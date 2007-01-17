MIG Investments SA
|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 February 16, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4323238
|2007.01.17 16:54
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4335003
|2007.01.18 12:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2509
|1.2593
|1.2467
|2007.01.18 23:05
|1.2467
|0.00
|0.00
|-3.25
|101.07
|4355957
|2007.01.19 16:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2938
|1.2928
|1.2948
|2007.01.19 16:01
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|4356412
|2007.01.19 16:18
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2930
|1.2920
|1.2940
|2007.01.19 16:24
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|4356860
|2007.01.19 16:34
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2921
|1.2911
|1.2931
|2007.01.19 16:46
|1.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|4357270
|2007.01.19 16:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2932
|1.2922
|1.2942
|2007.01.19 16:55
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|4357760
|2007.01.19 17:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2943
|1.2933
|1.2953
|2007.01.19 17:28
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|4358105
|2007.01.19 17:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2963
|1.2953
|1.2973
|2007.01.19 17:37
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|4358481
|2007.01.19 17:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2963
|1.2953
|1.2973
|2007.01.21 23:59
|1.2953
|0.00
|0.00
|-2.25
|-30.00
|4358776
|2007.01.19 18:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2968
|1.2958
|1.2978
|2007.01.19 18:18
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4359106
|2007.01.19 18:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2964
|1.2954
|1.2974
|2007.01.21 23:41
|1.2954
|0.00
|0.00
|-1.50
|-20.00
|4361372
|2007.01.21 23:49
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.24
|120.40
|121.66
|2007.01.22 12:14
|121.66
|0.00
|0.00
|0.00
|69.04
|4361693
|2007.01.22 00:40
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.27
|120.43
|121.69
|2007.01.22 13:02
|121.69
|0.00
|0.00
|0.00
|69.03
|4362378
|2007.01.22 02:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.35
|122.19
|120.93
|2007.01.24 07:47
|120.93
|0.00
|0.00
|-5.76
|69.46
|4363406
|2007.01.22 06:11
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.38
|122.22
|120.96
|2007.01.24 07:44
|120.96
|0.00
|0.00
|-5.76
|69.44
|4364483
|2007.01.22 08:35
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.47
|122.31
|121.05
|2007.01.24 07:44
|121.05
|0.00
|0.00
|-8.64
|104.15
|4364684
|2007.01.22 08:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.42
|122.26
|121.00
|2007.01.24 07:44
|121.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|69.43
|4365052
|2007.01.22 09:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.39
|122.23
|120.97
|2007.01.24 07:44
|120.97
|0.00
|0.00
|-5.76
|69.44
|4365664
|2007.01.22 10:33
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.48
|122.32
|121.06
|2007.01.24 07:44
|121.06
|0.00
|0.00
|-5.76
|69.43
|4366051
|2007.01.22 10:52
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.57
|122.41
|121.15
|2007.01.23 13:49
|121.15
|0.00
|0.00
|-2.88
|69.34
|4370538
|2007.01.22 16:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2504
|1.2420
|1.2546
|2007.01.23 11:19
|1.2420
|0.00
|0.00
|1.20
|-135.27
|4373791
|2007.01.22 20:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2495
|1.2579
|1.2453
|2007.01.23 11:02
|1.2453
|0.00
|0.00
|-2.16
|67.46
|4374203
|2007.01.22 21:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.63
|120.79
|122.05
|2007.01.24 09:10
|120.79
|0.00
|0.00
|3.46
|-139.09
|4374749
|2007.01.22 22:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.64
|122.48
|121.22
|2007.01.23 13:43
|121.22
|0.00
|0.00
|-2.88
|69.31
|4376252
|2007.01.23 02:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.67
|122.51
|121.25
|2007.01.23 13:41
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|69.28
|4389981
|2007.01.23 17:47
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2401
|1.2485
|1.2359
|2007.01.24 15:22
|1.2485
|0.00
|0.00
|-2.17
|-134.56
|4390643
|2007.01.23 18:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9841
|1.9757
|1.9883
|2007.01.24 07:51
|1.9757
|0.00
|0.00
|-0.20
|-168.00
|4391070
|2007.01.23 19:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9850
|1.9766
|1.9892
|2007.01.24 07:47
|1.9766
|0.00
|0.00
|-0.20
|-168.00
|4391348
|2007.01.23 19:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9839
|1.9755
|1.9881
|2007.01.24 08:31
|1.9755
|0.00
|0.00
|-0.20
|-168.00
|4391665
|2007.01.23 19:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9822
|1.9738
|1.9864
|2007.01.24 08:52
|1.9738
|0.00
|0.00
|-0.20
|-168.00
|4394072
|2007.01.24 00:56
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.68
|122.52
|121.26
|2007.01.24 07:41
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|69.27
|4394435
|2007.01.24 01:34
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2429
|1.2345
|1.2471
|2007.01.24 12:10
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|67.36
|4394589
|2007.01.24 01:46
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.70
|122.54
|121.28
|2007.01.24 07:40
|121.28
|0.00
|0.00
|0.00
|69.26
|4394709
|2007.01.24 02:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.73
|122.57
|121.31
|2007.01.24 07:39
|121.31
|0.00
|0.00
|0.00
|69.24
|4395148
|2007.01.24 03:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9817
|1.9901
|1.9775
|2007.01.24 07:47
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|4397756
|2007.01.24 08:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2433
|1.2349
|1.2475
|2007.01.24 12:12
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|67.33
|4414407
|2007.01.25 02:48
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.86
|120.02
|121.28
|2007.01.25 23:07
|121.28
|0.00
|0.00
|2.60
|103.89
|4415782
|2007.01.25 05:25
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2473
|1.2557
|1.2431
|2007.01.25 14:42
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|67.57
|4434998
|2007.01.26 03:50
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9646
|1.9730
|1.9604
|2007.01.26 11:54
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|4436195
|2007.01.26 06:21
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.38
|120.54
|121.80
|2007.01.29 02:34
|121.80
|0.00
|0.00
|2.59
|103.45
|4446654
|2007.01.26 15:16
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2536
|1.2452
|1.2578
|2007.01.31 16:45
|1.2452
|0.00
|0.00
|5.40
|-202.41
|4458553
|2007.01.29 07:11
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9591
|1.9675
|1.9549
|2007.01.30 08:47
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.00
|4458992
|2007.01.29 07:47
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.88
|122.72
|121.46
|2007.01.31 06:55
|121.46
|0.00
|0.00
|-8.63
|103.74
|4495262
|2007.01.31 13:05
|sell
|0.30
|usdjpy
|121.51
|122.35
|121.09
|2007.01.31 16:58
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|104.06
|4508087
|2007.01.31 23:50
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2447
|1.2531
|1.2405
|2007.02.01 16:00
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|101.59
|4509487
|2007.02.01 02:36
|sell
|0.30
|usdjpy
|120.68
|121.52
|120.26
|2007.02.01 15:22
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|104.77
|4521531
|2007.02.01 17:32
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2426
|1.2510
|1.2384
|2007.02.05 11:41
|1.2510
|0.00
|0.00
|-6.50
|-201.44
|4523038
|2007.02.01 19:07
|sell
|0.30
|usdjpy
|120.66
|121.50
|120.24
|2007.02.06 00:15
|120.24
|0.00
|0.00
|-13.05
|104.79
|4524317
|2007.02.01 20:48
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9676
|1.9592
|1.9718
|2007.02.02 14:29
|1.9718
|0.00
|0.00
|-0.30
|126.00
|4558606
|2007.02.06 00:42
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.15
|119.31
|120.57
|2007.02.06 23:41
|120.00
|0.00
|0.00
|2.62
|-37.50
|4574809
|2007.02.07 02:03
|sell
|0.30
|usdjpy
|120.18
|121.02
|119.76
|2007.02.08 07:47
|121.02
|0.00
|0.00
|-13.06
|-208.23
|4575559
|2007.02.07 03:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2983
|1.2953
|1.3083
|2007.02.12 12:47
|1.2953
|0.00
|0.00
|-3.75
|-30.00
|4577289
|2007.02.07 07:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.41
|120.51
|121.41
|2007.02.07 10:00
|120.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|4580228
|2007.02.07 10:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2407
|1.2437
|1.2307
|2007.02.08 07:45
|1.2437
|0.00
|0.00
|-3.26
|-24.12
|4582210
|2007.02.07 12:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9717
|1.9687
|1.9817
|2007.02.07 15:59
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|4591401
|2007.02.08 03:29
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.26
|158.10
|156.84
|2007.02.09 02:25
|158.10
|0.00
|0.00
|-3.47
|-207.77
|4591933
|2007.02.08 05:02
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.30
|157.46
|157.72
|2007.02.08 07:54
|157.72
|0.00
|0.00
|0.00
|69.36
|4592922
|2007.02.08 07:35
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.31
|158.15
|156.89
|2007.02.09 02:26
|158.15
|0.00
|0.00
|-2.31
|-138.50
|4594260
|2007.02.08 08:36
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.57
|157.64
|157.99
|2007.02.08 14:54
|157.64
|0.00
|0.00
|0.00
|11.54
|4596031
|2007.02.08 10:19
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.27
|157.43
|157.69
|2007.02.08 14:14
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|103.82
|4596949
|2007.02.08 11:26
|sell
|0.30
|eurjpy
|157.41
|158.25
|156.99
|2007.02.09 02:34
|158.25
|0.00
|0.00
|-3.47
|-207.63
|4600838
|2007.02.08 14:36
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.81
|158.65
|157.39
|2007.02.11 23:23
|158.65
|0.00
|0.00
|-4.61
|-137.72
|4603758
|2007.02.08 16:28
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.96
|157.81
|157.54
|2007.02.09 08:56
|157.81
|0.00
|0.00
|-2.31
|24.74
|4604368
|2007.02.08 16:47
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.17
|120.33
|121.59
|2007.02.09 12:40
|121.59
|0.00
|0.00
|1.73
|69.08
|4607329
|2007.02.08 21:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9578
|1.9662
|1.9536
|2007.02.09 08:32
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|4610209
|2007.02.09 04:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.16
|157.32
|158.58
|2007.02.11 23:23
|158.58
|0.00
|0.00
|1.23
|68.87
|4610450
|2007.02.09 04:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.13
|157.29
|158.55
|2007.02.11 23:22
|158.55
|0.00
|0.00
|1.23
|68.88
|4611349
|2007.02.09 06:48
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.29
|158.13
|157.87
|2007.02.09 08:43
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|69.24
|4615074
|2007.02.09 09:19
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.82
|158.66
|157.40
|2007.02.11 23:24
|158.66
|0.00
|0.00
|-2.30
|-137.72
|4615830
|2007.02.09 09:54
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.02
|158.86
|157.60
|2007.02.11 23:28
|158.86
|0.00
|0.00
|-2.30
|-137.61
|4641471
|2007.02.12 14:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.89
|121.05
|122.31
|2007.02.14 10:04
|121.05
|0.00
|0.00
|3.45
|-138.79
|4645856
|2007.02.12 18:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9473
|1.9557
|1.9431
|2007.02.13 10:35
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|4666304
|2007.02.13 17:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9431
|1.9515
|1.9389
|2007.02.14 08:51
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|4677746
|2007.02.14 10:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.03
|120.19
|121.45
|2007.02.15 01:06
|120.19
|0.00
|0.00
|5.22
|-139.78
|4699174
|2007.02.15 10:46
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.28
|121.12
|119.86
|2007.02.15 15:16
|119.86
|0.00
|0.00
|0.00
|70.08
|4704705
|2007.02.15 15:18
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.87
|119.03
|120.29
|2007.02.16 14:31
|119.03
|0.00
|0.00
|1.76
|-141.14
|
|0.00
|0.00
|-92.16
|-521.17
|Closed P/L:
|-613.33
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4726623
|2007.02.16 16:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.40
|120.24
|118.98
|
|119.43
|0.00
|0.00
|-2.93
|-5.02
|
|0.00
|0.00
|-2.93
|-5.02
|
|Floating P/L:
|-7.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-613.33
|Floating P/L:
|-7.95
|Margin:
|100.00
|Balance:
|4 386.67
|Equity:
|4 378.72
|Free Margin:
|4 278.72