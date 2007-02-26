|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 February 26, 17:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24842300
|2007.02.26 11:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3155
|1.3186
|1.3145
|2007.02.26 16:30
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24843282
|2007.02.26 11:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3161
|1.3186
|1.3151
|2007.02.26 16:30
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24870447
|2007.02.26 14:13
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3168
|1.3187
|1.3158
|2007.02.26 16:30
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|24875925
|2007.02.26 14:41
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3175
|1.3188
|1.3165
|2007.02.26 16:30
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24739144
|2007.02.26 00:10
|sell
|1.32
|gbpusdm
|1.9636
|1.9629
|1.9586
|2007.02.26 09:47
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|9.24
|21144945
|2007.02.01 15:01
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3050
|1.2995
|1.3065
|2007.02.02 14:03
|1.2995
|0.00
|0.00
|-1.31
|-110.00
|21144470
|2007.02.01 15:01
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3056
|1.3000
|1.3070
|2007.02.02 14:03
|1.3000
|0.00
|0.00
|-0.66
|-56.00
|21145529
|2007.02.01 15:02
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3045
|1.2988
|1.3058
|2007.02.02 13:31
|1.3058
|0.00
|0.00
|-2.62
|52.00
|21145939
|2007.02.01 15:03
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3038
|1.2983
|1.3053
|2007.02.02 13:31
|1.3053
|0.00
|0.00
|-5.24
|120.00
|21173128
|2007.02.01 19:30
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9699
|1.9608
|1.9737
|2007.02.01 19:32
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|21172817
|2007.02.01 19:21
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9696
|0.0000
|1.9734
|2007.02.01 19:21
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|21172802
|2007.02.01 19:20
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9691
|1.9782
|1.9653
|2007.02.01 19:20
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|21172325
|2007.02.01 19:13
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9651
|2007.02.01 19:20
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|21172279
|2007.02.01 19:12
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9651
|2007.02.01 19:13
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|21171664
|2007.02.01 19:02
|buy
|0.27
|gbpusdm
|1.9698
|1.9607
|1.9736
|2007.02.01 19:02
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|21171421
|2007.02.01 18:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9698
|1.9607
|1.9736
|2007.02.01 19:00
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|21141859
|2007.02.01 15:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3045
|1.2990
|1.3060
|2007.02.01 15:01
|1.3046
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21143082
|2007.02.01 15:00
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3038
|1.2983
|1.3053
|2007.02.01 15:01
|1.3044
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|21139202
|2007.02.01 14:44
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3024
|1.2969
|1.3039
|2007.02.01 15:00
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|21135810
|2007.02.01 14:09
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3024
|1.2969
|1.3039
|2007.02.01 14:44
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|21138663
|2007.02.01 14:37
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3017
|1.2961
|1.3031
|2007.02.01 14:44
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|21130986
|2007.02.01 13:38
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3029
|1.2974
|1.3044
|2007.02.01 14:09
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|21132262
|2007.02.01 13:44
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3022
|1.2967
|1.3037
|2007.02.01 14:08
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|21134436
|2007.02.01 13:57
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3015
|1.2960
|1.3030
|2007.02.01 14:08
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|21089627
|2007.02.01 05:47
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3025
|1.3080
|1.3010
|2007.02.01 09:34
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|21012695
|2007.01.31 14:41
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2959
|1.2904
|1.2974
|2007.01.31 15:06
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20997798
|2007.01.31 12:52
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2961
|1.2905
|1.2975
|2007.01.31 14:40
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|20999627
|2007.01.31 13:10
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2955
|1.2899
|1.2969
|2007.01.31 14:39
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21001998
|2007.01.31 13:30
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2948
|1.2893
|1.2963
|2007.01.31 14:39
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|21004435
|2007.01.31 13:42
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2941
|1.2886
|1.2956
|2007.01.31 14:39
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|20932358
|2007.01.30 19:33
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2965
|1.2910
|1.2980
|2007.01.31 12:52
|1.2959
|0.00
|0.00
|-0.66
|-6.00
|20962406
|2007.01.31 07:02
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2958
|1.2903
|1.2973
|2007.01.31 12:52
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20971367
|2007.01.31 08:00
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2952
|1.2897
|1.2967
|2007.01.31 12:52
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|20972103
|2007.01.31 08:01
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2946
|1.2890
|1.2960
|2007.01.31 12:52
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|20879906
|2007.01.30 08:03
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2955
|1.3010
|1.2940
|2007.01.30 14:18
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|20880887
|2007.01.30 08:19
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2962
|1.3017
|1.2947
|2007.01.30 14:18
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20882271
|2007.01.30 08:30
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.2968
|1.3024
|1.2954
|2007.01.30 14:18
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|20898351
|2007.01.30 12:50
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2973
|1.3029
|1.2959
|2007.01.30 14:17
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|20867870
|2007.01.30 06:21
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2958
|1.3013
|1.2943
|2007.01.30 08:03
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20868308
|2007.01.30 06:28
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2964
|1.3020
|1.2950
|2007.01.30 08:03
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|20874812
|2007.01.30 07:39
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.2969
|1.3026
|1.2956
|2007.01.30 08:03
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|20791498
|2007.01.29 11:27
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2926
|1.2871
|1.2941
|2007.01.29 14:32
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20793281
|2007.01.29 11:51
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2919
|1.2864
|1.2934
|2007.01.29 14:32
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|20799396
|2007.01.29 13:40
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2913
|1.2858
|1.2928
|2007.01.29 14:32
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20674944
|2007.01.26 09:11
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2923
|1.2868
|1.2938
|2007.01.29 10:05
|1.2925
|0.00
|0.00
|-1.31
|4.00
|20680181
|2007.01.26 10:46
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2916
|1.2861
|1.2931
|2007.01.29 10:05
|1.2924
|0.00
|0.00
|-2.62
|32.00
|20750760
|2007.01.29 00:14
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2910
|1.2855
|1.2925
|2007.01.29 10:05
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20674097
|2007.01.26 09:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2930
|1.2874
|1.2944
|2007.01.26 15:00
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|20661811
|2007.01.26 07:18
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2932
|1.2874
|1.2944
|2007.01.26 08:55
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|20666872
|2007.01.26 08:03
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2926
|1.2870
|1.2940
|2007.01.26 08:55
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20667694
|2007.01.26 08:08
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2915
|1.2860
|1.2930
|2007.01.26 08:55
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20558542
|2007.01.25 14:56
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9726
|1.9650
|1.9741
|2007.01.25 19:01
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|20558881
|2007.01.25 14:59
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9719
|1.9643
|1.9734
|2007.01.25 19:01
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|20559374
|2007.01.25 15:00
|buy
|4.00
|gbpusdm
|1.9712
|1.9636
|1.9727
|2007.01.25 19:01
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|20573385
|2007.01.25 16:44
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2971
|1.3026
|1.2956
|2007.01.25 18:23
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20576155
|2007.01.25 16:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2977
|1.3032
|1.2962
|2007.01.25 18:23
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|20581726
|2007.01.25 18:00
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.2985
|1.3040
|1.2970
|2007.01.25 18:23
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20559392
|2007.01.25 15:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2977
|1.3032
|1.2962
|2007.01.25 16:35
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20547711
|2007.01.25 13:35
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9726
|1.9671
|1.9741
|2007.01.25 14:56
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20547901
|2007.01.25 13:38
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9719
|1.9664
|1.9734
|2007.01.25 14:56
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|20548080
|2007.01.25 13:39
|buy
|4.00
|gbpusdm
|1.9712
|1.9657
|1.9727
|2007.01.25 14:56
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20539098
|2007.01.25 11:57
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9721
|1.9666
|1.9736
|2007.01.25 13:35
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20539280
|2007.01.25 11:58
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9714
|1.9659
|1.9729
|2007.01.25 13:35
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|20540373
|2007.01.25 12:06
|buy
|4.00
|gbpusdm
|1.9707
|1.9652
|1.9722
|2007.01.25 13:35
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20502674
|2007.01.25 07:45
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2988
|1.2933
|1.3003
|2007.01.25 10:45
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|20516153
|2007.01.25 09:01
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2982
|1.2926
|1.2996
|2007.01.25 10:45
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20524724
|2007.01.25 09:59
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2971
|1.2916
|1.2986
|2007.01.25 10:45
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20512747
|2007.01.25 08:31
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9725
|1.9670
|1.9740
|2007.01.25 09:59
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|20513633
|2007.01.25 08:37
|buy
|4.00
|gbpusdm
|1.9718
|1.9663
|1.9733
|2007.01.25 09:59
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|20512466
|2007.01.25 08:30
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9731
|1.9676
|1.9746
|2007.01.25 09:59
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|20510790
|2007.01.25 08:21
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9723
|1.9668
|1.9738
|2007.01.25 08:30
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20510927
|2007.01.25 08:23
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9716
|1.9661
|1.9731
|2007.01.25 08:29
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20498694
|2007.01.25 07:04
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2974
|1.2919
|1.2989
|2007.01.25 07:45
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|20499893
|2007.01.25 07:12
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2968
|1.2913
|1.2983
|2007.01.25 07:45
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20462180
|2007.01.24 22:02
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2971
|1.2916
|1.2986
|2007.01.25 07:04
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20463101
|2007.01.24 22:19
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2964
|1.2909
|1.2979
|2007.01.25 07:04
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|20466613
|2007.01.24 23:18
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2958
|1.2902
|1.2972
|2007.01.25 07:04
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|20429849
|2007.01.24 15:23
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2966
|1.3021
|1.2951
|2007.01.24 16:07
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20416488
|2007.01.24 14:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2985
|1.3041
|1.2971
|2007.01.24 15:17
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|20420695
|2007.01.24 14:42
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2992
|1.3047
|1.2977
|2007.01.24 15:17
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20421199
|2007.01.24 14:43
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.2998
|1.3053
|1.2983
|2007.01.24 15:13
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20360957
|2007.01.24 07:50
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9746
|1.9801
|1.9731
|2007.01.24 08:16
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20350845
|2007.01.24 06:47
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3009
|1.3065
|1.2995
|2007.01.24 08:07
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20351318
|2007.01.24 06:49
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3015
|1.3070
|1.3000
|2007.01.24 08:07
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20350731
|2007.01.24 06:47
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9765
|1.9821
|1.9751
|2007.01.24 07:49
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|20352431
|2007.01.24 06:54
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9771
|1.9826
|1.9756
|2007.01.24 07:49
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20276924
|2007.01.23 18:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3021
|1.3076
|1.3006
|2007.01.24 06:47
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.59
|9.00
|20296189
|2007.01.23 20:33
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3028
|1.3083
|1.3013
|2007.01.24 06:47
|1.3013
|0.00
|0.00
|1.18
|30.00
|20345427
|2007.01.24 06:33
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9790
|1.9845
|1.9775
|2007.01.24 06:47
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20306855
|2007.01.23 22:20
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9802
|1.9857
|1.9787
|2007.01.24 06:33
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|20308489
|2007.01.23 22:35
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9809
|1.9864
|1.9794
|2007.01.24 06:33
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20265715
|2007.01.23 16:32
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9841
|1.9896
|1.9826
|2007.01.23 18:37
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20266971
|2007.01.23 16:36
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9848
|1.9903
|1.9833
|2007.01.23 18:36
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20262008
|2007.01.23 16:11
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9856
|1.9911
|1.9841
|2007.01.23 16:31
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20263780
|2007.01.23 16:18
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9861
|1.9918
|1.9848
|2007.01.23 16:31
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|20175705
|2007.01.23 00:32
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9786
|1.9730
|1.9800
|2007.01.23 07:31
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|20185740
|2007.01.23 05:03
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2947
|1.2892
|1.2962
|2007.01.23 07:31
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20182107
|2007.01.23 02:59
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9780
|1.9724
|1.9794
|2007.01.23 07:30
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|20074970
|2007.01.19 18:25
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2968
|1.2913
|1.2983
|2007.01.23 00:28
|1.2941
|0.00
|0.00
|-1.32
|-27.00
|20121405
|2007.01.22 12:22
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2950
|1.2895
|1.2965
|2007.01.22 16:05
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20124969
|2007.01.22 13:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9756
|1.9701
|1.9771
|2007.01.22 16:03
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20074438
|2007.01.19 18:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9753
|1.9698
|1.9768
|2007.01.22 12:21
|1.9763
|0.00
|0.00
|-0.12
|10.00
|20075545
|2007.01.19 18:48
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9747
|1.9692
|1.9762
|2007.01.22 12:21
|1.9762
|0.00
|0.00
|-0.23
|30.00
|20064618
|2007.01.19 15:49
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9719
|1.9774
|1.9704
|2007.01.19 17:00
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|20063729
|2007.01.19 15:42
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9712
|1.9767
|1.9697
|2007.01.19 17:00
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|20036347
|2007.01.19 09:53
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9725
|1.9780
|1.9710
|2007.01.19 15:01
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|20043223
|2007.01.19 11:50
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9731
|1.9786
|1.9716
|2007.01.19 15:01
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20025314
|2007.01.19 07:36
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2976
|1.3031
|1.2961
|2007.01.19 10:19
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20031244
|2007.01.19 09:13
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9729
|1.9785
|1.9715
|2007.01.19 09:48
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20031378
|2007.01.19 09:13
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9736
|1.9791
|1.9721
|2007.01.19 09:48
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20019498
|2007.01.19 06:09
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9745
|1.9800
|1.9730
|2007.01.19 09:13
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|20020744
|2007.01.19 06:27
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9751
|1.9806
|1.9736
|2007.01.19 09:13
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|19960660
|2007.01.18 14:34
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2957
|1.2902
|1.2972
|2007.01.18 20:18
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|19962407
|2007.01.18 14:38
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2952
|1.2896
|1.2966
|2007.01.18 20:18
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19967186
|2007.01.18 15:16
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9728
|1.9673
|1.9743
|2007.01.18 20:15
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|19950413
|2007.01.18 13:38
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9644
|1.9699
|1.9629
|2007.01.18 14:21
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|19949889
|2007.01.18 13:36
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9637
|1.9694
|1.9624
|2007.01.18 14:21
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|19948512
|2007.01.18 13:34
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9657
|1.9712
|1.9642
|2007.01.18 13:36
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|19932601
|2007.01.18 10:36
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2937
|1.2992
|1.2922
|2007.01.18 12:12
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|19930043
|2007.01.18 10:13
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9712
|1.9768
|1.9698
|2007.01.18 12:08
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|19932540
|2007.01.18 10:35
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9719
|1.9774
|1.9704
|2007.01.18 12:08
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|19924341
|2007.01.18 09:15
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2944
|1.2999
|1.2929
|2007.01.18 10:32
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19926789
|2007.01.18 09:34
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2950
|1.3006
|1.2936
|2007.01.18 10:32
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19908105
|2007.01.18 07:15
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2954
|1.3009
|1.2939
|2007.01.18 09:15
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|19915449
|2007.01.18 08:05
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2962
|1.3017
|1.2947
|2007.01.18 09:15
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|19902357
|2007.01.18 06:05
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9716
|1.9771
|1.9701
|2007.01.18 08:05
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|19902786
|2007.01.18 06:15
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9723
|1.9778
|1.9708
|2007.01.18 08:05
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|19903381
|2007.01.18 06:23
|sell
|4.00
|gbpusdm
|1.9729
|1.9784
|1.9714
|2007.01.18 08:05
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|19894159
|2007.01.18 04:01
|balance
|Transfer from 207xx-221
|500.00
|0.00
|0.00
|-14.32
|843.48
|Closed P/L:
|829.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24899917
|2007.02.26 16:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3163
|1.3195
|1.3154
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|Floating P/L:
|0.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|829.16
|Floating P/L:
|0.05
|Margin:
|0.50
|Balance:
|1 329.16
|Equity:
|1 329.21
|Free Margin:
|1 328.71
|Details:
|Gross Profit:
|2 311.79
|Gross Loss:
|1 482.63
|Total Net Profit:
|829.16
|Profit Factor:
|1.56
|Expected Payoff:
|6.48
|Absolute Drawdown:
|299.00
|Maximal Drawdown:
|321.00 (37.32%)
|Relative Drawdown:
|59.80% (299.00)
|Total Trades:
|128
|Short Positions (won %):
|60 (78.33%)
|Long Positions (won %):
|68 (67.65%)
|Profit Trades (% of total):
|93 (72.66%)
|Loss trades (% of total):
|35 (27.34%)
|Largest
|profit trade:
|120.00
|loss trade:
|-168.00
|Average
|profit trade:
|24.86
|loss trade:
|-42.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|28 (572.77)
|consecutive losses ($):
|7 (-16.48)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|572.77 (28)
|consecutive loss (count):
|-321.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2