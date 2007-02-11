|Account: 402915
|Name: newstrader123
|Currency: USD
|2007 February 14, 16:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|10646497
|2007.02.11 11:53
|balance
|Deposit
|5 000.00
|10657172
|2007.02.12 10:25
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9488
|1.9458
|1.9588
|2007.02.12 10:40
|1.9479
|cancelled
|10657175
|2007.02.12 10:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9479
|1.9478
|1.9379
|2007.02.12 10:36
|1.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|10657176
|2007.02.12 10:25
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9498
|1.9468
|1.9598
|2007.02.12 10:40
|1.9479
|cancelled
|10657177
|2007.02.12 10:32
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9468
|1.9466
|1.9368
|2007.02.12 11:03
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|10657179
|2007.02.12 10:25
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9508
|1.9478
|1.9608
|2007.02.12 10:40
|1.9479
|cancelled
|10657181
|2007.02.12 10:25
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9458
|1.9488
|1.9358
|2007.02.12 10:40
|1.9475
|cancelled
|10673654
|2007.02.12 22:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9484
|1.9454
|1.9584
|2007.02.12 22:59
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10673655
|2007.02.12 19:55
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9460
|1.9490
|1.9360
|2007.02.12 22:59
|1.9474
|cancelled
|10673657
|2007.02.12 19:55
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9494
|1.9464
|1.9594
|2007.02.12 22:59
|1.9475
|cancelled
|10673658
|2007.02.12 19:55
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9450
|1.9480
|1.9350
|2007.02.12 22:59
|1.9474
|cancelled
|10673660
|2007.02.12 19:55
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9504
|1.9474
|1.9604
|2007.02.12 22:59
|1.9475
|cancelled
|10673664
|2007.02.12 19:55
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9440
|1.9470
|1.9340
|2007.02.12 22:59
|1.9474
|cancelled
|10673671
|2007.02.12 19:55
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.87
|121.57
|122.87
|2007.02.12 20:11
|121.80
|cancelled
|10673674
|2007.02.12 19:55
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|121.64
|121.94
|120.64
|2007.02.12 23:02
|121.93
|cancelled
|10673676
|2007.02.12 19:55
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.98
|121.68
|122.98
|2007.02.12 20:11
|121.80
|cancelled
|10673678
|2007.02.12 19:55
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|121.55
|121.85
|120.55
|2007.02.12 23:02
|121.92
|cancelled
|10673680
|2007.02.12 19:55
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|122.08
|121.78
|123.08
|2007.02.12 20:11
|121.80
|cancelled
|10673683
|2007.02.12 19:55
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|121.45
|121.75
|120.45
|2007.02.12 23:02
|121.93
|cancelled
|10673688
|2007.02.12 19:56
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.2970
|1.2940
|1.3070
|2007.02.12 20:11
|1.2960
|cancelled
|10673691
|2007.02.12 19:56
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.2947
|1.2977
|1.2847
|2007.02.12 20:12
|1.2956
|cancelled
|10673693
|2007.02.12 19:56
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.2980
|1.2950
|1.3080
|2007.02.12 20:11
|1.2960
|cancelled
|10673695
|2007.02.12 19:56
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.2937
|1.2967
|1.2837
|2007.02.12 20:12
|1.2957
|cancelled
|10673696
|2007.02.12 19:56
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.2990
|1.2960
|1.3090
|2007.02.12 20:11
|1.2960
|cancelled
|10673697
|2007.02.12 19:56
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.2927
|1.2957
|1.2827
|2007.02.12 20:12
|1.2956
|cancelled
|10673698
|2007.02.12 19:56
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2543
|1.2513
|1.2643
|2007.02.12 20:11
|1.2532
|cancelled
|10673699
|2007.02.12 19:56
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2518
|1.2548
|1.2418
|2007.02.12 22:59
|1.2535
|cancelled
|10673701
|2007.02.12 19:56
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2553
|1.2523
|1.2653
|2007.02.12 20:11
|1.2532
|cancelled
|10673703
|2007.02.12 19:56
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2508
|1.2538
|1.2408
|2007.02.12 22:59
|1.2534
|cancelled
|10673705
|2007.02.12 19:56
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2563
|1.2533
|1.2663
|2007.02.12 20:11
|1.2532
|cancelled
|10673706
|2007.02.12 19:56
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2498
|1.2528
|1.2398
|2007.02.12 22:59
|1.2535
|cancelled
|10675948
|2007.02.12 22:41
|buy stop
|0.10
|nzdusd
|0.6857
|0.6827
|0.6957
|2007.02.12 22:58
|0.6829
|cancelled
|10675949
|2007.02.12 22:45
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6833
|0.6863
|0.6733
|2007.02.12 22:59
|0.6831
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10675950
|2007.02.12 22:41
|buy stop
|0.10
|nzdusd
|0.6867
|0.6837
|0.6967
|2007.02.12 22:58
|0.6830
|cancelled
|10675951
|2007.02.12 22:41
|sell stop
|0.10
|nzdusd
|0.6823
|0.6853
|0.6723
|2007.02.12 22:58
|0.6825
|cancelled
|10675952
|2007.02.12 22:41
|buy stop
|0.10
|nzdusd
|0.6877
|0.6847
|0.6977
|2007.02.12 22:58
|0.6830
|cancelled
|10675953
|2007.02.12 22:41
|sell stop
|0.10
|nzdusd
|0.6813
|0.6843
|0.6713
|2007.02.12 22:59
|0.6827
|cancelled
|10689224
|2007.02.13 10:55
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.50
|121.20
|122.50
|2007.02.13 11:10
|121.36
|cancelled
|10689225
|2007.02.13 10:55
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|121.27
|121.57
|120.27
|2007.02.13 11:11
|121.34
|cancelled
|10689227
|2007.02.13 10:55
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.60
|121.30
|122.60
|2007.02.13 11:10
|121.36
|cancelled
|10689230
|2007.02.13 10:55
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|121.17
|121.47
|120.17
|2007.02.13 11:11
|121.33
|cancelled
|10689232
|2007.02.13 10:55
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.70
|121.40
|122.70
|2007.02.13 11:10
|121.36
|cancelled
|10689233
|2007.02.13 10:55
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|121.07
|121.37
|120.07
|2007.02.13 11:11
|121.34
|cancelled
|10689248
|2007.02.13 10:55
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3007
|1.2977
|1.3107
|2007.02.13 11:10
|1.2999
|cancelled
|10689249
|2007.02.13 10:55
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.2984
|1.3014
|1.2884
|2007.02.13 11:11
|1.2997
|cancelled
|10689251
|2007.02.13 10:55
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3017
|1.2987
|1.3117
|2007.02.13 11:10
|1.2999
|cancelled
|10689252
|2007.02.13 10:55
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.2974
|1.3004
|1.2874
|2007.02.13 11:46
|1.3004
|cancelled
|10689253
|2007.02.13 10:55
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3027
|1.2997
|1.3127
|2007.02.13 11:10
|1.2999
|cancelled
|10689256
|2007.02.13 10:55
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.2964
|1.2994
|1.2864
|2007.02.13 11:11
|1.2997
|cancelled
|10689258
|2007.02.13 10:55
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2511
|1.2481
|1.2611
|2007.02.13 11:11
|1.2499
|cancelled
|10689259
|2007.02.13 10:55
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2488
|1.2518
|1.2388
|2007.02.13 11:12
|1.2494
|cancelled
|10689260
|2007.02.13 10:55
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2523
|1.2493
|1.2623
|2007.02.13 11:12
|1.2499
|cancelled
|10689261
|2007.02.13 10:55
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2476
|1.2506
|1.2376
|2007.02.13 11:12
|1.2493
|cancelled
|10689262
|2007.02.13 10:56
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2531
|1.2501
|1.2631
|2007.02.13 11:12
|1.2498
|cancelled
|10689266
|2007.02.13 10:56
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2466
|1.2496
|1.2366
|2007.02.13 11:12
|1.2493
|cancelled
|10695052
|2007.02.13 14:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3035
|1.3005
|1.3135
|2007.02.13 22:59
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10695057
|2007.02.13 14:25
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3020
|1.3050
|1.2920
|2007.02.13 14:40
|1.3034
|cancelled
|10695060
|2007.02.13 14:25
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3045
|1.3015
|1.3145
|2007.02.13 14:40
|1.3038
|cancelled
|10695063
|2007.02.13 14:25
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3009
|1.3039
|1.2909
|2007.02.13 14:40
|1.3034
|cancelled
|10695068
|2007.02.13 14:25
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3055
|1.3025
|1.3155
|2007.02.13 14:40
|1.3038
|cancelled
|10695071
|2007.02.13 14:25
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.2997
|1.3027
|1.2897
|2007.02.13 14:40
|1.3034
|cancelled
|10695082
|2007.02.13 14:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9452
|1.9453
|1.9552
|2007.02.13 14:43
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|10695084
|2007.02.13 14:25
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9428
|1.9458
|1.9328
|2007.02.13 14:40
|1.9456
|cancelled
|10695086
|2007.02.13 14:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9461
|1.9431
|1.9561
|2007.02.13 15:36
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|10695088
|2007.02.13 14:25
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9426
|1.9456
|1.9326
|2007.02.13 14:40
|1.9457
|cancelled
|10695089
|2007.02.13 14:25
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9472
|1.9442
|1.9572
|2007.02.13 14:40
|1.9460
|cancelled
|10695090
|2007.02.13 14:25
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9414
|1.9444
|1.9314
|2007.02.13 14:40
|1.9456
|cancelled
|10695091
|2007.02.13 14:25
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1723
|1.1693
|1.1823
|2007.02.13 14:40
|1.1693
|cancelled
|10695092
|2007.02.13 14:30
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1698
|1.1695
|1.1598
|2007.02.13 14:45
|1.1695
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|10695093
|2007.02.13 14:25
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1733
|1.1703
|1.1833
|2007.02.13 14:40
|1.1692
|cancelled
|10695094
|2007.02.13 14:38
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1688
|1.1678
|1.1588
|2007.02.13 21:16
|1.1678
|0.00
|0.00
|0.00
|17.13
|10695095
|2007.02.13 14:25
|buy stop
|0.20
|usdcad
|1.1744
|1.1714
|1.1844
|2007.02.13 14:40
|1.1692
|cancelled
|10695098
|2007.02.13 14:25
|sell stop
|0.20
|usdcad
|1.1678
|1.1708
|1.1578
|2007.02.13 14:40
|1.1686
|cancelled
|10695122
|2007.02.13 14:33
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2473
|1.2443
|1.2573
|2007.02.13 14:40
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.22
|10695124
|2007.02.13 14:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2450
|1.2480
|1.2350
|2007.02.13 15:23
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.08
|10695126
|2007.02.13 14:25
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2485
|1.2455
|1.2585
|2007.02.13 14:41
|1.2450
|cancelled
|10695127
|2007.02.13 14:25
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2440
|1.2470
|1.2340
|2007.02.13 14:42
|1.2448
|cancelled
|10695129
|2007.02.13 14:25
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2488
|1.2458
|1.2588
|2007.02.13 14:41
|1.2450
|cancelled
|10695131
|2007.02.13 14:25
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2430
|1.2460
|1.2330
|2007.02.13 14:42
|1.2449
|cancelled
|10695136
|2007.02.13 14:29
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.35
|121.05
|122.35
|2007.02.13 23:03
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.32
|10695138
|2007.02.13 14:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.13
|121.48
|120.18
|2007.02.13 23:04
|121.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|10695139
|2007.02.13 14:25
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.46
|121.16
|122.46
|2007.02.13 14:42
|121.15
|cancelled
|10695140
|2007.02.13 14:25
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|121.03
|121.33
|120.03
|2007.02.13 14:43
|121.13
|cancelled
|10695141
|2007.02.13 14:26
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.54
|121.24
|122.54
|2007.02.13 14:42
|121.15
|cancelled
|10695143
|2007.02.13 14:26
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|120.99
|121.29
|119.99
|2007.02.13 16:14
|121.38
|cancelled
|10721431
|2007.02.14 10:25
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9531
|1.9501
|1.9631
|2007.02.14 10:40
|1.9515
|cancelled
|10721435
|2007.02.14 10:32
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9510
|1.9503
|1.9410
|2007.02.14 11:31
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|10721438
|2007.02.14 10:25
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9541
|1.9511
|1.9641
|2007.02.14 10:40
|1.9515
|cancelled
|10721442
|2007.02.14 10:25
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9501
|1.9531
|1.9401
|2007.02.14 10:40
|1.9512
|cancelled
|10721444
|2007.02.14 10:25
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9551
|1.9521
|1.9651
|2007.02.14 10:40
|1.9515
|cancelled
|10721446
|2007.02.14 10:25
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9491
|1.9521
|1.9391
|2007.02.14 10:40
|1.9513
|cancelled
|10727280
|2007.02.14 14:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9565
|1.9567
|1.9665
|2007.02.14 14:55
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|10727283
|2007.02.14 14:25
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9550
|1.9580
|1.9450
|2007.02.14 14:40
|1.9558
|cancelled
|10727285
|2007.02.14 14:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9575
|1.9545
|1.9675
|2007.02.14 15:55
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10727287
|2007.02.14 14:25
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9539
|1.9569
|1.9439
|2007.02.14 14:40
|1.9559
|cancelled
|10727288
|2007.02.14 14:25
|buy stop
|0.30
|gbpusd
|1.9585
|1.9555
|1.9685
|2007.02.14 14:40
|1.9560
|cancelled
|10727290
|2007.02.14 14:25
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9531
|1.9561
|1.9431
|2007.02.14 14:40
|1.9559
|cancelled
|10727291
|2007.02.14 14:25
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.31
|121.01
|122.31
|2007.02.14 14:40
|121.12
|cancelled
|10727292
|2007.02.14 14:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.08
|121.38
|120.08
|2007.02.14 15:55
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|10727293
|2007.02.14 14:25
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.41
|121.11
|122.41
|2007.02.14 14:40
|121.12
|cancelled
|10727295
|2007.02.14 14:25
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|120.97
|121.27
|119.97
|2007.02.14 14:40
|121.09
|cancelled
|10727297
|2007.02.14 14:25
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.50
|121.20
|122.50
|2007.02.14 14:40
|121.12
|cancelled
|10727298
|2007.02.14 14:25
|sell stop
|0.20
|usdjpy
|120.87
|121.17
|119.87
|2007.02.14 14:40
|121.10
|cancelled
|10727302
|2007.02.14 14:25
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2446
|1.2416
|1.2546
|2007.02.14 14:40
|1.2438
|cancelled
|10727304
|2007.02.14 14:31
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2421
|1.2420
|1.2321
|2007.02.14 14:59
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|10727305
|2007.02.14 14:25
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2456
|1.2426
|1.2556
|2007.02.14 14:40
|1.2437
|cancelled
|10727306
|2007.02.14 14:25
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2411
|1.2441
|1.2311
|2007.02.14 14:41
|1.2433
|cancelled
|10727307
|2007.02.14 14:25
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2466
|1.2436
|1.2566
|2007.02.14 14:40
|1.2437
|cancelled
|10727308
|2007.02.14 14:25
|sell stop
|0.20
|usdchf
|1.2401
|1.2431
|1.2301
|2007.02.14 14:41
|1.2432
|cancelled
|10727313
|2007.02.14 14:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3095
|1.3097
|1.3195
|2007.02.14 14:59
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10727315
|2007.02.14 14:25
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3072
|1.3102
|1.2972
|2007.02.14 14:41
|1.3085
|cancelled
|10727317
|2007.02.14 14:25
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3105
|1.3075
|1.3205
|2007.02.14 14:41
|1.3088
|cancelled
|10727319
|2007.02.14 14:25
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3062
|1.3092
|1.2962
|2007.02.14 14:41
|1.3084
|cancelled
|10727321
|2007.02.14 14:25
|buy stop
|0.20
|eurusd
|1.3115
|1.3085
|1.3215
|2007.02.14 14:41
|1.3089
|cancelled
|10727322
|2007.02.14 14:25
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3052
|1.3082
|1.2952
|2007.02.14 14:41
|1.3085
|cancelled
|10730287
|2007.02.14 15:55
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|120.87
|120.57
|121.87
|2007.02.14 16:20
|120.68
|cancelled
|10730289
|2007.02.14 16:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.97
|120.84
|119.97
|2007.02.14 16:11
|120.84
|0.00
|0.00
|0.00
|21.52
|10730290
|2007.02.14 15:55
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|120.97
|120.67
|121.97
|2007.02.14 16:20
|120.66
|cancelled
|10730291
|2007.02.14 16:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.87
|120.84
|119.87
|2007.02.14 16:11
|120.84
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|10730292
|2007.02.14 15:55
|buy stop
|0.20
|usdjpy
|121.07
|120.77
|122.07
|2007.02.14 16:20
|120.68
|cancelled
|10730294
|2007.02.14 16:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.77
|120.73
|119.77
|2007.02.14 16:25
|120.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|10730301
|2007.02.14 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3107
|1.3131
|1.3207
|2007.02.14 16:10
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10730302
|2007.02.14 15:55
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3084
|1.3114
|1.2984
|2007.02.14 16:10
|1.3135
|cancelled
|10730305
|2007.02.14 16:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3117
|1.3131
|1.3217
|2007.02.14 16:10
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10730306
|2007.02.14 15:55
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3074
|1.3104
|1.2974
|2007.02.14 16:10
|1.3134
|cancelled
|10730307
|2007.02.14 16:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3127
|1.3131
|1.3227
|2007.02.14 16:10
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10730308
|2007.02.14 15:55
|sell stop
|0.20
|eurusd
|1.3064
|1.3094
|1.2964
|2007.02.14 16:10
|1.3135
|cancelled
|10730314
|2007.02.14 15:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9579
|1.9628
|1.9679
|2007.02.14 16:09
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|102.90
|10730315
|2007.02.14 15:55
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9555
|1.9585
|1.9455
|2007.02.14 16:10
|1.9626
|cancelled
|10730316
|2007.02.14 16:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9589
|1.9628
|1.9689
|2007.02.14 16:09
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|81.90
|10730318
|2007.02.14 15:55
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9545
|1.9575
|1.9445
|2007.02.14 16:10
|1.9623
|cancelled
|10730319
|2007.02.14 16:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9599
|1.9628
|1.9699
|2007.02.14 16:09
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|60.90
|10730323
|2007.02.14 15:55
|sell stop
|0.30
|gbpusd
|1.9535
|1.9565
|1.9435
|2007.02.14 16:10
|1.9626
|cancelled
|10730335
|2007.02.14 15:56
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2437
|1.2407
|1.2537
|2007.02.14 16:18
|1.2383
|cancelled
|10730336
|2007.02.14 16:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2414
|1.2385
|1.2314
|2007.02.14 16:24
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|46.83
|10730339
|2007.02.14 15:56
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2449
|1.2419
|1.2549
|2007.02.14 16:18
|1.2383
|cancelled
|10730341
|2007.02.14 16:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2402
|1.2386
|1.2302
|2007.02.14 16:27
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|25.83
|10730343
|2007.02.14 15:56
|buy stop
|0.20
|usdchf
|1.2459
|1.2429
|1.2559
|2007.02.14 16:18
|1.2383
|cancelled
|10730345
|2007.02.14 16:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2394
|1.2386
|1.2294
|2007.02.14 16:27
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|12.91
|0.00
|0.00
|0.00
|262.04
|Closed P/L:
|262.04
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|262.04
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 262.04
|Equity:
|5 262.04
|Free Margin:
|5 262.04
|Details:
|Gross Profit:
|509.56
|Gross Loss:
|247.52
|Total Net Profit:
|262.04
|Profit Factor:
|2.06
|Expected Payoff:
|8.45
|Absolute Drawdown:
|186.56
|Maximal Drawdown:
|192.86 (3.85%)
|Relative Drawdown:
|3.85% (192.86)
|Total Trades:
|31
|Short Positions (won %):
|16 (81.25%)
|Long Positions (won %):
|15 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|23 (74.19%)
|Loss trades (% of total):
|8 (25.81%)
|Largest
|profit trade:
|102.90
|loss trade:
|-63.00
|Average
|profit trade:
|22.15
|loss trade:
|-30.94
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (448.39)
|consecutive losses ($):
|2 (-111.08)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|448.39 (12)
|consecutive loss (count):
|-111.08 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2