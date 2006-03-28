Strategy Tester Report
HighOctane

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.01 23:00 - 2007.02.23 20:30 (2006.01.01 - 2007.02.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEA="Solo 1.5"; MoneyManagement=false; RiskFactor=2; Slippage=3; Lots=0.1; Profit=120; Stop=100; TrailingStop=25; UseRSIFilter=true; F_ma=28; S_ma=62; Signal=18; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=13; MAMode="0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma"; MA_Mode=0; MAPrice="0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median, 5=typical, 6=weightedclose"; MA_Price=0;
Bars in test15369Ticks modelled1832031Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit1268.47Gross profit3763.38Gross loss-2494.92
Profit factor1.51Expected payoff7.13
Absolute drawdown152.13Maximal drawdown406.26 (32.39%)Relative drawdown32.39% (406.26)
Total trades178Short positions (won %)86 (80.23%)Long positions (won %)92 (85.87%)
Profit trades (% of total)148 (83.15%)Loss trades (% of total)30 (16.85%)
Largestprofit trade120.00loss trade-105.28
Averageprofit trade25.43loss trade-83.16
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (532.99)consecutive losses (loss in money)2 (-206.62)
Maximalconsecutive profit (count of wins)532.99 (16)consecutive loss (count of losses)-206.62 (2)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 00:20buy10.101.18431.17411.1963
22006.01.03 02:06modify10.101.18431.18461.1963
32006.01.03 02:06modify10.101.18431.18501.1963
42006.01.03 02:25modify10.101.18431.18521.1963
52006.01.03 02:25modify10.101.18431.18541.1963
62006.01.03 02:26modify10.101.18431.18551.1963
72006.01.03 05:03modify10.101.18431.18571.1963
82006.01.03 05:04modify10.101.18431.18591.1963
92006.01.03 05:04modify10.101.18431.18621.1963
102006.01.03 05:04modify10.101.18431.18661.1963
112006.01.03 05:08modify10.101.18431.18681.1963
122006.01.03 05:08modify10.101.18431.18711.1963
132006.01.03 05:09modify10.101.18431.18731.1963
142006.01.03 05:09modify10.101.18431.18751.1963
152006.01.03 05:30modify10.101.18431.18791.1963
162006.01.03 06:13modify10.101.18431.18801.1963
172006.01.03 06:40s/l10.101.18801.18801.196337.001037.00
182006.01.04 07:37sell20.101.20401.21421.1920
192006.01.04 18:04s/l20.101.21421.21421.1920-102.00935.00
202006.01.09 00:30sell30.101.21341.22361.2014
212006.01.09 07:48modify30.101.21341.21331.2014
222006.01.09 07:49modify30.101.21341.21321.2014
232006.01.09 08:01modify30.101.21341.21311.2014
242006.01.09 08:07modify30.101.21341.21301.2014
252006.01.09 08:23modify30.101.21341.21291.2014
262006.01.09 08:29modify30.101.21341.21281.2014
272006.01.09 08:35modify30.101.21341.21271.2014
282006.01.09 08:36modify30.101.21341.21261.2014
292006.01.09 08:36modify30.101.21341.21251.2014
302006.01.09 08:37modify30.101.21341.21221.2014
312006.01.09 08:41modify30.101.21341.21211.2014
322006.01.09 08:42modify30.101.21341.21191.2014
332006.01.09 08:42modify30.101.21341.21161.2014
342006.01.09 08:55modify30.101.21341.21131.2014
352006.01.09 08:55modify30.101.21341.21101.2014
362006.01.09 08:58modify30.101.21341.21091.2014
372006.01.09 08:59modify30.101.21341.21071.2014
382006.01.09 09:09modify30.101.21341.21041.2014
392006.01.09 09:09modify30.101.21341.21001.2014
402006.01.09 09:15modify30.101.21341.20991.2014
412006.01.09 09:15modify30.101.21341.20981.2014
422006.01.09 09:19modify30.101.21341.20961.2014
432006.01.09 09:19modify30.101.21341.20911.2014
442006.01.09 09:47s/l30.101.20911.20911.201443.00978.00
452006.01.09 22:00buy40.101.20881.19861.2208
462006.01.11 14:37modify40.101.20881.20881.2208
472006.01.11 14:37modify40.101.20881.20891.2208
482006.01.11 14:37modify40.101.20881.20911.2208
492006.01.11 14:51modify40.101.20881.20931.2208
502006.01.11 14:52modify40.101.20881.20941.2208
512006.01.11 14:55modify40.101.20881.20951.2208
522006.01.11 14:55modify40.101.20881.20961.2208
532006.01.11 15:20s/l40.101.20961.20961.22086.69984.69
542006.01.12 07:30sell50.101.21371.22391.2017
552006.01.12 13:16modify50.101.21371.21361.2017
562006.01.12 13:16modify50.101.21371.21321.2017
572006.01.12 13:31modify50.101.21371.21291.2017
582006.01.12 13:31modify50.101.21371.21261.2017
592006.01.12 13:31modify50.101.21371.21211.2017
602006.01.12 13:35s/l50.101.21211.21211.201716.001000.69
612006.01.13 03:30buy60.101.20451.19431.2165
622006.01.13 07:32modify60.101.20451.20461.2165
632006.01.13 07:32modify60.101.20451.20481.2165
642006.01.13 07:33modify60.101.20451.20491.2165
652006.01.13 07:33modify60.101.20451.20501.2165
662006.01.13 08:00modify60.101.20451.20511.2165
672006.01.13 08:00modify60.101.20451.20521.2165
682006.01.13 09:05modify60.101.20451.20531.2165
692006.01.13 09:40modify60.101.20451.20571.2165
702006.01.13 09:40modify60.101.20451.20601.2165
712006.01.13 10:29s/l60.101.20601.20601.216515.001015.69
722006.01.16 07:30sell70.101.21441.22461.2024
732006.01.16 13:07modify70.101.21441.21421.2024
742006.01.16 13:14modify70.101.21441.21401.2024
752006.01.16 13:15modify70.101.21441.21381.2024
762006.01.16 13:15modify70.101.21441.21371.2024
772006.01.16 13:17modify70.101.21441.21321.2024
782006.01.16 13:17modify70.101.21441.21311.2024
792006.01.16 15:35s/l70.101.21311.21311.202413.001028.69
802006.01.17 20:30buy80.101.21061.20041.2226
812006.01.18 08:03modify80.101.21061.21061.2226
822006.01.18 08:03modify80.101.21061.21081.2226
832006.01.18 08:03modify80.101.21061.21111.2226
842006.01.18 08:49modify80.101.21061.21131.2226
852006.01.18 08:49modify80.101.21061.21161.2226
862006.01.18 08:52modify80.101.21061.21191.2226
872006.01.18 08:53modify80.101.21061.21201.2226
882006.01.18 08:53modify80.101.21061.21221.2226
892006.01.18 08:53modify80.101.21061.21241.2226
902006.01.18 08:53modify80.101.21061.21261.2226
912006.01.18 08:54modify80.101.21061.21281.2226
922006.01.18 08:55modify80.101.21061.21311.2226
932006.01.18 08:55modify80.101.21061.21321.2226
942006.01.18 09:07s/l80.101.21321.21321.222625.341054.04
952006.01.19 16:00buy90.101.21231.20211.2243
962006.01.22 23:08modify90.101.21231.21231.2243
972006.01.22 23:12modify90.101.21231.21251.2243
982006.01.22 23:13modify90.101.21231.21291.2243
992006.01.22 23:27modify90.101.21231.21311.2243
1002006.01.22 23:34modify90.101.21231.21321.2243
1012006.01.22 23:35modify90.101.21231.21351.2243
1022006.01.22 23:35modify90.101.21231.21371.2243
1032006.01.22 23:42modify90.101.21231.21391.2243
1042006.01.22 23:42modify90.101.21231.21411.2243
1052006.01.22 23:53modify90.101.21231.21421.2243
1062006.01.22 23:54modify90.101.21231.21441.2243
1072006.01.22 23:55modify90.101.21231.21451.2243
1082006.01.23 00:03modify90.101.21231.21461.2243
1092006.01.23 00:04modify90.101.21231.21481.2243
1102006.01.23 00:05modify90.101.21231.21491.2243
1112006.01.23 00:05modify90.101.21231.21511.2243
1122006.01.23 00:07modify90.101.21231.21531.2243
1132006.01.23 00:07modify90.101.21231.21541.2243
1142006.01.23 00:10modify90.101.21231.21551.2243
1152006.01.23 00:40modify90.101.21231.21571.2243
1162006.01.23 00:40modify90.101.21231.21591.2243
1172006.01.23 00:40modify90.101.21231.21621.2243
1182006.01.23 00:41modify90.101.21231.21651.2243
1192006.01.23 00:41modify90.101.21231.21671.2243
1202006.01.23 00:41modify90.101.21231.21721.2243
1212006.01.23 00:41modify90.101.21231.21731.2243
1222006.01.23 00:41modify90.101.21231.21771.2243
1232006.01.23 00:41modify90.101.21231.21811.2243
1242006.01.23 00:41modify90.101.21231.21821.2243
1252006.01.23 00:41modify90.101.21231.21871.2243
1262006.01.23 00:41modify90.101.21231.21911.2243
1272006.01.23 00:42modify90.101.21231.21951.2243
1282006.01.23 00:42modify90.101.21231.22011.2243
1292006.01.23 00:42modify90.101.21231.22051.2243
1302006.01.23 00:42modify90.101.21231.22091.2243
1312006.01.23 00:42modify90.101.21231.22131.2243
1322006.01.23 00:42modify90.101.21231.22141.2243
1332006.01.23 00:42t/p90.101.22431.22141.2243118.691172.73
1342006.01.23 17:00sell100.101.22751.23771.2155
1352006.01.25 14:52modify100.101.22751.22731.2155
1362006.01.25 15:04s/l100.101.22731.22731.21553.181175.91
1372006.01.26 06:00buy110.101.22541.21521.2374
1382006.01.27 15:46s/l110.101.21521.21521.2374-102.661073.25
1392006.01.30 05:21buy120.101.21021.20001.2222
1402006.01.31 12:28modify120.101.21021.21031.2222
1412006.01.31 12:29modify120.101.21021.21041.2222
1422006.01.31 12:30modify120.101.21021.21061.2222
1432006.01.31 13:48s/l120.101.21061.21061.22223.341076.60
1442006.02.01 02:00sell130.101.21451.22471.2025
1452006.02.01 09:46modify130.101.21451.21441.2025
1462006.02.01 09:47modify130.101.21451.21431.2025
1472006.02.01 09:47modify130.101.21451.21421.2025
1482006.02.01 09:49modify130.101.21451.21411.2025
1492006.02.01 10:48modify130.101.21451.21371.2025
1502006.02.01 10:49modify130.101.21451.21361.2025
1512006.02.01 10:49modify130.101.21451.21351.2025
1522006.02.01 10:51modify130.101.21451.21321.2025
1532006.02.01 10:52modify130.101.21451.21301.2025
1542006.02.01 10:53modify130.101.21451.21281.2025
1552006.02.01 10:54modify130.101.21451.21271.2025
1562006.02.01 11:07modify130.101.21451.21231.2025
1572006.02.01 11:33modify130.101.21451.21211.2025
1582006.02.01 11:33modify130.101.21451.21201.2025
1592006.02.01 11:35modify130.101.21451.21191.2025
1602006.02.01 11:35modify130.101.21451.21181.2025
1612006.02.01 11:40modify130.101.21451.21161.2025
1622006.02.01 13:17modify130.101.21451.21131.2025
1632006.02.01 13:20modify130.101.21451.21111.2025
1642006.02.01 13:22modify130.101.21451.21101.2025
1652006.02.01 13:22modify130.101.21451.21061.2025
1662006.02.01 13:47modify130.101.21451.21051.2025
1672006.02.01 13:49modify130.101.21451.21041.2025
1682006.02.01 13:49modify130.101.21451.21031.2025
1692006.02.01 13:49modify130.101.21451.21021.2025
1702006.02.01 13:50modify130.101.21451.21011.2025
1712006.02.01 14:36s/l130.101.21011.21011.202544.001120.60
1722006.02.02 03:30buy140.101.20751.19731.2195
1732006.02.02 15:49modify140.101.20751.20761.2195
1742006.02.02 15:50modify140.101.20751.20771.2195
1752006.02.02 16:25modify140.101.20751.20781.2195
1762006.02.02 16:28modify140.101.20751.20801.2195
1772006.02.02 16:29modify140.101.20751.20821.2195
1782006.02.02 16:31modify140.101.20751.20831.2195
1792006.02.02 16:33modify140.101.20751.20841.2195
1802006.02.02 23:02s/l140.101.20841.20841.21959.001129.60
1812006.02.05 23:00buy150.101.20351.19331.2155
1822006.02.08 16:06s/l150.101.19331.19331.2155-103.971025.63
1832006.02.08 22:01buy160.101.19671.18651.2087
1842006.02.09 01:01modify160.101.19671.19671.2087
1852006.02.09 01:02modify160.101.19671.19681.2087
1862006.02.09 01:03modify160.101.19671.19701.2087
1872006.02.09 01:03modify160.101.19671.19711.2087
1882006.02.09 01:10s/l160.101.19711.19711.20872.041027.67
1892006.02.10 08:01sell170.101.19721.20741.1852
1902006.02.10 15:32modify170.101.19721.19661.1852
1912006.02.10 15:33modify170.101.19721.19651.1852
1922006.02.10 15:33modify170.101.19721.19601.1852
1932006.02.10 15:34modify170.101.19721.19591.1852
1942006.02.10 15:54modify170.101.19721.19581.1852
1952006.02.10 15:54modify170.101.19721.19521.1852
1962006.02.10 15:54modify170.101.19721.19481.1852
1972006.02.10 15:54modify170.101.19721.19411.1852
1982006.02.10 15:55modify170.101.19721.19401.1852
1992006.02.10 15:55modify170.101.19721.19361.1852
2002006.02.10 15:55modify170.101.19721.19351.1852
2012006.02.10 15:55modify170.101.19721.19311.1852
2022006.02.10 15:55modify170.101.19721.19281.1852
2032006.02.10 15:55modify170.101.19721.19231.1852
2042006.02.10 16:03s/l170.101.19231.19231.185249.001076.67
2052006.02.13 07:00buy180.101.19061.18041.2026
2062006.02.15 01:46modify180.101.19061.19071.2026
2072006.02.15 01:46modify180.101.19061.19091.2026
2082006.02.15 01:48modify180.101.19061.19101.2026
2092006.02.15 07:27s/l180.101.19101.19101.20262.691079.36
2102006.02.15 09:00sell190.101.19121.20141.1792
2112006.02.15 15:46modify190.101.19121.19091.1792
2122006.02.15 15:47modify190.101.19121.19071.1792
2132006.02.15 15:47modify190.101.19121.19061.1792
2142006.02.15 15:57s/l190.101.19061.19061.17926.001085.36
2152006.02.16 06:43buy200.101.18911.17891.2011
2162006.02.17 15:14modify200.101.18911.18931.2011
2172006.02.17 15:14modify200.101.18911.18971.2011
2182006.02.17 15:15modify200.101.18911.18981.2011
2192006.02.17 15:15modify200.101.18911.18991.2011
2202006.02.17 15:19modify200.101.18911.19021.2011
2212006.02.17 15:21modify200.101.18911.19051.2011
2222006.02.17 15:21modify200.101.18911.19081.2011
2232006.02.17 15:32modify200.101.18911.19111.2011
2242006.02.17 15:32modify200.101.18911.19161.2011
2252006.02.17 15:36modify200.101.18911.19171.2011
2262006.02.17 15:37modify200.101.18911.19191.2011
2272006.02.17 15:59s/l200.101.19191.19191.201127.341112.70
2282006.02.20 09:00sell210.101.19391.20411.1819
2292006.02.21 07:24modify210.101.19391.19381.1819
2302006.02.21 07:28modify210.101.19391.19361.1819
2312006.02.21 07:29modify210.101.19391.19351.1819
2322006.02.21 07:29modify210.101.19391.19341.1819
2332006.02.21 07:42modify210.101.19391.19331.1819
2342006.02.21 08:05modify210.101.19391.19321.1819
2352006.02.21 11:33modify210.101.19391.19301.1819
2362006.02.21 11:33modify210.101.19391.19291.1819
2372006.02.21 12:07modify210.101.19391.19281.1819
2382006.02.21 12:08modify210.101.19391.19261.1819
2392006.02.21 12:10modify210.101.19391.19251.1819
2402006.02.21 13:41modify210.101.19391.19241.1819
2412006.02.21 13:41modify210.101.19391.19231.1819
2422006.02.21 15:08modify210.101.19391.19221.1819
2432006.02.21 15:08modify210.101.19391.19211.1819
2442006.02.21 15:39modify210.101.19391.19201.1819
2452006.02.21 15:41modify210.101.19391.19171.1819
2462006.02.21 17:01s/l210.101.19171.19171.181922.591135.29
2472006.02.21 19:00buy220.101.19191.18171.2039
2482006.02.23 10:18modify220.101.19191.19201.2039
2492006.02.23 10:18modify220.101.19191.19231.2039
2502006.02.23 10:19modify220.101.19191.19251.2039
2512006.02.23 10:22modify220.101.19191.19261.2039
2522006.02.23 10:23modify220.101.19191.19281.2039
2532006.02.23 10:23modify220.101.19191.19291.2039
2542006.02.23 10:53modify220.101.19191.19301.2039
2552006.02.23 10:54modify220.101.19191.19331.2039
2562006.02.23 10:54modify220.101.19191.19351.2039
2572006.02.23 10:56modify220.101.19191.19361.2039
2582006.02.23 10:56modify220.101.19191.19371.2039
2592006.02.23 10:56modify220.101.19191.19401.2039
2602006.02.23 10:56modify220.101.19191.19441.2039
2612006.02.23 10:57modify220.101.19191.19461.2039
2622006.02.23 10:57modify220.101.19191.19471.2039
2632006.02.23 11:27s/l220.101.19471.19471.203925.381160.67
2642006.02.23 17:30sell230.101.19181.20201.1798
2652006.02.24 08:29modify230.101.19181.19161.1798
2662006.02.24 08:36modify230.101.19181.19131.1798
2672006.02.24 09:11s/l230.101.19131.19131.17985.591166.26
2682006.02.27 05:00buy240.101.18751.17731.1995
2692006.02.28 15:02modify240.101.18751.18761.1995
2702006.02.28 15:07modify240.101.18751.18771.1995
2712006.02.28 15:11modify240.101.18751.18781.1995
2722006.02.28 15:11modify240.101.18751.18801.1995
2732006.02.28 15:11modify240.101.18751.18811.1995
2742006.02.28 15:13modify240.101.18751.18821.1995
2752006.02.28 15:13modify240.101.18751.18841.1995
2762006.02.28 15:13modify240.101.18751.18861.1995
2772006.02.28 15:14modify240.101.18751.18881.1995
2782006.02.28 15:14modify240.101.18751.18891.1995
2792006.02.28 15:19modify240.101.18751.18901.1995
2802006.02.28 15:20modify240.101.18751.18921.1995
2812006.02.28 15:20modify240.101.18751.18931.1995
2822006.02.28 15:24modify240.101.18751.18961.1995
2832006.02.28 15:25modify240.101.18751.18971.1995
2842006.02.28 15:25modify240.101.18751.19011.1995
2852006.02.28 15:25modify240.101.18751.19041.1995
2862006.02.28 15:31modify240.101.18751.19061.1995
2872006.02.28 15:31modify240.101.18751.19091.1995
2882006.02.28 15:32modify240.101.18751.19101.1995
2892006.02.28 16:06s/l240.101.19101.19101.199534.341200.61
2902006.03.01 06:00sell250.101.19301.20321.1810
2912006.03.01 16:53modify250.101.19301.19301.1810
2922006.03.01 16:53modify250.101.19301.19271.1810
2932006.03.01 16:54modify250.101.19301.19261.1810
2942006.03.01 16:58modify250.101.19301.19251.1810
2952006.03.01 16:59modify250.101.19301.19221.1810
2962006.03.01 17:01modify250.101.19301.19211.1810
2972006.03.01 17:01modify250.101.19301.19181.1810
2982006.03.01 17:02modify250.101.19301.19171.1810
2992006.03.01 17:47s/l250.101.19171.19171.181013.001213.61
3002006.03.03 03:00sell260.101.20141.21161.1894
3012006.03.07 00:47modify260.101.20141.20101.1894
3022006.03.07 01:09modify260.101.20141.20091.1894
3032006.03.07 03:01s/l260.101.20091.20091.18946.181219.79
3042006.03.10 06:37buy270.101.19111.18091.2031
3052006.03.13 01:27modify270.101.19111.19131.2031
3062006.03.13 01:28modify270.101.19111.19151.2031
3072006.03.13 01:28modify270.101.19111.19171.2031
3082006.03.13 01:29modify270.101.19111.19191.2031
3092006.03.13 01:58modify270.101.19111.19201.2031
3102006.03.13 01:59modify270.101.19111.19211.2031
3112006.03.13 02:05modify270.101.19111.19221.2031
3122006.03.13 02:05modify270.101.19111.19231.2031
3132006.03.13 02:06modify270.101.19111.19241.2031
3142006.03.13 02:11modify270.101.19111.19251.2031
3152006.03.13 02:15modify270.101.19111.19261.2031
3162006.03.13 02:18modify270.101.19111.19271.2031
3172006.03.13 07:37modify270.101.19111.19281.2031
3182006.03.13 07:38modify270.101.19111.19331.2031
3192006.03.13 07:38modify270.101.19111.19381.2031
3202006.03.13 07:38modify270.101.19111.19431.2031
3212006.03.13 07:39modify270.101.19111.19451.2031
3222006.03.13 07:39modify270.101.19111.19461.2031
3232006.03.13 08:36s/l270.101.19461.19461.203134.341254.13
3242006.03.13 11:00sell280.101.19311.20331.1811
3252006.03.14 17:08s/l280.101.20331.20331.1811-101.411152.72
3262006.03.15 03:05sell290.101.20131.21151.1893
3272006.03.16 13:34s/l290.101.21151.21151.1893-100.231052.49
3282006.03.17 02:30sell300.101.21691.22711.2049
3292006.03.17 15:02modify300.101.21691.21671.2049
3302006.03.17 15:16s/l300.101.21671.21671.20492.001054.49
3312006.03.21 11:33buy310.101.21521.20501.2272
3322006.03.23 03:33s/l310.101.20501.20501.2272-104.62949.87
3332006.03.23 07:30buy320.101.20711.19691.2191
3342006.03.23 16:12s/l320.101.19691.19691.2191-102.00847.87
3352006.03.24 03:30buy330.101.19731.18711.2093
3362006.03.24 15:02modify330.101.19731.19771.2093
3372006.03.24 15:06modify330.101.19731.19811.2093
3382006.03.24 15:07modify330.101.19731.19841.2093
3392006.03.24 15:07modify330.101.19731.19881.2093
3402006.03.24 15:10modify330.101.19731.19891.2093
3412006.03.24 15:11modify330.101.19731.19911.2093
3422006.03.24 15:11modify330.101.19731.19921.2093
3432006.03.24 15:13modify330.101.19731.19941.2093
3442006.03.24 15:14modify330.101.19731.19971.2093
3452006.03.24 15:18modify330.101.19731.20011.2093
3462006.03.24 15:18modify330.101.19731.20021.2093
3472006.03.24 16:25modify330.101.19731.20031.2093
3482006.03.24 16:30modify330.101.19731.20051.2093
3492006.03.24 16:30modify330.101.19731.20071.2093
3502006.03.24 16:32modify330.101.19731.20081.2093
3512006.03.24 16:42modify330.101.19731.20091.2093
3522006.03.24 16:44modify330.101.19731.20111.2093
3532006.03.24 16:45modify330.101.19731.20121.2093
3542006.03.24 16:45modify330.101.19731.20131.2093
3552006.03.24 16:52modify330.101.19731.20141.2093
3562006.03.24 16:52modify330.101.19731.20161.2093
3572006.03.24 16:52modify330.101.19731.20181.2093
3582006.03.24 18:08modify330.101.19731.20201.2093
3592006.03.24 18:08modify330.101.19731.20221.2093
3602006.03.24 18:09modify330.101.19731.20231.2093
3612006.03.24 18:15modify330.101.19731.20241.2093
3622006.03.24 19:45s/l330.101.20241.20241.209351.00898.87
3632006.03.27 10:30sell340.101.20301.21321.1910
3642006.03.27 21:17modify340.101.20301.20301.1910
3652006.03.27 23:49modify340.101.20301.20281.1910
3662006.03.28 01:13s/l340.101.20281.20281.19102.59901.46
3672006.03.28 08:30buy350.101.20211.19191.2141
3682006.03.28 09:02modify350.101.20211.20241.2141
3692006.03.28 09:02modify350.101.20211.20281.2141
3702006.03.28 09:03modify350.101.20211.20301.2141
3712006.03.28 09:04modify350.101.20211.20331.2141
3722006.03.28 09:11modify350.101.20211.20341.2141
3732006.03.28 09:11modify350.101.20211.20361.2141
3742006.03.28 09:15modify350.101.20211.20371.2141
3752006.03.28 09:15modify350.101.20211.20391.2141
3762006.03.28 09:16modify350.101.20211.20421.2141
3772006.03.28 09:17modify350.101.20211.20441.2141
3782006.03.28 09:21modify350.101.20211.20451.2141
3792006.03.28 09:21modify350.101.20211.20461.2141
3802006.03.28 09:23modify350.101.20211.20481.2141
3812006.03.28 09:23modify350.101.20211.20491.2141
3822006.03.28 09:24modify350.101.20211.20511.2141
3832006.03.28 09:32modify350.101.20211.20531.2141
3842006.03.28 12:59modify350.101.20211.20541.2141
3852006.03.28 12:59modify350.101.20211.20571.2141
3862006.03.28 13:02modify350.101.20211.20581.2141
3872006.03.28 13:02modify350.101.20211.20601.2141
3882006.03.28 13:03modify350.101.20211.20611.2141
3892006.03.28 13:03modify350.101.20211.20621.2141
3902006.03.28 13:04modify350.101.20211.20631.2141
3912006.03.28 13:05modify350.101.20211.20661.2141
3922006.03.28 13:05modify350.101.20211.20691.2141
3932006.03.28 14:25modify350.101.20211.20711.2141
3942006.03.28 14:25modify350.101.20211.20731.2141
3952006.03.28 14:27modify350.101.20211.20751.2141
3962006.03.28 14:30modify350.101.20211.20771.2141
3972006.03.28 14:30modify350.101.20211.20791.2141
3982006.03.28 14:31modify350.101.20211.20801.2141
3992006.03.28 14:33modify350.101.20211.20811.2141
4002006.03.28 14:34modify350.101.20211.20821.2141
4012006.03.28 14:48modify350.101.20211.20831.2141
4022006.03.28 14:48modify350.101.20211.20851.2141
4032006.03.28 15:30s/l350.101.20851.20851.214164.00965.46
4042006.03.28 20:24sell360.101.20091.21111.1889
4052006.03.29 09:00modify360.101.20091.20071.1889
4062006.03.29 09:29s/l360.101.20071.20071.18892.59968.05
4072006.03.29 11:30buy370.101.20231.19211.2143
4082006.03.29 19:01modify370.101.20231.20241.2143
4092006.03.29 19:15modify370.101.20231.20251.2143
4102006.03.29 19:15modify370.101.20231.20261.2143
4112006.03.29 19:36s/l370.101.20261.20261.21433.00971.05
4122006.03.31 04:30sell380.101.21551.22571.2035
4132006.03.31 07:18modify380.101.21551.21541.2035
4142006.03.31 07:20modify380.101.21551.21531.2035
4152006.03.31 07:20modify380.101.21551.21521.2035
4162006.03.31 08:23modify380.101.21551.21511.2035
4172006.03.31 08:25modify380.101.21551.21501.2035
4182006.03.31 08:26modify380.101.21551.21471.2035
4192006.03.31 08:43modify380.101.21551.21461.2035
4202006.03.31 08:46modify380.101.21551.21431.2035
4212006.03.31 08:47modify380.101.21551.21421.2035
4222006.03.31 08:48modify380.101.21551.21411.2035
4232006.03.31 08:51modify380.101.21551.21381.2035
4242006.03.31 08:52modify380.101.21551.21371.2035
4252006.03.31 08:52modify380.101.21551.21361.2035
4262006.03.31 08:54modify380.101.21551.21351.2035
4272006.03.31 09:17modify380.101.21551.21311.2035
4282006.03.31 09:18modify380.101.21551.21301.2035
4292006.03.31 09:21modify380.101.21551.21271.2035
4302006.03.31 10:04modify380.101.21551.21241.2035
4312006.03.31 10:04modify380.101.21551.21181.2035
4322006.03.31 10:05modify380.101.21551.21141.2035
4332006.03.31 10:05modify380.101.21551.21091.2035
4342006.03.31 10:29s/l380.101.21091.21091.203546.001017.05
4352006.04.03 13:53buy390.101.20721.19701.2192
4362006.04.03 14:31modify390.101.20721.20731.2192
4372006.04.03 14:40modify390.101.20721.20741.2192
4382006.04.03 14:41modify390.101.20721.20761.2192
4392006.04.03 14:41modify390.101.20721.20791.2192
4402006.04.03 14:42modify390.101.20721.20801.2192
4412006.04.03 14:42modify390.101.20721.20821.2192
4422006.04.03 14:42modify390.101.20721.20851.2192
4432006.04.03 14:43modify390.101.20721.20881.2192
4442006.04.03 14:43modify390.101.20721.20891.2192
4452006.04.03 14:45modify390.101.20721.20911.2192
4462006.04.03 14:45modify390.101.20721.20921.2192
4472006.04.03 14:55modify390.101.20721.20931.2192
4482006.04.03 14:56modify390.101.20721.20951.2192
4492006.04.03 14:57modify390.101.20721.20961.2192
4502006.04.03 15:16modify390.101.20721.20991.2192
4512006.04.03 15:16modify390.101.20721.21011.2192
4522006.04.03 15:16modify390.101.20721.21051.2192
4532006.04.03 15:16modify390.101.20721.21071.2192
4542006.04.03 15:16modify390.101.20721.21101.2192
4552006.04.03 15:17modify390.101.20721.21131.2192
4562006.04.03 15:19modify390.101.20721.21141.2192
4572006.04.03 15:21modify390.101.20721.21151.2192
4582006.04.03 15:21modify390.101.20721.21161.2192
4592006.04.03 15:30modify390.101.20721.21171.2192
4602006.04.03 16:37s/l390.101.21171.21171.219245.001062.05
4612006.04.04 23:34sell400.101.22491.23511.2129
4622006.04.06 12:52modify400.101.22491.22471.2129
4632006.04.06 12:52modify400.101.22491.22451.2129
4642006.04.06 12:53s/l400.101.22451.22451.21296.361068.41
4652006.04.06 12:53sell410.101.22431.23451.2123
4662006.04.06 12:57modify410.101.22431.22381.2123
4672006.04.06 12:58modify410.101.22431.22371.2123
4682006.04.06 12:59s/l410.101.22371.22371.21236.001074.41
4692006.04.06 12:59sell420.101.22351.23371.2115
4702006.04.06 14:01modify420.101.22351.22321.2115
4712006.04.06 14:02modify420.101.22351.22311.2115
4722006.04.06 14:02modify420.101.22351.22271.2115
4732006.04.06 14:03modify420.101.22351.22261.2115
4742006.04.06 14:04modify420.101.22351.22231.2115
4752006.04.06 14:26s/l420.101.22231.22231.211512.001086.41
4762006.04.07 10:01buy430.101.22021.21001.2322
4772006.04.07 16:00s/l430.101.21001.21001.2322-102.00984.41
4782006.04.10 00:33buy440.101.21221.20201.2242
4792006.04.11 19:51modify440.101.21221.21241.2242
4802006.04.11 19:51modify440.101.21221.21281.2242
4812006.04.11 19:51modify440.101.21221.21311.2242
4822006.04.11 23:43modify440.101.21221.21331.2242
4832006.04.11 23:55modify440.101.21221.21371.2242
4842006.04.11 23:55modify440.101.21221.21401.2242
4852006.04.12 00:17modify440.101.21221.21421.2242
4862006.04.12 00:23modify440.101.21221.21431.2242
4872006.04.12 00:24modify440.101.21221.21451.2242
4882006.04.12 05:35s/l440.101.21451.21451.224221.691006.10
4892006.04.12 07:00sell450.101.21471.22491.2027
4902006.04.12 12:30modify450.101.21471.21461.2027
4912006.04.12 12:31modify450.101.21471.21441.2027
4922006.04.12 12:31modify450.101.21471.21421.2027
4932006.04.12 12:31modify450.101.21471.21371.2027
4942006.04.12 12:31modify450.101.21471.21341.2027
4952006.04.12 12:31modify450.101.21471.21281.2027
4962006.04.12 12:35modify450.101.21471.21271.2027
4972006.04.12 12:35modify450.101.21471.21221.2027
4982006.04.12 12:36modify450.101.21471.21191.2027
4992006.04.12 12:36modify450.101.21471.21141.2027
5002006.04.12 12:37modify450.101.21471.21131.2027
5012006.04.12 12:37modify450.101.21471.21101.2027
5022006.04.12 12:37modify450.101.21471.21061.2027
5032006.04.12 12:47modify450.101.21471.21051.2027
5042006.04.12 12:48modify450.101.21471.21031.2027
5052006.04.12 12:48modify450.101.21471.20981.2027
5062006.04.12 12:49modify450.101.21471.20961.2027
5072006.04.12 12:49modify450.101.21471.20921.2027
5082006.04.12 13:01s/l450.101.20921.20921.202755.001061.10
5092006.04.13 04:30buy460.101.21101.20081.2230
5102006.04.16 23:27modify460.101.21101.21111.2230
5112006.04.16 23:45modify460.101.21101.21121.2230
5122006.04.16 23:54modify460.101.21101.21131.2230
5132006.04.16 23:57modify460.101.21101.21141.2230
5142006.04.16 23:57modify460.101.21101.21161.2230
5152006.04.17 00:06modify460.101.21101.21171.2230
5162006.04.17 00:06modify460.101.21101.21191.2230
5172006.04.17 00:07modify460.101.21101.21211.2230
5182006.04.17 00:07modify460.101.21101.21241.2230
5192006.04.17 00:07modify460.101.21101.21261.2230
5202006.04.17 00:14modify460.101.21101.21291.2230
5212006.04.17 00:14modify460.101.21101.21311.2230
5222006.04.17 00:14modify460.101.21101.21341.2230
5232006.04.17 00:15modify460.101.21101.21361.2230
5242006.04.17 00:15modify460.101.21101.21381.2230
5252006.04.17 00:16modify460.101.21101.21391.2230
5262006.04.17 00:16modify460.101.21101.21401.2230
5272006.04.17 00:25modify460.101.21101.21411.2230
5282006.04.17 00:25modify460.101.21101.21441.2230
5292006.04.17 00:25modify460.101.21101.21461.2230
5302006.04.17 00:30modify460.101.21101.21471.2230
5312006.04.17 01:05modify460.101.21101.21481.2230
5322006.04.17 01:06modify460.101.21101.21491.2230
5332006.04.17 01:06modify460.101.21101.21511.2230
5342006.04.17 01:06modify460.101.21101.21541.2230
5352006.04.17 01:07modify460.101.21101.21561.2230
5362006.04.17 01:08modify460.101.21101.21581.2230
5372006.04.17 01:08modify460.101.21101.21611.2230
5382006.04.17 01:08modify460.101.21101.21631.2230
5392006.04.17 01:20modify460.101.21101.21641.2230
5402006.04.17 01:21modify460.101.21101.21661.2230
5412006.04.17 01:22modify460.101.21101.21671.2230
5422006.04.17 01:23modify460.101.21101.21691.2230
5432006.04.17 01:28modify460.101.21101.21711.2230
5442006.04.17 01:28modify460.101.21101.21721.2230
5452006.04.17 01:32modify460.101.21101.21731.2230
5462006.04.17 01:34modify460.101.21101.21741.2230
5472006.04.17 01:38modify460.101.21101.21751.2230
5482006.04.17 05:39s/l460.101.21751.21751.223063.691124.79
5492006.04.17 22:00sell470.101.22531.23551.2133
5502006.04.18 08:08modify470.101.22531.22531.2133
5512006.04.18 08:08modify470.101.22531.22521.2133
5522006.04.18 08:09modify470.101.22531.22511.2133
5532006.04.18 08:11modify470.101.22531.22501.2133
5542006.04.18 08:51s/l470.101.22501.22501.21333.591128.38
5552006.04.19 05:30sell480.101.23481.24501.2228
5562006.04.19 12:31modify480.101.23481.23431.2228
5572006.04.19 12:31modify480.101.23481.23381.2228
5582006.04.19 12:32modify480.101.23481.23371.2228
5592006.04.19 12:36modify480.101.23481.23361.2228
5602006.04.19 12:36modify480.101.23481.23321.2228
5612006.04.19 13:01modify480.101.23481.23301.2228
5622006.04.19 13:01modify480.101.23481.23271.2228
5632006.04.19 13:01modify480.101.23481.23221.2228
5642006.04.19 13:03modify480.101.23481.23211.2228
5652006.04.19 13:23modify480.101.23481.23201.2228
5662006.04.19 13:23modify480.101.23481.23171.2228
5672006.04.19 13:23modify480.101.23481.23131.2228
5682006.04.19 13:24modify480.101.23481.23121.2228
5692006.04.19 13:24modify480.101.23481.23111.2228
5702006.04.19 13:47s/l480.101.23111.23111.222837.001165.38
5712006.04.20 00:16sell490.101.23671.24691.2247
5722006.04.20 06:27modify490.101.23671.23661.2247
5732006.04.20 06:28modify490.101.23671.23651.2247
5742006.04.20 06:43modify490.101.23671.23641.2247
5752006.04.20 06:46modify490.101.23671.23631.2247
5762006.04.20 06:53modify490.101.23671.23601.2247
5772006.04.20 06:55modify490.101.23671.23591.2247
5782006.04.20 08:02s/l490.101.23591.23591.22478.001173.38
5792006.04.21 08:08buy500.101.23361.22341.2456
5802006.04.21 14:39modify500.101.23361.23381.2456
5812006.04.21 14:44s/l500.101.23381.23381.24562.001175.38
5822006.04.24 13:18sell510.101.23531.24551.2233
5832006.04.26 13:26s/l510.101.24551.24551.2233-100.821074.56
5842006.04.27 03:09sell520.101.24511.25531.2331
5852006.04.27 10:37modify520.101.24511.24511.2331
5862006.04.27 10:42modify520.101.24511.24501.2331
5872006.04.27 10:53modify520.101.24511.24481.2331
5882006.04.27 11:37modify520.101.24511.24471.2331
5892006.04.27 11:38modify520.101.24511.24461.2331
5902006.04.27 11:40modify520.101.24511.24451.2331
5912006.04.27 11:40modify520.101.24511.24401.2331
5922006.04.27 11:41modify520.101.24511.24391.2331
5932006.04.27 11:46modify520.101.24511.24381.2331
5942006.04.27 11:46modify520.101.24511.24371.2331
5952006.04.27 11:47modify520.101.24511.24361.2331
5962006.04.27 11:47modify520.101.24511.24351.2331
5972006.04.27 11:52modify520.101.24511.24341.2331
5982006.04.27 11:54modify520.101.24511.24311.2331
5992006.04.27 11:55modify520.101.24511.24301.2331
6002006.04.27 12:59s/l520.101.24301.24301.233121.001095.56
6012006.04.28 02:30sell530.101.25271.26291.2407
6022006.04.28 15:10s/l530.101.26291.26291.2407-102.00993.56
6032006.05.01 00:30sell540.101.26171.27191.2497
6042006.05.01 19:18modify540.101.26171.26161.2497
6052006.05.01 19:18modify540.101.26171.26111.2497
6062006.05.01 19:20modify540.101.26171.26071.2497
6072006.05.01 19:20modify540.101.26171.26021.2497
6082006.05.01 19:27s/l540.101.26021.26021.249715.001008.56
6092006.05.02 08:33buy550.101.26111.25091.2731
6102006.05.02 08:46modify550.101.26111.26111.2731
6112006.05.02 09:29modify550.101.26111.26121.2731
6122006.05.02 09:41modify550.101.26111.26131.2731
6132006.05.02 09:46modify550.101.26111.26151.2731
6142006.05.02 09:46modify550.101.26111.26171.2731
6152006.05.02 09:47modify550.101.26111.26181.2731
6162006.05.02 09:47modify550.101.26111.26191.2731
6172006.05.02 09:49modify550.101.26111.26201.2731
6182006.05.02 09:52modify550.101.26111.26211.2731
6192006.05.02 09:53modify550.101.26111.26221.2731
6202006.05.02 09:58modify550.101.26111.26271.2731
6212006.05.02 09:58modify550.101.26111.26281.2731
6222006.05.02 10:07modify550.101.26111.26311.2731
6232006.05.02 10:07modify550.101.26111.26331.2731
6242006.05.02 10:08modify550.101.26111.26341.2731
6252006.05.02 10:08modify550.101.26111.26351.2731
6262006.05.02 10:13modify550.101.26111.26371.2731
6272006.05.02 10:14modify550.101.26111.26391.2731
6282006.05.02 10:14modify550.101.26111.26421.2731
6292006.05.02 10:15modify550.101.26111.26431.2731
6302006.05.02 10:16modify550.101.26111.26441.2731
6312006.05.02 10:33s/l550.101.26441.26441.273133.001041.56
6322006.05.02 20:00sell560.101.26241.27261.2504
6332006.05.03 14:40modify560.101.26241.26211.2504
6342006.05.03 14:42modify560.101.26241.26171.2504
6352006.05.03 14:59s/l560.101.26171.26171.25047.591049.15
6362006.05.04 14:00buy570.101.26461.25441.2766
6372006.05.04 14:19modify570.101.26461.26491.2766
6382006.05.04 14:19modify570.101.26461.26541.2766
6392006.05.04 14:20modify570.101.26461.26551.2766
6402006.05.04 14:20modify570.101.26461.26581.2766
6412006.05.04 14:21modify570.101.26461.26601.2766
6422006.05.04 14:21modify570.101.26461.26621.2766
6432006.05.04 14:22modify570.101.26461.26651.2766
6442006.05.04 14:23modify570.101.26461.26661.2766
6452006.05.04 14:57modify570.101.26461.26671.2766
6462006.05.04 14:57modify570.101.26461.26711.2766
6472006.05.04 15:09modify570.101.26461.26721.2766
6482006.05.04 15:10modify570.101.26461.26751.2766
6492006.05.04 15:10modify570.101.26461.26761.2766
6502006.05.04 15:19s/l570.101.26761.26761.276630.001079.15
6512006.05.05 03:17sell580.101.26861.27881.2566
6522006.05.08 08:31s/l580.101.27881.27881.2566-101.41977.74
6532006.05.08 13:30sell590.101.27471.28491.2627
6542006.05.08 13:53modify590.101.27471.27461.2627
6552006.05.08 13:57modify590.101.27471.27431.2627
6562006.05.08 13:57modify590.101.27471.27421.2627
6572006.05.08 13:59modify590.101.27471.27371.2627
6582006.05.08 14:00modify590.101.27471.27351.2627
6592006.05.08 14:13modify590.101.27471.27331.2627
6602006.05.08 14:13modify590.101.27471.27311.2627
6612006.05.08 14:13modify590.101.27471.27271.2627
6622006.05.08 14:14modify590.101.27471.27261.2627
6632006.05.08 14:18modify590.101.27471.27251.2627
6642006.05.08 14:19modify590.101.27471.27221.2627
6652006.05.08 14:31s/l590.101.27221.27221.262725.001002.74
6662006.05.09 11:30buy600.101.27031.26011.2823
6672006.05.09 13:27modify600.101.27031.27041.2823
6682006.05.09 13:28modify600.101.27031.27081.2823
6692006.05.09 13:28modify600.101.27031.27091.2823
6702006.05.09 13:31modify600.101.27031.27101.2823
6712006.05.09 13:32modify600.101.27031.27111.2823
6722006.05.09 13:52modify600.101.27031.27131.2823
6732006.05.09 13:53modify600.101.27031.27141.2823
6742006.05.09 13:54modify600.101.27031.27151.2823
6752006.05.09 13:55modify600.101.27031.27161.2823
6762006.05.09 13:56modify600.101.27031.27171.2823
6772006.05.09 13:57modify600.101.27031.27181.2823
6782006.05.09 13:57modify600.101.27031.27191.2823
6792006.05.09 14:00modify600.101.27031.27211.2823
6802006.05.09 14:02modify600.101.27031.27221.2823
6812006.05.09 14:02modify600.101.27031.27231.2823
6822006.05.09 14:02modify600.101.27031.27251.2823
6832006.05.09 14:02modify600.101.27031.27281.2823
6842006.05.09 14:07modify600.101.27031.27301.2823
6852006.05.09 14:08modify600.101.27031.27321.2823
6862006.05.09 14:08modify600.101.27031.27361.2823
6872006.05.09 14:09modify600.101.27031.27381.2823
6882006.05.09 14:17modify600.101.27031.27411.2823
6892006.05.09 14:18modify600.101.27031.27431.2823
6902006.05.09 14:18modify600.101.27031.27441.2823
6912006.05.09 14:19modify600.101.27031.27451.2823
6922006.05.09 14:19modify600.101.27031.27481.2823
6932006.05.09 14:20modify600.101.27031.27491.2823
6942006.05.09 14:20modify600.101.27031.27511.2823
6952006.05.09 14:35modify600.101.27031.27521.2823
6962006.05.09 14:36modify600.101.27031.27531.2823
6972006.05.09 14:36modify600.101.27031.27561.2823
6982006.05.09 14:37modify600.101.27031.27591.2823
6992006.05.09 14:37modify600.101.27031.27601.2823
7002006.05.09 14:45s/l600.101.27601.27601.282357.001059.74
7012006.05.10 05:30sell610.101.27601.28621.2640
7022006.05.11 01:11modify610.101.27601.27591.2640
7032006.05.11 01:15modify610.101.27601.27571.2640
7042006.05.11 01:16modify610.101.27601.27561.2640
7052006.05.11 01:17modify610.101.27601.27551.2640
7062006.05.11 01:17modify610.101.27601.27541.2640
7072006.05.11 01:18modify610.101.27601.27531.2640
7082006.05.11 01:19modify610.101.27601.27511.2640
7092006.05.11 01:20modify610.101.27601.27481.2640
7102006.05.11 01:35modify610.101.27601.27451.2640
7112006.05.11 01:36modify610.101.27601.27421.2640
7122006.05.11 02:17s/l610.101.27421.27421.264019.771079.51
7132006.05.11 13:32buy620.101.27621.26601.2882
7142006.05.11 13:54modify620.101.27621.27631.2882
7152006.05.11 14:03s/l620.101.27631.27631.28821.001080.51
7162006.05.12 14:30sell630.101.28861.29881.2766
7172006.05.15 08:07modify630.101.28861.28831.2766
7182006.05.15 08:07modify630.101.28861.28781.2766
7192006.05.15 08:07modify630.101.28861.28711.2766
7202006.05.15 08:08modify630.101.28861.28691.2766
7212006.05.15 08:08modify630.101.28861.28671.2766
7222006.05.15 08:08modify630.101.28861.28631.2766
7232006.05.15 08:09modify630.101.28861.28621.2766
7242006.05.15 08:09modify630.101.28861.28611.2766
7252006.05.15 08:20modify630.101.28861.28551.2766
7262006.05.15 08:21modify630.101.28861.28541.2766
7272006.05.15 08:25modify630.101.28861.28531.2766
7282006.05.15 08:26modify630.101.28861.28511.2766
7292006.05.15 08:26modify630.101.28861.28461.2766
7302006.05.15 08:36s/l630.101.28461.28461.276640.591121.10
7312006.05.16 01:49buy640.101.28231.27211.2943
7322006.05.16 12:34modify640.101.28231.28251.2943
7332006.05.16 12:34modify640.101.28231.28271.2943
7342006.05.16 12:34modify640.101.28231.28301.2943
7352006.05.16 12:37modify640.101.28231.28331.2943
7362006.05.16 12:41modify640.101.28231.28341.2943
7372006.05.16 12:41modify640.101.28231.28371.2943
7382006.05.16 12:43modify640.101.28231.28381.2943
7392006.05.16 12:44modify640.101.28231.28391.2943
7402006.05.16 12:45modify640.101.28231.28421.2943
7412006.05.16 12:45modify640.101.28231.28451.2943
7422006.05.16 13:12s/l640.101.28451.28451.294322.001143.10
7432006.05.17 13:30sell650.101.28451.29471.2725
7442006.05.17 14:25modify650.101.28451.28441.2725
7452006.05.17 14:25modify650.101.28451.28411.2725
7462006.05.17 14:25modify650.101.28451.28341.2725
7472006.05.17 14:26modify650.101.28451.28321.2725
7482006.05.17 14:26modify650.101.28451.28251.2725
7492006.05.17 14:27modify650.101.28451.28231.2725
7502006.05.17 14:27modify650.101.28451.28191.2725
7512006.05.17 14:27modify650.101.28451.28161.2725
7522006.05.17 14:27modify650.101.28451.28101.2725
7532006.05.17 14:32modify650.101.28451.28091.2725
7542006.05.17 14:32modify650.101.28451.28051.2725
7552006.05.17 14:32modify650.101.28451.28031.2725
7562006.05.17 14:32modify650.101.28451.27991.2725
7572006.05.17 14:33modify650.101.28451.27971.2725
7582006.05.17 14:33modify650.101.28451.27921.2725
7592006.05.17 14:33modify650.101.28451.27881.2725
7602006.05.17 14:33modify650.101.28451.27831.2725
7612006.05.17 14:35modify650.101.28451.27791.2725
7622006.05.17 14:35modify650.101.28451.27781.2725
7632006.05.17 14:41s/l650.101.27781.27781.272567.001210.10
7642006.05.18 02:30buy660.101.27701.26681.2890
7652006.05.18 08:27modify660.101.27701.27711.2890
7662006.05.18 08:32modify660.101.27701.27721.2890
7672006.05.18 08:32modify660.101.27701.27731.2890
7682006.05.18 08:33modify660.101.27701.27751.2890
7692006.05.18 08:33modify660.101.27701.27771.2890
7702006.05.18 08:34modify660.101.27701.27791.2890
7712006.05.18 10:09s/l660.101.27791.27791.28909.001219.10
7722006.05.19 05:30sell670.101.28301.29321.2710
7732006.05.19 07:19modify670.101.28301.28281.2710
7742006.05.19 07:20modify670.101.28301.28271.2710
7752006.05.19 07:20modify670.101.28301.28261.2710
7762006.05.19 07:24modify670.101.28301.28241.2710
7772006.05.19 07:24modify670.101.28301.28191.2710
7782006.05.19 07:25modify670.101.28301.28181.2710
7792006.05.19 07:25modify670.101.28301.28171.2710
7802006.05.19 07:29modify670.101.28301.28161.2710
7812006.05.19 07:29modify670.101.28301.28131.2710
7822006.05.19 07:30modify670.101.28301.28121.2710
7832006.05.19 07:32modify670.101.28301.28111.2710
7842006.05.19 07:32modify670.101.28301.28071.2710
7852006.05.19 07:32modify670.101.28301.28031.2710
7862006.05.19 07:41modify670.101.28301.28011.2710
7872006.05.19 07:41modify670.101.28301.27961.2710
7882006.05.19 07:42modify670.101.28301.27951.2710
7892006.05.19 07:43modify670.101.28301.27931.2710
7902006.05.19 07:46modify670.101.28301.27921.2710
7912006.05.19 07:48modify670.101.28301.27901.2710
7922006.05.19 07:49modify670.101.28301.27891.2710
7932006.05.19 07:58s/l670.101.27891.27891.271041.001260.10
7942006.05.19 20:00buy680.101.27741.26721.2894
7952006.05.22 14:06modify680.101.27741.27741.2894
7962006.05.22 14:06modify680.101.27741.27771.2894
7972006.05.22 14:19modify680.101.27741.27781.2894
7982006.05.22 14:20modify680.101.27741.27791.2894
7992006.05.22 14:20modify680.101.27741.27811.2894
8002006.05.22 14:21modify680.101.27741.27831.2894
8012006.05.22 14:21modify680.101.27741.27851.2894
8022006.05.22 14:22modify680.101.27741.27861.2894
8032006.05.22 14:22modify680.101.27741.27881.2894
8042006.05.22 14:23modify680.101.27741.27931.2894
8052006.05.22 14:23modify680.101.27741.27941.2894
8062006.05.22 14:45modify680.101.27741.27951.2894
8072006.05.22 15:03modify680.101.27741.27961.2894
8082006.05.22 15:03modify680.101.27741.27991.2894
8092006.05.22 15:12modify680.101.27741.28011.2894
8102006.05.22 15:13modify680.101.27741.28041.2894
8112006.05.22 15:13modify680.101.27741.28081.2894
8122006.05.22 15:15modify680.101.27741.28121.2894
8132006.05.22 15:15modify680.101.27741.28161.2894
8142006.05.22 15:16modify680.101.27741.28191.2894
8152006.05.22 15:16modify680.101.27741.28201.2894
8162006.05.22 15:51modify680.101.27741.28211.2894
8172006.05.22 15:51modify680.101.27741.28231.2894
8182006.05.22 15:52modify680.101.27741.28261.2894
8192006.05.22 15:53modify680.101.27741.28281.2894
8202006.05.22 15:55modify680.101.27741.28291.2894
8212006.05.22 15:55modify680.101.27741.28301.2894
8222006.05.22 15:56modify680.101.27741.28311.2894
8232006.05.22 16:24s/l680.101.28311.28311.289456.341316.45
8242006.05.23 05:53sell690.101.28521.29541.2732
8252006.05.23 07:35modify690.101.28521.28491.2732
8262006.05.23 07:36modify690.101.28521.28471.2732
8272006.05.23 08:50s/l690.101.28471.28471.27325.001321.45
8282006.05.24 08:00buy700.101.28361.27341.2956
8292006.05.24 08:04modify700.101.28361.28381.2956
8302006.05.24 08:04modify700.101.28361.28391.2956
8312006.05.24 08:04modify700.101.28361.28431.2956
8322006.05.24 08:37modify700.101.28361.28441.2956
8332006.05.24 09:12s/l700.101.28441.28441.29568.001329.45
8342006.05.25 05:58buy710.101.27691.26671.2889
8352006.05.25 06:53modify710.101.27691.27691.2889
8362006.05.25 07:30s/l710.101.27691.27691.28890.001329.45
8372006.05.29 01:19buy720.101.27501.26481.2870
8382006.05.30 02:04modify720.101.27501.27501.2870
8392006.05.30 02:20modify720.101.27501.27511.2870
8402006.05.30 02:40modify720.101.27501.27521.2870
8412006.05.30 02:40modify720.101.27501.27551.2870
8422006.05.30 02:40modify720.101.27501.27581.2870
8432006.05.30 02:41modify720.101.27501.27611.2870
8442006.05.30 02:42modify720.101.27501.27621.2870
8452006.05.30 02:47modify720.101.27501.27651.2870
8462006.05.30 02:47modify720.101.27501.27691.2870
8472006.05.30 02:48modify720.101.27501.27711.2870
8482006.05.30 02:48modify720.101.27501.27751.2870
8492006.05.30 02:48modify720.101.27501.27781.2870
8502006.05.30 02:53modify720.101.27501.27801.2870
8512006.05.30 02:54modify720.101.27501.27851.2870
8522006.05.30 02:54modify720.101.27501.27861.2870
8532006.05.30 03:04modify720.101.27501.27871.2870
8542006.05.30 03:04modify720.101.27501.27911.2870
8552006.05.30 03:05modify720.101.27501.27931.2870
8562006.05.30 03:05modify720.101.27501.27941.2870
8572006.05.30 03:14modify720.101.27501.27961.2870
8582006.05.30 03:14modify720.101.27501.27971.2870
8592006.05.30 03:15modify720.101.27501.27981.2870
8602006.05.30 03:15modify720.101.27501.27991.2870
8612006.05.30 06:06modify720.101.27501.28031.2870
8622006.05.30 06:09modify720.101.27501.28041.2870
8632006.05.30 06:09modify720.101.27501.28061.2870
8642006.05.30 06:09modify720.101.27501.28091.2870
8652006.05.30 06:10modify720.101.27501.28101.2870
8662006.05.30 06:10modify720.101.27501.28121.2870
8672006.05.30 06:11modify720.101.27501.28131.2870
8682006.05.30 06:11modify720.101.27501.28161.2870
8692006.05.30 06:11modify720.101.27501.28181.2870
8702006.05.30 06:15modify720.101.27501.28191.2870
8712006.05.30 06:17modify720.101.27501.28211.2870
8722006.05.30 06:18modify720.101.27501.28221.2870
8732006.05.30 06:18modify720.101.27501.28231.2870
8742006.05.30 07:03modify720.101.27501.28271.2870
8752006.05.30 07:03modify720.101.27501.28311.2870
8762006.05.30 07:04modify720.101.27501.28321.2870
8772006.05.30 07:05modify720.101.27501.28341.2870
8782006.05.30 07:05modify720.101.27501.28361.2870
8792006.05.30 07:06modify720.101.27501.28381.2870
8802006.05.30 07:06modify720.101.27501.28401.2870
8812006.05.30 07:06modify720.101.27501.28431.2870
8822006.05.30 07:07modify720.101.27501.28441.2870
8832006.05.30 07:07t/p720.101.28701.28441.2870119.351448.79
8842006.05.30 20:30sell730.101.28671.29691.2747
8852006.05.31 14:17modify730.101.28671.28621.2747
8862006.05.31 14:42modify730.101.28671.28591.2747
8872006.05.31 15:02s/l730.101.28591.28591.27478.591457.38
8882006.06.01 15:00buy740.101.28211.27191.2941
8892006.06.02 12:31modify740.101.28211.28231.2941
8902006.06.02 12:31modify740.101.28211.28311.2941
8912006.06.02 12:31modify740.101.28211.28381.2941
8922006.06.02 12:31modify740.101.28211.28451.2941
8932006.06.02 12:31modify740.101.28211.28511.2941
8942006.06.02 12:31modify740.101.28211.28571.2941
8952006.06.02 12:31modify740.101.28211.28631.2941
8962006.06.02 12:31modify740.101.28211.28691.2941
8972006.06.02 12:31modify740.101.28211.28751.2941
8982006.06.02 12:32s/l740.101.28751.28751.294153.341510.73
8992006.06.07 00:30buy750.101.28351.27331.2955
9002006.06.08 11:54s/l750.101.27331.27331.2955-103.971406.76
9012006.06.09 00:04buy760.101.26481.25461.2768
9022006.06.09 09:17modify760.101.26481.26481.2768
9032006.06.09 09:34modify760.101.26481.26491.2768
9042006.06.09 09:35modify760.101.26481.26501.2768
9052006.06.09 10:10modify760.101.26481.26511.2768
9062006.06.09 10:10modify760.101.26481.26521.2768
9072006.06.09 10:52s/l760.101.26521.26521.27684.001410.76
9082006.06.12 18:15buy770.101.26101.25081.2730
9092006.06.14 13:29modify770.101.26101.26121.2730
9102006.06.14 13:29modify770.101.26101.26151.2730
9112006.06.14 13:29modify770.101.26101.26191.2730
9122006.06.14 13:30modify770.101.26101.26211.2730
9132006.06.14 13:30modify770.101.26101.26221.2730
9142006.06.14 13:31modify770.101.26101.26231.2730
9152006.06.14 13:31modify770.101.26101.26251.2730
9162006.06.14 13:56s/l770.101.26251.26251.273013.691424.45
9172006.06.14 22:37sell780.101.26001.27021.2480
9182006.06.19 01:37modify780.101.26001.25981.2480
9192006.06.19 01:38modify780.101.26001.25971.2480
9202006.06.19 01:39modify780.101.26001.25961.2480
9212006.06.19 01:39modify780.101.26001.25931.2480
9222006.06.19 03:11s/l780.101.25931.25931.24809.951434.40
9232006.06.19 19:30buy790.101.25781.24761.2698
9242006.06.20 17:07modify790.101.25781.25801.2698
9252006.06.20 17:07modify790.101.25781.25831.2698
9262006.06.20 17:11modify790.101.25781.25871.2698
9272006.06.20 17:11modify790.101.25781.25901.2698
9282006.06.20 17:30modify790.101.25781.25911.2698
9292006.06.20 17:30modify790.101.25781.25931.2698
9302006.06.20 17:31modify790.101.25781.25941.2698
9312006.06.20 17:32modify790.101.25781.25951.2698
9322006.06.20 18:20s/l790.101.25951.25951.269816.341450.75
9332006.06.22 00:30sell800.101.26651.27671.2545
9342006.06.22 07:53modify800.101.26651.26641.2545
9352006.06.22 07:54modify800.101.26651.26631.2545
9362006.06.22 07:54modify800.101.26651.26601.2545
9372006.06.22 08:00modify800.101.26651.26591.2545
9382006.06.22 08:48modify800.101.26651.26581.2545
9392006.06.22 09:18modify800.101.26651.26561.2545
9402006.06.22 09:25modify800.101.26651.26531.2545
9412006.06.22 09:26modify800.101.26651.26521.2545
9422006.06.22 10:16modify800.101.26651.26511.2545
9432006.06.22 10:16modify800.101.26651.26471.2545
9442006.06.22 10:16modify800.101.26651.26411.2545
9452006.06.22 10:18modify800.101.26651.26401.2545
9462006.06.22 10:18modify800.101.26651.26391.2545
9472006.06.22 10:23modify800.101.26651.26361.2545
9482006.06.22 10:23modify800.101.26651.26351.2545
9492006.06.22 10:30modify800.101.26651.26331.2545
9502006.06.22 10:30modify800.101.26651.26321.2545
9512006.06.22 10:32modify800.101.26651.26291.2545
9522006.06.22 10:33modify800.101.26651.26281.2545
9532006.06.22 10:48modify800.101.26651.26241.2545
9542006.06.22 10:49modify800.101.26651.26211.2545
9552006.06.22 10:49modify800.101.26651.26171.2545
9562006.06.22 10:53modify800.101.26651.26121.2545
9572006.06.22 10:54modify800.101.26651.26111.2545
9582006.06.22 10:55modify800.101.26651.26091.2545
9592006.06.22 12:05modify800.101.26651.26061.2545
9602006.06.22 12:06modify800.101.26651.26031.2545
9612006.06.22 12:08modify800.101.26651.26021.2545
9622006.06.22 13:20modify800.101.26651.25981.2545
9632006.06.22 13:21modify800.101.26651.25971.2545
9642006.06.22 13:21modify800.101.26651.25931.2545
9652006.06.22 13:21modify800.101.26651.25891.2545
9662006.06.22 13:31modify800.101.26651.25871.2545
9672006.06.22 14:14modify800.101.26651.25841.2545
9682006.06.22 14:14modify800.101.26651.25801.2545
9692006.06.22 14:21modify800.101.26651.25771.2545
9702006.06.22 14:44s/l800.101.25771.25771.254588.001538.75
9712006.06.23 21:17buy810.101.25221.24201.2642
9722006.06.26 07:07modify810.101.25221.25241.2642
9732006.06.26 07:19modify810.101.25221.25261.2642
9742006.06.26 07:19modify810.101.25221.25281.2642
9752006.06.26 07:19modify810.101.25221.25321.2642
9762006.06.26 07:19modify810.101.25221.25341.2642
9772006.06.26 07:19modify810.101.25221.25391.2642
9782006.06.26 07:20modify810.101.25221.25411.2642
9792006.06.26 07:20modify810.101.25221.25441.2642
9802006.06.26 07:21modify810.101.25221.25491.2642
9812006.06.26 07:21modify810.101.25221.25531.2642
9822006.06.26 07:22modify810.101.25221.25541.2642
9832006.06.26 07:39modify810.101.25221.25571.2642
9842006.06.26 07:39modify810.101.25221.25581.2642
9852006.06.26 07:44modify810.101.25221.25591.2642
9862006.06.26 07:44modify810.101.25221.25621.2642
9872006.06.26 08:52s/l810.101.25621.25621.264239.341578.09
9882006.06.27 07:30sell820.101.25931.26951.2473
9892006.06.27 10:14modify820.101.25931.25921.2473
9902006.06.27 10:18modify820.101.25931.25911.2473
9912006.06.27 10:21modify820.101.25931.25891.2473
9922006.06.27 10:22modify820.101.25931.25881.2473
9932006.06.27 12:25s/l820.101.25881.25881.24735.001583.09
9942006.06.28 21:00buy830.101.25601.24581.2680
9952006.06.29 18:17modify830.101.25601.25631.2680
9962006.06.29 18:18modify830.101.25601.25651.2680
9972006.06.29 18:18modify830.101.25601.25671.2680
9982006.06.29 18:18modify830.101.25601.25701.2680
9992006.06.29 18:22modify830.101.25601.25711.2680
10002006.06.29 18:22modify830.101.25601.25751.2680
10012006.06.29 18:22modify830.101.25601.25801.2680
10022006.06.29 18:22modify830.101.25601.25811.2680
10032006.06.29 18:22modify830.101.25601.25841.2680
10042006.06.29 18:22modify830.101.25601.25881.2680
10052006.06.29 18:22modify830.101.25601.25911.2680
10062006.06.29 18:22modify830.101.25601.25971.2680
10072006.06.29 18:23modify830.101.25601.25981.2680
10082006.06.29 18:25s/l830.101.25981.25981.268036.031619.13
10092006.06.30 11:00sell840.101.27101.28121.2590
10102006.07.03 11:21s/l840.101.28121.28121.2590-101.411517.72
10112006.07.05 23:31buy850.101.27391.26371.2859
10122006.07.06 12:34modify850.101.27391.27421.2859
10132006.07.06 12:34modify850.101.27391.27451.2859
10142006.07.06 12:34modify850.101.27391.27511.2859
10152006.07.06 12:35modify850.101.27391.27521.2859
10162006.07.06 12:35modify850.101.27391.27551.2859
10172006.07.06 12:35modify850.101.27391.27591.2859
10182006.07.06 12:37modify850.101.27391.27601.2859
10192006.07.06 13:00s/l850.101.27601.27601.285919.041536.75
10202006.07.07 05:00sell860.101.27691.28711.2649
10212006.07.10 12:29modify860.101.27691.27681.2649
10222006.07.10 12:30modify860.101.27691.27661.2649
10232006.07.10 12:30modify860.101.27691.27651.2649
10242006.07.10 12:42modify860.101.27691.27641.2649
10252006.07.10 12:42modify860.101.27691.27631.2649
10262006.07.10 12:42modify860.101.27691.27621.2649
10272006.07.10 12:43modify860.101.27691.27611.2649
10282006.07.10 12:43modify860.101.27691.27601.2649
10292006.07.10 12:44modify860.101.27691.27591.2649
10302006.07.10 12:53modify860.101.27691.27581.2649
10312006.07.10 12:53modify860.101.27691.27551.2649
10322006.07.10 12:54modify860.101.27691.27541.2649
10332006.07.10 12:54modify860.101.27691.27531.2649
10342006.07.10 13:39modify860.101.27691.27521.2649
10352006.07.10 13:39modify860.101.27691.27481.2649
10362006.07.10 13:40modify860.101.27691.27461.2649
10372006.07.10 13:40modify860.101.27691.27451.2649
10382006.07.10 15:07s/l860.101.27451.27451.264924.591561.34
10392006.07.11 00:30buy870.101.27401.26381.2860
10402006.07.11 17:25modify870.101.27401.27421.2860
10412006.07.11 17:26modify870.101.27401.27431.2860
10422006.07.11 17:51modify870.101.27401.27441.2860
10432006.07.11 18:41modify870.101.27401.27451.2860
10442006.07.11 18:41modify870.101.27401.27481.2860
10452006.07.11 18:42modify870.101.27401.27491.2860
10462006.07.11 18:42modify870.101.27401.27501.2860
10472006.07.11 18:43modify870.101.27401.27511.2860
10482006.07.11 18:51modify870.101.27401.27521.2860
10492006.07.11 19:23modify870.101.27401.27531.2860
10502006.07.11 19:24modify870.101.27401.27541.2860
10512006.07.11 19:29modify870.101.27401.27551.2860
10522006.07.11 20:39modify870.101.27401.27561.2860
10532006.07.12 01:53s/l870.101.27561.27561.286015.351576.69
10542006.07.12 05:12sell880.101.27601.28621.2640
10552006.07.12 10:00modify880.101.27601.27591.2640
10562006.07.12 10:02modify880.101.27601.27581.2640
10572006.07.12 10:03modify880.101.27601.27571.2640
10582006.07.12 10:03modify880.101.27601.27561.2640
10592006.07.12 10:29modify880.101.27601.27551.2640
10602006.07.12 10:32modify880.101.27601.27541.2640
10612006.07.12 10:33modify880.101.27601.27531.2640
10622006.07.12 10:38modify880.101.27601.27521.2640
10632006.07.12 11:20modify880.101.27601.27501.2640
10642006.07.12 11:20modify880.101.27601.27491.2640
10652006.07.12 11:26modify880.101.27601.27481.2640
10662006.07.12 11:26modify880.101.27601.27471.2640
10672006.07.12 11:27modify880.101.27601.27461.2640
10682006.07.12 11:27modify880.101.27601.27431.2640
10692006.07.12 11:28modify880.101.27601.27401.2640
10702006.07.12 11:28modify880.101.27601.27391.2640
10712006.07.12 11:30modify880.101.27601.27381.2640
10722006.07.12 12:29s/l880.101.27381.27381.264022.001598.69
10732006.07.12 23:00buy890.101.27151.26131.2835
10742006.07.17 08:01s/l890.101.26131.26131.2835-105.281493.41
10752006.07.17 21:23buy900.101.25281.24261.2648
10762006.07.18 07:19modify900.101.25281.25281.2648
10772006.07.18 07:19modify900.101.25281.25291.2648
10782006.07.18 08:55s/l900.101.25291.25291.26480.341493.76
10792006.07.18 20:33buy910.101.25091.24071.2629
10802006.07.19 14:02modify910.101.25091.25091.2629
10812006.07.19 14:02modify910.101.25091.25131.2629
10822006.07.19 14:02modify910.101.25091.25141.2629
10832006.07.19 14:02modify910.101.25091.25171.2629
10842006.07.19 14:02modify910.101.25091.25211.2629
10852006.07.19 14:05s/l910.101.25211.25211.262911.351505.10
10862006.07.20 07:00sell920.101.26021.27041.2482
10872006.07.21 21:25s/l920.101.27041.27041.2482-101.411403.69
10882006.07.24 00:01sell930.101.26801.27821.2560
10892006.07.24 01:23modify930.101.26801.26781.2560
10902006.07.24 01:28modify930.101.26801.26771.2560
10912006.07.24 01:28modify930.101.26801.26751.2560
10922006.07.24 01:28modify930.101.26801.26711.2560
10932006.07.24 01:29modify930.101.26801.26681.2560
10942006.07.24 01:29modify930.101.26801.26671.2560
10952006.07.24 04:19s/l930.101.26671.26671.256013.001416.69
10962006.07.24 21:00buy940.101.26361.25341.2756
10972006.07.25 05:39modify940.101.26361.26371.2756
10982006.07.25 06:00modify940.101.26361.26391.2756
10992006.07.25 06:03modify940.101.26361.26401.2756
11002006.07.25 06:03modify940.101.26361.26411.2756
11012006.07.25 06:26modify940.101.26361.26431.2756
11022006.07.25 06:26modify940.101.26361.26451.2756
11032006.07.25 06:33modify940.101.26361.26511.2756
11042006.07.25 06:33modify940.101.26361.26521.2756
11052006.07.25 07:01s/l940.101.26521.26521.275615.351432.04
11062006.07.26 04:00buy950.101.25841.24821.2704
11072006.07.26 14:09modify950.101.25841.25851.2704
11082006.07.26 14:10modify950.101.25841.25861.2704
11092006.07.26 14:11modify950.101.25841.25881.2704
11102006.07.26 14:13modify950.101.25841.25891.2704
11112006.07.26 14:13modify950.101.25841.25901.2704
11122006.07.26 14:16modify950.101.25841.25911.2704
11132006.07.26 14:17modify950.101.25841.25921.2704
11142006.07.26 14:18modify950.101.25841.25931.2704
11152006.07.26 14:25modify950.101.25841.25951.2704
11162006.07.26 14:33modify950.101.25841.25981.2704
11172006.07.26 14:33modify950.101.25841.26001.2704
11182006.07.26 15:58modify950.101.25841.26041.2704
11192006.07.26 16:00modify950.101.25841.26051.2704
11202006.07.26 16:01modify950.101.25841.26071.2704
11212006.07.26 16:02modify950.101.25841.26091.2704
11222006.07.26 16:02modify950.101.25841.26121.2704
11232006.07.26 16:06modify950.101.25841.26161.2704
11242006.07.26 16:06modify950.101.25841.26171.2704
11252006.07.26 16:30modify950.101.25841.26191.2704
11262006.07.26 16:30modify950.101.25841.26211.2704
11272006.07.26 16:31modify950.101.25841.26221.2704
11282006.07.26 16:31modify950.101.25841.26231.2704
11292006.07.26 16:32modify950.101.25841.26251.2704
11302006.07.26 16:33modify950.101.25841.26261.2704
11312006.07.26 16:34modify950.101.25841.26271.2704
11322006.07.26 16:43modify950.101.25841.26281.2704
11332006.07.26 16:50modify950.101.25841.26291.2704
11342006.07.26 16:51modify950.101.25841.26311.2704
11352006.07.26 16:52modify950.101.25841.26341.2704
11362006.07.26 16:52modify950.101.25841.26351.2704
11372006.07.26 16:55modify950.101.25841.26361.2704
11382006.07.26 17:00modify950.101.25841.26381.2704
11392006.07.26 17:40modify950.101.25841.26411.2704
11402006.07.26 17:41modify950.101.25841.26421.2704
11412006.07.26 17:41modify950.101.25841.26431.2704
11422006.07.26 18:02modify950.101.25841.26451.2704
11432006.07.26 18:02modify950.101.25841.26481.2704
11442006.07.26 18:05modify950.101.25841.26511.2704
11452006.07.26 18:09modify950.101.25841.26521.2704
11462006.07.26 18:09modify950.101.25841.26541.2704
11472006.07.26 18:10modify950.101.25841.26561.2704
11482006.07.26 18:14modify950.101.25841.26571.2704
11492006.07.26 18:15modify950.101.25841.26581.2704
11502006.07.26 18:15modify950.101.25841.26591.2704
11512006.07.26 18:20modify950.101.25841.26601.2704
11522006.07.26 18:20modify950.101.25841.26631.2704
11532006.07.26 18:21modify950.101.25841.26641.2704
11542006.07.26 18:21modify950.101.25841.26651.2704
11552006.07.26 18:23modify950.101.25841.26661.2704
11562006.07.26 18:23modify950.101.25841.26701.2704
11572006.07.26 18:23modify950.101.25841.26731.2704
11582006.07.26 18:26modify950.101.25841.26751.2704
11592006.07.26 18:26modify950.101.25841.26771.2704
11602006.07.26 18:26t/p950.101.27041.26771.2704120.001552.04
11612006.07.31 03:00sell960.101.27521.28541.2632
11622006.08.01 05:43modify960.101.27521.27501.2632
11632006.08.01 05:44modify960.101.27521.27491.2632
11642006.08.01 06:46modify960.101.27521.27471.2632
11652006.08.01 08:32s/l960.101.27471.27471.26325.591557.63
11662006.08.02 06:00sell970.101.28191.29211.2699
11672006.08.02 09:22modify970.101.28191.28191.2699
11682006.08.02 11:48modify970.101.28191.28181.2699
11692006.08.02 12:29modify970.101.28191.28171.2699
11702006.08.02 12:30modify970.101.28191.28141.2699
11712006.08.02 13:20s/l970.101.28141.28141.26995.001562.63
11722006.08.03 11:10buy980.101.27831.26811.2903
11732006.08.03 12:36modify980.101.27831.27851.2903
11742006.08.03 12:36modify980.101.27831.27891.2903
11752006.08.03 12:37modify980.101.27831.27911.2903
11762006.08.03 12:37modify980.101.27831.27921.2903
11772006.08.03 12:38modify980.101.27831.27941.2903
11782006.08.03 12:39modify980.101.27831.27961.2903
11792006.08.03 12:41modify980.101.27831.27991.2903
11802006.08.03 12:41modify980.101.27831.28031.2903
11812006.08.03 12:42modify980.101.27831.28061.2903
11822006.08.03 12:42modify980.101.27831.28101.2903
11832006.08.03 12:43modify980.101.27831.28111.2903
11842006.08.03 13:12s/l980.101.28111.28111.290328.001590.63
11852006.08.04 03:02sell990.101.27931.28951.2673
11862006.08.04 13:52s/l990.101.28951.28951.2673-102.001488.63
11872006.08.07 00:30sell1000.101.28801.29821.2760
11882006.08.07 09:40modify1000.101.28801.28791.2760
11892006.08.07 09:46modify1000.101.28801.28781.2760
11902006.08.07 12:03modify1000.101.28801.28761.2760
11912006.08.07 12:11modify1000.101.28801.28741.2760
11922006.08.07 12:11modify1000.101.28801.28731.2760
11932006.08.07 12:59s/l1000.101.28731.28731.27607.001495.63
11942006.08.08 07:30buy1010.101.28371.27351.2957
11952006.08.08 18:15modify1010.101.28371.28381.2957
11962006.08.08 18:15modify1010.101.28371.28441.2957
11972006.08.08 18:15modify1010.101.28371.28501.2957
11982006.08.08 18:15modify1010.101.28371.28521.2957
11992006.08.08 18:15modify1010.101.28371.28571.2957
12002006.08.08 18:15modify1010.101.28371.28631.2957
12012006.08.08 18:18modify1010.101.28371.28651.2957
12022006.08.08 18:18modify1010.101.28371.28691.2957
12032006.08.08 18:19s/l1010.101.28691.28691.295732.001527.63
12042006.08.09 06:30buy1020.101.28301.27281.2950
12052006.08.09 07:37modify1020.101.28301.28301.2950
12062006.08.09 08:06modify1020.101.28301.28311.2950
12072006.08.09 08:06modify1020.101.28301.28331.2950
12082006.08.09 08:06modify1020.101.28301.28361.2950
12092006.08.09 08:07modify1020.101.28301.28371.2950
12102006.08.09 08:07modify1020.101.28301.28401.2950
12112006.08.09 08:08modify1020.101.28301.28411.2950
12122006.08.09 08:08modify1020.101.28301.28431.2950
12132006.08.09 08:08modify1020.101.28301.28451.2950
12142006.08.09 08:14modify1020.101.28301.28461.2950
12152006.08.09 08:15modify1020.101.28301.28471.2950
12162006.08.09 08:19modify1020.101.28301.28481.2950
12172006.08.09 08:19modify1020.101.28301.28501.2950
12182006.08.09 08:38modify1020.101.28301.28511.2950
12192006.08.09 08:39modify1020.101.28301.28521.2950
12202006.08.09 09:59modify1020.101.28301.28541.2950
12212006.08.09 10:32modify1020.101.28301.28551.2950
12222006.08.09 10:34modify1020.101.28301.28591.2950
12232006.08.09 10:34modify1020.101.28301.28621.2950
12242006.08.09 10:35modify1020.101.28301.28661.2950
12252006.08.09 10:42modify1020.101.28301.28671.2950
12262006.08.09 10:44modify1020.101.28301.28681.2950
12272006.08.09 10:44modify1020.101.28301.28711.2950
12282006.08.09 10:45modify1020.101.28301.28731.2950
12292006.08.09 10:46modify1020.101.28301.28751.2950
12302006.08.09 10:56modify1020.101.28301.28791.2950
12312006.08.09 10:56modify1020.101.28301.28801.2950
12322006.08.09 11:37s/l1020.101.28801.28801.295050.001577.63
12332006.08.09 20:00sell1030.101.28631.29651.2743
12342006.08.10 12:37modify1030.101.28631.28601.2743
12352006.08.10 12:37modify1030.101.28631.28591.2743
12362006.08.10 12:38modify1030.101.28631.28561.2743
12372006.08.10 12:39modify1030.101.28631.28551.2743
12382006.08.10 12:39modify1030.101.28631.28541.2743
12392006.08.10 12:40modify1030.101.28631.28531.2743
12402006.08.10 12:40modify1030.101.28631.28481.2743
12412006.08.10 12:43modify1030.101.28631.28471.2743
12422006.08.10 13:51modify1030.101.28631.28461.2743
12432006.08.10 13:51modify1030.101.28631.28451.2743
12442006.08.10 14:03modify1030.101.28631.28431.2743
12452006.08.10 14:03modify1030.101.28631.28391.2743
12462006.08.10 14:04modify1030.101.28631.28381.2743
12472006.08.10 14:06modify1030.101.28631.28371.2743
12482006.08.10 14:07modify1030.101.28631.28361.2743
12492006.08.10 14:07modify1030.101.28631.28321.2743
12502006.08.10 14:17modify1030.101.28631.28281.2743
12512006.08.10 14:17modify1030.101.28631.28221.2743
12522006.08.10 14:23modify1030.101.28631.28191.2743
12532006.08.10 14:24modify1030.101.28631.28181.2743
12542006.08.10 14:25modify1030.101.28631.28151.2743
12552006.08.10 14:25modify1030.101.28631.28121.2743
12562006.08.10 14:25modify1030.101.28631.28081.2743
12572006.08.10 14:26modify1030.101.28631.28071.2743
12582006.08.10 14:34modify1030.101.28631.28061.2743
12592006.08.10 14:35modify1030.101.28631.28021.2743
12602006.08.10 14:36modify1030.101.28631.28011.2743
12612006.08.10 14:36modify1030.101.28631.27991.2743
12622006.08.10 14:36modify1030.101.28631.27941.2743
12632006.08.10 14:37modify1030.101.28631.27911.2743
12642006.08.10 14:38modify1030.101.28631.27901.2743
12652006.08.10 14:38modify1030.101.28631.27871.2743
12662006.08.10 14:38modify1030.101.28631.27831.2743
12672006.08.10 15:18modify1030.101.28631.27821.2743
12682006.08.10 15:18modify1030.101.28631.27771.2743
12692006.08.10 15:19modify1030.101.28631.27751.2743
12702006.08.10 15:19modify1030.101.28631.27741.2743
12712006.08.10 15:20modify1030.101.28631.27731.2743
12722006.08.10 15:27s/l1030.101.27731.27731.274391.771669.40
12732006.08.11 07:11buy1040.101.27871.26851.2907
12742006.08.16 12:31modify1040.101.27871.27921.2907
12752006.08.16 12:31modify1040.101.27871.27971.2907
12762006.08.16 12:31modify1040.101.27871.27981.2907
12772006.08.16 12:31modify1040.101.27871.28041.2907
12782006.08.16 12:31modify1040.101.27871.28091.2907
12792006.08.16 12:32modify1040.101.27871.28111.2907
12802006.08.16 12:32modify1040.101.27871.28131.2907
12812006.08.16 12:32modify1040.101.27871.28151.2907
12822006.08.16 12:32modify1040.101.27871.28171.2907
12832006.08.16 12:37modify1040.101.27871.28201.2907
12842006.08.16 12:38modify1040.101.27871.28211.2907
12852006.08.16 12:38modify1040.101.27871.28221.2907
12862006.08.16 12:43modify1040.101.27871.28251.2907
12872006.08.16 13:07modify1040.101.27871.28271.2907
12882006.08.16 13:16modify1040.101.27871.28281.2907
12892006.08.16 13:16modify1040.101.27871.28301.2907
12902006.08.16 13:16modify1040.101.27871.28341.2907
12912006.08.16 13:17modify1040.101.27871.28361.2907
12922006.08.16 13:18modify1040.101.27871.28371.2907
12932006.08.16 13:18modify1040.101.27871.28381.2907
12942006.08.16 13:19modify1040.101.27871.28411.2907
12952006.08.16 13:20modify1040.101.27871.28421.2907
12962006.08.16 14:32s/l1040.101.28421.28421.290753.031722.43
12972006.08.16 22:30sell1050.101.28401.29421.2720
12982006.08.18 11:18modify1050.101.28401.28371.2720
12992006.08.18 11:24modify1050.101.28401.28361.2720
13002006.08.18 11:25modify1050.101.28401.28341.2720
13012006.08.18 11:26modify1050.101.28401.28331.2720
13022006.08.18 11:27modify1050.101.28401.28321.2720
13032006.08.18 11:28modify1050.101.28401.28301.2720
13042006.08.18 11:29modify1050.101.28401.28281.2720
13052006.08.18 11:31modify1050.101.28401.28271.2720
13062006.08.18 11:32modify1050.101.28401.28241.2720
13072006.08.18 11:32modify1050.101.28401.28231.2720
13082006.08.18 11:50modify1050.101.28401.28211.2720
13092006.08.18 11:51modify1050.101.28401.28181.2720
13102006.08.18 12:22modify1050.101.28401.28161.2720
13112006.08.18 12:22modify1050.101.28401.28131.2720
13122006.08.18 12:30modify1050.101.28401.28121.2720
13132006.08.18 12:31modify1050.101.28401.28111.2720
13142006.08.18 12:31modify1050.101.28401.28081.2720
13152006.08.18 13:01s/l1050.101.28081.28081.272034.361756.79
13162006.08.18 19:00buy1060.101.28281.27261.2948
13172006.08.21 01:03modify1060.101.28281.28281.2948
13182006.08.21 01:03modify1060.101.28281.28291.2948
13192006.08.21 01:04modify1060.101.28281.28301.2948
13202006.08.21 01:07modify1060.101.28281.28311.2948
13212006.08.21 01:07modify1060.101.28281.28341.2948
13222006.08.21 01:08modify1060.101.28281.28351.2948
13232006.08.21 01:14modify1060.101.28281.28371.2948
13242006.08.21 01:17modify1060.101.28281.28401.2948
13252006.08.21 01:18modify1060.101.28281.28411.2948
13262006.08.21 01:18modify1060.101.28281.28431.2948
13272006.08.21 01:18modify1060.101.28281.28451.2948
13282006.08.21 01:23modify1060.101.28281.28481.2948
13292006.08.21 01:23modify1060.101.28281.28491.2948
13302006.08.21 01:47modify1060.101.28281.28511.2948
13312006.08.21 01:49modify1060.101.28281.28551.2948
13322006.08.21 01:53modify1060.101.28281.28571.2948
13332006.08.21 02:03modify1060.101.28281.28581.2948
13342006.08.21 02:03modify1060.101.28281.28591.2948
13352006.08.21 02:13modify1060.101.28281.28611.2948
13362006.08.21 02:13modify1060.101.28281.28621.2948
13372006.08.21 06:57modify1060.101.28281.28641.2948
13382006.08.21 06:57modify1060.101.28281.28671.2948
13392006.08.21 07:02modify1060.101.28281.28681.2948
13402006.08.21 07:03modify1060.101.28281.28691.2948
13412006.08.21 07:03modify1060.101.28281.28701.2948
13422006.08.21 07:23modify1060.101.28281.28731.2948
13432006.08.21 07:24modify1060.101.28281.28741.2948
13442006.08.21 07:24modify1060.101.28281.28751.2948
13452006.08.21 07:26modify1060.101.28281.28771.2948
13462006.08.21 07:33modify1060.101.28281.28791.2948
13472006.08.21 07:51modify1060.101.28281.28801.2948
13482006.08.21 07:51modify1060.101.28281.28811.2948
13492006.08.21 08:10modify1060.101.28281.28831.2948
13502006.08.21 08:10modify1060.101.28281.28841.2948
13512006.08.21 11:30s/l1060.101.28841.28841.294855.341812.14
13522006.08.21 18:30sell1070.101.28921.29941.2772
13532006.08.21 22:24modify1070.101.28921.28911.2772
13542006.08.21 22:24modify1070.101.28921.28861.2772
13552006.08.21 22:37modify1070.101.28921.28841.2772
13562006.08.21 22:37modify1070.101.28921.28831.2772
13572006.08.22 02:13modify1070.101.28921.28821.2772
13582006.08.22 02:27modify1070.101.28921.28791.2772
13592006.08.22 02:43s/l1070.101.28791.28791.277213.591825.73
13602006.08.22 23:30buy1080.101.28131.27111.2933
13612006.08.23 14:01modify1080.101.28131.28161.2933
13622006.08.23 14:01modify1080.101.28131.28181.2933
13632006.08.23 14:01modify1080.101.28131.28231.2933
13642006.08.23 14:01modify1080.101.28131.28251.2933
13652006.08.23 14:01modify1080.101.28131.28291.2933
13662006.08.23 14:16s/l1080.101.28291.28291.293315.351841.07
13672006.08.24 07:02buy1090.101.27831.26811.2903
13682006.08.24 08:02modify1090.101.27831.27841.2903
13692006.08.24 08:02modify1090.101.27831.27861.2903
13702006.08.24 08:03modify1090.101.27831.27911.2903
13712006.08.24 08:04modify1090.101.27831.27921.2903
13722006.08.24 08:15modify1090.101.27831.27941.2903
13732006.08.24 08:16modify1090.101.27831.27951.2903
13742006.08.24 08:16modify1090.101.27831.27991.2903
13752006.08.24 08:17modify1090.101.27831.28001.2903
13762006.08.24 08:48modify1090.101.27831.28011.2903
13772006.08.24 08:49modify1090.101.27831.28021.2903
13782006.08.24 08:49modify1090.101.27831.28061.2903
13792006.08.24 08:49modify1090.101.27831.28101.2903
13802006.08.24 08:50modify1090.101.27831.28111.2903
13812006.08.24 08:50modify1090.101.27831.28121.2903
13822006.08.24 08:54modify1090.101.27831.28131.2903
13832006.08.24 08:55modify1090.101.27831.28151.2903
13842006.08.24 12:05modify1090.101.27831.28161.2903
13852006.08.24 12:32s/l1090.101.28161.28161.290333.001874.07
13862006.08.25 03:00buy1100.101.27811.26791.2901
13872006.08.28 05:05modify1100.101.27811.27831.2901
13882006.08.28 07:26modify1100.101.27811.27861.2901
13892006.08.28 07:27modify1100.101.27811.27881.2901
13902006.08.28 07:27modify1100.101.27811.27891.2901
13912006.08.28 07:29modify1100.101.27811.27921.2901
13922006.08.28 07:30modify1100.101.27811.27931.2901
13932006.08.28 07:30modify1100.101.27811.27941.2901
13942006.08.28 10:41modify1100.101.27811.27951.2901
13952006.08.28 10:47modify1100.101.27811.27961.2901
13962006.08.28 10:54modify1100.101.27811.27981.2901
13972006.08.28 12:16s/l1100.101.27981.27981.290116.341890.42
13982006.08.28 15:30sell1110.101.27841.28861.2664
13992006.08.29 14:49modify1110.101.27841.27831.2664
14002006.08.29 14:51modify1110.101.27841.27821.2664
14012006.08.29 14:51modify1110.101.27841.27781.2664
14022006.08.29 14:53modify1110.101.27841.27771.2664
14032006.08.29 17:25s/l1110.101.27771.27771.26647.591898.01
14042006.08.30 09:11sell1120.101.28281.29301.2708
14052006.08.31 14:30modify1120.101.28281.28251.2708
14062006.08.31 14:31modify1120.101.28281.28221.2708
14072006.08.31 14:31modify1120.101.28281.28171.2708
14082006.08.31 14:55s/l1120.101.28171.28171.270812.771910.78
14092006.08.31 14:55sell1130.101.28151.29171.2695
14102006.08.31 15:53modify1130.101.28151.28131.2695
14112006.08.31 15:55modify1130.101.28151.28121.2695
14122006.08.31 18:52s/l1130.101.28121.28121.26953.001913.78
14132006.09.01 05:30buy1140.101.28141.27121.2934
14142006.09.01 16:02modify1140.101.28141.28141.2934
14152006.09.01 16:02modify1140.101.28141.28181.2934
14162006.09.01 16:02modify1140.101.28141.28211.2934
14172006.09.01 16:04modify1140.101.28141.28241.2934
14182006.09.01 16:04modify1140.101.28141.28251.2934
14192006.09.01 17:10s/l1140.101.28251.28251.293411.001924.78
14202006.09.04 08:49sell1150.101.28431.29451.2723
14212006.09.05 11:43modify1150.101.28431.28401.2723
14222006.09.05 12:00modify1150.101.28431.28381.2723
14232006.09.05 12:00modify1150.101.28431.28371.2723
14242006.09.05 12:01modify1150.101.28431.28351.2723
14252006.09.05 12:01modify1150.101.28431.28321.2723
14262006.09.05 12:02modify1150.101.28431.28301.2723
14272006.09.05 13:41modify1150.101.28431.28291.2723
14282006.09.05 13:41modify1150.101.28431.28281.2723
14292006.09.05 13:41modify1150.101.28431.28271.2723
14302006.09.05 13:42modify1150.101.28431.28261.2723
14312006.09.05 13:42modify1150.101.28431.28251.2723
14322006.09.05 14:32modify1150.101.28431.28221.2723
14332006.09.05 15:11s/l1150.101.28221.28221.272321.591946.37
14342006.09.05 21:00buy1160.101.28211.27191.2941
14352006.09.07 12:44s/l1160.101.27191.27191.2941-104.621841.75
14362006.09.08 01:33buy1170.101.27301.26281.2850
14372006.09.12 11:00close1170.101.27091.26281.2850-22.311819.44
14382006.09.12 11:00sell1180.101.27081.28101.2588
14392006.09.12 14:14modify1180.101.27081.27071.2588
14402006.09.12 14:14modify1180.101.27081.27051.2588
14412006.09.12 14:14modify1180.101.27081.27011.2588
14422006.09.12 14:17modify1180.101.27081.27001.2588
14432006.09.12 14:27modify1180.101.27081.26981.2588
14442006.09.12 14:56s/l1180.101.26981.26981.258810.001829.44
14452006.09.13 05:30buy1190.101.26931.25911.2813
14462006.09.13 15:51modify1190.101.26931.26941.2813
14472006.09.13 16:12s/l1190.101.26941.26941.28131.001830.44
14482006.09.14 22:30sell1200.101.27211.28231.2601
14492006.09.15 09:55modify1200.101.27211.27181.2601
14502006.09.15 09:58modify1200.101.27211.27161.2601
14512006.09.15 09:58modify1200.101.27211.27121.2601
14522006.09.15 10:04modify1200.101.27211.27111.2601
14532006.09.15 10:16modify1200.101.27211.27101.2601
14542006.09.15 10:57modify1200.101.27211.27081.2601
14552006.09.15 10:58modify1200.101.27211.27061.2601
14562006.09.15 10:58modify1200.101.27211.27051.2601
14572006.09.15 11:17modify1200.101.27211.27021.2601
14582006.09.15 11:19modify1200.101.27211.27011.2601
14592006.09.15 11:20modify1200.101.27211.27001.2601
14602006.09.15 11:52modify1200.101.27211.26991.2601
14612006.09.15 11:52modify1200.101.27211.26961.2601
14622006.09.15 11:53modify1200.101.27211.26951.2601
14632006.09.15 11:55modify1200.101.27211.26941.2601
14642006.09.15 12:23modify1200.101.27211.26931.2601
14652006.09.15 12:37s/l1200.101.26931.26931.260128.591859.03
14662006.09.18 03:56buy1210.101.26611.25591.2781
14672006.09.18 07:01modify1210.101.26611.26621.2781
14682006.09.18 07:01modify1210.101.26611.26651.2781
14692006.09.18 08:13s/l1210.101.26651.26651.27814.001863.03
14702006.09.19 07:21sell1220.101.26931.27951.2573
14712006.09.19 08:14modify1220.101.26931.26931.2573
14722006.09.19 08:14modify1220.101.26931.26911.2573
14732006.09.19 08:18modify1220.101.26931.26881.2573
14742006.09.19 09:00modify1220.101.26931.26871.2573
14752006.09.19 09:00modify1220.101.26931.26841.2573
14762006.09.19 09:00modify1220.101.26931.26821.2573
14772006.09.19 09:01modify1220.101.26931.26811.2573
14782006.09.19 09:47modify1220.101.26931.26801.2573
14792006.09.19 10:00modify1220.101.26931.26791.2573
14802006.09.19 10:03modify1220.101.26931.26771.2573
14812006.09.19 12:30s/l1220.101.26771.26771.257316.001879.03
14822006.09.22 13:30sell1230.101.28141.29161.2694
14832006.09.22 15:34modify1230.101.28141.28141.2694
14842006.09.22 18:44modify1230.101.28141.28131.2694
14852006.09.22 18:46modify1230.101.28141.28121.2694
14862006.09.22 18:46modify1230.101.28141.28111.2694
14872006.09.22 18:46modify1230.101.28141.28101.2694
14882006.09.22 18:46modify1230.101.28141.28091.2694
14892006.09.22 18:47modify1230.101.28141.28071.2694
14902006.09.22 18:58modify1230.101.28141.28061.2694
14912006.09.25 02:52s/l1230.101.28061.28061.26948.591887.62
14922006.09.25 07:45sell1240.101.27861.28881.2666
14932006.09.25 13:32modify1240.101.27861.27841.2666
14942006.09.25 13:33modify1240.101.27861.27831.2666
14952006.09.25 13:33modify1240.101.27861.27821.2666
14962006.09.25 14:01modify1240.101.27861.27721.2666
14972006.09.25 14:01modify1240.101.27861.27711.2666
14982006.09.25 14:01modify1240.101.27861.27701.2666
14992006.09.25 14:01modify1240.101.27861.27691.2666
15002006.09.25 14:01s/l1240.101.27691.27691.266617.001904.62
15012006.09.26 20:31buy1250.101.26891.25871.2809
15022006.09.27 12:32modify1250.101.26891.26891.2809
15032006.09.27 12:32modify1250.101.26891.26901.2809
15042006.09.27 12:32modify1250.101.26891.26911.2809
15052006.09.27 12:32modify1250.101.26891.26921.2809
15062006.09.27 12:37s/l1250.101.26921.26921.28092.341906.96
15072006.09.28 10:58sell1260.101.27121.28141.2592
15082006.09.28 14:25modify1260.101.27121.27121.2592
15092006.09.28 14:25modify1260.101.27121.27111.2592
15102006.09.28 14:27modify1260.101.27121.27101.2592
15112006.09.28 14:27modify1260.101.27121.27081.2592
15122006.09.28 14:47modify1260.101.27121.27071.2592
15132006.09.28 14:54modify1260.101.27121.27061.2592
15142006.09.28 14:54modify1260.101.27121.27051.2592
15152006.09.28 16:47s/l1260.101.27051.27051.25927.001913.96
15162006.09.29 16:30buy1270.101.26931.25911.2813
15172006.10.02 13:31modify1270.101.26931.26931.2813
15182006.10.02 13:31modify1270.101.26931.26941.2813
15192006.10.02 13:32modify1270.101.26931.26971.2813
15202006.10.02 13:34modify1270.101.26931.26981.2813
15212006.10.02 13:36modify1270.101.26931.27001.2813
15222006.10.02 13:36modify1270.101.26931.27011.2813
15232006.10.02 13:40modify1270.101.26931.27031.2813
15242006.10.02 13:41modify1270.101.26931.27041.2813
15252006.10.02 13:45modify1270.101.26931.27061.2813
15262006.10.02 13:45modify1270.101.26931.27071.2813
15272006.10.02 13:46modify1270.101.26931.27081.2813
15282006.10.02 13:46modify1270.101.26931.27091.2813
15292006.10.02 13:46modify1270.101.26931.27101.2813
15302006.10.02 13:46modify1270.101.26931.27111.2813
15312006.10.02 13:49modify1270.101.26931.27121.2813
15322006.10.02 13:49modify1270.101.26931.27131.2813
15332006.10.02 13:49modify1270.101.26931.27141.2813
15342006.10.02 13:50modify1270.101.26931.27151.2813
15352006.10.02 13:51modify1270.101.26931.27161.2813
15362006.10.02 13:53modify1270.101.26931.27171.2813
15372006.10.02 13:53modify1270.101.26931.27191.2813
15382006.10.02 13:53modify1270.101.26931.27211.2813
15392006.10.02 13:53modify1270.101.26931.27231.2813
15402006.10.02 14:22modify1270.101.26931.27241.2813
15412006.10.02 14:22modify1270.101.26931.27251.2813
15422006.10.02 14:22modify1270.101.26931.27261.2813
15432006.10.02 14:23modify1270.101.26931.27271.2813
15442006.10.02 14:23modify1270.101.26931.27281.2813
15452006.10.02 14:23modify1270.101.26931.27291.2813
15462006.10.02 14:23modify1270.101.26931.27301.2813
15472006.10.02 14:23modify1270.101.26931.27311.2813
15482006.10.02 14:23modify1270.101.26931.27321.2813
15492006.10.02 14:25modify1270.101.26931.27341.2813
15502006.10.02 14:32modify1270.101.26931.27351.2813
15512006.10.02 16:36modify1270.101.26931.27361.2813
15522006.10.02 18:44s/l1270.101.27361.27361.281342.341956.31
15532006.10.03 01:32sell1280.101.27381.28401.2618
15542006.10.04 07:56modify1280.101.27381.27381.2618
15552006.10.04 08:03modify1280.101.27381.27371.2618
15562006.10.04 08:12modify1280.101.27381.27361.2618
15572006.10.04 08:13modify1280.101.27381.27351.2618
15582006.10.04 08:13modify1280.101.27381.27341.2618
15592006.10.04 08:14modify1280.101.27381.27321.2618
15602006.10.04 08:29modify1280.101.27381.27311.2618
15612006.10.04 08:31modify1280.101.27381.27301.2618
15622006.10.04 08:32modify1280.101.27381.27291.2618
15632006.10.04 08:41modify1280.101.27381.27281.2618
15642006.10.04 08:42modify1280.101.27381.27271.2618
15652006.10.04 08:42modify1280.101.27381.27261.2618
15662006.10.04 08:42modify1280.101.27381.27251.2618
15672006.10.04 08:45modify1280.101.27381.27241.2618
15682006.10.04 08:45modify1280.101.27381.27221.2618
15692006.10.04 08:46modify1280.101.27381.27211.2618
15702006.10.04 08:46modify1280.101.27381.27201.2618
15712006.10.04 08:46modify1280.101.27381.27191.2618
15722006.10.04 08:46modify1280.101.27381.27181.2618
15732006.10.04 08:51modify1280.101.27381.27171.2618
15742006.10.04 08:51modify1280.101.27381.27161.2618
15752006.10.04 08:51modify1280.101.27381.27151.2618
15762006.10.04 08:51modify1280.101.27381.27141.2618
15772006.10.04 08:51modify1280.101.27381.27131.2618
15782006.10.04 09:17modify1280.101.27381.27121.2618
15792006.10.04 09:17modify1280.101.27381.27111.2618
15802006.10.04 09:18modify1280.101.27381.27101.2618
15812006.10.04 09:19modify1280.101.27381.27091.2618
15822006.10.04 10:22modify1280.101.27381.27081.2618
15832006.10.04 10:38modify1280.101.27381.27071.2618
15842006.10.04 10:38modify1280.101.27381.27061.2618
15852006.10.04 10:38modify1280.101.27381.27031.2618
15862006.10.04 10:40modify1280.101.27381.27021.2618
15872006.10.04 10:43modify1280.101.27381.27001.2618
15882006.10.04 10:44modify1280.101.27381.26991.2618
15892006.10.04 10:50modify1280.101.27381.26971.2618
15902006.10.04 11:09modify1280.101.27381.26961.2618
15912006.10.04 11:11modify1280.101.27381.26951.2618
15922006.10.04 14:00s/l1280.101.26951.26951.261843.591999.90
15932006.10.04 18:30buy1290.101.26981.25961.2818
15942006.10.05 12:06modify1290.101.26981.26991.2818
15952006.10.05 12:07modify1290.101.26981.27001.2818
15962006.10.05 12:40s/l1290.101.27001.27001.28180.031999.93
15972006.10.05 23:00buy1300.101.26951.25931.2815
15982006.10.06 13:07s/l1300.101.25931.25931.2815-102.661897.28
15992006.10.09 02:00buy1310.101.25961.24941.2716
16002006.10.13 09:00close1310.101.25551.24941.2716-44.931852.35
16012006.10.13 09:00sell1320.101.25561.26581.2436
16022006.10.13 12:34modify1320.101.25561.25561.2436
16032006.10.13 12:34modify1320.101.25561.25551.2436
16042006.10.13 12:37modify1320.101.25561.25541.2436
16052006.10.13 12:37modify1320.101.25561.25491.2436
16062006.10.13 12:37modify1320.101.25561.25451.2436
16072006.10.13 12:37modify1320.101.25561.25421.2436
16082006.10.13 12:37modify1320.101.25561.25411.2436
16092006.10.13 12:38modify1320.101.25561.25401.2436
16102006.10.13 12:38modify1320.101.25561.25371.2436
16112006.10.13 12:38modify1320.101.25561.25361.2436
16122006.10.13 14:02modify1320.101.25561.25341.2436
16132006.10.13 14:02modify1320.101.25561.25331.2436
16142006.10.13 14:02modify1320.101.25561.25321.2436
16152006.10.13 14:03modify1320.101.25561.25291.2436
16162006.10.13 14:04modify1320.101.25561.25281.2436
16172006.10.13 14:04modify1320.101.25561.25261.2436
16182006.10.13 14:04modify1320.101.25561.25241.2436
16192006.10.13 14:34modify1320.101.25561.25231.2436
16202006.10.13 14:35modify1320.101.25561.25211.2436
16212006.10.13 14:37modify1320.101.25561.25201.2436
16222006.10.13 14:37modify1320.101.25561.25191.2436
16232006.10.13 14:37modify1320.101.25561.25171.2436
16242006.10.13 14:38modify1320.101.25561.25161.2436
16252006.10.13 14:39modify1320.101.25561.25151.2436
16262006.10.13 14:39modify1320.101.25561.25121.2436
16272006.10.13 14:40modify1320.101.25561.25111.2436
16282006.10.13 15:16modify1320.101.25561.25101.2436
16292006.10.13 16:08s/l1320.101.25101.25101.243646.001898.35
16302006.10.16 05:20buy1330.101.25141.24121.2634
16312006.10.16 22:41modify1330.101.25141.25151.2634
16322006.10.16 22:48modify1330.101.25141.25161.2634
16332006.10.17 00:35modify1330.101.25141.25181.2634
16342006.10.17 07:30close1330.101.25271.25181.263412.351910.69
16352006.10.17 07:30sell1340.101.25271.26291.2407
16362006.10.18 21:30close1340.101.25331.26291.2407-5.411905.28
16372006.10.18 21:33buy1350.101.25341.24321.2654
16382006.10.19 07:43modify1350.101.25341.25351.2654
16392006.10.19 07:43modify1350.101.25341.25361.2654
16402006.10.19 08:54modify1350.101.25341.25371.2654
16412006.10.19 08:54modify1350.101.25341.25381.2654
16422006.10.19 08:56modify1350.101.25341.25391.2654
16432006.10.19 08:56modify1350.101.25341.25401.2654
16442006.10.19 08:57modify1350.101.25341.25411.2654
16452006.10.19 09:00modify1350.101.25341.25421.2654
16462006.10.19 09:01modify1350.101.25341.25471.2654
16472006.10.19 09:01modify1350.101.25341.25481.2654
16482006.10.19 09:53modify1350.101.25341.25491.2654
16492006.10.19 09:53modify1350.101.25341.25501.2654
16502006.10.19 13:26modify1350.101.25341.25521.2654
16512006.10.19 13:26modify1350.101.25341.25541.2654
16522006.10.19 13:26modify1350.101.25341.25551.2654
16532006.10.19 13:26modify1350.101.25341.25571.2654
16542006.10.19 13:43modify1350.101.25341.25581.2654
16552006.10.19 13:43modify1350.101.25341.25601.2654
16562006.10.19 13:43modify1350.101.25341.25611.2654
16572006.10.19 13:45modify1350.101.25341.25631.2654
16582006.10.19 13:46modify1350.101.25341.25641.2654
16592006.10.19 13:46modify1350.101.25341.25651.2654
16602006.10.19 13:46modify1350.101.25341.25661.2654
16612006.10.19 13:46modify1350.101.25341.25671.2654
16622006.10.19 13:46modify1350.101.25341.25681.2654
16632006.10.19 13:51modify1350.101.25341.25691.2654
16642006.10.19 14:35modify1350.101.25341.25701.2654
16652006.10.19 14:35modify1350.101.25341.25711.2654
16662006.10.19 14:36modify1350.101.25341.25721.2654
16672006.10.19 14:36modify1350.101.25341.25731.2654
16682006.10.19 14:36modify1350.101.25341.25741.2654
16692006.10.19 14:36modify1350.101.25341.25751.2654
16702006.10.19 14:37modify1350.101.25341.25761.2654
16712006.10.19 14:43modify1350.101.25341.25771.2654
16722006.10.19 14:43modify1350.101.25341.25781.2654
16732006.10.19 14:43modify1350.101.25341.25791.2654
16742006.10.19 15:15modify1350.101.25341.25801.2654
16752006.10.19 16:00modify1350.101.25341.25811.2654
16762006.10.19 16:00modify1350.101.25341.25821.2654
16772006.10.19 16:00modify1350.101.25341.25831.2654
16782006.10.19 16:00modify1350.101.25341.25851.2654
16792006.10.19 16:00modify1350.101.25341.25861.2654
16802006.10.19 16:01modify1350.101.25341.25871.2654
16812006.10.19 16:01modify1350.101.25341.25881.2654
16822006.10.19 17:08modify1350.101.25341.25891.2654
16832006.10.19 17:10modify1350.101.25341.25911.2654
16842006.10.19 17:10modify1350.101.25341.25921.2654
16852006.10.19 17:16modify1350.101.25341.25931.2654
16862006.10.19 17:19modify1350.101.25341.25941.2654
16872006.10.19 17:19modify1350.101.25341.25951.2654
16882006.10.19 17:19modify1350.101.25341.25961.2654
16892006.10.19 17:19modify1350.101.25341.25971.2654
16902006.10.19 17:20modify1350.101.25341.25981.2654
16912006.10.19 17:46modify1350.101.25341.25991.2654
16922006.10.19 17:46modify1350.101.25341.26001.2654
16932006.10.19 17:47modify1350.101.25341.26011.2654
16942006.10.19 17:47modify1350.101.25341.26021.2654
16952006.10.19 17:49modify1350.101.25341.26031.2654
16962006.10.19 17:56modify1350.101.25341.26041.2654
16972006.10.19 18:07modify1350.101.25341.26061.2654
16982006.10.19 18:08modify1350.101.25341.26071.2654
16992006.10.19 18:08modify1350.101.25341.26081.2654
17002006.10.19 18:08modify1350.101.25341.26091.2654
17012006.10.19 18:20modify1350.101.25341.26101.2654
17022006.10.19 18:20modify1350.101.25341.26121.2654
17032006.10.19 18:20modify1350.101.25341.26141.2654
17042006.10.19 18:20modify1350.101.25341.26161.2654
17052006.10.20 09:50s/l1350.101.26161.26161.265479.381984.66
17062006.10.23 21:30buy1360.101.25521.24501.2672
17072006.10.25 09:06modify1360.101.25521.25521.2672
17082006.10.25 09:07modify1360.101.25521.25531.2672
17092006.10.25 11:24modify1360.101.25521.25551.2672
17102006.10.25 11:24modify1360.101.25521.25561.2672
17112006.10.25 11:33modify1360.101.25521.25601.2672
17122006.10.25 11:38modify1360.101.25521.25611.2672
17132006.10.25 11:42modify1360.101.25521.25631.2672
17142006.10.25 11:43modify1360.101.25521.25641.2672
17152006.10.25 15:53modify1360.101.25521.25651.2672
17162006.10.25 16:03modify1360.101.25521.25671.2672
17172006.10.25 16:12modify1360.101.25521.25681.2672
17182006.10.25 16:17modify1360.101.25521.25701.2672
17192006.10.25 16:20modify1360.101.25521.25711.2672
17202006.10.25 16:20modify1360.101.25521.25721.2672
17212006.10.25 19:18modify1360.101.25521.25731.2672
17222006.10.25 19:18modify1360.101.25521.25751.2672
17232006.10.25 19:18modify1360.101.25521.25791.2672
17242006.10.25 19:19modify1360.101.25521.25801.2672
17252006.10.25 19:19modify1360.101.25521.25821.2672
17262006.10.25 19:19modify1360.101.25521.25831.2672
17272006.10.25 19:19modify1360.101.25521.25851.2672
17282006.10.25 19:20modify1360.101.25521.25871.2672
17292006.10.25 19:20modify1360.101.25521.25891.2672
17302006.10.25 19:20modify1360.101.25521.25901.2672
17312006.10.25 19:20modify1360.101.25521.25921.2672
17322006.10.25 19:20modify1360.101.25521.25941.2672
17332006.10.25 19:26s/l1360.101.25941.25941.267240.692025.35
17342006.10.27 00:30sell1370.101.26891.27911.2569
17352006.10.31 15:00close1370.101.27211.27911.2569-30.821994.53
17362006.10.31 15:00buy1380.101.27201.26181.2840
17372006.10.31 15:07modify1380.101.27201.27211.2840
17382006.10.31 15:07modify1380.101.27201.27221.2840
17392006.10.31 15:07modify1380.101.27201.27231.2840
17402006.10.31 15:07modify1380.101.27201.27241.2840
17412006.10.31 15:08modify1380.101.27201.27261.2840
17422006.10.31 15:08modify1380.101.27201.27311.2840
17432006.10.31 15:10modify1380.101.27201.27321.2840
17442006.10.31 15:10modify1380.101.27201.27331.2840
17452006.10.31 15:10modify1380.101.27201.27341.2840
17462006.10.31 15:11modify1380.101.27201.27351.2840
17472006.10.31 15:12modify1380.101.27201.27361.2840
17482006.10.31 15:12modify1380.101.27201.27371.2840
17492006.10.31 15:12modify1380.101.27201.27381.2840
17502006.10.31 15:26modify1380.101.27201.27441.2840
17512006.10.31 15:27modify1380.101.27201.27461.2840
17522006.10.31 15:27modify1380.101.27201.27471.2840
17532006.10.31 15:28modify1380.101.27201.27481.2840
17542006.10.31 15:28modify1380.101.27201.27501.2840
17552006.10.31 15:30modify1380.101.27201.27521.2840
17562006.10.31 15:30modify1380.101.27201.27531.2840
17572006.10.31 15:30modify1380.101.27201.27541.2840
17582006.10.31 15:35modify1380.101.27201.27561.2840
17592006.10.31 15:36modify1380.101.27201.27571.2840
17602006.10.31 19:42s/l1380.101.27571.27571.284037.002031.53
17612006.11.01 04:33sell1390.101.27621.28641.2642
17622006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27551.2642
17632006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27541.2642
17642006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27521.2642
17652006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27511.2642
17662006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27501.2642
17672006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27481.2642
17682006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27471.2642
17692006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27451.2642
17702006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27431.2642
17712006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27411.2642
17722006.11.03 13:30modify1390.101.27621.27391.2642
17732006.11.03 13:32modify1390.101.27621.27381.2642
17742006.11.03 13:32modify1390.101.27621.27371.2642
17752006.11.03 13:32modify1390.101.27621.27351.2642
17762006.11.03 13:32modify1390.101.27621.27341.2642
17772006.11.03 13:32modify1390.101.27621.27331.2642
17782006.11.03 13:33s/l1390.101.27331.27331.264231.362062.89
17792006.11.07 21:00sell1400.101.27691.28711.2649
17802006.11.10 08:27s/l1400.101.28711.28711.2649-99.051963.84
17812006.11.14 02:05buy1410.101.28131.27111.2933
17822006.11.14 08:48modify1410.101.28131.28131.2933
17832006.11.14 08:50modify1410.101.28131.28141.2933
17842006.11.14 08:50modify1410.101.28131.28151.2933
17852006.11.14 08:51modify1410.101.28131.28161.2933
17862006.11.14 09:19modify1410.101.28131.28171.2933
17872006.11.14 11:00s/l1410.101.28171.28171.29334.001967.84
17882006.11.15 07:26buy1420.101.28261.27241.2946
17892006.11.21 19:27modify1420.101.28261.28281.2946
17902006.11.22 01:52modify1420.101.28261.28291.2946
17912006.11.22 01:53modify1420.101.28261.28301.2946
17922006.11.22 01:55modify1420.101.28261.28311.2946
17932006.11.22 02:20modify1420.101.28261.28321.2946
17942006.11.22 02:20modify1420.101.28261.28331.2946
17952006.11.22 02:20modify1420.101.28261.28341.2946
17962006.11.22 02:20modify1420.101.28261.28351.2946
17972006.11.22 02:20modify1420.101.28261.28361.2946
17982006.11.22 02:20modify1420.101.28261.28371.2946
17992006.11.22 03:47modify1420.101.28261.28381.2946
18002006.11.22 03:53modify1420.101.28261.28391.2946
18012006.11.22 04:02modify1420.101.28261.28411.2946
18022006.11.22 04:08modify1420.101.28261.28421.2946
18032006.11.22 04:10modify1420.101.28261.28431.2946
18042006.11.22 04:45modify1420.101.28261.28441.2946
18052006.11.22 04:45modify1420.101.28261.28451.2946
18062006.11.22 07:41modify1420.101.28261.28461.2946
18072006.11.22 07:41modify1420.101.28261.28471.2946
18082006.11.22 08:35modify1420.101.28261.28481.2946
18092006.11.22 11:47modify1420.101.28261.28491.2946
18102006.11.22 11:47modify1420.101.28261.28501.2946
18112006.11.22 11:48modify1420.101.28261.28511.2946
18122006.11.22 12:01modify1420.101.28261.28521.2946
18132006.11.22 12:05modify1420.101.28261.28531.2946
18142006.11.22 12:05modify1420.101.28261.28541.2946
18152006.11.22 12:06modify1420.101.28261.28551.2946
18162006.11.22 12:10modify1420.101.28261.28561.2946
18172006.11.22 12:11modify1420.101.28261.28571.2946
18182006.11.22 12:19modify1420.101.28261.28591.2946
18192006.11.22 12:22modify1420.101.28261.28601.2946
18202006.11.22 12:22modify1420.101.28261.28611.2946
18212006.11.22 12:23modify1420.101.28261.28621.2946
18222006.11.22 12:23modify1420.101.28261.28641.2946
18232006.11.22 12:23modify1420.101.28261.28651.2946
18242006.11.22 12:23modify1420.101.28261.28661.2946
18252006.11.22 12:23modify1420.101.28261.28681.2946
18262006.11.22 13:20modify1420.101.28261.28691.2946
18272006.11.22 13:20modify1420.101.28261.28701.2946
18282006.11.22 13:20modify1420.101.28261.28711.2946
18292006.11.22 13:20modify1420.101.28261.28721.2946
18302006.11.22 13:20modify1420.101.28261.28731.2946
18312006.11.22 13:20modify1420.101.28261.28741.2946
18322006.11.22 13:27modify1420.101.28261.28751.2946
18332006.11.22 13:27modify1420.101.28261.28761.2946
18342006.11.22 13:27modify1420.101.28261.28771.2946
18352006.11.22 13:27modify1420.101.28261.28781.2946
18362006.11.22 13:28modify1420.101.28261.28791.2946
18372006.11.22 13:28modify1420.101.28261.28801.2946
18382006.11.22 13:28modify1420.101.28261.28811.2946
18392006.11.22 13:28modify1420.101.28261.28821.2946
18402006.11.22 13:28modify1420.101.28261.28831.2946
18412006.11.22 13:28modify1420.101.28261.28841.2946
18422006.11.22 13:29modify1420.101.28261.28851.2946
18432006.11.22 13:29modify1420.101.28261.28901.2946
18442006.11.22 13:32modify1420.101.28261.28911.2946
18452006.11.22 13:32modify1420.101.28261.28931.2946
18462006.11.22 13:32modify1420.101.28261.28941.2946
18472006.11.22 13:32modify1420.101.28261.28951.2946
18482006.11.22 13:32modify1420.101.28261.28961.2946
18492006.11.22 13:32modify1420.101.28261.28971.2946
18502006.11.22 13:33modify1420.101.28261.29001.2946
18512006.11.22 13:33modify1420.101.28261.29011.2946
18522006.11.22 14:52modify1420.101.28261.29021.2946
18532006.11.22 15:03modify1420.101.28261.29041.2946
18542006.11.22 15:03modify1420.101.28261.29061.2946
18552006.11.22 15:04modify1420.101.28261.29071.2946
18562006.11.22 15:06modify1420.101.28261.29081.2946
18572006.11.22 15:06modify1420.101.28261.29091.2946
18582006.11.22 15:06modify1420.101.28261.29101.2946
18592006.11.22 15:07modify1420.101.28261.29111.2946
18602006.11.22 15:07modify1420.101.28261.29121.2946
18612006.11.22 15:07modify1420.101.28261.29131.2946
18622006.11.22 15:09modify1420.101.28261.29141.2946
18632006.11.22 15:09modify1420.101.28261.29151.2946
18642006.11.22 15:09modify1420.101.28261.29171.2946
18652006.11.22 15:23modify1420.101.28261.29181.2946
18662006.11.22 15:24modify1420.101.28261.29191.2946
18672006.11.22 15:24t/p1420.101.29461.29191.2946115.412083.26
18682006.11.23 01:32sell1430.101.29361.30381.2816
18692006.11.24 08:32s/l1430.101.30381.30381.2816-101.411981.85
18702006.11.28 15:04sell1440.101.31361.32381.3016
18712006.11.30 03:00close1440.101.31671.32381.3016-28.641953.21
18722006.12.04 03:30sell1450.101.33211.34231.3201
18732006.12.04 08:07modify1450.101.33211.33211.3201
18742006.12.04 08:08modify1450.101.33211.33201.3201
18752006.12.04 08:08modify1450.101.33211.33191.3201
18762006.12.04 08:08modify1450.101.33211.33171.3201
18772006.12.04 08:09modify1450.101.33211.33161.3201
18782006.12.04 08:09modify1450.101.33211.33151.3201
18792006.12.04 08:09modify1450.101.33211.33141.3201
18802006.12.04 08:09modify1450.101.33211.33131.3201
18812006.12.04 08:23modify1450.101.33211.33111.3201
18822006.12.04 08:27modify1450.101.33211.33101.3201
18832006.12.04 08:28modify1450.101.33211.33091.3201
18842006.12.04 08:28modify1450.101.33211.33081.3201
18852006.12.04 08:43s/l1450.101.33081.33081.320113.001966.21
18862006.12.05 02:00sell1460.101.33251.34271.3205
18872006.12.05 09:59modify1460.101.33251.33241.3205
18882006.12.05 09:59modify1460.101.33251.33231.3205
18892006.12.05 10:33s/l1460.101.33231.33231.32052.001968.21
18902006.12.06 17:19buy1470.101.33121.32101.3432
18912006.12.08 13:53modify1470.101.33121.33131.3432
18922006.12.08 13:53modify1470.101.33121.33141.3432
18932006.12.08 13:53modify1470.101.33121.33161.3432
18942006.12.08 13:53modify1470.101.33121.33171.3432
18952006.12.08 13:53modify1470.101.33121.33181.3432
18962006.12.08 13:53modify1470.101.33121.33191.3432
18972006.12.08 13:53modify1470.101.33121.33201.3432
18982006.12.08 13:53modify1470.101.33121.33211.3432
18992006.12.08 13:53modify1470.101.33121.33221.3432
19002006.12.08 14:15modify1470.101.33121.33231.3432
19012006.12.08 15:01modify1470.101.33121.33251.3432
19022006.12.08 15:01modify1470.101.33121.33281.3432
19032006.12.08 15:02modify1470.101.33121.33291.3432
19042006.12.08 15:02modify1470.101.33121.33311.3432
19052006.12.08 15:02modify1470.101.33121.33331.3432
19062006.12.08 15:02modify1470.101.33121.33351.3432
19072006.12.08 15:02modify1470.101.33121.33371.3432
19082006.12.08 15:02modify1470.101.33121.33381.3432
19092006.12.08 15:02modify1470.101.33121.33391.3432
19102006.12.08 15:13s/l1470.101.33391.33391.343224.381992.59
19112006.12.11 08:00buy1480.101.32041.31021.3324
19122006.12.11 16:32modify1480.101.32041.32071.3324
19132006.12.11 17:01modify1480.101.32041.32081.3324
19142006.12.11 17:01modify1480.101.32041.32101.3324
19152006.12.11 17:02modify1480.101.32041.32141.3324
19162006.12.11 17:02modify1480.101.32041.32151.3324
19172006.12.11 17:03modify1480.101.32041.32171.3324
19182006.12.11 17:03modify1480.101.32041.32181.3324
19192006.12.11 17:03modify1480.101.32041.32191.3324
19202006.12.11 17:03modify1480.101.32041.32201.3324
19212006.12.11 17:03modify1480.101.32041.32211.3324
19222006.12.11 17:03modify1480.101.32041.32221.3324
19232006.12.11 17:15modify1480.101.32041.32231.3324
19242006.12.11 17:15modify1480.101.32041.32251.3324
19252006.12.11 17:16modify1480.101.32041.32271.3324
19262006.12.11 17:16modify1480.101.32041.32291.3324
19272006.12.11 17:18modify1480.101.32041.32301.3324
19282006.12.11 17:18modify1480.101.32041.32311.3324
19292006.12.11 17:30modify1480.101.32041.32321.3324
19302006.12.11 17:30modify1480.101.32041.32331.3324
19312006.12.11 17:30modify1480.101.32041.32341.3324
19322006.12.11 17:30modify1480.101.32041.32351.3324
19332006.12.11 17:30modify1480.101.32041.32361.3324
19342006.12.11 20:34s/l1480.101.32361.32361.332432.002024.59
19352006.12.12 08:30sell1490.101.32351.33371.3115
19362006.12.13 13:35modify1490.101.32351.32341.3115
19372006.12.13 13:35modify1490.101.32351.32331.3115
19382006.12.13 13:35modify1490.101.32351.32311.3115
19392006.12.13 13:35modify1490.101.32351.32301.3115
19402006.12.13 13:35modify1490.101.32351.32271.3115
19412006.12.13 13:36modify1490.101.32351.32261.3115
19422006.12.13 13:43s/l1490.101.32261.32261.31159.592034.18
19432006.12.14 04:24buy1500.101.32171.31151.3337
19442006.12.14 08:02modify1500.101.32171.32171.3337
19452006.12.14 08:02modify1500.101.32171.32191.3337
19462006.12.14 08:03modify1500.101.32171.32211.3337
19472006.12.14 08:06modify1500.101.32171.32231.3337
19482006.12.14 08:06modify1500.101.32171.32241.3337
19492006.12.14 08:06modify1500.101.32171.32251.3337
19502006.12.14 08:06modify1500.101.32171.32271.3337
19512006.12.14 09:22s/l1500.101.32271.32271.333710.002044.18
19522006.12.15 03:00buy1510.101.31531.30511.3273
19532006.12.15 13:30modify1510.101.31531.31561.3273
19542006.12.15 13:31modify1510.101.31531.31571.3273
19552006.12.15 13:31modify1510.101.31531.31581.3273
19562006.12.15 13:31modify1510.101.31531.31601.3273
19572006.12.15 13:31modify1510.101.31531.31611.3273
19582006.12.15 14:17s/l1510.101.31611.31611.32738.002052.18
19592006.12.18 01:00buy1520.101.30951.29931.3215
19602006.12.19 07:58modify1520.101.30951.30961.3215
19612006.12.19 07:58modify1520.101.30951.30981.3215
19622006.12.19 08:05modify1520.101.30951.30991.3215
19632006.12.19 08:05modify1520.101.30951.31001.3215
19642006.12.19 08:05modify1520.101.30951.31011.3215
19652006.12.19 08:08modify1520.101.30951.31021.3215
19662006.12.19 08:08modify1520.101.30951.31041.3215
19672006.12.19 08:08modify1520.101.30951.31061.3215
19682006.12.19 08:08modify1520.101.30951.31081.3215
19692006.12.19 08:09modify1520.101.30951.31111.3215
19702006.12.19 08:09modify1520.101.30951.31121.3215
19712006.12.19 08:11modify1520.101.30951.31131.3215
19722006.12.19 08:51modify1520.101.30951.31141.3215
19732006.12.19 08:51modify1520.101.30951.31151.3215
19742006.12.19 08:51modify1520.101.30951.31161.3215
19752006.12.19 08:53modify1520.101.30951.31171.3215
19762006.12.19 08:53modify1520.101.30951.31181.3215
19772006.12.19 08:56modify1520.101.30951.31191.3215
19782006.12.19 08:57modify1520.101.30951.31201.3215
19792006.12.19 08:57modify1520.101.30951.31211.3215
19802006.12.19 09:00modify1520.101.30951.31251.3215
19812006.12.19 09:00modify1520.101.30951.31291.3215
19822006.12.19 09:00modify1520.101.30951.31331.3215
19832006.12.19 09:01modify1520.101.30951.31341.3215
19842006.12.19 09:01modify1520.101.30951.31351.3215
19852006.12.19 09:01modify1520.101.30951.31361.3215
19862006.12.19 09:01modify1520.101.30951.31381.3215
19872006.12.19 09:01modify1520.101.30951.31391.3215
19882006.12.19 09:01modify1520.101.30951.31401.3215
19892006.12.19 09:01modify1520.101.30951.31411.3215
19902006.12.19 09:02modify1520.101.30951.31421.3215
19912006.12.19 09:02modify1520.101.30951.31431.3215
19922006.12.19 09:02modify1520.101.30951.31441.3215
19932006.12.19 09:02modify1520.101.30951.31451.3215
19942006.12.19 09:14modify1520.101.30951.31461.3215
19952006.12.19 09:14modify1520.101.30951.31471.3215
19962006.12.19 09:14modify1520.101.30951.31491.3215
19972006.12.19 13:30s/l1520.101.31491.31491.321553.342105.52
19982006.12.20 07:34sell1530.101.32201.33221.3100
19992006.12.20 15:37modify1530.101.32201.32201.3100
20002006.12.20 15:37modify1530.101.32201.32181.3100
20012006.12.20 15:37modify1530.101.32201.32161.3100
20022006.12.20 15:37modify1530.101.32201.32131.3100
20032006.12.20 15:37modify1530.101.32201.32111.3100
20042006.12.20 15:52modify1530.101.32201.32101.3100
20052006.12.20 15:53modify1530.101.32201.32091.3100
20062006.12.20 15:53modify1530.101.32201.32081.3100
20072006.12.20 15:53modify1530.101.32201.32071.3100
20082006.12.20 15:53modify1530.101.32201.32061.3100
20092006.12.20 15:53modify1530.101.32201.32051.3100
20102006.12.20 16:50modify1530.101.32201.32041.3100
20112006.12.20 16:50modify1530.101.32201.32021.3100
20122006.12.20 17:28modify1530.101.32201.32011.3100
20132006.12.20 17:28modify1530.101.32201.32001.3100
20142006.12.20 17:29modify1530.101.32201.31991.3100
20152006.12.20 17:29modify1530.101.32201.31981.3100
20162006.12.20 17:29modify1530.101.32201.31971.3100
20172006.12.20 17:29modify1530.101.32201.31951.3100
20182006.12.20 17:29modify1530.101.32201.31941.3100
20192006.12.20 17:29modify1530.101.32201.31921.3100
20202006.12.20 17:38modify1530.101.32201.31911.3100
20212006.12.20 17:47modify1530.101.32201.31901.3100
20222006.12.20 17:47modify1530.101.32201.31881.3100
20232006.12.20 17:54modify1530.101.32201.31871.3100
20242006.12.20 17:54modify1530.101.32201.31861.3100
20252006.12.20 23:18s/l1530.101.31861.31861.310034.002139.52
20262006.12.21 22:00buy1540.101.31781.30761.3298
20272006.12.22 07:30modify1540.101.31781.31791.3298
20282006.12.22 07:32modify1540.101.31781.31811.3298
20292006.12.22 07:33modify1540.101.31781.31821.3298
20302006.12.22 09:32modify1540.101.31781.31831.3298
20312006.12.22 10:45modify1540.101.31781.31841.3298
20322006.12.22 10:45modify1540.101.31781.31851.3298
20332006.12.22 10:45modify1540.101.31781.31861.3298
20342006.12.22 12:42s/l1540.101.31861.31861.32987.342146.86
20352006.12.22 14:18sell1550.101.31811.32831.3061
20362006.12.22 15:24modify1550.101.31811.31801.3061
20372006.12.22 15:26modify1550.101.31811.31791.3061
20382006.12.22 15:26modify1550.101.31811.31761.3061
20392006.12.22 15:26modify1550.101.31811.31751.3061
20402006.12.22 16:35modify1550.101.31811.31741.3061
20412006.12.22 16:35modify1550.101.31811.31721.3061
20422006.12.22 16:37modify1550.101.31811.31711.3061
20432006.12.22 16:37modify1550.101.31811.31701.3061
20442006.12.22 16:37modify1550.101.31811.31691.3061
20452006.12.22 16:37modify1550.101.31811.31681.3061
20462006.12.22 16:39modify1550.101.31811.31671.3061
20472006.12.22 16:39modify1550.101.31811.31661.3061
20482006.12.22 16:40modify1550.101.31811.31651.3061
20492006.12.22 16:40modify1550.101.31811.31631.3061
20502006.12.22 16:40modify1550.101.31811.31621.3061
20512006.12.22 16:48modify1550.101.31811.31611.3061
20522006.12.22 16:48modify1550.101.31811.31591.3061
20532006.12.22 16:48modify1550.101.31811.31571.3061
20542006.12.22 16:58modify1550.101.31811.31561.3061
20552006.12.22 17:00modify1550.101.31811.31551.3061
20562006.12.22 17:00modify1550.101.31811.31531.3061
20572006.12.22 17:00modify1550.101.31811.31501.3061
20582006.12.22 17:01modify1550.101.31811.31471.3061
20592006.12.22 17:01modify1550.101.31811.31461.3061
20602006.12.22 17:01modify1550.101.31811.31441.3061
20612006.12.22 17:01modify1550.101.31811.31391.3061
20622006.12.22 17:02modify1550.101.31811.31371.3061
20632006.12.22 17:02modify1550.101.31811.31361.3061
20642006.12.22 17:02modify1550.101.31811.31341.3061
20652006.12.22 19:00s/l1550.101.31341.31341.306147.002193.86
20662006.12.26 08:30buy1560.101.31341.30321.3254
20672006.12.27 06:12modify1560.101.31341.31341.3254
20682006.12.27 06:24modify1560.101.31341.31361.3254
20692006.12.27 06:34modify1560.101.31341.31371.3254
20702006.12.27 06:35modify1560.101.31341.31381.3254
20712006.12.27 06:36modify1560.101.31341.31401.3254
20722006.12.27 06:37modify1560.101.31341.31431.3254
20732006.12.27 06:37modify1560.101.31341.31451.3254
20742006.12.27 08:24s/l1560.101.31451.31451.325410.352204.21
20752006.12.27 16:00sell1570.101.31251.32271.3005
20762006.12.28 06:39close1570.101.31311.32271.3005-4.232199.98
20772006.12.28 07:00buy1580.101.31281.30261.3248
20782006.12.28 11:23modify1580.101.31281.31291.3248
20792006.12.28 11:29modify1580.101.31281.31301.3248
20802006.12.28 12:14modify1580.101.31281.31311.3248
20812006.12.28 12:14modify1580.101.31281.31331.3248
20822006.12.28 12:20modify1580.101.31281.31361.3248
20832006.12.28 12:30modify1580.101.31281.31371.3248
20842006.12.28 12:30modify1580.101.31281.31381.3248
20852006.12.28 12:31modify1580.101.31281.31401.3248
20862006.12.28 12:31modify1580.101.31281.31421.3248
20872006.12.28 12:31modify1580.101.31281.31441.3248
20882006.12.28 12:32modify1580.101.31281.31461.3248
20892006.12.28 12:32modify1580.101.31281.31481.3248
20902006.12.28 12:35modify1580.101.31281.31501.3248
20912006.12.28 12:35modify1580.101.31281.31511.3248
20922006.12.28 13:26modify1580.101.31281.31541.3248
20932006.12.28 13:27modify1580.101.31281.31551.3248
20942006.12.28 13:27modify1580.101.31281.31561.3248
20952006.12.28 13:27modify1580.101.31281.31571.3248
20962006.12.28 13:27modify1580.101.31281.31581.3248
20972006.12.28 13:27modify1580.101.31281.31591.3248
20982006.12.28 13:27modify1580.101.31281.31601.3248
20992006.12.28 13:27modify1580.101.31281.31611.3248
21002006.12.28 13:27modify1580.101.31281.31621.3248
21012006.12.28 13:36modify1580.101.31281.31631.3248
21022006.12.28 13:36modify1580.101.31281.31641.3248
21032006.12.28 13:36modify1580.101.31281.31671.3248
21042006.12.28 13:36modify1580.101.31281.31701.3248
21052006.12.28 13:36modify1580.101.31281.31731.3248
21062006.12.28 13:37modify1580.101.31281.31751.3248
21072006.12.28 13:37modify1580.101.31281.31761.3248
21082006.12.28 14:57s/l1580.101.31761.31761.324848.002247.98
21092006.12.28 20:30sell1590.101.31441.32461.3024
21102007.01.02 07:25s/l1590.101.32461.32461.3024-100.232147.75
21112007.01.04 03:08buy1600.101.31751.30731.3295
21122007.01.05 02:57s/l1600.101.30731.30731.3295-102.662045.09
21132007.01.08 01:30buy1610.101.30091.29071.3129
21142007.01.08 17:04modify1610.101.30091.30101.3129
21152007.01.08 19:07s/l1610.101.30101.30101.31291.002046.09
21162007.01.10 07:30buy1620.101.29911.28891.3111
21172007.01.11 15:30s/l1620.101.28891.28891.3111-103.971942.13
21182007.01.12 03:00buy1630.101.29001.27981.3020
21192007.01.12 14:06modify1630.101.29001.29011.3020
21202007.01.12 14:37modify1630.101.29001.29021.3020
21212007.01.12 14:37modify1630.101.29001.29041.3020
21222007.01.12 14:37modify1630.101.29001.29061.3020
21232007.01.12 14:37modify1630.101.29001.29081.3020
21242007.01.12 15:00modify1630.101.29001.29091.3020
21252007.01.12 15:00modify1630.101.29001.29101.3020
21262007.01.12 15:00modify1630.101.29001.29111.3020
21272007.01.12 15:00modify1630.101.29001.29121.3020
21282007.01.12 15:01modify1630.101.29001.29131.3020
21292007.01.12 15:01modify1630.101.29001.29141.3020
21302007.01.12 15:01modify1630.101.29001.29151.3020
21312007.01.12 15:01modify1630.101.29001.29161.3020
21322007.01.12 15:01modify1630.101.29001.29171.3020
21332007.01.12 15:01modify1630.101.29001.29191.3020
21342007.01.12 15:07s/l1630.101.29191.29191.302019.001961.13
21352007.01.15 16:00sell1640.101.29321.30341.2812
21362007.01.17 05:30close1640.101.29281.30341.28125.181966.31
21372007.01.17 05:30buy1650.101.29291.28271.3049
21382007.01.18 02:23modify1650.101.29291.29301.3049
21392007.01.18 02:26modify1650.101.29291.29311.3049
21402007.01.18 02:50modify1650.101.29291.29331.3049
21412007.01.18 03:04modify1650.101.29291.29351.3049
21422007.01.18 03:04modify1650.101.29291.29361.3049
21432007.01.18 03:07modify1650.101.29291.29381.3049
21442007.01.18 03:12modify1650.101.29291.29391.3049
21452007.01.18 03:28modify1650.101.29291.29401.3049
21462007.01.18 03:28modify1650.101.29291.29411.3049
21472007.01.18 03:28modify1650.101.29291.29431.3049
21482007.01.18 03:28modify1650.101.29291.29441.3049
21492007.01.18 03:33modify1650.101.29291.29451.3049
21502007.01.18 03:56modify1650.101.29291.29461.3049
21512007.01.18 03:56modify1650.101.29291.29471.3049
21522007.01.18 04:01modify1650.101.29291.29491.3049
21532007.01.18 04:01modify1650.101.29291.29501.3049
21542007.01.18 09:01s/l1650.101.29501.29501.304919.041985.34
21552007.01.18 10:30sell1660.101.29351.30371.2815
21562007.01.18 13:30modify1660.101.29351.29351.2815
21572007.01.18 13:30modify1660.101.29351.29321.2815
21582007.01.18 13:30modify1660.101.29351.29291.2815
21592007.01.18 13:35modify1660.101.29351.29281.2815
21602007.01.18 13:35modify1660.101.29351.29271.2815
21612007.01.18 13:35modify1660.101.29351.29261.2815
21622007.01.18 13:35modify1660.101.29351.29251.2815
21632007.01.18 13:35modify1660.101.29351.29231.2815
21642007.01.18 13:36modify1660.101.29351.29221.2815
21652007.01.18 14:00s/l1660.101.29221.29221.281513.001998.34
21662007.01.19 10:00sell1670.101.29661.30681.2846
21672007.01.19 14:06modify1670.101.29661.29641.2846
21682007.01.19 14:07modify1670.101.29661.29601.2846
21692007.01.19 15:00modify1670.101.29661.29571.2846
21702007.01.19 15:00modify1670.101.29661.29561.2846
21712007.01.19 15:00modify1670.101.29661.29551.2846
21722007.01.19 15:00modify1670.101.29661.29541.2846
21732007.01.19 15:01modify1670.101.29661.29521.2846
21742007.01.19 15:01modify1670.101.29661.29501.2846
21752007.01.19 15:01modify1670.101.29661.29481.2846
21762007.01.19 15:08modify1670.101.29661.29471.2846
21772007.01.19 15:24modify1670.101.29661.29461.2846
21782007.01.19 15:24modify1670.101.29661.29451.2846
21792007.01.19 15:28modify1670.101.29661.29441.2846
21802007.01.19 15:28modify1670.101.29661.29421.2846
21812007.01.19 15:29modify1670.101.29661.29411.2846
21822007.01.19 15:30modify1670.101.29661.29401.2846
21832007.01.19 15:30modify1670.101.29661.29391.2846
21842007.01.19 15:55s/l1670.101.29391.29391.284627.002025.34
21852007.01.22 21:11buy1680.101.29561.28541.3076
21862007.01.23 08:14modify1680.101.29561.29571.3076
21872007.01.23 08:14modify1680.101.29561.29581.3076
21882007.01.23 09:56modify1680.101.29561.29591.3076
21892007.01.23 09:57modify1680.101.29561.29601.3076
21902007.01.23 10:00modify1680.101.29561.29611.3076
21912007.01.23 10:00modify1680.101.29561.29621.3076
21922007.01.23 10:00modify1680.101.29561.29631.3076
21932007.01.23 10:00modify1680.101.29561.29651.3076
21942007.01.23 10:00modify1680.101.29561.29661.3076
21952007.01.23 10:00modify1680.101.29561.29671.3076
21962007.01.23 10:01modify1680.101.29561.29681.3076
21972007.01.23 10:02modify1680.101.29561.29691.3076
21982007.01.23 10:03modify1680.101.29561.29701.3076
21992007.01.23 10:05modify1680.101.29561.29711.3076
22002007.01.23 10:05modify1680.101.29561.29721.3076
22012007.01.23 10:05modify1680.101.29561.29731.3076
22022007.01.23 10:05modify1680.101.29561.29741.3076
22032007.01.23 10:05modify1680.101.29561.29751.3076
22042007.01.23 10:08modify1680.101.29561.29761.3076
22052007.01.23 10:08modify1680.101.29561.29781.3076
22062007.01.23 10:09modify1680.101.29561.29811.3076
22072007.01.23 10:09modify1680.101.29561.29821.3076
22082007.01.23 10:09modify1680.101.29561.29831.3076
22092007.01.23 10:09modify1680.101.29561.29851.3076
22102007.01.23 10:09modify1680.101.29561.29861.3076
22112007.01.23 10:09modify1680.101.29561.29881.3076
22122007.01.23 10:19modify1680.101.29561.29891.3076
22132007.01.23 10:19modify1680.101.29561.29911.3076
22142007.01.23 10:20modify1680.101.29561.29921.3076
22152007.01.23 10:20modify1680.101.29561.29931.3076
22162007.01.23 10:22modify1680.101.29561.29951.3076
22172007.01.23 11:45modify1680.101.29561.29961.3076
22182007.01.23 11:45modify1680.101.29561.29971.3076
22192007.01.23 11:45modify1680.101.29561.29981.3076
22202007.01.23 11:57modify1680.101.29561.29991.3076
22212007.01.23 11:57modify1680.101.29561.30001.3076
22222007.01.23 11:57modify1680.101.29561.30011.3076
22232007.01.23 11:58modify1680.101.29561.30021.3076
22242007.01.23 12:02modify1680.101.29561.30051.3076
22252007.01.23 12:49modify1680.101.29561.30061.3076
22262007.01.23 12:49modify1680.101.29561.30071.3076
22272007.01.23 12:52modify1680.101.29561.30081.3076
22282007.01.23 12:52modify1680.101.29561.30091.3076
22292007.01.23 12:52modify1680.101.29561.30101.3076
22302007.01.23 12:53modify1680.101.29561.30111.3076
22312007.01.23 12:53modify1680.101.29561.30121.3076
22322007.01.23 12:55modify1680.101.29561.30131.3076
22332007.01.23 13:06modify1680.101.29561.30151.3076
22342007.01.23 13:12modify1680.101.29561.30161.3076
22352007.01.23 13:12modify1680.101.29561.30171.3076
22362007.01.23 14:23s/l1680.101.30171.30171.307660.342085.69
22372007.01.23 22:30sell1690.101.30141.31161.2894
22382007.01.24 08:16modify1690.101.30141.30131.2894
22392007.01.24 08:16modify1690.101.30141.30121.2894
22402007.01.24 08:16modify1690.101.30141.30101.2894
22412007.01.24 08:17modify1690.101.30141.30091.2894
22422007.01.24 08:50modify1690.101.30141.30081.2894
22432007.01.24 08:50modify1690.101.30141.30071.2894
22442007.01.24 08:50modify1690.101.30141.30051.2894
22452007.01.24 08:50modify1690.101.30141.30031.2894
22462007.01.24 08:50modify1690.101.30141.30001.2894
22472007.01.24 09:41s/l1690.101.30001.30001.289414.592100.28
22482007.01.25 05:12buy1700.101.29651.28631.3085
22492007.01.25 08:03modify1700.101.29651.29671.3085
22502007.01.25 08:03modify1700.101.29651.29681.3085
22512007.01.25 08:07modify1700.101.29651.29691.3085
22522007.01.25 08:07modify1700.101.29651.29701.3085
22532007.01.25 08:08modify1700.101.29651.29711.3085
22542007.01.25 08:12modify1700.101.29651.29721.3085
22552007.01.25 08:29modify1700.101.29651.29751.3085
22562007.01.25 09:01s/l1700.101.29751.29751.308510.002110.28
22572007.01.26 09:30buy1710.101.29261.28241.3046
22582007.01.29 17:00modify1710.101.29261.29271.3046
22592007.01.29 17:00modify1710.101.29261.29281.3046
22602007.01.29 17:01modify1710.101.29261.29291.3046
22612007.01.29 17:01modify1710.101.29261.29301.3046
22622007.01.29 17:01modify1710.101.29261.29311.3046
22632007.01.29 17:01modify1710.101.29261.29321.3046
22642007.01.29 17:01modify1710.101.29261.29341.3046
22652007.01.29 17:01modify1710.101.29261.29361.3046
22662007.01.29 17:01modify1710.101.29261.29371.3046
22672007.01.29 17:01modify1710.101.29261.29391.3046
22682007.01.29 17:01modify1710.101.29261.29401.3046
22692007.01.30 00:12modify1710.101.29261.29411.3046
22702007.01.30 00:13modify1710.101.29261.29431.3046
22712007.01.30 00:43s/l1710.101.29431.29431.304615.692125.97
22722007.01.30 08:00sell1720.101.29581.30601.2838
22732007.01.31 08:39modify1720.101.29581.29571.2838
22742007.01.31 09:34modify1720.101.29581.29551.2838
22752007.01.31 09:34modify1720.101.29581.29531.2838
22762007.01.31 09:35modify1720.101.29581.29521.2838
22772007.01.31 09:35modify1720.101.29581.29501.2838
22782007.01.31 12:34s/l1720.101.29501.29501.28388.592134.56
22792007.02.02 14:02sell1730.101.30121.31141.2892
22802007.02.02 14:15modify1730.101.30121.30111.2892
22812007.02.02 14:21modify1730.101.30121.30101.2892
22822007.02.02 14:22modify1730.101.30121.30091.2892
22832007.02.02 14:23modify1730.101.30121.30081.2892
22842007.02.02 14:23modify1730.101.30121.30071.2892
22852007.02.02 14:23modify1730.101.30121.30041.2892
22862007.02.02 14:23modify1730.101.30121.30031.2892
22872007.02.02 14:23modify1730.101.30121.30001.2892
22882007.02.02 15:01modify1730.101.30121.29991.2892
22892007.02.02 15:01modify1730.101.30121.29981.2892
22902007.02.02 15:01modify1730.101.30121.29961.2892
22912007.02.02 15:02modify1730.101.30121.29951.2892
22922007.02.02 15:02modify1730.101.30121.29941.2892
22932007.02.02 15:02modify1730.101.30121.29931.2892
22942007.02.02 15:02modify1730.101.30121.29921.2892
22952007.02.02 15:02modify1730.101.30121.29901.2892
22962007.02.02 16:48modify1730.101.30121.29891.2892
22972007.02.02 16:51modify1730.101.30121.29881.2892
22982007.02.02 16:51modify1730.101.30121.29861.2892
22992007.02.02 16:51modify1730.101.30121.29841.2892
23002007.02.02 16:57modify1730.101.30121.29831.2892
23012007.02.02 17:53modify1730.101.30121.29821.2892
23022007.02.02 17:53modify1730.101.30121.29811.2892
23032007.02.02 17:56modify1730.101.30121.29801.2892
23042007.02.02 17:56modify1730.101.30121.29771.2892
23052007.02.02 18:00modify1730.101.30121.29761.2892
23062007.02.05 01:58modify1730.101.30121.29751.2892
23072007.02.05 02:04modify1730.101.30121.29741.2892
23082007.02.05 02:04modify1730.101.30121.29721.2892
23092007.02.05 02:22modify1730.101.30121.29711.2892
23102007.02.05 02:23modify1730.101.30121.29701.2892
23112007.02.05 02:30modify1730.101.30121.29691.2892
23122007.02.05 02:30modify1730.101.30121.29671.2892
23132007.02.05 02:32modify1730.101.30121.29661.2892
23142007.02.05 02:49modify1730.101.30121.29651.2892
23152007.02.05 03:16modify1730.101.30121.29631.2892
23162007.02.05 03:17modify1730.101.30121.29621.2892
23172007.02.05 03:18modify1730.101.30121.29611.2892
23182007.02.05 05:56modify1730.101.30121.29601.2892
23192007.02.05 06:04modify1730.101.30121.29591.2892
23202007.02.05 06:04modify1730.101.30121.29581.2892
23212007.02.05 06:27modify1730.101.30121.29571.2892
23222007.02.05 06:31modify1730.101.30121.29561.2892
23232007.02.05 07:30s/l1730.101.29561.29561.289256.592191.15
23242007.02.05 08:30buy1740.101.29621.28601.3082
23252007.02.06 18:29modify1740.101.29621.29631.3082
23262007.02.06 22:13modify1740.101.29621.29651.3082
23272007.02.07 07:44modify1740.101.29621.29671.3082
23282007.02.07 10:20modify1740.101.29621.29681.3082
23292007.02.07 10:22modify1740.101.29621.29691.3082
23302007.02.07 10:22modify1740.101.29621.29701.3082
23312007.02.07 10:26modify1740.101.29621.29711.3082
23322007.02.07 10:30modify1740.101.29621.29721.3082
23332007.02.07 13:34modify1740.101.29621.29741.3082
23342007.02.07 14:29modify1740.101.29621.29751.3082
23352007.02.07 14:29modify1740.101.29621.29761.3082
23362007.02.07 14:34modify1740.101.29621.29771.3082
23372007.02.07 14:35modify1740.101.29621.29781.3082
23382007.02.07 14:35modify1740.101.29621.29791.3082
23392007.02.07 14:45modify1740.101.29621.29801.3082
23402007.02.07 14:45modify1740.101.29621.29811.3082
23412007.02.07 15:05modify1740.101.29621.29821.3082
23422007.02.07 15:22modify1740.101.29621.29831.3082
23432007.02.07 15:22modify1740.101.29621.29841.3082
23442007.02.07 15:22modify1740.101.29621.29851.3082
23452007.02.07 15:22modify1740.101.29621.29871.3082
23462007.02.07 15:22modify1740.101.29621.29881.3082
23472007.02.07 15:22modify1740.101.29621.29891.3082
23482007.02.07 15:59modify1740.101.29621.29901.3082
23492007.02.07 16:03modify1740.101.29621.29911.3082
23502007.02.07 16:03modify1740.101.29621.29921.3082
23512007.02.07 16:03modify1740.101.29621.29931.3082
23522007.02.07 16:03modify1740.101.29621.29941.3082
23532007.02.07 16:08modify1740.101.29621.29951.3082
23542007.02.07 16:09modify1740.101.29621.29961.3082
23552007.02.07 16:25modify1740.101.29621.29971.3082
23562007.02.07 23:48modify1740.101.29621.29981.3082
23572007.02.07 23:49modify1740.101.29621.29991.3082
23582007.02.08 06:56modify1740.101.29621.30001.3082
23592007.02.08 08:03s/l1740.101.30001.30001.308234.732225.88
23602007.02.09 04:00sell1750.101.30381.31401.2918
23612007.02.09 07:32modify1750.101.30381.30371.2918
23622007.02.09 07:33modify1750.101.30381.30361.2918
23632007.02.09 07:45modify1750.101.30381.30351.2918
23642007.02.09 07:45modify1750.101.30381.30341.2918
23652007.02.09 07:45modify1750.101.30381.30321.2918
23662007.02.09 07:45modify1750.101.30381.30311.2918
23672007.02.09 07:45modify1750.101.30381.30301.2918
23682007.02.09 07:45modify1750.101.30381.30281.2918
23692007.02.09 07:58modify1750.101.30381.30271.2918
23702007.02.09 08:03modify1750.101.30381.30261.2918
23712007.02.09 08:04modify1750.101.30381.30251.2918
23722007.02.09 08:04modify1750.101.30381.30241.2918
23732007.02.09 08:05modify1750.101.30381.30231.2918
23742007.02.09 10:02modify1750.101.30381.30201.2918
23752007.02.09 10:04modify1750.101.30381.30191.2918
23762007.02.09 10:08modify1750.101.30381.30181.2918
23772007.02.09 10:08modify1750.101.30381.30171.2918
23782007.02.09 10:10modify1750.101.30381.30161.2918
23792007.02.09 10:14modify1750.101.30381.30151.2918
23802007.02.09 10:17modify1750.101.30381.30141.2918
23812007.02.09 14:26modify1750.101.30381.30131.2918
23822007.02.09 14:26modify1750.101.30381.30111.2918
23832007.02.09 14:31modify1750.101.30381.30101.2918
23842007.02.09 14:47modify1750.101.30381.30091.2918
23852007.02.09 18:50s/l1750.101.30091.30091.291829.002254.88
23862007.02.11 23:00buy1760.101.30231.29211.3143
23872007.02.14 04:39modify1760.101.30231.30261.3143
23882007.02.14 04:39modify1760.101.30231.30281.3143
23892007.02.14 04:39modify1760.101.30231.30291.3143
23902007.02.14 04:50s/l1760.101.30291.30291.31434.042258.91
23912007.02.19 09:00sell1770.101.31401.32421.3020
23922007.02.21 01:00close1770.101.31481.32421.3020-6.822252.09
23932007.02.21 20:00buy1780.101.31431.30411.3263
23942007.02.23 14:50modify1780.101.31431.31451.3263
23952007.02.23 14:51modify1780.101.31431.31461.3263
23962007.02.23 14:52modify1780.101.31431.31471.3263
23972007.02.23 14:53modify1780.101.31431.31481.3263
23982007.02.23 15:14modify1780.101.31431.31491.3263
23992007.02.23 15:17modify1780.101.31431.31501.3263
24002007.02.23 15:17modify1780.101.31431.31521.3263
24012007.02.23 15:17modify1780.101.31431.31531.3263
24022007.02.23 15:17modify1780.101.31431.31541.3263
24032007.02.23 15:19modify1780.101.31431.31551.3263
24042007.02.23 15:21modify1780.101.31431.31561.3263
24052007.02.23 15:22modify1780.101.31431.31571.3263
24062007.02.23 15:23modify1780.101.31431.31581.3263
24072007.02.23 15:23modify1780.101.31431.31591.3263
24082007.02.23 15:24modify1780.101.31431.31601.3263
24092007.02.23 15:24modify1780.101.31431.31621.3263
24102007.02.23 16:00s/l1780.101.31621.31621.326316.382268.47