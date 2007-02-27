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|Name: Barry Riley
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|Balance:
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|Equity:
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|Details:
|Gross Profit:
|259.48
|Gross Loss:
|996.00
|Total Net Profit:
|-736.52
|Profit Factor:
|0.26
|Expected Payoff:
|-56.66
|Absolute Drawdown:
|738.52
|Maximal Drawdown:
|984.00 (3.25%)
|Relative Drawdown:
|3.25% (984.00)
|Total Trades:
|13
|Short Positions (won %):
|11 (72.73%)
|Long Positions (won %):
|2 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|9 (69.23%)
|Loss trades (% of total):
|4 (30.77%)
|Largest
|profit trade:
|48.00
|loss trade:
|-832.00
|Average
|profit trade:
|28.83
|loss trade:
|-249.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (245.48)
|consecutive losses ($):
|3 (-164.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|245.48 (7)
|consecutive loss (count):
|-832.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2