|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 February 13, 16:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21620589
|2007.02.05 17:02
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9599
|1.9670
|1.9349
|2007.02.06 10:13
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.16
|-284.00
|21628183
|2007.02.05 17:18
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9599
|1.9670
|1.9349
|2007.02.06 10:13
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.16
|-284.00
|21635087
|2007.02.05 17:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9603
|1.9674
|1.9353
|2007.02.06 10:21
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.16
|-284.00
|21638381
|2007.02.05 17:54
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9601
|1.9672
|1.9351
|2007.02.06 10:13
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.16
|-284.00
|21724384
|2007.02.05 23:45
|buy
|0.30
|gbpjpy
|235.53
|235.69
|235.95
|2007.02.06 07:09
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|104.70
|21828369
|2007.02.06 06:15
|sell
|0.30
|gbpjpy
|235.80
|236.64
|235.38
|2007.02.06 09:52
|236.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-209.25
|21848760
|2007.02.06 07:15
|sell
|0.30
|gbpjpy
|235.96
|236.80
|235.54
|2007.02.06 09:55
|236.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-209.13
|21860427
|2007.02.06 07:46
|sell
|0.30
|gbpjpy
|236.07
|236.91
|235.65
|2007.02.06 10:01
|236.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-209.07
|21867064
|2007.02.06 08:01
|sell
|0.30
|gbpjpy
|236.17
|237.01
|235.75
|2007.02.06 15:45
|237.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-209.36
|21947755
|2007.02.06 12:15
|sell
|0.30
|eurjpy
|155.64
|156.48
|155.22
|2007.02.07 07:44
|156.48
|0.00
|0.00
|-3.36
|-209.27
|21952104
|2007.02.06 12:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2946
|1.3014
|1.2738
|2007.02.07 15:22
|1.3014
|0.00
|0.00
|1.77
|-204.00
|21957382
|2007.02.06 12:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2949
|1.3017
|1.2741
|2007.02.07 15:22
|1.3017
|0.00
|0.00
|1.18
|-136.00
|21969612
|2007.02.06 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2950
|1.3018
|1.2742
|2007.02.07 15:23
|1.3018
|0.00
|0.00
|1.18
|-136.00
|21989036
|2007.02.06 14:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|236.76
|236.69
|236.34
|2007.02.06 15:41
|236.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|21992403
|2007.02.06 15:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.74
|155.89
|156.16
|2007.02.06 16:12
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|69.69
|22030529
|2007.02.06 17:34
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.32
|121.11
|123.02
|2007.02.08 15:54
|121.11
|0.00
|0.00
|11.00
|130.46
|22034194
|2007.02.06 17:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.32
|121.11
|123.02
|2007.02.08 15:54
|121.11
|0.00
|0.00
|11.00
|130.46
|22039757
|2007.02.06 18:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.18
|121.11
|122.88
|2007.02.08 15:54
|121.11
|0.00
|0.00
|11.00
|153.58
|22055521
|2007.02.06 19:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.65
|236.68
|237.07
|2007.02.07 04:30
|236.68
|0.00
|0.00
|2.06
|2.50
|22063578
|2007.02.06 19:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2981
|1.2969
|1.2773
|2007.02.12 13:40
|1.2969
|0.00
|0.00
|3.54
|12.00
|22079406
|2007.02.06 20:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2981
|1.2969
|1.2773
|2007.02.12 13:40
|1.2969
|0.00
|0.00
|3.54
|12.00
|22103105
|2007.02.06 21:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.68
|236.83
|237.10
|2007.02.07 06:08
|237.10
|0.00
|0.00
|2.06
|34.91
|22114366
|2007.02.06 22:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.89
|156.05
|156.31
|2007.02.07 06:13
|156.31
|0.00
|0.00
|0.00
|34.89
|22128503
|2007.02.06 23:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.60
|236.68
|237.02
|2007.02.07 04:30
|236.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|22147233
|2007.02.07 00:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.70
|236.85
|237.12
|2007.02.07 06:08
|237.12
|0.00
|0.00
|0.00
|34.90
|22158455
|2007.02.07 01:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.69
|236.84
|237.11
|2007.02.07 06:08
|237.11
|0.00
|0.00
|0.00
|34.91
|22232267
|2007.02.07 05:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9703
|1.9591
|1.9453
|2007.02.08 16:04
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.01
|11.20
|22236280
|2007.02.07 06:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.94
|237.78
|236.52
|2007.02.07 10:21
|237.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.60
|22237129
|2007.02.07 06:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|1.9591
|1.9455
|2007.02.08 16:04
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.01
|11.40
|22240205
|2007.02.07 06:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.23
|238.07
|236.81
|2007.02.07 13:34
|238.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.63
|22245635
|2007.02.07 06:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.14
|237.98
|236.72
|2007.02.07 11:12
|237.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.59
|22349335
|2007.02.07 14:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.69
|157.53
|156.27
|2007.02.08 06:47
|157.53
|0.00
|0.00
|-3.36
|-69.43
|22367836
|2007.02.07 15:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|237.53
|237.64
|237.95
|2007.02.07 15:41
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|22422931
|2007.02.07 17:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3014
|1.3007
|1.2806
|2007.02.08 13:35
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.18
|0.70
|22501720
|2007.02.07 22:18
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.65
|237.80
|238.07
|2007.02.08 02:28
|238.07
|0.00
|0.00
|0.00
|69.53
|22509739
|2007.02.07 22:51
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.71
|237.87
|238.13
|2007.02.08 02:41
|238.13
|0.00
|0.00
|0.00
|69.50
|22525529
|2007.02.07 23:46
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.77
|238.61
|237.35
|2007.02.08 06:48
|238.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.82
|22534789
|2007.02.08 00:19
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.76
|238.60
|237.34
|2007.02.08 06:48
|238.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.82
|22538021
|2007.02.08 00:36
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.74
|238.58
|237.32
|2007.02.08 06:48
|238.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.84
|22545003
|2007.02.08 01:17
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.14
|157.98
|156.72
|2007.02.08 15:27
|157.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.58
|22545358
|2007.02.08 01:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|120.71
|122.01
|118.01
|2007.02.11 23:00
|122.01
|0.00
|0.00
|-2.92
|-106.49
|22587243
|2007.02.08 06:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|238.22
|238.08
|237.80
|2007.02.08 12:20
|237.80
|0.00
|0.00
|0.00
|34.63
|22592456
|2007.02.08 06:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.28
|158.12
|156.86
|2007.02.09 01:25
|158.12
|0.00
|0.00
|-1.12
|-69.26
|22592633
|2007.02.08 06:31
|sell
|0.10
|gbpjpy
|238.21
|238.09
|237.79
|2007.02.08 12:20
|237.79
|0.00
|0.00
|0.00
|34.63
|22596984
|2007.02.08 06:47
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.44
|158.28
|157.02
|2007.02.09 01:34
|158.28
|0.00
|0.00
|-1.12
|-69.21
|22597454
|2007.02.08 06:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.43
|238.34
|238.01
|2007.02.08 09:49
|238.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|22604264
|2007.02.08 07:03
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.70
|157.54
|157.28
|2007.02.08 09:18
|157.28
|0.00
|0.00
|0.00
|34.68
|22604659
|2007.02.08 07:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.57
|238.42
|238.15
|2007.02.08 09:41
|238.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|22610452
|2007.02.08 07:19
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.64
|157.49
|157.22
|2007.02.08 10:33
|157.49
|0.00
|0.00
|0.00
|24.74
|22610983
|2007.02.08 07:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.58
|238.42
|238.16
|2007.02.08 09:41
|238.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|22649507
|2007.02.08 11:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2990
|1.3016
|1.3198
|2007.02.09 07:32
|1.3016
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.60
|22650096
|2007.02.08 11:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|238.57
|238.58
|238.99
|2007.02.08 11:59
|238.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|22651681
|2007.02.08 11:46
|sell
|0.20
|gbpjpy
|238.70
|238.65
|238.28
|2007.02.08 12:04
|238.28
|0.00
|0.00
|0.00
|69.28
|22681322
|2007.02.08 13:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.92
|237.08
|238.34
|2007.02.08 15:13
|237.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.63
|22794177
|2007.02.08 18:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3033
|1.3014
|1.2825
|2007.02.09 19:13
|1.3014
|0.00
|0.00
|0.06
|1.90
|22816128
|2007.02.08 19:17
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.07
|237.13
|237.49
|2007.02.09 00:01
|237.13
|0.00
|0.00
|4.11
|9.91
|22817738
|2007.02.08 19:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3035
|1.3014
|1.2827
|2007.02.09 19:13
|1.3014
|0.00
|0.00
|0.06
|2.10
|22835031
|2007.02.08 20:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9580
|1.9503
|1.9330
|2007.02.09 15:18
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.08
|154.00
|22841083
|2007.02.08 20:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9579
|1.9503
|1.9329
|2007.02.09 15:18
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.08
|152.00
|22846926
|2007.02.08 21:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9575
|1.9503
|1.9325
|2007.02.09 15:18
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.08
|144.00
|22850604
|2007.02.08 21:21
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.05
|237.13
|237.45
|2007.02.09 00:01
|237.13
|0.00
|0.00
|4.11
|13.22
|22853746
|2007.02.08 21:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9580
|1.9503
|1.9330
|2007.02.09 15:18
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.08
|154.00
|22872405
|2007.02.08 23:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.26
|237.13
|236.84
|2007.02.09 07:44
|236.84
|0.00
|0.00
|0.00
|34.63
|22875145
|2007.02.08 23:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.28
|237.13
|236.86
|2007.02.09 07:43
|236.86
|0.00
|0.00
|0.00
|34.63
|22920473
|2007.02.09 05:04
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.59
|238.43
|237.17
|2007.02.09 07:32
|237.17
|0.00
|0.00
|0.00
|69.15
|22925334
|2007.02.09 06:05
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.29
|158.13
|157.87
|2007.02.09 07:44
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|34.63
|22926230
|2007.02.09 06:18
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.75
|237.60
|237.33
|2007.02.09 07:32
|237.33
|0.00
|0.00
|0.00
|34.58
|22944529
|2007.02.09 08:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|236.65
|236.67
|237.07
|2007.02.09 08:31
|236.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|22975747
|2007.02.09 11:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3004
|1.3008
|1.3212
|2007.02.12 08:32
|1.3008
|0.00
|0.00
|-1.97
|12.00
|22980966
|2007.02.09 12:00
|buy
|0.30
|gbpjpy
|236.79
|236.91
|237.21
|2007.02.09 15:34
|236.91
|0.00
|0.00
|0.00
|29.60
|22989705
|2007.02.09 13:16
|sell
|0.20
|gbpjpy
|236.61
|237.45
|236.19
|2007.02.11 23:00
|237.45
|0.00
|0.00
|-5.30
|-138.05
|23015699
|2007.02.09 15:30
|sell
|0.30
|gbpjpy
|236.99
|237.83
|236.57
|2007.02.11 23:00
|237.83
|0.00
|0.00
|-7.95
|-207.07
|23048000
|2007.02.09 20:49
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.22
|238.06
|236.80
|2007.02.11 23:00
|238.06
|0.00
|0.00
|-5.30
|-138.04
|23050073
|2007.02.11 23:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.11
|238.00
|237.69
|2007.02.12 08:10
|237.69
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|23077529
|2007.02.12 03:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.03
|237.87
|237.61
|2007.02.12 08:11
|237.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|23093776
|2007.02.12 06:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.27
|238.11
|237.85
|2007.02.12 08:05
|237.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|23098550
|2007.02.12 06:47
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.72
|158.56
|158.30
|2007.02.12 10:16
|158.30
|0.00
|0.00
|0.00
|68.89
|23101022
|2007.02.12 07:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.44
|238.28
|238.02
|2007.02.12 07:56
|238.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|23123640
|2007.02.12 08:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.58
|237.59
|238.00
|2007.02.12 09:30
|237.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|23141766
|2007.02.12 09:30
|buy
|0.30
|eurjpy
|158.53
|157.69
|158.95
|2007.02.12 13:46
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.17
|23168405
|2007.02.12 11:18
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.91
|121.88
|119.21
|2007.02.12 19:48
|121.88
|0.00
|0.00
|0.00
|7.38
|23182152
|2007.02.12 12:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2955
|1.3015
|1.3163
|2007.02.13 14:36
|1.3015
|0.00
|0.00
|-1.97
|180.00
|23186922
|2007.02.12 13:15
|buy
|0.30
|gbpjpy
|237.35
|236.51
|237.77
|2007.02.13 01:59
|236.51
|0.00
|0.00
|6.17
|-207.54
|23190741
|2007.02.12 13:32
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.12
|237.21
|237.54
|2007.02.12 22:24
|237.21
|0.00
|0.00
|4.11
|14.77
|23196773
|2007.02.12 13:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|236.80
|236.96
|237.22
|2007.02.12 15:30
|237.22
|0.00
|0.00
|0.00
|68.97
|23201603
|2007.02.12 14:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|236.78
|236.93
|237.20
|2007.02.12 15:27
|237.20
|0.00
|0.00
|0.00
|68.96
|23216090
|2007.02.12 15:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9464
|1.9448
|1.9214
|2007.02.13 13:12
|1.9448
|0.00
|0.00
|0.08
|32.00
|23222128
|2007.02.12 16:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.13
|237.21
|237.55
|2007.02.12 22:24
|237.21
|0.00
|0.00
|4.11
|13.13
|23222508
|2007.02.12 16:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9468
|1.9448
|1.9218
|2007.02.13 13:12
|1.9448
|0.00
|0.00
|0.08
|40.00
|23225398
|2007.02.12 16:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9470
|1.9448
|1.9220
|2007.02.13 13:12
|1.9448
|0.00
|0.00
|0.08
|44.00
|23228396
|2007.02.12 17:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9474
|1.9448
|1.9224
|2007.02.13 13:12
|1.9448
|0.00
|0.00
|0.08
|52.00
|23236574
|2007.02.12 18:17
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.06
|236.96
|236.64
|2007.02.13 01:59
|236.64
|0.00
|0.00
|-5.30
|69.16
|23238534
|2007.02.12 18:35
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.04
|236.96
|236.62
|2007.02.13 01:59
|236.62
|0.00
|0.00
|-5.30
|69.16
|23246699
|2007.02.12 20:38
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.97
|157.81
|157.55
|2007.02.13 01:38
|157.55
|0.00
|0.00
|-2.24
|69.10
|23248398
|2007.02.12 20:58
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.02
|157.87
|157.60
|2007.02.13 01:38
|157.60
|0.00
|0.00
|-2.24
|69.09
|23262900
|2007.02.12 23:34
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.08
|236.96
|236.66
|2007.02.13 01:59
|236.66
|0.00
|0.00
|0.00
|69.14
|23323396
|2007.02.13 06:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|236.67
|236.83
|237.09
|2007.02.13 08:01
|237.09
|0.00
|0.00
|0.00
|69.14
|23346009
|2007.02.13 07:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|236.70
|236.56
|236.28
|2007.02.13 09:30
|236.28
|0.00
|0.00
|0.00
|69.16
|23354322
|2007.02.13 08:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.03
|236.99
|236.61
|2007.02.13 09:30
|236.61
|0.00
|0.00
|0.00
|69.16
|0.00
|0.00
|23.02
|-1 595.17
|Closed P/L:
|-1 572.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21936065
|2007.02.06 11:46
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2451
|1.2347
|1.2726
|1.2489
|0.00
|0.00
|20.49
|91.28
|21941858
|2007.02.06 12:02
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2447
|1.2343
|1.2722
|1.2489
|0.00
|0.00
|20.49
|100.89
|21951861
|2007.02.06 12:30
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2447
|1.2343
|1.2722
|1.2489
|0.00
|0.00
|20.49
|100.89
|21956551
|2007.02.06 12:46
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2445
|1.2341
|1.2720
|1.2489
|0.00
|0.00
|20.49
|105.69
|21959999
|2007.02.06 13:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2448
|1.2344
|1.2723
|1.2489
|0.00
|0.00
|13.66
|65.66
|23182884
|2007.02.12 12:58
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.91
|120.61
|124.61
|121.31
|0.00
|0.00
|4.05
|-148.38
|23410295
|2007.02.13 11:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2997
|1.3065
|1.2789
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|23422327
|2007.02.13 11:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3009
|1.3077
|1.2801
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|23427225
|2007.02.13 11:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.83
|158.67
|157.41
|157.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.78
|23434960
|2007.02.13 12:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3007
|1.3075
|1.2799
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|23451775
|2007.02.13 12:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3018
|1.3086
|1.2810
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23462096
|2007.02.13 13:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.93
|158.77
|157.51
|157.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|23469793
|2007.02.13 13:31
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.93
|158.77
|157.51
|157.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|23502752
|2007.02.13 14:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9434
|1.9505
|1.9184
|1.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|23505442
|2007.02.13 15:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|235.67
|236.51
|235.25
|235.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.67
|23508325
|2007.02.13 15:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9428
|1.9499
|1.9178
|1.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|23531877
|2007.02.13 16:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9430
|1.9501
|1.9180
|1.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|23536871
|2007.02.13 16:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9432
|1.9503
|1.9182
|1.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|0.00
|0.00
|99.67
|145.98
|Floating P/L:
|245.65
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 572.15
|Floating P/L:
|245.65
|Margin:
|4 100.00
|Balance:
|7 110.42
|Equity:
|7 356.07
|Free Margin:
|3 256.07
|Details:
|Gross Profit:
|3 220.19
|Gross Loss:
|4 792.34
|Total Net Profit:
|-1 572.15
|Profit Factor:
|0.67
|Expected Payoff:
|-15.88
|Absolute Drawdown:
|2 955.99
|Maximal Drawdown (%):
|3 060.69 (34.83%)
|Total Trades:
|99
|Short Positions (won %):
|68 (61.76%)
|Long Positions (won %):
|31 (90.32%)
|Profit Trades (% of total):
|70 (70.71%)
|Loss trades (% of total):
|29 (29.29%)
|Largest
|profit trade:
|178.03
|loss trade:
|-283.84
|Average
|profit trade:
|46.00
|loss trade:
|-165.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (851.49)
|consecutive losses ($):
|7 (-1 762.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|851.49 (14)
|consecutive loss (count):
|-1 762.81 (7)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|3