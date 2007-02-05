|Account: 1368726
|Name: Cost Averaging v4-Pyramid
|Currency: USD
|2007 February 9, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21497483
|2007.02.05 12:49
|balance
|Deposit
|10 000.00
|21500213
|2007.02.05 12:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9578
|0.0000
|1.9566
|2007.02.05 13:58
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21500283
|2007.02.05 12:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.58
|0.00
|120.48
|2007.02.05 14:18
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21500311
|2007.02.05 12:58
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2500
|2007.02.05 13:51
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21500421
|2007.02.05 12:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2938
|2007.02.06 09:27
|1.2938
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21513616
|2007.02.05 13:25
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9545
|0.0000
|1.9566
|2007.02.05 13:58
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|21526982
|2007.02.05 13:55
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2485
|2007.02.05 14:51
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21529847
|2007.02.05 14:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9583
|2007.02.05 15:22
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21539881
|2007.02.05 14:20
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.45
|0.00
|120.35
|2007.02.05 14:52
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21556655
|2007.02.05 14:55
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.43
|0.00
|120.33
|2007.02.06 06:04
|120.33
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21556684
|2007.02.05 14:55
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2472
|2007.02.06 08:03
|1.2472
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21574169
|2007.02.05 15:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9597
|2007.02.05 15:46
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21586841
|2007.02.05 15:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9607
|2007.02.05 22:06
|1.9607
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.10
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21655905
|2007.02.05 19:15
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9607
|2007.02.05 22:06
|1.9607
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|21695032
|2007.02.05 22:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9621
|2007.02.06 07:46
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21722227
|2007.02.05 23:40
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.33
|2007.02.06 06:04
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|21825277
|2007.02.06 06:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.32
|0.00
|120.42
|2007.02.06 07:11
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21848888
|2007.02.06 07:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.44
|0.00
|120.33
|2007.02.06 13:46
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21862750
|2007.02.06 07:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9633
|2007.02.06 08:03
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21869653
|2007.02.06 08:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9652
|2007.02.06 09:53
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21869780
|2007.02.06 08:05
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2460
|2007.02.06 09:50
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21898133
|2007.02.06 09:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2951
|2007.02.06 12:04
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21899965
|2007.02.06 09:50
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2445
|2007.02.06 11:16
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21900959
|2007.02.06 09:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9662
|2007.02.06 10:13
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21903714
|2007.02.06 10:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9668
|0.0000
|1.9678
|2007.02.06 11:37
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21924369
|2007.02.06 11:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2448
|0.0000
|1.2416
|2007.02.07 19:15
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.58
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21933157
|2007.02.06 11:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9687
|0.0000
|1.9697
|2007.02.06 13:15
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21943058
|2007.02.06 12:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2964
|2007.02.06 16:26
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21954280
|2007.02.06 12:37
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.33
|2007.02.06 13:46
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|21965909
|2007.02.06 13:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9702
|0.0000
|1.9712
|2007.02.06 18:24
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21975441
|2007.02.06 13:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.34
|0.00
|120.44
|2007.02.06 15:59
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22007548
|2007.02.06 16:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.45
|0.00
|120.34
|2007.02.07 06:08
|120.34
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.91
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22016725
|2007.02.06 16:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|1.2974
|2007.02.06 18:20
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22022520
|2007.02.06 17:00
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2415
|0.0000
|1.2416
|2007.02.07 19:15
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.20
|0.16
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22041911
|2007.02.06 18:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9720
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 10:34
|1.9713
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.70
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22042018
|2007.02.06 18:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2987
|0.0000
|1.2997
|2007.02.07 10:22
|1.2997
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22042052
|2007.02.06 18:25
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.34
|2007.02.07 06:08
|120.34
|0.00
|0.00
|0.28
|3.49
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22238804
|2007.02.07 06:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.37
|0.00
|120.47
|2007.02.07 08:45
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22276175
|2007.02.07 08:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.53
|0.00
|120.63
|2007.02.07 09:46
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22287600
|2007.02.07 09:40
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 10:34
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22290056
|2007.02.07 09:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.74
|2007.02.07 15:09
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22298170
|2007.02.07 10:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.3008
|2007.02.07 14:46
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22300097
|2007.02.07 10:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9715
|0.0000
|1.9725
|2007.02.07 13:34
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22334026
|2007.02.07 13:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9731
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 23:29
|1.9713
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22363253
|2007.02.07 14:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3018
|2007.02.07 16:03
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22363287
|2007.02.07 14:50
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2416
|2007.02.07 19:15
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|22367796
|2007.02.07 15:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 23:29
|1.9713
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22372748
|2007.02.07 15:10
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.76
|0.00
|120.86
|2007.02.08 02:41
|120.86
|0.00
|0.00
|0.41
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22396064
|2007.02.07 16:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 13:35
|1.3009
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22452959
|2007.02.07 19:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2430
|2007.02.08 06:45
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.30
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22520406
|2007.02.07 23:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9712
|0.0000
|1.9722
|2007.02.08 03:21
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22559670
|2007.02.08 02:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.87
|0.00
|120.97
|2007.02.08 06:47
|120.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22598387
|2007.02.08 06:50
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2453
|2007.02.08 07:14
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22598406
|2007.02.08 06:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.01
|0.00
|121.11
|2007.02.08 06:54
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22600829
|2007.02.08 06:55
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.13
|0.00
|121.23
|2007.02.08 08:12
|121.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22608643
|2007.02.08 07:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2467
|2007.02.08 08:16
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22625529
|2007.02.08 08:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.21
|0.00
|121.31
|2007.02.08 12:22
|121.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22626902
|2007.02.08 08:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2480
|2007.02.08 08:43
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22633238
|2007.02.08 08:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2484
|0.0000
|1.2494
|2007.02.08 12:06
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22633264
|2007.02.08 08:45
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 13:35
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22660096
|2007.02.08 12:10
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2497
|0.0000
|1.2507
|2007.02.08 12:48
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22667437
|2007.02.08 12:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.34
|0.00
|121.24
|2007.02.09 01:24
|121.24
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22677287
|2007.02.08 12:50
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2508
|0.0000
|1.2497
|2007.02.09 09:49
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.88
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22697062
|2007.02.08 13:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.3004
|2007.02.09 07:58
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.10
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22714619
|2007.02.08 14:20
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3025
|0.0000
|1.3004
|2007.02.09 07:58
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.12
|4.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22718613
|2007.02.08 14:30
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2497
|2007.02.09 09:49
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.20
|3.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22853253
|2007.02.08 21:30
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.04
|0.00
|121.24
|2007.02.09 01:24
|121.24
|0.00
|0.00
|0.28
|3.30
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22891937
|2007.02.09 01:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.28
|0.00
|121.38
|2007.02.09 06:57
|121.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22929672
|2007.02.09 07:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.39
|0.00
|121.49
|2007.02.09 09:13
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22944363
|2007.02.09 08:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|1.2995
|2007.02.09 10:08
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22957057
|2007.02.09 09:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.52
|0.00
|121.62
|2007.02.09 12:00
|121.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22965014
|2007.02.09 09:50
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2499
|0.0000
|1.2509
|2007.02.09 10:02
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22967965
|2007.02.09 10:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2522
|0.0000
|1.2508
|2007.02.09 14:50
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22990088
|2007.02.09 13:20
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2486
|0.0000
|1.2508
|2007.02.09 14:50
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23010778
|2007.02.09 14:55
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2503
|0.0000
|1.2493
|2007.02.09 16:34
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23021769
|2007.02.09 16:35
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2490
|0.0000
|1.2480
|2007.02.09 17:22
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|
|0.00
|0.00
|1.89
|80.26
|Closed P/L:
|82.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|22969153
|2007.02.09 10:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.2978
|
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|22564510
|2007.02.08 03:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9527
|
|1.9502
|0.00
|0.00
|-0.02
|-21.90
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|22615219
|2007.02.08 07:35
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9527
|
|1.9502
|0.00
|0.00
|-0.04
|-35.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1
|22660118
|2007.02.08 12:10
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9527
|
|1.9502
|0.00
|0.00
|-0.06
|-43.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2
|22669467
|2007.02.08 12:30
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9527
|
|1.9502
|0.00
|0.00
|-0.12
|-56.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-3
|22688758
|2007.02.08 13:20
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9585
|0.0000
|1.9527
|
|1.9502
|0.00
|0.00
|-0.18
|-66.40
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-4
|22933962
|2007.02.09 07:30
|buy
|1.30
|gbpusdm
|1.9541
|0.0000
|1.9527
|
|1.9502
|0.00
|0.00
|-0.15
|-50.70
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-5
|22942878
|2007.02.09 07:55
|buy
|2.10
|gbpusdm
|1.9502
|0.0000
|1.9527
|
|1.9502
|0.00
|0.00
|-0.24
|0.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-6
|22965051
|2007.02.09 09:50
|buy
|3.60
|gbpusdm
|1.9464
|0.0000
|1.9527
|
|1.9502
|0.00
|0.00
|-0.41
|136.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-7
|23026775
|2007.02.09 17:25
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2478
|0.0000
|1.2468
|
|1.2486
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.64
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|22980695
|2007.02.09 12:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.65
|0.00
|121.75
|
|121.67
|0.00
|0.00
|0.14
|0.16
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|
|0.00
|0.00
|-1.12
|-139.48
|
|Floating P/L:
|-140.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|82.15
|Floating P/L:
|-140.60
|Margin:
|230.00
|Balance:
|10 082.15
|Equity:
|9 941.55
|Free Margin:
|9 711.55
|
|Details:
|Gross Profit:
|96.87
|Gross Loss:
|14.72
|Total Net Profit:
|82.15
|Profit Factor:
|6.58
|Expected Payoff:
|1.10
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2.48 (0.02%)
|Relative Drawdown:
|0.02% (2.48)
|
|Total Trades:
|75
|Short Positions (won %):
|12 (91.67%)
|Long Positions (won %):
|63 (80.95%)
|Profit Trades (% of total):
|62 (82.67%)
|Loss trades (% of total):
|13 (17.33%)
|Largest
|profit trade:
|7.49
|loss trade:
|-2.48
|Average
|profit trade:
|1.56
|loss trade:
|-1.13
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (17.70)
|consecutive losses ($):
|2 (-2.08)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|17.70 (14)
|consecutive loss (count):
|-2.48 (1)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1