Interbank FX, LLC

Account: 22551 Name: Raymond Marco Currency: USD 2007 February 28, 00:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
141573272007.02.16 21:17balanceDeposit Visa #164672191999.00
141583912007.02.18 23:20buy0.01eurusdm1.31541.30331.31792007.02.20 01:271.31620.000.00-0.010.08
141583952007.02.18 23:20sell0.01usdchfm1.23241.24451.22992007.02.20 13:221.23600.000.00-0.01-0.29
141599882007.02.19 00:30sell0.02usdchfm1.23391.24451.23142007.02.20 13:221.23610.000.00-0.02-0.36
141736462007.02.19 07:28buy0.02eurusdm1.31381.30321.31632007.02.20 01:271.31630.000.00-0.010.50
142039092007.02.20 01:27buy0.01eurusdm1.31641.30431.31892007.02.21 06:491.31410.000.00-0.01-0.23
142095312007.02.20 08:10buy0.02eurusdm1.31491.30431.31742007.02.21 06:491.31400.000.00-0.01-0.18
142095482007.02.20 08:10sell0.04usdchfm1.23541.24451.23292007.02.20 13:221.23620.000.000.00-0.26
142104292007.02.20 08:31sell0.08usdchfm1.23701.24461.23452007.02.20 13:221.23610.000.000.000.58
142106992007.02.20 08:39buy0.04eurusdm1.31341.30431.31592007.02.21 06:481.31400.000.00-0.030.24
142130272007.02.20 11:35sell0.16usdchfm1.23861.24471.23612007.02.20 13:221.23610.000.000.003.24
142148542007.02.20 13:23sell0.01usdchfm1.23561.24771.23312007.02.21 06:481.23730.000.00-0.01-0.14
142160942007.02.20 14:39sell0.02usdchfm1.23711.24771.23462007.02.21 06:481.23730.000.00-0.02-0.03
142510242007.02.21 21:37sell0.01usdchfm1.23761.24971.23512007.02.22 16:211.23960.000.000.00-0.16
142510312007.02.21 21:37buy0.01eurusdm1.31421.30211.31672007.02.22 13:041.31080.000.000.00-0.34
142566012007.02.22 07:01buy0.02eurusdm1.31271.30211.31522007.02.22 13:041.31090.000.000.00-0.36
142566462007.02.22 07:01sell0.02usdchfm1.23911.24971.23662007.02.22 16:211.23960.000.000.00-0.08
142574702007.02.22 07:34sell0.04usdchfm1.24071.24981.23822007.02.22 16:211.23970.000.000.000.32
142575182007.02.22 07:34buy0.04eurusdm1.31131.30211.31372007.02.22 13:041.31080.000.000.00-0.20
142580462007.02.22 07:39sell0.08usdchfm1.24221.24981.23972007.02.22 16:211.23970.000.000.001.61
142583642007.02.22 07:42buy0.08eurusdm1.30971.30211.31222007.02.22 13:031.31070.000.000.000.80
142629342007.02.22 09:59buy0.16eurusdm1.30821.30211.31072007.02.22 13:031.31070.000.000.004.00
142660492007.02.22 13:04buy0.01eurusdm1.31101.29891.31352007.02.22 16:261.31350.000.000.000.25
142700682007.02.22 16:21sell0.01usdchfm1.23921.25131.23672007.02.23 14:071.23670.000.000.000.20
142705452007.02.22 16:26buy0.01eurusdm1.31371.30161.31622007.02.23 13:001.31320.000.000.00-0.05
142730592007.02.22 17:35buy0.02eurusdm1.31221.30161.31472007.02.23 13:001.31310.000.000.000.18
142817902007.02.23 09:33buy0.04eurusdm1.31071.30161.31322007.02.23 13:001.31320.000.000.001.00
142859532007.02.23 13:00buy0.01eurusdm1.31351.30141.31602007.02.23 14:371.31600.000.000.000.25
142884112007.02.23 14:07sell0.01usdchfm1.23611.24821.23362007.02.23 14:381.23360.000.000.000.20
142898502007.02.23 14:37buy0.01eurusdm1.31611.30401.31862007.02.23 15:241.31860.000.000.000.25
142899692007.02.23 14:38sell0.01usdchfm1.23321.24531.23072007.02.23 15:201.23070.000.000.000.20
142921922007.02.23 15:20sell0.01usdchfm1.23041.24251.22792007.02.26 19:501.22940.000.00-0.010.08
142924892007.02.23 15:24buy0.01eurusdm1.31901.30691.32152007.02.26 09:591.31670.000.00-0.01-0.23
142932072007.02.23 15:56buy0.02eurusdm1.31751.30691.32002007.02.26 09:591.31680.000.00-0.01-0.14
142933242007.02.23 15:59sell0.02usdchfm1.23191.24251.22942007.02.26 19:501.22940.000.00-0.020.41
142937212007.02.23 16:05buy0.04eurusdm1.31601.30681.31842007.02.25 23:211.31840.000.00-0.030.96
143205442007.02.26 10:00sell0.01eurusdm1.31661.32871.31412007.02.27 06:541.31700.000.000.01-0.04
143370012007.02.26 19:47sell0.02eurusdm1.31811.32871.31562007.02.27 06:541.31710.000.000.010.20
143370992007.02.26 19:50sell0.01usdchfm1.22851.24081.22622007.02.27 08:071.22760.000.00-0.010.07
143379822007.02.26 22:09sell0.02usdchfm1.23001.24061.22752007.02.27 08:071.22750.000.000.000.41
143409132007.02.27 00:34sell0.04eurusdm1.31951.32871.31712007.02.27 06:541.31710.000.000.000.96
143495252007.02.27 06:55sell0.01eurusdm1.31691.32901.31442007.02.27 11:281.32050.000.000.00-0.36
143533712007.02.27 08:07sell0.01usdchfm1.22721.23941.22482007.02.27 08:181.22480.000.000.000.20
143536192007.02.27 08:09sell0.02eurusdm1.31841.32901.31592007.02.27 11:271.32060.000.000.00-0.44
143544412007.02.27 08:17sell0.04eurusdm1.31991.32901.31742007.02.27 11:271.32050.000.000.00-0.24
143546832007.02.27 08:18sell0.01usdchfm1.22401.23641.22182007.02.27 13:231.22300.000.000.000.08
143547662007.02.27 08:18sell0.08eurusdm1.32121.32911.31902007.02.27 11:271.32040.000.000.000.64
143559052007.02.27 08:33sell0.16eurusdm1.32271.32881.32022007.02.27 11:271.32020.000.000.004.00
143603482007.02.27 11:28sell0.01eurusdm1.32041.33251.31792007.02.27 23:051.32360.000.000.01-0.32
143603722007.02.27 11:30sell0.02usdchfm1.22541.23611.22302007.02.27 13:231.22300.000.000.000.39
143612732007.02.27 12:35sell0.02eurusdm1.32181.33251.31942007.02.27 23:051.32360.000.000.01-0.36
143627932007.02.27 13:23sell0.01usdchfm1.22251.23461.22002007.02.27 15:571.22150.000.000.000.08
143633462007.02.27 13:30sell0.04eurusdm1.32371.33311.32152007.02.27 23:061.32360.000.000.020.04
143679422007.02.27 15:10sell0.02usdchfm1.22401.23461.22152007.02.27 15:571.22150.000.000.000.41
143688632007.02.27 15:57sell0.01usdchfm1.22121.23331.21872007.02.27 17:121.21870.000.000.000.21
143704432007.02.27 17:11sell0.08eurusdm1.32521.33291.32282007.02.27 23:051.32360.000.000.051.28
143704602007.02.27 17:12sell0.01usdchfm1.21831.23041.21582007.02.27 20:081.21580.000.000.000.21
143747852007.02.27 20:08sell0.01usdchfm1.21531.22741.21282007.02.27 23:401.21830.000.00-0.01-0.25
143759442007.02.27 20:16sell0.02usdchfm1.21681.22741.21432007.02.27 23:401.21830.000.00-0.02-0.25
  0.00 0.00 -0.14 19.22
Closed P/L: 19.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
143798062007.02.27 23:39sell0.04usdchfm1.21801.22071.2159 1.21870.000.000.00-0.23
  0.00 0.00 0.00 -0.23
 Floating P/L: -0.23
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 999.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 19.08 Floating P/L: -0.23 Margin: 2.00
Balance: 1 018.08 Equity: 1 017.85 Free Margin: 1 015.85