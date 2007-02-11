Alpari Ltd

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Closed P/L: -10.70
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -10.70 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 989.30 Equity: 4 989.30 Free Margin: 4 989.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 10.30 Gross Loss: 21.00 Total Net Profit: -10.70
Profit Factor: 0.49 Expected Payoff: -2.67  
Absolute Drawdown: 14.70 Maximal Drawdown: 21.00 (0.42%) Relative Drawdown: 0.42% (21.00)
 
Total Trades: 4 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 1 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 3 (75.00%) Loss trades (% of total): 1 (25.00%)
Largest profit trade: 4.20 loss trade: -21.00
Average profit trade: 3.43 loss trade: -21.00
Maximum consecutive wins ($): 2 (6.30) consecutive losses ($): 1 (-21.00)
Maximal consecutive profit (count): 6.30 (2) consecutive loss (count): -21.00 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1