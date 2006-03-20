Strategy Tester Report
10point3Miracle

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.01 23:00 - 2007.02.20 00:00 (2006.01.01 - 2007.02.20)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=6; Pips=4; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; mm=1; risk=5; AccountisNormal=0; Magic=10201;
Bars in test14931Ticks modelled1808901Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit22283.14Gross profit76668.10Gross loss-54384.97
Profit factor1.41Expected payoff10.83
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown9303.18 (43.65%)Relative drawdown43.65% (9303.18)
Total trades2057Short positions (won %)1008 (56.94%)Long positions (won %)1049 (57.58%)
Profit trades (% of total)1178 (57.27%)Loss trades (% of total)879 (42.73%)
Largestprofit trade744.00loss trade-932.80
Averageprofit trade65.08loss trade-61.87
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (1391.50)consecutive losses (loss in money)8 (-2584.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1417.10 (13)consecutive loss (count of losses)-3127.00 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 07:00sell10.051.18311.18561.1821
22006.01.02 07:50sell20.101.18361.18571.1826
32006.01.02 07:51sell30.201.18411.18581.1831
42006.01.02 07:54sell40.401.18451.18581.1835
52006.01.02 08:05close40.401.18371.18581.183532.001032.00
62006.01.02 08:05close30.201.18441.18581.1831-6.001026.00
72006.01.02 08:06close20.101.18431.18571.1826-7.001019.00
82006.01.02 08:07close10.051.18441.18561.1821-6.501012.50
92006.01.02 08:30buy50.051.18611.18361.1871
102006.01.02 08:32buy60.101.18561.18351.1866
112006.01.02 08:46buy70.201.18481.18311.1858
122006.01.02 08:46buy80.401.18421.18291.1852
132006.01.02 08:47close80.401.18481.18291.185224.001036.50
142006.01.02 08:48close70.201.18451.18311.1858-6.001030.50
152006.01.02 08:48close60.101.18431.18351.1866-13.001017.50
162006.01.02 08:49close50.051.18481.18361.1871-6.501011.00
172006.01.02 08:49buy90.051.18471.18221.1857
182006.01.02 10:31buy100.101.18421.18211.1852
192006.01.02 11:50buy110.201.18361.18191.1846
202006.01.02 11:55close110.201.18411.18191.184610.001021.00
212006.01.02 11:55close100.101.18421.18211.18520.001021.00
222006.01.02 11:55close90.051.18391.18221.1857-4.001017.00
232006.01.02 13:30sell120.051.18291.18541.1819
242006.01.02 16:21t/p120.051.18191.18541.18195.001022.00
252006.01.03 01:30buy130.051.18431.18181.1853
262006.01.03 01:54t/p130.051.18531.18181.18535.001027.00
272006.01.03 01:54buy140.051.18551.18301.1865
282006.01.03 02:00t/p140.051.18651.18301.18655.001032.00
292006.01.05 08:30sell150.051.20981.21231.2088
302006.01.05 08:55sell160.101.21031.21241.2093
312006.01.05 08:56sell170.201.21071.21241.2097
322006.01.05 08:56sell180.401.21131.21261.2103
332006.01.05 08:57close180.401.21081.21261.210320.001052.00
342006.01.05 08:57close170.201.21091.21241.2097-4.001048.00
352006.01.05 08:57close160.101.21051.21241.2093-2.001046.00
362006.01.05 08:57close150.051.21061.21231.2088-4.001042.00
372006.01.05 08:57sell190.051.21071.21321.2097
382006.01.05 09:02t/p190.051.20971.21321.20975.001047.00
392006.01.05 10:00sell200.051.20981.21231.2088
402006.01.05 10:05sell210.101.21031.21241.2093
412006.01.05 10:40t/p210.101.20931.21241.209310.001057.00
422006.01.05 10:40close200.051.20911.21231.20883.501060.50
432006.01.05 19:30buy220.051.21071.20821.2117
442006.01.05 19:39t/p220.051.21171.20821.21175.001065.50
452006.01.05 19:39buy230.051.21191.20941.2129
462006.01.05 19:40buy240.101.21121.20911.2122
472006.01.05 19:45buy250.201.21081.20911.2118
482006.01.05 20:06buy260.401.21031.20901.2113
492006.01.05 20:07close260.401.21081.20901.211320.001085.50
502006.01.05 20:08close250.201.21071.20911.2118-2.001083.50
512006.01.05 20:08close240.101.21081.20911.2122-4.001079.50
522006.01.05 20:08close230.051.21051.20941.2129-7.001072.50
532006.01.06 03:00sell270.051.20921.21171.2082
542006.01.06 04:38sell280.101.20981.21191.2088
552006.01.06 04:53t/p280.101.20881.21191.208810.001082.50
562006.01.06 04:53close270.051.20881.21171.20822.001084.50
572006.01.06 13:00buy290.051.21031.20781.2113
582006.01.06 13:10buy300.101.20951.20741.2105
592006.01.06 13:31t/p300.101.21051.20741.210510.001094.50
602006.01.06 13:31close290.051.21091.20781.21133.001097.50
612006.01.09 07:30sell310.051.21151.21401.2105
622006.01.09 07:31sell320.101.21211.21421.2111
632006.01.09 07:31sell330.201.21261.21431.2116
642006.01.09 07:31close330.201.21211.21431.211610.001107.50
652006.01.09 07:32close320.101.21201.21421.21111.001108.50
662006.01.09 07:32close310.051.21241.21401.2105-4.501104.00
672006.01.09 07:32sell340.061.21191.21441.2109
682006.01.09 07:38t/p340.061.21091.21441.21096.001110.00
692006.01.09 07:38sell350.061.21071.21321.2097
702006.01.09 07:38sell360.121.21121.21331.2102
712006.01.09 07:42sell370.241.21181.21351.2108
722006.01.09 07:47close370.241.21121.21351.210814.401124.40
732006.01.09 07:48close360.121.21141.21331.2102-2.401122.00
742006.01.09 07:48close350.061.21151.21321.2097-4.801117.20
752006.01.09 07:48sell380.061.21141.21391.2104
762006.01.09 08:18sell390.121.21191.21401.2109
772006.01.09 08:22t/p390.121.21091.21401.210912.001129.20
782006.01.09 08:22close380.061.21071.21391.21044.201133.40
792006.01.10 10:30buy400.061.20961.20711.2106
802006.01.10 10:47t/p400.061.21061.20711.21066.001139.40
812006.01.10 10:47buy410.061.21081.20831.2118
822006.01.10 10:48buy420.121.21001.20791.2110
832006.01.10 11:00t/p420.121.21101.20791.211012.001151.40
842006.01.10 11:00close410.061.21101.20831.21181.201152.60
852006.01.10 14:30sell430.061.20491.20741.2039
862006.01.10 14:47sell440.121.20561.20771.2046
872006.01.10 14:51sell450.241.20611.20781.2051
882006.01.10 14:52close450.241.20561.20781.205112.001164.60
892006.01.10 14:52close440.121.20541.20771.20462.401167.00
902006.01.10 14:53close430.061.20571.20741.2039-4.801162.20
912006.01.10 14:53sell460.061.20541.20791.2044
922006.01.10 14:53sell470.121.20591.20801.2049
932006.01.10 14:57sell480.241.20651.20821.2055
942006.01.10 14:58close480.241.20601.20821.205512.001174.20
952006.01.10 14:58close470.121.20631.20801.2049-4.801169.40
962006.01.10 14:59close460.061.20621.20791.2044-4.801164.60
972006.01.10 14:59sell490.061.20591.20841.2049
982006.01.10 14:59sell500.121.20651.20861.2055
992006.01.10 15:03sell510.241.20691.20861.2059
1002006.01.10 15:04sell520.481.20741.20871.2064
1012006.01.10 15:11close520.481.20681.20871.206428.801193.40
1022006.01.10 15:11close510.241.20671.20861.20594.801198.20
1032006.01.10 15:11close500.121.20711.20861.2055-7.201191.00
1042006.01.10 15:11close490.061.20701.20841.2049-6.601184.40
1052006.01.11 12:00buy530.061.20791.20541.2089
1062006.01.11 12:07buy540.121.20741.20531.2084
1072006.01.11 12:21t/p540.121.20841.20531.208412.001196.40
1082006.01.11 12:21close530.061.20841.20541.20893.001199.40
1092006.01.11 12:21buy550.061.20851.20601.2095
1102006.01.11 12:28t/p550.061.20951.20601.20956.001205.40
1112006.01.11 12:28buy560.061.20971.20721.2107
1122006.01.11 12:29buy570.121.20901.20691.2100
1132006.01.11 12:35t/p570.121.21001.20691.210012.001217.40
1142006.01.11 12:35close560.061.21011.20721.21072.401219.80
1152006.01.12 14:00sell580.061.20941.21191.2084
1162006.01.12 14:00t/p580.061.20841.21191.20846.001225.80
1172006.01.12 14:00sell590.061.20761.21011.2066
1182006.01.12 14:01sell600.121.20811.21021.2071
1192006.01.12 14:02t/p600.121.20711.21021.207112.001237.80
1202006.01.12 14:02close590.061.20701.21011.20663.601241.40
1212006.01.12 14:02sell610.061.20691.20941.2059
1222006.01.12 14:06t/p610.061.20591.20941.20596.001247.40
1232006.01.12 14:06sell620.061.20541.20791.2044
1242006.01.12 14:07sell630.121.20591.20801.2049
1252006.01.12 14:07t/p630.121.20491.20801.204912.001259.40
1262006.01.12 14:07close620.061.20451.20791.20445.401264.80
1272006.01.12 14:07sell640.061.20451.20701.2035
1282006.01.12 14:08sell650.121.20511.20721.2041
1292006.01.12 14:08sell660.241.20561.20731.2046
1302006.01.12 14:10sell670.481.20621.20751.2052
1312006.01.12 14:14sell680.961.20671.20761.2057
1322006.01.12 14:15s/l640.061.20701.20701.2035-15.001249.80
1332006.01.12 14:15close680.961.20711.20761.2057-38.401211.40
1342006.01.12 14:15s/l650.121.20721.20721.2041-25.201186.20
1352006.01.12 14:15s/l660.241.20731.20731.2046-40.801145.40
1362006.01.12 14:15close670.481.20731.20751.2052-52.801092.60
1372006.01.12 14:15sell690.051.20701.20951.2060
1382006.01.12 14:20t/p690.051.20601.20951.20605.001097.60
1392006.01.12 14:20sell700.051.20561.20811.2046
1402006.01.12 14:21sell710.101.20611.20821.2051
1412006.01.12 14:27t/p710.101.20511.20821.205110.001107.60
1422006.01.12 14:27close700.051.20501.20811.20463.001110.60
1432006.01.12 14:27sell720.061.20501.20751.2040
1442006.01.12 14:28sell730.121.20551.20761.2045
1452006.01.12 14:28t/p730.121.20451.20761.204512.001122.60
1462006.01.12 14:28close720.061.20411.20751.20405.401128.00
1472006.01.12 14:28sell740.061.20401.20651.2030
1482006.01.12 14:29t/p740.061.20301.20651.20306.001134.00
1492006.01.12 14:29sell750.061.20271.20521.2017
1502006.01.12 14:30t/p750.061.20171.20521.20176.001140.00
1512006.01.13 08:30buy760.061.20701.20451.2080
1522006.01.13 08:36buy770.121.20641.20431.2074
1532006.01.13 08:45t/p770.121.20741.20431.207412.001152.00
1542006.01.13 08:45close760.061.20741.20451.20802.401154.40
1552006.01.13 08:45buy780.061.20741.20491.2084
1562006.01.13 08:46buy790.121.20691.20481.2079
1572006.01.13 08:50buy800.241.20651.20481.2075
1582006.01.13 08:58buy810.481.20591.20461.2069
1592006.01.13 09:00close810.481.20641.20461.206924.001178.40
1602006.01.13 09:00close800.241.20631.20481.2075-4.801173.60
1612006.01.13 09:00close790.121.20641.20481.2079-6.001167.60
1622006.01.13 09:01close780.061.20631.20491.2084-6.601161.00
1632006.01.16 13:30sell820.061.21171.21421.2107
1642006.01.16 13:31sell830.121.21221.21431.2112
1652006.01.16 14:34t/p830.121.21121.21431.211212.001173.00
1662006.01.16 14:34close820.061.21101.21421.21074.201177.20
1672006.01.17 07:30buy840.061.21381.21131.2148
1682006.01.17 07:32buy850.121.21311.21101.2141
1692006.01.17 07:46t/p850.121.21411.21101.214112.001189.20
1702006.01.17 07:46close840.061.21421.21131.21482.401191.60
1712006.01.17 07:46buy860.061.21431.21181.2153
1722006.01.17 07:47buy870.121.21361.21151.2146
1732006.01.17 08:19buy880.241.21301.21131.2140
1742006.01.17 08:20close880.241.21361.21131.214014.401206.00
1752006.01.17 08:20close870.121.21351.21151.2146-1.201204.80
1762006.01.17 08:20close860.061.21331.21181.2153-6.001198.80
1772006.01.17 10:30sell890.061.21061.21311.2096
1782006.01.17 10:35sell900.121.21101.21311.2100
1792006.01.17 10:45sell910.241.21151.21321.2105
1802006.01.17 10:46close910.241.21111.21321.21059.601208.40
1812006.01.17 10:46close900.121.21131.21311.2100-3.601204.80
1822006.01.17 10:47close890.061.21141.21311.2096-4.801200.00
1832006.01.17 10:47sell920.061.21131.21381.2103
1842006.01.17 11:07t/p920.061.21031.21381.21036.001206.00
1852006.01.17 22:00buy930.061.21081.20831.2118
1862006.01.17 22:12buy940.121.21031.20821.2113
1872006.01.17 22:24t/p940.121.21131.20821.211312.001218.00
1882006.01.17 22:24close930.061.21131.20831.21183.001221.00
1892006.01.17 22:24buy950.061.21141.20891.2124
1902006.01.17 23:43buy960.121.21091.20881.2119
1912006.01.18 00:02buy970.241.21051.20881.2115
1922006.01.18 00:03close970.241.21091.20881.21159.601230.60
1932006.01.18 00:04close960.121.21081.20881.2119-1.991228.61
1942006.01.18 00:04close950.061.21101.20891.2124-2.791225.82
1952006.01.18 05:00sell980.061.20901.21151.2080
1962006.01.18 05:05sell990.121.20951.21161.2085
1972006.01.18 05:49sell1000.241.21001.21171.2090
1982006.01.18 05:59close1000.241.20931.21171.209016.801242.62
1992006.01.18 05:59close990.121.20941.21161.20851.201243.82
2002006.01.18 06:00close980.061.20951.21151.2080-3.001240.82
2012006.01.18 08:30buy1010.061.21261.21011.2136
2022006.01.18 08:49t/p1010.061.21361.21011.21366.001246.82
2032006.01.18 08:49buy1020.061.21381.21131.2148
2042006.01.18 08:53t/p1020.061.21481.21131.21486.001252.82
2052006.01.18 08:53buy1030.061.21511.21261.2161
2062006.01.18 08:54buy1040.121.21471.21261.2157
2072006.01.18 08:55t/p1040.121.21571.21261.215712.001264.82
2082006.01.18 08:55close1030.061.21571.21261.21613.601268.42
2092006.01.18 08:55buy1050.061.21551.21301.2165
2102006.01.18 08:55buy1060.121.21481.21271.2158
2112006.01.18 08:58buy1070.241.21431.21261.2153
2122006.01.18 09:01buy1080.481.21381.21251.2148
2132006.01.18 09:07s/l1050.061.21301.21301.2165-15.001253.42
2142006.01.18 09:07close1080.481.21301.21251.2148-38.401215.02
2152006.01.18 09:07close1070.241.21311.21261.2153-28.801186.22
2162006.01.18 09:07s/l1060.121.21271.21271.2158-25.201161.02
2172006.01.18 17:30sell1090.061.20821.21071.2072
2182006.01.18 17:56sell1100.121.20881.21091.2078
2192006.01.18 18:08t/p1100.121.20781.21091.207812.001173.02
2202006.01.18 18:08close1090.061.20781.21071.20722.401175.42
2212006.01.18 22:30buy1110.061.21191.20941.2129
2222006.01.18 23:38buy1120.121.21131.20921.2123
2232006.01.18 23:45buy1130.241.21061.20891.2116
2242006.01.19 00:20buy1140.481.21001.20871.2110
2252006.01.19 00:26s/l1110.061.20941.20941.2129-16.181159.24
2262006.01.19 00:26close1140.481.20941.20871.2110-28.801130.44
2272006.01.19 00:26close1130.241.20951.20891.2116-31.121099.33
2282006.01.19 00:27close1120.121.20941.20921.2123-25.161074.17
2292006.01.19 00:30sell1150.051.20911.21161.2081
2302006.01.19 01:00sell1160.101.20971.21181.2087
2312006.01.19 01:12sell1170.201.21021.21191.2092
2322006.01.19 01:34close1170.201.20971.21191.209210.001084.17
2332006.01.19 01:34close1160.101.21001.21181.2087-3.001081.17
2342006.01.19 01:35close1150.051.20981.21161.2081-3.501077.67
2352006.01.19 16:30buy1180.051.21121.20871.2122
2362006.01.19 16:30buy1190.101.21081.20871.2118
2372006.01.19 16:49buy1200.201.21031.20861.2113
2382006.01.19 16:50close1200.201.21081.20861.211310.001087.67
2392006.01.19 16:50close1190.101.21071.20871.2118-1.001086.67
2402006.01.19 16:50close1180.051.21091.20871.2122-1.501085.17
2412006.01.19 16:50buy1210.051.21071.20821.2117
2422006.01.19 16:50buy1220.101.20991.20781.2109
2432006.01.19 16:53t/p1220.101.21091.20781.210910.001095.17
2442006.01.19 16:53close1210.051.21091.20821.21171.001096.17
2452006.01.19 16:53buy1230.051.21101.20851.2120
2462006.01.19 16:53buy1240.101.21051.20841.2115
2472006.01.19 17:01t/p1240.101.21151.20841.211510.001106.17
2482006.01.19 17:01close1230.051.21171.20851.21203.501109.67
2492006.01.20 00:30sell1250.061.20821.21071.2072
2502006.01.20 00:39sell1260.121.20871.21081.2077
2512006.01.20 00:59sell1270.241.20921.21091.2082
2522006.01.20 01:05close1270.241.20861.21091.208214.401124.07
2532006.01.20 01:06close1260.121.20871.21081.20770.001124.07
2542006.01.20 01:06close1250.061.20881.21071.2072-3.601120.47
2552006.01.20 14:30buy1280.061.21031.20781.2113
2562006.01.20 14:39buy1290.121.20981.20771.2108
2572006.01.20 14:48buy1300.241.20931.20761.2103
2582006.01.20 14:49close1300.241.20991.20761.210314.401134.87
2592006.01.20 14:49close1290.121.20971.20771.2108-1.201133.67
2602006.01.20 14:49close1280.061.20961.20781.2113-4.201129.47
2612006.01.20 14:50buy1310.061.20971.20721.2107
2622006.01.20 14:50buy1320.121.20921.20711.2102
2632006.01.20 14:50buy1330.241.20881.20711.2098
2642006.01.20 14:57close1330.241.20931.20711.209812.001141.47
2652006.01.20 14:57close1320.121.20921.20711.21020.001141.47
2662006.01.20 14:57close1310.061.20951.20721.2107-1.201140.27
2672006.01.20 14:57buy1340.061.20951.20701.2105
2682006.01.20 14:59buy1350.121.20901.20691.2100
2692006.01.20 15:01t/p1350.121.21001.20691.210012.001152.27
2702006.01.20 15:01close1340.061.21001.20701.21053.001155.27
2712006.01.24 09:30sell1360.061.22781.23031.2268
2722006.01.24 10:01sell1370.121.22831.23041.2273
2732006.01.24 10:06sell1380.241.22881.23051.2278
2742006.01.24 10:06close1380.241.22831.23051.227812.001167.27
2752006.01.24 10:06close1370.121.22841.23041.2273-1.201166.07
2762006.01.24 10:06close1360.061.22871.23031.2268-5.401160.67
2772006.01.24 18:30buy1390.061.22951.22701.2305
2782006.01.24 18:59buy1400.121.22901.22691.2300
2792006.01.24 19:20buy1410.241.22831.22661.2293
2802006.01.24 19:22buy1420.481.22781.22651.2288
2812006.01.24 19:22s/l1390.061.22701.22701.2305-15.001145.67
2822006.01.24 19:22close1420.481.22701.22651.2288-38.401107.27
2832006.01.24 19:22close1410.241.22721.22661.2293-26.401080.87
2842006.01.24 19:22close1400.121.22711.22691.2300-22.801058.07
2852006.01.24 22:30sell1430.051.22751.23001.2265
2862006.01.24 23:25t/p1430.051.22651.23001.22655.001063.07
2872006.01.25 09:30buy1440.051.23091.22841.2319
2882006.01.25 09:30buy1450.101.23041.22831.2314
2892006.01.25 09:42t/p1450.101.23141.22831.231410.001073.07
2902006.01.25 09:42close1440.051.23161.22841.23193.501076.57
2912006.01.25 09:42buy1460.051.23161.22911.2326
2922006.01.25 09:44buy1470.101.23111.22901.2321
2932006.01.25 09:55t/p1470.101.23211.22901.232110.001086.57
2942006.01.25 09:55close1460.051.23211.22911.23262.501089.07
2952006.01.25 09:55buy1480.051.23211.22961.2331
2962006.01.25 10:03buy1490.101.23161.22951.2326
2972006.01.25 10:14buy1500.201.23101.22931.2320
2982006.01.25 10:20close1500.201.23151.22931.232010.001099.07
2992006.01.25 10:20close1490.101.23121.22951.2326-4.001095.07
3002006.01.25 10:20close1480.051.23131.22961.2331-4.001091.07
3012006.01.25 15:00sell1510.051.22571.22821.2247
3022006.01.25 15:01sell1520.101.22641.22851.2254
3032006.01.25 15:04sell1530.201.22691.22861.2259
3042006.01.25 15:08sell1540.401.22751.22881.2265
3052006.01.25 15:09close1540.401.22701.22881.226520.001111.07
3062006.01.25 15:09close1530.201.22711.22861.2259-4.001107.07
3072006.01.25 15:09close1520.101.22741.22851.2254-10.001097.07
3082006.01.25 15:10close1510.051.22731.22821.2247-8.001089.07
3092006.01.25 15:10sell1550.051.22721.22971.2262
3102006.01.25 15:15sell1560.101.22771.22981.2267
3112006.01.25 15:25t/p1560.101.22671.22981.226710.001099.07
3122006.01.25 15:25close1550.051.22671.22971.22622.501101.57
3132006.01.25 15:25sell1570.061.22641.22891.2254
3142006.01.25 15:25sell1580.121.22701.22911.2260
3152006.01.25 15:29sell1590.241.22751.22921.2265
3162006.01.25 15:38close1590.241.22701.22921.226512.001113.57
3172006.01.25 15:38close1580.121.22711.22911.2260-1.201112.37
3182006.01.25 15:39close1570.061.22721.22891.2254-4.801107.57
3192006.01.31 03:00buy1600.061.21011.20761.2111
3202006.01.31 04:52buy1610.121.20961.20751.2106
3212006.01.31 05:09buy1620.241.20901.20731.2100
3222006.01.31 05:20close1620.241.20951.20731.210012.001119.57
3232006.01.31 05:21close1610.121.20931.20751.2106-3.601115.97
3242006.01.31 05:21close1600.061.20951.20761.2111-3.601112.37
3252006.02.01 10:00sell1630.061.21231.21481.2113
3262006.02.01 10:00sell1640.121.21281.21491.2118
3272006.02.01 10:47t/p1640.121.21181.21491.211812.001124.37
3282006.02.01 10:47close1630.061.21171.21481.21133.601127.97
3292006.02.02 16:00buy1650.061.20931.20681.2103
3302006.02.02 16:00buy1660.121.20881.20671.2098
3312006.02.02 16:20t/p1660.121.20981.20671.209812.001139.97
3322006.02.02 16:20close1650.061.20981.20681.21033.001142.97
3332006.02.02 16:20buy1670.061.20991.20741.2109
3342006.02.02 16:21buy1680.121.20941.20731.2104
3352006.02.02 16:28t/p1680.121.21041.20731.210412.001154.97
3362006.02.02 16:28close1670.061.21051.20741.21093.601158.57
3372006.02.02 16:28buy1690.061.21061.20811.2116
3382006.02.02 16:35buy1700.121.21011.20801.2111
3392006.02.02 16:36buy1710.241.20961.20791.2106
3402006.02.02 16:37close1710.241.21011.20791.210612.001170.57
3412006.02.02 16:37close1700.121.21001.20801.2111-1.201169.37
3422006.02.02 16:37close1690.061.21011.20811.2116-3.001166.37
3432006.02.03 08:00sell1720.061.20781.21031.2068
3442006.02.03 08:08sell1730.121.20831.21041.2073
3452006.02.03 08:59t/p1730.121.20731.21041.207312.001178.37
3462006.02.03 08:59close1720.061.20731.21031.20683.001181.37
3472006.02.07 07:00buy1740.061.19861.19611.1996
3482006.02.07 07:00buy1750.121.19801.19591.1990
3492006.02.07 07:19buy1760.241.19741.19571.1984
3502006.02.07 07:47close1760.241.19791.19571.198412.001193.37
3512006.02.07 07:47close1750.121.19781.19591.1990-2.401190.97
3522006.02.07 07:47close1740.061.19771.19611.1996-5.401185.57
3532006.02.07 16:00sell1770.061.19551.19801.1945
3542006.02.07 16:02t/p1770.061.19451.19801.19456.001191.57
3552006.02.07 16:02sell1780.061.19431.19681.1933
3562006.02.07 16:03sell1790.121.19491.19701.1939
3572006.02.07 16:04sell1800.241.19561.19731.1946
3582006.02.07 16:08sell1810.481.19621.19751.1952
3592006.02.07 16:10close1810.481.19561.19751.195228.801220.37
3602006.02.07 16:10close1800.241.19581.19731.1946-4.801215.57
3612006.02.07 16:11close1790.121.19571.19701.1939-9.601205.97
3622006.02.07 16:11close1780.061.19561.19681.1933-7.801198.17
3632006.02.07 16:11sell1820.061.19531.19781.1943
3642006.02.07 16:11sell1830.121.19581.19791.1948
3652006.02.07 16:12sell1840.241.19631.19801.1953
3662006.02.07 16:12sell1850.481.19691.19821.1959
3672006.02.07 16:13close1850.481.19641.19821.195924.001222.17
3682006.02.07 16:13close1840.241.19611.19801.19534.801226.97
3692006.02.07 16:13close1830.121.19631.19791.1948-6.001220.97
3702006.02.07 16:14close1820.061.19651.19781.1943-7.201213.77
3712006.02.07 16:14sell1860.061.19601.19851.1950
3722006.02.07 16:14sell1870.121.19651.19861.1955
3732006.02.07 16:18sell1880.241.19691.19861.1959
3742006.02.07 16:19close1880.241.19641.19861.195912.001225.77
3752006.02.07 16:20close1870.121.19651.19861.19550.001225.77
3762006.02.07 16:20close1860.061.19641.19851.1950-2.401223.37
3772006.02.07 16:20sell1890.061.19651.19901.1955
3782006.02.07 16:20sell1900.121.19701.19911.1960
3792006.02.07 16:57sell1910.241.19761.19931.1966
3802006.02.07 17:02close1910.241.19711.19931.196612.001235.37
3812006.02.07 17:02close1900.121.19691.19911.19601.201236.57
3822006.02.07 17:02close1890.061.19701.19901.1955-3.001233.57
3832006.02.07 22:30buy1920.061.19941.19691.2004
3842006.02.07 22:33buy1930.121.19881.19671.1998
3852006.02.08 00:23buy1940.241.19841.19671.1994
3862006.02.08 00:39buy1950.481.19791.19661.1989
3872006.02.08 00:59buy1960.961.19741.19651.1984
3882006.02.08 01:04s/l1920.061.19691.19691.2004-15.391218.18
3892006.02.08 01:04close1960.961.19681.19651.1984-57.601160.58
3902006.02.08 01:04close1950.481.19721.19661.1989-33.601126.98
3912006.02.08 01:05close1940.241.19691.19671.1994-36.001090.98
3922006.02.08 01:05close1930.121.19681.19671.1998-24.791066.19
3932006.02.08 04:30sell1970.051.19701.19951.1960
3942006.02.08 05:53sell1980.101.19751.19961.1965
3952006.02.08 06:07sell1990.201.19821.19991.1972
3962006.02.08 06:09close1990.201.19761.19991.197212.001078.19
3972006.02.08 06:10close1980.101.19771.19961.1965-2.001076.19
3982006.02.08 06:10close1970.051.19791.19951.1960-4.501071.69
3992006.02.09 01:00buy2000.051.19891.19641.1999
4002006.02.09 01:05buy2010.101.19851.19641.1995
4012006.02.09 01:07buy2020.201.19781.19611.1988
4022006.02.09 01:10buy2030.401.19731.19601.1983
4032006.02.09 01:16close2030.401.19781.19601.198320.001091.69
4042006.02.09 01:17close2020.201.19771.19611.1988-2.001089.69
4052006.02.09 01:17close2010.101.19791.19641.1995-6.001083.69
4062006.02.09 01:17close2000.051.19751.19641.1999-7.001076.69
4072006.02.09 01:17buy2040.051.19791.19541.1989
4082006.02.09 01:21buy2050.101.19741.19531.1984
4092006.02.09 01:25buy2060.201.19671.19501.1977
4102006.02.09 01:44close2060.201.19731.19501.197712.001088.69
4112006.02.09 01:44close2050.101.19721.19531.1984-2.001086.69
4122006.02.09 01:45close2040.051.19711.19541.1989-4.001082.69
4132006.02.09 16:00sell2070.051.19521.19771.1942
4142006.02.09 16:00sell2080.101.19571.19781.1947
4152006.02.09 16:05sell2090.201.19631.19801.1953
4162006.02.09 16:07sell2100.401.19671.19801.1957
4172006.02.09 16:08close2100.401.19601.19801.195728.001110.69
4182006.02.09 16:08close2090.201.19611.19801.19534.001114.69
4192006.02.09 16:08close2080.101.19641.19781.1947-7.001107.69
4202006.02.09 16:09close2070.051.19631.19771.1942-5.501102.19
4212006.02.09 16:09sell2110.061.19631.19881.1953
4222006.02.09 16:31sell2120.121.19681.19891.1958
4232006.02.09 16:47t/p2120.121.19581.19891.195812.001114.19
4242006.02.09 16:47close2110.061.19581.19881.19533.001117.19
4252006.02.09 21:00buy2130.061.19841.19591.1994
4262006.02.09 21:21buy2140.121.19781.19571.1988
4272006.02.09 23:03t/p2140.121.19881.19571.198812.001129.19
4282006.02.09 23:03close2130.061.19881.19591.19942.401131.59
4292006.02.10 09:00sell2150.061.19681.19931.1958
4302006.02.10 09:02sell2160.121.19731.19941.1963
4312006.02.10 09:29sell2170.241.19781.19951.1968
4322006.02.10 09:39close2170.241.19731.19951.196812.001143.59
4332006.02.10 09:39close2160.121.19741.19941.1963-1.201142.39
4342006.02.10 09:40close2150.061.19751.19931.1958-4.201138.19
4352006.02.10 14:00buy2180.061.20181.19931.2028
4362006.02.10 14:00buy2190.121.20131.19921.2023
4372006.02.10 14:09t/p2190.121.20231.19921.202312.001150.19
4382006.02.10 14:09close2180.061.20241.19931.20283.601153.79
4392006.02.10 14:09buy2200.061.20241.19991.2034
4402006.02.10 14:10buy2210.121.20181.19971.2028
4412006.02.10 14:12t/p2210.121.20281.19971.202812.001165.79
4422006.02.10 14:12close2200.061.20281.19991.20342.401168.19
4432006.02.10 14:12buy2220.061.20281.20031.2038
4442006.02.10 14:13buy2230.121.20221.20011.2032
4452006.02.10 14:20buy2240.241.20151.19981.2025
4462006.02.10 14:20buy2250.481.20101.19971.2020
4472006.02.10 14:21close2250.481.20151.19971.202024.001192.19
4482006.02.10 14:21close2240.241.20141.19981.2025-2.401189.79
4492006.02.10 14:21close2230.121.20181.20011.2032-4.801184.99
4502006.02.10 14:21close2220.061.20161.20031.2038-7.201177.79
4512006.02.10 14:21buy2260.061.20191.19941.2029
4522006.02.10 14:21buy2270.121.20141.19931.2024
4532006.02.10 14:22buy2280.241.20091.19921.2019
4542006.02.10 14:22close2280.241.20151.19921.201914.401192.19
4552006.02.10 14:22close2270.121.20131.19931.2024-1.201190.99
4562006.02.10 14:22close2260.061.20091.19941.2029-6.001184.99
4572006.02.10 14:23buy2290.061.20101.19851.2020
4582006.02.10 14:31t/p2290.061.20201.19851.20206.001190.99
4592006.02.10 16:00sell2300.061.19101.19351.1900
4602006.02.10 16:01sell2310.121.19171.19381.1907
4612006.02.10 16:14t/p2310.121.19071.19381.190712.001202.99
4622006.02.10 16:14close2300.061.19051.19351.19003.001205.99
4632006.02.10 16:14sell2320.061.19051.19301.1895
4642006.02.10 16:15sell2330.121.19091.19301.1899
4652006.02.10 16:15sell2340.241.19141.19311.1904
4662006.02.10 16:18sell2350.481.19201.19331.1910
4672006.02.10 16:20close2350.481.19151.19331.191024.001229.99
4682006.02.10 16:21close2340.241.19121.19311.19044.801234.79
4692006.02.10 16:21close2330.121.19131.19301.1899-4.801229.99
4702006.02.10 16:21close2320.061.19141.19301.1895-5.401224.59
4712006.02.10 16:21sell2360.061.19101.19351.1900
4722006.02.10 16:21sell2370.121.19171.19381.1907
4732006.02.10 16:28sell2380.241.19221.19391.1912
4742006.02.10 16:29close2380.241.19151.19391.191216.801241.39
4752006.02.10 16:29close2370.121.19161.19381.19071.201242.59
4762006.02.10 16:29close2360.061.19171.19351.1900-4.201238.39
4772006.02.13 19:00buy2390.061.19141.18891.1924
4782006.02.13 19:03buy2400.121.19091.18881.1919
4792006.02.13 21:05buy2410.241.19041.18871.1914
4802006.02.13 21:08close2410.241.19091.18871.191412.001250.39
4812006.02.13 21:08close2400.121.19081.18881.1919-1.201249.19
4822006.02.13 21:08close2390.061.19061.18891.1924-4.801244.39
4832006.02.14 02:00sell2420.061.18951.19201.1885
4842006.02.14 02:16sell2430.121.19001.19211.1890
4852006.02.14 02:25sell2440.241.19051.19221.1895
4862006.02.14 02:26close2440.241.18991.19221.189514.401258.79
4872006.02.14 02:26close2430.121.19011.19211.1890-1.201257.59
4882006.02.14 02:26close2420.061.19031.19201.1885-4.801252.79
4892006.02.14 02:26sell2450.061.19021.19271.1892
4902006.02.14 02:28sell2460.121.19061.19271.1896
4912006.02.14 04:57sell2470.241.19111.19281.1901
4922006.02.14 04:57close2470.241.19061.19281.190112.001264.79
4932006.02.14 04:57close2460.121.19071.19271.1896-1.201263.59
4942006.02.14 04:57close2450.061.19081.19271.1892-3.601259.99
4952006.02.14 04:58buy2480.061.19091.18841.1919
4962006.02.14 05:10buy2490.121.19041.18831.1914
4972006.02.14 05:57t/p2490.121.19141.18831.191412.001271.99
4982006.02.14 05:57close2480.061.19141.18841.19193.001274.99
4992006.02.14 14:00sell2500.061.18751.19001.1865
5002006.02.14 14:03sell2510.121.18801.19011.1870
5012006.02.14 14:10t/p2510.121.18701.19011.187012.001286.99
5022006.02.14 14:10close2500.061.18691.19001.18653.601290.59
5032006.02.14 14:10sell2520.061.18691.18941.1859
5042006.02.14 14:11sell2530.121.18741.18951.1864
5052006.02.14 14:19t/p2530.121.18641.18951.186412.001302.59
5062006.02.14 14:19close2520.061.18641.18941.18593.001305.59
5072006.02.14 14:19sell2540.071.18661.18911.1856
5082006.02.14 14:20sell2550.141.18721.18931.1862
5092006.02.14 14:35sell2560.281.18771.18941.1867
5102006.02.14 14:35close2560.281.18721.18941.186714.001319.59
5112006.02.14 14:35close2550.141.18731.18931.1862-1.401318.19
5122006.02.14 14:35close2540.071.18761.18911.1856-7.001311.19
5132006.02.14 20:30buy2570.071.19171.18921.1927
5142006.02.14 22:40buy2580.141.19121.18911.1922
5152006.02.14 23:15t/p2580.141.19221.18911.192214.001325.19
5162006.02.14 23:15close2570.071.19221.18921.19273.501328.69
5172006.02.15 12:00sell2590.071.19071.19321.1897
5182006.02.15 12:04sell2600.141.19121.19331.1902
5192006.02.15 13:36sell2610.281.19171.19341.1907
5202006.02.15 13:38sell2620.561.19221.19351.1912
5212006.02.15 13:38close2620.561.19161.19351.191233.601362.29
5222006.02.15 13:38close2610.281.19171.19341.19070.001362.29
5232006.02.15 13:38close2600.141.19201.19331.1902-11.201351.09
5242006.02.15 13:39close2590.071.19221.19321.1897-10.501340.59
5252006.02.15 14:30buy2630.071.19351.19101.1945
5262006.02.15 14:34buy2640.141.19301.19091.1940
5272006.02.15 14:38buy2650.281.19261.19091.1936
5282006.02.15 14:38close2650.281.19311.19091.193614.001354.59
5292006.02.15 14:38close2640.141.19301.19091.19400.001354.59
5302006.02.15 14:38close2630.071.19341.19101.1945-0.701353.89
5312006.02.15 14:38buy2660.071.19341.19091.1944
5322006.02.15 14:39buy2670.141.19261.19051.1936
5332006.02.15 14:41buy2680.281.19211.19041.1931
5342006.02.15 14:47close2680.281.19261.19041.193114.001367.89
5352006.02.15 14:47close2670.141.19251.19051.1936-1.401366.49
5362006.02.15 14:47close2660.071.19261.19091.1944-5.601360.89
5372006.02.15 14:48buy2690.071.19261.19011.1936
5382006.02.15 15:01buy2700.141.19201.18991.1930
5392006.02.15 15:02buy2710.281.19121.18951.1922
5402006.02.15 15:02close2710.281.19181.18951.192216.801377.69
5412006.02.15 15:02close2700.141.19211.18991.19301.401379.09
5422006.02.15 15:02close2690.071.19201.19011.1936-4.201374.89
5432006.02.15 16:30sell2720.071.18901.19151.1880
5442006.02.15 16:50t/p2720.071.18801.19151.18807.001381.89
5452006.02.15 16:50sell2730.071.18781.19031.1868
5462006.02.15 16:59sell2740.141.18841.19051.1874
5472006.02.15 17:01sell2750.281.18891.19061.1879
5482006.02.15 17:02close2750.281.18841.19061.187914.001395.89
5492006.02.15 17:02close2740.141.18831.19051.18741.401397.29
5502006.02.15 17:02close2730.071.18861.19031.1868-5.601391.69
5512006.02.16 18:00buy2760.071.18821.18571.1892
5522006.02.16 18:21buy2770.141.18771.18561.1887
5532006.02.16 19:23t/p2770.141.18871.18561.188714.001405.69
5542006.02.16 19:23close2760.071.18881.18571.18924.201409.89
5552006.02.17 04:30sell2780.071.18831.19081.1873
5562006.02.17 04:35sell2790.141.18871.19081.1877
5572006.02.17 04:52sell2800.281.18921.19091.1882
5582006.02.17 04:53close2800.281.18881.19091.188211.201421.09
5592006.02.17 04:53close2790.141.18871.19081.18770.001421.09
5602006.02.17 04:53close2780.071.18901.19081.1873-4.901416.19
5612006.02.17 04:53sell2810.071.18901.19151.1880
5622006.02.17 07:36t/p2810.071.18801.19151.18807.001423.19
5632006.02.17 07:36sell2820.071.18781.19031.1868
5642006.02.17 07:37sell2830.141.18841.19051.1874
5652006.02.17 07:44sell2840.281.18881.19051.1878
5662006.02.17 07:44close2840.281.18841.19051.187811.201434.39
5672006.02.17 07:44close2830.141.18851.19051.1874-1.401432.99
5682006.02.17 07:44close2820.071.18871.19031.1868-6.301426.69
5692006.02.17 07:45sell2850.071.18861.19111.1876
5702006.02.17 08:02t/p2850.071.18761.19111.18767.001433.69
5712006.02.17 15:30buy2860.071.19291.19041.1939
5722006.02.17 15:30buy2870.141.19251.19041.1935
5732006.02.17 15:32t/p2870.141.19351.19041.193514.001447.69
5742006.02.17 15:32close2860.071.19361.19041.19394.901452.59
5752006.02.17 15:32buy2880.071.19431.19181.1953
5762006.02.17 15:33buy2890.141.19361.19151.1946
5772006.02.17 15:52buy2900.281.19301.19131.1940
5782006.02.17 15:52buy2910.561.19261.19131.1936
5792006.02.17 15:55close2910.561.19321.19131.193633.601486.19
5802006.02.17 15:55close2900.281.19301.19131.19400.001486.19
5812006.02.17 15:55close2890.141.19291.19151.1946-9.801476.39
5822006.02.17 15:56close2880.071.19281.19181.1953-10.501465.89
5832006.02.17 15:56buy2920.071.19261.19011.1936
5842006.02.17 15:59buy2930.141.19211.19001.1931
5852006.02.17 16:18t/p2930.141.19311.19001.193114.001479.89
5862006.02.17 16:18close2920.071.19321.19011.19364.201484.09
5872006.02.20 13:00sell2940.071.19351.19601.1925
5882006.02.20 13:07sell2950.141.19401.19611.1930
5892006.02.20 13:46sell2960.281.19451.19621.1935
5902006.02.20 13:46close2960.281.19391.19621.193516.801500.89
5912006.02.20 13:46close2950.141.19411.19611.1930-1.401499.49
5922006.02.20 13:46close2940.071.19451.19601.1925-7.001492.49
5932006.02.22 02:00buy2970.071.19231.18981.1933
5942006.02.22 03:59buy2980.141.19181.18971.1928
5952006.02.22 06:44t/p2980.141.19281.18971.192814.001506.49
5962006.02.22 06:44close2970.071.19281.18981.19333.501509.99
5972006.02.22 08:30sell2990.081.19091.19341.1899
5982006.02.22 08:32sell3000.161.19141.19351.1904
5992006.02.22 08:53t/p3000.161.19041.19351.190416.001525.99
6002006.02.22 08:53close2990.081.19041.19341.18994.001529.99
6012006.02.22 08:53sell3010.081.19061.19311.1896
6022006.02.22 08:54sell3020.161.19111.19321.1901
6032006.02.22 09:04t/p3020.161.19011.19321.190116.001545.99
6042006.02.22 09:04close3010.081.19001.19311.18964.801550.79
6052006.02.22 20:30buy3030.081.19051.18801.1915
6062006.02.22 21:23t/p3030.081.19151.18801.19158.001558.79
6072006.02.23 04:00sell3040.081.18971.19221.1887
6082006.02.23 04:23sell3050.161.19021.19231.1892
6092006.02.23 04:32sell3060.321.19071.19241.1897
6102006.02.23 04:37close3060.321.19021.19241.189716.001574.79
6112006.02.23 04:37close3050.161.19041.19231.1892-3.201571.59
6122006.02.23 04:37close3040.081.19061.19221.1887-7.201564.39
6132006.02.23 05:00buy3070.081.19121.18871.1922
6142006.02.23 05:01buy3080.161.19071.18861.1917
6152006.02.23 06:13t/p3080.161.19171.18861.191716.001580.39
6162006.02.23 06:13close3070.081.19171.18871.19224.001584.39
6172006.02.23 20:30sell3090.081.19161.19411.1906
6182006.02.23 20:45sell3100.161.19211.19421.1911
6192006.02.23 21:36sell3110.321.19261.19431.1916
6202006.02.23 21:43close3110.321.19221.19431.191612.801597.19
6212006.02.23 21:43close3100.161.19261.19421.1911-8.001589.19
6222006.02.23 21:43close3090.081.19251.19411.1906-7.201581.99
6232006.02.24 08:00sell3120.081.19191.19441.1909
6242006.02.24 08:07t/p3120.081.19091.19441.19098.001589.99
6252006.02.24 08:07sell3130.081.19071.19321.1897
6262006.02.24 08:14t/p3130.081.18971.19321.18978.001597.99
6272006.02.24 08:14sell3140.081.18951.19201.1885
6282006.02.24 08:15sell3150.161.19011.19221.1891
6292006.02.24 08:18sell3160.321.19071.19241.1897
6302006.02.24 08:19close3160.321.19011.19241.189719.201617.19
6312006.02.24 08:19close3150.161.19021.19221.1891-1.601615.59
6322006.02.24 08:20close3140.081.19031.19201.1885-6.401609.19
6332006.02.24 08:20sell3170.081.19061.19311.1896
6342006.02.24 08:28t/p3170.081.18961.19311.18968.001617.19
6352006.02.24 08:28sell3180.081.18941.19191.1884
6362006.02.24 08:29sell3190.161.18991.19201.1889
6372006.02.24 08:36t/p3190.161.18891.19201.188916.001633.19
6382006.02.24 08:36close3180.081.18881.19191.18844.801637.99
6392006.02.28 04:30buy3200.081.18631.18381.1873
6402006.02.28 04:35buy3210.161.18581.18371.1868
6412006.02.28 06:11t/p3210.161.18681.18371.186816.001653.99
6422006.02.28 06:11close3200.081.18691.18381.18734.801658.79
6432006.03.01 17:00sell3220.081.18971.19221.1887
6442006.03.01 17:04sell3230.161.19021.19231.1892
6452006.03.01 17:06sell3240.321.19061.19231.1896
6462006.03.01 17:07close3240.321.19011.19231.189616.001674.79
6472006.03.01 17:08close3230.161.19041.19231.1892-3.201671.59
6482006.03.01 17:08close3220.081.19021.19221.1887-4.001667.59
6492006.03.01 17:08sell3250.081.18991.19241.1889
6502006.03.01 17:08sell3260.161.19051.19261.1895
6512006.03.01 17:09sell3270.321.19091.19261.1899
6522006.03.01 17:10close3270.321.19051.19261.189912.801680.39
6532006.03.01 17:11close3260.161.19061.19261.1895-1.601678.79
6542006.03.01 17:11close3250.081.19051.19241.1889-4.801673.99
6552006.03.01 17:11sell3280.081.19021.19271.1892
6562006.03.01 17:11sell3290.161.19071.19281.1897
6572006.03.01 17:35sell3300.321.19121.19291.1902
6582006.03.01 17:39close3300.321.19071.19291.190216.001689.99
6592006.03.01 17:39close3290.161.19081.19281.1897-1.601688.39
6602006.03.01 17:40close3280.081.19061.19271.1892-3.201685.19
6612006.03.02 07:00buy3310.081.19311.19061.1941
6622006.03.02 07:02buy3320.161.19271.19061.1937
6632006.03.02 08:01t/p3320.161.19371.19061.193716.001701.19
6642006.03.02 08:01close3310.081.19371.19061.19414.801705.99
6652006.03.06 11:00sell3330.091.20341.20591.2024
6662006.03.06 11:50sell3340.181.20401.20611.2030
6672006.03.06 12:20t/p3340.181.20301.20611.203018.001723.99
6682006.03.06 12:20close3330.091.20291.20591.20244.501728.49
6692006.03.08 08:00buy3350.091.19191.18941.1929
6702006.03.08 08:12buy3360.181.19131.18921.1923
6712006.03.08 08:44buy3370.361.19061.18891.1916
6722006.03.08 08:47close3370.361.19111.18891.191618.001746.49
6732006.03.08 08:47close3360.181.19101.18921.1923-5.401741.09
6742006.03.08 08:47close3350.091.19131.18941.1929-5.401735.69
6752006.03.09 14:00sell3380.091.19161.19411.1906
6762006.03.09 14:07sell3390.181.19221.19431.1912
6772006.03.09 14:12sell3400.361.19271.19441.1917
6782006.03.09 14:15close3400.361.19231.19441.191714.401750.09
6792006.03.09 14:15close3390.181.19241.19431.1912-3.601746.49
6802006.03.09 14:15close3380.091.19221.19411.1906-5.401741.09
6812006.03.09 14:15sell3410.091.19241.19491.1914
6822006.03.09 14:15sell3420.181.19291.19501.1919
6832006.03.09 14:21t/p3420.181.19191.19501.191918.001759.09
6842006.03.09 14:21close3410.091.19181.19491.19145.401764.49
6852006.03.09 14:21sell3430.091.19181.19431.1908
6862006.03.09 14:22sell3440.181.19231.19441.1913
6872006.03.09 14:22sell3450.361.19271.19441.1917
6882006.03.09 14:23close3450.361.19231.19441.191714.401778.89
6892006.03.09 14:23close3440.181.19271.19441.1913-7.201771.69
6902006.03.09 14:24close3430.091.19251.19431.1908-6.301765.39
6912006.03.09 14:24sell3460.091.19181.19431.1908
6922006.03.09 14:24sell3470.181.19231.19441.1913
6932006.03.09 14:28t/p3470.181.19131.19441.191318.001783.39
6942006.03.09 14:28close3460.091.19131.19431.19084.501787.89
6952006.03.09 14:28sell3480.091.19131.19381.1903
6962006.03.09 14:29sell3490.181.19181.19391.1908
6972006.03.09 14:30sell3500.361.19231.19401.1913
6982006.03.09 14:30close3500.361.19161.19401.191325.201813.09
6992006.03.09 14:30close3490.181.19181.19391.19080.001813.09
7002006.03.09 14:30close3480.091.19171.19381.1903-3.601809.49
7012006.03.10 08:00buy3510.091.19211.18961.1931
7022006.03.10 10:15buy3520.181.19161.18951.1926
7032006.03.10 10:53t/p3520.181.19261.18951.192618.001827.49
7042006.03.10 10:53close3510.091.19261.18961.19314.501831.99
7052006.03.10 14:30sell3530.091.18751.19001.1865
7062006.03.10 14:38t/p3530.091.18651.19001.18659.001840.99
7072006.03.10 14:38sell3540.091.18611.18861.1851
7082006.03.10 14:39sell3550.181.18651.18861.1855
7092006.03.10 14:40sell3560.361.18701.18871.1860
7102006.03.10 14:43sell3570.721.18751.18881.1865
7112006.03.10 14:44close3570.721.18711.18881.186528.801869.79
7122006.03.10 14:44close3560.361.18721.18871.1860-7.201862.59
7132006.03.10 14:44close3550.181.18671.18861.1855-3.601858.99
7142006.03.10 14:44close3540.091.18691.18861.1851-7.201851.79
7152006.03.10 14:44sell3580.091.18661.18911.1856
7162006.03.10 14:45sell3590.181.18721.18931.1862
7172006.03.10 14:59sell3600.361.18771.18941.1867
7182006.03.10 15:02sell3610.721.18821.18951.1872
7192006.03.10 15:03close3610.721.18761.18951.187243.201894.99
7202006.03.10 15:03close3600.361.18771.18941.18670.001894.99
7212006.03.10 15:04close3590.181.18811.18931.1862-16.201878.79
7222006.03.10 15:04close3580.091.18831.18911.1856-15.301863.49
7232006.03.10 21:00buy3620.091.19181.18931.1928
7242006.03.10 21:00buy3630.181.19131.18921.1923
7252006.03.12 23:48t/p3630.181.19231.18921.192318.001881.49
7262006.03.12 23:48close3620.091.19231.18931.19284.501885.99
7272006.03.13 14:00sell3640.091.19251.19501.1915
7282006.03.13 15:02sell3650.181.19291.19501.1919
7292006.03.13 15:27sell3660.361.19341.19511.1924
7302006.03.13 15:38sell3670.721.19391.19521.1929
7312006.03.13 15:38close3670.721.19341.19521.192936.001921.99
7322006.03.13 15:38close3660.361.19351.19511.1924-3.601918.39
7332006.03.13 15:38close3650.181.19301.19501.1919-1.801916.59
7342006.03.13 15:38close3640.091.19321.19501.1915-6.301910.29
7352006.03.13 16:30buy3680.101.19471.19221.1957
7362006.03.13 16:43buy3690.201.19421.19211.1952
7372006.03.13 17:11buy3700.401.19371.19201.1947
7382006.03.13 17:15close3700.401.19421.19201.194720.001930.29
7392006.03.13 17:15close3690.201.19411.19211.1952-2.001928.29
7402006.03.13 17:15close3680.101.19391.19221.1957-8.001920.29
7412006.03.14 12:00sell3710.101.19481.19731.1938
7422006.03.14 12:05sell3720.201.19531.19741.1943
7432006.03.14 12:07t/p3720.201.19431.19741.194320.001940.29
7442006.03.14 12:07close3710.101.19431.19731.19385.001945.29
7452006.03.14 12:07sell3730.101.19451.19701.1935
7462006.03.14 12:07sell3740.201.19501.19711.1940
7472006.03.14 13:12sell3750.401.19551.19721.1945
7482006.03.14 13:14close3750.401.19511.19721.194516.001961.29
7492006.03.14 13:14close3740.201.19531.19711.1940-6.001955.29
7502006.03.14 13:14close3730.101.19551.19701.1935-10.001945.29
7512006.03.14 15:00buy3760.101.19891.19641.1999
7522006.03.14 15:02t/p3760.101.19991.19641.199910.001955.29
7532006.03.14 15:02buy3770.101.20021.19771.2012
7542006.03.14 15:06buy3780.201.19971.19761.2007
7552006.03.14 15:25t/p3780.201.20071.19761.200720.001975.29
7562006.03.14 15:25close3770.101.20091.19771.20127.001982.29
7572006.03.14 15:25buy3790.101.20091.19841.2019
7582006.03.14 15:30t/p3790.101.20191.19841.201910.001992.29
7592006.03.16 07:30sell3800.101.20441.20691.2034
7602006.03.16 07:49sell3810.201.20481.20691.2038
7612006.03.16 07:53sell3820.401.20531.20701.2043
7622006.03.16 07:54sell3830.801.20581.20711.2048
7632006.03.16 07:56close3830.801.20541.20711.204832.002024.29
7642006.03.16 07:56close3820.401.20531.20701.20430.002024.29
7652006.03.16 07:56close3810.201.20571.20691.2038-18.002006.29
7662006.03.16 07:56close3800.101.20561.20691.2034-12.001994.29
7672006.03.16 07:56sell3840.101.20571.20821.2047
7682006.03.16 07:59sell3850.201.20621.20831.2052
7692006.03.16 08:19sell3860.401.20671.20841.2057
7702006.03.16 08:21close3860.401.20631.20841.205716.002010.29
7712006.03.16 08:21close3850.201.20641.20831.2052-4.002006.29
7722006.03.16 08:21close3840.101.20661.20821.2047-9.001997.29
7732006.03.16 08:30buy3870.101.20651.20401.2075
7742006.03.16 08:30buy3880.201.20601.20391.2070
7752006.03.16 08:53buy3890.401.20541.20371.2064
7762006.03.16 08:54close3890.401.20601.20371.206424.002021.29
7772006.03.16 08:54close3880.201.20581.20391.2070-4.002017.29
7782006.03.16 08:54close3870.101.20591.20401.2075-6.002011.29
7792006.03.16 08:54buy3900.101.20591.20341.2069
7802006.03.16 09:07t/p3900.101.20691.20341.206910.002021.29
7812006.03.20 02:30sell3910.101.21751.22001.2165
7822006.03.20 05:17t/p3910.101.21651.22001.216510.002031.29
7832006.03.20 09:30buy3920.101.21931.21681.2203
7842006.03.20 09:32buy3930.201.21891.21681.2199
7852006.03.20 09:49buy3940.401.21841.21671.2194
7862006.03.20 09:49close3940.401.21881.21671.219416.002047.29
7872006.03.20 09:49close3930.201.21871.21681.2199-4.002043.29
7882006.03.20 09:49close3920.101.21851.21681.2203-8.002035.29
7892006.03.20 09:50buy3950.101.21861.21611.2196
7902006.03.20 09:59buy3960.201.21811.21601.2191
7912006.03.20 10:18t/p3960.201.21911.21601.219120.002055.29
7922006.03.20 10:18close3950.101.21911.21611.21965.002060.29
7932006.03.20 12:30sell3970.101.21711.21961.2161
7942006.03.20 12:33sell3980.201.21761.21971.2166
7952006.03.20 12:56sell3990.401.21811.21981.2171
7962006.03.20 12:57sell4000.801.21861.21991.2176
7972006.03.20 12:58close4000.801.21791.21991.217656.002116.29
7982006.03.20 12:58close3990.401.21801.21981.21714.002120.29
7992006.03.20 12:59close3980.201.21841.21971.2166-16.002104.29
8002006.03.20 12:59close3970.101.21871.21961.2161-16.002088.29
8012006.03.20 12:59sell4010.101.21841.22091.2174
8022006.03.20 13:13t/p4010.101.21741.22091.217410.002098.29
8032006.03.20 13:13buy4020.101.21741.21491.2184
8042006.03.20 13:25t/p4020.101.21841.21491.218410.002108.29
8052006.03.20 13:25buy4030.111.21861.21611.2196
8062006.03.20 13:25buy4040.221.21791.21581.2189
8072006.03.20 13:38buy4050.441.21741.21571.2184
8082006.03.20 13:38close4050.441.21801.21571.218426.402134.69
8092006.03.20 13:38close4040.221.21791.21581.21890.002134.69
8102006.03.20 13:38close4030.111.21831.21611.2196-3.302131.39
8112006.03.20 14:30sell4060.111.21721.21971.2162
8122006.03.20 14:33t/p4060.111.21621.21971.216211.002142.39
8132006.03.20 14:33sell4070.111.21601.21851.2150
8142006.03.20 14:33sell4080.221.21661.21871.2156
8152006.03.20 14:37sell4090.441.21701.21871.2160
8162006.03.20 14:38close4090.441.21661.21871.216017.602159.99
8172006.03.20 14:38close4080.221.21671.21871.2156-2.202157.79
8182006.03.20 14:38close4070.111.21691.21851.2150-9.902147.89
8192006.03.20 14:39sell4100.111.21691.21941.2159
8202006.03.20 14:40sell4110.221.21741.21951.2164
8212006.03.20 14:41sell4120.441.21791.21961.2169
8222006.03.20 14:41close4120.441.21751.21961.216917.602165.49
8232006.03.20 14:41close4110.221.21761.21951.2164-4.402161.09
8242006.03.20 14:41close4100.111.21711.21941.2159-2.202158.89
8252006.03.20 14:41sell4130.111.21711.21961.2161
8262006.03.20 14:43sell4140.221.21771.21981.2167
8272006.03.20 14:48t/p4140.221.21671.21981.216722.002180.89
8282006.03.20 14:48close4130.111.21661.21961.21615.502186.39
8292006.03.20 14:48sell4150.111.21661.21911.2156
8302006.03.20 14:57sell4160.221.21701.21911.2160
8312006.03.20 15:11sell4170.441.21751.21921.2165
8322006.03.20 15:13close4170.441.21711.21921.216517.602203.99
8332006.03.20 15:13close4160.221.21681.21911.21604.402208.39
8342006.03.20 15:13close4150.111.21691.21911.2156-3.302205.09
8352006.03.22 15:30buy4180.111.21081.20831.2118
8362006.03.22 15:32buy4190.221.21031.20821.2113
8372006.03.22 15:47buy4200.441.20981.20811.2108
8382006.03.22 15:59buy4210.881.20931.20801.2103
8392006.03.22 16:00buy4221.761.20861.20771.2096
8402006.03.22 16:01close4221.761.20921.20771.2096105.602310.69
8412006.03.22 16:02close4210.881.20911.20801.2103-17.602293.09
8422006.03.22 16:02close4200.441.20921.20811.2108-26.402266.69
8432006.03.22 16:02close4190.221.20931.20821.2113-22.002244.69
8442006.03.22 16:02close4180.111.20901.20831.2118-19.802224.89
8452006.03.24 15:30buy4230.111.20201.19951.2030
8462006.03.24 15:31buy4240.221.20131.19921.2023
8472006.03.24 15:45t/p4240.221.20231.19921.202322.002246.89
8482006.03.24 15:45close4230.111.20231.19951.20303.302250.19
8492006.03.24 15:45buy4250.111.20231.19981.2033
8502006.03.24 15:49buy4260.221.20161.19951.2026
8512006.03.24 16:13buy4270.441.20091.19921.2019
8522006.03.24 16:13close4270.441.20141.19921.201922.002272.19
8532006.03.24 16:13close4260.221.20131.19951.2026-6.602265.59
8542006.03.24 16:13close4250.111.20121.19981.2033-12.102253.49
8552006.03.27 13:30sell4280.111.20261.20511.2016
8562006.03.27 13:30sell4290.221.20301.20511.2020
8572006.03.27 13:47sell4300.441.20351.20521.2025
8582006.03.27 13:47close4300.441.20311.20521.202517.602271.09
8592006.03.27 13:47close4290.221.20321.20511.2020-4.402266.69
8602006.03.27 13:47close4280.111.20281.20511.2016-2.202264.49
8612006.03.27 13:47sell4310.111.20281.20531.2018
8622006.03.27 13:48sell4320.221.20331.20541.2023
8632006.03.27 14:06t/p4320.221.20231.20541.202322.002286.49
8642006.03.27 14:06close4310.111.20221.20531.20186.602293.09
8652006.03.28 09:30buy4330.111.20701.20451.2080
8662006.03.28 09:43buy4340.221.20661.20451.2076
8672006.03.28 09:43buy4350.441.20611.20441.2071
8682006.03.28 09:43buy4360.881.20561.20431.2066
8692006.03.28 09:44close4360.881.20611.20431.206644.002337.09
8702006.03.28 09:44close4350.441.20641.20441.207113.202350.29
8712006.03.28 09:44close4340.221.20621.20451.2076-8.802341.49
8722006.03.28 09:44close4330.111.20631.20451.2080-7.702333.79
8732006.03.28 09:45buy4370.121.20671.20421.2077
8742006.03.28 09:49buy4380.241.20621.20411.2072
8752006.03.28 10:11buy4390.481.20571.20401.2067
8762006.03.28 10:13close4390.481.20611.20401.206719.202352.99
8772006.03.28 10:13close4380.241.20601.20411.2072-4.802348.19
8782006.03.28 10:14close4370.121.20591.20421.2077-9.602338.59
8792006.03.28 21:30sell4400.121.20101.20351.2000
8802006.03.28 21:31sell4410.241.20151.20361.2005
8812006.03.28 21:41sell4420.481.20201.20371.2010
8822006.03.28 21:42close4420.481.20161.20371.201019.202357.79
8832006.03.28 21:43close4410.241.20171.20361.2005-4.802352.99
8842006.03.28 21:43close4400.121.20191.20351.2000-10.802342.19
8852006.03.28 21:43sell4430.121.20131.20381.2003
8862006.03.28 22:22t/p4430.121.20031.20381.200312.002354.19
8872006.03.29 17:30buy4440.121.20361.20111.2046
8882006.03.29 17:32buy4450.241.20301.20091.2040
8892006.03.29 17:37t/p4450.241.20401.20091.204024.002378.19
8902006.03.29 17:37close4440.121.20401.20111.20464.802382.99
8912006.03.29 17:37buy4460.121.20411.20161.2051
8922006.03.29 17:44buy4470.241.20361.20151.2046
8932006.03.29 17:46buy4480.481.20291.20121.2039
8942006.03.29 17:48close4480.481.20341.20121.203924.002406.99
8952006.03.29 17:48close4470.241.20331.20151.2046-7.202399.79
8962006.03.29 17:48close4460.121.20311.20161.2051-12.002387.79
8972006.03.29 17:49buy4490.121.20361.20111.2046
8982006.03.29 17:49buy4500.241.20301.20091.2040
8992006.03.29 18:27buy4510.481.20261.20091.2036
9002006.03.29 18:27close4510.481.20311.20091.203624.002411.79
9012006.03.29 18:27close4500.241.20301.20091.20400.002411.79
9022006.03.29 18:27close4490.121.20331.20111.2046-3.602408.19
9032006.03.31 09:00sell4520.121.21131.21381.2103
9042006.03.31 09:02sell4530.241.21191.21401.2109
9052006.03.31 09:17t/p4530.241.21091.21401.210924.002432.19
9062006.03.31 09:17close4520.121.21061.21381.21038.402440.59
9072006.03.31 09:17sell4540.121.21061.21311.2096
9082006.03.31 09:18sell4550.241.21101.21311.2100
9092006.03.31 09:30sell4560.481.21161.21331.2106
9102006.03.31 09:34close4560.481.21111.21331.210624.002464.59
9112006.03.31 09:34close4550.241.21121.21311.2100-4.802459.79
9122006.03.31 09:35close4540.121.21171.21311.2096-13.202446.59
9132006.04.03 15:00buy4570.121.21181.20931.2128
9142006.04.03 15:03buy4580.241.21131.20921.2123
9152006.04.03 15:06buy4590.481.21071.20901.2117
9162006.04.03 15:07close4590.481.21121.20901.211724.002470.59
9172006.04.03 15:07close4580.241.21111.20921.2123-4.802465.79
9182006.04.03 15:07close4570.121.21141.20931.2128-4.802460.99
9192006.04.03 15:07buy4600.121.21141.20891.2124
9202006.04.03 15:16t/p4600.121.21241.20891.212412.002472.99
9212006.04.03 15:16buy4610.121.21261.21011.2136
9222006.04.03 15:17t/p4610.121.21361.21011.213612.002484.99
9232006.04.03 15:17buy4620.121.21401.21151.2150
9242006.04.03 15:18buy4630.241.21351.21141.2145
9252006.04.03 15:18buy4640.481.21301.21131.2140
9262006.04.03 15:18close4640.481.21341.21131.214019.202504.19
9272006.04.03 15:19close4630.241.21331.21141.2145-4.802499.39
9282006.04.03 15:19close4620.121.21381.21151.2150-2.402496.99
9292006.04.03 15:19buy4650.121.21391.21141.2149
9302006.04.03 15:19buy4660.241.21331.21121.2143
9312006.04.03 15:19buy4670.481.21291.21121.2139
9322006.04.03 15:20close4670.481.21351.21121.213928.802525.79
9332006.04.03 15:20close4660.241.21371.21121.21439.602535.39
9342006.04.03 15:20close4650.121.21351.21141.2149-4.802530.59
9352006.04.03 15:20buy4680.131.21391.21141.2149
9362006.04.03 15:22buy4690.261.21331.21121.2143
9372006.04.03 15:33buy4700.521.21291.21121.2139
9382006.04.03 15:35close4700.521.21341.21121.213926.002556.59
9392006.04.03 15:35close4690.261.21331.21121.21430.002556.59
9402006.04.03 15:35close4680.131.21311.21141.2149-10.402546.19
9412006.04.06 13:30sell4710.131.22261.22511.2216
9422006.04.06 13:30sell4720.261.22301.22511.2220
9432006.04.06 13:32t/p4720.261.22201.22511.222026.002572.19
9442006.04.06 13:32close4710.131.22181.22511.221610.402582.59
9452006.04.06 13:32sell4730.131.22181.22431.2208
9462006.04.06 13:33sell4740.261.22241.22451.2214
9472006.04.06 13:37t/p4740.261.22141.22451.221426.002608.59
9482006.04.06 13:37close4730.131.22121.22431.22087.802616.39
9492006.04.06 13:37sell4750.131.22111.22361.2201
9502006.04.06 13:37sell4760.261.22161.22371.2206
9512006.04.06 13:40sell4770.521.22211.22381.2211
9522006.04.06 13:41close4770.521.22161.22381.221126.002642.39
9532006.04.06 13:42close4760.261.22181.22371.2206-5.202637.19
9542006.04.06 13:42close4750.131.22161.22361.2201-6.502630.69
9552006.04.06 13:42sell4780.131.22131.22381.2203
9562006.04.06 13:42sell4790.261.22181.22391.2208
9572006.04.06 13:46sell4800.521.22241.22411.2214
9582006.04.06 13:46close4800.521.22201.22411.221420.802651.49
9592006.04.06 13:46close4790.261.22211.22391.2208-7.802643.69
9602006.04.06 13:46close4780.131.22241.22381.2203-14.302629.39
9612006.04.06 13:47sell4810.131.22231.22481.2213
9622006.04.06 13:47sell4820.261.22281.22491.2218
9632006.04.06 13:52t/p4820.261.22181.22491.221826.002655.39
9642006.04.06 13:52close4810.131.22171.22481.22137.802663.19
9652006.04.06 13:53sell4830.131.22171.22421.2207
9662006.04.06 13:54sell4840.261.22221.22431.2212
9672006.04.06 14:01t/p4840.261.22121.22431.221226.002689.19
9682006.04.06 14:01close4830.131.22121.22421.22076.502695.69
9692006.04.10 22:30buy4850.131.21131.20881.2123
9702006.04.10 23:10buy4860.261.21071.20861.2117
9712006.04.11 00:05buy4870.521.21021.20851.2112
9722006.04.11 00:20close4870.521.21061.20851.211220.802716.49
9732006.04.11 00:21close4860.261.21051.20861.2117-6.902709.59
9742006.04.11 00:21close4850.131.21061.20881.2123-9.952699.63
9752006.04.11 01:00sell4880.131.20961.21211.2086
9762006.04.11 01:06sell4890.261.21021.21231.2092
9772006.04.11 03:07sell4900.521.21071.21241.2097
9782006.04.11 03:07close4900.521.21031.21241.209720.802720.43
9792006.04.11 03:07close4890.261.21041.21231.2092-5.202715.23
9802006.04.11 03:07close4880.131.21071.21211.2086-14.302700.93
9812006.04.11 05:00buy4910.141.21211.20961.2131
9822006.04.11 05:12buy4920.281.21161.20951.2126
9832006.04.11 05:34t/p4920.281.21261.20951.212628.002728.93
9842006.04.11 05:34close4910.141.21271.20961.21318.402737.33
9852006.04.12 12:00sell4930.141.21371.21621.2127
9862006.04.12 12:00sell4940.281.21421.21631.2132
9872006.04.12 12:03t/p4940.281.21321.21631.213228.002765.33
9882006.04.12 12:03close4930.141.21321.21621.21277.002772.33
9892006.04.12 12:03sell4950.141.21291.21541.2119
9902006.04.12 12:03sell4960.281.21341.21551.2124
9912006.04.12 12:29t/p4960.281.21241.21551.212428.002800.33
9922006.04.12 12:29close4950.141.21241.21541.21197.002807.33
9932006.04.12 12:29sell4970.141.21231.21481.2113
9942006.04.12 12:31t/p4970.141.21131.21481.211314.002821.33
9952006.04.13 07:30buy4980.141.21301.21051.2140
9962006.04.13 07:34buy4990.281.21261.21051.2136
9972006.04.13 07:40buy5000.561.21211.21041.2131
9982006.04.13 07:42close5000.561.21251.21041.213122.402843.73
9992006.04.13 07:42close4990.281.21261.21051.21360.002843.73
10002006.04.13 07:42close4980.141.21241.21051.2140-8.402835.33
10012006.04.13 07:42buy5010.141.21241.20991.2134
10022006.04.13 07:57buy5020.281.21191.20981.2129
10032006.04.13 08:33t/p5020.281.21291.20981.212928.002863.33
10042006.04.13 08:33close5010.141.21291.20991.21347.002870.33
10052006.04.13 11:30sell5030.141.20981.21231.2088
10062006.04.13 11:46sell5040.281.21031.21241.2093
10072006.04.13 12:01t/p5040.281.20931.21241.209328.002898.33
10082006.04.13 12:01close5030.141.20931.21231.20887.002905.33
10092006.04.13 19:00buy5050.151.21141.20891.2124
10102006.04.13 20:49buy5060.301.21071.20861.2117
10112006.04.13 21:06t/p5060.301.21171.20861.211730.002935.33
10122006.04.13 21:06close5050.151.21181.20891.21246.002941.33
10132006.04.14 08:30sell5070.151.21011.21261.2091
10142006.04.14 08:35sell5080.301.21081.21291.2098
10152006.04.14 08:54t/p5080.301.20981.21291.209830.002971.33
10162006.04.14 08:54close5070.151.20981.21261.20914.502975.83
10172006.04.14 08:54sell5090.151.21001.21251.2090
10182006.04.14 09:03sell5100.301.21051.21261.2095
10192006.04.14 10:06sell5110.601.21091.21261.2099
10202006.04.14 10:07close5110.601.21061.21261.209918.002993.83
10212006.04.14 10:07close5100.301.21071.21261.2095-6.002987.83
10222006.04.14 10:08close5090.151.21061.21251.2090-9.002978.83
10232006.04.14 13:30buy5120.151.21141.20891.2124
10242006.04.14 13:36buy5130.301.21091.20881.2119
10252006.04.14 13:37buy5140.601.21051.20881.2115
10262006.04.14 13:38close5140.601.21091.20881.211524.003002.83
10272006.04.14 13:38close5130.301.21111.20881.21196.003008.83
10282006.04.14 13:38close5120.151.21121.20891.2124-3.003005.83
10292006.04.14 13:38buy5150.151.21111.20861.2121
10302006.04.14 13:38buy5160.301.21061.20851.2116
10312006.04.14 16:51t/p5160.301.21161.20851.211630.003035.83
10322006.04.14 16:51close5150.151.21161.20861.21217.503043.33
10332006.04.14 17:00buy5170.151.21171.20921.2127
10342006.04.14 17:11buy5180.301.21111.20901.2121
10352006.04.14 20:50buy5190.601.21071.20901.2117
10362006.04.14 20:59close5190.601.21111.20901.211724.003067.33
10372006.04.14 20:59close5180.301.21091.20901.2121-6.003061.33
10382006.04.14 20:59close5170.151.21131.20921.2127-6.003055.33
10392006.04.18 08:30sell5200.151.22331.22581.2223
10402006.04.18 08:38sell5210.301.22381.22591.2228
10412006.04.18 08:49sell5220.601.22451.22621.2235
10422006.04.18 08:51sell5231.201.22501.22631.2240
10432006.04.18 08:53close5231.201.22441.22631.224072.003127.33
10442006.04.18 08:53close5220.601.22431.22621.223512.003139.33
10452006.04.18 08:53close5210.301.22461.22591.2228-24.003115.33
10462006.04.18 08:53close5200.151.22481.22581.2223-22.503092.83
10472006.04.18 08:53sell5240.151.22451.22701.2235
10482006.04.18 09:04t/p5240.151.22351.22701.223515.003107.83
10492006.04.19 13:30sell5250.161.22911.23161.2281
10502006.04.19 13:30sell5260.321.22961.23171.2286
10512006.04.19 13:33sell5270.641.23011.23181.2291
10522006.04.19 13:33close5270.641.22971.23181.229125.603133.43
10532006.04.19 13:33close5260.321.22981.23171.2286-6.403127.03
10542006.04.19 13:33close5250.161.22931.23161.2281-3.203123.83
10552006.04.19 13:33sell5280.161.22931.23181.2283
10562006.04.19 13:34sell5290.321.23001.23211.2290
10572006.04.19 13:44sell5300.641.23051.23221.2295
10582006.04.19 13:45close5300.641.23011.23221.229525.603149.43
10592006.04.19 13:45close5290.321.23051.23211.2290-16.003133.43
10602006.04.19 13:45close5280.161.23081.23181.2283-24.003109.43
10612006.04.19 13:45sell5310.161.23051.23301.2295
10622006.04.19 13:47sell5320.321.23101.23311.2300
10632006.04.19 13:48sell5330.641.23151.23321.2305
10642006.04.19 13:48close5330.641.23101.23321.230532.003141.43
10652006.04.19 13:48close5320.321.23111.23311.2300-3.203138.23
10662006.04.19 13:48close5310.161.23061.23301.2295-1.603136.63
10672006.04.19 13:48sell5340.161.23061.23311.2296
10682006.04.19 13:49sell5350.321.23141.23351.2304
10692006.04.19 13:53sell5360.641.23191.23361.2309
10702006.04.19 13:53close5360.641.23151.23361.230925.603162.23
10712006.04.19 13:53close5350.321.23161.23351.2304-6.403155.83
10722006.04.19 13:53close5340.161.23121.23311.2296-9.603146.23
10732006.04.19 13:53sell5370.161.23121.23371.2302
10742006.04.19 13:54sell5380.321.23191.23401.2309
10752006.04.19 13:56sell5390.641.23251.23421.2315
10762006.04.19 13:57close5390.641.23201.23421.231532.003178.23
10772006.04.19 13:57close5380.321.23221.23401.2309-9.603168.63
10782006.04.19 13:57close5370.161.23261.23371.2302-22.403146.23
10792006.04.19 13:58sell5400.161.23221.23471.2312
10802006.04.19 13:58sell5410.321.23271.23481.2317
10812006.04.19 14:05sell5420.641.23341.23511.2324
10822006.04.19 14:06sell5431.281.23401.23531.2330
10832006.04.19 14:07s/l5400.161.23471.23471.2312-40.003106.23
10842006.04.19 14:07s/l5410.321.23481.23481.2317-67.203039.03
10852006.04.19 14:07close5431.281.23491.23531.2330-115.202923.83
10862006.04.19 14:07close5420.641.23481.23511.2324-89.602834.23
10872006.04.19 16:30buy5440.141.23751.23501.2385
10882006.04.19 16:32buy5450.281.23701.23491.2380
10892006.04.19 16:33buy5460.561.23651.23481.2375
10902006.04.19 16:33close5460.561.23701.23481.237528.002862.23
10912006.04.19 16:33close5450.281.23691.23491.2380-2.802859.43
10922006.04.19 16:34close5440.141.23681.23501.2385-9.802849.63
10932006.04.19 16:34buy5470.141.23671.23421.2377
10942006.04.19 16:47buy5480.281.23611.23401.2371
10952006.04.19 16:55t/p5480.281.23711.23401.237128.002877.63
10962006.04.19 16:55close5470.141.23711.23421.23775.602883.23
10972006.04.19 16:56buy5490.141.23711.23461.2381
10982006.04.19 17:01t/p5490.141.23811.23461.238114.002897.23
10992006.04.20 04:00sell5500.141.23541.23791.2344
11002006.04.20 04:22sell5510.281.23601.23811.2350
11012006.04.20 05:38t/p5510.281.23501.23811.235028.002925.23
11022006.04.20 05:38close5500.141.23501.23791.23445.602930.83
11032006.04.21 09:30buy5520.151.23431.23181.2353
11042006.04.21 09:48buy5530.301.23371.23161.2347
11052006.04.21 09:56buy5540.601.23321.23151.2342
11062006.04.21 09:56close5540.601.23361.23151.234224.002954.83
11072006.04.21 09:56close5530.301.23351.23161.2347-6.002948.83
11082006.04.21 09:57close5520.151.23321.23181.2353-16.502932.33
11092006.04.21 09:57buy5550.151.23361.23111.2346
11102006.04.21 09:57buy5560.301.23311.23101.2341
11112006.04.21 10:00buy5570.601.23251.23081.2335
11122006.04.21 10:00close5570.601.23291.23081.233524.002956.33
11132006.04.21 10:00close5560.301.23281.23101.2341-9.002947.33
11142006.04.21 10:01close5550.151.23261.23111.2346-15.002932.33
11152006.04.25 02:30sell5580.151.23741.23991.2364
11162006.04.25 02:35sell5590.301.23791.24001.2369
11172006.04.25 03:17t/p5590.301.23691.24001.236930.002962.33
11182006.04.25 03:17close5580.151.23681.23991.23649.002971.33
11192006.04.26 08:00sell5600.151.24031.24281.2393
11202006.04.26 08:08sell5610.301.24081.24291.2398
11212006.04.26 08:28sell5620.601.24121.24291.2402
11222006.04.26 08:29close5620.601.24091.24291.240218.002989.33
11232006.04.26 08:29close5610.301.24131.24291.2398-15.002974.33
11242006.04.26 08:29close5600.151.24111.24281.2393-12.002962.33
11252006.04.26 12:30buy5630.151.24291.24041.2439
11262006.04.26 12:30buy5640.301.24241.24031.2434
11272006.04.26 12:31buy5650.601.24171.24001.2427
11282006.04.26 12:31buy5661.201.24091.23961.2419
11292006.04.26 12:31s/l5630.151.24041.24041.2439-37.502924.83
11302006.04.26 12:31close5661.201.24041.23961.2419-60.002864.83
11312006.04.26 12:31s/l5640.301.24031.24031.2434-63.002801.83
11322006.04.26 12:31s/l5650.601.24001.24001.2427-102.002699.83
11332006.04.26 12:31buy5670.131.23991.23741.2409
11342006.04.26 12:34t/p5670.131.24091.23741.240913.002712.83
11352006.04.26 12:34buy5680.141.24111.23861.2421
11362006.04.26 12:34buy5690.281.24041.23831.2414
11372006.04.26 12:35buy5700.561.23991.23821.2409
11382006.04.26 12:36close5700.561.24041.23821.240928.002740.83
11392006.04.26 12:36close5690.281.24021.23831.2414-5.602735.23
11402006.04.26 12:36close5680.141.24001.23861.2421-15.402719.83
11412006.04.26 12:37buy5710.141.24001.23751.2410
11422006.04.26 12:45buy5720.281.23951.23741.2405
11432006.04.26 12:45buy5730.561.23911.23741.2401
11442006.04.26 12:46close5730.561.23951.23741.240122.402742.23
11452006.04.26 12:46close5720.281.23931.23741.2405-5.602736.63
11462006.04.26 12:46close5710.141.23941.23751.2410-8.402728.23
11472006.04.26 12:46buy5740.141.23941.23691.2404
11482006.04.26 12:47buy5750.281.23901.23691.2400
11492006.04.26 12:48t/p5750.281.24001.23691.240028.002756.23
11502006.04.26 12:48close5740.141.24001.23691.24048.402764.63
11512006.04.26 12:49buy5760.141.24031.23781.2413
11522006.04.26 12:50t/p5760.141.24131.23781.241314.002778.63
11532006.04.26 12:50buy5770.141.24171.23921.2427
11542006.04.26 12:51buy5780.281.24101.23891.2420
11552006.04.26 12:59t/p5780.281.24201.23891.242028.002806.63
11562006.04.26 12:59close5770.141.24201.23921.24274.202810.83
11572006.04.26 12:59buy5790.141.24201.23951.2430
11582006.04.26 13:04t/p5790.141.24301.23951.243014.002824.83
11592006.04.27 08:30sell5800.141.24431.24681.2433
11602006.04.27 09:34t/p5800.141.24331.24681.243314.002838.83
11612006.04.27 14:30buy5810.141.25151.24901.2525
11622006.04.27 14:30buy5820.281.25101.24891.2520
11632006.04.27 14:30t/p5820.281.25201.24891.252028.002866.83
11642006.04.27 14:30close5810.141.25201.24901.25257.002873.83
11652006.04.27 14:30buy5830.141.25211.24961.2531
11662006.04.27 14:31buy5840.281.25161.24951.2526
11672006.04.27 14:31t/p5840.281.25261.24951.252628.002901.83
11682006.04.27 14:31close5830.141.25291.24961.253111.202913.03
11692006.04.27 14:31buy5850.151.25301.25051.2540
11702006.04.27 14:32buy5860.301.25231.25021.2533
11712006.04.27 14:33buy5870.601.25161.24991.2526
11722006.04.27 14:34close5870.601.25231.24991.252642.002955.03
11732006.04.27 14:34close5860.301.25211.25021.2533-6.002949.03
11742006.04.27 14:34close5850.151.25271.25051.2540-4.502944.53
11752006.04.27 14:34buy5880.151.25281.25031.2538
11762006.04.27 14:35buy5890.301.25211.25001.2531
11772006.04.27 14:41buy5900.601.25141.24971.2524
11782006.04.27 14:41close5900.601.25201.24971.252436.002980.53
11792006.04.27 14:41close5890.301.25181.25001.2531-9.002971.53
11802006.04.27 14:41close5880.151.25191.25031.2538-13.502958.03
11812006.04.27 14:42buy5910.151.25201.24951.2530
11822006.04.27 14:44t/p5910.151.25301.24951.253015.002973.03
11832006.04.27 14:44buy5920.151.25331.25081.2543
11842006.04.27 14:45buy5930.301.25271.25061.2537
11852006.04.27 14:47t/p5930.301.25371.25061.253730.003003.03
11862006.04.27 14:47close5920.151.25381.25081.25437.503010.53
11872006.04.27 14:47buy5940.151.25381.25131.2548
11882006.04.27 14:49t/p5940.151.25481.25131.254815.003025.53
11892006.04.27 14:49buy5950.151.25511.25261.2561
11902006.04.27 14:50buy5960.301.25441.25231.2554
11912006.04.27 14:50buy5970.601.25371.25201.2547
11922006.04.27 14:51close5970.601.25421.25201.254730.003055.53
11932006.04.27 14:51close5960.301.25411.25231.2554-9.003046.53
11942006.04.27 14:51close5950.151.25431.25261.2561-12.003034.53
11952006.04.27 14:51buy5980.151.25421.25171.2552
11962006.04.27 14:51buy5990.301.25361.25151.2546
11972006.04.27 14:52t/p5990.301.25461.25151.254630.003064.53
11982006.04.27 14:52close5980.151.25461.25171.25526.003070.53
11992006.04.27 14:52buy6000.151.25451.25201.2555
12002006.04.27 14:52buy6010.301.25391.25181.2549
12012006.04.27 14:53t/p6010.301.25491.25181.254930.003100.53
12022006.04.27 14:53close6000.151.25501.25201.25557.503108.03
12032006.04.27 14:53buy6020.161.25501.25251.2560
12042006.04.27 14:54buy6030.321.25431.25221.2553
12052006.04.27 14:56buy6040.641.25381.25211.2548
12062006.04.27 14:57close6040.641.25441.25211.254838.403146.43
12072006.04.27 14:57close6030.321.25431.25221.25530.003146.43
12082006.04.27 14:57close6020.161.25471.25251.2560-4.803141.63
12092006.04.27 14:57buy6050.161.25471.25221.2557
12102006.04.27 14:58buy6060.321.25421.25211.2552
12112006.04.27 14:58buy6070.641.25371.25201.2547
12122006.04.27 14:59close6070.641.25441.25201.254744.803186.43
12132006.04.27 14:59close6060.321.25431.25211.25523.203189.63
12142006.04.27 14:59close6050.161.25421.25221.2557-8.003181.63
12152006.04.27 14:59buy6080.161.25411.25161.2551
12162006.04.27 15:05buy6090.321.25361.25151.2546
12172006.04.27 15:07buy6100.641.25321.25151.2542
12182006.04.27 15:07close6100.641.25361.25151.254225.603207.23
12192006.04.27 15:07close6090.321.25351.25151.2546-3.203204.03
12202006.04.27 15:07close6080.161.25381.25161.2551-4.803199.23
12212006.05.01 17:30sell6110.161.26211.26461.2611
12222006.05.01 17:41sell6120.321.26261.26471.2616
12232006.05.01 18:06t/p6120.321.26161.26471.261632.003231.23
12242006.05.01 18:06close6110.161.26151.26461.26119.603240.83
12252006.05.02 09:30buy6130.161.26311.26061.2641
12262006.05.02 09:33buy6140.321.26261.26051.2636
12272006.05.02 09:41t/p6140.321.26361.26051.263632.003272.83
12282006.05.02 09:41close6130.161.26361.26061.26418.003280.83
12292006.05.02 09:41buy6150.161.26401.26151.2650
12302006.05.02 09:42buy6160.321.26351.26141.2645
12312006.05.02 09:44buy6170.641.26311.26141.2641
12322006.05.02 09:44close6170.641.26341.26141.264119.203300.03
12332006.05.02 09:45close6160.321.26361.26141.26453.203303.23
12342006.05.02 09:46close6150.161.26351.26151.2650-8.003295.23
12352006.05.02 09:46buy6180.161.26361.26111.2646
12362006.05.02 09:52t/p6180.161.26461.26111.264616.003311.23
12372006.05.02 09:52buy6190.171.26481.26231.2658
12382006.05.02 09:52buy6200.341.26431.26221.2653
12392006.05.02 09:58t/p6200.341.26531.26221.265334.003345.23
12402006.05.02 09:58close6190.171.26531.26231.26588.503353.73
12412006.05.02 09:58buy6210.171.26521.26271.2662
12422006.05.02 09:58buy6220.341.26461.26251.2656
12432006.05.02 10:07t/p6220.341.26561.26251.265634.003387.73
12442006.05.02 10:07close6210.171.26561.26271.26626.803394.53
12452006.05.02 22:30sell6230.171.26161.26411.2606
12462006.05.02 22:45sell6240.341.26211.26421.2611
12472006.05.02 23:12t/p6240.341.26111.26421.261134.003428.53
12482006.05.02 23:12close6230.171.26101.26411.260610.203438.73
12492006.05.03 02:00buy6250.171.26371.26121.2647
12502006.05.03 02:30t/p6250.171.26471.26121.264717.003455.73
12512006.05.03 13:30sell6260.171.26221.26471.2612
12522006.05.03 13:32sell6270.341.26271.26481.2617
12532006.05.03 13:40t/p6270.341.26171.26481.261734.003489.73
12542006.05.03 13:40close6260.171.26171.26471.26128.503498.23
12552006.05.03 13:40sell6280.171.26161.26411.2606
12562006.05.03 13:43sell6290.341.26211.26421.2611
12572006.05.03 13:58sell6300.681.26281.26451.2618
12582006.05.03 13:58sell6311.361.26321.26451.2622
12592006.05.03 13:59close6311.361.26261.26451.262281.603579.83
12602006.05.03 13:59close6300.681.26281.26451.26180.003579.83
12612006.05.03 13:59close6290.341.26301.26421.2611-30.603549.23
12622006.05.03 14:00close6280.171.26311.26411.2606-25.503523.73
12632006.05.03 17:30buy6320.181.26471.26221.2657
12642006.05.03 17:30buy6330.361.26421.26211.2652
12652006.05.03 17:31buy6340.721.26361.26191.2646
12662006.05.03 17:32close6340.721.26411.26191.264636.003559.73
12672006.05.03 17:32close6330.361.26431.26211.26523.603563.33
12682006.05.03 17:32close6320.181.26421.26221.2657-9.003554.33
12692006.05.03 17:32buy6350.181.26461.26211.2656
12702006.05.03 17:32buy6360.361.26401.26191.2650
12712006.05.03 17:41buy6370.721.26351.26181.2645
12722006.05.03 17:42close6370.721.26391.26181.264528.803583.13
12732006.05.03 17:42close6360.361.26381.26191.2650-7.203575.93
12742006.05.03 17:43close6350.181.26361.26211.2656-18.003557.93
12752006.05.03 17:43buy6380.181.26401.26151.2650
12762006.05.03 17:43buy6390.361.26341.26131.2644
12772006.05.03 17:44buy6400.721.26291.26121.2639
12782006.05.03 17:46close6400.721.26331.26121.263928.803586.73
12792006.05.03 17:47close6390.361.26301.26131.2644-14.403572.33
12802006.05.03 17:47close6380.181.26291.26151.2650-19.803552.53
12812006.05.03 17:47buy6410.181.26341.26091.2644
12822006.05.03 17:56buy6420.361.26281.26071.2638
12832006.05.03 18:03buy6430.721.26231.26061.2633
12842006.05.03 18:04close6430.721.26271.26061.263328.803581.33
12852006.05.03 18:04close6420.361.26251.26071.2638-10.803570.53
12862006.05.03 18:05close6410.181.26241.26091.2644-18.003552.53
12872006.05.03 19:30sell6440.181.26231.26481.2613
12882006.05.03 19:33sell6450.361.26281.26491.2618
12892006.05.03 20:27sell6460.721.26321.26491.2622
12902006.05.03 20:27close6460.721.26271.26491.262236.003588.53
12912006.05.03 20:29close6450.361.26281.26491.26180.003588.53
12922006.05.03 20:29close6440.181.26301.26481.2613-12.603575.93
12932006.05.04 01:30buy6470.181.26361.26111.2646
12942006.05.04 02:07buy6480.361.26311.26101.2641
12952006.05.04 03:30buy6490.721.26261.26091.2636
12962006.05.04 03:31close6490.721.26301.26091.263628.803604.73
12972006.05.04 03:31close6480.361.26261.26101.2641-18.003586.73
12982006.05.04 03:31close6470.181.26271.26111.2646-16.203570.53
12992006.05.04 04:00sell6500.181.26101.26351.2600
13002006.05.04 04:01sell6510.361.26141.26351.2604
13012006.05.04 04:30sell6520.721.26191.26361.2609
13022006.05.04 04:30close6520.721.26141.26361.260936.003606.53
13032006.05.04 04:30close6510.361.26151.26351.2604-3.603602.93
13042006.05.04 04:30close6500.181.26161.26351.2600-10.803592.13
13052006.05.04 14:30buy6530.181.26801.26551.2690
13062006.05.04 14:31buy6540.361.26751.26541.2685
13072006.05.04 14:38buy6550.721.26711.26541.2681
13082006.05.04 14:38close6550.721.26741.26541.268121.603613.73
13092006.05.04 14:38close6540.361.26731.26541.2685-7.203606.53
13102006.05.04 14:38close6530.181.26761.26551.2690-7.203599.33
13112006.05.04 14:38buy6560.181.26771.26521.2687
13122006.05.04 14:39buy6570.361.26731.26521.2683
13132006.05.04 14:41t/p6570.361.26831.26521.268336.003635.33
13142006.05.04 14:41close6560.181.26841.26521.268712.603647.93
13152006.05.04 14:41buy6580.181.26841.26591.2694
13162006.05.04 14:42buy6590.361.26791.26581.2689
13172006.05.04 14:46t/p6590.361.26891.26581.268936.003683.93
13182006.05.04 14:46close6580.181.26891.26591.26949.003692.93
13192006.05.04 14:46buy6600.181.26891.26641.2699
13202006.05.04 14:47buy6610.361.26831.26621.2693
13212006.05.04 14:57t/p6610.361.26931.26621.269336.003728.93
13222006.05.04 14:57close6600.181.26961.26641.269912.603741.53
13232006.05.04 14:57buy6620.191.26951.26701.2705
13242006.05.04 14:58buy6630.381.26911.26701.2701
13252006.05.04 14:58buy6640.761.26861.26691.2696
13262006.05.04 14:59close6640.761.26901.26691.269630.403771.93
13272006.05.04 14:59close6630.381.26891.26701.2701-7.603764.33
13282006.05.04 14:59close6620.191.26911.26701.2705-7.603756.73
13292006.05.04 14:59buy6650.191.26901.26651.2700
13302006.05.04 14:59buy6660.381.26841.26631.2694
13312006.05.04 15:09t/p6660.381.26941.26631.269438.003794.73
13322006.05.04 15:09close6650.191.26941.26651.27007.603802.33
13332006.05.08 14:30sell6670.191.27141.27391.2704
13342006.05.08 14:31sell6680.381.27211.27421.2711
13352006.05.08 14:32sell6690.761.27261.27431.2716
13362006.05.08 14:32close6690.761.27201.27431.271645.603847.93
13372006.05.08 14:32close6680.381.27221.27421.2711-3.803844.13
13382006.05.08 14:33close6670.191.27211.27391.2704-13.303830.83
13392006.05.08 14:33sell6700.191.27161.27411.2706
13402006.05.08 14:33sell6710.381.27221.27431.2712
13412006.05.08 14:34sell6720.761.27271.27441.2717
13422006.05.08 14:35close6720.761.27211.27441.271745.603876.43
13432006.05.08 14:35close6710.381.27221.27431.27120.003876.43
13442006.05.08 14:36close6700.191.27251.27411.2706-17.103859.33
13452006.05.08 14:36sell6730.191.27261.27511.2716
13462006.05.08 14:41t/p6730.191.27161.27511.271619.003878.33
13472006.05.08 14:41sell6740.191.27121.27371.2702
13482006.05.08 14:44t/p6740.191.27021.27371.270219.003897.33
13492006.05.08 14:44sell6750.191.27001.27251.2690
13502006.05.08 14:45sell6760.381.27061.27271.2696
13512006.05.08 14:45sell6770.761.27141.27311.2704
13522006.05.08 14:46close6770.761.27091.27311.270438.003935.33
13532006.05.08 14:46close6760.381.27121.27271.2696-22.803912.53
13542006.05.08 14:46close6750.191.27141.27251.2690-26.603885.93
13552006.05.08 14:46sell6780.191.27111.27361.2701
13562006.05.08 14:49sell6790.381.27151.27361.2705
13572006.05.08 14:58sell6800.761.27201.27371.2710
13582006.05.08 14:59close6800.761.27161.27371.271030.403916.33
13592006.05.08 14:59close6790.381.27171.27361.2705-7.603908.73
13602006.05.08 14:59close6780.191.27181.27361.2701-13.303895.43
13612006.05.08 14:59sell6810.191.27181.27431.2708
13622006.05.08 15:13sell6820.381.27231.27441.2713
13632006.05.08 15:41sell6830.761.27281.27451.2718
13642006.05.08 15:42close6830.761.27231.27451.271838.003933.43
13652006.05.08 15:42close6820.381.27241.27441.2713-3.803929.63
13662006.05.08 15:43close6810.191.27271.27431.2708-17.103912.53
13672006.05.09 13:30buy6840.201.27321.27071.2742
13682006.05.09 13:34buy6850.401.27271.27061.2737
13692006.05.09 13:52t/p6850.401.27371.27061.273740.003952.53
13702006.05.09 13:52close6840.201.27381.27071.274212.003964.53
13712006.05.09 13:52buy6860.201.27381.27131.2748
13722006.05.09 13:55buy6870.401.27331.27121.2743
13732006.05.09 13:57t/p6870.401.27431.27121.274340.004004.53
13742006.05.09 13:57close6860.201.27431.27131.274810.004014.53
13752006.05.09 13:57buy6880.201.27461.27211.2756
13762006.05.09 13:57buy6890.401.27411.27201.2751
13772006.05.09 14:02t/p6890.401.27511.27201.275140.004054.53
13782006.05.09 14:02close6880.201.27531.27211.275614.004068.53
13792006.05.10 23:30sell6900.201.27671.27921.2757
13802006.05.10 23:51t/p6900.201.27571.27921.275720.004088.53
13812006.05.10 23:51sell6910.201.27541.27791.2744
13822006.05.10 23:52sell6920.401.27591.27801.2749
13832006.05.11 00:05sell6930.801.27641.27811.2754
13842006.05.11 00:08sell6941.601.27691.27821.2759
13852006.05.11 00:11close6941.601.27651.27821.275964.004152.53
13862006.05.11 00:11close6930.801.27661.27811.2754-16.004136.53
13872006.05.11 00:12close6920.401.27671.27801.2749-24.924111.61
13882006.05.11 00:12close6910.201.27661.27791.2744-20.464091.15
13892006.05.11 14:30buy6950.201.27961.27711.2806
13902006.05.11 14:30buy6960.401.27921.27711.2802
13912006.05.11 14:33t/p6960.401.28021.27711.280240.004131.15
13922006.05.11 14:33close6950.201.28031.27711.280614.004145.15
13932006.05.11 14:33buy6970.211.28031.27781.2813
13942006.05.11 14:35t/p6970.211.28131.27781.281321.004166.15
13952006.05.11 14:35buy6980.211.28161.27911.2826
13962006.05.11 14:35buy6990.421.28111.27901.2821
13972006.05.11 14:35buy7000.841.28051.27881.2815
13982006.05.11 14:35close7000.841.28101.27881.281542.004208.15
13992006.05.11 14:36close6990.421.28091.27901.2821-8.404199.75
14002006.05.11 14:36close6980.211.28081.27911.2826-16.804182.95
14012006.05.11 14:36buy7010.211.28111.27861.2821
14022006.05.11 14:37t/p7010.211.28211.27861.282121.004203.95
14032006.05.11 14:37buy7020.211.28241.27991.2834
14042006.05.11 14:47t/p7020.211.28341.27991.283421.004224.95
14052006.05.11 14:47buy7030.211.28381.28131.2848
14062006.05.11 14:48buy7040.421.28321.28111.2842
14072006.05.11 14:49buy7050.841.28271.28101.2837
14082006.05.11 14:50close7050.841.28311.28101.283733.604258.55
14092006.05.11 14:50close7040.421.28281.28111.2842-16.804241.75
14102006.05.11 14:50close7030.211.28291.28131.2848-18.904222.85
14112006.05.11 14:50buy7060.211.28281.28031.2838
14122006.05.11 14:51buy7070.421.28231.28021.2833
14132006.05.11 14:59buy7080.841.28181.28011.2828
14142006.05.11 15:00close7080.841.28231.28011.282842.004264.85
14152006.05.11 15:00close7070.421.28211.28021.2833-8.404256.45
14162006.05.11 15:00close7060.211.28221.28031.2838-12.604243.85
14172006.05.15 07:30sell7090.211.28971.29221.2887
14182006.05.15 07:36t/p7090.211.28871.29221.288721.004264.85
14192006.05.15 07:36sell7100.211.28831.29081.2873
14202006.05.15 07:36sell7110.421.28881.29091.2878
14212006.05.15 07:52t/p7110.421.28781.29091.287842.004306.85
14222006.05.15 07:52close7100.211.28781.29081.287310.504317.35
14232006.05.15 07:52sell7120.221.28751.29001.2865
14242006.05.15 07:52sell7130.441.28811.29021.2871
14252006.05.15 07:57t/p7130.441.28711.29021.287144.004361.35
14262006.05.15 07:57close7120.221.28711.29001.28658.804370.15
14272006.05.15 07:57sell7140.221.28731.28981.2863
14282006.05.15 07:58sell7150.441.28781.28991.2868
14292006.05.15 08:04t/p7150.441.28681.28991.286844.004414.15
14302006.05.15 08:04close7140.221.28681.28981.286311.004425.15
14312006.05.16 13:00buy7160.221.28541.28291.2864
14322006.05.16 13:12buy7170.441.28491.28281.2859
14332006.05.16 13:13buy7180.881.28431.28261.2853
14342006.05.16 13:14close7180.881.28481.28261.285344.004469.15
14352006.05.16 13:14close7170.441.28491.28281.28590.004469.15
14362006.05.16 13:14close7160.221.28471.28291.2864-15.404453.75
14372006.05.16 13:14buy7190.221.28471.28221.2857
14382006.05.16 13:16buy7200.441.28401.28191.2850
14392006.05.16 13:21t/p7200.441.28501.28191.285044.004497.75
14402006.05.16 13:21close7190.221.28521.28221.285711.004508.75
14412006.05.16 13:21buy7210.231.28521.28271.2862
14422006.05.16 13:24buy7220.461.28471.28261.2857
14432006.05.16 13:26t/p7220.461.28571.28261.285746.004554.75
14442006.05.16 13:26close7210.231.28601.28271.286218.404573.15
14452006.05.16 13:26buy7230.231.28631.28381.2873
14462006.05.16 13:26buy7240.461.28581.28371.2868
14472006.05.16 13:36buy7250.921.28521.28351.2862
14482006.05.16 13:38buy7261.841.28461.28331.2856
14492006.05.16 13:39close7261.841.28511.28331.285692.004665.15
14502006.05.16 13:39close7250.921.28521.28351.28620.004665.15
14512006.05.16 13:39close7240.461.28491.28371.2868-41.404623.75
14522006.05.16 13:39close7230.231.28501.28381.2873-29.904593.85
14532006.05.17 14:30sell7270.231.27871.28121.2777
14542006.05.17 14:30sell7280.461.27921.28131.2782
14552006.05.17 14:32t/p7280.461.27821.28131.278246.004639.85
14562006.05.17 14:32close7270.231.27801.28121.277716.104655.95
14572006.05.17 14:32sell7290.231.27791.28041.2769
14582006.05.17 14:33t/p7290.231.27691.28041.276923.004678.95
14592006.05.17 14:33sell7300.231.27651.27901.2755
14602006.05.17 14:35t/p7300.231.27551.27901.275523.004701.95
14612006.05.17 14:35sell7310.241.27521.27771.2742
14622006.05.17 14:35sell7320.481.27571.27781.2747
14632006.05.17 14:35sell7330.961.27651.27821.2755
14642006.05.17 14:36close7330.961.27571.27821.275576.804778.75
14652006.05.17 14:36close7320.481.27581.27781.2747-4.804773.95
14662006.05.17 14:36close7310.241.27561.27771.2742-9.604764.35
14672006.05.17 14:36sell7340.241.27571.27821.2747
14682006.05.17 14:36sell7350.481.27631.27841.2753
14692006.05.17 14:38sell7360.961.27681.27851.2758
14702006.05.17 14:38close7360.961.27611.27851.275867.204831.55
14712006.05.17 14:38close7350.481.27631.27841.27530.004831.55
14722006.05.17 14:39close7340.241.27681.27821.2747-26.404805.15
14732006.05.17 14:39sell7370.241.27691.27941.2759
14742006.05.17 14:41sell7380.481.27741.27951.2764
14752006.05.17 14:42sell7390.961.27801.27971.2770
14762006.05.17 14:43sell7401.921.27861.27991.2776
14772006.05.17 14:43sell7413.841.27911.28001.2781
14782006.05.17 14:44close7413.841.27861.28001.2781192.004997.15
14792006.05.17 14:44close7401.921.27851.27991.277619.205016.35
14802006.05.17 14:44close7390.961.27881.27971.2770-76.804939.55
14812006.05.17 14:44close7380.481.27901.27951.2764-76.804862.75
14822006.05.17 14:44close7370.241.27891.27941.2759-48.004814.75
14832006.05.17 14:44sell7420.241.27901.28151.2780
14842006.05.17 14:46sell7430.481.27941.28151.2784
14852006.05.17 15:00t/p7430.481.27841.28151.278448.004862.75
14862006.05.17 15:00close7420.241.27841.28151.278014.404877.15
14872006.05.18 09:00buy7440.241.27961.27711.2806
14882006.05.18 09:09buy7450.481.27921.27711.2802
14892006.05.18 09:13buy7460.961.27871.27701.2797
14902006.05.18 09:13close7460.961.27911.27701.279738.404915.55
14912006.05.18 09:13close7450.481.27901.27711.2802-9.604905.95
14922006.05.18 09:13close7440.241.27931.27711.2806-7.204898.75
14932006.05.18 09:13buy7470.241.27931.27681.2803
14942006.05.18 09:14buy7480.481.27881.27671.2798
14952006.05.18 09:53t/p7480.481.27981.27671.279848.004946.75
14962006.05.18 09:53close7470.241.27981.27681.280312.004958.75
14972006.05.19 07:30sell7490.251.27881.28131.2778
14982006.05.19 07:30sell7500.501.27931.28141.2783
14992006.05.19 07:32t/p7500.501.27831.28141.278350.005008.75
15002006.05.19 07:32close7490.251.27821.28131.277815.005023.75
15012006.05.19 07:32sell7510.251.27811.28061.2771
15022006.05.19 07:36sell7520.501.27861.28071.2776
15032006.05.19 07:37sell7531.001.27911.28081.2781
15042006.05.19 07:37close7531.001.27861.28081.278150.005073.75
15052006.05.19 07:37close7520.501.27871.28071.2776-5.005068.75
15062006.05.19 07:37close7510.251.27891.28061.2771-20.005048.75
15072006.05.19 07:38sell7540.251.27881.28131.2778
15082006.05.19 07:41t/p7540.251.27781.28131.277825.005073.75
15092006.05.19 07:41sell7550.251.27741.27991.2764
15102006.05.19 07:42sell7560.501.27811.28021.2771
15112006.05.19 07:42t/p7560.501.27711.28021.277150.005123.75
15122006.05.19 07:42close7550.251.27701.27991.276410.005133.75
15132006.05.19 07:42sell7570.261.27691.27941.2759
15142006.05.19 07:43sell7580.521.27731.27941.2763
15152006.05.19 07:45sell7591.041.27781.27951.2768
15162006.05.19 07:45close7591.041.27731.27951.276852.005185.75
15172006.05.19 07:45close7580.521.27681.27941.276326.005211.75
15182006.05.19 07:45close7570.261.27701.27941.2759-2.605209.15
15192006.05.19 07:46sell7600.261.27661.27911.2756
15202006.05.19 07:46sell7610.521.27711.27921.2761
15212006.05.19 07:52sell7621.041.27761.27931.2766
15222006.05.19 07:53close7621.041.27711.27931.276652.005261.15
15232006.05.19 07:53close7610.521.27721.27921.2761-5.205255.95
15242006.05.19 07:53close7600.261.27741.27911.2756-20.805235.15
15252006.05.19 07:54sell7630.261.27731.27981.2763
15262006.05.19 07:55sell7640.521.27781.27991.2768
15272006.05.19 07:55sell7651.041.27831.28001.2773
15282006.05.19 07:58sell7662.081.27891.28021.2779
15292006.05.19 08:01close7662.081.27821.28021.2779145.605380.75
15302006.05.19 08:01close7651.041.27831.28001.27730.005380.75
15312006.05.19 08:02close7640.521.27841.27991.2768-31.205349.55
15322006.05.19 08:02close7630.261.27821.27981.2763-23.405326.15
15332006.05.22 10:30buy7670.271.27901.27651.2800
15342006.05.22 10:30buy7680.541.27831.27621.2793
15352006.05.22 10:33buy7691.081.27781.27611.2788
15362006.05.22 10:34close7691.081.27821.27611.278843.205369.35
15372006.05.22 10:34close7680.541.27811.27621.2793-10.805358.55
15382006.05.22 10:34close7670.271.27791.27651.2800-29.705328.85
15392006.05.22 10:35buy7700.271.27801.27551.2790
15402006.05.22 10:38buy7710.541.27741.27531.2784
15412006.05.22 10:44t/p7710.541.27841.27531.278454.005382.85
15422006.05.22 10:44close7700.271.27841.27551.279010.805393.65
15432006.05.22 10:44buy7720.271.27841.27591.2794
15442006.05.22 10:45buy7730.541.27791.27581.2789
15452006.05.22 10:52buy7741.081.27741.27571.2784
15462006.05.22 10:56buy7752.161.27671.27541.2777
15472006.05.22 10:57close7752.161.27731.27541.2777129.605523.25
15482006.05.22 10:57close7741.081.27721.27571.2784-21.605501.65
15492006.05.22 10:57close7730.541.27711.27581.2789-43.205458.45
15502006.05.22 10:58close7720.271.27721.27591.2794-32.405426.05
15512006.05.22 10:58buy7760.271.27751.27501.2785
15522006.05.22 10:58buy7770.541.27711.27501.2781
15532006.05.22 11:06buy7781.081.27661.27491.2776
15542006.05.22 11:08close7781.081.27701.27491.277643.205469.25
15552006.05.22 11:08close7770.541.27691.27501.2781-10.805458.45
15562006.05.22 11:08close7760.271.27651.27501.2785-27.005431.45
15572006.05.23 10:00sell7790.271.28361.28611.2826
15582006.05.23 10:00sell7800.541.28421.28631.2832
15592006.05.23 10:02sell7811.081.28471.28641.2837
15602006.05.23 10:05close7811.081.28431.28641.283743.205474.65
15612006.05.23 10:05close7800.541.28451.28631.2832-16.205458.45
15622006.05.23 10:05close7790.271.28471.28611.2826-29.705428.75
15632006.05.23 10:05sell7820.271.28441.28691.2834
15642006.05.23 10:15sell7830.541.28501.28711.2840
15652006.05.23 11:39sell7841.081.28541.28711.2844
15662006.05.23 11:41close7841.081.28511.28711.284432.405461.15
15672006.05.23 11:41close7830.541.28531.28711.2840-16.205444.95
15682006.05.23 11:41close7820.271.28551.28691.2834-29.705415.25
15692006.05.23 12:30sell7850.271.28381.28631.2828
15702006.05.23 13:14sell7860.541.28431.28641.2833
15712006.05.23 13:22t/p7860.541.28331.28641.283354.005469.25
15722006.05.23 13:22close7850.271.28331.28631.282813.505482.75
15732006.05.23 17:00buy7870.271.28551.28301.2865
15742006.05.23 17:01buy7880.541.28501.28291.2860
15752006.05.23 17:08buy7891.081.28451.28281.2855
15762006.05.23 17:12close7891.081.28491.28281.285543.205525.95
15772006.05.23 17:12close7880.541.28451.28291.2860-27.005498.95
15782006.05.23 17:12close7870.271.28461.28301.2865-24.305474.65
15792006.05.23 17:13buy7900.271.28471.28221.2857
15802006.05.23 17:29t/p7900.271.28571.28221.285727.005501.65
15812006.05.23 17:29buy7910.281.28591.28341.2869
15822006.05.23 17:39buy7920.561.28541.28331.2864
15832006.05.23 17:46buy7931.121.28491.28321.2859
15842006.05.23 17:47close7931.121.28541.28321.285956.005557.65
15852006.05.23 17:48close7920.561.28511.28331.2864-16.805540.85
15862006.05.23 17:48close7910.281.28501.28341.2869-25.205515.65
15872006.05.23 21:00sell7940.281.28161.28411.2806
15882006.05.23 21:24sell7950.561.28221.28431.2812
15892006.05.23 21:46sell7961.121.28271.28441.2817
15902006.05.23 21:46close7961.121.28231.28441.281744.805560.45
15912006.05.23 21:46close7950.561.28241.28431.2812-11.205549.25
15922006.05.23 21:46close7940.281.28251.28411.2806-25.205524.05
15932006.05.24 08:30buy7970.281.28541.28291.2864
15942006.05.24 08:33t/p7970.281.28641.28291.286428.005552.05
15952006.05.24 08:33buy7980.281.28671.28421.2877
15962006.05.24 08:34buy7990.561.28621.28411.2872
15972006.05.24 08:45buy8001.121.28571.28401.2867
15982006.05.24 08:53close8001.121.28611.28401.286744.805596.85
15992006.05.24 08:53close7990.561.28631.28411.28725.605602.45
16002006.05.24 08:53close7980.281.28611.28421.2877-16.805585.65
16012006.05.24 08:53buy8010.281.28621.28371.2872
16022006.05.24 08:54buy8020.561.28551.28341.2865
16032006.05.24 09:10buy8031.121.28501.28331.2860
16042006.05.24 09:12buy8042.241.28441.28311.2854
16052006.05.24 09:13close8042.241.28491.28311.2854112.005697.65
16062006.05.24 09:13close8031.121.28481.28331.2860-22.405675.25
16072006.05.24 09:13close8020.561.28511.28341.2865-22.405652.85
16082006.05.24 09:13close8010.281.28501.28371.2872-33.605619.25
16092006.05.24 15:00sell8050.281.27621.27871.2752
16102006.05.24 15:01sell8060.561.27691.27901.2759
16112006.05.24 15:03sell8071.121.27731.27901.2763
16122006.05.24 15:05close8071.121.27701.27901.276333.605652.85
16132006.05.24 15:05close8060.561.27711.27901.2759-11.205641.65
16142006.05.24 15:05close8050.281.27651.27871.2752-8.405633.25
16152006.05.24 15:05sell8080.281.27661.27911.2756
16162006.05.24 15:12sell8090.561.27721.27931.2762
16172006.05.24 15:16t/p8090.561.27621.27931.276256.005689.25
16182006.05.24 15:16close8080.281.27611.27911.275614.005703.25
16192006.05.24 15:17sell8100.291.27621.27871.2752
16202006.05.24 15:19t/p8100.291.27521.27871.275229.005732.25
16212006.05.24 15:19sell8110.291.27501.27751.2740
16222006.05.24 15:20t/p8110.291.27401.27751.274029.005761.25
16232006.05.24 15:20sell8120.291.27371.27621.2727
16242006.05.24 15:23sell8130.581.27421.27631.2732
16252006.05.24 15:25sell8141.161.27471.27641.2737
16262006.05.24 15:26close8141.161.27421.27641.273758.005819.25
16272006.05.24 15:26close8130.581.27431.27631.2732-5.805813.45
16282006.05.24 15:26close8120.291.27461.27621.2727-26.105787.35
16292006.05.24 15:27sell8150.291.27421.27671.2732
16302006.05.24 15:27sell8160.581.27471.27681.2737
16312006.05.24 15:38sell8171.161.27521.27691.2742
16322006.05.24 15:40sell8182.321.27571.27701.2747
16332006.05.24 15:40sell8194.641.27621.27711.2752
16342006.05.24 15:41close8194.641.27561.27711.2752278.406065.75
16352006.05.24 15:42close8182.321.27591.27701.2747-46.406019.35
16362006.05.24 15:42close8171.161.27611.27691.2742-104.405914.95
16372006.05.24 15:42close8160.581.27571.27681.2737-58.005856.95
16382006.05.24 15:42close8150.291.27581.27671.2732-46.405810.55
16392006.05.25 09:30buy8200.291.27961.27711.2806
16402006.05.25 09:31buy8210.581.27921.27711.2802
16412006.05.25 09:35buy8221.161.27871.27701.2797
16422006.05.25 09:35buy8232.321.27811.27681.2791
16432006.05.25 09:37close8232.321.27871.27681.2791139.205949.75
16442006.05.25 09:37close8221.161.27811.27701.2797-69.605880.15
16452006.05.25 09:37close8210.581.27841.27711.2802-46.405833.75
16462006.05.25 09:38close8200.291.27821.27711.2806-40.605793.15
16472006.05.25 09:38buy8240.291.27831.27581.2793
16482006.05.25 10:00buy8250.581.27761.27551.2786
16492006.05.25 10:08buy8261.161.27691.27521.2779
16502006.05.25 10:09close8261.161.27741.27521.277958.005851.15
16512006.05.25 10:09close8250.581.27711.27551.2786-29.005822.15
16522006.05.25 10:09close8240.291.27691.27581.2793-40.605781.55
16532006.05.25 12:30sell8270.291.27621.27871.2752
16542006.05.25 12:31sell8280.581.27691.27901.2759
16552006.05.25 12:31sell8291.161.27741.27911.2764
16562006.05.25 12:31sell8302.321.27801.27931.2770
16572006.05.25 12:32close8302.321.27751.27931.2770116.005897.55
16582006.05.25 12:32close8291.161.27701.27911.276446.405943.95
16592006.05.25 12:32close8280.581.27711.27901.2759-11.605932.35
16602006.05.25 12:32close8270.291.27691.27871.2752-20.305912.05
16612006.05.25 12:32sell8310.301.27721.27971.2762
16622006.05.25 12:32sell8320.601.27761.27971.2766
16632006.05.25 12:35sell8331.201.27811.27981.2771
16642006.05.25 12:36close8331.201.27781.27981.277136.005948.05
16652006.05.25 12:36close8320.601.27741.27971.276612.005960.05
16662006.05.25 12:36close8310.301.27761.27971.2762-12.005948.05
16672006.05.25 12:37sell8340.301.27761.28011.2766
16682006.05.25 12:37sell8350.601.27831.28041.2773
16692006.05.25 12:38sell8361.201.27891.28061.2779
16702006.05.25 12:38sell8372.401.27931.28061.2783
16712006.05.25 12:39close8372.401.27881.28061.2783120.006068.05
16722006.05.25 12:39close8361.201.27961.28061.2779-84.005984.05
16732006.05.25 12:39close8350.601.27941.28041.2773-66.005918.05
16742006.05.25 12:39close8340.301.28001.28011.2766-72.005846.05
16752006.05.25 12:39sell8380.291.27971.28221.2787
16762006.05.25 12:39sell8390.581.28031.28241.2793
16772006.05.25 12:41t/p8390.581.27931.28241.279358.005904.05
16782006.05.25 12:41close8380.291.27921.28221.278714.505918.55
16792006.05.25 12:41sell8400.301.27911.28161.2781
16802006.05.25 12:42sell8410.601.27951.28161.2785
16812006.05.25 12:45t/p8410.601.27851.28161.278560.005978.55
16822006.05.25 12:45close8400.301.27841.28161.278121.005999.55
16832006.05.25 12:45sell8420.301.27811.28061.2771
16842006.05.25 12:45sell8430.601.27861.28071.2776
16852006.05.25 12:51t/p8430.601.27761.28071.277660.006059.55
16862006.05.25 12:51close8420.301.27761.28061.277115.006074.55
16872006.05.25 12:51sell8440.301.27751.28001.2765
16882006.05.25 12:54t/p8440.301.27651.28001.276530.006104.55
16892006.05.25 12:54sell8450.311.27631.27881.2753
16902006.05.25 12:54sell8460.621.27681.27891.2758
16912006.05.25 12:56t/p8460.621.27581.27891.275862.006166.55
16922006.05.25 12:56close8450.311.27571.27881.275318.606185.15
16932006.05.25 12:56sell8470.311.27561.27811.2746
16942006.05.25 12:56sell8480.621.27621.27831.2752
16952006.05.25 12:59sell8491.241.27681.27851.2758
16962006.05.25 13:01sell8502.481.27741.27871.2764
16972006.05.25 13:07close8502.481.27691.27871.2764124.006309.15
16982006.05.25 13:08close8491.241.27701.27851.2758-24.806284.35
16992006.05.25 13:08close8480.621.27671.27831.2752-31.006253.35
17002006.05.25 13:08close8470.311.27691.27811.2746-40.306213.05
17012006.05.25 14:00buy8510.311.27861.27611.2796
17022006.05.25 14:01t/p8510.311.27961.27611.279631.006244.05
17032006.05.25 14:01buy8520.311.27981.27731.2808
17042006.05.25 14:02buy8530.621.27881.27671.2798
17052006.05.25 14:02buy8541.241.27831.27661.2793
17062006.05.25 14:03buy8552.481.27761.27631.2786
17072006.05.25 14:03s/l8520.311.27731.27731.2808-77.506166.55
17082006.05.25 14:03close8552.481.27701.27631.2786-148.806017.75
17092006.05.25 14:03close8541.241.27721.27661.2793-136.405881.35
17102006.05.25 14:03close8530.621.27711.27671.2798-105.405775.95
17112006.05.25 14:03buy8560.291.27761.27511.2786
17122006.05.25 14:10buy8570.581.27711.27501.2781
17132006.05.25 14:11buy8581.161.27641.27471.2774
17142006.05.25 14:12buy8592.321.27551.27421.2765
17152006.05.25 14:13close8592.321.27621.27421.2765162.405938.35
17162006.05.25 14:13close8581.161.27611.27471.2774-34.805903.55
17172006.05.25 14:13close8570.581.27641.27501.2781-40.605862.95
17182006.05.25 14:13close8560.291.27631.27511.2786-37.705825.25
17192006.05.25 14:13buy8600.291.27641.27391.2774
17202006.05.25 14:14buy8610.581.27591.27381.2769
17212006.05.25 14:19t/p8610.581.27691.27381.276958.005883.25
17222006.05.25 14:19close8600.291.27701.27391.277417.405900.65
17232006.05.25 14:19buy8620.301.27701.27451.2780
17242006.05.25 14:23t/p8620.301.27801.27451.278030.005930.65
17252006.05.25 14:23buy8630.301.27831.27581.2793
17262006.05.25 14:24buy8640.601.27761.27551.2786
17272006.05.25 14:27buy8651.201.27681.27511.2778
17282006.05.25 14:28close8651.201.27741.27511.277872.006002.65
17292006.05.25 14:28close8640.601.27731.27551.2786-18.005984.65
17302006.05.25 14:28close8630.301.27721.27581.2793-33.005951.65
17312006.05.25 14:28buy8660.301.27751.27501.2785
17322006.05.25 14:28buy8670.601.27701.27491.2780
17332006.05.25 14:34t/p8670.601.27801.27491.278060.006011.65
17342006.05.25 14:34close8660.301.27801.27501.278515.006026.65
17352006.05.25 17:30sell8680.301.27691.27941.2759
17362006.05.25 17:30sell8690.601.27731.27941.2763
17372006.05.25 17:46sell8701.201.27781.27951.2768
17382006.05.25 17:48close8701.201.27721.27951.276872.006098.65
17392006.05.25 17:48close8690.601.27731.27941.27630.006098.65
17402006.05.25 17:48close8680.301.27711.27941.2759-6.006092.65
17412006.05.25 17:48sell8710.301.27731.27981.2763
17422006.05.25 17:48sell8720.601.27781.27991.2768
17432006.05.25 17:56sell8731.201.27841.28011.2774
17442006.05.25 18:17sell8742.401.27911.28041.2781
17452006.05.25 18:20close8742.401.27851.28041.2781144.006236.65
17462006.05.25 18:20close8731.201.27861.28011.2774-24.006212.65
17472006.05.25 18:21close8720.601.27901.27991.2768-72.006140.65
17482006.05.25 18:21close8710.301.27911.27981.2763-54.006086.65
17492006.05.25 18:21buy8750.301.27871.27621.2797
17502006.05.25 18:28t/p8750.301.27971.27621.279730.006116.65
17512006.05.25 18:28buy8760.311.28001.27751.2810
17522006.05.25 18:33t/p8760.311.28101.27751.281031.006147.65
17532006.05.26 04:00sell8770.311.27731.27981.2763
17542006.05.26 05:17sell8780.621.27781.27991.2768
17552006.05.26 06:26sell8791.241.27841.28011.2774
17562006.05.26 06:27close8791.241.27791.28011.277462.006209.65
17572006.05.26 06:27close8780.621.27801.27991.2768-12.406197.25
17582006.05.26 06:27close8770.311.27841.27981.2763-34.106163.15
17592006.05.26 08:00buy8800.311.28201.27951.2830
17602006.05.26 08:00buy8810.621.28141.27931.2824
17612006.05.26 08:08t/p8810.621.28241.27931.282462.006225.15
17622006.05.26 08:08close8800.311.28241.27951.283012.406237.55
17632006.05.26 08:08buy8820.311.28251.28001.2835
17642006.05.26 08:10t/p8820.311.28351.28001.283531.006268.55
17652006.05.26 08:10buy8830.311.28371.28121.2847
17662006.05.26 08:10buy8840.621.28321.28111.2842
17672006.05.26 08:11buy8851.241.28251.28081.2835
17682006.05.26 08:13close8851.241.28291.28081.283549.606318.15
17692006.05.26 08:13close8840.621.28261.28111.2842-37.206280.95
17702006.05.26 08:13close8830.311.28271.28121.2847-31.006249.95
17712006.05.26 08:13buy8860.311.28271.28021.2837
17722006.05.26 08:16buy8870.621.28211.28001.2831
17732006.05.26 08:23buy8881.241.28151.27981.2825
17742006.05.26 08:23close8881.241.28201.27981.282562.006311.95
17752006.05.26 08:24close8870.621.28191.28001.2831-12.406299.55
17762006.05.26 08:24close8860.311.28221.28021.2837-15.506284.05
17772006.05.26 08:24buy8890.311.28231.27981.2833
17782006.05.26 08:24buy8900.621.28151.27941.2825
17792006.05.26 08:39t/p8900.621.28251.27941.282562.006346.05
17802006.05.26 08:39close8890.311.28261.27981.28339.306355.35
17812006.05.26 14:00sell8910.321.27391.27641.2729
17822006.05.26 14:03sell8920.641.27441.27651.2734
17832006.05.26 14:15t/p8920.641.27341.27651.273464.006419.35
17842006.05.26 14:15close8910.321.27331.27641.272919.206438.55
17852006.05.26 14:15sell8930.321.27321.27571.2722
17862006.05.26 14:15sell8940.641.27371.27581.2727
17872006.05.26 14:17t/p8940.641.27271.27581.272764.006502.55
17882006.05.26 14:17close8930.321.27261.27571.272219.206521.75
17892006.05.26 14:17sell8950.331.27271.27521.2717
17902006.05.26 14:18sell8960.661.27331.27541.2723
17912006.05.26 14:19t/p8960.661.27231.27541.272366.006587.75
17922006.05.26 14:19close8950.331.27211.27521.271719.806607.55
17932006.05.26 14:19sell8970.331.27211.27461.2711
17942006.05.26 14:21sell8980.661.27261.27471.2716
17952006.05.26 14:23sell8991.321.27311.27481.2721
17962006.05.26 14:24close8991.321.27271.27481.272152.806660.35
17972006.05.26 14:24close8980.661.27291.27471.2716-19.806640.55
17982006.05.26 14:25close8970.331.27301.27461.2711-29.706610.85
17992006.05.26 14:25sell9000.331.27291.27541.2719
18002006.05.26 14:28t/p9000.331.27191.27541.271933.006643.85
18012006.05.26 14:28sell9010.331.27151.27401.2705
18022006.05.26 14:31t/p9010.331.27051.27401.270533.006676.85
18032006.05.29 09:00buy9020.331.27561.27311.2766
18042006.05.29 09:10t/p9020.331.27661.27311.276633.006709.85
18052006.05.29 09:10buy9030.341.27681.27431.2778
18062006.05.29 09:16buy9040.681.27631.27421.2773
18072006.05.29 11:41buy9051.361.27581.27411.2768
18082006.05.29 11:46close9051.361.27621.27411.276854.406764.25
18092006.05.29 11:46close9040.681.27611.27421.2773-13.606750.65
18102006.05.29 11:46close9030.341.27641.27431.2778-13.606737.05
18112006.05.29 16:00sell9060.341.27371.27621.2727
18122006.05.29 16:00sell9070.681.27431.27641.2733
18132006.05.29 16:17t/p9070.681.27331.27641.273368.006805.05
18142006.05.29 16:17close9060.341.27331.27621.272713.606818.65
18152006.05.29 16:17sell9080.341.27331.27581.2723
18162006.05.29 16:18sell9090.681.27381.27591.2728
18172006.05.29 16:19sell9101.361.27441.27611.2734
18182006.05.29 16:20close9101.361.27401.27611.273454.406873.05
18192006.05.29 16:20close9090.681.27391.27591.2728-6.806866.25
18202006.05.29 16:20close9080.341.27421.27581.2723-30.606835.65
18212006.05.29 16:20sell9110.341.27391.27641.2729
18222006.05.29 16:22sell9120.681.27451.27661.2735
18232006.05.29 17:00sell9131.361.27511.27681.2741
18242006.05.29 17:05close9131.361.27471.27681.274154.406890.05
18252006.05.29 17:05close9120.681.27501.27661.2735-34.006856.05
18262006.05.29 17:05close9110.341.27521.27641.2729-44.206811.85
18272006.05.29 19:30buy9140.341.27541.27291.2764
18282006.05.29 19:38buy9150.681.27471.27261.2757
18292006.05.29 21:19t/p9150.681.27571.27261.275768.006879.85
18302006.05.29 21:19close9140.341.27571.27291.276410.206890.05
18312006.05.30 01:00buy9160.341.27581.27331.2768
18322006.05.30 01:00buy9170.681.27541.27331.2764
18332006.05.30 01:46t/p9170.681.27641.27331.276468.006958.05
18342006.05.30 01:46close9160.341.27651.27331.276823.806981.85
18352006.05.31 13:00sell9180.351.28631.28881.2853
18362006.05.31 13:00sell9190.701.28681.28891.2858
18372006.05.31 13:04sell9201.401.28731.28901.2863
18382006.05.31 13:04close9201.401.28691.28901.286356.007037.85
18392006.05.31 13:04close9190.701.28701.28891.2858-14.007023.85
18402006.05.31 13:04close9180.351.28661.28881.2853-10.507013.35
18412006.05.31 13:04sell9210.351.28661.28911.2856
18422006.05.31 13:05sell9220.701.28711.28921.2861
18432006.05.31 13:12sell9231.401.28751.28921.2865
18442006.05.31 13:20sell9242.801.28801.28931.2870
18452006.05.31 13:21close9242.801.28761.28931.2870112.007125.35
18462006.05.31 13:21close9231.401.28771.28921.2865-28.007097.35
18472006.05.31 13:21close9220.701.28721.28921.2861-7.007090.35
18482006.05.31 13:21close9210.351.28731.28911.2856-24.507065.85
18492006.05.31 13:21sell9250.351.28661.28911.2856
18502006.05.31 13:31t/p9250.351.28561.28911.285635.007100.85
18512006.06.01 16:30buy9260.361.28161.27911.2826
18522006.06.01 16:30buy9270.721.28121.27911.2822
18532006.06.01 17:16buy9281.441.28051.27881.2815
18542006.06.01 17:17close9281.441.28091.27881.281557.607158.45
18552006.06.01 17:18close9270.721.28071.27911.2822-36.007122.45
18562006.06.01 17:18close9260.361.28041.27911.2826-43.207079.25
18572006.06.05 19:30sell9290.351.29181.29431.2908
18582006.06.05 19:35sell9300.701.29231.29441.2913
18592006.06.05 20:00t/p9300.701.29131.29441.291370.007149.25
18602006.06.05 20:00close9290.351.29111.29431.290824.507173.75
18612006.06.09 12:30buy9310.361.26671.26421.2677
18622006.06.09 12:30buy9320.721.26611.26401.2671
18632006.06.09 12:31buy9331.441.26531.26361.2663
18642006.06.09 12:31buy9342.881.26451.26321.2655
18652006.06.09 12:31s/l9310.361.26421.26421.2677-90.007083.75
18662006.06.09 12:31s/l9320.721.26401.26401.2671-151.206932.55
18672006.06.09 12:31close9342.881.26381.26321.2655-201.606730.95
18682006.06.09 12:31s/l9331.441.26361.26361.2663-244.806486.15
18692006.06.09 12:31buy9350.321.26361.26111.2646
18702006.06.09 12:31buy9360.641.26301.26091.2640
18712006.06.09 12:31buy9371.281.26241.26071.2634
18722006.06.09 12:31buy9382.561.26191.26061.2629
18732006.06.09 12:31close9382.561.26261.26061.2629179.206665.35
18742006.06.09 12:31close9371.281.26251.26071.263412.806678.15
18752006.06.09 12:31close9360.641.26241.26091.2640-38.406639.75
18762006.06.09 12:31close9350.321.26221.26111.2646-44.806594.95
18772006.06.09 12:31buy9390.331.26231.25981.2633
18782006.06.09 12:32buy9400.661.26181.25971.2628
18792006.06.09 12:32buy9411.321.26121.25951.2622
18802006.06.09 12:32close9411.321.26181.25951.262279.206674.15
18812006.06.09 12:33close9400.661.26171.25971.2628-6.606667.55
18822006.06.09 12:33close9390.331.26181.25981.2633-16.506651.05
18832006.06.09 12:33buy9420.331.26181.25931.2628
18842006.06.09 12:34buy9430.661.26131.25921.2623
18852006.06.09 12:34buy9441.321.26091.25921.2619
18862006.06.09 12:34close9441.321.26121.25921.261939.606690.65
18872006.06.09 12:35close9430.661.26141.25921.26236.606697.25
18882006.06.09 12:35close9420.331.26181.25931.26280.006697.25
18892006.06.09 12:35buy9450.331.26181.25931.2628
18902006.06.09 12:35buy9460.661.26121.25911.2622
18912006.06.09 12:35buy9471.321.26071.25901.2617
18922006.06.09 12:36buy9482.641.25991.25861.2609
18932006.06.09 12:37close9482.641.26071.25861.2609211.206908.45
18942006.06.09 12:37close9471.321.26061.25901.2617-13.206895.25
18952006.06.09 12:37close9460.661.26111.25911.2622-6.606888.65
18962006.06.09 12:37close9450.331.26101.25931.2628-26.406862.25
18972006.06.09 12:37buy9490.341.26171.25921.2627
18982006.06.09 12:38buy9500.681.26111.25901.2621
18992006.06.09 12:38buy9511.361.26061.25891.2616
19002006.06.09 12:38close9511.361.26101.25891.261654.406916.65
19012006.06.09 12:38close9500.681.26091.25901.2621-13.606903.05
19022006.06.09 12:38close9490.341.26121.25921.2627-17.006886.05
19032006.06.09 12:38buy9520.341.26161.25911.2626
19042006.06.09 12:39buy9530.681.26101.25891.2620
19052006.06.09 12:39t/p9530.681.26201.25891.262068.006954.05
19062006.06.09 12:39close9520.341.26221.25911.262620.406974.45
19072006.06.09 12:39buy9540.351.26221.25971.2632
19082006.06.09 12:40buy9550.701.26171.25961.2627
19092006.06.09 12:40buy9561.401.26091.25921.2619
19102006.06.09 12:42close9561.401.26141.25921.261970.007044.45
19112006.06.09 12:42close9550.701.26131.25961.2627-28.007016.45
19122006.06.09 12:42close9540.351.26181.25971.2632-14.007002.45
19132006.06.09 12:42buy9570.351.26181.25931.2628
19142006.06.09 12:44buy9580.701.26121.25911.2622
19152006.06.09 12:46t/p9580.701.26221.25911.262270.007072.45
19162006.06.09 12:46close9570.351.26241.25931.262821.007093.45
19172006.06.09 12:46buy9590.351.26241.25991.2634
19182006.06.09 12:47buy9600.701.26181.25971.2628
19192006.06.09 12:52buy9611.401.26111.25941.2621
19202006.06.09 12:53close9611.401.26161.25941.262170.007163.45
19212006.06.09 12:53close9600.701.26181.25971.26280.007163.45
19222006.06.09 12:53close9590.351.26191.25991.2634-17.507145.95
19232006.06.09 12:53buy9620.361.26181.25931.2628
19242006.06.09 12:53buy9630.721.26131.25921.2623
19252006.06.09 12:57buy9641.441.26091.25921.2619
19262006.06.09 12:57close9641.441.26131.25921.261957.607203.55
19272006.06.09 12:57close9630.721.26121.25921.2623-7.207196.35
19282006.06.09 12:57close9620.361.26161.25931.2628-7.207189.15
19292006.06.09 12:57buy9650.361.26161.25911.2626
19302006.06.09 12:58buy9660.721.26111.25901.2621
19312006.06.09 13:01buy9671.441.26041.25871.2614
19322006.06.09 13:01close9671.441.26081.25871.261457.607246.75
19332006.06.09 13:01close9660.721.26101.25901.2621-7.207239.55
19342006.06.09 13:01close9650.361.26091.25911.2626-25.207214.35
19352006.06.09 13:01sell9680.361.26121.26371.2602
19362006.06.09 13:05sell9690.721.26201.26411.2610
19372006.06.09 13:17sell9701.441.26251.26421.2615
19382006.06.09 13:18close9701.441.26211.26421.261557.607271.95
19392006.06.09 13:18close9690.721.26261.26411.2610-43.207228.75
19402006.06.09 13:18close9680.361.26251.26371.2602-46.807181.95
19412006.06.09 13:18sell9710.361.26271.26521.2617
19422006.06.09 13:19sell9720.721.26321.26531.2622
19432006.06.09 13:20sell9731.441.26391.26561.2629
19442006.06.09 13:22sell9742.881.26461.26591.2636
19452006.06.09 13:23close9742.881.26401.26591.2636172.807354.75
19462006.06.09 13:23close9731.441.26451.26561.2629-86.407268.35
19472006.06.09 13:23close9720.721.26461.26531.2622-100.807167.55
19482006.06.09 13:23close9710.361.26431.26521.2617-57.607109.95
19492006.06.09 13:23sell9750.361.26421.26671.2632
19502006.06.09 13:26sell9760.721.26491.26701.2639
19512006.06.09 13:27sell9771.441.26531.26701.2643
19522006.06.09 13:27close9771.441.26501.26701.264343.207153.15
19532006.06.09 13:27close9760.721.26511.26701.2639-14.407138.75
19542006.06.09 13:27close9750.361.26461.26671.2632-14.407124.35
19552006.06.09 13:27sell9780.361.26461.26711.2636
19562006.06.09 13:28sell9790.721.26511.26721.2641
19572006.06.09 13:29sell9801.441.26581.26751.2648
19582006.06.09 13:30sell9812.881.26661.26791.2656
19592006.06.09 13:30s/l9780.361.26711.26711.2636-90.007034.35
19602006.06.09 13:30close9812.881.26711.26791.2656-144.006890.35
19612006.06.09 13:30close9801.441.26691.26751.2648-158.406731.95
19622006.06.09 13:31close9790.721.26671.26721.2641-115.206616.75
19632006.06.14 06:00buy9820.331.25691.25441.2579
19642006.06.14 06:09buy9830.661.25641.25431.2574
19652006.06.14 06:19t/p9830.661.25741.25431.257466.006682.75
19662006.06.14 06:19close9820.331.25741.25441.257916.506699.25
19672006.06.14 06:20buy9840.331.25741.25491.2584
19682006.06.14 06:27t/p9840.331.25841.25491.258433.006732.25
19692006.06.14 06:27buy9850.341.25881.25631.2598
19702006.06.14 06:28buy9860.681.25831.25621.2593
19712006.06.14 06:30buy9871.361.25771.25601.2587
19722006.06.14 06:31close9871.361.25821.25601.258768.006800.25
19732006.06.14 06:31close9860.681.25811.25621.2593-13.606786.65
19742006.06.14 06:31close9850.341.25781.25631.2598-34.006752.65
19752006.06.16 14:30sell9880.341.26311.26561.2621
19762006.06.16 14:30sell9890.681.26351.26561.2625
19772006.06.16 14:34t/p9890.681.26251.26561.262568.006820.65
19782006.06.16 14:34close9880.341.26241.26561.262123.806844.45
19792006.06.16 14:34sell9900.341.26231.26481.2613
19802006.06.16 14:36sell9910.681.26281.26491.2618
19812006.06.16 14:47sell9921.361.26321.26491.2622
19822006.06.16 14:47close9921.361.26271.26491.262268.006912.45
19832006.06.16 14:47close9910.681.26281.26491.26180.006912.45
19842006.06.16 14:47close9900.341.26301.26481.2613-23.806888.65
19852006.06.16 14:48sell9930.341.26271.26521.2617
19862006.06.16 14:54sell9940.681.26321.26531.2622
19872006.06.16 14:55sell9951.361.26371.26541.2627
19882006.06.16 15:00sell9962.721.26431.26561.2633
19892006.06.16 15:00close9962.721.26381.26561.2633136.007024.65
19902006.06.16 15:00close9951.361.26391.26541.2627-27.206997.45
19912006.06.16 15:00close9940.681.26421.26531.2622-68.006929.45
19922006.06.16 15:01close9930.341.26431.26521.2617-54.406875.05
19932006.06.18 22:00buy9970.341.26511.26261.2661
19942006.06.18 22:21buy9980.681.26461.26251.2656
19952006.06.18 22:44buy9991.361.26411.26241.2651
19962006.06.18 22:48buy10002.721.26361.26231.2646
19972006.06.18 23:05close10002.721.26401.26231.2646108.806983.85
19982006.06.18 23:05close9991.361.26371.26241.2651-54.406929.45
19992006.06.18 23:05close9980.681.26381.26251.2656-54.406875.05
20002006.06.18 23:05close9970.341.26361.26261.2661-51.006824.05
20012006.06.18 23:05sell10010.341.26331.26581.2623
20022006.06.18 23:06sell10020.681.26381.26591.2628
20032006.06.18 23:17sell10031.361.26431.26601.2633
20042006.06.18 23:27close10031.361.26391.26601.263354.406878.45
20052006.06.18 23:28close10020.681.26401.26591.2628-13.606864.85
20062006.06.18 23:28close10010.341.26421.26581.2623-30.606834.25
20072006.06.18 23:28sell10040.341.26361.26611.2626
20082006.06.18 23:31sell10050.681.26421.26631.2632
20092006.06.18 23:50t/p10050.681.26321.26631.263268.006902.25
20102006.06.18 23:50close10040.341.26321.26611.262613.606915.85
20112006.06.20 06:30buy10060.351.25851.25601.2595
20122006.06.20 06:32buy10070.701.25801.25591.2590
20132006.06.20 06:56t/p10070.701.25901.25591.259070.006985.85
20142006.06.20 06:56close10060.351.25901.25601.259517.507003.35
20152006.06.20 06:56buy10080.351.25891.25641.2599
20162006.06.20 06:56buy10090.701.25831.25621.2593
20172006.06.20 06:58t/p10090.701.25931.25621.259370.007073.35
20182006.06.20 06:58close10080.351.25931.25641.259914.007087.35
20192006.06.20 06:58buy10100.351.25941.25691.2604
20202006.06.20 07:00buy10110.701.25901.25691.2600
20212006.06.20 07:21buy10121.401.25851.25681.2595
20222006.06.20 07:25close10121.401.25881.25681.259542.007129.35
20232006.06.20 07:25close10110.701.25871.25691.2600-21.007108.35
20242006.06.20 07:25close10100.351.25901.25691.2604-14.007094.35
20252006.06.20 16:30buy10130.351.25891.25641.2599
20262006.06.20 16:46buy10140.701.25841.25631.2594
20272006.06.20 17:02t/p10140.701.25941.25631.259470.007164.35
20282006.06.20 17:02close10130.351.25961.25641.259924.507188.85
20292006.06.22 08:30sell10150.361.26441.26691.2634
20302006.06.22 08:33sell10160.721.26501.26711.2640
20312006.06.22 08:40t/p10160.721.26401.26711.264072.007260.85
20322006.06.22 08:40close10150.361.26391.26691.263418.007278.85
20332006.06.22 08:40sell10170.361.26391.26641.2629
20342006.06.22 08:41sell10180.721.26441.26651.2634
20352006.06.22 08:48t/p10180.721.26341.26651.263472.007350.85
20362006.06.22 08:48close10170.361.26341.26641.262918.007368.85
20372006.06.22 08:48sell10190.371.26311.26561.2621
20382006.06.22 08:48sell10200.741.26361.26571.2626
20392006.06.22 09:02sell10211.481.26421.26591.2632
20402006.06.22 09:11sell10222.961.26471.26601.2637
20412006.06.22 09:11close10222.961.26431.26601.2637118.407487.25
20422006.06.22 09:11close10211.481.26441.26591.2632-29.607457.65
20432006.06.22 09:11close10200.741.26391.26571.2626-22.207435.45
20442006.06.22 09:12close10190.371.26411.26561.2621-37.007398.45
20452006.06.26 07:30buy10230.371.25721.25471.2582
20462006.06.26 07:34buy10240.741.25661.25451.2576
20472006.06.26 07:38t/p10240.741.25761.25451.257674.007472.45
20482006.06.26 07:38close10230.371.25781.25471.258222.207494.65
20492006.06.26 07:38buy10250.371.25781.25531.2588
20502006.06.26 07:40buy10260.741.25711.25501.2581
20512006.06.26 07:43t/p10260.741.25811.25501.258174.007568.65
20522006.06.26 07:43close10250.371.25821.25531.258814.807583.45
20532006.06.26 07:43buy10270.381.25821.25571.2592
20542006.06.26 07:49buy10280.761.25761.25551.2586
20552006.06.26 07:57buy10291.521.25711.25541.2581
20562006.06.26 08:06buy10303.041.25661.25531.2576
20572006.06.26 08:06close10303.041.25701.25531.2576121.607705.05
20582006.06.26 08:07close10291.521.25691.25541.2581-30.407674.65
20592006.06.26 08:07close10280.761.25711.25551.2586-38.007636.65
20602006.06.26 08:07close10270.381.25721.25571.2592-38.007598.65
20612006.06.27 10:30sell10310.381.25671.25921.2557
20622006.06.27 10:30sell10320.761.25711.25921.2561
20632006.06.27 10:49sell10331.521.25761.25931.2566
20642006.06.27 10:49close10331.521.25731.25931.256645.607644.25
20652006.06.27 10:49close10320.761.25741.25921.2561-22.807621.45
20662006.06.27 10:50close10310.381.25751.25921.2557-30.407591.05
20672006.06.27 10:50sell10340.381.25751.26001.2565
20682006.06.27 11:06sell10350.761.25831.26041.2573
20692006.06.27 11:14t/p10350.761.25731.26041.257376.007667.05
20702006.06.27 11:14close10340.381.25731.26001.25657.607674.65
20712006.06.27 14:30buy10360.381.26061.25811.2616
20722006.06.27 14:32buy10370.761.25991.25781.2609
20732006.06.27 14:35buy10381.521.25931.25761.2603
20742006.06.27 14:36close10381.521.25981.25761.260376.007750.65
20752006.06.27 14:37close10370.761.25971.25781.2609-15.207735.45
20762006.06.27 14:37close10360.381.26001.25811.2616-22.807712.65
20772006.06.27 14:37buy10390.391.26031.25781.2613
20782006.06.27 14:37buy10400.781.25961.25751.2606
20792006.06.27 15:24t/p10400.781.26061.25751.260678.007790.65
20802006.06.27 15:24close10390.391.26061.25781.261311.707802.35
20812006.06.27 18:30sell10410.391.25851.26101.2575
20822006.06.27 18:40sell10420.781.25901.26111.2580
20832006.06.27 19:21sell10431.561.25941.26111.2584
20842006.06.27 19:21close10431.561.25901.26111.258462.407864.75
20852006.06.27 19:21close10420.781.25931.26111.2580-23.407841.35
20862006.06.27 19:22close10410.391.25901.26101.2575-19.507821.85
20872006.06.29 18:30buy10440.391.26161.25911.2626
20882006.06.29 18:30t/p10440.391.26261.25911.262639.007860.85
20892006.06.29 18:30buy10450.391.26281.26031.2638
20902006.06.29 18:31buy10460.781.26191.25981.2629
20912006.06.29 18:31buy10471.561.26141.25971.2624
20922006.06.29 18:31close10471.561.26191.25971.262478.007938.85
20932006.06.29 18:31close10460.781.26181.25981.2629-7.807931.05
20942006.06.29 18:31close10450.391.26221.26031.2638-23.407907.65
20952006.06.29 18:31buy10480.401.26221.25971.2632
20962006.06.29 18:32buy10490.801.26171.25961.2627
20972006.06.29 18:33t/p10490.801.26271.25961.262780.007987.65
20982006.06.29 18:33close10480.401.26281.25971.263224.008011.65
20992006.06.29 18:33buy10500.401.26331.26081.2643
21002006.06.29 18:33buy10510.801.26281.26071.2638
21012006.06.29 18:35t/p10510.801.26381.26071.263880.008091.65
21022006.06.29 18:35close10500.401.26381.26081.264320.008111.65
21032006.06.29 18:35buy10520.411.26381.26131.2648
21042006.06.29 18:36buy10530.821.26301.26091.2640
21052006.06.29 18:36t/p10530.821.26401.26091.264082.008193.65
21062006.06.29 18:36close10520.411.26401.26131.26488.208201.85
21072006.06.29 18:36buy10540.411.26411.26161.2651
21082006.06.29 18:37t/p10540.411.26511.26161.265141.008242.85
21092006.06.29 18:37buy10550.411.26531.26281.2663
21102006.06.29 18:38buy10560.821.26471.26261.2657
21112006.06.29 18:38buy10571.641.26421.26251.2652
21122006.06.29 18:39close10571.641.26481.26251.265298.408341.25
21132006.06.29 18:39close10560.821.26461.26261.2657-8.208333.05
21142006.06.29 18:39close10550.411.26491.26281.2663-16.408316.65
21152006.06.29 18:39buy10580.421.26451.26201.2655
21162006.06.29 18:39buy10590.841.26351.26141.2645
21172006.06.29 18:41t/p10590.841.26451.26141.264584.008400.65
21182006.06.29 18:41close10580.421.26451.26201.26550.008400.65
21192006.06.29 18:41buy10600.421.26461.26211.2656
21202006.06.29 18:42buy10610.841.26401.26191.2650
21212006.06.29 18:42buy10621.681.26321.26151.2642
21222006.06.29 18:43close10621.681.26371.26151.264284.008484.65
21232006.06.29 18:43close10610.841.26361.26191.2650-33.608451.05
21242006.06.29 18:43close10600.421.26401.26211.2656-25.208425.85
21252006.06.29 18:43buy10630.421.26411.26161.2651
21262006.06.29 18:44buy10640.841.26351.26141.2645
21272006.06.29 18:45t/p10640.841.26451.26141.264584.008509.85
21282006.06.29 18:45close10630.421.26461.26161.265121.008530.85
21292006.06.29 18:45buy10650.431.26471.26221.2657
21302006.06.29 18:46buy10660.861.26421.26211.2652
21312006.06.29 18:48t/p10660.861.26521.26211.265286.008616.85
21322006.06.29 18:48close10650.431.26541.26221.265730.108646.95
21332006.06.29 18:48buy10670.431.26551.26301.2665
21342006.06.29 18:49buy10680.861.26501.26291.2660
21352006.06.29 18:49t/p10680.861.26601.26291.266086.008732.95
21362006.06.29 18:49close10670.431.26611.26301.266525.808758.75
21372006.06.29 18:49buy10690.441.26601.26351.2670
21382006.06.29 18:58t/p10690.441.26701.26351.267044.008802.75
21392006.06.29 18:58buy10700.441.26721.26471.2682
21402006.06.29 18:59buy10710.881.26651.26441.2675
21412006.06.29 19:01buy10721.761.26591.26421.2669
21422006.06.29 19:02buy10733.521.26531.26401.2663
21432006.06.29 19:03close10733.521.26581.26401.2663176.008978.75
21442006.06.29 19:03close10721.761.26591.26421.26690.008978.75
21452006.06.29 19:03close10710.881.26561.26441.2675-79.208899.55
21462006.06.29 19:03close10700.441.26571.26471.2682-66.008833.55
21472006.07.04 12:00sell10740.441.27941.28191.2784
21482006.07.04 12:01sell10750.881.27991.28201.2789
21492006.07.04 12:22t/p10750.881.27891.28201.278988.008921.55
21502006.07.04 12:22close10740.441.27881.28191.278426.408947.95
21512006.07.04 12:22sell10760.451.27871.28121.2777
21522006.07.04 12:23sell10770.901.27921.28131.2782
21532006.07.04 12:25sell10781.801.27961.28131.2786
21542006.07.04 12:25close10781.801.27911.28131.278690.009037.95
21552006.07.04 12:25close10770.901.27921.28131.27820.009037.95
21562006.07.04 12:26close10760.451.27951.28121.2777-36.009001.95
21572006.07.04 12:26sell10790.451.27951.28201.2785
21582006.07.04 12:49sell10800.901.28001.28211.2790
21592006.07.04 13:15sell10811.801.28061.28231.2796
21602006.07.04 13:15close10811.801.28021.28231.279672.009073.95
21612006.07.04 13:16close10800.901.28041.28211.2790-36.009037.95
21622006.07.04 13:16close10790.451.28061.28201.2785-49.508988.45
21632006.07.04 19:00buy10820.451.28101.27851.2820
21642006.07.04 19:05buy10830.901.28031.27821.2813
21652006.07.04 19:51buy10841.801.27981.27811.2808
21662006.07.04 19:51close10841.801.28031.27811.280890.009078.45
21672006.07.04 19:51close10830.901.28021.27821.2813-9.009069.45
21682006.07.04 19:51close10820.451.28011.27851.2820-40.509028.95
21692006.07.04 20:00sell10850.451.28011.28261.2791
21702006.07.04 20:06sell10860.901.28061.28271.2796
21712006.07.04 20:19t/p10860.901.27961.28271.279690.009118.95
21722006.07.04 20:19close10850.451.27961.28261.279122.509141.45
21732006.07.04 20:19sell10870.461.27971.28221.2787
21742006.07.04 20:31sell10880.921.28021.28231.2792
21752006.07.04 20:37t/p10880.921.27921.28231.279292.009233.45
21762006.07.04 20:37close10870.461.27921.28221.278723.009256.45
21772006.07.05 05:30buy10890.461.28191.27941.2829
21782006.07.05 05:35t/p10890.461.28291.27941.282946.009302.45
21792006.07.05 05:35buy10900.471.28311.28061.2841
21802006.07.05 05:42buy10910.941.28251.28041.2835
21812006.07.05 06:03t/p10910.941.28351.28041.283594.009396.45
21822006.07.05 06:03close10900.471.28381.28061.284132.909429.35
21832006.07.05 07:30sell10920.471.27671.27921.2757
21842006.07.05 07:30sell10930.941.27721.27931.2762
21852006.07.05 07:35sell10941.881.27771.27941.2767
21862006.07.05 07:35close10941.881.27731.27941.276775.209504.55
21872006.07.05 07:35close10930.941.27741.27931.2762-18.809485.75
21882006.07.05 07:36close10920.471.27751.27921.2757-37.609448.15
21892006.07.05 07:36sell10950.471.27741.27991.2764
21902006.07.05 07:45t/p10950.471.27641.27991.276447.009495.15
21912006.07.05 07:45sell10960.471.27601.27851.2750
21922006.07.05 07:54t/p10960.471.27501.27851.275047.009542.15
21932006.07.05 07:54sell10970.481.27481.27731.2738
21942006.07.05 07:55sell10980.961.27541.27751.2744
21952006.07.05 07:59sell10991.921.27591.27761.2749
21962006.07.05 07:59close10991.921.27551.27761.274976.809618.95
21972006.07.05 07:59close10980.961.27581.27751.2744-38.409580.55
21982006.07.05 08:00close10970.481.27591.27731.2738-52.809527.75
21992006.07.06 12:00buy11000.481.27461.27211.2756
22002006.07.06 12:05buy11010.961.27411.27201.2751
22012006.07.06 12:08buy11021.921.27361.27191.2746
22022006.07.06 12:15buy11033.841.27321.27191.2742
22032006.07.06 12:15close11033.841.27371.27191.2742192.009719.75
22042006.07.06 12:15close11021.921.27361.27191.27460.009719.75
22052006.07.06 12:16close11010.961.27351.27201.2751-57.609662.15
22062006.07.06 12:16close11000.481.27381.27211.2756-38.409623.75
22072006.07.06 12:16buy11040.481.27381.27131.2748
22082006.07.06 12:33t/p11040.481.27481.27131.274848.009671.75
22092006.07.10 01:30sell11050.481.27941.28191.2784
22102006.07.10 01:43sell11060.961.28001.28211.2790
22112006.07.10 01:53sell11071.921.28051.28221.2795
22122006.07.10 01:54close11071.921.28011.28221.279576.809748.55
22132006.07.10 01:54close11060.961.28021.28211.2790-19.209729.35
22142006.07.10 01:54close11050.481.28051.28191.2784-52.809676.55
22152006.07.10 01:55sell11080.481.28081.28331.2798
22162006.07.10 02:10t/p11080.481.27981.28331.279848.009724.55
22172006.07.11 13:30buy11090.491.27511.27261.2761
22182006.07.11 13:33buy11100.981.27451.27241.2755
22192006.07.11 13:43buy11111.961.27401.27231.2750
22202006.07.11 13:54buy11123.921.27351.27221.2745
22212006.07.11 13:55close11123.921.27401.27221.2745196.009920.55
22222006.07.11 13:55close11111.961.27391.27231.2750-19.609900.95
22232006.07.11 13:55close11100.981.27381.27241.2755-68.609832.35
22242006.07.11 13:56close11090.491.27371.27261.2761-68.609763.75
22252006.07.11 13:56buy11130.491.27411.27161.2751
22262006.07.11 13:57buy11140.981.27341.27131.2744
22272006.07.11 14:04t/p11140.981.27441.27131.274498.009861.75
22282006.07.11 14:04close11130.491.27441.27161.275114.709876.45
22292006.07.12 09:00sell11150.491.27481.27731.2738
22302006.07.12 09:02sell11160.981.27531.27741.2743
22312006.07.12 09:22t/p11160.981.27431.27741.274398.009974.45
22322006.07.12 09:22close11150.491.27431.27731.273824.509998.95
22332006.07.12 09:22sell11170.501.27431.27681.2733
22342006.07.12 09:23sell11181.001.27481.27691.2738
22352006.07.12 09:57t/p11181.001.27381.27691.2738100.0010098.95
22362006.07.12 09:57close11170.501.27381.27681.273325.0010123.95
22372006.07.13 07:30buy11190.511.27221.26971.2732
22382006.07.13 07:42t/p11190.511.27321.26971.273251.0010174.95
22392006.07.13 07:42buy11200.511.27341.27091.2744
22402006.07.13 07:42buy11211.021.27301.27091.2740
22412006.07.13 07:43buy11222.041.27251.27081.2735
22422006.07.13 07:43close11222.041.27281.27081.273561.2010236.15
22432006.07.13 07:43close11211.021.27271.27091.2740-30.6010205.55
22442006.07.13 07:43close11200.511.27301.27091.2744-20.4010185.15
22452006.07.13 07:43buy11230.511.27311.27061.2741
22462006.07.13 07:44buy11241.021.27261.27051.2736
22472006.07.13 07:58buy11252.041.27191.27021.2729
22482006.07.13 07:58close11252.041.27241.27021.2729102.0010287.15
22492006.07.13 07:58close11241.021.27231.27051.2736-30.6010256.55
22502006.07.13 07:58close11230.511.27221.27061.2741-45.9010210.65
22512006.07.13 07:59buy11260.511.27231.26981.2733
22522006.07.13 08:14buy11271.021.27181.26971.2728
22532006.07.13 08:37t/p11271.021.27281.26971.2728102.0010312.65
22542006.07.13 08:37close11260.511.27281.26981.273325.5010338.15
22552006.07.13 10:30sell11280.521.26991.27241.2689
22562006.07.13 10:35sell11291.041.27051.27261.2695
22572006.07.13 10:40t/p11291.041.26951.27261.2695104.0010442.15
22582006.07.13 10:40close11280.521.26941.27241.268926.0010468.15
22592006.07.13 10:40sell11300.521.26901.27151.2680
22602006.07.13 10:41sell11311.041.26961.27171.2686
22612006.07.13 11:29t/p11311.041.26861.27171.2686104.0010572.15
22622006.07.13 11:29close11300.521.26861.27151.268020.8010592.95
22632006.07.18 08:30buy11320.531.25381.25131.2548
22642006.07.18 08:35buy11331.061.25331.25121.2543
22652006.07.18 08:56buy11342.121.25291.25121.2539
22662006.07.18 09:01buy11354.241.25231.25101.2533
22672006.07.18 09:01buy11368.481.25171.25081.2527
22682006.07.18 09:01s/l11320.531.25131.25131.2548-132.5010460.45
22692006.07.18 09:01s/l11331.061.25121.25121.2543-222.6010237.85
22702006.07.18 09:01s/l11342.121.25121.25121.2539-360.409877.45
22712006.07.18 09:01close11368.481.25121.25081.2527-424.009453.45
22722006.07.18 09:01s/l11354.241.25101.25101.2533-551.208902.25
22732006.07.18 11:30buy11370.451.25441.25191.2554
22742006.07.18 11:37buy11380.901.25391.25181.2549
22752006.07.18 11:43buy11391.801.25341.25171.2544
22762006.07.18 11:44buy11403.601.25301.25171.2540
22772006.07.18 11:47close11403.601.25351.25171.2540180.009082.25
22782006.07.18 11:48close11391.801.25321.25171.2544-36.009046.25
22792006.07.18 11:48close11380.901.25301.25181.2549-81.008965.25
22802006.07.18 11:48close11370.451.25341.25191.2554-45.008920.25
22812006.07.18 11:48buy11410.451.25351.25101.2545
22822006.07.18 11:51buy11420.901.25311.25101.2541
22832006.07.18 12:00buy11431.801.25261.25091.2536
22842006.07.18 12:00close11431.801.25291.25091.253654.008974.25
22852006.07.18 12:00close11420.901.25281.25101.2541-27.008947.25
22862006.07.18 12:00close11410.451.25261.25101.2545-40.508906.75
22872006.07.18 12:30buy11440.451.25371.25121.2547
22882006.07.18 12:31buy11450.901.25311.25101.2541
22892006.07.18 12:31buy11461.801.25261.25091.2536
22902006.07.18 12:31buy11473.601.25191.25061.2529
22912006.07.18 12:31close11473.601.25241.25061.2529180.009086.75
22922006.07.18 12:32close11461.801.25251.25091.2536-18.009068.75
22932006.07.18 12:32close11450.901.25171.25101.2541-126.008942.75
22942006.07.18 12:32close11440.451.25181.25121.2547-85.508857.25
22952006.07.18 12:32buy11480.441.25181.24931.2528
22962006.07.18 12:32t/p11480.441.25281.24931.252844.008901.25
22972006.07.18 12:32buy11490.451.25311.25061.2541
22982006.07.18 12:33buy11500.901.25261.25051.2536
22992006.07.18 12:35t/p11500.901.25361.25051.253690.008991.25
23002006.07.18 12:35close11490.451.25371.25061.254127.009018.25
23012006.07.18 12:35buy11510.451.25371.25121.2547
23022006.07.18 12:36buy11520.901.25321.25111.2542
23032006.07.18 12:36t/p11520.901.25421.25111.254290.009108.25
23042006.07.18 12:36close11510.451.25441.25121.254731.509139.75
23052006.07.18 12:36buy11530.461.25441.25191.2554
23062006.07.18 12:37buy11540.921.25381.25171.2548
23072006.07.18 12:39buy11551.841.25311.25141.2541
23082006.07.18 12:41close11551.841.25361.25141.254192.009231.75
23092006.07.18 12:41close11540.921.25351.25171.2548-27.609204.15
23102006.07.18 12:41close11530.461.25321.25191.2554-55.209148.95
23112006.07.18 12:42buy11560.461.25331.25081.2543
23122006.07.18 12:43buy11570.921.25291.25081.2539
23132006.07.18 12:51t/p11570.921.25391.25081.253992.009240.95
23142006.07.18 12:51close11560.461.25391.25081.254327.609268.55
23152006.07.18 12:51buy11580.461.25401.25151.2550
23162006.07.18 12:51buy11590.921.25351.25141.2545
23172006.07.18 13:01buy11601.841.25291.25121.2539
23182006.07.18 13:02close11601.841.25361.25121.2539128.809397.35
23192006.07.18 13:02close11590.921.25351.25141.25450.009397.35
23202006.07.18 13:02close11580.461.25401.25151.25500.009397.35
23212006.07.18 14:30sell11610.471.24931.25181.2483
23222006.07.18 14:30sell11620.941.24991.25201.2489
23232006.07.18 14:36t/p11620.941.24891.25201.248994.009491.35
23242006.07.18 14:36close11610.471.24871.25181.248328.209519.55
23252006.07.18 14:36sell11630.481.24871.25121.2477
23262006.07.18 14:37sell11640.961.24921.25131.2482
23272006.07.18 14:38t/p11640.961.24821.25131.248296.009615.55
23282006.07.18 14:38close11630.481.24821.25121.247724.009639.55
23292006.07.18 14:39sell11650.481.24821.25071.2472
23302006.07.18 14:39sell11660.961.24881.25091.2478
23312006.07.18 14:40sell11671.921.24931.25101.2483
23322006.07.18 14:41close11671.921.24881.25101.248396.009735.55
23332006.07.18 14:41close11660.961.24901.25091.2478-19.209716.35
23342006.07.18 14:41close11650.481.24891.25071.2472-33.609682.75
23352006.07.18 14:42sell11680.481.24911.25161.2481
23362006.07.18 14:47t/p11680.481.24811.25161.248148.009730.75
23372006.07.18 14:47sell11690.491.24791.25041.2469
23382006.07.18 14:48sell11700.981.24841.25051.2474
23392006.07.18 14:49sell11711.961.24891.25061.2479
23402006.07.18 14:49close11711.961.24851.25061.247978.409809.15
23412006.07.18 14:49close11700.981.24861.25051.2474-19.609789.55
23422006.07.18 14:49close11690.491.24811.25041.2469-9.809779.75
23432006.07.18 14:49sell11720.491.24811.25061.2471
23442006.07.18 14:49sell11730.981.24861.25071.2476
23452006.07.18 14:53sell11741.961.24901.25071.2480
23462006.07.18 14:56sell11753.921.24961.25091.2486
23472006.07.18 15:01close11753.921.24911.25091.2486196.009975.75
23482006.07.18 15:01close11741.961.24941.25071.2480-78.409897.35
23492006.07.18 15:01close11730.981.24961.25071.2476-98.009799.35
23502006.07.18 15:01close11720.491.24951.25061.2471-68.609730.75
23512006.07.19 14:30buy11760.491.25721.25471.2582
23522006.07.19 14:30buy11770.981.25671.25461.2577
23532006.07.19 14:31t/p11770.981.25771.25461.257798.009828.75
23542006.07.19 14:31close11760.491.25781.25471.258229.409858.15
23552006.07.19 14:31buy11780.491.25781.25531.2588
23562006.07.19 14:35buy11790.981.25711.25501.2581
23572006.07.19 14:37buy11801.961.25651.25481.2575
23582006.07.19 14:39close11801.961.25701.25481.257598.009956.15
23592006.07.19 14:39close11790.981.25691.25501.2581-19.609936.55
23602006.07.19 14:39close11780.491.25721.25531.2588-29.409907.15
23612006.07.19 14:39buy11810.501.25731.25481.2583
23622006.07.19 14:40buy11821.001.25691.25481.2579
23632006.07.19 14:46buy11832.001.25631.25461.2573
23642006.07.19 14:47close11832.001.25671.25461.257380.009987.15
23652006.07.19 14:47close11821.001.25681.25481.2579-10.009977.15
23662006.07.19 14:48close11810.501.25661.25481.2583-35.009942.15
23672006.07.19 14:48buy11840.501.25691.25441.2579
23682006.07.19 14:53buy11851.001.25641.25431.2574
23692006.07.19 15:04buy11862.001.25591.25421.2569
23702006.07.19 15:05buy11874.001.25541.25411.2564
23712006.07.19 15:05buy11888.001.25491.25401.2559
23722006.07.19 15:05s/l11840.501.25441.25441.2579-125.009817.15
23732006.07.19 15:05s/l11851.001.25431.25431.2574-210.009607.15
23742006.07.19 15:05close11888.001.25431.25401.2559-480.009127.15
23752006.07.19 15:05close11874.001.25461.25411.2564-320.008807.15
23762006.07.19 15:05close11862.001.25451.25421.2569-280.008527.15
23772006.07.24 02:00sell11890.431.26501.26751.2640
23782006.07.24 02:01sell11900.861.26541.26751.2644
23792006.07.24 02:13sell11911.721.26601.26771.2650
23802006.07.24 02:13close11911.721.26561.26771.265068.808595.95
23812006.07.24 02:13close11900.861.26571.26751.2644-25.808570.15
23822006.07.24 02:13close11890.431.26531.26751.2640-12.908557.25
23832006.07.24 02:13sell11920.431.26531.26781.2643
23842006.07.24 02:15sell11930.861.26581.26791.2648
23852006.07.24 02:23sell11941.721.26631.26801.2653
23862006.07.24 02:23close11941.721.26571.26801.2653103.208660.45
23872006.07.24 02:23close11930.861.26591.26791.2648-8.608651.85
23882006.07.24 02:23close11920.431.26601.26781.2643-30.108621.75
23892006.07.24 02:24sell11950.431.26551.26801.2645
23902006.07.24 02:25sell11960.861.26601.26811.2650
23912006.07.24 04:19sell11971.721.26661.26831.2656
23922006.07.24 04:19close11971.721.26591.26831.2656120.408742.15
23932006.07.24 04:19close11960.861.26601.26811.26500.008742.15
23942006.07.24 04:19close11950.431.26611.26801.2645-25.808716.35
23952006.07.25 05:30buy11980.441.26521.26271.2662
23962006.07.25 05:39t/p11980.441.26621.26271.266244.008760.35
23972006.07.25 05:39buy11990.441.26641.26391.2674
23982006.07.25 05:39buy12000.881.26571.26361.2667
23992006.07.25 05:45buy12011.761.26521.26351.2662
24002006.07.25 05:50close12011.761.26571.26351.266288.008848.35
24012006.07.25 05:50close12000.881.26561.26361.2667-8.808839.55
24022006.07.25 05:50close11990.441.26571.26391.2674-30.808808.75
24032006.07.25 05:51buy12020.441.26601.26351.2670
24042006.07.25 05:53buy12030.881.26551.26341.2665
24052006.07.25 06:03t/p12030.881.26651.26341.266588.008896.75
24062006.07.25 06:03close12020.441.26651.26351.267022.008918.75
24072006.07.25 15:30sell12040.451.25871.26121.2577
24082006.07.25 15:33t/p12040.451.25771.26121.257745.008963.75
24092006.07.25 15:33sell12050.451.25751.26001.2565
24102006.07.25 15:35sell12060.901.25801.26011.2570
24112006.07.25 15:47sell12071.801.25851.26021.2575
24122006.07.25 15:48close12071.801.25791.26021.2575108.009071.75
24132006.07.25 15:48close12060.901.25811.26011.2570-9.009062.75
24142006.07.25 15:48close12050.451.25831.26001.2565-36.009026.75
24152006.07.25 15:48sell12080.451.25821.26071.2572
24162006.07.25 16:03t/p12080.451.25721.26071.257245.009071.75
24172006.07.26 11:30buy12090.451.25961.25711.2606
24182006.07.26 11:32buy12100.901.25921.25711.2602
24192006.07.26 11:42buy12111.801.25871.25701.2597
24202006.07.26 11:43close12111.801.25901.25701.259754.009125.75
24212006.07.26 11:43close12100.901.25861.25711.2602-54.009071.75
24222006.07.26 11:44close12090.451.25881.25711.2606-36.009035.75
24232006.07.26 11:44buy12120.451.25911.25661.2601
24242006.07.26 11:45buy12130.901.25861.25651.2596
24252006.07.26 12:11t/p12130.901.25961.25651.259690.009125.75
24262006.07.26 12:11close12120.451.25971.25661.260127.009152.75
24272006.07.27 18:30sell12140.461.26871.27121.2677
24282006.07.27 18:37sell12150.921.26931.27141.2683
24292006.07.27 19:21sell12161.841.27001.27171.2690
24302006.07.27 19:21close12161.841.26951.27171.269092.009244.75
24312006.07.27 19:22close12150.921.26971.27141.2683-36.809207.95
24322006.07.27 19:22close12140.461.26991.27121.2677-55.209152.75
24332006.07.28 13:30buy12170.461.27461.27211.2756
24342006.07.28 13:58buy12180.921.27411.27201.2751
24352006.07.28 14:00buy12191.841.27361.27191.2746
24362006.07.28 14:02close12191.841.27401.27191.274673.609226.35
24372006.07.28 14:02close12180.921.27391.27201.2751-18.409207.95
24382006.07.28 14:02close12170.461.27371.27211.2756-41.409166.55
24392006.08.01 01:30sell12200.461.27581.27831.2748
24402006.08.01 01:45t/p12200.461.27481.27831.274846.009212.55
24412006.08.01 01:45sell12210.461.27461.27711.2736
24422006.08.01 01:47sell12220.921.27511.27721.2741
24432006.08.01 02:00t/p12220.921.27411.27721.274192.009304.55
24442006.08.01 02:00close12210.461.27391.27711.273632.209336.75
24452006.08.01 12:00buy12230.471.27681.27431.2778
24462006.08.01 12:07buy12240.941.27621.27411.2772
24472006.08.01 12:17buy12251.881.27571.27401.2767
24482006.08.01 12:18close12251.881.27611.27401.276775.209411.95
24492006.08.01 12:18close12240.941.27601.27411.2772-18.809393.15
24502006.08.01 12:18close12230.471.27631.27431.2778-23.509369.65
24512006.08.01 12:18buy12260.471.27641.27391.2774
24522006.08.01 12:19buy12270.941.27591.27381.2769
24532006.08.01 12:31t/p12270.941.27691.27381.276994.009463.65
24542006.08.01 12:31close12260.471.27691.27391.277423.509487.15
24552006.08.01 14:30sell12280.471.27291.27541.2719
24562006.08.01 14:31sell12290.941.27341.27551.2724
24572006.08.01 14:38sell12301.881.27391.27561.2729
24582006.08.01 14:39sell12313.761.27451.27581.2735
24592006.08.01 14:53close12313.761.27401.27581.2735188.009675.15
24602006.08.01 14:53close12301.881.27411.27561.2729-37.609637.55
24612006.08.01 14:53close12290.941.27361.27551.2724-18.809618.75
24622006.08.01 14:53close12280.471.27381.27541.2719-42.309576.45
24632006.08.01 14:53sell12320.481.27371.27621.2727
24642006.08.01 14:55sell12330.961.27421.27631.2732
24652006.08.01 15:05sell12341.921.27471.27641.2737
24662006.08.01 15:14close12341.921.27431.27641.273776.809653.25
24672006.08.01 15:14close12330.961.27451.27631.2732-28.809624.45
24682006.08.01 15:14close12320.481.27471.27621.2727-48.009576.45
24692006.08.01 16:00buy12350.481.27781.27531.2788
24702006.08.01 16:05t/p12350.481.27881.27531.278848.009624.45
24712006.08.01 16:05buy12360.481.27921.27671.2802
24722006.08.01 16:06buy12370.961.27871.27661.2797
24732006.08.01 16:08t/p12370.961.27971.27661.279796.009720.45
24742006.08.01 16:08close12360.481.27991.27671.280233.609754.05
24752006.08.01 16:08buy12380.491.27991.27741.2809
24762006.08.01 16:13t/p12380.491.28091.27741.280949.009803.05
24772006.08.01 16:13buy12390.491.28111.27861.2821
24782006.08.01 16:14buy12400.981.28031.27821.2813
24792006.08.01 16:15t/p12400.981.28131.27821.281398.009901.05
24802006.08.01 16:15close12390.491.28141.27861.282114.709915.75
24812006.08.01 16:15buy12410.501.28151.27901.2825
24822006.08.01 16:15buy12421.001.28101.27891.2820
24832006.08.01 16:16buy12432.001.28051.27881.2815
24842006.08.01 16:16close12432.001.28091.27881.281580.009995.75
24852006.08.01 16:16close12421.001.28081.27891.2820-20.009975.75
24862006.08.01 16:16close12410.501.28131.27901.2825-10.009965.75
24872006.08.01 16:16buy12440.501.28141.27891.2824
24882006.08.01 16:19buy12451.001.28081.27871.2818
24892006.08.01 16:21t/p12451.001.28181.27871.2818100.0010065.75
24902006.08.01 16:21close12440.501.28181.27891.282420.0010085.75
24912006.08.01 16:21buy12460.501.28181.27931.2828
24922006.08.01 16:22buy12471.001.28141.27931.2824
24932006.08.01 16:22buy12482.001.28091.27921.2819
24942006.08.01 16:22close12482.001.28131.27921.281980.0010165.75
24952006.08.01 16:22close12471.001.28121.27931.2824-20.0010145.75
24962006.08.01 16:22close12460.501.28151.27931.2828-15.0010130.75
24972006.08.01 16:22buy12490.511.28161.27911.2826
24982006.08.01 16:23buy12501.021.28111.27901.2821
24992006.08.01 16:31buy12512.041.28061.27891.2816
25002006.08.01 16:31close12512.041.28091.27891.281661.2010191.95
25012006.08.01 16:31close12501.021.28071.27901.2821-40.8010151.15
25022006.08.01 16:32close12490.511.28081.27911.2826-40.8010110.35
25032006.08.02 10:30sell12520.511.28031.28281.2793
25042006.08.02 10:44sell12531.021.28081.28291.2798
25052006.08.02 10:58t/p12531.021.27981.28291.2798102.0010212.35
25062006.08.02 10:58close12520.511.27981.28281.279325.5010237.85
25072006.08.02 10:58sell12540.511.27971.28221.2787
25082006.08.02 10:58sell12551.021.28021.28231.2792
25092006.08.02 12:16sell12562.041.28101.28271.2800
25102006.08.02 12:17close12562.041.28041.28271.2800122.4010360.25
25112006.08.02 12:17close12551.021.28031.28231.2792-10.2010350.05
25122006.08.02 12:17close12540.511.28071.28221.2787-51.0010299.05
25132006.08.03 13:00buy12570.511.28201.27951.2830
25142006.08.03 13:06t/p12570.511.28301.27951.283051.0010350.05
25152006.08.03 13:06buy12580.521.28321.28071.2842
25162006.08.03 13:07buy12591.041.28251.28041.2835
25172006.08.03 13:10buy12602.081.28191.28021.2829
25182006.08.03 13:10close12602.081.28241.28021.2829104.0010454.05
25192006.08.03 13:10close12591.041.28231.28041.2835-20.8010433.25
25202006.08.03 13:11close12580.521.28211.28071.2842-57.2010376.05
25212006.08.03 13:11buy12610.521.28201.27951.2830
25222006.08.03 13:12buy12621.041.28151.27941.2825
25232006.08.03 13:12buy12632.081.28101.27931.2820
25242006.08.03 13:13close12632.081.28141.27931.282083.2010459.25
25252006.08.03 13:13close12621.041.28131.27941.2825-20.8010438.45
25262006.08.03 13:13close12610.521.28161.27951.2830-20.8010417.65
25272006.08.03 13:13buy12640.521.28171.27921.2827
25282006.08.03 13:14buy12651.041.28131.27921.2823
25292006.08.03 13:29buy12662.081.28071.27901.2817
25302006.08.03 13:29buy12674.161.28021.27891.2812
25312006.08.03 13:29close12674.161.28061.27891.2812166.4010584.05
25322006.08.03 13:30close12662.081.28071.27901.28170.0010584.05
25332006.08.03 13:30close12651.041.28031.27921.2823-104.0010480.05
25342006.08.03 13:30close12640.521.28021.27921.2827-78.0010402.05
25352006.08.04 08:00sell12680.521.27891.28141.2779
25362006.08.04 08:00sell12691.041.27931.28141.2783
25372006.08.04 08:13sell12702.081.27981.28151.2788
25382006.08.04 08:14close12702.081.27951.28151.278862.4010464.45
25392006.08.04 08:14close12691.041.27961.28141.2783-31.2010433.25
25402006.08.04 08:14close12680.521.27971.28141.2779-41.6010391.65
25412006.08.04 08:15sell12710.521.27941.28191.2784
25422006.08.04 08:42t/p12710.521.27841.28191.278452.0010443.65
25432006.08.04 13:00buy12720.521.28831.28581.2893
25442006.08.04 13:00buy12731.041.28771.28561.2887
25452006.08.04 13:04buy12742.081.28711.28541.2881
25462006.08.04 13:05close12742.081.28751.28541.288183.2010526.85
25472006.08.04 13:05close12731.041.28741.28561.2887-31.2010495.65
25482006.08.04 13:05close12720.521.28771.28581.2893-31.2010464.45
25492006.08.04 13:05buy12750.521.28781.28531.2888
25502006.08.04 13:06buy12761.041.28711.28501.2881
25512006.08.04 13:08t/p12761.041.28811.28501.2881104.0010568.45
25522006.08.04 13:08close12750.521.28811.28531.288815.6010584.05
25532006.08.04 13:08buy12770.531.28821.28571.2892
25542006.08.04 13:08buy12781.061.28761.28551.2886
25552006.08.04 13:08buy12792.121.28721.28551.2882
25562006.08.04 13:08close12792.121.28761.28551.288284.8010668.85
25572006.08.04 13:09close12781.061.28751.28551.2886-10.6010658.25
25582006.08.04 13:09close12770.531.28721.28571.2892-53.0010605.25
25592006.08.04 13:09buy12800.531.28751.28501.2885
25602006.08.04 13:15buy12811.061.28711.28501.2881
25612006.08.04 13:19t/p12811.061.28811.28501.2881106.0010711.25
25622006.08.04 13:19close12800.531.28821.28501.288537.1010748.35
25632006.08.04 13:19buy12820.541.28831.28581.2893
25642006.08.04 13:19buy12831.081.28781.28571.2888
25652006.08.04 13:19buy12842.161.28741.28571.2884
25662006.08.04 13:22buy12854.321.28691.28561.2879
25672006.08.04 13:23close12854.321.28731.28561.2879172.8010921.15
25682006.08.04 13:23close12842.161.28721.28571.2884-43.2010877.95
25692006.08.04 13:23close12831.081.28691.28571.2888-97.2010780.75
25702006.08.04 13:24close12820.541.28681.28581.2893-81.0010699.75
25712006.08.04 13:24buy12860.531.28681.28431.2878
25722006.08.04 13:29t/p12860.531.28781.28431.287853.0010752.75
25732006.08.04 13:29buy12870.541.28801.28551.2890
25742006.08.04 13:29buy12881.081.28731.28521.2883
25752006.08.04 13:44buy12892.161.28681.28511.2878
25762006.08.04 13:44close12892.161.28731.28511.2878108.0010860.75
25772006.08.04 13:44close12881.081.28721.28521.2883-10.8010849.95
25782006.08.04 13:44close12870.541.28701.28551.2890-54.0010795.95
25792006.08.07 10:00sell12900.541.28541.28791.2844
25802006.08.07 10:01sell12911.081.28601.28811.2850
25812006.08.07 10:14sell12922.161.28651.28821.2855
25822006.08.07 10:17sell12934.321.28701.28831.2860
25832006.08.07 10:18close12934.321.28661.28831.2860172.8010968.75
25842006.08.07 10:18close12922.161.28631.28821.285543.2011011.95
25852006.08.07 10:18close12911.081.28641.28811.2850-43.2010968.75
25862006.08.07 10:18close12900.541.28691.28791.2844-81.0010887.75
25872006.08.07 10:19sell12940.541.28661.28911.2856
25882006.08.07 10:21sell12951.081.28711.28921.2861
25892006.08.07 10:28t/p12951.081.28611.28921.2861108.0010995.75
25902006.08.07 10:28close12940.541.28601.28911.285632.4011028.15
25912006.08.07 10:28sell12960.551.28611.28861.2851
25922006.08.07 10:30sell12971.101.28661.28871.2856
25932006.08.07 10:44sell12982.201.28721.28891.2862
25942006.08.07 10:49close12982.201.28681.28891.286288.0011116.15
25952006.08.07 10:49close12971.101.28711.28871.2856-55.0011061.15
25962006.08.07 10:49close12960.551.28731.28861.2851-66.0010995.15
25972006.08.08 09:30buy12990.551.28401.28151.2850
25982006.08.08 10:17t/p12990.551.28501.28151.285055.0011050.15
25992006.08.08 18:30sell13000.551.28301.28551.2820
26002006.08.08 18:30sell13011.101.28421.28631.2832
26012006.08.08 18:30t/p13011.101.28321.28631.2832110.0011160.15
26022006.08.08 18:30close13000.551.28321.28551.2820-11.0011149.15
26032006.08.08 18:30sell13020.561.28261.28511.2816
26042006.08.08 18:30sell13031.121.28311.28521.2821
26052006.08.08 18:31sell13042.241.28361.28531.2826
26062006.08.08 18:32close13042.241.28331.28531.282667.2011216.35
26072006.08.08 18:32close13031.121.28271.28521.282144.8011261.15
26082006.08.08 18:32close13020.561.28281.28511.2816-11.2011249.95
26092006.08.08 18:32sell13050.561.28241.28491.2814
26102006.08.08 18:32sell13061.121.28291.28501.2819
26112006.08.08 18:32sell13072.241.28331.28501.2823
26122006.08.08 18:33close13072.241.28301.28501.282367.2011317.15
26132006.08.08 18:33close13061.121.28311.28501.2819-22.4011294.75
26142006.08.08 18:33close13050.561.28291.28491.2814-28.0011266.75
26152006.08.08 18:33sell13080.561.28321.28571.2822
26162006.08.08 18:33sell13091.121.28381.28591.2828
26172006.08.08 18:34sell13102.241.28441.28611.2834
26182006.08.08 18:34sell13114.481.28491.28621.2839
26192006.08.08 18:34sell13128.961.28531.28621.2843
26202006.08.08 18:34s/l13080.561.28571.28571.2822-140.0011126.75
26212006.08.08 18:34s/l13091.121.28591.28591.2828-235.2010891.55
26222006.08.08 18:34s/l13102.241.28611.28611.2834-380.8010510.75
26232006.08.08 18:34s/l13114.481.28621.28621.2839-582.409928.35
26242006.08.08 18:34s/l13128.961.28621.28621.2843-806.409121.95
26252006.08.08 18:34sell13130.461.28601.28851.2850
26262006.08.08 18:35sell13140.921.28661.28871.2856
26272006.08.08 18:36t/p13140.921.28561.28871.285692.009213.95
26282006.08.08 18:36close13130.461.28531.28851.285032.209246.15
26292006.08.08 18:36sell13150.461.28531.28781.2843
26302006.08.08 18:37sell13160.921.28611.28821.2851
26312006.08.08 18:38t/p13160.921.28511.28821.285192.009338.15
26322006.08.08 18:38close13150.461.28501.28781.284313.809351.95
26332006.08.08 18:38sell13170.471.28491.28741.2839
26342006.08.08 18:38sell13180.941.28541.28751.2844
26352006.08.08 18:39sell13191.881.28621.28791.2852
26362006.08.08 18:40close13191.881.28571.28791.285294.009445.95
26372006.08.08 18:40close13180.941.28581.28751.2844-37.609408.35
26382006.08.08 18:40close13170.471.28531.28741.2839-18.809389.55
26392006.08.08 18:40sell13200.471.28531.28781.2843
26402006.08.08 18:41sell13210.941.28591.28801.2849
26412006.08.08 18:44t/p13210.941.28491.28801.284994.009483.55
26422006.08.08 18:44close13200.471.28491.28781.284318.809502.35
26432006.08.08 18:44sell13220.481.28491.28741.2839
26442006.08.08 18:45sell13230.961.28541.28751.2844
26452006.08.08 18:47sell13241.921.28621.28791.2852
26462006.08.08 18:48close13241.921.28571.28791.285296.009598.35
26472006.08.08 18:48close13230.961.28591.28751.2844-48.009550.35
26482006.08.08 18:48close13220.481.28581.28741.2839-43.209507.15
26492006.08.08 18:48sell13250.481.28621.28871.2852
26502006.08.08 18:51sell13260.961.28681.28891.2858
26512006.08.08 18:51sell13271.921.28741.28911.2864
26522006.08.08 18:52close13271.921.28671.28911.2864134.409641.55
26532006.08.08 18:52close13260.961.28691.28891.2858-9.609631.95
26542006.08.08 18:52close13250.481.28681.28871.2852-28.809603.15
26552006.08.08 18:52sell13280.481.28691.28941.2859
26562006.08.08 18:53sell13290.961.28731.28941.2863
26572006.08.08 18:54t/p13290.961.28631.28941.286396.009699.15
26582006.08.08 18:54close13280.481.28631.28941.285928.809727.95
26592006.08.08 18:54sell13300.491.28621.28871.2852
26602006.08.08 18:54sell13310.981.28671.28881.2857
26612006.08.08 18:55sell13321.961.28721.28891.2862
26622006.08.08 18:56close13321.961.28671.28891.286298.009825.95
26632006.08.08 18:56close13310.981.28641.28881.285729.409855.35
26642006.08.08 18:56close13300.491.28661.28871.2852-19.609835.75
26652006.08.08 18:56sell13330.491.28671.28921.2857
26662006.08.08 18:57sell13340.981.28721.28931.2862
26672006.08.08 18:58t/p13340.981.28621.28931.286298.009933.75
26682006.08.08 18:58close13330.491.28621.28921.285724.509958.25
26692006.08.08 18:58sell13350.501.28621.28871.2852
26702006.08.08 19:14t/p13350.501.28521.28871.285250.0010008.25
26712006.08.08 19:14buy13360.501.28521.28271.2862
26722006.08.08 19:17buy13371.001.28461.28251.2856
26732006.08.08 19:20buy13382.001.28411.28241.2851
26742006.08.08 19:20buy13394.001.28341.28211.2844
26752006.08.08 19:22close13394.001.28391.28211.2844200.0010208.25
26762006.08.08 19:22close13382.001.28331.28241.2851-160.0010048.25
26772006.08.08 19:23close13371.001.28351.28251.2856-110.009938.25
26782006.08.08 19:23close13360.501.28341.28271.2862-90.009848.25
26792006.08.08 19:23buy13400.491.28371.28121.2847
26802006.08.08 19:26t/p13400.491.28471.28121.284749.009897.25
26812006.08.08 19:26buy13410.491.28501.28251.2860
26822006.08.08 19:27buy13420.981.28451.28241.2855
26832006.08.08 20:20buy13431.961.28401.28231.2850
26842006.08.08 20:22buy13443.921.28351.28221.2845
26852006.08.08 20:23close13443.921.28391.28221.2845156.8010054.05
26862006.08.08 20:23close13431.961.28401.28231.28500.0010054.05
26872006.08.08 20:23close13420.981.28381.28241.2855-68.609985.45
26882006.08.08 20:23close13410.491.28361.28251.2860-68.609916.85
26892006.08.08 22:00sell13450.501.28231.28481.2813
26902006.08.08 22:03sell13461.001.28281.28491.2818
26912006.08.08 22:19t/p13461.001.28181.28491.2818100.0010016.85
26922006.08.08 22:19close13450.501.28171.28481.281330.0010046.85
26932006.08.08 22:19sell13470.501.28161.28411.2806
26942006.08.08 22:19sell13481.001.28211.28421.2811
26952006.08.08 22:45t/p13481.001.28111.28421.2811100.0010146.85
26962006.08.08 22:45close13470.501.28111.28411.280625.0010171.85
26972006.08.09 07:30buy13490.511.28491.28241.2859
26982006.08.09 07:30buy13501.021.28441.28231.2854
26992006.08.09 07:30t/p13501.021.28541.28231.2854102.0010273.85
27002006.08.09 07:30close13490.511.28541.28241.285925.5010299.35
27012006.08.09 07:30buy13510.511.28541.28291.2864
27022006.08.09 07:33buy13521.021.28481.28271.2858
27032006.08.09 08:06t/p13521.021.28581.28271.2858102.0010401.35
27042006.08.09 08:06close13510.511.28581.28291.286420.4010421.75
27052006.08.10 09:30sell13530.521.28621.28871.2852
27062006.08.10 09:30sell13541.041.28671.28881.2857
27072006.08.10 10:05t/p13541.041.28571.28881.2857104.0010525.75
27082006.08.10 10:05close13530.521.28571.28871.285226.0010551.75
27092006.08.14 05:00buy13550.531.27551.27301.2765
27102006.08.14 05:37buy13561.061.27481.27271.2758
27112006.08.14 05:53buy13572.121.27421.27251.2752
27122006.08.14 05:53close13572.121.27461.27251.275284.8010636.55
27132006.08.14 05:53close13561.061.27451.27271.2758-31.8010604.75
27142006.08.14 05:53close13550.531.27431.27301.2765-63.6010541.15
27152006.08.15 04:30buy13580.531.27371.27121.2747
27162006.08.15 04:38buy13591.061.27331.27121.2743
27172006.08.15 05:25t/p13591.061.27431.27121.2743106.0010647.15
27182006.08.15 05:25close13580.531.27441.27121.274737.1010684.25
27192006.08.15 09:30sell13600.531.27161.27411.2706
27202006.08.15 09:32sell13611.061.27231.27441.2713
27212006.08.15 09:53sell13622.121.27281.27451.2718
27222006.08.15 09:53close13622.121.27231.27451.2718106.0010790.25
27232006.08.15 09:54close13611.061.27241.27441.2713-10.6010779.65
27242006.08.15 09:54close13600.531.27261.27411.2706-53.0010726.65
27252006.08.15 09:54sell13630.541.27231.27481.2713
27262006.08.15 11:08sell13641.081.27291.27501.2719
27272006.08.15 11:13sell13652.161.27341.27511.2724
27282006.08.15 11:13close13652.161.27291.27511.2724108.0010834.65
27292006.08.15 11:14close13641.081.27311.27501.2719-21.6010813.05
27302006.08.15 11:14close13630.541.27271.27481.2713-21.6010791.45
27312006.08.15 13:00buy13660.541.27761.27511.2786
27322006.08.15 13:02t/p13660.541.27861.27511.278654.0010845.45
27332006.08.15 13:02buy13670.541.27881.27631.2798
27342006.08.15 13:02buy13681.081.27811.27601.2791
27352006.08.15 13:02buy13692.161.27741.27571.2784
27362006.08.15 13:03close13692.161.27811.27571.2784151.2010996.65
27372006.08.15 13:03close13681.081.27801.27601.2791-10.8010985.85
27382006.08.15 13:03close13670.541.27841.27631.2798-21.6010964.25
27392006.08.15 13:03buy13700.551.27841.27591.2794
27402006.08.15 13:04buy13711.101.27791.27581.2789
27412006.08.15 13:06t/p13711.101.27891.27581.2789110.0011074.25
27422006.08.15 13:06close13700.551.27901.27591.279433.0011107.25
27432006.08.15 13:06buy13720.561.27891.27641.2799
27442006.08.15 13:07buy13731.121.27841.27631.2794
27452006.08.15 13:07t/p13731.121.27941.27631.2794112.0011219.25
27462006.08.15 13:07close13720.561.27951.27641.279933.6011252.85
27472006.08.15 13:07buy13740.561.27951.27701.2805
27482006.08.15 13:08buy13751.121.27871.27661.2797
27492006.08.15 13:09t/p13751.121.27971.27661.2797112.0011364.85
27502006.08.15 13:09close13740.561.27971.27701.280511.2011376.05
27512006.08.15 13:09buy13760.571.28001.27751.2810
27522006.08.15 13:09buy13771.141.27951.27741.2805
27532006.08.15 13:09buy13782.281.27881.27711.2798
27542006.08.15 13:09close13782.281.27961.27711.2798182.4011558.45
27552006.08.15 13:10close13771.141.27931.27741.2805-22.8011535.65
27562006.08.15 13:10close13760.571.27911.27751.2810-51.3011484.35
27572006.08.15 13:10buy13790.571.27941.27691.2804
27582006.08.15 13:11buy13801.141.27891.27681.2799
27592006.08.15 13:24buy13812.281.27831.27661.2793
27602006.08.15 13:26close13812.281.27881.27661.2793114.0011598.35
27612006.08.15 13:27close13801.141.27871.27681.2799-22.8011575.55
27622006.08.15 13:27close13790.571.27881.27691.2804-34.2011541.35
27632006.08.15 13:27buy13820.581.27911.27661.2801
27642006.08.15 13:27buy13831.161.27841.27631.2794
27652006.08.15 13:39t/p13831.161.27941.27631.2794116.0011657.35
27662006.08.15 13:39close13820.581.27951.27661.280123.2011680.55
27672006.08.17 17:30sell13840.581.28291.28541.2819
27682006.08.17 17:31sell13851.161.28331.28541.2823
27692006.08.17 17:58t/p13851.161.28231.28541.2823116.0011796.55
27702006.08.17 17:58close13840.581.28231.28541.281934.8011831.35
27712006.08.17 17:58sell13860.591.28231.28481.2813
27722006.08.17 18:55sell13871.181.28281.28491.2818
27732006.08.17 18:57sell13882.361.28331.28501.2823
27742006.08.17 18:58close13882.361.28281.28501.2823118.0011949.35
27752006.08.17 18:58close13871.181.28291.28491.2818-11.8011937.55
27762006.08.17 18:58close13860.591.28251.28481.2813-11.8011925.75
27772006.08.18 20:30buy13890.601.28311.28061.2841
27782006.08.18 20:56buy13901.201.28261.28051.2836
27792006.08.20 22:41t/p13901.201.28361.28051.2836120.0012045.75
27802006.08.20 22:41close13890.601.28371.28061.284136.0012081.75
27812006.08.21 22:30sell13910.601.28641.28891.2854
27822006.08.21 22:30sell13921.201.28691.28901.2859
27832006.08.21 22:37t/p13921.201.28591.28901.2859120.0012201.75
27842006.08.21 22:37close13910.601.28591.28891.285430.0012231.75
27852006.08.21 22:37sell13930.611.28561.28811.2846
27862006.08.21 22:37sell13941.221.28611.28821.2851
27872006.08.21 22:38sell13952.441.28671.28841.2857
27882006.08.21 22:41close13952.441.28631.28841.285797.6012329.35
27892006.08.21 22:41close13941.221.28641.28821.2851-36.6012292.75
27902006.08.21 22:42close13930.611.28651.28811.2846-54.9012237.85
27912006.08.21 22:42sell13960.611.28641.28891.2854
27922006.08.21 22:44sell13971.221.28711.28921.2861
27932006.08.21 22:47sell13982.441.28751.28921.2865
27942006.08.21 22:47close13982.441.28721.28921.286573.2012311.05
27952006.08.21 22:47close13971.221.28731.28921.2861-24.4012286.65
27962006.08.21 22:47close13960.611.28751.28891.2854-67.1012219.55
27972006.08.21 22:48sell13990.611.28721.28971.2862
27982006.08.21 22:57sell14001.221.28761.28971.2866
27992006.08.21 23:40t/p14001.221.28661.28971.2866122.0012341.55
28002006.08.21 23:40close13990.611.28661.28971.286236.6012378.15
28012006.08.23 08:30buy14010.621.28241.27991.2834
28022006.08.23 08:48buy14021.241.28171.27961.2827
28032006.08.23 09:15buy14032.481.28121.27951.2822
28042006.08.23 09:16close14032.481.28161.27951.282299.2012477.35
28052006.08.23 09:16close14021.241.28141.27961.2827-37.2012440.15
28062006.08.23 09:17close14010.621.28151.27991.2834-55.8012384.35
28072006.08.23 15:30sell14040.621.27871.28121.2777
28082006.08.23 15:31sell14051.241.27971.28181.2787
28092006.08.23 15:42t/p14051.241.27871.28181.2787124.0012508.35
28102006.08.23 15:42close14040.621.27871.28121.27770.0012508.35
28112006.08.23 15:42sell14060.631.27861.28111.2776
28122006.08.23 15:44sell14071.261.27911.28121.2781
28132006.08.23 15:52sell14082.521.27951.28121.2785
28142006.08.23 15:55sell14095.041.28011.28141.2791
28152006.08.23 15:55close14095.041.27961.28141.2791252.0012760.35
28162006.08.23 15:55close14082.521.27971.28121.2785-50.4012709.95
28172006.08.23 15:56close14071.261.27981.28121.2781-88.2012621.75
28182006.08.23 15:56close14060.631.27971.28111.2776-69.3012552.45
28192006.08.23 15:56sell14100.631.27981.28231.2788
28202006.08.23 16:36t/p14100.631.27881.28231.278863.0012615.45
28212006.08.24 09:00buy14110.631.28341.28091.2844
28222006.08.24 09:13buy14121.261.28291.28081.2839
28232006.08.24 09:16buy14132.521.28241.28071.2834
28242006.08.24 09:17close14132.521.28281.28071.2834100.8012716.25
28252006.08.24 09:17close14121.261.28271.28081.2839-25.2012691.05
28262006.08.24 09:17close14110.631.28281.28091.2844-37.8012653.25
28272006.08.24 09:17buy14140.631.28281.28031.2838
28282006.08.24 09:37buy14151.261.28231.28021.2833
28292006.08.24 10:07t/p14151.261.28331.28021.2833126.0012779.25
28302006.08.24 10:07close14140.631.28331.28031.283831.5012810.75
28312006.08.24 16:30sell14160.641.27691.27941.2759
28322006.08.24 16:34sell14171.281.27731.27941.2763
28332006.08.24 17:28t/p14171.281.27631.27941.2763128.0012938.75
28342006.08.24 17:28close14160.641.27631.27941.275938.4012977.15
28352006.08.28 01:00buy14180.651.27741.27491.2784
28362006.08.28 01:03buy14191.301.27691.27481.2779
28372006.08.28 01:47t/p14191.301.27791.27481.2779130.0013107.15
28382006.08.28 01:47close14180.651.27791.27491.278432.5013139.65
28392006.08.28 19:00sell14200.661.27881.28131.2778
28402006.08.28 19:02sell14211.321.27931.28141.2783
28412006.08.28 20:32t/p14211.321.27831.28141.2783132.0013271.65
28422006.08.28 20:32close14200.661.27831.28131.277833.0013304.65
28432006.08.29 01:00buy14220.671.28101.27851.2820
28442006.08.29 01:12buy14231.341.28041.27831.2814
28452006.08.29 01:47t/p14231.341.28141.27831.2814134.0013438.65
28462006.08.29 01:47close14220.671.28141.27851.282026.8013465.45
28472006.08.29 13:30sell14240.671.28021.28271.2792
28482006.08.29 14:01sell14251.341.28071.28281.2797
28492006.08.29 14:01sell14262.681.28121.28291.2802
28502006.08.29 14:02close14262.681.28041.28291.2802214.4013679.85
28512006.08.29 14:02close14251.341.28011.28281.279780.4013760.25
28522006.08.29 14:02close14240.671.28021.28271.27920.0013760.25
28532006.08.29 20:00buy14270.691.28271.28021.2837
28542006.08.29 20:00buy14281.381.28221.28011.2832
28552006.08.29 21:12t/p14281.381.28321.28011.2832138.0013898.25
28562006.08.29 21:12close14270.691.28321.28021.283734.5013932.75
28572006.08.30 17:00sell14290.701.28241.28491.2814
28582006.08.30 17:07sell14301.401.28291.28501.2819
28592006.08.30 17:31sell14312.801.28331.28501.2823
28602006.08.30 17:31close14312.801.28291.28501.2823112.0014044.75
28612006.08.30 17:31close14301.401.28301.28501.2819-14.0014030.75
28622006.08.30 17:32close14290.701.28321.28491.2814-56.0013974.75
28632006.08.31 04:00sell14320.701.28261.28511.2816
28642006.08.31 04:09sell14331.401.28321.28531.2822
28652006.08.31 04:33t/p14331.401.28221.28531.2822140.0014114.75
28662006.08.31 04:33close14320.701.28211.28511.281635.0014149.75
28672006.08.31 07:30buy14340.711.28641.28391.2874
28682006.08.31 07:31buy14351.421.28591.28381.2869
28692006.08.31 07:36buy14362.841.28541.28371.2864
28702006.08.31 07:36close14362.841.28581.28371.2864113.6014263.35
28712006.08.31 07:36close14351.421.28571.28381.2869-28.4014234.95
28722006.08.31 07:37close14340.711.28561.28391.2874-56.8014178.15
28732006.08.31 07:37buy14370.711.28571.28321.2867
28742006.08.31 07:54buy14381.421.28521.28311.2862
28752006.08.31 08:20buy14392.841.28471.28301.2857
28762006.08.31 08:20close14392.841.28511.28301.2857113.6014291.75
28772006.08.31 08:20close14381.421.28501.28311.2862-28.4014263.35
28782006.08.31 08:21close14370.711.28471.28321.2867-71.0014192.35
28792006.08.31 15:00sell14400.711.28051.28301.2795
28802006.08.31 15:06sell14411.421.28101.28311.2800
28812006.08.31 15:21sell14422.841.28151.28321.2805
28822006.08.31 15:21close14422.841.28111.28321.2805113.6014305.95
28832006.08.31 15:21close14411.421.28121.28311.2800-28.4014277.55
28842006.08.31 15:21close14400.711.28131.28301.2795-56.8014220.75
28852006.08.31 15:22sell14430.711.28101.28351.2800
28862006.08.31 15:32t/p14430.711.28001.28351.280071.0014291.75
28872006.09.01 09:30buy14440.711.28181.27931.2828
28882006.09.01 10:06buy14451.421.28141.27931.2824
28892006.09.01 11:24t/p14451.421.28241.27931.2824142.0014433.75
28902006.09.01 11:24close14440.711.28241.27931.282842.6014476.35
28912006.09.01 13:00sell14460.721.27741.27991.2764
28922006.09.01 13:00sell14471.441.27801.28011.2770
28932006.09.01 13:07t/p14471.441.27701.28011.2770144.0014620.35
28942006.09.01 13:07close14460.721.27671.27991.276450.4014670.75
28952006.09.01 13:07sell14480.731.27671.27921.2757
28962006.09.01 13:09sell14491.461.27721.27931.2762
28972006.09.01 13:09t/p14491.461.27621.27931.2762146.0014816.75
28982006.09.01 13:09close14480.731.27621.27921.275736.5014853.25
28992006.09.01 13:09sell14500.741.27621.27871.2752
29002006.09.01 13:17sell14511.481.27701.27911.2760
29012006.09.01 13:21t/p14511.481.27601.27911.2760148.0015001.25
29022006.09.01 13:21close14500.741.27571.27871.275237.0015038.25
29032006.09.01 13:21sell14520.751.27571.27821.2747
29042006.09.01 13:22sell14531.501.27621.27831.2752
29052006.09.01 13:29sell14543.001.27671.27841.2757
29062006.09.01 13:29close14543.001.27621.27841.2757150.0015188.25
29072006.09.01 13:29close14531.501.27631.27831.2752-15.0015173.25
29082006.09.01 13:29close14520.751.27661.27821.2747-67.5015105.75
29092006.09.01 16:30buy14550.761.28391.28141.2849
29102006.09.01 16:57buy14561.521.28341.28131.2844
29112006.09.01 17:09buy14573.041.28281.28111.2838
29122006.09.01 17:13close14573.041.28321.28111.2838121.6015227.35
29132006.09.01 17:13close14561.521.28311.28131.2844-45.6015181.75
29142006.09.01 17:14close14550.761.28281.28141.2849-83.6015098.15
29152006.09.05 00:30sell14580.751.28431.28681.2833
29162006.09.05 01:19sell14591.501.28481.28691.2838
29172006.09.05 02:57t/p14591.501.28381.28691.2838150.0015248.15
29182006.09.05 02:57close14580.751.28381.28681.283337.5015285.65
29192006.09.06 08:00buy14600.761.28321.28071.2842
29202006.09.06 08:05buy14611.521.28271.28061.2837
29212006.09.06 08:35buy14623.041.28191.28021.2829
29222006.09.06 08:39close14623.041.28241.28021.2829152.0015437.65
29232006.09.06 08:39close14611.521.28181.28061.2837-136.8015300.85
29242006.09.06 08:40close14600.761.28191.28071.2842-98.8015202.05
29252006.09.06 11:30sell14630.761.27941.28191.2784
29262006.09.06 11:30sell14641.521.27991.28201.2789
29272006.09.06 11:45sell14653.041.28041.28211.2794
29282006.09.06 11:46close14653.041.28011.28211.279491.2015293.25
29292006.09.06 11:46close14641.521.28021.28201.2789-45.6015247.65
29302006.09.06 11:46close14630.761.28031.28191.2784-68.4015179.25
29312006.09.06 11:46sell14660.761.28031.28281.2793
29322006.09.06 12:03t/p14660.761.27931.28281.279376.0015255.25
29332006.09.06 22:30buy14670.761.28141.27891.2824
29342006.09.06 23:11t/p14670.761.28241.27891.282476.0015331.25
29352006.09.07 09:00sell14680.771.27801.28051.2770
29362006.09.07 09:07sell14691.541.27851.28061.2775
29372006.09.07 09:14t/p14691.541.27751.28061.2775154.0015485.25
29382006.09.07 09:14close14680.771.27751.28051.277038.5015523.75
29392006.09.07 09:14sell14700.781.27761.28011.2766
29402006.09.07 09:15sell14711.561.27811.28021.2771
29412006.09.07 09:21sell14723.121.27871.28041.2777
29422006.09.07 09:24sell14736.241.27921.28051.2782
29432006.09.07 09:25close14736.241.27881.28051.2782249.6015773.35
29442006.09.07 09:25close14723.121.27901.28041.2777-93.6015679.75
29452006.09.07 09:26close14711.561.27881.28021.2771-109.2015570.55
29462006.09.07 09:26close14700.781.27871.28011.2766-85.8015484.75
29472006.09.07 09:26sell14740.771.27881.28131.2778
29482006.09.07 10:33t/p14740.771.27781.28131.277877.0015561.75
29492006.09.11 06:30buy14750.781.26891.26641.2699
29502006.09.11 06:30buy14761.561.26841.26631.2694
29512006.09.11 06:30t/p14761.561.26941.26631.2694156.0015717.75
29522006.09.11 06:30close14750.781.26961.26641.269954.6015772.35
29532006.09.11 06:30buy14770.791.26951.26701.2705
29542006.09.11 06:32buy14781.581.26911.26701.2701
29552006.09.11 06:35buy14793.161.26851.26681.2695
29562006.09.11 06:36close14793.161.26901.26681.2695158.0015930.35
29572006.09.11 06:36close14781.581.26881.26701.2701-47.4015882.95
29582006.09.11 06:37close14770.791.26931.26701.2705-15.8015867.15
29592006.09.11 06:37buy14800.791.26881.26631.2698
29602006.09.11 06:39buy14811.581.26831.26621.2693
29612006.09.11 07:17t/p14811.581.26931.26621.2693158.0016025.15
29622006.09.11 07:17close14800.791.26931.26631.269839.5016064.65
29632006.09.12 14:30sell14820.801.26811.27061.2671
29642006.09.12 14:31sell14831.601.26881.27091.2678
29652006.09.12 14:38t/p14831.601.26781.27091.2678160.0016224.65
29662006.09.12 14:38close14820.801.26781.27061.267124.0016248.65
29672006.09.12 14:38sell14840.811.26751.27001.2665
29682006.09.12 14:38sell14851.621.26801.27011.2670
29692006.09.12 14:40sell14863.241.26861.27031.2676
29702006.09.12 14:50sell14876.481.26911.27041.2681
29712006.09.12 14:53sell148812.961.26951.27041.2685
29722006.09.12 14:53close148812.961.26901.27041.2685648.0016896.65
29732006.09.12 14:53close14876.481.26911.27041.26810.0016896.65
29742006.09.12 14:53close14863.241.26921.27031.2676-194.4016702.25
29752006.09.12 14:54close14851.621.26941.27011.2670-226.8016475.45
29762006.09.12 14:54close14840.811.26891.27001.2665-113.4016362.05
29772006.09.12 14:55sell14890.821.26901.27151.2680
29782006.09.12 14:55sell14901.641.26951.27161.2685
29792006.09.12 15:25sell14913.281.27021.27191.2692
29802006.09.12 15:26close14913.281.26981.27191.2692131.2016493.25
29812006.09.12 15:26close14901.641.26991.27161.2685-65.6016427.65
29822006.09.12 15:27close14890.821.27001.27151.2680-82.0016345.65
29832006.09.13 16:00buy14920.821.27111.26861.2721
29842006.09.13 16:07buy14931.641.27041.26831.2714
29852006.09.13 16:11buy14943.281.26971.26801.2707
29862006.09.13 16:15close14943.281.27031.26801.2707196.8016542.45
29872006.09.13 16:15close14931.641.27011.26831.2714-49.2016493.25
29882006.09.13 16:15close14920.821.27021.26861.2721-73.8016419.45
29892006.09.13 16:16buy14950.821.27051.26801.2715
29902006.09.13 16:16buy14961.641.26991.26781.2709
29912006.09.13 16:18t/p14961.641.27091.26781.2709164.0016583.45
29922006.09.13 16:18close14950.821.27101.26801.271541.0016624.45
29932006.09.13 16:18buy14970.831.27111.26861.2721
29942006.09.13 16:19buy14981.661.27061.26851.2716
29952006.09.13 16:24buy14993.321.27011.26841.2711
29962006.09.13 16:29close14993.321.27061.26841.2711166.0016790.45
29972006.09.13 16:29close14981.661.26991.26851.2716-116.2016674.25
29982006.09.13 16:29close14970.831.27011.26861.2721-83.0016591.25
29992006.09.14 05:30sell15000.831.26871.27121.2677
30002006.09.14 05:31sell15011.661.26921.27131.2682
30012006.09.14 06:12t/p15011.661.26821.27131.2682166.0016757.25
30022006.09.14 06:12close15000.831.26821.27121.267741.5016798.75
30032006.09.14 10:30buy15020.841.27081.26831.2718
30042006.09.14 10:43t/p15020.841.27181.26831.271884.0016882.75
30052006.09.14 10:43buy15030.841.27211.26961.2731
30062006.09.14 10:43buy15041.681.27151.26941.2725
30072006.09.14 10:46buy15053.361.27111.26941.2721
30082006.09.14 10:46close15053.361.27141.26941.2721100.8016983.55
30092006.09.14 10:46close15041.681.27131.26941.2725-33.6016949.95
30102006.09.14 10:46close15030.841.27161.26961.2731-42.0016907.95
30112006.09.14 10:46buy15060.851.27171.26921.2727
30122006.09.14 10:47buy15071.701.27111.26901.2721
30132006.09.14 10:55t/p15071.701.27211.26901.2721170.0017077.95
30142006.09.14 10:55close15060.851.27221.26921.272742.5017120.45
30152006.09.14 10:55buy15080.861.27231.26981.2733
30162006.09.14 10:55buy15091.721.27181.26971.2728
30172006.09.14 10:56buy15103.441.27131.26961.2723
30182006.09.14 10:57close15103.441.27191.26961.2723206.4017326.85
30192006.09.14 10:57close15091.721.27131.26971.2728-86.0017240.85
30202006.09.14 10:58close15080.861.27161.26981.2733-60.2017180.65
30212006.09.14 10:58buy15110.861.27191.26941.2729
30222006.09.14 11:18t/p15110.861.27291.26941.272986.0017266.65
30232006.09.15 08:00sell15120.861.27091.27341.2699
30242006.09.15 08:01sell15131.721.27131.27341.2703
30252006.09.15 08:49t/p15131.721.27031.27341.2703172.0017438.65
30262006.09.15 08:49close15120.861.27031.27341.269951.6017490.25
30272006.09.18 07:00buy15140.871.26801.26551.2690
30282006.09.18 07:01t/p15140.871.26901.26551.269087.0017577.25
30292006.09.18 07:01buy15150.881.26921.26671.2702
30302006.09.18 07:01buy15161.761.26871.26661.2697
30312006.09.18 07:04buy15173.521.26821.26651.2692
30322006.09.18 07:11buy15187.041.26771.26641.2687
30332006.09.18 07:30close15187.041.26811.26641.2687281.6017858.85
30342006.09.18 07:30close15173.521.26801.26651.2692-70.4017788.45
30352006.09.18 07:30close15161.761.26781.26661.2697-158.4017630.05
30362006.09.18 07:30close15150.881.26761.26671.2702-140.8017489.25
30372006.09.18 12:00buy15190.871.26671.26421.2677
30382006.09.18 12:08buy15201.741.26621.26411.2672
30392006.09.18 13:01t/p15190.871.26771.26421.267787.0017576.25
30402006.09.18 13:01t/p15201.741.26721.26411.2672174.0017750.25
30412006.09.19 08:30sell15210.891.26751.27001.2665
30422006.09.19 09:00t/p15210.891.26651.27001.266589.0017839.25
30432006.09.20 13:30buy15220.891.26831.26581.2693
30442006.09.20 14:02t/p15220.891.26931.26581.269389.0017928.25
30452006.09.22 18:30sell15230.901.27911.28161.2781
30462006.09.22 18:58t/p15230.901.27811.28161.278190.0018018.25
30472006.09.22 18:58sell15240.901.27791.28041.2769
30482006.09.22 18:59sell15251.801.27841.28051.2774
30492006.09.22 19:07sell15263.601.27891.28061.2779
30502006.09.22 19:29close15263.601.27861.28061.2779108.0018126.25
30512006.09.22 19:29close15251.801.27881.28051.2774-72.0018054.25
30522006.09.22 19:30close15240.901.27871.28041.2769-72.0017982.25
30532006.09.25 03:30buy15270.901.28071.27821.2817
30542006.09.25 03:41buy15281.801.28021.27811.2812
30552006.09.25 04:11t/p15281.801.28121.27811.2812180.0018162.25
30562006.09.25 04:11close15270.901.28141.27821.281763.0018225.25
30572006.09.25 09:00sell15290.911.27821.28071.2772
30582006.09.25 09:01t/p15290.911.27721.28071.277291.0018316.25
30592006.09.25 09:01sell15300.921.27701.27951.2760
30602006.09.25 09:05sell15311.841.27741.27951.2764
30612006.09.25 09:47sell15323.681.27791.27961.2769
30622006.09.25 09:48close15323.681.27761.27961.2769110.4018426.65
30632006.09.25 09:48close15311.841.27771.27951.2764-55.2018371.45
30642006.09.25 09:48close15300.921.27761.27951.2760-55.2018316.25
30652006.09.27 14:00buy15330.921.27041.26791.2714
30662006.09.27 14:00buy15341.841.26981.26771.2708
30672006.09.27 14:00buy15353.681.26931.26761.2703
30682006.09.27 14:01close15353.681.26971.26761.2703147.2018463.45
30692006.09.27 14:01close15341.841.26961.26771.2708-36.8018426.65
30702006.09.27 14:01close15330.921.26971.26791.2714-64.4018362.25
30712006.09.27 14:01buy15360.921.26981.26731.2708
30722006.09.27 14:02buy15371.841.26931.26721.2703
30732006.09.27 14:02buy15383.681.26881.26711.2698
30742006.09.27 14:05buy15397.361.26831.26701.2693
30752006.09.27 14:05buy154014.721.26781.26691.2688
30762006.09.27 14:06close154014.721.26831.26691.2688736.0019098.25
30772006.09.27 14:06close15397.361.26821.26701.2693-73.6019024.65
30782006.09.27 14:06close15383.681.26831.26711.2698-184.0018840.65
30792006.09.27 14:06close15371.841.26821.26721.2703-202.4018638.25
30802006.09.27 14:06close15360.921.26831.26731.2708-138.0018500.25
30812006.09.27 14:06buy15410.931.26841.26591.2694
30822006.09.27 14:06buy15421.861.26791.26581.2689
30832006.09.27 14:14t/p15421.861.26891.26581.2689186.0018686.25
30842006.09.27 14:14close15410.931.26891.26591.269446.5018732.75
30852006.09.27 14:14buy15430.941.26901.26651.2700
30862006.09.27 14:34t/p15430.941.27001.26651.270094.0018826.75
30872006.09.28 13:00sell15440.941.27011.27261.2691
30882006.09.28 14:23t/p15440.941.26911.27261.269194.0018920.75
30892006.09.29 03:30buy15450.951.27121.26871.2722
30902006.09.29 03:45buy15461.901.27071.26861.2717
30912006.09.29 05:42buy15473.801.27011.26841.2711
30922006.09.29 06:00buy15487.601.26961.26831.2706
30932006.09.29 06:34buy154915.201.26921.26831.2702
30942006.09.29 06:35s/l15450.951.26871.26871.2722-237.5018683.25
30952006.09.29 06:35close154915.201.26871.26831.2702-760.0017923.25
30962006.09.29 06:35close15487.601.26891.26831.2706-532.0017391.25
30972006.09.29 06:35close15473.801.26901.26841.2711-418.0016973.25
30982006.09.29 06:35close15461.901.26871.26861.2717-380.0016593.25
30992006.10.02 10:00buy15500.831.26901.26651.2700
31002006.10.02 10:21t/p15500.831.27001.26651.270083.0016676.25
31012006.10.02 10:21buy15510.831.27031.26781.2713
31022006.10.02 10:58buy15521.661.26981.26771.2708
31032006.10.02 10:59buy15533.321.26931.26761.2703
31042006.10.02 11:06close15533.321.26961.26761.270399.6016775.85
31052006.10.02 11:06close15521.661.26951.26771.2708-49.8016726.05
31062006.10.02 11:06close15510.831.26961.26781.2713-58.1016667.95
31072006.10.03 12:30sell15540.831.27301.27551.2720
31082006.10.03 12:55sell15551.661.27341.27551.2724
31092006.10.03 13:04sell15563.321.27391.27561.2729
31102006.10.03 13:05close15563.321.27361.27561.272999.6016767.55
31112006.10.03 13:05close15551.661.27371.27551.2724-49.8016717.75
31122006.10.03 13:05close15540.831.27361.27551.2720-49.8016667.95
31132006.10.04 20:30buy15570.831.27101.26851.2720
31142006.10.04 20:44buy15581.661.27051.26841.2715
31152006.10.04 20:57t/p15581.661.27151.26841.2715166.0016833.95
31162006.10.04 20:57close15570.831.27151.26851.272041.5016875.45
31172006.10.04 20:58buy15590.841.27161.26911.2726
31182006.10.04 21:00buy15601.681.27111.26901.2721
31192006.10.04 21:16buy15613.361.27061.26891.2716
31202006.10.04 21:16close15613.361.27111.26891.2716168.0017043.45
31212006.10.04 21:16close15601.681.27101.26901.2721-16.8017026.65
31222006.10.04 21:16close15590.841.27131.26911.2726-25.2017001.45
31232006.10.05 03:00sell15620.851.26941.27191.2684
31242006.10.05 04:24sell15631.701.26991.27201.2689
31252006.10.05 04:52sell15643.401.27051.27221.2695
31262006.10.05 04:54close15643.401.27001.27221.2695170.0017171.45
31272006.10.05 04:54close15631.701.27051.27201.2689-102.0017069.45
31282006.10.05 04:54close15620.851.27041.27191.2684-85.0016984.45
31292006.10.05 07:00buy15650.851.27141.26891.2724
31302006.10.05 07:13buy15661.701.27101.26891.2720
31312006.10.05 08:16buy15673.401.27051.26881.2715
31322006.10.05 08:44close15673.401.27081.26881.2715102.0017086.45
31332006.10.05 08:44close15661.701.27041.26891.2720-102.0016984.45
31342006.10.05 08:45close15650.851.27031.26891.2724-93.5016890.95
31352006.10.05 13:30sell15680.841.26951.27201.2685
31362006.10.05 13:48t/p15680.841.26851.27201.268584.0016974.95
31372006.10.05 13:48sell15690.851.26831.27081.2673
31382006.10.05 14:12t/p15690.851.26731.27081.267385.0017059.95
31392006.10.10 07:00buy15700.851.26031.25781.2613
31402006.10.10 07:02buy15711.701.25981.25771.2608
31412006.10.10 07:09buy15723.401.25931.25761.2603
31422006.10.10 07:35close15723.401.25961.25761.2603102.0017161.95
31432006.10.10 07:36close15711.701.25951.25771.2608-51.0017110.95
31442006.10.10 07:36close15700.851.25961.25781.2613-59.5017051.45
31452006.10.10 07:36sell15730.851.25951.26201.2585
31462006.10.10 07:47sell15741.701.26011.26221.2591
31472006.10.10 08:08t/p15741.701.25911.26221.2591170.0017221.45
31482006.10.10 08:08close15730.851.25901.26201.258542.5017263.95
31492006.10.10 08:08buy15750.861.25911.25661.2601
31502006.10.10 08:09buy15761.721.25851.25641.2595
31512006.10.10 08:21buy15773.441.25771.25601.2587
31522006.10.10 08:22buy15786.881.25721.25591.2582
31532006.10.10 08:22s/l15750.861.25661.25661.2601-215.0017048.95
31542006.10.10 08:22close15786.881.25651.25591.2582-481.6016567.35
31552006.10.10 08:22close15773.441.25661.25601.2587-378.4016188.95
31562006.10.10 08:22close15761.721.25681.25641.2595-292.4015896.55
31572006.10.10 08:23buy15790.791.25711.25461.2581
31582006.10.10 08:33buy15801.581.25651.25441.2575
31592006.10.10 08:38t/p15801.581.25751.25441.2575158.0016054.55
31602006.10.10 08:38close15790.791.25751.25461.258131.6016086.15
31612006.10.10 08:38sell15810.801.25731.25981.2563
31622006.10.10 08:38sell15821.601.25801.26011.2570
31632006.10.10 08:38sell15833.201.25861.26031.2576
31642006.10.10 08:38sell15846.401.25911.26041.2581
31652006.10.10 08:38t/p15846.401.25811.26041.2581640.0016726.15
31662006.10.10 08:38close15833.201.25791.26031.2576224.0016950.15
31672006.10.10 08:39close15821.601.25781.26011.257032.0016982.15
31682006.10.10 08:39close15810.801.25791.25981.2563-48.0016934.15
31692006.10.10 08:39sell15850.851.25781.26031.2568
31702006.10.10 08:39sell15861.701.25831.26041.2573
31712006.10.10 08:39sell15873.401.25881.26051.2578
31722006.10.10 08:41close15873.401.25851.26051.2578102.0017036.15
31732006.10.10 08:41close15861.701.25841.26041.2573-17.0017019.15
31742006.10.10 08:41close15850.851.25831.26031.2568-42.5016976.65
31752006.10.10 08:41sell15880.851.25821.26071.2572
31762006.10.10 08:41t/p15880.851.25721.26071.257285.0017061.65
31772006.10.10 08:41sell15890.851.25691.25941.2559
31782006.10.10 08:42sell15901.701.25731.25941.2563
31792006.10.10 08:43sell15913.401.25781.25951.2568
31802006.10.10 08:44close15913.401.25751.25951.2568102.0017163.65
31812006.10.10 08:44close15901.701.25761.25941.2563-51.0017112.65
31822006.10.10 08:45close15890.851.25751.25941.2559-51.0017061.65
31832006.10.10 08:45sell15920.851.25711.25961.2561
31842006.10.10 08:49sell15931.701.25761.25971.2566
31852006.10.10 08:58t/p15931.701.25661.25971.2566170.0017231.65
31862006.10.10 08:58close15920.851.25651.25961.256151.0017282.65
31872006.10.10 08:58sell15940.861.25641.25891.2554
31882006.10.10 10:04sell15951.721.25691.25901.2559
31892006.10.10 10:10sell15963.441.25731.25901.2563
31902006.10.10 10:12close15963.441.25701.25901.2563103.2017385.85
31912006.10.10 10:12close15951.721.25711.25901.2559-34.4017351.45
31922006.10.10 10:12close15940.861.25721.25891.2554-68.8017282.65
31932006.10.11 08:30buy15970.861.25491.25241.2559
31942006.10.11 08:37buy15981.721.25441.25231.2554
31952006.10.11 08:40buy15993.441.25391.25221.2549
31962006.10.11 08:43close15993.441.25421.25221.2549103.2017385.85
31972006.10.11 08:43close15981.721.25431.25231.2554-17.2017368.65
31982006.10.11 08:43close15970.861.25411.25241.2559-68.8017299.85
31992006.10.11 08:43buy16000.861.25441.25191.2554
32002006.10.11 08:50buy16011.721.25381.25171.2548
32012006.10.11 09:14t/p16011.721.25481.25171.2548172.0017471.85
32022006.10.11 09:14close16000.861.25481.25191.255434.4017506.25
32032006.10.11 18:30sell16020.881.25081.25331.2498
32042006.10.11 18:49sell16031.761.25121.25331.2502
32052006.10.11 18:51sell16043.521.25171.25341.2507
32062006.10.11 18:51sell16057.041.25241.25371.2514
32072006.10.11 18:52sell160614.081.25291.25381.2519
32082006.10.11 18:52s/l16020.881.25331.25331.2498-220.0017286.25
32092006.10.11 18:52s/l16031.761.25331.25331.2502-369.6016916.65
32102006.10.11 18:52s/l16043.521.25341.25341.2507-598.4016318.25
32112006.10.11 18:52close160614.081.25351.25381.2519-844.8015473.45
32122006.10.11 18:52s/l16057.041.25371.25371.2514-915.2014558.25
32132006.10.11 18:52sell16070.731.25361.25611.2526
32142006.10.11 18:52t/p16070.731.25261.25611.252673.0014631.25
32152006.10.11 18:52sell16080.731.25241.25491.2514
32162006.10.11 19:33sell16091.461.25291.25501.2519
32172006.10.11 20:05t/p16091.461.25191.25501.2519146.0014777.25
32182006.10.11 20:05close16080.731.25191.25491.251436.5014813.75
32192006.10.12 06:00buy16100.741.25361.25111.2546
32202006.10.12 06:13buy16111.481.25321.25111.2542
32212006.10.12 07:04t/p16111.481.25421.25111.2542148.0014961.75
32222006.10.12 07:04close16100.741.25431.25111.254651.8015013.55
32232006.10.12 13:30sell16120.751.25331.25581.2523
32242006.10.12 13:44sell16131.501.25381.25591.2528
32252006.10.12 14:01sell16143.001.25431.25601.2533
32262006.10.12 14:08close16143.001.25391.25601.2533120.0015133.55
32272006.10.12 14:08close16131.501.25401.25591.2528-30.0015103.55
32282006.10.12 14:09close16120.751.25411.25581.2523-60.0015043.55
32292006.10.12 14:09buy16150.751.25401.25151.2550
32302006.10.12 14:42buy16161.501.25341.25131.2544
32312006.10.12 16:30t/p16161.501.25441.25131.2544150.0015193.55
32322006.10.12 16:30close16150.751.25451.25151.255037.5015231.05
32332006.10.13 11:00sell16170.761.25461.25711.2536
32342006.10.13 11:41sell16181.521.25521.25731.2542
32352006.10.13 12:21sell16193.041.25571.25741.2547
32362006.10.13 12:30close16193.041.25521.25741.2547152.0015383.05
32372006.10.13 12:30close16181.521.25511.25731.254215.2015398.25
32382006.10.13 12:30close16170.761.25501.25711.2536-30.4015367.85
32392006.10.16 10:00buy16200.771.25121.24871.2522
32402006.10.16 10:44t/p16200.771.25221.24871.252277.0015444.85
32412006.10.17 12:00sell16210.771.25291.25541.2519
32422006.10.17 12:30t/p16210.771.25191.25541.251977.0015521.85
32432006.10.17 13:30buy16220.781.25461.25211.2556
32442006.10.17 14:31buy16231.561.25401.25191.2550
32452006.10.17 15:27t/p16231.561.25501.25191.2550156.0015677.85
32462006.10.17 15:27close16220.781.25501.25211.255631.2015709.05
32472006.10.18 11:00sell16240.791.25381.25631.2528
32482006.10.18 11:19sell16251.581.25431.25641.2533
32492006.10.18 11:38sell16263.161.25481.25651.2538
32502006.10.18 11:39close16263.161.25451.25651.253894.8015803.85
32512006.10.18 11:39close16251.581.25461.25641.2533-47.4015756.45
32522006.10.18 11:39close16240.791.25471.25631.2528-71.1015685.35
32532006.10.18 23:00buy16270.781.25371.25121.2547
32542006.10.19 07:04t/p16270.781.25471.25121.254762.6715748.03
32552006.10.20 11:00sell16280.791.26041.26291.2594
32562006.10.20 11:12sell16291.581.26101.26311.2600
32572006.10.20 11:23sell16303.161.26151.26321.2605
32582006.10.20 11:59close16303.161.26111.26321.2605126.4015874.43
32592006.10.20 11:59close16291.581.26121.26311.2600-31.6015842.83
32602006.10.20 12:00close16280.791.26111.26291.2594-55.3015787.53
32612006.10.20 14:30sell16310.791.26101.26351.2600
32622006.10.20 14:39t/p16310.791.26001.26351.260079.0015866.53
32632006.10.20 14:39sell16320.791.25971.26221.2587
32642006.10.20 14:40sell16331.581.26021.26231.2592
32652006.10.20 15:02sell16343.161.26081.26251.2598
32662006.10.20 15:25close16343.161.26041.26251.2598126.4015992.93
32672006.10.20 15:25close16331.581.26051.26231.2592-47.4015945.53
32682006.10.20 15:25close16320.791.26061.26221.2587-71.1015874.43
32692006.10.24 16:30buy16350.791.25631.25381.2573
32702006.10.24 16:41t/p16350.791.25731.25381.257379.0015953.43
32712006.10.24 16:41buy16360.801.25751.25501.2585
32722006.10.24 16:44buy16371.601.25711.25501.2581
32732006.10.24 16:51buy16383.201.25661.25491.2576
32742006.10.24 17:04buy16396.401.25611.25481.2571
32752006.10.24 17:10close16396.401.25651.25481.2571256.0016209.43
32762006.10.24 17:10close16383.201.25661.25491.25760.0016209.43
32772006.10.24 17:11close16371.601.25671.25501.2581-64.0016145.43
32782006.10.24 17:11close16360.801.25681.25501.2585-56.0016089.43
32792006.10.27 09:30sell16400.801.26751.27001.2665
32802006.10.27 10:21t/p16400.801.26651.27001.266580.0016169.43
32812006.10.27 14:00buy16410.811.27151.26901.2725
32822006.10.27 14:06t/p16410.811.27251.26901.272581.0016250.43
32832006.10.27 14:06buy16420.811.27271.27021.2737
32842006.10.27 14:07t/p16420.811.27371.27021.273781.0016331.43
32852006.10.27 14:07buy16430.821.27391.27141.2749
32862006.10.27 14:32t/p16430.821.27491.27141.274982.0016413.43
32872006.10.30 10:30sell16440.821.27211.27461.2711
32882006.10.30 10:50sell16451.641.27261.27471.2716
32892006.10.30 12:20sell16463.281.27311.27481.2721
32902006.10.30 12:35close16463.281.27281.27481.272198.4016511.83
32912006.10.30 12:35close16451.641.27291.27471.2716-49.2016462.63
32922006.10.30 12:35close16440.821.27301.27461.2711-73.8016388.83
32932006.10.30 14:00sell16470.821.27181.27431.2708
32942006.10.30 14:21sell16481.641.27231.27441.2713
32952006.10.30 14:40t/p16481.641.27131.27441.2713164.0016552.83
32962006.10.30 14:40close16470.821.27131.27431.270841.0016593.83
32972006.10.30 19:30buy16490.831.27261.27011.2736
32982006.10.30 22:12buy16501.661.27201.26991.2730
32992006.10.30 22:26buy16513.321.27151.26981.2725
33002006.10.30 22:28close16513.321.27191.26981.2725132.8016726.63
33012006.10.30 22:28close16501.661.27141.26991.2730-99.6016627.03
33022006.10.30 22:29close16490.831.27151.27011.2736-91.3016535.73
33032006.10.30 23:30sell16520.831.27171.27421.2707
33042006.10.31 00:38t/p16520.831.27071.27421.270787.9016623.62
33052006.10.31 15:30buy16530.831.27731.27481.2783
33062006.10.31 15:53buy16541.661.27681.27471.2778
33072006.10.31 15:59buy16553.321.27631.27461.2773
33082006.10.31 16:00close16553.321.27661.27461.277399.6016723.22
33092006.10.31 16:00close16541.661.27671.27471.2778-16.6016706.62
33102006.10.31 16:01close16530.831.27661.27481.2783-58.1016648.52
33112006.11.01 10:00sell16560.831.27491.27741.2739
33122006.11.01 10:09sell16571.661.27531.27741.2743
33132006.11.01 10:21sell16583.321.27581.27751.2748
33142006.11.01 10:25close16583.321.27551.27751.274899.6016748.12
33152006.11.01 10:25close16571.661.27561.27741.2743-49.8016698.32
33162006.11.01 10:26close16560.831.27571.27741.2739-66.4016631.92
33172006.11.01 10:26sell16590.831.27541.27791.2744
33182006.11.01 11:55sell16601.661.27591.27801.2749
33192006.11.01 11:58sell16613.321.27641.27811.2754
33202006.11.01 12:11close16613.321.27611.27811.275499.6016731.52
33212006.11.01 12:11close16601.661.27631.27801.2749-66.4016665.12
33222006.11.01 12:12close16590.831.27641.27791.2744-83.0016582.12
33232006.11.01 12:12buy16620.831.27621.27371.2772
33242006.11.01 12:49buy16631.661.27571.27361.2767
33252006.11.01 13:15buy16643.321.27521.27351.2762
33262006.11.01 13:17buy16656.641.27471.27341.2757
33272006.11.01 13:19close16656.641.27511.27341.2757265.6016847.72
33282006.11.01 13:19close16643.321.27501.27351.2762-66.4016781.32
33292006.11.01 13:19close16631.661.27491.27361.2767-132.8016648.52
33302006.11.01 13:20close16620.831.27501.27371.2772-99.6016548.92
33312006.11.01 22:30sell16660.831.27571.27821.2747
33322006.11.02 00:50t/p16660.831.27471.27821.274797.6916646.62
33332006.11.02 10:00buy16670.831.27671.27421.2777
33342006.11.02 10:03buy16681.661.27621.27411.2772
33352006.11.02 11:42t/p16681.661.27721.27411.2772166.0016812.62
33362006.11.02 11:42close16670.831.27721.27421.277741.5016854.12
33372006.11.03 08:30sell16690.841.27671.27921.2757
33382006.11.03 08:47sell16701.681.27721.27931.2762
33392006.11.03 08:54sell16713.361.27761.27931.2766
33402006.11.03 08:55close16713.361.27731.27931.2766100.8016954.92
33412006.11.03 08:56close16701.681.27741.27931.2762-33.6016921.32
33422006.11.03 08:56close16690.841.27751.27921.2757-67.2016854.12
33432006.11.03 08:56sell16720.841.27721.27971.2762
33442006.11.03 09:36sell16731.681.27771.27981.2767
33452006.11.03 13:07t/p16731.681.27671.27981.2767168.0017022.12
33462006.11.03 13:07close16720.841.27661.27971.276250.4017072.52
33472006.11.06 17:30buy16740.851.27221.26971.2732
33482006.11.06 17:42buy16751.701.27171.26961.2727
33492006.11.06 22:13t/p16751.701.27271.26961.2727170.0017242.52
33502006.11.06 22:13close16740.851.27271.26971.273242.5017285.02
33512006.11.08 04:30sell16760.861.27711.27961.2761
33522006.11.08 04:30sell16771.721.27751.27961.2765
33532006.11.08 05:03sell16783.441.27801.27971.2770
33542006.11.08 05:25close16783.441.27771.27971.2770103.2017388.22
33552006.11.08 05:26close16771.721.27761.27961.2765-17.2017371.02
33562006.11.08 05:26close16760.861.27771.27961.2761-51.6017319.42
33572006.11.08 06:30sell16790.871.27741.27991.2764
33582006.11.08 06:50sell16801.741.27801.28011.2770
33592006.11.08 07:16t/p16801.741.27701.28011.2770174.0017493.42
33602006.11.08 07:16close16790.871.27701.27991.276434.8017528.22
33612006.11.08 09:00buy16810.881.27881.27631.2798
33622006.11.08 09:19t/p16810.881.27981.27631.279888.0017616.22
33632006.11.08 09:19buy16820.881.28001.27751.2810
33642006.11.08 10:31buy16831.761.27951.27741.2805
33652006.11.08 10:37buy16843.521.27911.27741.2801
33662006.11.08 10:52close16843.521.27941.27741.2801105.6017721.82
33672006.11.08 10:53close16831.761.27911.27741.2805-70.4017651.42
33682006.11.08 10:53close16820.881.27921.27751.2810-70.4017581.02
33692006.11.08 14:30sell16850.881.27601.27851.2750
33702006.11.08 14:37t/p16850.881.27501.27851.275088.0017669.02
33712006.11.08 14:37sell16860.881.27481.27731.2738
33722006.11.08 14:40sell16871.761.27531.27741.2743
33732006.11.08 15:06sell16883.521.27581.27751.2748
33742006.11.08 15:13sell16897.041.27631.27761.2753
33752006.11.08 15:19close16897.041.27591.27761.2753281.6017950.62
33762006.11.08 15:19close16883.521.27601.27751.2748-70.4017880.22
33772006.11.08 15:19close16871.761.27611.27741.2743-140.8017739.42
33782006.11.08 15:19close16860.881.27601.27731.2738-105.6017633.82
33792006.11.09 08:00buy16900.881.27861.27611.2796
33802006.11.09 08:21buy16911.761.27811.27601.2791
33812006.11.09 10:01buy16923.521.27761.27591.2786
33822006.11.09 10:11buy16937.041.27721.27591.2782
33832006.11.09 10:42close16937.041.27761.27591.2782281.6017915.42
33842006.11.09 10:42close16923.521.27751.27591.2786-35.2017880.22
33852006.11.09 10:42close16911.761.27741.27601.2791-123.2017757.02
33862006.11.09 10:42close16900.881.27751.27611.2796-96.8017660.22
33872006.11.10 19:30sell16940.881.28451.28701.2835
33882006.11.10 19:43sell16951.761.28501.28711.2840
33892006.11.10 21:42t/p16951.761.28401.28711.2840176.0017836.22
33902006.11.10 21:42close16940.881.28391.28701.283552.8017889.02
33912006.11.13 01:30buy16960.891.28761.28511.2886
33922006.11.13 01:34buy16971.781.28721.28511.2882
33932006.11.13 02:07buy16983.561.28671.28501.2877
33942006.11.13 02:08close16983.561.28701.28501.2877106.8017995.82
33952006.11.13 02:08close16971.781.28691.28511.2882-53.4017942.42
33962006.11.13 02:08close16960.891.28701.28511.2886-53.4017889.02
33972006.11.13 09:30sell16990.891.28521.28771.2842
33982006.11.13 09:54t/p16990.891.28421.28771.284289.0017978.02
33992006.11.13 09:54sell17000.901.28401.28651.2830
34002006.11.13 10:11sell17011.801.28451.28661.2835
34012006.11.13 11:09t/p17011.801.28351.28661.2835180.0018158.02
34022006.11.13 11:09close17000.901.28351.28651.283045.0018203.02
34032006.11.14 06:00buy17020.911.28271.28021.2837
34042006.11.14 07:07buy17031.821.28221.28011.2832
34052006.11.14 07:28buy17043.641.28171.28001.2827
34062006.11.14 07:42close17043.641.28201.28001.2827109.2018312.22
34072006.11.14 07:42close17031.821.28191.28011.2832-54.6018257.62
34082006.11.14 07:42close17020.911.28181.28021.2837-81.9018175.72
34092006.11.14 17:00sell17050.911.28101.28351.2800
34102006.11.14 17:08sell17061.821.28141.28351.2804
34112006.11.14 18:17sell17073.641.28191.28361.2809
34122006.11.14 18:22close17073.641.28151.28361.2809145.6018321.32
34132006.11.14 18:22close17061.821.28181.28351.2804-72.8018248.52
34142006.11.14 18:23close17050.911.28201.28351.2800-91.0018157.52
34152006.11.15 08:30buy17080.911.28251.28001.2835
34162006.11.15 09:35buy17091.821.28201.27991.2830
34172006.11.15 09:36buy17103.641.28141.27971.2824
34182006.11.15 09:37buy17117.281.28091.27961.2819
34192006.11.15 09:42close17117.281.28131.27961.2819291.2018448.72
34202006.11.15 09:42close17103.641.28111.27971.2824-109.2018339.52
34212006.11.15 09:42close17091.821.28121.27991.2830-145.6018193.92
34222006.11.15 09:43close17080.911.28111.28001.2835-127.4018066.52
34232006.11.15 10:30sell17120.901.27981.28231.2788
34242006.11.15 10:38t/p17120.901.27881.28231.278890.0018156.52
34252006.11.15 10:38sell17130.911.27861.28111.2776
34262006.11.15 10:42sell17141.821.27911.28121.2781
34272006.11.15 10:42sell17153.641.27951.28121.2785
34282006.11.15 10:47close17153.641.27921.28121.2785109.2018265.72
34292006.11.15 10:47close17141.821.27931.28121.2781-36.4018229.32
34302006.11.15 10:47close17130.911.27921.28111.2776-54.6018174.72
34312006.11.15 10:47sell17160.911.27911.28161.2781
34322006.11.15 11:06t/p17160.911.27811.28161.278191.0018265.72
34332006.11.15 18:30buy17170.911.28131.27881.2823
34342006.11.15 19:00buy17181.821.28071.27861.2817
34352006.11.15 19:01buy17193.641.27991.27821.2809
34362006.11.15 19:01close17193.641.28041.27821.2809182.0018447.72
34372006.11.15 19:01close17181.821.28051.27861.2817-36.4018411.32
34382006.11.15 19:01close17170.911.28041.27881.2823-81.9018329.42
34392006.11.16 10:00sell17200.921.28081.28331.2798
34402006.11.16 10:16sell17211.841.28141.28351.2804
34412006.11.16 13:14t/p17211.841.28041.28351.2804184.0018513.42
34422006.11.16 13:14close17200.921.28041.28331.279836.8018550.22
34432006.11.17 15:30buy17220.931.28341.28091.2844
34442006.11.17 15:39t/p17220.931.28441.28091.284493.0018643.22
34452006.11.17 15:39buy17230.931.28461.28211.2856
34462006.11.17 15:40buy17241.861.28401.28191.2850
34472006.11.17 15:42buy17253.721.28341.28171.2844
34482006.11.17 15:51buy17267.441.28291.28161.2839
34492006.11.17 16:13buy172714.881.28241.28151.2834
34502006.11.17 16:21close172714.881.28291.28151.2834744.0019387.22
34512006.11.17 16:21close17267.441.28281.28161.2839-74.4019312.82
34522006.11.17 16:22close17253.721.28271.28171.2844-260.4019052.42
34532006.11.17 16:22close17241.861.28291.28191.2850-204.6018847.82
34542006.11.17 16:22close17230.931.28301.28211.2856-148.8018699.02
34552006.11.20 16:00sell17280.931.28141.28391.2804
34562006.11.20 16:07sell17291.861.28211.28421.2811
34572006.11.20 16:54t/p17291.861.28111.28421.2811186.0018885.02
34582006.11.20 16:54close17280.931.28111.28391.280427.9018912.92
34592006.11.21 08:30buy17300.951.28301.28051.2840
34602006.11.21 08:36buy17311.901.28251.28041.2835
34612006.11.21 09:02buy17323.801.28201.28031.2830
34622006.11.21 09:16buy17337.601.28151.28021.2825
34632006.11.21 09:17close17337.601.28191.28021.2825304.0019216.92
34642006.11.21 09:18close17323.801.28181.28031.2830-76.0019140.92
34652006.11.21 09:18close17311.901.28191.28041.2835-114.0019026.92
34662006.11.21 09:18close17300.951.28181.28051.2840-114.0018912.92
34672006.11.21 11:30sell17340.951.28151.28401.2805
34682006.11.21 11:52sell17351.901.28211.28421.2811
34692006.11.21 11:57t/p17351.901.28111.28421.2811190.0019102.92
34702006.11.21 11:57close17340.951.28111.28401.280538.0019140.92
34712006.11.21 11:57sell17360.961.28121.28371.2802
34722006.11.21 12:19sell17371.921.28161.28371.2806
34732006.11.21 14:02t/p17371.921.28061.28371.2806192.0019332.92
34742006.11.21 14:02close17360.961.28051.28371.280267.2019400.12
34752006.11.21 17:30buy17380.971.28211.27961.2831
34762006.11.21 19:12t/p17380.971.28311.27961.283197.0019497.12
34772006.11.23 21:00sell17390.971.29401.29651.2930
34782006.11.23 21:07sell17401.941.29461.29671.2936
34792006.11.23 22:02sell17413.881.29511.29681.2941
34802006.11.23 22:12sell17427.761.29571.29701.2947
34812006.11.23 22:14close17427.761.29521.29701.2947388.0019885.12
34822006.11.23 22:14close17413.881.29531.29681.2941-77.6019807.52
34832006.11.23 22:14close17401.941.29521.29671.2936-116.4019691.12
34842006.11.23 22:14close17390.971.29531.29651.2930-126.1019565.02
34852006.11.29 09:30sell17430.981.31601.31851.3150
34862006.11.29 09:34sell17441.961.31651.31861.3155
34872006.11.29 09:37sell17453.921.31701.31871.3160
34882006.11.29 09:45sell17467.841.31751.31881.3165
34892006.11.29 09:47close17467.841.31701.31881.3165392.0019957.02
34902006.11.29 09:47close17453.921.31711.31871.3160-39.2019917.82
34912006.11.29 09:47close17441.961.31701.31861.3155-98.0019819.82
34922006.11.29 09:47close17430.981.31711.31851.3150-107.8019712.02
34932006.11.29 09:47sell17470.991.31701.31951.3160
34942006.11.29 09:58t/p17470.991.31601.31951.316099.0019811.02
34952006.11.29 09:58sell17480.991.31581.31831.3148
34962006.11.29 10:15sell17491.981.31641.31851.3154
34972006.11.29 10:51t/p17491.981.31541.31851.3154198.0020009.02
34982006.11.29 10:51close17480.991.31541.31831.314839.6020048.62
34992006.11.30 04:00buy17501.001.31661.31411.3176
35002006.11.30 05:28t/p17501.001.31761.31411.3176100.0020148.62
35012006.12.01 11:30sell17511.011.32351.32601.3225
35022006.12.01 11:31sell17522.021.32391.32601.3229
35032006.12.01 11:40sell17534.041.32471.32641.3237
35042006.12.01 11:52close17534.041.32421.32641.3237202.0020350.62
35052006.12.01 11:52close17522.021.32431.32601.3229-80.8020269.82
35062006.12.01 11:52close17511.011.32441.32601.3225-90.9020178.92
35072006.12.01 11:52sell17541.011.32411.32661.3231
35082006.12.01 12:36sell17552.021.32461.32671.3236
35092006.12.01 13:02sell17564.041.32511.32681.3241
35102006.12.01 13:14close17564.041.32471.32681.3241161.6020340.52
35112006.12.01 13:14close17552.021.32481.32671.3236-40.4020300.12
35122006.12.01 13:14close17541.011.32471.32661.3231-60.6020239.52
35132006.12.01 14:30buy17571.011.32711.32461.3281
35142006.12.01 14:30buy17582.021.32641.32431.3274
35152006.12.01 14:42t/p17582.021.32741.32431.3274202.0020441.52
35162006.12.01 14:42close17571.011.32741.32461.328130.3020471.82
35172006.12.01 14:42buy17591.021.32751.32501.3285
35182006.12.01 14:45buy17602.041.32701.32491.3280
35192006.12.01 14:57t/p17602.041.32801.32491.3280204.0020675.82
35202006.12.01 14:57close17591.021.32801.32501.328551.0020726.82
35212006.12.01 14:57buy17611.041.32811.32561.3291
35222006.12.01 14:58buy17622.081.32761.32551.3286
35232006.12.01 15:00t/p17622.081.32861.32551.3286208.0020934.82
35242006.12.01 15:00close17611.041.32871.32561.329162.4020997.22
35252006.12.04 09:00sell17631.051.33071.33321.3297
35262006.12.04 09:03t/p17631.051.32971.33321.3297105.0021102.22
35272006.12.04 09:03sell17641.061.32951.33201.3285
35282006.12.04 09:16sell17652.121.33001.33211.3290
35292006.12.04 09:16sell17664.241.33051.33221.3295
35302006.12.04 09:56close17664.241.33021.33221.3295127.2021229.42
35312006.12.04 09:56close17652.121.33011.33211.3290-21.2021208.22
35322006.12.04 09:56close17641.061.33021.33201.3285-74.2021134.02
35332006.12.04 16:30buy17671.061.33301.33051.3340
35342006.12.04 16:53buy17682.121.33251.33041.3335
35352006.12.04 18:15buy17694.241.33201.33031.3330
35362006.12.04 18:25close17694.241.33231.33031.3330127.2021261.22
35372006.12.04 18:25close17682.121.33221.33041.3335-63.6021197.62
35382006.12.04 18:25close17671.061.33231.33051.3340-74.2021123.42
35392006.12.05 08:00sell17701.061.33101.33351.3300
35402006.12.05 08:02sell17712.121.33151.33361.3305
35412006.12.05 08:11sell17724.241.33191.33361.3309
35422006.12.05 08:20close17724.241.33161.33361.3309127.2021250.62
35432006.12.05 08:20close17712.121.33171.33361.3305-42.4021208.22
35442006.12.05 08:20close17701.061.33161.33351.3300-63.6021144.62
35452006.12.05 08:20sell17731.061.33131.33381.3303
35462006.12.05 08:31sell17742.121.33171.33381.3307
35472006.12.05 09:02sell17754.241.33231.33401.3313
35482006.12.05 09:15close17754.241.33191.33401.3313169.6021314.22
35492006.12.05 09:16close17742.121.33201.33381.3307-63.6021250.62
35502006.12.05 09:16close17731.061.33191.33381.3303-63.6021187.02
35512006.12.05 13:30buy17761.061.33471.33221.3357
35522006.12.05 13:31t/p17761.061.33571.33221.3357106.0021293.02
35532006.12.05 13:31buy17771.061.33591.33341.3369
35542006.12.05 13:33buy17782.121.33541.33331.3364
35552006.12.05 13:42buy17794.241.33491.33321.3359
35562006.12.05 13:47buy17808.481.33441.33311.3354
35572006.12.05 13:47buy178116.961.33391.33301.3349
35582006.12.05 13:48s/l17771.061.33341.33341.3369-265.0021028.02
35592006.12.05 13:48close178116.961.33341.33301.3349-848.0020180.02
35602006.12.05 13:48s/l17782.121.33331.33331.3364-445.2019734.82
35612006.12.05 13:48close17808.481.33331.33311.3354-932.8018802.02
35622006.12.05 13:48close17794.241.33341.33321.3359-636.0018166.02
35632006.12.05 13:48buy17820.911.33351.33101.3345
35642006.12.05 13:50buy17831.821.33301.33091.3340
35652006.12.05 14:03buy17843.641.33231.33061.3333
35662006.12.05 14:03buy17857.281.33181.33051.3328
35672006.12.05 14:05close17857.281.33231.33051.3328364.0018530.02
35682006.12.05 14:05close17843.641.33221.33061.3333-36.4018493.62
35692006.12.05 14:05close17831.821.33211.33091.3340-163.8018329.82
35702006.12.05 14:06close17820.911.33221.33101.3345-118.3018211.52
35712006.12.05 16:00sell17860.911.33051.33301.3295
35722006.12.05 16:07sell17871.821.33101.33311.3300
35732006.12.05 16:10sell17883.641.33161.33331.3306
35742006.12.05 16:30sell17897.281.33201.33331.3310
35752006.12.05 16:33sell179014.561.33251.33341.3315
35762006.12.05 16:35s/l17860.911.33301.33301.3295-227.5017984.02
35772006.12.05 16:35close179014.561.33301.33341.3315-728.0017256.02
35782006.12.05 16:35close17897.281.33281.33331.3310-582.4016673.62
35792006.12.05 16:36close17883.641.33271.33331.3306-400.4016273.22
35802006.12.05 16:36close17871.821.33281.33311.3300-327.6015945.62
35812006.12.05 19:00buy17910.801.33261.33011.3336
35822006.12.05 21:33buy17921.601.33211.33001.3331
35832006.12.05 21:38buy17933.201.33171.33001.3327
35842006.12.06 00:46close17933.201.33201.33001.332775.0416020.66
35852006.12.06 00:46close17921.601.33181.33001.3331-58.4815962.18
35862006.12.06 00:48close17910.801.33201.33011.3336-53.2415908.94
35872006.12.06 06:00buy17940.801.33321.33071.3342
35882006.12.06 06:58buy17951.601.33271.33061.3337
35892006.12.06 07:03buy17963.201.33211.33041.3331
35902006.12.06 07:07close17963.201.33251.33041.3331128.0016036.94
35912006.12.06 07:07close17951.601.33241.33061.3337-48.0015988.94
35922006.12.06 07:07close17940.801.33231.33071.3342-72.0015916.94
35932006.12.06 08:00sell17970.801.33071.33321.3297
35942006.12.06 08:04sell17981.601.33121.33331.3302
35952006.12.06 08:05sell17993.201.33171.33341.3307
35962006.12.06 08:06close17993.201.33141.33341.330796.0016012.94
35972006.12.06 08:06close17981.601.33151.33331.3302-48.0015964.94
35982006.12.06 08:06close17970.801.33161.33321.3297-72.0015892.94
35992006.12.06 08:06sell18000.791.33131.33381.3303
36002006.12.06 08:17t/p18000.791.33031.33381.330379.0015971.94
36012006.12.06 08:17sell18010.801.33011.33261.3291
36022006.12.06 08:21sell18021.601.33061.33271.3296
36032006.12.06 08:32t/p18021.601.32961.33271.3296160.0016131.94
36042006.12.06 08:32close18010.801.32961.33261.329140.0016171.94
36052006.12.07 05:00buy18030.811.33091.32841.3319
36062006.12.07 05:19buy18041.621.33041.32831.3314
36072006.12.07 05:42buy18053.241.32991.32821.3309
36082006.12.07 05:42close18053.241.33021.32821.330997.2016269.14
36092006.12.07 05:42close18041.621.33011.32831.3314-48.6016220.54
36102006.12.07 05:42close18030.811.33001.32841.3319-72.9016147.64
36112006.12.07 12:30sell18060.811.32901.33151.3280
36122006.12.07 12:50sell18071.621.32951.33161.3285
36132006.12.07 13:01sell18083.241.32991.33161.3289
36142006.12.07 13:15close18083.241.32951.33161.3289129.6016277.24
36152006.12.07 13:15close18071.621.32961.33161.3285-16.2016261.04
36162006.12.07 13:15close18060.811.32951.33151.3280-40.5016220.54
36172006.12.07 15:00buy18090.811.33021.32771.3312
36182006.12.07 15:00buy18101.621.32981.32771.3308
36192006.12.07 15:13buy18113.241.32931.32761.3303
36202006.12.07 15:15buy18126.481.32881.32751.3298
36212006.12.07 15:20close18126.481.32921.32751.3298259.2016479.74
36222006.12.07 15:20close18113.241.32911.32761.3303-64.8016414.94
36232006.12.07 15:20close18101.621.32921.32771.3308-97.2016317.74
36242006.12.07 15:20close18090.811.32901.32771.3312-97.2016220.54
36252006.12.07 15:20buy18130.811.32931.32681.3303
36262006.12.07 19:29buy18141.621.32881.32671.3298
36272006.12.07 19:32buy18153.241.32831.32661.3293
36282006.12.07 19:40buy18166.481.32781.32651.3288
36292006.12.07 19:52close18166.481.32821.32651.3288259.2016479.74
36302006.12.07 19:53close18153.241.32811.32661.3293-64.8016414.94
36312006.12.07 19:53close18141.621.32821.32671.3298-97.2016317.74
36322006.12.07 19:53close18130.811.32811.32681.3303-97.2016220.54
36332006.12.08 14:00buy18170.811.33361.33111.3346
36342006.12.08 14:15t/p18170.811.33461.33111.334681.0016301.54
36352006.12.08 14:15buy18180.821.33481.33231.3358
36362006.12.08 14:17buy18191.641.33431.33221.3353
36372006.12.08 14:22buy18203.281.33381.33211.3348
36382006.12.08 14:28close18203.281.33411.33211.334898.4016399.94
36392006.12.08 14:28close18191.641.33401.33221.3353-49.2016350.74
36402006.12.08 14:28close18180.821.33411.33231.3358-57.4016293.34
36412006.12.08 14:28buy18210.811.33421.33171.3352
36422006.12.08 14:37buy18221.621.33381.33171.3348
36432006.12.08 15:01t/p18221.621.33481.33171.3348162.0016455.34
36442006.12.08 15:01close18210.811.33481.33171.335248.6016503.94
36452006.12.08 17:30sell18230.831.32161.32411.3206
36462006.12.08 17:31sell18241.661.32211.32421.3211
36472006.12.08 17:38sell18253.321.32261.32431.3216
36482006.12.08 17:44sell18266.641.32311.32441.3221
36492006.12.08 17:52close18266.641.32261.32441.3221332.0016835.94
36502006.12.08 17:53close18253.321.32271.32431.3216-33.2016802.74
36512006.12.08 17:53close18241.661.32261.32421.3211-83.0016719.74
36522006.12.08 17:53close18230.831.32271.32411.3206-91.3016628.44
36532006.12.08 17:53sell18270.831.32261.32511.3216
36542006.12.08 18:16t/p18270.831.32161.32511.321683.0016711.44
36552006.12.11 15:30buy18280.841.32041.31791.3214
36562006.12.11 15:44t/p18280.841.32141.31791.321484.0016795.44
36572006.12.11 15:44buy18290.841.32161.31911.3226
36582006.12.11 16:31t/p18290.841.32261.31911.322684.0016879.44
36592006.12.12 12:00sell18300.841.32361.32611.3226
36602006.12.12 12:11sell18311.681.32411.32621.3231
36612006.12.12 12:54sell18323.361.32461.32631.3236
36622006.12.12 12:55sell18336.721.32511.32641.3241
36632006.12.12 13:07close18336.721.32471.32641.3241268.8017148.24
36642006.12.12 13:07close18323.361.32481.32631.3236-67.2017081.04
36652006.12.12 13:07close18311.681.32491.32621.3231-134.4016946.64
36662006.12.12 13:07close18300.841.32481.32611.3226-100.8016845.84
36672006.12.12 13:08buy18340.841.32471.32221.3257
36682006.12.12 13:20buy18351.681.32421.32211.3252
36692006.12.12 13:30buy18363.361.32371.32201.3247
36702006.12.12 13:30buy18376.721.32321.32191.3242
36712006.12.12 13:30buy183813.441.32251.32161.3235
36722006.12.12 13:30s/l18340.841.32221.32221.3257-210.0016635.84
36732006.12.12 13:30s/l18351.681.32211.32211.3252-352.8016283.04
36742006.12.12 13:30close183813.441.32211.32161.3235-537.6015745.44
36752006.12.12 13:30s/l18363.361.32201.32201.3247-571.2015174.24
36762006.12.12 13:30s/l18376.721.32191.32191.3242-873.6014300.64
36772006.12.12 14:00sell18390.721.32261.32511.3216
36782006.12.12 14:05sell18401.441.32311.32521.3221
36792006.12.12 14:06sell18412.881.32361.32531.3226
36802006.12.12 14:08close18412.881.32321.32531.3226115.2014415.84
36812006.12.12 14:08close18401.441.32331.32521.3221-28.8014387.04
36822006.12.12 14:08close18390.721.32311.32511.3216-36.0014351.04
36832006.12.12 14:08sell18420.721.32271.32521.3217
36842006.12.12 14:10sell18431.441.32321.32531.3222
36852006.12.12 14:26sell18442.881.32361.32531.3226
36862006.12.12 14:29close18442.881.32331.32531.322686.4014437.44
36872006.12.12 14:29close18431.441.32341.32531.3222-28.8014408.64
36882006.12.12 14:29close18420.721.32331.32521.3217-43.2014365.44
36892006.12.12 14:29sell18450.721.32321.32571.3222
36902006.12.12 14:33sell18461.441.32361.32571.3226
36912006.12.12 14:36sell18472.881.32411.32581.3231
36922006.12.12 14:36sell18485.761.32471.32601.3237
36932006.12.12 14:37sell184911.521.32521.32611.3242
36942006.12.12 14:37s/l18450.721.32571.32571.3222-180.0014185.44
36952006.12.12 14:37s/l18461.441.32571.32571.3226-302.4013883.04
36962006.12.12 14:37close184911.521.32581.32611.3242-691.2013191.84
36972006.12.12 14:37s/l18472.881.32581.32581.3231-489.6012702.24
36982006.12.12 14:37close18485.761.32591.32601.3237-691.2012011.04
36992006.12.12 19:30buy18500.601.32701.32451.3280
37002006.12.12 19:30buy18511.201.32641.32431.3274
37012006.12.12 19:32t/p18511.201.32741.32431.3274120.0012131.04
37022006.12.12 19:32close18500.601.32751.32451.328030.0012161.04
37032006.12.12 19:32buy18520.611.32761.32511.3286
37042006.12.12 19:33t/p18520.611.32861.32511.328661.0012222.04
37052006.12.12 19:33buy18530.611.32881.32631.3298
37062006.12.12 19:34buy18541.221.32831.32621.3293
37072006.12.12 19:38buy18552.441.32771.32601.3287
37082006.12.12 19:42close18552.441.32811.32601.328797.6012319.64
37092006.12.12 19:42close18541.221.32821.32621.3293-12.2012307.44
37102006.12.12 19:42close18530.611.32811.32631.3298-42.7012264.74
37112006.12.12 19:42buy18560.611.32821.32571.3292
37122006.12.12 19:43buy18571.221.32781.32571.3288
37132006.12.12 19:52buy18582.441.32731.32561.3283
37142006.12.12 20:02close18582.441.32761.32561.328373.2012337.94
37152006.12.12 20:02close18571.221.32741.32571.3288-48.8012289.14
37162006.12.12 20:03close18560.611.32751.32571.3292-42.7012246.44
37172006.12.13 10:30sell18590.611.32671.32921.3257
37182006.12.13 10:38sell18601.221.32721.32931.3262
37192006.12.13 11:14sell18612.441.32791.32961.3269
37202006.12.13 11:14close18612.441.32741.32961.3269122.0012368.44
37212006.12.13 11:14close18601.221.32751.32931.3262-36.6012331.84
37222006.12.13 11:14close18590.611.32761.32921.3257-54.9012276.94
37232006.12.14 08:30buy18620.611.32391.32141.3249
37242006.12.14 08:36buy18631.221.32351.32141.3245
37252006.12.14 09:10buy18642.441.32301.32131.3240
37262006.12.14 09:13close18642.441.32341.32131.324097.6012374.54
37272006.12.14 09:13close18631.221.32331.32141.3245-24.4012350.14
37282006.12.14 09:13close18620.611.32341.32141.3249-30.5012319.64
37292006.12.14 12:00sell18650.621.31841.32091.3174
37302006.12.14 12:08sell18661.241.31891.32101.3179
37312006.12.14 12:13sell18672.481.31951.32121.3185
37322006.12.14 12:30close18672.481.31901.32121.3185124.0012443.64
37332006.12.14 12:30close18661.241.31911.32101.3179-24.8012418.84
37342006.12.14 12:31close18650.621.31901.32091.3174-37.2012381.64
37352006.12.18 09:00buy18680.621.31051.30801.3115
37362006.12.18 09:07buy18691.241.31001.30791.3110
37372006.12.18 09:15buy18702.481.30961.30791.3106
37382006.12.18 09:25buy18714.961.30911.30781.3101
37392006.12.18 09:26close18714.961.30951.30781.3101198.4012580.04
37402006.12.18 09:26close18702.481.30941.30791.3106-49.6012530.44
37412006.12.18 09:26close18691.241.30951.30791.3110-62.0012468.44
37422006.12.18 09:26close18680.621.30941.30801.3115-68.2012400.24
37432006.12.18 09:27buy18720.621.30971.30721.3107
37442006.12.18 10:40buy18731.241.30931.30721.3103
37452006.12.18 13:35t/p18731.241.31031.30721.3103124.0012524.24
37462006.12.18 13:35close18720.621.31031.30721.310737.2012561.44
37472006.12.18 21:00buy18740.631.30981.30731.3108
37482006.12.18 22:06buy18751.261.30921.30711.3102
37492006.12.18 22:26t/p18751.261.31021.30711.3102126.0012687.44
37502006.12.18 22:26close18740.631.31021.30731.310825.2012712.64
37512006.12.19 05:30sell18760.641.30851.31101.3075
37522006.12.19 06:14sell18771.281.30911.31121.3081
37532006.12.19 06:22sell18782.561.30951.31121.3085
37542006.12.19 06:31close18782.561.30921.31121.308576.8012789.44
37552006.12.19 06:31close18771.281.30931.31121.3081-25.6012763.84
37562006.12.19 06:32close18760.641.30921.31101.3075-44.8012719.04
37572006.12.19 08:00buy18790.641.31211.30961.3131
37582006.12.19 08:01buy18801.281.31161.30951.3126
37592006.12.19 08:05t/p18801.281.31261.30951.3126128.0012847.04
37602006.12.19 08:05close18790.641.31261.30961.313132.0012879.04
37612006.12.19 08:05buy18810.641.31261.31011.3136
37622006.12.19 08:09t/p18810.641.31361.31011.313664.0012943.04
37632006.12.19 08:09buy18820.651.31381.31131.3148
37642006.12.19 08:09buy18831.301.31331.31121.3143
37652006.12.19 08:15buy18842.601.31281.31111.3138
37662006.12.19 08:15close18842.601.31311.31111.313878.0013021.04
37672006.12.19 08:15close18831.301.31301.31121.3143-39.0012982.04
37682006.12.19 08:15close18820.651.31311.31131.3148-45.5012936.54
37692006.12.19 08:15buy18850.651.31341.31091.3144
37702006.12.19 08:22buy18861.301.31291.31081.3139
37712006.12.19 08:51t/p18861.301.31391.31081.3139130.0013066.54
37722006.12.19 08:51close18850.651.31391.31091.314432.5013099.04
37732006.12.20 15:00sell18870.651.31961.32211.3186
37742006.12.20 15:00sell18881.301.32011.32221.3191
37752006.12.20 15:09sell18892.601.32061.32231.3196
37762006.12.20 15:17sell18905.201.32111.32241.3201
37772006.12.20 15:20sell189110.401.32161.32251.3206
37782006.12.20 15:33close189110.401.32111.32251.3206520.0013619.04
37792006.12.20 15:33close18905.201.32101.32241.320152.0013671.04
37802006.12.20 15:33close18892.601.32111.32231.3196-130.0013541.04
37812006.12.20 15:33close18881.301.32101.32221.3191-117.0013424.04
37822006.12.20 15:33close18870.651.32081.32211.3186-78.0013346.04
37832006.12.21 06:30buy18920.671.31941.31691.3204
37842006.12.21 06:30buy18931.341.31861.31651.3196
37852006.12.21 07:36t/p18931.341.31961.31651.3196134.0013480.04
37862006.12.21 07:36close18920.671.31961.31691.320413.4013493.44
37872006.12.21 07:36buy18940.671.31971.31721.3207
37882006.12.21 07:44t/p18940.671.32071.31721.320767.0013560.44
37892006.12.21 07:44buy18950.681.32091.31841.3219
37902006.12.21 07:59buy18961.361.32041.31831.3214
37912006.12.21 08:15buy18972.721.31991.31821.3209
37922006.12.21 08:15buy18985.441.31951.31821.3205
37932006.12.21 08:18close18985.441.31991.31821.3205217.6013778.04
37942006.12.21 08:18close18972.721.31981.31821.3209-27.2013750.84
37952006.12.21 08:18close18961.361.31971.31831.3214-95.2013655.64
37962006.12.21 08:19close18950.681.31981.31841.3219-74.8013580.84
37972006.12.21 11:30sell18990.681.31781.32031.3168
37982006.12.21 13:08sell19001.361.31831.32041.3173
37992006.12.21 13:16t/p19001.361.31731.32041.3173136.0013716.84
38002006.12.21 13:16close18990.681.31731.32031.316834.0013750.84
38012006.12.22 00:00buy19010.691.31811.31561.3191
38022006.12.22 03:18t/p19010.691.31911.31561.319169.0013819.84
38032006.12.22 15:00sell19020.691.31731.31981.3163
38042006.12.22 15:01t/p19020.691.31631.31981.316369.0013888.84
38052006.12.22 15:01sell19030.691.31611.31861.3151
38062006.12.22 15:13sell19041.381.31661.31871.3156
38072006.12.22 15:24t/p19041.381.31561.31871.3156138.0014026.84
38082006.12.22 15:24close19030.691.31551.31861.315141.4014068.24
38092006.12.22 15:24sell19050.701.31541.31791.3144
38102006.12.22 15:24sell19061.401.31581.31791.3148
38112006.12.22 15:35sell19072.801.31631.31801.3153
38122006.12.22 15:37close19072.801.31601.31801.315384.0014152.24
38132006.12.22 15:37close19061.401.31611.31791.3148-42.0014110.24
38142006.12.22 15:37close19050.701.31601.31791.3144-42.0014068.24
38152006.12.27 03:30buy19080.701.31291.31041.3139
38162006.12.27 04:13buy19091.401.31241.31031.3134
38172006.12.27 05:10t/p19091.401.31341.31031.3134140.0014208.24
38182006.12.27 05:10close19080.701.31341.31041.313935.0014243.24
38192006.12.27 17:00sell19100.711.31261.31511.3116
38202006.12.27 20:27t/p19100.711.31161.31511.311671.0014314.24
38212006.12.28 09:00buy19110.721.31321.31071.3142
38222006.12.28 09:02buy19121.441.31271.31061.3137
38232006.12.28 09:03t/p19121.441.31371.31061.3137144.0014458.24
38242006.12.28 09:03close19110.721.31371.31071.314236.0014494.24
38252006.12.28 09:03buy19130.721.31381.31131.3148
38262006.12.28 09:08buy19141.441.31341.31131.3144
38272006.12.28 09:29t/p19141.441.31441.31131.3144144.0014638.24
38282006.12.28 09:29close19130.721.31441.31131.314843.2014681.44
38292006.12.28 09:29buy19150.731.31451.31201.3155
38302006.12.28 10:00buy19161.461.31391.31181.3149
38312006.12.28 11:12t/p19161.461.31491.31181.3149146.0014827.44
38322006.12.28 11:12close19150.731.31491.31201.315529.2014856.64
38332006.12.29 00:00sell19170.741.31451.31701.3135
38342006.12.29 02:56sell19181.481.31501.31711.3140
38352006.12.29 03:49sell19192.961.31551.31721.3145
38362006.12.29 03:57close19192.961.31521.31721.314588.8014945.44
38372006.12.29 03:57close19181.481.31531.31711.3140-44.4014901.04
38382006.12.29 03:57close19170.741.31521.31701.3135-51.8014849.24
38392006.12.29 04:30buy19200.741.31611.31361.3171
38402006.12.29 04:50buy19211.481.31571.31361.3167
38412006.12.29 05:38t/p19211.481.31671.31361.3167148.0014997.24
38422006.12.29 05:38close19200.741.31691.31361.317159.2015056.44
38432007.01.03 09:30sell19220.751.32601.32851.3250
38442007.01.03 10:09t/p19220.751.32501.32851.325075.0015131.44
38452007.01.05 10:30buy19230.761.31001.30751.3110
38462007.01.05 10:35buy19241.521.30951.30741.3105
38472007.01.05 11:47buy19253.041.30891.30721.3099
38482007.01.05 11:55close19253.041.30931.30721.3099121.6015253.04
38492007.01.05 11:55close19241.521.30921.30741.3105-45.6015207.44
38502007.01.05 11:55close19230.761.30911.30751.3110-68.4015139.04
38512007.01.08 17:30buy19260.761.30241.29991.3034
38522007.01.08 17:45buy19271.521.30181.29971.3028
38532007.01.08 18:02t/p19271.521.30281.29971.3028152.0015291.04
38542007.01.08 18:02close19260.761.30291.29991.303438.0015329.04
38552007.01.09 12:30sell19280.771.30141.30391.3004
38562007.01.09 12:49sell19291.541.30181.30391.3008
38572007.01.09 13:28sell19303.081.30231.30401.3013
38582007.01.09 13:29sell19316.161.30291.30421.3019
38592007.01.09 13:31close19316.161.30231.30421.3019369.6015698.64
38602007.01.09 13:31close19303.081.30241.30401.3013-30.8015667.84
38612007.01.09 13:31close19291.541.30221.30391.3008-61.6015606.24
38622007.01.09 13:31close19280.771.30231.30391.3004-69.3015536.94
38632007.01.10 11:30buy19320.781.29951.29701.3005
38642007.01.10 12:35buy19331.561.29891.29681.2999
38652007.01.10 13:14buy19343.121.29841.29671.2994
38662007.01.10 13:15close19343.121.29881.29671.2994124.8015661.74
38672007.01.10 13:15close19331.561.29861.29681.2999-46.8015614.94
38682007.01.10 13:16close19320.781.29851.29701.3005-78.0015536.94
38692007.01.10 14:00sell19350.781.29751.30001.2965
38702007.01.10 14:00sell19361.561.29811.30021.2971
38712007.01.10 14:13t/p19361.561.29711.30021.2971156.0015692.94
38722007.01.10 14:13close19350.781.29711.30001.296531.2015724.14
38732007.01.10 14:13sell19370.791.29681.29931.2958
38742007.01.10 14:16sell19381.581.29731.29941.2963
38752007.01.10 14:45t/p19381.581.29631.29941.2963158.0015882.14
38762007.01.10 14:45close19370.791.29621.29931.295847.4015929.54
38772007.01.11 05:30buy19390.801.29591.29341.2969
38782007.01.11 05:55buy19401.601.29551.29341.2965
38792007.01.11 07:23buy19413.201.29501.29331.2960
38802007.01.11 07:27buy19426.401.29451.29321.2955
38812007.01.11 07:33close19426.401.29491.29321.2955256.0016185.54
38822007.01.11 07:34close19413.201.29501.29331.29600.0016185.54
38832007.01.11 07:34close19401.601.29491.29341.2965-96.0016089.54
38842007.01.11 07:34close19390.801.29501.29341.2969-72.0016017.54
38852007.01.11 14:30sell19430.801.29221.29471.2912
38862007.01.11 14:46sell19441.601.29281.29491.2918
38872007.01.11 14:52sell19453.201.29331.29501.2923
38882007.01.11 14:58close19453.201.29291.29501.2923128.0016145.54
38892007.01.11 14:58close19441.601.29271.29491.291816.0016161.54
38902007.01.11 14:58close19430.801.29281.29471.2912-48.0016113.54
38912007.01.11 14:59sell19460.811.29251.29501.2915
38922007.01.11 15:03t/p19460.811.29151.29501.291581.0016194.54
38932007.01.12 10:00buy19470.811.29061.28811.2916
38942007.01.12 11:49buy19481.621.29001.28791.2910
38952007.01.12 12:25buy19493.241.28951.28781.2905
38962007.01.12 12:35close19493.241.28991.28781.2905129.6016324.14
38972007.01.12 12:35close19481.621.28981.28791.2910-32.4016291.74
38982007.01.12 12:36close19470.811.28991.28811.2916-56.7016235.04
38992007.01.12 14:30buy19500.811.29221.28971.2932
39002007.01.12 14:33buy19511.621.29171.28961.2927
39012007.01.12 14:37t/p19511.621.29271.28961.2927162.0016397.04
39022007.01.12 14:37close19500.811.29271.28971.293240.5016437.54
39032007.01.12 14:37buy19520.821.29281.29031.2938
39042007.01.12 14:52buy19531.641.29201.28991.2930
39052007.01.12 15:00t/p19531.641.29301.28991.2930164.0016601.54
39062007.01.12 15:00close19520.821.29301.29031.293816.4016617.94
39072007.01.15 20:00sell19540.831.29361.29611.2926
39082007.01.15 21:08sell19551.661.29411.29621.2931
39092007.01.15 22:15t/p19551.661.29311.29621.2931166.0016783.94
39102007.01.15 22:15close19540.831.29311.29611.292641.5016825.44
39112007.01.16 00:00sell19560.841.29331.29581.2923
39122007.01.16 00:12sell19571.681.29371.29581.2927
39132007.01.16 00:58t/p19571.681.29271.29581.2927168.0016993.44
39142007.01.16 00:58close19560.841.29271.29581.292350.4017043.84
39152007.01.16 05:00buy19580.851.29411.29161.2951
39162007.01.16 05:50t/p19580.851.29511.29161.295185.0017128.84
39172007.01.16 16:00sell19590.861.29301.29551.2920
39182007.01.16 16:21sell19601.721.29341.29551.2924
39192007.01.16 16:30sell19613.441.29391.29561.2929
39202007.01.16 16:31close19613.441.29361.29561.2929103.2017232.04
39212007.01.16 16:31close19601.721.29371.29551.2924-51.6017180.44
39222007.01.16 16:32close19590.861.29361.29551.2920-51.6017128.84
39232007.01.17 09:30buy19620.861.29291.29041.2939
39242007.01.17 09:38buy19631.721.29241.29031.2934
39252007.01.17 10:45buy19643.441.29191.29021.2929
39262007.01.17 10:48buy19656.881.29141.29011.2924
39272007.01.17 10:52close19656.881.29221.29011.2924550.4017679.24
39282007.01.17 10:52close19643.441.29211.29021.292968.8017748.04
39292007.01.17 10:52close19631.721.29221.29031.2934-34.4017713.64
39302007.01.17 10:52close19620.861.29191.29041.2939-86.0017627.64
39312007.01.17 15:30buy19660.881.29381.29131.2948
39322007.01.17 15:32t/p19660.881.29481.29131.294888.0017715.64
39332007.01.17 15:32buy19670.891.29501.29251.2960
39342007.01.17 15:33buy19681.781.29451.29241.2955
39352007.01.17 15:36buy19693.561.29401.29231.2950
39362007.01.17 15:37buy19707.121.29351.29221.2945
39372007.01.17 15:51close19707.121.29391.29221.2945284.8018000.44
39382007.01.17 15:51close19693.561.29381.29231.2950-71.2017929.24
39392007.01.17 15:51close19681.781.29371.29241.2955-142.4017786.84
39402007.01.17 15:51close19670.891.29381.29251.2960-106.8017680.04
39412007.01.17 15:52buy19710.881.29411.29161.2951
39422007.01.17 16:26buy19721.761.29361.29151.2946
39432007.01.17 16:56t/p19721.761.29461.29151.2946176.0017856.04
39442007.01.17 16:56close19710.881.29461.29161.295144.0017900.04
39452007.01.18 12:00sell19730.901.29361.29611.2926
39462007.01.18 12:08t/p19730.901.29261.29611.292690.0017990.04
39472007.01.18 12:08sell19740.901.29241.29491.2914
39482007.01.18 13:30t/p19740.901.29141.29491.291490.0018080.04
39492007.01.18 19:00buy19750.901.29511.29261.2961
39502007.01.18 20:03t/p19750.901.29611.29261.296190.0018170.04
39512007.01.19 12:00sell19760.911.29571.29821.2947
39522007.01.19 12:23sell19771.821.29641.29851.2954
39532007.01.19 13:40t/p19771.821.29541.29851.2954182.0018352.04
39542007.01.19 13:40close19760.911.29541.29821.294727.3018379.34
39552007.01.22 01:00buy19780.921.29701.29451.2980
39562007.01.22 01:27buy19791.841.29651.29441.2975
39572007.01.22 02:44t/p19791.841.29751.29441.2975184.0018563.34
39582007.01.22 02:44close19780.921.29751.29451.298046.0018609.34
39592007.01.22 10:00sell19800.931.29511.29761.2941
39602007.01.22 10:06sell19811.861.29551.29761.2945
39612007.01.22 10:51t/p19811.861.29451.29761.2945186.0018795.34
39622007.01.22 10:51close19800.931.29451.29761.294155.8018851.14
39632007.01.23 08:00buy19820.941.29691.29441.2979
39642007.01.23 08:10t/p19820.941.29791.29441.297994.0018945.14
39652007.01.23 08:10buy19830.951.29811.29561.2991
39662007.01.23 08:35buy19841.901.29761.29551.2986
39672007.01.23 08:56buy19853.801.29721.29551.2982
39682007.01.23 09:11close19853.801.29761.29551.2982152.0019097.14
39692007.01.23 09:11close19841.901.29751.29551.2986-19.0019078.14
39702007.01.23 09:11close19830.951.29741.29561.2991-66.5019011.64
39712007.01.24 08:30sell19860.951.29911.30161.2981
39722007.01.24 08:34sell19871.901.29951.30161.2985
39732007.01.24 08:50t/p19871.901.29851.30161.2985190.0019201.64
39742007.01.24 08:50close19860.951.29831.30161.298176.0019277.64
39752007.01.24 08:50sell19880.961.29821.30071.2972
39762007.01.24 09:04sell19891.921.29871.30081.2977
39772007.01.24 09:31sell19903.841.29921.30091.2982
39782007.01.24 09:32close19903.841.29891.30091.2982115.2019392.84
39792007.01.24 09:32close19891.921.29901.30081.2977-57.6019335.24
39802007.01.24 09:32close19880.961.29891.30071.2972-67.2019268.04
39812007.01.25 08:30buy19910.961.30011.29761.3011
39822007.01.25 08:31buy19921.921.29951.29741.3005
39832007.01.25 08:35buy19933.841.29901.29731.3000
39842007.01.25 09:00close19933.841.29941.29731.3000153.6019421.64
39852007.01.25 09:00close19921.921.29911.29741.3005-76.8019344.84
39862007.01.25 09:00close19910.961.29881.29761.3011-124.8019220.04
39872007.01.25 19:00sell19940.961.29611.29861.2951
39882007.01.25 19:03t/p19940.961.29511.29861.295196.0019316.04
39892007.01.25 19:03sell19950.971.29481.29731.2938
39902007.01.25 19:13t/p19950.971.29381.29731.293897.0019413.04
39912007.01.25 19:13sell19960.971.29361.29611.2926
39922007.01.25 19:20sell19971.941.29411.29621.2931
39932007.01.25 19:33t/p19971.941.29311.29621.2931194.0019607.04
39942007.01.25 19:33close19960.971.29311.29611.292648.5019655.54
39952007.01.29 10:00buy19980.981.29181.28931.2928
39962007.01.29 10:33buy19991.961.29141.28931.2924
39972007.01.29 12:12t/p19991.961.29241.28931.2924196.0019851.54
39982007.01.29 12:12close19980.981.29241.28931.292858.8019910.34
39992007.01.30 17:00sell20001.001.29521.29771.2942
40002007.01.30 17:12sell20012.001.29561.29771.2946
40012007.01.30 17:42sell20024.001.29611.29781.2951
40022007.01.30 17:42close20024.001.29581.29781.2951120.0020030.34
40032007.01.30 17:43close20012.001.29591.29771.2946-60.0019970.34
40042007.01.30 17:44close20001.001.29621.29771.2942-100.0019870.34
40052007.01.31 07:30sell20030.991.29491.29741.2939
40062007.01.31 07:33sell20041.981.29541.29751.2944
40072007.01.31 08:00t/p20041.981.29441.29751.2944198.0020068.34
40082007.01.31 08:00close20030.991.29441.29741.293949.5020117.84
40092007.01.31 15:30buy20051.011.29951.29701.3005
40102007.01.31 15:31buy20062.021.29891.29681.2999
40112007.01.31 15:43t/p20062.021.29991.29681.2999202.0020319.84
40122007.01.31 15:43close20051.011.29991.29701.300540.4020360.24
40132007.01.31 15:43buy20071.021.30001.29751.3010
40142007.01.31 15:44t/p20071.021.30101.29751.3010102.0020462.24
40152007.01.31 15:44buy20081.021.30121.29871.3022
40162007.01.31 15:49buy20092.041.30071.29861.3017
40172007.01.31 15:53buy20104.081.30021.29851.3012
40182007.01.31 15:58buy20118.161.29951.29821.3005
40192007.01.31 16:02close20118.161.30001.29821.3005408.0020870.24
40202007.01.31 16:02close20104.081.29991.29851.3012-122.4020747.84
40212007.01.31 16:02close20092.041.30001.29861.3017-142.8020605.04
40222007.01.31 16:02close20081.021.30011.29871.3022-112.2020492.84
40232007.02.01 12:30sell20121.021.30141.30391.3004
40242007.02.01 12:52sell20132.041.30191.30401.3009
40252007.02.01 13:20sell20144.081.30241.30411.3014
40262007.02.01 13:30sell20158.161.30291.30421.3019
40272007.02.01 13:31close20158.161.30251.30421.3019326.4020819.24
40282007.02.01 13:31close20144.081.30261.30411.3014-81.6020737.64
40292007.02.01 13:31close20132.041.30251.30401.3009-122.4020615.24
40302007.02.01 13:31close20121.021.30261.30391.3004-122.4020492.84
40312007.02.02 01:00sell20161.021.30181.30431.3008
40322007.02.02 04:36sell20172.041.30231.30441.3013
40332007.02.02 07:03t/p20172.041.30131.30441.3013204.0020696.84
40342007.02.02 07:03close20161.021.30131.30431.300851.0020747.84
40352007.02.02 07:04sell20181.041.30121.30371.3002
40362007.02.02 07:14sell20192.081.30161.30371.3006
40372007.02.02 08:59sell20204.161.30211.30381.3011
40382007.02.02 09:42close20204.161.30181.30381.3011124.8020872.64
40392007.02.02 09:42close20192.081.30171.30371.3006-20.8020851.84
40402007.02.02 09:43close20181.041.30181.30371.3002-62.4020789.44
40412007.02.02 12:00buy20211.041.30231.29981.3033
40422007.02.02 13:08buy20222.081.30181.29971.3028
40432007.02.02 13:29t/p20222.081.30281.29971.3028208.0020997.44
40442007.02.02 13:29close20211.041.30301.29981.303372.8021070.24
40452007.02.02 14:30sell20231.051.29811.30061.2971
40462007.02.02 14:36sell20242.101.29861.30071.2976
40472007.02.02 14:43t/p20242.101.29761.30071.2976210.0021280.24
40482007.02.02 14:43close20231.051.29761.30061.297152.5021332.74
40492007.02.02 14:43sell20251.071.29751.30001.2965
40502007.02.02 14:47sell20262.141.29801.30011.2970
40512007.02.02 14:49sell20274.281.29851.30021.2975
40522007.02.02 14:51close20274.281.29821.30021.2975128.4021461.14
40532007.02.02 14:51close20262.141.29811.30011.2970-21.4021439.74
40542007.02.02 14:51close20251.071.29801.30001.2965-53.5021386.24
40552007.02.02 14:51sell20281.071.29791.30041.2969
40562007.02.02 15:02t/p20281.071.29691.30041.2969107.0021493.24
40572007.02.06 10:00buy20291.071.29401.29151.2950
40582007.02.06 10:39buy20302.141.29351.29141.2945
40592007.02.06 11:14t/p20302.141.29451.29141.2945214.0021707.24
40602007.02.06 11:14close20291.071.29451.29151.295053.5021760.74
40612007.02.08 09:00sell20311.091.29881.30131.2978
40622007.02.08 11:46sell20322.181.29931.30141.2983
40632007.02.08 12:20t/p20322.181.29831.30141.2983218.0021978.74
40642007.02.08 12:20close20311.091.29831.30131.297854.5022033.24
40652007.02.08 15:30buy20331.101.30251.30001.3035
40662007.02.08 15:36buy20342.201.30191.29981.3029
40672007.02.08 15:41t/p20342.201.30291.29981.3029220.0022253.24
40682007.02.08 15:41close20331.101.30291.30001.303544.0022297.24
40692007.02.08 15:41buy20351.111.30331.30081.3043
40702007.02.08 18:18buy20362.221.30281.30071.3038
40712007.02.08 19:48t/p20362.221.30381.30071.3038222.0022519.24
40722007.02.08 19:48close20351.111.30381.30081.304355.5022574.74
40732007.02.09 08:00sell20371.131.30031.30281.2993
40742007.02.09 08:11sell20382.261.30081.30291.2998
40752007.02.09 08:55sell20394.521.30131.30301.3003
40762007.02.09 09:03close20394.521.30101.30301.3003135.6022710.34
40772007.02.09 09:04close20382.261.30091.30291.2998-22.6022687.74
40782007.02.09 09:04close20371.131.30081.30281.2993-56.5022631.24
40792007.02.14 16:30buy20401.131.31271.31021.3137
40802007.02.14 16:36buy20412.261.31221.31011.3132
40812007.02.14 22:05t/p20412.261.31321.31011.3132226.0022857.24
40822007.02.14 22:05close20401.131.31321.31021.313756.5022913.74
40832007.02.16 01:30sell20421.151.31301.31551.3120
40842007.02.16 02:36sell20432.301.31351.31561.3125
40852007.02.16 02:48sell20444.601.31391.31561.3129
40862007.02.16 03:42close20444.601.31361.31561.3129138.0023051.74
40872007.02.16 03:42close20432.301.31371.31561.3125-46.0023005.74
40882007.02.16 03:42close20421.151.31361.31551.3120-69.0022936.74
40892007.02.16 04:30buy20451.151.31421.31171.3152
40902007.02.16 04:53buy20462.301.31371.31161.3147
40912007.02.16 06:02buy20474.601.31321.31151.3142
40922007.02.16 06:17close20474.601.31351.31151.3142138.0023074.74
40932007.02.16 06:17close20462.301.31341.31161.3147-69.0023005.74
40942007.02.16 06:18close20451.151.31351.31171.3152-80.5022925.24
40952007.02.16 06:18sell20481.151.31341.31591.3124
40962007.02.16 07:17sell20492.301.31391.31601.3129
40972007.02.16 07:42sell20504.601.31451.31621.3135
40982007.02.16 07:46close20504.601.31411.31621.3135184.0023109.24
40992007.02.16 07:47close20492.301.31401.31601.3129-23.0023086.24
41002007.02.16 07:47close20481.151.31411.31591.3124-80.5023005.74
41012007.02.16 18:30buy20511.151.31351.31101.3145
41022007.02.18 23:00t/p20511.151.31451.31101.3145115.0023120.74
41032007.02.19 11:00sell20521.161.31221.31471.3112
41042007.02.19 11:04sell20532.321.31271.31481.3117
41052007.02.19 11:17sell20544.641.31321.31491.3122
41062007.02.19 11:26sell20559.281.31381.31511.3128
41072007.02.19 11:59close20559.281.31331.31511.3128464.0023584.74
41082007.02.19 11:59close20544.641.31341.31491.3122-92.8023491.94
41092007.02.19 11:59close20532.321.31321.31481.3117-116.0023375.94
41102007.02.19 12:00close20521.161.31331.31471.3112-127.6023248.34
41112007.02.19 17:30buy20561.161.31541.31291.3164
41122007.02.19 22:58buy20572.321.31481.31271.3158
41132007.02.19 23:59close at stop20572.321.31511.31271.315869.6023317.94
41142007.02.19 23:59close at stop20561.161.31511.31291.3164-34.8023283.14