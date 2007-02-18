Alpari Ltd

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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -87.81 Floating P/L: -6.00 Margin: 157.88
Balance: 4 912.19 Equity: 4 906.19 Free Margin: 4 748.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 87.99 Gross Loss: 175.80 Total Net Profit: -87.81
Profit Factor: 0.50 Expected Payoff: -10.98  
Absolute Drawdown: 167.61 Maximal Drawdown: 169.33 (3.39%) Relative Drawdown: 3.39% (169.33)
 
Total Trades: 8 Short Positions (won %): 5 (80.00%) Long Positions (won %): 3 (33.33%)
Profit Trades (% of total): 5 (62.50%) Loss trades (% of total): 3 (37.50%)
Largest profit trade: 33.60 loss trade: -63.00
Average profit trade: 17.60 loss trade: -58.60
Maximum consecutive wins ($): 3 (79.80) consecutive losses ($): 2 (-126.00)
Maximal consecutive profit (count): 79.80 (3) consecutive loss (count): -126.00 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2