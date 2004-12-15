Strategy Tester Report
MACD-dsy-2.6b1

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period4 Hours (H4) 2004.07.01 00:00 - 2007.02.28 00:00 (2004.07.01 - 2007.02.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersReverseOnFail=true; MACDSignal=true; MACDSignalHS=190; EMATurned=true; EMATurnedHS=110; EMATurnDV=2; MACDdiverg=false; MACDdiverHS=40; LWMACross=false; LWMACrossHS=180; LWMAdistance=5; TakeProfit1=60; AllLots=1; Lot1pct=1; MACDexit=true; TrailingStop1=30; TrailingStop2=30; MATrendPeriod=19; MACDOpenLevel=1; MACDCloseLevel=20; TF=240; FractalDV=13; TrailingPeriod=0; EntryPeriod=0; TradeLifeHours=0; MACDLong=12; MACDShort=26; MACDMid=9; OpenSlip=10; CloseSlip=10; TradeEmail=true; LogDetail=true; ErrorEmail=true; ErrorAlert=true; SoundOn=true; MagicOnly=true; TradeTimeOut=60;
Bars in test5126Ticks modelled3850866Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit40286.90Gross profit48054.59Gross loss-7767.70
Profit factor6.19Expected payoff296.23
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1943.71 (4.97%)Relative drawdown16.01% (1941.86)
Total trades136Short positions (won %)67 (98.51%)Long positions (won %)69 (95.65%)
Profit trades (% of total)132 (97.06%)Loss trades (% of total)4 (2.94%)
Largestprofit trade600.01loss trade-1943.71
Averageprofit trade364.05loss trade-1941.92
Maximumconsecutive wins (profit in money)73 (27145.50)consecutive losses (loss in money)1 (-1943.71)
Maximalconsecutive profit (count of wins)27145.50 (73)consecutive loss (count of losses)-1943.71 (1)
Averageconsecutive wins26consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.02 00:00buy11.001.82111.80971.8271
22004.07.02 15:30modify11.001.82111.82111.8271
32004.07.02 15:30modify11.001.82111.82131.8271
42004.07.02 15:30modify11.001.82111.82231.8271
52004.07.02 15:30modify11.001.82111.82321.8271
62004.07.02 15:31modify11.001.82111.82391.8271
72004.07.02 15:31modify11.001.82111.82401.8271
82004.07.02 15:31t/p11.001.82711.82401.8271600.0010600.00
92004.07.20 04:00sell21.001.86431.88371.8583
102004.07.20 11:40modify21.001.86431.86431.8583
112004.07.20 11:40modify21.001.86431.86421.8583
122004.07.20 11:40modify21.001.86431.86411.8583
132004.07.20 11:40modify21.001.86431.86401.8583
142004.07.20 11:40modify21.001.86431.86391.8583
152004.07.20 12:00modify21.001.86431.86261.8583
162004.07.20 12:41modify21.001.86431.86251.8583
172004.07.20 12:42modify21.001.86431.86241.8583
182004.07.20 12:43modify21.001.86431.86231.8583
192004.07.20 12:56modify21.001.86431.86221.8583
202004.07.20 12:56modify21.001.86431.86211.8583
212004.07.20 12:56modify21.001.86431.86201.8583
222004.07.20 12:56modify21.001.86431.86191.8583
232004.07.20 12:56modify21.001.86431.86171.8583
242004.07.20 12:56modify21.001.86431.86161.8583
252004.07.20 12:57modify21.001.86431.86151.8583
262004.07.20 12:57modify21.001.86431.86141.8583
272004.07.20 13:09modify21.001.86431.86131.8583
282004.07.20 13:11t/p21.001.85831.86131.8583600.0011200.00
292004.08.05 00:00buy31.001.82611.80671.8321
302004.08.05 10:09modify31.001.82611.82621.8321
312004.08.05 10:09modify31.001.82611.82641.8321
322004.08.05 10:09modify31.001.82611.82651.8321
332004.08.05 11:01s/l31.001.82651.82651.832140.0011240.00
342004.08.13 20:00buy41.001.84321.82381.8492
352004.08.16 12:09modify41.001.84321.84321.8492
362004.08.16 12:09modify41.001.84321.84331.8492
372004.08.16 12:36s/l41.001.84331.84331.84929.0711249.07
382004.08.17 16:00sell51.001.83311.85251.8271
392004.08.17 17:16modify51.001.83311.83301.8271
402004.08.17 17:16modify51.001.83311.83261.8271
412004.08.17 17:17modify51.001.83311.83251.8271
422004.08.17 17:17modify51.001.83311.83241.8271
432004.08.17 17:17modify51.001.83311.83231.8271
442004.08.17 17:17modify51.001.83311.83221.8271
452004.08.17 17:17modify51.001.83311.83201.8271
462004.08.17 17:17modify51.001.83311.83191.8271
472004.08.17 17:43modify51.001.83311.83171.8271
482004.08.17 17:43modify51.001.83311.83151.8271
492004.08.17 17:43modify51.001.83311.83141.8271
502004.08.17 17:59modify51.001.83311.83121.8271
512004.08.17 18:03modify51.001.83311.83111.8271
522004.08.17 18:03modify51.001.83311.83101.8271
532004.08.17 18:03modify51.001.83311.83081.8271
542004.08.17 18:04modify51.001.83311.83071.8271
552004.08.17 18:04modify51.001.83311.83061.8271
562004.08.17 18:04modify51.001.83311.83051.8271
572004.08.17 18:04modify51.001.83311.83031.8271
582004.08.17 18:04modify51.001.83311.83021.8271
592004.08.17 18:04t/p51.001.82711.83021.8271600.0011849.07
602004.08.17 18:04sell61.001.82671.84611.8207
612004.08.18 15:46modify61.001.82671.82671.8207
622004.08.18 15:46modify61.001.82671.82661.8207
632004.08.18 15:46modify61.001.82671.82641.8207
642004.08.18 15:51modify61.001.82671.82631.8207
652004.08.18 15:54modify61.001.82671.82611.8207
662004.08.18 15:54modify61.001.82671.82601.8207
672004.08.18 15:54modify61.001.82671.82581.8207
682004.08.18 15:54modify61.001.82671.82571.8207
692004.08.18 15:55modify61.001.82671.82561.8207
702004.08.18 15:55modify61.001.82671.82551.8207
712004.08.18 15:55modify61.001.82671.82541.8207
722004.08.18 15:55modify61.001.82671.82521.8207
732004.08.18 15:55modify61.001.82671.82511.8207
742004.08.18 15:55modify61.001.82671.82501.8207
752004.08.18 15:55modify61.001.82671.82481.8207
762004.08.18 15:55modify61.001.82671.82471.8207
772004.08.18 15:55modify61.001.82671.82441.8207
782004.08.18 17:03modify61.001.82671.82421.8207
792004.08.18 17:03modify61.001.82671.82401.8207
802004.08.18 17:06modify61.001.82671.82391.8207
812004.08.18 17:34s/l61.001.82391.82391.8207278.8012127.87
822004.08.19 20:00buy71.001.83401.81461.8400
832004.08.23 03:04s/l71.001.81461.81461.8400-1941.8610186.01
842004.08.23 03:04sell81.001.81461.83401.8086
852004.08.23 21:15modify81.001.81461.81441.8086
862004.08.23 21:16modify81.001.81461.81431.8086
872004.08.23 21:16modify81.001.81461.81411.8086
882004.08.23 21:16modify81.001.81461.81391.8086
892004.08.23 21:16modify81.001.81461.81381.8086
902004.08.23 21:16modify81.001.81461.81361.8086
912004.08.23 21:17modify81.001.81461.81351.8086
922004.08.23 21:17modify81.001.81461.81341.8086
932004.08.23 21:17modify81.001.81461.81331.8086
942004.08.23 21:17modify81.001.81461.81311.8086
952004.08.23 21:17modify81.001.81461.81301.8086
962004.08.23 21:17modify81.001.81461.81271.8086
972004.08.23 21:17modify81.001.81461.81261.8086
982004.08.23 21:17modify81.001.81461.81241.8086
992004.08.23 21:17modify81.001.81461.81221.8086
1002004.08.23 21:18t/p81.001.80861.81221.8086600.0010786.01
1012004.09.17 00:00buy91.001.79331.77391.7993
1022004.09.17 13:01modify91.001.79331.79331.7993
1032004.09.17 13:02modify91.001.79331.79341.7993
1042004.09.17 13:02modify91.001.79331.79351.7993
1052004.09.17 13:34modify91.001.79331.79361.7993
1062004.09.17 13:34modify91.001.79331.79371.7993
1072004.09.17 15:49modify91.001.79331.79401.7993
1082004.09.17 15:49modify91.001.79331.79411.7993
1092004.09.17 16:01s/l91.001.79411.79411.799380.0010866.01
1102004.09.20 00:00buy101.001.79251.78111.7985
1112004.09.21 15:12modify101.001.79251.79251.7985
1122004.09.21 15:12modify101.001.79251.79261.7985
1132004.09.21 15:12modify101.001.79251.79271.7985
1142004.09.21 15:12modify101.001.79251.79291.7985
1152004.09.21 15:13modify101.001.79251.79301.7985
1162004.09.21 15:13modify101.001.79251.79311.7985
1172004.09.21 15:17modify101.001.79251.79321.7985
1182004.09.21 15:17modify101.001.79251.79331.7985
1192004.09.21 15:18modify101.001.79251.79351.7985
1202004.09.21 15:20modify101.001.79251.79371.7985
1212004.09.21 16:39s/l101.001.79371.79371.7985119.0710985.09
1222004.09.21 16:39buy111.001.79401.77461.8000
1232004.09.21 21:20modify111.001.79401.79421.8000
1242004.09.21 21:20modify111.001.79401.79461.8000
1252004.09.21 21:20modify111.001.79401.79561.8000
1262004.09.21 21:20modify111.001.79401.79601.8000
1272004.09.21 21:20modify111.001.79401.79671.8000
1282004.09.21 21:20t/p111.001.80001.79671.8000600.0011585.09
1292004.10.01 12:00sell121.001.79651.81591.7905
1302004.10.01 13:12modify121.001.79651.79651.7905
1312004.10.01 13:12modify121.001.79651.79611.7905
1322004.10.01 14:49s/l121.001.79611.79611.790540.0011625.09
1332004.10.01 14:49sell131.001.79571.81511.7897
1342004.10.04 03:48modify131.001.79571.79571.7897
1352004.10.04 03:49modify131.001.79571.79561.7897
1362004.10.04 03:49modify131.001.79571.79541.7897
1372004.10.04 03:49modify131.001.79571.79531.7897
1382004.10.04 03:49modify131.001.79571.79501.7897
1392004.10.04 03:51modify131.001.79571.79481.7897
1402004.10.04 03:51modify131.001.79571.79461.7897
1412004.10.04 07:59s/l131.001.79461.79461.7897108.8011733.89
1422004.10.12 12:00sell141.001.78741.80681.7814
1432004.10.13 15:51modify141.001.78741.78731.7814
1442004.10.13 17:21s/l141.001.78731.78731.78148.8011742.68
1452004.10.19 00:00sell151.001.79781.81721.7918
1462004.10.19 09:19modify151.001.79781.79781.7918
1472004.10.19 09:21modify151.001.79781.79761.7918
1482004.10.19 09:32modify151.001.79781.79741.7918
1492004.10.19 09:33modify151.001.79781.79701.7918
1502004.10.19 09:41modify151.001.79781.79691.7918
1512004.10.19 09:43modify151.001.79781.79681.7918
1522004.10.19 09:43modify151.001.79781.79661.7918
1532004.10.19 09:43modify151.001.79781.79641.7918
1542004.10.19 09:43modify151.001.79781.79631.7918
1552004.10.19 09:53modify151.001.79781.79611.7918
1562004.10.19 09:54modify151.001.79781.79591.7918
1572004.10.19 10:01modify151.001.79781.79581.7918
1582004.10.19 10:01modify151.001.79781.79571.7918
1592004.10.19 11:59s/l151.001.79571.79571.7918210.0011952.68
1602004.11.12 20:00buy161.001.85771.83831.8637
1612004.11.17 12:34modify161.001.85771.85771.8637
1622004.11.17 12:34modify161.001.85771.85781.8637
1632004.11.17 12:34modify161.001.85771.85811.8637
1642004.11.17 12:35modify161.001.85771.85831.8637
1652004.11.17 12:35modify161.001.85771.85841.8637
1662004.11.17 12:35modify161.001.85771.85871.8637
1672004.11.17 12:35modify161.001.85771.85891.8637
1682004.11.17 12:35modify161.001.85771.85921.8637
1692004.11.17 12:36modify161.001.85771.85961.8637
1702004.11.17 13:08s/l161.001.85961.85961.8637187.2212139.90
1712004.11.18 20:00sell171.001.85211.87151.8461
1722004.11.19 00:09modify171.001.85211.85171.8461
1732004.11.19 00:28modify171.001.85211.85151.8461
1742004.11.19 00:32modify171.001.85211.85131.8461
1752004.11.19 00:32modify171.001.85211.85081.8461
1762004.11.19 00:42modify171.001.85211.85061.8461
1772004.11.19 00:45modify171.001.85211.85051.8461
1782004.11.19 00:45modify171.001.85211.85041.8461
1792004.11.19 02:12modify171.001.85211.85021.8461
1802004.11.19 04:40s/l171.001.85021.85021.8461188.8012328.70
1812004.11.22 16:00sell181.001.85331.87271.8473
1822004.11.23 14:51s/l181.001.87271.87271.8473-1941.2010387.50
1832004.11.23 14:51buy191.001.87271.85331.8787
1842004.11.24 11:44modify191.001.87271.87281.8787
1852004.11.24 11:44modify191.001.87271.87301.8787
1862004.11.24 11:44modify191.001.87271.87321.8787
1872004.11.24 11:47modify191.001.87271.87331.8787
1882004.11.24 11:56modify191.001.87271.87351.8787
1892004.11.24 11:56modify191.001.87271.87371.8787
1902004.11.24 11:56modify191.001.87271.87381.8787
1912004.11.24 11:56modify191.001.87271.87391.8787
1922004.11.24 11:57modify191.001.87271.87401.8787
1932004.11.24 11:57modify191.001.87271.87411.8787
1942004.11.24 12:35modify191.001.87271.87441.8787
1952004.11.24 12:35modify191.001.87271.87491.8787
1962004.11.24 12:35modify191.001.87271.87511.8787
1972004.11.24 12:35modify191.001.87271.87541.8787
1982004.11.24 12:44modify191.001.87271.87561.8787
1992004.11.24 12:51t/p191.001.87871.87561.8787599.0710986.57
2002004.12.14 00:00buy201.001.92571.91431.9317
2012004.12.14 21:30modify201.001.92571.92571.9317
2022004.12.14 21:33modify201.001.92571.92581.9317
2032004.12.14 21:33modify201.001.92571.92591.9317
2042004.12.14 21:33modify201.001.92571.92601.9317
2052004.12.14 22:29modify201.001.92571.92651.9317
2062004.12.15 00:51s/l201.001.92651.92651.931779.0711065.64
2072004.12.15 08:00buy211.001.92571.91431.9317
2082004.12.15 09:19modify211.001.92571.92571.9317
2092004.12.15 09:20modify211.001.92571.92581.9317
2102004.12.15 09:20modify211.001.92571.92591.9317
2112004.12.15 09:20modify211.001.92571.92601.9317
2122004.12.15 09:21modify211.001.92571.92611.9317
2132004.12.15 09:21modify211.001.92571.92631.9317
2142004.12.15 09:21modify211.001.92571.92641.9317
2152004.12.15 09:21modify211.001.92571.92651.9317
2162004.12.15 09:21modify211.001.92571.92661.9317
2172004.12.15 09:21modify211.001.92571.92671.9317
2182004.12.15 09:22modify211.001.92571.92681.9317
2192004.12.15 09:22modify211.001.92571.92701.9317
2202004.12.15 10:30s/l211.001.92701.92701.9317130.0011195.64
2212004.12.15 10:30buy221.001.92731.91591.9333
2222004.12.15 12:08modify221.001.92731.92761.9333
2232004.12.15 12:08modify221.001.92731.92771.9333
2242004.12.15 12:08modify221.001.92731.92781.9333
2252004.12.15 12:08modify221.001.92731.92791.9333
2262004.12.15 12:08modify221.001.92731.92811.9333
2272004.12.15 12:09modify221.001.92731.92831.9333
2282004.12.15 12:09modify221.001.92731.92851.9333
2292004.12.15 12:09modify221.001.92731.92871.9333
2302004.12.15 12:09modify221.001.92731.92881.9333
2312004.12.15 12:17modify221.001.92731.92891.9333
2322004.12.15 12:17modify221.001.92731.92901.9333
2332004.12.15 12:17modify221.001.92731.92911.9333
2342004.12.15 12:18modify221.001.92731.92921.9333
2352004.12.15 12:18modify221.001.92731.92961.9333
2362004.12.15 12:18modify221.001.92731.92971.9333
2372004.12.15 12:22modify221.001.92731.92981.9333
2382004.12.15 12:22modify221.001.92731.92991.9333
2392004.12.15 12:22modify221.001.92731.93011.9333
2402004.12.15 12:22t/p221.001.93331.93011.9333600.0011795.64
2412004.12.17 04:00sell231.001.93281.95221.9268
2422004.12.17 15:39modify231.001.93281.93281.9268
2432004.12.17 15:39modify231.001.93281.93271.9268
2442004.12.17 15:39modify231.001.93281.93261.9268
2452004.12.17 15:39modify231.001.93281.93241.9268
2462004.12.17 15:39modify231.001.93281.93221.9268
2472004.12.17 15:39modify231.001.93281.93191.9268
2482004.12.17 15:39modify231.001.93281.93161.9268
2492004.12.17 15:39modify231.001.93281.93141.9268
2502004.12.17 15:56s/l231.001.93141.93141.9268140.0011935.64
2512004.12.21 12:00sell241.001.93661.95601.9306
2522004.12.21 15:36modify241.001.93661.93651.9306
2532004.12.21 15:36modify241.001.93661.93641.9306
2542004.12.21 15:36modify241.001.93661.93621.9306
2552004.12.21 15:36modify241.001.93661.93601.9306
2562004.12.21 15:36modify241.001.93661.93581.9306
2572004.12.21 15:37modify241.001.93661.93571.9306
2582004.12.21 15:37modify241.001.93661.93561.9306
2592004.12.21 15:37modify241.001.93661.93551.9306
2602004.12.21 15:37modify241.001.93661.93541.9306
2612004.12.21 15:37modify241.001.93661.93521.9306
2622004.12.21 15:37modify241.001.93661.93511.9306
2632004.12.21 15:37modify241.001.93661.93501.9306
2642004.12.21 15:37modify241.001.93661.93481.9306
2652004.12.21 16:18modify241.001.93661.93461.9306
2662004.12.21 16:18modify241.001.93661.93451.9306
2672004.12.21 16:18modify241.001.93661.93441.9306
2682004.12.21 16:39modify241.001.93661.93431.9306
2692004.12.21 16:39modify241.001.93661.93421.9306
2702004.12.21 16:39modify241.001.93661.93411.9306
2712004.12.21 16:39modify241.001.93661.93401.9306
2722004.12.21 16:39modify241.001.93661.93381.9306
2732004.12.21 16:39modify241.001.93661.93371.9306
2742004.12.21 16:39t/p241.001.93061.93371.9306600.0012535.64
2752004.12.29 12:00sell251.001.92721.94661.9212
2762004.12.29 13:22modify251.001.92721.92711.9212
2772004.12.29 13:23modify251.001.92721.92701.9212
2782004.12.29 13:23modify251.001.92721.92691.9212
2792004.12.29 13:23modify251.001.92721.92681.9212
2802004.12.29 13:23modify251.001.92721.92671.9212
2812004.12.29 13:23modify251.001.92721.92661.9212
2822004.12.29 13:23modify251.001.92721.92651.9212
2832004.12.29 13:24modify251.001.92721.92641.9212
2842004.12.29 13:24modify251.001.92721.92631.9212
2852004.12.29 13:24modify251.001.92721.92611.9212
2862004.12.29 13:25modify251.001.92721.92601.9212
2872004.12.29 13:25modify251.001.92721.92591.9212
2882004.12.29 13:26modify251.001.92721.92581.9212
2892004.12.29 13:26modify251.001.92721.92571.9212
2902004.12.29 13:26modify251.001.92721.92551.9212
2912004.12.29 13:27modify251.001.92721.92531.9212
2922004.12.29 13:27modify251.001.92721.92521.9212
2932004.12.29 13:27modify251.001.92721.92511.9212
2942004.12.29 13:27modify251.001.92721.92491.9212
2952004.12.29 13:27modify251.001.92721.92481.9212
2962004.12.29 13:27modify251.001.92721.92461.9212
2972004.12.29 13:28modify251.001.92721.92451.9212
2982004.12.29 13:28modify251.001.92721.92441.9212
2992004.12.29 13:34t/p251.001.92121.92441.9212600.0013135.64
3002004.12.29 13:34sell261.001.92081.94021.9148
3012004.12.29 15:57modify261.001.92081.92081.9148
3022004.12.29 15:57modify261.001.92081.92071.9148
3032004.12.29 15:57modify261.001.92081.92061.9148
3042004.12.29 15:57modify261.001.92081.92041.9148
3052004.12.29 15:57modify261.001.92081.92031.9148
3062004.12.29 15:57modify261.001.92081.92021.9148
3072004.12.29 15:57modify261.001.92081.92001.9148
3082004.12.29 15:59modify261.001.92081.91981.9148
3092004.12.29 15:59modify261.001.92081.91971.9148
3102004.12.29 15:59modify261.001.92081.91961.9148
3112004.12.29 15:59modify261.001.92081.91951.9148
3122004.12.29 16:00modify261.001.92081.91931.9148
3132004.12.29 16:00modify261.001.92081.91921.9148
3142004.12.29 16:01modify261.001.92081.91911.9148
3152004.12.29 16:01modify261.001.92081.91901.9148
3162004.12.29 16:01modify261.001.92081.91891.9148
3172004.12.29 16:01modify261.001.92081.91871.9148
3182004.12.29 16:05modify261.001.92081.91851.9148
3192004.12.29 16:05modify261.001.92081.91841.9148
3202004.12.29 16:05modify261.001.92081.91831.9148
3212004.12.29 16:05modify261.001.92081.91821.9148
3222004.12.29 16:05modify261.001.92081.91811.9148
3232004.12.29 16:05modify261.001.92081.91801.9148
3242004.12.29 16:05modify261.001.92081.91791.9148
3252004.12.29 16:06t/p261.001.91481.91791.9148600.0013735.64
3262004.12.31 00:00buy271.001.92551.90611.9315
3272004.12.31 08:21modify271.001.92551.92561.9315
3282004.12.31 08:22modify271.001.92551.92581.9315
3292004.12.31 08:24modify271.001.92551.92591.9315
3302004.12.31 08:24modify271.001.92551.92601.9315
3312004.12.31 08:24modify271.001.92551.92611.9315
3322004.12.31 08:24modify271.001.92551.92621.9315
3332004.12.31 08:25modify271.001.92551.92641.9315
3342004.12.31 09:24s/l271.001.92641.92641.931590.0013825.64
3352004.12.31 09:24buy281.001.92681.91541.9328
3362004.12.31 12:37modify281.001.92681.92691.9328
3372004.12.31 12:38modify281.001.92681.92711.9328
3382004.12.31 12:44modify281.001.92681.92721.9328
3392004.12.31 12:46modify281.001.92681.92731.9328
3402004.12.31 12:48modify281.001.92681.92741.9328
3412004.12.31 12:48modify281.001.92681.92751.9328
3422004.12.31 12:49modify281.001.92681.92761.9328
3432004.12.31 12:49modify281.001.92681.92771.9328
3442004.12.31 12:50modify281.001.92681.92791.9328
3452004.12.31 13:14modify281.001.92681.92811.9328
3462004.12.31 13:14modify281.001.92681.92831.9328
3472004.12.31 13:26modify281.001.92681.92851.9328
3482004.12.31 13:28modify281.001.92681.92861.9328
3492004.12.31 13:28modify281.001.92681.92871.9328
3502004.12.31 13:29modify281.001.92681.92881.9328
3512004.12.31 13:30modify281.001.92681.92891.9328
3522004.12.31 13:31modify281.001.92681.92901.9328
3532004.12.31 13:33modify281.001.92681.92911.9328
3542004.12.31 13:37modify281.001.92681.92921.9328
3552004.12.31 13:44modify281.001.92681.92931.9328
3562004.12.31 14:16modify281.001.92681.92941.9328
3572004.12.31 14:16modify281.001.92681.92951.9328
3582004.12.31 14:16modify281.001.92681.92961.9328
3592004.12.31 14:16t/p281.001.93281.92961.9328600.0014425.64
3602005.01.14 04:00sell291.001.87811.89751.8721
3612005.01.14 04:43modify291.001.87811.87801.8721
3622005.01.14 04:43modify291.001.87811.87791.8721
3632005.01.14 04:43modify291.001.87811.87761.8721
3642005.01.14 04:45modify291.001.87811.87751.8721
3652005.01.14 04:45modify291.001.87811.87741.8721
3662005.01.14 04:45modify291.001.87811.87731.8721
3672005.01.14 04:45modify291.001.87811.87721.8721
3682005.01.14 04:45modify291.001.87811.87681.8721
3692005.01.14 04:45modify291.001.87811.87671.8721
3702005.01.14 04:45modify291.001.87811.87631.8721
3712005.01.14 04:45modify291.001.87811.87601.8721
3722005.01.14 04:45modify291.001.87811.87551.8721
3732005.01.14 06:34t/p291.001.87211.87551.8721600.0015025.64
3742005.01.14 06:34sell301.001.87161.89101.8656
3752005.01.14 10:31modify301.001.87161.87131.8656
3762005.01.14 10:31modify301.001.87161.87081.8656
3772005.01.14 10:35modify301.001.87161.87061.8656
3782005.01.14 10:35modify301.001.87161.87031.8656
3792005.01.14 10:35modify301.001.87161.87021.8656
3802005.01.14 10:35modify301.001.87161.86981.8656
3812005.01.14 10:51modify301.001.87161.86941.8656
3822005.01.14 10:51modify301.001.87161.86931.8656
3832005.01.14 10:58modify301.001.87161.86921.8656
3842005.01.14 10:58modify301.001.87161.86901.8656
3852005.01.14 10:58modify301.001.87161.86871.8656
3862005.01.14 10:58t/p301.001.86561.86871.8656600.0015625.64
3872005.01.18 16:00buy311.001.87291.85351.8789
3882005.01.19 10:46modify311.001.87291.87311.8789
3892005.01.19 10:47modify311.001.87291.87331.8789
3902005.01.19 11:01modify311.001.87291.87341.8789
3912005.01.19 11:01modify311.001.87291.87351.8789
3922005.01.19 11:02modify311.001.87291.87371.8789
3932005.01.19 11:02modify311.001.87291.87381.8789
3942005.01.19 11:02modify311.001.87291.87391.8789
3952005.01.19 11:02modify311.001.87291.87401.8789
3962005.01.19 11:02modify311.001.87291.87411.8789
3972005.01.19 11:30modify311.001.87291.87431.8789
3982005.01.19 12:09modify311.001.87291.87451.8789
3992005.01.19 12:10modify311.001.87291.87471.8789
4002005.01.19 12:10modify311.001.87291.87491.8789
4012005.01.19 12:10modify311.001.87291.87511.8789
4022005.01.19 12:11modify311.001.87291.87521.8789
4032005.01.19 12:11modify311.001.87291.87531.8789
4042005.01.19 12:11modify311.001.87291.87551.8789
4052005.01.19 12:11modify311.001.87291.87561.8789
4062005.01.19 12:11modify311.001.87291.87581.8789
4072005.01.19 12:11t/p311.001.87891.87581.8789599.0716224.71
4082005.01.21 20:00buy321.001.87921.85981.8852
4092005.01.24 10:04modify321.001.87921.87931.8852
4102005.01.24 10:05modify321.001.87921.87941.8852
4112005.01.24 10:05modify321.001.87921.87971.8852
4122005.01.24 10:05modify321.001.87921.87991.8852
4132005.01.24 10:05modify321.001.87921.88001.8852
4142005.01.24 10:05modify321.001.87921.88021.8852
4152005.01.24 10:29modify321.001.87921.88031.8852
4162005.01.24 10:29modify321.001.87921.88041.8852
4172005.01.24 10:29modify321.001.87921.88051.8852
4182005.01.24 10:29modify321.001.87921.88061.8852
4192005.01.24 11:33s/l321.001.88061.88061.8852139.0716363.78
4202005.01.25 16:00sell331.001.87241.89181.8664
4212005.01.25 17:08modify331.001.87241.87241.8664
4222005.01.25 17:08modify331.001.87241.87221.8664
4232005.01.25 17:08modify331.001.87241.87191.8664
4242005.01.25 17:09modify331.001.87241.87161.8664
4252005.01.25 17:09modify331.001.87241.87151.8664
4262005.01.25 17:10modify331.001.87241.87141.8664
4272005.01.25 17:11modify331.001.87241.87131.8664
4282005.01.25 17:11modify331.001.87241.87101.8664
4292005.01.25 17:12modify331.001.87241.87081.8664
4302005.01.25 17:12modify331.001.87241.87061.8664
4312005.01.25 17:25modify331.001.87241.87041.8664
4322005.01.25 17:25modify331.001.87241.87021.8664
4332005.01.25 17:26modify331.001.87241.87001.8664
4342005.01.25 17:27modify331.001.87241.86981.8664
4352005.01.25 17:27modify331.001.87241.86971.8664
4362005.01.25 17:27modify331.001.87241.86941.8664
4372005.01.25 17:28t/p331.001.86641.86941.8664600.0016963.78
4382005.01.25 17:28sell341.001.86601.88541.8600
4392005.01.25 21:57modify341.001.86601.86581.8600
4402005.01.26 00:17s/l341.001.86581.86581.860018.8016982.58
4412005.02.02 20:00sell351.001.88331.90271.8773
4422005.02.03 15:57modify351.001.88331.88331.8773
4432005.02.03 15:57modify351.001.88331.88321.8773
4442005.02.03 15:57modify351.001.88331.88301.8773
4452005.02.03 15:58modify351.001.88331.88291.8773
4462005.02.03 15:58modify351.001.88331.88271.8773
4472005.02.03 15:58modify351.001.88331.88251.8773
4482005.02.03 15:58modify351.001.88331.88241.8773
4492005.02.03 15:58modify351.001.88331.88221.8773
4502005.02.03 17:04modify351.001.88331.88211.8773
4512005.02.03 17:04modify351.001.88331.88201.8773
4522005.02.03 17:04modify351.001.88331.88171.8773
4532005.02.03 17:04modify351.001.88331.88151.8773
4542005.02.03 17:04modify351.001.88331.88121.8773
4552005.02.03 17:06modify351.001.88331.88091.8773
4562005.02.03 17:07t/p351.001.87731.88091.8773596.4017578.98
4572005.03.04 20:00buy361.001.92421.90481.9302
4582005.03.08 16:24modify361.001.92421.92431.9302
4592005.03.08 16:24modify361.001.92421.92461.9302
4602005.03.08 16:24modify361.001.92421.92481.9302
4612005.03.08 16:26modify361.001.92421.92491.9302
4622005.03.08 16:30modify361.001.92421.92511.9302
4632005.03.08 16:32modify361.001.92421.92551.9302
4642005.03.08 16:32modify361.001.92421.92561.9302
4652005.03.08 16:54modify361.001.92421.92571.9302
4662005.03.08 16:54modify361.001.92421.92581.9302
4672005.03.08 16:54modify361.001.92421.92591.9302
4682005.03.08 16:54modify361.001.92421.92611.9302
4692005.03.08 16:56modify361.001.92421.92621.9302
4702005.03.08 16:56modify361.001.92421.92631.9302
4712005.03.08 16:56modify361.001.92421.92661.9302
4722005.03.08 16:56modify361.001.92421.92671.9302
4732005.03.08 16:56modify361.001.92421.92691.9302
4742005.03.08 16:56modify361.001.92421.92711.9302
4752005.03.08 16:56t/p361.001.93021.92711.9302598.1418177.12
4762005.03.16 12:00buy371.001.92091.90151.9269
4772005.03.16 13:38modify371.001.92091.92151.9269
4782005.03.16 13:38modify371.001.92091.92161.9269
4792005.03.16 13:57modify371.001.92091.92211.9269
4802005.03.16 13:57modify371.001.92091.92221.9269
4812005.03.16 15:08s/l371.001.92221.92221.9269130.0018307.12
4822005.03.16 15:08buy381.001.92251.90311.9285
4832005.03.16 15:38modify381.001.92251.92261.9285
4842005.03.16 15:38modify381.001.92251.92281.9285
4852005.03.16 15:38modify381.001.92251.92301.9285
4862005.03.16 15:41modify381.001.92251.92321.9285
4872005.03.16 15:41modify381.001.92251.92351.9285
4882005.03.16 15:41modify381.001.92251.92381.9285
4892005.03.16 15:42modify381.001.92251.92391.9285
4902005.03.16 15:42modify381.001.92251.92401.9285
4912005.03.16 15:42modify381.001.92251.92411.9285
4922005.03.16 15:42modify381.001.92251.92421.9285
4932005.03.16 15:43modify381.001.92251.92431.9285
4942005.03.16 15:43modify381.001.92251.92441.9285
4952005.03.16 15:43modify381.001.92251.92451.9285
4962005.03.16 15:48modify381.001.92251.92461.9285
4972005.03.16 15:48modify381.001.92251.92481.9285
4982005.03.16 15:51modify381.001.92251.92491.9285
4992005.03.16 15:52modify381.001.92251.92511.9285
5002005.03.16 15:52modify381.001.92251.92531.9285
5012005.03.16 15:52modify381.001.92251.92541.9285
5022005.03.16 16:05s/l381.001.92541.92541.9285290.0118597.13
5032005.03.18 08:00sell391.001.92071.94011.9147
5042005.03.18 10:51modify391.001.92071.92071.9147
5052005.03.18 10:52modify391.001.92071.92051.9147
5062005.03.18 10:53modify391.001.92071.92031.9147
5072005.03.18 10:54modify391.001.92071.92021.9147
5082005.03.18 10:54modify391.001.92071.92001.9147
5092005.03.18 10:54modify391.001.92071.91981.9147
5102005.03.18 10:54modify391.001.92071.91941.9147
5112005.03.18 10:55modify391.001.92071.91931.9147
5122005.03.18 10:55modify391.001.92071.91881.9147
5132005.03.18 10:55modify391.001.92071.91871.9147
5142005.03.18 10:56modify391.001.92071.91841.9147
5152005.03.18 10:56modify391.001.92071.91831.9147
5162005.03.18 10:56modify391.001.92071.91791.9147
5172005.03.18 12:28s/l391.001.91791.91791.9147280.0018877.13
5182005.04.04 00:00sell401.001.87881.89821.8728
5192005.04.04 10:55modify401.001.87881.87851.8728
5202005.04.04 10:56modify401.001.87881.87841.8728
5212005.04.04 10:56modify401.001.87881.87831.8728
5222005.04.04 10:56modify401.001.87881.87821.8728
5232005.04.04 10:56modify401.001.87881.87801.8728
5242005.04.04 10:56modify401.001.87881.87791.8728
5252005.04.04 10:56modify401.001.87881.87771.8728
5262005.04.04 10:58modify401.001.87881.87761.8728
5272005.04.04 10:59modify401.001.87881.87751.8728
5282005.04.04 11:18modify401.001.87881.87741.8728
5292005.04.04 11:18modify401.001.87881.87721.8728
5302005.04.04 11:18modify401.001.87881.87711.8728
5312005.04.04 11:18modify401.001.87881.87691.8728
5322005.04.04 11:41modify401.001.87881.87681.8728
5332005.04.04 11:50modify401.001.87881.87671.8728
5342005.04.04 11:50modify401.001.87881.87661.8728
5352005.04.04 11:50modify401.001.87881.87641.8728
5362005.04.04 12:33s/l401.001.87641.87641.8728240.0019117.13
5372005.04.06 00:00buy411.001.88151.86211.8875
5382005.04.06 09:43modify411.001.88151.88171.8875
5392005.04.06 10:07s/l411.001.88171.88171.887520.0019137.13
5402005.04.07 20:00sell421.001.87721.89661.8712
5412005.04.07 20:11modify421.001.87721.87721.8712
5422005.04.07 20:11modify421.001.87721.87701.8712
5432005.04.07 20:11modify421.001.87721.87691.8712
5442005.04.07 20:12modify421.001.87721.87681.8712
5452005.04.07 20:12modify421.001.87721.87671.8712
5462005.04.07 20:18modify421.001.87721.87651.8712
5472005.04.07 20:22modify421.001.87721.87641.8712
5482005.04.07 20:22modify421.001.87721.87621.8712
5492005.04.07 20:22modify421.001.87721.87611.8712
5502005.04.07 20:22modify421.001.87721.87581.8712
5512005.04.07 20:32modify421.001.87721.87571.8712
5522005.04.07 20:32modify421.001.87721.87561.8712
5532005.04.07 20:41modify421.001.87721.87551.8712
5542005.04.07 20:46modify421.001.87721.87531.8712
5552005.04.07 20:46modify421.001.87721.87521.8712
5562005.04.07 20:47modify421.001.87721.87511.8712
5572005.04.07 20:47modify421.001.87721.87491.8712
5582005.04.07 20:48modify421.001.87721.87481.8712
5592005.04.07 20:48modify421.001.87721.87471.8712
5602005.04.07 20:48modify421.001.87721.87461.8712
5612005.04.07 20:49modify421.001.87721.87441.8712
5622005.04.07 20:50modify421.001.87721.87431.8712
5632005.04.07 20:50t/p421.001.87121.87431.8712600.0019737.13
5642005.04.07 20:50sell431.001.87081.89021.8648
5652005.04.08 03:52modify431.001.87081.87081.8648
5662005.04.08 03:52modify431.001.87081.87061.8648
5672005.04.08 03:53modify431.001.87081.87051.8648
5682005.04.08 05:12s/l431.001.87051.87051.864828.8019765.93
5692005.04.11 00:00buy441.001.88311.86371.8891
5702005.04.11 10:56modify441.001.88311.88341.8891
5712005.04.11 10:57modify441.001.88311.88351.8891
5722005.04.11 10:57modify441.001.88311.88361.8891
5732005.04.11 10:57modify441.001.88311.88381.8891
5742005.04.11 10:57modify441.001.88311.88391.8891
5752005.04.11 10:57modify441.001.88311.88411.8891
5762005.04.11 11:01modify441.001.88311.88421.8891
5772005.04.11 11:01modify441.001.88311.88431.8891
5782005.04.11 11:01modify441.001.88311.88441.8891
5792005.04.11 11:01modify441.001.88311.88451.8891
5802005.04.11 11:01modify441.001.88311.88461.8891
5812005.04.11 11:01modify441.001.88311.88501.8891
5822005.04.11 11:01modify441.001.88311.88511.8891
5832005.04.11 11:01modify441.001.88311.88541.8891
5842005.04.11 11:01modify441.001.88311.88551.8891
5852005.04.11 11:01modify441.001.88311.88571.8891
5862005.04.11 11:01modify441.001.88311.88591.8891
5872005.04.11 11:05modify441.001.88311.88601.8891
5882005.04.11 11:05t/p441.001.88911.88601.8891600.0020365.93
5892005.04.14 08:00sell451.001.88901.90841.8830
5902005.04.14 09:37modify451.001.88901.88891.8830
5912005.04.14 10:17s/l451.001.88891.88891.883010.0020375.93
5922005.04.14 10:17sell461.001.88851.90791.8825
5932005.04.14 12:41modify461.001.88851.88851.8825
5942005.04.14 12:43modify461.001.88851.88831.8825
5952005.04.14 12:46modify461.001.88851.88821.8825
5962005.04.14 12:46modify461.001.88851.88811.8825
5972005.04.14 12:47modify461.001.88851.88801.8825
5982005.04.14 12:48modify461.001.88851.88791.8825
5992005.04.14 12:48modify461.001.88851.88781.8825
6002005.04.14 12:48modify461.001.88851.88771.8825
6012005.04.14 12:49modify461.001.88851.88751.8825
6022005.04.14 13:04modify461.001.88851.88741.8825
6032005.04.14 13:32modify461.001.88851.88721.8825
6042005.04.14 13:33modify461.001.88851.88701.8825
6052005.04.14 13:33modify461.001.88851.88681.8825
6062005.04.14 13:34modify461.001.88851.88671.8825
6072005.04.14 13:34modify461.001.88851.88661.8825
6082005.04.14 13:34modify461.001.88851.88651.8825
6092005.04.14 13:34modify461.001.88851.88641.8825
6102005.04.14 14:12modify461.001.88851.88621.8825
6112005.04.14 14:12modify461.001.88851.88611.8825
6122005.04.14 14:12modify461.001.88851.88601.8825
6132005.04.14 14:13modify461.001.88851.88591.8825
6142005.04.14 14:13modify461.001.88851.88571.8825
6152005.04.14 14:13t/p461.001.88251.88571.8825600.0120975.94
6162005.04.28 16:00buy471.001.90691.88751.9129
6172005.04.28 17:37modify471.001.90691.90701.9129
6182005.04.28 17:37modify471.001.90691.90711.9129
6192005.04.28 17:38modify471.001.90691.90731.9129
6202005.04.28 18:31s/l471.001.90731.90731.912940.0021015.94
6212005.04.28 18:31buy481.001.90761.88821.9136
6222005.04.29 07:38modify481.001.90761.90761.9136
6232005.04.29 07:39modify481.001.90761.90771.9136
6242005.04.29 07:39modify481.001.90761.90791.9136
6252005.04.29 07:39modify481.001.90761.90811.9136
6262005.04.29 07:39modify481.001.90761.90831.9136
6272005.04.29 07:39modify481.001.90761.90841.9136
6282005.04.29 07:39modify481.001.90761.90861.9136
6292005.04.29 07:40modify481.001.90761.90871.9136
6302005.04.29 07:40modify481.001.90761.90881.9136
6312005.04.29 07:40modify481.001.90761.90911.9136
6322005.04.29 07:40modify481.001.90761.90921.9136
6332005.04.29 07:40modify481.001.90761.90931.9136
6342005.04.29 07:40modify481.001.90761.90941.9136
6352005.04.29 07:40modify481.001.90761.90961.9136
6362005.04.29 07:41modify481.001.90761.90971.9136
6372005.04.29 07:42modify481.001.90761.90981.9136
6382005.04.29 07:42modify481.001.90761.91001.9136
6392005.04.29 07:42modify481.001.90761.91031.9136
6402005.04.29 07:43t/p481.001.91361.91031.9136599.0721615.01
6412005.05.04 08:00buy491.001.90181.88241.9078
6422005.05.05 08:49modify491.001.90181.90191.9078
6432005.05.05 08:49modify491.001.90181.90211.9078
6442005.05.05 08:49modify491.001.90181.90231.9078
6452005.05.05 08:49modify491.001.90181.90251.9078
6462005.05.05 09:04modify491.001.90181.90261.9078
6472005.05.05 09:04modify491.001.90181.90281.9078
6482005.05.05 11:44s/l491.001.90281.90281.907897.2221712.23
6492005.06.09 00:00sell501.001.82311.84251.8171
6502005.06.09 17:27modify501.001.82311.82281.8171
6512005.06.09 17:27modify501.001.82311.82261.8171
6522005.06.09 17:27modify501.001.82311.82221.8171
6532005.06.09 17:31modify501.001.82311.82181.8171
6542005.06.09 17:32modify501.001.82311.82161.8171
6552005.06.09 17:32modify501.001.82311.82151.8171
6562005.06.09 17:32modify501.001.82311.82141.8171
6572005.06.09 17:32modify501.001.82311.82121.8171
6582005.06.09 17:33modify501.001.82311.82111.8171
6592005.06.09 17:33modify501.001.82311.82101.8171
6602005.06.09 17:34modify501.001.82311.82061.8171
6612005.06.09 17:48s/l501.001.82061.82061.8171250.0021962.23
6622005.06.22 16:00sell511.001.81951.83891.8135
6632005.06.23 15:44modify511.001.81951.81951.8135
6642005.06.23 15:44modify511.001.81951.81941.8135
6652005.06.23 15:44modify511.001.81951.81921.8135
6662005.06.23 15:44modify511.001.81951.81911.8135
6672005.06.23 15:44modify511.001.81951.81901.8135
6682005.06.23 15:44modify511.001.81951.81891.8135
6692005.06.23 15:44modify511.001.81951.81871.8135
6702005.06.23 16:09s/l511.001.81871.81871.813576.4022038.63
6712005.06.24 20:00buy521.001.82291.80351.8289
6722005.06.27 09:31modify521.001.82291.82291.8289
6732005.06.27 09:31modify521.001.82291.82301.8289
6742005.06.27 09:35modify521.001.82291.82311.8289
6752005.06.27 09:36modify521.001.82291.82321.8289
6762005.06.27 09:40modify521.001.82291.82351.8289
6772005.06.27 09:40modify521.001.82291.82361.8289
6782005.06.27 09:40modify521.001.82291.82381.8289
6792005.06.27 09:40modify521.001.82291.82401.8289
6802005.06.27 09:40modify521.001.82291.82421.8289
6812005.06.27 09:43modify521.001.82291.82431.8289
6822005.06.27 09:43modify521.001.82291.82441.8289
6832005.06.27 09:43modify521.001.82291.82451.8289
6842005.06.27 09:43modify521.001.82291.82481.8289
6852005.06.27 09:44modify521.001.82291.82491.8289
6862005.06.27 09:44modify521.001.82291.82501.8289
6872005.06.27 09:44modify521.001.82291.82511.8289
6882005.06.27 09:45modify521.001.82291.82531.8289
6892005.06.27 09:45modify521.001.82291.82541.8289
6902005.06.27 09:45modify521.001.82291.82551.8289
6912005.06.27 10:39modify521.001.82291.82561.8289
6922005.06.27 10:39modify521.001.82291.82571.8289
6932005.06.27 10:54modify521.001.82291.82591.8289
6942005.06.27 10:54t/p521.001.82891.82591.8289599.0722637.70
6952005.06.28 16:00sell531.001.81921.83861.8132
6962005.06.28 17:27modify531.001.81921.81921.8132
6972005.06.28 18:32modify531.001.81921.81911.8132
6982005.06.28 18:36modify531.001.81921.81891.8132
6992005.06.28 18:53modify531.001.81921.81871.8132
7002005.06.28 20:31modify531.001.81921.81841.8132
7012005.06.28 23:00modify531.001.81921.81831.8132
7022005.06.28 23:00modify531.001.81921.81801.8132
7032005.06.28 23:04modify531.001.81921.81791.8132
7042005.06.28 23:04modify531.001.81921.81781.8132
7052005.06.29 03:19s/l531.001.81781.81781.8132138.8022776.50
7062005.07.13 20:00sell541.001.75561.77501.7496
7072005.07.15 16:15modify541.001.75561.75541.7496
7082005.07.15 16:15modify541.001.75561.75531.7496
7092005.07.15 16:15modify541.001.75561.75491.7496
7102005.07.15 16:40modify541.001.75561.75471.7496
7112005.07.15 16:42modify541.001.75561.75461.7496
7122005.07.15 16:42modify541.001.75561.75451.7496
7132005.07.15 16:47modify541.001.75561.75441.7496
7142005.07.15 16:48modify541.001.75561.75431.7496
7152005.07.15 17:00s/l541.001.75431.75431.7496125.2022901.69
7162005.07.21 04:00buy551.001.74701.72761.7530
7172005.07.21 11:31modify551.001.74701.74701.7530
7182005.07.21 11:33modify551.001.74701.74721.7530
7192005.07.21 11:33modify551.001.74701.74751.7530
7202005.07.21 11:33modify551.001.74701.74771.7530
7212005.07.21 11:33modify551.001.74701.74781.7530
7222005.07.21 11:33modify551.001.74701.74801.7530
7232005.07.21 11:33modify551.001.74701.74831.7530
7242005.07.21 11:35modify551.001.74701.74851.7530
7252005.07.21 11:35modify551.001.74701.74861.7530
7262005.07.21 11:35modify551.001.74701.74871.7530
7272005.07.21 11:56s/l551.001.74871.74871.7530170.0023071.69
7282005.07.26 04:00buy561.001.74481.72541.7508
7292005.07.28 14:05modify561.001.74481.74491.7508
7302005.07.28 14:05modify561.001.74481.74511.7508
7312005.07.28 14:05modify561.001.74481.74541.7508
7322005.07.28 14:05modify561.001.74481.74561.7508
7332005.07.28 14:05modify561.001.74481.74591.7508
7342005.07.28 14:14modify561.001.74481.74601.7508
7352005.07.28 14:14modify561.001.74481.74611.7508
7362005.07.28 14:14modify561.001.74481.74621.7508
7372005.07.28 14:15modify561.001.74481.74631.7508
7382005.07.28 14:15modify561.001.74481.74641.7508
7392005.07.28 14:16modify561.001.74481.74661.7508
7402005.07.28 14:17modify561.001.74481.74701.7508
7412005.07.28 14:25modify561.001.74481.74721.7508
7422005.07.28 14:50modify561.001.74481.74731.7508
7432005.07.28 14:50modify561.001.74481.74751.7508
7442005.07.28 14:50modify561.001.74481.74761.7508
7452005.07.28 14:50t/p561.001.75081.74761.7508596.2923667.98
7462005.08.25 00:00buy571.001.80141.78201.8074
7472005.08.25 05:18modify571.001.80141.80141.8074
7482005.08.25 05:18modify571.001.80141.80151.8074
7492005.08.25 05:19modify571.001.80141.80171.8074
7502005.08.25 05:19modify571.001.80141.80181.8074
7512005.08.25 05:19modify571.001.80141.80191.8074
7522005.08.25 05:19modify571.001.80141.80201.8074
7532005.08.25 05:19modify571.001.80141.80211.8074
7542005.08.25 06:18modify571.001.80141.80221.8074
7552005.08.25 06:18modify571.001.80141.80231.8074
7562005.08.25 06:25modify571.001.80141.80241.8074
7572005.08.25 06:25modify571.001.80141.80261.8074
7582005.08.25 06:25modify571.001.80141.80281.8074
7592005.08.25 06:26modify571.001.80141.80301.8074
7602005.08.25 06:41modify571.001.80141.80331.8074
7612005.08.25 06:41modify571.001.80141.80371.8074
7622005.08.25 06:41modify571.001.80141.80401.8074
7632005.08.25 06:42modify571.001.80141.80421.8074
7642005.08.25 06:42modify571.001.80141.80431.8074
7652005.08.25 06:42t/p571.001.80741.80431.8074600.0024267.98
7662005.08.29 16:00sell581.001.80281.82221.7968
7672005.08.29 18:31modify581.001.80281.80261.7968
7682005.08.29 18:31modify581.001.80281.80251.7968
7692005.08.29 19:59t/p581.001.79681.80251.7968600.0024867.98
7702005.08.29 19:59sell591.001.79601.81541.7900
7712005.08.30 05:23modify591.001.79601.79591.7900
7722005.08.30 09:06modify591.001.79601.79581.7900
7732005.08.30 09:06modify591.001.79601.79571.7900
7742005.08.30 09:06modify591.001.79601.79551.7900
7752005.08.30 09:08modify591.001.79601.79531.7900
7762005.08.30 09:58s/l591.001.79531.79531.790068.8024936.78
7772005.08.31 20:00buy601.001.80381.78441.8098
7782005.09.01 11:59modify601.001.80381.80501.8098
7792005.09.01 12:00modify601.001.80381.80531.8098
7802005.09.01 13:04modify601.001.80381.80551.8098
7812005.09.01 13:04modify601.001.80381.80581.8098
7822005.09.01 13:04modify601.001.80381.80611.8098
7832005.09.01 13:04modify601.001.80381.80621.8098
7842005.09.01 13:04modify601.001.80381.80641.8098
7852005.09.01 13:05modify601.001.80381.80651.8098
7862005.09.01 13:05modify601.001.80381.80661.8098
7872005.09.01 13:26t/p601.001.80981.80661.8098597.2225533.99
7882005.10.07 16:00sell611.001.75971.77911.7537
7892005.10.10 15:59modify611.001.75971.75761.7537
7902005.10.10 16:00modify611.001.75971.75741.7537
7912005.10.10 16:07modify611.001.75971.75721.7537
7922005.10.10 17:01modify611.001.75971.75701.7537
7932005.10.10 17:18modify611.001.75971.75681.7537
7942005.10.10 17:19t/p611.001.75371.75681.7537598.8026132.79
7952005.10.18 00:00sell621.001.75321.77261.7472
7962005.10.18 07:59modify621.001.75321.75281.7472
7972005.10.18 08:00modify621.001.75321.75261.7472
7982005.10.18 09:01modify621.001.75321.75241.7472
7992005.10.18 10:11s/l621.001.75241.75241.747280.0026212.79
8002005.10.19 16:00buy631.001.75731.73791.7633
8012005.10.19 17:35modify631.001.75731.75731.7633
8022005.10.19 17:35modify631.001.75731.75771.7633
8032005.10.19 19:59modify631.001.75731.75821.7633
8042005.10.19 20:00modify631.001.75731.75831.7633
8052005.10.19 20:21modify631.001.75731.75841.7633
8062005.10.19 20:30modify631.001.75731.75851.7633
8072005.10.19 20:30modify631.001.75731.75861.7633
8082005.10.19 20:31modify631.001.75731.75881.7633
8092005.10.19 21:04modify631.001.75731.75901.7633
8102005.10.19 21:14modify631.001.75731.75921.7633
8112005.10.19 21:15modify631.001.75731.75941.7633
8122005.10.19 21:19modify631.001.75731.75961.7633
8132005.10.19 21:23modify631.001.75731.75981.7633
8142005.10.19 21:23modify631.001.75731.76001.7633
8152005.10.19 21:51modify631.001.75731.76011.7633
8162005.10.19 21:52modify631.001.75731.76021.7633
8172005.10.19 21:57modify631.001.75731.76031.7633
8182005.10.19 22:00t/p631.001.76331.76031.7633600.0026812.79
8192005.10.26 20:00sell641.001.77441.79381.7684
8202005.10.31 17:09modify641.001.77441.77441.7684
8212005.10.31 17:09modify641.001.77441.77421.7684
8222005.10.31 17:09modify641.001.77441.77411.7684
8232005.10.31 17:09modify641.001.77441.77401.7684
8242005.10.31 17:09modify641.001.77441.77381.7684
8252005.10.31 17:10modify641.001.77441.77361.7684
8262005.10.31 17:25modify641.001.77441.77351.7684
8272005.10.31 17:25modify641.001.77441.77341.7684
8282005.10.31 17:38modify641.001.77441.77321.7684
8292005.10.31 17:38modify641.001.77441.77311.7684
8302005.10.31 17:38modify641.001.77441.77291.7684
8312005.10.31 17:38modify641.001.77441.77281.7684
8322005.10.31 17:38modify641.001.77441.77261.7684
8332005.10.31 17:38modify641.001.77441.77251.7684
8342005.10.31 17:39modify641.001.77441.77231.7684
8352005.10.31 17:39modify641.001.77441.77221.7684
8362005.10.31 17:39modify641.001.77441.77191.7684
8372005.10.31 17:40modify641.001.77441.77181.7684
8382005.10.31 17:40modify641.001.77441.77171.7684
8392005.10.31 17:51modify641.001.77441.77151.7684
8402005.10.31 20:22t/p641.001.76841.77151.7684593.9927406.79
8412005.11.02 16:00buy651.001.77081.75141.7768
8422005.11.02 17:45modify651.001.77081.77081.7768
8432005.11.02 17:45modify651.001.77081.77101.7768
8442005.11.02 17:47modify651.001.77081.77121.7768
8452005.11.02 17:47modify651.001.77081.77131.7768
8462005.11.02 17:47modify651.001.77081.77141.7768
8472005.11.02 17:47modify651.001.77081.77161.7768
8482005.11.02 17:55modify651.001.77081.77201.7768
8492005.11.02 17:56modify651.001.77081.77211.7768
8502005.11.02 17:56modify651.001.77081.77221.7768
8512005.11.02 17:56modify651.001.77081.77231.7768
8522005.11.02 17:56modify651.001.77081.77241.7768
8532005.11.02 17:58modify651.001.77081.77251.7768
8542005.11.02 19:59modify651.001.77081.77271.7768
8552005.11.02 21:01modify651.001.77081.77291.7768
8562005.11.02 23:59modify651.001.77081.77331.7768
8572005.11.03 00:00modify651.001.77081.77351.7768
8582005.11.03 00:02modify651.001.77081.77371.7768
8592005.11.03 09:06s/l651.001.77371.77371.7768287.2227694.00
8602005.11.25 12:00sell661.001.72031.73971.7143
8612005.11.25 17:32modify661.001.72031.72021.7143
8622005.11.25 17:32modify661.001.72031.72001.7143
8632005.11.25 17:32modify661.001.72031.71971.7143
8642005.11.25 17:33modify661.001.72031.71951.7143
8652005.11.25 17:51modify661.001.72031.71941.7143
8662005.11.25 17:51modify661.001.72031.71911.7143
8672005.11.25 17:59modify661.001.72031.71901.7143
8682005.11.25 17:59modify661.001.72031.71891.7143
8692005.11.25 18:43modify661.001.72031.71871.7143
8702005.11.25 18:45modify661.001.72031.71851.7143
8712005.11.25 18:45modify661.001.72031.71841.7143
8722005.11.25 18:47modify661.001.72031.71821.7143
8732005.11.25 18:58modify661.001.72031.71811.7143
8742005.11.25 19:25modify661.001.72031.71801.7143
8752005.11.25 19:59t/p661.001.71431.71801.7143600.0028294.00
8762005.11.29 00:00buy671.001.72911.70971.7351
8772005.11.30 17:38modify671.001.72911.72911.7351
8782005.11.30 17:38modify671.001.72911.72931.7351
8792005.11.30 17:39modify671.001.72911.72941.7351
8802005.11.30 17:39modify671.001.72911.72951.7351
8812005.11.30 17:39modify671.001.72911.72961.7351
8822005.11.30 17:39modify671.001.72911.72971.7351
8832005.11.30 17:39modify671.001.72911.72981.7351
8842005.11.30 17:39modify671.001.72911.72991.7351
8852005.11.30 17:44modify671.001.72911.73001.7351
8862005.11.30 17:44modify671.001.72911.73011.7351
8872005.11.30 17:44modify671.001.72911.73021.7351
8882005.11.30 17:48modify671.001.72911.73041.7351
8892005.11.30 17:48modify671.001.72911.73061.7351
8902005.11.30 17:51modify671.001.72911.73081.7351
8912005.11.30 17:51modify671.001.72911.73091.7351
8922005.11.30 17:51modify671.001.72911.73101.7351
8932005.11.30 17:51modify671.001.72911.73111.7351
8942005.11.30 17:51modify671.001.72911.73121.7351
8952005.11.30 17:51modify671.001.72911.73131.7351
8962005.11.30 17:51modify671.001.72911.73141.7351
8972005.11.30 17:57s/l671.001.73141.73141.7351229.0728523.08
8982005.12.06 16:00sell681.001.73321.75261.7272
8992005.12.07 15:15modify681.001.73321.73321.7272
9002005.12.07 15:20modify681.001.73321.73311.7272
9012005.12.07 15:20modify681.001.73321.73281.7272
9022005.12.07 15:21modify681.001.73321.73271.7272
9032005.12.07 15:57s/l681.001.73271.73271.727248.8028571.87
9042005.12.19 12:00sell691.001.76501.78441.7590
9052005.12.19 15:21modify691.001.76501.76491.7590
9062005.12.19 15:59s/l691.001.76491.76491.759010.0028581.87
9072006.01.12 20:00sell701.001.76071.78011.7547
9082006.01.19 09:34modify701.001.76071.76041.7547
9092006.01.19 09:34modify701.001.76071.76011.7547
9102006.01.19 09:34modify701.001.76071.75971.7547
9112006.01.19 09:58modify701.001.76071.75961.7547
9122006.01.19 10:04modify701.001.76071.75951.7547
9132006.01.19 10:05modify701.001.76071.75941.7547
9142006.01.19 10:05modify701.001.76071.75921.7547
9152006.01.19 10:05modify701.001.76071.75901.7547
9162006.01.19 10:10modify701.001.76071.75891.7547
9172006.01.19 10:10modify701.001.76071.75861.7547
9182006.01.19 10:34modify701.001.76071.75851.7547
9192006.01.19 10:34modify701.001.76071.75841.7547
9202006.01.19 10:35modify701.001.76071.75821.7547
9212006.01.19 10:35modify701.001.76071.75811.7547
9222006.01.19 10:35modify701.001.76071.75801.7547
9232006.01.19 10:35modify701.001.76071.75791.7547
9242006.01.19 10:35t/p701.001.75471.75791.7547591.5929173.47
9252006.01.20 16:00buy711.001.76491.74551.7709
9262006.01.20 20:38modify711.001.76491.76491.7709
9272006.01.20 20:38modify711.001.76491.76531.7709
9282006.01.20 20:39modify711.001.76491.76541.7709
9292006.01.20 20:40modify711.001.76491.76551.7709
9302006.01.20 20:42modify711.001.76491.76561.7709
9312006.01.20 20:48modify711.001.76491.76571.7709
9322006.01.20 20:48modify711.001.76491.76591.7709
9332006.01.20 20:48modify711.001.76491.76601.7709
9342006.01.20 20:48modify711.001.76491.76621.7709
9352006.01.20 20:49modify711.001.76491.76641.7709
9362006.01.20 20:49modify711.001.76491.76661.7709
9372006.01.20 21:09modify711.001.76491.76671.7709
9382006.01.20 21:09modify711.001.76491.76681.7709
9392006.01.20 21:09modify711.001.76491.76691.7709
9402006.01.20 21:11modify711.001.76491.76701.7709
9412006.01.20 21:11modify711.001.76491.76711.7709
9422006.01.20 21:11modify711.001.76491.76721.7709
9432006.01.20 21:23modify711.001.76491.76761.7709
9442006.01.20 21:24modify711.001.76491.76781.7709
9452006.01.20 21:24t/p711.001.77091.76781.7709600.0029773.47
9462006.02.15 16:00buy721.001.74461.72521.7506
9472006.02.15 16:09modify721.001.74461.74461.7506
9482006.02.15 16:09modify721.001.74461.74471.7506
9492006.02.15 16:09modify721.001.74461.74481.7506
9502006.02.15 16:09modify721.001.74461.74491.7506
9512006.02.15 16:09modify721.001.74461.74501.7506
9522006.02.15 16:09modify721.001.74461.74511.7506
9532006.02.15 16:09modify721.001.74461.74521.7506
9542006.02.15 16:40s/l721.001.74521.74521.750660.0029833.47
9552006.02.15 16:40buy731.001.74561.72621.7516
9562006.02.15 17:21modify731.001.74561.74571.7516
9572006.02.15 17:22modify731.001.74561.74581.7516
9582006.02.15 17:27s/l731.001.74581.74581.751620.0029853.47
9592006.02.15 17:27buy741.001.74621.72681.7522
9602006.02.23 11:12modify741.001.74621.74621.7522
9612006.02.23 11:12modify741.001.74621.74631.7522
9622006.02.23 11:12modify741.001.74621.74641.7522
9632006.02.23 11:15modify741.001.74621.74651.7522
9642006.02.23 11:15modify741.001.74621.74661.7522
9652006.02.23 11:15modify741.001.74621.74681.7522
9662006.02.23 11:15modify741.001.74621.74691.7522
9672006.02.23 11:15modify741.001.74621.74701.7522
9682006.02.23 11:15modify741.001.74621.74711.7522
9692006.02.23 11:15modify741.001.74621.74721.7522
9702006.02.23 11:25modify741.001.74621.74751.7522
9712006.02.23 11:25modify741.001.74621.74761.7522
9722006.02.23 12:16modify741.001.74621.74781.7522
9732006.02.23 12:16modify741.001.74621.74791.7522
9742006.02.23 12:17modify741.001.74621.74801.7522
9752006.02.23 12:17modify741.001.74621.74821.7522
9762006.02.23 12:17modify741.001.74621.74831.7522
9772006.02.23 12:17modify741.001.74621.74841.7522
9782006.02.23 12:17modify741.001.74621.74861.7522
9792006.02.23 12:17modify741.001.74621.74871.7522
9802006.02.23 12:17modify741.001.74621.74881.7522
9812006.02.23 12:17modify741.001.74621.74901.7522
9822006.02.23 12:21modify741.001.74621.74911.7522
9832006.02.23 12:21t/p741.001.75221.74911.7522590.7230444.18
9842006.02.24 20:00sell751.001.74301.76241.7370
9852006.02.27 01:51modify751.001.74301.74301.7370
9862006.02.27 01:51modify751.001.74301.74291.7370
9872006.02.27 02:38modify751.001.74301.74281.7370
9882006.02.27 02:38modify751.001.74301.74261.7370
9892006.02.27 02:38modify751.001.74301.74251.7370
9902006.02.27 02:38modify751.001.74301.74221.7370
9912006.02.27 02:43modify751.001.74301.74201.7370
9922006.02.27 02:44modify751.001.74301.74181.7370
9932006.02.27 02:44modify751.001.74301.74161.7370
9942006.02.27 02:58s/l751.001.74161.74161.7370138.8030582.98
9952006.02.28 16:00buy761.001.74861.72921.7546
9962006.02.28 17:24modify761.001.74861.74881.7546
9972006.02.28 17:30modify761.001.74861.74891.7546
9982006.02.28 17:30modify761.001.74861.74901.7546
9992006.02.28 17:31modify761.001.74861.74911.7546
10002006.02.28 17:31modify761.001.74861.74921.7546
10012006.02.28 17:31modify761.001.74861.74931.7546
10022006.02.28 18:11modify761.001.74861.74941.7546
10032006.02.28 18:11modify761.001.74861.74951.7546
10042006.02.28 18:14modify761.001.74861.74971.7546
10052006.02.28 18:14modify761.001.74861.74981.7546
10062006.02.28 18:14modify761.001.74861.74991.7546
10072006.02.28 18:14modify761.001.74861.75021.7546
10082006.02.28 18:14modify761.001.74861.75041.7546
10092006.02.28 18:14modify761.001.74861.75061.7546
10102006.02.28 18:14modify761.001.74861.75071.7546
10112006.02.28 18:14modify761.001.74861.75091.7546
10122006.02.28 18:18modify761.001.74861.75111.7546
10132006.02.28 18:18modify761.001.74861.75131.7546
10142006.02.28 18:18t/p761.001.75461.75131.7546600.0031182.98
10152006.02.28 18:18buy771.001.75501.73561.7610
10162006.03.01 12:16modify771.001.75501.75511.7610
10172006.03.01 12:17modify771.001.75501.75531.7610
10182006.03.01 12:55s/l771.001.75531.75531.761029.0731212.06
10192006.03.06 20:00sell781.001.74741.76681.7414
10202006.03.07 09:44modify781.001.74741.74741.7414
10212006.03.07 09:45modify781.001.74741.74721.7414
10222006.03.07 09:45modify781.001.74741.74711.7414
10232006.03.07 09:45modify781.001.74741.74701.7414
10242006.03.07 09:45modify781.001.74741.74691.7414
10252006.03.07 09:45modify781.001.74741.74671.7414
10262006.03.07 10:25modify781.001.74741.74661.7414
10272006.03.07 10:27modify781.001.74741.74651.7414
10282006.03.07 10:27modify781.001.74741.74641.7414
10292006.03.07 10:27modify781.001.74741.74631.7414
10302006.03.07 10:27modify781.001.74741.74611.7414
10312006.03.07 10:28modify781.001.74741.74601.7414
10322006.03.07 10:28modify781.001.74741.74581.7414
10332006.03.07 10:28modify781.001.74741.74561.7414
10342006.03.07 10:28modify781.001.74741.74541.7414
10352006.03.07 10:31modify781.001.74741.74511.7414
10362006.03.07 10:31modify781.001.74741.74481.7414
10372006.03.07 10:31modify781.001.74741.74451.7414
10382006.03.07 10:32t/p781.001.74141.74451.7414598.8031810.85
10392006.03.14 00:00buy791.001.73331.71391.7393
10402006.03.14 01:33modify791.001.73331.73351.7393
10412006.03.14 01:33modify791.001.73331.73361.7393
10422006.03.14 01:33modify791.001.73331.73371.7393
10432006.03.14 01:33modify791.001.73331.73381.7393
10442006.03.14 01:33modify791.001.73331.73401.7393
10452006.03.14 01:33modify791.001.73331.73411.7393
10462006.03.14 01:33modify791.001.73331.73421.7393
10472006.03.14 02:55modify791.001.73331.73431.7393
10482006.03.14 03:17s/l791.001.73431.73431.7393100.0031910.85
10492006.03.14 03:17buy801.001.73451.71511.7405
10502006.03.14 15:30modify801.001.73451.73461.7405
10512006.03.14 15:30modify801.001.73451.73501.7405
10522006.03.14 16:48modify801.001.73451.73511.7405
10532006.03.14 16:49modify801.001.73451.73541.7405
10542006.03.14 16:49modify801.001.73451.73571.7405
10552006.03.14 16:49modify801.001.73451.73581.7405
10562006.03.14 16:49modify801.001.73451.73611.7405
10572006.03.14 16:50modify801.001.73451.73621.7405
10582006.03.14 16:50modify801.001.73451.73631.7405
10592006.03.14 16:50modify801.001.73451.73641.7405
10602006.03.14 16:50modify801.001.73451.73651.7405
10612006.03.14 16:50modify801.001.73451.73661.7405
10622006.03.14 16:51modify801.001.73451.73681.7405
10632006.03.14 16:53modify801.001.73451.73701.7405
10642006.03.14 16:53modify801.001.73451.73721.7405
10652006.03.14 16:53modify801.001.73451.73741.7405
10662006.03.14 16:53t/p801.001.74051.73741.7405600.0032510.85
10672006.03.27 00:00buy811.001.74291.72351.7489
10682006.03.27 06:06modify811.001.74291.74291.7489
10692006.03.27 06:06modify811.001.74291.74301.7489
10702006.03.27 06:07modify811.001.74291.74311.7489
10712006.03.27 06:07modify811.001.74291.74321.7489
10722006.03.27 06:07modify811.001.74291.74331.7489
10732006.03.27 06:07modify811.001.74291.74341.7489
10742006.03.27 06:07modify811.001.74291.74351.7489
10752006.03.27 06:07modify811.001.74291.74361.7489
10762006.03.27 06:07modify811.001.74291.74371.7489
10772006.03.27 06:23modify811.001.74291.74401.7489
10782006.03.27 06:25modify811.001.74291.74411.7489
10792006.03.27 06:33modify811.001.74291.74421.7489
10802006.03.27 06:33modify811.001.74291.74441.7489
10812006.03.27 06:33modify811.001.74291.74451.7489
10822006.03.27 06:34modify811.001.74291.74461.7489
10832006.03.27 08:07modify811.001.74291.74471.7489
10842006.03.27 08:07modify811.001.74291.74481.7489
10852006.03.27 08:07modify811.001.74291.74491.7489
10862006.03.27 08:07modify811.001.74291.74511.7489
10872006.03.27 08:07modify811.001.74291.74521.7489
10882006.03.27 08:08modify811.001.74291.74531.7489
10892006.03.27 08:08modify811.001.74291.74551.7489
10902006.03.27 10:10s/l811.001.74551.74551.7489260.0032770.85
10912006.03.28 04:00buy821.001.74631.73491.7523
10922006.03.28 11:31modify821.001.74631.74631.7523
10932006.03.28 12:30modify821.001.74631.74671.7523
10942006.03.28 12:42modify821.001.74631.74711.7523
10952006.03.28 12:42modify821.001.74631.74721.7523
10962006.03.28 15:04modify821.001.74631.74731.7523
10972006.03.28 15:04modify821.001.74631.74741.7523
10982006.03.28 15:04modify821.001.74631.74751.7523
10992006.03.28 15:04modify821.001.74631.74761.7523
11002006.03.28 15:04modify821.001.74631.74771.7523
11012006.03.28 15:59t/p821.001.75231.74771.7523600.0033370.85
11022006.03.29 08:00sell831.001.74381.76321.7378
11032006.03.29 10:20modify831.001.74381.74381.7378
11042006.03.29 10:30modify831.001.74381.74371.7378
11052006.03.29 10:37modify831.001.74381.74361.7378
11062006.03.29 10:37modify831.001.74381.74351.7378
11072006.03.29 10:37modify831.001.74381.74331.7378
11082006.03.29 10:37modify831.001.74381.74321.7378
11092006.03.29 10:45modify831.001.74381.74311.7378
11102006.03.29 10:45modify831.001.74381.74301.7378
11112006.03.29 10:47modify831.001.74381.74281.7378
11122006.03.29 10:55modify831.001.74381.74271.7378
11132006.03.29 10:55modify831.001.74381.74231.7378
11142006.03.29 10:55modify831.001.74381.74211.7378
11152006.03.29 10:55modify831.001.74381.74181.7378
11162006.03.29 10:56modify831.001.74381.74161.7378
11172006.03.29 10:56modify831.001.74381.74151.7378
11182006.03.29 10:56modify831.001.74381.74121.7378
11192006.03.29 10:56modify831.001.74381.74111.7378
11202006.03.29 10:56modify831.001.74381.74081.7378
11212006.03.29 10:58t/p831.001.73781.74081.7378600.0033970.85
11222006.03.29 10:58sell841.001.73741.75681.7314
11232006.03.29 15:37modify841.001.73741.73721.7314
11242006.03.29 15:39modify841.001.73741.73711.7314
11252006.03.29 15:44modify841.001.73741.73701.7314
11262006.03.29 15:45modify841.001.73741.73691.7314
11272006.03.29 16:00modify841.001.73741.73591.7314
11282006.03.29 16:57modify841.001.73741.73581.7314
11292006.03.29 16:57modify841.001.73741.73571.7314
11302006.03.29 16:57modify841.001.73741.73551.7314
11312006.03.29 16:58modify841.001.73741.73531.7314
11322006.03.29 17:04modify841.001.73741.73521.7314
11332006.03.29 17:04modify841.001.73741.73501.7314
11342006.03.29 18:09s/l841.001.73501.73501.7314240.0034210.85
11352006.03.30 20:00buy851.001.74421.72481.7502
11362006.03.30 21:52modify851.001.74421.74431.7502
11372006.03.30 22:05modify851.001.74421.74441.7502
11382006.03.30 22:05modify851.001.74421.74451.7502
11392006.03.30 22:05modify851.001.74421.74471.7502
11402006.03.30 22:06modify851.001.74421.74481.7502
11412006.03.30 22:21modify851.001.74421.74491.7502
11422006.03.30 22:21modify851.001.74421.74501.7502
11432006.03.30 22:21modify851.001.74421.74511.7502
11442006.03.30 22:23modify851.001.74421.74521.7502
11452006.03.30 22:23modify851.001.74421.74541.7502
11462006.03.30 22:26modify851.001.74421.74551.7502
11472006.03.31 03:14s/l851.001.74551.74551.7502129.0734339.93
11482006.04.04 04:00buy861.001.73881.71941.7448
11492006.04.04 10:22modify861.001.73881.73881.7448
11502006.04.04 10:22modify861.001.73881.73891.7448
11512006.04.04 10:22modify861.001.73881.73911.7448
11522006.04.04 10:22modify861.001.73881.73921.7448
11532006.04.04 10:22modify861.001.73881.73941.7448
11542006.04.04 10:23modify861.001.73881.73961.7448
11552006.04.04 10:30modify861.001.73881.73971.7448
11562006.04.04 10:31modify861.001.73881.73981.7448
11572006.04.04 10:31modify861.001.73881.74011.7448
11582006.04.04 10:31modify861.001.73881.74021.7448
11592006.04.04 10:31modify861.001.73881.74041.7448
11602006.04.04 10:31modify861.001.73881.74051.7448
11612006.04.04 10:31modify861.001.73881.74071.7448
11622006.04.04 10:34modify861.001.73881.74081.7448
11632006.04.04 10:34modify861.001.73881.74091.7448
11642006.04.04 10:34modify861.001.73881.74111.7448
11652006.04.04 10:35modify861.001.73881.74141.7448
11662006.04.04 10:59modify861.001.73881.74151.7448
11672006.04.04 10:59modify861.001.73881.74171.7448
11682006.04.04 11:00modify861.001.73881.74181.7448
11692006.04.04 11:00t/p861.001.74481.74181.7448600.0034939.93
11702006.04.04 11:00buy871.001.74531.73391.7513
11712006.04.04 15:04modify871.001.74531.74541.7513
11722006.04.04 15:04modify871.001.74531.74561.7513
11732006.04.04 15:04modify871.001.74531.74591.7513
11742006.04.04 15:04modify871.001.74531.74611.7513
11752006.04.04 15:04modify871.001.74531.74651.7513
11762006.04.04 15:05modify871.001.74531.74661.7513
11772006.04.04 15:05modify871.001.74531.74681.7513
11782006.04.04 15:05modify871.001.74531.74701.7513
11792006.04.04 15:05modify871.001.74531.74711.7513
11802006.04.04 15:05modify871.001.74531.74741.7513
11812006.04.04 15:20modify871.001.74531.74761.7513
11822006.04.04 15:20modify871.001.74531.74781.7513
11832006.04.04 15:20modify871.001.74531.74791.7513
11842006.04.04 15:20modify871.001.74531.74801.7513
11852006.04.04 15:20modify871.001.74531.74831.7513
11862006.04.04 15:21t/p871.001.75131.74831.7513600.0035539.93
11872006.04.11 20:00buy881.001.74671.72731.7527
11882006.04.12 02:41modify881.001.74671.74681.7527
11892006.04.12 02:45modify881.001.74671.74691.7527
11902006.04.12 02:54modify881.001.74671.74711.7527
11912006.04.12 02:56modify881.001.74671.74721.7527
11922006.04.12 02:56modify881.001.74671.74731.7527
11932006.04.12 03:12modify881.001.74671.74761.7527
11942006.04.12 03:12modify881.001.74671.74791.7527
11952006.04.12 03:16modify881.001.74671.74811.7527
11962006.04.12 03:16modify881.001.74671.74821.7527
11972006.04.12 03:16modify881.001.74671.74831.7527
11982006.04.12 03:17modify881.001.74671.74841.7527
11992006.04.12 03:24modify881.001.74671.74851.7527
12002006.04.12 03:44modify881.001.74671.74861.7527
12012006.04.12 03:46modify881.001.74671.74871.7527
12022006.04.12 09:13s/l881.001.74871.74871.7527199.0735739.00
12032006.05.17 20:00sell891.001.88451.90391.8785
12042006.05.17 20:54modify891.001.88451.88441.8785
12052006.05.17 20:58modify891.001.88451.88431.8785
12062006.05.17 20:59modify891.001.88451.88421.8785
12072006.05.17 20:59modify891.001.88451.88401.8785
12082006.05.17 20:59modify891.001.88451.88391.8785
12092006.05.17 20:59modify891.001.88451.88361.8785
12102006.05.17 21:00modify891.001.88451.88341.8785
12112006.05.17 21:17modify891.001.88451.88331.8785
12122006.05.17 21:24modify891.001.88451.88321.8785
12132006.05.17 21:24modify891.001.88451.88291.8785
12142006.05.17 21:25modify891.001.88451.88251.8785
12152006.05.17 21:25modify891.001.88451.88241.8785
12162006.05.17 21:25modify891.001.88451.88221.8785
12172006.05.17 21:25modify891.001.88451.88211.8785
12182006.05.17 21:25modify891.001.88451.88201.8785
12192006.05.17 21:25modify891.001.88451.88191.8785
12202006.05.17 21:25modify891.001.88451.88181.8785
12212006.05.17 21:25modify891.001.88451.88161.8785
12222006.05.17 21:25t/p891.001.87851.88161.8785600.0036339.00
12232006.05.17 21:25sell901.001.87801.89741.8720
12242006.05.19 12:44modify901.001.87801.87801.8720
12252006.05.19 12:44modify901.001.87801.87791.8720
12262006.05.19 12:44modify901.001.87801.87781.8720
12272006.05.19 12:44modify901.001.87801.87771.8720
12282006.05.19 12:45modify901.001.87801.87751.8720
12292006.05.19 12:45modify901.001.87801.87691.8720
12302006.05.19 12:45modify901.001.87801.87611.8720
12312006.05.19 12:45modify901.001.87801.87501.8720
12322006.05.19 12:50t/p901.001.87201.87501.8720595.2036934.19
12332006.05.19 12:50sell911.001.87161.89101.8656
12342006.05.22 08:48modify911.001.87161.87151.8656
12352006.05.22 08:49modify911.001.87161.87141.8656
12362006.05.22 08:49modify911.001.87161.87121.8656
12372006.05.22 08:49modify911.001.87161.87101.8656
12382006.05.22 08:49modify911.001.87161.87091.8656
12392006.05.22 09:42modify911.001.87161.87071.8656
12402006.05.22 09:42modify911.001.87161.87051.8656
12412006.05.22 09:42modify911.001.87161.87021.8656
12422006.05.22 09:42modify911.001.87161.86971.8656
12432006.05.22 09:43modify911.001.87161.86961.8656
12442006.05.22 09:43modify911.001.87161.86951.8656
12452006.05.22 09:43modify911.001.87161.86941.8656
12462006.05.22 09:43modify911.001.87161.86921.8656
12472006.05.22 09:45modify911.001.87161.86911.8656
12482006.05.22 09:45modify911.001.87161.86901.8656
12492006.05.22 09:45modify911.001.87161.86891.8656
12502006.05.22 09:46modify911.001.87161.86881.8656
12512006.05.22 09:46modify911.001.87161.86871.8656
12522006.05.22 09:46modify911.001.87161.86861.8656
12532006.05.22 09:47t/p911.001.86561.86861.8656598.8037532.99
12542006.05.23 00:00buy921.001.88761.86821.8936
12552006.05.24 17:33s/l921.001.86821.86821.8936-1940.9335592.06
12562006.05.24 17:33buy931.001.86841.84901.8744
12572006.05.24 21:27modify931.001.86841.86861.8744
12582006.05.24 21:28modify931.001.86841.86871.8744
12592006.05.24 21:29modify931.001.86841.86881.8744
12602006.05.24 21:29modify931.001.86841.86891.8744
12612006.05.24 21:29modify931.001.86841.86901.8744
12622006.05.24 21:29modify931.001.86841.86911.8744
12632006.05.24 21:29modify931.001.86841.86921.8744
12642006.05.24 21:29modify931.001.86841.86931.8744
12652006.05.24 21:29modify931.001.86841.86941.8744
12662006.05.24 21:30modify931.001.86841.86961.8744
12672006.05.24 21:30modify931.001.86841.86981.8744
12682006.05.24 21:30modify931.001.86841.86991.8744
12692006.05.24 21:30modify931.001.86841.87001.8744
12702006.05.24 21:30modify931.001.86841.87011.8744
12712006.05.24 21:30modify931.001.86841.87021.8744
12722006.05.24 21:47modify931.001.86841.87031.8744
12732006.05.24 21:47modify931.001.86841.87041.8744
12742006.05.24 21:47modify931.001.86841.87051.8744
12752006.05.24 21:47modify931.001.86841.87061.8744
12762006.05.24 21:52modify931.001.86841.87071.8744
12772006.05.24 21:52modify931.001.86841.87091.8744
12782006.05.24 21:52modify931.001.86841.87101.8744
12792006.05.24 21:52modify931.001.86841.87121.8744
12802006.05.24 21:52t/p931.001.87441.87121.8744600.0036192.06
12812006.05.30 08:00buy941.001.86841.84901.8744
12822006.05.30 09:10modify941.001.86841.86851.8744
12832006.05.30 09:12modify941.001.86841.86861.8744
12842006.05.30 09:12modify941.001.86841.86881.8744
12852006.05.30 09:12modify941.001.86841.86901.8744
12862006.05.30 09:16modify941.001.86841.86911.8744
12872006.05.30 09:16modify941.001.86841.86951.8744
12882006.05.30 09:16modify941.001.86841.86961.8744
12892006.05.30 09:16modify941.001.86841.86991.8744
12902006.05.30 09:16modify941.001.86841.87031.8744
12912006.05.30 09:17modify941.001.86841.87041.8744
12922006.05.30 09:17modify941.001.86841.87051.8744
12932006.05.30 09:19modify941.001.86841.87061.8744
12942006.05.30 09:20modify941.001.86841.87081.8744
12952006.05.30 09:20modify941.001.86841.87121.8744
12962006.05.30 09:20t/p941.001.87441.87121.8744600.0036792.06
12972006.05.30 09:20buy951.001.87491.85551.8809
12982006.05.30 12:50modify951.001.87491.87501.8809
12992006.05.30 12:50modify951.001.87491.87551.8809
13002006.05.30 12:50modify951.001.87491.87601.8809
13012006.05.30 12:51modify951.001.87491.87611.8809
13022006.05.30 12:51modify951.001.87491.87621.8809
13032006.05.30 12:51modify951.001.87491.87631.8809
13042006.05.30 12:53modify951.001.87491.87641.8809
13052006.05.30 13:39modify951.001.87491.87661.8809
13062006.05.30 14:37s/l951.001.87661.87661.8809170.0036962.06
13072006.06.01 04:00sell961.001.86751.88691.8615
13082006.06.01 09:37modify961.001.86751.86751.8615
13092006.06.01 09:38modify961.001.86751.86741.8615
13102006.06.01 09:38modify961.001.86751.86731.8615
13112006.06.01 09:38modify961.001.86751.86711.8615
13122006.06.01 09:38modify961.001.86751.86701.8615
13132006.06.01 09:38modify961.001.86751.86681.8615
13142006.06.01 09:39modify961.001.86751.86671.8615
13152006.06.01 09:39modify961.001.86751.86661.8615
13162006.06.01 09:46modify961.001.86751.86651.8615
13172006.06.01 10:04modify961.001.86751.86631.8615
13182006.06.01 10:04modify961.001.86751.86621.8615
13192006.06.01 10:13modify961.001.86751.86611.8615
13202006.06.01 10:13modify961.001.86751.86601.8615
13212006.06.01 10:13modify961.001.86751.86591.8615
13222006.06.01 10:14modify961.001.86751.86581.8615
13232006.06.01 10:14modify961.001.86751.86571.8615
13242006.06.01 10:14modify961.001.86751.86561.8615
13252006.06.01 10:14modify961.001.86751.86551.8615
13262006.06.01 10:14modify961.001.86751.86541.8615
13272006.06.01 10:15modify961.001.86751.86531.8615
13282006.06.01 10:15modify961.001.86751.86521.8615
13292006.06.01 10:15modify961.001.86751.86511.8615
13302006.06.01 10:28modify961.001.86751.86501.8615
13312006.06.01 10:32modify961.001.86751.86491.8615
13322006.06.01 10:32modify961.001.86751.86481.8615
13332006.06.01 10:32modify961.001.86751.86471.8615
13342006.06.01 10:32modify961.001.86751.86461.8615
13352006.06.01 10:32t/p961.001.86151.86461.8615600.0037562.06
13362006.06.02 16:00buy971.001.88171.86231.8877
13372006.06.02 17:49modify971.001.88171.88171.8877
13382006.06.02 17:49modify971.001.88171.88181.8877
13392006.06.02 17:49modify971.001.88171.88191.8877
13402006.06.02 17:49modify971.001.88171.88201.8877
13412006.06.02 17:51modify971.001.88171.88211.8877
13422006.06.02 17:56modify971.001.88171.88221.8877
13432006.06.02 17:56modify971.001.88171.88231.8877
13442006.06.02 17:56modify971.001.88171.88241.8877
13452006.06.02 17:57modify971.001.88171.88251.8877
13462006.06.02 17:59modify971.001.88171.88261.8877
13472006.06.02 18:00modify971.001.88171.88271.8877
13482006.06.02 18:01modify971.001.88171.88281.8877
13492006.06.02 18:53s/l971.001.88281.88281.8877110.0037672.06
13502006.06.02 18:53buy981.001.88311.86371.8891
13512006.06.05 10:31modify981.001.88311.88311.8891
13522006.06.05 10:31modify981.001.88311.88331.8891
13532006.06.05 10:31modify981.001.88311.88341.8891
13542006.06.05 10:31modify981.001.88311.88351.8891
13552006.06.05 10:31modify981.001.88311.88361.8891
13562006.06.05 10:32modify981.001.88311.88371.8891
13572006.06.05 10:32modify981.001.88311.88381.8891
13582006.06.05 10:32modify981.001.88311.88391.8891
13592006.06.05 10:32modify981.001.88311.88411.8891
13602006.06.05 10:32modify981.001.88311.88421.8891
13612006.06.05 10:32modify981.001.88311.88431.8891
13622006.06.05 10:32modify981.001.88311.88441.8891
13632006.06.05 10:32modify981.001.88311.88461.8891
13642006.06.05 10:32modify981.001.88311.88471.8891
13652006.06.05 10:47s/l981.001.88471.88471.8891159.0737831.14
13662006.06.06 04:00sell991.001.87161.89101.8656
13672006.06.06 13:24modify991.001.87161.87161.8656
13682006.06.06 13:25modify991.001.87161.87151.8656
13692006.06.06 13:25modify991.001.87161.87141.8656
13702006.06.06 13:25modify991.001.87161.87121.8656
13712006.06.06 13:25modify991.001.87161.87111.8656
13722006.06.06 13:25modify991.001.87161.87101.8656
13732006.06.06 13:25modify991.001.87161.87081.8656
13742006.06.06 13:40s/l991.001.87081.87081.865680.0037911.14
13752006.06.14 12:00buy1001.001.84261.82321.8486
13762006.06.14 16:20modify1001.001.84261.84281.8486
13772006.06.14 16:20modify1001.001.84261.84351.8486
13782006.06.14 16:21modify1001.001.84261.84361.8486
13792006.06.14 16:21modify1001.001.84261.84371.8486
13802006.06.14 16:27modify1001.001.84261.84381.8486
13812006.06.14 16:27modify1001.001.84261.84401.8486
13822006.06.14 16:27modify1001.001.84261.84421.8486
13832006.06.14 16:28modify1001.001.84261.84431.8486
13842006.06.14 16:28modify1001.001.84261.84461.8486
13852006.06.14 16:28modify1001.001.84261.84481.8486
13862006.06.14 16:28modify1001.001.84261.84501.8486
13872006.06.14 16:28t/p1001.001.84861.84501.8486600.0038511.14
13882006.06.19 08:00sell1011.001.84391.86331.8379
13892006.06.19 16:35modify1011.001.84391.84391.8379
13902006.06.19 16:35modify1011.001.84391.84371.8379
13912006.06.19 17:03modify1011.001.84391.84361.8379
13922006.06.19 17:03modify1011.001.84391.84351.8379
13932006.06.19 17:07modify1011.001.84391.84341.8379
13942006.06.19 17:07modify1011.001.84391.84321.8379
13952006.06.19 17:07modify1011.001.84391.84311.8379
13962006.06.19 17:07modify1011.001.84391.84291.8379
13972006.06.19 17:09modify1011.001.84391.84271.8379
13982006.06.19 17:10modify1011.001.84391.84251.8379
13992006.06.19 17:10modify1011.001.84391.84241.8379
14002006.06.19 17:10modify1011.001.84391.84231.8379
14012006.06.19 17:10modify1011.001.84391.84221.8379
14022006.06.19 17:37modify1011.001.84391.84211.8379
14032006.06.19 17:37modify1011.001.84391.84191.8379
14042006.06.19 17:37modify1011.001.84391.84181.8379
14052006.06.19 17:46modify1011.001.84391.84171.8379
14062006.06.19 17:46modify1011.001.84391.84161.8379
14072006.06.19 17:47modify1011.001.84391.84151.8379
14082006.06.19 17:52modify1011.001.84391.84141.8379
14092006.06.19 17:56modify1011.001.84391.84131.8379
14102006.06.19 17:59modify1011.001.84391.84121.8379
14112006.06.19 17:59modify1011.001.84391.84111.8379
14122006.06.19 17:59modify1011.001.84391.84101.8379
14132006.06.19 17:59t/p1011.001.83791.84101.8379600.0039111.14
14142006.06.21 04:00buy1021.001.84521.82581.8512
14152006.06.23 11:14s/l1021.001.82581.82581.8512-1943.7137167.42
14162006.06.23 11:14sell1031.001.82581.84521.8198
14172006.06.23 12:49modify1031.001.82581.82581.8198
14182006.06.23 12:50modify1031.001.82581.82571.8198
14192006.06.23 13:08modify1031.001.82581.82541.8198
14202006.06.23 13:09modify1031.001.82581.82521.8198
14212006.06.23 13:09modify1031.001.82581.82511.8198
14222006.06.23 13:09modify1031.001.82581.82501.8198
14232006.06.23 13:15modify1031.001.82581.82491.8198
14242006.06.23 13:15modify1031.001.82581.82481.8198
14252006.06.23 13:16modify1031.001.82581.82471.8198
14262006.06.23 14:17modify1031.001.82581.82461.8198
14272006.06.23 14:18modify1031.001.82581.82451.8198
14282006.06.23 14:47modify1031.001.82581.82441.8198
14292006.06.23 14:47modify1031.001.82581.82411.8198
14302006.06.23 14:47modify1031.001.82581.82401.8198
14312006.06.23 14:47modify1031.001.82581.82381.8198
14322006.06.23 14:48modify1031.001.82581.82371.8198
14332006.06.23 14:48modify1031.001.82581.82361.8198
14342006.06.23 14:48modify1031.001.82581.82351.8198
14352006.06.23 14:48modify1031.001.82581.82341.8198
14362006.06.23 14:48modify1031.001.82581.82331.8198
14372006.06.23 14:48modify1031.001.82581.82321.8198
14382006.06.23 14:48modify1031.001.82581.82311.8198
14392006.06.23 14:48modify1031.001.82581.82301.8198
14402006.06.23 14:48modify1031.001.82581.82291.8198
14412006.06.23 14:48t/p1031.001.81981.82291.8198600.0037767.42
14422006.06.30 00:00buy1041.001.82861.80921.8346
14432006.06.30 04:34modify1041.001.82861.82871.8346
14442006.06.30 04:35modify1041.001.82861.82881.8346
14452006.06.30 04:35modify1041.001.82861.82891.8346
14462006.06.30 04:35modify1041.001.82861.82911.8346
14472006.06.30 04:35modify1041.001.82861.82921.8346
14482006.06.30 04:35modify1041.001.82861.82931.8346
14492006.06.30 04:35modify1041.001.82861.82941.8346
14502006.06.30 04:36modify1041.001.82861.82951.8346
14512006.06.30 04:36modify1041.001.82861.82961.8346
14522006.06.30 04:36modify1041.001.82861.82971.8346
14532006.06.30 04:36modify1041.001.82861.83001.8346
14542006.06.30 04:36modify1041.001.82861.83021.8346
14552006.06.30 04:36modify1041.001.82861.83041.8346
14562006.06.30 04:36modify1041.001.82861.83061.8346
14572006.06.30 04:36modify1041.001.82861.83081.8346
14582006.06.30 04:36modify1041.001.82861.83101.8346
14592006.06.30 04:36modify1041.001.82861.83121.8346
14602006.06.30 04:36modify1041.001.82861.83141.8346
14612006.06.30 06:00s/l1041.001.83141.83141.8346280.0038047.42
14622006.07.11 00:00sell1051.001.84041.85981.8344
14632006.07.11 12:48modify1051.001.84041.84041.8344
14642006.07.11 12:48modify1051.001.84041.84031.8344
14652006.07.11 12:48modify1051.001.84041.84021.8344
14662006.07.11 12:48modify1051.001.84041.84001.8344
14672006.07.11 12:48modify1051.001.84041.83991.8344
14682006.07.11 14:16s/l1051.001.83991.83991.834450.0038097.42
14692006.07.12 16:00sell1061.001.83671.85611.8307
14702006.07.12 17:04modify1061.001.83671.83671.8307
14712006.07.12 17:04modify1061.001.83671.83651.8307
14722006.07.12 17:04modify1061.001.83671.83611.8307
14732006.07.12 17:04modify1061.001.83671.83541.8307
14742006.07.12 17:07modify1061.001.83671.83531.8307
14752006.07.12 17:07modify1061.001.83671.83511.8307
14762006.07.12 17:07modify1061.001.83671.83501.8307
14772006.07.12 17:07modify1061.001.83671.83481.8307
14782006.07.12 17:07modify1061.001.83671.83461.8307
14792006.07.12 17:07modify1061.001.83671.83441.8307
14802006.07.12 17:07modify1061.001.83671.83421.8307
14812006.07.12 18:36s/l1061.001.83421.83421.8307250.0038347.42
14822006.07.12 18:36sell1071.001.83391.85331.8279
14832006.07.17 11:02modify1071.001.83391.83391.8279
14842006.07.17 11:02modify1071.001.83391.83371.8279
14852006.07.17 11:02modify1071.001.83391.83351.8279
14862006.07.17 11:02modify1071.001.83391.83331.8279
14872006.07.17 11:05modify1071.001.83391.83321.8279
14882006.07.17 11:05modify1071.001.83391.83301.8279
14892006.07.17 11:05modify1071.001.83391.83291.8279
14902006.07.17 11:05modify1071.001.83391.83271.8279
14912006.07.17 11:06modify1071.001.83391.83251.8279
14922006.07.17 11:06modify1071.001.83391.83241.8279
14932006.07.17 11:06modify1071.001.83391.83231.8279
14942006.07.17 11:06modify1071.001.83391.83211.8279
14952006.07.17 11:06modify1071.001.83391.83201.8279
14962006.07.17 11:12modify1071.001.83391.83191.8279
14972006.07.17 11:12modify1071.001.83391.83171.8279
14982006.07.17 11:12modify1071.001.83391.83161.8279
14992006.07.17 11:12modify1071.001.83391.83151.8279
15002006.07.17 11:12modify1071.001.83391.83131.8279
15012006.07.17 11:12modify1071.001.83391.83121.8279
15022006.07.17 11:15modify1071.001.83391.83111.8279
15032006.07.17 11:15t/p1071.001.82791.83111.8279593.9938941.42
15042006.08.15 16:00buy1081.001.89481.87541.9008
15052006.08.16 15:31modify1081.001.89481.89491.9008
15062006.08.16 15:31modify1081.001.89481.89531.9008
15072006.08.16 15:32modify1081.001.89481.89541.9008
15082006.08.16 16:00modify1081.001.89481.89551.9008
15092006.08.16 16:00modify1081.001.89481.89561.9008
15102006.08.16 16:00modify1081.001.89481.89571.9008
15112006.08.16 16:00modify1081.001.89481.89581.9008
15122006.08.16 16:01modify1081.001.89481.89591.9008
15132006.08.16 16:01modify1081.001.89481.89601.9008
15142006.08.16 16:01modify1081.001.89481.89611.9008
15152006.08.16 16:06modify1081.001.89481.89621.9008
15162006.08.16 16:06modify1081.001.89481.89641.9008
15172006.08.16 16:06modify1081.001.89481.89651.9008
15182006.08.16 16:06modify1081.001.89481.89661.9008
15192006.08.16 16:07modify1081.001.89481.89671.9008
15202006.08.16 16:15modify1081.001.89481.89701.9008
15212006.08.16 16:15modify1081.001.89481.89721.9008
15222006.08.16 16:15modify1081.001.89481.89741.9008
15232006.08.16 16:15modify1081.001.89481.89761.9008
15242006.08.16 16:15t/p1081.001.90081.89761.9008599.0739540.49
15252006.08.21 12:00buy1091.001.89551.87611.9015
15262006.08.21 17:06modify1091.001.89551.89551.9015
15272006.08.21 17:06modify1091.001.89551.89571.9015
15282006.08.21 17:06modify1091.001.89551.89591.9015
15292006.08.21 17:06modify1091.001.89551.89611.9015
15302006.08.21 17:07modify1091.001.89551.89621.9015
15312006.08.21 17:07modify1091.001.89551.89641.9015
15322006.08.21 17:08modify1091.001.89551.89651.9015
15332006.08.21 18:14s/l1091.001.89651.89651.9015100.0039640.49
15342006.08.28 08:00buy1101.001.89161.87221.8976
15352006.08.28 10:26modify1101.001.89161.89171.8976
15362006.08.28 10:26modify1101.001.89161.89191.8976
15372006.08.28 10:26modify1101.001.89161.89201.8976
15382006.08.28 10:26modify1101.001.89161.89211.8976
15392006.08.28 10:26modify1101.001.89161.89221.8976
15402006.08.28 10:26modify1101.001.89161.89231.8976
15412006.08.28 10:26modify1101.001.89161.89241.8976
15422006.08.28 10:26modify1101.001.89161.89261.8976
15432006.08.28 10:29modify1101.001.89161.89281.8976
15442006.08.28 10:30modify1101.001.89161.89301.8976
15452006.08.28 16:47modify1101.001.89161.89311.8976
15462006.08.28 16:47modify1101.001.89161.89321.8976
15472006.08.28 16:47modify1101.001.89161.89341.8976
15482006.08.28 16:47modify1101.001.89161.89351.8976
15492006.08.28 16:47modify1101.001.89161.89361.8976
15502006.08.28 16:47modify1101.001.89161.89371.8976
15512006.08.28 16:47modify1101.001.89161.89381.8976
15522006.08.28 16:48modify1101.001.89161.89391.8976
15532006.08.28 16:48modify1101.001.89161.89411.8976
15542006.08.28 16:48modify1101.001.89161.89421.8976
15552006.08.28 16:49modify1101.001.89161.89431.8976
15562006.08.28 16:49modify1101.001.89161.89441.8976
15572006.08.28 16:49modify1101.001.89161.89451.8976
15582006.08.28 16:49t/p1101.001.89761.89451.8976600.0040240.49
15592006.09.18 00:00sell1111.001.87891.89031.8729
15602006.09.18 12:35modify1111.001.87891.87891.8729
15612006.09.18 12:45modify1111.001.87891.87871.8729
15622006.09.18 12:46modify1111.001.87891.87861.8729
15632006.09.18 12:46modify1111.001.87891.87851.8729
15642006.09.18 12:46modify1111.001.87891.87841.8729
15652006.09.18 12:46modify1111.001.87891.87831.8729
15662006.09.18 12:46modify1111.001.87891.87821.8729
15672006.09.18 12:46modify1111.001.87891.87811.8729
15682006.09.18 12:46modify1111.001.87891.87801.8729
15692006.09.18 12:46modify1111.001.87891.87791.8729
15702006.09.18 13:05modify1111.001.87891.87771.8729
15712006.09.18 13:13modify1111.001.87891.87751.8729
15722006.09.18 14:14modify1111.001.87891.87741.8729
15732006.09.18 14:24modify1111.001.87891.87731.8729
15742006.09.18 14:26modify1111.001.87891.87721.8729
15752006.09.18 14:28modify1111.001.87891.87711.8729
15762006.09.18 14:34modify1111.001.87891.87701.8729
15772006.09.18 14:59s/l1111.001.87701.87701.8729190.0040430.49
15782006.10.23 12:00sell1121.001.87561.89501.8696
15792006.10.23 13:19modify1121.001.87561.87541.8696
15802006.10.23 13:19modify1121.001.87561.87531.8696
15812006.10.23 13:19modify1121.001.87561.87521.8696
15822006.10.23 13:19modify1121.001.87561.87511.8696
15832006.10.23 13:19modify1121.001.87561.87491.8696
15842006.10.23 13:19modify1121.001.87561.87481.8696
15852006.10.23 13:24modify1121.001.87561.87471.8696
15862006.10.23 13:24modify1121.001.87561.87461.8696
15872006.10.23 13:24modify1121.001.87561.87441.8696
15882006.10.23 15:45modify1121.001.87561.87431.8696
15892006.10.23 15:45modify1121.001.87561.87421.8696
15902006.10.23 15:45modify1121.001.87561.87401.8696
15912006.10.23 15:48modify1121.001.87561.87381.8696
15922006.10.23 15:49modify1121.001.87561.87351.8696
15932006.10.23 15:50modify1121.001.87561.87341.8696
15942006.10.23 16:25modify1121.001.87561.87331.8696
15952006.10.23 16:25modify1121.001.87561.87291.8696
15962006.10.23 16:26modify1121.001.87561.87281.8696
15972006.10.23 16:26modify1121.001.87561.87271.8696
15982006.10.23 16:26t/p1121.001.86961.87271.8696600.0041030.49
15992006.11.09 04:00sell1131.001.90381.92321.8978
16002006.11.09 15:31modify1131.001.90381.90371.8978
16012006.11.09 15:31modify1131.001.90381.90351.8978
16022006.11.09 15:38modify1131.001.90381.90341.8978
16032006.11.09 15:38modify1131.001.90381.90331.8978
16042006.11.09 15:38modify1131.001.90381.90311.8978
16052006.11.09 15:38modify1131.001.90381.90291.8978
16062006.11.09 15:38modify1131.001.90381.90261.8978
16072006.11.09 15:38modify1131.001.90381.90241.8978
16082006.11.09 15:39modify1131.001.90381.90231.8978
16092006.11.09 15:39modify1131.001.90381.90221.8978
16102006.11.09 15:39modify1131.001.90381.90211.8978
16112006.11.09 15:39modify1131.001.90381.90201.8978
16122006.11.09 15:43modify1131.001.90381.90181.8978
16132006.11.09 15:43modify1131.001.90381.90171.8978
16142006.11.09 15:43modify1131.001.90381.90151.8978
16152006.11.09 15:44modify1131.001.90381.90141.8978
16162006.11.09 15:44modify1131.001.90381.90131.8978
16172006.11.09 15:44modify1131.001.90381.90121.8978
16182006.11.09 15:44modify1131.001.90381.90111.8978
16192006.11.09 15:48modify1131.001.90381.90101.8978
16202006.11.09 15:48modify1131.001.90381.90091.8978
16212006.11.09 15:48t/p1131.001.89781.90091.8978600.0041630.49
16222006.11.13 16:00sell1141.001.90461.92401.8986
16232006.11.13 16:52modify1141.001.90461.90441.8986
16242006.11.13 16:52modify1141.001.90461.90431.8986
16252006.11.13 17:06modify1141.001.90461.90421.8986
16262006.11.13 17:06modify1141.001.90461.90411.8986
16272006.11.13 17:06modify1141.001.90461.90391.8986
16282006.11.13 17:07modify1141.001.90461.90381.8986
16292006.11.13 17:07modify1141.001.90461.90371.8986
16302006.11.13 17:07modify1141.001.90461.90361.8986
16312006.11.13 17:07modify1141.001.90461.90351.8986
16322006.11.13 17:09modify1141.001.90461.90341.8986
16332006.11.13 17:09modify1141.001.90461.90331.8986
16342006.11.13 17:09modify1141.001.90461.90321.8986
16352006.11.13 17:13modify1141.001.90461.90311.8986
16362006.11.13 17:13modify1141.001.90461.90301.8986
16372006.11.13 17:59s/l1141.001.90301.90301.8986160.0041790.49
16382006.11.13 17:59sell1151.001.90261.92201.8966
16392006.11.14 11:35modify1151.001.90261.90261.8966
16402006.11.14 11:35modify1151.001.90261.90241.8966
16412006.11.14 11:35modify1151.001.90261.90221.8966
16422006.11.14 11:41modify1151.001.90261.90211.8966
16432006.11.14 11:41modify1151.001.90261.90201.8966
16442006.11.14 11:41modify1151.001.90261.90191.8966
16452006.11.14 11:41modify1151.001.90261.90181.8966
16462006.11.14 11:41modify1151.001.90261.90171.8966
16472006.11.14 11:41modify1151.001.90261.90161.8966
16482006.11.14 11:41modify1151.001.90261.90141.8966
16492006.11.14 12:19modify1151.001.90261.90131.8966
16502006.11.14 12:25modify1151.001.90261.90121.8966
16512006.11.14 12:25modify1151.001.90261.90111.8966
16522006.11.14 12:26modify1151.001.90261.90091.8966
16532006.11.14 12:26modify1151.001.90261.90081.8966
16542006.11.14 12:45modify1151.001.90261.90071.8966
16552006.11.14 12:45modify1151.001.90261.90061.8966
16562006.11.14 12:45modify1151.001.90261.90041.8966
16572006.11.14 12:46modify1151.001.90261.90031.8966
16582006.11.14 12:46modify1151.001.90261.90021.8966
16592006.11.14 12:46modify1151.001.90261.90001.8966
16602006.11.14 12:49modify1151.001.90261.89981.8966
16612006.11.14 13:01modify1151.001.90261.89971.8966
16622006.11.14 13:02t/p1151.001.89661.89971.8966598.8042389.29
16632006.12.12 04:00buy1161.001.95991.94051.9659
16642006.12.12 11:30modify1161.001.95991.95991.9659
16652006.12.12 11:30modify1161.001.95991.96011.9659
16662006.12.12 11:30modify1161.001.95991.96031.9659
16672006.12.12 11:30modify1161.001.95991.96061.9659
16682006.12.12 11:30modify1161.001.95991.96081.9659
16692006.12.12 11:31modify1161.001.95991.96091.9659
16702006.12.12 11:31modify1161.001.95991.96111.9659
16712006.12.12 11:31modify1161.001.95991.96121.9659
16722006.12.12 11:49modify1161.001.95991.96141.9659
16732006.12.12 11:49modify1161.001.95991.96161.9659
16742006.12.12 11:49modify1161.001.95991.96181.9659
16752006.12.12 12:27s/l1161.001.96181.96181.9659190.0042579.29
16762006.12.12 12:27buy1171.001.96221.95081.9682
16772006.12.12 16:33modify1171.001.96221.96221.9682
16782006.12.12 16:33modify1171.001.96221.96241.9682
16792006.12.12 16:35modify1171.001.96221.96251.9682
16802006.12.12 16:35modify1171.001.96221.96261.9682
16812006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96271.9682
16822006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96281.9682
16832006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96291.9682
16842006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96301.9682
16852006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96321.9682
16862006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96331.9682
16872006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96341.9682
16882006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96361.9682
16892006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96371.9682
16902006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96381.9682
16912006.12.12 16:36modify1171.001.96221.96401.9682
16922006.12.12 16:37modify1171.001.96221.96411.9682
16932006.12.12 16:37modify1171.001.96221.96431.9682
16942006.12.12 16:37modify1171.001.96221.96441.9682
16952006.12.12 16:37modify1171.001.96221.96451.9682
16962006.12.12 16:37modify1171.001.96221.96471.9682
16972006.12.12 16:37modify1171.001.96221.96481.9682
16982006.12.12 16:41modify1171.001.96221.96491.9682
16992006.12.12 16:42modify1171.001.96221.96501.9682
17002006.12.12 16:42modify1171.001.96221.96511.9682
17012006.12.12 17:20t/p1171.001.96821.96511.9682600.0043179.29
17022006.12.12 17:20buy1181.001.96861.95721.9746
17032006.12.13 05:17modify1181.001.96861.96861.9746
17042006.12.13 06:26modify1181.001.96861.96871.9746
17052006.12.13 09:22s/l1181.001.96871.96871.97469.0743188.36
17062006.12.19 12:00buy1191.001.96131.94191.9673
17072006.12.19 19:59modify1191.001.96131.96351.9673
17082006.12.19 20:00modify1191.001.96131.96361.9673
17092006.12.19 20:03modify1191.001.96131.96371.9673
17102006.12.19 20:03modify1191.001.96131.96381.9673
17112006.12.19 20:03modify1191.001.96131.96391.9673
17122006.12.19 20:03modify1191.001.96131.96401.9673
17132006.12.19 20:03modify1191.001.96131.96411.9673
17142006.12.19 20:05modify1191.001.96131.96421.9673
17152006.12.19 20:05t/p1191.001.96731.96421.9673600.0043788.36
17162006.12.21 16:00sell1201.001.96041.97981.9544
17172006.12.21 16:35modify1201.001.96041.96031.9544
17182006.12.21 16:36modify1201.001.96041.96021.9544
17192006.12.21 16:38modify1201.001.96041.96001.9544
17202006.12.21 16:38modify1201.001.96041.95991.9544
17212006.12.21 16:38modify1201.001.96041.95961.9544
17222006.12.21 16:38modify1201.001.96041.95951.9544
17232006.12.21 16:38modify1201.001.96041.95921.9544
17242006.12.21 17:08s/l1201.001.95921.95921.9544120.0043908.36
17252006.12.21 17:08sell1211.001.95891.97831.9529
17262006.12.26 15:58modify1211.001.95891.95891.9529
17272006.12.26 15:58modify1211.001.95891.95871.9529
17282006.12.26 19:27modify1211.001.95891.95861.9529
17292006.12.26 19:28modify1211.001.95891.95851.9529
17302006.12.26 19:28modify1211.001.95891.95841.9529
17312006.12.26 19:28modify1211.001.95891.95831.9529
17322006.12.26 19:28modify1211.001.95891.95821.9529
17332006.12.26 19:28modify1211.001.95891.95811.9529
17342006.12.26 19:28modify1211.001.95891.95801.9529
17352006.12.26 19:29modify1211.001.95891.95791.9529
17362006.12.26 19:30modify1211.001.95891.95781.9529
17372006.12.26 19:33modify1211.001.95891.95761.9529
17382006.12.26 19:34modify1211.001.95891.95751.9529
17392006.12.26 19:34modify1211.001.95891.95741.9529
17402006.12.26 19:34modify1211.001.95891.95731.9529
17412006.12.26 19:34modify1211.001.95891.95711.9529
17422006.12.26 19:34modify1211.001.95891.95691.9529
17432006.12.26 19:35modify1211.001.95891.95681.9529
17442006.12.26 19:35modify1211.001.95891.95671.9529
17452006.12.26 19:35modify1211.001.95891.95661.9529
17462006.12.26 19:35modify1211.001.95891.95641.9529
17472006.12.26 19:52modify1211.001.95891.95631.9529
17482006.12.26 19:53modify1211.001.95891.95621.9529
17492006.12.26 19:53modify1211.001.95891.95611.9529
17502006.12.26 19:53modify1211.001.95891.95601.9529
17512006.12.26 19:55t/p1211.001.95291.95601.9529596.4044504.76
17522007.01.03 20:00sell1221.001.94991.96931.9439
17532007.01.04 10:12modify1221.001.94991.94971.9439
17542007.01.04 10:13modify1221.001.94991.94951.9439
17552007.01.04 10:13modify1221.001.94991.94941.9439
17562007.01.04 10:13modify1221.001.94991.94931.9439
17572007.01.04 10:13modify1221.001.94991.94911.9439
17582007.01.04 10:13modify1221.001.94991.94901.9439
17592007.01.04 10:13modify1221.001.94991.94881.9439
17602007.01.04 10:13modify1221.001.94991.94861.9439
17612007.01.04 10:27modify1221.001.94991.94831.9439
17622007.01.04 10:32modify1221.001.94991.94811.9439
17632007.01.04 10:33modify1221.001.94991.94801.9439
17642007.01.04 10:33modify1221.001.94991.94791.9439
17652007.01.04 10:33modify1221.001.94991.94781.9439
17662007.01.04 10:39modify1221.001.94991.94771.9439
17672007.01.04 10:39modify1221.001.94991.94761.9439
17682007.01.04 10:39modify1221.001.94991.94751.9439
17692007.01.04 10:39modify1221.001.94991.94731.9439
17702007.01.04 10:49modify1221.001.94991.94721.9439
17712007.01.04 10:49t/p1221.001.94391.94721.9439596.4045101.15
17722007.01.11 12:00buy1231.001.93971.92031.9457
17732007.01.11 14:00modify1231.001.93971.94081.9457
17742007.01.11 14:00modify1231.001.93971.94211.9457
17752007.01.11 14:00t/p1231.001.94571.94211.9457600.0045701.15
17762007.01.11 14:00buy1241.001.94671.92731.9527
17772007.01.11 14:00modify1241.001.94671.94701.9527
17782007.01.11 14:00modify1241.001.94671.94821.9527
17792007.01.11 14:00s/l1241.001.94821.94821.9527150.0045851.15
17802007.01.11 14:00buy1251.001.94861.92921.9546
17812007.01.11 14:12modify1251.001.94861.94861.9546
17822007.01.11 14:12modify1251.001.94861.94871.9546
17832007.01.11 14:12modify1251.001.94861.94881.9546
17842007.01.11 14:16modify1251.001.94861.94891.9546
17852007.01.11 14:16modify1251.001.94861.94901.9546
17862007.01.11 14:16modify1251.001.94861.94921.9546
17872007.01.11 14:16modify1251.001.94861.94931.9546
17882007.01.11 14:16modify1251.001.94861.94941.9546
17892007.01.11 14:16modify1251.001.94861.94961.9546
17902007.01.11 14:16modify1251.001.94861.94971.9546
17912007.01.11 14:16modify1251.001.94861.94981.9546
17922007.01.11 14:16modify1251.001.94861.95001.9546
17932007.01.11 14:17modify1251.001.94861.95011.9546
17942007.01.11 14:17modify1251.001.94861.95021.9546
17952007.01.11 14:17modify1251.001.94861.95031.9546
17962007.01.11 14:18modify1251.001.94861.95041.9546
17972007.01.11 14:18modify1251.001.94861.95051.9546
17982007.01.11 14:25s/l1251.001.95051.95051.9546190.0046041.15
17992007.01.11 14:25buy1261.001.95091.93151.9569
18002007.01.12 15:58modify1261.001.95091.95091.9569
18012007.01.12 15:58modify1261.001.95091.95101.9569
18022007.01.12 15:58modify1261.001.95091.95121.9569
18032007.01.12 15:58modify1261.001.95091.95151.9569
18042007.01.12 15:59modify1261.001.95091.95191.9569
18052007.01.12 16:06modify1261.001.95091.95201.9569
18062007.01.12 16:06modify1261.001.95091.95221.9569
18072007.01.12 16:06modify1261.001.95091.95231.9569
18082007.01.12 16:06modify1261.001.95091.95241.9569
18092007.01.12 16:07modify1261.001.95091.95251.9569
18102007.01.12 16:07modify1261.001.95091.95261.9569
18112007.01.12 16:07modify1261.001.95091.95271.9569
18122007.01.12 16:59modify1261.001.95091.95281.9569
18132007.01.12 17:00modify1261.001.95091.95291.9569
18142007.01.12 17:00modify1261.001.95091.95301.9569
18152007.01.12 17:00modify1261.001.95091.95311.9569
18162007.01.12 17:00modify1261.001.95091.95321.9569
18172007.01.12 17:00modify1261.001.95091.95341.9569
18182007.01.12 17:00modify1261.001.95091.95361.9569
18192007.01.12 17:00modify1261.001.95091.95371.9569
18202007.01.12 17:00t/p1261.001.95691.95371.9569599.0746640.23
18212007.01.24 12:00sell1271.001.97581.99521.9698
18222007.01.24 14:38modify1271.001.97581.97571.9698
18232007.01.24 15:02modify1271.001.97581.97561.9698
18242007.01.24 15:02modify1271.001.97581.97541.9698
18252007.01.24 15:05modify1271.001.97581.97531.9698
18262007.01.24 15:06modify1271.001.97581.97521.9698
18272007.01.24 15:07modify1271.001.97581.97511.9698
18282007.01.24 15:07modify1271.001.97581.97501.9698
18292007.01.24 15:08modify1271.001.97581.97481.9698
18302007.01.24 15:09modify1271.001.97581.97441.9698
18312007.01.24 15:10modify1271.001.97581.97431.9698
18322007.01.24 15:10modify1271.001.97581.97411.9698
18332007.01.24 15:11modify1271.001.97581.97401.9698
18342007.01.24 15:11modify1271.001.97581.97391.9698
18352007.01.24 15:11modify1271.001.97581.97381.9698
18362007.01.24 15:48modify1271.001.97581.97371.9698
18372007.01.24 15:49modify1271.001.97581.97361.9698
18382007.01.24 15:49modify1271.001.97581.97351.9698
18392007.01.24 15:49modify1271.001.97581.97341.9698
18402007.01.24 15:49modify1271.001.97581.97331.9698
18412007.01.24 15:49modify1271.001.97581.97321.9698
18422007.01.24 15:49modify1271.001.97581.97301.9698
18432007.01.24 15:49t/p1271.001.96981.97301.9698600.0047240.23
18442007.01.24 15:49sell1281.001.96941.98881.9634
18452007.01.24 17:19modify1281.001.96941.96941.9634
18462007.01.24 17:20modify1281.001.96941.96931.9634
18472007.01.24 17:24modify1281.001.96941.96921.9634
18482007.01.24 17:24modify1281.001.96941.96891.9634
18492007.01.24 17:25modify1281.001.96941.96881.9634
18502007.01.24 17:26modify1281.001.96941.96871.9634
18512007.01.24 17:26modify1281.001.96941.96861.9634
18522007.01.24 17:26modify1281.001.96941.96851.9634
18532007.01.24 17:26modify1281.001.96941.96841.9634
18542007.01.24 17:27modify1281.001.96941.96791.9634
18552007.01.24 17:27modify1281.001.96941.96781.9634
18562007.01.24 17:30s/l1281.001.96781.96781.9634160.0047400.23
18572007.01.30 04:00buy1291.001.96431.94491.9703
18582007.01.30 09:46modify1291.001.96431.96431.9703
18592007.01.30 09:47modify1291.001.96431.96441.9703
18602007.01.30 09:47modify1291.001.96431.96451.9703
18612007.01.30 09:47modify1291.001.96431.96461.9703
18622007.01.30 09:47modify1291.001.96431.96481.9703
18632007.01.30 09:47modify1291.001.96431.96491.9703
18642007.01.30 10:26modify1291.001.96431.96501.9703
18652007.01.30 10:26modify1291.001.96431.96521.9703
18662007.01.30 10:26modify1291.001.96431.96531.9703
18672007.01.30 10:26modify1291.001.96431.96551.9703
18682007.01.30 10:27modify1291.001.96431.96571.9703
18692007.01.30 10:29modify1291.001.96431.96581.9703
18702007.01.30 10:30modify1291.001.96431.96591.9703
18712007.01.30 10:30modify1291.001.96431.96601.9703
18722007.01.30 10:30modify1291.001.96431.96621.9703
18732007.01.30 10:30modify1291.001.96431.96631.9703
18742007.01.30 10:31modify1291.001.96431.96641.9703
18752007.01.30 10:54s/l1291.001.96641.96641.9703210.0047610.23
18762007.02.01 00:00buy1301.001.96571.94631.9717
18772007.02.01 15:09modify1301.001.96571.96581.9717
18782007.02.01 15:14modify1301.001.96571.96591.9717
18792007.02.01 15:14modify1301.001.96571.96601.9717
18802007.02.01 15:14modify1301.001.96571.96611.9717
18812007.02.01 15:19modify1301.001.96571.96631.9717
18822007.02.01 15:21modify1301.001.96571.96641.9717
18832007.02.01 15:21modify1301.001.96571.96651.9717
18842007.02.01 15:21modify1301.001.96571.96661.9717
18852007.02.01 15:21modify1301.001.96571.96671.9717
18862007.02.01 16:20modify1301.001.96571.96711.9717
18872007.02.01 16:20modify1301.001.96571.96721.9717
18882007.02.01 16:48modify1301.001.96571.96741.9717
18892007.02.01 16:48modify1301.001.96571.96751.9717
18902007.02.01 16:48modify1301.001.96571.96771.9717
18912007.02.01 16:55modify1301.001.96571.96781.9717
18922007.02.01 16:55modify1301.001.96571.96791.9717
18932007.02.01 16:55modify1301.001.96571.96801.9717
18942007.02.01 16:55modify1301.001.96571.96821.9717
18952007.02.01 17:00modify1301.001.96571.96851.9717
18962007.02.01 17:00t/p1301.001.97171.96851.9717600.0048210.23
18972007.02.05 08:00sell1311.001.96301.98241.9570
18982007.02.05 11:45modify1311.001.96301.96301.9570
18992007.02.05 11:45modify1311.001.96301.96291.9570
19002007.02.05 11:45modify1311.001.96301.96261.9570
19012007.02.05 11:46modify1311.001.96301.96251.9570
19022007.02.05 11:46modify1311.001.96301.96241.9570
19032007.02.05 11:51modify1311.001.96301.96231.9570
19042007.02.05 11:51modify1311.001.96301.96211.9570
19052007.02.05 11:52modify1311.001.96301.96201.9570
19062007.02.05 11:52modify1311.001.96301.96181.9570
19072007.02.05 11:52modify1311.001.96301.96161.9570
19082007.02.05 11:53modify1311.001.96301.96151.9570
19092007.02.05 12:15modify1311.001.96301.96141.9570
19102007.02.05 12:15modify1311.001.96301.96131.9570
19112007.02.05 12:15modify1311.001.96301.96111.9570
19122007.02.05 12:36modify1311.001.96301.96081.9570
19132007.02.05 12:41modify1311.001.96301.96071.9570
19142007.02.05 12:41modify1311.001.96301.96061.9570
19152007.02.05 12:41modify1311.001.96301.96051.9570
19162007.02.05 12:41modify1311.001.96301.96041.9570
19172007.02.05 12:41modify1311.001.96301.96031.9570
19182007.02.05 12:41modify1311.001.96301.96011.9570
19192007.02.05 12:59t/p1311.001.95701.96011.9570600.0048810.23
19202007.02.06 16:00buy1321.001.96801.94861.9740
19212007.02.06 20:23modify1321.001.96801.96811.9740
19222007.02.06 20:24modify1321.001.96801.96831.9740
19232007.02.06 20:24modify1321.001.96801.96841.9740
19242007.02.06 20:24modify1321.001.96801.96861.9740
19252007.02.06 20:29modify1321.001.96801.96891.9740
19262007.02.06 20:29modify1321.001.96801.96901.9740
19272007.02.07 02:46s/l1321.001.96901.96901.974099.0748909.30
19282007.02.08 16:00sell1331.001.95701.97641.9510
19292007.02.09 09:29modify1331.001.95701.95701.9510
19302007.02.09 09:32modify1331.001.95701.95681.9510
19312007.02.09 09:32modify1331.001.95701.95651.9510
19322007.02.09 09:32modify1331.001.95701.95631.9510
19332007.02.09 09:32modify1331.001.95701.95611.9510
19342007.02.09 09:32modify1331.001.95701.95581.9510
19352007.02.09 09:32modify1331.001.95701.95571.9510
19362007.02.09 09:32modify1331.001.95701.95541.9510
19372007.02.09 09:32modify1331.001.95701.95501.9510
19382007.02.09 09:32modify1331.001.95701.95471.9510
19392007.02.09 09:33modify1331.001.95701.95461.9510
19402007.02.09 09:33modify1331.001.95701.95451.9510
19412007.02.09 09:45modify1331.001.95701.95441.9510
19422007.02.09 09:45modify1331.001.95701.95421.9510
19432007.02.09 09:45modify1331.001.95701.95411.9510
19442007.02.09 09:45t/p1331.001.95101.95411.9510598.8049508.10
19452007.02.16 04:00sell1341.001.95211.97151.9461
19462007.02.16 10:06modify1341.001.95211.95201.9461
19472007.02.16 10:16modify1341.001.95211.95191.9461
19482007.02.16 10:17modify1341.001.95211.95181.9461
19492007.02.16 10:17modify1341.001.95211.95171.9461
19502007.02.16 10:19modify1341.001.95211.95161.9461
19512007.02.16 10:20modify1341.001.95211.95141.9461
19522007.02.16 10:20modify1341.001.95211.95111.9461
19532007.02.16 10:37modify1341.001.95211.95071.9461
19542007.02.16 10:37modify1341.001.95211.95061.9461
19552007.02.16 15:30s/l1341.001.95061.95061.9461150.0049658.10
19562007.02.16 15:30sell1351.001.95031.96171.9443
19572007.02.16 16:12modify1351.001.95031.95011.9443
19582007.02.16 16:12modify1351.001.95031.95001.9443
19592007.02.16 16:56s/l1351.001.95001.95001.944330.0049688.10
19602007.02.16 16:56sell1361.001.94961.96101.9436
19612007.02.19 12:21modify1361.001.94961.94961.9436
19622007.02.19 12:22modify1361.001.94961.94951.9436
19632007.02.19 12:22modify1361.001.94961.94941.9436
19642007.02.19 12:22modify1361.001.94961.94921.9436
19652007.02.19 12:23modify1361.001.94961.94911.9436
19662007.02.19 12:23modify1361.001.94961.94901.9436
19672007.02.19 12:23modify1361.001.94961.94891.9436
19682007.02.19 12:23modify1361.001.94961.94861.9436
19692007.02.19 12:24modify1361.001.94961.94851.9436
19702007.02.19 12:24modify1361.001.94961.94841.9436
19712007.02.19 12:24modify1361.001.94961.94831.9436
19722007.02.19 12:24modify1361.001.94961.94821.9436
19732007.02.19 12:24modify1361.001.94961.94801.9436
19742007.02.19 12:24modify1361.001.94961.94791.9436
19752007.02.19 12:24modify1361.001.94961.94781.9436
19762007.02.19 12:24modify1361.001.94961.94771.9436
19772007.02.19 12:24modify1361.001.94961.94751.9436
19782007.02.19 12:30modify1361.001.94961.94741.9436
19792007.02.19 12:30modify1361.001.94961.94711.9436
19802007.02.19 12:31modify1361.001.94961.94701.9436
19812007.02.19 12:31t/p1361.001.94361.94701.9436598.8050286.90