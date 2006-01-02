|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 02:00 - 2007.02.20 15:00 (2006.01.01 - 2007.02.21)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=60; TakeProfitMode=false; TakeProfit=60; TrailingStopMode=false; TrailingStop=30;
|Bars in test
|7970
|Ticks modelled
|2031442
|Modelling quality
|72.42%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|40567.50
|Gross profit
|87591.30
|Gross loss
|-47023.80
|Profit factor
|1.86
|Expected payoff
|251.97
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|3504.50 (9.37%)
|Relative drawdown
|17.14% (2286.10)
|Total trades
|161
|Short positions (won %)
|79 (45.57%)
|Long positions (won %)
|82 (47.56%)
|Profit trades (% of total)
|75 (46.58%)
|Loss trades (% of total)
|86 (53.42%)
|Largest
|profit trade
|6113.00
|loss trade
|-613.50
|Average
|profit trade
|1167.88
|loss trade
|-546.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (3093.90)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-3341.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6113.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-3341.90 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 05:00
|buy
|1
|1.00
|1.7220
|1.7160
|0.0000
|2
|2006.01.05 09:00
|close
|1
|1.00
|1.7555
|1.7160
|0.0000
|3336.50
|13336.50
|3
|2006.01.05 10:00
|sell
|2
|1.00
|1.7553
|1.7613
|0.0000
|4
|2006.01.06 15:43
|s/l
|2
|1.00
|1.7613
|1.7613
|0.0000
|-599.60
|12736.90
|5
|2006.01.09 14:00
|sell
|3
|1.00
|1.7655
|1.7715
|0.0000
|6
|2006.01.11 19:00
|close
|3
|1.00
|1.7642
|1.7715
|0.0000
|130.80
|12867.70
|7
|2006.01.12 17:00
|sell
|4
|1.00
|1.7610
|1.7670
|0.0000
|8
|2006.01.13 09:00
|close
|4
|1.00
|1.7636
|1.7670
|0.0000
|-259.60
|12608.10
|9
|2006.01.13 10:00
|buy
|5
|1.00
|1.7679
|1.7619
|0.0000
|10
|2006.01.16 13:00
|close
|5
|1.00
|1.7703
|1.7619
|0.0000
|237.30
|12845.40
|11
|2006.01.16 14:00
|sell
|6
|1.00
|1.7691
|1.7751
|0.0000
|12
|2006.01.17 10:00
|close
|6
|1.00
|1.7690
|1.7751
|0.0000
|10.40
|12855.80
|13
|2006.01.17 11:00
|buy
|7
|1.00
|1.7695
|1.7635
|0.0000
|14
|2006.01.17 11:43
|s/l
|7
|1.00
|1.7635
|1.7635
|0.0000
|-600.00
|12255.80
|15
|2006.01.17 22:00
|buy
|8
|1.00
|1.7666
|1.7606
|0.0000
|16
|2006.01.18 08:19
|s/l
|8
|1.00
|1.7606
|1.7606
|0.0000
|-602.70
|11653.10
|17
|2006.01.19 18:00
|buy
|9
|1.00
|1.7621
|1.7561
|0.0000
|18
|2006.01.20 03:19
|s/l
|9
|1.00
|1.7561
|1.7561
|0.0000
|-602.70
|11050.40
|19
|2006.01.20 11:00
|buy
|10
|1.00
|1.7565
|1.7505
|0.0000
|20
|2006.01.24 11:00
|close
|10
|1.00
|1.7826
|1.7505
|0.0000
|2604.60
|13655.00
|21
|2006.01.24 12:00
|sell
|11
|1.00
|1.7836
|1.7896
|0.0000
|22
|2006.01.24 19:02
|s/l
|11
|1.00
|1.7896
|1.7896
|0.0000
|-600.00
|13055.00
|23
|2006.01.24 22:00
|sell
|12
|1.00
|1.7858
|1.7918
|0.0000
|24
|2006.01.25 11:48
|s/l
|12
|1.00
|1.7918
|1.7918
|0.0000
|-599.60
|12455.40
|25
|2006.01.25 17:00
|sell
|13
|1.00
|1.7870
|1.7930
|0.0000
|26
|2006.01.27 16:00
|close
|13
|1.00
|1.7861
|1.7930
|0.0000
|91.60
|12547.00
|27
|2006.01.31 00:00
|buy
|14
|1.00
|1.7689
|1.7629
|0.0000
|28
|2006.02.01 13:00
|close
|14
|1.00
|1.7764
|1.7629
|0.0000
|747.30
|13294.30
|29
|2006.02.01 14:00
|sell
|15
|1.00
|1.7764
|1.7824
|0.0000
|30
|2006.02.09 03:00
|close
|15
|1.00
|1.7441
|1.7824
|0.0000
|3234.00
|16528.30
|31
|2006.02.09 04:00
|buy
|16
|1.00
|1.7440
|1.7380
|0.0000
|32
|2006.02.09 11:50
|s/l
|16
|1.00
|1.7380
|1.7380
|0.0000
|-600.00
|15928.30
|33
|2006.02.10 11:00
|sell
|17
|1.00
|1.7432
|1.7492
|0.0000
|34
|2006.02.10 14:44
|s/l
|17
|1.00
|1.7492
|1.7492
|0.0000
|-600.00
|15328.30
|35
|2006.02.10 19:00
|sell
|18
|1.00
|1.7456
|1.7516
|0.0000
|36
|2006.02.13 18:00
|close
|18
|1.00
|1.7431
|1.7516
|0.0000
|250.40
|15578.70
|37
|2006.02.13 19:00
|buy
|19
|1.00
|1.7440
|1.7380
|0.0000
|38
|2006.02.14 11:49
|s/l
|19
|1.00
|1.7380
|1.7380
|0.0000
|-602.70
|14976.00
|39
|2006.02.15 02:00
|buy
|20
|1.00
|1.7360
|1.7300
|0.0000
|40
|2006.02.24 11:00
|close
|20
|1.00
|1.7475
|1.7300
|0.0000
|1120.30
|16096.30
|41
|2006.02.24 12:00
|sell
|21
|1.00
|1.7494
|1.7554
|0.0000
|42
|2006.02.28 20:43
|s/l
|21
|1.00
|1.7554
|1.7554
|0.0000
|-599.20
|15497.10
|43
|2006.03.01 18:00
|sell
|22
|1.00
|1.7529
|1.7589
|0.0000
|44
|2006.03.02 20:00
|close
|22
|1.00
|1.7516
|1.7589
|0.0000
|131.20
|15628.30
|45
|2006.03.02 21:00
|buy
|23
|1.00
|1.7527
|1.7467
|0.0000
|46
|2006.03.03 18:00
|close
|23
|1.00
|1.7512
|1.7467
|0.0000
|-152.70
|15475.60
|47
|2006.03.03 19:00
|sell
|24
|1.00
|1.7528
|1.7588
|0.0000
|48
|2006.03.06 01:19
|s/l
|24
|1.00
|1.7588
|1.7588
|0.0000
|-599.60
|14876.00
|49
|2006.03.06 13:00
|sell
|25
|1.00
|1.7553
|1.7613
|0.0000
|50
|2006.03.08 10:00
|close
|25
|1.00
|1.7414
|1.7613
|0.0000
|1390.80
|16266.80
|51
|2006.03.08 11:00
|buy
|26
|1.00
|1.7384
|1.7324
|0.0000
|52
|2006.03.10 15:44
|s/l
|26
|1.00
|1.7324
|1.7324
|0.0000
|-610.80
|15656.00
|53
|2006.03.13 18:00
|buy
|27
|1.00
|1.7293
|1.7233
|0.0000
|54
|2006.03.15 12:00
|close
|27
|1.00
|1.7423
|1.7233
|0.0000
|1294.60
|16950.60
|55
|2006.03.15 13:00
|sell
|28
|1.00
|1.7450
|1.7510
|0.0000
|56
|2006.03.16 15:43
|s/l
|28
|1.00
|1.7510
|1.7510
|0.0000
|-598.80
|16351.80
|57
|2006.03.17 11:00
|sell
|29
|1.00
|1.7550
|1.7610
|0.0000
|58
|2006.03.22 10:00
|close
|29
|1.00
|1.7502
|1.7610
|0.0000
|481.20
|16833.00
|59
|2006.03.24 17:00
|buy
|30
|1.00
|1.7374
|1.7314
|0.0000
|60
|2006.03.28 05:00
|close
|30
|1.00
|1.7458
|1.7314
|0.0000
|834.60
|17667.60
|61
|2006.03.28 06:00
|sell
|31
|1.00
|1.7466
|1.7526
|0.0000
|62
|2006.03.28 16:24
|s/l
|31
|1.00
|1.7526
|1.7526
|0.0000
|-600.00
|17067.60
|63
|2006.03.28 20:00
|sell
|32
|1.00
|1.7493
|1.7553
|0.0000
|64
|2006.03.30 06:00
|close
|32
|1.00
|1.7394
|1.7553
|0.0000
|991.60
|18059.20
|65
|2006.03.30 07:00
|buy
|33
|1.00
|1.7390
|1.7330
|0.0000
|66
|2006.03.31 10:00
|close
|33
|1.00
|1.7428
|1.7330
|0.0000
|377.30
|18436.50
|67
|2006.03.31 11:00
|sell
|34
|1.00
|1.7412
|1.7472
|0.0000
|68
|2006.04.03 18:00
|close
|34
|1.00
|1.7371
|1.7472
|0.0000
|410.40
|18846.90
|69
|2006.04.03 19:00
|buy
|35
|1.00
|1.7388
|1.7328
|0.0000
|70
|2006.04.05 14:00
|close
|35
|1.00
|1.7520
|1.7328
|0.0000
|1314.60
|20161.50
|71
|2006.04.05 15:00
|sell
|36
|1.00
|1.7515
|1.7575
|0.0000
|72
|2006.04.06 11:54
|s/l
|36
|1.00
|1.7575
|1.7575
|0.0000
|-598.80
|19562.70
|73
|2006.04.06 17:00
|sell
|37
|1.00
|1.7520
|1.7580
|0.0000
|74
|2006.04.10 11:00
|close
|37
|1.00
|1.7460
|1.7580
|0.0000
|600.80
|20163.50
|75
|2006.04.11 01:00
|buy
|38
|1.00
|1.7440
|1.7380
|0.0000
|76
|2006.04.12 17:00
|close
|38
|1.00
|1.7514
|1.7380
|0.0000
|737.30
|20900.80
|77
|2006.04.12 18:00
|sell
|39
|1.00
|1.7505
|1.7565
|0.0000
|78
|2006.04.17 03:06
|s/l
|39
|1.00
|1.7565
|1.7565
|0.0000
|-598.00
|20302.80
|79
|2006.04.20 10:00
|sell
|40
|1.00
|1.7869
|1.7929
|0.0000
|80
|2006.04.21 12:00
|close
|40
|1.00
|1.7817
|1.7929
|0.0000
|520.40
|20823.20
|81
|2006.04.21 13:00
|buy
|41
|1.00
|1.7812
|1.7752
|0.0000
|82
|2006.04.24 17:00
|close
|41
|1.00
|1.7834
|1.7752
|0.0000
|217.30
|21040.50
|83
|2006.04.24 18:00
|sell
|42
|1.00
|1.7825
|1.7885
|0.0000
|84
|2006.04.24 19:37
|s/l
|42
|1.00
|1.7885
|1.7885
|0.0000
|-600.00
|20440.50
|85
|2006.04.25 01:00
|sell
|43
|1.00
|1.7862
|1.7922
|0.0000
|86
|2006.04.25 16:07
|s/l
|43
|1.00
|1.7922
|1.7922
|0.0000
|-600.00
|19840.50
|87
|2006.04.26 16:00
|buy
|44
|1.00
|1.7847
|1.7787
|0.0000
|88
|2006.05.02 01:00
|close
|44
|1.00
|1.8243
|1.7787
|0.0000
|3943.80
|23784.30
|89
|2006.05.02 02:00
|sell
|45
|1.00
|1.8246
|1.8306
|0.0000
|90
|2006.05.02 11:34
|s/l
|45
|1.00
|1.8306
|1.8306
|0.0000
|-600.00
|23184.30
|91
|2006.05.03 13:00
|sell
|46
|1.00
|1.8376
|1.8436
|0.0000
|92
|2006.05.03 18:09
|s/l
|46
|1.00
|1.8436
|1.8436
|0.0000
|-600.00
|22584.30
|93
|2006.05.05 15:00
|sell
|47
|1.00
|1.8494
|1.8554
|0.0000
|94
|2006.05.05 15:34
|s/l
|47
|1.00
|1.8554
|1.8554
|0.0000
|-600.00
|21984.30
|95
|2006.05.08 17:00
|sell
|48
|1.00
|1.8598
|1.8658
|0.0000
|96
|2006.05.09 15:00
|close
|48
|1.00
|1.8570
|1.8658
|0.0000
|280.40
|22264.70
|97
|2006.05.09 16:00
|buy
|49
|1.00
|1.8588
|1.8528
|0.0000
|98
|2006.05.10 13:00
|close
|49
|1.00
|1.8640
|1.8528
|0.0000
|517.30
|22782.00
|99
|2006.05.10 14:00
|sell
|50
|1.00
|1.8616
|1.8676
|0.0000
|100
|2006.05.10 21:09
|s/l
|50
|1.00
|1.8676
|1.8676
|0.0000
|-600.00
|22182.00
|101
|2006.05.11 13:00
|buy
|51
|1.00
|1.8641
|1.8581
|0.0000
|102
|2006.05.15 11:00
|close
|51
|1.00
|1.8900
|1.8581
|0.0000
|2584.60
|24766.60
|103
|2006.05.15 12:00
|sell
|52
|1.00
|1.8854
|1.8914
|0.0000
|104
|2006.05.16 07:00
|close
|52
|1.00
|1.8858
|1.8914
|0.0000
|-39.60
|24727.00
|105
|2006.05.16 08:00
|buy
|53
|1.00
|1.8835
|1.8775
|0.0000
|106
|2006.05.16 12:04
|s/l
|53
|1.00
|1.8775
|1.8775
|0.0000
|-600.00
|24127.00
|107
|2006.05.17 03:00
|sell
|54
|1.00
|1.8860
|1.8920
|0.0000
|108
|2006.05.17 06:34
|s/l
|54
|1.00
|1.8920
|1.8920
|0.0000
|-600.00
|23527.00
|109
|2006.05.17 18:00
|sell
|55
|1.00
|1.8855
|1.8915
|0.0000
|110
|2006.05.18 16:36
|s/l
|55
|1.00
|1.8915
|1.8915
|0.0000
|-598.80
|22928.20
|111
|2006.05.19 07:00
|sell
|56
|1.00
|1.8902
|1.8962
|0.0000
|112
|2006.05.22 14:00
|close
|56
|1.00
|1.8768
|1.8962
|0.0000
|1340.40
|24268.60
|113
|2006.05.22 15:00
|buy
|57
|1.00
|1.8757
|1.8697
|0.0000
|114
|2006.05.23 11:00
|close
|57
|1.00
|1.8815
|1.8697
|0.0000
|577.30
|24845.90
|115
|2006.05.23 12:00
|sell
|58
|1.00
|1.8825
|1.8885
|0.0000
|116
|2006.05.24 11:00
|close
|58
|1.00
|1.8825
|1.8885
|0.0000
|0.40
|24846.30
|117
|2006.05.25 12:00
|buy
|59
|1.00
|1.8723
|1.8663
|0.0000
|118
|2006.05.26 15:09
|s/l
|59
|1.00
|1.8663
|1.8663
|0.0000
|-602.70
|24243.60
|119
|2006.05.29 13:00
|buy
|60
|1.00
|1.8636
|1.8576
|0.0000
|120
|2006.05.29 18:09
|s/l
|60
|1.00
|1.8576
|1.8576
|0.0000
|-600.00
|23643.60
|121
|2006.05.29 22:00
|buy
|61
|1.00
|1.8604
|1.8544
|0.0000
|122
|2006.05.31 12:00
|close
|61
|1.00
|1.8774
|1.8544
|0.0000
|1694.60
|25338.20
|123
|2006.05.31 13:00
|sell
|62
|1.00
|1.8785
|1.8845
|0.0000
|124
|2006.06.01 19:00
|close
|62
|1.00
|1.8688
|1.8845
|0.0000
|971.20
|26309.40
|125
|2006.06.01 20:00
|buy
|63
|1.00
|1.8677
|1.8617
|0.0000
|126
|2006.06.02 10:09
|s/l
|63
|1.00
|1.8617
|1.8617
|0.0000
|-602.70
|25706.70
|127
|2006.06.05 17:00
|sell
|64
|1.00
|1.8780
|1.8840
|0.0000
|128
|2006.06.09 18:00
|close
|64
|1.00
|1.8431
|1.8840
|0.0000
|3492.40
|29199.10
|129
|2006.06.12 05:00
|buy
|65
|1.00
|1.8417
|1.8357
|0.0000
|130
|2006.06.13 20:07
|s/l
|65
|1.00
|1.8357
|1.8357
|0.0000
|-602.70
|28596.40
|131
|2006.06.14 09:00
|buy
|66
|1.00
|1.8377
|1.8317
|0.0000
|132
|2006.06.16 17:00
|close
|66
|1.00
|1.8486
|1.8317
|0.0000
|1079.20
|29675.60
|133
|2006.06.16 18:00
|sell
|67
|1.00
|1.8497
|1.8557
|0.0000
|134
|2006.06.20 09:00
|close
|67
|1.00
|1.8443
|1.8557
|0.0000
|540.80
|30216.40
|135
|2006.06.20 10:00
|buy
|68
|1.00
|1.8448
|1.8388
|0.0000
|136
|2006.06.20 15:11
|s/l
|68
|1.00
|1.8388
|1.8388
|0.0000
|-600.00
|29616.40
|137
|2006.06.21 12:00
|sell
|69
|1.00
|1.8435
|1.8495
|0.0000
|138
|2006.06.26 11:00
|close
|69
|1.00
|1.8231
|1.8495
|0.0000
|2042.00
|31658.40
|139
|2006.06.26 12:00
|buy
|70
|1.00
|1.8214
|1.8154
|0.0000
|140
|2006.06.27 10:00
|close
|70
|1.00
|1.8223
|1.8154
|0.0000
|87.30
|31745.70
|141
|2006.06.29 00:00
|buy
|71
|1.00
|1.8191
|1.8131
|0.0000
|142
|2006.06.29 12:48
|s/l
|71
|1.00
|1.8131
|1.8131
|0.0000
|-600.00
|31145.70
|143
|2006.06.29 22:00
|buy
|72
|1.00
|1.8301
|1.8241
|0.0000
|144
|2006.07.03 17:00
|close
|72
|1.00
|1.8428
|1.8241
|0.0000
|1264.60
|32410.30
|145
|2006.07.04 23:00
|sell
|73
|1.00
|1.8456
|1.8516
|0.0000
|146
|2006.07.06 16:00
|close
|73
|1.00
|1.8375
|1.8516
|0.0000
|811.60
|33221.90
|147
|2006.07.10 13:00
|sell
|74
|1.00
|1.8435
|1.8495
|0.0000
|148
|2006.07.11 05:00
|close
|74
|1.00
|1.8447
|1.8495
|0.0000
|-119.60
|33102.30
|149
|2006.07.11 06:00
|buy
|75
|1.00
|1.8442
|1.8382
|0.0000
|150
|2006.07.11 12:36
|s/l
|75
|1.00
|1.8382
|1.8382
|0.0000
|-600.00
|32502.30
|151
|2006.07.11 17:00
|buy
|76
|1.00
|1.8415
|1.8355
|0.0000
|152
|2006.07.12 15:35
|s/l
|76
|1.00
|1.8355
|1.8355
|0.0000
|-602.70
|31899.60
|153
|2006.07.13 10:00
|buy
|77
|1.00
|1.8359
|1.8299
|0.0000
|154
|2006.07.14 05:00
|close
|77
|1.00
|1.8408
|1.8299
|0.0000
|487.30
|32386.90
|155
|2006.07.17 01:00
|buy
|78
|1.00
|1.8379
|1.8319
|0.0000
|156
|2006.07.17 11:06
|s/l
|78
|1.00
|1.8319
|1.8319
|0.0000
|-600.00
|31786.90
|157
|2006.07.18 12:00
|buy
|79
|1.00
|1.8245
|1.8185
|0.0000
|158
|2006.07.24 06:00
|close
|79
|1.00
|1.8544
|1.8185
|0.0000
|2973.80
|34760.70
|159
|2006.07.24 07:00
|sell
|80
|1.00
|1.8541
|1.8601
|0.0000
|160
|2006.07.25 09:00
|close
|80
|1.00
|1.8516
|1.8601
|0.0000
|250.40
|35011.10
|161
|2006.07.25 10:00
|buy
|81
|1.00
|1.8517
|1.8457
|0.0000
|162
|2006.07.25 17:38
|s/l
|81
|1.00
|1.8457
|1.8457
|0.0000
|-600.00
|34411.10
|163
|2006.07.26 16:00
|buy
|82
|1.00
|1.8428
|1.8368
|0.0000
|164
|2006.08.01 05:00
|close
|82
|1.00
|1.8644
|1.8368
|0.0000
|2143.80
|36554.90
|165
|2006.08.01 06:00
|sell
|83
|1.00
|1.8659
|1.8719
|0.0000
|166
|2006.08.01 19:08
|s/l
|83
|1.00
|1.8719
|1.8719
|0.0000
|-600.00
|35954.90
|167
|2006.08.03 01:00
|sell
|84
|1.00
|1.8771
|1.8831
|0.0000
|168
|2006.08.03 14:28
|s/l
|84
|1.00
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|-600.00
|35354.90
|169
|2006.08.03 15:00
|buy
|85
|1.00
|1.8850
|1.8790
|0.0000
|170
|2006.08.07 22:00
|close
|85
|1.00
|1.9057
|1.8790
|0.0000
|2064.60
|37419.50
|171
|2006.08.07 23:00
|sell
|86
|1.00
|1.9064
|1.9124
|0.0000
|172
|2006.08.08 21:36
|s/l
|86
|1.00
|1.9124
|1.9124
|0.0000
|-599.60
|36819.90
|173
|2006.08.09 10:00
|buy
|87
|1.00
|1.9077
|1.9017
|0.0000
|174
|2006.08.09 22:00
|close
|87
|1.00
|1.9043
|1.9017
|0.0000
|-340.00
|36479.90
|175
|2006.08.11 12:00
|buy
|88
|1.00
|1.8980
|1.8920
|0.0000
|176
|2006.08.11 15:28
|s/l
|88
|1.00
|1.8920
|1.8920
|0.0000
|-600.00
|35879.90
|177
|2006.08.14 03:00
|buy
|89
|1.00
|1.8930
|1.8870
|0.0000
|178
|2006.08.14 11:38
|s/l
|89
|1.00
|1.8870
|1.8870
|0.0000
|-600.00
|35279.90
|179
|2006.08.14 18:00
|buy
|90
|1.00
|1.8923
|1.8863
|0.0000
|180
|2006.08.15 04:38
|s/l
|90
|1.00
|1.8863
|1.8863
|0.0000
|-602.70
|34677.20
|181
|2006.08.15 23:00
|sell
|91
|1.00
|1.8932
|1.8992
|0.0000
|182
|2006.08.16 15:39
|s/l
|91
|1.00
|1.8992
|1.8992
|0.0000
|-599.60
|34077.60
|183
|2006.08.17 00:00
|sell
|92
|1.00
|1.8953
|1.9013
|0.0000
|184
|2006.08.21 05:00
|close
|92
|1.00
|1.8865
|1.9013
|0.0000
|880.80
|34958.40
|185
|2006.08.22 03:00
|sell
|93
|1.00
|1.8907
|1.8967
|0.0000
|186
|2006.08.23 16:28
|s/l
|93
|1.00
|1.8967
|1.8967
|0.0000
|-599.60
|34358.80
|187
|2006.08.23 20:00
|sell
|94
|1.00
|1.8917
|1.8977
|0.0000
|188
|2006.08.25 13:00
|close
|94
|1.00
|1.8880
|1.8977
|0.0000
|371.60
|34730.40
|189
|2006.08.25 14:00
|buy
|95
|1.00
|1.8897
|1.8837
|0.0000
|190
|2006.08.29 01:00
|close
|95
|1.00
|1.8936
|1.8837
|0.0000
|384.60
|35115.00
|191
|2006.08.29 02:00
|sell
|96
|1.00
|1.8946
|1.9006
|0.0000
|192
|2006.08.29 10:37
|s/l
|96
|1.00
|1.9006
|1.9006
|0.0000
|-600.00
|34515.00
|193
|2006.08.29 18:00
|sell
|97
|1.00
|1.8926
|1.8986
|0.0000
|194
|2006.08.29 21:37
|s/l
|97
|1.00
|1.8986
|1.8986
|0.0000
|-600.00
|33915.00
|195
|2006.08.29 23:00
|buy
|98
|1.00
|1.8984
|1.8924
|0.0000
|196
|2006.08.31 17:00
|close
|98
|1.00
|1.9042
|1.8924
|0.0000
|569.20
|34484.20
|197
|2006.08.31 18:00
|sell
|99
|1.00
|1.9017
|1.9077
|0.0000
|198
|2006.09.01 21:00
|close
|99
|1.00
|1.9055
|1.9077
|0.0000
|-379.60
|34104.60
|199
|2006.09.04 10:00
|sell
|100
|1.00
|1.9051
|1.9111
|0.0000
|200
|2006.09.11 13:00
|close
|100
|1.00
|1.8681
|1.9111
|0.0000
|3702.80
|37807.40
|201
|2006.09.11 14:00
|buy
|101
|1.00
|1.8663
|1.8603
|0.0000
|202
|2006.09.11 17:38
|s/l
|101
|1.00
|1.8603
|1.8603
|0.0000
|-600.00
|37207.40
|203
|2006.09.11 22:00
|buy
|102
|1.00
|1.8652
|1.8592
|0.0000
|204
|2006.09.13 05:00
|close
|102
|1.00
|1.8721
|1.8592
|0.0000
|684.60
|37892.00
|205
|2006.09.13 06:00
|sell
|103
|1.00
|1.8725
|1.8785
|0.0000
|206
|2006.09.14 10:27
|s/l
|103
|1.00
|1.8785
|1.8785
|0.0000
|-598.80
|37293.20
|207
|2006.09.15 12:00
|sell
|104
|1.00
|1.8841
|1.8901
|0.0000
|208
|2006.09.18 08:00
|close
|104
|1.00
|1.8815
|1.8901
|0.0000
|260.40
|37553.60
|209
|2006.09.18 20:00
|buy
|105
|1.00
|1.8799
|1.8739
|0.0000
|210
|2006.09.19 12:00
|close
|105
|1.00
|1.8795
|1.8739
|0.0000
|-42.70
|37510.90
|211
|2006.09.19 19:00
|sell
|106
|1.00
|1.8823
|1.8883
|0.0000
|212
|2006.09.20 16:39
|s/l
|106
|1.00
|1.8883
|1.8883
|0.0000
|-599.60
|36911.30
|213
|2006.09.22 18:00
|sell
|107
|1.00
|1.9024
|1.9084
|0.0000
|214
|2006.09.28 04:00
|close
|107
|1.00
|1.8915
|1.9084
|0.0000
|1092.40
|38003.70
|215
|2006.09.28 05:00
|buy
|108
|1.00
|1.8913
|1.8853
|0.0000
|216
|2006.09.28 09:06
|s/l
|108
|1.00
|1.8853
|1.8853
|0.0000
|-600.00
|37403.70
|217
|2006.09.29 23:00
|buy
|109
|1.00
|1.8726
|1.8666
|0.0000
|218
|2006.10.04 02:00
|close
|109
|1.00
|1.8854
|1.8666
|0.0000
|1271.90
|38675.60
|219
|2006.10.04 19:00
|buy
|110
|1.00
|1.8838
|1.8778
|0.0000
|220
|2006.10.05 16:36
|s/l
|110
|1.00
|1.8778
|1.8778
|0.0000
|-608.10
|38067.50
|221
|2006.10.06 15:00
|buy
|111
|1.00
|1.8788
|1.8728
|0.0000
|222
|2006.10.06 16:10
|s/l
|111
|1.00
|1.8728
|1.8728
|0.0000
|-600.00
|37467.50
|223
|2006.10.10 05:00
|buy
|112
|1.00
|1.8669
|1.8609
|0.0000
|224
|2006.10.10 11:29
|s/l
|112
|1.00
|1.8609
|1.8609
|0.0000
|-600.00
|36867.50
|225
|2006.10.11 12:00
|buy
|113
|1.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|226
|2006.10.11 21:29
|s/l
|113
|1.00
|1.8518
|1.8518
|0.0000
|-600.00
|36267.50
|227
|2006.10.12 14:00
|sell
|114
|1.00
|1.8548
|1.8608
|0.0000
|228
|2006.10.13 04:26
|s/l
|114
|1.00
|1.8608
|1.8608
|0.0000
|-599.60
|35667.90
|229
|2006.10.13 16:00
|sell
|115
|1.00
|1.8564
|1.8624
|0.0000
|230
|2006.10.16 10:00
|close
|115
|1.00
|1.8572
|1.8624
|0.0000
|-79.60
|35588.30
|231
|2006.10.16 11:00
|buy
|116
|1.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|232
|2006.10.18 14:00
|close
|116
|1.00
|1.8710
|1.8535
|0.0000
|1144.60
|36732.90
|233
|2006.10.23 09:00
|sell
|117
|1.00
|1.8812
|1.8872
|0.0000
|234
|2006.10.24 19:00
|close
|117
|1.00
|1.8747
|1.8872
|0.0000
|650.40
|37383.30
|235
|2006.10.25 21:00
|sell
|118
|1.00
|1.8758
|1.8818
|0.0000
|236
|2006.10.26 05:36
|s/l
|118
|1.00
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-598.80
|36784.50
|237
|2006.10.27 13:00
|sell
|119
|1.00
|1.8884
|1.8944
|0.0000
|238
|2006.10.27 15:27
|s/l
|119
|1.00
|1.8944
|1.8944
|0.0000
|-600.00
|36184.50
|239
|2006.10.31 02:00
|sell
|120
|1.00
|1.8992
|1.9052
|0.0000
|240
|2006.10.31 17:10
|s/l
|120
|1.00
|1.9052
|1.9052
|0.0000
|-600.00
|35584.50
|241
|2006.11.01 18:00
|sell
|121
|1.00
|1.9067
|1.9127
|0.0000
|242
|2006.11.07 02:00
|close
|121
|1.00
|1.8985
|1.9127
|0.0000
|822.40
|36406.90
|243
|2006.11.07 03:00
|buy
|122
|1.00
|1.8993
|1.8933
|0.0000
|244
|2006.11.13 10:00
|close
|122
|1.00
|1.9121
|1.8933
|0.0000
|1263.80
|37670.70
|245
|2006.11.14 08:00
|buy
|123
|1.00
|1.9046
|1.8986
|0.0000
|246
|2006.11.14 11:40
|s/l
|123
|1.00
|1.8986
|1.8986
|0.0000
|-600.00
|37070.70
|247
|2006.11.16 04:00
|buy
|124
|1.00
|1.8902
|1.8842
|0.0000
|248
|2006.11.17 10:00
|s/l
|124
|1.00
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|-602.70
|36468.00
|249
|2006.11.17 16:00
|buy
|125
|1.00
|1.8863
|1.8803
|0.0000
|250
|2006.11.29 12:00
|close
|125
|1.00
|1.9477
|1.8803
|0.0000
|6113.00
|42581.00
|251
|2006.11.29 13:00
|sell
|126
|1.00
|1.9483
|1.9543
|0.0000
|252
|2006.11.29 15:34
|s/l
|126
|1.00
|1.9543
|1.9543
|0.0000
|-600.00
|41981.00
|253
|2006.12.04 14:00
|sell
|127
|1.00
|1.9781
|1.9841
|0.0000
|254
|2006.12.07 08:00
|close
|127
|1.00
|1.9687
|1.9841
|0.0000
|942.00
|42923.00
|255
|2006.12.08 16:00
|buy
|128
|1.00
|1.9674
|1.9614
|0.0000
|256
|2006.12.08 18:49
|s/l
|128
|1.00
|1.9614
|1.9614
|0.0000
|-600.00
|42323.00
|257
|2006.12.11 18:00
|buy
|129
|1.00
|1.9542
|1.9482
|0.0000
|258
|2006.12.13 16:00
|close
|129
|1.00
|1.9654
|1.9482
|0.0000
|1114.60
|43437.60
|259
|2006.12.13 17:00
|sell
|130
|1.00
|1.9630
|1.9690
|0.0000
|260
|2006.12.13 18:08
|s/l
|130
|1.00
|1.9690
|1.9690
|0.0000
|-600.00
|42837.60
|261
|2006.12.14 19:00
|buy
|131
|1.00
|1.9650
|1.9590
|0.0000
|262
|2006.12.15 11:29
|s/l
|131
|1.00
|1.9590
|1.9590
|0.0000
|-602.70
|42234.90
|263
|2006.12.15 16:00
|buy
|132
|1.00
|1.9674
|1.9614
|0.0000
|264
|2006.12.15 16:35
|s/l
|132
|1.00
|1.9614
|1.9614
|0.0000
|-600.00
|41634.90
|265
|2006.12.15 17:00
|buy
|133
|1.00
|1.9577
|1.9517
|0.0000
|266
|2006.12.15 17:06
|s/l
|133
|1.00
|1.9517
|1.9517
|0.0000
|-600.00
|41034.90
|267
|2006.12.18 08:00
|buy
|134
|1.00
|1.9566
|1.9506
|0.0000
|268
|2006.12.18 12:39
|s/l
|134
|1.00
|1.9506
|1.9506
|0.0000
|-600.00
|40434.90
|269
|2006.12.19 08:00
|buy
|135
|1.00
|1.9493
|1.9433
|0.0000
|270
|2006.12.20 18:00
|close
|135
|1.00
|1.9655
|1.9433
|0.0000
|1617.30
|42052.20
|271
|2006.12.20 19:00
|sell
|136
|1.00
|1.9646
|1.9706
|0.0000
|272
|2006.12.25 11:00
|close
|136
|1.00
|1.9619
|1.9706
|0.0000
|272.00
|42324.20
|273
|2006.12.25 12:00
|buy
|137
|1.00
|1.9623
|1.9563
|0.0000
|274
|2006.12.26 03:00
|close
|137
|1.00
|1.9593
|1.9563
|0.0000
|-302.70
|42021.50
|275
|2006.12.26 04:00
|sell
|138
|1.00
|1.9589
|1.9649
|0.0000
|276
|2006.12.27 06:00
|close
|138
|1.00
|1.9582
|1.9649
|0.0000
|70.40
|42091.90
|277
|2006.12.27 07:00
|buy
|139
|1.00
|1.9588
|1.9528
|0.0000
|278
|2006.12.27 17:00
|close
|139
|1.00
|1.9569
|1.9528
|0.0000
|-190.00
|41901.90
|279
|2006.12.27 18:00
|sell
|140
|1.00
|1.9551
|1.9611
|0.0000
|280
|2006.12.28 13:05
|s/l
|140
|1.00
|1.9611
|1.9611
|0.0000
|-598.80
|41303.10
|281
|2006.12.29 03:00
|sell
|141
|1.00
|1.9611
|1.9671
|0.0000
|282
|2006.12.29 09:35
|s/l
|141
|1.00
|1.9671
|1.9671
|0.0000
|-600.00
|40703.10
|283
|2006.12.29 11:00
|sell
|142
|1.00
|1.9607
|1.9667
|0.0000
|284
|2007.01.02 09:00
|close
|142
|1.00
|1.9646
|1.9667
|0.0000
|-389.20
|40313.90
|285
|2007.01.02 10:00
|buy
|143
|1.00
|1.9690
|1.9630
|0.0000
|286
|2007.01.03 11:00
|close
|143
|1.00
|1.9714
|1.9630
|0.0000
|237.30
|40551.20
|287
|2007.01.03 12:00
|sell
|144
|1.00
|1.9702
|1.9762
|0.0000
|288
|2007.01.08 11:00
|close
|144
|1.00
|1.9342
|1.9762
|0.0000
|3602.00
|44153.20
|289
|2007.01.08 12:00
|buy
|145
|1.00
|1.9327
|1.9267
|0.0000
|290
|2007.01.09 18:00
|close
|145
|1.00
|1.9404
|1.9267
|0.0000
|767.30
|44920.50
|291
|2007.01.09 19:00
|sell
|146
|1.00
|1.9394
|1.9454
|0.0000
|292
|2007.01.10 09:00
|close
|146
|1.00
|1.9394
|1.9454
|0.0000
|0.40
|44920.90
|293
|2007.01.10 10:00
|buy
|147
|1.00
|1.9404
|1.9344
|0.0000
|294
|2007.01.10 17:11
|s/l
|147
|1.00
|1.9344
|1.9344
|0.0000
|-600.00
|44320.90
|295
|2007.01.11 09:00
|buy
|148
|1.00
|1.9348
|1.9288
|0.0000
|296
|2007.01.16 13:00
|close
|148
|1.00
|1.9660
|1.9288
|0.0000
|3111.90
|47432.80
|297
|2007.01.17 08:00
|buy
|149
|1.00
|1.9622
|1.9562
|0.0000
|298
|2007.01.18 15:00
|close
|149
|1.00
|1.9684
|1.9562
|0.0000
|611.90
|48044.70
|299
|2007.01.18 16:00
|sell
|150
|1.00
|1.9669
|1.9729
|0.0000
|300
|2007.01.18 16:34
|s/l
|150
|1.00
|1.9729
|1.9729
|0.0000
|-600.00
|47444.70
|301
|2007.01.19 12:00
|sell
|151
|1.00
|1.9719
|1.9779
|0.0000
|302
|2007.01.22 18:03
|s/l
|151
|1.00
|1.9779
|1.9779
|0.0000
|-599.60
|46845.10
|303
|2007.01.23 23:00
|sell
|152
|1.00
|1.9816
|1.9876
|0.0000
|304
|2007.01.25 11:00
|close
|152
|1.00
|1.9719
|1.9876
|0.0000
|971.60
|47816.70
|305
|2007.01.25 12:00
|buy
|153
|1.00
|1.9685
|1.9625
|0.0000
|306
|2007.01.25 21:46
|s/l
|153
|1.00
|1.9625
|1.9625
|0.0000
|-600.00
|47216.70
|307
|2007.01.26 10:00
|buy
|154
|1.00
|1.9666
|1.9606
|0.0000
|308
|2007.01.26 12:46
|s/l
|154
|1.00
|1.9606
|1.9606
|0.0000
|-600.00
|46616.70
|309
|2007.01.29 17:00
|buy
|155
|1.00
|1.9584
|1.9524
|0.0000
|310
|2007.01.30 17:00
|close
|155
|1.00
|1.9612
|1.9524
|0.0000
|277.30
|46894.00
|311
|2007.01.31 19:00
|buy
|156
|1.00
|1.9609
|1.9549
|0.0000
|312
|2007.02.05 15:20
|s/l
|156
|1.00
|1.9549
|1.9549
|0.0000
|-613.50
|46280.50
|313
|2007.02.06 02:00
|buy
|157
|1.00
|1.9611
|1.9551
|0.0000
|314
|2007.02.07 12:00
|close
|157
|1.00
|1.9687
|1.9551
|0.0000
|757.30
|47037.80
|315
|2007.02.07 13:00
|sell
|158
|1.00
|1.9707
|1.9767
|0.0000
|316
|2007.02.13 06:00
|close
|158
|1.00
|1.9487
|1.9767
|0.0000
|2202.40
|49240.20
|317
|2007.02.13 21:00
|buy
|159
|1.00
|1.9447
|1.9387
|0.0000
|318
|2007.02.15 13:00
|close
|159
|1.00
|1.9573
|1.9387
|0.0000
|1249.20
|50489.40
|319
|2007.02.15 14:00
|sell
|160
|1.00
|1.9573
|1.9633
|0.0000
|320
|2007.02.19 20:00
|close
|160
|1.00
|1.9537
|1.9633
|0.0000
|360.80
|50850.20
|321
|2007.02.19 21:00
|buy
|161
|1.00
|1.9518
|1.9458
|0.0000
|322
|2007.02.20 11:00
|close
|161
|1.00
|1.9490
|1.9458
|0.0000
|-282.70
|50567.50