Interbank FX, LLC

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Summary:
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Balance: 819.12 Equity: 817.12 Free Margin: 767.12
 
Details:
Graph
Gross Profit: 96.40 Gross Loss: 39.30 Total Net Profit: 57.10
Profit Factor: 2.45 Expected Payoff: 1.30  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 16.60 (2.05%) Relative Drawdown: 2.05% (16.60)
 
Total Trades: 44 Short Positions (won %): 1 (100.00%) Long Positions (won %): 43 (60.47%)
Profit Trades (% of total): 27 (61.36%) Loss trades (% of total): 17 (38.64%)
Largest profit trade: 16.00 loss trade: -6.40
Average profit trade: 3.57 loss trade: -2.31
Maximum consecutive wins ($): 4 (9.20) consecutive losses ($): 4 (-16.60)
Maximal consecutive profit (count): 18.00 (3) consecutive loss (count): -16.60 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2