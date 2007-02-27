FXDD

Account: 443586 Name: Barry Riley Currency: USD 2007 February 27, 11:41

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

7006532 buy 0.20 gbpusd 1.9641 0.0000 1.9666 1.9642 0.00 0.00 0.00 2.00

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6999274 sell 0.20 gbpusd 1.9598 0.0000 1.9574 1.9641 0.00 0.00 0.00 -86.00

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7001537 sell 0.20 gbpusd 1.9613 0.0000 1.9589 1.9641 0.00 0.00 0.00 -56.00

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7001990 sell 0.20 gbpusd 1.9628 0.0000 1.9604 1.9639 0.00 0.00 0.00 -22.00

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7002573 sell 0.20 gbpusd 1.9644 0.0000 1.9620 1.9638 0.00 0.00 0.00 12.00

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7006062 buy 6.40 gbpusd 1.9645 0.0000 1.9670 1.9632 0.00 0.00 0.00 -832.00

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7004028 sell 0.20 gbpusd 1.9660 0.0000 1.9636 1.9636 0.00 0.00 0.00 48.00

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6981486 sell 0.20 gbpusd 1.9614 0.0000 1.9590 1.9605 0.00 0.00 -0.26 18.00

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6981909 sell 0.20 gbpusd 1.9629 0.0000 1.9605 1.9605 0.00 0.00 -0.26 48.00

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6967252 sell 0.20 gbpusd 1.9625 0.0000 1.9601 1.9616 0.00 0.00 0.00 18.00

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6980315 sell 0.20 gbpusd 1.9640 0.0000 1.9616 1.9616 0.00 0.00 0.00 48.00

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6958640 sell 0.20 gbpusd 1.9637 0.0000 1.9613 1.9628 0.00 0.00 0.00 18.00

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6964361 sell 0.20 gbpusd 1.9652 0.0000 1.9628 1.9628 0.00 0.00 0.00 48.00

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0.00 0.00 -0.52 -736.00

Closed P/L: -736.52

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -736.52 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 29 337.47 Equity: 29 337.47 Free Margin: 29 337.47

Details:

Gross Profit: 259.48 Gross Loss: 996.00 Total Net Profit: -736.52

Profit Factor: 0.26 Expected Payoff: -56.66

Absolute Drawdown: 738.52 Maximal Drawdown: 984.00 (3.25%) Relative Drawdown: 3.25% (984.00)

Total Trades: 13 Short Positions (won %): 11 (72.73%) Long Positions (won %): 2 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 9 (69.23%) Loss trades (% of total): 4 (30.77%)

Largest profit trade: 48.00 loss trade: -832.00

Average profit trade: 28.83 loss trade: -249.00

Maximum consecutive wins ($): 7 (245.48) consecutive losses ($): 3 (-164.00)

Maximal consecutive profit (count): 245.48 (7) consecutive loss (count): -832.00 (1)