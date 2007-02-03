|Account: 1367521
|Name: xor5 - 4h
|Currency: USD
|2007 February 16, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21312495
|2007.02.03 12:35
|balance
|Deposit
|7 000.00
|21318572
|2007.02.04 23:23
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|2007.02.07 10:23
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.12
|-4.73
|200722349
|XOR 1
|22297766
|2007.02.07 10:23
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|2007.02.08 15:59
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.39
|-9.46
|200722349
|XOR 2
|22754668
|2007.02.08 15:59
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|2007.02.09 17:22
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.26
|12.76
|200722349
|XOR 3
|23026379
|2007.02.09 17:22
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|2007.02.12 13:38
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.06
|4.62
|200722349
|XOR 1
|23193266
|2007.02.12 13:39
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|2007.02.13 14:23
|1.3021
|0.00
|0.00
|-0.07
|6.27
|200722349
|XOR 1
|23493417
|2007.02.13 14:23
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|2007.02.14 07:31
|1.3064
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.73
|200722349
|XOR 1
|23712847
|2007.02.14 07:31
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|2007.02.14 09:51
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.46
|200722349
|XOR 2
|23739088
|2007.02.14 09:51
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|2007.02.15 14:36
|1.3149
|0.00
|0.00
|-0.86
|21.12
|200722349
|XOR 3
|23882029
|2007.02.15 14:36
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|2007.02.16 14:20
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.06
|3.41
|200722349
|XOR 1
|21318681
|2007.02.04 23:24
|sell
|0.14
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|0.0000
|2007.02.05 15:22
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|8.82
|200722349
|XOR 1
|21572326
|2007.02.05 15:22
|buy
|0.14
|gbpusdm
|1.9586
|0.0000
|0.0000
|2007.02.07 09:35
|1.9673
|0.00
|0.00
|-0.04
|12.18
|200722349
|XOR 1
|22286494
|2007.02.07 09:35
|sell
|0.14
|gbpusdm
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|2007.02.08 16:04
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.02
|12.18
|200722349
|XOR 1
|22757107
|2007.02.08 16:04
|sell
|0.14
|gbpusdm
|1.9586
|0.0000
|0.0000
|2007.02.09 15:18
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.01
|11.34
|200722349
|XOR 1
|23014272
|2007.02.09 15:18
|sell
|0.14
|gbpusdm
|1.9496
|0.0000
|0.0000
|2007.02.12 06:14
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.38
|200722349
|XOR 1
|23093180
|2007.02.12 06:14
|buy
|0.28
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|2007.02.12 08:15
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.76
|200722349
|XOR 2
|23117891
|2007.02.12 08:15
|sell
|0.56
|gbpusdm
|1.9496
|0.0000
|0.0000
|2007.02.14 11:11
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.04
|-37.52
|200722349
|XOR 3
|23747670
|2007.02.14 11:11
|buy
|1.12
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|2007.02.16 08:01
|1.9496
|0.00
|0.00
|-0.52
|-75.04
|200722349
|XOR 4
|21318621
|2007.02.04 23:24
|buy
|0.23
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|0.0000
|2007.02.05 13:52
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|200722349
|XOR 1
|21525566
|2007.02.05 13:52
|buy
|0.23
|usdchfm
|1.2500
|0.0000
|0.0000
|2007.02.06 09:48
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.23
|-7.57
|200722349
|XOR 1
|21899575
|2007.02.06 09:48
|buy
|0.46
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|0.0000
|2007.02.06 13:15
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.81
|200722349
|XOR 2
|21964488
|2007.02.06 13:15
|sell
|0.92
|usdchfm
|1.2424
|0.0000
|0.0000
|2007.02.07 00:49
|1.2408
|0.00
|0.00
|-0.96
|11.86
|200722349
|XOR 3
|22148670
|2007.02.07 00:49
|sell
|0.23
|usdchfm
|1.2404
|0.0000
|0.0000
|2007.02.08 06:49
|1.2444
|0.00
|0.00
|-0.72
|-7.39
|200722349
|XOR 1
|22598005
|2007.02.08 06:49
|buy
|0.46
|usdchfm
|1.2444
|0.0000
|0.0000
|2007.02.08 13:32
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|200722349
|XOR 2
|22692947
|2007.02.08 13:32
|buy
|0.23
|usdchfm
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|2007.02.08 15:23
|1.2452
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|200722349
|XOR 1
|22738214
|2007.02.08 15:23
|buy
|0.46
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|0.0000
|2007.02.09 09:29
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.46
|7.01
|200722349
|XOR 2
|22959705
|2007.02.09 09:29
|buy
|0.23
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|0.0000
|2007.02.09 11:01
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|200722349
|XOR 1
|22975298
|2007.02.09 11:01
|buy
|0.23
|usdchfm
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|2007.02.11 23:26
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.23
|-7.38
|200722349
|XOR 1
|23054918
|2007.02.11 23:26
|buy
|0.46
|usdchfm
|1.2469
|0.0000
|0.0000
|2007.02.12 12:59
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|21.66
|200722349
|XOR 2
|23183118
|2007.02.12 13:00
|buy
|0.23
|usdchfm
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|2007.02.13 08:02
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.20
|-7.36
|200722349
|XOR 1
|23355257
|2007.02.13 08:02
|buy
|0.46
|usdchfm
|1.2496
|0.0000
|0.0000
|2007.02.13 13:13
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.77
|200722349
|XOR 2
|23460768
|2007.02.13 13:13
|sell
|0.92
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|0.0000
|2007.02.13 15:15
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.18
|200722349
|XOR 3
|23510623
|2007.02.13 15:15
|sell
|1.84
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|2007.02.14 04:50
|1.2472
|0.00
|0.00
|-1.73
|33.93
|200722349
|XOR 4
|23699263
|2007.02.14 04:50
|sell
|0.23
|usdchfm
|1.2467
|0.0000
|0.0000
|2007.02.14 10:49
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|200722349
|XOR 1
|23745915
|2007.02.14 10:49
|sell
|0.23
|usdchfm
|1.2432
|0.0000
|0.0000
|2007.02.14 15:05
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|200722349
|XOR 1
|23768021
|2007.02.14 15:06
|sell
|0.23
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|0.0000
|2007.02.15 14:29
|1.2361
|0.00
|0.00
|-0.65
|4.47
|200722349
|XOR 1
|21318639
|2007.02.04 23:24
|buy
|0.23
|usdjpym
|121.07
|0.00
|0.00
|2007.02.05 07:29
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.82
|200722349
|XOR 1
|21373171
|2007.02.05 07:29
|buy
|0.46
|usdjpym
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.02.05 15:23
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.68
|200722349
|XOR 2
|21572860
|2007.02.05 15:23
|sell
|0.92
|usdjpym
|120.28
|0.00
|0.00
|2007.02.07 09:48
|120.68
|0.00
|0.00
|-2.68
|-30.49
|200722349
|XOR 3
|22289550
|2007.02.07 09:48
|buy
|1.84
|usdjpym
|120.68
|0.00
|0.00
|2007.02.08 09:41
|121.03
|0.00
|0.00
|7.59
|53.21
|200722349
|XOR 4
|22643675
|2007.02.08 09:41
|buy
|0.23
|usdjpym
|121.06
|0.00
|0.00
|2007.02.08 14:16
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|200722349
|XOR 1
|22712960
|2007.02.08 14:16
|buy
|0.23
|usdjpym
|121.23
|0.00
|0.00
|2007.02.09 13:12
|121.42
|0.00
|0.00
|0.32
|3.60
|200722349
|XOR 1
|22989164
|2007.02.09 13:12
|buy
|0.23
|usdjpym
|121.45
|0.00
|0.00
|2007.02.12 06:18
|121.76
|0.00
|0.00
|0.32
|5.86
|200722349
|XOR 1
|23094283
|2007.02.12 06:18
|buy
|0.23
|usdjpym
|121.81
|0.00
|0.00
|2007.02.13 01:59
|121.41
|0.00
|0.00
|0.31
|-7.58
|200722349
|XOR 1
|23285452
|2007.02.13 01:59
|sell
|0.46
|usdjpym
|121.41
|0.00
|0.00
|2007.02.13 15:03
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|200722349
|XOR 2
|23506618
|2007.02.13 15:03
|sell
|0.23
|usdjpym
|121.26
|0.00
|0.00
|2007.02.14 09:39
|121.06
|0.00
|0.00
|-0.33
|3.80
|200722349
|XOR 1
|23737929
|2007.02.14 09:40
|sell
|0.23
|usdjpym
|121.03
|0.00
|0.00
|2007.02.14 16:03
|120.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|200722349
|XOR 1
|23780911
|2007.02.14 16:03
|sell
|0.23
|usdjpym
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.02.15 15:31
|119.80
|0.00
|0.00
|-0.99
|19.20
|200722349
|XOR 1
|0.00
|0.00
|1.14
|-24.85
|Closed P/L:
|-23.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23996967
|2007.02.16 14:20
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|1.3139
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.31
|200722349
|XOR 1
|23962148
|2007.02.16 08:01
|sell
|0.14
|gbpusdm
|1.9489
|0.0000
|0.0000
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.96
|200722349
|XOR 1
|23880363
|2007.02.15 14:29
|sell
|0.23
|usdchfm
|1.2356
|0.0000
|0.0000
|1.2347
|0.00
|0.00
|-0.44
|1.68
|200722349
|XOR 1
|23890977
|2007.02.15 15:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.76
|0.00
|0.00
|119.34
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.35
|200722349
|XOR 1
|0.00
|0.00
|-0.52
|2.38
|Floating P/L:
|1.86
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|7 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-23.71
|Floating P/L:
|1.86
|Margin:
|12.25
|Balance:
|6 976.29
|Equity:
|6 978.15
|Free Margin:
|6 965.90
|Details:
|Gross Profit:
|306.12
|Gross Loss:
|329.83
|Total Net Profit:
|-23.71
|Profit Factor:
|0.93
|Expected Payoff:
|-0.50
|Absolute Drawdown:
|57.84
|Maximal Drawdown:
|84.00 (1.19%)
|Relative Drawdown:
|1.19% (84.00)
|Total Trades:
|47
|Short Positions (won %):
|24 (62.50%)
|Long Positions (won %):
|23 (52.17%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (57.45%)
|Loss trades (% of total):
|20 (42.55%)
|Largest
|profit trade:
|60.80
|loss trade:
|-75.56
|Average
|profit trade:
|11.34
|loss trade:
|-16.49
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (51.64)
|consecutive losses ($):
|3 (-45.89)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|79.48 (3)
|consecutive loss (count):
|-75.56 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2