|Account: 1341349
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2007 January 18, 01:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19037258
|2007.01.05 04:42
|balance
|Deposit
|1 000.00
|19037469
|2007.01.05 04:50
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.68
|0.00
|154.73
|2007.01.05 05:25
|154.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19037471
|2007.01.05 04:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.34
|0.00
|118.27
|2007.01.05 07:24
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|19040133
|2007.01.05 05:51
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6107
|0.0000
|1.6102
|2007.01.05 06:57
|1.6102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19040174
|2007.01.05 05:51
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3074
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 07:24
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19040407
|2007.01.05 05:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.74
|0.00
|154.78
|2007.01.05 07:04
|154.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19040811
|2007.01.05 06:05
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1777
|0.0000
|1.1772
|2007.01.05 06:58
|1.1772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19041320
|2007.01.05 06:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2320
|0.0000
|1.2295
|2007.01.05 08:49
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19042076
|2007.01.05 06:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3079
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 07:24
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19042768
|2007.01.05 06:45
|sell
|0.02
|eurjpym
|154.87
|0.00
|154.78
|2007.01.05 07:04
|154.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|19042782
|2007.01.05 06:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2310
|0.0000
|1.2295
|2007.01.05 08:49
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|19042802
|2007.01.05 06:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3086
|0.0000
|1.3077
|2007.01.05 07:24
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|19043998
|2007.01.05 06:55
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2305
|0.0000
|1.2295
|2007.01.05 08:49
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|19044939
|2007.01.05 07:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2299
|0.0000
|1.2295
|2007.01.05 08:49
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|19045009
|2007.01.05 07:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.25
|0.00
|118.27
|2007.01.05 07:24
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19045772
|2007.01.05 07:06
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1773
|0.0000
|1.1774
|2007.01.05 08:23
|1.1774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19046182
|2007.01.05 07:10
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.18
|0.00
|118.27
|2007.01.05 07:24
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19046390
|2007.01.05 07:11
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1767
|0.0000
|1.1774
|2007.01.05 08:23
|1.1774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19047928
|2007.01.05 07:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.74
|0.00
|154.79
|2007.01.05 07:31
|154.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19048958
|2007.01.05 07:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.30
|0.00
|118.35
|2007.01.05 07:42
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19050230
|2007.01.05 07:30
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2289
|0.0000
|1.2295
|2007.01.05 08:49
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|19054593
|2007.01.05 07:50
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2284
|0.0000
|1.2295
|2007.01.05 08:49
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|19056358
|2007.01.05 07:55
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6093
|0.0000
|1.6093
|2007.01.05 10:07
|1.6093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19058977
|2007.01.05 08:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3090
|2007.01.05 08:25
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19059793
|2007.01.05 08:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.41
|0.00
|118.36
|2007.01.05 08:17
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19060422
|2007.01.05 08:20
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.94
|0.00
|154.89
|2007.01.05 08:22
|154.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19061794
|2007.01.05 08:30
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1774
|0.0000
|1.1769
|2007.01.05 08:40
|1.1769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19064380
|2007.01.05 08:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.09
|2007.01.05 09:21
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19064729
|2007.01.05 09:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.08
|0.00
|118.09
|2007.01.05 09:21
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19064851
|2007.01.05 09:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3086
|0.0000
|1.3091
|2007.01.05 09:39
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19065540
|2007.01.05 09:05
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.00
|0.00
|118.09
|2007.01.05 09:21
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19065542
|2007.01.05 09:05
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6085
|0.0000
|1.6093
|2007.01.05 10:07
|1.6093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19066502
|2007.01.05 09:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.57
|0.00
|154.62
|2007.01.05 09:27
|154.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19068574
|2007.01.05 09:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2287
|0.0000
|1.2289
|2007.01.05 11:47
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19069282
|2007.01.05 10:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2282
|0.0000
|1.2289
|2007.01.05 11:47
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19069804
|2007.01.05 10:15
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6090
|0.0000
|1.6089
|2007.01.05 13:35
|1.6089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19069835
|2007.01.05 10:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3097
|0.0000
|1.3096
|2007.01.05 10:35
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19070196
|2007.01.05 10:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3103
|0.0000
|1.3096
|2007.01.05 10:35
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19070386
|2007.01.05 10:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.80
|0.00
|154.75
|2007.01.05 11:41
|154.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19074422
|2007.01.05 11:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.16
|0.00
|118.21
|2007.01.05 12:03
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19075048
|2007.01.05 12:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.75
|0.00
|154.80
|2007.01.05 12:08
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19075518
|2007.01.05 12:05
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1734
|0.0000
|1.1760
|2007.01.05 13:39
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|19076135
|2007.01.05 12:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.20
|0.00
|118.20
|2007.01.05 12:41
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19076258
|2007.01.05 12:20
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1740
|0.0000
|1.1760
|2007.01.05 13:39
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|19076259
|2007.01.05 12:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3090
|0.0000
|1.3002
|2007.01.05 16:21
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|19076380
|2007.01.05 12:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2292
|0.0000
|1.2368
|2007.01.05 16:20
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|19076761
|2007.01.05 12:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.28
|0.00
|118.20
|2007.01.05 12:41
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19076863
|2007.01.05 12:40
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1746
|0.0000
|1.1760
|2007.01.05 13:39
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|19078146
|2007.01.05 12:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3084
|0.0000
|1.3002
|2007.01.05 16:21
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|19078166
|2007.01.05 12:50
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2299
|0.0000
|1.2368
|2007.01.05 16:20
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|19079025
|2007.01.05 13:00
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6096
|0.0000
|1.6089
|2007.01.05 13:35
|1.6089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19079035
|2007.01.05 13:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.63
|0.00
|154.41
|2007.01.05 14:02
|154.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19080003
|2007.01.05 13:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|154.57
|0.00
|154.41
|2007.01.05 14:02
|154.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|19080922
|2007.01.05 13:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.14
|0.00
|118.19
|2007.01.05 13:30
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19082572
|2007.01.05 13:30
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1767
|0.0000
|1.1760
|2007.01.05 13:39
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|19091577
|2007.01.05 13:35
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1774
|0.0000
|1.1760
|2007.01.05 13:39
|1.1760
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|19091616
|2007.01.05 13:35
|buy
|0.04
|eurjpym
|154.38
|0.00
|154.41
|2007.01.05 14:02
|154.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19091716
|2007.01.05 13:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3002
|2007.01.05 16:21
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19094130
|2007.01.05 13:40
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1758
|0.0000
|1.1763
|2007.01.05 15:00
|1.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19094169
|2007.01.05 13:40
|buy
|0.08
|eurjpym
|154.27
|0.00
|154.41
|2007.01.05 14:02
|154.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|19094176
|2007.01.05 13:40
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3007
|0.0000
|1.3002
|2007.01.05 16:21
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19095446
|2007.01.05 13:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2369
|0.0000
|1.2368
|2007.01.05 16:20
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19095525
|2007.01.05 13:45
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6092
|0.0000
|1.6097
|2007.01.05 14:02
|1.6097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19097373
|2007.01.05 13:50
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2377
|0.0000
|1.2368
|2007.01.05 16:20
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|19097443
|2007.01.05 13:50
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1765
|0.0000
|1.1763
|2007.01.05 15:00
|1.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19104011
|2007.01.05 14:10
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1772
|0.0000
|1.1763
|2007.01.05 15:00
|1.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|19110702
|2007.01.05 14:30
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6098
|0.0000
|1.6093
|2007.01.05 14:45
|1.6093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19114560
|2007.01.05 14:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.66
|0.00
|154.61
|2007.01.05 14:58
|154.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19114579
|2007.01.05 14:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.80
|2007.01.05 14:58
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19124498
|2007.01.05 16:00
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.3002
|2007.01.05 16:21
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|19124573
|2007.01.05 16:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1762
|0.0000
|1.1761
|2007.01.05 17:34
|1.1761
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19125348
|2007.01.05 16:05
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2386
|0.0000
|1.2368
|2007.01.05 16:20
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|19125382
|2007.01.05 16:05
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2986
|0.0000
|1.3002
|2007.01.05 16:21
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|19126301
|2007.01.05 16:10
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6094
|1.6046
|1.6083
|2007.01.08 10:11
|1.6083
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.09
|19126703
|2007.01.05 16:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.37
|0.00
|154.39
|2007.01.05 16:38
|154.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19126708
|2007.01.05 16:15
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6086
|1.6046
|1.6083
|2007.01.08 10:11
|1.6083
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.05
|19127934
|2007.01.05 16:30
|buy
|0.02
|eurjpym
|154.32
|0.00
|154.39
|2007.01.05 16:38
|154.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19127963
|2007.01.05 16:30
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6079
|1.6046
|1.6083
|2007.01.08 10:11
|1.6083
|0.00
|0.00
|0.02
|0.13
|19130555
|2007.01.05 17:05
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1753
|0.0000
|1.1761
|2007.01.05 17:34
|1.1761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19132375
|2007.01.05 17:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.51
|0.00
|154.46
|2007.01.05 18:11
|154.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19133135
|2007.01.05 17:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.74
|2007.01.05 18:19
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19134825
|2007.01.05 18:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.48
|0.00
|154.44
|2007.01.07 23:00
|154.44
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.03
|19136722
|2007.01.05 19:10
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6074
|1.6046
|1.6083
|2007.01.08 10:11
|1.6083
|0.00
|0.00
|0.04
|0.59
|19138616
|2007.01.05 19:30
|buy
|0.02
|eurjpym
|154.42
|0.00
|154.44
|2007.01.07 23:00
|154.44
|0.00
|0.00
|0.02
|0.03
|19138853
|2007.01.05 19:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.3004
|2007.01.05 20:58
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19139639
|2007.01.05 19:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2359
|1.2324
|1.2360
|2007.01.08 00:08
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.01
|0.01
|19140301
|2007.01.05 19:50
|buy
|0.04
|eurjpym
|154.35
|0.00
|154.44
|2007.01.07 23:00
|154.44
|0.00
|0.00
|0.03
|0.30
|19142757
|2007.01.05 20:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2353
|0.0000
|1.2360
|2007.01.08 00:08
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.02
|0.11
|19142810
|2007.01.05 20:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.62
|0.00
|118.67
|2007.01.07 23:00
|118.67
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|19145163
|2007.01.05 20:50
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1729
|1.1708
|1.1734
|2007.01.07 23:05
|1.1734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19240742
|2007.01.09 01:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3046
|0.0000
|1.3041
|2007.01.09 01:48
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19240904
|2007.01.09 01:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2342
|0.0000
|1.2347
|2007.01.09 01:49
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19242201
|2007.01.09 01:50
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.00
|0.00
|154.95
|2007.01.09 01:59
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19243070
|2007.01.09 02:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.82
|0.00
|118.86
|2007.01.09 05:12
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19243420
|2007.01.09 02:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3036
|0.0000
|1.3041
|2007.01.09 03:17
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19243520
|2007.01.09 02:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.94
|0.00
|154.99
|2007.01.09 02:59
|154.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19243618
|2007.01.09 02:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2349
|0.0000
|1.2361
|2007.01.09 07:48
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19244400
|2007.01.09 02:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2359
|0.0000
|1.2361
|2007.01.09 07:48
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19244660
|2007.01.09 03:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.88
|0.00
|118.86
|2007.01.09 05:12
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19246135
|2007.01.09 03:30
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6113
|0.0000
|1.6121
|2007.01.09 09:58
|1.6121
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|19246334
|2007.01.09 03:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3042
|0.0000
|1.3037
|2007.01.09 05:59
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19246686
|2007.01.09 03:50
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6124
|0.0000
|1.6121
|2007.01.09 09:58
|1.6121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19247183
|2007.01.09 04:07
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.94
|0.00
|118.86
|2007.01.09 05:12
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|19247459
|2007.01.09 04:20
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1739
|0.0000
|1.1755
|2007.01.09 09:20
|1.1755
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19247604
|2007.01.09 04:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.11
|0.00
|155.06
|2007.01.09 05:10
|155.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19248510
|2007.01.09 05:10
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1744
|0.0000
|1.1755
|2007.01.09 09:20
|1.1755
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19249045
|2007.01.09 05:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.05
|0.00
|155.07
|2007.01.09 06:19
|155.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19249046
|2007.01.09 05:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.88
|0.00
|118.93
|2007.01.09 06:35
|118.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19249217
|2007.01.09 05:41
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2365
|0.0000
|1.2361
|2007.01.09 07:48
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19249434
|2007.01.09 05:50
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.00
|0.00
|155.07
|2007.01.09 06:19
|155.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19249809
|2007.01.09 06:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3042
|0.0000
|1.3043
|2007.01.09 07:39
|1.3043
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19250195
|2007.01.09 06:31
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.06
|0.00
|155.05
|2007.01.09 07:08
|155.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19250547
|2007.01.09 06:40
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.12
|0.00
|155.05
|2007.01.09 07:08
|155.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19250877
|2007.01.09 06:45
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1752
|0.0000
|1.1755
|2007.01.09 09:20
|1.1755
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19251034
|2007.01.09 06:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.93
|0.00
|118.88
|2007.01.09 07:18
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19251046
|2007.01.09 06:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3036
|0.0000
|1.3043
|2007.01.09 07:39
|1.3043
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19251822
|2007.01.09 07:10
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2370
|0.0000
|1.2361
|2007.01.09 07:48
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|19251823
|2007.01.09 07:10
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6131
|0.0000
|1.6121
|2007.01.09 09:58
|1.6121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19255305
|2007.01.09 08:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2369
|0.0000
|1.2374
|2007.01.09 09:39
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19257881
|2007.01.09 08:40
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1760
|0.0000
|1.1755
|2007.01.09 09:20
|1.1755
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19258482
|2007.01.09 08:50
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1765
|0.0000
|1.1755
|2007.01.09 09:20
|1.1755
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|19259024
|2007.01.09 08:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.20
|0.00
|155.23
|2007.01.09 10:09
|155.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19259238
|2007.01.09 09:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.26
|0.00
|155.23
|2007.01.09 10:09
|155.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19259621
|2007.01.09 09:05
|sell
|0.04
|eurjpym
|155.31
|0.00
|155.23
|2007.01.09 10:09
|155.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|19259668
|2007.01.09 09:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3034
|0.0000
|1.3034
|2007.01.09 10:03
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19260453
|2007.01.09 09:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3027
|0.0000
|1.3034
|2007.01.09 10:03
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19260739
|2007.01.09 09:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.12
|0.00
|119.07
|2007.01.09 10:32
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19261122
|2007.01.09 10:05
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6123
|0.0000
|1.6128
|2007.01.09 11:35
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19261124
|2007.01.09 10:05
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1751
|0.0000
|1.1756
|2007.01.09 10:53
|1.1756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19262245
|2007.01.09 10:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.22
|0.00
|155.27
|2007.01.09 11:12
|155.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19263106
|2007.01.09 11:11
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1754
|0.0000
|1.1749
|2007.01.09 11:23
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19263192
|2007.01.09 11:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2372
|0.0000
|1.2377
|2007.01.09 11:34
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19263438
|2007.01.09 11:20
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3029
|0.0000
|1.3024
|2007.01.09 11:35
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19264106
|2007.01.09 11:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.26
|0.00
|155.26
|2007.01.09 12:02
|155.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19264253
|2007.01.09 11:35
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1753
|0.0000
|1.1758
|2007.01.09 12:01
|1.1758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19264747
|2007.01.09 11:40
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.34
|0.00
|155.26
|2007.01.09 12:02
|155.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19265633
|2007.01.09 12:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.18
|0.00
|119.18
|2007.01.09 12:49
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19266883
|2007.01.09 12:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3023
|0.0000
|1.3020
|2007.01.09 12:49
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19266899
|2007.01.09 12:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.25
|0.00
|119.18
|2007.01.09 12:49
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19267049
|2007.01.09 12:20
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6133
|0.0000
|1.6128
|2007.01.09 12:49
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19267065
|2007.01.09 12:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2387
|2007.01.09 13:20
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19267642
|2007.01.09 12:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3020
|2007.01.09 12:49
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19267663
|2007.01.09 12:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2394
|0.0000
|1.2387
|2007.01.09 13:20
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19268825
|2007.01.09 12:40
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.3020
|2007.01.09 12:49
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19269348
|2007.01.09 12:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3020
|0.0000
|1.3025
|2007.01.09 13:28
|1.3025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19269476
|2007.01.09 12:55
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.22
|0.00
|155.24
|2007.01.09 13:16
|155.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19269576
|2007.01.09 13:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.17
|0.00
|155.24
|2007.01.09 13:16
|155.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19270001
|2007.01.09 13:10
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1768
|0.0000
|1.1784
|2007.01.09 14:47
|1.1784
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19270666
|2007.01.09 13:20
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1779
|0.0000
|1.1784
|2007.01.09 14:47
|1.1784
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19272848
|2007.01.09 13:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3019
|2007.01.09 13:43
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19274572
|2007.01.09 13:50
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1788
|0.0000
|1.1784
|2007.01.09 14:47
|1.1784
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19278854
|2007.01.09 14:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.3011
|2007.01.09 14:30
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19280911
|2007.01.09 14:25
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1794
|0.0000
|1.1784
|2007.01.09 14:47
|1.1784
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|19280944
|2007.01.09 14:25
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3003
|0.0000
|1.3011
|2007.01.09 14:30
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19281635
|2007.01.09 14:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.27
|0.00
|155.22
|2007.01.09 14:58
|155.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19282339
|2007.01.09 14:35
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6142
|0.0000
|1.6137
|2007.01.09 15:59
|1.6137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19282340
|2007.01.09 14:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2408
|2007.01.09 15:06
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19282345
|2007.01.09 14:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.34
|0.00
|119.34
|2007.01.09 15:07
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19284285
|2007.01.09 14:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.41
|0.00
|119.34
|2007.01.09 15:07
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19284312
|2007.01.09 14:50
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2417
|0.0000
|1.2408
|2007.01.09 15:06
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|19286036
|2007.01.09 15:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3004
|0.0000
|1.3009
|2007.01.09 15:07
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19292176
|2007.01.09 15:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.41
|0.00
|119.36
|2007.01.09 17:05
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19292718
|2007.01.09 15:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.3000
|2007.01.09 17:07
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19297228
|2007.01.09 16:40
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.28
|0.00
|155.23
|2007.01.09 16:49
|155.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19298487
|2007.01.09 16:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2991
|0.0000
|1.3000
|2007.01.09 17:07
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19299576
|2007.01.09 16:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2418
|0.0000
|1.2413
|2007.01.09 17:05
|1.2413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19307404
|2007.01.09 18:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.10
|0.00
|155.15
|2007.01.09 19:46
|155.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19307421
|2007.01.09 18:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2406
|2007.01.09 19:19
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19309310
|2007.01.09 18:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.20
|0.00
|119.25
|2007.01.09 19:32
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19310097
|2007.01.09 18:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2406
|2007.01.09 19:19
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19310407
|2007.01.09 18:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.3001
|2007.01.09 19:47
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19310955
|2007.01.09 18:47
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1760
|0.0000
|1.1765
|2007.01.09 20:21
|1.1765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19315227
|2007.01.09 19:50
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.11
|0.00
|155.11
|2007.01.09 22:41
|155.11
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|19316871
|2007.01.09 20:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3001
|1.2936
|1.2972
|2007.01.10 04:16
|1.2972
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.29
|19316889
|2007.01.09 20:10
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.18
|0.00
|155.11
|2007.01.09 22:41
|155.11
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.12
|19316904
|2007.01.09 20:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2427
|2007.01.10 05:39
|1.2427
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|19316932
|2007.01.09 20:11
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6137
|0.0000
|1.6132
|2007.01.10 00:32
|1.6132
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|19321199
|2007.01.09 21:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.31
|2007.01.09 23:29
|119.31
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|19323202
|2007.01.09 21:40
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1763
|0.0000
|1.1763
|2007.01.10 06:07
|1.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19324720
|2007.01.09 22:05
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1770
|0.0000
|1.1763
|2007.01.10 06:07
|1.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19325284
|2007.01.09 22:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2416
|0.0000
|1.2427
|2007.01.10 05:39
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19325900
|2007.01.09 22:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2992
|1.2936
|1.2972
|2007.01.10 04:16
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|19326273
|2007.01.09 22:50
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.14
|0.00
|154.85
|2007.01.10 01:03
|154.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|19328649
|2007.01.09 23:25
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.08
|0.00
|154.85
|2007.01.10 01:03
|154.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|19330199
|2007.01.09 23:45
|buy
|0.04
|eurjpym
|155.03
|0.00
|154.85
|2007.01.10 01:03
|154.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19330997
|2007.01.09 23:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.29
|0.00
|119.34
|2007.01.10 00:10
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19332529
|2007.01.10 00:10
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2422
|0.0000
|1.2427
|2007.01.10 05:39
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|19333849
|2007.01.10 00:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2427
|2007.01.10 05:39
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19334175
|2007.01.10 00:15
|buy
|0.08
|eurjpym
|154.93
|0.00
|154.85
|2007.01.10 01:03
|154.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|19334257
|2007.01.10 00:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2981
|1.2936
|1.2972
|2007.01.10 04:16
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|19336898
|2007.01.10 00:20
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2967
|1.2936
|1.2972
|2007.01.10 04:16
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19336982
|2007.01.10 00:20
|buy
|0.16
|eurjpym
|154.82
|0.00
|154.85
|2007.01.10 01:03
|154.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19336994
|2007.01.10 00:20
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2427
|2007.01.10 05:39
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|19339382
|2007.01.10 00:30
|buy
|0.32
|eurjpym
|154.71
|0.00
|154.85
|2007.01.10 01:03
|154.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|19340557
|2007.01.10 00:40
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6134
|1.6101
|1.6130
|2007.01.10 07:54
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19343726
|2007.01.10 01:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.38
|0.00
|119.33
|2007.01.10 02:57
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19345962
|2007.01.10 01:35
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6127
|1.6101
|1.6130
|2007.01.10 07:54
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19349508
|2007.01.10 02:15
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2972
|2007.01.10 04:16
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|19353315
|2007.01.10 02:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.74
|154.41
|154.76
|2007.01.10 06:05
|154.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19357017
|2007.01.10 04:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.28
|118.94
|119.29
|2007.01.10 07:42
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19357024
|2007.01.10 04:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2970
|0.0000
|1.2984
|2007.01.10 08:46
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19357188
|2007.01.10 04:40
|buy
|0.02
|eurjpym
|154.69
|154.41
|154.76
|2007.01.10 06:05
|154.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19357832
|2007.01.10 05:11
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.22
|0.00
|119.29
|2007.01.10 07:42
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19358909
|2007.01.10 05:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2975
|0.0000
|1.2984
|2007.01.10 08:46
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19360442
|2007.01.10 05:55
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2982
|0.0000
|1.2984
|2007.01.10 08:46
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19360846
|2007.01.10 06:06
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2417
|2007.01.10 08:11
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19361305
|2007.01.10 06:20
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.75
|0.00
|154.88
|2007.01.10 08:39
|154.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|19361558
|2007.01.10 06:30
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1766
|0.0000
|1.1767
|2007.01.10 08:40
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19362061
|2007.01.10 06:43
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6121
|0.0000
|1.6130
|2007.01.10 07:54
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19362951
|2007.01.10 07:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|154.81
|0.00
|154.88
|2007.01.10 08:39
|154.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19363196
|2007.01.10 07:01
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1760
|0.0000
|1.1767
|2007.01.10 08:40
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19363576
|2007.01.10 07:10
|sell
|0.04
|eurjpym
|154.86
|0.00
|154.88
|2007.01.10 08:39
|154.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|19364356
|2007.01.10 07:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.2984
|2007.01.10 08:46
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19364363
|2007.01.10 07:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2417
|2007.01.10 08:11
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19365989
|2007.01.10 07:45
|sell
|0.08
|eurjpym
|154.92
|0.00
|154.88
|2007.01.10 08:39
|154.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|19366036
|2007.01.10 07:45
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.2984
|2007.01.10 08:46
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19366741
|2007.01.10 07:50
|sell
|0.16
|eurjpym
|154.98
|0.00
|154.88
|2007.01.10 08:39
|154.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|19371244
|2007.01.10 09:00
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6134
|0.0000
|1.6133
|2007.01.10 14:37
|1.6133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19371522
|2007.01.10 09:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2425
|0.0000
|1.2420
|2007.01.10 09:43
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19371531
|2007.01.10 09:05
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.83
|0.00
|154.84
|2007.01.10 09:37
|154.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19371547
|2007.01.10 09:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2986
|0.0000
|1.2991
|2007.01.10 09:43
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19371710
|2007.01.10 09:10
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1766
|0.0000
|1.1771
|2007.01.10 10:47
|1.1771
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19372527
|2007.01.10 09:30
|buy
|0.02
|eurjpym
|154.77
|0.00
|154.84
|2007.01.10 09:37
|154.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19373448
|2007.01.10 09:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.22
|0.00
|119.27
|2007.01.10 12:38
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19373521
|2007.01.10 09:35
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1772
|0.0000
|1.1771
|2007.01.10 10:47
|1.1771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19374925
|2007.01.10 10:05
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1781
|0.0000
|1.1771
|2007.01.10 10:47
|1.1771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19375838
|2007.01.10 10:20
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2995
|0.0000
|1.2990
|2007.01.10 12:55
|1.2990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19376220
|2007.01.10 10:25
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6140
|0.0000
|1.6133
|2007.01.10 14:37
|1.6133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19378053
|2007.01.10 11:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1771
|0.0000
|1.1776
|2007.01.10 11:05
|1.1776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19380268
|2007.01.10 11:45
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1765
|0.0000
|1.1770
|2007.01.10 12:21
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19380286
|2007.01.10 11:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.90
|0.00
|154.95
|2007.01.10 13:29
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19380678
|2007.01.10 11:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2418
|0.0000
|1.2423
|2007.01.10 12:46
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19381868
|2007.01.10 12:15
|sell
|0.02
|eurjpym
|154.98
|0.00
|154.95
|2007.01.10 13:29
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19383272
|2007.01.10 12:40
|sell
|0.04
|eurjpym
|155.03
|0.00
|154.95
|2007.01.10 13:29
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|19384149
|2007.01.10 12:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.41
|2007.01.10 14:00
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19384154
|2007.01.10 12:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2421
|0.0000
|1.2431
|2007.01.10 14:00
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19384163
|2007.01.10 12:55
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1773
|0.0000
|1.1777
|2007.01.10 15:41
|1.1777
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19384725
|2007.01.10 13:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.2981
|2007.01.10 14:00
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19385059
|2007.01.10 13:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2987
|0.0000
|1.2981
|2007.01.10 14:00
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19385126
|2007.01.10 13:11
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1779
|0.0000
|1.1777
|2007.01.10 15:41
|1.1777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19388716
|2007.01.10 13:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2978
|0.0000
|1.2981
|2007.01.10 14:00
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19388764
|2007.01.10 13:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2433
|0.0000
|1.2431
|2007.01.10 14:00
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19390561
|2007.01.10 13:40
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2441
|0.0000
|1.2431
|2007.01.10 14:00
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19390567
|2007.01.10 13:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.43
|0.00
|119.41
|2007.01.10 14:00
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19390590
|2007.01.10 13:40
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2970
|0.0000
|1.2981
|2007.01.10 14:00
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|19391818
|2007.01.10 13:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.94
|0.00
|154.99
|2007.01.10 13:51
|154.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19392504
|2007.01.10 13:50
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.51
|0.00
|119.41
|2007.01.10 14:00
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|19392539
|2007.01.10 13:50
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1785
|0.0000
|1.1777
|2007.01.10 15:41
|1.1777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|19399187
|2007.01.10 14:50
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.07
|0.00
|155.02
|2007.01.10 15:10
|155.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19400616
|2007.01.10 14:55
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6137
|1.6103
|1.6132
|2007.01.11 06:30
|1.6132
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.04
|19402065
|2007.01.10 15:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2970
|0.0000
|1.2953
|2007.01.11 01:21
|1.2953
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.17
|19402080
|2007.01.10 15:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2438
|0.0000
|1.2458
|2007.01.10 16:02
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|19402114
|2007.01.10 15:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.56
|0.00
|119.62
|2007.01.10 15:45
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19403214
|2007.01.10 15:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2953
|2007.01.11 01:21
|1.2953
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.06
|19406279
|2007.01.10 15:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.73
|0.00
|119.62
|2007.01.10 15:45
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19406376
|2007.01.10 15:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2953
|2007.01.11 01:21
|1.2953
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.48
|19408681
|2007.01.10 15:20
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2458
|2007.01.10 16:02
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19410942
|2007.01.10 15:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2469
|0.0000
|1.2458
|2007.01.10 16:02
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|19411508
|2007.01.10 15:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.99
|0.00
|154.79
|2007.01.10 17:25
|154.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|19413939
|2007.01.10 15:50
|buy
|0.02
|eurjpym
|154.90
|0.00
|154.79
|2007.01.10 17:25
|154.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19415549
|2007.01.10 16:05
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6129
|1.6103
|1.6132
|2007.01.11 06:30
|1.6132
|0.00
|0.00
|0.03
|0.04
|19418764
|2007.01.10 16:45
|buy
|0.04
|eurjpym
|154.83
|0.00
|154.79
|2007.01.10 17:25
|154.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|19419686
|2007.01.10 16:55
|buy
|0.08
|eurjpym
|154.76
|0.00
|154.79
|2007.01.10 17:25
|154.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19420342
|2007.01.10 17:00
|buy
|0.16
|eurjpym
|154.68
|0.00
|154.79
|2007.01.10 17:25
|154.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|19421733
|2007.01.10 17:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.60
|0.00
|119.56
|2007.01.10 19:01
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19422057
|2007.01.10 17:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2462
|0.0000
|1.2457
|2007.01.10 19:47
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19423319
|2007.01.10 17:35
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1768
|1.1720
|1.1751
|2007.01.11 06:01
|1.1751
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.14
|19424830
|2007.01.10 18:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.54
|0.00
|119.56
|2007.01.10 19:01
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19426142
|2007.01.10 18:25
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.47
|0.00
|119.56
|2007.01.10 19:01
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19426179
|2007.01.10 18:25
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1761
|1.1720
|1.1751
|2007.01.11 06:01
|1.1751
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.17
|19426579
|2007.01.10 18:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.64
|0.00
|154.69
|2007.01.10 19:01
|154.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19429100
|2007.01.10 19:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.58
|0.00
|119.57
|2007.01.10 23:32
|119.57
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.01
|19429110
|2007.01.10 19:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.76
|0.00
|154.71
|2007.01.10 23:33
|154.71
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.04
|19430329
|2007.01.10 19:57
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|1.2466
|2007.01.10 21:03
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19433266
|2007.01.10 21:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2460
|2007.01.10 22:28
|1.2460
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.04
|19433528
|2007.01.10 21:20
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.64
|0.00
|119.57
|2007.01.10 23:32
|119.57
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.12
|19434322
|2007.01.10 21:35
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1752
|1.1720
|1.1751
|2007.01.11 06:01
|1.1751
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.03
|19434440
|2007.01.10 21:40
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1746
|1.1720
|1.1751
|2007.01.11 06:01
|1.1751
|0.00
|0.00
|0.05
|0.34
|19436176
|2007.01.10 22:15
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1741
|1.1720
|1.1751
|2007.01.11 06:01
|1.1751
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|19436859
|2007.01.10 22:35
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6123
|1.6103
|1.6132
|2007.01.11 06:30
|1.6132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19436875
|2007.01.10 22:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2462
|1.2418
|1.2453
|2007.01.11 07:14
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19440180
|2007.01.10 23:55
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.71
|0.00
|154.76
|2007.01.11 00:28
|154.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19442311
|2007.01.11 00:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2456
|1.2418
|1.2453
|2007.01.11 07:14
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19442736
|2007.01.11 00:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.56
|0.00
|119.61
|2007.01.11 00:57
|119.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19444327
|2007.01.11 00:52
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.73
|0.00
|155.45
|2007.01.11 14:24
|155.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|19444845
|2007.01.11 01:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|154.92
|0.00
|155.45
|2007.01.11 14:24
|155.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|19445282
|2007.01.11 01:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.60
|0.00
|119.55
|2007.01.11 01:33
|119.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19447182
|2007.01.11 01:36
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2449
|1.2418
|1.2453
|2007.01.11 07:14
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19447640
|2007.01.11 02:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2952
|0.0000
|1.2951
|2007.01.11 07:21
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19449007
|2007.01.11 03:05
|sell
|0.04
|eurjpym
|154.99
|0.00
|155.45
|2007.01.11 14:24
|155.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|19449268
|2007.01.11 03:10
|sell
|0.08
|eurjpym
|155.05
|0.00
|155.45
|2007.01.11 14:24
|155.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|19449376
|2007.01.11 03:13
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2951
|2007.01.11 07:21
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19449827
|2007.01.11 03:20
|sell
|0.16
|eurjpym
|155.13
|0.00
|155.45
|2007.01.11 14:24
|155.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|19450202
|2007.01.11 03:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.68
|0.00
|120.18
|2007.01.11 12:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|19450894
|2007.01.11 04:10
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2453
|2007.01.11 07:14
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|19453003
|2007.01.11 06:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.75
|0.00
|120.18
|2007.01.11 12:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|19453797
|2007.01.11 06:25
|sell
|0.32
|eurjpym
|155.28
|0.00
|155.45
|2007.01.11 14:24
|155.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|19454081
|2007.01.11 06:30
|sell
|0.64
|eurjpym
|155.33
|0.00
|155.45
|2007.01.11 14:24
|155.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.38
|19454113
|2007.01.11 06:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.81
|0.00
|120.18
|2007.01.11 12:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|19454726
|2007.01.11 06:50
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6131
|0.0000
|1.6152
|2007.01.11 12:27
|1.6152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|19455646
|2007.01.11 07:15
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6138
|0.0000
|1.6152
|2007.01.11 12:27
|1.6152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|19456176
|2007.01.11 07:20
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.92
|0.00
|120.18
|2007.01.11 12:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|19457522
|2007.01.11 07:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2959
|2007.01.11 07:42
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19457670
|2007.01.11 07:37
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1754
|0.0000
|1.1749
|2007.01.11 07:56
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19457896
|2007.01.11 07:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2455
|2007.01.11 09:37
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19458228
|2007.01.11 07:45
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6147
|0.0000
|1.6152
|2007.01.11 12:27
|1.6152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|19458231
|2007.01.11 07:45
|sell
|1.28
|eurjpym
|155.40
|0.00
|155.45
|2007.01.11 14:24
|155.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|19459436
|2007.01.11 08:00
|sell
|2.56
|eurjpym
|155.51
|0.00
|155.45
|2007.01.11 14:24
|155.45
|0.00
|0.00
|0.00
|12.77
|19459986
|2007.01.11 08:05
|sell
|5.12
|eurjpym
|155.58
|0.00
|155.45
|2007.01.11 14:24
|155.45
|0.00
|0.00
|0.00
|55.31
|19460105
|2007.01.11 08:10
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6155
|0.0000
|1.6152
|2007.01.11 12:27
|1.6152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|19460115
|2007.01.11 08:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2965
|0.0000
|1.2960
|2007.01.11 08:14
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19460904
|2007.01.11 08:15
|sell
|0.16
|usdjpym
|120.12
|0.00
|120.18
|2007.01.11 12:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|19461003
|2007.01.11 08:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2462
|0.0000
|1.2455
|2007.01.11 09:37
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19462458
|2007.01.11 08:25
|sell
|0.32
|usdjpym
|120.21
|0.00
|120.18
|2007.01.11 12:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19462669
|2007.01.11 08:30
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1743
|0.0000
|1.1729
|2007.01.11 11:08
|1.1729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19463936
|2007.01.11 08:40
|sell
|0.64
|usdjpym
|120.36
|0.00
|120.18
|2007.01.11 12:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|19464610
|2007.01.11 08:50
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1737
|0.0000
|1.1729
|2007.01.11 11:08
|1.1729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19464754
|2007.01.11 08:55
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6164
|0.0000
|1.6152
|2007.01.11 12:27
|1.6152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|19470811
|2007.01.11 09:55
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1712
|0.0000
|1.1729
|2007.01.11 11:08
|1.1729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|19502637
|2007.01.11 13:50
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1791
|0.0000
|1.1786
|2007.01.11 14:25
|1.1786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19507295
|2007.01.11 14:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2451
|0.0000
|1.2462
|2007.01.11 14:55
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|19509161
|2007.01.11 14:20
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2462
|2007.01.11 14:55
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19511569
|2007.01.11 14:25
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2462
|2007.01.11 14:55
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19512560
|2007.01.11 14:36
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6119
|1.6080
|1.6115
|2007.01.12 06:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.03
|19512943
|2007.01.11 14:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2932
|2007.01.11 14:52
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19513331
|2007.01.11 14:50
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.58
|0.00
|155.63
|2007.01.11 14:52
|155.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19517438
|2007.01.11 15:10
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1777
|0.0000
|1.1774
|2007.01.11 15:31
|1.1774
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19520213
|2007.01.11 15:20
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.37
|0.00
|120.49
|2007.01.11 15:55
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19520993
|2007.01.11 15:25
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1765
|0.0000
|1.1774
|2007.01.11 15:31
|1.1774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|19523430
|2007.01.11 15:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.45
|0.00
|155.50
|2007.01.11 15:42
|155.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19523437
|2007.01.11 15:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.52
|0.00
|120.49
|2007.01.11 15:55
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19524219
|2007.01.11 15:46
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6114
|1.6080
|1.6115
|2007.01.12 06:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|19524456
|2007.01.11 15:50
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.59
|0.00
|120.49
|2007.01.11 15:55
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|19524948
|2007.01.11 15:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2491
|0.0000
|1.2486
|2007.01.11 16:04
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19526176
|2007.01.11 16:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2899
|0.0000
|1.2904
|2007.01.11 16:13
|1.2904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19526224
|2007.01.11 16:05
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6106
|1.6080
|1.6115
|2007.01.12 06:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.02
|0.29
|19526901
|2007.01.11 16:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.34
|0.00
|155.39
|2007.01.11 16:13
|155.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19530439
|2007.01.11 17:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2478
|0.0000
|1.2483
|2007.01.11 18:04
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19530767
|2007.01.11 17:20
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1766
|0.0000
|1.1771
|2007.01.11 18:02
|1.1771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19532328
|2007.01.11 18:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2490
|2007.01.12 02:05
|1.2490
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.06
|19532528
|2007.01.11 18:20
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1770
|0.0000
|1.1765
|2007.01.11 18:40
|1.1765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19532799
|2007.01.11 18:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.46
|0.00
|120.41
|2007.01.11 18:52
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19532803
|2007.01.11 18:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2897
|0.0000
|1.2894
|2007.01.11 19:37
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19533269
|2007.01.11 18:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2490
|2007.01.12 02:05
|1.2490
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.02
|19533666
|2007.01.11 18:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2892
|0.0000
|1.2894
|2007.01.11 19:37
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19534829
|2007.01.11 19:10
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1765
|0.0000
|1.1770
|2007.01.11 19:30
|1.1770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19535142
|2007.01.11 19:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.44
|0.00
|120.44
|2007.01.12 00:45
|120.44
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|19535150
|2007.01.11 19:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.24
|0.00
|155.29
|2007.01.11 20:45
|155.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19535513
|2007.01.11 19:25
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2494
|0.0000
|1.2490
|2007.01.12 02:05
|1.2490
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.13
|19536097
|2007.01.11 19:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2886
|0.0000
|1.2894
|2007.01.11 19:37
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19538843
|2007.01.11 21:05
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.28
|0.00
|155.26
|2007.01.11 23:12
|155.26
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.02
|19540922
|2007.01.11 22:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2894
|0.0000
|1.2891
|2007.01.12 01:53
|1.2891
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19541133
|2007.01.11 22:15
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.33
|0.00
|155.26
|2007.01.11 23:12
|155.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19542592
|2007.01.11 22:45
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1778
|0.0000
|1.1773
|2007.01.12 00:10
|1.1773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19543920
|2007.01.11 23:20
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2889
|0.0000
|1.2891
|2007.01.12 01:53
|1.2891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19545796
|2007.01.11 23:50
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.36
|0.00
|120.44
|2007.01.12 00:45
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19548370
|2007.01.12 00:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.24
|0.00
|155.29
|2007.01.12 00:53
|155.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19548516
|2007.01.12 00:21
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2499
|0.0000
|1.2490
|2007.01.12 02:05
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|19552594
|2007.01.12 01:05
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2882
|0.0000
|1.2891
|2007.01.12 01:53
|1.2891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|19552600
|2007.01.12 01:05
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1770
|1.1738
|1.1771
|2007.01.12 05:53
|1.1771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19555658
|2007.01.12 01:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.58
|0.00
|120.59
|2007.01.12 04:05
|120.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19555859
|2007.01.12 01:40
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.38
|0.00
|155.49
|2007.01.12 05:05
|155.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|19556453
|2007.01.12 01:50
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.47
|0.00
|155.49
|2007.01.12 05:05
|155.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19556456
|2007.01.12 01:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.67
|0.00
|120.59
|2007.01.12 04:05
|120.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19557162
|2007.01.12 01:55
|sell
|0.04
|eurjpym
|155.52
|0.00
|155.49
|2007.01.12 05:05
|155.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19558079
|2007.01.12 02:05
|sell
|0.08
|eurjpym
|155.58
|0.00
|155.49
|2007.01.12 05:05
|155.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|19558875
|2007.01.12 02:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|2007.01.12 03:39
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19559153
|2007.01.12 02:21
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1764
|1.1738
|1.1771
|2007.01.12 05:53
|1.1771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19559738
|2007.01.12 02:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2901
|0.0000
|1.2894
|2007.01.12 03:39
|1.2894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19560241
|2007.01.12 02:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2489
|1.2459
|1.2485
|2007.01.12 05:53
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19564384
|2007.01.12 04:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2485
|2007.01.12 05:53
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19565099
|2007.01.12 04:31
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.59
|0.00
|120.60
|2007.01.12 05:41
|120.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19566266
|2007.01.12 04:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2476
|0.0000
|1.2485
|2007.01.12 05:53
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|19567273
|2007.01.12 05:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2899
|0.0000
|1.2902
|2007.01.12 08:24
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19567539
|2007.01.12 05:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.53
|0.00
|120.60
|2007.01.12 05:41
|120.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19568101
|2007.01.12 05:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.52
|0.00
|155.57
|2007.01.12 05:33
|155.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19569506
|2007.01.12 05:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.55
|0.00
|155.71
|2007.01.12 07:34
|155.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|19570184
|2007.01.12 05:55
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.61
|0.00
|155.71
|2007.01.12 07:34
|155.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|19571219
|2007.01.12 06:05
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1768
|0.0000
|1.1767
|2007.01.12 08:52
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19571476
|2007.01.12 06:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.62
|0.00
|120.57
|2007.01.12 06:40
|120.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19571492
|2007.01.12 06:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2484
|0.0000
|1.2483
|2007.01.12 08:00
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19572068
|2007.01.12 06:20
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2490
|0.0000
|1.2483
|2007.01.12 08:00
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19574429
|2007.01.12 06:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2905
|0.0000
|1.2902
|2007.01.12 08:24
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|19576811
|2007.01.12 07:05
|sell
|0.04
|eurjpym
|155.74
|0.00
|155.71
|2007.01.12 07:34
|155.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19576837
|2007.01.12 07:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2910
|0.0000
|1.2902
|2007.01.12 08:24
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19578064
|2007.01.12 07:15
|sell
|0.08
|eurjpym
|155.83
|0.00
|155.71
|2007.01.12 07:34
|155.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19579378
|2007.01.12 07:30
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6125
|0.0000
|1.6120
|2007.01.12 08:01
|1.6120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19579892
|2007.01.12 07:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.66
|0.00
|155.65
|2007.01.12 07:56
|155.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19581425
|2007.01.12 07:50
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.72
|0.00
|155.65
|2007.01.12 07:56
|155.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19584016
|2007.01.12 08:10
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6125
|0.0000
|1.6130
|2007.01.12 08:28
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19584023
|2007.01.12 08:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2487
|0.0000
|1.2492
|2007.01.12 08:16
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19584699
|2007.01.12 08:15
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1774
|0.0000
|1.1767
|2007.01.12 08:52
|1.1767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19586323
|2007.01.12 08:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.45
|0.00
|120.50
|2007.01.12 08:37
|120.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19586708
|2007.01.12 08:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2908
|0.0000
|1.2913
|2007.01.12 09:03
|1.2913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19586721
|2007.01.12 08:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.48
|0.00
|155.43
|2007.01.12 10:01
|155.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19587116
|2007.01.12 08:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2496
|0.0000
|1.2491
|2007.01.12 09:54
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19587844
|2007.01.12 08:45
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6132
|0.0000
|1.6127
|2007.01.12 09:51
|1.6127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19588891
|2007.01.12 09:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1767
|0.0000
|1.1744
|2007.01.12 13:09
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19589974
|2007.01.12 09:10
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.42
|0.00
|155.43
|2007.01.12 10:01
|155.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19591355
|2007.01.12 09:30
|buy
|0.04
|eurjpym
|155.33
|0.00
|155.43
|2007.01.12 10:01
|155.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|19593539
|2007.01.12 09:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.38
|0.00
|120.43
|2007.01.12 10:09
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19594153
|2007.01.12 10:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1754
|0.0000
|1.1744
|2007.01.12 13:09
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|19594651
|2007.01.12 10:05
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1746
|0.0000
|1.1744
|2007.01.12 13:09
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19595322
|2007.01.12 10:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2488
|0.0000
|1.2493
|2007.01.12 10:57
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19595384
|2007.01.12 10:15
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6126
|0.0000
|1.6128
|2007.01.12 11:14
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19595575
|2007.01.12 10:20
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6121
|0.0000
|1.6128
|2007.01.12 11:14
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19596714
|2007.01.12 10:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.46
|0.00
|120.41
|2007.01.12 11:13
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19598637
|2007.01.12 11:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2487
|2007.01.12 11:34
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19598641
|2007.01.12 11:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2909
|0.0000
|1.2905
|2007.01.12 12:42
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19599415
|2007.01.12 11:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2494
|0.0000
|1.2487
|2007.01.12 11:34
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19601841
|2007.01.12 11:50
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1739
|0.0000
|1.1744
|2007.01.12 13:09
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19602180
|2007.01.12 11:56
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2903
|0.0000
|1.2905
|2007.01.12 12:42
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19602681
|2007.01.12 12:05
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1733
|0.0000
|1.1744
|2007.01.12 13:09
|1.1744
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|19603645
|2007.01.12 12:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.44
|0.00
|155.36
|2007.01.12 13:29
|155.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19603648
|2007.01.12 12:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2496
|0.0000
|1.2496
|2007.01.12 12:42
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19604004
|2007.01.12 12:25
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.34
|0.00
|155.36
|2007.01.12 13:29
|155.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19604034
|2007.01.12 12:25
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2897
|0.0000
|1.2905
|2007.01.12 12:42
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19604061
|2007.01.12 12:25
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2503
|0.0000
|1.2496
|2007.01.12 12:42
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19604723
|2007.01.12 12:30
|buy
|0.04
|eurjpym
|155.26
|0.00
|155.36
|2007.01.12 13:29
|155.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|19606011
|2007.01.12 12:45
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6125
|0.0000
|1.6120
|2007.01.12 13:30
|1.6120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19606958
|2007.01.12 12:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.46
|0.00
|120.51
|2007.01.12 13:28
|120.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19608532
|2007.01.12 13:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2894
|0.0000
|1.2882
|2007.01.12 13:50
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19616172
|2007.01.12 13:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2887
|0.0000
|1.2882
|2007.01.12 13:50
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19616186
|2007.01.12 13:35
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1745
|0.0000
|1.1740
|2007.01.12 13:50
|1.1740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19617175
|2007.01.12 13:40
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2878
|0.0000
|1.2882
|2007.01.12 13:50
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19617217
|2007.01.12 13:40
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6123
|0.0000
|1.6125
|2007.01.12 15:59
|1.6125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19618421
|2007.01.12 13:45
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2871
|0.0000
|1.2882
|2007.01.12 13:50
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|19618438
|2007.01.12 13:45
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6118
|0.0000
|1.6125
|2007.01.12 15:59
|1.6125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19619416
|2007.01.12 13:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2505
|2007.01.12 13:53
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19619441
|2007.01.12 13:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.52
|0.00
|120.47
|2007.01.12 13:53
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19621485
|2007.01.12 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2887
|0.0000
|1.2892
|2007.01.12 13:57
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19631326
|2007.01.12 14:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.36
|0.00
|120.34
|2007.01.12 14:39
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19632380
|2007.01.12 14:25
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.41
|0.00
|155.57
|2007.01.12 15:46
|155.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|19632394
|2007.01.12 14:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.26
|0.00
|120.34
|2007.01.12 14:39
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19634854
|2007.01.12 14:35
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.46
|0.00
|155.57
|2007.01.12 15:46
|155.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19636503
|2007.01.12 14:40
|sell
|0.04
|eurjpym
|155.62
|0.00
|155.57
|2007.01.12 15:46
|155.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19639229
|2007.01.12 14:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2926
|0.0000
|1.2927
|2007.01.12 15:05
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19639251
|2007.01.12 14:55
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1717
|0.0000
|1.1709
|2007.01.12 15:32
|1.1709
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19639276
|2007.01.12 14:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2467
|0.0000
|1.2467
|2007.01.12 15:05
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19639558
|2007.01.12 15:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2460
|0.0000
|1.2467
|2007.01.12 15:05
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19639693
|2007.01.12 15:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2927
|2007.01.12 15:05
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19641812
|2007.01.12 15:05
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1705
|0.0000
|1.1709
|2007.01.12 15:32
|1.1709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19643008
|2007.01.12 15:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2468
|2007.01.12 15:59
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19643034
|2007.01.12 15:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2923
|0.0000
|1.2927
|2007.01.12 16:00
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19644664
|2007.01.12 15:20
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2458
|0.0000
|1.2468
|2007.01.12 15:59
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19644711
|2007.01.12 15:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2927
|2007.01.12 16:00
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|19644829
|2007.01.12 15:20
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1700
|0.0000
|1.1709
|2007.01.12 15:32
|1.1709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|19646405
|2007.01.12 15:30
|sell
|0.08
|eurjpym
|155.69
|0.00
|155.57
|2007.01.12 15:46
|155.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19651520
|2007.01.12 16:05
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6119
|0.0000
|1.6123
|2007.01.12 19:22
|1.6123
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19651993
|2007.01.12 16:15
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6126
|0.0000
|1.6123
|2007.01.12 19:22
|1.6123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19652630
|2007.01.12 16:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.56
|0.00
|155.61
|2007.01.12 16:49
|155.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19652646
|2007.01.12 16:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.27
|0.00
|120.32
|2007.01.12 16:36
|120.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19652660
|2007.01.12 16:25
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6132
|0.0000
|1.6123
|2007.01.12 19:22
|1.6123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|19654241
|2007.01.12 16:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2932
|2007.01.12 17:12
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19654256
|2007.01.12 16:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2478
|2007.01.12 20:09
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19655404
|2007.01.12 17:20
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1702
|1.1666
|1.1698
|2007.01.12 18:53
|1.1698
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19656092
|2007.01.12 17:45
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1689
|1.1666
|1.1698
|2007.01.12 18:53
|1.1698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|19656988
|2007.01.12 18:20
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2478
|2007.01.12 20:09
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19657282
|2007.01.12 18:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2920
|0.0000
|1.2920
|2007.01.12 20:07
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19657974
|2007.01.12 19:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2913
|0.0000
|1.2920
|2007.01.12 20:07
|1.2920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19658025
|2007.01.12 19:10
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1703
|0.0000
|1.1698
|2007.01.12 19:46
|1.1698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19658528
|2007.01.12 19:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.45
|0.00
|155.50
|2007.01.14 23:00
|155.50
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|19658761
|2007.01.12 19:42
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6125
|1.6095
|1.6130
|2007.01.15 07:12
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|19659697
|2007.01.12 20:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2481
|0.0000
|1.2461
|2007.01.15 08:02
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.16
|19659713
|2007.01.12 20:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2916
|0.0000
|1.2918
|2007.01.15 00:53
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|19661101
|2007.01.14 23:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2461
|2007.01.15 08:02
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19661210
|2007.01.14 23:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2926
|0.0000
|1.2918
|2007.01.15 00:53
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19662575
|2007.01.14 23:10
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1695
|0.0000
|1.1700
|2007.01.15 00:19
|1.1700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19662795
|2007.01.14 23:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.34
|0.00
|120.29
|2007.01.14 23:50
|120.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19662994
|2007.01.14 23:20
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.54
|0.00
|155.49
|2007.01.14 23:50
|155.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19664120
|2007.01.15 00:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.48
|0.00
|155.25
|2007.01.15 01:11
|155.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19664933
|2007.01.15 00:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.37
|0.00
|155.25
|2007.01.15 01:11
|155.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19665314
|2007.01.15 00:25
|buy
|0.04
|eurjpym
|155.29
|0.00
|155.25
|2007.01.15 01:11
|155.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|19666062
|2007.01.15 00:50
|buy
|0.08
|eurjpym
|155.21
|0.00
|155.25
|2007.01.15 01:11
|155.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|19666620
|2007.01.15 01:00
|buy
|0.16
|eurjpym
|155.13
|0.00
|155.25
|2007.01.15 01:11
|155.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|19667136
|2007.01.15 01:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2919
|0.0000
|1.2924
|2007.01.15 01:13
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19667433
|2007.01.15 01:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.14
|0.00
|120.19
|2007.01.15 01:22
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19669256
|2007.01.15 01:35
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1703
|0.0000
|1.1698
|2007.01.15 02:49
|1.1698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19669273
|2007.01.15 01:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.22
|0.00
|120.17
|2007.01.15 02:14
|120.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19672208
|2007.01.15 02:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2943
|2007.01.15 08:02
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|19672562
|2007.01.15 03:05
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1699
|0.0000
|1.1688
|2007.01.15 08:44
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|19673175
|2007.01.15 03:25
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2467
|0.0000
|1.2461
|2007.01.15 08:02
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19673585
|2007.01.15 03:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2943
|2007.01.15 08:02
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19673604
|2007.01.15 03:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.20
|0.00
|120.20
|2007.01.15 07:23
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19675263
|2007.01.15 04:20
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.52
|0.00
|155.51
|2007.01.15 05:49
|155.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19676439
|2007.01.15 05:20
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.58
|0.00
|155.51
|2007.01.15 05:49
|155.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19677013
|2007.01.15 06:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.56
|0.00
|155.58
|2007.01.15 07:42
|155.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19677538
|2007.01.15 06:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.28
|0.00
|120.20
|2007.01.15 07:23
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19677935
|2007.01.15 06:41
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1692
|0.0000
|1.1688
|2007.01.15 08:44
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19678511
|2007.01.15 06:50
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.51
|0.00
|155.58
|2007.01.15 07:42
|155.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19679462
|2007.01.15 07:20
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1684
|0.0000
|1.1688
|2007.01.15 08:44
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19681818
|2007.01.15 07:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2943
|2007.01.15 08:02
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19681881
|2007.01.15 07:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2461
|2007.01.15 08:02
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19682557
|2007.01.15 07:55
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2449
|0.0000
|1.2461
|2007.01.15 08:02
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|19682572
|2007.01.15 07:55
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2943
|2007.01.15 08:02
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|19683795
|2007.01.15 08:05
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2468
|2007.01.15 08:24
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19683807
|2007.01.15 08:06
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2942
|0.0000
|1.2937
|2007.01.15 08:24
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19685521
|2007.01.15 08:25
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1679
|0.0000
|1.1688
|2007.01.15 08:44
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|19685533
|2007.01.15 08:25
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.62
|0.00
|155.91
|2007.01.15 12:43
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|19685932
|2007.01.15 08:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.66
|0.00
|155.91
|2007.01.15 12:43
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|19686770
|2007.01.15 08:50
|sell
|0.04
|eurjpym
|155.78
|0.00
|155.91
|2007.01.15 12:43
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|19687151
|2007.01.15 08:55
|sell
|0.08
|eurjpym
|155.83
|0.00
|155.91
|2007.01.15 12:43
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|19688290
|2007.01.15 09:05
|sell
|0.16
|eurjpym
|155.90
|0.00
|155.91
|2007.01.15 12:43
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|19688770
|2007.01.15 09:10
|sell
|0.32
|eurjpym
|155.96
|0.00
|155.91
|2007.01.15 12:43
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|19689792
|2007.01.15 09:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.45
|0.00
|120.45
|2007.01.15 10:05
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19690578
|2007.01.15 09:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.52
|0.00
|120.45
|2007.01.15 10:05
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19690703
|2007.01.15 09:45
|sell
|0.64
|eurjpym
|156.02
|0.00
|155.91
|2007.01.15 12:43
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|19692413
|2007.01.15 10:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2457
|2007.01.15 12:56
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19692418
|2007.01.15 10:15
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6125
|0.0000
|1.6126
|2007.01.15 13:02
|1.6126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19692588
|2007.01.15 10:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2457
|2007.01.15 12:56
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19692834
|2007.01.15 10:30
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6119
|0.0000
|1.6126
|2007.01.15 13:02
|1.6126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19694245
|2007.01.15 11:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.52
|0.00
|120.47
|2007.01.15 11:27
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19694639
|2007.01.15 11:15
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1690
|0.0000
|1.1685
|2007.01.15 11:39
|1.1685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19696964
|2007.01.15 12:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.45
|0.00
|120.50
|2007.01.15 12:39
|120.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19697270
|2007.01.15 12:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2945
|2007.01.15 12:33
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19698482
|2007.01.15 12:35
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1673
|0.0000
|1.1678
|2007.01.15 13:40
|1.1678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19700554
|2007.01.15 13:25
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6123
|0.0000
|1.6147
|2007.01.16 02:39
|1.6147
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.19
|19700587
|2007.01.15 13:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2480
|2007.01.16 04:41
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|19701598
|2007.01.15 13:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2480
|2007.01.16 04:41
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.27
|19701738
|2007.01.15 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2942
|2007.01.15 17:26
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19701743
|2007.01.15 13:50
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1678
|0.0000
|1.1678
|2007.01.15 15:07
|1.1678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19702088
|2007.01.15 14:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.88
|0.00
|155.88
|2007.01.15 16:27
|155.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19702412
|2007.01.15 14:10
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6130
|0.0000
|1.6147
|2007.01.16 02:39
|1.6147
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.27
|19703360
|2007.01.15 14:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2480
|2007.01.16 04:41
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.32
|19703373
|2007.01.15 14:45
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6137
|0.0000
|1.6147
|2007.01.16 02:39
|1.6147
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.32
|19704222
|2007.01.15 14:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2942
|2007.01.15 17:26
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19704237
|2007.01.15 14:55
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2480
|2007.01.16 04:41
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.19
|19705146
|2007.01.15 15:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.81
|0.00
|155.88
|2007.01.15 16:27
|155.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19705247
|2007.01.15 15:00
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1685
|0.0000
|1.1678
|2007.01.15 15:07
|1.1678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19705661
|2007.01.15 15:12
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.43
|0.00
|120.43
|2007.01.16 02:52
|120.43
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|19706702
|2007.01.15 15:40
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1670
|0.0000
|1.1675
|2007.01.15 15:46
|1.1675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19708877
|2007.01.15 16:35
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1680
|0.0000
|1.1684
|2007.01.15 19:18
|1.1684
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19709365
|2007.01.15 16:55
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1681
|0.0000
|1.1684
|2007.01.15 19:18
|1.1684
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19710340
|2007.01.15 17:20
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6141
|0.0000
|1.6147
|2007.01.16 02:39
|1.6147
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.39
|19710641
|2007.01.15 17:30
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6153
|0.0000
|1.6147
|2007.01.16 02:39
|1.6147
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.77
|19710824
|2007.01.15 17:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2930
|2007.01.15 19:20
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19710892
|2007.01.15 17:36
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2480
|2007.01.16 04:41
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.38
|19711209
|2007.01.15 17:40
|sell
|0.32
|eurchfm
|1.6159
|0.0000
|1.6147
|2007.01.16 02:39
|1.6147
|0.00
|0.00
|-0.21
|3.08
|19711243
|2007.01.15 17:40
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2492
|0.0000
|1.2480
|2007.01.16 04:41
|1.2480
|0.00
|0.00
|-0.33
|3.08
|19712049
|2007.01.15 18:00
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1687
|0.0000
|1.1684
|2007.01.15 19:18
|1.1684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19713970
|2007.01.15 18:55
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1693
|0.0000
|1.1684
|2007.01.15 19:18
|1.1684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|19715366
|2007.01.15 19:30
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1682
|0.0000
|1.1677
|2007.01.15 21:53
|1.1677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19715664
|2007.01.15 19:45
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1676
|0.0000
|1.1677
|2007.01.15 21:53
|1.1677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19715866
|2007.01.15 20:00
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1668
|0.0000
|1.1677
|2007.01.15 21:53
|1.1677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|19717588
|2007.01.15 21:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2932
|2007.01.16 00:54
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|19719282
|2007.01.15 22:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.83
|0.00
|155.84
|2007.01.16 00:52
|155.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19719593
|2007.01.15 22:30
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1678
|0.0000
|1.1676
|2007.01.16 00:19
|1.1676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19719848
|2007.01.15 22:41
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1683
|0.0000
|1.1676
|2007.01.16 00:19
|1.1676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19722465
|2007.01.16 00:05
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.77
|0.00
|155.84
|2007.01.16 00:52
|155.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19723112
|2007.01.16 00:26
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1684
|1.1660
|1.1689
|2007.01.16 06:41
|1.1689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19723908
|2007.01.16 00:55
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.51
|0.00
|120.43
|2007.01.16 02:52
|120.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19725278
|2007.01.16 01:10
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.83
|0.00
|155.82
|2007.01.16 01:43
|155.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19725616
|2007.01.16 01:25
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.89
|0.00
|155.82
|2007.01.16 01:43
|155.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19725627
|2007.01.16 01:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2930
|0.0000
|1.2935
|2007.01.16 03:01
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19728829
|2007.01.16 03:00
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6148
|1.6120
|1.6153
|2007.01.16 07:04
|1.6153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19728842
|2007.01.16 03:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.78
|0.00
|155.83
|2007.01.16 03:17
|155.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19729074
|2007.01.16 03:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.46
|120.16
|120.36
|2007.01.16 08:18
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19729204
|2007.01.16 03:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2959
|2007.01.16 08:19
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|19729596
|2007.01.16 03:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.81
|0.00
|155.79
|2007.01.16 06:53
|155.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19731676
|2007.01.16 04:46
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2944
|0.0000
|1.2959
|2007.01.16 08:19
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19731852
|2007.01.16 04:55
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.86
|0.00
|155.79
|2007.01.16 06:53
|155.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19731923
|2007.01.16 05:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2439
|2007.01.16 12:03
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|19732540
|2007.01.16 05:40
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.39
|0.00
|120.36
|2007.01.16 08:18
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19732962
|2007.01.16 05:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2439
|2007.01.16 12:03
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|19733365
|2007.01.16 05:50
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2951
|0.0000
|1.2959
|2007.01.16 08:19
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|19733771
|2007.01.16 05:55
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.33
|0.00
|120.36
|2007.01.16 08:18
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19735047
|2007.01.16 06:35
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2439
|2007.01.16 12:03
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|19735431
|2007.01.16 06:50
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.27
|0.00
|120.36
|2007.01.16 08:18
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|19735568
|2007.01.16 06:52
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1685
|0.0000
|1.1680
|2007.01.16 08:47
|1.1680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19737524
|2007.01.16 07:10
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2965
|0.0000
|1.2959
|2007.01.16 08:19
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|19737564
|2007.01.16 07:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.94
|0.00
|155.94
|2007.01.16 07:35
|155.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19739004
|2007.01.16 07:25
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.87
|0.00
|155.94
|2007.01.16 07:35
|155.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19739348
|2007.01.16 07:30
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6150
|0.0000
|1.6145
|2007.01.16 08:00
|1.6145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19740731
|2007.01.16 07:40
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2439
|2007.01.16 12:03
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|19740767
|2007.01.16 07:40
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2971
|0.0000
|1.2959
|2007.01.16 08:19
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|19741961
|2007.01.16 07:50
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.94
|0.00
|156.07
|2007.01.16 11:09
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|19743159
|2007.01.16 08:05
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.99
|0.00
|156.07
|2007.01.16 11:09
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|19743675
|2007.01.16 08:15
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6147
|0.0000
|1.6141
|2007.01.16 13:56
|1.6141
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19744606
|2007.01.16 08:25
|sell
|0.04
|eurjpym
|156.05
|0.00
|156.07
|2007.01.16 11:09
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|19745818
|2007.01.16 08:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.40
|0.00
|120.35
|2007.01.16 09:30
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19747393
|2007.01.16 09:15
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1675
|0.0000
|1.1661
|2007.01.16 12:07
|1.1661
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19748251
|2007.01.16 09:30
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2439
|2007.01.16 12:03
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|19750071
|2007.01.16 09:35
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1669
|0.0000
|1.1661
|2007.01.16 12:07
|1.1661
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19750106
|2007.01.16 09:35
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6139
|0.0000
|1.6141
|2007.01.16 13:56
|1.6141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19751445
|2007.01.16 09:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.41
|0.00
|120.46
|2007.01.16 10:05
|120.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19751449
|2007.01.16 09:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2968
|0.0000
|1.2975
|2007.01.16 10:48
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19752411
|2007.01.16 10:00
|sell
|0.08
|eurjpym
|156.11
|0.00
|156.07
|2007.01.16 11:09
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|19755127
|2007.01.16 10:10
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1657
|0.0000
|1.1661
|2007.01.16 12:07
|1.1661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19755358
|2007.01.16 10:15
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6131
|0.0000
|1.6141
|2007.01.16 13:56
|1.6141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19755369
|2007.01.16 10:15
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2439
|2007.01.16 12:03
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|19755877
|2007.01.16 10:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2977
|0.0000
|1.2975
|2007.01.16 10:48
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19757183
|2007.01.16 10:25
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2425
|0.0000
|1.2439
|2007.01.16 12:03
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|19757194
|2007.01.16 10:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2985
|0.0000
|1.2975
|2007.01.16 10:48
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19757201
|2007.01.16 10:25
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1650
|0.0000
|1.1661
|2007.01.16 12:07
|1.1661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|19757778
|2007.01.16 10:35
|sell
|0.16
|eurjpym
|156.17
|0.00
|156.07
|2007.01.16 11:09
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|19758048
|2007.01.16 10:41
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.31
|0.00
|120.36
|2007.01.16 10:50
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19760315
|2007.01.16 11:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.11
|0.00
|156.11
|2007.01.16 11:59
|156.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19760761
|2007.01.16 11:35
|buy
|0.02
|eurjpym
|156.04
|0.00
|156.11
|2007.01.16 11:59
|156.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19762628
|2007.01.16 12:10
|sell
|0.01
|eurjpym
|156.21
|0.00
|156.16
|2007.01.16 12:30
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19763117
|2007.01.16 12:20
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1661
|0.0000
|1.1675
|2007.01.16 13:54
|1.1675
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19763120
|2007.01.16 12:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2452
|2007.01.16 14:07
|1.2452
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|19763319
|2007.01.16 12:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.39
|0.00
|120.64
|2007.01.16 13:37
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|19764336
|2007.01.16 12:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.48
|0.00
|120.64
|2007.01.16 13:37
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|19764371
|2007.01.16 12:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2441
|0.0000
|1.2452
|2007.01.16 14:07
|1.2452
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|19764381
|2007.01.16 12:40
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1671
|0.0000
|1.1675
|2007.01.16 13:54
|1.1675
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19765041
|2007.01.16 12:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2966
|0.0000
|1.2956
|2007.01.16 13:33
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19766092
|2007.01.16 13:10
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.58
|0.00
|120.64
|2007.01.16 13:37
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19766120
|2007.01.16 13:10
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2452
|2007.01.16 14:07
|1.2452
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|19767113
|2007.01.16 13:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2956
|2007.01.16 13:33
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19767124
|2007.01.16 13:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.63
|0.00
|120.64
|2007.01.16 13:37
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19767171
|2007.01.16 13:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2452
|2007.01.16 14:07
|1.2452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19767211
|2007.01.16 13:15
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1678
|0.0000
|1.1675
|2007.01.16 13:54
|1.1675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19767811
|2007.01.16 13:20
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1686
|0.0000
|1.1675
|2007.01.16 13:54
|1.1675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|19767825
|2007.01.16 13:20
|sell
|0.16
|usdjpym
|120.68
|0.00
|120.64
|2007.01.16 13:37
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19769233
|2007.01.16 13:25
|sell
|0.32
|usdjpym
|120.74
|0.00
|120.64
|2007.01.16 13:37
|120.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|19769247
|2007.01.16 13:25
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2452
|2007.01.16 14:07
|1.2452
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|19769284
|2007.01.16 13:25
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2946
|0.0000
|1.2956
|2007.01.16 13:33
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19769790
|2007.01.16 13:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|156.23
|0.00
|156.22
|2007.01.16 13:57
|156.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19770977
|2007.01.16 13:35
|sell
|0.02
|eurjpym
|156.29
|0.00
|156.22
|2007.01.16 13:57
|156.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|19771016
|2007.01.16 13:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2959
|0.0000
|1.2958
|2007.01.16 14:07
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19772764
|2007.01.16 14:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2958
|2007.01.16 14:07
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19773181
|2007.01.16 14:05
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6139
|0.0000
|1.6134
|2007.01.16 14:23
|1.6134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19774291
|2007.01.16 14:15
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1671
|0.0000
|1.1676
|2007.01.16 14:52
|1.1676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19777716
|2007.01.16 14:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|2007.01.16 15:12
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19778823
|2007.01.16 14:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2932
|0.0000
|1.2940
|2007.01.16 15:12
|1.2940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|19778827
|2007.01.16 14:55
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6135
|0.0000
|1.6140
|2007.01.16 16:00
|1.6140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19779109
|2007.01.16 15:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.98
|0.00
|156.03
|2007.01.16 15:04
|156.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19779385
|2007.01.16 15:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2465
|2007.01.16 15:12
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19782992
|2007.01.16 15:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.66
|0.00
|120.66
|2007.01.16 16:20
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19783043
|2007.01.16 15:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2935
|2007.01.16 16:23
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19783066
|2007.01.16 15:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2472
|2007.01.16 16:17
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19784549
|2007.01.16 16:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.73
|0.00
|120.66
|2007.01.16 16:20
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19785239
|2007.01.16 16:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2935
|2007.01.16 16:23
|1.2935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19789014
|2007.01.16 16:40
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6130
|0.0000
|1.6130
|2007.01.16 21:15
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19789022
|2007.01.16 16:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.62
|0.00
|120.67
|2007.01.16 16:51
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19793020
|2007.01.16 17:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2478
|0.0000
|1.2473
|2007.01.16 19:30
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19793079
|2007.01.16 17:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2920
|0.0000
|1.2921
|2007.01.17 00:14
|1.2921
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|19793397
|2007.01.16 17:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.86
|0.00
|155.88
|2007.01.16 21:50
|155.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19793768
|2007.01.16 17:30
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1750
|0.0000
|1.1759
|2007.01.16 21:57
|1.1759
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|19795020
|2007.01.16 17:56
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6123
|0.0000
|1.6130
|2007.01.16 21:15
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19795570
|2007.01.16 18:11
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1756
|0.0000
|1.1759
|2007.01.16 21:57
|1.1759
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19796703
|2007.01.16 18:55
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1763
|0.0000
|1.1759
|2007.01.16 21:57
|1.1759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19796862
|2007.01.16 19:00
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1768
|0.0000
|1.1759
|2007.01.16 21:57
|1.1759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|19798452
|2007.01.16 19:41
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.66
|0.00
|120.71
|2007.01.16 22:07
|120.71
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|19798572
|2007.01.16 19:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2478
|2007.01.16 20:27
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19799744
|2007.01.16 20:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2476
|0.0000
|1.2477
|2007.01.17 04:53
|1.2477
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.01
|19800835
|2007.01.16 21:05
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.81
|0.00
|155.88
|2007.01.16 21:50
|155.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19801519
|2007.01.16 21:25
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6121
|0.0000
|1.6131
|2007.01.17 14:03
|1.6131
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|19802844
|2007.01.16 22:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.82
|0.00
|156.05
|2007.01.17 04:34
|156.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|19803324
|2007.01.16 22:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2477
|2007.01.17 04:53
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19803485
|2007.01.16 22:15
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.88
|0.00
|156.05
|2007.01.17 04:34
|156.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19803489
|2007.01.16 22:15
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1763
|0.0000
|1.1768
|2007.01.16 22:48
|1.1768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19803985
|2007.01.16 22:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2914
|0.0000
|1.2921
|2007.01.17 00:14
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19804247
|2007.01.16 22:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.70
|0.00
|120.75
|2007.01.17 04:07
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19804638
|2007.01.16 23:00
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1762
|0.0000
|1.1757
|2007.01.17 00:41
|1.1757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19805607
|2007.01.16 23:15
|sell
|0.04
|eurjpym
|155.96
|0.00
|156.05
|2007.01.17 04:34
|156.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|19805623
|2007.01.16 23:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.77
|0.00
|120.75
|2007.01.17 04:07
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|19807284
|2007.01.16 23:40
|sell
|0.08
|eurjpym
|156.04
|0.00
|156.05
|2007.01.17 04:34
|156.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|19808812
|2007.01.17 00:01
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6128
|0.0000
|1.6131
|2007.01.17 14:03
|1.6131
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|19809171
|2007.01.17 00:10
|sell
|0.16
|eurjpym
|156.09
|0.00
|156.05
|2007.01.17 04:34
|156.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19809218
|2007.01.17 00:11
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.84
|0.00
|120.75
|2007.01.17 04:07
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|19809957
|2007.01.17 00:25
|sell
|0.32
|eurjpym
|156.16
|0.00
|156.05
|2007.01.17 04:34
|156.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|19810253
|2007.01.17 00:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2923
|0.0000
|1.2918
|2007.01.17 01:46
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19810574
|2007.01.17 00:55
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1761
|0.0000
|1.1766
|2007.01.17 06:06
|1.1766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19811608
|2007.01.17 02:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2918
|0.0000
|1.2923
|2007.01.17 02:36
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19812194
|2007.01.17 02:53
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2923
|0.0000
|1.2927
|2007.01.17 07:03
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19814404
|2007.01.17 04:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2929
|0.0000
|1.2927
|2007.01.17 07:03
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19816166
|2007.01.17 04:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.06
|0.00
|156.11
|2007.01.17 05:14
|156.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19816676
|2007.01.17 05:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.77
|0.00
|120.75
|2007.01.17 07:23
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19817382
|2007.01.17 05:34
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6133
|0.0000
|1.6131
|2007.01.17 14:03
|1.6131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|19818403
|2007.01.17 06:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.67
|0.00
|120.75
|2007.01.17 07:23
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19818922
|2007.01.17 06:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.06
|0.00
|156.11
|2007.01.17 06:42
|156.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19819184
|2007.01.17 06:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2935
|0.0000
|1.2927
|2007.01.17 07:03
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|19819366
|2007.01.17 06:20
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1766
|0.0000
|1.1761
|2007.01.17 06:44
|1.1761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19820457
|2007.01.17 06:55
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1771
|0.0000
|1.1749
|2007.01.17 12:46
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|19820793
|2007.01.17 07:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2488
|2007.01.17 07:15
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19820891
|2007.01.17 07:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1765
|0.0000
|1.1749
|2007.01.17 12:46
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|19821279
|2007.01.17 07:05
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6142
|0.0000
|1.6131
|2007.01.17 14:03
|1.6131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|19822836
|2007.01.17 07:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2924
|0.0000
|1.2929
|2007.01.17 07:42
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19823412
|2007.01.17 07:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.72
|0.00
|120.67
|2007.01.17 07:57
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19823416
|2007.01.17 07:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2480
|2007.01.17 07:42
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19823708
|2007.01.17 07:40
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1760
|0.0000
|1.1749
|2007.01.17 12:46
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|19825955
|2007.01.17 08:15
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1752
|0.0000
|1.1749
|2007.01.17 12:46
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|19826628
|2007.01.17 08:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.91
|0.00
|155.83
|2007.01.17 11:01
|155.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|19826875
|2007.01.17 08:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.65
|2007.01.17 09:00
|120.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19827168
|2007.01.17 08:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.58
|0.00
|120.65
|2007.01.17 09:00
|120.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19830590
|2007.01.17 09:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2924
|0.0000
|1.2929
|2007.01.17 10:05
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19830796
|2007.01.17 10:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2480
|2007.01.17 10:05
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19831599
|2007.01.17 10:15
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1746
|0.0000
|1.1749
|2007.01.17 12:46
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|19833073
|2007.01.17 10:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.82
|0.00
|155.83
|2007.01.17 11:01
|155.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19833942
|2007.01.17 10:50
|buy
|0.04
|eurjpym
|155.72
|0.00
|155.83
|2007.01.17 11:01
|155.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|19834366
|2007.01.17 11:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2920
|0.0000
|1.2925
|2007.01.17 11:01
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19834409
|2007.01.17 11:00
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.1737
|0.0000
|1.1749
|2007.01.17 12:46
|1.1749
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|19834460
|2007.01.17 11:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2501
|2007.01.17 13:35
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19837542
|2007.01.17 12:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.62
|0.00
|155.67
|2007.01.17 12:05
|155.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19837544
|2007.01.17 12:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2501
|2007.01.17 13:35
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|19837584
|2007.01.17 12:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.48
|0.00
|120.53
|2007.01.17 12:05
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19838446
|2007.01.17 12:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2924
|0.0000
|1.2918
|2007.01.17 13:24
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|19840327
|2007.01.17 12:55
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1745
|0.0000
|1.1740
|2007.01.17 12:58
|1.1740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19841040
|2007.01.17 13:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2914
|0.0000
|1.2918
|2007.01.17 13:24
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|19842091
|2007.01.17 13:10
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2909
|0.0000
|1.2918
|2007.01.17 13:24
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|19842127
|2007.01.17 13:10
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2504
|0.0000
|1.2501
|2007.01.17 13:35
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|19842989
|2007.01.17 13:20
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.53
|0.00
|120.52
|2007.01.17 13:49
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19844240
|2007.01.17 13:30
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2512
|0.0000
|1.2501
|2007.01.17 13:35
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|19845875
|2007.01.17 13:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.59
|0.00
|120.52
|2007.01.17 13:49
|120.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|19846520
|2007.01.17 13:40
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1755
|0.0000
|1.1750
|2007.01.17 14:01
|1.1750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19846528
|2007.01.17 13:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2910
|0.0000
|1.2915
|2007.01.17 13:43
|1.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19852565
|2007.01.17 14:40
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6133
|0.0000
|1.6138
|2007.01.17 22:33
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.02
|0.04
|19855396
|2007.01.17 15:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2929
|0.0000
|1.2933
|2007.01.17 15:41
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|19855504
|2007.01.17 15:06
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2476
|0.0000
|1.2481
|2007.01.17 15:09
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19856561
|2007.01.17 15:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2934
|0.0000
|1.2933
|2007.01.17 15:41
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|19858709
|2007.01.17 15:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2942
|0.0000
|1.2933
|2007.01.17 15:41
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|19859196
|2007.01.17 15:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2469
|0.0000
|1.2468
|2007.01.17 18:52
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19859260
|2007.01.17 15:40
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1741
|0.0000
|1.1746
|2007.01.17 15:59
|1.1746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19859646
|2007.01.17 15:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.93
|0.00
|156.07
|2007.01.17 19:56
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|19860315
|2007.01.17 15:55
|sell
|0.02
|eurjpym
|156.00
|0.00
|156.07
|2007.01.17 19:56
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|19860398
|2007.01.17 15:55
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2460
|0.0000
|1.2468
|2007.01.17 18:52
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19861284
|2007.01.17 16:05
|sell
|0.04
|eurjpym
|156.06
|0.00
|156.07
|2007.01.17 19:56
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19861297
|2007.01.17 16:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2938
|2007.01.17 16:23
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|19863971
|2007.01.17 17:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2943
|0.0000
|1.2942
|2007.01.17 18:00
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19865046
|2007.01.17 17:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2949
|0.0000
|1.2942
|2007.01.17 18:00
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19865579
|2007.01.17 17:55
|sell
|0.08
|eurjpym
|156.11
|0.00
|156.07
|2007.01.17 19:56
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|19866609
|2007.01.17 18:10
|sell
|0.16
|eurjpym
|156.17
|0.00
|156.07
|2007.01.17 19:56
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|19867510
|2007.01.17 18:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.61
|0.00
|120.62
|2007.01.17 21:22
|120.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19868259
|2007.01.17 19:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2468
|2007.01.17 22:32
|1.2468
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.03
|19868960
|2007.01.17 19:10
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.70
|0.00
|120.62
|2007.01.17 21:22
|120.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19869377
|2007.01.17 19:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2468
|2007.01.17 22:32
|1.2468
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.05
|19870792
|2007.01.17 19:35
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2468
|2007.01.17 22:32
|1.2468
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.29
|19870990
|2007.01.17 19:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2937
|0.0000
|1.2938
|2007.01.17 21:37
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|19871325
|2007.01.17 19:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2938
|2007.01.17 21:37
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19871976
|2007.01.17 20:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.10
|0.00
|156.15
|2007.01.17 22:27
|156.15
|0.00
|0.00
|0.03
|0.04
|19875338
|2007.01.17 21:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2938
|2007.01.18 00:53
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|19876667
|2007.01.17 22:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2945
|0.0000
|1.2938
|2007.01.18 00:53
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|19876998
|2007.01.17 22:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|156.08
|0.00
|156.03
|2007.01.17 23:22
|156.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19878876
|2007.01.17 23:50
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.06
|155.78
|156.11
|2007.01.18 01:31
|156.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19881060
|2007.01.18 01:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2940
|0.0000
|1.2945
|2007.01.18 01:17
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|0.00
|-1.29
|145.98
|Closed P/L:
|144.69
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19880349
|2007.01.18 00:35
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6138
|0.0000
|1.6143
|1.6135
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|19860801
|2007.01.17 16:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1751
|1.1697
|1.1738
|1.1730
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.18
|19861609
|2007.01.17 16:10
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1740
|1.1697
|1.1738
|1.1730
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.17
|19865457
|2007.01.17 17:51
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1734
|1.1697
|1.1738
|1.1730
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.14
|19867702
|2007.01.17 18:41
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1728
|1.1697
|1.1738
|1.1730
|0.00
|0.00
|0.05
|0.14
|19877019
|2007.01.17 22:46
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2471
|1.2443
|1.2472
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|19875028
|2007.01.17 21:38
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.65
|120.31
|120.67
|120.59
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.05
|19878255
|2007.01.17 23:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.60
|120.31
|120.67
|120.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|19882455
|2007.01.18 01:26
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2465
|0.0000
|1.2472
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.62
|Floating P/L:
|-0.48
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|144.69
|Floating P/L:
|-0.48
|Margin:
|11.00
|Balance:
|1 144.69
|Equity:
|1 144.21
|Free Margin:
|1 133.21
|Details:
|Gross Profit:
|208.91
|Gross Loss:
|64.22
|Total Net Profit:
|144.69
|Profit Factor:
|3.25
|Expected Payoff:
|0.20
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|19.76 (1.80%)
|Relative Drawdown:
|1.80% (19.76)
|Total Trades:
|735
|Short Positions (won %):
|383 (67.89%)
|Long Positions (won %):
|352 (74.72%)
|Profit Trades (% of total):
|523 (71.16%)
|Loss trades (% of total):
|212 (28.84%)
|Largest
|profit trade:
|55.31
|loss trade:
|-6.38
|Average
|profit trade:
|0.40
|loss trade:
|-0.30
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (3.35)
|consecutive losses ($):
|7 (-19.76)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|57.04 (3)
|consecutive loss (count):
|-19.76 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2