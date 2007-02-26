Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 February 26, 17:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
248423002007.02.26 11:32sell0.01eurusdm1.31551.31861.31452007.02.26 16:301.31650.000.000.00-0.10
248432822007.02.26 11:35sell0.02eurusdm1.31611.31861.31512007.02.26 16:301.31660.000.000.00-0.10
248704472007.02.26 14:13sell0.04eurusdm1.31681.31871.31582007.02.26 16:301.31650.000.000.000.12
248759252007.02.26 14:41sell0.08eurusdm1.31751.31881.31652007.02.26 16:301.31650.000.000.000.80
247391442007.02.26 00:10sell1.32gbpusdm1.96361.96291.95862007.02.26 09:471.96290.000.000.009.24
211449452007.02.01 15:01buy2.00eurusdm1.30501.29951.30652007.02.02 14:031.29950.000.00-1.31-110.00
211444702007.02.01 15:01buy1.00eurusdm1.30561.30001.30702007.02.02 14:031.30000.000.00-0.66-56.00
211455292007.02.01 15:02buy4.00eurusdm1.30451.29881.30582007.02.02 13:311.30580.000.00-2.6252.00
211459392007.02.01 15:03buy8.00eurusdm1.30381.29831.30532007.02.02 13:311.30530.000.00-5.24120.00
211731282007.02.01 19:30buy0.13gbpusdm1.96991.96081.97372007.02.01 19:321.96920.000.000.00-0.91
211728172007.02.01 19:21buy0.13gbpusdm1.96960.00001.97342007.02.01 19:211.96920.000.000.00-0.52
211728022007.02.01 19:20sell0.13gbpusdm1.96911.97821.96532007.02.01 19:201.96960.000.000.00-0.65
211723252007.02.01 19:13sell1.00gbpusdm1.96890.00001.96512007.02.01 19:201.96970.000.000.00-8.00
211722792007.02.01 19:12sell1.00gbpusdm1.96890.00001.96512007.02.01 19:131.96940.000.000.00-5.00
211716642007.02.01 19:02buy0.27gbpusdm1.96981.96071.97362007.02.01 19:021.96930.000.000.00-1.35
211714212007.02.01 18:59buy0.01gbpusdm1.96981.96071.97362007.02.01 19:001.96930.000.000.00-0.05
211418592007.02.01 15:00buy1.00eurusdm1.30451.29901.30602007.02.01 15:011.30460.000.000.001.00
211430822007.02.01 15:00buy2.00eurusdm1.30381.29831.30532007.02.01 15:011.30440.000.000.0012.00
211392022007.02.01 14:44buy1.00eurusdm1.30241.29691.30392007.02.01 15:001.30390.000.000.0015.00
211358102007.02.01 14:09buy1.00eurusdm1.30241.29691.30392007.02.01 14:441.30230.000.000.00-1.00
211386632007.02.01 14:37buy2.00eurusdm1.30171.29611.30312007.02.01 14:441.30230.000.000.0012.00
211309862007.02.01 13:38buy1.00eurusdm1.30291.29741.30442007.02.01 14:091.30210.000.000.00-8.00
211322622007.02.01 13:44buy2.00eurusdm1.30221.29671.30372007.02.01 14:081.30200.000.000.00-4.00
211344362007.02.01 13:57buy4.00eurusdm1.30151.29601.30302007.02.01 14:081.30210.000.000.0024.00
210896272007.02.01 05:47sell1.00eurusdm1.30251.30801.30102007.02.01 09:341.30100.000.000.0015.00
210126952007.01.31 14:41buy1.00eurusdm1.29591.29041.29742007.01.31 15:061.29740.000.000.0015.00
209977982007.01.31 12:52buy1.00eurusdm1.29611.29051.29752007.01.31 14:401.29550.000.000.00-6.00
209996272007.01.31 13:10buy2.00eurusdm1.29551.28991.29692007.01.31 14:391.29550.000.000.000.00
210019982007.01.31 13:30buy4.00eurusdm1.29481.28931.29632007.01.31 14:391.29560.000.000.0032.00
210044352007.01.31 13:42buy8.00eurusdm1.29411.28861.29562007.01.31 14:391.29560.000.000.00120.00
209323582007.01.30 19:33buy1.00eurusdm1.29651.29101.29802007.01.31 12:521.29590.000.00-0.66-6.00
209624062007.01.31 07:02buy2.00eurusdm1.29581.29031.29732007.01.31 12:521.29590.000.000.002.00
209713672007.01.31 08:00buy4.00eurusdm1.29521.28971.29672007.01.31 12:521.29600.000.000.0032.00
209721032007.01.31 08:01buy8.00eurusdm1.29461.28901.29602007.01.31 12:521.29600.000.000.00112.00
208799062007.01.30 08:03sell1.00eurusdm1.29551.30101.29402007.01.30 14:181.29600.000.000.00-5.00
208808872007.01.30 08:19sell2.00eurusdm1.29621.30171.29472007.01.30 14:181.29610.000.000.002.00
208822712007.01.30 08:30sell4.00eurusdm1.29681.30241.29542007.01.30 14:181.29600.000.000.0032.00
208983512007.01.30 12:50sell8.00eurusdm1.29731.30291.29592007.01.30 14:171.29590.000.000.00112.00
208678702007.01.30 06:21sell1.00eurusdm1.29581.30131.29432007.01.30 08:031.29560.000.000.002.00
208683082007.01.30 06:28sell2.00eurusdm1.29641.30201.29502007.01.30 08:031.29550.000.000.0018.00
208748122007.01.30 07:39sell4.00eurusdm1.29691.30261.29562007.01.30 08:031.29560.000.000.0052.00
207914982007.01.29 11:27buy1.00eurusdm1.29261.28711.29412007.01.29 14:321.29280.000.000.002.00
207932812007.01.29 11:51buy2.00eurusdm1.29191.28641.29342007.01.29 14:321.29270.000.000.0016.00
207993962007.01.29 13:40buy4.00eurusdm1.29131.28581.29282007.01.29 14:321.29280.000.000.0060.00
206749442007.01.26 09:11buy2.00eurusdm1.29231.28681.29382007.01.29 10:051.29250.000.00-1.314.00
206801812007.01.26 10:46buy4.00eurusdm1.29161.28611.29312007.01.29 10:051.29240.000.00-2.6232.00
207507602007.01.29 00:14buy4.00eurusdm1.29101.28551.29252007.01.29 10:051.29250.000.000.0060.00
206740972007.01.26 09:00buy1.00eurusdm1.29301.28741.29442007.01.26 15:001.28740.000.000.00-56.00
206618112007.01.26 07:18buy1.00eurusdm1.29321.28741.29442007.01.26 08:551.29290.000.000.00-3.00
206668722007.01.26 08:03buy2.00eurusdm1.29261.28701.29402007.01.26 08:551.29300.000.000.008.00
206676942007.01.26 08:08buy4.00eurusdm1.29151.28601.29302007.01.26 08:551.29300.000.000.0060.00
205585422007.01.25 14:56buy1.00gbpusdm1.97261.96501.97412007.01.25 19:011.96790.000.000.00-47.00
205588812007.01.25 14:59buy2.00gbpusdm1.97191.96431.97342007.01.25 19:011.96790.000.000.00-80.00
205593742007.01.25 15:00buy4.00gbpusdm1.97121.96361.97272007.01.25 19:011.96790.000.000.00-132.00
205733852007.01.25 16:44sell1.00eurusdm1.29711.30261.29562007.01.25 18:231.29710.000.000.000.00
205761552007.01.25 16:57sell2.00eurusdm1.29771.30321.29622007.01.25 18:231.29700.000.000.0014.00
205817262007.01.25 18:00sell4.00eurusdm1.29851.30401.29702007.01.25 18:231.29700.000.000.0060.00
205593922007.01.25 15:00sell1.00eurusdm1.29771.30321.29622007.01.25 16:351.29620.000.000.0015.00
205477112007.01.25 13:35buy1.00gbpusdm1.97261.96711.97412007.01.25 14:561.97250.000.000.00-1.00
205479012007.01.25 13:38buy2.00gbpusdm1.97191.96641.97342007.01.25 14:561.97250.000.000.0012.00
205480802007.01.25 13:39buy4.00gbpusdm1.97121.96571.97272007.01.25 14:561.97270.000.000.0060.00
205390982007.01.25 11:57buy1.00gbpusdm1.97211.96661.97362007.01.25 13:351.97220.000.000.001.00
205392802007.01.25 11:58buy2.00gbpusdm1.97141.96591.97292007.01.25 13:351.97210.000.000.0014.00
205403732007.01.25 12:06buy4.00gbpusdm1.97071.96521.97222007.01.25 13:351.97220.000.000.0060.00
205026742007.01.25 07:45buy1.00eurusdm1.29881.29331.30032007.01.25 10:451.29860.000.000.00-2.00
205161532007.01.25 09:01buy2.00eurusdm1.29821.29261.29962007.01.25 10:451.29860.000.000.008.00
205247242007.01.25 09:59buy4.00eurusdm1.29711.29161.29862007.01.25 10:451.29860.000.000.0060.00
205127472007.01.25 08:31buy2.00gbpusdm1.97251.96701.97402007.01.25 09:591.96760.000.000.00-98.00
205136332007.01.25 08:37buy4.00gbpusdm1.97181.96631.97332007.01.25 09:591.96760.000.000.00-168.00
205124662007.01.25 08:30buy1.00gbpusdm1.97311.96761.97462007.01.25 09:591.96760.000.000.00-55.00
205107902007.01.25 08:21buy1.00gbpusdm1.97231.96681.97382007.01.25 08:301.97250.000.000.002.00
205109272007.01.25 08:23buy2.00gbpusdm1.97161.96611.97312007.01.25 08:291.97310.000.000.0030.00
204986942007.01.25 07:04buy1.00eurusdm1.29741.29191.29892007.01.25 07:451.29830.000.000.009.00
204998932007.01.25 07:12buy2.00eurusdm1.29681.29131.29832007.01.25 07:451.29830.000.000.0030.00
204621802007.01.24 22:02buy1.00eurusdm1.29711.29161.29862007.01.25 07:041.29730.000.000.002.00
204631012007.01.24 22:19buy2.00eurusdm1.29641.29091.29792007.01.25 07:041.29710.000.000.0014.00
204666132007.01.24 23:18buy4.00eurusdm1.29581.29021.29722007.01.25 07:041.29720.000.000.0056.00
204298492007.01.24 15:23sell1.00eurusdm1.29661.30211.29512007.01.24 16:071.29510.000.000.0015.00
204164882007.01.24 14:02sell1.00eurusdm1.29851.30411.29712007.01.24 15:171.29710.000.000.0014.00
204206952007.01.24 14:42sell2.00eurusdm1.29921.30471.29772007.01.24 15:171.29770.000.000.0030.00
204211992007.01.24 14:43sell4.00eurusdm1.29981.30531.29832007.01.24 15:131.29830.000.000.0060.00
203609572007.01.24 07:50sell1.00gbpusdm1.97461.98011.97312007.01.24 08:161.97310.000.000.0015.00
203508452007.01.24 06:47sell1.00eurusdm1.30091.30651.29952007.01.24 08:071.30010.000.000.008.00
203513182007.01.24 06:49sell2.00eurusdm1.30151.30701.30002007.01.24 08:071.30000.000.000.0030.00
203507312007.01.24 06:47sell1.00gbpusdm1.97651.98211.97512007.01.24 07:491.97550.000.000.0010.00
203524312007.01.24 06:54sell2.00gbpusdm1.97711.98261.97562007.01.24 07:491.97560.000.000.0030.00
202769242007.01.23 18:00sell1.00eurusdm1.30211.30761.30062007.01.24 06:471.30120.000.000.599.00
202961892007.01.23 20:33sell2.00eurusdm1.30281.30831.30132007.01.24 06:471.30130.000.001.1830.00
203454272007.01.24 06:33sell1.00gbpusdm1.97901.98451.97752007.01.24 06:471.97750.000.000.0015.00
203068552007.01.23 22:20sell1.00gbpusdm1.98021.98571.97872007.01.24 06:331.97950.000.000.007.00
203084892007.01.23 22:35sell2.00gbpusdm1.98091.98641.97942007.01.24 06:331.97940.000.000.0030.00
202657152007.01.23 16:32sell1.00gbpusdm1.98411.98961.98262007.01.23 18:371.98330.000.000.008.00
202669712007.01.23 16:36sell2.00gbpusdm1.98481.99031.98332007.01.23 18:361.98330.000.000.0030.00
202620082007.01.23 16:11sell1.00gbpusdm1.98561.99111.98412007.01.23 16:311.98480.000.000.008.00
202637802007.01.23 16:18sell2.00gbpusdm1.98611.99181.98482007.01.23 16:311.98480.000.000.0026.00
201757052007.01.23 00:32buy1.00gbpusdm1.97861.97301.98002007.01.23 07:311.97960.000.000.0010.00
201857402007.01.23 05:03buy1.00eurusdm1.29471.28921.29622007.01.23 07:311.29620.000.000.0015.00
201821072007.01.23 02:59buy2.00gbpusdm1.97801.97241.97942007.01.23 07:301.97940.000.000.0028.00
200749702007.01.19 18:25buy1.00eurusdm1.29681.29131.29832007.01.23 00:281.29410.000.00-1.32-27.00
201214052007.01.22 12:22buy2.00eurusdm1.29501.28951.29652007.01.22 16:051.29650.000.000.0030.00
201249692007.01.22 13:00buy1.00gbpusdm1.97561.97011.97712007.01.22 16:031.97710.000.000.0015.00
200744382007.01.19 18:00buy1.00gbpusdm1.97531.96981.97682007.01.22 12:211.97630.000.00-0.1210.00
200755452007.01.19 18:48buy2.00gbpusdm1.97471.96921.97622007.01.22 12:211.97620.000.00-0.2330.00
200646182007.01.19 15:49sell2.00gbpusdm1.97191.97741.97042007.01.19 17:001.97670.000.000.00-96.00
200637292007.01.19 15:42sell1.00gbpusdm1.97121.97671.96972007.01.19 17:001.97670.000.000.00-55.00
200363472007.01.19 09:53sell1.00gbpusdm1.97251.97801.97102007.01.19 15:011.97180.000.000.007.00
200432232007.01.19 11:50sell2.00gbpusdm1.97311.97861.97162007.01.19 15:011.97160.000.000.0030.00
200253142007.01.19 07:36sell1.00eurusdm1.29761.30311.29612007.01.19 10:191.29610.000.000.0015.00
200312442007.01.19 09:13sell1.00gbpusdm1.97291.97851.97152007.01.19 09:481.97210.000.000.008.00
200313782007.01.19 09:13sell2.00gbpusdm1.97361.97911.97212007.01.19 09:481.97210.000.000.0030.00
200194982007.01.19 06:09sell1.00gbpusdm1.97451.98001.97302007.01.19 09:131.97360.000.000.009.00
200207442007.01.19 06:27sell2.00gbpusdm1.97511.98061.97362007.01.19 09:131.97360.000.000.0030.00
199606602007.01.18 14:34buy1.00eurusdm1.29571.29021.29722007.01.18 20:181.29660.000.000.009.00
199624072007.01.18 14:38buy2.00eurusdm1.29521.28961.29662007.01.18 20:181.29660.000.000.0028.00
199671862007.01.18 15:16buy1.00gbpusdm1.97281.96731.97432007.01.18 20:151.97430.000.000.0015.00
199504132007.01.18 13:38sell2.00gbpusdm1.96441.96991.96292007.01.18 14:211.96950.000.000.00-102.00
199498892007.01.18 13:36sell1.00gbpusdm1.96371.96941.96242007.01.18 14:211.96940.000.000.00-57.00
199485122007.01.18 13:34sell1.00gbpusdm1.96571.97121.96422007.01.18 13:361.96420.000.000.0015.00
199326012007.01.18 10:36sell1.00eurusdm1.29371.29921.29222007.01.18 12:121.29220.000.000.0015.00
199300432007.01.18 10:13sell1.00gbpusdm1.97121.97681.96982007.01.18 12:081.96980.000.000.0014.00
199325402007.01.18 10:35sell2.00gbpusdm1.97191.97741.97042007.01.18 12:081.97040.000.000.0030.00
199243412007.01.18 09:15sell1.00eurusdm1.29441.29991.29292007.01.18 10:321.29360.000.000.008.00
199267892007.01.18 09:34sell2.00eurusdm1.29501.30061.29362007.01.18 10:321.29360.000.000.0028.00
199081052007.01.18 07:15sell1.00eurusdm1.29541.30091.29392007.01.18 09:151.29470.000.000.007.00
199154492007.01.18 08:05sell2.00eurusdm1.29621.30171.29472007.01.18 09:151.29470.000.000.0030.00
199023572007.01.18 06:05sell1.00gbpusdm1.97161.97711.97012007.01.18 08:051.97650.000.000.00-49.00
199027862007.01.18 06:15sell2.00gbpusdm1.97231.97781.97082007.01.18 08:051.97660.000.000.00-86.00
199033812007.01.18 06:23sell4.00gbpusdm1.97291.97841.97142007.01.18 08:051.97670.000.000.00-152.00
198941592007.01.18 04:01balanceTransfer from 207xx-221500.00
  0.00 0.00 -14.32 843.48
Closed P/L: 829.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
248999172007.02.26 16:30sell0.01eurusdm1.31631.31951.3154 1.31580.000.000.000.05
  0.00 0.00 0.00 0.05
 Floating P/L: 0.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 829.16 Floating P/L: 0.05 Margin: 0.50
Balance: 1 329.16 Equity: 1 329.21 Free Margin: 1 328.71
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 311.79 Gross Loss: 1 482.63 Total Net Profit: 829.16
Profit Factor: 1.56 Expected Payoff: 6.48  
Absolute Drawdown: 299.00 Maximal Drawdown: 321.00 (37.32%) Relative Drawdown: 59.80% (299.00)
 
Total Trades: 128 Short Positions (won %): 60 (78.33%) Long Positions (won %): 68 (67.65%)
Profit Trades (% of total): 93 (72.66%) Loss trades (% of total): 35 (27.34%)
Largest profit trade: 120.00 loss trade: -168.00
Average profit trade: 24.86 loss trade: -42.36
Maximum consecutive wins ($): 28 (572.77) consecutive losses ($): 7 (-16.48)
Maximal consecutive profit (count): 572.77 (28) consecutive loss (count): -321.00 (3)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2