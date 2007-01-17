MIG Investments SA

Account: Name: Currency: USD 2007 February 16, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
43232382007.01.17 16:54balanceDeposit5 000.00
43350032007.01.18 12:00sell0.30usdchf1.25091.25931.24672007.01.18 23:051.24670.000.00-3.25101.07
43559572007.01.19 16:00buy0.30eurusd1.29381.29281.29482007.01.19 16:011.29280.000.000.00-30.00
43564122007.01.19 16:18buy0.30eurusd1.29301.29201.29402007.01.19 16:241.29200.000.000.00-30.00
43568602007.01.19 16:34buy0.30eurusd1.29211.29111.29312007.01.19 16:461.29310.000.000.0030.00
43572702007.01.19 16:51buy0.30eurusd1.29321.29221.29422007.01.19 16:551.29420.000.000.0030.00
43577602007.01.19 17:11buy0.30eurusd1.29431.29331.29532007.01.19 17:281.29530.000.000.0030.00
43581052007.01.19 17:30buy0.30eurusd1.29631.29531.29732007.01.19 17:371.29530.000.000.00-30.00
43584812007.01.19 17:48buy0.30eurusd1.29631.29531.29732007.01.21 23:591.29530.000.00-2.25-30.00
43587762007.01.19 18:06buy0.20eurusd1.29681.29581.29782007.01.19 18:181.29580.000.000.00-20.00
43591062007.01.19 18:36buy0.20eurusd1.29641.29541.29742007.01.21 23:411.29540.000.00-1.50-20.00
43613722007.01.21 23:49buy0.20usdjpy121.24120.40121.662007.01.22 12:14121.660.000.000.0069.04
43616932007.01.22 00:40buy0.20usdjpy121.27120.43121.692007.01.22 13:02121.690.000.000.0069.03
43623782007.01.22 02:18sell0.20usdjpy121.35122.19120.932007.01.24 07:47120.930.000.00-5.7669.46
43634062007.01.22 06:11sell0.20usdjpy121.38122.22120.962007.01.24 07:44120.960.000.00-5.7669.44
43644832007.01.22 08:35sell0.30usdjpy121.47122.31121.052007.01.24 07:44121.050.000.00-8.64104.15
43646842007.01.22 08:55sell0.20usdjpy121.42122.26121.002007.01.24 07:44121.000.000.00-5.7669.43
43650522007.01.22 09:35sell0.20usdjpy121.39122.23120.972007.01.24 07:44120.970.000.00-5.7669.44
43656642007.01.22 10:33sell0.20usdjpy121.48122.32121.062007.01.24 07:44121.060.000.00-5.7669.43
43660512007.01.22 10:52sell0.20usdjpy121.57122.41121.152007.01.23 13:49121.150.000.00-2.8869.34
43705382007.01.22 16:01buy0.20usdchf1.25041.24201.25462007.01.23 11:191.24200.000.001.20-135.27
43737912007.01.22 20:12sell0.20usdchf1.24951.25791.24532007.01.23 11:021.24530.000.00-2.1667.46
43742032007.01.22 21:05buy0.20usdjpy121.63120.79122.052007.01.24 09:10120.790.000.003.46-139.09
43747492007.01.22 22:30sell0.20usdjpy121.64122.48121.222007.01.23 13:43121.220.000.00-2.8869.31
43762522007.01.23 02:45sell0.20usdjpy121.67122.51121.252007.01.23 13:41121.250.000.000.0069.28
43899812007.01.23 17:47sell0.20usdchf1.24011.24851.23592007.01.24 15:221.24850.000.00-2.17-134.56
43906432007.01.23 18:41buy0.20gbpusd1.98411.97571.98832007.01.24 07:511.97570.000.00-0.20-168.00
43910702007.01.23 19:06buy0.20gbpusd1.98501.97661.98922007.01.24 07:471.97660.000.00-0.20-168.00
43913482007.01.23 19:27buy0.20gbpusd1.98391.97551.98812007.01.24 08:311.97550.000.00-0.20-168.00
43916652007.01.23 19:44buy0.20gbpusd1.98221.97381.98642007.01.24 08:521.97380.000.00-0.20-168.00
43940722007.01.24 00:56sell0.20usdjpy121.68122.52121.262007.01.24 07:41121.260.000.000.0069.27
43944352007.01.24 01:34buy0.20usdchf1.24291.23451.24712007.01.24 12:101.24710.000.000.0067.36
43945892007.01.24 01:46sell0.20usdjpy121.70122.54121.282007.01.24 07:40121.280.000.000.0069.26
43947092007.01.24 02:09sell0.20usdjpy121.73122.57121.312007.01.24 07:39121.310.000.000.0069.24
43951482007.01.24 03:24sell0.20gbpusd1.98171.99011.97752007.01.24 07:471.97750.000.000.0084.00
43977562007.01.24 08:01buy0.20usdchf1.24331.23491.24752007.01.24 12:121.24750.000.000.0067.33
44144072007.01.25 02:48buy0.30usdjpy120.86120.02121.282007.01.25 23:07121.280.000.002.60103.89
44157822007.01.25 05:25sell0.20usdchf1.24731.25571.24312007.01.25 14:421.24310.000.000.0067.57
44349982007.01.26 03:50sell0.30gbpusd1.96461.97301.96042007.01.26 11:541.96040.000.000.00126.00
44361952007.01.26 06:21buy0.30usdjpy121.38120.54121.802007.01.29 02:34121.800.000.002.59103.45
44466542007.01.26 15:16buy0.30usdchf1.25361.24521.25782007.01.31 16:451.24520.000.005.40-202.41
44585532007.01.29 07:11sell0.30gbpusd1.95911.96751.95492007.01.30 08:471.96750.000.000.00-252.00
44589922007.01.29 07:47sell0.30usdjpy121.88122.72121.462007.01.31 06:55121.460.000.00-8.63103.74
44952622007.01.31 13:05sell0.30usdjpy121.51122.35121.092007.01.31 16:58121.090.000.000.00104.06
45080872007.01.31 23:50sell0.30usdchf1.24471.25311.24052007.02.01 16:001.24050.000.000.00101.59
45094872007.02.01 02:36sell0.30usdjpy120.68121.52120.262007.02.01 15:22120.260.000.000.00104.77
45215312007.02.01 17:32sell0.30usdchf1.24261.25101.23842007.02.05 11:411.25100.000.00-6.50-201.44
45230382007.02.01 19:07sell0.30usdjpy120.66121.50120.242007.02.06 00:15120.240.000.00-13.05104.79
45243172007.02.01 20:48buy0.30gbpusd1.96761.95921.97182007.02.02 14:291.97180.000.00-0.30126.00
45586062007.02.06 00:42buy0.30usdjpy120.15119.31120.572007.02.06 23:41120.000.000.002.62-37.50
45748092007.02.07 02:03sell0.30usdjpy120.18121.02119.762007.02.08 07:47121.020.000.00-13.06-208.23
45755592007.02.07 03:32buy0.10eurusd1.29831.29531.30832007.02.12 12:471.29530.000.00-3.75-30.00
45772892007.02.07 07:13buy0.10usdjpy120.41120.51121.412007.02.07 10:00120.510.000.000.008.30
45802282007.02.07 10:15sell0.10usdchf1.24071.24371.23072007.02.08 07:451.24370.000.00-3.26-24.12
45822102007.02.07 12:21buy0.10gbpusd1.97171.96871.98172007.02.07 15:591.96870.000.000.00-30.00
45914012007.02.08 03:29sell0.30eurjpy157.26158.10156.842007.02.09 02:25158.100.000.00-3.47-207.77
45919332007.02.08 05:02buy0.20eurjpy157.30157.46157.722007.02.08 07:54157.720.000.000.0069.36
45929222007.02.08 07:35sell0.20eurjpy157.31158.15156.892007.02.09 02:26158.150.000.00-2.31-138.50
45942602007.02.08 08:36buy0.20eurjpy157.57157.64157.992007.02.08 14:54157.640.000.000.0011.54
45960312007.02.08 10:19buy0.30eurjpy157.27157.43157.692007.02.08 14:14157.690.000.000.00103.82
45969492007.02.08 11:26sell0.30eurjpy157.41158.25156.992007.02.09 02:34158.250.000.00-3.47-207.63
46008382007.02.08 14:36sell0.20eurjpy157.81158.65157.392007.02.11 23:23158.650.000.00-4.61-137.72
46037582007.02.08 16:28sell0.20eurjpy157.96157.81157.542007.02.09 08:56157.810.000.00-2.3124.74
46043682007.02.08 16:47buy0.20usdjpy121.17120.33121.592007.02.09 12:40121.590.000.001.7369.08
46073292007.02.08 21:03sell0.20gbpusd1.95781.96621.95362007.02.09 08:321.95360.000.000.0084.00
46102092007.02.09 04:08buy0.20eurjpy158.16157.32158.582007.02.11 23:23158.580.000.001.2368.87
46104502007.02.09 04:31buy0.20eurjpy158.13157.29158.552007.02.11 23:22158.550.000.001.2368.88
46113492007.02.09 06:48sell0.20eurjpy158.29158.13157.872007.02.09 08:43157.870.000.000.0069.24
46150742007.02.09 09:19sell0.20eurjpy157.82158.66157.402007.02.11 23:24158.660.000.00-2.30-137.72
46158302007.02.09 09:54sell0.20eurjpy158.02158.86157.602007.02.11 23:28158.860.000.00-2.30-137.61
46414712007.02.12 14:19buy0.20usdjpy121.89121.05122.312007.02.14 10:04121.050.000.003.45-138.79
46458562007.02.12 18:23sell0.20gbpusd1.94731.95571.94312007.02.13 10:351.94310.000.000.0084.00
46663042007.02.13 17:17sell0.20gbpusd1.94311.95151.93892007.02.14 08:511.95150.000.000.00-168.00
46777462007.02.14 10:05buy0.20usdjpy121.03120.19121.452007.02.15 01:06120.190.000.005.22-139.78
46991742007.02.15 10:46sell0.20usdjpy120.28121.12119.862007.02.15 15:16119.860.000.000.0070.08
47047052007.02.15 15:18buy0.20usdjpy119.87119.03120.292007.02.16 14:31119.030.000.001.76-141.14
  0.00 0.00 -92.16 -521.17
Closed P/L: -613.33
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
47266232007.02.16 16:31sell0.20usdjpy119.40120.24118.98 119.430.000.00-2.93-5.02
  0.00 0.00 -2.93 -5.02
 Floating P/L: -7.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -613.33 Floating P/L: -7.95 Margin: 100.00
Balance: 4 386.67 Equity: 4 378.72 Free Margin: 4 278.72