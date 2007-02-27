Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 February 28, 00:45

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Working Orders:

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No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 57.10 Floating P/L: -2.00 Margin: 50.00

Balance: 819.12 Equity: 817.12 Free Margin: 767.12

Details:

Gross Profit: 96.40 Gross Loss: 39.30 Total Net Profit: 57.10

Profit Factor: 2.45 Expected Payoff: 1.30

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 16.60 (2.05%) Relative Drawdown: 2.05% (16.60)

Total Trades: 44 Short Positions (won %): 1 (100.00%) Long Positions (won %): 43 (60.47%)

Profit Trades (% of total): 27 (61.36%) Loss trades (% of total): 17 (38.64%)

Largest profit trade: 16.00 loss trade: -6.40

Average profit trade: 3.57 loss trade: -2.31

Maximum consecutive wins ($): 4 (9.20) consecutive losses ($): 4 (-16.60)

Maximal consecutive profit (count): 18.00 (3) consecutive loss (count): -16.60 (4)