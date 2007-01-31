MIG Investments SA

Account: 153428 Name: FC - Goblin Hedge Clasic H1 Currency: EUR 2007 February 23, 19:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45071482007.01.31 21:52balanceDeposit5 000.00
45071652007.01.31 21:54buy0.10gbpusd1.96531.94181.96852007.02.01 11:591.96690.000.00-0.2312.30
45086362007.02.01 00:56buy0.10gbpusd1.96351.94181.96672007.02.01 11:581.96670.000.000.0024.59
45154602007.02.01 11:59buy0.10gbpusd1.96711.94361.97032007.02.01 15:481.97030.000.000.0024.57
45183832007.02.01 15:17sell0.10gbpusd1.96911.99261.96592007.02.01 16:201.96940.000.000.00-2.31
45189182007.02.01 15:48buy0.10gbpusd1.97051.94701.97372007.02.01 16:011.97370.000.000.0024.53
45190592007.02.01 15:55sell0.10gbpusd1.97091.99261.96772007.02.01 16:201.96980.000.000.008.44
45193912007.02.01 16:01sell0.20gbpusd1.97291.99281.96972007.02.01 16:201.96970.000.000.0049.14
45194282007.02.01 16:01buy0.10gbpusd1.97421.95071.97742007.02.02 12:171.96790.000.00-0.08-48.40
45195152007.02.01 16:02buy0.10gbpusd1.97231.95061.97552007.02.02 12:161.96800.000.00-0.08-33.03
45197252007.02.01 16:05buy0.20gbpusd1.97051.95061.97372007.02.02 12:161.96810.000.00-0.15-36.87
45202942007.02.01 16:20sell0.10gbpusd1.96901.99251.96582007.02.01 18:451.96760.000.000.0010.76
45203662007.02.01 16:25sell0.10gbpusd1.97081.99251.96762007.02.01 18:451.96760.000.000.0024.58
45217162007.02.01 17:45buy0.30gbpusd1.96871.95061.97192007.02.02 12:161.96790.000.00-0.23-18.44
45225532007.02.01 18:46buy0.10gbpusd1.96751.94401.97072007.02.02 12:261.96900.000.00-0.0811.51
45226012007.02.01 18:47buy0.50gbpusd1.96681.95051.97002007.02.02 12:151.96790.000.00-0.3842.25
45284102007.02.02 08:23buy0.10gbpusd1.96571.94401.96892007.02.02 12:261.96890.000.000.0024.56
45290422007.02.02 09:17buy0.80gbpusd1.96481.95031.96802007.02.02 12:151.96800.000.000.00196.65
45309332007.02.02 12:17buy0.10gbpusd1.96811.94461.97132007.02.02 13:061.96850.000.000.003.08
45310702007.02.02 12:27sell0.10gbpusd1.96871.99221.96552007.02.02 13:061.96880.000.000.00-0.77
45457142007.02.05 08:06buy0.10gbpusd1.96451.94101.96772007.02.05 16:101.95790.000.000.00-51.05
45457302007.02.05 08:07sell0.10gbpusd1.96431.98781.96112007.02.05 10:301.96200.000.000.0017.77
45464492007.02.05 08:54sell0.10gbpusd1.96611.98781.96292007.02.05 10:301.96290.000.000.0024.72
45482032007.02.05 10:30buy0.10gbpusd1.96231.94061.96552007.02.05 16:101.95770.000.000.00-35.59
45482192007.02.05 10:30buy0.10gbpusd1.96221.93871.96542007.02.05 16:101.95790.000.000.00-33.26
45485352007.02.05 10:42buy0.10gbpusd1.96021.93851.96342007.02.05 16:101.95790.000.000.00-17.79
45485402007.02.05 10:43buy0.20gbpusd1.96041.94051.96362007.02.05 16:101.95790.000.000.00-38.68
45488372007.02.05 10:53buy0.30gbpusd1.95861.94051.96182007.02.05 16:101.95780.000.000.00-18.57
45491162007.02.05 11:15buy0.20gbpusd1.95831.93841.96152007.02.05 16:091.95790.000.000.00-6.19
45496552007.02.05 11:59buy0.50gbpusd1.95671.94041.95992007.02.05 16:091.95780.000.000.0042.55
45496742007.02.05 11:59buy0.30gbpusd1.95651.93841.95972007.02.05 16:091.95770.000.000.0027.85
45515732007.02.05 14:21buy0.80gbpusd1.95481.94031.95802007.02.05 16:091.95800.000.000.00198.00
45515922007.02.05 14:21buy0.50gbpusd1.95461.93831.95782007.02.05 16:091.95780.000.000.00123.76
45539632007.02.05 16:11sell0.10gbpusd1.95771.98121.95452007.02.08 13:051.96420.000.000.00-50.05
45539722007.02.05 16:11buy0.10gbpusd1.95811.93461.96132007.02.05 16:491.96130.000.000.0024.74
45545782007.02.05 16:45sell0.10gbpusd1.95961.98131.95642007.02.08 13:051.96450.000.000.00-37.73
45547092007.02.05 16:50sell0.10gbpusd1.96121.98471.95802007.02.08 10:111.96620.000.000.00-38.50
45547192007.02.05 16:50sell0.20gbpusd1.96141.98131.95822007.02.08 13:051.96510.000.000.00-56.98
45619222007.02.06 09:02sell0.10gbpusd1.96301.98471.95982007.02.08 10:111.96620.000.000.00-24.64
45619432007.02.06 09:03sell0.30gbpusd1.96321.98131.96002007.02.08 13:051.96500.000.000.00-41.58
45637082007.02.06 10:52sell0.20gbpusd1.96491.98481.96172007.02.08 10:111.96610.000.000.00-18.48
45637352007.02.06 10:53sell0.50gbpusd1.96511.98141.96192007.02.08 13:041.96490.000.000.007.70
45641952007.02.06 11:21sell0.80gbpusd1.96711.98161.96392007.02.08 13:041.96500.000.000.00129.34
45642092007.02.06 11:21sell0.30gbpusd1.96721.98531.96402007.02.08 10:111.96610.000.000.0025.41
45658082007.02.06 13:07sell1.30gbpusd1.96891.98161.96572007.02.08 13:041.96570.000.000.00320.22
45658532007.02.06 13:08sell0.50gbpusd1.96931.98561.96612007.02.08 10:111.96610.000.000.00123.21
45959232007.02.08 10:12buy0.10gbpusd1.96601.94251.96922007.02.08 12:471.96920.000.000.0024.63
45977952007.02.08 12:47buy0.10gbpusd1.96941.94591.97262007.02.08 17:241.95900.000.000.00-79.77
45980812007.02.08 13:00buy0.10gbpusd1.96741.94571.97062007.02.08 17:231.95920.000.000.00-62.90
45982952007.02.08 13:04buy0.20gbpusd1.96531.94541.96852007.02.08 17:231.95920.000.000.00-93.57
45983862007.02.08 13:05sell0.10gbpusd1.96381.98731.96062007.02.08 13:201.96060.000.000.0024.65
45986172007.02.08 13:14buy0.30gbpusd1.96321.94511.96642007.02.08 17:231.95910.000.000.00-94.33
45988122007.02.08 13:20buy0.50gbpusd1.96131.94501.96452007.02.08 17:231.95910.000.000.00-84.38
45988502007.02.08 13:20sell0.10gbpusd1.96011.98361.95692007.02.08 14:071.95840.000.000.0013.10
45989982007.02.08 13:22sell0.10gbpusd1.96191.98361.95872007.02.08 14:071.95870.000.000.0024.64
45996112007.02.08 13:48buy0.80gbpusd1.95941.94491.96262007.02.08 17:231.95910.000.000.00-18.41
46001372007.02.08 14:07sell0.10gbpusd1.95831.98181.95512007.02.08 16:121.95680.000.000.0011.53
46008662007.02.08 14:36sell0.10gbpusd1.96011.98181.95692007.02.08 16:121.95690.000.000.0024.58
46014552007.02.08 14:53buy1.30gbpusd1.95761.94491.96082007.02.08 17:231.95910.000.000.00149.59
46033192007.02.08 16:13sell0.10gbpusd1.95651.98001.95332007.02.09 08:281.95640.000.000.000.76
46037392007.02.08 16:28buy2.10gbpusd1.95581.94491.95902007.02.08 17:231.95900.000.000.00515.46
46045752007.02.08 16:59sell0.10gbpusd1.95831.98001.95512007.02.09 08:281.95630.000.000.0015.35
46050582007.02.08 17:24buy0.10gbpusd1.95941.93591.96262007.02.09 17:431.95050.000.00-0.08-68.46
46051232007.02.08 17:25buy0.10gbpusd1.95761.93591.96082007.02.09 17:421.95050.000.00-0.08-54.61
46107082007.02.09 05:09sell0.20gbpusd1.96011.98001.95692007.02.09 08:271.95690.000.000.0049.10
46127452007.02.09 08:29buy0.10gbpusd1.95631.93281.95952007.02.09 17:431.95040.000.000.00-45.38
46127782007.02.09 08:29buy0.20gbpusd1.95531.93541.95852007.02.09 17:421.95070.000.000.00-70.77
46127952007.02.09 08:29buy0.10gbpusd1.95441.93271.95762007.02.09 17:421.95040.000.000.00-30.77
46130962007.02.09 08:32buy0.30gbpusd1.95311.93501.95632007.02.09 17:421.95070.000.000.00-55.39
46131232007.02.09 08:32buy0.20gbpusd1.95211.93221.95532007.02.09 17:421.95060.000.000.00-23.08
46137552007.02.09 08:45buy0.50gbpusd1.95121.93491.95442007.02.09 17:411.95080.000.000.00-15.38
46141042007.02.09 08:52buy0.30gbpusd1.95011.93201.95332007.02.09 17:411.95080.000.000.0016.15
46141472007.02.09 08:52buy0.80gbpusd1.94931.93481.95252007.02.09 17:411.95090.000.000.0098.45
46166682007.02.09 10:37buy0.50gbpusd1.94771.93141.95092007.02.09 17:411.95090.000.000.00123.05
46166992007.02.09 10:37buy1.30gbpusd1.94751.93481.95072007.02.09 17:411.95070.000.000.00320.00
46237772007.02.09 17:43sell0.10gbpusd1.95031.97381.94712007.02.12 09:101.95120.000.000.00-6.91
46237802007.02.09 17:44buy0.10gbpusd1.95051.92701.95372007.02.11 23:261.95240.000.00-0.0814.62
46266662007.02.11 23:02buy0.10gbpusd1.94851.92681.95172007.02.11 23:241.95170.000.000.0024.62
46274682007.02.11 23:25sell0.10gbpusd1.95261.97431.94942007.02.12 09:101.95130.000.000.009.98
46275512007.02.11 23:26buy0.10gbpusd1.95281.92931.95602007.02.12 07:011.95420.000.000.0010.76
46284442007.02.11 23:49buy0.10gbpusd1.95091.92921.95412007.02.12 07:011.95410.000.000.0024.59
46315592007.02.12 07:01buy0.10gbpusd1.95441.93091.95762007.02.12 13:391.94740.000.000.00-54.04
46315912007.02.12 07:02sell0.20gbpusd1.95491.97481.95172007.02.12 09:101.95170.000.000.0049.16
46336492007.02.12 08:54buy0.10gbpusd1.95261.93091.95582007.02.12 13:391.94760.000.000.00-38.61
46343002007.02.12 09:11buy0.10gbpusd1.95111.92761.95432007.02.12 17:051.94850.000.000.00-20.06
46344802007.02.12 09:15buy0.20gbpusd1.95041.93051.95362007.02.12 13:391.94760.000.000.00-43.24
46349322007.02.12 09:32buy0.10gbpusd1.94931.92761.95252007.02.12 17:051.94870.000.000.00-4.62
46361522007.02.12 10:30buy0.30gbpusd1.94841.93031.95162007.02.12 13:391.94770.000.000.00-16.21
46362492007.02.12 10:32buy0.20gbpusd1.94701.92711.95022007.02.12 17:051.94840.000.000.0021.60
46367092007.02.12 10:49buy0.50gbpusd1.94651.93021.94972007.02.12 13:391.94770.000.000.0046.33
46377342007.02.12 11:18buy0.30gbpusd1.94521.92711.94842007.02.12 17:051.94840.000.000.0074.06
46377612007.02.12 11:18buy0.80gbpusd1.94451.93001.94772007.02.12 13:391.94770.000.000.00197.67
46408752007.02.12 13:39sell0.10gbpusd1.94731.97081.94412007.02.13 10:301.94550.000.000.0013.85
46448212007.02.12 17:05sell0.10gbpusd1.94861.97211.94542007.02.13 10:301.94620.000.000.0018.47
46448542007.02.12 17:06sell0.10gbpusd1.94911.97081.94592007.02.13 10:301.94590.000.000.0024.63
46545242007.02.13 08:56sell0.10gbpusd1.95061.97231.94742007.02.13 10:301.94740.000.000.0024.63
46545732007.02.13 08:57sell0.20gbpusd1.95111.97101.94792007.02.13 10:301.94790.000.000.0049.27
46564282007.02.13 10:30buy0.10gbpusd1.94501.92151.94822007.02.13 14:301.94550.000.000.003.83
46564492007.02.13 10:30sell0.10gbpusd1.94381.96781.94112007.02.13 10:441.94220.000.000.0012.32
46566272007.02.13 10:33sell0.10gbpusd1.94561.96731.94242007.02.13 10:441.94240.000.000.0024.63
46567212007.02.13 10:35buy0.10gbpusd1.94301.92131.94622007.02.13 14:301.94470.000.000.0013.04
46570582007.02.13 10:44sell0.10gbpusd1.94161.96511.93842007.02.14 06:351.94590.000.000.00-33.00
46576432007.02.13 11:06buy0.20gbpusd1.94121.92131.94442007.02.13 14:301.94440.000.000.0049.15
46594682007.02.13 12:41sell0.10gbpusd1.94341.96511.94022007.02.14 06:351.94600.000.000.00-19.95
46619442007.02.13 14:30buy0.10gbpusd1.94571.92221.94892007.02.13 18:181.94520.000.000.00-3.84
46619752007.02.13 14:30sell0.20gbpusd1.94521.96511.94202007.02.14 06:341.94590.000.000.00-10.75
46622422007.02.13 14:33buy0.10gbpusd1.94391.92221.94712007.02.13 18:181.94520.000.000.009.98
46657092007.02.13 16:45buy0.20gbpusd1.94211.92221.94532007.02.13 18:171.94530.000.000.0049.14
46670852007.02.13 18:19sell0.10gbpusd1.94511.96861.94192007.02.14 11:311.94970.000.000.00-35.13
46693962007.02.13 22:12sell0.10gbpusd1.94691.96861.94372007.02.14 11:311.94950.000.000.00-19.86
46694312007.02.13 22:15sell0.30gbpusd1.94701.96511.94382007.02.14 06:341.94590.000.000.0025.34
46727332007.02.14 05:39sell0.20gbpusd1.94881.96871.94562007.02.14 11:311.94910.000.000.00-4.58
46727532007.02.14 05:39sell0.50gbpusd1.94901.96531.94582007.02.14 06:341.94580.000.000.00122.83
46736162007.02.14 06:35buy0.10gbpusd1.94611.92261.94932007.02.14 08:101.94930.000.000.0024.51
46747252007.02.14 08:10buy0.10gbpusd1.94961.92611.95282007.02.14 08:511.95170.000.000.0016.05
46750792007.02.14 08:23buy0.10gbpusd1.94781.92611.95102007.02.14 08:511.95100.000.000.0024.46
46758552007.02.14 08:45sell0.30gbpusd1.95071.96881.94752007.02.14 11:311.94920.000.000.0034.38
46761162007.02.14 08:51buy0.10gbpusd1.95211.92861.95532007.02.14 11:351.95330.000.000.009.16
46765852007.02.14 09:10sell0.50gbpusd1.95281.96911.94962007.02.14 11:301.94960.000.000.00122.20
46788712007.02.14 11:30buy0.10gbpusd1.95011.92841.95332007.02.14 11:351.95330.000.000.0024.44
46789512007.02.14 11:31sell0.10gbpusd1.94991.97341.94672007.02.15 10:321.95910.000.000.00-70.07
46790222007.02.14 11:34sell0.10gbpusd1.95171.97341.94852007.02.15 10:321.95900.000.000.00-55.59
46791202007.02.14 11:35sell0.20gbpusd1.95401.97391.95082007.02.15 10:321.95860.000.000.00-70.07
46791392007.02.14 11:35buy0.10gbpusd1.95431.93081.95752007.02.14 15:591.95750.000.000.0024.43
46798222007.02.14 12:07sell0.30gbpusd1.95581.97391.95262007.02.15 10:321.95870.000.000.00-66.27
46828362007.02.14 15:59sell0.50gbpusd1.95761.97391.95442007.02.15 10:311.95900.000.000.00-53.32
46828472007.02.14 15:59buy0.10gbpusd1.95781.93431.96102007.02.14 16:031.96100.000.000.0024.38
46831722007.02.14 16:02sell0.80gbpusd1.95941.97391.95622007.02.15 10:311.95910.000.000.0018.28
46832882007.02.14 16:03sell1.30gbpusd1.96121.97391.95802007.02.15 10:311.95990.000.000.00128.72
46833052007.02.14 16:03buy0.10gbpusd1.96191.93841.96512007.02.15 07:481.96510.000.00-0.2324.34
46836462007.02.14 16:07sell2.10gbpusd1.96321.97411.96002007.02.15 10:311.96000.000.000.00511.84
46943982007.02.15 07:48sell0.10gbpusd1.96511.98861.96192007.02.15 10:301.96190.000.000.0024.36
46973552007.02.15 09:47sell0.10gbpusd1.96701.98871.96382007.02.15 10:301.96380.000.000.0024.36
46983002007.02.15 10:30sell0.10gbpusd1.96121.98471.95802007.02.15 10:351.95800.000.000.0024.37
46985682007.02.15 10:32buy0.10gbpusd1.95941.93591.96262007.02.15 15:011.95870.000.000.00-5.32
46987342007.02.15 10:35sell0.10gbpusd1.95741.98091.95422007.02.15 11:021.95580.000.000.0012.19
46987432007.02.15 10:35buy0.10gbpusd1.95761.93591.96082007.02.15 15:001.95920.000.000.0012.16
46993142007.02.15 10:50sell0.10gbpusd1.95921.98091.95602007.02.15 11:021.95600.000.000.0024.38
46996262007.02.15 11:02buy0.20gbpusd1.95571.93581.95892007.02.15 15:001.95890.000.000.0048.64
46996702007.02.15 11:03sell0.10gbpusd1.95451.97801.95132007.02.15 16:011.95670.000.000.00-16.72
46998772007.02.15 11:08sell0.10gbpusd1.95631.97801.95312007.02.15 16:011.95700.000.000.00-5.32
47035922007.02.15 15:00sell0.20gbpusd1.95831.97821.95512007.02.15 16:011.95680.000.000.0022.81
47037102007.02.15 15:01buy0.10gbpusd1.95921.93571.96242007.02.15 15:081.96080.000.000.0012.16
47038282007.02.15 15:02buy0.10gbpusd1.95721.93551.96042007.02.15 15:081.96040.000.000.0024.31
47040962007.02.15 15:07sell0.30gbpusd1.96011.97821.95692007.02.15 16:011.95690.000.000.0072.97
47041852007.02.15 15:08buy0.10gbpusd1.96131.93781.96452007.02.16 14:391.95120.000.00-0.08-76.90
47050582007.02.15 15:30buy0.10gbpusd1.95951.93781.96272007.02.16 14:391.95130.000.00-0.08-62.43
47056612007.02.15 15:59buy0.20gbpusd1.95771.93781.96092007.02.16 14:391.95110.000.00-0.15-100.51
47058012007.02.15 16:01sell0.10gbpusd1.95661.98011.95342007.02.15 16:471.95340.000.000.0024.37
47060982007.02.15 16:17buy0.30gbpusd1.95551.93741.95872007.02.16 14:381.95120.000.00-0.23-98.21
47074432007.02.15 16:47buy0.50gbpusd1.95361.93731.95682007.02.16 14:381.95110.000.00-0.38-95.17
47074762007.02.15 16:47sell0.10gbpusd1.95321.97671.95002007.02.15 22:441.95140.000.000.0013.69
47075992007.02.15 16:48sell0.10gbpusd1.95501.97671.95182007.02.15 22:431.95180.000.000.0024.35
47130502007.02.15 22:43buy0.80gbpusd1.95151.93701.95472007.02.16 14:381.95140.000.00-0.61-6.09
47130792007.02.15 22:44sell0.10gbpusd1.95111.97461.94792007.02.16 09:011.94980.000.000.009.90
47152922007.02.16 03:36sell0.10gbpusd1.95301.97471.94982007.02.16 09:011.94980.000.000.0024.36
47182072007.02.16 09:01buy1.30gbpusd1.94961.93691.95282007.02.16 14:381.95100.000.000.00138.56
47182382007.02.16 09:02buy0.10gbpusd1.94941.92591.95262007.02.16 14:361.95070.000.000.009.90
47189702007.02.16 09:37buy0.10gbpusd1.94761.92591.95082007.02.16 14:361.95080.000.000.0024.37
47189912007.02.16 09:37buy2.10gbpusd1.94781.93691.95102007.02.16 14:381.95100.000.000.00511.69
47233252007.02.16 14:36buy0.10gbpusd1.95091.92741.95412007.02.16 16:581.94980.000.000.00-8.39
47234452007.02.16 14:39sell0.10gbpusd1.95121.97471.94802007.02.16 14:451.94800.000.000.0024.43
47236012007.02.16 14:44buy0.10gbpusd1.94911.92741.95232007.02.16 16:581.95010.000.000.007.63
47237062007.02.16 14:45buy0.10gbpusd1.94801.92451.95122007.02.16 17:351.95120.000.000.0024.37
47245692007.02.16 15:12buy0.20gbpusd1.94691.92701.95012007.02.16 16:581.95010.000.000.0048.80
47269882007.02.16 16:58buy0.10gbpusd1.95021.92671.95342007.02.16 21:231.95010.000.000.00-0.76
47278512007.02.16 17:35sell0.10gbpusd1.95131.97481.94812007.02.16 21:231.95040.000.000.006.85
47299292007.02.16 21:30buy0.10gbpusd1.95051.92701.95372007.02.18 23:041.95370.000.00-0.0824.32
47299322007.02.16 21:31sell0.10gbpusd1.95011.97361.94692007.02.19 09:131.95140.000.000.00-9.89
47312812007.02.18 23:04buy0.10gbpusd1.95471.93121.95792007.02.19 16:541.94780.000.000.00-52.51
47313652007.02.18 23:05sell0.10gbpusd1.95471.97641.95152007.02.19 09:131.95150.000.000.0024.34
47330092007.02.19 00:48buy0.10gbpusd1.95291.93121.95612007.02.19 16:541.94770.000.000.00-39.57
47374422007.02.19 09:14buy0.10gbpusd1.95141.92791.95462007.02.19 16:311.94660.000.000.00-36.54
47374562007.02.19 09:14buy0.20gbpusd1.95051.93061.95372007.02.19 16:541.94760.000.000.00-44.15
47391082007.02.19 11:18buy0.10gbpusd1.94921.92751.95242007.02.19 16:311.94650.000.000.00-20.55
47391462007.02.19 11:18buy0.30gbpusd1.94831.93021.95152007.02.19 16:541.94750.000.000.00-18.27
47391692007.02.19 11:19buy0.20gbpusd1.94701.92711.95022007.02.19 16:311.94660.000.000.00-6.09
47393532007.02.19 11:23buy0.50gbpusd1.94601.92971.94922007.02.19 16:541.94740.000.000.0053.27
47394122007.02.19 11:24buy0.30gbpusd1.94521.92711.94842007.02.19 16:311.94650.000.000.0029.68
47394692007.02.19 11:24buy0.80gbpusd1.94421.92971.94742007.02.19 16:531.94740.000.000.00194.83
47397652007.02.19 11:31buy0.50gbpusd1.94331.92701.94652007.02.19 16:311.94650.000.000.00121.78
47429752007.02.19 16:31buy0.10gbpusd1.94691.92341.95012007.02.19 17:251.95010.000.000.0024.35
47432662007.02.19 16:54sell0.10gbpusd1.94771.97121.94452007.02.20 09:161.94940.000.000.00-12.93
47437452007.02.19 17:23sell0.10gbpusd1.94951.97121.94632007.02.20 09:161.94950.000.000.000.00
47437902007.02.19 17:25sell0.10gbpusd1.95011.97361.94692007.02.20 00:411.95040.000.000.00-2.28
47443652007.02.19 18:13sell0.20gbpusd1.95131.97121.94812007.02.20 09:151.94970.000.000.0024.35
47445592007.02.19 18:27sell0.10gbpusd1.95191.97361.94872007.02.20 00:401.95060.000.000.009.89
47449042007.02.19 18:52sell0.30gbpusd1.95311.97121.94992007.02.20 09:151.94990.000.000.0073.01
47451192007.02.19 19:04sell0.20gbpusd1.95371.97361.95052007.02.20 00:401.95050.000.000.0048.67
47466122007.02.20 00:42sell0.10gbpusd1.95021.97371.94702007.02.20 09:101.95070.000.000.00-3.80
47476752007.02.20 03:00sell0.10gbpusd1.95241.97411.94922007.02.20 09:091.95110.000.000.009.88
47479192007.02.20 03:10sell0.20gbpusd1.95421.97411.95102007.02.20 09:091.95100.000.000.0048.65
47523302007.02.20 09:10buy0.10gbpusd1.95071.92721.95392007.02.20 14:111.95210.000.000.0010.65
47525782007.02.20 09:16sell0.10gbpusd1.94921.97271.94602007.02.21 04:491.95340.000.000.00-31.95
47526322007.02.20 09:17buy0.10gbpusd1.94891.92721.95212007.02.20 14:111.95210.000.000.0024.34
47539912007.02.20 10:37sell0.10gbpusd1.95101.97271.94782007.02.21 04:491.95320.000.000.00-16.74
47574982007.02.20 14:11buy0.10gbpusd1.95231.92881.95552007.02.20 16:271.95550.000.000.0024.34
47577472007.02.20 14:22sell0.20gbpusd1.95281.97271.94962007.02.21 04:491.95320.000.000.00-6.09
47600922007.02.20 16:27sell0.30gbpusd1.95471.97281.95152007.02.21 04:491.95350.000.000.0027.39
47601092007.02.20 16:27sell0.10gbpusd1.95551.97901.95232007.02.20 17:291.95420.000.000.009.90
47606422007.02.20 16:55sell0.50gbpusd1.95661.97291.95342007.02.21 04:481.95340.000.000.00121.73
47606572007.02.20 16:55sell0.10gbpusd1.95731.97901.95412007.02.20 17:291.95410.000.000.0024.36
47614132007.02.20 17:29sell0.10gbpusd1.95381.97731.95062007.02.21 10:291.95620.000.000.00-18.26
47655962007.02.21 00:52sell0.10gbpusd1.95561.97731.95242007.02.21 10:291.95610.000.000.00-3.81
47681092007.02.21 04:49sell0.10gbpusd1.95301.97651.94982007.02.21 10:291.95440.000.000.00-10.65
47695392007.02.21 06:27sell0.10gbpusd1.95481.97651.95162007.02.21 10:291.95440.000.000.003.04
47710872007.02.21 08:16sell0.20gbpusd1.95671.97661.95352007.02.21 10:291.95480.000.000.0028.91
47722512007.02.21 09:01sell0.20gbpusd1.95771.97761.95452007.02.21 10:291.95450.000.000.0048.68
47722892007.02.21 09:01sell0.30gbpusd1.95861.97671.95542007.02.21 10:291.95540.000.000.0073.00
47740092007.02.21 10:29buy0.10gbpusd1.95631.93281.95952007.02.21 14:001.95380.000.000.00-19.02
47740202007.02.21 10:30sell0.10gbpusd1.95581.97931.95262007.02.21 10:331.95260.000.000.0024.34
47740322007.02.21 10:30buy0.10gbpusd1.95451.93281.95772007.02.21 14:001.95390.000.000.00-4.57
47741512007.02.21 10:33buy0.20gbpusd1.95261.93271.95582007.02.21 14:001.95390.000.000.0019.78
47741682007.02.21 10:33buy0.10gbpusd1.95211.92861.95532007.02.21 13:111.95340.000.000.009.90
47747922007.02.21 10:57buy0.30gbpusd1.95061.93251.95382007.02.21 13:591.95380.000.000.0073.05
47748752007.02.21 10:59buy0.10gbpusd1.95031.92861.95352007.02.21 13:111.95350.000.000.0024.36
47779882007.02.21 13:12buy0.10gbpusd1.95361.93011.95682007.02.21 20:161.95460.000.000.007.61
47789542007.02.21 14:00buy0.10gbpusd1.95421.93071.95742007.02.21 19:221.95410.000.000.00-0.76
47798042007.02.21 14:31buy0.10gbpusd1.95231.93061.95552007.02.21 19:221.95360.000.000.009.90
47799012007.02.21 14:32buy0.10gbpusd1.95151.92981.95472007.02.21 20:161.95470.000.000.0024.35
47803742007.02.21 14:38buy0.20gbpusd1.95051.93061.95372007.02.21 19:221.95370.000.000.0048.73
47847632007.02.21 19:22buy0.10gbpusd1.95461.93111.95782007.02.22 10:281.95040.000.00-0.23-32.08
47853322007.02.21 20:17sell0.10gbpusd1.95451.97801.95132007.02.22 08:151.95130.000.000.0024.38
47868762007.02.22 01:08buy0.10gbpusd1.95231.93061.95552007.02.22 10:281.95030.000.000.00-15.27
47893452007.02.22 08:17buy0.10gbpusd1.95141.92791.95462007.02.22 10:291.95170.000.000.002.29
47899552007.02.22 08:39buy0.20gbpusd1.95041.93051.95362007.02.22 10:281.95010.000.000.00-4.58
47900952007.02.22 08:42buy0.10gbpusd1.94961.92791.95282007.02.22 10:281.95110.000.000.0011.45
47904412007.02.22 08:51buy0.30gbpusd1.94851.93041.95172007.02.22 10:281.94980.000.000.0029.78
47906022007.02.22 08:57buy0.20gbpusd1.94761.92771.95082007.02.22 10:281.95080.000.000.0048.87
47913942007.02.22 09:37buy0.50gbpusd1.94661.93031.94982007.02.22 10:281.94980.000.000.00122.18
47921472007.02.22 10:28sell0.10gbpusd1.95051.97401.94732007.02.22 21:001.95660.000.000.00-46.47
47921752007.02.22 10:29buy0.10gbpusd1.95181.92831.95502007.02.22 16:561.95350.000.000.0012.97
47925812007.02.22 10:57buy0.10gbpusd1.95001.92831.95322007.02.22 16:561.95320.000.000.0024.41
47962452007.02.22 16:27sell0.10gbpusd1.95241.97411.94922007.02.22 20:591.95660.000.000.00-31.99
47966412007.02.22 16:56sell0.10gbpusd1.95331.97681.95012007.02.23 02:141.95560.000.000.00-17.53
47968392007.02.22 17:14sell0.20gbpusd1.95421.97411.95102007.02.22 20:591.95650.000.000.00-35.04
47969352007.02.22 17:18sell0.10gbpusd1.95521.97691.95202007.02.23 02:141.95560.000.000.00-3.05
47970372007.02.22 17:21sell0.30gbpusd1.95611.97421.95292007.02.22 20:591.95640.000.000.00-6.86
47971322007.02.22 17:22sell0.20gbpusd1.95701.97691.95382007.02.23 02:141.95570.000.000.0019.81
47974062007.02.22 17:29sell0.50gbpusd1.95791.97421.95472007.02.22 20:591.95660.000.000.0049.51
47981572007.02.22 18:17sell0.30gbpusd1.95881.97691.95562007.02.23 02:141.95560.000.000.0073.16
47982712007.02.22 18:26sell0.80gbpusd1.95971.97421.95652007.02.22 20:591.95650.000.000.00195.02
47994052007.02.22 21:00buy0.10gbpusd1.95651.93301.95972007.02.23 08:411.95970.000.00-0.0824.38
48010292007.02.23 02:15buy0.10gbpusd1.95571.93221.95892007.02.23 08:411.95890.000.000.0024.37
48035612007.02.23 08:41buy0.10gbpusd1.96021.93671.96342007.02.23 11:231.95730.000.000.00-22.11
48035712007.02.23 08:41sell0.10gbpusd1.95971.98321.95652007.02.23 10:051.95650.000.000.0024.41
48036952007.02.23 08:50buy0.10gbpusd1.95841.93671.96162007.02.23 11:231.95740.000.000.00-7.62
48045212007.02.23 10:05buy0.20gbpusd1.95661.93671.95982007.02.23 11:221.95730.000.000.0010.67
48045492007.02.23 10:05buy0.10gbpusd1.95651.93301.95972007.02.23 12:141.95790.000.000.0010.67
48050132007.02.23 10:32buy0.10gbpusd1.95461.93291.95782007.02.23 12:141.95780.000.000.0024.40
48050272007.02.23 10:32buy0.30gbpusd1.95431.93621.95752007.02.23 11:221.95750.000.000.0073.18
48059432007.02.23 12:14buy0.10gbpusd1.95861.93511.96182007.02.23 14:061.96180.000.000.0024.37
  0.00 0.00 -3.62 5 097.52
Closed P/L: 5 093.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
48056132007.02.23 11:23sell0.10gbpusd1.95721.98071.9540 1.96480.000.000.00-57.70
48066732007.02.23 13:43sell0.10gbpusd1.95901.98071.9558 1.96480.000.000.00-44.03
48070392007.02.23 14:00sell0.20gbpusd1.96081.98071.9576 1.96480.000.000.00-60.74
48073192007.02.23 14:06sell0.10gbpusd1.96201.98551.9588 1.96480.000.000.00-21.26
48074382007.02.23 14:13sell0.30gbpusd1.96271.98081.9595 1.96480.000.000.00-47.83
48085492007.02.23 15:22sell0.10gbpusd1.96381.98551.9606 1.96480.000.000.00-7.59
48087532007.02.23 15:26sell0.50gbpusd1.96451.98081.9613 1.96480.000.000.00-11.39
  0.00 0.00 0.00 -250.54
 Floating P/L: -250.54
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 093.90 Floating P/L: -250.54 Margin: 1 045.44
Balance: 10 093.90 Equity: 9 843.36 Free Margin: 8 797.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 185.44 Gross Loss: 3 091.54 Total Net Profit: 5 093.90
Profit Factor: 2.65 Expected Payoff: 20.29  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 440.84 (4.98%)  
 
Total Trades: 251 Short Positions (won %): 111 (64.86%) Long Positions (won %): 140 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 156 (62.15%) Loss trades (% of total): 95 (37.85%)
Largest profit trade: 515.46 loss trade: -100.66
Average profit trade: 52.47 loss trade: -32.54
Maximum consecutive wins ($): 12 (292.94) consecutive losses ($): 8 (-364.00)
Maximal consecutive profit (count): 814.08 (10) consecutive loss (count): -440.84 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3