|Account: 153428
|Name: FC - Goblin Hedge Clasic H1
|Currency: EUR
|2007 February 23, 19:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4507148
|2007.01.31 21:52
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4507165
|2007.01.31 21:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9653
|1.9418
|1.9685
|2007.02.01 11:59
|1.9669
|0.00
|0.00
|-0.23
|12.30
|4508636
|2007.02.01 00:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9635
|1.9418
|1.9667
|2007.02.01 11:58
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|24.59
|4515460
|2007.02.01 11:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9671
|1.9436
|1.9703
|2007.02.01 15:48
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|24.57
|4518383
|2007.02.01 15:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9691
|1.9926
|1.9659
|2007.02.01 16:20
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|4518918
|2007.02.01 15:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9705
|1.9470
|1.9737
|2007.02.01 16:01
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|24.53
|4519059
|2007.02.01 15:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9709
|1.9926
|1.9677
|2007.02.01 16:20
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|4519391
|2007.02.01 16:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9729
|1.9928
|1.9697
|2007.02.01 16:20
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|49.14
|4519428
|2007.02.01 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|1.9507
|1.9774
|2007.02.02 12:17
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.08
|-48.40
|4519515
|2007.02.01 16:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9723
|1.9506
|1.9755
|2007.02.02 12:16
|1.9680
|0.00
|0.00
|-0.08
|-33.03
|4519725
|2007.02.01 16:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9705
|1.9506
|1.9737
|2007.02.02 12:16
|1.9681
|0.00
|0.00
|-0.15
|-36.87
|4520294
|2007.02.01 16:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9690
|1.9925
|1.9658
|2007.02.01 18:45
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|4520366
|2007.02.01 16:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9708
|1.9925
|1.9676
|2007.02.01 18:45
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|24.58
|4521716
|2007.02.01 17:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9687
|1.9506
|1.9719
|2007.02.02 12:16
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.23
|-18.44
|4522553
|2007.02.01 18:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|1.9440
|1.9707
|2007.02.02 12:26
|1.9690
|0.00
|0.00
|-0.08
|11.51
|4522601
|2007.02.01 18:47
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9668
|1.9505
|1.9700
|2007.02.02 12:15
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.38
|42.25
|4528410
|2007.02.02 08:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9657
|1.9440
|1.9689
|2007.02.02 12:26
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|24.56
|4529042
|2007.02.02 09:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9648
|1.9503
|1.9680
|2007.02.02 12:15
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|196.65
|4530933
|2007.02.02 12:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|1.9446
|1.9713
|2007.02.02 13:06
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|4531070
|2007.02.02 12:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9687
|1.9922
|1.9655
|2007.02.02 13:06
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|4545714
|2007.02.05 08:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9645
|1.9410
|1.9677
|2007.02.05 16:10
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.05
|4545730
|2007.02.05 08:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9643
|1.9878
|1.9611
|2007.02.05 10:30
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|17.77
|4546449
|2007.02.05 08:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9661
|1.9878
|1.9629
|2007.02.05 10:30
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|24.72
|4548203
|2007.02.05 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9623
|1.9406
|1.9655
|2007.02.05 16:10
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.59
|4548219
|2007.02.05 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9622
|1.9387
|1.9654
|2007.02.05 16:10
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.26
|4548535
|2007.02.05 10:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9385
|1.9634
|2007.02.05 16:10
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.79
|4548540
|2007.02.05 10:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9604
|1.9405
|1.9636
|2007.02.05 16:10
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.68
|4548837
|2007.02.05 10:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9586
|1.9405
|1.9618
|2007.02.05 16:10
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.57
|4549116
|2007.02.05 11:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9583
|1.9384
|1.9615
|2007.02.05 16:09
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|4549655
|2007.02.05 11:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9567
|1.9404
|1.9599
|2007.02.05 16:09
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|42.55
|4549674
|2007.02.05 11:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9565
|1.9384
|1.9597
|2007.02.05 16:09
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|27.85
|4551573
|2007.02.05 14:21
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9548
|1.9403
|1.9580
|2007.02.05 16:09
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|198.00
|4551592
|2007.02.05 14:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9546
|1.9383
|1.9578
|2007.02.05 16:09
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|123.76
|4553963
|2007.02.05 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9577
|1.9812
|1.9545
|2007.02.08 13:05
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.05
|4553972
|2007.02.05 16:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9581
|1.9346
|1.9613
|2007.02.05 16:49
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|24.74
|4554578
|2007.02.05 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9596
|1.9813
|1.9564
|2007.02.08 13:05
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.73
|4554709
|2007.02.05 16:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9612
|1.9847
|1.9580
|2007.02.08 10:11
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.50
|4554719
|2007.02.05 16:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9614
|1.9813
|1.9582
|2007.02.08 13:05
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.98
|4561922
|2007.02.06 09:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9630
|1.9847
|1.9598
|2007.02.08 10:11
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.64
|4561943
|2007.02.06 09:03
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9632
|1.9813
|1.9600
|2007.02.08 13:05
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.58
|4563708
|2007.02.06 10:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9649
|1.9848
|1.9617
|2007.02.08 10:11
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.48
|4563735
|2007.02.06 10:53
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9651
|1.9814
|1.9619
|2007.02.08 13:04
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|4564195
|2007.02.06 11:21
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9671
|1.9816
|1.9639
|2007.02.08 13:04
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|129.34
|4564209
|2007.02.06 11:21
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9672
|1.9853
|1.9640
|2007.02.08 10:11
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|25.41
|4565808
|2007.02.06 13:07
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.9689
|1.9816
|1.9657
|2007.02.08 13:04
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|320.22
|4565853
|2007.02.06 13:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9693
|1.9856
|1.9661
|2007.02.08 10:11
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|123.21
|4595923
|2007.02.08 10:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9660
|1.9425
|1.9692
|2007.02.08 12:47
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|24.63
|4597795
|2007.02.08 12:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9694
|1.9459
|1.9726
|2007.02.08 17:24
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.77
|4598081
|2007.02.08 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9674
|1.9457
|1.9706
|2007.02.08 17:23
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.90
|4598295
|2007.02.08 13:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9653
|1.9454
|1.9685
|2007.02.08 17:23
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.57
|4598386
|2007.02.08 13:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9638
|1.9873
|1.9606
|2007.02.08 13:20
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|24.65
|4598617
|2007.02.08 13:14
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9632
|1.9451
|1.9664
|2007.02.08 17:23
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.33
|4598812
|2007.02.08 13:20
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9613
|1.9450
|1.9645
|2007.02.08 17:23
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.38
|4598850
|2007.02.08 13:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9836
|1.9569
|2007.02.08 14:07
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|13.10
|4598998
|2007.02.08 13:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9619
|1.9836
|1.9587
|2007.02.08 14:07
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|24.64
|4599611
|2007.02.08 13:48
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9594
|1.9449
|1.9626
|2007.02.08 17:23
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.41
|4600137
|2007.02.08 14:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|1.9818
|1.9551
|2007.02.08 16:12
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|4600866
|2007.02.08 14:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9818
|1.9569
|2007.02.08 16:12
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|24.58
|4601455
|2007.02.08 14:53
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.9576
|1.9449
|1.9608
|2007.02.08 17:23
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|149.59
|4603319
|2007.02.08 16:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|1.9800
|1.9533
|2007.02.09 08:28
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|4603739
|2007.02.08 16:28
|buy
|2.10
|gbpusd
|1.9558
|1.9449
|1.9590
|2007.02.08 17:23
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|515.46
|4604575
|2007.02.08 16:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|1.9800
|1.9551
|2007.02.09 08:28
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|15.35
|4605058
|2007.02.08 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9594
|1.9359
|1.9626
|2007.02.09 17:43
|1.9505
|0.00
|0.00
|-0.08
|-68.46
|4605123
|2007.02.08 17:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9576
|1.9359
|1.9608
|2007.02.09 17:42
|1.9505
|0.00
|0.00
|-0.08
|-54.61
|4610708
|2007.02.09 05:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9601
|1.9800
|1.9569
|2007.02.09 08:27
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|49.10
|4612745
|2007.02.09 08:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9563
|1.9328
|1.9595
|2007.02.09 17:43
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.38
|4612778
|2007.02.09 08:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9553
|1.9354
|1.9585
|2007.02.09 17:42
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.77
|4612795
|2007.02.09 08:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9544
|1.9327
|1.9576
|2007.02.09 17:42
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.77
|4613096
|2007.02.09 08:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9531
|1.9350
|1.9563
|2007.02.09 17:42
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.39
|4613123
|2007.02.09 08:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9521
|1.9322
|1.9553
|2007.02.09 17:42
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.08
|4613755
|2007.02.09 08:45
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9512
|1.9349
|1.9544
|2007.02.09 17:41
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.38
|4614104
|2007.02.09 08:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9501
|1.9320
|1.9533
|2007.02.09 17:41
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|4614147
|2007.02.09 08:52
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9493
|1.9348
|1.9525
|2007.02.09 17:41
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|98.45
|4616668
|2007.02.09 10:37
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9477
|1.9314
|1.9509
|2007.02.09 17:41
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|123.05
|4616699
|2007.02.09 10:37
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.9475
|1.9348
|1.9507
|2007.02.09 17:41
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4623777
|2007.02.09 17:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9503
|1.9738
|1.9471
|2007.02.12 09:10
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|4623780
|2007.02.09 17:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9505
|1.9270
|1.9537
|2007.02.11 23:26
|1.9524
|0.00
|0.00
|-0.08
|14.62
|4626666
|2007.02.11 23:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9485
|1.9268
|1.9517
|2007.02.11 23:24
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|24.62
|4627468
|2007.02.11 23:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9526
|1.9743
|1.9494
|2007.02.12 09:10
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|4627551
|2007.02.11 23:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9528
|1.9293
|1.9560
|2007.02.12 07:01
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|4628444
|2007.02.11 23:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9509
|1.9292
|1.9541
|2007.02.12 07:01
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|24.59
|4631559
|2007.02.12 07:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9544
|1.9309
|1.9576
|2007.02.12 13:39
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.04
|4631591
|2007.02.12 07:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9549
|1.9748
|1.9517
|2007.02.12 09:10
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|49.16
|4633649
|2007.02.12 08:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9526
|1.9309
|1.9558
|2007.02.12 13:39
|1.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.61
|4634300
|2007.02.12 09:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9511
|1.9276
|1.9543
|2007.02.12 17:05
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.06
|4634480
|2007.02.12 09:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9504
|1.9305
|1.9536
|2007.02.12 13:39
|1.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.24
|4634932
|2007.02.12 09:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9493
|1.9276
|1.9525
|2007.02.12 17:05
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|4636152
|2007.02.12 10:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9484
|1.9303
|1.9516
|2007.02.12 13:39
|1.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.21
|4636249
|2007.02.12 10:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9470
|1.9271
|1.9502
|2007.02.12 17:05
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|4636709
|2007.02.12 10:49
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9465
|1.9302
|1.9497
|2007.02.12 13:39
|1.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|46.33
|4637734
|2007.02.12 11:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9452
|1.9271
|1.9484
|2007.02.12 17:05
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|74.06
|4637761
|2007.02.12 11:18
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9445
|1.9300
|1.9477
|2007.02.12 13:39
|1.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|197.67
|4640875
|2007.02.12 13:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9473
|1.9708
|1.9441
|2007.02.13 10:30
|1.9455
|0.00
|0.00
|0.00
|13.85
|4644821
|2007.02.12 17:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9486
|1.9721
|1.9454
|2007.02.13 10:30
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|18.47
|4644854
|2007.02.12 17:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9491
|1.9708
|1.9459
|2007.02.13 10:30
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|24.63
|4654524
|2007.02.13 08:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9506
|1.9723
|1.9474
|2007.02.13 10:30
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|24.63
|4654573
|2007.02.13 08:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9511
|1.9710
|1.9479
|2007.02.13 10:30
|1.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|49.27
|4656428
|2007.02.13 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9450
|1.9215
|1.9482
|2007.02.13 14:30
|1.9455
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|4656449
|2007.02.13 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9438
|1.9678
|1.9411
|2007.02.13 10:44
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|4656627
|2007.02.13 10:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9456
|1.9673
|1.9424
|2007.02.13 10:44
|1.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|24.63
|4656721
|2007.02.13 10:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9430
|1.9213
|1.9462
|2007.02.13 14:30
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|13.04
|4657058
|2007.02.13 10:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9416
|1.9651
|1.9384
|2007.02.14 06:35
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|4657643
|2007.02.13 11:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9412
|1.9213
|1.9444
|2007.02.13 14:30
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|49.15
|4659468
|2007.02.13 12:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9434
|1.9651
|1.9402
|2007.02.14 06:35
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.95
|4661944
|2007.02.13 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9457
|1.9222
|1.9489
|2007.02.13 18:18
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|4661975
|2007.02.13 14:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9452
|1.9651
|1.9420
|2007.02.14 06:34
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.75
|4662242
|2007.02.13 14:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9439
|1.9222
|1.9471
|2007.02.13 18:18
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|4665709
|2007.02.13 16:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9421
|1.9222
|1.9453
|2007.02.13 18:17
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|49.14
|4667085
|2007.02.13 18:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9451
|1.9686
|1.9419
|2007.02.14 11:31
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.13
|4669396
|2007.02.13 22:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9469
|1.9686
|1.9437
|2007.02.14 11:31
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.86
|4669431
|2007.02.13 22:15
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9470
|1.9651
|1.9438
|2007.02.14 06:34
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|25.34
|4672733
|2007.02.14 05:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9488
|1.9687
|1.9456
|2007.02.14 11:31
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.58
|4672753
|2007.02.14 05:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9490
|1.9653
|1.9458
|2007.02.14 06:34
|1.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|122.83
|4673616
|2007.02.14 06:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9461
|1.9226
|1.9493
|2007.02.14 08:10
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|24.51
|4674725
|2007.02.14 08:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9496
|1.9261
|1.9528
|2007.02.14 08:51
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|4675079
|2007.02.14 08:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9478
|1.9261
|1.9510
|2007.02.14 08:51
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|24.46
|4675855
|2007.02.14 08:45
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9507
|1.9688
|1.9475
|2007.02.14 11:31
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|34.38
|4676116
|2007.02.14 08:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9521
|1.9286
|1.9553
|2007.02.14 11:35
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|4676585
|2007.02.14 09:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9528
|1.9691
|1.9496
|2007.02.14 11:30
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|122.20
|4678871
|2007.02.14 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9501
|1.9284
|1.9533
|2007.02.14 11:35
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|24.44
|4678951
|2007.02.14 11:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9499
|1.9734
|1.9467
|2007.02.15 10:32
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.07
|4679022
|2007.02.14 11:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9517
|1.9734
|1.9485
|2007.02.15 10:32
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.59
|4679120
|2007.02.14 11:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9540
|1.9739
|1.9508
|2007.02.15 10:32
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.07
|4679139
|2007.02.14 11:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9543
|1.9308
|1.9575
|2007.02.14 15:59
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|24.43
|4679822
|2007.02.14 12:07
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9558
|1.9739
|1.9526
|2007.02.15 10:32
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.27
|4682836
|2007.02.14 15:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9576
|1.9739
|1.9544
|2007.02.15 10:31
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.32
|4682847
|2007.02.14 15:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9578
|1.9343
|1.9610
|2007.02.14 16:03
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|24.38
|4683172
|2007.02.14 16:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9594
|1.9739
|1.9562
|2007.02.15 10:31
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|18.28
|4683288
|2007.02.14 16:03
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.9612
|1.9739
|1.9580
|2007.02.15 10:31
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|128.72
|4683305
|2007.02.14 16:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9619
|1.9384
|1.9651
|2007.02.15 07:48
|1.9651
|0.00
|0.00
|-0.23
|24.34
|4683646
|2007.02.14 16:07
|sell
|2.10
|gbpusd
|1.9632
|1.9741
|1.9600
|2007.02.15 10:31
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|511.84
|4694398
|2007.02.15 07:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|1.9886
|1.9619
|2007.02.15 10:30
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|24.36
|4697355
|2007.02.15 09:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9670
|1.9887
|1.9638
|2007.02.15 10:30
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|24.36
|4698300
|2007.02.15 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9612
|1.9847
|1.9580
|2007.02.15 10:35
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|24.37
|4698568
|2007.02.15 10:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9594
|1.9359
|1.9626
|2007.02.15 15:01
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|4698734
|2007.02.15 10:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9574
|1.9809
|1.9542
|2007.02.15 11:02
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|12.19
|4698743
|2007.02.15 10:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9576
|1.9359
|1.9608
|2007.02.15 15:00
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|4699314
|2007.02.15 10:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9592
|1.9809
|1.9560
|2007.02.15 11:02
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|24.38
|4699626
|2007.02.15 11:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9557
|1.9358
|1.9589
|2007.02.15 15:00
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|48.64
|4699670
|2007.02.15 11:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|1.9780
|1.9513
|2007.02.15 16:01
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.72
|4699877
|2007.02.15 11:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9563
|1.9780
|1.9531
|2007.02.15 16:01
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|4703592
|2007.02.15 15:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9583
|1.9782
|1.9551
|2007.02.15 16:01
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|22.81
|4703710
|2007.02.15 15:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9592
|1.9357
|1.9624
|2007.02.15 15:08
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|4703828
|2007.02.15 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9572
|1.9355
|1.9604
|2007.02.15 15:08
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|24.31
|4704096
|2007.02.15 15:07
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9601
|1.9782
|1.9569
|2007.02.15 16:01
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|72.97
|4704185
|2007.02.15 15:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9613
|1.9378
|1.9645
|2007.02.16 14:39
|1.9512
|0.00
|0.00
|-0.08
|-76.90
|4705058
|2007.02.15 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9595
|1.9378
|1.9627
|2007.02.16 14:39
|1.9513
|0.00
|0.00
|-0.08
|-62.43
|4705661
|2007.02.15 15:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9577
|1.9378
|1.9609
|2007.02.16 14:39
|1.9511
|0.00
|0.00
|-0.15
|-100.51
|4705801
|2007.02.15 16:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9566
|1.9801
|1.9534
|2007.02.15 16:47
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|24.37
|4706098
|2007.02.15 16:17
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9555
|1.9374
|1.9587
|2007.02.16 14:38
|1.9512
|0.00
|0.00
|-0.23
|-98.21
|4707443
|2007.02.15 16:47
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9536
|1.9373
|1.9568
|2007.02.16 14:38
|1.9511
|0.00
|0.00
|-0.38
|-95.17
|4707476
|2007.02.15 16:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9532
|1.9767
|1.9500
|2007.02.15 22:44
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|4707599
|2007.02.15 16:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9550
|1.9767
|1.9518
|2007.02.15 22:43
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|24.35
|4713050
|2007.02.15 22:43
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9515
|1.9370
|1.9547
|2007.02.16 14:38
|1.9514
|0.00
|0.00
|-0.61
|-6.09
|4713079
|2007.02.15 22:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9511
|1.9746
|1.9479
|2007.02.16 09:01
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|4715292
|2007.02.16 03:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9530
|1.9747
|1.9498
|2007.02.16 09:01
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|24.36
|4718207
|2007.02.16 09:01
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.9496
|1.9369
|1.9528
|2007.02.16 14:38
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|138.56
|4718238
|2007.02.16 09:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9494
|1.9259
|1.9526
|2007.02.16 14:36
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|4718970
|2007.02.16 09:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9476
|1.9259
|1.9508
|2007.02.16 14:36
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|24.37
|4718991
|2007.02.16 09:37
|buy
|2.10
|gbpusd
|1.9478
|1.9369
|1.9510
|2007.02.16 14:38
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|511.69
|4723325
|2007.02.16 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9509
|1.9274
|1.9541
|2007.02.16 16:58
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.39
|4723445
|2007.02.16 14:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9512
|1.9747
|1.9480
|2007.02.16 14:45
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|24.43
|4723601
|2007.02.16 14:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9491
|1.9274
|1.9523
|2007.02.16 16:58
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|4723706
|2007.02.16 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9480
|1.9245
|1.9512
|2007.02.16 17:35
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|24.37
|4724569
|2007.02.16 15:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9469
|1.9270
|1.9501
|2007.02.16 16:58
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|48.80
|4726988
|2007.02.16 16:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9502
|1.9267
|1.9534
|2007.02.16 21:23
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|4727851
|2007.02.16 17:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9513
|1.9748
|1.9481
|2007.02.16 21:23
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|4729929
|2007.02.16 21:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9505
|1.9270
|1.9537
|2007.02.18 23:04
|1.9537
|0.00
|0.00
|-0.08
|24.32
|4729932
|2007.02.16 21:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9501
|1.9736
|1.9469
|2007.02.19 09:13
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.89
|4731281
|2007.02.18 23:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9547
|1.9312
|1.9579
|2007.02.19 16:54
|1.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.51
|4731365
|2007.02.18 23:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9547
|1.9764
|1.9515
|2007.02.19 09:13
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|24.34
|4733009
|2007.02.19 00:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9529
|1.9312
|1.9561
|2007.02.19 16:54
|1.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.57
|4737442
|2007.02.19 09:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9514
|1.9279
|1.9546
|2007.02.19 16:31
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.54
|4737456
|2007.02.19 09:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9505
|1.9306
|1.9537
|2007.02.19 16:54
|1.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.15
|4739108
|2007.02.19 11:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9492
|1.9275
|1.9524
|2007.02.19 16:31
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.55
|4739146
|2007.02.19 11:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9483
|1.9302
|1.9515
|2007.02.19 16:54
|1.9475
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.27
|4739169
|2007.02.19 11:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9470
|1.9271
|1.9502
|2007.02.19 16:31
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|4739353
|2007.02.19 11:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9460
|1.9297
|1.9492
|2007.02.19 16:54
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|53.27
|4739412
|2007.02.19 11:24
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9452
|1.9271
|1.9484
|2007.02.19 16:31
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|29.68
|4739469
|2007.02.19 11:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9442
|1.9297
|1.9474
|2007.02.19 16:53
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|194.83
|4739765
|2007.02.19 11:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9433
|1.9270
|1.9465
|2007.02.19 16:31
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|121.78
|4742975
|2007.02.19 16:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9469
|1.9234
|1.9501
|2007.02.19 17:25
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|24.35
|4743266
|2007.02.19 16:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9477
|1.9712
|1.9445
|2007.02.20 09:16
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.93
|4743745
|2007.02.19 17:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9495
|1.9712
|1.9463
|2007.02.20 09:16
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4743790
|2007.02.19 17:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9501
|1.9736
|1.9469
|2007.02.20 00:41
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|4744365
|2007.02.19 18:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9513
|1.9712
|1.9481
|2007.02.20 09:15
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|24.35
|4744559
|2007.02.19 18:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9519
|1.9736
|1.9487
|2007.02.20 00:40
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|4744904
|2007.02.19 18:52
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9531
|1.9712
|1.9499
|2007.02.20 09:15
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|73.01
|4745119
|2007.02.19 19:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9537
|1.9736
|1.9505
|2007.02.20 00:40
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|48.67
|4746612
|2007.02.20 00:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9502
|1.9737
|1.9470
|2007.02.20 09:10
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|4747675
|2007.02.20 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9524
|1.9741
|1.9492
|2007.02.20 09:09
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|9.88
|4747919
|2007.02.20 03:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9542
|1.9741
|1.9510
|2007.02.20 09:09
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|48.65
|4752330
|2007.02.20 09:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9507
|1.9272
|1.9539
|2007.02.20 14:11
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|4752578
|2007.02.20 09:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9492
|1.9727
|1.9460
|2007.02.21 04:49
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.95
|4752632
|2007.02.20 09:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9489
|1.9272
|1.9521
|2007.02.20 14:11
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|24.34
|4753991
|2007.02.20 10:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|1.9727
|1.9478
|2007.02.21 04:49
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.74
|4757498
|2007.02.20 14:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9523
|1.9288
|1.9555
|2007.02.20 16:27
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|24.34
|4757747
|2007.02.20 14:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9528
|1.9727
|1.9496
|2007.02.21 04:49
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|4760092
|2007.02.20 16:27
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9547
|1.9728
|1.9515
|2007.02.21 04:49
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|27.39
|4760109
|2007.02.20 16:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9555
|1.9790
|1.9523
|2007.02.20 17:29
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|4760642
|2007.02.20 16:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9566
|1.9729
|1.9534
|2007.02.21 04:48
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|121.73
|4760657
|2007.02.20 16:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9573
|1.9790
|1.9541
|2007.02.20 17:29
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|24.36
|4761413
|2007.02.20 17:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9538
|1.9773
|1.9506
|2007.02.21 10:29
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.26
|4765596
|2007.02.21 00:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9556
|1.9773
|1.9524
|2007.02.21 10:29
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.81
|4768109
|2007.02.21 04:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9530
|1.9765
|1.9498
|2007.02.21 10:29
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.65
|4769539
|2007.02.21 06:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9548
|1.9765
|1.9516
|2007.02.21 10:29
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|4771087
|2007.02.21 08:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9567
|1.9766
|1.9535
|2007.02.21 10:29
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|28.91
|4772251
|2007.02.21 09:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9577
|1.9776
|1.9545
|2007.02.21 10:29
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|48.68
|4772289
|2007.02.21 09:01
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9586
|1.9767
|1.9554
|2007.02.21 10:29
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|4774009
|2007.02.21 10:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9563
|1.9328
|1.9595
|2007.02.21 14:00
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.02
|4774020
|2007.02.21 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9558
|1.9793
|1.9526
|2007.02.21 10:33
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|24.34
|4774032
|2007.02.21 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|1.9328
|1.9577
|2007.02.21 14:00
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.57
|4774151
|2007.02.21 10:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9526
|1.9327
|1.9558
|2007.02.21 14:00
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|19.78
|4774168
|2007.02.21 10:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9521
|1.9286
|1.9553
|2007.02.21 13:11
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|4774792
|2007.02.21 10:57
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9506
|1.9325
|1.9538
|2007.02.21 13:59
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|73.05
|4774875
|2007.02.21 10:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9503
|1.9286
|1.9535
|2007.02.21 13:11
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|24.36
|4777988
|2007.02.21 13:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9536
|1.9301
|1.9568
|2007.02.21 20:16
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|7.61
|4778954
|2007.02.21 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9542
|1.9307
|1.9574
|2007.02.21 19:22
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|4779804
|2007.02.21 14:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9523
|1.9306
|1.9555
|2007.02.21 19:22
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|4779901
|2007.02.21 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9515
|1.9298
|1.9547
|2007.02.21 20:16
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|24.35
|4780374
|2007.02.21 14:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9505
|1.9306
|1.9537
|2007.02.21 19:22
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|48.73
|4784763
|2007.02.21 19:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9546
|1.9311
|1.9578
|2007.02.22 10:28
|1.9504
|0.00
|0.00
|-0.23
|-32.08
|4785332
|2007.02.21 20:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|1.9780
|1.9513
|2007.02.22 08:15
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|24.38
|4786876
|2007.02.22 01:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9523
|1.9306
|1.9555
|2007.02.22 10:28
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.27
|4789345
|2007.02.22 08:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9514
|1.9279
|1.9546
|2007.02.22 10:29
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|4789955
|2007.02.22 08:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9504
|1.9305
|1.9536
|2007.02.22 10:28
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.58
|4790095
|2007.02.22 08:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9496
|1.9279
|1.9528
|2007.02.22 10:28
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|11.45
|4790441
|2007.02.22 08:51
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9485
|1.9304
|1.9517
|2007.02.22 10:28
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|29.78
|4790602
|2007.02.22 08:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9476
|1.9277
|1.9508
|2007.02.22 10:28
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|48.87
|4791394
|2007.02.22 09:37
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9466
|1.9303
|1.9498
|2007.02.22 10:28
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|122.18
|4792147
|2007.02.22 10:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9505
|1.9740
|1.9473
|2007.02.22 21:00
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.47
|4792175
|2007.02.22 10:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9518
|1.9283
|1.9550
|2007.02.22 16:56
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|4792581
|2007.02.22 10:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9500
|1.9283
|1.9532
|2007.02.22 16:56
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|24.41
|4796245
|2007.02.22 16:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9524
|1.9741
|1.9492
|2007.02.22 20:59
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.99
|4796641
|2007.02.22 16:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9533
|1.9768
|1.9501
|2007.02.23 02:14
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.53
|4796839
|2007.02.22 17:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9542
|1.9741
|1.9510
|2007.02.22 20:59
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.04
|4796935
|2007.02.22 17:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9552
|1.9769
|1.9520
|2007.02.23 02:14
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|4797037
|2007.02.22 17:21
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9561
|1.9742
|1.9529
|2007.02.22 20:59
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.86
|4797132
|2007.02.22 17:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9570
|1.9769
|1.9538
|2007.02.23 02:14
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|19.81
|4797406
|2007.02.22 17:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9579
|1.9742
|1.9547
|2007.02.22 20:59
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|49.51
|4798157
|2007.02.22 18:17
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9588
|1.9769
|1.9556
|2007.02.23 02:14
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|73.16
|4798271
|2007.02.22 18:26
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9597
|1.9742
|1.9565
|2007.02.22 20:59
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|195.02
|4799405
|2007.02.22 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|1.9330
|1.9597
|2007.02.23 08:41
|1.9597
|0.00
|0.00
|-0.08
|24.38
|4801029
|2007.02.23 02:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9557
|1.9322
|1.9589
|2007.02.23 08:41
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|24.37
|4803561
|2007.02.23 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9367
|1.9634
|2007.02.23 11:23
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.11
|4803571
|2007.02.23 08:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9597
|1.9832
|1.9565
|2007.02.23 10:05
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|24.41
|4803695
|2007.02.23 08:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9584
|1.9367
|1.9616
|2007.02.23 11:23
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.62
|4804521
|2007.02.23 10:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9566
|1.9367
|1.9598
|2007.02.23 11:22
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.67
|4804549
|2007.02.23 10:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|1.9330
|1.9597
|2007.02.23 12:14
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|10.67
|4805013
|2007.02.23 10:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9546
|1.9329
|1.9578
|2007.02.23 12:14
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|24.40
|4805027
|2007.02.23 10:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9543
|1.9362
|1.9575
|2007.02.23 11:22
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|73.18
|4805943
|2007.02.23 12:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9586
|1.9351
|1.9618
|2007.02.23 14:06
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|24.37
|
|0.00
|0.00
|-3.62
|5 097.52
|Closed P/L:
|5 093.90
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4805613
|2007.02.23 11:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9572
|1.9807
|1.9540
|
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.70
|4806673
|2007.02.23 13:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9590
|1.9807
|1.9558
|
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.03
|4807039
|2007.02.23 14:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9608
|1.9807
|1.9576
|
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.74
|4807319
|2007.02.23 14:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|1.9855
|1.9588
|
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.26
|4807438
|2007.02.23 14:13
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9627
|1.9808
|1.9595
|
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.83
|4808549
|2007.02.23 15:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9638
|1.9855
|1.9606
|
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.59
|4808753
|2007.02.23 15:26
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9645
|1.9808
|1.9613
|
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.39
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-250.54
|
|Floating P/L:
|-250.54
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|5 093.90
|Floating P/L:
|-250.54
|Margin:
|1 045.44
|Balance:
|10 093.90
|Equity:
|9 843.36
|Free Margin:
|8 797.92
|
|Details:
|Gross Profit:
|8 185.44
|Gross Loss:
|3 091.54
|Total Net Profit:
|5 093.90
|Profit Factor:
|2.65
|Expected Payoff:
|20.29
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|440.84 (4.98%)
|
|
|Total Trades:
|251
|Short Positions (won %):
|111 (64.86%)
|Long Positions (won %):
|140 (60.00%)
|Profit Trades (% of total):
|156 (62.15%)
|Loss trades (% of total):
|95 (37.85%)
|Largest
|profit trade:
|515.46
|loss trade:
|-100.66
|Average
|profit trade:
|52.47
|loss trade:
|-32.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (292.94)
|consecutive losses ($):
|8 (-364.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|814.08 (10)
|consecutive loss (count):
|-440.84 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3