|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|30 Minuten (M30) 2006.01.02 00:00 - 2007.02.05 00:00 (2006.01.01 - 2007.02.05)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; Testing=false; Real=true; History=true; AccountNames=""; StartCapital=1000; Entnahmen=0; SecuritySystem=true; ProfitSystem=true; CloseAllPosition=false; CloseSignalFishTrend=false; LotsKontraOpt=false; LotKontra=0.5; Profit=true; MaxLoss=true; MaxTotalBuyProfitLoss=-50; MaxTotalSellProfitLoss=-50; MaxTotalBuyProfitLossNK=-60; MaxTotalSellProfitLossNK=-60; KontraLoose=false; PrefSettings=true; Zeit="====== Zeit Sperre =================="; ZeitSperren=false; TradeBeginn=16; TradeEnde=14; System="====== PipCracker=============="; StopKontra=0; StopKontraFEUR=0; StopKontraFGBP=0; StopKontraFCHF=0; StopKontraFJPY=0; Signal7="====== Signal 1 ================================="; KaufSignal7="Ausbruch-Kontra 5min"; CheckKontra=true; NachKauf5=true; Signal8="====== Signal 2 ================================="; KaufSignal8="Ausbruch-Kontra 15min"; CheckKontra3=false; NachKauf15=true; Signal9="====== Signal 3 ================================="; KaufSignal9="Ausbruch-Kontra 30min"; CheckKontra4=false; NachKauf30=false;
|Balken im Test
|99009
|Ticks modelliert
|1679443
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Ursprüngliche Einlage
|3000.00
|Gesamt netto Profit
|5773.90
|Brutto Profit
|11426.00
|Brutto Loss
|-5652.10
|Profit Faktor
|2.02
|Erwartetes Ergebnis
|10.26
|Drawdown absolut
|70.00
|Maximaler Drawdown
|325.00 (7.13%)
|Relative drawdown
|7.13% (325.00)
|Trades gesamt
|563
|Short Positionen (gewonnen %)
|222 (82.43%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|341 (83.28%)
|Profit Trades (% gesamt)
|467 (82.95%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|96 (17.05%)
|Grösster
|Profit Trade
|190.00
|Loss Trade
|-70.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|24.47
|Loss Trade
|-58.88
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|50 (1145.00)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|4 (-250.00)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|1145.00 (50)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-250.00 (4)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|6
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2006.01.02 01:13
|buy
|1
|0.50
|1.1840
|1.1800
|1.1865
|2
|2006.01.02 01:13
|buy limit
|2
|1.00
|1.1825
|1.1785
|1.1850
|3
|2006.01.02 02:51
|close
|1
|0.50
|1.1845
|1.1800
|1.1865
|25.00
|3025.00
|4
|2006.01.02 02:51
|delete
|2
|1.00
|1.1825
|1.1785
|1.1850
|5
|2006.01.02 03:24
|buy
|3
|0.50
|1.1842
|1.1802
|1.1867
|6
|2006.01.02 03:24
|buy limit
|4
|1.00
|1.1827
|1.1787
|1.1852
|7
|2006.01.02 03:27
|close
|3
|0.50
|1.1846
|1.1802
|1.1867
|20.00
|3045.00
|8
|2006.01.02 03:27
|delete
|4
|1.00
|1.1827
|1.1787
|1.1852
|9
|2006.01.02 05:02
|buy
|5
|0.50
|1.1837
|1.1797
|1.1862
|10
|2006.01.02 05:02
|buy limit
|6
|1.00
|1.1822
|1.1782
|1.1847
|11
|2006.01.02 06:30
|close
|5
|0.50
|1.1841
|1.1797
|1.1862
|20.00
|3065.00
|12
|2006.01.02 06:30
|delete
|6
|1.00
|1.1822
|1.1782
|1.1847
|13
|2006.01.02 07:47
|sell
|7
|0.50
|1.1835
|1.1875
|1.1810
|14
|2006.01.02 07:47
|sell limit
|8
|1.00
|1.1850
|1.1890
|1.1825
|15
|2006.01.02 07:59
|close
|7
|0.50
|1.1831
|1.1875
|1.1810
|20.00
|3085.00
|16
|2006.01.02 07:59
|delete
|8
|1.00
|1.1850
|1.1890
|1.1825
|17
|2006.01.02 08:51
|sell
|9
|0.50
|1.1839
|1.1879
|1.1814
|18
|2006.01.02 08:51
|sell limit
|10
|1.00
|1.1854
|1.1894
|1.1829
|19
|2006.01.02 09:09
|close
|9
|0.50
|1.1850
|1.1879
|1.1814
|-55.00
|3030.00
|20
|2006.01.02 09:09
|delete
|10
|1.00
|1.1854
|1.1894
|1.1829
|21
|2006.01.02 09:09
|sell
|11
|0.50
|1.1848
|1.1888
|1.1823
|22
|2006.01.02 09:09
|sell limit
|12
|1.00
|1.1863
|1.1903
|1.1838
|23
|2006.01.02 09:10
|close
|11
|0.50
|1.1845
|1.1888
|1.1823
|15.00
|3045.00
|24
|2006.01.02 09:10
|delete
|12
|1.00
|1.1863
|1.1903
|1.1838
|25
|2006.01.02 09:18
|sell
|13
|0.50
|1.1855
|1.1895
|1.1830
|26
|2006.01.02 09:18
|sell limit
|14
|1.00
|1.1870
|1.1910
|1.1845
|27
|2006.01.02 09:21
|close
|13
|0.50
|1.1866
|1.1895
|1.1830
|-55.00
|2990.00
|28
|2006.01.02 09:21
|delete
|14
|1.00
|1.1870
|1.1910
|1.1845
|29
|2006.01.02 09:46
|buy
|15
|0.50
|1.1852
|1.1812
|1.1877
|30
|2006.01.02 09:46
|buy limit
|16
|1.00
|1.1837
|1.1797
|1.1862
|31
|2006.01.02 09:46
|close
|15
|0.50
|1.1840
|1.1812
|1.1877
|-60.00
|2930.00
|32
|2006.01.02 09:46
|delete
|16
|1.00
|1.1837
|1.1797
|1.1862
|33
|2006.01.02 09:47
|buy
|17
|0.50
|1.1850
|1.1810
|1.1875
|34
|2006.01.02 09:47
|buy limit
|18
|1.00
|1.1835
|1.1795
|1.1860
|35
|2006.01.02 09:55
|close
|17
|0.50
|1.1854
|1.1810
|1.1875
|20.00
|2950.00
|36
|2006.01.02 09:55
|delete
|18
|1.00
|1.1835
|1.1795
|1.1860
|37
|2006.01.02 11:34
|buy
|19
|0.50
|1.1841
|1.1801
|1.1866
|38
|2006.01.02 11:34
|buy limit
|20
|1.00
|1.1826
|1.1786
|1.1851
|39
|2006.01.02 11:34
|close
|19
|0.50
|1.1846
|1.1801
|1.1866
|25.00
|2975.00
|40
|2006.01.02 11:34
|delete
|20
|1.00
|1.1826
|1.1786
|1.1851
|41
|2006.01.02 12:28
|buy
|21
|0.50
|1.1840
|1.1800
|1.1865
|42
|2006.01.02 12:28
|buy limit
|22
|1.00
|1.1825
|1.1785
|1.1850
|43
|2006.01.02 12:31
|close
|21
|0.50
|1.1845
|1.1800
|1.1865
|25.00
|3000.00
|44
|2006.01.02 12:31
|delete
|22
|1.00
|1.1825
|1.1785
|1.1850
|45
|2006.01.02 16:30
|sell
|23
|0.50
|1.1833
|1.1873
|1.1808
|46
|2006.01.02 16:30
|sell limit
|24
|1.00
|1.1848
|1.1888
|1.1823
|47
|2006.01.02 16:30
|close
|23
|0.50
|1.1827
|1.1873
|1.1808
|30.00
|3030.00
|48
|2006.01.02 16:30
|delete
|24
|1.00
|1.1848
|1.1888
|1.1823
|49
|2006.01.02 17:30
|sell
|25
|0.50
|1.1816
|1.1856
|1.1791
|50
|2006.01.02 17:30
|sell limit
|26
|1.00
|1.1831
|1.1871
|1.1806
|51
|2006.01.02 18:45
|close
|25
|0.50
|1.1828
|1.1856
|1.1791
|-60.00
|2970.00
|52
|2006.01.02 18:45
|delete
|26
|1.00
|1.1831
|1.1871
|1.1806
|53
|2006.01.02 18:50
|sell
|27
|0.50
|1.1823
|1.1863
|1.1798
|54
|2006.01.02 18:50
|sell limit
|28
|1.00
|1.1838
|1.1878
|1.1813
|55
|2006.01.02 18:56
|close
|27
|0.50
|1.1819
|1.1863
|1.1798
|20.00
|2990.00
|56
|2006.01.02 18:56
|delete
|28
|1.00
|1.1838
|1.1878
|1.1813
|57
|2006.01.02 20:11
|sell
|29
|0.50
|1.1826
|1.1866
|1.1801
|58
|2006.01.02 20:11
|sell limit
|30
|1.00
|1.1841
|1.1881
|1.1816
|59
|2006.01.02 20:13
|close
|29
|0.50
|1.1823
|1.1866
|1.1801
|15.00
|3005.00
|60
|2006.01.02 20:13
|delete
|30
|1.00
|1.1841
|1.1881
|1.1816
|61
|2006.01.02 23:10
|sell
|31
|0.50
|1.1826
|1.1866
|1.1801
|62
|2006.01.02 23:10
|sell limit
|32
|1.00
|1.1841
|1.1881
|1.1816
|63
|2006.01.02 23:10
|close
|31
|0.50
|1.1822
|1.1866
|1.1801
|20.00
|3025.00
|64
|2006.01.02 23:10
|delete
|32
|1.00
|1.1841
|1.1881
|1.1816
|65
|2006.01.03 00:03
|sell
|33
|0.50
|1.1828
|1.1868
|1.1803
|66
|2006.01.03 00:03
|sell limit
|34
|1.00
|1.1843
|1.1883
|1.1818
|67
|2006.01.03 00:04
|close
|33
|0.50
|1.1823
|1.1868
|1.1803
|25.00
|3050.00
|68
|2006.01.03 00:04
|delete
|34
|1.00
|1.1843
|1.1883
|1.1818
|69
|2006.01.03 01:04
|sell
|35
|0.50
|1.1822
|1.1862
|1.1797
|70
|2006.01.03 01:04
|sell limit
|36
|1.00
|1.1837
|1.1877
|1.1812
|71
|2006.01.03 01:13
|close
|35
|0.50
|1.1834
|1.1862
|1.1797
|-60.00
|2990.00
|72
|2006.01.03 01:13
|delete
|36
|1.00
|1.1837
|1.1877
|1.1812
|73
|2006.01.03 01:13
|sell
|37
|0.50
|1.1832
|1.1872
|1.1807
|74
|2006.01.03 01:13
|sell limit
|38
|1.00
|1.1847
|1.1887
|1.1822
|75
|2006.01.03 01:20
|close
|37
|0.50
|1.1843
|1.1872
|1.1807
|-55.00
|2935.00
|76
|2006.01.03 01:20
|delete
|38
|1.00
|1.1847
|1.1887
|1.1822
|77
|2006.01.03 03:16
|buy
|39
|0.50
|1.1867
|1.1827
|1.1892
|78
|2006.01.03 03:16
|buy limit
|40
|1.00
|1.1852
|1.1812
|1.1877
|79
|2006.01.03 03:20
|close
|39
|0.50
|1.1871
|1.1827
|1.1892
|20.00
|2955.00
|80
|2006.01.03 03:20
|delete
|40
|1.00
|1.1852
|1.1812
|1.1877
|81
|2006.01.03 03:58
|buy
|41
|0.50
|1.1871
|1.1831
|1.1896
|82
|2006.01.03 03:58
|buy limit
|42
|1.00
|1.1856
|1.1816
|1.1881
|83
|2006.01.03 04:04
|close
|41
|0.50
|1.1875
|1.1831
|1.1896
|20.00
|2975.00
|84
|2006.01.03 04:04
|delete
|42
|1.00
|1.1856
|1.1816
|1.1881
|85
|2006.01.03 04:48
|buy
|43
|0.50
|1.1872
|1.1832
|1.1897
|86
|2006.01.03 04:48
|buy limit
|44
|1.00
|1.1857
|1.1817
|1.1882
|87
|2006.01.03 04:48
|close
|43
|0.50
|1.1876
|1.1832
|1.1897
|20.00
|2995.00
|88
|2006.01.03 04:48
|delete
|44
|1.00
|1.1857
|1.1817
|1.1882
|89
|2006.01.03 05:24
|buy
|45
|0.50
|1.1873
|1.1833
|1.1898
|90
|2006.01.03 05:24
|buy limit
|46
|1.00
|1.1858
|1.1818
|1.1883
|91
|2006.01.03 05:24
|close
|45
|0.50
|1.1878
|1.1833
|1.1898
|25.00
|3020.00
|92
|2006.01.03 05:24
|delete
|46
|1.00
|1.1858
|1.1818
|1.1883
|93
|2006.01.03 06:11
|buy
|47
|0.50
|1.1892
|1.1852
|1.1917
|94
|2006.01.03 06:11
|buy limit
|48
|1.00
|1.1877
|1.1837
|1.1902
|95
|2006.01.03 06:19
|close
|47
|0.50
|1.1897
|1.1852
|1.1917
|25.00
|3045.00
|96
|2006.01.03 06:19
|delete
|48
|1.00
|1.1877
|1.1837
|1.1902
|97
|2006.01.03 06:33
|buy
|49
|0.50
|1.1899
|1.1859
|1.1924
|98
|2006.01.03 06:33
|buy limit
|50
|1.00
|1.1884
|1.1844
|1.1909
|99
|2006.01.03 07:05
|close
|49
|0.50
|1.1904
|1.1859
|1.1924
|25.00
|3070.00
|100
|2006.01.03 07:05
|delete
|50
|1.00
|1.1884
|1.1844
|1.1909
|101
|2006.01.03 07:15
|buy
|51
|0.50
|1.1897
|1.1857
|1.1922
|102
|2006.01.03 07:15
|buy limit
|52
|1.00
|1.1882
|1.1842
|1.1907
|103
|2006.01.03 07:34
|close
|51
|0.50
|1.1886
|1.1857
|1.1922
|-55.00
|3015.00
|104
|2006.01.03 07:34
|delete
|52
|1.00
|1.1882
|1.1842
|1.1907
|105
|2006.01.03 07:34
|buy
|53
|0.50
|1.1888
|1.1848
|1.1913
|106
|2006.01.03 07:34
|buy limit
|54
|1.00
|1.1873
|1.1833
|1.1898
|107
|2006.01.03 07:45
|close
|53
|0.50
|1.1876
|1.1848
|1.1913
|-60.00
|2955.00
|108
|2006.01.03 07:45
|delete
|54
|1.00
|1.1873
|1.1833
|1.1898
|109
|2006.01.03 07:45
|buy
|55
|0.50
|1.1874
|1.1834
|1.1899
|110
|2006.01.03 07:45
|buy limit
|56
|1.00
|1.1859
|1.1819
|1.1884
|111
|2006.01.03 07:46
|close
|55
|0.50
|1.1880
|1.1834
|1.1899
|30.00
|2985.00
|112
|2006.01.03 07:46
|delete
|56
|1.00
|1.1859
|1.1819
|1.1884
|113
|2006.01.03 07:58
|buy
|57
|0.50
|1.1877
|1.1837
|1.1902
|114
|2006.01.03 07:58
|buy limit
|58
|1.00
|1.1862
|1.1822
|1.1887
|115
|2006.01.03 08:01
|close
|57
|0.50
|1.1883
|1.1837
|1.1902
|30.00
|3015.00
|116
|2006.01.03 08:01
|delete
|58
|1.00
|1.1862
|1.1822
|1.1887
|117
|2006.01.03 08:10
|buy
|59
|0.50
|1.1880
|1.1840
|1.1905
|118
|2006.01.03 08:10
|buy limit
|60
|1.00
|1.1865
|1.1825
|1.1890
|119
|2006.01.03 08:12
|close
|59
|0.50
|1.1885
|1.1840
|1.1905
|25.00
|3040.00
|120
|2006.01.03 08:12
|delete
|60
|1.00
|1.1865
|1.1825
|1.1890
|121
|2006.01.03 08:14
|buy
|61
|0.50
|1.1879
|1.1839
|1.1904
|122
|2006.01.03 08:14
|buy limit
|62
|1.00
|1.1864
|1.1824
|1.1889
|123
|2006.01.03 08:14
|close
|61
|0.50
|1.1885
|1.1839
|1.1904
|30.00
|3070.00
|124
|2006.01.03 08:14
|delete
|62
|1.00
|1.1864
|1.1824
|1.1889
|125
|2006.01.03 08:22
|buy
|63
|0.50
|1.1879
|1.1839
|1.1904
|126
|2006.01.03 08:22
|buy limit
|64
|1.00
|1.1864
|1.1824
|1.1889
|127
|2006.01.03 08:24
|close
|63
|0.50
|1.1884
|1.1839
|1.1904
|25.00
|3095.00
|128
|2006.01.03 08:24
|delete
|64
|1.00
|1.1864
|1.1824
|1.1889
|129
|2006.01.03 08:38
|buy
|65
|0.50
|1.1873
|1.1833
|1.1898
|130
|2006.01.03 08:38
|buy limit
|66
|1.00
|1.1858
|1.1818
|1.1883
|131
|2006.01.03 08:39
|close
|65
|0.50
|1.1878
|1.1833
|1.1898
|25.00
|3120.00
|132
|2006.01.03 08:39
|delete
|66
|1.00
|1.1858
|1.1818
|1.1883
|133
|2006.01.03 09:18
|buy
|67
|0.50
|1.1889
|1.1849
|1.1914
|134
|2006.01.03 09:18
|buy limit
|68
|1.00
|1.1874
|1.1834
|1.1899
|135
|2006.01.03 09:36
|close
|67
|0.50
|1.1878
|1.1849
|1.1914
|-55.00
|3065.00
|136
|2006.01.03 09:36
|delete
|68
|1.00
|1.1874
|1.1834
|1.1899
|137
|2006.01.03 09:36
|buy
|69
|0.50
|1.1880
|1.1840
|1.1905
|138
|2006.01.03 09:36
|buy limit
|70
|1.00
|1.1865
|1.1825
|1.1890
|139
|2006.01.03 09:40
|close
|69
|0.50
|1.1886
|1.1840
|1.1905
|30.00
|3095.00
|140
|2006.01.03 09:40
|delete
|70
|1.00
|1.1865
|1.1825
|1.1890
|141
|2006.01.03 09:50
|buy
|71
|0.50
|1.1880
|1.1840
|1.1905
|142
|2006.01.03 09:50
|buy limit
|72
|1.00
|1.1865
|1.1825
|1.1890
|143
|2006.01.03 10:00
|close
|71
|0.50
|1.1885
|1.1840
|1.1905
|25.00
|3120.00
|144
|2006.01.03 10:00
|delete
|72
|1.00
|1.1865
|1.1825
|1.1890
|145
|2006.01.03 10:12
|buy
|73
|0.50
|1.1868
|1.1828
|1.1893
|146
|2006.01.03 10:12
|buy limit
|74
|1.00
|1.1853
|1.1813
|1.1878
|147
|2006.01.03 10:24
|close
|73
|0.50
|1.1873
|1.1828
|1.1893
|25.00
|3145.00
|148
|2006.01.03 10:24
|delete
|74
|1.00
|1.1853
|1.1813
|1.1878
|149
|2006.01.03 12:29
|buy
|75
|0.50
|1.1882
|1.1842
|1.1907
|150
|2006.01.03 12:29
|buy limit
|76
|1.00
|1.1867
|1.1827
|1.1892
|151
|2006.01.03 12:56
|close
|75
|0.50
|1.1887
|1.1842
|1.1907
|25.00
|3170.00
|152
|2006.01.03 12:56
|delete
|76
|1.00
|1.1867
|1.1827
|1.1892
|153
|2006.01.03 13:31
|buy
|77
|0.50
|1.1886
|1.1846
|1.1911
|154
|2006.01.03 13:31
|buy limit
|78
|1.00
|1.1871
|1.1831
|1.1896
|155
|2006.01.03 14:00
|close
|77
|0.50
|1.1872
|1.1846
|1.1911
|-70.00
|3100.00
|156
|2006.01.03 14:00
|delete
|78
|1.00
|1.1871
|1.1831
|1.1896
|157
|2006.01.03 14:00
|buy
|79
|0.50
|1.1874
|1.1834
|1.1899
|158
|2006.01.03 14:00
|buy limit
|80
|1.00
|1.1859
|1.1819
|1.1884
|159
|2006.01.03 14:10
|close
|79
|0.50
|1.1879
|1.1834
|1.1899
|25.00
|3125.00
|160
|2006.01.03 14:10
|delete
|80
|1.00
|1.1859
|1.1819
|1.1884
|161
|2006.01.03 14:22
|buy
|81
|0.50
|1.1870
|1.1830
|1.1895
|162
|2006.01.03 14:22
|buy limit
|82
|1.00
|1.1855
|1.1815
|1.1880
|163
|2006.01.03 14:25
|close
|81
|0.50
|1.1875
|1.1830
|1.1895
|25.00
|3150.00
|164
|2006.01.03 14:25
|delete
|82
|1.00
|1.1855
|1.1815
|1.1880
|165
|2006.01.03 14:28
|buy
|83
|0.50
|1.1867
|1.1827
|1.1892
|166
|2006.01.03 14:28
|buy limit
|84
|1.00
|1.1852
|1.1812
|1.1877
|167
|2006.01.03 14:31
|close
|83
|0.50
|1.1872
|1.1827
|1.1892
|25.00
|3175.00
|168
|2006.01.03 14:31
|delete
|84
|1.00
|1.1852
|1.1812
|1.1877
|169
|2006.01.03 14:32
|sell
|85
|0.50
|1.1876
|1.1916
|1.1851
|170
|2006.01.03 14:32
|sell limit
|86
|1.00
|1.1891
|1.1931
|1.1866
|171
|2006.01.03 14:41
|close
|85
|0.50
|1.1872
|1.1916
|1.1851
|20.00
|3195.00
|172
|2006.01.03 14:41
|delete
|86
|1.00
|1.1891
|1.1931
|1.1866
|173
|2006.01.03 15:03
|buy
|87
|0.50
|1.1877
|1.1837
|1.1902
|174
|2006.01.03 15:03
|buy limit
|88
|1.00
|1.1862
|1.1822
|1.1887
|175
|2006.01.03 15:16
|close
|87
|0.50
|1.1883
|1.1837
|1.1902
|30.00
|3225.00
|176
|2006.01.03 15:16
|delete
|88
|1.00
|1.1862
|1.1822
|1.1887
|177
|2006.01.03 15:16
|sell
|89
|0.50
|1.1883
|1.1923
|1.1858
|178
|2006.01.03 15:16
|sell limit
|90
|1.00
|1.1898
|1.1938
|1.1873
|179
|2006.01.03 15:22
|close
|89
|0.50
|1.1894
|1.1923
|1.1858
|-55.00
|3170.00
|180
|2006.01.03 15:22
|delete
|90
|1.00
|1.1898
|1.1938
|1.1873
|181
|2006.01.03 15:27
|buy
|91
|0.50
|1.1884
|1.1844
|1.1909
|182
|2006.01.03 15:27
|buy limit
|92
|1.00
|1.1869
|1.1829
|1.1894
|183
|2006.01.03 15:27
|close
|91
|0.50
|1.1888
|1.1844
|1.1909
|20.00
|3190.00
|184
|2006.01.03 15:27
|delete
|92
|1.00
|1.1869
|1.1829
|1.1894
|185
|2006.01.03 15:31
|sell
|93
|0.50
|1.1910
|1.1950
|1.1885
|186
|2006.01.03 15:31
|sell limit
|94
|1.00
|1.1925
|1.1965
|1.1900
|187
|2006.01.03 15:32
|close
|93
|0.50
|1.1907
|1.1950
|1.1885
|15.00
|3205.00
|188
|2006.01.03 15:32
|delete
|94
|1.00
|1.1925
|1.1965
|1.1900
|189
|2006.01.03 15:32
|sell
|95
|0.50
|1.1909
|1.1949
|1.1884
|190
|2006.01.03 15:32
|sell limit
|96
|1.00
|1.1924
|1.1964
|1.1899
|191
|2006.01.03 15:35
|close
|95
|0.50
|1.1905
|1.1949
|1.1884
|20.00
|3225.00
|192
|2006.01.03 15:35
|delete
|96
|1.00
|1.1924
|1.1964
|1.1899
|193
|2006.01.03 15:52
|buy
|97
|0.50
|1.1920
|1.1880
|1.1945
|194
|2006.01.03 15:52
|buy limit
|98
|1.00
|1.1905
|1.1865
|1.1930
|195
|2006.01.03 15:55
|close
|97
|0.50
|1.1925
|1.1880
|1.1945
|25.00
|3250.00
|196
|2006.01.03 15:55
|delete
|98
|1.00
|1.1905
|1.1865
|1.1930
|197
|2006.01.03 16:05
|buy
|99
|0.50
|1.1933
|1.1893
|1.1958
|198
|2006.01.03 16:05
|buy limit
|100
|1.00
|1.1918
|1.1878
|1.1943
|199
|2006.01.03 16:06
|close
|99
|0.50
|1.1939
|1.1893
|1.1958
|30.00
|3280.00
|200
|2006.01.03 16:06
|delete
|100
|1.00
|1.1918
|1.1878
|1.1943
|201
|2006.01.03 16:20
|buy
|101
|0.50
|1.1953
|1.1913
|1.1978
|202
|2006.01.03 16:20
|buy limit
|102
|1.00
|1.1938
|1.1898
|1.1963
|203
|2006.01.03 16:24
|close
|101
|0.50
|1.1958
|1.1913
|1.1978
|25.00
|3305.00
|204
|2006.01.03 16:24
|delete
|102
|1.00
|1.1938
|1.1898
|1.1963
|205
|2006.01.03 16:33
|buy
|103
|0.50
|1.1959
|1.1919
|1.1984
|206
|2006.01.03 16:33
|buy limit
|104
|1.00
|1.1944
|1.1904
|1.1969
|207
|2006.01.03 16:45
|close
|103
|0.50
|1.1948
|1.1919
|1.1984
|-55.00
|3250.00
|208
|2006.01.03 16:45
|delete
|104
|1.00
|1.1944
|1.1904
|1.1969
|209
|2006.01.03 16:55
|buy
|105
|0.50
|1.1980
|1.1940
|1.2005
|210
|2006.01.03 16:55
|buy limit
|106
|1.00
|1.1965
|1.1925
|1.1990
|211
|2006.01.03 17:04
|close
|105
|0.50
|1.1967
|1.1940
|1.2005
|-65.00
|3185.00
|212
|2006.01.03 17:04
|delete
|106
|1.00
|1.1965
|1.1925
|1.1990
|213
|2006.01.03 17:04
|buy
|107
|0.50
|1.1971
|1.1931
|1.1996
|214
|2006.01.03 17:04
|buy limit
|108
|1.00
|1.1956
|1.1916
|1.1981
|215
|2006.01.03 17:28
|close
|107
|0.50
|1.1976
|1.1931
|1.1996
|25.00
|3210.00
|216
|2006.01.03 17:28
|delete
|108
|1.00
|1.1956
|1.1916
|1.1981
|217
|2006.01.03 17:41
|buy
|109
|0.50
|1.1977
|1.1937
|1.2002
|218
|2006.01.03 17:41
|buy limit
|110
|1.00
|1.1962
|1.1922
|1.1987
|219
|2006.01.03 17:46
|close
|109
|0.50
|1.1982
|1.1937
|1.2002
|25.00
|3235.00
|220
|2006.01.03 17:46
|delete
|110
|1.00
|1.1962
|1.1922
|1.1987
|221
|2006.01.03 17:52
|buy
|111
|0.50
|1.1978
|1.1938
|1.2003
|222
|2006.01.03 17:52
|buy limit
|112
|1.00
|1.1963
|1.1923
|1.1988
|223
|2006.01.03 17:53
|close
|111
|0.50
|1.1983
|1.1938
|1.2003
|25.00
|3260.00
|224
|2006.01.03 17:53
|delete
|112
|1.00
|1.1963
|1.1923
|1.1988
|225
|2006.01.03 17:54
|buy
|113
|0.50
|1.1975
|1.1935
|1.2000
|226
|2006.01.03 17:54
|buy limit
|114
|1.00
|1.1960
|1.1920
|1.1985
|227
|2006.01.03 17:55
|close
|113
|0.50
|1.1980
|1.1935
|1.2000
|25.00
|3285.00
|228
|2006.01.03 17:55
|delete
|114
|1.00
|1.1960
|1.1920
|1.1985
|229
|2006.01.03 18:01
|buy
|115
|0.50
|1.1978
|1.1938
|1.2003
|230
|2006.01.03 18:01
|buy limit
|116
|1.00
|1.1963
|1.1923
|1.1988
|231
|2006.01.03 18:36
|close
|115
|0.50
|1.1965
|1.1938
|1.2003
|-65.00
|3220.00
|232
|2006.01.03 18:36
|delete
|116
|1.00
|1.1963
|1.1923
|1.1988
|233
|2006.01.03 18:36
|buy
|117
|0.50
|1.1967
|1.1927
|1.1992
|234
|2006.01.03 18:36
|buy limit
|118
|1.00
|1.1952
|1.1912
|1.1977
|235
|2006.01.03 18:38
|close
|117
|0.50
|1.1973
|1.1927
|1.1992
|30.00
|3250.00
|236
|2006.01.03 18:38
|delete
|118
|1.00
|1.1952
|1.1912
|1.1977
|237
|2006.01.03 18:39
|buy
|119
|0.50
|1.1969
|1.1929
|1.1994
|238
|2006.01.03 18:39
|buy limit
|120
|1.00
|1.1954
|1.1914
|1.1979
|239
|2006.01.03 18:42
|close
|119
|0.50
|1.1974
|1.1929
|1.1994
|25.00
|3275.00
|240
|2006.01.03 18:42
|delete
|120
|1.00
|1.1954
|1.1914
|1.1979
|241
|2006.01.03 18:56
|buy
|121
|0.50
|1.1980
|1.1940
|1.2005
|242
|2006.01.03 18:56
|buy limit
|122
|1.00
|1.1965
|1.1925
|1.1990
|243
|2006.01.03 19:33
|close
|121
|0.50
|1.1986
|1.1940
|1.2005
|30.00
|3305.00
|244
|2006.01.03 19:33
|delete
|122
|1.00
|1.1965
|1.1925
|1.1990
|245
|2006.01.03 19:38
|buy
|123
|0.50
|1.1981
|1.1941
|1.2006
|246
|2006.01.03 19:38
|buy limit
|124
|1.00
|1.1966
|1.1926
|1.1991
|247
|2006.01.03 19:57
|close
|123
|0.50
|1.1986
|1.1941
|1.2006
|25.00
|3330.00
|248
|2006.01.03 19:57
|delete
|124
|1.00
|1.1966
|1.1926
|1.1991
|249
|2006.01.03 20:01
|buy
|125
|0.50
|1.1978
|1.1938
|1.2003
|250
|2006.01.03 20:01
|buy limit
|126
|1.00
|1.1963
|1.1923
|1.1988
|251
|2006.01.03 20:02
|close
|125
|0.50
|1.1983
|1.1938
|1.2003
|25.00
|3355.00
|252
|2006.01.03 20:02
|delete
|126
|1.00
|1.1963
|1.1923
|1.1988
|253
|2006.01.03 20:12
|buy
|127
|0.50
|1.2003
|1.1963
|1.2028
|254
|2006.01.03 20:12
|buy limit
|128
|1.00
|1.1988
|1.1948
|1.2013
|255
|2006.01.03 20:12
|close
|127
|0.50
|1.2007
|1.1963
|1.2028
|20.00
|3375.00
|256
|2006.01.03 20:12
|delete
|128
|1.00
|1.1988
|1.1948
|1.2013
|257
|2006.01.03 20:13
|buy
|129
|0.50
|1.2003
|1.1963
|1.2028
|258
|2006.01.03 20:13
|buy limit
|130
|1.00
|1.1988
|1.1948
|1.2013
|259
|2006.01.03 20:19
|close
|129
|0.50
|1.2008
|1.1963
|1.2028
|25.00
|3400.00
|260
|2006.01.03 20:19
|delete
|130
|1.00
|1.1988
|1.1948
|1.2013
|261
|2006.01.03 20:27
|buy
|131
|0.50
|1.2000
|1.1960
|1.2025
|262
|2006.01.03 20:27
|buy limit
|132
|1.00
|1.1985
|1.1945
|1.2010
|263
|2006.01.03 20:27
|close
|131
|0.50
|1.2006
|1.1960
|1.2025
|30.00
|3430.00
|264
|2006.01.03 20:27
|delete
|132
|1.00
|1.1985
|1.1945
|1.2010
|265
|2006.01.03 20:38
|buy
|133
|0.50
|1.2016
|1.1976
|1.2041
|266
|2006.01.03 20:38
|buy limit
|134
|1.00
|1.2001
|1.1961
|1.2026
|267
|2006.01.03 20:40
|close
|133
|0.50
|1.2021
|1.1976
|1.2041
|25.00
|3455.00
|268
|2006.01.03 20:40
|delete
|134
|1.00
|1.2001
|1.1961
|1.2026
|269
|2006.01.03 20:49
|buy
|135
|0.50
|1.2017
|1.1977
|1.2042
|270
|2006.01.03 20:49
|buy limit
|136
|1.00
|1.2002
|1.1962
|1.2027
|271
|2006.01.03 20:52
|close
|135
|0.50
|1.2022
|1.1977
|1.2042
|25.00
|3480.00
|272
|2006.01.03 20:52
|delete
|136
|1.00
|1.2002
|1.1962
|1.2027
|273
|2006.01.03 20:55
|buy
|137
|0.50
|1.2021
|1.1981
|1.2046
|274
|2006.01.03 20:55
|buy limit
|138
|1.00
|1.2006
|1.1966
|1.2031
|275
|2006.01.03 21:05
|close
|137
|0.50
|1.2026
|1.1981
|1.2046
|25.00
|3505.00
|276
|2006.01.03 21:05
|delete
|138
|1.00
|1.2006
|1.1966
|1.2031
|277
|2006.01.03 21:25
|buy
|139
|0.50
|1.2025
|1.1985
|1.2050
|278
|2006.01.03 21:25
|buy limit
|140
|1.00
|1.2010
|1.1970
|1.2035
|279
|2006.01.03 21:26
|close
|139
|0.50
|1.2029
|1.1985
|1.2050
|20.00
|3525.00
|280
|2006.01.03 21:26
|delete
|140
|1.00
|1.2010
|1.1970
|1.2035
|281
|2006.01.03 21:58
|buy
|141
|0.50
|1.2016
|1.1976
|1.2041
|282
|2006.01.03 21:58
|buy limit
|142
|1.00
|1.2001
|1.1961
|1.2026
|283
|2006.01.03 22:14
|close
|141
|0.50
|1.2021
|1.1976
|1.2041
|25.00
|3550.00
|284
|2006.01.03 22:14
|delete
|142
|1.00
|1.2001
|1.1961
|1.2026
|285
|2006.01.03 22:19
|buy
|143
|0.50
|1.2011
|1.1971
|1.2036
|286
|2006.01.03 22:19
|buy limit
|144
|1.00
|1.1996
|1.1956
|1.2021
|287
|2006.01.03 22:32
|close
|143
|0.50
|1.2016
|1.1971
|1.2036
|25.00
|3575.00
|288
|2006.01.03 22:32
|delete
|144
|1.00
|1.1996
|1.1956
|1.2021
|289
|2006.01.04 01:28
|buy
|145
|0.50
|1.2032
|1.1992
|1.2057
|290
|2006.01.04 01:28
|buy limit
|146
|1.00
|1.2017
|1.1977
|1.2042
|291
|2006.01.04 01:39
|close
|145
|0.50
|1.2038
|1.1992
|1.2057
|30.00
|3605.00
|292
|2006.01.04 01:39
|delete
|146
|1.00
|1.2017
|1.1977
|1.2042
|293
|2006.01.04 01:55
|buy
|147
|0.50
|1.2040
|1.2000
|1.2065
|294
|2006.01.04 01:55
|buy limit
|148
|1.00
|1.2025
|1.1985
|1.2050
|295
|2006.01.04 02:14
|close
|147
|0.50
|1.2027
|1.2000
|1.2065
|-65.00
|3540.00
|296
|2006.01.04 02:14
|delete
|148
|1.00
|1.2025
|1.1985
|1.2050
|297
|2006.01.04 02:14
|buy
|149
|0.50
|1.2029
|1.1989
|1.2054
|298
|2006.01.04 02:14
|buy limit
|150
|1.00
|1.2014
|1.1974
|1.2039
|299
|2006.01.04 02:15
|close
|149
|0.50
|1.2034
|1.1989
|1.2054
|25.00
|3565.00
|300
|2006.01.04 02:15
|delete
|150
|1.00
|1.2014
|1.1974
|1.2039
|301
|2006.01.04 02:32
|buy
|151
|0.50
|1.2035
|1.1995
|1.2060
|302
|2006.01.04 02:32
|buy limit
|152
|1.00
|1.2020
|1.1980
|1.2045
|303
|2006.01.04 02:50
|close
|151
|0.50
|1.2040
|1.1995
|1.2060
|25.00
|3590.00
|304
|2006.01.04 02:50
|delete
|152
|1.00
|1.2020
|1.1980
|1.2045
|305
|2006.01.04 03:10
|buy
|153
|0.50
|1.2066
|1.2026
|1.2091
|306
|2006.01.04 03:10
|buy limit
|154
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2076
|307
|2006.01.04 03:12
|close
|153
|0.50
|1.2052
|1.2026
|1.2091
|-70.00
|3520.00
|308
|2006.01.04 03:12
|delete
|154
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2076
|309
|2006.01.04 03:34
|buy
|155
|0.50
|1.2063
|1.2023
|1.2088
|310
|2006.01.04 03:34
|buy limit
|156
|1.00
|1.2048
|1.2008
|1.2073
|311
|2006.01.04 03:35
|close
|155
|0.50
|1.2068
|1.2023
|1.2088
|25.00
|3545.00
|312
|2006.01.04 03:35
|delete
|156
|1.00
|1.2048
|1.2008
|1.2073
|313
|2006.01.04 03:56
|buy
|157
|0.50
|1.2067
|1.2027
|1.2092
|314
|2006.01.04 03:56
|buy limit
|158
|1.00
|1.2052
|1.2012
|1.2077
|315
|2006.01.04 04:01
|close
|157
|0.50
|1.2071
|1.2027
|1.2092
|20.00
|3565.00
|316
|2006.01.04 04:01
|delete
|158
|1.00
|1.2052
|1.2012
|1.2077
|317
|2006.01.04 04:39
|buy
|159
|0.50
|1.2072
|1.2032
|1.2097
|318
|2006.01.04 04:39
|buy limit
|160
|1.00
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|319
|2006.01.04 05:15
|close
|159
|0.50
|1.2059
|1.2032
|1.2097
|-65.00
|3500.00
|320
|2006.01.04 05:15
|delete
|160
|1.00
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|321
|2006.01.04 05:19
|buy
|161
|0.50
|1.2058
|1.2018
|1.2083
|322
|2006.01.04 05:19
|buy limit
|162
|1.00
|1.2043
|1.2003
|1.2068
|323
|2006.01.04 05:21
|close
|161
|0.50
|1.2063
|1.2018
|1.2083
|25.00
|3525.00
|324
|2006.01.04 05:21
|delete
|162
|1.00
|1.2043
|1.2003
|1.2068
|325
|2006.01.04 06:17
|buy
|163
|0.50
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|326
|2006.01.04 06:17
|buy limit
|164
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|327
|2006.01.04 06:18
|close
|163
|0.50
|1.2064
|1.2019
|1.2084
|25.00
|3550.00
|328
|2006.01.04 06:18
|delete
|164
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|329
|2006.01.04 06:34
|buy
|165
|0.50
|1.2061
|1.2021
|1.2086
|330
|2006.01.04 06:34
|buy limit
|166
|1.00
|1.2046
|1.2006
|1.2071
|331
|2006.01.04 06:41
|close
|165
|0.50
|1.2067
|1.2021
|1.2086
|30.00
|3580.00
|332
|2006.01.04 06:41
|delete
|166
|1.00
|1.2046
|1.2006
|1.2071
|333
|2006.01.04 07:22
|buy
|167
|0.50
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|334
|2006.01.04 07:22
|buy limit
|168
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|335
|2006.01.04 07:31
|close
|167
|0.50
|1.2069
|1.2024
|1.2089
|25.00
|3605.00
|336
|2006.01.04 07:31
|delete
|168
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|337
|2006.01.04 07:54
|buy
|169
|0.50
|1.2053
|1.2013
|1.2078
|338
|2006.01.04 07:54
|buy limit
|170
|1.00
|1.2038
|1.1998
|1.2063
|339
|2006.01.04 07:57
|close
|169
|0.50
|1.2058
|1.2013
|1.2078
|25.00
|3630.00
|340
|2006.01.04 07:57
|delete
|170
|1.00
|1.2038
|1.1998
|1.2063
|341
|2006.01.04 08:01
|buy
|171
|0.50
|1.2048
|1.2008
|1.2073
|342
|2006.01.04 08:01
|buy limit
|172
|1.00
|1.2033
|1.1993
|1.2058
|343
|2006.01.04 08:02
|close
|171
|0.50
|1.2037
|1.2008
|1.2073
|-55.00
|3575.00
|344
|2006.01.04 08:02
|delete
|172
|1.00
|1.2033
|1.1993
|1.2058
|345
|2006.01.04 08:03
|buy
|173
|0.50
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|346
|2006.01.04 08:03
|buy limit
|174
|1.00
|1.2029
|1.1989
|1.2054
|347
|2006.01.04 08:05
|close
|173
|0.50
|1.2048
|1.2004
|1.2069
|20.00
|3595.00
|348
|2006.01.04 08:05
|delete
|174
|1.00
|1.2029
|1.1989
|1.2054
|349
|2006.01.04 08:08
|buy
|175
|0.50
|1.2034
|1.1994
|1.2059
|350
|2006.01.04 08:08
|buy limit
|176
|1.00
|1.2019
|1.1979
|1.2044
|351
|2006.01.04 08:08
|close
|175
|0.50
|1.2040
|1.1994
|1.2059
|30.00
|3625.00
|352
|2006.01.04 08:08
|delete
|176
|1.00
|1.2019
|1.1979
|1.2044
|353
|2006.01.04 08:09
|buy
|177
|0.50
|1.2034
|1.1994
|1.2059
|354
|2006.01.04 08:09
|buy limit
|178
|1.00
|1.2019
|1.1979
|1.2044
|355
|2006.01.04 08:10
|close
|177
|0.50
|1.2040
|1.1994
|1.2059
|30.00
|3655.00
|356
|2006.01.04 08:10
|delete
|178
|1.00
|1.2019
|1.1979
|1.2044
|357
|2006.01.04 08:52
|buy
|179
|0.50
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|358
|2006.01.04 08:52
|buy limit
|180
|1.00
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|359
|2006.01.04 08:53
|close
|179
|0.50
|1.2062
|1.2017
|1.2082
|25.00
|3680.00
|360
|2006.01.04 08:53
|delete
|180
|1.00
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|361
|2006.01.04 08:54
|buy
|181
|0.50
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|362
|2006.01.04 08:54
|buy limit
|182
|1.00
|1.2041
|1.2001
|1.2066
|363
|2006.01.04 09:00
|close
|181
|0.50
|1.2042
|1.2016
|1.2081
|-70.00
|3610.00
|364
|2006.01.04 09:00
|delete
|182
|1.00
|1.2041
|1.2001
|1.2066
|365
|2006.01.04 09:00
|buy
|183
|0.50
|1.2046
|1.2006
|1.2071
|366
|2006.01.04 09:00
|buy limit
|184
|1.00
|1.2031
|1.1991
|1.2056
|367
|2006.01.04 09:01
|close
|183
|0.50
|1.2050
|1.2006
|1.2071
|20.00
|3630.00
|368
|2006.01.04 09:01
|delete
|184
|1.00
|1.2031
|1.1991
|1.2056
|369
|2006.01.04 09:02
|buy
|185
|0.50
|1.2047
|1.2007
|1.2072
|370
|2006.01.04 09:02
|buy limit
|186
|1.00
|1.2032
|1.1992
|1.2057
|371
|2006.01.04 09:04
|close
|185
|0.50
|1.2051
|1.2007
|1.2072
|20.00
|3650.00
|372
|2006.01.04 09:04
|delete
|186
|1.00
|1.2032
|1.1992
|1.2057
|373
|2006.01.04 09:48
|buy
|187
|0.50
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|374
|2006.01.04 09:48
|buy limit
|188
|1.00
|1.2034
|1.1994
|1.2059
|375
|2006.01.04 09:56
|close
|187
|0.50
|1.2055
|1.2009
|1.2074
|30.00
|3680.00
|376
|2006.01.04 09:56
|delete
|188
|1.00
|1.2034
|1.1994
|1.2059
|377
|2006.01.04 10:25
|buy
|189
|0.50
|1.2060
|1.2020
|1.2085
|378
|2006.01.04 10:25
|buy limit
|190
|1.00
|1.2045
|1.2005
|1.2070
|379
|2006.01.04 10:26
|close
|189
|0.50
|1.2067
|1.2020
|1.2085
|35.00
|3715.00
|380
|2006.01.04 10:26
|delete
|190
|1.00
|1.2045
|1.2005
|1.2070
|381
|2006.01.04 10:41
|buy
|191
|0.50
|1.2079
|1.2039
|1.2104
|382
|2006.01.04 10:41
|buy limit
|192
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|383
|2006.01.04 10:42
|close
|191
|0.50
|1.2066
|1.2039
|1.2104
|-65.00
|3650.00
|384
|2006.01.04 10:42
|delete
|192
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|385
|2006.01.04 10:54
|buy
|193
|0.50
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|386
|2006.01.04 10:54
|buy limit
|194
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|387
|2006.01.04 10:54
|close
|193
|0.50
|1.2068
|1.2024
|1.2089
|20.00
|3670.00
|388
|2006.01.04 10:54
|delete
|194
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|389
|2006.01.04 10:59
|buy
|195
|0.50
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|390
|2006.01.04 10:59
|buy limit
|196
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|391
|2006.01.04 11:05
|close
|195
|0.50
|1.2068
|1.2024
|1.2089
|20.00
|3690.00
|392
|2006.01.04 11:05
|delete
|196
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|393
|2006.01.04 11:07
|buy
|197
|0.50
|1.2060
|1.2020
|1.2085
|394
|2006.01.04 11:07
|buy limit
|198
|1.00
|1.2045
|1.2005
|1.2070
|395
|2006.01.04 11:08
|close
|197
|0.50
|1.2065
|1.2020
|1.2085
|25.00
|3715.00
|396
|2006.01.04 11:08
|delete
|198
|1.00
|1.2045
|1.2005
|1.2070
|397
|2006.01.04 11:36
|buy
|199
|0.50
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|398
|2006.01.04 11:36
|buy limit
|200
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|399
|2006.01.04 11:40
|close
|199
|0.50
|1.2065
|1.2019
|1.2084
|30.00
|3745.00
|400
|2006.01.04 11:40
|delete
|200
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|401
|2006.01.04 12:04
|buy
|201
|0.50
|1.2058
|1.2018
|1.2083
|402
|2006.01.04 12:04
|buy limit
|202
|1.00
|1.2043
|1.2003
|1.2068
|403
|2006.01.04 12:12
|close
|201
|0.50
|1.2064
|1.2018
|1.2083
|30.00
|3775.00
|404
|2006.01.04 12:12
|delete
|202
|1.00
|1.2043
|1.2003
|1.2068
|405
|2006.01.04 13:03
|sell
|203
|0.50
|1.2072
|1.2112
|1.2047
|406
|2006.01.04 13:03
|sell limit
|204
|1.00
|1.2087
|1.2127
|1.2062
|407
|2006.01.04 13:22
|buy
|205
|0.50
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|408
|2006.01.04 13:22
|buy limit
|206
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|409
|2006.01.04 13:22
|close
|205
|0.50
|1.2077
|1.2031
|1.2096
|30.00
|3805.00
|410
|2006.01.04 13:22
|delete
|206
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|411
|2006.01.04 13:27
|close
|203
|0.50
|1.2083
|1.2112
|1.2047
|-55.00
|3750.00
|412
|2006.01.04 13:27
|delete
|204
|1.00
|1.2087
|1.2127
|1.2062
|413
|2006.01.04 13:42
|buy
|207
|0.50
|1.2103
|1.2063
|1.2128
|414
|2006.01.04 13:42
|buy limit
|208
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|415
|2006.01.04 13:47
|close
|207
|0.50
|1.2092
|1.2063
|1.2128
|-55.00
|3695.00
|416
|2006.01.04 13:47
|delete
|208
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|417
|2006.01.04 13:47
|buy
|209
|0.50
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|418
|2006.01.04 13:47
|buy limit
|210
|1.00
|1.2080
|1.2040
|1.2105
|419
|2006.01.04 13:47
|close
|209
|0.50
|1.2100
|1.2055
|1.2120
|25.00
|3720.00
|420
|2006.01.04 13:47
|delete
|210
|1.00
|1.2080
|1.2040
|1.2105
|421
|2006.01.04 13:47
|buy
|211
|0.50
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|422
|2006.01.04 13:47
|buy limit
|212
|1.00
|1.2080
|1.2040
|1.2105
|423
|2006.01.04 14:02
|close
|211
|0.50
|1.2084
|1.2055
|1.2120
|-55.00
|3665.00
|424
|2006.01.04 14:02
|delete
|212
|1.00
|1.2080
|1.2040
|1.2105
|425
|2006.01.04 14:02
|buy
|213
|0.50
|1.2086
|1.2046
|1.2111
|426
|2006.01.04 14:02
|buy limit
|214
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|427
|2006.01.04 14:06
|close
|213
|0.50
|1.2090
|1.2046
|1.2111
|20.00
|3685.00
|428
|2006.01.04 14:06
|delete
|214
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|429
|2006.01.04 14:13
|buy
|215
|0.50
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|430
|2006.01.04 14:13
|buy limit
|216
|1.00
|1.2073
|1.2033
|1.2098
|431
|2006.01.04 14:19
|close
|215
|0.50
|1.2076
|1.2048
|1.2113
|-60.00
|3625.00
|432
|2006.01.04 14:19
|delete
|216
|1.00
|1.2073
|1.2033
|1.2098
|433
|2006.01.04 14:30
|buy
|217
|0.50
|1.2077
|1.2037
|1.2102
|434
|2006.01.04 14:30
|buy limit
|218
|1.00
|1.2062
|1.2022
|1.2087
|435
|2006.01.04 14:31
|close
|217
|0.50
|1.2082
|1.2037
|1.2102
|25.00
|3650.00
|436
|2006.01.04 14:31
|delete
|218
|1.00
|1.2062
|1.2022
|1.2087
|437
|2006.01.04 14:46
|buy
|219
|0.50
|1.2097
|1.2057
|1.2122
|438
|2006.01.04 14:46
|buy limit
|220
|1.00
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|439
|2006.01.04 14:59
|close
|219
|0.50
|1.2102
|1.2057
|1.2122
|25.00
|3675.00
|440
|2006.01.04 14:59
|delete
|220
|1.00
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|441
|2006.01.04 15:01
|buy
|221
|0.50
|1.2093
|1.2053
|1.2118
|442
|2006.01.04 15:01
|buy limit
|222
|1.00
|1.2078
|1.2038
|1.2103
|443
|2006.01.04 15:01
|close
|221
|0.50
|1.2098
|1.2053
|1.2118
|25.00
|3700.00
|444
|2006.01.04 15:01
|delete
|222
|1.00
|1.2078
|1.2038
|1.2103
|445
|2006.01.04 15:02
|buy
|223
|0.50
|1.2093
|1.2053
|1.2118
|446
|2006.01.04 15:02
|buy limit
|224
|1.00
|1.2078
|1.2038
|1.2103
|447
|2006.01.04 15:02
|close
|223
|0.50
|1.2099
|1.2053
|1.2118
|30.00
|3730.00
|448
|2006.01.04 15:02
|delete
|224
|1.00
|1.2078
|1.2038
|1.2103
|449
|2006.01.04 15:03
|buy
|225
|0.50
|1.2090
|1.2050
|1.2115
|450
|2006.01.04 15:03
|buy limit
|226
|1.00
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|451
|2006.01.04 15:05
|close
|225
|0.50
|1.2078
|1.2050
|1.2115
|-60.00
|3670.00
|452
|2006.01.04 15:05
|delete
|226
|1.00
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|453
|2006.01.04 15:18
|buy
|227
|0.50
|1.2079
|1.2039
|1.2104
|454
|2006.01.04 15:18
|buy limit
|228
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|455
|2006.01.04 15:21
|close
|227
|0.50
|1.2084
|1.2039
|1.2104
|25.00
|3695.00
|456
|2006.01.04 15:21
|delete
|228
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|457
|2006.01.04 15:25
|buy
|229
|0.50
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|458
|2006.01.04 15:25
|buy limit
|230
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2092
|459
|2006.01.04 15:26
|close
|229
|0.50
|1.2087
|1.2042
|1.2107
|25.00
|3720.00
|460
|2006.01.04 15:26
|delete
|230
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2092
|461
|2006.01.04 15:27
|buy
|231
|0.50
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|462
|2006.01.04 15:27
|buy limit
|232
|1.00
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|463
|2006.01.04 15:28
|close
|231
|0.50
|1.2089
|1.2044
|1.2109
|25.00
|3745.00
|464
|2006.01.04 15:28
|delete
|232
|1.00
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|465
|2006.01.04 15:32
|buy
|233
|0.50
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|466
|2006.01.04 15:32
|buy limit
|234
|1.00
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|467
|2006.01.04 15:33
|close
|233
|0.50
|1.2089
|1.2045
|1.2110
|20.00
|3765.00
|468
|2006.01.04 15:33
|delete
|234
|1.00
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|469
|2006.01.04 15:33
|buy
|235
|0.50
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|470
|2006.01.04 15:33
|buy limit
|236
|1.00
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|471
|2006.01.04 15:34
|close
|235
|0.50
|1.2088
|1.2044
|1.2109
|20.00
|3785.00
|472
|2006.01.04 15:34
|delete
|236
|1.00
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|473
|2006.01.04 15:42
|buy
|237
|0.50
|1.2089
|1.2049
|1.2114
|474
|2006.01.04 15:42
|buy limit
|238
|1.00
|1.2074
|1.2034
|1.2099
|475
|2006.01.04 15:47
|close
|237
|0.50
|1.2077
|1.2049
|1.2114
|-60.00
|3725.00
|476
|2006.01.04 15:47
|delete
|238
|1.00
|1.2074
|1.2034
|1.2099
|477
|2006.01.04 15:47
|buy
|239
|0.50
|1.2080
|1.2040
|1.2105
|478
|2006.01.04 15:47
|buy limit
|240
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.2090
|479
|2006.01.04 15:48
|close
|239
|0.50
|1.2069
|1.2040
|1.2105
|-55.00
|3670.00
|480
|2006.01.04 15:48
|delete
|240
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.2090
|481
|2006.01.04 15:48
|buy
|241
|0.50
|1.2081
|1.2041
|1.2106
|482
|2006.01.04 15:48
|buy limit
|242
|1.00
|1.2066
|1.2026
|1.2091
|483
|2006.01.04 15:51
|close
|241
|0.50
|1.2067
|1.2041
|1.2106
|-70.00
|3600.00
|484
|2006.01.04 15:51
|delete
|242
|1.00
|1.2066
|1.2026
|1.2091
|485
|2006.01.04 15:51
|buy
|243
|0.50
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|486
|2006.01.04 15:51
|buy limit
|244
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|487
|2006.01.04 15:51
|close
|243
|0.50
|1.2075
|1.2029
|1.2094
|30.00
|3630.00
|488
|2006.01.04 15:51
|delete
|244
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|489
|2006.01.04 15:52
|buy
|245
|0.50
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|490
|2006.01.04 15:52
|buy limit
|246
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|491
|2006.01.04 15:52
|close
|245
|0.50
|1.2074
|1.2029
|1.2094
|25.00
|3655.00
|492
|2006.01.04 15:52
|delete
|246
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|493
|2006.01.04 15:53
|buy
|247
|0.50
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|494
|2006.01.04 15:53
|buy limit
|248
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|495
|2006.01.04 15:53
|close
|247
|0.50
|1.2076
|1.2030
|1.2095
|30.00
|3685.00
|496
|2006.01.04 15:53
|delete
|248
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|497
|2006.01.04 16:06
|buy
|249
|0.50
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|498
|2006.01.04 16:06
|buy limit
|250
|1.00
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|499
|2006.01.04 16:07
|close
|249
|0.50
|1.2088
|1.2044
|1.2109
|20.00
|3705.00
|500
|2006.01.04 16:07
|delete
|250
|1.00
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|501
|2006.01.04 16:08
|buy
|251
|0.50
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|502
|2006.01.04 16:08
|buy limit
|252
|1.00
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|503
|2006.01.04 16:15
|close
|251
|0.50
|1.2074
|1.2045
|1.2110
|-55.00
|3650.00
|504
|2006.01.04 16:15
|delete
|252
|1.00
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|505
|2006.01.04 16:22
|buy
|253
|0.50
|1.2074
|1.2034
|1.2099
|506
|2006.01.04 16:22
|buy limit
|254
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|507
|2006.01.04 16:25
|close
|253
|0.50
|1.2079
|1.2034
|1.2099
|25.00
|3675.00
|508
|2006.01.04 16:25
|delete
|254
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|509
|2006.01.04 16:36
|buy
|255
|0.50
|1.2086
|1.2046
|1.2111
|510
|2006.01.04 16:36
|buy limit
|256
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|511
|2006.01.04 16:45
|close
|255
|0.50
|1.2073
|1.2046
|1.2111
|-65.00
|3610.00
|512
|2006.01.04 16:45
|delete
|256
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|513
|2006.01.04 16:59
|buy
|257
|0.50
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|514
|2006.01.04 16:59
|buy limit
|258
|1.00
|1.2068
|1.2028
|1.2093
|515
|2006.01.04 17:00
|close
|257
|0.50
|1.2087
|1.2043
|1.2108
|20.00
|3630.00
|516
|2006.01.04 17:00
|delete
|258
|1.00
|1.2068
|1.2028
|1.2093
|517
|2006.01.04 17:16
|buy
|259
|0.50
|1.2090
|1.2050
|1.2115
|518
|2006.01.04 17:16
|buy limit
|260
|1.00
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|519
|2006.01.04 17:17
|close
|259
|0.50
|1.2098
|1.2050
|1.2115
|40.00
|3670.00
|520
|2006.01.04 17:17
|delete
|260
|1.00
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|521
|2006.01.04 17:17
|buy
|261
|0.50
|1.2091
|1.2051
|1.2116
|522
|2006.01.04 17:17
|buy limit
|262
|1.00
|1.2076
|1.2036
|1.2101
|523
|2006.01.04 17:21
|close
|261
|0.50
|1.2096
|1.2051
|1.2116
|25.00
|3695.00
|524
|2006.01.04 17:21
|delete
|262
|1.00
|1.2076
|1.2036
|1.2101
|525
|2006.01.04 17:22
|buy
|263
|0.50
|1.2087
|1.2047
|1.2112
|526
|2006.01.04 17:22
|buy limit
|264
|1.00
|1.2072
|1.2032
|1.2097
|527
|2006.01.04 17:27
|close
|263
|0.50
|1.2074
|1.2047
|1.2112
|-65.00
|3630.00
|528
|2006.01.04 17:27
|delete
|264
|1.00
|1.2072
|1.2032
|1.2097
|529
|2006.01.04 17:27
|buy
|265
|0.50
|1.2078
|1.2038
|1.2103
|530
|2006.01.04 17:27
|buy limit
|266
|1.00
|1.2063
|1.2023
|1.2088
|531
|2006.01.04 17:31
|close
|265
|0.50
|1.2084
|1.2038
|1.2103
|30.00
|3660.00
|532
|2006.01.04 17:31
|delete
|266
|1.00
|1.2063
|1.2023
|1.2088
|533
|2006.01.04 17:42
|buy
|267
|0.50
|1.2079
|1.2039
|1.2104
|534
|2006.01.04 17:42
|buy limit
|268
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|535
|2006.01.04 17:47
|close
|267
|0.50
|1.2085
|1.2039
|1.2104
|30.00
|3690.00
|536
|2006.01.04 17:47
|delete
|268
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|537
|2006.01.04 18:21
|buy
|269
|0.50
|1.2096
|1.2056
|1.2121
|538
|2006.01.04 18:21
|buy limit
|270
|1.00
|1.2081
|1.2041
|1.2106
|539
|2006.01.04 18:22
|close
|269
|0.50
|1.2102
|1.2056
|1.2121
|30.00
|3720.00
|540
|2006.01.04 18:22
|delete
|270
|1.00
|1.2081
|1.2041
|1.2106
|541
|2006.01.04 18:25
|buy
|271
|0.50
|1.2114
|1.2074
|1.2139
|542
|2006.01.04 18:25
|buy limit
|272
|1.00
|1.2099
|1.2059
|1.2124
|543
|2006.01.04 18:29
|close
|271
|0.50
|1.2119
|1.2074
|1.2139
|25.00
|3745.00
|544
|2006.01.04 18:29
|delete
|272
|1.00
|1.2099
|1.2059
|1.2124
|545
|2006.01.04 18:29
|buy
|273
|0.50
|1.2114
|1.2074
|1.2139
|546
|2006.01.04 18:29
|buy limit
|274
|1.00
|1.2099
|1.2059
|1.2124
|547
|2006.01.04 18:30
|close
|273
|0.50
|1.2122
|1.2074
|1.2139
|40.00
|3785.00
|548
|2006.01.04 18:30
|delete
|274
|1.00
|1.2099
|1.2059
|1.2124
|549
|2006.01.04 18:41
|buy
|275
|0.50
|1.2124
|1.2084
|1.2149
|550
|2006.01.04 18:41
|buy limit
|276
|1.00
|1.2109
|1.2069
|1.2134
|551
|2006.01.04 18:42
|close
|275
|0.50
|1.2128
|1.2084
|1.2149
|20.00
|3805.00
|552
|2006.01.04 18:42
|delete
|276
|1.00
|1.2109
|1.2069
|1.2134
|553
|2006.01.04 18:43
|buy
|277
|0.50
|1.2124
|1.2084
|1.2149
|554
|2006.01.04 18:43
|buy limit
|278
|1.00
|1.2109
|1.2069
|1.2134
|555
|2006.01.04 19:01
|close
|277
|0.50
|1.2128
|1.2084
|1.2149
|20.00
|3825.00
|556
|2006.01.04 19:01
|delete
|278
|1.00
|1.2109
|1.2069
|1.2134
|557
|2006.01.04 19:07
|buy
|279
|0.50
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|558
|2006.01.04 19:07
|buy limit
|280
|1.00
|1.2121
|1.2081
|1.2146
|559
|2006.01.04 19:09
|close
|279
|0.50
|1.2141
|1.2096
|1.2161
|25.00
|3850.00
|560
|2006.01.04 19:09
|delete
|280
|1.00
|1.2121
|1.2081
|1.2146
|561
|2006.01.04 19:13
|buy
|281
|0.50
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|562
|2006.01.04 19:13
|buy limit
|282
|1.00
|1.2117
|1.2077
|1.2142
|563
|2006.01.04 19:13
|close
|281
|0.50
|1.2138
|1.2092
|1.2157
|30.00
|3880.00
|564
|2006.01.04 19:13
|delete
|282
|1.00
|1.2117
|1.2077
|1.2142
|565
|2006.01.04 19:14
|buy
|283
|0.50
|1.2134
|1.2094
|1.2159
|566
|2006.01.04 19:14
|buy limit
|284
|1.00
|1.2119
|1.2079
|1.2144
|567
|2006.01.04 19:23
|close
|283
|0.50
|1.2139
|1.2094
|1.2159
|25.00
|3905.00
|568
|2006.01.04 19:23
|delete
|284
|1.00
|1.2119
|1.2079
|1.2144
|569
|2006.01.04 19:25
|buy
|285
|0.50
|1.2128
|1.2088
|1.2153
|570
|2006.01.04 19:25
|buy limit
|286
|1.00
|1.2113
|1.2073
|1.2138
|571
|2006.01.04 19:36
|close
|285
|0.50
|1.2132
|1.2088
|1.2153
|20.00
|3925.00
|572
|2006.01.04 19:36
|delete
|286
|1.00
|1.2113
|1.2073
|1.2138
|573
|2006.01.04 19:49
|buy
|287
|0.50
|1.2126
|1.2086
|1.2151
|574
|2006.01.04 19:49
|buy limit
|288
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|575
|2006.01.04 19:50
|close
|287
|0.50
|1.2130
|1.2086
|1.2151
|20.00
|3945.00
|576
|2006.01.04 19:50
|delete
|288
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|577
|2006.01.04 19:58
|buy
|289
|0.50
|1.2126
|1.2086
|1.2151
|578
|2006.01.04 19:58
|buy limit
|290
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|579
|2006.01.04 20:09
|close
|289
|0.50
|1.2130
|1.2086
|1.2151
|20.00
|3965.00
|580
|2006.01.04 20:09
|delete
|290
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|581
|2006.01.04 20:18
|buy
|291
|0.50
|1.2124
|1.2084
|1.2149
|582
|2006.01.04 20:18
|buy limit
|292
|1.00
|1.2109
|1.2069
|1.2134
|583
|2006.01.04 20:21
|close
|291
|0.50
|1.2129
|1.2084
|1.2149
|25.00
|3990.00
|584
|2006.01.04 20:21
|delete
|292
|1.00
|1.2109
|1.2069
|1.2134
|585
|2006.01.04 20:52
|buy
|293
|0.50
|1.2122
|1.2082
|1.2147
|586
|2006.01.04 20:52
|buy limit
|294
|1.00
|1.2107
|1.2067
|1.2132
|587
|2006.01.04 21:00
|close
|293
|0.50
|1.2127
|1.2082
|1.2147
|25.00
|4015.00
|588
|2006.01.04 21:00
|delete
|294
|1.00
|1.2107
|1.2067
|1.2132
|589
|2006.01.04 21:27
|buy
|295
|0.50
|1.2130
|1.2090
|1.2155
|590
|2006.01.04 21:27
|buy limit
|296
|1.00
|1.2115
|1.2075
|1.2140
|591
|2006.01.04 21:29
|close
|295
|0.50
|1.2135
|1.2090
|1.2155
|25.00
|4040.00
|592
|2006.01.04 21:29
|delete
|296
|1.00
|1.2115
|1.2075
|1.2140
|593
|2006.01.04 21:34
|buy
|297
|0.50
|1.2126
|1.2086
|1.2151
|594
|2006.01.04 21:34
|buy limit
|298
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|595
|2006.01.04 21:34
|close
|297
|0.50
|1.2130
|1.2086
|1.2151
|20.00
|4060.00
|596
|2006.01.04 21:34
|delete
|298
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|597
|2006.01.04 23:11
|buy
|299
|0.50
|1.2112
|1.2072
|1.2137
|598
|2006.01.04 23:11
|buy limit
|300
|1.00
|1.2097
|1.2057
|1.2122
|599
|2006.01.04 23:13
|close
|299
|0.50
|1.2117
|1.2072
|1.2137
|25.00
|4085.00
|600
|2006.01.04 23:13
|delete
|300
|1.00
|1.2097
|1.2057
|1.2122
|601
|2006.01.04 23:13
|buy
|301
|0.50
|1.2115
|1.2075
|1.2140
|602
|2006.01.04 23:13
|buy limit
|302
|1.00
|1.2100
|1.2060
|1.2125
|603
|2006.01.04 23:37
|close
|301
|0.50
|1.2120
|1.2075
|1.2140
|25.00
|4110.00
|604
|2006.01.04 23:37
|delete
|302
|1.00
|1.2100
|1.2060
|1.2125
|605
|2006.01.05 01:48
|buy
|303
|0.50
|1.2104
|1.2064
|1.2129
|606
|2006.01.05 01:48
|buy limit
|304
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2114
|607
|2006.01.05 01:52
|close
|303
|0.50
|1.2108
|1.2064
|1.2129
|20.00
|4130.00
|608
|2006.01.05 01:52
|delete
|304
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2114
|609
|2006.01.05 02:06
|buy
|305
|0.50
|1.2098
|1.2058
|1.2123
|610
|2006.01.05 02:06
|buy limit
|306
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|611
|2006.01.05 02:06
|close
|305
|0.50
|1.2104
|1.2058
|1.2123
|30.00
|4160.00
|612
|2006.01.05 02:06
|delete
|306
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|613
|2006.01.05 02:07
|buy
|307
|0.50
|1.2100
|1.2060
|1.2125
|614
|2006.01.05 02:07
|buy limit
|308
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|615
|2006.01.05 02:07
|close
|307
|0.50
|1.2105
|1.2060
|1.2125
|25.00
|4185.00
|616
|2006.01.05 02:07
|delete
|308
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|617
|2006.01.05 02:08
|buy
|309
|0.50
|1.2098
|1.2058
|1.2123
|618
|2006.01.05 02:08
|buy limit
|310
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|619
|2006.01.05 02:29
|close
|309
|0.50
|1.2105
|1.2058
|1.2123
|35.00
|4220.00
|620
|2006.01.05 02:29
|delete
|310
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|621
|2006.01.05 02:52
|buy
|311
|0.50
|1.2109
|1.2069
|1.2134
|622
|2006.01.05 02:52
|buy limit
|312
|1.00
|1.2094
|1.2054
|1.2119
|623
|2006.01.05 03:01
|close
|311
|0.50
|1.2114
|1.2069
|1.2134
|25.00
|4245.00
|624
|2006.01.05 03:01
|delete
|312
|1.00
|1.2094
|1.2054
|1.2119
|625
|2006.01.05 03:07
|buy
|313
|0.50
|1.2102
|1.2062
|1.2127
|626
|2006.01.05 03:07
|buy limit
|314
|1.00
|1.2087
|1.2047
|1.2112
|627
|2006.01.05 03:16
|close
|313
|0.50
|1.2107
|1.2062
|1.2127
|25.00
|4270.00
|628
|2006.01.05 03:16
|delete
|314
|1.00
|1.2087
|1.2047
|1.2112
|629
|2006.01.05 03:57
|sell
|315
|0.50
|1.2112
|1.2152
|1.2087
|630
|2006.01.05 03:57
|sell limit
|316
|1.00
|1.2127
|1.2167
|1.2102
|631
|2006.01.05 04:02
|close
|315
|0.50
|1.2108
|1.2152
|1.2087
|20.00
|4290.00
|632
|2006.01.05 04:02
|delete
|316
|1.00
|1.2127
|1.2167
|1.2102
|633
|2006.01.05 06:59
|sell
|317
|0.50
|1.2108
|1.2148
|1.2083
|634
|2006.01.05 06:59
|sell limit
|318
|1.00
|1.2123
|1.2163
|1.2098
|635
|2006.01.05 07:12
|close
|317
|0.50
|1.2103
|1.2148
|1.2083
|25.00
|4315.00
|636
|2006.01.05 07:12
|delete
|318
|1.00
|1.2123
|1.2163
|1.2098
|637
|2006.01.05 08:05
|sell
|319
|0.50
|1.2106
|1.2146
|1.2081
|638
|2006.01.05 08:05
|sell limit
|320
|1.00
|1.2121
|1.2161
|1.2096
|639
|2006.01.05 08:07
|close
|319
|0.50
|1.2117
|1.2146
|1.2081
|-55.00
|4260.00
|640
|2006.01.05 08:07
|delete
|320
|1.00
|1.2121
|1.2161
|1.2096
|641
|2006.01.05 08:07
|sell
|321
|0.50
|1.2109
|1.2149
|1.2084
|642
|2006.01.05 08:07
|sell limit
|322
|1.00
|1.2124
|1.2164
|1.2099
|643
|2006.01.05 08:07
|close
|321
|0.50
|1.2106
|1.2149
|1.2084
|15.00
|4275.00
|644
|2006.01.05 08:07
|delete
|322
|1.00
|1.2124
|1.2164
|1.2099
|645
|2006.01.05 08:07
|sell
|323
|0.50
|1.2106
|1.2146
|1.2081
|646
|2006.01.05 08:07
|sell limit
|324
|1.00
|1.2121
|1.2161
|1.2096
|647
|2006.01.05 08:12
|close
|323
|0.50
|1.2102
|1.2146
|1.2081
|20.00
|4295.00
|648
|2006.01.05 08:12
|delete
|324
|1.00
|1.2121
|1.2161
|1.2096
|649
|2006.01.05 08:32
|sell
|325
|0.50
|1.2103
|1.2143
|1.2078
|650
|2006.01.05 08:32
|sell limit
|326
|1.00
|1.2118
|1.2158
|1.2093
|651
|2006.01.05 08:33
|close
|325
|0.50
|1.2098
|1.2143
|1.2078
|25.00
|4320.00
|652
|2006.01.05 08:33
|delete
|326
|1.00
|1.2118
|1.2158
|1.2093
|653
|2006.01.05 08:53
|sell
|327
|0.50
|1.2093
|1.2133
|1.2068
|654
|2006.01.05 08:53
|sell limit
|328
|1.00
|1.2108
|1.2148
|1.2083
|655
|2006.01.05 09:09
|close
|327
|0.50
|1.2088
|1.2133
|1.2068
|25.00
|4345.00
|656
|2006.01.05 09:09
|delete
|328
|1.00
|1.2108
|1.2148
|1.2083
|657
|2006.01.05 09:26
|sell
|329
|0.50
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|658
|2006.01.05 09:26
|sell limit
|330
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|659
|2006.01.05 09:26
|close
|329
|0.50
|1.2093
|1.2138
|1.2073
|25.00
|4370.00
|660
|2006.01.05 09:26
|delete
|330
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|661
|2006.01.05 09:27
|sell
|331
|0.50
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|662
|2006.01.05 09:27
|sell limit
|332
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|663
|2006.01.05 09:29
|close
|331
|0.50
|1.2094
|1.2138
|1.2073
|20.00
|4390.00
|664
|2006.01.05 09:29
|delete
|332
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|665
|2006.01.05 09:29
|sell
|333
|0.50
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|666
|2006.01.05 09:29
|sell limit
|334
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|667
|2006.01.05 09:35
|close
|333
|0.50
|1.2093
|1.2138
|1.2073
|25.00
|4415.00
|668
|2006.01.05 09:35
|delete
|334
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|669
|2006.01.05 09:48
|sell
|335
|0.50
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|670
|2006.01.05 09:48
|sell limit
|336
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|671
|2006.01.05 09:49
|close
|335
|0.50
|1.2095
|1.2139
|1.2074
|20.00
|4435.00
|672
|2006.01.05 09:49
|delete
|336
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|673
|2006.01.05 09:55
|sell
|337
|0.50
|1.2106
|1.2146
|1.2081
|674
|2006.01.05 09:55
|sell limit
|338
|1.00
|1.2121
|1.2161
|1.2096
|675
|2006.01.05 10:02
|close
|337
|0.50
|1.2100
|1.2146
|1.2081
|30.00
|4465.00
|676
|2006.01.05 10:02
|delete
|338
|1.00
|1.2121
|1.2161
|1.2096
|677
|2006.01.05 10:36
|sell
|339
|0.50
|1.2100
|1.2140
|1.2075
|678
|2006.01.05 10:36
|sell limit
|340
|1.00
|1.2115
|1.2155
|1.2090
|679
|2006.01.05 10:36
|close
|339
|0.50
|1.2096
|1.2140
|1.2075
|20.00
|4485.00
|680
|2006.01.05 10:36
|delete
|340
|1.00
|1.2115
|1.2155
|1.2090
|681
|2006.01.05 10:37
|sell
|341
|0.50
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|682
|2006.01.05 10:37
|sell limit
|342
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|683
|2006.01.05 10:37
|close
|341
|0.50
|1.2094
|1.2139
|1.2074
|25.00
|4510.00
|684
|2006.01.05 10:37
|delete
|342
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|685
|2006.01.05 10:38
|sell
|343
|0.50
|1.2100
|1.2140
|1.2075
|686
|2006.01.05 10:38
|sell limit
|344
|1.00
|1.2115
|1.2155
|1.2090
|687
|2006.01.05 10:40
|close
|343
|0.50
|1.2096
|1.2140
|1.2075
|20.00
|4530.00
|688
|2006.01.05 10:40
|delete
|344
|1.00
|1.2115
|1.2155
|1.2090
|689
|2006.01.05 11:38
|buy
|345
|0.50
|1.2096
|1.2056
|1.2121
|690
|2006.01.05 11:38
|buy limit
|346
|1.00
|1.2081
|1.2041
|1.2106
|691
|2006.01.05 11:47
|close
|345
|0.50
|1.2083
|1.2056
|1.2121
|-65.00
|4465.00
|692
|2006.01.05 11:47
|delete
|346
|1.00
|1.2081
|1.2041
|1.2106
|693
|2006.01.05 12:18
|sell
|347
|0.50
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|694
|2006.01.05 12:18
|sell limit
|348
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|695
|2006.01.05 12:26
|close
|347
|0.50
|1.2094
|1.2123
|1.2058
|-55.00
|4410.00
|696
|2006.01.05 12:26
|delete
|348
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|697
|2006.01.05 13:07
|sell
|349
|0.50
|1.2094
|1.2134
|1.2069
|698
|2006.01.05 13:07
|sell limit
|350
|1.00
|1.2109
|1.2149
|1.2084
|699
|2006.01.05 13:08
|close
|349
|0.50
|1.2088
|1.2134
|1.2069
|30.00
|4440.00
|700
|2006.01.05 13:08
|delete
|350
|1.00
|1.2109
|1.2149
|1.2084
|701
|2006.01.05 13:53
|sell
|351
|0.50
|1.2101
|1.2141
|1.2076
|702
|2006.01.05 13:53
|sell limit
|352
|1.00
|1.2116
|1.2156
|1.2091
|703
|2006.01.05 13:53
|close
|351
|0.50
|1.2097
|1.2141
|1.2076
|20.00
|4460.00
|704
|2006.01.05 13:53
|delete
|352
|1.00
|1.2116
|1.2156
|1.2091
|705
|2006.01.05 14:11
|sell
|353
|0.50
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|706
|2006.01.05 14:11
|sell limit
|354
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|707
|2006.01.05 14:11
|close
|353
|0.50
|1.2095
|1.2139
|1.2074
|20.00
|4480.00
|708
|2006.01.05 14:11
|delete
|354
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|709
|2006.01.05 14:21
|sell
|355
|0.50
|1.2100
|1.2140
|1.2075
|710
|2006.01.05 14:21
|sell limit
|356
|1.00
|1.2115
|1.2155
|1.2090
|711
|2006.01.05 14:23
|close
|355
|0.50
|1.2096
|1.2140
|1.2075
|20.00
|4500.00
|712
|2006.01.05 14:23
|delete
|356
|1.00
|1.2115
|1.2155
|1.2090
|713
|2006.01.05 14:23
|sell
|357
|0.50
|1.2100
|1.2140
|1.2075
|714
|2006.01.05 14:23
|sell limit
|358
|1.00
|1.2115
|1.2155
|1.2090
|715
|2006.01.05 14:24
|close
|357
|0.50
|1.2095
|1.2140
|1.2075
|25.00
|4525.00
|716
|2006.01.05 14:24
|delete
|358
|1.00
|1.2115
|1.2155
|1.2090
|717
|2006.01.05 14:34
|sell
|359
|0.50
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|718
|2006.01.05 14:34
|sell limit
|360
|1.00
|1.2120
|1.2160
|1.2095
|719
|2006.01.05 14:37
|close
|359
|0.50
|1.2101
|1.2145
|1.2080
|20.00
|4545.00
|720
|2006.01.05 14:37
|delete
|360
|1.00
|1.2120
|1.2160
|1.2095
|721
|2006.01.05 14:52
|sell
|361
|0.50
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|722
|2006.01.05 14:52
|sell limit
|362
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2078
|723
|2006.01.05 14:52
|close
|361
|0.50
|1.2085
|1.2128
|1.2063
|15.00
|4560.00
|724
|2006.01.05 14:52
|delete
|362
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2078
|725
|2006.01.05 15:19
|sell
|363
|0.50
|1.2090
|1.2130
|1.2065
|726
|2006.01.05 15:19
|sell limit
|364
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|727
|2006.01.05 15:22
|close
|363
|0.50
|1.2103
|1.2130
|1.2065
|-65.00
|4495.00
|728
|2006.01.05 15:22
|delete
|364
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|729
|2006.01.05 15:22
|sell
|365
|0.50
|1.2101
|1.2141
|1.2076
|730
|2006.01.05 15:22
|sell limit
|366
|1.00
|1.2116
|1.2156
|1.2091
|731
|2006.01.05 15:23
|close
|365
|0.50
|1.2095
|1.2141
|1.2076
|30.00
|4525.00
|732
|2006.01.05 15:23
|delete
|366
|1.00
|1.2116
|1.2156
|1.2091
|733
|2006.01.05 16:06
|sell
|367
|0.50
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|734
|2006.01.05 16:06
|sell limit
|368
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2075
|735
|2006.01.05 16:08
|close
|367
|0.50
|1.2096
|1.2125
|1.2060
|-55.00
|4470.00
|736
|2006.01.05 16:08
|delete
|368
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2075
|737
|2006.01.05 16:09
|sell
|369
|0.50
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|738
|2006.01.05 16:09
|sell limit
|370
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2078
|739
|2006.01.05 16:12
|close
|369
|0.50
|1.2099
|1.2128
|1.2063
|-55.00
|4415.00
|740
|2006.01.05 16:12
|delete
|370
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2078
|741
|2006.01.05 16:12
|sell
|371
|0.50
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|742
|2006.01.05 16:12
|sell limit
|372
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|743
|2006.01.05 16:13
|close
|371
|0.50
|1.2093
|1.2139
|1.2074
|30.00
|4445.00
|744
|2006.01.05 16:13
|delete
|372
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|745
|2006.01.05 16:31
|sell
|373
|0.50
|1.2090
|1.2130
|1.2065
|746
|2006.01.05 16:31
|sell limit
|374
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|747
|2006.01.05 16:35
|close
|373
|0.50
|1.2086
|1.2130
|1.2065
|20.00
|4465.00
|748
|2006.01.05 16:35
|delete
|374
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|749
|2006.01.05 16:42
|sell
|375
|0.50
|1.2090
|1.2130
|1.2065
|750
|2006.01.05 16:42
|sell limit
|376
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|751
|2006.01.05 16:43
|close
|375
|0.50
|1.2085
|1.2130
|1.2065
|25.00
|4490.00
|752
|2006.01.05 16:43
|delete
|376
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|753
|2006.01.05 16:44
|sell
|377
|0.50
|1.2090
|1.2130
|1.2065
|754
|2006.01.05 16:44
|sell limit
|378
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|755
|2006.01.05 16:47
|close
|377
|0.50
|1.2085
|1.2130
|1.2065
|25.00
|4515.00
|756
|2006.01.05 16:47
|delete
|378
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|757
|2006.01.05 16:57
|sell
|379
|0.50
|1.2094
|1.2134
|1.2069
|758
|2006.01.05 16:57
|sell limit
|380
|1.00
|1.2109
|1.2149
|1.2084
|759
|2006.01.05 16:57
|close
|379
|0.50
|1.2089
|1.2134
|1.2069
|25.00
|4540.00
|760
|2006.01.05 16:57
|delete
|380
|1.00
|1.2109
|1.2149
|1.2084
|761
|2006.01.05 17:10
|sell
|381
|0.50
|1.2096
|1.2136
|1.2071
|762
|2006.01.05 17:10
|sell limit
|382
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2086
|763
|2006.01.05 17:11
|close
|381
|0.50
|1.2109
|1.2136
|1.2071
|-65.00
|4475.00
|764
|2006.01.05 17:11
|delete
|382
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2086
|765
|2006.01.05 17:11
|sell
|383
|0.50
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|766
|2006.01.05 17:11
|sell limit
|384
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|767
|2006.01.05 17:12
|close
|383
|0.50
|1.2111
|1.2138
|1.2073
|-65.00
|4410.00
|768
|2006.01.05 17:12
|delete
|384
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|769
|2006.01.05 17:17
|buy
|385
|0.50
|1.2098
|1.2058
|1.2123
|770
|2006.01.05 17:17
|buy limit
|386
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|771
|2006.01.05 17:17
|close
|385
|0.50
|1.2086
|1.2058
|1.2123
|-60.00
|4350.00
|772
|2006.01.05 17:17
|delete
|386
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|773
|2006.01.05 17:18
|buy
|387
|0.50
|1.2096
|1.2056
|1.2121
|774
|2006.01.05 17:18
|buy limit
|388
|1.00
|1.2081
|1.2041
|1.2106
|775
|2006.01.05 17:37
|close
|387
|0.50
|1.2084
|1.2056
|1.2121
|-60.00
|4290.00
|776
|2006.01.05 17:37
|delete
|388
|1.00
|1.2081
|1.2041
|1.2106
|777
|2006.01.05 17:37
|buy
|389
|0.50
|1.2086
|1.2046
|1.2111
|778
|2006.01.05 17:37
|buy limit
|390
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|779
|2006.01.05 17:38
|close
|389
|0.50
|1.2091
|1.2046
|1.2111
|25.00
|4315.00
|780
|2006.01.05 17:38
|delete
|390
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|781
|2006.01.05 17:39
|buy
|391
|0.50
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|782
|2006.01.05 17:39
|buy limit
|392
|1.00
|1.2073
|1.2033
|1.2098
|783
|2006.01.05 17:40
|close
|391
|0.50
|1.2092
|1.2048
|1.2113
|20.00
|4335.00
|784
|2006.01.05 17:40
|delete
|392
|1.00
|1.2073
|1.2033
|1.2098
|785
|2006.01.05 17:44
|sell
|393
|0.50
|1.2096
|1.2136
|1.2071
|786
|2006.01.05 17:44
|sell limit
|394
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2086
|787
|2006.01.05 17:53
|close
|393
|0.50
|1.2108
|1.2136
|1.2071
|-60.00
|4275.00
|788
|2006.01.05 17:53
|delete
|394
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2086
|789
|2006.01.05 18:38
|sell
|395
|0.50
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|790
|2006.01.05 18:38
|sell limit
|396
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|791
|2006.01.05 18:38
|close
|395
|0.50
|1.2095
|1.2139
|1.2074
|20.00
|4295.00
|792
|2006.01.05 18:38
|delete
|396
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|793
|2006.01.05 18:41
|sell
|397
|0.50
|1.2102
|1.2142
|1.2077
|794
|2006.01.05 18:41
|sell limit
|398
|1.00
|1.2117
|1.2157
|1.2092
|795
|2006.01.05 18:42
|close
|397
|0.50
|1.2114
|1.2142
|1.2077
|-60.00
|4235.00
|796
|2006.01.05 18:42
|delete
|398
|1.00
|1.2117
|1.2157
|1.2092
|797
|2006.01.05 18:43
|sell
|399
|0.50
|1.2103
|1.2143
|1.2078
|798
|2006.01.05 18:43
|sell limit
|400
|1.00
|1.2118
|1.2158
|1.2093
|799
|2006.01.05 18:45
|close
|399
|0.50
|1.2097
|1.2143
|1.2078
|30.00
|4265.00
|800
|2006.01.05 18:45
|delete
|400
|1.00
|1.2118
|1.2158
|1.2093
|801
|2006.01.05 18:45
|buy
|401
|0.50
|1.2097
|1.2057
|1.2122
|802
|2006.01.05 18:45
|buy limit
|402
|1.00
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|803
|2006.01.05 18:47
|close
|401
|0.50
|1.2103
|1.2057
|1.2122
|30.00
|4295.00
|804
|2006.01.05 18:47
|delete
|402
|1.00
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|805
|2006.01.05 18:47
|buy
|403
|0.50
|1.2097
|1.2057
|1.2122
|806
|2006.01.05 18:47
|buy limit
|404
|1.00
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|807
|2006.01.05 19:00
|close
|403
|0.50
|1.2102
|1.2057
|1.2122
|25.00
|4320.00
|808
|2006.01.05 19:00
|delete
|404
|1.00
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|809
|2006.01.05 19:10
|sell
|405
|0.50
|1.2107
|1.2147
|1.2082
|810
|2006.01.05 19:10
|sell limit
|406
|1.00
|1.2122
|1.2162
|1.2097
|811
|2006.01.05 19:11
|close
|405
|0.50
|1.2104
|1.2147
|1.2082
|15.00
|4335.00
|812
|2006.01.05 19:11
|delete
|406
|1.00
|1.2122
|1.2162
|1.2097
|813
|2006.01.05 19:30
|sell
|407
|0.50
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|814
|2006.01.05 19:30
|sell limit
|408
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|815
|2006.01.05 19:32
|close
|407
|0.50
|1.2094
|1.2139
|1.2074
|25.00
|4360.00
|816
|2006.01.05 19:32
|delete
|408
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2089
|817
|2006.01.05 21:06
|buy
|409
|0.50
|1.2103
|1.2063
|1.2128
|818
|2006.01.05 21:06
|buy limit
|410
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|819
|2006.01.05 21:07
|close
|409
|0.50
|1.2107
|1.2063
|1.2128
|20.00
|4380.00
|820
|2006.01.05 21:07
|delete
|410
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|821
|2006.01.05 21:22
|buy
|411
|0.50
|1.2098
|1.2058
|1.2123
|822
|2006.01.05 21:22
|buy limit
|412
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|823
|2006.01.05 21:23
|close
|411
|0.50
|1.2103
|1.2058
|1.2123
|25.00
|4405.00
|824
|2006.01.05 21:23
|delete
|412
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|825
|2006.01.05 22:08
|buy
|413
|0.50
|1.2100
|1.2060
|1.2125
|826
|2006.01.05 22:08
|buy limit
|414
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|827
|2006.01.05 22:16
|close
|413
|0.50
|1.2105
|1.2060
|1.2125
|25.00
|4430.00
|828
|2006.01.05 22:16
|delete
|414
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|829
|2006.01.06 00:09
|buy
|415
|0.50
|1.2099
|1.2059
|1.2124
|830
|2006.01.06 00:09
|buy limit
|416
|1.00
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|831
|2006.01.06 00:09
|close
|415
|0.50
|1.2104
|1.2059
|1.2124
|25.00
|4455.00
|832
|2006.01.06 00:09
|delete
|416
|1.00
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|833
|2006.01.06 01:53
|buy
|417
|0.50
|1.2112
|1.2072
|1.2137
|834
|2006.01.06 01:53
|buy limit
|418
|1.00
|1.2097
|1.2057
|1.2122
|835
|2006.01.06 01:54
|close
|417
|0.50
|1.2117
|1.2072
|1.2137
|25.00
|4480.00
|836
|2006.01.06 01:54
|delete
|418
|1.00
|1.2097
|1.2057
|1.2122
|837
|2006.01.06 01:59
|buy
|419
|0.50
|1.2110
|1.2070
|1.2135
|838
|2006.01.06 01:59
|buy limit
|420
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|839
|2006.01.06 02:00
|close
|419
|0.50
|1.2116
|1.2070
|1.2135
|30.00
|4510.00
|840
|2006.01.06 02:00
|delete
|420
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|841
|2006.01.06 02:28
|buy
|421
|0.50
|1.2104
|1.2064
|1.2129
|842
|2006.01.06 02:28
|buy limit
|422
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2114
|843
|2006.01.06 02:32
|close
|421
|0.50
|1.2108
|1.2064
|1.2129
|20.00
|4530.00
|844
|2006.01.06 02:32
|delete
|422
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2114
|845
|2006.01.06 02:34
|buy
|423
|0.50
|1.2097
|1.2057
|1.2122
|846
|2006.01.06 02:34
|buy limit
|424
|1.00
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|847
|2006.01.06 02:49
|close
|423
|0.50
|1.2085
|1.2057
|1.2122
|-60.00
|4470.00
|848
|2006.01.06 02:49
|delete
|424
|1.00
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|849
|2006.01.06 03:14
|sell
|425
|0.50
|1.2093
|1.2133
|1.2068
|850
|2006.01.06 03:14
|sell limit
|426
|1.00
|1.2108
|1.2148
|1.2083
|851
|2006.01.06 03:16
|close
|425
|0.50
|1.2089
|1.2133
|1.2068
|20.00
|4490.00
|852
|2006.01.06 03:16
|delete
|426
|1.00
|1.2108
|1.2148
|1.2083
|853
|2006.01.06 05:38
|sell
|427
|0.50
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|854
|2006.01.06 05:38
|sell limit
|428
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|855
|2006.01.06 05:42
|close
|427
|0.50
|1.2094
|1.2138
|1.2073
|20.00
|4510.00
|856
|2006.01.06 05:42
|delete
|428
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|857
|2006.01.06 09:13
|sell
|429
|0.50
|1.2097
|1.2137
|1.2072
|858
|2006.01.06 09:13
|sell limit
|430
|1.00
|1.2112
|1.2152
|1.2087
|859
|2006.01.06 09:13
|close
|429
|0.50
|1.2093
|1.2137
|1.2072
|20.00
|4530.00
|860
|2006.01.06 09:13
|delete
|430
|1.00
|1.2112
|1.2152
|1.2087
|861
|2006.01.06 10:02
|sell
|431
|0.50
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|862
|2006.01.06 10:02
|sell limit
|432
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|863
|2006.01.06 10:02
|close
|431
|0.50
|1.2092
|1.2138
|1.2073
|30.00
|4560.00
|864
|2006.01.06 10:02
|delete
|432
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|865
|2006.01.06 10:27
|sell
|433
|0.50
|1.2103
|1.2143
|1.2078
|866
|2006.01.06 10:27
|sell limit
|434
|1.00
|1.2118
|1.2158
|1.2093
|867
|2006.01.06 10:27
|close
|433
|0.50
|1.2098
|1.2143
|1.2078
|25.00
|4585.00
|868
|2006.01.06 10:27
|delete
|434
|1.00
|1.2118
|1.2158
|1.2093
|869
|2006.01.06 11:36
|sell
|435
|0.50
|1.2096
|1.2136
|1.2071
|870
|2006.01.06 11:36
|sell limit
|436
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2086
|871
|2006.01.06 11:36
|close
|435
|0.50
|1.2092
|1.2136
|1.2071
|20.00
|4605.00
|872
|2006.01.06 11:36
|delete
|436
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2086
|873
|2006.01.06 11:47
|sell
|437
|0.50
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|874
|2006.01.06 11:47
|sell limit
|438
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|875
|2006.01.06 11:47
|close
|437
|0.50
|1.2092
|1.2138
|1.2073
|30.00
|4635.00
|876
|2006.01.06 11:47
|delete
|438
|1.00
|1.2113
|1.2153
|1.2088
|877
|2006.01.06 12:04
|buy
|439
|0.50
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|878
|2006.01.06 12:04
|buy limit
|440
|1.00
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|879
|2006.01.06 12:05
|close
|439
|0.50
|1.2090
|1.2045
|1.2110
|25.00
|4660.00
|880
|2006.01.06 12:05
|delete
|440
|1.00
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|881
|2006.01.06 12:09
|sell
|441
|0.50
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|882
|2006.01.06 12:09
|sell limit
|442
|1.00
|1.2107
|1.2147
|1.2082
|883
|2006.01.06 13:06
|close
|441
|0.50
|1.2105
|1.2132
|1.2067
|-65.00
|4595.00
|884
|2006.01.06 13:06
|delete
|442
|1.00
|1.2107
|1.2147
|1.2082
|885
|2006.01.06 14:35
|buy
|443
|0.50
|1.2110
|1.2070
|1.2135
|886
|2006.01.06 14:35
|buy limit
|444
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|887
|2006.01.06 14:35
|close
|443
|0.50
|1.2117
|1.2070
|1.2135
|35.00
|4630.00
|888
|2006.01.06 14:35
|delete
|444
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|889
|2006.01.06 14:36
|buy
|445
|0.50
|1.2108
|1.2068
|1.2133
|890
|2006.01.06 14:36
|buy limit
|446
|1.00
|1.2093
|1.2053
|1.2118
|891
|2006.01.06 14:36
|close
|445
|0.50
|1.2096
|1.2068
|1.2133
|-60.00
|4570.00
|892
|2006.01.06 14:36
|delete
|446
|1.00
|1.2093
|1.2053
|1.2118
|893
|2006.01.06 14:37
|buy
|447
|0.50
|1.2110
|1.2070
|1.2135
|894
|2006.01.06 14:37
|buy limit
|448
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|895
|2006.01.06 14:37
|close
|447
|0.50
|1.2098
|1.2070
|1.2135
|-60.00
|4510.00
|896
|2006.01.06 14:37
|delete
|448
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|897
|2006.01.06 14:38
|buy
|449
|0.50
|1.2108
|1.2068
|1.2133
|898
|2006.01.06 14:38
|buy limit
|450
|1.00
|1.2093
|1.2053
|1.2118
|899
|2006.01.06 14:38
|close
|449
|0.50
|1.2112
|1.2068
|1.2133
|20.00
|4530.00
|900
|2006.01.06 14:38
|delete
|450
|1.00
|1.2093
|1.2053
|1.2118
|901
|2006.01.06 14:38
|buy
|451
|0.50
|1.2110
|1.2070
|1.2135
|902
|2006.01.06 14:38
|buy limit
|452
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|903
|2006.01.06 14:39
|close
|451
|0.50
|1.2118
|1.2070
|1.2135
|40.00
|4570.00
|904
|2006.01.06 14:39
|delete
|452
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|905
|2006.01.06 14:39
|buy
|453
|0.50
|1.2110
|1.2070
|1.2135
|906
|2006.01.06 14:39
|buy limit
|454
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|907
|2006.01.06 14:40
|close
|453
|0.50
|1.2118
|1.2070
|1.2135
|40.00
|4610.00
|908
|2006.01.06 14:40
|delete
|454
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|909
|2006.01.06 14:43
|buy
|455
|0.50
|1.2104
|1.2064
|1.2129
|910
|2006.01.06 14:43
|buy limit
|456
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2114
|911
|2006.01.06 14:43
|close
|455
|0.50
|1.2107
|1.2064
|1.2129
|15.00
|4625.00
|912
|2006.01.06 14:43
|delete
|456
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2114
|913
|2006.01.06 14:50
|buy
|457
|0.50
|1.2146
|1.2106
|1.2171
|914
|2006.01.06 14:50
|buy limit
|458
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|915
|2006.01.06 14:51
|close
|457
|0.50
|1.2150
|1.2106
|1.2171
|20.00
|4645.00
|916
|2006.01.06 14:51
|delete
|458
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|917
|2006.01.06 14:59
|buy
|459
|0.50
|1.2162
|1.2122
|1.2187
|918
|2006.01.06 14:59
|buy limit
|460
|1.00
|1.2147
|1.2107
|1.2172
|919
|2006.01.06 15:00
|close
|459
|0.50
|1.2172
|1.2122
|1.2187
|50.00
|4695.00
|920
|2006.01.06 15:00
|delete
|460
|1.00
|1.2147
|1.2107
|1.2172
|921
|2006.01.06 15:00
|buy
|461
|0.50
|1.2161
|1.2121
|1.2186
|922
|2006.01.06 15:00
|buy limit
|462
|1.00
|1.2146
|1.2106
|1.2171
|923
|2006.01.06 15:01
|close
|461
|0.50
|1.2166
|1.2121
|1.2186
|25.00
|4720.00
|924
|2006.01.06 15:01
|delete
|462
|1.00
|1.2146
|1.2106
|1.2171
|925
|2006.01.06 15:02
|buy
|463
|0.50
|1.2161
|1.2121
|1.2186
|926
|2006.01.06 15:02
|buy limit
|464
|1.00
|1.2146
|1.2106
|1.2171
|927
|2006.01.06 15:03
|close
|463
|0.50
|1.2167
|1.2121
|1.2186
|30.00
|4750.00
|928
|2006.01.06 15:03
|delete
|464
|1.00
|1.2146
|1.2106
|1.2171
|929
|2006.01.06 15:04
|buy
|465
|0.50
|1.2158
|1.2118
|1.2183
|930
|2006.01.06 15:04
|buy limit
|466
|1.00
|1.2143
|1.2103
|1.2168
|931
|2006.01.06 15:05
|close
|465
|0.50
|1.2163
|1.2118
|1.2183
|25.00
|4775.00
|932
|2006.01.06 15:05
|delete
|466
|1.00
|1.2143
|1.2103
|1.2168
|933
|2006.01.06 15:09
|buy
|467
|0.50
|1.2155
|1.2115
|1.2180
|934
|2006.01.06 15:09
|buy limit
|468
|1.00
|1.2140
|1.2100
|1.2165
|935
|2006.01.06 15:10
|close
|467
|0.50
|1.2164
|1.2115
|1.2180
|45.00
|4820.00
|936
|2006.01.06 15:10
|delete
|468
|1.00
|1.2140
|1.2100
|1.2165
|937
|2006.01.06 15:10
|buy
|469
|0.50
|1.2151
|1.2111
|1.2176
|938
|2006.01.06 15:10
|buy limit
|470
|1.00
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|939
|2006.01.06 15:11
|close
|469
|0.50
|1.2156
|1.2111
|1.2176
|25.00
|4845.00
|940
|2006.01.06 15:11
|delete
|470
|1.00
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|941
|2006.01.06 15:13
|buy
|471
|0.50
|1.2151
|1.2111
|1.2176
|942
|2006.01.06 15:13
|buy limit
|472
|1.00
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|943
|2006.01.06 15:13
|close
|471
|0.50
|1.2158
|1.2111
|1.2176
|35.00
|4880.00
|944
|2006.01.06 15:13
|delete
|472
|1.00
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|945
|2006.01.06 15:14
|buy
|473
|0.50
|1.2153
|1.2113
|1.2178
|946
|2006.01.06 15:14
|buy limit
|474
|1.00
|1.2138
|1.2098
|1.2163
|947
|2006.01.06 15:16
|close
|473
|0.50
|1.2158
|1.2113
|1.2178
|25.00
|4905.00
|948
|2006.01.06 15:16
|delete
|474
|1.00
|1.2138
|1.2098
|1.2163
|949
|2006.01.06 15:24
|buy
|475
|0.50
|1.2146
|1.2106
|1.2171
|950
|2006.01.06 15:24
|buy limit
|476
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|951
|2006.01.06 15:25
|close
|475
|0.50
|1.2150
|1.2106
|1.2171
|20.00
|4925.00
|952
|2006.01.06 15:25
|delete
|476
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|953
|2006.01.06 15:25
|buy
|477
|0.50
|1.2140
|1.2100
|1.2165
|954
|2006.01.06 15:25
|buy limit
|478
|1.00
|1.2125
|1.2085
|1.2150
|955
|2006.01.06 15:26
|close
|477
|0.50
|1.2146
|1.2100
|1.2165
|30.00
|4955.00
|956
|2006.01.06 15:26
|delete
|478
|1.00
|1.2125
|1.2085
|1.2150
|957
|2006.01.06 15:27
|buy
|479
|0.50
|1.2142
|1.2102
|1.2167
|958
|2006.01.06 15:27
|buy limit
|480
|1.00
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|959
|2006.01.06 15:27
|close
|479
|0.50
|1.2147
|1.2102
|1.2167
|25.00
|4980.00
|960
|2006.01.06 15:27
|delete
|480
|1.00
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|961
|2006.01.06 15:30
|buy
|481
|0.50
|1.2143
|1.2103
|1.2168
|962
|2006.01.06 15:30
|buy limit
|482
|1.00
|1.2128
|1.2088
|1.2153
|963
|2006.01.06 15:31
|close
|481
|0.50
|1.2149
|1.2103
|1.2168
|30.00
|5010.00
|964
|2006.01.06 15:31
|delete
|482
|1.00
|1.2128
|1.2088
|1.2153
|965
|2006.01.06 15:33
|buy
|483
|0.50
|1.2144
|1.2104
|1.2169
|966
|2006.01.06 15:33
|buy limit
|484
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|967
|2006.01.06 15:43
|close
|483
|0.50
|1.2132
|1.2104
|1.2169
|-60.00
|4950.00
|968
|2006.01.06 15:43
|delete
|484
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|969
|2006.01.06 15:43
|buy
|485
|0.50
|1.2135
|1.2095
|1.2160
|970
|2006.01.06 15:43
|buy limit
|486
|1.00
|1.2120
|1.2080
|1.2145
|971
|2006.01.06 15:44
|close
|485
|0.50
|1.2140
|1.2095
|1.2160
|25.00
|4975.00
|972
|2006.01.06 15:44
|delete
|486
|1.00
|1.2120
|1.2080
|1.2145
|973
|2006.01.06 15:56
|buy
|487
|0.50
|1.2152
|1.2112
|1.2177
|974
|2006.01.06 15:56
|buy limit
|488
|1.00
|1.2137
|1.2097
|1.2162
|975
|2006.01.06 16:01
|close
|487
|0.50
|1.2157
|1.2112
|1.2177
|25.00
|5000.00
|976
|2006.01.06 16:01
|delete
|488
|1.00
|1.2137
|1.2097
|1.2162
|977
|2006.01.06 16:07
|buy
|489
|0.50
|1.2159
|1.2119
|1.2184
|978
|2006.01.06 16:07
|buy limit
|490
|1.00
|1.2144
|1.2104
|1.2169
|979
|2006.01.06 16:12
|close
|489
|0.50
|1.2164
|1.2119
|1.2184
|25.00
|5025.00
|980
|2006.01.06 16:12
|delete
|490
|1.00
|1.2144
|1.2104
|1.2169
|981
|2006.01.06 16:19
|buy
|491
|0.50
|1.2157
|1.2117
|1.2182
|982
|2006.01.06 16:19
|buy limit
|492
|1.00
|1.2142
|1.2102
|1.2167
|983
|2006.01.06 16:21
|close
|491
|0.50
|1.2162
|1.2117
|1.2182
|25.00
|5050.00
|984
|2006.01.06 16:21
|delete
|492
|1.00
|1.2142
|1.2102
|1.2167
|985
|2006.01.06 16:27
|buy
|493
|0.50
|1.2154
|1.2114
|1.2179
|986
|2006.01.06 16:27
|buy limit
|494
|1.00
|1.2139
|1.2099
|1.2164
|987
|2006.01.06 16:29
|close
|493
|0.50
|1.2143
|1.2114
|1.2179
|-55.00
|4995.00
|988
|2006.01.06 16:29
|delete
|494
|1.00
|1.2139
|1.2099
|1.2164
|989
|2006.01.06 16:29
|buy
|495
|0.50
|1.2151
|1.2111
|1.2176
|990
|2006.01.06 16:29
|buy limit
|496
|1.00
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|991
|2006.01.06 16:31
|close
|495
|0.50
|1.2156
|1.2111
|1.2176
|25.00
|5020.00
|992
|2006.01.06 16:31
|delete
|496
|1.00
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|993
|2006.01.06 16:33
|buy
|497
|0.50
|1.2147
|1.2107
|1.2172
|994
|2006.01.06 16:33
|buy limit
|498
|1.00
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|995
|2006.01.06 16:34
|close
|497
|0.50
|1.2151
|1.2107
|1.2172
|20.00
|5040.00
|996
|2006.01.06 16:34
|delete
|498
|1.00
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|997
|2006.01.06 16:42
|buy
|499
|0.50
|1.2145
|1.2105
|1.2170
|998
|2006.01.06 16:42
|buy limit
|500
|1.00
|1.2130
|1.2090
|1.2155
|999
|2006.01.06 16:43
|close
|499
|0.50
|1.2151
|1.2105
|1.2170
|30.00
|5070.00
|1000
|2006.01.06 16:43
|delete
|500
|1.00
|1.2130
|1.2090
|1.2155
|1001
|2006.01.06 16:55
|buy
|501
|0.50
|1.2147
|1.2107
|1.2172
|1002
|2006.01.06 16:55
|buy limit
|502
|1.00
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|1003
|2006.01.06 16:56
|close
|501
|0.50
|1.2151
|1.2107
|1.2172
|20.00
|5090.00
|1004
|2006.01.06 16:56
|delete
|502
|1.00
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|1005
|2006.01.06 16:58
|buy
|503
|0.50
|1.2147
|1.2107
|1.2172
|1006
|2006.01.06 16:58
|buy limit
|504
|1.00
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|1007
|2006.01.06 17:12
|close
|503
|0.50
|1.2136
|1.2107
|1.2172
|-55.00
|5035.00
|1008
|2006.01.06 17:12
|delete
|504
|1.00
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|1009
|2006.01.06 17:12
|buy
|505
|0.50
|1.2138
|1.2098
|1.2163
|1010
|2006.01.06 17:12
|buy limit
|506
|1.00
|1.2123
|1.2083
|1.2148
|1011
|2006.01.06 17:12
|close
|505
|0.50
|1.2126
|1.2098
|1.2163
|-60.00
|4975.00
|1012
|2006.01.06 17:12
|delete
|506
|1.00
|1.2123
|1.2083
|1.2148
|1013
|2006.01.06 17:13
|buy
|507
|0.50
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|1014
|2006.01.06 17:13
|buy limit
|508
|1.00
|1.2121
|1.2081
|1.2146
|1015
|2006.01.06 17:28
|close
|507
|0.50
|1.2125
|1.2096
|1.2161
|-55.00
|4920.00
|1016
|2006.01.06 17:28
|delete
|508
|1.00
|1.2121
|1.2081
|1.2146
|1017
|2006.01.06 18:06
|buy
|509
|0.50
|1.2153
|1.2113
|1.2178
|1018
|2006.01.06 18:06
|buy limit
|510
|1.00
|1.2138
|1.2098
|1.2163
|1019
|2006.01.06 18:08
|close
|509
|0.50
|1.2159
|1.2113
|1.2178
|30.00
|4950.00
|1020
|2006.01.06 18:08
|delete
|510
|1.00
|1.2138
|1.2098
|1.2163
|1021
|2006.01.06 18:16
|buy
|511
|0.50
|1.2158
|1.2118
|1.2183
|1022
|2006.01.06 18:16
|buy limit
|512
|1.00
|1.2143
|1.2103
|1.2168
|1023
|2006.01.06 19:24
|close
|511
|0.50
|1.2147
|1.2118
|1.2183
|-55.00
|4895.00
|1024
|2006.01.06 19:24
|delete
|512
|1.00
|1.2143
|1.2103
|1.2168
|1025
|2006.01.06 19:24
|buy
|513
|0.50
|1.2149
|1.2109
|1.2174
|1026
|2006.01.06 19:24
|buy limit
|514
|1.00
|1.2134
|1.2094
|1.2159
|1027
|2006.01.06 19:34
|close
|513
|0.50
|1.2154
|1.2109
|1.2174
|25.00
|4920.00
|1028
|2006.01.06 19:34
|delete
|514
|1.00
|1.2134
|1.2094
|1.2159
|1029
|2006.01.06 22:18
|buy
|515
|0.50
|1.2149
|1.2109
|1.2174
|1030
|2006.01.06 22:18
|buy limit
|516
|1.00
|1.2134
|1.2094
|1.2159
|1031
|2006.01.06 22:19
|close
|515
|0.50
|1.2153
|1.2109
|1.2174
|20.00
|4940.00
|1032
|2006.01.06 22:19
|delete
|516
|1.00
|1.2134
|1.2094
|1.2159
|1033
|2006.01.06 23:40
|buy
|517
|0.50
|1.2146
|1.2106
|1.2171
|1034
|2006.01.06 23:40
|buy limit
|518
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|1035
|2006.01.06 23:40
|close
|517
|0.50
|1.2152
|1.2106
|1.2171
|30.00
|4970.00
|1036
|2006.01.06 23:40
|delete
|518
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|1037
|2006.01.06 23:41
|buy
|519
|0.50
|1.2146
|1.2106
|1.2171
|1038
|2006.01.06 23:41
|buy limit
|520
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|1039
|2006.01.06 23:41
|close
|519
|0.50
|1.2152
|1.2106
|1.2171
|30.00
|5000.00
|1040
|2006.01.06 23:41
|delete
|520
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|1041
|2006.01.06 23:43
|buy
|521
|0.50
|1.2147
|1.2107
|1.2172
|1042
|2006.01.06 23:43
|buy limit
|522
|1.00
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|1043
|2006.01.06 23:44
|close
|521
|0.50
|1.2151
|1.2107
|1.2172
|20.00
|5020.00
|1044
|2006.01.06 23:44
|delete
|522
|1.00
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|1045
|2006.01.06 23:53
|buy
|523
|0.50
|1.2146
|1.2106
|1.2171
|1046
|2006.01.06 23:53
|buy limit
|524
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|1047
|2006.01.09 00:00
|swap close
|523
|0.50
|1.2143
|1.2106
|1.2171
|-15.00
|5005.00
|1048
|2006.01.09 00:00
|swap open
|525
|0.50
|1.21438
|1.2106
|1.2171
|1049
|2006.01.09 00:00
|delete
|524
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|1050
|2006.01.09 00:03
|close
|525
|0.50
|1.2148
|1.2106
|1.2171
|21.00
|5026.00
|1051
|2006.01.09 01:57
|sell
|526
|0.50
|1.2147
|1.2187
|1.2122
|1052
|2006.01.09 01:57
|sell limit
|527
|1.00
|1.2162
|1.2202
|1.2137
|1053
|2006.01.09 01:57
|close
|526
|0.50
|1.2141
|1.2187
|1.2122
|30.00
|5056.00
|1054
|2006.01.09 01:57
|delete
|527
|1.00
|1.2162
|1.2202
|1.2137
|1055
|2006.01.09 02:00
|sell
|528
|0.50
|1.2151
|1.2191
|1.2126
|1056
|2006.01.09 02:00
|sell limit
|529
|1.00
|1.2166
|1.2206
|1.2141
|1057
|2006.01.09 02:02
|close
|528
|0.50
|1.2145
|1.2191
|1.2126
|30.00
|5086.00
|1058
|2006.01.09 02:02
|delete
|529
|1.00
|1.2166
|1.2206
|1.2141
|1059
|2006.01.09 02:04
|sell
|530
|0.50
|1.2150
|1.2190
|1.2125
|1060
|2006.01.09 02:04
|sell limit
|531
|1.00
|1.2165
|1.2205
|1.2140
|1061
|2006.01.09 02:05
|close
|530
|0.50
|1.2145
|1.2190
|1.2125
|25.00
|5111.00
|1062
|2006.01.09 02:05
|delete
|531
|1.00
|1.2165
|1.2205
|1.2140
|1063
|2006.01.09 02:06
|buy
|532
|0.50
|1.2144
|1.2104
|1.2169
|1064
|2006.01.09 02:06
|buy limit
|533
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|1065
|2006.01.09 02:06
|close
|532
|0.50
|1.2148
|1.2104
|1.2169
|20.00
|5131.00
|1066
|2006.01.09 02:06
|delete
|533
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|1067
|2006.01.09 02:07
|buy
|534
|0.50
|1.2144
|1.2104
|1.2169
|1068
|2006.01.09 02:07
|buy limit
|535
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|1069
|2006.01.09 02:12
|close
|534
|0.50
|1.2148
|1.2104
|1.2169
|20.00
|5151.00
|1070
|2006.01.09 02:12
|delete
|535
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|1071
|2006.01.09 02:14
|buy
|536
|0.50
|1.2142
|1.2102
|1.2167
|1072
|2006.01.09 02:14
|buy limit
|537
|1.00
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|1073
|2006.01.09 02:21
|close
|536
|0.50
|1.2147
|1.2102
|1.2167
|25.00
|5176.00
|1074
|2006.01.09 02:21
|delete
|537
|1.00
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|1075
|2006.01.09 02:22
|sell
|538
|0.50
|1.2149
|1.2189
|1.2124
|1076
|2006.01.09 02:22
|sell limit
|539
|1.00
|1.2164
|1.2204
|1.2139
|1077
|2006.01.09 02:23
|close
|538
|0.50
|1.2143
|1.2189
|1.2124
|30.00
|5206.00
|1078
|2006.01.09 02:23
|delete
|539
|1.00
|1.2164
|1.2204
|1.2139
|1079
|2006.01.09 02:52
|buy
|540
|0.50
|1.2142
|1.2102
|1.2167
|1080
|2006.01.09 02:52
|buy limit
|541
|1.00
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|1081
|2006.01.09 02:59
|close
|540
|0.50
|1.2147
|1.2102
|1.2167
|25.00
|5231.00
|1082
|2006.01.09 02:59
|delete
|541
|1.00
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|1083
|2006.01.09 03:15
|sell
|542
|0.50
|1.2154
|1.2194
|1.2129
|1084
|2006.01.09 03:15
|sell limit
|543
|1.00
|1.2169
|1.2209
|1.2144
|1085
|2006.01.09 03:16
|close
|542
|0.50
|1.2149
|1.2194
|1.2129
|25.00
|5256.00
|1086
|2006.01.09 03:16
|delete
|543
|1.00
|1.2169
|1.2209
|1.2144
|1087
|2006.01.09 03:23
|sell
|544
|0.50
|1.2153
|1.2193
|1.2128
|1088
|2006.01.09 03:23
|sell limit
|545
|1.00
|1.2168
|1.2208
|1.2143
|1089
|2006.01.09 03:23
|close
|544
|0.50
|1.2147
|1.2193
|1.2128
|30.00
|5286.00
|1090
|2006.01.09 03:23
|delete
|545
|1.00
|1.2168
|1.2208
|1.2143
|1091
|2006.01.09 07:00
|sell
|546
|0.50
|1.2148
|1.2188
|1.2123
|1092
|2006.01.09 07:00
|sell limit
|547
|1.00
|1.2163
|1.2203
|1.2138
|1093
|2006.01.09 07:01
|close
|546
|0.50
|1.2145
|1.2188
|1.2123
|15.00
|5301.00
|1094
|2006.01.09 07:01
|delete
|547
|1.00
|1.2163
|1.2203
|1.2138
|1095
|2006.01.09 07:04
|sell
|548
|0.50
|1.2148
|1.2188
|1.2123
|1096
|2006.01.09 07:04
|sell limit
|549
|1.00
|1.2163
|1.2203
|1.2138
|1097
|2006.01.09 07:09
|close
|548
|0.50
|1.2145
|1.2188
|1.2123
|15.00
|5316.00
|1098
|2006.01.09 07:09
|delete
|549
|1.00
|1.2163
|1.2203
|1.2138
|1099
|2006.01.09 08:12
|sell
|550
|0.50
|1.2134
|1.2174
|1.2109
|1100
|2006.01.09 08:12
|sell limit
|551
|1.00
|1.2149
|1.2189
|1.2124
|1101
|2006.01.09 08:13
|close
|550
|0.50
|1.2130
|1.2174
|1.2109
|20.00
|5336.00
|1102
|2006.01.09 08:13
|delete
|551
|1.00
|1.2149
|1.2189
|1.2124
|1103
|2006.01.09 08:13
|sell
|552
|0.50
|1.2134
|1.2174
|1.2109
|1104
|2006.01.09 08:13
|sell limit
|553
|1.00
|1.2149
|1.2189
|1.2124
|1105
|2006.01.09 08:24
|close
|552
|0.50
|1.2126
|1.2174
|1.2109
|40.00
|5376.00
|1106
|2006.01.09 08:24
|delete
|553
|1.00
|1.2149
|1.2189
|1.2124
|1107
|2006.01.09 08:25
|sell
|554
|0.50
|1.2133
|1.2173
|1.2108
|1108
|2006.01.09 08:25
|sell limit
|555
|1.00
|1.2148
|1.2188
|1.2123
|1109
|2006.01.09 08:26
|close
|554
|0.50
|1.2129
|1.2173
|1.2108
|20.00
|5396.00
|1110
|2006.01.09 08:26
|delete
|555
|1.00
|1.2148
|1.2188
|1.2123
|1111
|2006.01.09 08:31
|sell
|556
|0.50
|1.2121
|1.2161
|1.2096
|1112
|2006.01.09 08:31
|sell limit
|557
|1.00
|1.2136
|1.2176
|1.2111
|1113
|2006.01.09 08:34
|close
|556
|0.50
|1.2117
|1.2161
|1.2096
|20.00
|5416.00
|1114
|2006.01.09 08:34
|delete
|557
|1.00
|1.2136
|1.2176
|1.2111
|1115
|2006.01.09 08:34
|sell
|558
|0.50
|1.2122
|1.2162
|1.2097
|1116
|2006.01.09 08:34
|sell limit
|559
|1.00
|1.2137
|1.2177
|1.2112
|1117
|2006.01.09 08:34
|close
|558
|0.50
|1.2116
|1.2162
|1.2097
|30.00
|5446.00
|1118
|2006.01.09 08:34
|delete
|559
|1.00
|1.2137
|1.2177
|1.2112
|1119
|2006.01.09 08:42
|sell
|560
|0.50
|1.2118
|1.2158
|1.2093
|1120
|2006.01.09 08:42
|sell limit
|561
|1.00
|1.2133
|1.2173
|1.2108
|1121
|2006.01.09 08:43
|close
|560
|0.50
|1.2114
|1.2158
|1.2093
|20.00
|5466.00
|1122
|2006.01.09 08:43
|delete
|561
|1.00
|1.2133
|1.2173
|1.2108
|1123
|2006.01.09 08:44
|sell
|562
|0.50
|1.2118
|1.2158
|1.2093
|1124
|2006.01.09 08:44
|sell limit
|563
|1.00
|1.2133
|1.2173
|1.2108
|1125
|2006.01.09 08:46
|close
|562
|0.50
|1.2114
|1.2158
|1.2093
|20.00
|5486.00
|1126
|2006.01.09 08:46
|delete
|563
|1.00
|1.2133
|1.2173
|1.2108
|1127
|2006.01.09 08:53
|sell
|564
|0.50
|1.2115
|1.2155
|1.2090
|1128
|2006.01.09 08:53
|sell limit
|565
|1.00
|1.2130
|1.2170
|1.2105
|1129
|2006.01.09 08:54
|close
|564
|0.50
|1.2109
|1.2155
|1.2090
|30.00
|5516.00
|1130
|2006.01.09 08:54
|delete
|565
|1.00
|1.2130
|1.2170
|1.2105
|1131
|2006.01.09 09:16
|sell
|566
|0.50
|1.2116
|1.2156
|1.2091
|1132
|2006.01.09 09:16
|sell limit
|567
|1.00
|1.2131
|1.2171
|1.2106
|1133
|2006.01.09 09:20
|close
|566
|0.50
|1.2112
|1.2156
|1.2091
|20.00
|5536.00
|1134
|2006.01.09 09:20
|delete
|567
|1.00
|1.2131
|1.2171
|1.2106
|1135
|2006.01.09 09:46
|sell
|568
|0.50
|1.2095
|1.2135
|1.2070
|1136
|2006.01.09 09:46
|sell limit
|569
|1.00
|1.2110
|1.2150
|1.2085
|1137
|2006.01.09 09:48
|close
|568
|0.50
|1.2091
|1.2135
|1.2070
|20.00
|5556.00
|1138
|2006.01.09 09:48
|delete
|569
|1.00
|1.2110
|1.2150
|1.2085
|1139
|2006.01.09 09:49
|sell
|570
|0.50
|1.2095
|1.2135
|1.2070
|1140
|2006.01.09 09:49
|sell limit
|571
|1.00
|1.2110
|1.2150
|1.2085
|1141
|2006.01.09 09:53
|close
|570
|0.50
|1.2091
|1.2135
|1.2070
|20.00
|5576.00
|1142
|2006.01.09 09:53
|delete
|571
|1.00
|1.2110
|1.2150
|1.2085
|1143
|2006.01.09 10:07
|sell
|572
|0.50
|1.2091
|1.2131
|1.2066
|1144
|2006.01.09 10:07
|sell limit
|573
|1.00
|1.2106
|1.2146
|1.2081
|1145
|2006.01.09 10:07
|close
|572
|0.50
|1.2088
|1.2131
|1.2066
|15.00
|5591.00
|1146
|2006.01.09 10:07
|delete
|573
|1.00
|1.2106
|1.2146
|1.2081
|1147
|2006.01.09 10:10
|sell
|574
|0.50
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1148
|2006.01.09 10:10
|sell limit
|575
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|1149
|2006.01.09 10:11
|close
|574
|0.50
|1.2079
|1.2123
|1.2058
|20.00
|5611.00
|1150
|2006.01.09 10:11
|delete
|575
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|1151
|2006.01.09 10:11
|sell
|576
|0.50
|1.2082
|1.2122
|1.2057
|1152
|2006.01.09 10:11
|sell limit
|577
|1.00
|1.2097
|1.2137
|1.2072
|1153
|2006.01.09 10:13
|close
|576
|0.50
|1.2077
|1.2122
|1.2057
|25.00
|5636.00
|1154
|2006.01.09 10:13
|delete
|577
|1.00
|1.2097
|1.2137
|1.2072
|1155
|2006.01.09 10:22
|sell
|578
|0.50
|1.2073
|1.2113
|1.2048
|1156
|2006.01.09 10:22
|sell limit
|579
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1157
|2006.01.09 10:26
|close
|578
|0.50
|1.2086
|1.2113
|1.2048
|-65.00
|5571.00
|1158
|2006.01.09 10:26
|delete
|579
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1159
|2006.01.09 10:26
|sell
|580
|0.50
|1.2084
|1.2124
|1.2059
|1160
|2006.01.09 10:26
|sell limit
|581
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|1161
|2006.01.09 10:26
|close
|580
|0.50
|1.2080
|1.2124
|1.2059
|20.00
|5591.00
|1162
|2006.01.09 10:26
|delete
|581
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|1163
|2006.01.09 10:31
|sell
|582
|0.50
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1164
|2006.01.09 10:31
|sell limit
|583
|1.00
|1.2094
|1.2134
|1.2069
|1165
|2006.01.09 10:43
|close
|582
|0.50
|1.2090
|1.2119
|1.2054
|-55.00
|5536.00
|1166
|2006.01.09 10:43
|delete
|583
|1.00
|1.2094
|1.2134
|1.2069
|1167
|2006.01.09 11:04
|sell
|584
|0.50
|1.2096
|1.2136
|1.2071
|1168
|2006.01.09 11:04
|sell limit
|585
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2086
|1169
|2006.01.09 11:04
|close
|584
|0.50
|1.2092
|1.2136
|1.2071
|20.00
|5556.00
|1170
|2006.01.09 11:04
|delete
|585
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2086
|1171
|2006.01.09 11:22
|sell
|586
|0.50
|1.2081
|1.2121
|1.2056
|1172
|2006.01.09 11:22
|sell limit
|587
|1.00
|1.2096
|1.2136
|1.2071
|1173
|2006.01.09 11:41
|close
|586
|0.50
|1.2092
|1.2121
|1.2056
|-55.00
|5501.00
|1174
|2006.01.09 11:41
|delete
|587
|1.00
|1.2096
|1.2136
|1.2071
|1175
|2006.01.09 11:42
|sell
|588
|0.50
|1.2091
|1.2131
|1.2066
|1176
|2006.01.09 11:42
|sell limit
|589
|1.00
|1.2106
|1.2146
|1.2081
|1177
|2006.01.09 11:42
|close
|588
|0.50
|1.2088
|1.2131
|1.2066
|15.00
|5516.00
|1178
|2006.01.09 11:42
|delete
|589
|1.00
|1.2106
|1.2146
|1.2081
|1179
|2006.01.09 11:44
|sell
|590
|0.50
|1.2091
|1.2131
|1.2066
|1180
|2006.01.09 11:44
|sell limit
|591
|1.00
|1.2106
|1.2146
|1.2081
|1181
|2006.01.09 11:45
|close
|590
|0.50
|1.2088
|1.2131
|1.2066
|15.00
|5531.00
|1182
|2006.01.09 11:45
|delete
|591
|1.00
|1.2106
|1.2146
|1.2081
|1183
|2006.01.09 12:12
|sell
|592
|0.50
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1184
|2006.01.09 12:12
|sell limit
|593
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|1185
|2006.01.09 12:19
|close
|592
|0.50
|1.2071
|1.2117
|1.2052
|30.00
|5561.00
|1186
|2006.01.09 12:19
|delete
|593
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|1187
|2006.01.09 13:17
|sell
|594
|0.50
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1188
|2006.01.09 13:17
|sell limit
|595
|1.00
|1.2094
|1.2134
|1.2069
|1189
|2006.01.09 13:17
|close
|594
|0.50
|1.2073
|1.2119
|1.2054
|30.00
|5591.00
|1190
|2006.01.09 13:17
|delete
|595
|1.00
|1.2094
|1.2134
|1.2069
|1191
|2006.01.09 13:29
|sell
|596
|0.50
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1192
|2006.01.09 13:29
|sell limit
|597
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|1193
|2006.01.09 13:34
|close
|596
|0.50
|1.2079
|1.2123
|1.2058
|20.00
|5611.00
|1194
|2006.01.09 13:34
|delete
|597
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|1195
|2006.01.09 13:38
|sell
|598
|0.50
|1.2086
|1.2126
|1.2061
|1196
|2006.01.09 13:38
|sell limit
|599
|1.00
|1.2101
|1.2141
|1.2076
|1197
|2006.01.09 13:39
|close
|598
|0.50
|1.2081
|1.2126
|1.2061
|25.00
|5636.00
|1198
|2006.01.09 13:39
|delete
|599
|1.00
|1.2101
|1.2141
|1.2076
|1199
|2006.01.09 13:41
|sell
|600
|0.50
|1.2090
|1.2130
|1.2065
|1200
|2006.01.09 13:41
|sell limit
|601
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|1201
|2006.01.09 13:42
|close
|600
|0.50
|1.2087
|1.2130
|1.2065
|15.00
|5651.00
|1202
|2006.01.09 13:42
|delete
|601
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2080
|1203
|2006.01.09 14:18
|sell
|602
|0.50
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1204
|2006.01.09 14:18
|sell limit
|603
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|1205
|2006.01.09 14:18
|close
|602
|0.50
|1.2078
|1.2123
|1.2058
|25.00
|5676.00
|1206
|2006.01.09 14:18
|delete
|603
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|1207
|2006.01.09 14:19
|sell
|604
|0.50
|1.2084
|1.2124
|1.2059
|1208
|2006.01.09 14:19
|sell limit
|605
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|1209
|2006.01.09 14:19
|close
|604
|0.50
|1.2080
|1.2124
|1.2059
|20.00
|5696.00
|1210
|2006.01.09 14:19
|delete
|605
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|1211
|2006.01.09 14:20
|sell
|606
|0.50
|1.2086
|1.2126
|1.2061
|1212
|2006.01.09 14:20
|sell limit
|607
|1.00
|1.2101
|1.2141
|1.2076
|1213
|2006.01.09 14:20
|close
|606
|0.50
|1.2081
|1.2126
|1.2061
|25.00
|5721.00
|1214
|2006.01.09 14:20
|delete
|607
|1.00
|1.2101
|1.2141
|1.2076
|1215
|2006.01.09 14:21
|sell
|608
|0.50
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1216
|2006.01.09 14:21
|sell limit
|609
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2078
|1217
|2006.01.09 14:23
|close
|608
|0.50
|1.2085
|1.2128
|1.2063
|15.00
|5736.00
|1218
|2006.01.09 14:23
|delete
|609
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2078
|1219
|2006.01.09 14:23
|sell
|610
|0.50
|1.2086
|1.2126
|1.2061
|1220
|2006.01.09 14:23
|sell limit
|611
|1.00
|1.2101
|1.2141
|1.2076
|1221
|2006.01.09 14:30
|close
|610
|0.50
|1.2082
|1.2126
|1.2061
|20.00
|5756.00
|1222
|2006.01.09 14:30
|delete
|611
|1.00
|1.2101
|1.2141
|1.2076
|1223
|2006.01.09 14:36
|sell
|612
|0.50
|1.2093
|1.2133
|1.2068
|1224
|2006.01.09 14:36
|sell limit
|613
|1.00
|1.2108
|1.2148
|1.2083
|1225
|2006.01.09 14:39
|close
|612
|0.50
|1.2089
|1.2133
|1.2068
|20.00
|5776.00
|1226
|2006.01.09 14:39
|delete
|613
|1.00
|1.2108
|1.2148
|1.2083
|1227
|2006.01.09 15:24
|sell
|614
|0.50
|1.2089
|1.2129
|1.2064
|1228
|2006.01.09 15:24
|sell limit
|615
|1.00
|1.2104
|1.2144
|1.2079
|1229
|2006.01.09 15:24
|close
|614
|0.50
|1.2085
|1.2129
|1.2064
|20.00
|5796.00
|1230
|2006.01.09 15:24
|delete
|615
|1.00
|1.2104
|1.2144
|1.2079
|1231
|2006.01.09 15:48
|sell
|616
|0.50
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|1232
|2006.01.09 15:48
|sell limit
|617
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2075
|1233
|2006.01.09 15:49
|close
|616
|0.50
|1.2080
|1.2125
|1.2060
|25.00
|5821.00
|1234
|2006.01.09 15:49
|delete
|617
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2075
|1235
|2006.01.09 16:17
|sell
|618
|0.50
|1.2073
|1.2113
|1.2048
|1236
|2006.01.09 16:17
|sell limit
|619
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1237
|2006.01.09 16:21
|close
|618
|0.50
|1.2069
|1.2113
|1.2048
|20.00
|5841.00
|1238
|2006.01.09 16:21
|delete
|619
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1239
|2006.01.09 16:27
|sell
|620
|0.50
|1.2084
|1.2124
|1.2059
|1240
|2006.01.09 16:27
|sell limit
|621
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|1241
|2006.01.09 16:28
|close
|620
|0.50
|1.2080
|1.2124
|1.2059
|20.00
|5861.00
|1242
|2006.01.09 16:28
|delete
|621
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|1243
|2006.01.09 16:28
|sell
|622
|0.50
|1.2084
|1.2124
|1.2059
|1244
|2006.01.09 16:28
|sell limit
|623
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|1245
|2006.01.09 16:33
|close
|622
|0.50
|1.2096
|1.2124
|1.2059
|-60.00
|5801.00
|1246
|2006.01.09 16:33
|delete
|623
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|1247
|2006.01.09 16:33
|sell
|624
|0.50
|1.2094
|1.2134
|1.2069
|1248
|2006.01.09 16:33
|sell limit
|625
|1.00
|1.2109
|1.2149
|1.2084
|1249
|2006.01.09 16:34
|close
|624
|0.50
|1.2089
|1.2134
|1.2069
|25.00
|5826.00
|1250
|2006.01.09 16:34
|delete
|625
|1.00
|1.2109
|1.2149
|1.2084
|1251
|2006.01.09 16:57
|sell
|626
|0.50
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1252
|2006.01.09 16:57
|sell limit
|627
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|1253
|2006.01.09 16:58
|close
|626
|0.50
|1.2078
|1.2123
|1.2058
|25.00
|5851.00
|1254
|2006.01.09 16:58
|delete
|627
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|1255
|2006.01.09 16:59
|sell
|628
|0.50
|1.2081
|1.2121
|1.2056
|1256
|2006.01.09 16:59
|sell limit
|629
|1.00
|1.2096
|1.2136
|1.2071
|1257
|2006.01.09 17:00
|close
|628
|0.50
|1.2076
|1.2121
|1.2056
|25.00
|5876.00
|1258
|2006.01.09 17:00
|delete
|629
|1.00
|1.2096
|1.2136
|1.2071
|1259
|2006.01.09 17:22
|sell
|630
|0.50
|1.2065
|1.2105
|1.2040
|1260
|2006.01.09 17:22
|sell limit
|631
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1261
|2006.01.09 17:22
|close
|630
|0.50
|1.2060
|1.2105
|1.2040
|25.00
|5901.00
|1262
|2006.01.09 17:22
|delete
|631
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1263
|2006.01.09 17:23
|sell
|632
|0.50
|1.2066
|1.2106
|1.2041
|1264
|2006.01.09 17:23
|sell limit
|633
|1.00
|1.2081
|1.2121
|1.2056
|1265
|2006.01.09 17:24
|close
|632
|0.50
|1.2062
|1.2106
|1.2041
|20.00
|5921.00
|1266
|2006.01.09 17:24
|delete
|633
|1.00
|1.2081
|1.2121
|1.2056
|1267
|2006.01.09 17:30
|sell
|634
|0.50
|1.2064
|1.2104
|1.2039
|1268
|2006.01.09 17:30
|sell limit
|635
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1269
|2006.01.09 17:31
|close
|634
|0.50
|1.2059
|1.2104
|1.2039
|25.00
|5946.00
|1270
|2006.01.09 17:31
|delete
|635
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1271
|2006.01.09 17:34
|sell
|636
|0.50
|1.2064
|1.2104
|1.2039
|1272
|2006.01.09 17:34
|sell limit
|637
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1273
|2006.01.09 17:35
|close
|636
|0.50
|1.2076
|1.2104
|1.2039
|-60.00
|5886.00
|1274
|2006.01.09 17:35
|delete
|637
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1275
|2006.01.09 17:35
|sell
|638
|0.50
|1.2074
|1.2114
|1.2049
|1276
|2006.01.09 17:35
|sell limit
|639
|1.00
|1.2089
|1.2129
|1.2064
|1277
|2006.01.09 17:36
|close
|638
|0.50
|1.2069
|1.2114
|1.2049
|25.00
|5911.00
|1278
|2006.01.09 17:36
|delete
|639
|1.00
|1.2089
|1.2129
|1.2064
|1279
|2006.01.09 17:37
|sell
|640
|0.50
|1.2070
|1.2110
|1.2045
|1280
|2006.01.09 17:37
|sell limit
|641
|1.00
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|1281
|2006.01.09 17:40
|close
|640
|0.50
|1.2067
|1.2110
|1.2045
|15.00
|5926.00
|1282
|2006.01.09 17:40
|delete
|641
|1.00
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|1283
|2006.01.09 17:45
|sell
|642
|0.50
|1.2068
|1.2108
|1.2043
|1284
|2006.01.09 17:45
|sell limit
|643
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1285
|2006.01.09 17:46
|close
|642
|0.50
|1.2065
|1.2108
|1.2043
|15.00
|5941.00
|1286
|2006.01.09 17:46
|delete
|643
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1287
|2006.01.09 17:48
|sell
|644
|0.50
|1.2068
|1.2108
|1.2043
|1288
|2006.01.09 17:48
|sell limit
|645
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1289
|2006.01.09 17:49
|close
|644
|0.50
|1.2065
|1.2108
|1.2043
|15.00
|5956.00
|1290
|2006.01.09 17:49
|delete
|645
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1291
|2006.01.09 17:53
|sell
|646
|0.50
|1.2068
|1.2108
|1.2043
|1292
|2006.01.09 17:53
|sell limit
|647
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1293
|2006.01.09 17:54
|close
|646
|0.50
|1.2064
|1.2108
|1.2043
|20.00
|5976.00
|1294
|2006.01.09 17:54
|delete
|647
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1295
|2006.01.09 17:54
|sell
|648
|0.50
|1.2068
|1.2108
|1.2043
|1296
|2006.01.09 17:54
|sell limit
|649
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1297
|2006.01.09 18:00
|close
|648
|0.50
|1.2065
|1.2108
|1.2043
|15.00
|5991.00
|1298
|2006.01.09 18:00
|delete
|649
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1299
|2006.01.09 18:34
|sell
|650
|0.50
|1.2073
|1.2113
|1.2048
|1300
|2006.01.09 18:34
|sell limit
|651
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1301
|2006.01.09 18:38
|close
|650
|0.50
|1.2084
|1.2113
|1.2048
|-55.00
|5936.00
|1302
|2006.01.09 18:38
|delete
|651
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1303
|2006.01.09 18:38
|sell
|652
|0.50
|1.2082
|1.2122
|1.2057
|1304
|2006.01.09 18:38
|sell limit
|653
|1.00
|1.2097
|1.2137
|1.2072
|1305
|2006.01.09 18:48
|close
|652
|0.50
|1.2078
|1.2122
|1.2057
|20.00
|5956.00
|1306
|2006.01.09 18:48
|delete
|653
|1.00
|1.2097
|1.2137
|1.2072
|1307
|2006.01.09 19:27
|sell
|654
|0.50
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|1308
|2006.01.09 19:27
|sell limit
|655
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2075
|1309
|2006.01.09 19:32
|close
|654
|0.50
|1.2079
|1.2125
|1.2060
|30.00
|5986.00
|1310
|2006.01.09 19:32
|delete
|655
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2075
|1311
|2006.01.09 20:05
|sell
|656
|0.50
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1312
|2006.01.09 20:05
|sell limit
|657
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|1313
|2006.01.09 20:31
|close
|656
|0.50
|1.2094
|1.2123
|1.2058
|-55.00
|5931.00
|1314
|2006.01.09 20:31
|delete
|657
|1.00
|1.2098
|1.2138
|1.2073
|1315
|2006.01.09 20:52
|buy
|658
|0.50
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|1316
|2006.01.09 20:52
|buy limit
|659
|1.00
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|1317
|2006.01.09 20:59
|close
|658
|0.50
|1.2089
|1.2045
|1.2110
|20.00
|5951.00
|1318
|2006.01.09 20:59
|delete
|659
|1.00
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|1319
|2006.01.09 21:04
|buy
|660
|0.50
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|1320
|2006.01.09 21:04
|buy limit
|661
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2092
|1321
|2006.01.09 21:04
|close
|660
|0.50
|1.2087
|1.2042
|1.2107
|25.00
|5976.00
|1322
|2006.01.09 21:04
|delete
|661
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2092
|1323
|2006.01.09 21:38
|buy
|662
|0.50
|1.2080
|1.2040
|1.2105
|1324
|2006.01.09 21:38
|buy limit
|663
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.2090
|1325
|2006.01.09 21:39
|close
|662
|0.50
|1.2085
|1.2040
|1.2105
|25.00
|6001.00
|1326
|2006.01.09 21:39
|delete
|663
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.2090
|1327
|2006.01.09 22:42
|buy
|664
|0.50
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|1328
|2006.01.09 22:42
|buy limit
|665
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2092
|1329
|2006.01.09 22:43
|close
|664
|0.50
|1.2087
|1.2042
|1.2107
|25.00
|6026.00
|1330
|2006.01.09 22:43
|delete
|665
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2092
|1331
|2006.01.10 01:10
|sell
|666
|0.50
|1.2074
|1.2114
|1.2049
|1332
|2006.01.10 01:10
|sell limit
|667
|1.00
|1.2089
|1.2129
|1.2064
|1333
|2006.01.10 01:12
|close
|666
|0.50
|1.2069
|1.2114
|1.2049
|25.00
|6051.00
|1334
|2006.01.10 01:12
|delete
|667
|1.00
|1.2089
|1.2129
|1.2064
|1335
|2006.01.10 02:07
|sell
|668
|0.50
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1336
|2006.01.10 02:07
|sell limit
|669
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|1337
|2006.01.10 02:09
|close
|668
|0.50
|1.2072
|1.2117
|1.2052
|25.00
|6076.00
|1338
|2006.01.10 02:09
|delete
|669
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|1339
|2006.01.10 02:12
|sell
|670
|0.50
|1.2082
|1.2122
|1.2057
|1340
|2006.01.10 02:12
|sell limit
|671
|1.00
|1.2097
|1.2137
|1.2072
|1341
|2006.01.10 02:13
|close
|670
|0.50
|1.2076
|1.2122
|1.2057
|30.00
|6106.00
|1342
|2006.01.10 02:13
|delete
|671
|1.00
|1.2097
|1.2137
|1.2072
|1343
|2006.01.10 02:14
|sell
|672
|0.50
|1.2081
|1.2121
|1.2056
|1344
|2006.01.10 02:14
|sell limit
|673
|1.00
|1.2096
|1.2136
|1.2071
|1345
|2006.01.10 02:15
|close
|672
|0.50
|1.2076
|1.2121
|1.2056
|25.00
|6131.00
|1346
|2006.01.10 02:15
|delete
|673
|1.00
|1.2096
|1.2136
|1.2071
|1347
|2006.01.10 03:28
|buy
|674
|0.50
|1.2063
|1.2023
|1.2088
|1348
|2006.01.10 03:28
|buy limit
|675
|1.00
|1.2048
|1.2008
|1.2073
|1349
|2006.01.10 03:32
|close
|674
|0.50
|1.2050
|1.2023
|1.2088
|-65.00
|6066.00
|1350
|2006.01.10 03:32
|delete
|675
|1.00
|1.2048
|1.2008
|1.2073
|1351
|2006.01.10 04:13
|sell
|676
|0.50
|1.2065
|1.2105
|1.2040
|1352
|2006.01.10 04:13
|sell limit
|677
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1353
|2006.01.10 04:25
|close
|676
|0.50
|1.2060
|1.2105
|1.2040
|25.00
|6091.00
|1354
|2006.01.10 04:25
|delete
|677
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1355
|2006.01.10 04:38
|sell
|678
|0.50
|1.2064
|1.2104
|1.2039
|1356
|2006.01.10 04:38
|sell limit
|679
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1357
|2006.01.10 05:15
|close
|678
|0.50
|1.2060
|1.2104
|1.2039
|20.00
|6111.00
|1358
|2006.01.10 05:15
|delete
|679
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1359
|2006.01.10 05:20
|sell
|680
|0.50
|1.2063
|1.2103
|1.2038
|1360
|2006.01.10 05:20
|sell limit
|681
|1.00
|1.2078
|1.2118
|1.2053
|1361
|2006.01.10 05:20
|close
|680
|0.50
|1.2058
|1.2103
|1.2038
|25.00
|6136.00
|1362
|2006.01.10 05:20
|delete
|681
|1.00
|1.2078
|1.2118
|1.2053
|1363
|2006.01.10 07:55
|sell
|682
|0.50
|1.2056
|1.2096
|1.2031
|1364
|2006.01.10 07:55
|sell limit
|683
|1.00
|1.2071
|1.2111
|1.2046
|1365
|2006.01.10 08:08
|close
|682
|0.50
|1.2068
|1.2096
|1.2031
|-60.00
|6076.00
|1366
|2006.01.10 08:08
|delete
|683
|1.00
|1.2071
|1.2111
|1.2046
|1367
|2006.01.10 08:09
|sell
|684
|0.50
|1.2068
|1.2108
|1.2043
|1368
|2006.01.10 08:09
|sell limit
|685
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1369
|2006.01.10 08:10
|close
|684
|0.50
|1.2061
|1.2108
|1.2043
|35.00
|6111.00
|1370
|2006.01.10 08:10
|delete
|685
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2058
|1371
|2006.01.10 08:47
|sell
|686
|0.50
|1.2045
|1.2085
|1.2020
|1372
|2006.01.10 08:47
|sell limit
|687
|1.00
|1.2060
|1.2100
|1.2035
|1373
|2006.01.10 08:58
|close
|686
|0.50
|1.2059
|1.2085
|1.2020
|-70.00
|6041.00
|1374
|2006.01.10 08:58
|delete
|687
|1.00
|1.2060
|1.2100
|1.2035
|1375
|2006.01.10 08:58
|sell
|688
|0.50
|1.2057
|1.2097
|1.2032
|1376
|2006.01.10 08:58
|sell limit
|689
|1.00
|1.2072
|1.2112
|1.2047
|1377
|2006.01.10 09:02
|close
|688
|0.50
|1.2069
|1.2097
|1.2032
|-60.00
|5981.00
|1378
|2006.01.10 09:02
|delete
|689
|1.00
|1.2072
|1.2112
|1.2047
|1379
|2006.01.10 09:02
|sell
|690
|0.50
|1.2067
|1.2107
|1.2042
|1380
|2006.01.10 09:02
|sell limit
|691
|1.00
|1.2082
|1.2122
|1.2057
|1381
|2006.01.10 09:03
|close
|690
|0.50
|1.2062
|1.2107
|1.2042
|25.00
|6006.00
|1382
|2006.01.10 09:03
|delete
|691
|1.00
|1.2082
|1.2122
|1.2057
|1383
|2006.01.10 09:04
|sell
|692
|0.50
|1.2065
|1.2105
|1.2040
|1384
|2006.01.10 09:04
|sell limit
|693
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1385
|2006.01.10 09:11
|close
|692
|0.50
|1.2077
|1.2105
|1.2040
|-60.00
|5946.00
|1386
|2006.01.10 09:11
|delete
|693
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1387
|2006.01.10 09:11
|sell
|694
|0.50
|1.2075
|1.2115
|1.2050
|1388
|2006.01.10 09:11
|sell limit
|695
|1.00
|1.2090
|1.2130
|1.2065
|1389
|2006.01.10 09:16
|close
|694
|0.50
|1.2071
|1.2115
|1.2050
|20.00
|5966.00
|1390
|2006.01.10 09:16
|delete
|695
|1.00
|1.2090
|1.2130
|1.2065
|1391
|2006.01.10 09:21
|buy
|696
|0.50
|1.2074
|1.2034
|1.2099
|1392
|2006.01.10 09:21
|buy limit
|697
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|1393
|2006.01.10 09:22
|close
|696
|0.50
|1.2079
|1.2034
|1.2099
|25.00
|5991.00
|1394
|2006.01.10 09:22
|delete
|697
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|1395
|2006.01.10 09:23
|buy
|698
|0.50
|1.2074
|1.2034
|1.2099
|1396
|2006.01.10 09:23
|buy limit
|699
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|1397
|2006.01.10 09:24
|close
|698
|0.50
|1.2080
|1.2034
|1.2099
|30.00
|6021.00
|1398
|2006.01.10 09:24
|delete
|699
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|1399
|2006.01.10 09:37
|sell
|700
|0.50
|1.2084
|1.2124
|1.2059
|1400
|2006.01.10 09:37
|sell limit
|701
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|1401
|2006.01.10 09:41
|close
|700
|0.50
|1.2079
|1.2124
|1.2059
|25.00
|6046.00
|1402
|2006.01.10 09:41
|delete
|701
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2074
|1403
|2006.01.10 09:41
|buy
|702
|0.50
|1.2079
|1.2039
|1.2104
|1404
|2006.01.10 09:41
|buy limit
|703
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|1405
|2006.01.10 09:46
|close
|702
|0.50
|1.2084
|1.2039
|1.2104
|25.00
|6071.00
|1406
|2006.01.10 09:46
|delete
|703
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|1407
|2006.01.10 10:01
|buy
|704
|0.50
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|1408
|2006.01.10 10:01
|buy limit
|705
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|1409
|2006.01.10 10:02
|close
|704
|0.50
|1.2075
|1.2029
|1.2094
|30.00
|6101.00
|1410
|2006.01.10 10:02
|delete
|705
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|1411
|2006.01.10 10:04
|buy
|706
|0.50
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|1412
|2006.01.10 10:04
|buy limit
|707
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|1413
|2006.01.10 10:11
|close
|706
|0.50
|1.2075
|1.2030
|1.2095
|25.00
|6126.00
|1414
|2006.01.10 10:11
|delete
|707
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|1415
|2006.01.10 10:11
|sell
|708
|0.50
|1.2076
|1.2116
|1.2051
|1416
|2006.01.10 10:11
|sell limit
|709
|1.00
|1.2091
|1.2131
|1.2066
|1417
|2006.01.10 10:11
|close
|708
|0.50
|1.2071
|1.2116
|1.2051
|25.00
|6151.00
|1418
|2006.01.10 10:11
|delete
|709
|1.00
|1.2091
|1.2131
|1.2066
|1419
|2006.01.10 10:12
|sell
|710
|0.50
|1.2078
|1.2118
|1.2053
|1420
|2006.01.10 10:12
|sell limit
|711
|1.00
|1.2093
|1.2133
|1.2068
|1421
|2006.01.10 10:12
|close
|710
|0.50
|1.2072
|1.2118
|1.2053
|30.00
|6181.00
|1422
|2006.01.10 10:12
|delete
|711
|1.00
|1.2093
|1.2133
|1.2068
|1423
|2006.01.10 10:13
|sell
|712
|0.50
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1424
|2006.01.10 10:13
|sell limit
|713
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|1425
|2006.01.10 10:16
|close
|712
|0.50
|1.2071
|1.2117
|1.2052
|30.00
|6211.00
|1426
|2006.01.10 10:16
|delete
|713
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|1427
|2006.01.10 11:01
|buy
|714
|0.50
|1.2077
|1.2037
|1.2102
|1428
|2006.01.10 11:01
|buy limit
|715
|1.00
|1.2062
|1.2022
|1.2087
|1429
|2006.01.10 11:02
|close
|714
|0.50
|1.2082
|1.2037
|1.2102
|25.00
|6236.00
|1430
|2006.01.10 11:02
|delete
|715
|1.00
|1.2062
|1.2022
|1.2087
|1431
|2006.01.10 11:03
|buy
|716
|0.50
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|1432
|2006.01.10 11:03
|buy limit
|717
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2085
|1433
|2006.01.10 11:03
|close
|716
|0.50
|1.2080
|1.2035
|1.2100
|25.00
|6261.00
|1434
|2006.01.10 11:03
|delete
|717
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2085
|1435
|2006.01.10 11:04
|buy
|718
|0.50
|1.2077
|1.2037
|1.2102
|1436
|2006.01.10 11:04
|buy limit
|719
|1.00
|1.2062
|1.2022
|1.2087
|1437
|2006.01.10 11:04
|close
|718
|0.50
|1.2082
|1.2037
|1.2102
|25.00
|6286.00
|1438
|2006.01.10 11:04
|delete
|719
|1.00
|1.2062
|1.2022
|1.2087
|1439
|2006.01.10 11:22
|buy
|720
|0.50
|1.2099
|1.2059
|1.2124
|1440
|2006.01.10 11:22
|buy limit
|721
|1.00
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|1441
|2006.01.10 11:34
|close
|720
|0.50
|1.2105
|1.2059
|1.2124
|30.00
|6316.00
|1442
|2006.01.10 11:34
|delete
|721
|1.00
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|1443
|2006.01.10 11:35
|buy
|722
|0.50
|1.2098
|1.2058
|1.2123
|1444
|2006.01.10 11:35
|buy limit
|723
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|1445
|2006.01.10 11:46
|close
|722
|0.50
|1.2103
|1.2058
|1.2123
|25.00
|6341.00
|1446
|2006.01.10 11:46
|delete
|723
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|1447
|2006.01.10 11:51
|buy
|724
|0.50
|1.2100
|1.2060
|1.2125
|1448
|2006.01.10 11:51
|buy limit
|725
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|1449
|2006.01.10 11:51
|close
|724
|0.50
|1.2105
|1.2060
|1.2125
|25.00
|6366.00
|1450
|2006.01.10 11:51
|delete
|725
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|1451
|2006.01.10 11:53
|buy
|726
|0.50
|1.2100
|1.2060
|1.2125
|1452
|2006.01.10 11:53
|buy limit
|727
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|1453
|2006.01.10 11:54
|close
|726
|0.50
|1.2105
|1.2060
|1.2125
|25.00
|6391.00
|1454
|2006.01.10 11:54
|delete
|727
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2110
|1455
|2006.01.10 12:03
|buy
|728
|0.50
|1.2099
|1.2059
|1.2124
|1456
|2006.01.10 12:03
|buy limit
|729
|1.00
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|1457
|2006.01.10 12:14
|close
|728
|0.50
|1.2105
|1.2059
|1.2124
|30.00
|6421.00
|1458
|2006.01.10 12:14
|delete
|729
|1.00
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|1459
|2006.01.10 12:22
|buy
|730
|0.50
|1.2094
|1.2054
|1.2119
|1460
|2006.01.10 12:22
|buy limit
|731
|1.00
|1.2079
|1.2039
|1.2104
|1461
|2006.01.10 12:24
|close
|730
|0.50
|1.2082
|1.2054
|1.2119
|-60.00
|6361.00
|1462
|2006.01.10 12:24
|delete
|731
|1.00
|1.2079
|1.2039
|1.2104
|1463
|2006.01.10 13:13
|buy
|732
|0.50
|1.2081
|1.2041
|1.2106
|1464
|2006.01.10 13:13
|buy limit
|733
|1.00
|1.2066
|1.2026
|1.2091
|1465
|2006.01.10 13:40
|close
|732
|0.50
|1.2086
|1.2041
|1.2106
|25.00
|6386.00
|1466
|2006.01.10 13:40
|delete
|733
|1.00
|1.2066
|1.2026
|1.2091
|1467
|2006.01.10 14:01
|buy
|734
|0.50
|1.2072
|1.2032
|1.2097
|1468
|2006.01.10 14:01
|buy limit
|735
|1.00
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|1469
|2006.01.10 14:13
|close
|734
|0.50
|1.2061
|1.2032
|1.2097
|-55.00
|6331.00
|1470
|2006.01.10 14:13
|delete
|735
|1.00
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|1471
|2006.01.10 14:18
|sell
|736
|0.50
|1.2070
|1.2110
|1.2045
|1472
|2006.01.10 14:18
|sell limit
|737
|1.00
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|1473
|2006.01.10 14:18
|close
|736
|0.50
|1.2067
|1.2110
|1.2045
|15.00
|6346.00
|1474
|2006.01.10 14:18
|delete
|737
|1.00
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|1475
|2006.01.10 14:31
|buy
|738
|0.50
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|1476
|2006.01.10 14:31
|buy limit
|739
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|1477
|2006.01.10 14:42
|close
|738
|0.50
|1.2047
|1.2019
|1.2084
|-60.00
|6286.00
|1478
|2006.01.10 14:42
|delete
|739
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|1479
|2006.01.10 14:43
|buy
|740
|0.50
|1.2048
|1.2008
|1.2073
|1480
|2006.01.10 14:43
|buy limit
|741
|1.00
|1.2033
|1.1993
|1.2058
|1481
|2006.01.10 14:52
|close
|740
|0.50
|1.2052
|1.2008
|1.2073
|20.00
|6306.00
|1482
|2006.01.10 14:52
|delete
|741
|1.00
|1.2033
|1.1993
|1.2058
|1483
|2006.01.10 14:53
|sell
|742
|0.50
|1.2053
|1.2093
|1.2028
|1484
|2006.01.10 14:53
|sell limit
|743
|1.00
|1.2068
|1.2108
|1.2043
|1485
|2006.01.10 15:09
|close
|742
|0.50
|1.2049
|1.2093
|1.2028
|20.00
|6326.00
|1486
|2006.01.10 15:09
|delete
|743
|1.00
|1.2068
|1.2108
|1.2043
|1487
|2006.01.10 15:11
|sell
|744
|0.50
|1.2056
|1.2096
|1.2031
|1488
|2006.01.10 15:11
|sell limit
|745
|1.00
|1.2071
|1.2111
|1.2046
|1489
|2006.01.10 15:18
|close
|744
|0.50
|1.2051
|1.2096
|1.2031
|25.00
|6351.00
|1490
|2006.01.10 15:18
|delete
|745
|1.00
|1.2071
|1.2111
|1.2046
|1491
|2006.01.10 15:23
|sell
|746
|0.50
|1.2060
|1.2100
|1.2035
|1492
|2006.01.10 15:23
|sell limit
|747
|1.00
|1.2075
|1.2115
|1.2050
|1493
|2006.01.10 15:24
|close
|746
|0.50
|1.2056
|1.2100
|1.2035
|20.00
|6371.00
|1494
|2006.01.10 15:24
|delete
|747
|1.00
|1.2075
|1.2115
|1.2050
|1495
|2006.01.10 15:35
|sell
|748
|0.50
|1.2049
|1.2089
|1.2024
|1496
|2006.01.10 15:35
|sell limit
|749
|1.00
|1.2064
|1.2104
|1.2039
|1497
|2006.01.10 15:36
|close
|748
|0.50
|1.2046
|1.2089
|1.2024
|15.00
|6386.00
|1498
|2006.01.10 15:36
|delete
|749
|1.00
|1.2064
|1.2104
|1.2039
|1499
|2006.01.10 15:39
|sell
|750
|0.50
|1.2049
|1.2089
|1.2024
|1500
|2006.01.10 15:39
|sell limit
|751
|1.00
|1.2064
|1.2104
|1.2039
|1501
|2006.01.10 15:39
|close
|750
|0.50
|1.2045
|1.2089
|1.2024
|20.00
|6406.00
|1502
|2006.01.10 15:39
|delete
|751
|1.00
|1.2064
|1.2104
|1.2039
|1503
|2006.01.10 15:47
|sell
|752
|0.50
|1.2053
|1.2093
|1.2028
|1504
|2006.01.10 15:47
|sell limit
|753
|1.00
|1.2068
|1.2108
|1.2043
|1505
|2006.01.10 15:54
|close
|752
|0.50
|1.2064
|1.2093
|1.2028
|-55.00
|6351.00
|1506
|2006.01.10 15:54
|delete
|753
|1.00
|1.2068
|1.2108
|1.2043
|1507
|2006.01.10 15:54
|sell
|754
|0.50
|1.2062
|1.2102
|1.2037
|1508
|2006.01.10 15:54
|sell limit
|755
|1.00
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1509
|2006.01.10 15:54
|close
|754
|0.50
|1.2058
|1.2102
|1.2037
|20.00
|6371.00
|1510
|2006.01.10 15:54
|delete
|755
|1.00
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1511
|2006.01.10 16:08
|buy
|756
|0.50
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|1512
|2006.01.10 16:08
|buy limit
|757
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|1513
|2006.01.10 16:09
|close
|756
|0.50
|1.2076
|1.2031
|1.2096
|25.00
|6396.00
|1514
|2006.01.10 16:09
|delete
|757
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|1515
|2006.01.10 16:12
|buy
|758
|0.50
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|1516
|2006.01.10 16:12
|buy limit
|759
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|1517
|2006.01.10 16:13
|close
|758
|0.50
|1.2069
|1.2024
|1.2089
|25.00
|6421.00
|1518
|2006.01.10 16:13
|delete
|759
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|1519
|2006.01.10 16:31
|buy
|760
|0.50
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|1520
|2006.01.10 16:31
|buy limit
|761
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|1521
|2006.01.10 16:32
|close
|760
|0.50
|1.2075
|1.2029
|1.2094
|30.00
|6451.00
|1522
|2006.01.10 16:32
|delete
|761
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|1523
|2006.01.10 16:33
|buy
|762
|0.50
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|1524
|2006.01.10 16:33
|buy limit
|763
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|1525
|2006.01.10 16:35
|close
|762
|0.50
|1.2075
|1.2030
|1.2095
|25.00
|6476.00
|1526
|2006.01.10 16:35
|delete
|763
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|1527
|2006.01.10 16:49
|buy
|764
|0.50
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|1528
|2006.01.10 16:49
|buy limit
|765
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|1529
|2006.01.10 16:56
|close
|764
|0.50
|1.2076
|1.2031
|1.2096
|25.00
|6501.00
|1530
|2006.01.10 16:56
|delete
|765
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|1531
|2006.01.10 17:13
|buy
|766
|0.50
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|1532
|2006.01.10 17:13
|buy limit
|767
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2085
|1533
|2006.01.10 17:13
|close
|766
|0.50
|1.2082
|1.2035
|1.2100
|35.00
|6536.00
|1534
|2006.01.10 17:13
|delete
|767
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2085
|1535
|2006.01.10 17:14
|buy
|768
|0.50
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|1536
|2006.01.10 17:14
|buy limit
|769
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2085
|1537
|2006.01.10 17:38
|close
|768
|0.50
|1.2062
|1.2035
|1.2100
|-65.00
|6471.00
|1538
|2006.01.10 17:38
|delete
|769
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2085
|1539
|2006.01.10 17:38
|buy
|770
|0.50
|1.2064
|1.2024
|1.2089
|1540
|2006.01.10 17:38
|buy limit
|771
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|1541
|2006.01.10 17:40
|close
|770
|0.50
|1.2069
|1.2024
|1.2089
|25.00
|6496.00
|1542
|2006.01.10 17:40
|delete
|771
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2074
|1543
|2006.01.10 17:51
|buy
|772
|0.50
|1.2066
|1.2026
|1.2091
|1544
|2006.01.10 17:51
|buy limit
|773
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2076
|1545
|2006.01.10 17:51
|close
|772
|0.50
|1.2070
|1.2026
|1.2091
|20.00
|6516.00
|1546
|2006.01.10 17:51
|delete
|773
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2076
|1547
|2006.01.10 17:53
|buy
|774
|0.50
|1.2065
|1.2025
|1.2090
|1548
|2006.01.10 17:53
|buy limit
|775
|1.00
|1.2050
|1.2010
|1.2075
|1549
|2006.01.10 18:28
|close
|774
|0.50
|1.2069
|1.2025
|1.2090
|20.00
|6536.00
|1550
|2006.01.10 18:28
|delete
|775
|1.00
|1.2050
|1.2010
|1.2075
|1551
|2006.01.10 19:12
|sell
|776
|0.50
|1.2072
|1.2112
|1.2047
|1552
|2006.01.10 19:12
|sell limit
|777
|1.00
|1.2087
|1.2127
|1.2062
|1553
|2006.01.10 19:18
|close
|776
|0.50
|1.2066
|1.2112
|1.2047
|30.00
|6566.00
|1554
|2006.01.10 19:18
|delete
|777
|1.00
|1.2087
|1.2127
|1.2062
|1555
|2006.01.10 19:38
|sell
|778
|0.50
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1556
|2006.01.10 19:38
|sell limit
|779
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|1557
|2006.01.10 19:40
|close
|778
|0.50
|1.2073
|1.2117
|1.2052
|20.00
|6586.00
|1558
|2006.01.10 19:40
|delete
|779
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|1559
|2006.01.10 19:51
|buy
|780
|0.50
|1.2068
|1.2028
|1.2093
|1560
|2006.01.10 19:51
|buy limit
|781
|1.00
|1.2053
|1.2013
|1.2078
|1561
|2006.01.10 19:51
|close
|780
|0.50
|1.2073
|1.2028
|1.2093
|25.00
|6611.00
|1562
|2006.01.10 19:51
|delete
|781
|1.00
|1.2053
|1.2013
|1.2078
|1563
|2006.01.10 19:54
|buy
|782
|0.50
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|1564
|2006.01.10 19:54
|buy limit
|783
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|1565
|2006.01.10 20:03
|close
|782
|0.50
|1.2074
|1.2029
|1.2094
|25.00
|6636.00
|1566
|2006.01.10 20:03
|delete
|783
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|1567
|2006.01.10 20:04
|sell
|784
|0.50
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1568
|2006.01.10 20:04
|sell limit
|785
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|1569
|2006.01.10 20:08
|close
|784
|0.50
|1.2073
|1.2117
|1.2052
|20.00
|6656.00
|1570
|2006.01.10 20:08
|delete
|785
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2067
|1571
|2006.01.10 21:13
|sell
|786
|0.50
|1.2074
|1.2114
|1.2049
|1572
|2006.01.10 21:13
|sell limit
|787
|1.00
|1.2089
|1.2129
|1.2064
|1573
|2006.01.10 21:13
|close
|786
|0.50
|1.2068
|1.2114
|1.2049
|30.00
|6686.00
|1574
|2006.01.10 21:13
|delete
|787
|1.00
|1.2089
|1.2129
|1.2064
|1575
|2006.01.10 21:33
|sell
|788
|0.50
|1.2073
|1.2113
|1.2048
|1576
|2006.01.10 21:33
|sell limit
|789
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1577
|2006.01.10 21:35
|close
|788
|0.50
|1.2069
|1.2113
|1.2048
|20.00
|6706.00
|1578
|2006.01.10 21:35
|delete
|789
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1579
|2006.01.10 21:50
|sell
|790
|0.50
|1.2073
|1.2113
|1.2048
|1580
|2006.01.10 21:50
|sell limit
|791
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1581
|2006.01.10 21:51
|close
|790
|0.50
|1.2069
|1.2113
|1.2048
|20.00
|6726.00
|1582
|2006.01.10 21:51
|delete
|791
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1583
|2006.01.11 03:35
|sell
|792
|0.50
|1.2072
|1.2112
|1.2047
|1584
|2006.01.11 03:35
|sell limit
|793
|1.00
|1.2087
|1.2127
|1.2062
|1585
|2006.01.11 03:36
|close
|792
|0.50
|1.2066
|1.2112
|1.2047
|30.00
|6756.00
|1586
|2006.01.11 03:36
|delete
|793
|1.00
|1.2087
|1.2127
|1.2062
|1587
|2006.01.11 03:37
|sell
|794
|0.50
|1.2073
|1.2113
|1.2048
|1588
|2006.01.11 03:37
|sell limit
|795
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1589
|2006.01.11 03:44
|buy
|796
|0.50
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|1590
|2006.01.11 03:44
|buy limit
|797
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|1591
|2006.01.11 03:45
|close
|794
|0.50
|1.2069
|1.2113
|1.2048
|20.00
|6776.00
|1592
|2006.01.11 03:45
|delete
|795
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2063
|1593
|2006.01.11 03:45
|delete
|797
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|1594
|2006.01.11 03:55
|close
|796
|0.50
|1.2075
|1.2030
|1.2095
|25.00
|6801.00
|1595
|2006.01.11 04:39
|buy
|798
|0.50
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|1596
|2006.01.11 04:39
|buy limit
|799
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|1597
|2006.01.11 05:22
|close
|798
|0.50
|1.2075
|1.2031
|1.2096
|20.00
|6821.00
|1598
|2006.01.11 05:22
|delete
|799
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|1599
|2006.01.11 07:36
|sell
|800
|0.50
|1.2065
|1.2105
|1.2040
|1600
|2006.01.11 07:36
|sell limit
|801
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1601
|2006.01.11 07:39
|close
|800
|0.50
|1.2061
|1.2105
|1.2040
|20.00
|6841.00
|1602
|2006.01.11 07:39
|delete
|801
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1603
|2006.01.11 07:39
|sell
|802
|0.50
|1.2065
|1.2105
|1.2040
|1604
|2006.01.11 07:39
|sell limit
|803
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1605
|2006.01.11 07:42
|close
|802
|0.50
|1.2061
|1.2105
|1.2040
|20.00
|6861.00
|1606
|2006.01.11 07:42
|delete
|803
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1607
|2006.01.11 07:53
|sell
|804
|0.50
|1.2064
|1.2104
|1.2039
|1608
|2006.01.11 07:53
|sell limit
|805
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1609
|2006.01.11 08:01
|close
|804
|0.50
|1.2060
|1.2104
|1.2039
|20.00
|6881.00
|1610
|2006.01.11 08:01
|delete
|805
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1611
|2006.01.11 08:04
|buy
|806
|0.50
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|1612
|2006.01.11 08:04
|buy limit
|807
|1.00
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|1613
|2006.01.11 08:06
|close
|806
|0.50
|1.2062
|1.2017
|1.2082
|25.00
|6906.00
|1614
|2006.01.11 08:06
|delete
|807
|1.00
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|1615
|2006.01.11 08:06
|sell
|808
|0.50
|1.2062
|1.2102
|1.2037
|1616
|2006.01.11 08:06
|sell limit
|809
|1.00
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1617
|2006.01.11 08:06
|close
|808
|0.50
|1.2058
|1.2102
|1.2037
|20.00
|6926.00
|1618
|2006.01.11 08:06
|delete
|809
|1.00
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1619
|2006.01.11 08:12
|sell
|810
|0.50
|1.2064
|1.2104
|1.2039
|1620
|2006.01.11 08:12
|sell limit
|811
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1621
|2006.01.11 08:13
|close
|810
|0.50
|1.2058
|1.2104
|1.2039
|30.00
|6956.00
|1622
|2006.01.11 08:13
|delete
|811
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1623
|2006.01.11 08:14
|sell
|812
|0.50
|1.2064
|1.2104
|1.2039
|1624
|2006.01.11 08:14
|sell limit
|813
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1625
|2006.01.11 08:17
|close
|812
|0.50
|1.2059
|1.2104
|1.2039
|25.00
|6981.00
|1626
|2006.01.11 08:17
|delete
|813
|1.00
|1.2079
|1.2119
|1.2054
|1627
|2006.01.11 09:00
|sell
|814
|0.50
|1.2063
|1.2103
|1.2038
|1628
|2006.01.11 09:00
|sell limit
|815
|1.00
|1.2078
|1.2118
|1.2053
|1629
|2006.01.11 09:01
|close
|814
|0.50
|1.2058
|1.2103
|1.2038
|25.00
|7006.00
|1630
|2006.01.11 09:01
|delete
|815
|1.00
|1.2078
|1.2118
|1.2053
|1631
|2006.01.11 09:16
|sell
|816
|0.50
|1.2066
|1.2106
|1.2041
|1632
|2006.01.11 09:16
|sell limit
|817
|1.00
|1.2081
|1.2121
|1.2056
|1633
|2006.01.11 09:17
|close
|816
|0.50
|1.2062
|1.2106
|1.2041
|20.00
|7026.00
|1634
|2006.01.11 09:17
|delete
|817
|1.00
|1.2081
|1.2121
|1.2056
|1635
|2006.01.11 09:19
|sell
|818
|0.50
|1.2067
|1.2107
|1.2042
|1636
|2006.01.11 09:19
|sell limit
|819
|1.00
|1.2082
|1.2122
|1.2057
|1637
|2006.01.11 09:20
|close
|818
|0.50
|1.2061
|1.2107
|1.2042
|30.00
|7056.00
|1638
|2006.01.11 09:20
|delete
|819
|1.00
|1.2082
|1.2122
|1.2057
|1639
|2006.01.11 09:39
|sell
|820
|0.50
|1.2065
|1.2105
|1.2040
|1640
|2006.01.11 09:39
|sell limit
|821
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1641
|2006.01.11 09:40
|close
|820
|0.50
|1.2061
|1.2105
|1.2040
|20.00
|7076.00
|1642
|2006.01.11 09:40
|delete
|821
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1643
|2006.01.11 10:14
|sell
|822
|0.50
|1.2056
|1.2096
|1.2031
|1644
|2006.01.11 10:14
|sell limit
|823
|1.00
|1.2071
|1.2111
|1.2046
|1645
|2006.01.11 10:17
|close
|822
|0.50
|1.2052
|1.2096
|1.2031
|20.00
|7096.00
|1646
|2006.01.11 10:17
|delete
|823
|1.00
|1.2071
|1.2111
|1.2046
|1647
|2006.01.11 10:19
|sell
|824
|0.50
|1.2063
|1.2103
|1.2038
|1648
|2006.01.11 10:19
|sell limit
|825
|1.00
|1.2078
|1.2118
|1.2053
|1649
|2006.01.11 10:24
|close
|824
|0.50
|1.2057
|1.2103
|1.2038
|30.00
|7126.00
|1650
|2006.01.11 10:24
|delete
|825
|1.00
|1.2078
|1.2118
|1.2053
|1651
|2006.01.11 10:24
|buy
|826
|0.50
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|1652
|2006.01.11 10:24
|buy limit
|827
|1.00
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|1653
|2006.01.11 10:25
|close
|826
|0.50
|1.2062
|1.2017
|1.2082
|25.00
|7151.00
|1654
|2006.01.11 10:25
|delete
|827
|1.00
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|1655
|2006.01.11 10:31
|buy
|828
|0.50
|1.2053
|1.2013
|1.2078
|1656
|2006.01.11 10:31
|buy limit
|829
|1.00
|1.2038
|1.1998
|1.2063
|1657
|2006.01.11 10:33
|close
|828
|0.50
|1.2057
|1.2013
|1.2078
|20.00
|7171.00
|1658
|2006.01.11 10:33
|delete
|829
|1.00
|1.2038
|1.1998
|1.2063
|1659
|2006.01.11 10:34
|buy
|830
|0.50
|1.2053
|1.2013
|1.2078
|1660
|2006.01.11 10:34
|buy limit
|831
|1.00
|1.2038
|1.1998
|1.2063
|1661
|2006.01.11 10:43
|close
|830
|0.50
|1.2057
|1.2013
|1.2078
|20.00
|7191.00
|1662
|2006.01.11 10:43
|delete
|831
|1.00
|1.2038
|1.1998
|1.2063
|1663
|2006.01.11 11:24
|sell
|832
|0.50
|1.2059
|1.2099
|1.2034
|1664
|2006.01.11 11:24
|sell limit
|833
|1.00
|1.2074
|1.2114
|1.2049
|1665
|2006.01.11 11:25
|close
|832
|0.50
|1.2053
|1.2099
|1.2034
|30.00
|7221.00
|1666
|2006.01.11 11:25
|delete
|833
|1.00
|1.2074
|1.2114
|1.2049
|1667
|2006.01.11 11:25
|buy
|834
|0.50
|1.2053
|1.2013
|1.2078
|1668
|2006.01.11 11:25
|buy limit
|835
|1.00
|1.2038
|1.1998
|1.2063
|1669
|2006.01.11 11:26
|close
|834
|0.50
|1.2058
|1.2013
|1.2078
|25.00
|7246.00
|1670
|2006.01.11 11:26
|delete
|835
|1.00
|1.2038
|1.1998
|1.2063
|1671
|2006.01.11 11:28
|sell
|836
|0.50
|1.2065
|1.2105
|1.2040
|1672
|2006.01.11 11:28
|sell limit
|837
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1673
|2006.01.11 11:28
|close
|836
|0.50
|1.2059
|1.2105
|1.2040
|30.00
|7276.00
|1674
|2006.01.11 11:28
|delete
|837
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2055
|1675
|2006.01.11 11:37
|sell
|838
|0.50
|1.2070
|1.2110
|1.2045
|1676
|2006.01.11 11:37
|sell limit
|839
|1.00
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|1677
|2006.01.11 11:38
|close
|838
|0.50
|1.2067
|1.2110
|1.2045
|15.00
|7291.00
|1678
|2006.01.11 11:38
|delete
|839
|1.00
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|1679
|2006.01.11 11:38
|sell
|840
|0.50
|1.2071
|1.2111
|1.2046
|1680
|2006.01.11 11:38
|sell limit
|841
|1.00
|1.2086
|1.2126
|1.2061
|1681
|2006.01.11 11:39
|close
|840
|0.50
|1.2068
|1.2111
|1.2046
|15.00
|7306.00
|1682
|2006.01.11 11:39
|delete
|841
|1.00
|1.2086
|1.2126
|1.2061
|1683
|2006.01.11 11:39
|sell
|842
|0.50
|1.2070
|1.2110
|1.2045
|1684
|2006.01.11 11:39
|sell limit
|843
|1.00
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|1685
|2006.01.11 11:40
|close
|842
|0.50
|1.2065
|1.2110
|1.2045
|25.00
|7331.00
|1686
|2006.01.11 11:40
|delete
|843
|1.00
|1.2085
|1.2125
|1.2060
|1687
|2006.01.11 12:01
|buy
|844
|0.50
|1.2061
|1.2021
|1.2086
|1688
|2006.01.11 12:01
|buy limit
|845
|1.00
|1.2046
|1.2006
|1.2071
|1689
|2006.01.11 12:03
|close
|844
|0.50
|1.2065
|1.2021
|1.2086
|20.00
|7351.00
|1690
|2006.01.11 12:03
|delete
|845
|1.00
|1.2046
|1.2006
|1.2071
|1691
|2006.01.11 12:04
|buy
|846
|0.50
|1.2061
|1.2021
|1.2086
|1692
|2006.01.11 12:04
|buy limit
|847
|1.00
|1.2046
|1.2006
|1.2071
|1693
|2006.01.11 12:10
|close
|846
|0.50
|1.2066
|1.2021
|1.2086
|25.00
|7376.00
|1694
|2006.01.11 12:10
|delete
|847
|1.00
|1.2046
|1.2006
|1.2071
|1695
|2006.01.11 12:49
|buy
|848
|0.50
|1.2076
|1.2036
|1.2101
|1696
|2006.01.11 12:49
|buy limit
|849
|1.00
|1.2061
|1.2021
|1.2086
|1697
|2006.01.11 12:49
|close
|848
|0.50
|1.2080
|1.2036
|1.2101
|20.00
|7396.00
|1698
|2006.01.11 12:49
|delete
|849
|1.00
|1.2061
|1.2021
|1.2086
|1699
|2006.01.11 12:50
|buy
|850
|0.50
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|1700
|2006.01.11 12:50
|buy limit
|851
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|1701
|2006.01.11 12:51
|close
|850
|0.50
|1.2075
|1.2031
|1.2096
|20.00
|7416.00
|1702
|2006.01.11 12:51
|delete
|851
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|1703
|2006.01.11 13:07
|buy
|852
|0.50
|1.2074
|1.2034
|1.2099
|1704
|2006.01.11 13:07
|buy limit
|853
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|1705
|2006.01.11 13:07
|close
|852
|0.50
|1.2079
|1.2034
|1.2099
|25.00
|7441.00
|1706
|2006.01.11 13:07
|delete
|853
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|1707
|2006.01.11 13:09
|buy
|854
|0.50
|1.2076
|1.2036
|1.2101
|1708
|2006.01.11 13:09
|buy limit
|855
|1.00
|1.2061
|1.2021
|1.2086
|1709
|2006.01.11 13:12
|close
|854
|0.50
|1.2080
|1.2036
|1.2101
|20.00
|7461.00
|1710
|2006.01.11 13:12
|delete
|855
|1.00
|1.2061
|1.2021
|1.2086
|1711
|2006.01.11 14:16
|buy
|856
|0.50
|1.2086
|1.2046
|1.2111
|1712
|2006.01.11 14:16
|buy limit
|857
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|1713
|2006.01.11 14:17
|close
|856
|0.50
|1.2090
|1.2046
|1.2111
|20.00
|7481.00
|1714
|2006.01.11 14:17
|delete
|857
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|1715
|2006.01.11 15:11
|buy
|858
|0.50
|1.2092
|1.2052
|1.2117
|1716
|2006.01.11 15:11
|buy limit
|859
|1.00
|1.2077
|1.2037
|1.2102
|1717
|2006.01.11 15:11
|close
|858
|0.50
|1.2097
|1.2052
|1.2117
|25.00
|7506.00
|1718
|2006.01.11 15:11
|delete
|859
|1.00
|1.2077
|1.2037
|1.2102
|1719
|2006.01.11 15:41
|buy
|860
|0.50
|1.2103
|1.2063
|1.2128
|1720
|2006.01.11 15:41
|buy limit
|861
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|1721
|2006.01.11 15:42
|close
|860
|0.50
|1.2107
|1.2063
|1.2128
|20.00
|7526.00
|1722
|2006.01.11 15:42
|delete
|861
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|1723
|2006.01.11 15:42
|buy
|862
|0.50
|1.2103
|1.2063
|1.2128
|1724
|2006.01.11 15:42
|buy limit
|863
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|1725
|2006.01.11 15:44
|close
|862
|0.50
|1.2107
|1.2063
|1.2128
|20.00
|7546.00
|1726
|2006.01.11 15:44
|delete
|863
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|1727
|2006.01.11 15:57
|buy
|864
|0.50
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|1728
|2006.01.11 15:57
|buy limit
|865
|1.00
|1.2096
|1.2056
|1.2121
|1729
|2006.01.11 15:58
|close
|864
|0.50
|1.2116
|1.2071
|1.2136
|25.00
|7571.00
|1730
|2006.01.11 15:58
|delete
|865
|1.00
|1.2096
|1.2056
|1.2121
|1731
|2006.01.11 16:03
|buy
|866
|0.50
|1.2110
|1.2070
|1.2135
|1732
|2006.01.11 16:03
|buy limit
|867
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|1733
|2006.01.11 16:10
|close
|866
|0.50
|1.2115
|1.2070
|1.2135
|25.00
|7596.00
|1734
|2006.01.11 16:10
|delete
|867
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2120
|1735
|2006.01.11 16:17
|buy
|868
|0.50
|1.2103
|1.2063
|1.2128
|1736
|2006.01.11 16:17
|buy limit
|869
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|1737
|2006.01.11 16:18
|close
|868
|0.50
|1.2107
|1.2063
|1.2128
|20.00
|7616.00
|1738
|2006.01.11 16:18
|delete
|869
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|1739
|2006.01.11 16:18
|buy
|870
|0.50
|1.2104
|1.2064
|1.2129
|1740
|2006.01.11 16:18
|buy limit
|871
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2114
|1741
|2006.01.11 16:20
|close
|870
|0.50
|1.2092
|1.2064
|1.2129
|-60.00
|7556.00
|1742
|2006.01.11 16:20
|delete
|871
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2114
|1743
|2006.01.11 16:20
|buy
|872
|0.50
|1.2094
|1.2054
|1.2119
|1744
|2006.01.11 16:20
|buy limit
|873
|1.00
|1.2079
|1.2039
|1.2104
|1745
|2006.01.11 16:21
|close
|872
|0.50
|1.2099
|1.2054
|1.2119
|25.00
|7581.00
|1746
|2006.01.11 16:21
|delete
|873
|1.00
|1.2079
|1.2039
|1.2104
|1747
|2006.01.11 17:00
|buy
|874
|0.50
|1.2098
|1.2058
|1.2123
|1748
|2006.01.11 17:00
|buy limit
|875
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|1749
|2006.01.11 17:02
|close
|874
|0.50
|1.2103
|1.2058
|1.2123
|25.00
|7606.00
|1750
|2006.01.11 17:02
|delete
|875
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|1751
|2006.01.11 17:03
|buy
|876
|0.50
|1.2099
|1.2059
|1.2124
|1752
|2006.01.11 17:03
|buy limit
|877
|1.00
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|1753
|2006.01.11 17:04
|close
|876
|0.50
|1.2104
|1.2059
|1.2124
|25.00
|7631.00
|1754
|2006.01.11 17:04
|delete
|877
|1.00
|1.2084
|1.2044
|1.2109
|1755
|2006.01.11 17:50
|buy
|878
|0.50
|1.2117
|1.2077
|1.2142
|1756
|2006.01.11 17:50
|buy limit
|879
|1.00
|1.2102
|1.2062
|1.2127
|1757
|2006.01.11 17:51
|close
|878
|0.50
|1.2122
|1.2077
|1.2142
|25.00
|7656.00
|1758
|2006.01.11 17:51
|delete
|879
|1.00
|1.2102
|1.2062
|1.2127
|1759
|2006.01.11 18:01
|buy
|880
|0.50
|1.2133
|1.2093
|1.2158
|1760
|2006.01.11 18:01
|buy limit
|881
|1.00
|1.2118
|1.2078
|1.2143
|1761
|2006.01.11 18:01
|close
|880
|0.50
|1.2138
|1.2093
|1.2158
|25.00
|7681.00
|1762
|2006.01.11 18:01
|delete
|881
|1.00
|1.2118
|1.2078
|1.2143
|1763
|2006.01.11 18:03
|buy
|882
|0.50
|1.2130
|1.2090
|1.2155
|1764
|2006.01.11 18:03
|buy limit
|883
|1.00
|1.2115
|1.2075
|1.2140
|1765
|2006.01.11 18:05
|close
|882
|0.50
|1.2135
|1.2090
|1.2155
|25.00
|7706.00
|1766
|2006.01.11 18:05
|delete
|883
|1.00
|1.2115
|1.2075
|1.2140
|1767
|2006.01.11 18:12
|buy
|884
|0.50
|1.2137
|1.2097
|1.2162
|1768
|2006.01.11 18:12
|buy limit
|885
|1.00
|1.2122
|1.2082
|1.2147
|1769
|2006.01.11 18:18
|close
|884
|0.50
|1.2143
|1.2097
|1.2162
|30.00
|7736.00
|1770
|2006.01.11 18:18
|delete
|885
|1.00
|1.2122
|1.2082
|1.2147
|1771
|2006.01.11 18:21
|buy
|886
|0.50
|1.2140
|1.2100
|1.2165
|1772
|2006.01.11 18:21
|buy limit
|887
|1.00
|1.2125
|1.2085
|1.2150
|1773
|2006.01.11 18:22
|close
|886
|0.50
|1.2146
|1.2100
|1.2165
|30.00
|7766.00
|1774
|2006.01.11 18:22
|delete
|887
|1.00
|1.2125
|1.2085
|1.2150
|1775
|2006.01.11 18:23
|buy
|888
|0.50
|1.2138
|1.2098
|1.2163
|1776
|2006.01.11 18:23
|buy limit
|889
|1.00
|1.2123
|1.2083
|1.2148
|1777
|2006.01.11 18:24
|close
|888
|0.50
|1.2143
|1.2098
|1.2163
|25.00
|7791.00
|1778
|2006.01.11 18:24
|delete
|889
|1.00
|1.2123
|1.2083
|1.2148
|1779
|2006.01.11 18:27
|buy
|890
|0.50
|1.2133
|1.2093
|1.2158
|1780
|2006.01.11 18:27
|buy limit
|891
|1.00
|1.2118
|1.2078
|1.2143
|1781
|2006.01.11 18:33
|close
|890
|0.50
|1.2139
|1.2093
|1.2158
|30.00
|7821.00
|1782
|2006.01.11 18:33
|delete
|891
|1.00
|1.2118
|1.2078
|1.2143
|1783
|2006.01.11 20:06
|buy
|892
|0.50
|1.2125
|1.2085
|1.2150
|1784
|2006.01.11 20:06
|buy limit
|893
|1.00
|1.2110
|1.2070
|1.2135
|1785
|2006.01.11 20:08
|close
|892
|0.50
|1.2129
|1.2085
|1.2150
|20.00
|7841.00
|1786
|2006.01.11 20:08
|delete
|893
|1.00
|1.2110
|1.2070
|1.2135
|1787
|2006.01.11 20:08
|buy
|894
|0.50
|1.2126
|1.2086
|1.2151
|1788
|2006.01.11 20:08
|buy limit
|895
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|1789
|2006.01.11 20:24
|close
|894
|0.50
|1.2130
|1.2086
|1.2151
|20.00
|7861.00
|1790
|2006.01.11 20:24
|delete
|895
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|1791
|2006.01.11 20:49
|buy
|896
|0.50
|1.2126
|1.2086
|1.2151
|1792
|2006.01.11 20:49
|buy limit
|897
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|1793
|2006.01.11 20:52
|close
|896
|0.50
|1.2131
|1.2086
|1.2151
|25.00
|7886.00
|1794
|2006.01.11 20:52
|delete
|897
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2136
|1795
|2006.01.11 21:09
|buy
|898
|0.50
|1.2121
|1.2081
|1.2146
|1796
|2006.01.11 21:09
|buy limit
|899
|1.00
|1.2106
|1.2066
|1.2131
|1797
|2006.01.11 21:15
|close
|898
|0.50
|1.2126
|1.2081
|1.2146
|25.00
|7911.00
|1798
|2006.01.11 21:15
|delete
|899
|1.00
|1.2106
|1.2066
|1.2131
|1799
|2006.01.11 23:38
|buy
|900
|0.50
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|1800
|2006.01.11 23:38
|buy limit
|901
|1.00
|1.2121
|1.2081
|1.2146
|1801
|2006.01.11 23:48
|close
|900
|0.50
|1.2141
|1.2096
|1.2161
|25.00
|7936.00
|1802
|2006.01.11 23:48
|delete
|901
|1.00
|1.2121
|1.2081
|1.2146
|1803
|2006.01.12 01:39
|buy
|902
|0.50
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|1804
|2006.01.12 01:39
|buy limit
|903
|1.00
|1.2116
|1.2076
|1.2141
|1805
|2006.01.12 01:41
|close
|902
|0.50
|1.2138
|1.2091
|1.2156
|35.00
|7971.00
|1806
|2006.01.12 01:41
|delete
|903
|1.00
|1.2116
|1.2076
|1.2141
|1807
|2006.01.12 02:16
|buy
|904
|0.50
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|1808
|2006.01.12 02:16
|buy limit
|905
|1.00
|1.2121
|1.2081
|1.2146
|1809
|2006.01.12 02:23
|close
|904
|0.50
|1.2141
|1.2096
|1.2161
|25.00
|7996.00
|1810
|2006.01.12 02:23
|delete
|905
|1.00
|1.2121
|1.2081
|1.2146
|1811
|2006.01.12 02:47
|buy
|906
|0.50
|1.2148
|1.2108
|1.2173
|1812
|2006.01.12 02:47
|buy limit
|907
|1.00
|1.2133
|1.2093
|1.2158
|1813
|2006.01.12 02:48
|close
|906
|0.50
|1.2152
|1.2108
|1.2173
|20.00
|8016.00
|1814
|2006.01.12 02:48
|delete
|907
|1.00
|1.2133
|1.2093
|1.2158
|1815
|2006.01.12 02:57
|buy
|908
|0.50
|1.2151
|1.2111
|1.2176
|1816
|2006.01.12 02:57
|buy limit
|909
|1.00
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|1817
|2006.01.12 02:57
|close
|908
|0.50
|1.2158
|1.2111
|1.2176
|35.00
|8051.00
|1818
|2006.01.12 02:57
|delete
|909
|1.00
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|1819
|2006.01.12 02:58
|buy
|910
|0.50
|1.2151
|1.2111
|1.2176
|1820
|2006.01.12 02:58
|buy limit
|911
|1.00
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|1821
|2006.01.12 03:14
|close
|910
|0.50
|1.2156
|1.2111
|1.2176
|25.00
|8076.00
|1822
|2006.01.12 03:14
|delete
|911
|1.00
|1.2136
|1.2096
|1.2161
|1823
|2006.01.12 03:28
|buy
|912
|0.50
|1.2148
|1.2108
|1.2173
|1824
|2006.01.12 03:28
|buy limit
|913
|1.00
|1.2133
|1.2093
|1.2158
|1825
|2006.01.12 03:37
|close
|912
|0.50
|1.2152
|1.2108
|1.2173
|20.00
|8096.00
|1826
|2006.01.12 03:37
|delete
|913
|1.00
|1.2133
|1.2093
|1.2158
|1827
|2006.01.12 06:03
|buy
|914
|0.50
|1.2135
|1.2095
|1.2160
|1828
|2006.01.12 06:03
|buy limit
|915
|1.00
|1.2120
|1.2080
|1.2145
|1829
|2006.01.12 06:06
|close
|914
|0.50
|1.2140
|1.2095
|1.2160
|25.00
|8121.00
|1830
|2006.01.12 06:06
|delete
|915
|1.00
|1.2120
|1.2080
|1.2145
|1831
|2006.01.12 08:02
|buy
|916
|0.50
|1.2150
|1.2110
|1.2175
|1832
|2006.01.12 08:02
|buy limit
|917
|1.00
|1.2135
|1.2095
|1.2160
|1833
|2006.01.12 08:16
|close
|916
|0.50
|1.2154
|1.2110
|1.2175
|20.00
|8141.00
|1834
|2006.01.12 08:16
|delete
|917
|1.00
|1.2135
|1.2095
|1.2160
|1835
|2006.01.12 08:17
|buy
|918
|0.50
|1.2142
|1.2102
|1.2167
|1836
|2006.01.12 08:17
|buy limit
|919
|1.00
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|1837
|2006.01.12 08:34
|close
|918
|0.50
|1.2146
|1.2102
|1.2167
|20.00
|8161.00
|1838
|2006.01.12 08:34
|delete
|919
|1.00
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|1839
|2006.01.12 09:02
|buy
|920
|0.50
|1.2142
|1.2102
|1.2167
|1840
|2006.01.12 09:02
|buy limit
|921
|1.00
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|1841
|2006.01.12 09:05
|close
|920
|0.50
|1.2147
|1.2102
|1.2167
|25.00
|8186.00
|1842
|2006.01.12 09:05
|delete
|921
|1.00
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|1843
|2006.01.12 10:19
|buy
|922
|0.50
|1.2154
|1.2114
|1.2179
|1844
|2006.01.12 10:19
|buy limit
|923
|1.00
|1.2139
|1.2099
|1.2164
|1845
|2006.01.12 10:26
|close
|922
|0.50
|1.2143
|1.2114
|1.2179
|-55.00
|8131.00
|1846
|2006.01.12 10:26
|delete
|923
|1.00
|1.2139
|1.2099
|1.2164
|1847
|2006.01.12 10:26
|buy
|924
|0.50
|1.2145
|1.2105
|1.2170
|1848
|2006.01.12 10:26
|buy limit
|925
|1.00
|1.2130
|1.2090
|1.2155
|1849
|2006.01.12 10:27
|close
|924
|0.50
|1.2148
|1.2105
|1.2170
|15.00
|8146.00
|1850
|2006.01.12 10:27
|delete
|925
|1.00
|1.2130
|1.2090
|1.2155
|1851
|2006.01.12 10:28
|buy
|926
|0.50
|1.2143
|1.2103
|1.2168
|1852
|2006.01.12 10:28
|buy limit
|927
|1.00
|1.2128
|1.2088
|1.2153
|1853
|2006.01.12 10:29
|close
|926
|0.50
|1.2148
|1.2103
|1.2168
|25.00
|8171.00
|1854
|2006.01.12 10:29
|delete
|927
|1.00
|1.2128
|1.2088
|1.2153
|1855
|2006.01.12 11:04
|buy
|928
|0.50
|1.2141
|1.2101
|1.2166
|1856
|2006.01.12 11:04
|buy limit
|929
|1.00
|1.2126
|1.2086
|1.2151
|1857
|2006.01.12 11:07
|close
|928
|0.50
|1.2146
|1.2101
|1.2166
|25.00
|8196.00
|1858
|2006.01.12 11:07
|delete
|929
|1.00
|1.2126
|1.2086
|1.2151
|1859
|2006.01.12 11:26
|buy
|930
|0.50
|1.2144
|1.2104
|1.2169
|1860
|2006.01.12 11:26
|buy limit
|931
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|1861
|2006.01.12 11:29
|close
|930
|0.50
|1.2149
|1.2104
|1.2169
|25.00
|8221.00
|1862
|2006.01.12 11:29
|delete
|931
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|1863
|2006.01.12 11:44
|buy
|932
|0.50
|1.2144
|1.2104
|1.2169
|1864
|2006.01.12 11:44
|buy limit
|933
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|1865
|2006.01.12 11:44
|close
|932
|0.50
|1.2148
|1.2104
|1.2169
|20.00
|8241.00
|1866
|2006.01.12 11:44
|delete
|933
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|1867
|2006.01.12 12:02
|buy
|934
|0.50
|1.2146
|1.2106
|1.2171
|1868
|2006.01.12 12:02
|buy limit
|935
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|1869
|2006.01.12 13:01
|close
|934
|0.50
|1.2135
|1.2106
|1.2171
|-55.00
|8186.00
|1870
|2006.01.12 13:01
|delete
|935
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2156
|1871
|2006.01.12 13:15
|sell
|936
|0.50
|1.2129
|1.2169
|1.2104
|1872
|2006.01.12 13:15
|sell limit
|937
|1.00
|1.2144
|1.2184
|1.2119
|1873
|2006.01.12 13:15
|close
|936
|0.50
|1.2126
|1.2169
|1.2104
|15.00
|8201.00
|1874
|2006.01.12 13:15
|delete
|937
|1.00
|1.2144
|1.2184
|1.2119
|1875
|2006.01.12 13:17
|sell
|938
|0.50
|1.2129
|1.2169
|1.2104
|1876
|2006.01.12 13:17
|sell limit
|939
|1.00
|1.2144
|1.2184
|1.2119
|1877
|2006.01.12 13:18
|close
|938
|0.50
|1.2125
|1.2169
|1.2104
|20.00
|8221.00
|1878
|2006.01.12 13:18
|delete
|939
|1.00
|1.2144
|1.2184
|1.2119
|1879
|2006.01.12 13:26
|sell
|940
|0.50
|1.2134
|1.2174
|1.2109
|1880
|2006.01.12 13:26
|sell limit
|941
|1.00
|1.2149
|1.2189
|1.2124
|1881
|2006.01.12 13:31
|close
|940
|0.50
|1.2129
|1.2174
|1.2109
|25.00
|8246.00
|1882
|2006.01.12 13:31
|delete
|941
|1.00
|1.2149
|1.2189
|1.2124
|1883
|2006.01.12 14:22
|sell
|942
|0.50
|1.2117
|1.2157
|1.2092
|1884
|2006.01.12 14:22
|sell limit
|943
|1.00
|1.2132
|1.2172
|1.2107
|1885
|2006.01.12 14:29
|close
|942
|0.50
|1.2111
|1.2157
|1.2092
|30.00
|8276.00
|1886
|2006.01.12 14:29
|delete
|943
|1.00
|1.2132
|1.2172
|1.2107
|1887
|2006.01.12 14:35
|sell
|944
|0.50
|1.2121
|1.2161
|1.2096
|1888
|2006.01.12 14:35
|sell limit
|945
|1.00
|1.2136
|1.2176
|1.2111
|1889
|2006.01.12 14:35
|close
|944
|0.50
|1.2117
|1.2161
|1.2096
|20.00
|8296.00
|1890
|2006.01.12 14:35
|delete
|945
|1.00
|1.2136
|1.2176
|1.2111
|1891
|2006.01.12 14:36
|sell
|946
|0.50
|1.2117
|1.2157
|1.2092
|1892
|2006.01.12 14:36
|sell limit
|947
|1.00
|1.2132
|1.2172
|1.2107
|1893
|2006.01.12 14:37
|close
|946
|0.50
|1.2129
|1.2157
|1.2092
|-60.00
|8236.00
|1894
|2006.01.12 14:37
|delete
|947
|1.00
|1.2132
|1.2172
|1.2107
|1895
|2006.01.12 14:38
|sell
|948
|0.50
|1.2119
|1.2159
|1.2094
|1896
|2006.01.12 14:38
|sell limit
|949
|1.00
|1.2134
|1.2174
|1.2109
|1897
|2006.01.12 14:39
|close
|948
|0.50
|1.2112
|1.2159
|1.2094
|35.00
|8271.00
|1898
|2006.01.12 14:39
|delete
|949
|1.00
|1.2134
|1.2174
|1.2109
|1899
|2006.01.12 14:41
|sell
|950
|0.50
|1.2119
|1.2159
|1.2094
|1900
|2006.01.12 14:41
|sell limit
|951
|1.00
|1.2134
|1.2174
|1.2109
|1901
|2006.01.12 14:42
|close
|950
|0.50
|1.2115
|1.2159
|1.2094
|20.00
|8291.00
|1902
|2006.01.12 14:42
|delete
|951
|1.00
|1.2134
|1.2174
|1.2109
|1903
|2006.01.12 14:42
|sell
|952
|0.50
|1.2119
|1.2159
|1.2094
|1904
|2006.01.12 14:42
|sell limit
|953
|1.00
|1.2134
|1.2174
|1.2109
|1905
|2006.01.12 14:46
|close
|952
|0.50
|1.2114
|1.2159
|1.2094
|25.00
|8316.00
|1906
|2006.01.12 14:46
|delete
|953
|1.00
|1.2134
|1.2174
|1.2109
|1907
|2006.01.12 15:10
|sell
|954
|0.50
|1.2062
|1.2102
|1.2037
|1908
|2006.01.12 15:10
|sell limit
|955
|1.00
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1909
|2006.01.12 15:15
|close
|954
|0.50
|1.2073
|1.2102
|1.2037
|-55.00
|8261.00
|1910
|2006.01.12 15:15
|delete
|955
|1.00
|1.2077
|1.2117
|1.2052
|1911
|2006.01.12 15:15
|sell
|956
|0.50
|1.2071
|1.2111
|1.2046
|1912
|2006.01.12 15:15
|sell limit
|957
|1.00
|1.2086
|1.2126
|1.2061
|1913
|2006.01.12 15:16
|close
|956
|0.50
|1.2064
|1.2111
|1.2046
|35.00
|8296.00
|1914
|2006.01.12 15:16
|delete
|957
|1.00
|1.2086
|1.2126
|1.2061
|1915
|2006.01.12 15:31
|sell
|958
|0.50
|1.2026
|1.2066
|1.2001
|1916
|2006.01.12 15:31
|sell limit
|959
|1.00
|1.2041
|1.2081
|1.2016
|1917
|2006.01.12 15:34
|close
|958
|0.50
|1.2037
|1.2066
|1.2001
|-55.00
|8241.00
|1918
|2006.01.12 15:34
|delete
|959
|1.00
|1.2041
|1.2081
|1.2016
|1919
|2006.01.12 15:42
|sell
|960
|0.50
|1.2039
|1.2079
|1.2014
|1920
|2006.01.12 15:42
|sell limit
|961
|1.00
|1.2054
|1.2094
|1.2029
|1921
|2006.01.12 15:43
|close
|960
|0.50
|1.2033
|1.2079
|1.2014
|30.00
|8271.00
|1922
|2006.01.12 15:43
|delete
|961
|1.00
|1.2054
|1.2094
|1.2029
|1923
|2006.01.12 15:44
|sell
|962
|0.50
|1.2040
|1.2080
|1.2015
|1924
|2006.01.12 15:44
|sell limit
|963
|1.00
|1.2055
|1.2095
|1.2030
|1925
|2006.01.12 15:45
|close
|962
|0.50
|1.2036
|1.2080
|1.2015
|20.00
|8291.00
|1926
|2006.01.12 15:45
|delete
|963
|1.00
|1.2055
|1.2095
|1.2030
|1927
|2006.01.12 15:56
|sell
|964
|0.50
|1.2041
|1.2081
|1.2016
|1928
|2006.01.12 15:56
|sell limit
|965
|1.00
|1.2056
|1.2096
|1.2031
|1929
|2006.01.12 15:57
|close
|964
|0.50
|1.2035
|1.2081
|1.2016
|30.00
|8321.00
|1930
|2006.01.12 15:57
|delete
|965
|1.00
|1.2056
|1.2096
|1.2031
|1931
|2006.01.12 16:05
|sell
|966
|0.50
|1.2027
|1.2067
|1.2002
|1932
|2006.01.12 16:05
|sell limit
|967
|1.00
|1.2042
|1.2082
|1.2017
|1933
|2006.01.12 16:05
|close
|966
|0.50
|1.2023
|1.2067
|1.2002
|20.00
|8341.00
|1934
|2006.01.12 16:05
|delete
|967
|1.00
|1.2042
|1.2082
|1.2017
|1935
|2006.01.12 16:11
|sell
|968
|0.50
|1.2014
|1.2054
|1.1989
|1936
|2006.01.12 16:11
|sell limit
|969
|1.00
|1.2029
|1.2069
|1.2004
|1937
|2006.01.12 16:16
|close
|968
|0.50
|1.2010
|1.2054
|1.1989
|20.00
|8361.00
|1938
|2006.01.12 16:16
|delete
|969
|1.00
|1.2029
|1.2069
|1.2004
|1939
|2006.01.12 16:20
|sell
|970
|0.50
|1.2014
|1.2054
|1.1989
|1940
|2006.01.12 16:20
|sell limit
|971
|1.00
|1.2029
|1.2069
|1.2004
|1941
|2006.01.12 16:26
|close
|970
|0.50
|1.2025
|1.2054
|1.1989
|-55.00
|8306.00
|1942
|2006.01.12 16:26
|delete
|971
|1.00
|1.2029
|1.2069
|1.2004
|1943
|2006.01.12 16:26
|sell
|972
|0.50
|1.2023
|1.2063
|1.1998
|1944
|2006.01.12 16:26
|sell limit
|973
|1.00
|1.2038
|1.2078
|1.2013
|1945
|2006.01.12 16:28
|close
|972
|0.50
|1.2035
|1.2063
|1.1998
|-60.00
|8246.00
|1946
|2006.01.12 16:28
|delete
|973
|1.00
|1.2038
|1.2078
|1.2013
|1947
|2006.01.12 16:29
|sell
|974
|0.50
|1.2024
|1.2064
|1.1999
|1948
|2006.01.12 16:29
|sell limit
|975
|1.00
|1.2039
|1.2079
|1.2014
|1949
|2006.01.12 16:37
|close
|974
|0.50
|1.2035
|1.2064
|1.1999
|-55.00
|8191.00
|1950
|2006.01.12 16:37
|delete
|975
|1.00
|1.2039
|1.2079
|1.2014
|1951
|2006.01.12 16:37
|sell
|976
|0.50
|1.2033
|1.2073
|1.2008
|1952
|2006.01.12 16:37
|sell limit
|977
|1.00
|1.2048
|1.2088
|1.2023
|1953
|2006.01.12 16:37
|close
|976
|0.50
|1.2028
|1.2073
|1.2008
|25.00
|8216.00
|1954
|2006.01.12 16:37
|delete
|977
|1.00
|1.2048
|1.2088
|1.2023
|1955
|2006.01.12 16:38
|sell
|978
|0.50
|1.2031
|1.2071
|1.2006
|1956
|2006.01.12 16:38
|sell limit
|979
|1.00
|1.2046
|1.2086
|1.2021
|1957
|2006.01.12 16:38
|close
|978
|0.50
|1.2026
|1.2071
|1.2006
|25.00
|8241.00
|1958
|2006.01.12 16:38
|delete
|979
|1.00
|1.2046
|1.2086
|1.2021
|1959
|2006.01.12 16:39
|sell
|980
|0.50
|1.2032
|1.2072
|1.2007
|1960
|2006.01.12 16:39
|sell limit
|981
|1.00
|1.2047
|1.2087
|1.2022
|1961
|2006.01.12 16:42
|close
|980
|0.50
|1.2028
|1.2072
|1.2007
|20.00
|8261.00
|1962
|2006.01.12 16:42
|delete
|981
|1.00
|1.2047
|1.2087
|1.2022
|1963
|2006.01.12 16:49
|sell
|982
|0.50
|1.2032
|1.2072
|1.2007
|1964
|2006.01.12 16:49
|sell limit
|983
|1.00
|1.2047
|1.2087
|1.2022
|1965
|2006.01.12 17:00
|close
|982
|0.50
|1.2043
|1.2072
|1.2007
|-55.00
|8206.00
|1966
|2006.01.12 17:00
|delete
|983
|1.00
|1.2047
|1.2087
|1.2022
|1967
|2006.01.12 17:16
|sell
|984
|0.50
|1.2035
|1.2075
|1.2010
|1968
|2006.01.12 17:16
|sell limit
|985
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|1969
|2006.01.12 17:19
|close
|984
|0.50
|1.2031
|1.2075
|1.2010
|20.00
|8226.00
|1970
|2006.01.12 17:19
|delete
|985
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|1971
|2006.01.12 17:19
|sell
|986
|0.50
|1.2035
|1.2075
|1.2010
|1972
|2006.01.12 17:19
|sell limit
|987
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|1973
|2006.01.12 17:20
|close
|986
|0.50
|1.2031
|1.2075
|1.2010
|20.00
|8246.00
|1974
|2006.01.12 17:20
|delete
|987
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|1975
|2006.01.12 17:20
|sell
|988
|0.50
|1.2035
|1.2075
|1.2010
|1976
|2006.01.12 17:20
|sell limit
|989
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|1977
|2006.01.12 17:22
|close
|988
|0.50
|1.2030
|1.2075
|1.2010
|25.00
|8271.00
|1978
|2006.01.12 17:22
|delete
|989
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|1979
|2006.01.12 17:23
|sell
|990
|0.50
|1.2036
|1.2076
|1.2011
|1980
|2006.01.12 17:23
|sell limit
|991
|1.00
|1.2051
|1.2091
|1.2026
|1981
|2006.01.12 17:24
|close
|990
|0.50
|1.2031
|1.2076
|1.2011
|25.00
|8296.00
|1982
|2006.01.12 17:24
|delete
|991
|1.00
|1.2051
|1.2091
|1.2026
|1983
|2006.01.12 17:24
|sell
|992
|0.50
|1.2035
|1.2075
|1.2010
|1984
|2006.01.12 17:24
|sell limit
|993
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|1985
|2006.01.12 17:26
|close
|992
|0.50
|1.2031
|1.2075
|1.2010
|20.00
|8316.00
|1986
|2006.01.12 17:26
|delete
|993
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|1987
|2006.01.12 17:32
|sell
|994
|0.50
|1.2040
|1.2080
|1.2015
|1988
|2006.01.12 17:32
|sell limit
|995
|1.00
|1.2055
|1.2095
|1.2030
|1989
|2006.01.12 17:34
|close
|994
|0.50
|1.2034
|1.2080
|1.2015
|30.00
|8346.00
|1990
|2006.01.12 17:34
|delete
|995
|1.00
|1.2055
|1.2095
|1.2030
|1991
|2006.01.12 17:39
|sell
|996
|0.50
|1.2040
|1.2080
|1.2015
|1992
|2006.01.12 17:39
|sell limit
|997
|1.00
|1.2055
|1.2095
|1.2030
|1993
|2006.01.12 17:39
|close
|996
|0.50
|1.2034
|1.2080
|1.2015
|30.00
|8376.00
|1994
|2006.01.12 17:39
|delete
|997
|1.00
|1.2055
|1.2095
|1.2030
|1995
|2006.01.12 17:46
|sell
|998
|0.50
|1.2035
|1.2075
|1.2010
|1996
|2006.01.12 17:46
|sell limit
|999
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|1997
|2006.01.12 17:46
|close
|998
|0.50
|1.2031
|1.2075
|1.2010
|20.00
|8396.00
|1998
|2006.01.12 17:46
|delete
|999
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|1999
|2006.01.12 17:50
|sell
|1000
|0.50
|1.2035
|1.2075
|1.2010
|2000
|2006.01.12 17:50
|sell limit
|1001
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|2001
|2006.01.12 17:53
|close
|1000
|0.50
|1.2031
|1.2075
|1.2010
|20.00
|8416.00
|2002
|2006.01.12 17:53
|delete
|1001
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|2003
|2006.01.12 17:53
|sell
|1002
|0.50
|1.2035
|1.2075
|1.2010
|2004
|2006.01.12 17:53
|sell limit
|1003
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|2005
|2006.01.12 17:54
|close
|1002
|0.50
|1.2030
|1.2075
|1.2010
|25.00
|8441.00
|2006
|2006.01.12 17:54
|delete
|1003
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|2007
|2006.01.12 17:54
|sell
|1004
|0.50
|1.2035
|1.2075
|1.2010
|2008
|2006.01.12 17:54
|sell limit
|1005
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|2009
|2006.01.12 18:04
|close
|1004
|0.50
|1.2046
|1.2075
|1.2010
|-55.00
|8386.00
|2010
|2006.01.12 18:04
|delete
|1005
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|2011
|2006.01.12 18:11
|sell
|1006
|0.50
|1.2041
|1.2081
|1.2016
|2012
|2006.01.12 18:11
|sell limit
|1007
|1.00
|1.2056
|1.2096
|1.2031
|2013
|2006.01.12 18:19
|close
|1006
|0.50
|1.2036
|1.2081
|1.2016
|25.00
|8411.00
|2014
|2006.01.12 18:19
|delete
|1007
|1.00
|1.2056
|1.2096
|1.2031
|2015
|2006.01.12 18:36
|sell
|1008
|0.50
|1.2030
|1.2070
|1.2005
|2016
|2006.01.12 18:36
|sell limit
|1009
|1.00
|1.2045
|1.2085
|1.2020
|2017
|2006.01.12 19:32
|close
|1008
|0.50
|1.2041
|1.2070
|1.2005
|-55.00
|8356.00
|2018
|2006.01.12 19:32
|delete
|1009
|1.00
|1.2045
|1.2085
|1.2020
|2019
|2006.01.12 20:56
|sell
|1010
|0.50
|1.2043
|1.2083
|1.2018
|2020
|2006.01.12 20:56
|sell limit
|1011
|1.00
|1.2058
|1.2098
|1.2033
|2021
|2006.01.12 20:57
|close
|1010
|0.50
|1.2037
|1.2083
|1.2018
|30.00
|8386.00
|2022
|2006.01.12 20:57
|delete
|1011
|1.00
|1.2058
|1.2098
|1.2033
|2023
|2006.01.12 20:59
|sell
|1012
|0.50
|1.2044
|1.2084
|1.2019
|2024
|2006.01.12 20:59
|sell limit
|1013
|1.00
|1.2059
|1.2099
|1.2034
|2025
|2006.01.12 21:02
|close
|1012
|0.50
|1.2040
|1.2084
|1.2019
|20.00
|8406.00
|2026
|2006.01.12 21:02
|delete
|1013
|1.00
|1.2059
|1.2099
|1.2034
|2027
|2006.01.12 23:47
|sell
|1014
|0.50
|1.2035
|1.2075
|1.2010
|2028
|2006.01.12 23:47
|sell limit
|1015
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|2029
|2006.01.13 00:00
|swap close
|1014
|0.50
|1.2034
|1.2075
|1.2010
|5.00
|8411.00
|2030
|2006.01.13 00:00
|swap open
|1016
|0.50
|1.203438
|1.2075
|1.2010
|2031
|2006.01.13 00:00
|delete
|1015
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|2032
|2006.01.13 00:17
|close
|1016
|0.50
|1.2046
|1.2075
|1.2010
|-58.10
|8352.90
|2033
|2006.01.13 00:21
|sell
|1017
|0.50
|1.2050
|1.2090
|1.2025
|2034
|2006.01.13 00:21
|sell limit
|1018
|1.00
|1.2065
|1.2105
|1.2040
|2035
|2006.01.13 00:29
|close
|1017
|0.50
|1.2045
|1.2090
|1.2025
|25.00
|8377.90
|2036
|2006.01.13 00:29
|delete
|1018
|1.00
|1.2065
|1.2105
|1.2040
|2037
|2006.01.13 02:12
|sell
|1019
|0.50
|1.2043
|1.2083
|1.2018
|2038
|2006.01.13 02:12
|sell limit
|1020
|1.00
|1.2058
|1.2098
|1.2033
|2039
|2006.01.13 02:32
|close
|1019
|0.50
|1.2038
|1.2083
|1.2018
|25.00
|8402.90
|2040
|2006.01.13 02:32
|delete
|1020
|1.00
|1.2058
|1.2098
|1.2033
|2041
|2006.01.13 06:14
|sell
|1021
|0.50
|1.2047
|1.2087
|1.2022
|2042
|2006.01.13 06:14
|sell limit
|1022
|1.00
|1.2062
|1.2102
|1.2037
|2043
|2006.01.13 06:14
|close
|1021
|0.50
|1.2044
|1.2087
|1.2022
|15.00
|8417.90
|2044
|2006.01.13 06:14
|delete
|1022
|1.00
|1.2062
|1.2102
|1.2037
|2045
|2006.01.13 06:20
|buy
|1023
|0.50
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|2046
|2006.01.13 06:20
|buy limit
|1024
|1.00
|1.2029
|1.1989
|1.2054
|2047
|2006.01.13 06:21
|close
|1023
|0.50
|1.2047
|1.2004
|1.2069
|15.00
|8432.90
|2048
|2006.01.13 06:21
|delete
|1024
|1.00
|1.2029
|1.1989
|1.2054
|2049
|2006.01.13 06:46
|buy
|1025
|0.50
|1.2034
|1.1994
|1.2059
|2050
|2006.01.13 06:46
|buy limit
|1026
|1.00
|1.2019
|1.1979
|1.2044
|2051
|2006.01.13 06:48
|close
|1025
|0.50
|1.2039
|1.1994
|1.2059
|25.00
|8457.90
|2052
|2006.01.13 06:48
|delete
|1026
|1.00
|1.2019
|1.1979
|1.2044
|2053
|2006.01.13 06:56
|buy
|1027
|0.50
|1.2043
|1.2003
|1.2068
|2054
|2006.01.13 06:56
|buy limit
|1028
|1.00
|1.2028
|1.1988
|1.2053
|2055
|2006.01.13 06:56
|close
|1027
|0.50
|1.2048
|1.2003
|1.2068
|25.00
|8482.90
|2056
|2006.01.13 06:56
|delete
|1028
|1.00
|1.2028
|1.1988
|1.2053
|2057
|2006.01.13 07:21
|buy
|1029
|0.50
|1.2052
|1.2012
|1.2077
|2058
|2006.01.13 07:21
|buy limit
|1030
|1.00
|1.2037
|1.1997
|1.2062
|2059
|2006.01.13 07:30
|close
|1029
|0.50
|1.2057
|1.2012
|1.2077
|25.00
|8507.90
|2060
|2006.01.13 07:30
|delete
|1030
|1.00
|1.2037
|1.1997
|1.2062
|2061
|2006.01.13 08:41
|buy
|1031
|0.50
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|2062
|2006.01.13 08:41
|buy limit
|1032
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|2063
|2006.01.13 08:46
|close
|1031
|0.50
|1.2063
|1.2019
|1.2084
|20.00
|8527.90
|2064
|2006.01.13 08:46
|delete
|1032
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|2065
|2006.01.13 09:18
|buy
|1033
|0.50
|1.2068
|1.2028
|1.2093
|2066
|2006.01.13 09:18
|buy limit
|1034
|1.00
|1.2053
|1.2013
|1.2078
|2067
|2006.01.13 09:19
|close
|1033
|0.50
|1.2072
|1.2028
|1.2093
|20.00
|8547.90
|2068
|2006.01.13 09:19
|delete
|1034
|1.00
|1.2053
|1.2013
|1.2078
|2069
|2006.01.13 09:24
|buy
|1035
|0.50
|1.2065
|1.2025
|1.2090
|2070
|2006.01.13 09:24
|buy limit
|1036
|1.00
|1.2050
|1.2010
|1.2075
|2071
|2006.01.13 09:28
|close
|1035
|0.50
|1.2068
|1.2025
|1.2090
|15.00
|8562.90
|2072
|2006.01.13 09:28
|delete
|1036
|1.00
|1.2050
|1.2010
|1.2075
|2073
|2006.01.13 09:49
|buy
|1037
|0.50
|1.2066
|1.2026
|1.2091
|2074
|2006.01.13 09:49
|buy limit
|1038
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2076
|2075
|2006.01.13 10:02
|close
|1037
|0.50
|1.2069
|1.2026
|1.2091
|15.00
|8577.90
|2076
|2006.01.13 10:02
|delete
|1038
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2076
|2077
|2006.01.13 10:14
|buy
|1039
|0.50
|1.2069
|1.2029
|1.2094
|2078
|2006.01.13 10:14
|buy limit
|1040
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|2079
|2006.01.13 10:20
|close
|1039
|0.50
|1.2073
|1.2029
|1.2094
|20.00
|8597.90
|2080
|2006.01.13 10:20
|delete
|1040
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2079
|2081
|2006.01.13 10:38
|buy
|1041
|0.50
|1.2071
|1.2031
|1.2096
|2082
|2006.01.13 10:38
|buy limit
|1042
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|2083
|2006.01.13 10:39
|close
|1041
|0.50
|1.2075
|1.2031
|1.2096
|20.00
|8617.90
|2084
|2006.01.13 10:39
|delete
|1042
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|2085
|2006.01.13 10:53
|buy
|1043
|0.50
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|2086
|2006.01.13 10:53
|buy limit
|1044
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2085
|2087
|2006.01.13 11:28
|close
|1043
|0.50
|1.2064
|1.2035
|1.2100
|-55.00
|8562.90
|2088
|2006.01.13 11:28
|delete
|1044
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2085
|2089
|2006.01.13 11:28
|buy
|1045
|0.50
|1.2066
|1.2026
|1.2091
|2090
|2006.01.13 11:28
|buy limit
|1046
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2076
|2091
|2006.01.13 11:43
|close
|1045
|0.50
|1.2055
|1.2026
|1.2091
|-55.00
|8507.90
|2092
|2006.01.13 11:43
|delete
|1046
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2076
|2093
|2006.01.13 11:43
|buy
|1047
|0.50
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|2094
|2006.01.13 11:43
|buy limit
|1048
|1.00
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|2095
|2006.01.13 11:46
|close
|1047
|0.50
|1.2062
|1.2017
|1.2082
|25.00
|8532.90
|2096
|2006.01.13 11:46
|delete
|1048
|1.00
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|2097
|2006.01.13 11:54
|buy
|1049
|0.50
|1.2059
|1.2019
|1.2084
|2098
|2006.01.13 11:54
|buy limit
|1050
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|2099
|2006.01.13 11:54
|close
|1049
|0.50
|1.2064
|1.2019
|1.2084
|25.00
|8557.90
|2100
|2006.01.13 11:54
|delete
|1050
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2069
|2101
|2006.01.13 11:56
|buy
|1051
|0.50
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|2102
|2006.01.13 11:56
|buy limit
|1052
|1.00
|1.2041
|1.2001
|1.2066
|2103
|2006.01.13 11:57
|close
|1051
|0.50
|1.2061
|1.2016
|1.2081
|25.00
|8582.90
|2104
|2006.01.13 11:57
|delete
|1052
|1.00
|1.2041
|1.2001
|1.2066
|2105
|2006.01.13 12:02
|buy
|1053
|0.50
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|2106
|2006.01.13 12:02
|buy limit
|1054
|1.00
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|2107
|2006.01.13 12:36
|close
|1053
|0.50
|1.2062
|1.2017
|1.2082
|25.00
|8607.90
|2108
|2006.01.13 12:36
|delete
|1054
|1.00
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|2109
|2006.01.13 13:55
|buy
|1055
|0.50
|1.2050
|1.2010
|1.2075
|2110
|2006.01.13 13:55
|buy limit
|1056
|1.00
|1.2035
|1.1995
|1.2060
|2111
|2006.01.13 14:00
|close
|1055
|0.50
|1.2039
|1.2010
|1.2075
|-55.00
|8552.90
|2112
|2006.01.13 14:00
|delete
|1056
|1.00
|1.2035
|1.1995
|1.2060
|2113
|2006.01.13 14:31
|buy
|1057
|0.50
|1.2042
|1.2002
|1.2067
|2114
|2006.01.13 14:31
|buy limit
|1058
|1.00
|1.2027
|1.1987
|1.2052
|2115
|2006.01.13 14:31
|close
|1057
|0.50
|1.2047
|1.2002
|1.2067
|25.00
|8577.90
|2116
|2006.01.13 14:31
|delete
|1058
|1.00
|1.2027
|1.1987
|1.2052
|2117
|2006.01.13 14:51
|buy
|1059
|0.50
|1.2070
|1.2030
|1.2095
|2118
|2006.01.13 14:51
|buy limit
|1060
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|2119
|2006.01.13 14:51
|close
|1059
|0.50
|1.2075
|1.2030
|1.2095
|25.00
|8602.90
|2120
|2006.01.13 14:51
|delete
|1060
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|2121
|2006.01.13 14:52
|buy
|1061
|0.50
|1.2072
|1.2032
|1.2097
|2122
|2006.01.13 14:52
|buy limit
|1062
|1.00
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|2123
|2006.01.13 14:55
|close
|1061
|0.50
|1.2060
|1.2032
|1.2097
|-60.00
|8542.90
|2124
|2006.01.13 14:55
|delete
|1062
|1.00
|1.2057
|1.2017
|1.2082
|2125
|2006.01.13 15:18
|buy
|1063
|0.50
|1.2066
|1.2026
|1.2091
|2126
|2006.01.13 15:18
|buy limit
|1064
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2076
|2127
|2006.01.13 15:21
|close
|1063
|0.50
|1.2052
|1.2026
|1.2091
|-70.00
|8472.90
|2128
|2006.01.13 15:21
|delete
|1064
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2076
|2129
|2006.01.13 15:21
|buy
|1065
|0.50
|1.2056
|1.2016
|1.2081
|2130
|2006.01.13 15:21
|buy limit
|1066
|1.00
|1.2041
|1.2001
|1.2066
|2131
|2006.01.13 15:25
|close
|1065
|0.50
|1.2044
|1.2016
|1.2081
|-60.00
|8412.90
|2132
|2006.01.13 15:25
|delete
|1066
|1.00
|1.2041
|1.2001
|1.2066
|2133
|2006.01.13 15:51
|buy
|1067
|0.50
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|2134
|2006.01.13 15:51
|buy limit
|1068
|1.00
|1.2040
|1.2000
|1.2065
|2135
|2006.01.13 16:04
|close
|1067
|0.50
|1.2060
|1.2015
|1.2080
|25.00
|8437.90
|2136
|2006.01.13 16:04
|delete
|1068
|1.00
|1.2040
|1.2000
|1.2065
|2137
|2006.01.13 16:07
|buy
|1069
|0.50
|1.2055
|1.2015
|1.2080
|2138
|2006.01.13 16:07
|buy limit
|1070
|1.00
|1.2040
|1.2000
|1.2065
|2139
|2006.01.13 16:07
|close
|1069
|0.50
|1.2060
|1.2015
|1.2080
|25.00
|8462.90
|2140
|2006.01.13 16:07
|delete
|1070
|1.00
|1.2040
|1.2000
|1.2065
|2141
|2006.01.13 16:52
|buy
|1071
|0.50
|1.2082
|1.2042
|1.2107
|2142
|2006.01.13 16:52
|buy limit
|1072
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2092
|2143
|2006.01.13 16:55
|close
|1071
|0.50
|1.2087
|1.2042
|1.2107
|25.00
|8487.90
|2144
|2006.01.13 16:55
|delete
|1072
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2092
|2145
|2006.01.13 17:00
|buy
|1073
|0.50
|1.2076
|1.2036
|1.2101
|2146
|2006.01.13 17:00
|buy limit
|1074
|1.00
|1.2061
|1.2021
|1.2086
|2147
|2006.01.13 17:21
|close
|1073
|0.50
|1.2065
|1.2036
|1.2101
|-55.00
|8432.90
|2148
|2006.01.13 17:21
|delete
|1074
|1.00
|1.2061
|1.2021
|1.2086
|2149
|2006.01.13 17:21
|buy
|1075
|0.50
|1.2067
|1.2027
|1.2092
|2150
|2006.01.13 17:21
|buy limit
|1076
|1.00
|1.2052
|1.2012
|1.2077
|2151
|2006.01.13 17:21
|close
|1075
|0.50
|1.2071
|1.2027
|1.2092
|20.00
|8452.90
|2152
|2006.01.13 17:21
|delete
|1076
|1.00
|1.2052
|1.2012
|1.2077
|2153
|2006.01.13 17:31
|buy
|1077
|0.50
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|2154
|2006.01.13 17:31
|buy limit
|1078
|1.00
|1.2073
|1.2033
|1.2098
|2155
|2006.01.13 17:32
|close
|1077
|0.50
|1.2093
|1.2048
|1.2113
|25.00
|8477.90
|2156
|2006.01.13 17:32
|delete
|1078
|1.00
|1.2073
|1.2033
|1.2098
|2157
|2006.01.13 17:33
|buy
|1079
|0.50
|1.2090
|1.2050
|1.2115
|2158
|2006.01.13 17:33
|buy limit
|1080
|1.00
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|2159
|2006.01.13 17:33
|close
|1079
|0.50
|1.2096
|1.2050
|1.2115
|30.00
|8507.90
|2160
|2006.01.13 17:33
|delete
|1080
|1.00
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|2161
|2006.01.13 17:34
|buy
|1081
|0.50
|1.2090
|1.2050
|1.2115
|2162
|2006.01.13 17:34
|buy limit
|1082
|1.00
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|2163
|2006.01.13 17:36
|close
|1081
|0.50
|1.2095
|1.2050
|1.2115
|25.00
|8532.90
|2164
|2006.01.13 17:36
|delete
|1082
|1.00
|1.2075
|1.2035
|1.2100
|2165
|2006.01.13 17:50
|buy
|1083
|0.50
|1.2103
|1.2063
|1.2128
|2166
|2006.01.13 17:50
|buy limit
|1084
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|2167
|2006.01.13 17:51
|close
|1083
|0.50
|1.2107
|1.2063
|1.2128
|20.00
|8552.90
|2168
|2006.01.13 17:51
|delete
|1084
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2113
|2169
|2006.01.13 17:52
|buy
|1085
|0.50
|1.2105
|1.2065
|1.2130
|2170
|2006.01.13 17:52
|buy limit
|1086
|1.00
|1.2090
|1.2050
|1.2115
|2171
|2006.01.13 17:52
|close
|1085
|0.50
|1.2109
|1.2065
|1.2130
|20.00
|8572.90
|2172
|2006.01.13 17:52
|delete
|1086
|1.00
|1.2090
|1.2050
|1.2115
|2173
|2006.01.13 17:53
|buy
|1087
|0.50
|1.2105
|1.2065
|1.2130
|2174
|2006.01.13 17:53
|buy limit
|1088
|1.00
|1.2090
|1.2050
|1.2115
|2175
|2006.01.13 18:06
|close
|1087
|0.50
|1.2110
|1.2065
|1.2130
|25.00
|8597.90
|2176
|2006.01.13 18:06
|delete
|1088
|1.00
|1.2090
|1.2050
|1.2115
|2177
|2006.01.13 18:15
|buy
|1089
|0.50
|1.2098
|1.2058
|1.2123
|2178
|2006.01.13 18:15
|buy limit
|1090
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|2179
|2006.01.13 18:16
|close
|1089
|0.50
|1.2104
|1.2058
|1.2123
|30.00
|8627.90
|2180
|2006.01.13 18:16
|delete
|1090
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2108
|2181
|2006.01.13 18:40
|buy
|1091
|0.50
|1.2129
|1.2089
|1.2154
|2182
|2006.01.13 18:40
|buy limit
|1092
|1.00
|1.2114
|1.2074
|1.2139
|2183
|2006.01.13 18:41
|close
|1091
|0.50
|1.2133
|1.2089
|1.2154
|20.00
|8647.90
|2184
|2006.01.13 18:41
|delete
|1092
|1.00
|1.2114
|1.2074
|1.2139
|2185
|2006.01.13 18:41
|buy
|1093
|0.50
|1.2127
|1.2087
|1.2152
|2186
|2006.01.13 18:41
|buy limit
|1094
|1.00
|1.2112
|1.2072
|1.2137
|2187
|2006.01.13 18:42
|close
|1093
|0.50
|1.2131
|1.2087
|1.2152
|20.00
|8667.90
|2188
|2006.01.13 18:42
|delete
|1094
|1.00
|1.2112
|1.2072
|1.2137
|2189
|2006.01.13 19:16
|buy
|1095
|0.50
|1.2133
|1.2093
|1.2158
|2190
|2006.01.13 19:16
|buy limit
|1096
|1.00
|1.2118
|1.2078
|1.2143
|2191
|2006.01.13 19:31
|close
|1095
|0.50
|1.2138
|1.2093
|1.2158
|25.00
|8692.90
|2192
|2006.01.13 19:31
|delete
|1096
|1.00
|1.2118
|1.2078
|1.2143
|2193
|2006.01.13 19:39
|buy
|1097
|0.50
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|2194
|2006.01.13 19:39
|buy limit
|1098
|1.00
|1.2117
|1.2077
|1.2142
|2195
|2006.01.13 20:56
|close
|1097
|0.50
|1.2137
|1.2092
|1.2157
|25.00
|8717.90
|2196
|2006.01.13 20:56
|delete
|1098
|1.00
|1.2117
|1.2077
|1.2142
|2197
|2006.01.13 23:27
|buy
|1099
|0.50
|1.2139
|1.2099
|1.2164
|2198
|2006.01.13 23:27
|buy limit
|1100
|1.00
|1.2124
|1.2084
|1.2149
|2199
|2006.01.13 23:47
|close
|1099
|0.50
|1.2126
|1.2099
|1.2164
|-65.00
|8652.90
|2200
|2006.01.13 23:47
|delete
|1100
|1.00
|1.2124
|1.2084
|1.2149
|2201
|2006.01.13 23:47
|buy
|1101
|0.50
|1.2128
|1.2088
|1.2153
|2202
|2006.01.13 23:47
|buy limit
|1102
|1.00
|1.2113
|1.2073
|1.2138
|2203
|2006.01.13 23:56
|close
|1101
|0.50
|1.2115
|1.2088
|1.2153
|-65.00
|8587.90
|2204
|2006.01.13 23:56
|delete
|1102
|1.00
|1.2113
|1.2073
|1.2138
|2205
|2006.01.13 23:57
|buy
|1103
|0.50
|1.2115
|1.2075
|1.2140
|2206
|2006.01.13 23:57
|buy limit
|1104
|1.00
|1.2100
|1.2060
|1.2125
|2207
|2006.01.16 00:00
|swap close
|1103
|0.50
|1.2153
|1.2075
|1.2140
|190.00
|8777.90
|2208
|2006.01.16 00:00
|swap open
|1105
|0.50
|1.21538
|1.2075
|1.2140
|2209
|2006.01.16 00:00
|t/p
|1105
|0.50
|1.2140
|1.2075
|1.2140
|-69.00
|8708.90
|2210
|2006.01.16 00:00
|delete
|1104
|1.00
|1.2100
|1.2060
|1.2125
|2211
|2006.01.16 00:45
|buy
|1106
|0.50
|1.2150
|1.2110
|1.2175
|2212
|2006.01.16 00:45
|buy limit
|1107
|1.00
|1.2135
|1.2095
|1.2160
|2213
|2006.01.16 00:46
|close
|1106
|0.50
|1.2156
|1.2110
|1.2175
|30.00
|8738.90
|2214
|2006.01.16 00:46
|delete
|1107
|1.00
|1.2135
|1.2095
|1.2160
|2215
|2006.01.16 00:56
|buy
|1108
|0.50
|1.2168
|1.2128
|1.2193
|2216
|2006.01.16 00:56
|buy limit
|1109
|1.00
|1.2153
|1.2113
|1.2178
|2217
|2006.01.16 01:13
|close
|1108
|0.50
|1.2172
|1.2128
|1.2193
|20.00
|8758.90
|2218
|2006.01.16 01:13
|delete
|1109
|1.00
|1.2153
|1.2113
|1.2178
|2219
|2006.01.16 01:19
|buy
|1110
|0.50
|1.2164
|1.2124
|1.2189
|2220
|2006.01.16 01:19
|buy limit
|1111
|1.00
|1.2149
|1.2109
|1.2174
|2221
|2006.01.16 01:35
|close
|1110
|0.50
|1.2168
|1.2124
|1.2189
|20.00
|8778.90
|2222
|2006.01.16 01:35
|delete
|1111
|1.00
|1.2149
|1.2109
|1.2174
|2223
|2006.01.16 01:49
|buy
|1112
|0.50
|1.2163
|1.2123
|1.2188
|2224
|2006.01.16 01:49
|buy limit
|1113
|1.00
|1.2148
|1.2108
|1.2173
|2225
|2006.01.16 01:54
|close
|1112
|0.50
|1.2168
|1.2123
|1.2188
|25.00
|8803.90
|2226
|2006.01.16 01:54
|delete
|1113
|1.00
|1.2148
|1.2108
|1.2173
|2227
|2006.01.16 02:14
|buy
|1114
|0.50
|1.2162
|1.2122
|1.2187
|2228
|2006.01.16 02:14
|buy limit
|1115
|1.00
|1.2147
|1.2107
|1.2172
|2229
|2006.01.16 02:23
|close
|1114
|0.50
|1.2151
|1.2122
|1.2187
|-55.00
|8748.90
|2230
|2006.01.16 02:23
|delete
|1115
|1.00
|1.2147
|1.2107
|1.2172
|2231
|2006.01.16 02:23
|buy
|1116
|0.50
|1.2153
|1.2113
|1.2178
|2232
|2006.01.16 02:23
|buy limit
|1117
|1.00
|1.2138
|1.2098
|1.2163
|2233
|2006.01.16 02:27
|close
|1116
|0.50
|1.2158
|1.2113
|1.2178
|25.00
|8773.90
|2234
|2006.01.16 02:27
|delete
|1117
|1.00
|1.2138
|1.2098
|1.2163
|2235
|2006.01.16 02:29
|buy
|1118
|0.50
|1.2150
|1.2110
|1.2175
|2236
|2006.01.16 02:29
|buy limit
|1119
|1.00
|1.2135
|1.2095
|1.2160
|2237
|2006.01.16 02:40
|close
|1118
|0.50
|1.2155
|1.2110
|1.2175
|25.00
|8798.90
|2238
|2006.01.16 02:40
|delete
|1119
|1.00
|1.2135
|1.2095
|1.2160
|2239
|2006.01.16 02:57
|buy
|1120
|0.50
|1.2150
|1.2110
|1.2175
|2240
|2006.01.16 02:57
|buy limit
|1121
|1.00
|1.2135
|1.2095
|1.2160
|2241
|2006.01.16 03:03
|close
|1120
|0.50
|1.2155
|1.2110
|1.2175
|25.00
|8823.90
|2242
|2006.01.16 03:03
|delete
|1121
|1.00
|1.2135
|1.2095
|1.2160
|2243
|2006.01.16 03:17
|buy
|1122
|0.50
|1.2147
|1.2107
|1.2172
|2244
|2006.01.16 03:17
|buy limit
|1123
|1.00
|1.2132
|1.2092
|1.2157
|2245
|2006.01.16 03:24
|close at stop
|1122
|0.50
|1.2137
|1.2107
|1.2172
|-50.00
|8773.90