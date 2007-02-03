Interbank FX, LLC

Account: 1367521 Name: xor5 - 4h Currency: USD 2007 February 16, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
213124952007.02.03 12:35balanceDeposit7 000.00
213185722007.02.04 23:23sell0.11eurusdm1.29560.00000.00002007.02.07 10:231.29990.000.000.12-4.73
 200722349XOR 1
222977662007.02.07 10:23sell0.22eurusdm1.29970.00000.00002007.02.08 15:591.30400.000.000.39-9.46
 200722349XOR 2
227546682007.02.08 15:59sell0.44eurusdm1.30370.00000.00002007.02.09 17:221.30080.000.000.2612.76
 200722349XOR 3
230263792007.02.09 17:22sell0.11eurusdm1.30060.00000.00002007.02.12 13:381.29640.000.000.064.62
 200722349XOR 1
231932662007.02.12 13:39buy0.11eurusdm1.29640.00000.00002007.02.13 14:231.30210.000.00-0.076.27
 200722349XOR 1
234934172007.02.13 14:23sell0.11eurusdm1.30210.00000.00002007.02.14 07:311.30640.000.000.06-4.73
 200722349XOR 1
237128472007.02.14 07:31sell0.22eurusdm1.30580.00000.00002007.02.14 09:511.31010.000.000.00-9.46
 200722349XOR 2
237390882007.02.14 09:51buy0.44eurusdm1.31010.00000.00002007.02.15 14:361.31490.000.00-0.8621.12
 200722349XOR 3
238820292007.02.15 14:36sell0.11eurusdm1.31490.00000.00002007.02.16 14:201.31180.000.000.063.41
 200722349XOR 1
213186812007.02.04 23:24sell0.14gbpusdm1.96490.00000.00002007.02.05 15:221.95860.000.000.008.82
 200722349XOR 1
215723262007.02.05 15:22buy0.14gbpusdm1.95860.00000.00002007.02.07 09:351.96730.000.00-0.0412.18
 200722349XOR 1
222864942007.02.07 09:35sell0.14gbpusdm1.96770.00000.00002007.02.08 16:041.95900.000.000.0212.18
 200722349XOR 1
227571072007.02.08 16:04sell0.14gbpusdm1.95860.00000.00002007.02.09 15:181.95050.000.000.0111.34
 200722349XOR 1
230142722007.02.09 15:18sell0.14gbpusdm1.94960.00000.00002007.02.12 06:141.95630.000.000.01-9.38
 200722349XOR 1
230931802007.02.12 06:14buy0.28gbpusdm1.95630.00000.00002007.02.12 08:151.94960.000.000.00-18.76
 200722349XOR 2
231178912007.02.12 08:15sell0.56gbpusdm1.94960.00000.00002007.02.14 11:111.95630.000.000.04-37.52
 200722349XOR 3
237476702007.02.14 11:11buy1.12gbpusdm1.95630.00000.00002007.02.16 08:011.94960.000.00-0.52-75.04
 200722349XOR 4
213186212007.02.04 23:24buy0.23usdchfm1.24850.00000.00002007.02.05 13:521.24950.000.000.001.84
 200722349XOR 1
215255662007.02.05 13:52buy0.23usdchfm1.25000.00000.00002007.02.06 09:481.24590.000.000.23-7.57
 200722349XOR 1
218995752007.02.06 09:48buy0.46usdchfm1.24640.00000.00002007.02.06 13:151.24240.000.000.00-14.81
 200722349XOR 2
219644882007.02.06 13:15sell0.92usdchfm1.24240.00000.00002007.02.07 00:491.24080.000.00-0.9611.86
 200722349XOR 3
221486702007.02.07 00:49sell0.23usdchfm1.24040.00000.00002007.02.08 06:491.24440.000.00-0.72-7.39
 200722349XOR 1
225980052007.02.08 06:49buy0.46usdchfm1.24440.00000.00002007.02.08 13:321.24880.000.000.0016.21
 200722349XOR 2
226929472007.02.08 13:32buy0.23usdchfm1.24920.00000.00002007.02.08 15:231.24520.000.000.00-7.39
 200722349XOR 1
227382142007.02.08 15:23buy0.46usdchfm1.24560.00000.00002007.02.09 09:291.24750.000.000.467.01
 200722349XOR 2
229597052007.02.09 09:29buy0.23usdchfm1.24790.00000.00002007.02.09 11:011.24990.000.000.003.68
 200722349XOR 1
229752982007.02.09 11:01buy0.23usdchfm1.25040.00000.00002007.02.11 23:261.24640.000.000.23-7.38
 200722349XOR 1
230549182007.02.11 23:26buy0.46usdchfm1.24690.00000.00002007.02.12 12:591.25280.000.000.0021.66
 200722349XOR 2
231831182007.02.12 13:00buy0.23usdchfm1.25320.00000.00002007.02.13 08:021.24920.000.000.20-7.36
 200722349XOR 1
233552572007.02.13 08:02buy0.46usdchfm1.24960.00000.00002007.02.13 13:131.24560.000.000.00-14.77
 200722349XOR 2
234607682007.02.13 13:13sell0.92usdchfm1.24560.00000.00002007.02.13 15:151.24970.000.000.00-30.18
 200722349XOR 3
235106232007.02.13 15:15sell1.84usdchfm1.24950.00000.00002007.02.14 04:501.24720.000.00-1.7333.93
 200722349XOR 4
236992632007.02.14 04:50sell0.23usdchfm1.24670.00000.00002007.02.14 10:491.24370.000.000.005.55
 200722349XOR 1
237459152007.02.14 10:49sell0.23usdchfm1.24320.00000.00002007.02.14 15:051.23930.000.000.007.24
 200722349XOR 1
237680212007.02.14 15:06sell0.23usdchfm1.23850.00000.00002007.02.15 14:291.23610.000.00-0.654.47
 200722349XOR 1
213186392007.02.04 23:24buy0.23usdjpym121.070.000.002007.02.05 07:29120.660.000.000.00-7.82
 200722349XOR 1
213731712007.02.05 07:29buy0.46usdjpym120.690.000.002007.02.05 15:23120.280.000.000.00-15.68
 200722349XOR 2
215728602007.02.05 15:23sell0.92usdjpym120.280.000.002007.02.07 09:48120.680.000.00-2.68-30.49
 200722349XOR 3
222895502007.02.07 09:48buy1.84usdjpym120.680.000.002007.02.08 09:41121.030.000.007.5953.21
 200722349XOR 4
226436752007.02.08 09:41buy0.23usdjpym121.060.000.002007.02.08 14:16121.190.000.000.002.47
 200722349XOR 1
227129602007.02.08 14:16buy0.23usdjpym121.230.000.002007.02.09 13:12121.420.000.000.323.60
 200722349XOR 1
229891642007.02.09 13:12buy0.23usdjpym121.450.000.002007.02.12 06:18121.760.000.000.325.86
 200722349XOR 1
230942832007.02.12 06:18buy0.23usdjpym121.810.000.002007.02.13 01:59121.410.000.000.31-7.58
 200722349XOR 1
232854522007.02.13 01:59sell0.46usdjpym121.410.000.002007.02.13 15:03121.290.000.000.004.55
 200722349XOR 2
235066182007.02.13 15:03sell0.23usdjpym121.260.000.002007.02.14 09:39121.060.000.00-0.333.80
 200722349XOR 1
237379292007.02.14 09:40sell0.23usdjpym121.030.000.002007.02.14 16:03120.830.000.000.003.81
 200722349XOR 1
237809112007.02.14 16:03sell0.23usdjpym120.800.000.002007.02.15 15:31119.800.000.00-0.9919.20
 200722349XOR 1
  0.00 0.00 1.14 -24.85
Closed P/L: -23.71
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
239969672007.02.16 14:20buy0.11eurusdm1.31180.00000.0000 1.31390.000.00-0.072.31
 200722349XOR 1
239621482007.02.16 08:01sell0.14gbpusdm1.94890.00000.0000 1.95030.000.000.01-1.96
 200722349XOR 1
238803632007.02.15 14:29sell0.23usdchfm1.23560.00000.0000 1.23470.000.00-0.441.68
 200722349XOR 1
238909772007.02.15 15:31sell0.01usdjpym119.760.000.00 119.340.000.00-0.020.35
 200722349XOR 1
  0.00 0.00 -0.52 2.38
 Floating P/L: 1.86
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 7 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -23.71 Floating P/L: 1.86 Margin: 12.25
Balance: 6 976.29 Equity: 6 978.15 Free Margin: 6 965.90
 
Details:
Graph
Gross Profit: 306.12 Gross Loss: 329.83 Total Net Profit: -23.71
Profit Factor: 0.93 Expected Payoff: -0.50  
Absolute Drawdown: 57.84 Maximal Drawdown: 84.00 (1.19%) Relative Drawdown: 1.19% (84.00)
 
Total Trades: 47 Short Positions (won %): 24 (62.50%) Long Positions (won %): 23 (52.17%)
Profit Trades (% of total): 27 (57.45%) Loss trades (% of total): 20 (42.55%)
Largest profit trade: 60.80 loss trade: -75.56
Average profit trade: 11.34 loss trade: -16.49
Maximum consecutive wins ($): 6 (51.64) consecutive losses ($): 3 (-45.89)
Maximal consecutive profit (count): 79.48 (3) consecutive loss (count): -75.56 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2