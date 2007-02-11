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|Details:
|Gross Profit:
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|Total Net Profit:
|-10.70
|Profit Factor:
|0.49
|Expected Payoff:
|-2.67
|Absolute Drawdown:
|14.70
|Maximal Drawdown:
|21.00 (0.42%)
|Relative Drawdown:
|0.42% (21.00)
|Total Trades:
|4
|Short Positions (won %):
|3 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|1 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|3 (75.00%)
|Loss trades (% of total):
|1 (25.00%)
|Largest
|profit trade:
|4.20
|loss trade:
|-21.00
|Average
|profit trade:
|3.43
|loss trade:
|-21.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (6.30)
|consecutive losses ($):
|1 (-21.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|6.30 (2)
|consecutive loss (count):
|-21.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1