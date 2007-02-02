Alpari (UK) Ltd.

Account: Name: Currency: USD 2007 February 14, 16:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
9680722007.02.02 23:59sell0.20usdchf1.2483751.26361.23862007.02.05 23:231.24870.000.000.00-5.21
9680712007.02.02 23:59sell0.20usdchf1.2483751.26341.23842007.02.05 23:241.24870.000.000.00-5.21
9680702007.02.02 23:59sell0.20usdchf1.2483751.26361.23862007.02.05 23:231.24870.000.000.00-5.21
9928642007.02.07 18:34sell0.20usdjpy120.76121.60120.342007.02.07 23:59120.630.000.000.0021.55
9928822007.02.07 18:55sell0.20usdjpy120.78121.62120.362007.02.07 23:59120.630.000.000.0024.87
9931982007.02.07 22:06buy0.20usdjpy120.66119.82121.082007.02.07 23:59120.600.000.000.00-9.95
9932552007.02.07 23:19buy0.20gbpjpy237.65236.81238.072007.02.07 23:59237.600.000.000.00-8.29
9932592007.02.07 23:23buy0.20usdjpy120.66119.82121.082007.02.07 23:59120.600.000.000.00-9.95
9932862007.02.07 23:49buy0.20gbpjpy237.73236.89238.152007.02.07 23:59237.600.000.000.00-21.55
9962482007.02.07 23:59buy0.20gbpjpy237.5211237.80238.072007.02.08 03:27238.070.000.000.0090.87
9962492007.02.07 23:59buy0.20gbpjpy237.5211237.89238.152007.02.08 03:40238.150.000.000.00104.06
9994082007.02.07 23:59buy0.20usdjpy120.5574120.82121.082007.02.08 07:54121.080.000.000.0086.32
9994062007.02.07 23:59buy0.20usdjpy120.5574120.82121.082007.02.08 07:54121.080.000.000.0086.32
9993792007.02.07 23:59sell0.20usdjpy120.5769121.60120.342007.02.08 23:59121.140.000.000.00-92.97
9993812007.02.07 23:59sell0.20usdjpy120.5769121.62120.362007.02.08 23:59121.140.000.000.00-92.97
9998602007.02.08 02:47sell0.20usdjpy120.78121.62120.362007.02.08 23:59121.140.000.000.00-59.44
10002732007.02.08 07:00sell0.20gbpjpy238.29238.17237.872007.02.08 13:20237.870.000.000.0069.25
10003042007.02.08 07:33sell0.20gbpjpy238.25238.09237.832007.02.08 13:20237.830.000.000.0069.24
10003082007.02.08 07:35sell0.20eurjpy157.33158.17156.912007.02.08 23:59157.960.000.000.00-104.01
10003662007.02.08 07:49sell0.20gbpjpy238.54238.38238.122007.02.08 10:43238.120.000.000.0069.38
10004792007.02.08 08:05sell0.10gbpjpy238.54238.43238.142007.02.08 10:41238.140.000.000.0033.05
10013602007.02.08 12:46sell0.20gbpjpy238.75238.62238.332007.02.08 13:04238.330.000.000.0069.27
10019772007.02.08 14:00buy0.20gbpjpy237.90237.06238.322007.02.08 16:27237.060.000.000.00-138.63
10029342007.02.08 16:48buy0.20usdjpy121.18120.34121.602007.02.08 23:59121.110.000.000.00-11.56
10029952007.02.08 17:06buy0.20usdjpy121.17120.33121.592007.02.08 23:59121.110.000.000.00-9.91
10034202007.02.08 20:18buy0.20gbpjpy237.05236.21237.472007.02.08 23:59237.230.000.000.0029.73
10035042007.02.08 21:06sell0.20gbpusd1.95791.96631.95372007.02.08 23:591.95900.000.000.00-22.00
10035312007.02.08 21:37sell0.20gbpusd1.95771.96611.95352007.02.08 23:591.95900.000.000.00-26.00
10035752007.02.08 22:29buy0.20gbpjpy237.04236.20237.462007.02.08 23:59237.230.000.000.0031.38
10035852007.02.08 22:41sell0.10gbpusd1.95831.96671.95412007.02.08 23:591.95900.000.000.00-7.00
10036752007.02.08 23:49sell0.10gbpjpy237.07237.91236.652007.02.08 23:59237.310.000.000.00-19.81
10067232007.02.08 23:59buy0.20gbpjpy237.2037236.20237.462007.02.09 02:26237.460.000.000.0042.26
10067182007.02.08 23:59buy0.20gbpjpy237.2037236.21237.472007.02.09 02:26237.470.000.000.0043.90
10046532007.02.08 23:59sell0.20eurjpy157.9439158.17156.912007.02.09 02:26158.170.000.000.00-37.27
10067352007.02.08 23:59sell0.10gbpjpy237.2771237.91236.652007.02.09 07:06237.910.000.000.00-52.14
10084072007.02.08 23:59sell0.10gbpusd1.9589811.95781.95412007.02.09 08:291.95410.000.000.0048.81
10083942007.02.08 23:59sell0.20gbpusd1.9589811.95651.95372007.02.09 08:321.95370.000.000.00105.62
10084012007.02.08 23:59sell0.20gbpusd1.9589811.95651.95352007.02.09 08:321.95350.000.000.00109.62
10098252007.02.08 23:59sell0.20usdjpy121.1223121.62120.362007.02.09 12:40121.620.000.000.00-81.85
10098142007.02.08 23:59sell0.20usdjpy121.1223121.62120.362007.02.09 12:40121.620.000.000.00-81.85
10100392007.02.08 23:59buy0.20usdjpy121.0958121.23121.602007.02.09 08:44121.230.000.000.0022.14
10100432007.02.08 23:59buy0.20usdjpy121.0958121.23121.592007.02.09 08:44121.230.000.000.0022.14
10098132007.02.08 23:59sell0.20usdjpy121.1223121.60120.342007.02.09 12:40121.600.000.000.00-78.57
10101262007.02.09 00:12sell0.10gbpjpy237.23237.09236.812007.02.09 08:44236.810.000.000.0034.63
10101662007.02.09 00:34sell0.10gbpjpy237.29237.14236.872007.02.09 08:43236.870.000.000.0034.62
10111212007.02.09 09:00buy0.20gbpjpy236.63236.71237.052007.02.09 09:31236.710.000.000.0013.18
10119352007.02.09 13:00buy0.30gbpjpy236.82236.95237.242007.02.09 16:34236.950.000.000.0032.06
10121212007.02.09 14:16sell0.20gbpjpy236.63237.47236.212007.02.09 23:59237.280.000.000.00-106.80
10123012007.02.09 15:02buy0.20eurusd1.29981.29141.30402007.02.09 23:591.30070.000.000.0018.00
10125952007.02.09 16:15sell0.20gbpjpy237.04237.88236.622007.02.09 23:59237.280.000.000.00-39.43
10126792007.02.09 16:32sell0.20gbpjpy237.00237.84236.582007.02.09 23:59237.280.000.000.00-46.01
10130962007.02.09 20:19buy0.20usdjpy121.59120.75122.012007.02.09 23:59121.690.000.000.0016.44
10132772007.02.09 21:49sell0.20gbpjpy237.24238.08236.822007.02.09 23:59237.280.000.000.00-6.57
10132792007.02.09 21:49sell0.10usdjpy121.63122.47121.212007.02.09 23:59121.720.000.000.00-7.39
10133312007.02.09 22:48sell0.10usdjpy121.70122.54121.282007.02.09 23:59121.720.000.000.00-1.64
10163672007.02.09 23:59sell0.20gbpjpy237.2471237.47236.212007.02.12 00:00237.470.000.000.00-36.62
10163852007.02.09 23:59sell0.20gbpjpy237.2471237.88236.622007.02.12 00:00237.880.000.000.00-103.99
10163862007.02.09 23:59sell0.20gbpjpy237.2471237.84236.582007.02.12 00:00237.840.000.000.00-97.42
10163962007.02.09 23:59sell0.20gbpjpy237.2471238.08236.822007.02.12 00:00238.080.000.000.00-136.85
10195562007.02.09 23:59buy0.20usdjpy121.6758120.75122.012007.02.12 00:00122.010.000.000.0054.76
10159582007.02.09 23:59buy0.20eurusd1.300781.30101.30402007.02.12 09:241.30100.000.000.004.40
10195612007.02.09 23:59sell0.10usdjpy121.7023122.47121.212007.02.12 23:59121.860.000.000.00-12.94
10195672007.02.09 23:59sell0.10usdjpy121.7023122.54121.282007.02.12 23:59121.860.000.000.00-12.94
10198512007.02.12 00:02sell0.20usdjpy122.02122.00121.602007.02.12 10:11122.000.000.000.003.28
10204182007.02.12 07:07buy0.20usdjpy121.94121.10122.362007.02.12 23:59121.830.000.000.00-18.06
10204622007.02.12 07:27buy0.20usdjpy121.85121.01122.272007.02.12 23:59121.830.000.000.00-3.28
10222692007.02.12 14:17buy0.20usdjpy121.93121.09122.352007.02.12 23:59121.830.000.000.00-16.42
10225602007.02.12 15:49buy0.20eurusd1.29611.28771.30032007.02.12 23:591.29610.000.000.000.00
10227072007.02.12 16:50buy0.20eurusd1.29591.28751.30012007.02.12 23:591.29610.000.000.004.00
10229082007.02.12 18:25sell0.20gbpusd1.94701.95541.94282007.02.12 23:591.94640.000.000.0012.00
10231312007.02.12 21:33sell0.20eurjpy157.98158.82157.562007.02.12 23:59157.960.000.000.003.28
10231772007.02.12 22:06sell0.10eurjpy158.05158.89157.632007.02.12 23:59157.960.000.000.007.38
10243482007.02.12 23:59sell0.10eurjpy157.9439157.89157.632007.02.13 02:34157.630.000.000.0025.80
10243402007.02.12 23:59sell0.20eurjpy157.9439157.82157.562007.02.13 02:38157.560.000.000.0063.15
10260112007.02.12 23:59buy0.20eurusd1.296181.29741.30012007.02.13 09:021.30010.000.000.0078.40
10260032007.02.12 23:59buy0.20eurusd1.296181.29761.30032007.02.13 09:021.30030.000.000.0082.40
10280952007.02.12 23:59sell0.20gbpusd1.9463811.94551.94282007.02.13 10:351.94280.000.000.0071.62
10295892007.02.12 23:59sell0.10usdjpy121.8423121.54121.282007.02.13 11:17121.280.000.000.0046.36
10295862007.02.12 23:59sell0.10usdjpy121.8423121.47121.212007.02.13 14:12121.210.000.000.0052.17
10296112007.02.12 23:59buy0.20usdjpy121.8158121.10122.362007.02.13 14:38121.100.000.000.00-118.22
10296902007.02.12 23:59buy0.20usdjpy121.8158121.09122.352007.02.13 14:38121.090.000.000.00-119.88
10296122007.02.12 23:59buy0.20usdjpy121.8158121.01122.272007.02.13 23:59121.200.000.000.00-101.62
10313322007.02.13 11:19buy0.20usdjpy121.29120.45121.712007.02.13 23:59121.200.000.000.00-14.85
10318982007.02.13 12:46sell0.20eurjpy157.77158.61157.352007.02.13 23:59158.030.000.000.00-42.89
10321902007.02.13 14:15sell0.20eurjpy157.94158.78157.522007.02.13 23:59158.030.000.000.00-14.84
10322642007.02.13 14:31sell0.20eurjpy157.94158.78157.522007.02.13 23:59158.030.000.000.00-14.84
10328232007.02.13 17:16sell0.20eurusd1.30171.31011.29752007.02.13 23:591.30390.000.000.00-44.00
10328282007.02.13 17:16sell0.20gbpusd1.94291.95131.93872007.02.13 23:591.94630.000.000.00-68.00
10328772007.02.13 17:34sell0.10gbpusd1.94321.95161.93902007.02.13 23:591.94630.000.000.00-31.00
10329132007.02.13 17:50sell0.10gbpusd1.94391.95231.93972007.02.13 23:591.94630.000.000.00-24.00
10329612007.02.13 18:04sell0.10eurusd1.30251.31091.29832007.02.13 23:591.30390.000.000.00-14.00
10329972007.02.13 18:18sell0.10usdjpy121.24122.08120.822007.02.13 23:59121.230.000.000.000.82
10331602007.02.13 20:23sell0.10eurjpy157.95158.79157.532007.02.13 23:59158.030.000.000.00-6.60
10331822007.02.13 20:33buy0.10usdjpy121.26120.42121.682007.02.13 23:59121.200.000.000.00-4.95
10333012007.02.13 21:55sell0.10eurjpy157.95158.79157.532007.02.13 23:59158.030.000.000.00-6.60
10397162007.02.13 23:59sell0.10usdjpy121.2123121.14120.822007.02.14 10:42121.140.000.000.005.97
10395442007.02.13 23:59buy0.20usdjpy121.1858121.01122.272007.02.14 10:05121.010.000.000.00-29.06
10380842007.02.13 23:59sell0.20gbpusd1.9462811.95131.93872007.02.14 08:511.95130.000.000.00-100.38
10380942007.02.13 23:59sell0.10gbpusd1.9462811.95161.93902007.02.14 08:511.95160.000.000.00-53.19
10380972007.02.13 23:59sell0.10gbpusd1.9462811.95231.93972007.02.14 08:511.95230.000.000.00-60.19
10344722007.02.13 23:59sell0.20eurjpy158.0139158.61157.352007.02.14 09:11158.610.000.000.00-98.40
10360842007.02.13 23:59sell0.20eurusd1.3039381.31011.29752007.02.14 10:001.31010.000.000.00-123.24
10361012007.02.13 23:59sell0.10eurusd1.3039381.31091.29832007.02.14 14:551.31090.000.000.00-69.62
10399892007.02.14 01:16sell0.10usdjpy121.34121.32120.922007.02.14 05:01121.320.000.000.001.65
10401462007.02.14 02:46buy0.10gbpusd1.94681.94831.95102007.02.14 08:511.95100.000.000.0042.00
10405172007.02.14 06:17sell0.10usdjpy121.27121.14120.852007.02.14 10:42121.140.000.000.0010.73
  0.00 0.00 0.00 -889.20
Closed P/L: -889.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
10344792007.02.13 23:59sell0.20eurjpy158.0139158.78157.52 158.740.000.000.00-120.05
10344832007.02.13 23:59sell0.20eurjpy158.0139158.78157.52 158.740.000.000.00-120.05
10344962007.02.13 23:59sell0.10eurjpy158.0139158.79157.53 158.740.000.000.00-60.03
10344992007.02.13 23:59sell0.10eurjpy158.0139158.79157.53 158.740.000.000.00-60.03
10396782007.02.13 23:59buy0.20usdjpy121.1858120.45121.71 120.930.000.000.00-42.31
10397242007.02.13 23:59buy0.10usdjpy121.1858120.42121.68 120.930.000.000.00-21.15
10408212007.02.14 08:16sell0.10eurusd1.30481.31321.3006 1.31270.000.000.00-79.00
10414872007.02.14 10:05buy0.10usdjpy121.03120.19121.45 120.930.000.000.00-8.27
10416332007.02.14 10:43buy0.10usdjpy121.15120.31121.57 120.930.000.000.00-18.19
10423352007.02.14 14:03sell0.10usdjpy121.21122.05120.79 120.960.000.000.0020.67
  0.00 0.00 0.00 -508.41
 Floating P/L: -508.41
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -889.20 Floating P/L: -508.41 Margin: 1 412.73
Balance: 4 003.90 Equity: 3 495.49 Free Margin: 2 082.76
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 898.88 Gross Loss: 2 788.08 Total Net Profit: -889.20
Profit Factor: 0.68 Expected Payoff: -8.39  
Absolute Drawdown: 889.20 Maximal Drawdown: 1 548.01 (27.88%) Relative Drawdown: 27.88% (1 548.01)
 
Total Trades: 106 Short Positions (won %): 69 (36.23%) Long Positions (won %): 37 (56.76%)
Profit Trades (% of total): 46 (43.40%) Loss trades (% of total): 60 (56.60%)
Largest profit trade: 109.62 loss trade: -138.63
Average profit trade: 41.28 loss trade: -46.47
Maximum consecutive wins ($): 12 (446.56) consecutive losses ($): 14 (-621.34)
Maximal consecutive profit (count): 677.76 (9) consecutive loss (count): -621.34 (14)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 4