|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.01 23:00 - 2007.02.23 20:30 (2006.01.01 - 2007.02.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EA="Solo 1.5"; MoneyManagement=false; RiskFactor=2; Slippage=3; Lots=0.1; Profit=120; Stop=100; TrailingStop=25; UseRSIFilter=true; F_ma=28; S_ma=62; Signal=18; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=13; MAMode="0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma"; MA_Mode=0; MAPrice="0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median, 5=typical, 6=weightedclose"; MA_Price=0;
|Bars in test
|15369
|Ticks modelled
|1832031
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1268.47
|Gross profit
|3763.38
|Gross loss
|-2494.92
|Profit factor
|1.51
|Expected payoff
|7.13
|Absolute drawdown
|152.13
|Maximal drawdown
|406.26 (32.39%)
|Relative drawdown
|32.39% (406.26)
|Total trades
|178
|Short positions (won %)
|86 (80.23%)
|Long positions (won %)
|92 (85.87%)
|Profit trades (% of total)
|148 (83.15%)
|Loss trades (% of total)
|30 (16.85%)
|Largest
|profit trade
|120.00
|loss trade
|-105.28
|Average
|profit trade
|25.43
|loss trade
|-83.16
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (532.99)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-206.62)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|532.99 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-206.62 (2)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 00:20
|buy
|1
|0.10
|1.1843
|1.1741
|1.1963
|2
|2006.01.03 02:06
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1846
|1.1963
|3
|2006.01.03 02:06
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1850
|1.1963
|4
|2006.01.03 02:25
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1852
|1.1963
|5
|2006.01.03 02:25
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1854
|1.1963
|6
|2006.01.03 02:26
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1855
|1.1963
|7
|2006.01.03 05:03
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1857
|1.1963
|8
|2006.01.03 05:04
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1859
|1.1963
|9
|2006.01.03 05:04
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1862
|1.1963
|10
|2006.01.03 05:04
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1866
|1.1963
|11
|2006.01.03 05:08
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1868
|1.1963
|12
|2006.01.03 05:08
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1871
|1.1963
|13
|2006.01.03 05:09
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1873
|1.1963
|14
|2006.01.03 05:09
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1875
|1.1963
|15
|2006.01.03 05:30
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1879
|1.1963
|16
|2006.01.03 06:13
|modify
|1
|0.10
|1.1843
|1.1880
|1.1963
|17
|2006.01.03 06:40
|s/l
|1
|0.10
|1.1880
|1.1880
|1.1963
|37.00
|1037.00
|18
|2006.01.04 07:37
|sell
|2
|0.10
|1.2040
|1.2142
|1.1920
|19
|2006.01.04 18:04
|s/l
|2
|0.10
|1.2142
|1.2142
|1.1920
|-102.00
|935.00
|20
|2006.01.09 00:30
|sell
|3
|0.10
|1.2134
|1.2236
|1.2014
|21
|2006.01.09 07:48
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2133
|1.2014
|22
|2006.01.09 07:49
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2132
|1.2014
|23
|2006.01.09 08:01
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2131
|1.2014
|24
|2006.01.09 08:07
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2130
|1.2014
|25
|2006.01.09 08:23
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2129
|1.2014
|26
|2006.01.09 08:29
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2128
|1.2014
|27
|2006.01.09 08:35
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2127
|1.2014
|28
|2006.01.09 08:36
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2126
|1.2014
|29
|2006.01.09 08:36
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2125
|1.2014
|30
|2006.01.09 08:37
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2122
|1.2014
|31
|2006.01.09 08:41
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2121
|1.2014
|32
|2006.01.09 08:42
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2119
|1.2014
|33
|2006.01.09 08:42
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2116
|1.2014
|34
|2006.01.09 08:55
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2113
|1.2014
|35
|2006.01.09 08:55
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2110
|1.2014
|36
|2006.01.09 08:58
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2109
|1.2014
|37
|2006.01.09 08:59
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2107
|1.2014
|38
|2006.01.09 09:09
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2104
|1.2014
|39
|2006.01.09 09:09
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2100
|1.2014
|40
|2006.01.09 09:15
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2099
|1.2014
|41
|2006.01.09 09:15
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2098
|1.2014
|42
|2006.01.09 09:19
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2096
|1.2014
|43
|2006.01.09 09:19
|modify
|3
|0.10
|1.2134
|1.2091
|1.2014
|44
|2006.01.09 09:47
|s/l
|3
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.2014
|43.00
|978.00
|45
|2006.01.09 22:00
|buy
|4
|0.10
|1.2088
|1.1986
|1.2208
|46
|2006.01.11 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2208
|47
|2006.01.11 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.2088
|1.2089
|1.2208
|48
|2006.01.11 14:37
|modify
|4
|0.10
|1.2088
|1.2091
|1.2208
|49
|2006.01.11 14:51
|modify
|4
|0.10
|1.2088
|1.2093
|1.2208
|50
|2006.01.11 14:52
|modify
|4
|0.10
|1.2088
|1.2094
|1.2208
|51
|2006.01.11 14:55
|modify
|4
|0.10
|1.2088
|1.2095
|1.2208
|52
|2006.01.11 14:55
|modify
|4
|0.10
|1.2088
|1.2096
|1.2208
|53
|2006.01.11 15:20
|s/l
|4
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2208
|6.69
|984.69
|54
|2006.01.12 07:30
|sell
|5
|0.10
|1.2137
|1.2239
|1.2017
|55
|2006.01.12 13:16
|modify
|5
|0.10
|1.2137
|1.2136
|1.2017
|56
|2006.01.12 13:16
|modify
|5
|0.10
|1.2137
|1.2132
|1.2017
|57
|2006.01.12 13:31
|modify
|5
|0.10
|1.2137
|1.2129
|1.2017
|58
|2006.01.12 13:31
|modify
|5
|0.10
|1.2137
|1.2126
|1.2017
|59
|2006.01.12 13:31
|modify
|5
|0.10
|1.2137
|1.2121
|1.2017
|60
|2006.01.12 13:35
|s/l
|5
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2017
|16.00
|1000.69
|61
|2006.01.13 03:30
|buy
|6
|0.10
|1.2045
|1.1943
|1.2165
|62
|2006.01.13 07:32
|modify
|6
|0.10
|1.2045
|1.2046
|1.2165
|63
|2006.01.13 07:32
|modify
|6
|0.10
|1.2045
|1.2048
|1.2165
|64
|2006.01.13 07:33
|modify
|6
|0.10
|1.2045
|1.2049
|1.2165
|65
|2006.01.13 07:33
|modify
|6
|0.10
|1.2045
|1.2050
|1.2165
|66
|2006.01.13 08:00
|modify
|6
|0.10
|1.2045
|1.2051
|1.2165
|67
|2006.01.13 08:00
|modify
|6
|0.10
|1.2045
|1.2052
|1.2165
|68
|2006.01.13 09:05
|modify
|6
|0.10
|1.2045
|1.2053
|1.2165
|69
|2006.01.13 09:40
|modify
|6
|0.10
|1.2045
|1.2057
|1.2165
|70
|2006.01.13 09:40
|modify
|6
|0.10
|1.2045
|1.2060
|1.2165
|71
|2006.01.13 10:29
|s/l
|6
|0.10
|1.2060
|1.2060
|1.2165
|15.00
|1015.69
|72
|2006.01.16 07:30
|sell
|7
|0.10
|1.2144
|1.2246
|1.2024
|73
|2006.01.16 13:07
|modify
|7
|0.10
|1.2144
|1.2142
|1.2024
|74
|2006.01.16 13:14
|modify
|7
|0.10
|1.2144
|1.2140
|1.2024
|75
|2006.01.16 13:15
|modify
|7
|0.10
|1.2144
|1.2138
|1.2024
|76
|2006.01.16 13:15
|modify
|7
|0.10
|1.2144
|1.2137
|1.2024
|77
|2006.01.16 13:17
|modify
|7
|0.10
|1.2144
|1.2132
|1.2024
|78
|2006.01.16 13:17
|modify
|7
|0.10
|1.2144
|1.2131
|1.2024
|79
|2006.01.16 15:35
|s/l
|7
|0.10
|1.2131
|1.2131
|1.2024
|13.00
|1028.69
|80
|2006.01.17 20:30
|buy
|8
|0.10
|1.2106
|1.2004
|1.2226
|81
|2006.01.18 08:03
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2226
|82
|2006.01.18 08:03
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2108
|1.2226
|83
|2006.01.18 08:03
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2111
|1.2226
|84
|2006.01.18 08:49
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2113
|1.2226
|85
|2006.01.18 08:49
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2116
|1.2226
|86
|2006.01.18 08:52
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2119
|1.2226
|87
|2006.01.18 08:53
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2120
|1.2226
|88
|2006.01.18 08:53
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2122
|1.2226
|89
|2006.01.18 08:53
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2124
|1.2226
|90
|2006.01.18 08:53
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2126
|1.2226
|91
|2006.01.18 08:54
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2128
|1.2226
|92
|2006.01.18 08:55
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2131
|1.2226
|93
|2006.01.18 08:55
|modify
|8
|0.10
|1.2106
|1.2132
|1.2226
|94
|2006.01.18 09:07
|s/l
|8
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2226
|25.34
|1054.04
|95
|2006.01.19 16:00
|buy
|9
|0.10
|1.2123
|1.2021
|1.2243
|96
|2006.01.22 23:08
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2243
|97
|2006.01.22 23:12
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2125
|1.2243
|98
|2006.01.22 23:13
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2129
|1.2243
|99
|2006.01.22 23:27
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2131
|1.2243
|100
|2006.01.22 23:34
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2132
|1.2243
|101
|2006.01.22 23:35
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2135
|1.2243
|102
|2006.01.22 23:35
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2137
|1.2243
|103
|2006.01.22 23:42
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2139
|1.2243
|104
|2006.01.22 23:42
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2141
|1.2243
|105
|2006.01.22 23:53
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2142
|1.2243
|106
|2006.01.22 23:54
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2144
|1.2243
|107
|2006.01.22 23:55
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2145
|1.2243
|108
|2006.01.23 00:03
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2146
|1.2243
|109
|2006.01.23 00:04
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2148
|1.2243
|110
|2006.01.23 00:05
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2149
|1.2243
|111
|2006.01.23 00:05
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2151
|1.2243
|112
|2006.01.23 00:07
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2153
|1.2243
|113
|2006.01.23 00:07
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2154
|1.2243
|114
|2006.01.23 00:10
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2155
|1.2243
|115
|2006.01.23 00:40
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2157
|1.2243
|116
|2006.01.23 00:40
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2159
|1.2243
|117
|2006.01.23 00:40
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2162
|1.2243
|118
|2006.01.23 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2165
|1.2243
|119
|2006.01.23 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2167
|1.2243
|120
|2006.01.23 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2172
|1.2243
|121
|2006.01.23 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2173
|1.2243
|122
|2006.01.23 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2177
|1.2243
|123
|2006.01.23 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2181
|1.2243
|124
|2006.01.23 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2182
|1.2243
|125
|2006.01.23 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2187
|1.2243
|126
|2006.01.23 00:41
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2191
|1.2243
|127
|2006.01.23 00:42
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2195
|1.2243
|128
|2006.01.23 00:42
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2201
|1.2243
|129
|2006.01.23 00:42
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2205
|1.2243
|130
|2006.01.23 00:42
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2209
|1.2243
|131
|2006.01.23 00:42
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2213
|1.2243
|132
|2006.01.23 00:42
|modify
|9
|0.10
|1.2123
|1.2214
|1.2243
|133
|2006.01.23 00:42
|t/p
|9
|0.10
|1.2243
|1.2214
|1.2243
|118.69
|1172.73
|134
|2006.01.23 17:00
|sell
|10
|0.10
|1.2275
|1.2377
|1.2155
|135
|2006.01.25 14:52
|modify
|10
|0.10
|1.2275
|1.2273
|1.2155
|136
|2006.01.25 15:04
|s/l
|10
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2155
|3.18
|1175.91
|137
|2006.01.26 06:00
|buy
|11
|0.10
|1.2254
|1.2152
|1.2374
|138
|2006.01.27 15:46
|s/l
|11
|0.10
|1.2152
|1.2152
|1.2374
|-102.66
|1073.25
|139
|2006.01.30 05:21
|buy
|12
|0.10
|1.2102
|1.2000
|1.2222
|140
|2006.01.31 12:28
|modify
|12
|0.10
|1.2102
|1.2103
|1.2222
|141
|2006.01.31 12:29
|modify
|12
|0.10
|1.2102
|1.2104
|1.2222
|142
|2006.01.31 12:30
|modify
|12
|0.10
|1.2102
|1.2106
|1.2222
|143
|2006.01.31 13:48
|s/l
|12
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2222
|3.34
|1076.60
|144
|2006.02.01 02:00
|sell
|13
|0.10
|1.2145
|1.2247
|1.2025
|145
|2006.02.01 09:46
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2144
|1.2025
|146
|2006.02.01 09:47
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2143
|1.2025
|147
|2006.02.01 09:47
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2142
|1.2025
|148
|2006.02.01 09:49
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2141
|1.2025
|149
|2006.02.01 10:48
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2137
|1.2025
|150
|2006.02.01 10:49
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2136
|1.2025
|151
|2006.02.01 10:49
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2135
|1.2025
|152
|2006.02.01 10:51
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2132
|1.2025
|153
|2006.02.01 10:52
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2130
|1.2025
|154
|2006.02.01 10:53
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2128
|1.2025
|155
|2006.02.01 10:54
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2127
|1.2025
|156
|2006.02.01 11:07
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2123
|1.2025
|157
|2006.02.01 11:33
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2121
|1.2025
|158
|2006.02.01 11:33
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2120
|1.2025
|159
|2006.02.01 11:35
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2119
|1.2025
|160
|2006.02.01 11:35
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2118
|1.2025
|161
|2006.02.01 11:40
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2116
|1.2025
|162
|2006.02.01 13:17
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2113
|1.2025
|163
|2006.02.01 13:20
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2111
|1.2025
|164
|2006.02.01 13:22
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2110
|1.2025
|165
|2006.02.01 13:22
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2106
|1.2025
|166
|2006.02.01 13:47
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2105
|1.2025
|167
|2006.02.01 13:49
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2104
|1.2025
|168
|2006.02.01 13:49
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2103
|1.2025
|169
|2006.02.01 13:49
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2102
|1.2025
|170
|2006.02.01 13:50
|modify
|13
|0.10
|1.2145
|1.2101
|1.2025
|171
|2006.02.01 14:36
|s/l
|13
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2025
|44.00
|1120.60
|172
|2006.02.02 03:30
|buy
|14
|0.10
|1.2075
|1.1973
|1.2195
|173
|2006.02.02 15:49
|modify
|14
|0.10
|1.2075
|1.2076
|1.2195
|174
|2006.02.02 15:50
|modify
|14
|0.10
|1.2075
|1.2077
|1.2195
|175
|2006.02.02 16:25
|modify
|14
|0.10
|1.2075
|1.2078
|1.2195
|176
|2006.02.02 16:28
|modify
|14
|0.10
|1.2075
|1.2080
|1.2195
|177
|2006.02.02 16:29
|modify
|14
|0.10
|1.2075
|1.2082
|1.2195
|178
|2006.02.02 16:31
|modify
|14
|0.10
|1.2075
|1.2083
|1.2195
|179
|2006.02.02 16:33
|modify
|14
|0.10
|1.2075
|1.2084
|1.2195
|180
|2006.02.02 23:02
|s/l
|14
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.2195
|9.00
|1129.60
|181
|2006.02.05 23:00
|buy
|15
|0.10
|1.2035
|1.1933
|1.2155
|182
|2006.02.08 16:06
|s/l
|15
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.2155
|-103.97
|1025.63
|183
|2006.02.08 22:01
|buy
|16
|0.10
|1.1967
|1.1865
|1.2087
|184
|2006.02.09 01:01
|modify
|16
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.2087
|185
|2006.02.09 01:02
|modify
|16
|0.10
|1.1967
|1.1968
|1.2087
|186
|2006.02.09 01:03
|modify
|16
|0.10
|1.1967
|1.1970
|1.2087
|187
|2006.02.09 01:03
|modify
|16
|0.10
|1.1967
|1.1971
|1.2087
|188
|2006.02.09 01:10
|s/l
|16
|0.10
|1.1971
|1.1971
|1.2087
|2.04
|1027.67
|189
|2006.02.10 08:01
|sell
|17
|0.10
|1.1972
|1.2074
|1.1852
|190
|2006.02.10 15:32
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1966
|1.1852
|191
|2006.02.10 15:33
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1965
|1.1852
|192
|2006.02.10 15:33
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1960
|1.1852
|193
|2006.02.10 15:34
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1959
|1.1852
|194
|2006.02.10 15:54
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1958
|1.1852
|195
|2006.02.10 15:54
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1952
|1.1852
|196
|2006.02.10 15:54
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1948
|1.1852
|197
|2006.02.10 15:54
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1941
|1.1852
|198
|2006.02.10 15:55
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1940
|1.1852
|199
|2006.02.10 15:55
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1936
|1.1852
|200
|2006.02.10 15:55
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1935
|1.1852
|201
|2006.02.10 15:55
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1931
|1.1852
|202
|2006.02.10 15:55
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1928
|1.1852
|203
|2006.02.10 15:55
|modify
|17
|0.10
|1.1972
|1.1923
|1.1852
|204
|2006.02.10 16:03
|s/l
|17
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1852
|49.00
|1076.67
|205
|2006.02.13 07:00
|buy
|18
|0.10
|1.1906
|1.1804
|1.2026
|206
|2006.02.15 01:46
|modify
|18
|0.10
|1.1906
|1.1907
|1.2026
|207
|2006.02.15 01:46
|modify
|18
|0.10
|1.1906
|1.1909
|1.2026
|208
|2006.02.15 01:48
|modify
|18
|0.10
|1.1906
|1.1910
|1.2026
|209
|2006.02.15 07:27
|s/l
|18
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.2026
|2.69
|1079.36
|210
|2006.02.15 09:00
|sell
|19
|0.10
|1.1912
|1.2014
|1.1792
|211
|2006.02.15 15:46
|modify
|19
|0.10
|1.1912
|1.1909
|1.1792
|212
|2006.02.15 15:47
|modify
|19
|0.10
|1.1912
|1.1907
|1.1792
|213
|2006.02.15 15:47
|modify
|19
|0.10
|1.1912
|1.1906
|1.1792
|214
|2006.02.15 15:57
|s/l
|19
|0.10
|1.1906
|1.1906
|1.1792
|6.00
|1085.36
|215
|2006.02.16 06:43
|buy
|20
|0.10
|1.1891
|1.1789
|1.2011
|216
|2006.02.17 15:14
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1893
|1.2011
|217
|2006.02.17 15:14
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1897
|1.2011
|218
|2006.02.17 15:15
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1898
|1.2011
|219
|2006.02.17 15:15
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1899
|1.2011
|220
|2006.02.17 15:19
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1902
|1.2011
|221
|2006.02.17 15:21
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1905
|1.2011
|222
|2006.02.17 15:21
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1908
|1.2011
|223
|2006.02.17 15:32
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1911
|1.2011
|224
|2006.02.17 15:32
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1916
|1.2011
|225
|2006.02.17 15:36
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1917
|1.2011
|226
|2006.02.17 15:37
|modify
|20
|0.10
|1.1891
|1.1919
|1.2011
|227
|2006.02.17 15:59
|s/l
|20
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.2011
|27.34
|1112.70
|228
|2006.02.20 09:00
|sell
|21
|0.10
|1.1939
|1.2041
|1.1819
|229
|2006.02.21 07:24
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1938
|1.1819
|230
|2006.02.21 07:28
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1936
|1.1819
|231
|2006.02.21 07:29
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1935
|1.1819
|232
|2006.02.21 07:29
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1934
|1.1819
|233
|2006.02.21 07:42
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1933
|1.1819
|234
|2006.02.21 08:05
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1932
|1.1819
|235
|2006.02.21 11:33
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1930
|1.1819
|236
|2006.02.21 11:33
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1929
|1.1819
|237
|2006.02.21 12:07
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1928
|1.1819
|238
|2006.02.21 12:08
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1926
|1.1819
|239
|2006.02.21 12:10
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1925
|1.1819
|240
|2006.02.21 13:41
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1924
|1.1819
|241
|2006.02.21 13:41
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1923
|1.1819
|242
|2006.02.21 15:08
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1922
|1.1819
|243
|2006.02.21 15:08
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1921
|1.1819
|244
|2006.02.21 15:39
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1920
|1.1819
|245
|2006.02.21 15:41
|modify
|21
|0.10
|1.1939
|1.1917
|1.1819
|246
|2006.02.21 17:01
|s/l
|21
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1819
|22.59
|1135.29
|247
|2006.02.21 19:00
|buy
|22
|0.10
|1.1919
|1.1817
|1.2039
|248
|2006.02.23 10:18
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1920
|1.2039
|249
|2006.02.23 10:18
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1923
|1.2039
|250
|2006.02.23 10:19
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1925
|1.2039
|251
|2006.02.23 10:22
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1926
|1.2039
|252
|2006.02.23 10:23
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1928
|1.2039
|253
|2006.02.23 10:23
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1929
|1.2039
|254
|2006.02.23 10:53
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1930
|1.2039
|255
|2006.02.23 10:54
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1933
|1.2039
|256
|2006.02.23 10:54
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1935
|1.2039
|257
|2006.02.23 10:56
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1936
|1.2039
|258
|2006.02.23 10:56
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1937
|1.2039
|259
|2006.02.23 10:56
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1940
|1.2039
|260
|2006.02.23 10:56
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1944
|1.2039
|261
|2006.02.23 10:57
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1946
|1.2039
|262
|2006.02.23 10:57
|modify
|22
|0.10
|1.1919
|1.1947
|1.2039
|263
|2006.02.23 11:27
|s/l
|22
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.2039
|25.38
|1160.67
|264
|2006.02.23 17:30
|sell
|23
|0.10
|1.1918
|1.2020
|1.1798
|265
|2006.02.24 08:29
|modify
|23
|0.10
|1.1918
|1.1916
|1.1798
|266
|2006.02.24 08:36
|modify
|23
|0.10
|1.1918
|1.1913
|1.1798
|267
|2006.02.24 09:11
|s/l
|23
|0.10
|1.1913
|1.1913
|1.1798
|5.59
|1166.26
|268
|2006.02.27 05:00
|buy
|24
|0.10
|1.1875
|1.1773
|1.1995
|269
|2006.02.28 15:02
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1876
|1.1995
|270
|2006.02.28 15:07
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1877
|1.1995
|271
|2006.02.28 15:11
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1878
|1.1995
|272
|2006.02.28 15:11
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1880
|1.1995
|273
|2006.02.28 15:11
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1881
|1.1995
|274
|2006.02.28 15:13
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1882
|1.1995
|275
|2006.02.28 15:13
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1884
|1.1995
|276
|2006.02.28 15:13
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1886
|1.1995
|277
|2006.02.28 15:14
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1888
|1.1995
|278
|2006.02.28 15:14
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1889
|1.1995
|279
|2006.02.28 15:19
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1890
|1.1995
|280
|2006.02.28 15:20
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1892
|1.1995
|281
|2006.02.28 15:20
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1893
|1.1995
|282
|2006.02.28 15:24
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1896
|1.1995
|283
|2006.02.28 15:25
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1897
|1.1995
|284
|2006.02.28 15:25
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1901
|1.1995
|285
|2006.02.28 15:25
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1904
|1.1995
|286
|2006.02.28 15:31
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1906
|1.1995
|287
|2006.02.28 15:31
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1909
|1.1995
|288
|2006.02.28 15:32
|modify
|24
|0.10
|1.1875
|1.1910
|1.1995
|289
|2006.02.28 16:06
|s/l
|24
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.1995
|34.34
|1200.61
|290
|2006.03.01 06:00
|sell
|25
|0.10
|1.1930
|1.2032
|1.1810
|291
|2006.03.01 16:53
|modify
|25
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.1810
|292
|2006.03.01 16:53
|modify
|25
|0.10
|1.1930
|1.1927
|1.1810
|293
|2006.03.01 16:54
|modify
|25
|0.10
|1.1930
|1.1926
|1.1810
|294
|2006.03.01 16:58
|modify
|25
|0.10
|1.1930
|1.1925
|1.1810
|295
|2006.03.01 16:59
|modify
|25
|0.10
|1.1930
|1.1922
|1.1810
|296
|2006.03.01 17:01
|modify
|25
|0.10
|1.1930
|1.1921
|1.1810
|297
|2006.03.01 17:01
|modify
|25
|0.10
|1.1930
|1.1918
|1.1810
|298
|2006.03.01 17:02
|modify
|25
|0.10
|1.1930
|1.1917
|1.1810
|299
|2006.03.01 17:47
|s/l
|25
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1810
|13.00
|1213.61
|300
|2006.03.03 03:00
|sell
|26
|0.10
|1.2014
|1.2116
|1.1894
|301
|2006.03.07 00:47
|modify
|26
|0.10
|1.2014
|1.2010
|1.1894
|302
|2006.03.07 01:09
|modify
|26
|0.10
|1.2014
|1.2009
|1.1894
|303
|2006.03.07 03:01
|s/l
|26
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.1894
|6.18
|1219.79
|304
|2006.03.10 06:37
|buy
|27
|0.10
|1.1911
|1.1809
|1.2031
|305
|2006.03.13 01:27
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1913
|1.2031
|306
|2006.03.13 01:28
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1915
|1.2031
|307
|2006.03.13 01:28
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1917
|1.2031
|308
|2006.03.13 01:29
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1919
|1.2031
|309
|2006.03.13 01:58
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1920
|1.2031
|310
|2006.03.13 01:59
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1921
|1.2031
|311
|2006.03.13 02:05
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1922
|1.2031
|312
|2006.03.13 02:05
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1923
|1.2031
|313
|2006.03.13 02:06
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1924
|1.2031
|314
|2006.03.13 02:11
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1925
|1.2031
|315
|2006.03.13 02:15
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1926
|1.2031
|316
|2006.03.13 02:18
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1927
|1.2031
|317
|2006.03.13 07:37
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1928
|1.2031
|318
|2006.03.13 07:38
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1933
|1.2031
|319
|2006.03.13 07:38
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1938
|1.2031
|320
|2006.03.13 07:38
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1943
|1.2031
|321
|2006.03.13 07:39
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1945
|1.2031
|322
|2006.03.13 07:39
|modify
|27
|0.10
|1.1911
|1.1946
|1.2031
|323
|2006.03.13 08:36
|s/l
|27
|0.10
|1.1946
|1.1946
|1.2031
|34.34
|1254.13
|324
|2006.03.13 11:00
|sell
|28
|0.10
|1.1931
|1.2033
|1.1811
|325
|2006.03.14 17:08
|s/l
|28
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.1811
|-101.41
|1152.72
|326
|2006.03.15 03:05
|sell
|29
|0.10
|1.2013
|1.2115
|1.1893
|327
|2006.03.16 13:34
|s/l
|29
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.1893
|-100.23
|1052.49
|328
|2006.03.17 02:30
|sell
|30
|0.10
|1.2169
|1.2271
|1.2049
|329
|2006.03.17 15:02
|modify
|30
|0.10
|1.2169
|1.2167
|1.2049
|330
|2006.03.17 15:16
|s/l
|30
|0.10
|1.2167
|1.2167
|1.2049
|2.00
|1054.49
|331
|2006.03.21 11:33
|buy
|31
|0.10
|1.2152
|1.2050
|1.2272
|332
|2006.03.23 03:33
|s/l
|31
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2272
|-104.62
|949.87
|333
|2006.03.23 07:30
|buy
|32
|0.10
|1.2071
|1.1969
|1.2191
|334
|2006.03.23 16:12
|s/l
|32
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2191
|-102.00
|847.87
|335
|2006.03.24 03:30
|buy
|33
|0.10
|1.1973
|1.1871
|1.2093
|336
|2006.03.24 15:02
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.1977
|1.2093
|337
|2006.03.24 15:06
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.1981
|1.2093
|338
|2006.03.24 15:07
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.1984
|1.2093
|339
|2006.03.24 15:07
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.1988
|1.2093
|340
|2006.03.24 15:10
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.1989
|1.2093
|341
|2006.03.24 15:11
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.1991
|1.2093
|342
|2006.03.24 15:11
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.1992
|1.2093
|343
|2006.03.24 15:13
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.1994
|1.2093
|344
|2006.03.24 15:14
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.1997
|1.2093
|345
|2006.03.24 15:18
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2001
|1.2093
|346
|2006.03.24 15:18
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2002
|1.2093
|347
|2006.03.24 16:25
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2003
|1.2093
|348
|2006.03.24 16:30
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2005
|1.2093
|349
|2006.03.24 16:30
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2007
|1.2093
|350
|2006.03.24 16:32
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2008
|1.2093
|351
|2006.03.24 16:42
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2009
|1.2093
|352
|2006.03.24 16:44
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2011
|1.2093
|353
|2006.03.24 16:45
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2012
|1.2093
|354
|2006.03.24 16:45
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2013
|1.2093
|355
|2006.03.24 16:52
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2014
|1.2093
|356
|2006.03.24 16:52
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2016
|1.2093
|357
|2006.03.24 16:52
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2018
|1.2093
|358
|2006.03.24 18:08
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2020
|1.2093
|359
|2006.03.24 18:08
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2022
|1.2093
|360
|2006.03.24 18:09
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2023
|1.2093
|361
|2006.03.24 18:15
|modify
|33
|0.10
|1.1973
|1.2024
|1.2093
|362
|2006.03.24 19:45
|s/l
|33
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.2093
|51.00
|898.87
|363
|2006.03.27 10:30
|sell
|34
|0.10
|1.2030
|1.2132
|1.1910
|364
|2006.03.27 21:17
|modify
|34
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.1910
|365
|2006.03.27 23:49
|modify
|34
|0.10
|1.2030
|1.2028
|1.1910
|366
|2006.03.28 01:13
|s/l
|34
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.1910
|2.59
|901.46
|367
|2006.03.28 08:30
|buy
|35
|0.10
|1.2021
|1.1919
|1.2141
|368
|2006.03.28 09:02
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2024
|1.2141
|369
|2006.03.28 09:02
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2028
|1.2141
|370
|2006.03.28 09:03
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2030
|1.2141
|371
|2006.03.28 09:04
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2033
|1.2141
|372
|2006.03.28 09:11
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2034
|1.2141
|373
|2006.03.28 09:11
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2036
|1.2141
|374
|2006.03.28 09:15
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2037
|1.2141
|375
|2006.03.28 09:15
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2039
|1.2141
|376
|2006.03.28 09:16
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2042
|1.2141
|377
|2006.03.28 09:17
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2044
|1.2141
|378
|2006.03.28 09:21
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2045
|1.2141
|379
|2006.03.28 09:21
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2046
|1.2141
|380
|2006.03.28 09:23
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2048
|1.2141
|381
|2006.03.28 09:23
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2049
|1.2141
|382
|2006.03.28 09:24
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2051
|1.2141
|383
|2006.03.28 09:32
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2053
|1.2141
|384
|2006.03.28 12:59
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2054
|1.2141
|385
|2006.03.28 12:59
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2057
|1.2141
|386
|2006.03.28 13:02
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2058
|1.2141
|387
|2006.03.28 13:02
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2060
|1.2141
|388
|2006.03.28 13:03
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2061
|1.2141
|389
|2006.03.28 13:03
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2062
|1.2141
|390
|2006.03.28 13:04
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2063
|1.2141
|391
|2006.03.28 13:05
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2066
|1.2141
|392
|2006.03.28 13:05
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2069
|1.2141
|393
|2006.03.28 14:25
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2071
|1.2141
|394
|2006.03.28 14:25
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2073
|1.2141
|395
|2006.03.28 14:27
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2075
|1.2141
|396
|2006.03.28 14:30
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2077
|1.2141
|397
|2006.03.28 14:30
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2079
|1.2141
|398
|2006.03.28 14:31
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2080
|1.2141
|399
|2006.03.28 14:33
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2081
|1.2141
|400
|2006.03.28 14:34
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2082
|1.2141
|401
|2006.03.28 14:48
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2083
|1.2141
|402
|2006.03.28 14:48
|modify
|35
|0.10
|1.2021
|1.2085
|1.2141
|403
|2006.03.28 15:30
|s/l
|35
|0.10
|1.2085
|1.2085
|1.2141
|64.00
|965.46
|404
|2006.03.28 20:24
|sell
|36
|0.10
|1.2009
|1.2111
|1.1889
|405
|2006.03.29 09:00
|modify
|36
|0.10
|1.2009
|1.2007
|1.1889
|406
|2006.03.29 09:29
|s/l
|36
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.1889
|2.59
|968.05
|407
|2006.03.29 11:30
|buy
|37
|0.10
|1.2023
|1.1921
|1.2143
|408
|2006.03.29 19:01
|modify
|37
|0.10
|1.2023
|1.2024
|1.2143
|409
|2006.03.29 19:15
|modify
|37
|0.10
|1.2023
|1.2025
|1.2143
|410
|2006.03.29 19:15
|modify
|37
|0.10
|1.2023
|1.2026
|1.2143
|411
|2006.03.29 19:36
|s/l
|37
|0.10
|1.2026
|1.2026
|1.2143
|3.00
|971.05
|412
|2006.03.31 04:30
|sell
|38
|0.10
|1.2155
|1.2257
|1.2035
|413
|2006.03.31 07:18
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2154
|1.2035
|414
|2006.03.31 07:20
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2153
|1.2035
|415
|2006.03.31 07:20
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2152
|1.2035
|416
|2006.03.31 08:23
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2151
|1.2035
|417
|2006.03.31 08:25
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2150
|1.2035
|418
|2006.03.31 08:26
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2147
|1.2035
|419
|2006.03.31 08:43
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2146
|1.2035
|420
|2006.03.31 08:46
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2143
|1.2035
|421
|2006.03.31 08:47
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2142
|1.2035
|422
|2006.03.31 08:48
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2141
|1.2035
|423
|2006.03.31 08:51
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2138
|1.2035
|424
|2006.03.31 08:52
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2137
|1.2035
|425
|2006.03.31 08:52
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2136
|1.2035
|426
|2006.03.31 08:54
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2135
|1.2035
|427
|2006.03.31 09:17
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2131
|1.2035
|428
|2006.03.31 09:18
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2130
|1.2035
|429
|2006.03.31 09:21
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2127
|1.2035
|430
|2006.03.31 10:04
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2124
|1.2035
|431
|2006.03.31 10:04
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2118
|1.2035
|432
|2006.03.31 10:05
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2114
|1.2035
|433
|2006.03.31 10:05
|modify
|38
|0.10
|1.2155
|1.2109
|1.2035
|434
|2006.03.31 10:29
|s/l
|38
|0.10
|1.2109
|1.2109
|1.2035
|46.00
|1017.05
|435
|2006.04.03 13:53
|buy
|39
|0.10
|1.2072
|1.1970
|1.2192
|436
|2006.04.03 14:31
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2073
|1.2192
|437
|2006.04.03 14:40
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2074
|1.2192
|438
|2006.04.03 14:41
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2076
|1.2192
|439
|2006.04.03 14:41
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2079
|1.2192
|440
|2006.04.03 14:42
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2080
|1.2192
|441
|2006.04.03 14:42
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2082
|1.2192
|442
|2006.04.03 14:42
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2085
|1.2192
|443
|2006.04.03 14:43
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2088
|1.2192
|444
|2006.04.03 14:43
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2089
|1.2192
|445
|2006.04.03 14:45
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2091
|1.2192
|446
|2006.04.03 14:45
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2092
|1.2192
|447
|2006.04.03 14:55
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2093
|1.2192
|448
|2006.04.03 14:56
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2095
|1.2192
|449
|2006.04.03 14:57
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2096
|1.2192
|450
|2006.04.03 15:16
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2099
|1.2192
|451
|2006.04.03 15:16
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2101
|1.2192
|452
|2006.04.03 15:16
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2105
|1.2192
|453
|2006.04.03 15:16
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2107
|1.2192
|454
|2006.04.03 15:16
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2110
|1.2192
|455
|2006.04.03 15:17
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2113
|1.2192
|456
|2006.04.03 15:19
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2114
|1.2192
|457
|2006.04.03 15:21
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2115
|1.2192
|458
|2006.04.03 15:21
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2116
|1.2192
|459
|2006.04.03 15:30
|modify
|39
|0.10
|1.2072
|1.2117
|1.2192
|460
|2006.04.03 16:37
|s/l
|39
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2192
|45.00
|1062.05
|461
|2006.04.04 23:34
|sell
|40
|0.10
|1.2249
|1.2351
|1.2129
|462
|2006.04.06 12:52
|modify
|40
|0.10
|1.2249
|1.2247
|1.2129
|463
|2006.04.06 12:52
|modify
|40
|0.10
|1.2249
|1.2245
|1.2129
|464
|2006.04.06 12:53
|s/l
|40
|0.10
|1.2245
|1.2245
|1.2129
|6.36
|1068.41
|465
|2006.04.06 12:53
|sell
|41
|0.10
|1.2243
|1.2345
|1.2123
|466
|2006.04.06 12:57
|modify
|41
|0.10
|1.2243
|1.2238
|1.2123
|467
|2006.04.06 12:58
|modify
|41
|0.10
|1.2243
|1.2237
|1.2123
|468
|2006.04.06 12:59
|s/l
|41
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2123
|6.00
|1074.41
|469
|2006.04.06 12:59
|sell
|42
|0.10
|1.2235
|1.2337
|1.2115
|470
|2006.04.06 14:01
|modify
|42
|0.10
|1.2235
|1.2232
|1.2115
|471
|2006.04.06 14:02
|modify
|42
|0.10
|1.2235
|1.2231
|1.2115
|472
|2006.04.06 14:02
|modify
|42
|0.10
|1.2235
|1.2227
|1.2115
|473
|2006.04.06 14:03
|modify
|42
|0.10
|1.2235
|1.2226
|1.2115
|474
|2006.04.06 14:04
|modify
|42
|0.10
|1.2235
|1.2223
|1.2115
|475
|2006.04.06 14:26
|s/l
|42
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2115
|12.00
|1086.41
|476
|2006.04.07 10:01
|buy
|43
|0.10
|1.2202
|1.2100
|1.2322
|477
|2006.04.07 16:00
|s/l
|43
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2322
|-102.00
|984.41
|478
|2006.04.10 00:33
|buy
|44
|0.10
|1.2122
|1.2020
|1.2242
|479
|2006.04.11 19:51
|modify
|44
|0.10
|1.2122
|1.2124
|1.2242
|480
|2006.04.11 19:51
|modify
|44
|0.10
|1.2122
|1.2128
|1.2242
|481
|2006.04.11 19:51
|modify
|44
|0.10
|1.2122
|1.2131
|1.2242
|482
|2006.04.11 23:43
|modify
|44
|0.10
|1.2122
|1.2133
|1.2242
|483
|2006.04.11 23:55
|modify
|44
|0.10
|1.2122
|1.2137
|1.2242
|484
|2006.04.11 23:55
|modify
|44
|0.10
|1.2122
|1.2140
|1.2242
|485
|2006.04.12 00:17
|modify
|44
|0.10
|1.2122
|1.2142
|1.2242
|486
|2006.04.12 00:23
|modify
|44
|0.10
|1.2122
|1.2143
|1.2242
|487
|2006.04.12 00:24
|modify
|44
|0.10
|1.2122
|1.2145
|1.2242
|488
|2006.04.12 05:35
|s/l
|44
|0.10
|1.2145
|1.2145
|1.2242
|21.69
|1006.10
|489
|2006.04.12 07:00
|sell
|45
|0.10
|1.2147
|1.2249
|1.2027
|490
|2006.04.12 12:30
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2146
|1.2027
|491
|2006.04.12 12:31
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2144
|1.2027
|492
|2006.04.12 12:31
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2142
|1.2027
|493
|2006.04.12 12:31
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2137
|1.2027
|494
|2006.04.12 12:31
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2134
|1.2027
|495
|2006.04.12 12:31
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2128
|1.2027
|496
|2006.04.12 12:35
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2127
|1.2027
|497
|2006.04.12 12:35
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2122
|1.2027
|498
|2006.04.12 12:36
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2119
|1.2027
|499
|2006.04.12 12:36
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2114
|1.2027
|500
|2006.04.12 12:37
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2113
|1.2027
|501
|2006.04.12 12:37
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2110
|1.2027
|502
|2006.04.12 12:37
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2106
|1.2027
|503
|2006.04.12 12:47
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2105
|1.2027
|504
|2006.04.12 12:48
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2103
|1.2027
|505
|2006.04.12 12:48
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2098
|1.2027
|506
|2006.04.12 12:49
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2096
|1.2027
|507
|2006.04.12 12:49
|modify
|45
|0.10
|1.2147
|1.2092
|1.2027
|508
|2006.04.12 13:01
|s/l
|45
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.2027
|55.00
|1061.10
|509
|2006.04.13 04:30
|buy
|46
|0.10
|1.2110
|1.2008
|1.2230
|510
|2006.04.16 23:27
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2111
|1.2230
|511
|2006.04.16 23:45
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2112
|1.2230
|512
|2006.04.16 23:54
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2113
|1.2230
|513
|2006.04.16 23:57
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2114
|1.2230
|514
|2006.04.16 23:57
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2116
|1.2230
|515
|2006.04.17 00:06
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2117
|1.2230
|516
|2006.04.17 00:06
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2119
|1.2230
|517
|2006.04.17 00:07
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2121
|1.2230
|518
|2006.04.17 00:07
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2124
|1.2230
|519
|2006.04.17 00:07
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2126
|1.2230
|520
|2006.04.17 00:14
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2129
|1.2230
|521
|2006.04.17 00:14
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2131
|1.2230
|522
|2006.04.17 00:14
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2134
|1.2230
|523
|2006.04.17 00:15
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2136
|1.2230
|524
|2006.04.17 00:15
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2138
|1.2230
|525
|2006.04.17 00:16
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2139
|1.2230
|526
|2006.04.17 00:16
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2140
|1.2230
|527
|2006.04.17 00:25
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2141
|1.2230
|528
|2006.04.17 00:25
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2144
|1.2230
|529
|2006.04.17 00:25
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2146
|1.2230
|530
|2006.04.17 00:30
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2147
|1.2230
|531
|2006.04.17 01:05
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2148
|1.2230
|532
|2006.04.17 01:06
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2149
|1.2230
|533
|2006.04.17 01:06
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2151
|1.2230
|534
|2006.04.17 01:06
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2154
|1.2230
|535
|2006.04.17 01:07
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2156
|1.2230
|536
|2006.04.17 01:08
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2158
|1.2230
|537
|2006.04.17 01:08
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2161
|1.2230
|538
|2006.04.17 01:08
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2163
|1.2230
|539
|2006.04.17 01:20
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2164
|1.2230
|540
|2006.04.17 01:21
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2166
|1.2230
|541
|2006.04.17 01:22
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2167
|1.2230
|542
|2006.04.17 01:23
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2169
|1.2230
|543
|2006.04.17 01:28
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2171
|1.2230
|544
|2006.04.17 01:28
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2172
|1.2230
|545
|2006.04.17 01:32
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2173
|1.2230
|546
|2006.04.17 01:34
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2174
|1.2230
|547
|2006.04.17 01:38
|modify
|46
|0.10
|1.2110
|1.2175
|1.2230
|548
|2006.04.17 05:39
|s/l
|46
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.2230
|63.69
|1124.79
|549
|2006.04.17 22:00
|sell
|47
|0.10
|1.2253
|1.2355
|1.2133
|550
|2006.04.18 08:08
|modify
|47
|0.10
|1.2253
|1.2253
|1.2133
|551
|2006.04.18 08:08
|modify
|47
|0.10
|1.2253
|1.2252
|1.2133
|552
|2006.04.18 08:09
|modify
|47
|0.10
|1.2253
|1.2251
|1.2133
|553
|2006.04.18 08:11
|modify
|47
|0.10
|1.2253
|1.2250
|1.2133
|554
|2006.04.18 08:51
|s/l
|47
|0.10
|1.2250
|1.2250
|1.2133
|3.59
|1128.38
|555
|2006.04.19 05:30
|sell
|48
|0.10
|1.2348
|1.2450
|1.2228
|556
|2006.04.19 12:31
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2343
|1.2228
|557
|2006.04.19 12:31
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2338
|1.2228
|558
|2006.04.19 12:32
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2337
|1.2228
|559
|2006.04.19 12:36
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2336
|1.2228
|560
|2006.04.19 12:36
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2332
|1.2228
|561
|2006.04.19 13:01
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2330
|1.2228
|562
|2006.04.19 13:01
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2327
|1.2228
|563
|2006.04.19 13:01
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2322
|1.2228
|564
|2006.04.19 13:03
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2321
|1.2228
|565
|2006.04.19 13:23
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2320
|1.2228
|566
|2006.04.19 13:23
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2317
|1.2228
|567
|2006.04.19 13:23
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2313
|1.2228
|568
|2006.04.19 13:24
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2312
|1.2228
|569
|2006.04.19 13:24
|modify
|48
|0.10
|1.2348
|1.2311
|1.2228
|570
|2006.04.19 13:47
|s/l
|48
|0.10
|1.2311
|1.2311
|1.2228
|37.00
|1165.38
|571
|2006.04.20 00:16
|sell
|49
|0.10
|1.2367
|1.2469
|1.2247
|572
|2006.04.20 06:27
|modify
|49
|0.10
|1.2367
|1.2366
|1.2247
|573
|2006.04.20 06:28
|modify
|49
|0.10
|1.2367
|1.2365
|1.2247
|574
|2006.04.20 06:43
|modify
|49
|0.10
|1.2367
|1.2364
|1.2247
|575
|2006.04.20 06:46
|modify
|49
|0.10
|1.2367
|1.2363
|1.2247
|576
|2006.04.20 06:53
|modify
|49
|0.10
|1.2367
|1.2360
|1.2247
|577
|2006.04.20 06:55
|modify
|49
|0.10
|1.2367
|1.2359
|1.2247
|578
|2006.04.20 08:02
|s/l
|49
|0.10
|1.2359
|1.2359
|1.2247
|8.00
|1173.38
|579
|2006.04.21 08:08
|buy
|50
|0.10
|1.2336
|1.2234
|1.2456
|580
|2006.04.21 14:39
|modify
|50
|0.10
|1.2336
|1.2338
|1.2456
|581
|2006.04.21 14:44
|s/l
|50
|0.10
|1.2338
|1.2338
|1.2456
|2.00
|1175.38
|582
|2006.04.24 13:18
|sell
|51
|0.10
|1.2353
|1.2455
|1.2233
|583
|2006.04.26 13:26
|s/l
|51
|0.10
|1.2455
|1.2455
|1.2233
|-100.82
|1074.56
|584
|2006.04.27 03:09
|sell
|52
|0.10
|1.2451
|1.2553
|1.2331
|585
|2006.04.27 10:37
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2451
|1.2331
|586
|2006.04.27 10:42
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2450
|1.2331
|587
|2006.04.27 10:53
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2448
|1.2331
|588
|2006.04.27 11:37
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2447
|1.2331
|589
|2006.04.27 11:38
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2446
|1.2331
|590
|2006.04.27 11:40
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2445
|1.2331
|591
|2006.04.27 11:40
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2440
|1.2331
|592
|2006.04.27 11:41
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2439
|1.2331
|593
|2006.04.27 11:46
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2438
|1.2331
|594
|2006.04.27 11:46
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2437
|1.2331
|595
|2006.04.27 11:47
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2436
|1.2331
|596
|2006.04.27 11:47
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2435
|1.2331
|597
|2006.04.27 11:52
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2434
|1.2331
|598
|2006.04.27 11:54
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2431
|1.2331
|599
|2006.04.27 11:55
|modify
|52
|0.10
|1.2451
|1.2430
|1.2331
|600
|2006.04.27 12:59
|s/l
|52
|0.10
|1.2430
|1.2430
|1.2331
|21.00
|1095.56
|601
|2006.04.28 02:30
|sell
|53
|0.10
|1.2527
|1.2629
|1.2407
|602
|2006.04.28 15:10
|s/l
|53
|0.10
|1.2629
|1.2629
|1.2407
|-102.00
|993.56
|603
|2006.05.01 00:30
|sell
|54
|0.10
|1.2617
|1.2719
|1.2497
|604
|2006.05.01 19:18
|modify
|54
|0.10
|1.2617
|1.2616
|1.2497
|605
|2006.05.01 19:18
|modify
|54
|0.10
|1.2617
|1.2611
|1.2497
|606
|2006.05.01 19:20
|modify
|54
|0.10
|1.2617
|1.2607
|1.2497
|607
|2006.05.01 19:20
|modify
|54
|0.10
|1.2617
|1.2602
|1.2497
|608
|2006.05.01 19:27
|s/l
|54
|0.10
|1.2602
|1.2602
|1.2497
|15.00
|1008.56
|609
|2006.05.02 08:33
|buy
|55
|0.10
|1.2611
|1.2509
|1.2731
|610
|2006.05.02 08:46
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2611
|1.2731
|611
|2006.05.02 09:29
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2612
|1.2731
|612
|2006.05.02 09:41
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2613
|1.2731
|613
|2006.05.02 09:46
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2615
|1.2731
|614
|2006.05.02 09:46
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2617
|1.2731
|615
|2006.05.02 09:47
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2618
|1.2731
|616
|2006.05.02 09:47
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2619
|1.2731
|617
|2006.05.02 09:49
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2620
|1.2731
|618
|2006.05.02 09:52
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2621
|1.2731
|619
|2006.05.02 09:53
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2622
|1.2731
|620
|2006.05.02 09:58
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2627
|1.2731
|621
|2006.05.02 09:58
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2628
|1.2731
|622
|2006.05.02 10:07
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2631
|1.2731
|623
|2006.05.02 10:07
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2633
|1.2731
|624
|2006.05.02 10:08
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2634
|1.2731
|625
|2006.05.02 10:08
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2635
|1.2731
|626
|2006.05.02 10:13
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2637
|1.2731
|627
|2006.05.02 10:14
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2639
|1.2731
|628
|2006.05.02 10:14
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2642
|1.2731
|629
|2006.05.02 10:15
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2643
|1.2731
|630
|2006.05.02 10:16
|modify
|55
|0.10
|1.2611
|1.2644
|1.2731
|631
|2006.05.02 10:33
|s/l
|55
|0.10
|1.2644
|1.2644
|1.2731
|33.00
|1041.56
|632
|2006.05.02 20:00
|sell
|56
|0.10
|1.2624
|1.2726
|1.2504
|633
|2006.05.03 14:40
|modify
|56
|0.10
|1.2624
|1.2621
|1.2504
|634
|2006.05.03 14:42
|modify
|56
|0.10
|1.2624
|1.2617
|1.2504
|635
|2006.05.03 14:59
|s/l
|56
|0.10
|1.2617
|1.2617
|1.2504
|7.59
|1049.15
|636
|2006.05.04 14:00
|buy
|57
|0.10
|1.2646
|1.2544
|1.2766
|637
|2006.05.04 14:19
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2649
|1.2766
|638
|2006.05.04 14:19
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2654
|1.2766
|639
|2006.05.04 14:20
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2655
|1.2766
|640
|2006.05.04 14:20
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2658
|1.2766
|641
|2006.05.04 14:21
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2660
|1.2766
|642
|2006.05.04 14:21
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2662
|1.2766
|643
|2006.05.04 14:22
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2665
|1.2766
|644
|2006.05.04 14:23
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2666
|1.2766
|645
|2006.05.04 14:57
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2667
|1.2766
|646
|2006.05.04 14:57
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2671
|1.2766
|647
|2006.05.04 15:09
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2672
|1.2766
|648
|2006.05.04 15:10
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2675
|1.2766
|649
|2006.05.04 15:10
|modify
|57
|0.10
|1.2646
|1.2676
|1.2766
|650
|2006.05.04 15:19
|s/l
|57
|0.10
|1.2676
|1.2676
|1.2766
|30.00
|1079.15
|651
|2006.05.05 03:17
|sell
|58
|0.10
|1.2686
|1.2788
|1.2566
|652
|2006.05.08 08:31
|s/l
|58
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2566
|-101.41
|977.74
|653
|2006.05.08 13:30
|sell
|59
|0.10
|1.2747
|1.2849
|1.2627
|654
|2006.05.08 13:53
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2746
|1.2627
|655
|2006.05.08 13:57
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2743
|1.2627
|656
|2006.05.08 13:57
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2742
|1.2627
|657
|2006.05.08 13:59
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2737
|1.2627
|658
|2006.05.08 14:00
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2735
|1.2627
|659
|2006.05.08 14:13
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2733
|1.2627
|660
|2006.05.08 14:13
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2731
|1.2627
|661
|2006.05.08 14:13
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2727
|1.2627
|662
|2006.05.08 14:14
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2726
|1.2627
|663
|2006.05.08 14:18
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2725
|1.2627
|664
|2006.05.08 14:19
|modify
|59
|0.10
|1.2747
|1.2722
|1.2627
|665
|2006.05.08 14:31
|s/l
|59
|0.10
|1.2722
|1.2722
|1.2627
|25.00
|1002.74
|666
|2006.05.09 11:30
|buy
|60
|0.10
|1.2703
|1.2601
|1.2823
|667
|2006.05.09 13:27
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2704
|1.2823
|668
|2006.05.09 13:28
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2708
|1.2823
|669
|2006.05.09 13:28
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2709
|1.2823
|670
|2006.05.09 13:31
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2710
|1.2823
|671
|2006.05.09 13:32
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2711
|1.2823
|672
|2006.05.09 13:52
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2713
|1.2823
|673
|2006.05.09 13:53
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2714
|1.2823
|674
|2006.05.09 13:54
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2715
|1.2823
|675
|2006.05.09 13:55
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2716
|1.2823
|676
|2006.05.09 13:56
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2717
|1.2823
|677
|2006.05.09 13:57
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2718
|1.2823
|678
|2006.05.09 13:57
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2719
|1.2823
|679
|2006.05.09 14:00
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2721
|1.2823
|680
|2006.05.09 14:02
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2722
|1.2823
|681
|2006.05.09 14:02
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2723
|1.2823
|682
|2006.05.09 14:02
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2725
|1.2823
|683
|2006.05.09 14:02
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2728
|1.2823
|684
|2006.05.09 14:07
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2730
|1.2823
|685
|2006.05.09 14:08
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2732
|1.2823
|686
|2006.05.09 14:08
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2736
|1.2823
|687
|2006.05.09 14:09
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2738
|1.2823
|688
|2006.05.09 14:17
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2741
|1.2823
|689
|2006.05.09 14:18
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2743
|1.2823
|690
|2006.05.09 14:18
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2744
|1.2823
|691
|2006.05.09 14:19
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2745
|1.2823
|692
|2006.05.09 14:19
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2748
|1.2823
|693
|2006.05.09 14:20
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2749
|1.2823
|694
|2006.05.09 14:20
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2751
|1.2823
|695
|2006.05.09 14:35
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2752
|1.2823
|696
|2006.05.09 14:36
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2753
|1.2823
|697
|2006.05.09 14:36
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2756
|1.2823
|698
|2006.05.09 14:37
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2759
|1.2823
|699
|2006.05.09 14:37
|modify
|60
|0.10
|1.2703
|1.2760
|1.2823
|700
|2006.05.09 14:45
|s/l
|60
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2823
|57.00
|1059.74
|701
|2006.05.10 05:30
|sell
|61
|0.10
|1.2760
|1.2862
|1.2640
|702
|2006.05.11 01:11
|modify
|61
|0.10
|1.2760
|1.2759
|1.2640
|703
|2006.05.11 01:15
|modify
|61
|0.10
|1.2760
|1.2757
|1.2640
|704
|2006.05.11 01:16
|modify
|61
|0.10
|1.2760
|1.2756
|1.2640
|705
|2006.05.11 01:17
|modify
|61
|0.10
|1.2760
|1.2755
|1.2640
|706
|2006.05.11 01:17
|modify
|61
|0.10
|1.2760
|1.2754
|1.2640
|707
|2006.05.11 01:18
|modify
|61
|0.10
|1.2760
|1.2753
|1.2640
|708
|2006.05.11 01:19
|modify
|61
|0.10
|1.2760
|1.2751
|1.2640
|709
|2006.05.11 01:20
|modify
|61
|0.10
|1.2760
|1.2748
|1.2640
|710
|2006.05.11 01:35
|modify
|61
|0.10
|1.2760
|1.2745
|1.2640
|711
|2006.05.11 01:36
|modify
|61
|0.10
|1.2760
|1.2742
|1.2640
|712
|2006.05.11 02:17
|s/l
|61
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2640
|19.77
|1079.51
|713
|2006.05.11 13:32
|buy
|62
|0.10
|1.2762
|1.2660
|1.2882
|714
|2006.05.11 13:54
|modify
|62
|0.10
|1.2762
|1.2763
|1.2882
|715
|2006.05.11 14:03
|s/l
|62
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2882
|1.00
|1080.51
|716
|2006.05.12 14:30
|sell
|63
|0.10
|1.2886
|1.2988
|1.2766
|717
|2006.05.15 08:07
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2883
|1.2766
|718
|2006.05.15 08:07
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2878
|1.2766
|719
|2006.05.15 08:07
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2871
|1.2766
|720
|2006.05.15 08:08
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2869
|1.2766
|721
|2006.05.15 08:08
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2867
|1.2766
|722
|2006.05.15 08:08
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2863
|1.2766
|723
|2006.05.15 08:09
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2862
|1.2766
|724
|2006.05.15 08:09
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2861
|1.2766
|725
|2006.05.15 08:20
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2855
|1.2766
|726
|2006.05.15 08:21
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2854
|1.2766
|727
|2006.05.15 08:25
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2853
|1.2766
|728
|2006.05.15 08:26
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2851
|1.2766
|729
|2006.05.15 08:26
|modify
|63
|0.10
|1.2886
|1.2846
|1.2766
|730
|2006.05.15 08:36
|s/l
|63
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2766
|40.59
|1121.10
|731
|2006.05.16 01:49
|buy
|64
|0.10
|1.2823
|1.2721
|1.2943
|732
|2006.05.16 12:34
|modify
|64
|0.10
|1.2823
|1.2825
|1.2943
|733
|2006.05.16 12:34
|modify
|64
|0.10
|1.2823
|1.2827
|1.2943
|734
|2006.05.16 12:34
|modify
|64
|0.10
|1.2823
|1.2830
|1.2943
|735
|2006.05.16 12:37
|modify
|64
|0.10
|1.2823
|1.2833
|1.2943
|736
|2006.05.16 12:41
|modify
|64
|0.10
|1.2823
|1.2834
|1.2943
|737
|2006.05.16 12:41
|modify
|64
|0.10
|1.2823
|1.2837
|1.2943
|738
|2006.05.16 12:43
|modify
|64
|0.10
|1.2823
|1.2838
|1.2943
|739
|2006.05.16 12:44
|modify
|64
|0.10
|1.2823
|1.2839
|1.2943
|740
|2006.05.16 12:45
|modify
|64
|0.10
|1.2823
|1.2842
|1.2943
|741
|2006.05.16 12:45
|modify
|64
|0.10
|1.2823
|1.2845
|1.2943
|742
|2006.05.16 13:12
|s/l
|64
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2943
|22.00
|1143.10
|743
|2006.05.17 13:30
|sell
|65
|0.10
|1.2845
|1.2947
|1.2725
|744
|2006.05.17 14:25
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2844
|1.2725
|745
|2006.05.17 14:25
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2841
|1.2725
|746
|2006.05.17 14:25
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2834
|1.2725
|747
|2006.05.17 14:26
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2832
|1.2725
|748
|2006.05.17 14:26
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2825
|1.2725
|749
|2006.05.17 14:27
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2823
|1.2725
|750
|2006.05.17 14:27
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2819
|1.2725
|751
|2006.05.17 14:27
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2816
|1.2725
|752
|2006.05.17 14:27
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2810
|1.2725
|753
|2006.05.17 14:32
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2809
|1.2725
|754
|2006.05.17 14:32
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2805
|1.2725
|755
|2006.05.17 14:32
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2803
|1.2725
|756
|2006.05.17 14:32
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2799
|1.2725
|757
|2006.05.17 14:33
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2797
|1.2725
|758
|2006.05.17 14:33
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2792
|1.2725
|759
|2006.05.17 14:33
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2788
|1.2725
|760
|2006.05.17 14:33
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2783
|1.2725
|761
|2006.05.17 14:35
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2779
|1.2725
|762
|2006.05.17 14:35
|modify
|65
|0.10
|1.2845
|1.2778
|1.2725
|763
|2006.05.17 14:41
|s/l
|65
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2725
|67.00
|1210.10
|764
|2006.05.18 02:30
|buy
|66
|0.10
|1.2770
|1.2668
|1.2890
|765
|2006.05.18 08:27
|modify
|66
|0.10
|1.2770
|1.2771
|1.2890
|766
|2006.05.18 08:32
|modify
|66
|0.10
|1.2770
|1.2772
|1.2890
|767
|2006.05.18 08:32
|modify
|66
|0.10
|1.2770
|1.2773
|1.2890
|768
|2006.05.18 08:33
|modify
|66
|0.10
|1.2770
|1.2775
|1.2890
|769
|2006.05.18 08:33
|modify
|66
|0.10
|1.2770
|1.2777
|1.2890
|770
|2006.05.18 08:34
|modify
|66
|0.10
|1.2770
|1.2779
|1.2890
|771
|2006.05.18 10:09
|s/l
|66
|0.10
|1.2779
|1.2779
|1.2890
|9.00
|1219.10
|772
|2006.05.19 05:30
|sell
|67
|0.10
|1.2830
|1.2932
|1.2710
|773
|2006.05.19 07:19
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2828
|1.2710
|774
|2006.05.19 07:20
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2827
|1.2710
|775
|2006.05.19 07:20
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2826
|1.2710
|776
|2006.05.19 07:24
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2824
|1.2710
|777
|2006.05.19 07:24
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2819
|1.2710
|778
|2006.05.19 07:25
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2818
|1.2710
|779
|2006.05.19 07:25
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2817
|1.2710
|780
|2006.05.19 07:29
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2816
|1.2710
|781
|2006.05.19 07:29
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2813
|1.2710
|782
|2006.05.19 07:30
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2812
|1.2710
|783
|2006.05.19 07:32
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2811
|1.2710
|784
|2006.05.19 07:32
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2807
|1.2710
|785
|2006.05.19 07:32
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2803
|1.2710
|786
|2006.05.19 07:41
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2801
|1.2710
|787
|2006.05.19 07:41
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2796
|1.2710
|788
|2006.05.19 07:42
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2795
|1.2710
|789
|2006.05.19 07:43
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2793
|1.2710
|790
|2006.05.19 07:46
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2792
|1.2710
|791
|2006.05.19 07:48
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2790
|1.2710
|792
|2006.05.19 07:49
|modify
|67
|0.10
|1.2830
|1.2789
|1.2710
|793
|2006.05.19 07:58
|s/l
|67
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2710
|41.00
|1260.10
|794
|2006.05.19 20:00
|buy
|68
|0.10
|1.2774
|1.2672
|1.2894
|795
|2006.05.22 14:06
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2894
|796
|2006.05.22 14:06
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2777
|1.2894
|797
|2006.05.22 14:19
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2778
|1.2894
|798
|2006.05.22 14:20
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2779
|1.2894
|799
|2006.05.22 14:20
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2781
|1.2894
|800
|2006.05.22 14:21
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2783
|1.2894
|801
|2006.05.22 14:21
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2785
|1.2894
|802
|2006.05.22 14:22
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2786
|1.2894
|803
|2006.05.22 14:22
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2788
|1.2894
|804
|2006.05.22 14:23
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2793
|1.2894
|805
|2006.05.22 14:23
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2794
|1.2894
|806
|2006.05.22 14:45
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2795
|1.2894
|807
|2006.05.22 15:03
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2796
|1.2894
|808
|2006.05.22 15:03
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2799
|1.2894
|809
|2006.05.22 15:12
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2801
|1.2894
|810
|2006.05.22 15:13
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2804
|1.2894
|811
|2006.05.22 15:13
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2808
|1.2894
|812
|2006.05.22 15:15
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2812
|1.2894
|813
|2006.05.22 15:15
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2816
|1.2894
|814
|2006.05.22 15:16
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2819
|1.2894
|815
|2006.05.22 15:16
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2820
|1.2894
|816
|2006.05.22 15:51
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2821
|1.2894
|817
|2006.05.22 15:51
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2823
|1.2894
|818
|2006.05.22 15:52
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2826
|1.2894
|819
|2006.05.22 15:53
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2828
|1.2894
|820
|2006.05.22 15:55
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2829
|1.2894
|821
|2006.05.22 15:55
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2830
|1.2894
|822
|2006.05.22 15:56
|modify
|68
|0.10
|1.2774
|1.2831
|1.2894
|823
|2006.05.22 16:24
|s/l
|68
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2894
|56.34
|1316.45
|824
|2006.05.23 05:53
|sell
|69
|0.10
|1.2852
|1.2954
|1.2732
|825
|2006.05.23 07:35
|modify
|69
|0.10
|1.2852
|1.2849
|1.2732
|826
|2006.05.23 07:36
|modify
|69
|0.10
|1.2852
|1.2847
|1.2732
|827
|2006.05.23 08:50
|s/l
|69
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2732
|5.00
|1321.45
|828
|2006.05.24 08:00
|buy
|70
|0.10
|1.2836
|1.2734
|1.2956
|829
|2006.05.24 08:04
|modify
|70
|0.10
|1.2836
|1.2838
|1.2956
|830
|2006.05.24 08:04
|modify
|70
|0.10
|1.2836
|1.2839
|1.2956
|831
|2006.05.24 08:04
|modify
|70
|0.10
|1.2836
|1.2843
|1.2956
|832
|2006.05.24 08:37
|modify
|70
|0.10
|1.2836
|1.2844
|1.2956
|833
|2006.05.24 09:12
|s/l
|70
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2956
|8.00
|1329.45
|834
|2006.05.25 05:58
|buy
|71
|0.10
|1.2769
|1.2667
|1.2889
|835
|2006.05.25 06:53
|modify
|71
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2889
|836
|2006.05.25 07:30
|s/l
|71
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2889
|0.00
|1329.45
|837
|2006.05.29 01:19
|buy
|72
|0.10
|1.2750
|1.2648
|1.2870
|838
|2006.05.30 02:04
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2870
|839
|2006.05.30 02:20
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2751
|1.2870
|840
|2006.05.30 02:40
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2752
|1.2870
|841
|2006.05.30 02:40
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2755
|1.2870
|842
|2006.05.30 02:40
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2758
|1.2870
|843
|2006.05.30 02:41
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2761
|1.2870
|844
|2006.05.30 02:42
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2762
|1.2870
|845
|2006.05.30 02:47
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2765
|1.2870
|846
|2006.05.30 02:47
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2769
|1.2870
|847
|2006.05.30 02:48
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2771
|1.2870
|848
|2006.05.30 02:48
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2775
|1.2870
|849
|2006.05.30 02:48
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2778
|1.2870
|850
|2006.05.30 02:53
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2780
|1.2870
|851
|2006.05.30 02:54
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2785
|1.2870
|852
|2006.05.30 02:54
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2786
|1.2870
|853
|2006.05.30 03:04
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2787
|1.2870
|854
|2006.05.30 03:04
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2791
|1.2870
|855
|2006.05.30 03:05
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2793
|1.2870
|856
|2006.05.30 03:05
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2794
|1.2870
|857
|2006.05.30 03:14
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2796
|1.2870
|858
|2006.05.30 03:14
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2797
|1.2870
|859
|2006.05.30 03:15
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2798
|1.2870
|860
|2006.05.30 03:15
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2799
|1.2870
|861
|2006.05.30 06:06
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2803
|1.2870
|862
|2006.05.30 06:09
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2804
|1.2870
|863
|2006.05.30 06:09
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2806
|1.2870
|864
|2006.05.30 06:09
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2809
|1.2870
|865
|2006.05.30 06:10
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2810
|1.2870
|866
|2006.05.30 06:10
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2812
|1.2870
|867
|2006.05.30 06:11
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2813
|1.2870
|868
|2006.05.30 06:11
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2816
|1.2870
|869
|2006.05.30 06:11
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2818
|1.2870
|870
|2006.05.30 06:15
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2819
|1.2870
|871
|2006.05.30 06:17
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2821
|1.2870
|872
|2006.05.30 06:18
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2822
|1.2870
|873
|2006.05.30 06:18
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2823
|1.2870
|874
|2006.05.30 07:03
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2827
|1.2870
|875
|2006.05.30 07:03
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2831
|1.2870
|876
|2006.05.30 07:04
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2832
|1.2870
|877
|2006.05.30 07:05
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2834
|1.2870
|878
|2006.05.30 07:05
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2836
|1.2870
|879
|2006.05.30 07:06
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2838
|1.2870
|880
|2006.05.30 07:06
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2840
|1.2870
|881
|2006.05.30 07:06
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2843
|1.2870
|882
|2006.05.30 07:07
|modify
|72
|0.10
|1.2750
|1.2844
|1.2870
|883
|2006.05.30 07:07
|t/p
|72
|0.10
|1.2870
|1.2844
|1.2870
|119.35
|1448.79
|884
|2006.05.30 20:30
|sell
|73
|0.10
|1.2867
|1.2969
|1.2747
|885
|2006.05.31 14:17
|modify
|73
|0.10
|1.2867
|1.2862
|1.2747
|886
|2006.05.31 14:42
|modify
|73
|0.10
|1.2867
|1.2859
|1.2747
|887
|2006.05.31 15:02
|s/l
|73
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2747
|8.59
|1457.38
|888
|2006.06.01 15:00
|buy
|74
|0.10
|1.2821
|1.2719
|1.2941
|889
|2006.06.02 12:31
|modify
|74
|0.10
|1.2821
|1.2823
|1.2941
|890
|2006.06.02 12:31
|modify
|74
|0.10
|1.2821
|1.2831
|1.2941
|891
|2006.06.02 12:31
|modify
|74
|0.10
|1.2821
|1.2838
|1.2941
|892
|2006.06.02 12:31
|modify
|74
|0.10
|1.2821
|1.2845
|1.2941
|893
|2006.06.02 12:31
|modify
|74
|0.10
|1.2821
|1.2851
|1.2941
|894
|2006.06.02 12:31
|modify
|74
|0.10
|1.2821
|1.2857
|1.2941
|895
|2006.06.02 12:31
|modify
|74
|0.10
|1.2821
|1.2863
|1.2941
|896
|2006.06.02 12:31
|modify
|74
|0.10
|1.2821
|1.2869
|1.2941
|897
|2006.06.02 12:31
|modify
|74
|0.10
|1.2821
|1.2875
|1.2941
|898
|2006.06.02 12:32
|s/l
|74
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2941
|53.34
|1510.73
|899
|2006.06.07 00:30
|buy
|75
|0.10
|1.2835
|1.2733
|1.2955
|900
|2006.06.08 11:54
|s/l
|75
|0.10
|1.2733
|1.2733
|1.2955
|-103.97
|1406.76
|901
|2006.06.09 00:04
|buy
|76
|0.10
|1.2648
|1.2546
|1.2768
|902
|2006.06.09 09:17
|modify
|76
|0.10
|1.2648
|1.2648
|1.2768
|903
|2006.06.09 09:34
|modify
|76
|0.10
|1.2648
|1.2649
|1.2768
|904
|2006.06.09 09:35
|modify
|76
|0.10
|1.2648
|1.2650
|1.2768
|905
|2006.06.09 10:10
|modify
|76
|0.10
|1.2648
|1.2651
|1.2768
|906
|2006.06.09 10:10
|modify
|76
|0.10
|1.2648
|1.2652
|1.2768
|907
|2006.06.09 10:52
|s/l
|76
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2768
|4.00
|1410.76
|908
|2006.06.12 18:15
|buy
|77
|0.10
|1.2610
|1.2508
|1.2730
|909
|2006.06.14 13:29
|modify
|77
|0.10
|1.2610
|1.2612
|1.2730
|910
|2006.06.14 13:29
|modify
|77
|0.10
|1.2610
|1.2615
|1.2730
|911
|2006.06.14 13:29
|modify
|77
|0.10
|1.2610
|1.2619
|1.2730
|912
|2006.06.14 13:30
|modify
|77
|0.10
|1.2610
|1.2621
|1.2730
|913
|2006.06.14 13:30
|modify
|77
|0.10
|1.2610
|1.2622
|1.2730
|914
|2006.06.14 13:31
|modify
|77
|0.10
|1.2610
|1.2623
|1.2730
|915
|2006.06.14 13:31
|modify
|77
|0.10
|1.2610
|1.2625
|1.2730
|916
|2006.06.14 13:56
|s/l
|77
|0.10
|1.2625
|1.2625
|1.2730
|13.69
|1424.45
|917
|2006.06.14 22:37
|sell
|78
|0.10
|1.2600
|1.2702
|1.2480
|918
|2006.06.19 01:37
|modify
|78
|0.10
|1.2600
|1.2598
|1.2480
|919
|2006.06.19 01:38
|modify
|78
|0.10
|1.2600
|1.2597
|1.2480
|920
|2006.06.19 01:39
|modify
|78
|0.10
|1.2600
|1.2596
|1.2480
|921
|2006.06.19 01:39
|modify
|78
|0.10
|1.2600
|1.2593
|1.2480
|922
|2006.06.19 03:11
|s/l
|78
|0.10
|1.2593
|1.2593
|1.2480
|9.95
|1434.40
|923
|2006.06.19 19:30
|buy
|79
|0.10
|1.2578
|1.2476
|1.2698
|924
|2006.06.20 17:07
|modify
|79
|0.10
|1.2578
|1.2580
|1.2698
|925
|2006.06.20 17:07
|modify
|79
|0.10
|1.2578
|1.2583
|1.2698
|926
|2006.06.20 17:11
|modify
|79
|0.10
|1.2578
|1.2587
|1.2698
|927
|2006.06.20 17:11
|modify
|79
|0.10
|1.2578
|1.2590
|1.2698
|928
|2006.06.20 17:30
|modify
|79
|0.10
|1.2578
|1.2591
|1.2698
|929
|2006.06.20 17:30
|modify
|79
|0.10
|1.2578
|1.2593
|1.2698
|930
|2006.06.20 17:31
|modify
|79
|0.10
|1.2578
|1.2594
|1.2698
|931
|2006.06.20 17:32
|modify
|79
|0.10
|1.2578
|1.2595
|1.2698
|932
|2006.06.20 18:20
|s/l
|79
|0.10
|1.2595
|1.2595
|1.2698
|16.34
|1450.75
|933
|2006.06.22 00:30
|sell
|80
|0.10
|1.2665
|1.2767
|1.2545
|934
|2006.06.22 07:53
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2664
|1.2545
|935
|2006.06.22 07:54
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2663
|1.2545
|936
|2006.06.22 07:54
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2660
|1.2545
|937
|2006.06.22 08:00
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2659
|1.2545
|938
|2006.06.22 08:48
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2658
|1.2545
|939
|2006.06.22 09:18
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2656
|1.2545
|940
|2006.06.22 09:25
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2653
|1.2545
|941
|2006.06.22 09:26
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2652
|1.2545
|942
|2006.06.22 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2651
|1.2545
|943
|2006.06.22 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2647
|1.2545
|944
|2006.06.22 10:16
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2641
|1.2545
|945
|2006.06.22 10:18
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2640
|1.2545
|946
|2006.06.22 10:18
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2639
|1.2545
|947
|2006.06.22 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2636
|1.2545
|948
|2006.06.22 10:23
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2635
|1.2545
|949
|2006.06.22 10:30
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2633
|1.2545
|950
|2006.06.22 10:30
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2632
|1.2545
|951
|2006.06.22 10:32
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2629
|1.2545
|952
|2006.06.22 10:33
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2628
|1.2545
|953
|2006.06.22 10:48
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2624
|1.2545
|954
|2006.06.22 10:49
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2621
|1.2545
|955
|2006.06.22 10:49
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2617
|1.2545
|956
|2006.06.22 10:53
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2612
|1.2545
|957
|2006.06.22 10:54
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2611
|1.2545
|958
|2006.06.22 10:55
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2609
|1.2545
|959
|2006.06.22 12:05
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2606
|1.2545
|960
|2006.06.22 12:06
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2603
|1.2545
|961
|2006.06.22 12:08
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2602
|1.2545
|962
|2006.06.22 13:20
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2598
|1.2545
|963
|2006.06.22 13:21
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2597
|1.2545
|964
|2006.06.22 13:21
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2593
|1.2545
|965
|2006.06.22 13:21
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2589
|1.2545
|966
|2006.06.22 13:31
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2587
|1.2545
|967
|2006.06.22 14:14
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2584
|1.2545
|968
|2006.06.22 14:14
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2580
|1.2545
|969
|2006.06.22 14:21
|modify
|80
|0.10
|1.2665
|1.2577
|1.2545
|970
|2006.06.22 14:44
|s/l
|80
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2545
|88.00
|1538.75
|971
|2006.06.23 21:17
|buy
|81
|0.10
|1.2522
|1.2420
|1.2642
|972
|2006.06.26 07:07
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2524
|1.2642
|973
|2006.06.26 07:19
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2526
|1.2642
|974
|2006.06.26 07:19
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2528
|1.2642
|975
|2006.06.26 07:19
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2532
|1.2642
|976
|2006.06.26 07:19
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2534
|1.2642
|977
|2006.06.26 07:19
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2539
|1.2642
|978
|2006.06.26 07:20
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2541
|1.2642
|979
|2006.06.26 07:20
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2544
|1.2642
|980
|2006.06.26 07:21
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2549
|1.2642
|981
|2006.06.26 07:21
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2553
|1.2642
|982
|2006.06.26 07:22
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2554
|1.2642
|983
|2006.06.26 07:39
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2557
|1.2642
|984
|2006.06.26 07:39
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2558
|1.2642
|985
|2006.06.26 07:44
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2559
|1.2642
|986
|2006.06.26 07:44
|modify
|81
|0.10
|1.2522
|1.2562
|1.2642
|987
|2006.06.26 08:52
|s/l
|81
|0.10
|1.2562
|1.2562
|1.2642
|39.34
|1578.09
|988
|2006.06.27 07:30
|sell
|82
|0.10
|1.2593
|1.2695
|1.2473
|989
|2006.06.27 10:14
|modify
|82
|0.10
|1.2593
|1.2592
|1.2473
|990
|2006.06.27 10:18
|modify
|82
|0.10
|1.2593
|1.2591
|1.2473
|991
|2006.06.27 10:21
|modify
|82
|0.10
|1.2593
|1.2589
|1.2473
|992
|2006.06.27 10:22
|modify
|82
|0.10
|1.2593
|1.2588
|1.2473
|993
|2006.06.27 12:25
|s/l
|82
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2473
|5.00
|1583.09
|994
|2006.06.28 21:00
|buy
|83
|0.10
|1.2560
|1.2458
|1.2680
|995
|2006.06.29 18:17
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2563
|1.2680
|996
|2006.06.29 18:18
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2565
|1.2680
|997
|2006.06.29 18:18
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2567
|1.2680
|998
|2006.06.29 18:18
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2570
|1.2680
|999
|2006.06.29 18:22
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2571
|1.2680
|1000
|2006.06.29 18:22
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2575
|1.2680
|1001
|2006.06.29 18:22
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2580
|1.2680
|1002
|2006.06.29 18:22
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2581
|1.2680
|1003
|2006.06.29 18:22
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2584
|1.2680
|1004
|2006.06.29 18:22
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2588
|1.2680
|1005
|2006.06.29 18:22
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2591
|1.2680
|1006
|2006.06.29 18:22
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2597
|1.2680
|1007
|2006.06.29 18:23
|modify
|83
|0.10
|1.2560
|1.2598
|1.2680
|1008
|2006.06.29 18:25
|s/l
|83
|0.10
|1.2598
|1.2598
|1.2680
|36.03
|1619.13
|1009
|2006.06.30 11:00
|sell
|84
|0.10
|1.2710
|1.2812
|1.2590
|1010
|2006.07.03 11:21
|s/l
|84
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2590
|-101.41
|1517.72
|1011
|2006.07.05 23:31
|buy
|85
|0.10
|1.2739
|1.2637
|1.2859
|1012
|2006.07.06 12:34
|modify
|85
|0.10
|1.2739
|1.2742
|1.2859
|1013
|2006.07.06 12:34
|modify
|85
|0.10
|1.2739
|1.2745
|1.2859
|1014
|2006.07.06 12:34
|modify
|85
|0.10
|1.2739
|1.2751
|1.2859
|1015
|2006.07.06 12:35
|modify
|85
|0.10
|1.2739
|1.2752
|1.2859
|1016
|2006.07.06 12:35
|modify
|85
|0.10
|1.2739
|1.2755
|1.2859
|1017
|2006.07.06 12:35
|modify
|85
|0.10
|1.2739
|1.2759
|1.2859
|1018
|2006.07.06 12:37
|modify
|85
|0.10
|1.2739
|1.2760
|1.2859
|1019
|2006.07.06 13:00
|s/l
|85
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2859
|19.04
|1536.75
|1020
|2006.07.07 05:00
|sell
|86
|0.10
|1.2769
|1.2871
|1.2649
|1021
|2006.07.10 12:29
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2768
|1.2649
|1022
|2006.07.10 12:30
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2766
|1.2649
|1023
|2006.07.10 12:30
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2765
|1.2649
|1024
|2006.07.10 12:42
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2764
|1.2649
|1025
|2006.07.10 12:42
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2763
|1.2649
|1026
|2006.07.10 12:42
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2762
|1.2649
|1027
|2006.07.10 12:43
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2761
|1.2649
|1028
|2006.07.10 12:43
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2760
|1.2649
|1029
|2006.07.10 12:44
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2759
|1.2649
|1030
|2006.07.10 12:53
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2758
|1.2649
|1031
|2006.07.10 12:53
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2755
|1.2649
|1032
|2006.07.10 12:54
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2754
|1.2649
|1033
|2006.07.10 12:54
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2753
|1.2649
|1034
|2006.07.10 13:39
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2752
|1.2649
|1035
|2006.07.10 13:39
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2748
|1.2649
|1036
|2006.07.10 13:40
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2746
|1.2649
|1037
|2006.07.10 13:40
|modify
|86
|0.10
|1.2769
|1.2745
|1.2649
|1038
|2006.07.10 15:07
|s/l
|86
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2649
|24.59
|1561.34
|1039
|2006.07.11 00:30
|buy
|87
|0.10
|1.2740
|1.2638
|1.2860
|1040
|2006.07.11 17:25
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2742
|1.2860
|1041
|2006.07.11 17:26
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2743
|1.2860
|1042
|2006.07.11 17:51
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2744
|1.2860
|1043
|2006.07.11 18:41
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2745
|1.2860
|1044
|2006.07.11 18:41
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2748
|1.2860
|1045
|2006.07.11 18:42
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2749
|1.2860
|1046
|2006.07.11 18:42
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2750
|1.2860
|1047
|2006.07.11 18:43
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2751
|1.2860
|1048
|2006.07.11 18:51
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2752
|1.2860
|1049
|2006.07.11 19:23
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2753
|1.2860
|1050
|2006.07.11 19:24
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2754
|1.2860
|1051
|2006.07.11 19:29
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2755
|1.2860
|1052
|2006.07.11 20:39
|modify
|87
|0.10
|1.2740
|1.2756
|1.2860
|1053
|2006.07.12 01:53
|s/l
|87
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2860
|15.35
|1576.69
|1054
|2006.07.12 05:12
|sell
|88
|0.10
|1.2760
|1.2862
|1.2640
|1055
|2006.07.12 10:00
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2759
|1.2640
|1056
|2006.07.12 10:02
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2758
|1.2640
|1057
|2006.07.12 10:03
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2757
|1.2640
|1058
|2006.07.12 10:03
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2756
|1.2640
|1059
|2006.07.12 10:29
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2755
|1.2640
|1060
|2006.07.12 10:32
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2754
|1.2640
|1061
|2006.07.12 10:33
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2753
|1.2640
|1062
|2006.07.12 10:38
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2752
|1.2640
|1063
|2006.07.12 11:20
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2750
|1.2640
|1064
|2006.07.12 11:20
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2749
|1.2640
|1065
|2006.07.12 11:26
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2748
|1.2640
|1066
|2006.07.12 11:26
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2747
|1.2640
|1067
|2006.07.12 11:27
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2746
|1.2640
|1068
|2006.07.12 11:27
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2743
|1.2640
|1069
|2006.07.12 11:28
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2740
|1.2640
|1070
|2006.07.12 11:28
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2739
|1.2640
|1071
|2006.07.12 11:30
|modify
|88
|0.10
|1.2760
|1.2738
|1.2640
|1072
|2006.07.12 12:29
|s/l
|88
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2640
|22.00
|1598.69
|1073
|2006.07.12 23:00
|buy
|89
|0.10
|1.2715
|1.2613
|1.2835
|1074
|2006.07.17 08:01
|s/l
|89
|0.10
|1.2613
|1.2613
|1.2835
|-105.28
|1493.41
|1075
|2006.07.17 21:23
|buy
|90
|0.10
|1.2528
|1.2426
|1.2648
|1076
|2006.07.18 07:19
|modify
|90
|0.10
|1.2528
|1.2528
|1.2648
|1077
|2006.07.18 07:19
|modify
|90
|0.10
|1.2528
|1.2529
|1.2648
|1078
|2006.07.18 08:55
|s/l
|90
|0.10
|1.2529
|1.2529
|1.2648
|0.34
|1493.76
|1079
|2006.07.18 20:33
|buy
|91
|0.10
|1.2509
|1.2407
|1.2629
|1080
|2006.07.19 14:02
|modify
|91
|0.10
|1.2509
|1.2509
|1.2629
|1081
|2006.07.19 14:02
|modify
|91
|0.10
|1.2509
|1.2513
|1.2629
|1082
|2006.07.19 14:02
|modify
|91
|0.10
|1.2509
|1.2514
|1.2629
|1083
|2006.07.19 14:02
|modify
|91
|0.10
|1.2509
|1.2517
|1.2629
|1084
|2006.07.19 14:02
|modify
|91
|0.10
|1.2509
|1.2521
|1.2629
|1085
|2006.07.19 14:05
|s/l
|91
|0.10
|1.2521
|1.2521
|1.2629
|11.35
|1505.10
|1086
|2006.07.20 07:00
|sell
|92
|0.10
|1.2602
|1.2704
|1.2482
|1087
|2006.07.21 21:25
|s/l
|92
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2482
|-101.41
|1403.69
|1088
|2006.07.24 00:01
|sell
|93
|0.10
|1.2680
|1.2782
|1.2560
|1089
|2006.07.24 01:23
|modify
|93
|0.10
|1.2680
|1.2678
|1.2560
|1090
|2006.07.24 01:28
|modify
|93
|0.10
|1.2680
|1.2677
|1.2560
|1091
|2006.07.24 01:28
|modify
|93
|0.10
|1.2680
|1.2675
|1.2560
|1092
|2006.07.24 01:28
|modify
|93
|0.10
|1.2680
|1.2671
|1.2560
|1093
|2006.07.24 01:29
|modify
|93
|0.10
|1.2680
|1.2668
|1.2560
|1094
|2006.07.24 01:29
|modify
|93
|0.10
|1.2680
|1.2667
|1.2560
|1095
|2006.07.24 04:19
|s/l
|93
|0.10
|1.2667
|1.2667
|1.2560
|13.00
|1416.69
|1096
|2006.07.24 21:00
|buy
|94
|0.10
|1.2636
|1.2534
|1.2756
|1097
|2006.07.25 05:39
|modify
|94
|0.10
|1.2636
|1.2637
|1.2756
|1098
|2006.07.25 06:00
|modify
|94
|0.10
|1.2636
|1.2639
|1.2756
|1099
|2006.07.25 06:03
|modify
|94
|0.10
|1.2636
|1.2640
|1.2756
|1100
|2006.07.25 06:03
|modify
|94
|0.10
|1.2636
|1.2641
|1.2756
|1101
|2006.07.25 06:26
|modify
|94
|0.10
|1.2636
|1.2643
|1.2756
|1102
|2006.07.25 06:26
|modify
|94
|0.10
|1.2636
|1.2645
|1.2756
|1103
|2006.07.25 06:33
|modify
|94
|0.10
|1.2636
|1.2651
|1.2756
|1104
|2006.07.25 06:33
|modify
|94
|0.10
|1.2636
|1.2652
|1.2756
|1105
|2006.07.25 07:01
|s/l
|94
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2756
|15.35
|1432.04
|1106
|2006.07.26 04:00
|buy
|95
|0.10
|1.2584
|1.2482
|1.2704
|1107
|2006.07.26 14:09
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2585
|1.2704
|1108
|2006.07.26 14:10
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2586
|1.2704
|1109
|2006.07.26 14:11
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2588
|1.2704
|1110
|2006.07.26 14:13
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2589
|1.2704
|1111
|2006.07.26 14:13
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2590
|1.2704
|1112
|2006.07.26 14:16
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2591
|1.2704
|1113
|2006.07.26 14:17
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2592
|1.2704
|1114
|2006.07.26 14:18
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2593
|1.2704
|1115
|2006.07.26 14:25
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2595
|1.2704
|1116
|2006.07.26 14:33
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2598
|1.2704
|1117
|2006.07.26 14:33
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2600
|1.2704
|1118
|2006.07.26 15:58
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2604
|1.2704
|1119
|2006.07.26 16:00
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2605
|1.2704
|1120
|2006.07.26 16:01
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2607
|1.2704
|1121
|2006.07.26 16:02
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2609
|1.2704
|1122
|2006.07.26 16:02
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2612
|1.2704
|1123
|2006.07.26 16:06
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2616
|1.2704
|1124
|2006.07.26 16:06
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2617
|1.2704
|1125
|2006.07.26 16:30
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2619
|1.2704
|1126
|2006.07.26 16:30
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2621
|1.2704
|1127
|2006.07.26 16:31
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2622
|1.2704
|1128
|2006.07.26 16:31
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2623
|1.2704
|1129
|2006.07.26 16:32
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2625
|1.2704
|1130
|2006.07.26 16:33
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2626
|1.2704
|1131
|2006.07.26 16:34
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2627
|1.2704
|1132
|2006.07.26 16:43
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2628
|1.2704
|1133
|2006.07.26 16:50
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2629
|1.2704
|1134
|2006.07.26 16:51
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2631
|1.2704
|1135
|2006.07.26 16:52
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2634
|1.2704
|1136
|2006.07.26 16:52
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2635
|1.2704
|1137
|2006.07.26 16:55
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2636
|1.2704
|1138
|2006.07.26 17:00
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2638
|1.2704
|1139
|2006.07.26 17:40
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2641
|1.2704
|1140
|2006.07.26 17:41
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2642
|1.2704
|1141
|2006.07.26 17:41
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2643
|1.2704
|1142
|2006.07.26 18:02
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2645
|1.2704
|1143
|2006.07.26 18:02
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2648
|1.2704
|1144
|2006.07.26 18:05
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2651
|1.2704
|1145
|2006.07.26 18:09
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2652
|1.2704
|1146
|2006.07.26 18:09
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2654
|1.2704
|1147
|2006.07.26 18:10
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2656
|1.2704
|1148
|2006.07.26 18:14
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2657
|1.2704
|1149
|2006.07.26 18:15
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2658
|1.2704
|1150
|2006.07.26 18:15
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2659
|1.2704
|1151
|2006.07.26 18:20
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2660
|1.2704
|1152
|2006.07.26 18:20
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2663
|1.2704
|1153
|2006.07.26 18:21
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2664
|1.2704
|1154
|2006.07.26 18:21
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2665
|1.2704
|1155
|2006.07.26 18:23
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2666
|1.2704
|1156
|2006.07.26 18:23
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2670
|1.2704
|1157
|2006.07.26 18:23
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2673
|1.2704
|1158
|2006.07.26 18:26
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2675
|1.2704
|1159
|2006.07.26 18:26
|modify
|95
|0.10
|1.2584
|1.2677
|1.2704
|1160
|2006.07.26 18:26
|t/p
|95
|0.10
|1.2704
|1.2677
|1.2704
|120.00
|1552.04
|1161
|2006.07.31 03:00
|sell
|96
|0.10
|1.2752
|1.2854
|1.2632
|1162
|2006.08.01 05:43
|modify
|96
|0.10
|1.2752
|1.2750
|1.2632
|1163
|2006.08.01 05:44
|modify
|96
|0.10
|1.2752
|1.2749
|1.2632
|1164
|2006.08.01 06:46
|modify
|96
|0.10
|1.2752
|1.2747
|1.2632
|1165
|2006.08.01 08:32
|s/l
|96
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2632
|5.59
|1557.63
|1166
|2006.08.02 06:00
|sell
|97
|0.10
|1.2819
|1.2921
|1.2699
|1167
|2006.08.02 09:22
|modify
|97
|0.10
|1.2819
|1.2819
|1.2699
|1168
|2006.08.02 11:48
|modify
|97
|0.10
|1.2819
|1.2818
|1.2699
|1169
|2006.08.02 12:29
|modify
|97
|0.10
|1.2819
|1.2817
|1.2699
|1170
|2006.08.02 12:30
|modify
|97
|0.10
|1.2819
|1.2814
|1.2699
|1171
|2006.08.02 13:20
|s/l
|97
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2699
|5.00
|1562.63
|1172
|2006.08.03 11:10
|buy
|98
|0.10
|1.2783
|1.2681
|1.2903
|1173
|2006.08.03 12:36
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2785
|1.2903
|1174
|2006.08.03 12:36
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2789
|1.2903
|1175
|2006.08.03 12:37
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2791
|1.2903
|1176
|2006.08.03 12:37
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2792
|1.2903
|1177
|2006.08.03 12:38
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2794
|1.2903
|1178
|2006.08.03 12:39
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2796
|1.2903
|1179
|2006.08.03 12:41
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2799
|1.2903
|1180
|2006.08.03 12:41
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2803
|1.2903
|1181
|2006.08.03 12:42
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2806
|1.2903
|1182
|2006.08.03 12:42
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2810
|1.2903
|1183
|2006.08.03 12:43
|modify
|98
|0.10
|1.2783
|1.2811
|1.2903
|1184
|2006.08.03 13:12
|s/l
|98
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2903
|28.00
|1590.63
|1185
|2006.08.04 03:02
|sell
|99
|0.10
|1.2793
|1.2895
|1.2673
|1186
|2006.08.04 13:52
|s/l
|99
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2673
|-102.00
|1488.63
|1187
|2006.08.07 00:30
|sell
|100
|0.10
|1.2880
|1.2982
|1.2760
|1188
|2006.08.07 09:40
|modify
|100
|0.10
|1.2880
|1.2879
|1.2760
|1189
|2006.08.07 09:46
|modify
|100
|0.10
|1.2880
|1.2878
|1.2760
|1190
|2006.08.07 12:03
|modify
|100
|0.10
|1.2880
|1.2876
|1.2760
|1191
|2006.08.07 12:11
|modify
|100
|0.10
|1.2880
|1.2874
|1.2760
|1192
|2006.08.07 12:11
|modify
|100
|0.10
|1.2880
|1.2873
|1.2760
|1193
|2006.08.07 12:59
|s/l
|100
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2760
|7.00
|1495.63
|1194
|2006.08.08 07:30
|buy
|101
|0.10
|1.2837
|1.2735
|1.2957
|1195
|2006.08.08 18:15
|modify
|101
|0.10
|1.2837
|1.2838
|1.2957
|1196
|2006.08.08 18:15
|modify
|101
|0.10
|1.2837
|1.2844
|1.2957
|1197
|2006.08.08 18:15
|modify
|101
|0.10
|1.2837
|1.2850
|1.2957
|1198
|2006.08.08 18:15
|modify
|101
|0.10
|1.2837
|1.2852
|1.2957
|1199
|2006.08.08 18:15
|modify
|101
|0.10
|1.2837
|1.2857
|1.2957
|1200
|2006.08.08 18:15
|modify
|101
|0.10
|1.2837
|1.2863
|1.2957
|1201
|2006.08.08 18:18
|modify
|101
|0.10
|1.2837
|1.2865
|1.2957
|1202
|2006.08.08 18:18
|modify
|101
|0.10
|1.2837
|1.2869
|1.2957
|1203
|2006.08.08 18:19
|s/l
|101
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2957
|32.00
|1527.63
|1204
|2006.08.09 06:30
|buy
|102
|0.10
|1.2830
|1.2728
|1.2950
|1205
|2006.08.09 07:37
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2950
|1206
|2006.08.09 08:06
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2831
|1.2950
|1207
|2006.08.09 08:06
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2833
|1.2950
|1208
|2006.08.09 08:06
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2836
|1.2950
|1209
|2006.08.09 08:07
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2837
|1.2950
|1210
|2006.08.09 08:07
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2840
|1.2950
|1211
|2006.08.09 08:08
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2841
|1.2950
|1212
|2006.08.09 08:08
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2843
|1.2950
|1213
|2006.08.09 08:08
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2845
|1.2950
|1214
|2006.08.09 08:14
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2846
|1.2950
|1215
|2006.08.09 08:15
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2847
|1.2950
|1216
|2006.08.09 08:19
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2848
|1.2950
|1217
|2006.08.09 08:19
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2850
|1.2950
|1218
|2006.08.09 08:38
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2851
|1.2950
|1219
|2006.08.09 08:39
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2852
|1.2950
|1220
|2006.08.09 09:59
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2854
|1.2950
|1221
|2006.08.09 10:32
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2855
|1.2950
|1222
|2006.08.09 10:34
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2859
|1.2950
|1223
|2006.08.09 10:34
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2862
|1.2950
|1224
|2006.08.09 10:35
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2866
|1.2950
|1225
|2006.08.09 10:42
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2867
|1.2950
|1226
|2006.08.09 10:44
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2868
|1.2950
|1227
|2006.08.09 10:44
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2871
|1.2950
|1228
|2006.08.09 10:45
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2873
|1.2950
|1229
|2006.08.09 10:46
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2875
|1.2950
|1230
|2006.08.09 10:56
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2879
|1.2950
|1231
|2006.08.09 10:56
|modify
|102
|0.10
|1.2830
|1.2880
|1.2950
|1232
|2006.08.09 11:37
|s/l
|102
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2950
|50.00
|1577.63
|1233
|2006.08.09 20:00
|sell
|103
|0.10
|1.2863
|1.2965
|1.2743
|1234
|2006.08.10 12:37
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2860
|1.2743
|1235
|2006.08.10 12:37
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2859
|1.2743
|1236
|2006.08.10 12:38
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2856
|1.2743
|1237
|2006.08.10 12:39
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2855
|1.2743
|1238
|2006.08.10 12:39
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2854
|1.2743
|1239
|2006.08.10 12:40
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2853
|1.2743
|1240
|2006.08.10 12:40
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2848
|1.2743
|1241
|2006.08.10 12:43
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2847
|1.2743
|1242
|2006.08.10 13:51
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2846
|1.2743
|1243
|2006.08.10 13:51
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2845
|1.2743
|1244
|2006.08.10 14:03
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2843
|1.2743
|1245
|2006.08.10 14:03
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2839
|1.2743
|1246
|2006.08.10 14:04
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2838
|1.2743
|1247
|2006.08.10 14:06
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2837
|1.2743
|1248
|2006.08.10 14:07
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2836
|1.2743
|1249
|2006.08.10 14:07
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2832
|1.2743
|1250
|2006.08.10 14:17
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2828
|1.2743
|1251
|2006.08.10 14:17
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2822
|1.2743
|1252
|2006.08.10 14:23
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2819
|1.2743
|1253
|2006.08.10 14:24
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2818
|1.2743
|1254
|2006.08.10 14:25
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2815
|1.2743
|1255
|2006.08.10 14:25
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2812
|1.2743
|1256
|2006.08.10 14:25
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2808
|1.2743
|1257
|2006.08.10 14:26
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2807
|1.2743
|1258
|2006.08.10 14:34
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2806
|1.2743
|1259
|2006.08.10 14:35
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2802
|1.2743
|1260
|2006.08.10 14:36
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2801
|1.2743
|1261
|2006.08.10 14:36
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2799
|1.2743
|1262
|2006.08.10 14:36
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2794
|1.2743
|1263
|2006.08.10 14:37
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2791
|1.2743
|1264
|2006.08.10 14:38
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2790
|1.2743
|1265
|2006.08.10 14:38
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2787
|1.2743
|1266
|2006.08.10 14:38
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2783
|1.2743
|1267
|2006.08.10 15:18
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2782
|1.2743
|1268
|2006.08.10 15:18
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2777
|1.2743
|1269
|2006.08.10 15:19
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2775
|1.2743
|1270
|2006.08.10 15:19
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2774
|1.2743
|1271
|2006.08.10 15:20
|modify
|103
|0.10
|1.2863
|1.2773
|1.2743
|1272
|2006.08.10 15:27
|s/l
|103
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2743
|91.77
|1669.40
|1273
|2006.08.11 07:11
|buy
|104
|0.10
|1.2787
|1.2685
|1.2907
|1274
|2006.08.16 12:31
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2792
|1.2907
|1275
|2006.08.16 12:31
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2797
|1.2907
|1276
|2006.08.16 12:31
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2798
|1.2907
|1277
|2006.08.16 12:31
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2804
|1.2907
|1278
|2006.08.16 12:31
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2809
|1.2907
|1279
|2006.08.16 12:32
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2811
|1.2907
|1280
|2006.08.16 12:32
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2813
|1.2907
|1281
|2006.08.16 12:32
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2815
|1.2907
|1282
|2006.08.16 12:32
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2817
|1.2907
|1283
|2006.08.16 12:37
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2820
|1.2907
|1284
|2006.08.16 12:38
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2821
|1.2907
|1285
|2006.08.16 12:38
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2822
|1.2907
|1286
|2006.08.16 12:43
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2825
|1.2907
|1287
|2006.08.16 13:07
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2827
|1.2907
|1288
|2006.08.16 13:16
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2828
|1.2907
|1289
|2006.08.16 13:16
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2830
|1.2907
|1290
|2006.08.16 13:16
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2834
|1.2907
|1291
|2006.08.16 13:17
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2836
|1.2907
|1292
|2006.08.16 13:18
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2837
|1.2907
|1293
|2006.08.16 13:18
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2838
|1.2907
|1294
|2006.08.16 13:19
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2841
|1.2907
|1295
|2006.08.16 13:20
|modify
|104
|0.10
|1.2787
|1.2842
|1.2907
|1296
|2006.08.16 14:32
|s/l
|104
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2907
|53.03
|1722.43
|1297
|2006.08.16 22:30
|sell
|105
|0.10
|1.2840
|1.2942
|1.2720
|1298
|2006.08.18 11:18
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2837
|1.2720
|1299
|2006.08.18 11:24
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2836
|1.2720
|1300
|2006.08.18 11:25
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2834
|1.2720
|1301
|2006.08.18 11:26
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2833
|1.2720
|1302
|2006.08.18 11:27
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2832
|1.2720
|1303
|2006.08.18 11:28
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2830
|1.2720
|1304
|2006.08.18 11:29
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2828
|1.2720
|1305
|2006.08.18 11:31
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2827
|1.2720
|1306
|2006.08.18 11:32
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2824
|1.2720
|1307
|2006.08.18 11:32
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2823
|1.2720
|1308
|2006.08.18 11:50
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2821
|1.2720
|1309
|2006.08.18 11:51
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2818
|1.2720
|1310
|2006.08.18 12:22
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2816
|1.2720
|1311
|2006.08.18 12:22
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2813
|1.2720
|1312
|2006.08.18 12:30
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2812
|1.2720
|1313
|2006.08.18 12:31
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2811
|1.2720
|1314
|2006.08.18 12:31
|modify
|105
|0.10
|1.2840
|1.2808
|1.2720
|1315
|2006.08.18 13:01
|s/l
|105
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2720
|34.36
|1756.79
|1316
|2006.08.18 19:00
|buy
|106
|0.10
|1.2828
|1.2726
|1.2948
|1317
|2006.08.21 01:03
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2948
|1318
|2006.08.21 01:03
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2829
|1.2948
|1319
|2006.08.21 01:04
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2830
|1.2948
|1320
|2006.08.21 01:07
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2831
|1.2948
|1321
|2006.08.21 01:07
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2834
|1.2948
|1322
|2006.08.21 01:08
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2835
|1.2948
|1323
|2006.08.21 01:14
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2837
|1.2948
|1324
|2006.08.21 01:17
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2840
|1.2948
|1325
|2006.08.21 01:18
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2841
|1.2948
|1326
|2006.08.21 01:18
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2843
|1.2948
|1327
|2006.08.21 01:18
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2845
|1.2948
|1328
|2006.08.21 01:23
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2848
|1.2948
|1329
|2006.08.21 01:23
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2849
|1.2948
|1330
|2006.08.21 01:47
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2851
|1.2948
|1331
|2006.08.21 01:49
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2855
|1.2948
|1332
|2006.08.21 01:53
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2857
|1.2948
|1333
|2006.08.21 02:03
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2858
|1.2948
|1334
|2006.08.21 02:03
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2859
|1.2948
|1335
|2006.08.21 02:13
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2861
|1.2948
|1336
|2006.08.21 02:13
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2862
|1.2948
|1337
|2006.08.21 06:57
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2864
|1.2948
|1338
|2006.08.21 06:57
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2867
|1.2948
|1339
|2006.08.21 07:02
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2868
|1.2948
|1340
|2006.08.21 07:03
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2869
|1.2948
|1341
|2006.08.21 07:03
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2870
|1.2948
|1342
|2006.08.21 07:23
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2873
|1.2948
|1343
|2006.08.21 07:24
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2874
|1.2948
|1344
|2006.08.21 07:24
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2875
|1.2948
|1345
|2006.08.21 07:26
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2877
|1.2948
|1346
|2006.08.21 07:33
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2879
|1.2948
|1347
|2006.08.21 07:51
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2880
|1.2948
|1348
|2006.08.21 07:51
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2881
|1.2948
|1349
|2006.08.21 08:10
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2883
|1.2948
|1350
|2006.08.21 08:10
|modify
|106
|0.10
|1.2828
|1.2884
|1.2948
|1351
|2006.08.21 11:30
|s/l
|106
|0.10
|1.2884
|1.2884
|1.2948
|55.34
|1812.14
|1352
|2006.08.21 18:30
|sell
|107
|0.10
|1.2892
|1.2994
|1.2772
|1353
|2006.08.21 22:24
|modify
|107
|0.10
|1.2892
|1.2891
|1.2772
|1354
|2006.08.21 22:24
|modify
|107
|0.10
|1.2892
|1.2886
|1.2772
|1355
|2006.08.21 22:37
|modify
|107
|0.10
|1.2892
|1.2884
|1.2772
|1356
|2006.08.21 22:37
|modify
|107
|0.10
|1.2892
|1.2883
|1.2772
|1357
|2006.08.22 02:13
|modify
|107
|0.10
|1.2892
|1.2882
|1.2772
|1358
|2006.08.22 02:27
|modify
|107
|0.10
|1.2892
|1.2879
|1.2772
|1359
|2006.08.22 02:43
|s/l
|107
|0.10
|1.2879
|1.2879
|1.2772
|13.59
|1825.73
|1360
|2006.08.22 23:30
|buy
|108
|0.10
|1.2813
|1.2711
|1.2933
|1361
|2006.08.23 14:01
|modify
|108
|0.10
|1.2813
|1.2816
|1.2933
|1362
|2006.08.23 14:01
|modify
|108
|0.10
|1.2813
|1.2818
|1.2933
|1363
|2006.08.23 14:01
|modify
|108
|0.10
|1.2813
|1.2823
|1.2933
|1364
|2006.08.23 14:01
|modify
|108
|0.10
|1.2813
|1.2825
|1.2933
|1365
|2006.08.23 14:01
|modify
|108
|0.10
|1.2813
|1.2829
|1.2933
|1366
|2006.08.23 14:16
|s/l
|108
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2933
|15.35
|1841.07
|1367
|2006.08.24 07:02
|buy
|109
|0.10
|1.2783
|1.2681
|1.2903
|1368
|2006.08.24 08:02
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2784
|1.2903
|1369
|2006.08.24 08:02
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2786
|1.2903
|1370
|2006.08.24 08:03
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2791
|1.2903
|1371
|2006.08.24 08:04
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2792
|1.2903
|1372
|2006.08.24 08:15
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2794
|1.2903
|1373
|2006.08.24 08:16
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2795
|1.2903
|1374
|2006.08.24 08:16
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2799
|1.2903
|1375
|2006.08.24 08:17
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2800
|1.2903
|1376
|2006.08.24 08:48
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2801
|1.2903
|1377
|2006.08.24 08:49
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2802
|1.2903
|1378
|2006.08.24 08:49
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2806
|1.2903
|1379
|2006.08.24 08:49
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2810
|1.2903
|1380
|2006.08.24 08:50
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2811
|1.2903
|1381
|2006.08.24 08:50
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2812
|1.2903
|1382
|2006.08.24 08:54
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2813
|1.2903
|1383
|2006.08.24 08:55
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2815
|1.2903
|1384
|2006.08.24 12:05
|modify
|109
|0.10
|1.2783
|1.2816
|1.2903
|1385
|2006.08.24 12:32
|s/l
|109
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2903
|33.00
|1874.07
|1386
|2006.08.25 03:00
|buy
|110
|0.10
|1.2781
|1.2679
|1.2901
|1387
|2006.08.28 05:05
|modify
|110
|0.10
|1.2781
|1.2783
|1.2901
|1388
|2006.08.28 07:26
|modify
|110
|0.10
|1.2781
|1.2786
|1.2901
|1389
|2006.08.28 07:27
|modify
|110
|0.10
|1.2781
|1.2788
|1.2901
|1390
|2006.08.28 07:27
|modify
|110
|0.10
|1.2781
|1.2789
|1.2901
|1391
|2006.08.28 07:29
|modify
|110
|0.10
|1.2781
|1.2792
|1.2901
|1392
|2006.08.28 07:30
|modify
|110
|0.10
|1.2781
|1.2793
|1.2901
|1393
|2006.08.28 07:30
|modify
|110
|0.10
|1.2781
|1.2794
|1.2901
|1394
|2006.08.28 10:41
|modify
|110
|0.10
|1.2781
|1.2795
|1.2901
|1395
|2006.08.28 10:47
|modify
|110
|0.10
|1.2781
|1.2796
|1.2901
|1396
|2006.08.28 10:54
|modify
|110
|0.10
|1.2781
|1.2798
|1.2901
|1397
|2006.08.28 12:16
|s/l
|110
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.2901
|16.34
|1890.42
|1398
|2006.08.28 15:30
|sell
|111
|0.10
|1.2784
|1.2886
|1.2664
|1399
|2006.08.29 14:49
|modify
|111
|0.10
|1.2784
|1.2783
|1.2664
|1400
|2006.08.29 14:51
|modify
|111
|0.10
|1.2784
|1.2782
|1.2664
|1401
|2006.08.29 14:51
|modify
|111
|0.10
|1.2784
|1.2778
|1.2664
|1402
|2006.08.29 14:53
|modify
|111
|0.10
|1.2784
|1.2777
|1.2664
|1403
|2006.08.29 17:25
|s/l
|111
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2664
|7.59
|1898.01
|1404
|2006.08.30 09:11
|sell
|112
|0.10
|1.2828
|1.2930
|1.2708
|1405
|2006.08.31 14:30
|modify
|112
|0.10
|1.2828
|1.2825
|1.2708
|1406
|2006.08.31 14:31
|modify
|112
|0.10
|1.2828
|1.2822
|1.2708
|1407
|2006.08.31 14:31
|modify
|112
|0.10
|1.2828
|1.2817
|1.2708
|1408
|2006.08.31 14:55
|s/l
|112
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2708
|12.77
|1910.78
|1409
|2006.08.31 14:55
|sell
|113
|0.10
|1.2815
|1.2917
|1.2695
|1410
|2006.08.31 15:53
|modify
|113
|0.10
|1.2815
|1.2813
|1.2695
|1411
|2006.08.31 15:55
|modify
|113
|0.10
|1.2815
|1.2812
|1.2695
|1412
|2006.08.31 18:52
|s/l
|113
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2695
|3.00
|1913.78
|1413
|2006.09.01 05:30
|buy
|114
|0.10
|1.2814
|1.2712
|1.2934
|1414
|2006.09.01 16:02
|modify
|114
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2934
|1415
|2006.09.01 16:02
|modify
|114
|0.10
|1.2814
|1.2818
|1.2934
|1416
|2006.09.01 16:02
|modify
|114
|0.10
|1.2814
|1.2821
|1.2934
|1417
|2006.09.01 16:04
|modify
|114
|0.10
|1.2814
|1.2824
|1.2934
|1418
|2006.09.01 16:04
|modify
|114
|0.10
|1.2814
|1.2825
|1.2934
|1419
|2006.09.01 17:10
|s/l
|114
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2934
|11.00
|1924.78
|1420
|2006.09.04 08:49
|sell
|115
|0.10
|1.2843
|1.2945
|1.2723
|1421
|2006.09.05 11:43
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2840
|1.2723
|1422
|2006.09.05 12:00
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2838
|1.2723
|1423
|2006.09.05 12:00
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2837
|1.2723
|1424
|2006.09.05 12:01
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2835
|1.2723
|1425
|2006.09.05 12:01
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2832
|1.2723
|1426
|2006.09.05 12:02
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2830
|1.2723
|1427
|2006.09.05 13:41
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2829
|1.2723
|1428
|2006.09.05 13:41
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2828
|1.2723
|1429
|2006.09.05 13:41
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2827
|1.2723
|1430
|2006.09.05 13:42
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2826
|1.2723
|1431
|2006.09.05 13:42
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2825
|1.2723
|1432
|2006.09.05 14:32
|modify
|115
|0.10
|1.2843
|1.2822
|1.2723
|1433
|2006.09.05 15:11
|s/l
|115
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2723
|21.59
|1946.37
|1434
|2006.09.05 21:00
|buy
|116
|0.10
|1.2821
|1.2719
|1.2941
|1435
|2006.09.07 12:44
|s/l
|116
|0.10
|1.2719
|1.2719
|1.2941
|-104.62
|1841.75
|1436
|2006.09.08 01:33
|buy
|117
|0.10
|1.2730
|1.2628
|1.2850
|1437
|2006.09.12 11:00
|close
|117
|0.10
|1.2709
|1.2628
|1.2850
|-22.31
|1819.44
|1438
|2006.09.12 11:00
|sell
|118
|0.10
|1.2708
|1.2810
|1.2588
|1439
|2006.09.12 14:14
|modify
|118
|0.10
|1.2708
|1.2707
|1.2588
|1440
|2006.09.12 14:14
|modify
|118
|0.10
|1.2708
|1.2705
|1.2588
|1441
|2006.09.12 14:14
|modify
|118
|0.10
|1.2708
|1.2701
|1.2588
|1442
|2006.09.12 14:17
|modify
|118
|0.10
|1.2708
|1.2700
|1.2588
|1443
|2006.09.12 14:27
|modify
|118
|0.10
|1.2708
|1.2698
|1.2588
|1444
|2006.09.12 14:56
|s/l
|118
|0.10
|1.2698
|1.2698
|1.2588
|10.00
|1829.44
|1445
|2006.09.13 05:30
|buy
|119
|0.10
|1.2693
|1.2591
|1.2813
|1446
|2006.09.13 15:51
|modify
|119
|0.10
|1.2693
|1.2694
|1.2813
|1447
|2006.09.13 16:12
|s/l
|119
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2813
|1.00
|1830.44
|1448
|2006.09.14 22:30
|sell
|120
|0.10
|1.2721
|1.2823
|1.2601
|1449
|2006.09.15 09:55
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2718
|1.2601
|1450
|2006.09.15 09:58
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2716
|1.2601
|1451
|2006.09.15 09:58
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2712
|1.2601
|1452
|2006.09.15 10:04
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2711
|1.2601
|1453
|2006.09.15 10:16
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2710
|1.2601
|1454
|2006.09.15 10:57
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2708
|1.2601
|1455
|2006.09.15 10:58
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2706
|1.2601
|1456
|2006.09.15 10:58
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2705
|1.2601
|1457
|2006.09.15 11:17
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2702
|1.2601
|1458
|2006.09.15 11:19
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2701
|1.2601
|1459
|2006.09.15 11:20
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2700
|1.2601
|1460
|2006.09.15 11:52
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2699
|1.2601
|1461
|2006.09.15 11:52
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2696
|1.2601
|1462
|2006.09.15 11:53
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2695
|1.2601
|1463
|2006.09.15 11:55
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2694
|1.2601
|1464
|2006.09.15 12:23
|modify
|120
|0.10
|1.2721
|1.2693
|1.2601
|1465
|2006.09.15 12:37
|s/l
|120
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2601
|28.59
|1859.03
|1466
|2006.09.18 03:56
|buy
|121
|0.10
|1.2661
|1.2559
|1.2781
|1467
|2006.09.18 07:01
|modify
|121
|0.10
|1.2661
|1.2662
|1.2781
|1468
|2006.09.18 07:01
|modify
|121
|0.10
|1.2661
|1.2665
|1.2781
|1469
|2006.09.18 08:13
|s/l
|121
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2781
|4.00
|1863.03
|1470
|2006.09.19 07:21
|sell
|122
|0.10
|1.2693
|1.2795
|1.2573
|1471
|2006.09.19 08:14
|modify
|122
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2573
|1472
|2006.09.19 08:14
|modify
|122
|0.10
|1.2693
|1.2691
|1.2573
|1473
|2006.09.19 08:18
|modify
|122
|0.10
|1.2693
|1.2688
|1.2573
|1474
|2006.09.19 09:00
|modify
|122
|0.10
|1.2693
|1.2687
|1.2573
|1475
|2006.09.19 09:00
|modify
|122
|0.10
|1.2693
|1.2684
|1.2573
|1476
|2006.09.19 09:00
|modify
|122
|0.10
|1.2693
|1.2682
|1.2573
|1477
|2006.09.19 09:01
|modify
|122
|0.10
|1.2693
|1.2681
|1.2573
|1478
|2006.09.19 09:47
|modify
|122
|0.10
|1.2693
|1.2680
|1.2573
|1479
|2006.09.19 10:00
|modify
|122
|0.10
|1.2693
|1.2679
|1.2573
|1480
|2006.09.19 10:03
|modify
|122
|0.10
|1.2693
|1.2677
|1.2573
|1481
|2006.09.19 12:30
|s/l
|122
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2573
|16.00
|1879.03
|1482
|2006.09.22 13:30
|sell
|123
|0.10
|1.2814
|1.2916
|1.2694
|1483
|2006.09.22 15:34
|modify
|123
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2694
|1484
|2006.09.22 18:44
|modify
|123
|0.10
|1.2814
|1.2813
|1.2694
|1485
|2006.09.22 18:46
|modify
|123
|0.10
|1.2814
|1.2812
|1.2694
|1486
|2006.09.22 18:46
|modify
|123
|0.10
|1.2814
|1.2811
|1.2694
|1487
|2006.09.22 18:46
|modify
|123
|0.10
|1.2814
|1.2810
|1.2694
|1488
|2006.09.22 18:46
|modify
|123
|0.10
|1.2814
|1.2809
|1.2694
|1489
|2006.09.22 18:47
|modify
|123
|0.10
|1.2814
|1.2807
|1.2694
|1490
|2006.09.22 18:58
|modify
|123
|0.10
|1.2814
|1.2806
|1.2694
|1491
|2006.09.25 02:52
|s/l
|123
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2694
|8.59
|1887.62
|1492
|2006.09.25 07:45
|sell
|124
|0.10
|1.2786
|1.2888
|1.2666
|1493
|2006.09.25 13:32
|modify
|124
|0.10
|1.2786
|1.2784
|1.2666
|1494
|2006.09.25 13:33
|modify
|124
|0.10
|1.2786
|1.2783
|1.2666
|1495
|2006.09.25 13:33
|modify
|124
|0.10
|1.2786
|1.2782
|1.2666
|1496
|2006.09.25 14:01
|modify
|124
|0.10
|1.2786
|1.2772
|1.2666
|1497
|2006.09.25 14:01
|modify
|124
|0.10
|1.2786
|1.2771
|1.2666
|1498
|2006.09.25 14:01
|modify
|124
|0.10
|1.2786
|1.2770
|1.2666
|1499
|2006.09.25 14:01
|modify
|124
|0.10
|1.2786
|1.2769
|1.2666
|1500
|2006.09.25 14:01
|s/l
|124
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2666
|17.00
|1904.62
|1501
|2006.09.26 20:31
|buy
|125
|0.10
|1.2689
|1.2587
|1.2809
|1502
|2006.09.27 12:32
|modify
|125
|0.10
|1.2689
|1.2689
|1.2809
|1503
|2006.09.27 12:32
|modify
|125
|0.10
|1.2689
|1.2690
|1.2809
|1504
|2006.09.27 12:32
|modify
|125
|0.10
|1.2689
|1.2691
|1.2809
|1505
|2006.09.27 12:32
|modify
|125
|0.10
|1.2689
|1.2692
|1.2809
|1506
|2006.09.27 12:37
|s/l
|125
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2809
|2.34
|1906.96
|1507
|2006.09.28 10:58
|sell
|126
|0.10
|1.2712
|1.2814
|1.2592
|1508
|2006.09.28 14:25
|modify
|126
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2592
|1509
|2006.09.28 14:25
|modify
|126
|0.10
|1.2712
|1.2711
|1.2592
|1510
|2006.09.28 14:27
|modify
|126
|0.10
|1.2712
|1.2710
|1.2592
|1511
|2006.09.28 14:27
|modify
|126
|0.10
|1.2712
|1.2708
|1.2592
|1512
|2006.09.28 14:47
|modify
|126
|0.10
|1.2712
|1.2707
|1.2592
|1513
|2006.09.28 14:54
|modify
|126
|0.10
|1.2712
|1.2706
|1.2592
|1514
|2006.09.28 14:54
|modify
|126
|0.10
|1.2712
|1.2705
|1.2592
|1515
|2006.09.28 16:47
|s/l
|126
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2592
|7.00
|1913.96
|1516
|2006.09.29 16:30
|buy
|127
|0.10
|1.2693
|1.2591
|1.2813
|1517
|2006.10.02 13:31
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2813
|1518
|2006.10.02 13:31
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2694
|1.2813
|1519
|2006.10.02 13:32
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2697
|1.2813
|1520
|2006.10.02 13:34
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2698
|1.2813
|1521
|2006.10.02 13:36
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2700
|1.2813
|1522
|2006.10.02 13:36
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2701
|1.2813
|1523
|2006.10.02 13:40
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2703
|1.2813
|1524
|2006.10.02 13:41
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2704
|1.2813
|1525
|2006.10.02 13:45
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2706
|1.2813
|1526
|2006.10.02 13:45
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2707
|1.2813
|1527
|2006.10.02 13:46
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2708
|1.2813
|1528
|2006.10.02 13:46
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2709
|1.2813
|1529
|2006.10.02 13:46
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2710
|1.2813
|1530
|2006.10.02 13:46
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2711
|1.2813
|1531
|2006.10.02 13:49
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2712
|1.2813
|1532
|2006.10.02 13:49
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2713
|1.2813
|1533
|2006.10.02 13:49
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2714
|1.2813
|1534
|2006.10.02 13:50
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2715
|1.2813
|1535
|2006.10.02 13:51
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2716
|1.2813
|1536
|2006.10.02 13:53
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2717
|1.2813
|1537
|2006.10.02 13:53
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2719
|1.2813
|1538
|2006.10.02 13:53
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2721
|1.2813
|1539
|2006.10.02 13:53
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2723
|1.2813
|1540
|2006.10.02 14:22
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2724
|1.2813
|1541
|2006.10.02 14:22
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2725
|1.2813
|1542
|2006.10.02 14:22
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2726
|1.2813
|1543
|2006.10.02 14:23
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2727
|1.2813
|1544
|2006.10.02 14:23
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2728
|1.2813
|1545
|2006.10.02 14:23
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2729
|1.2813
|1546
|2006.10.02 14:23
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2730
|1.2813
|1547
|2006.10.02 14:23
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2731
|1.2813
|1548
|2006.10.02 14:23
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2732
|1.2813
|1549
|2006.10.02 14:25
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2734
|1.2813
|1550
|2006.10.02 14:32
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2735
|1.2813
|1551
|2006.10.02 16:36
|modify
|127
|0.10
|1.2693
|1.2736
|1.2813
|1552
|2006.10.02 18:44
|s/l
|127
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.2813
|42.34
|1956.31
|1553
|2006.10.03 01:32
|sell
|128
|0.10
|1.2738
|1.2840
|1.2618
|1554
|2006.10.04 07:56
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2618
|1555
|2006.10.04 08:03
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2737
|1.2618
|1556
|2006.10.04 08:12
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2736
|1.2618
|1557
|2006.10.04 08:13
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2735
|1.2618
|1558
|2006.10.04 08:13
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2734
|1.2618
|1559
|2006.10.04 08:14
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2732
|1.2618
|1560
|2006.10.04 08:29
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2731
|1.2618
|1561
|2006.10.04 08:31
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2730
|1.2618
|1562
|2006.10.04 08:32
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2729
|1.2618
|1563
|2006.10.04 08:41
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2728
|1.2618
|1564
|2006.10.04 08:42
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2727
|1.2618
|1565
|2006.10.04 08:42
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2726
|1.2618
|1566
|2006.10.04 08:42
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2725
|1.2618
|1567
|2006.10.04 08:45
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2724
|1.2618
|1568
|2006.10.04 08:45
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2722
|1.2618
|1569
|2006.10.04 08:46
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2721
|1.2618
|1570
|2006.10.04 08:46
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2720
|1.2618
|1571
|2006.10.04 08:46
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2719
|1.2618
|1572
|2006.10.04 08:46
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2718
|1.2618
|1573
|2006.10.04 08:51
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2717
|1.2618
|1574
|2006.10.04 08:51
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2716
|1.2618
|1575
|2006.10.04 08:51
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2715
|1.2618
|1576
|2006.10.04 08:51
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2714
|1.2618
|1577
|2006.10.04 08:51
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2713
|1.2618
|1578
|2006.10.04 09:17
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2712
|1.2618
|1579
|2006.10.04 09:17
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2711
|1.2618
|1580
|2006.10.04 09:18
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2710
|1.2618
|1581
|2006.10.04 09:19
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2709
|1.2618
|1582
|2006.10.04 10:22
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2708
|1.2618
|1583
|2006.10.04 10:38
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2707
|1.2618
|1584
|2006.10.04 10:38
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2706
|1.2618
|1585
|2006.10.04 10:38
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2703
|1.2618
|1586
|2006.10.04 10:40
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2702
|1.2618
|1587
|2006.10.04 10:43
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2700
|1.2618
|1588
|2006.10.04 10:44
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2699
|1.2618
|1589
|2006.10.04 10:50
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2697
|1.2618
|1590
|2006.10.04 11:09
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2696
|1.2618
|1591
|2006.10.04 11:11
|modify
|128
|0.10
|1.2738
|1.2695
|1.2618
|1592
|2006.10.04 14:00
|s/l
|128
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2618
|43.59
|1999.90
|1593
|2006.10.04 18:30
|buy
|129
|0.10
|1.2698
|1.2596
|1.2818
|1594
|2006.10.05 12:06
|modify
|129
|0.10
|1.2698
|1.2699
|1.2818
|1595
|2006.10.05 12:07
|modify
|129
|0.10
|1.2698
|1.2700
|1.2818
|1596
|2006.10.05 12:40
|s/l
|129
|0.10
|1.2700
|1.2700
|1.2818
|0.03
|1999.93
|1597
|2006.10.05 23:00
|buy
|130
|0.10
|1.2695
|1.2593
|1.2815
|1598
|2006.10.06 13:07
|s/l
|130
|0.10
|1.2593
|1.2593
|1.2815
|-102.66
|1897.28
|1599
|2006.10.09 02:00
|buy
|131
|0.10
|1.2596
|1.2494
|1.2716
|1600
|2006.10.13 09:00
|close
|131
|0.10
|1.2555
|1.2494
|1.2716
|-44.93
|1852.35
|1601
|2006.10.13 09:00
|sell
|132
|0.10
|1.2556
|1.2658
|1.2436
|1602
|2006.10.13 12:34
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2556
|1.2436
|1603
|2006.10.13 12:34
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2555
|1.2436
|1604
|2006.10.13 12:37
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2554
|1.2436
|1605
|2006.10.13 12:37
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2549
|1.2436
|1606
|2006.10.13 12:37
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2545
|1.2436
|1607
|2006.10.13 12:37
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2542
|1.2436
|1608
|2006.10.13 12:37
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2541
|1.2436
|1609
|2006.10.13 12:38
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2540
|1.2436
|1610
|2006.10.13 12:38
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2537
|1.2436
|1611
|2006.10.13 12:38
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2536
|1.2436
|1612
|2006.10.13 14:02
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2534
|1.2436
|1613
|2006.10.13 14:02
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2533
|1.2436
|1614
|2006.10.13 14:02
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2532
|1.2436
|1615
|2006.10.13 14:03
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2529
|1.2436
|1616
|2006.10.13 14:04
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2528
|1.2436
|1617
|2006.10.13 14:04
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2526
|1.2436
|1618
|2006.10.13 14:04
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2524
|1.2436
|1619
|2006.10.13 14:34
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2523
|1.2436
|1620
|2006.10.13 14:35
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2521
|1.2436
|1621
|2006.10.13 14:37
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2520
|1.2436
|1622
|2006.10.13 14:37
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2519
|1.2436
|1623
|2006.10.13 14:37
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2517
|1.2436
|1624
|2006.10.13 14:38
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2516
|1.2436
|1625
|2006.10.13 14:39
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2515
|1.2436
|1626
|2006.10.13 14:39
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2512
|1.2436
|1627
|2006.10.13 14:40
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2511
|1.2436
|1628
|2006.10.13 15:16
|modify
|132
|0.10
|1.2556
|1.2510
|1.2436
|1629
|2006.10.13 16:08
|s/l
|132
|0.10
|1.2510
|1.2510
|1.2436
|46.00
|1898.35
|1630
|2006.10.16 05:20
|buy
|133
|0.10
|1.2514
|1.2412
|1.2634
|1631
|2006.10.16 22:41
|modify
|133
|0.10
|1.2514
|1.2515
|1.2634
|1632
|2006.10.16 22:48
|modify
|133
|0.10
|1.2514
|1.2516
|1.2634
|1633
|2006.10.17 00:35
|modify
|133
|0.10
|1.2514
|1.2518
|1.2634
|1634
|2006.10.17 07:30
|close
|133
|0.10
|1.2527
|1.2518
|1.2634
|12.35
|1910.69
|1635
|2006.10.17 07:30
|sell
|134
|0.10
|1.2527
|1.2629
|1.2407
|1636
|2006.10.18 21:30
|close
|134
|0.10
|1.2533
|1.2629
|1.2407
|-5.41
|1905.28
|1637
|2006.10.18 21:33
|buy
|135
|0.10
|1.2534
|1.2432
|1.2654
|1638
|2006.10.19 07:43
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2535
|1.2654
|1639
|2006.10.19 07:43
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2536
|1.2654
|1640
|2006.10.19 08:54
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2537
|1.2654
|1641
|2006.10.19 08:54
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2538
|1.2654
|1642
|2006.10.19 08:56
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2539
|1.2654
|1643
|2006.10.19 08:56
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2540
|1.2654
|1644
|2006.10.19 08:57
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2541
|1.2654
|1645
|2006.10.19 09:00
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2542
|1.2654
|1646
|2006.10.19 09:01
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2547
|1.2654
|1647
|2006.10.19 09:01
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2548
|1.2654
|1648
|2006.10.19 09:53
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2549
|1.2654
|1649
|2006.10.19 09:53
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2550
|1.2654
|1650
|2006.10.19 13:26
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2552
|1.2654
|1651
|2006.10.19 13:26
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2554
|1.2654
|1652
|2006.10.19 13:26
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2555
|1.2654
|1653
|2006.10.19 13:26
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2557
|1.2654
|1654
|2006.10.19 13:43
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2558
|1.2654
|1655
|2006.10.19 13:43
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2560
|1.2654
|1656
|2006.10.19 13:43
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2561
|1.2654
|1657
|2006.10.19 13:45
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2563
|1.2654
|1658
|2006.10.19 13:46
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2564
|1.2654
|1659
|2006.10.19 13:46
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2565
|1.2654
|1660
|2006.10.19 13:46
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2566
|1.2654
|1661
|2006.10.19 13:46
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2567
|1.2654
|1662
|2006.10.19 13:46
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2568
|1.2654
|1663
|2006.10.19 13:51
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2569
|1.2654
|1664
|2006.10.19 14:35
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2570
|1.2654
|1665
|2006.10.19 14:35
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2571
|1.2654
|1666
|2006.10.19 14:36
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2572
|1.2654
|1667
|2006.10.19 14:36
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2573
|1.2654
|1668
|2006.10.19 14:36
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2574
|1.2654
|1669
|2006.10.19 14:36
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2575
|1.2654
|1670
|2006.10.19 14:37
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2576
|1.2654
|1671
|2006.10.19 14:43
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2577
|1.2654
|1672
|2006.10.19 14:43
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2578
|1.2654
|1673
|2006.10.19 14:43
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2579
|1.2654
|1674
|2006.10.19 15:15
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2580
|1.2654
|1675
|2006.10.19 16:00
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2581
|1.2654
|1676
|2006.10.19 16:00
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2582
|1.2654
|1677
|2006.10.19 16:00
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2583
|1.2654
|1678
|2006.10.19 16:00
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2585
|1.2654
|1679
|2006.10.19 16:00
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2586
|1.2654
|1680
|2006.10.19 16:01
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2587
|1.2654
|1681
|2006.10.19 16:01
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2588
|1.2654
|1682
|2006.10.19 17:08
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2589
|1.2654
|1683
|2006.10.19 17:10
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2591
|1.2654
|1684
|2006.10.19 17:10
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2592
|1.2654
|1685
|2006.10.19 17:16
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2593
|1.2654
|1686
|2006.10.19 17:19
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2594
|1.2654
|1687
|2006.10.19 17:19
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2595
|1.2654
|1688
|2006.10.19 17:19
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2596
|1.2654
|1689
|2006.10.19 17:19
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2597
|1.2654
|1690
|2006.10.19 17:20
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2598
|1.2654
|1691
|2006.10.19 17:46
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2599
|1.2654
|1692
|2006.10.19 17:46
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2600
|1.2654
|1693
|2006.10.19 17:47
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2601
|1.2654
|1694
|2006.10.19 17:47
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2602
|1.2654
|1695
|2006.10.19 17:49
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2603
|1.2654
|1696
|2006.10.19 17:56
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2604
|1.2654
|1697
|2006.10.19 18:07
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2606
|1.2654
|1698
|2006.10.19 18:08
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2607
|1.2654
|1699
|2006.10.19 18:08
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2608
|1.2654
|1700
|2006.10.19 18:08
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2609
|1.2654
|1701
|2006.10.19 18:20
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2610
|1.2654
|1702
|2006.10.19 18:20
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2612
|1.2654
|1703
|2006.10.19 18:20
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2614
|1.2654
|1704
|2006.10.19 18:20
|modify
|135
|0.10
|1.2534
|1.2616
|1.2654
|1705
|2006.10.20 09:50
|s/l
|135
|0.10
|1.2616
|1.2616
|1.2654
|79.38
|1984.66
|1706
|2006.10.23 21:30
|buy
|136
|0.10
|1.2552
|1.2450
|1.2672
|1707
|2006.10.25 09:06
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2552
|1.2672
|1708
|2006.10.25 09:07
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2553
|1.2672
|1709
|2006.10.25 11:24
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2555
|1.2672
|1710
|2006.10.25 11:24
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2556
|1.2672
|1711
|2006.10.25 11:33
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2560
|1.2672
|1712
|2006.10.25 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2561
|1.2672
|1713
|2006.10.25 11:42
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2563
|1.2672
|1714
|2006.10.25 11:43
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2564
|1.2672
|1715
|2006.10.25 15:53
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2565
|1.2672
|1716
|2006.10.25 16:03
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2567
|1.2672
|1717
|2006.10.25 16:12
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2568
|1.2672
|1718
|2006.10.25 16:17
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2570
|1.2672
|1719
|2006.10.25 16:20
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2571
|1.2672
|1720
|2006.10.25 16:20
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2572
|1.2672
|1721
|2006.10.25 19:18
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2573
|1.2672
|1722
|2006.10.25 19:18
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2575
|1.2672
|1723
|2006.10.25 19:18
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2579
|1.2672
|1724
|2006.10.25 19:19
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2580
|1.2672
|1725
|2006.10.25 19:19
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2582
|1.2672
|1726
|2006.10.25 19:19
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2583
|1.2672
|1727
|2006.10.25 19:19
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2585
|1.2672
|1728
|2006.10.25 19:20
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2587
|1.2672
|1729
|2006.10.25 19:20
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2589
|1.2672
|1730
|2006.10.25 19:20
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2590
|1.2672
|1731
|2006.10.25 19:20
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2592
|1.2672
|1732
|2006.10.25 19:20
|modify
|136
|0.10
|1.2552
|1.2594
|1.2672
|1733
|2006.10.25 19:26
|s/l
|136
|0.10
|1.2594
|1.2594
|1.2672
|40.69
|2025.35
|1734
|2006.10.27 00:30
|sell
|137
|0.10
|1.2689
|1.2791
|1.2569
|1735
|2006.10.31 15:00
|close
|137
|0.10
|1.2721
|1.2791
|1.2569
|-30.82
|1994.53
|1736
|2006.10.31 15:00
|buy
|138
|0.10
|1.2720
|1.2618
|1.2840
|1737
|2006.10.31 15:07
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2721
|1.2840
|1738
|2006.10.31 15:07
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2722
|1.2840
|1739
|2006.10.31 15:07
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2723
|1.2840
|1740
|2006.10.31 15:07
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2724
|1.2840
|1741
|2006.10.31 15:08
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2726
|1.2840
|1742
|2006.10.31 15:08
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2731
|1.2840
|1743
|2006.10.31 15:10
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2732
|1.2840
|1744
|2006.10.31 15:10
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2733
|1.2840
|1745
|2006.10.31 15:10
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2734
|1.2840
|1746
|2006.10.31 15:11
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2735
|1.2840
|1747
|2006.10.31 15:12
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2736
|1.2840
|1748
|2006.10.31 15:12
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2737
|1.2840
|1749
|2006.10.31 15:12
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2738
|1.2840
|1750
|2006.10.31 15:26
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2744
|1.2840
|1751
|2006.10.31 15:27
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2746
|1.2840
|1752
|2006.10.31 15:27
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2747
|1.2840
|1753
|2006.10.31 15:28
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2748
|1.2840
|1754
|2006.10.31 15:28
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2750
|1.2840
|1755
|2006.10.31 15:30
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2752
|1.2840
|1756
|2006.10.31 15:30
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2753
|1.2840
|1757
|2006.10.31 15:30
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2754
|1.2840
|1758
|2006.10.31 15:35
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2756
|1.2840
|1759
|2006.10.31 15:36
|modify
|138
|0.10
|1.2720
|1.2757
|1.2840
|1760
|2006.10.31 19:42
|s/l
|138
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2840
|37.00
|2031.53
|1761
|2006.11.01 04:33
|sell
|139
|0.10
|1.2762
|1.2864
|1.2642
|1762
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2755
|1.2642
|1763
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2754
|1.2642
|1764
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2752
|1.2642
|1765
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2751
|1.2642
|1766
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2750
|1.2642
|1767
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2748
|1.2642
|1768
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2747
|1.2642
|1769
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2745
|1.2642
|1770
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2743
|1.2642
|1771
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2741
|1.2642
|1772
|2006.11.03 13:30
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2739
|1.2642
|1773
|2006.11.03 13:32
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2738
|1.2642
|1774
|2006.11.03 13:32
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2737
|1.2642
|1775
|2006.11.03 13:32
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2735
|1.2642
|1776
|2006.11.03 13:32
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2734
|1.2642
|1777
|2006.11.03 13:32
|modify
|139
|0.10
|1.2762
|1.2733
|1.2642
|1778
|2006.11.03 13:33
|s/l
|139
|0.10
|1.2733
|1.2733
|1.2642
|31.36
|2062.89
|1779
|2006.11.07 21:00
|sell
|140
|0.10
|1.2769
|1.2871
|1.2649
|1780
|2006.11.10 08:27
|s/l
|140
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2649
|-99.05
|1963.84
|1781
|2006.11.14 02:05
|buy
|141
|0.10
|1.2813
|1.2711
|1.2933
|1782
|2006.11.14 08:48
|modify
|141
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2933
|1783
|2006.11.14 08:50
|modify
|141
|0.10
|1.2813
|1.2814
|1.2933
|1784
|2006.11.14 08:50
|modify
|141
|0.10
|1.2813
|1.2815
|1.2933
|1785
|2006.11.14 08:51
|modify
|141
|0.10
|1.2813
|1.2816
|1.2933
|1786
|2006.11.14 09:19
|modify
|141
|0.10
|1.2813
|1.2817
|1.2933
|1787
|2006.11.14 11:00
|s/l
|141
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2933
|4.00
|1967.84
|1788
|2006.11.15 07:26
|buy
|142
|0.10
|1.2826
|1.2724
|1.2946
|1789
|2006.11.21 19:27
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2828
|1.2946
|1790
|2006.11.22 01:52
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2829
|1.2946
|1791
|2006.11.22 01:53
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2830
|1.2946
|1792
|2006.11.22 01:55
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2831
|1.2946
|1793
|2006.11.22 02:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2832
|1.2946
|1794
|2006.11.22 02:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2833
|1.2946
|1795
|2006.11.22 02:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2834
|1.2946
|1796
|2006.11.22 02:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2835
|1.2946
|1797
|2006.11.22 02:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2836
|1.2946
|1798
|2006.11.22 02:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2837
|1.2946
|1799
|2006.11.22 03:47
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2838
|1.2946
|1800
|2006.11.22 03:53
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2839
|1.2946
|1801
|2006.11.22 04:02
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2841
|1.2946
|1802
|2006.11.22 04:08
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2842
|1.2946
|1803
|2006.11.22 04:10
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2843
|1.2946
|1804
|2006.11.22 04:45
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2844
|1.2946
|1805
|2006.11.22 04:45
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2845
|1.2946
|1806
|2006.11.22 07:41
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2846
|1.2946
|1807
|2006.11.22 07:41
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2847
|1.2946
|1808
|2006.11.22 08:35
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2848
|1.2946
|1809
|2006.11.22 11:47
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2849
|1.2946
|1810
|2006.11.22 11:47
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2850
|1.2946
|1811
|2006.11.22 11:48
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2851
|1.2946
|1812
|2006.11.22 12:01
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2852
|1.2946
|1813
|2006.11.22 12:05
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2853
|1.2946
|1814
|2006.11.22 12:05
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2854
|1.2946
|1815
|2006.11.22 12:06
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2855
|1.2946
|1816
|2006.11.22 12:10
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2856
|1.2946
|1817
|2006.11.22 12:11
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2857
|1.2946
|1818
|2006.11.22 12:19
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2859
|1.2946
|1819
|2006.11.22 12:22
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2860
|1.2946
|1820
|2006.11.22 12:22
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2861
|1.2946
|1821
|2006.11.22 12:23
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2862
|1.2946
|1822
|2006.11.22 12:23
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2864
|1.2946
|1823
|2006.11.22 12:23
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2865
|1.2946
|1824
|2006.11.22 12:23
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2866
|1.2946
|1825
|2006.11.22 12:23
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2868
|1.2946
|1826
|2006.11.22 13:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2869
|1.2946
|1827
|2006.11.22 13:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2870
|1.2946
|1828
|2006.11.22 13:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2871
|1.2946
|1829
|2006.11.22 13:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2872
|1.2946
|1830
|2006.11.22 13:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2873
|1.2946
|1831
|2006.11.22 13:20
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2874
|1.2946
|1832
|2006.11.22 13:27
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2875
|1.2946
|1833
|2006.11.22 13:27
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2876
|1.2946
|1834
|2006.11.22 13:27
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2877
|1.2946
|1835
|2006.11.22 13:27
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2878
|1.2946
|1836
|2006.11.22 13:28
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2879
|1.2946
|1837
|2006.11.22 13:28
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2880
|1.2946
|1838
|2006.11.22 13:28
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2881
|1.2946
|1839
|2006.11.22 13:28
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2882
|1.2946
|1840
|2006.11.22 13:28
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2883
|1.2946
|1841
|2006.11.22 13:28
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2884
|1.2946
|1842
|2006.11.22 13:29
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2885
|1.2946
|1843
|2006.11.22 13:29
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2890
|1.2946
|1844
|2006.11.22 13:32
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2891
|1.2946
|1845
|2006.11.22 13:32
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2893
|1.2946
|1846
|2006.11.22 13:32
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2894
|1.2946
|1847
|2006.11.22 13:32
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2895
|1.2946
|1848
|2006.11.22 13:32
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2896
|1.2946
|1849
|2006.11.22 13:32
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2897
|1.2946
|1850
|2006.11.22 13:33
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2900
|1.2946
|1851
|2006.11.22 13:33
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2901
|1.2946
|1852
|2006.11.22 14:52
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2902
|1.2946
|1853
|2006.11.22 15:03
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2904
|1.2946
|1854
|2006.11.22 15:03
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2906
|1.2946
|1855
|2006.11.22 15:04
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2907
|1.2946
|1856
|2006.11.22 15:06
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2908
|1.2946
|1857
|2006.11.22 15:06
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2909
|1.2946
|1858
|2006.11.22 15:06
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2910
|1.2946
|1859
|2006.11.22 15:07
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2911
|1.2946
|1860
|2006.11.22 15:07
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2912
|1.2946
|1861
|2006.11.22 15:07
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2913
|1.2946
|1862
|2006.11.22 15:09
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2914
|1.2946
|1863
|2006.11.22 15:09
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2915
|1.2946
|1864
|2006.11.22 15:09
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2917
|1.2946
|1865
|2006.11.22 15:23
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2918
|1.2946
|1866
|2006.11.22 15:24
|modify
|142
|0.10
|1.2826
|1.2919
|1.2946
|1867
|2006.11.22 15:24
|t/p
|142
|0.10
|1.2946
|1.2919
|1.2946
|115.41
|2083.26
|1868
|2006.11.23 01:32
|sell
|143
|0.10
|1.2936
|1.3038
|1.2816
|1869
|2006.11.24 08:32
|s/l
|143
|0.10
|1.3038
|1.3038
|1.2816
|-101.41
|1981.85
|1870
|2006.11.28 15:04
|sell
|144
|0.10
|1.3136
|1.3238
|1.3016
|1871
|2006.11.30 03:00
|close
|144
|0.10
|1.3167
|1.3238
|1.3016
|-28.64
|1953.21
|1872
|2006.12.04 03:30
|sell
|145
|0.10
|1.3321
|1.3423
|1.3201
|1873
|2006.12.04 08:07
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3321
|1.3201
|1874
|2006.12.04 08:08
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3320
|1.3201
|1875
|2006.12.04 08:08
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3319
|1.3201
|1876
|2006.12.04 08:08
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3317
|1.3201
|1877
|2006.12.04 08:09
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3316
|1.3201
|1878
|2006.12.04 08:09
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3315
|1.3201
|1879
|2006.12.04 08:09
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3314
|1.3201
|1880
|2006.12.04 08:09
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3313
|1.3201
|1881
|2006.12.04 08:23
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3311
|1.3201
|1882
|2006.12.04 08:27
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3310
|1.3201
|1883
|2006.12.04 08:28
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3309
|1.3201
|1884
|2006.12.04 08:28
|modify
|145
|0.10
|1.3321
|1.3308
|1.3201
|1885
|2006.12.04 08:43
|s/l
|145
|0.10
|1.3308
|1.3308
|1.3201
|13.00
|1966.21
|1886
|2006.12.05 02:00
|sell
|146
|0.10
|1.3325
|1.3427
|1.3205
|1887
|2006.12.05 09:59
|modify
|146
|0.10
|1.3325
|1.3324
|1.3205
|1888
|2006.12.05 09:59
|modify
|146
|0.10
|1.3325
|1.3323
|1.3205
|1889
|2006.12.05 10:33
|s/l
|146
|0.10
|1.3323
|1.3323
|1.3205
|2.00
|1968.21
|1890
|2006.12.06 17:19
|buy
|147
|0.10
|1.3312
|1.3210
|1.3432
|1891
|2006.12.08 13:53
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3313
|1.3432
|1892
|2006.12.08 13:53
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3314
|1.3432
|1893
|2006.12.08 13:53
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3316
|1.3432
|1894
|2006.12.08 13:53
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3317
|1.3432
|1895
|2006.12.08 13:53
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3318
|1.3432
|1896
|2006.12.08 13:53
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3319
|1.3432
|1897
|2006.12.08 13:53
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3320
|1.3432
|1898
|2006.12.08 13:53
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3321
|1.3432
|1899
|2006.12.08 13:53
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3322
|1.3432
|1900
|2006.12.08 14:15
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3323
|1.3432
|1901
|2006.12.08 15:01
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3325
|1.3432
|1902
|2006.12.08 15:01
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3328
|1.3432
|1903
|2006.12.08 15:02
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3329
|1.3432
|1904
|2006.12.08 15:02
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3331
|1.3432
|1905
|2006.12.08 15:02
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3333
|1.3432
|1906
|2006.12.08 15:02
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3335
|1.3432
|1907
|2006.12.08 15:02
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3337
|1.3432
|1908
|2006.12.08 15:02
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3338
|1.3432
|1909
|2006.12.08 15:02
|modify
|147
|0.10
|1.3312
|1.3339
|1.3432
|1910
|2006.12.08 15:13
|s/l
|147
|0.10
|1.3339
|1.3339
|1.3432
|24.38
|1992.59
|1911
|2006.12.11 08:00
|buy
|148
|0.10
|1.3204
|1.3102
|1.3324
|1912
|2006.12.11 16:32
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3207
|1.3324
|1913
|2006.12.11 17:01
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3208
|1.3324
|1914
|2006.12.11 17:01
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3210
|1.3324
|1915
|2006.12.11 17:02
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3214
|1.3324
|1916
|2006.12.11 17:02
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3215
|1.3324
|1917
|2006.12.11 17:03
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3217
|1.3324
|1918
|2006.12.11 17:03
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3218
|1.3324
|1919
|2006.12.11 17:03
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3219
|1.3324
|1920
|2006.12.11 17:03
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3220
|1.3324
|1921
|2006.12.11 17:03
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3221
|1.3324
|1922
|2006.12.11 17:03
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3222
|1.3324
|1923
|2006.12.11 17:15
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3223
|1.3324
|1924
|2006.12.11 17:15
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3225
|1.3324
|1925
|2006.12.11 17:16
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3227
|1.3324
|1926
|2006.12.11 17:16
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3229
|1.3324
|1927
|2006.12.11 17:18
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3230
|1.3324
|1928
|2006.12.11 17:18
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3231
|1.3324
|1929
|2006.12.11 17:30
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3232
|1.3324
|1930
|2006.12.11 17:30
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3233
|1.3324
|1931
|2006.12.11 17:30
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3234
|1.3324
|1932
|2006.12.11 17:30
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3235
|1.3324
|1933
|2006.12.11 17:30
|modify
|148
|0.10
|1.3204
|1.3236
|1.3324
|1934
|2006.12.11 20:34
|s/l
|148
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3324
|32.00
|2024.59
|1935
|2006.12.12 08:30
|sell
|149
|0.10
|1.3235
|1.3337
|1.3115
|1936
|2006.12.13 13:35
|modify
|149
|0.10
|1.3235
|1.3234
|1.3115
|1937
|2006.12.13 13:35
|modify
|149
|0.10
|1.3235
|1.3233
|1.3115
|1938
|2006.12.13 13:35
|modify
|149
|0.10
|1.3235
|1.3231
|1.3115
|1939
|2006.12.13 13:35
|modify
|149
|0.10
|1.3235
|1.3230
|1.3115
|1940
|2006.12.13 13:35
|modify
|149
|0.10
|1.3235
|1.3227
|1.3115
|1941
|2006.12.13 13:36
|modify
|149
|0.10
|1.3235
|1.3226
|1.3115
|1942
|2006.12.13 13:43
|s/l
|149
|0.10
|1.3226
|1.3226
|1.3115
|9.59
|2034.18
|1943
|2006.12.14 04:24
|buy
|150
|0.10
|1.3217
|1.3115
|1.3337
|1944
|2006.12.14 08:02
|modify
|150
|0.10
|1.3217
|1.3217
|1.3337
|1945
|2006.12.14 08:02
|modify
|150
|0.10
|1.3217
|1.3219
|1.3337
|1946
|2006.12.14 08:03
|modify
|150
|0.10
|1.3217
|1.3221
|1.3337
|1947
|2006.12.14 08:06
|modify
|150
|0.10
|1.3217
|1.3223
|1.3337
|1948
|2006.12.14 08:06
|modify
|150
|0.10
|1.3217
|1.3224
|1.3337
|1949
|2006.12.14 08:06
|modify
|150
|0.10
|1.3217
|1.3225
|1.3337
|1950
|2006.12.14 08:06
|modify
|150
|0.10
|1.3217
|1.3227
|1.3337
|1951
|2006.12.14 09:22
|s/l
|150
|0.10
|1.3227
|1.3227
|1.3337
|10.00
|2044.18
|1952
|2006.12.15 03:00
|buy
|151
|0.10
|1.3153
|1.3051
|1.3273
|1953
|2006.12.15 13:30
|modify
|151
|0.10
|1.3153
|1.3156
|1.3273
|1954
|2006.12.15 13:31
|modify
|151
|0.10
|1.3153
|1.3157
|1.3273
|1955
|2006.12.15 13:31
|modify
|151
|0.10
|1.3153
|1.3158
|1.3273
|1956
|2006.12.15 13:31
|modify
|151
|0.10
|1.3153
|1.3160
|1.3273
|1957
|2006.12.15 13:31
|modify
|151
|0.10
|1.3153
|1.3161
|1.3273
|1958
|2006.12.15 14:17
|s/l
|151
|0.10
|1.3161
|1.3161
|1.3273
|8.00
|2052.18
|1959
|2006.12.18 01:00
|buy
|152
|0.10
|1.3095
|1.2993
|1.3215
|1960
|2006.12.19 07:58
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3096
|1.3215
|1961
|2006.12.19 07:58
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3098
|1.3215
|1962
|2006.12.19 08:05
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3099
|1.3215
|1963
|2006.12.19 08:05
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3100
|1.3215
|1964
|2006.12.19 08:05
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3101
|1.3215
|1965
|2006.12.19 08:08
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3102
|1.3215
|1966
|2006.12.19 08:08
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3104
|1.3215
|1967
|2006.12.19 08:08
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3106
|1.3215
|1968
|2006.12.19 08:08
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3108
|1.3215
|1969
|2006.12.19 08:09
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3111
|1.3215
|1970
|2006.12.19 08:09
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3112
|1.3215
|1971
|2006.12.19 08:11
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3113
|1.3215
|1972
|2006.12.19 08:51
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3114
|1.3215
|1973
|2006.12.19 08:51
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3115
|1.3215
|1974
|2006.12.19 08:51
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3116
|1.3215
|1975
|2006.12.19 08:53
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3117
|1.3215
|1976
|2006.12.19 08:53
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3118
|1.3215
|1977
|2006.12.19 08:56
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3119
|1.3215
|1978
|2006.12.19 08:57
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3120
|1.3215
|1979
|2006.12.19 08:57
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3121
|1.3215
|1980
|2006.12.19 09:00
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3125
|1.3215
|1981
|2006.12.19 09:00
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3129
|1.3215
|1982
|2006.12.19 09:00
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3133
|1.3215
|1983
|2006.12.19 09:01
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3134
|1.3215
|1984
|2006.12.19 09:01
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3135
|1.3215
|1985
|2006.12.19 09:01
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3136
|1.3215
|1986
|2006.12.19 09:01
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3138
|1.3215
|1987
|2006.12.19 09:01
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3139
|1.3215
|1988
|2006.12.19 09:01
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3140
|1.3215
|1989
|2006.12.19 09:01
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3141
|1.3215
|1990
|2006.12.19 09:02
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3142
|1.3215
|1991
|2006.12.19 09:02
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3143
|1.3215
|1992
|2006.12.19 09:02
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3144
|1.3215
|1993
|2006.12.19 09:02
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3145
|1.3215
|1994
|2006.12.19 09:14
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3146
|1.3215
|1995
|2006.12.19 09:14
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3147
|1.3215
|1996
|2006.12.19 09:14
|modify
|152
|0.10
|1.3095
|1.3149
|1.3215
|1997
|2006.12.19 13:30
|s/l
|152
|0.10
|1.3149
|1.3149
|1.3215
|53.34
|2105.52
|1998
|2006.12.20 07:34
|sell
|153
|0.10
|1.3220
|1.3322
|1.3100
|1999
|2006.12.20 15:37
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3220
|1.3100
|2000
|2006.12.20 15:37
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3218
|1.3100
|2001
|2006.12.20 15:37
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3216
|1.3100
|2002
|2006.12.20 15:37
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3213
|1.3100
|2003
|2006.12.20 15:37
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3211
|1.3100
|2004
|2006.12.20 15:52
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3210
|1.3100
|2005
|2006.12.20 15:53
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3209
|1.3100
|2006
|2006.12.20 15:53
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3208
|1.3100
|2007
|2006.12.20 15:53
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3207
|1.3100
|2008
|2006.12.20 15:53
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3206
|1.3100
|2009
|2006.12.20 15:53
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3205
|1.3100
|2010
|2006.12.20 16:50
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3204
|1.3100
|2011
|2006.12.20 16:50
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3202
|1.3100
|2012
|2006.12.20 17:28
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3201
|1.3100
|2013
|2006.12.20 17:28
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3200
|1.3100
|2014
|2006.12.20 17:29
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3199
|1.3100
|2015
|2006.12.20 17:29
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3198
|1.3100
|2016
|2006.12.20 17:29
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3197
|1.3100
|2017
|2006.12.20 17:29
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3195
|1.3100
|2018
|2006.12.20 17:29
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3194
|1.3100
|2019
|2006.12.20 17:29
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3192
|1.3100
|2020
|2006.12.20 17:38
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3191
|1.3100
|2021
|2006.12.20 17:47
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3190
|1.3100
|2022
|2006.12.20 17:47
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3188
|1.3100
|2023
|2006.12.20 17:54
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3187
|1.3100
|2024
|2006.12.20 17:54
|modify
|153
|0.10
|1.3220
|1.3186
|1.3100
|2025
|2006.12.20 23:18
|s/l
|153
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3100
|34.00
|2139.52
|2026
|2006.12.21 22:00
|buy
|154
|0.10
|1.3178
|1.3076
|1.3298
|2027
|2006.12.22 07:30
|modify
|154
|0.10
|1.3178
|1.3179
|1.3298
|2028
|2006.12.22 07:32
|modify
|154
|0.10
|1.3178
|1.3181
|1.3298
|2029
|2006.12.22 07:33
|modify
|154
|0.10
|1.3178
|1.3182
|1.3298
|2030
|2006.12.22 09:32
|modify
|154
|0.10
|1.3178
|1.3183
|1.3298
|2031
|2006.12.22 10:45
|modify
|154
|0.10
|1.3178
|1.3184
|1.3298
|2032
|2006.12.22 10:45
|modify
|154
|0.10
|1.3178
|1.3185
|1.3298
|2033
|2006.12.22 10:45
|modify
|154
|0.10
|1.3178
|1.3186
|1.3298
|2034
|2006.12.22 12:42
|s/l
|154
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3298
|7.34
|2146.86
|2035
|2006.12.22 14:18
|sell
|155
|0.10
|1.3181
|1.3283
|1.3061
|2036
|2006.12.22 15:24
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3180
|1.3061
|2037
|2006.12.22 15:26
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3179
|1.3061
|2038
|2006.12.22 15:26
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3176
|1.3061
|2039
|2006.12.22 15:26
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3175
|1.3061
|2040
|2006.12.22 16:35
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3174
|1.3061
|2041
|2006.12.22 16:35
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3172
|1.3061
|2042
|2006.12.22 16:37
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3171
|1.3061
|2043
|2006.12.22 16:37
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3170
|1.3061
|2044
|2006.12.22 16:37
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3169
|1.3061
|2045
|2006.12.22 16:37
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3168
|1.3061
|2046
|2006.12.22 16:39
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3167
|1.3061
|2047
|2006.12.22 16:39
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3166
|1.3061
|2048
|2006.12.22 16:40
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3165
|1.3061
|2049
|2006.12.22 16:40
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3163
|1.3061
|2050
|2006.12.22 16:40
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3162
|1.3061
|2051
|2006.12.22 16:48
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3161
|1.3061
|2052
|2006.12.22 16:48
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3159
|1.3061
|2053
|2006.12.22 16:48
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3157
|1.3061
|2054
|2006.12.22 16:58
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3156
|1.3061
|2055
|2006.12.22 17:00
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3155
|1.3061
|2056
|2006.12.22 17:00
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3153
|1.3061
|2057
|2006.12.22 17:00
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3150
|1.3061
|2058
|2006.12.22 17:01
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3147
|1.3061
|2059
|2006.12.22 17:01
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3146
|1.3061
|2060
|2006.12.22 17:01
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3144
|1.3061
|2061
|2006.12.22 17:01
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3139
|1.3061
|2062
|2006.12.22 17:02
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3137
|1.3061
|2063
|2006.12.22 17:02
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3136
|1.3061
|2064
|2006.12.22 17:02
|modify
|155
|0.10
|1.3181
|1.3134
|1.3061
|2065
|2006.12.22 19:00
|s/l
|155
|0.10
|1.3134
|1.3134
|1.3061
|47.00
|2193.86
|2066
|2006.12.26 08:30
|buy
|156
|0.10
|1.3134
|1.3032
|1.3254
|2067
|2006.12.27 06:12
|modify
|156
|0.10
|1.3134
|1.3134
|1.3254
|2068
|2006.12.27 06:24
|modify
|156
|0.10
|1.3134
|1.3136
|1.3254
|2069
|2006.12.27 06:34
|modify
|156
|0.10
|1.3134
|1.3137
|1.3254
|2070
|2006.12.27 06:35
|modify
|156
|0.10
|1.3134
|1.3138
|1.3254
|2071
|2006.12.27 06:36
|modify
|156
|0.10
|1.3134
|1.3140
|1.3254
|2072
|2006.12.27 06:37
|modify
|156
|0.10
|1.3134
|1.3143
|1.3254
|2073
|2006.12.27 06:37
|modify
|156
|0.10
|1.3134
|1.3145
|1.3254
|2074
|2006.12.27 08:24
|s/l
|156
|0.10
|1.3145
|1.3145
|1.3254
|10.35
|2204.21
|2075
|2006.12.27 16:00
|sell
|157
|0.10
|1.3125
|1.3227
|1.3005
|2076
|2006.12.28 06:39
|close
|157
|0.10
|1.3131
|1.3227
|1.3005
|-4.23
|2199.98
|2077
|2006.12.28 07:00
|buy
|158
|0.10
|1.3128
|1.3026
|1.3248
|2078
|2006.12.28 11:23
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3129
|1.3248
|2079
|2006.12.28 11:29
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3130
|1.3248
|2080
|2006.12.28 12:14
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3131
|1.3248
|2081
|2006.12.28 12:14
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3133
|1.3248
|2082
|2006.12.28 12:20
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3136
|1.3248
|2083
|2006.12.28 12:30
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3137
|1.3248
|2084
|2006.12.28 12:30
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3138
|1.3248
|2085
|2006.12.28 12:31
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3140
|1.3248
|2086
|2006.12.28 12:31
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3142
|1.3248
|2087
|2006.12.28 12:31
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3144
|1.3248
|2088
|2006.12.28 12:32
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3146
|1.3248
|2089
|2006.12.28 12:32
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3148
|1.3248
|2090
|2006.12.28 12:35
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3150
|1.3248
|2091
|2006.12.28 12:35
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3151
|1.3248
|2092
|2006.12.28 13:26
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3154
|1.3248
|2093
|2006.12.28 13:27
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3155
|1.3248
|2094
|2006.12.28 13:27
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3156
|1.3248
|2095
|2006.12.28 13:27
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3157
|1.3248
|2096
|2006.12.28 13:27
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3158
|1.3248
|2097
|2006.12.28 13:27
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3159
|1.3248
|2098
|2006.12.28 13:27
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3160
|1.3248
|2099
|2006.12.28 13:27
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3161
|1.3248
|2100
|2006.12.28 13:27
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3162
|1.3248
|2101
|2006.12.28 13:36
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3163
|1.3248
|2102
|2006.12.28 13:36
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3164
|1.3248
|2103
|2006.12.28 13:36
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3167
|1.3248
|2104
|2006.12.28 13:36
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3170
|1.3248
|2105
|2006.12.28 13:36
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3173
|1.3248
|2106
|2006.12.28 13:37
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3175
|1.3248
|2107
|2006.12.28 13:37
|modify
|158
|0.10
|1.3128
|1.3176
|1.3248
|2108
|2006.12.28 14:57
|s/l
|158
|0.10
|1.3176
|1.3176
|1.3248
|48.00
|2247.98
|2109
|2006.12.28 20:30
|sell
|159
|0.10
|1.3144
|1.3246
|1.3024
|2110
|2007.01.02 07:25
|s/l
|159
|0.10
|1.3246
|1.3246
|1.3024
|-100.23
|2147.75
|2111
|2007.01.04 03:08
|buy
|160
|0.10
|1.3175
|1.3073
|1.3295
|2112
|2007.01.05 02:57
|s/l
|160
|0.10
|1.3073
|1.3073
|1.3295
|-102.66
|2045.09
|2113
|2007.01.08 01:30
|buy
|161
|0.10
|1.3009
|1.2907
|1.3129
|2114
|2007.01.08 17:04
|modify
|161
|0.10
|1.3009
|1.3010
|1.3129
|2115
|2007.01.08 19:07
|s/l
|161
|0.10
|1.3010
|1.3010
|1.3129
|1.00
|2046.09
|2116
|2007.01.10 07:30
|buy
|162
|0.10
|1.2991
|1.2889
|1.3111
|2117
|2007.01.11 15:30
|s/l
|162
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.3111
|-103.97
|1942.13
|2118
|2007.01.12 03:00
|buy
|163
|0.10
|1.2900
|1.2798
|1.3020
|2119
|2007.01.12 14:06
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2901
|1.3020
|2120
|2007.01.12 14:37
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2902
|1.3020
|2121
|2007.01.12 14:37
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2904
|1.3020
|2122
|2007.01.12 14:37
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2906
|1.3020
|2123
|2007.01.12 14:37
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2908
|1.3020
|2124
|2007.01.12 15:00
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2909
|1.3020
|2125
|2007.01.12 15:00
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2910
|1.3020
|2126
|2007.01.12 15:00
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2911
|1.3020
|2127
|2007.01.12 15:00
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2912
|1.3020
|2128
|2007.01.12 15:01
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2913
|1.3020
|2129
|2007.01.12 15:01
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2914
|1.3020
|2130
|2007.01.12 15:01
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2915
|1.3020
|2131
|2007.01.12 15:01
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2916
|1.3020
|2132
|2007.01.12 15:01
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2917
|1.3020
|2133
|2007.01.12 15:01
|modify
|163
|0.10
|1.2900
|1.2919
|1.3020
|2134
|2007.01.12 15:07
|s/l
|163
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.3020
|19.00
|1961.13
|2135
|2007.01.15 16:00
|sell
|164
|0.10
|1.2932
|1.3034
|1.2812
|2136
|2007.01.17 05:30
|close
|164
|0.10
|1.2928
|1.3034
|1.2812
|5.18
|1966.31
|2137
|2007.01.17 05:30
|buy
|165
|0.10
|1.2929
|1.2827
|1.3049
|2138
|2007.01.18 02:23
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2930
|1.3049
|2139
|2007.01.18 02:26
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2931
|1.3049
|2140
|2007.01.18 02:50
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2933
|1.3049
|2141
|2007.01.18 03:04
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2935
|1.3049
|2142
|2007.01.18 03:04
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2936
|1.3049
|2143
|2007.01.18 03:07
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2938
|1.3049
|2144
|2007.01.18 03:12
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2939
|1.3049
|2145
|2007.01.18 03:28
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2940
|1.3049
|2146
|2007.01.18 03:28
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2941
|1.3049
|2147
|2007.01.18 03:28
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2943
|1.3049
|2148
|2007.01.18 03:28
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2944
|1.3049
|2149
|2007.01.18 03:33
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2945
|1.3049
|2150
|2007.01.18 03:56
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2946
|1.3049
|2151
|2007.01.18 03:56
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2947
|1.3049
|2152
|2007.01.18 04:01
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2949
|1.3049
|2153
|2007.01.18 04:01
|modify
|165
|0.10
|1.2929
|1.2950
|1.3049
|2154
|2007.01.18 09:01
|s/l
|165
|0.10
|1.2950
|1.2950
|1.3049
|19.04
|1985.34
|2155
|2007.01.18 10:30
|sell
|166
|0.10
|1.2935
|1.3037
|1.2815
|2156
|2007.01.18 13:30
|modify
|166
|0.10
|1.2935
|1.2935
|1.2815
|2157
|2007.01.18 13:30
|modify
|166
|0.10
|1.2935
|1.2932
|1.2815
|2158
|2007.01.18 13:30
|modify
|166
|0.10
|1.2935
|1.2929
|1.2815
|2159
|2007.01.18 13:35
|modify
|166
|0.10
|1.2935
|1.2928
|1.2815
|2160
|2007.01.18 13:35
|modify
|166
|0.10
|1.2935
|1.2927
|1.2815
|2161
|2007.01.18 13:35
|modify
|166
|0.10
|1.2935
|1.2926
|1.2815
|2162
|2007.01.18 13:35
|modify
|166
|0.10
|1.2935
|1.2925
|1.2815
|2163
|2007.01.18 13:35
|modify
|166
|0.10
|1.2935
|1.2923
|1.2815
|2164
|2007.01.18 13:36
|modify
|166
|0.10
|1.2935
|1.2922
|1.2815
|2165
|2007.01.18 14:00
|s/l
|166
|0.10
|1.2922
|1.2922
|1.2815
|13.00
|1998.34
|2166
|2007.01.19 10:00
|sell
|167
|0.10
|1.2966
|1.3068
|1.2846
|2167
|2007.01.19 14:06
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2964
|1.2846
|2168
|2007.01.19 14:07
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2960
|1.2846
|2169
|2007.01.19 15:00
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2957
|1.2846
|2170
|2007.01.19 15:00
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2956
|1.2846
|2171
|2007.01.19 15:00
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2955
|1.2846
|2172
|2007.01.19 15:00
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2954
|1.2846
|2173
|2007.01.19 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2952
|1.2846
|2174
|2007.01.19 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2950
|1.2846
|2175
|2007.01.19 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2948
|1.2846
|2176
|2007.01.19 15:08
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2947
|1.2846
|2177
|2007.01.19 15:24
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2946
|1.2846
|2178
|2007.01.19 15:24
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2945
|1.2846
|2179
|2007.01.19 15:28
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2944
|1.2846
|2180
|2007.01.19 15:28
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2942
|1.2846
|2181
|2007.01.19 15:29
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2941
|1.2846
|2182
|2007.01.19 15:30
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2940
|1.2846
|2183
|2007.01.19 15:30
|modify
|167
|0.10
|1.2966
|1.2939
|1.2846
|2184
|2007.01.19 15:55
|s/l
|167
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2846
|27.00
|2025.34
|2185
|2007.01.22 21:11
|buy
|168
|0.10
|1.2956
|1.2854
|1.3076
|2186
|2007.01.23 08:14
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2957
|1.3076
|2187
|2007.01.23 08:14
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2958
|1.3076
|2188
|2007.01.23 09:56
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2959
|1.3076
|2189
|2007.01.23 09:57
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2960
|1.3076
|2190
|2007.01.23 10:00
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2961
|1.3076
|2191
|2007.01.23 10:00
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2962
|1.3076
|2192
|2007.01.23 10:00
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2963
|1.3076
|2193
|2007.01.23 10:00
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2965
|1.3076
|2194
|2007.01.23 10:00
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2966
|1.3076
|2195
|2007.01.23 10:00
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2967
|1.3076
|2196
|2007.01.23 10:01
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2968
|1.3076
|2197
|2007.01.23 10:02
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2969
|1.3076
|2198
|2007.01.23 10:03
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2970
|1.3076
|2199
|2007.01.23 10:05
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2971
|1.3076
|2200
|2007.01.23 10:05
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2972
|1.3076
|2201
|2007.01.23 10:05
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2973
|1.3076
|2202
|2007.01.23 10:05
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2974
|1.3076
|2203
|2007.01.23 10:05
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2975
|1.3076
|2204
|2007.01.23 10:08
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2976
|1.3076
|2205
|2007.01.23 10:08
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2978
|1.3076
|2206
|2007.01.23 10:09
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2981
|1.3076
|2207
|2007.01.23 10:09
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2982
|1.3076
|2208
|2007.01.23 10:09
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2983
|1.3076
|2209
|2007.01.23 10:09
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2985
|1.3076
|2210
|2007.01.23 10:09
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2986
|1.3076
|2211
|2007.01.23 10:09
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2988
|1.3076
|2212
|2007.01.23 10:19
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2989
|1.3076
|2213
|2007.01.23 10:19
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2991
|1.3076
|2214
|2007.01.23 10:20
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2992
|1.3076
|2215
|2007.01.23 10:20
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2993
|1.3076
|2216
|2007.01.23 10:22
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2995
|1.3076
|2217
|2007.01.23 11:45
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2996
|1.3076
|2218
|2007.01.23 11:45
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2997
|1.3076
|2219
|2007.01.23 11:45
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2998
|1.3076
|2220
|2007.01.23 11:57
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.2999
|1.3076
|2221
|2007.01.23 11:57
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3000
|1.3076
|2222
|2007.01.23 11:57
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3001
|1.3076
|2223
|2007.01.23 11:58
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3002
|1.3076
|2224
|2007.01.23 12:02
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3005
|1.3076
|2225
|2007.01.23 12:49
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3006
|1.3076
|2226
|2007.01.23 12:49
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3007
|1.3076
|2227
|2007.01.23 12:52
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3008
|1.3076
|2228
|2007.01.23 12:52
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3009
|1.3076
|2229
|2007.01.23 12:52
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3010
|1.3076
|2230
|2007.01.23 12:53
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3011
|1.3076
|2231
|2007.01.23 12:53
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3012
|1.3076
|2232
|2007.01.23 12:55
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3013
|1.3076
|2233
|2007.01.23 13:06
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3015
|1.3076
|2234
|2007.01.23 13:12
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3016
|1.3076
|2235
|2007.01.23 13:12
|modify
|168
|0.10
|1.2956
|1.3017
|1.3076
|2236
|2007.01.23 14:23
|s/l
|168
|0.10
|1.3017
|1.3017
|1.3076
|60.34
|2085.69
|2237
|2007.01.23 22:30
|sell
|169
|0.10
|1.3014
|1.3116
|1.2894
|2238
|2007.01.24 08:16
|modify
|169
|0.10
|1.3014
|1.3013
|1.2894
|2239
|2007.01.24 08:16
|modify
|169
|0.10
|1.3014
|1.3012
|1.2894
|2240
|2007.01.24 08:16
|modify
|169
|0.10
|1.3014
|1.3010
|1.2894
|2241
|2007.01.24 08:17
|modify
|169
|0.10
|1.3014
|1.3009
|1.2894
|2242
|2007.01.24 08:50
|modify
|169
|0.10
|1.3014
|1.3008
|1.2894
|2243
|2007.01.24 08:50
|modify
|169
|0.10
|1.3014
|1.3007
|1.2894
|2244
|2007.01.24 08:50
|modify
|169
|0.10
|1.3014
|1.3005
|1.2894
|2245
|2007.01.24 08:50
|modify
|169
|0.10
|1.3014
|1.3003
|1.2894
|2246
|2007.01.24 08:50
|modify
|169
|0.10
|1.3014
|1.3000
|1.2894
|2247
|2007.01.24 09:41
|s/l
|169
|0.10
|1.3000
|1.3000
|1.2894
|14.59
|2100.28
|2248
|2007.01.25 05:12
|buy
|170
|0.10
|1.2965
|1.2863
|1.3085
|2249
|2007.01.25 08:03
|modify
|170
|0.10
|1.2965
|1.2967
|1.3085
|2250
|2007.01.25 08:03
|modify
|170
|0.10
|1.2965
|1.2968
|1.3085
|2251
|2007.01.25 08:07
|modify
|170
|0.10
|1.2965
|1.2969
|1.3085
|2252
|2007.01.25 08:07
|modify
|170
|0.10
|1.2965
|1.2970
|1.3085
|2253
|2007.01.25 08:08
|modify
|170
|0.10
|1.2965
|1.2971
|1.3085
|2254
|2007.01.25 08:12
|modify
|170
|0.10
|1.2965
|1.2972
|1.3085
|2255
|2007.01.25 08:29
|modify
|170
|0.10
|1.2965
|1.2975
|1.3085
|2256
|2007.01.25 09:01
|s/l
|170
|0.10
|1.2975
|1.2975
|1.3085
|10.00
|2110.28
|2257
|2007.01.26 09:30
|buy
|171
|0.10
|1.2926
|1.2824
|1.3046
|2258
|2007.01.29 17:00
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2927
|1.3046
|2259
|2007.01.29 17:00
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2928
|1.3046
|2260
|2007.01.29 17:01
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2929
|1.3046
|2261
|2007.01.29 17:01
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2930
|1.3046
|2262
|2007.01.29 17:01
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2931
|1.3046
|2263
|2007.01.29 17:01
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2932
|1.3046
|2264
|2007.01.29 17:01
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2934
|1.3046
|2265
|2007.01.29 17:01
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2936
|1.3046
|2266
|2007.01.29 17:01
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2937
|1.3046
|2267
|2007.01.29 17:01
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2939
|1.3046
|2268
|2007.01.29 17:01
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2940
|1.3046
|2269
|2007.01.30 00:12
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2941
|1.3046
|2270
|2007.01.30 00:13
|modify
|171
|0.10
|1.2926
|1.2943
|1.3046
|2271
|2007.01.30 00:43
|s/l
|171
|0.10
|1.2943
|1.2943
|1.3046
|15.69
|2125.97
|2272
|2007.01.30 08:00
|sell
|172
|0.10
|1.2958
|1.3060
|1.2838
|2273
|2007.01.31 08:39
|modify
|172
|0.10
|1.2958
|1.2957
|1.2838
|2274
|2007.01.31 09:34
|modify
|172
|0.10
|1.2958
|1.2955
|1.2838
|2275
|2007.01.31 09:34
|modify
|172
|0.10
|1.2958
|1.2953
|1.2838
|2276
|2007.01.31 09:35
|modify
|172
|0.10
|1.2958
|1.2952
|1.2838
|2277
|2007.01.31 09:35
|modify
|172
|0.10
|1.2958
|1.2950
|1.2838
|2278
|2007.01.31 12:34
|s/l
|172
|0.10
|1.2950
|1.2950
|1.2838
|8.59
|2134.56
|2279
|2007.02.02 14:02
|sell
|173
|0.10
|1.3012
|1.3114
|1.2892
|2280
|2007.02.02 14:15
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.3011
|1.2892
|2281
|2007.02.02 14:21
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.3010
|1.2892
|2282
|2007.02.02 14:22
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.3009
|1.2892
|2283
|2007.02.02 14:23
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.3008
|1.2892
|2284
|2007.02.02 14:23
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.3007
|1.2892
|2285
|2007.02.02 14:23
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.3004
|1.2892
|2286
|2007.02.02 14:23
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.3003
|1.2892
|2287
|2007.02.02 14:23
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.3000
|1.2892
|2288
|2007.02.02 15:01
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2999
|1.2892
|2289
|2007.02.02 15:01
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2998
|1.2892
|2290
|2007.02.02 15:01
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2996
|1.2892
|2291
|2007.02.02 15:02
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2995
|1.2892
|2292
|2007.02.02 15:02
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2994
|1.2892
|2293
|2007.02.02 15:02
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2993
|1.2892
|2294
|2007.02.02 15:02
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2992
|1.2892
|2295
|2007.02.02 15:02
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2990
|1.2892
|2296
|2007.02.02 16:48
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2989
|1.2892
|2297
|2007.02.02 16:51
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2988
|1.2892
|2298
|2007.02.02 16:51
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2986
|1.2892
|2299
|2007.02.02 16:51
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2984
|1.2892
|2300
|2007.02.02 16:57
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2983
|1.2892
|2301
|2007.02.02 17:53
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2982
|1.2892
|2302
|2007.02.02 17:53
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2981
|1.2892
|2303
|2007.02.02 17:56
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2980
|1.2892
|2304
|2007.02.02 17:56
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2977
|1.2892
|2305
|2007.02.02 18:00
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2976
|1.2892
|2306
|2007.02.05 01:58
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2975
|1.2892
|2307
|2007.02.05 02:04
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2974
|1.2892
|2308
|2007.02.05 02:04
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2972
|1.2892
|2309
|2007.02.05 02:22
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2971
|1.2892
|2310
|2007.02.05 02:23
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2970
|1.2892
|2311
|2007.02.05 02:30
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2969
|1.2892
|2312
|2007.02.05 02:30
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2967
|1.2892
|2313
|2007.02.05 02:32
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2966
|1.2892
|2314
|2007.02.05 02:49
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2965
|1.2892
|2315
|2007.02.05 03:16
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2963
|1.2892
|2316
|2007.02.05 03:17
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2962
|1.2892
|2317
|2007.02.05 03:18
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2961
|1.2892
|2318
|2007.02.05 05:56
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2960
|1.2892
|2319
|2007.02.05 06:04
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2959
|1.2892
|2320
|2007.02.05 06:04
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2958
|1.2892
|2321
|2007.02.05 06:27
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2957
|1.2892
|2322
|2007.02.05 06:31
|modify
|173
|0.10
|1.3012
|1.2956
|1.2892
|2323
|2007.02.05 07:30
|s/l
|173
|0.10
|1.2956
|1.2956
|1.2892
|56.59
|2191.15
|2324
|2007.02.05 08:30
|buy
|174
|0.10
|1.2962
|1.2860
|1.3082
|2325
|2007.02.06 18:29
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2963
|1.3082
|2326
|2007.02.06 22:13
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2965
|1.3082
|2327
|2007.02.07 07:44
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2967
|1.3082
|2328
|2007.02.07 10:20
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2968
|1.3082
|2329
|2007.02.07 10:22
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2969
|1.3082
|2330
|2007.02.07 10:22
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2970
|1.3082
|2331
|2007.02.07 10:26
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2971
|1.3082
|2332
|2007.02.07 10:30
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2972
|1.3082
|2333
|2007.02.07 13:34
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2974
|1.3082
|2334
|2007.02.07 14:29
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2975
|1.3082
|2335
|2007.02.07 14:29
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2976
|1.3082
|2336
|2007.02.07 14:34
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2977
|1.3082
|2337
|2007.02.07 14:35
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2978
|1.3082
|2338
|2007.02.07 14:35
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2979
|1.3082
|2339
|2007.02.07 14:45
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2980
|1.3082
|2340
|2007.02.07 14:45
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2981
|1.3082
|2341
|2007.02.07 15:05
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2982
|1.3082
|2342
|2007.02.07 15:22
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2983
|1.3082
|2343
|2007.02.07 15:22
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2984
|1.3082
|2344
|2007.02.07 15:22
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2985
|1.3082
|2345
|2007.02.07 15:22
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2987
|1.3082
|2346
|2007.02.07 15:22
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2988
|1.3082
|2347
|2007.02.07 15:22
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2989
|1.3082
|2348
|2007.02.07 15:59
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2990
|1.3082
|2349
|2007.02.07 16:03
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2991
|1.3082
|2350
|2007.02.07 16:03
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2992
|1.3082
|2351
|2007.02.07 16:03
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2993
|1.3082
|2352
|2007.02.07 16:03
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2994
|1.3082
|2353
|2007.02.07 16:08
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2995
|1.3082
|2354
|2007.02.07 16:09
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2996
|1.3082
|2355
|2007.02.07 16:25
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2997
|1.3082
|2356
|2007.02.07 23:48
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2998
|1.3082
|2357
|2007.02.07 23:49
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.2999
|1.3082
|2358
|2007.02.08 06:56
|modify
|174
|0.10
|1.2962
|1.3000
|1.3082
|2359
|2007.02.08 08:03
|s/l
|174
|0.10
|1.3000
|1.3000
|1.3082
|34.73
|2225.88
|2360
|2007.02.09 04:00
|sell
|175
|0.10
|1.3038
|1.3140
|1.2918
|2361
|2007.02.09 07:32
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3037
|1.2918
|2362
|2007.02.09 07:33
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3036
|1.2918
|2363
|2007.02.09 07:45
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3035
|1.2918
|2364
|2007.02.09 07:45
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3034
|1.2918
|2365
|2007.02.09 07:45
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3032
|1.2918
|2366
|2007.02.09 07:45
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3031
|1.2918
|2367
|2007.02.09 07:45
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3030
|1.2918
|2368
|2007.02.09 07:45
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3028
|1.2918
|2369
|2007.02.09 07:58
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3027
|1.2918
|2370
|2007.02.09 08:03
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3026
|1.2918
|2371
|2007.02.09 08:04
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3025
|1.2918
|2372
|2007.02.09 08:04
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3024
|1.2918
|2373
|2007.02.09 08:05
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3023
|1.2918
|2374
|2007.02.09 10:02
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3020
|1.2918
|2375
|2007.02.09 10:04
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3019
|1.2918
|2376
|2007.02.09 10:08
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3018
|1.2918
|2377
|2007.02.09 10:08
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3017
|1.2918
|2378
|2007.02.09 10:10
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3016
|1.2918
|2379
|2007.02.09 10:14
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3015
|1.2918
|2380
|2007.02.09 10:17
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3014
|1.2918
|2381
|2007.02.09 14:26
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3013
|1.2918
|2382
|2007.02.09 14:26
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3011
|1.2918
|2383
|2007.02.09 14:31
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3010
|1.2918
|2384
|2007.02.09 14:47
|modify
|175
|0.10
|1.3038
|1.3009
|1.2918
|2385
|2007.02.09 18:50
|s/l
|175
|0.10
|1.3009
|1.3009
|1.2918
|29.00
|2254.88
|2386
|2007.02.11 23:00
|buy
|176
|0.10
|1.3023
|1.2921
|1.3143
|2387
|2007.02.14 04:39
|modify
|176
|0.10
|1.3023
|1.3026
|1.3143
|2388
|2007.02.14 04:39
|modify
|176
|0.10
|1.3023
|1.3028
|1.3143
|2389
|2007.02.14 04:39
|modify
|176
|0.10
|1.3023
|1.3029
|1.3143
|2390
|2007.02.14 04:50
|s/l
|176
|0.10
|1.3029
|1.3029
|1.3143
|4.04
|2258.91
|2391
|2007.02.19 09:00
|sell
|177
|0.10
|1.3140
|1.3242
|1.3020
|2392
|2007.02.21 01:00
|close
|177
|0.10
|1.3148
|1.3242
|1.3020
|-6.82
|2252.09
|2393
|2007.02.21 20:00
|buy
|178
|0.10
|1.3143
|1.3041
|1.3263
|2394
|2007.02.23 14:50
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3145
|1.3263
|2395
|2007.02.23 14:51
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3146
|1.3263
|2396
|2007.02.23 14:52
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3147
|1.3263
|2397
|2007.02.23 14:53
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3148
|1.3263
|2398
|2007.02.23 15:14
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3149
|1.3263
|2399
|2007.02.23 15:17
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3150
|1.3263
|2400
|2007.02.23 15:17
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3152
|1.3263
|2401
|2007.02.23 15:17
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3153
|1.3263
|2402
|2007.02.23 15:17
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3154
|1.3263
|2403
|2007.02.23 15:19
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3155
|1.3263
|2404
|2007.02.23 15:21
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3156
|1.3263
|2405
|2007.02.23 15:22
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3157
|1.3263
|2406
|2007.02.23 15:23
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3158
|1.3263
|2407
|2007.02.23 15:23
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3159
|1.3263
|2408
|2007.02.23 15:24
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3160
|1.3263
|2409
|2007.02.23 15:24
|modify
|178
|0.10
|1.3143
|1.3162
|1.3263
|2410
|2007.02.23 16:00
|s/l
|178
|0.10
|1.3162
|1.3162
|1.3263
|16.38
|2268.47