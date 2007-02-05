Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 February 14, 15:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
216205892007.02.05 17:02sell0.40gbpusd1.95991.96701.93492007.02.06 10:131.96700.000.000.16-284.00
216281832007.02.05 17:18sell0.40gbpusd1.95991.96701.93492007.02.06 10:131.96700.000.000.16-284.00
216350872007.02.05 17:36sell0.40gbpusd1.96031.96741.93532007.02.06 10:211.96740.000.000.16-284.00
216383812007.02.05 17:54sell0.40gbpusd1.96011.96721.93512007.02.06 10:131.96720.000.000.16-284.00
217243842007.02.05 23:45buy0.30gbpjpy235.53235.69235.952007.02.06 07:09235.950.000.000.00104.70
218283692007.02.06 06:15sell0.30gbpjpy235.80236.64235.382007.02.06 09:52236.640.000.000.00-209.25
218487602007.02.06 07:15sell0.30gbpjpy235.96236.80235.542007.02.06 09:55236.800.000.000.00-209.13
218604272007.02.06 07:46sell0.30gbpjpy236.07236.91235.652007.02.06 10:01236.910.000.000.00-209.07
218670642007.02.06 08:01sell0.30gbpjpy236.17237.01235.752007.02.06 15:45237.010.000.000.00-209.36
219477552007.02.06 12:15sell0.30eurjpy155.64156.48155.222007.02.07 07:44156.480.000.00-3.36-209.27
219521042007.02.06 12:31sell0.30eurusd1.29461.30141.27382007.02.07 15:221.30140.000.001.77-204.00
219573822007.02.06 12:51sell0.20eurusd1.29491.30171.27412007.02.07 15:221.30170.000.001.18-136.00
219696122007.02.06 13:31sell0.20eurusd1.29501.30181.27422007.02.07 15:231.30180.000.001.18-136.00
219890362007.02.06 14:45sell0.01gbpjpy236.76236.69236.342007.02.06 15:41236.690.000.000.000.58
219924032007.02.06 15:00buy0.20eurjpy155.74155.89156.162007.02.06 16:12156.160.000.000.0069.69
220305292007.02.06 17:34buy0.20usdjpy120.32121.11123.022007.02.08 15:54121.110.000.0011.00130.46
220341942007.02.06 17:50buy0.20usdjpy120.32121.11123.022007.02.08 15:54121.110.000.0011.00130.46
220397572007.02.06 18:17buy0.20usdjpy120.18121.11122.882007.02.08 15:54121.110.000.0011.00153.58
220555212007.02.06 19:00buy0.10gbpjpy236.65236.68237.072007.02.07 04:30236.680.000.002.062.50
220635782007.02.06 19:30sell0.10eurusd1.29811.29691.27732007.02.12 13:401.29690.000.003.5412.00
220794062007.02.06 20:16sell0.10eurusd1.29811.29691.27732007.02.12 13:401.29690.000.003.5412.00
221031052007.02.06 21:45buy0.10gbpjpy236.68236.83237.102007.02.07 06:08237.100.000.002.0634.91
221143662007.02.06 22:30buy0.10eurjpy155.89156.05156.312007.02.07 06:13156.310.000.000.0034.89
221285032007.02.06 23:30buy0.10gbpjpy236.60236.68237.022007.02.07 04:30236.680.000.000.006.66
221472332007.02.07 00:45buy0.10gbpjpy236.70236.85237.122007.02.07 06:08237.120.000.000.0034.90
221584552007.02.07 01:15buy0.10gbpjpy236.69236.84237.112007.02.07 06:08237.110.000.000.0034.91
222322672007.02.07 05:47sell0.01gbpusd1.97031.95911.94532007.02.08 16:041.95910.000.000.0111.20
222362802007.02.07 06:00sell0.10gbpjpy236.94237.78236.522007.02.07 10:21237.780.000.000.00-69.60
222371292007.02.07 06:03sell0.01gbpusd1.97051.95911.94552007.02.08 16:041.95910.000.000.0111.40
222402052007.02.07 06:15sell0.10gbpjpy237.23238.07236.812007.02.07 13:34238.070.000.000.00-69.63
222456352007.02.07 06:45sell0.10gbpjpy237.14237.98236.722007.02.07 11:12237.980.000.000.00-69.59
223493352007.02.07 14:15sell0.10eurjpy156.69157.53156.272007.02.08 06:47157.530.000.00-3.36-69.43
223678362007.02.07 15:00buy0.01gbpjpy237.53237.64237.952007.02.07 15:41237.640.000.000.000.92
224229312007.02.07 17:16sell0.01eurusd1.30141.30071.28062007.02.08 13:351.30070.000.000.180.70
225017202007.02.07 22:18buy0.20gbpjpy237.65237.80238.072007.02.08 02:28238.070.000.000.0069.53
225097392007.02.07 22:51buy0.20gbpjpy237.71237.87238.132007.02.08 02:41238.130.000.000.0069.50
225255292007.02.07 23:46sell0.20gbpjpy237.77238.61237.352007.02.08 06:48238.610.000.000.00-138.82
225347892007.02.08 00:19sell0.20gbpjpy237.76238.60237.342007.02.08 06:48238.600.000.000.00-138.82
225380212007.02.08 00:36sell0.20gbpjpy237.74238.58237.322007.02.08 06:48238.580.000.000.00-138.84
225450032007.02.08 01:17sell0.20eurjpy157.14157.98156.722007.02.08 15:27157.980.000.000.00-138.58
225453582007.02.08 01:18sell0.10usdjpy120.71122.01118.012007.02.11 23:00122.010.000.00-2.92-106.49
225872432007.02.08 06:01sell0.10gbpjpy238.22238.08237.802007.02.08 12:20237.800.000.000.0034.63
225924562007.02.08 06:31sell0.10eurjpy157.28158.12156.862007.02.09 01:25158.120.000.00-1.12-69.26
225926332007.02.08 06:31sell0.10gbpjpy238.21238.09237.792007.02.08 12:20237.790.000.000.0034.63
225969842007.02.08 06:47sell0.10eurjpy157.44158.28157.022007.02.09 01:34158.280.000.00-1.12-69.21
225974542007.02.08 06:48sell0.01gbpjpy238.43238.34238.012007.02.08 09:49238.340.000.000.000.74
226042642007.02.08 07:03sell0.10eurjpy157.70157.54157.282007.02.08 09:18157.280.000.000.0034.68
226046592007.02.08 07:04sell0.01gbpjpy238.57238.42238.152007.02.08 09:41238.150.000.000.003.47
226104522007.02.08 07:19sell0.20eurjpy157.64157.49157.222007.02.08 10:33157.490.000.000.0024.74
226109832007.02.08 07:20sell0.01gbpjpy238.58238.42238.162007.02.08 09:41238.160.000.000.003.47
226495072007.02.08 11:05buy0.01eurusd1.29901.30161.31982007.02.09 07:321.30160.000.00-0.072.60
226500962007.02.08 11:17buy0.20gbpjpy238.57238.58238.992007.02.08 11:59238.580.000.000.001.65
226516812007.02.08 11:46sell0.20gbpjpy238.70238.65238.282007.02.08 12:04238.280.000.000.0069.28
226813222007.02.08 13:00buy0.20gbpjpy237.92237.08238.342007.02.08 15:13237.080.000.000.00-138.63
227941772007.02.08 18:05sell0.01eurusd1.30331.30141.28252007.02.09 19:131.30140.000.000.061.90
228161282007.02.08 19:17buy0.20gbpjpy237.07237.13237.492007.02.09 00:01237.130.000.004.119.91
228177382007.02.08 19:24sell0.01eurusd1.30351.30141.28272007.02.09 19:131.30140.000.000.062.10
228350312007.02.08 20:25sell0.20gbpusd1.95801.95031.93302007.02.09 15:181.95030.000.000.08154.00
228410832007.02.08 20:47sell0.20gbpusd1.95791.95031.93292007.02.09 15:181.95030.000.000.08152.00
228469262007.02.08 21:09sell0.20gbpusd1.95751.95031.93252007.02.09 15:181.95030.000.000.08144.00
228506042007.02.08 21:21buy0.20gbpjpy237.05237.13237.452007.02.09 00:01237.130.000.004.1113.22
228537462007.02.08 21:31sell0.20gbpusd1.95801.95031.93302007.02.09 15:181.95030.000.000.08154.00
228724052007.02.08 23:02sell0.10gbpjpy237.26237.13236.842007.02.09 07:44236.840.000.000.0034.63
228751452007.02.08 23:32sell0.10gbpjpy237.28237.13236.862007.02.09 07:43236.860.000.000.0034.63
229204732007.02.09 05:04sell0.20gbpjpy237.59238.43237.172007.02.09 07:32237.170.000.000.0069.15
229253342007.02.09 06:05sell0.10eurjpy158.29158.13157.872007.02.09 07:44157.870.000.000.0034.63
229262302007.02.09 06:18sell0.10gbpjpy237.75237.60237.332007.02.09 07:32237.330.000.000.0034.58
229445292007.02.09 08:00buy0.20gbpjpy236.65236.67237.072007.02.09 08:31236.670.000.000.003.30
229757472007.02.09 11:05buy0.30eurusd1.30041.30081.32122007.02.12 08:321.30080.000.00-1.9712.00
229809662007.02.09 12:00buy0.30gbpjpy236.79236.91237.212007.02.09 15:34236.910.000.000.0029.60
229897052007.02.09 13:16sell0.20gbpjpy236.61237.45236.192007.02.11 23:00237.450.000.00-5.30-138.05
230156992007.02.09 15:30sell0.30gbpjpy236.99237.83236.572007.02.11 23:00237.830.000.00-7.95-207.07
230480002007.02.09 20:49sell0.20gbpjpy237.22238.06236.802007.02.11 23:00238.060.000.00-5.30-138.04
230500732007.02.11 23:01sell0.01gbpjpy238.11238.00237.692007.02.12 08:10237.690.000.000.003.45
230775292007.02.12 03:01sell0.01gbpjpy238.03237.87237.612007.02.12 08:11237.610.000.000.003.45
230937762007.02.12 06:16sell0.01gbpjpy238.27238.11237.852007.02.12 08:05237.850.000.000.003.45
230985502007.02.12 06:47sell0.20eurjpy158.72158.56158.302007.02.12 10:16158.300.000.000.0068.89
231010222007.02.12 07:01sell0.01gbpjpy238.44238.28238.022007.02.12 07:56238.020.000.000.003.45
231236402007.02.12 08:31buy0.20gbpjpy237.58237.59238.002007.02.12 09:30237.590.000.000.001.64
231417662007.02.12 09:30buy0.30eurjpy158.53157.69158.952007.02.12 13:46157.690.000.000.00-207.17
231684052007.02.12 11:18sell0.30usdjpy121.91121.88119.212007.02.12 19:48121.880.000.000.007.38
231821522007.02.12 12:55buy0.30eurusd1.29551.30151.31632007.02.13 14:361.30150.000.00-1.97180.00
231869222007.02.12 13:15buy0.30gbpjpy237.35236.51237.772007.02.13 01:59236.510.000.006.17-207.54
231907412007.02.12 13:32buy0.20gbpjpy237.12237.21237.542007.02.12 22:24237.210.000.004.1114.77
231967732007.02.12 13:48buy0.20gbpjpy236.80236.96237.222007.02.12 15:30237.220.000.000.0068.97
232016032007.02.12 14:03buy0.20gbpjpy236.78236.93237.202007.02.12 15:27237.200.000.000.0068.96
232160902007.02.12 15:50sell0.20gbpusd1.94641.94481.92142007.02.13 13:121.94480.000.000.0832.00
232221282007.02.12 16:31buy0.20gbpjpy237.13237.21237.552007.02.12 22:24237.210.000.004.1113.13
232225082007.02.12 16:36sell0.20gbpusd1.94681.94481.92182007.02.13 13:121.94480.000.000.0840.00
232253982007.02.12 16:56sell0.20gbpusd1.94701.94481.92202007.02.13 13:121.94480.000.000.0844.00
232283962007.02.12 17:13sell0.20gbpusd1.94741.94481.92242007.02.13 13:121.94480.000.000.0852.00
232365742007.02.12 18:17sell0.20gbpjpy237.06236.96236.642007.02.13 01:59236.640.000.00-5.3069.16
232385342007.02.12 18:35sell0.20gbpjpy237.04236.96236.622007.02.13 01:59236.620.000.00-5.3069.16
232466992007.02.12 20:38sell0.20eurjpy157.97157.81157.552007.02.13 01:38157.550.000.00-2.2469.10
232483982007.02.12 20:58sell0.20eurjpy158.02157.87157.602007.02.13 01:38157.600.000.00-2.2469.09
232629002007.02.12 23:34sell0.20gbpjpy237.08236.96236.662007.02.13 01:59236.660.000.000.0069.14
233233962007.02.13 06:01buy0.20gbpjpy236.67236.83237.092007.02.13 08:01237.090.000.000.0069.14
233460092007.02.13 07:31sell0.20gbpjpy236.70236.56236.282007.02.13 09:30236.280.000.000.0069.16
233543222007.02.13 08:00sell0.20gbpjpy237.03236.99236.612007.02.13 09:30236.610.000.000.0069.16
234102952007.02.13 11:06sell0.20eurusd1.29971.30651.27892007.02.14 07:391.30650.000.001.18-136.00
234223272007.02.13 11:35sell0.20eurusd1.30091.30771.28012007.02.14 07:411.30770.000.001.18-136.00
234272252007.02.13 11:45sell0.20eurjpy157.83158.67157.412007.02.14 08:34158.670.000.00-2.24-138.63
234349602007.02.13 12:05sell0.20eurusd1.30071.30751.27992007.02.14 07:411.30750.000.001.18-136.00
234517752007.02.13 12:53sell0.20eurusd1.30181.30861.28102007.02.14 07:441.30860.000.001.18-136.00
235027522007.02.13 14:52sell0.20gbpusd1.94341.95051.91842007.02.14 07:441.95050.000.000.08-142.00
235054422007.02.13 15:00sell0.20gbpjpy235.67236.51235.252007.02.14 07:57236.510.000.00-5.30-138.62
235083252007.02.13 15:09sell0.20gbpusd1.94281.94991.91782007.02.14 07:421.94990.000.000.08-142.00
235318772007.02.13 16:16sell0.20gbpusd1.94301.95011.91802007.02.14 07:421.95010.000.000.08-142.00
235368712007.02.13 16:34sell0.20gbpusd1.94321.95031.91822007.02.14 07:441.95030.000.000.08-142.00
235780732007.02.13 19:16sell0.20gbpjpy235.73236.57235.312007.02.14 07:58236.570.000.00-5.30-138.60
235824412007.02.13 19:33sell0.10gbpjpy235.79236.63235.372007.02.14 08:00236.630.000.00-2.65-69.30
236287572007.02.13 23:00sell0.10gbpjpy235.91236.75235.492007.02.14 08:39236.750.000.000.00-69.26
236320892007.02.13 23:20sell0.10gbpjpy236.01235.96235.592007.02.14 02:21235.960.000.000.004.13
236800262007.02.14 02:23sell0.10gbpjpy235.87236.71235.452007.02.14 08:12236.710.000.000.00-69.34
237214692007.02.14 07:58sell0.10gbpjpy236.44236.30236.022007.02.14 09:24236.020.000.000.0034.75
237256512007.02.14 08:14sell0.01gbpjpy236.52236.51236.102007.02.14 09:05236.100.000.000.003.47
  0.00 0.00 12.57 -3 288.57
Closed P/L: -3 276.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
234620962007.02.13 13:15sell0.20eurjpy157.93158.77157.51 158.690.000.00-2.24-125.67
234697932007.02.13 13:31sell0.20eurjpy157.93158.77157.51 158.690.000.00-2.24-125.67
235790592007.02.13 19:23sell0.10eurjpy157.94158.78157.52 158.690.000.00-1.12-62.00
219360652007.02.06 11:46buy0.30usdchf1.24511.23471.2726 1.23970.000.0023.16-130.68
219418582007.02.06 12:02buy0.30usdchf1.24471.23431.2722 1.23970.000.0023.16-121.00
219518612007.02.06 12:30buy0.30usdchf1.24471.23431.2722 1.23970.000.0023.16-121.00
219565512007.02.06 12:46buy0.30usdchf1.24451.23411.2720 1.23970.000.0023.16-116.16
219599992007.02.06 13:01buy0.20usdchf1.24481.23441.2723 1.23970.000.0015.44-82.28
231828842007.02.12 12:58buy0.30usdjpy121.91120.61124.61 120.920.000.008.10-245.62
236392962007.02.13 23:46sell0.10eurjpy158.02158.86157.60 158.690.000.000.00-55.39
236638822007.02.14 01:21buy0.10usdjpy121.12119.82123.82 120.920.000.000.00-16.54
236713922007.02.14 01:40buy0.10usdjpy121.16119.86123.86 120.920.000.000.00-19.85
237404862007.02.14 10:16sell0.01eurusd1.30941.31621.2886 1.31200.000.000.00-2.60
237423842007.02.14 10:34sell0.01eurusd1.30911.31591.2883 1.31200.000.000.00-2.90
237543132007.02.14 12:52sell0.01eurusd1.30861.31541.2878 1.31200.000.000.00-3.40
237586872007.02.14 13:47buy0.10usdjpy121.06119.76123.76 120.920.000.000.00-11.58
  0.00 0.00 110.58 -1 242.34
 Floating P/L: -1 131.76
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3 276.00 Floating P/L: -1 131.76 Margin: 2 630.00
Balance: 5 406.57 Equity: 4 274.81 Free Margin: 1 644.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 262.54 Gross Loss: 6 538.54 Total Net Profit: -3 276.00
Profit Factor: 0.50 Expected Payoff: -28.24  
Absolute Drawdown: 3 314.22 Maximal Drawdown (%): 3 418.92 (38.91%)  
 
Total Trades: 116 Short Positions (won %): 85 (52.94%) Long Positions (won %): 31 (90.32%)
Profit Trades (% of total): 73 (62.93%) Loss trades (% of total): 43 (37.07%)
Largest profit trade: 178.03 loss trade: -283.84
Average profit trade: 44.69 loss trade: -152.06
Maximum consecutive wins ($): 14 (851.49) consecutive losses ($): 14 (-1 746.20)
Maximal consecutive profit (count): 851.49 (14) consecutive loss (count): -1 762.81 (7)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 4