Interbank FX, LLC
|Account: 22551
|Name: Raymond Marco
|Currency: USD
|2007 February 28, 00:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14157327
|2007.02.16 21:17
|balance
|Deposit Visa #164672191
|999.00
|14158391
|2007.02.18 23:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3154
|1.3033
|1.3179
|2007.02.20 01:27
|1.3162
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.08
|14158395
|2007.02.18 23:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2324
|1.2445
|1.2299
|2007.02.20 13:22
|1.2360
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.29
|14159988
|2007.02.19 00:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2339
|1.2445
|1.2314
|2007.02.20 13:22
|1.2361
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.36
|14173646
|2007.02.19 07:28
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3138
|1.3032
|1.3163
|2007.02.20 01:27
|1.3163
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|14203909
|2007.02.20 01:27
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3164
|1.3043
|1.3189
|2007.02.21 06:49
|1.3141
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|14209531
|2007.02.20 08:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3149
|1.3043
|1.3174
|2007.02.21 06:49
|1.3140
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|14209548
|2007.02.20 08:10
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2354
|1.2445
|1.2329
|2007.02.20 13:22
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|14210429
|2007.02.20 08:31
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2370
|1.2446
|1.2345
|2007.02.20 13:22
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|14210699
|2007.02.20 08:39
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3134
|1.3043
|1.3159
|2007.02.21 06:48
|1.3140
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.24
|14213027
|2007.02.20 11:35
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2386
|1.2447
|1.2361
|2007.02.20 13:22
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|14214854
|2007.02.20 13:23
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2356
|1.2477
|1.2331
|2007.02.21 06:48
|1.2373
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|14216094
|2007.02.20 14:39
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2371
|1.2477
|1.2346
|2007.02.21 06:48
|1.2373
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.03
|14251024
|2007.02.21 21:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2376
|1.2497
|1.2351
|2007.02.22 16:21
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|14251031
|2007.02.21 21:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3142
|1.3021
|1.3167
|2007.02.22 13:04
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|14256601
|2007.02.22 07:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3127
|1.3021
|1.3152
|2007.02.22 13:04
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|14256646
|2007.02.22 07:01
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2391
|1.2497
|1.2366
|2007.02.22 16:21
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|14257470
|2007.02.22 07:34
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2407
|1.2498
|1.2382
|2007.02.22 16:21
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|14257518
|2007.02.22 07:34
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3113
|1.3021
|1.3137
|2007.02.22 13:04
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14258046
|2007.02.22 07:39
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2422
|1.2498
|1.2397
|2007.02.22 16:21
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|14258364
|2007.02.22 07:42
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3097
|1.3021
|1.3122
|2007.02.22 13:03
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14262934
|2007.02.22 09:59
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3082
|1.3021
|1.3107
|2007.02.22 13:03
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14266049
|2007.02.22 13:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3110
|1.2989
|1.3135
|2007.02.22 16:26
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|14270068
|2007.02.22 16:21
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2392
|1.2513
|1.2367
|2007.02.23 14:07
|1.2367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14270545
|2007.02.22 16:26
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3137
|1.3016
|1.3162
|2007.02.23 13:00
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|14273059
|2007.02.22 17:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3122
|1.3016
|1.3147
|2007.02.23 13:00
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|14281790
|2007.02.23 09:33
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3107
|1.3016
|1.3132
|2007.02.23 13:00
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14285953
|2007.02.23 13:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3135
|1.3014
|1.3160
|2007.02.23 14:37
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|14288411
|2007.02.23 14:07
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2361
|1.2482
|1.2336
|2007.02.23 14:38
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14289850
|2007.02.23 14:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3161
|1.3040
|1.3186
|2007.02.23 15:24
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|14289969
|2007.02.23 14:38
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2332
|1.2453
|1.2307
|2007.02.23 15:20
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14292192
|2007.02.23 15:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2304
|1.2425
|1.2279
|2007.02.26 19:50
|1.2294
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.08
|14292489
|2007.02.23 15:24
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3190
|1.3069
|1.3215
|2007.02.26 09:59
|1.3167
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.23
|14293207
|2007.02.23 15:56
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3175
|1.3069
|1.3200
|2007.02.26 09:59
|1.3168
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|14293324
|2007.02.23 15:59
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2319
|1.2425
|1.2294
|2007.02.26 19:50
|1.2294
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.41
|14293721
|2007.02.23 16:05
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3160
|1.3068
|1.3184
|2007.02.25 23:21
|1.3184
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.96
|14320544
|2007.02.26 10:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3166
|1.3287
|1.3141
|2007.02.27 06:54
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.04
|14337001
|2007.02.26 19:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3181
|1.3287
|1.3156
|2007.02.27 06:54
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|14337099
|2007.02.26 19:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2285
|1.2408
|1.2262
|2007.02.27 08:07
|1.2276
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.07
|14337982
|2007.02.26 22:09
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2300
|1.2406
|1.2275
|2007.02.27 08:07
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|14340913
|2007.02.27 00:34
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3195
|1.3287
|1.3171
|2007.02.27 06:54
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|14349525
|2007.02.27 06:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3169
|1.3290
|1.3144
|2007.02.27 11:28
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|14353371
|2007.02.27 08:07
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2272
|1.2394
|1.2248
|2007.02.27 08:18
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|14353619
|2007.02.27 08:09
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3184
|1.3290
|1.3159
|2007.02.27 11:27
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|14354441
|2007.02.27 08:17
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3199
|1.3290
|1.3174
|2007.02.27 11:27
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|14354683
|2007.02.27 08:18
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2364
|1.2218
|2007.02.27 13:23
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|14354766
|2007.02.27 08:18
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3212
|1.3291
|1.3190
|2007.02.27 11:27
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|14355905
|2007.02.27 08:33
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3227
|1.3288
|1.3202
|2007.02.27 11:27
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14360348
|2007.02.27 11:28
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3204
|1.3325
|1.3179
|2007.02.27 23:05
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.32
|14360372
|2007.02.27 11:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2254
|1.2361
|1.2230
|2007.02.27 13:23
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|14361273
|2007.02.27 12:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3218
|1.3325
|1.3194
|2007.02.27 23:05
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.36
|14362793
|2007.02.27 13:23
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2225
|1.2346
|1.2200
|2007.02.27 15:57
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|14363346
|2007.02.27 13:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3237
|1.3331
|1.3215
|2007.02.27 23:06
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.02
|0.04
|14367942
|2007.02.27 15:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2240
|1.2346
|1.2215
|2007.02.27 15:57
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|14368863
|2007.02.27 15:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2212
|1.2333
|1.2187
|2007.02.27 17:12
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|14370443
|2007.02.27 17:11
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3252
|1.3329
|1.3228
|2007.02.27 23:05
|1.3236
|0.00
|0.00
|0.05
|1.28
|14370460
|2007.02.27 17:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2183
|1.2304
|1.2158
|2007.02.27 20:08
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|14374785
|2007.02.27 20:08
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2153
|1.2274
|1.2128
|2007.02.27 23:40
|1.2183
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.25
|14375944
|2007.02.27 20:16
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2168
|1.2274
|1.2143
|2007.02.27 23:40
|1.2183
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.25
|
|0.00
|0.00
|-0.14
|19.22
|Closed P/L:
|19.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14379806
|2007.02.27 23:39
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2180
|1.2207
|1.2159
|
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|Floating P/L:
|-0.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|999.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|19.08
|Floating P/L:
|-0.23
|Margin:
|2.00
|Balance:
|1 018.08
|Equity:
|1 017.85
|Free Margin:
|1 015.85