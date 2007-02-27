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|Relative Drawdown:
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|Short Positions (won %):
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|Long Positions (won %):
|43 (60.47%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (61.36%)
|Loss trades (% of total):
|17 (38.64%)
|Largest
|profit trade:
|16.00
|loss trade:
|-6.40
|Average
|profit trade:
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|-2.31
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (9.20)
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|4 (-16.60)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|18.00 (3)
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|-16.60 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
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|2