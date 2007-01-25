Straighthold Investment Group, Inc.

 

Account: 1000104623

Name:

Currency: USD

2007 February 23, 21:53

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2288214

2007.01.25 18:10

balance

Deposit

30 000.00

2288242

2007.01.25 18:14

buy

1.00

eurusd

1.2979

0.0000

1.2997

2007.01.26 01:40

1.2941

0.00

0.00

-8.90

-380.00

2292778

2007.01.26 01:41

buy

1.00

eurusd

1.2946

0.0000

1.2964

2007.01.26 17:26

1.2908

0.00

0.00

0.00

-380.00

2302612

2007.01.26 17:26

sell

1.00

eurusd

1.2908

0.0000

1.2890

2007.01.26 20:48

1.2909

0.00

0.00

0.00

-10.00

2304559

2007.01.26 20:48

buy

1.00

eurusd

1.2911

0.0000

1.2929

2007.01.29 16:53

1.2929

0.00

0.00

-8.90

180.00

2313209

2007.01.29 16:54

buy

1.00

eurusd

1.2936

0.0000

1.2951

2007.01.29 19:00

1.2951

0.00

0.00

0.00

150.00

2314659

2007.01.29 19:01

buy

1.00

eurusd

1.2957

0.0000

1.2972

2007.01.30 14:50

1.2972

0.00

0.00

-8.90

150.00

2323772

2007.01.30 14:50

buy

1.00

eurusd

1.2975

0.0000

1.2993

2007.01.31 00:13

1.2972

0.00

0.00

-8.90

-30.00

2329468

2007.01.31 00:13

buy

1.00

eurusd

1.2976

0.0000

1.2994

2007.01.31 14:41

1.2955

0.00

0.00

0.00

-210.00

2337435

2007.01.31 14:41

buy

1.00

eurusd

1.2956

0.0000

1.2974

2007.01.31 16:33

1.2954

0.00

0.00

0.00

-20.00

2339384

2007.01.31 16:33

buy

1.00

eurusd

1.2955

0.0000

1.2973

2007.01.31 17:06

1.2973

0.00

0.00

0.00

180.00

2340146

2007.01.31 17:06

buy

1.00

eurusd

1.2976

0.0000

1.2994

2007.01.31 17:21

1.2994

0.00

0.00

0.00

180.00

2340620

2007.01.31 17:22

buy

1.00

eurusd

1.2997

0.0000

1.3015

2007.01.31 17:45

1.3015

0.00

0.00

0.00

180.00

2341311

2007.01.31 17:45

buy

1.00

eurusd

1.3018

0.0000

1.3036

2007.01.31 18:15

1.3015

0.00

0.00

0.00

-30.00

2342525

2007.01.31 18:15

buy

1.00

eurusd

1.3021

0.0000

1.3037

2007.01.31 21:17

1.3017

0.00

0.00

0.00

-40.00

2345111

2007.01.31 21:20

buy

1.00

eurusd

1.3024

0.0000

1.3042

2007.02.01 17:01

1.3042

0.00

0.00

-26.70

180.00

2354625

2007.02.01 17:01

buy

1.00

eurusd

1.3049

0.0000

1.3064

2007.02.02 15:30

1.3047

0.00

0.00

-7.90

-20.00

2364356

2007.02.02 15:31

buy

1.00

eurusd

1.3049

0.0000

1.3063

2007.02.02 15:36

1.3063

0.00

0.00

0.00

140.00

2364697

2007.02.02 15:36

buy

1.00

eurusd

1.3066

0.0000

1.3084

2007.02.02 18:51

1.2957

0.00

0.00

0.00

-1 090.00

2368875

2007.02.02 18:51

sell

1.00

eurusd

1.2957

0.0000

1.2939

2007.02.05 05:17

1.2939

0.00

0.00

4.70

180.00

2372859

2007.02.05 05:18

buy

1.00

eurusd

1.2941

0.0000

1.2955

2007.02.05 09:30

1.2955

0.00

0.00

0.00

140.00

2375051

2007.02.05 09:30

buy

1.00

eurusd

1.2958

0.0000

1.2976

2007.02.05 19:16

1.2935

0.00

0.00

0.00

-230.00

2382975

2007.02.05 19:17

buy

1.00

eurusd

1.2937

0.0000

1.2955

2007.02.06 10:59

1.2933

0.00

0.00

-7.90

-40.00

2388658

2007.02.06 10:59

buy

1.00

eurusd

1.2937

0.0000

1.2955

2007.02.06 14:06

1.2955

0.00

0.00

0.00

180.00

2391373

2007.02.06 14:06

buy

1.00

eurusd

1.2959

0.0000

1.2977

2007.02.06 20:20

1.2977

0.00

0.00

0.00

180.00

2396435

2007.02.06 20:20

buy

1.00

eurusd

1.2980

0.0000

1.2998

2007.02.07 12:26

1.2998

0.00

0.00

-7.90

180.00

2404169

2007.02.07 12:26

buy

1.00

eurusd

1.3001

0.0000

1.3019

2007.02.07 18:03

1.3019

0.00

0.00

0.00

180.00

2407878

2007.02.07 18:03

buy

1.00

eurusd

1.3022

0.0000

1.3040

2007.02.08 15:36

1.3002

0.00

0.00

-23.70

-200.00

2422166

2007.02.08 15:36

buy

1.00

eurusd

1.3007

0.0000

1.3025

2007.02.08 16:17

1.3025

0.00

0.00

0.00

180.00

2423179

2007.02.08 16:17

buy

1.00

eurusd

1.3028

0.0000

1.3046

2007.02.09 19:22

1.3005

0.00

0.00

-7.90

-230.00

2441977

2007.02.09 19:23

buy

1.00

eurusd

1.3009

0.0000

1.3027

2007.02.12 08:14

1.3027

0.00

0.00

-7.90

180.00

2446540

2007.02.12 08:14

buy

1.00

eurusd

1.3030

0.0000

1.3048

2007.02.13 09:15

1.2988

0.00

0.00

-7.90

-420.00

2460728

2007.02.13 09:16

buy

1.00

eurusd

1.2994

0.0000

1.3010

2007.02.13 13:38

1.3010

0.00

0.00

0.00

160.00

2464025

2007.02.13 13:40

buy

1.00

eurusd

1.3010

0.0000

1.3028

2007.02.13 15:30

1.3028

0.00

0.00

0.00

180.00

2465619

2007.02.13 15:31

buy

1.00

eurusd

1.3035

0.0000

1.3053

2007.02.13 22:35

1.3033

0.00

0.00

0.00

-20.00

2469903

2007.02.13 22:36

buy

1.00

eurusd

1.3034

0.0000

1.3052

2007.02.14 06:39

1.3052

0.00

0.00

-7.90

180.00

2472065

2007.02.14 06:40

buy

1.00

eurusd

1.3051

0.0000

1.3069

2007.02.14 09:09

1.3052

0.00

0.00

0.00

10.00

2473463

2007.02.14 09:09

buy

1.00

eurusd

1.3055

0.0000

1.3073

2007.02.14 09:41

1.3073

0.00

0.00

0.00

180.00

2475069

2007.02.14 10:15

buy

1.00

eurusd

1.3092

0.0000

1.3110

2007.02.14 17:00

1.3110

0.00

0.00

0.00

180.00

2481423

2007.02.14 17:01

buy

1.00

eurusd

1.3113

0.0000

1.3131

2007.02.14 17:03

1.3131

0.00

0.00

0.00

180.00

2481606

2007.02.14 17:03

buy

1.00

eurusd

1.3138

0.0000

1.3152

2007.02.15 08:49

1.3152

0.00

0.00

-23.70

140.00

2489828

2007.02.15 08:49

buy

1.00

eurusd

1.3155

0.0000

1.3173

2007.02.15 16:01

1.3153

0.00

0.00

0.00

-20.00

2495938

2007.02.15 16:01

buy

1.00

eurusd

1.3155

0.0000

1.3173

2007.02.16 15:30

1.3130

0.00

0.00

-7.90

-250.00

2509381

2007.02.16 15:30

buy

1.00

eurusd

1.3136

0.0000

1.3154

2007.02.16 18:34

1.3134

0.00

0.00

0.00

-20.00

2511946

2007.02.16 18:34

buy

1.00

eurusd

1.3136

0.0000

1.3154

2007.02.19 01:00

1.3155

0.00

0.00

-7.90

190.00

2514007

2007.02.19 01:01

buy

1.00

eurusd

1.3158

0.0000

1.3176

2007.02.19 20:04

1.3156

0.00

0.00

0.00

-20.00

2523487

2007.02.19 20:04

buy

1.00

eurusd

1.3158

0.0000

1.3176

2007.02.20 04:28

1.3176

0.00

0.00

-7.90

180.00

2526009

2007.02.20 04:28

buy

1.00

eurusd

1.3179

0.0000

1.3197

2007.02.20 11:40

1.3157

0.00

0.00

0.00

-220.00

2529897

2007.02.20 11:40

buy

1.00

eurusd

1.3159

0.0000

1.3177

2007.02.21 09:16

1.3157

0.00

0.00

-7.90

-20.00

2538379

2007.02.21 09:16

buy

1.00

eurusd

1.3160

0.0000

1.3178

2007.02.21 14:57

1.3140

0.00

0.00

0.00

-200.00

2542566

2007.02.21 14:57

buy

1.00

eurusd

1.3142

0.0000

1.3160

2007.02.21 15:34

1.3139

0.00

0.00

0.00

-30.00

2543219

2007.02.21 15:34

sell

1.00

eurusd

1.3137

0.0000

1.3119

2007.02.21 15:38

1.3119

0.00

0.00

0.00

180.00

2543345

2007.02.21 15:38

sell

1.00

eurusd

1.3116

0.0000

1.3098

2007.02.22 09:32

1.3120

0.00

0.00

14.10

-40.00

2549138

2007.02.22 09:33

buy

1.00

eurusd

1.3118

0.0000

1.3136

2007.02.22 18:17

1.3116

0.00

0.00

0.00

-20.00

2554326

2007.02.22 18:17

buy

1.00

eurusd

1.3118

0.0000

1.3136

2007.02.22 18:27

1.3136

0.00

0.00

0.00

180.00

2554630

2007.02.22 18:28

buy

1.00

eurusd

1.3141

0.0000

1.3159

2007.02.23 16:38

1.3159

0.00

0.00

-7.90

180.00

2562957

2007.02.23 16:39

buy

1.00

eurusd

1.3162

0.0000

1.3180

2007.02.23 17:23

1.3180

0.00

0.00

0.00

180.00

2289969

2007.01.25 21:03

buy

2.00

eurusd

1.2959

0.0000

1.2977

2007.01.26 01:40

1.2939

0.00

0.00

-17.80

-400.00

2293305

2007.01.26 03:44

buy

2.00

eurusd

1.2927

0.0000

1.2944

2007.01.26 17:26

1.2907

0.00

0.00

0.00

-400.00

2303962

2007.01.26 19:21

sell

2.00

eurusd

1.2924

0.0000

1.2910

2007.01.26 20:47

1.2910

0.00

0.00

0.00

280.00

2325310

2007.01.30 16:55

buy

2.00

eurusd

1.2956

0.0000

1.2973

2007.01.31 00:13

1.2973

0.00

0.00

-17.80

340.00

2332039

2007.01.31 09:07

buy

2.00

eurusd

1.2957

0.0000

1.2974

2007.01.31 14:40

1.2954

0.00

0.00

0.00

-60.00

2338633

2007.01.31 15:48

buy

2.00

eurusd

1.2937

0.0000

1.2954

2007.01.31 16:33

1.2954

0.00

0.00

0.00

340.00

2341786

2007.01.31 17:58

buy

2.00

eurusd

1.2999

0.0000

1.3016

2007.01.31 18:15

1.3016

0.00

0.00

0.00

340.00

2343235

2007.01.31 18:49

buy

2.00

eurusd

1.3004

0.0000

1.3019

2007.01.31 21:16

1.3019

0.00

0.00

0.00

300.00

2354846

2007.02.01 17:05

buy

2.00

eurusd

1.3031

0.0000

1.3047

2007.02.02 15:30

1.3047

0.00

0.00

-15.80

320.00

2364917

2007.02.02 15:39

buy

2.00

eurusd

1.3047

0.0000

1.3064

2007.02.02 18:51

1.2957

0.00

0.00

0.00

-1 800.00

2377777

2007.02.05 12:35

buy

2.00

eurusd

1.2938

0.0000

1.2956

2007.02.05 19:16

1.2936

0.00

0.00

0.00

-40.00

2386812

2007.02.06 08:29

buy

2.00

eurusd

1.2917

0.0000

1.2935

2007.02.06 10:59

1.2935

0.00

0.00

0.00

360.00

2415956

2007.02.08 10:07

buy

2.00

eurusd

1.3002

0.0000

1.3020

2007.02.08 15:35

1.2999

0.00

0.00

0.00

-60.00

2432389

2007.02.09 09:45

buy

2.00

eurusd

1.3008

0.0000

1.3026

2007.02.09 19:22

1.3006

0.00

0.00

0.00

-40.00

2448420

2007.02.12 10:33

buy

2.00

eurusd

1.3009

0.0000

1.3026

2007.02.13 09:13

1.2987

0.00

0.00

-15.80

-440.00

2467250

2007.02.13 17:14

buy

2.00

eurusd

1.3015

0.0000

1.3033

2007.02.13 22:35

1.3033

0.00

0.00

0.00

360.00

2472391

2007.02.14 07:02

buy

2.00

eurusd

1.3031

0.0000

1.3048

2007.02.14 09:09

1.3048

0.00

0.00

0.00

340.00

2490153

2007.02.15 09:10

buy

2.00

eurusd

1.3135

0.0000

1.3153

2007.02.15 16:00

1.3153

0.00

0.00

0.00

360.00

2498206

2007.02.15 17:46

buy

2.00

eurusd

1.3135

0.0000

1.3153

2007.02.16 15:30

1.3129

0.00

0.00

-15.80

-120.00

2509689

2007.02.16 15:44

buy

2.00

eurusd

1.3116

0.0000

1.3134

2007.02.16 18:33

1.3134

0.00

0.00

0.00

360.00

2516379

2007.02.19 09:28

buy

2.00

eurusd

1.3138

0.0000

1.3156

2007.02.19 20:04

1.3156

0.00

0.00

0.00

360.00

2528318

2007.02.20 10:02

buy

2.00

eurusd

1.3159

0.0000

1.3177

2007.02.20 11:39

1.3156

0.00

0.00

0.00

-60.00

2531151

2007.02.20 13:36

buy

2.00

eurusd

1.3140

0.0000

1.3157

2007.02.21 09:16

1.3157

0.00

0.00

-15.80

340.00

2540589

2007.02.21 11:59

buy

2.00

eurusd

1.3141

0.0000

1.3158

2007.02.21 14:57

1.3139

0.00

0.00

0.00

-40.00

2543146

2007.02.21 15:32

buy

2.00

eurusd

1.3124

0.0000

1.3139

2007.02.21 15:34

1.3139

0.00

0.00

0.00

300.00

2544437

2007.02.21 17:10

sell

2.00

eurusd

1.3137

0.0000

1.3120

2007.02.22 09:32

1.3120

0.00

0.00

28.20

340.00

2549431

2007.02.22 09:42

buy

2.00

eurusd

1.3099

0.0000

1.3116

2007.02.22 18:16

1.3116

0.00

0.00

0.00

340.00

2555438

2007.02.22 19:36

buy

2.00

eurusd

1.3119

0.0000

1.3136

2007.02.23 15:13

1.3136

0.00

0.00

-15.80

340.00

2290207

2007.01.25 21:13

buy

3.00

eurusd

1.2941

0.0000

1.2957

2007.01.26 01:40

1.2939

0.00

0.00

-26.70

-60.00

2298489

2007.01.26 12:52

buy

3.00

eurusd

1.2910

0.0000

1.2925

2007.01.26 17:25

1.2909

0.00

0.00

0.00

-30.00

2333706

2007.01.31 10:37

buy

3.00

eurusd

1.2938

0.0000

1.2955

2007.01.31 14:40

1.2955

0.00

0.00

0.00

510.00

2365487

2007.02.02 16:01

buy

3.00

eurusd

1.3029

0.0000

1.3045

2007.02.02 18:51

1.2957

0.00

0.00

0.00

-2 160.00

2380626

2007.02.05 16:18

buy

3.00

eurusd

1.2919

0.0000

1.2936

2007.02.05 19:16

1.2936

0.00

0.00

0.00

510.00

2420374

2007.02.08 14:21

buy

3.00

eurusd

1.2981

0.0000

1.2999

2007.02.08 15:35

1.2999

0.00

0.00

0.00

540.00

2439242

2007.02.09 16:26

buy

3.00

eurusd

1.2990

0.0000

1.3006

2007.02.09 19:22

1.3006

0.00

0.00

0.00

480.00

2449270

2007.02.12 11:47

buy

3.00

eurusd

1.2989

0.0000

1.3007

2007.02.13 09:13

1.2978

0.00

0.00

-23.70

-330.00

2507641

2007.02.16 13:04

buy

3.00

eurusd

1.3114

0.0000

1.3132

2007.02.16 15:30

1.3132

0.00

0.00

0.00

540.00

2529095

2007.02.20 10:34

buy

3.00

eurusd

1.3139

0.0000

1.3157

2007.02.20 11:39

1.3157

0.00

0.00

0.00

540.00

2541920

2007.02.21 13:39

buy

3.00

eurusd

1.3122

0.0000

1.3139

2007.02.21 14:57

1.3139

0.00

0.00

0.00

510.00

2290742

2007.01.25 21:43

buy

5.00

eurusd

1.2923

0.0000

1.2939

2007.01.26 01:40

1.2939

0.00

0.00

-44.50

800.00

2302108

2007.01.26 17:00

buy

5.00

eurusd

1.2890

0.0000

1.2908

2007.01.26 17:25

1.2908

0.00

0.00

0.00

900.00

2365564

2007.02.02 16:02

buy

5.00

eurusd

1.3016

0.0000

1.3027

2007.02.02 18:51

1.2957

0.00

0.00

0.00

-2 950.00

2450183

2007.02.12 12:21

buy

5.00

eurusd

1.2960

0.0000

1.2978

2007.02.13 09:13

1.2978

0.00

0.00

-39.50

900.00

2366035

2007.02.02 16:12

sell

8.00

eurusd

1.2993

0.0000

1.2961

2007.02.02 18:51

1.2961

0.00

0.00

0.00

2 560.00

 

0.00

0.00

-406.50

6 370.00

Closed P/L:

5 963.50

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2563559

2007.02.23 17:23

buy

1.00

eurusd

1.3184

0.0000

1.3202

 

1.3161

0.00

0.00

0.00

-230.00

2563962

2007.02.23 18:00

buy

2.00

eurusd

1.3167

0.0000

1.3182

 

1.3161

0.00

0.00

0.00

-120.00

 

0.00

0.00

0.00

-350.00

 

Floating P/L:

-350.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

30 000.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

5 963.50

Floating P/L:

-350.00

Margin:

3 951.80

Balance:

35 963.50

Equity:

35 613.50

Free Margin:

31 661.70

 

 

 

Details:

 

 

Graph

 

Gross Profit:

19 318.10

Gross Loss:

13 354.60

Total Net Profit:

5 963.50

Profit Factor:

1.45

Expected Payoff:

59.63

 

 

 

Absolute Drawdown:

2 232.80

Maximal Drawdown:

8 000.00 (22.37%)

Relative Drawdown:

22.37% (8 000.00)

 

 

 

Total Trades:

100

Short Positions (won %):

7 (71.43%)

Long Positions (won %):

93 (56.99%)

Profit Trades (% of total):

58 (58.00%)

Loss trades (% of total):

42 (42.00%)

Largest

profit trade:

2 560.00

loss trade:

-2 950.00

Average

profit trade:

333.07

loss trade:

-317.97

Maximum

consecutive wins ($):

8 (1 538.40)

consecutive losses ($):

4 (-8 000.00)

Maximal

consecutive profit (count):

2 700.00 (2)

consecutive loss (count):

-8 000.00 (4)

Average

consecutive wins:

2

consecutive losses:

2

 