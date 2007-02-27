|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 February 27, 19:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7788890
|2007.02.27 17:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3237
|1.3206
|1.3247
|2007.02.27 19:00
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7786117
|2007.02.27 16:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3245
|1.3214
|1.3255
|2007.02.27 17:41
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7786915
|2007.02.27 17:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3233
|1.3208
|1.3243
|2007.02.27 17:41
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7787253
|2007.02.27 17:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3226
|1.3207
|1.3236
|2007.02.27 17:41
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7783210
|2007.02.27 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3247
|1.3216
|1.3257
|2007.02.27 16:45
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|7783530
|2007.02.27 15:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3240
|1.3215
|1.3250
|2007.02.27 16:45
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7783581
|2007.02.27 15:32
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3234
|1.3215
|1.3244
|2007.02.27 16:44
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7781517
|2007.02.27 15:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3228
|1.3197
|1.3238
|2007.02.27 15:29
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7778669
|2007.02.27 13:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3217
|1.3186
|1.3227
|2007.02.27 15:02
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7771647
|2007.02.27 10:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3227
|1.3196
|1.3237
|2007.02.27 13:58
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|7772211
|2007.02.27 10:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3220
|1.3195
|1.3230
|2007.02.27 13:58
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7773130
|2007.02.27 10:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3213
|1.3194
|1.3223
|2007.02.27 13:57
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7777042
|2007.02.27 12:52
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3206
|1.3193
|1.3216
|2007.02.27 13:57
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|7770316
|2007.02.27 10:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3219
|1.3188
|1.3229
|2007.02.27 10:32
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7770578
|2007.02.27 10:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3213
|1.3188
|1.3223
|2007.02.27 10:32
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7769871
|2007.02.27 10:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3218
|1.3187
|1.3228
|2007.02.27 10:21
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7769902
|2007.02.27 10:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3209
|1.3184
|1.3219
|2007.02.27 10:21
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7769744
|2007.02.27 10:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3201
|1.3170
|1.3211
|2007.02.27 10:19
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7769146
|2007.02.27 10:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3190
|1.3159
|1.3200
|2007.02.27 10:17
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7768766
|2007.02.27 10:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3177
|1.3146
|1.3187
|2007.02.27 10:10
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7767470
|2007.02.27 09:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3177
|1.3146
|1.3187
|2007.02.27 10:03
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7767675
|2007.02.27 09:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3171
|1.3146
|1.3181
|2007.02.27 10:03
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7768013
|2007.02.27 09:41
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3164
|1.3145
|1.3174
|2007.02.27 10:03
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7766966
|2007.02.27 09:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3165
|1.3134
|1.3175
|2007.02.27 09:24
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7755265
|2007.02.27 03:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3179
|1.3160
|1.3189
|2007.02.27 09:06
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|7763009
|2007.02.27 08:20
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3173
|1.3160
|1.3183
|2007.02.27 09:05
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|7753901
|2007.02.27 02:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3186
|1.3161
|1.3196
|2007.02.27 09:05
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|7752734
|2007.02.27 00:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3193
|1.3162
|1.3203
|2007.02.27 09:05
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|7749056
|2007.02.26 21:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3182
|1.3151
|1.3192
|2007.02.27 00:51
|1.3192
|0.00
|0.00
|-0.74
|20.00
|7745276
|2007.02.26 20:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3170
|1.3139
|1.3180
|2007.02.26 21:47
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7736907
|2007.02.26 16:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3179
|1.3148
|1.3189
|2007.02.26 20:20
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|7737322
|2007.02.26 17:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3173
|1.3148
|1.3183
|2007.02.26 20:19
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|7741325
|2007.02.26 18:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3166
|1.3147
|1.3176
|2007.02.26 20:18
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7742367
|2007.02.26 18:41
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3158
|1.3145
|1.3168
|2007.02.26 20:18
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|7733820
|2007.02.26 15:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3167
|1.3136
|1.3177
|2007.02.26 16:53
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7729394
|2007.02.26 11:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3170
|1.3139
|1.3180
|2007.02.26 15:50
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7729777
|2007.02.26 12:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3163
|1.3138
|1.3173
|2007.02.26 15:50
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7731166
|2007.02.26 13:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3156
|1.3137
|1.3166
|2007.02.26 15:50
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7728154
|2007.02.26 11:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3158
|1.3127
|1.3168
|2007.02.26 11:54
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7726555
|2007.02.26 10:45
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3168
|1.3155
|1.3178
|2007.02.26 11:05
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|7723782
|2007.02.26 09:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3188
|1.3157
|1.3198
|2007.02.26 11:05
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|7723990
|2007.02.26 09:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3175
|1.3156
|1.3185
|2007.02.26 11:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|7723904
|2007.02.26 09:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3181
|1.3156
|1.3191
|2007.02.26 11:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|7712779
|2007.02.26 02:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3190
|1.3159
|1.3200
|2007.02.26 09:45
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7715556
|2007.02.26 06:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3183
|1.3158
|1.3193
|2007.02.26 09:44
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7721659
|2007.02.26 09:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3176
|1.3157
|1.3186
|2007.02.26 09:44
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7710915
|2007.02.26 01:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3179
|1.3148
|1.3189
|2007.02.26 02:23
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7705914
|2007.02.23 19:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3175
|1.3144
|1.3185
|2007.02.26 01:02
|1.3178
|0.00
|0.00
|-0.74
|6.00
|7708527
|2007.02.23 21:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3168
|1.3143
|1.3178
|2007.02.26 01:02
|1.3178
|0.00
|0.00
|-1.48
|40.00
|7704493
|2007.02.23 18:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3168
|1.3137
|1.3178
|2007.02.23 19:42
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7705326
|2007.02.23 19:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3161
|1.3136
|1.3171
|2007.02.23 19:41
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7700539
|2007.02.23 17:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3178
|1.3147
|1.3188
|2007.02.23 18:27
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7703012
|2007.02.23 17:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3172
|1.3147
|1.3182
|2007.02.23 18:27
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7703260
|2007.02.23 18:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3165
|1.3146
|1.3175
|2007.02.23 18:27
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7703464
|2007.02.23 18:05
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3158
|1.3145
|1.3168
|2007.02.23 18:27
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|7699764
|2007.02.23 17:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3178
|1.3147
|1.3188
|2007.02.23 17:17
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|7699777
|2007.02.23 17:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3166
|1.3141
|1.3176
|2007.02.23 17:17
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7698251
|2007.02.23 16:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3163
|1.3132
|1.3173
|2007.02.23 17:06
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7697430
|2007.02.23 16:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3150
|1.3119
|1.3160
|2007.02.23 16:38
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7696945
|2007.02.23 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3138
|1.3107
|1.3148
|2007.02.23 16:20
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7694954
|2007.02.23 15:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3127
|1.3096
|1.3137
|2007.02.23 16:05
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7691823
|2007.02.23 11:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3114
|1.3083
|1.3124
|2007.02.23 14:59
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7690740
|2007.02.23 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3117
|1.3086
|1.3127
|2007.02.23 11:46
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7690789
|2007.02.23 11:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3111
|1.3086
|1.3121
|2007.02.23 11:46
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7691548
|2007.02.23 11:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3103
|1.3084
|1.3113
|2007.02.23 11:46
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7688036
|2007.02.23 09:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3126
|1.3095
|1.3136
|2007.02.23 11:10
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|7689466
|2007.02.23 10:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3119
|1.3094
|1.3129
|2007.02.23 11:09
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|7690434
|2007.02.23 11:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3113
|1.3094
|1.3123
|2007.02.23 11:09
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7690475
|2007.02.23 11:05
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3106
|1.3093
|1.3116
|2007.02.23 11:09
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7682259
|2007.02.22 20:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3135
|1.3104
|1.3145
|2007.02.23 09:09
|1.3123
|0.00
|0.00
|-0.37
|-12.00
|7682640
|2007.02.22 20:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3128
|1.3103
|1.3138
|2007.02.23 09:09
|1.3124
|0.00
|0.00
|-0.74
|-8.00
|7683653
|2007.02.22 22:24
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3121
|1.3102
|1.3131
|2007.02.23 09:09
|1.3123
|0.00
|0.00
|-1.48
|8.00
|7687610
|2007.02.23 08:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3114
|1.3101
|1.3124
|2007.02.23 09:09
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7679412
|2007.02.22 18:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3137
|1.3106
|1.3147
|2007.02.22 20:21
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7680185
|2007.02.22 18:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3131
|1.3106
|1.3141
|2007.02.22 20:21
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7681415
|2007.02.22 19:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3124
|1.3105
|1.3134
|2007.02.22 20:21
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7678937
|2007.02.22 18:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3124
|1.3093
|1.3134
|2007.02.22 18:26
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7677711
|2007.02.22 17:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3113
|1.3082
|1.3123
|2007.02.22 18:19
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7674977
|2007.02.22 14:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3101
|1.3070
|1.3111
|2007.02.22 17:27
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7673089
|2007.02.22 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3096
|1.3065
|1.3106
|2007.02.22 14:55
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7673230
|2007.02.22 13:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3090
|1.3065
|1.3100
|2007.02.22 14:55
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7670353
|2007.02.22 11:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3103
|1.3072
|1.3113
|2007.02.22 13:04
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|7670555
|2007.02.22 11:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3096
|1.3071
|1.3106
|2007.02.22 13:03
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7671585
|2007.02.22 11:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3090
|1.3071
|1.3100
|2007.02.22 13:03
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7671781
|2007.02.22 11:59
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3083
|1.3070
|1.3093
|2007.02.22 13:03
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7668237
|2007.02.22 09:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3103
|1.3072
|1.3113
|2007.02.22 11:04
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|7668387
|2007.02.22 09:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3096
|1.3071
|1.3106
|2007.02.22 11:04
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7668574
|2007.02.22 09:57
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3090
|1.3071
|1.3100
|2007.02.22 11:04
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7667438
|2007.02.22 09:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3106
|1.3075
|1.3116
|2007.02.22 09:47
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7667939
|2007.02.22 09:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3099
|1.3074
|1.3109
|2007.02.22 09:47
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7668086
|2007.02.22 09:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3093
|1.3074
|1.3103
|2007.02.22 09:47
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7666630
|2007.02.22 09:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3125
|1.3106
|1.3135
|2007.02.22 09:34
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|7667309
|2007.02.22 09:32
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3116
|1.3103
|1.3126
|2007.02.22 09:34
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|7660938
|2007.02.21 21:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3134
|1.3109
|1.3144
|2007.02.22 09:34
|1.3109
|0.00
|0.00
|-2.22
|-50.00
|7660310
|2007.02.21 20:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3140
|1.3109
|1.3150
|2007.02.22 09:34
|1.3109
|0.00
|0.00
|-1.11
|-31.00
|7658142
|2007.02.21 18:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3135
|1.3104
|1.3145
|2007.02.21 20:22
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7658488
|2007.02.21 18:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3128
|1.3103
|1.3138
|2007.02.21 20:22
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7656438
|2007.02.21 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3131
|1.3100
|1.3141
|2007.02.21 18:13
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7657293
|2007.02.21 17:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3124
|1.3099
|1.3134
|2007.02.21 18:13
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7652879
|2007.02.21 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3141
|1.3110
|1.3151
|2007.02.21 17:07
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|7652950
|2007.02.21 15:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3135
|1.3110
|1.3145
|2007.02.21 17:07
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7653026
|2007.02.21 15:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3128
|1.3109
|1.3138
|2007.02.21 17:07
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7653264
|2007.02.21 15:38
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3121
|1.3108
|1.3131
|2007.02.21 17:07
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7651245
|2007.02.21 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3143
|1.3112
|1.3153
|2007.02.21 15:34
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|7652306
|2007.02.21 15:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3135
|1.3110
|1.3145
|2007.02.21 15:34
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7652641
|2007.02.21 15:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3125
|1.3106
|1.3135
|2007.02.21 15:34
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7650150
|2007.02.21 14:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3138
|1.3107
|1.3148
|2007.02.21 14:59
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7650262
|2007.02.21 14:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3132
|1.3107
|1.3142
|2007.02.21 14:59
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7649092
|2007.02.21 13:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3126
|1.3095
|1.3136
|2007.02.21 14:11
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7648220
|2007.02.21 13:07
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3136
|1.3123
|1.3146
|2007.02.21 13:33
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|7645639
|2007.02.21 11:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3143
|1.3124
|1.3153
|2007.02.21 13:33
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|7644822
|2007.02.21 11:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3150
|1.3125
|1.3160
|2007.02.21 13:33
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7644531
|2007.02.21 10:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|1.3125
|1.3166
|2007.02.21 13:33
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|7642385
|2007.02.21 09:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3165
|1.3134
|1.3175
|2007.02.21 10:41
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7642680
|2007.02.21 09:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3158
|1.3133
|1.3168
|2007.02.21 10:40
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7642986
|2007.02.21 09:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3152
|1.3133
|1.3162
|2007.02.21 10:39
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7644081
|2007.02.21 10:22
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3145
|1.3132
|1.3155
|2007.02.21 10:39
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7641811
|2007.02.21 09:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|1.3121
|1.3162
|2007.02.21 09:29
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7635241
|2007.02.21 01:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3147
|1.3116
|1.3157
|2007.02.21 09:14
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7637428
|2007.02.21 04:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3140
|1.3115
|1.3150
|2007.02.21 09:14
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7623055
|2007.02.20 12:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|1.3127
|1.3168
|2007.02.21 01:53
|1.3146
|0.00
|0.00
|-0.37
|-12.00
|7623220
|2007.02.20 12:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3152
|1.3127
|1.3162
|2007.02.21 01:53
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.74
|-14.00
|7623560
|2007.02.20 13:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3145
|1.3126
|1.3155
|2007.02.21 01:53
|1.3146
|0.00
|0.00
|-1.48
|4.00
|7631242
|2007.02.20 19:06
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3136
|1.3123
|1.3146
|2007.02.21 01:53
|1.3146
|0.00
|0.00
|-2.96
|80.00
|7621482
|2007.02.20 11:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|1.3121
|1.3162
|2007.02.20 12:34
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7622446
|2007.02.20 12:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3145
|1.3120
|1.3155
|2007.02.20 12:34
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7618856
|2007.02.20 09:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|1.3129
|1.3170
|2007.02.20 11:29
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7619022
|2007.02.20 10:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3154
|1.3129
|1.3164
|2007.02.20 11:29
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7619351
|2007.02.20 10:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3145
|1.3126
|1.3155
|2007.02.20 11:28
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7620232
|2007.02.20 10:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3138
|1.3125
|1.3148
|2007.02.20 11:26
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7616988
|2007.02.20 08:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3181
|1.3156
|1.3191
|2007.02.20 09:59
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|7617091
|2007.02.20 08:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3175
|1.3156
|1.3185
|2007.02.20 09:59
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|7617944
|2007.02.20 09:05
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3168
|1.3155
|1.3178
|2007.02.20 09:59
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|7616722
|2007.02.20 07:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3188
|1.3157
|1.3198
|2007.02.20 09:59
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|7614544
|2007.02.20 04:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3185
|1.3154
|1.3195
|2007.02.20 07:51
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7615044
|2007.02.20 05:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3178
|1.3153
|1.3188
|2007.02.20 07:51
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7614041
|2007.02.20 04:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3176
|1.3145
|1.3186
|2007.02.20 04:29
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|7614246
|2007.02.20 04:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3170
|1.3145
|1.3180
|2007.02.20 04:29
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7613678
|2007.02.20 03:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3164
|1.3133
|1.3174
|2007.02.20 04:01
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7609866
|2007.02.19 19:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|1.3122
|1.3163
|2007.02.20 03:28
|1.3163
|0.00
|0.00
|-0.37
|10.00
|7607936
|2007.02.19 17:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3142
|1.3111
|1.3152
|2007.02.19 19:51
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7605530
|2007.02.19 14:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3139
|1.3108
|1.3149
|2007.02.19 17:32
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7606213
|2007.02.19 15:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3132
|1.3107
|1.3142
|2007.02.19 17:32
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7602005
|2007.02.19 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3146
|1.3115
|1.3156
|2007.02.19 14:33
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7602663
|2007.02.19 12:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3139
|1.3114
|1.3149
|2007.02.19 14:31
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7603124
|2007.02.19 12:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3128
|1.3109
|1.3138
|2007.02.19 14:31
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7599725
|2007.02.19 09:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|1.3124
|1.3165
|2007.02.19 11:49
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7600127
|2007.02.19 10:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3148
|1.3123
|1.3158
|2007.02.19 11:49
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7600313
|2007.02.19 10:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3141
|1.3122
|1.3151
|2007.02.19 11:49
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7601362
|2007.02.19 11:03
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3135
|1.3122
|1.3145
|2007.02.19 11:49
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7594451
|2007.02.19 01:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|1.3126
|1.3167
|2007.02.19 09:44
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|7594753
|2007.02.19 01:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3151
|1.3126
|1.3161
|2007.02.19 09:44
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7599197
|2007.02.19 09:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3143
|1.3124
|1.3153
|2007.02.19 09:44
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7593185
|2007.02.16 21:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3143
|1.3112
|1.3153
|2007.02.19 01:00
|1.3153
|0.00
|0.00
|-0.37
|10.00
|7593396
|2007.02.16 21:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3136
|1.3111
|1.3146
|2007.02.19 01:00
|1.3146
|0.00
|0.00
|-0.74
|20.00
|7591712
|2007.02.16 18:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3138
|1.3107
|1.3148
|2007.02.16 21:22
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7591938
|2007.02.16 19:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3132
|1.3107
|1.3142
|2007.02.16 21:22
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7591157
|2007.02.16 18:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3127
|1.3096
|1.3137
|2007.02.16 18:36
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7590261
|2007.02.16 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3121
|1.3090
|1.3131
|2007.02.16 18:06
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7590549
|2007.02.16 17:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3114
|1.3089
|1.3124
|2007.02.16 18:06
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7589621
|2007.02.16 16:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3121
|1.3090
|1.3131
|2007.02.16 17:08
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|7590081
|2007.02.16 17:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3114
|1.3089
|1.3124
|2007.02.16 17:08
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7590103
|2007.02.16 17:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3107
|1.3088
|1.3117
|2007.02.16 17:08
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7588840
|2007.02.16 16:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3115
|1.3084
|1.3125
|2007.02.16 16:53
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7588908
|2007.02.16 16:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3109
|1.3084
|1.3119
|2007.02.16 16:53
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7588065
|2007.02.16 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3114
|1.3083
|1.3124
|2007.02.16 16:20
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|7588177
|2007.02.16 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3107
|1.3082
|1.3117
|2007.02.16 16:20
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7588497
|2007.02.16 16:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3100
|1.3081
|1.3110
|2007.02.16 16:20
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7587498
|2007.02.16 15:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3109
|1.3078
|1.3119
|2007.02.16 15:58
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7587683
|2007.02.16 15:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3102
|1.3077
|1.3112
|2007.02.16 15:58
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7587211
|2007.02.16 15:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3117
|1.3098
|1.3127
|2007.02.16 15:45
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|7587376
|2007.02.16 15:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3105
|1.3092
|1.3115
|2007.02.16 15:45
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7587147
|2007.02.16 15:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3124
|1.3099
|1.3134
|2007.02.16 15:45
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7586285
|2007.02.16 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3131
|1.3100
|1.3141
|2007.02.16 15:45
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|7584509
|2007.02.16 14:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3128
|1.3097
|1.3138
|2007.02.16 15:30
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|7584584
|2007.02.16 14:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3121
|1.3096
|1.3131
|2007.02.16 15:30
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7585113
|2007.02.16 14:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3114
|1.3095
|1.3124
|2007.02.16 15:30
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7581758
|2007.02.16 11:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3137
|1.3106
|1.3147
|2007.02.16 14:02
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7582008
|2007.02.16 11:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3131
|1.3106
|1.3141
|2007.02.16 14:02
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7582586
|2007.02.16 12:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3124
|1.3105
|1.3134
|2007.02.16 14:02
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7583175
|2007.02.16 13:04
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3117
|1.3104
|1.3127
|2007.02.16 14:02
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7578842
|2007.02.16 09:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3144
|1.3113
|1.3154
|2007.02.16 11:21
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7578999
|2007.02.16 09:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3137
|1.3112
|1.3147
|2007.02.16 11:20
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7579403
|2007.02.16 10:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3131
|1.3112
|1.3141
|2007.02.16 11:20
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7579853
|2007.02.16 10:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3124
|1.3111
|1.3134
|2007.02.16 11:20
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7576614
|2007.02.16 06:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3144
|1.3113
|1.3154
|2007.02.16 09:41
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|7576919
|2007.02.16 06:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3137
|1.3112
|1.3147
|2007.02.16 09:41
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7577497
|2007.02.16 08:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3131
|1.3112
|1.3141
|2007.02.16 09:41
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7572791
|2007.02.15 21:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3145
|1.3114
|1.3155
|2007.02.16 06:12
|1.3141
|0.00
|0.00
|-0.37
|-4.00
|7574295
|2007.02.16 00:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3138
|1.3113
|1.3148
|2007.02.16 06:11
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7575100
|2007.02.16 02:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3132
|1.3113
|1.3142
|2007.02.16 06:11
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7570006
|2007.02.15 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|1.3122
|1.3163
|2007.02.15 21:54
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|7570140
|2007.02.15 19:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3146
|1.3121
|1.3156
|2007.02.15 21:54
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|7570310
|2007.02.15 19:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3139
|1.3120
|1.3149
|2007.02.15 21:53
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|7571252
|2007.02.15 20:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3133
|1.3120
|1.3143
|2007.02.15 21:53
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7569785
|2007.02.15 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3147
|1.3116
|1.3157
|2007.02.15 19:05
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7569856
|2007.02.15 19:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3140
|1.3115
|1.3150
|2007.02.15 19:05
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7567293
|2007.02.15 17:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3149
|1.3118
|1.3159
|2007.02.15 19:00
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|7567330
|2007.02.15 17:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3142
|1.3117
|1.3152
|2007.02.15 19:00
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|7568240
|2007.02.15 18:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3135
|1.3116
|1.3145
|2007.02.15 19:00
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7567086
|2007.02.15 17:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3136
|1.3105
|1.3146
|2007.02.15 17:48
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7566903
|2007.02.15 17:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3151
|1.3132
|1.3161
|2007.02.15 17:46
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|7566946
|2007.02.15 17:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3144
|1.3131
|1.3154
|2007.02.15 17:46
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|7566829
|2007.02.15 17:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3165
|1.3134
|1.3175
|2007.02.15 17:46
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|7566875
|2007.02.15 17:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3158
|1.3133
|1.3168
|2007.02.15 17:46
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7563323
|2007.02.15 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3171
|1.3140
|1.3181
|2007.02.15 17:44
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7563879
|2007.02.15 16:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3164
|1.3139
|1.3174
|2007.02.15 17:44
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|7564098
|2007.02.15 16:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3157
|1.3138
|1.3167
|2007.02.15 17:44
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7564374
|2007.02.15 16:36
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3151
|1.3138
|1.3161
|2007.02.15 17:44
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7562702
|2007.02.15 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|1.3126
|1.3167
|2007.02.15 16:16
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7562077
|2007.02.15 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|1.3123
|1.3164
|2007.02.15 16:08
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7562316
|2007.02.15 16:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3147
|1.3122
|1.3157
|2007.02.15 16:07
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7561309
|2007.02.15 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3139
|1.3108
|1.3149
|2007.02.15 16:00
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7561985
|2007.02.15 15:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3132
|1.3107
|1.3142
|2007.02.15 16:00
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7559770
|2007.02.15 13:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3138
|1.3107
|1.3148
|2007.02.15 15:31
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7559828
|2007.02.15 14:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3132
|1.3107
|1.3142
|2007.02.15 15:30
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7558570
|2007.02.15 12:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3134
|1.3103
|1.3144
|2007.02.15 13:55
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7559340
|2007.02.15 13:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3127
|1.3102
|1.3137
|2007.02.15 13:55
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7554393
|2007.02.15 10:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3142
|1.3111
|1.3152
|2007.02.15 12:32
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7554581
|2007.02.15 10:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3135
|1.3110
|1.3145
|2007.02.15 12:31
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|7556097
|2007.02.15 11:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3128
|1.3109
|1.3138
|2007.02.15 12:31
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|7557752
|2007.02.15 12:06
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3121
|1.3108
|1.3131
|2007.02.15 12:31
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7551505
|2007.02.15 08:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3147
|1.3116
|1.3157
|2007.02.15 10:31
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7552476
|2007.02.15 09:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3137
|1.3112
|1.3147
|2007.02.15 10:30
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7553557
|2007.02.15 10:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3125
|1.3106
|1.3135
|2007.02.15 10:29
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7546613
|2007.02.15 00:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3135
|1.3104
|1.3145
|2007.02.15 08:36
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7541013
|2007.02.14 17:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3142
|1.3111
|1.3152
|2007.02.15 00:10
|1.3132
|0.00
|0.00
|-1.11
|-10.00
|7542074
|2007.02.14 17:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3135
|1.3110
|1.3145
|2007.02.15 00:09
|1.3131
|0.00
|0.00
|-2.22
|-8.00
|7542485
|2007.02.14 17:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3128
|1.3109
|1.3138
|2007.02.15 00:09
|1.3131
|0.00
|0.00
|-4.44
|12.00
|7543408
|2007.02.14 18:36
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3121
|1.3108
|1.3131
|2007.02.15 00:09
|1.3131
|0.00
|0.00
|-8.88
|80.00
|7537941
|2007.02.14 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3110
|1.3079
|1.3120
|2007.02.14 17:02
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7538021
|2007.02.14 15:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3103
|1.3078
|1.3113
|2007.02.14 17:00
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7538278
|2007.02.14 16:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3096
|1.3077
|1.3106
|2007.02.14 17:00
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7537768
|2007.02.14 15:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3105
|1.3074
|1.3115
|2007.02.14 15:57
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|7537825
|2007.02.14 15:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3097
|1.3072
|1.3107
|2007.02.14 15:57
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7536990
|2007.02.14 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3098
|1.3067
|1.3108
|2007.02.14 15:55
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|7537142
|2007.02.14 15:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3092
|1.3067
|1.3102
|2007.02.14 15:54
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7536887
|2007.02.14 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3084
|1.3053
|1.3094
|2007.02.14 15:31
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7532408
|2007.02.14 11:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3100
|1.3069
|1.3110
|2007.02.14 15:30
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|7532462
|2007.02.14 11:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3094
|1.3069
|1.3104
|2007.02.14 15:30
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7533852
|2007.02.14 12:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3087
|1.3068
|1.3097
|2007.02.14 15:30
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7535193
|2007.02.14 13:58
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3080
|1.3067
|1.3090
|2007.02.14 15:29
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7529539
|2007.02.14 10:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3089
|1.3058
|1.3099
|2007.02.14 11:51
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7528092
|2007.02.14 09:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3079
|1.3048
|1.3089
|2007.02.14 10:10
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7529285
|2007.02.14 10:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3073
|1.3048
|1.3083
|2007.02.14 10:10
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7527809
|2007.02.14 09:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3067
|1.3036
|1.3077
|2007.02.14 09:42
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7526711
|2007.02.14 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3057
|1.3026
|1.3067
|2007.02.14 09:39
|1.3061
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7526980
|2007.02.14 09:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3051
|1.3026
|1.3061
|2007.02.14 09:39
|1.3061
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7526467
|2007.02.14 09:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3045
|1.3014
|1.3055
|2007.02.14 09:09
|1.3055
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7524095
|2007.02.14 06:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3049
|1.3018
|1.3059
|2007.02.14 09:07
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|7524249
|2007.02.14 06:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3042
|1.3017
|1.3052
|2007.02.14 09:07
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7524433
|2007.02.14 06:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3035
|1.3016
|1.3045
|2007.02.14 09:07
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7524530
|2007.02.14 06:50
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3029
|1.3016
|1.3039
|2007.02.14 09:06
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7520679
|2007.02.14 00:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3040
|1.3009
|1.3050
|2007.02.14 06:38
|1.3044
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7521365
|2007.02.14 01:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3034
|1.3009
|1.3044
|2007.02.14 06:38
|1.3044
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7517718
|2007.02.13 19:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3028
|1.2997
|1.3038
|2007.02.14 00:09
|1.3038
|0.00
|0.00
|-0.37
|10.00
|7516566
|2007.02.13 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3025
|1.2994
|1.3035
|2007.02.13 19:18
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7516643
|2007.02.13 18:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3018
|1.2993
|1.3028
|2007.02.13 19:17
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7512190
|2007.02.13 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3033
|1.3002
|1.3043
|2007.02.13 18:12
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|7513293
|2007.02.13 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3026
|1.3001
|1.3036
|2007.02.13 18:11
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7513950
|2007.02.13 16:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3019
|1.3000
|1.3029
|2007.02.13 18:11
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|7515893
|2007.02.13 17:42
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3013
|1.3000
|1.3023
|2007.02.13 18:09
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7511942
|2007.02.13 15:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3022
|1.2991
|1.3032
|2007.02.13 15:38
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7511110
|2007.02.13 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3028
|1.2997
|1.3038
|2007.02.13 15:30
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7511227
|2007.02.13 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3021
|1.2996
|1.3031
|2007.02.13 15:30
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7509708
|2007.02.13 14:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3015
|1.2984
|1.3025
|2007.02.13 15:12
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7508853
|2007.02.13 13:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3006
|1.2975
|1.3016
|2007.02.13 14:13
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7506302
|2007.02.13 12:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3002
|1.2971
|1.3012
|2007.02.13 13:34
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7508468
|2007.02.13 13:14
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2995
|1.2970
|1.3005
|2007.02.13 13:34
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7504539
|2007.02.13 11:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2997
|1.2966
|1.3007
|2007.02.13 12:13
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7504694
|2007.02.13 11:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2990
|1.2965
|1.3000
|2007.02.13 12:13
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7502139
|2007.02.13 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2999
|1.2968
|1.3009
|2007.02.13 11:32
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|7502931
|2007.02.13 10:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2993
|1.2968
|1.3003
|2007.02.13 11:32
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7503152
|2007.02.13 10:27
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2986
|1.2967
|1.2996
|2007.02.13 11:32
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7501116
|2007.02.13 09:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2989
|1.2958
|1.2999
|2007.02.13 09:57
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7500715
|2007.02.13 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2974
|1.2943
|1.2984
|2007.02.13 09:13
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7500882
|2007.02.13 09:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2968
|1.2943
|1.2978
|2007.02.13 09:13
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7500656
|2007.02.13 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2969
|1.3000
|1.2959
|2007.02.13 09:00
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|7500627
|2007.02.13 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2969
|1.3000
|1.2959
|2007.02.13 09:00
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|7494602
|2007.02.12 20:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2957
|1.2988
|1.2947
|2007.02.13 08:52
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.15
|-14.00
|7495651
|2007.02.12 22:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2964
|1.2989
|1.2954
|2007.02.13 08:52
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.30
|-14.00
|7500397
|2007.02.13 08:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2971
|1.2990
|1.2961
|2007.02.13 08:52
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7490342
|2007.02.12 16:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2961
|1.2992
|1.2951
|2007.02.12 20:58
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7492429
|2007.02.12 18:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2968
|1.2993
|1.2958
|2007.02.12 20:58
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7488094
|2007.02.12 14:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2952
|1.2983
|1.2942
|2007.02.12 16:26
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|7465280
|2007.02.09 15:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3009
|1.2978
|1.3019
|2007.02.09 19:22
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|7465921
|2007.02.09 15:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3002
|1.2977
|1.3012
|2007.02.09 19:22
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7466394
|2007.02.09 16:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2995
|1.2976
|1.3005
|2007.02.09 19:22
|1.3005
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7466985
|2007.02.09 16:26
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2989
|1.2976
|1.2999
|2007.02.09 17:16
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7458126
|2007.02.09 10:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3018
|1.2987
|1.3028
|2007.02.09 15:20
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7458284
|2007.02.09 11:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3012
|1.2987
|1.3022
|2007.02.09 15:20
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7459364
|2007.02.09 11:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3005
|1.2986
|1.3015
|2007.02.09 15:20
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7460138
|2007.02.09 12:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2998
|1.2985
|1.3008
|2007.02.09 15:19
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7456794
|2007.02.09 10:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3013
|1.2982
|1.3023
|2007.02.09 10:55
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7457339
|2007.02.09 10:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3006
|1.2981
|1.3016
|2007.02.09 10:55
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7455127
|2007.02.09 09:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3016
|1.2985
|1.3026
|2007.02.09 10:11
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|7455634
|2007.02.09 09:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3008
|1.2983
|1.3018
|2007.02.09 10:11
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7456571
|2007.02.09 10:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3000
|1.2981
|1.3010
|2007.02.09 10:11
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7454123
|2007.02.09 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3034
|1.3009
|1.3044
|2007.02.09 09:33
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|7454699
|2007.02.09 09:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3027
|1.3008
|1.3037
|2007.02.09 09:33
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|7454854
|2007.02.09 09:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3018
|1.3005
|1.3028
|2007.02.09 09:33
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|7451977
|2007.02.09 04:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3041
|1.3010
|1.3051
|2007.02.09 09:33
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|7449036
|2007.02.08 21:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3037
|1.3006
|1.3047
|2007.02.09 04:24
|1.3040
|0.00
|0.00
|-0.37
|3.00
|7451432
|2007.02.09 03:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3031
|1.3006
|1.3041
|2007.02.09 04:24
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7444755
|2007.02.08 17:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3033
|1.3002
|1.3043
|2007.02.08 21:43
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7448122
|2007.02.08 20:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3026
|1.3001
|1.3036
|2007.02.08 21:43
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7444092
|2007.02.08 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3026
|1.2995
|1.3036
|2007.02.08 17:41
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7444488
|2007.02.08 17:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3019
|1.2994
|1.3029
|2007.02.08 17:41
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7441697
|2007.02.08 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3023
|1.2992
|1.3033
|2007.02.08 17:25
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7442754
|2007.02.08 16:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3015
|1.2990
|1.3025
|2007.02.08 17:25
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7441271
|2007.02.08 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3011
|1.2980
|1.3021
|2007.02.08 16:11
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7440572
|2007.02.08 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3006
|1.2975
|1.3016
|2007.02.08 16:03
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7440827
|2007.02.08 15:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2999
|1.2974
|1.3009
|2007.02.08 16:03
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7440019
|2007.02.08 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3008
|1.2977
|1.3018
|2007.02.08 15:44
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|7440312
|2007.02.08 15:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3001
|1.2976
|1.3011
|2007.02.08 15:44
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7440360
|2007.02.08 15:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2994
|1.2975
|1.3004
|2007.02.08 15:44
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7439181
|2007.02.08 15:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2990
|1.3009
|1.2980
|2007.02.08 15:36
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|7438515
|2007.02.08 14:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2983
|1.3008
|1.2973
|2007.02.08 15:36
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7439704
|2007.02.08 15:27
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2996
|1.3009
|1.2986
|2007.02.08 15:36
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|7438105
|2007.02.08 14:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2976
|1.3007
|1.2966
|2007.02.08 15:36
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|7436905
|2007.02.08 14:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2982
|1.3013
|1.2972
|2007.02.08 14:48
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7437163
|2007.02.08 14:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2989
|1.3014
|1.2979
|2007.02.08 14:48
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7430727
|2007.02.08 10:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2981
|1.3012
|1.2971
|2007.02.08 14:20
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|7433006
|2007.02.08 12:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2988
|1.3013
|1.2978
|2007.02.08 14:20
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7435024
|2007.02.08 13:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2994
|1.3013
|1.2984
|2007.02.08 14:20
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7429409
|2007.02.08 10:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2993
|1.3024
|1.2983
|2007.02.08 10:49
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7428260
|2007.02.08 09:34
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3006
|1.2993
|1.3016
|2007.02.08 10:11
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|7427625
|2007.02.08 09:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3013
|1.2994
|1.3023
|2007.02.08 10:11
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|7427260
|2007.02.08 09:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3020
|1.2995
|1.3030
|2007.02.08 10:11
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7427013
|2007.02.08 08:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3027
|1.2996
|1.3037
|2007.02.08 10:11
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|7422707
|2007.02.08 01:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3022
|1.2991
|1.3032
|2007.02.08 08:57
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7423361
|2007.02.08 03:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3015
|1.2990
|1.3025
|2007.02.08 08:57
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7418017
|2007.02.07 18:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3020
|1.2989
|1.3030
|2007.02.08 01:42
|1.3017
|0.00
|0.00
|-1.11
|-3.00
|7418840
|2007.02.07 18:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3014
|1.2989
|1.3024
|2007.02.08 01:42
|1.3018
|0.00
|0.00
|-2.22
|8.00
|7420967
|2007.02.07 21:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3007
|1.2988
|1.3017
|2007.02.08 01:39
|1.3017
|0.00
|0.00
|-4.44
|40.00
|7416816
|2007.02.07 17:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3009
|1.2978
|1.3019
|2007.02.07 18:03
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7415514
|2007.02.07 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3003
|1.2972
|1.3013
|2007.02.07 17:21
|1.3007
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7416502
|2007.02.07 17:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2996
|1.2971
|1.3006
|2007.02.07 17:21
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7414357
|2007.02.07 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2998
|1.2967
|1.3008
|2007.02.07 16:34
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|7414549
|2007.02.07 15:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2992
|1.2967
|1.3002
|2007.02.07 16:34
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7411166
|2007.02.07 12:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2995
|1.2964
|1.3005
|2007.02.07 15:34
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7412019
|2007.02.07 12:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2989
|1.2964
|1.2999
|2007.02.07 15:34
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7409960
|2007.02.07 11:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2988
|1.2957
|1.2998
|2007.02.07 12:20
|1.2992
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7410926
|2007.02.07 12:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2981
|1.2956
|1.2991
|2007.02.07 12:20
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7408548
|2007.02.07 09:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2983
|1.2952
|1.2993
|2007.02.07 11:19
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7409515
|2007.02.07 10:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2976
|1.2951
|1.2986
|2007.02.07 11:19
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7407390
|2007.02.07 08:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2972
|1.3003
|1.2962
|2007.02.07 09:53
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7407743
|2007.02.07 09:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2978
|1.3003
|1.2968
|2007.02.07 09:53
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|7407930
|2007.02.07 09:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2985
|1.3004
|1.2975
|2007.02.07 09:53
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7408327
|2007.02.07 09:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2992
|1.3005
|1.2982
|2007.02.07 09:53
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7404315
|2007.02.07 02:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2977
|1.3008
|1.2967
|2007.02.07 08:53
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7405464
|2007.02.07 05:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2984
|1.3009
|1.2974
|2007.02.07 08:50
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7400622
|2007.02.06 20:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2976
|1.3007
|1.2966
|2007.02.07 02:03
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.15
|-4.00
|7400771
|2007.02.06 20:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2983
|1.3008
|1.2973
|2007.02.07 02:03
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.30
|4.00
|7403507
|2007.02.07 00:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2990
|1.3009
|1.2980
|2007.02.07 02:03
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7398842
|2007.02.06 18:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2965
|1.2978
|1.2955
|2007.02.06 20:20
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|7398248
|2007.02.06 18:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2958
|1.2977
|1.2948
|2007.02.06 20:20
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|7395468
|2007.02.06 16:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2952
|1.2977
|1.2942
|2007.02.06 20:20
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7394091
|2007.02.06 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2945
|1.2976
|1.2935
|2007.02.06 20:20
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|7392596
|2007.02.06 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2943
|1.2974
|1.2933
|2007.02.06 15:45
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7392847
|2007.02.06 15:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2950
|1.2975
|1.2940
|2007.02.06 15:44
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7393350
|2007.02.06 15:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2956
|1.2975
|1.2946
|2007.02.06 15:44
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|7391271
|2007.02.06 14:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2947
|1.2978
|1.2937
|2007.02.06 15:01
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7391449
|2007.02.06 14:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2955
|1.2980
|1.2945
|2007.02.06 15:01
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|7384798
|2007.02.06 09:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2926
|1.2951
|1.2916
|2007.02.06 14:02
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|7386559
|2007.02.06 10:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2933
|1.2952
|1.2923
|2007.02.06 14:02
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|7387247
|2007.02.06 11:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2939
|1.2952
|1.2929
|2007.02.06 14:02
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|7383105
|2007.02.06 08:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2919
|1.2950
|1.2909
|2007.02.06 14:02
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|7376544
|2007.02.05 18:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2923
|1.2954
|1.2913
|2007.02.06 08:03
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.15
|3.00
|7376776
|2007.02.05 18:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2930
|1.2955
|1.2920
|2007.02.06 08:03
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.30
|20.00
|0.00
|0.00
|-40.09
|1 707.00
|Closed P/L:
|1 666.91
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7790788
|2007.02.27 19:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3253
|1.3222
|1.3263
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|Floating P/L:
|-14.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 666.91
|Floating P/L:
|-14.00
|Margin:
|53.01
|Balance:
|3 797.90
|Equity:
|3 783.90
|Free Margin:
|3 730.89
|Details:
|Gross Profit:
|5 715.67
|Gross Loss:
|4 048.76
|Total Net Profit:
|1 666.91
|Profit Factor:
|1.41
|Expected Payoff:
|4.51
|Absolute Drawdown:
|560.24
|Maximal Drawdown:
|716.74 (18.39%)
|Relative Drawdown:
|27.09% (583.69)
|Total Trades:
|370
|Short Positions (won %):
|42 (47.62%)
|Long Positions (won %):
|328 (68.60%)
|Profit Trades (% of total):
|245 (66.22%)
|Loss trades (% of total):
|125 (33.78%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-192.00
|Average
|profit trade:
|23.33
|loss trade:
|-32.39
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (168.34)
|consecutive losses ($):
|6 (-273.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|334.00 (9)
|consecutive loss (count):
|-498.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2