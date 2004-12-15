|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2004.07.01 00:00 - 2007.02.28 00:00 (2004.07.01 - 2007.02.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ReverseOnFail=true; MACDSignal=true; MACDSignalHS=190; EMATurned=true; EMATurnedHS=110; EMATurnDV=2; MACDdiverg=false; MACDdiverHS=40; LWMACross=false; LWMACrossHS=180; LWMAdistance=5; TakeProfit1=60; AllLots=1; Lot1pct=1; MACDexit=true; TrailingStop1=30; TrailingStop2=30; MATrendPeriod=19; MACDOpenLevel=1; MACDCloseLevel=20; TF=240; FractalDV=13; TrailingPeriod=0; EntryPeriod=0; TradeLifeHours=0; MACDLong=12; MACDShort=26; MACDMid=9; OpenSlip=10; CloseSlip=10; TradeEmail=true; LogDetail=true; ErrorEmail=true; ErrorAlert=true; SoundOn=true; MagicOnly=true; TradeTimeOut=60;
|Bars in test
|5126
|Ticks modelled
|3850866
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|40286.90
|Gross profit
|48054.59
|Gross loss
|-7767.70
|Profit factor
|6.19
|Expected payoff
|296.23
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1943.71 (4.97%)
|Relative drawdown
|16.01% (1941.86)
|Total trades
|136
|Short positions (won %)
|67 (98.51%)
|Long positions (won %)
|69 (95.65%)
|Profit trades (% of total)
|132 (97.06%)
|Loss trades (% of total)
|4 (2.94%)
|Largest
|profit trade
|600.01
|loss trade
|-1943.71
|Average
|profit trade
|364.05
|loss trade
|-1941.92
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|73 (27145.50)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-1943.71)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|27145.50 (73)
|consecutive loss (count of losses)
|-1943.71 (1)
|Average
|consecutive wins
|26
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.02 00:00
|buy
|1
|1.00
|1.8211
|1.8097
|1.8271
|2
|2004.07.02 15:30
|modify
|1
|1.00
|1.8211
|1.8211
|1.8271
|3
|2004.07.02 15:30
|modify
|1
|1.00
|1.8211
|1.8213
|1.8271
|4
|2004.07.02 15:30
|modify
|1
|1.00
|1.8211
|1.8223
|1.8271
|5
|2004.07.02 15:30
|modify
|1
|1.00
|1.8211
|1.8232
|1.8271
|6
|2004.07.02 15:31
|modify
|1
|1.00
|1.8211
|1.8239
|1.8271
|7
|2004.07.02 15:31
|modify
|1
|1.00
|1.8211
|1.8240
|1.8271
|8
|2004.07.02 15:31
|t/p
|1
|1.00
|1.8271
|1.8240
|1.8271
|600.00
|10600.00
|9
|2004.07.20 04:00
|sell
|2
|1.00
|1.8643
|1.8837
|1.8583
|10
|2004.07.20 11:40
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8643
|1.8583
|11
|2004.07.20 11:40
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8642
|1.8583
|12
|2004.07.20 11:40
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8641
|1.8583
|13
|2004.07.20 11:40
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8640
|1.8583
|14
|2004.07.20 11:40
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8639
|1.8583
|15
|2004.07.20 12:00
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8626
|1.8583
|16
|2004.07.20 12:41
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8625
|1.8583
|17
|2004.07.20 12:42
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8624
|1.8583
|18
|2004.07.20 12:43
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8623
|1.8583
|19
|2004.07.20 12:56
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8622
|1.8583
|20
|2004.07.20 12:56
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8621
|1.8583
|21
|2004.07.20 12:56
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8620
|1.8583
|22
|2004.07.20 12:56
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8619
|1.8583
|23
|2004.07.20 12:56
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8617
|1.8583
|24
|2004.07.20 12:56
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8616
|1.8583
|25
|2004.07.20 12:57
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8615
|1.8583
|26
|2004.07.20 12:57
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8614
|1.8583
|27
|2004.07.20 13:09
|modify
|2
|1.00
|1.8643
|1.8613
|1.8583
|28
|2004.07.20 13:11
|t/p
|2
|1.00
|1.8583
|1.8613
|1.8583
|600.00
|11200.00
|29
|2004.08.05 00:00
|buy
|3
|1.00
|1.8261
|1.8067
|1.8321
|30
|2004.08.05 10:09
|modify
|3
|1.00
|1.8261
|1.8262
|1.8321
|31
|2004.08.05 10:09
|modify
|3
|1.00
|1.8261
|1.8264
|1.8321
|32
|2004.08.05 10:09
|modify
|3
|1.00
|1.8261
|1.8265
|1.8321
|33
|2004.08.05 11:01
|s/l
|3
|1.00
|1.8265
|1.8265
|1.8321
|40.00
|11240.00
|34
|2004.08.13 20:00
|buy
|4
|1.00
|1.8432
|1.8238
|1.8492
|35
|2004.08.16 12:09
|modify
|4
|1.00
|1.8432
|1.8432
|1.8492
|36
|2004.08.16 12:09
|modify
|4
|1.00
|1.8432
|1.8433
|1.8492
|37
|2004.08.16 12:36
|s/l
|4
|1.00
|1.8433
|1.8433
|1.8492
|9.07
|11249.07
|38
|2004.08.17 16:00
|sell
|5
|1.00
|1.8331
|1.8525
|1.8271
|39
|2004.08.17 17:16
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8330
|1.8271
|40
|2004.08.17 17:16
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8326
|1.8271
|41
|2004.08.17 17:17
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8325
|1.8271
|42
|2004.08.17 17:17
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8324
|1.8271
|43
|2004.08.17 17:17
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8323
|1.8271
|44
|2004.08.17 17:17
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8322
|1.8271
|45
|2004.08.17 17:17
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8320
|1.8271
|46
|2004.08.17 17:17
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8319
|1.8271
|47
|2004.08.17 17:43
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8317
|1.8271
|48
|2004.08.17 17:43
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8315
|1.8271
|49
|2004.08.17 17:43
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8314
|1.8271
|50
|2004.08.17 17:59
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8312
|1.8271
|51
|2004.08.17 18:03
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8311
|1.8271
|52
|2004.08.17 18:03
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8310
|1.8271
|53
|2004.08.17 18:03
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8308
|1.8271
|54
|2004.08.17 18:04
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8307
|1.8271
|55
|2004.08.17 18:04
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8306
|1.8271
|56
|2004.08.17 18:04
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8305
|1.8271
|57
|2004.08.17 18:04
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8303
|1.8271
|58
|2004.08.17 18:04
|modify
|5
|1.00
|1.8331
|1.8302
|1.8271
|59
|2004.08.17 18:04
|t/p
|5
|1.00
|1.8271
|1.8302
|1.8271
|600.00
|11849.07
|60
|2004.08.17 18:04
|sell
|6
|1.00
|1.8267
|1.8461
|1.8207
|61
|2004.08.18 15:46
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8267
|1.8207
|62
|2004.08.18 15:46
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8266
|1.8207
|63
|2004.08.18 15:46
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8264
|1.8207
|64
|2004.08.18 15:51
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8263
|1.8207
|65
|2004.08.18 15:54
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8261
|1.8207
|66
|2004.08.18 15:54
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8260
|1.8207
|67
|2004.08.18 15:54
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8258
|1.8207
|68
|2004.08.18 15:54
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8257
|1.8207
|69
|2004.08.18 15:55
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8256
|1.8207
|70
|2004.08.18 15:55
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8255
|1.8207
|71
|2004.08.18 15:55
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8254
|1.8207
|72
|2004.08.18 15:55
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8252
|1.8207
|73
|2004.08.18 15:55
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8251
|1.8207
|74
|2004.08.18 15:55
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8250
|1.8207
|75
|2004.08.18 15:55
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8248
|1.8207
|76
|2004.08.18 15:55
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8247
|1.8207
|77
|2004.08.18 15:55
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8244
|1.8207
|78
|2004.08.18 17:03
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8242
|1.8207
|79
|2004.08.18 17:03
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8240
|1.8207
|80
|2004.08.18 17:06
|modify
|6
|1.00
|1.8267
|1.8239
|1.8207
|81
|2004.08.18 17:34
|s/l
|6
|1.00
|1.8239
|1.8239
|1.8207
|278.80
|12127.87
|82
|2004.08.19 20:00
|buy
|7
|1.00
|1.8340
|1.8146
|1.8400
|83
|2004.08.23 03:04
|s/l
|7
|1.00
|1.8146
|1.8146
|1.8400
|-1941.86
|10186.01
|84
|2004.08.23 03:04
|sell
|8
|1.00
|1.8146
|1.8340
|1.8086
|85
|2004.08.23 21:15
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8144
|1.8086
|86
|2004.08.23 21:16
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8143
|1.8086
|87
|2004.08.23 21:16
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8141
|1.8086
|88
|2004.08.23 21:16
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8139
|1.8086
|89
|2004.08.23 21:16
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8138
|1.8086
|90
|2004.08.23 21:16
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8136
|1.8086
|91
|2004.08.23 21:17
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8135
|1.8086
|92
|2004.08.23 21:17
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8134
|1.8086
|93
|2004.08.23 21:17
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8133
|1.8086
|94
|2004.08.23 21:17
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8131
|1.8086
|95
|2004.08.23 21:17
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8130
|1.8086
|96
|2004.08.23 21:17
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8127
|1.8086
|97
|2004.08.23 21:17
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8126
|1.8086
|98
|2004.08.23 21:17
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8124
|1.8086
|99
|2004.08.23 21:17
|modify
|8
|1.00
|1.8146
|1.8122
|1.8086
|100
|2004.08.23 21:18
|t/p
|8
|1.00
|1.8086
|1.8122
|1.8086
|600.00
|10786.01
|101
|2004.09.17 00:00
|buy
|9
|1.00
|1.7933
|1.7739
|1.7993
|102
|2004.09.17 13:01
|modify
|9
|1.00
|1.7933
|1.7933
|1.7993
|103
|2004.09.17 13:02
|modify
|9
|1.00
|1.7933
|1.7934
|1.7993
|104
|2004.09.17 13:02
|modify
|9
|1.00
|1.7933
|1.7935
|1.7993
|105
|2004.09.17 13:34
|modify
|9
|1.00
|1.7933
|1.7936
|1.7993
|106
|2004.09.17 13:34
|modify
|9
|1.00
|1.7933
|1.7937
|1.7993
|107
|2004.09.17 15:49
|modify
|9
|1.00
|1.7933
|1.7940
|1.7993
|108
|2004.09.17 15:49
|modify
|9
|1.00
|1.7933
|1.7941
|1.7993
|109
|2004.09.17 16:01
|s/l
|9
|1.00
|1.7941
|1.7941
|1.7993
|80.00
|10866.01
|110
|2004.09.20 00:00
|buy
|10
|1.00
|1.7925
|1.7811
|1.7985
|111
|2004.09.21 15:12
|modify
|10
|1.00
|1.7925
|1.7925
|1.7985
|112
|2004.09.21 15:12
|modify
|10
|1.00
|1.7925
|1.7926
|1.7985
|113
|2004.09.21 15:12
|modify
|10
|1.00
|1.7925
|1.7927
|1.7985
|114
|2004.09.21 15:12
|modify
|10
|1.00
|1.7925
|1.7929
|1.7985
|115
|2004.09.21 15:13
|modify
|10
|1.00
|1.7925
|1.7930
|1.7985
|116
|2004.09.21 15:13
|modify
|10
|1.00
|1.7925
|1.7931
|1.7985
|117
|2004.09.21 15:17
|modify
|10
|1.00
|1.7925
|1.7932
|1.7985
|118
|2004.09.21 15:17
|modify
|10
|1.00
|1.7925
|1.7933
|1.7985
|119
|2004.09.21 15:18
|modify
|10
|1.00
|1.7925
|1.7935
|1.7985
|120
|2004.09.21 15:20
|modify
|10
|1.00
|1.7925
|1.7937
|1.7985
|121
|2004.09.21 16:39
|s/l
|10
|1.00
|1.7937
|1.7937
|1.7985
|119.07
|10985.09
|122
|2004.09.21 16:39
|buy
|11
|1.00
|1.7940
|1.7746
|1.8000
|123
|2004.09.21 21:20
|modify
|11
|1.00
|1.7940
|1.7942
|1.8000
|124
|2004.09.21 21:20
|modify
|11
|1.00
|1.7940
|1.7946
|1.8000
|125
|2004.09.21 21:20
|modify
|11
|1.00
|1.7940
|1.7956
|1.8000
|126
|2004.09.21 21:20
|modify
|11
|1.00
|1.7940
|1.7960
|1.8000
|127
|2004.09.21 21:20
|modify
|11
|1.00
|1.7940
|1.7967
|1.8000
|128
|2004.09.21 21:20
|t/p
|11
|1.00
|1.8000
|1.7967
|1.8000
|600.00
|11585.09
|129
|2004.10.01 12:00
|sell
|12
|1.00
|1.7965
|1.8159
|1.7905
|130
|2004.10.01 13:12
|modify
|12
|1.00
|1.7965
|1.7965
|1.7905
|131
|2004.10.01 13:12
|modify
|12
|1.00
|1.7965
|1.7961
|1.7905
|132
|2004.10.01 14:49
|s/l
|12
|1.00
|1.7961
|1.7961
|1.7905
|40.00
|11625.09
|133
|2004.10.01 14:49
|sell
|13
|1.00
|1.7957
|1.8151
|1.7897
|134
|2004.10.04 03:48
|modify
|13
|1.00
|1.7957
|1.7957
|1.7897
|135
|2004.10.04 03:49
|modify
|13
|1.00
|1.7957
|1.7956
|1.7897
|136
|2004.10.04 03:49
|modify
|13
|1.00
|1.7957
|1.7954
|1.7897
|137
|2004.10.04 03:49
|modify
|13
|1.00
|1.7957
|1.7953
|1.7897
|138
|2004.10.04 03:49
|modify
|13
|1.00
|1.7957
|1.7950
|1.7897
|139
|2004.10.04 03:51
|modify
|13
|1.00
|1.7957
|1.7948
|1.7897
|140
|2004.10.04 03:51
|modify
|13
|1.00
|1.7957
|1.7946
|1.7897
|141
|2004.10.04 07:59
|s/l
|13
|1.00
|1.7946
|1.7946
|1.7897
|108.80
|11733.89
|142
|2004.10.12 12:00
|sell
|14
|1.00
|1.7874
|1.8068
|1.7814
|143
|2004.10.13 15:51
|modify
|14
|1.00
|1.7874
|1.7873
|1.7814
|144
|2004.10.13 17:21
|s/l
|14
|1.00
|1.7873
|1.7873
|1.7814
|8.80
|11742.68
|145
|2004.10.19 00:00
|sell
|15
|1.00
|1.7978
|1.8172
|1.7918
|146
|2004.10.19 09:19
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7978
|1.7918
|147
|2004.10.19 09:21
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7976
|1.7918
|148
|2004.10.19 09:32
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7974
|1.7918
|149
|2004.10.19 09:33
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7970
|1.7918
|150
|2004.10.19 09:41
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7969
|1.7918
|151
|2004.10.19 09:43
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7968
|1.7918
|152
|2004.10.19 09:43
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7966
|1.7918
|153
|2004.10.19 09:43
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7964
|1.7918
|154
|2004.10.19 09:43
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7963
|1.7918
|155
|2004.10.19 09:53
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7961
|1.7918
|156
|2004.10.19 09:54
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7959
|1.7918
|157
|2004.10.19 10:01
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7958
|1.7918
|158
|2004.10.19 10:01
|modify
|15
|1.00
|1.7978
|1.7957
|1.7918
|159
|2004.10.19 11:59
|s/l
|15
|1.00
|1.7957
|1.7957
|1.7918
|210.00
|11952.68
|160
|2004.11.12 20:00
|buy
|16
|1.00
|1.8577
|1.8383
|1.8637
|161
|2004.11.17 12:34
|modify
|16
|1.00
|1.8577
|1.8577
|1.8637
|162
|2004.11.17 12:34
|modify
|16
|1.00
|1.8577
|1.8578
|1.8637
|163
|2004.11.17 12:34
|modify
|16
|1.00
|1.8577
|1.8581
|1.8637
|164
|2004.11.17 12:35
|modify
|16
|1.00
|1.8577
|1.8583
|1.8637
|165
|2004.11.17 12:35
|modify
|16
|1.00
|1.8577
|1.8584
|1.8637
|166
|2004.11.17 12:35
|modify
|16
|1.00
|1.8577
|1.8587
|1.8637
|167
|2004.11.17 12:35
|modify
|16
|1.00
|1.8577
|1.8589
|1.8637
|168
|2004.11.17 12:35
|modify
|16
|1.00
|1.8577
|1.8592
|1.8637
|169
|2004.11.17 12:36
|modify
|16
|1.00
|1.8577
|1.8596
|1.8637
|170
|2004.11.17 13:08
|s/l
|16
|1.00
|1.8596
|1.8596
|1.8637
|187.22
|12139.90
|171
|2004.11.18 20:00
|sell
|17
|1.00
|1.8521
|1.8715
|1.8461
|172
|2004.11.19 00:09
|modify
|17
|1.00
|1.8521
|1.8517
|1.8461
|173
|2004.11.19 00:28
|modify
|17
|1.00
|1.8521
|1.8515
|1.8461
|174
|2004.11.19 00:32
|modify
|17
|1.00
|1.8521
|1.8513
|1.8461
|175
|2004.11.19 00:32
|modify
|17
|1.00
|1.8521
|1.8508
|1.8461
|176
|2004.11.19 00:42
|modify
|17
|1.00
|1.8521
|1.8506
|1.8461
|177
|2004.11.19 00:45
|modify
|17
|1.00
|1.8521
|1.8505
|1.8461
|178
|2004.11.19 00:45
|modify
|17
|1.00
|1.8521
|1.8504
|1.8461
|179
|2004.11.19 02:12
|modify
|17
|1.00
|1.8521
|1.8502
|1.8461
|180
|2004.11.19 04:40
|s/l
|17
|1.00
|1.8502
|1.8502
|1.8461
|188.80
|12328.70
|181
|2004.11.22 16:00
|sell
|18
|1.00
|1.8533
|1.8727
|1.8473
|182
|2004.11.23 14:51
|s/l
|18
|1.00
|1.8727
|1.8727
|1.8473
|-1941.20
|10387.50
|183
|2004.11.23 14:51
|buy
|19
|1.00
|1.8727
|1.8533
|1.8787
|184
|2004.11.24 11:44
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8728
|1.8787
|185
|2004.11.24 11:44
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8730
|1.8787
|186
|2004.11.24 11:44
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8732
|1.8787
|187
|2004.11.24 11:47
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8733
|1.8787
|188
|2004.11.24 11:56
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8735
|1.8787
|189
|2004.11.24 11:56
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8737
|1.8787
|190
|2004.11.24 11:56
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8738
|1.8787
|191
|2004.11.24 11:56
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8739
|1.8787
|192
|2004.11.24 11:57
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8740
|1.8787
|193
|2004.11.24 11:57
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8741
|1.8787
|194
|2004.11.24 12:35
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8744
|1.8787
|195
|2004.11.24 12:35
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8749
|1.8787
|196
|2004.11.24 12:35
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8751
|1.8787
|197
|2004.11.24 12:35
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8754
|1.8787
|198
|2004.11.24 12:44
|modify
|19
|1.00
|1.8727
|1.8756
|1.8787
|199
|2004.11.24 12:51
|t/p
|19
|1.00
|1.8787
|1.8756
|1.8787
|599.07
|10986.57
|200
|2004.12.14 00:00
|buy
|20
|1.00
|1.9257
|1.9143
|1.9317
|201
|2004.12.14 21:30
|modify
|20
|1.00
|1.9257
|1.9257
|1.9317
|202
|2004.12.14 21:33
|modify
|20
|1.00
|1.9257
|1.9258
|1.9317
|203
|2004.12.14 21:33
|modify
|20
|1.00
|1.9257
|1.9259
|1.9317
|204
|2004.12.14 21:33
|modify
|20
|1.00
|1.9257
|1.9260
|1.9317
|205
|2004.12.14 22:29
|modify
|20
|1.00
|1.9257
|1.9265
|1.9317
|206
|2004.12.15 00:51
|s/l
|20
|1.00
|1.9265
|1.9265
|1.9317
|79.07
|11065.64
|207
|2004.12.15 08:00
|buy
|21
|1.00
|1.9257
|1.9143
|1.9317
|208
|2004.12.15 09:19
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9257
|1.9317
|209
|2004.12.15 09:20
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9258
|1.9317
|210
|2004.12.15 09:20
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9259
|1.9317
|211
|2004.12.15 09:20
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9260
|1.9317
|212
|2004.12.15 09:21
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9261
|1.9317
|213
|2004.12.15 09:21
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9263
|1.9317
|214
|2004.12.15 09:21
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9264
|1.9317
|215
|2004.12.15 09:21
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9265
|1.9317
|216
|2004.12.15 09:21
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9266
|1.9317
|217
|2004.12.15 09:21
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9267
|1.9317
|218
|2004.12.15 09:22
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9268
|1.9317
|219
|2004.12.15 09:22
|modify
|21
|1.00
|1.9257
|1.9270
|1.9317
|220
|2004.12.15 10:30
|s/l
|21
|1.00
|1.9270
|1.9270
|1.9317
|130.00
|11195.64
|221
|2004.12.15 10:30
|buy
|22
|1.00
|1.9273
|1.9159
|1.9333
|222
|2004.12.15 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9276
|1.9333
|223
|2004.12.15 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9277
|1.9333
|224
|2004.12.15 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9278
|1.9333
|225
|2004.12.15 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9279
|1.9333
|226
|2004.12.15 12:08
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9281
|1.9333
|227
|2004.12.15 12:09
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9283
|1.9333
|228
|2004.12.15 12:09
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9285
|1.9333
|229
|2004.12.15 12:09
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9287
|1.9333
|230
|2004.12.15 12:09
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9288
|1.9333
|231
|2004.12.15 12:17
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9289
|1.9333
|232
|2004.12.15 12:17
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9290
|1.9333
|233
|2004.12.15 12:17
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9291
|1.9333
|234
|2004.12.15 12:18
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9292
|1.9333
|235
|2004.12.15 12:18
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9296
|1.9333
|236
|2004.12.15 12:18
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9297
|1.9333
|237
|2004.12.15 12:22
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9298
|1.9333
|238
|2004.12.15 12:22
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9299
|1.9333
|239
|2004.12.15 12:22
|modify
|22
|1.00
|1.9273
|1.9301
|1.9333
|240
|2004.12.15 12:22
|t/p
|22
|1.00
|1.9333
|1.9301
|1.9333
|600.00
|11795.64
|241
|2004.12.17 04:00
|sell
|23
|1.00
|1.9328
|1.9522
|1.9268
|242
|2004.12.17 15:39
|modify
|23
|1.00
|1.9328
|1.9328
|1.9268
|243
|2004.12.17 15:39
|modify
|23
|1.00
|1.9328
|1.9327
|1.9268
|244
|2004.12.17 15:39
|modify
|23
|1.00
|1.9328
|1.9326
|1.9268
|245
|2004.12.17 15:39
|modify
|23
|1.00
|1.9328
|1.9324
|1.9268
|246
|2004.12.17 15:39
|modify
|23
|1.00
|1.9328
|1.9322
|1.9268
|247
|2004.12.17 15:39
|modify
|23
|1.00
|1.9328
|1.9319
|1.9268
|248
|2004.12.17 15:39
|modify
|23
|1.00
|1.9328
|1.9316
|1.9268
|249
|2004.12.17 15:39
|modify
|23
|1.00
|1.9328
|1.9314
|1.9268
|250
|2004.12.17 15:56
|s/l
|23
|1.00
|1.9314
|1.9314
|1.9268
|140.00
|11935.64
|251
|2004.12.21 12:00
|sell
|24
|1.00
|1.9366
|1.9560
|1.9306
|252
|2004.12.21 15:36
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9365
|1.9306
|253
|2004.12.21 15:36
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9364
|1.9306
|254
|2004.12.21 15:36
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9362
|1.9306
|255
|2004.12.21 15:36
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9360
|1.9306
|256
|2004.12.21 15:36
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9358
|1.9306
|257
|2004.12.21 15:37
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9357
|1.9306
|258
|2004.12.21 15:37
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9356
|1.9306
|259
|2004.12.21 15:37
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9355
|1.9306
|260
|2004.12.21 15:37
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9354
|1.9306
|261
|2004.12.21 15:37
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9352
|1.9306
|262
|2004.12.21 15:37
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9351
|1.9306
|263
|2004.12.21 15:37
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9350
|1.9306
|264
|2004.12.21 15:37
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9348
|1.9306
|265
|2004.12.21 16:18
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9346
|1.9306
|266
|2004.12.21 16:18
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9345
|1.9306
|267
|2004.12.21 16:18
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9344
|1.9306
|268
|2004.12.21 16:39
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9343
|1.9306
|269
|2004.12.21 16:39
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9342
|1.9306
|270
|2004.12.21 16:39
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9341
|1.9306
|271
|2004.12.21 16:39
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9340
|1.9306
|272
|2004.12.21 16:39
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9338
|1.9306
|273
|2004.12.21 16:39
|modify
|24
|1.00
|1.9366
|1.9337
|1.9306
|274
|2004.12.21 16:39
|t/p
|24
|1.00
|1.9306
|1.9337
|1.9306
|600.00
|12535.64
|275
|2004.12.29 12:00
|sell
|25
|1.00
|1.9272
|1.9466
|1.9212
|276
|2004.12.29 13:22
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9271
|1.9212
|277
|2004.12.29 13:23
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9270
|1.9212
|278
|2004.12.29 13:23
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9269
|1.9212
|279
|2004.12.29 13:23
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9268
|1.9212
|280
|2004.12.29 13:23
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9267
|1.9212
|281
|2004.12.29 13:23
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9266
|1.9212
|282
|2004.12.29 13:23
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9265
|1.9212
|283
|2004.12.29 13:24
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9264
|1.9212
|284
|2004.12.29 13:24
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9263
|1.9212
|285
|2004.12.29 13:24
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9261
|1.9212
|286
|2004.12.29 13:25
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9260
|1.9212
|287
|2004.12.29 13:25
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9259
|1.9212
|288
|2004.12.29 13:26
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9258
|1.9212
|289
|2004.12.29 13:26
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9257
|1.9212
|290
|2004.12.29 13:26
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9255
|1.9212
|291
|2004.12.29 13:27
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9253
|1.9212
|292
|2004.12.29 13:27
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9252
|1.9212
|293
|2004.12.29 13:27
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9251
|1.9212
|294
|2004.12.29 13:27
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9249
|1.9212
|295
|2004.12.29 13:27
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9248
|1.9212
|296
|2004.12.29 13:27
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9246
|1.9212
|297
|2004.12.29 13:28
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9245
|1.9212
|298
|2004.12.29 13:28
|modify
|25
|1.00
|1.9272
|1.9244
|1.9212
|299
|2004.12.29 13:34
|t/p
|25
|1.00
|1.9212
|1.9244
|1.9212
|600.00
|13135.64
|300
|2004.12.29 13:34
|sell
|26
|1.00
|1.9208
|1.9402
|1.9148
|301
|2004.12.29 15:57
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9208
|1.9148
|302
|2004.12.29 15:57
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9207
|1.9148
|303
|2004.12.29 15:57
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9206
|1.9148
|304
|2004.12.29 15:57
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9204
|1.9148
|305
|2004.12.29 15:57
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9203
|1.9148
|306
|2004.12.29 15:57
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9202
|1.9148
|307
|2004.12.29 15:57
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9200
|1.9148
|308
|2004.12.29 15:59
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9198
|1.9148
|309
|2004.12.29 15:59
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9197
|1.9148
|310
|2004.12.29 15:59
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9196
|1.9148
|311
|2004.12.29 15:59
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9195
|1.9148
|312
|2004.12.29 16:00
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9193
|1.9148
|313
|2004.12.29 16:00
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9192
|1.9148
|314
|2004.12.29 16:01
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9191
|1.9148
|315
|2004.12.29 16:01
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9190
|1.9148
|316
|2004.12.29 16:01
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9189
|1.9148
|317
|2004.12.29 16:01
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9187
|1.9148
|318
|2004.12.29 16:05
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9185
|1.9148
|319
|2004.12.29 16:05
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9184
|1.9148
|320
|2004.12.29 16:05
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9183
|1.9148
|321
|2004.12.29 16:05
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9182
|1.9148
|322
|2004.12.29 16:05
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9181
|1.9148
|323
|2004.12.29 16:05
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9180
|1.9148
|324
|2004.12.29 16:05
|modify
|26
|1.00
|1.9208
|1.9179
|1.9148
|325
|2004.12.29 16:06
|t/p
|26
|1.00
|1.9148
|1.9179
|1.9148
|600.00
|13735.64
|326
|2004.12.31 00:00
|buy
|27
|1.00
|1.9255
|1.9061
|1.9315
|327
|2004.12.31 08:21
|modify
|27
|1.00
|1.9255
|1.9256
|1.9315
|328
|2004.12.31 08:22
|modify
|27
|1.00
|1.9255
|1.9258
|1.9315
|329
|2004.12.31 08:24
|modify
|27
|1.00
|1.9255
|1.9259
|1.9315
|330
|2004.12.31 08:24
|modify
|27
|1.00
|1.9255
|1.9260
|1.9315
|331
|2004.12.31 08:24
|modify
|27
|1.00
|1.9255
|1.9261
|1.9315
|332
|2004.12.31 08:24
|modify
|27
|1.00
|1.9255
|1.9262
|1.9315
|333
|2004.12.31 08:25
|modify
|27
|1.00
|1.9255
|1.9264
|1.9315
|334
|2004.12.31 09:24
|s/l
|27
|1.00
|1.9264
|1.9264
|1.9315
|90.00
|13825.64
|335
|2004.12.31 09:24
|buy
|28
|1.00
|1.9268
|1.9154
|1.9328
|336
|2004.12.31 12:37
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9269
|1.9328
|337
|2004.12.31 12:38
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9271
|1.9328
|338
|2004.12.31 12:44
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9272
|1.9328
|339
|2004.12.31 12:46
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9273
|1.9328
|340
|2004.12.31 12:48
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9274
|1.9328
|341
|2004.12.31 12:48
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9275
|1.9328
|342
|2004.12.31 12:49
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9276
|1.9328
|343
|2004.12.31 12:49
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9277
|1.9328
|344
|2004.12.31 12:50
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9279
|1.9328
|345
|2004.12.31 13:14
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9281
|1.9328
|346
|2004.12.31 13:14
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9283
|1.9328
|347
|2004.12.31 13:26
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9285
|1.9328
|348
|2004.12.31 13:28
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9286
|1.9328
|349
|2004.12.31 13:28
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9287
|1.9328
|350
|2004.12.31 13:29
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9288
|1.9328
|351
|2004.12.31 13:30
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9289
|1.9328
|352
|2004.12.31 13:31
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9290
|1.9328
|353
|2004.12.31 13:33
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9291
|1.9328
|354
|2004.12.31 13:37
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9292
|1.9328
|355
|2004.12.31 13:44
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9293
|1.9328
|356
|2004.12.31 14:16
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9294
|1.9328
|357
|2004.12.31 14:16
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9295
|1.9328
|358
|2004.12.31 14:16
|modify
|28
|1.00
|1.9268
|1.9296
|1.9328
|359
|2004.12.31 14:16
|t/p
|28
|1.00
|1.9328
|1.9296
|1.9328
|600.00
|14425.64
|360
|2005.01.14 04:00
|sell
|29
|1.00
|1.8781
|1.8975
|1.8721
|361
|2005.01.14 04:43
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8780
|1.8721
|362
|2005.01.14 04:43
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8779
|1.8721
|363
|2005.01.14 04:43
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8776
|1.8721
|364
|2005.01.14 04:45
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8775
|1.8721
|365
|2005.01.14 04:45
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8774
|1.8721
|366
|2005.01.14 04:45
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8773
|1.8721
|367
|2005.01.14 04:45
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8772
|1.8721
|368
|2005.01.14 04:45
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8768
|1.8721
|369
|2005.01.14 04:45
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8767
|1.8721
|370
|2005.01.14 04:45
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8763
|1.8721
|371
|2005.01.14 04:45
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8760
|1.8721
|372
|2005.01.14 04:45
|modify
|29
|1.00
|1.8781
|1.8755
|1.8721
|373
|2005.01.14 06:34
|t/p
|29
|1.00
|1.8721
|1.8755
|1.8721
|600.00
|15025.64
|374
|2005.01.14 06:34
|sell
|30
|1.00
|1.8716
|1.8910
|1.8656
|375
|2005.01.14 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8713
|1.8656
|376
|2005.01.14 10:31
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8708
|1.8656
|377
|2005.01.14 10:35
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8706
|1.8656
|378
|2005.01.14 10:35
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8703
|1.8656
|379
|2005.01.14 10:35
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8702
|1.8656
|380
|2005.01.14 10:35
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8698
|1.8656
|381
|2005.01.14 10:51
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8694
|1.8656
|382
|2005.01.14 10:51
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8693
|1.8656
|383
|2005.01.14 10:58
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8692
|1.8656
|384
|2005.01.14 10:58
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8690
|1.8656
|385
|2005.01.14 10:58
|modify
|30
|1.00
|1.8716
|1.8687
|1.8656
|386
|2005.01.14 10:58
|t/p
|30
|1.00
|1.8656
|1.8687
|1.8656
|600.00
|15625.64
|387
|2005.01.18 16:00
|buy
|31
|1.00
|1.8729
|1.8535
|1.8789
|388
|2005.01.19 10:46
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8731
|1.8789
|389
|2005.01.19 10:47
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8733
|1.8789
|390
|2005.01.19 11:01
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8734
|1.8789
|391
|2005.01.19 11:01
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8735
|1.8789
|392
|2005.01.19 11:02
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8737
|1.8789
|393
|2005.01.19 11:02
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8738
|1.8789
|394
|2005.01.19 11:02
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8739
|1.8789
|395
|2005.01.19 11:02
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8740
|1.8789
|396
|2005.01.19 11:02
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8741
|1.8789
|397
|2005.01.19 11:30
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8743
|1.8789
|398
|2005.01.19 12:09
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8745
|1.8789
|399
|2005.01.19 12:10
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8747
|1.8789
|400
|2005.01.19 12:10
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8749
|1.8789
|401
|2005.01.19 12:10
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8751
|1.8789
|402
|2005.01.19 12:11
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8752
|1.8789
|403
|2005.01.19 12:11
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8753
|1.8789
|404
|2005.01.19 12:11
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8755
|1.8789
|405
|2005.01.19 12:11
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8756
|1.8789
|406
|2005.01.19 12:11
|modify
|31
|1.00
|1.8729
|1.8758
|1.8789
|407
|2005.01.19 12:11
|t/p
|31
|1.00
|1.8789
|1.8758
|1.8789
|599.07
|16224.71
|408
|2005.01.21 20:00
|buy
|32
|1.00
|1.8792
|1.8598
|1.8852
|409
|2005.01.24 10:04
|modify
|32
|1.00
|1.8792
|1.8793
|1.8852
|410
|2005.01.24 10:05
|modify
|32
|1.00
|1.8792
|1.8794
|1.8852
|411
|2005.01.24 10:05
|modify
|32
|1.00
|1.8792
|1.8797
|1.8852
|412
|2005.01.24 10:05
|modify
|32
|1.00
|1.8792
|1.8799
|1.8852
|413
|2005.01.24 10:05
|modify
|32
|1.00
|1.8792
|1.8800
|1.8852
|414
|2005.01.24 10:05
|modify
|32
|1.00
|1.8792
|1.8802
|1.8852
|415
|2005.01.24 10:29
|modify
|32
|1.00
|1.8792
|1.8803
|1.8852
|416
|2005.01.24 10:29
|modify
|32
|1.00
|1.8792
|1.8804
|1.8852
|417
|2005.01.24 10:29
|modify
|32
|1.00
|1.8792
|1.8805
|1.8852
|418
|2005.01.24 10:29
|modify
|32
|1.00
|1.8792
|1.8806
|1.8852
|419
|2005.01.24 11:33
|s/l
|32
|1.00
|1.8806
|1.8806
|1.8852
|139.07
|16363.78
|420
|2005.01.25 16:00
|sell
|33
|1.00
|1.8724
|1.8918
|1.8664
|421
|2005.01.25 17:08
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8724
|1.8664
|422
|2005.01.25 17:08
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8722
|1.8664
|423
|2005.01.25 17:08
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8719
|1.8664
|424
|2005.01.25 17:09
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8716
|1.8664
|425
|2005.01.25 17:09
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8715
|1.8664
|426
|2005.01.25 17:10
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8714
|1.8664
|427
|2005.01.25 17:11
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8713
|1.8664
|428
|2005.01.25 17:11
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8710
|1.8664
|429
|2005.01.25 17:12
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8708
|1.8664
|430
|2005.01.25 17:12
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8706
|1.8664
|431
|2005.01.25 17:25
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8704
|1.8664
|432
|2005.01.25 17:25
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8702
|1.8664
|433
|2005.01.25 17:26
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8700
|1.8664
|434
|2005.01.25 17:27
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8698
|1.8664
|435
|2005.01.25 17:27
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8697
|1.8664
|436
|2005.01.25 17:27
|modify
|33
|1.00
|1.8724
|1.8694
|1.8664
|437
|2005.01.25 17:28
|t/p
|33
|1.00
|1.8664
|1.8694
|1.8664
|600.00
|16963.78
|438
|2005.01.25 17:28
|sell
|34
|1.00
|1.8660
|1.8854
|1.8600
|439
|2005.01.25 21:57
|modify
|34
|1.00
|1.8660
|1.8658
|1.8600
|440
|2005.01.26 00:17
|s/l
|34
|1.00
|1.8658
|1.8658
|1.8600
|18.80
|16982.58
|441
|2005.02.02 20:00
|sell
|35
|1.00
|1.8833
|1.9027
|1.8773
|442
|2005.02.03 15:57
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8833
|1.8773
|443
|2005.02.03 15:57
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8832
|1.8773
|444
|2005.02.03 15:57
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8830
|1.8773
|445
|2005.02.03 15:58
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8829
|1.8773
|446
|2005.02.03 15:58
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8827
|1.8773
|447
|2005.02.03 15:58
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8825
|1.8773
|448
|2005.02.03 15:58
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8824
|1.8773
|449
|2005.02.03 15:58
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8822
|1.8773
|450
|2005.02.03 17:04
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8821
|1.8773
|451
|2005.02.03 17:04
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8820
|1.8773
|452
|2005.02.03 17:04
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8817
|1.8773
|453
|2005.02.03 17:04
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8815
|1.8773
|454
|2005.02.03 17:04
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8812
|1.8773
|455
|2005.02.03 17:06
|modify
|35
|1.00
|1.8833
|1.8809
|1.8773
|456
|2005.02.03 17:07
|t/p
|35
|1.00
|1.8773
|1.8809
|1.8773
|596.40
|17578.98
|457
|2005.03.04 20:00
|buy
|36
|1.00
|1.9242
|1.9048
|1.9302
|458
|2005.03.08 16:24
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9243
|1.9302
|459
|2005.03.08 16:24
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9246
|1.9302
|460
|2005.03.08 16:24
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9248
|1.9302
|461
|2005.03.08 16:26
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9249
|1.9302
|462
|2005.03.08 16:30
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9251
|1.9302
|463
|2005.03.08 16:32
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9255
|1.9302
|464
|2005.03.08 16:32
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9256
|1.9302
|465
|2005.03.08 16:54
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9257
|1.9302
|466
|2005.03.08 16:54
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9258
|1.9302
|467
|2005.03.08 16:54
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9259
|1.9302
|468
|2005.03.08 16:54
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9261
|1.9302
|469
|2005.03.08 16:56
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9262
|1.9302
|470
|2005.03.08 16:56
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9263
|1.9302
|471
|2005.03.08 16:56
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9266
|1.9302
|472
|2005.03.08 16:56
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9267
|1.9302
|473
|2005.03.08 16:56
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9269
|1.9302
|474
|2005.03.08 16:56
|modify
|36
|1.00
|1.9242
|1.9271
|1.9302
|475
|2005.03.08 16:56
|t/p
|36
|1.00
|1.9302
|1.9271
|1.9302
|598.14
|18177.12
|476
|2005.03.16 12:00
|buy
|37
|1.00
|1.9209
|1.9015
|1.9269
|477
|2005.03.16 13:38
|modify
|37
|1.00
|1.9209
|1.9215
|1.9269
|478
|2005.03.16 13:38
|modify
|37
|1.00
|1.9209
|1.9216
|1.9269
|479
|2005.03.16 13:57
|modify
|37
|1.00
|1.9209
|1.9221
|1.9269
|480
|2005.03.16 13:57
|modify
|37
|1.00
|1.9209
|1.9222
|1.9269
|481
|2005.03.16 15:08
|s/l
|37
|1.00
|1.9222
|1.9222
|1.9269
|130.00
|18307.12
|482
|2005.03.16 15:08
|buy
|38
|1.00
|1.9225
|1.9031
|1.9285
|483
|2005.03.16 15:38
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9226
|1.9285
|484
|2005.03.16 15:38
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9228
|1.9285
|485
|2005.03.16 15:38
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9230
|1.9285
|486
|2005.03.16 15:41
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9232
|1.9285
|487
|2005.03.16 15:41
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9235
|1.9285
|488
|2005.03.16 15:41
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9238
|1.9285
|489
|2005.03.16 15:42
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9239
|1.9285
|490
|2005.03.16 15:42
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9240
|1.9285
|491
|2005.03.16 15:42
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9241
|1.9285
|492
|2005.03.16 15:42
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9242
|1.9285
|493
|2005.03.16 15:43
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9243
|1.9285
|494
|2005.03.16 15:43
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9244
|1.9285
|495
|2005.03.16 15:43
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9245
|1.9285
|496
|2005.03.16 15:48
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9246
|1.9285
|497
|2005.03.16 15:48
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9248
|1.9285
|498
|2005.03.16 15:51
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9249
|1.9285
|499
|2005.03.16 15:52
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9251
|1.9285
|500
|2005.03.16 15:52
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9253
|1.9285
|501
|2005.03.16 15:52
|modify
|38
|1.00
|1.9225
|1.9254
|1.9285
|502
|2005.03.16 16:05
|s/l
|38
|1.00
|1.9254
|1.9254
|1.9285
|290.01
|18597.13
|503
|2005.03.18 08:00
|sell
|39
|1.00
|1.9207
|1.9401
|1.9147
|504
|2005.03.18 10:51
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9207
|1.9147
|505
|2005.03.18 10:52
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9205
|1.9147
|506
|2005.03.18 10:53
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9203
|1.9147
|507
|2005.03.18 10:54
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9202
|1.9147
|508
|2005.03.18 10:54
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9200
|1.9147
|509
|2005.03.18 10:54
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9198
|1.9147
|510
|2005.03.18 10:54
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9194
|1.9147
|511
|2005.03.18 10:55
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9193
|1.9147
|512
|2005.03.18 10:55
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9188
|1.9147
|513
|2005.03.18 10:55
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9187
|1.9147
|514
|2005.03.18 10:56
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9184
|1.9147
|515
|2005.03.18 10:56
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9183
|1.9147
|516
|2005.03.18 10:56
|modify
|39
|1.00
|1.9207
|1.9179
|1.9147
|517
|2005.03.18 12:28
|s/l
|39
|1.00
|1.9179
|1.9179
|1.9147
|280.00
|18877.13
|518
|2005.04.04 00:00
|sell
|40
|1.00
|1.8788
|1.8982
|1.8728
|519
|2005.04.04 10:55
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8785
|1.8728
|520
|2005.04.04 10:56
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8784
|1.8728
|521
|2005.04.04 10:56
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8783
|1.8728
|522
|2005.04.04 10:56
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8782
|1.8728
|523
|2005.04.04 10:56
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8780
|1.8728
|524
|2005.04.04 10:56
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8779
|1.8728
|525
|2005.04.04 10:56
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8777
|1.8728
|526
|2005.04.04 10:58
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8776
|1.8728
|527
|2005.04.04 10:59
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8775
|1.8728
|528
|2005.04.04 11:18
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8774
|1.8728
|529
|2005.04.04 11:18
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8772
|1.8728
|530
|2005.04.04 11:18
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8771
|1.8728
|531
|2005.04.04 11:18
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8769
|1.8728
|532
|2005.04.04 11:41
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8768
|1.8728
|533
|2005.04.04 11:50
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8767
|1.8728
|534
|2005.04.04 11:50
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8766
|1.8728
|535
|2005.04.04 11:50
|modify
|40
|1.00
|1.8788
|1.8764
|1.8728
|536
|2005.04.04 12:33
|s/l
|40
|1.00
|1.8764
|1.8764
|1.8728
|240.00
|19117.13
|537
|2005.04.06 00:00
|buy
|41
|1.00
|1.8815
|1.8621
|1.8875
|538
|2005.04.06 09:43
|modify
|41
|1.00
|1.8815
|1.8817
|1.8875
|539
|2005.04.06 10:07
|s/l
|41
|1.00
|1.8817
|1.8817
|1.8875
|20.00
|19137.13
|540
|2005.04.07 20:00
|sell
|42
|1.00
|1.8772
|1.8966
|1.8712
|541
|2005.04.07 20:11
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8772
|1.8712
|542
|2005.04.07 20:11
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8770
|1.8712
|543
|2005.04.07 20:11
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8769
|1.8712
|544
|2005.04.07 20:12
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8768
|1.8712
|545
|2005.04.07 20:12
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8767
|1.8712
|546
|2005.04.07 20:18
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8765
|1.8712
|547
|2005.04.07 20:22
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8764
|1.8712
|548
|2005.04.07 20:22
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8762
|1.8712
|549
|2005.04.07 20:22
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8761
|1.8712
|550
|2005.04.07 20:22
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8758
|1.8712
|551
|2005.04.07 20:32
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8757
|1.8712
|552
|2005.04.07 20:32
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8756
|1.8712
|553
|2005.04.07 20:41
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8755
|1.8712
|554
|2005.04.07 20:46
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8753
|1.8712
|555
|2005.04.07 20:46
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8752
|1.8712
|556
|2005.04.07 20:47
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8751
|1.8712
|557
|2005.04.07 20:47
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8749
|1.8712
|558
|2005.04.07 20:48
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8748
|1.8712
|559
|2005.04.07 20:48
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8747
|1.8712
|560
|2005.04.07 20:48
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8746
|1.8712
|561
|2005.04.07 20:49
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8744
|1.8712
|562
|2005.04.07 20:50
|modify
|42
|1.00
|1.8772
|1.8743
|1.8712
|563
|2005.04.07 20:50
|t/p
|42
|1.00
|1.8712
|1.8743
|1.8712
|600.00
|19737.13
|564
|2005.04.07 20:50
|sell
|43
|1.00
|1.8708
|1.8902
|1.8648
|565
|2005.04.08 03:52
|modify
|43
|1.00
|1.8708
|1.8708
|1.8648
|566
|2005.04.08 03:52
|modify
|43
|1.00
|1.8708
|1.8706
|1.8648
|567
|2005.04.08 03:53
|modify
|43
|1.00
|1.8708
|1.8705
|1.8648
|568
|2005.04.08 05:12
|s/l
|43
|1.00
|1.8705
|1.8705
|1.8648
|28.80
|19765.93
|569
|2005.04.11 00:00
|buy
|44
|1.00
|1.8831
|1.8637
|1.8891
|570
|2005.04.11 10:56
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8834
|1.8891
|571
|2005.04.11 10:57
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8835
|1.8891
|572
|2005.04.11 10:57
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8836
|1.8891
|573
|2005.04.11 10:57
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8838
|1.8891
|574
|2005.04.11 10:57
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8839
|1.8891
|575
|2005.04.11 10:57
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8841
|1.8891
|576
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8842
|1.8891
|577
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8843
|1.8891
|578
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8844
|1.8891
|579
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8845
|1.8891
|580
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8846
|1.8891
|581
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8850
|1.8891
|582
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8851
|1.8891
|583
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8854
|1.8891
|584
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8855
|1.8891
|585
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8857
|1.8891
|586
|2005.04.11 11:01
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8859
|1.8891
|587
|2005.04.11 11:05
|modify
|44
|1.00
|1.8831
|1.8860
|1.8891
|588
|2005.04.11 11:05
|t/p
|44
|1.00
|1.8891
|1.8860
|1.8891
|600.00
|20365.93
|589
|2005.04.14 08:00
|sell
|45
|1.00
|1.8890
|1.9084
|1.8830
|590
|2005.04.14 09:37
|modify
|45
|1.00
|1.8890
|1.8889
|1.8830
|591
|2005.04.14 10:17
|s/l
|45
|1.00
|1.8889
|1.8889
|1.8830
|10.00
|20375.93
|592
|2005.04.14 10:17
|sell
|46
|1.00
|1.8885
|1.9079
|1.8825
|593
|2005.04.14 12:41
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8885
|1.8825
|594
|2005.04.14 12:43
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8883
|1.8825
|595
|2005.04.14 12:46
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8882
|1.8825
|596
|2005.04.14 12:46
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8881
|1.8825
|597
|2005.04.14 12:47
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8880
|1.8825
|598
|2005.04.14 12:48
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8879
|1.8825
|599
|2005.04.14 12:48
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8878
|1.8825
|600
|2005.04.14 12:48
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8877
|1.8825
|601
|2005.04.14 12:49
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8875
|1.8825
|602
|2005.04.14 13:04
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8874
|1.8825
|603
|2005.04.14 13:32
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8872
|1.8825
|604
|2005.04.14 13:33
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8870
|1.8825
|605
|2005.04.14 13:33
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8868
|1.8825
|606
|2005.04.14 13:34
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8867
|1.8825
|607
|2005.04.14 13:34
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8866
|1.8825
|608
|2005.04.14 13:34
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8865
|1.8825
|609
|2005.04.14 13:34
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8864
|1.8825
|610
|2005.04.14 14:12
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8862
|1.8825
|611
|2005.04.14 14:12
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8861
|1.8825
|612
|2005.04.14 14:12
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8860
|1.8825
|613
|2005.04.14 14:13
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8859
|1.8825
|614
|2005.04.14 14:13
|modify
|46
|1.00
|1.8885
|1.8857
|1.8825
|615
|2005.04.14 14:13
|t/p
|46
|1.00
|1.8825
|1.8857
|1.8825
|600.01
|20975.94
|616
|2005.04.28 16:00
|buy
|47
|1.00
|1.9069
|1.8875
|1.9129
|617
|2005.04.28 17:37
|modify
|47
|1.00
|1.9069
|1.9070
|1.9129
|618
|2005.04.28 17:37
|modify
|47
|1.00
|1.9069
|1.9071
|1.9129
|619
|2005.04.28 17:38
|modify
|47
|1.00
|1.9069
|1.9073
|1.9129
|620
|2005.04.28 18:31
|s/l
|47
|1.00
|1.9073
|1.9073
|1.9129
|40.00
|21015.94
|621
|2005.04.28 18:31
|buy
|48
|1.00
|1.9076
|1.8882
|1.9136
|622
|2005.04.29 07:38
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9076
|1.9136
|623
|2005.04.29 07:39
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9077
|1.9136
|624
|2005.04.29 07:39
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9079
|1.9136
|625
|2005.04.29 07:39
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9081
|1.9136
|626
|2005.04.29 07:39
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9083
|1.9136
|627
|2005.04.29 07:39
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9084
|1.9136
|628
|2005.04.29 07:39
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9086
|1.9136
|629
|2005.04.29 07:40
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9087
|1.9136
|630
|2005.04.29 07:40
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9088
|1.9136
|631
|2005.04.29 07:40
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9091
|1.9136
|632
|2005.04.29 07:40
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9092
|1.9136
|633
|2005.04.29 07:40
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9093
|1.9136
|634
|2005.04.29 07:40
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9094
|1.9136
|635
|2005.04.29 07:40
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9096
|1.9136
|636
|2005.04.29 07:41
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9097
|1.9136
|637
|2005.04.29 07:42
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9098
|1.9136
|638
|2005.04.29 07:42
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9100
|1.9136
|639
|2005.04.29 07:42
|modify
|48
|1.00
|1.9076
|1.9103
|1.9136
|640
|2005.04.29 07:43
|t/p
|48
|1.00
|1.9136
|1.9103
|1.9136
|599.07
|21615.01
|641
|2005.05.04 08:00
|buy
|49
|1.00
|1.9018
|1.8824
|1.9078
|642
|2005.05.05 08:49
|modify
|49
|1.00
|1.9018
|1.9019
|1.9078
|643
|2005.05.05 08:49
|modify
|49
|1.00
|1.9018
|1.9021
|1.9078
|644
|2005.05.05 08:49
|modify
|49
|1.00
|1.9018
|1.9023
|1.9078
|645
|2005.05.05 08:49
|modify
|49
|1.00
|1.9018
|1.9025
|1.9078
|646
|2005.05.05 09:04
|modify
|49
|1.00
|1.9018
|1.9026
|1.9078
|647
|2005.05.05 09:04
|modify
|49
|1.00
|1.9018
|1.9028
|1.9078
|648
|2005.05.05 11:44
|s/l
|49
|1.00
|1.9028
|1.9028
|1.9078
|97.22
|21712.23
|649
|2005.06.09 00:00
|sell
|50
|1.00
|1.8231
|1.8425
|1.8171
|650
|2005.06.09 17:27
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8228
|1.8171
|651
|2005.06.09 17:27
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8226
|1.8171
|652
|2005.06.09 17:27
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8222
|1.8171
|653
|2005.06.09 17:31
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8218
|1.8171
|654
|2005.06.09 17:32
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8216
|1.8171
|655
|2005.06.09 17:32
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8215
|1.8171
|656
|2005.06.09 17:32
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8214
|1.8171
|657
|2005.06.09 17:32
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8212
|1.8171
|658
|2005.06.09 17:33
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8211
|1.8171
|659
|2005.06.09 17:33
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8210
|1.8171
|660
|2005.06.09 17:34
|modify
|50
|1.00
|1.8231
|1.8206
|1.8171
|661
|2005.06.09 17:48
|s/l
|50
|1.00
|1.8206
|1.8206
|1.8171
|250.00
|21962.23
|662
|2005.06.22 16:00
|sell
|51
|1.00
|1.8195
|1.8389
|1.8135
|663
|2005.06.23 15:44
|modify
|51
|1.00
|1.8195
|1.8195
|1.8135
|664
|2005.06.23 15:44
|modify
|51
|1.00
|1.8195
|1.8194
|1.8135
|665
|2005.06.23 15:44
|modify
|51
|1.00
|1.8195
|1.8192
|1.8135
|666
|2005.06.23 15:44
|modify
|51
|1.00
|1.8195
|1.8191
|1.8135
|667
|2005.06.23 15:44
|modify
|51
|1.00
|1.8195
|1.8190
|1.8135
|668
|2005.06.23 15:44
|modify
|51
|1.00
|1.8195
|1.8189
|1.8135
|669
|2005.06.23 15:44
|modify
|51
|1.00
|1.8195
|1.8187
|1.8135
|670
|2005.06.23 16:09
|s/l
|51
|1.00
|1.8187
|1.8187
|1.8135
|76.40
|22038.63
|671
|2005.06.24 20:00
|buy
|52
|1.00
|1.8229
|1.8035
|1.8289
|672
|2005.06.27 09:31
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8229
|1.8289
|673
|2005.06.27 09:31
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8230
|1.8289
|674
|2005.06.27 09:35
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8231
|1.8289
|675
|2005.06.27 09:36
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8232
|1.8289
|676
|2005.06.27 09:40
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8235
|1.8289
|677
|2005.06.27 09:40
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8236
|1.8289
|678
|2005.06.27 09:40
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8238
|1.8289
|679
|2005.06.27 09:40
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8240
|1.8289
|680
|2005.06.27 09:40
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8242
|1.8289
|681
|2005.06.27 09:43
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8243
|1.8289
|682
|2005.06.27 09:43
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8244
|1.8289
|683
|2005.06.27 09:43
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8245
|1.8289
|684
|2005.06.27 09:43
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8248
|1.8289
|685
|2005.06.27 09:44
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8249
|1.8289
|686
|2005.06.27 09:44
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8250
|1.8289
|687
|2005.06.27 09:44
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8251
|1.8289
|688
|2005.06.27 09:45
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8253
|1.8289
|689
|2005.06.27 09:45
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8254
|1.8289
|690
|2005.06.27 09:45
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8255
|1.8289
|691
|2005.06.27 10:39
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8256
|1.8289
|692
|2005.06.27 10:39
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8257
|1.8289
|693
|2005.06.27 10:54
|modify
|52
|1.00
|1.8229
|1.8259
|1.8289
|694
|2005.06.27 10:54
|t/p
|52
|1.00
|1.8289
|1.8259
|1.8289
|599.07
|22637.70
|695
|2005.06.28 16:00
|sell
|53
|1.00
|1.8192
|1.8386
|1.8132
|696
|2005.06.28 17:27
|modify
|53
|1.00
|1.8192
|1.8192
|1.8132
|697
|2005.06.28 18:32
|modify
|53
|1.00
|1.8192
|1.8191
|1.8132
|698
|2005.06.28 18:36
|modify
|53
|1.00
|1.8192
|1.8189
|1.8132
|699
|2005.06.28 18:53
|modify
|53
|1.00
|1.8192
|1.8187
|1.8132
|700
|2005.06.28 20:31
|modify
|53
|1.00
|1.8192
|1.8184
|1.8132
|701
|2005.06.28 23:00
|modify
|53
|1.00
|1.8192
|1.8183
|1.8132
|702
|2005.06.28 23:00
|modify
|53
|1.00
|1.8192
|1.8180
|1.8132
|703
|2005.06.28 23:04
|modify
|53
|1.00
|1.8192
|1.8179
|1.8132
|704
|2005.06.28 23:04
|modify
|53
|1.00
|1.8192
|1.8178
|1.8132
|705
|2005.06.29 03:19
|s/l
|53
|1.00
|1.8178
|1.8178
|1.8132
|138.80
|22776.50
|706
|2005.07.13 20:00
|sell
|54
|1.00
|1.7556
|1.7750
|1.7496
|707
|2005.07.15 16:15
|modify
|54
|1.00
|1.7556
|1.7554
|1.7496
|708
|2005.07.15 16:15
|modify
|54
|1.00
|1.7556
|1.7553
|1.7496
|709
|2005.07.15 16:15
|modify
|54
|1.00
|1.7556
|1.7549
|1.7496
|710
|2005.07.15 16:40
|modify
|54
|1.00
|1.7556
|1.7547
|1.7496
|711
|2005.07.15 16:42
|modify
|54
|1.00
|1.7556
|1.7546
|1.7496
|712
|2005.07.15 16:42
|modify
|54
|1.00
|1.7556
|1.7545
|1.7496
|713
|2005.07.15 16:47
|modify
|54
|1.00
|1.7556
|1.7544
|1.7496
|714
|2005.07.15 16:48
|modify
|54
|1.00
|1.7556
|1.7543
|1.7496
|715
|2005.07.15 17:00
|s/l
|54
|1.00
|1.7543
|1.7543
|1.7496
|125.20
|22901.69
|716
|2005.07.21 04:00
|buy
|55
|1.00
|1.7470
|1.7276
|1.7530
|717
|2005.07.21 11:31
|modify
|55
|1.00
|1.7470
|1.7470
|1.7530
|718
|2005.07.21 11:33
|modify
|55
|1.00
|1.7470
|1.7472
|1.7530
|719
|2005.07.21 11:33
|modify
|55
|1.00
|1.7470
|1.7475
|1.7530
|720
|2005.07.21 11:33
|modify
|55
|1.00
|1.7470
|1.7477
|1.7530
|721
|2005.07.21 11:33
|modify
|55
|1.00
|1.7470
|1.7478
|1.7530
|722
|2005.07.21 11:33
|modify
|55
|1.00
|1.7470
|1.7480
|1.7530
|723
|2005.07.21 11:33
|modify
|55
|1.00
|1.7470
|1.7483
|1.7530
|724
|2005.07.21 11:35
|modify
|55
|1.00
|1.7470
|1.7485
|1.7530
|725
|2005.07.21 11:35
|modify
|55
|1.00
|1.7470
|1.7486
|1.7530
|726
|2005.07.21 11:35
|modify
|55
|1.00
|1.7470
|1.7487
|1.7530
|727
|2005.07.21 11:56
|s/l
|55
|1.00
|1.7487
|1.7487
|1.7530
|170.00
|23071.69
|728
|2005.07.26 04:00
|buy
|56
|1.00
|1.7448
|1.7254
|1.7508
|729
|2005.07.28 14:05
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7449
|1.7508
|730
|2005.07.28 14:05
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7451
|1.7508
|731
|2005.07.28 14:05
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7454
|1.7508
|732
|2005.07.28 14:05
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7456
|1.7508
|733
|2005.07.28 14:05
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7459
|1.7508
|734
|2005.07.28 14:14
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7460
|1.7508
|735
|2005.07.28 14:14
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7461
|1.7508
|736
|2005.07.28 14:14
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7462
|1.7508
|737
|2005.07.28 14:15
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7463
|1.7508
|738
|2005.07.28 14:15
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7464
|1.7508
|739
|2005.07.28 14:16
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7466
|1.7508
|740
|2005.07.28 14:17
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7470
|1.7508
|741
|2005.07.28 14:25
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7472
|1.7508
|742
|2005.07.28 14:50
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7473
|1.7508
|743
|2005.07.28 14:50
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7475
|1.7508
|744
|2005.07.28 14:50
|modify
|56
|1.00
|1.7448
|1.7476
|1.7508
|745
|2005.07.28 14:50
|t/p
|56
|1.00
|1.7508
|1.7476
|1.7508
|596.29
|23667.98
|746
|2005.08.25 00:00
|buy
|57
|1.00
|1.8014
|1.7820
|1.8074
|747
|2005.08.25 05:18
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8014
|1.8074
|748
|2005.08.25 05:18
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8015
|1.8074
|749
|2005.08.25 05:19
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8017
|1.8074
|750
|2005.08.25 05:19
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8018
|1.8074
|751
|2005.08.25 05:19
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8019
|1.8074
|752
|2005.08.25 05:19
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8020
|1.8074
|753
|2005.08.25 05:19
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8021
|1.8074
|754
|2005.08.25 06:18
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8022
|1.8074
|755
|2005.08.25 06:18
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8023
|1.8074
|756
|2005.08.25 06:25
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8024
|1.8074
|757
|2005.08.25 06:25
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8026
|1.8074
|758
|2005.08.25 06:25
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8028
|1.8074
|759
|2005.08.25 06:26
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8030
|1.8074
|760
|2005.08.25 06:41
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8033
|1.8074
|761
|2005.08.25 06:41
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8037
|1.8074
|762
|2005.08.25 06:41
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8040
|1.8074
|763
|2005.08.25 06:42
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8042
|1.8074
|764
|2005.08.25 06:42
|modify
|57
|1.00
|1.8014
|1.8043
|1.8074
|765
|2005.08.25 06:42
|t/p
|57
|1.00
|1.8074
|1.8043
|1.8074
|600.00
|24267.98
|766
|2005.08.29 16:00
|sell
|58
|1.00
|1.8028
|1.8222
|1.7968
|767
|2005.08.29 18:31
|modify
|58
|1.00
|1.8028
|1.8026
|1.7968
|768
|2005.08.29 18:31
|modify
|58
|1.00
|1.8028
|1.8025
|1.7968
|769
|2005.08.29 19:59
|t/p
|58
|1.00
|1.7968
|1.8025
|1.7968
|600.00
|24867.98
|770
|2005.08.29 19:59
|sell
|59
|1.00
|1.7960
|1.8154
|1.7900
|771
|2005.08.30 05:23
|modify
|59
|1.00
|1.7960
|1.7959
|1.7900
|772
|2005.08.30 09:06
|modify
|59
|1.00
|1.7960
|1.7958
|1.7900
|773
|2005.08.30 09:06
|modify
|59
|1.00
|1.7960
|1.7957
|1.7900
|774
|2005.08.30 09:06
|modify
|59
|1.00
|1.7960
|1.7955
|1.7900
|775
|2005.08.30 09:08
|modify
|59
|1.00
|1.7960
|1.7953
|1.7900
|776
|2005.08.30 09:58
|s/l
|59
|1.00
|1.7953
|1.7953
|1.7900
|68.80
|24936.78
|777
|2005.08.31 20:00
|buy
|60
|1.00
|1.8038
|1.7844
|1.8098
|778
|2005.09.01 11:59
|modify
|60
|1.00
|1.8038
|1.8050
|1.8098
|779
|2005.09.01 12:00
|modify
|60
|1.00
|1.8038
|1.8053
|1.8098
|780
|2005.09.01 13:04
|modify
|60
|1.00
|1.8038
|1.8055
|1.8098
|781
|2005.09.01 13:04
|modify
|60
|1.00
|1.8038
|1.8058
|1.8098
|782
|2005.09.01 13:04
|modify
|60
|1.00
|1.8038
|1.8061
|1.8098
|783
|2005.09.01 13:04
|modify
|60
|1.00
|1.8038
|1.8062
|1.8098
|784
|2005.09.01 13:04
|modify
|60
|1.00
|1.8038
|1.8064
|1.8098
|785
|2005.09.01 13:05
|modify
|60
|1.00
|1.8038
|1.8065
|1.8098
|786
|2005.09.01 13:05
|modify
|60
|1.00
|1.8038
|1.8066
|1.8098
|787
|2005.09.01 13:26
|t/p
|60
|1.00
|1.8098
|1.8066
|1.8098
|597.22
|25533.99
|788
|2005.10.07 16:00
|sell
|61
|1.00
|1.7597
|1.7791
|1.7537
|789
|2005.10.10 15:59
|modify
|61
|1.00
|1.7597
|1.7576
|1.7537
|790
|2005.10.10 16:00
|modify
|61
|1.00
|1.7597
|1.7574
|1.7537
|791
|2005.10.10 16:07
|modify
|61
|1.00
|1.7597
|1.7572
|1.7537
|792
|2005.10.10 17:01
|modify
|61
|1.00
|1.7597
|1.7570
|1.7537
|793
|2005.10.10 17:18
|modify
|61
|1.00
|1.7597
|1.7568
|1.7537
|794
|2005.10.10 17:19
|t/p
|61
|1.00
|1.7537
|1.7568
|1.7537
|598.80
|26132.79
|795
|2005.10.18 00:00
|sell
|62
|1.00
|1.7532
|1.7726
|1.7472
|796
|2005.10.18 07:59
|modify
|62
|1.00
|1.7532
|1.7528
|1.7472
|797
|2005.10.18 08:00
|modify
|62
|1.00
|1.7532
|1.7526
|1.7472
|798
|2005.10.18 09:01
|modify
|62
|1.00
|1.7532
|1.7524
|1.7472
|799
|2005.10.18 10:11
|s/l
|62
|1.00
|1.7524
|1.7524
|1.7472
|80.00
|26212.79
|800
|2005.10.19 16:00
|buy
|63
|1.00
|1.7573
|1.7379
|1.7633
|801
|2005.10.19 17:35
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7573
|1.7633
|802
|2005.10.19 17:35
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7577
|1.7633
|803
|2005.10.19 19:59
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7582
|1.7633
|804
|2005.10.19 20:00
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7583
|1.7633
|805
|2005.10.19 20:21
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7584
|1.7633
|806
|2005.10.19 20:30
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7585
|1.7633
|807
|2005.10.19 20:30
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7586
|1.7633
|808
|2005.10.19 20:31
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7588
|1.7633
|809
|2005.10.19 21:04
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7590
|1.7633
|810
|2005.10.19 21:14
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7592
|1.7633
|811
|2005.10.19 21:15
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7594
|1.7633
|812
|2005.10.19 21:19
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7596
|1.7633
|813
|2005.10.19 21:23
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7598
|1.7633
|814
|2005.10.19 21:23
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7600
|1.7633
|815
|2005.10.19 21:51
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7601
|1.7633
|816
|2005.10.19 21:52
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7602
|1.7633
|817
|2005.10.19 21:57
|modify
|63
|1.00
|1.7573
|1.7603
|1.7633
|818
|2005.10.19 22:00
|t/p
|63
|1.00
|1.7633
|1.7603
|1.7633
|600.00
|26812.79
|819
|2005.10.26 20:00
|sell
|64
|1.00
|1.7744
|1.7938
|1.7684
|820
|2005.10.31 17:09
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7744
|1.7684
|821
|2005.10.31 17:09
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7742
|1.7684
|822
|2005.10.31 17:09
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7741
|1.7684
|823
|2005.10.31 17:09
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7740
|1.7684
|824
|2005.10.31 17:09
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7738
|1.7684
|825
|2005.10.31 17:10
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7736
|1.7684
|826
|2005.10.31 17:25
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7735
|1.7684
|827
|2005.10.31 17:25
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7734
|1.7684
|828
|2005.10.31 17:38
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7732
|1.7684
|829
|2005.10.31 17:38
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7731
|1.7684
|830
|2005.10.31 17:38
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7729
|1.7684
|831
|2005.10.31 17:38
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7728
|1.7684
|832
|2005.10.31 17:38
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7726
|1.7684
|833
|2005.10.31 17:38
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7725
|1.7684
|834
|2005.10.31 17:39
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7723
|1.7684
|835
|2005.10.31 17:39
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7722
|1.7684
|836
|2005.10.31 17:39
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7719
|1.7684
|837
|2005.10.31 17:40
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7718
|1.7684
|838
|2005.10.31 17:40
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7717
|1.7684
|839
|2005.10.31 17:51
|modify
|64
|1.00
|1.7744
|1.7715
|1.7684
|840
|2005.10.31 20:22
|t/p
|64
|1.00
|1.7684
|1.7715
|1.7684
|593.99
|27406.79
|841
|2005.11.02 16:00
|buy
|65
|1.00
|1.7708
|1.7514
|1.7768
|842
|2005.11.02 17:45
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7708
|1.7768
|843
|2005.11.02 17:45
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7710
|1.7768
|844
|2005.11.02 17:47
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7712
|1.7768
|845
|2005.11.02 17:47
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7713
|1.7768
|846
|2005.11.02 17:47
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7714
|1.7768
|847
|2005.11.02 17:47
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7716
|1.7768
|848
|2005.11.02 17:55
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7720
|1.7768
|849
|2005.11.02 17:56
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7721
|1.7768
|850
|2005.11.02 17:56
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7722
|1.7768
|851
|2005.11.02 17:56
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7723
|1.7768
|852
|2005.11.02 17:56
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7724
|1.7768
|853
|2005.11.02 17:58
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7725
|1.7768
|854
|2005.11.02 19:59
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7727
|1.7768
|855
|2005.11.02 21:01
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7729
|1.7768
|856
|2005.11.02 23:59
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7733
|1.7768
|857
|2005.11.03 00:00
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7735
|1.7768
|858
|2005.11.03 00:02
|modify
|65
|1.00
|1.7708
|1.7737
|1.7768
|859
|2005.11.03 09:06
|s/l
|65
|1.00
|1.7737
|1.7737
|1.7768
|287.22
|27694.00
|860
|2005.11.25 12:00
|sell
|66
|1.00
|1.7203
|1.7397
|1.7143
|861
|2005.11.25 17:32
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7202
|1.7143
|862
|2005.11.25 17:32
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7200
|1.7143
|863
|2005.11.25 17:32
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7197
|1.7143
|864
|2005.11.25 17:33
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7195
|1.7143
|865
|2005.11.25 17:51
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7194
|1.7143
|866
|2005.11.25 17:51
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7191
|1.7143
|867
|2005.11.25 17:59
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7190
|1.7143
|868
|2005.11.25 17:59
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7189
|1.7143
|869
|2005.11.25 18:43
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7187
|1.7143
|870
|2005.11.25 18:45
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7185
|1.7143
|871
|2005.11.25 18:45
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7184
|1.7143
|872
|2005.11.25 18:47
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7182
|1.7143
|873
|2005.11.25 18:58
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7181
|1.7143
|874
|2005.11.25 19:25
|modify
|66
|1.00
|1.7203
|1.7180
|1.7143
|875
|2005.11.25 19:59
|t/p
|66
|1.00
|1.7143
|1.7180
|1.7143
|600.00
|28294.00
|876
|2005.11.29 00:00
|buy
|67
|1.00
|1.7291
|1.7097
|1.7351
|877
|2005.11.30 17:38
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7291
|1.7351
|878
|2005.11.30 17:38
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7293
|1.7351
|879
|2005.11.30 17:39
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7294
|1.7351
|880
|2005.11.30 17:39
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7295
|1.7351
|881
|2005.11.30 17:39
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7296
|1.7351
|882
|2005.11.30 17:39
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7297
|1.7351
|883
|2005.11.30 17:39
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7298
|1.7351
|884
|2005.11.30 17:39
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7299
|1.7351
|885
|2005.11.30 17:44
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7300
|1.7351
|886
|2005.11.30 17:44
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7301
|1.7351
|887
|2005.11.30 17:44
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7302
|1.7351
|888
|2005.11.30 17:48
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7304
|1.7351
|889
|2005.11.30 17:48
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7306
|1.7351
|890
|2005.11.30 17:51
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7308
|1.7351
|891
|2005.11.30 17:51
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7309
|1.7351
|892
|2005.11.30 17:51
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7310
|1.7351
|893
|2005.11.30 17:51
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7311
|1.7351
|894
|2005.11.30 17:51
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7312
|1.7351
|895
|2005.11.30 17:51
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7313
|1.7351
|896
|2005.11.30 17:51
|modify
|67
|1.00
|1.7291
|1.7314
|1.7351
|897
|2005.11.30 17:57
|s/l
|67
|1.00
|1.7314
|1.7314
|1.7351
|229.07
|28523.08
|898
|2005.12.06 16:00
|sell
|68
|1.00
|1.7332
|1.7526
|1.7272
|899
|2005.12.07 15:15
|modify
|68
|1.00
|1.7332
|1.7332
|1.7272
|900
|2005.12.07 15:20
|modify
|68
|1.00
|1.7332
|1.7331
|1.7272
|901
|2005.12.07 15:20
|modify
|68
|1.00
|1.7332
|1.7328
|1.7272
|902
|2005.12.07 15:21
|modify
|68
|1.00
|1.7332
|1.7327
|1.7272
|903
|2005.12.07 15:57
|s/l
|68
|1.00
|1.7327
|1.7327
|1.7272
|48.80
|28571.87
|904
|2005.12.19 12:00
|sell
|69
|1.00
|1.7650
|1.7844
|1.7590
|905
|2005.12.19 15:21
|modify
|69
|1.00
|1.7650
|1.7649
|1.7590
|906
|2005.12.19 15:59
|s/l
|69
|1.00
|1.7649
|1.7649
|1.7590
|10.00
|28581.87
|907
|2006.01.12 20:00
|sell
|70
|1.00
|1.7607
|1.7801
|1.7547
|908
|2006.01.19 09:34
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7604
|1.7547
|909
|2006.01.19 09:34
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7601
|1.7547
|910
|2006.01.19 09:34
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7597
|1.7547
|911
|2006.01.19 09:58
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7596
|1.7547
|912
|2006.01.19 10:04
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7595
|1.7547
|913
|2006.01.19 10:05
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7594
|1.7547
|914
|2006.01.19 10:05
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7592
|1.7547
|915
|2006.01.19 10:05
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7590
|1.7547
|916
|2006.01.19 10:10
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7589
|1.7547
|917
|2006.01.19 10:10
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7586
|1.7547
|918
|2006.01.19 10:34
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7585
|1.7547
|919
|2006.01.19 10:34
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7584
|1.7547
|920
|2006.01.19 10:35
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7582
|1.7547
|921
|2006.01.19 10:35
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7581
|1.7547
|922
|2006.01.19 10:35
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7580
|1.7547
|923
|2006.01.19 10:35
|modify
|70
|1.00
|1.7607
|1.7579
|1.7547
|924
|2006.01.19 10:35
|t/p
|70
|1.00
|1.7547
|1.7579
|1.7547
|591.59
|29173.47
|925
|2006.01.20 16:00
|buy
|71
|1.00
|1.7649
|1.7455
|1.7709
|926
|2006.01.20 20:38
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7649
|1.7709
|927
|2006.01.20 20:38
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7653
|1.7709
|928
|2006.01.20 20:39
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7654
|1.7709
|929
|2006.01.20 20:40
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7655
|1.7709
|930
|2006.01.20 20:42
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7656
|1.7709
|931
|2006.01.20 20:48
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7657
|1.7709
|932
|2006.01.20 20:48
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7659
|1.7709
|933
|2006.01.20 20:48
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7660
|1.7709
|934
|2006.01.20 20:48
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7662
|1.7709
|935
|2006.01.20 20:49
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7664
|1.7709
|936
|2006.01.20 20:49
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7666
|1.7709
|937
|2006.01.20 21:09
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7667
|1.7709
|938
|2006.01.20 21:09
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7668
|1.7709
|939
|2006.01.20 21:09
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7669
|1.7709
|940
|2006.01.20 21:11
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7670
|1.7709
|941
|2006.01.20 21:11
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7671
|1.7709
|942
|2006.01.20 21:11
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7672
|1.7709
|943
|2006.01.20 21:23
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7676
|1.7709
|944
|2006.01.20 21:24
|modify
|71
|1.00
|1.7649
|1.7678
|1.7709
|945
|2006.01.20 21:24
|t/p
|71
|1.00
|1.7709
|1.7678
|1.7709
|600.00
|29773.47
|946
|2006.02.15 16:00
|buy
|72
|1.00
|1.7446
|1.7252
|1.7506
|947
|2006.02.15 16:09
|modify
|72
|1.00
|1.7446
|1.7446
|1.7506
|948
|2006.02.15 16:09
|modify
|72
|1.00
|1.7446
|1.7447
|1.7506
|949
|2006.02.15 16:09
|modify
|72
|1.00
|1.7446
|1.7448
|1.7506
|950
|2006.02.15 16:09
|modify
|72
|1.00
|1.7446
|1.7449
|1.7506
|951
|2006.02.15 16:09
|modify
|72
|1.00
|1.7446
|1.7450
|1.7506
|952
|2006.02.15 16:09
|modify
|72
|1.00
|1.7446
|1.7451
|1.7506
|953
|2006.02.15 16:09
|modify
|72
|1.00
|1.7446
|1.7452
|1.7506
|954
|2006.02.15 16:40
|s/l
|72
|1.00
|1.7452
|1.7452
|1.7506
|60.00
|29833.47
|955
|2006.02.15 16:40
|buy
|73
|1.00
|1.7456
|1.7262
|1.7516
|956
|2006.02.15 17:21
|modify
|73
|1.00
|1.7456
|1.7457
|1.7516
|957
|2006.02.15 17:22
|modify
|73
|1.00
|1.7456
|1.7458
|1.7516
|958
|2006.02.15 17:27
|s/l
|73
|1.00
|1.7458
|1.7458
|1.7516
|20.00
|29853.47
|959
|2006.02.15 17:27
|buy
|74
|1.00
|1.7462
|1.7268
|1.7522
|960
|2006.02.23 11:12
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7462
|1.7522
|961
|2006.02.23 11:12
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7463
|1.7522
|962
|2006.02.23 11:12
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7464
|1.7522
|963
|2006.02.23 11:15
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7465
|1.7522
|964
|2006.02.23 11:15
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7466
|1.7522
|965
|2006.02.23 11:15
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7468
|1.7522
|966
|2006.02.23 11:15
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7469
|1.7522
|967
|2006.02.23 11:15
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7470
|1.7522
|968
|2006.02.23 11:15
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7471
|1.7522
|969
|2006.02.23 11:15
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7472
|1.7522
|970
|2006.02.23 11:25
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7475
|1.7522
|971
|2006.02.23 11:25
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7476
|1.7522
|972
|2006.02.23 12:16
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7478
|1.7522
|973
|2006.02.23 12:16
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7479
|1.7522
|974
|2006.02.23 12:17
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7480
|1.7522
|975
|2006.02.23 12:17
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7482
|1.7522
|976
|2006.02.23 12:17
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7483
|1.7522
|977
|2006.02.23 12:17
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7484
|1.7522
|978
|2006.02.23 12:17
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7486
|1.7522
|979
|2006.02.23 12:17
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7487
|1.7522
|980
|2006.02.23 12:17
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7488
|1.7522
|981
|2006.02.23 12:17
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7490
|1.7522
|982
|2006.02.23 12:21
|modify
|74
|1.00
|1.7462
|1.7491
|1.7522
|983
|2006.02.23 12:21
|t/p
|74
|1.00
|1.7522
|1.7491
|1.7522
|590.72
|30444.18
|984
|2006.02.24 20:00
|sell
|75
|1.00
|1.7430
|1.7624
|1.7370
|985
|2006.02.27 01:51
|modify
|75
|1.00
|1.7430
|1.7430
|1.7370
|986
|2006.02.27 01:51
|modify
|75
|1.00
|1.7430
|1.7429
|1.7370
|987
|2006.02.27 02:38
|modify
|75
|1.00
|1.7430
|1.7428
|1.7370
|988
|2006.02.27 02:38
|modify
|75
|1.00
|1.7430
|1.7426
|1.7370
|989
|2006.02.27 02:38
|modify
|75
|1.00
|1.7430
|1.7425
|1.7370
|990
|2006.02.27 02:38
|modify
|75
|1.00
|1.7430
|1.7422
|1.7370
|991
|2006.02.27 02:43
|modify
|75
|1.00
|1.7430
|1.7420
|1.7370
|992
|2006.02.27 02:44
|modify
|75
|1.00
|1.7430
|1.7418
|1.7370
|993
|2006.02.27 02:44
|modify
|75
|1.00
|1.7430
|1.7416
|1.7370
|994
|2006.02.27 02:58
|s/l
|75
|1.00
|1.7416
|1.7416
|1.7370
|138.80
|30582.98
|995
|2006.02.28 16:00
|buy
|76
|1.00
|1.7486
|1.7292
|1.7546
|996
|2006.02.28 17:24
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7488
|1.7546
|997
|2006.02.28 17:30
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7489
|1.7546
|998
|2006.02.28 17:30
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7490
|1.7546
|999
|2006.02.28 17:31
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7491
|1.7546
|1000
|2006.02.28 17:31
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7492
|1.7546
|1001
|2006.02.28 17:31
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7493
|1.7546
|1002
|2006.02.28 18:11
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7494
|1.7546
|1003
|2006.02.28 18:11
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7495
|1.7546
|1004
|2006.02.28 18:14
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7497
|1.7546
|1005
|2006.02.28 18:14
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7498
|1.7546
|1006
|2006.02.28 18:14
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7499
|1.7546
|1007
|2006.02.28 18:14
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7502
|1.7546
|1008
|2006.02.28 18:14
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7504
|1.7546
|1009
|2006.02.28 18:14
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7506
|1.7546
|1010
|2006.02.28 18:14
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7507
|1.7546
|1011
|2006.02.28 18:14
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7509
|1.7546
|1012
|2006.02.28 18:18
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7511
|1.7546
|1013
|2006.02.28 18:18
|modify
|76
|1.00
|1.7486
|1.7513
|1.7546
|1014
|2006.02.28 18:18
|t/p
|76
|1.00
|1.7546
|1.7513
|1.7546
|600.00
|31182.98
|1015
|2006.02.28 18:18
|buy
|77
|1.00
|1.7550
|1.7356
|1.7610
|1016
|2006.03.01 12:16
|modify
|77
|1.00
|1.7550
|1.7551
|1.7610
|1017
|2006.03.01 12:17
|modify
|77
|1.00
|1.7550
|1.7553
|1.7610
|1018
|2006.03.01 12:55
|s/l
|77
|1.00
|1.7553
|1.7553
|1.7610
|29.07
|31212.06
|1019
|2006.03.06 20:00
|sell
|78
|1.00
|1.7474
|1.7668
|1.7414
|1020
|2006.03.07 09:44
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7474
|1.7414
|1021
|2006.03.07 09:45
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7472
|1.7414
|1022
|2006.03.07 09:45
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7471
|1.7414
|1023
|2006.03.07 09:45
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7470
|1.7414
|1024
|2006.03.07 09:45
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7469
|1.7414
|1025
|2006.03.07 09:45
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7467
|1.7414
|1026
|2006.03.07 10:25
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7466
|1.7414
|1027
|2006.03.07 10:27
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7465
|1.7414
|1028
|2006.03.07 10:27
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7464
|1.7414
|1029
|2006.03.07 10:27
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7463
|1.7414
|1030
|2006.03.07 10:27
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7461
|1.7414
|1031
|2006.03.07 10:28
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7460
|1.7414
|1032
|2006.03.07 10:28
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7458
|1.7414
|1033
|2006.03.07 10:28
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7456
|1.7414
|1034
|2006.03.07 10:28
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7454
|1.7414
|1035
|2006.03.07 10:31
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7451
|1.7414
|1036
|2006.03.07 10:31
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7448
|1.7414
|1037
|2006.03.07 10:31
|modify
|78
|1.00
|1.7474
|1.7445
|1.7414
|1038
|2006.03.07 10:32
|t/p
|78
|1.00
|1.7414
|1.7445
|1.7414
|598.80
|31810.85
|1039
|2006.03.14 00:00
|buy
|79
|1.00
|1.7333
|1.7139
|1.7393
|1040
|2006.03.14 01:33
|modify
|79
|1.00
|1.7333
|1.7335
|1.7393
|1041
|2006.03.14 01:33
|modify
|79
|1.00
|1.7333
|1.7336
|1.7393
|1042
|2006.03.14 01:33
|modify
|79
|1.00
|1.7333
|1.7337
|1.7393
|1043
|2006.03.14 01:33
|modify
|79
|1.00
|1.7333
|1.7338
|1.7393
|1044
|2006.03.14 01:33
|modify
|79
|1.00
|1.7333
|1.7340
|1.7393
|1045
|2006.03.14 01:33
|modify
|79
|1.00
|1.7333
|1.7341
|1.7393
|1046
|2006.03.14 01:33
|modify
|79
|1.00
|1.7333
|1.7342
|1.7393
|1047
|2006.03.14 02:55
|modify
|79
|1.00
|1.7333
|1.7343
|1.7393
|1048
|2006.03.14 03:17
|s/l
|79
|1.00
|1.7343
|1.7343
|1.7393
|100.00
|31910.85
|1049
|2006.03.14 03:17
|buy
|80
|1.00
|1.7345
|1.7151
|1.7405
|1050
|2006.03.14 15:30
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7346
|1.7405
|1051
|2006.03.14 15:30
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7350
|1.7405
|1052
|2006.03.14 16:48
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7351
|1.7405
|1053
|2006.03.14 16:49
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7354
|1.7405
|1054
|2006.03.14 16:49
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7357
|1.7405
|1055
|2006.03.14 16:49
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7358
|1.7405
|1056
|2006.03.14 16:49
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7361
|1.7405
|1057
|2006.03.14 16:50
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7362
|1.7405
|1058
|2006.03.14 16:50
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7363
|1.7405
|1059
|2006.03.14 16:50
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7364
|1.7405
|1060
|2006.03.14 16:50
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7365
|1.7405
|1061
|2006.03.14 16:50
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7366
|1.7405
|1062
|2006.03.14 16:51
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7368
|1.7405
|1063
|2006.03.14 16:53
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7370
|1.7405
|1064
|2006.03.14 16:53
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7372
|1.7405
|1065
|2006.03.14 16:53
|modify
|80
|1.00
|1.7345
|1.7374
|1.7405
|1066
|2006.03.14 16:53
|t/p
|80
|1.00
|1.7405
|1.7374
|1.7405
|600.00
|32510.85
|1067
|2006.03.27 00:00
|buy
|81
|1.00
|1.7429
|1.7235
|1.7489
|1068
|2006.03.27 06:06
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7429
|1.7489
|1069
|2006.03.27 06:06
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7430
|1.7489
|1070
|2006.03.27 06:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7431
|1.7489
|1071
|2006.03.27 06:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7432
|1.7489
|1072
|2006.03.27 06:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7433
|1.7489
|1073
|2006.03.27 06:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7434
|1.7489
|1074
|2006.03.27 06:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7435
|1.7489
|1075
|2006.03.27 06:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7436
|1.7489
|1076
|2006.03.27 06:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7437
|1.7489
|1077
|2006.03.27 06:23
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7440
|1.7489
|1078
|2006.03.27 06:25
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7441
|1.7489
|1079
|2006.03.27 06:33
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7442
|1.7489
|1080
|2006.03.27 06:33
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7444
|1.7489
|1081
|2006.03.27 06:33
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7445
|1.7489
|1082
|2006.03.27 06:34
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7446
|1.7489
|1083
|2006.03.27 08:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7447
|1.7489
|1084
|2006.03.27 08:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7448
|1.7489
|1085
|2006.03.27 08:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7449
|1.7489
|1086
|2006.03.27 08:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7451
|1.7489
|1087
|2006.03.27 08:07
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7452
|1.7489
|1088
|2006.03.27 08:08
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7453
|1.7489
|1089
|2006.03.27 08:08
|modify
|81
|1.00
|1.7429
|1.7455
|1.7489
|1090
|2006.03.27 10:10
|s/l
|81
|1.00
|1.7455
|1.7455
|1.7489
|260.00
|32770.85
|1091
|2006.03.28 04:00
|buy
|82
|1.00
|1.7463
|1.7349
|1.7523
|1092
|2006.03.28 11:31
|modify
|82
|1.00
|1.7463
|1.7463
|1.7523
|1093
|2006.03.28 12:30
|modify
|82
|1.00
|1.7463
|1.7467
|1.7523
|1094
|2006.03.28 12:42
|modify
|82
|1.00
|1.7463
|1.7471
|1.7523
|1095
|2006.03.28 12:42
|modify
|82
|1.00
|1.7463
|1.7472
|1.7523
|1096
|2006.03.28 15:04
|modify
|82
|1.00
|1.7463
|1.7473
|1.7523
|1097
|2006.03.28 15:04
|modify
|82
|1.00
|1.7463
|1.7474
|1.7523
|1098
|2006.03.28 15:04
|modify
|82
|1.00
|1.7463
|1.7475
|1.7523
|1099
|2006.03.28 15:04
|modify
|82
|1.00
|1.7463
|1.7476
|1.7523
|1100
|2006.03.28 15:04
|modify
|82
|1.00
|1.7463
|1.7477
|1.7523
|1101
|2006.03.28 15:59
|t/p
|82
|1.00
|1.7523
|1.7477
|1.7523
|600.00
|33370.85
|1102
|2006.03.29 08:00
|sell
|83
|1.00
|1.7438
|1.7632
|1.7378
|1103
|2006.03.29 10:20
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7438
|1.7378
|1104
|2006.03.29 10:30
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7437
|1.7378
|1105
|2006.03.29 10:37
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7436
|1.7378
|1106
|2006.03.29 10:37
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7435
|1.7378
|1107
|2006.03.29 10:37
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7433
|1.7378
|1108
|2006.03.29 10:37
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7432
|1.7378
|1109
|2006.03.29 10:45
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7431
|1.7378
|1110
|2006.03.29 10:45
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7430
|1.7378
|1111
|2006.03.29 10:47
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7428
|1.7378
|1112
|2006.03.29 10:55
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7427
|1.7378
|1113
|2006.03.29 10:55
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7423
|1.7378
|1114
|2006.03.29 10:55
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7421
|1.7378
|1115
|2006.03.29 10:55
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7418
|1.7378
|1116
|2006.03.29 10:56
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7416
|1.7378
|1117
|2006.03.29 10:56
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7415
|1.7378
|1118
|2006.03.29 10:56
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7412
|1.7378
|1119
|2006.03.29 10:56
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7411
|1.7378
|1120
|2006.03.29 10:56
|modify
|83
|1.00
|1.7438
|1.7408
|1.7378
|1121
|2006.03.29 10:58
|t/p
|83
|1.00
|1.7378
|1.7408
|1.7378
|600.00
|33970.85
|1122
|2006.03.29 10:58
|sell
|84
|1.00
|1.7374
|1.7568
|1.7314
|1123
|2006.03.29 15:37
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7372
|1.7314
|1124
|2006.03.29 15:39
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7371
|1.7314
|1125
|2006.03.29 15:44
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7370
|1.7314
|1126
|2006.03.29 15:45
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7369
|1.7314
|1127
|2006.03.29 16:00
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7359
|1.7314
|1128
|2006.03.29 16:57
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7358
|1.7314
|1129
|2006.03.29 16:57
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7357
|1.7314
|1130
|2006.03.29 16:57
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7355
|1.7314
|1131
|2006.03.29 16:58
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7353
|1.7314
|1132
|2006.03.29 17:04
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7352
|1.7314
|1133
|2006.03.29 17:04
|modify
|84
|1.00
|1.7374
|1.7350
|1.7314
|1134
|2006.03.29 18:09
|s/l
|84
|1.00
|1.7350
|1.7350
|1.7314
|240.00
|34210.85
|1135
|2006.03.30 20:00
|buy
|85
|1.00
|1.7442
|1.7248
|1.7502
|1136
|2006.03.30 21:52
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7443
|1.7502
|1137
|2006.03.30 22:05
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7444
|1.7502
|1138
|2006.03.30 22:05
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7445
|1.7502
|1139
|2006.03.30 22:05
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7447
|1.7502
|1140
|2006.03.30 22:06
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7448
|1.7502
|1141
|2006.03.30 22:21
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7449
|1.7502
|1142
|2006.03.30 22:21
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7450
|1.7502
|1143
|2006.03.30 22:21
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7451
|1.7502
|1144
|2006.03.30 22:23
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7452
|1.7502
|1145
|2006.03.30 22:23
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7454
|1.7502
|1146
|2006.03.30 22:26
|modify
|85
|1.00
|1.7442
|1.7455
|1.7502
|1147
|2006.03.31 03:14
|s/l
|85
|1.00
|1.7455
|1.7455
|1.7502
|129.07
|34339.93
|1148
|2006.04.04 04:00
|buy
|86
|1.00
|1.7388
|1.7194
|1.7448
|1149
|2006.04.04 10:22
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7388
|1.7448
|1150
|2006.04.04 10:22
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7389
|1.7448
|1151
|2006.04.04 10:22
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7391
|1.7448
|1152
|2006.04.04 10:22
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7392
|1.7448
|1153
|2006.04.04 10:22
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7394
|1.7448
|1154
|2006.04.04 10:23
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7396
|1.7448
|1155
|2006.04.04 10:30
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7397
|1.7448
|1156
|2006.04.04 10:31
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7398
|1.7448
|1157
|2006.04.04 10:31
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7401
|1.7448
|1158
|2006.04.04 10:31
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7402
|1.7448
|1159
|2006.04.04 10:31
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7404
|1.7448
|1160
|2006.04.04 10:31
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7405
|1.7448
|1161
|2006.04.04 10:31
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7407
|1.7448
|1162
|2006.04.04 10:34
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7408
|1.7448
|1163
|2006.04.04 10:34
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7409
|1.7448
|1164
|2006.04.04 10:34
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7411
|1.7448
|1165
|2006.04.04 10:35
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7414
|1.7448
|1166
|2006.04.04 10:59
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7415
|1.7448
|1167
|2006.04.04 10:59
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7417
|1.7448
|1168
|2006.04.04 11:00
|modify
|86
|1.00
|1.7388
|1.7418
|1.7448
|1169
|2006.04.04 11:00
|t/p
|86
|1.00
|1.7448
|1.7418
|1.7448
|600.00
|34939.93
|1170
|2006.04.04 11:00
|buy
|87
|1.00
|1.7453
|1.7339
|1.7513
|1171
|2006.04.04 15:04
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7454
|1.7513
|1172
|2006.04.04 15:04
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7456
|1.7513
|1173
|2006.04.04 15:04
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7459
|1.7513
|1174
|2006.04.04 15:04
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7461
|1.7513
|1175
|2006.04.04 15:04
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7465
|1.7513
|1176
|2006.04.04 15:05
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7466
|1.7513
|1177
|2006.04.04 15:05
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7468
|1.7513
|1178
|2006.04.04 15:05
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7470
|1.7513
|1179
|2006.04.04 15:05
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7471
|1.7513
|1180
|2006.04.04 15:05
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7474
|1.7513
|1181
|2006.04.04 15:20
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7476
|1.7513
|1182
|2006.04.04 15:20
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7478
|1.7513
|1183
|2006.04.04 15:20
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7479
|1.7513
|1184
|2006.04.04 15:20
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7480
|1.7513
|1185
|2006.04.04 15:20
|modify
|87
|1.00
|1.7453
|1.7483
|1.7513
|1186
|2006.04.04 15:21
|t/p
|87
|1.00
|1.7513
|1.7483
|1.7513
|600.00
|35539.93
|1187
|2006.04.11 20:00
|buy
|88
|1.00
|1.7467
|1.7273
|1.7527
|1188
|2006.04.12 02:41
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7468
|1.7527
|1189
|2006.04.12 02:45
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7469
|1.7527
|1190
|2006.04.12 02:54
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7471
|1.7527
|1191
|2006.04.12 02:56
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7472
|1.7527
|1192
|2006.04.12 02:56
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7473
|1.7527
|1193
|2006.04.12 03:12
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7476
|1.7527
|1194
|2006.04.12 03:12
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7479
|1.7527
|1195
|2006.04.12 03:16
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7481
|1.7527
|1196
|2006.04.12 03:16
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7482
|1.7527
|1197
|2006.04.12 03:16
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7483
|1.7527
|1198
|2006.04.12 03:17
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7484
|1.7527
|1199
|2006.04.12 03:24
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7485
|1.7527
|1200
|2006.04.12 03:44
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7486
|1.7527
|1201
|2006.04.12 03:46
|modify
|88
|1.00
|1.7467
|1.7487
|1.7527
|1202
|2006.04.12 09:13
|s/l
|88
|1.00
|1.7487
|1.7487
|1.7527
|199.07
|35739.00
|1203
|2006.05.17 20:00
|sell
|89
|1.00
|1.8845
|1.9039
|1.8785
|1204
|2006.05.17 20:54
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8844
|1.8785
|1205
|2006.05.17 20:58
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8843
|1.8785
|1206
|2006.05.17 20:59
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8842
|1.8785
|1207
|2006.05.17 20:59
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8840
|1.8785
|1208
|2006.05.17 20:59
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8839
|1.8785
|1209
|2006.05.17 20:59
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8836
|1.8785
|1210
|2006.05.17 21:00
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8834
|1.8785
|1211
|2006.05.17 21:17
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8833
|1.8785
|1212
|2006.05.17 21:24
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8832
|1.8785
|1213
|2006.05.17 21:24
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8829
|1.8785
|1214
|2006.05.17 21:25
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8825
|1.8785
|1215
|2006.05.17 21:25
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8824
|1.8785
|1216
|2006.05.17 21:25
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8822
|1.8785
|1217
|2006.05.17 21:25
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8821
|1.8785
|1218
|2006.05.17 21:25
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8820
|1.8785
|1219
|2006.05.17 21:25
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8819
|1.8785
|1220
|2006.05.17 21:25
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8818
|1.8785
|1221
|2006.05.17 21:25
|modify
|89
|1.00
|1.8845
|1.8816
|1.8785
|1222
|2006.05.17 21:25
|t/p
|89
|1.00
|1.8785
|1.8816
|1.8785
|600.00
|36339.00
|1223
|2006.05.17 21:25
|sell
|90
|1.00
|1.8780
|1.8974
|1.8720
|1224
|2006.05.19 12:44
|modify
|90
|1.00
|1.8780
|1.8780
|1.8720
|1225
|2006.05.19 12:44
|modify
|90
|1.00
|1.8780
|1.8779
|1.8720
|1226
|2006.05.19 12:44
|modify
|90
|1.00
|1.8780
|1.8778
|1.8720
|1227
|2006.05.19 12:44
|modify
|90
|1.00
|1.8780
|1.8777
|1.8720
|1228
|2006.05.19 12:45
|modify
|90
|1.00
|1.8780
|1.8775
|1.8720
|1229
|2006.05.19 12:45
|modify
|90
|1.00
|1.8780
|1.8769
|1.8720
|1230
|2006.05.19 12:45
|modify
|90
|1.00
|1.8780
|1.8761
|1.8720
|1231
|2006.05.19 12:45
|modify
|90
|1.00
|1.8780
|1.8750
|1.8720
|1232
|2006.05.19 12:50
|t/p
|90
|1.00
|1.8720
|1.8750
|1.8720
|595.20
|36934.19
|1233
|2006.05.19 12:50
|sell
|91
|1.00
|1.8716
|1.8910
|1.8656
|1234
|2006.05.22 08:48
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8715
|1.8656
|1235
|2006.05.22 08:49
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8714
|1.8656
|1236
|2006.05.22 08:49
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8712
|1.8656
|1237
|2006.05.22 08:49
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8710
|1.8656
|1238
|2006.05.22 08:49
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8709
|1.8656
|1239
|2006.05.22 09:42
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8707
|1.8656
|1240
|2006.05.22 09:42
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8705
|1.8656
|1241
|2006.05.22 09:42
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8702
|1.8656
|1242
|2006.05.22 09:42
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8697
|1.8656
|1243
|2006.05.22 09:43
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8696
|1.8656
|1244
|2006.05.22 09:43
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8695
|1.8656
|1245
|2006.05.22 09:43
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8694
|1.8656
|1246
|2006.05.22 09:43
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8692
|1.8656
|1247
|2006.05.22 09:45
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8691
|1.8656
|1248
|2006.05.22 09:45
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8690
|1.8656
|1249
|2006.05.22 09:45
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8689
|1.8656
|1250
|2006.05.22 09:46
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8688
|1.8656
|1251
|2006.05.22 09:46
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8687
|1.8656
|1252
|2006.05.22 09:46
|modify
|91
|1.00
|1.8716
|1.8686
|1.8656
|1253
|2006.05.22 09:47
|t/p
|91
|1.00
|1.8656
|1.8686
|1.8656
|598.80
|37532.99
|1254
|2006.05.23 00:00
|buy
|92
|1.00
|1.8876
|1.8682
|1.8936
|1255
|2006.05.24 17:33
|s/l
|92
|1.00
|1.8682
|1.8682
|1.8936
|-1940.93
|35592.06
|1256
|2006.05.24 17:33
|buy
|93
|1.00
|1.8684
|1.8490
|1.8744
|1257
|2006.05.24 21:27
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8686
|1.8744
|1258
|2006.05.24 21:28
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8687
|1.8744
|1259
|2006.05.24 21:29
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8688
|1.8744
|1260
|2006.05.24 21:29
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8689
|1.8744
|1261
|2006.05.24 21:29
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8690
|1.8744
|1262
|2006.05.24 21:29
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8691
|1.8744
|1263
|2006.05.24 21:29
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8692
|1.8744
|1264
|2006.05.24 21:29
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8693
|1.8744
|1265
|2006.05.24 21:29
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8694
|1.8744
|1266
|2006.05.24 21:30
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8696
|1.8744
|1267
|2006.05.24 21:30
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8698
|1.8744
|1268
|2006.05.24 21:30
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8699
|1.8744
|1269
|2006.05.24 21:30
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8700
|1.8744
|1270
|2006.05.24 21:30
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8701
|1.8744
|1271
|2006.05.24 21:30
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8702
|1.8744
|1272
|2006.05.24 21:47
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8703
|1.8744
|1273
|2006.05.24 21:47
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8704
|1.8744
|1274
|2006.05.24 21:47
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8705
|1.8744
|1275
|2006.05.24 21:47
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8706
|1.8744
|1276
|2006.05.24 21:52
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8707
|1.8744
|1277
|2006.05.24 21:52
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8709
|1.8744
|1278
|2006.05.24 21:52
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8710
|1.8744
|1279
|2006.05.24 21:52
|modify
|93
|1.00
|1.8684
|1.8712
|1.8744
|1280
|2006.05.24 21:52
|t/p
|93
|1.00
|1.8744
|1.8712
|1.8744
|600.00
|36192.06
|1281
|2006.05.30 08:00
|buy
|94
|1.00
|1.8684
|1.8490
|1.8744
|1282
|2006.05.30 09:10
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8685
|1.8744
|1283
|2006.05.30 09:12
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8686
|1.8744
|1284
|2006.05.30 09:12
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8688
|1.8744
|1285
|2006.05.30 09:12
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8690
|1.8744
|1286
|2006.05.30 09:16
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8691
|1.8744
|1287
|2006.05.30 09:16
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8695
|1.8744
|1288
|2006.05.30 09:16
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8696
|1.8744
|1289
|2006.05.30 09:16
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8699
|1.8744
|1290
|2006.05.30 09:16
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8703
|1.8744
|1291
|2006.05.30 09:17
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8704
|1.8744
|1292
|2006.05.30 09:17
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8705
|1.8744
|1293
|2006.05.30 09:19
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8706
|1.8744
|1294
|2006.05.30 09:20
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8708
|1.8744
|1295
|2006.05.30 09:20
|modify
|94
|1.00
|1.8684
|1.8712
|1.8744
|1296
|2006.05.30 09:20
|t/p
|94
|1.00
|1.8744
|1.8712
|1.8744
|600.00
|36792.06
|1297
|2006.05.30 09:20
|buy
|95
|1.00
|1.8749
|1.8555
|1.8809
|1298
|2006.05.30 12:50
|modify
|95
|1.00
|1.8749
|1.8750
|1.8809
|1299
|2006.05.30 12:50
|modify
|95
|1.00
|1.8749
|1.8755
|1.8809
|1300
|2006.05.30 12:50
|modify
|95
|1.00
|1.8749
|1.8760
|1.8809
|1301
|2006.05.30 12:51
|modify
|95
|1.00
|1.8749
|1.8761
|1.8809
|1302
|2006.05.30 12:51
|modify
|95
|1.00
|1.8749
|1.8762
|1.8809
|1303
|2006.05.30 12:51
|modify
|95
|1.00
|1.8749
|1.8763
|1.8809
|1304
|2006.05.30 12:53
|modify
|95
|1.00
|1.8749
|1.8764
|1.8809
|1305
|2006.05.30 13:39
|modify
|95
|1.00
|1.8749
|1.8766
|1.8809
|1306
|2006.05.30 14:37
|s/l
|95
|1.00
|1.8766
|1.8766
|1.8809
|170.00
|36962.06
|1307
|2006.06.01 04:00
|sell
|96
|1.00
|1.8675
|1.8869
|1.8615
|1308
|2006.06.01 09:37
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8675
|1.8615
|1309
|2006.06.01 09:38
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8674
|1.8615
|1310
|2006.06.01 09:38
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8673
|1.8615
|1311
|2006.06.01 09:38
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8671
|1.8615
|1312
|2006.06.01 09:38
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8670
|1.8615
|1313
|2006.06.01 09:38
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8668
|1.8615
|1314
|2006.06.01 09:39
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8667
|1.8615
|1315
|2006.06.01 09:39
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8666
|1.8615
|1316
|2006.06.01 09:46
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8665
|1.8615
|1317
|2006.06.01 10:04
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8663
|1.8615
|1318
|2006.06.01 10:04
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8662
|1.8615
|1319
|2006.06.01 10:13
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8661
|1.8615
|1320
|2006.06.01 10:13
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8660
|1.8615
|1321
|2006.06.01 10:13
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8659
|1.8615
|1322
|2006.06.01 10:14
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8658
|1.8615
|1323
|2006.06.01 10:14
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8657
|1.8615
|1324
|2006.06.01 10:14
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8656
|1.8615
|1325
|2006.06.01 10:14
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8655
|1.8615
|1326
|2006.06.01 10:14
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8654
|1.8615
|1327
|2006.06.01 10:15
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8653
|1.8615
|1328
|2006.06.01 10:15
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8652
|1.8615
|1329
|2006.06.01 10:15
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8651
|1.8615
|1330
|2006.06.01 10:28
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8650
|1.8615
|1331
|2006.06.01 10:32
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8649
|1.8615
|1332
|2006.06.01 10:32
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8648
|1.8615
|1333
|2006.06.01 10:32
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8647
|1.8615
|1334
|2006.06.01 10:32
|modify
|96
|1.00
|1.8675
|1.8646
|1.8615
|1335
|2006.06.01 10:32
|t/p
|96
|1.00
|1.8615
|1.8646
|1.8615
|600.00
|37562.06
|1336
|2006.06.02 16:00
|buy
|97
|1.00
|1.8817
|1.8623
|1.8877
|1337
|2006.06.02 17:49
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8817
|1.8877
|1338
|2006.06.02 17:49
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8818
|1.8877
|1339
|2006.06.02 17:49
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8819
|1.8877
|1340
|2006.06.02 17:49
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8820
|1.8877
|1341
|2006.06.02 17:51
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8821
|1.8877
|1342
|2006.06.02 17:56
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8822
|1.8877
|1343
|2006.06.02 17:56
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8823
|1.8877
|1344
|2006.06.02 17:56
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8824
|1.8877
|1345
|2006.06.02 17:57
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8825
|1.8877
|1346
|2006.06.02 17:59
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8826
|1.8877
|1347
|2006.06.02 18:00
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8827
|1.8877
|1348
|2006.06.02 18:01
|modify
|97
|1.00
|1.8817
|1.8828
|1.8877
|1349
|2006.06.02 18:53
|s/l
|97
|1.00
|1.8828
|1.8828
|1.8877
|110.00
|37672.06
|1350
|2006.06.02 18:53
|buy
|98
|1.00
|1.8831
|1.8637
|1.8891
|1351
|2006.06.05 10:31
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8831
|1.8891
|1352
|2006.06.05 10:31
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8833
|1.8891
|1353
|2006.06.05 10:31
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8834
|1.8891
|1354
|2006.06.05 10:31
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8835
|1.8891
|1355
|2006.06.05 10:31
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8836
|1.8891
|1356
|2006.06.05 10:32
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8837
|1.8891
|1357
|2006.06.05 10:32
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8838
|1.8891
|1358
|2006.06.05 10:32
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8839
|1.8891
|1359
|2006.06.05 10:32
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8841
|1.8891
|1360
|2006.06.05 10:32
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8842
|1.8891
|1361
|2006.06.05 10:32
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8843
|1.8891
|1362
|2006.06.05 10:32
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8844
|1.8891
|1363
|2006.06.05 10:32
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8846
|1.8891
|1364
|2006.06.05 10:32
|modify
|98
|1.00
|1.8831
|1.8847
|1.8891
|1365
|2006.06.05 10:47
|s/l
|98
|1.00
|1.8847
|1.8847
|1.8891
|159.07
|37831.14
|1366
|2006.06.06 04:00
|sell
|99
|1.00
|1.8716
|1.8910
|1.8656
|1367
|2006.06.06 13:24
|modify
|99
|1.00
|1.8716
|1.8716
|1.8656
|1368
|2006.06.06 13:25
|modify
|99
|1.00
|1.8716
|1.8715
|1.8656
|1369
|2006.06.06 13:25
|modify
|99
|1.00
|1.8716
|1.8714
|1.8656
|1370
|2006.06.06 13:25
|modify
|99
|1.00
|1.8716
|1.8712
|1.8656
|1371
|2006.06.06 13:25
|modify
|99
|1.00
|1.8716
|1.8711
|1.8656
|1372
|2006.06.06 13:25
|modify
|99
|1.00
|1.8716
|1.8710
|1.8656
|1373
|2006.06.06 13:25
|modify
|99
|1.00
|1.8716
|1.8708
|1.8656
|1374
|2006.06.06 13:40
|s/l
|99
|1.00
|1.8708
|1.8708
|1.8656
|80.00
|37911.14
|1375
|2006.06.14 12:00
|buy
|100
|1.00
|1.8426
|1.8232
|1.8486
|1376
|2006.06.14 16:20
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8428
|1.8486
|1377
|2006.06.14 16:20
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8435
|1.8486
|1378
|2006.06.14 16:21
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8436
|1.8486
|1379
|2006.06.14 16:21
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8437
|1.8486
|1380
|2006.06.14 16:27
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8438
|1.8486
|1381
|2006.06.14 16:27
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8440
|1.8486
|1382
|2006.06.14 16:27
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8442
|1.8486
|1383
|2006.06.14 16:28
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8443
|1.8486
|1384
|2006.06.14 16:28
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8446
|1.8486
|1385
|2006.06.14 16:28
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8448
|1.8486
|1386
|2006.06.14 16:28
|modify
|100
|1.00
|1.8426
|1.8450
|1.8486
|1387
|2006.06.14 16:28
|t/p
|100
|1.00
|1.8486
|1.8450
|1.8486
|600.00
|38511.14
|1388
|2006.06.19 08:00
|sell
|101
|1.00
|1.8439
|1.8633
|1.8379
|1389
|2006.06.19 16:35
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8439
|1.8379
|1390
|2006.06.19 16:35
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8437
|1.8379
|1391
|2006.06.19 17:03
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8436
|1.8379
|1392
|2006.06.19 17:03
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8435
|1.8379
|1393
|2006.06.19 17:07
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8434
|1.8379
|1394
|2006.06.19 17:07
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8432
|1.8379
|1395
|2006.06.19 17:07
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8431
|1.8379
|1396
|2006.06.19 17:07
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8429
|1.8379
|1397
|2006.06.19 17:09
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8427
|1.8379
|1398
|2006.06.19 17:10
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8425
|1.8379
|1399
|2006.06.19 17:10
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8424
|1.8379
|1400
|2006.06.19 17:10
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8423
|1.8379
|1401
|2006.06.19 17:10
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8422
|1.8379
|1402
|2006.06.19 17:37
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8421
|1.8379
|1403
|2006.06.19 17:37
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8419
|1.8379
|1404
|2006.06.19 17:37
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8418
|1.8379
|1405
|2006.06.19 17:46
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8417
|1.8379
|1406
|2006.06.19 17:46
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8416
|1.8379
|1407
|2006.06.19 17:47
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8415
|1.8379
|1408
|2006.06.19 17:52
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8414
|1.8379
|1409
|2006.06.19 17:56
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8413
|1.8379
|1410
|2006.06.19 17:59
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8412
|1.8379
|1411
|2006.06.19 17:59
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8411
|1.8379
|1412
|2006.06.19 17:59
|modify
|101
|1.00
|1.8439
|1.8410
|1.8379
|1413
|2006.06.19 17:59
|t/p
|101
|1.00
|1.8379
|1.8410
|1.8379
|600.00
|39111.14
|1414
|2006.06.21 04:00
|buy
|102
|1.00
|1.8452
|1.8258
|1.8512
|1415
|2006.06.23 11:14
|s/l
|102
|1.00
|1.8258
|1.8258
|1.8512
|-1943.71
|37167.42
|1416
|2006.06.23 11:14
|sell
|103
|1.00
|1.8258
|1.8452
|1.8198
|1417
|2006.06.23 12:49
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8258
|1.8198
|1418
|2006.06.23 12:50
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8257
|1.8198
|1419
|2006.06.23 13:08
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8254
|1.8198
|1420
|2006.06.23 13:09
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8252
|1.8198
|1421
|2006.06.23 13:09
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8251
|1.8198
|1422
|2006.06.23 13:09
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8250
|1.8198
|1423
|2006.06.23 13:15
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8249
|1.8198
|1424
|2006.06.23 13:15
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8248
|1.8198
|1425
|2006.06.23 13:16
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8247
|1.8198
|1426
|2006.06.23 14:17
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8246
|1.8198
|1427
|2006.06.23 14:18
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8245
|1.8198
|1428
|2006.06.23 14:47
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8244
|1.8198
|1429
|2006.06.23 14:47
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8241
|1.8198
|1430
|2006.06.23 14:47
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8240
|1.8198
|1431
|2006.06.23 14:47
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8238
|1.8198
|1432
|2006.06.23 14:48
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8237
|1.8198
|1433
|2006.06.23 14:48
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8236
|1.8198
|1434
|2006.06.23 14:48
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8235
|1.8198
|1435
|2006.06.23 14:48
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8234
|1.8198
|1436
|2006.06.23 14:48
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8233
|1.8198
|1437
|2006.06.23 14:48
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8232
|1.8198
|1438
|2006.06.23 14:48
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8231
|1.8198
|1439
|2006.06.23 14:48
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8230
|1.8198
|1440
|2006.06.23 14:48
|modify
|103
|1.00
|1.8258
|1.8229
|1.8198
|1441
|2006.06.23 14:48
|t/p
|103
|1.00
|1.8198
|1.8229
|1.8198
|600.00
|37767.42
|1442
|2006.06.30 00:00
|buy
|104
|1.00
|1.8286
|1.8092
|1.8346
|1443
|2006.06.30 04:34
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8287
|1.8346
|1444
|2006.06.30 04:35
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8288
|1.8346
|1445
|2006.06.30 04:35
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8289
|1.8346
|1446
|2006.06.30 04:35
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8291
|1.8346
|1447
|2006.06.30 04:35
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8292
|1.8346
|1448
|2006.06.30 04:35
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8293
|1.8346
|1449
|2006.06.30 04:35
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8294
|1.8346
|1450
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8295
|1.8346
|1451
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8296
|1.8346
|1452
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8297
|1.8346
|1453
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8300
|1.8346
|1454
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8302
|1.8346
|1455
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8304
|1.8346
|1456
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8306
|1.8346
|1457
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8308
|1.8346
|1458
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8310
|1.8346
|1459
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8312
|1.8346
|1460
|2006.06.30 04:36
|modify
|104
|1.00
|1.8286
|1.8314
|1.8346
|1461
|2006.06.30 06:00
|s/l
|104
|1.00
|1.8314
|1.8314
|1.8346
|280.00
|38047.42
|1462
|2006.07.11 00:00
|sell
|105
|1.00
|1.8404
|1.8598
|1.8344
|1463
|2006.07.11 12:48
|modify
|105
|1.00
|1.8404
|1.8404
|1.8344
|1464
|2006.07.11 12:48
|modify
|105
|1.00
|1.8404
|1.8403
|1.8344
|1465
|2006.07.11 12:48
|modify
|105
|1.00
|1.8404
|1.8402
|1.8344
|1466
|2006.07.11 12:48
|modify
|105
|1.00
|1.8404
|1.8400
|1.8344
|1467
|2006.07.11 12:48
|modify
|105
|1.00
|1.8404
|1.8399
|1.8344
|1468
|2006.07.11 14:16
|s/l
|105
|1.00
|1.8399
|1.8399
|1.8344
|50.00
|38097.42
|1469
|2006.07.12 16:00
|sell
|106
|1.00
|1.8367
|1.8561
|1.8307
|1470
|2006.07.12 17:04
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8367
|1.8307
|1471
|2006.07.12 17:04
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8365
|1.8307
|1472
|2006.07.12 17:04
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8361
|1.8307
|1473
|2006.07.12 17:04
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8354
|1.8307
|1474
|2006.07.12 17:07
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8353
|1.8307
|1475
|2006.07.12 17:07
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8351
|1.8307
|1476
|2006.07.12 17:07
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8350
|1.8307
|1477
|2006.07.12 17:07
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8348
|1.8307
|1478
|2006.07.12 17:07
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8346
|1.8307
|1479
|2006.07.12 17:07
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8344
|1.8307
|1480
|2006.07.12 17:07
|modify
|106
|1.00
|1.8367
|1.8342
|1.8307
|1481
|2006.07.12 18:36
|s/l
|106
|1.00
|1.8342
|1.8342
|1.8307
|250.00
|38347.42
|1482
|2006.07.12 18:36
|sell
|107
|1.00
|1.8339
|1.8533
|1.8279
|1483
|2006.07.17 11:02
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8339
|1.8279
|1484
|2006.07.17 11:02
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8337
|1.8279
|1485
|2006.07.17 11:02
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8335
|1.8279
|1486
|2006.07.17 11:02
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8333
|1.8279
|1487
|2006.07.17 11:05
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8332
|1.8279
|1488
|2006.07.17 11:05
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8330
|1.8279
|1489
|2006.07.17 11:05
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8329
|1.8279
|1490
|2006.07.17 11:05
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8327
|1.8279
|1491
|2006.07.17 11:06
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8325
|1.8279
|1492
|2006.07.17 11:06
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8324
|1.8279
|1493
|2006.07.17 11:06
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8323
|1.8279
|1494
|2006.07.17 11:06
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8321
|1.8279
|1495
|2006.07.17 11:06
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8320
|1.8279
|1496
|2006.07.17 11:12
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8319
|1.8279
|1497
|2006.07.17 11:12
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8317
|1.8279
|1498
|2006.07.17 11:12
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8316
|1.8279
|1499
|2006.07.17 11:12
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8315
|1.8279
|1500
|2006.07.17 11:12
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8313
|1.8279
|1501
|2006.07.17 11:12
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8312
|1.8279
|1502
|2006.07.17 11:15
|modify
|107
|1.00
|1.8339
|1.8311
|1.8279
|1503
|2006.07.17 11:15
|t/p
|107
|1.00
|1.8279
|1.8311
|1.8279
|593.99
|38941.42
|1504
|2006.08.15 16:00
|buy
|108
|1.00
|1.8948
|1.8754
|1.9008
|1505
|2006.08.16 15:31
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8949
|1.9008
|1506
|2006.08.16 15:31
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8953
|1.9008
|1507
|2006.08.16 15:32
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8954
|1.9008
|1508
|2006.08.16 16:00
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8955
|1.9008
|1509
|2006.08.16 16:00
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8956
|1.9008
|1510
|2006.08.16 16:00
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8957
|1.9008
|1511
|2006.08.16 16:00
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8958
|1.9008
|1512
|2006.08.16 16:01
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8959
|1.9008
|1513
|2006.08.16 16:01
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8960
|1.9008
|1514
|2006.08.16 16:01
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8961
|1.9008
|1515
|2006.08.16 16:06
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8962
|1.9008
|1516
|2006.08.16 16:06
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8964
|1.9008
|1517
|2006.08.16 16:06
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8965
|1.9008
|1518
|2006.08.16 16:06
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8966
|1.9008
|1519
|2006.08.16 16:07
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8967
|1.9008
|1520
|2006.08.16 16:15
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8970
|1.9008
|1521
|2006.08.16 16:15
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8972
|1.9008
|1522
|2006.08.16 16:15
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8974
|1.9008
|1523
|2006.08.16 16:15
|modify
|108
|1.00
|1.8948
|1.8976
|1.9008
|1524
|2006.08.16 16:15
|t/p
|108
|1.00
|1.9008
|1.8976
|1.9008
|599.07
|39540.49
|1525
|2006.08.21 12:00
|buy
|109
|1.00
|1.8955
|1.8761
|1.9015
|1526
|2006.08.21 17:06
|modify
|109
|1.00
|1.8955
|1.8955
|1.9015
|1527
|2006.08.21 17:06
|modify
|109
|1.00
|1.8955
|1.8957
|1.9015
|1528
|2006.08.21 17:06
|modify
|109
|1.00
|1.8955
|1.8959
|1.9015
|1529
|2006.08.21 17:06
|modify
|109
|1.00
|1.8955
|1.8961
|1.9015
|1530
|2006.08.21 17:07
|modify
|109
|1.00
|1.8955
|1.8962
|1.9015
|1531
|2006.08.21 17:07
|modify
|109
|1.00
|1.8955
|1.8964
|1.9015
|1532
|2006.08.21 17:08
|modify
|109
|1.00
|1.8955
|1.8965
|1.9015
|1533
|2006.08.21 18:14
|s/l
|109
|1.00
|1.8965
|1.8965
|1.9015
|100.00
|39640.49
|1534
|2006.08.28 08:00
|buy
|110
|1.00
|1.8916
|1.8722
|1.8976
|1535
|2006.08.28 10:26
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8917
|1.8976
|1536
|2006.08.28 10:26
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8919
|1.8976
|1537
|2006.08.28 10:26
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8920
|1.8976
|1538
|2006.08.28 10:26
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8921
|1.8976
|1539
|2006.08.28 10:26
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8922
|1.8976
|1540
|2006.08.28 10:26
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8923
|1.8976
|1541
|2006.08.28 10:26
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8924
|1.8976
|1542
|2006.08.28 10:26
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8926
|1.8976
|1543
|2006.08.28 10:29
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8928
|1.8976
|1544
|2006.08.28 10:30
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8930
|1.8976
|1545
|2006.08.28 16:47
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8931
|1.8976
|1546
|2006.08.28 16:47
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8932
|1.8976
|1547
|2006.08.28 16:47
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8934
|1.8976
|1548
|2006.08.28 16:47
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8935
|1.8976
|1549
|2006.08.28 16:47
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8936
|1.8976
|1550
|2006.08.28 16:47
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8937
|1.8976
|1551
|2006.08.28 16:47
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8938
|1.8976
|1552
|2006.08.28 16:48
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8939
|1.8976
|1553
|2006.08.28 16:48
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8941
|1.8976
|1554
|2006.08.28 16:48
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8942
|1.8976
|1555
|2006.08.28 16:49
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8943
|1.8976
|1556
|2006.08.28 16:49
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8944
|1.8976
|1557
|2006.08.28 16:49
|modify
|110
|1.00
|1.8916
|1.8945
|1.8976
|1558
|2006.08.28 16:49
|t/p
|110
|1.00
|1.8976
|1.8945
|1.8976
|600.00
|40240.49
|1559
|2006.09.18 00:00
|sell
|111
|1.00
|1.8789
|1.8903
|1.8729
|1560
|2006.09.18 12:35
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8789
|1.8729
|1561
|2006.09.18 12:45
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8787
|1.8729
|1562
|2006.09.18 12:46
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8786
|1.8729
|1563
|2006.09.18 12:46
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8785
|1.8729
|1564
|2006.09.18 12:46
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8784
|1.8729
|1565
|2006.09.18 12:46
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8783
|1.8729
|1566
|2006.09.18 12:46
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8782
|1.8729
|1567
|2006.09.18 12:46
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8781
|1.8729
|1568
|2006.09.18 12:46
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8780
|1.8729
|1569
|2006.09.18 12:46
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8779
|1.8729
|1570
|2006.09.18 13:05
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8777
|1.8729
|1571
|2006.09.18 13:13
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8775
|1.8729
|1572
|2006.09.18 14:14
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8774
|1.8729
|1573
|2006.09.18 14:24
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8773
|1.8729
|1574
|2006.09.18 14:26
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8772
|1.8729
|1575
|2006.09.18 14:28
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8771
|1.8729
|1576
|2006.09.18 14:34
|modify
|111
|1.00
|1.8789
|1.8770
|1.8729
|1577
|2006.09.18 14:59
|s/l
|111
|1.00
|1.8770
|1.8770
|1.8729
|190.00
|40430.49
|1578
|2006.10.23 12:00
|sell
|112
|1.00
|1.8756
|1.8950
|1.8696
|1579
|2006.10.23 13:19
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8754
|1.8696
|1580
|2006.10.23 13:19
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8753
|1.8696
|1581
|2006.10.23 13:19
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8752
|1.8696
|1582
|2006.10.23 13:19
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8751
|1.8696
|1583
|2006.10.23 13:19
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8749
|1.8696
|1584
|2006.10.23 13:19
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8748
|1.8696
|1585
|2006.10.23 13:24
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8747
|1.8696
|1586
|2006.10.23 13:24
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8746
|1.8696
|1587
|2006.10.23 13:24
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8744
|1.8696
|1588
|2006.10.23 15:45
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8743
|1.8696
|1589
|2006.10.23 15:45
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8742
|1.8696
|1590
|2006.10.23 15:45
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8740
|1.8696
|1591
|2006.10.23 15:48
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8738
|1.8696
|1592
|2006.10.23 15:49
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8735
|1.8696
|1593
|2006.10.23 15:50
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8734
|1.8696
|1594
|2006.10.23 16:25
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8733
|1.8696
|1595
|2006.10.23 16:25
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8729
|1.8696
|1596
|2006.10.23 16:26
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8728
|1.8696
|1597
|2006.10.23 16:26
|modify
|112
|1.00
|1.8756
|1.8727
|1.8696
|1598
|2006.10.23 16:26
|t/p
|112
|1.00
|1.8696
|1.8727
|1.8696
|600.00
|41030.49
|1599
|2006.11.09 04:00
|sell
|113
|1.00
|1.9038
|1.9232
|1.8978
|1600
|2006.11.09 15:31
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9037
|1.8978
|1601
|2006.11.09 15:31
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9035
|1.8978
|1602
|2006.11.09 15:38
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9034
|1.8978
|1603
|2006.11.09 15:38
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9033
|1.8978
|1604
|2006.11.09 15:38
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9031
|1.8978
|1605
|2006.11.09 15:38
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9029
|1.8978
|1606
|2006.11.09 15:38
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9026
|1.8978
|1607
|2006.11.09 15:38
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9024
|1.8978
|1608
|2006.11.09 15:39
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9023
|1.8978
|1609
|2006.11.09 15:39
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9022
|1.8978
|1610
|2006.11.09 15:39
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9021
|1.8978
|1611
|2006.11.09 15:39
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9020
|1.8978
|1612
|2006.11.09 15:43
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9018
|1.8978
|1613
|2006.11.09 15:43
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9017
|1.8978
|1614
|2006.11.09 15:43
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9015
|1.8978
|1615
|2006.11.09 15:44
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9014
|1.8978
|1616
|2006.11.09 15:44
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9013
|1.8978
|1617
|2006.11.09 15:44
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9012
|1.8978
|1618
|2006.11.09 15:44
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9011
|1.8978
|1619
|2006.11.09 15:48
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9010
|1.8978
|1620
|2006.11.09 15:48
|modify
|113
|1.00
|1.9038
|1.9009
|1.8978
|1621
|2006.11.09 15:48
|t/p
|113
|1.00
|1.8978
|1.9009
|1.8978
|600.00
|41630.49
|1622
|2006.11.13 16:00
|sell
|114
|1.00
|1.9046
|1.9240
|1.8986
|1623
|2006.11.13 16:52
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9044
|1.8986
|1624
|2006.11.13 16:52
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9043
|1.8986
|1625
|2006.11.13 17:06
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9042
|1.8986
|1626
|2006.11.13 17:06
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9041
|1.8986
|1627
|2006.11.13 17:06
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9039
|1.8986
|1628
|2006.11.13 17:07
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9038
|1.8986
|1629
|2006.11.13 17:07
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9037
|1.8986
|1630
|2006.11.13 17:07
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9036
|1.8986
|1631
|2006.11.13 17:07
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9035
|1.8986
|1632
|2006.11.13 17:09
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9034
|1.8986
|1633
|2006.11.13 17:09
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9033
|1.8986
|1634
|2006.11.13 17:09
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9032
|1.8986
|1635
|2006.11.13 17:13
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9031
|1.8986
|1636
|2006.11.13 17:13
|modify
|114
|1.00
|1.9046
|1.9030
|1.8986
|1637
|2006.11.13 17:59
|s/l
|114
|1.00
|1.9030
|1.9030
|1.8986
|160.00
|41790.49
|1638
|2006.11.13 17:59
|sell
|115
|1.00
|1.9026
|1.9220
|1.8966
|1639
|2006.11.14 11:35
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9026
|1.8966
|1640
|2006.11.14 11:35
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9024
|1.8966
|1641
|2006.11.14 11:35
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9022
|1.8966
|1642
|2006.11.14 11:41
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9021
|1.8966
|1643
|2006.11.14 11:41
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9020
|1.8966
|1644
|2006.11.14 11:41
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9019
|1.8966
|1645
|2006.11.14 11:41
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9018
|1.8966
|1646
|2006.11.14 11:41
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9017
|1.8966
|1647
|2006.11.14 11:41
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9016
|1.8966
|1648
|2006.11.14 11:41
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9014
|1.8966
|1649
|2006.11.14 12:19
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9013
|1.8966
|1650
|2006.11.14 12:25
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9012
|1.8966
|1651
|2006.11.14 12:25
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9011
|1.8966
|1652
|2006.11.14 12:26
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9009
|1.8966
|1653
|2006.11.14 12:26
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9008
|1.8966
|1654
|2006.11.14 12:45
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9007
|1.8966
|1655
|2006.11.14 12:45
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9006
|1.8966
|1656
|2006.11.14 12:45
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9004
|1.8966
|1657
|2006.11.14 12:46
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9003
|1.8966
|1658
|2006.11.14 12:46
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9002
|1.8966
|1659
|2006.11.14 12:46
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.9000
|1.8966
|1660
|2006.11.14 12:49
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.8998
|1.8966
|1661
|2006.11.14 13:01
|modify
|115
|1.00
|1.9026
|1.8997
|1.8966
|1662
|2006.11.14 13:02
|t/p
|115
|1.00
|1.8966
|1.8997
|1.8966
|598.80
|42389.29
|1663
|2006.12.12 04:00
|buy
|116
|1.00
|1.9599
|1.9405
|1.9659
|1664
|2006.12.12 11:30
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9599
|1.9659
|1665
|2006.12.12 11:30
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9601
|1.9659
|1666
|2006.12.12 11:30
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9603
|1.9659
|1667
|2006.12.12 11:30
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9606
|1.9659
|1668
|2006.12.12 11:30
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9608
|1.9659
|1669
|2006.12.12 11:31
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9609
|1.9659
|1670
|2006.12.12 11:31
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9611
|1.9659
|1671
|2006.12.12 11:31
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9612
|1.9659
|1672
|2006.12.12 11:49
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9614
|1.9659
|1673
|2006.12.12 11:49
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9616
|1.9659
|1674
|2006.12.12 11:49
|modify
|116
|1.00
|1.9599
|1.9618
|1.9659
|1675
|2006.12.12 12:27
|s/l
|116
|1.00
|1.9618
|1.9618
|1.9659
|190.00
|42579.29
|1676
|2006.12.12 12:27
|buy
|117
|1.00
|1.9622
|1.9508
|1.9682
|1677
|2006.12.12 16:33
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9622
|1.9682
|1678
|2006.12.12 16:33
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9624
|1.9682
|1679
|2006.12.12 16:35
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9625
|1.9682
|1680
|2006.12.12 16:35
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9626
|1.9682
|1681
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9627
|1.9682
|1682
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9628
|1.9682
|1683
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9629
|1.9682
|1684
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9630
|1.9682
|1685
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9632
|1.9682
|1686
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9633
|1.9682
|1687
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9634
|1.9682
|1688
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9636
|1.9682
|1689
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9637
|1.9682
|1690
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9638
|1.9682
|1691
|2006.12.12 16:36
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9640
|1.9682
|1692
|2006.12.12 16:37
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9641
|1.9682
|1693
|2006.12.12 16:37
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9643
|1.9682
|1694
|2006.12.12 16:37
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9644
|1.9682
|1695
|2006.12.12 16:37
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9645
|1.9682
|1696
|2006.12.12 16:37
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9647
|1.9682
|1697
|2006.12.12 16:37
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9648
|1.9682
|1698
|2006.12.12 16:41
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9649
|1.9682
|1699
|2006.12.12 16:42
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9650
|1.9682
|1700
|2006.12.12 16:42
|modify
|117
|1.00
|1.9622
|1.9651
|1.9682
|1701
|2006.12.12 17:20
|t/p
|117
|1.00
|1.9682
|1.9651
|1.9682
|600.00
|43179.29
|1702
|2006.12.12 17:20
|buy
|118
|1.00
|1.9686
|1.9572
|1.9746
|1703
|2006.12.13 05:17
|modify
|118
|1.00
|1.9686
|1.9686
|1.9746
|1704
|2006.12.13 06:26
|modify
|118
|1.00
|1.9686
|1.9687
|1.9746
|1705
|2006.12.13 09:22
|s/l
|118
|1.00
|1.9687
|1.9687
|1.9746
|9.07
|43188.36
|1706
|2006.12.19 12:00
|buy
|119
|1.00
|1.9613
|1.9419
|1.9673
|1707
|2006.12.19 19:59
|modify
|119
|1.00
|1.9613
|1.9635
|1.9673
|1708
|2006.12.19 20:00
|modify
|119
|1.00
|1.9613
|1.9636
|1.9673
|1709
|2006.12.19 20:03
|modify
|119
|1.00
|1.9613
|1.9637
|1.9673
|1710
|2006.12.19 20:03
|modify
|119
|1.00
|1.9613
|1.9638
|1.9673
|1711
|2006.12.19 20:03
|modify
|119
|1.00
|1.9613
|1.9639
|1.9673
|1712
|2006.12.19 20:03
|modify
|119
|1.00
|1.9613
|1.9640
|1.9673
|1713
|2006.12.19 20:03
|modify
|119
|1.00
|1.9613
|1.9641
|1.9673
|1714
|2006.12.19 20:05
|modify
|119
|1.00
|1.9613
|1.9642
|1.9673
|1715
|2006.12.19 20:05
|t/p
|119
|1.00
|1.9673
|1.9642
|1.9673
|600.00
|43788.36
|1716
|2006.12.21 16:00
|sell
|120
|1.00
|1.9604
|1.9798
|1.9544
|1717
|2006.12.21 16:35
|modify
|120
|1.00
|1.9604
|1.9603
|1.9544
|1718
|2006.12.21 16:36
|modify
|120
|1.00
|1.9604
|1.9602
|1.9544
|1719
|2006.12.21 16:38
|modify
|120
|1.00
|1.9604
|1.9600
|1.9544
|1720
|2006.12.21 16:38
|modify
|120
|1.00
|1.9604
|1.9599
|1.9544
|1721
|2006.12.21 16:38
|modify
|120
|1.00
|1.9604
|1.9596
|1.9544
|1722
|2006.12.21 16:38
|modify
|120
|1.00
|1.9604
|1.9595
|1.9544
|1723
|2006.12.21 16:38
|modify
|120
|1.00
|1.9604
|1.9592
|1.9544
|1724
|2006.12.21 17:08
|s/l
|120
|1.00
|1.9592
|1.9592
|1.9544
|120.00
|43908.36
|1725
|2006.12.21 17:08
|sell
|121
|1.00
|1.9589
|1.9783
|1.9529
|1726
|2006.12.26 15:58
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9589
|1.9529
|1727
|2006.12.26 15:58
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9587
|1.9529
|1728
|2006.12.26 19:27
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9586
|1.9529
|1729
|2006.12.26 19:28
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9585
|1.9529
|1730
|2006.12.26 19:28
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9584
|1.9529
|1731
|2006.12.26 19:28
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9583
|1.9529
|1732
|2006.12.26 19:28
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9582
|1.9529
|1733
|2006.12.26 19:28
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9581
|1.9529
|1734
|2006.12.26 19:28
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9580
|1.9529
|1735
|2006.12.26 19:29
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9579
|1.9529
|1736
|2006.12.26 19:30
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9578
|1.9529
|1737
|2006.12.26 19:33
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9576
|1.9529
|1738
|2006.12.26 19:34
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9575
|1.9529
|1739
|2006.12.26 19:34
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9574
|1.9529
|1740
|2006.12.26 19:34
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9573
|1.9529
|1741
|2006.12.26 19:34
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9571
|1.9529
|1742
|2006.12.26 19:34
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9569
|1.9529
|1743
|2006.12.26 19:35
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9568
|1.9529
|1744
|2006.12.26 19:35
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9567
|1.9529
|1745
|2006.12.26 19:35
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9566
|1.9529
|1746
|2006.12.26 19:35
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9564
|1.9529
|1747
|2006.12.26 19:52
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9563
|1.9529
|1748
|2006.12.26 19:53
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9562
|1.9529
|1749
|2006.12.26 19:53
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9561
|1.9529
|1750
|2006.12.26 19:53
|modify
|121
|1.00
|1.9589
|1.9560
|1.9529
|1751
|2006.12.26 19:55
|t/p
|121
|1.00
|1.9529
|1.9560
|1.9529
|596.40
|44504.76
|1752
|2007.01.03 20:00
|sell
|122
|1.00
|1.9499
|1.9693
|1.9439
|1753
|2007.01.04 10:12
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9497
|1.9439
|1754
|2007.01.04 10:13
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9495
|1.9439
|1755
|2007.01.04 10:13
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9494
|1.9439
|1756
|2007.01.04 10:13
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9493
|1.9439
|1757
|2007.01.04 10:13
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9491
|1.9439
|1758
|2007.01.04 10:13
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9490
|1.9439
|1759
|2007.01.04 10:13
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9488
|1.9439
|1760
|2007.01.04 10:13
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9486
|1.9439
|1761
|2007.01.04 10:27
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9483
|1.9439
|1762
|2007.01.04 10:32
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9481
|1.9439
|1763
|2007.01.04 10:33
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9480
|1.9439
|1764
|2007.01.04 10:33
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9479
|1.9439
|1765
|2007.01.04 10:33
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9478
|1.9439
|1766
|2007.01.04 10:39
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9477
|1.9439
|1767
|2007.01.04 10:39
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9476
|1.9439
|1768
|2007.01.04 10:39
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9475
|1.9439
|1769
|2007.01.04 10:39
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9473
|1.9439
|1770
|2007.01.04 10:49
|modify
|122
|1.00
|1.9499
|1.9472
|1.9439
|1771
|2007.01.04 10:49
|t/p
|122
|1.00
|1.9439
|1.9472
|1.9439
|596.40
|45101.15
|1772
|2007.01.11 12:00
|buy
|123
|1.00
|1.9397
|1.9203
|1.9457
|1773
|2007.01.11 14:00
|modify
|123
|1.00
|1.9397
|1.9408
|1.9457
|1774
|2007.01.11 14:00
|modify
|123
|1.00
|1.9397
|1.9421
|1.9457
|1775
|2007.01.11 14:00
|t/p
|123
|1.00
|1.9457
|1.9421
|1.9457
|600.00
|45701.15
|1776
|2007.01.11 14:00
|buy
|124
|1.00
|1.9467
|1.9273
|1.9527
|1777
|2007.01.11 14:00
|modify
|124
|1.00
|1.9467
|1.9470
|1.9527
|1778
|2007.01.11 14:00
|modify
|124
|1.00
|1.9467
|1.9482
|1.9527
|1779
|2007.01.11 14:00
|s/l
|124
|1.00
|1.9482
|1.9482
|1.9527
|150.00
|45851.15
|1780
|2007.01.11 14:00
|buy
|125
|1.00
|1.9486
|1.9292
|1.9546
|1781
|2007.01.11 14:12
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9486
|1.9546
|1782
|2007.01.11 14:12
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9487
|1.9546
|1783
|2007.01.11 14:12
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9488
|1.9546
|1784
|2007.01.11 14:16
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9489
|1.9546
|1785
|2007.01.11 14:16
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9490
|1.9546
|1786
|2007.01.11 14:16
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9492
|1.9546
|1787
|2007.01.11 14:16
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9493
|1.9546
|1788
|2007.01.11 14:16
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9494
|1.9546
|1789
|2007.01.11 14:16
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9496
|1.9546
|1790
|2007.01.11 14:16
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9497
|1.9546
|1791
|2007.01.11 14:16
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9498
|1.9546
|1792
|2007.01.11 14:16
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9500
|1.9546
|1793
|2007.01.11 14:17
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9501
|1.9546
|1794
|2007.01.11 14:17
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9502
|1.9546
|1795
|2007.01.11 14:17
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9503
|1.9546
|1796
|2007.01.11 14:18
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9504
|1.9546
|1797
|2007.01.11 14:18
|modify
|125
|1.00
|1.9486
|1.9505
|1.9546
|1798
|2007.01.11 14:25
|s/l
|125
|1.00
|1.9505
|1.9505
|1.9546
|190.00
|46041.15
|1799
|2007.01.11 14:25
|buy
|126
|1.00
|1.9509
|1.9315
|1.9569
|1800
|2007.01.12 15:58
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9509
|1.9569
|1801
|2007.01.12 15:58
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9510
|1.9569
|1802
|2007.01.12 15:58
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9512
|1.9569
|1803
|2007.01.12 15:58
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9515
|1.9569
|1804
|2007.01.12 15:59
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9519
|1.9569
|1805
|2007.01.12 16:06
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9520
|1.9569
|1806
|2007.01.12 16:06
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9522
|1.9569
|1807
|2007.01.12 16:06
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9523
|1.9569
|1808
|2007.01.12 16:06
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9524
|1.9569
|1809
|2007.01.12 16:07
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9525
|1.9569
|1810
|2007.01.12 16:07
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9526
|1.9569
|1811
|2007.01.12 16:07
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9527
|1.9569
|1812
|2007.01.12 16:59
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9528
|1.9569
|1813
|2007.01.12 17:00
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9529
|1.9569
|1814
|2007.01.12 17:00
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9530
|1.9569
|1815
|2007.01.12 17:00
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9531
|1.9569
|1816
|2007.01.12 17:00
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9532
|1.9569
|1817
|2007.01.12 17:00
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9534
|1.9569
|1818
|2007.01.12 17:00
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9536
|1.9569
|1819
|2007.01.12 17:00
|modify
|126
|1.00
|1.9509
|1.9537
|1.9569
|1820
|2007.01.12 17:00
|t/p
|126
|1.00
|1.9569
|1.9537
|1.9569
|599.07
|46640.23
|1821
|2007.01.24 12:00
|sell
|127
|1.00
|1.9758
|1.9952
|1.9698
|1822
|2007.01.24 14:38
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9757
|1.9698
|1823
|2007.01.24 15:02
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9756
|1.9698
|1824
|2007.01.24 15:02
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9754
|1.9698
|1825
|2007.01.24 15:05
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9753
|1.9698
|1826
|2007.01.24 15:06
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9752
|1.9698
|1827
|2007.01.24 15:07
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9751
|1.9698
|1828
|2007.01.24 15:07
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9750
|1.9698
|1829
|2007.01.24 15:08
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9748
|1.9698
|1830
|2007.01.24 15:09
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9744
|1.9698
|1831
|2007.01.24 15:10
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9743
|1.9698
|1832
|2007.01.24 15:10
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9741
|1.9698
|1833
|2007.01.24 15:11
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9740
|1.9698
|1834
|2007.01.24 15:11
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9739
|1.9698
|1835
|2007.01.24 15:11
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9738
|1.9698
|1836
|2007.01.24 15:48
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9737
|1.9698
|1837
|2007.01.24 15:49
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9736
|1.9698
|1838
|2007.01.24 15:49
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9735
|1.9698
|1839
|2007.01.24 15:49
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9734
|1.9698
|1840
|2007.01.24 15:49
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9733
|1.9698
|1841
|2007.01.24 15:49
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9732
|1.9698
|1842
|2007.01.24 15:49
|modify
|127
|1.00
|1.9758
|1.9730
|1.9698
|1843
|2007.01.24 15:49
|t/p
|127
|1.00
|1.9698
|1.9730
|1.9698
|600.00
|47240.23
|1844
|2007.01.24 15:49
|sell
|128
|1.00
|1.9694
|1.9888
|1.9634
|1845
|2007.01.24 17:19
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9694
|1.9634
|1846
|2007.01.24 17:20
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9693
|1.9634
|1847
|2007.01.24 17:24
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9692
|1.9634
|1848
|2007.01.24 17:24
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9689
|1.9634
|1849
|2007.01.24 17:25
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9688
|1.9634
|1850
|2007.01.24 17:26
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9687
|1.9634
|1851
|2007.01.24 17:26
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9686
|1.9634
|1852
|2007.01.24 17:26
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9685
|1.9634
|1853
|2007.01.24 17:26
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9684
|1.9634
|1854
|2007.01.24 17:27
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9679
|1.9634
|1855
|2007.01.24 17:27
|modify
|128
|1.00
|1.9694
|1.9678
|1.9634
|1856
|2007.01.24 17:30
|s/l
|128
|1.00
|1.9678
|1.9678
|1.9634
|160.00
|47400.23
|1857
|2007.01.30 04:00
|buy
|129
|1.00
|1.9643
|1.9449
|1.9703
|1858
|2007.01.30 09:46
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9643
|1.9703
|1859
|2007.01.30 09:47
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9644
|1.9703
|1860
|2007.01.30 09:47
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9645
|1.9703
|1861
|2007.01.30 09:47
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9646
|1.9703
|1862
|2007.01.30 09:47
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9648
|1.9703
|1863
|2007.01.30 09:47
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9649
|1.9703
|1864
|2007.01.30 10:26
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9650
|1.9703
|1865
|2007.01.30 10:26
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9652
|1.9703
|1866
|2007.01.30 10:26
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9653
|1.9703
|1867
|2007.01.30 10:26
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9655
|1.9703
|1868
|2007.01.30 10:27
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9657
|1.9703
|1869
|2007.01.30 10:29
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9658
|1.9703
|1870
|2007.01.30 10:30
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9659
|1.9703
|1871
|2007.01.30 10:30
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9660
|1.9703
|1872
|2007.01.30 10:30
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9662
|1.9703
|1873
|2007.01.30 10:30
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9663
|1.9703
|1874
|2007.01.30 10:31
|modify
|129
|1.00
|1.9643
|1.9664
|1.9703
|1875
|2007.01.30 10:54
|s/l
|129
|1.00
|1.9664
|1.9664
|1.9703
|210.00
|47610.23
|1876
|2007.02.01 00:00
|buy
|130
|1.00
|1.9657
|1.9463
|1.9717
|1877
|2007.02.01 15:09
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9658
|1.9717
|1878
|2007.02.01 15:14
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9659
|1.9717
|1879
|2007.02.01 15:14
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9660
|1.9717
|1880
|2007.02.01 15:14
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9661
|1.9717
|1881
|2007.02.01 15:19
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9663
|1.9717
|1882
|2007.02.01 15:21
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9664
|1.9717
|1883
|2007.02.01 15:21
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9665
|1.9717
|1884
|2007.02.01 15:21
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9666
|1.9717
|1885
|2007.02.01 15:21
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9667
|1.9717
|1886
|2007.02.01 16:20
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9671
|1.9717
|1887
|2007.02.01 16:20
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9672
|1.9717
|1888
|2007.02.01 16:48
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9674
|1.9717
|1889
|2007.02.01 16:48
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9675
|1.9717
|1890
|2007.02.01 16:48
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9677
|1.9717
|1891
|2007.02.01 16:55
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9678
|1.9717
|1892
|2007.02.01 16:55
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9679
|1.9717
|1893
|2007.02.01 16:55
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9680
|1.9717
|1894
|2007.02.01 16:55
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9682
|1.9717
|1895
|2007.02.01 17:00
|modify
|130
|1.00
|1.9657
|1.9685
|1.9717
|1896
|2007.02.01 17:00
|t/p
|130
|1.00
|1.9717
|1.9685
|1.9717
|600.00
|48210.23
|1897
|2007.02.05 08:00
|sell
|131
|1.00
|1.9630
|1.9824
|1.9570
|1898
|2007.02.05 11:45
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9630
|1.9570
|1899
|2007.02.05 11:45
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9629
|1.9570
|1900
|2007.02.05 11:45
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9626
|1.9570
|1901
|2007.02.05 11:46
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9625
|1.9570
|1902
|2007.02.05 11:46
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9624
|1.9570
|1903
|2007.02.05 11:51
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9623
|1.9570
|1904
|2007.02.05 11:51
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9621
|1.9570
|1905
|2007.02.05 11:52
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9620
|1.9570
|1906
|2007.02.05 11:52
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9618
|1.9570
|1907
|2007.02.05 11:52
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9616
|1.9570
|1908
|2007.02.05 11:53
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9615
|1.9570
|1909
|2007.02.05 12:15
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9614
|1.9570
|1910
|2007.02.05 12:15
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9613
|1.9570
|1911
|2007.02.05 12:15
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9611
|1.9570
|1912
|2007.02.05 12:36
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9608
|1.9570
|1913
|2007.02.05 12:41
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9607
|1.9570
|1914
|2007.02.05 12:41
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9606
|1.9570
|1915
|2007.02.05 12:41
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9605
|1.9570
|1916
|2007.02.05 12:41
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9604
|1.9570
|1917
|2007.02.05 12:41
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9603
|1.9570
|1918
|2007.02.05 12:41
|modify
|131
|1.00
|1.9630
|1.9601
|1.9570
|1919
|2007.02.05 12:59
|t/p
|131
|1.00
|1.9570
|1.9601
|1.9570
|600.00
|48810.23
|1920
|2007.02.06 16:00
|buy
|132
|1.00
|1.9680
|1.9486
|1.9740
|1921
|2007.02.06 20:23
|modify
|132
|1.00
|1.9680
|1.9681
|1.9740
|1922
|2007.02.06 20:24
|modify
|132
|1.00
|1.9680
|1.9683
|1.9740
|1923
|2007.02.06 20:24
|modify
|132
|1.00
|1.9680
|1.9684
|1.9740
|1924
|2007.02.06 20:24
|modify
|132
|1.00
|1.9680
|1.9686
|1.9740
|1925
|2007.02.06 20:29
|modify
|132
|1.00
|1.9680
|1.9689
|1.9740
|1926
|2007.02.06 20:29
|modify
|132
|1.00
|1.9680
|1.9690
|1.9740
|1927
|2007.02.07 02:46
|s/l
|132
|1.00
|1.9690
|1.9690
|1.9740
|99.07
|48909.30
|1928
|2007.02.08 16:00
|sell
|133
|1.00
|1.9570
|1.9764
|1.9510
|1929
|2007.02.09 09:29
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9570
|1.9510
|1930
|2007.02.09 09:32
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9568
|1.9510
|1931
|2007.02.09 09:32
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9565
|1.9510
|1932
|2007.02.09 09:32
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9563
|1.9510
|1933
|2007.02.09 09:32
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9561
|1.9510
|1934
|2007.02.09 09:32
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9558
|1.9510
|1935
|2007.02.09 09:32
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9557
|1.9510
|1936
|2007.02.09 09:32
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9554
|1.9510
|1937
|2007.02.09 09:32
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9550
|1.9510
|1938
|2007.02.09 09:32
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9547
|1.9510
|1939
|2007.02.09 09:33
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9546
|1.9510
|1940
|2007.02.09 09:33
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9545
|1.9510
|1941
|2007.02.09 09:45
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9544
|1.9510
|1942
|2007.02.09 09:45
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9542
|1.9510
|1943
|2007.02.09 09:45
|modify
|133
|1.00
|1.9570
|1.9541
|1.9510
|1944
|2007.02.09 09:45
|t/p
|133
|1.00
|1.9510
|1.9541
|1.9510
|598.80
|49508.10
|1945
|2007.02.16 04:00
|sell
|134
|1.00
|1.9521
|1.9715
|1.9461
|1946
|2007.02.16 10:06
|modify
|134
|1.00
|1.9521
|1.9520
|1.9461
|1947
|2007.02.16 10:16
|modify
|134
|1.00
|1.9521
|1.9519
|1.9461
|1948
|2007.02.16 10:17
|modify
|134
|1.00
|1.9521
|1.9518
|1.9461
|1949
|2007.02.16 10:17
|modify
|134
|1.00
|1.9521
|1.9517
|1.9461
|1950
|2007.02.16 10:19
|modify
|134
|1.00
|1.9521
|1.9516
|1.9461
|1951
|2007.02.16 10:20
|modify
|134
|1.00
|1.9521
|1.9514
|1.9461
|1952
|2007.02.16 10:20
|modify
|134
|1.00
|1.9521
|1.9511
|1.9461
|1953
|2007.02.16 10:37
|modify
|134
|1.00
|1.9521
|1.9507
|1.9461
|1954
|2007.02.16 10:37
|modify
|134
|1.00
|1.9521
|1.9506
|1.9461
|1955
|2007.02.16 15:30
|s/l
|134
|1.00
|1.9506
|1.9506
|1.9461
|150.00
|49658.10
|1956
|2007.02.16 15:30
|sell
|135
|1.00
|1.9503
|1.9617
|1.9443
|1957
|2007.02.16 16:12
|modify
|135
|1.00
|1.9503
|1.9501
|1.9443
|1958
|2007.02.16 16:12
|modify
|135
|1.00
|1.9503
|1.9500
|1.9443
|1959
|2007.02.16 16:56
|s/l
|135
|1.00
|1.9500
|1.9500
|1.9443
|30.00
|49688.10
|1960
|2007.02.16 16:56
|sell
|136
|1.00
|1.9496
|1.9610
|1.9436
|1961
|2007.02.19 12:21
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9496
|1.9436
|1962
|2007.02.19 12:22
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9495
|1.9436
|1963
|2007.02.19 12:22
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9494
|1.9436
|1964
|2007.02.19 12:22
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9492
|1.9436
|1965
|2007.02.19 12:23
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9491
|1.9436
|1966
|2007.02.19 12:23
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9490
|1.9436
|1967
|2007.02.19 12:23
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9489
|1.9436
|1968
|2007.02.19 12:23
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9486
|1.9436
|1969
|2007.02.19 12:24
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9485
|1.9436
|1970
|2007.02.19 12:24
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9484
|1.9436
|1971
|2007.02.19 12:24
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9483
|1.9436
|1972
|2007.02.19 12:24
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9482
|1.9436
|1973
|2007.02.19 12:24
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9480
|1.9436
|1974
|2007.02.19 12:24
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9479
|1.9436
|1975
|2007.02.19 12:24
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9478
|1.9436
|1976
|2007.02.19 12:24
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9477
|1.9436
|1977
|2007.02.19 12:24
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9475
|1.9436
|1978
|2007.02.19 12:30
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9474
|1.9436
|1979
|2007.02.19 12:30
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9471
|1.9436
|1980
|2007.02.19 12:31
|modify
|136
|1.00
|1.9496
|1.9470
|1.9436
|1981
|2007.02.19 12:31
|t/p
|136
|1.00
|1.9436
|1.9470
|1.9436
|598.80
|50286.90