|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 February 13, 17:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|968072
|2007.02.02 23:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.248375
|1.2636
|1.2386
|2007.02.05 23:23
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|968071
|2007.02.02 23:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.248375
|1.2634
|1.2384
|2007.02.05 23:24
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|968070
|2007.02.02 23:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.248375
|1.2636
|1.2386
|2007.02.05 23:23
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|992864
|2007.02.07 18:34
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.76
|121.60
|120.34
|2007.02.07 23:59
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|21.55
|992882
|2007.02.07 18:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.78
|121.62
|120.36
|2007.02.07 23:59
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|24.87
|993198
|2007.02.07 22:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.66
|119.82
|121.08
|2007.02.07 23:59
|120.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.95
|993255
|2007.02.07 23:19
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.65
|236.81
|238.07
|2007.02.07 23:59
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.29
|993259
|2007.02.07 23:23
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.66
|119.82
|121.08
|2007.02.07 23:59
|120.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.95
|993286
|2007.02.07 23:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.73
|236.89
|238.15
|2007.02.07 23:59
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.55
|996248
|2007.02.07 23:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.5211
|237.80
|238.07
|2007.02.08 03:27
|238.07
|0.00
|0.00
|0.00
|90.87
|996249
|2007.02.07 23:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.5211
|237.89
|238.15
|2007.02.08 03:40
|238.15
|0.00
|0.00
|0.00
|104.06
|999408
|2007.02.07 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.5574
|120.82
|121.08
|2007.02.08 07:54
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|86.32
|999406
|2007.02.07 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.5574
|120.82
|121.08
|2007.02.08 07:54
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|86.32
|999381
|2007.02.07 23:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.5769
|121.62
|120.36
|2007.02.08 23:59
|121.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.97
|999379
|2007.02.07 23:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.5769
|121.60
|120.34
|2007.02.08 23:59
|121.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.97
|999860
|2007.02.08 02:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.78
|121.62
|120.36
|2007.02.08 23:59
|121.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.44
|1000273
|2007.02.08 07:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|238.29
|238.17
|237.87
|2007.02.08 13:20
|237.87
|0.00
|0.00
|0.00
|69.25
|1000304
|2007.02.08 07:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|238.25
|238.09
|237.83
|2007.02.08 13:20
|237.83
|0.00
|0.00
|0.00
|69.24
|1000308
|2007.02.08 07:35
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.33
|158.17
|156.91
|2007.02.08 23:59
|157.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.01
|1000366
|2007.02.08 07:49
|sell
|0.20
|gbpjpy
|238.54
|238.38
|238.12
|2007.02.08 10:43
|238.12
|0.00
|0.00
|0.00
|69.38
|1000479
|2007.02.08 08:05
|sell
|0.10
|gbpjpy
|238.54
|238.43
|238.14
|2007.02.08 10:41
|238.14
|0.00
|0.00
|0.00
|33.05
|1001360
|2007.02.08 12:46
|sell
|0.20
|gbpjpy
|238.75
|238.62
|238.33
|2007.02.08 13:04
|238.33
|0.00
|0.00
|0.00
|69.27
|1001977
|2007.02.08 14:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.90
|237.06
|238.32
|2007.02.08 16:27
|237.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.63
|1002934
|2007.02.08 16:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.18
|120.34
|121.60
|2007.02.08 23:59
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.56
|1002995
|2007.02.08 17:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.17
|120.33
|121.59
|2007.02.08 23:59
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.91
|1003420
|2007.02.08 20:18
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.05
|236.21
|237.47
|2007.02.08 23:59
|237.23
|0.00
|0.00
|0.00
|29.73
|1003504
|2007.02.08 21:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9579
|1.9663
|1.9537
|2007.02.08 23:59
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1003531
|2007.02.08 21:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9577
|1.9661
|1.9535
|2007.02.08 23:59
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1003575
|2007.02.08 22:29
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.04
|236.20
|237.46
|2007.02.08 23:59
|237.23
|0.00
|0.00
|0.00
|31.38
|1003585
|2007.02.08 22:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|1.9667
|1.9541
|2007.02.08 23:59
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1003675
|2007.02.08 23:49
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.07
|237.91
|236.65
|2007.02.08 23:59
|237.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.81
|1006723
|2007.02.08 23:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.2037
|236.20
|237.46
|2007.02.09 02:26
|237.46
|0.00
|0.00
|0.00
|42.26
|1006718
|2007.02.08 23:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.2037
|236.21
|237.47
|2007.02.09 02:26
|237.47
|0.00
|0.00
|0.00
|43.90
|1004653
|2007.02.08 23:59
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.9439
|158.17
|156.91
|2007.02.09 02:26
|158.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.27
|1006735
|2007.02.08 23:59
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.2771
|237.91
|236.65
|2007.02.09 07:06
|237.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.14
|1008407
|2007.02.08 23:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.958981
|1.9578
|1.9541
|2007.02.09 08:29
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|48.81
|1008394
|2007.02.08 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.958981
|1.9565
|1.9537
|2007.02.09 08:32
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|105.62
|1008401
|2007.02.08 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.958981
|1.9565
|1.9535
|2007.02.09 08:32
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|109.62
|1009825
|2007.02.08 23:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.1223
|121.62
|120.36
|2007.02.09 12:40
|121.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.85
|1009814
|2007.02.08 23:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.1223
|121.62
|120.36
|2007.02.09 12:40
|121.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.85
|1010039
|2007.02.08 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.0958
|121.23
|121.60
|2007.02.09 08:44
|121.23
|0.00
|0.00
|0.00
|22.14
|1010043
|2007.02.08 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.0958
|121.23
|121.59
|2007.02.09 08:44
|121.23
|0.00
|0.00
|0.00
|22.14
|1009813
|2007.02.08 23:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.1223
|121.60
|120.34
|2007.02.09 12:40
|121.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.57
|1010126
|2007.02.09 00:12
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.23
|237.09
|236.81
|2007.02.09 08:44
|236.81
|0.00
|0.00
|0.00
|34.63
|1010166
|2007.02.09 00:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|237.29
|237.14
|236.87
|2007.02.09 08:43
|236.87
|0.00
|0.00
|0.00
|34.62
|1011121
|2007.02.09 09:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|236.63
|236.71
|237.05
|2007.02.09 09:31
|236.71
|0.00
|0.00
|0.00
|13.18
|1011935
|2007.02.09 13:00
|buy
|0.30
|gbpjpy
|236.82
|236.95
|237.24
|2007.02.09 16:34
|236.95
|0.00
|0.00
|0.00
|32.06
|1012121
|2007.02.09 14:16
|sell
|0.20
|gbpjpy
|236.63
|237.47
|236.21
|2007.02.09 23:59
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.80
|1012301
|2007.02.09 15:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2998
|1.2914
|1.3040
|2007.02.09 23:59
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1012595
|2007.02.09 16:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.04
|237.88
|236.62
|2007.02.09 23:59
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.43
|1012679
|2007.02.09 16:32
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.00
|237.84
|236.58
|2007.02.09 23:59
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.01
|1013096
|2007.02.09 20:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.59
|120.75
|122.01
|2007.02.09 23:59
|121.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.44
|1013277
|2007.02.09 21:49
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.24
|238.08
|236.82
|2007.02.09 23:59
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.57
|1013279
|2007.02.09 21:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.63
|122.47
|121.21
|2007.02.09 23:59
|121.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|1013331
|2007.02.09 22:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.70
|122.54
|121.28
|2007.02.09 23:59
|121.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|1016367
|2007.02.09 23:59
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.2471
|237.47
|236.21
|2007.02.12 00:00
|237.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.62
|1016385
|2007.02.09 23:59
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.2471
|237.88
|236.62
|2007.02.12 00:00
|237.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.99
|1016386
|2007.02.09 23:59
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.2471
|237.84
|236.58
|2007.02.12 00:00
|237.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.42
|1016396
|2007.02.09 23:59
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.2471
|238.08
|236.82
|2007.02.12 00:00
|238.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.85
|1019556
|2007.02.09 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.6758
|120.75
|122.01
|2007.02.12 00:00
|122.01
|0.00
|0.00
|0.00
|54.76
|1015958
|2007.02.09 23:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.30078
|1.3010
|1.3040
|2007.02.12 09:24
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|1019561
|2007.02.09 23:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.7023
|122.47
|121.21
|2007.02.12 23:59
|121.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.94
|1019567
|2007.02.09 23:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.7023
|122.54
|121.28
|2007.02.12 23:59
|121.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.94
|1019851
|2007.02.12 00:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|122.02
|122.00
|121.60
|2007.02.12 10:11
|122.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|1020418
|2007.02.12 07:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.94
|121.10
|122.36
|2007.02.12 23:59
|121.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.06
|1020462
|2007.02.12 07:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.85
|121.01
|122.27
|2007.02.12 23:59
|121.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|1022269
|2007.02.12 14:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.93
|121.09
|122.35
|2007.02.12 23:59
|121.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.42
|1022560
|2007.02.12 15:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2961
|1.2877
|1.3003
|2007.02.12 23:59
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1022707
|2007.02.12 16:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2959
|1.2875
|1.3001
|2007.02.12 23:59
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1022908
|2007.02.12 18:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9470
|1.9554
|1.9428
|2007.02.12 23:59
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1023131
|2007.02.12 21:33
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.98
|158.82
|157.56
|2007.02.12 23:59
|157.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|1023177
|2007.02.12 22:06
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.05
|158.89
|157.63
|2007.02.12 23:59
|157.96
|0.00
|0.00
|0.00
|7.38
|1024348
|2007.02.12 23:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.9439
|157.89
|157.63
|2007.02.13 02:34
|157.63
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|1024340
|2007.02.12 23:59
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.9439
|157.82
|157.56
|2007.02.13 02:38
|157.56
|0.00
|0.00
|0.00
|63.15
|1026011
|2007.02.12 23:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.29618
|1.2974
|1.3001
|2007.02.13 09:02
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|78.40
|1026003
|2007.02.12 23:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.29618
|1.2976
|1.3003
|2007.02.13 09:02
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|82.40
|1028095
|2007.02.12 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.946381
|1.9455
|1.9428
|2007.02.13 10:35
|1.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|71.62
|1029589
|2007.02.12 23:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.8423
|121.54
|121.28
|2007.02.13 11:17
|121.28
|0.00
|0.00
|0.00
|46.36
|1029586
|2007.02.12 23:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.8423
|121.47
|121.21
|2007.02.13 14:12
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|52.17
|1029690
|2007.02.12 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.8158
|121.09
|122.35
|2007.02.13 14:38
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.88
|1029611
|2007.02.12 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.8158
|121.10
|122.36
|2007.02.13 14:38
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.10
|Closed P/L:
|-28.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1029612
|2007.02.12 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.8158
|121.01
|122.27
|121.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.01
|1031332
|2007.02.13 11:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.29
|120.45
|121.71
|121.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|1031898
|2007.02.13 12:46
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.77
|158.61
|157.35
|157.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.09
|1032190
|2007.02.13 14:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.94
|158.78
|157.52
|157.91
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|1032264
|2007.02.13 14:31
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.94
|158.78
|157.52
|157.91
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|1032823
|2007.02.13 17:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3017
|1.3101
|1.2975
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1032828
|2007.02.13 17:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9429
|1.9513
|1.9387
|1.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.52
|Floating P/L:
|-126.52
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-28.10
|Floating P/L:
|-126.52
|Margin:
|1 830.27
|Balance:
|4 865.00
|Equity:
|4 738.48
|Free Margin:
|2 908.21
|Details:
|Gross Profit:
|1 837.71
|Gross Loss:
|1 865.81
|Total Net Profit:
|-28.10
|Profit Factor:
|0.98
|Expected Payoff:
|-0.35
|Absolute Drawdown:
|236.56
|Maximal Drawdown:
|895.37 (16.13%)
|Relative Drawdown:
|16.13% (895.37)
|Total Trades:
|81
|Short Positions (won %):
|49 (42.86%)
|Long Positions (won %):
|32 (62.50%)
|Profit Trades (% of total):
|41 (50.62%)
|Loss trades (% of total):
|40 (49.38%)
|Largest
|profit trade:
|109.62
|loss trade:
|-138.63
|Average
|profit trade:
|44.82
|loss trade:
|-46.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (446.56)
|consecutive losses ($):
|7 (-509.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|677.76 (9)
|consecutive loss (count):
|-509.49 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3