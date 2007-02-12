North Finance Co Ltd

Account: 395754 Name: hbud Currency: USD 2007 February 23, 12:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
74754452007.02.12 02:22balanceDeposit10 000.00
74757232007.02.12 02:53buy0.10eurchf1.62401.61201.62552007.02.13 16:481.62550.000.000.2712.01
74757242007.02.12 02:53buy limit0.10eurchf1.62251.61201.62402007.02.14 16:411.6275cancelled
74757252007.02.12 02:53buy limit0.20eurchf1.62101.61201.62252007.02.14 16:411.6275cancelled
74757262007.02.12 02:53buy limit0.40eurchf1.61951.61201.62102007.02.14 16:411.6275cancelled
74757272007.02.12 02:53buy limit0.80eurchf1.61801.61201.61952007.02.14 16:411.6275cancelled
74757282007.02.12 02:53buy limit1.60eurchf1.61651.61201.61802007.02.14 16:411.6275cancelled
74757292007.02.12 02:53buy limit3.20eurchf1.61501.61201.61652007.02.14 16:411.6275cancelled
74757302007.02.12 02:53buy limit6.40eurchf1.61351.61201.61502007.02.14 16:411.6275cancelled
74757312007.02.12 02:53sell0.10eurchf1.62351.63551.62352007.02.12 12:441.62350.000.000.000.00
74757322007.02.12 08:51sell0.10eurchf1.62501.63551.62352007.02.12 12:441.62350.000.000.0011.97
74757332007.02.12 02:53sell limit0.20eurchf1.62651.63551.62502007.02.12 12:441.6231cancelled
74757342007.02.12 02:53sell limit0.40eurchf1.62801.63551.62652007.02.12 12:441.6231cancelled
74757352007.02.12 02:53sell limit0.80eurchf1.62951.63551.62802007.02.12 12:441.6231cancelled
74757362007.02.12 02:53sell limit1.60eurchf1.63101.63551.62952007.02.12 12:441.6231cancelled
74757372007.02.12 02:53sell limit3.20eurchf1.63251.63551.63102007.02.12 12:441.6231cancelled
74757382007.02.12 02:53sell limit6.40eurchf1.63401.63551.63252007.02.12 12:441.6231cancelled
74855082007.02.12 12:44sell0.30eurchf1.62301.63501.62302007.02.12 16:331.62300.000.000.000.00
74855112007.02.12 13:03sell0.30eurchf1.62451.63501.62302007.02.12 16:331.62300.000.000.0035.94
74855132007.02.12 12:44sell limit0.60eurchf1.62601.63501.62452007.02.12 16:331.6226cancelled
74855142007.02.12 12:44sell limit1.20eurchf1.62751.63501.62602007.02.12 16:331.6226cancelled
74855192007.02.12 12:44sell limit2.40eurchf1.62901.63501.62752007.02.12 16:331.6226cancelled
74855212007.02.12 12:44sell limit4.80eurchf1.63051.63501.62902007.02.12 16:331.6226cancelled
74855222007.02.12 12:44sell limit9.60eurchf1.63201.63501.63052007.02.12 16:331.6226cancelled
74855232007.02.12 12:44sell limit19.20eurchf1.63351.63501.63202007.02.12 16:331.6226cancelled
74904742007.02.12 16:33sell0.30eurchf1.62261.63461.62712007.02.15 03:271.62710.000.00-10.12-109.00
74904762007.02.12 18:13sell0.30eurchf1.62411.63461.62712007.02.15 03:271.62710.000.00-10.12-72.67
74904772007.02.13 17:07sell0.60eurchf1.62561.63461.62712007.02.15 03:271.62710.000.00-16.23-72.67
74904792007.02.13 19:30sell1.20eurchf1.62711.63461.62562007.02.13 23:121.62560.000.000.00144.35
74904802007.02.14 18:05sell2.40eurchf1.62861.63461.62712007.02.15 03:271.62710.000.00-48.75290.67
74904812007.02.12 16:33sell limit4.80eurchf1.63011.63461.62862007.02.15 03:271.6269cancelled
74904832007.02.12 16:33sell limit9.60eurchf1.63161.63461.63012007.02.15 03:271.6269cancelled
74904842007.02.12 16:33sell limit19.20eurchf1.63311.63461.63162007.02.15 03:271.6269cancelled
75387892007.02.14 16:41buy0.30eurchf1.62741.61541.62742007.02.14 17:121.62740.000.000.000.00
75387912007.02.14 17:03buy0.40eurchf1.62591.61541.62742007.02.14 17:121.62740.000.000.0048.45
75387922007.02.14 16:41buy limit0.70eurchf1.62441.61541.62592007.02.14 17:121.6277cancelled
75387932007.02.14 16:41buy limit1.30eurchf1.62291.61541.62442007.02.14 17:121.6277cancelled
75387942007.02.14 16:41buy limit2.50eurchf1.62141.61541.62292007.02.14 17:121.6277cancelled
75387952007.02.14 16:41buy limit4.90eurchf1.61991.61541.62142007.02.14 17:121.6277cancelled
75387962007.02.14 16:41buy limit9.70eurchf1.61841.61541.61992007.02.14 17:121.6277cancelled
75387972007.02.14 16:41buy limit19.30eurchf1.61691.61541.61842007.02.14 17:121.6277cancelled
75406972007.02.14 17:12buy limit0.40eurchf1.62631.61581.62782007.02.14 17:131.6277cancelled
75406992007.02.14 17:12buy limit0.70eurchf1.62481.61581.62632007.02.14 17:131.6277cancelled
75407012007.02.14 17:12buy limit1.30eurchf1.62331.61581.62482007.02.14 17:131.6277cancelled
75407022007.02.14 17:12buy limit2.50eurchf1.62181.61581.62332007.02.14 17:131.6277cancelled
75407032007.02.14 17:13buy limit4.90eurchf1.62031.61581.62182007.02.14 17:131.6277cancelled
75407042007.02.14 17:13buy limit9.70eurchf1.61881.61581.62032007.02.14 17:131.6277cancelled
75407052007.02.14 17:13buy limit19.30eurchf1.61731.61581.61882007.02.14 17:131.6277cancelled
75407162007.02.14 17:13buy0.30eurchf1.62771.61571.62622007.02.15 11:301.62620.000.002.47-36.35
75407182007.02.15 08:48buy0.40eurchf1.62621.61571.62622007.02.15 11:301.62620.000.000.000.00
75407202007.02.15 09:12buy0.70eurchf1.62471.61571.62622007.02.15 11:301.62620.000.000.0084.81
75407212007.02.14 17:13buy limit1.30eurchf1.62321.61571.62472007.02.15 11:301.6269cancelled
75407222007.02.14 17:13buy limit2.50eurchf1.62171.61571.62322007.02.15 11:301.6269cancelled
75407232007.02.14 17:13buy limit4.90eurchf1.62021.61571.62172007.02.15 11:301.6269cancelled
75407242007.02.14 17:13buy limit9.70eurchf1.61871.61571.62022007.02.15 11:301.6267cancelled
75407272007.02.14 17:13buy limit19.30eurchf1.61721.61571.61872007.02.15 11:301.6269cancelled
75488212007.02.15 03:27sell0.30eurchf1.62671.63871.62522007.02.15 08:481.62520.000.000.0036.41
75488232007.02.15 03:27sell limit0.40eurchf1.62821.63871.62672007.02.15 08:481.6248cancelled
75488242007.02.15 03:27sell limit0.70eurchf1.62971.63871.62822007.02.15 08:481.6248cancelled
75488252007.02.15 03:27sell limit1.30eurchf1.63121.63871.62972007.02.15 08:481.6248cancelled
75488262007.02.15 03:27sell limit2.50eurchf1.63271.63871.63122007.02.15 08:481.6248cancelled
75488272007.02.15 03:27sell limit4.90eurchf1.63421.63871.63272007.02.15 08:481.6248cancelled
75488282007.02.15 03:27sell limit9.70eurchf1.63571.63871.63422007.02.15 08:481.6248cancelled
75488292007.02.15 03:27sell limit19.30eurchf1.63721.63871.63572007.02.15 08:481.6248cancelled
75517782007.02.15 08:48sell0.30eurchf1.62481.63681.62482007.02.15 17:401.62480.000.000.000.00
75517802007.02.15 11:30sell0.40eurchf1.62631.63681.62482007.02.15 17:401.62480.000.000.0048.57
75517842007.02.15 08:48sell limit0.70eurchf1.62781.63681.62632007.02.15 17:401.6244cancelled
75517862007.02.15 08:48sell limit1.30eurchf1.62931.63681.62782007.02.15 17:401.6244cancelled
75517872007.02.15 08:48sell limit2.50eurchf1.63081.63681.62932007.02.15 17:401.6244cancelled
75517882007.02.15 08:48sell limit4.90eurchf1.63231.63681.63082007.02.15 17:401.6244cancelled
75517892007.02.15 08:48sell limit9.70eurchf1.63381.63681.63232007.02.15 17:401.6244cancelled
75517912007.02.15 08:48sell limit19.30eurchf1.63531.63681.63382007.02.15 17:401.6244cancelled
75559472007.02.15 11:31buy0.30eurchf1.62691.61491.62242007.02.16 18:171.62240.000.000.83-109.26
75559522007.02.15 17:10buy0.40eurchf1.62541.61491.62242007.02.16 18:171.62240.000.001.10-97.12
75559562007.02.15 17:53buy0.70eurchf1.62391.61491.62242007.02.16 18:171.62240.000.001.93-84.98
75559602007.02.15 21:39buy1.30eurchf1.62241.61491.62242007.02.16 18:171.62240.000.003.580.00
75559612007.02.16 15:39buy2.50eurchf1.62091.61491.62242007.02.16 18:171.62240.000.000.00303.49
75559672007.02.15 11:31buy limit4.90eurchf1.61941.61491.62092007.02.16 18:171.6227cancelled
75559682007.02.15 11:31buy limit9.70eurchf1.61791.61491.61942007.02.16 18:171.6227cancelled
75559692007.02.15 11:31buy limit19.30eurchf1.61641.61491.61792007.02.16 18:171.6227cancelled
75666522007.02.15 17:40sell0.30eurchf1.62441.63641.62292007.02.15 18:181.62290.000.000.0036.42
75666532007.02.15 17:40sell limit0.40eurchf1.62591.63641.62442007.02.15 18:181.6226cancelled
75666542007.02.15 17:40sell limit0.70eurchf1.62741.63641.62592007.02.15 18:181.6226cancelled
75666552007.02.15 17:40sell limit1.30eurchf1.62891.63641.62742007.02.15 18:181.6226cancelled
75666562007.02.15 17:40sell limit2.50eurchf1.63041.63641.62892007.02.15 18:181.6226cancelled
75666572007.02.15 17:40sell limit4.90eurchf1.63191.63641.63042007.02.15 18:181.6226cancelled
75666592007.02.15 17:40sell limit9.70eurchf1.63341.63641.63192007.02.15 18:181.6226cancelled
75666602007.02.15 17:40sell limit19.30eurchf1.63491.63641.63342007.02.15 18:181.6226cancelled
75685672007.02.15 18:18sell0.30eurchf1.62251.63451.62252007.02.15 21:381.62250.000.000.000.00
75685682007.02.15 18:49sell0.40eurchf1.62401.63451.62252007.02.15 21:381.62250.000.000.0048.58
75685692007.02.15 18:18sell limit0.70eurchf1.62551.63451.62402007.02.15 21:381.6222cancelled
75685702007.02.15 18:18sell limit1.30eurchf1.62701.63451.62552007.02.15 21:381.6221cancelled
75685712007.02.15 18:18sell limit2.50eurchf1.62851.63451.62702007.02.15 21:381.6221cancelled
75685722007.02.15 18:18sell limit4.90eurchf1.63001.63451.62852007.02.15 21:381.6221cancelled
75685732007.02.15 18:18sell limit9.70eurchf1.63151.63451.63002007.02.15 21:381.6221cancelled
75685742007.02.15 18:18sell limit19.30eurchf1.63301.63451.63152007.02.15 21:381.6222cancelled
75725222007.02.15 21:38sell0.30eurchf1.62211.63411.62062007.02.16 15:401.62060.000.00-2.0436.47
75725242007.02.15 21:38sell limit0.40eurchf1.62361.63411.62212007.02.16 15:401.6202cancelled
75725252007.02.15 21:38sell limit0.70eurchf1.62511.63411.62362007.02.16 15:401.6202cancelled
75725262007.02.15 21:38sell limit1.30eurchf1.62661.63411.62512007.02.16 15:401.6202cancelled
75725272007.02.15 21:38sell limit2.50eurchf1.62811.63411.62662007.02.16 15:401.6202cancelled
75725282007.02.15 21:38sell limit4.90eurchf1.62961.63411.62812007.02.16 15:401.6202cancelled
75725302007.02.15 21:38sell limit9.70eurchf1.63111.63411.62962007.02.16 15:401.6202cancelled
75725312007.02.15 21:38sell limit19.30eurchf1.63261.63411.63112007.02.16 15:401.6202cancelled
75870142007.02.16 15:40sell0.30eurchf1.62031.63231.62182007.02.19 09:281.62180.000.00-2.04-36.45
75870152007.02.16 16:19sell0.40eurchf1.62181.63231.62182007.02.19 09:281.62180.000.00-2.720.00
75870162007.02.19 04:46sell0.70eurchf1.62331.63231.62182007.02.19 09:281.62180.000.000.0085.06
75870172007.02.16 15:40sell limit1.30eurchf1.62481.63231.62332007.02.19 09:281.6214cancelled
75870182007.02.16 15:40sell limit2.50eurchf1.62631.63231.62482007.02.19 09:281.6214cancelled
75870202007.02.16 15:40sell limit4.90eurchf1.62781.63231.62632007.02.19 09:281.6214cancelled
75870212007.02.16 15:40sell limit9.70eurchf1.62931.63231.62782007.02.19 09:281.6214cancelled
75870222007.02.16 15:40sell limit19.30eurchf1.63081.63231.62932007.02.19 09:281.6214cancelled
75914132007.02.16 18:17buy limit0.40eurchf1.62141.61091.62292007.02.16 18:191.6228cancelled
75914142007.02.16 18:17buy limit0.70eurchf1.61991.61091.62142007.02.16 18:191.6228cancelled
75914152007.02.16 18:17buy limit1.30eurchf1.61841.61091.61992007.02.16 18:191.6228cancelled
75914162007.02.16 18:17buy limit2.50eurchf1.61691.61091.61842007.02.16 18:191.6228cancelled
75914172007.02.16 18:17buy limit4.90eurchf1.61541.61091.61692007.02.16 18:191.6228cancelled
75914182007.02.16 18:17buy limit9.70eurchf1.61391.61091.61542007.02.16 18:191.6228cancelled
75914192007.02.16 18:17buy limit19.30eurchf1.61241.61091.61392007.02.16 18:191.6228cancelled
75914432007.02.16 18:19buy0.30eurchf1.62281.61081.62282007.02.19 03:101.62280.000.000.830.00
75914442007.02.16 19:00buy0.40eurchf1.62131.61081.62282007.02.19 03:101.62280.000.001.1048.63
75914452007.02.16 18:19buy limit0.70eurchf1.61981.61081.62132007.02.19 03:101.6230cancelled
75914472007.02.16 18:19buy limit1.30eurchf1.61831.61081.61982007.02.19 03:101.6231cancelled
75914482007.02.16 18:19buy limit2.50eurchf1.61681.61081.61832007.02.19 03:101.6231cancelled
75914492007.02.16 18:19buy limit4.90eurchf1.61531.61081.61682007.02.19 03:101.6231cancelled
75914502007.02.16 18:19buy limit9.70eurchf1.61381.61081.61532007.02.19 03:101.6233cancelled
75914512007.02.16 18:19buy limit19.30eurchf1.61231.61081.61382007.02.19 03:101.6233cancelled
75957232007.02.19 03:11buy0.30eurchf1.62311.61111.62162007.02.19 17:451.62160.000.000.00-36.47
75957262007.02.19 10:12buy0.40eurchf1.62161.61111.62162007.02.19 17:451.62160.000.000.000.00
75957272007.02.19 12:29buy0.70eurchf1.62011.61111.62162007.02.19 17:451.62160.000.000.0085.09
75957282007.02.19 03:11buy limit1.30eurchf1.61861.61111.62012007.02.19 17:461.6219cancelled
75957292007.02.19 03:11buy limit2.50eurchf1.61711.61111.61862007.02.19 17:461.6219cancelled
75957302007.02.19 03:11buy limit4.90eurchf1.61561.61111.61712007.02.19 17:461.6219cancelled
75957312007.02.19 03:11buy limit9.70eurchf1.61411.61111.61562007.02.19 17:461.6219cancelled
75957322007.02.19 03:11buy limit19.30eurchf1.61261.61111.61412007.02.19 17:461.6219cancelled
75993702007.02.19 09:28sell0.30eurchf1.62141.63341.62592007.02.20 15:101.62590.000.00-2.04-109.14
75993712007.02.20 04:24sell0.40eurchf1.62291.63341.62592007.02.20 15:101.62590.000.000.00-97.01
75993722007.02.20 04:46sell0.70eurchf1.62441.63341.62592007.02.20 15:101.62590.000.000.00-84.89
75993732007.02.20 10:31sell1.30eurchf1.62591.63341.62592007.02.20 15:101.62590.000.000.000.00
75993742007.02.20 13:41sell2.50eurchf1.62741.63341.62592007.02.20 15:101.62590.000.000.00303.16
75993752007.02.19 09:28sell limit4.90eurchf1.62891.63341.62742007.02.20 15:101.6255cancelled
75993762007.02.19 09:28sell limit9.70eurchf1.63041.63341.62892007.02.20 15:101.6255cancelled
75993782007.02.19 09:28sell limit19.30eurchf1.63191.63341.63042007.02.20 15:101.6255cancelled
76081102007.02.19 17:46buy0.30eurchf1.62201.61001.62352007.02.20 04:291.62350.000.000.8336.54
76081112007.02.19 17:46buy limit0.40eurchf1.62051.61001.62202007.02.20 04:291.6237cancelled
76081122007.02.19 17:46buy limit0.70eurchf1.61901.61001.62052007.02.20 04:291.6237cancelled
76081132007.02.19 17:46buy limit1.30eurchf1.61751.61001.61902007.02.20 04:291.6237cancelled
76081152007.02.19 17:46buy limit2.50eurchf1.61601.61001.61752007.02.20 04:291.6239cancelled
76081162007.02.19 17:46buy limit4.90eurchf1.61451.61001.61602007.02.20 04:291.6239cancelled
76081172007.02.19 17:46buy limit9.70eurchf1.61301.61001.61452007.02.20 04:291.6239cancelled
76081202007.02.19 17:46buy limit19.30eurchf1.61151.61001.61302007.02.20 04:291.6239cancelled
76145612007.02.20 04:29buy0.30eurchf1.62391.61191.62542007.02.20 05:161.62540.000.000.0036.48
76145632007.02.20 04:29buy limit0.40eurchf1.62241.61191.62392007.02.20 05:161.6256cancelled
76145672007.02.20 04:29buy limit0.70eurchf1.62091.61191.62242007.02.20 05:161.6256cancelled
76145692007.02.20 04:29buy limit1.30eurchf1.61941.61191.62092007.02.20 05:161.6256cancelled
76145702007.02.20 04:29buy limit2.50eurchf1.61791.61191.61942007.02.20 05:161.6256cancelled
76145742007.02.20 04:29buy limit4.90eurchf1.61641.61191.61792007.02.20 05:161.6256cancelled
76145772007.02.20 04:29buy limit9.70eurchf1.61491.61191.61642007.02.20 05:161.6256cancelled
76145782007.02.20 04:29buy limit19.30eurchf1.61341.61191.61492007.02.20 05:161.6256cancelled
76150742007.02.20 05:16buy limit0.40eurchf1.62431.61381.62582007.02.20 05:171.6256cancelled
76150752007.02.20 05:16buy limit0.70eurchf1.62281.61381.62432007.02.20 05:171.6256cancelled
76150762007.02.20 05:16buy limit1.30eurchf1.62131.61381.62282007.02.20 05:171.6256cancelled
76150772007.02.20 05:16buy limit2.50eurchf1.61981.61381.62132007.02.20 05:171.6256cancelled
76150782007.02.20 05:16buy limit4.90eurchf1.61831.61381.61982007.02.20 05:171.6256cancelled
76150792007.02.20 05:16buy limit9.70eurchf1.61681.61381.61832007.02.20 05:171.6256cancelled
76150802007.02.20 05:16buy limit19.30eurchf1.61531.61381.61682007.02.20 05:171.6256cancelled
76150882007.02.20 05:17buy0.30eurchf1.62571.61371.62572007.02.20 10:161.62570.000.000.000.00
76150892007.02.20 08:22buy0.40eurchf1.62421.61371.62572007.02.20 10:161.62570.000.000.0048.54
76150902007.02.20 05:17buy limit0.70eurchf1.62271.61371.62422007.02.20 10:161.6261cancelled
76150912007.02.20 05:17buy limit1.30eurchf1.62121.61371.62272007.02.20 10:161.6261cancelled
76150922007.02.20 05:17buy limit2.50eurchf1.61971.61371.62122007.02.20 10:161.6261cancelled
76150932007.02.20 05:17buy limit4.90eurchf1.61821.61371.61972007.02.20 10:161.6261cancelled
76150942007.02.20 05:17buy limit9.70eurchf1.61671.61371.61822007.02.20 10:161.6262cancelled
76150952007.02.20 05:17buy limit19.30eurchf1.61521.61371.61672007.02.20 10:161.6262cancelled
76195942007.02.20 10:16buy0.30eurchf1.62621.61421.62622007.02.21 08:371.62620.000.000.820.00
76195982007.02.20 17:18buy0.40eurchf1.62471.61421.62622007.02.21 08:371.62620.000.001.1048.51
76196002007.02.20 10:16buy limit0.70eurchf1.62321.61421.62472007.02.21 08:381.6265cancelled
76196012007.02.20 10:16buy limit1.30eurchf1.62171.61421.62322007.02.21 08:381.6265cancelled
76196022007.02.20 10:16buy limit2.50eurchf1.62021.61421.62172007.02.21 08:381.6265cancelled
76196042007.02.20 10:16buy limit4.90eurchf1.61871.61421.62022007.02.21 08:381.6265cancelled
76196092007.02.20 10:16buy limit9.70eurchf1.61721.61421.61872007.02.21 08:381.6266cancelled
76196122007.02.20 10:16buy limit19.30eurchf1.61571.61421.61722007.02.21 08:381.6266cancelled
76258882007.02.20 15:10sell0.30eurchf1.62551.63751.62702007.02.21 13:491.62700.000.00-2.04-36.31
76258912007.02.21 11:51sell0.40eurchf1.62701.63751.62702007.02.21 13:491.62700.000.000.000.00
76258932007.02.21 13:37sell0.70eurchf1.62851.63751.62702007.02.21 13:491.62700.000.000.0084.73
76258952007.02.20 15:10sell limit1.30eurchf1.63001.63751.62852007.02.21 13:491.6266cancelled
76258972007.02.20 15:10sell limit2.50eurchf1.63151.63751.63002007.02.21 13:491.6266cancelled
76258982007.02.20 15:10sell limit4.90eurchf1.63301.63751.63152007.02.21 13:491.6266cancelled
76258992007.02.20 15:10sell limit9.70eurchf1.63451.63751.63302007.02.21 13:491.6266cancelled
76259002007.02.20 15:10sell limit19.30eurchf1.63601.63751.63452007.02.21 13:491.6266cancelled
76410892007.02.21 08:39buy0.30eurchf1.62651.61451.62652007.02.21 10:391.62650.000.000.000.00
76410912007.02.21 09:28buy0.40eurchf1.62501.61451.62652007.02.21 10:391.62650.000.000.0048.53
76410922007.02.21 08:39buy limit0.70eurchf1.62351.61451.62502007.02.21 10:391.6270cancelled
76410932007.02.21 08:39buy limit1.30eurchf1.62201.61451.62352007.02.21 10:391.6270cancelled
76410942007.02.21 08:39buy limit2.50eurchf1.62051.61451.62202007.02.21 10:391.6270cancelled
76410962007.02.21 08:39buy limit4.90eurchf1.61901.61451.62052007.02.21 10:391.6270cancelled
76410972007.02.21 08:39buy limit9.70eurchf1.61751.61451.61902007.02.21 10:391.6270cancelled
76410982007.02.21 08:39buy limit19.30eurchf1.61601.61451.61752007.02.21 10:391.6270cancelled
76444632007.02.21 10:39buy0.30eurchf1.62701.61501.62852007.02.21 13:371.62850.000.000.0036.27
76444642007.02.21 10:39buy limit0.40eurchf1.62551.61501.62702007.02.21 13:371.6290cancelled
76444662007.02.21 10:39buy limit0.70eurchf1.62401.61501.62552007.02.21 13:371.6289cancelled
76444672007.02.21 10:39buy limit1.30eurchf1.62251.61501.62402007.02.21 13:371.6289cancelled
76444682007.02.21 10:39buy limit2.50eurchf1.62101.61501.62252007.02.21 13:371.6289cancelled
76444692007.02.21 10:39buy limit4.90eurchf1.61951.61501.62102007.02.21 13:371.6289cancelled
76444712007.02.21 10:39buy limit9.70eurchf1.61801.61501.61952007.02.21 13:371.6290cancelled
76444732007.02.21 10:39buy limit19.30eurchf1.61651.61501.61802007.02.21 13:371.6290cancelled
76495892007.02.21 13:49sell0.30eurchf1.62661.63861.62662007.02.22 18:261.62660.000.00-6.110.00
76495902007.02.22 14:53sell0.40eurchf1.62811.63861.62662007.02.22 18:261.62660.000.000.0048.43
76495912007.02.21 13:49sell limit0.70eurchf1.62961.63861.62812007.02.22 18:261.6263cancelled
76495922007.02.21 13:49sell limit1.30eurchf1.63111.63861.62962007.02.22 18:261.6263cancelled
76495932007.02.21 13:49sell limit2.50eurchf1.63261.63861.63112007.02.22 18:261.6263cancelled
76495942007.02.21 13:49sell limit4.90eurchf1.63411.63861.63262007.02.22 18:261.6263cancelled
76495952007.02.21 13:49sell limit9.70eurchf1.63561.63861.63412007.02.22 18:261.6263cancelled
76495972007.02.21 13:49sell limit19.30eurchf1.63711.63861.63562007.02.22 18:261.6263cancelled
  0.00 0.00 -87.35 1 065.79
Closed P/L: 978.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
76492042007.02.21 13:37buy0.30eurchf1.62901.61701.6275 1.62590.000.003.29-75.01
76492062007.02.21 13:44buy0.40eurchf1.62751.61701.6275 1.62590.000.004.40-51.61
76492082007.02.22 19:23buy0.70eurchf1.62601.61701.6275 1.62590.000.001.92-5.65
76793772007.02.22 18:26sell0.30eurchf1.62621.63821.6247 1.62630.000.00-2.03-2.42
  0.00 0.00 7.58 -134.69
 Floating P/L: -127.11
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
76492092007.02.21 13:37buy limit1.30eurchf1.62451.61701.6260 1.6263
76492102007.02.21 13:37buy limit2.50eurchf1.62301.61701.6245 1.6263
76492112007.02.21 13:37buy limit4.90eurchf1.62151.61701.6230 1.6263
76492122007.02.21 13:37buy limit9.70eurchf1.62001.61701.6215 1.6263
76492132007.02.21 13:37buy limit19.30eurchf1.61851.61701.6200 1.6263
76793782007.02.22 18:26sell limit0.40eurchf1.62771.63821.6262 1.6259
76793792007.02.22 18:26sell limit0.70eurchf1.62921.63821.6277 1.6259
76793802007.02.22 18:26sell limit1.30eurchf1.63071.63821.6292 1.6259
76793822007.02.22 18:26sell limit2.50eurchf1.63221.63821.6307 1.6259
76793832007.02.22 18:26sell limit4.90eurchf1.63371.63821.6322 1.6259
76793842007.02.22 18:26sell limit9.70eurchf1.63521.63821.6337 1.6259
76793852007.02.22 18:26sell limit19.30eurchf1.63671.63821.6352 1.6259
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 978.44 Floating P/L: -127.11 Margin: 446.34
Balance: 10 978.44 Equity: 10 851.33 Free Margin: 10 404.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 005.85 Gross Loss: 1 027.41 Total Net Profit: 978.44
Profit Factor: 1.95 Expected Payoff: 18.12  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 319.39 (3.04%) Relative Drawdown: 3.04% (319.39)
 
Total Trades: 54 Short Positions (won %): 29 (65.52%) Long Positions (won %): 25 (80.00%)
Profit Trades (% of total): 39 (72.22%) Loss trades (% of total): 15 (27.78%)
Largest profit trade: 303.49 loss trade: -119.12
Average profit trade: 51.43 loss trade: -68.49
Maximum consecutive wins ($): 9 (494.91) consecutive losses ($): 3 (-290.81)
Maximal consecutive profit (count): 494.91 (9) consecutive loss (count): -290.81 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2