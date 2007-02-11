Alpari Ltd

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Working Orders:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 262.04 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 262.04 Equity: 5 262.04 Free Margin: 5 262.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 509.56 Gross Loss: 247.52 Total Net Profit: 262.04
Profit Factor: 2.06 Expected Payoff: 8.45  
Absolute Drawdown: 186.56 Maximal Drawdown: 192.86 (3.85%) Relative Drawdown: 3.85% (192.86)
 
Total Trades: 31 Short Positions (won %): 16 (81.25%) Long Positions (won %): 15 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 23 (74.19%) Loss trades (% of total): 8 (25.81%)
Largest profit trade: 102.90 loss trade: -63.00
Average profit trade: 22.15 loss trade: -30.94
Maximum consecutive wins ($): 12 (448.39) consecutive losses ($): 2 (-111.08)
Maximal consecutive profit (count): 448.39 (12) consecutive loss (count): -111.08 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2