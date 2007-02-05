Interbank FX, LLC

Account: 1368726 Name: Cost Averaging v4-Pyramid Currency: USD 2007 February 9, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
214974832007.02.05 12:49balanceDeposit10 000.00
215002132007.02.05 12:58buy0.10gbpusdm1.95780.00001.95662007.02.05 13:581.95660.000.000.00-1.20
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215002832007.02.05 12:58sell0.10usdjpym120.580.00120.482007.02.05 14:18120.480.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215003112007.02.05 12:58sell0.10usdchfm1.25100.00001.25002007.02.05 13:511.25000.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215004212007.02.05 12:58buy0.10eurusdm1.29280.00001.29382007.02.06 09:271.29380.000.00-0.071.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215136162007.02.05 13:25buy0.20gbpusdm1.95450.00001.95662007.02.05 13:581.95660.000.000.004.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
215269822007.02.05 13:55sell0.10usdchfm1.24950.00001.24852007.02.05 14:511.24850.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215298472007.02.05 14:00buy0.10gbpusdm1.95730.00001.95832007.02.05 15:221.95830.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215398812007.02.05 14:20sell0.10usdjpym120.450.00120.352007.02.05 14:52120.350.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215566552007.02.05 14:55buy0.10usdjpym120.430.00120.332007.02.06 06:04120.330.000.000.14-0.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215566842007.02.05 14:55sell0.10usdchfm1.24820.00001.24722007.02.06 08:031.24720.000.00-0.100.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215741692007.02.05 15:25buy0.10gbpusdm1.95870.00001.95972007.02.05 15:461.95970.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215868412007.02.05 15:50buy0.10gbpusdm1.96180.00001.96072007.02.05 22:061.96070.000.00-0.01-1.10
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
216559052007.02.05 19:15buy0.20gbpusdm1.95870.00001.96072007.02.05 22:061.96070.000.00-0.024.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
216950322007.02.05 22:10buy0.10gbpusdm1.96110.00001.96212007.02.06 07:461.96210.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
217222272007.02.05 23:40buy0.20usdjpym120.130.00120.332007.02.06 06:04120.330.000.000.003.32
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
218252772007.02.06 06:05buy0.10usdjpym120.320.00120.422007.02.06 07:11120.420.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218488882007.02.06 07:15buy0.10usdjpym120.440.00120.332007.02.06 13:46120.330.000.000.00-0.91
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218627502007.02.06 07:50buy0.10gbpusdm1.96230.00001.96332007.02.06 08:031.96330.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218696532007.02.06 08:05buy0.10gbpusdm1.96420.00001.96522007.02.06 09:531.96520.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218697802007.02.06 08:05sell0.10usdchfm1.24700.00001.24602007.02.06 09:501.24600.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218981332007.02.06 09:30buy0.10eurusdm1.29410.00001.29512007.02.06 12:041.29510.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218999652007.02.06 09:50sell0.10usdchfm1.24550.00001.24452007.02.06 11:161.24450.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219009592007.02.06 09:55buy0.10gbpusdm1.96520.00001.96622007.02.06 10:131.96620.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219037142007.02.06 10:15buy0.10gbpusdm1.96680.00001.96782007.02.06 11:371.96780.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219243692007.02.06 11:20buy0.10usdchfm1.24480.00001.24162007.02.07 19:151.24160.000.000.10-2.58
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219331572007.02.06 11:40buy0.10gbpusdm1.96870.00001.96972007.02.06 13:151.96970.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219430582007.02.06 12:05buy0.10eurusdm1.29540.00001.29642007.02.06 16:261.29640.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219542802007.02.06 12:37buy0.20usdjpym120.130.00120.332007.02.06 13:46120.330.000.000.003.32
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
219659092007.02.06 13:20buy0.10gbpusdm1.97020.00001.97122007.02.06 18:241.97120.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219754412007.02.06 13:50buy0.10usdjpym120.340.00120.442007.02.06 15:59120.440.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
220075482007.02.06 16:00buy0.10usdjpym120.450.00120.342007.02.07 06:08120.340.000.000.14-0.91
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
220167252007.02.06 16:31buy0.10eurusdm1.29640.00001.29742007.02.06 18:201.29740.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
220225202007.02.06 17:00buy0.20usdchfm1.24150.00001.24162007.02.07 19:151.24160.000.000.200.16
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
220419112007.02.06 18:25buy0.10gbpusdm1.97200.00001.97132007.02.07 10:341.97130.000.00-0.01-0.70
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
220420182007.02.06 18:25buy0.10eurusdm1.29870.00001.29972007.02.07 10:221.29970.000.00-0.071.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
220420522007.02.06 18:25buy0.20usdjpym120.130.00120.342007.02.07 06:08120.340.000.000.283.49
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
222388042007.02.07 06:11buy0.10usdjpym120.370.00120.472007.02.07 08:45120.470.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
222761752007.02.07 08:50buy0.10usdjpym120.530.00120.632007.02.07 09:46120.630.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
222876002007.02.07 09:40buy0.20gbpusdm1.96950.00001.97132007.02.07 10:341.97130.000.000.003.60
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
222900562007.02.07 09:51buy0.10usdjpym120.640.00120.742007.02.07 15:09120.740.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
222981702007.02.07 10:25buy0.10eurusdm1.29980.00001.30082007.02.07 14:461.30080.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
223000972007.02.07 10:35buy0.10gbpusdm1.97150.00001.97252007.02.07 13:341.97250.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
223340262007.02.07 13:35buy0.10gbpusdm1.97310.00001.97132007.02.07 23:291.97130.000.00-0.03-1.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
223632532007.02.07 14:50buy0.10eurusdm1.30080.00001.30182007.02.07 16:031.30180.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
223632872007.02.07 14:50buy0.30usdchfm1.23850.00001.24162007.02.07 19:151.24160.000.000.007.49
 12324CostAvg-Pyramid-2[tp]
223677962007.02.07 15:00buy0.20gbpusdm1.96890.00001.97132007.02.07 23:291.97130.000.00-0.074.80
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
223727482007.02.07 15:10buy0.10usdjpym120.760.00120.862007.02.08 02:41120.860.000.000.410.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
223960642007.02.07 16:05buy0.10eurusdm1.30210.00001.30092007.02.08 13:351.30090.000.00-0.20-1.20
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
224529592007.02.07 19:15buy0.10usdchfm1.24200.00001.24302007.02.08 06:451.24300.000.000.300.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
225204062007.02.07 23:30buy0.10gbpusdm1.97120.00001.97222007.02.08 03:211.97220.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
225596702007.02.08 02:45buy0.10usdjpym120.870.00120.972007.02.08 06:47120.970.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
225983872007.02.08 06:50buy0.10usdchfm1.24430.00001.24532007.02.08 07:141.24530.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
225984062007.02.08 06:50buy0.10usdjpym121.010.00121.112007.02.08 06:54121.110.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226008292007.02.08 06:55buy0.10usdjpym121.130.00121.232007.02.08 08:12121.230.000.000.000.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226086432007.02.08 07:15buy0.10usdchfm1.24570.00001.24672007.02.08 08:161.24670.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226255292007.02.08 08:15buy0.10usdjpym121.210.00121.312007.02.08 12:22121.310.000.000.000.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226269022007.02.08 08:20buy0.10usdchfm1.24700.00001.24802007.02.08 08:431.24800.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226332382007.02.08 08:45buy0.10usdchfm1.24840.00001.24942007.02.08 12:061.24940.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226332642007.02.08 08:45buy0.20eurusdm1.29880.00001.30092007.02.08 13:351.30090.000.000.004.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
226600962007.02.08 12:10buy0.10usdchfm1.24970.00001.25072007.02.08 12:481.25070.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226674372007.02.08 12:25buy0.10usdjpym121.340.00121.242007.02.09 01:24121.240.000.000.14-0.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226772872007.02.08 12:50buy0.10usdchfm1.25080.00001.24972007.02.09 09:491.24970.000.000.10-0.88
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226970622007.02.08 13:40sell0.10eurusdm1.29930.00001.30042007.02.09 07:581.30040.000.000.06-1.10
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
227146192007.02.08 14:20sell0.20eurusdm1.30250.00001.30042007.02.09 07:581.30040.000.000.124.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
227186132007.02.08 14:30buy0.20usdchfm1.24770.00001.24972007.02.09 09:491.24970.000.000.203.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
228532532007.02.08 21:30buy0.20usdjpym121.040.00121.242007.02.09 01:24121.240.000.000.283.30
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
228919372007.02.09 01:25buy0.10usdjpym121.280.00121.382007.02.09 06:57121.380.000.000.000.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229296722007.02.09 07:00buy0.10usdjpym121.390.00121.492007.02.09 09:13121.490.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229443632007.02.09 08:00sell0.10eurusdm1.30050.00001.29952007.02.09 10:081.29950.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229570572007.02.09 09:15buy0.10usdjpym121.520.00121.622007.02.09 12:00121.620.000.000.000.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229650142007.02.09 09:50buy0.10usdchfm1.24990.00001.25092007.02.09 10:021.25090.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229679652007.02.09 10:05buy0.10usdchfm1.25220.00001.25082007.02.09 14:501.25080.000.000.00-1.12
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229900882007.02.09 13:20buy0.20usdchfm1.24860.00001.25082007.02.09 14:501.25080.000.000.003.52
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
230107782007.02.09 14:55sell0.10usdchfm1.25030.00001.24932007.02.09 16:341.24930.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
230217692007.02.09 16:35sell0.10usdchfm1.24900.00001.24802007.02.09 17:221.24800.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
  0.00 0.00 1.89 80.26
Closed P/L: 82.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
229691532007.02.09 10:10sell0.10eurusdm1.29880.00001.2978 1.30060.000.000.06-1.80
 12324CostAvg-Pyramid-0
225645102007.02.08 03:25buy0.10gbpusdm1.97210.00001.9527 1.95020.000.00-0.02-21.90
 12324CostAvg-Pyramid-0
226152192007.02.08 07:35buy0.20gbpusdm1.96810.00001.9527 1.95020.000.00-0.04-35.80
 12324CostAvg-Pyramid-1
226601182007.02.08 12:10buy0.30gbpusdm1.96460.00001.9527 1.95020.000.00-0.06-43.20
 12324CostAvg-Pyramid-2
226694672007.02.08 12:30buy0.50gbpusdm1.96140.00001.9527 1.95020.000.00-0.12-56.00
 12324CostAvg-Pyramid-3
226887582007.02.08 13:20buy0.80gbpusdm1.95850.00001.9527 1.95020.000.00-0.18-66.40
 12324CostAvg-Pyramid-4
229339622007.02.09 07:30buy1.30gbpusdm1.95410.00001.9527 1.95020.000.00-0.15-50.70
 12324CostAvg-Pyramid-5
229428782007.02.09 07:55buy2.10gbpusdm1.95020.00001.9527 1.95020.000.00-0.240.00
 12324CostAvg-Pyramid-6
229650512007.02.09 09:50buy3.60gbpusdm1.94640.00001.9527 1.95020.000.00-0.41136.80
 12324CostAvg-Pyramid-7
230267752007.02.09 17:25sell0.10usdchfm1.24780.00001.2468 1.24860.000.00-0.10-0.64
 12324CostAvg-Pyramid-0
229806952007.02.09 12:00buy0.10usdjpym121.650.00121.75 121.670.000.000.140.16
 12324CostAvg-Pyramid-0
  0.00 0.00 -1.12 -139.48
 Floating P/L: -140.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 82.15 Floating P/L: -140.60 Margin: 230.00
Balance: 10 082.15 Equity: 9 941.55 Free Margin: 9 711.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 96.87 Gross Loss: 14.72 Total Net Profit: 82.15
Profit Factor: 6.58 Expected Payoff: 1.10  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2.48 (0.02%) Relative Drawdown: 0.02% (2.48)
 
Total Trades: 75 Short Positions (won %): 12 (91.67%) Long Positions (won %): 63 (80.95%)
Profit Trades (% of total): 62 (82.67%) Loss trades (% of total): 13 (17.33%)
Largest profit trade: 7.49 loss trade: -2.48
Average profit trade: 1.56 loss trade: -1.13
Maximum consecutive wins ($): 14 (17.70) consecutive losses ($): 2 (-2.08)
Maximal consecutive profit (count): 17.70 (14) consecutive loss (count): -2.48 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1