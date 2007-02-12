|Account: 395754
|Name: hbud
|Currency: USD
|2007 February 23, 12:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7475445
|2007.02.12 02:22
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7475723
|2007.02.12 02:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6240
|1.6120
|1.6255
|2007.02.13 16:48
|1.6255
|0.00
|0.00
|0.27
|12.01
|7475724
|2007.02.12 02:53
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.6225
|1.6120
|1.6240
|2007.02.14 16:41
|1.6275
|cancelled
|7475725
|2007.02.12 02:53
|buy limit
|0.20
|eurchf
|1.6210
|1.6120
|1.6225
|2007.02.14 16:41
|1.6275
|cancelled
|7475726
|2007.02.12 02:53
|buy limit
|0.40
|eurchf
|1.6195
|1.6120
|1.6210
|2007.02.14 16:41
|1.6275
|cancelled
|7475727
|2007.02.12 02:53
|buy limit
|0.80
|eurchf
|1.6180
|1.6120
|1.6195
|2007.02.14 16:41
|1.6275
|cancelled
|7475728
|2007.02.12 02:53
|buy limit
|1.60
|eurchf
|1.6165
|1.6120
|1.6180
|2007.02.14 16:41
|1.6275
|cancelled
|7475729
|2007.02.12 02:53
|buy limit
|3.20
|eurchf
|1.6150
|1.6120
|1.6165
|2007.02.14 16:41
|1.6275
|cancelled
|7475730
|2007.02.12 02:53
|buy limit
|6.40
|eurchf
|1.6135
|1.6120
|1.6150
|2007.02.14 16:41
|1.6275
|cancelled
|7475731
|2007.02.12 02:53
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6235
|1.6355
|1.6235
|2007.02.12 12:44
|1.6235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7475732
|2007.02.12 08:51
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6250
|1.6355
|1.6235
|2007.02.12 12:44
|1.6235
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|7475733
|2007.02.12 02:53
|sell limit
|0.20
|eurchf
|1.6265
|1.6355
|1.6250
|2007.02.12 12:44
|1.6231
|cancelled
|7475734
|2007.02.12 02:53
|sell limit
|0.40
|eurchf
|1.6280
|1.6355
|1.6265
|2007.02.12 12:44
|1.6231
|cancelled
|7475735
|2007.02.12 02:53
|sell limit
|0.80
|eurchf
|1.6295
|1.6355
|1.6280
|2007.02.12 12:44
|1.6231
|cancelled
|7475736
|2007.02.12 02:53
|sell limit
|1.60
|eurchf
|1.6310
|1.6355
|1.6295
|2007.02.12 12:44
|1.6231
|cancelled
|7475737
|2007.02.12 02:53
|sell limit
|3.20
|eurchf
|1.6325
|1.6355
|1.6310
|2007.02.12 12:44
|1.6231
|cancelled
|7475738
|2007.02.12 02:53
|sell limit
|6.40
|eurchf
|1.6340
|1.6355
|1.6325
|2007.02.12 12:44
|1.6231
|cancelled
|7485508
|2007.02.12 12:44
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6230
|1.6350
|1.6230
|2007.02.12 16:33
|1.6230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7485511
|2007.02.12 13:03
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6245
|1.6350
|1.6230
|2007.02.12 16:33
|1.6230
|0.00
|0.00
|0.00
|35.94
|7485513
|2007.02.12 12:44
|sell limit
|0.60
|eurchf
|1.6260
|1.6350
|1.6245
|2007.02.12 16:33
|1.6226
|cancelled
|7485514
|2007.02.12 12:44
|sell limit
|1.20
|eurchf
|1.6275
|1.6350
|1.6260
|2007.02.12 16:33
|1.6226
|cancelled
|7485519
|2007.02.12 12:44
|sell limit
|2.40
|eurchf
|1.6290
|1.6350
|1.6275
|2007.02.12 16:33
|1.6226
|cancelled
|7485521
|2007.02.12 12:44
|sell limit
|4.80
|eurchf
|1.6305
|1.6350
|1.6290
|2007.02.12 16:33
|1.6226
|cancelled
|7485522
|2007.02.12 12:44
|sell limit
|9.60
|eurchf
|1.6320
|1.6350
|1.6305
|2007.02.12 16:33
|1.6226
|cancelled
|7485523
|2007.02.12 12:44
|sell limit
|19.20
|eurchf
|1.6335
|1.6350
|1.6320
|2007.02.12 16:33
|1.6226
|cancelled
|7490474
|2007.02.12 16:33
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6226
|1.6346
|1.6271
|2007.02.15 03:27
|1.6271
|0.00
|0.00
|-10.12
|-109.00
|7490476
|2007.02.12 18:13
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6241
|1.6346
|1.6271
|2007.02.15 03:27
|1.6271
|0.00
|0.00
|-10.12
|-72.67
|7490477
|2007.02.13 17:07
|sell
|0.60
|eurchf
|1.6256
|1.6346
|1.6271
|2007.02.15 03:27
|1.6271
|0.00
|0.00
|-16.23
|-72.67
|7490479
|2007.02.13 19:30
|sell
|1.20
|eurchf
|1.6271
|1.6346
|1.6256
|2007.02.13 23:12
|1.6256
|0.00
|0.00
|0.00
|144.35
|7490480
|2007.02.14 18:05
|sell
|2.40
|eurchf
|1.6286
|1.6346
|1.6271
|2007.02.15 03:27
|1.6271
|0.00
|0.00
|-48.75
|290.67
|7490481
|2007.02.12 16:33
|sell limit
|4.80
|eurchf
|1.6301
|1.6346
|1.6286
|2007.02.15 03:27
|1.6269
|cancelled
|7490483
|2007.02.12 16:33
|sell limit
|9.60
|eurchf
|1.6316
|1.6346
|1.6301
|2007.02.15 03:27
|1.6269
|cancelled
|7490484
|2007.02.12 16:33
|sell limit
|19.20
|eurchf
|1.6331
|1.6346
|1.6316
|2007.02.15 03:27
|1.6269
|cancelled
|7538789
|2007.02.14 16:41
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6274
|1.6154
|1.6274
|2007.02.14 17:12
|1.6274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7538791
|2007.02.14 17:03
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6259
|1.6154
|1.6274
|2007.02.14 17:12
|1.6274
|0.00
|0.00
|0.00
|48.45
|7538792
|2007.02.14 16:41
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6244
|1.6154
|1.6259
|2007.02.14 17:12
|1.6277
|cancelled
|7538793
|2007.02.14 16:41
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6229
|1.6154
|1.6244
|2007.02.14 17:12
|1.6277
|cancelled
|7538794
|2007.02.14 16:41
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6214
|1.6154
|1.6229
|2007.02.14 17:12
|1.6277
|cancelled
|7538795
|2007.02.14 16:41
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6199
|1.6154
|1.6214
|2007.02.14 17:12
|1.6277
|cancelled
|7538796
|2007.02.14 16:41
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6184
|1.6154
|1.6199
|2007.02.14 17:12
|1.6277
|cancelled
|7538797
|2007.02.14 16:41
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6169
|1.6154
|1.6184
|2007.02.14 17:12
|1.6277
|cancelled
|7540697
|2007.02.14 17:12
|buy limit
|0.40
|eurchf
|1.6263
|1.6158
|1.6278
|2007.02.14 17:13
|1.6277
|cancelled
|7540699
|2007.02.14 17:12
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6248
|1.6158
|1.6263
|2007.02.14 17:13
|1.6277
|cancelled
|7540701
|2007.02.14 17:12
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6233
|1.6158
|1.6248
|2007.02.14 17:13
|1.6277
|cancelled
|7540702
|2007.02.14 17:12
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6218
|1.6158
|1.6233
|2007.02.14 17:13
|1.6277
|cancelled
|7540703
|2007.02.14 17:13
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6203
|1.6158
|1.6218
|2007.02.14 17:13
|1.6277
|cancelled
|7540704
|2007.02.14 17:13
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6188
|1.6158
|1.6203
|2007.02.14 17:13
|1.6277
|cancelled
|7540705
|2007.02.14 17:13
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6173
|1.6158
|1.6188
|2007.02.14 17:13
|1.6277
|cancelled
|7540716
|2007.02.14 17:13
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6277
|1.6157
|1.6262
|2007.02.15 11:30
|1.6262
|0.00
|0.00
|2.47
|-36.35
|7540718
|2007.02.15 08:48
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6262
|1.6157
|1.6262
|2007.02.15 11:30
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7540720
|2007.02.15 09:12
|buy
|0.70
|eurchf
|1.6247
|1.6157
|1.6262
|2007.02.15 11:30
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.00
|84.81
|7540721
|2007.02.14 17:13
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6232
|1.6157
|1.6247
|2007.02.15 11:30
|1.6269
|cancelled
|7540722
|2007.02.14 17:13
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6217
|1.6157
|1.6232
|2007.02.15 11:30
|1.6269
|cancelled
|7540723
|2007.02.14 17:13
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6202
|1.6157
|1.6217
|2007.02.15 11:30
|1.6269
|cancelled
|7540724
|2007.02.14 17:13
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6187
|1.6157
|1.6202
|2007.02.15 11:30
|1.6267
|cancelled
|7540727
|2007.02.14 17:13
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6172
|1.6157
|1.6187
|2007.02.15 11:30
|1.6269
|cancelled
|7548821
|2007.02.15 03:27
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6267
|1.6387
|1.6252
|2007.02.15 08:48
|1.6252
|0.00
|0.00
|0.00
|36.41
|7548823
|2007.02.15 03:27
|sell limit
|0.40
|eurchf
|1.6282
|1.6387
|1.6267
|2007.02.15 08:48
|1.6248
|cancelled
|7548824
|2007.02.15 03:27
|sell limit
|0.70
|eurchf
|1.6297
|1.6387
|1.6282
|2007.02.15 08:48
|1.6248
|cancelled
|7548825
|2007.02.15 03:27
|sell limit
|1.30
|eurchf
|1.6312
|1.6387
|1.6297
|2007.02.15 08:48
|1.6248
|cancelled
|7548826
|2007.02.15 03:27
|sell limit
|2.50
|eurchf
|1.6327
|1.6387
|1.6312
|2007.02.15 08:48
|1.6248
|cancelled
|7548827
|2007.02.15 03:27
|sell limit
|4.90
|eurchf
|1.6342
|1.6387
|1.6327
|2007.02.15 08:48
|1.6248
|cancelled
|7548828
|2007.02.15 03:27
|sell limit
|9.70
|eurchf
|1.6357
|1.6387
|1.6342
|2007.02.15 08:48
|1.6248
|cancelled
|7548829
|2007.02.15 03:27
|sell limit
|19.30
|eurchf
|1.6372
|1.6387
|1.6357
|2007.02.15 08:48
|1.6248
|cancelled
|7551778
|2007.02.15 08:48
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6248
|1.6368
|1.6248
|2007.02.15 17:40
|1.6248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7551780
|2007.02.15 11:30
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6263
|1.6368
|1.6248
|2007.02.15 17:40
|1.6248
|0.00
|0.00
|0.00
|48.57
|7551784
|2007.02.15 08:48
|sell limit
|0.70
|eurchf
|1.6278
|1.6368
|1.6263
|2007.02.15 17:40
|1.6244
|cancelled
|7551786
|2007.02.15 08:48
|sell limit
|1.30
|eurchf
|1.6293
|1.6368
|1.6278
|2007.02.15 17:40
|1.6244
|cancelled
|7551787
|2007.02.15 08:48
|sell limit
|2.50
|eurchf
|1.6308
|1.6368
|1.6293
|2007.02.15 17:40
|1.6244
|cancelled
|7551788
|2007.02.15 08:48
|sell limit
|4.90
|eurchf
|1.6323
|1.6368
|1.6308
|2007.02.15 17:40
|1.6244
|cancelled
|7551789
|2007.02.15 08:48
|sell limit
|9.70
|eurchf
|1.6338
|1.6368
|1.6323
|2007.02.15 17:40
|1.6244
|cancelled
|7551791
|2007.02.15 08:48
|sell limit
|19.30
|eurchf
|1.6353
|1.6368
|1.6338
|2007.02.15 17:40
|1.6244
|cancelled
|7555947
|2007.02.15 11:31
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6269
|1.6149
|1.6224
|2007.02.16 18:17
|1.6224
|0.00
|0.00
|0.83
|-109.26
|7555952
|2007.02.15 17:10
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6254
|1.6149
|1.6224
|2007.02.16 18:17
|1.6224
|0.00
|0.00
|1.10
|-97.12
|7555956
|2007.02.15 17:53
|buy
|0.70
|eurchf
|1.6239
|1.6149
|1.6224
|2007.02.16 18:17
|1.6224
|0.00
|0.00
|1.93
|-84.98
|7555960
|2007.02.15 21:39
|buy
|1.30
|eurchf
|1.6224
|1.6149
|1.6224
|2007.02.16 18:17
|1.6224
|0.00
|0.00
|3.58
|0.00
|7555961
|2007.02.16 15:39
|buy
|2.50
|eurchf
|1.6209
|1.6149
|1.6224
|2007.02.16 18:17
|1.6224
|0.00
|0.00
|0.00
|303.49
|7555967
|2007.02.15 11:31
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6194
|1.6149
|1.6209
|2007.02.16 18:17
|1.6227
|cancelled
|7555968
|2007.02.15 11:31
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6179
|1.6149
|1.6194
|2007.02.16 18:17
|1.6227
|cancelled
|7555969
|2007.02.15 11:31
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6164
|1.6149
|1.6179
|2007.02.16 18:17
|1.6227
|cancelled
|7566652
|2007.02.15 17:40
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6244
|1.6364
|1.6229
|2007.02.15 18:18
|1.6229
|0.00
|0.00
|0.00
|36.42
|7566653
|2007.02.15 17:40
|sell limit
|0.40
|eurchf
|1.6259
|1.6364
|1.6244
|2007.02.15 18:18
|1.6226
|cancelled
|7566654
|2007.02.15 17:40
|sell limit
|0.70
|eurchf
|1.6274
|1.6364
|1.6259
|2007.02.15 18:18
|1.6226
|cancelled
|7566655
|2007.02.15 17:40
|sell limit
|1.30
|eurchf
|1.6289
|1.6364
|1.6274
|2007.02.15 18:18
|1.6226
|cancelled
|7566656
|2007.02.15 17:40
|sell limit
|2.50
|eurchf
|1.6304
|1.6364
|1.6289
|2007.02.15 18:18
|1.6226
|cancelled
|7566657
|2007.02.15 17:40
|sell limit
|4.90
|eurchf
|1.6319
|1.6364
|1.6304
|2007.02.15 18:18
|1.6226
|cancelled
|7566659
|2007.02.15 17:40
|sell limit
|9.70
|eurchf
|1.6334
|1.6364
|1.6319
|2007.02.15 18:18
|1.6226
|cancelled
|7566660
|2007.02.15 17:40
|sell limit
|19.30
|eurchf
|1.6349
|1.6364
|1.6334
|2007.02.15 18:18
|1.6226
|cancelled
|7568567
|2007.02.15 18:18
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6225
|1.6345
|1.6225
|2007.02.15 21:38
|1.6225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7568568
|2007.02.15 18:49
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6240
|1.6345
|1.6225
|2007.02.15 21:38
|1.6225
|0.00
|0.00
|0.00
|48.58
|7568569
|2007.02.15 18:18
|sell limit
|0.70
|eurchf
|1.6255
|1.6345
|1.6240
|2007.02.15 21:38
|1.6222
|cancelled
|7568570
|2007.02.15 18:18
|sell limit
|1.30
|eurchf
|1.6270
|1.6345
|1.6255
|2007.02.15 21:38
|1.6221
|cancelled
|7568571
|2007.02.15 18:18
|sell limit
|2.50
|eurchf
|1.6285
|1.6345
|1.6270
|2007.02.15 21:38
|1.6221
|cancelled
|7568572
|2007.02.15 18:18
|sell limit
|4.90
|eurchf
|1.6300
|1.6345
|1.6285
|2007.02.15 21:38
|1.6221
|cancelled
|7568573
|2007.02.15 18:18
|sell limit
|9.70
|eurchf
|1.6315
|1.6345
|1.6300
|2007.02.15 21:38
|1.6221
|cancelled
|7568574
|2007.02.15 18:18
|sell limit
|19.30
|eurchf
|1.6330
|1.6345
|1.6315
|2007.02.15 21:38
|1.6222
|cancelled
|7572522
|2007.02.15 21:38
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6221
|1.6341
|1.6206
|2007.02.16 15:40
|1.6206
|0.00
|0.00
|-2.04
|36.47
|7572524
|2007.02.15 21:38
|sell limit
|0.40
|eurchf
|1.6236
|1.6341
|1.6221
|2007.02.16 15:40
|1.6202
|cancelled
|7572525
|2007.02.15 21:38
|sell limit
|0.70
|eurchf
|1.6251
|1.6341
|1.6236
|2007.02.16 15:40
|1.6202
|cancelled
|7572526
|2007.02.15 21:38
|sell limit
|1.30
|eurchf
|1.6266
|1.6341
|1.6251
|2007.02.16 15:40
|1.6202
|cancelled
|7572527
|2007.02.15 21:38
|sell limit
|2.50
|eurchf
|1.6281
|1.6341
|1.6266
|2007.02.16 15:40
|1.6202
|cancelled
|7572528
|2007.02.15 21:38
|sell limit
|4.90
|eurchf
|1.6296
|1.6341
|1.6281
|2007.02.16 15:40
|1.6202
|cancelled
|7572530
|2007.02.15 21:38
|sell limit
|9.70
|eurchf
|1.6311
|1.6341
|1.6296
|2007.02.16 15:40
|1.6202
|cancelled
|7572531
|2007.02.15 21:38
|sell limit
|19.30
|eurchf
|1.6326
|1.6341
|1.6311
|2007.02.16 15:40
|1.6202
|cancelled
|7587014
|2007.02.16 15:40
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6203
|1.6323
|1.6218
|2007.02.19 09:28
|1.6218
|0.00
|0.00
|-2.04
|-36.45
|7587015
|2007.02.16 16:19
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6218
|1.6323
|1.6218
|2007.02.19 09:28
|1.6218
|0.00
|0.00
|-2.72
|0.00
|7587016
|2007.02.19 04:46
|sell
|0.70
|eurchf
|1.6233
|1.6323
|1.6218
|2007.02.19 09:28
|1.6218
|0.00
|0.00
|0.00
|85.06
|7587017
|2007.02.16 15:40
|sell limit
|1.30
|eurchf
|1.6248
|1.6323
|1.6233
|2007.02.19 09:28
|1.6214
|cancelled
|7587018
|2007.02.16 15:40
|sell limit
|2.50
|eurchf
|1.6263
|1.6323
|1.6248
|2007.02.19 09:28
|1.6214
|cancelled
|7587020
|2007.02.16 15:40
|sell limit
|4.90
|eurchf
|1.6278
|1.6323
|1.6263
|2007.02.19 09:28
|1.6214
|cancelled
|7587021
|2007.02.16 15:40
|sell limit
|9.70
|eurchf
|1.6293
|1.6323
|1.6278
|2007.02.19 09:28
|1.6214
|cancelled
|7587022
|2007.02.16 15:40
|sell limit
|19.30
|eurchf
|1.6308
|1.6323
|1.6293
|2007.02.19 09:28
|1.6214
|cancelled
|7591413
|2007.02.16 18:17
|buy limit
|0.40
|eurchf
|1.6214
|1.6109
|1.6229
|2007.02.16 18:19
|1.6228
|cancelled
|7591414
|2007.02.16 18:17
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6199
|1.6109
|1.6214
|2007.02.16 18:19
|1.6228
|cancelled
|7591415
|2007.02.16 18:17
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6184
|1.6109
|1.6199
|2007.02.16 18:19
|1.6228
|cancelled
|7591416
|2007.02.16 18:17
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6169
|1.6109
|1.6184
|2007.02.16 18:19
|1.6228
|cancelled
|7591417
|2007.02.16 18:17
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6154
|1.6109
|1.6169
|2007.02.16 18:19
|1.6228
|cancelled
|7591418
|2007.02.16 18:17
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6139
|1.6109
|1.6154
|2007.02.16 18:19
|1.6228
|cancelled
|7591419
|2007.02.16 18:17
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6124
|1.6109
|1.6139
|2007.02.16 18:19
|1.6228
|cancelled
|7591443
|2007.02.16 18:19
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6228
|1.6108
|1.6228
|2007.02.19 03:10
|1.6228
|0.00
|0.00
|0.83
|0.00
|7591444
|2007.02.16 19:00
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6213
|1.6108
|1.6228
|2007.02.19 03:10
|1.6228
|0.00
|0.00
|1.10
|48.63
|7591445
|2007.02.16 18:19
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6198
|1.6108
|1.6213
|2007.02.19 03:10
|1.6230
|cancelled
|7591447
|2007.02.16 18:19
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6183
|1.6108
|1.6198
|2007.02.19 03:10
|1.6231
|cancelled
|7591448
|2007.02.16 18:19
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6168
|1.6108
|1.6183
|2007.02.19 03:10
|1.6231
|cancelled
|7591449
|2007.02.16 18:19
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6153
|1.6108
|1.6168
|2007.02.19 03:10
|1.6231
|cancelled
|7591450
|2007.02.16 18:19
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6138
|1.6108
|1.6153
|2007.02.19 03:10
|1.6233
|cancelled
|7591451
|2007.02.16 18:19
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6123
|1.6108
|1.6138
|2007.02.19 03:10
|1.6233
|cancelled
|7595723
|2007.02.19 03:11
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6231
|1.6111
|1.6216
|2007.02.19 17:45
|1.6216
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.47
|7595726
|2007.02.19 10:12
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6216
|1.6111
|1.6216
|2007.02.19 17:45
|1.6216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7595727
|2007.02.19 12:29
|buy
|0.70
|eurchf
|1.6201
|1.6111
|1.6216
|2007.02.19 17:45
|1.6216
|0.00
|0.00
|0.00
|85.09
|7595728
|2007.02.19 03:11
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6186
|1.6111
|1.6201
|2007.02.19 17:46
|1.6219
|cancelled
|7595729
|2007.02.19 03:11
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6171
|1.6111
|1.6186
|2007.02.19 17:46
|1.6219
|cancelled
|7595730
|2007.02.19 03:11
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6156
|1.6111
|1.6171
|2007.02.19 17:46
|1.6219
|cancelled
|7595731
|2007.02.19 03:11
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6141
|1.6111
|1.6156
|2007.02.19 17:46
|1.6219
|cancelled
|7595732
|2007.02.19 03:11
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6126
|1.6111
|1.6141
|2007.02.19 17:46
|1.6219
|cancelled
|7599370
|2007.02.19 09:28
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6214
|1.6334
|1.6259
|2007.02.20 15:10
|1.6259
|0.00
|0.00
|-2.04
|-109.14
|7599371
|2007.02.20 04:24
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6229
|1.6334
|1.6259
|2007.02.20 15:10
|1.6259
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.01
|7599372
|2007.02.20 04:46
|sell
|0.70
|eurchf
|1.6244
|1.6334
|1.6259
|2007.02.20 15:10
|1.6259
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.89
|7599373
|2007.02.20 10:31
|sell
|1.30
|eurchf
|1.6259
|1.6334
|1.6259
|2007.02.20 15:10
|1.6259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7599374
|2007.02.20 13:41
|sell
|2.50
|eurchf
|1.6274
|1.6334
|1.6259
|2007.02.20 15:10
|1.6259
|0.00
|0.00
|0.00
|303.16
|7599375
|2007.02.19 09:28
|sell limit
|4.90
|eurchf
|1.6289
|1.6334
|1.6274
|2007.02.20 15:10
|1.6255
|cancelled
|7599376
|2007.02.19 09:28
|sell limit
|9.70
|eurchf
|1.6304
|1.6334
|1.6289
|2007.02.20 15:10
|1.6255
|cancelled
|7599378
|2007.02.19 09:28
|sell limit
|19.30
|eurchf
|1.6319
|1.6334
|1.6304
|2007.02.20 15:10
|1.6255
|cancelled
|7608110
|2007.02.19 17:46
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6220
|1.6100
|1.6235
|2007.02.20 04:29
|1.6235
|0.00
|0.00
|0.83
|36.54
|7608111
|2007.02.19 17:46
|buy limit
|0.40
|eurchf
|1.6205
|1.6100
|1.6220
|2007.02.20 04:29
|1.6237
|cancelled
|7608112
|2007.02.19 17:46
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6190
|1.6100
|1.6205
|2007.02.20 04:29
|1.6237
|cancelled
|7608113
|2007.02.19 17:46
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6175
|1.6100
|1.6190
|2007.02.20 04:29
|1.6237
|cancelled
|7608115
|2007.02.19 17:46
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6160
|1.6100
|1.6175
|2007.02.20 04:29
|1.6239
|cancelled
|7608116
|2007.02.19 17:46
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6145
|1.6100
|1.6160
|2007.02.20 04:29
|1.6239
|cancelled
|7608117
|2007.02.19 17:46
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6130
|1.6100
|1.6145
|2007.02.20 04:29
|1.6239
|cancelled
|7608120
|2007.02.19 17:46
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6115
|1.6100
|1.6130
|2007.02.20 04:29
|1.6239
|cancelled
|7614561
|2007.02.20 04:29
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6239
|1.6119
|1.6254
|2007.02.20 05:16
|1.6254
|0.00
|0.00
|0.00
|36.48
|7614563
|2007.02.20 04:29
|buy limit
|0.40
|eurchf
|1.6224
|1.6119
|1.6239
|2007.02.20 05:16
|1.6256
|cancelled
|7614567
|2007.02.20 04:29
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6209
|1.6119
|1.6224
|2007.02.20 05:16
|1.6256
|cancelled
|7614569
|2007.02.20 04:29
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6194
|1.6119
|1.6209
|2007.02.20 05:16
|1.6256
|cancelled
|7614570
|2007.02.20 04:29
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6179
|1.6119
|1.6194
|2007.02.20 05:16
|1.6256
|cancelled
|7614574
|2007.02.20 04:29
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6164
|1.6119
|1.6179
|2007.02.20 05:16
|1.6256
|cancelled
|7614577
|2007.02.20 04:29
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6149
|1.6119
|1.6164
|2007.02.20 05:16
|1.6256
|cancelled
|7614578
|2007.02.20 04:29
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6134
|1.6119
|1.6149
|2007.02.20 05:16
|1.6256
|cancelled
|7615074
|2007.02.20 05:16
|buy limit
|0.40
|eurchf
|1.6243
|1.6138
|1.6258
|2007.02.20 05:17
|1.6256
|cancelled
|7615075
|2007.02.20 05:16
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6228
|1.6138
|1.6243
|2007.02.20 05:17
|1.6256
|cancelled
|7615076
|2007.02.20 05:16
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6213
|1.6138
|1.6228
|2007.02.20 05:17
|1.6256
|cancelled
|7615077
|2007.02.20 05:16
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6198
|1.6138
|1.6213
|2007.02.20 05:17
|1.6256
|cancelled
|7615078
|2007.02.20 05:16
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6183
|1.6138
|1.6198
|2007.02.20 05:17
|1.6256
|cancelled
|7615079
|2007.02.20 05:16
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6168
|1.6138
|1.6183
|2007.02.20 05:17
|1.6256
|cancelled
|7615080
|2007.02.20 05:16
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6153
|1.6138
|1.6168
|2007.02.20 05:17
|1.6256
|cancelled
|7615088
|2007.02.20 05:17
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6257
|1.6137
|1.6257
|2007.02.20 10:16
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7615089
|2007.02.20 08:22
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6242
|1.6137
|1.6257
|2007.02.20 10:16
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.00
|48.54
|7615090
|2007.02.20 05:17
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6227
|1.6137
|1.6242
|2007.02.20 10:16
|1.6261
|cancelled
|7615091
|2007.02.20 05:17
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6212
|1.6137
|1.6227
|2007.02.20 10:16
|1.6261
|cancelled
|7615092
|2007.02.20 05:17
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6197
|1.6137
|1.6212
|2007.02.20 10:16
|1.6261
|cancelled
|7615093
|2007.02.20 05:17
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6182
|1.6137
|1.6197
|2007.02.20 10:16
|1.6261
|cancelled
|7615094
|2007.02.20 05:17
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6167
|1.6137
|1.6182
|2007.02.20 10:16
|1.6262
|cancelled
|7615095
|2007.02.20 05:17
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6152
|1.6137
|1.6167
|2007.02.20 10:16
|1.6262
|cancelled
|7619594
|2007.02.20 10:16
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6262
|1.6142
|1.6262
|2007.02.21 08:37
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.82
|0.00
|7619598
|2007.02.20 17:18
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6247
|1.6142
|1.6262
|2007.02.21 08:37
|1.6262
|0.00
|0.00
|1.10
|48.51
|7619600
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6232
|1.6142
|1.6247
|2007.02.21 08:38
|1.6265
|cancelled
|7619601
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6217
|1.6142
|1.6232
|2007.02.21 08:38
|1.6265
|cancelled
|7619602
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6202
|1.6142
|1.6217
|2007.02.21 08:38
|1.6265
|cancelled
|7619604
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6187
|1.6142
|1.6202
|2007.02.21 08:38
|1.6265
|cancelled
|7619609
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6172
|1.6142
|1.6187
|2007.02.21 08:38
|1.6266
|cancelled
|7619612
|2007.02.20 10:16
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6157
|1.6142
|1.6172
|2007.02.21 08:38
|1.6266
|cancelled
|7625888
|2007.02.20 15:10
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6255
|1.6375
|1.6270
|2007.02.21 13:49
|1.6270
|0.00
|0.00
|-2.04
|-36.31
|7625891
|2007.02.21 11:51
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6270
|1.6375
|1.6270
|2007.02.21 13:49
|1.6270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7625893
|2007.02.21 13:37
|sell
|0.70
|eurchf
|1.6285
|1.6375
|1.6270
|2007.02.21 13:49
|1.6270
|0.00
|0.00
|0.00
|84.73
|7625895
|2007.02.20 15:10
|sell limit
|1.30
|eurchf
|1.6300
|1.6375
|1.6285
|2007.02.21 13:49
|1.6266
|cancelled
|7625897
|2007.02.20 15:10
|sell limit
|2.50
|eurchf
|1.6315
|1.6375
|1.6300
|2007.02.21 13:49
|1.6266
|cancelled
|7625898
|2007.02.20 15:10
|sell limit
|4.90
|eurchf
|1.6330
|1.6375
|1.6315
|2007.02.21 13:49
|1.6266
|cancelled
|7625899
|2007.02.20 15:10
|sell limit
|9.70
|eurchf
|1.6345
|1.6375
|1.6330
|2007.02.21 13:49
|1.6266
|cancelled
|7625900
|2007.02.20 15:10
|sell limit
|19.30
|eurchf
|1.6360
|1.6375
|1.6345
|2007.02.21 13:49
|1.6266
|cancelled
|7641089
|2007.02.21 08:39
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6265
|1.6145
|1.6265
|2007.02.21 10:39
|1.6265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7641091
|2007.02.21 09:28
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6250
|1.6145
|1.6265
|2007.02.21 10:39
|1.6265
|0.00
|0.00
|0.00
|48.53
|7641092
|2007.02.21 08:39
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6235
|1.6145
|1.6250
|2007.02.21 10:39
|1.6270
|cancelled
|7641093
|2007.02.21 08:39
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6220
|1.6145
|1.6235
|2007.02.21 10:39
|1.6270
|cancelled
|7641094
|2007.02.21 08:39
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6205
|1.6145
|1.6220
|2007.02.21 10:39
|1.6270
|cancelled
|7641096
|2007.02.21 08:39
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6190
|1.6145
|1.6205
|2007.02.21 10:39
|1.6270
|cancelled
|7641097
|2007.02.21 08:39
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6175
|1.6145
|1.6190
|2007.02.21 10:39
|1.6270
|cancelled
|7641098
|2007.02.21 08:39
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6160
|1.6145
|1.6175
|2007.02.21 10:39
|1.6270
|cancelled
|7644463
|2007.02.21 10:39
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6270
|1.6150
|1.6285
|2007.02.21 13:37
|1.6285
|0.00
|0.00
|0.00
|36.27
|7644464
|2007.02.21 10:39
|buy limit
|0.40
|eurchf
|1.6255
|1.6150
|1.6270
|2007.02.21 13:37
|1.6290
|cancelled
|7644466
|2007.02.21 10:39
|buy limit
|0.70
|eurchf
|1.6240
|1.6150
|1.6255
|2007.02.21 13:37
|1.6289
|cancelled
|7644467
|2007.02.21 10:39
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6225
|1.6150
|1.6240
|2007.02.21 13:37
|1.6289
|cancelled
|7644468
|2007.02.21 10:39
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6210
|1.6150
|1.6225
|2007.02.21 13:37
|1.6289
|cancelled
|7644469
|2007.02.21 10:39
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6195
|1.6150
|1.6210
|2007.02.21 13:37
|1.6289
|cancelled
|7644471
|2007.02.21 10:39
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6180
|1.6150
|1.6195
|2007.02.21 13:37
|1.6290
|cancelled
|7644473
|2007.02.21 10:39
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6165
|1.6150
|1.6180
|2007.02.21 13:37
|1.6290
|cancelled
|7649589
|2007.02.21 13:49
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6266
|1.6386
|1.6266
|2007.02.22 18:26
|1.6266
|0.00
|0.00
|-6.11
|0.00
|7649590
|2007.02.22 14:53
|sell
|0.40
|eurchf
|1.6281
|1.6386
|1.6266
|2007.02.22 18:26
|1.6266
|0.00
|0.00
|0.00
|48.43
|7649591
|2007.02.21 13:49
|sell limit
|0.70
|eurchf
|1.6296
|1.6386
|1.6281
|2007.02.22 18:26
|1.6263
|cancelled
|7649592
|2007.02.21 13:49
|sell limit
|1.30
|eurchf
|1.6311
|1.6386
|1.6296
|2007.02.22 18:26
|1.6263
|cancelled
|7649593
|2007.02.21 13:49
|sell limit
|2.50
|eurchf
|1.6326
|1.6386
|1.6311
|2007.02.22 18:26
|1.6263
|cancelled
|7649594
|2007.02.21 13:49
|sell limit
|4.90
|eurchf
|1.6341
|1.6386
|1.6326
|2007.02.22 18:26
|1.6263
|cancelled
|7649595
|2007.02.21 13:49
|sell limit
|9.70
|eurchf
|1.6356
|1.6386
|1.6341
|2007.02.22 18:26
|1.6263
|cancelled
|7649597
|2007.02.21 13:49
|sell limit
|19.30
|eurchf
|1.6371
|1.6386
|1.6356
|2007.02.22 18:26
|1.6263
|cancelled
|0.00
|0.00
|-87.35
|1 065.79
|Closed P/L:
|978.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7649204
|2007.02.21 13:37
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6290
|1.6170
|1.6275
|1.6259
|0.00
|0.00
|3.29
|-75.01
|7649206
|2007.02.21 13:44
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6275
|1.6170
|1.6275
|1.6259
|0.00
|0.00
|4.40
|-51.61
|7649208
|2007.02.22 19:23
|buy
|0.70
|eurchf
|1.6260
|1.6170
|1.6275
|1.6259
|0.00
|0.00
|1.92
|-5.65
|7679377
|2007.02.22 18:26
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6262
|1.6382
|1.6247
|1.6263
|0.00
|0.00
|-2.03
|-2.42
|0.00
|0.00
|7.58
|-134.69
|Floating P/L:
|-127.11
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|7649209
|2007.02.21 13:37
|buy limit
|1.30
|eurchf
|1.6245
|1.6170
|1.6260
|1.6263
|7649210
|2007.02.21 13:37
|buy limit
|2.50
|eurchf
|1.6230
|1.6170
|1.6245
|1.6263
|7649211
|2007.02.21 13:37
|buy limit
|4.90
|eurchf
|1.6215
|1.6170
|1.6230
|1.6263
|7649212
|2007.02.21 13:37
|buy limit
|9.70
|eurchf
|1.6200
|1.6170
|1.6215
|1.6263
|7649213
|2007.02.21 13:37
|buy limit
|19.30
|eurchf
|1.6185
|1.6170
|1.6200
|1.6263
|7679378
|2007.02.22 18:26
|sell limit
|0.40
|eurchf
|1.6277
|1.6382
|1.6262
|1.6259
|7679379
|2007.02.22 18:26
|sell limit
|0.70
|eurchf
|1.6292
|1.6382
|1.6277
|1.6259
|7679380
|2007.02.22 18:26
|sell limit
|1.30
|eurchf
|1.6307
|1.6382
|1.6292
|1.6259
|7679382
|2007.02.22 18:26
|sell limit
|2.50
|eurchf
|1.6322
|1.6382
|1.6307
|1.6259
|7679383
|2007.02.22 18:26
|sell limit
|4.90
|eurchf
|1.6337
|1.6382
|1.6322
|1.6259
|7679384
|2007.02.22 18:26
|sell limit
|9.70
|eurchf
|1.6352
|1.6382
|1.6337
|1.6259
|7679385
|2007.02.22 18:26
|sell limit
|19.30
|eurchf
|1.6367
|1.6382
|1.6352
|1.6259
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|978.44
|Floating P/L:
|-127.11
|Margin:
|446.34
|Balance:
|10 978.44
|Equity:
|10 851.33
|Free Margin:
|10 404.99
|Details:
|Gross Profit:
|2 005.85
|Gross Loss:
|1 027.41
|Total Net Profit:
|978.44
|Profit Factor:
|1.95
|Expected Payoff:
|18.12
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|319.39 (3.04%)
|Relative Drawdown:
|3.04% (319.39)
|Total Trades:
|54
|Short Positions (won %):
|29 (65.52%)
|Long Positions (won %):
|25 (80.00%)
|Profit Trades (% of total):
|39 (72.22%)
|Loss trades (% of total):
|15 (27.78%)
|Largest
|profit trade:
|303.49
|loss trade:
|-119.12
|Average
|profit trade:
|51.43
|loss trade:
|-68.49
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (494.91)
|consecutive losses ($):
|3 (-290.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|494.91 (9)
|consecutive loss (count):
|-290.81 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2