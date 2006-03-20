|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.01 23:00 - 2007.02.20 00:00 (2006.01.01 - 2007.02.20)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=6; Pips=4; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; mm=1; risk=5; AccountisNormal=0; Magic=10201;
|Bars in test
|14931
|Ticks modelled
|1808901
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|22283.14
|Gross profit
|76668.10
|Gross loss
|-54384.97
|Profit factor
|1.41
|Expected payoff
|10.83
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|9303.18 (43.65%)
|Relative drawdown
|43.65% (9303.18)
|Total trades
|2057
|Short positions (won %)
|1008 (56.94%)
|Long positions (won %)
|1049 (57.58%)
|Profit trades (% of total)
|1178 (57.27%)
|Loss trades (% of total)
|879 (42.73%)
|Largest
|profit trade
|744.00
|loss trade
|-932.80
|Average
|profit trade
|65.08
|loss trade
|-61.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (1391.50)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-2584.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1417.10 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-3127.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 07:00
|sell
|1
|0.05
|1.1831
|1.1856
|1.1821
|2
|2006.01.02 07:50
|sell
|2
|0.10
|1.1836
|1.1857
|1.1826
|3
|2006.01.02 07:51
|sell
|3
|0.20
|1.1841
|1.1858
|1.1831
|4
|2006.01.02 07:54
|sell
|4
|0.40
|1.1845
|1.1858
|1.1835
|5
|2006.01.02 08:05
|close
|4
|0.40
|1.1837
|1.1858
|1.1835
|32.00
|1032.00
|6
|2006.01.02 08:05
|close
|3
|0.20
|1.1844
|1.1858
|1.1831
|-6.00
|1026.00
|7
|2006.01.02 08:06
|close
|2
|0.10
|1.1843
|1.1857
|1.1826
|-7.00
|1019.00
|8
|2006.01.02 08:07
|close
|1
|0.05
|1.1844
|1.1856
|1.1821
|-6.50
|1012.50
|9
|2006.01.02 08:30
|buy
|5
|0.05
|1.1861
|1.1836
|1.1871
|10
|2006.01.02 08:32
|buy
|6
|0.10
|1.1856
|1.1835
|1.1866
|11
|2006.01.02 08:46
|buy
|7
|0.20
|1.1848
|1.1831
|1.1858
|12
|2006.01.02 08:46
|buy
|8
|0.40
|1.1842
|1.1829
|1.1852
|13
|2006.01.02 08:47
|close
|8
|0.40
|1.1848
|1.1829
|1.1852
|24.00
|1036.50
|14
|2006.01.02 08:48
|close
|7
|0.20
|1.1845
|1.1831
|1.1858
|-6.00
|1030.50
|15
|2006.01.02 08:48
|close
|6
|0.10
|1.1843
|1.1835
|1.1866
|-13.00
|1017.50
|16
|2006.01.02 08:49
|close
|5
|0.05
|1.1848
|1.1836
|1.1871
|-6.50
|1011.00
|17
|2006.01.02 08:49
|buy
|9
|0.05
|1.1847
|1.1822
|1.1857
|18
|2006.01.02 10:31
|buy
|10
|0.10
|1.1842
|1.1821
|1.1852
|19
|2006.01.02 11:50
|buy
|11
|0.20
|1.1836
|1.1819
|1.1846
|20
|2006.01.02 11:55
|close
|11
|0.20
|1.1841
|1.1819
|1.1846
|10.00
|1021.00
|21
|2006.01.02 11:55
|close
|10
|0.10
|1.1842
|1.1821
|1.1852
|0.00
|1021.00
|22
|2006.01.02 11:55
|close
|9
|0.05
|1.1839
|1.1822
|1.1857
|-4.00
|1017.00
|23
|2006.01.02 13:30
|sell
|12
|0.05
|1.1829
|1.1854
|1.1819
|24
|2006.01.02 16:21
|t/p
|12
|0.05
|1.1819
|1.1854
|1.1819
|5.00
|1022.00
|25
|2006.01.03 01:30
|buy
|13
|0.05
|1.1843
|1.1818
|1.1853
|26
|2006.01.03 01:54
|t/p
|13
|0.05
|1.1853
|1.1818
|1.1853
|5.00
|1027.00
|27
|2006.01.03 01:54
|buy
|14
|0.05
|1.1855
|1.1830
|1.1865
|28
|2006.01.03 02:00
|t/p
|14
|0.05
|1.1865
|1.1830
|1.1865
|5.00
|1032.00
|29
|2006.01.05 08:30
|sell
|15
|0.05
|1.2098
|1.2123
|1.2088
|30
|2006.01.05 08:55
|sell
|16
|0.10
|1.2103
|1.2124
|1.2093
|31
|2006.01.05 08:56
|sell
|17
|0.20
|1.2107
|1.2124
|1.2097
|32
|2006.01.05 08:56
|sell
|18
|0.40
|1.2113
|1.2126
|1.2103
|33
|2006.01.05 08:57
|close
|18
|0.40
|1.2108
|1.2126
|1.2103
|20.00
|1052.00
|34
|2006.01.05 08:57
|close
|17
|0.20
|1.2109
|1.2124
|1.2097
|-4.00
|1048.00
|35
|2006.01.05 08:57
|close
|16
|0.10
|1.2105
|1.2124
|1.2093
|-2.00
|1046.00
|36
|2006.01.05 08:57
|close
|15
|0.05
|1.2106
|1.2123
|1.2088
|-4.00
|1042.00
|37
|2006.01.05 08:57
|sell
|19
|0.05
|1.2107
|1.2132
|1.2097
|38
|2006.01.05 09:02
|t/p
|19
|0.05
|1.2097
|1.2132
|1.2097
|5.00
|1047.00
|39
|2006.01.05 10:00
|sell
|20
|0.05
|1.2098
|1.2123
|1.2088
|40
|2006.01.05 10:05
|sell
|21
|0.10
|1.2103
|1.2124
|1.2093
|41
|2006.01.05 10:40
|t/p
|21
|0.10
|1.2093
|1.2124
|1.2093
|10.00
|1057.00
|42
|2006.01.05 10:40
|close
|20
|0.05
|1.2091
|1.2123
|1.2088
|3.50
|1060.50
|43
|2006.01.05 19:30
|buy
|22
|0.05
|1.2107
|1.2082
|1.2117
|44
|2006.01.05 19:39
|t/p
|22
|0.05
|1.2117
|1.2082
|1.2117
|5.00
|1065.50
|45
|2006.01.05 19:39
|buy
|23
|0.05
|1.2119
|1.2094
|1.2129
|46
|2006.01.05 19:40
|buy
|24
|0.10
|1.2112
|1.2091
|1.2122
|47
|2006.01.05 19:45
|buy
|25
|0.20
|1.2108
|1.2091
|1.2118
|48
|2006.01.05 20:06
|buy
|26
|0.40
|1.2103
|1.2090
|1.2113
|49
|2006.01.05 20:07
|close
|26
|0.40
|1.2108
|1.2090
|1.2113
|20.00
|1085.50
|50
|2006.01.05 20:08
|close
|25
|0.20
|1.2107
|1.2091
|1.2118
|-2.00
|1083.50
|51
|2006.01.05 20:08
|close
|24
|0.10
|1.2108
|1.2091
|1.2122
|-4.00
|1079.50
|52
|2006.01.05 20:08
|close
|23
|0.05
|1.2105
|1.2094
|1.2129
|-7.00
|1072.50
|53
|2006.01.06 03:00
|sell
|27
|0.05
|1.2092
|1.2117
|1.2082
|54
|2006.01.06 04:38
|sell
|28
|0.10
|1.2098
|1.2119
|1.2088
|55
|2006.01.06 04:53
|t/p
|28
|0.10
|1.2088
|1.2119
|1.2088
|10.00
|1082.50
|56
|2006.01.06 04:53
|close
|27
|0.05
|1.2088
|1.2117
|1.2082
|2.00
|1084.50
|57
|2006.01.06 13:00
|buy
|29
|0.05
|1.2103
|1.2078
|1.2113
|58
|2006.01.06 13:10
|buy
|30
|0.10
|1.2095
|1.2074
|1.2105
|59
|2006.01.06 13:31
|t/p
|30
|0.10
|1.2105
|1.2074
|1.2105
|10.00
|1094.50
|60
|2006.01.06 13:31
|close
|29
|0.05
|1.2109
|1.2078
|1.2113
|3.00
|1097.50
|61
|2006.01.09 07:30
|sell
|31
|0.05
|1.2115
|1.2140
|1.2105
|62
|2006.01.09 07:31
|sell
|32
|0.10
|1.2121
|1.2142
|1.2111
|63
|2006.01.09 07:31
|sell
|33
|0.20
|1.2126
|1.2143
|1.2116
|64
|2006.01.09 07:31
|close
|33
|0.20
|1.2121
|1.2143
|1.2116
|10.00
|1107.50
|65
|2006.01.09 07:32
|close
|32
|0.10
|1.2120
|1.2142
|1.2111
|1.00
|1108.50
|66
|2006.01.09 07:32
|close
|31
|0.05
|1.2124
|1.2140
|1.2105
|-4.50
|1104.00
|67
|2006.01.09 07:32
|sell
|34
|0.06
|1.2119
|1.2144
|1.2109
|68
|2006.01.09 07:38
|t/p
|34
|0.06
|1.2109
|1.2144
|1.2109
|6.00
|1110.00
|69
|2006.01.09 07:38
|sell
|35
|0.06
|1.2107
|1.2132
|1.2097
|70
|2006.01.09 07:38
|sell
|36
|0.12
|1.2112
|1.2133
|1.2102
|71
|2006.01.09 07:42
|sell
|37
|0.24
|1.2118
|1.2135
|1.2108
|72
|2006.01.09 07:47
|close
|37
|0.24
|1.2112
|1.2135
|1.2108
|14.40
|1124.40
|73
|2006.01.09 07:48
|close
|36
|0.12
|1.2114
|1.2133
|1.2102
|-2.40
|1122.00
|74
|2006.01.09 07:48
|close
|35
|0.06
|1.2115
|1.2132
|1.2097
|-4.80
|1117.20
|75
|2006.01.09 07:48
|sell
|38
|0.06
|1.2114
|1.2139
|1.2104
|76
|2006.01.09 08:18
|sell
|39
|0.12
|1.2119
|1.2140
|1.2109
|77
|2006.01.09 08:22
|t/p
|39
|0.12
|1.2109
|1.2140
|1.2109
|12.00
|1129.20
|78
|2006.01.09 08:22
|close
|38
|0.06
|1.2107
|1.2139
|1.2104
|4.20
|1133.40
|79
|2006.01.10 10:30
|buy
|40
|0.06
|1.2096
|1.2071
|1.2106
|80
|2006.01.10 10:47
|t/p
|40
|0.06
|1.2106
|1.2071
|1.2106
|6.00
|1139.40
|81
|2006.01.10 10:47
|buy
|41
|0.06
|1.2108
|1.2083
|1.2118
|82
|2006.01.10 10:48
|buy
|42
|0.12
|1.2100
|1.2079
|1.2110
|83
|2006.01.10 11:00
|t/p
|42
|0.12
|1.2110
|1.2079
|1.2110
|12.00
|1151.40
|84
|2006.01.10 11:00
|close
|41
|0.06
|1.2110
|1.2083
|1.2118
|1.20
|1152.60
|85
|2006.01.10 14:30
|sell
|43
|0.06
|1.2049
|1.2074
|1.2039
|86
|2006.01.10 14:47
|sell
|44
|0.12
|1.2056
|1.2077
|1.2046
|87
|2006.01.10 14:51
|sell
|45
|0.24
|1.2061
|1.2078
|1.2051
|88
|2006.01.10 14:52
|close
|45
|0.24
|1.2056
|1.2078
|1.2051
|12.00
|1164.60
|89
|2006.01.10 14:52
|close
|44
|0.12
|1.2054
|1.2077
|1.2046
|2.40
|1167.00
|90
|2006.01.10 14:53
|close
|43
|0.06
|1.2057
|1.2074
|1.2039
|-4.80
|1162.20
|91
|2006.01.10 14:53
|sell
|46
|0.06
|1.2054
|1.2079
|1.2044
|92
|2006.01.10 14:53
|sell
|47
|0.12
|1.2059
|1.2080
|1.2049
|93
|2006.01.10 14:57
|sell
|48
|0.24
|1.2065
|1.2082
|1.2055
|94
|2006.01.10 14:58
|close
|48
|0.24
|1.2060
|1.2082
|1.2055
|12.00
|1174.20
|95
|2006.01.10 14:58
|close
|47
|0.12
|1.2063
|1.2080
|1.2049
|-4.80
|1169.40
|96
|2006.01.10 14:59
|close
|46
|0.06
|1.2062
|1.2079
|1.2044
|-4.80
|1164.60
|97
|2006.01.10 14:59
|sell
|49
|0.06
|1.2059
|1.2084
|1.2049
|98
|2006.01.10 14:59
|sell
|50
|0.12
|1.2065
|1.2086
|1.2055
|99
|2006.01.10 15:03
|sell
|51
|0.24
|1.2069
|1.2086
|1.2059
|100
|2006.01.10 15:04
|sell
|52
|0.48
|1.2074
|1.2087
|1.2064
|101
|2006.01.10 15:11
|close
|52
|0.48
|1.2068
|1.2087
|1.2064
|28.80
|1193.40
|102
|2006.01.10 15:11
|close
|51
|0.24
|1.2067
|1.2086
|1.2059
|4.80
|1198.20
|103
|2006.01.10 15:11
|close
|50
|0.12
|1.2071
|1.2086
|1.2055
|-7.20
|1191.00
|104
|2006.01.10 15:11
|close
|49
|0.06
|1.2070
|1.2084
|1.2049
|-6.60
|1184.40
|105
|2006.01.11 12:00
|buy
|53
|0.06
|1.2079
|1.2054
|1.2089
|106
|2006.01.11 12:07
|buy
|54
|0.12
|1.2074
|1.2053
|1.2084
|107
|2006.01.11 12:21
|t/p
|54
|0.12
|1.2084
|1.2053
|1.2084
|12.00
|1196.40
|108
|2006.01.11 12:21
|close
|53
|0.06
|1.2084
|1.2054
|1.2089
|3.00
|1199.40
|109
|2006.01.11 12:21
|buy
|55
|0.06
|1.2085
|1.2060
|1.2095
|110
|2006.01.11 12:28
|t/p
|55
|0.06
|1.2095
|1.2060
|1.2095
|6.00
|1205.40
|111
|2006.01.11 12:28
|buy
|56
|0.06
|1.2097
|1.2072
|1.2107
|112
|2006.01.11 12:29
|buy
|57
|0.12
|1.2090
|1.2069
|1.2100
|113
|2006.01.11 12:35
|t/p
|57
|0.12
|1.2100
|1.2069
|1.2100
|12.00
|1217.40
|114
|2006.01.11 12:35
|close
|56
|0.06
|1.2101
|1.2072
|1.2107
|2.40
|1219.80
|115
|2006.01.12 14:00
|sell
|58
|0.06
|1.2094
|1.2119
|1.2084
|116
|2006.01.12 14:00
|t/p
|58
|0.06
|1.2084
|1.2119
|1.2084
|6.00
|1225.80
|117
|2006.01.12 14:00
|sell
|59
|0.06
|1.2076
|1.2101
|1.2066
|118
|2006.01.12 14:01
|sell
|60
|0.12
|1.2081
|1.2102
|1.2071
|119
|2006.01.12 14:02
|t/p
|60
|0.12
|1.2071
|1.2102
|1.2071
|12.00
|1237.80
|120
|2006.01.12 14:02
|close
|59
|0.06
|1.2070
|1.2101
|1.2066
|3.60
|1241.40
|121
|2006.01.12 14:02
|sell
|61
|0.06
|1.2069
|1.2094
|1.2059
|122
|2006.01.12 14:06
|t/p
|61
|0.06
|1.2059
|1.2094
|1.2059
|6.00
|1247.40
|123
|2006.01.12 14:06
|sell
|62
|0.06
|1.2054
|1.2079
|1.2044
|124
|2006.01.12 14:07
|sell
|63
|0.12
|1.2059
|1.2080
|1.2049
|125
|2006.01.12 14:07
|t/p
|63
|0.12
|1.2049
|1.2080
|1.2049
|12.00
|1259.40
|126
|2006.01.12 14:07
|close
|62
|0.06
|1.2045
|1.2079
|1.2044
|5.40
|1264.80
|127
|2006.01.12 14:07
|sell
|64
|0.06
|1.2045
|1.2070
|1.2035
|128
|2006.01.12 14:08
|sell
|65
|0.12
|1.2051
|1.2072
|1.2041
|129
|2006.01.12 14:08
|sell
|66
|0.24
|1.2056
|1.2073
|1.2046
|130
|2006.01.12 14:10
|sell
|67
|0.48
|1.2062
|1.2075
|1.2052
|131
|2006.01.12 14:14
|sell
|68
|0.96
|1.2067
|1.2076
|1.2057
|132
|2006.01.12 14:15
|s/l
|64
|0.06
|1.2070
|1.2070
|1.2035
|-15.00
|1249.80
|133
|2006.01.12 14:15
|close
|68
|0.96
|1.2071
|1.2076
|1.2057
|-38.40
|1211.40
|134
|2006.01.12 14:15
|s/l
|65
|0.12
|1.2072
|1.2072
|1.2041
|-25.20
|1186.20
|135
|2006.01.12 14:15
|s/l
|66
|0.24
|1.2073
|1.2073
|1.2046
|-40.80
|1145.40
|136
|2006.01.12 14:15
|close
|67
|0.48
|1.2073
|1.2075
|1.2052
|-52.80
|1092.60
|137
|2006.01.12 14:15
|sell
|69
|0.05
|1.2070
|1.2095
|1.2060
|138
|2006.01.12 14:20
|t/p
|69
|0.05
|1.2060
|1.2095
|1.2060
|5.00
|1097.60
|139
|2006.01.12 14:20
|sell
|70
|0.05
|1.2056
|1.2081
|1.2046
|140
|2006.01.12 14:21
|sell
|71
|0.10
|1.2061
|1.2082
|1.2051
|141
|2006.01.12 14:27
|t/p
|71
|0.10
|1.2051
|1.2082
|1.2051
|10.00
|1107.60
|142
|2006.01.12 14:27
|close
|70
|0.05
|1.2050
|1.2081
|1.2046
|3.00
|1110.60
|143
|2006.01.12 14:27
|sell
|72
|0.06
|1.2050
|1.2075
|1.2040
|144
|2006.01.12 14:28
|sell
|73
|0.12
|1.2055
|1.2076
|1.2045
|145
|2006.01.12 14:28
|t/p
|73
|0.12
|1.2045
|1.2076
|1.2045
|12.00
|1122.60
|146
|2006.01.12 14:28
|close
|72
|0.06
|1.2041
|1.2075
|1.2040
|5.40
|1128.00
|147
|2006.01.12 14:28
|sell
|74
|0.06
|1.2040
|1.2065
|1.2030
|148
|2006.01.12 14:29
|t/p
|74
|0.06
|1.2030
|1.2065
|1.2030
|6.00
|1134.00
|149
|2006.01.12 14:29
|sell
|75
|0.06
|1.2027
|1.2052
|1.2017
|150
|2006.01.12 14:30
|t/p
|75
|0.06
|1.2017
|1.2052
|1.2017
|6.00
|1140.00
|151
|2006.01.13 08:30
|buy
|76
|0.06
|1.2070
|1.2045
|1.2080
|152
|2006.01.13 08:36
|buy
|77
|0.12
|1.2064
|1.2043
|1.2074
|153
|2006.01.13 08:45
|t/p
|77
|0.12
|1.2074
|1.2043
|1.2074
|12.00
|1152.00
|154
|2006.01.13 08:45
|close
|76
|0.06
|1.2074
|1.2045
|1.2080
|2.40
|1154.40
|155
|2006.01.13 08:45
|buy
|78
|0.06
|1.2074
|1.2049
|1.2084
|156
|2006.01.13 08:46
|buy
|79
|0.12
|1.2069
|1.2048
|1.2079
|157
|2006.01.13 08:50
|buy
|80
|0.24
|1.2065
|1.2048
|1.2075
|158
|2006.01.13 08:58
|buy
|81
|0.48
|1.2059
|1.2046
|1.2069
|159
|2006.01.13 09:00
|close
|81
|0.48
|1.2064
|1.2046
|1.2069
|24.00
|1178.40
|160
|2006.01.13 09:00
|close
|80
|0.24
|1.2063
|1.2048
|1.2075
|-4.80
|1173.60
|161
|2006.01.13 09:00
|close
|79
|0.12
|1.2064
|1.2048
|1.2079
|-6.00
|1167.60
|162
|2006.01.13 09:01
|close
|78
|0.06
|1.2063
|1.2049
|1.2084
|-6.60
|1161.00
|163
|2006.01.16 13:30
|sell
|82
|0.06
|1.2117
|1.2142
|1.2107
|164
|2006.01.16 13:31
|sell
|83
|0.12
|1.2122
|1.2143
|1.2112
|165
|2006.01.16 14:34
|t/p
|83
|0.12
|1.2112
|1.2143
|1.2112
|12.00
|1173.00
|166
|2006.01.16 14:34
|close
|82
|0.06
|1.2110
|1.2142
|1.2107
|4.20
|1177.20
|167
|2006.01.17 07:30
|buy
|84
|0.06
|1.2138
|1.2113
|1.2148
|168
|2006.01.17 07:32
|buy
|85
|0.12
|1.2131
|1.2110
|1.2141
|169
|2006.01.17 07:46
|t/p
|85
|0.12
|1.2141
|1.2110
|1.2141
|12.00
|1189.20
|170
|2006.01.17 07:46
|close
|84
|0.06
|1.2142
|1.2113
|1.2148
|2.40
|1191.60
|171
|2006.01.17 07:46
|buy
|86
|0.06
|1.2143
|1.2118
|1.2153
|172
|2006.01.17 07:47
|buy
|87
|0.12
|1.2136
|1.2115
|1.2146
|173
|2006.01.17 08:19
|buy
|88
|0.24
|1.2130
|1.2113
|1.2140
|174
|2006.01.17 08:20
|close
|88
|0.24
|1.2136
|1.2113
|1.2140
|14.40
|1206.00
|175
|2006.01.17 08:20
|close
|87
|0.12
|1.2135
|1.2115
|1.2146
|-1.20
|1204.80
|176
|2006.01.17 08:20
|close
|86
|0.06
|1.2133
|1.2118
|1.2153
|-6.00
|1198.80
|177
|2006.01.17 10:30
|sell
|89
|0.06
|1.2106
|1.2131
|1.2096
|178
|2006.01.17 10:35
|sell
|90
|0.12
|1.2110
|1.2131
|1.2100
|179
|2006.01.17 10:45
|sell
|91
|0.24
|1.2115
|1.2132
|1.2105
|180
|2006.01.17 10:46
|close
|91
|0.24
|1.2111
|1.2132
|1.2105
|9.60
|1208.40
|181
|2006.01.17 10:46
|close
|90
|0.12
|1.2113
|1.2131
|1.2100
|-3.60
|1204.80
|182
|2006.01.17 10:47
|close
|89
|0.06
|1.2114
|1.2131
|1.2096
|-4.80
|1200.00
|183
|2006.01.17 10:47
|sell
|92
|0.06
|1.2113
|1.2138
|1.2103
|184
|2006.01.17 11:07
|t/p
|92
|0.06
|1.2103
|1.2138
|1.2103
|6.00
|1206.00
|185
|2006.01.17 22:00
|buy
|93
|0.06
|1.2108
|1.2083
|1.2118
|186
|2006.01.17 22:12
|buy
|94
|0.12
|1.2103
|1.2082
|1.2113
|187
|2006.01.17 22:24
|t/p
|94
|0.12
|1.2113
|1.2082
|1.2113
|12.00
|1218.00
|188
|2006.01.17 22:24
|close
|93
|0.06
|1.2113
|1.2083
|1.2118
|3.00
|1221.00
|189
|2006.01.17 22:24
|buy
|95
|0.06
|1.2114
|1.2089
|1.2124
|190
|2006.01.17 23:43
|buy
|96
|0.12
|1.2109
|1.2088
|1.2119
|191
|2006.01.18 00:02
|buy
|97
|0.24
|1.2105
|1.2088
|1.2115
|192
|2006.01.18 00:03
|close
|97
|0.24
|1.2109
|1.2088
|1.2115
|9.60
|1230.60
|193
|2006.01.18 00:04
|close
|96
|0.12
|1.2108
|1.2088
|1.2119
|-1.99
|1228.61
|194
|2006.01.18 00:04
|close
|95
|0.06
|1.2110
|1.2089
|1.2124
|-2.79
|1225.82
|195
|2006.01.18 05:00
|sell
|98
|0.06
|1.2090
|1.2115
|1.2080
|196
|2006.01.18 05:05
|sell
|99
|0.12
|1.2095
|1.2116
|1.2085
|197
|2006.01.18 05:49
|sell
|100
|0.24
|1.2100
|1.2117
|1.2090
|198
|2006.01.18 05:59
|close
|100
|0.24
|1.2093
|1.2117
|1.2090
|16.80
|1242.62
|199
|2006.01.18 05:59
|close
|99
|0.12
|1.2094
|1.2116
|1.2085
|1.20
|1243.82
|200
|2006.01.18 06:00
|close
|98
|0.06
|1.2095
|1.2115
|1.2080
|-3.00
|1240.82
|201
|2006.01.18 08:30
|buy
|101
|0.06
|1.2126
|1.2101
|1.2136
|202
|2006.01.18 08:49
|t/p
|101
|0.06
|1.2136
|1.2101
|1.2136
|6.00
|1246.82
|203
|2006.01.18 08:49
|buy
|102
|0.06
|1.2138
|1.2113
|1.2148
|204
|2006.01.18 08:53
|t/p
|102
|0.06
|1.2148
|1.2113
|1.2148
|6.00
|1252.82
|205
|2006.01.18 08:53
|buy
|103
|0.06
|1.2151
|1.2126
|1.2161
|206
|2006.01.18 08:54
|buy
|104
|0.12
|1.2147
|1.2126
|1.2157
|207
|2006.01.18 08:55
|t/p
|104
|0.12
|1.2157
|1.2126
|1.2157
|12.00
|1264.82
|208
|2006.01.18 08:55
|close
|103
|0.06
|1.2157
|1.2126
|1.2161
|3.60
|1268.42
|209
|2006.01.18 08:55
|buy
|105
|0.06
|1.2155
|1.2130
|1.2165
|210
|2006.01.18 08:55
|buy
|106
|0.12
|1.2148
|1.2127
|1.2158
|211
|2006.01.18 08:58
|buy
|107
|0.24
|1.2143
|1.2126
|1.2153
|212
|2006.01.18 09:01
|buy
|108
|0.48
|1.2138
|1.2125
|1.2148
|213
|2006.01.18 09:07
|s/l
|105
|0.06
|1.2130
|1.2130
|1.2165
|-15.00
|1253.42
|214
|2006.01.18 09:07
|close
|108
|0.48
|1.2130
|1.2125
|1.2148
|-38.40
|1215.02
|215
|2006.01.18 09:07
|close
|107
|0.24
|1.2131
|1.2126
|1.2153
|-28.80
|1186.22
|216
|2006.01.18 09:07
|s/l
|106
|0.12
|1.2127
|1.2127
|1.2158
|-25.20
|1161.02
|217
|2006.01.18 17:30
|sell
|109
|0.06
|1.2082
|1.2107
|1.2072
|218
|2006.01.18 17:56
|sell
|110
|0.12
|1.2088
|1.2109
|1.2078
|219
|2006.01.18 18:08
|t/p
|110
|0.12
|1.2078
|1.2109
|1.2078
|12.00
|1173.02
|220
|2006.01.18 18:08
|close
|109
|0.06
|1.2078
|1.2107
|1.2072
|2.40
|1175.42
|221
|2006.01.18 22:30
|buy
|111
|0.06
|1.2119
|1.2094
|1.2129
|222
|2006.01.18 23:38
|buy
|112
|0.12
|1.2113
|1.2092
|1.2123
|223
|2006.01.18 23:45
|buy
|113
|0.24
|1.2106
|1.2089
|1.2116
|224
|2006.01.19 00:20
|buy
|114
|0.48
|1.2100
|1.2087
|1.2110
|225
|2006.01.19 00:26
|s/l
|111
|0.06
|1.2094
|1.2094
|1.2129
|-16.18
|1159.24
|226
|2006.01.19 00:26
|close
|114
|0.48
|1.2094
|1.2087
|1.2110
|-28.80
|1130.44
|227
|2006.01.19 00:26
|close
|113
|0.24
|1.2095
|1.2089
|1.2116
|-31.12
|1099.33
|228
|2006.01.19 00:27
|close
|112
|0.12
|1.2094
|1.2092
|1.2123
|-25.16
|1074.17
|229
|2006.01.19 00:30
|sell
|115
|0.05
|1.2091
|1.2116
|1.2081
|230
|2006.01.19 01:00
|sell
|116
|0.10
|1.2097
|1.2118
|1.2087
|231
|2006.01.19 01:12
|sell
|117
|0.20
|1.2102
|1.2119
|1.2092
|232
|2006.01.19 01:34
|close
|117
|0.20
|1.2097
|1.2119
|1.2092
|10.00
|1084.17
|233
|2006.01.19 01:34
|close
|116
|0.10
|1.2100
|1.2118
|1.2087
|-3.00
|1081.17
|234
|2006.01.19 01:35
|close
|115
|0.05
|1.2098
|1.2116
|1.2081
|-3.50
|1077.67
|235
|2006.01.19 16:30
|buy
|118
|0.05
|1.2112
|1.2087
|1.2122
|236
|2006.01.19 16:30
|buy
|119
|0.10
|1.2108
|1.2087
|1.2118
|237
|2006.01.19 16:49
|buy
|120
|0.20
|1.2103
|1.2086
|1.2113
|238
|2006.01.19 16:50
|close
|120
|0.20
|1.2108
|1.2086
|1.2113
|10.00
|1087.67
|239
|2006.01.19 16:50
|close
|119
|0.10
|1.2107
|1.2087
|1.2118
|-1.00
|1086.67
|240
|2006.01.19 16:50
|close
|118
|0.05
|1.2109
|1.2087
|1.2122
|-1.50
|1085.17
|241
|2006.01.19 16:50
|buy
|121
|0.05
|1.2107
|1.2082
|1.2117
|242
|2006.01.19 16:50
|buy
|122
|0.10
|1.2099
|1.2078
|1.2109
|243
|2006.01.19 16:53
|t/p
|122
|0.10
|1.2109
|1.2078
|1.2109
|10.00
|1095.17
|244
|2006.01.19 16:53
|close
|121
|0.05
|1.2109
|1.2082
|1.2117
|1.00
|1096.17
|245
|2006.01.19 16:53
|buy
|123
|0.05
|1.2110
|1.2085
|1.2120
|246
|2006.01.19 16:53
|buy
|124
|0.10
|1.2105
|1.2084
|1.2115
|247
|2006.01.19 17:01
|t/p
|124
|0.10
|1.2115
|1.2084
|1.2115
|10.00
|1106.17
|248
|2006.01.19 17:01
|close
|123
|0.05
|1.2117
|1.2085
|1.2120
|3.50
|1109.67
|249
|2006.01.20 00:30
|sell
|125
|0.06
|1.2082
|1.2107
|1.2072
|250
|2006.01.20 00:39
|sell
|126
|0.12
|1.2087
|1.2108
|1.2077
|251
|2006.01.20 00:59
|sell
|127
|0.24
|1.2092
|1.2109
|1.2082
|252
|2006.01.20 01:05
|close
|127
|0.24
|1.2086
|1.2109
|1.2082
|14.40
|1124.07
|253
|2006.01.20 01:06
|close
|126
|0.12
|1.2087
|1.2108
|1.2077
|0.00
|1124.07
|254
|2006.01.20 01:06
|close
|125
|0.06
|1.2088
|1.2107
|1.2072
|-3.60
|1120.47
|255
|2006.01.20 14:30
|buy
|128
|0.06
|1.2103
|1.2078
|1.2113
|256
|2006.01.20 14:39
|buy
|129
|0.12
|1.2098
|1.2077
|1.2108
|257
|2006.01.20 14:48
|buy
|130
|0.24
|1.2093
|1.2076
|1.2103
|258
|2006.01.20 14:49
|close
|130
|0.24
|1.2099
|1.2076
|1.2103
|14.40
|1134.87
|259
|2006.01.20 14:49
|close
|129
|0.12
|1.2097
|1.2077
|1.2108
|-1.20
|1133.67
|260
|2006.01.20 14:49
|close
|128
|0.06
|1.2096
|1.2078
|1.2113
|-4.20
|1129.47
|261
|2006.01.20 14:50
|buy
|131
|0.06
|1.2097
|1.2072
|1.2107
|262
|2006.01.20 14:50
|buy
|132
|0.12
|1.2092
|1.2071
|1.2102
|263
|2006.01.20 14:50
|buy
|133
|0.24
|1.2088
|1.2071
|1.2098
|264
|2006.01.20 14:57
|close
|133
|0.24
|1.2093
|1.2071
|1.2098
|12.00
|1141.47
|265
|2006.01.20 14:57
|close
|132
|0.12
|1.2092
|1.2071
|1.2102
|0.00
|1141.47
|266
|2006.01.20 14:57
|close
|131
|0.06
|1.2095
|1.2072
|1.2107
|-1.20
|1140.27
|267
|2006.01.20 14:57
|buy
|134
|0.06
|1.2095
|1.2070
|1.2105
|268
|2006.01.20 14:59
|buy
|135
|0.12
|1.2090
|1.2069
|1.2100
|269
|2006.01.20 15:01
|t/p
|135
|0.12
|1.2100
|1.2069
|1.2100
|12.00
|1152.27
|270
|2006.01.20 15:01
|close
|134
|0.06
|1.2100
|1.2070
|1.2105
|3.00
|1155.27
|271
|2006.01.24 09:30
|sell
|136
|0.06
|1.2278
|1.2303
|1.2268
|272
|2006.01.24 10:01
|sell
|137
|0.12
|1.2283
|1.2304
|1.2273
|273
|2006.01.24 10:06
|sell
|138
|0.24
|1.2288
|1.2305
|1.2278
|274
|2006.01.24 10:06
|close
|138
|0.24
|1.2283
|1.2305
|1.2278
|12.00
|1167.27
|275
|2006.01.24 10:06
|close
|137
|0.12
|1.2284
|1.2304
|1.2273
|-1.20
|1166.07
|276
|2006.01.24 10:06
|close
|136
|0.06
|1.2287
|1.2303
|1.2268
|-5.40
|1160.67
|277
|2006.01.24 18:30
|buy
|139
|0.06
|1.2295
|1.2270
|1.2305
|278
|2006.01.24 18:59
|buy
|140
|0.12
|1.2290
|1.2269
|1.2300
|279
|2006.01.24 19:20
|buy
|141
|0.24
|1.2283
|1.2266
|1.2293
|280
|2006.01.24 19:22
|buy
|142
|0.48
|1.2278
|1.2265
|1.2288
|281
|2006.01.24 19:22
|s/l
|139
|0.06
|1.2270
|1.2270
|1.2305
|-15.00
|1145.67
|282
|2006.01.24 19:22
|close
|142
|0.48
|1.2270
|1.2265
|1.2288
|-38.40
|1107.27
|283
|2006.01.24 19:22
|close
|141
|0.24
|1.2272
|1.2266
|1.2293
|-26.40
|1080.87
|284
|2006.01.24 19:22
|close
|140
|0.12
|1.2271
|1.2269
|1.2300
|-22.80
|1058.07
|285
|2006.01.24 22:30
|sell
|143
|0.05
|1.2275
|1.2300
|1.2265
|286
|2006.01.24 23:25
|t/p
|143
|0.05
|1.2265
|1.2300
|1.2265
|5.00
|1063.07
|287
|2006.01.25 09:30
|buy
|144
|0.05
|1.2309
|1.2284
|1.2319
|288
|2006.01.25 09:30
|buy
|145
|0.10
|1.2304
|1.2283
|1.2314
|289
|2006.01.25 09:42
|t/p
|145
|0.10
|1.2314
|1.2283
|1.2314
|10.00
|1073.07
|290
|2006.01.25 09:42
|close
|144
|0.05
|1.2316
|1.2284
|1.2319
|3.50
|1076.57
|291
|2006.01.25 09:42
|buy
|146
|0.05
|1.2316
|1.2291
|1.2326
|292
|2006.01.25 09:44
|buy
|147
|0.10
|1.2311
|1.2290
|1.2321
|293
|2006.01.25 09:55
|t/p
|147
|0.10
|1.2321
|1.2290
|1.2321
|10.00
|1086.57
|294
|2006.01.25 09:55
|close
|146
|0.05
|1.2321
|1.2291
|1.2326
|2.50
|1089.07
|295
|2006.01.25 09:55
|buy
|148
|0.05
|1.2321
|1.2296
|1.2331
|296
|2006.01.25 10:03
|buy
|149
|0.10
|1.2316
|1.2295
|1.2326
|297
|2006.01.25 10:14
|buy
|150
|0.20
|1.2310
|1.2293
|1.2320
|298
|2006.01.25 10:20
|close
|150
|0.20
|1.2315
|1.2293
|1.2320
|10.00
|1099.07
|299
|2006.01.25 10:20
|close
|149
|0.10
|1.2312
|1.2295
|1.2326
|-4.00
|1095.07
|300
|2006.01.25 10:20
|close
|148
|0.05
|1.2313
|1.2296
|1.2331
|-4.00
|1091.07
|301
|2006.01.25 15:00
|sell
|151
|0.05
|1.2257
|1.2282
|1.2247
|302
|2006.01.25 15:01
|sell
|152
|0.10
|1.2264
|1.2285
|1.2254
|303
|2006.01.25 15:04
|sell
|153
|0.20
|1.2269
|1.2286
|1.2259
|304
|2006.01.25 15:08
|sell
|154
|0.40
|1.2275
|1.2288
|1.2265
|305
|2006.01.25 15:09
|close
|154
|0.40
|1.2270
|1.2288
|1.2265
|20.00
|1111.07
|306
|2006.01.25 15:09
|close
|153
|0.20
|1.2271
|1.2286
|1.2259
|-4.00
|1107.07
|307
|2006.01.25 15:09
|close
|152
|0.10
|1.2274
|1.2285
|1.2254
|-10.00
|1097.07
|308
|2006.01.25 15:10
|close
|151
|0.05
|1.2273
|1.2282
|1.2247
|-8.00
|1089.07
|309
|2006.01.25 15:10
|sell
|155
|0.05
|1.2272
|1.2297
|1.2262
|310
|2006.01.25 15:15
|sell
|156
|0.10
|1.2277
|1.2298
|1.2267
|311
|2006.01.25 15:25
|t/p
|156
|0.10
|1.2267
|1.2298
|1.2267
|10.00
|1099.07
|312
|2006.01.25 15:25
|close
|155
|0.05
|1.2267
|1.2297
|1.2262
|2.50
|1101.57
|313
|2006.01.25 15:25
|sell
|157
|0.06
|1.2264
|1.2289
|1.2254
|314
|2006.01.25 15:25
|sell
|158
|0.12
|1.2270
|1.2291
|1.2260
|315
|2006.01.25 15:29
|sell
|159
|0.24
|1.2275
|1.2292
|1.2265
|316
|2006.01.25 15:38
|close
|159
|0.24
|1.2270
|1.2292
|1.2265
|12.00
|1113.57
|317
|2006.01.25 15:38
|close
|158
|0.12
|1.2271
|1.2291
|1.2260
|-1.20
|1112.37
|318
|2006.01.25 15:39
|close
|157
|0.06
|1.2272
|1.2289
|1.2254
|-4.80
|1107.57
|319
|2006.01.31 03:00
|buy
|160
|0.06
|1.2101
|1.2076
|1.2111
|320
|2006.01.31 04:52
|buy
|161
|0.12
|1.2096
|1.2075
|1.2106
|321
|2006.01.31 05:09
|buy
|162
|0.24
|1.2090
|1.2073
|1.2100
|322
|2006.01.31 05:20
|close
|162
|0.24
|1.2095
|1.2073
|1.2100
|12.00
|1119.57
|323
|2006.01.31 05:21
|close
|161
|0.12
|1.2093
|1.2075
|1.2106
|-3.60
|1115.97
|324
|2006.01.31 05:21
|close
|160
|0.06
|1.2095
|1.2076
|1.2111
|-3.60
|1112.37
|325
|2006.02.01 10:00
|sell
|163
|0.06
|1.2123
|1.2148
|1.2113
|326
|2006.02.01 10:00
|sell
|164
|0.12
|1.2128
|1.2149
|1.2118
|327
|2006.02.01 10:47
|t/p
|164
|0.12
|1.2118
|1.2149
|1.2118
|12.00
|1124.37
|328
|2006.02.01 10:47
|close
|163
|0.06
|1.2117
|1.2148
|1.2113
|3.60
|1127.97
|329
|2006.02.02 16:00
|buy
|165
|0.06
|1.2093
|1.2068
|1.2103
|330
|2006.02.02 16:00
|buy
|166
|0.12
|1.2088
|1.2067
|1.2098
|331
|2006.02.02 16:20
|t/p
|166
|0.12
|1.2098
|1.2067
|1.2098
|12.00
|1139.97
|332
|2006.02.02 16:20
|close
|165
|0.06
|1.2098
|1.2068
|1.2103
|3.00
|1142.97
|333
|2006.02.02 16:20
|buy
|167
|0.06
|1.2099
|1.2074
|1.2109
|334
|2006.02.02 16:21
|buy
|168
|0.12
|1.2094
|1.2073
|1.2104
|335
|2006.02.02 16:28
|t/p
|168
|0.12
|1.2104
|1.2073
|1.2104
|12.00
|1154.97
|336
|2006.02.02 16:28
|close
|167
|0.06
|1.2105
|1.2074
|1.2109
|3.60
|1158.57
|337
|2006.02.02 16:28
|buy
|169
|0.06
|1.2106
|1.2081
|1.2116
|338
|2006.02.02 16:35
|buy
|170
|0.12
|1.2101
|1.2080
|1.2111
|339
|2006.02.02 16:36
|buy
|171
|0.24
|1.2096
|1.2079
|1.2106
|340
|2006.02.02 16:37
|close
|171
|0.24
|1.2101
|1.2079
|1.2106
|12.00
|1170.57
|341
|2006.02.02 16:37
|close
|170
|0.12
|1.2100
|1.2080
|1.2111
|-1.20
|1169.37
|342
|2006.02.02 16:37
|close
|169
|0.06
|1.2101
|1.2081
|1.2116
|-3.00
|1166.37
|343
|2006.02.03 08:00
|sell
|172
|0.06
|1.2078
|1.2103
|1.2068
|344
|2006.02.03 08:08
|sell
|173
|0.12
|1.2083
|1.2104
|1.2073
|345
|2006.02.03 08:59
|t/p
|173
|0.12
|1.2073
|1.2104
|1.2073
|12.00
|1178.37
|346
|2006.02.03 08:59
|close
|172
|0.06
|1.2073
|1.2103
|1.2068
|3.00
|1181.37
|347
|2006.02.07 07:00
|buy
|174
|0.06
|1.1986
|1.1961
|1.1996
|348
|2006.02.07 07:00
|buy
|175
|0.12
|1.1980
|1.1959
|1.1990
|349
|2006.02.07 07:19
|buy
|176
|0.24
|1.1974
|1.1957
|1.1984
|350
|2006.02.07 07:47
|close
|176
|0.24
|1.1979
|1.1957
|1.1984
|12.00
|1193.37
|351
|2006.02.07 07:47
|close
|175
|0.12
|1.1978
|1.1959
|1.1990
|-2.40
|1190.97
|352
|2006.02.07 07:47
|close
|174
|0.06
|1.1977
|1.1961
|1.1996
|-5.40
|1185.57
|353
|2006.02.07 16:00
|sell
|177
|0.06
|1.1955
|1.1980
|1.1945
|354
|2006.02.07 16:02
|t/p
|177
|0.06
|1.1945
|1.1980
|1.1945
|6.00
|1191.57
|355
|2006.02.07 16:02
|sell
|178
|0.06
|1.1943
|1.1968
|1.1933
|356
|2006.02.07 16:03
|sell
|179
|0.12
|1.1949
|1.1970
|1.1939
|357
|2006.02.07 16:04
|sell
|180
|0.24
|1.1956
|1.1973
|1.1946
|358
|2006.02.07 16:08
|sell
|181
|0.48
|1.1962
|1.1975
|1.1952
|359
|2006.02.07 16:10
|close
|181
|0.48
|1.1956
|1.1975
|1.1952
|28.80
|1220.37
|360
|2006.02.07 16:10
|close
|180
|0.24
|1.1958
|1.1973
|1.1946
|-4.80
|1215.57
|361
|2006.02.07 16:11
|close
|179
|0.12
|1.1957
|1.1970
|1.1939
|-9.60
|1205.97
|362
|2006.02.07 16:11
|close
|178
|0.06
|1.1956
|1.1968
|1.1933
|-7.80
|1198.17
|363
|2006.02.07 16:11
|sell
|182
|0.06
|1.1953
|1.1978
|1.1943
|364
|2006.02.07 16:11
|sell
|183
|0.12
|1.1958
|1.1979
|1.1948
|365
|2006.02.07 16:12
|sell
|184
|0.24
|1.1963
|1.1980
|1.1953
|366
|2006.02.07 16:12
|sell
|185
|0.48
|1.1969
|1.1982
|1.1959
|367
|2006.02.07 16:13
|close
|185
|0.48
|1.1964
|1.1982
|1.1959
|24.00
|1222.17
|368
|2006.02.07 16:13
|close
|184
|0.24
|1.1961
|1.1980
|1.1953
|4.80
|1226.97
|369
|2006.02.07 16:13
|close
|183
|0.12
|1.1963
|1.1979
|1.1948
|-6.00
|1220.97
|370
|2006.02.07 16:14
|close
|182
|0.06
|1.1965
|1.1978
|1.1943
|-7.20
|1213.77
|371
|2006.02.07 16:14
|sell
|186
|0.06
|1.1960
|1.1985
|1.1950
|372
|2006.02.07 16:14
|sell
|187
|0.12
|1.1965
|1.1986
|1.1955
|373
|2006.02.07 16:18
|sell
|188
|0.24
|1.1969
|1.1986
|1.1959
|374
|2006.02.07 16:19
|close
|188
|0.24
|1.1964
|1.1986
|1.1959
|12.00
|1225.77
|375
|2006.02.07 16:20
|close
|187
|0.12
|1.1965
|1.1986
|1.1955
|0.00
|1225.77
|376
|2006.02.07 16:20
|close
|186
|0.06
|1.1964
|1.1985
|1.1950
|-2.40
|1223.37
|377
|2006.02.07 16:20
|sell
|189
|0.06
|1.1965
|1.1990
|1.1955
|378
|2006.02.07 16:20
|sell
|190
|0.12
|1.1970
|1.1991
|1.1960
|379
|2006.02.07 16:57
|sell
|191
|0.24
|1.1976
|1.1993
|1.1966
|380
|2006.02.07 17:02
|close
|191
|0.24
|1.1971
|1.1993
|1.1966
|12.00
|1235.37
|381
|2006.02.07 17:02
|close
|190
|0.12
|1.1969
|1.1991
|1.1960
|1.20
|1236.57
|382
|2006.02.07 17:02
|close
|189
|0.06
|1.1970
|1.1990
|1.1955
|-3.00
|1233.57
|383
|2006.02.07 22:30
|buy
|192
|0.06
|1.1994
|1.1969
|1.2004
|384
|2006.02.07 22:33
|buy
|193
|0.12
|1.1988
|1.1967
|1.1998
|385
|2006.02.08 00:23
|buy
|194
|0.24
|1.1984
|1.1967
|1.1994
|386
|2006.02.08 00:39
|buy
|195
|0.48
|1.1979
|1.1966
|1.1989
|387
|2006.02.08 00:59
|buy
|196
|0.96
|1.1974
|1.1965
|1.1984
|388
|2006.02.08 01:04
|s/l
|192
|0.06
|1.1969
|1.1969
|1.2004
|-15.39
|1218.18
|389
|2006.02.08 01:04
|close
|196
|0.96
|1.1968
|1.1965
|1.1984
|-57.60
|1160.58
|390
|2006.02.08 01:04
|close
|195
|0.48
|1.1972
|1.1966
|1.1989
|-33.60
|1126.98
|391
|2006.02.08 01:05
|close
|194
|0.24
|1.1969
|1.1967
|1.1994
|-36.00
|1090.98
|392
|2006.02.08 01:05
|close
|193
|0.12
|1.1968
|1.1967
|1.1998
|-24.79
|1066.19
|393
|2006.02.08 04:30
|sell
|197
|0.05
|1.1970
|1.1995
|1.1960
|394
|2006.02.08 05:53
|sell
|198
|0.10
|1.1975
|1.1996
|1.1965
|395
|2006.02.08 06:07
|sell
|199
|0.20
|1.1982
|1.1999
|1.1972
|396
|2006.02.08 06:09
|close
|199
|0.20
|1.1976
|1.1999
|1.1972
|12.00
|1078.19
|397
|2006.02.08 06:10
|close
|198
|0.10
|1.1977
|1.1996
|1.1965
|-2.00
|1076.19
|398
|2006.02.08 06:10
|close
|197
|0.05
|1.1979
|1.1995
|1.1960
|-4.50
|1071.69
|399
|2006.02.09 01:00
|buy
|200
|0.05
|1.1989
|1.1964
|1.1999
|400
|2006.02.09 01:05
|buy
|201
|0.10
|1.1985
|1.1964
|1.1995
|401
|2006.02.09 01:07
|buy
|202
|0.20
|1.1978
|1.1961
|1.1988
|402
|2006.02.09 01:10
|buy
|203
|0.40
|1.1973
|1.1960
|1.1983
|403
|2006.02.09 01:16
|close
|203
|0.40
|1.1978
|1.1960
|1.1983
|20.00
|1091.69
|404
|2006.02.09 01:17
|close
|202
|0.20
|1.1977
|1.1961
|1.1988
|-2.00
|1089.69
|405
|2006.02.09 01:17
|close
|201
|0.10
|1.1979
|1.1964
|1.1995
|-6.00
|1083.69
|406
|2006.02.09 01:17
|close
|200
|0.05
|1.1975
|1.1964
|1.1999
|-7.00
|1076.69
|407
|2006.02.09 01:17
|buy
|204
|0.05
|1.1979
|1.1954
|1.1989
|408
|2006.02.09 01:21
|buy
|205
|0.10
|1.1974
|1.1953
|1.1984
|409
|2006.02.09 01:25
|buy
|206
|0.20
|1.1967
|1.1950
|1.1977
|410
|2006.02.09 01:44
|close
|206
|0.20
|1.1973
|1.1950
|1.1977
|12.00
|1088.69
|411
|2006.02.09 01:44
|close
|205
|0.10
|1.1972
|1.1953
|1.1984
|-2.00
|1086.69
|412
|2006.02.09 01:45
|close
|204
|0.05
|1.1971
|1.1954
|1.1989
|-4.00
|1082.69
|413
|2006.02.09 16:00
|sell
|207
|0.05
|1.1952
|1.1977
|1.1942
|414
|2006.02.09 16:00
|sell
|208
|0.10
|1.1957
|1.1978
|1.1947
|415
|2006.02.09 16:05
|sell
|209
|0.20
|1.1963
|1.1980
|1.1953
|416
|2006.02.09 16:07
|sell
|210
|0.40
|1.1967
|1.1980
|1.1957
|417
|2006.02.09 16:08
|close
|210
|0.40
|1.1960
|1.1980
|1.1957
|28.00
|1110.69
|418
|2006.02.09 16:08
|close
|209
|0.20
|1.1961
|1.1980
|1.1953
|4.00
|1114.69
|419
|2006.02.09 16:08
|close
|208
|0.10
|1.1964
|1.1978
|1.1947
|-7.00
|1107.69
|420
|2006.02.09 16:09
|close
|207
|0.05
|1.1963
|1.1977
|1.1942
|-5.50
|1102.19
|421
|2006.02.09 16:09
|sell
|211
|0.06
|1.1963
|1.1988
|1.1953
|422
|2006.02.09 16:31
|sell
|212
|0.12
|1.1968
|1.1989
|1.1958
|423
|2006.02.09 16:47
|t/p
|212
|0.12
|1.1958
|1.1989
|1.1958
|12.00
|1114.19
|424
|2006.02.09 16:47
|close
|211
|0.06
|1.1958
|1.1988
|1.1953
|3.00
|1117.19
|425
|2006.02.09 21:00
|buy
|213
|0.06
|1.1984
|1.1959
|1.1994
|426
|2006.02.09 21:21
|buy
|214
|0.12
|1.1978
|1.1957
|1.1988
|427
|2006.02.09 23:03
|t/p
|214
|0.12
|1.1988
|1.1957
|1.1988
|12.00
|1129.19
|428
|2006.02.09 23:03
|close
|213
|0.06
|1.1988
|1.1959
|1.1994
|2.40
|1131.59
|429
|2006.02.10 09:00
|sell
|215
|0.06
|1.1968
|1.1993
|1.1958
|430
|2006.02.10 09:02
|sell
|216
|0.12
|1.1973
|1.1994
|1.1963
|431
|2006.02.10 09:29
|sell
|217
|0.24
|1.1978
|1.1995
|1.1968
|432
|2006.02.10 09:39
|close
|217
|0.24
|1.1973
|1.1995
|1.1968
|12.00
|1143.59
|433
|2006.02.10 09:39
|close
|216
|0.12
|1.1974
|1.1994
|1.1963
|-1.20
|1142.39
|434
|2006.02.10 09:40
|close
|215
|0.06
|1.1975
|1.1993
|1.1958
|-4.20
|1138.19
|435
|2006.02.10 14:00
|buy
|218
|0.06
|1.2018
|1.1993
|1.2028
|436
|2006.02.10 14:00
|buy
|219
|0.12
|1.2013
|1.1992
|1.2023
|437
|2006.02.10 14:09
|t/p
|219
|0.12
|1.2023
|1.1992
|1.2023
|12.00
|1150.19
|438
|2006.02.10 14:09
|close
|218
|0.06
|1.2024
|1.1993
|1.2028
|3.60
|1153.79
|439
|2006.02.10 14:09
|buy
|220
|0.06
|1.2024
|1.1999
|1.2034
|440
|2006.02.10 14:10
|buy
|221
|0.12
|1.2018
|1.1997
|1.2028
|441
|2006.02.10 14:12
|t/p
|221
|0.12
|1.2028
|1.1997
|1.2028
|12.00
|1165.79
|442
|2006.02.10 14:12
|close
|220
|0.06
|1.2028
|1.1999
|1.2034
|2.40
|1168.19
|443
|2006.02.10 14:12
|buy
|222
|0.06
|1.2028
|1.2003
|1.2038
|444
|2006.02.10 14:13
|buy
|223
|0.12
|1.2022
|1.2001
|1.2032
|445
|2006.02.10 14:20
|buy
|224
|0.24
|1.2015
|1.1998
|1.2025
|446
|2006.02.10 14:20
|buy
|225
|0.48
|1.2010
|1.1997
|1.2020
|447
|2006.02.10 14:21
|close
|225
|0.48
|1.2015
|1.1997
|1.2020
|24.00
|1192.19
|448
|2006.02.10 14:21
|close
|224
|0.24
|1.2014
|1.1998
|1.2025
|-2.40
|1189.79
|449
|2006.02.10 14:21
|close
|223
|0.12
|1.2018
|1.2001
|1.2032
|-4.80
|1184.99
|450
|2006.02.10 14:21
|close
|222
|0.06
|1.2016
|1.2003
|1.2038
|-7.20
|1177.79
|451
|2006.02.10 14:21
|buy
|226
|0.06
|1.2019
|1.1994
|1.2029
|452
|2006.02.10 14:21
|buy
|227
|0.12
|1.2014
|1.1993
|1.2024
|453
|2006.02.10 14:22
|buy
|228
|0.24
|1.2009
|1.1992
|1.2019
|454
|2006.02.10 14:22
|close
|228
|0.24
|1.2015
|1.1992
|1.2019
|14.40
|1192.19
|455
|2006.02.10 14:22
|close
|227
|0.12
|1.2013
|1.1993
|1.2024
|-1.20
|1190.99
|456
|2006.02.10 14:22
|close
|226
|0.06
|1.2009
|1.1994
|1.2029
|-6.00
|1184.99
|457
|2006.02.10 14:23
|buy
|229
|0.06
|1.2010
|1.1985
|1.2020
|458
|2006.02.10 14:31
|t/p
|229
|0.06
|1.2020
|1.1985
|1.2020
|6.00
|1190.99
|459
|2006.02.10 16:00
|sell
|230
|0.06
|1.1910
|1.1935
|1.1900
|460
|2006.02.10 16:01
|sell
|231
|0.12
|1.1917
|1.1938
|1.1907
|461
|2006.02.10 16:14
|t/p
|231
|0.12
|1.1907
|1.1938
|1.1907
|12.00
|1202.99
|462
|2006.02.10 16:14
|close
|230
|0.06
|1.1905
|1.1935
|1.1900
|3.00
|1205.99
|463
|2006.02.10 16:14
|sell
|232
|0.06
|1.1905
|1.1930
|1.1895
|464
|2006.02.10 16:15
|sell
|233
|0.12
|1.1909
|1.1930
|1.1899
|465
|2006.02.10 16:15
|sell
|234
|0.24
|1.1914
|1.1931
|1.1904
|466
|2006.02.10 16:18
|sell
|235
|0.48
|1.1920
|1.1933
|1.1910
|467
|2006.02.10 16:20
|close
|235
|0.48
|1.1915
|1.1933
|1.1910
|24.00
|1229.99
|468
|2006.02.10 16:21
|close
|234
|0.24
|1.1912
|1.1931
|1.1904
|4.80
|1234.79
|469
|2006.02.10 16:21
|close
|233
|0.12
|1.1913
|1.1930
|1.1899
|-4.80
|1229.99
|470
|2006.02.10 16:21
|close
|232
|0.06
|1.1914
|1.1930
|1.1895
|-5.40
|1224.59
|471
|2006.02.10 16:21
|sell
|236
|0.06
|1.1910
|1.1935
|1.1900
|472
|2006.02.10 16:21
|sell
|237
|0.12
|1.1917
|1.1938
|1.1907
|473
|2006.02.10 16:28
|sell
|238
|0.24
|1.1922
|1.1939
|1.1912
|474
|2006.02.10 16:29
|close
|238
|0.24
|1.1915
|1.1939
|1.1912
|16.80
|1241.39
|475
|2006.02.10 16:29
|close
|237
|0.12
|1.1916
|1.1938
|1.1907
|1.20
|1242.59
|476
|2006.02.10 16:29
|close
|236
|0.06
|1.1917
|1.1935
|1.1900
|-4.20
|1238.39
|477
|2006.02.13 19:00
|buy
|239
|0.06
|1.1914
|1.1889
|1.1924
|478
|2006.02.13 19:03
|buy
|240
|0.12
|1.1909
|1.1888
|1.1919
|479
|2006.02.13 21:05
|buy
|241
|0.24
|1.1904
|1.1887
|1.1914
|480
|2006.02.13 21:08
|close
|241
|0.24
|1.1909
|1.1887
|1.1914
|12.00
|1250.39
|481
|2006.02.13 21:08
|close
|240
|0.12
|1.1908
|1.1888
|1.1919
|-1.20
|1249.19
|482
|2006.02.13 21:08
|close
|239
|0.06
|1.1906
|1.1889
|1.1924
|-4.80
|1244.39
|483
|2006.02.14 02:00
|sell
|242
|0.06
|1.1895
|1.1920
|1.1885
|484
|2006.02.14 02:16
|sell
|243
|0.12
|1.1900
|1.1921
|1.1890
|485
|2006.02.14 02:25
|sell
|244
|0.24
|1.1905
|1.1922
|1.1895
|486
|2006.02.14 02:26
|close
|244
|0.24
|1.1899
|1.1922
|1.1895
|14.40
|1258.79
|487
|2006.02.14 02:26
|close
|243
|0.12
|1.1901
|1.1921
|1.1890
|-1.20
|1257.59
|488
|2006.02.14 02:26
|close
|242
|0.06
|1.1903
|1.1920
|1.1885
|-4.80
|1252.79
|489
|2006.02.14 02:26
|sell
|245
|0.06
|1.1902
|1.1927
|1.1892
|490
|2006.02.14 02:28
|sell
|246
|0.12
|1.1906
|1.1927
|1.1896
|491
|2006.02.14 04:57
|sell
|247
|0.24
|1.1911
|1.1928
|1.1901
|492
|2006.02.14 04:57
|close
|247
|0.24
|1.1906
|1.1928
|1.1901
|12.00
|1264.79
|493
|2006.02.14 04:57
|close
|246
|0.12
|1.1907
|1.1927
|1.1896
|-1.20
|1263.59
|494
|2006.02.14 04:57
|close
|245
|0.06
|1.1908
|1.1927
|1.1892
|-3.60
|1259.99
|495
|2006.02.14 04:58
|buy
|248
|0.06
|1.1909
|1.1884
|1.1919
|496
|2006.02.14 05:10
|buy
|249
|0.12
|1.1904
|1.1883
|1.1914
|497
|2006.02.14 05:57
|t/p
|249
|0.12
|1.1914
|1.1883
|1.1914
|12.00
|1271.99
|498
|2006.02.14 05:57
|close
|248
|0.06
|1.1914
|1.1884
|1.1919
|3.00
|1274.99
|499
|2006.02.14 14:00
|sell
|250
|0.06
|1.1875
|1.1900
|1.1865
|500
|2006.02.14 14:03
|sell
|251
|0.12
|1.1880
|1.1901
|1.1870
|501
|2006.02.14 14:10
|t/p
|251
|0.12
|1.1870
|1.1901
|1.1870
|12.00
|1286.99
|502
|2006.02.14 14:10
|close
|250
|0.06
|1.1869
|1.1900
|1.1865
|3.60
|1290.59
|503
|2006.02.14 14:10
|sell
|252
|0.06
|1.1869
|1.1894
|1.1859
|504
|2006.02.14 14:11
|sell
|253
|0.12
|1.1874
|1.1895
|1.1864
|505
|2006.02.14 14:19
|t/p
|253
|0.12
|1.1864
|1.1895
|1.1864
|12.00
|1302.59
|506
|2006.02.14 14:19
|close
|252
|0.06
|1.1864
|1.1894
|1.1859
|3.00
|1305.59
|507
|2006.02.14 14:19
|sell
|254
|0.07
|1.1866
|1.1891
|1.1856
|508
|2006.02.14 14:20
|sell
|255
|0.14
|1.1872
|1.1893
|1.1862
|509
|2006.02.14 14:35
|sell
|256
|0.28
|1.1877
|1.1894
|1.1867
|510
|2006.02.14 14:35
|close
|256
|0.28
|1.1872
|1.1894
|1.1867
|14.00
|1319.59
|511
|2006.02.14 14:35
|close
|255
|0.14
|1.1873
|1.1893
|1.1862
|-1.40
|1318.19
|512
|2006.02.14 14:35
|close
|254
|0.07
|1.1876
|1.1891
|1.1856
|-7.00
|1311.19
|513
|2006.02.14 20:30
|buy
|257
|0.07
|1.1917
|1.1892
|1.1927
|514
|2006.02.14 22:40
|buy
|258
|0.14
|1.1912
|1.1891
|1.1922
|515
|2006.02.14 23:15
|t/p
|258
|0.14
|1.1922
|1.1891
|1.1922
|14.00
|1325.19
|516
|2006.02.14 23:15
|close
|257
|0.07
|1.1922
|1.1892
|1.1927
|3.50
|1328.69
|517
|2006.02.15 12:00
|sell
|259
|0.07
|1.1907
|1.1932
|1.1897
|518
|2006.02.15 12:04
|sell
|260
|0.14
|1.1912
|1.1933
|1.1902
|519
|2006.02.15 13:36
|sell
|261
|0.28
|1.1917
|1.1934
|1.1907
|520
|2006.02.15 13:38
|sell
|262
|0.56
|1.1922
|1.1935
|1.1912
|521
|2006.02.15 13:38
|close
|262
|0.56
|1.1916
|1.1935
|1.1912
|33.60
|1362.29
|522
|2006.02.15 13:38
|close
|261
|0.28
|1.1917
|1.1934
|1.1907
|0.00
|1362.29
|523
|2006.02.15 13:38
|close
|260
|0.14
|1.1920
|1.1933
|1.1902
|-11.20
|1351.09
|524
|2006.02.15 13:39
|close
|259
|0.07
|1.1922
|1.1932
|1.1897
|-10.50
|1340.59
|525
|2006.02.15 14:30
|buy
|263
|0.07
|1.1935
|1.1910
|1.1945
|526
|2006.02.15 14:34
|buy
|264
|0.14
|1.1930
|1.1909
|1.1940
|527
|2006.02.15 14:38
|buy
|265
|0.28
|1.1926
|1.1909
|1.1936
|528
|2006.02.15 14:38
|close
|265
|0.28
|1.1931
|1.1909
|1.1936
|14.00
|1354.59
|529
|2006.02.15 14:38
|close
|264
|0.14
|1.1930
|1.1909
|1.1940
|0.00
|1354.59
|530
|2006.02.15 14:38
|close
|263
|0.07
|1.1934
|1.1910
|1.1945
|-0.70
|1353.89
|531
|2006.02.15 14:38
|buy
|266
|0.07
|1.1934
|1.1909
|1.1944
|532
|2006.02.15 14:39
|buy
|267
|0.14
|1.1926
|1.1905
|1.1936
|533
|2006.02.15 14:41
|buy
|268
|0.28
|1.1921
|1.1904
|1.1931
|534
|2006.02.15 14:47
|close
|268
|0.28
|1.1926
|1.1904
|1.1931
|14.00
|1367.89
|535
|2006.02.15 14:47
|close
|267
|0.14
|1.1925
|1.1905
|1.1936
|-1.40
|1366.49
|536
|2006.02.15 14:47
|close
|266
|0.07
|1.1926
|1.1909
|1.1944
|-5.60
|1360.89
|537
|2006.02.15 14:48
|buy
|269
|0.07
|1.1926
|1.1901
|1.1936
|538
|2006.02.15 15:01
|buy
|270
|0.14
|1.1920
|1.1899
|1.1930
|539
|2006.02.15 15:02
|buy
|271
|0.28
|1.1912
|1.1895
|1.1922
|540
|2006.02.15 15:02
|close
|271
|0.28
|1.1918
|1.1895
|1.1922
|16.80
|1377.69
|541
|2006.02.15 15:02
|close
|270
|0.14
|1.1921
|1.1899
|1.1930
|1.40
|1379.09
|542
|2006.02.15 15:02
|close
|269
|0.07
|1.1920
|1.1901
|1.1936
|-4.20
|1374.89
|543
|2006.02.15 16:30
|sell
|272
|0.07
|1.1890
|1.1915
|1.1880
|544
|2006.02.15 16:50
|t/p
|272
|0.07
|1.1880
|1.1915
|1.1880
|7.00
|1381.89
|545
|2006.02.15 16:50
|sell
|273
|0.07
|1.1878
|1.1903
|1.1868
|546
|2006.02.15 16:59
|sell
|274
|0.14
|1.1884
|1.1905
|1.1874
|547
|2006.02.15 17:01
|sell
|275
|0.28
|1.1889
|1.1906
|1.1879
|548
|2006.02.15 17:02
|close
|275
|0.28
|1.1884
|1.1906
|1.1879
|14.00
|1395.89
|549
|2006.02.15 17:02
|close
|274
|0.14
|1.1883
|1.1905
|1.1874
|1.40
|1397.29
|550
|2006.02.15 17:02
|close
|273
|0.07
|1.1886
|1.1903
|1.1868
|-5.60
|1391.69
|551
|2006.02.16 18:00
|buy
|276
|0.07
|1.1882
|1.1857
|1.1892
|552
|2006.02.16 18:21
|buy
|277
|0.14
|1.1877
|1.1856
|1.1887
|553
|2006.02.16 19:23
|t/p
|277
|0.14
|1.1887
|1.1856
|1.1887
|14.00
|1405.69
|554
|2006.02.16 19:23
|close
|276
|0.07
|1.1888
|1.1857
|1.1892
|4.20
|1409.89
|555
|2006.02.17 04:30
|sell
|278
|0.07
|1.1883
|1.1908
|1.1873
|556
|2006.02.17 04:35
|sell
|279
|0.14
|1.1887
|1.1908
|1.1877
|557
|2006.02.17 04:52
|sell
|280
|0.28
|1.1892
|1.1909
|1.1882
|558
|2006.02.17 04:53
|close
|280
|0.28
|1.1888
|1.1909
|1.1882
|11.20
|1421.09
|559
|2006.02.17 04:53
|close
|279
|0.14
|1.1887
|1.1908
|1.1877
|0.00
|1421.09
|560
|2006.02.17 04:53
|close
|278
|0.07
|1.1890
|1.1908
|1.1873
|-4.90
|1416.19
|561
|2006.02.17 04:53
|sell
|281
|0.07
|1.1890
|1.1915
|1.1880
|562
|2006.02.17 07:36
|t/p
|281
|0.07
|1.1880
|1.1915
|1.1880
|7.00
|1423.19
|563
|2006.02.17 07:36
|sell
|282
|0.07
|1.1878
|1.1903
|1.1868
|564
|2006.02.17 07:37
|sell
|283
|0.14
|1.1884
|1.1905
|1.1874
|565
|2006.02.17 07:44
|sell
|284
|0.28
|1.1888
|1.1905
|1.1878
|566
|2006.02.17 07:44
|close
|284
|0.28
|1.1884
|1.1905
|1.1878
|11.20
|1434.39
|567
|2006.02.17 07:44
|close
|283
|0.14
|1.1885
|1.1905
|1.1874
|-1.40
|1432.99
|568
|2006.02.17 07:44
|close
|282
|0.07
|1.1887
|1.1903
|1.1868
|-6.30
|1426.69
|569
|2006.02.17 07:45
|sell
|285
|0.07
|1.1886
|1.1911
|1.1876
|570
|2006.02.17 08:02
|t/p
|285
|0.07
|1.1876
|1.1911
|1.1876
|7.00
|1433.69
|571
|2006.02.17 15:30
|buy
|286
|0.07
|1.1929
|1.1904
|1.1939
|572
|2006.02.17 15:30
|buy
|287
|0.14
|1.1925
|1.1904
|1.1935
|573
|2006.02.17 15:32
|t/p
|287
|0.14
|1.1935
|1.1904
|1.1935
|14.00
|1447.69
|574
|2006.02.17 15:32
|close
|286
|0.07
|1.1936
|1.1904
|1.1939
|4.90
|1452.59
|575
|2006.02.17 15:32
|buy
|288
|0.07
|1.1943
|1.1918
|1.1953
|576
|2006.02.17 15:33
|buy
|289
|0.14
|1.1936
|1.1915
|1.1946
|577
|2006.02.17 15:52
|buy
|290
|0.28
|1.1930
|1.1913
|1.1940
|578
|2006.02.17 15:52
|buy
|291
|0.56
|1.1926
|1.1913
|1.1936
|579
|2006.02.17 15:55
|close
|291
|0.56
|1.1932
|1.1913
|1.1936
|33.60
|1486.19
|580
|2006.02.17 15:55
|close
|290
|0.28
|1.1930
|1.1913
|1.1940
|0.00
|1486.19
|581
|2006.02.17 15:55
|close
|289
|0.14
|1.1929
|1.1915
|1.1946
|-9.80
|1476.39
|582
|2006.02.17 15:56
|close
|288
|0.07
|1.1928
|1.1918
|1.1953
|-10.50
|1465.89
|583
|2006.02.17 15:56
|buy
|292
|0.07
|1.1926
|1.1901
|1.1936
|584
|2006.02.17 15:59
|buy
|293
|0.14
|1.1921
|1.1900
|1.1931
|585
|2006.02.17 16:18
|t/p
|293
|0.14
|1.1931
|1.1900
|1.1931
|14.00
|1479.89
|586
|2006.02.17 16:18
|close
|292
|0.07
|1.1932
|1.1901
|1.1936
|4.20
|1484.09
|587
|2006.02.20 13:00
|sell
|294
|0.07
|1.1935
|1.1960
|1.1925
|588
|2006.02.20 13:07
|sell
|295
|0.14
|1.1940
|1.1961
|1.1930
|589
|2006.02.20 13:46
|sell
|296
|0.28
|1.1945
|1.1962
|1.1935
|590
|2006.02.20 13:46
|close
|296
|0.28
|1.1939
|1.1962
|1.1935
|16.80
|1500.89
|591
|2006.02.20 13:46
|close
|295
|0.14
|1.1941
|1.1961
|1.1930
|-1.40
|1499.49
|592
|2006.02.20 13:46
|close
|294
|0.07
|1.1945
|1.1960
|1.1925
|-7.00
|1492.49
|593
|2006.02.22 02:00
|buy
|297
|0.07
|1.1923
|1.1898
|1.1933
|594
|2006.02.22 03:59
|buy
|298
|0.14
|1.1918
|1.1897
|1.1928
|595
|2006.02.22 06:44
|t/p
|298
|0.14
|1.1928
|1.1897
|1.1928
|14.00
|1506.49
|596
|2006.02.22 06:44
|close
|297
|0.07
|1.1928
|1.1898
|1.1933
|3.50
|1509.99
|597
|2006.02.22 08:30
|sell
|299
|0.08
|1.1909
|1.1934
|1.1899
|598
|2006.02.22 08:32
|sell
|300
|0.16
|1.1914
|1.1935
|1.1904
|599
|2006.02.22 08:53
|t/p
|300
|0.16
|1.1904
|1.1935
|1.1904
|16.00
|1525.99
|600
|2006.02.22 08:53
|close
|299
|0.08
|1.1904
|1.1934
|1.1899
|4.00
|1529.99
|601
|2006.02.22 08:53
|sell
|301
|0.08
|1.1906
|1.1931
|1.1896
|602
|2006.02.22 08:54
|sell
|302
|0.16
|1.1911
|1.1932
|1.1901
|603
|2006.02.22 09:04
|t/p
|302
|0.16
|1.1901
|1.1932
|1.1901
|16.00
|1545.99
|604
|2006.02.22 09:04
|close
|301
|0.08
|1.1900
|1.1931
|1.1896
|4.80
|1550.79
|605
|2006.02.22 20:30
|buy
|303
|0.08
|1.1905
|1.1880
|1.1915
|606
|2006.02.22 21:23
|t/p
|303
|0.08
|1.1915
|1.1880
|1.1915
|8.00
|1558.79
|607
|2006.02.23 04:00
|sell
|304
|0.08
|1.1897
|1.1922
|1.1887
|608
|2006.02.23 04:23
|sell
|305
|0.16
|1.1902
|1.1923
|1.1892
|609
|2006.02.23 04:32
|sell
|306
|0.32
|1.1907
|1.1924
|1.1897
|610
|2006.02.23 04:37
|close
|306
|0.32
|1.1902
|1.1924
|1.1897
|16.00
|1574.79
|611
|2006.02.23 04:37
|close
|305
|0.16
|1.1904
|1.1923
|1.1892
|-3.20
|1571.59
|612
|2006.02.23 04:37
|close
|304
|0.08
|1.1906
|1.1922
|1.1887
|-7.20
|1564.39
|613
|2006.02.23 05:00
|buy
|307
|0.08
|1.1912
|1.1887
|1.1922
|614
|2006.02.23 05:01
|buy
|308
|0.16
|1.1907
|1.1886
|1.1917
|615
|2006.02.23 06:13
|t/p
|308
|0.16
|1.1917
|1.1886
|1.1917
|16.00
|1580.39
|616
|2006.02.23 06:13
|close
|307
|0.08
|1.1917
|1.1887
|1.1922
|4.00
|1584.39
|617
|2006.02.23 20:30
|sell
|309
|0.08
|1.1916
|1.1941
|1.1906
|618
|2006.02.23 20:45
|sell
|310
|0.16
|1.1921
|1.1942
|1.1911
|619
|2006.02.23 21:36
|sell
|311
|0.32
|1.1926
|1.1943
|1.1916
|620
|2006.02.23 21:43
|close
|311
|0.32
|1.1922
|1.1943
|1.1916
|12.80
|1597.19
|621
|2006.02.23 21:43
|close
|310
|0.16
|1.1926
|1.1942
|1.1911
|-8.00
|1589.19
|622
|2006.02.23 21:43
|close
|309
|0.08
|1.1925
|1.1941
|1.1906
|-7.20
|1581.99
|623
|2006.02.24 08:00
|sell
|312
|0.08
|1.1919
|1.1944
|1.1909
|624
|2006.02.24 08:07
|t/p
|312
|0.08
|1.1909
|1.1944
|1.1909
|8.00
|1589.99
|625
|2006.02.24 08:07
|sell
|313
|0.08
|1.1907
|1.1932
|1.1897
|626
|2006.02.24 08:14
|t/p
|313
|0.08
|1.1897
|1.1932
|1.1897
|8.00
|1597.99
|627
|2006.02.24 08:14
|sell
|314
|0.08
|1.1895
|1.1920
|1.1885
|628
|2006.02.24 08:15
|sell
|315
|0.16
|1.1901
|1.1922
|1.1891
|629
|2006.02.24 08:18
|sell
|316
|0.32
|1.1907
|1.1924
|1.1897
|630
|2006.02.24 08:19
|close
|316
|0.32
|1.1901
|1.1924
|1.1897
|19.20
|1617.19
|631
|2006.02.24 08:19
|close
|315
|0.16
|1.1902
|1.1922
|1.1891
|-1.60
|1615.59
|632
|2006.02.24 08:20
|close
|314
|0.08
|1.1903
|1.1920
|1.1885
|-6.40
|1609.19
|633
|2006.02.24 08:20
|sell
|317
|0.08
|1.1906
|1.1931
|1.1896
|634
|2006.02.24 08:28
|t/p
|317
|0.08
|1.1896
|1.1931
|1.1896
|8.00
|1617.19
|635
|2006.02.24 08:28
|sell
|318
|0.08
|1.1894
|1.1919
|1.1884
|636
|2006.02.24 08:29
|sell
|319
|0.16
|1.1899
|1.1920
|1.1889
|637
|2006.02.24 08:36
|t/p
|319
|0.16
|1.1889
|1.1920
|1.1889
|16.00
|1633.19
|638
|2006.02.24 08:36
|close
|318
|0.08
|1.1888
|1.1919
|1.1884
|4.80
|1637.99
|639
|2006.02.28 04:30
|buy
|320
|0.08
|1.1863
|1.1838
|1.1873
|640
|2006.02.28 04:35
|buy
|321
|0.16
|1.1858
|1.1837
|1.1868
|641
|2006.02.28 06:11
|t/p
|321
|0.16
|1.1868
|1.1837
|1.1868
|16.00
|1653.99
|642
|2006.02.28 06:11
|close
|320
|0.08
|1.1869
|1.1838
|1.1873
|4.80
|1658.79
|643
|2006.03.01 17:00
|sell
|322
|0.08
|1.1897
|1.1922
|1.1887
|644
|2006.03.01 17:04
|sell
|323
|0.16
|1.1902
|1.1923
|1.1892
|645
|2006.03.01 17:06
|sell
|324
|0.32
|1.1906
|1.1923
|1.1896
|646
|2006.03.01 17:07
|close
|324
|0.32
|1.1901
|1.1923
|1.1896
|16.00
|1674.79
|647
|2006.03.01 17:08
|close
|323
|0.16
|1.1904
|1.1923
|1.1892
|-3.20
|1671.59
|648
|2006.03.01 17:08
|close
|322
|0.08
|1.1902
|1.1922
|1.1887
|-4.00
|1667.59
|649
|2006.03.01 17:08
|sell
|325
|0.08
|1.1899
|1.1924
|1.1889
|650
|2006.03.01 17:08
|sell
|326
|0.16
|1.1905
|1.1926
|1.1895
|651
|2006.03.01 17:09
|sell
|327
|0.32
|1.1909
|1.1926
|1.1899
|652
|2006.03.01 17:10
|close
|327
|0.32
|1.1905
|1.1926
|1.1899
|12.80
|1680.39
|653
|2006.03.01 17:11
|close
|326
|0.16
|1.1906
|1.1926
|1.1895
|-1.60
|1678.79
|654
|2006.03.01 17:11
|close
|325
|0.08
|1.1905
|1.1924
|1.1889
|-4.80
|1673.99
|655
|2006.03.01 17:11
|sell
|328
|0.08
|1.1902
|1.1927
|1.1892
|656
|2006.03.01 17:11
|sell
|329
|0.16
|1.1907
|1.1928
|1.1897
|657
|2006.03.01 17:35
|sell
|330
|0.32
|1.1912
|1.1929
|1.1902
|658
|2006.03.01 17:39
|close
|330
|0.32
|1.1907
|1.1929
|1.1902
|16.00
|1689.99
|659
|2006.03.01 17:39
|close
|329
|0.16
|1.1908
|1.1928
|1.1897
|-1.60
|1688.39
|660
|2006.03.01 17:40
|close
|328
|0.08
|1.1906
|1.1927
|1.1892
|-3.20
|1685.19
|661
|2006.03.02 07:00
|buy
|331
|0.08
|1.1931
|1.1906
|1.1941
|662
|2006.03.02 07:02
|buy
|332
|0.16
|1.1927
|1.1906
|1.1937
|663
|2006.03.02 08:01
|t/p
|332
|0.16
|1.1937
|1.1906
|1.1937
|16.00
|1701.19
|664
|2006.03.02 08:01
|close
|331
|0.08
|1.1937
|1.1906
|1.1941
|4.80
|1705.99
|665
|2006.03.06 11:00
|sell
|333
|0.09
|1.2034
|1.2059
|1.2024
|666
|2006.03.06 11:50
|sell
|334
|0.18
|1.2040
|1.2061
|1.2030
|667
|2006.03.06 12:20
|t/p
|334
|0.18
|1.2030
|1.2061
|1.2030
|18.00
|1723.99
|668
|2006.03.06 12:20
|close
|333
|0.09
|1.2029
|1.2059
|1.2024
|4.50
|1728.49
|669
|2006.03.08 08:00
|buy
|335
|0.09
|1.1919
|1.1894
|1.1929
|670
|2006.03.08 08:12
|buy
|336
|0.18
|1.1913
|1.1892
|1.1923
|671
|2006.03.08 08:44
|buy
|337
|0.36
|1.1906
|1.1889
|1.1916
|672
|2006.03.08 08:47
|close
|337
|0.36
|1.1911
|1.1889
|1.1916
|18.00
|1746.49
|673
|2006.03.08 08:47
|close
|336
|0.18
|1.1910
|1.1892
|1.1923
|-5.40
|1741.09
|674
|2006.03.08 08:47
|close
|335
|0.09
|1.1913
|1.1894
|1.1929
|-5.40
|1735.69
|675
|2006.03.09 14:00
|sell
|338
|0.09
|1.1916
|1.1941
|1.1906
|676
|2006.03.09 14:07
|sell
|339
|0.18
|1.1922
|1.1943
|1.1912
|677
|2006.03.09 14:12
|sell
|340
|0.36
|1.1927
|1.1944
|1.1917
|678
|2006.03.09 14:15
|close
|340
|0.36
|1.1923
|1.1944
|1.1917
|14.40
|1750.09
|679
|2006.03.09 14:15
|close
|339
|0.18
|1.1924
|1.1943
|1.1912
|-3.60
|1746.49
|680
|2006.03.09 14:15
|close
|338
|0.09
|1.1922
|1.1941
|1.1906
|-5.40
|1741.09
|681
|2006.03.09 14:15
|sell
|341
|0.09
|1.1924
|1.1949
|1.1914
|682
|2006.03.09 14:15
|sell
|342
|0.18
|1.1929
|1.1950
|1.1919
|683
|2006.03.09 14:21
|t/p
|342
|0.18
|1.1919
|1.1950
|1.1919
|18.00
|1759.09
|684
|2006.03.09 14:21
|close
|341
|0.09
|1.1918
|1.1949
|1.1914
|5.40
|1764.49
|685
|2006.03.09 14:21
|sell
|343
|0.09
|1.1918
|1.1943
|1.1908
|686
|2006.03.09 14:22
|sell
|344
|0.18
|1.1923
|1.1944
|1.1913
|687
|2006.03.09 14:22
|sell
|345
|0.36
|1.1927
|1.1944
|1.1917
|688
|2006.03.09 14:23
|close
|345
|0.36
|1.1923
|1.1944
|1.1917
|14.40
|1778.89
|689
|2006.03.09 14:23
|close
|344
|0.18
|1.1927
|1.1944
|1.1913
|-7.20
|1771.69
|690
|2006.03.09 14:24
|close
|343
|0.09
|1.1925
|1.1943
|1.1908
|-6.30
|1765.39
|691
|2006.03.09 14:24
|sell
|346
|0.09
|1.1918
|1.1943
|1.1908
|692
|2006.03.09 14:24
|sell
|347
|0.18
|1.1923
|1.1944
|1.1913
|693
|2006.03.09 14:28
|t/p
|347
|0.18
|1.1913
|1.1944
|1.1913
|18.00
|1783.39
|694
|2006.03.09 14:28
|close
|346
|0.09
|1.1913
|1.1943
|1.1908
|4.50
|1787.89
|695
|2006.03.09 14:28
|sell
|348
|0.09
|1.1913
|1.1938
|1.1903
|696
|2006.03.09 14:29
|sell
|349
|0.18
|1.1918
|1.1939
|1.1908
|697
|2006.03.09 14:30
|sell
|350
|0.36
|1.1923
|1.1940
|1.1913
|698
|2006.03.09 14:30
|close
|350
|0.36
|1.1916
|1.1940
|1.1913
|25.20
|1813.09
|699
|2006.03.09 14:30
|close
|349
|0.18
|1.1918
|1.1939
|1.1908
|0.00
|1813.09
|700
|2006.03.09 14:30
|close
|348
|0.09
|1.1917
|1.1938
|1.1903
|-3.60
|1809.49
|701
|2006.03.10 08:00
|buy
|351
|0.09
|1.1921
|1.1896
|1.1931
|702
|2006.03.10 10:15
|buy
|352
|0.18
|1.1916
|1.1895
|1.1926
|703
|2006.03.10 10:53
|t/p
|352
|0.18
|1.1926
|1.1895
|1.1926
|18.00
|1827.49
|704
|2006.03.10 10:53
|close
|351
|0.09
|1.1926
|1.1896
|1.1931
|4.50
|1831.99
|705
|2006.03.10 14:30
|sell
|353
|0.09
|1.1875
|1.1900
|1.1865
|706
|2006.03.10 14:38
|t/p
|353
|0.09
|1.1865
|1.1900
|1.1865
|9.00
|1840.99
|707
|2006.03.10 14:38
|sell
|354
|0.09
|1.1861
|1.1886
|1.1851
|708
|2006.03.10 14:39
|sell
|355
|0.18
|1.1865
|1.1886
|1.1855
|709
|2006.03.10 14:40
|sell
|356
|0.36
|1.1870
|1.1887
|1.1860
|710
|2006.03.10 14:43
|sell
|357
|0.72
|1.1875
|1.1888
|1.1865
|711
|2006.03.10 14:44
|close
|357
|0.72
|1.1871
|1.1888
|1.1865
|28.80
|1869.79
|712
|2006.03.10 14:44
|close
|356
|0.36
|1.1872
|1.1887
|1.1860
|-7.20
|1862.59
|713
|2006.03.10 14:44
|close
|355
|0.18
|1.1867
|1.1886
|1.1855
|-3.60
|1858.99
|714
|2006.03.10 14:44
|close
|354
|0.09
|1.1869
|1.1886
|1.1851
|-7.20
|1851.79
|715
|2006.03.10 14:44
|sell
|358
|0.09
|1.1866
|1.1891
|1.1856
|716
|2006.03.10 14:45
|sell
|359
|0.18
|1.1872
|1.1893
|1.1862
|717
|2006.03.10 14:59
|sell
|360
|0.36
|1.1877
|1.1894
|1.1867
|718
|2006.03.10 15:02
|sell
|361
|0.72
|1.1882
|1.1895
|1.1872
|719
|2006.03.10 15:03
|close
|361
|0.72
|1.1876
|1.1895
|1.1872
|43.20
|1894.99
|720
|2006.03.10 15:03
|close
|360
|0.36
|1.1877
|1.1894
|1.1867
|0.00
|1894.99
|721
|2006.03.10 15:04
|close
|359
|0.18
|1.1881
|1.1893
|1.1862
|-16.20
|1878.79
|722
|2006.03.10 15:04
|close
|358
|0.09
|1.1883
|1.1891
|1.1856
|-15.30
|1863.49
|723
|2006.03.10 21:00
|buy
|362
|0.09
|1.1918
|1.1893
|1.1928
|724
|2006.03.10 21:00
|buy
|363
|0.18
|1.1913
|1.1892
|1.1923
|725
|2006.03.12 23:48
|t/p
|363
|0.18
|1.1923
|1.1892
|1.1923
|18.00
|1881.49
|726
|2006.03.12 23:48
|close
|362
|0.09
|1.1923
|1.1893
|1.1928
|4.50
|1885.99
|727
|2006.03.13 14:00
|sell
|364
|0.09
|1.1925
|1.1950
|1.1915
|728
|2006.03.13 15:02
|sell
|365
|0.18
|1.1929
|1.1950
|1.1919
|729
|2006.03.13 15:27
|sell
|366
|0.36
|1.1934
|1.1951
|1.1924
|730
|2006.03.13 15:38
|sell
|367
|0.72
|1.1939
|1.1952
|1.1929
|731
|2006.03.13 15:38
|close
|367
|0.72
|1.1934
|1.1952
|1.1929
|36.00
|1921.99
|732
|2006.03.13 15:38
|close
|366
|0.36
|1.1935
|1.1951
|1.1924
|-3.60
|1918.39
|733
|2006.03.13 15:38
|close
|365
|0.18
|1.1930
|1.1950
|1.1919
|-1.80
|1916.59
|734
|2006.03.13 15:38
|close
|364
|0.09
|1.1932
|1.1950
|1.1915
|-6.30
|1910.29
|735
|2006.03.13 16:30
|buy
|368
|0.10
|1.1947
|1.1922
|1.1957
|736
|2006.03.13 16:43
|buy
|369
|0.20
|1.1942
|1.1921
|1.1952
|737
|2006.03.13 17:11
|buy
|370
|0.40
|1.1937
|1.1920
|1.1947
|738
|2006.03.13 17:15
|close
|370
|0.40
|1.1942
|1.1920
|1.1947
|20.00
|1930.29
|739
|2006.03.13 17:15
|close
|369
|0.20
|1.1941
|1.1921
|1.1952
|-2.00
|1928.29
|740
|2006.03.13 17:15
|close
|368
|0.10
|1.1939
|1.1922
|1.1957
|-8.00
|1920.29
|741
|2006.03.14 12:00
|sell
|371
|0.10
|1.1948
|1.1973
|1.1938
|742
|2006.03.14 12:05
|sell
|372
|0.20
|1.1953
|1.1974
|1.1943
|743
|2006.03.14 12:07
|t/p
|372
|0.20
|1.1943
|1.1974
|1.1943
|20.00
|1940.29
|744
|2006.03.14 12:07
|close
|371
|0.10
|1.1943
|1.1973
|1.1938
|5.00
|1945.29
|745
|2006.03.14 12:07
|sell
|373
|0.10
|1.1945
|1.1970
|1.1935
|746
|2006.03.14 12:07
|sell
|374
|0.20
|1.1950
|1.1971
|1.1940
|747
|2006.03.14 13:12
|sell
|375
|0.40
|1.1955
|1.1972
|1.1945
|748
|2006.03.14 13:14
|close
|375
|0.40
|1.1951
|1.1972
|1.1945
|16.00
|1961.29
|749
|2006.03.14 13:14
|close
|374
|0.20
|1.1953
|1.1971
|1.1940
|-6.00
|1955.29
|750
|2006.03.14 13:14
|close
|373
|0.10
|1.1955
|1.1970
|1.1935
|-10.00
|1945.29
|751
|2006.03.14 15:00
|buy
|376
|0.10
|1.1989
|1.1964
|1.1999
|752
|2006.03.14 15:02
|t/p
|376
|0.10
|1.1999
|1.1964
|1.1999
|10.00
|1955.29
|753
|2006.03.14 15:02
|buy
|377
|0.10
|1.2002
|1.1977
|1.2012
|754
|2006.03.14 15:06
|buy
|378
|0.20
|1.1997
|1.1976
|1.2007
|755
|2006.03.14 15:25
|t/p
|378
|0.20
|1.2007
|1.1976
|1.2007
|20.00
|1975.29
|756
|2006.03.14 15:25
|close
|377
|0.10
|1.2009
|1.1977
|1.2012
|7.00
|1982.29
|757
|2006.03.14 15:25
|buy
|379
|0.10
|1.2009
|1.1984
|1.2019
|758
|2006.03.14 15:30
|t/p
|379
|0.10
|1.2019
|1.1984
|1.2019
|10.00
|1992.29
|759
|2006.03.16 07:30
|sell
|380
|0.10
|1.2044
|1.2069
|1.2034
|760
|2006.03.16 07:49
|sell
|381
|0.20
|1.2048
|1.2069
|1.2038
|761
|2006.03.16 07:53
|sell
|382
|0.40
|1.2053
|1.2070
|1.2043
|762
|2006.03.16 07:54
|sell
|383
|0.80
|1.2058
|1.2071
|1.2048
|763
|2006.03.16 07:56
|close
|383
|0.80
|1.2054
|1.2071
|1.2048
|32.00
|2024.29
|764
|2006.03.16 07:56
|close
|382
|0.40
|1.2053
|1.2070
|1.2043
|0.00
|2024.29
|765
|2006.03.16 07:56
|close
|381
|0.20
|1.2057
|1.2069
|1.2038
|-18.00
|2006.29
|766
|2006.03.16 07:56
|close
|380
|0.10
|1.2056
|1.2069
|1.2034
|-12.00
|1994.29
|767
|2006.03.16 07:56
|sell
|384
|0.10
|1.2057
|1.2082
|1.2047
|768
|2006.03.16 07:59
|sell
|385
|0.20
|1.2062
|1.2083
|1.2052
|769
|2006.03.16 08:19
|sell
|386
|0.40
|1.2067
|1.2084
|1.2057
|770
|2006.03.16 08:21
|close
|386
|0.40
|1.2063
|1.2084
|1.2057
|16.00
|2010.29
|771
|2006.03.16 08:21
|close
|385
|0.20
|1.2064
|1.2083
|1.2052
|-4.00
|2006.29
|772
|2006.03.16 08:21
|close
|384
|0.10
|1.2066
|1.2082
|1.2047
|-9.00
|1997.29
|773
|2006.03.16 08:30
|buy
|387
|0.10
|1.2065
|1.2040
|1.2075
|774
|2006.03.16 08:30
|buy
|388
|0.20
|1.2060
|1.2039
|1.2070
|775
|2006.03.16 08:53
|buy
|389
|0.40
|1.2054
|1.2037
|1.2064
|776
|2006.03.16 08:54
|close
|389
|0.40
|1.2060
|1.2037
|1.2064
|24.00
|2021.29
|777
|2006.03.16 08:54
|close
|388
|0.20
|1.2058
|1.2039
|1.2070
|-4.00
|2017.29
|778
|2006.03.16 08:54
|close
|387
|0.10
|1.2059
|1.2040
|1.2075
|-6.00
|2011.29
|779
|2006.03.16 08:54
|buy
|390
|0.10
|1.2059
|1.2034
|1.2069
|780
|2006.03.16 09:07
|t/p
|390
|0.10
|1.2069
|1.2034
|1.2069
|10.00
|2021.29
|781
|2006.03.20 02:30
|sell
|391
|0.10
|1.2175
|1.2200
|1.2165
|782
|2006.03.20 05:17
|t/p
|391
|0.10
|1.2165
|1.2200
|1.2165
|10.00
|2031.29
|783
|2006.03.20 09:30
|buy
|392
|0.10
|1.2193
|1.2168
|1.2203
|784
|2006.03.20 09:32
|buy
|393
|0.20
|1.2189
|1.2168
|1.2199
|785
|2006.03.20 09:49
|buy
|394
|0.40
|1.2184
|1.2167
|1.2194
|786
|2006.03.20 09:49
|close
|394
|0.40
|1.2188
|1.2167
|1.2194
|16.00
|2047.29
|787
|2006.03.20 09:49
|close
|393
|0.20
|1.2187
|1.2168
|1.2199
|-4.00
|2043.29
|788
|2006.03.20 09:49
|close
|392
|0.10
|1.2185
|1.2168
|1.2203
|-8.00
|2035.29
|789
|2006.03.20 09:50
|buy
|395
|0.10
|1.2186
|1.2161
|1.2196
|790
|2006.03.20 09:59
|buy
|396
|0.20
|1.2181
|1.2160
|1.2191
|791
|2006.03.20 10:18
|t/p
|396
|0.20
|1.2191
|1.2160
|1.2191
|20.00
|2055.29
|792
|2006.03.20 10:18
|close
|395
|0.10
|1.2191
|1.2161
|1.2196
|5.00
|2060.29
|793
|2006.03.20 12:30
|sell
|397
|0.10
|1.2171
|1.2196
|1.2161
|794
|2006.03.20 12:33
|sell
|398
|0.20
|1.2176
|1.2197
|1.2166
|795
|2006.03.20 12:56
|sell
|399
|0.40
|1.2181
|1.2198
|1.2171
|796
|2006.03.20 12:57
|sell
|400
|0.80
|1.2186
|1.2199
|1.2176
|797
|2006.03.20 12:58
|close
|400
|0.80
|1.2179
|1.2199
|1.2176
|56.00
|2116.29
|798
|2006.03.20 12:58
|close
|399
|0.40
|1.2180
|1.2198
|1.2171
|4.00
|2120.29
|799
|2006.03.20 12:59
|close
|398
|0.20
|1.2184
|1.2197
|1.2166
|-16.00
|2104.29
|800
|2006.03.20 12:59
|close
|397
|0.10
|1.2187
|1.2196
|1.2161
|-16.00
|2088.29
|801
|2006.03.20 12:59
|sell
|401
|0.10
|1.2184
|1.2209
|1.2174
|802
|2006.03.20 13:13
|t/p
|401
|0.10
|1.2174
|1.2209
|1.2174
|10.00
|2098.29
|803
|2006.03.20 13:13
|buy
|402
|0.10
|1.2174
|1.2149
|1.2184
|804
|2006.03.20 13:25
|t/p
|402
|0.10
|1.2184
|1.2149
|1.2184
|10.00
|2108.29
|805
|2006.03.20 13:25
|buy
|403
|0.11
|1.2186
|1.2161
|1.2196
|806
|2006.03.20 13:25
|buy
|404
|0.22
|1.2179
|1.2158
|1.2189
|807
|2006.03.20 13:38
|buy
|405
|0.44
|1.2174
|1.2157
|1.2184
|808
|2006.03.20 13:38
|close
|405
|0.44
|1.2180
|1.2157
|1.2184
|26.40
|2134.69
|809
|2006.03.20 13:38
|close
|404
|0.22
|1.2179
|1.2158
|1.2189
|0.00
|2134.69
|810
|2006.03.20 13:38
|close
|403
|0.11
|1.2183
|1.2161
|1.2196
|-3.30
|2131.39
|811
|2006.03.20 14:30
|sell
|406
|0.11
|1.2172
|1.2197
|1.2162
|812
|2006.03.20 14:33
|t/p
|406
|0.11
|1.2162
|1.2197
|1.2162
|11.00
|2142.39
|813
|2006.03.20 14:33
|sell
|407
|0.11
|1.2160
|1.2185
|1.2150
|814
|2006.03.20 14:33
|sell
|408
|0.22
|1.2166
|1.2187
|1.2156
|815
|2006.03.20 14:37
|sell
|409
|0.44
|1.2170
|1.2187
|1.2160
|816
|2006.03.20 14:38
|close
|409
|0.44
|1.2166
|1.2187
|1.2160
|17.60
|2159.99
|817
|2006.03.20 14:38
|close
|408
|0.22
|1.2167
|1.2187
|1.2156
|-2.20
|2157.79
|818
|2006.03.20 14:38
|close
|407
|0.11
|1.2169
|1.2185
|1.2150
|-9.90
|2147.89
|819
|2006.03.20 14:39
|sell
|410
|0.11
|1.2169
|1.2194
|1.2159
|820
|2006.03.20 14:40
|sell
|411
|0.22
|1.2174
|1.2195
|1.2164
|821
|2006.03.20 14:41
|sell
|412
|0.44
|1.2179
|1.2196
|1.2169
|822
|2006.03.20 14:41
|close
|412
|0.44
|1.2175
|1.2196
|1.2169
|17.60
|2165.49
|823
|2006.03.20 14:41
|close
|411
|0.22
|1.2176
|1.2195
|1.2164
|-4.40
|2161.09
|824
|2006.03.20 14:41
|close
|410
|0.11
|1.2171
|1.2194
|1.2159
|-2.20
|2158.89
|825
|2006.03.20 14:41
|sell
|413
|0.11
|1.2171
|1.2196
|1.2161
|826
|2006.03.20 14:43
|sell
|414
|0.22
|1.2177
|1.2198
|1.2167
|827
|2006.03.20 14:48
|t/p
|414
|0.22
|1.2167
|1.2198
|1.2167
|22.00
|2180.89
|828
|2006.03.20 14:48
|close
|413
|0.11
|1.2166
|1.2196
|1.2161
|5.50
|2186.39
|829
|2006.03.20 14:48
|sell
|415
|0.11
|1.2166
|1.2191
|1.2156
|830
|2006.03.20 14:57
|sell
|416
|0.22
|1.2170
|1.2191
|1.2160
|831
|2006.03.20 15:11
|sell
|417
|0.44
|1.2175
|1.2192
|1.2165
|832
|2006.03.20 15:13
|close
|417
|0.44
|1.2171
|1.2192
|1.2165
|17.60
|2203.99
|833
|2006.03.20 15:13
|close
|416
|0.22
|1.2168
|1.2191
|1.2160
|4.40
|2208.39
|834
|2006.03.20 15:13
|close
|415
|0.11
|1.2169
|1.2191
|1.2156
|-3.30
|2205.09
|835
|2006.03.22 15:30
|buy
|418
|0.11
|1.2108
|1.2083
|1.2118
|836
|2006.03.22 15:32
|buy
|419
|0.22
|1.2103
|1.2082
|1.2113
|837
|2006.03.22 15:47
|buy
|420
|0.44
|1.2098
|1.2081
|1.2108
|838
|2006.03.22 15:59
|buy
|421
|0.88
|1.2093
|1.2080
|1.2103
|839
|2006.03.22 16:00
|buy
|422
|1.76
|1.2086
|1.2077
|1.2096
|840
|2006.03.22 16:01
|close
|422
|1.76
|1.2092
|1.2077
|1.2096
|105.60
|2310.69
|841
|2006.03.22 16:02
|close
|421
|0.88
|1.2091
|1.2080
|1.2103
|-17.60
|2293.09
|842
|2006.03.22 16:02
|close
|420
|0.44
|1.2092
|1.2081
|1.2108
|-26.40
|2266.69
|843
|2006.03.22 16:02
|close
|419
|0.22
|1.2093
|1.2082
|1.2113
|-22.00
|2244.69
|844
|2006.03.22 16:02
|close
|418
|0.11
|1.2090
|1.2083
|1.2118
|-19.80
|2224.89
|845
|2006.03.24 15:30
|buy
|423
|0.11
|1.2020
|1.1995
|1.2030
|846
|2006.03.24 15:31
|buy
|424
|0.22
|1.2013
|1.1992
|1.2023
|847
|2006.03.24 15:45
|t/p
|424
|0.22
|1.2023
|1.1992
|1.2023
|22.00
|2246.89
|848
|2006.03.24 15:45
|close
|423
|0.11
|1.2023
|1.1995
|1.2030
|3.30
|2250.19
|849
|2006.03.24 15:45
|buy
|425
|0.11
|1.2023
|1.1998
|1.2033
|850
|2006.03.24 15:49
|buy
|426
|0.22
|1.2016
|1.1995
|1.2026
|851
|2006.03.24 16:13
|buy
|427
|0.44
|1.2009
|1.1992
|1.2019
|852
|2006.03.24 16:13
|close
|427
|0.44
|1.2014
|1.1992
|1.2019
|22.00
|2272.19
|853
|2006.03.24 16:13
|close
|426
|0.22
|1.2013
|1.1995
|1.2026
|-6.60
|2265.59
|854
|2006.03.24 16:13
|close
|425
|0.11
|1.2012
|1.1998
|1.2033
|-12.10
|2253.49
|855
|2006.03.27 13:30
|sell
|428
|0.11
|1.2026
|1.2051
|1.2016
|856
|2006.03.27 13:30
|sell
|429
|0.22
|1.2030
|1.2051
|1.2020
|857
|2006.03.27 13:47
|sell
|430
|0.44
|1.2035
|1.2052
|1.2025
|858
|2006.03.27 13:47
|close
|430
|0.44
|1.2031
|1.2052
|1.2025
|17.60
|2271.09
|859
|2006.03.27 13:47
|close
|429
|0.22
|1.2032
|1.2051
|1.2020
|-4.40
|2266.69
|860
|2006.03.27 13:47
|close
|428
|0.11
|1.2028
|1.2051
|1.2016
|-2.20
|2264.49
|861
|2006.03.27 13:47
|sell
|431
|0.11
|1.2028
|1.2053
|1.2018
|862
|2006.03.27 13:48
|sell
|432
|0.22
|1.2033
|1.2054
|1.2023
|863
|2006.03.27 14:06
|t/p
|432
|0.22
|1.2023
|1.2054
|1.2023
|22.00
|2286.49
|864
|2006.03.27 14:06
|close
|431
|0.11
|1.2022
|1.2053
|1.2018
|6.60
|2293.09
|865
|2006.03.28 09:30
|buy
|433
|0.11
|1.2070
|1.2045
|1.2080
|866
|2006.03.28 09:43
|buy
|434
|0.22
|1.2066
|1.2045
|1.2076
|867
|2006.03.28 09:43
|buy
|435
|0.44
|1.2061
|1.2044
|1.2071
|868
|2006.03.28 09:43
|buy
|436
|0.88
|1.2056
|1.2043
|1.2066
|869
|2006.03.28 09:44
|close
|436
|0.88
|1.2061
|1.2043
|1.2066
|44.00
|2337.09
|870
|2006.03.28 09:44
|close
|435
|0.44
|1.2064
|1.2044
|1.2071
|13.20
|2350.29
|871
|2006.03.28 09:44
|close
|434
|0.22
|1.2062
|1.2045
|1.2076
|-8.80
|2341.49
|872
|2006.03.28 09:44
|close
|433
|0.11
|1.2063
|1.2045
|1.2080
|-7.70
|2333.79
|873
|2006.03.28 09:45
|buy
|437
|0.12
|1.2067
|1.2042
|1.2077
|874
|2006.03.28 09:49
|buy
|438
|0.24
|1.2062
|1.2041
|1.2072
|875
|2006.03.28 10:11
|buy
|439
|0.48
|1.2057
|1.2040
|1.2067
|876
|2006.03.28 10:13
|close
|439
|0.48
|1.2061
|1.2040
|1.2067
|19.20
|2352.99
|877
|2006.03.28 10:13
|close
|438
|0.24
|1.2060
|1.2041
|1.2072
|-4.80
|2348.19
|878
|2006.03.28 10:14
|close
|437
|0.12
|1.2059
|1.2042
|1.2077
|-9.60
|2338.59
|879
|2006.03.28 21:30
|sell
|440
|0.12
|1.2010
|1.2035
|1.2000
|880
|2006.03.28 21:31
|sell
|441
|0.24
|1.2015
|1.2036
|1.2005
|881
|2006.03.28 21:41
|sell
|442
|0.48
|1.2020
|1.2037
|1.2010
|882
|2006.03.28 21:42
|close
|442
|0.48
|1.2016
|1.2037
|1.2010
|19.20
|2357.79
|883
|2006.03.28 21:43
|close
|441
|0.24
|1.2017
|1.2036
|1.2005
|-4.80
|2352.99
|884
|2006.03.28 21:43
|close
|440
|0.12
|1.2019
|1.2035
|1.2000
|-10.80
|2342.19
|885
|2006.03.28 21:43
|sell
|443
|0.12
|1.2013
|1.2038
|1.2003
|886
|2006.03.28 22:22
|t/p
|443
|0.12
|1.2003
|1.2038
|1.2003
|12.00
|2354.19
|887
|2006.03.29 17:30
|buy
|444
|0.12
|1.2036
|1.2011
|1.2046
|888
|2006.03.29 17:32
|buy
|445
|0.24
|1.2030
|1.2009
|1.2040
|889
|2006.03.29 17:37
|t/p
|445
|0.24
|1.2040
|1.2009
|1.2040
|24.00
|2378.19
|890
|2006.03.29 17:37
|close
|444
|0.12
|1.2040
|1.2011
|1.2046
|4.80
|2382.99
|891
|2006.03.29 17:37
|buy
|446
|0.12
|1.2041
|1.2016
|1.2051
|892
|2006.03.29 17:44
|buy
|447
|0.24
|1.2036
|1.2015
|1.2046
|893
|2006.03.29 17:46
|buy
|448
|0.48
|1.2029
|1.2012
|1.2039
|894
|2006.03.29 17:48
|close
|448
|0.48
|1.2034
|1.2012
|1.2039
|24.00
|2406.99
|895
|2006.03.29 17:48
|close
|447
|0.24
|1.2033
|1.2015
|1.2046
|-7.20
|2399.79
|896
|2006.03.29 17:48
|close
|446
|0.12
|1.2031
|1.2016
|1.2051
|-12.00
|2387.79
|897
|2006.03.29 17:49
|buy
|449
|0.12
|1.2036
|1.2011
|1.2046
|898
|2006.03.29 17:49
|buy
|450
|0.24
|1.2030
|1.2009
|1.2040
|899
|2006.03.29 18:27
|buy
|451
|0.48
|1.2026
|1.2009
|1.2036
|900
|2006.03.29 18:27
|close
|451
|0.48
|1.2031
|1.2009
|1.2036
|24.00
|2411.79
|901
|2006.03.29 18:27
|close
|450
|0.24
|1.2030
|1.2009
|1.2040
|0.00
|2411.79
|902
|2006.03.29 18:27
|close
|449
|0.12
|1.2033
|1.2011
|1.2046
|-3.60
|2408.19
|903
|2006.03.31 09:00
|sell
|452
|0.12
|1.2113
|1.2138
|1.2103
|904
|2006.03.31 09:02
|sell
|453
|0.24
|1.2119
|1.2140
|1.2109
|905
|2006.03.31 09:17
|t/p
|453
|0.24
|1.2109
|1.2140
|1.2109
|24.00
|2432.19
|906
|2006.03.31 09:17
|close
|452
|0.12
|1.2106
|1.2138
|1.2103
|8.40
|2440.59
|907
|2006.03.31 09:17
|sell
|454
|0.12
|1.2106
|1.2131
|1.2096
|908
|2006.03.31 09:18
|sell
|455
|0.24
|1.2110
|1.2131
|1.2100
|909
|2006.03.31 09:30
|sell
|456
|0.48
|1.2116
|1.2133
|1.2106
|910
|2006.03.31 09:34
|close
|456
|0.48
|1.2111
|1.2133
|1.2106
|24.00
|2464.59
|911
|2006.03.31 09:34
|close
|455
|0.24
|1.2112
|1.2131
|1.2100
|-4.80
|2459.79
|912
|2006.03.31 09:35
|close
|454
|0.12
|1.2117
|1.2131
|1.2096
|-13.20
|2446.59
|913
|2006.04.03 15:00
|buy
|457
|0.12
|1.2118
|1.2093
|1.2128
|914
|2006.04.03 15:03
|buy
|458
|0.24
|1.2113
|1.2092
|1.2123
|915
|2006.04.03 15:06
|buy
|459
|0.48
|1.2107
|1.2090
|1.2117
|916
|2006.04.03 15:07
|close
|459
|0.48
|1.2112
|1.2090
|1.2117
|24.00
|2470.59
|917
|2006.04.03 15:07
|close
|458
|0.24
|1.2111
|1.2092
|1.2123
|-4.80
|2465.79
|918
|2006.04.03 15:07
|close
|457
|0.12
|1.2114
|1.2093
|1.2128
|-4.80
|2460.99
|919
|2006.04.03 15:07
|buy
|460
|0.12
|1.2114
|1.2089
|1.2124
|920
|2006.04.03 15:16
|t/p
|460
|0.12
|1.2124
|1.2089
|1.2124
|12.00
|2472.99
|921
|2006.04.03 15:16
|buy
|461
|0.12
|1.2126
|1.2101
|1.2136
|922
|2006.04.03 15:17
|t/p
|461
|0.12
|1.2136
|1.2101
|1.2136
|12.00
|2484.99
|923
|2006.04.03 15:17
|buy
|462
|0.12
|1.2140
|1.2115
|1.2150
|924
|2006.04.03 15:18
|buy
|463
|0.24
|1.2135
|1.2114
|1.2145
|925
|2006.04.03 15:18
|buy
|464
|0.48
|1.2130
|1.2113
|1.2140
|926
|2006.04.03 15:18
|close
|464
|0.48
|1.2134
|1.2113
|1.2140
|19.20
|2504.19
|927
|2006.04.03 15:19
|close
|463
|0.24
|1.2133
|1.2114
|1.2145
|-4.80
|2499.39
|928
|2006.04.03 15:19
|close
|462
|0.12
|1.2138
|1.2115
|1.2150
|-2.40
|2496.99
|929
|2006.04.03 15:19
|buy
|465
|0.12
|1.2139
|1.2114
|1.2149
|930
|2006.04.03 15:19
|buy
|466
|0.24
|1.2133
|1.2112
|1.2143
|931
|2006.04.03 15:19
|buy
|467
|0.48
|1.2129
|1.2112
|1.2139
|932
|2006.04.03 15:20
|close
|467
|0.48
|1.2135
|1.2112
|1.2139
|28.80
|2525.79
|933
|2006.04.03 15:20
|close
|466
|0.24
|1.2137
|1.2112
|1.2143
|9.60
|2535.39
|934
|2006.04.03 15:20
|close
|465
|0.12
|1.2135
|1.2114
|1.2149
|-4.80
|2530.59
|935
|2006.04.03 15:20
|buy
|468
|0.13
|1.2139
|1.2114
|1.2149
|936
|2006.04.03 15:22
|buy
|469
|0.26
|1.2133
|1.2112
|1.2143
|937
|2006.04.03 15:33
|buy
|470
|0.52
|1.2129
|1.2112
|1.2139
|938
|2006.04.03 15:35
|close
|470
|0.52
|1.2134
|1.2112
|1.2139
|26.00
|2556.59
|939
|2006.04.03 15:35
|close
|469
|0.26
|1.2133
|1.2112
|1.2143
|0.00
|2556.59
|940
|2006.04.03 15:35
|close
|468
|0.13
|1.2131
|1.2114
|1.2149
|-10.40
|2546.19
|941
|2006.04.06 13:30
|sell
|471
|0.13
|1.2226
|1.2251
|1.2216
|942
|2006.04.06 13:30
|sell
|472
|0.26
|1.2230
|1.2251
|1.2220
|943
|2006.04.06 13:32
|t/p
|472
|0.26
|1.2220
|1.2251
|1.2220
|26.00
|2572.19
|944
|2006.04.06 13:32
|close
|471
|0.13
|1.2218
|1.2251
|1.2216
|10.40
|2582.59
|945
|2006.04.06 13:32
|sell
|473
|0.13
|1.2218
|1.2243
|1.2208
|946
|2006.04.06 13:33
|sell
|474
|0.26
|1.2224
|1.2245
|1.2214
|947
|2006.04.06 13:37
|t/p
|474
|0.26
|1.2214
|1.2245
|1.2214
|26.00
|2608.59
|948
|2006.04.06 13:37
|close
|473
|0.13
|1.2212
|1.2243
|1.2208
|7.80
|2616.39
|949
|2006.04.06 13:37
|sell
|475
|0.13
|1.2211
|1.2236
|1.2201
|950
|2006.04.06 13:37
|sell
|476
|0.26
|1.2216
|1.2237
|1.2206
|951
|2006.04.06 13:40
|sell
|477
|0.52
|1.2221
|1.2238
|1.2211
|952
|2006.04.06 13:41
|close
|477
|0.52
|1.2216
|1.2238
|1.2211
|26.00
|2642.39
|953
|2006.04.06 13:42
|close
|476
|0.26
|1.2218
|1.2237
|1.2206
|-5.20
|2637.19
|954
|2006.04.06 13:42
|close
|475
|0.13
|1.2216
|1.2236
|1.2201
|-6.50
|2630.69
|955
|2006.04.06 13:42
|sell
|478
|0.13
|1.2213
|1.2238
|1.2203
|956
|2006.04.06 13:42
|sell
|479
|0.26
|1.2218
|1.2239
|1.2208
|957
|2006.04.06 13:46
|sell
|480
|0.52
|1.2224
|1.2241
|1.2214
|958
|2006.04.06 13:46
|close
|480
|0.52
|1.2220
|1.2241
|1.2214
|20.80
|2651.49
|959
|2006.04.06 13:46
|close
|479
|0.26
|1.2221
|1.2239
|1.2208
|-7.80
|2643.69
|960
|2006.04.06 13:46
|close
|478
|0.13
|1.2224
|1.2238
|1.2203
|-14.30
|2629.39
|961
|2006.04.06 13:47
|sell
|481
|0.13
|1.2223
|1.2248
|1.2213
|962
|2006.04.06 13:47
|sell
|482
|0.26
|1.2228
|1.2249
|1.2218
|963
|2006.04.06 13:52
|t/p
|482
|0.26
|1.2218
|1.2249
|1.2218
|26.00
|2655.39
|964
|2006.04.06 13:52
|close
|481
|0.13
|1.2217
|1.2248
|1.2213
|7.80
|2663.19
|965
|2006.04.06 13:53
|sell
|483
|0.13
|1.2217
|1.2242
|1.2207
|966
|2006.04.06 13:54
|sell
|484
|0.26
|1.2222
|1.2243
|1.2212
|967
|2006.04.06 14:01
|t/p
|484
|0.26
|1.2212
|1.2243
|1.2212
|26.00
|2689.19
|968
|2006.04.06 14:01
|close
|483
|0.13
|1.2212
|1.2242
|1.2207
|6.50
|2695.69
|969
|2006.04.10 22:30
|buy
|485
|0.13
|1.2113
|1.2088
|1.2123
|970
|2006.04.10 23:10
|buy
|486
|0.26
|1.2107
|1.2086
|1.2117
|971
|2006.04.11 00:05
|buy
|487
|0.52
|1.2102
|1.2085
|1.2112
|972
|2006.04.11 00:20
|close
|487
|0.52
|1.2106
|1.2085
|1.2112
|20.80
|2716.49
|973
|2006.04.11 00:21
|close
|486
|0.26
|1.2105
|1.2086
|1.2117
|-6.90
|2709.59
|974
|2006.04.11 00:21
|close
|485
|0.13
|1.2106
|1.2088
|1.2123
|-9.95
|2699.63
|975
|2006.04.11 01:00
|sell
|488
|0.13
|1.2096
|1.2121
|1.2086
|976
|2006.04.11 01:06
|sell
|489
|0.26
|1.2102
|1.2123
|1.2092
|977
|2006.04.11 03:07
|sell
|490
|0.52
|1.2107
|1.2124
|1.2097
|978
|2006.04.11 03:07
|close
|490
|0.52
|1.2103
|1.2124
|1.2097
|20.80
|2720.43
|979
|2006.04.11 03:07
|close
|489
|0.26
|1.2104
|1.2123
|1.2092
|-5.20
|2715.23
|980
|2006.04.11 03:07
|close
|488
|0.13
|1.2107
|1.2121
|1.2086
|-14.30
|2700.93
|981
|2006.04.11 05:00
|buy
|491
|0.14
|1.2121
|1.2096
|1.2131
|982
|2006.04.11 05:12
|buy
|492
|0.28
|1.2116
|1.2095
|1.2126
|983
|2006.04.11 05:34
|t/p
|492
|0.28
|1.2126
|1.2095
|1.2126
|28.00
|2728.93
|984
|2006.04.11 05:34
|close
|491
|0.14
|1.2127
|1.2096
|1.2131
|8.40
|2737.33
|985
|2006.04.12 12:00
|sell
|493
|0.14
|1.2137
|1.2162
|1.2127
|986
|2006.04.12 12:00
|sell
|494
|0.28
|1.2142
|1.2163
|1.2132
|987
|2006.04.12 12:03
|t/p
|494
|0.28
|1.2132
|1.2163
|1.2132
|28.00
|2765.33
|988
|2006.04.12 12:03
|close
|493
|0.14
|1.2132
|1.2162
|1.2127
|7.00
|2772.33
|989
|2006.04.12 12:03
|sell
|495
|0.14
|1.2129
|1.2154
|1.2119
|990
|2006.04.12 12:03
|sell
|496
|0.28
|1.2134
|1.2155
|1.2124
|991
|2006.04.12 12:29
|t/p
|496
|0.28
|1.2124
|1.2155
|1.2124
|28.00
|2800.33
|992
|2006.04.12 12:29
|close
|495
|0.14
|1.2124
|1.2154
|1.2119
|7.00
|2807.33
|993
|2006.04.12 12:29
|sell
|497
|0.14
|1.2123
|1.2148
|1.2113
|994
|2006.04.12 12:31
|t/p
|497
|0.14
|1.2113
|1.2148
|1.2113
|14.00
|2821.33
|995
|2006.04.13 07:30
|buy
|498
|0.14
|1.2130
|1.2105
|1.2140
|996
|2006.04.13 07:34
|buy
|499
|0.28
|1.2126
|1.2105
|1.2136
|997
|2006.04.13 07:40
|buy
|500
|0.56
|1.2121
|1.2104
|1.2131
|998
|2006.04.13 07:42
|close
|500
|0.56
|1.2125
|1.2104
|1.2131
|22.40
|2843.73
|999
|2006.04.13 07:42
|close
|499
|0.28
|1.2126
|1.2105
|1.2136
|0.00
|2843.73
|1000
|2006.04.13 07:42
|close
|498
|0.14
|1.2124
|1.2105
|1.2140
|-8.40
|2835.33
|1001
|2006.04.13 07:42
|buy
|501
|0.14
|1.2124
|1.2099
|1.2134
|1002
|2006.04.13 07:57
|buy
|502
|0.28
|1.2119
|1.2098
|1.2129
|1003
|2006.04.13 08:33
|t/p
|502
|0.28
|1.2129
|1.2098
|1.2129
|28.00
|2863.33
|1004
|2006.04.13 08:33
|close
|501
|0.14
|1.2129
|1.2099
|1.2134
|7.00
|2870.33
|1005
|2006.04.13 11:30
|sell
|503
|0.14
|1.2098
|1.2123
|1.2088
|1006
|2006.04.13 11:46
|sell
|504
|0.28
|1.2103
|1.2124
|1.2093
|1007
|2006.04.13 12:01
|t/p
|504
|0.28
|1.2093
|1.2124
|1.2093
|28.00
|2898.33
|1008
|2006.04.13 12:01
|close
|503
|0.14
|1.2093
|1.2123
|1.2088
|7.00
|2905.33
|1009
|2006.04.13 19:00
|buy
|505
|0.15
|1.2114
|1.2089
|1.2124
|1010
|2006.04.13 20:49
|buy
|506
|0.30
|1.2107
|1.2086
|1.2117
|1011
|2006.04.13 21:06
|t/p
|506
|0.30
|1.2117
|1.2086
|1.2117
|30.00
|2935.33
|1012
|2006.04.13 21:06
|close
|505
|0.15
|1.2118
|1.2089
|1.2124
|6.00
|2941.33
|1013
|2006.04.14 08:30
|sell
|507
|0.15
|1.2101
|1.2126
|1.2091
|1014
|2006.04.14 08:35
|sell
|508
|0.30
|1.2108
|1.2129
|1.2098
|1015
|2006.04.14 08:54
|t/p
|508
|0.30
|1.2098
|1.2129
|1.2098
|30.00
|2971.33
|1016
|2006.04.14 08:54
|close
|507
|0.15
|1.2098
|1.2126
|1.2091
|4.50
|2975.83
|1017
|2006.04.14 08:54
|sell
|509
|0.15
|1.2100
|1.2125
|1.2090
|1018
|2006.04.14 09:03
|sell
|510
|0.30
|1.2105
|1.2126
|1.2095
|1019
|2006.04.14 10:06
|sell
|511
|0.60
|1.2109
|1.2126
|1.2099
|1020
|2006.04.14 10:07
|close
|511
|0.60
|1.2106
|1.2126
|1.2099
|18.00
|2993.83
|1021
|2006.04.14 10:07
|close
|510
|0.30
|1.2107
|1.2126
|1.2095
|-6.00
|2987.83
|1022
|2006.04.14 10:08
|close
|509
|0.15
|1.2106
|1.2125
|1.2090
|-9.00
|2978.83
|1023
|2006.04.14 13:30
|buy
|512
|0.15
|1.2114
|1.2089
|1.2124
|1024
|2006.04.14 13:36
|buy
|513
|0.30
|1.2109
|1.2088
|1.2119
|1025
|2006.04.14 13:37
|buy
|514
|0.60
|1.2105
|1.2088
|1.2115
|1026
|2006.04.14 13:38
|close
|514
|0.60
|1.2109
|1.2088
|1.2115
|24.00
|3002.83
|1027
|2006.04.14 13:38
|close
|513
|0.30
|1.2111
|1.2088
|1.2119
|6.00
|3008.83
|1028
|2006.04.14 13:38
|close
|512
|0.15
|1.2112
|1.2089
|1.2124
|-3.00
|3005.83
|1029
|2006.04.14 13:38
|buy
|515
|0.15
|1.2111
|1.2086
|1.2121
|1030
|2006.04.14 13:38
|buy
|516
|0.30
|1.2106
|1.2085
|1.2116
|1031
|2006.04.14 16:51
|t/p
|516
|0.30
|1.2116
|1.2085
|1.2116
|30.00
|3035.83
|1032
|2006.04.14 16:51
|close
|515
|0.15
|1.2116
|1.2086
|1.2121
|7.50
|3043.33
|1033
|2006.04.14 17:00
|buy
|517
|0.15
|1.2117
|1.2092
|1.2127
|1034
|2006.04.14 17:11
|buy
|518
|0.30
|1.2111
|1.2090
|1.2121
|1035
|2006.04.14 20:50
|buy
|519
|0.60
|1.2107
|1.2090
|1.2117
|1036
|2006.04.14 20:59
|close
|519
|0.60
|1.2111
|1.2090
|1.2117
|24.00
|3067.33
|1037
|2006.04.14 20:59
|close
|518
|0.30
|1.2109
|1.2090
|1.2121
|-6.00
|3061.33
|1038
|2006.04.14 20:59
|close
|517
|0.15
|1.2113
|1.2092
|1.2127
|-6.00
|3055.33
|1039
|2006.04.18 08:30
|sell
|520
|0.15
|1.2233
|1.2258
|1.2223
|1040
|2006.04.18 08:38
|sell
|521
|0.30
|1.2238
|1.2259
|1.2228
|1041
|2006.04.18 08:49
|sell
|522
|0.60
|1.2245
|1.2262
|1.2235
|1042
|2006.04.18 08:51
|sell
|523
|1.20
|1.2250
|1.2263
|1.2240
|1043
|2006.04.18 08:53
|close
|523
|1.20
|1.2244
|1.2263
|1.2240
|72.00
|3127.33
|1044
|2006.04.18 08:53
|close
|522
|0.60
|1.2243
|1.2262
|1.2235
|12.00
|3139.33
|1045
|2006.04.18 08:53
|close
|521
|0.30
|1.2246
|1.2259
|1.2228
|-24.00
|3115.33
|1046
|2006.04.18 08:53
|close
|520
|0.15
|1.2248
|1.2258
|1.2223
|-22.50
|3092.83
|1047
|2006.04.18 08:53
|sell
|524
|0.15
|1.2245
|1.2270
|1.2235
|1048
|2006.04.18 09:04
|t/p
|524
|0.15
|1.2235
|1.2270
|1.2235
|15.00
|3107.83
|1049
|2006.04.19 13:30
|sell
|525
|0.16
|1.2291
|1.2316
|1.2281
|1050
|2006.04.19 13:30
|sell
|526
|0.32
|1.2296
|1.2317
|1.2286
|1051
|2006.04.19 13:33
|sell
|527
|0.64
|1.2301
|1.2318
|1.2291
|1052
|2006.04.19 13:33
|close
|527
|0.64
|1.2297
|1.2318
|1.2291
|25.60
|3133.43
|1053
|2006.04.19 13:33
|close
|526
|0.32
|1.2298
|1.2317
|1.2286
|-6.40
|3127.03
|1054
|2006.04.19 13:33
|close
|525
|0.16
|1.2293
|1.2316
|1.2281
|-3.20
|3123.83
|1055
|2006.04.19 13:33
|sell
|528
|0.16
|1.2293
|1.2318
|1.2283
|1056
|2006.04.19 13:34
|sell
|529
|0.32
|1.2300
|1.2321
|1.2290
|1057
|2006.04.19 13:44
|sell
|530
|0.64
|1.2305
|1.2322
|1.2295
|1058
|2006.04.19 13:45
|close
|530
|0.64
|1.2301
|1.2322
|1.2295
|25.60
|3149.43
|1059
|2006.04.19 13:45
|close
|529
|0.32
|1.2305
|1.2321
|1.2290
|-16.00
|3133.43
|1060
|2006.04.19 13:45
|close
|528
|0.16
|1.2308
|1.2318
|1.2283
|-24.00
|3109.43
|1061
|2006.04.19 13:45
|sell
|531
|0.16
|1.2305
|1.2330
|1.2295
|1062
|2006.04.19 13:47
|sell
|532
|0.32
|1.2310
|1.2331
|1.2300
|1063
|2006.04.19 13:48
|sell
|533
|0.64
|1.2315
|1.2332
|1.2305
|1064
|2006.04.19 13:48
|close
|533
|0.64
|1.2310
|1.2332
|1.2305
|32.00
|3141.43
|1065
|2006.04.19 13:48
|close
|532
|0.32
|1.2311
|1.2331
|1.2300
|-3.20
|3138.23
|1066
|2006.04.19 13:48
|close
|531
|0.16
|1.2306
|1.2330
|1.2295
|-1.60
|3136.63
|1067
|2006.04.19 13:48
|sell
|534
|0.16
|1.2306
|1.2331
|1.2296
|1068
|2006.04.19 13:49
|sell
|535
|0.32
|1.2314
|1.2335
|1.2304
|1069
|2006.04.19 13:53
|sell
|536
|0.64
|1.2319
|1.2336
|1.2309
|1070
|2006.04.19 13:53
|close
|536
|0.64
|1.2315
|1.2336
|1.2309
|25.60
|3162.23
|1071
|2006.04.19 13:53
|close
|535
|0.32
|1.2316
|1.2335
|1.2304
|-6.40
|3155.83
|1072
|2006.04.19 13:53
|close
|534
|0.16
|1.2312
|1.2331
|1.2296
|-9.60
|3146.23
|1073
|2006.04.19 13:53
|sell
|537
|0.16
|1.2312
|1.2337
|1.2302
|1074
|2006.04.19 13:54
|sell
|538
|0.32
|1.2319
|1.2340
|1.2309
|1075
|2006.04.19 13:56
|sell
|539
|0.64
|1.2325
|1.2342
|1.2315
|1076
|2006.04.19 13:57
|close
|539
|0.64
|1.2320
|1.2342
|1.2315
|32.00
|3178.23
|1077
|2006.04.19 13:57
|close
|538
|0.32
|1.2322
|1.2340
|1.2309
|-9.60
|3168.63
|1078
|2006.04.19 13:57
|close
|537
|0.16
|1.2326
|1.2337
|1.2302
|-22.40
|3146.23
|1079
|2006.04.19 13:58
|sell
|540
|0.16
|1.2322
|1.2347
|1.2312
|1080
|2006.04.19 13:58
|sell
|541
|0.32
|1.2327
|1.2348
|1.2317
|1081
|2006.04.19 14:05
|sell
|542
|0.64
|1.2334
|1.2351
|1.2324
|1082
|2006.04.19 14:06
|sell
|543
|1.28
|1.2340
|1.2353
|1.2330
|1083
|2006.04.19 14:07
|s/l
|540
|0.16
|1.2347
|1.2347
|1.2312
|-40.00
|3106.23
|1084
|2006.04.19 14:07
|s/l
|541
|0.32
|1.2348
|1.2348
|1.2317
|-67.20
|3039.03
|1085
|2006.04.19 14:07
|close
|543
|1.28
|1.2349
|1.2353
|1.2330
|-115.20
|2923.83
|1086
|2006.04.19 14:07
|close
|542
|0.64
|1.2348
|1.2351
|1.2324
|-89.60
|2834.23
|1087
|2006.04.19 16:30
|buy
|544
|0.14
|1.2375
|1.2350
|1.2385
|1088
|2006.04.19 16:32
|buy
|545
|0.28
|1.2370
|1.2349
|1.2380
|1089
|2006.04.19 16:33
|buy
|546
|0.56
|1.2365
|1.2348
|1.2375
|1090
|2006.04.19 16:33
|close
|546
|0.56
|1.2370
|1.2348
|1.2375
|28.00
|2862.23
|1091
|2006.04.19 16:33
|close
|545
|0.28
|1.2369
|1.2349
|1.2380
|-2.80
|2859.43
|1092
|2006.04.19 16:34
|close
|544
|0.14
|1.2368
|1.2350
|1.2385
|-9.80
|2849.63
|1093
|2006.04.19 16:34
|buy
|547
|0.14
|1.2367
|1.2342
|1.2377
|1094
|2006.04.19 16:47
|buy
|548
|0.28
|1.2361
|1.2340
|1.2371
|1095
|2006.04.19 16:55
|t/p
|548
|0.28
|1.2371
|1.2340
|1.2371
|28.00
|2877.63
|1096
|2006.04.19 16:55
|close
|547
|0.14
|1.2371
|1.2342
|1.2377
|5.60
|2883.23
|1097
|2006.04.19 16:56
|buy
|549
|0.14
|1.2371
|1.2346
|1.2381
|1098
|2006.04.19 17:01
|t/p
|549
|0.14
|1.2381
|1.2346
|1.2381
|14.00
|2897.23
|1099
|2006.04.20 04:00
|sell
|550
|0.14
|1.2354
|1.2379
|1.2344
|1100
|2006.04.20 04:22
|sell
|551
|0.28
|1.2360
|1.2381
|1.2350
|1101
|2006.04.20 05:38
|t/p
|551
|0.28
|1.2350
|1.2381
|1.2350
|28.00
|2925.23
|1102
|2006.04.20 05:38
|close
|550
|0.14
|1.2350
|1.2379
|1.2344
|5.60
|2930.83
|1103
|2006.04.21 09:30
|buy
|552
|0.15
|1.2343
|1.2318
|1.2353
|1104
|2006.04.21 09:48
|buy
|553
|0.30
|1.2337
|1.2316
|1.2347
|1105
|2006.04.21 09:56
|buy
|554
|0.60
|1.2332
|1.2315
|1.2342
|1106
|2006.04.21 09:56
|close
|554
|0.60
|1.2336
|1.2315
|1.2342
|24.00
|2954.83
|1107
|2006.04.21 09:56
|close
|553
|0.30
|1.2335
|1.2316
|1.2347
|-6.00
|2948.83
|1108
|2006.04.21 09:57
|close
|552
|0.15
|1.2332
|1.2318
|1.2353
|-16.50
|2932.33
|1109
|2006.04.21 09:57
|buy
|555
|0.15
|1.2336
|1.2311
|1.2346
|1110
|2006.04.21 09:57
|buy
|556
|0.30
|1.2331
|1.2310
|1.2341
|1111
|2006.04.21 10:00
|buy
|557
|0.60
|1.2325
|1.2308
|1.2335
|1112
|2006.04.21 10:00
|close
|557
|0.60
|1.2329
|1.2308
|1.2335
|24.00
|2956.33
|1113
|2006.04.21 10:00
|close
|556
|0.30
|1.2328
|1.2310
|1.2341
|-9.00
|2947.33
|1114
|2006.04.21 10:01
|close
|555
|0.15
|1.2326
|1.2311
|1.2346
|-15.00
|2932.33
|1115
|2006.04.25 02:30
|sell
|558
|0.15
|1.2374
|1.2399
|1.2364
|1116
|2006.04.25 02:35
|sell
|559
|0.30
|1.2379
|1.2400
|1.2369
|1117
|2006.04.25 03:17
|t/p
|559
|0.30
|1.2369
|1.2400
|1.2369
|30.00
|2962.33
|1118
|2006.04.25 03:17
|close
|558
|0.15
|1.2368
|1.2399
|1.2364
|9.00
|2971.33
|1119
|2006.04.26 08:00
|sell
|560
|0.15
|1.2403
|1.2428
|1.2393
|1120
|2006.04.26 08:08
|sell
|561
|0.30
|1.2408
|1.2429
|1.2398
|1121
|2006.04.26 08:28
|sell
|562
|0.60
|1.2412
|1.2429
|1.2402
|1122
|2006.04.26 08:29
|close
|562
|0.60
|1.2409
|1.2429
|1.2402
|18.00
|2989.33
|1123
|2006.04.26 08:29
|close
|561
|0.30
|1.2413
|1.2429
|1.2398
|-15.00
|2974.33
|1124
|2006.04.26 08:29
|close
|560
|0.15
|1.2411
|1.2428
|1.2393
|-12.00
|2962.33
|1125
|2006.04.26 12:30
|buy
|563
|0.15
|1.2429
|1.2404
|1.2439
|1126
|2006.04.26 12:30
|buy
|564
|0.30
|1.2424
|1.2403
|1.2434
|1127
|2006.04.26 12:31
|buy
|565
|0.60
|1.2417
|1.2400
|1.2427
|1128
|2006.04.26 12:31
|buy
|566
|1.20
|1.2409
|1.2396
|1.2419
|1129
|2006.04.26 12:31
|s/l
|563
|0.15
|1.2404
|1.2404
|1.2439
|-37.50
|2924.83
|1130
|2006.04.26 12:31
|close
|566
|1.20
|1.2404
|1.2396
|1.2419
|-60.00
|2864.83
|1131
|2006.04.26 12:31
|s/l
|564
|0.30
|1.2403
|1.2403
|1.2434
|-63.00
|2801.83
|1132
|2006.04.26 12:31
|s/l
|565
|0.60
|1.2400
|1.2400
|1.2427
|-102.00
|2699.83
|1133
|2006.04.26 12:31
|buy
|567
|0.13
|1.2399
|1.2374
|1.2409
|1134
|2006.04.26 12:34
|t/p
|567
|0.13
|1.2409
|1.2374
|1.2409
|13.00
|2712.83
|1135
|2006.04.26 12:34
|buy
|568
|0.14
|1.2411
|1.2386
|1.2421
|1136
|2006.04.26 12:34
|buy
|569
|0.28
|1.2404
|1.2383
|1.2414
|1137
|2006.04.26 12:35
|buy
|570
|0.56
|1.2399
|1.2382
|1.2409
|1138
|2006.04.26 12:36
|close
|570
|0.56
|1.2404
|1.2382
|1.2409
|28.00
|2740.83
|1139
|2006.04.26 12:36
|close
|569
|0.28
|1.2402
|1.2383
|1.2414
|-5.60
|2735.23
|1140
|2006.04.26 12:36
|close
|568
|0.14
|1.2400
|1.2386
|1.2421
|-15.40
|2719.83
|1141
|2006.04.26 12:37
|buy
|571
|0.14
|1.2400
|1.2375
|1.2410
|1142
|2006.04.26 12:45
|buy
|572
|0.28
|1.2395
|1.2374
|1.2405
|1143
|2006.04.26 12:45
|buy
|573
|0.56
|1.2391
|1.2374
|1.2401
|1144
|2006.04.26 12:46
|close
|573
|0.56
|1.2395
|1.2374
|1.2401
|22.40
|2742.23
|1145
|2006.04.26 12:46
|close
|572
|0.28
|1.2393
|1.2374
|1.2405
|-5.60
|2736.63
|1146
|2006.04.26 12:46
|close
|571
|0.14
|1.2394
|1.2375
|1.2410
|-8.40
|2728.23
|1147
|2006.04.26 12:46
|buy
|574
|0.14
|1.2394
|1.2369
|1.2404
|1148
|2006.04.26 12:47
|buy
|575
|0.28
|1.2390
|1.2369
|1.2400
|1149
|2006.04.26 12:48
|t/p
|575
|0.28
|1.2400
|1.2369
|1.2400
|28.00
|2756.23
|1150
|2006.04.26 12:48
|close
|574
|0.14
|1.2400
|1.2369
|1.2404
|8.40
|2764.63
|1151
|2006.04.26 12:49
|buy
|576
|0.14
|1.2403
|1.2378
|1.2413
|1152
|2006.04.26 12:50
|t/p
|576
|0.14
|1.2413
|1.2378
|1.2413
|14.00
|2778.63
|1153
|2006.04.26 12:50
|buy
|577
|0.14
|1.2417
|1.2392
|1.2427
|1154
|2006.04.26 12:51
|buy
|578
|0.28
|1.2410
|1.2389
|1.2420
|1155
|2006.04.26 12:59
|t/p
|578
|0.28
|1.2420
|1.2389
|1.2420
|28.00
|2806.63
|1156
|2006.04.26 12:59
|close
|577
|0.14
|1.2420
|1.2392
|1.2427
|4.20
|2810.83
|1157
|2006.04.26 12:59
|buy
|579
|0.14
|1.2420
|1.2395
|1.2430
|1158
|2006.04.26 13:04
|t/p
|579
|0.14
|1.2430
|1.2395
|1.2430
|14.00
|2824.83
|1159
|2006.04.27 08:30
|sell
|580
|0.14
|1.2443
|1.2468
|1.2433
|1160
|2006.04.27 09:34
|t/p
|580
|0.14
|1.2433
|1.2468
|1.2433
|14.00
|2838.83
|1161
|2006.04.27 14:30
|buy
|581
|0.14
|1.2515
|1.2490
|1.2525
|1162
|2006.04.27 14:30
|buy
|582
|0.28
|1.2510
|1.2489
|1.2520
|1163
|2006.04.27 14:30
|t/p
|582
|0.28
|1.2520
|1.2489
|1.2520
|28.00
|2866.83
|1164
|2006.04.27 14:30
|close
|581
|0.14
|1.2520
|1.2490
|1.2525
|7.00
|2873.83
|1165
|2006.04.27 14:30
|buy
|583
|0.14
|1.2521
|1.2496
|1.2531
|1166
|2006.04.27 14:31
|buy
|584
|0.28
|1.2516
|1.2495
|1.2526
|1167
|2006.04.27 14:31
|t/p
|584
|0.28
|1.2526
|1.2495
|1.2526
|28.00
|2901.83
|1168
|2006.04.27 14:31
|close
|583
|0.14
|1.2529
|1.2496
|1.2531
|11.20
|2913.03
|1169
|2006.04.27 14:31
|buy
|585
|0.15
|1.2530
|1.2505
|1.2540
|1170
|2006.04.27 14:32
|buy
|586
|0.30
|1.2523
|1.2502
|1.2533
|1171
|2006.04.27 14:33
|buy
|587
|0.60
|1.2516
|1.2499
|1.2526
|1172
|2006.04.27 14:34
|close
|587
|0.60
|1.2523
|1.2499
|1.2526
|42.00
|2955.03
|1173
|2006.04.27 14:34
|close
|586
|0.30
|1.2521
|1.2502
|1.2533
|-6.00
|2949.03
|1174
|2006.04.27 14:34
|close
|585
|0.15
|1.2527
|1.2505
|1.2540
|-4.50
|2944.53
|1175
|2006.04.27 14:34
|buy
|588
|0.15
|1.2528
|1.2503
|1.2538
|1176
|2006.04.27 14:35
|buy
|589
|0.30
|1.2521
|1.2500
|1.2531
|1177
|2006.04.27 14:41
|buy
|590
|0.60
|1.2514
|1.2497
|1.2524
|1178
|2006.04.27 14:41
|close
|590
|0.60
|1.2520
|1.2497
|1.2524
|36.00
|2980.53
|1179
|2006.04.27 14:41
|close
|589
|0.30
|1.2518
|1.2500
|1.2531
|-9.00
|2971.53
|1180
|2006.04.27 14:41
|close
|588
|0.15
|1.2519
|1.2503
|1.2538
|-13.50
|2958.03
|1181
|2006.04.27 14:42
|buy
|591
|0.15
|1.2520
|1.2495
|1.2530
|1182
|2006.04.27 14:44
|t/p
|591
|0.15
|1.2530
|1.2495
|1.2530
|15.00
|2973.03
|1183
|2006.04.27 14:44
|buy
|592
|0.15
|1.2533
|1.2508
|1.2543
|1184
|2006.04.27 14:45
|buy
|593
|0.30
|1.2527
|1.2506
|1.2537
|1185
|2006.04.27 14:47
|t/p
|593
|0.30
|1.2537
|1.2506
|1.2537
|30.00
|3003.03
|1186
|2006.04.27 14:47
|close
|592
|0.15
|1.2538
|1.2508
|1.2543
|7.50
|3010.53
|1187
|2006.04.27 14:47
|buy
|594
|0.15
|1.2538
|1.2513
|1.2548
|1188
|2006.04.27 14:49
|t/p
|594
|0.15
|1.2548
|1.2513
|1.2548
|15.00
|3025.53
|1189
|2006.04.27 14:49
|buy
|595
|0.15
|1.2551
|1.2526
|1.2561
|1190
|2006.04.27 14:50
|buy
|596
|0.30
|1.2544
|1.2523
|1.2554
|1191
|2006.04.27 14:50
|buy
|597
|0.60
|1.2537
|1.2520
|1.2547
|1192
|2006.04.27 14:51
|close
|597
|0.60
|1.2542
|1.2520
|1.2547
|30.00
|3055.53
|1193
|2006.04.27 14:51
|close
|596
|0.30
|1.2541
|1.2523
|1.2554
|-9.00
|3046.53
|1194
|2006.04.27 14:51
|close
|595
|0.15
|1.2543
|1.2526
|1.2561
|-12.00
|3034.53
|1195
|2006.04.27 14:51
|buy
|598
|0.15
|1.2542
|1.2517
|1.2552
|1196
|2006.04.27 14:51
|buy
|599
|0.30
|1.2536
|1.2515
|1.2546
|1197
|2006.04.27 14:52
|t/p
|599
|0.30
|1.2546
|1.2515
|1.2546
|30.00
|3064.53
|1198
|2006.04.27 14:52
|close
|598
|0.15
|1.2546
|1.2517
|1.2552
|6.00
|3070.53
|1199
|2006.04.27 14:52
|buy
|600
|0.15
|1.2545
|1.2520
|1.2555
|1200
|2006.04.27 14:52
|buy
|601
|0.30
|1.2539
|1.2518
|1.2549
|1201
|2006.04.27 14:53
|t/p
|601
|0.30
|1.2549
|1.2518
|1.2549
|30.00
|3100.53
|1202
|2006.04.27 14:53
|close
|600
|0.15
|1.2550
|1.2520
|1.2555
|7.50
|3108.03
|1203
|2006.04.27 14:53
|buy
|602
|0.16
|1.2550
|1.2525
|1.2560
|1204
|2006.04.27 14:54
|buy
|603
|0.32
|1.2543
|1.2522
|1.2553
|1205
|2006.04.27 14:56
|buy
|604
|0.64
|1.2538
|1.2521
|1.2548
|1206
|2006.04.27 14:57
|close
|604
|0.64
|1.2544
|1.2521
|1.2548
|38.40
|3146.43
|1207
|2006.04.27 14:57
|close
|603
|0.32
|1.2543
|1.2522
|1.2553
|0.00
|3146.43
|1208
|2006.04.27 14:57
|close
|602
|0.16
|1.2547
|1.2525
|1.2560
|-4.80
|3141.63
|1209
|2006.04.27 14:57
|buy
|605
|0.16
|1.2547
|1.2522
|1.2557
|1210
|2006.04.27 14:58
|buy
|606
|0.32
|1.2542
|1.2521
|1.2552
|1211
|2006.04.27 14:58
|buy
|607
|0.64
|1.2537
|1.2520
|1.2547
|1212
|2006.04.27 14:59
|close
|607
|0.64
|1.2544
|1.2520
|1.2547
|44.80
|3186.43
|1213
|2006.04.27 14:59
|close
|606
|0.32
|1.2543
|1.2521
|1.2552
|3.20
|3189.63
|1214
|2006.04.27 14:59
|close
|605
|0.16
|1.2542
|1.2522
|1.2557
|-8.00
|3181.63
|1215
|2006.04.27 14:59
|buy
|608
|0.16
|1.2541
|1.2516
|1.2551
|1216
|2006.04.27 15:05
|buy
|609
|0.32
|1.2536
|1.2515
|1.2546
|1217
|2006.04.27 15:07
|buy
|610
|0.64
|1.2532
|1.2515
|1.2542
|1218
|2006.04.27 15:07
|close
|610
|0.64
|1.2536
|1.2515
|1.2542
|25.60
|3207.23
|1219
|2006.04.27 15:07
|close
|609
|0.32
|1.2535
|1.2515
|1.2546
|-3.20
|3204.03
|1220
|2006.04.27 15:07
|close
|608
|0.16
|1.2538
|1.2516
|1.2551
|-4.80
|3199.23
|1221
|2006.05.01 17:30
|sell
|611
|0.16
|1.2621
|1.2646
|1.2611
|1222
|2006.05.01 17:41
|sell
|612
|0.32
|1.2626
|1.2647
|1.2616
|1223
|2006.05.01 18:06
|t/p
|612
|0.32
|1.2616
|1.2647
|1.2616
|32.00
|3231.23
|1224
|2006.05.01 18:06
|close
|611
|0.16
|1.2615
|1.2646
|1.2611
|9.60
|3240.83
|1225
|2006.05.02 09:30
|buy
|613
|0.16
|1.2631
|1.2606
|1.2641
|1226
|2006.05.02 09:33
|buy
|614
|0.32
|1.2626
|1.2605
|1.2636
|1227
|2006.05.02 09:41
|t/p
|614
|0.32
|1.2636
|1.2605
|1.2636
|32.00
|3272.83
|1228
|2006.05.02 09:41
|close
|613
|0.16
|1.2636
|1.2606
|1.2641
|8.00
|3280.83
|1229
|2006.05.02 09:41
|buy
|615
|0.16
|1.2640
|1.2615
|1.2650
|1230
|2006.05.02 09:42
|buy
|616
|0.32
|1.2635
|1.2614
|1.2645
|1231
|2006.05.02 09:44
|buy
|617
|0.64
|1.2631
|1.2614
|1.2641
|1232
|2006.05.02 09:44
|close
|617
|0.64
|1.2634
|1.2614
|1.2641
|19.20
|3300.03
|1233
|2006.05.02 09:45
|close
|616
|0.32
|1.2636
|1.2614
|1.2645
|3.20
|3303.23
|1234
|2006.05.02 09:46
|close
|615
|0.16
|1.2635
|1.2615
|1.2650
|-8.00
|3295.23
|1235
|2006.05.02 09:46
|buy
|618
|0.16
|1.2636
|1.2611
|1.2646
|1236
|2006.05.02 09:52
|t/p
|618
|0.16
|1.2646
|1.2611
|1.2646
|16.00
|3311.23
|1237
|2006.05.02 09:52
|buy
|619
|0.17
|1.2648
|1.2623
|1.2658
|1238
|2006.05.02 09:52
|buy
|620
|0.34
|1.2643
|1.2622
|1.2653
|1239
|2006.05.02 09:58
|t/p
|620
|0.34
|1.2653
|1.2622
|1.2653
|34.00
|3345.23
|1240
|2006.05.02 09:58
|close
|619
|0.17
|1.2653
|1.2623
|1.2658
|8.50
|3353.73
|1241
|2006.05.02 09:58
|buy
|621
|0.17
|1.2652
|1.2627
|1.2662
|1242
|2006.05.02 09:58
|buy
|622
|0.34
|1.2646
|1.2625
|1.2656
|1243
|2006.05.02 10:07
|t/p
|622
|0.34
|1.2656
|1.2625
|1.2656
|34.00
|3387.73
|1244
|2006.05.02 10:07
|close
|621
|0.17
|1.2656
|1.2627
|1.2662
|6.80
|3394.53
|1245
|2006.05.02 22:30
|sell
|623
|0.17
|1.2616
|1.2641
|1.2606
|1246
|2006.05.02 22:45
|sell
|624
|0.34
|1.2621
|1.2642
|1.2611
|1247
|2006.05.02 23:12
|t/p
|624
|0.34
|1.2611
|1.2642
|1.2611
|34.00
|3428.53
|1248
|2006.05.02 23:12
|close
|623
|0.17
|1.2610
|1.2641
|1.2606
|10.20
|3438.73
|1249
|2006.05.03 02:00
|buy
|625
|0.17
|1.2637
|1.2612
|1.2647
|1250
|2006.05.03 02:30
|t/p
|625
|0.17
|1.2647
|1.2612
|1.2647
|17.00
|3455.73
|1251
|2006.05.03 13:30
|sell
|626
|0.17
|1.2622
|1.2647
|1.2612
|1252
|2006.05.03 13:32
|sell
|627
|0.34
|1.2627
|1.2648
|1.2617
|1253
|2006.05.03 13:40
|t/p
|627
|0.34
|1.2617
|1.2648
|1.2617
|34.00
|3489.73
|1254
|2006.05.03 13:40
|close
|626
|0.17
|1.2617
|1.2647
|1.2612
|8.50
|3498.23
|1255
|2006.05.03 13:40
|sell
|628
|0.17
|1.2616
|1.2641
|1.2606
|1256
|2006.05.03 13:43
|sell
|629
|0.34
|1.2621
|1.2642
|1.2611
|1257
|2006.05.03 13:58
|sell
|630
|0.68
|1.2628
|1.2645
|1.2618
|1258
|2006.05.03 13:58
|sell
|631
|1.36
|1.2632
|1.2645
|1.2622
|1259
|2006.05.03 13:59
|close
|631
|1.36
|1.2626
|1.2645
|1.2622
|81.60
|3579.83
|1260
|2006.05.03 13:59
|close
|630
|0.68
|1.2628
|1.2645
|1.2618
|0.00
|3579.83
|1261
|2006.05.03 13:59
|close
|629
|0.34
|1.2630
|1.2642
|1.2611
|-30.60
|3549.23
|1262
|2006.05.03 14:00
|close
|628
|0.17
|1.2631
|1.2641
|1.2606
|-25.50
|3523.73
|1263
|2006.05.03 17:30
|buy
|632
|0.18
|1.2647
|1.2622
|1.2657
|1264
|2006.05.03 17:30
|buy
|633
|0.36
|1.2642
|1.2621
|1.2652
|1265
|2006.05.03 17:31
|buy
|634
|0.72
|1.2636
|1.2619
|1.2646
|1266
|2006.05.03 17:32
|close
|634
|0.72
|1.2641
|1.2619
|1.2646
|36.00
|3559.73
|1267
|2006.05.03 17:32
|close
|633
|0.36
|1.2643
|1.2621
|1.2652
|3.60
|3563.33
|1268
|2006.05.03 17:32
|close
|632
|0.18
|1.2642
|1.2622
|1.2657
|-9.00
|3554.33
|1269
|2006.05.03 17:32
|buy
|635
|0.18
|1.2646
|1.2621
|1.2656
|1270
|2006.05.03 17:32
|buy
|636
|0.36
|1.2640
|1.2619
|1.2650
|1271
|2006.05.03 17:41
|buy
|637
|0.72
|1.2635
|1.2618
|1.2645
|1272
|2006.05.03 17:42
|close
|637
|0.72
|1.2639
|1.2618
|1.2645
|28.80
|3583.13
|1273
|2006.05.03 17:42
|close
|636
|0.36
|1.2638
|1.2619
|1.2650
|-7.20
|3575.93
|1274
|2006.05.03 17:43
|close
|635
|0.18
|1.2636
|1.2621
|1.2656
|-18.00
|3557.93
|1275
|2006.05.03 17:43
|buy
|638
|0.18
|1.2640
|1.2615
|1.2650
|1276
|2006.05.03 17:43
|buy
|639
|0.36
|1.2634
|1.2613
|1.2644
|1277
|2006.05.03 17:44
|buy
|640
|0.72
|1.2629
|1.2612
|1.2639
|1278
|2006.05.03 17:46
|close
|640
|0.72
|1.2633
|1.2612
|1.2639
|28.80
|3586.73
|1279
|2006.05.03 17:47
|close
|639
|0.36
|1.2630
|1.2613
|1.2644
|-14.40
|3572.33
|1280
|2006.05.03 17:47
|close
|638
|0.18
|1.2629
|1.2615
|1.2650
|-19.80
|3552.53
|1281
|2006.05.03 17:47
|buy
|641
|0.18
|1.2634
|1.2609
|1.2644
|1282
|2006.05.03 17:56
|buy
|642
|0.36
|1.2628
|1.2607
|1.2638
|1283
|2006.05.03 18:03
|buy
|643
|0.72
|1.2623
|1.2606
|1.2633
|1284
|2006.05.03 18:04
|close
|643
|0.72
|1.2627
|1.2606
|1.2633
|28.80
|3581.33
|1285
|2006.05.03 18:04
|close
|642
|0.36
|1.2625
|1.2607
|1.2638
|-10.80
|3570.53
|1286
|2006.05.03 18:05
|close
|641
|0.18
|1.2624
|1.2609
|1.2644
|-18.00
|3552.53
|1287
|2006.05.03 19:30
|sell
|644
|0.18
|1.2623
|1.2648
|1.2613
|1288
|2006.05.03 19:33
|sell
|645
|0.36
|1.2628
|1.2649
|1.2618
|1289
|2006.05.03 20:27
|sell
|646
|0.72
|1.2632
|1.2649
|1.2622
|1290
|2006.05.03 20:27
|close
|646
|0.72
|1.2627
|1.2649
|1.2622
|36.00
|3588.53
|1291
|2006.05.03 20:29
|close
|645
|0.36
|1.2628
|1.2649
|1.2618
|0.00
|3588.53
|1292
|2006.05.03 20:29
|close
|644
|0.18
|1.2630
|1.2648
|1.2613
|-12.60
|3575.93
|1293
|2006.05.04 01:30
|buy
|647
|0.18
|1.2636
|1.2611
|1.2646
|1294
|2006.05.04 02:07
|buy
|648
|0.36
|1.2631
|1.2610
|1.2641
|1295
|2006.05.04 03:30
|buy
|649
|0.72
|1.2626
|1.2609
|1.2636
|1296
|2006.05.04 03:31
|close
|649
|0.72
|1.2630
|1.2609
|1.2636
|28.80
|3604.73
|1297
|2006.05.04 03:31
|close
|648
|0.36
|1.2626
|1.2610
|1.2641
|-18.00
|3586.73
|1298
|2006.05.04 03:31
|close
|647
|0.18
|1.2627
|1.2611
|1.2646
|-16.20
|3570.53
|1299
|2006.05.04 04:00
|sell
|650
|0.18
|1.2610
|1.2635
|1.2600
|1300
|2006.05.04 04:01
|sell
|651
|0.36
|1.2614
|1.2635
|1.2604
|1301
|2006.05.04 04:30
|sell
|652
|0.72
|1.2619
|1.2636
|1.2609
|1302
|2006.05.04 04:30
|close
|652
|0.72
|1.2614
|1.2636
|1.2609
|36.00
|3606.53
|1303
|2006.05.04 04:30
|close
|651
|0.36
|1.2615
|1.2635
|1.2604
|-3.60
|3602.93
|1304
|2006.05.04 04:30
|close
|650
|0.18
|1.2616
|1.2635
|1.2600
|-10.80
|3592.13
|1305
|2006.05.04 14:30
|buy
|653
|0.18
|1.2680
|1.2655
|1.2690
|1306
|2006.05.04 14:31
|buy
|654
|0.36
|1.2675
|1.2654
|1.2685
|1307
|2006.05.04 14:38
|buy
|655
|0.72
|1.2671
|1.2654
|1.2681
|1308
|2006.05.04 14:38
|close
|655
|0.72
|1.2674
|1.2654
|1.2681
|21.60
|3613.73
|1309
|2006.05.04 14:38
|close
|654
|0.36
|1.2673
|1.2654
|1.2685
|-7.20
|3606.53
|1310
|2006.05.04 14:38
|close
|653
|0.18
|1.2676
|1.2655
|1.2690
|-7.20
|3599.33
|1311
|2006.05.04 14:38
|buy
|656
|0.18
|1.2677
|1.2652
|1.2687
|1312
|2006.05.04 14:39
|buy
|657
|0.36
|1.2673
|1.2652
|1.2683
|1313
|2006.05.04 14:41
|t/p
|657
|0.36
|1.2683
|1.2652
|1.2683
|36.00
|3635.33
|1314
|2006.05.04 14:41
|close
|656
|0.18
|1.2684
|1.2652
|1.2687
|12.60
|3647.93
|1315
|2006.05.04 14:41
|buy
|658
|0.18
|1.2684
|1.2659
|1.2694
|1316
|2006.05.04 14:42
|buy
|659
|0.36
|1.2679
|1.2658
|1.2689
|1317
|2006.05.04 14:46
|t/p
|659
|0.36
|1.2689
|1.2658
|1.2689
|36.00
|3683.93
|1318
|2006.05.04 14:46
|close
|658
|0.18
|1.2689
|1.2659
|1.2694
|9.00
|3692.93
|1319
|2006.05.04 14:46
|buy
|660
|0.18
|1.2689
|1.2664
|1.2699
|1320
|2006.05.04 14:47
|buy
|661
|0.36
|1.2683
|1.2662
|1.2693
|1321
|2006.05.04 14:57
|t/p
|661
|0.36
|1.2693
|1.2662
|1.2693
|36.00
|3728.93
|1322
|2006.05.04 14:57
|close
|660
|0.18
|1.2696
|1.2664
|1.2699
|12.60
|3741.53
|1323
|2006.05.04 14:57
|buy
|662
|0.19
|1.2695
|1.2670
|1.2705
|1324
|2006.05.04 14:58
|buy
|663
|0.38
|1.2691
|1.2670
|1.2701
|1325
|2006.05.04 14:58
|buy
|664
|0.76
|1.2686
|1.2669
|1.2696
|1326
|2006.05.04 14:59
|close
|664
|0.76
|1.2690
|1.2669
|1.2696
|30.40
|3771.93
|1327
|2006.05.04 14:59
|close
|663
|0.38
|1.2689
|1.2670
|1.2701
|-7.60
|3764.33
|1328
|2006.05.04 14:59
|close
|662
|0.19
|1.2691
|1.2670
|1.2705
|-7.60
|3756.73
|1329
|2006.05.04 14:59
|buy
|665
|0.19
|1.2690
|1.2665
|1.2700
|1330
|2006.05.04 14:59
|buy
|666
|0.38
|1.2684
|1.2663
|1.2694
|1331
|2006.05.04 15:09
|t/p
|666
|0.38
|1.2694
|1.2663
|1.2694
|38.00
|3794.73
|1332
|2006.05.04 15:09
|close
|665
|0.19
|1.2694
|1.2665
|1.2700
|7.60
|3802.33
|1333
|2006.05.08 14:30
|sell
|667
|0.19
|1.2714
|1.2739
|1.2704
|1334
|2006.05.08 14:31
|sell
|668
|0.38
|1.2721
|1.2742
|1.2711
|1335
|2006.05.08 14:32
|sell
|669
|0.76
|1.2726
|1.2743
|1.2716
|1336
|2006.05.08 14:32
|close
|669
|0.76
|1.2720
|1.2743
|1.2716
|45.60
|3847.93
|1337
|2006.05.08 14:32
|close
|668
|0.38
|1.2722
|1.2742
|1.2711
|-3.80
|3844.13
|1338
|2006.05.08 14:33
|close
|667
|0.19
|1.2721
|1.2739
|1.2704
|-13.30
|3830.83
|1339
|2006.05.08 14:33
|sell
|670
|0.19
|1.2716
|1.2741
|1.2706
|1340
|2006.05.08 14:33
|sell
|671
|0.38
|1.2722
|1.2743
|1.2712
|1341
|2006.05.08 14:34
|sell
|672
|0.76
|1.2727
|1.2744
|1.2717
|1342
|2006.05.08 14:35
|close
|672
|0.76
|1.2721
|1.2744
|1.2717
|45.60
|3876.43
|1343
|2006.05.08 14:35
|close
|671
|0.38
|1.2722
|1.2743
|1.2712
|0.00
|3876.43
|1344
|2006.05.08 14:36
|close
|670
|0.19
|1.2725
|1.2741
|1.2706
|-17.10
|3859.33
|1345
|2006.05.08 14:36
|sell
|673
|0.19
|1.2726
|1.2751
|1.2716
|1346
|2006.05.08 14:41
|t/p
|673
|0.19
|1.2716
|1.2751
|1.2716
|19.00
|3878.33
|1347
|2006.05.08 14:41
|sell
|674
|0.19
|1.2712
|1.2737
|1.2702
|1348
|2006.05.08 14:44
|t/p
|674
|0.19
|1.2702
|1.2737
|1.2702
|19.00
|3897.33
|1349
|2006.05.08 14:44
|sell
|675
|0.19
|1.2700
|1.2725
|1.2690
|1350
|2006.05.08 14:45
|sell
|676
|0.38
|1.2706
|1.2727
|1.2696
|1351
|2006.05.08 14:45
|sell
|677
|0.76
|1.2714
|1.2731
|1.2704
|1352
|2006.05.08 14:46
|close
|677
|0.76
|1.2709
|1.2731
|1.2704
|38.00
|3935.33
|1353
|2006.05.08 14:46
|close
|676
|0.38
|1.2712
|1.2727
|1.2696
|-22.80
|3912.53
|1354
|2006.05.08 14:46
|close
|675
|0.19
|1.2714
|1.2725
|1.2690
|-26.60
|3885.93
|1355
|2006.05.08 14:46
|sell
|678
|0.19
|1.2711
|1.2736
|1.2701
|1356
|2006.05.08 14:49
|sell
|679
|0.38
|1.2715
|1.2736
|1.2705
|1357
|2006.05.08 14:58
|sell
|680
|0.76
|1.2720
|1.2737
|1.2710
|1358
|2006.05.08 14:59
|close
|680
|0.76
|1.2716
|1.2737
|1.2710
|30.40
|3916.33
|1359
|2006.05.08 14:59
|close
|679
|0.38
|1.2717
|1.2736
|1.2705
|-7.60
|3908.73
|1360
|2006.05.08 14:59
|close
|678
|0.19
|1.2718
|1.2736
|1.2701
|-13.30
|3895.43
|1361
|2006.05.08 14:59
|sell
|681
|0.19
|1.2718
|1.2743
|1.2708
|1362
|2006.05.08 15:13
|sell
|682
|0.38
|1.2723
|1.2744
|1.2713
|1363
|2006.05.08 15:41
|sell
|683
|0.76
|1.2728
|1.2745
|1.2718
|1364
|2006.05.08 15:42
|close
|683
|0.76
|1.2723
|1.2745
|1.2718
|38.00
|3933.43
|1365
|2006.05.08 15:42
|close
|682
|0.38
|1.2724
|1.2744
|1.2713
|-3.80
|3929.63
|1366
|2006.05.08 15:43
|close
|681
|0.19
|1.2727
|1.2743
|1.2708
|-17.10
|3912.53
|1367
|2006.05.09 13:30
|buy
|684
|0.20
|1.2732
|1.2707
|1.2742
|1368
|2006.05.09 13:34
|buy
|685
|0.40
|1.2727
|1.2706
|1.2737
|1369
|2006.05.09 13:52
|t/p
|685
|0.40
|1.2737
|1.2706
|1.2737
|40.00
|3952.53
|1370
|2006.05.09 13:52
|close
|684
|0.20
|1.2738
|1.2707
|1.2742
|12.00
|3964.53
|1371
|2006.05.09 13:52
|buy
|686
|0.20
|1.2738
|1.2713
|1.2748
|1372
|2006.05.09 13:55
|buy
|687
|0.40
|1.2733
|1.2712
|1.2743
|1373
|2006.05.09 13:57
|t/p
|687
|0.40
|1.2743
|1.2712
|1.2743
|40.00
|4004.53
|1374
|2006.05.09 13:57
|close
|686
|0.20
|1.2743
|1.2713
|1.2748
|10.00
|4014.53
|1375
|2006.05.09 13:57
|buy
|688
|0.20
|1.2746
|1.2721
|1.2756
|1376
|2006.05.09 13:57
|buy
|689
|0.40
|1.2741
|1.2720
|1.2751
|1377
|2006.05.09 14:02
|t/p
|689
|0.40
|1.2751
|1.2720
|1.2751
|40.00
|4054.53
|1378
|2006.05.09 14:02
|close
|688
|0.20
|1.2753
|1.2721
|1.2756
|14.00
|4068.53
|1379
|2006.05.10 23:30
|sell
|690
|0.20
|1.2767
|1.2792
|1.2757
|1380
|2006.05.10 23:51
|t/p
|690
|0.20
|1.2757
|1.2792
|1.2757
|20.00
|4088.53
|1381
|2006.05.10 23:51
|sell
|691
|0.20
|1.2754
|1.2779
|1.2744
|1382
|2006.05.10 23:52
|sell
|692
|0.40
|1.2759
|1.2780
|1.2749
|1383
|2006.05.11 00:05
|sell
|693
|0.80
|1.2764
|1.2781
|1.2754
|1384
|2006.05.11 00:08
|sell
|694
|1.60
|1.2769
|1.2782
|1.2759
|1385
|2006.05.11 00:11
|close
|694
|1.60
|1.2765
|1.2782
|1.2759
|64.00
|4152.53
|1386
|2006.05.11 00:11
|close
|693
|0.80
|1.2766
|1.2781
|1.2754
|-16.00
|4136.53
|1387
|2006.05.11 00:12
|close
|692
|0.40
|1.2767
|1.2780
|1.2749
|-24.92
|4111.61
|1388
|2006.05.11 00:12
|close
|691
|0.20
|1.2766
|1.2779
|1.2744
|-20.46
|4091.15
|1389
|2006.05.11 14:30
|buy
|695
|0.20
|1.2796
|1.2771
|1.2806
|1390
|2006.05.11 14:30
|buy
|696
|0.40
|1.2792
|1.2771
|1.2802
|1391
|2006.05.11 14:33
|t/p
|696
|0.40
|1.2802
|1.2771
|1.2802
|40.00
|4131.15
|1392
|2006.05.11 14:33
|close
|695
|0.20
|1.2803
|1.2771
|1.2806
|14.00
|4145.15
|1393
|2006.05.11 14:33
|buy
|697
|0.21
|1.2803
|1.2778
|1.2813
|1394
|2006.05.11 14:35
|t/p
|697
|0.21
|1.2813
|1.2778
|1.2813
|21.00
|4166.15
|1395
|2006.05.11 14:35
|buy
|698
|0.21
|1.2816
|1.2791
|1.2826
|1396
|2006.05.11 14:35
|buy
|699
|0.42
|1.2811
|1.2790
|1.2821
|1397
|2006.05.11 14:35
|buy
|700
|0.84
|1.2805
|1.2788
|1.2815
|1398
|2006.05.11 14:35
|close
|700
|0.84
|1.2810
|1.2788
|1.2815
|42.00
|4208.15
|1399
|2006.05.11 14:36
|close
|699
|0.42
|1.2809
|1.2790
|1.2821
|-8.40
|4199.75
|1400
|2006.05.11 14:36
|close
|698
|0.21
|1.2808
|1.2791
|1.2826
|-16.80
|4182.95
|1401
|2006.05.11 14:36
|buy
|701
|0.21
|1.2811
|1.2786
|1.2821
|1402
|2006.05.11 14:37
|t/p
|701
|0.21
|1.2821
|1.2786
|1.2821
|21.00
|4203.95
|1403
|2006.05.11 14:37
|buy
|702
|0.21
|1.2824
|1.2799
|1.2834
|1404
|2006.05.11 14:47
|t/p
|702
|0.21
|1.2834
|1.2799
|1.2834
|21.00
|4224.95
|1405
|2006.05.11 14:47
|buy
|703
|0.21
|1.2838
|1.2813
|1.2848
|1406
|2006.05.11 14:48
|buy
|704
|0.42
|1.2832
|1.2811
|1.2842
|1407
|2006.05.11 14:49
|buy
|705
|0.84
|1.2827
|1.2810
|1.2837
|1408
|2006.05.11 14:50
|close
|705
|0.84
|1.2831
|1.2810
|1.2837
|33.60
|4258.55
|1409
|2006.05.11 14:50
|close
|704
|0.42
|1.2828
|1.2811
|1.2842
|-16.80
|4241.75
|1410
|2006.05.11 14:50
|close
|703
|0.21
|1.2829
|1.2813
|1.2848
|-18.90
|4222.85
|1411
|2006.05.11 14:50
|buy
|706
|0.21
|1.2828
|1.2803
|1.2838
|1412
|2006.05.11 14:51
|buy
|707
|0.42
|1.2823
|1.2802
|1.2833
|1413
|2006.05.11 14:59
|buy
|708
|0.84
|1.2818
|1.2801
|1.2828
|1414
|2006.05.11 15:00
|close
|708
|0.84
|1.2823
|1.2801
|1.2828
|42.00
|4264.85
|1415
|2006.05.11 15:00
|close
|707
|0.42
|1.2821
|1.2802
|1.2833
|-8.40
|4256.45
|1416
|2006.05.11 15:00
|close
|706
|0.21
|1.2822
|1.2803
|1.2838
|-12.60
|4243.85
|1417
|2006.05.15 07:30
|sell
|709
|0.21
|1.2897
|1.2922
|1.2887
|1418
|2006.05.15 07:36
|t/p
|709
|0.21
|1.2887
|1.2922
|1.2887
|21.00
|4264.85
|1419
|2006.05.15 07:36
|sell
|710
|0.21
|1.2883
|1.2908
|1.2873
|1420
|2006.05.15 07:36
|sell
|711
|0.42
|1.2888
|1.2909
|1.2878
|1421
|2006.05.15 07:52
|t/p
|711
|0.42
|1.2878
|1.2909
|1.2878
|42.00
|4306.85
|1422
|2006.05.15 07:52
|close
|710
|0.21
|1.2878
|1.2908
|1.2873
|10.50
|4317.35
|1423
|2006.05.15 07:52
|sell
|712
|0.22
|1.2875
|1.2900
|1.2865
|1424
|2006.05.15 07:52
|sell
|713
|0.44
|1.2881
|1.2902
|1.2871
|1425
|2006.05.15 07:57
|t/p
|713
|0.44
|1.2871
|1.2902
|1.2871
|44.00
|4361.35
|1426
|2006.05.15 07:57
|close
|712
|0.22
|1.2871
|1.2900
|1.2865
|8.80
|4370.15
|1427
|2006.05.15 07:57
|sell
|714
|0.22
|1.2873
|1.2898
|1.2863
|1428
|2006.05.15 07:58
|sell
|715
|0.44
|1.2878
|1.2899
|1.2868
|1429
|2006.05.15 08:04
|t/p
|715
|0.44
|1.2868
|1.2899
|1.2868
|44.00
|4414.15
|1430
|2006.05.15 08:04
|close
|714
|0.22
|1.2868
|1.2898
|1.2863
|11.00
|4425.15
|1431
|2006.05.16 13:00
|buy
|716
|0.22
|1.2854
|1.2829
|1.2864
|1432
|2006.05.16 13:12
|buy
|717
|0.44
|1.2849
|1.2828
|1.2859
|1433
|2006.05.16 13:13
|buy
|718
|0.88
|1.2843
|1.2826
|1.2853
|1434
|2006.05.16 13:14
|close
|718
|0.88
|1.2848
|1.2826
|1.2853
|44.00
|4469.15
|1435
|2006.05.16 13:14
|close
|717
|0.44
|1.2849
|1.2828
|1.2859
|0.00
|4469.15
|1436
|2006.05.16 13:14
|close
|716
|0.22
|1.2847
|1.2829
|1.2864
|-15.40
|4453.75
|1437
|2006.05.16 13:14
|buy
|719
|0.22
|1.2847
|1.2822
|1.2857
|1438
|2006.05.16 13:16
|buy
|720
|0.44
|1.2840
|1.2819
|1.2850
|1439
|2006.05.16 13:21
|t/p
|720
|0.44
|1.2850
|1.2819
|1.2850
|44.00
|4497.75
|1440
|2006.05.16 13:21
|close
|719
|0.22
|1.2852
|1.2822
|1.2857
|11.00
|4508.75
|1441
|2006.05.16 13:21
|buy
|721
|0.23
|1.2852
|1.2827
|1.2862
|1442
|2006.05.16 13:24
|buy
|722
|0.46
|1.2847
|1.2826
|1.2857
|1443
|2006.05.16 13:26
|t/p
|722
|0.46
|1.2857
|1.2826
|1.2857
|46.00
|4554.75
|1444
|2006.05.16 13:26
|close
|721
|0.23
|1.2860
|1.2827
|1.2862
|18.40
|4573.15
|1445
|2006.05.16 13:26
|buy
|723
|0.23
|1.2863
|1.2838
|1.2873
|1446
|2006.05.16 13:26
|buy
|724
|0.46
|1.2858
|1.2837
|1.2868
|1447
|2006.05.16 13:36
|buy
|725
|0.92
|1.2852
|1.2835
|1.2862
|1448
|2006.05.16 13:38
|buy
|726
|1.84
|1.2846
|1.2833
|1.2856
|1449
|2006.05.16 13:39
|close
|726
|1.84
|1.2851
|1.2833
|1.2856
|92.00
|4665.15
|1450
|2006.05.16 13:39
|close
|725
|0.92
|1.2852
|1.2835
|1.2862
|0.00
|4665.15
|1451
|2006.05.16 13:39
|close
|724
|0.46
|1.2849
|1.2837
|1.2868
|-41.40
|4623.75
|1452
|2006.05.16 13:39
|close
|723
|0.23
|1.2850
|1.2838
|1.2873
|-29.90
|4593.85
|1453
|2006.05.17 14:30
|sell
|727
|0.23
|1.2787
|1.2812
|1.2777
|1454
|2006.05.17 14:30
|sell
|728
|0.46
|1.2792
|1.2813
|1.2782
|1455
|2006.05.17 14:32
|t/p
|728
|0.46
|1.2782
|1.2813
|1.2782
|46.00
|4639.85
|1456
|2006.05.17 14:32
|close
|727
|0.23
|1.2780
|1.2812
|1.2777
|16.10
|4655.95
|1457
|2006.05.17 14:32
|sell
|729
|0.23
|1.2779
|1.2804
|1.2769
|1458
|2006.05.17 14:33
|t/p
|729
|0.23
|1.2769
|1.2804
|1.2769
|23.00
|4678.95
|1459
|2006.05.17 14:33
|sell
|730
|0.23
|1.2765
|1.2790
|1.2755
|1460
|2006.05.17 14:35
|t/p
|730
|0.23
|1.2755
|1.2790
|1.2755
|23.00
|4701.95
|1461
|2006.05.17 14:35
|sell
|731
|0.24
|1.2752
|1.2777
|1.2742
|1462
|2006.05.17 14:35
|sell
|732
|0.48
|1.2757
|1.2778
|1.2747
|1463
|2006.05.17 14:35
|sell
|733
|0.96
|1.2765
|1.2782
|1.2755
|1464
|2006.05.17 14:36
|close
|733
|0.96
|1.2757
|1.2782
|1.2755
|76.80
|4778.75
|1465
|2006.05.17 14:36
|close
|732
|0.48
|1.2758
|1.2778
|1.2747
|-4.80
|4773.95
|1466
|2006.05.17 14:36
|close
|731
|0.24
|1.2756
|1.2777
|1.2742
|-9.60
|4764.35
|1467
|2006.05.17 14:36
|sell
|734
|0.24
|1.2757
|1.2782
|1.2747
|1468
|2006.05.17 14:36
|sell
|735
|0.48
|1.2763
|1.2784
|1.2753
|1469
|2006.05.17 14:38
|sell
|736
|0.96
|1.2768
|1.2785
|1.2758
|1470
|2006.05.17 14:38
|close
|736
|0.96
|1.2761
|1.2785
|1.2758
|67.20
|4831.55
|1471
|2006.05.17 14:38
|close
|735
|0.48
|1.2763
|1.2784
|1.2753
|0.00
|4831.55
|1472
|2006.05.17 14:39
|close
|734
|0.24
|1.2768
|1.2782
|1.2747
|-26.40
|4805.15
|1473
|2006.05.17 14:39
|sell
|737
|0.24
|1.2769
|1.2794
|1.2759
|1474
|2006.05.17 14:41
|sell
|738
|0.48
|1.2774
|1.2795
|1.2764
|1475
|2006.05.17 14:42
|sell
|739
|0.96
|1.2780
|1.2797
|1.2770
|1476
|2006.05.17 14:43
|sell
|740
|1.92
|1.2786
|1.2799
|1.2776
|1477
|2006.05.17 14:43
|sell
|741
|3.84
|1.2791
|1.2800
|1.2781
|1478
|2006.05.17 14:44
|close
|741
|3.84
|1.2786
|1.2800
|1.2781
|192.00
|4997.15
|1479
|2006.05.17 14:44
|close
|740
|1.92
|1.2785
|1.2799
|1.2776
|19.20
|5016.35
|1480
|2006.05.17 14:44
|close
|739
|0.96
|1.2788
|1.2797
|1.2770
|-76.80
|4939.55
|1481
|2006.05.17 14:44
|close
|738
|0.48
|1.2790
|1.2795
|1.2764
|-76.80
|4862.75
|1482
|2006.05.17 14:44
|close
|737
|0.24
|1.2789
|1.2794
|1.2759
|-48.00
|4814.75
|1483
|2006.05.17 14:44
|sell
|742
|0.24
|1.2790
|1.2815
|1.2780
|1484
|2006.05.17 14:46
|sell
|743
|0.48
|1.2794
|1.2815
|1.2784
|1485
|2006.05.17 15:00
|t/p
|743
|0.48
|1.2784
|1.2815
|1.2784
|48.00
|4862.75
|1486
|2006.05.17 15:00
|close
|742
|0.24
|1.2784
|1.2815
|1.2780
|14.40
|4877.15
|1487
|2006.05.18 09:00
|buy
|744
|0.24
|1.2796
|1.2771
|1.2806
|1488
|2006.05.18 09:09
|buy
|745
|0.48
|1.2792
|1.2771
|1.2802
|1489
|2006.05.18 09:13
|buy
|746
|0.96
|1.2787
|1.2770
|1.2797
|1490
|2006.05.18 09:13
|close
|746
|0.96
|1.2791
|1.2770
|1.2797
|38.40
|4915.55
|1491
|2006.05.18 09:13
|close
|745
|0.48
|1.2790
|1.2771
|1.2802
|-9.60
|4905.95
|1492
|2006.05.18 09:13
|close
|744
|0.24
|1.2793
|1.2771
|1.2806
|-7.20
|4898.75
|1493
|2006.05.18 09:13
|buy
|747
|0.24
|1.2793
|1.2768
|1.2803
|1494
|2006.05.18 09:14
|buy
|748
|0.48
|1.2788
|1.2767
|1.2798
|1495
|2006.05.18 09:53
|t/p
|748
|0.48
|1.2798
|1.2767
|1.2798
|48.00
|4946.75
|1496
|2006.05.18 09:53
|close
|747
|0.24
|1.2798
|1.2768
|1.2803
|12.00
|4958.75
|1497
|2006.05.19 07:30
|sell
|749
|0.25
|1.2788
|1.2813
|1.2778
|1498
|2006.05.19 07:30
|sell
|750
|0.50
|1.2793
|1.2814
|1.2783
|1499
|2006.05.19 07:32
|t/p
|750
|0.50
|1.2783
|1.2814
|1.2783
|50.00
|5008.75
|1500
|2006.05.19 07:32
|close
|749
|0.25
|1.2782
|1.2813
|1.2778
|15.00
|5023.75
|1501
|2006.05.19 07:32
|sell
|751
|0.25
|1.2781
|1.2806
|1.2771
|1502
|2006.05.19 07:36
|sell
|752
|0.50
|1.2786
|1.2807
|1.2776
|1503
|2006.05.19 07:37
|sell
|753
|1.00
|1.2791
|1.2808
|1.2781
|1504
|2006.05.19 07:37
|close
|753
|1.00
|1.2786
|1.2808
|1.2781
|50.00
|5073.75
|1505
|2006.05.19 07:37
|close
|752
|0.50
|1.2787
|1.2807
|1.2776
|-5.00
|5068.75
|1506
|2006.05.19 07:37
|close
|751
|0.25
|1.2789
|1.2806
|1.2771
|-20.00
|5048.75
|1507
|2006.05.19 07:38
|sell
|754
|0.25
|1.2788
|1.2813
|1.2778
|1508
|2006.05.19 07:41
|t/p
|754
|0.25
|1.2778
|1.2813
|1.2778
|25.00
|5073.75
|1509
|2006.05.19 07:41
|sell
|755
|0.25
|1.2774
|1.2799
|1.2764
|1510
|2006.05.19 07:42
|sell
|756
|0.50
|1.2781
|1.2802
|1.2771
|1511
|2006.05.19 07:42
|t/p
|756
|0.50
|1.2771
|1.2802
|1.2771
|50.00
|5123.75
|1512
|2006.05.19 07:42
|close
|755
|0.25
|1.2770
|1.2799
|1.2764
|10.00
|5133.75
|1513
|2006.05.19 07:42
|sell
|757
|0.26
|1.2769
|1.2794
|1.2759
|1514
|2006.05.19 07:43
|sell
|758
|0.52
|1.2773
|1.2794
|1.2763
|1515
|2006.05.19 07:45
|sell
|759
|1.04
|1.2778
|1.2795
|1.2768
|1516
|2006.05.19 07:45
|close
|759
|1.04
|1.2773
|1.2795
|1.2768
|52.00
|5185.75
|1517
|2006.05.19 07:45
|close
|758
|0.52
|1.2768
|1.2794
|1.2763
|26.00
|5211.75
|1518
|2006.05.19 07:45
|close
|757
|0.26
|1.2770
|1.2794
|1.2759
|-2.60
|5209.15
|1519
|2006.05.19 07:46
|sell
|760
|0.26
|1.2766
|1.2791
|1.2756
|1520
|2006.05.19 07:46
|sell
|761
|0.52
|1.2771
|1.2792
|1.2761
|1521
|2006.05.19 07:52
|sell
|762
|1.04
|1.2776
|1.2793
|1.2766
|1522
|2006.05.19 07:53
|close
|762
|1.04
|1.2771
|1.2793
|1.2766
|52.00
|5261.15
|1523
|2006.05.19 07:53
|close
|761
|0.52
|1.2772
|1.2792
|1.2761
|-5.20
|5255.95
|1524
|2006.05.19 07:53
|close
|760
|0.26
|1.2774
|1.2791
|1.2756
|-20.80
|5235.15
|1525
|2006.05.19 07:54
|sell
|763
|0.26
|1.2773
|1.2798
|1.2763
|1526
|2006.05.19 07:55
|sell
|764
|0.52
|1.2778
|1.2799
|1.2768
|1527
|2006.05.19 07:55
|sell
|765
|1.04
|1.2783
|1.2800
|1.2773
|1528
|2006.05.19 07:58
|sell
|766
|2.08
|1.2789
|1.2802
|1.2779
|1529
|2006.05.19 08:01
|close
|766
|2.08
|1.2782
|1.2802
|1.2779
|145.60
|5380.75
|1530
|2006.05.19 08:01
|close
|765
|1.04
|1.2783
|1.2800
|1.2773
|0.00
|5380.75
|1531
|2006.05.19 08:02
|close
|764
|0.52
|1.2784
|1.2799
|1.2768
|-31.20
|5349.55
|1532
|2006.05.19 08:02
|close
|763
|0.26
|1.2782
|1.2798
|1.2763
|-23.40
|5326.15
|1533
|2006.05.22 10:30
|buy
|767
|0.27
|1.2790
|1.2765
|1.2800
|1534
|2006.05.22 10:30
|buy
|768
|0.54
|1.2783
|1.2762
|1.2793
|1535
|2006.05.22 10:33
|buy
|769
|1.08
|1.2778
|1.2761
|1.2788
|1536
|2006.05.22 10:34
|close
|769
|1.08
|1.2782
|1.2761
|1.2788
|43.20
|5369.35
|1537
|2006.05.22 10:34
|close
|768
|0.54
|1.2781
|1.2762
|1.2793
|-10.80
|5358.55
|1538
|2006.05.22 10:34
|close
|767
|0.27
|1.2779
|1.2765
|1.2800
|-29.70
|5328.85
|1539
|2006.05.22 10:35
|buy
|770
|0.27
|1.2780
|1.2755
|1.2790
|1540
|2006.05.22 10:38
|buy
|771
|0.54
|1.2774
|1.2753
|1.2784
|1541
|2006.05.22 10:44
|t/p
|771
|0.54
|1.2784
|1.2753
|1.2784
|54.00
|5382.85
|1542
|2006.05.22 10:44
|close
|770
|0.27
|1.2784
|1.2755
|1.2790
|10.80
|5393.65
|1543
|2006.05.22 10:44
|buy
|772
|0.27
|1.2784
|1.2759
|1.2794
|1544
|2006.05.22 10:45
|buy
|773
|0.54
|1.2779
|1.2758
|1.2789
|1545
|2006.05.22 10:52
|buy
|774
|1.08
|1.2774
|1.2757
|1.2784
|1546
|2006.05.22 10:56
|buy
|775
|2.16
|1.2767
|1.2754
|1.2777
|1547
|2006.05.22 10:57
|close
|775
|2.16
|1.2773
|1.2754
|1.2777
|129.60
|5523.25
|1548
|2006.05.22 10:57
|close
|774
|1.08
|1.2772
|1.2757
|1.2784
|-21.60
|5501.65
|1549
|2006.05.22 10:57
|close
|773
|0.54
|1.2771
|1.2758
|1.2789
|-43.20
|5458.45
|1550
|2006.05.22 10:58
|close
|772
|0.27
|1.2772
|1.2759
|1.2794
|-32.40
|5426.05
|1551
|2006.05.22 10:58
|buy
|776
|0.27
|1.2775
|1.2750
|1.2785
|1552
|2006.05.22 10:58
|buy
|777
|0.54
|1.2771
|1.2750
|1.2781
|1553
|2006.05.22 11:06
|buy
|778
|1.08
|1.2766
|1.2749
|1.2776
|1554
|2006.05.22 11:08
|close
|778
|1.08
|1.2770
|1.2749
|1.2776
|43.20
|5469.25
|1555
|2006.05.22 11:08
|close
|777
|0.54
|1.2769
|1.2750
|1.2781
|-10.80
|5458.45
|1556
|2006.05.22 11:08
|close
|776
|0.27
|1.2765
|1.2750
|1.2785
|-27.00
|5431.45
|1557
|2006.05.23 10:00
|sell
|779
|0.27
|1.2836
|1.2861
|1.2826
|1558
|2006.05.23 10:00
|sell
|780
|0.54
|1.2842
|1.2863
|1.2832
|1559
|2006.05.23 10:02
|sell
|781
|1.08
|1.2847
|1.2864
|1.2837
|1560
|2006.05.23 10:05
|close
|781
|1.08
|1.2843
|1.2864
|1.2837
|43.20
|5474.65
|1561
|2006.05.23 10:05
|close
|780
|0.54
|1.2845
|1.2863
|1.2832
|-16.20
|5458.45
|1562
|2006.05.23 10:05
|close
|779
|0.27
|1.2847
|1.2861
|1.2826
|-29.70
|5428.75
|1563
|2006.05.23 10:05
|sell
|782
|0.27
|1.2844
|1.2869
|1.2834
|1564
|2006.05.23 10:15
|sell
|783
|0.54
|1.2850
|1.2871
|1.2840
|1565
|2006.05.23 11:39
|sell
|784
|1.08
|1.2854
|1.2871
|1.2844
|1566
|2006.05.23 11:41
|close
|784
|1.08
|1.2851
|1.2871
|1.2844
|32.40
|5461.15
|1567
|2006.05.23 11:41
|close
|783
|0.54
|1.2853
|1.2871
|1.2840
|-16.20
|5444.95
|1568
|2006.05.23 11:41
|close
|782
|0.27
|1.2855
|1.2869
|1.2834
|-29.70
|5415.25
|1569
|2006.05.23 12:30
|sell
|785
|0.27
|1.2838
|1.2863
|1.2828
|1570
|2006.05.23 13:14
|sell
|786
|0.54
|1.2843
|1.2864
|1.2833
|1571
|2006.05.23 13:22
|t/p
|786
|0.54
|1.2833
|1.2864
|1.2833
|54.00
|5469.25
|1572
|2006.05.23 13:22
|close
|785
|0.27
|1.2833
|1.2863
|1.2828
|13.50
|5482.75
|1573
|2006.05.23 17:00
|buy
|787
|0.27
|1.2855
|1.2830
|1.2865
|1574
|2006.05.23 17:01
|buy
|788
|0.54
|1.2850
|1.2829
|1.2860
|1575
|2006.05.23 17:08
|buy
|789
|1.08
|1.2845
|1.2828
|1.2855
|1576
|2006.05.23 17:12
|close
|789
|1.08
|1.2849
|1.2828
|1.2855
|43.20
|5525.95
|1577
|2006.05.23 17:12
|close
|788
|0.54
|1.2845
|1.2829
|1.2860
|-27.00
|5498.95
|1578
|2006.05.23 17:12
|close
|787
|0.27
|1.2846
|1.2830
|1.2865
|-24.30
|5474.65
|1579
|2006.05.23 17:13
|buy
|790
|0.27
|1.2847
|1.2822
|1.2857
|1580
|2006.05.23 17:29
|t/p
|790
|0.27
|1.2857
|1.2822
|1.2857
|27.00
|5501.65
|1581
|2006.05.23 17:29
|buy
|791
|0.28
|1.2859
|1.2834
|1.2869
|1582
|2006.05.23 17:39
|buy
|792
|0.56
|1.2854
|1.2833
|1.2864
|1583
|2006.05.23 17:46
|buy
|793
|1.12
|1.2849
|1.2832
|1.2859
|1584
|2006.05.23 17:47
|close
|793
|1.12
|1.2854
|1.2832
|1.2859
|56.00
|5557.65
|1585
|2006.05.23 17:48
|close
|792
|0.56
|1.2851
|1.2833
|1.2864
|-16.80
|5540.85
|1586
|2006.05.23 17:48
|close
|791
|0.28
|1.2850
|1.2834
|1.2869
|-25.20
|5515.65
|1587
|2006.05.23 21:00
|sell
|794
|0.28
|1.2816
|1.2841
|1.2806
|1588
|2006.05.23 21:24
|sell
|795
|0.56
|1.2822
|1.2843
|1.2812
|1589
|2006.05.23 21:46
|sell
|796
|1.12
|1.2827
|1.2844
|1.2817
|1590
|2006.05.23 21:46
|close
|796
|1.12
|1.2823
|1.2844
|1.2817
|44.80
|5560.45
|1591
|2006.05.23 21:46
|close
|795
|0.56
|1.2824
|1.2843
|1.2812
|-11.20
|5549.25
|1592
|2006.05.23 21:46
|close
|794
|0.28
|1.2825
|1.2841
|1.2806
|-25.20
|5524.05
|1593
|2006.05.24 08:30
|buy
|797
|0.28
|1.2854
|1.2829
|1.2864
|1594
|2006.05.24 08:33
|t/p
|797
|0.28
|1.2864
|1.2829
|1.2864
|28.00
|5552.05
|1595
|2006.05.24 08:33
|buy
|798
|0.28
|1.2867
|1.2842
|1.2877
|1596
|2006.05.24 08:34
|buy
|799
|0.56
|1.2862
|1.2841
|1.2872
|1597
|2006.05.24 08:45
|buy
|800
|1.12
|1.2857
|1.2840
|1.2867
|1598
|2006.05.24 08:53
|close
|800
|1.12
|1.2861
|1.2840
|1.2867
|44.80
|5596.85
|1599
|2006.05.24 08:53
|close
|799
|0.56
|1.2863
|1.2841
|1.2872
|5.60
|5602.45
|1600
|2006.05.24 08:53
|close
|798
|0.28
|1.2861
|1.2842
|1.2877
|-16.80
|5585.65
|1601
|2006.05.24 08:53
|buy
|801
|0.28
|1.2862
|1.2837
|1.2872
|1602
|2006.05.24 08:54
|buy
|802
|0.56
|1.2855
|1.2834
|1.2865
|1603
|2006.05.24 09:10
|buy
|803
|1.12
|1.2850
|1.2833
|1.2860
|1604
|2006.05.24 09:12
|buy
|804
|2.24
|1.2844
|1.2831
|1.2854
|1605
|2006.05.24 09:13
|close
|804
|2.24
|1.2849
|1.2831
|1.2854
|112.00
|5697.65
|1606
|2006.05.24 09:13
|close
|803
|1.12
|1.2848
|1.2833
|1.2860
|-22.40
|5675.25
|1607
|2006.05.24 09:13
|close
|802
|0.56
|1.2851
|1.2834
|1.2865
|-22.40
|5652.85
|1608
|2006.05.24 09:13
|close
|801
|0.28
|1.2850
|1.2837
|1.2872
|-33.60
|5619.25
|1609
|2006.05.24 15:00
|sell
|805
|0.28
|1.2762
|1.2787
|1.2752
|1610
|2006.05.24 15:01
|sell
|806
|0.56
|1.2769
|1.2790
|1.2759
|1611
|2006.05.24 15:03
|sell
|807
|1.12
|1.2773
|1.2790
|1.2763
|1612
|2006.05.24 15:05
|close
|807
|1.12
|1.2770
|1.2790
|1.2763
|33.60
|5652.85
|1613
|2006.05.24 15:05
|close
|806
|0.56
|1.2771
|1.2790
|1.2759
|-11.20
|5641.65
|1614
|2006.05.24 15:05
|close
|805
|0.28
|1.2765
|1.2787
|1.2752
|-8.40
|5633.25
|1615
|2006.05.24 15:05
|sell
|808
|0.28
|1.2766
|1.2791
|1.2756
|1616
|2006.05.24 15:12
|sell
|809
|0.56
|1.2772
|1.2793
|1.2762
|1617
|2006.05.24 15:16
|t/p
|809
|0.56
|1.2762
|1.2793
|1.2762
|56.00
|5689.25
|1618
|2006.05.24 15:16
|close
|808
|0.28
|1.2761
|1.2791
|1.2756
|14.00
|5703.25
|1619
|2006.05.24 15:17
|sell
|810
|0.29
|1.2762
|1.2787
|1.2752
|1620
|2006.05.24 15:19
|t/p
|810
|0.29
|1.2752
|1.2787
|1.2752
|29.00
|5732.25
|1621
|2006.05.24 15:19
|sell
|811
|0.29
|1.2750
|1.2775
|1.2740
|1622
|2006.05.24 15:20
|t/p
|811
|0.29
|1.2740
|1.2775
|1.2740
|29.00
|5761.25
|1623
|2006.05.24 15:20
|sell
|812
|0.29
|1.2737
|1.2762
|1.2727
|1624
|2006.05.24 15:23
|sell
|813
|0.58
|1.2742
|1.2763
|1.2732
|1625
|2006.05.24 15:25
|sell
|814
|1.16
|1.2747
|1.2764
|1.2737
|1626
|2006.05.24 15:26
|close
|814
|1.16
|1.2742
|1.2764
|1.2737
|58.00
|5819.25
|1627
|2006.05.24 15:26
|close
|813
|0.58
|1.2743
|1.2763
|1.2732
|-5.80
|5813.45
|1628
|2006.05.24 15:26
|close
|812
|0.29
|1.2746
|1.2762
|1.2727
|-26.10
|5787.35
|1629
|2006.05.24 15:27
|sell
|815
|0.29
|1.2742
|1.2767
|1.2732
|1630
|2006.05.24 15:27
|sell
|816
|0.58
|1.2747
|1.2768
|1.2737
|1631
|2006.05.24 15:38
|sell
|817
|1.16
|1.2752
|1.2769
|1.2742
|1632
|2006.05.24 15:40
|sell
|818
|2.32
|1.2757
|1.2770
|1.2747
|1633
|2006.05.24 15:40
|sell
|819
|4.64
|1.2762
|1.2771
|1.2752
|1634
|2006.05.24 15:41
|close
|819
|4.64
|1.2756
|1.2771
|1.2752
|278.40
|6065.75
|1635
|2006.05.24 15:42
|close
|818
|2.32
|1.2759
|1.2770
|1.2747
|-46.40
|6019.35
|1636
|2006.05.24 15:42
|close
|817
|1.16
|1.2761
|1.2769
|1.2742
|-104.40
|5914.95
|1637
|2006.05.24 15:42
|close
|816
|0.58
|1.2757
|1.2768
|1.2737
|-58.00
|5856.95
|1638
|2006.05.24 15:42
|close
|815
|0.29
|1.2758
|1.2767
|1.2732
|-46.40
|5810.55
|1639
|2006.05.25 09:30
|buy
|820
|0.29
|1.2796
|1.2771
|1.2806
|1640
|2006.05.25 09:31
|buy
|821
|0.58
|1.2792
|1.2771
|1.2802
|1641
|2006.05.25 09:35
|buy
|822
|1.16
|1.2787
|1.2770
|1.2797
|1642
|2006.05.25 09:35
|buy
|823
|2.32
|1.2781
|1.2768
|1.2791
|1643
|2006.05.25 09:37
|close
|823
|2.32
|1.2787
|1.2768
|1.2791
|139.20
|5949.75
|1644
|2006.05.25 09:37
|close
|822
|1.16
|1.2781
|1.2770
|1.2797
|-69.60
|5880.15
|1645
|2006.05.25 09:37
|close
|821
|0.58
|1.2784
|1.2771
|1.2802
|-46.40
|5833.75
|1646
|2006.05.25 09:38
|close
|820
|0.29
|1.2782
|1.2771
|1.2806
|-40.60
|5793.15
|1647
|2006.05.25 09:38
|buy
|824
|0.29
|1.2783
|1.2758
|1.2793
|1648
|2006.05.25 10:00
|buy
|825
|0.58
|1.2776
|1.2755
|1.2786
|1649
|2006.05.25 10:08
|buy
|826
|1.16
|1.2769
|1.2752
|1.2779
|1650
|2006.05.25 10:09
|close
|826
|1.16
|1.2774
|1.2752
|1.2779
|58.00
|5851.15
|1651
|2006.05.25 10:09
|close
|825
|0.58
|1.2771
|1.2755
|1.2786
|-29.00
|5822.15
|1652
|2006.05.25 10:09
|close
|824
|0.29
|1.2769
|1.2758
|1.2793
|-40.60
|5781.55
|1653
|2006.05.25 12:30
|sell
|827
|0.29
|1.2762
|1.2787
|1.2752
|1654
|2006.05.25 12:31
|sell
|828
|0.58
|1.2769
|1.2790
|1.2759
|1655
|2006.05.25 12:31
|sell
|829
|1.16
|1.2774
|1.2791
|1.2764
|1656
|2006.05.25 12:31
|sell
|830
|2.32
|1.2780
|1.2793
|1.2770
|1657
|2006.05.25 12:32
|close
|830
|2.32
|1.2775
|1.2793
|1.2770
|116.00
|5897.55
|1658
|2006.05.25 12:32
|close
|829
|1.16
|1.2770
|1.2791
|1.2764
|46.40
|5943.95
|1659
|2006.05.25 12:32
|close
|828
|0.58
|1.2771
|1.2790
|1.2759
|-11.60
|5932.35
|1660
|2006.05.25 12:32
|close
|827
|0.29
|1.2769
|1.2787
|1.2752
|-20.30
|5912.05
|1661
|2006.05.25 12:32
|sell
|831
|0.30
|1.2772
|1.2797
|1.2762
|1662
|2006.05.25 12:32
|sell
|832
|0.60
|1.2776
|1.2797
|1.2766
|1663
|2006.05.25 12:35
|sell
|833
|1.20
|1.2781
|1.2798
|1.2771
|1664
|2006.05.25 12:36
|close
|833
|1.20
|1.2778
|1.2798
|1.2771
|36.00
|5948.05
|1665
|2006.05.25 12:36
|close
|832
|0.60
|1.2774
|1.2797
|1.2766
|12.00
|5960.05
|1666
|2006.05.25 12:36
|close
|831
|0.30
|1.2776
|1.2797
|1.2762
|-12.00
|5948.05
|1667
|2006.05.25 12:37
|sell
|834
|0.30
|1.2776
|1.2801
|1.2766
|1668
|2006.05.25 12:37
|sell
|835
|0.60
|1.2783
|1.2804
|1.2773
|1669
|2006.05.25 12:38
|sell
|836
|1.20
|1.2789
|1.2806
|1.2779
|1670
|2006.05.25 12:38
|sell
|837
|2.40
|1.2793
|1.2806
|1.2783
|1671
|2006.05.25 12:39
|close
|837
|2.40
|1.2788
|1.2806
|1.2783
|120.00
|6068.05
|1672
|2006.05.25 12:39
|close
|836
|1.20
|1.2796
|1.2806
|1.2779
|-84.00
|5984.05
|1673
|2006.05.25 12:39
|close
|835
|0.60
|1.2794
|1.2804
|1.2773
|-66.00
|5918.05
|1674
|2006.05.25 12:39
|close
|834
|0.30
|1.2800
|1.2801
|1.2766
|-72.00
|5846.05
|1675
|2006.05.25 12:39
|sell
|838
|0.29
|1.2797
|1.2822
|1.2787
|1676
|2006.05.25 12:39
|sell
|839
|0.58
|1.2803
|1.2824
|1.2793
|1677
|2006.05.25 12:41
|t/p
|839
|0.58
|1.2793
|1.2824
|1.2793
|58.00
|5904.05
|1678
|2006.05.25 12:41
|close
|838
|0.29
|1.2792
|1.2822
|1.2787
|14.50
|5918.55
|1679
|2006.05.25 12:41
|sell
|840
|0.30
|1.2791
|1.2816
|1.2781
|1680
|2006.05.25 12:42
|sell
|841
|0.60
|1.2795
|1.2816
|1.2785
|1681
|2006.05.25 12:45
|t/p
|841
|0.60
|1.2785
|1.2816
|1.2785
|60.00
|5978.55
|1682
|2006.05.25 12:45
|close
|840
|0.30
|1.2784
|1.2816
|1.2781
|21.00
|5999.55
|1683
|2006.05.25 12:45
|sell
|842
|0.30
|1.2781
|1.2806
|1.2771
|1684
|2006.05.25 12:45
|sell
|843
|0.60
|1.2786
|1.2807
|1.2776
|1685
|2006.05.25 12:51
|t/p
|843
|0.60
|1.2776
|1.2807
|1.2776
|60.00
|6059.55
|1686
|2006.05.25 12:51
|close
|842
|0.30
|1.2776
|1.2806
|1.2771
|15.00
|6074.55
|1687
|2006.05.25 12:51
|sell
|844
|0.30
|1.2775
|1.2800
|1.2765
|1688
|2006.05.25 12:54
|t/p
|844
|0.30
|1.2765
|1.2800
|1.2765
|30.00
|6104.55
|1689
|2006.05.25 12:54
|sell
|845
|0.31
|1.2763
|1.2788
|1.2753
|1690
|2006.05.25 12:54
|sell
|846
|0.62
|1.2768
|1.2789
|1.2758
|1691
|2006.05.25 12:56
|t/p
|846
|0.62
|1.2758
|1.2789
|1.2758
|62.00
|6166.55
|1692
|2006.05.25 12:56
|close
|845
|0.31
|1.2757
|1.2788
|1.2753
|18.60
|6185.15
|1693
|2006.05.25 12:56
|sell
|847
|0.31
|1.2756
|1.2781
|1.2746
|1694
|2006.05.25 12:56
|sell
|848
|0.62
|1.2762
|1.2783
|1.2752
|1695
|2006.05.25 12:59
|sell
|849
|1.24
|1.2768
|1.2785
|1.2758
|1696
|2006.05.25 13:01
|sell
|850
|2.48
|1.2774
|1.2787
|1.2764
|1697
|2006.05.25 13:07
|close
|850
|2.48
|1.2769
|1.2787
|1.2764
|124.00
|6309.15
|1698
|2006.05.25 13:08
|close
|849
|1.24
|1.2770
|1.2785
|1.2758
|-24.80
|6284.35
|1699
|2006.05.25 13:08
|close
|848
|0.62
|1.2767
|1.2783
|1.2752
|-31.00
|6253.35
|1700
|2006.05.25 13:08
|close
|847
|0.31
|1.2769
|1.2781
|1.2746
|-40.30
|6213.05
|1701
|2006.05.25 14:00
|buy
|851
|0.31
|1.2786
|1.2761
|1.2796
|1702
|2006.05.25 14:01
|t/p
|851
|0.31
|1.2796
|1.2761
|1.2796
|31.00
|6244.05
|1703
|2006.05.25 14:01
|buy
|852
|0.31
|1.2798
|1.2773
|1.2808
|1704
|2006.05.25 14:02
|buy
|853
|0.62
|1.2788
|1.2767
|1.2798
|1705
|2006.05.25 14:02
|buy
|854
|1.24
|1.2783
|1.2766
|1.2793
|1706
|2006.05.25 14:03
|buy
|855
|2.48
|1.2776
|1.2763
|1.2786
|1707
|2006.05.25 14:03
|s/l
|852
|0.31
|1.2773
|1.2773
|1.2808
|-77.50
|6166.55
|1708
|2006.05.25 14:03
|close
|855
|2.48
|1.2770
|1.2763
|1.2786
|-148.80
|6017.75
|1709
|2006.05.25 14:03
|close
|854
|1.24
|1.2772
|1.2766
|1.2793
|-136.40
|5881.35
|1710
|2006.05.25 14:03
|close
|853
|0.62
|1.2771
|1.2767
|1.2798
|-105.40
|5775.95
|1711
|2006.05.25 14:03
|buy
|856
|0.29
|1.2776
|1.2751
|1.2786
|1712
|2006.05.25 14:10
|buy
|857
|0.58
|1.2771
|1.2750
|1.2781
|1713
|2006.05.25 14:11
|buy
|858
|1.16
|1.2764
|1.2747
|1.2774
|1714
|2006.05.25 14:12
|buy
|859
|2.32
|1.2755
|1.2742
|1.2765
|1715
|2006.05.25 14:13
|close
|859
|2.32
|1.2762
|1.2742
|1.2765
|162.40
|5938.35
|1716
|2006.05.25 14:13
|close
|858
|1.16
|1.2761
|1.2747
|1.2774
|-34.80
|5903.55
|1717
|2006.05.25 14:13
|close
|857
|0.58
|1.2764
|1.2750
|1.2781
|-40.60
|5862.95
|1718
|2006.05.25 14:13
|close
|856
|0.29
|1.2763
|1.2751
|1.2786
|-37.70
|5825.25
|1719
|2006.05.25 14:13
|buy
|860
|0.29
|1.2764
|1.2739
|1.2774
|1720
|2006.05.25 14:14
|buy
|861
|0.58
|1.2759
|1.2738
|1.2769
|1721
|2006.05.25 14:19
|t/p
|861
|0.58
|1.2769
|1.2738
|1.2769
|58.00
|5883.25
|1722
|2006.05.25 14:19
|close
|860
|0.29
|1.2770
|1.2739
|1.2774
|17.40
|5900.65
|1723
|2006.05.25 14:19
|buy
|862
|0.30
|1.2770
|1.2745
|1.2780
|1724
|2006.05.25 14:23
|t/p
|862
|0.30
|1.2780
|1.2745
|1.2780
|30.00
|5930.65
|1725
|2006.05.25 14:23
|buy
|863
|0.30
|1.2783
|1.2758
|1.2793
|1726
|2006.05.25 14:24
|buy
|864
|0.60
|1.2776
|1.2755
|1.2786
|1727
|2006.05.25 14:27
|buy
|865
|1.20
|1.2768
|1.2751
|1.2778
|1728
|2006.05.25 14:28
|close
|865
|1.20
|1.2774
|1.2751
|1.2778
|72.00
|6002.65
|1729
|2006.05.25 14:28
|close
|864
|0.60
|1.2773
|1.2755
|1.2786
|-18.00
|5984.65
|1730
|2006.05.25 14:28
|close
|863
|0.30
|1.2772
|1.2758
|1.2793
|-33.00
|5951.65
|1731
|2006.05.25 14:28
|buy
|866
|0.30
|1.2775
|1.2750
|1.2785
|1732
|2006.05.25 14:28
|buy
|867
|0.60
|1.2770
|1.2749
|1.2780
|1733
|2006.05.25 14:34
|t/p
|867
|0.60
|1.2780
|1.2749
|1.2780
|60.00
|6011.65
|1734
|2006.05.25 14:34
|close
|866
|0.30
|1.2780
|1.2750
|1.2785
|15.00
|6026.65
|1735
|2006.05.25 17:30
|sell
|868
|0.30
|1.2769
|1.2794
|1.2759
|1736
|2006.05.25 17:30
|sell
|869
|0.60
|1.2773
|1.2794
|1.2763
|1737
|2006.05.25 17:46
|sell
|870
|1.20
|1.2778
|1.2795
|1.2768
|1738
|2006.05.25 17:48
|close
|870
|1.20
|1.2772
|1.2795
|1.2768
|72.00
|6098.65
|1739
|2006.05.25 17:48
|close
|869
|0.60
|1.2773
|1.2794
|1.2763
|0.00
|6098.65
|1740
|2006.05.25 17:48
|close
|868
|0.30
|1.2771
|1.2794
|1.2759
|-6.00
|6092.65
|1741
|2006.05.25 17:48
|sell
|871
|0.30
|1.2773
|1.2798
|1.2763
|1742
|2006.05.25 17:48
|sell
|872
|0.60
|1.2778
|1.2799
|1.2768
|1743
|2006.05.25 17:56
|sell
|873
|1.20
|1.2784
|1.2801
|1.2774
|1744
|2006.05.25 18:17
|sell
|874
|2.40
|1.2791
|1.2804
|1.2781
|1745
|2006.05.25 18:20
|close
|874
|2.40
|1.2785
|1.2804
|1.2781
|144.00
|6236.65
|1746
|2006.05.25 18:20
|close
|873
|1.20
|1.2786
|1.2801
|1.2774
|-24.00
|6212.65
|1747
|2006.05.25 18:21
|close
|872
|0.60
|1.2790
|1.2799
|1.2768
|-72.00
|6140.65
|1748
|2006.05.25 18:21
|close
|871
|0.30
|1.2791
|1.2798
|1.2763
|-54.00
|6086.65
|1749
|2006.05.25 18:21
|buy
|875
|0.30
|1.2787
|1.2762
|1.2797
|1750
|2006.05.25 18:28
|t/p
|875
|0.30
|1.2797
|1.2762
|1.2797
|30.00
|6116.65
|1751
|2006.05.25 18:28
|buy
|876
|0.31
|1.2800
|1.2775
|1.2810
|1752
|2006.05.25 18:33
|t/p
|876
|0.31
|1.2810
|1.2775
|1.2810
|31.00
|6147.65
|1753
|2006.05.26 04:00
|sell
|877
|0.31
|1.2773
|1.2798
|1.2763
|1754
|2006.05.26 05:17
|sell
|878
|0.62
|1.2778
|1.2799
|1.2768
|1755
|2006.05.26 06:26
|sell
|879
|1.24
|1.2784
|1.2801
|1.2774
|1756
|2006.05.26 06:27
|close
|879
|1.24
|1.2779
|1.2801
|1.2774
|62.00
|6209.65
|1757
|2006.05.26 06:27
|close
|878
|0.62
|1.2780
|1.2799
|1.2768
|-12.40
|6197.25
|1758
|2006.05.26 06:27
|close
|877
|0.31
|1.2784
|1.2798
|1.2763
|-34.10
|6163.15
|1759
|2006.05.26 08:00
|buy
|880
|0.31
|1.2820
|1.2795
|1.2830
|1760
|2006.05.26 08:00
|buy
|881
|0.62
|1.2814
|1.2793
|1.2824
|1761
|2006.05.26 08:08
|t/p
|881
|0.62
|1.2824
|1.2793
|1.2824
|62.00
|6225.15
|1762
|2006.05.26 08:08
|close
|880
|0.31
|1.2824
|1.2795
|1.2830
|12.40
|6237.55
|1763
|2006.05.26 08:08
|buy
|882
|0.31
|1.2825
|1.2800
|1.2835
|1764
|2006.05.26 08:10
|t/p
|882
|0.31
|1.2835
|1.2800
|1.2835
|31.00
|6268.55
|1765
|2006.05.26 08:10
|buy
|883
|0.31
|1.2837
|1.2812
|1.2847
|1766
|2006.05.26 08:10
|buy
|884
|0.62
|1.2832
|1.2811
|1.2842
|1767
|2006.05.26 08:11
|buy
|885
|1.24
|1.2825
|1.2808
|1.2835
|1768
|2006.05.26 08:13
|close
|885
|1.24
|1.2829
|1.2808
|1.2835
|49.60
|6318.15
|1769
|2006.05.26 08:13
|close
|884
|0.62
|1.2826
|1.2811
|1.2842
|-37.20
|6280.95
|1770
|2006.05.26 08:13
|close
|883
|0.31
|1.2827
|1.2812
|1.2847
|-31.00
|6249.95
|1771
|2006.05.26 08:13
|buy
|886
|0.31
|1.2827
|1.2802
|1.2837
|1772
|2006.05.26 08:16
|buy
|887
|0.62
|1.2821
|1.2800
|1.2831
|1773
|2006.05.26 08:23
|buy
|888
|1.24
|1.2815
|1.2798
|1.2825
|1774
|2006.05.26 08:23
|close
|888
|1.24
|1.2820
|1.2798
|1.2825
|62.00
|6311.95
|1775
|2006.05.26 08:24
|close
|887
|0.62
|1.2819
|1.2800
|1.2831
|-12.40
|6299.55
|1776
|2006.05.26 08:24
|close
|886
|0.31
|1.2822
|1.2802
|1.2837
|-15.50
|6284.05
|1777
|2006.05.26 08:24
|buy
|889
|0.31
|1.2823
|1.2798
|1.2833
|1778
|2006.05.26 08:24
|buy
|890
|0.62
|1.2815
|1.2794
|1.2825
|1779
|2006.05.26 08:39
|t/p
|890
|0.62
|1.2825
|1.2794
|1.2825
|62.00
|6346.05
|1780
|2006.05.26 08:39
|close
|889
|0.31
|1.2826
|1.2798
|1.2833
|9.30
|6355.35
|1781
|2006.05.26 14:00
|sell
|891
|0.32
|1.2739
|1.2764
|1.2729
|1782
|2006.05.26 14:03
|sell
|892
|0.64
|1.2744
|1.2765
|1.2734
|1783
|2006.05.26 14:15
|t/p
|892
|0.64
|1.2734
|1.2765
|1.2734
|64.00
|6419.35
|1784
|2006.05.26 14:15
|close
|891
|0.32
|1.2733
|1.2764
|1.2729
|19.20
|6438.55
|1785
|2006.05.26 14:15
|sell
|893
|0.32
|1.2732
|1.2757
|1.2722
|1786
|2006.05.26 14:15
|sell
|894
|0.64
|1.2737
|1.2758
|1.2727
|1787
|2006.05.26 14:17
|t/p
|894
|0.64
|1.2727
|1.2758
|1.2727
|64.00
|6502.55
|1788
|2006.05.26 14:17
|close
|893
|0.32
|1.2726
|1.2757
|1.2722
|19.20
|6521.75
|1789
|2006.05.26 14:17
|sell
|895
|0.33
|1.2727
|1.2752
|1.2717
|1790
|2006.05.26 14:18
|sell
|896
|0.66
|1.2733
|1.2754
|1.2723
|1791
|2006.05.26 14:19
|t/p
|896
|0.66
|1.2723
|1.2754
|1.2723
|66.00
|6587.75
|1792
|2006.05.26 14:19
|close
|895
|0.33
|1.2721
|1.2752
|1.2717
|19.80
|6607.55
|1793
|2006.05.26 14:19
|sell
|897
|0.33
|1.2721
|1.2746
|1.2711
|1794
|2006.05.26 14:21
|sell
|898
|0.66
|1.2726
|1.2747
|1.2716
|1795
|2006.05.26 14:23
|sell
|899
|1.32
|1.2731
|1.2748
|1.2721
|1796
|2006.05.26 14:24
|close
|899
|1.32
|1.2727
|1.2748
|1.2721
|52.80
|6660.35
|1797
|2006.05.26 14:24
|close
|898
|0.66
|1.2729
|1.2747
|1.2716
|-19.80
|6640.55
|1798
|2006.05.26 14:25
|close
|897
|0.33
|1.2730
|1.2746
|1.2711
|-29.70
|6610.85
|1799
|2006.05.26 14:25
|sell
|900
|0.33
|1.2729
|1.2754
|1.2719
|1800
|2006.05.26 14:28
|t/p
|900
|0.33
|1.2719
|1.2754
|1.2719
|33.00
|6643.85
|1801
|2006.05.26 14:28
|sell
|901
|0.33
|1.2715
|1.2740
|1.2705
|1802
|2006.05.26 14:31
|t/p
|901
|0.33
|1.2705
|1.2740
|1.2705
|33.00
|6676.85
|1803
|2006.05.29 09:00
|buy
|902
|0.33
|1.2756
|1.2731
|1.2766
|1804
|2006.05.29 09:10
|t/p
|902
|0.33
|1.2766
|1.2731
|1.2766
|33.00
|6709.85
|1805
|2006.05.29 09:10
|buy
|903
|0.34
|1.2768
|1.2743
|1.2778
|1806
|2006.05.29 09:16
|buy
|904
|0.68
|1.2763
|1.2742
|1.2773
|1807
|2006.05.29 11:41
|buy
|905
|1.36
|1.2758
|1.2741
|1.2768
|1808
|2006.05.29 11:46
|close
|905
|1.36
|1.2762
|1.2741
|1.2768
|54.40
|6764.25
|1809
|2006.05.29 11:46
|close
|904
|0.68
|1.2761
|1.2742
|1.2773
|-13.60
|6750.65
|1810
|2006.05.29 11:46
|close
|903
|0.34
|1.2764
|1.2743
|1.2778
|-13.60
|6737.05
|1811
|2006.05.29 16:00
|sell
|906
|0.34
|1.2737
|1.2762
|1.2727
|1812
|2006.05.29 16:00
|sell
|907
|0.68
|1.2743
|1.2764
|1.2733
|1813
|2006.05.29 16:17
|t/p
|907
|0.68
|1.2733
|1.2764
|1.2733
|68.00
|6805.05
|1814
|2006.05.29 16:17
|close
|906
|0.34
|1.2733
|1.2762
|1.2727
|13.60
|6818.65
|1815
|2006.05.29 16:17
|sell
|908
|0.34
|1.2733
|1.2758
|1.2723
|1816
|2006.05.29 16:18
|sell
|909
|0.68
|1.2738
|1.2759
|1.2728
|1817
|2006.05.29 16:19
|sell
|910
|1.36
|1.2744
|1.2761
|1.2734
|1818
|2006.05.29 16:20
|close
|910
|1.36
|1.2740
|1.2761
|1.2734
|54.40
|6873.05
|1819
|2006.05.29 16:20
|close
|909
|0.68
|1.2739
|1.2759
|1.2728
|-6.80
|6866.25
|1820
|2006.05.29 16:20
|close
|908
|0.34
|1.2742
|1.2758
|1.2723
|-30.60
|6835.65
|1821
|2006.05.29 16:20
|sell
|911
|0.34
|1.2739
|1.2764
|1.2729
|1822
|2006.05.29 16:22
|sell
|912
|0.68
|1.2745
|1.2766
|1.2735
|1823
|2006.05.29 17:00
|sell
|913
|1.36
|1.2751
|1.2768
|1.2741
|1824
|2006.05.29 17:05
|close
|913
|1.36
|1.2747
|1.2768
|1.2741
|54.40
|6890.05
|1825
|2006.05.29 17:05
|close
|912
|0.68
|1.2750
|1.2766
|1.2735
|-34.00
|6856.05
|1826
|2006.05.29 17:05
|close
|911
|0.34
|1.2752
|1.2764
|1.2729
|-44.20
|6811.85
|1827
|2006.05.29 19:30
|buy
|914
|0.34
|1.2754
|1.2729
|1.2764
|1828
|2006.05.29 19:38
|buy
|915
|0.68
|1.2747
|1.2726
|1.2757
|1829
|2006.05.29 21:19
|t/p
|915
|0.68
|1.2757
|1.2726
|1.2757
|68.00
|6879.85
|1830
|2006.05.29 21:19
|close
|914
|0.34
|1.2757
|1.2729
|1.2764
|10.20
|6890.05
|1831
|2006.05.30 01:00
|buy
|916
|0.34
|1.2758
|1.2733
|1.2768
|1832
|2006.05.30 01:00
|buy
|917
|0.68
|1.2754
|1.2733
|1.2764
|1833
|2006.05.30 01:46
|t/p
|917
|0.68
|1.2764
|1.2733
|1.2764
|68.00
|6958.05
|1834
|2006.05.30 01:46
|close
|916
|0.34
|1.2765
|1.2733
|1.2768
|23.80
|6981.85
|1835
|2006.05.31 13:00
|sell
|918
|0.35
|1.2863
|1.2888
|1.2853
|1836
|2006.05.31 13:00
|sell
|919
|0.70
|1.2868
|1.2889
|1.2858
|1837
|2006.05.31 13:04
|sell
|920
|1.40
|1.2873
|1.2890
|1.2863
|1838
|2006.05.31 13:04
|close
|920
|1.40
|1.2869
|1.2890
|1.2863
|56.00
|7037.85
|1839
|2006.05.31 13:04
|close
|919
|0.70
|1.2870
|1.2889
|1.2858
|-14.00
|7023.85
|1840
|2006.05.31 13:04
|close
|918
|0.35
|1.2866
|1.2888
|1.2853
|-10.50
|7013.35
|1841
|2006.05.31 13:04
|sell
|921
|0.35
|1.2866
|1.2891
|1.2856
|1842
|2006.05.31 13:05
|sell
|922
|0.70
|1.2871
|1.2892
|1.2861
|1843
|2006.05.31 13:12
|sell
|923
|1.40
|1.2875
|1.2892
|1.2865
|1844
|2006.05.31 13:20
|sell
|924
|2.80
|1.2880
|1.2893
|1.2870
|1845
|2006.05.31 13:21
|close
|924
|2.80
|1.2876
|1.2893
|1.2870
|112.00
|7125.35
|1846
|2006.05.31 13:21
|close
|923
|1.40
|1.2877
|1.2892
|1.2865
|-28.00
|7097.35
|1847
|2006.05.31 13:21
|close
|922
|0.70
|1.2872
|1.2892
|1.2861
|-7.00
|7090.35
|1848
|2006.05.31 13:21
|close
|921
|0.35
|1.2873
|1.2891
|1.2856
|-24.50
|7065.85
|1849
|2006.05.31 13:21
|sell
|925
|0.35
|1.2866
|1.2891
|1.2856
|1850
|2006.05.31 13:31
|t/p
|925
|0.35
|1.2856
|1.2891
|1.2856
|35.00
|7100.85
|1851
|2006.06.01 16:30
|buy
|926
|0.36
|1.2816
|1.2791
|1.2826
|1852
|2006.06.01 16:30
|buy
|927
|0.72
|1.2812
|1.2791
|1.2822
|1853
|2006.06.01 17:16
|buy
|928
|1.44
|1.2805
|1.2788
|1.2815
|1854
|2006.06.01 17:17
|close
|928
|1.44
|1.2809
|1.2788
|1.2815
|57.60
|7158.45
|1855
|2006.06.01 17:18
|close
|927
|0.72
|1.2807
|1.2791
|1.2822
|-36.00
|7122.45
|1856
|2006.06.01 17:18
|close
|926
|0.36
|1.2804
|1.2791
|1.2826
|-43.20
|7079.25
|1857
|2006.06.05 19:30
|sell
|929
|0.35
|1.2918
|1.2943
|1.2908
|1858
|2006.06.05 19:35
|sell
|930
|0.70
|1.2923
|1.2944
|1.2913
|1859
|2006.06.05 20:00
|t/p
|930
|0.70
|1.2913
|1.2944
|1.2913
|70.00
|7149.25
|1860
|2006.06.05 20:00
|close
|929
|0.35
|1.2911
|1.2943
|1.2908
|24.50
|7173.75
|1861
|2006.06.09 12:30
|buy
|931
|0.36
|1.2667
|1.2642
|1.2677
|1862
|2006.06.09 12:30
|buy
|932
|0.72
|1.2661
|1.2640
|1.2671
|1863
|2006.06.09 12:31
|buy
|933
|1.44
|1.2653
|1.2636
|1.2663
|1864
|2006.06.09 12:31
|buy
|934
|2.88
|1.2645
|1.2632
|1.2655
|1865
|2006.06.09 12:31
|s/l
|931
|0.36
|1.2642
|1.2642
|1.2677
|-90.00
|7083.75
|1866
|2006.06.09 12:31
|s/l
|932
|0.72
|1.2640
|1.2640
|1.2671
|-151.20
|6932.55
|1867
|2006.06.09 12:31
|close
|934
|2.88
|1.2638
|1.2632
|1.2655
|-201.60
|6730.95
|1868
|2006.06.09 12:31
|s/l
|933
|1.44
|1.2636
|1.2636
|1.2663
|-244.80
|6486.15
|1869
|2006.06.09 12:31
|buy
|935
|0.32
|1.2636
|1.2611
|1.2646
|1870
|2006.06.09 12:31
|buy
|936
|0.64
|1.2630
|1.2609
|1.2640
|1871
|2006.06.09 12:31
|buy
|937
|1.28
|1.2624
|1.2607
|1.2634
|1872
|2006.06.09 12:31
|buy
|938
|2.56
|1.2619
|1.2606
|1.2629
|1873
|2006.06.09 12:31
|close
|938
|2.56
|1.2626
|1.2606
|1.2629
|179.20
|6665.35
|1874
|2006.06.09 12:31
|close
|937
|1.28
|1.2625
|1.2607
|1.2634
|12.80
|6678.15
|1875
|2006.06.09 12:31
|close
|936
|0.64
|1.2624
|1.2609
|1.2640
|-38.40
|6639.75
|1876
|2006.06.09 12:31
|close
|935
|0.32
|1.2622
|1.2611
|1.2646
|-44.80
|6594.95
|1877
|2006.06.09 12:31
|buy
|939
|0.33
|1.2623
|1.2598
|1.2633
|1878
|2006.06.09 12:32
|buy
|940
|0.66
|1.2618
|1.2597
|1.2628
|1879
|2006.06.09 12:32
|buy
|941
|1.32
|1.2612
|1.2595
|1.2622
|1880
|2006.06.09 12:32
|close
|941
|1.32
|1.2618
|1.2595
|1.2622
|79.20
|6674.15
|1881
|2006.06.09 12:33
|close
|940
|0.66
|1.2617
|1.2597
|1.2628
|-6.60
|6667.55
|1882
|2006.06.09 12:33
|close
|939
|0.33
|1.2618
|1.2598
|1.2633
|-16.50
|6651.05
|1883
|2006.06.09 12:33
|buy
|942
|0.33
|1.2618
|1.2593
|1.2628
|1884
|2006.06.09 12:34
|buy
|943
|0.66
|1.2613
|1.2592
|1.2623
|1885
|2006.06.09 12:34
|buy
|944
|1.32
|1.2609
|1.2592
|1.2619
|1886
|2006.06.09 12:34
|close
|944
|1.32
|1.2612
|1.2592
|1.2619
|39.60
|6690.65
|1887
|2006.06.09 12:35
|close
|943
|0.66
|1.2614
|1.2592
|1.2623
|6.60
|6697.25
|1888
|2006.06.09 12:35
|close
|942
|0.33
|1.2618
|1.2593
|1.2628
|0.00
|6697.25
|1889
|2006.06.09 12:35
|buy
|945
|0.33
|1.2618
|1.2593
|1.2628
|1890
|2006.06.09 12:35
|buy
|946
|0.66
|1.2612
|1.2591
|1.2622
|1891
|2006.06.09 12:35
|buy
|947
|1.32
|1.2607
|1.2590
|1.2617
|1892
|2006.06.09 12:36
|buy
|948
|2.64
|1.2599
|1.2586
|1.2609
|1893
|2006.06.09 12:37
|close
|948
|2.64
|1.2607
|1.2586
|1.2609
|211.20
|6908.45
|1894
|2006.06.09 12:37
|close
|947
|1.32
|1.2606
|1.2590
|1.2617
|-13.20
|6895.25
|1895
|2006.06.09 12:37
|close
|946
|0.66
|1.2611
|1.2591
|1.2622
|-6.60
|6888.65
|1896
|2006.06.09 12:37
|close
|945
|0.33
|1.2610
|1.2593
|1.2628
|-26.40
|6862.25
|1897
|2006.06.09 12:37
|buy
|949
|0.34
|1.2617
|1.2592
|1.2627
|1898
|2006.06.09 12:38
|buy
|950
|0.68
|1.2611
|1.2590
|1.2621
|1899
|2006.06.09 12:38
|buy
|951
|1.36
|1.2606
|1.2589
|1.2616
|1900
|2006.06.09 12:38
|close
|951
|1.36
|1.2610
|1.2589
|1.2616
|54.40
|6916.65
|1901
|2006.06.09 12:38
|close
|950
|0.68
|1.2609
|1.2590
|1.2621
|-13.60
|6903.05
|1902
|2006.06.09 12:38
|close
|949
|0.34
|1.2612
|1.2592
|1.2627
|-17.00
|6886.05
|1903
|2006.06.09 12:38
|buy
|952
|0.34
|1.2616
|1.2591
|1.2626
|1904
|2006.06.09 12:39
|buy
|953
|0.68
|1.2610
|1.2589
|1.2620
|1905
|2006.06.09 12:39
|t/p
|953
|0.68
|1.2620
|1.2589
|1.2620
|68.00
|6954.05
|1906
|2006.06.09 12:39
|close
|952
|0.34
|1.2622
|1.2591
|1.2626
|20.40
|6974.45
|1907
|2006.06.09 12:39
|buy
|954
|0.35
|1.2622
|1.2597
|1.2632
|1908
|2006.06.09 12:40
|buy
|955
|0.70
|1.2617
|1.2596
|1.2627
|1909
|2006.06.09 12:40
|buy
|956
|1.40
|1.2609
|1.2592
|1.2619
|1910
|2006.06.09 12:42
|close
|956
|1.40
|1.2614
|1.2592
|1.2619
|70.00
|7044.45
|1911
|2006.06.09 12:42
|close
|955
|0.70
|1.2613
|1.2596
|1.2627
|-28.00
|7016.45
|1912
|2006.06.09 12:42
|close
|954
|0.35
|1.2618
|1.2597
|1.2632
|-14.00
|7002.45
|1913
|2006.06.09 12:42
|buy
|957
|0.35
|1.2618
|1.2593
|1.2628
|1914
|2006.06.09 12:44
|buy
|958
|0.70
|1.2612
|1.2591
|1.2622
|1915
|2006.06.09 12:46
|t/p
|958
|0.70
|1.2622
|1.2591
|1.2622
|70.00
|7072.45
|1916
|2006.06.09 12:46
|close
|957
|0.35
|1.2624
|1.2593
|1.2628
|21.00
|7093.45
|1917
|2006.06.09 12:46
|buy
|959
|0.35
|1.2624
|1.2599
|1.2634
|1918
|2006.06.09 12:47
|buy
|960
|0.70
|1.2618
|1.2597
|1.2628
|1919
|2006.06.09 12:52
|buy
|961
|1.40
|1.2611
|1.2594
|1.2621
|1920
|2006.06.09 12:53
|close
|961
|1.40
|1.2616
|1.2594
|1.2621
|70.00
|7163.45
|1921
|2006.06.09 12:53
|close
|960
|0.70
|1.2618
|1.2597
|1.2628
|0.00
|7163.45
|1922
|2006.06.09 12:53
|close
|959
|0.35
|1.2619
|1.2599
|1.2634
|-17.50
|7145.95
|1923
|2006.06.09 12:53
|buy
|962
|0.36
|1.2618
|1.2593
|1.2628
|1924
|2006.06.09 12:53
|buy
|963
|0.72
|1.2613
|1.2592
|1.2623
|1925
|2006.06.09 12:57
|buy
|964
|1.44
|1.2609
|1.2592
|1.2619
|1926
|2006.06.09 12:57
|close
|964
|1.44
|1.2613
|1.2592
|1.2619
|57.60
|7203.55
|1927
|2006.06.09 12:57
|close
|963
|0.72
|1.2612
|1.2592
|1.2623
|-7.20
|7196.35
|1928
|2006.06.09 12:57
|close
|962
|0.36
|1.2616
|1.2593
|1.2628
|-7.20
|7189.15
|1929
|2006.06.09 12:57
|buy
|965
|0.36
|1.2616
|1.2591
|1.2626
|1930
|2006.06.09 12:58
|buy
|966
|0.72
|1.2611
|1.2590
|1.2621
|1931
|2006.06.09 13:01
|buy
|967
|1.44
|1.2604
|1.2587
|1.2614
|1932
|2006.06.09 13:01
|close
|967
|1.44
|1.2608
|1.2587
|1.2614
|57.60
|7246.75
|1933
|2006.06.09 13:01
|close
|966
|0.72
|1.2610
|1.2590
|1.2621
|-7.20
|7239.55
|1934
|2006.06.09 13:01
|close
|965
|0.36
|1.2609
|1.2591
|1.2626
|-25.20
|7214.35
|1935
|2006.06.09 13:01
|sell
|968
|0.36
|1.2612
|1.2637
|1.2602
|1936
|2006.06.09 13:05
|sell
|969
|0.72
|1.2620
|1.2641
|1.2610
|1937
|2006.06.09 13:17
|sell
|970
|1.44
|1.2625
|1.2642
|1.2615
|1938
|2006.06.09 13:18
|close
|970
|1.44
|1.2621
|1.2642
|1.2615
|57.60
|7271.95
|1939
|2006.06.09 13:18
|close
|969
|0.72
|1.2626
|1.2641
|1.2610
|-43.20
|7228.75
|1940
|2006.06.09 13:18
|close
|968
|0.36
|1.2625
|1.2637
|1.2602
|-46.80
|7181.95
|1941
|2006.06.09 13:18
|sell
|971
|0.36
|1.2627
|1.2652
|1.2617
|1942
|2006.06.09 13:19
|sell
|972
|0.72
|1.2632
|1.2653
|1.2622
|1943
|2006.06.09 13:20
|sell
|973
|1.44
|1.2639
|1.2656
|1.2629
|1944
|2006.06.09 13:22
|sell
|974
|2.88
|1.2646
|1.2659
|1.2636
|1945
|2006.06.09 13:23
|close
|974
|2.88
|1.2640
|1.2659
|1.2636
|172.80
|7354.75
|1946
|2006.06.09 13:23
|close
|973
|1.44
|1.2645
|1.2656
|1.2629
|-86.40
|7268.35
|1947
|2006.06.09 13:23
|close
|972
|0.72
|1.2646
|1.2653
|1.2622
|-100.80
|7167.55
|1948
|2006.06.09 13:23
|close
|971
|0.36
|1.2643
|1.2652
|1.2617
|-57.60
|7109.95
|1949
|2006.06.09 13:23
|sell
|975
|0.36
|1.2642
|1.2667
|1.2632
|1950
|2006.06.09 13:26
|sell
|976
|0.72
|1.2649
|1.2670
|1.2639
|1951
|2006.06.09 13:27
|sell
|977
|1.44
|1.2653
|1.2670
|1.2643
|1952
|2006.06.09 13:27
|close
|977
|1.44
|1.2650
|1.2670
|1.2643
|43.20
|7153.15
|1953
|2006.06.09 13:27
|close
|976
|0.72
|1.2651
|1.2670
|1.2639
|-14.40
|7138.75
|1954
|2006.06.09 13:27
|close
|975
|0.36
|1.2646
|1.2667
|1.2632
|-14.40
|7124.35
|1955
|2006.06.09 13:27
|sell
|978
|0.36
|1.2646
|1.2671
|1.2636
|1956
|2006.06.09 13:28
|sell
|979
|0.72
|1.2651
|1.2672
|1.2641
|1957
|2006.06.09 13:29
|sell
|980
|1.44
|1.2658
|1.2675
|1.2648
|1958
|2006.06.09 13:30
|sell
|981
|2.88
|1.2666
|1.2679
|1.2656
|1959
|2006.06.09 13:30
|s/l
|978
|0.36
|1.2671
|1.2671
|1.2636
|-90.00
|7034.35
|1960
|2006.06.09 13:30
|close
|981
|2.88
|1.2671
|1.2679
|1.2656
|-144.00
|6890.35
|1961
|2006.06.09 13:30
|close
|980
|1.44
|1.2669
|1.2675
|1.2648
|-158.40
|6731.95
|1962
|2006.06.09 13:31
|close
|979
|0.72
|1.2667
|1.2672
|1.2641
|-115.20
|6616.75
|1963
|2006.06.14 06:00
|buy
|982
|0.33
|1.2569
|1.2544
|1.2579
|1964
|2006.06.14 06:09
|buy
|983
|0.66
|1.2564
|1.2543
|1.2574
|1965
|2006.06.14 06:19
|t/p
|983
|0.66
|1.2574
|1.2543
|1.2574
|66.00
|6682.75
|1966
|2006.06.14 06:19
|close
|982
|0.33
|1.2574
|1.2544
|1.2579
|16.50
|6699.25
|1967
|2006.06.14 06:20
|buy
|984
|0.33
|1.2574
|1.2549
|1.2584
|1968
|2006.06.14 06:27
|t/p
|984
|0.33
|1.2584
|1.2549
|1.2584
|33.00
|6732.25
|1969
|2006.06.14 06:27
|buy
|985
|0.34
|1.2588
|1.2563
|1.2598
|1970
|2006.06.14 06:28
|buy
|986
|0.68
|1.2583
|1.2562
|1.2593
|1971
|2006.06.14 06:30
|buy
|987
|1.36
|1.2577
|1.2560
|1.2587
|1972
|2006.06.14 06:31
|close
|987
|1.36
|1.2582
|1.2560
|1.2587
|68.00
|6800.25
|1973
|2006.06.14 06:31
|close
|986
|0.68
|1.2581
|1.2562
|1.2593
|-13.60
|6786.65
|1974
|2006.06.14 06:31
|close
|985
|0.34
|1.2578
|1.2563
|1.2598
|-34.00
|6752.65
|1975
|2006.06.16 14:30
|sell
|988
|0.34
|1.2631
|1.2656
|1.2621
|1976
|2006.06.16 14:30
|sell
|989
|0.68
|1.2635
|1.2656
|1.2625
|1977
|2006.06.16 14:34
|t/p
|989
|0.68
|1.2625
|1.2656
|1.2625
|68.00
|6820.65
|1978
|2006.06.16 14:34
|close
|988
|0.34
|1.2624
|1.2656
|1.2621
|23.80
|6844.45
|1979
|2006.06.16 14:34
|sell
|990
|0.34
|1.2623
|1.2648
|1.2613
|1980
|2006.06.16 14:36
|sell
|991
|0.68
|1.2628
|1.2649
|1.2618
|1981
|2006.06.16 14:47
|sell
|992
|1.36
|1.2632
|1.2649
|1.2622
|1982
|2006.06.16 14:47
|close
|992
|1.36
|1.2627
|1.2649
|1.2622
|68.00
|6912.45
|1983
|2006.06.16 14:47
|close
|991
|0.68
|1.2628
|1.2649
|1.2618
|0.00
|6912.45
|1984
|2006.06.16 14:47
|close
|990
|0.34
|1.2630
|1.2648
|1.2613
|-23.80
|6888.65
|1985
|2006.06.16 14:48
|sell
|993
|0.34
|1.2627
|1.2652
|1.2617
|1986
|2006.06.16 14:54
|sell
|994
|0.68
|1.2632
|1.2653
|1.2622
|1987
|2006.06.16 14:55
|sell
|995
|1.36
|1.2637
|1.2654
|1.2627
|1988
|2006.06.16 15:00
|sell
|996
|2.72
|1.2643
|1.2656
|1.2633
|1989
|2006.06.16 15:00
|close
|996
|2.72
|1.2638
|1.2656
|1.2633
|136.00
|7024.65
|1990
|2006.06.16 15:00
|close
|995
|1.36
|1.2639
|1.2654
|1.2627
|-27.20
|6997.45
|1991
|2006.06.16 15:00
|close
|994
|0.68
|1.2642
|1.2653
|1.2622
|-68.00
|6929.45
|1992
|2006.06.16 15:01
|close
|993
|0.34
|1.2643
|1.2652
|1.2617
|-54.40
|6875.05
|1993
|2006.06.18 22:00
|buy
|997
|0.34
|1.2651
|1.2626
|1.2661
|1994
|2006.06.18 22:21
|buy
|998
|0.68
|1.2646
|1.2625
|1.2656
|1995
|2006.06.18 22:44
|buy
|999
|1.36
|1.2641
|1.2624
|1.2651
|1996
|2006.06.18 22:48
|buy
|1000
|2.72
|1.2636
|1.2623
|1.2646
|1997
|2006.06.18 23:05
|close
|1000
|2.72
|1.2640
|1.2623
|1.2646
|108.80
|6983.85
|1998
|2006.06.18 23:05
|close
|999
|1.36
|1.2637
|1.2624
|1.2651
|-54.40
|6929.45
|1999
|2006.06.18 23:05
|close
|998
|0.68
|1.2638
|1.2625
|1.2656
|-54.40
|6875.05
|2000
|2006.06.18 23:05
|close
|997
|0.34
|1.2636
|1.2626
|1.2661
|-51.00
|6824.05
|2001
|2006.06.18 23:05
|sell
|1001
|0.34
|1.2633
|1.2658
|1.2623
|2002
|2006.06.18 23:06
|sell
|1002
|0.68
|1.2638
|1.2659
|1.2628
|2003
|2006.06.18 23:17
|sell
|1003
|1.36
|1.2643
|1.2660
|1.2633
|2004
|2006.06.18 23:27
|close
|1003
|1.36
|1.2639
|1.2660
|1.2633
|54.40
|6878.45
|2005
|2006.06.18 23:28
|close
|1002
|0.68
|1.2640
|1.2659
|1.2628
|-13.60
|6864.85
|2006
|2006.06.18 23:28
|close
|1001
|0.34
|1.2642
|1.2658
|1.2623
|-30.60
|6834.25
|2007
|2006.06.18 23:28
|sell
|1004
|0.34
|1.2636
|1.2661
|1.2626
|2008
|2006.06.18 23:31
|sell
|1005
|0.68
|1.2642
|1.2663
|1.2632
|2009
|2006.06.18 23:50
|t/p
|1005
|0.68
|1.2632
|1.2663
|1.2632
|68.00
|6902.25
|2010
|2006.06.18 23:50
|close
|1004
|0.34
|1.2632
|1.2661
|1.2626
|13.60
|6915.85
|2011
|2006.06.20 06:30
|buy
|1006
|0.35
|1.2585
|1.2560
|1.2595
|2012
|2006.06.20 06:32
|buy
|1007
|0.70
|1.2580
|1.2559
|1.2590
|2013
|2006.06.20 06:56
|t/p
|1007
|0.70
|1.2590
|1.2559
|1.2590
|70.00
|6985.85
|2014
|2006.06.20 06:56
|close
|1006
|0.35
|1.2590
|1.2560
|1.2595
|17.50
|7003.35
|2015
|2006.06.20 06:56
|buy
|1008
|0.35
|1.2589
|1.2564
|1.2599
|2016
|2006.06.20 06:56
|buy
|1009
|0.70
|1.2583
|1.2562
|1.2593
|2017
|2006.06.20 06:58
|t/p
|1009
|0.70
|1.2593
|1.2562
|1.2593
|70.00
|7073.35
|2018
|2006.06.20 06:58
|close
|1008
|0.35
|1.2593
|1.2564
|1.2599
|14.00
|7087.35
|2019
|2006.06.20 06:58
|buy
|1010
|0.35
|1.2594
|1.2569
|1.2604
|2020
|2006.06.20 07:00
|buy
|1011
|0.70
|1.2590
|1.2569
|1.2600
|2021
|2006.06.20 07:21
|buy
|1012
|1.40
|1.2585
|1.2568
|1.2595
|2022
|2006.06.20 07:25
|close
|1012
|1.40
|1.2588
|1.2568
|1.2595
|42.00
|7129.35
|2023
|2006.06.20 07:25
|close
|1011
|0.70
|1.2587
|1.2569
|1.2600
|-21.00
|7108.35
|2024
|2006.06.20 07:25
|close
|1010
|0.35
|1.2590
|1.2569
|1.2604
|-14.00
|7094.35
|2025
|2006.06.20 16:30
|buy
|1013
|0.35
|1.2589
|1.2564
|1.2599
|2026
|2006.06.20 16:46
|buy
|1014
|0.70
|1.2584
|1.2563
|1.2594
|2027
|2006.06.20 17:02
|t/p
|1014
|0.70
|1.2594
|1.2563
|1.2594
|70.00
|7164.35
|2028
|2006.06.20 17:02
|close
|1013
|0.35
|1.2596
|1.2564
|1.2599
|24.50
|7188.85
|2029
|2006.06.22 08:30
|sell
|1015
|0.36
|1.2644
|1.2669
|1.2634
|2030
|2006.06.22 08:33
|sell
|1016
|0.72
|1.2650
|1.2671
|1.2640
|2031
|2006.06.22 08:40
|t/p
|1016
|0.72
|1.2640
|1.2671
|1.2640
|72.00
|7260.85
|2032
|2006.06.22 08:40
|close
|1015
|0.36
|1.2639
|1.2669
|1.2634
|18.00
|7278.85
|2033
|2006.06.22 08:40
|sell
|1017
|0.36
|1.2639
|1.2664
|1.2629
|2034
|2006.06.22 08:41
|sell
|1018
|0.72
|1.2644
|1.2665
|1.2634
|2035
|2006.06.22 08:48
|t/p
|1018
|0.72
|1.2634
|1.2665
|1.2634
|72.00
|7350.85
|2036
|2006.06.22 08:48
|close
|1017
|0.36
|1.2634
|1.2664
|1.2629
|18.00
|7368.85
|2037
|2006.06.22 08:48
|sell
|1019
|0.37
|1.2631
|1.2656
|1.2621
|2038
|2006.06.22 08:48
|sell
|1020
|0.74
|1.2636
|1.2657
|1.2626
|2039
|2006.06.22 09:02
|sell
|1021
|1.48
|1.2642
|1.2659
|1.2632
|2040
|2006.06.22 09:11
|sell
|1022
|2.96
|1.2647
|1.2660
|1.2637
|2041
|2006.06.22 09:11
|close
|1022
|2.96
|1.2643
|1.2660
|1.2637
|118.40
|7487.25
|2042
|2006.06.22 09:11
|close
|1021
|1.48
|1.2644
|1.2659
|1.2632
|-29.60
|7457.65
|2043
|2006.06.22 09:11
|close
|1020
|0.74
|1.2639
|1.2657
|1.2626
|-22.20
|7435.45
|2044
|2006.06.22 09:12
|close
|1019
|0.37
|1.2641
|1.2656
|1.2621
|-37.00
|7398.45
|2045
|2006.06.26 07:30
|buy
|1023
|0.37
|1.2572
|1.2547
|1.2582
|2046
|2006.06.26 07:34
|buy
|1024
|0.74
|1.2566
|1.2545
|1.2576
|2047
|2006.06.26 07:38
|t/p
|1024
|0.74
|1.2576
|1.2545
|1.2576
|74.00
|7472.45
|2048
|2006.06.26 07:38
|close
|1023
|0.37
|1.2578
|1.2547
|1.2582
|22.20
|7494.65
|2049
|2006.06.26 07:38
|buy
|1025
|0.37
|1.2578
|1.2553
|1.2588
|2050
|2006.06.26 07:40
|buy
|1026
|0.74
|1.2571
|1.2550
|1.2581
|2051
|2006.06.26 07:43
|t/p
|1026
|0.74
|1.2581
|1.2550
|1.2581
|74.00
|7568.65
|2052
|2006.06.26 07:43
|close
|1025
|0.37
|1.2582
|1.2553
|1.2588
|14.80
|7583.45
|2053
|2006.06.26 07:43
|buy
|1027
|0.38
|1.2582
|1.2557
|1.2592
|2054
|2006.06.26 07:49
|buy
|1028
|0.76
|1.2576
|1.2555
|1.2586
|2055
|2006.06.26 07:57
|buy
|1029
|1.52
|1.2571
|1.2554
|1.2581
|2056
|2006.06.26 08:06
|buy
|1030
|3.04
|1.2566
|1.2553
|1.2576
|2057
|2006.06.26 08:06
|close
|1030
|3.04
|1.2570
|1.2553
|1.2576
|121.60
|7705.05
|2058
|2006.06.26 08:07
|close
|1029
|1.52
|1.2569
|1.2554
|1.2581
|-30.40
|7674.65
|2059
|2006.06.26 08:07
|close
|1028
|0.76
|1.2571
|1.2555
|1.2586
|-38.00
|7636.65
|2060
|2006.06.26 08:07
|close
|1027
|0.38
|1.2572
|1.2557
|1.2592
|-38.00
|7598.65
|2061
|2006.06.27 10:30
|sell
|1031
|0.38
|1.2567
|1.2592
|1.2557
|2062
|2006.06.27 10:30
|sell
|1032
|0.76
|1.2571
|1.2592
|1.2561
|2063
|2006.06.27 10:49
|sell
|1033
|1.52
|1.2576
|1.2593
|1.2566
|2064
|2006.06.27 10:49
|close
|1033
|1.52
|1.2573
|1.2593
|1.2566
|45.60
|7644.25
|2065
|2006.06.27 10:49
|close
|1032
|0.76
|1.2574
|1.2592
|1.2561
|-22.80
|7621.45
|2066
|2006.06.27 10:50
|close
|1031
|0.38
|1.2575
|1.2592
|1.2557
|-30.40
|7591.05
|2067
|2006.06.27 10:50
|sell
|1034
|0.38
|1.2575
|1.2600
|1.2565
|2068
|2006.06.27 11:06
|sell
|1035
|0.76
|1.2583
|1.2604
|1.2573
|2069
|2006.06.27 11:14
|t/p
|1035
|0.76
|1.2573
|1.2604
|1.2573
|76.00
|7667.05
|2070
|2006.06.27 11:14
|close
|1034
|0.38
|1.2573
|1.2600
|1.2565
|7.60
|7674.65
|2071
|2006.06.27 14:30
|buy
|1036
|0.38
|1.2606
|1.2581
|1.2616
|2072
|2006.06.27 14:32
|buy
|1037
|0.76
|1.2599
|1.2578
|1.2609
|2073
|2006.06.27 14:35
|buy
|1038
|1.52
|1.2593
|1.2576
|1.2603
|2074
|2006.06.27 14:36
|close
|1038
|1.52
|1.2598
|1.2576
|1.2603
|76.00
|7750.65
|2075
|2006.06.27 14:37
|close
|1037
|0.76
|1.2597
|1.2578
|1.2609
|-15.20
|7735.45
|2076
|2006.06.27 14:37
|close
|1036
|0.38
|1.2600
|1.2581
|1.2616
|-22.80
|7712.65
|2077
|2006.06.27 14:37
|buy
|1039
|0.39
|1.2603
|1.2578
|1.2613
|2078
|2006.06.27 14:37
|buy
|1040
|0.78
|1.2596
|1.2575
|1.2606
|2079
|2006.06.27 15:24
|t/p
|1040
|0.78
|1.2606
|1.2575
|1.2606
|78.00
|7790.65
|2080
|2006.06.27 15:24
|close
|1039
|0.39
|1.2606
|1.2578
|1.2613
|11.70
|7802.35
|2081
|2006.06.27 18:30
|sell
|1041
|0.39
|1.2585
|1.2610
|1.2575
|2082
|2006.06.27 18:40
|sell
|1042
|0.78
|1.2590
|1.2611
|1.2580
|2083
|2006.06.27 19:21
|sell
|1043
|1.56
|1.2594
|1.2611
|1.2584
|2084
|2006.06.27 19:21
|close
|1043
|1.56
|1.2590
|1.2611
|1.2584
|62.40
|7864.75
|2085
|2006.06.27 19:21
|close
|1042
|0.78
|1.2593
|1.2611
|1.2580
|-23.40
|7841.35
|2086
|2006.06.27 19:22
|close
|1041
|0.39
|1.2590
|1.2610
|1.2575
|-19.50
|7821.85
|2087
|2006.06.29 18:30
|buy
|1044
|0.39
|1.2616
|1.2591
|1.2626
|2088
|2006.06.29 18:30
|t/p
|1044
|0.39
|1.2626
|1.2591
|1.2626
|39.00
|7860.85
|2089
|2006.06.29 18:30
|buy
|1045
|0.39
|1.2628
|1.2603
|1.2638
|2090
|2006.06.29 18:31
|buy
|1046
|0.78
|1.2619
|1.2598
|1.2629
|2091
|2006.06.29 18:31
|buy
|1047
|1.56
|1.2614
|1.2597
|1.2624
|2092
|2006.06.29 18:31
|close
|1047
|1.56
|1.2619
|1.2597
|1.2624
|78.00
|7938.85
|2093
|2006.06.29 18:31
|close
|1046
|0.78
|1.2618
|1.2598
|1.2629
|-7.80
|7931.05
|2094
|2006.06.29 18:31
|close
|1045
|0.39
|1.2622
|1.2603
|1.2638
|-23.40
|7907.65
|2095
|2006.06.29 18:31
|buy
|1048
|0.40
|1.2622
|1.2597
|1.2632
|2096
|2006.06.29 18:32
|buy
|1049
|0.80
|1.2617
|1.2596
|1.2627
|2097
|2006.06.29 18:33
|t/p
|1049
|0.80
|1.2627
|1.2596
|1.2627
|80.00
|7987.65
|2098
|2006.06.29 18:33
|close
|1048
|0.40
|1.2628
|1.2597
|1.2632
|24.00
|8011.65
|2099
|2006.06.29 18:33
|buy
|1050
|0.40
|1.2633
|1.2608
|1.2643
|2100
|2006.06.29 18:33
|buy
|1051
|0.80
|1.2628
|1.2607
|1.2638
|2101
|2006.06.29 18:35
|t/p
|1051
|0.80
|1.2638
|1.2607
|1.2638
|80.00
|8091.65
|2102
|2006.06.29 18:35
|close
|1050
|0.40
|1.2638
|1.2608
|1.2643
|20.00
|8111.65
|2103
|2006.06.29 18:35
|buy
|1052
|0.41
|1.2638
|1.2613
|1.2648
|2104
|2006.06.29 18:36
|buy
|1053
|0.82
|1.2630
|1.2609
|1.2640
|2105
|2006.06.29 18:36
|t/p
|1053
|0.82
|1.2640
|1.2609
|1.2640
|82.00
|8193.65
|2106
|2006.06.29 18:36
|close
|1052
|0.41
|1.2640
|1.2613
|1.2648
|8.20
|8201.85
|2107
|2006.06.29 18:36
|buy
|1054
|0.41
|1.2641
|1.2616
|1.2651
|2108
|2006.06.29 18:37
|t/p
|1054
|0.41
|1.2651
|1.2616
|1.2651
|41.00
|8242.85
|2109
|2006.06.29 18:37
|buy
|1055
|0.41
|1.2653
|1.2628
|1.2663
|2110
|2006.06.29 18:38
|buy
|1056
|0.82
|1.2647
|1.2626
|1.2657
|2111
|2006.06.29 18:38
|buy
|1057
|1.64
|1.2642
|1.2625
|1.2652
|2112
|2006.06.29 18:39
|close
|1057
|1.64
|1.2648
|1.2625
|1.2652
|98.40
|8341.25
|2113
|2006.06.29 18:39
|close
|1056
|0.82
|1.2646
|1.2626
|1.2657
|-8.20
|8333.05
|2114
|2006.06.29 18:39
|close
|1055
|0.41
|1.2649
|1.2628
|1.2663
|-16.40
|8316.65
|2115
|2006.06.29 18:39
|buy
|1058
|0.42
|1.2645
|1.2620
|1.2655
|2116
|2006.06.29 18:39
|buy
|1059
|0.84
|1.2635
|1.2614
|1.2645
|2117
|2006.06.29 18:41
|t/p
|1059
|0.84
|1.2645
|1.2614
|1.2645
|84.00
|8400.65
|2118
|2006.06.29 18:41
|close
|1058
|0.42
|1.2645
|1.2620
|1.2655
|0.00
|8400.65
|2119
|2006.06.29 18:41
|buy
|1060
|0.42
|1.2646
|1.2621
|1.2656
|2120
|2006.06.29 18:42
|buy
|1061
|0.84
|1.2640
|1.2619
|1.2650
|2121
|2006.06.29 18:42
|buy
|1062
|1.68
|1.2632
|1.2615
|1.2642
|2122
|2006.06.29 18:43
|close
|1062
|1.68
|1.2637
|1.2615
|1.2642
|84.00
|8484.65
|2123
|2006.06.29 18:43
|close
|1061
|0.84
|1.2636
|1.2619
|1.2650
|-33.60
|8451.05
|2124
|2006.06.29 18:43
|close
|1060
|0.42
|1.2640
|1.2621
|1.2656
|-25.20
|8425.85
|2125
|2006.06.29 18:43
|buy
|1063
|0.42
|1.2641
|1.2616
|1.2651
|2126
|2006.06.29 18:44
|buy
|1064
|0.84
|1.2635
|1.2614
|1.2645
|2127
|2006.06.29 18:45
|t/p
|1064
|0.84
|1.2645
|1.2614
|1.2645
|84.00
|8509.85
|2128
|2006.06.29 18:45
|close
|1063
|0.42
|1.2646
|1.2616
|1.2651
|21.00
|8530.85
|2129
|2006.06.29 18:45
|buy
|1065
|0.43
|1.2647
|1.2622
|1.2657
|2130
|2006.06.29 18:46
|buy
|1066
|0.86
|1.2642
|1.2621
|1.2652
|2131
|2006.06.29 18:48
|t/p
|1066
|0.86
|1.2652
|1.2621
|1.2652
|86.00
|8616.85
|2132
|2006.06.29 18:48
|close
|1065
|0.43
|1.2654
|1.2622
|1.2657
|30.10
|8646.95
|2133
|2006.06.29 18:48
|buy
|1067
|0.43
|1.2655
|1.2630
|1.2665
|2134
|2006.06.29 18:49
|buy
|1068
|0.86
|1.2650
|1.2629
|1.2660
|2135
|2006.06.29 18:49
|t/p
|1068
|0.86
|1.2660
|1.2629
|1.2660
|86.00
|8732.95
|2136
|2006.06.29 18:49
|close
|1067
|0.43
|1.2661
|1.2630
|1.2665
|25.80
|8758.75
|2137
|2006.06.29 18:49
|buy
|1069
|0.44
|1.2660
|1.2635
|1.2670
|2138
|2006.06.29 18:58
|t/p
|1069
|0.44
|1.2670
|1.2635
|1.2670
|44.00
|8802.75
|2139
|2006.06.29 18:58
|buy
|1070
|0.44
|1.2672
|1.2647
|1.2682
|2140
|2006.06.29 18:59
|buy
|1071
|0.88
|1.2665
|1.2644
|1.2675
|2141
|2006.06.29 19:01
|buy
|1072
|1.76
|1.2659
|1.2642
|1.2669
|2142
|2006.06.29 19:02
|buy
|1073
|3.52
|1.2653
|1.2640
|1.2663
|2143
|2006.06.29 19:03
|close
|1073
|3.52
|1.2658
|1.2640
|1.2663
|176.00
|8978.75
|2144
|2006.06.29 19:03
|close
|1072
|1.76
|1.2659
|1.2642
|1.2669
|0.00
|8978.75
|2145
|2006.06.29 19:03
|close
|1071
|0.88
|1.2656
|1.2644
|1.2675
|-79.20
|8899.55
|2146
|2006.06.29 19:03
|close
|1070
|0.44
|1.2657
|1.2647
|1.2682
|-66.00
|8833.55
|2147
|2006.07.04 12:00
|sell
|1074
|0.44
|1.2794
|1.2819
|1.2784
|2148
|2006.07.04 12:01
|sell
|1075
|0.88
|1.2799
|1.2820
|1.2789
|2149
|2006.07.04 12:22
|t/p
|1075
|0.88
|1.2789
|1.2820
|1.2789
|88.00
|8921.55
|2150
|2006.07.04 12:22
|close
|1074
|0.44
|1.2788
|1.2819
|1.2784
|26.40
|8947.95
|2151
|2006.07.04 12:22
|sell
|1076
|0.45
|1.2787
|1.2812
|1.2777
|2152
|2006.07.04 12:23
|sell
|1077
|0.90
|1.2792
|1.2813
|1.2782
|2153
|2006.07.04 12:25
|sell
|1078
|1.80
|1.2796
|1.2813
|1.2786
|2154
|2006.07.04 12:25
|close
|1078
|1.80
|1.2791
|1.2813
|1.2786
|90.00
|9037.95
|2155
|2006.07.04 12:25
|close
|1077
|0.90
|1.2792
|1.2813
|1.2782
|0.00
|9037.95
|2156
|2006.07.04 12:26
|close
|1076
|0.45
|1.2795
|1.2812
|1.2777
|-36.00
|9001.95
|2157
|2006.07.04 12:26
|sell
|1079
|0.45
|1.2795
|1.2820
|1.2785
|2158
|2006.07.04 12:49
|sell
|1080
|0.90
|1.2800
|1.2821
|1.2790
|2159
|2006.07.04 13:15
|sell
|1081
|1.80
|1.2806
|1.2823
|1.2796
|2160
|2006.07.04 13:15
|close
|1081
|1.80
|1.2802
|1.2823
|1.2796
|72.00
|9073.95
|2161
|2006.07.04 13:16
|close
|1080
|0.90
|1.2804
|1.2821
|1.2790
|-36.00
|9037.95
|2162
|2006.07.04 13:16
|close
|1079
|0.45
|1.2806
|1.2820
|1.2785
|-49.50
|8988.45
|2163
|2006.07.04 19:00
|buy
|1082
|0.45
|1.2810
|1.2785
|1.2820
|2164
|2006.07.04 19:05
|buy
|1083
|0.90
|1.2803
|1.2782
|1.2813
|2165
|2006.07.04 19:51
|buy
|1084
|1.80
|1.2798
|1.2781
|1.2808
|2166
|2006.07.04 19:51
|close
|1084
|1.80
|1.2803
|1.2781
|1.2808
|90.00
|9078.45
|2167
|2006.07.04 19:51
|close
|1083
|0.90
|1.2802
|1.2782
|1.2813
|-9.00
|9069.45
|2168
|2006.07.04 19:51
|close
|1082
|0.45
|1.2801
|1.2785
|1.2820
|-40.50
|9028.95
|2169
|2006.07.04 20:00
|sell
|1085
|0.45
|1.2801
|1.2826
|1.2791
|2170
|2006.07.04 20:06
|sell
|1086
|0.90
|1.2806
|1.2827
|1.2796
|2171
|2006.07.04 20:19
|t/p
|1086
|0.90
|1.2796
|1.2827
|1.2796
|90.00
|9118.95
|2172
|2006.07.04 20:19
|close
|1085
|0.45
|1.2796
|1.2826
|1.2791
|22.50
|9141.45
|2173
|2006.07.04 20:19
|sell
|1087
|0.46
|1.2797
|1.2822
|1.2787
|2174
|2006.07.04 20:31
|sell
|1088
|0.92
|1.2802
|1.2823
|1.2792
|2175
|2006.07.04 20:37
|t/p
|1088
|0.92
|1.2792
|1.2823
|1.2792
|92.00
|9233.45
|2176
|2006.07.04 20:37
|close
|1087
|0.46
|1.2792
|1.2822
|1.2787
|23.00
|9256.45
|2177
|2006.07.05 05:30
|buy
|1089
|0.46
|1.2819
|1.2794
|1.2829
|2178
|2006.07.05 05:35
|t/p
|1089
|0.46
|1.2829
|1.2794
|1.2829
|46.00
|9302.45
|2179
|2006.07.05 05:35
|buy
|1090
|0.47
|1.2831
|1.2806
|1.2841
|2180
|2006.07.05 05:42
|buy
|1091
|0.94
|1.2825
|1.2804
|1.2835
|2181
|2006.07.05 06:03
|t/p
|1091
|0.94
|1.2835
|1.2804
|1.2835
|94.00
|9396.45
|2182
|2006.07.05 06:03
|close
|1090
|0.47
|1.2838
|1.2806
|1.2841
|32.90
|9429.35
|2183
|2006.07.05 07:30
|sell
|1092
|0.47
|1.2767
|1.2792
|1.2757
|2184
|2006.07.05 07:30
|sell
|1093
|0.94
|1.2772
|1.2793
|1.2762
|2185
|2006.07.05 07:35
|sell
|1094
|1.88
|1.2777
|1.2794
|1.2767
|2186
|2006.07.05 07:35
|close
|1094
|1.88
|1.2773
|1.2794
|1.2767
|75.20
|9504.55
|2187
|2006.07.05 07:35
|close
|1093
|0.94
|1.2774
|1.2793
|1.2762
|-18.80
|9485.75
|2188
|2006.07.05 07:36
|close
|1092
|0.47
|1.2775
|1.2792
|1.2757
|-37.60
|9448.15
|2189
|2006.07.05 07:36
|sell
|1095
|0.47
|1.2774
|1.2799
|1.2764
|2190
|2006.07.05 07:45
|t/p
|1095
|0.47
|1.2764
|1.2799
|1.2764
|47.00
|9495.15
|2191
|2006.07.05 07:45
|sell
|1096
|0.47
|1.2760
|1.2785
|1.2750
|2192
|2006.07.05 07:54
|t/p
|1096
|0.47
|1.2750
|1.2785
|1.2750
|47.00
|9542.15
|2193
|2006.07.05 07:54
|sell
|1097
|0.48
|1.2748
|1.2773
|1.2738
|2194
|2006.07.05 07:55
|sell
|1098
|0.96
|1.2754
|1.2775
|1.2744
|2195
|2006.07.05 07:59
|sell
|1099
|1.92
|1.2759
|1.2776
|1.2749
|2196
|2006.07.05 07:59
|close
|1099
|1.92
|1.2755
|1.2776
|1.2749
|76.80
|9618.95
|2197
|2006.07.05 07:59
|close
|1098
|0.96
|1.2758
|1.2775
|1.2744
|-38.40
|9580.55
|2198
|2006.07.05 08:00
|close
|1097
|0.48
|1.2759
|1.2773
|1.2738
|-52.80
|9527.75
|2199
|2006.07.06 12:00
|buy
|1100
|0.48
|1.2746
|1.2721
|1.2756
|2200
|2006.07.06 12:05
|buy
|1101
|0.96
|1.2741
|1.2720
|1.2751
|2201
|2006.07.06 12:08
|buy
|1102
|1.92
|1.2736
|1.2719
|1.2746
|2202
|2006.07.06 12:15
|buy
|1103
|3.84
|1.2732
|1.2719
|1.2742
|2203
|2006.07.06 12:15
|close
|1103
|3.84
|1.2737
|1.2719
|1.2742
|192.00
|9719.75
|2204
|2006.07.06 12:15
|close
|1102
|1.92
|1.2736
|1.2719
|1.2746
|0.00
|9719.75
|2205
|2006.07.06 12:16
|close
|1101
|0.96
|1.2735
|1.2720
|1.2751
|-57.60
|9662.15
|2206
|2006.07.06 12:16
|close
|1100
|0.48
|1.2738
|1.2721
|1.2756
|-38.40
|9623.75
|2207
|2006.07.06 12:16
|buy
|1104
|0.48
|1.2738
|1.2713
|1.2748
|2208
|2006.07.06 12:33
|t/p
|1104
|0.48
|1.2748
|1.2713
|1.2748
|48.00
|9671.75
|2209
|2006.07.10 01:30
|sell
|1105
|0.48
|1.2794
|1.2819
|1.2784
|2210
|2006.07.10 01:43
|sell
|1106
|0.96
|1.2800
|1.2821
|1.2790
|2211
|2006.07.10 01:53
|sell
|1107
|1.92
|1.2805
|1.2822
|1.2795
|2212
|2006.07.10 01:54
|close
|1107
|1.92
|1.2801
|1.2822
|1.2795
|76.80
|9748.55
|2213
|2006.07.10 01:54
|close
|1106
|0.96
|1.2802
|1.2821
|1.2790
|-19.20
|9729.35
|2214
|2006.07.10 01:54
|close
|1105
|0.48
|1.2805
|1.2819
|1.2784
|-52.80
|9676.55
|2215
|2006.07.10 01:55
|sell
|1108
|0.48
|1.2808
|1.2833
|1.2798
|2216
|2006.07.10 02:10
|t/p
|1108
|0.48
|1.2798
|1.2833
|1.2798
|48.00
|9724.55
|2217
|2006.07.11 13:30
|buy
|1109
|0.49
|1.2751
|1.2726
|1.2761
|2218
|2006.07.11 13:33
|buy
|1110
|0.98
|1.2745
|1.2724
|1.2755
|2219
|2006.07.11 13:43
|buy
|1111
|1.96
|1.2740
|1.2723
|1.2750
|2220
|2006.07.11 13:54
|buy
|1112
|3.92
|1.2735
|1.2722
|1.2745
|2221
|2006.07.11 13:55
|close
|1112
|3.92
|1.2740
|1.2722
|1.2745
|196.00
|9920.55
|2222
|2006.07.11 13:55
|close
|1111
|1.96
|1.2739
|1.2723
|1.2750
|-19.60
|9900.95
|2223
|2006.07.11 13:55
|close
|1110
|0.98
|1.2738
|1.2724
|1.2755
|-68.60
|9832.35
|2224
|2006.07.11 13:56
|close
|1109
|0.49
|1.2737
|1.2726
|1.2761
|-68.60
|9763.75
|2225
|2006.07.11 13:56
|buy
|1113
|0.49
|1.2741
|1.2716
|1.2751
|2226
|2006.07.11 13:57
|buy
|1114
|0.98
|1.2734
|1.2713
|1.2744
|2227
|2006.07.11 14:04
|t/p
|1114
|0.98
|1.2744
|1.2713
|1.2744
|98.00
|9861.75
|2228
|2006.07.11 14:04
|close
|1113
|0.49
|1.2744
|1.2716
|1.2751
|14.70
|9876.45
|2229
|2006.07.12 09:00
|sell
|1115
|0.49
|1.2748
|1.2773
|1.2738
|2230
|2006.07.12 09:02
|sell
|1116
|0.98
|1.2753
|1.2774
|1.2743
|2231
|2006.07.12 09:22
|t/p
|1116
|0.98
|1.2743
|1.2774
|1.2743
|98.00
|9974.45
|2232
|2006.07.12 09:22
|close
|1115
|0.49
|1.2743
|1.2773
|1.2738
|24.50
|9998.95
|2233
|2006.07.12 09:22
|sell
|1117
|0.50
|1.2743
|1.2768
|1.2733
|2234
|2006.07.12 09:23
|sell
|1118
|1.00
|1.2748
|1.2769
|1.2738
|2235
|2006.07.12 09:57
|t/p
|1118
|1.00
|1.2738
|1.2769
|1.2738
|100.00
|10098.95
|2236
|2006.07.12 09:57
|close
|1117
|0.50
|1.2738
|1.2768
|1.2733
|25.00
|10123.95
|2237
|2006.07.13 07:30
|buy
|1119
|0.51
|1.2722
|1.2697
|1.2732
|2238
|2006.07.13 07:42
|t/p
|1119
|0.51
|1.2732
|1.2697
|1.2732
|51.00
|10174.95
|2239
|2006.07.13 07:42
|buy
|1120
|0.51
|1.2734
|1.2709
|1.2744
|2240
|2006.07.13 07:42
|buy
|1121
|1.02
|1.2730
|1.2709
|1.2740
|2241
|2006.07.13 07:43
|buy
|1122
|2.04
|1.2725
|1.2708
|1.2735
|2242
|2006.07.13 07:43
|close
|1122
|2.04
|1.2728
|1.2708
|1.2735
|61.20
|10236.15
|2243
|2006.07.13 07:43
|close
|1121
|1.02
|1.2727
|1.2709
|1.2740
|-30.60
|10205.55
|2244
|2006.07.13 07:43
|close
|1120
|0.51
|1.2730
|1.2709
|1.2744
|-20.40
|10185.15
|2245
|2006.07.13 07:43
|buy
|1123
|0.51
|1.2731
|1.2706
|1.2741
|2246
|2006.07.13 07:44
|buy
|1124
|1.02
|1.2726
|1.2705
|1.2736
|2247
|2006.07.13 07:58
|buy
|1125
|2.04
|1.2719
|1.2702
|1.2729
|2248
|2006.07.13 07:58
|close
|1125
|2.04
|1.2724
|1.2702
|1.2729
|102.00
|10287.15
|2249
|2006.07.13 07:58
|close
|1124
|1.02
|1.2723
|1.2705
|1.2736
|-30.60
|10256.55
|2250
|2006.07.13 07:58
|close
|1123
|0.51
|1.2722
|1.2706
|1.2741
|-45.90
|10210.65
|2251
|2006.07.13 07:59
|buy
|1126
|0.51
|1.2723
|1.2698
|1.2733
|2252
|2006.07.13 08:14
|buy
|1127
|1.02
|1.2718
|1.2697
|1.2728
|2253
|2006.07.13 08:37
|t/p
|1127
|1.02
|1.2728
|1.2697
|1.2728
|102.00
|10312.65
|2254
|2006.07.13 08:37
|close
|1126
|0.51
|1.2728
|1.2698
|1.2733
|25.50
|10338.15
|2255
|2006.07.13 10:30
|sell
|1128
|0.52
|1.2699
|1.2724
|1.2689
|2256
|2006.07.13 10:35
|sell
|1129
|1.04
|1.2705
|1.2726
|1.2695
|2257
|2006.07.13 10:40
|t/p
|1129
|1.04
|1.2695
|1.2726
|1.2695
|104.00
|10442.15
|2258
|2006.07.13 10:40
|close
|1128
|0.52
|1.2694
|1.2724
|1.2689
|26.00
|10468.15
|2259
|2006.07.13 10:40
|sell
|1130
|0.52
|1.2690
|1.2715
|1.2680
|2260
|2006.07.13 10:41
|sell
|1131
|1.04
|1.2696
|1.2717
|1.2686
|2261
|2006.07.13 11:29
|t/p
|1131
|1.04
|1.2686
|1.2717
|1.2686
|104.00
|10572.15
|2262
|2006.07.13 11:29
|close
|1130
|0.52
|1.2686
|1.2715
|1.2680
|20.80
|10592.95
|2263
|2006.07.18 08:30
|buy
|1132
|0.53
|1.2538
|1.2513
|1.2548
|2264
|2006.07.18 08:35
|buy
|1133
|1.06
|1.2533
|1.2512
|1.2543
|2265
|2006.07.18 08:56
|buy
|1134
|2.12
|1.2529
|1.2512
|1.2539
|2266
|2006.07.18 09:01
|buy
|1135
|4.24
|1.2523
|1.2510
|1.2533
|2267
|2006.07.18 09:01
|buy
|1136
|8.48
|1.2517
|1.2508
|1.2527
|2268
|2006.07.18 09:01
|s/l
|1132
|0.53
|1.2513
|1.2513
|1.2548
|-132.50
|10460.45
|2269
|2006.07.18 09:01
|s/l
|1133
|1.06
|1.2512
|1.2512
|1.2543
|-222.60
|10237.85
|2270
|2006.07.18 09:01
|s/l
|1134
|2.12
|1.2512
|1.2512
|1.2539
|-360.40
|9877.45
|2271
|2006.07.18 09:01
|close
|1136
|8.48
|1.2512
|1.2508
|1.2527
|-424.00
|9453.45
|2272
|2006.07.18 09:01
|s/l
|1135
|4.24
|1.2510
|1.2510
|1.2533
|-551.20
|8902.25
|2273
|2006.07.18 11:30
|buy
|1137
|0.45
|1.2544
|1.2519
|1.2554
|2274
|2006.07.18 11:37
|buy
|1138
|0.90
|1.2539
|1.2518
|1.2549
|2275
|2006.07.18 11:43
|buy
|1139
|1.80
|1.2534
|1.2517
|1.2544
|2276
|2006.07.18 11:44
|buy
|1140
|3.60
|1.2530
|1.2517
|1.2540
|2277
|2006.07.18 11:47
|close
|1140
|3.60
|1.2535
|1.2517
|1.2540
|180.00
|9082.25
|2278
|2006.07.18 11:48
|close
|1139
|1.80
|1.2532
|1.2517
|1.2544
|-36.00
|9046.25
|2279
|2006.07.18 11:48
|close
|1138
|0.90
|1.2530
|1.2518
|1.2549
|-81.00
|8965.25
|2280
|2006.07.18 11:48
|close
|1137
|0.45
|1.2534
|1.2519
|1.2554
|-45.00
|8920.25
|2281
|2006.07.18 11:48
|buy
|1141
|0.45
|1.2535
|1.2510
|1.2545
|2282
|2006.07.18 11:51
|buy
|1142
|0.90
|1.2531
|1.2510
|1.2541
|2283
|2006.07.18 12:00
|buy
|1143
|1.80
|1.2526
|1.2509
|1.2536
|2284
|2006.07.18 12:00
|close
|1143
|1.80
|1.2529
|1.2509
|1.2536
|54.00
|8974.25
|2285
|2006.07.18 12:00
|close
|1142
|0.90
|1.2528
|1.2510
|1.2541
|-27.00
|8947.25
|2286
|2006.07.18 12:00
|close
|1141
|0.45
|1.2526
|1.2510
|1.2545
|-40.50
|8906.75
|2287
|2006.07.18 12:30
|buy
|1144
|0.45
|1.2537
|1.2512
|1.2547
|2288
|2006.07.18 12:31
|buy
|1145
|0.90
|1.2531
|1.2510
|1.2541
|2289
|2006.07.18 12:31
|buy
|1146
|1.80
|1.2526
|1.2509
|1.2536
|2290
|2006.07.18 12:31
|buy
|1147
|3.60
|1.2519
|1.2506
|1.2529
|2291
|2006.07.18 12:31
|close
|1147
|3.60
|1.2524
|1.2506
|1.2529
|180.00
|9086.75
|2292
|2006.07.18 12:32
|close
|1146
|1.80
|1.2525
|1.2509
|1.2536
|-18.00
|9068.75
|2293
|2006.07.18 12:32
|close
|1145
|0.90
|1.2517
|1.2510
|1.2541
|-126.00
|8942.75
|2294
|2006.07.18 12:32
|close
|1144
|0.45
|1.2518
|1.2512
|1.2547
|-85.50
|8857.25
|2295
|2006.07.18 12:32
|buy
|1148
|0.44
|1.2518
|1.2493
|1.2528
|2296
|2006.07.18 12:32
|t/p
|1148
|0.44
|1.2528
|1.2493
|1.2528
|44.00
|8901.25
|2297
|2006.07.18 12:32
|buy
|1149
|0.45
|1.2531
|1.2506
|1.2541
|2298
|2006.07.18 12:33
|buy
|1150
|0.90
|1.2526
|1.2505
|1.2536
|2299
|2006.07.18 12:35
|t/p
|1150
|0.90
|1.2536
|1.2505
|1.2536
|90.00
|8991.25
|2300
|2006.07.18 12:35
|close
|1149
|0.45
|1.2537
|1.2506
|1.2541
|27.00
|9018.25
|2301
|2006.07.18 12:35
|buy
|1151
|0.45
|1.2537
|1.2512
|1.2547
|2302
|2006.07.18 12:36
|buy
|1152
|0.90
|1.2532
|1.2511
|1.2542
|2303
|2006.07.18 12:36
|t/p
|1152
|0.90
|1.2542
|1.2511
|1.2542
|90.00
|9108.25
|2304
|2006.07.18 12:36
|close
|1151
|0.45
|1.2544
|1.2512
|1.2547
|31.50
|9139.75
|2305
|2006.07.18 12:36
|buy
|1153
|0.46
|1.2544
|1.2519
|1.2554
|2306
|2006.07.18 12:37
|buy
|1154
|0.92
|1.2538
|1.2517
|1.2548
|2307
|2006.07.18 12:39
|buy
|1155
|1.84
|1.2531
|1.2514
|1.2541
|2308
|2006.07.18 12:41
|close
|1155
|1.84
|1.2536
|1.2514
|1.2541
|92.00
|9231.75
|2309
|2006.07.18 12:41
|close
|1154
|0.92
|1.2535
|1.2517
|1.2548
|-27.60
|9204.15
|2310
|2006.07.18 12:41
|close
|1153
|0.46
|1.2532
|1.2519
|1.2554
|-55.20
|9148.95
|2311
|2006.07.18 12:42
|buy
|1156
|0.46
|1.2533
|1.2508
|1.2543
|2312
|2006.07.18 12:43
|buy
|1157
|0.92
|1.2529
|1.2508
|1.2539
|2313
|2006.07.18 12:51
|t/p
|1157
|0.92
|1.2539
|1.2508
|1.2539
|92.00
|9240.95
|2314
|2006.07.18 12:51
|close
|1156
|0.46
|1.2539
|1.2508
|1.2543
|27.60
|9268.55
|2315
|2006.07.18 12:51
|buy
|1158
|0.46
|1.2540
|1.2515
|1.2550
|2316
|2006.07.18 12:51
|buy
|1159
|0.92
|1.2535
|1.2514
|1.2545
|2317
|2006.07.18 13:01
|buy
|1160
|1.84
|1.2529
|1.2512
|1.2539
|2318
|2006.07.18 13:02
|close
|1160
|1.84
|1.2536
|1.2512
|1.2539
|128.80
|9397.35
|2319
|2006.07.18 13:02
|close
|1159
|0.92
|1.2535
|1.2514
|1.2545
|0.00
|9397.35
|2320
|2006.07.18 13:02
|close
|1158
|0.46
|1.2540
|1.2515
|1.2550
|0.00
|9397.35
|2321
|2006.07.18 14:30
|sell
|1161
|0.47
|1.2493
|1.2518
|1.2483
|2322
|2006.07.18 14:30
|sell
|1162
|0.94
|1.2499
|1.2520
|1.2489
|2323
|2006.07.18 14:36
|t/p
|1162
|0.94
|1.2489
|1.2520
|1.2489
|94.00
|9491.35
|2324
|2006.07.18 14:36
|close
|1161
|0.47
|1.2487
|1.2518
|1.2483
|28.20
|9519.55
|2325
|2006.07.18 14:36
|sell
|1163
|0.48
|1.2487
|1.2512
|1.2477
|2326
|2006.07.18 14:37
|sell
|1164
|0.96
|1.2492
|1.2513
|1.2482
|2327
|2006.07.18 14:38
|t/p
|1164
|0.96
|1.2482
|1.2513
|1.2482
|96.00
|9615.55
|2328
|2006.07.18 14:38
|close
|1163
|0.48
|1.2482
|1.2512
|1.2477
|24.00
|9639.55
|2329
|2006.07.18 14:39
|sell
|1165
|0.48
|1.2482
|1.2507
|1.2472
|2330
|2006.07.18 14:39
|sell
|1166
|0.96
|1.2488
|1.2509
|1.2478
|2331
|2006.07.18 14:40
|sell
|1167
|1.92
|1.2493
|1.2510
|1.2483
|2332
|2006.07.18 14:41
|close
|1167
|1.92
|1.2488
|1.2510
|1.2483
|96.00
|9735.55
|2333
|2006.07.18 14:41
|close
|1166
|0.96
|1.2490
|1.2509
|1.2478
|-19.20
|9716.35
|2334
|2006.07.18 14:41
|close
|1165
|0.48
|1.2489
|1.2507
|1.2472
|-33.60
|9682.75
|2335
|2006.07.18 14:42
|sell
|1168
|0.48
|1.2491
|1.2516
|1.2481
|2336
|2006.07.18 14:47
|t/p
|1168
|0.48
|1.2481
|1.2516
|1.2481
|48.00
|9730.75
|2337
|2006.07.18 14:47
|sell
|1169
|0.49
|1.2479
|1.2504
|1.2469
|2338
|2006.07.18 14:48
|sell
|1170
|0.98
|1.2484
|1.2505
|1.2474
|2339
|2006.07.18 14:49
|sell
|1171
|1.96
|1.2489
|1.2506
|1.2479
|2340
|2006.07.18 14:49
|close
|1171
|1.96
|1.2485
|1.2506
|1.2479
|78.40
|9809.15
|2341
|2006.07.18 14:49
|close
|1170
|0.98
|1.2486
|1.2505
|1.2474
|-19.60
|9789.55
|2342
|2006.07.18 14:49
|close
|1169
|0.49
|1.2481
|1.2504
|1.2469
|-9.80
|9779.75
|2343
|2006.07.18 14:49
|sell
|1172
|0.49
|1.2481
|1.2506
|1.2471
|2344
|2006.07.18 14:49
|sell
|1173
|0.98
|1.2486
|1.2507
|1.2476
|2345
|2006.07.18 14:53
|sell
|1174
|1.96
|1.2490
|1.2507
|1.2480
|2346
|2006.07.18 14:56
|sell
|1175
|3.92
|1.2496
|1.2509
|1.2486
|2347
|2006.07.18 15:01
|close
|1175
|3.92
|1.2491
|1.2509
|1.2486
|196.00
|9975.75
|2348
|2006.07.18 15:01
|close
|1174
|1.96
|1.2494
|1.2507
|1.2480
|-78.40
|9897.35
|2349
|2006.07.18 15:01
|close
|1173
|0.98
|1.2496
|1.2507
|1.2476
|-98.00
|9799.35
|2350
|2006.07.18 15:01
|close
|1172
|0.49
|1.2495
|1.2506
|1.2471
|-68.60
|9730.75
|2351
|2006.07.19 14:30
|buy
|1176
|0.49
|1.2572
|1.2547
|1.2582
|2352
|2006.07.19 14:30
|buy
|1177
|0.98
|1.2567
|1.2546
|1.2577
|2353
|2006.07.19 14:31
|t/p
|1177
|0.98
|1.2577
|1.2546
|1.2577
|98.00
|9828.75
|2354
|2006.07.19 14:31
|close
|1176
|0.49
|1.2578
|1.2547
|1.2582
|29.40
|9858.15
|2355
|2006.07.19 14:31
|buy
|1178
|0.49
|1.2578
|1.2553
|1.2588
|2356
|2006.07.19 14:35
|buy
|1179
|0.98
|1.2571
|1.2550
|1.2581
|2357
|2006.07.19 14:37
|buy
|1180
|1.96
|1.2565
|1.2548
|1.2575
|2358
|2006.07.19 14:39
|close
|1180
|1.96
|1.2570
|1.2548
|1.2575
|98.00
|9956.15
|2359
|2006.07.19 14:39
|close
|1179
|0.98
|1.2569
|1.2550
|1.2581
|-19.60
|9936.55
|2360
|2006.07.19 14:39
|close
|1178
|0.49
|1.2572
|1.2553
|1.2588
|-29.40
|9907.15
|2361
|2006.07.19 14:39
|buy
|1181
|0.50
|1.2573
|1.2548
|1.2583
|2362
|2006.07.19 14:40
|buy
|1182
|1.00
|1.2569
|1.2548
|1.2579
|2363
|2006.07.19 14:46
|buy
|1183
|2.00
|1.2563
|1.2546
|1.2573
|2364
|2006.07.19 14:47
|close
|1183
|2.00
|1.2567
|1.2546
|1.2573
|80.00
|9987.15
|2365
|2006.07.19 14:47
|close
|1182
|1.00
|1.2568
|1.2548
|1.2579
|-10.00
|9977.15
|2366
|2006.07.19 14:48
|close
|1181
|0.50
|1.2566
|1.2548
|1.2583
|-35.00
|9942.15
|2367
|2006.07.19 14:48
|buy
|1184
|0.50
|1.2569
|1.2544
|1.2579
|2368
|2006.07.19 14:53
|buy
|1185
|1.00
|1.2564
|1.2543
|1.2574
|2369
|2006.07.19 15:04
|buy
|1186
|2.00
|1.2559
|1.2542
|1.2569
|2370
|2006.07.19 15:05
|buy
|1187
|4.00
|1.2554
|1.2541
|1.2564
|2371
|2006.07.19 15:05
|buy
|1188
|8.00
|1.2549
|1.2540
|1.2559
|2372
|2006.07.19 15:05
|s/l
|1184
|0.50
|1.2544
|1.2544
|1.2579
|-125.00
|9817.15
|2373
|2006.07.19 15:05
|s/l
|1185
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2574
|-210.00
|9607.15
|2374
|2006.07.19 15:05
|close
|1188
|8.00
|1.2543
|1.2540
|1.2559
|-480.00
|9127.15
|2375
|2006.07.19 15:05
|close
|1187
|4.00
|1.2546
|1.2541
|1.2564
|-320.00
|8807.15
|2376
|2006.07.19 15:05
|close
|1186
|2.00
|1.2545
|1.2542
|1.2569
|-280.00
|8527.15
|2377
|2006.07.24 02:00
|sell
|1189
|0.43
|1.2650
|1.2675
|1.2640
|2378
|2006.07.24 02:01
|sell
|1190
|0.86
|1.2654
|1.2675
|1.2644
|2379
|2006.07.24 02:13
|sell
|1191
|1.72
|1.2660
|1.2677
|1.2650
|2380
|2006.07.24 02:13
|close
|1191
|1.72
|1.2656
|1.2677
|1.2650
|68.80
|8595.95
|2381
|2006.07.24 02:13
|close
|1190
|0.86
|1.2657
|1.2675
|1.2644
|-25.80
|8570.15
|2382
|2006.07.24 02:13
|close
|1189
|0.43
|1.2653
|1.2675
|1.2640
|-12.90
|8557.25
|2383
|2006.07.24 02:13
|sell
|1192
|0.43
|1.2653
|1.2678
|1.2643
|2384
|2006.07.24 02:15
|sell
|1193
|0.86
|1.2658
|1.2679
|1.2648
|2385
|2006.07.24 02:23
|sell
|1194
|1.72
|1.2663
|1.2680
|1.2653
|2386
|2006.07.24 02:23
|close
|1194
|1.72
|1.2657
|1.2680
|1.2653
|103.20
|8660.45
|2387
|2006.07.24 02:23
|close
|1193
|0.86
|1.2659
|1.2679
|1.2648
|-8.60
|8651.85
|2388
|2006.07.24 02:23
|close
|1192
|0.43
|1.2660
|1.2678
|1.2643
|-30.10
|8621.75
|2389
|2006.07.24 02:24
|sell
|1195
|0.43
|1.2655
|1.2680
|1.2645
|2390
|2006.07.24 02:25
|sell
|1196
|0.86
|1.2660
|1.2681
|1.2650
|2391
|2006.07.24 04:19
|sell
|1197
|1.72
|1.2666
|1.2683
|1.2656
|2392
|2006.07.24 04:19
|close
|1197
|1.72
|1.2659
|1.2683
|1.2656
|120.40
|8742.15
|2393
|2006.07.24 04:19
|close
|1196
|0.86
|1.2660
|1.2681
|1.2650
|0.00
|8742.15
|2394
|2006.07.24 04:19
|close
|1195
|0.43
|1.2661
|1.2680
|1.2645
|-25.80
|8716.35
|2395
|2006.07.25 05:30
|buy
|1198
|0.44
|1.2652
|1.2627
|1.2662
|2396
|2006.07.25 05:39
|t/p
|1198
|0.44
|1.2662
|1.2627
|1.2662
|44.00
|8760.35
|2397
|2006.07.25 05:39
|buy
|1199
|0.44
|1.2664
|1.2639
|1.2674
|2398
|2006.07.25 05:39
|buy
|1200
|0.88
|1.2657
|1.2636
|1.2667
|2399
|2006.07.25 05:45
|buy
|1201
|1.76
|1.2652
|1.2635
|1.2662
|2400
|2006.07.25 05:50
|close
|1201
|1.76
|1.2657
|1.2635
|1.2662
|88.00
|8848.35
|2401
|2006.07.25 05:50
|close
|1200
|0.88
|1.2656
|1.2636
|1.2667
|-8.80
|8839.55
|2402
|2006.07.25 05:50
|close
|1199
|0.44
|1.2657
|1.2639
|1.2674
|-30.80
|8808.75
|2403
|2006.07.25 05:51
|buy
|1202
|0.44
|1.2660
|1.2635
|1.2670
|2404
|2006.07.25 05:53
|buy
|1203
|0.88
|1.2655
|1.2634
|1.2665
|2405
|2006.07.25 06:03
|t/p
|1203
|0.88
|1.2665
|1.2634
|1.2665
|88.00
|8896.75
|2406
|2006.07.25 06:03
|close
|1202
|0.44
|1.2665
|1.2635
|1.2670
|22.00
|8918.75
|2407
|2006.07.25 15:30
|sell
|1204
|0.45
|1.2587
|1.2612
|1.2577
|2408
|2006.07.25 15:33
|t/p
|1204
|0.45
|1.2577
|1.2612
|1.2577
|45.00
|8963.75
|2409
|2006.07.25 15:33
|sell
|1205
|0.45
|1.2575
|1.2600
|1.2565
|2410
|2006.07.25 15:35
|sell
|1206
|0.90
|1.2580
|1.2601
|1.2570
|2411
|2006.07.25 15:47
|sell
|1207
|1.80
|1.2585
|1.2602
|1.2575
|2412
|2006.07.25 15:48
|close
|1207
|1.80
|1.2579
|1.2602
|1.2575
|108.00
|9071.75
|2413
|2006.07.25 15:48
|close
|1206
|0.90
|1.2581
|1.2601
|1.2570
|-9.00
|9062.75
|2414
|2006.07.25 15:48
|close
|1205
|0.45
|1.2583
|1.2600
|1.2565
|-36.00
|9026.75
|2415
|2006.07.25 15:48
|sell
|1208
|0.45
|1.2582
|1.2607
|1.2572
|2416
|2006.07.25 16:03
|t/p
|1208
|0.45
|1.2572
|1.2607
|1.2572
|45.00
|9071.75
|2417
|2006.07.26 11:30
|buy
|1209
|0.45
|1.2596
|1.2571
|1.2606
|2418
|2006.07.26 11:32
|buy
|1210
|0.90
|1.2592
|1.2571
|1.2602
|2419
|2006.07.26 11:42
|buy
|1211
|1.80
|1.2587
|1.2570
|1.2597
|2420
|2006.07.26 11:43
|close
|1211
|1.80
|1.2590
|1.2570
|1.2597
|54.00
|9125.75
|2421
|2006.07.26 11:43
|close
|1210
|0.90
|1.2586
|1.2571
|1.2602
|-54.00
|9071.75
|2422
|2006.07.26 11:44
|close
|1209
|0.45
|1.2588
|1.2571
|1.2606
|-36.00
|9035.75
|2423
|2006.07.26 11:44
|buy
|1212
|0.45
|1.2591
|1.2566
|1.2601
|2424
|2006.07.26 11:45
|buy
|1213
|0.90
|1.2586
|1.2565
|1.2596
|2425
|2006.07.26 12:11
|t/p
|1213
|0.90
|1.2596
|1.2565
|1.2596
|90.00
|9125.75
|2426
|2006.07.26 12:11
|close
|1212
|0.45
|1.2597
|1.2566
|1.2601
|27.00
|9152.75
|2427
|2006.07.27 18:30
|sell
|1214
|0.46
|1.2687
|1.2712
|1.2677
|2428
|2006.07.27 18:37
|sell
|1215
|0.92
|1.2693
|1.2714
|1.2683
|2429
|2006.07.27 19:21
|sell
|1216
|1.84
|1.2700
|1.2717
|1.2690
|2430
|2006.07.27 19:21
|close
|1216
|1.84
|1.2695
|1.2717
|1.2690
|92.00
|9244.75
|2431
|2006.07.27 19:22
|close
|1215
|0.92
|1.2697
|1.2714
|1.2683
|-36.80
|9207.95
|2432
|2006.07.27 19:22
|close
|1214
|0.46
|1.2699
|1.2712
|1.2677
|-55.20
|9152.75
|2433
|2006.07.28 13:30
|buy
|1217
|0.46
|1.2746
|1.2721
|1.2756
|2434
|2006.07.28 13:58
|buy
|1218
|0.92
|1.2741
|1.2720
|1.2751
|2435
|2006.07.28 14:00
|buy
|1219
|1.84
|1.2736
|1.2719
|1.2746
|2436
|2006.07.28 14:02
|close
|1219
|1.84
|1.2740
|1.2719
|1.2746
|73.60
|9226.35
|2437
|2006.07.28 14:02
|close
|1218
|0.92
|1.2739
|1.2720
|1.2751
|-18.40
|9207.95
|2438
|2006.07.28 14:02
|close
|1217
|0.46
|1.2737
|1.2721
|1.2756
|-41.40
|9166.55
|2439
|2006.08.01 01:30
|sell
|1220
|0.46
|1.2758
|1.2783
|1.2748
|2440
|2006.08.01 01:45
|t/p
|1220
|0.46
|1.2748
|1.2783
|1.2748
|46.00
|9212.55
|2441
|2006.08.01 01:45
|sell
|1221
|0.46
|1.2746
|1.2771
|1.2736
|2442
|2006.08.01 01:47
|sell
|1222
|0.92
|1.2751
|1.2772
|1.2741
|2443
|2006.08.01 02:00
|t/p
|1222
|0.92
|1.2741
|1.2772
|1.2741
|92.00
|9304.55
|2444
|2006.08.01 02:00
|close
|1221
|0.46
|1.2739
|1.2771
|1.2736
|32.20
|9336.75
|2445
|2006.08.01 12:00
|buy
|1223
|0.47
|1.2768
|1.2743
|1.2778
|2446
|2006.08.01 12:07
|buy
|1224
|0.94
|1.2762
|1.2741
|1.2772
|2447
|2006.08.01 12:17
|buy
|1225
|1.88
|1.2757
|1.2740
|1.2767
|2448
|2006.08.01 12:18
|close
|1225
|1.88
|1.2761
|1.2740
|1.2767
|75.20
|9411.95
|2449
|2006.08.01 12:18
|close
|1224
|0.94
|1.2760
|1.2741
|1.2772
|-18.80
|9393.15
|2450
|2006.08.01 12:18
|close
|1223
|0.47
|1.2763
|1.2743
|1.2778
|-23.50
|9369.65
|2451
|2006.08.01 12:18
|buy
|1226
|0.47
|1.2764
|1.2739
|1.2774
|2452
|2006.08.01 12:19
|buy
|1227
|0.94
|1.2759
|1.2738
|1.2769
|2453
|2006.08.01 12:31
|t/p
|1227
|0.94
|1.2769
|1.2738
|1.2769
|94.00
|9463.65
|2454
|2006.08.01 12:31
|close
|1226
|0.47
|1.2769
|1.2739
|1.2774
|23.50
|9487.15
|2455
|2006.08.01 14:30
|sell
|1228
|0.47
|1.2729
|1.2754
|1.2719
|2456
|2006.08.01 14:31
|sell
|1229
|0.94
|1.2734
|1.2755
|1.2724
|2457
|2006.08.01 14:38
|sell
|1230
|1.88
|1.2739
|1.2756
|1.2729
|2458
|2006.08.01 14:39
|sell
|1231
|3.76
|1.2745
|1.2758
|1.2735
|2459
|2006.08.01 14:53
|close
|1231
|3.76
|1.2740
|1.2758
|1.2735
|188.00
|9675.15
|2460
|2006.08.01 14:53
|close
|1230
|1.88
|1.2741
|1.2756
|1.2729
|-37.60
|9637.55
|2461
|2006.08.01 14:53
|close
|1229
|0.94
|1.2736
|1.2755
|1.2724
|-18.80
|9618.75
|2462
|2006.08.01 14:53
|close
|1228
|0.47
|1.2738
|1.2754
|1.2719
|-42.30
|9576.45
|2463
|2006.08.01 14:53
|sell
|1232
|0.48
|1.2737
|1.2762
|1.2727
|2464
|2006.08.01 14:55
|sell
|1233
|0.96
|1.2742
|1.2763
|1.2732
|2465
|2006.08.01 15:05
|sell
|1234
|1.92
|1.2747
|1.2764
|1.2737
|2466
|2006.08.01 15:14
|close
|1234
|1.92
|1.2743
|1.2764
|1.2737
|76.80
|9653.25
|2467
|2006.08.01 15:14
|close
|1233
|0.96
|1.2745
|1.2763
|1.2732
|-28.80
|9624.45
|2468
|2006.08.01 15:14
|close
|1232
|0.48
|1.2747
|1.2762
|1.2727
|-48.00
|9576.45
|2469
|2006.08.01 16:00
|buy
|1235
|0.48
|1.2778
|1.2753
|1.2788
|2470
|2006.08.01 16:05
|t/p
|1235
|0.48
|1.2788
|1.2753
|1.2788
|48.00
|9624.45
|2471
|2006.08.01 16:05
|buy
|1236
|0.48
|1.2792
|1.2767
|1.2802
|2472
|2006.08.01 16:06
|buy
|1237
|0.96
|1.2787
|1.2766
|1.2797
|2473
|2006.08.01 16:08
|t/p
|1237
|0.96
|1.2797
|1.2766
|1.2797
|96.00
|9720.45
|2474
|2006.08.01 16:08
|close
|1236
|0.48
|1.2799
|1.2767
|1.2802
|33.60
|9754.05
|2475
|2006.08.01 16:08
|buy
|1238
|0.49
|1.2799
|1.2774
|1.2809
|2476
|2006.08.01 16:13
|t/p
|1238
|0.49
|1.2809
|1.2774
|1.2809
|49.00
|9803.05
|2477
|2006.08.01 16:13
|buy
|1239
|0.49
|1.2811
|1.2786
|1.2821
|2478
|2006.08.01 16:14
|buy
|1240
|0.98
|1.2803
|1.2782
|1.2813
|2479
|2006.08.01 16:15
|t/p
|1240
|0.98
|1.2813
|1.2782
|1.2813
|98.00
|9901.05
|2480
|2006.08.01 16:15
|close
|1239
|0.49
|1.2814
|1.2786
|1.2821
|14.70
|9915.75
|2481
|2006.08.01 16:15
|buy
|1241
|0.50
|1.2815
|1.2790
|1.2825
|2482
|2006.08.01 16:15
|buy
|1242
|1.00
|1.2810
|1.2789
|1.2820
|2483
|2006.08.01 16:16
|buy
|1243
|2.00
|1.2805
|1.2788
|1.2815
|2484
|2006.08.01 16:16
|close
|1243
|2.00
|1.2809
|1.2788
|1.2815
|80.00
|9995.75
|2485
|2006.08.01 16:16
|close
|1242
|1.00
|1.2808
|1.2789
|1.2820
|-20.00
|9975.75
|2486
|2006.08.01 16:16
|close
|1241
|0.50
|1.2813
|1.2790
|1.2825
|-10.00
|9965.75
|2487
|2006.08.01 16:16
|buy
|1244
|0.50
|1.2814
|1.2789
|1.2824
|2488
|2006.08.01 16:19
|buy
|1245
|1.00
|1.2808
|1.2787
|1.2818
|2489
|2006.08.01 16:21
|t/p
|1245
|1.00
|1.2818
|1.2787
|1.2818
|100.00
|10065.75
|2490
|2006.08.01 16:21
|close
|1244
|0.50
|1.2818
|1.2789
|1.2824
|20.00
|10085.75
|2491
|2006.08.01 16:21
|buy
|1246
|0.50
|1.2818
|1.2793
|1.2828
|2492
|2006.08.01 16:22
|buy
|1247
|1.00
|1.2814
|1.2793
|1.2824
|2493
|2006.08.01 16:22
|buy
|1248
|2.00
|1.2809
|1.2792
|1.2819
|2494
|2006.08.01 16:22
|close
|1248
|2.00
|1.2813
|1.2792
|1.2819
|80.00
|10165.75
|2495
|2006.08.01 16:22
|close
|1247
|1.00
|1.2812
|1.2793
|1.2824
|-20.00
|10145.75
|2496
|2006.08.01 16:22
|close
|1246
|0.50
|1.2815
|1.2793
|1.2828
|-15.00
|10130.75
|2497
|2006.08.01 16:22
|buy
|1249
|0.51
|1.2816
|1.2791
|1.2826
|2498
|2006.08.01 16:23
|buy
|1250
|1.02
|1.2811
|1.2790
|1.2821
|2499
|2006.08.01 16:31
|buy
|1251
|2.04
|1.2806
|1.2789
|1.2816
|2500
|2006.08.01 16:31
|close
|1251
|2.04
|1.2809
|1.2789
|1.2816
|61.20
|10191.95
|2501
|2006.08.01 16:31
|close
|1250
|1.02
|1.2807
|1.2790
|1.2821
|-40.80
|10151.15
|2502
|2006.08.01 16:32
|close
|1249
|0.51
|1.2808
|1.2791
|1.2826
|-40.80
|10110.35
|2503
|2006.08.02 10:30
|sell
|1252
|0.51
|1.2803
|1.2828
|1.2793
|2504
|2006.08.02 10:44
|sell
|1253
|1.02
|1.2808
|1.2829
|1.2798
|2505
|2006.08.02 10:58
|t/p
|1253
|1.02
|1.2798
|1.2829
|1.2798
|102.00
|10212.35
|2506
|2006.08.02 10:58
|close
|1252
|0.51
|1.2798
|1.2828
|1.2793
|25.50
|10237.85
|2507
|2006.08.02 10:58
|sell
|1254
|0.51
|1.2797
|1.2822
|1.2787
|2508
|2006.08.02 10:58
|sell
|1255
|1.02
|1.2802
|1.2823
|1.2792
|2509
|2006.08.02 12:16
|sell
|1256
|2.04
|1.2810
|1.2827
|1.2800
|2510
|2006.08.02 12:17
|close
|1256
|2.04
|1.2804
|1.2827
|1.2800
|122.40
|10360.25
|2511
|2006.08.02 12:17
|close
|1255
|1.02
|1.2803
|1.2823
|1.2792
|-10.20
|10350.05
|2512
|2006.08.02 12:17
|close
|1254
|0.51
|1.2807
|1.2822
|1.2787
|-51.00
|10299.05
|2513
|2006.08.03 13:00
|buy
|1257
|0.51
|1.2820
|1.2795
|1.2830
|2514
|2006.08.03 13:06
|t/p
|1257
|0.51
|1.2830
|1.2795
|1.2830
|51.00
|10350.05
|2515
|2006.08.03 13:06
|buy
|1258
|0.52
|1.2832
|1.2807
|1.2842
|2516
|2006.08.03 13:07
|buy
|1259
|1.04
|1.2825
|1.2804
|1.2835
|2517
|2006.08.03 13:10
|buy
|1260
|2.08
|1.2819
|1.2802
|1.2829
|2518
|2006.08.03 13:10
|close
|1260
|2.08
|1.2824
|1.2802
|1.2829
|104.00
|10454.05
|2519
|2006.08.03 13:10
|close
|1259
|1.04
|1.2823
|1.2804
|1.2835
|-20.80
|10433.25
|2520
|2006.08.03 13:11
|close
|1258
|0.52
|1.2821
|1.2807
|1.2842
|-57.20
|10376.05
|2521
|2006.08.03 13:11
|buy
|1261
|0.52
|1.2820
|1.2795
|1.2830
|2522
|2006.08.03 13:12
|buy
|1262
|1.04
|1.2815
|1.2794
|1.2825
|2523
|2006.08.03 13:12
|buy
|1263
|2.08
|1.2810
|1.2793
|1.2820
|2524
|2006.08.03 13:13
|close
|1263
|2.08
|1.2814
|1.2793
|1.2820
|83.20
|10459.25
|2525
|2006.08.03 13:13
|close
|1262
|1.04
|1.2813
|1.2794
|1.2825
|-20.80
|10438.45
|2526
|2006.08.03 13:13
|close
|1261
|0.52
|1.2816
|1.2795
|1.2830
|-20.80
|10417.65
|2527
|2006.08.03 13:13
|buy
|1264
|0.52
|1.2817
|1.2792
|1.2827
|2528
|2006.08.03 13:14
|buy
|1265
|1.04
|1.2813
|1.2792
|1.2823
|2529
|2006.08.03 13:29
|buy
|1266
|2.08
|1.2807
|1.2790
|1.2817
|2530
|2006.08.03 13:29
|buy
|1267
|4.16
|1.2802
|1.2789
|1.2812
|2531
|2006.08.03 13:29
|close
|1267
|4.16
|1.2806
|1.2789
|1.2812
|166.40
|10584.05
|2532
|2006.08.03 13:30
|close
|1266
|2.08
|1.2807
|1.2790
|1.2817
|0.00
|10584.05
|2533
|2006.08.03 13:30
|close
|1265
|1.04
|1.2803
|1.2792
|1.2823
|-104.00
|10480.05
|2534
|2006.08.03 13:30
|close
|1264
|0.52
|1.2802
|1.2792
|1.2827
|-78.00
|10402.05
|2535
|2006.08.04 08:00
|sell
|1268
|0.52
|1.2789
|1.2814
|1.2779
|2536
|2006.08.04 08:00
|sell
|1269
|1.04
|1.2793
|1.2814
|1.2783
|2537
|2006.08.04 08:13
|sell
|1270
|2.08
|1.2798
|1.2815
|1.2788
|2538
|2006.08.04 08:14
|close
|1270
|2.08
|1.2795
|1.2815
|1.2788
|62.40
|10464.45
|2539
|2006.08.04 08:14
|close
|1269
|1.04
|1.2796
|1.2814
|1.2783
|-31.20
|10433.25
|2540
|2006.08.04 08:14
|close
|1268
|0.52
|1.2797
|1.2814
|1.2779
|-41.60
|10391.65
|2541
|2006.08.04 08:15
|sell
|1271
|0.52
|1.2794
|1.2819
|1.2784
|2542
|2006.08.04 08:42
|t/p
|1271
|0.52
|1.2784
|1.2819
|1.2784
|52.00
|10443.65
|2543
|2006.08.04 13:00
|buy
|1272
|0.52
|1.2883
|1.2858
|1.2893
|2544
|2006.08.04 13:00
|buy
|1273
|1.04
|1.2877
|1.2856
|1.2887
|2545
|2006.08.04 13:04
|buy
|1274
|2.08
|1.2871
|1.2854
|1.2881
|2546
|2006.08.04 13:05
|close
|1274
|2.08
|1.2875
|1.2854
|1.2881
|83.20
|10526.85
|2547
|2006.08.04 13:05
|close
|1273
|1.04
|1.2874
|1.2856
|1.2887
|-31.20
|10495.65
|2548
|2006.08.04 13:05
|close
|1272
|0.52
|1.2877
|1.2858
|1.2893
|-31.20
|10464.45
|2549
|2006.08.04 13:05
|buy
|1275
|0.52
|1.2878
|1.2853
|1.2888
|2550
|2006.08.04 13:06
|buy
|1276
|1.04
|1.2871
|1.2850
|1.2881
|2551
|2006.08.04 13:08
|t/p
|1276
|1.04
|1.2881
|1.2850
|1.2881
|104.00
|10568.45
|2552
|2006.08.04 13:08
|close
|1275
|0.52
|1.2881
|1.2853
|1.2888
|15.60
|10584.05
|2553
|2006.08.04 13:08
|buy
|1277
|0.53
|1.2882
|1.2857
|1.2892
|2554
|2006.08.04 13:08
|buy
|1278
|1.06
|1.2876
|1.2855
|1.2886
|2555
|2006.08.04 13:08
|buy
|1279
|2.12
|1.2872
|1.2855
|1.2882
|2556
|2006.08.04 13:08
|close
|1279
|2.12
|1.2876
|1.2855
|1.2882
|84.80
|10668.85
|2557
|2006.08.04 13:09
|close
|1278
|1.06
|1.2875
|1.2855
|1.2886
|-10.60
|10658.25
|2558
|2006.08.04 13:09
|close
|1277
|0.53
|1.2872
|1.2857
|1.2892
|-53.00
|10605.25
|2559
|2006.08.04 13:09
|buy
|1280
|0.53
|1.2875
|1.2850
|1.2885
|2560
|2006.08.04 13:15
|buy
|1281
|1.06
|1.2871
|1.2850
|1.2881
|2561
|2006.08.04 13:19
|t/p
|1281
|1.06
|1.2881
|1.2850
|1.2881
|106.00
|10711.25
|2562
|2006.08.04 13:19
|close
|1280
|0.53
|1.2882
|1.2850
|1.2885
|37.10
|10748.35
|2563
|2006.08.04 13:19
|buy
|1282
|0.54
|1.2883
|1.2858
|1.2893
|2564
|2006.08.04 13:19
|buy
|1283
|1.08
|1.2878
|1.2857
|1.2888
|2565
|2006.08.04 13:19
|buy
|1284
|2.16
|1.2874
|1.2857
|1.2884
|2566
|2006.08.04 13:22
|buy
|1285
|4.32
|1.2869
|1.2856
|1.2879
|2567
|2006.08.04 13:23
|close
|1285
|4.32
|1.2873
|1.2856
|1.2879
|172.80
|10921.15
|2568
|2006.08.04 13:23
|close
|1284
|2.16
|1.2872
|1.2857
|1.2884
|-43.20
|10877.95
|2569
|2006.08.04 13:23
|close
|1283
|1.08
|1.2869
|1.2857
|1.2888
|-97.20
|10780.75
|2570
|2006.08.04 13:24
|close
|1282
|0.54
|1.2868
|1.2858
|1.2893
|-81.00
|10699.75
|2571
|2006.08.04 13:24
|buy
|1286
|0.53
|1.2868
|1.2843
|1.2878
|2572
|2006.08.04 13:29
|t/p
|1286
|0.53
|1.2878
|1.2843
|1.2878
|53.00
|10752.75
|2573
|2006.08.04 13:29
|buy
|1287
|0.54
|1.2880
|1.2855
|1.2890
|2574
|2006.08.04 13:29
|buy
|1288
|1.08
|1.2873
|1.2852
|1.2883
|2575
|2006.08.04 13:44
|buy
|1289
|2.16
|1.2868
|1.2851
|1.2878
|2576
|2006.08.04 13:44
|close
|1289
|2.16
|1.2873
|1.2851
|1.2878
|108.00
|10860.75
|2577
|2006.08.04 13:44
|close
|1288
|1.08
|1.2872
|1.2852
|1.2883
|-10.80
|10849.95
|2578
|2006.08.04 13:44
|close
|1287
|0.54
|1.2870
|1.2855
|1.2890
|-54.00
|10795.95
|2579
|2006.08.07 10:00
|sell
|1290
|0.54
|1.2854
|1.2879
|1.2844
|2580
|2006.08.07 10:01
|sell
|1291
|1.08
|1.2860
|1.2881
|1.2850
|2581
|2006.08.07 10:14
|sell
|1292
|2.16
|1.2865
|1.2882
|1.2855
|2582
|2006.08.07 10:17
|sell
|1293
|4.32
|1.2870
|1.2883
|1.2860
|2583
|2006.08.07 10:18
|close
|1293
|4.32
|1.2866
|1.2883
|1.2860
|172.80
|10968.75
|2584
|2006.08.07 10:18
|close
|1292
|2.16
|1.2863
|1.2882
|1.2855
|43.20
|11011.95
|2585
|2006.08.07 10:18
|close
|1291
|1.08
|1.2864
|1.2881
|1.2850
|-43.20
|10968.75
|2586
|2006.08.07 10:18
|close
|1290
|0.54
|1.2869
|1.2879
|1.2844
|-81.00
|10887.75
|2587
|2006.08.07 10:19
|sell
|1294
|0.54
|1.2866
|1.2891
|1.2856
|2588
|2006.08.07 10:21
|sell
|1295
|1.08
|1.2871
|1.2892
|1.2861
|2589
|2006.08.07 10:28
|t/p
|1295
|1.08
|1.2861
|1.2892
|1.2861
|108.00
|10995.75
|2590
|2006.08.07 10:28
|close
|1294
|0.54
|1.2860
|1.2891
|1.2856
|32.40
|11028.15
|2591
|2006.08.07 10:28
|sell
|1296
|0.55
|1.2861
|1.2886
|1.2851
|2592
|2006.08.07 10:30
|sell
|1297
|1.10
|1.2866
|1.2887
|1.2856
|2593
|2006.08.07 10:44
|sell
|1298
|2.20
|1.2872
|1.2889
|1.2862
|2594
|2006.08.07 10:49
|close
|1298
|2.20
|1.2868
|1.2889
|1.2862
|88.00
|11116.15
|2595
|2006.08.07 10:49
|close
|1297
|1.10
|1.2871
|1.2887
|1.2856
|-55.00
|11061.15
|2596
|2006.08.07 10:49
|close
|1296
|0.55
|1.2873
|1.2886
|1.2851
|-66.00
|10995.15
|2597
|2006.08.08 09:30
|buy
|1299
|0.55
|1.2840
|1.2815
|1.2850
|2598
|2006.08.08 10:17
|t/p
|1299
|0.55
|1.2850
|1.2815
|1.2850
|55.00
|11050.15
|2599
|2006.08.08 18:30
|sell
|1300
|0.55
|1.2830
|1.2855
|1.2820
|2600
|2006.08.08 18:30
|sell
|1301
|1.10
|1.2842
|1.2863
|1.2832
|2601
|2006.08.08 18:30
|t/p
|1301
|1.10
|1.2832
|1.2863
|1.2832
|110.00
|11160.15
|2602
|2006.08.08 18:30
|close
|1300
|0.55
|1.2832
|1.2855
|1.2820
|-11.00
|11149.15
|2603
|2006.08.08 18:30
|sell
|1302
|0.56
|1.2826
|1.2851
|1.2816
|2604
|2006.08.08 18:30
|sell
|1303
|1.12
|1.2831
|1.2852
|1.2821
|2605
|2006.08.08 18:31
|sell
|1304
|2.24
|1.2836
|1.2853
|1.2826
|2606
|2006.08.08 18:32
|close
|1304
|2.24
|1.2833
|1.2853
|1.2826
|67.20
|11216.35
|2607
|2006.08.08 18:32
|close
|1303
|1.12
|1.2827
|1.2852
|1.2821
|44.80
|11261.15
|2608
|2006.08.08 18:32
|close
|1302
|0.56
|1.2828
|1.2851
|1.2816
|-11.20
|11249.95
|2609
|2006.08.08 18:32
|sell
|1305
|0.56
|1.2824
|1.2849
|1.2814
|2610
|2006.08.08 18:32
|sell
|1306
|1.12
|1.2829
|1.2850
|1.2819
|2611
|2006.08.08 18:32
|sell
|1307
|2.24
|1.2833
|1.2850
|1.2823
|2612
|2006.08.08 18:33
|close
|1307
|2.24
|1.2830
|1.2850
|1.2823
|67.20
|11317.15
|2613
|2006.08.08 18:33
|close
|1306
|1.12
|1.2831
|1.2850
|1.2819
|-22.40
|11294.75
|2614
|2006.08.08 18:33
|close
|1305
|0.56
|1.2829
|1.2849
|1.2814
|-28.00
|11266.75
|2615
|2006.08.08 18:33
|sell
|1308
|0.56
|1.2832
|1.2857
|1.2822
|2616
|2006.08.08 18:33
|sell
|1309
|1.12
|1.2838
|1.2859
|1.2828
|2617
|2006.08.08 18:34
|sell
|1310
|2.24
|1.2844
|1.2861
|1.2834
|2618
|2006.08.08 18:34
|sell
|1311
|4.48
|1.2849
|1.2862
|1.2839
|2619
|2006.08.08 18:34
|sell
|1312
|8.96
|1.2853
|1.2862
|1.2843
|2620
|2006.08.08 18:34
|s/l
|1308
|0.56
|1.2857
|1.2857
|1.2822
|-140.00
|11126.75
|2621
|2006.08.08 18:34
|s/l
|1309
|1.12
|1.2859
|1.2859
|1.2828
|-235.20
|10891.55
|2622
|2006.08.08 18:34
|s/l
|1310
|2.24
|1.2861
|1.2861
|1.2834
|-380.80
|10510.75
|2623
|2006.08.08 18:34
|s/l
|1311
|4.48
|1.2862
|1.2862
|1.2839
|-582.40
|9928.35
|2624
|2006.08.08 18:34
|s/l
|1312
|8.96
|1.2862
|1.2862
|1.2843
|-806.40
|9121.95
|2625
|2006.08.08 18:34
|sell
|1313
|0.46
|1.2860
|1.2885
|1.2850
|2626
|2006.08.08 18:35
|sell
|1314
|0.92
|1.2866
|1.2887
|1.2856
|2627
|2006.08.08 18:36
|t/p
|1314
|0.92
|1.2856
|1.2887
|1.2856
|92.00
|9213.95
|2628
|2006.08.08 18:36
|close
|1313
|0.46
|1.2853
|1.2885
|1.2850
|32.20
|9246.15
|2629
|2006.08.08 18:36
|sell
|1315
|0.46
|1.2853
|1.2878
|1.2843
|2630
|2006.08.08 18:37
|sell
|1316
|0.92
|1.2861
|1.2882
|1.2851
|2631
|2006.08.08 18:38
|t/p
|1316
|0.92
|1.2851
|1.2882
|1.2851
|92.00
|9338.15
|2632
|2006.08.08 18:38
|close
|1315
|0.46
|1.2850
|1.2878
|1.2843
|13.80
|9351.95
|2633
|2006.08.08 18:38
|sell
|1317
|0.47
|1.2849
|1.2874
|1.2839
|2634
|2006.08.08 18:38
|sell
|1318
|0.94
|1.2854
|1.2875
|1.2844
|2635
|2006.08.08 18:39
|sell
|1319
|1.88
|1.2862
|1.2879
|1.2852
|2636
|2006.08.08 18:40
|close
|1319
|1.88
|1.2857
|1.2879
|1.2852
|94.00
|9445.95
|2637
|2006.08.08 18:40
|close
|1318
|0.94
|1.2858
|1.2875
|1.2844
|-37.60
|9408.35
|2638
|2006.08.08 18:40
|close
|1317
|0.47
|1.2853
|1.2874
|1.2839
|-18.80
|9389.55
|2639
|2006.08.08 18:40
|sell
|1320
|0.47
|1.2853
|1.2878
|1.2843
|2640
|2006.08.08 18:41
|sell
|1321
|0.94
|1.2859
|1.2880
|1.2849
|2641
|2006.08.08 18:44
|t/p
|1321
|0.94
|1.2849
|1.2880
|1.2849
|94.00
|9483.55
|2642
|2006.08.08 18:44
|close
|1320
|0.47
|1.2849
|1.2878
|1.2843
|18.80
|9502.35
|2643
|2006.08.08 18:44
|sell
|1322
|0.48
|1.2849
|1.2874
|1.2839
|2644
|2006.08.08 18:45
|sell
|1323
|0.96
|1.2854
|1.2875
|1.2844
|2645
|2006.08.08 18:47
|sell
|1324
|1.92
|1.2862
|1.2879
|1.2852
|2646
|2006.08.08 18:48
|close
|1324
|1.92
|1.2857
|1.2879
|1.2852
|96.00
|9598.35
|2647
|2006.08.08 18:48
|close
|1323
|0.96
|1.2859
|1.2875
|1.2844
|-48.00
|9550.35
|2648
|2006.08.08 18:48
|close
|1322
|0.48
|1.2858
|1.2874
|1.2839
|-43.20
|9507.15
|2649
|2006.08.08 18:48
|sell
|1325
|0.48
|1.2862
|1.2887
|1.2852
|2650
|2006.08.08 18:51
|sell
|1326
|0.96
|1.2868
|1.2889
|1.2858
|2651
|2006.08.08 18:51
|sell
|1327
|1.92
|1.2874
|1.2891
|1.2864
|2652
|2006.08.08 18:52
|close
|1327
|1.92
|1.2867
|1.2891
|1.2864
|134.40
|9641.55
|2653
|2006.08.08 18:52
|close
|1326
|0.96
|1.2869
|1.2889
|1.2858
|-9.60
|9631.95
|2654
|2006.08.08 18:52
|close
|1325
|0.48
|1.2868
|1.2887
|1.2852
|-28.80
|9603.15
|2655
|2006.08.08 18:52
|sell
|1328
|0.48
|1.2869
|1.2894
|1.2859
|2656
|2006.08.08 18:53
|sell
|1329
|0.96
|1.2873
|1.2894
|1.2863
|2657
|2006.08.08 18:54
|t/p
|1329
|0.96
|1.2863
|1.2894
|1.2863
|96.00
|9699.15
|2658
|2006.08.08 18:54
|close
|1328
|0.48
|1.2863
|1.2894
|1.2859
|28.80
|9727.95
|2659
|2006.08.08 18:54
|sell
|1330
|0.49
|1.2862
|1.2887
|1.2852
|2660
|2006.08.08 18:54
|sell
|1331
|0.98
|1.2867
|1.2888
|1.2857
|2661
|2006.08.08 18:55
|sell
|1332
|1.96
|1.2872
|1.2889
|1.2862
|2662
|2006.08.08 18:56
|close
|1332
|1.96
|1.2867
|1.2889
|1.2862
|98.00
|9825.95
|2663
|2006.08.08 18:56
|close
|1331
|0.98
|1.2864
|1.2888
|1.2857
|29.40
|9855.35
|2664
|2006.08.08 18:56
|close
|1330
|0.49
|1.2866
|1.2887
|1.2852
|-19.60
|9835.75
|2665
|2006.08.08 18:56
|sell
|1333
|0.49
|1.2867
|1.2892
|1.2857
|2666
|2006.08.08 18:57
|sell
|1334
|0.98
|1.2872
|1.2893
|1.2862
|2667
|2006.08.08 18:58
|t/p
|1334
|0.98
|1.2862
|1.2893
|1.2862
|98.00
|9933.75
|2668
|2006.08.08 18:58
|close
|1333
|0.49
|1.2862
|1.2892
|1.2857
|24.50
|9958.25
|2669
|2006.08.08 18:58
|sell
|1335
|0.50
|1.2862
|1.2887
|1.2852
|2670
|2006.08.08 19:14
|t/p
|1335
|0.50
|1.2852
|1.2887
|1.2852
|50.00
|10008.25
|2671
|2006.08.08 19:14
|buy
|1336
|0.50
|1.2852
|1.2827
|1.2862
|2672
|2006.08.08 19:17
|buy
|1337
|1.00
|1.2846
|1.2825
|1.2856
|2673
|2006.08.08 19:20
|buy
|1338
|2.00
|1.2841
|1.2824
|1.2851
|2674
|2006.08.08 19:20
|buy
|1339
|4.00
|1.2834
|1.2821
|1.2844
|2675
|2006.08.08 19:22
|close
|1339
|4.00
|1.2839
|1.2821
|1.2844
|200.00
|10208.25
|2676
|2006.08.08 19:22
|close
|1338
|2.00
|1.2833
|1.2824
|1.2851
|-160.00
|10048.25
|2677
|2006.08.08 19:23
|close
|1337
|1.00
|1.2835
|1.2825
|1.2856
|-110.00
|9938.25
|2678
|2006.08.08 19:23
|close
|1336
|0.50
|1.2834
|1.2827
|1.2862
|-90.00
|9848.25
|2679
|2006.08.08 19:23
|buy
|1340
|0.49
|1.2837
|1.2812
|1.2847
|2680
|2006.08.08 19:26
|t/p
|1340
|0.49
|1.2847
|1.2812
|1.2847
|49.00
|9897.25
|2681
|2006.08.08 19:26
|buy
|1341
|0.49
|1.2850
|1.2825
|1.2860
|2682
|2006.08.08 19:27
|buy
|1342
|0.98
|1.2845
|1.2824
|1.2855
|2683
|2006.08.08 20:20
|buy
|1343
|1.96
|1.2840
|1.2823
|1.2850
|2684
|2006.08.08 20:22
|buy
|1344
|3.92
|1.2835
|1.2822
|1.2845
|2685
|2006.08.08 20:23
|close
|1344
|3.92
|1.2839
|1.2822
|1.2845
|156.80
|10054.05
|2686
|2006.08.08 20:23
|close
|1343
|1.96
|1.2840
|1.2823
|1.2850
|0.00
|10054.05
|2687
|2006.08.08 20:23
|close
|1342
|0.98
|1.2838
|1.2824
|1.2855
|-68.60
|9985.45
|2688
|2006.08.08 20:23
|close
|1341
|0.49
|1.2836
|1.2825
|1.2860
|-68.60
|9916.85
|2689
|2006.08.08 22:00
|sell
|1345
|0.50
|1.2823
|1.2848
|1.2813
|2690
|2006.08.08 22:03
|sell
|1346
|1.00
|1.2828
|1.2849
|1.2818
|2691
|2006.08.08 22:19
|t/p
|1346
|1.00
|1.2818
|1.2849
|1.2818
|100.00
|10016.85
|2692
|2006.08.08 22:19
|close
|1345
|0.50
|1.2817
|1.2848
|1.2813
|30.00
|10046.85
|2693
|2006.08.08 22:19
|sell
|1347
|0.50
|1.2816
|1.2841
|1.2806
|2694
|2006.08.08 22:19
|sell
|1348
|1.00
|1.2821
|1.2842
|1.2811
|2695
|2006.08.08 22:45
|t/p
|1348
|1.00
|1.2811
|1.2842
|1.2811
|100.00
|10146.85
|2696
|2006.08.08 22:45
|close
|1347
|0.50
|1.2811
|1.2841
|1.2806
|25.00
|10171.85
|2697
|2006.08.09 07:30
|buy
|1349
|0.51
|1.2849
|1.2824
|1.2859
|2698
|2006.08.09 07:30
|buy
|1350
|1.02
|1.2844
|1.2823
|1.2854
|2699
|2006.08.09 07:30
|t/p
|1350
|1.02
|1.2854
|1.2823
|1.2854
|102.00
|10273.85
|2700
|2006.08.09 07:30
|close
|1349
|0.51
|1.2854
|1.2824
|1.2859
|25.50
|10299.35
|2701
|2006.08.09 07:30
|buy
|1351
|0.51
|1.2854
|1.2829
|1.2864
|2702
|2006.08.09 07:33
|buy
|1352
|1.02
|1.2848
|1.2827
|1.2858
|2703
|2006.08.09 08:06
|t/p
|1352
|1.02
|1.2858
|1.2827
|1.2858
|102.00
|10401.35
|2704
|2006.08.09 08:06
|close
|1351
|0.51
|1.2858
|1.2829
|1.2864
|20.40
|10421.75
|2705
|2006.08.10 09:30
|sell
|1353
|0.52
|1.2862
|1.2887
|1.2852
|2706
|2006.08.10 09:30
|sell
|1354
|1.04
|1.2867
|1.2888
|1.2857
|2707
|2006.08.10 10:05
|t/p
|1354
|1.04
|1.2857
|1.2888
|1.2857
|104.00
|10525.75
|2708
|2006.08.10 10:05
|close
|1353
|0.52
|1.2857
|1.2887
|1.2852
|26.00
|10551.75
|2709
|2006.08.14 05:00
|buy
|1355
|0.53
|1.2755
|1.2730
|1.2765
|2710
|2006.08.14 05:37
|buy
|1356
|1.06
|1.2748
|1.2727
|1.2758
|2711
|2006.08.14 05:53
|buy
|1357
|2.12
|1.2742
|1.2725
|1.2752
|2712
|2006.08.14 05:53
|close
|1357
|2.12
|1.2746
|1.2725
|1.2752
|84.80
|10636.55
|2713
|2006.08.14 05:53
|close
|1356
|1.06
|1.2745
|1.2727
|1.2758
|-31.80
|10604.75
|2714
|2006.08.14 05:53
|close
|1355
|0.53
|1.2743
|1.2730
|1.2765
|-63.60
|10541.15
|2715
|2006.08.15 04:30
|buy
|1358
|0.53
|1.2737
|1.2712
|1.2747
|2716
|2006.08.15 04:38
|buy
|1359
|1.06
|1.2733
|1.2712
|1.2743
|2717
|2006.08.15 05:25
|t/p
|1359
|1.06
|1.2743
|1.2712
|1.2743
|106.00
|10647.15
|2718
|2006.08.15 05:25
|close
|1358
|0.53
|1.2744
|1.2712
|1.2747
|37.10
|10684.25
|2719
|2006.08.15 09:30
|sell
|1360
|0.53
|1.2716
|1.2741
|1.2706
|2720
|2006.08.15 09:32
|sell
|1361
|1.06
|1.2723
|1.2744
|1.2713
|2721
|2006.08.15 09:53
|sell
|1362
|2.12
|1.2728
|1.2745
|1.2718
|2722
|2006.08.15 09:53
|close
|1362
|2.12
|1.2723
|1.2745
|1.2718
|106.00
|10790.25
|2723
|2006.08.15 09:54
|close
|1361
|1.06
|1.2724
|1.2744
|1.2713
|-10.60
|10779.65
|2724
|2006.08.15 09:54
|close
|1360
|0.53
|1.2726
|1.2741
|1.2706
|-53.00
|10726.65
|2725
|2006.08.15 09:54
|sell
|1363
|0.54
|1.2723
|1.2748
|1.2713
|2726
|2006.08.15 11:08
|sell
|1364
|1.08
|1.2729
|1.2750
|1.2719
|2727
|2006.08.15 11:13
|sell
|1365
|2.16
|1.2734
|1.2751
|1.2724
|2728
|2006.08.15 11:13
|close
|1365
|2.16
|1.2729
|1.2751
|1.2724
|108.00
|10834.65
|2729
|2006.08.15 11:14
|close
|1364
|1.08
|1.2731
|1.2750
|1.2719
|-21.60
|10813.05
|2730
|2006.08.15 11:14
|close
|1363
|0.54
|1.2727
|1.2748
|1.2713
|-21.60
|10791.45
|2731
|2006.08.15 13:00
|buy
|1366
|0.54
|1.2776
|1.2751
|1.2786
|2732
|2006.08.15 13:02
|t/p
|1366
|0.54
|1.2786
|1.2751
|1.2786
|54.00
|10845.45
|2733
|2006.08.15 13:02
|buy
|1367
|0.54
|1.2788
|1.2763
|1.2798
|2734
|2006.08.15 13:02
|buy
|1368
|1.08
|1.2781
|1.2760
|1.2791
|2735
|2006.08.15 13:02
|buy
|1369
|2.16
|1.2774
|1.2757
|1.2784
|2736
|2006.08.15 13:03
|close
|1369
|2.16
|1.2781
|1.2757
|1.2784
|151.20
|10996.65
|2737
|2006.08.15 13:03
|close
|1368
|1.08
|1.2780
|1.2760
|1.2791
|-10.80
|10985.85
|2738
|2006.08.15 13:03
|close
|1367
|0.54
|1.2784
|1.2763
|1.2798
|-21.60
|10964.25
|2739
|2006.08.15 13:03
|buy
|1370
|0.55
|1.2784
|1.2759
|1.2794
|2740
|2006.08.15 13:04
|buy
|1371
|1.10
|1.2779
|1.2758
|1.2789
|2741
|2006.08.15 13:06
|t/p
|1371
|1.10
|1.2789
|1.2758
|1.2789
|110.00
|11074.25
|2742
|2006.08.15 13:06
|close
|1370
|0.55
|1.2790
|1.2759
|1.2794
|33.00
|11107.25
|2743
|2006.08.15 13:06
|buy
|1372
|0.56
|1.2789
|1.2764
|1.2799
|2744
|2006.08.15 13:07
|buy
|1373
|1.12
|1.2784
|1.2763
|1.2794
|2745
|2006.08.15 13:07
|t/p
|1373
|1.12
|1.2794
|1.2763
|1.2794
|112.00
|11219.25
|2746
|2006.08.15 13:07
|close
|1372
|0.56
|1.2795
|1.2764
|1.2799
|33.60
|11252.85
|2747
|2006.08.15 13:07
|buy
|1374
|0.56
|1.2795
|1.2770
|1.2805
|2748
|2006.08.15 13:08
|buy
|1375
|1.12
|1.2787
|1.2766
|1.2797
|2749
|2006.08.15 13:09
|t/p
|1375
|1.12
|1.2797
|1.2766
|1.2797
|112.00
|11364.85
|2750
|2006.08.15 13:09
|close
|1374
|0.56
|1.2797
|1.2770
|1.2805
|11.20
|11376.05
|2751
|2006.08.15 13:09
|buy
|1376
|0.57
|1.2800
|1.2775
|1.2810
|2752
|2006.08.15 13:09
|buy
|1377
|1.14
|1.2795
|1.2774
|1.2805
|2753
|2006.08.15 13:09
|buy
|1378
|2.28
|1.2788
|1.2771
|1.2798
|2754
|2006.08.15 13:09
|close
|1378
|2.28
|1.2796
|1.2771
|1.2798
|182.40
|11558.45
|2755
|2006.08.15 13:10
|close
|1377
|1.14
|1.2793
|1.2774
|1.2805
|-22.80
|11535.65
|2756
|2006.08.15 13:10
|close
|1376
|0.57
|1.2791
|1.2775
|1.2810
|-51.30
|11484.35
|2757
|2006.08.15 13:10
|buy
|1379
|0.57
|1.2794
|1.2769
|1.2804
|2758
|2006.08.15 13:11
|buy
|1380
|1.14
|1.2789
|1.2768
|1.2799
|2759
|2006.08.15 13:24
|buy
|1381
|2.28
|1.2783
|1.2766
|1.2793
|2760
|2006.08.15 13:26
|close
|1381
|2.28
|1.2788
|1.2766
|1.2793
|114.00
|11598.35
|2761
|2006.08.15 13:27
|close
|1380
|1.14
|1.2787
|1.2768
|1.2799
|-22.80
|11575.55
|2762
|2006.08.15 13:27
|close
|1379
|0.57
|1.2788
|1.2769
|1.2804
|-34.20
|11541.35
|2763
|2006.08.15 13:27
|buy
|1382
|0.58
|1.2791
|1.2766
|1.2801
|2764
|2006.08.15 13:27
|buy
|1383
|1.16
|1.2784
|1.2763
|1.2794
|2765
|2006.08.15 13:39
|t/p
|1383
|1.16
|1.2794
|1.2763
|1.2794
|116.00
|11657.35
|2766
|2006.08.15 13:39
|close
|1382
|0.58
|1.2795
|1.2766
|1.2801
|23.20
|11680.55
|2767
|2006.08.17 17:30
|sell
|1384
|0.58
|1.2829
|1.2854
|1.2819
|2768
|2006.08.17 17:31
|sell
|1385
|1.16
|1.2833
|1.2854
|1.2823
|2769
|2006.08.17 17:58
|t/p
|1385
|1.16
|1.2823
|1.2854
|1.2823
|116.00
|11796.55
|2770
|2006.08.17 17:58
|close
|1384
|0.58
|1.2823
|1.2854
|1.2819
|34.80
|11831.35
|2771
|2006.08.17 17:58
|sell
|1386
|0.59
|1.2823
|1.2848
|1.2813
|2772
|2006.08.17 18:55
|sell
|1387
|1.18
|1.2828
|1.2849
|1.2818
|2773
|2006.08.17 18:57
|sell
|1388
|2.36
|1.2833
|1.2850
|1.2823
|2774
|2006.08.17 18:58
|close
|1388
|2.36
|1.2828
|1.2850
|1.2823
|118.00
|11949.35
|2775
|2006.08.17 18:58
|close
|1387
|1.18
|1.2829
|1.2849
|1.2818
|-11.80
|11937.55
|2776
|2006.08.17 18:58
|close
|1386
|0.59
|1.2825
|1.2848
|1.2813
|-11.80
|11925.75
|2777
|2006.08.18 20:30
|buy
|1389
|0.60
|1.2831
|1.2806
|1.2841
|2778
|2006.08.18 20:56
|buy
|1390
|1.20
|1.2826
|1.2805
|1.2836
|2779
|2006.08.20 22:41
|t/p
|1390
|1.20
|1.2836
|1.2805
|1.2836
|120.00
|12045.75
|2780
|2006.08.20 22:41
|close
|1389
|0.60
|1.2837
|1.2806
|1.2841
|36.00
|12081.75
|2781
|2006.08.21 22:30
|sell
|1391
|0.60
|1.2864
|1.2889
|1.2854
|2782
|2006.08.21 22:30
|sell
|1392
|1.20
|1.2869
|1.2890
|1.2859
|2783
|2006.08.21 22:37
|t/p
|1392
|1.20
|1.2859
|1.2890
|1.2859
|120.00
|12201.75
|2784
|2006.08.21 22:37
|close
|1391
|0.60
|1.2859
|1.2889
|1.2854
|30.00
|12231.75
|2785
|2006.08.21 22:37
|sell
|1393
|0.61
|1.2856
|1.2881
|1.2846
|2786
|2006.08.21 22:37
|sell
|1394
|1.22
|1.2861
|1.2882
|1.2851
|2787
|2006.08.21 22:38
|sell
|1395
|2.44
|1.2867
|1.2884
|1.2857
|2788
|2006.08.21 22:41
|close
|1395
|2.44
|1.2863
|1.2884
|1.2857
|97.60
|12329.35
|2789
|2006.08.21 22:41
|close
|1394
|1.22
|1.2864
|1.2882
|1.2851
|-36.60
|12292.75
|2790
|2006.08.21 22:42
|close
|1393
|0.61
|1.2865
|1.2881
|1.2846
|-54.90
|12237.85
|2791
|2006.08.21 22:42
|sell
|1396
|0.61
|1.2864
|1.2889
|1.2854
|2792
|2006.08.21 22:44
|sell
|1397
|1.22
|1.2871
|1.2892
|1.2861
|2793
|2006.08.21 22:47
|sell
|1398
|2.44
|1.2875
|1.2892
|1.2865
|2794
|2006.08.21 22:47
|close
|1398
|2.44
|1.2872
|1.2892
|1.2865
|73.20
|12311.05
|2795
|2006.08.21 22:47
|close
|1397
|1.22
|1.2873
|1.2892
|1.2861
|-24.40
|12286.65
|2796
|2006.08.21 22:47
|close
|1396
|0.61
|1.2875
|1.2889
|1.2854
|-67.10
|12219.55
|2797
|2006.08.21 22:48
|sell
|1399
|0.61
|1.2872
|1.2897
|1.2862
|2798
|2006.08.21 22:57
|sell
|1400
|1.22
|1.2876
|1.2897
|1.2866
|2799
|2006.08.21 23:40
|t/p
|1400
|1.22
|1.2866
|1.2897
|1.2866
|122.00
|12341.55
|2800
|2006.08.21 23:40
|close
|1399
|0.61
|1.2866
|1.2897
|1.2862
|36.60
|12378.15
|2801
|2006.08.23 08:30
|buy
|1401
|0.62
|1.2824
|1.2799
|1.2834
|2802
|2006.08.23 08:48
|buy
|1402
|1.24
|1.2817
|1.2796
|1.2827
|2803
|2006.08.23 09:15
|buy
|1403
|2.48
|1.2812
|1.2795
|1.2822
|2804
|2006.08.23 09:16
|close
|1403
|2.48
|1.2816
|1.2795
|1.2822
|99.20
|12477.35
|2805
|2006.08.23 09:16
|close
|1402
|1.24
|1.2814
|1.2796
|1.2827
|-37.20
|12440.15
|2806
|2006.08.23 09:17
|close
|1401
|0.62
|1.2815
|1.2799
|1.2834
|-55.80
|12384.35
|2807
|2006.08.23 15:30
|sell
|1404
|0.62
|1.2787
|1.2812
|1.2777
|2808
|2006.08.23 15:31
|sell
|1405
|1.24
|1.2797
|1.2818
|1.2787
|2809
|2006.08.23 15:42
|t/p
|1405
|1.24
|1.2787
|1.2818
|1.2787
|124.00
|12508.35
|2810
|2006.08.23 15:42
|close
|1404
|0.62
|1.2787
|1.2812
|1.2777
|0.00
|12508.35
|2811
|2006.08.23 15:42
|sell
|1406
|0.63
|1.2786
|1.2811
|1.2776
|2812
|2006.08.23 15:44
|sell
|1407
|1.26
|1.2791
|1.2812
|1.2781
|2813
|2006.08.23 15:52
|sell
|1408
|2.52
|1.2795
|1.2812
|1.2785
|2814
|2006.08.23 15:55
|sell
|1409
|5.04
|1.2801
|1.2814
|1.2791
|2815
|2006.08.23 15:55
|close
|1409
|5.04
|1.2796
|1.2814
|1.2791
|252.00
|12760.35
|2816
|2006.08.23 15:55
|close
|1408
|2.52
|1.2797
|1.2812
|1.2785
|-50.40
|12709.95
|2817
|2006.08.23 15:56
|close
|1407
|1.26
|1.2798
|1.2812
|1.2781
|-88.20
|12621.75
|2818
|2006.08.23 15:56
|close
|1406
|0.63
|1.2797
|1.2811
|1.2776
|-69.30
|12552.45
|2819
|2006.08.23 15:56
|sell
|1410
|0.63
|1.2798
|1.2823
|1.2788
|2820
|2006.08.23 16:36
|t/p
|1410
|0.63
|1.2788
|1.2823
|1.2788
|63.00
|12615.45
|2821
|2006.08.24 09:00
|buy
|1411
|0.63
|1.2834
|1.2809
|1.2844
|2822
|2006.08.24 09:13
|buy
|1412
|1.26
|1.2829
|1.2808
|1.2839
|2823
|2006.08.24 09:16
|buy
|1413
|2.52
|1.2824
|1.2807
|1.2834
|2824
|2006.08.24 09:17
|close
|1413
|2.52
|1.2828
|1.2807
|1.2834
|100.80
|12716.25
|2825
|2006.08.24 09:17
|close
|1412
|1.26
|1.2827
|1.2808
|1.2839
|-25.20
|12691.05
|2826
|2006.08.24 09:17
|close
|1411
|0.63
|1.2828
|1.2809
|1.2844
|-37.80
|12653.25
|2827
|2006.08.24 09:17
|buy
|1414
|0.63
|1.2828
|1.2803
|1.2838
|2828
|2006.08.24 09:37
|buy
|1415
|1.26
|1.2823
|1.2802
|1.2833
|2829
|2006.08.24 10:07
|t/p
|1415
|1.26
|1.2833
|1.2802
|1.2833
|126.00
|12779.25
|2830
|2006.08.24 10:07
|close
|1414
|0.63
|1.2833
|1.2803
|1.2838
|31.50
|12810.75
|2831
|2006.08.24 16:30
|sell
|1416
|0.64
|1.2769
|1.2794
|1.2759
|2832
|2006.08.24 16:34
|sell
|1417
|1.28
|1.2773
|1.2794
|1.2763
|2833
|2006.08.24 17:28
|t/p
|1417
|1.28
|1.2763
|1.2794
|1.2763
|128.00
|12938.75
|2834
|2006.08.24 17:28
|close
|1416
|0.64
|1.2763
|1.2794
|1.2759
|38.40
|12977.15
|2835
|2006.08.28 01:00
|buy
|1418
|0.65
|1.2774
|1.2749
|1.2784
|2836
|2006.08.28 01:03
|buy
|1419
|1.30
|1.2769
|1.2748
|1.2779
|2837
|2006.08.28 01:47
|t/p
|1419
|1.30
|1.2779
|1.2748
|1.2779
|130.00
|13107.15
|2838
|2006.08.28 01:47
|close
|1418
|0.65
|1.2779
|1.2749
|1.2784
|32.50
|13139.65
|2839
|2006.08.28 19:00
|sell
|1420
|0.66
|1.2788
|1.2813
|1.2778
|2840
|2006.08.28 19:02
|sell
|1421
|1.32
|1.2793
|1.2814
|1.2783
|2841
|2006.08.28 20:32
|t/p
|1421
|1.32
|1.2783
|1.2814
|1.2783
|132.00
|13271.65
|2842
|2006.08.28 20:32
|close
|1420
|0.66
|1.2783
|1.2813
|1.2778
|33.00
|13304.65
|2843
|2006.08.29 01:00
|buy
|1422
|0.67
|1.2810
|1.2785
|1.2820
|2844
|2006.08.29 01:12
|buy
|1423
|1.34
|1.2804
|1.2783
|1.2814
|2845
|2006.08.29 01:47
|t/p
|1423
|1.34
|1.2814
|1.2783
|1.2814
|134.00
|13438.65
|2846
|2006.08.29 01:47
|close
|1422
|0.67
|1.2814
|1.2785
|1.2820
|26.80
|13465.45
|2847
|2006.08.29 13:30
|sell
|1424
|0.67
|1.2802
|1.2827
|1.2792
|2848
|2006.08.29 14:01
|sell
|1425
|1.34
|1.2807
|1.2828
|1.2797
|2849
|2006.08.29 14:01
|sell
|1426
|2.68
|1.2812
|1.2829
|1.2802
|2850
|2006.08.29 14:02
|close
|1426
|2.68
|1.2804
|1.2829
|1.2802
|214.40
|13679.85
|2851
|2006.08.29 14:02
|close
|1425
|1.34
|1.2801
|1.2828
|1.2797
|80.40
|13760.25
|2852
|2006.08.29 14:02
|close
|1424
|0.67
|1.2802
|1.2827
|1.2792
|0.00
|13760.25
|2853
|2006.08.29 20:00
|buy
|1427
|0.69
|1.2827
|1.2802
|1.2837
|2854
|2006.08.29 20:00
|buy
|1428
|1.38
|1.2822
|1.2801
|1.2832
|2855
|2006.08.29 21:12
|t/p
|1428
|1.38
|1.2832
|1.2801
|1.2832
|138.00
|13898.25
|2856
|2006.08.29 21:12
|close
|1427
|0.69
|1.2832
|1.2802
|1.2837
|34.50
|13932.75
|2857
|2006.08.30 17:00
|sell
|1429
|0.70
|1.2824
|1.2849
|1.2814
|2858
|2006.08.30 17:07
|sell
|1430
|1.40
|1.2829
|1.2850
|1.2819
|2859
|2006.08.30 17:31
|sell
|1431
|2.80
|1.2833
|1.2850
|1.2823
|2860
|2006.08.30 17:31
|close
|1431
|2.80
|1.2829
|1.2850
|1.2823
|112.00
|14044.75
|2861
|2006.08.30 17:31
|close
|1430
|1.40
|1.2830
|1.2850
|1.2819
|-14.00
|14030.75
|2862
|2006.08.30 17:32
|close
|1429
|0.70
|1.2832
|1.2849
|1.2814
|-56.00
|13974.75
|2863
|2006.08.31 04:00
|sell
|1432
|0.70
|1.2826
|1.2851
|1.2816
|2864
|2006.08.31 04:09
|sell
|1433
|1.40
|1.2832
|1.2853
|1.2822
|2865
|2006.08.31 04:33
|t/p
|1433
|1.40
|1.2822
|1.2853
|1.2822
|140.00
|14114.75
|2866
|2006.08.31 04:33
|close
|1432
|0.70
|1.2821
|1.2851
|1.2816
|35.00
|14149.75
|2867
|2006.08.31 07:30
|buy
|1434
|0.71
|1.2864
|1.2839
|1.2874
|2868
|2006.08.31 07:31
|buy
|1435
|1.42
|1.2859
|1.2838
|1.2869
|2869
|2006.08.31 07:36
|buy
|1436
|2.84
|1.2854
|1.2837
|1.2864
|2870
|2006.08.31 07:36
|close
|1436
|2.84
|1.2858
|1.2837
|1.2864
|113.60
|14263.35
|2871
|2006.08.31 07:36
|close
|1435
|1.42
|1.2857
|1.2838
|1.2869
|-28.40
|14234.95
|2872
|2006.08.31 07:37
|close
|1434
|0.71
|1.2856
|1.2839
|1.2874
|-56.80
|14178.15
|2873
|2006.08.31 07:37
|buy
|1437
|0.71
|1.2857
|1.2832
|1.2867
|2874
|2006.08.31 07:54
|buy
|1438
|1.42
|1.2852
|1.2831
|1.2862
|2875
|2006.08.31 08:20
|buy
|1439
|2.84
|1.2847
|1.2830
|1.2857
|2876
|2006.08.31 08:20
|close
|1439
|2.84
|1.2851
|1.2830
|1.2857
|113.60
|14291.75
|2877
|2006.08.31 08:20
|close
|1438
|1.42
|1.2850
|1.2831
|1.2862
|-28.40
|14263.35
|2878
|2006.08.31 08:21
|close
|1437
|0.71
|1.2847
|1.2832
|1.2867
|-71.00
|14192.35
|2879
|2006.08.31 15:00
|sell
|1440
|0.71
|1.2805
|1.2830
|1.2795
|2880
|2006.08.31 15:06
|sell
|1441
|1.42
|1.2810
|1.2831
|1.2800
|2881
|2006.08.31 15:21
|sell
|1442
|2.84
|1.2815
|1.2832
|1.2805
|2882
|2006.08.31 15:21
|close
|1442
|2.84
|1.2811
|1.2832
|1.2805
|113.60
|14305.95
|2883
|2006.08.31 15:21
|close
|1441
|1.42
|1.2812
|1.2831
|1.2800
|-28.40
|14277.55
|2884
|2006.08.31 15:21
|close
|1440
|0.71
|1.2813
|1.2830
|1.2795
|-56.80
|14220.75
|2885
|2006.08.31 15:22
|sell
|1443
|0.71
|1.2810
|1.2835
|1.2800
|2886
|2006.08.31 15:32
|t/p
|1443
|0.71
|1.2800
|1.2835
|1.2800
|71.00
|14291.75
|2887
|2006.09.01 09:30
|buy
|1444
|0.71
|1.2818
|1.2793
|1.2828
|2888
|2006.09.01 10:06
|buy
|1445
|1.42
|1.2814
|1.2793
|1.2824
|2889
|2006.09.01 11:24
|t/p
|1445
|1.42
|1.2824
|1.2793
|1.2824
|142.00
|14433.75
|2890
|2006.09.01 11:24
|close
|1444
|0.71
|1.2824
|1.2793
|1.2828
|42.60
|14476.35
|2891
|2006.09.01 13:00
|sell
|1446
|0.72
|1.2774
|1.2799
|1.2764
|2892
|2006.09.01 13:00
|sell
|1447
|1.44
|1.2780
|1.2801
|1.2770
|2893
|2006.09.01 13:07
|t/p
|1447
|1.44
|1.2770
|1.2801
|1.2770
|144.00
|14620.35
|2894
|2006.09.01 13:07
|close
|1446
|0.72
|1.2767
|1.2799
|1.2764
|50.40
|14670.75
|2895
|2006.09.01 13:07
|sell
|1448
|0.73
|1.2767
|1.2792
|1.2757
|2896
|2006.09.01 13:09
|sell
|1449
|1.46
|1.2772
|1.2793
|1.2762
|2897
|2006.09.01 13:09
|t/p
|1449
|1.46
|1.2762
|1.2793
|1.2762
|146.00
|14816.75
|2898
|2006.09.01 13:09
|close
|1448
|0.73
|1.2762
|1.2792
|1.2757
|36.50
|14853.25
|2899
|2006.09.01 13:09
|sell
|1450
|0.74
|1.2762
|1.2787
|1.2752
|2900
|2006.09.01 13:17
|sell
|1451
|1.48
|1.2770
|1.2791
|1.2760
|2901
|2006.09.01 13:21
|t/p
|1451
|1.48
|1.2760
|1.2791
|1.2760
|148.00
|15001.25
|2902
|2006.09.01 13:21
|close
|1450
|0.74
|1.2757
|1.2787
|1.2752
|37.00
|15038.25
|2903
|2006.09.01 13:21
|sell
|1452
|0.75
|1.2757
|1.2782
|1.2747
|2904
|2006.09.01 13:22
|sell
|1453
|1.50
|1.2762
|1.2783
|1.2752
|2905
|2006.09.01 13:29
|sell
|1454
|3.00
|1.2767
|1.2784
|1.2757
|2906
|2006.09.01 13:29
|close
|1454
|3.00
|1.2762
|1.2784
|1.2757
|150.00
|15188.25
|2907
|2006.09.01 13:29
|close
|1453
|1.50
|1.2763
|1.2783
|1.2752
|-15.00
|15173.25
|2908
|2006.09.01 13:29
|close
|1452
|0.75
|1.2766
|1.2782
|1.2747
|-67.50
|15105.75
|2909
|2006.09.01 16:30
|buy
|1455
|0.76
|1.2839
|1.2814
|1.2849
|2910
|2006.09.01 16:57
|buy
|1456
|1.52
|1.2834
|1.2813
|1.2844
|2911
|2006.09.01 17:09
|buy
|1457
|3.04
|1.2828
|1.2811
|1.2838
|2912
|2006.09.01 17:13
|close
|1457
|3.04
|1.2832
|1.2811
|1.2838
|121.60
|15227.35
|2913
|2006.09.01 17:13
|close
|1456
|1.52
|1.2831
|1.2813
|1.2844
|-45.60
|15181.75
|2914
|2006.09.01 17:14
|close
|1455
|0.76
|1.2828
|1.2814
|1.2849
|-83.60
|15098.15
|2915
|2006.09.05 00:30
|sell
|1458
|0.75
|1.2843
|1.2868
|1.2833
|2916
|2006.09.05 01:19
|sell
|1459
|1.50
|1.2848
|1.2869
|1.2838
|2917
|2006.09.05 02:57
|t/p
|1459
|1.50
|1.2838
|1.2869
|1.2838
|150.00
|15248.15
|2918
|2006.09.05 02:57
|close
|1458
|0.75
|1.2838
|1.2868
|1.2833
|37.50
|15285.65
|2919
|2006.09.06 08:00
|buy
|1460
|0.76
|1.2832
|1.2807
|1.2842
|2920
|2006.09.06 08:05
|buy
|1461
|1.52
|1.2827
|1.2806
|1.2837
|2921
|2006.09.06 08:35
|buy
|1462
|3.04
|1.2819
|1.2802
|1.2829
|2922
|2006.09.06 08:39
|close
|1462
|3.04
|1.2824
|1.2802
|1.2829
|152.00
|15437.65
|2923
|2006.09.06 08:39
|close
|1461
|1.52
|1.2818
|1.2806
|1.2837
|-136.80
|15300.85
|2924
|2006.09.06 08:40
|close
|1460
|0.76
|1.2819
|1.2807
|1.2842
|-98.80
|15202.05
|2925
|2006.09.06 11:30
|sell
|1463
|0.76
|1.2794
|1.2819
|1.2784
|2926
|2006.09.06 11:30
|sell
|1464
|1.52
|1.2799
|1.2820
|1.2789
|2927
|2006.09.06 11:45
|sell
|1465
|3.04
|1.2804
|1.2821
|1.2794
|2928
|2006.09.06 11:46
|close
|1465
|3.04
|1.2801
|1.2821
|1.2794
|91.20
|15293.25
|2929
|2006.09.06 11:46
|close
|1464
|1.52
|1.2802
|1.2820
|1.2789
|-45.60
|15247.65
|2930
|2006.09.06 11:46
|close
|1463
|0.76
|1.2803
|1.2819
|1.2784
|-68.40
|15179.25
|2931
|2006.09.06 11:46
|sell
|1466
|0.76
|1.2803
|1.2828
|1.2793
|2932
|2006.09.06 12:03
|t/p
|1466
|0.76
|1.2793
|1.2828
|1.2793
|76.00
|15255.25
|2933
|2006.09.06 22:30
|buy
|1467
|0.76
|1.2814
|1.2789
|1.2824
|2934
|2006.09.06 23:11
|t/p
|1467
|0.76
|1.2824
|1.2789
|1.2824
|76.00
|15331.25
|2935
|2006.09.07 09:00
|sell
|1468
|0.77
|1.2780
|1.2805
|1.2770
|2936
|2006.09.07 09:07
|sell
|1469
|1.54
|1.2785
|1.2806
|1.2775
|2937
|2006.09.07 09:14
|t/p
|1469
|1.54
|1.2775
|1.2806
|1.2775
|154.00
|15485.25
|2938
|2006.09.07 09:14
|close
|1468
|0.77
|1.2775
|1.2805
|1.2770
|38.50
|15523.75
|2939
|2006.09.07 09:14
|sell
|1470
|0.78
|1.2776
|1.2801
|1.2766
|2940
|2006.09.07 09:15
|sell
|1471
|1.56
|1.2781
|1.2802
|1.2771
|2941
|2006.09.07 09:21
|sell
|1472
|3.12
|1.2787
|1.2804
|1.2777
|2942
|2006.09.07 09:24
|sell
|1473
|6.24
|1.2792
|1.2805
|1.2782
|2943
|2006.09.07 09:25
|close
|1473
|6.24
|1.2788
|1.2805
|1.2782
|249.60
|15773.35
|2944
|2006.09.07 09:25
|close
|1472
|3.12
|1.2790
|1.2804
|1.2777
|-93.60
|15679.75
|2945
|2006.09.07 09:26
|close
|1471
|1.56
|1.2788
|1.2802
|1.2771
|-109.20
|15570.55
|2946
|2006.09.07 09:26
|close
|1470
|0.78
|1.2787
|1.2801
|1.2766
|-85.80
|15484.75
|2947
|2006.09.07 09:26
|sell
|1474
|0.77
|1.2788
|1.2813
|1.2778
|2948
|2006.09.07 10:33
|t/p
|1474
|0.77
|1.2778
|1.2813
|1.2778
|77.00
|15561.75
|2949
|2006.09.11 06:30
|buy
|1475
|0.78
|1.2689
|1.2664
|1.2699
|2950
|2006.09.11 06:30
|buy
|1476
|1.56
|1.2684
|1.2663
|1.2694
|2951
|2006.09.11 06:30
|t/p
|1476
|1.56
|1.2694
|1.2663
|1.2694
|156.00
|15717.75
|2952
|2006.09.11 06:30
|close
|1475
|0.78
|1.2696
|1.2664
|1.2699
|54.60
|15772.35
|2953
|2006.09.11 06:30
|buy
|1477
|0.79
|1.2695
|1.2670
|1.2705
|2954
|2006.09.11 06:32
|buy
|1478
|1.58
|1.2691
|1.2670
|1.2701
|2955
|2006.09.11 06:35
|buy
|1479
|3.16
|1.2685
|1.2668
|1.2695
|2956
|2006.09.11 06:36
|close
|1479
|3.16
|1.2690
|1.2668
|1.2695
|158.00
|15930.35
|2957
|2006.09.11 06:36
|close
|1478
|1.58
|1.2688
|1.2670
|1.2701
|-47.40
|15882.95
|2958
|2006.09.11 06:37
|close
|1477
|0.79
|1.2693
|1.2670
|1.2705
|-15.80
|15867.15
|2959
|2006.09.11 06:37
|buy
|1480
|0.79
|1.2688
|1.2663
|1.2698
|2960
|2006.09.11 06:39
|buy
|1481
|1.58
|1.2683
|1.2662
|1.2693
|2961
|2006.09.11 07:17
|t/p
|1481
|1.58
|1.2693
|1.2662
|1.2693
|158.00
|16025.15
|2962
|2006.09.11 07:17
|close
|1480
|0.79
|1.2693
|1.2663
|1.2698
|39.50
|16064.65
|2963
|2006.09.12 14:30
|sell
|1482
|0.80
|1.2681
|1.2706
|1.2671
|2964
|2006.09.12 14:31
|sell
|1483
|1.60
|1.2688
|1.2709
|1.2678
|2965
|2006.09.12 14:38
|t/p
|1483
|1.60
|1.2678
|1.2709
|1.2678
|160.00
|16224.65
|2966
|2006.09.12 14:38
|close
|1482
|0.80
|1.2678
|1.2706
|1.2671
|24.00
|16248.65
|2967
|2006.09.12 14:38
|sell
|1484
|0.81
|1.2675
|1.2700
|1.2665
|2968
|2006.09.12 14:38
|sell
|1485
|1.62
|1.2680
|1.2701
|1.2670
|2969
|2006.09.12 14:40
|sell
|1486
|3.24
|1.2686
|1.2703
|1.2676
|2970
|2006.09.12 14:50
|sell
|1487
|6.48
|1.2691
|1.2704
|1.2681
|2971
|2006.09.12 14:53
|sell
|1488
|12.96
|1.2695
|1.2704
|1.2685
|2972
|2006.09.12 14:53
|close
|1488
|12.96
|1.2690
|1.2704
|1.2685
|648.00
|16896.65
|2973
|2006.09.12 14:53
|close
|1487
|6.48
|1.2691
|1.2704
|1.2681
|0.00
|16896.65
|2974
|2006.09.12 14:53
|close
|1486
|3.24
|1.2692
|1.2703
|1.2676
|-194.40
|16702.25
|2975
|2006.09.12 14:54
|close
|1485
|1.62
|1.2694
|1.2701
|1.2670
|-226.80
|16475.45
|2976
|2006.09.12 14:54
|close
|1484
|0.81
|1.2689
|1.2700
|1.2665
|-113.40
|16362.05
|2977
|2006.09.12 14:55
|sell
|1489
|0.82
|1.2690
|1.2715
|1.2680
|2978
|2006.09.12 14:55
|sell
|1490
|1.64
|1.2695
|1.2716
|1.2685
|2979
|2006.09.12 15:25
|sell
|1491
|3.28
|1.2702
|1.2719
|1.2692
|2980
|2006.09.12 15:26
|close
|1491
|3.28
|1.2698
|1.2719
|1.2692
|131.20
|16493.25
|2981
|2006.09.12 15:26
|close
|1490
|1.64
|1.2699
|1.2716
|1.2685
|-65.60
|16427.65
|2982
|2006.09.12 15:27
|close
|1489
|0.82
|1.2700
|1.2715
|1.2680
|-82.00
|16345.65
|2983
|2006.09.13 16:00
|buy
|1492
|0.82
|1.2711
|1.2686
|1.2721
|2984
|2006.09.13 16:07
|buy
|1493
|1.64
|1.2704
|1.2683
|1.2714
|2985
|2006.09.13 16:11
|buy
|1494
|3.28
|1.2697
|1.2680
|1.2707
|2986
|2006.09.13 16:15
|close
|1494
|3.28
|1.2703
|1.2680
|1.2707
|196.80
|16542.45
|2987
|2006.09.13 16:15
|close
|1493
|1.64
|1.2701
|1.2683
|1.2714
|-49.20
|16493.25
|2988
|2006.09.13 16:15
|close
|1492
|0.82
|1.2702
|1.2686
|1.2721
|-73.80
|16419.45
|2989
|2006.09.13 16:16
|buy
|1495
|0.82
|1.2705
|1.2680
|1.2715
|2990
|2006.09.13 16:16
|buy
|1496
|1.64
|1.2699
|1.2678
|1.2709
|2991
|2006.09.13 16:18
|t/p
|1496
|1.64
|1.2709
|1.2678
|1.2709
|164.00
|16583.45
|2992
|2006.09.13 16:18
|close
|1495
|0.82
|1.2710
|1.2680
|1.2715
|41.00
|16624.45
|2993
|2006.09.13 16:18
|buy
|1497
|0.83
|1.2711
|1.2686
|1.2721
|2994
|2006.09.13 16:19
|buy
|1498
|1.66
|1.2706
|1.2685
|1.2716
|2995
|2006.09.13 16:24
|buy
|1499
|3.32
|1.2701
|1.2684
|1.2711
|2996
|2006.09.13 16:29
|close
|1499
|3.32
|1.2706
|1.2684
|1.2711
|166.00
|16790.45
|2997
|2006.09.13 16:29
|close
|1498
|1.66
|1.2699
|1.2685
|1.2716
|-116.20
|16674.25
|2998
|2006.09.13 16:29
|close
|1497
|0.83
|1.2701
|1.2686
|1.2721
|-83.00
|16591.25
|2999
|2006.09.14 05:30
|sell
|1500
|0.83
|1.2687
|1.2712
|1.2677
|3000
|2006.09.14 05:31
|sell
|1501
|1.66
|1.2692
|1.2713
|1.2682
|3001
|2006.09.14 06:12
|t/p
|1501
|1.66
|1.2682
|1.2713
|1.2682
|166.00
|16757.25
|3002
|2006.09.14 06:12
|close
|1500
|0.83
|1.2682
|1.2712
|1.2677
|41.50
|16798.75
|3003
|2006.09.14 10:30
|buy
|1502
|0.84
|1.2708
|1.2683
|1.2718
|3004
|2006.09.14 10:43
|t/p
|1502
|0.84
|1.2718
|1.2683
|1.2718
|84.00
|16882.75
|3005
|2006.09.14 10:43
|buy
|1503
|0.84
|1.2721
|1.2696
|1.2731
|3006
|2006.09.14 10:43
|buy
|1504
|1.68
|1.2715
|1.2694
|1.2725
|3007
|2006.09.14 10:46
|buy
|1505
|3.36
|1.2711
|1.2694
|1.2721
|3008
|2006.09.14 10:46
|close
|1505
|3.36
|1.2714
|1.2694
|1.2721
|100.80
|16983.55
|3009
|2006.09.14 10:46
|close
|1504
|1.68
|1.2713
|1.2694
|1.2725
|-33.60
|16949.95
|3010
|2006.09.14 10:46
|close
|1503
|0.84
|1.2716
|1.2696
|1.2731
|-42.00
|16907.95
|3011
|2006.09.14 10:46
|buy
|1506
|0.85
|1.2717
|1.2692
|1.2727
|3012
|2006.09.14 10:47
|buy
|1507
|1.70
|1.2711
|1.2690
|1.2721
|3013
|2006.09.14 10:55
|t/p
|1507
|1.70
|1.2721
|1.2690
|1.2721
|170.00
|17077.95
|3014
|2006.09.14 10:55
|close
|1506
|0.85
|1.2722
|1.2692
|1.2727
|42.50
|17120.45
|3015
|2006.09.14 10:55
|buy
|1508
|0.86
|1.2723
|1.2698
|1.2733
|3016
|2006.09.14 10:55
|buy
|1509
|1.72
|1.2718
|1.2697
|1.2728
|3017
|2006.09.14 10:56
|buy
|1510
|3.44
|1.2713
|1.2696
|1.2723
|3018
|2006.09.14 10:57
|close
|1510
|3.44
|1.2719
|1.2696
|1.2723
|206.40
|17326.85
|3019
|2006.09.14 10:57
|close
|1509
|1.72
|1.2713
|1.2697
|1.2728
|-86.00
|17240.85
|3020
|2006.09.14 10:58
|close
|1508
|0.86
|1.2716
|1.2698
|1.2733
|-60.20
|17180.65
|3021
|2006.09.14 10:58
|buy
|1511
|0.86
|1.2719
|1.2694
|1.2729
|3022
|2006.09.14 11:18
|t/p
|1511
|0.86
|1.2729
|1.2694
|1.2729
|86.00
|17266.65
|3023
|2006.09.15 08:00
|sell
|1512
|0.86
|1.2709
|1.2734
|1.2699
|3024
|2006.09.15 08:01
|sell
|1513
|1.72
|1.2713
|1.2734
|1.2703
|3025
|2006.09.15 08:49
|t/p
|1513
|1.72
|1.2703
|1.2734
|1.2703
|172.00
|17438.65
|3026
|2006.09.15 08:49
|close
|1512
|0.86
|1.2703
|1.2734
|1.2699
|51.60
|17490.25
|3027
|2006.09.18 07:00
|buy
|1514
|0.87
|1.2680
|1.2655
|1.2690
|3028
|2006.09.18 07:01
|t/p
|1514
|0.87
|1.2690
|1.2655
|1.2690
|87.00
|17577.25
|3029
|2006.09.18 07:01
|buy
|1515
|0.88
|1.2692
|1.2667
|1.2702
|3030
|2006.09.18 07:01
|buy
|1516
|1.76
|1.2687
|1.2666
|1.2697
|3031
|2006.09.18 07:04
|buy
|1517
|3.52
|1.2682
|1.2665
|1.2692
|3032
|2006.09.18 07:11
|buy
|1518
|7.04
|1.2677
|1.2664
|1.2687
|3033
|2006.09.18 07:30
|close
|1518
|7.04
|1.2681
|1.2664
|1.2687
|281.60
|17858.85
|3034
|2006.09.18 07:30
|close
|1517
|3.52
|1.2680
|1.2665
|1.2692
|-70.40
|17788.45
|3035
|2006.09.18 07:30
|close
|1516
|1.76
|1.2678
|1.2666
|1.2697
|-158.40
|17630.05
|3036
|2006.09.18 07:30
|close
|1515
|0.88
|1.2676
|1.2667
|1.2702
|-140.80
|17489.25
|3037
|2006.09.18 12:00
|buy
|1519
|0.87
|1.2667
|1.2642
|1.2677
|3038
|2006.09.18 12:08
|buy
|1520
|1.74
|1.2662
|1.2641
|1.2672
|3039
|2006.09.18 13:01
|t/p
|1519
|0.87
|1.2677
|1.2642
|1.2677
|87.00
|17576.25
|3040
|2006.09.18 13:01
|t/p
|1520
|1.74
|1.2672
|1.2641
|1.2672
|174.00
|17750.25
|3041
|2006.09.19 08:30
|sell
|1521
|0.89
|1.2675
|1.2700
|1.2665
|3042
|2006.09.19 09:00
|t/p
|1521
|0.89
|1.2665
|1.2700
|1.2665
|89.00
|17839.25
|3043
|2006.09.20 13:30
|buy
|1522
|0.89
|1.2683
|1.2658
|1.2693
|3044
|2006.09.20 14:02
|t/p
|1522
|0.89
|1.2693
|1.2658
|1.2693
|89.00
|17928.25
|3045
|2006.09.22 18:30
|sell
|1523
|0.90
|1.2791
|1.2816
|1.2781
|3046
|2006.09.22 18:58
|t/p
|1523
|0.90
|1.2781
|1.2816
|1.2781
|90.00
|18018.25
|3047
|2006.09.22 18:58
|sell
|1524
|0.90
|1.2779
|1.2804
|1.2769
|3048
|2006.09.22 18:59
|sell
|1525
|1.80
|1.2784
|1.2805
|1.2774
|3049
|2006.09.22 19:07
|sell
|1526
|3.60
|1.2789
|1.2806
|1.2779
|3050
|2006.09.22 19:29
|close
|1526
|3.60
|1.2786
|1.2806
|1.2779
|108.00
|18126.25
|3051
|2006.09.22 19:29
|close
|1525
|1.80
|1.2788
|1.2805
|1.2774
|-72.00
|18054.25
|3052
|2006.09.22 19:30
|close
|1524
|0.90
|1.2787
|1.2804
|1.2769
|-72.00
|17982.25
|3053
|2006.09.25 03:30
|buy
|1527
|0.90
|1.2807
|1.2782
|1.2817
|3054
|2006.09.25 03:41
|buy
|1528
|1.80
|1.2802
|1.2781
|1.2812
|3055
|2006.09.25 04:11
|t/p
|1528
|1.80
|1.2812
|1.2781
|1.2812
|180.00
|18162.25
|3056
|2006.09.25 04:11
|close
|1527
|0.90
|1.2814
|1.2782
|1.2817
|63.00
|18225.25
|3057
|2006.09.25 09:00
|sell
|1529
|0.91
|1.2782
|1.2807
|1.2772
|3058
|2006.09.25 09:01
|t/p
|1529
|0.91
|1.2772
|1.2807
|1.2772
|91.00
|18316.25
|3059
|2006.09.25 09:01
|sell
|1530
|0.92
|1.2770
|1.2795
|1.2760
|3060
|2006.09.25 09:05
|sell
|1531
|1.84
|1.2774
|1.2795
|1.2764
|3061
|2006.09.25 09:47
|sell
|1532
|3.68
|1.2779
|1.2796
|1.2769
|3062
|2006.09.25 09:48
|close
|1532
|3.68
|1.2776
|1.2796
|1.2769
|110.40
|18426.65
|3063
|2006.09.25 09:48
|close
|1531
|1.84
|1.2777
|1.2795
|1.2764
|-55.20
|18371.45
|3064
|2006.09.25 09:48
|close
|1530
|0.92
|1.2776
|1.2795
|1.2760
|-55.20
|18316.25
|3065
|2006.09.27 14:00
|buy
|1533
|0.92
|1.2704
|1.2679
|1.2714
|3066
|2006.09.27 14:00
|buy
|1534
|1.84
|1.2698
|1.2677
|1.2708
|3067
|2006.09.27 14:00
|buy
|1535
|3.68
|1.2693
|1.2676
|1.2703
|3068
|2006.09.27 14:01
|close
|1535
|3.68
|1.2697
|1.2676
|1.2703
|147.20
|18463.45
|3069
|2006.09.27 14:01
|close
|1534
|1.84
|1.2696
|1.2677
|1.2708
|-36.80
|18426.65
|3070
|2006.09.27 14:01
|close
|1533
|0.92
|1.2697
|1.2679
|1.2714
|-64.40
|18362.25
|3071
|2006.09.27 14:01
|buy
|1536
|0.92
|1.2698
|1.2673
|1.2708
|3072
|2006.09.27 14:02
|buy
|1537
|1.84
|1.2693
|1.2672
|1.2703
|3073
|2006.09.27 14:02
|buy
|1538
|3.68
|1.2688
|1.2671
|1.2698
|3074
|2006.09.27 14:05
|buy
|1539
|7.36
|1.2683
|1.2670
|1.2693
|3075
|2006.09.27 14:05
|buy
|1540
|14.72
|1.2678
|1.2669
|1.2688
|3076
|2006.09.27 14:06
|close
|1540
|14.72
|1.2683
|1.2669
|1.2688
|736.00
|19098.25
|3077
|2006.09.27 14:06
|close
|1539
|7.36
|1.2682
|1.2670
|1.2693
|-73.60
|19024.65
|3078
|2006.09.27 14:06
|close
|1538
|3.68
|1.2683
|1.2671
|1.2698
|-184.00
|18840.65
|3079
|2006.09.27 14:06
|close
|1537
|1.84
|1.2682
|1.2672
|1.2703
|-202.40
|18638.25
|3080
|2006.09.27 14:06
|close
|1536
|0.92
|1.2683
|1.2673
|1.2708
|-138.00
|18500.25
|3081
|2006.09.27 14:06
|buy
|1541
|0.93
|1.2684
|1.2659
|1.2694
|3082
|2006.09.27 14:06
|buy
|1542
|1.86
|1.2679
|1.2658
|1.2689
|3083
|2006.09.27 14:14
|t/p
|1542
|1.86
|1.2689
|1.2658
|1.2689
|186.00
|18686.25
|3084
|2006.09.27 14:14
|close
|1541
|0.93
|1.2689
|1.2659
|1.2694
|46.50
|18732.75
|3085
|2006.09.27 14:14
|buy
|1543
|0.94
|1.2690
|1.2665
|1.2700
|3086
|2006.09.27 14:34
|t/p
|1543
|0.94
|1.2700
|1.2665
|1.2700
|94.00
|18826.75
|3087
|2006.09.28 13:00
|sell
|1544
|0.94
|1.2701
|1.2726
|1.2691
|3088
|2006.09.28 14:23
|t/p
|1544
|0.94
|1.2691
|1.2726
|1.2691
|94.00
|18920.75
|3089
|2006.09.29 03:30
|buy
|1545
|0.95
|1.2712
|1.2687
|1.2722
|3090
|2006.09.29 03:45
|buy
|1546
|1.90
|1.2707
|1.2686
|1.2717
|3091
|2006.09.29 05:42
|buy
|1547
|3.80
|1.2701
|1.2684
|1.2711
|3092
|2006.09.29 06:00
|buy
|1548
|7.60
|1.2696
|1.2683
|1.2706
|3093
|2006.09.29 06:34
|buy
|1549
|15.20
|1.2692
|1.2683
|1.2702
|3094
|2006.09.29 06:35
|s/l
|1545
|0.95
|1.2687
|1.2687
|1.2722
|-237.50
|18683.25
|3095
|2006.09.29 06:35
|close
|1549
|15.20
|1.2687
|1.2683
|1.2702
|-760.00
|17923.25
|3096
|2006.09.29 06:35
|close
|1548
|7.60
|1.2689
|1.2683
|1.2706
|-532.00
|17391.25
|3097
|2006.09.29 06:35
|close
|1547
|3.80
|1.2690
|1.2684
|1.2711
|-418.00
|16973.25
|3098
|2006.09.29 06:35
|close
|1546
|1.90
|1.2687
|1.2686
|1.2717
|-380.00
|16593.25
|3099
|2006.10.02 10:00
|buy
|1550
|0.83
|1.2690
|1.2665
|1.2700
|3100
|2006.10.02 10:21
|t/p
|1550
|0.83
|1.2700
|1.2665
|1.2700
|83.00
|16676.25
|3101
|2006.10.02 10:21
|buy
|1551
|0.83
|1.2703
|1.2678
|1.2713
|3102
|2006.10.02 10:58
|buy
|1552
|1.66
|1.2698
|1.2677
|1.2708
|3103
|2006.10.02 10:59
|buy
|1553
|3.32
|1.2693
|1.2676
|1.2703
|3104
|2006.10.02 11:06
|close
|1553
|3.32
|1.2696
|1.2676
|1.2703
|99.60
|16775.85
|3105
|2006.10.02 11:06
|close
|1552
|1.66
|1.2695
|1.2677
|1.2708
|-49.80
|16726.05
|3106
|2006.10.02 11:06
|close
|1551
|0.83
|1.2696
|1.2678
|1.2713
|-58.10
|16667.95
|3107
|2006.10.03 12:30
|sell
|1554
|0.83
|1.2730
|1.2755
|1.2720
|3108
|2006.10.03 12:55
|sell
|1555
|1.66
|1.2734
|1.2755
|1.2724
|3109
|2006.10.03 13:04
|sell
|1556
|3.32
|1.2739
|1.2756
|1.2729
|3110
|2006.10.03 13:05
|close
|1556
|3.32
|1.2736
|1.2756
|1.2729
|99.60
|16767.55
|3111
|2006.10.03 13:05
|close
|1555
|1.66
|1.2737
|1.2755
|1.2724
|-49.80
|16717.75
|3112
|2006.10.03 13:05
|close
|1554
|0.83
|1.2736
|1.2755
|1.2720
|-49.80
|16667.95
|3113
|2006.10.04 20:30
|buy
|1557
|0.83
|1.2710
|1.2685
|1.2720
|3114
|2006.10.04 20:44
|buy
|1558
|1.66
|1.2705
|1.2684
|1.2715
|3115
|2006.10.04 20:57
|t/p
|1558
|1.66
|1.2715
|1.2684
|1.2715
|166.00
|16833.95
|3116
|2006.10.04 20:57
|close
|1557
|0.83
|1.2715
|1.2685
|1.2720
|41.50
|16875.45
|3117
|2006.10.04 20:58
|buy
|1559
|0.84
|1.2716
|1.2691
|1.2726
|3118
|2006.10.04 21:00
|buy
|1560
|1.68
|1.2711
|1.2690
|1.2721
|3119
|2006.10.04 21:16
|buy
|1561
|3.36
|1.2706
|1.2689
|1.2716
|3120
|2006.10.04 21:16
|close
|1561
|3.36
|1.2711
|1.2689
|1.2716
|168.00
|17043.45
|3121
|2006.10.04 21:16
|close
|1560
|1.68
|1.2710
|1.2690
|1.2721
|-16.80
|17026.65
|3122
|2006.10.04 21:16
|close
|1559
|0.84
|1.2713
|1.2691
|1.2726
|-25.20
|17001.45
|3123
|2006.10.05 03:00
|sell
|1562
|0.85
|1.2694
|1.2719
|1.2684
|3124
|2006.10.05 04:24
|sell
|1563
|1.70
|1.2699
|1.2720
|1.2689
|3125
|2006.10.05 04:52
|sell
|1564
|3.40
|1.2705
|1.2722
|1.2695
|3126
|2006.10.05 04:54
|close
|1564
|3.40
|1.2700
|1.2722
|1.2695
|170.00
|17171.45
|3127
|2006.10.05 04:54
|close
|1563
|1.70
|1.2705
|1.2720
|1.2689
|-102.00
|17069.45
|3128
|2006.10.05 04:54
|close
|1562
|0.85
|1.2704
|1.2719
|1.2684
|-85.00
|16984.45
|3129
|2006.10.05 07:00
|buy
|1565
|0.85
|1.2714
|1.2689
|1.2724
|3130
|2006.10.05 07:13
|buy
|1566
|1.70
|1.2710
|1.2689
|1.2720
|3131
|2006.10.05 08:16
|buy
|1567
|3.40
|1.2705
|1.2688
|1.2715
|3132
|2006.10.05 08:44
|close
|1567
|3.40
|1.2708
|1.2688
|1.2715
|102.00
|17086.45
|3133
|2006.10.05 08:44
|close
|1566
|1.70
|1.2704
|1.2689
|1.2720
|-102.00
|16984.45
|3134
|2006.10.05 08:45
|close
|1565
|0.85
|1.2703
|1.2689
|1.2724
|-93.50
|16890.95
|3135
|2006.10.05 13:30
|sell
|1568
|0.84
|1.2695
|1.2720
|1.2685
|3136
|2006.10.05 13:48
|t/p
|1568
|0.84
|1.2685
|1.2720
|1.2685
|84.00
|16974.95
|3137
|2006.10.05 13:48
|sell
|1569
|0.85
|1.2683
|1.2708
|1.2673
|3138
|2006.10.05 14:12
|t/p
|1569
|0.85
|1.2673
|1.2708
|1.2673
|85.00
|17059.95
|3139
|2006.10.10 07:00
|buy
|1570
|0.85
|1.2603
|1.2578
|1.2613
|3140
|2006.10.10 07:02
|buy
|1571
|1.70
|1.2598
|1.2577
|1.2608
|3141
|2006.10.10 07:09
|buy
|1572
|3.40
|1.2593
|1.2576
|1.2603
|3142
|2006.10.10 07:35
|close
|1572
|3.40
|1.2596
|1.2576
|1.2603
|102.00
|17161.95
|3143
|2006.10.10 07:36
|close
|1571
|1.70
|1.2595
|1.2577
|1.2608
|-51.00
|17110.95
|3144
|2006.10.10 07:36
|close
|1570
|0.85
|1.2596
|1.2578
|1.2613
|-59.50
|17051.45
|3145
|2006.10.10 07:36
|sell
|1573
|0.85
|1.2595
|1.2620
|1.2585
|3146
|2006.10.10 07:47
|sell
|1574
|1.70
|1.2601
|1.2622
|1.2591
|3147
|2006.10.10 08:08
|t/p
|1574
|1.70
|1.2591
|1.2622
|1.2591
|170.00
|17221.45
|3148
|2006.10.10 08:08
|close
|1573
|0.85
|1.2590
|1.2620
|1.2585
|42.50
|17263.95
|3149
|2006.10.10 08:08
|buy
|1575
|0.86
|1.2591
|1.2566
|1.2601
|3150
|2006.10.10 08:09
|buy
|1576
|1.72
|1.2585
|1.2564
|1.2595
|3151
|2006.10.10 08:21
|buy
|1577
|3.44
|1.2577
|1.2560
|1.2587
|3152
|2006.10.10 08:22
|buy
|1578
|6.88
|1.2572
|1.2559
|1.2582
|3153
|2006.10.10 08:22
|s/l
|1575
|0.86
|1.2566
|1.2566
|1.2601
|-215.00
|17048.95
|3154
|2006.10.10 08:22
|close
|1578
|6.88
|1.2565
|1.2559
|1.2582
|-481.60
|16567.35
|3155
|2006.10.10 08:22
|close
|1577
|3.44
|1.2566
|1.2560
|1.2587
|-378.40
|16188.95
|3156
|2006.10.10 08:22
|close
|1576
|1.72
|1.2568
|1.2564
|1.2595
|-292.40
|15896.55
|3157
|2006.10.10 08:23
|buy
|1579
|0.79
|1.2571
|1.2546
|1.2581
|3158
|2006.10.10 08:33
|buy
|1580
|1.58
|1.2565
|1.2544
|1.2575
|3159
|2006.10.10 08:38
|t/p
|1580
|1.58
|1.2575
|1.2544
|1.2575
|158.00
|16054.55
|3160
|2006.10.10 08:38
|close
|1579
|0.79
|1.2575
|1.2546
|1.2581
|31.60
|16086.15
|3161
|2006.10.10 08:38
|sell
|1581
|0.80
|1.2573
|1.2598
|1.2563
|3162
|2006.10.10 08:38
|sell
|1582
|1.60
|1.2580
|1.2601
|1.2570
|3163
|2006.10.10 08:38
|sell
|1583
|3.20
|1.2586
|1.2603
|1.2576
|3164
|2006.10.10 08:38
|sell
|1584
|6.40
|1.2591
|1.2604
|1.2581
|3165
|2006.10.10 08:38
|t/p
|1584
|6.40
|1.2581
|1.2604
|1.2581
|640.00
|16726.15
|3166
|2006.10.10 08:38
|close
|1583
|3.20
|1.2579
|1.2603
|1.2576
|224.00
|16950.15
|3167
|2006.10.10 08:39
|close
|1582
|1.60
|1.2578
|1.2601
|1.2570
|32.00
|16982.15
|3168
|2006.10.10 08:39
|close
|1581
|0.80
|1.2579
|1.2598
|1.2563
|-48.00
|16934.15
|3169
|2006.10.10 08:39
|sell
|1585
|0.85
|1.2578
|1.2603
|1.2568
|3170
|2006.10.10 08:39
|sell
|1586
|1.70
|1.2583
|1.2604
|1.2573
|3171
|2006.10.10 08:39
|sell
|1587
|3.40
|1.2588
|1.2605
|1.2578
|3172
|2006.10.10 08:41
|close
|1587
|3.40
|1.2585
|1.2605
|1.2578
|102.00
|17036.15
|3173
|2006.10.10 08:41
|close
|1586
|1.70
|1.2584
|1.2604
|1.2573
|-17.00
|17019.15
|3174
|2006.10.10 08:41
|close
|1585
|0.85
|1.2583
|1.2603
|1.2568
|-42.50
|16976.65
|3175
|2006.10.10 08:41
|sell
|1588
|0.85
|1.2582
|1.2607
|1.2572
|3176
|2006.10.10 08:41
|t/p
|1588
|0.85
|1.2572
|1.2607
|1.2572
|85.00
|17061.65
|3177
|2006.10.10 08:41
|sell
|1589
|0.85
|1.2569
|1.2594
|1.2559
|3178
|2006.10.10 08:42
|sell
|1590
|1.70
|1.2573
|1.2594
|1.2563
|3179
|2006.10.10 08:43
|sell
|1591
|3.40
|1.2578
|1.2595
|1.2568
|3180
|2006.10.10 08:44
|close
|1591
|3.40
|1.2575
|1.2595
|1.2568
|102.00
|17163.65
|3181
|2006.10.10 08:44
|close
|1590
|1.70
|1.2576
|1.2594
|1.2563
|-51.00
|17112.65
|3182
|2006.10.10 08:45
|close
|1589
|0.85
|1.2575
|1.2594
|1.2559
|-51.00
|17061.65
|3183
|2006.10.10 08:45
|sell
|1592
|0.85
|1.2571
|1.2596
|1.2561
|3184
|2006.10.10 08:49
|sell
|1593
|1.70
|1.2576
|1.2597
|1.2566
|3185
|2006.10.10 08:58
|t/p
|1593
|1.70
|1.2566
|1.2597
|1.2566
|170.00
|17231.65
|3186
|2006.10.10 08:58
|close
|1592
|0.85
|1.2565
|1.2596
|1.2561
|51.00
|17282.65
|3187
|2006.10.10 08:58
|sell
|1594
|0.86
|1.2564
|1.2589
|1.2554
|3188
|2006.10.10 10:04
|sell
|1595
|1.72
|1.2569
|1.2590
|1.2559
|3189
|2006.10.10 10:10
|sell
|1596
|3.44
|1.2573
|1.2590
|1.2563
|3190
|2006.10.10 10:12
|close
|1596
|3.44
|1.2570
|1.2590
|1.2563
|103.20
|17385.85
|3191
|2006.10.10 10:12
|close
|1595
|1.72
|1.2571
|1.2590
|1.2559
|-34.40
|17351.45
|3192
|2006.10.10 10:12
|close
|1594
|0.86
|1.2572
|1.2589
|1.2554
|-68.80
|17282.65
|3193
|2006.10.11 08:30
|buy
|1597
|0.86
|1.2549
|1.2524
|1.2559
|3194
|2006.10.11 08:37
|buy
|1598
|1.72
|1.2544
|1.2523
|1.2554
|3195
|2006.10.11 08:40
|buy
|1599
|3.44
|1.2539
|1.2522
|1.2549
|3196
|2006.10.11 08:43
|close
|1599
|3.44
|1.2542
|1.2522
|1.2549
|103.20
|17385.85
|3197
|2006.10.11 08:43
|close
|1598
|1.72
|1.2543
|1.2523
|1.2554
|-17.20
|17368.65
|3198
|2006.10.11 08:43
|close
|1597
|0.86
|1.2541
|1.2524
|1.2559
|-68.80
|17299.85
|3199
|2006.10.11 08:43
|buy
|1600
|0.86
|1.2544
|1.2519
|1.2554
|3200
|2006.10.11 08:50
|buy
|1601
|1.72
|1.2538
|1.2517
|1.2548
|3201
|2006.10.11 09:14
|t/p
|1601
|1.72
|1.2548
|1.2517
|1.2548
|172.00
|17471.85
|3202
|2006.10.11 09:14
|close
|1600
|0.86
|1.2548
|1.2519
|1.2554
|34.40
|17506.25
|3203
|2006.10.11 18:30
|sell
|1602
|0.88
|1.2508
|1.2533
|1.2498
|3204
|2006.10.11 18:49
|sell
|1603
|1.76
|1.2512
|1.2533
|1.2502
|3205
|2006.10.11 18:51
|sell
|1604
|3.52
|1.2517
|1.2534
|1.2507
|3206
|2006.10.11 18:51
|sell
|1605
|7.04
|1.2524
|1.2537
|1.2514
|3207
|2006.10.11 18:52
|sell
|1606
|14.08
|1.2529
|1.2538
|1.2519
|3208
|2006.10.11 18:52
|s/l
|1602
|0.88
|1.2533
|1.2533
|1.2498
|-220.00
|17286.25
|3209
|2006.10.11 18:52
|s/l
|1603
|1.76
|1.2533
|1.2533
|1.2502
|-369.60
|16916.65
|3210
|2006.10.11 18:52
|s/l
|1604
|3.52
|1.2534
|1.2534
|1.2507
|-598.40
|16318.25
|3211
|2006.10.11 18:52
|close
|1606
|14.08
|1.2535
|1.2538
|1.2519
|-844.80
|15473.45
|3212
|2006.10.11 18:52
|s/l
|1605
|7.04
|1.2537
|1.2537
|1.2514
|-915.20
|14558.25
|3213
|2006.10.11 18:52
|sell
|1607
|0.73
|1.2536
|1.2561
|1.2526
|3214
|2006.10.11 18:52
|t/p
|1607
|0.73
|1.2526
|1.2561
|1.2526
|73.00
|14631.25
|3215
|2006.10.11 18:52
|sell
|1608
|0.73
|1.2524
|1.2549
|1.2514
|3216
|2006.10.11 19:33
|sell
|1609
|1.46
|1.2529
|1.2550
|1.2519
|3217
|2006.10.11 20:05
|t/p
|1609
|1.46
|1.2519
|1.2550
|1.2519
|146.00
|14777.25
|3218
|2006.10.11 20:05
|close
|1608
|0.73
|1.2519
|1.2549
|1.2514
|36.50
|14813.75
|3219
|2006.10.12 06:00
|buy
|1610
|0.74
|1.2536
|1.2511
|1.2546
|3220
|2006.10.12 06:13
|buy
|1611
|1.48
|1.2532
|1.2511
|1.2542
|3221
|2006.10.12 07:04
|t/p
|1611
|1.48
|1.2542
|1.2511
|1.2542
|148.00
|14961.75
|3222
|2006.10.12 07:04
|close
|1610
|0.74
|1.2543
|1.2511
|1.2546
|51.80
|15013.55
|3223
|2006.10.12 13:30
|sell
|1612
|0.75
|1.2533
|1.2558
|1.2523
|3224
|2006.10.12 13:44
|sell
|1613
|1.50
|1.2538
|1.2559
|1.2528
|3225
|2006.10.12 14:01
|sell
|1614
|3.00
|1.2543
|1.2560
|1.2533
|3226
|2006.10.12 14:08
|close
|1614
|3.00
|1.2539
|1.2560
|1.2533
|120.00
|15133.55
|3227
|2006.10.12 14:08
|close
|1613
|1.50
|1.2540
|1.2559
|1.2528
|-30.00
|15103.55
|3228
|2006.10.12 14:09
|close
|1612
|0.75
|1.2541
|1.2558
|1.2523
|-60.00
|15043.55
|3229
|2006.10.12 14:09
|buy
|1615
|0.75
|1.2540
|1.2515
|1.2550
|3230
|2006.10.12 14:42
|buy
|1616
|1.50
|1.2534
|1.2513
|1.2544
|3231
|2006.10.12 16:30
|t/p
|1616
|1.50
|1.2544
|1.2513
|1.2544
|150.00
|15193.55
|3232
|2006.10.12 16:30
|close
|1615
|0.75
|1.2545
|1.2515
|1.2550
|37.50
|15231.05
|3233
|2006.10.13 11:00
|sell
|1617
|0.76
|1.2546
|1.2571
|1.2536
|3234
|2006.10.13 11:41
|sell
|1618
|1.52
|1.2552
|1.2573
|1.2542
|3235
|2006.10.13 12:21
|sell
|1619
|3.04
|1.2557
|1.2574
|1.2547
|3236
|2006.10.13 12:30
|close
|1619
|3.04
|1.2552
|1.2574
|1.2547
|152.00
|15383.05
|3237
|2006.10.13 12:30
|close
|1618
|1.52
|1.2551
|1.2573
|1.2542
|15.20
|15398.25
|3238
|2006.10.13 12:30
|close
|1617
|0.76
|1.2550
|1.2571
|1.2536
|-30.40
|15367.85
|3239
|2006.10.16 10:00
|buy
|1620
|0.77
|1.2512
|1.2487
|1.2522
|3240
|2006.10.16 10:44
|t/p
|1620
|0.77
|1.2522
|1.2487
|1.2522
|77.00
|15444.85
|3241
|2006.10.17 12:00
|sell
|1621
|0.77
|1.2529
|1.2554
|1.2519
|3242
|2006.10.17 12:30
|t/p
|1621
|0.77
|1.2519
|1.2554
|1.2519
|77.00
|15521.85
|3243
|2006.10.17 13:30
|buy
|1622
|0.78
|1.2546
|1.2521
|1.2556
|3244
|2006.10.17 14:31
|buy
|1623
|1.56
|1.2540
|1.2519
|1.2550
|3245
|2006.10.17 15:27
|t/p
|1623
|1.56
|1.2550
|1.2519
|1.2550
|156.00
|15677.85
|3246
|2006.10.17 15:27
|close
|1622
|0.78
|1.2550
|1.2521
|1.2556
|31.20
|15709.05
|3247
|2006.10.18 11:00
|sell
|1624
|0.79
|1.2538
|1.2563
|1.2528
|3248
|2006.10.18 11:19
|sell
|1625
|1.58
|1.2543
|1.2564
|1.2533
|3249
|2006.10.18 11:38
|sell
|1626
|3.16
|1.2548
|1.2565
|1.2538
|3250
|2006.10.18 11:39
|close
|1626
|3.16
|1.2545
|1.2565
|1.2538
|94.80
|15803.85
|3251
|2006.10.18 11:39
|close
|1625
|1.58
|1.2546
|1.2564
|1.2533
|-47.40
|15756.45
|3252
|2006.10.18 11:39
|close
|1624
|0.79
|1.2547
|1.2563
|1.2528
|-71.10
|15685.35
|3253
|2006.10.18 23:00
|buy
|1627
|0.78
|1.2537
|1.2512
|1.2547
|3254
|2006.10.19 07:04
|t/p
|1627
|0.78
|1.2547
|1.2512
|1.2547
|62.67
|15748.03
|3255
|2006.10.20 11:00
|sell
|1628
|0.79
|1.2604
|1.2629
|1.2594
|3256
|2006.10.20 11:12
|sell
|1629
|1.58
|1.2610
|1.2631
|1.2600
|3257
|2006.10.20 11:23
|sell
|1630
|3.16
|1.2615
|1.2632
|1.2605
|3258
|2006.10.20 11:59
|close
|1630
|3.16
|1.2611
|1.2632
|1.2605
|126.40
|15874.43
|3259
|2006.10.20 11:59
|close
|1629
|1.58
|1.2612
|1.2631
|1.2600
|-31.60
|15842.83
|3260
|2006.10.20 12:00
|close
|1628
|0.79
|1.2611
|1.2629
|1.2594
|-55.30
|15787.53
|3261
|2006.10.20 14:30
|sell
|1631
|0.79
|1.2610
|1.2635
|1.2600
|3262
|2006.10.20 14:39
|t/p
|1631
|0.79
|1.2600
|1.2635
|1.2600
|79.00
|15866.53
|3263
|2006.10.20 14:39
|sell
|1632
|0.79
|1.2597
|1.2622
|1.2587
|3264
|2006.10.20 14:40
|sell
|1633
|1.58
|1.2602
|1.2623
|1.2592
|3265
|2006.10.20 15:02
|sell
|1634
|3.16
|1.2608
|1.2625
|1.2598
|3266
|2006.10.20 15:25
|close
|1634
|3.16
|1.2604
|1.2625
|1.2598
|126.40
|15992.93
|3267
|2006.10.20 15:25
|close
|1633
|1.58
|1.2605
|1.2623
|1.2592
|-47.40
|15945.53
|3268
|2006.10.20 15:25
|close
|1632
|0.79
|1.2606
|1.2622
|1.2587
|-71.10
|15874.43
|3269
|2006.10.24 16:30
|buy
|1635
|0.79
|1.2563
|1.2538
|1.2573
|3270
|2006.10.24 16:41
|t/p
|1635
|0.79
|1.2573
|1.2538
|1.2573
|79.00
|15953.43
|3271
|2006.10.24 16:41
|buy
|1636
|0.80
|1.2575
|1.2550
|1.2585
|3272
|2006.10.24 16:44
|buy
|1637
|1.60
|1.2571
|1.2550
|1.2581
|3273
|2006.10.24 16:51
|buy
|1638
|3.20
|1.2566
|1.2549
|1.2576
|3274
|2006.10.24 17:04
|buy
|1639
|6.40
|1.2561
|1.2548
|1.2571
|3275
|2006.10.24 17:10
|close
|1639
|6.40
|1.2565
|1.2548
|1.2571
|256.00
|16209.43
|3276
|2006.10.24 17:10
|close
|1638
|3.20
|1.2566
|1.2549
|1.2576
|0.00
|16209.43
|3277
|2006.10.24 17:11
|close
|1637
|1.60
|1.2567
|1.2550
|1.2581
|-64.00
|16145.43
|3278
|2006.10.24 17:11
|close
|1636
|0.80
|1.2568
|1.2550
|1.2585
|-56.00
|16089.43
|3279
|2006.10.27 09:30
|sell
|1640
|0.80
|1.2675
|1.2700
|1.2665
|3280
|2006.10.27 10:21
|t/p
|1640
|0.80
|1.2665
|1.2700
|1.2665
|80.00
|16169.43
|3281
|2006.10.27 14:00
|buy
|1641
|0.81
|1.2715
|1.2690
|1.2725
|3282
|2006.10.27 14:06
|t/p
|1641
|0.81
|1.2725
|1.2690
|1.2725
|81.00
|16250.43
|3283
|2006.10.27 14:06
|buy
|1642
|0.81
|1.2727
|1.2702
|1.2737
|3284
|2006.10.27 14:07
|t/p
|1642
|0.81
|1.2737
|1.2702
|1.2737
|81.00
|16331.43
|3285
|2006.10.27 14:07
|buy
|1643
|0.82
|1.2739
|1.2714
|1.2749
|3286
|2006.10.27 14:32
|t/p
|1643
|0.82
|1.2749
|1.2714
|1.2749
|82.00
|16413.43
|3287
|2006.10.30 10:30
|sell
|1644
|0.82
|1.2721
|1.2746
|1.2711
|3288
|2006.10.30 10:50
|sell
|1645
|1.64
|1.2726
|1.2747
|1.2716
|3289
|2006.10.30 12:20
|sell
|1646
|3.28
|1.2731
|1.2748
|1.2721
|3290
|2006.10.30 12:35
|close
|1646
|3.28
|1.2728
|1.2748
|1.2721
|98.40
|16511.83
|3291
|2006.10.30 12:35
|close
|1645
|1.64
|1.2729
|1.2747
|1.2716
|-49.20
|16462.63
|3292
|2006.10.30 12:35
|close
|1644
|0.82
|1.2730
|1.2746
|1.2711
|-73.80
|16388.83
|3293
|2006.10.30 14:00
|sell
|1647
|0.82
|1.2718
|1.2743
|1.2708
|3294
|2006.10.30 14:21
|sell
|1648
|1.64
|1.2723
|1.2744
|1.2713
|3295
|2006.10.30 14:40
|t/p
|1648
|1.64
|1.2713
|1.2744
|1.2713
|164.00
|16552.83
|3296
|2006.10.30 14:40
|close
|1647
|0.82
|1.2713
|1.2743
|1.2708
|41.00
|16593.83
|3297
|2006.10.30 19:30
|buy
|1649
|0.83
|1.2726
|1.2701
|1.2736
|3298
|2006.10.30 22:12
|buy
|1650
|1.66
|1.2720
|1.2699
|1.2730
|3299
|2006.10.30 22:26
|buy
|1651
|3.32
|1.2715
|1.2698
|1.2725
|3300
|2006.10.30 22:28
|close
|1651
|3.32
|1.2719
|1.2698
|1.2725
|132.80
|16726.63
|3301
|2006.10.30 22:28
|close
|1650
|1.66
|1.2714
|1.2699
|1.2730
|-99.60
|16627.03
|3302
|2006.10.30 22:29
|close
|1649
|0.83
|1.2715
|1.2701
|1.2736
|-91.30
|16535.73
|3303
|2006.10.30 23:30
|sell
|1652
|0.83
|1.2717
|1.2742
|1.2707
|3304
|2006.10.31 00:38
|t/p
|1652
|0.83
|1.2707
|1.2742
|1.2707
|87.90
|16623.62
|3305
|2006.10.31 15:30
|buy
|1653
|0.83
|1.2773
|1.2748
|1.2783
|3306
|2006.10.31 15:53
|buy
|1654
|1.66
|1.2768
|1.2747
|1.2778
|3307
|2006.10.31 15:59
|buy
|1655
|3.32
|1.2763
|1.2746
|1.2773
|3308
|2006.10.31 16:00
|close
|1655
|3.32
|1.2766
|1.2746
|1.2773
|99.60
|16723.22
|3309
|2006.10.31 16:00
|close
|1654
|1.66
|1.2767
|1.2747
|1.2778
|-16.60
|16706.62
|3310
|2006.10.31 16:01
|close
|1653
|0.83
|1.2766
|1.2748
|1.2783
|-58.10
|16648.52
|3311
|2006.11.01 10:00
|sell
|1656
|0.83
|1.2749
|1.2774
|1.2739
|3312
|2006.11.01 10:09
|sell
|1657
|1.66
|1.2753
|1.2774
|1.2743
|3313
|2006.11.01 10:21
|sell
|1658
|3.32
|1.2758
|1.2775
|1.2748
|3314
|2006.11.01 10:25
|close
|1658
|3.32
|1.2755
|1.2775
|1.2748
|99.60
|16748.12
|3315
|2006.11.01 10:25
|close
|1657
|1.66
|1.2756
|1.2774
|1.2743
|-49.80
|16698.32
|3316
|2006.11.01 10:26
|close
|1656
|0.83
|1.2757
|1.2774
|1.2739
|-66.40
|16631.92
|3317
|2006.11.01 10:26
|sell
|1659
|0.83
|1.2754
|1.2779
|1.2744
|3318
|2006.11.01 11:55
|sell
|1660
|1.66
|1.2759
|1.2780
|1.2749
|3319
|2006.11.01 11:58
|sell
|1661
|3.32
|1.2764
|1.2781
|1.2754
|3320
|2006.11.01 12:11
|close
|1661
|3.32
|1.2761
|1.2781
|1.2754
|99.60
|16731.52
|3321
|2006.11.01 12:11
|close
|1660
|1.66
|1.2763
|1.2780
|1.2749
|-66.40
|16665.12
|3322
|2006.11.01 12:12
|close
|1659
|0.83
|1.2764
|1.2779
|1.2744
|-83.00
|16582.12
|3323
|2006.11.01 12:12
|buy
|1662
|0.83
|1.2762
|1.2737
|1.2772
|3324
|2006.11.01 12:49
|buy
|1663
|1.66
|1.2757
|1.2736
|1.2767
|3325
|2006.11.01 13:15
|buy
|1664
|3.32
|1.2752
|1.2735
|1.2762
|3326
|2006.11.01 13:17
|buy
|1665
|6.64
|1.2747
|1.2734
|1.2757
|3327
|2006.11.01 13:19
|close
|1665
|6.64
|1.2751
|1.2734
|1.2757
|265.60
|16847.72
|3328
|2006.11.01 13:19
|close
|1664
|3.32
|1.2750
|1.2735
|1.2762
|-66.40
|16781.32
|3329
|2006.11.01 13:19
|close
|1663
|1.66
|1.2749
|1.2736
|1.2767
|-132.80
|16648.52
|3330
|2006.11.01 13:20
|close
|1662
|0.83
|1.2750
|1.2737
|1.2772
|-99.60
|16548.92
|3331
|2006.11.01 22:30
|sell
|1666
|0.83
|1.2757
|1.2782
|1.2747
|3332
|2006.11.02 00:50
|t/p
|1666
|0.83
|1.2747
|1.2782
|1.2747
|97.69
|16646.62
|3333
|2006.11.02 10:00
|buy
|1667
|0.83
|1.2767
|1.2742
|1.2777
|3334
|2006.11.02 10:03
|buy
|1668
|1.66
|1.2762
|1.2741
|1.2772
|3335
|2006.11.02 11:42
|t/p
|1668
|1.66
|1.2772
|1.2741
|1.2772
|166.00
|16812.62
|3336
|2006.11.02 11:42
|close
|1667
|0.83
|1.2772
|1.2742
|1.2777
|41.50
|16854.12
|3337
|2006.11.03 08:30
|sell
|1669
|0.84
|1.2767
|1.2792
|1.2757
|3338
|2006.11.03 08:47
|sell
|1670
|1.68
|1.2772
|1.2793
|1.2762
|3339
|2006.11.03 08:54
|sell
|1671
|3.36
|1.2776
|1.2793
|1.2766
|3340
|2006.11.03 08:55
|close
|1671
|3.36
|1.2773
|1.2793
|1.2766
|100.80
|16954.92
|3341
|2006.11.03 08:56
|close
|1670
|1.68
|1.2774
|1.2793
|1.2762
|-33.60
|16921.32
|3342
|2006.11.03 08:56
|close
|1669
|0.84
|1.2775
|1.2792
|1.2757
|-67.20
|16854.12
|3343
|2006.11.03 08:56
|sell
|1672
|0.84
|1.2772
|1.2797
|1.2762
|3344
|2006.11.03 09:36
|sell
|1673
|1.68
|1.2777
|1.2798
|1.2767
|3345
|2006.11.03 13:07
|t/p
|1673
|1.68
|1.2767
|1.2798
|1.2767
|168.00
|17022.12
|3346
|2006.11.03 13:07
|close
|1672
|0.84
|1.2766
|1.2797
|1.2762
|50.40
|17072.52
|3347
|2006.11.06 17:30
|buy
|1674
|0.85
|1.2722
|1.2697
|1.2732
|3348
|2006.11.06 17:42
|buy
|1675
|1.70
|1.2717
|1.2696
|1.2727
|3349
|2006.11.06 22:13
|t/p
|1675
|1.70
|1.2727
|1.2696
|1.2727
|170.00
|17242.52
|3350
|2006.11.06 22:13
|close
|1674
|0.85
|1.2727
|1.2697
|1.2732
|42.50
|17285.02
|3351
|2006.11.08 04:30
|sell
|1676
|0.86
|1.2771
|1.2796
|1.2761
|3352
|2006.11.08 04:30
|sell
|1677
|1.72
|1.2775
|1.2796
|1.2765
|3353
|2006.11.08 05:03
|sell
|1678
|3.44
|1.2780
|1.2797
|1.2770
|3354
|2006.11.08 05:25
|close
|1678
|3.44
|1.2777
|1.2797
|1.2770
|103.20
|17388.22
|3355
|2006.11.08 05:26
|close
|1677
|1.72
|1.2776
|1.2796
|1.2765
|-17.20
|17371.02
|3356
|2006.11.08 05:26
|close
|1676
|0.86
|1.2777
|1.2796
|1.2761
|-51.60
|17319.42
|3357
|2006.11.08 06:30
|sell
|1679
|0.87
|1.2774
|1.2799
|1.2764
|3358
|2006.11.08 06:50
|sell
|1680
|1.74
|1.2780
|1.2801
|1.2770
|3359
|2006.11.08 07:16
|t/p
|1680
|1.74
|1.2770
|1.2801
|1.2770
|174.00
|17493.42
|3360
|2006.11.08 07:16
|close
|1679
|0.87
|1.2770
|1.2799
|1.2764
|34.80
|17528.22
|3361
|2006.11.08 09:00
|buy
|1681
|0.88
|1.2788
|1.2763
|1.2798
|3362
|2006.11.08 09:19
|t/p
|1681
|0.88
|1.2798
|1.2763
|1.2798
|88.00
|17616.22
|3363
|2006.11.08 09:19
|buy
|1682
|0.88
|1.2800
|1.2775
|1.2810
|3364
|2006.11.08 10:31
|buy
|1683
|1.76
|1.2795
|1.2774
|1.2805
|3365
|2006.11.08 10:37
|buy
|1684
|3.52
|1.2791
|1.2774
|1.2801
|3366
|2006.11.08 10:52
|close
|1684
|3.52
|1.2794
|1.2774
|1.2801
|105.60
|17721.82
|3367
|2006.11.08 10:53
|close
|1683
|1.76
|1.2791
|1.2774
|1.2805
|-70.40
|17651.42
|3368
|2006.11.08 10:53
|close
|1682
|0.88
|1.2792
|1.2775
|1.2810
|-70.40
|17581.02
|3369
|2006.11.08 14:30
|sell
|1685
|0.88
|1.2760
|1.2785
|1.2750
|3370
|2006.11.08 14:37
|t/p
|1685
|0.88
|1.2750
|1.2785
|1.2750
|88.00
|17669.02
|3371
|2006.11.08 14:37
|sell
|1686
|0.88
|1.2748
|1.2773
|1.2738
|3372
|2006.11.08 14:40
|sell
|1687
|1.76
|1.2753
|1.2774
|1.2743
|3373
|2006.11.08 15:06
|sell
|1688
|3.52
|1.2758
|1.2775
|1.2748
|3374
|2006.11.08 15:13
|sell
|1689
|7.04
|1.2763
|1.2776
|1.2753
|3375
|2006.11.08 15:19
|close
|1689
|7.04
|1.2759
|1.2776
|1.2753
|281.60
|17950.62
|3376
|2006.11.08 15:19
|close
|1688
|3.52
|1.2760
|1.2775
|1.2748
|-70.40
|17880.22
|3377
|2006.11.08 15:19
|close
|1687
|1.76
|1.2761
|1.2774
|1.2743
|-140.80
|17739.42
|3378
|2006.11.08 15:19
|close
|1686
|0.88
|1.2760
|1.2773
|1.2738
|-105.60
|17633.82
|3379
|2006.11.09 08:00
|buy
|1690
|0.88
|1.2786
|1.2761
|1.2796
|3380
|2006.11.09 08:21
|buy
|1691
|1.76
|1.2781
|1.2760
|1.2791
|3381
|2006.11.09 10:01
|buy
|1692
|3.52
|1.2776
|1.2759
|1.2786
|3382
|2006.11.09 10:11
|buy
|1693
|7.04
|1.2772
|1.2759
|1.2782
|3383
|2006.11.09 10:42
|close
|1693
|7.04
|1.2776
|1.2759
|1.2782
|281.60
|17915.42
|3384
|2006.11.09 10:42
|close
|1692
|3.52
|1.2775
|1.2759
|1.2786
|-35.20
|17880.22
|3385
|2006.11.09 10:42
|close
|1691
|1.76
|1.2774
|1.2760
|1.2791
|-123.20
|17757.02
|3386
|2006.11.09 10:42
|close
|1690
|0.88
|1.2775
|1.2761
|1.2796
|-96.80
|17660.22
|3387
|2006.11.10 19:30
|sell
|1694
|0.88
|1.2845
|1.2870
|1.2835
|3388
|2006.11.10 19:43
|sell
|1695
|1.76
|1.2850
|1.2871
|1.2840
|3389
|2006.11.10 21:42
|t/p
|1695
|1.76
|1.2840
|1.2871
|1.2840
|176.00
|17836.22
|3390
|2006.11.10 21:42
|close
|1694
|0.88
|1.2839
|1.2870
|1.2835
|52.80
|17889.02
|3391
|2006.11.13 01:30
|buy
|1696
|0.89
|1.2876
|1.2851
|1.2886
|3392
|2006.11.13 01:34
|buy
|1697
|1.78
|1.2872
|1.2851
|1.2882
|3393
|2006.11.13 02:07
|buy
|1698
|3.56
|1.2867
|1.2850
|1.2877
|3394
|2006.11.13 02:08
|close
|1698
|3.56
|1.2870
|1.2850
|1.2877
|106.80
|17995.82
|3395
|2006.11.13 02:08
|close
|1697
|1.78
|1.2869
|1.2851
|1.2882
|-53.40
|17942.42
|3396
|2006.11.13 02:08
|close
|1696
|0.89
|1.2870
|1.2851
|1.2886
|-53.40
|17889.02
|3397
|2006.11.13 09:30
|sell
|1699
|0.89
|1.2852
|1.2877
|1.2842
|3398
|2006.11.13 09:54
|t/p
|1699
|0.89
|1.2842
|1.2877
|1.2842
|89.00
|17978.02
|3399
|2006.11.13 09:54
|sell
|1700
|0.90
|1.2840
|1.2865
|1.2830
|3400
|2006.11.13 10:11
|sell
|1701
|1.80
|1.2845
|1.2866
|1.2835
|3401
|2006.11.13 11:09
|t/p
|1701
|1.80
|1.2835
|1.2866
|1.2835
|180.00
|18158.02
|3402
|2006.11.13 11:09
|close
|1700
|0.90
|1.2835
|1.2865
|1.2830
|45.00
|18203.02
|3403
|2006.11.14 06:00
|buy
|1702
|0.91
|1.2827
|1.2802
|1.2837
|3404
|2006.11.14 07:07
|buy
|1703
|1.82
|1.2822
|1.2801
|1.2832
|3405
|2006.11.14 07:28
|buy
|1704
|3.64
|1.2817
|1.2800
|1.2827
|3406
|2006.11.14 07:42
|close
|1704
|3.64
|1.2820
|1.2800
|1.2827
|109.20
|18312.22
|3407
|2006.11.14 07:42
|close
|1703
|1.82
|1.2819
|1.2801
|1.2832
|-54.60
|18257.62
|3408
|2006.11.14 07:42
|close
|1702
|0.91
|1.2818
|1.2802
|1.2837
|-81.90
|18175.72
|3409
|2006.11.14 17:00
|sell
|1705
|0.91
|1.2810
|1.2835
|1.2800
|3410
|2006.11.14 17:08
|sell
|1706
|1.82
|1.2814
|1.2835
|1.2804
|3411
|2006.11.14 18:17
|sell
|1707
|3.64
|1.2819
|1.2836
|1.2809
|3412
|2006.11.14 18:22
|close
|1707
|3.64
|1.2815
|1.2836
|1.2809
|145.60
|18321.32
|3413
|2006.11.14 18:22
|close
|1706
|1.82
|1.2818
|1.2835
|1.2804
|-72.80
|18248.52
|3414
|2006.11.14 18:23
|close
|1705
|0.91
|1.2820
|1.2835
|1.2800
|-91.00
|18157.52
|3415
|2006.11.15 08:30
|buy
|1708
|0.91
|1.2825
|1.2800
|1.2835
|3416
|2006.11.15 09:35
|buy
|1709
|1.82
|1.2820
|1.2799
|1.2830
|3417
|2006.11.15 09:36
|buy
|1710
|3.64
|1.2814
|1.2797
|1.2824
|3418
|2006.11.15 09:37
|buy
|1711
|7.28
|1.2809
|1.2796
|1.2819
|3419
|2006.11.15 09:42
|close
|1711
|7.28
|1.2813
|1.2796
|1.2819
|291.20
|18448.72
|3420
|2006.11.15 09:42
|close
|1710
|3.64
|1.2811
|1.2797
|1.2824
|-109.20
|18339.52
|3421
|2006.11.15 09:42
|close
|1709
|1.82
|1.2812
|1.2799
|1.2830
|-145.60
|18193.92
|3422
|2006.11.15 09:43
|close
|1708
|0.91
|1.2811
|1.2800
|1.2835
|-127.40
|18066.52
|3423
|2006.11.15 10:30
|sell
|1712
|0.90
|1.2798
|1.2823
|1.2788
|3424
|2006.11.15 10:38
|t/p
|1712
|0.90
|1.2788
|1.2823
|1.2788
|90.00
|18156.52
|3425
|2006.11.15 10:38
|sell
|1713
|0.91
|1.2786
|1.2811
|1.2776
|3426
|2006.11.15 10:42
|sell
|1714
|1.82
|1.2791
|1.2812
|1.2781
|3427
|2006.11.15 10:42
|sell
|1715
|3.64
|1.2795
|1.2812
|1.2785
|3428
|2006.11.15 10:47
|close
|1715
|3.64
|1.2792
|1.2812
|1.2785
|109.20
|18265.72
|3429
|2006.11.15 10:47
|close
|1714
|1.82
|1.2793
|1.2812
|1.2781
|-36.40
|18229.32
|3430
|2006.11.15 10:47
|close
|1713
|0.91
|1.2792
|1.2811
|1.2776
|-54.60
|18174.72
|3431
|2006.11.15 10:47
|sell
|1716
|0.91
|1.2791
|1.2816
|1.2781
|3432
|2006.11.15 11:06
|t/p
|1716
|0.91
|1.2781
|1.2816
|1.2781
|91.00
|18265.72
|3433
|2006.11.15 18:30
|buy
|1717
|0.91
|1.2813
|1.2788
|1.2823
|3434
|2006.11.15 19:00
|buy
|1718
|1.82
|1.2807
|1.2786
|1.2817
|3435
|2006.11.15 19:01
|buy
|1719
|3.64
|1.2799
|1.2782
|1.2809
|3436
|2006.11.15 19:01
|close
|1719
|3.64
|1.2804
|1.2782
|1.2809
|182.00
|18447.72
|3437
|2006.11.15 19:01
|close
|1718
|1.82
|1.2805
|1.2786
|1.2817
|-36.40
|18411.32
|3438
|2006.11.15 19:01
|close
|1717
|0.91
|1.2804
|1.2788
|1.2823
|-81.90
|18329.42
|3439
|2006.11.16 10:00
|sell
|1720
|0.92
|1.2808
|1.2833
|1.2798
|3440
|2006.11.16 10:16
|sell
|1721
|1.84
|1.2814
|1.2835
|1.2804
|3441
|2006.11.16 13:14
|t/p
|1721
|1.84
|1.2804
|1.2835
|1.2804
|184.00
|18513.42
|3442
|2006.11.16 13:14
|close
|1720
|0.92
|1.2804
|1.2833
|1.2798
|36.80
|18550.22
|3443
|2006.11.17 15:30
|buy
|1722
|0.93
|1.2834
|1.2809
|1.2844
|3444
|2006.11.17 15:39
|t/p
|1722
|0.93
|1.2844
|1.2809
|1.2844
|93.00
|18643.22
|3445
|2006.11.17 15:39
|buy
|1723
|0.93
|1.2846
|1.2821
|1.2856
|3446
|2006.11.17 15:40
|buy
|1724
|1.86
|1.2840
|1.2819
|1.2850
|3447
|2006.11.17 15:42
|buy
|1725
|3.72
|1.2834
|1.2817
|1.2844
|3448
|2006.11.17 15:51
|buy
|1726
|7.44
|1.2829
|1.2816
|1.2839
|3449
|2006.11.17 16:13
|buy
|1727
|14.88
|1.2824
|1.2815
|1.2834
|3450
|2006.11.17 16:21
|close
|1727
|14.88
|1.2829
|1.2815
|1.2834
|744.00
|19387.22
|3451
|2006.11.17 16:21
|close
|1726
|7.44
|1.2828
|1.2816
|1.2839
|-74.40
|19312.82
|3452
|2006.11.17 16:22
|close
|1725
|3.72
|1.2827
|1.2817
|1.2844
|-260.40
|19052.42
|3453
|2006.11.17 16:22
|close
|1724
|1.86
|1.2829
|1.2819
|1.2850
|-204.60
|18847.82
|3454
|2006.11.17 16:22
|close
|1723
|0.93
|1.2830
|1.2821
|1.2856
|-148.80
|18699.02
|3455
|2006.11.20 16:00
|sell
|1728
|0.93
|1.2814
|1.2839
|1.2804
|3456
|2006.11.20 16:07
|sell
|1729
|1.86
|1.2821
|1.2842
|1.2811
|3457
|2006.11.20 16:54
|t/p
|1729
|1.86
|1.2811
|1.2842
|1.2811
|186.00
|18885.02
|3458
|2006.11.20 16:54
|close
|1728
|0.93
|1.2811
|1.2839
|1.2804
|27.90
|18912.92
|3459
|2006.11.21 08:30
|buy
|1730
|0.95
|1.2830
|1.2805
|1.2840
|3460
|2006.11.21 08:36
|buy
|1731
|1.90
|1.2825
|1.2804
|1.2835
|3461
|2006.11.21 09:02
|buy
|1732
|3.80
|1.2820
|1.2803
|1.2830
|3462
|2006.11.21 09:16
|buy
|1733
|7.60
|1.2815
|1.2802
|1.2825
|3463
|2006.11.21 09:17
|close
|1733
|7.60
|1.2819
|1.2802
|1.2825
|304.00
|19216.92
|3464
|2006.11.21 09:18
|close
|1732
|3.80
|1.2818
|1.2803
|1.2830
|-76.00
|19140.92
|3465
|2006.11.21 09:18
|close
|1731
|1.90
|1.2819
|1.2804
|1.2835
|-114.00
|19026.92
|3466
|2006.11.21 09:18
|close
|1730
|0.95
|1.2818
|1.2805
|1.2840
|-114.00
|18912.92
|3467
|2006.11.21 11:30
|sell
|1734
|0.95
|1.2815
|1.2840
|1.2805
|3468
|2006.11.21 11:52
|sell
|1735
|1.90
|1.2821
|1.2842
|1.2811
|3469
|2006.11.21 11:57
|t/p
|1735
|1.90
|1.2811
|1.2842
|1.2811
|190.00
|19102.92
|3470
|2006.11.21 11:57
|close
|1734
|0.95
|1.2811
|1.2840
|1.2805
|38.00
|19140.92
|3471
|2006.11.21 11:57
|sell
|1736
|0.96
|1.2812
|1.2837
|1.2802
|3472
|2006.11.21 12:19
|sell
|1737
|1.92
|1.2816
|1.2837
|1.2806
|3473
|2006.11.21 14:02
|t/p
|1737
|1.92
|1.2806
|1.2837
|1.2806
|192.00
|19332.92
|3474
|2006.11.21 14:02
|close
|1736
|0.96
|1.2805
|1.2837
|1.2802
|67.20
|19400.12
|3475
|2006.11.21 17:30
|buy
|1738
|0.97
|1.2821
|1.2796
|1.2831
|3476
|2006.11.21 19:12
|t/p
|1738
|0.97
|1.2831
|1.2796
|1.2831
|97.00
|19497.12
|3477
|2006.11.23 21:00
|sell
|1739
|0.97
|1.2940
|1.2965
|1.2930
|3478
|2006.11.23 21:07
|sell
|1740
|1.94
|1.2946
|1.2967
|1.2936
|3479
|2006.11.23 22:02
|sell
|1741
|3.88
|1.2951
|1.2968
|1.2941
|3480
|2006.11.23 22:12
|sell
|1742
|7.76
|1.2957
|1.2970
|1.2947
|3481
|2006.11.23 22:14
|close
|1742
|7.76
|1.2952
|1.2970
|1.2947
|388.00
|19885.12
|3482
|2006.11.23 22:14
|close
|1741
|3.88
|1.2953
|1.2968
|1.2941
|-77.60
|19807.52
|3483
|2006.11.23 22:14
|close
|1740
|1.94
|1.2952
|1.2967
|1.2936
|-116.40
|19691.12
|3484
|2006.11.23 22:14
|close
|1739
|0.97
|1.2953
|1.2965
|1.2930
|-126.10
|19565.02
|3485
|2006.11.29 09:30
|sell
|1743
|0.98
|1.3160
|1.3185
|1.3150
|3486
|2006.11.29 09:34
|sell
|1744
|1.96
|1.3165
|1.3186
|1.3155
|3487
|2006.11.29 09:37
|sell
|1745
|3.92
|1.3170
|1.3187
|1.3160
|3488
|2006.11.29 09:45
|sell
|1746
|7.84
|1.3175
|1.3188
|1.3165
|3489
|2006.11.29 09:47
|close
|1746
|7.84
|1.3170
|1.3188
|1.3165
|392.00
|19957.02
|3490
|2006.11.29 09:47
|close
|1745
|3.92
|1.3171
|1.3187
|1.3160
|-39.20
|19917.82
|3491
|2006.11.29 09:47
|close
|1744
|1.96
|1.3170
|1.3186
|1.3155
|-98.00
|19819.82
|3492
|2006.11.29 09:47
|close
|1743
|0.98
|1.3171
|1.3185
|1.3150
|-107.80
|19712.02
|3493
|2006.11.29 09:47
|sell
|1747
|0.99
|1.3170
|1.3195
|1.3160
|3494
|2006.11.29 09:58
|t/p
|1747
|0.99
|1.3160
|1.3195
|1.3160
|99.00
|19811.02
|3495
|2006.11.29 09:58
|sell
|1748
|0.99
|1.3158
|1.3183
|1.3148
|3496
|2006.11.29 10:15
|sell
|1749
|1.98
|1.3164
|1.3185
|1.3154
|3497
|2006.11.29 10:51
|t/p
|1749
|1.98
|1.3154
|1.3185
|1.3154
|198.00
|20009.02
|3498
|2006.11.29 10:51
|close
|1748
|0.99
|1.3154
|1.3183
|1.3148
|39.60
|20048.62
|3499
|2006.11.30 04:00
|buy
|1750
|1.00
|1.3166
|1.3141
|1.3176
|3500
|2006.11.30 05:28
|t/p
|1750
|1.00
|1.3176
|1.3141
|1.3176
|100.00
|20148.62
|3501
|2006.12.01 11:30
|sell
|1751
|1.01
|1.3235
|1.3260
|1.3225
|3502
|2006.12.01 11:31
|sell
|1752
|2.02
|1.3239
|1.3260
|1.3229
|3503
|2006.12.01 11:40
|sell
|1753
|4.04
|1.3247
|1.3264
|1.3237
|3504
|2006.12.01 11:52
|close
|1753
|4.04
|1.3242
|1.3264
|1.3237
|202.00
|20350.62
|3505
|2006.12.01 11:52
|close
|1752
|2.02
|1.3243
|1.3260
|1.3229
|-80.80
|20269.82
|3506
|2006.12.01 11:52
|close
|1751
|1.01
|1.3244
|1.3260
|1.3225
|-90.90
|20178.92
|3507
|2006.12.01 11:52
|sell
|1754
|1.01
|1.3241
|1.3266
|1.3231
|3508
|2006.12.01 12:36
|sell
|1755
|2.02
|1.3246
|1.3267
|1.3236
|3509
|2006.12.01 13:02
|sell
|1756
|4.04
|1.3251
|1.3268
|1.3241
|3510
|2006.12.01 13:14
|close
|1756
|4.04
|1.3247
|1.3268
|1.3241
|161.60
|20340.52
|3511
|2006.12.01 13:14
|close
|1755
|2.02
|1.3248
|1.3267
|1.3236
|-40.40
|20300.12
|3512
|2006.12.01 13:14
|close
|1754
|1.01
|1.3247
|1.3266
|1.3231
|-60.60
|20239.52
|3513
|2006.12.01 14:30
|buy
|1757
|1.01
|1.3271
|1.3246
|1.3281
|3514
|2006.12.01 14:30
|buy
|1758
|2.02
|1.3264
|1.3243
|1.3274
|3515
|2006.12.01 14:42
|t/p
|1758
|2.02
|1.3274
|1.3243
|1.3274
|202.00
|20441.52
|3516
|2006.12.01 14:42
|close
|1757
|1.01
|1.3274
|1.3246
|1.3281
|30.30
|20471.82
|3517
|2006.12.01 14:42
|buy
|1759
|1.02
|1.3275
|1.3250
|1.3285
|3518
|2006.12.01 14:45
|buy
|1760
|2.04
|1.3270
|1.3249
|1.3280
|3519
|2006.12.01 14:57
|t/p
|1760
|2.04
|1.3280
|1.3249
|1.3280
|204.00
|20675.82
|3520
|2006.12.01 14:57
|close
|1759
|1.02
|1.3280
|1.3250
|1.3285
|51.00
|20726.82
|3521
|2006.12.01 14:57
|buy
|1761
|1.04
|1.3281
|1.3256
|1.3291
|3522
|2006.12.01 14:58
|buy
|1762
|2.08
|1.3276
|1.3255
|1.3286
|3523
|2006.12.01 15:00
|t/p
|1762
|2.08
|1.3286
|1.3255
|1.3286
|208.00
|20934.82
|3524
|2006.12.01 15:00
|close
|1761
|1.04
|1.3287
|1.3256
|1.3291
|62.40
|20997.22
|3525
|2006.12.04 09:00
|sell
|1763
|1.05
|1.3307
|1.3332
|1.3297
|3526
|2006.12.04 09:03
|t/p
|1763
|1.05
|1.3297
|1.3332
|1.3297
|105.00
|21102.22
|3527
|2006.12.04 09:03
|sell
|1764
|1.06
|1.3295
|1.3320
|1.3285
|3528
|2006.12.04 09:16
|sell
|1765
|2.12
|1.3300
|1.3321
|1.3290
|3529
|2006.12.04 09:16
|sell
|1766
|4.24
|1.3305
|1.3322
|1.3295
|3530
|2006.12.04 09:56
|close
|1766
|4.24
|1.3302
|1.3322
|1.3295
|127.20
|21229.42
|3531
|2006.12.04 09:56
|close
|1765
|2.12
|1.3301
|1.3321
|1.3290
|-21.20
|21208.22
|3532
|2006.12.04 09:56
|close
|1764
|1.06
|1.3302
|1.3320
|1.3285
|-74.20
|21134.02
|3533
|2006.12.04 16:30
|buy
|1767
|1.06
|1.3330
|1.3305
|1.3340
|3534
|2006.12.04 16:53
|buy
|1768
|2.12
|1.3325
|1.3304
|1.3335
|3535
|2006.12.04 18:15
|buy
|1769
|4.24
|1.3320
|1.3303
|1.3330
|3536
|2006.12.04 18:25
|close
|1769
|4.24
|1.3323
|1.3303
|1.3330
|127.20
|21261.22
|3537
|2006.12.04 18:25
|close
|1768
|2.12
|1.3322
|1.3304
|1.3335
|-63.60
|21197.62
|3538
|2006.12.04 18:25
|close
|1767
|1.06
|1.3323
|1.3305
|1.3340
|-74.20
|21123.42
|3539
|2006.12.05 08:00
|sell
|1770
|1.06
|1.3310
|1.3335
|1.3300
|3540
|2006.12.05 08:02
|sell
|1771
|2.12
|1.3315
|1.3336
|1.3305
|3541
|2006.12.05 08:11
|sell
|1772
|4.24
|1.3319
|1.3336
|1.3309
|3542
|2006.12.05 08:20
|close
|1772
|4.24
|1.3316
|1.3336
|1.3309
|127.20
|21250.62
|3543
|2006.12.05 08:20
|close
|1771
|2.12
|1.3317
|1.3336
|1.3305
|-42.40
|21208.22
|3544
|2006.12.05 08:20
|close
|1770
|1.06
|1.3316
|1.3335
|1.3300
|-63.60
|21144.62
|3545
|2006.12.05 08:20
|sell
|1773
|1.06
|1.3313
|1.3338
|1.3303
|3546
|2006.12.05 08:31
|sell
|1774
|2.12
|1.3317
|1.3338
|1.3307
|3547
|2006.12.05 09:02
|sell
|1775
|4.24
|1.3323
|1.3340
|1.3313
|3548
|2006.12.05 09:15
|close
|1775
|4.24
|1.3319
|1.3340
|1.3313
|169.60
|21314.22
|3549
|2006.12.05 09:16
|close
|1774
|2.12
|1.3320
|1.3338
|1.3307
|-63.60
|21250.62
|3550
|2006.12.05 09:16
|close
|1773
|1.06
|1.3319
|1.3338
|1.3303
|-63.60
|21187.02
|3551
|2006.12.05 13:30
|buy
|1776
|1.06
|1.3347
|1.3322
|1.3357
|3552
|2006.12.05 13:31
|t/p
|1776
|1.06
|1.3357
|1.3322
|1.3357
|106.00
|21293.02
|3553
|2006.12.05 13:31
|buy
|1777
|1.06
|1.3359
|1.3334
|1.3369
|3554
|2006.12.05 13:33
|buy
|1778
|2.12
|1.3354
|1.3333
|1.3364
|3555
|2006.12.05 13:42
|buy
|1779
|4.24
|1.3349
|1.3332
|1.3359
|3556
|2006.12.05 13:47
|buy
|1780
|8.48
|1.3344
|1.3331
|1.3354
|3557
|2006.12.05 13:47
|buy
|1781
|16.96
|1.3339
|1.3330
|1.3349
|3558
|2006.12.05 13:48
|s/l
|1777
|1.06
|1.3334
|1.3334
|1.3369
|-265.00
|21028.02
|3559
|2006.12.05 13:48
|close
|1781
|16.96
|1.3334
|1.3330
|1.3349
|-848.00
|20180.02
|3560
|2006.12.05 13:48
|s/l
|1778
|2.12
|1.3333
|1.3333
|1.3364
|-445.20
|19734.82
|3561
|2006.12.05 13:48
|close
|1780
|8.48
|1.3333
|1.3331
|1.3354
|-932.80
|18802.02
|3562
|2006.12.05 13:48
|close
|1779
|4.24
|1.3334
|1.3332
|1.3359
|-636.00
|18166.02
|3563
|2006.12.05 13:48
|buy
|1782
|0.91
|1.3335
|1.3310
|1.3345
|3564
|2006.12.05 13:50
|buy
|1783
|1.82
|1.3330
|1.3309
|1.3340
|3565
|2006.12.05 14:03
|buy
|1784
|3.64
|1.3323
|1.3306
|1.3333
|3566
|2006.12.05 14:03
|buy
|1785
|7.28
|1.3318
|1.3305
|1.3328
|3567
|2006.12.05 14:05
|close
|1785
|7.28
|1.3323
|1.3305
|1.3328
|364.00
|18530.02
|3568
|2006.12.05 14:05
|close
|1784
|3.64
|1.3322
|1.3306
|1.3333
|-36.40
|18493.62
|3569
|2006.12.05 14:05
|close
|1783
|1.82
|1.3321
|1.3309
|1.3340
|-163.80
|18329.82
|3570
|2006.12.05 14:06
|close
|1782
|0.91
|1.3322
|1.3310
|1.3345
|-118.30
|18211.52
|3571
|2006.12.05 16:00
|sell
|1786
|0.91
|1.3305
|1.3330
|1.3295
|3572
|2006.12.05 16:07
|sell
|1787
|1.82
|1.3310
|1.3331
|1.3300
|3573
|2006.12.05 16:10
|sell
|1788
|3.64
|1.3316
|1.3333
|1.3306
|3574
|2006.12.05 16:30
|sell
|1789
|7.28
|1.3320
|1.3333
|1.3310
|3575
|2006.12.05 16:33
|sell
|1790
|14.56
|1.3325
|1.3334
|1.3315
|3576
|2006.12.05 16:35
|s/l
|1786
|0.91
|1.3330
|1.3330
|1.3295
|-227.50
|17984.02
|3577
|2006.12.05 16:35
|close
|1790
|14.56
|1.3330
|1.3334
|1.3315
|-728.00
|17256.02
|3578
|2006.12.05 16:35
|close
|1789
|7.28
|1.3328
|1.3333
|1.3310
|-582.40
|16673.62
|3579
|2006.12.05 16:36
|close
|1788
|3.64
|1.3327
|1.3333
|1.3306
|-400.40
|16273.22
|3580
|2006.12.05 16:36
|close
|1787
|1.82
|1.3328
|1.3331
|1.3300
|-327.60
|15945.62
|3581
|2006.12.05 19:00
|buy
|1791
|0.80
|1.3326
|1.3301
|1.3336
|3582
|2006.12.05 21:33
|buy
|1792
|1.60
|1.3321
|1.3300
|1.3331
|3583
|2006.12.05 21:38
|buy
|1793
|3.20
|1.3317
|1.3300
|1.3327
|3584
|2006.12.06 00:46
|close
|1793
|3.20
|1.3320
|1.3300
|1.3327
|75.04
|16020.66
|3585
|2006.12.06 00:46
|close
|1792
|1.60
|1.3318
|1.3300
|1.3331
|-58.48
|15962.18
|3586
|2006.12.06 00:48
|close
|1791
|0.80
|1.3320
|1.3301
|1.3336
|-53.24
|15908.94
|3587
|2006.12.06 06:00
|buy
|1794
|0.80
|1.3332
|1.3307
|1.3342
|3588
|2006.12.06 06:58
|buy
|1795
|1.60
|1.3327
|1.3306
|1.3337
|3589
|2006.12.06 07:03
|buy
|1796
|3.20
|1.3321
|1.3304
|1.3331
|3590
|2006.12.06 07:07
|close
|1796
|3.20
|1.3325
|1.3304
|1.3331
|128.00
|16036.94
|3591
|2006.12.06 07:07
|close
|1795
|1.60
|1.3324
|1.3306
|1.3337
|-48.00
|15988.94
|3592
|2006.12.06 07:07
|close
|1794
|0.80
|1.3323
|1.3307
|1.3342
|-72.00
|15916.94
|3593
|2006.12.06 08:00
|sell
|1797
|0.80
|1.3307
|1.3332
|1.3297
|3594
|2006.12.06 08:04
|sell
|1798
|1.60
|1.3312
|1.3333
|1.3302
|3595
|2006.12.06 08:05
|sell
|1799
|3.20
|1.3317
|1.3334
|1.3307
|3596
|2006.12.06 08:06
|close
|1799
|3.20
|1.3314
|1.3334
|1.3307
|96.00
|16012.94
|3597
|2006.12.06 08:06
|close
|1798
|1.60
|1.3315
|1.3333
|1.3302
|-48.00
|15964.94
|3598
|2006.12.06 08:06
|close
|1797
|0.80
|1.3316
|1.3332
|1.3297
|-72.00
|15892.94
|3599
|2006.12.06 08:06
|sell
|1800
|0.79
|1.3313
|1.3338
|1.3303
|3600
|2006.12.06 08:17
|t/p
|1800
|0.79
|1.3303
|1.3338
|1.3303
|79.00
|15971.94
|3601
|2006.12.06 08:17
|sell
|1801
|0.80
|1.3301
|1.3326
|1.3291
|3602
|2006.12.06 08:21
|sell
|1802
|1.60
|1.3306
|1.3327
|1.3296
|3603
|2006.12.06 08:32
|t/p
|1802
|1.60
|1.3296
|1.3327
|1.3296
|160.00
|16131.94
|3604
|2006.12.06 08:32
|close
|1801
|0.80
|1.3296
|1.3326
|1.3291
|40.00
|16171.94
|3605
|2006.12.07 05:00
|buy
|1803
|0.81
|1.3309
|1.3284
|1.3319
|3606
|2006.12.07 05:19
|buy
|1804
|1.62
|1.3304
|1.3283
|1.3314
|3607
|2006.12.07 05:42
|buy
|1805
|3.24
|1.3299
|1.3282
|1.3309
|3608
|2006.12.07 05:42
|close
|1805
|3.24
|1.3302
|1.3282
|1.3309
|97.20
|16269.14
|3609
|2006.12.07 05:42
|close
|1804
|1.62
|1.3301
|1.3283
|1.3314
|-48.60
|16220.54
|3610
|2006.12.07 05:42
|close
|1803
|0.81
|1.3300
|1.3284
|1.3319
|-72.90
|16147.64
|3611
|2006.12.07 12:30
|sell
|1806
|0.81
|1.3290
|1.3315
|1.3280
|3612
|2006.12.07 12:50
|sell
|1807
|1.62
|1.3295
|1.3316
|1.3285
|3613
|2006.12.07 13:01
|sell
|1808
|3.24
|1.3299
|1.3316
|1.3289
|3614
|2006.12.07 13:15
|close
|1808
|3.24
|1.3295
|1.3316
|1.3289
|129.60
|16277.24
|3615
|2006.12.07 13:15
|close
|1807
|1.62
|1.3296
|1.3316
|1.3285
|-16.20
|16261.04
|3616
|2006.12.07 13:15
|close
|1806
|0.81
|1.3295
|1.3315
|1.3280
|-40.50
|16220.54
|3617
|2006.12.07 15:00
|buy
|1809
|0.81
|1.3302
|1.3277
|1.3312
|3618
|2006.12.07 15:00
|buy
|1810
|1.62
|1.3298
|1.3277
|1.3308
|3619
|2006.12.07 15:13
|buy
|1811
|3.24
|1.3293
|1.3276
|1.3303
|3620
|2006.12.07 15:15
|buy
|1812
|6.48
|1.3288
|1.3275
|1.3298
|3621
|2006.12.07 15:20
|close
|1812
|6.48
|1.3292
|1.3275
|1.3298
|259.20
|16479.74
|3622
|2006.12.07 15:20
|close
|1811
|3.24
|1.3291
|1.3276
|1.3303
|-64.80
|16414.94
|3623
|2006.12.07 15:20
|close
|1810
|1.62
|1.3292
|1.3277
|1.3308
|-97.20
|16317.74
|3624
|2006.12.07 15:20
|close
|1809
|0.81
|1.3290
|1.3277
|1.3312
|-97.20
|16220.54
|3625
|2006.12.07 15:20
|buy
|1813
|0.81
|1.3293
|1.3268
|1.3303
|3626
|2006.12.07 19:29
|buy
|1814
|1.62
|1.3288
|1.3267
|1.3298
|3627
|2006.12.07 19:32
|buy
|1815
|3.24
|1.3283
|1.3266
|1.3293
|3628
|2006.12.07 19:40
|buy
|1816
|6.48
|1.3278
|1.3265
|1.3288
|3629
|2006.12.07 19:52
|close
|1816
|6.48
|1.3282
|1.3265
|1.3288
|259.20
|16479.74
|3630
|2006.12.07 19:53
|close
|1815
|3.24
|1.3281
|1.3266
|1.3293
|-64.80
|16414.94
|3631
|2006.12.07 19:53
|close
|1814
|1.62
|1.3282
|1.3267
|1.3298
|-97.20
|16317.74
|3632
|2006.12.07 19:53
|close
|1813
|0.81
|1.3281
|1.3268
|1.3303
|-97.20
|16220.54
|3633
|2006.12.08 14:00
|buy
|1817
|0.81
|1.3336
|1.3311
|1.3346
|3634
|2006.12.08 14:15
|t/p
|1817
|0.81
|1.3346
|1.3311
|1.3346
|81.00
|16301.54
|3635
|2006.12.08 14:15
|buy
|1818
|0.82
|1.3348
|1.3323
|1.3358
|3636
|2006.12.08 14:17
|buy
|1819
|1.64
|1.3343
|1.3322
|1.3353
|3637
|2006.12.08 14:22
|buy
|1820
|3.28
|1.3338
|1.3321
|1.3348
|3638
|2006.12.08 14:28
|close
|1820
|3.28
|1.3341
|1.3321
|1.3348
|98.40
|16399.94
|3639
|2006.12.08 14:28
|close
|1819
|1.64
|1.3340
|1.3322
|1.3353
|-49.20
|16350.74
|3640
|2006.12.08 14:28
|close
|1818
|0.82
|1.3341
|1.3323
|1.3358
|-57.40
|16293.34
|3641
|2006.12.08 14:28
|buy
|1821
|0.81
|1.3342
|1.3317
|1.3352
|3642
|2006.12.08 14:37
|buy
|1822
|1.62
|1.3338
|1.3317
|1.3348
|3643
|2006.12.08 15:01
|t/p
|1822
|1.62
|1.3348
|1.3317
|1.3348
|162.00
|16455.34
|3644
|2006.12.08 15:01
|close
|1821
|0.81
|1.3348
|1.3317
|1.3352
|48.60
|16503.94
|3645
|2006.12.08 17:30
|sell
|1823
|0.83
|1.3216
|1.3241
|1.3206
|3646
|2006.12.08 17:31
|sell
|1824
|1.66
|1.3221
|1.3242
|1.3211
|3647
|2006.12.08 17:38
|sell
|1825
|3.32
|1.3226
|1.3243
|1.3216
|3648
|2006.12.08 17:44
|sell
|1826
|6.64
|1.3231
|1.3244
|1.3221
|3649
|2006.12.08 17:52
|close
|1826
|6.64
|1.3226
|1.3244
|1.3221
|332.00
|16835.94
|3650
|2006.12.08 17:53
|close
|1825
|3.32
|1.3227
|1.3243
|1.3216
|-33.20
|16802.74
|3651
|2006.12.08 17:53
|close
|1824
|1.66
|1.3226
|1.3242
|1.3211
|-83.00
|16719.74
|3652
|2006.12.08 17:53
|close
|1823
|0.83
|1.3227
|1.3241
|1.3206
|-91.30
|16628.44
|3653
|2006.12.08 17:53
|sell
|1827
|0.83
|1.3226
|1.3251
|1.3216
|3654
|2006.12.08 18:16
|t/p
|1827
|0.83
|1.3216
|1.3251
|1.3216
|83.00
|16711.44
|3655
|2006.12.11 15:30
|buy
|1828
|0.84
|1.3204
|1.3179
|1.3214
|3656
|2006.12.11 15:44
|t/p
|1828
|0.84
|1.3214
|1.3179
|1.3214
|84.00
|16795.44
|3657
|2006.12.11 15:44
|buy
|1829
|0.84
|1.3216
|1.3191
|1.3226
|3658
|2006.12.11 16:31
|t/p
|1829
|0.84
|1.3226
|1.3191
|1.3226
|84.00
|16879.44
|3659
|2006.12.12 12:00
|sell
|1830
|0.84
|1.3236
|1.3261
|1.3226
|3660
|2006.12.12 12:11
|sell
|1831
|1.68
|1.3241
|1.3262
|1.3231
|3661
|2006.12.12 12:54
|sell
|1832
|3.36
|1.3246
|1.3263
|1.3236
|3662
|2006.12.12 12:55
|sell
|1833
|6.72
|1.3251
|1.3264
|1.3241
|3663
|2006.12.12 13:07
|close
|1833
|6.72
|1.3247
|1.3264
|1.3241
|268.80
|17148.24
|3664
|2006.12.12 13:07
|close
|1832
|3.36
|1.3248
|1.3263
|1.3236
|-67.20
|17081.04
|3665
|2006.12.12 13:07
|close
|1831
|1.68
|1.3249
|1.3262
|1.3231
|-134.40
|16946.64
|3666
|2006.12.12 13:07
|close
|1830
|0.84
|1.3248
|1.3261
|1.3226
|-100.80
|16845.84
|3667
|2006.12.12 13:08
|buy
|1834
|0.84
|1.3247
|1.3222
|1.3257
|3668
|2006.12.12 13:20
|buy
|1835
|1.68
|1.3242
|1.3221
|1.3252
|3669
|2006.12.12 13:30
|buy
|1836
|3.36
|1.3237
|1.3220
|1.3247
|3670
|2006.12.12 13:30
|buy
|1837
|6.72
|1.3232
|1.3219
|1.3242
|3671
|2006.12.12 13:30
|buy
|1838
|13.44
|1.3225
|1.3216
|1.3235
|3672
|2006.12.12 13:30
|s/l
|1834
|0.84
|1.3222
|1.3222
|1.3257
|-210.00
|16635.84
|3673
|2006.12.12 13:30
|s/l
|1835
|1.68
|1.3221
|1.3221
|1.3252
|-352.80
|16283.04
|3674
|2006.12.12 13:30
|close
|1838
|13.44
|1.3221
|1.3216
|1.3235
|-537.60
|15745.44
|3675
|2006.12.12 13:30
|s/l
|1836
|3.36
|1.3220
|1.3220
|1.3247
|-571.20
|15174.24
|3676
|2006.12.12 13:30
|s/l
|1837
|6.72
|1.3219
|1.3219
|1.3242
|-873.60
|14300.64
|3677
|2006.12.12 14:00
|sell
|1839
|0.72
|1.3226
|1.3251
|1.3216
|3678
|2006.12.12 14:05
|sell
|1840
|1.44
|1.3231
|1.3252
|1.3221
|3679
|2006.12.12 14:06
|sell
|1841
|2.88
|1.3236
|1.3253
|1.3226
|3680
|2006.12.12 14:08
|close
|1841
|2.88
|1.3232
|1.3253
|1.3226
|115.20
|14415.84
|3681
|2006.12.12 14:08
|close
|1840
|1.44
|1.3233
|1.3252
|1.3221
|-28.80
|14387.04
|3682
|2006.12.12 14:08
|close
|1839
|0.72
|1.3231
|1.3251
|1.3216
|-36.00
|14351.04
|3683
|2006.12.12 14:08
|sell
|1842
|0.72
|1.3227
|1.3252
|1.3217
|3684
|2006.12.12 14:10
|sell
|1843
|1.44
|1.3232
|1.3253
|1.3222
|3685
|2006.12.12 14:26
|sell
|1844
|2.88
|1.3236
|1.3253
|1.3226
|3686
|2006.12.12 14:29
|close
|1844
|2.88
|1.3233
|1.3253
|1.3226
|86.40
|14437.44
|3687
|2006.12.12 14:29
|close
|1843
|1.44
|1.3234
|1.3253
|1.3222
|-28.80
|14408.64
|3688
|2006.12.12 14:29
|close
|1842
|0.72
|1.3233
|1.3252
|1.3217
|-43.20
|14365.44
|3689
|2006.12.12 14:29
|sell
|1845
|0.72
|1.3232
|1.3257
|1.3222
|3690
|2006.12.12 14:33
|sell
|1846
|1.44
|1.3236
|1.3257
|1.3226
|3691
|2006.12.12 14:36
|sell
|1847
|2.88
|1.3241
|1.3258
|1.3231
|3692
|2006.12.12 14:36
|sell
|1848
|5.76
|1.3247
|1.3260
|1.3237
|3693
|2006.12.12 14:37
|sell
|1849
|11.52
|1.3252
|1.3261
|1.3242
|3694
|2006.12.12 14:37
|s/l
|1845
|0.72
|1.3257
|1.3257
|1.3222
|-180.00
|14185.44
|3695
|2006.12.12 14:37
|s/l
|1846
|1.44
|1.3257
|1.3257
|1.3226
|-302.40
|13883.04
|3696
|2006.12.12 14:37
|close
|1849
|11.52
|1.3258
|1.3261
|1.3242
|-691.20
|13191.84
|3697
|2006.12.12 14:37
|s/l
|1847
|2.88
|1.3258
|1.3258
|1.3231
|-489.60
|12702.24
|3698
|2006.12.12 14:37
|close
|1848
|5.76
|1.3259
|1.3260
|1.3237
|-691.20
|12011.04
|3699
|2006.12.12 19:30
|buy
|1850
|0.60
|1.3270
|1.3245
|1.3280
|3700
|2006.12.12 19:30
|buy
|1851
|1.20
|1.3264
|1.3243
|1.3274
|3701
|2006.12.12 19:32
|t/p
|1851
|1.20
|1.3274
|1.3243
|1.3274
|120.00
|12131.04
|3702
|2006.12.12 19:32
|close
|1850
|0.60
|1.3275
|1.3245
|1.3280
|30.00
|12161.04
|3703
|2006.12.12 19:32
|buy
|1852
|0.61
|1.3276
|1.3251
|1.3286
|3704
|2006.12.12 19:33
|t/p
|1852
|0.61
|1.3286
|1.3251
|1.3286
|61.00
|12222.04
|3705
|2006.12.12 19:33
|buy
|1853
|0.61
|1.3288
|1.3263
|1.3298
|3706
|2006.12.12 19:34
|buy
|1854
|1.22
|1.3283
|1.3262
|1.3293
|3707
|2006.12.12 19:38
|buy
|1855
|2.44
|1.3277
|1.3260
|1.3287
|3708
|2006.12.12 19:42
|close
|1855
|2.44
|1.3281
|1.3260
|1.3287
|97.60
|12319.64
|3709
|2006.12.12 19:42
|close
|1854
|1.22
|1.3282
|1.3262
|1.3293
|-12.20
|12307.44
|3710
|2006.12.12 19:42
|close
|1853
|0.61
|1.3281
|1.3263
|1.3298
|-42.70
|12264.74
|3711
|2006.12.12 19:42
|buy
|1856
|0.61
|1.3282
|1.3257
|1.3292
|3712
|2006.12.12 19:43
|buy
|1857
|1.22
|1.3278
|1.3257
|1.3288
|3713
|2006.12.12 19:52
|buy
|1858
|2.44
|1.3273
|1.3256
|1.3283
|3714
|2006.12.12 20:02
|close
|1858
|2.44
|1.3276
|1.3256
|1.3283
|73.20
|12337.94
|3715
|2006.12.12 20:02
|close
|1857
|1.22
|1.3274
|1.3257
|1.3288
|-48.80
|12289.14
|3716
|2006.12.12 20:03
|close
|1856
|0.61
|1.3275
|1.3257
|1.3292
|-42.70
|12246.44
|3717
|2006.12.13 10:30
|sell
|1859
|0.61
|1.3267
|1.3292
|1.3257
|3718
|2006.12.13 10:38
|sell
|1860
|1.22
|1.3272
|1.3293
|1.3262
|3719
|2006.12.13 11:14
|sell
|1861
|2.44
|1.3279
|1.3296
|1.3269
|3720
|2006.12.13 11:14
|close
|1861
|2.44
|1.3274
|1.3296
|1.3269
|122.00
|12368.44
|3721
|2006.12.13 11:14
|close
|1860
|1.22
|1.3275
|1.3293
|1.3262
|-36.60
|12331.84
|3722
|2006.12.13 11:14
|close
|1859
|0.61
|1.3276
|1.3292
|1.3257
|-54.90
|12276.94
|3723
|2006.12.14 08:30
|buy
|1862
|0.61
|1.3239
|1.3214
|1.3249
|3724
|2006.12.14 08:36
|buy
|1863
|1.22
|1.3235
|1.3214
|1.3245
|3725
|2006.12.14 09:10
|buy
|1864
|2.44
|1.3230
|1.3213
|1.3240
|3726
|2006.12.14 09:13
|close
|1864
|2.44
|1.3234
|1.3213
|1.3240
|97.60
|12374.54
|3727
|2006.12.14 09:13
|close
|1863
|1.22
|1.3233
|1.3214
|1.3245
|-24.40
|12350.14
|3728
|2006.12.14 09:13
|close
|1862
|0.61
|1.3234
|1.3214
|1.3249
|-30.50
|12319.64
|3729
|2006.12.14 12:00
|sell
|1865
|0.62
|1.3184
|1.3209
|1.3174
|3730
|2006.12.14 12:08
|sell
|1866
|1.24
|1.3189
|1.3210
|1.3179
|3731
|2006.12.14 12:13
|sell
|1867
|2.48
|1.3195
|1.3212
|1.3185
|3732
|2006.12.14 12:30
|close
|1867
|2.48
|1.3190
|1.3212
|1.3185
|124.00
|12443.64
|3733
|2006.12.14 12:30
|close
|1866
|1.24
|1.3191
|1.3210
|1.3179
|-24.80
|12418.84
|3734
|2006.12.14 12:31
|close
|1865
|0.62
|1.3190
|1.3209
|1.3174
|-37.20
|12381.64
|3735
|2006.12.18 09:00
|buy
|1868
|0.62
|1.3105
|1.3080
|1.3115
|3736
|2006.12.18 09:07
|buy
|1869
|1.24
|1.3100
|1.3079
|1.3110
|3737
|2006.12.18 09:15
|buy
|1870
|2.48
|1.3096
|1.3079
|1.3106
|3738
|2006.12.18 09:25
|buy
|1871
|4.96
|1.3091
|1.3078
|1.3101
|3739
|2006.12.18 09:26
|close
|1871
|4.96
|1.3095
|1.3078
|1.3101
|198.40
|12580.04
|3740
|2006.12.18 09:26
|close
|1870
|2.48
|1.3094
|1.3079
|1.3106
|-49.60
|12530.44
|3741
|2006.12.18 09:26
|close
|1869
|1.24
|1.3095
|1.3079
|1.3110
|-62.00
|12468.44
|3742
|2006.12.18 09:26
|close
|1868
|0.62
|1.3094
|1.3080
|1.3115
|-68.20
|12400.24
|3743
|2006.12.18 09:27
|buy
|1872
|0.62
|1.3097
|1.3072
|1.3107
|3744
|2006.12.18 10:40
|buy
|1873
|1.24
|1.3093
|1.3072
|1.3103
|3745
|2006.12.18 13:35
|t/p
|1873
|1.24
|1.3103
|1.3072
|1.3103
|124.00
|12524.24
|3746
|2006.12.18 13:35
|close
|1872
|0.62
|1.3103
|1.3072
|1.3107
|37.20
|12561.44
|3747
|2006.12.18 21:00
|buy
|1874
|0.63
|1.3098
|1.3073
|1.3108
|3748
|2006.12.18 22:06
|buy
|1875
|1.26
|1.3092
|1.3071
|1.3102
|3749
|2006.12.18 22:26
|t/p
|1875
|1.26
|1.3102
|1.3071
|1.3102
|126.00
|12687.44
|3750
|2006.12.18 22:26
|close
|1874
|0.63
|1.3102
|1.3073
|1.3108
|25.20
|12712.64
|3751
|2006.12.19 05:30
|sell
|1876
|0.64
|1.3085
|1.3110
|1.3075
|3752
|2006.12.19 06:14
|sell
|1877
|1.28
|1.3091
|1.3112
|1.3081
|3753
|2006.12.19 06:22
|sell
|1878
|2.56
|1.3095
|1.3112
|1.3085
|3754
|2006.12.19 06:31
|close
|1878
|2.56
|1.3092
|1.3112
|1.3085
|76.80
|12789.44
|3755
|2006.12.19 06:31
|close
|1877
|1.28
|1.3093
|1.3112
|1.3081
|-25.60
|12763.84
|3756
|2006.12.19 06:32
|close
|1876
|0.64
|1.3092
|1.3110
|1.3075
|-44.80
|12719.04
|3757
|2006.12.19 08:00
|buy
|1879
|0.64
|1.3121
|1.3096
|1.3131
|3758
|2006.12.19 08:01
|buy
|1880
|1.28
|1.3116
|1.3095
|1.3126
|3759
|2006.12.19 08:05
|t/p
|1880
|1.28
|1.3126
|1.3095
|1.3126
|128.00
|12847.04
|3760
|2006.12.19 08:05
|close
|1879
|0.64
|1.3126
|1.3096
|1.3131
|32.00
|12879.04
|3761
|2006.12.19 08:05
|buy
|1881
|0.64
|1.3126
|1.3101
|1.3136
|3762
|2006.12.19 08:09
|t/p
|1881
|0.64
|1.3136
|1.3101
|1.3136
|64.00
|12943.04
|3763
|2006.12.19 08:09
|buy
|1882
|0.65
|1.3138
|1.3113
|1.3148
|3764
|2006.12.19 08:09
|buy
|1883
|1.30
|1.3133
|1.3112
|1.3143
|3765
|2006.12.19 08:15
|buy
|1884
|2.60
|1.3128
|1.3111
|1.3138
|3766
|2006.12.19 08:15
|close
|1884
|2.60
|1.3131
|1.3111
|1.3138
|78.00
|13021.04
|3767
|2006.12.19 08:15
|close
|1883
|1.30
|1.3130
|1.3112
|1.3143
|-39.00
|12982.04
|3768
|2006.12.19 08:15
|close
|1882
|0.65
|1.3131
|1.3113
|1.3148
|-45.50
|12936.54
|3769
|2006.12.19 08:15
|buy
|1885
|0.65
|1.3134
|1.3109
|1.3144
|3770
|2006.12.19 08:22
|buy
|1886
|1.30
|1.3129
|1.3108
|1.3139
|3771
|2006.12.19 08:51
|t/p
|1886
|1.30
|1.3139
|1.3108
|1.3139
|130.00
|13066.54
|3772
|2006.12.19 08:51
|close
|1885
|0.65
|1.3139
|1.3109
|1.3144
|32.50
|13099.04
|3773
|2006.12.20 15:00
|sell
|1887
|0.65
|1.3196
|1.3221
|1.3186
|3774
|2006.12.20 15:00
|sell
|1888
|1.30
|1.3201
|1.3222
|1.3191
|3775
|2006.12.20 15:09
|sell
|1889
|2.60
|1.3206
|1.3223
|1.3196
|3776
|2006.12.20 15:17
|sell
|1890
|5.20
|1.3211
|1.3224
|1.3201
|3777
|2006.12.20 15:20
|sell
|1891
|10.40
|1.3216
|1.3225
|1.3206
|3778
|2006.12.20 15:33
|close
|1891
|10.40
|1.3211
|1.3225
|1.3206
|520.00
|13619.04
|3779
|2006.12.20 15:33
|close
|1890
|5.20
|1.3210
|1.3224
|1.3201
|52.00
|13671.04
|3780
|2006.12.20 15:33
|close
|1889
|2.60
|1.3211
|1.3223
|1.3196
|-130.00
|13541.04
|3781
|2006.12.20 15:33
|close
|1888
|1.30
|1.3210
|1.3222
|1.3191
|-117.00
|13424.04
|3782
|2006.12.20 15:33
|close
|1887
|0.65
|1.3208
|1.3221
|1.3186
|-78.00
|13346.04
|3783
|2006.12.21 06:30
|buy
|1892
|0.67
|1.3194
|1.3169
|1.3204
|3784
|2006.12.21 06:30
|buy
|1893
|1.34
|1.3186
|1.3165
|1.3196
|3785
|2006.12.21 07:36
|t/p
|1893
|1.34
|1.3196
|1.3165
|1.3196
|134.00
|13480.04
|3786
|2006.12.21 07:36
|close
|1892
|0.67
|1.3196
|1.3169
|1.3204
|13.40
|13493.44
|3787
|2006.12.21 07:36
|buy
|1894
|0.67
|1.3197
|1.3172
|1.3207
|3788
|2006.12.21 07:44
|t/p
|1894
|0.67
|1.3207
|1.3172
|1.3207
|67.00
|13560.44
|3789
|2006.12.21 07:44
|buy
|1895
|0.68
|1.3209
|1.3184
|1.3219
|3790
|2006.12.21 07:59
|buy
|1896
|1.36
|1.3204
|1.3183
|1.3214
|3791
|2006.12.21 08:15
|buy
|1897
|2.72
|1.3199
|1.3182
|1.3209
|3792
|2006.12.21 08:15
|buy
|1898
|5.44
|1.3195
|1.3182
|1.3205
|3793
|2006.12.21 08:18
|close
|1898
|5.44
|1.3199
|1.3182
|1.3205
|217.60
|13778.04
|3794
|2006.12.21 08:18
|close
|1897
|2.72
|1.3198
|1.3182
|1.3209
|-27.20
|13750.84
|3795
|2006.12.21 08:18
|close
|1896
|1.36
|1.3197
|1.3183
|1.3214
|-95.20
|13655.64
|3796
|2006.12.21 08:19
|close
|1895
|0.68
|1.3198
|1.3184
|1.3219
|-74.80
|13580.84
|3797
|2006.12.21 11:30
|sell
|1899
|0.68
|1.3178
|1.3203
|1.3168
|3798
|2006.12.21 13:08
|sell
|1900
|1.36
|1.3183
|1.3204
|1.3173
|3799
|2006.12.21 13:16
|t/p
|1900
|1.36
|1.3173
|1.3204
|1.3173
|136.00
|13716.84
|3800
|2006.12.21 13:16
|close
|1899
|0.68
|1.3173
|1.3203
|1.3168
|34.00
|13750.84
|3801
|2006.12.22 00:00
|buy
|1901
|0.69
|1.3181
|1.3156
|1.3191
|3802
|2006.12.22 03:18
|t/p
|1901
|0.69
|1.3191
|1.3156
|1.3191
|69.00
|13819.84
|3803
|2006.12.22 15:00
|sell
|1902
|0.69
|1.3173
|1.3198
|1.3163
|3804
|2006.12.22 15:01
|t/p
|1902
|0.69
|1.3163
|1.3198
|1.3163
|69.00
|13888.84
|3805
|2006.12.22 15:01
|sell
|1903
|0.69
|1.3161
|1.3186
|1.3151
|3806
|2006.12.22 15:13
|sell
|1904
|1.38
|1.3166
|1.3187
|1.3156
|3807
|2006.12.22 15:24
|t/p
|1904
|1.38
|1.3156
|1.3187
|1.3156
|138.00
|14026.84
|3808
|2006.12.22 15:24
|close
|1903
|0.69
|1.3155
|1.3186
|1.3151
|41.40
|14068.24
|3809
|2006.12.22 15:24
|sell
|1905
|0.70
|1.3154
|1.3179
|1.3144
|3810
|2006.12.22 15:24
|sell
|1906
|1.40
|1.3158
|1.3179
|1.3148
|3811
|2006.12.22 15:35
|sell
|1907
|2.80
|1.3163
|1.3180
|1.3153
|3812
|2006.12.22 15:37
|close
|1907
|2.80
|1.3160
|1.3180
|1.3153
|84.00
|14152.24
|3813
|2006.12.22 15:37
|close
|1906
|1.40
|1.3161
|1.3179
|1.3148
|-42.00
|14110.24
|3814
|2006.12.22 15:37
|close
|1905
|0.70
|1.3160
|1.3179
|1.3144
|-42.00
|14068.24
|3815
|2006.12.27 03:30
|buy
|1908
|0.70
|1.3129
|1.3104
|1.3139
|3816
|2006.12.27 04:13
|buy
|1909
|1.40
|1.3124
|1.3103
|1.3134
|3817
|2006.12.27 05:10
|t/p
|1909
|1.40
|1.3134
|1.3103
|1.3134
|140.00
|14208.24
|3818
|2006.12.27 05:10
|close
|1908
|0.70
|1.3134
|1.3104
|1.3139
|35.00
|14243.24
|3819
|2006.12.27 17:00
|sell
|1910
|0.71
|1.3126
|1.3151
|1.3116
|3820
|2006.12.27 20:27
|t/p
|1910
|0.71
|1.3116
|1.3151
|1.3116
|71.00
|14314.24
|3821
|2006.12.28 09:00
|buy
|1911
|0.72
|1.3132
|1.3107
|1.3142
|3822
|2006.12.28 09:02
|buy
|1912
|1.44
|1.3127
|1.3106
|1.3137
|3823
|2006.12.28 09:03
|t/p
|1912
|1.44
|1.3137
|1.3106
|1.3137
|144.00
|14458.24
|3824
|2006.12.28 09:03
|close
|1911
|0.72
|1.3137
|1.3107
|1.3142
|36.00
|14494.24
|3825
|2006.12.28 09:03
|buy
|1913
|0.72
|1.3138
|1.3113
|1.3148
|3826
|2006.12.28 09:08
|buy
|1914
|1.44
|1.3134
|1.3113
|1.3144
|3827
|2006.12.28 09:29
|t/p
|1914
|1.44
|1.3144
|1.3113
|1.3144
|144.00
|14638.24
|3828
|2006.12.28 09:29
|close
|1913
|0.72
|1.3144
|1.3113
|1.3148
|43.20
|14681.44
|3829
|2006.12.28 09:29
|buy
|1915
|0.73
|1.3145
|1.3120
|1.3155
|3830
|2006.12.28 10:00
|buy
|1916
|1.46
|1.3139
|1.3118
|1.3149
|3831
|2006.12.28 11:12
|t/p
|1916
|1.46
|1.3149
|1.3118
|1.3149
|146.00
|14827.44
|3832
|2006.12.28 11:12
|close
|1915
|0.73
|1.3149
|1.3120
|1.3155
|29.20
|14856.64
|3833
|2006.12.29 00:00
|sell
|1917
|0.74
|1.3145
|1.3170
|1.3135
|3834
|2006.12.29 02:56
|sell
|1918
|1.48
|1.3150
|1.3171
|1.3140
|3835
|2006.12.29 03:49
|sell
|1919
|2.96
|1.3155
|1.3172
|1.3145
|3836
|2006.12.29 03:57
|close
|1919
|2.96
|1.3152
|1.3172
|1.3145
|88.80
|14945.44
|3837
|2006.12.29 03:57
|close
|1918
|1.48
|1.3153
|1.3171
|1.3140
|-44.40
|14901.04
|3838
|2006.12.29 03:57
|close
|1917
|0.74
|1.3152
|1.3170
|1.3135
|-51.80
|14849.24
|3839
|2006.12.29 04:30
|buy
|1920
|0.74
|1.3161
|1.3136
|1.3171
|3840
|2006.12.29 04:50
|buy
|1921
|1.48
|1.3157
|1.3136
|1.3167
|3841
|2006.12.29 05:38
|t/p
|1921
|1.48
|1.3167
|1.3136
|1.3167
|148.00
|14997.24
|3842
|2006.12.29 05:38
|close
|1920
|0.74
|1.3169
|1.3136
|1.3171
|59.20
|15056.44
|3843
|2007.01.03 09:30
|sell
|1922
|0.75
|1.3260
|1.3285
|1.3250
|3844
|2007.01.03 10:09
|t/p
|1922
|0.75
|1.3250
|1.3285
|1.3250
|75.00
|15131.44
|3845
|2007.01.05 10:30
|buy
|1923
|0.76
|1.3100
|1.3075
|1.3110
|3846
|2007.01.05 10:35
|buy
|1924
|1.52
|1.3095
|1.3074
|1.3105
|3847
|2007.01.05 11:47
|buy
|1925
|3.04
|1.3089
|1.3072
|1.3099
|3848
|2007.01.05 11:55
|close
|1925
|3.04
|1.3093
|1.3072
|1.3099
|121.60
|15253.04
|3849
|2007.01.05 11:55
|close
|1924
|1.52
|1.3092
|1.3074
|1.3105
|-45.60
|15207.44
|3850
|2007.01.05 11:55
|close
|1923
|0.76
|1.3091
|1.3075
|1.3110
|-68.40
|15139.04
|3851
|2007.01.08 17:30
|buy
|1926
|0.76
|1.3024
|1.2999
|1.3034
|3852
|2007.01.08 17:45
|buy
|1927
|1.52
|1.3018
|1.2997
|1.3028
|3853
|2007.01.08 18:02
|t/p
|1927
|1.52
|1.3028
|1.2997
|1.3028
|152.00
|15291.04
|3854
|2007.01.08 18:02
|close
|1926
|0.76
|1.3029
|1.2999
|1.3034
|38.00
|15329.04
|3855
|2007.01.09 12:30
|sell
|1928
|0.77
|1.3014
|1.3039
|1.3004
|3856
|2007.01.09 12:49
|sell
|1929
|1.54
|1.3018
|1.3039
|1.3008
|3857
|2007.01.09 13:28
|sell
|1930
|3.08
|1.3023
|1.3040
|1.3013
|3858
|2007.01.09 13:29
|sell
|1931
|6.16
|1.3029
|1.3042
|1.3019
|3859
|2007.01.09 13:31
|close
|1931
|6.16
|1.3023
|1.3042
|1.3019
|369.60
|15698.64
|3860
|2007.01.09 13:31
|close
|1930
|3.08
|1.3024
|1.3040
|1.3013
|-30.80
|15667.84
|3861
|2007.01.09 13:31
|close
|1929
|1.54
|1.3022
|1.3039
|1.3008
|-61.60
|15606.24
|3862
|2007.01.09 13:31
|close
|1928
|0.77
|1.3023
|1.3039
|1.3004
|-69.30
|15536.94
|3863
|2007.01.10 11:30
|buy
|1932
|0.78
|1.2995
|1.2970
|1.3005
|3864
|2007.01.10 12:35
|buy
|1933
|1.56
|1.2989
|1.2968
|1.2999
|3865
|2007.01.10 13:14
|buy
|1934
|3.12
|1.2984
|1.2967
|1.2994
|3866
|2007.01.10 13:15
|close
|1934
|3.12
|1.2988
|1.2967
|1.2994
|124.80
|15661.74
|3867
|2007.01.10 13:15
|close
|1933
|1.56
|1.2986
|1.2968
|1.2999
|-46.80
|15614.94
|3868
|2007.01.10 13:16
|close
|1932
|0.78
|1.2985
|1.2970
|1.3005
|-78.00
|15536.94
|3869
|2007.01.10 14:00
|sell
|1935
|0.78
|1.2975
|1.3000
|1.2965
|3870
|2007.01.10 14:00
|sell
|1936
|1.56
|1.2981
|1.3002
|1.2971
|3871
|2007.01.10 14:13
|t/p
|1936
|1.56
|1.2971
|1.3002
|1.2971
|156.00
|15692.94
|3872
|2007.01.10 14:13
|close
|1935
|0.78
|1.2971
|1.3000
|1.2965
|31.20
|15724.14
|3873
|2007.01.10 14:13
|sell
|1937
|0.79
|1.2968
|1.2993
|1.2958
|3874
|2007.01.10 14:16
|sell
|1938
|1.58
|1.2973
|1.2994
|1.2963
|3875
|2007.01.10 14:45
|t/p
|1938
|1.58
|1.2963
|1.2994
|1.2963
|158.00
|15882.14
|3876
|2007.01.10 14:45
|close
|1937
|0.79
|1.2962
|1.2993
|1.2958
|47.40
|15929.54
|3877
|2007.01.11 05:30
|buy
|1939
|0.80
|1.2959
|1.2934
|1.2969
|3878
|2007.01.11 05:55
|buy
|1940
|1.60
|1.2955
|1.2934
|1.2965
|3879
|2007.01.11 07:23
|buy
|1941
|3.20
|1.2950
|1.2933
|1.2960
|3880
|2007.01.11 07:27
|buy
|1942
|6.40
|1.2945
|1.2932
|1.2955
|3881
|2007.01.11 07:33
|close
|1942
|6.40
|1.2949
|1.2932
|1.2955
|256.00
|16185.54
|3882
|2007.01.11 07:34
|close
|1941
|3.20
|1.2950
|1.2933
|1.2960
|0.00
|16185.54
|3883
|2007.01.11 07:34
|close
|1940
|1.60
|1.2949
|1.2934
|1.2965
|-96.00
|16089.54
|3884
|2007.01.11 07:34
|close
|1939
|0.80
|1.2950
|1.2934
|1.2969
|-72.00
|16017.54
|3885
|2007.01.11 14:30
|sell
|1943
|0.80
|1.2922
|1.2947
|1.2912
|3886
|2007.01.11 14:46
|sell
|1944
|1.60
|1.2928
|1.2949
|1.2918
|3887
|2007.01.11 14:52
|sell
|1945
|3.20
|1.2933
|1.2950
|1.2923
|3888
|2007.01.11 14:58
|close
|1945
|3.20
|1.2929
|1.2950
|1.2923
|128.00
|16145.54
|3889
|2007.01.11 14:58
|close
|1944
|1.60
|1.2927
|1.2949
|1.2918
|16.00
|16161.54
|3890
|2007.01.11 14:58
|close
|1943
|0.80
|1.2928
|1.2947
|1.2912
|-48.00
|16113.54
|3891
|2007.01.11 14:59
|sell
|1946
|0.81
|1.2925
|1.2950
|1.2915
|3892
|2007.01.11 15:03
|t/p
|1946
|0.81
|1.2915
|1.2950
|1.2915
|81.00
|16194.54
|3893
|2007.01.12 10:00
|buy
|1947
|0.81
|1.2906
|1.2881
|1.2916
|3894
|2007.01.12 11:49
|buy
|1948
|1.62
|1.2900
|1.2879
|1.2910
|3895
|2007.01.12 12:25
|buy
|1949
|3.24
|1.2895
|1.2878
|1.2905
|3896
|2007.01.12 12:35
|close
|1949
|3.24
|1.2899
|1.2878
|1.2905
|129.60
|16324.14
|3897
|2007.01.12 12:35
|close
|1948
|1.62
|1.2898
|1.2879
|1.2910
|-32.40
|16291.74
|3898
|2007.01.12 12:36
|close
|1947
|0.81
|1.2899
|1.2881
|1.2916
|-56.70
|16235.04
|3899
|2007.01.12 14:30
|buy
|1950
|0.81
|1.2922
|1.2897
|1.2932
|3900
|2007.01.12 14:33
|buy
|1951
|1.62
|1.2917
|1.2896
|1.2927
|3901
|2007.01.12 14:37
|t/p
|1951
|1.62
|1.2927
|1.2896
|1.2927
|162.00
|16397.04
|3902
|2007.01.12 14:37
|close
|1950
|0.81
|1.2927
|1.2897
|1.2932
|40.50
|16437.54
|3903
|2007.01.12 14:37
|buy
|1952
|0.82
|1.2928
|1.2903
|1.2938
|3904
|2007.01.12 14:52
|buy
|1953
|1.64
|1.2920
|1.2899
|1.2930
|3905
|2007.01.12 15:00
|t/p
|1953
|1.64
|1.2930
|1.2899
|1.2930
|164.00
|16601.54
|3906
|2007.01.12 15:00
|close
|1952
|0.82
|1.2930
|1.2903
|1.2938
|16.40
|16617.94
|3907
|2007.01.15 20:00
|sell
|1954
|0.83
|1.2936
|1.2961
|1.2926
|3908
|2007.01.15 21:08
|sell
|1955
|1.66
|1.2941
|1.2962
|1.2931
|3909
|2007.01.15 22:15
|t/p
|1955
|1.66
|1.2931
|1.2962
|1.2931
|166.00
|16783.94
|3910
|2007.01.15 22:15
|close
|1954
|0.83
|1.2931
|1.2961
|1.2926
|41.50
|16825.44
|3911
|2007.01.16 00:00
|sell
|1956
|0.84
|1.2933
|1.2958
|1.2923
|3912
|2007.01.16 00:12
|sell
|1957
|1.68
|1.2937
|1.2958
|1.2927
|3913
|2007.01.16 00:58
|t/p
|1957
|1.68
|1.2927
|1.2958
|1.2927
|168.00
|16993.44
|3914
|2007.01.16 00:58
|close
|1956
|0.84
|1.2927
|1.2958
|1.2923
|50.40
|17043.84
|3915
|2007.01.16 05:00
|buy
|1958
|0.85
|1.2941
|1.2916
|1.2951
|3916
|2007.01.16 05:50
|t/p
|1958
|0.85
|1.2951
|1.2916
|1.2951
|85.00
|17128.84
|3917
|2007.01.16 16:00
|sell
|1959
|0.86
|1.2930
|1.2955
|1.2920
|3918
|2007.01.16 16:21
|sell
|1960
|1.72
|1.2934
|1.2955
|1.2924
|3919
|2007.01.16 16:30
|sell
|1961
|3.44
|1.2939
|1.2956
|1.2929
|3920
|2007.01.16 16:31
|close
|1961
|3.44
|1.2936
|1.2956
|1.2929
|103.20
|17232.04
|3921
|2007.01.16 16:31
|close
|1960
|1.72
|1.2937
|1.2955
|1.2924
|-51.60
|17180.44
|3922
|2007.01.16 16:32
|close
|1959
|0.86
|1.2936
|1.2955
|1.2920
|-51.60
|17128.84
|3923
|2007.01.17 09:30
|buy
|1962
|0.86
|1.2929
|1.2904
|1.2939
|3924
|2007.01.17 09:38
|buy
|1963
|1.72
|1.2924
|1.2903
|1.2934
|3925
|2007.01.17 10:45
|buy
|1964
|3.44
|1.2919
|1.2902
|1.2929
|3926
|2007.01.17 10:48
|buy
|1965
|6.88
|1.2914
|1.2901
|1.2924
|3927
|2007.01.17 10:52
|close
|1965
|6.88
|1.2922
|1.2901
|1.2924
|550.40
|17679.24
|3928
|2007.01.17 10:52
|close
|1964
|3.44
|1.2921
|1.2902
|1.2929
|68.80
|17748.04
|3929
|2007.01.17 10:52
|close
|1963
|1.72
|1.2922
|1.2903
|1.2934
|-34.40
|17713.64
|3930
|2007.01.17 10:52
|close
|1962
|0.86
|1.2919
|1.2904
|1.2939
|-86.00
|17627.64
|3931
|2007.01.17 15:30
|buy
|1966
|0.88
|1.2938
|1.2913
|1.2948
|3932
|2007.01.17 15:32
|t/p
|1966
|0.88
|1.2948
|1.2913
|1.2948
|88.00
|17715.64
|3933
|2007.01.17 15:32
|buy
|1967
|0.89
|1.2950
|1.2925
|1.2960
|3934
|2007.01.17 15:33
|buy
|1968
|1.78
|1.2945
|1.2924
|1.2955
|3935
|2007.01.17 15:36
|buy
|1969
|3.56
|1.2940
|1.2923
|1.2950
|3936
|2007.01.17 15:37
|buy
|1970
|7.12
|1.2935
|1.2922
|1.2945
|3937
|2007.01.17 15:51
|close
|1970
|7.12
|1.2939
|1.2922
|1.2945
|284.80
|18000.44
|3938
|2007.01.17 15:51
|close
|1969
|3.56
|1.2938
|1.2923
|1.2950
|-71.20
|17929.24
|3939
|2007.01.17 15:51
|close
|1968
|1.78
|1.2937
|1.2924
|1.2955
|-142.40
|17786.84
|3940
|2007.01.17 15:51
|close
|1967
|0.89
|1.2938
|1.2925
|1.2960
|-106.80
|17680.04
|3941
|2007.01.17 15:52
|buy
|1971
|0.88
|1.2941
|1.2916
|1.2951
|3942
|2007.01.17 16:26
|buy
|1972
|1.76
|1.2936
|1.2915
|1.2946
|3943
|2007.01.17 16:56
|t/p
|1972
|1.76
|1.2946
|1.2915
|1.2946
|176.00
|17856.04
|3944
|2007.01.17 16:56
|close
|1971
|0.88
|1.2946
|1.2916
|1.2951
|44.00
|17900.04
|3945
|2007.01.18 12:00
|sell
|1973
|0.90
|1.2936
|1.2961
|1.2926
|3946
|2007.01.18 12:08
|t/p
|1973
|0.90
|1.2926
|1.2961
|1.2926
|90.00
|17990.04
|3947
|2007.01.18 12:08
|sell
|1974
|0.90
|1.2924
|1.2949
|1.2914
|3948
|2007.01.18 13:30
|t/p
|1974
|0.90
|1.2914
|1.2949
|1.2914
|90.00
|18080.04
|3949
|2007.01.18 19:00
|buy
|1975
|0.90
|1.2951
|1.2926
|1.2961
|3950
|2007.01.18 20:03
|t/p
|1975
|0.90
|1.2961
|1.2926
|1.2961
|90.00
|18170.04
|3951
|2007.01.19 12:00
|sell
|1976
|0.91
|1.2957
|1.2982
|1.2947
|3952
|2007.01.19 12:23
|sell
|1977
|1.82
|1.2964
|1.2985
|1.2954
|3953
|2007.01.19 13:40
|t/p
|1977
|1.82
|1.2954
|1.2985
|1.2954
|182.00
|18352.04
|3954
|2007.01.19 13:40
|close
|1976
|0.91
|1.2954
|1.2982
|1.2947
|27.30
|18379.34
|3955
|2007.01.22 01:00
|buy
|1978
|0.92
|1.2970
|1.2945
|1.2980
|3956
|2007.01.22 01:27
|buy
|1979
|1.84
|1.2965
|1.2944
|1.2975
|3957
|2007.01.22 02:44
|t/p
|1979
|1.84
|1.2975
|1.2944
|1.2975
|184.00
|18563.34
|3958
|2007.01.22 02:44
|close
|1978
|0.92
|1.2975
|1.2945
|1.2980
|46.00
|18609.34
|3959
|2007.01.22 10:00
|sell
|1980
|0.93
|1.2951
|1.2976
|1.2941
|3960
|2007.01.22 10:06
|sell
|1981
|1.86
|1.2955
|1.2976
|1.2945
|3961
|2007.01.22 10:51
|t/p
|1981
|1.86
|1.2945
|1.2976
|1.2945
|186.00
|18795.34
|3962
|2007.01.22 10:51
|close
|1980
|0.93
|1.2945
|1.2976
|1.2941
|55.80
|18851.14
|3963
|2007.01.23 08:00
|buy
|1982
|0.94
|1.2969
|1.2944
|1.2979
|3964
|2007.01.23 08:10
|t/p
|1982
|0.94
|1.2979
|1.2944
|1.2979
|94.00
|18945.14
|3965
|2007.01.23 08:10
|buy
|1983
|0.95
|1.2981
|1.2956
|1.2991
|3966
|2007.01.23 08:35
|buy
|1984
|1.90
|1.2976
|1.2955
|1.2986
|3967
|2007.01.23 08:56
|buy
|1985
|3.80
|1.2972
|1.2955
|1.2982
|3968
|2007.01.23 09:11
|close
|1985
|3.80
|1.2976
|1.2955
|1.2982
|152.00
|19097.14
|3969
|2007.01.23 09:11
|close
|1984
|1.90
|1.2975
|1.2955
|1.2986
|-19.00
|19078.14
|3970
|2007.01.23 09:11
|close
|1983
|0.95
|1.2974
|1.2956
|1.2991
|-66.50
|19011.64
|3971
|2007.01.24 08:30
|sell
|1986
|0.95
|1.2991
|1.3016
|1.2981
|3972
|2007.01.24 08:34
|sell
|1987
|1.90
|1.2995
|1.3016
|1.2985
|3973
|2007.01.24 08:50
|t/p
|1987
|1.90
|1.2985
|1.3016
|1.2985
|190.00
|19201.64
|3974
|2007.01.24 08:50
|close
|1986
|0.95
|1.2983
|1.3016
|1.2981
|76.00
|19277.64
|3975
|2007.01.24 08:50
|sell
|1988
|0.96
|1.2982
|1.3007
|1.2972
|3976
|2007.01.24 09:04
|sell
|1989
|1.92
|1.2987
|1.3008
|1.2977
|3977
|2007.01.24 09:31
|sell
|1990
|3.84
|1.2992
|1.3009
|1.2982
|3978
|2007.01.24 09:32
|close
|1990
|3.84
|1.2989
|1.3009
|1.2982
|115.20
|19392.84
|3979
|2007.01.24 09:32
|close
|1989
|1.92
|1.2990
|1.3008
|1.2977
|-57.60
|19335.24
|3980
|2007.01.24 09:32
|close
|1988
|0.96
|1.2989
|1.3007
|1.2972
|-67.20
|19268.04
|3981
|2007.01.25 08:30
|buy
|1991
|0.96
|1.3001
|1.2976
|1.3011
|3982
|2007.01.25 08:31
|buy
|1992
|1.92
|1.2995
|1.2974
|1.3005
|3983
|2007.01.25 08:35
|buy
|1993
|3.84
|1.2990
|1.2973
|1.3000
|3984
|2007.01.25 09:00
|close
|1993
|3.84
|1.2994
|1.2973
|1.3000
|153.60
|19421.64
|3985
|2007.01.25 09:00
|close
|1992
|1.92
|1.2991
|1.2974
|1.3005
|-76.80
|19344.84
|3986
|2007.01.25 09:00
|close
|1991
|0.96
|1.2988
|1.2976
|1.3011
|-124.80
|19220.04
|3987
|2007.01.25 19:00
|sell
|1994
|0.96
|1.2961
|1.2986
|1.2951
|3988
|2007.01.25 19:03
|t/p
|1994
|0.96
|1.2951
|1.2986
|1.2951
|96.00
|19316.04
|3989
|2007.01.25 19:03
|sell
|1995
|0.97
|1.2948
|1.2973
|1.2938
|3990
|2007.01.25 19:13
|t/p
|1995
|0.97
|1.2938
|1.2973
|1.2938
|97.00
|19413.04
|3991
|2007.01.25 19:13
|sell
|1996
|0.97
|1.2936
|1.2961
|1.2926
|3992
|2007.01.25 19:20
|sell
|1997
|1.94
|1.2941
|1.2962
|1.2931
|3993
|2007.01.25 19:33
|t/p
|1997
|1.94
|1.2931
|1.2962
|1.2931
|194.00
|19607.04
|3994
|2007.01.25 19:33
|close
|1996
|0.97
|1.2931
|1.2961
|1.2926
|48.50
|19655.54
|3995
|2007.01.29 10:00
|buy
|1998
|0.98
|1.2918
|1.2893
|1.2928
|3996
|2007.01.29 10:33
|buy
|1999
|1.96
|1.2914
|1.2893
|1.2924
|3997
|2007.01.29 12:12
|t/p
|1999
|1.96
|1.2924
|1.2893
|1.2924
|196.00
|19851.54
|3998
|2007.01.29 12:12
|close
|1998
|0.98
|1.2924
|1.2893
|1.2928
|58.80
|19910.34
|3999
|2007.01.30 17:00
|sell
|2000
|1.00
|1.2952
|1.2977
|1.2942
|4000
|2007.01.30 17:12
|sell
|2001
|2.00
|1.2956
|1.2977
|1.2946
|4001
|2007.01.30 17:42
|sell
|2002
|4.00
|1.2961
|1.2978
|1.2951
|4002
|2007.01.30 17:42
|close
|2002
|4.00
|1.2958
|1.2978
|1.2951
|120.00
|20030.34
|4003
|2007.01.30 17:43
|close
|2001
|2.00
|1.2959
|1.2977
|1.2946
|-60.00
|19970.34
|4004
|2007.01.30 17:44
|close
|2000
|1.00
|1.2962
|1.2977
|1.2942
|-100.00
|19870.34
|4005
|2007.01.31 07:30
|sell
|2003
|0.99
|1.2949
|1.2974
|1.2939
|4006
|2007.01.31 07:33
|sell
|2004
|1.98
|1.2954
|1.2975
|1.2944
|4007
|2007.01.31 08:00
|t/p
|2004
|1.98
|1.2944
|1.2975
|1.2944
|198.00
|20068.34
|4008
|2007.01.31 08:00
|close
|2003
|0.99
|1.2944
|1.2974
|1.2939
|49.50
|20117.84
|4009
|2007.01.31 15:30
|buy
|2005
|1.01
|1.2995
|1.2970
|1.3005
|4010
|2007.01.31 15:31
|buy
|2006
|2.02
|1.2989
|1.2968
|1.2999
|4011
|2007.01.31 15:43
|t/p
|2006
|2.02
|1.2999
|1.2968
|1.2999
|202.00
|20319.84
|4012
|2007.01.31 15:43
|close
|2005
|1.01
|1.2999
|1.2970
|1.3005
|40.40
|20360.24
|4013
|2007.01.31 15:43
|buy
|2007
|1.02
|1.3000
|1.2975
|1.3010
|4014
|2007.01.31 15:44
|t/p
|2007
|1.02
|1.3010
|1.2975
|1.3010
|102.00
|20462.24
|4015
|2007.01.31 15:44
|buy
|2008
|1.02
|1.3012
|1.2987
|1.3022
|4016
|2007.01.31 15:49
|buy
|2009
|2.04
|1.3007
|1.2986
|1.3017
|4017
|2007.01.31 15:53
|buy
|2010
|4.08
|1.3002
|1.2985
|1.3012
|4018
|2007.01.31 15:58
|buy
|2011
|8.16
|1.2995
|1.2982
|1.3005
|4019
|2007.01.31 16:02
|close
|2011
|8.16
|1.3000
|1.2982
|1.3005
|408.00
|20870.24
|4020
|2007.01.31 16:02
|close
|2010
|4.08
|1.2999
|1.2985
|1.3012
|-122.40
|20747.84
|4021
|2007.01.31 16:02
|close
|2009
|2.04
|1.3000
|1.2986
|1.3017
|-142.80
|20605.04
|4022
|2007.01.31 16:02
|close
|2008
|1.02
|1.3001
|1.2987
|1.3022
|-112.20
|20492.84
|4023
|2007.02.01 12:30
|sell
|2012
|1.02
|1.3014
|1.3039
|1.3004
|4024
|2007.02.01 12:52
|sell
|2013
|2.04
|1.3019
|1.3040
|1.3009
|4025
|2007.02.01 13:20
|sell
|2014
|4.08
|1.3024
|1.3041
|1.3014
|4026
|2007.02.01 13:30
|sell
|2015
|8.16
|1.3029
|1.3042
|1.3019
|4027
|2007.02.01 13:31
|close
|2015
|8.16
|1.3025
|1.3042
|1.3019
|326.40
|20819.24
|4028
|2007.02.01 13:31
|close
|2014
|4.08
|1.3026
|1.3041
|1.3014
|-81.60
|20737.64
|4029
|2007.02.01 13:31
|close
|2013
|2.04
|1.3025
|1.3040
|1.3009
|-122.40
|20615.24
|4030
|2007.02.01 13:31
|close
|2012
|1.02
|1.3026
|1.3039
|1.3004
|-122.40
|20492.84
|4031
|2007.02.02 01:00
|sell
|2016
|1.02
|1.3018
|1.3043
|1.3008
|4032
|2007.02.02 04:36
|sell
|2017
|2.04
|1.3023
|1.3044
|1.3013
|4033
|2007.02.02 07:03
|t/p
|2017
|2.04
|1.3013
|1.3044
|1.3013
|204.00
|20696.84
|4034
|2007.02.02 07:03
|close
|2016
|1.02
|1.3013
|1.3043
|1.3008
|51.00
|20747.84
|4035
|2007.02.02 07:04
|sell
|2018
|1.04
|1.3012
|1.3037
|1.3002
|4036
|2007.02.02 07:14
|sell
|2019
|2.08
|1.3016
|1.3037
|1.3006
|4037
|2007.02.02 08:59
|sell
|2020
|4.16
|1.3021
|1.3038
|1.3011
|4038
|2007.02.02 09:42
|close
|2020
|4.16
|1.3018
|1.3038
|1.3011
|124.80
|20872.64
|4039
|2007.02.02 09:42
|close
|2019
|2.08
|1.3017
|1.3037
|1.3006
|-20.80
|20851.84
|4040
|2007.02.02 09:43
|close
|2018
|1.04
|1.3018
|1.3037
|1.3002
|-62.40
|20789.44
|4041
|2007.02.02 12:00
|buy
|2021
|1.04
|1.3023
|1.2998
|1.3033
|4042
|2007.02.02 13:08
|buy
|2022
|2.08
|1.3018
|1.2997
|1.3028
|4043
|2007.02.02 13:29
|t/p
|2022
|2.08
|1.3028
|1.2997
|1.3028
|208.00
|20997.44
|4044
|2007.02.02 13:29
|close
|2021
|1.04
|1.3030
|1.2998
|1.3033
|72.80
|21070.24
|4045
|2007.02.02 14:30
|sell
|2023
|1.05
|1.2981
|1.3006
|1.2971
|4046
|2007.02.02 14:36
|sell
|2024
|2.10
|1.2986
|1.3007
|1.2976
|4047
|2007.02.02 14:43
|t/p
|2024
|2.10
|1.2976
|1.3007
|1.2976
|210.00
|21280.24
|4048
|2007.02.02 14:43
|close
|2023
|1.05
|1.2976
|1.3006
|1.2971
|52.50
|21332.74
|4049
|2007.02.02 14:43
|sell
|2025
|1.07
|1.2975
|1.3000
|1.2965
|4050
|2007.02.02 14:47
|sell
|2026
|2.14
|1.2980
|1.3001
|1.2970
|4051
|2007.02.02 14:49
|sell
|2027
|4.28
|1.2985
|1.3002
|1.2975
|4052
|2007.02.02 14:51
|close
|2027
|4.28
|1.2982
|1.3002
|1.2975
|128.40
|21461.14
|4053
|2007.02.02 14:51
|close
|2026
|2.14
|1.2981
|1.3001
|1.2970
|-21.40
|21439.74
|4054
|2007.02.02 14:51
|close
|2025
|1.07
|1.2980
|1.3000
|1.2965
|-53.50
|21386.24
|4055
|2007.02.02 14:51
|sell
|2028
|1.07
|1.2979
|1.3004
|1.2969
|4056
|2007.02.02 15:02
|t/p
|2028
|1.07
|1.2969
|1.3004
|1.2969
|107.00
|21493.24
|4057
|2007.02.06 10:00
|buy
|2029
|1.07
|1.2940
|1.2915
|1.2950
|4058
|2007.02.06 10:39
|buy
|2030
|2.14
|1.2935
|1.2914
|1.2945
|4059
|2007.02.06 11:14
|t/p
|2030
|2.14
|1.2945
|1.2914
|1.2945
|214.00
|21707.24
|4060
|2007.02.06 11:14
|close
|2029
|1.07
|1.2945
|1.2915
|1.2950
|53.50
|21760.74
|4061
|2007.02.08 09:00
|sell
|2031
|1.09
|1.2988
|1.3013
|1.2978
|4062
|2007.02.08 11:46
|sell
|2032
|2.18
|1.2993
|1.3014
|1.2983
|4063
|2007.02.08 12:20
|t/p
|2032
|2.18
|1.2983
|1.3014
|1.2983
|218.00
|21978.74
|4064
|2007.02.08 12:20
|close
|2031
|1.09
|1.2983
|1.3013
|1.2978
|54.50
|22033.24
|4065
|2007.02.08 15:30
|buy
|2033
|1.10
|1.3025
|1.3000
|1.3035
|4066
|2007.02.08 15:36
|buy
|2034
|2.20
|1.3019
|1.2998
|1.3029
|4067
|2007.02.08 15:41
|t/p
|2034
|2.20
|1.3029
|1.2998
|1.3029
|220.00
|22253.24
|4068
|2007.02.08 15:41
|close
|2033
|1.10
|1.3029
|1.3000
|1.3035
|44.00
|22297.24
|4069
|2007.02.08 15:41
|buy
|2035
|1.11
|1.3033
|1.3008
|1.3043
|4070
|2007.02.08 18:18
|buy
|2036
|2.22
|1.3028
|1.3007
|1.3038
|4071
|2007.02.08 19:48
|t/p
|2036
|2.22
|1.3038
|1.3007
|1.3038
|222.00
|22519.24
|4072
|2007.02.08 19:48
|close
|2035
|1.11
|1.3038
|1.3008
|1.3043
|55.50
|22574.74
|4073
|2007.02.09 08:00
|sell
|2037
|1.13
|1.3003
|1.3028
|1.2993
|4074
|2007.02.09 08:11
|sell
|2038
|2.26
|1.3008
|1.3029
|1.2998
|4075
|2007.02.09 08:55
|sell
|2039
|4.52
|1.3013
|1.3030
|1.3003
|4076
|2007.02.09 09:03
|close
|2039
|4.52
|1.3010
|1.3030
|1.3003
|135.60
|22710.34
|4077
|2007.02.09 09:04
|close
|2038
|2.26
|1.3009
|1.3029
|1.2998
|-22.60
|22687.74
|4078
|2007.02.09 09:04
|close
|2037
|1.13
|1.3008
|1.3028
|1.2993
|-56.50
|22631.24
|4079
|2007.02.14 16:30
|buy
|2040
|1.13
|1.3127
|1.3102
|1.3137
|4080
|2007.02.14 16:36
|buy
|2041
|2.26
|1.3122
|1.3101
|1.3132
|4081
|2007.02.14 22:05
|t/p
|2041
|2.26
|1.3132
|1.3101
|1.3132
|226.00
|22857.24
|4082
|2007.02.14 22:05
|close
|2040
|1.13
|1.3132
|1.3102
|1.3137
|56.50
|22913.74
|4083
|2007.02.16 01:30
|sell
|2042
|1.15
|1.3130
|1.3155
|1.3120
|4084
|2007.02.16 02:36
|sell
|2043
|2.30
|1.3135
|1.3156
|1.3125
|4085
|2007.02.16 02:48
|sell
|2044
|4.60
|1.3139
|1.3156
|1.3129
|4086
|2007.02.16 03:42
|close
|2044
|4.60
|1.3136
|1.3156
|1.3129
|138.00
|23051.74
|4087
|2007.02.16 03:42
|close
|2043
|2.30
|1.3137
|1.3156
|1.3125
|-46.00
|23005.74
|4088
|2007.02.16 03:42
|close
|2042
|1.15
|1.3136
|1.3155
|1.3120
|-69.00
|22936.74
|4089
|2007.02.16 04:30
|buy
|2045
|1.15
|1.3142
|1.3117
|1.3152
|4090
|2007.02.16 04:53
|buy
|2046
|2.30
|1.3137
|1.3116
|1.3147
|4091
|2007.02.16 06:02
|buy
|2047
|4.60
|1.3132
|1.3115
|1.3142
|4092
|2007.02.16 06:17
|close
|2047
|4.60
|1.3135
|1.3115
|1.3142
|138.00
|23074.74
|4093
|2007.02.16 06:17
|close
|2046
|2.30
|1.3134
|1.3116
|1.3147
|-69.00
|23005.74
|4094
|2007.02.16 06:18
|close
|2045
|1.15
|1.3135
|1.3117
|1.3152
|-80.50
|22925.24
|4095
|2007.02.16 06:18
|sell
|2048
|1.15
|1.3134
|1.3159
|1.3124
|4096
|2007.02.16 07:17
|sell
|2049
|2.30
|1.3139
|1.3160
|1.3129
|4097
|2007.02.16 07:42
|sell
|2050
|4.60
|1.3145
|1.3162
|1.3135
|4098
|2007.02.16 07:46
|close
|2050
|4.60
|1.3141
|1.3162
|1.3135
|184.00
|23109.24
|4099
|2007.02.16 07:47
|close
|2049
|2.30
|1.3140
|1.3160
|1.3129
|-23.00
|23086.24
|4100
|2007.02.16 07:47
|close
|2048
|1.15
|1.3141
|1.3159
|1.3124
|-80.50
|23005.74
|4101
|2007.02.16 18:30
|buy
|2051
|1.15
|1.3135
|1.3110
|1.3145
|4102
|2007.02.18 23:00
|t/p
|2051
|1.15
|1.3145
|1.3110
|1.3145
|115.00
|23120.74
|4103
|2007.02.19 11:00
|sell
|2052
|1.16
|1.3122
|1.3147
|1.3112
|4104
|2007.02.19 11:04
|sell
|2053
|2.32
|1.3127
|1.3148
|1.3117
|4105
|2007.02.19 11:17
|sell
|2054
|4.64
|1.3132
|1.3149
|1.3122
|4106
|2007.02.19 11:26
|sell
|2055
|9.28
|1.3138
|1.3151
|1.3128
|4107
|2007.02.19 11:59
|close
|2055
|9.28
|1.3133
|1.3151
|1.3128
|464.00
|23584.74
|4108
|2007.02.19 11:59
|close
|2054
|4.64
|1.3134
|1.3149
|1.3122
|-92.80
|23491.94
|4109
|2007.02.19 11:59
|close
|2053
|2.32
|1.3132
|1.3148
|1.3117
|-116.00
|23375.94
|4110
|2007.02.19 12:00
|close
|2052
|1.16
|1.3133
|1.3147
|1.3112
|-127.60
|23248.34
|4111
|2007.02.19 17:30
|buy
|2056
|1.16
|1.3154
|1.3129
|1.3164
|4112
|2007.02.19 22:58
|buy
|2057
|2.32
|1.3148
|1.3127
|1.3158
|4113
|2007.02.19 23:59
|close at stop
|2057
|2.32
|1.3151
|1.3127
|1.3158
|69.60
|23317.94
|4114
|2007.02.19 23:59
|close at stop
|2056
|1.16
|1.3151
|1.3129
|1.3164
|-34.80
|23283.14