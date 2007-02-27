FXDD

Account: 443586 Name: Barry Riley Currency: USD 2007 February 27, 11:41
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Closed P/L: -736.52
Open Trades:
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No transactions
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Working Orders:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -736.52 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 29 337.47 Equity: 29 337.47 Free Margin: 29 337.47
 
Details:
Graph
Gross Profit: 259.48 Gross Loss: 996.00 Total Net Profit: -736.52
Profit Factor: 0.26 Expected Payoff: -56.66  
Absolute Drawdown: 738.52 Maximal Drawdown: 984.00 (3.25%) Relative Drawdown: 3.25% (984.00)
 
Total Trades: 13 Short Positions (won %): 11 (72.73%) Long Positions (won %): 2 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 9 (69.23%) Loss trades (% of total): 4 (30.77%)
Largest profit trade: 48.00 loss trade: -832.00
Average profit trade: 28.83 loss trade: -249.00
Maximum consecutive wins ($): 7 (245.48) consecutive losses ($): 3 (-164.00)
Maximal consecutive profit (count): 245.48 (7) consecutive loss (count): -832.00 (1)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2