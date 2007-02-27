North Finance Co Ltd

Account: Name: Currency: USD 2007 February 28, 02:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
78012262007.02.27 22:38buy0.20eurusd1.32471.32161.32572007.02.27 23:341.32420.000.000.00-10.00
78016012007.02.27 22:44buy0.40eurusd1.32401.32151.32502007.02.27 23:331.32430.000.000.0012.00
78024552007.02.27 22:58buy0.80eurusd1.32341.32151.32442007.02.27 23:331.32440.000.000.0080.00
77987042007.02.27 22:08buy0.20eurusd1.32571.32261.32672007.02.27 22:371.32450.000.000.00-24.00
77989182007.02.27 22:10buy0.40eurusd1.32511.32261.32612007.02.27 22:371.32460.000.000.00-20.00
77991832007.02.27 22:12buy0.80eurusd1.32431.32241.32532007.02.27 22:371.32460.000.000.0024.00
77996562007.02.27 22:17buy1.60eurusd1.32361.32231.32462007.02.27 22:371.32460.000.000.00160.00
77967812007.02.27 21:44buy0.20eurusd1.32551.32241.32652007.02.27 22:081.32520.000.000.00-6.00
77971752007.02.27 21:53buy0.40eurusd1.32481.32231.32582007.02.27 22:081.32500.000.000.008.00
77974342007.02.27 21:57buy0.80eurusd1.32411.32221.32512007.02.27 22:081.32510.000.000.0080.00
77912212007.02.27 19:12buy0.20eurusd1.32571.32261.32672007.02.27 21:441.32530.000.000.00-8.00
77916412007.02.27 19:24buy0.40eurusd1.32511.32261.32612007.02.27 21:441.32540.000.000.0012.00
77919142007.02.27 19:41buy0.80eurusd1.32441.32251.32542007.02.27 21:431.32540.000.000.0080.00
77907882007.02.27 19:00buy0.20eurusd1.32531.32221.32632007.02.27 19:121.32560.000.000.006.00
77910792007.02.27 19:09buy0.40eurusd1.32461.32211.32562007.02.27 19:121.32560.000.000.0040.00
77888902007.02.27 17:41buy0.20eurusd1.32371.32061.32472007.02.27 19:001.32470.000.000.0020.00
77861172007.02.27 16:45buy0.20eurusd1.32451.32141.32552007.02.27 17:411.32360.000.000.00-18.00
77869152007.02.27 17:00buy0.40eurusd1.32331.32081.32432007.02.27 17:411.32350.000.000.008.00
77872532007.02.27 17:01buy0.80eurusd1.32261.32071.32362007.02.27 17:411.32360.000.000.0080.00
77832102007.02.27 15:30buy0.20eurusd1.32471.32161.32572007.02.27 16:451.32440.000.000.00-6.00
77835302007.02.27 15:32buy0.40eurusd1.32401.32151.32502007.02.27 16:451.32430.000.000.0012.00
77835812007.02.27 15:32buy0.80eurusd1.32341.32151.32442007.02.27 16:441.32440.000.000.0080.00
77815172007.02.27 15:02buy0.20eurusd1.32281.31971.32382007.02.27 15:291.32380.000.000.0020.00
77786692007.02.27 13:58buy0.20eurusd1.32171.31861.32272007.02.27 15:021.32270.000.000.0020.00
77716472007.02.27 10:33buy0.20eurusd1.32271.31961.32372007.02.27 13:581.32150.000.000.00-24.00
77722112007.02.27 10:38buy0.40eurusd1.32201.31951.32302007.02.27 13:581.32160.000.000.00-16.00
77731302007.02.27 10:51buy0.80eurusd1.32131.31941.32232007.02.27 13:571.32160.000.000.0024.00
77770422007.02.27 12:52buy1.60eurusd1.32061.31931.32162007.02.27 13:571.32160.000.000.00160.00
77703162007.02.27 10:21buy0.20eurusd1.32191.31881.32292007.02.27 10:321.32220.000.000.006.00
77705782007.02.27 10:22buy0.40eurusd1.32131.31881.32232007.02.27 10:321.32230.000.000.0040.00
77698712007.02.27 10:19buy0.20eurusd1.32181.31871.32282007.02.27 10:211.32200.000.000.004.00
77699022007.02.27 10:19buy0.40eurusd1.32091.31841.32192007.02.27 10:211.32190.000.000.0040.00
77697442007.02.27 10:17buy0.20eurusd1.32011.31701.32112007.02.27 10:191.32110.000.000.0020.00
77691462007.02.27 10:10buy0.20eurusd1.31901.31591.32002007.02.27 10:171.32000.000.000.0020.00
77687662007.02.27 10:03buy0.20eurusd1.31771.31461.31872007.02.27 10:101.31870.000.000.0020.00
77674702007.02.27 09:24buy0.20eurusd1.31771.31461.31872007.02.27 10:031.31750.000.000.00-4.00
77676752007.02.27 09:31buy0.40eurusd1.31711.31461.31812007.02.27 10:031.31740.000.000.0012.00
77680132007.02.27 09:41buy0.80eurusd1.31641.31451.31742007.02.27 10:031.31740.000.000.0080.00
77669662007.02.27 09:06buy0.20eurusd1.31651.31341.31752007.02.27 09:241.31750.000.000.0020.00
77552652007.02.27 03:15buy0.80eurusd1.31791.31601.31892007.02.27 09:061.31620.000.000.00-136.00
77630092007.02.27 08:20buy1.60eurusd1.31731.31601.31832007.02.27 09:051.31610.000.000.00-192.00
77539012007.02.27 02:44buy0.40eurusd1.31861.31611.31962007.02.27 09:051.31610.000.000.00-100.00
77527342007.02.27 00:51buy0.20eurusd1.31931.31621.32032007.02.27 09:051.31620.000.000.00-62.00
77490562007.02.26 21:47buy0.20eurusd1.31821.31511.31922007.02.27 00:511.31920.000.00-0.7420.00
77452762007.02.26 20:22buy0.20eurusd1.31701.31391.31802007.02.26 21:471.31800.000.000.0020.00
77369072007.02.26 16:53buy0.20eurusd1.31791.31481.31892007.02.26 20:201.31670.000.000.00-24.00
77373222007.02.26 17:00buy0.40eurusd1.31731.31481.31832007.02.26 20:191.31660.000.000.00-28.00
77413252007.02.26 18:20buy0.80eurusd1.31661.31471.31762007.02.26 20:181.31660.000.000.000.00
77423672007.02.26 18:41buy1.60eurusd1.31581.31451.31682007.02.26 20:181.31680.000.000.00160.00
77338202007.02.26 15:50buy0.20eurusd1.31671.31361.31772007.02.26 16:531.31770.000.000.0020.00
77293942007.02.26 11:55buy0.20eurusd1.31701.31391.31802007.02.26 15:501.31660.000.000.00-8.00
77297772007.02.26 12:11buy0.40eurusd1.31631.31381.31732007.02.26 15:501.31660.000.000.0012.00
77311662007.02.26 13:33buy0.80eurusd1.31561.31371.31662007.02.26 15:501.31660.000.000.0080.00
77281542007.02.26 11:05buy0.20eurusd1.31581.31271.31682007.02.26 11:541.31680.000.000.0020.00
77265552007.02.26 10:45buy1.60eurusd1.31681.31551.31782007.02.26 11:051.31570.000.000.00-176.00
77239902007.02.26 09:51buy0.80eurusd1.31751.31561.31852007.02.26 11:051.31560.000.000.00-152.00
77239042007.02.26 09:49buy0.40eurusd1.31811.31561.31912007.02.26 11:051.31560.000.000.00-100.00
77237822007.02.26 09:45buy0.20eurusd1.31881.31571.31982007.02.26 11:051.31570.000.000.00-62.00
77127792007.02.26 02:23buy0.20eurusd1.31901.31591.32002007.02.26 09:451.31860.000.000.00-8.00
77155562007.02.26 06:11buy0.40eurusd1.31831.31581.31932007.02.26 09:441.31850.000.000.008.00
77216592007.02.26 09:01buy0.80eurusd1.31761.31571.31862007.02.26 09:441.31860.000.000.0080.00
77109152007.02.26 01:02buy0.20eurusd1.31791.31481.31892007.02.26 02:231.31890.000.000.0020.00
77059142007.02.23 19:42buy0.20eurusd1.31751.31441.31852007.02.26 01:021.31780.000.00-0.746.00
77085272007.02.23 21:32buy0.40eurusd1.31681.31431.31782007.02.26 01:021.31780.000.00-1.4840.00
77044932007.02.23 18:28buy0.20eurusd1.31681.31371.31782007.02.23 19:421.31720.000.000.008.00
77053262007.02.23 19:04buy0.40eurusd1.31611.31361.31712007.02.23 19:411.31710.000.000.0040.00
77005392007.02.23 17:18buy0.20eurusd1.31781.31471.31882007.02.23 18:271.31680.000.000.00-20.00
77030122007.02.23 17:58buy0.40eurusd1.31721.31471.31822007.02.23 18:271.31670.000.000.00-20.00
77032602007.02.23 18:01buy0.80eurusd1.31651.31461.31752007.02.23 18:271.31680.000.000.0024.00
77034642007.02.23 18:05buy1.60eurusd1.31581.31451.31682007.02.23 18:271.31680.000.000.00160.00
76997642007.02.23 17:06buy0.20eurusd1.31781.31471.31882007.02.23 17:171.31770.000.000.00-2.00
76997772007.02.23 17:06buy0.40eurusd1.31661.31411.31762007.02.23 17:171.31760.000.000.0040.00
76982512007.02.23 16:38buy0.20eurusd1.31631.31321.31732007.02.23 17:061.31730.000.000.0020.00
76974302007.02.23 16:20buy0.20eurusd1.31501.31191.31602007.02.23 16:381.31600.000.000.0020.00
76969452007.02.23 16:06buy0.20eurusd1.31381.31071.31482007.02.23 16:201.31480.000.000.0020.00
76949542007.02.23 15:00buy0.20eurusd1.31271.30961.31372007.02.23 16:051.31370.000.000.0020.00
76918232007.02.23 11:46buy0.10eurusd1.31141.30831.31242007.02.23 14:591.31240.000.000.0010.00
76907402007.02.23 11:10buy0.10eurusd1.31171.30861.31272007.02.23 11:461.31130.000.000.00-4.00
76907892007.02.23 11:11buy0.20eurusd1.31111.30861.31212007.02.23 11:461.31130.000.000.004.00
76915482007.02.23 11:37buy0.40eurusd1.31031.30841.31132007.02.23 11:461.31130.000.000.0040.00
76880362007.02.23 09:09buy0.10eurusd1.31261.30951.31362007.02.23 11:101.31150.000.000.00-11.00
76894662007.02.23 10:14buy0.20eurusd1.31191.30941.31292007.02.23 11:091.31160.000.000.00-6.00
76904342007.02.23 11:05buy0.40eurusd1.31131.30941.31232007.02.23 11:091.31150.000.000.008.00
76904752007.02.23 11:05buy0.80eurusd1.31061.30931.31162007.02.23 11:091.31160.000.000.0080.00
76822592007.02.22 20:21buy0.10eurusd1.31351.31041.31452007.02.23 09:091.31230.000.00-0.37-12.00
76826402007.02.22 20:47buy0.20eurusd1.31281.31031.31382007.02.23 09:091.31240.000.00-0.74-8.00
76836532007.02.22 22:24buy0.40eurusd1.31211.31021.31312007.02.23 09:091.31230.000.00-1.488.00
76876102007.02.23 08:51buy0.80eurusd1.31141.31011.31242007.02.23 09:091.31240.000.000.0080.00
76794122007.02.22 18:26buy0.10eurusd1.31371.31061.31472007.02.22 20:211.31330.000.000.00-4.00
76801852007.02.22 18:48buy0.20eurusd1.31311.31061.31412007.02.22 20:211.31330.000.000.004.00
76814152007.02.22 19:35buy0.40eurusd1.31241.31051.31342007.02.22 20:211.31340.000.000.0040.00
76789372007.02.22 18:19buy0.10eurusd1.31241.30931.31342007.02.22 18:261.31340.000.000.0010.00
76777112007.02.22 17:27buy0.10eurusd1.31131.30821.31232007.02.22 18:191.31230.000.000.0010.00
76749772007.02.22 14:56buy0.10eurusd1.31011.30701.31112007.02.22 17:271.31110.000.000.0010.00
76730892007.02.22 13:04buy0.10eurusd1.30961.30651.31062007.02.22 14:551.31000.000.000.004.00
76732302007.02.22 13:10buy0.20eurusd1.30901.30651.31002007.02.22 14:551.31000.000.000.0020.00
76703532007.02.22 11:04buy0.10eurusd1.31031.30721.31132007.02.22 13:041.30920.000.000.00-11.00
76705552007.02.22 11:11buy0.20eurusd1.30961.30711.31062007.02.22 13:031.30920.000.000.00-8.00
76715852007.02.22 11:55buy0.40eurusd1.30901.30711.31002007.02.22 13:031.30930.000.000.0012.00
76717812007.02.22 11:59buy0.80eurusd1.30831.30701.30932007.02.22 13:031.30930.000.000.0080.00
76682372007.02.22 09:47buy0.10eurusd1.31031.30721.31132007.02.22 11:041.31020.000.000.00-1.00
76683872007.02.22 09:52buy0.20eurusd1.30961.30711.31062007.02.22 11:041.31020.000.000.0012.00
76685742007.02.22 09:57buy0.40eurusd1.30901.30711.31002007.02.22 11:041.31000.000.000.0040.00
76674382007.02.22 09:34buy0.10eurusd1.31061.30751.31162007.02.22 09:471.31020.000.000.00-4.00
76679392007.02.22 09:42buy0.20eurusd1.30991.30741.31092007.02.22 09:471.31030.000.000.008.00
76680862007.02.22 09:44buy0.40eurusd1.30931.30741.31032007.02.22 09:471.31030.000.000.0040.00
76666302007.02.22 09:01buy0.40eurusd1.31251.31061.31352007.02.22 09:341.31060.000.000.00-76.00
76673092007.02.22 09:32buy0.80eurusd1.31161.31031.31262007.02.22 09:341.31090.000.000.00-56.00
76609382007.02.21 21:00buy0.20eurusd1.31341.31091.31442007.02.22 09:341.31090.000.00-2.22-50.00
76603102007.02.21 20:23buy0.10eurusd1.31401.31091.31502007.02.22 09:341.31090.000.00-1.11-31.00
76581422007.02.21 18:13buy0.10eurusd1.31351.31041.31452007.02.21 20:221.31370.000.000.002.00
76584882007.02.21 18:24buy0.20eurusd1.31281.31031.31382007.02.21 20:221.31380.000.000.0020.00
76564382007.02.21 17:07buy0.10eurusd1.31311.31001.31412007.02.21 18:131.31340.000.000.003.00
76572932007.02.21 17:32buy0.20eurusd1.31241.30991.31342007.02.21 18:131.31340.000.000.0020.00
76528792007.02.21 15:34buy0.10eurusd1.31411.31101.31512007.02.21 17:071.31300.000.000.00-11.00
76529502007.02.21 15:35buy0.20eurusd1.31351.31101.31452007.02.21 17:071.31290.000.000.00-12.00
76530262007.02.21 15:35buy0.40eurusd1.31281.31091.31382007.02.21 17:071.31310.000.000.0012.00
76532642007.02.21 15:38buy0.80eurusd1.31211.31081.31312007.02.21 17:071.31310.000.000.0080.00
76512452007.02.21 14:59buy0.10eurusd1.31431.31121.31532007.02.21 15:341.31360.000.000.00-7.00
76523062007.02.21 15:30buy0.20eurusd1.31351.31101.31452007.02.21 15:341.31370.000.000.004.00
76526412007.02.21 15:32buy0.40eurusd1.31251.31061.31352007.02.21 15:341.31350.000.000.0040.00
76501502007.02.21 14:11buy0.10eurusd1.31381.31071.31482007.02.21 14:591.31420.000.000.004.00
76502622007.02.21 14:14buy0.20eurusd1.31321.31071.31422007.02.21 14:591.31420.000.000.0020.00
76490922007.02.21 13:33buy0.10eurusd1.31261.30951.31362007.02.21 14:111.31360.000.000.0010.00
76482202007.02.21 13:07buy0.80eurusd1.31361.31231.31462007.02.21 13:331.31240.000.000.00-96.00
76445312007.02.21 10:41buy0.10eurusd1.31561.31251.31662007.02.21 13:331.31250.000.000.00-31.00
76456392007.02.21 11:33buy0.40eurusd1.31431.31241.31532007.02.21 13:331.31240.000.000.00-76.00
76448222007.02.21 11:02buy0.20eurusd1.31501.31251.31602007.02.21 13:331.31250.000.000.00-50.00
76423852007.02.21 09:29buy0.10eurusd1.31651.31341.31752007.02.21 10:411.31530.000.000.00-12.00
76426802007.02.21 09:38buy0.20eurusd1.31581.31331.31682007.02.21 10:401.31540.000.000.00-8.00
76429862007.02.21 09:52buy0.40eurusd1.31521.31331.31622007.02.21 10:391.31550.000.000.0012.00
76440812007.02.21 10:22buy0.80eurusd1.31451.31321.31552007.02.21 10:391.31550.000.000.0080.00
76418112007.02.21 09:14buy0.10eurusd1.31521.31211.31622007.02.21 09:291.31620.000.000.0010.00
76352412007.02.21 01:54buy0.10eurusd1.31471.31161.31572007.02.21 09:141.31500.000.000.003.00
76374282007.02.21 04:59buy0.20eurusd1.31401.31151.31502007.02.21 09:141.31500.000.000.0020.00
76230552007.02.20 12:35buy0.10eurusd1.31581.31271.31682007.02.21 01:531.31460.000.00-0.37-12.00
76232202007.02.20 12:44buy0.20eurusd1.31521.31271.31622007.02.21 01:531.31450.000.00-0.74-14.00
76235602007.02.20 13:01buy0.40eurusd1.31451.31261.31552007.02.21 01:531.31460.000.00-1.484.00
76312422007.02.20 19:06buy0.80eurusd1.31361.31231.31462007.02.21 01:531.31460.000.00-2.9680.00
76214822007.02.20 11:29buy0.10eurusd1.31521.31211.31622007.02.20 12:341.31550.000.000.003.00
76224462007.02.20 12:08buy0.20eurusd1.31451.31201.31552007.02.20 12:341.31550.000.000.0020.00
76188562007.02.20 09:59buy0.10eurusd1.31601.31291.31702007.02.20 11:291.31500.000.000.00-10.00
76190222007.02.20 10:02buy0.20eurusd1.31541.31291.31642007.02.20 11:291.31480.000.000.00-12.00
76193512007.02.20 10:10buy0.40eurusd1.31451.31261.31552007.02.20 11:281.31470.000.000.008.00
76202322007.02.20 10:33buy0.80eurusd1.31381.31251.31482007.02.20 11:261.31480.000.000.0080.00
76169882007.02.20 08:07buy0.20eurusd1.31811.31561.31912007.02.20 09:591.31570.000.000.00-48.00
76170912007.02.20 08:13buy0.40eurusd1.31751.31561.31852007.02.20 09:591.31580.000.000.00-68.00
76179442007.02.20 09:05buy0.80eurusd1.31681.31551.31782007.02.20 09:591.31570.000.000.00-88.00
76167222007.02.20 07:51buy0.10eurusd1.31881.31571.31982007.02.20 09:591.31570.000.000.00-31.00
76145442007.02.20 04:29buy0.10eurusd1.31851.31541.31952007.02.20 07:511.31880.000.000.003.00
76150442007.02.20 05:13buy0.20eurusd1.31781.31531.31882007.02.20 07:511.31880.000.000.0020.00
76140412007.02.20 04:02buy0.10eurusd1.31761.31451.31862007.02.20 04:291.31810.000.000.005.00
76142462007.02.20 04:11buy0.20eurusd1.31701.31451.31802007.02.20 04:291.31800.000.000.0020.00
76136782007.02.20 03:29buy0.10eurusd1.31641.31331.31742007.02.20 04:011.31740.000.000.0010.00
76098662007.02.19 19:51buy0.10eurusd1.31531.31221.31632007.02.20 03:281.31630.000.00-0.3710.00
76079362007.02.19 17:33buy0.10eurusd1.31421.31111.31522007.02.19 19:511.31520.000.000.0010.00
76055302007.02.19 14:33buy0.10eurusd1.31391.31081.31492007.02.19 17:321.31410.000.000.002.00
76062132007.02.19 15:15buy0.20eurusd1.31321.31071.31422007.02.19 17:321.31420.000.000.0020.00
76020052007.02.19 11:49buy0.10eurusd1.31461.31151.31562007.02.19 14:331.31380.000.000.00-8.00
76026632007.02.19 12:18buy0.20eurusd1.31391.31141.31492007.02.19 14:311.31370.000.000.00-4.00
76031242007.02.19 12:29buy0.40eurusd1.31281.31091.31382007.02.19 14:311.31380.000.000.0040.00
75997252007.02.19 09:44buy0.10eurusd1.31551.31241.31652007.02.19 11:491.31450.000.000.00-10.00
76001272007.02.19 10:07buy0.20eurusd1.31481.31231.31582007.02.19 11:491.31440.000.000.00-8.00
76003132007.02.19 10:14buy0.40eurusd1.31411.31221.31512007.02.19 11:491.31440.000.000.0012.00
76013622007.02.19 11:03buy0.80eurusd1.31351.31221.31452007.02.19 11:491.31450.000.000.0080.00
75944512007.02.19 01:00buy0.10eurusd1.31571.31261.31672007.02.19 09:441.31520.000.000.00-5.00
75947532007.02.19 01:12buy0.20eurusd1.31511.31261.31612007.02.19 09:441.31530.000.000.004.00
75991972007.02.19 09:21buy0.40eurusd1.31431.31241.31532007.02.19 09:441.31530.000.000.0040.00
75933962007.02.16 21:39buy0.20eurusd1.31361.31111.31462007.02.19 01:001.31460.000.00-0.7420.00
75931852007.02.16 21:22buy0.10eurusd1.31431.31121.31532007.02.19 01:001.31530.000.00-0.3710.00
75917122007.02.16 18:36buy0.10eurusd1.31381.31071.31482007.02.16 21:221.31420.000.000.004.00
75919382007.02.16 19:02buy0.20eurusd1.31321.31071.31422007.02.16 21:221.31420.000.000.0020.00
75911572007.02.16 18:06buy0.10eurusd1.31271.30961.31372007.02.16 18:361.31370.000.000.0010.00
75902612007.02.16 17:08buy0.10eurusd1.31211.30901.31312007.02.16 18:061.31240.000.000.003.00
75905492007.02.16 17:26buy0.20eurusd1.31141.30891.31242007.02.16 18:061.31240.000.000.0020.00
75896212007.02.16 16:53buy0.10eurusd1.31211.30901.31312007.02.16 17:081.31190.000.000.00-2.00
75900812007.02.16 17:02buy0.20eurusd1.31141.30891.31242007.02.16 17:081.31180.000.000.008.00
75901032007.02.16 17:03buy0.40eurusd1.31071.30881.31172007.02.16 17:081.31170.000.000.0040.00
75888402007.02.16 16:20buy0.10eurusd1.31151.30841.31252007.02.16 16:531.31190.000.000.004.00
75889082007.02.16 16:22buy0.20eurusd1.31091.30841.31192007.02.16 16:531.31190.000.000.0020.00
75880652007.02.16 15:58buy0.10eurusd1.31141.30831.31242007.02.16 16:201.31130.000.000.00-1.00
75881772007.02.16 16:00buy0.20eurusd1.31071.30821.31172007.02.16 16:201.31110.000.000.008.00
75884972007.02.16 16:12buy0.40eurusd1.31001.30811.31102007.02.16 16:201.31100.000.000.0040.00
75874982007.02.16 15:46buy0.10eurusd1.31091.30781.31192007.02.16 15:581.31120.000.000.003.00
75876832007.02.16 15:50buy0.20eurusd1.31021.30771.31122007.02.16 15:581.31120.000.000.0020.00
75872112007.02.16 15:44buy0.40eurusd1.31171.30981.31272007.02.16 15:451.31050.000.000.00-48.00
75873762007.02.16 15:45buy0.80eurusd1.31051.30921.31152007.02.16 15:451.31050.000.000.000.00
75871472007.02.16 15:42buy0.20eurusd1.31241.30991.31342007.02.16 15:451.30990.000.000.00-50.00
75862852007.02.16 15:30buy0.10eurusd1.31311.31001.31412007.02.16 15:451.31000.000.000.00-31.00
75845092007.02.16 14:03buy0.10eurusd1.31281.30971.31382007.02.16 15:301.31270.000.000.00-1.00
75845842007.02.16 14:08buy0.20eurusd1.31211.30961.31312007.02.16 15:301.31250.000.000.008.00
75851132007.02.16 14:44buy0.40eurusd1.31141.30951.31242007.02.16 15:301.31240.000.000.0040.00
75817582007.02.16 11:21buy0.10eurusd1.31371.31061.31472007.02.16 14:021.31250.000.000.00-12.00
75820082007.02.16 11:35buy0.20eurusd1.31311.31061.31412007.02.16 14:021.31260.000.000.00-10.00
75825862007.02.16 12:18buy0.40eurusd1.31241.31051.31342007.02.16 14:021.31250.000.000.004.00
75831752007.02.16 13:04buy0.80eurusd1.31171.31041.31272007.02.16 14:021.31270.000.000.0080.00
75788422007.02.16 09:41buy0.10eurusd1.31441.31131.31542007.02.16 11:211.31340.000.000.00-10.00
75789992007.02.16 09:48buy0.20eurusd1.31371.31121.31472007.02.16 11:201.31350.000.000.00-4.00
75794032007.02.16 10:02buy0.40eurusd1.31311.31121.31412007.02.16 11:201.31340.000.000.0012.00
75798532007.02.16 10:17buy0.80eurusd1.31241.31111.31342007.02.16 11:201.31340.000.000.0080.00
75766142007.02.16 06:12buy0.10eurusd1.31441.31131.31542007.02.16 09:411.31410.000.000.00-3.00
75769192007.02.16 06:47buy0.20eurusd1.31371.31121.31472007.02.16 09:411.31410.000.000.008.00
75774972007.02.16 08:02buy0.40eurusd1.31311.31121.31412007.02.16 09:411.31410.000.000.0040.00
75727912007.02.15 21:54buy0.10eurusd1.31451.31141.31552007.02.16 06:121.31410.000.00-0.37-4.00
75742952007.02.16 00:37buy0.20eurusd1.31381.31131.31482007.02.16 06:111.31420.000.000.008.00
75751002007.02.16 02:42buy0.40eurusd1.31321.31131.31422007.02.16 06:111.31420.000.000.0040.00
75700062007.02.15 19:05buy0.10eurusd1.31531.31221.31632007.02.15 21:541.31420.000.000.00-11.00
75701402007.02.15 19:08buy0.20eurusd1.31461.31211.31562007.02.15 21:541.31430.000.000.00-6.00
75703102007.02.15 19:14buy0.40eurusd1.31391.31201.31492007.02.15 21:531.31430.000.000.0016.00
75712522007.02.15 20:00buy0.80eurusd1.31331.31201.31432007.02.15 21:531.31430.000.000.0080.00
75697852007.02.15 19:00buy0.10eurusd1.31471.31161.31572007.02.15 19:051.31500.000.000.003.00
75698562007.02.15 19:01buy0.20eurusd1.31401.31151.31502007.02.15 19:051.31500.000.000.0020.00
75672932007.02.15 17:48buy0.10eurusd1.31491.31181.31592007.02.15 19:001.31460.000.000.00-3.00
75673302007.02.15 17:49buy0.20eurusd1.31421.31171.31522007.02.15 19:001.31490.000.000.0014.00
75682402007.02.15 18:09buy0.40eurusd1.31351.31161.31452007.02.15 19:001.31450.000.000.0040.00
75670862007.02.15 17:46buy0.10eurusd1.31361.31051.31462007.02.15 17:481.31460.000.000.0010.00
75669032007.02.15 17:46buy0.40eurusd1.31511.31321.31612007.02.15 17:461.31330.000.000.00-72.00
75669462007.02.15 17:46buy0.80eurusd1.31441.31311.31542007.02.15 17:461.31340.000.000.00-80.00
75668752007.02.15 17:45buy0.20eurusd1.31581.31331.31682007.02.15 17:461.31330.000.000.00-50.00
75668292007.02.15 17:44buy0.10eurusd1.31651.31341.31752007.02.15 17:461.31340.000.000.00-31.00
75633232007.02.15 16:16buy0.10eurusd1.31711.31401.31812007.02.15 17:441.31620.000.000.00-9.00
75638792007.02.15 16:25buy0.20eurusd1.31641.31391.31742007.02.15 17:441.31630.000.000.00-2.00
75640982007.02.15 16:29buy0.40eurusd1.31571.31381.31672007.02.15 17:441.31620.000.000.0020.00
75643742007.02.15 16:36buy0.80eurusd1.31511.31381.31612007.02.15 17:441.31610.000.000.0080.00
75627022007.02.15 16:08buy0.10eurusd1.31571.31261.31672007.02.15 16:161.31670.000.000.0010.00
75620772007.02.15 16:00buy0.10eurusd1.31541.31231.31642007.02.15 16:081.31570.000.000.003.00
75623162007.02.15 16:01buy0.20eurusd1.31471.31221.31572007.02.15 16:071.31570.000.000.0020.00
75613092007.02.15 15:31buy0.10eurusd1.31391.31081.31492007.02.15 16:001.31490.000.000.0010.00
75619852007.02.15 15:58buy0.20eurusd1.31321.31071.31422007.02.15 16:001.31420.000.000.0020.00
75597702007.02.15 13:56buy0.10eurusd1.31381.31071.31482007.02.15 15:311.31400.000.000.002.00
75598282007.02.15 14:00buy0.20eurusd1.31321.31071.31422007.02.15 15:301.31420.000.000.0020.00
75585702007.02.15 12:32buy0.10eurusd1.31341.31031.31442007.02.15 13:551.31370.000.000.003.00
75593402007.02.15 13:19buy0.20eurusd1.31271.31021.31372007.02.15 13:551.31370.000.000.0020.00
75543932007.02.15 10:31buy0.10eurusd1.31421.31111.31522007.02.15 12:321.31330.000.000.00-9.00
75545812007.02.15 10:39buy0.20eurusd1.31351.31101.31452007.02.15 12:311.31320.000.000.00-6.00
75560972007.02.15 11:32buy0.40eurusd1.31281.31091.31382007.02.15 12:311.31320.000.000.0016.00
75577522007.02.15 12:06buy0.80eurusd1.31211.31081.31312007.02.15 12:311.31310.000.000.0080.00
75515052007.02.15 08:36buy0.10eurusd1.31471.31161.31572007.02.15 10:311.31380.000.000.00-9.00
75524762007.02.15 09:11buy0.20eurusd1.31371.31121.31472007.02.15 10:301.31380.000.000.002.00
75535572007.02.15 10:01buy0.40eurusd1.31251.31061.31352007.02.15 10:291.31350.000.000.0040.00
75466132007.02.15 00:10buy0.10eurusd1.31351.31041.31452007.02.15 08:361.31450.000.000.0010.00
75410132007.02.14 17:16buy0.10eurusd1.31421.31111.31522007.02.15 00:101.31320.000.00-1.11-10.00
75420742007.02.14 17:44buy0.20eurusd1.31351.31101.31452007.02.15 00:091.31310.000.00-2.22-8.00
75424852007.02.14 17:59buy0.40eurusd1.31281.31091.31382007.02.15 00:091.31310.000.00-4.4412.00
75434082007.02.14 18:36buy0.80eurusd1.31211.31081.31312007.02.15 00:091.31310.000.00-8.8880.00
75379412007.02.14 15:57buy0.10eurusd1.31101.30791.31202007.02.14 17:021.31200.000.000.0010.00
75380212007.02.14 15:59buy0.20eurusd1.31031.30781.31132007.02.14 17:001.31050.000.000.004.00
75382782007.02.14 16:08buy0.40eurusd1.30961.30771.31062007.02.14 17:001.31060.000.000.0040.00
75377682007.02.14 15:55buy0.10eurusd1.31051.30741.31152007.02.14 15:571.31060.000.000.001.00
75378252007.02.14 15:55buy0.20eurusd1.30971.30721.31072007.02.14 15:571.31070.000.000.0020.00
75369902007.02.14 15:31buy0.10eurusd1.30981.30671.31082007.02.14 15:551.31030.000.000.005.00
75371422007.02.14 15:33buy0.20eurusd1.30921.30671.31022007.02.14 15:541.31020.000.000.0020.00
75368872007.02.14 15:30buy0.10eurusd1.30841.30531.30942007.02.14 15:311.30940.000.000.0010.00
75324082007.02.14 11:51buy0.10eurusd1.31001.30691.31102007.02.14 15:301.30830.000.000.00-17.00
75324622007.02.14 11:54buy0.20eurusd1.30941.30691.31042007.02.14 15:301.30850.000.000.00-18.00
75338522007.02.14 12:45buy0.40eurusd1.30871.30681.30972007.02.14 15:301.30860.000.000.00-4.00
75351932007.02.14 13:58buy0.80eurusd1.30801.30671.30902007.02.14 15:291.30900.000.000.0080.00
75295392007.02.14 10:11buy0.10eurusd1.30891.30581.30992007.02.14 11:511.30990.000.000.0010.00
75280922007.02.14 09:42buy0.10eurusd1.30791.30481.30892007.02.14 10:101.30890.000.000.0010.00
75292852007.02.14 10:03buy0.20eurusd1.30731.30481.30832007.02.14 10:101.30830.000.000.0020.00
75278092007.02.14 09:39buy0.10eurusd1.30671.30361.30772007.02.14 09:421.30770.000.000.0010.00
75267112007.02.14 09:10buy0.10eurusd1.30571.30261.30672007.02.14 09:391.30610.000.000.004.00
75269802007.02.14 09:14buy0.20eurusd1.30511.30261.30612007.02.14 09:391.30610.000.000.0020.00
75264672007.02.14 09:07buy0.10eurusd1.30451.30141.30552007.02.14 09:091.30550.000.000.0010.00
75240952007.02.14 06:38buy0.10eurusd1.30491.30181.30592007.02.14 09:071.30420.000.000.00-7.00
75242492007.02.14 06:40buy0.20eurusd1.30421.30171.30522007.02.14 09:071.30420.000.000.000.00
75244332007.02.14 06:45buy0.40eurusd1.30351.30161.30452007.02.14 09:071.30410.000.000.0024.00
75245302007.02.14 06:50buy0.80eurusd1.30291.30161.30392007.02.14 09:061.30390.000.000.0080.00
75206792007.02.14 00:09buy0.10eurusd1.30401.30091.30502007.02.14 06:381.30440.000.000.004.00
75213652007.02.14 01:30buy0.20eurusd1.30341.30091.30442007.02.14 06:381.30440.000.000.0020.00
75177182007.02.13 19:19buy0.10eurusd1.30281.29971.30382007.02.14 00:091.30380.000.00-0.3710.00
75165662007.02.13 18:12buy0.10eurusd1.30251.29941.30352007.02.13 19:181.30280.000.000.003.00
75166432007.02.13 18:16buy0.20eurusd1.30181.29931.30282007.02.13 19:171.30280.000.000.0020.00
75121902007.02.13 15:38buy0.10eurusd1.30331.30021.30432007.02.13 18:121.30240.000.000.00-9.00
75132932007.02.13 16:00buy0.20eurusd1.30261.30011.30362007.02.13 18:111.30240.000.000.00-4.00
75139502007.02.13 16:23buy0.40eurusd1.30191.30001.30292007.02.13 18:111.30230.000.000.0016.00
75158932007.02.13 17:42buy0.80eurusd1.30131.30001.30232007.02.13 18:091.30230.000.000.0080.00
75119422007.02.13 15:33buy0.10eurusd1.30221.29911.30322007.02.13 15:381.30320.000.000.0010.00
75111102007.02.13 15:13buy0.10eurusd1.30281.29971.30382007.02.13 15:301.30300.000.000.002.00
75112272007.02.13 15:16buy0.20eurusd1.30211.29961.30312007.02.13 15:301.30310.000.000.0020.00
75097082007.02.13 14:14buy0.10eurusd1.30151.29841.30252007.02.13 15:121.30250.000.000.0010.00
75088532007.02.13 13:34buy0.10eurusd1.30061.29751.30162007.02.13 14:131.30160.000.000.0010.00
75063022007.02.13 12:13buy0.10eurusd1.30021.29711.30122007.02.13 13:341.30050.000.000.003.00
75084682007.02.13 13:14buy0.20eurusd1.29951.29701.30052007.02.13 13:341.30050.000.000.0020.00
75045392007.02.13 11:32buy0.10eurusd1.29971.29661.30072007.02.13 12:131.30010.000.000.004.00
75046942007.02.13 11:35buy0.20eurusd1.29901.29651.30002007.02.13 12:131.30000.000.000.0020.00
75021392007.02.13 09:57buy0.10eurusd1.29991.29681.30092007.02.13 11:321.29940.000.000.00-5.00
75029312007.02.13 10:19buy0.20eurusd1.29931.29681.30032007.02.13 11:321.29960.000.000.006.00
75031522007.02.13 10:27buy0.40eurusd1.29861.29671.29962007.02.13 11:321.29960.000.000.0040.00
75011162007.02.13 09:13buy0.10eurusd1.29891.29581.29992007.02.13 09:571.29990.000.000.0010.00
75007152007.02.13 09:00buy0.10eurusd1.29741.29431.29842007.02.13 09:131.29780.000.000.004.00
75008822007.02.13 09:08buy0.20eurusd1.29681.29431.29782007.02.13 09:131.29780.000.000.0020.00
75006562007.02.13 09:00sell0.10eurusd1.29691.30001.29592007.02.13 09:001.29740.000.000.00-5.00
75006272007.02.13 08:59sell0.10eurusd1.29691.30001.29592007.02.13 09:001.29700.000.000.00-1.00
74946022007.02.12 20:58sell0.10eurusd1.29571.29881.29472007.02.13 08:521.29710.000.000.15-14.00
74956512007.02.12 22:41sell0.20eurusd1.29641.29891.29542007.02.13 08:521.29710.000.000.30-14.00
75003972007.02.13 08:51sell0.40eurusd1.29711.29901.29612007.02.13 08:521.29710.000.000.000.00
74903422007.02.12 16:27sell0.10eurusd1.29611.29921.29512007.02.12 20:581.29580.000.000.003.00
74924292007.02.12 18:06sell0.20eurusd1.29681.29931.29582007.02.12 20:581.29580.000.000.0020.00
74880942007.02.12 14:45sell1.00eurusd1.29521.29831.29422007.02.12 16:261.29640.000.000.00-120.00
74652802007.02.09 15:20buy0.10eurusd1.30091.29781.30192007.02.09 19:221.30060.000.000.00-3.00
74659212007.02.09 15:48buy0.20eurusd1.30021.29771.30122007.02.09 19:221.30050.000.000.006.00
74663942007.02.09 16:04buy0.40eurusd1.29951.29761.30052007.02.09 19:221.30050.000.000.0040.00
74669852007.02.09 16:26buy0.80eurusd1.29891.29761.29992007.02.09 17:161.29990.000.000.0080.00
74581262007.02.09 10:56buy0.10eurusd1.30181.29871.30282007.02.09 15:201.30080.000.000.00-10.00
74582842007.02.09 11:00buy0.20eurusd1.30121.29871.30222007.02.09 15:201.30070.000.000.00-10.00
74593642007.02.09 11:37buy0.40eurusd1.30051.29861.30152007.02.09 15:201.30070.000.000.008.00
74601382007.02.09 12:02buy0.80eurusd1.29981.29851.30082007.02.09 15:191.30080.000.000.0080.00
74567942007.02.09 10:11buy0.10eurusd1.30131.29821.30232007.02.09 10:551.30160.000.000.003.00
74573392007.02.09 10:30buy0.20eurusd1.30061.29811.30162007.02.09 10:551.30160.000.000.0020.00
74551272007.02.09 09:34buy0.10eurusd1.30161.29851.30262007.02.09 10:111.30100.000.000.00-6.00
74556342007.02.09 09:45buy0.20eurusd1.30081.29831.30182007.02.09 10:111.30100.000.000.004.00
74565712007.02.09 10:05buy0.40eurusd1.30001.29811.30102007.02.09 10:111.30100.000.000.0040.00
74541232007.02.09 09:00buy0.20eurusd1.30341.30091.30442007.02.09 09:331.30120.000.000.00-44.00
74546992007.02.09 09:28buy0.40eurusd1.30271.30081.30372007.02.09 09:331.30110.000.000.00-64.00
74548542007.02.09 09:30buy0.80eurusd1.30181.30051.30282007.02.09 09:331.30110.000.000.00-56.00
74519772007.02.09 04:25buy0.10eurusd1.30411.30101.30512007.02.09 09:331.30100.000.000.00-31.00
74490362007.02.08 21:44buy0.10eurusd1.30371.30061.30472007.02.09 04:241.30400.000.00-0.373.00
74514322007.02.09 03:12buy0.20eurusd1.30311.30061.30412007.02.09 04:241.30410.000.000.0020.00
74447552007.02.08 17:42buy0.10eurusd1.30331.30021.30432007.02.08 21:431.30360.000.000.003.00
74481222007.02.08 20:18buy0.20eurusd1.30261.30011.30362007.02.08 21:431.30360.000.000.0020.00
74440922007.02.08 17:25buy0.10eurusd1.30261.29951.30362007.02.08 17:411.30290.000.000.003.00
74444882007.02.08 17:36buy0.20eurusd1.30191.29941.30292007.02.08 17:411.30290.000.000.0020.00
74416972007.02.08 16:11buy0.10eurusd1.30231.29921.30332007.02.08 17:251.30250.000.000.002.00
74427542007.02.08 16:35buy0.20eurusd1.30151.29901.30252007.02.08 17:251.30250.000.000.0020.00
74412712007.02.08 16:03buy0.10eurusd1.30111.29801.30212007.02.08 16:111.30210.000.000.0010.00
74405722007.02.08 15:44buy0.10eurusd1.30061.29751.30162007.02.08 16:031.30080.000.000.002.00
74408272007.02.08 15:51buy0.20eurusd1.29991.29741.30092007.02.08 16:031.30090.000.000.0020.00
74400192007.02.08 15:36buy0.10eurusd1.30081.29771.30182007.02.08 15:441.30030.000.000.00-5.00
74403122007.02.08 15:39buy0.20eurusd1.30011.29761.30112007.02.08 15:441.30030.000.000.004.00
74403602007.02.08 15:39buy0.40eurusd1.29941.29751.30042007.02.08 15:441.30040.000.000.0040.00
74391812007.02.08 15:15sell0.40eurusd1.29901.30091.29802007.02.08 15:361.30090.000.000.00-76.00
74385152007.02.08 14:57sell0.20eurusd1.29831.30081.29732007.02.08 15:361.30080.000.000.00-50.00
74397042007.02.08 15:27sell0.80eurusd1.29961.30091.29862007.02.08 15:361.30090.000.000.00-104.00
74381052007.02.08 14:48sell0.10eurusd1.29761.30071.29662007.02.08 15:361.30070.000.000.00-31.00
74369052007.02.08 14:20sell0.10eurusd1.29821.30131.29722007.02.08 14:481.29780.000.000.004.00
74371632007.02.08 14:23sell0.20eurusd1.29891.30141.29792007.02.08 14:481.29790.000.000.0020.00
74307272007.02.08 10:49sell0.10eurusd1.29811.30121.29712007.02.08 14:201.29830.000.000.00-2.00
74330062007.02.08 12:11sell0.20eurusd1.29881.30131.29782007.02.08 14:201.29840.000.000.008.00
74350242007.02.08 13:47sell0.40eurusd1.29941.30131.29842007.02.08 14:201.29840.000.000.0040.00
74294092007.02.08 10:12sell0.10eurusd1.29931.30241.29832007.02.08 10:491.29830.000.000.0010.00
74282602007.02.08 09:34buy0.80eurusd1.30061.29931.30162007.02.08 10:111.29930.000.000.00-104.00
74276252007.02.08 09:16buy0.40eurusd1.30131.29941.30232007.02.08 10:111.29940.000.000.00-76.00
74272602007.02.08 09:05buy0.20eurusd1.30201.29951.30302007.02.08 10:111.29950.000.000.00-50.00
74270132007.02.08 08:57buy0.10eurusd1.30271.29961.30372007.02.08 10:111.29960.000.000.00-31.00
74227072007.02.08 01:43buy0.10eurusd1.30221.29911.30322007.02.08 08:571.30250.000.000.003.00
74233612007.02.08 03:09buy0.20eurusd1.30151.29901.30252007.02.08 08:571.30250.000.000.0020.00
74180172007.02.07 18:03buy0.10eurusd1.30201.29891.30302007.02.08 01:421.30170.000.00-1.11-3.00
74188402007.02.07 18:42buy0.20eurusd1.30141.29891.30242007.02.08 01:421.30180.000.00-2.228.00
74209672007.02.07 21:59buy0.40eurusd1.30071.29881.30172007.02.08 01:391.30170.000.00-4.4440.00
74168162007.02.07 17:21buy0.10eurusd1.30091.29781.30192007.02.07 18:031.30190.000.000.0010.00
74155142007.02.07 16:34buy0.10eurusd1.30031.29721.30132007.02.07 17:211.30070.000.000.004.00
74165022007.02.07 17:09buy0.20eurusd1.29961.29711.30062007.02.07 17:211.30060.000.000.0020.00
74143572007.02.07 15:35buy0.10eurusd1.29981.29671.30082007.02.07 16:341.30030.000.000.005.00
74145492007.02.07 15:42buy0.20eurusd1.29921.29671.30022007.02.07 16:341.30020.000.000.0020.00
74111662007.02.07 12:20buy0.10eurusd1.29951.29641.30052007.02.07 15:341.29970.000.000.002.00
74120192007.02.07 12:49buy0.20eurusd1.29891.29641.29992007.02.07 15:341.29990.000.000.0020.00
74099602007.02.07 11:21buy0.10eurusd1.29881.29571.29982007.02.07 12:201.29920.000.000.004.00
74109262007.02.07 12:04buy0.20eurusd1.29811.29561.29912007.02.07 12:201.29910.000.000.0020.00
74085482007.02.07 09:53buy0.10eurusd1.29831.29521.29932007.02.07 11:191.29850.000.000.002.00
74095152007.02.07 10:54buy0.20eurusd1.29761.29511.29862007.02.07 11:191.29860.000.000.0020.00
74073902007.02.07 08:53sell0.10eurusd1.29721.30031.29622007.02.07 09:531.29840.000.000.00-12.00
74077432007.02.07 09:16sell0.20eurusd1.29781.30031.29682007.02.07 09:531.29820.000.000.00-8.00
74079302007.02.07 09:25sell0.40eurusd1.29851.30041.29752007.02.07 09:531.29820.000.000.0012.00
74083272007.02.07 09:44sell0.80eurusd1.29921.30051.29822007.02.07 09:531.29820.000.000.0080.00
74043152007.02.07 02:04sell0.10eurusd1.29771.30081.29672007.02.07 08:531.29750.000.000.002.00
74054642007.02.07 05:04sell0.20eurusd1.29841.30091.29742007.02.07 08:501.29740.000.000.0020.00
74006222007.02.06 20:20sell0.10eurusd1.29761.30071.29662007.02.07 02:031.29800.000.000.15-4.00
74007712007.02.06 20:23sell0.20eurusd1.29831.30081.29732007.02.07 02:031.29810.000.000.304.00
74035072007.02.07 00:13sell0.40eurusd1.29901.30091.29802007.02.07 02:031.29800.000.000.0040.00
73988422007.02.06 18:45sell0.80eurusd1.29651.29781.29552007.02.06 20:201.29780.000.000.00-104.00
73982482007.02.06 18:25sell0.40eurusd1.29581.29771.29482007.02.06 20:201.29770.000.000.00-76.00
73954682007.02.06 16:33sell0.20eurusd1.29521.29771.29422007.02.06 20:201.29770.000.000.00-50.00
73940912007.02.06 15:45sell0.10eurusd1.29451.29761.29352007.02.06 20:201.29760.000.000.00-31.00
73925962007.02.06 15:01sell0.10eurusd1.29431.29741.29332007.02.06 15:451.29470.000.000.00-4.00
73928472007.02.06 15:07sell0.20eurusd1.29501.29751.29402007.02.06 15:441.29470.000.000.006.00
73933502007.02.06 15:21sell0.40eurusd1.29561.29751.29462007.02.06 15:441.29460.000.000.0040.00
73912712007.02.06 14:02sell0.10eurusd1.29471.29781.29372007.02.06 15:011.29450.000.000.002.00
73914492007.02.06 14:07sell0.20eurusd1.29551.29801.29452007.02.06 15:011.29450.000.000.0020.00
73847982007.02.06 09:36sell0.20eurusd1.29261.29511.29162007.02.06 14:021.29490.000.000.00-46.00
73865592007.02.06 10:58sell0.40eurusd1.29331.29521.29232007.02.06 14:021.29500.000.000.00-68.00
73872472007.02.06 11:28sell0.80eurusd1.29391.29521.29292007.02.06 14:021.29500.000.000.00-88.00
73831052007.02.06 08:03sell0.10eurusd1.29191.29501.29092007.02.06 14:021.29500.000.000.00-31.00
  0.00 0.00 -40.54 2 118.00
Closed P/L: 2 077.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
78044382007.02.27 23:35buy0.20eurusd1.32451.32141.3255 1.32300.000.00-0.74-30.00
78061132007.02.28 00:06buy0.40eurusd1.32381.32131.3248 1.32300.000.000.00-32.00
78102682007.02.28 01:43buy0.80eurusd1.32321.32131.3242 1.32300.000.000.00-16.00
  0.00 0.00 -0.74 -78.00
 Floating P/L: -78.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 077.46 Floating P/L: -78.74 Margin: 370.60
Balance: 4 231.90 Equity: 4 153.16 Free Margin: 3 782.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 194.22 Gross Loss: 4 116.76 Total Net Profit: 2 077.46
Profit Factor: 1.50 Expected Payoff: 5.42  
Absolute Drawdown: 583.69 Maximal Drawdown: 716.74 (18.39%) Relative Drawdown: 27.09% (583.69)
 
Total Trades: 383 Short Positions (won %): 40 (45.00%) Long Positions (won %): 343 (68.51%)
Profit Trades (% of total): 253 (66.06%) Loss trades (% of total): 130 (33.94%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -192.00
Average profit trade: 24.48 loss trade: -31.67
Maximum consecutive wins ($): 13 (168.34) consecutive losses ($): 6 (-273.00)
Maximal consecutive profit (count): 334.00 (9) consecutive loss (count): -498.00 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2