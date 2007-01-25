Straighthold Investment Group, Inc.
|
Account: 1000104623
|
Name:
|
Currency: USD
|
2007 February 23, 21:53
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2288214
|
2007.01.25 18:10
|
balance
|
Deposit
|
30 000.00
|
2288242
|
2007.01.25 18:14
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2979
|
0.0000
|
1.2997
|
2007.01.26 01:40
|
1.2941
|
0.00
|
0.00
|
-8.90
|
-380.00
|
2292778
|
2007.01.26 01:41
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2946
|
0.0000
|
1.2964
|
2007.01.26 17:26
|
1.2908
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-380.00
|
2302612
|
2007.01.26 17:26
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2908
|
0.0000
|
1.2890
|
2007.01.26 20:48
|
1.2909
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-10.00
|
2304559
|
2007.01.26 20:48
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2911
|
0.0000
|
1.2929
|
2007.01.29 16:53
|
1.2929
|
0.00
|
0.00
|
-8.90
|
180.00
|
2313209
|
2007.01.29 16:54
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2936
|
0.0000
|
1.2951
|
2007.01.29 19:00
|
1.2951
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
2314659
|
2007.01.29 19:01
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2957
|
0.0000
|
1.2972
|
2007.01.30 14:50
|
1.2972
|
0.00
|
0.00
|
-8.90
|
150.00
|
2323772
|
2007.01.30 14:50
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2975
|
0.0000
|
1.2993
|
2007.01.31 00:13
|
1.2972
|
0.00
|
0.00
|
-8.90
|
-30.00
|
2329468
|
2007.01.31 00:13
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2976
|
0.0000
|
1.2994
|
2007.01.31 14:41
|
1.2955
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-210.00
|
2337435
|
2007.01.31 14:41
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2956
|
0.0000
|
1.2974
|
2007.01.31 16:33
|
1.2954
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.00
|
2339384
|
2007.01.31 16:33
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2955
|
0.0000
|
1.2973
|
2007.01.31 17:06
|
1.2973
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2340146
|
2007.01.31 17:06
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2976
|
0.0000
|
1.2994
|
2007.01.31 17:21
|
1.2994
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2340620
|
2007.01.31 17:22
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2997
|
0.0000
|
1.3015
|
2007.01.31 17:45
|
1.3015
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2341311
|
2007.01.31 17:45
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3018
|
0.0000
|
1.3036
|
2007.01.31 18:15
|
1.3015
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-30.00
|
2342525
|
2007.01.31 18:15
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3021
|
0.0000
|
1.3037
|
2007.01.31 21:17
|
1.3017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-40.00
|
2345111
|
2007.01.31 21:20
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3024
|
0.0000
|
1.3042
|
2007.02.01 17:01
|
1.3042
|
0.00
|
0.00
|
-26.70
|
180.00
|
2354625
|
2007.02.01 17:01
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3049
|
0.0000
|
1.3064
|
2007.02.02 15:30
|
1.3047
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
-20.00
|
2364356
|
2007.02.02 15:31
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3049
|
0.0000
|
1.3063
|
2007.02.02 15:36
|
1.3063
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
140.00
|
2364697
|
2007.02.02 15:36
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3066
|
0.0000
|
1.3084
|
2007.02.02 18:51
|
1.2957
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1 090.00
|
2368875
|
2007.02.02 18:51
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.2957
|
0.0000
|
1.2939
|
2007.02.05 05:17
|
1.2939
|
0.00
|
0.00
|
4.70
|
180.00
|
2372859
|
2007.02.05 05:18
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2941
|
0.0000
|
1.2955
|
2007.02.05 09:30
|
1.2955
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
140.00
|
2375051
|
2007.02.05 09:30
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2958
|
0.0000
|
1.2976
|
2007.02.05 19:16
|
1.2935
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-230.00
|
2382975
|
2007.02.05 19:17
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2937
|
0.0000
|
1.2955
|
2007.02.06 10:59
|
1.2933
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
-40.00
|
2388658
|
2007.02.06 10:59
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2937
|
0.0000
|
1.2955
|
2007.02.06 14:06
|
1.2955
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2391373
|
2007.02.06 14:06
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2959
|
0.0000
|
1.2977
|
2007.02.06 20:20
|
1.2977
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2396435
|
2007.02.06 20:20
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2980
|
0.0000
|
1.2998
|
2007.02.07 12:26
|
1.2998
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
180.00
|
2404169
|
2007.02.07 12:26
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3001
|
0.0000
|
1.3019
|
2007.02.07 18:03
|
1.3019
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2407878
|
2007.02.07 18:03
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3022
|
0.0000
|
1.3040
|
2007.02.08 15:36
|
1.3002
|
0.00
|
0.00
|
-23.70
|
-200.00
|
2422166
|
2007.02.08 15:36
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3007
|
0.0000
|
1.3025
|
2007.02.08 16:17
|
1.3025
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2423179
|
2007.02.08 16:17
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3028
|
0.0000
|
1.3046
|
2007.02.09 19:22
|
1.3005
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
-230.00
|
2441977
|
2007.02.09 19:23
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3009
|
0.0000
|
1.3027
|
2007.02.12 08:14
|
1.3027
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
180.00
|
2446540
|
2007.02.12 08:14
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3030
|
0.0000
|
1.3048
|
2007.02.13 09:15
|
1.2988
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
-420.00
|
2460728
|
2007.02.13 09:16
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.2994
|
0.0000
|
1.3010
|
2007.02.13 13:38
|
1.3010
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.00
|
2464025
|
2007.02.13 13:40
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3010
|
0.0000
|
1.3028
|
2007.02.13 15:30
|
1.3028
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2465619
|
2007.02.13 15:31
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3035
|
0.0000
|
1.3053
|
2007.02.13 22:35
|
1.3033
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.00
|
2469903
|
2007.02.13 22:36
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3034
|
0.0000
|
1.3052
|
2007.02.14 06:39
|
1.3052
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
180.00
|
2472065
|
2007.02.14 06:40
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3051
|
0.0000
|
1.3069
|
2007.02.14 09:09
|
1.3052
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
2473463
|
2007.02.14 09:09
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3055
|
0.0000
|
1.3073
|
2007.02.14 09:41
|
1.3073
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2475069
|
2007.02.14 10:15
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3092
|
0.0000
|
1.3110
|
2007.02.14 17:00
|
1.3110
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2481423
|
2007.02.14 17:01
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3113
|
0.0000
|
1.3131
|
2007.02.14 17:03
|
1.3131
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2481606
|
2007.02.14 17:03
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3138
|
0.0000
|
1.3152
|
2007.02.15 08:49
|
1.3152
|
0.00
|
0.00
|
-23.70
|
140.00
|
2489828
|
2007.02.15 08:49
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3155
|
0.0000
|
1.3173
|
2007.02.15 16:01
|
1.3153
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.00
|
2495938
|
2007.02.15 16:01
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3155
|
0.0000
|
1.3173
|
2007.02.16 15:30
|
1.3130
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
-250.00
|
2509381
|
2007.02.16 15:30
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3136
|
0.0000
|
1.3154
|
2007.02.16 18:34
|
1.3134
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.00
|
2511946
|
2007.02.16 18:34
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3136
|
0.0000
|
1.3154
|
2007.02.19 01:00
|
1.3155
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
190.00
|
2514007
|
2007.02.19 01:01
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3158
|
0.0000
|
1.3176
|
2007.02.19 20:04
|
1.3156
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.00
|
2523487
|
2007.02.19 20:04
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3158
|
0.0000
|
1.3176
|
2007.02.20 04:28
|
1.3176
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
180.00
|
2526009
|
2007.02.20 04:28
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3179
|
0.0000
|
1.3197
|
2007.02.20 11:40
|
1.3157
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-220.00
|
2529897
|
2007.02.20 11:40
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3159
|
0.0000
|
1.3177
|
2007.02.21 09:16
|
1.3157
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
-20.00
|
2538379
|
2007.02.21 09:16
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3160
|
0.0000
|
1.3178
|
2007.02.21 14:57
|
1.3140
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-200.00
|
2542566
|
2007.02.21 14:57
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3142
|
0.0000
|
1.3160
|
2007.02.21 15:34
|
1.3139
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-30.00
|
2543219
|
2007.02.21 15:34
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.3137
|
0.0000
|
1.3119
|
2007.02.21 15:38
|
1.3119
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2543345
|
2007.02.21 15:38
|
sell
|
1.00
|
eurusd
|
1.3116
|
0.0000
|
1.3098
|
2007.02.22 09:32
|
1.3120
|
0.00
|
0.00
|
14.10
|
-40.00
|
2549138
|
2007.02.22 09:33
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3118
|
0.0000
|
1.3136
|
2007.02.22 18:17
|
1.3116
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.00
|
2554326
|
2007.02.22 18:17
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3118
|
0.0000
|
1.3136
|
2007.02.22 18:27
|
1.3136
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2554630
|
2007.02.22 18:28
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3141
|
0.0000
|
1.3159
|
2007.02.23 16:38
|
1.3159
|
0.00
|
0.00
|
-7.90
|
180.00
|
2562957
|
2007.02.23 16:39
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3162
|
0.0000
|
1.3180
|
2007.02.23 17:23
|
1.3180
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
2289969
|
2007.01.25 21:03
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.2959
|
0.0000
|
1.2977
|
2007.01.26 01:40
|
1.2939
|
0.00
|
0.00
|
-17.80
|
-400.00
|
2293305
|
2007.01.26 03:44
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.2927
|
0.0000
|
1.2944
|
2007.01.26 17:26
|
1.2907
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-400.00
|
2303962
|
2007.01.26 19:21
|
sell
|
2.00
|
eurusd
|
1.2924
|
0.0000
|
1.2910
|
2007.01.26 20:47
|
1.2910
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
280.00
|
2325310
|
2007.01.30 16:55
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.2956
|
0.0000
|
1.2973
|
2007.01.31 00:13
|
1.2973
|
0.00
|
0.00
|
-17.80
|
340.00
|
2332039
|
2007.01.31 09:07
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.2957
|
0.0000
|
1.2974
|
2007.01.31 14:40
|
1.2954
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-60.00
|
2338633
|
2007.01.31 15:48
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.2937
|
0.0000
|
1.2954
|
2007.01.31 16:33
|
1.2954
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
340.00
|
2341786
|
2007.01.31 17:58
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.2999
|
0.0000
|
1.3016
|
2007.01.31 18:15
|
1.3016
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
340.00
|
2343235
|
2007.01.31 18:49
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3004
|
0.0000
|
1.3019
|
2007.01.31 21:16
|
1.3019
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
2354846
|
2007.02.01 17:05
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3031
|
0.0000
|
1.3047
|
2007.02.02 15:30
|
1.3047
|
0.00
|
0.00
|
-15.80
|
320.00
|
2364917
|
2007.02.02 15:39
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3047
|
0.0000
|
1.3064
|
2007.02.02 18:51
|
1.2957
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1 800.00
|
2377777
|
2007.02.05 12:35
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.2938
|
0.0000
|
1.2956
|
2007.02.05 19:16
|
1.2936
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-40.00
|
2386812
|
2007.02.06 08:29
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.2917
|
0.0000
|
1.2935
|
2007.02.06 10:59
|
1.2935
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
360.00
|
2415956
|
2007.02.08 10:07
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3002
|
0.0000
|
1.3020
|
2007.02.08 15:35
|
1.2999
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-60.00
|
2432389
|
2007.02.09 09:45
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3008
|
0.0000
|
1.3026
|
2007.02.09 19:22
|
1.3006
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-40.00
|
2448420
|
2007.02.12 10:33
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3009
|
0.0000
|
1.3026
|
2007.02.13 09:13
|
1.2987
|
0.00
|
0.00
|
-15.80
|
-440.00
|
2467250
|
2007.02.13 17:14
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3015
|
0.0000
|
1.3033
|
2007.02.13 22:35
|
1.3033
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
360.00
|
2472391
|
2007.02.14 07:02
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3031
|
0.0000
|
1.3048
|
2007.02.14 09:09
|
1.3048
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
340.00
|
2490153
|
2007.02.15 09:10
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3135
|
0.0000
|
1.3153
|
2007.02.15 16:00
|
1.3153
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
360.00
|
2498206
|
2007.02.15 17:46
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3135
|
0.0000
|
1.3153
|
2007.02.16 15:30
|
1.3129
|
0.00
|
0.00
|
-15.80
|
-120.00
|
2509689
|
2007.02.16 15:44
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3116
|
0.0000
|
1.3134
|
2007.02.16 18:33
|
1.3134
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
360.00
|
2516379
|
2007.02.19 09:28
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3138
|
0.0000
|
1.3156
|
2007.02.19 20:04
|
1.3156
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
360.00
|
2528318
|
2007.02.20 10:02
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3159
|
0.0000
|
1.3177
|
2007.02.20 11:39
|
1.3156
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-60.00
|
2531151
|
2007.02.20 13:36
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3140
|
0.0000
|
1.3157
|
2007.02.21 09:16
|
1.3157
|
0.00
|
0.00
|
-15.80
|
340.00
|
2540589
|
2007.02.21 11:59
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3141
|
0.0000
|
1.3158
|
2007.02.21 14:57
|
1.3139
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-40.00
|
2543146
|
2007.02.21 15:32
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3124
|
0.0000
|
1.3139
|
2007.02.21 15:34
|
1.3139
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300.00
|
2544437
|
2007.02.21 17:10
|
sell
|
2.00
|
eurusd
|
1.3137
|
0.0000
|
1.3120
|
2007.02.22 09:32
|
1.3120
|
0.00
|
0.00
|
28.20
|
340.00
|
2549431
|
2007.02.22 09:42
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3099
|
0.0000
|
1.3116
|
2007.02.22 18:16
|
1.3116
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
340.00
|
2555438
|
2007.02.22 19:36
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3119
|
0.0000
|
1.3136
|
2007.02.23 15:13
|
1.3136
|
0.00
|
0.00
|
-15.80
|
340.00
|
2290207
|
2007.01.25 21:13
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.2941
|
0.0000
|
1.2957
|
2007.01.26 01:40
|
1.2939
|
0.00
|
0.00
|
-26.70
|
-60.00
|
2298489
|
2007.01.26 12:52
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.2910
|
0.0000
|
1.2925
|
2007.01.26 17:25
|
1.2909
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-30.00
|
2333706
|
2007.01.31 10:37
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.2938
|
0.0000
|
1.2955
|
2007.01.31 14:40
|
1.2955
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
510.00
|
2365487
|
2007.02.02 16:01
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.3029
|
0.0000
|
1.3045
|
2007.02.02 18:51
|
1.2957
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2 160.00
|
2380626
|
2007.02.05 16:18
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.2919
|
0.0000
|
1.2936
|
2007.02.05 19:16
|
1.2936
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
510.00
|
2420374
|
2007.02.08 14:21
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.2981
|
0.0000
|
1.2999
|
2007.02.08 15:35
|
1.2999
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
540.00
|
2439242
|
2007.02.09 16:26
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.2990
|
0.0000
|
1.3006
|
2007.02.09 19:22
|
1.3006
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
480.00
|
2449270
|
2007.02.12 11:47
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.2989
|
0.0000
|
1.3007
|
2007.02.13 09:13
|
1.2978
|
0.00
|
0.00
|
-23.70
|
-330.00
|
2507641
|
2007.02.16 13:04
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.3114
|
0.0000
|
1.3132
|
2007.02.16 15:30
|
1.3132
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
540.00
|
2529095
|
2007.02.20 10:34
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.3139
|
0.0000
|
1.3157
|
2007.02.20 11:39
|
1.3157
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
540.00
|
2541920
|
2007.02.21 13:39
|
buy
|
3.00
|
eurusd
|
1.3122
|
0.0000
|
1.3139
|
2007.02.21 14:57
|
1.3139
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
510.00
|
2290742
|
2007.01.25 21:43
|
buy
|
5.00
|
eurusd
|
1.2923
|
0.0000
|
1.2939
|
2007.01.26 01:40
|
1.2939
|
0.00
|
0.00
|
-44.50
|
800.00
|
2302108
|
2007.01.26 17:00
|
buy
|
5.00
|
eurusd
|
1.2890
|
0.0000
|
1.2908
|
2007.01.26 17:25
|
1.2908
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
900.00
|
2365564
|
2007.02.02 16:02
|
buy
|
5.00
|
eurusd
|
1.3016
|
0.0000
|
1.3027
|
2007.02.02 18:51
|
1.2957
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2 950.00
|
2450183
|
2007.02.12 12:21
|
buy
|
5.00
|
eurusd
|
1.2960
|
0.0000
|
1.2978
|
2007.02.13 09:13
|
1.2978
|
0.00
|
0.00
|
-39.50
|
900.00
|
2366035
|
2007.02.02 16:12
|
sell
|
8.00
|
eurusd
|
1.2993
|
0.0000
|
1.2961
|
2007.02.02 18:51
|
1.2961
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2 560.00
|
|
0.00
|
0.00
|
-406.50
|
6 370.00
|
Closed P/L:
|
5 963.50
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2563559
|
2007.02.23 17:23
|
buy
|
1.00
|
eurusd
|
1.3184
|
0.0000
|
1.3202
|
|
1.3161
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-230.00
|
2563962
|
2007.02.23 18:00
|
buy
|
2.00
|
eurusd
|
1.3167
|
0.0000
|
1.3182
|
|
1.3161
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-120.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-350.00
|
|
Floating P/L:
|
-350.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
30 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
5 963.50
|
Floating P/L:
|
-350.00
|
Margin:
|
3 951.80
|
Balance:
|
35 963.50
|
Equity:
|
35 613.50
|
Free Margin:
|
31 661.70
|
|
|
|
Details:
|
|
|
|
|
Gross Profit:
|
19 318.10
|
Gross Loss:
|
13 354.60
|
Total Net Profit:
|
5 963.50
|
Profit Factor:
|
1.45
|
Expected Payoff:
|
59.63
|
|
|
|
Absolute Drawdown:
|
2 232.80
|
Maximal Drawdown:
|
8 000.00 (22.37%)
|
Relative Drawdown:
|
22.37% (8 000.00)
|
|
|
|
Total Trades:
|
100
|
Short Positions
(won %):
|
7 (71.43%)
|
Long Positions
(won %):
|
93 (56.99%)
|
Profit Trades (%
of total):
|
58 (58.00%)
|
Loss trades (% of
total):
|
42 (42.00%)
|
Largest
|
profit trade:
|
2 560.00
|
loss trade:
|
-2 950.00
|
Average
|
profit trade:
|
333.07
|
loss trade:
|
-317.97
|
Maximum
|
consecutive wins
($):
|
8 (1 538.40)
|
consecutive losses
($):
|
4 (-8 000.00)
|
Maximal
|
consecutive profit
(count):
|
2 700.00 (2)
|
consecutive loss
(count):
|
-8 000.00 (4)
|
Average
|
consecutive wins:
|
2
|
consecutive
losses:
|
2