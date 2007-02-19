Interbank FX, LLC

 

Account: 987654321

Name: Mickey Mouse

Currency: USD

2007 February 26, 16:34

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

14237758

2007.02.21 10:58

sell

0.40

chfjpym

97.63

99.39

95.64

2007.02.21 11:37

97.44

0.00

0.00

0.00

6.28

 

100005

JitterBug

 

14186948

2007.02.19 12:27

sell

0.16

eurusdm

1.3137

1.3312

1.2937

2007.02.21 11:37

1.3122

0.00

0.00

0.18

2.40

 

100011

Jitterbug

 

14239223

2007.02.21 11:37

sell

0.15

usdchfm

1.2410

1.2585

1.2210

2007.02.21 11:48

1.2395

0.00

0.00

0.00

1.82

 

100017

JitterBug

 

14239166

2007.02.21 11:37

buy

0.05

chfjpym

97.44

95.69

99.44

2007.02.21 12:42

97.59

0.00

0.00

0.00

0.62

 

100005

JitterBug

 

14238829

2007.02.21 11:17

buy

0.05

eurjpym

158.69

156.95

160.70

2007.02.21 12:48

158.84

0.00

0.00

0.00

0.62

 

100010

JitterBug

 

14238746

2007.02.21 11:17

sell

0.10

usdchfm

1.2394

1.2570

1.2195

2007.02.21 12:56

1.2379

0.00

0.00

0.00

1.21

 

100017

JitterBug

 

14238778

2007.02.21 11:17

buy

0.10

eurusdm

1.3129

1.2954

1.3329

2007.02.21 13:14

1.3143

0.00

0.00

0.00

1.40

 

100011

JitterBug

 

14241641

2007.02.21 13:14

sell

0.05

eurusdm

1.3143

1.3319

1.2944

2007.02.21 13:32

1.3127

0.00

0.00

0.00

0.80

 

100011

JitterBug

 

14240933

2007.02.21 12:53

buy

0.05

usdchfm

1.2381

1.2206

1.2581

2007.02.21 13:32

1.2397

0.00

0.00

0.00

0.65

 

100017

JitterBug

 

14243498

2007.02.21 13:39

buy

0.15

eurusdm

1.3115

1.2940

1.3315

2007.02.21 15:07

1.3131

0.00

0.00

0.00

2.40

 

100011

JitterBug

 

14242766

2007.02.21 13:32

sell

0.10

usdchfm

1.2397

1.2572

1.2197

2007.02.21 15:10

1.2380

0.00

0.00

0.00

1.37

 

100017

JitterBug

 

14246477

2007.02.21 15:28

sell

0.65

eurjpym

158.99

160.74

156.99

2007.02.21 16:12

158.84

0.00

0.00

0.00

8.06

 

100010

JitterBug

 

14246488

2007.02.21 15:28

sell

0.65

chfjpym

97.73

99.48

95.73

2007.02.21 16:44

97.58

0.00

0.00

0.00

8.06

 

100005

JitterBug

 

14242697

2007.02.21 13:32

buy

0.10

eurusdm

1.3127

1.2952

1.3327

2007.02.21 19:15

1.3142

0.00

0.00

0.00

1.50

 

100011

JitterBug

 

14243129

2007.02.21 13:37

sell

1.70

usdjpym

121.03

122.78

119.03

2007.02.21 19:43

120.88

0.00

0.00

0.00

21.10

 

100018

JitterBug

 

14247275

2007.02.21 16:12

buy

0.05

eurjpym

158.84

157.09

160.84

2007.02.22 00:13

158.98

0.00

0.00

0.00

0.57

 

100010

JitterBug

 

14250176

2007.02.21 19:43

buy

0.05

usdjpym

120.88

119.13

122.88

2007.02.22 00:13

121.03

0.00

0.00

0.00

0.62

 

100018

JitterBug

 

14247962

2007.02.21 16:44

buy

0.05

chfjpym

97.58

95.83

99.58

2007.02.22 00:13

97.73

0.00

0.00

0.00

0.62

 

100005

JitterBug

 

14246117

2007.02.21 15:10

buy

0.05

usdchfm

1.2380

1.2205

1.2580

2007.02.22 07:26

1.2395

0.00

0.00

0.00

0.61

 

100017

JitterBug

 

14245988

2007.02.21 15:07

sell

0.05

eurusdm

1.3131

1.3306

1.2931

2007.02.22 07:33

1.3118

0.00

0.00

0.00

0.65

 

100011

JitterBug

 

14252958

2007.02.22 00:13

sell

0.65

eurjpym

158.98

160.74

156.99

2007.02.22 07:34

158.83

0.00

0.00

0.00

8.05

 

100010

JitterBug

 

14239608

2007.02.21 11:48

buy

0.05

usdchfm

1.2396

1.2220

1.2595

2007.02.22 07:34

1.2412

0.00

0.00

0.00

0.64

 

100017

JitterBug

 

14253006

2007.02.22 00:13

sell

0.65

chfjpym

97.73

99.48

95.73

2007.02.22 07:34

97.58

0.00

0.00

0.00

8.05

 

100005

JitterBug

 

14240823

2007.02.21 12:48

sell

0.40

eurjpym

158.83

160.59

156.84

2007.02.22 08:00

158.68

0.00

0.00

0.00

4.95

 

100010

JitterBug

 

14259681

2007.02.22 08:02

buy

0.05

eurjpym

158.67

156.92

160.67

2007.02.22 09:28

158.82

0.00

0.00

0.00

0.62

 

100010

JitterBug

 

14261953

2007.02.22 09:28

sell

0.40

eurjpym

158.82

160.57

156.82

2007.02.22 09:49

158.68

0.00

0.00

0.00

4.62

 

100010

JitterBug

 

14262540

2007.02.22 09:49

buy

0.05

eurjpym

158.68

156.92

160.67

2007.02.22 11:02

158.83

0.00

0.00

0.00

0.62

 

100010

JitterBug

 

14193418

2007.02.19 16:04

sell

0.05

usdjpym

119.64

121.39

117.64

2007.02.22 11:06

121.39

0.00

0.00

-0.14

-7.21

 

100018

JitterBug

 

14262665

2007.02.22 09:55

buy

0.25

eurusdm

1.3088

1.2913

1.3288

2007.02.22 12:57

1.3103

0.00

0.00

0.00

3.75

 

100011

JitterBug

 

14257632

2007.02.22 07:34

buy

0.05

eurjpym

158.82

157.07

160.82

2007.02.22 13:08

158.97

0.00

0.00

0.00

0.62

 

100010

JitterBug

 

14257699

2007.02.22 07:34

buy

0.05

chfjpym

97.60

95.83

99.58

2007.02.22 14:54

97.75

0.00

0.00

0.00

0.61

 

100005

JitterBug

 

14258066

2007.02.22 07:39

buy

0.15

eurusdm

1.3103

1.2928

1.3303

2007.02.22 16:18

1.3118

0.00

0.00

0.00

2.25

 

100011

JitterBug

 

14258715

2007.02.22 07:45

sell

0.25

usdchfm

1.2423

1.2598

1.2223

2007.02.22 16:18

1.2407

0.00

0.00

0.00

3.22

 

100017

JitterBug

 

14257653

2007.02.22 07:34

sell

0.15

usdchfm

1.2412

1.2587

1.2212

2007.02.22 16:22

1.2397

0.00

0.00

0.00

1.81

 

100017

JitterBug

 

14257415

2007.02.22 07:33

buy

0.10

eurusdm

1.3118

1.2940

1.3315

2007.02.22 16:26

1.3134

0.00

0.00

0.00

1.60

 

100011

JitterBug

 

14257187

2007.02.22 07:26

sell

0.10

usdchfm

1.2395

1.2570

1.2195

2007.02.22 16:30

1.2373

0.00

0.00

0.00

1.78

 

100017

JitterBug

 

14206784

2007.02.20 05:34

sell

0.05

usdjpym

119.78

121.53

117.78

2007.02.22 19:45

121.53

0.00

0.00

-0.07

-7.20

 

100018

JitterBug

 

14274885

2007.02.22 20:18

sell

4.45

eurjpym

159.60

161.35

157.60

2007.02.23 01:00

159.43

0.00

0.00

0.00

62.28

 

100010

JitterBug

 

14270826

2007.02.22 16:27

buy

0.10

usdchfm

1.2379

1.2204

1.2579

2007.02.23 02:46

1.2394

0.00

0.00

0.00

1.21

 

100017

JitterBug

 

14270317

2007.02.22 16:23

sell

0.10

eurusdm

1.3133

1.3308

1.2933

2007.02.23 06:51

1.3117

0.00

0.00

0.00

1.60

 

100011

JitterBug

 

14272696

2007.02.22 17:27

sell

2.75

eurjpym

159.45

161.20

157.45

2007.02.23 08:53

159.29

0.00

0.00

0.00

36.25

 

100010

JitterBug

 

14272664

2007.02.22 17:27

sell

1.70

chfjpym

98.05

99.81

96.06

2007.02.23 11:05

97.89

0.00

0.00

0.00

22.40

 

100005

JitterBug

 

14278507

2007.02.23 06:51

buy

0.10

eurusdm

1.3117

1.2942

1.3317

2007.02.23 13:02

1.3134

0.00

0.00

0.00

1.70

 

100011

JitterBug

 

14274447

2007.02.22 19:43

sell

4.45

usdjpym

121.48

123.23

119.48

2007.02.23 13:13

121.33

0.00

0.00

0.00

55.02

 

100018

JitterBug

 

14277277

2007.02.23 02:46

sell

0.10

usdchfm

1.2393

1.2568

1.2193

2007.02.23 13:56

1.2378

0.00

0.00

0.00

1.21

 

100017

JitterBug

 

14237155

2007.02.21 10:17

sell

0.05

usdchfm

1.2380

1.2555

1.2180

2007.02.23 14:19

1.2364

0.00

0.00

0.00

0.65

 

100017

JitterBug

 

14263973

2007.02.22 10:51

sell

4.45

usdjpym

121.33

123.09

119.34

2007.02.23 14:20

121.17

0.00

0.00

0.00

58.76

 

100018

JitterBug

 

14233779

2007.02.21 08:22

sell

0.05

usdchfm

1.2365

1.2540

1.2165

2007.02.23 14:37

1.2349

0.00

0.00

0.00

0.65

 

100017

JitterBug

 

14233806

2007.02.21 08:22

buy

0.05

eurusdm

1.3145

1.2970

1.3345

2007.02.23 14:37

1.3160

0.00

0.00

0.00

0.75

 

100011

JitterBug

 

14283484

2007.02.23 11:05

buy

0.05

chfjpym

97.90

96.14

99.89

2007.02.23 14:38

98.07

0.00

0.00

0.00

0.70

 

100005

JitterBug

 

14257917

2007.02.22 07:38

sell

2.75

usdjpym

121.18

122.93

119.18

2007.02.23 14:42

121.03

0.00

0.00

0.00

34.08

 

100018

JitterBug

 

14280290

2007.02.23 08:53

buy

0.05

eurjpym

159.28

157.53

161.28

2007.02.23 15:00

159.43

0.00

0.00

0.00

0.62

 

100010

JitterBug

 

14208926

2007.02.20 07:59

buy

0.05

eurusdm

1.3158

1.2983

1.3358

2007.02.23 15:17

1.3177

0.00

0.00

-0.03

0.95

 

100011

JitterBug

 

14292467

2007.02.23 15:24

buy

0.65

usdchfm

1.2297

1.2122

1.2497

2007.02.23 15:59

1.2319

0.00

0.00

0.00

11.61

 

100017

JitterBug

 

14292343

2007.02.23 15:23

sell

0.40

eurusdm

1.3179

1.3354

1.2979

2007.02.23 16:00

1.3164

0.00

0.00

0.00

6.00

 

100011

JitterBug

 

14293449

2007.02.23 16:00

buy

0.05

eurusdm

1.3165

1.2989

1.3364

2007.02.25 23:03

1.3180

0.00

0.00

-0.03

0.75

 

100011

JitterBug

 

14252982

2007.02.22 00:13

sell

1.70

usdjpym

121.03

122.78

119.03

2007.02.26 00:07

120.88

0.00

0.00

-2.43

21.10

 

100018

JitterBug

 

14293333

2007.02.23 15:59

sell

0.05

usdchfm

1.2319

1.2494

1.2119

2007.02.26 00:24

1.2302

0.00

0.00

-0.05

0.69

 

100017

JitterBug

 

14303083

2007.02.26 00:24

sell

0.65

eurusdm

1.3189

1.3364

1.2989

2007.02.26 07:01

1.3174

0.00

0.00

0.00

9.75

 

100011

JitterBug

 

14303077

2007.02.26 00:24

buy

0.65

usdchfm

1.2303

1.2128

1.2503

2007.02.26 07:31

1.2318

0.00

0.00

0.00

7.92

 

100017

JitterBug

 

14291253

2007.02.23 15:00

sell

2.75

eurjpym

159.43

161.18

157.43

2007.02.26 07:35

159.28

0.00

0.00

-3.08

34.11

 

100010

JitterBug

 

14312697

2007.02.26 07:01

buy

0.05

eurusdm

1.3174

1.2999

1.3374

2007.02.26 07:45

1.3188

0.00

0.00

0.00

0.70

 

100011

JitterBug

 

14313551

2007.02.26 07:31

sell

0.05

usdchfm

1.2318

1.2493

1.2118

2007.02.26 08:15

1.2304

0.00

0.00

0.00

0.57

 

100017

JitterBug

 

14270040

2007.02.22 16:21

sell

1.70

eurjpym

159.30

161.05

157.30

2007.02.26 08:31

159.15

0.00

0.00

-1.90

21.12

 

100010

JitterBug

 

14237824

2007.02.21 10:58

sell

1.05

usdjpym

120.87

122.62

118.87

2007.02.26 08:32

120.72

0.00

0.00

-1.50

13.05

 

100018

JitterBug

 

14314137

2007.02.26 07:45

sell

0.65

eurusdm

1.3188

1.3364

1.2989

2007.02.26 08:35

1.3173

0.00

0.00

0.00

9.75

 

100011

JitterBug

 

14291509

2007.02.23 15:06

sell

2.75

chfjpym

98.20

99.95

96.20

2007.02.26 08:36

98.06

0.00

0.00

-0.92

31.91

 

100005

JitterBug

 

14267743

2007.02.22 14:54

sell

1.05

eurjpym

159.15

160.90

157.15

2007.02.26 08:36

158.94

0.00

0.00

-1.18

18.28

 

100010

JitterBug

 

14297741

2007.02.25 23:03

sell

0.40

eurusdm

1.3175

1.3356

1.2981

2007.02.26 09:04

1.3159

0.00

0.00

0.00

6.40

 

100011

JitterBug

 

14318174

2007.02.26 09:00

buy

0.05

chfjpym

97.91

96.16

99.91

2007.02.26 09:47

98.05

0.00

0.00

0.00

0.58

 

100005

JitterBug

 

14266292

2007.02.22 13:12

sell

0.65

eurjpym

158.99

160.74

156.99

2007.02.26 10:32

158.84

0.00

0.00

-0.73

8.08

 

100010

JitterBug

 

14315611

2007.02.26 08:15

buy

0.65

usdchfm

1.2303

1.2128

1.2503

2007.02.26 12:05

1.2318

0.00

0.00

0.00

7.92

 

100017

JitterBug

 

14264202

2007.02.22 11:02

sell

0.40

eurjpym

158.83

160.58

156.83

2007.02.26 12:05

158.68

0.00

0.00

-0.45

4.97

 

100010

JitterBug

 

14320160

2007.02.26 09:47

sell

2.75

chfjpym

98.05

99.81

96.06

2007.02.26 12:19

97.94

0.00

0.00

0.00

25.08

 

100005

JitterBug

 

14289930

2007.02.23 14:37

sell

1.70

chfjpym

98.05

99.81

96.06

2007.02.26 12:19

97.94

0.00

0.00

-0.57

15.50

 

100005

JitterBug

 

14323611

2007.02.26 12:05

sell

0.05

usdchfm

1.2318

1.2493

1.2118

2007.02.26 12:53

1.2303

0.00

0.00

0.00

0.61

 

100017

JitterBug

 

14236292

2007.02.21 09:48

sell

0.65

usdjpym

120.72

122.47

118.72

2007.02.26 13:15

120.57

0.00

0.00

-0.93

8.09

 

100018

JitterBug

 

14322566

2007.02.26 11:32

buy

0.05

eurusdm

1.3158

1.2983

1.3358

2007.02.26 14:36

1.3174

0.00

0.00

0.00

0.80

 

100011

JitterBug

 

14233063

2007.02.21 08:05

sell

0.40

usdjpym

120.56

122.31

118.56

2007.02.26 14:50

120.41

0.00

0.00

-0.57

4.98

 

100018

JitterBug

 

14329245

2007.02.26 14:55

buy

0.65

usdjpym

120.39

118.64

122.39

2007.02.26 15:23

120.54

0.00

0.00

0.00

8.09

 

100018

JitterBug

 

 

0.00

0.00

-14.40

647.38

Closed P/L:

632.98

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

14191119

2007.02.19 15:01

sell

0.01

chfjpym

96.85

98.60

94.85

 

97.94

0.00

0.00

0.00

-0.90

 

100005

Jitterbug

 

14228091

2007.02.21 05:22

sell

0.05

chfjpym

97.03

98.78

95.03

 

97.94

0.00

0.00

-0.02

-3.77

 

100005

JitterBug

 

14228208

2007.02.21 05:23

sell

0.10

chfjpym

97.19

98.94

95.19

 

97.94

0.00

0.00

-0.03

-6.22

 

100005

JitterBug

 

14228609

2007.02.21 05:25

sell

0.15

chfjpym

97.33

99.09

95.34

 

97.94

0.00

0.00

-0.05

-7.59

 

100005

JitterBug

 

14232615

2007.02.21 08:01

sell

0.25

chfjpym

97.49

99.24

95.49

 

97.94

0.00

0.00

-0.08

-9.32

 

100005

JitterBug

 

14240772

2007.02.21 12:42

sell

0.40

chfjpym

97.58

99.34

95.59

 

97.94

0.00

0.00

-0.13

-11.94

 

100005

JitterBug

 

14267764

2007.02.22 14:54

sell

0.65

chfjpym

97.75

99.50

95.75

 

97.94

0.00

0.00

-0.22

-10.24

 

100005

JitterBug

 

14270272

2007.02.22 16:22

sell

1.05

chfjpym

97.90

99.65

95.90

 

97.94

0.00

0.00

-0.35

-3.48

 

100005

JitterBug

 

14316573

2007.02.26 08:36

buy

0.05

chfjpym

98.06

96.30

100.05

 

97.89

0.00

0.00

0.00

-0.71

 

100005

JitterBug

 

14327416

2007.02.26 14:12

buy

0.05

chfjpym

97.89

96.14

99.89

 

97.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

100005

JitterBug

 

14229477

2007.02.21 05:53

sell

0.05

eurjpym

158.02

159.77

156.02

 

158.81

0.00

0.00

-0.06

-3.27

 

100010

JitterBug

 

14230265

2007.02.21 07:00

sell

0.05

eurjpym

158.20

159.95

156.20

 

158.81

0.00

0.00

-0.06

-2.52

 

100010

JitterBug

 

14232243

2007.02.21 07:56

sell

0.10

eurjpym

158.35

160.10

156.35

 

158.81

0.00

0.00

-0.11

-3.82

 

100010

JitterBug

 

14232665

2007.02.21 08:01

sell

0.15

eurjpym

158.50

160.25

156.50

 

158.81

0.00

0.00

-0.17

-3.85

 

100010

JitterBug

 

14234662

2007.02.21 09:14

sell

0.25

eurjpym

158.63

160.38

156.63

 

158.81

0.00

0.00

-0.28

-3.73

 

100010

JitterBug

 

14276688

2007.02.23 01:00

buy

0.05

eurjpym

159.43

157.68

161.43

 

158.76

0.00

0.00

0.04

-2.78

 

100010

JitterBug

 

14313694

2007.02.26 07:35

buy

0.05

eurjpym

159.28

157.53

161.28

 

158.76

0.00

0.00

0.00

-2.16

 

100010

JitterBug

 

14316139

2007.02.26 08:31

buy

0.10

eurjpym

159.13

157.38

161.13

 

158.76

0.00

0.00

0.00

-3.07

 

100010

JitterBug

 

14316586

2007.02.26 08:36

buy

0.15

eurjpym

158.92

157.16

160.91

 

158.76

0.00

0.00

0.00

-1.99

 

100010

JitterBug

 

14323043

2007.02.26 11:44

buy

0.25

eurjpym

158.76

157.01

160.76

 

158.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

100010

JitterBug

 

14265831

2007.02.22 12:57

sell

0.05

eurusdm

1.3103

1.3278

1.2903

 

1.3163

0.00

0.00

0.03

-3.00

 

100011

JitterBug

 

14269543

2007.02.22 16:17

sell

0.05

eurusdm

1.3117

1.3293

1.2918

 

1.3163

0.00

0.00

0.03

-2.30

 

100011

JitterBug

 

14286039

2007.02.23 13:02

sell

0.10

eurusdm

1.3133

1.3308

1.2933

 

1.3163

0.00

0.00

0.06

-3.00

 

100011

JitterBug

 

14288916

2007.02.23 14:20

sell

0.15

eurusdm

1.3148

1.3323

1.2948

 

1.3163

0.00

0.00

0.09

-2.25

 

100011

JitterBug

 

14290448

2007.02.23 14:49

sell

0.25

eurusdm

1.3163

1.3338

1.2963

 

1.3163

0.00

0.00

0.15

0.00

 

100011

JitterBug

 

14316546

2007.02.26 08:35

buy

0.05

eurusdm

1.3174

1.2998

1.3373

 

1.3161

0.00

0.00

0.00

-0.65

 

100011

JitterBug

 

14328606

2007.02.26 14:36

sell

0.40

eurusdm

1.3173

1.3349

1.2974

 

1.3163

0.00

0.00

0.00

4.00

 

100011

JitterBug

 

14269625

2007.02.22 16:18

buy

0.05

usdchfm

1.2409

1.2233

1.2608

 

1.2316

0.00

0.00

0.04

-3.78

 

100017

JitterBug

 

14270222

2007.02.22 16:22

buy

0.05

usdchfm

1.2393

1.2218

1.2593

 

1.2316

0.00

0.00

0.04

-3.13

 

100017

JitterBug

 

14287940

2007.02.23 13:56

buy

0.10

usdchfm

1.2378

1.2203

1.2578

 

1.2316

0.00

0.00

0.09

-5.03

 

100017

JitterBug

 

14288736

2007.02.23 14:19

buy

0.15

usdchfm

1.2364

1.2188

1.2563

 

1.2316

0.00

0.00

0.13

-5.85

 

100017

JitterBug

 

14289741

2007.02.23 14:37

buy

0.25

usdchfm

1.2348

1.2173

1.2548

 

1.2316

0.00

0.00

0.22

-6.50

 

100017

JitterBug

 

14291348

2007.02.23 15:02

buy

0.40

usdchfm

1.2329

1.2154

1.2529

 

1.2316

0.00

0.00

0.36

-4.22

 

100017

JitterBug

 

14325221

2007.02.26 12:53

buy

0.65

usdchfm

1.2303

1.2128

1.2503

 

1.2316

0.00

0.00

0.00

6.86

 

100017

JitterBug

 

14228103

2007.02.21 05:22

sell

0.10

usdjpym

119.99

121.75

118.00

 

120.64

0.00

0.00

-0.14

-5.39

 

100018

JitterBug

 

14228188

2007.02.21 05:22

sell

0.15

usdjpym

120.16

121.91

118.16

 

120.64

0.00

0.00

-0.21

-5.97

 

100018

JitterBug

 

14232100

2007.02.21 07:53

sell

0.25

usdjpym

120.40

122.15

118.40

 

120.64

0.00

0.00

-0.36

-4.97

 

100018

JitterBug

 

14286714

2007.02.23 13:13

buy

0.05

usdjpym

121.33

119.58

123.33

 

120.61

0.00

0.00

0.07

-2.98

 

100018

JitterBug

 

14288906

2007.02.23 14:20

buy

0.05

usdjpym

121.17

119.42

123.17

 

120.61

0.00

0.00

0.07

-2.32

 

100018

JitterBug

 

14290213

2007.02.23 14:43

buy

0.10

usdjpym

121.02

119.26

123.01

 

120.61

0.00

0.00

0.14

-3.40

 

100018

JitterBug

 

14302146

2007.02.26 00:08

buy

0.15

usdjpym

120.86

119.11

122.86

 

120.61

0.00

0.00

0.00

-3.11

 

100018

JitterBug

 

14316240

2007.02.26 08:32

buy

0.25

usdjpym

120.70

118.95

122.70

 

120.61

0.00

0.00

0.00

-1.87

 

100018

JitterBug

 

14325887

2007.02.26 13:15

buy

0.40

usdjpym

120.54

118.79

122.54

 

120.61

0.00

0.00

0.00

2.32

 

100018

JitterBug

 

14330040

2007.02.26 15:23

sell

0.15

usdjpym

120.54

122.29

118.54

 

120.64

0.00

0.00

0.00

-1.24

 

100018

JitterBug

 

 

0.00

0.00

-0.71

-139.14

 

Floating P/L:

-139.85

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

632.98

Floating P/L:

-139.85

Margin:

345.50

Balance:

4 580.22

Equity:

4 440.37

Free Margin:

4 094.87

 

 

 

Details:

 

 

Graph

 

Gross Profit:

647.60

Gross Loss:

14.62

Total Net Profit:

632.98

Profit Factor:

44.30

Expected Payoff:

7.91

 

 

 

Absolute Drawdown:

0.00

Maximal Drawdown:

7.35 (0.18%)

Relative Drawdown:

0.18% (7.35)

 

 

 

Total Trades:

80

Short Positions (won %):

48 (95.83%)

Long Positions (won %):

32 (100.00%)

Profit Trades (% of total):

78 (97.50%)

Loss trades (% of total):

2 (2.50%)

Largest

profit trade:

62.28

loss trade:

-7.35

Average

profit trade:

8.30

loss trade:

-7.31

Maximum

consecutive wins ($):

43 (542.87)

consecutive losses ($):

1 (-7.35)

Maximal

consecutive profit (count):

542.87 (43)

consecutive loss (count):

-7.35 (1)

Average

consecutive wins:

26

consecutive losses:

1

 