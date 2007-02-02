Alpari (UK) Ltd.

Account: Name: Currency: USD 2007 February 13, 17:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
9680722007.02.02 23:59sell0.20usdchf1.2483751.26361.23862007.02.05 23:231.24870.000.000.00-5.21
9680712007.02.02 23:59sell0.20usdchf1.2483751.26341.23842007.02.05 23:241.24870.000.000.00-5.21
9680702007.02.02 23:59sell0.20usdchf1.2483751.26361.23862007.02.05 23:231.24870.000.000.00-5.21
9928642007.02.07 18:34sell0.20usdjpy120.76121.60120.342007.02.07 23:59120.630.000.000.0021.55
9928822007.02.07 18:55sell0.20usdjpy120.78121.62120.362007.02.07 23:59120.630.000.000.0024.87
9931982007.02.07 22:06buy0.20usdjpy120.66119.82121.082007.02.07 23:59120.600.000.000.00-9.95
9932552007.02.07 23:19buy0.20gbpjpy237.65236.81238.072007.02.07 23:59237.600.000.000.00-8.29
9932592007.02.07 23:23buy0.20usdjpy120.66119.82121.082007.02.07 23:59120.600.000.000.00-9.95
9932862007.02.07 23:49buy0.20gbpjpy237.73236.89238.152007.02.07 23:59237.600.000.000.00-21.55
9962482007.02.07 23:59buy0.20gbpjpy237.5211237.80238.072007.02.08 03:27238.070.000.000.0090.87
9962492007.02.07 23:59buy0.20gbpjpy237.5211237.89238.152007.02.08 03:40238.150.000.000.00104.06
9994082007.02.07 23:59buy0.20usdjpy120.5574120.82121.082007.02.08 07:54121.080.000.000.0086.32
9994062007.02.07 23:59buy0.20usdjpy120.5574120.82121.082007.02.08 07:54121.080.000.000.0086.32
9993812007.02.07 23:59sell0.20usdjpy120.5769121.62120.362007.02.08 23:59121.140.000.000.00-92.97
9993792007.02.07 23:59sell0.20usdjpy120.5769121.60120.342007.02.08 23:59121.140.000.000.00-92.97
9998602007.02.08 02:47sell0.20usdjpy120.78121.62120.362007.02.08 23:59121.140.000.000.00-59.44
10002732007.02.08 07:00sell0.20gbpjpy238.29238.17237.872007.02.08 13:20237.870.000.000.0069.25
10003042007.02.08 07:33sell0.20gbpjpy238.25238.09237.832007.02.08 13:20237.830.000.000.0069.24
10003082007.02.08 07:35sell0.20eurjpy157.33158.17156.912007.02.08 23:59157.960.000.000.00-104.01
10003662007.02.08 07:49sell0.20gbpjpy238.54238.38238.122007.02.08 10:43238.120.000.000.0069.38
10004792007.02.08 08:05sell0.10gbpjpy238.54238.43238.142007.02.08 10:41238.140.000.000.0033.05
10013602007.02.08 12:46sell0.20gbpjpy238.75238.62238.332007.02.08 13:04238.330.000.000.0069.27
10019772007.02.08 14:00buy0.20gbpjpy237.90237.06238.322007.02.08 16:27237.060.000.000.00-138.63
10029342007.02.08 16:48buy0.20usdjpy121.18120.34121.602007.02.08 23:59121.110.000.000.00-11.56
10029952007.02.08 17:06buy0.20usdjpy121.17120.33121.592007.02.08 23:59121.110.000.000.00-9.91
10034202007.02.08 20:18buy0.20gbpjpy237.05236.21237.472007.02.08 23:59237.230.000.000.0029.73
10035042007.02.08 21:06sell0.20gbpusd1.95791.96631.95372007.02.08 23:591.95900.000.000.00-22.00
10035312007.02.08 21:37sell0.20gbpusd1.95771.96611.95352007.02.08 23:591.95900.000.000.00-26.00
10035752007.02.08 22:29buy0.20gbpjpy237.04236.20237.462007.02.08 23:59237.230.000.000.0031.38
10035852007.02.08 22:41sell0.10gbpusd1.95831.96671.95412007.02.08 23:591.95900.000.000.00-7.00
10036752007.02.08 23:49sell0.10gbpjpy237.07237.91236.652007.02.08 23:59237.310.000.000.00-19.81
10067232007.02.08 23:59buy0.20gbpjpy237.2037236.20237.462007.02.09 02:26237.460.000.000.0042.26
10067182007.02.08 23:59buy0.20gbpjpy237.2037236.21237.472007.02.09 02:26237.470.000.000.0043.90
10046532007.02.08 23:59sell0.20eurjpy157.9439158.17156.912007.02.09 02:26158.170.000.000.00-37.27
10067352007.02.08 23:59sell0.10gbpjpy237.2771237.91236.652007.02.09 07:06237.910.000.000.00-52.14
10084072007.02.08 23:59sell0.10gbpusd1.9589811.95781.95412007.02.09 08:291.95410.000.000.0048.81
10083942007.02.08 23:59sell0.20gbpusd1.9589811.95651.95372007.02.09 08:321.95370.000.000.00105.62
10084012007.02.08 23:59sell0.20gbpusd1.9589811.95651.95352007.02.09 08:321.95350.000.000.00109.62
10098252007.02.08 23:59sell0.20usdjpy121.1223121.62120.362007.02.09 12:40121.620.000.000.00-81.85
10098142007.02.08 23:59sell0.20usdjpy121.1223121.62120.362007.02.09 12:40121.620.000.000.00-81.85
10100392007.02.08 23:59buy0.20usdjpy121.0958121.23121.602007.02.09 08:44121.230.000.000.0022.14
10100432007.02.08 23:59buy0.20usdjpy121.0958121.23121.592007.02.09 08:44121.230.000.000.0022.14
10098132007.02.08 23:59sell0.20usdjpy121.1223121.60120.342007.02.09 12:40121.600.000.000.00-78.57
10101262007.02.09 00:12sell0.10gbpjpy237.23237.09236.812007.02.09 08:44236.810.000.000.0034.63
10101662007.02.09 00:34sell0.10gbpjpy237.29237.14236.872007.02.09 08:43236.870.000.000.0034.62
10111212007.02.09 09:00buy0.20gbpjpy236.63236.71237.052007.02.09 09:31236.710.000.000.0013.18
10119352007.02.09 13:00buy0.30gbpjpy236.82236.95237.242007.02.09 16:34236.950.000.000.0032.06
10121212007.02.09 14:16sell0.20gbpjpy236.63237.47236.212007.02.09 23:59237.280.000.000.00-106.80
10123012007.02.09 15:02buy0.20eurusd1.29981.29141.30402007.02.09 23:591.30070.000.000.0018.00
10125952007.02.09 16:15sell0.20gbpjpy237.04237.88236.622007.02.09 23:59237.280.000.000.00-39.43
10126792007.02.09 16:32sell0.20gbpjpy237.00237.84236.582007.02.09 23:59237.280.000.000.00-46.01
10130962007.02.09 20:19buy0.20usdjpy121.59120.75122.012007.02.09 23:59121.690.000.000.0016.44
10132772007.02.09 21:49sell0.20gbpjpy237.24238.08236.822007.02.09 23:59237.280.000.000.00-6.57
10132792007.02.09 21:49sell0.10usdjpy121.63122.47121.212007.02.09 23:59121.720.000.000.00-7.39
10133312007.02.09 22:48sell0.10usdjpy121.70122.54121.282007.02.09 23:59121.720.000.000.00-1.64
10163672007.02.09 23:59sell0.20gbpjpy237.2471237.47236.212007.02.12 00:00237.470.000.000.00-36.62
10163852007.02.09 23:59sell0.20gbpjpy237.2471237.88236.622007.02.12 00:00237.880.000.000.00-103.99
10163862007.02.09 23:59sell0.20gbpjpy237.2471237.84236.582007.02.12 00:00237.840.000.000.00-97.42
10163962007.02.09 23:59sell0.20gbpjpy237.2471238.08236.822007.02.12 00:00238.080.000.000.00-136.85
10195562007.02.09 23:59buy0.20usdjpy121.6758120.75122.012007.02.12 00:00122.010.000.000.0054.76
10159582007.02.09 23:59buy0.20eurusd1.300781.30101.30402007.02.12 09:241.30100.000.000.004.40
10195612007.02.09 23:59sell0.10usdjpy121.7023122.47121.212007.02.12 23:59121.860.000.000.00-12.94
10195672007.02.09 23:59sell0.10usdjpy121.7023122.54121.282007.02.12 23:59121.860.000.000.00-12.94
10198512007.02.12 00:02sell0.20usdjpy122.02122.00121.602007.02.12 10:11122.000.000.000.003.28
10204182007.02.12 07:07buy0.20usdjpy121.94121.10122.362007.02.12 23:59121.830.000.000.00-18.06
10204622007.02.12 07:27buy0.20usdjpy121.85121.01122.272007.02.12 23:59121.830.000.000.00-3.28
10222692007.02.12 14:17buy0.20usdjpy121.93121.09122.352007.02.12 23:59121.830.000.000.00-16.42
10225602007.02.12 15:49buy0.20eurusd1.29611.28771.30032007.02.12 23:591.29610.000.000.000.00
10227072007.02.12 16:50buy0.20eurusd1.29591.28751.30012007.02.12 23:591.29610.000.000.004.00
10229082007.02.12 18:25sell0.20gbpusd1.94701.95541.94282007.02.12 23:591.94640.000.000.0012.00
10231312007.02.12 21:33sell0.20eurjpy157.98158.82157.562007.02.12 23:59157.960.000.000.003.28
10231772007.02.12 22:06sell0.10eurjpy158.05158.89157.632007.02.12 23:59157.960.000.000.007.38
10243482007.02.12 23:59sell0.10eurjpy157.9439157.89157.632007.02.13 02:34157.630.000.000.0025.80
10243402007.02.12 23:59sell0.20eurjpy157.9439157.82157.562007.02.13 02:38157.560.000.000.0063.15
10260112007.02.12 23:59buy0.20eurusd1.296181.29741.30012007.02.13 09:021.30010.000.000.0078.40
10260032007.02.12 23:59buy0.20eurusd1.296181.29761.30032007.02.13 09:021.30030.000.000.0082.40
10280952007.02.12 23:59sell0.20gbpusd1.9463811.94551.94282007.02.13 10:351.94280.000.000.0071.62
10295892007.02.12 23:59sell0.10usdjpy121.8423121.54121.282007.02.13 11:17121.280.000.000.0046.36
10295862007.02.12 23:59sell0.10usdjpy121.8423121.47121.212007.02.13 14:12121.210.000.000.0052.17
10296902007.02.12 23:59buy0.20usdjpy121.8158121.09122.352007.02.13 14:38121.090.000.000.00-119.88
10296112007.02.12 23:59buy0.20usdjpy121.8158121.10122.362007.02.13 14:38121.100.000.000.00-118.22
  0.00 0.00 0.00 -28.10
Closed P/L: -28.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
10296122007.02.12 23:59buy0.20usdjpy121.8158121.01122.27 121.270.000.000.00-90.01
10313322007.02.13 11:19buy0.20usdjpy121.29120.45121.71 121.270.000.000.00-3.30
10318982007.02.13 12:46sell0.20eurjpy157.77158.61157.35 157.910.000.000.00-23.09
10321902007.02.13 14:15sell0.20eurjpy157.94158.78157.52 157.910.000.000.004.94
10322642007.02.13 14:31sell0.20eurjpy157.94158.78157.52 157.910.000.000.004.94
10328232007.02.13 17:16sell0.20eurusd1.30171.31011.2975 1.30180.000.000.00-2.00
10328282007.02.13 17:16sell0.20gbpusd1.94291.95131.9387 1.94380.000.000.00-18.00
  0.00 0.00 0.00 -126.52
 Floating P/L: -126.52
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -28.10 Floating P/L: -126.52 Margin: 1 830.27
Balance: 4 865.00 Equity: 4 738.48 Free Margin: 2 908.21
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 837.71 Gross Loss: 1 865.81 Total Net Profit: -28.10
Profit Factor: 0.98 Expected Payoff: -0.35  
Absolute Drawdown: 236.56 Maximal Drawdown: 895.37 (16.13%) Relative Drawdown: 16.13% (895.37)
 
Total Trades: 81 Short Positions (won %): 49 (42.86%) Long Positions (won %): 32 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 41 (50.62%) Loss trades (% of total): 40 (49.38%)
Largest profit trade: 109.62 loss trade: -138.63
Average profit trade: 44.82 loss trade: -46.65
Maximum consecutive wins ($): 12 (446.56) consecutive losses ($): 7 (-509.49)
Maximal consecutive profit (count): 677.76 (9) consecutive loss (count): -509.49 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3