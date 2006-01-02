Strategy Tester Report
DayTrading - PipCracker

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode30 Minuten (M30) 2006.01.02 00:00 - 2007.02.05 00:00 (2006.01.01 - 2007.02.05)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterGeneralSettings="===== General Settings ============================"; Testing=false; Real=true; History=true; AccountNames=""; StartCapital=1000; Entnahmen=0; SecuritySystem=true; ProfitSystem=true; CloseAllPosition=false; CloseSignalFishTrend=false; LotsKontraOpt=false; LotKontra=0.5; Profit=true; MaxLoss=true; MaxTotalBuyProfitLoss=-50; MaxTotalSellProfitLoss=-50; MaxTotalBuyProfitLossNK=-60; MaxTotalSellProfitLossNK=-60; KontraLoose=false; PrefSettings=true; Zeit="====== Zeit Sperre =================="; ZeitSperren=false; TradeBeginn=16; TradeEnde=14; System="====== PipCracker=============="; StopKontra=0; StopKontraFEUR=0; StopKontraFGBP=0; StopKontraFCHF=0; StopKontraFJPY=0; Signal7="====== Signal 1 ================================="; KaufSignal7="Ausbruch-Kontra 5min"; CheckKontra=true; NachKauf5=true; Signal8="====== Signal 2 ================================="; KaufSignal8="Ausbruch-Kontra 15min"; CheckKontra3=false; NachKauf15=true; Signal9="====== Signal 3 ================================="; KaufSignal9="Ausbruch-Kontra 30min"; CheckKontra4=false; NachKauf30=false;
Balken im Test99009Ticks modelliert1679443Modellierungsqualität90.00%
Ursprüngliche Einlage3000.00
Gesamt netto Profit5773.90Brutto Profit11426.00Brutto Loss-5652.10
Profit Faktor2.02Erwartetes Ergebnis10.26
Drawdown absolut70.00Maximaler Drawdown325.00 (7.13%)Relative drawdown7.13% (325.00)
Trades gesamt563Short Positionen (gewonnen %)222 (82.43%)Long Positionen (gewonnen %)341 (83.28%)
Profit Trades (% gesamt)467 (82.95%)Loss Trades (% gesamtl)96 (17.05%)
GrössterProfit Trade190.00Loss Trade-70.00
DurchschnittProfit Trade24.47Loss Trade-58.88
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)50 (1145.00)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)4 (-250.00)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)1145.00 (50)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-250.00 (4)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne6aufeinanderfolgende Verluste1
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12006.01.02 01:13buy10.501.18401.18001.1865
22006.01.02 01:13buy limit21.001.18251.17851.1850
32006.01.02 02:51close10.501.18451.18001.186525.003025.00
42006.01.02 02:51delete21.001.18251.17851.1850
52006.01.02 03:24buy30.501.18421.18021.1867
62006.01.02 03:24buy limit41.001.18271.17871.1852
72006.01.02 03:27close30.501.18461.18021.186720.003045.00
82006.01.02 03:27delete41.001.18271.17871.1852
92006.01.02 05:02buy50.501.18371.17971.1862
102006.01.02 05:02buy limit61.001.18221.17821.1847
112006.01.02 06:30close50.501.18411.17971.186220.003065.00
122006.01.02 06:30delete61.001.18221.17821.1847
132006.01.02 07:47sell70.501.18351.18751.1810
142006.01.02 07:47sell limit81.001.18501.18901.1825
152006.01.02 07:59close70.501.18311.18751.181020.003085.00
162006.01.02 07:59delete81.001.18501.18901.1825
172006.01.02 08:51sell90.501.18391.18791.1814
182006.01.02 08:51sell limit101.001.18541.18941.1829
192006.01.02 09:09close90.501.18501.18791.1814-55.003030.00
202006.01.02 09:09delete101.001.18541.18941.1829
212006.01.02 09:09sell110.501.18481.18881.1823
222006.01.02 09:09sell limit121.001.18631.19031.1838
232006.01.02 09:10close110.501.18451.18881.182315.003045.00
242006.01.02 09:10delete121.001.18631.19031.1838
252006.01.02 09:18sell130.501.18551.18951.1830
262006.01.02 09:18sell limit141.001.18701.19101.1845
272006.01.02 09:21close130.501.18661.18951.1830-55.002990.00
282006.01.02 09:21delete141.001.18701.19101.1845
292006.01.02 09:46buy150.501.18521.18121.1877
302006.01.02 09:46buy limit161.001.18371.17971.1862
312006.01.02 09:46close150.501.18401.18121.1877-60.002930.00
322006.01.02 09:46delete161.001.18371.17971.1862
332006.01.02 09:47buy170.501.18501.18101.1875
342006.01.02 09:47buy limit181.001.18351.17951.1860
352006.01.02 09:55close170.501.18541.18101.187520.002950.00
362006.01.02 09:55delete181.001.18351.17951.1860
372006.01.02 11:34buy190.501.18411.18011.1866
382006.01.02 11:34buy limit201.001.18261.17861.1851
392006.01.02 11:34close190.501.18461.18011.186625.002975.00
402006.01.02 11:34delete201.001.18261.17861.1851
412006.01.02 12:28buy210.501.18401.18001.1865
422006.01.02 12:28buy limit221.001.18251.17851.1850
432006.01.02 12:31close210.501.18451.18001.186525.003000.00
442006.01.02 12:31delete221.001.18251.17851.1850
452006.01.02 16:30sell230.501.18331.18731.1808
462006.01.02 16:30sell limit241.001.18481.18881.1823
472006.01.02 16:30close230.501.18271.18731.180830.003030.00
482006.01.02 16:30delete241.001.18481.18881.1823
492006.01.02 17:30sell250.501.18161.18561.1791
502006.01.02 17:30sell limit261.001.18311.18711.1806
512006.01.02 18:45close250.501.18281.18561.1791-60.002970.00
522006.01.02 18:45delete261.001.18311.18711.1806
532006.01.02 18:50sell270.501.18231.18631.1798
542006.01.02 18:50sell limit281.001.18381.18781.1813
552006.01.02 18:56close270.501.18191.18631.179820.002990.00
562006.01.02 18:56delete281.001.18381.18781.1813
572006.01.02 20:11sell290.501.18261.18661.1801
582006.01.02 20:11sell limit301.001.18411.18811.1816
592006.01.02 20:13close290.501.18231.18661.180115.003005.00
602006.01.02 20:13delete301.001.18411.18811.1816
612006.01.02 23:10sell310.501.18261.18661.1801
622006.01.02 23:10sell limit321.001.18411.18811.1816
632006.01.02 23:10close310.501.18221.18661.180120.003025.00
642006.01.02 23:10delete321.001.18411.18811.1816
652006.01.03 00:03sell330.501.18281.18681.1803
662006.01.03 00:03sell limit341.001.18431.18831.1818
672006.01.03 00:04close330.501.18231.18681.180325.003050.00
682006.01.03 00:04delete341.001.18431.18831.1818
692006.01.03 01:04sell350.501.18221.18621.1797
702006.01.03 01:04sell limit361.001.18371.18771.1812
712006.01.03 01:13close350.501.18341.18621.1797-60.002990.00
722006.01.03 01:13delete361.001.18371.18771.1812
732006.01.03 01:13sell370.501.18321.18721.1807
742006.01.03 01:13sell limit381.001.18471.18871.1822
752006.01.03 01:20close370.501.18431.18721.1807-55.002935.00
762006.01.03 01:20delete381.001.18471.18871.1822
772006.01.03 03:16buy390.501.18671.18271.1892
782006.01.03 03:16buy limit401.001.18521.18121.1877
792006.01.03 03:20close390.501.18711.18271.189220.002955.00
802006.01.03 03:20delete401.001.18521.18121.1877
812006.01.03 03:58buy410.501.18711.18311.1896
822006.01.03 03:58buy limit421.001.18561.18161.1881
832006.01.03 04:04close410.501.18751.18311.189620.002975.00
842006.01.03 04:04delete421.001.18561.18161.1881
852006.01.03 04:48buy430.501.18721.18321.1897
862006.01.03 04:48buy limit441.001.18571.18171.1882
872006.01.03 04:48close430.501.18761.18321.189720.002995.00
882006.01.03 04:48delete441.001.18571.18171.1882
892006.01.03 05:24buy450.501.18731.18331.1898
902006.01.03 05:24buy limit461.001.18581.18181.1883
912006.01.03 05:24close450.501.18781.18331.189825.003020.00
922006.01.03 05:24delete461.001.18581.18181.1883
932006.01.03 06:11buy470.501.18921.18521.1917
942006.01.03 06:11buy limit481.001.18771.18371.1902
952006.01.03 06:19close470.501.18971.18521.191725.003045.00
962006.01.03 06:19delete481.001.18771.18371.1902
972006.01.03 06:33buy490.501.18991.18591.1924
982006.01.03 06:33buy limit501.001.18841.18441.1909
992006.01.03 07:05close490.501.19041.18591.192425.003070.00
1002006.01.03 07:05delete501.001.18841.18441.1909
1012006.01.03 07:15buy510.501.18971.18571.1922
1022006.01.03 07:15buy limit521.001.18821.18421.1907
1032006.01.03 07:34close510.501.18861.18571.1922-55.003015.00
1042006.01.03 07:34delete521.001.18821.18421.1907
1052006.01.03 07:34buy530.501.18881.18481.1913
1062006.01.03 07:34buy limit541.001.18731.18331.1898
1072006.01.03 07:45close530.501.18761.18481.1913-60.002955.00
1082006.01.03 07:45delete541.001.18731.18331.1898
1092006.01.03 07:45buy550.501.18741.18341.1899
1102006.01.03 07:45buy limit561.001.18591.18191.1884
1112006.01.03 07:46close550.501.18801.18341.189930.002985.00
1122006.01.03 07:46delete561.001.18591.18191.1884
1132006.01.03 07:58buy570.501.18771.18371.1902
1142006.01.03 07:58buy limit581.001.18621.18221.1887
1152006.01.03 08:01close570.501.18831.18371.190230.003015.00
1162006.01.03 08:01delete581.001.18621.18221.1887
1172006.01.03 08:10buy590.501.18801.18401.1905
1182006.01.03 08:10buy limit601.001.18651.18251.1890
1192006.01.03 08:12close590.501.18851.18401.190525.003040.00
1202006.01.03 08:12delete601.001.18651.18251.1890
1212006.01.03 08:14buy610.501.18791.18391.1904
1222006.01.03 08:14buy limit621.001.18641.18241.1889
1232006.01.03 08:14close610.501.18851.18391.190430.003070.00
1242006.01.03 08:14delete621.001.18641.18241.1889
1252006.01.03 08:22buy630.501.18791.18391.1904
1262006.01.03 08:22buy limit641.001.18641.18241.1889
1272006.01.03 08:24close630.501.18841.18391.190425.003095.00
1282006.01.03 08:24delete641.001.18641.18241.1889
1292006.01.03 08:38buy650.501.18731.18331.1898
1302006.01.03 08:38buy limit661.001.18581.18181.1883
1312006.01.03 08:39close650.501.18781.18331.189825.003120.00
1322006.01.03 08:39delete661.001.18581.18181.1883
1332006.01.03 09:18buy670.501.18891.18491.1914
1342006.01.03 09:18buy limit681.001.18741.18341.1899
1352006.01.03 09:36close670.501.18781.18491.1914-55.003065.00
1362006.01.03 09:36delete681.001.18741.18341.1899
1372006.01.03 09:36buy690.501.18801.18401.1905
1382006.01.03 09:36buy limit701.001.18651.18251.1890
1392006.01.03 09:40close690.501.18861.18401.190530.003095.00
1402006.01.03 09:40delete701.001.18651.18251.1890
1412006.01.03 09:50buy710.501.18801.18401.1905
1422006.01.03 09:50buy limit721.001.18651.18251.1890
1432006.01.03 10:00close710.501.18851.18401.190525.003120.00
1442006.01.03 10:00delete721.001.18651.18251.1890
1452006.01.03 10:12buy730.501.18681.18281.1893
1462006.01.03 10:12buy limit741.001.18531.18131.1878
1472006.01.03 10:24close730.501.18731.18281.189325.003145.00
1482006.01.03 10:24delete741.001.18531.18131.1878
1492006.01.03 12:29buy750.501.18821.18421.1907
1502006.01.03 12:29buy limit761.001.18671.18271.1892
1512006.01.03 12:56close750.501.18871.18421.190725.003170.00
1522006.01.03 12:56delete761.001.18671.18271.1892
1532006.01.03 13:31buy770.501.18861.18461.1911
1542006.01.03 13:31buy limit781.001.18711.18311.1896
1552006.01.03 14:00close770.501.18721.18461.1911-70.003100.00
1562006.01.03 14:00delete781.001.18711.18311.1896
1572006.01.03 14:00buy790.501.18741.18341.1899
1582006.01.03 14:00buy limit801.001.18591.18191.1884
1592006.01.03 14:10close790.501.18791.18341.189925.003125.00
1602006.01.03 14:10delete801.001.18591.18191.1884
1612006.01.03 14:22buy810.501.18701.18301.1895
1622006.01.03 14:22buy limit821.001.18551.18151.1880
1632006.01.03 14:25close810.501.18751.18301.189525.003150.00
1642006.01.03 14:25delete821.001.18551.18151.1880
1652006.01.03 14:28buy830.501.18671.18271.1892
1662006.01.03 14:28buy limit841.001.18521.18121.1877
1672006.01.03 14:31close830.501.18721.18271.189225.003175.00
1682006.01.03 14:31delete841.001.18521.18121.1877
1692006.01.03 14:32sell850.501.18761.19161.1851
1702006.01.03 14:32sell limit861.001.18911.19311.1866
1712006.01.03 14:41close850.501.18721.19161.185120.003195.00
1722006.01.03 14:41delete861.001.18911.19311.1866
1732006.01.03 15:03buy870.501.18771.18371.1902
1742006.01.03 15:03buy limit881.001.18621.18221.1887
1752006.01.03 15:16close870.501.18831.18371.190230.003225.00
1762006.01.03 15:16delete881.001.18621.18221.1887
1772006.01.03 15:16sell890.501.18831.19231.1858
1782006.01.03 15:16sell limit901.001.18981.19381.1873
1792006.01.03 15:22close890.501.18941.19231.1858-55.003170.00
1802006.01.03 15:22delete901.001.18981.19381.1873
1812006.01.03 15:27buy910.501.18841.18441.1909
1822006.01.03 15:27buy limit921.001.18691.18291.1894
1832006.01.03 15:27close910.501.18881.18441.190920.003190.00
1842006.01.03 15:27delete921.001.18691.18291.1894
1852006.01.03 15:31sell930.501.19101.19501.1885
1862006.01.03 15:31sell limit941.001.19251.19651.1900
1872006.01.03 15:32close930.501.19071.19501.188515.003205.00
1882006.01.03 15:32delete941.001.19251.19651.1900
1892006.01.03 15:32sell950.501.19091.19491.1884
1902006.01.03 15:32sell limit961.001.19241.19641.1899
1912006.01.03 15:35close950.501.19051.19491.188420.003225.00
1922006.01.03 15:35delete961.001.19241.19641.1899
1932006.01.03 15:52buy970.501.19201.18801.1945
1942006.01.03 15:52buy limit981.001.19051.18651.1930
1952006.01.03 15:55close970.501.19251.18801.194525.003250.00
1962006.01.03 15:55delete981.001.19051.18651.1930
1972006.01.03 16:05buy990.501.19331.18931.1958
1982006.01.03 16:05buy limit1001.001.19181.18781.1943
1992006.01.03 16:06close990.501.19391.18931.195830.003280.00
2002006.01.03 16:06delete1001.001.19181.18781.1943
2012006.01.03 16:20buy1010.501.19531.19131.1978
2022006.01.03 16:20buy limit1021.001.19381.18981.1963
2032006.01.03 16:24close1010.501.19581.19131.197825.003305.00
2042006.01.03 16:24delete1021.001.19381.18981.1963
2052006.01.03 16:33buy1030.501.19591.19191.1984
2062006.01.03 16:33buy limit1041.001.19441.19041.1969
2072006.01.03 16:45close1030.501.19481.19191.1984-55.003250.00
2082006.01.03 16:45delete1041.001.19441.19041.1969
2092006.01.03 16:55buy1050.501.19801.19401.2005
2102006.01.03 16:55buy limit1061.001.19651.19251.1990
2112006.01.03 17:04close1050.501.19671.19401.2005-65.003185.00
2122006.01.03 17:04delete1061.001.19651.19251.1990
2132006.01.03 17:04buy1070.501.19711.19311.1996
2142006.01.03 17:04buy limit1081.001.19561.19161.1981
2152006.01.03 17:28close1070.501.19761.19311.199625.003210.00
2162006.01.03 17:28delete1081.001.19561.19161.1981
2172006.01.03 17:41buy1090.501.19771.19371.2002
2182006.01.03 17:41buy limit1101.001.19621.19221.1987
2192006.01.03 17:46close1090.501.19821.19371.200225.003235.00
2202006.01.03 17:46delete1101.001.19621.19221.1987
2212006.01.03 17:52buy1110.501.19781.19381.2003
2222006.01.03 17:52buy limit1121.001.19631.19231.1988
2232006.01.03 17:53close1110.501.19831.19381.200325.003260.00
2242006.01.03 17:53delete1121.001.19631.19231.1988
2252006.01.03 17:54buy1130.501.19751.19351.2000
2262006.01.03 17:54buy limit1141.001.19601.19201.1985
2272006.01.03 17:55close1130.501.19801.19351.200025.003285.00
2282006.01.03 17:55delete1141.001.19601.19201.1985
2292006.01.03 18:01buy1150.501.19781.19381.2003
2302006.01.03 18:01buy limit1161.001.19631.19231.1988
2312006.01.03 18:36close1150.501.19651.19381.2003-65.003220.00
2322006.01.03 18:36delete1161.001.19631.19231.1988
2332006.01.03 18:36buy1170.501.19671.19271.1992
2342006.01.03 18:36buy limit1181.001.19521.19121.1977
2352006.01.03 18:38close1170.501.19731.19271.199230.003250.00
2362006.01.03 18:38delete1181.001.19521.19121.1977
2372006.01.03 18:39buy1190.501.19691.19291.1994
2382006.01.03 18:39buy limit1201.001.19541.19141.1979
2392006.01.03 18:42close1190.501.19741.19291.199425.003275.00
2402006.01.03 18:42delete1201.001.19541.19141.1979
2412006.01.03 18:56buy1210.501.19801.19401.2005
2422006.01.03 18:56buy limit1221.001.19651.19251.1990
2432006.01.03 19:33close1210.501.19861.19401.200530.003305.00
2442006.01.03 19:33delete1221.001.19651.19251.1990
2452006.01.03 19:38buy1230.501.19811.19411.2006
2462006.01.03 19:38buy limit1241.001.19661.19261.1991
2472006.01.03 19:57close1230.501.19861.19411.200625.003330.00
2482006.01.03 19:57delete1241.001.19661.19261.1991
2492006.01.03 20:01buy1250.501.19781.19381.2003
2502006.01.03 20:01buy limit1261.001.19631.19231.1988
2512006.01.03 20:02close1250.501.19831.19381.200325.003355.00
2522006.01.03 20:02delete1261.001.19631.19231.1988
2532006.01.03 20:12buy1270.501.20031.19631.2028
2542006.01.03 20:12buy limit1281.001.19881.19481.2013
2552006.01.03 20:12close1270.501.20071.19631.202820.003375.00
2562006.01.03 20:12delete1281.001.19881.19481.2013
2572006.01.03 20:13buy1290.501.20031.19631.2028
2582006.01.03 20:13buy limit1301.001.19881.19481.2013
2592006.01.03 20:19close1290.501.20081.19631.202825.003400.00
2602006.01.03 20:19delete1301.001.19881.19481.2013
2612006.01.03 20:27buy1310.501.20001.19601.2025
2622006.01.03 20:27buy limit1321.001.19851.19451.2010
2632006.01.03 20:27close1310.501.20061.19601.202530.003430.00
2642006.01.03 20:27delete1321.001.19851.19451.2010
2652006.01.03 20:38buy1330.501.20161.19761.2041
2662006.01.03 20:38buy limit1341.001.20011.19611.2026
2672006.01.03 20:40close1330.501.20211.19761.204125.003455.00
2682006.01.03 20:40delete1341.001.20011.19611.2026
2692006.01.03 20:49buy1350.501.20171.19771.2042
2702006.01.03 20:49buy limit1361.001.20021.19621.2027
2712006.01.03 20:52close1350.501.20221.19771.204225.003480.00
2722006.01.03 20:52delete1361.001.20021.19621.2027
2732006.01.03 20:55buy1370.501.20211.19811.2046
2742006.01.03 20:55buy limit1381.001.20061.19661.2031
2752006.01.03 21:05close1370.501.20261.19811.204625.003505.00
2762006.01.03 21:05delete1381.001.20061.19661.2031
2772006.01.03 21:25buy1390.501.20251.19851.2050
2782006.01.03 21:25buy limit1401.001.20101.19701.2035
2792006.01.03 21:26close1390.501.20291.19851.205020.003525.00
2802006.01.03 21:26delete1401.001.20101.19701.2035
2812006.01.03 21:58buy1410.501.20161.19761.2041
2822006.01.03 21:58buy limit1421.001.20011.19611.2026
2832006.01.03 22:14close1410.501.20211.19761.204125.003550.00
2842006.01.03 22:14delete1421.001.20011.19611.2026
2852006.01.03 22:19buy1430.501.20111.19711.2036
2862006.01.03 22:19buy limit1441.001.19961.19561.2021
2872006.01.03 22:32close1430.501.20161.19711.203625.003575.00
2882006.01.03 22:32delete1441.001.19961.19561.2021
2892006.01.04 01:28buy1450.501.20321.19921.2057
2902006.01.04 01:28buy limit1461.001.20171.19771.2042
2912006.01.04 01:39close1450.501.20381.19921.205730.003605.00
2922006.01.04 01:39delete1461.001.20171.19771.2042
2932006.01.04 01:55buy1470.501.20401.20001.2065
2942006.01.04 01:55buy limit1481.001.20251.19851.2050
2952006.01.04 02:14close1470.501.20271.20001.2065-65.003540.00
2962006.01.04 02:14delete1481.001.20251.19851.2050
2972006.01.04 02:14buy1490.501.20291.19891.2054
2982006.01.04 02:14buy limit1501.001.20141.19741.2039
2992006.01.04 02:15close1490.501.20341.19891.205425.003565.00
3002006.01.04 02:15delete1501.001.20141.19741.2039
3012006.01.04 02:32buy1510.501.20351.19951.2060
3022006.01.04 02:32buy limit1521.001.20201.19801.2045
3032006.01.04 02:50close1510.501.20401.19951.206025.003590.00
3042006.01.04 02:50delete1521.001.20201.19801.2045
3052006.01.04 03:10buy1530.501.20661.20261.2091
3062006.01.04 03:10buy limit1541.001.20511.20111.2076
3072006.01.04 03:12close1530.501.20521.20261.2091-70.003520.00
3082006.01.04 03:12delete1541.001.20511.20111.2076
3092006.01.04 03:34buy1550.501.20631.20231.2088
3102006.01.04 03:34buy limit1561.001.20481.20081.2073
3112006.01.04 03:35close1550.501.20681.20231.208825.003545.00
3122006.01.04 03:35delete1561.001.20481.20081.2073
3132006.01.04 03:56buy1570.501.20671.20271.2092
3142006.01.04 03:56buy limit1581.001.20521.20121.2077
3152006.01.04 04:01close1570.501.20711.20271.209220.003565.00
3162006.01.04 04:01delete1581.001.20521.20121.2077
3172006.01.04 04:39buy1590.501.20721.20321.2097
3182006.01.04 04:39buy limit1601.001.20571.20171.2082
3192006.01.04 05:15close1590.501.20591.20321.2097-65.003500.00
3202006.01.04 05:15delete1601.001.20571.20171.2082
3212006.01.04 05:19buy1610.501.20581.20181.2083
3222006.01.04 05:19buy limit1621.001.20431.20031.2068
3232006.01.04 05:21close1610.501.20631.20181.208325.003525.00
3242006.01.04 05:21delete1621.001.20431.20031.2068
3252006.01.04 06:17buy1630.501.20591.20191.2084
3262006.01.04 06:17buy limit1641.001.20441.20041.2069
3272006.01.04 06:18close1630.501.20641.20191.208425.003550.00
3282006.01.04 06:18delete1641.001.20441.20041.2069
3292006.01.04 06:34buy1650.501.20611.20211.2086
3302006.01.04 06:34buy limit1661.001.20461.20061.2071
3312006.01.04 06:41close1650.501.20671.20211.208630.003580.00
3322006.01.04 06:41delete1661.001.20461.20061.2071
3332006.01.04 07:22buy1670.501.20641.20241.2089
3342006.01.04 07:22buy limit1681.001.20491.20091.2074
3352006.01.04 07:31close1670.501.20691.20241.208925.003605.00
3362006.01.04 07:31delete1681.001.20491.20091.2074
3372006.01.04 07:54buy1690.501.20531.20131.2078
3382006.01.04 07:54buy limit1701.001.20381.19981.2063
3392006.01.04 07:57close1690.501.20581.20131.207825.003630.00
3402006.01.04 07:57delete1701.001.20381.19981.2063
3412006.01.04 08:01buy1710.501.20481.20081.2073
3422006.01.04 08:01buy limit1721.001.20331.19931.2058
3432006.01.04 08:02close1710.501.20371.20081.2073-55.003575.00
3442006.01.04 08:02delete1721.001.20331.19931.2058
3452006.01.04 08:03buy1730.501.20441.20041.2069
3462006.01.04 08:03buy limit1741.001.20291.19891.2054
3472006.01.04 08:05close1730.501.20481.20041.206920.003595.00
3482006.01.04 08:05delete1741.001.20291.19891.2054
3492006.01.04 08:08buy1750.501.20341.19941.2059
3502006.01.04 08:08buy limit1761.001.20191.19791.2044
3512006.01.04 08:08close1750.501.20401.19941.205930.003625.00
3522006.01.04 08:08delete1761.001.20191.19791.2044
3532006.01.04 08:09buy1770.501.20341.19941.2059
3542006.01.04 08:09buy limit1781.001.20191.19791.2044
3552006.01.04 08:10close1770.501.20401.19941.205930.003655.00
3562006.01.04 08:10delete1781.001.20191.19791.2044
3572006.01.04 08:52buy1790.501.20571.20171.2082
3582006.01.04 08:52buy limit1801.001.20421.20021.2067
3592006.01.04 08:53close1790.501.20621.20171.208225.003680.00
3602006.01.04 08:53delete1801.001.20421.20021.2067
3612006.01.04 08:54buy1810.501.20561.20161.2081
3622006.01.04 08:54buy limit1821.001.20411.20011.2066
3632006.01.04 09:00close1810.501.20421.20161.2081-70.003610.00
3642006.01.04 09:00delete1821.001.20411.20011.2066
3652006.01.04 09:00buy1830.501.20461.20061.2071
3662006.01.04 09:00buy limit1841.001.20311.19911.2056
3672006.01.04 09:01close1830.501.20501.20061.207120.003630.00
3682006.01.04 09:01delete1841.001.20311.19911.2056
3692006.01.04 09:02buy1850.501.20471.20071.2072
3702006.01.04 09:02buy limit1861.001.20321.19921.2057
3712006.01.04 09:04close1850.501.20511.20071.207220.003650.00
3722006.01.04 09:04delete1861.001.20321.19921.2057
3732006.01.04 09:48buy1870.501.20491.20091.2074
3742006.01.04 09:48buy limit1881.001.20341.19941.2059
3752006.01.04 09:56close1870.501.20551.20091.207430.003680.00
3762006.01.04 09:56delete1881.001.20341.19941.2059
3772006.01.04 10:25buy1890.501.20601.20201.2085
3782006.01.04 10:25buy limit1901.001.20451.20051.2070
3792006.01.04 10:26close1890.501.20671.20201.208535.003715.00
3802006.01.04 10:26delete1901.001.20451.20051.2070
3812006.01.04 10:41buy1910.501.20791.20391.2104
3822006.01.04 10:41buy limit1921.001.20641.20241.2089
3832006.01.04 10:42close1910.501.20661.20391.2104-65.003650.00
3842006.01.04 10:42delete1921.001.20641.20241.2089
3852006.01.04 10:54buy1930.501.20641.20241.2089
3862006.01.04 10:54buy limit1941.001.20491.20091.2074
3872006.01.04 10:54close1930.501.20681.20241.208920.003670.00
3882006.01.04 10:54delete1941.001.20491.20091.2074
3892006.01.04 10:59buy1950.501.20641.20241.2089
3902006.01.04 10:59buy limit1961.001.20491.20091.2074
3912006.01.04 11:05close1950.501.20681.20241.208920.003690.00
3922006.01.04 11:05delete1961.001.20491.20091.2074
3932006.01.04 11:07buy1970.501.20601.20201.2085
3942006.01.04 11:07buy limit1981.001.20451.20051.2070
3952006.01.04 11:08close1970.501.20651.20201.208525.003715.00
3962006.01.04 11:08delete1981.001.20451.20051.2070
3972006.01.04 11:36buy1990.501.20591.20191.2084
3982006.01.04 11:36buy limit2001.001.20441.20041.2069
3992006.01.04 11:40close1990.501.20651.20191.208430.003745.00
4002006.01.04 11:40delete2001.001.20441.20041.2069
4012006.01.04 12:04buy2010.501.20581.20181.2083
4022006.01.04 12:04buy limit2021.001.20431.20031.2068
4032006.01.04 12:12close2010.501.20641.20181.208330.003775.00
4042006.01.04 12:12delete2021.001.20431.20031.2068
4052006.01.04 13:03sell2030.501.20721.21121.2047
4062006.01.04 13:03sell limit2041.001.20871.21271.2062
4072006.01.04 13:22buy2050.501.20711.20311.2096
4082006.01.04 13:22buy limit2061.001.20561.20161.2081
4092006.01.04 13:22close2050.501.20771.20311.209630.003805.00
4102006.01.04 13:22delete2061.001.20561.20161.2081
4112006.01.04 13:27close2030.501.20831.21121.2047-55.003750.00
4122006.01.04 13:27delete2041.001.20871.21271.2062
4132006.01.04 13:42buy2070.501.21031.20631.2128
4142006.01.04 13:42buy limit2081.001.20881.20481.2113
4152006.01.04 13:47close2070.501.20921.20631.2128-55.003695.00
4162006.01.04 13:47delete2081.001.20881.20481.2113
4172006.01.04 13:47buy2090.501.20951.20551.2120
4182006.01.04 13:47buy limit2101.001.20801.20401.2105
4192006.01.04 13:47close2090.501.21001.20551.212025.003720.00
4202006.01.04 13:47delete2101.001.20801.20401.2105
4212006.01.04 13:47buy2110.501.20951.20551.2120
4222006.01.04 13:47buy limit2121.001.20801.20401.2105
4232006.01.04 14:02close2110.501.20841.20551.2120-55.003665.00
4242006.01.04 14:02delete2121.001.20801.20401.2105
4252006.01.04 14:02buy2130.501.20861.20461.2111
4262006.01.04 14:02buy limit2141.001.20711.20311.2096
4272006.01.04 14:06close2130.501.20901.20461.211120.003685.00
4282006.01.04 14:06delete2141.001.20711.20311.2096
4292006.01.04 14:13buy2150.501.20881.20481.2113
4302006.01.04 14:13buy limit2161.001.20731.20331.2098
4312006.01.04 14:19close2150.501.20761.20481.2113-60.003625.00
4322006.01.04 14:19delete2161.001.20731.20331.2098
4332006.01.04 14:30buy2170.501.20771.20371.2102
4342006.01.04 14:30buy limit2181.001.20621.20221.2087
4352006.01.04 14:31close2170.501.20821.20371.210225.003650.00
4362006.01.04 14:31delete2181.001.20621.20221.2087
4372006.01.04 14:46buy2190.501.20971.20571.2122
4382006.01.04 14:46buy limit2201.001.20821.20421.2107
4392006.01.04 14:59close2190.501.21021.20571.212225.003675.00
4402006.01.04 14:59delete2201.001.20821.20421.2107
4412006.01.04 15:01buy2210.501.20931.20531.2118
4422006.01.04 15:01buy limit2221.001.20781.20381.2103
4432006.01.04 15:01close2210.501.20981.20531.211825.003700.00
4442006.01.04 15:01delete2221.001.20781.20381.2103
4452006.01.04 15:02buy2230.501.20931.20531.2118
4462006.01.04 15:02buy limit2241.001.20781.20381.2103
4472006.01.04 15:02close2230.501.20991.20531.211830.003730.00
4482006.01.04 15:02delete2241.001.20781.20381.2103
4492006.01.04 15:03buy2250.501.20901.20501.2115
4502006.01.04 15:03buy limit2261.001.20751.20351.2100
4512006.01.04 15:05close2250.501.20781.20501.2115-60.003670.00
4522006.01.04 15:05delete2261.001.20751.20351.2100
4532006.01.04 15:18buy2270.501.20791.20391.2104
4542006.01.04 15:18buy limit2281.001.20641.20241.2089
4552006.01.04 15:21close2270.501.20841.20391.210425.003695.00
4562006.01.04 15:21delete2281.001.20641.20241.2089
4572006.01.04 15:25buy2290.501.20821.20421.2107
4582006.01.04 15:25buy limit2301.001.20671.20271.2092
4592006.01.04 15:26close2290.501.20871.20421.210725.003720.00
4602006.01.04 15:26delete2301.001.20671.20271.2092
4612006.01.04 15:27buy2310.501.20841.20441.2109
4622006.01.04 15:27buy limit2321.001.20691.20291.2094
4632006.01.04 15:28close2310.501.20891.20441.210925.003745.00
4642006.01.04 15:28delete2321.001.20691.20291.2094
4652006.01.04 15:32buy2330.501.20851.20451.2110
4662006.01.04 15:32buy limit2341.001.20701.20301.2095
4672006.01.04 15:33close2330.501.20891.20451.211020.003765.00
4682006.01.04 15:33delete2341.001.20701.20301.2095
4692006.01.04 15:33buy2350.501.20841.20441.2109
4702006.01.04 15:33buy limit2361.001.20691.20291.2094
4712006.01.04 15:34close2350.501.20881.20441.210920.003785.00
4722006.01.04 15:34delete2361.001.20691.20291.2094
4732006.01.04 15:42buy2370.501.20891.20491.2114
4742006.01.04 15:42buy limit2381.001.20741.20341.2099
4752006.01.04 15:47close2370.501.20771.20491.2114-60.003725.00
4762006.01.04 15:47delete2381.001.20741.20341.2099
4772006.01.04 15:47buy2390.501.20801.20401.2105
4782006.01.04 15:47buy limit2401.001.20651.20251.2090
4792006.01.04 15:48close2390.501.20691.20401.2105-55.003670.00
4802006.01.04 15:48delete2401.001.20651.20251.2090
4812006.01.04 15:48buy2410.501.20811.20411.2106
4822006.01.04 15:48buy limit2421.001.20661.20261.2091
4832006.01.04 15:51close2410.501.20671.20411.2106-70.003600.00
4842006.01.04 15:51delete2421.001.20661.20261.2091
4852006.01.04 15:51buy2430.501.20691.20291.2094
4862006.01.04 15:51buy limit2441.001.20541.20141.2079
4872006.01.04 15:51close2430.501.20751.20291.209430.003630.00
4882006.01.04 15:51delete2441.001.20541.20141.2079
4892006.01.04 15:52buy2450.501.20691.20291.2094
4902006.01.04 15:52buy limit2461.001.20541.20141.2079
4912006.01.04 15:52close2450.501.20741.20291.209425.003655.00
4922006.01.04 15:52delete2461.001.20541.20141.2079
4932006.01.04 15:53buy2470.501.20701.20301.2095
4942006.01.04 15:53buy limit2481.001.20551.20151.2080
4952006.01.04 15:53close2470.501.20761.20301.209530.003685.00
4962006.01.04 15:53delete2481.001.20551.20151.2080
4972006.01.04 16:06buy2490.501.20841.20441.2109
4982006.01.04 16:06buy limit2501.001.20691.20291.2094
4992006.01.04 16:07close2490.501.20881.20441.210920.003705.00
5002006.01.04 16:07delete2501.001.20691.20291.2094
5012006.01.04 16:08buy2510.501.20851.20451.2110
5022006.01.04 16:08buy limit2521.001.20701.20301.2095
5032006.01.04 16:15close2510.501.20741.20451.2110-55.003650.00
5042006.01.04 16:15delete2521.001.20701.20301.2095
5052006.01.04 16:22buy2530.501.20741.20341.2099
5062006.01.04 16:22buy limit2541.001.20591.20191.2084
5072006.01.04 16:25close2530.501.20791.20341.209925.003675.00
5082006.01.04 16:25delete2541.001.20591.20191.2084
5092006.01.04 16:36buy2550.501.20861.20461.2111
5102006.01.04 16:36buy limit2561.001.20711.20311.2096
5112006.01.04 16:45close2550.501.20731.20461.2111-65.003610.00
5122006.01.04 16:45delete2561.001.20711.20311.2096
5132006.01.04 16:59buy2570.501.20831.20431.2108
5142006.01.04 16:59buy limit2581.001.20681.20281.2093
5152006.01.04 17:00close2570.501.20871.20431.210820.003630.00
5162006.01.04 17:00delete2581.001.20681.20281.2093
5172006.01.04 17:16buy2590.501.20901.20501.2115
5182006.01.04 17:16buy limit2601.001.20751.20351.2100
5192006.01.04 17:17close2590.501.20981.20501.211540.003670.00
5202006.01.04 17:17delete2601.001.20751.20351.2100
5212006.01.04 17:17buy2610.501.20911.20511.2116
5222006.01.04 17:17buy limit2621.001.20761.20361.2101
5232006.01.04 17:21close2610.501.20961.20511.211625.003695.00
5242006.01.04 17:21delete2621.001.20761.20361.2101
5252006.01.04 17:22buy2630.501.20871.20471.2112
5262006.01.04 17:22buy limit2641.001.20721.20321.2097
5272006.01.04 17:27close2630.501.20741.20471.2112-65.003630.00
5282006.01.04 17:27delete2641.001.20721.20321.2097
5292006.01.04 17:27buy2650.501.20781.20381.2103
5302006.01.04 17:27buy limit2661.001.20631.20231.2088
5312006.01.04 17:31close2650.501.20841.20381.210330.003660.00
5322006.01.04 17:31delete2661.001.20631.20231.2088
5332006.01.04 17:42buy2670.501.20791.20391.2104
5342006.01.04 17:42buy limit2681.001.20641.20241.2089
5352006.01.04 17:47close2670.501.20851.20391.210430.003690.00
5362006.01.04 17:47delete2681.001.20641.20241.2089
5372006.01.04 18:21buy2690.501.20961.20561.2121
5382006.01.04 18:21buy limit2701.001.20811.20411.2106
5392006.01.04 18:22close2690.501.21021.20561.212130.003720.00
5402006.01.04 18:22delete2701.001.20811.20411.2106
5412006.01.04 18:25buy2710.501.21141.20741.2139
5422006.01.04 18:25buy limit2721.001.20991.20591.2124
5432006.01.04 18:29close2710.501.21191.20741.213925.003745.00
5442006.01.04 18:29delete2721.001.20991.20591.2124
5452006.01.04 18:29buy2730.501.21141.20741.2139
5462006.01.04 18:29buy limit2741.001.20991.20591.2124
5472006.01.04 18:30close2730.501.21221.20741.213940.003785.00
5482006.01.04 18:30delete2741.001.20991.20591.2124
5492006.01.04 18:41buy2750.501.21241.20841.2149
5502006.01.04 18:41buy limit2761.001.21091.20691.2134
5512006.01.04 18:42close2750.501.21281.20841.214920.003805.00
5522006.01.04 18:42delete2761.001.21091.20691.2134
5532006.01.04 18:43buy2770.501.21241.20841.2149
5542006.01.04 18:43buy limit2781.001.21091.20691.2134
5552006.01.04 19:01close2770.501.21281.20841.214920.003825.00
5562006.01.04 19:01delete2781.001.21091.20691.2134
5572006.01.04 19:07buy2790.501.21361.20961.2161
5582006.01.04 19:07buy limit2801.001.21211.20811.2146
5592006.01.04 19:09close2790.501.21411.20961.216125.003850.00
5602006.01.04 19:09delete2801.001.21211.20811.2146
5612006.01.04 19:13buy2810.501.21321.20921.2157
5622006.01.04 19:13buy limit2821.001.21171.20771.2142
5632006.01.04 19:13close2810.501.21381.20921.215730.003880.00
5642006.01.04 19:13delete2821.001.21171.20771.2142
5652006.01.04 19:14buy2830.501.21341.20941.2159
5662006.01.04 19:14buy limit2841.001.21191.20791.2144
5672006.01.04 19:23close2830.501.21391.20941.215925.003905.00
5682006.01.04 19:23delete2841.001.21191.20791.2144
5692006.01.04 19:25buy2850.501.21281.20881.2153
5702006.01.04 19:25buy limit2861.001.21131.20731.2138
5712006.01.04 19:36close2850.501.21321.20881.215320.003925.00
5722006.01.04 19:36delete2861.001.21131.20731.2138
5732006.01.04 19:49buy2870.501.21261.20861.2151
5742006.01.04 19:49buy limit2881.001.21111.20711.2136
5752006.01.04 19:50close2870.501.21301.20861.215120.003945.00
5762006.01.04 19:50delete2881.001.21111.20711.2136
5772006.01.04 19:58buy2890.501.21261.20861.2151
5782006.01.04 19:58buy limit2901.001.21111.20711.2136
5792006.01.04 20:09close2890.501.21301.20861.215120.003965.00
5802006.01.04 20:09delete2901.001.21111.20711.2136
5812006.01.04 20:18buy2910.501.21241.20841.2149
5822006.01.04 20:18buy limit2921.001.21091.20691.2134
5832006.01.04 20:21close2910.501.21291.20841.214925.003990.00
5842006.01.04 20:21delete2921.001.21091.20691.2134
5852006.01.04 20:52buy2930.501.21221.20821.2147
5862006.01.04 20:52buy limit2941.001.21071.20671.2132
5872006.01.04 21:00close2930.501.21271.20821.214725.004015.00
5882006.01.04 21:00delete2941.001.21071.20671.2132
5892006.01.04 21:27buy2950.501.21301.20901.2155
5902006.01.04 21:27buy limit2961.001.21151.20751.2140
5912006.01.04 21:29close2950.501.21351.20901.215525.004040.00
5922006.01.04 21:29delete2961.001.21151.20751.2140
5932006.01.04 21:34buy2970.501.21261.20861.2151
5942006.01.04 21:34buy limit2981.001.21111.20711.2136
5952006.01.04 21:34close2970.501.21301.20861.215120.004060.00
5962006.01.04 21:34delete2981.001.21111.20711.2136
5972006.01.04 23:11buy2990.501.21121.20721.2137
5982006.01.04 23:11buy limit3001.001.20971.20571.2122
5992006.01.04 23:13close2990.501.21171.20721.213725.004085.00
6002006.01.04 23:13delete3001.001.20971.20571.2122
6012006.01.04 23:13buy3010.501.21151.20751.2140
6022006.01.04 23:13buy limit3021.001.21001.20601.2125
6032006.01.04 23:37close3010.501.21201.20751.214025.004110.00
6042006.01.04 23:37delete3021.001.21001.20601.2125
6052006.01.05 01:48buy3030.501.21041.20641.2129
6062006.01.05 01:48buy limit3041.001.20891.20491.2114
6072006.01.05 01:52close3030.501.21081.20641.212920.004130.00
6082006.01.05 01:52delete3041.001.20891.20491.2114
6092006.01.05 02:06buy3050.501.20981.20581.2123
6102006.01.05 02:06buy limit3061.001.20831.20431.2108
6112006.01.05 02:06close3050.501.21041.20581.212330.004160.00
6122006.01.05 02:06delete3061.001.20831.20431.2108
6132006.01.05 02:07buy3070.501.21001.20601.2125
6142006.01.05 02:07buy limit3081.001.20851.20451.2110
6152006.01.05 02:07close3070.501.21051.20601.212525.004185.00
6162006.01.05 02:07delete3081.001.20851.20451.2110
6172006.01.05 02:08buy3090.501.20981.20581.2123
6182006.01.05 02:08buy limit3101.001.20831.20431.2108
6192006.01.05 02:29close3090.501.21051.20581.212335.004220.00
6202006.01.05 02:29delete3101.001.20831.20431.2108
6212006.01.05 02:52buy3110.501.21091.20691.2134
6222006.01.05 02:52buy limit3121.001.20941.20541.2119
6232006.01.05 03:01close3110.501.21141.20691.213425.004245.00
6242006.01.05 03:01delete3121.001.20941.20541.2119
6252006.01.05 03:07buy3130.501.21021.20621.2127
6262006.01.05 03:07buy limit3141.001.20871.20471.2112
6272006.01.05 03:16close3130.501.21071.20621.212725.004270.00
6282006.01.05 03:16delete3141.001.20871.20471.2112
6292006.01.05 03:57sell3150.501.21121.21521.2087
6302006.01.05 03:57sell limit3161.001.21271.21671.2102
6312006.01.05 04:02close3150.501.21081.21521.208720.004290.00
6322006.01.05 04:02delete3161.001.21271.21671.2102
6332006.01.05 06:59sell3170.501.21081.21481.2083
6342006.01.05 06:59sell limit3181.001.21231.21631.2098
6352006.01.05 07:12close3170.501.21031.21481.208325.004315.00
6362006.01.05 07:12delete3181.001.21231.21631.2098
6372006.01.05 08:05sell3190.501.21061.21461.2081
6382006.01.05 08:05sell limit3201.001.21211.21611.2096
6392006.01.05 08:07close3190.501.21171.21461.2081-55.004260.00
6402006.01.05 08:07delete3201.001.21211.21611.2096
6412006.01.05 08:07sell3210.501.21091.21491.2084
6422006.01.05 08:07sell limit3221.001.21241.21641.2099
6432006.01.05 08:07close3210.501.21061.21491.208415.004275.00
6442006.01.05 08:07delete3221.001.21241.21641.2099
6452006.01.05 08:07sell3230.501.21061.21461.2081
6462006.01.05 08:07sell limit3241.001.21211.21611.2096
6472006.01.05 08:12close3230.501.21021.21461.208120.004295.00
6482006.01.05 08:12delete3241.001.21211.21611.2096
6492006.01.05 08:32sell3250.501.21031.21431.2078
6502006.01.05 08:32sell limit3261.001.21181.21581.2093
6512006.01.05 08:33close3250.501.20981.21431.207825.004320.00
6522006.01.05 08:33delete3261.001.21181.21581.2093
6532006.01.05 08:53sell3270.501.20931.21331.2068
6542006.01.05 08:53sell limit3281.001.21081.21481.2083
6552006.01.05 09:09close3270.501.20881.21331.206825.004345.00
6562006.01.05 09:09delete3281.001.21081.21481.2083
6572006.01.05 09:26sell3290.501.20981.21381.2073
6582006.01.05 09:26sell limit3301.001.21131.21531.2088
6592006.01.05 09:26close3290.501.20931.21381.207325.004370.00
6602006.01.05 09:26delete3301.001.21131.21531.2088
6612006.01.05 09:27sell3310.501.20981.21381.2073
6622006.01.05 09:27sell limit3321.001.21131.21531.2088
6632006.01.05 09:29close3310.501.20941.21381.207320.004390.00
6642006.01.05 09:29delete3321.001.21131.21531.2088
6652006.01.05 09:29sell3330.501.20981.21381.2073
6662006.01.05 09:29sell limit3341.001.21131.21531.2088
6672006.01.05 09:35close3330.501.20931.21381.207325.004415.00
6682006.01.05 09:35delete3341.001.21131.21531.2088
6692006.01.05 09:48sell3350.501.20991.21391.2074
6702006.01.05 09:48sell limit3361.001.21141.21541.2089
6712006.01.05 09:49close3350.501.20951.21391.207420.004435.00
6722006.01.05 09:49delete3361.001.21141.21541.2089
6732006.01.05 09:55sell3370.501.21061.21461.2081
6742006.01.05 09:55sell limit3381.001.21211.21611.2096
6752006.01.05 10:02close3370.501.21001.21461.208130.004465.00
6762006.01.05 10:02delete3381.001.21211.21611.2096
6772006.01.05 10:36sell3390.501.21001.21401.2075
6782006.01.05 10:36sell limit3401.001.21151.21551.2090
6792006.01.05 10:36close3390.501.20961.21401.207520.004485.00
6802006.01.05 10:36delete3401.001.21151.21551.2090
6812006.01.05 10:37sell3410.501.20991.21391.2074
6822006.01.05 10:37sell limit3421.001.21141.21541.2089
6832006.01.05 10:37close3410.501.20941.21391.207425.004510.00
6842006.01.05 10:37delete3421.001.21141.21541.2089
6852006.01.05 10:38sell3430.501.21001.21401.2075
6862006.01.05 10:38sell limit3441.001.21151.21551.2090
6872006.01.05 10:40close3430.501.20961.21401.207520.004530.00
6882006.01.05 10:40delete3441.001.21151.21551.2090
6892006.01.05 11:38buy3450.501.20961.20561.2121
6902006.01.05 11:38buy limit3461.001.20811.20411.2106
6912006.01.05 11:47close3450.501.20831.20561.2121-65.004465.00
6922006.01.05 11:47delete3461.001.20811.20411.2106
6932006.01.05 12:18sell3470.501.20831.21231.2058
6942006.01.05 12:18sell limit3481.001.20981.21381.2073
6952006.01.05 12:26close3470.501.20941.21231.2058-55.004410.00
6962006.01.05 12:26delete3481.001.20981.21381.2073
6972006.01.05 13:07sell3490.501.20941.21341.2069
6982006.01.05 13:07sell limit3501.001.21091.21491.2084
6992006.01.05 13:08close3490.501.20881.21341.206930.004440.00
7002006.01.05 13:08delete3501.001.21091.21491.2084
7012006.01.05 13:53sell3510.501.21011.21411.2076
7022006.01.05 13:53sell limit3521.001.21161.21561.2091
7032006.01.05 13:53close3510.501.20971.21411.207620.004460.00
7042006.01.05 13:53delete3521.001.21161.21561.2091
7052006.01.05 14:11sell3530.501.20991.21391.2074
7062006.01.05 14:11sell limit3541.001.21141.21541.2089
7072006.01.05 14:11close3530.501.20951.21391.207420.004480.00
7082006.01.05 14:11delete3541.001.21141.21541.2089
7092006.01.05 14:21sell3550.501.21001.21401.2075
7102006.01.05 14:21sell limit3561.001.21151.21551.2090
7112006.01.05 14:23close3550.501.20961.21401.207520.004500.00
7122006.01.05 14:23delete3561.001.21151.21551.2090
7132006.01.05 14:23sell3570.501.21001.21401.2075
7142006.01.05 14:23sell limit3581.001.21151.21551.2090
7152006.01.05 14:24close3570.501.20951.21401.207525.004525.00
7162006.01.05 14:24delete3581.001.21151.21551.2090
7172006.01.05 14:34sell3590.501.21051.21451.2080
7182006.01.05 14:34sell limit3601.001.21201.21601.2095
7192006.01.05 14:37close3590.501.21011.21451.208020.004545.00
7202006.01.05 14:37delete3601.001.21201.21601.2095
7212006.01.05 14:52sell3610.501.20881.21281.2063
7222006.01.05 14:52sell limit3621.001.21031.21431.2078
7232006.01.05 14:52close3610.501.20851.21281.206315.004560.00
7242006.01.05 14:52delete3621.001.21031.21431.2078
7252006.01.05 15:19sell3630.501.20901.21301.2065
7262006.01.05 15:19sell limit3641.001.21051.21451.2080
7272006.01.05 15:22close3630.501.21031.21301.2065-65.004495.00
7282006.01.05 15:22delete3641.001.21051.21451.2080
7292006.01.05 15:22sell3650.501.21011.21411.2076
7302006.01.05 15:22sell limit3661.001.21161.21561.2091
7312006.01.05 15:23close3650.501.20951.21411.207630.004525.00
7322006.01.05 15:23delete3661.001.21161.21561.2091
7332006.01.05 16:06sell3670.501.20851.21251.2060
7342006.01.05 16:06sell limit3681.001.21001.21401.2075
7352006.01.05 16:08close3670.501.20961.21251.2060-55.004470.00
7362006.01.05 16:08delete3681.001.21001.21401.2075
7372006.01.05 16:09sell3690.501.20881.21281.2063
7382006.01.05 16:09sell limit3701.001.21031.21431.2078
7392006.01.05 16:12close3690.501.20991.21281.2063-55.004415.00
7402006.01.05 16:12delete3701.001.21031.21431.2078
7412006.01.05 16:12sell3710.501.20991.21391.2074
7422006.01.05 16:12sell limit3721.001.21141.21541.2089
7432006.01.05 16:13close3710.501.20931.21391.207430.004445.00
7442006.01.05 16:13delete3721.001.21141.21541.2089
7452006.01.05 16:31sell3730.501.20901.21301.2065
7462006.01.05 16:31sell limit3741.001.21051.21451.2080
7472006.01.05 16:35close3730.501.20861.21301.206520.004465.00
7482006.01.05 16:35delete3741.001.21051.21451.2080
7492006.01.05 16:42sell3750.501.20901.21301.2065
7502006.01.05 16:42sell limit3761.001.21051.21451.2080
7512006.01.05 16:43close3750.501.20851.21301.206525.004490.00
7522006.01.05 16:43delete3761.001.21051.21451.2080
7532006.01.05 16:44sell3770.501.20901.21301.2065
7542006.01.05 16:44sell limit3781.001.21051.21451.2080
7552006.01.05 16:47close3770.501.20851.21301.206525.004515.00
7562006.01.05 16:47delete3781.001.21051.21451.2080
7572006.01.05 16:57sell3790.501.20941.21341.2069
7582006.01.05 16:57sell limit3801.001.21091.21491.2084
7592006.01.05 16:57close3790.501.20891.21341.206925.004540.00
7602006.01.05 16:57delete3801.001.21091.21491.2084
7612006.01.05 17:10sell3810.501.20961.21361.2071
7622006.01.05 17:10sell limit3821.001.21111.21511.2086
7632006.01.05 17:11close3810.501.21091.21361.2071-65.004475.00
7642006.01.05 17:11delete3821.001.21111.21511.2086
7652006.01.05 17:11sell3830.501.20981.21381.2073
7662006.01.05 17:11sell limit3841.001.21131.21531.2088
7672006.01.05 17:12close3830.501.21111.21381.2073-65.004410.00
7682006.01.05 17:12delete3841.001.21131.21531.2088
7692006.01.05 17:17buy3850.501.20981.20581.2123
7702006.01.05 17:17buy limit3861.001.20831.20431.2108
7712006.01.05 17:17close3850.501.20861.20581.2123-60.004350.00
7722006.01.05 17:17delete3861.001.20831.20431.2108
7732006.01.05 17:18buy3870.501.20961.20561.2121
7742006.01.05 17:18buy limit3881.001.20811.20411.2106
7752006.01.05 17:37close3870.501.20841.20561.2121-60.004290.00
7762006.01.05 17:37delete3881.001.20811.20411.2106
7772006.01.05 17:37buy3890.501.20861.20461.2111
7782006.01.05 17:37buy limit3901.001.20711.20311.2096
7792006.01.05 17:38close3890.501.20911.20461.211125.004315.00
7802006.01.05 17:38delete3901.001.20711.20311.2096
7812006.01.05 17:39buy3910.501.20881.20481.2113
7822006.01.05 17:39buy limit3921.001.20731.20331.2098
7832006.01.05 17:40close3910.501.20921.20481.211320.004335.00
7842006.01.05 17:40delete3921.001.20731.20331.2098
7852006.01.05 17:44sell3930.501.20961.21361.2071
7862006.01.05 17:44sell limit3941.001.21111.21511.2086
7872006.01.05 17:53close3930.501.21081.21361.2071-60.004275.00
7882006.01.05 17:53delete3941.001.21111.21511.2086
7892006.01.05 18:38sell3950.501.20991.21391.2074
7902006.01.05 18:38sell limit3961.001.21141.21541.2089
7912006.01.05 18:38close3950.501.20951.21391.207420.004295.00
7922006.01.05 18:38delete3961.001.21141.21541.2089
7932006.01.05 18:41sell3970.501.21021.21421.2077
7942006.01.05 18:41sell limit3981.001.21171.21571.2092
7952006.01.05 18:42close3970.501.21141.21421.2077-60.004235.00
7962006.01.05 18:42delete3981.001.21171.21571.2092
7972006.01.05 18:43sell3990.501.21031.21431.2078
7982006.01.05 18:43sell limit4001.001.21181.21581.2093
7992006.01.05 18:45close3990.501.20971.21431.207830.004265.00
8002006.01.05 18:45delete4001.001.21181.21581.2093
8012006.01.05 18:45buy4010.501.20971.20571.2122
8022006.01.05 18:45buy limit4021.001.20821.20421.2107
8032006.01.05 18:47close4010.501.21031.20571.212230.004295.00
8042006.01.05 18:47delete4021.001.20821.20421.2107
8052006.01.05 18:47buy4030.501.20971.20571.2122
8062006.01.05 18:47buy limit4041.001.20821.20421.2107
8072006.01.05 19:00close4030.501.21021.20571.212225.004320.00
8082006.01.05 19:00delete4041.001.20821.20421.2107
8092006.01.05 19:10sell4050.501.21071.21471.2082
8102006.01.05 19:10sell limit4061.001.21221.21621.2097
8112006.01.05 19:11close4050.501.21041.21471.208215.004335.00
8122006.01.05 19:11delete4061.001.21221.21621.2097
8132006.01.05 19:30sell4070.501.20991.21391.2074
8142006.01.05 19:30sell limit4081.001.21141.21541.2089
8152006.01.05 19:32close4070.501.20941.21391.207425.004360.00
8162006.01.05 19:32delete4081.001.21141.21541.2089
8172006.01.05 21:06buy4090.501.21031.20631.2128
8182006.01.05 21:06buy limit4101.001.20881.20481.2113
8192006.01.05 21:07close4090.501.21071.20631.212820.004380.00
8202006.01.05 21:07delete4101.001.20881.20481.2113
8212006.01.05 21:22buy4110.501.20981.20581.2123
8222006.01.05 21:22buy limit4121.001.20831.20431.2108
8232006.01.05 21:23close4110.501.21031.20581.212325.004405.00
8242006.01.05 21:23delete4121.001.20831.20431.2108
8252006.01.05 22:08buy4130.501.21001.20601.2125
8262006.01.05 22:08buy limit4141.001.20851.20451.2110
8272006.01.05 22:16close4130.501.21051.20601.212525.004430.00
8282006.01.05 22:16delete4141.001.20851.20451.2110
8292006.01.06 00:09buy4150.501.20991.20591.2124
8302006.01.06 00:09buy limit4161.001.20841.20441.2109
8312006.01.06 00:09close4150.501.21041.20591.212425.004455.00
8322006.01.06 00:09delete4161.001.20841.20441.2109
8332006.01.06 01:53buy4170.501.21121.20721.2137
8342006.01.06 01:53buy limit4181.001.20971.20571.2122
8352006.01.06 01:54close4170.501.21171.20721.213725.004480.00
8362006.01.06 01:54delete4181.001.20971.20571.2122
8372006.01.06 01:59buy4190.501.21101.20701.2135
8382006.01.06 01:59buy limit4201.001.20951.20551.2120
8392006.01.06 02:00close4190.501.21161.20701.213530.004510.00
8402006.01.06 02:00delete4201.001.20951.20551.2120
8412006.01.06 02:28buy4210.501.21041.20641.2129
8422006.01.06 02:28buy limit4221.001.20891.20491.2114
8432006.01.06 02:32close4210.501.21081.20641.212920.004530.00
8442006.01.06 02:32delete4221.001.20891.20491.2114
8452006.01.06 02:34buy4230.501.20971.20571.2122
8462006.01.06 02:34buy limit4241.001.20821.20421.2107
8472006.01.06 02:49close4230.501.20851.20571.2122-60.004470.00
8482006.01.06 02:49delete4241.001.20821.20421.2107
8492006.01.06 03:14sell4250.501.20931.21331.2068
8502006.01.06 03:14sell limit4261.001.21081.21481.2083
8512006.01.06 03:16close4250.501.20891.21331.206820.004490.00
8522006.01.06 03:16delete4261.001.21081.21481.2083
8532006.01.06 05:38sell4270.501.20981.21381.2073
8542006.01.06 05:38sell limit4281.001.21131.21531.2088
8552006.01.06 05:42close4270.501.20941.21381.207320.004510.00
8562006.01.06 05:42delete4281.001.21131.21531.2088
8572006.01.06 09:13sell4290.501.20971.21371.2072
8582006.01.06 09:13sell limit4301.001.21121.21521.2087
8592006.01.06 09:13close4290.501.20931.21371.207220.004530.00
8602006.01.06 09:13delete4301.001.21121.21521.2087
8612006.01.06 10:02sell4310.501.20981.21381.2073
8622006.01.06 10:02sell limit4321.001.21131.21531.2088
8632006.01.06 10:02close4310.501.20921.21381.207330.004560.00
8642006.01.06 10:02delete4321.001.21131.21531.2088
8652006.01.06 10:27sell4330.501.21031.21431.2078
8662006.01.06 10:27sell limit4341.001.21181.21581.2093
8672006.01.06 10:27close4330.501.20981.21431.207825.004585.00
8682006.01.06 10:27delete4341.001.21181.21581.2093
8692006.01.06 11:36sell4350.501.20961.21361.2071
8702006.01.06 11:36sell limit4361.001.21111.21511.2086
8712006.01.06 11:36close4350.501.20921.21361.207120.004605.00
8722006.01.06 11:36delete4361.001.21111.21511.2086
8732006.01.06 11:47sell4370.501.20981.21381.2073
8742006.01.06 11:47sell limit4381.001.21131.21531.2088
8752006.01.06 11:47close4370.501.20921.21381.207330.004635.00
8762006.01.06 11:47delete4381.001.21131.21531.2088
8772006.01.06 12:04buy4390.501.20851.20451.2110
8782006.01.06 12:04buy limit4401.001.20701.20301.2095
8792006.01.06 12:05close4390.501.20901.20451.211025.004660.00
8802006.01.06 12:05delete4401.001.20701.20301.2095
8812006.01.06 12:09sell4410.501.20921.21321.2067
8822006.01.06 12:09sell limit4421.001.21071.21471.2082
8832006.01.06 13:06close4410.501.21051.21321.2067-65.004595.00
8842006.01.06 13:06delete4421.001.21071.21471.2082
8852006.01.06 14:35buy4430.501.21101.20701.2135
8862006.01.06 14:35buy limit4441.001.20951.20551.2120
8872006.01.06 14:35close4430.501.21171.20701.213535.004630.00
8882006.01.06 14:35delete4441.001.20951.20551.2120
8892006.01.06 14:36buy4450.501.21081.20681.2133
8902006.01.06 14:36buy limit4461.001.20931.20531.2118
8912006.01.06 14:36close4450.501.20961.20681.2133-60.004570.00
8922006.01.06 14:36delete4461.001.20931.20531.2118
8932006.01.06 14:37buy4470.501.21101.20701.2135
8942006.01.06 14:37buy limit4481.001.20951.20551.2120
8952006.01.06 14:37close4470.501.20981.20701.2135-60.004510.00
8962006.01.06 14:37delete4481.001.20951.20551.2120
8972006.01.06 14:38buy4490.501.21081.20681.2133
8982006.01.06 14:38buy limit4501.001.20931.20531.2118
8992006.01.06 14:38close4490.501.21121.20681.213320.004530.00
9002006.01.06 14:38delete4501.001.20931.20531.2118
9012006.01.06 14:38buy4510.501.21101.20701.2135
9022006.01.06 14:38buy limit4521.001.20951.20551.2120
9032006.01.06 14:39close4510.501.21181.20701.213540.004570.00
9042006.01.06 14:39delete4521.001.20951.20551.2120
9052006.01.06 14:39buy4530.501.21101.20701.2135
9062006.01.06 14:39buy limit4541.001.20951.20551.2120
9072006.01.06 14:40close4530.501.21181.20701.213540.004610.00
9082006.01.06 14:40delete4541.001.20951.20551.2120
9092006.01.06 14:43buy4550.501.21041.20641.2129
9102006.01.06 14:43buy limit4561.001.20891.20491.2114
9112006.01.06 14:43close4550.501.21071.20641.212915.004625.00
9122006.01.06 14:43delete4561.001.20891.20491.2114
9132006.01.06 14:50buy4570.501.21461.21061.2171
9142006.01.06 14:50buy limit4581.001.21311.20911.2156
9152006.01.06 14:51close4570.501.21501.21061.217120.004645.00
9162006.01.06 14:51delete4581.001.21311.20911.2156
9172006.01.06 14:59buy4590.501.21621.21221.2187
9182006.01.06 14:59buy limit4601.001.21471.21071.2172
9192006.01.06 15:00close4590.501.21721.21221.218750.004695.00
9202006.01.06 15:00delete4601.001.21471.21071.2172
9212006.01.06 15:00buy4610.501.21611.21211.2186
9222006.01.06 15:00buy limit4621.001.21461.21061.2171
9232006.01.06 15:01close4610.501.21661.21211.218625.004720.00
9242006.01.06 15:01delete4621.001.21461.21061.2171
9252006.01.06 15:02buy4630.501.21611.21211.2186
9262006.01.06 15:02buy limit4641.001.21461.21061.2171
9272006.01.06 15:03close4630.501.21671.21211.218630.004750.00
9282006.01.06 15:03delete4641.001.21461.21061.2171
9292006.01.06 15:04buy4650.501.21581.21181.2183
9302006.01.06 15:04buy limit4661.001.21431.21031.2168
9312006.01.06 15:05close4650.501.21631.21181.218325.004775.00
9322006.01.06 15:05delete4661.001.21431.21031.2168
9332006.01.06 15:09buy4670.501.21551.21151.2180
9342006.01.06 15:09buy limit4681.001.21401.21001.2165
9352006.01.06 15:10close4670.501.21641.21151.218045.004820.00
9362006.01.06 15:10delete4681.001.21401.21001.2165
9372006.01.06 15:10buy4690.501.21511.21111.2176
9382006.01.06 15:10buy limit4701.001.21361.20961.2161
9392006.01.06 15:11close4690.501.21561.21111.217625.004845.00
9402006.01.06 15:11delete4701.001.21361.20961.2161
9412006.01.06 15:13buy4710.501.21511.21111.2176
9422006.01.06 15:13buy limit4721.001.21361.20961.2161
9432006.01.06 15:13close4710.501.21581.21111.217635.004880.00
9442006.01.06 15:13delete4721.001.21361.20961.2161
9452006.01.06 15:14buy4730.501.21531.21131.2178
9462006.01.06 15:14buy limit4741.001.21381.20981.2163
9472006.01.06 15:16close4730.501.21581.21131.217825.004905.00
9482006.01.06 15:16delete4741.001.21381.20981.2163
9492006.01.06 15:24buy4750.501.21461.21061.2171
9502006.01.06 15:24buy limit4761.001.21311.20911.2156
9512006.01.06 15:25close4750.501.21501.21061.217120.004925.00
9522006.01.06 15:25delete4761.001.21311.20911.2156
9532006.01.06 15:25buy4770.501.21401.21001.2165
9542006.01.06 15:25buy limit4781.001.21251.20851.2150
9552006.01.06 15:26close4770.501.21461.21001.216530.004955.00
9562006.01.06 15:26delete4781.001.21251.20851.2150
9572006.01.06 15:27buy4790.501.21421.21021.2167
9582006.01.06 15:27buy limit4801.001.21271.20871.2152
9592006.01.06 15:27close4790.501.21471.21021.216725.004980.00
9602006.01.06 15:27delete4801.001.21271.20871.2152
9612006.01.06 15:30buy4810.501.21431.21031.2168
9622006.01.06 15:30buy limit4821.001.21281.20881.2153
9632006.01.06 15:31close4810.501.21491.21031.216830.005010.00
9642006.01.06 15:31delete4821.001.21281.20881.2153
9652006.01.06 15:33buy4830.501.21441.21041.2169
9662006.01.06 15:33buy limit4841.001.21291.20891.2154
9672006.01.06 15:43close4830.501.21321.21041.2169-60.004950.00
9682006.01.06 15:43delete4841.001.21291.20891.2154
9692006.01.06 15:43buy4850.501.21351.20951.2160
9702006.01.06 15:43buy limit4861.001.21201.20801.2145
9712006.01.06 15:44close4850.501.21401.20951.216025.004975.00
9722006.01.06 15:44delete4861.001.21201.20801.2145
9732006.01.06 15:56buy4870.501.21521.21121.2177
9742006.01.06 15:56buy limit4881.001.21371.20971.2162
9752006.01.06 16:01close4870.501.21571.21121.217725.005000.00
9762006.01.06 16:01delete4881.001.21371.20971.2162
9772006.01.06 16:07buy4890.501.21591.21191.2184
9782006.01.06 16:07buy limit4901.001.21441.21041.2169
9792006.01.06 16:12close4890.501.21641.21191.218425.005025.00
9802006.01.06 16:12delete4901.001.21441.21041.2169
9812006.01.06 16:19buy4910.501.21571.21171.2182
9822006.01.06 16:19buy limit4921.001.21421.21021.2167
9832006.01.06 16:21close4910.501.21621.21171.218225.005050.00
9842006.01.06 16:21delete4921.001.21421.21021.2167
9852006.01.06 16:27buy4930.501.21541.21141.2179
9862006.01.06 16:27buy limit4941.001.21391.20991.2164
9872006.01.06 16:29close4930.501.21431.21141.2179-55.004995.00
9882006.01.06 16:29delete4941.001.21391.20991.2164
9892006.01.06 16:29buy4950.501.21511.21111.2176
9902006.01.06 16:29buy limit4961.001.21361.20961.2161
9912006.01.06 16:31close4950.501.21561.21111.217625.005020.00
9922006.01.06 16:31delete4961.001.21361.20961.2161
9932006.01.06 16:33buy4970.501.21471.21071.2172
9942006.01.06 16:33buy limit4981.001.21321.20921.2157
9952006.01.06 16:34close4970.501.21511.21071.217220.005040.00
9962006.01.06 16:34delete4981.001.21321.20921.2157
9972006.01.06 16:42buy4990.501.21451.21051.2170
9982006.01.06 16:42buy limit5001.001.21301.20901.2155
9992006.01.06 16:43close4990.501.21511.21051.217030.005070.00
10002006.01.06 16:43delete5001.001.21301.20901.2155
10012006.01.06 16:55buy5010.501.21471.21071.2172
10022006.01.06 16:55buy limit5021.001.21321.20921.2157
10032006.01.06 16:56close5010.501.21511.21071.217220.005090.00
10042006.01.06 16:56delete5021.001.21321.20921.2157
10052006.01.06 16:58buy5030.501.21471.21071.2172
10062006.01.06 16:58buy limit5041.001.21321.20921.2157
10072006.01.06 17:12close5030.501.21361.21071.2172-55.005035.00
10082006.01.06 17:12delete5041.001.21321.20921.2157
10092006.01.06 17:12buy5050.501.21381.20981.2163
10102006.01.06 17:12buy limit5061.001.21231.20831.2148
10112006.01.06 17:12close5050.501.21261.20981.2163-60.004975.00
10122006.01.06 17:12delete5061.001.21231.20831.2148
10132006.01.06 17:13buy5070.501.21361.20961.2161
10142006.01.06 17:13buy limit5081.001.21211.20811.2146
10152006.01.06 17:28close5070.501.21251.20961.2161-55.004920.00
10162006.01.06 17:28delete5081.001.21211.20811.2146
10172006.01.06 18:06buy5090.501.21531.21131.2178
10182006.01.06 18:06buy limit5101.001.21381.20981.2163
10192006.01.06 18:08close5090.501.21591.21131.217830.004950.00
10202006.01.06 18:08delete5101.001.21381.20981.2163
10212006.01.06 18:16buy5110.501.21581.21181.2183
10222006.01.06 18:16buy limit5121.001.21431.21031.2168
10232006.01.06 19:24close5110.501.21471.21181.2183-55.004895.00
10242006.01.06 19:24delete5121.001.21431.21031.2168
10252006.01.06 19:24buy5130.501.21491.21091.2174
10262006.01.06 19:24buy limit5141.001.21341.20941.2159
10272006.01.06 19:34close5130.501.21541.21091.217425.004920.00
10282006.01.06 19:34delete5141.001.21341.20941.2159
10292006.01.06 22:18buy5150.501.21491.21091.2174
10302006.01.06 22:18buy limit5161.001.21341.20941.2159
10312006.01.06 22:19close5150.501.21531.21091.217420.004940.00
10322006.01.06 22:19delete5161.001.21341.20941.2159
10332006.01.06 23:40buy5170.501.21461.21061.2171
10342006.01.06 23:40buy limit5181.001.21311.20911.2156
10352006.01.06 23:40close5170.501.21521.21061.217130.004970.00
10362006.01.06 23:40delete5181.001.21311.20911.2156
10372006.01.06 23:41buy5190.501.21461.21061.2171
10382006.01.06 23:41buy limit5201.001.21311.20911.2156
10392006.01.06 23:41close5190.501.21521.21061.217130.005000.00
10402006.01.06 23:41delete5201.001.21311.20911.2156
10412006.01.06 23:43buy5210.501.21471.21071.2172
10422006.01.06 23:43buy limit5221.001.21321.20921.2157
10432006.01.06 23:44close5210.501.21511.21071.217220.005020.00
10442006.01.06 23:44delete5221.001.21321.20921.2157
10452006.01.06 23:53buy5230.501.21461.21061.2171
10462006.01.06 23:53buy limit5241.001.21311.20911.2156
10472006.01.09 00:00swap close5230.501.21431.21061.2171-15.005005.00
10482006.01.09 00:00swap open5250.501.214381.21061.2171
10492006.01.09 00:00delete5241.001.21311.20911.2156
10502006.01.09 00:03close5250.501.21481.21061.217121.005026.00
10512006.01.09 01:57sell5260.501.21471.21871.2122
10522006.01.09 01:57sell limit5271.001.21621.22021.2137
10532006.01.09 01:57close5260.501.21411.21871.212230.005056.00
10542006.01.09 01:57delete5271.001.21621.22021.2137
10552006.01.09 02:00sell5280.501.21511.21911.2126
10562006.01.09 02:00sell limit5291.001.21661.22061.2141
10572006.01.09 02:02close5280.501.21451.21911.212630.005086.00
10582006.01.09 02:02delete5291.001.21661.22061.2141
10592006.01.09 02:04sell5300.501.21501.21901.2125
10602006.01.09 02:04sell limit5311.001.21651.22051.2140
10612006.01.09 02:05close5300.501.21451.21901.212525.005111.00
10622006.01.09 02:05delete5311.001.21651.22051.2140
10632006.01.09 02:06buy5320.501.21441.21041.2169
10642006.01.09 02:06buy limit5331.001.21291.20891.2154
10652006.01.09 02:06close5320.501.21481.21041.216920.005131.00
10662006.01.09 02:06delete5331.001.21291.20891.2154
10672006.01.09 02:07buy5340.501.21441.21041.2169
10682006.01.09 02:07buy limit5351.001.21291.20891.2154
10692006.01.09 02:12close5340.501.21481.21041.216920.005151.00
10702006.01.09 02:12delete5351.001.21291.20891.2154
10712006.01.09 02:14buy5360.501.21421.21021.2167
10722006.01.09 02:14buy limit5371.001.21271.20871.2152
10732006.01.09 02:21close5360.501.21471.21021.216725.005176.00
10742006.01.09 02:21delete5371.001.21271.20871.2152
10752006.01.09 02:22sell5380.501.21491.21891.2124
10762006.01.09 02:22sell limit5391.001.21641.22041.2139
10772006.01.09 02:23close5380.501.21431.21891.212430.005206.00
10782006.01.09 02:23delete5391.001.21641.22041.2139
10792006.01.09 02:52buy5400.501.21421.21021.2167
10802006.01.09 02:52buy limit5411.001.21271.20871.2152
10812006.01.09 02:59close5400.501.21471.21021.216725.005231.00
10822006.01.09 02:59delete5411.001.21271.20871.2152
10832006.01.09 03:15sell5420.501.21541.21941.2129
10842006.01.09 03:15sell limit5431.001.21691.22091.2144
10852006.01.09 03:16close5420.501.21491.21941.212925.005256.00
10862006.01.09 03:16delete5431.001.21691.22091.2144
10872006.01.09 03:23sell5440.501.21531.21931.2128
10882006.01.09 03:23sell limit5451.001.21681.22081.2143
10892006.01.09 03:23close5440.501.21471.21931.212830.005286.00
10902006.01.09 03:23delete5451.001.21681.22081.2143
10912006.01.09 07:00sell5460.501.21481.21881.2123
10922006.01.09 07:00sell limit5471.001.21631.22031.2138
10932006.01.09 07:01close5460.501.21451.21881.212315.005301.00
10942006.01.09 07:01delete5471.001.21631.22031.2138
10952006.01.09 07:04sell5480.501.21481.21881.2123
10962006.01.09 07:04sell limit5491.001.21631.22031.2138
10972006.01.09 07:09close5480.501.21451.21881.212315.005316.00
10982006.01.09 07:09delete5491.001.21631.22031.2138
10992006.01.09 08:12sell5500.501.21341.21741.2109
11002006.01.09 08:12sell limit5511.001.21491.21891.2124
11012006.01.09 08:13close5500.501.21301.21741.210920.005336.00
11022006.01.09 08:13delete5511.001.21491.21891.2124
11032006.01.09 08:13sell5520.501.21341.21741.2109
11042006.01.09 08:13sell limit5531.001.21491.21891.2124
11052006.01.09 08:24close5520.501.21261.21741.210940.005376.00
11062006.01.09 08:24delete5531.001.21491.21891.2124
11072006.01.09 08:25sell5540.501.21331.21731.2108
11082006.01.09 08:25sell limit5551.001.21481.21881.2123
11092006.01.09 08:26close5540.501.21291.21731.210820.005396.00
11102006.01.09 08:26delete5551.001.21481.21881.2123
11112006.01.09 08:31sell5560.501.21211.21611.2096
11122006.01.09 08:31sell limit5571.001.21361.21761.2111
11132006.01.09 08:34close5560.501.21171.21611.209620.005416.00
11142006.01.09 08:34delete5571.001.21361.21761.2111
11152006.01.09 08:34sell5580.501.21221.21621.2097
11162006.01.09 08:34sell limit5591.001.21371.21771.2112
11172006.01.09 08:34close5580.501.21161.21621.209730.005446.00
11182006.01.09 08:34delete5591.001.21371.21771.2112
11192006.01.09 08:42sell5600.501.21181.21581.2093
11202006.01.09 08:42sell limit5611.001.21331.21731.2108
11212006.01.09 08:43close5600.501.21141.21581.209320.005466.00
11222006.01.09 08:43delete5611.001.21331.21731.2108
11232006.01.09 08:44sell5620.501.21181.21581.2093
11242006.01.09 08:44sell limit5631.001.21331.21731.2108
11252006.01.09 08:46close5620.501.21141.21581.209320.005486.00
11262006.01.09 08:46delete5631.001.21331.21731.2108
11272006.01.09 08:53sell5640.501.21151.21551.2090
11282006.01.09 08:53sell limit5651.001.21301.21701.2105
11292006.01.09 08:54close5640.501.21091.21551.209030.005516.00
11302006.01.09 08:54delete5651.001.21301.21701.2105
11312006.01.09 09:16sell5660.501.21161.21561.2091
11322006.01.09 09:16sell limit5671.001.21311.21711.2106
11332006.01.09 09:20close5660.501.21121.21561.209120.005536.00
11342006.01.09 09:20delete5671.001.21311.21711.2106
11352006.01.09 09:46sell5680.501.20951.21351.2070
11362006.01.09 09:46sell limit5691.001.21101.21501.2085
11372006.01.09 09:48close5680.501.20911.21351.207020.005556.00
11382006.01.09 09:48delete5691.001.21101.21501.2085
11392006.01.09 09:49sell5700.501.20951.21351.2070
11402006.01.09 09:49sell limit5711.001.21101.21501.2085
11412006.01.09 09:53close5700.501.20911.21351.207020.005576.00
11422006.01.09 09:53delete5711.001.21101.21501.2085
11432006.01.09 10:07sell5720.501.20911.21311.2066
11442006.01.09 10:07sell limit5731.001.21061.21461.2081
11452006.01.09 10:07close5720.501.20881.21311.206615.005591.00
11462006.01.09 10:07delete5731.001.21061.21461.2081
11472006.01.09 10:10sell5740.501.20831.21231.2058
11482006.01.09 10:10sell limit5751.001.20981.21381.2073
11492006.01.09 10:11close5740.501.20791.21231.205820.005611.00
11502006.01.09 10:11delete5751.001.20981.21381.2073
11512006.01.09 10:11sell5760.501.20821.21221.2057
11522006.01.09 10:11sell limit5771.001.20971.21371.2072
11532006.01.09 10:13close5760.501.20771.21221.205725.005636.00
11542006.01.09 10:13delete5771.001.20971.21371.2072
11552006.01.09 10:22sell5780.501.20731.21131.2048
11562006.01.09 10:22sell limit5791.001.20881.21281.2063
11572006.01.09 10:26close5780.501.20861.21131.2048-65.005571.00
11582006.01.09 10:26delete5791.001.20881.21281.2063
11592006.01.09 10:26sell5800.501.20841.21241.2059
11602006.01.09 10:26sell limit5811.001.20991.21391.2074
11612006.01.09 10:26close5800.501.20801.21241.205920.005591.00
11622006.01.09 10:26delete5811.001.20991.21391.2074
11632006.01.09 10:31sell5820.501.20791.21191.2054
11642006.01.09 10:31sell limit5831.001.20941.21341.2069
11652006.01.09 10:43close5820.501.20901.21191.2054-55.005536.00
11662006.01.09 10:43delete5831.001.20941.21341.2069
11672006.01.09 11:04sell5840.501.20961.21361.2071
11682006.01.09 11:04sell limit5851.001.21111.21511.2086
11692006.01.09 11:04close5840.501.20921.21361.207120.005556.00
11702006.01.09 11:04delete5851.001.21111.21511.2086
11712006.01.09 11:22sell5860.501.20811.21211.2056
11722006.01.09 11:22sell limit5871.001.20961.21361.2071
11732006.01.09 11:41close5860.501.20921.21211.2056-55.005501.00
11742006.01.09 11:41delete5871.001.20961.21361.2071
11752006.01.09 11:42sell5880.501.20911.21311.2066
11762006.01.09 11:42sell limit5891.001.21061.21461.2081
11772006.01.09 11:42close5880.501.20881.21311.206615.005516.00
11782006.01.09 11:42delete5891.001.21061.21461.2081
11792006.01.09 11:44sell5900.501.20911.21311.2066
11802006.01.09 11:44sell limit5911.001.21061.21461.2081
11812006.01.09 11:45close5900.501.20881.21311.206615.005531.00
11822006.01.09 11:45delete5911.001.21061.21461.2081
11832006.01.09 12:12sell5920.501.20771.21171.2052
11842006.01.09 12:12sell limit5931.001.20921.21321.2067
11852006.01.09 12:19close5920.501.20711.21171.205230.005561.00
11862006.01.09 12:19delete5931.001.20921.21321.2067
11872006.01.09 13:17sell5940.501.20791.21191.2054
11882006.01.09 13:17sell limit5951.001.20941.21341.2069
11892006.01.09 13:17close5940.501.20731.21191.205430.005591.00
11902006.01.09 13:17delete5951.001.20941.21341.2069
11912006.01.09 13:29sell5960.501.20831.21231.2058
11922006.01.09 13:29sell limit5971.001.20981.21381.2073
11932006.01.09 13:34close5960.501.20791.21231.205820.005611.00
11942006.01.09 13:34delete5971.001.20981.21381.2073
11952006.01.09 13:38sell5980.501.20861.21261.2061
11962006.01.09 13:38sell limit5991.001.21011.21411.2076
11972006.01.09 13:39close5980.501.20811.21261.206125.005636.00
11982006.01.09 13:39delete5991.001.21011.21411.2076
11992006.01.09 13:41sell6000.501.20901.21301.2065
12002006.01.09 13:41sell limit6011.001.21051.21451.2080
12012006.01.09 13:42close6000.501.20871.21301.206515.005651.00
12022006.01.09 13:42delete6011.001.21051.21451.2080
12032006.01.09 14:18sell6020.501.20831.21231.2058
12042006.01.09 14:18sell limit6031.001.20981.21381.2073
12052006.01.09 14:18close6020.501.20781.21231.205825.005676.00
12062006.01.09 14:18delete6031.001.20981.21381.2073
12072006.01.09 14:19sell6040.501.20841.21241.2059
12082006.01.09 14:19sell limit6051.001.20991.21391.2074
12092006.01.09 14:19close6040.501.20801.21241.205920.005696.00
12102006.01.09 14:19delete6051.001.20991.21391.2074
12112006.01.09 14:20sell6060.501.20861.21261.2061
12122006.01.09 14:20sell limit6071.001.21011.21411.2076
12132006.01.09 14:20close6060.501.20811.21261.206125.005721.00
12142006.01.09 14:20delete6071.001.21011.21411.2076
12152006.01.09 14:21sell6080.501.20881.21281.2063
12162006.01.09 14:21sell limit6091.001.21031.21431.2078
12172006.01.09 14:23close6080.501.20851.21281.206315.005736.00
12182006.01.09 14:23delete6091.001.21031.21431.2078
12192006.01.09 14:23sell6100.501.20861.21261.2061
12202006.01.09 14:23sell limit6111.001.21011.21411.2076
12212006.01.09 14:30close6100.501.20821.21261.206120.005756.00
12222006.01.09 14:30delete6111.001.21011.21411.2076
12232006.01.09 14:36sell6120.501.20931.21331.2068
12242006.01.09 14:36sell limit6131.001.21081.21481.2083
12252006.01.09 14:39close6120.501.20891.21331.206820.005776.00
12262006.01.09 14:39delete6131.001.21081.21481.2083
12272006.01.09 15:24sell6140.501.20891.21291.2064
12282006.01.09 15:24sell limit6151.001.21041.21441.2079
12292006.01.09 15:24close6140.501.20851.21291.206420.005796.00
12302006.01.09 15:24delete6151.001.21041.21441.2079
12312006.01.09 15:48sell6160.501.20851.21251.2060
12322006.01.09 15:48sell limit6171.001.21001.21401.2075
12332006.01.09 15:49close6160.501.20801.21251.206025.005821.00
12342006.01.09 15:49delete6171.001.21001.21401.2075
12352006.01.09 16:17sell6180.501.20731.21131.2048
12362006.01.09 16:17sell limit6191.001.20881.21281.2063
12372006.01.09 16:21close6180.501.20691.21131.204820.005841.00
12382006.01.09 16:21delete6191.001.20881.21281.2063
12392006.01.09 16:27sell6200.501.20841.21241.2059
12402006.01.09 16:27sell limit6211.001.20991.21391.2074
12412006.01.09 16:28close6200.501.20801.21241.205920.005861.00
12422006.01.09 16:28delete6211.001.20991.21391.2074
12432006.01.09 16:28sell6220.501.20841.21241.2059
12442006.01.09 16:28sell limit6231.001.20991.21391.2074
12452006.01.09 16:33close6220.501.20961.21241.2059-60.005801.00
12462006.01.09 16:33delete6231.001.20991.21391.2074
12472006.01.09 16:33sell6240.501.20941.21341.2069
12482006.01.09 16:33sell limit6251.001.21091.21491.2084
12492006.01.09 16:34close6240.501.20891.21341.206925.005826.00
12502006.01.09 16:34delete6251.001.21091.21491.2084
12512006.01.09 16:57sell6260.501.20831.21231.2058
12522006.01.09 16:57sell limit6271.001.20981.21381.2073
12532006.01.09 16:58close6260.501.20781.21231.205825.005851.00
12542006.01.09 16:58delete6271.001.20981.21381.2073
12552006.01.09 16:59sell6280.501.20811.21211.2056
12562006.01.09 16:59sell limit6291.001.20961.21361.2071
12572006.01.09 17:00close6280.501.20761.21211.205625.005876.00
12582006.01.09 17:00delete6291.001.20961.21361.2071
12592006.01.09 17:22sell6300.501.20651.21051.2040
12602006.01.09 17:22sell limit6311.001.20801.21201.2055
12612006.01.09 17:22close6300.501.20601.21051.204025.005901.00
12622006.01.09 17:22delete6311.001.20801.21201.2055
12632006.01.09 17:23sell6320.501.20661.21061.2041
12642006.01.09 17:23sell limit6331.001.20811.21211.2056
12652006.01.09 17:24close6320.501.20621.21061.204120.005921.00
12662006.01.09 17:24delete6331.001.20811.21211.2056
12672006.01.09 17:30sell6340.501.20641.21041.2039
12682006.01.09 17:30sell limit6351.001.20791.21191.2054
12692006.01.09 17:31close6340.501.20591.21041.203925.005946.00
12702006.01.09 17:31delete6351.001.20791.21191.2054
12712006.01.09 17:34sell6360.501.20641.21041.2039
12722006.01.09 17:34sell limit6371.001.20791.21191.2054
12732006.01.09 17:35close6360.501.20761.21041.2039-60.005886.00
12742006.01.09 17:35delete6371.001.20791.21191.2054
12752006.01.09 17:35sell6380.501.20741.21141.2049
12762006.01.09 17:35sell limit6391.001.20891.21291.2064
12772006.01.09 17:36close6380.501.20691.21141.204925.005911.00
12782006.01.09 17:36delete6391.001.20891.21291.2064
12792006.01.09 17:37sell6400.501.20701.21101.2045
12802006.01.09 17:37sell limit6411.001.20851.21251.2060
12812006.01.09 17:40close6400.501.20671.21101.204515.005926.00
12822006.01.09 17:40delete6411.001.20851.21251.2060
12832006.01.09 17:45sell6420.501.20681.21081.2043
12842006.01.09 17:45sell limit6431.001.20831.21231.2058
12852006.01.09 17:46close6420.501.20651.21081.204315.005941.00
12862006.01.09 17:46delete6431.001.20831.21231.2058
12872006.01.09 17:48sell6440.501.20681.21081.2043
12882006.01.09 17:48sell limit6451.001.20831.21231.2058
12892006.01.09 17:49close6440.501.20651.21081.204315.005956.00
12902006.01.09 17:49delete6451.001.20831.21231.2058
12912006.01.09 17:53sell6460.501.20681.21081.2043
12922006.01.09 17:53sell limit6471.001.20831.21231.2058
12932006.01.09 17:54close6460.501.20641.21081.204320.005976.00
12942006.01.09 17:54delete6471.001.20831.21231.2058
12952006.01.09 17:54sell6480.501.20681.21081.2043
12962006.01.09 17:54sell limit6491.001.20831.21231.2058
12972006.01.09 18:00close6480.501.20651.21081.204315.005991.00
12982006.01.09 18:00delete6491.001.20831.21231.2058
12992006.01.09 18:34sell6500.501.20731.21131.2048
13002006.01.09 18:34sell limit6511.001.20881.21281.2063
13012006.01.09 18:38close6500.501.20841.21131.2048-55.005936.00
13022006.01.09 18:38delete6511.001.20881.21281.2063
13032006.01.09 18:38sell6520.501.20821.21221.2057
13042006.01.09 18:38sell limit6531.001.20971.21371.2072
13052006.01.09 18:48close6520.501.20781.21221.205720.005956.00
13062006.01.09 18:48delete6531.001.20971.21371.2072
13072006.01.09 19:27sell6540.501.20851.21251.2060
13082006.01.09 19:27sell limit6551.001.21001.21401.2075
13092006.01.09 19:32close6540.501.20791.21251.206030.005986.00
13102006.01.09 19:32delete6551.001.21001.21401.2075
13112006.01.09 20:05sell6560.501.20831.21231.2058
13122006.01.09 20:05sell limit6571.001.20981.21381.2073
13132006.01.09 20:31close6560.501.20941.21231.2058-55.005931.00
13142006.01.09 20:31delete6571.001.20981.21381.2073
13152006.01.09 20:52buy6580.501.20851.20451.2110
13162006.01.09 20:52buy limit6591.001.20701.20301.2095
13172006.01.09 20:59close6580.501.20891.20451.211020.005951.00
13182006.01.09 20:59delete6591.001.20701.20301.2095
13192006.01.09 21:04buy6600.501.20821.20421.2107
13202006.01.09 21:04buy limit6611.001.20671.20271.2092
13212006.01.09 21:04close6600.501.20871.20421.210725.005976.00
13222006.01.09 21:04delete6611.001.20671.20271.2092
13232006.01.09 21:38buy6620.501.20801.20401.2105
13242006.01.09 21:38buy limit6631.001.20651.20251.2090
13252006.01.09 21:39close6620.501.20851.20401.210525.006001.00
13262006.01.09 21:39delete6631.001.20651.20251.2090
13272006.01.09 22:42buy6640.501.20821.20421.2107
13282006.01.09 22:42buy limit6651.001.20671.20271.2092
13292006.01.09 22:43close6640.501.20871.20421.210725.006026.00
13302006.01.09 22:43delete6651.001.20671.20271.2092
13312006.01.10 01:10sell6660.501.20741.21141.2049
13322006.01.10 01:10sell limit6671.001.20891.21291.2064
13332006.01.10 01:12close6660.501.20691.21141.204925.006051.00
13342006.01.10 01:12delete6671.001.20891.21291.2064
13352006.01.10 02:07sell6680.501.20771.21171.2052
13362006.01.10 02:07sell limit6691.001.20921.21321.2067
13372006.01.10 02:09close6680.501.20721.21171.205225.006076.00
13382006.01.10 02:09delete6691.001.20921.21321.2067
13392006.01.10 02:12sell6700.501.20821.21221.2057
13402006.01.10 02:12sell limit6711.001.20971.21371.2072
13412006.01.10 02:13close6700.501.20761.21221.205730.006106.00
13422006.01.10 02:13delete6711.001.20971.21371.2072
13432006.01.10 02:14sell6720.501.20811.21211.2056
13442006.01.10 02:14sell limit6731.001.20961.21361.2071
13452006.01.10 02:15close6720.501.20761.21211.205625.006131.00
13462006.01.10 02:15delete6731.001.20961.21361.2071
13472006.01.10 03:28buy6740.501.20631.20231.2088
13482006.01.10 03:28buy limit6751.001.20481.20081.2073
13492006.01.10 03:32close6740.501.20501.20231.2088-65.006066.00
13502006.01.10 03:32delete6751.001.20481.20081.2073
13512006.01.10 04:13sell6760.501.20651.21051.2040
13522006.01.10 04:13sell limit6771.001.20801.21201.2055
13532006.01.10 04:25close6760.501.20601.21051.204025.006091.00
13542006.01.10 04:25delete6771.001.20801.21201.2055
13552006.01.10 04:38sell6780.501.20641.21041.2039
13562006.01.10 04:38sell limit6791.001.20791.21191.2054
13572006.01.10 05:15close6780.501.20601.21041.203920.006111.00
13582006.01.10 05:15delete6791.001.20791.21191.2054
13592006.01.10 05:20sell6800.501.20631.21031.2038
13602006.01.10 05:20sell limit6811.001.20781.21181.2053
13612006.01.10 05:20close6800.501.20581.21031.203825.006136.00
13622006.01.10 05:20delete6811.001.20781.21181.2053
13632006.01.10 07:55sell6820.501.20561.20961.2031
13642006.01.10 07:55sell limit6831.001.20711.21111.2046
13652006.01.10 08:08close6820.501.20681.20961.2031-60.006076.00
13662006.01.10 08:08delete6831.001.20711.21111.2046
13672006.01.10 08:09sell6840.501.20681.21081.2043
13682006.01.10 08:09sell limit6851.001.20831.21231.2058
13692006.01.10 08:10close6840.501.20611.21081.204335.006111.00
13702006.01.10 08:10delete6851.001.20831.21231.2058
13712006.01.10 08:47sell6860.501.20451.20851.2020
13722006.01.10 08:47sell limit6871.001.20601.21001.2035
13732006.01.10 08:58close6860.501.20591.20851.2020-70.006041.00
13742006.01.10 08:58delete6871.001.20601.21001.2035
13752006.01.10 08:58sell6880.501.20571.20971.2032
13762006.01.10 08:58sell limit6891.001.20721.21121.2047
13772006.01.10 09:02close6880.501.20691.20971.2032-60.005981.00
13782006.01.10 09:02delete6891.001.20721.21121.2047
13792006.01.10 09:02sell6900.501.20671.21071.2042
13802006.01.10 09:02sell limit6911.001.20821.21221.2057
13812006.01.10 09:03close6900.501.20621.21071.204225.006006.00
13822006.01.10 09:03delete6911.001.20821.21221.2057
13832006.01.10 09:04sell6920.501.20651.21051.2040
13842006.01.10 09:04sell limit6931.001.20801.21201.2055
13852006.01.10 09:11close6920.501.20771.21051.2040-60.005946.00
13862006.01.10 09:11delete6931.001.20801.21201.2055
13872006.01.10 09:11sell6940.501.20751.21151.2050
13882006.01.10 09:11sell limit6951.001.20901.21301.2065
13892006.01.10 09:16close6940.501.20711.21151.205020.005966.00
13902006.01.10 09:16delete6951.001.20901.21301.2065
13912006.01.10 09:21buy6960.501.20741.20341.2099
13922006.01.10 09:21buy limit6971.001.20591.20191.2084
13932006.01.10 09:22close6960.501.20791.20341.209925.005991.00
13942006.01.10 09:22delete6971.001.20591.20191.2084
13952006.01.10 09:23buy6980.501.20741.20341.2099
13962006.01.10 09:23buy limit6991.001.20591.20191.2084
13972006.01.10 09:24close6980.501.20801.20341.209930.006021.00
13982006.01.10 09:24delete6991.001.20591.20191.2084
13992006.01.10 09:37sell7000.501.20841.21241.2059
14002006.01.10 09:37sell limit7011.001.20991.21391.2074
14012006.01.10 09:41close7000.501.20791.21241.205925.006046.00
14022006.01.10 09:41delete7011.001.20991.21391.2074
14032006.01.10 09:41buy7020.501.20791.20391.2104
14042006.01.10 09:41buy limit7031.001.20641.20241.2089
14052006.01.10 09:46close7020.501.20841.20391.210425.006071.00
14062006.01.10 09:46delete7031.001.20641.20241.2089
14072006.01.10 10:01buy7040.501.20691.20291.2094
14082006.01.10 10:01buy limit7051.001.20541.20141.2079
14092006.01.10 10:02close7040.501.20751.20291.209430.006101.00
14102006.01.10 10:02delete7051.001.20541.20141.2079
14112006.01.10 10:04buy7060.501.20701.20301.2095
14122006.01.10 10:04buy limit7071.001.20551.20151.2080
14132006.01.10 10:11close7060.501.20751.20301.209525.006126.00
14142006.01.10 10:11delete7071.001.20551.20151.2080
14152006.01.10 10:11sell7080.501.20761.21161.2051
14162006.01.10 10:11sell limit7091.001.20911.21311.2066
14172006.01.10 10:11close7080.501.20711.21161.205125.006151.00
14182006.01.10 10:11delete7091.001.20911.21311.2066
14192006.01.10 10:12sell7100.501.20781.21181.2053
14202006.01.10 10:12sell limit7111.001.20931.21331.2068
14212006.01.10 10:12close7100.501.20721.21181.205330.006181.00
14222006.01.10 10:12delete7111.001.20931.21331.2068
14232006.01.10 10:13sell7120.501.20771.21171.2052
14242006.01.10 10:13sell limit7131.001.20921.21321.2067
14252006.01.10 10:16close7120.501.20711.21171.205230.006211.00
14262006.01.10 10:16delete7131.001.20921.21321.2067
14272006.01.10 11:01buy7140.501.20771.20371.2102
14282006.01.10 11:01buy limit7151.001.20621.20221.2087
14292006.01.10 11:02close7140.501.20821.20371.210225.006236.00
14302006.01.10 11:02delete7151.001.20621.20221.2087
14312006.01.10 11:03buy7160.501.20751.20351.2100
14322006.01.10 11:03buy limit7171.001.20601.20201.2085
14332006.01.10 11:03close7160.501.20801.20351.210025.006261.00
14342006.01.10 11:03delete7171.001.20601.20201.2085
14352006.01.10 11:04buy7180.501.20771.20371.2102
14362006.01.10 11:04buy limit7191.001.20621.20221.2087
14372006.01.10 11:04close7180.501.20821.20371.210225.006286.00
14382006.01.10 11:04delete7191.001.20621.20221.2087
14392006.01.10 11:22buy7200.501.20991.20591.2124
14402006.01.10 11:22buy limit7211.001.20841.20441.2109
14412006.01.10 11:34close7200.501.21051.20591.212430.006316.00
14422006.01.10 11:34delete7211.001.20841.20441.2109
14432006.01.10 11:35buy7220.501.20981.20581.2123
14442006.01.10 11:35buy limit7231.001.20831.20431.2108
14452006.01.10 11:46close7220.501.21031.20581.212325.006341.00
14462006.01.10 11:46delete7231.001.20831.20431.2108
14472006.01.10 11:51buy7240.501.21001.20601.2125
14482006.01.10 11:51buy limit7251.001.20851.20451.2110
14492006.01.10 11:51close7240.501.21051.20601.212525.006366.00
14502006.01.10 11:51delete7251.001.20851.20451.2110
14512006.01.10 11:53buy7260.501.21001.20601.2125
14522006.01.10 11:53buy limit7271.001.20851.20451.2110
14532006.01.10 11:54close7260.501.21051.20601.212525.006391.00
14542006.01.10 11:54delete7271.001.20851.20451.2110
14552006.01.10 12:03buy7280.501.20991.20591.2124
14562006.01.10 12:03buy limit7291.001.20841.20441.2109
14572006.01.10 12:14close7280.501.21051.20591.212430.006421.00
14582006.01.10 12:14delete7291.001.20841.20441.2109
14592006.01.10 12:22buy7300.501.20941.20541.2119
14602006.01.10 12:22buy limit7311.001.20791.20391.2104
14612006.01.10 12:24close7300.501.20821.20541.2119-60.006361.00
14622006.01.10 12:24delete7311.001.20791.20391.2104
14632006.01.10 13:13buy7320.501.20811.20411.2106
14642006.01.10 13:13buy limit7331.001.20661.20261.2091
14652006.01.10 13:40close7320.501.20861.20411.210625.006386.00
14662006.01.10 13:40delete7331.001.20661.20261.2091
14672006.01.10 14:01buy7340.501.20721.20321.2097
14682006.01.10 14:01buy limit7351.001.20571.20171.2082
14692006.01.10 14:13close7340.501.20611.20321.2097-55.006331.00
14702006.01.10 14:13delete7351.001.20571.20171.2082
14712006.01.10 14:18sell7360.501.20701.21101.2045
14722006.01.10 14:18sell limit7371.001.20851.21251.2060
14732006.01.10 14:18close7360.501.20671.21101.204515.006346.00
14742006.01.10 14:18delete7371.001.20851.21251.2060
14752006.01.10 14:31buy7380.501.20591.20191.2084
14762006.01.10 14:31buy limit7391.001.20441.20041.2069
14772006.01.10 14:42close7380.501.20471.20191.2084-60.006286.00
14782006.01.10 14:42delete7391.001.20441.20041.2069
14792006.01.10 14:43buy7400.501.20481.20081.2073
14802006.01.10 14:43buy limit7411.001.20331.19931.2058
14812006.01.10 14:52close7400.501.20521.20081.207320.006306.00
14822006.01.10 14:52delete7411.001.20331.19931.2058
14832006.01.10 14:53sell7420.501.20531.20931.2028
14842006.01.10 14:53sell limit7431.001.20681.21081.2043
14852006.01.10 15:09close7420.501.20491.20931.202820.006326.00
14862006.01.10 15:09delete7431.001.20681.21081.2043
14872006.01.10 15:11sell7440.501.20561.20961.2031
14882006.01.10 15:11sell limit7451.001.20711.21111.2046
14892006.01.10 15:18close7440.501.20511.20961.203125.006351.00
14902006.01.10 15:18delete7451.001.20711.21111.2046
14912006.01.10 15:23sell7460.501.20601.21001.2035
14922006.01.10 15:23sell limit7471.001.20751.21151.2050
14932006.01.10 15:24close7460.501.20561.21001.203520.006371.00
14942006.01.10 15:24delete7471.001.20751.21151.2050
14952006.01.10 15:35sell7480.501.20491.20891.2024
14962006.01.10 15:35sell limit7491.001.20641.21041.2039
14972006.01.10 15:36close7480.501.20461.20891.202415.006386.00
14982006.01.10 15:36delete7491.001.20641.21041.2039
14992006.01.10 15:39sell7500.501.20491.20891.2024
15002006.01.10 15:39sell limit7511.001.20641.21041.2039
15012006.01.10 15:39close7500.501.20451.20891.202420.006406.00
15022006.01.10 15:39delete7511.001.20641.21041.2039
15032006.01.10 15:47sell7520.501.20531.20931.2028
15042006.01.10 15:47sell limit7531.001.20681.21081.2043
15052006.01.10 15:54close7520.501.20641.20931.2028-55.006351.00
15062006.01.10 15:54delete7531.001.20681.21081.2043
15072006.01.10 15:54sell7540.501.20621.21021.2037
15082006.01.10 15:54sell limit7551.001.20771.21171.2052
15092006.01.10 15:54close7540.501.20581.21021.203720.006371.00
15102006.01.10 15:54delete7551.001.20771.21171.2052
15112006.01.10 16:08buy7560.501.20711.20311.2096
15122006.01.10 16:08buy limit7571.001.20561.20161.2081
15132006.01.10 16:09close7560.501.20761.20311.209625.006396.00
15142006.01.10 16:09delete7571.001.20561.20161.2081
15152006.01.10 16:12buy7580.501.20641.20241.2089
15162006.01.10 16:12buy limit7591.001.20491.20091.2074
15172006.01.10 16:13close7580.501.20691.20241.208925.006421.00
15182006.01.10 16:13delete7591.001.20491.20091.2074
15192006.01.10 16:31buy7600.501.20691.20291.2094
15202006.01.10 16:31buy limit7611.001.20541.20141.2079
15212006.01.10 16:32close7600.501.20751.20291.209430.006451.00
15222006.01.10 16:32delete7611.001.20541.20141.2079
15232006.01.10 16:33buy7620.501.20701.20301.2095
15242006.01.10 16:33buy limit7631.001.20551.20151.2080
15252006.01.10 16:35close7620.501.20751.20301.209525.006476.00
15262006.01.10 16:35delete7631.001.20551.20151.2080
15272006.01.10 16:49buy7640.501.20711.20311.2096
15282006.01.10 16:49buy limit7651.001.20561.20161.2081
15292006.01.10 16:56close7640.501.20761.20311.209625.006501.00
15302006.01.10 16:56delete7651.001.20561.20161.2081
15312006.01.10 17:13buy7660.501.20751.20351.2100
15322006.01.10 17:13buy limit7671.001.20601.20201.2085
15332006.01.10 17:13close7660.501.20821.20351.210035.006536.00
15342006.01.10 17:13delete7671.001.20601.20201.2085
15352006.01.10 17:14buy7680.501.20751.20351.2100
15362006.01.10 17:14buy limit7691.001.20601.20201.2085
15372006.01.10 17:38close7680.501.20621.20351.2100-65.006471.00
15382006.01.10 17:38delete7691.001.20601.20201.2085
15392006.01.10 17:38buy7700.501.20641.20241.2089
15402006.01.10 17:38buy limit7711.001.20491.20091.2074
15412006.01.10 17:40close7700.501.20691.20241.208925.006496.00
15422006.01.10 17:40delete7711.001.20491.20091.2074
15432006.01.10 17:51buy7720.501.20661.20261.2091
15442006.01.10 17:51buy limit7731.001.20511.20111.2076
15452006.01.10 17:51close7720.501.20701.20261.209120.006516.00
15462006.01.10 17:51delete7731.001.20511.20111.2076
15472006.01.10 17:53buy7740.501.20651.20251.2090
15482006.01.10 17:53buy limit7751.001.20501.20101.2075
15492006.01.10 18:28close7740.501.20691.20251.209020.006536.00
15502006.01.10 18:28delete7751.001.20501.20101.2075
15512006.01.10 19:12sell7760.501.20721.21121.2047
15522006.01.10 19:12sell limit7771.001.20871.21271.2062
15532006.01.10 19:18close7760.501.20661.21121.204730.006566.00
15542006.01.10 19:18delete7771.001.20871.21271.2062
15552006.01.10 19:38sell7780.501.20771.21171.2052
15562006.01.10 19:38sell limit7791.001.20921.21321.2067
15572006.01.10 19:40close7780.501.20731.21171.205220.006586.00
15582006.01.10 19:40delete7791.001.20921.21321.2067
15592006.01.10 19:51buy7800.501.20681.20281.2093
15602006.01.10 19:51buy limit7811.001.20531.20131.2078
15612006.01.10 19:51close7800.501.20731.20281.209325.006611.00
15622006.01.10 19:51delete7811.001.20531.20131.2078
15632006.01.10 19:54buy7820.501.20691.20291.2094
15642006.01.10 19:54buy limit7831.001.20541.20141.2079
15652006.01.10 20:03close7820.501.20741.20291.209425.006636.00
15662006.01.10 20:03delete7831.001.20541.20141.2079
15672006.01.10 20:04sell7840.501.20771.21171.2052
15682006.01.10 20:04sell limit7851.001.20921.21321.2067
15692006.01.10 20:08close7840.501.20731.21171.205220.006656.00
15702006.01.10 20:08delete7851.001.20921.21321.2067
15712006.01.10 21:13sell7860.501.20741.21141.2049
15722006.01.10 21:13sell limit7871.001.20891.21291.2064
15732006.01.10 21:13close7860.501.20681.21141.204930.006686.00
15742006.01.10 21:13delete7871.001.20891.21291.2064
15752006.01.10 21:33sell7880.501.20731.21131.2048
15762006.01.10 21:33sell limit7891.001.20881.21281.2063
15772006.01.10 21:35close7880.501.20691.21131.204820.006706.00
15782006.01.10 21:35delete7891.001.20881.21281.2063
15792006.01.10 21:50sell7900.501.20731.21131.2048
15802006.01.10 21:50sell limit7911.001.20881.21281.2063
15812006.01.10 21:51close7900.501.20691.21131.204820.006726.00
15822006.01.10 21:51delete7911.001.20881.21281.2063
15832006.01.11 03:35sell7920.501.20721.21121.2047
15842006.01.11 03:35sell limit7931.001.20871.21271.2062
15852006.01.11 03:36close7920.501.20661.21121.204730.006756.00
15862006.01.11 03:36delete7931.001.20871.21271.2062
15872006.01.11 03:37sell7940.501.20731.21131.2048
15882006.01.11 03:37sell limit7951.001.20881.21281.2063
15892006.01.11 03:44buy7960.501.20701.20301.2095
15902006.01.11 03:44buy limit7971.001.20551.20151.2080
15912006.01.11 03:45close7940.501.20691.21131.204820.006776.00
15922006.01.11 03:45delete7951.001.20881.21281.2063
15932006.01.11 03:45delete7971.001.20551.20151.2080
15942006.01.11 03:55close7960.501.20751.20301.209525.006801.00
15952006.01.11 04:39buy7980.501.20711.20311.2096
15962006.01.11 04:39buy limit7991.001.20561.20161.2081
15972006.01.11 05:22close7980.501.20751.20311.209620.006821.00
15982006.01.11 05:22delete7991.001.20561.20161.2081
15992006.01.11 07:36sell8000.501.20651.21051.2040
16002006.01.11 07:36sell limit8011.001.20801.21201.2055
16012006.01.11 07:39close8000.501.20611.21051.204020.006841.00
16022006.01.11 07:39delete8011.001.20801.21201.2055
16032006.01.11 07:39sell8020.501.20651.21051.2040
16042006.01.11 07:39sell limit8031.001.20801.21201.2055
16052006.01.11 07:42close8020.501.20611.21051.204020.006861.00
16062006.01.11 07:42delete8031.001.20801.21201.2055
16072006.01.11 07:53sell8040.501.20641.21041.2039
16082006.01.11 07:53sell limit8051.001.20791.21191.2054
16092006.01.11 08:01close8040.501.20601.21041.203920.006881.00
16102006.01.11 08:01delete8051.001.20791.21191.2054
16112006.01.11 08:04buy8060.501.20571.20171.2082
16122006.01.11 08:04buy limit8071.001.20421.20021.2067
16132006.01.11 08:06close8060.501.20621.20171.208225.006906.00
16142006.01.11 08:06delete8071.001.20421.20021.2067
16152006.01.11 08:06sell8080.501.20621.21021.2037
16162006.01.11 08:06sell limit8091.001.20771.21171.2052
16172006.01.11 08:06close8080.501.20581.21021.203720.006926.00
16182006.01.11 08:06delete8091.001.20771.21171.2052
16192006.01.11 08:12sell8100.501.20641.21041.2039
16202006.01.11 08:12sell limit8111.001.20791.21191.2054
16212006.01.11 08:13close8100.501.20581.21041.203930.006956.00
16222006.01.11 08:13delete8111.001.20791.21191.2054
16232006.01.11 08:14sell8120.501.20641.21041.2039
16242006.01.11 08:14sell limit8131.001.20791.21191.2054
16252006.01.11 08:17close8120.501.20591.21041.203925.006981.00
16262006.01.11 08:17delete8131.001.20791.21191.2054
16272006.01.11 09:00sell8140.501.20631.21031.2038
16282006.01.11 09:00sell limit8151.001.20781.21181.2053
16292006.01.11 09:01close8140.501.20581.21031.203825.007006.00
16302006.01.11 09:01delete8151.001.20781.21181.2053
16312006.01.11 09:16sell8160.501.20661.21061.2041
16322006.01.11 09:16sell limit8171.001.20811.21211.2056
16332006.01.11 09:17close8160.501.20621.21061.204120.007026.00
16342006.01.11 09:17delete8171.001.20811.21211.2056
16352006.01.11 09:19sell8180.501.20671.21071.2042
16362006.01.11 09:19sell limit8191.001.20821.21221.2057
16372006.01.11 09:20close8180.501.20611.21071.204230.007056.00
16382006.01.11 09:20delete8191.001.20821.21221.2057
16392006.01.11 09:39sell8200.501.20651.21051.2040
16402006.01.11 09:39sell limit8211.001.20801.21201.2055
16412006.01.11 09:40close8200.501.20611.21051.204020.007076.00
16422006.01.11 09:40delete8211.001.20801.21201.2055
16432006.01.11 10:14sell8220.501.20561.20961.2031
16442006.01.11 10:14sell limit8231.001.20711.21111.2046
16452006.01.11 10:17close8220.501.20521.20961.203120.007096.00
16462006.01.11 10:17delete8231.001.20711.21111.2046
16472006.01.11 10:19sell8240.501.20631.21031.2038
16482006.01.11 10:19sell limit8251.001.20781.21181.2053
16492006.01.11 10:24close8240.501.20571.21031.203830.007126.00
16502006.01.11 10:24delete8251.001.20781.21181.2053
16512006.01.11 10:24buy8260.501.20571.20171.2082
16522006.01.11 10:24buy limit8271.001.20421.20021.2067
16532006.01.11 10:25close8260.501.20621.20171.208225.007151.00
16542006.01.11 10:25delete8271.001.20421.20021.2067
16552006.01.11 10:31buy8280.501.20531.20131.2078
16562006.01.11 10:31buy limit8291.001.20381.19981.2063
16572006.01.11 10:33close8280.501.20571.20131.207820.007171.00
16582006.01.11 10:33delete8291.001.20381.19981.2063
16592006.01.11 10:34buy8300.501.20531.20131.2078
16602006.01.11 10:34buy limit8311.001.20381.19981.2063
16612006.01.11 10:43close8300.501.20571.20131.207820.007191.00
16622006.01.11 10:43delete8311.001.20381.19981.2063
16632006.01.11 11:24sell8320.501.20591.20991.2034
16642006.01.11 11:24sell limit8331.001.20741.21141.2049
16652006.01.11 11:25close8320.501.20531.20991.203430.007221.00
16662006.01.11 11:25delete8331.001.20741.21141.2049
16672006.01.11 11:25buy8340.501.20531.20131.2078
16682006.01.11 11:25buy limit8351.001.20381.19981.2063
16692006.01.11 11:26close8340.501.20581.20131.207825.007246.00
16702006.01.11 11:26delete8351.001.20381.19981.2063
16712006.01.11 11:28sell8360.501.20651.21051.2040
16722006.01.11 11:28sell limit8371.001.20801.21201.2055
16732006.01.11 11:28close8360.501.20591.21051.204030.007276.00
16742006.01.11 11:28delete8371.001.20801.21201.2055
16752006.01.11 11:37sell8380.501.20701.21101.2045
16762006.01.11 11:37sell limit8391.001.20851.21251.2060
16772006.01.11 11:38close8380.501.20671.21101.204515.007291.00
16782006.01.11 11:38delete8391.001.20851.21251.2060
16792006.01.11 11:38sell8400.501.20711.21111.2046
16802006.01.11 11:38sell limit8411.001.20861.21261.2061
16812006.01.11 11:39close8400.501.20681.21111.204615.007306.00
16822006.01.11 11:39delete8411.001.20861.21261.2061
16832006.01.11 11:39sell8420.501.20701.21101.2045
16842006.01.11 11:39sell limit8431.001.20851.21251.2060
16852006.01.11 11:40close8420.501.20651.21101.204525.007331.00
16862006.01.11 11:40delete8431.001.20851.21251.2060
16872006.01.11 12:01buy8440.501.20611.20211.2086
16882006.01.11 12:01buy limit8451.001.20461.20061.2071
16892006.01.11 12:03close8440.501.20651.20211.208620.007351.00
16902006.01.11 12:03delete8451.001.20461.20061.2071
16912006.01.11 12:04buy8460.501.20611.20211.2086
16922006.01.11 12:04buy limit8471.001.20461.20061.2071
16932006.01.11 12:10close8460.501.20661.20211.208625.007376.00
16942006.01.11 12:10delete8471.001.20461.20061.2071
16952006.01.11 12:49buy8480.501.20761.20361.2101
16962006.01.11 12:49buy limit8491.001.20611.20211.2086
16972006.01.11 12:49close8480.501.20801.20361.210120.007396.00
16982006.01.11 12:49delete8491.001.20611.20211.2086
16992006.01.11 12:50buy8500.501.20711.20311.2096
17002006.01.11 12:50buy limit8511.001.20561.20161.2081
17012006.01.11 12:51close8500.501.20751.20311.209620.007416.00
17022006.01.11 12:51delete8511.001.20561.20161.2081
17032006.01.11 13:07buy8520.501.20741.20341.2099
17042006.01.11 13:07buy limit8531.001.20591.20191.2084
17052006.01.11 13:07close8520.501.20791.20341.209925.007441.00
17062006.01.11 13:07delete8531.001.20591.20191.2084
17072006.01.11 13:09buy8540.501.20761.20361.2101
17082006.01.11 13:09buy limit8551.001.20611.20211.2086
17092006.01.11 13:12close8540.501.20801.20361.210120.007461.00
17102006.01.11 13:12delete8551.001.20611.20211.2086
17112006.01.11 14:16buy8560.501.20861.20461.2111
17122006.01.11 14:16buy limit8571.001.20711.20311.2096
17132006.01.11 14:17close8560.501.20901.20461.211120.007481.00
17142006.01.11 14:17delete8571.001.20711.20311.2096
17152006.01.11 15:11buy8580.501.20921.20521.2117
17162006.01.11 15:11buy limit8591.001.20771.20371.2102
17172006.01.11 15:11close8580.501.20971.20521.211725.007506.00
17182006.01.11 15:11delete8591.001.20771.20371.2102
17192006.01.11 15:41buy8600.501.21031.20631.2128
17202006.01.11 15:41buy limit8611.001.20881.20481.2113
17212006.01.11 15:42close8600.501.21071.20631.212820.007526.00
17222006.01.11 15:42delete8611.001.20881.20481.2113
17232006.01.11 15:42buy8620.501.21031.20631.2128
17242006.01.11 15:42buy limit8631.001.20881.20481.2113
17252006.01.11 15:44close8620.501.21071.20631.212820.007546.00
17262006.01.11 15:44delete8631.001.20881.20481.2113
17272006.01.11 15:57buy8640.501.21111.20711.2136
17282006.01.11 15:57buy limit8651.001.20961.20561.2121
17292006.01.11 15:58close8640.501.21161.20711.213625.007571.00
17302006.01.11 15:58delete8651.001.20961.20561.2121
17312006.01.11 16:03buy8660.501.21101.20701.2135
17322006.01.11 16:03buy limit8671.001.20951.20551.2120
17332006.01.11 16:10close8660.501.21151.20701.213525.007596.00
17342006.01.11 16:10delete8671.001.20951.20551.2120
17352006.01.11 16:17buy8680.501.21031.20631.2128
17362006.01.11 16:17buy limit8691.001.20881.20481.2113
17372006.01.11 16:18close8680.501.21071.20631.212820.007616.00
17382006.01.11 16:18delete8691.001.20881.20481.2113
17392006.01.11 16:18buy8700.501.21041.20641.2129
17402006.01.11 16:18buy limit8711.001.20891.20491.2114
17412006.01.11 16:20close8700.501.20921.20641.2129-60.007556.00
17422006.01.11 16:20delete8711.001.20891.20491.2114
17432006.01.11 16:20buy8720.501.20941.20541.2119
17442006.01.11 16:20buy limit8731.001.20791.20391.2104
17452006.01.11 16:21close8720.501.20991.20541.211925.007581.00
17462006.01.11 16:21delete8731.001.20791.20391.2104
17472006.01.11 17:00buy8740.501.20981.20581.2123
17482006.01.11 17:00buy limit8751.001.20831.20431.2108
17492006.01.11 17:02close8740.501.21031.20581.212325.007606.00
17502006.01.11 17:02delete8751.001.20831.20431.2108
17512006.01.11 17:03buy8760.501.20991.20591.2124
17522006.01.11 17:03buy limit8771.001.20841.20441.2109
17532006.01.11 17:04close8760.501.21041.20591.212425.007631.00
17542006.01.11 17:04delete8771.001.20841.20441.2109
17552006.01.11 17:50buy8780.501.21171.20771.2142
17562006.01.11 17:50buy limit8791.001.21021.20621.2127
17572006.01.11 17:51close8780.501.21221.20771.214225.007656.00
17582006.01.11 17:51delete8791.001.21021.20621.2127
17592006.01.11 18:01buy8800.501.21331.20931.2158
17602006.01.11 18:01buy limit8811.001.21181.20781.2143
17612006.01.11 18:01close8800.501.21381.20931.215825.007681.00
17622006.01.11 18:01delete8811.001.21181.20781.2143
17632006.01.11 18:03buy8820.501.21301.20901.2155
17642006.01.11 18:03buy limit8831.001.21151.20751.2140
17652006.01.11 18:05close8820.501.21351.20901.215525.007706.00
17662006.01.11 18:05delete8831.001.21151.20751.2140
17672006.01.11 18:12buy8840.501.21371.20971.2162
17682006.01.11 18:12buy limit8851.001.21221.20821.2147
17692006.01.11 18:18close8840.501.21431.20971.216230.007736.00
17702006.01.11 18:18delete8851.001.21221.20821.2147
17712006.01.11 18:21buy8860.501.21401.21001.2165
17722006.01.11 18:21buy limit8871.001.21251.20851.2150
17732006.01.11 18:22close8860.501.21461.21001.216530.007766.00
17742006.01.11 18:22delete8871.001.21251.20851.2150
17752006.01.11 18:23buy8880.501.21381.20981.2163
17762006.01.11 18:23buy limit8891.001.21231.20831.2148
17772006.01.11 18:24close8880.501.21431.20981.216325.007791.00
17782006.01.11 18:24delete8891.001.21231.20831.2148
17792006.01.11 18:27buy8900.501.21331.20931.2158
17802006.01.11 18:27buy limit8911.001.21181.20781.2143
17812006.01.11 18:33close8900.501.21391.20931.215830.007821.00
17822006.01.11 18:33delete8911.001.21181.20781.2143
17832006.01.11 20:06buy8920.501.21251.20851.2150
17842006.01.11 20:06buy limit8931.001.21101.20701.2135
17852006.01.11 20:08close8920.501.21291.20851.215020.007841.00
17862006.01.11 20:08delete8931.001.21101.20701.2135
17872006.01.11 20:08buy8940.501.21261.20861.2151
17882006.01.11 20:08buy limit8951.001.21111.20711.2136
17892006.01.11 20:24close8940.501.21301.20861.215120.007861.00
17902006.01.11 20:24delete8951.001.21111.20711.2136
17912006.01.11 20:49buy8960.501.21261.20861.2151
17922006.01.11 20:49buy limit8971.001.21111.20711.2136
17932006.01.11 20:52close8960.501.21311.20861.215125.007886.00
17942006.01.11 20:52delete8971.001.21111.20711.2136
17952006.01.11 21:09buy8980.501.21211.20811.2146
17962006.01.11 21:09buy limit8991.001.21061.20661.2131
17972006.01.11 21:15close8980.501.21261.20811.214625.007911.00
17982006.01.11 21:15delete8991.001.21061.20661.2131
17992006.01.11 23:38buy9000.501.21361.20961.2161
18002006.01.11 23:38buy limit9011.001.21211.20811.2146
18012006.01.11 23:48close9000.501.21411.20961.216125.007936.00
18022006.01.11 23:48delete9011.001.21211.20811.2146
18032006.01.12 01:39buy9020.501.21311.20911.2156
18042006.01.12 01:39buy limit9031.001.21161.20761.2141
18052006.01.12 01:41close9020.501.21381.20911.215635.007971.00
18062006.01.12 01:41delete9031.001.21161.20761.2141
18072006.01.12 02:16buy9040.501.21361.20961.2161
18082006.01.12 02:16buy limit9051.001.21211.20811.2146
18092006.01.12 02:23close9040.501.21411.20961.216125.007996.00
18102006.01.12 02:23delete9051.001.21211.20811.2146
18112006.01.12 02:47buy9060.501.21481.21081.2173
18122006.01.12 02:47buy limit9071.001.21331.20931.2158
18132006.01.12 02:48close9060.501.21521.21081.217320.008016.00
18142006.01.12 02:48delete9071.001.21331.20931.2158
18152006.01.12 02:57buy9080.501.21511.21111.2176
18162006.01.12 02:57buy limit9091.001.21361.20961.2161
18172006.01.12 02:57close9080.501.21581.21111.217635.008051.00
18182006.01.12 02:57delete9091.001.21361.20961.2161
18192006.01.12 02:58buy9100.501.21511.21111.2176
18202006.01.12 02:58buy limit9111.001.21361.20961.2161
18212006.01.12 03:14close9100.501.21561.21111.217625.008076.00
18222006.01.12 03:14delete9111.001.21361.20961.2161
18232006.01.12 03:28buy9120.501.21481.21081.2173
18242006.01.12 03:28buy limit9131.001.21331.20931.2158
18252006.01.12 03:37close9120.501.21521.21081.217320.008096.00
18262006.01.12 03:37delete9131.001.21331.20931.2158
18272006.01.12 06:03buy9140.501.21351.20951.2160
18282006.01.12 06:03buy limit9151.001.21201.20801.2145
18292006.01.12 06:06close9140.501.21401.20951.216025.008121.00
18302006.01.12 06:06delete9151.001.21201.20801.2145
18312006.01.12 08:02buy9160.501.21501.21101.2175
18322006.01.12 08:02buy limit9171.001.21351.20951.2160
18332006.01.12 08:16close9160.501.21541.21101.217520.008141.00
18342006.01.12 08:16delete9171.001.21351.20951.2160
18352006.01.12 08:17buy9180.501.21421.21021.2167
18362006.01.12 08:17buy limit9191.001.21271.20871.2152
18372006.01.12 08:34close9180.501.21461.21021.216720.008161.00
18382006.01.12 08:34delete9191.001.21271.20871.2152
18392006.01.12 09:02buy9200.501.21421.21021.2167
18402006.01.12 09:02buy limit9211.001.21271.20871.2152
18412006.01.12 09:05close9200.501.21471.21021.216725.008186.00
18422006.01.12 09:05delete9211.001.21271.20871.2152
18432006.01.12 10:19buy9220.501.21541.21141.2179
18442006.01.12 10:19buy limit9231.001.21391.20991.2164
18452006.01.12 10:26close9220.501.21431.21141.2179-55.008131.00
18462006.01.12 10:26delete9231.001.21391.20991.2164
18472006.01.12 10:26buy9240.501.21451.21051.2170
18482006.01.12 10:26buy limit9251.001.21301.20901.2155
18492006.01.12 10:27close9240.501.21481.21051.217015.008146.00
18502006.01.12 10:27delete9251.001.21301.20901.2155
18512006.01.12 10:28buy9260.501.21431.21031.2168
18522006.01.12 10:28buy limit9271.001.21281.20881.2153
18532006.01.12 10:29close9260.501.21481.21031.216825.008171.00
18542006.01.12 10:29delete9271.001.21281.20881.2153
18552006.01.12 11:04buy9280.501.21411.21011.2166
18562006.01.12 11:04buy limit9291.001.21261.20861.2151
18572006.01.12 11:07close9280.501.21461.21011.216625.008196.00
18582006.01.12 11:07delete9291.001.21261.20861.2151
18592006.01.12 11:26buy9300.501.21441.21041.2169
18602006.01.12 11:26buy limit9311.001.21291.20891.2154
18612006.01.12 11:29close9300.501.21491.21041.216925.008221.00
18622006.01.12 11:29delete9311.001.21291.20891.2154
18632006.01.12 11:44buy9320.501.21441.21041.2169
18642006.01.12 11:44buy limit9331.001.21291.20891.2154
18652006.01.12 11:44close9320.501.21481.21041.216920.008241.00
18662006.01.12 11:44delete9331.001.21291.20891.2154
18672006.01.12 12:02buy9340.501.21461.21061.2171
18682006.01.12 12:02buy limit9351.001.21311.20911.2156
18692006.01.12 13:01close9340.501.21351.21061.2171-55.008186.00
18702006.01.12 13:01delete9351.001.21311.20911.2156
18712006.01.12 13:15sell9360.501.21291.21691.2104
18722006.01.12 13:15sell limit9371.001.21441.21841.2119
18732006.01.12 13:15close9360.501.21261.21691.210415.008201.00
18742006.01.12 13:15delete9371.001.21441.21841.2119
18752006.01.12 13:17sell9380.501.21291.21691.2104
18762006.01.12 13:17sell limit9391.001.21441.21841.2119
18772006.01.12 13:18close9380.501.21251.21691.210420.008221.00
18782006.01.12 13:18delete9391.001.21441.21841.2119
18792006.01.12 13:26sell9400.501.21341.21741.2109
18802006.01.12 13:26sell limit9411.001.21491.21891.2124
18812006.01.12 13:31close9400.501.21291.21741.210925.008246.00
18822006.01.12 13:31delete9411.001.21491.21891.2124
18832006.01.12 14:22sell9420.501.21171.21571.2092
18842006.01.12 14:22sell limit9431.001.21321.21721.2107
18852006.01.12 14:29close9420.501.21111.21571.209230.008276.00
18862006.01.12 14:29delete9431.001.21321.21721.2107
18872006.01.12 14:35sell9440.501.21211.21611.2096
18882006.01.12 14:35sell limit9451.001.21361.21761.2111
18892006.01.12 14:35close9440.501.21171.21611.209620.008296.00
18902006.01.12 14:35delete9451.001.21361.21761.2111
18912006.01.12 14:36sell9460.501.21171.21571.2092
18922006.01.12 14:36sell limit9471.001.21321.21721.2107
18932006.01.12 14:37close9460.501.21291.21571.2092-60.008236.00
18942006.01.12 14:37delete9471.001.21321.21721.2107
18952006.01.12 14:38sell9480.501.21191.21591.2094
18962006.01.12 14:38sell limit9491.001.21341.21741.2109
18972006.01.12 14:39close9480.501.21121.21591.209435.008271.00
18982006.01.12 14:39delete9491.001.21341.21741.2109
18992006.01.12 14:41sell9500.501.21191.21591.2094
19002006.01.12 14:41sell limit9511.001.21341.21741.2109
19012006.01.12 14:42close9500.501.21151.21591.209420.008291.00
19022006.01.12 14:42delete9511.001.21341.21741.2109
19032006.01.12 14:42sell9520.501.21191.21591.2094
19042006.01.12 14:42sell limit9531.001.21341.21741.2109
19052006.01.12 14:46close9520.501.21141.21591.209425.008316.00
19062006.01.12 14:46delete9531.001.21341.21741.2109
19072006.01.12 15:10sell9540.501.20621.21021.2037
19082006.01.12 15:10sell limit9551.001.20771.21171.2052
19092006.01.12 15:15close9540.501.20731.21021.2037-55.008261.00
19102006.01.12 15:15delete9551.001.20771.21171.2052
19112006.01.12 15:15sell9560.501.20711.21111.2046
19122006.01.12 15:15sell limit9571.001.20861.21261.2061
19132006.01.12 15:16close9560.501.20641.21111.204635.008296.00
19142006.01.12 15:16delete9571.001.20861.21261.2061
19152006.01.12 15:31sell9580.501.20261.20661.2001
19162006.01.12 15:31sell limit9591.001.20411.20811.2016
19172006.01.12 15:34close9580.501.20371.20661.2001-55.008241.00
19182006.01.12 15:34delete9591.001.20411.20811.2016
19192006.01.12 15:42sell9600.501.20391.20791.2014
19202006.01.12 15:42sell limit9611.001.20541.20941.2029
19212006.01.12 15:43close9600.501.20331.20791.201430.008271.00
19222006.01.12 15:43delete9611.001.20541.20941.2029
19232006.01.12 15:44sell9620.501.20401.20801.2015
19242006.01.12 15:44sell limit9631.001.20551.20951.2030
19252006.01.12 15:45close9620.501.20361.20801.201520.008291.00
19262006.01.12 15:45delete9631.001.20551.20951.2030
19272006.01.12 15:56sell9640.501.20411.20811.2016
19282006.01.12 15:56sell limit9651.001.20561.20961.2031
19292006.01.12 15:57close9640.501.20351.20811.201630.008321.00
19302006.01.12 15:57delete9651.001.20561.20961.2031
19312006.01.12 16:05sell9660.501.20271.20671.2002
19322006.01.12 16:05sell limit9671.001.20421.20821.2017
19332006.01.12 16:05close9660.501.20231.20671.200220.008341.00
19342006.01.12 16:05delete9671.001.20421.20821.2017
19352006.01.12 16:11sell9680.501.20141.20541.1989
19362006.01.12 16:11sell limit9691.001.20291.20691.2004
19372006.01.12 16:16close9680.501.20101.20541.198920.008361.00
19382006.01.12 16:16delete9691.001.20291.20691.2004
19392006.01.12 16:20sell9700.501.20141.20541.1989
19402006.01.12 16:20sell limit9711.001.20291.20691.2004
19412006.01.12 16:26close9700.501.20251.20541.1989-55.008306.00
19422006.01.12 16:26delete9711.001.20291.20691.2004
19432006.01.12 16:26sell9720.501.20231.20631.1998
19442006.01.12 16:26sell limit9731.001.20381.20781.2013
19452006.01.12 16:28close9720.501.20351.20631.1998-60.008246.00
19462006.01.12 16:28delete9731.001.20381.20781.2013
19472006.01.12 16:29sell9740.501.20241.20641.1999
19482006.01.12 16:29sell limit9751.001.20391.20791.2014
19492006.01.12 16:37close9740.501.20351.20641.1999-55.008191.00
19502006.01.12 16:37delete9751.001.20391.20791.2014
19512006.01.12 16:37sell9760.501.20331.20731.2008
19522006.01.12 16:37sell limit9771.001.20481.20881.2023
19532006.01.12 16:37close9760.501.20281.20731.200825.008216.00
19542006.01.12 16:37delete9771.001.20481.20881.2023
19552006.01.12 16:38sell9780.501.20311.20711.2006
19562006.01.12 16:38sell limit9791.001.20461.20861.2021
19572006.01.12 16:38close9780.501.20261.20711.200625.008241.00
19582006.01.12 16:38delete9791.001.20461.20861.2021
19592006.01.12 16:39sell9800.501.20321.20721.2007
19602006.01.12 16:39sell limit9811.001.20471.20871.2022
19612006.01.12 16:42close9800.501.20281.20721.200720.008261.00
19622006.01.12 16:42delete9811.001.20471.20871.2022
19632006.01.12 16:49sell9820.501.20321.20721.2007
19642006.01.12 16:49sell limit9831.001.20471.20871.2022
19652006.01.12 17:00close9820.501.20431.20721.2007-55.008206.00
19662006.01.12 17:00delete9831.001.20471.20871.2022
19672006.01.12 17:16sell9840.501.20351.20751.2010
19682006.01.12 17:16sell limit9851.001.20501.20901.2025
19692006.01.12 17:19close9840.501.20311.20751.201020.008226.00
19702006.01.12 17:19delete9851.001.20501.20901.2025
19712006.01.12 17:19sell9860.501.20351.20751.2010
19722006.01.12 17:19sell limit9871.001.20501.20901.2025
19732006.01.12 17:20close9860.501.20311.20751.201020.008246.00
19742006.01.12 17:20delete9871.001.20501.20901.2025
19752006.01.12 17:20sell9880.501.20351.20751.2010
19762006.01.12 17:20sell limit9891.001.20501.20901.2025
19772006.01.12 17:22close9880.501.20301.20751.201025.008271.00
19782006.01.12 17:22delete9891.001.20501.20901.2025
19792006.01.12 17:23sell9900.501.20361.20761.2011
19802006.01.12 17:23sell limit9911.001.20511.20911.2026
19812006.01.12 17:24close9900.501.20311.20761.201125.008296.00
19822006.01.12 17:24delete9911.001.20511.20911.2026
19832006.01.12 17:24sell9920.501.20351.20751.2010
19842006.01.12 17:24sell limit9931.001.20501.20901.2025
19852006.01.12 17:26close9920.501.20311.20751.201020.008316.00
19862006.01.12 17:26delete9931.001.20501.20901.2025
19872006.01.12 17:32sell9940.501.20401.20801.2015
19882006.01.12 17:32sell limit9951.001.20551.20951.2030
19892006.01.12 17:34close9940.501.20341.20801.201530.008346.00
19902006.01.12 17:34delete9951.001.20551.20951.2030
19912006.01.12 17:39sell9960.501.20401.20801.2015
19922006.01.12 17:39sell limit9971.001.20551.20951.2030
19932006.01.12 17:39close9960.501.20341.20801.201530.008376.00
19942006.01.12 17:39delete9971.001.20551.20951.2030
19952006.01.12 17:46sell9980.501.20351.20751.2010
19962006.01.12 17:46sell limit9991.001.20501.20901.2025
19972006.01.12 17:46close9980.501.20311.20751.201020.008396.00
19982006.01.12 17:46delete9991.001.20501.20901.2025
19992006.01.12 17:50sell10000.501.20351.20751.2010
20002006.01.12 17:50sell limit10011.001.20501.20901.2025
20012006.01.12 17:53close10000.501.20311.20751.201020.008416.00
20022006.01.12 17:53delete10011.001.20501.20901.2025
20032006.01.12 17:53sell10020.501.20351.20751.2010
20042006.01.12 17:53sell limit10031.001.20501.20901.2025
20052006.01.12 17:54close10020.501.20301.20751.201025.008441.00
20062006.01.12 17:54delete10031.001.20501.20901.2025
20072006.01.12 17:54sell10040.501.20351.20751.2010
20082006.01.12 17:54sell limit10051.001.20501.20901.2025
20092006.01.12 18:04close10040.501.20461.20751.2010-55.008386.00
20102006.01.12 18:04delete10051.001.20501.20901.2025
20112006.01.12 18:11sell10060.501.20411.20811.2016
20122006.01.12 18:11sell limit10071.001.20561.20961.2031
20132006.01.12 18:19close10060.501.20361.20811.201625.008411.00
20142006.01.12 18:19delete10071.001.20561.20961.2031
20152006.01.12 18:36sell10080.501.20301.20701.2005
20162006.01.12 18:36sell limit10091.001.20451.20851.2020
20172006.01.12 19:32close10080.501.20411.20701.2005-55.008356.00
20182006.01.12 19:32delete10091.001.20451.20851.2020
20192006.01.12 20:56sell10100.501.20431.20831.2018
20202006.01.12 20:56sell limit10111.001.20581.20981.2033
20212006.01.12 20:57close10100.501.20371.20831.201830.008386.00
20222006.01.12 20:57delete10111.001.20581.20981.2033
20232006.01.12 20:59sell10120.501.20441.20841.2019
20242006.01.12 20:59sell limit10131.001.20591.20991.2034
20252006.01.12 21:02close10120.501.20401.20841.201920.008406.00
20262006.01.12 21:02delete10131.001.20591.20991.2034
20272006.01.12 23:47sell10140.501.20351.20751.2010
20282006.01.12 23:47sell limit10151.001.20501.20901.2025
20292006.01.13 00:00swap close10140.501.20341.20751.20105.008411.00
20302006.01.13 00:00swap open10160.501.2034381.20751.2010
20312006.01.13 00:00delete10151.001.20501.20901.2025
20322006.01.13 00:17close10160.501.20461.20751.2010-58.108352.90
20332006.01.13 00:21sell10170.501.20501.20901.2025
20342006.01.13 00:21sell limit10181.001.20651.21051.2040
20352006.01.13 00:29close10170.501.20451.20901.202525.008377.90
20362006.01.13 00:29delete10181.001.20651.21051.2040
20372006.01.13 02:12sell10190.501.20431.20831.2018
20382006.01.13 02:12sell limit10201.001.20581.20981.2033
20392006.01.13 02:32close10190.501.20381.20831.201825.008402.90
20402006.01.13 02:32delete10201.001.20581.20981.2033
20412006.01.13 06:14sell10210.501.20471.20871.2022
20422006.01.13 06:14sell limit10221.001.20621.21021.2037
20432006.01.13 06:14close10210.501.20441.20871.202215.008417.90
20442006.01.13 06:14delete10221.001.20621.21021.2037
20452006.01.13 06:20buy10230.501.20441.20041.2069
20462006.01.13 06:20buy limit10241.001.20291.19891.2054
20472006.01.13 06:21close10230.501.20471.20041.206915.008432.90
20482006.01.13 06:21delete10241.001.20291.19891.2054
20492006.01.13 06:46buy10250.501.20341.19941.2059
20502006.01.13 06:46buy limit10261.001.20191.19791.2044
20512006.01.13 06:48close10250.501.20391.19941.205925.008457.90
20522006.01.13 06:48delete10261.001.20191.19791.2044
20532006.01.13 06:56buy10270.501.20431.20031.2068
20542006.01.13 06:56buy limit10281.001.20281.19881.2053
20552006.01.13 06:56close10270.501.20481.20031.206825.008482.90
20562006.01.13 06:56delete10281.001.20281.19881.2053
20572006.01.13 07:21buy10290.501.20521.20121.2077
20582006.01.13 07:21buy limit10301.001.20371.19971.2062
20592006.01.13 07:30close10290.501.20571.20121.207725.008507.90
20602006.01.13 07:30delete10301.001.20371.19971.2062
20612006.01.13 08:41buy10310.501.20591.20191.2084
20622006.01.13 08:41buy limit10321.001.20441.20041.2069
20632006.01.13 08:46close10310.501.20631.20191.208420.008527.90
20642006.01.13 08:46delete10321.001.20441.20041.2069
20652006.01.13 09:18buy10330.501.20681.20281.2093
20662006.01.13 09:18buy limit10341.001.20531.20131.2078
20672006.01.13 09:19close10330.501.20721.20281.209320.008547.90
20682006.01.13 09:19delete10341.001.20531.20131.2078
20692006.01.13 09:24buy10350.501.20651.20251.2090
20702006.01.13 09:24buy limit10361.001.20501.20101.2075
20712006.01.13 09:28close10350.501.20681.20251.209015.008562.90
20722006.01.13 09:28delete10361.001.20501.20101.2075
20732006.01.13 09:49buy10370.501.20661.20261.2091
20742006.01.13 09:49buy limit10381.001.20511.20111.2076
20752006.01.13 10:02close10370.501.20691.20261.209115.008577.90
20762006.01.13 10:02delete10381.001.20511.20111.2076
20772006.01.13 10:14buy10390.501.20691.20291.2094
20782006.01.13 10:14buy limit10401.001.20541.20141.2079
20792006.01.13 10:20close10390.501.20731.20291.209420.008597.90
20802006.01.13 10:20delete10401.001.20541.20141.2079
20812006.01.13 10:38buy10410.501.20711.20311.2096
20822006.01.13 10:38buy limit10421.001.20561.20161.2081
20832006.01.13 10:39close10410.501.20751.20311.209620.008617.90
20842006.01.13 10:39delete10421.001.20561.20161.2081
20852006.01.13 10:53buy10430.501.20751.20351.2100
20862006.01.13 10:53buy limit10441.001.20601.20201.2085
20872006.01.13 11:28close10430.501.20641.20351.2100-55.008562.90
20882006.01.13 11:28delete10441.001.20601.20201.2085
20892006.01.13 11:28buy10450.501.20661.20261.2091
20902006.01.13 11:28buy limit10461.001.20511.20111.2076
20912006.01.13 11:43close10450.501.20551.20261.2091-55.008507.90
20922006.01.13 11:43delete10461.001.20511.20111.2076
20932006.01.13 11:43buy10470.501.20571.20171.2082
20942006.01.13 11:43buy limit10481.001.20421.20021.2067
20952006.01.13 11:46close10470.501.20621.20171.208225.008532.90
20962006.01.13 11:46delete10481.001.20421.20021.2067
20972006.01.13 11:54buy10490.501.20591.20191.2084
20982006.01.13 11:54buy limit10501.001.20441.20041.2069
20992006.01.13 11:54close10490.501.20641.20191.208425.008557.90
21002006.01.13 11:54delete10501.001.20441.20041.2069
21012006.01.13 11:56buy10510.501.20561.20161.2081
21022006.01.13 11:56buy limit10521.001.20411.20011.2066
21032006.01.13 11:57close10510.501.20611.20161.208125.008582.90
21042006.01.13 11:57delete10521.001.20411.20011.2066
21052006.01.13 12:02buy10530.501.20571.20171.2082
21062006.01.13 12:02buy limit10541.001.20421.20021.2067
21072006.01.13 12:36close10530.501.20621.20171.208225.008607.90
21082006.01.13 12:36delete10541.001.20421.20021.2067
21092006.01.13 13:55buy10550.501.20501.20101.2075
21102006.01.13 13:55buy limit10561.001.20351.19951.2060
21112006.01.13 14:00close10550.501.20391.20101.2075-55.008552.90
21122006.01.13 14:00delete10561.001.20351.19951.2060
21132006.01.13 14:31buy10570.501.20421.20021.2067
21142006.01.13 14:31buy limit10581.001.20271.19871.2052
21152006.01.13 14:31close10570.501.20471.20021.206725.008577.90
21162006.01.13 14:31delete10581.001.20271.19871.2052
21172006.01.13 14:51buy10590.501.20701.20301.2095
21182006.01.13 14:51buy limit10601.001.20551.20151.2080
21192006.01.13 14:51close10590.501.20751.20301.209525.008602.90
21202006.01.13 14:51delete10601.001.20551.20151.2080
21212006.01.13 14:52buy10610.501.20721.20321.2097
21222006.01.13 14:52buy limit10621.001.20571.20171.2082
21232006.01.13 14:55close10610.501.20601.20321.2097-60.008542.90
21242006.01.13 14:55delete10621.001.20571.20171.2082
21252006.01.13 15:18buy10630.501.20661.20261.2091
21262006.01.13 15:18buy limit10641.001.20511.20111.2076
21272006.01.13 15:21close10630.501.20521.20261.2091-70.008472.90
21282006.01.13 15:21delete10641.001.20511.20111.2076
21292006.01.13 15:21buy10650.501.20561.20161.2081
21302006.01.13 15:21buy limit10661.001.20411.20011.2066
21312006.01.13 15:25close10650.501.20441.20161.2081-60.008412.90
21322006.01.13 15:25delete10661.001.20411.20011.2066
21332006.01.13 15:51buy10670.501.20551.20151.2080
21342006.01.13 15:51buy limit10681.001.20401.20001.2065
21352006.01.13 16:04close10670.501.20601.20151.208025.008437.90
21362006.01.13 16:04delete10681.001.20401.20001.2065
21372006.01.13 16:07buy10690.501.20551.20151.2080
21382006.01.13 16:07buy limit10701.001.20401.20001.2065
21392006.01.13 16:07close10690.501.20601.20151.208025.008462.90
21402006.01.13 16:07delete10701.001.20401.20001.2065
21412006.01.13 16:52buy10710.501.20821.20421.2107
21422006.01.13 16:52buy limit10721.001.20671.20271.2092
21432006.01.13 16:55close10710.501.20871.20421.210725.008487.90
21442006.01.13 16:55delete10721.001.20671.20271.2092
21452006.01.13 17:00buy10730.501.20761.20361.2101
21462006.01.13 17:00buy limit10741.001.20611.20211.2086
21472006.01.13 17:21close10730.501.20651.20361.2101-55.008432.90
21482006.01.13 17:21delete10741.001.20611.20211.2086
21492006.01.13 17:21buy10750.501.20671.20271.2092
21502006.01.13 17:21buy limit10761.001.20521.20121.2077
21512006.01.13 17:21close10750.501.20711.20271.209220.008452.90
21522006.01.13 17:21delete10761.001.20521.20121.2077
21532006.01.13 17:31buy10770.501.20881.20481.2113
21542006.01.13 17:31buy limit10781.001.20731.20331.2098
21552006.01.13 17:32close10770.501.20931.20481.211325.008477.90
21562006.01.13 17:32delete10781.001.20731.20331.2098
21572006.01.13 17:33buy10790.501.20901.20501.2115
21582006.01.13 17:33buy limit10801.001.20751.20351.2100
21592006.01.13 17:33close10790.501.20961.20501.211530.008507.90
21602006.01.13 17:33delete10801.001.20751.20351.2100
21612006.01.13 17:34buy10810.501.20901.20501.2115
21622006.01.13 17:34buy limit10821.001.20751.20351.2100
21632006.01.13 17:36close10810.501.20951.20501.211525.008532.90
21642006.01.13 17:36delete10821.001.20751.20351.2100
21652006.01.13 17:50buy10830.501.21031.20631.2128
21662006.01.13 17:50buy limit10841.001.20881.20481.2113
21672006.01.13 17:51close10830.501.21071.20631.212820.008552.90
21682006.01.13 17:51delete10841.001.20881.20481.2113
21692006.01.13 17:52buy10850.501.21051.20651.2130
21702006.01.13 17:52buy limit10861.001.20901.20501.2115
21712006.01.13 17:52close10850.501.21091.20651.213020.008572.90
21722006.01.13 17:52delete10861.001.20901.20501.2115
21732006.01.13 17:53buy10870.501.21051.20651.2130
21742006.01.13 17:53buy limit10881.001.20901.20501.2115
21752006.01.13 18:06close10870.501.21101.20651.213025.008597.90
21762006.01.13 18:06delete10881.001.20901.20501.2115
21772006.01.13 18:15buy10890.501.20981.20581.2123
21782006.01.13 18:15buy limit10901.001.20831.20431.2108
21792006.01.13 18:16close10890.501.21041.20581.212330.008627.90
21802006.01.13 18:16delete10901.001.20831.20431.2108
21812006.01.13 18:40buy10910.501.21291.20891.2154
21822006.01.13 18:40buy limit10921.001.21141.20741.2139
21832006.01.13 18:41close10910.501.21331.20891.215420.008647.90
21842006.01.13 18:41delete10921.001.21141.20741.2139
21852006.01.13 18:41buy10930.501.21271.20871.2152
21862006.01.13 18:41buy limit10941.001.21121.20721.2137
21872006.01.13 18:42close10930.501.21311.20871.215220.008667.90
21882006.01.13 18:42delete10941.001.21121.20721.2137
21892006.01.13 19:16buy10950.501.21331.20931.2158
21902006.01.13 19:16buy limit10961.001.21181.20781.2143
21912006.01.13 19:31close10950.501.21381.20931.215825.008692.90
21922006.01.13 19:31delete10961.001.21181.20781.2143
21932006.01.13 19:39buy10970.501.21321.20921.2157
21942006.01.13 19:39buy limit10981.001.21171.20771.2142
21952006.01.13 20:56close10970.501.21371.20921.215725.008717.90
21962006.01.13 20:56delete10981.001.21171.20771.2142
21972006.01.13 23:27buy10990.501.21391.20991.2164
21982006.01.13 23:27buy limit11001.001.21241.20841.2149
21992006.01.13 23:47close10990.501.21261.20991.2164-65.008652.90
22002006.01.13 23:47delete11001.001.21241.20841.2149
22012006.01.13 23:47buy11010.501.21281.20881.2153
22022006.01.13 23:47buy limit11021.001.21131.20731.2138
22032006.01.13 23:56close11010.501.21151.20881.2153-65.008587.90
22042006.01.13 23:56delete11021.001.21131.20731.2138
22052006.01.13 23:57buy11030.501.21151.20751.2140
22062006.01.13 23:57buy limit11041.001.21001.20601.2125
22072006.01.16 00:00swap close11030.501.21531.20751.2140190.008777.90
22082006.01.16 00:00swap open11050.501.215381.20751.2140
22092006.01.16 00:00t/p11050.501.21401.20751.2140-69.008708.90
22102006.01.16 00:00delete11041.001.21001.20601.2125
22112006.01.16 00:45buy11060.501.21501.21101.2175
22122006.01.16 00:45buy limit11071.001.21351.20951.2160
22132006.01.16 00:46close11060.501.21561.21101.217530.008738.90
22142006.01.16 00:46delete11071.001.21351.20951.2160
22152006.01.16 00:56buy11080.501.21681.21281.2193
22162006.01.16 00:56buy limit11091.001.21531.21131.2178
22172006.01.16 01:13close11080.501.21721.21281.219320.008758.90
22182006.01.16 01:13delete11091.001.21531.21131.2178
22192006.01.16 01:19buy11100.501.21641.21241.2189
22202006.01.16 01:19buy limit11111.001.21491.21091.2174
22212006.01.16 01:35close11100.501.21681.21241.218920.008778.90
22222006.01.16 01:35delete11111.001.21491.21091.2174
22232006.01.16 01:49buy11120.501.21631.21231.2188
22242006.01.16 01:49buy limit11131.001.21481.21081.2173
22252006.01.16 01:54close11120.501.21681.21231.218825.008803.90
22262006.01.16 01:54delete11131.001.21481.21081.2173
22272006.01.16 02:14buy11140.501.21621.21221.2187
22282006.01.16 02:14buy limit11151.001.21471.21071.2172
22292006.01.16 02:23close11140.501.21511.21221.2187-55.008748.90
22302006.01.16 02:23delete11151.001.21471.21071.2172
22312006.01.16 02:23buy11160.501.21531.21131.2178
22322006.01.16 02:23buy limit11171.001.21381.20981.2163
22332006.01.16 02:27close11160.501.21581.21131.217825.008773.90
22342006.01.16 02:27delete11171.001.21381.20981.2163
22352006.01.16 02:29buy11180.501.21501.21101.2175
22362006.01.16 02:29buy limit11191.001.21351.20951.2160
22372006.01.16 02:40close11180.501.21551.21101.217525.008798.90
22382006.01.16 02:40delete11191.001.21351.20951.2160
22392006.01.16 02:57buy11200.501.21501.21101.2175
22402006.01.16 02:57buy limit11211.001.21351.20951.2160
22412006.01.16 03:03close11200.501.21551.21101.217525.008823.90
22422006.01.16 03:03delete11211.001.21351.20951.2160
22432006.01.16 03:17buy11220.501.21471.21071.2172
22442006.01.16 03:17buy limit11231.001.21321.20921.2157
22452006.01.16 03:24close at stop11220.501.21371.21071.2172-50.008773.90