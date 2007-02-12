|Account: 395741
|Name: hbud
|Currency: USD
|2007 February 23, 12:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7475305
|2007.02.12 02:02
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7475658
|2007.02.12 02:49
|buy
|0.30
|audchf
|0.9659
|0.9499
|0.9679
|2007.02.12 12:18
|0.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|47.89
|7475659
|2007.02.12 02:49
|buy limit
|0.30
|audchf
|0.9639
|0.9499
|0.9659
|2007.02.12 12:18
|0.9688
|cancelled
|7475660
|2007.02.12 02:49
|buy limit
|0.60
|audchf
|0.9619
|0.9499
|0.9639
|2007.02.12 12:18
|0.9689
|cancelled
|7475661
|2007.02.12 02:49
|buy limit
|1.20
|audchf
|0.9599
|0.9499
|0.9619
|2007.02.12 12:18
|0.9689
|cancelled
|7475662
|2007.02.12 02:49
|buy limit
|2.40
|audchf
|0.9579
|0.9499
|0.9599
|2007.02.12 12:18
|0.9691
|cancelled
|7475663
|2007.02.12 02:49
|buy limit
|4.80
|audchf
|0.9559
|0.9499
|0.9579
|2007.02.12 12:18
|0.9689
|cancelled
|7475664
|2007.02.12 02:49
|buy limit
|9.60
|audchf
|0.9539
|0.9499
|0.9559
|2007.02.12 12:18
|0.9689
|cancelled
|7475665
|2007.02.12 02:49
|buy limit
|19.20
|audchf
|0.9519
|0.9499
|0.9539
|2007.02.12 12:18
|0.9689
|cancelled
|7475667
|2007.02.12 02:49
|sell
|0.30
|audchf
|0.9650
|0.9810
|0.9670
|2007.02.12 22:00
|0.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.88
|7475668
|2007.02.12 12:16
|sell
|0.30
|audchf
|0.9670
|0.9810
|0.9670
|2007.02.12 22:00
|0.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7475669
|2007.02.12 13:02
|sell
|0.60
|audchf
|0.9690
|0.9810
|0.9670
|2007.02.12 22:00
|0.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|95.75
|7475670
|2007.02.12 02:49
|sell limit
|1.20
|audchf
|0.9710
|0.9810
|0.9690
|2007.02.12 22:00
|0.9665
|cancelled
|7475671
|2007.02.12 02:49
|sell limit
|2.40
|audchf
|0.9730
|0.9810
|0.9710
|2007.02.12 22:00
|0.9665
|cancelled
|7475672
|2007.02.12 02:49
|sell limit
|4.80
|audchf
|0.9750
|0.9810
|0.9730
|2007.02.12 22:00
|0.9662
|cancelled
|7475673
|2007.02.12 02:49
|sell limit
|9.60
|audchf
|0.9770
|0.9810
|0.9750
|2007.02.12 22:00
|0.9661
|cancelled
|7475674
|2007.02.12 02:49
|sell limit
|19.20
|audchf
|0.9790
|0.9810
|0.9770
|2007.02.12 22:00
|0.9659
|cancelled
|7484681
|2007.02.12 12:19
|buy
|0.30
|audchf
|0.9688
|0.9528
|0.9688
|2007.02.13 16:31
|0.9688
|0.00
|0.00
|1.29
|0.00
|7484688
|2007.02.13 14:24
|buy
|0.30
|audchf
|0.9668
|0.9528
|0.9688
|2007.02.13 16:31
|0.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|48.08
|7484691
|2007.02.12 12:19
|buy limit
|0.60
|audchf
|0.9648
|0.9528
|0.9668
|2007.02.13 16:31
|0.9698
|cancelled
|7484697
|2007.02.12 12:19
|buy limit
|1.20
|audchf
|0.9628
|0.9528
|0.9648
|2007.02.13 16:31
|0.9698
|cancelled
|7484701
|2007.02.12 12:19
|buy limit
|2.40
|audchf
|0.9608
|0.9528
|0.9628
|2007.02.13 16:31
|0.9698
|cancelled
|7484703
|2007.02.12 12:19
|buy limit
|4.80
|audchf
|0.9588
|0.9528
|0.9608
|2007.02.13 16:31
|0.9698
|cancelled
|7484705
|2007.02.12 12:19
|buy limit
|9.60
|audchf
|0.9568
|0.9528
|0.9588
|2007.02.13 16:31
|0.9698
|cancelled
|7484706
|2007.02.12 12:19
|buy limit
|19.20
|audchf
|0.9548
|0.9528
|0.9568
|2007.02.13 16:31
|0.9696
|cancelled
|7495272
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|0.40
|audchf
|0.9679
|0.9819
|0.9659
|2007.02.12 22:00
|0.9667
|cancelled
|7495274
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|0.70
|audchf
|0.9699
|0.9819
|0.9679
|2007.02.12 22:00
|0.9667
|cancelled
|7495275
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|1.30
|audchf
|0.9719
|0.9819
|0.9699
|2007.02.12 22:00
|0.9667
|cancelled
|7495278
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|2.50
|audchf
|0.9739
|0.9819
|0.9719
|2007.02.12 22:00
|0.9667
|cancelled
|7495279
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9759
|0.9819
|0.9739
|2007.02.12 22:00
|0.9666
|cancelled
|7495280
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9779
|0.9819
|0.9759
|2007.02.12 22:00
|0.9666
|cancelled
|7495281
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9799
|0.9819
|0.9779
|2007.02.12 22:00
|0.9666
|cancelled
|7495285
|2007.02.12 22:00
|sell
|0.30
|audchf
|0.9666
|0.9826
|0.9666
|2007.02.13 14:27
|0.9666
|0.00
|0.00
|-2.49
|0.00
|7495286
|2007.02.13 07:12
|sell
|0.40
|audchf
|0.9686
|0.9826
|0.9666
|2007.02.13 14:27
|0.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|64.13
|7495287
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|0.70
|audchf
|0.9706
|0.9826
|0.9686
|2007.02.13 14:27
|0.9658
|cancelled
|7495288
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|1.30
|audchf
|0.9726
|0.9826
|0.9706
|2007.02.13 14:27
|0.9658
|cancelled
|7495289
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|2.50
|audchf
|0.9746
|0.9826
|0.9726
|2007.02.13 14:27
|0.9658
|cancelled
|7495290
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9766
|0.9826
|0.9746
|2007.02.13 14:27
|0.9658
|cancelled
|7495291
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9786
|0.9826
|0.9766
|2007.02.13 14:27
|0.9658
|cancelled
|7495292
|2007.02.12 22:00
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9806
|0.9826
|0.9786
|2007.02.13 14:27
|0.9658
|cancelled
|7510051
|2007.02.13 14:27
|sell
|0.30
|audchf
|0.9658
|0.9818
|0.9718
|2007.02.14 10:11
|0.9718
|0.00
|0.00
|-2.51
|-144.86
|7510053
|2007.02.13 16:16
|sell
|0.40
|audchf
|0.9678
|0.9818
|0.9718
|2007.02.14 10:11
|0.9718
|0.00
|0.00
|-3.34
|-128.76
|7510055
|2007.02.13 17:15
|sell
|0.70
|audchf
|0.9698
|0.9818
|0.9718
|2007.02.14 10:11
|0.9718
|0.00
|0.00
|-5.85
|-112.67
|7510057
|2007.02.13 19:29
|sell
|1.30
|audchf
|0.9718
|0.9818
|0.9718
|2007.02.14 10:11
|0.9718
|0.00
|0.00
|-10.86
|0.00
|7510058
|2007.02.14 09:04
|sell
|2.50
|audchf
|0.9738
|0.9818
|0.9718
|2007.02.14 10:11
|0.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|402.39
|7510059
|2007.02.13 14:27
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9758
|0.9818
|0.9738
|2007.02.14 10:11
|0.9707
|cancelled
|7510060
|2007.02.13 14:27
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9778
|0.9818
|0.9758
|2007.02.14 10:11
|0.9707
|cancelled
|7510061
|2007.02.13 14:27
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9798
|0.9818
|0.9778
|2007.02.14 10:11
|0.9708
|cancelled
|7514166
|2007.02.13 16:31
|buy
|0.30
|audchf
|0.9696
|0.9536
|0.9716
|2007.02.13 19:25
|0.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|48.07
|7514168
|2007.02.13 16:31
|buy limit
|0.40
|audchf
|0.9676
|0.9536
|0.9696
|2007.02.13 19:27
|0.9726
|cancelled
|7514169
|2007.02.13 16:31
|buy limit
|0.70
|audchf
|0.9656
|0.9536
|0.9676
|2007.02.13 19:27
|0.9726
|cancelled
|7514170
|2007.02.13 16:31
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9636
|0.9536
|0.9656
|2007.02.13 19:27
|0.9726
|cancelled
|7514172
|2007.02.13 16:31
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9616
|0.9536
|0.9636
|2007.02.13 19:26
|0.9726
|cancelled
|7514173
|2007.02.13 16:31
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9596
|0.9536
|0.9616
|2007.02.13 19:26
|0.9726
|cancelled
|7514174
|2007.02.13 16:31
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9576
|0.9536
|0.9596
|2007.02.13 19:26
|0.9725
|cancelled
|7514175
|2007.02.13 16:31
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9556
|0.9536
|0.9576
|2007.02.13 19:26
|0.9725
|cancelled
|7517821
|2007.02.13 19:27
|buy
|0.30
|audchf
|0.9725
|0.9565
|0.9725
|2007.02.15 12:06
|0.9725
|0.00
|0.00
|5.22
|0.00
|7517822
|2007.02.15 02:20
|buy
|0.40
|audchf
|0.9705
|0.9565
|0.9725
|2007.02.15 12:06
|0.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|64.50
|7517824
|2007.02.13 19:27
|buy limit
|0.70
|audchf
|0.9685
|0.9565
|0.9705
|2007.02.15 12:06
|0.9734
|cancelled
|7517825
|2007.02.13 19:27
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9665
|0.9565
|0.9685
|2007.02.15 12:06
|0.9734
|cancelled
|7517826
|2007.02.13 19:27
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9645
|0.9565
|0.9665
|2007.02.15 12:06
|0.9734
|cancelled
|7517827
|2007.02.13 19:27
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9625
|0.9565
|0.9645
|2007.02.15 12:06
|0.9734
|cancelled
|7517828
|2007.02.13 19:27
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9605
|0.9565
|0.9625
|2007.02.15 12:06
|0.9734
|cancelled
|7517829
|2007.02.13 19:27
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9585
|0.9565
|0.9605
|2007.02.15 12:06
|0.9734
|cancelled
|7529642
|2007.02.14 10:11
|sell limit
|0.40
|audchf
|0.9731
|0.9871
|0.9711
|2007.02.14 10:12
|0.9708
|cancelled
|7529647
|2007.02.14 10:11
|sell limit
|0.70
|audchf
|0.9751
|0.9871
|0.9731
|2007.02.14 10:12
|0.9708
|cancelled
|7529649
|2007.02.14 10:11
|sell limit
|1.30
|audchf
|0.9771
|0.9871
|0.9751
|2007.02.14 10:12
|0.9708
|cancelled
|7529650
|2007.02.14 10:11
|sell limit
|2.50
|audchf
|0.9791
|0.9871
|0.9771
|2007.02.14 10:12
|0.9709
|cancelled
|7529652
|2007.02.14 10:11
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9811
|0.9871
|0.9791
|2007.02.14 10:11
|0.9708
|cancelled
|7529653
|2007.02.14 10:11
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9831
|0.9871
|0.9811
|2007.02.14 10:11
|0.9708
|cancelled
|7529656
|2007.02.14 10:11
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9851
|0.9871
|0.9831
|2007.02.14 10:11
|0.9712
|cancelled
|7529672
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|0.40
|audchf
|0.9732
|0.9872
|0.9712
|2007.02.14 10:12
|0.9707
|cancelled
|7529674
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|0.70
|audchf
|0.9752
|0.9872
|0.9732
|2007.02.14 10:12
|0.9707
|cancelled
|7529677
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|1.30
|audchf
|0.9772
|0.9872
|0.9752
|2007.02.14 10:12
|0.9707
|cancelled
|7529678
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|2.50
|audchf
|0.9792
|0.9872
|0.9772
|2007.02.14 10:12
|0.9706
|cancelled
|7529680
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9812
|0.9872
|0.9792
|2007.02.14 10:12
|0.9705
|cancelled
|7529681
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9832
|0.9872
|0.9812
|2007.02.14 10:12
|0.9707
|cancelled
|7529682
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9852
|0.9872
|0.9832
|2007.02.14 10:12
|0.9707
|cancelled
|7529691
|2007.02.14 10:12
|sell
|0.30
|audchf
|0.9707
|0.9867
|0.9707
|2007.02.15 02:20
|0.9707
|0.00
|0.00
|-7.54
|0.00
|7529692
|2007.02.14 11:11
|sell
|0.40
|audchf
|0.9727
|0.9867
|0.9707
|2007.02.15 02:20
|0.9707
|0.00
|0.00
|-10.06
|64.53
|7529694
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|0.70
|audchf
|0.9747
|0.9867
|0.9727
|2007.02.15 02:20
|0.9698
|cancelled
|7529699
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|1.30
|audchf
|0.9767
|0.9867
|0.9747
|2007.02.15 02:20
|0.9698
|cancelled
|7529700
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|2.50
|audchf
|0.9787
|0.9867
|0.9767
|2007.02.15 02:20
|0.9698
|cancelled
|7529704
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9807
|0.9867
|0.9787
|2007.02.15 02:20
|0.9698
|cancelled
|7529706
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9827
|0.9867
|0.9807
|2007.02.15 02:20
|0.9698
|cancelled
|7529708
|2007.02.14 10:12
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9847
|0.9867
|0.9827
|2007.02.15 02:20
|0.9698
|cancelled
|7548080
|2007.02.15 02:20
|sell
|0.30
|audchf
|0.9698
|0.9858
|0.9698
|2007.02.15 18:03
|0.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7548081
|2007.02.15 11:56
|sell
|0.40
|audchf
|0.9718
|0.9858
|0.9698
|2007.02.15 18:03
|0.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|64.75
|7548082
|2007.02.15 02:20
|sell limit
|0.70
|audchf
|0.9738
|0.9858
|0.9718
|2007.02.15 18:03
|0.9689
|cancelled
|7548083
|2007.02.15 02:20
|sell limit
|1.30
|audchf
|0.9758
|0.9858
|0.9738
|2007.02.15 18:03
|0.9689
|cancelled
|7548084
|2007.02.15 02:20
|sell limit
|2.50
|audchf
|0.9778
|0.9858
|0.9758
|2007.02.15 18:03
|0.9689
|cancelled
|7548085
|2007.02.15 02:20
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9798
|0.9858
|0.9778
|2007.02.15 18:03
|0.9689
|cancelled
|7548086
|2007.02.15 02:20
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9818
|0.9858
|0.9798
|2007.02.15 18:03
|0.9689
|cancelled
|7548087
|2007.02.15 02:20
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9838
|0.9858
|0.9818
|2007.02.15 18:03
|0.9689
|cancelled
|7557765
|2007.02.15 12:06
|buy
|0.30
|audchf
|0.9734
|0.9574
|0.9714
|2007.02.16 21:46
|0.9714
|0.00
|0.00
|1.31
|-48.59
|7557766
|2007.02.15 12:47
|buy
|0.40
|audchf
|0.9714
|0.9574
|0.9714
|2007.02.16 21:46
|0.9714
|0.00
|0.00
|1.75
|0.00
|7557769
|2007.02.15 18:11
|buy
|0.70
|audchf
|0.9694
|0.9574
|0.9714
|2007.02.16 21:46
|0.9714
|0.00
|0.00
|3.06
|113.38
|7557773
|2007.02.15 12:06
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9674
|0.9574
|0.9694
|2007.02.16 21:46
|0.9720
|cancelled
|7557774
|2007.02.15 12:06
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9654
|0.9574
|0.9674
|2007.02.16 21:46
|0.9720
|cancelled
|7557777
|2007.02.15 12:06
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9634
|0.9574
|0.9654
|2007.02.16 21:46
|0.9720
|cancelled
|7557779
|2007.02.15 12:06
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9614
|0.9574
|0.9634
|2007.02.16 21:46
|0.9720
|cancelled
|7557780
|2007.02.15 12:06
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9594
|0.9574
|0.9614
|2007.02.16 21:46
|0.9720
|cancelled
|7567951
|2007.02.15 18:03
|sell
|0.30
|audchf
|0.9689
|0.9849
|0.9689
|2007.02.19 13:26
|0.9689
|0.00
|0.00
|-5.06
|0.00
|7567952
|2007.02.16 15:50
|sell
|0.40
|audchf
|0.9709
|0.9849
|0.9689
|2007.02.19 13:26
|0.9689
|0.00
|0.00
|-3.37
|64.82
|7567953
|2007.02.15 18:03
|sell limit
|0.70
|audchf
|0.9729
|0.9849
|0.9709
|2007.02.19 13:26
|0.9679
|cancelled
|7567955
|2007.02.15 18:03
|sell limit
|1.30
|audchf
|0.9749
|0.9849
|0.9729
|2007.02.19 13:26
|0.9679
|cancelled
|7567956
|2007.02.15 18:03
|sell limit
|2.50
|audchf
|0.9769
|0.9849
|0.9749
|2007.02.19 13:26
|0.9679
|cancelled
|7567957
|2007.02.15 18:03
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9789
|0.9849
|0.9769
|2007.02.19 13:26
|0.9679
|cancelled
|7567959
|2007.02.15 18:03
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9809
|0.9849
|0.9789
|2007.02.19 13:26
|0.9679
|cancelled
|7567962
|2007.02.15 18:03
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9829
|0.9849
|0.9809
|2007.02.19 13:26
|0.9679
|cancelled
|7593441
|2007.02.16 21:46
|buy
|0.30
|audchf
|0.9720
|0.9560
|0.9720
|2007.02.19 02:51
|0.9720
|0.00
|0.00
|1.31
|0.00
|7593442
|2007.02.19 01:00
|buy
|0.40
|audchf
|0.9700
|0.9560
|0.9720
|2007.02.19 02:51
|0.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|64.85
|7593443
|2007.02.16 21:46
|buy limit
|0.70
|audchf
|0.9680
|0.9560
|0.9700
|2007.02.19 02:51
|0.9730
|cancelled
|7593444
|2007.02.16 21:46
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9660
|0.9560
|0.9680
|2007.02.19 02:51
|0.9730
|cancelled
|7593445
|2007.02.16 21:46
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9640
|0.9560
|0.9660
|2007.02.19 02:51
|0.9730
|cancelled
|7593446
|2007.02.16 21:46
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9620
|0.9560
|0.9640
|2007.02.19 02:51
|0.9730
|cancelled
|7593448
|2007.02.16 21:46
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9600
|0.9560
|0.9620
|2007.02.19 02:51
|0.9730
|cancelled
|7593449
|2007.02.16 21:46
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9580
|0.9560
|0.9600
|2007.02.19 02:51
|0.9730
|cancelled
|7595581
|2007.02.19 02:51
|buy
|0.30
|audchf
|0.9730
|0.9570
|0.9710
|2007.02.20 10:16
|0.9710
|0.00
|0.00
|1.32
|-48.51
|7595582
|2007.02.19 11:19
|buy
|0.40
|audchf
|0.9710
|0.9570
|0.9710
|2007.02.20 10:16
|0.9710
|0.00
|0.00
|1.75
|0.00
|7595583
|2007.02.19 13:26
|buy
|0.70
|audchf
|0.9690
|0.9570
|0.9710
|2007.02.20 10:16
|0.9710
|0.00
|0.00
|3.07
|113.19
|7595584
|2007.02.19 02:51
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9670
|0.9570
|0.9690
|2007.02.20 10:16
|0.9720
|cancelled
|7595585
|2007.02.19 02:51
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9650
|0.9570
|0.9670
|2007.02.20 10:16
|0.9720
|cancelled
|7595586
|2007.02.19 02:51
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9630
|0.9570
|0.9650
|2007.02.20 10:16
|0.9718
|cancelled
|7595587
|2007.02.19 02:51
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9610
|0.9570
|0.9630
|2007.02.20 10:16
|0.9719
|cancelled
|7595588
|2007.02.19 02:51
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9590
|0.9570
|0.9610
|2007.02.20 10:16
|0.9719
|cancelled
|7604438
|2007.02.19 13:26
|sell
|0.30
|audchf
|0.9679
|0.9839
|0.9779
|2007.02.22 18:38
|0.9779
|0.00
|0.00
|-12.61
|-242.31
|7604439
|2007.02.19 16:52
|sell
|0.40
|audchf
|0.9699
|0.9839
|0.9779
|2007.02.22 18:38
|0.9779
|0.00
|0.00
|-16.83
|-258.46
|7604440
|2007.02.20 10:39
|sell
|0.70
|audchf
|0.9719
|0.9839
|0.9779
|2007.02.22 18:38
|0.9779
|0.00
|0.00
|-23.54
|-339.23
|7604441
|2007.02.21 04:20
|sell
|1.30
|audchf
|0.9739
|0.9839
|0.9779
|2007.02.22 18:38
|0.9779
|0.00
|0.00
|-32.77
|-420.00
|7604442
|2007.02.21 10:43
|sell
|2.50
|audchf
|0.9759
|0.9839
|0.9779
|2007.02.22 18:38
|0.9779
|0.00
|0.00
|-63.02
|-403.85
|7604443
|2007.02.21 13:17
|sell
|4.90
|audchf
|0.9779
|0.9839
|0.9779
|2007.02.22 18:38
|0.9779
|0.00
|0.00
|-123.53
|0.00
|7604445
|2007.02.21 23:43
|sell
|9.70
|audchf
|0.9799
|0.9839
|0.9779
|2007.02.22 18:38
|0.9779
|0.00
|0.00
|-244.53
|1 566.92
|7604446
|2007.02.19 13:26
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9819
|0.9839
|0.9799
|2007.02.22 18:39
|0.9769
|cancelled
|7619640
|2007.02.20 10:16
|buy
|0.30
|audchf
|0.9720
|0.9560
|0.9740
|2007.02.21 04:21
|0.9740
|0.00
|0.00
|1.31
|48.56
|7619644
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|0.40
|audchf
|0.9700
|0.9560
|0.9720
|2007.02.21 04:21
|0.9750
|cancelled
|7619647
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|0.70
|audchf
|0.9680
|0.9560
|0.9700
|2007.02.21 04:21
|0.9750
|cancelled
|7619648
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9660
|0.9560
|0.9680
|2007.02.21 04:21
|0.9750
|cancelled
|7619651
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9640
|0.9560
|0.9660
|2007.02.21 04:21
|0.9750
|cancelled
|7619656
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9620
|0.9560
|0.9640
|2007.02.21 04:21
|0.9753
|cancelled
|7619657
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9600
|0.9560
|0.9620
|2007.02.21 04:21
|0.9753
|cancelled
|7619661
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9580
|0.9560
|0.9600
|2007.02.21 04:21
|0.9753
|cancelled
|7636927
|2007.02.21 04:21
|buy
|0.30
|audchf
|0.9753
|0.9593
|0.9753
|2007.02.21 09:54
|0.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7636928
|2007.02.21 04:58
|buy
|0.40
|audchf
|0.9733
|0.9593
|0.9753
|2007.02.21 09:54
|0.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|64.74
|7636929
|2007.02.21 04:21
|buy limit
|0.70
|audchf
|0.9713
|0.9593
|0.9733
|2007.02.21 09:54
|0.9761
|cancelled
|7636931
|2007.02.21 04:21
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9693
|0.9593
|0.9713
|2007.02.21 09:54
|0.9760
|cancelled
|7636932
|2007.02.21 04:21
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9673
|0.9593
|0.9693
|2007.02.21 09:54
|0.9760
|cancelled
|7636933
|2007.02.21 04:21
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9653
|0.9593
|0.9673
|2007.02.21 09:54
|0.9760
|cancelled
|7636934
|2007.02.21 04:21
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9633
|0.9593
|0.9653
|2007.02.21 09:54
|0.9760
|cancelled
|7636935
|2007.02.21 04:21
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9613
|0.9593
|0.9633
|2007.02.21 09:54
|0.9760
|cancelled
|7643042
|2007.02.21 09:54
|buy
|0.30
|audchf
|0.9760
|0.9600
|0.9780
|2007.02.21 13:29
|0.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|48.40
|7643043
|2007.02.21 09:54
|buy limit
|0.40
|audchf
|0.9740
|0.9600
|0.9760
|2007.02.21 13:29
|0.9787
|cancelled
|7643044
|2007.02.21 09:54
|buy limit
|0.70
|audchf
|0.9720
|0.9600
|0.9740
|2007.02.21 13:29
|0.9787
|cancelled
|7643045
|2007.02.21 09:54
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9700
|0.9600
|0.9720
|2007.02.21 13:29
|0.9790
|cancelled
|7643046
|2007.02.21 09:54
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9680
|0.9600
|0.9700
|2007.02.21 13:29
|0.9790
|cancelled
|7643047
|2007.02.21 09:54
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9660
|0.9600
|0.9680
|2007.02.21 13:29
|0.9790
|cancelled
|7643048
|2007.02.21 09:54
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9640
|0.9600
|0.9660
|2007.02.21 13:29
|0.9790
|cancelled
|7643049
|2007.02.21 09:54
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9620
|0.9600
|0.9640
|2007.02.21 13:29
|0.9790
|cancelled
|7648923
|2007.02.21 13:29
|buy
|0.30
|audchf
|0.9790
|0.9630
|0.9810
|2007.02.22 09:34
|0.9810
|0.00
|0.00
|3.93
|48.35
|7648925
|2007.02.21 13:29
|buy limit
|0.40
|audchf
|0.9770
|0.9630
|0.9790
|2007.02.22 09:34
|0.9822
|cancelled
|7648926
|2007.02.21 13:29
|buy limit
|0.70
|audchf
|0.9750
|0.9630
|0.9770
|2007.02.22 09:34
|0.9822
|cancelled
|7648928
|2007.02.21 13:29
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9730
|0.9630
|0.9750
|2007.02.22 09:34
|0.9819
|cancelled
|7648929
|2007.02.21 13:29
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9710
|0.9630
|0.9730
|2007.02.22 09:34
|0.9819
|cancelled
|7648931
|2007.02.21 13:29
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9690
|0.9630
|0.9710
|2007.02.22 09:34
|0.9818
|cancelled
|7648933
|2007.02.21 13:29
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9670
|0.9630
|0.9690
|2007.02.22 09:34
|0.9820
|cancelled
|7648934
|2007.02.21 13:29
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9650
|0.9630
|0.9670
|2007.02.22 09:34
|0.9820
|cancelled
|7667465
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|0.40
|audchf
|0.9801
|0.9661
|0.9821
|2007.02.22 09:34
|0.9819
|cancelled
|7667468
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|0.70
|audchf
|0.9781
|0.9661
|0.9801
|2007.02.22 09:34
|0.9819
|cancelled
|7667470
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9761
|0.9661
|0.9781
|2007.02.22 09:34
|0.9819
|cancelled
|7667471
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9741
|0.9661
|0.9761
|2007.02.22 09:34
|0.9819
|cancelled
|7667472
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9721
|0.9661
|0.9741
|2007.02.22 09:34
|0.9820
|cancelled
|7667474
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9701
|0.9661
|0.9721
|2007.02.22 09:34
|0.9820
|cancelled
|7667475
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9681
|0.9661
|0.9701
|2007.02.22 09:34
|0.9820
|cancelled
|7679978
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|0.40
|audchf
|0.9791
|0.9931
|0.9771
|2007.02.22 18:39
|0.9771
|cancelled
|7679979
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|0.70
|audchf
|0.9811
|0.9931
|0.9791
|2007.02.22 18:39
|0.9771
|cancelled
|7679980
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|1.30
|audchf
|0.9831
|0.9931
|0.9811
|2007.02.22 18:39
|0.9771
|cancelled
|7679982
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|2.50
|audchf
|0.9851
|0.9931
|0.9831
|2007.02.22 18:39
|0.9771
|cancelled
|7679984
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9871
|0.9931
|0.9851
|2007.02.22 18:39
|0.9771
|cancelled
|7679985
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9891
|0.9931
|0.9871
|2007.02.22 18:39
|0.9771
|cancelled
|7679986
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9911
|0.9931
|0.9891
|2007.02.22 18:39
|0.9771
|cancelled
|7679987
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|0.40
|audchf
|0.9794
|0.9934
|0.9774
|2007.02.22 18:39
|0.9772
|cancelled
|7679989
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|0.70
|audchf
|0.9814
|0.9934
|0.9794
|2007.02.22 18:39
|0.9772
|cancelled
|7679990
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|1.30
|audchf
|0.9834
|0.9934
|0.9814
|2007.02.22 18:39
|0.9772
|cancelled
|7679991
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|2.50
|audchf
|0.9854
|0.9934
|0.9834
|2007.02.22 18:39
|0.9774
|cancelled
|7679992
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9874
|0.9934
|0.9854
|2007.02.22 18:39
|0.9774
|cancelled
|7679993
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9894
|0.9934
|0.9874
|2007.02.22 18:39
|0.9774
|cancelled
|7679994
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9914
|0.9934
|0.9894
|2007.02.22 18:39
|0.9774
|cancelled
|0.00
|0.00
|-542.59
|838.18
|Closed P/L:
|295.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7667499
|2007.02.22 09:34
|buy
|0.30
|audchf
|0.9818
|0.9658
|0.9798
|0.9777
|0.00
|0.00
|1.31
|-99.20
|7667502
|2007.02.22 10:29
|buy
|0.40
|audchf
|0.9798
|0.9658
|0.9798
|0.9777
|0.00
|0.00
|1.74
|-67.75
|7667504
|2007.02.22 18:39
|buy
|0.70
|audchf
|0.9778
|0.9658
|0.9798
|0.9777
|0.00
|0.00
|3.05
|-5.65
|7679995
|2007.02.22 18:39
|sell
|0.30
|audchf
|0.9774
|0.9934
|0.9754
|0.9787
|0.00
|0.00
|-2.52
|-31.45
|0.00
|0.00
|3.58
|-204.05
|Floating P/L:
|-200.47
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|7667507
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|1.30
|audchf
|0.9758
|0.9658
|0.9778
|0.9787
|7667508
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|2.50
|audchf
|0.9738
|0.9658
|0.9758
|0.9787
|7667511
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|4.90
|audchf
|0.9718
|0.9658
|0.9738
|0.9787
|7667512
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|9.70
|audchf
|0.9698
|0.9658
|0.9718
|0.9787
|7667515
|2007.02.22 09:34
|buy limit
|19.30
|audchf
|0.9678
|0.9658
|0.9698
|0.9787
|7679996
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|0.40
|audchf
|0.9794
|0.9934
|0.9774
|0.9777
|7679997
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|0.70
|audchf
|0.9814
|0.9934
|0.9794
|0.9777
|7679998
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|1.30
|audchf
|0.9834
|0.9934
|0.9814
|0.9777
|7679999
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|2.50
|audchf
|0.9854
|0.9934
|0.9834
|0.9777
|7680000
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|4.90
|audchf
|0.9874
|0.9934
|0.9854
|0.9777
|7680001
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|9.70
|audchf
|0.9894
|0.9934
|0.9874
|0.9777
|7680002
|2007.02.22 18:39
|sell limit
|19.30
|audchf
|0.9914
|0.9934
|0.9894
|0.9777
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|295.59
|Floating P/L:
|-200.47
|Margin:
|268.42
|Balance:
|10 295.59
|Equity:
|10 095.12
|Free Margin:
|9 826.70
|Details:
|Gross Profit:
|2 798.03
|Gross Loss:
|2 502.44
|Total Net Profit:
|295.59
|Profit Factor:
|1.12
|Expected Payoff:
|7.04
|Absolute Drawdown:
|648.35
|Maximal Drawdown:
|1 557.70 (14.28%)
|Relative Drawdown:
|14.28% (1 557.70)
|Total Trades:
|42
|Short Positions (won %):
|23 (39.13%)
|Long Positions (won %):
|19 (89.47%)
|Profit Trades (% of total):
|26 (61.90%)
|Loss trades (% of total):
|16 (38.10%)
|Largest
|profit trade:
|1 322.39
|loss trade:
|-466.87
|Average
|profit trade:
|107.62
|loss trade:
|-156.40
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (333.30)
|consecutive losses ($):
|4 (-1 557.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 322.39 (1)
|consecutive loss (count):
|-1 557.70 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2