North Finance Co Ltd

Account: 395741 Name: hbud Currency: USD 2007 February 23, 12:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
74753052007.02.12 02:02balanceDeposit10 000.00
74756582007.02.12 02:49buy0.30audchf0.96590.94990.96792007.02.12 12:180.96790.000.000.0047.89
74756592007.02.12 02:49buy limit0.30audchf0.96390.94990.96592007.02.12 12:180.9688cancelled
74756602007.02.12 02:49buy limit0.60audchf0.96190.94990.96392007.02.12 12:180.9689cancelled
74756612007.02.12 02:49buy limit1.20audchf0.95990.94990.96192007.02.12 12:180.9689cancelled
74756622007.02.12 02:49buy limit2.40audchf0.95790.94990.95992007.02.12 12:180.9691cancelled
74756632007.02.12 02:49buy limit4.80audchf0.95590.94990.95792007.02.12 12:180.9689cancelled
74756642007.02.12 02:49buy limit9.60audchf0.95390.94990.95592007.02.12 12:180.9689cancelled
74756652007.02.12 02:49buy limit19.20audchf0.95190.94990.95392007.02.12 12:180.9689cancelled
74756672007.02.12 02:49sell0.30audchf0.96500.98100.96702007.02.12 22:000.96700.000.000.00-47.88
74756682007.02.12 12:16sell0.30audchf0.96700.98100.96702007.02.12 22:000.96700.000.000.000.00
74756692007.02.12 13:02sell0.60audchf0.96900.98100.96702007.02.12 22:000.96700.000.000.0095.75
74756702007.02.12 02:49sell limit1.20audchf0.97100.98100.96902007.02.12 22:000.9665cancelled
74756712007.02.12 02:49sell limit2.40audchf0.97300.98100.97102007.02.12 22:000.9665cancelled
74756722007.02.12 02:49sell limit4.80audchf0.97500.98100.97302007.02.12 22:000.9662cancelled
74756732007.02.12 02:49sell limit9.60audchf0.97700.98100.97502007.02.12 22:000.9661cancelled
74756742007.02.12 02:49sell limit19.20audchf0.97900.98100.97702007.02.12 22:000.9659cancelled
74846812007.02.12 12:19buy0.30audchf0.96880.95280.96882007.02.13 16:310.96880.000.001.290.00
74846882007.02.13 14:24buy0.30audchf0.96680.95280.96882007.02.13 16:310.96880.000.000.0048.08
74846912007.02.12 12:19buy limit0.60audchf0.96480.95280.96682007.02.13 16:310.9698cancelled
74846972007.02.12 12:19buy limit1.20audchf0.96280.95280.96482007.02.13 16:310.9698cancelled
74847012007.02.12 12:19buy limit2.40audchf0.96080.95280.96282007.02.13 16:310.9698cancelled
74847032007.02.12 12:19buy limit4.80audchf0.95880.95280.96082007.02.13 16:310.9698cancelled
74847052007.02.12 12:19buy limit9.60audchf0.95680.95280.95882007.02.13 16:310.9698cancelled
74847062007.02.12 12:19buy limit19.20audchf0.95480.95280.95682007.02.13 16:310.9696cancelled
74952722007.02.12 22:00sell limit0.40audchf0.96790.98190.96592007.02.12 22:000.9667cancelled
74952742007.02.12 22:00sell limit0.70audchf0.96990.98190.96792007.02.12 22:000.9667cancelled
74952752007.02.12 22:00sell limit1.30audchf0.97190.98190.96992007.02.12 22:000.9667cancelled
74952782007.02.12 22:00sell limit2.50audchf0.97390.98190.97192007.02.12 22:000.9667cancelled
74952792007.02.12 22:00sell limit4.90audchf0.97590.98190.97392007.02.12 22:000.9666cancelled
74952802007.02.12 22:00sell limit9.70audchf0.97790.98190.97592007.02.12 22:000.9666cancelled
74952812007.02.12 22:00sell limit19.30audchf0.97990.98190.97792007.02.12 22:000.9666cancelled
74952852007.02.12 22:00sell0.30audchf0.96660.98260.96662007.02.13 14:270.96660.000.00-2.490.00
74952862007.02.13 07:12sell0.40audchf0.96860.98260.96662007.02.13 14:270.96660.000.000.0064.13
74952872007.02.12 22:00sell limit0.70audchf0.97060.98260.96862007.02.13 14:270.9658cancelled
74952882007.02.12 22:00sell limit1.30audchf0.97260.98260.97062007.02.13 14:270.9658cancelled
74952892007.02.12 22:00sell limit2.50audchf0.97460.98260.97262007.02.13 14:270.9658cancelled
74952902007.02.12 22:00sell limit4.90audchf0.97660.98260.97462007.02.13 14:270.9658cancelled
74952912007.02.12 22:00sell limit9.70audchf0.97860.98260.97662007.02.13 14:270.9658cancelled
74952922007.02.12 22:00sell limit19.30audchf0.98060.98260.97862007.02.13 14:270.9658cancelled
75100512007.02.13 14:27sell0.30audchf0.96580.98180.97182007.02.14 10:110.97180.000.00-2.51-144.86
75100532007.02.13 16:16sell0.40audchf0.96780.98180.97182007.02.14 10:110.97180.000.00-3.34-128.76
75100552007.02.13 17:15sell0.70audchf0.96980.98180.97182007.02.14 10:110.97180.000.00-5.85-112.67
75100572007.02.13 19:29sell1.30audchf0.97180.98180.97182007.02.14 10:110.97180.000.00-10.860.00
75100582007.02.14 09:04sell2.50audchf0.97380.98180.97182007.02.14 10:110.97180.000.000.00402.39
75100592007.02.13 14:27sell limit4.90audchf0.97580.98180.97382007.02.14 10:110.9707cancelled
75100602007.02.13 14:27sell limit9.70audchf0.97780.98180.97582007.02.14 10:110.9707cancelled
75100612007.02.13 14:27sell limit19.30audchf0.97980.98180.97782007.02.14 10:110.9708cancelled
75141662007.02.13 16:31buy0.30audchf0.96960.95360.97162007.02.13 19:250.97160.000.000.0048.07
75141682007.02.13 16:31buy limit0.40audchf0.96760.95360.96962007.02.13 19:270.9726cancelled
75141692007.02.13 16:31buy limit0.70audchf0.96560.95360.96762007.02.13 19:270.9726cancelled
75141702007.02.13 16:31buy limit1.30audchf0.96360.95360.96562007.02.13 19:270.9726cancelled
75141722007.02.13 16:31buy limit2.50audchf0.96160.95360.96362007.02.13 19:260.9726cancelled
75141732007.02.13 16:31buy limit4.90audchf0.95960.95360.96162007.02.13 19:260.9726cancelled
75141742007.02.13 16:31buy limit9.70audchf0.95760.95360.95962007.02.13 19:260.9725cancelled
75141752007.02.13 16:31buy limit19.30audchf0.95560.95360.95762007.02.13 19:260.9725cancelled
75178212007.02.13 19:27buy0.30audchf0.97250.95650.97252007.02.15 12:060.97250.000.005.220.00
75178222007.02.15 02:20buy0.40audchf0.97050.95650.97252007.02.15 12:060.97250.000.000.0064.50
75178242007.02.13 19:27buy limit0.70audchf0.96850.95650.97052007.02.15 12:060.9734cancelled
75178252007.02.13 19:27buy limit1.30audchf0.96650.95650.96852007.02.15 12:060.9734cancelled
75178262007.02.13 19:27buy limit2.50audchf0.96450.95650.96652007.02.15 12:060.9734cancelled
75178272007.02.13 19:27buy limit4.90audchf0.96250.95650.96452007.02.15 12:060.9734cancelled
75178282007.02.13 19:27buy limit9.70audchf0.96050.95650.96252007.02.15 12:060.9734cancelled
75178292007.02.13 19:27buy limit19.30audchf0.95850.95650.96052007.02.15 12:060.9734cancelled
75296422007.02.14 10:11sell limit0.40audchf0.97310.98710.97112007.02.14 10:120.9708cancelled
75296472007.02.14 10:11sell limit0.70audchf0.97510.98710.97312007.02.14 10:120.9708cancelled
75296492007.02.14 10:11sell limit1.30audchf0.97710.98710.97512007.02.14 10:120.9708cancelled
75296502007.02.14 10:11sell limit2.50audchf0.97910.98710.97712007.02.14 10:120.9709cancelled
75296522007.02.14 10:11sell limit4.90audchf0.98110.98710.97912007.02.14 10:110.9708cancelled
75296532007.02.14 10:11sell limit9.70audchf0.98310.98710.98112007.02.14 10:110.9708cancelled
75296562007.02.14 10:11sell limit19.30audchf0.98510.98710.98312007.02.14 10:110.9712cancelled
75296722007.02.14 10:12sell limit0.40audchf0.97320.98720.97122007.02.14 10:120.9707cancelled
75296742007.02.14 10:12sell limit0.70audchf0.97520.98720.97322007.02.14 10:120.9707cancelled
75296772007.02.14 10:12sell limit1.30audchf0.97720.98720.97522007.02.14 10:120.9707cancelled
75296782007.02.14 10:12sell limit2.50audchf0.97920.98720.97722007.02.14 10:120.9706cancelled
75296802007.02.14 10:12sell limit4.90audchf0.98120.98720.97922007.02.14 10:120.9705cancelled
75296812007.02.14 10:12sell limit9.70audchf0.98320.98720.98122007.02.14 10:120.9707cancelled
75296822007.02.14 10:12sell limit19.30audchf0.98520.98720.98322007.02.14 10:120.9707cancelled
75296912007.02.14 10:12sell0.30audchf0.97070.98670.97072007.02.15 02:200.97070.000.00-7.540.00
75296922007.02.14 11:11sell0.40audchf0.97270.98670.97072007.02.15 02:200.97070.000.00-10.0664.53
75296942007.02.14 10:12sell limit0.70audchf0.97470.98670.97272007.02.15 02:200.9698cancelled
75296992007.02.14 10:12sell limit1.30audchf0.97670.98670.97472007.02.15 02:200.9698cancelled
75297002007.02.14 10:12sell limit2.50audchf0.97870.98670.97672007.02.15 02:200.9698cancelled
75297042007.02.14 10:12sell limit4.90audchf0.98070.98670.97872007.02.15 02:200.9698cancelled
75297062007.02.14 10:12sell limit9.70audchf0.98270.98670.98072007.02.15 02:200.9698cancelled
75297082007.02.14 10:12sell limit19.30audchf0.98470.98670.98272007.02.15 02:200.9698cancelled
75480802007.02.15 02:20sell0.30audchf0.96980.98580.96982007.02.15 18:030.96980.000.000.000.00
75480812007.02.15 11:56sell0.40audchf0.97180.98580.96982007.02.15 18:030.96980.000.000.0064.75
75480822007.02.15 02:20sell limit0.70audchf0.97380.98580.97182007.02.15 18:030.9689cancelled
75480832007.02.15 02:20sell limit1.30audchf0.97580.98580.97382007.02.15 18:030.9689cancelled
75480842007.02.15 02:20sell limit2.50audchf0.97780.98580.97582007.02.15 18:030.9689cancelled
75480852007.02.15 02:20sell limit4.90audchf0.97980.98580.97782007.02.15 18:030.9689cancelled
75480862007.02.15 02:20sell limit9.70audchf0.98180.98580.97982007.02.15 18:030.9689cancelled
75480872007.02.15 02:20sell limit19.30audchf0.98380.98580.98182007.02.15 18:030.9689cancelled
75577652007.02.15 12:06buy0.30audchf0.97340.95740.97142007.02.16 21:460.97140.000.001.31-48.59
75577662007.02.15 12:47buy0.40audchf0.97140.95740.97142007.02.16 21:460.97140.000.001.750.00
75577692007.02.15 18:11buy0.70audchf0.96940.95740.97142007.02.16 21:460.97140.000.003.06113.38
75577732007.02.15 12:06buy limit1.30audchf0.96740.95740.96942007.02.16 21:460.9720cancelled
75577742007.02.15 12:06buy limit2.50audchf0.96540.95740.96742007.02.16 21:460.9720cancelled
75577772007.02.15 12:06buy limit4.90audchf0.96340.95740.96542007.02.16 21:460.9720cancelled
75577792007.02.15 12:06buy limit9.70audchf0.96140.95740.96342007.02.16 21:460.9720cancelled
75577802007.02.15 12:06buy limit19.30audchf0.95940.95740.96142007.02.16 21:460.9720cancelled
75679512007.02.15 18:03sell0.30audchf0.96890.98490.96892007.02.19 13:260.96890.000.00-5.060.00
75679522007.02.16 15:50sell0.40audchf0.97090.98490.96892007.02.19 13:260.96890.000.00-3.3764.82
75679532007.02.15 18:03sell limit0.70audchf0.97290.98490.97092007.02.19 13:260.9679cancelled
75679552007.02.15 18:03sell limit1.30audchf0.97490.98490.97292007.02.19 13:260.9679cancelled
75679562007.02.15 18:03sell limit2.50audchf0.97690.98490.97492007.02.19 13:260.9679cancelled
75679572007.02.15 18:03sell limit4.90audchf0.97890.98490.97692007.02.19 13:260.9679cancelled
75679592007.02.15 18:03sell limit9.70audchf0.98090.98490.97892007.02.19 13:260.9679cancelled
75679622007.02.15 18:03sell limit19.30audchf0.98290.98490.98092007.02.19 13:260.9679cancelled
75934412007.02.16 21:46buy0.30audchf0.97200.95600.97202007.02.19 02:510.97200.000.001.310.00
75934422007.02.19 01:00buy0.40audchf0.97000.95600.97202007.02.19 02:510.97200.000.000.0064.85
75934432007.02.16 21:46buy limit0.70audchf0.96800.95600.97002007.02.19 02:510.9730cancelled
75934442007.02.16 21:46buy limit1.30audchf0.96600.95600.96802007.02.19 02:510.9730cancelled
75934452007.02.16 21:46buy limit2.50audchf0.96400.95600.96602007.02.19 02:510.9730cancelled
75934462007.02.16 21:46buy limit4.90audchf0.96200.95600.96402007.02.19 02:510.9730cancelled
75934482007.02.16 21:46buy limit9.70audchf0.96000.95600.96202007.02.19 02:510.9730cancelled
75934492007.02.16 21:46buy limit19.30audchf0.95800.95600.96002007.02.19 02:510.9730cancelled
75955812007.02.19 02:51buy0.30audchf0.97300.95700.97102007.02.20 10:160.97100.000.001.32-48.51
75955822007.02.19 11:19buy0.40audchf0.97100.95700.97102007.02.20 10:160.97100.000.001.750.00
75955832007.02.19 13:26buy0.70audchf0.96900.95700.97102007.02.20 10:160.97100.000.003.07113.19
75955842007.02.19 02:51buy limit1.30audchf0.96700.95700.96902007.02.20 10:160.9720cancelled
75955852007.02.19 02:51buy limit2.50audchf0.96500.95700.96702007.02.20 10:160.9720cancelled
75955862007.02.19 02:51buy limit4.90audchf0.96300.95700.96502007.02.20 10:160.9718cancelled
75955872007.02.19 02:51buy limit9.70audchf0.96100.95700.96302007.02.20 10:160.9719cancelled
75955882007.02.19 02:51buy limit19.30audchf0.95900.95700.96102007.02.20 10:160.9719cancelled
76044382007.02.19 13:26sell0.30audchf0.96790.98390.97792007.02.22 18:380.97790.000.00-12.61-242.31
76044392007.02.19 16:52sell0.40audchf0.96990.98390.97792007.02.22 18:380.97790.000.00-16.83-258.46
76044402007.02.20 10:39sell0.70audchf0.97190.98390.97792007.02.22 18:380.97790.000.00-23.54-339.23
76044412007.02.21 04:20sell1.30audchf0.97390.98390.97792007.02.22 18:380.97790.000.00-32.77-420.00
76044422007.02.21 10:43sell2.50audchf0.97590.98390.97792007.02.22 18:380.97790.000.00-63.02-403.85
76044432007.02.21 13:17sell4.90audchf0.97790.98390.97792007.02.22 18:380.97790.000.00-123.530.00
76044452007.02.21 23:43sell9.70audchf0.97990.98390.97792007.02.22 18:380.97790.000.00-244.531 566.92
76044462007.02.19 13:26sell limit19.30audchf0.98190.98390.97992007.02.22 18:390.9769cancelled
76196402007.02.20 10:16buy0.30audchf0.97200.95600.97402007.02.21 04:210.97400.000.001.3148.56
76196442007.02.20 10:16buy limit0.40audchf0.97000.95600.97202007.02.21 04:210.9750cancelled
76196472007.02.20 10:16buy limit0.70audchf0.96800.95600.97002007.02.21 04:210.9750cancelled
76196482007.02.20 10:16buy limit1.30audchf0.96600.95600.96802007.02.21 04:210.9750cancelled
76196512007.02.20 10:16buy limit2.50audchf0.96400.95600.96602007.02.21 04:210.9750cancelled
76196562007.02.20 10:16buy limit4.90audchf0.96200.95600.96402007.02.21 04:210.9753cancelled
76196572007.02.20 10:16buy limit9.70audchf0.96000.95600.96202007.02.21 04:210.9753cancelled
76196612007.02.20 10:16buy limit19.30audchf0.95800.95600.96002007.02.21 04:210.9753cancelled
76369272007.02.21 04:21buy0.30audchf0.97530.95930.97532007.02.21 09:540.97530.000.000.000.00
76369282007.02.21 04:58buy0.40audchf0.97330.95930.97532007.02.21 09:540.97530.000.000.0064.74
76369292007.02.21 04:21buy limit0.70audchf0.97130.95930.97332007.02.21 09:540.9761cancelled
76369312007.02.21 04:21buy limit1.30audchf0.96930.95930.97132007.02.21 09:540.9760cancelled
76369322007.02.21 04:21buy limit2.50audchf0.96730.95930.96932007.02.21 09:540.9760cancelled
76369332007.02.21 04:21buy limit4.90audchf0.96530.95930.96732007.02.21 09:540.9760cancelled
76369342007.02.21 04:21buy limit9.70audchf0.96330.95930.96532007.02.21 09:540.9760cancelled
76369352007.02.21 04:21buy limit19.30audchf0.96130.95930.96332007.02.21 09:540.9760cancelled
76430422007.02.21 09:54buy0.30audchf0.97600.96000.97802007.02.21 13:290.97800.000.000.0048.40
76430432007.02.21 09:54buy limit0.40audchf0.97400.96000.97602007.02.21 13:290.9787cancelled
76430442007.02.21 09:54buy limit0.70audchf0.97200.96000.97402007.02.21 13:290.9787cancelled
76430452007.02.21 09:54buy limit1.30audchf0.97000.96000.97202007.02.21 13:290.9790cancelled
76430462007.02.21 09:54buy limit2.50audchf0.96800.96000.97002007.02.21 13:290.9790cancelled
76430472007.02.21 09:54buy limit4.90audchf0.96600.96000.96802007.02.21 13:290.9790cancelled
76430482007.02.21 09:54buy limit9.70audchf0.96400.96000.96602007.02.21 13:290.9790cancelled
76430492007.02.21 09:54buy limit19.30audchf0.96200.96000.96402007.02.21 13:290.9790cancelled
76489232007.02.21 13:29buy0.30audchf0.97900.96300.98102007.02.22 09:340.98100.000.003.9348.35
76489252007.02.21 13:29buy limit0.40audchf0.97700.96300.97902007.02.22 09:340.9822cancelled
76489262007.02.21 13:29buy limit0.70audchf0.97500.96300.97702007.02.22 09:340.9822cancelled
76489282007.02.21 13:29buy limit1.30audchf0.97300.96300.97502007.02.22 09:340.9819cancelled
76489292007.02.21 13:29buy limit2.50audchf0.97100.96300.97302007.02.22 09:340.9819cancelled
76489312007.02.21 13:29buy limit4.90audchf0.96900.96300.97102007.02.22 09:340.9818cancelled
76489332007.02.21 13:29buy limit9.70audchf0.96700.96300.96902007.02.22 09:340.9820cancelled
76489342007.02.21 13:29buy limit19.30audchf0.96500.96300.96702007.02.22 09:340.9820cancelled
76674652007.02.22 09:34buy limit0.40audchf0.98010.96610.98212007.02.22 09:340.9819cancelled
76674682007.02.22 09:34buy limit0.70audchf0.97810.96610.98012007.02.22 09:340.9819cancelled
76674702007.02.22 09:34buy limit1.30audchf0.97610.96610.97812007.02.22 09:340.9819cancelled
76674712007.02.22 09:34buy limit2.50audchf0.97410.96610.97612007.02.22 09:340.9819cancelled
76674722007.02.22 09:34buy limit4.90audchf0.97210.96610.97412007.02.22 09:340.9820cancelled
76674742007.02.22 09:34buy limit9.70audchf0.97010.96610.97212007.02.22 09:340.9820cancelled
76674752007.02.22 09:34buy limit19.30audchf0.96810.96610.97012007.02.22 09:340.9820cancelled
76799782007.02.22 18:39sell limit0.40audchf0.97910.99310.97712007.02.22 18:390.9771cancelled
76799792007.02.22 18:39sell limit0.70audchf0.98110.99310.97912007.02.22 18:390.9771cancelled
76799802007.02.22 18:39sell limit1.30audchf0.98310.99310.98112007.02.22 18:390.9771cancelled
76799822007.02.22 18:39sell limit2.50audchf0.98510.99310.98312007.02.22 18:390.9771cancelled
76799842007.02.22 18:39sell limit4.90audchf0.98710.99310.98512007.02.22 18:390.9771cancelled
76799852007.02.22 18:39sell limit9.70audchf0.98910.99310.98712007.02.22 18:390.9771cancelled
76799862007.02.22 18:39sell limit19.30audchf0.99110.99310.98912007.02.22 18:390.9771cancelled
76799872007.02.22 18:39sell limit0.40audchf0.97940.99340.97742007.02.22 18:390.9772cancelled
76799892007.02.22 18:39sell limit0.70audchf0.98140.99340.97942007.02.22 18:390.9772cancelled
76799902007.02.22 18:39sell limit1.30audchf0.98340.99340.98142007.02.22 18:390.9772cancelled
76799912007.02.22 18:39sell limit2.50audchf0.98540.99340.98342007.02.22 18:390.9774cancelled
76799922007.02.22 18:39sell limit4.90audchf0.98740.99340.98542007.02.22 18:390.9774cancelled
76799932007.02.22 18:39sell limit9.70audchf0.98940.99340.98742007.02.22 18:390.9774cancelled
76799942007.02.22 18:39sell limit19.30audchf0.99140.99340.98942007.02.22 18:390.9774cancelled
  0.00 0.00 -542.59 838.18
Closed P/L: 295.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
76674992007.02.22 09:34buy0.30audchf0.98180.96580.9798 0.97770.000.001.31-99.20
76675022007.02.22 10:29buy0.40audchf0.97980.96580.9798 0.97770.000.001.74-67.75
76675042007.02.22 18:39buy0.70audchf0.97780.96580.9798 0.97770.000.003.05-5.65
76799952007.02.22 18:39sell0.30audchf0.97740.99340.9754 0.97870.000.00-2.52-31.45
  0.00 0.00 3.58 -204.05
 Floating P/L: -200.47
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
76675072007.02.22 09:34buy limit1.30audchf0.97580.96580.9778 0.9787
76675082007.02.22 09:34buy limit2.50audchf0.97380.96580.9758 0.9787
76675112007.02.22 09:34buy limit4.90audchf0.97180.96580.9738 0.9787
76675122007.02.22 09:34buy limit9.70audchf0.96980.96580.9718 0.9787
76675152007.02.22 09:34buy limit19.30audchf0.96780.96580.9698 0.9787
76799962007.02.22 18:39sell limit0.40audchf0.97940.99340.9774 0.9777
76799972007.02.22 18:39sell limit0.70audchf0.98140.99340.9794 0.9777
76799982007.02.22 18:39sell limit1.30audchf0.98340.99340.9814 0.9777
76799992007.02.22 18:39sell limit2.50audchf0.98540.99340.9834 0.9777
76800002007.02.22 18:39sell limit4.90audchf0.98740.99340.9854 0.9777
76800012007.02.22 18:39sell limit9.70audchf0.98940.99340.9874 0.9777
76800022007.02.22 18:39sell limit19.30audchf0.99140.99340.9894 0.9777
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 295.59 Floating P/L: -200.47 Margin: 268.42
Balance: 10 295.59 Equity: 10 095.12 Free Margin: 9 826.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 798.03 Gross Loss: 2 502.44 Total Net Profit: 295.59
Profit Factor: 1.12 Expected Payoff: 7.04  
Absolute Drawdown: 648.35 Maximal Drawdown: 1 557.70 (14.28%) Relative Drawdown: 14.28% (1 557.70)
 
Total Trades: 42 Short Positions (won %): 23 (39.13%) Long Positions (won %): 19 (89.47%)
Profit Trades (% of total): 26 (61.90%) Loss trades (% of total): 16 (38.10%)
Largest profit trade: 1 322.39 loss trade: -466.87
Average profit trade: 107.62 loss trade: -156.40
Maximum consecutive wins ($): 7 (333.30) consecutive losses ($): 4 (-1 557.70)
Maximal consecutive profit (count): 1 322.39 (1) consecutive loss (count): -1 557.70 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2