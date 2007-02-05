Strategy Tester Report
Hist_cla

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2007.02.05 01:00 - 2007.02.16 00:00 (2007.02.05 - 2007.02.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; MM=20; StopLossMode=true; StopLoss=70; TakeProfitMode=true; TakeProfit=50; TrailingStopMode=true; TrailingStop=25;
Bars in test9848Ticks modelled58822Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1587.60Gross profit2288.80Gross loss-701.20
Profit factor3.26Expected payoff226.80
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown701.20 (6.03%)Relative drawdown6.03% (701.20)
Total trades7Short positions (won %)4 (75.00%)Long positions (won %)3 (100.00%)
Profit trades (% of total)6 (85.71%)Loss trades (% of total)1 (14.29%)
Largestprofit trade500.00loss trade-701.20
Averageprofit trade381.47loss trade-701.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (1628.80)consecutive losses (loss in money)1 (-701.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1628.80 (4)consecutive loss (count of losses)-701.20 (1)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.02.05 07:00sell11.001.96421.97121.9592
22007.02.05 11:39modify11.001.96421.96411.9592
32007.02.05 11:39modify11.001.96421.96391.9592
42007.02.05 11:39modify11.001.96421.96381.9592
52007.02.05 11:39modify11.001.96421.96351.9592
62007.02.05 11:40modify11.001.96421.96341.9592
72007.02.05 11:41modify11.001.96421.96331.9592
82007.02.05 11:42modify11.001.96421.96321.9592
92007.02.05 11:42modify11.001.96421.96291.9592
102007.02.05 11:42modify11.001.96421.96281.9592
112007.02.05 11:42modify11.001.96421.96251.9592
122007.02.05 11:45modify11.001.96421.96221.9592
132007.02.05 11:46modify11.001.96421.96211.9592
142007.02.05 11:46modify11.001.96421.96201.9592
152007.02.05 11:47modify11.001.96421.96191.9592
162007.02.05 11:51modify11.001.96421.96181.9592
172007.02.05 11:51t/p11.001.95921.96181.9592500.0010500.00
182007.02.06 12:00buy21.001.96501.95801.9700
192007.02.06 12:21modify21.001.96501.96501.9700
202007.02.06 13:37modify21.001.96501.96511.9700
212007.02.06 13:37modify21.001.96501.96531.9700
222007.02.06 13:37modify21.001.96501.96541.9700
232007.02.06 13:37modify21.001.96501.96551.9700
242007.02.06 13:37modify21.001.96501.96561.9700
252007.02.06 13:37modify21.001.96501.96571.9700
262007.02.06 13:38modify21.001.96501.96591.9700
272007.02.06 13:38modify21.001.96501.96611.9700
282007.02.06 13:39modify21.001.96501.96621.9700
292007.02.06 14:06modify21.001.96501.96641.9700
302007.02.06 14:08modify21.001.96501.96651.9700
312007.02.06 14:08modify21.001.96501.96681.9700
322007.02.06 15:15modify21.001.96501.96701.9700
332007.02.06 15:17modify21.001.96501.96721.9700
342007.02.06 15:18modify21.001.96501.96731.9700
352007.02.06 15:18modify21.001.96501.96741.9700
362007.02.06 15:20t/p21.001.97001.96741.9700500.0011000.00
372007.02.08 16:00sell31.001.95721.96421.9522
382007.02.09 09:29modify31.001.95721.95711.9522
392007.02.09 09:29modify31.001.95721.95661.9522
402007.02.09 09:32modify31.001.95721.95651.9522
412007.02.09 09:32modify31.001.95721.95641.9522
422007.02.09 09:32modify31.001.95721.95621.9522
432007.02.09 09:32modify31.001.95721.95591.9522
442007.02.09 09:32modify31.001.95721.95581.9522
452007.02.09 09:32modify31.001.95721.95541.9522
462007.02.09 09:32modify31.001.95721.95511.9522
472007.02.09 09:32modify31.001.95721.95481.9522
482007.02.09 09:32t/p31.001.95221.95481.9522498.8011498.80
492007.02.12 03:00buy41.001.95281.94581.9578
502007.02.12 08:14modify41.001.95281.95281.9578
512007.02.12 08:14modify41.001.95281.95291.9578
522007.02.12 08:14modify41.001.95281.95301.9578
532007.02.12 08:14modify41.001.95281.95321.9578
542007.02.12 08:14modify41.001.95281.95341.9578
552007.02.12 08:14modify41.001.95281.95351.9578
562007.02.12 08:14modify41.001.95281.95361.9578
572007.02.12 08:15modify41.001.95281.95381.9578
582007.02.12 08:16modify41.001.95281.95401.9578
592007.02.12 08:16modify41.001.95281.95411.9578
602007.02.12 08:33s/l41.001.95411.95411.9578130.0011628.80
612007.02.12 13:00sell51.001.94561.95261.9406
622007.02.13 10:02s/l51.001.95261.95261.9406-701.2010927.60
632007.02.14 11:00buy61.001.95251.94551.9575
642007.02.14 12:37modify61.001.95251.95261.9575
652007.02.14 12:37modify61.001.95251.95291.9575
662007.02.14 12:40modify61.001.95251.95321.9575
672007.02.14 12:41modify61.001.95251.95331.9575
682007.02.14 12:41modify61.001.95251.95341.9575
692007.02.14 12:41modify61.001.95251.95351.9575
702007.02.14 13:07modify61.001.95251.95361.9575
712007.02.14 13:07modify61.001.95251.95381.9575
722007.02.14 13:07modify61.001.95251.95401.9575
732007.02.14 13:07modify61.001.95251.95411.9575
742007.02.14 13:47s/l61.001.95411.95411.9575160.0011087.60
752007.02.15 13:00sell71.001.95731.96431.9523
762007.02.15 17:46modify71.001.95731.95731.9523
772007.02.15 17:46modify71.001.95731.95721.9523
782007.02.15 17:46modify71.001.95731.95691.9523
792007.02.15 17:46modify71.001.95731.95661.9523
802007.02.15 17:47modify71.001.95731.95651.9523
812007.02.15 17:47modify71.001.95731.95641.9523
822007.02.15 17:51modify71.001.95731.95621.9523
832007.02.15 18:09modify71.001.95731.95611.9523
842007.02.15 18:09modify71.001.95731.95591.9523
852007.02.15 18:09modify71.001.95731.95571.9523
862007.02.15 18:09modify71.001.95731.95531.9523
872007.02.15 18:10modify71.001.95731.95521.9523
882007.02.15 18:10modify71.001.95731.95511.9523
892007.02.15 18:10modify71.001.95731.95501.9523
902007.02.15 18:10t/p71.001.95231.95501.9523500.0011587.60