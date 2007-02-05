|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.02.05 01:00 - 2007.02.16 00:00 (2007.02.05 - 2007.02.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; MM=20; StopLossMode=true; StopLoss=70; TakeProfitMode=true; TakeProfit=50; TrailingStopMode=true; TrailingStop=25;
|Bars in test
|9848
|Ticks modelled
|58822
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1587.60
|Gross profit
|2288.80
|Gross loss
|-701.20
|Profit factor
|3.26
|Expected payoff
|226.80
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|701.20 (6.03%)
|Relative drawdown
|6.03% (701.20)
|Total trades
|7
|Short positions (won %)
|4 (75.00%)
|Long positions (won %)
|3 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|6 (85.71%)
|Loss trades (% of total)
|1 (14.29%)
|Largest
|profit trade
|500.00
|loss trade
|-701.20
|Average
|profit trade
|381.47
|loss trade
|-701.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (1628.80)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-701.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1628.80 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-701.20 (1)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.02.05 07:00
|sell
|1
|1.00
|1.9642
|1.9712
|1.9592
|2
|2007.02.05 11:39
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9641
|1.9592
|3
|2007.02.05 11:39
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9639
|1.9592
|4
|2007.02.05 11:39
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9638
|1.9592
|5
|2007.02.05 11:39
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9635
|1.9592
|6
|2007.02.05 11:40
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9634
|1.9592
|7
|2007.02.05 11:41
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9633
|1.9592
|8
|2007.02.05 11:42
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9632
|1.9592
|9
|2007.02.05 11:42
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9629
|1.9592
|10
|2007.02.05 11:42
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9628
|1.9592
|11
|2007.02.05 11:42
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9625
|1.9592
|12
|2007.02.05 11:45
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9622
|1.9592
|13
|2007.02.05 11:46
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9621
|1.9592
|14
|2007.02.05 11:46
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9620
|1.9592
|15
|2007.02.05 11:47
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9619
|1.9592
|16
|2007.02.05 11:51
|modify
|1
|1.00
|1.9642
|1.9618
|1.9592
|17
|2007.02.05 11:51
|t/p
|1
|1.00
|1.9592
|1.9618
|1.9592
|500.00
|10500.00
|18
|2007.02.06 12:00
|buy
|2
|1.00
|1.9650
|1.9580
|1.9700
|19
|2007.02.06 12:21
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9650
|1.9700
|20
|2007.02.06 13:37
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9651
|1.9700
|21
|2007.02.06 13:37
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9653
|1.9700
|22
|2007.02.06 13:37
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9654
|1.9700
|23
|2007.02.06 13:37
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9655
|1.9700
|24
|2007.02.06 13:37
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9656
|1.9700
|25
|2007.02.06 13:37
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9657
|1.9700
|26
|2007.02.06 13:38
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9659
|1.9700
|27
|2007.02.06 13:38
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9661
|1.9700
|28
|2007.02.06 13:39
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9662
|1.9700
|29
|2007.02.06 14:06
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9664
|1.9700
|30
|2007.02.06 14:08
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9665
|1.9700
|31
|2007.02.06 14:08
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9668
|1.9700
|32
|2007.02.06 15:15
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9670
|1.9700
|33
|2007.02.06 15:17
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9672
|1.9700
|34
|2007.02.06 15:18
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9673
|1.9700
|35
|2007.02.06 15:18
|modify
|2
|1.00
|1.9650
|1.9674
|1.9700
|36
|2007.02.06 15:20
|t/p
|2
|1.00
|1.9700
|1.9674
|1.9700
|500.00
|11000.00
|37
|2007.02.08 16:00
|sell
|3
|1.00
|1.9572
|1.9642
|1.9522
|38
|2007.02.09 09:29
|modify
|3
|1.00
|1.9572
|1.9571
|1.9522
|39
|2007.02.09 09:29
|modify
|3
|1.00
|1.9572
|1.9566
|1.9522
|40
|2007.02.09 09:32
|modify
|3
|1.00
|1.9572
|1.9565
|1.9522
|41
|2007.02.09 09:32
|modify
|3
|1.00
|1.9572
|1.9564
|1.9522
|42
|2007.02.09 09:32
|modify
|3
|1.00
|1.9572
|1.9562
|1.9522
|43
|2007.02.09 09:32
|modify
|3
|1.00
|1.9572
|1.9559
|1.9522
|44
|2007.02.09 09:32
|modify
|3
|1.00
|1.9572
|1.9558
|1.9522
|45
|2007.02.09 09:32
|modify
|3
|1.00
|1.9572
|1.9554
|1.9522
|46
|2007.02.09 09:32
|modify
|3
|1.00
|1.9572
|1.9551
|1.9522
|47
|2007.02.09 09:32
|modify
|3
|1.00
|1.9572
|1.9548
|1.9522
|48
|2007.02.09 09:32
|t/p
|3
|1.00
|1.9522
|1.9548
|1.9522
|498.80
|11498.80
|49
|2007.02.12 03:00
|buy
|4
|1.00
|1.9528
|1.9458
|1.9578
|50
|2007.02.12 08:14
|modify
|4
|1.00
|1.9528
|1.9528
|1.9578
|51
|2007.02.12 08:14
|modify
|4
|1.00
|1.9528
|1.9529
|1.9578
|52
|2007.02.12 08:14
|modify
|4
|1.00
|1.9528
|1.9530
|1.9578
|53
|2007.02.12 08:14
|modify
|4
|1.00
|1.9528
|1.9532
|1.9578
|54
|2007.02.12 08:14
|modify
|4
|1.00
|1.9528
|1.9534
|1.9578
|55
|2007.02.12 08:14
|modify
|4
|1.00
|1.9528
|1.9535
|1.9578
|56
|2007.02.12 08:14
|modify
|4
|1.00
|1.9528
|1.9536
|1.9578
|57
|2007.02.12 08:15
|modify
|4
|1.00
|1.9528
|1.9538
|1.9578
|58
|2007.02.12 08:16
|modify
|4
|1.00
|1.9528
|1.9540
|1.9578
|59
|2007.02.12 08:16
|modify
|4
|1.00
|1.9528
|1.9541
|1.9578
|60
|2007.02.12 08:33
|s/l
|4
|1.00
|1.9541
|1.9541
|1.9578
|130.00
|11628.80
|61
|2007.02.12 13:00
|sell
|5
|1.00
|1.9456
|1.9526
|1.9406
|62
|2007.02.13 10:02
|s/l
|5
|1.00
|1.9526
|1.9526
|1.9406
|-701.20
|10927.60
|63
|2007.02.14 11:00
|buy
|6
|1.00
|1.9525
|1.9455
|1.9575
|64
|2007.02.14 12:37
|modify
|6
|1.00
|1.9525
|1.9526
|1.9575
|65
|2007.02.14 12:37
|modify
|6
|1.00
|1.9525
|1.9529
|1.9575
|66
|2007.02.14 12:40
|modify
|6
|1.00
|1.9525
|1.9532
|1.9575
|67
|2007.02.14 12:41
|modify
|6
|1.00
|1.9525
|1.9533
|1.9575
|68
|2007.02.14 12:41
|modify
|6
|1.00
|1.9525
|1.9534
|1.9575
|69
|2007.02.14 12:41
|modify
|6
|1.00
|1.9525
|1.9535
|1.9575
|70
|2007.02.14 13:07
|modify
|6
|1.00
|1.9525
|1.9536
|1.9575
|71
|2007.02.14 13:07
|modify
|6
|1.00
|1.9525
|1.9538
|1.9575
|72
|2007.02.14 13:07
|modify
|6
|1.00
|1.9525
|1.9540
|1.9575
|73
|2007.02.14 13:07
|modify
|6
|1.00
|1.9525
|1.9541
|1.9575
|74
|2007.02.14 13:47
|s/l
|6
|1.00
|1.9541
|1.9541
|1.9575
|160.00
|11087.60
|75
|2007.02.15 13:00
|sell
|7
|1.00
|1.9573
|1.9643
|1.9523
|76
|2007.02.15 17:46
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9573
|1.9523
|77
|2007.02.15 17:46
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9572
|1.9523
|78
|2007.02.15 17:46
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9569
|1.9523
|79
|2007.02.15 17:46
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9566
|1.9523
|80
|2007.02.15 17:47
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9565
|1.9523
|81
|2007.02.15 17:47
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9564
|1.9523
|82
|2007.02.15 17:51
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9562
|1.9523
|83
|2007.02.15 18:09
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9561
|1.9523
|84
|2007.02.15 18:09
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9559
|1.9523
|85
|2007.02.15 18:09
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9557
|1.9523
|86
|2007.02.15 18:09
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9553
|1.9523
|87
|2007.02.15 18:10
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9552
|1.9523
|88
|2007.02.15 18:10
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9551
|1.9523
|89
|2007.02.15 18:10
|modify
|7
|1.00
|1.9573
|1.9550
|1.9523
|90
|2007.02.15 18:10
|t/p
|7
|1.00
|1.9523
|1.9550
|1.9523
|500.00
|11587.60