Interbank FX, LLC

Account: 1341349 Name: Nick Faifar Currency: USD 2007 January 18, 01:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
190372582007.01.05 04:42balanceDeposit1 000.00
190374692007.01.05 04:50buy0.01eurjpym154.680.00154.732007.01.05 05:25154.730.000.000.000.04
190374712007.01.05 04:50buy0.01usdjpym118.340.00118.272007.01.05 07:24118.270.000.000.00-0.06
190401332007.01.05 05:51sell0.01eurchfm1.61070.00001.61022007.01.05 06:571.61020.000.000.000.04
190401742007.01.05 05:51sell0.01eurusdm1.30740.00001.30772007.01.05 07:241.30770.000.000.00-0.03
190404072007.01.05 05:55sell0.01eurjpym154.740.00154.782007.01.05 07:04154.780.000.000.00-0.03
190408112007.01.05 06:05sell0.01usdcadm1.17770.00001.17722007.01.05 06:581.17720.000.000.000.04
190413202007.01.05 06:15buy0.01usdchfm1.23200.00001.22952007.01.05 08:491.22950.000.000.00-0.20
190420762007.01.05 06:41sell0.02eurusdm1.30790.00001.30772007.01.05 07:241.30770.000.000.000.04
190427682007.01.05 06:45sell0.02eurjpym154.870.00154.782007.01.05 07:04154.780.000.000.000.15
190427822007.01.05 06:45buy0.02usdchfm1.23100.00001.22952007.01.05 08:491.22950.000.000.00-0.24
190428022007.01.05 06:45sell0.04eurusdm1.30860.00001.30772007.01.05 07:241.30770.000.000.000.36
190439982007.01.05 06:55buy0.04usdchfm1.23050.00001.22952007.01.05 08:491.22950.000.000.00-0.33
190449392007.01.05 07:00buy0.08usdchfm1.22990.00001.22952007.01.05 08:491.22950.000.000.00-0.26
190450092007.01.05 07:00buy0.02usdjpym118.250.00118.272007.01.05 07:24118.270.000.000.000.03
190457722007.01.05 07:06buy0.01usdcadm1.17730.00001.17742007.01.05 08:231.17740.000.000.000.01
190461822007.01.05 07:10buy0.04usdjpym118.180.00118.272007.01.05 07:24118.270.000.000.000.30
190463902007.01.05 07:11buy0.02usdcadm1.17670.00001.17742007.01.05 08:231.17740.000.000.000.12
190479282007.01.05 07:20buy0.01eurjpym154.740.00154.792007.01.05 07:31154.790.000.000.000.04
190489582007.01.05 07:25buy0.01usdjpym118.300.00118.352007.01.05 07:42118.350.000.000.000.04
190502302007.01.05 07:30buy0.16usdchfm1.22890.00001.22952007.01.05 08:491.22950.000.000.000.78
190545932007.01.05 07:50buy0.32usdchfm1.22840.00001.22952007.01.05 08:491.22950.000.000.002.86
190563582007.01.05 07:55buy0.01eurchfm1.60930.00001.60932007.01.05 10:071.60930.000.000.000.00
190589772007.01.05 08:05sell0.01eurusdm1.30950.00001.30902007.01.05 08:251.30900.000.000.000.05
190597932007.01.05 08:15sell0.01usdjpym118.410.00118.362007.01.05 08:17118.360.000.000.000.04
190604222007.01.05 08:20sell0.01eurjpym154.940.00154.892007.01.05 08:22154.890.000.000.000.04
190617942007.01.05 08:30sell0.01usdcadm1.17740.00001.17692007.01.05 08:401.17690.000.000.000.04
190643802007.01.05 08:55buy0.01usdjpym118.150.00118.092007.01.05 09:21118.090.000.000.00-0.05
190647292007.01.05 09:00buy0.02usdjpym118.080.00118.092007.01.05 09:21118.090.000.000.000.02
190648512007.01.05 09:00buy0.01eurusdm1.30860.00001.30912007.01.05 09:391.30910.000.000.000.05
190655402007.01.05 09:05buy0.04usdjpym118.000.00118.092007.01.05 09:21118.090.000.000.000.30
190655422007.01.05 09:05buy0.02eurchfm1.60850.00001.60932007.01.05 10:071.60930.000.000.000.13
190665022007.01.05 09:20buy0.01eurjpym154.570.00154.622007.01.05 09:27154.620.000.000.000.04
190685742007.01.05 09:50buy0.01usdchfm1.22870.00001.22892007.01.05 11:471.22890.000.000.000.02
190692822007.01.05 10:05buy0.02usdchfm1.22820.00001.22892007.01.05 11:471.22890.000.000.000.11
190698042007.01.05 10:15sell0.01eurchfm1.60900.00001.60892007.01.05 13:351.60890.000.000.000.01
190698352007.01.05 10:15sell0.01eurusdm1.30970.00001.30962007.01.05 10:351.30960.000.000.000.01
190701962007.01.05 10:25sell0.02eurusdm1.31030.00001.30962007.01.05 10:351.30960.000.000.000.14
190703862007.01.05 10:30sell0.01eurjpym154.800.00154.752007.01.05 11:41154.750.000.000.000.04
190744222007.01.05 11:50buy0.01usdjpym118.160.00118.212007.01.05 12:03118.210.000.000.000.04
190750482007.01.05 12:00buy0.01eurjpym154.750.00154.802007.01.05 12:08154.800.000.000.000.05
190755182007.01.05 12:05sell0.01usdcadm1.17340.00001.17602007.01.05 13:391.17600.000.000.00-0.22
190761352007.01.05 12:15sell0.01usdjpym118.200.00118.202007.01.05 12:41118.200.000.000.000.00
190762582007.01.05 12:20sell0.02usdcadm1.17400.00001.17602007.01.05 13:391.17600.000.000.00-0.34
190762592007.01.05 12:20buy0.01eurusdm1.30900.00001.30022007.01.05 16:211.30020.000.000.00-0.88
190763802007.01.05 12:25sell0.01usdchfm1.22920.00001.23682007.01.05 16:201.23680.000.000.00-0.61
190767612007.01.05 12:35sell0.02usdjpym118.280.00118.202007.01.05 12:41118.200.000.000.000.14
190768632007.01.05 12:40sell0.04usdcadm1.17460.00001.17602007.01.05 13:391.17600.000.000.00-0.48
190781462007.01.05 12:50buy0.02eurusdm1.30840.00001.30022007.01.05 16:211.30020.000.000.00-1.64
190781662007.01.05 12:50sell0.02usdchfm1.22990.00001.23682007.01.05 16:201.23680.000.000.00-1.12
190790252007.01.05 13:00sell0.02eurchfm1.60960.00001.60892007.01.05 13:351.60890.000.000.000.11
190790352007.01.05 13:00buy0.01eurjpym154.630.00154.412007.01.05 14:02154.410.000.000.00-0.19
190800032007.01.05 13:15buy0.02eurjpym154.570.00154.412007.01.05 14:02154.410.000.000.00-0.27
190809222007.01.05 13:25buy0.01usdjpym118.140.00118.192007.01.05 13:30118.190.000.000.000.05
190825722007.01.05 13:30sell0.08usdcadm1.17670.00001.17602007.01.05 13:391.17600.000.000.000.48
190915772007.01.05 13:35sell0.16usdcadm1.17740.00001.17602007.01.05 13:391.17600.000.000.001.90
190916162007.01.05 13:35buy0.04eurjpym154.380.00154.412007.01.05 14:02154.410.000.000.000.10
190917162007.01.05 13:35buy0.04eurusdm1.30170.00001.30022007.01.05 16:211.30020.000.000.00-0.60
190941302007.01.05 13:40sell0.01usdcadm1.17580.00001.17632007.01.05 15:001.17630.000.000.00-0.04
190941692007.01.05 13:40buy0.08eurjpym154.270.00154.412007.01.05 14:02154.410.000.000.000.94
190941762007.01.05 13:40buy0.08eurusdm1.30070.00001.30022007.01.05 16:211.30020.000.000.00-0.40
190954462007.01.05 13:45sell0.04usdchfm1.23690.00001.23682007.01.05 16:201.23680.000.000.000.03
190955252007.01.05 13:45buy0.01eurchfm1.60920.00001.60972007.01.05 14:021.60970.000.000.000.04
190973732007.01.05 13:50sell0.08usdchfm1.23770.00001.23682007.01.05 16:201.23680.000.000.000.58
190974432007.01.05 13:50sell0.02usdcadm1.17650.00001.17632007.01.05 15:001.17630.000.000.000.03
191040112007.01.05 14:10sell0.04usdcadm1.17720.00001.17632007.01.05 15:001.17630.000.000.000.31
191107022007.01.05 14:30sell0.01eurchfm1.60980.00001.60932007.01.05 14:451.60930.000.000.000.04
191145602007.01.05 14:45sell0.01eurjpym154.660.00154.612007.01.05 14:58154.610.000.000.000.05
191145792007.01.05 14:45sell0.01usdjpym118.850.00118.802007.01.05 14:58118.800.000.000.000.04
191244982007.01.05 16:00buy0.16eurusdm1.29930.00001.30022007.01.05 16:211.30020.000.000.001.44
191245732007.01.05 16:00buy0.01usdcadm1.17620.00001.17612007.01.05 17:341.17610.000.000.00-0.01
191253482007.01.05 16:05sell0.16usdchfm1.23860.00001.23682007.01.05 16:201.23680.000.000.002.33
191253822007.01.05 16:05buy0.32eurusdm1.29860.00001.30022007.01.05 16:211.30020.000.000.005.12
191263012007.01.05 16:10buy0.01eurchfm1.60941.60461.60832007.01.08 10:111.60830.000.000.01-0.09
191267032007.01.05 16:15buy0.01eurjpym154.370.00154.392007.01.05 16:38154.390.000.000.000.02
191267082007.01.05 16:15buy0.02eurchfm1.60861.60461.60832007.01.08 10:111.60830.000.000.01-0.05
191279342007.01.05 16:30buy0.02eurjpym154.320.00154.392007.01.05 16:38154.390.000.000.000.11
191279632007.01.05 16:30buy0.04eurchfm1.60791.60461.60832007.01.08 10:111.60830.000.000.020.13
191305552007.01.05 17:05buy0.02usdcadm1.17530.00001.17612007.01.05 17:341.17610.000.000.000.14
191323752007.01.05 17:35sell0.01eurjpym154.510.00154.462007.01.05 18:11154.460.000.000.000.04
191331352007.01.05 17:45sell0.01usdjpym118.790.00118.742007.01.05 18:19118.740.000.000.000.04
191348252007.01.05 18:35buy0.01eurjpym154.480.00154.442007.01.07 23:00154.440.000.000.01-0.03
191367222007.01.05 19:10buy0.08eurchfm1.60741.60461.60832007.01.08 10:111.60830.000.000.040.59
191386162007.01.05 19:30buy0.02eurjpym154.420.00154.442007.01.07 23:00154.440.000.000.020.03
191388532007.01.05 19:35sell0.01eurusdm1.30090.00001.30042007.01.05 20:581.30040.000.000.000.05
191396392007.01.05 19:45buy0.01usdchfm1.23591.23241.23602007.01.08 00:081.23600.000.000.010.01
191403012007.01.05 19:50buy0.04eurjpym154.350.00154.442007.01.07 23:00154.440.000.000.030.30
191427572007.01.05 20:15buy0.02usdchfm1.23530.00001.23602007.01.08 00:081.23600.000.000.020.11
191428102007.01.05 20:15buy0.01usdjpym118.620.00118.672007.01.07 23:00118.670.000.000.010.04
191451632007.01.05 20:50buy0.01usdcadm1.17291.17081.17342007.01.07 23:051.17340.000.000.000.04
192407422007.01.09 01:10sell0.01eurusdm1.30460.00001.30412007.01.09 01:481.30410.000.000.000.05
192409042007.01.09 01:15buy0.01usdchfm1.23420.00001.23472007.01.09 01:491.23470.000.000.000.04
192422012007.01.09 01:50sell0.01eurjpym155.000.00154.952007.01.09 01:59154.950.000.000.000.04
192430702007.01.09 02:00sell0.01usdjpym118.820.00118.862007.01.09 05:12118.860.000.000.00-0.03
192434202007.01.09 02:10buy0.01eurusdm1.30360.00001.30412007.01.09 03:171.30410.000.000.000.05
192435202007.01.09 02:15buy0.01eurjpym154.940.00154.992007.01.09 02:59154.990.000.000.000.04
192436182007.01.09 02:20sell0.01usdchfm1.23490.00001.23612007.01.09 07:481.23610.000.000.00-0.10
192444002007.01.09 02:45sell0.02usdchfm1.23590.00001.23612007.01.09 07:481.23610.000.000.00-0.03
192446602007.01.09 03:00sell0.02usdjpym118.880.00118.862007.01.09 05:12118.860.000.000.000.03
192461352007.01.09 03:30sell0.01eurchfm1.61130.00001.61212007.01.09 09:581.61210.000.000.00-0.06
192463342007.01.09 03:35sell0.01eurusdm1.30420.00001.30372007.01.09 05:591.30370.000.000.000.05
192466862007.01.09 03:50sell0.02eurchfm1.61240.00001.61212007.01.09 09:581.61210.000.000.000.05
192471832007.01.09 04:07sell0.04usdjpym118.940.00118.862007.01.09 05:12118.860.000.000.000.27
192474592007.01.09 04:20sell0.01usdcadm1.17390.00001.17552007.01.09 09:201.17550.000.000.00-0.14
192476042007.01.09 04:30sell0.01eurjpym155.110.00155.062007.01.09 05:10155.060.000.000.000.04
192485102007.01.09 05:10sell0.02usdcadm1.17440.00001.17552007.01.09 09:201.17550.000.000.00-0.19
192490452007.01.09 05:35buy0.01eurjpym155.050.00155.072007.01.09 06:19155.070.000.000.000.02
192490462007.01.09 05:35buy0.01usdjpym118.880.00118.932007.01.09 06:35118.930.000.000.000.04
192492172007.01.09 05:41sell0.04usdchfm1.23650.00001.23612007.01.09 07:481.23610.000.000.000.13
192494342007.01.09 05:50buy0.02eurjpym155.000.00155.072007.01.09 06:19155.070.000.000.000.12
192498092007.01.09 06:10buy0.01eurusdm1.30420.00001.30432007.01.09 07:391.30430.000.000.000.01
192501952007.01.09 06:31sell0.01eurjpym155.060.00155.052007.01.09 07:08155.050.000.000.000.01
192505472007.01.09 06:40sell0.02eurjpym155.120.00155.052007.01.09 07:08155.050.000.000.000.12
192508772007.01.09 06:45sell0.04usdcadm1.17520.00001.17552007.01.09 09:201.17550.000.000.00-0.10
192510342007.01.09 06:50sell0.01usdjpym118.930.00118.882007.01.09 07:18118.880.000.000.000.04
192510462007.01.09 06:50buy0.02eurusdm1.30360.00001.30432007.01.09 07:391.30430.000.000.000.14
192518222007.01.09 07:10sell0.08usdchfm1.23700.00001.23612007.01.09 07:481.23610.000.000.000.58
192518232007.01.09 07:10sell0.04eurchfm1.61310.00001.61212007.01.09 09:581.61210.000.000.000.32
192553052007.01.09 08:00buy0.01usdchfm1.23690.00001.23742007.01.09 09:391.23740.000.000.000.04
192578812007.01.09 08:40sell0.08usdcadm1.17600.00001.17552007.01.09 09:201.17550.000.000.000.34
192584822007.01.09 08:50sell0.16usdcadm1.17650.00001.17552007.01.09 09:201.17550.000.000.001.36
192590242007.01.09 08:55sell0.01eurjpym155.200.00155.232007.01.09 10:09155.230.000.000.00-0.02
192592382007.01.09 09:00sell0.02eurjpym155.260.00155.232007.01.09 10:09155.230.000.000.000.05
192596212007.01.09 09:05sell0.04eurjpym155.310.00155.232007.01.09 10:09155.230.000.000.000.27
192596682007.01.09 09:05buy0.01eurusdm1.30340.00001.30342007.01.09 10:031.30340.000.000.000.00
192604532007.01.09 09:40buy0.02eurusdm1.30270.00001.30342007.01.09 10:031.30340.000.000.000.14
192607392007.01.09 09:50sell0.01usdjpym119.120.00119.072007.01.09 10:32119.070.000.000.000.04
192611222007.01.09 10:05buy0.01eurchfm1.61230.00001.61282007.01.09 11:351.61280.000.000.000.04
192611242007.01.09 10:05buy0.01usdcadm1.17510.00001.17562007.01.09 10:531.17560.000.000.000.04
192622452007.01.09 10:40buy0.01eurjpym155.220.00155.272007.01.09 11:12155.270.000.000.000.04
192631062007.01.09 11:11sell0.01usdcadm1.17540.00001.17492007.01.09 11:231.17490.000.000.000.04
192631922007.01.09 11:15buy0.01usdchfm1.23720.00001.23772007.01.09 11:341.23770.000.000.000.04
192634382007.01.09 11:20sell0.01eurusdm1.30290.00001.30242007.01.09 11:351.30240.000.000.000.05
192641062007.01.09 11:35sell0.01eurjpym155.260.00155.262007.01.09 12:02155.260.000.000.000.00
192642532007.01.09 11:35buy0.01usdcadm1.17530.00001.17582007.01.09 12:011.17580.000.000.000.04
192647472007.01.09 11:40sell0.02eurjpym155.340.00155.262007.01.09 12:02155.260.000.000.000.13
192656332007.01.09 12:00sell0.01usdjpym119.180.00119.182007.01.09 12:49119.180.000.000.000.00
192668832007.01.09 12:15buy0.01eurusdm1.30230.00001.30202007.01.09 12:491.30200.000.000.00-0.03
192668992007.01.09 12:15sell0.02usdjpym119.250.00119.182007.01.09 12:49119.180.000.000.000.12
192670492007.01.09 12:20sell0.01eurchfm1.61330.00001.61282007.01.09 12:491.61280.000.000.000.04
192670652007.01.09 12:20sell0.01usdchfm1.23880.00001.23872007.01.09 13:201.23870.000.000.000.01
192676422007.01.09 12:30buy0.02eurusdm1.30170.00001.30202007.01.09 12:491.30200.000.000.000.06
192676632007.01.09 12:30sell0.02usdchfm1.23940.00001.23872007.01.09 13:201.23870.000.000.000.11
192688252007.01.09 12:40buy0.04eurusdm1.30120.00001.30202007.01.09 12:491.30200.000.000.000.32
192693482007.01.09 12:50buy0.01eurusdm1.30200.00001.30252007.01.09 13:281.30250.000.000.000.05
192694762007.01.09 12:55buy0.01eurjpym155.220.00155.242007.01.09 13:16155.240.000.000.000.01
192695762007.01.09 13:00buy0.02eurjpym155.170.00155.242007.01.09 13:16155.240.000.000.000.11
192700012007.01.09 13:10sell0.01usdcadm1.17680.00001.17842007.01.09 14:471.17840.000.000.00-0.14
192706662007.01.09 13:20sell0.02usdcadm1.17790.00001.17842007.01.09 14:471.17840.000.000.00-0.08
192728482007.01.09 13:35sell0.01eurusdm1.30240.00001.30192007.01.09 13:431.30190.000.000.000.05
192745722007.01.09 13:50sell0.04usdcadm1.17880.00001.17842007.01.09 14:471.17840.000.000.000.14
192788542007.01.09 14:20buy0.01eurusdm1.30120.00001.30112007.01.09 14:301.30110.000.000.00-0.01
192809112007.01.09 14:25sell0.08usdcadm1.17940.00001.17842007.01.09 14:471.17840.000.000.000.68
192809442007.01.09 14:25buy0.02eurusdm1.30030.00001.30112007.01.09 14:301.30110.000.000.000.16
192816352007.01.09 14:30sell0.01eurjpym155.270.00155.222007.01.09 14:58155.220.000.000.000.04
192823392007.01.09 14:35sell0.01eurchfm1.61420.00001.61372007.01.09 15:591.61370.000.000.000.04
192823402007.01.09 14:35sell0.01usdchfm1.24060.00001.24082007.01.09 15:061.24080.000.000.00-0.02
192823452007.01.09 14:35sell0.01usdjpym119.340.00119.342007.01.09 15:07119.340.000.000.000.00
192842852007.01.09 14:50sell0.02usdjpym119.410.00119.342007.01.09 15:07119.340.000.000.000.12
192843122007.01.09 14:50sell0.02usdchfm1.24170.00001.24082007.01.09 15:061.24080.000.000.000.15
192860362007.01.09 15:00buy0.01eurusdm1.30040.00001.30092007.01.09 15:071.30090.000.000.000.05
192921762007.01.09 15:50sell0.01usdjpym119.410.00119.362007.01.09 17:05119.360.000.000.000.04
192927182007.01.09 15:55buy0.01eurusdm1.30020.00001.30002007.01.09 17:071.30000.000.000.00-0.02
192972282007.01.09 16:40sell0.01eurjpym155.280.00155.232007.01.09 16:49155.230.000.000.000.04
192984872007.01.09 16:50buy0.02eurusdm1.29910.00001.30002007.01.09 17:071.30000.000.000.000.18
192995762007.01.09 16:55sell0.01usdchfm1.24180.00001.24132007.01.09 17:051.24130.000.000.000.04
193074042007.01.09 18:00buy0.01eurjpym155.100.00155.152007.01.09 19:46155.150.000.000.000.04
193074212007.01.09 18:00buy0.01usdchfm1.24060.00001.24062007.01.09 19:191.24060.000.000.000.00
193093102007.01.09 18:25buy0.01usdjpym119.200.00119.252007.01.09 19:32119.250.000.000.000.04
193100972007.01.09 18:35buy0.02usdchfm1.23990.00001.24062007.01.09 19:191.24060.000.000.000.11
193104072007.01.09 18:40sell0.01eurusdm1.30060.00001.30012007.01.09 19:471.30010.000.000.000.05
193109552007.01.09 18:47buy0.01usdcadm1.17600.00001.17652007.01.09 20:211.17650.000.000.000.04
193152272007.01.09 19:50sell0.01eurjpym155.110.00155.112007.01.09 22:41155.110.000.00-0.010.00
193168712007.01.09 20:10buy0.01eurusdm1.30011.29361.29722007.01.10 04:161.29720.000.00-0.01-0.29
193168892007.01.09 20:10sell0.02eurjpym155.180.00155.112007.01.09 22:41155.110.000.00-0.020.12
193169042007.01.09 20:10sell0.01usdchfm1.24100.00001.24272007.01.10 05:391.24270.000.00-0.01-0.14
193169322007.01.09 20:11sell0.01eurchfm1.61370.00001.61322007.01.10 00:321.61320.000.00-0.010.04
193211992007.01.09 21:05sell0.01usdjpym119.360.00119.312007.01.09 23:29119.310.000.00-0.010.04
193232022007.01.09 21:40sell0.01usdcadm1.17630.00001.17632007.01.10 06:071.17630.000.000.000.00
193247202007.01.09 22:05sell0.02usdcadm1.17700.00001.17632007.01.10 06:071.17630.000.000.000.12
193252842007.01.09 22:40sell0.02usdchfm1.24160.00001.24272007.01.10 05:391.24270.000.000.00-0.18
193259002007.01.09 22:45buy0.02eurusdm1.29921.29361.29722007.01.10 04:161.29720.000.000.00-0.40
193262732007.01.09 22:50buy0.01eurjpym155.140.00154.852007.01.10 01:03154.850.000.000.00-0.24
193286492007.01.09 23:25buy0.02eurjpym155.080.00154.852007.01.10 01:03154.850.000.000.00-0.38
193301992007.01.09 23:45buy0.04eurjpym155.030.00154.852007.01.10 01:03154.850.000.000.00-0.60
193309972007.01.09 23:55buy0.01usdjpym119.290.00119.342007.01.10 00:10119.340.000.000.000.04
193325292007.01.10 00:10sell0.04usdchfm1.24220.00001.24272007.01.10 05:391.24270.000.000.00-0.16
193338492007.01.10 00:15sell0.08usdchfm1.24280.00001.24272007.01.10 05:391.24270.000.000.000.06
193341752007.01.10 00:15buy0.08eurjpym154.930.00154.852007.01.10 01:03154.850.000.000.00-0.54
193342572007.01.10 00:15buy0.04eurusdm1.29811.29361.29722007.01.10 04:161.29720.000.000.00-0.36
193368982007.01.10 00:20buy0.08eurusdm1.29671.29361.29722007.01.10 04:161.29720.000.000.000.40
193369822007.01.10 00:20buy0.16eurjpym154.820.00154.852007.01.10 01:03154.850.000.000.000.40
193369942007.01.10 00:20sell0.16usdchfm1.24400.00001.24272007.01.10 05:391.24270.000.000.001.67
193393822007.01.10 00:30buy0.32eurjpym154.710.00154.852007.01.10 01:03154.850.000.000.003.75
193405572007.01.10 00:40buy0.01eurchfm1.61341.61011.61302007.01.10 07:541.61300.000.000.00-0.03
193437262007.01.10 01:15sell0.01usdjpym119.380.00119.332007.01.10 02:57119.330.000.000.000.04
193459622007.01.10 01:35buy0.02eurchfm1.61271.61011.61302007.01.10 07:541.61300.000.000.000.05
193495082007.01.10 02:15buy0.16eurusdm1.29580.00001.29722007.01.10 04:161.29720.000.000.002.24
193533152007.01.10 02:45buy0.01eurjpym154.74154.41154.762007.01.10 06:05154.760.000.000.000.01
193570172007.01.10 04:30buy0.01usdjpym119.28118.94119.292007.01.10 07:42119.290.000.000.000.01
193570242007.01.10 04:30sell0.01eurusdm1.29700.00001.29842007.01.10 08:461.29840.000.000.00-0.14
193571882007.01.10 04:40buy0.02eurjpym154.69154.41154.762007.01.10 06:05154.760.000.000.000.12
193578322007.01.10 05:11buy0.02usdjpym119.220.00119.292007.01.10 07:42119.290.000.000.000.12
193589092007.01.10 05:40sell0.02eurusdm1.29750.00001.29842007.01.10 08:461.29840.000.000.00-0.18
193604422007.01.10 05:55sell0.04eurusdm1.29820.00001.29842007.01.10 08:461.29840.000.000.00-0.08
193608462007.01.10 06:06buy0.01usdchfm1.24190.00001.24172007.01.10 08:111.24170.000.000.00-0.02
193613052007.01.10 06:20sell0.01eurjpym154.750.00154.882007.01.10 08:39154.880.000.000.00-0.11
193615582007.01.10 06:30buy0.01usdcadm1.17660.00001.17672007.01.10 08:401.17670.000.000.000.01
193620612007.01.10 06:43buy0.04eurchfm1.61210.00001.61302007.01.10 07:541.61300.000.000.000.29
193629512007.01.10 07:00sell0.02eurjpym154.810.00154.882007.01.10 08:39154.880.000.000.00-0.12
193631962007.01.10 07:01buy0.02usdcadm1.17600.00001.17672007.01.10 08:401.17670.000.000.000.12
193635762007.01.10 07:10sell0.04eurjpym154.860.00154.882007.01.10 08:39154.880.000.000.00-0.06
193643562007.01.10 07:25sell0.08eurusdm1.29880.00001.29842007.01.10 08:461.29840.000.000.000.32
193643632007.01.10 07:25buy0.02usdchfm1.24090.00001.24172007.01.10 08:111.24170.000.000.000.13
193659892007.01.10 07:45sell0.08eurjpym154.920.00154.882007.01.10 08:39154.880.000.000.000.27
193660362007.01.10 07:45sell0.16eurusdm1.29940.00001.29842007.01.10 08:461.29840.000.000.001.60
193667412007.01.10 07:50sell0.16eurjpym154.980.00154.882007.01.10 08:39154.880.000.000.001.35
193712442007.01.10 09:00sell0.01eurchfm1.61340.00001.61332007.01.10 14:371.61330.000.000.000.01
193715222007.01.10 09:05sell0.01usdchfm1.24250.00001.24202007.01.10 09:431.24200.000.000.000.04
193715312007.01.10 09:05buy0.01eurjpym154.830.00154.842007.01.10 09:37154.840.000.000.000.01
193715472007.01.10 09:06buy0.01eurusdm1.29860.00001.29912007.01.10 09:431.29910.000.000.000.05
193717102007.01.10 09:10sell0.01usdcadm1.17660.00001.17712007.01.10 10:471.17710.000.000.00-0.04
193725272007.01.10 09:30buy0.02eurjpym154.770.00154.842007.01.10 09:37154.840.000.000.000.11
193734482007.01.10 09:35buy0.01usdjpym119.220.00119.272007.01.10 12:38119.270.000.000.000.04
193735212007.01.10 09:35sell0.02usdcadm1.17720.00001.17712007.01.10 10:471.17710.000.000.000.02
193749252007.01.10 10:05sell0.04usdcadm1.17810.00001.17712007.01.10 10:471.17710.000.000.000.34
193758382007.01.10 10:20sell0.01eurusdm1.29950.00001.29902007.01.10 12:551.29900.000.000.000.05
193762202007.01.10 10:25sell0.02eurchfm1.61400.00001.61332007.01.10 14:371.61330.000.000.000.11
193780532007.01.10 11:00buy0.01usdcadm1.17710.00001.17762007.01.10 11:051.17760.000.000.000.04
193802682007.01.10 11:45buy0.01usdcadm1.17650.00001.17702007.01.10 12:211.17700.000.000.000.04
193802862007.01.10 11:45sell0.01eurjpym154.900.00154.952007.01.10 13:29154.950.000.000.00-0.04
193806782007.01.10 11:55buy0.01usdchfm1.24180.00001.24232007.01.10 12:461.24230.000.000.000.04
193818682007.01.10 12:15sell0.02eurjpym154.980.00154.952007.01.10 13:29154.950.000.000.000.05
193832722007.01.10 12:40sell0.04eurjpym155.030.00154.952007.01.10 13:29154.950.000.000.000.27
193841492007.01.10 12:55sell0.01usdjpym119.310.00119.412007.01.10 14:00119.410.000.000.00-0.08
193841542007.01.10 12:55sell0.01usdchfm1.24210.00001.24312007.01.10 14:001.24310.000.000.00-0.08
193841632007.01.10 12:55sell0.01usdcadm1.17730.00001.17772007.01.10 15:411.17770.000.000.00-0.03
193847252007.01.10 13:05buy0.01eurusdm1.29930.00001.29812007.01.10 14:001.29810.000.000.00-0.12
193850592007.01.10 13:10buy0.02eurusdm1.29870.00001.29812007.01.10 14:001.29810.000.000.00-0.12
193851262007.01.10 13:11sell0.02usdcadm1.17790.00001.17772007.01.10 15:411.17770.000.000.000.03
193887162007.01.10 13:35buy0.04eurusdm1.29780.00001.29812007.01.10 14:001.29810.000.000.000.12
193887642007.01.10 13:35sell0.02usdchfm1.24330.00001.24312007.01.10 14:001.24310.000.000.000.03
193905612007.01.10 13:40sell0.04usdchfm1.24410.00001.24312007.01.10 14:001.24310.000.000.000.32
193905672007.01.10 13:40sell0.02usdjpym119.430.00119.412007.01.10 14:00119.410.000.000.000.03
193905902007.01.10 13:40buy0.08eurusdm1.29700.00001.29812007.01.10 14:001.29810.000.000.000.88
193918182007.01.10 13:45buy0.01eurjpym154.940.00154.992007.01.10 13:51154.990.000.000.000.04
193925042007.01.10 13:50sell0.04usdjpym119.510.00119.412007.01.10 14:00119.410.000.000.000.33
193925392007.01.10 13:50sell0.04usdcadm1.17850.00001.17772007.01.10 15:411.17770.000.000.000.27
193991872007.01.10 14:50sell0.01eurjpym155.070.00155.022007.01.10 15:10155.020.000.000.000.04
194006162007.01.10 14:55buy0.01eurchfm1.61371.61031.61322007.01.11 06:301.61320.000.000.02-0.04
194020652007.01.10 15:05buy0.01eurusdm1.29700.00001.29532007.01.11 01:211.29530.000.00-0.02-0.17
194020802007.01.10 15:05sell0.01usdchfm1.24380.00001.24582007.01.10 16:021.24580.000.000.00-0.16
194021142007.01.10 15:05sell0.01usdjpym119.560.00119.622007.01.10 15:45119.620.000.000.00-0.05
194032142007.01.10 15:10buy0.02eurusdm1.29500.00001.29532007.01.11 01:211.29530.000.00-0.040.06
194062792007.01.10 15:15sell0.02usdjpym119.730.00119.622007.01.10 15:45119.620.000.000.000.18
194063762007.01.10 15:15buy0.04eurusdm1.29410.00001.29532007.01.11 01:211.29530.000.00-0.080.48
194086812007.01.10 15:20sell0.02usdchfm1.24630.00001.24582007.01.10 16:021.24580.000.000.000.08
194109422007.01.10 15:30sell0.04usdchfm1.24690.00001.24582007.01.10 16:021.24580.000.000.000.35
194115082007.01.10 15:35buy0.01eurjpym154.990.00154.792007.01.10 17:25154.790.000.000.00-0.17
194139392007.01.10 15:50buy0.02eurjpym154.900.00154.792007.01.10 17:25154.790.000.000.00-0.18
194155492007.01.10 16:05buy0.02eurchfm1.61291.61031.61322007.01.11 06:301.61320.000.000.030.04
194187642007.01.10 16:45buy0.04eurjpym154.830.00154.792007.01.10 17:25154.790.000.000.00-0.13
194196862007.01.10 16:55buy0.08eurjpym154.760.00154.792007.01.10 17:25154.790.000.000.000.20
194203422007.01.10 17:00buy0.16eurjpym154.680.00154.792007.01.10 17:25154.790.000.000.001.47
194217332007.01.10 17:15buy0.01usdjpym119.600.00119.562007.01.10 19:01119.560.000.000.00-0.03
194220572007.01.10 17:20sell0.01usdchfm1.24620.00001.24572007.01.10 19:471.24570.000.000.000.04
194233192007.01.10 17:35buy0.01usdcadm1.17681.17201.17512007.01.11 06:011.17510.000.000.01-0.14
194248302007.01.10 18:00buy0.02usdjpym119.540.00119.562007.01.10 19:01119.560.000.000.000.03
194261422007.01.10 18:25buy0.04usdjpym119.470.00119.562007.01.10 19:01119.560.000.000.000.30
194261792007.01.10 18:25buy0.02usdcadm1.17611.17201.17512007.01.11 06:011.17510.000.000.01-0.17
194265792007.01.10 18:35buy0.01eurjpym154.640.00154.692007.01.10 19:01154.690.000.000.000.05
194291002007.01.10 19:35sell0.01usdjpym119.580.00119.572007.01.10 23:32119.570.000.00-0.040.01
194291102007.01.10 19:35sell0.01eurjpym154.760.00154.712007.01.10 23:33154.710.000.00-0.030.04
194303292007.01.10 19:57buy0.01usdchfm1.24610.00001.24662007.01.10 21:031.24660.000.000.000.04
194332662007.01.10 21:15sell0.01usdchfm1.24650.00001.24602007.01.10 22:281.24600.000.00-0.030.04
194335282007.01.10 21:20sell0.02usdjpym119.640.00119.572007.01.10 23:32119.570.000.00-0.090.12
194343222007.01.10 21:35buy0.04usdcadm1.17521.17201.17512007.01.11 06:011.17510.000.000.03-0.03
194344402007.01.10 21:40buy0.08usdcadm1.17461.17201.17512007.01.11 06:011.17510.000.000.050.34
194361762007.01.10 22:15buy0.16usdcadm1.17411.17201.17512007.01.11 06:011.17510.000.000.001.36
194368592007.01.10 22:35buy0.04eurchfm1.61231.61031.61322007.01.11 06:301.61320.000.000.000.29
194368752007.01.10 22:35buy0.01usdchfm1.24621.24181.24532007.01.11 07:141.24530.000.000.00-0.07
194401802007.01.10 23:55buy0.01eurjpym154.710.00154.762007.01.11 00:28154.760.000.000.000.04
194423112007.01.11 00:25buy0.02usdchfm1.24561.24181.24532007.01.11 07:141.24530.000.000.00-0.05
194427362007.01.11 00:30buy0.01usdjpym119.560.00119.612007.01.11 00:57119.610.000.000.000.04
194443272007.01.11 00:52sell0.01eurjpym154.730.00155.452007.01.11 14:24155.450.000.000.00-0.60
194448452007.01.11 01:00sell0.02eurjpym154.920.00155.452007.01.11 14:24155.450.000.000.00-0.88
194452822007.01.11 01:10sell0.01usdjpym119.600.00119.552007.01.11 01:33119.550.000.000.000.04
194471822007.01.11 01:36buy0.04usdchfm1.24491.24181.24532007.01.11 07:141.24530.000.000.000.13
194476402007.01.11 02:00sell0.01eurusdm1.29520.00001.29512007.01.11 07:211.29510.000.000.000.01
194490072007.01.11 03:05sell0.04eurjpym154.990.00155.452007.01.11 14:24155.450.000.000.00-1.53
194492682007.01.11 03:10sell0.08eurjpym155.050.00155.452007.01.11 14:24155.450.000.000.00-2.66
194493762007.01.11 03:13sell0.02eurusdm1.29580.00001.29512007.01.11 07:211.29510.000.000.000.14
194498272007.01.11 03:20sell0.16eurjpym155.130.00155.452007.01.11 14:24155.450.000.000.00-4.25
194502022007.01.11 03:50sell0.01usdjpym119.680.00120.182007.01.11 12:12120.180.000.000.00-0.42
194508942007.01.11 04:10buy0.08usdchfm1.24430.00001.24532007.01.11 07:141.24530.000.000.000.64
194530032007.01.11 06:00sell0.02usdjpym119.750.00120.182007.01.11 12:12120.180.000.000.00-0.72
194537972007.01.11 06:25sell0.32eurjpym155.280.00155.452007.01.11 14:24155.450.000.000.00-4.52
194540812007.01.11 06:30sell0.64eurjpym155.330.00155.452007.01.11 14:24155.450.000.000.00-6.38
194541132007.01.11 06:30sell0.04usdjpym119.810.00120.182007.01.11 12:12120.180.000.000.00-1.23
194547262007.01.11 06:50sell0.01eurchfm1.61310.00001.61522007.01.11 12:271.61520.000.000.00-0.17
194556462007.01.11 07:15sell0.02eurchfm1.61380.00001.61522007.01.11 12:271.61520.000.000.00-0.22
194561762007.01.11 07:20sell0.08usdjpym119.920.00120.182007.01.11 12:12120.180.000.000.00-1.73
194575222007.01.11 07:35buy0.01eurusdm1.29540.00001.29592007.01.11 07:421.29590.000.000.000.05
194576702007.01.11 07:37sell0.01usdcadm1.17540.00001.17492007.01.11 07:561.17490.000.000.000.04
194578962007.01.11 07:40sell0.01usdchfm1.24560.00001.24552007.01.11 09:371.24550.000.000.000.01
194582282007.01.11 07:45sell0.04eurchfm1.61470.00001.61522007.01.11 12:271.61520.000.000.00-0.16
194582312007.01.11 07:45sell1.28eurjpym155.400.00155.452007.01.11 14:24155.450.000.000.00-5.32
194594362007.01.11 08:00sell2.56eurjpym155.510.00155.452007.01.11 14:24155.450.000.000.0012.77
194599862007.01.11 08:05sell5.12eurjpym155.580.00155.452007.01.11 14:24155.450.000.000.0055.31
194601052007.01.11 08:10sell0.08eurchfm1.61550.00001.61522007.01.11 12:271.61520.000.000.000.19
194601152007.01.11 08:10sell0.01eurusdm1.29650.00001.29602007.01.11 08:141.29600.000.000.000.05
194609042007.01.11 08:15sell0.16usdjpym120.120.00120.182007.01.11 12:12120.180.000.000.00-0.80
194610032007.01.11 08:15sell0.02usdchfm1.24620.00001.24552007.01.11 09:371.24550.000.000.000.11
194624582007.01.11 08:25sell0.32usdjpym120.210.00120.182007.01.11 12:12120.180.000.000.000.80
194626692007.01.11 08:30buy0.01usdcadm1.17430.00001.17292007.01.11 11:081.17290.000.000.00-0.12
194639362007.01.11 08:40sell0.64usdjpym120.360.00120.182007.01.11 12:12120.180.000.000.009.59
194646102007.01.11 08:50buy0.02usdcadm1.17370.00001.17292007.01.11 11:081.17290.000.000.00-0.14
194647542007.01.11 08:55sell0.16eurchfm1.61640.00001.61522007.01.11 12:271.61520.000.000.001.54
194708112007.01.11 09:55buy0.04usdcadm1.17120.00001.17292007.01.11 11:081.17290.000.000.000.58
195026372007.01.11 13:50sell0.01usdcadm1.17910.00001.17862007.01.11 14:251.17860.000.000.000.04
195072952007.01.11 14:10sell0.01usdchfm1.24510.00001.24622007.01.11 14:551.24620.000.000.00-0.09
195091612007.01.11 14:20sell0.02usdchfm1.24660.00001.24622007.01.11 14:551.24620.000.000.000.06
195115692007.01.11 14:25sell0.04usdchfm1.24710.00001.24622007.01.11 14:551.24620.000.000.000.29
195125602007.01.11 14:36buy0.01eurchfm1.61191.60801.61152007.01.12 06:031.61150.000.000.01-0.03
195129432007.01.11 14:45buy0.01eurusdm1.29270.00001.29322007.01.11 14:521.29320.000.000.000.05
195133312007.01.11 14:50buy0.01eurjpym155.580.00155.632007.01.11 14:52155.630.000.000.000.04
195174382007.01.11 15:10buy0.01usdcadm1.17770.00001.17742007.01.11 15:311.17740.000.000.00-0.03
195202132007.01.11 15:20sell0.01usdjpym120.370.00120.492007.01.11 15:55120.490.000.000.00-0.10
195209932007.01.11 15:25buy0.02usdcadm1.17650.00001.17742007.01.11 15:311.17740.000.000.000.15
195234302007.01.11 15:40buy0.01eurjpym155.450.00155.502007.01.11 15:42155.500.000.000.000.04
195234372007.01.11 15:40sell0.02usdjpym120.520.00120.492007.01.11 15:55120.490.000.000.000.05
195242192007.01.11 15:46buy0.02eurchfm1.61141.60801.61152007.01.12 06:031.61150.000.000.010.02
195244562007.01.11 15:50sell0.04usdjpym120.590.00120.492007.01.11 15:55120.490.000.000.000.33
195249482007.01.11 15:55sell0.01usdchfm1.24910.00001.24862007.01.11 16:041.24860.000.000.000.04
195261762007.01.11 16:05buy0.01eurusdm1.28990.00001.29042007.01.11 16:131.29040.000.000.000.05
195262242007.01.11 16:05buy0.04eurchfm1.61061.60801.61152007.01.12 06:031.61150.000.000.020.29
195269012007.01.11 16:10buy0.01eurjpym155.340.00155.392007.01.11 16:13155.390.000.000.000.04
195304392007.01.11 17:15buy0.01usdchfm1.24780.00001.24832007.01.11 18:041.24830.000.000.000.04
195307672007.01.11 17:20buy0.01usdcadm1.17660.00001.17712007.01.11 18:021.17710.000.000.000.04
195323282007.01.11 18:15sell0.01usdchfm1.24830.00001.24902007.01.12 02:051.24900.000.00-0.01-0.06
195325282007.01.11 18:20sell0.01usdcadm1.17700.00001.17652007.01.11 18:401.17650.000.000.000.04
195327992007.01.11 18:35sell0.01usdjpym120.460.00120.412007.01.11 18:52120.410.000.000.000.04
195328032007.01.11 18:35buy0.01eurusdm1.28970.00001.28942007.01.11 19:371.28940.000.000.00-0.03
195332692007.01.11 18:45sell0.02usdchfm1.24890.00001.24902007.01.12 02:051.24900.000.00-0.02-0.02
195336662007.01.11 18:50buy0.02eurusdm1.28920.00001.28942007.01.11 19:371.28940.000.000.000.04
195348292007.01.11 19:10buy0.01usdcadm1.17650.00001.17702007.01.11 19:301.17700.000.000.000.04
195351422007.01.11 19:20buy0.01usdjpym120.440.00120.442007.01.12 00:45120.440.000.000.010.00
195351502007.01.11 19:20buy0.01eurjpym155.240.00155.292007.01.11 20:45155.290.000.000.000.04
195355132007.01.11 19:25sell0.04usdchfm1.24940.00001.24902007.01.12 02:051.24900.000.00-0.040.13
195360972007.01.11 19:30buy0.04eurusdm1.28860.00001.28942007.01.11 19:371.28940.000.000.000.32
195388432007.01.11 21:05sell0.01eurjpym155.280.00155.262007.01.11 23:12155.260.000.00-0.010.02
195409222007.01.11 22:10buy0.01eurusdm1.28940.00001.28912007.01.12 01:531.28910.000.000.00-0.03
195411332007.01.11 22:15sell0.02eurjpym155.330.00155.262007.01.11 23:12155.260.000.000.000.12
195425922007.01.11 22:45sell0.01usdcadm1.17780.00001.17732007.01.12 00:101.17730.000.000.000.04
195439202007.01.11 23:20buy0.02eurusdm1.28890.00001.28912007.01.12 01:531.28910.000.000.000.04
195457962007.01.11 23:50buy0.02usdjpym120.360.00120.442007.01.12 00:45120.440.000.000.000.13
195483702007.01.12 00:20buy0.01eurjpym155.240.00155.292007.01.12 00:53155.290.000.000.000.04
195485162007.01.12 00:21sell0.08usdchfm1.24990.00001.24902007.01.12 02:051.24900.000.000.000.58
195525942007.01.12 01:05buy0.04eurusdm1.28820.00001.28912007.01.12 01:531.28910.000.000.000.36
195526002007.01.12 01:05buy0.01usdcadm1.17701.17381.17712007.01.12 05:531.17710.000.000.000.01
195556582007.01.12 01:35sell0.01usdjpym120.580.00120.592007.01.12 04:05120.590.000.000.00-0.01
195558592007.01.12 01:40sell0.01eurjpym155.380.00155.492007.01.12 05:05155.490.000.000.00-0.09
195564532007.01.12 01:50sell0.02eurjpym155.470.00155.492007.01.12 05:05155.490.000.000.00-0.03
195564562007.01.12 01:50sell0.02usdjpym120.670.00120.592007.01.12 04:05120.590.000.000.000.13
195571622007.01.12 01:55sell0.04eurjpym155.520.00155.492007.01.12 05:05155.490.000.000.000.10
195580792007.01.12 02:05sell0.08eurjpym155.580.00155.492007.01.12 05:05155.490.000.000.000.59
195588752007.01.12 02:15sell0.01eurusdm1.28940.00001.28942007.01.12 03:391.28940.000.000.000.00
195591532007.01.12 02:21buy0.02usdcadm1.17641.17381.17712007.01.12 05:531.17710.000.000.000.12
195597382007.01.12 02:25sell0.02eurusdm1.29010.00001.28942007.01.12 03:391.28940.000.000.000.14
195602412007.01.12 02:35buy0.01usdchfm1.24891.24591.24852007.01.12 05:531.24850.000.000.00-0.03
195643842007.01.12 04:15buy0.02usdchfm1.24830.00001.24852007.01.12 05:531.24850.000.000.000.03
195650992007.01.12 04:31buy0.01usdjpym120.590.00120.602007.01.12 05:41120.600.000.000.000.01
195662662007.01.12 04:45buy0.04usdchfm1.24760.00001.24852007.01.12 05:531.24850.000.000.000.29
195672732007.01.12 05:00sell0.01eurusdm1.28990.00001.29022007.01.12 08:241.29020.000.000.00-0.03
195675392007.01.12 05:05buy0.02usdjpym120.530.00120.602007.01.12 05:41120.600.000.000.000.12
195681012007.01.12 05:15buy0.01eurjpym155.520.00155.572007.01.12 05:33155.570.000.000.000.04
195695062007.01.12 05:45sell0.01eurjpym155.550.00155.712007.01.12 07:34155.710.000.000.00-0.13
195701842007.01.12 05:55sell0.02eurjpym155.610.00155.712007.01.12 07:34155.710.000.000.00-0.17
195712192007.01.12 06:05sell0.01usdcadm1.17680.00001.17672007.01.12 08:521.17670.000.000.000.01
195714762007.01.12 06:10sell0.01usdjpym120.620.00120.572007.01.12 06:40120.570.000.000.000.04
195714922007.01.12 06:10sell0.01usdchfm1.24840.00001.24832007.01.12 08:001.24830.000.000.000.01
195720682007.01.12 06:20sell0.02usdchfm1.24900.00001.24832007.01.12 08:001.24830.000.000.000.11
195744292007.01.12 06:45sell0.02eurusdm1.29050.00001.29022007.01.12 08:241.29020.000.000.000.06
195768112007.01.12 07:05sell0.04eurjpym155.740.00155.712007.01.12 07:34155.710.000.000.000.10
195768372007.01.12 07:05sell0.04eurusdm1.29100.00001.29022007.01.12 08:241.29020.000.000.000.32
195780642007.01.12 07:15sell0.08eurjpym155.830.00155.712007.01.12 07:34155.710.000.000.000.80
195793782007.01.12 07:30sell0.01eurchfm1.61250.00001.61202007.01.12 08:011.61200.000.000.000.04
195798922007.01.12 07:35sell0.01eurjpym155.660.00155.652007.01.12 07:56155.650.000.000.000.00
195814252007.01.12 07:50sell0.02eurjpym155.720.00155.652007.01.12 07:56155.650.000.000.000.12
195840162007.01.12 08:10buy0.01eurchfm1.61250.00001.61302007.01.12 08:281.61300.000.000.000.04
195840232007.01.12 08:10buy0.01usdchfm1.24870.00001.24922007.01.12 08:161.24920.000.000.000.04
195846992007.01.12 08:15sell0.02usdcadm1.17740.00001.17672007.01.12 08:521.17670.000.000.000.12
195863232007.01.12 08:30buy0.01usdjpym120.450.00120.502007.01.12 08:37120.500.000.000.000.04
195867082007.01.12 08:35buy0.01eurusdm1.29080.00001.29132007.01.12 09:031.29130.000.000.000.05
195867212007.01.12 08:35buy0.01eurjpym155.480.00155.432007.01.12 10:01155.430.000.000.00-0.04
195871162007.01.12 08:40sell0.01usdchfm1.24960.00001.24912007.01.12 09:541.24910.000.000.000.04
195878442007.01.12 08:45sell0.01eurchfm1.61320.00001.61272007.01.12 09:511.61270.000.000.000.04
195888912007.01.12 09:00buy0.01usdcadm1.17670.00001.17442007.01.12 13:091.17440.000.000.00-0.20
195899742007.01.12 09:10buy0.02eurjpym155.420.00155.432007.01.12 10:01155.430.000.000.000.02
195913552007.01.12 09:30buy0.04eurjpym155.330.00155.432007.01.12 10:01155.430.000.000.000.33
195935392007.01.12 09:55buy0.01usdjpym120.380.00120.432007.01.12 10:09120.430.000.000.000.04
195941532007.01.12 10:00buy0.02usdcadm1.17540.00001.17442007.01.12 13:091.17440.000.000.00-0.17
195946512007.01.12 10:05buy0.04usdcadm1.17460.00001.17442007.01.12 13:091.17440.000.000.00-0.07
195953222007.01.12 10:15buy0.01usdchfm1.24880.00001.24932007.01.12 10:571.24930.000.000.000.04
195953842007.01.12 10:15buy0.01eurchfm1.61260.00001.61282007.01.12 11:141.61280.000.000.000.02
195955752007.01.12 10:20buy0.02eurchfm1.61210.00001.61282007.01.12 11:141.61280.000.000.000.11
195967142007.01.12 10:35sell0.01usdjpym120.460.00120.412007.01.12 11:13120.410.000.000.000.04
195986372007.01.12 11:05sell0.01usdchfm1.24890.00001.24872007.01.12 11:341.24870.000.000.000.02
195986412007.01.12 11:05buy0.01eurusdm1.29090.00001.29052007.01.12 12:421.29050.000.000.00-0.04
195994152007.01.12 11:15sell0.02usdchfm1.24940.00001.24872007.01.12 11:341.24870.000.000.000.11
196018412007.01.12 11:50buy0.08usdcadm1.17390.00001.17442007.01.12 13:091.17440.000.000.000.34
196021802007.01.12 11:56buy0.02eurusdm1.29030.00001.29052007.01.12 12:421.29050.000.000.000.04
196026812007.01.12 12:05buy0.16usdcadm1.17330.00001.17442007.01.12 13:091.17440.000.000.001.50
196036452007.01.12 12:20buy0.01eurjpym155.440.00155.362007.01.12 13:29155.360.000.000.00-0.07
196036482007.01.12 12:20sell0.01usdchfm1.24960.00001.24962007.01.12 12:421.24960.000.000.000.00
196040042007.01.12 12:25buy0.02eurjpym155.340.00155.362007.01.12 13:29155.360.000.000.000.04
196040342007.01.12 12:25buy0.04eurusdm1.28970.00001.29052007.01.12 12:421.29050.000.000.000.32
196040612007.01.12 12:25sell0.02usdchfm1.25030.00001.24962007.01.12 12:421.24960.000.000.000.11
196047232007.01.12 12:30buy0.04eurjpym155.260.00155.362007.01.12 13:29155.360.000.000.000.34
196060112007.01.12 12:45sell0.01eurchfm1.61250.00001.61202007.01.12 13:301.61200.000.000.000.04
196069582007.01.12 12:55buy0.01usdjpym120.460.00120.512007.01.12 13:28120.510.000.000.000.04
196085322007.01.12 13:10buy0.01eurusdm1.28940.00001.28822007.01.12 13:501.28820.000.000.00-0.12
196161722007.01.12 13:35buy0.02eurusdm1.28870.00001.28822007.01.12 13:501.28820.000.000.00-0.10
196161862007.01.12 13:35sell0.01usdcadm1.17450.00001.17402007.01.12 13:501.17400.000.000.000.04
196171752007.01.12 13:40buy0.04eurusdm1.28780.00001.28822007.01.12 13:501.28820.000.000.000.16
196172172007.01.12 13:40buy0.01eurchfm1.61230.00001.61252007.01.12 15:591.61250.000.000.000.01
196184212007.01.12 13:45buy0.08eurusdm1.28710.00001.28822007.01.12 13:501.28820.000.000.000.88
196184382007.01.12 13:45buy0.02eurchfm1.61180.00001.61252007.01.12 15:591.61250.000.000.000.11
196194162007.01.12 13:50sell0.01usdchfm1.25100.00001.25052007.01.12 13:531.25050.000.000.000.04
196194412007.01.12 13:50sell0.01usdjpym120.520.00120.472007.01.12 13:53120.470.000.000.000.04
196214852007.01.12 13:55buy0.01eurusdm1.28870.00001.28922007.01.12 13:571.28920.000.000.000.05
196313262007.01.12 14:20buy0.01usdjpym120.360.00120.342007.01.12 14:39120.340.000.000.00-0.02
196323802007.01.12 14:25sell0.01eurjpym155.410.00155.572007.01.12 15:46155.570.000.000.00-0.13
196323942007.01.12 14:25buy0.02usdjpym120.260.00120.342007.01.12 14:39120.340.000.000.000.13
196348542007.01.12 14:35sell0.02eurjpym155.460.00155.572007.01.12 15:46155.570.000.000.00-0.18
196365032007.01.12 14:40sell0.04eurjpym155.620.00155.572007.01.12 15:46155.570.000.000.000.16
196392292007.01.12 14:55sell0.01eurusdm1.29260.00001.29272007.01.12 15:051.29270.000.000.00-0.01
196392512007.01.12 14:55buy0.01usdcadm1.17170.00001.17092007.01.12 15:321.17090.000.000.00-0.07
196392762007.01.12 14:55buy0.01usdchfm1.24670.00001.24672007.01.12 15:051.24670.000.000.000.00
196395582007.01.12 15:00buy0.02usdchfm1.24600.00001.24672007.01.12 15:051.24670.000.000.000.11
196396932007.01.12 15:00sell0.02eurusdm1.29350.00001.29272007.01.12 15:051.29270.000.000.000.16
196418122007.01.12 15:05buy0.02usdcadm1.17050.00001.17092007.01.12 15:321.17090.000.000.000.07
196430082007.01.12 15:10buy0.01usdchfm1.24740.00001.24682007.01.12 15:591.24680.000.000.00-0.05
196430342007.01.12 15:10sell0.01eurusdm1.29230.00001.29272007.01.12 16:001.29270.000.000.00-0.04
196446642007.01.12 15:20buy0.02usdchfm1.24580.00001.24682007.01.12 15:591.24680.000.000.000.16
196447112007.01.12 15:20sell0.02eurusdm1.29370.00001.29272007.01.12 16:001.29270.000.000.000.20
196448292007.01.12 15:20buy0.04usdcadm1.17000.00001.17092007.01.12 15:321.17090.000.000.000.31
196464052007.01.12 15:30sell0.08eurjpym155.690.00155.572007.01.12 15:46155.570.000.000.000.80
196515202007.01.12 16:05sell0.01eurchfm1.61190.00001.61232007.01.12 19:221.61230.000.000.00-0.03
196519932007.01.12 16:15sell0.02eurchfm1.61260.00001.61232007.01.12 19:221.61230.000.000.000.05
196526302007.01.12 16:25buy0.01eurjpym155.560.00155.612007.01.12 16:49155.610.000.000.000.05
196526462007.01.12 16:25buy0.01usdjpym120.270.00120.322007.01.12 16:36120.320.000.000.000.04
196526602007.01.12 16:25sell0.04eurchfm1.61320.00001.61232007.01.12 19:221.61230.000.000.000.28
196542412007.01.12 16:50buy0.01eurusdm1.29270.00001.29322007.01.12 17:121.29320.000.000.000.05
196542562007.01.12 16:50sell0.01usdchfm1.24790.00001.24782007.01.12 20:091.24780.000.000.000.01
196554042007.01.12 17:20buy0.01usdcadm1.17021.16661.16982007.01.12 18:531.16980.000.000.00-0.03
196560922007.01.12 17:45buy0.02usdcadm1.16891.16661.16982007.01.12 18:531.16980.000.000.000.15
196569882007.01.12 18:20sell0.02usdchfm1.24850.00001.24782007.01.12 20:091.24780.000.000.000.11
196572822007.01.12 18:35buy0.01eurusdm1.29200.00001.29202007.01.12 20:071.29200.000.000.000.00
196579742007.01.12 19:10buy0.02eurusdm1.29130.00001.29202007.01.12 20:071.29200.000.000.000.14
196580252007.01.12 19:10sell0.01usdcadm1.17030.00001.16982007.01.12 19:461.16980.000.000.000.04
196585282007.01.12 19:40buy0.01eurjpym155.450.00155.502007.01.14 23:00155.500.000.000.010.04
196587612007.01.12 19:42buy0.01eurchfm1.61251.60951.61302007.01.15 07:121.61300.000.000.010.04
196596972007.01.12 20:25buy0.01usdchfm1.24810.00001.24612007.01.15 08:021.24610.000.000.01-0.16
196597132007.01.12 20:25sell0.01eurusdm1.29160.00001.29182007.01.15 00:531.29180.000.000.01-0.02
196611012007.01.14 23:00buy0.02usdchfm1.24730.00001.24612007.01.15 08:021.24610.000.000.00-0.19
196612102007.01.14 23:00sell0.02eurusdm1.29260.00001.29182007.01.15 00:531.29180.000.000.000.16
196625752007.01.14 23:10buy0.01usdcadm1.16950.00001.17002007.01.15 00:191.17000.000.000.000.04
196627952007.01.14 23:15sell0.01usdjpym120.340.00120.292007.01.14 23:50120.290.000.000.000.04
196629942007.01.14 23:20sell0.01eurjpym155.540.00155.492007.01.14 23:50155.490.000.000.000.04
196641202007.01.15 00:00buy0.01eurjpym155.480.00155.252007.01.15 01:11155.250.000.000.00-0.20
196649332007.01.15 00:15buy0.02eurjpym155.370.00155.252007.01.15 01:11155.250.000.000.00-0.20
196653142007.01.15 00:25buy0.04eurjpym155.290.00155.252007.01.15 01:11155.250.000.000.00-0.13
196660622007.01.15 00:50buy0.08eurjpym155.210.00155.252007.01.15 01:11155.250.000.000.000.26
196666202007.01.15 01:00buy0.16eurjpym155.130.00155.252007.01.15 01:11155.250.000.000.001.60
196671362007.01.15 01:05buy0.01eurusdm1.29190.00001.29242007.01.15 01:131.29240.000.000.000.05
196674332007.01.15 01:10buy0.01usdjpym120.140.00120.192007.01.15 01:22120.190.000.000.000.04
196692562007.01.15 01:35sell0.01usdcadm1.17030.00001.16982007.01.15 02:491.16980.000.000.000.04
196692732007.01.15 01:35sell0.01usdjpym120.220.00120.172007.01.15 02:14120.170.000.000.000.04
196722082007.01.15 02:41sell0.01eurusdm1.29280.00001.29432007.01.15 08:021.29430.000.000.00-0.15
196725622007.01.15 03:05buy0.01usdcadm1.16990.00001.16882007.01.15 08:441.16880.000.000.00-0.09
196731752007.01.15 03:25buy0.04usdchfm1.24670.00001.24612007.01.15 08:021.24610.000.000.00-0.19
196735852007.01.15 03:30sell0.02eurusdm1.29380.00001.29432007.01.15 08:021.29430.000.000.00-0.10
196736042007.01.15 03:30sell0.01usdjpym120.200.00120.202007.01.15 07:23120.200.000.000.000.00
196752632007.01.15 04:20sell0.01eurjpym155.520.00155.512007.01.15 05:49155.510.000.000.000.01
196764392007.01.15 05:20sell0.02eurjpym155.580.00155.512007.01.15 05:49155.510.000.000.000.11
196770132007.01.15 06:00buy0.01eurjpym155.560.00155.582007.01.15 07:42155.580.000.000.000.02
196775382007.01.15 06:25sell0.02usdjpym120.280.00120.202007.01.15 07:23120.200.000.000.000.13
196779352007.01.15 06:41buy0.02usdcadm1.16920.00001.16882007.01.15 08:441.16880.000.000.00-0.07
196785112007.01.15 06:50buy0.02eurjpym155.510.00155.582007.01.15 07:42155.580.000.000.000.11
196794622007.01.15 07:20buy0.04usdcadm1.16840.00001.16882007.01.15 08:441.16880.000.000.000.14
196818182007.01.15 07:45sell0.04eurusdm1.29460.00001.29432007.01.15 08:021.29430.000.000.000.12
196818812007.01.15 07:45buy0.08usdchfm1.24590.00001.24612007.01.15 08:021.24610.000.000.000.13
196825572007.01.15 07:55buy0.16usdchfm1.24490.00001.24612007.01.15 08:021.24610.000.000.001.54
196825722007.01.15 07:55sell0.08eurusdm1.29540.00001.29432007.01.15 08:021.29430.000.000.000.88
196837952007.01.15 08:05buy0.01usdchfm1.24630.00001.24682007.01.15 08:241.24680.000.000.000.04
196838072007.01.15 08:06sell0.01eurusdm1.29420.00001.29372007.01.15 08:241.29370.000.000.000.05
196855212007.01.15 08:25buy0.08usdcadm1.16790.00001.16882007.01.15 08:441.16880.000.000.000.62
196855332007.01.15 08:25sell0.01eurjpym155.620.00155.912007.01.15 12:43155.910.000.000.00-0.24
196859322007.01.15 08:30sell0.02eurjpym155.660.00155.912007.01.15 12:43155.910.000.000.00-0.42
196867702007.01.15 08:50sell0.04eurjpym155.780.00155.912007.01.15 12:43155.910.000.000.00-0.43
196871512007.01.15 08:55sell0.08eurjpym155.830.00155.912007.01.15 12:43155.910.000.000.00-0.53
196882902007.01.15 09:05sell0.16eurjpym155.900.00155.912007.01.15 12:43155.910.000.000.00-0.13
196887702007.01.15 09:10sell0.32eurjpym155.960.00155.912007.01.15 12:43155.910.000.000.001.33
196897922007.01.15 09:30sell0.01usdjpym120.450.00120.452007.01.15 10:05120.450.000.000.000.00
196905782007.01.15 09:40sell0.02usdjpym120.520.00120.452007.01.15 10:05120.450.000.000.000.12
196907032007.01.15 09:45sell0.64eurjpym156.020.00155.912007.01.15 12:43155.910.000.000.005.84
196924132007.01.15 10:15buy0.01usdchfm1.24560.00001.24572007.01.15 12:561.24570.000.000.000.01
196924182007.01.15 10:15buy0.01eurchfm1.61250.00001.61262007.01.15 13:021.61260.000.000.000.00
196925882007.01.15 10:25buy0.02usdchfm1.24500.00001.24572007.01.15 12:561.24570.000.000.000.11
196928342007.01.15 10:30buy0.02eurchfm1.61190.00001.61262007.01.15 13:021.61260.000.000.000.11
196942452007.01.15 11:00sell0.01usdjpym120.520.00120.472007.01.15 11:27120.470.000.000.000.04
196946392007.01.15 11:15sell0.01usdcadm1.16900.00001.16852007.01.15 11:391.16850.000.000.000.04
196969642007.01.15 12:05buy0.01usdjpym120.450.00120.502007.01.15 12:39120.500.000.000.000.04
196972702007.01.15 12:16sell0.01eurusdm1.29500.00001.29452007.01.15 12:331.29450.000.000.000.05
196984822007.01.15 12:35buy0.01usdcadm1.16730.00001.16782007.01.15 13:401.16780.000.000.000.04
197005542007.01.15 13:25sell0.01eurchfm1.61230.00001.61472007.01.16 02:391.61470.000.00-0.01-0.19
197005872007.01.15 13:25sell0.01usdchfm1.24540.00001.24802007.01.16 04:411.24800.000.00-0.01-0.21
197015982007.01.15 13:45sell0.02usdchfm1.24630.00001.24802007.01.16 04:411.24800.000.00-0.02-0.27
197017382007.01.15 13:50buy0.01eurusdm1.29430.00001.29422007.01.15 17:261.29420.000.000.00-0.01
197017432007.01.15 13:50sell0.01usdcadm1.16780.00001.16782007.01.15 15:071.16780.000.000.000.00
197020882007.01.15 14:00buy0.01eurjpym155.880.00155.882007.01.15 16:27155.880.000.000.000.00
197024122007.01.15 14:10sell0.02eurchfm1.61300.00001.61472007.01.16 02:391.61470.000.00-0.01-0.27
197033602007.01.15 14:45sell0.04usdchfm1.24700.00001.24802007.01.16 04:411.24800.000.00-0.04-0.32
197033732007.01.15 14:45sell0.04eurchfm1.61370.00001.61472007.01.16 02:391.61470.000.00-0.03-0.32
197042222007.01.15 14:55buy0.02eurusdm1.29340.00001.29422007.01.15 17:261.29420.000.000.000.16
197042372007.01.15 14:55sell0.08usdchfm1.24770.00001.24802007.01.16 04:411.24800.000.00-0.08-0.19
197051462007.01.15 15:00buy0.02eurjpym155.810.00155.882007.01.15 16:27155.880.000.000.000.11
197052472007.01.15 15:00sell0.02usdcadm1.16850.00001.16782007.01.15 15:071.16780.000.000.000.12
197056612007.01.15 15:12sell0.01usdjpym120.430.00120.432007.01.16 02:52120.430.000.00-0.010.00
197067022007.01.15 15:40buy0.01usdcadm1.16700.00001.16752007.01.15 15:461.16750.000.000.000.04
197088772007.01.15 16:35sell0.01usdcadm1.16800.00001.16842007.01.15 19:181.16840.000.000.00-0.04
197093652007.01.15 16:55sell0.02usdcadm1.16810.00001.16842007.01.15 19:181.16840.000.000.00-0.05
197103402007.01.15 17:20sell0.08eurchfm1.61410.00001.61472007.01.16 02:391.61470.000.00-0.05-0.39
197106412007.01.15 17:30sell0.16eurchfm1.61530.00001.61472007.01.16 02:391.61470.000.00-0.110.77
197108242007.01.15 17:35sell0.01eurusdm1.29350.00001.29302007.01.15 19:201.29300.000.000.000.05
197108922007.01.15 17:36sell0.16usdchfm1.24830.00001.24802007.01.16 04:411.24800.000.00-0.170.38
197112092007.01.15 17:40sell0.32eurchfm1.61590.00001.61472007.01.16 02:391.61470.000.00-0.213.08
197112432007.01.15 17:40sell0.32usdchfm1.24920.00001.24802007.01.16 04:411.24800.000.00-0.333.08
197120492007.01.15 18:00sell0.04usdcadm1.16870.00001.16842007.01.15 19:181.16840.000.000.000.11
197139702007.01.15 18:55sell0.08usdcadm1.16930.00001.16842007.01.15 19:181.16840.000.000.000.61
197153662007.01.15 19:30buy0.01usdcadm1.16820.00001.16772007.01.15 21:531.16770.000.000.00-0.04
197156642007.01.15 19:45buy0.02usdcadm1.16760.00001.16772007.01.15 21:531.16770.000.000.000.02
197158662007.01.15 20:00buy0.04usdcadm1.16680.00001.16772007.01.15 21:531.16770.000.000.000.31
197175882007.01.15 21:15sell0.01eurusdm1.29370.00001.29322007.01.16 00:541.29320.000.000.010.05
197192822007.01.15 22:10buy0.01eurjpym155.830.00155.842007.01.16 00:52155.840.000.000.000.01
197195932007.01.15 22:30sell0.01usdcadm1.16780.00001.16762007.01.16 00:191.16760.000.000.000.02
197198482007.01.15 22:41sell0.02usdcadm1.16830.00001.16762007.01.16 00:191.16760.000.000.000.12
197224652007.01.16 00:05buy0.02eurjpym155.770.00155.842007.01.16 00:52155.840.000.000.000.12
197231122007.01.16 00:26buy0.01usdcadm1.16841.16601.16892007.01.16 06:411.16890.000.000.000.04
197239082007.01.16 00:55sell0.02usdjpym120.510.00120.432007.01.16 02:52120.430.000.000.000.13
197252782007.01.16 01:10sell0.01eurjpym155.830.00155.822007.01.16 01:43155.820.000.000.000.01
197256162007.01.16 01:25sell0.02eurjpym155.890.00155.822007.01.16 01:43155.820.000.000.000.12
197256272007.01.16 01:25buy0.01eurusdm1.29300.00001.29352007.01.16 03:011.29350.000.000.000.05
197288292007.01.16 03:00buy0.01eurchfm1.61481.61201.61532007.01.16 07:041.61530.000.000.000.04
197288422007.01.16 03:00buy0.01eurjpym155.780.00155.832007.01.16 03:17155.830.000.000.000.04
197290742007.01.16 03:10buy0.01usdjpym120.46120.16120.362007.01.16 08:18120.360.000.000.00-0.08
197292042007.01.16 03:15sell0.01eurusdm1.29340.00001.29592007.01.16 08:191.29590.000.000.00-0.25
197295962007.01.16 03:30sell0.01eurjpym155.810.00155.792007.01.16 06:53155.790.000.000.000.02
197316762007.01.16 04:46sell0.02eurusdm1.29440.00001.29592007.01.16 08:191.29590.000.000.00-0.30
197318522007.01.16 04:55sell0.02eurjpym155.860.00155.792007.01.16 06:53155.790.000.000.000.12
197319232007.01.16 05:00buy0.01usdchfm1.24790.00001.24392007.01.16 12:031.24390.000.000.00-0.32
197325402007.01.16 05:40buy0.02usdjpym120.390.00120.362007.01.16 08:18120.360.000.000.00-0.05
197329622007.01.16 05:45buy0.02usdchfm1.24710.00001.24392007.01.16 12:031.24390.000.000.00-0.51
197333652007.01.16 05:50sell0.04eurusdm1.29510.00001.29592007.01.16 08:191.29590.000.000.00-0.32
197337712007.01.16 05:55buy0.04usdjpym120.330.00120.362007.01.16 08:18120.360.000.000.000.10
197350472007.01.16 06:35buy0.04usdchfm1.24660.00001.24392007.01.16 12:031.24390.000.000.00-0.87
197354312007.01.16 06:50buy0.08usdjpym120.270.00120.362007.01.16 08:18120.360.000.000.000.60
197355682007.01.16 06:52sell0.01usdcadm1.16850.00001.16802007.01.16 08:471.16800.000.000.000.04
197375242007.01.16 07:10sell0.08eurusdm1.29650.00001.29592007.01.16 08:191.29590.000.000.000.48
197375642007.01.16 07:10buy0.01eurjpym155.940.00155.942007.01.16 07:35155.940.000.000.000.00
197390042007.01.16 07:25buy0.02eurjpym155.870.00155.942007.01.16 07:35155.940.000.000.000.11
197393482007.01.16 07:30sell0.01eurchfm1.61500.00001.61452007.01.16 08:001.61450.000.000.000.04
197407312007.01.16 07:40buy0.08usdchfm1.24520.00001.24392007.01.16 12:031.24390.000.000.00-0.84
197407672007.01.16 07:40sell0.16eurusdm1.29710.00001.29592007.01.16 08:191.29590.000.000.001.92
197419612007.01.16 07:50sell0.01eurjpym155.940.00156.072007.01.16 11:09156.070.000.000.00-0.11
197431592007.01.16 08:05sell0.02eurjpym155.990.00156.072007.01.16 11:09156.070.000.000.00-0.13
197436752007.01.16 08:15buy0.01eurchfm1.61470.00001.61412007.01.16 13:561.61410.000.000.00-0.05
197446062007.01.16 08:25sell0.04eurjpym156.050.00156.072007.01.16 11:09156.070.000.000.00-0.06
197458182007.01.16 08:55sell0.01usdjpym120.400.00120.352007.01.16 09:30120.350.000.000.000.04
197473932007.01.16 09:15buy0.01usdcadm1.16750.00001.16612007.01.16 12:071.16610.000.000.00-0.12
197482512007.01.16 09:30buy0.16usdchfm1.24430.00001.24392007.01.16 12:031.24390.000.000.00-0.51
197500712007.01.16 09:35buy0.02usdcadm1.16690.00001.16612007.01.16 12:071.16610.000.000.00-0.14
197501062007.01.16 09:35buy0.02eurchfm1.61390.00001.61412007.01.16 13:561.61410.000.000.000.03
197514452007.01.16 09:45buy0.01usdjpym120.410.00120.462007.01.16 10:05120.460.000.000.000.04
197514492007.01.16 09:45sell0.01eurusdm1.29680.00001.29752007.01.16 10:481.29750.000.000.00-0.07
197524112007.01.16 10:00sell0.08eurjpym156.110.00156.072007.01.16 11:09156.070.000.000.000.27
197551272007.01.16 10:10buy0.04usdcadm1.16570.00001.16612007.01.16 12:071.16610.000.000.000.14
197553582007.01.16 10:15buy0.04eurchfm1.61310.00001.61412007.01.16 13:561.61410.000.000.000.32
197553692007.01.16 10:15buy0.32usdchfm1.24370.00001.24392007.01.16 12:031.24390.000.000.000.51
197558772007.01.16 10:20sell0.02eurusdm1.29770.00001.29752007.01.16 10:481.29750.000.000.000.04
197571832007.01.16 10:25buy0.64usdchfm1.24250.00001.24392007.01.16 12:031.24390.000.000.007.20
197571942007.01.16 10:25sell0.04eurusdm1.29850.00001.29752007.01.16 10:481.29750.000.000.000.40
197572012007.01.16 10:25buy0.08usdcadm1.16500.00001.16612007.01.16 12:071.16610.000.000.000.75
197577782007.01.16 10:35sell0.16eurjpym156.170.00156.072007.01.16 11:09156.070.000.000.001.33
197580482007.01.16 10:41buy0.01usdjpym120.310.00120.362007.01.16 10:50120.360.000.000.000.04
197603152007.01.16 11:25buy0.01eurjpym156.110.00156.112007.01.16 11:59156.110.000.000.000.00
197607612007.01.16 11:35buy0.02eurjpym156.040.00156.112007.01.16 11:59156.110.000.000.000.12
197626282007.01.16 12:10sell0.01eurjpym156.210.00156.162007.01.16 12:30156.160.000.000.000.04
197631172007.01.16 12:20sell0.01usdcadm1.16610.00001.16752007.01.16 13:541.16750.000.000.00-0.12
197631202007.01.16 12:20sell0.01usdchfm1.24350.00001.24522007.01.16 14:071.24520.000.000.00-0.14
197633192007.01.16 12:25sell0.01usdjpym120.390.00120.642007.01.16 13:37120.640.000.000.00-0.21
197643362007.01.16 12:40sell0.02usdjpym120.480.00120.642007.01.16 13:37120.640.000.000.00-0.27
197643712007.01.16 12:40sell0.02usdchfm1.24410.00001.24522007.01.16 14:071.24520.000.000.00-0.18
197643812007.01.16 12:40sell0.02usdcadm1.16710.00001.16752007.01.16 13:541.16750.000.000.00-0.07
197650412007.01.16 12:50buy0.01eurusdm1.29660.00001.29562007.01.16 13:331.29560.000.000.00-0.10
197660922007.01.16 13:10sell0.04usdjpym120.580.00120.642007.01.16 13:37120.640.000.000.00-0.20
197661202007.01.16 13:10sell0.04usdchfm1.24470.00001.24522007.01.16 14:071.24520.000.000.00-0.16
197671132007.01.16 13:15buy0.02eurusdm1.29550.00001.29562007.01.16 13:331.29560.000.000.000.02
197671242007.01.16 13:15sell0.08usdjpym120.630.00120.642007.01.16 13:37120.640.000.000.00-0.07
197671712007.01.16 13:15sell0.08usdchfm1.24540.00001.24522007.01.16 14:071.24520.000.000.000.13
197672112007.01.16 13:15sell0.04usdcadm1.16780.00001.16752007.01.16 13:541.16750.000.000.000.10
197678112007.01.16 13:20sell0.08usdcadm1.16860.00001.16752007.01.16 13:541.16750.000.000.000.75
197678252007.01.16 13:20sell0.16usdjpym120.680.00120.642007.01.16 13:37120.640.000.000.000.53
197692332007.01.16 13:25sell0.32usdjpym120.740.00120.642007.01.16 13:37120.640.000.000.002.65
197692472007.01.16 13:25sell0.16usdchfm1.24640.00001.24522007.01.16 14:071.24520.000.000.001.54
197692842007.01.16 13:25buy0.04eurusdm1.29460.00001.29562007.01.16 13:331.29560.000.000.000.40
197697902007.01.16 13:30sell0.01eurjpym156.230.00156.222007.01.16 13:57156.220.000.000.000.01
197709772007.01.16 13:35sell0.02eurjpym156.290.00156.222007.01.16 13:57156.220.000.000.000.11
197710162007.01.16 13:35buy0.01eurusdm1.29590.00001.29582007.01.16 14:071.29580.000.000.00-0.01
197727642007.01.16 14:00buy0.02eurusdm1.29500.00001.29582007.01.16 14:071.29580.000.000.000.16
197731812007.01.16 14:05sell0.01eurchfm1.61390.00001.61342007.01.16 14:231.61340.000.000.000.04
197742912007.01.16 14:15buy0.01usdcadm1.16710.00001.16762007.01.16 14:521.16760.000.000.000.04
197777162007.01.16 14:50buy0.01eurusdm1.29400.00001.29402007.01.16 15:121.29400.000.000.000.00
197788232007.01.16 14:55buy0.02eurusdm1.29320.00001.29402007.01.16 15:121.29400.000.000.000.16
197788272007.01.16 14:55buy0.01eurchfm1.61350.00001.61402007.01.16 16:001.61400.000.000.000.04
197791092007.01.16 15:00buy0.01eurjpym155.980.00156.032007.01.16 15:04156.030.000.000.000.05
197793852007.01.16 15:05sell0.01usdchfm1.24700.00001.24652007.01.16 15:121.24650.000.000.000.04
197829922007.01.16 15:45sell0.01usdjpym120.660.00120.662007.01.16 16:20120.660.000.000.000.00
197830432007.01.16 15:45buy0.01eurusdm1.29340.00001.29352007.01.16 16:231.29350.000.000.000.01
197830662007.01.16 15:45sell0.01usdchfm1.24770.00001.24722007.01.16 16:171.24720.000.000.000.04
197845492007.01.16 16:00sell0.02usdjpym120.730.00120.662007.01.16 16:20120.660.000.000.000.12
197852392007.01.16 16:05buy0.02eurusdm1.29280.00001.29352007.01.16 16:231.29350.000.000.000.14
197890142007.01.16 16:40buy0.01eurchfm1.61300.00001.61302007.01.16 21:151.61300.000.000.000.00
197890222007.01.16 16:40buy0.01usdjpym120.620.00120.672007.01.16 16:51120.670.000.000.000.04
197930202007.01.16 17:15sell0.01usdchfm1.24780.00001.24732007.01.16 19:301.24730.000.000.000.04
197930792007.01.16 17:15buy0.01eurusdm1.29200.00001.29212007.01.17 00:141.29210.000.00-0.010.01
197933972007.01.16 17:20buy0.01eurjpym155.860.00155.882007.01.16 21:50155.880.000.000.000.02
197937682007.01.16 17:30sell0.01usdcadm1.17500.00001.17592007.01.16 21:571.17590.000.000.00-0.08
197950202007.01.16 17:56buy0.02eurchfm1.61230.00001.61302007.01.16 21:151.61300.000.000.000.12
197955702007.01.16 18:11sell0.02usdcadm1.17560.00001.17592007.01.16 21:571.17590.000.000.00-0.05
197967032007.01.16 18:55sell0.04usdcadm1.17630.00001.17592007.01.16 21:571.17590.000.000.000.14
197968622007.01.16 19:00sell0.08usdcadm1.17680.00001.17592007.01.16 21:571.17590.000.000.000.61
197984522007.01.16 19:41buy0.01usdjpym120.660.00120.712007.01.16 22:07120.710.000.000.010.04
197985722007.01.16 19:50buy0.01usdchfm1.24730.00001.24782007.01.16 20:271.24780.000.000.000.04
197997442007.01.16 20:35sell0.01usdchfm1.24760.00001.24772007.01.17 04:531.24770.000.00-0.01-0.01
198008352007.01.16 21:05buy0.02eurjpym155.810.00155.882007.01.16 21:50155.880.000.000.000.12
198015192007.01.16 21:25sell0.01eurchfm1.61210.00001.61312007.01.17 14:031.61310.000.00-0.01-0.08
198028442007.01.16 22:00sell0.01eurjpym155.820.00156.052007.01.17 04:34156.050.000.000.00-0.20
198033242007.01.16 22:10sell0.02usdchfm1.24850.00001.24772007.01.17 04:531.24770.000.000.000.13
198034852007.01.16 22:15sell0.02eurjpym155.880.00156.052007.01.17 04:34156.050.000.000.00-0.28
198034892007.01.16 22:15buy0.01usdcadm1.17630.00001.17682007.01.16 22:481.17680.000.000.000.04
198039852007.01.16 22:30buy0.02eurusdm1.29140.00001.29212007.01.17 00:141.29210.000.000.000.14
198042472007.01.16 22:40sell0.01usdjpym120.700.00120.752007.01.17 04:07120.750.000.000.00-0.04
198046382007.01.16 23:00sell0.01usdcadm1.17620.00001.17572007.01.17 00:411.17570.000.000.000.04
198056072007.01.16 23:15sell0.04eurjpym155.960.00156.052007.01.17 04:34156.050.000.000.00-0.30
198056232007.01.16 23:15sell0.02usdjpym120.770.00120.752007.01.17 04:07120.750.000.000.000.03
198072842007.01.16 23:40sell0.08eurjpym156.040.00156.052007.01.17 04:34156.050.000.000.00-0.06
198088122007.01.17 00:01sell0.02eurchfm1.61280.00001.61312007.01.17 14:031.61310.000.000.00-0.05
198091712007.01.17 00:10sell0.16eurjpym156.090.00156.052007.01.17 04:34156.050.000.000.000.53
198092182007.01.17 00:11sell0.04usdjpym120.840.00120.752007.01.17 04:07120.750.000.000.000.30
198099572007.01.17 00:25sell0.32eurjpym156.160.00156.052007.01.17 04:34156.050.000.000.002.92
198102532007.01.17 00:36sell0.01eurusdm1.29230.00001.29182007.01.17 01:461.29180.000.000.000.05
198105742007.01.17 00:55buy0.01usdcadm1.17610.00001.17662007.01.17 06:061.17660.000.000.000.04
198116082007.01.17 02:11buy0.01eurusdm1.29180.00001.29232007.01.17 02:361.29230.000.000.000.05
198121942007.01.17 02:53sell0.01eurusdm1.29230.00001.29272007.01.17 07:031.29270.000.000.00-0.04
198144042007.01.17 04:05sell0.02eurusdm1.29290.00001.29272007.01.17 07:031.29270.000.000.000.04
198161662007.01.17 04:45buy0.01eurjpym156.060.00156.112007.01.17 05:14156.110.000.000.000.04
198166762007.01.17 05:00buy0.01usdjpym120.770.00120.752007.01.17 07:23120.750.000.000.00-0.02
198173822007.01.17 05:34sell0.04eurchfm1.61330.00001.61312007.01.17 14:031.61310.000.000.000.07
198184032007.01.17 06:05buy0.02usdjpym120.670.00120.752007.01.17 07:23120.750.000.000.000.13
198189222007.01.17 06:15buy0.01eurjpym156.060.00156.112007.01.17 06:42156.110.000.000.000.04
198191842007.01.17 06:20sell0.04eurusdm1.29350.00001.29272007.01.17 07:031.29270.000.000.000.32
198193662007.01.17 06:20sell0.01usdcadm1.17660.00001.17612007.01.17 06:441.17610.000.000.000.04
198204572007.01.17 06:55buy0.01usdcadm1.17710.00001.17492007.01.17 12:461.17490.000.000.00-0.19
198207932007.01.17 07:00buy0.01usdchfm1.24830.00001.24882007.01.17 07:151.24880.000.000.000.04
198208912007.01.17 07:00buy0.02usdcadm1.17650.00001.17492007.01.17 12:461.17490.000.000.00-0.28
198212792007.01.17 07:05sell0.08eurchfm1.61420.00001.61312007.01.17 14:031.61310.000.000.000.71
198228362007.01.17 07:25buy0.01eurusdm1.29240.00001.29292007.01.17 07:421.29290.000.000.000.05
198234122007.01.17 07:35sell0.01usdjpym120.720.00120.672007.01.17 07:57120.670.000.000.000.04
198234162007.01.17 07:35sell0.01usdchfm1.24850.00001.24802007.01.17 07:421.24800.000.000.000.04
198237082007.01.17 07:40buy0.04usdcadm1.17600.00001.17492007.01.17 12:461.17490.000.000.00-0.37
198259552007.01.17 08:15buy0.08usdcadm1.17520.00001.17492007.01.17 12:461.17490.000.000.00-0.21
198266282007.01.17 08:25buy0.01eurjpym155.910.00155.832007.01.17 11:01155.830.000.000.00-0.07
198268752007.01.17 08:30buy0.01usdjpym120.640.00120.652007.01.17 09:00120.650.000.000.000.01
198271682007.01.17 08:35buy0.02usdjpym120.580.00120.652007.01.17 09:00120.650.000.000.000.12
198305902007.01.17 09:50buy0.01eurusdm1.29240.00001.29292007.01.17 10:051.29290.000.000.000.05
198307962007.01.17 10:00sell0.01usdchfm1.24850.00001.24802007.01.17 10:051.24800.000.000.000.04
198315992007.01.17 10:15buy0.16usdcadm1.17460.00001.17492007.01.17 12:461.17490.000.000.000.40
198330732007.01.17 10:45buy0.02eurjpym155.820.00155.832007.01.17 11:01155.830.000.000.000.01
198339422007.01.17 10:50buy0.04eurjpym155.720.00155.832007.01.17 11:01155.830.000.000.000.37
198343662007.01.17 11:00buy0.01eurusdm1.29200.00001.29252007.01.17 11:011.29250.000.000.000.05
198344092007.01.17 11:00buy0.32usdcadm1.17370.00001.17492007.01.17 12:461.17490.000.000.003.27
198344602007.01.17 11:00sell0.01usdchfm1.24890.00001.25012007.01.17 13:351.25010.000.000.00-0.10
198375422007.01.17 12:00buy0.01eurjpym155.620.00155.672007.01.17 12:05155.670.000.000.000.05
198375442007.01.17 12:00sell0.02usdchfm1.24950.00001.25012007.01.17 13:351.25010.000.000.00-0.10
198375842007.01.17 12:00buy0.01usdjpym120.480.00120.532007.01.17 12:05120.530.000.000.000.04
198384462007.01.17 12:15buy0.01eurusdm1.29240.00001.29182007.01.17 13:241.29180.000.000.00-0.06
198403272007.01.17 12:55sell0.01usdcadm1.17450.00001.17402007.01.17 12:581.17400.000.000.000.04
198410402007.01.17 13:05buy0.02eurusdm1.29140.00001.29182007.01.17 13:241.29180.000.000.000.08
198420912007.01.17 13:10buy0.04eurusdm1.29090.00001.29182007.01.17 13:241.29180.000.000.000.36
198421272007.01.17 13:10sell0.04usdchfm1.25040.00001.25012007.01.17 13:351.25010.000.000.000.10
198429892007.01.17 13:20sell0.01usdjpym120.530.00120.522007.01.17 13:49120.520.000.000.000.01
198442402007.01.17 13:30sell0.08usdchfm1.25120.00001.25012007.01.17 13:351.25010.000.000.000.70
198458752007.01.17 13:35sell0.02usdjpym120.590.00120.522007.01.17 13:49120.520.000.000.000.12
198465202007.01.17 13:40sell0.01usdcadm1.17550.00001.17502007.01.17 14:011.17500.000.000.000.04
198465282007.01.17 13:40buy0.01eurusdm1.29100.00001.29152007.01.17 13:431.29150.000.000.000.05
198525652007.01.17 14:40buy0.01eurchfm1.61330.00001.61382007.01.17 22:331.61380.000.000.020.04
198553962007.01.17 15:05sell0.01eurusdm1.29290.00001.29332007.01.17 15:411.29330.000.000.00-0.04
198555042007.01.17 15:06buy0.01usdchfm1.24760.00001.24812007.01.17 15:091.24810.000.000.000.04
198565612007.01.17 15:20sell0.02eurusdm1.29340.00001.29332007.01.17 15:411.29330.000.000.000.02
198587092007.01.17 15:35sell0.04eurusdm1.29420.00001.29332007.01.17 15:411.29330.000.000.000.36
198591962007.01.17 15:40buy0.01usdchfm1.24690.00001.24682007.01.17 18:521.24680.000.000.00-0.01
198592602007.01.17 15:40buy0.01usdcadm1.17410.00001.17462007.01.17 15:591.17460.000.000.000.04
198596462007.01.17 15:45sell0.01eurjpym155.930.00156.072007.01.17 19:56156.070.000.000.00-0.12
198603152007.01.17 15:55sell0.02eurjpym156.000.00156.072007.01.17 19:56156.070.000.000.00-0.11
198603982007.01.17 15:55buy0.02usdchfm1.24600.00001.24682007.01.17 18:521.24680.000.000.000.13
198612842007.01.17 16:05sell0.04eurjpym156.060.00156.072007.01.17 19:56156.070.000.000.00-0.03
198612972007.01.17 16:05sell0.01eurusdm1.29430.00001.29382007.01.17 16:231.29380.000.000.000.05
198639712007.01.17 17:05sell0.01eurusdm1.29430.00001.29422007.01.17 18:001.29420.000.000.000.01
198650462007.01.17 17:40sell0.02eurusdm1.29490.00001.29422007.01.17 18:001.29420.000.000.000.14
198655792007.01.17 17:55sell0.08eurjpym156.110.00156.072007.01.17 19:56156.070.000.000.000.26
198666092007.01.17 18:10sell0.16eurjpym156.170.00156.072007.01.17 19:56156.070.000.000.001.33
198675102007.01.17 18:35sell0.01usdjpym120.610.00120.622007.01.17 21:22120.620.000.000.00-0.01
198682592007.01.17 19:00sell0.01usdchfm1.24640.00001.24682007.01.17 22:321.24680.000.00-0.03-0.03
198689602007.01.17 19:10sell0.02usdjpym120.700.00120.622007.01.17 21:22120.620.000.000.000.13
198693772007.01.17 19:15sell0.02usdchfm1.24710.00001.24682007.01.17 22:321.24680.000.00-0.060.05
198707922007.01.17 19:35sell0.04usdchfm1.24770.00001.24682007.01.17 22:321.24680.000.00-0.120.29
198709902007.01.17 19:40buy0.01eurusdm1.29370.00001.29382007.01.17 21:371.29380.000.000.000.01
198713252007.01.17 19:50buy0.02eurusdm1.29310.00001.29382007.01.17 21:371.29380.000.000.000.14
198719762007.01.17 20:15buy0.01eurjpym156.100.00156.152007.01.17 22:27156.150.000.000.030.04
198753382007.01.17 21:55sell0.01eurusdm1.29380.00001.29382007.01.18 00:531.29380.000.000.020.00
198766672007.01.17 22:35sell0.02eurusdm1.29450.00001.29382007.01.18 00:531.29380.000.000.000.14
198769982007.01.17 22:45sell0.01eurjpym156.080.00156.032007.01.17 23:22156.030.000.000.000.04
198788762007.01.17 23:50buy0.01eurjpym156.06155.78156.112007.01.18 01:31156.110.000.000.000.04
198810602007.01.18 01:07buy0.01eurusdm1.29400.00001.29452007.01.18 01:171.29450.000.000.000.05
  0.00 0.00 -1.29 145.98
Closed P/L: 144.69
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
198803492007.01.18 00:35buy0.01eurchfm1.61380.00001.6143 1.61350.000.000.00-0.03
198608012007.01.17 16:00buy0.01usdcadm1.17511.16971.1738 1.17300.000.000.01-0.18
198616092007.01.17 16:10buy0.02usdcadm1.17401.16971.1738 1.17300.000.000.01-0.17
198654572007.01.17 17:51buy0.04usdcadm1.17341.16971.1738 1.17300.000.000.03-0.14
198677022007.01.17 18:41buy0.08usdcadm1.17281.16971.1738 1.17300.000.000.050.14
198770192007.01.17 22:46buy0.01usdchfm1.24711.24431.2472 1.24600.000.000.00-0.09
198750282007.01.17 21:38buy0.01usdjpym120.65120.31120.67 120.590.000.000.04-0.05
198782552007.01.17 23:30buy0.02usdjpym120.60120.31120.67 120.590.000.000.00-0.02
198824552007.01.18 01:26buy0.02usdchfm1.24650.00001.2472 1.24600.000.000.00-0.08
  0.00 0.00 0.14 -0.62
 Floating P/L: -0.48
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 144.69 Floating P/L: -0.48 Margin: 11.00
Balance: 1 144.69 Equity: 1 144.21 Free Margin: 1 133.21
 
Details:
Graph
Gross Profit: 208.91 Gross Loss: 64.22 Total Net Profit: 144.69
Profit Factor: 3.25 Expected Payoff: 0.20  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 19.76 (1.80%) Relative Drawdown: 1.80% (19.76)
 
Total Trades: 735 Short Positions (won %): 383 (67.89%) Long Positions (won %): 352 (74.72%)
Profit Trades (% of total): 523 (71.16%) Loss trades (% of total): 212 (28.84%)
Largest profit trade: 55.31 loss trade: -6.38
Average profit trade: 0.40 loss trade: -0.30
Maximum consecutive wins ($): 22 (3.35) consecutive losses ($): 7 (-19.76)
Maximal consecutive profit (count): 57.04 (3) consecutive loss (count): -19.76 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2