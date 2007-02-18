|Account: 407847
|Name: newstrader_news
|Currency: USD
|2007 February 21, 11:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10799522
|2007.02.18 13:23
|balance
|Deposit
|5 000.00
|10814220
|2007.02.19 14:25
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1669
|1.1639
|1.1769
|2007.02.19 14:40
|1.1653
|cancelled
|10814222
|2007.02.19 14:34
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1646
|1.1676
|1.1546
|2007.02.19 22:59
|1.1645
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|10814225
|2007.02.19 14:25
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1679
|1.1649
|1.1779
|2007.02.19 14:40
|1.1653
|cancelled
|10814226
|2007.02.19 14:25
|sell stop
|0.20
|usdcad
|1.1636
|1.1666
|1.1536
|2007.02.19 14:40
|1.1648
|cancelled
|10814227
|2007.02.19 14:25
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1689
|1.1659
|1.1789
|2007.02.19 14:40
|1.1654
|cancelled
|10814228
|2007.02.19 14:25
|sell stop
|0.20
|usdcad
|1.1626
|1.1656
|1.1526
|2007.02.19 15:15
|1.1637
|cancelled
|10829429
|2007.02.20 08:13
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2347
|1.2317
|1.2447
|2007.02.20 08:29
|1.2332
|cancelled
|10829430
|2007.02.20 08:13
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2312
|1.2342
|1.2212
|2007.02.20 08:30
|1.2328
|cancelled
|10829431
|2007.02.20 08:13
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2357
|1.2327
|1.2457
|2007.02.20 08:29
|1.2332
|cancelled
|10829432
|2007.02.20 08:13
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2302
|1.2332
|1.2202
|2007.02.20 09:13
|1.2353
|cancelled
|10829433
|2007.02.20 08:13
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2367
|1.2337
|1.2467
|2007.02.20 08:29
|1.2332
|cancelled
|10829434
|2007.02.20 08:13
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2292
|1.2322
|1.2192
|2007.02.20 08:30
|1.2328
|cancelled
|10831101
|2007.02.20 09:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2373
|1.2377
|1.2473
|2007.02.20 13:04
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|10831102
|2007.02.20 09:13
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2340
|1.2370
|1.2240
|2007.02.20 09:28
|1.2361
|cancelled
|10831105
|2007.02.20 09:13
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2383
|1.2353
|1.2483
|2007.02.20 09:28
|1.2364
|cancelled
|10831106
|2007.02.20 09:13
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2330
|1.2360
|1.2230
|2007.02.20 09:28
|1.2361
|cancelled
|10831108
|2007.02.20 09:13
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2393
|1.2363
|1.2493
|2007.02.20 09:28
|1.2366
|cancelled
|10831110
|2007.02.20 09:13
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2320
|1.2350
|1.2220
|2007.02.20 09:28
|1.2361
|cancelled
|10833189
|2007.02.20 10:35
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9511
|1.9481
|1.9611
|2007.02.20 11:59
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|10833191
|2007.02.20 10:28
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9488
|1.9518
|1.9388
|2007.02.20 10:43
|1.9510
|cancelled
|10833192
|2007.02.20 10:39
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9521
|1.9491
|1.9621
|2007.02.20 11:10
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|10833193
|2007.02.20 10:28
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9478
|1.9508
|1.9378
|2007.02.20 10:43
|1.9510
|cancelled
|10833195
|2007.02.20 10:28
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9531
|1.9501
|1.9631
|2007.02.20 10:43
|1.9513
|cancelled
|10833196
|2007.02.20 10:28
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9468
|1.9498
|1.9368
|2007.02.20 10:43
|1.9510
|cancelled
|10836066
|2007.02.20 12:56
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1665
|1.1635
|1.1765
|2007.02.20 13:12
|1.1650
|cancelled
|10836067
|2007.02.20 12:56
|sell stop
|0.20
|usdcad
|1.1639
|1.1669
|1.1539
|2007.02.20 13:12
|1.1645
|cancelled
|10836069
|2007.02.20 12:56
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1674
|1.1644
|1.1774
|2007.02.20 13:12
|1.1650
|cancelled
|10836071
|2007.02.20 12:56
|sell stop
|0.20
|usdcad
|1.1629
|1.1659
|1.1529
|2007.02.20 13:12
|1.1646
|cancelled
|10836072
|2007.02.20 12:56
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1684
|1.1654
|1.1784
|2007.02.20 13:12
|1.1650
|cancelled
|10836073
|2007.02.20 12:56
|sell stop
|0.20
|usdcad
|1.1619
|1.1649
|1.1519
|2007.02.20 13:12
|1.1645
|cancelled
|10837684
|2007.02.20 14:25
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1660
|1.1630
|1.1760
|2007.02.20 14:40
|1.1648
|cancelled
|10837685
|2007.02.20 14:25
|sell stop
|0.20
|usdcad
|1.1635
|1.1665
|1.1535
|2007.02.20 14:41
|1.1646
|cancelled
|10837688
|2007.02.20 14:25
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1670
|1.1640
|1.1770
|2007.02.20 14:40
|1.1648
|cancelled
|10837692
|2007.02.20 14:25
|sell stop
|0.20
|usdcad
|1.1625
|1.1655
|1.1525
|2007.02.20 14:41
|1.1648
|cancelled
|10837693
|2007.02.20 14:25
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1680
|1.1650
|1.1780
|2007.02.20 14:40
|1.1648
|cancelled
|10837696
|2007.02.20 14:25
|sell stop
|0.20
|usdcad
|1.1615
|1.1645
|1.1515
|2007.02.20 14:41
|1.1647
|cancelled
|10840871
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9572
|1.9542
|1.9672
|2007.02.20 16:43
|1.9560
|cancelled
|10840873
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9539
|1.9569
|1.9439
|2007.02.20 16:43
|1.9557
|cancelled
|10840876
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9581
|1.9551
|1.9681
|2007.02.20 16:43
|1.9560
|cancelled
|10840878
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9528
|1.9558
|1.9428
|2007.02.20 16:44
|1.9557
|cancelled
|10840879
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9592
|1.9562
|1.9692
|2007.02.20 16:43
|1.9560
|cancelled
|10840880
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9518
|1.9548
|1.9418
|2007.02.20 16:43
|1.9557
|cancelled
|10840881
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3158
|1.3128
|1.3258
|2007.02.20 16:43
|1.3142
|cancelled
|10840882
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3125
|1.3155
|1.3025
|2007.02.20 23:00
|1.3135
|cancelled
|10840883
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3168
|1.3138
|1.3268
|2007.02.20 16:43
|1.3142
|cancelled
|10840884
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3115
|1.3145
|1.3015
|2007.02.20 23:05
|1.3136
|cancelled
|10840885
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3178
|1.3148
|1.3278
|2007.02.20 16:43
|1.3142
|cancelled
|10840887
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3105
|1.3135
|1.3005
|2007.02.20 23:00
|1.3135
|cancelled
|10840897
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|120.32
|120.02
|121.32
|2007.02.20 16:43
|120.19
|cancelled
|10840898
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|119.99
|120.29
|118.99
|2007.02.20 16:44
|120.15
|cancelled
|10840899
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|120.42
|120.12
|121.42
|2007.02.20 16:43
|120.19
|cancelled
|10840900
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|119.89
|120.19
|118.89
|2007.02.20 16:44
|120.16
|cancelled
|10840902
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|120.52
|120.22
|121.52
|2007.02.20 16:43
|120.19
|cancelled
|10840903
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|119.79
|120.09
|118.79
|2007.02.20 16:44
|120.15
|cancelled
|10840904
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2379
|1.2349
|1.2479
|2007.02.20 22:59
|1.2366
|cancelled
|10840906
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2344
|1.2374
|1.2244
|2007.02.20 22:59
|1.2363
|cancelled
|10840910
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2389
|1.2359
|1.2489
|2007.02.20 22:59
|1.2366
|cancelled
|10840911
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2334
|1.2364
|1.2234
|2007.02.20 23:00
|1.2362
|cancelled
|10840912
|2007.02.20 16:28
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2399
|1.2369
|1.2499
|2007.02.20 22:59
|1.2368
|cancelled
|10840913
|2007.02.20 16:28
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2324
|1.2354
|1.2224
|2007.02.20 22:59
|1.2363
|cancelled
|10848694
|2007.02.21 00:58
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7895
|0.7865
|0.7995
|2007.02.21 00:58
|0.7879
|cancelled
|10848696
|2007.02.21 00:58
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.7861
|0.7891
|0.7761
|2007.02.21 00:58
|0.7876
|cancelled
|10848697
|2007.02.21 00:58
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7905
|0.7875
|0.8005
|2007.02.21 00:58
|0.7879
|cancelled
|10848698
|2007.02.21 00:58
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.7851
|0.7881
|0.7751
|2007.02.21 00:58
|0.7875
|cancelled
|10848700
|2007.02.21 00:58
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7915
|0.7885
|0.8015
|2007.02.21 00:58
|0.7879
|cancelled
|10848701
|2007.02.21 00:58
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.7841
|0.7871
|0.7741
|2007.02.21 00:58
|0.7876
|cancelled
|10848703
|2007.02.21 00:58
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.7869
|0.7899
|0.7769
|2007.02.21 11:24
|0.7893
|cancelled
|10848704
|2007.02.21 00:58
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7904
|0.7874
|0.8004
|2007.02.21 11:24
|0.7897
|cancelled
|10848705
|2007.02.21 00:59
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.7859
|0.7889
|0.7759
|2007.02.21 11:24
|0.7893
|cancelled
|10848707
|2007.02.21 00:59
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7914
|0.7884
|0.8014
|2007.02.21 11:24
|0.7897
|cancelled
|10848708
|2007.02.21 00:59
|sell stop
|0.10
|audusd
|0.7849
|0.7879
|0.7749
|2007.02.21 11:25
|0.7893
|cancelled
|10852634
|2007.02.21 07:28
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|120.51
|120.21
|121.51
|2007.02.21 07:44
|120.40
|cancelled
|10852635
|2007.02.21 08:51
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.18
|120.48
|119.18
|2007.02.21 09:00
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.80
|10852637
|2007.02.21 07:28
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|120.61
|120.31
|121.61
|2007.02.21 07:44
|120.40
|cancelled
|10852638
|2007.02.21 07:28
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|120.08
|120.38
|119.08
|2007.02.21 11:25
|120.64
|cancelled
|10852639
|2007.02.21 07:28
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|120.71
|120.41
|121.71
|2007.02.21 07:44
|120.40
|cancelled
|10852640
|2007.02.21 07:28
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|119.98
|120.28
|118.98
|2007.02.21 11:25
|120.64
|cancelled
|10856939
|2007.02.21 10:28
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9575
|1.9545
|1.9675
|2007.02.21 10:48
|1.9519
|cancelled
|10856940
|2007.02.21 10:29
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9541
|1.9525
|1.9441
|2007.02.21 10:37
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|10856941
|2007.02.21 10:28
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9585
|1.9555
|1.9685
|2007.02.21 10:48
|1.9521
|cancelled
|10856942
|2007.02.21 10:32
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9531
|1.9525
|1.9431
|2007.02.21 10:37
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|10856944
|2007.02.21 10:28
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9595
|1.9565
|1.9695
|2007.02.21 10:48
|1.9520
|cancelled
|10856945
|2007.02.21 10:33
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9521
|1.9505
|1.9421
|2007.02.21 11:25
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.81
|Closed P/L:
|-87.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10848702
|2007.02.21 08:29
|buy
|0.10
|audusd
|0.7894
|0.7864
|0.7994
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|Floating P/L:
|-6.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-87.81
|Floating P/L:
|-6.00
|Margin:
|157.88
|Balance:
|4 912.19
|Equity:
|4 906.19
|Free Margin:
|4 748.31
|Details:
|Gross Profit:
|87.99
|Gross Loss:
|175.80
|Total Net Profit:
|-87.81
|Profit Factor:
|0.50
|Expected Payoff:
|-10.98
|Absolute Drawdown:
|167.61
|Maximal Drawdown:
|169.33 (3.39%)
|Relative Drawdown:
|3.39% (169.33)
|Total Trades:
|8
|Short Positions (won %):
|5 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|3 (33.33%)
|Profit Trades (% of total):
|5 (62.50%)
|Loss trades (% of total):
|3 (37.50%)
|Largest
|profit trade:
|33.60
|loss trade:
|-63.00
|Average
|profit trade:
|17.60
|loss trade:
|-58.60
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (79.80)
|consecutive losses ($):
|2 (-126.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|79.80 (3)
|consecutive loss (count):
|-126.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2