Interbank FX, LLC

Account: 1366986 Name: radu bunea Currency: USD 2007 February 22, 09:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
212652152007.02.02 14:13balanceDeposit3 000.00
212859502007.02.02 15:30sell0.10gbpusdm1.96810.00001.96492007.02.04 23:201.96490.000.000.003.20
 10201RF1[tp]
213215662007.02.05 00:03buy1.00usdjpym121.01120.77121.112007.02.05 01:05120.770.000.000.00-19.87
 124FarhadCrab(4.5)-beta.mq4[sl]
213214962007.02.05 00:02buy1.00usdjpym121.00120.76121.102007.02.05 01:08120.760.000.000.00-19.87
 124FarhadCrab(4.5)-beta.mq4[sl]
213209892007.02.04 23:56sell0.10usdjpym120.940.00120.622007.02.05 07:51120.620.000.000.002.65
 10201RF1[tp]
213817852007.02.05 07:55sell0.20gbpusdm1.96650.00001.96332007.02.05 09:161.96330.000.000.006.40
 10201RF1[tp]
213184152007.02.04 23:21sell0.10gbpusdm1.96470.00001.96152007.02.05 09:171.96320.000.000.001.50
 10201RF1
214205382007.02.05 09:30sell0.10gbpusdm1.96230.00001.95922007.02.05 09:511.95920.000.000.003.10
 10201RF1[tp]
214319032007.02.05 09:51sell0.10gbpusdm1.95880.00001.95562007.02.05 13:201.95560.000.000.003.20
 10201RF1[tp]
214916952007.02.05 12:30sell0.10usdjpym120.650.00120.332007.02.05 15:22120.330.000.000.002.66
 10201RF1[tp]
218182622007.02.06 05:41buy0.20gbpusdm1.95970.00001.96292007.02.06 08:021.96290.000.000.006.40
 10201RF1[tp]
217409962007.02.06 00:30buy0.10gbpusdm1.96150.00001.96472007.02.06 08:021.96300.000.000.001.50
 10201RF1
214505772007.02.05 10:45sell0.40usdchfm1.25070.00001.24752007.02.06 08:031.24750.000.00-0.4210.26
 10201RF1[tp]
214157762007.02.05 09:18sell0.20usdchfm1.24890.00001.24572007.02.06 08:031.24750.000.00-0.212.24
 10201RF1
213842222007.02.05 08:00sell0.10usdchfm1.24700.00001.24382007.02.06 08:031.24760.000.00-0.10-0.48
 10201RF1
218678622007.02.06 08:02buy0.10gbpusdm1.96340.00001.96652007.02.06 10:131.96650.000.000.003.10
 10201RF1[tp]
215391742007.02.05 14:19buy0.40eurusdm1.29180.00001.29502007.02.06 12:021.29500.000.00-0.2612.80
 10201RF1[tp]
214484702007.02.05 10:41buy0.20eurusdm1.29360.00001.29682007.02.06 12:021.29490.000.00-0.132.60
 10201RF1
213840782007.02.05 08:00buy0.10eurusdm1.29540.00001.29862007.02.06 12:021.29480.000.00-0.07-0.60
 10201RF1
218685082007.02.06 08:03sell0.10usdchfm1.24710.00001.24392007.02.06 12:061.24390.000.000.002.57
 10201RF1[tp]
219648432007.02.06 13:16buy0.20usdjpym120.070.00120.392007.02.06 15:45120.390.000.000.005.32
 10201RF1[tp]
218002782007.02.06 04:02buy0.10usdjpym120.250.00120.572007.02.06 15:45120.390.000.000.001.16
 10201RF1
221041662007.02.06 21:48buy0.10usdjpym120.130.00120.452007.02.07 08:45120.450.000.000.142.66
 10201RF1[tp]
222587002007.02.07 07:31buy0.10eurusdm1.29910.00001.30232007.02.07 16:081.30230.000.000.003.20
 10201RF1[tp]
224278512007.02.07 17:31buy0.10usdchfm1.24020.00001.24342007.02.08 06:461.24340.000.000.302.57
 10201RF1[tp]
224533172007.02.07 19:16buy1.00usdjpym120.78119.58121.282007.02.08 06:47120.930.000.004.1312.40
 124FarhadCrab(4.5)-beta.mq4
225418682007.02.08 01:03buy0.10usdjpym120.700.00121.022007.02.08 06:50121.020.000.000.002.64
 10201RF1[tp]
224533792007.02.07 19:16buy1.00usdjpym120.79119.59121.292007.02.08 07:13121.090.000.004.1324.77
 124FarhadCrab(4.5)-beta.mq4
225636212007.02.08 03:21sell0.20gbpusdm1.97210.00001.96892007.02.08 07:311.96890.000.000.006.40
 10201RF1[tp]
222362822007.02.07 06:00sell0.10gbpusdm1.97030.00001.96712007.02.08 07:311.96890.000.000.011.40
 10201RF1
226140712007.02.08 07:31sell0.10gbpusdm1.96850.00001.96532007.02.08 12:041.96530.000.000.003.20
 10201RF1[tp]
225527632007.02.08 02:01sell0.10eurusdm1.30110.00001.29792007.02.08 12:201.29790.000.000.003.20
 10201RF1[tp]
229312172007.02.09 07:10sell0.40usdjpym121.430.00121.112007.02.09 07:48121.110.000.000.0010.57
 10201RF1[tp]
228916472007.02.09 01:24sell0.20usdjpym121.250.00120.932007.02.09 07:48121.110.000.000.002.31
 10201RF1
227672722007.02.08 16:34sell0.10usdjpym121.060.00120.742007.02.09 07:48121.120.000.00-0.15-0.50
 10201RF1
228880822007.02.09 01:03sell0.10eurusdm1.30340.00001.30022007.02.09 08:041.30020.000.000.003.20
 10201RF1[tp]
229674522007.02.09 10:03sell0.80usdchfm1.25110.00001.24792007.02.09 13:291.24790.000.000.0020.51
 10201RF1[tp]
229452202007.02.09 08:04sell0.40usdchfm1.24930.00001.24612007.02.09 13:291.24810.000.000.003.85
 10201RF1
229165862007.02.09 04:30sell0.20usdchfm1.24750.00001.24432007.02.09 13:291.24820.000.000.00-1.12
 10201RF1
228284812007.02.08 20:00sell0.10usdchfm1.24570.00001.24252007.02.09 13:291.24810.000.00-0.10-1.92
 10201RF1
230006112007.02.09 14:04buy12.80gbpusdm1.94700.00001.95012007.02.09 16:391.95010.000.000.00396.80
 10201RF1[tp]
229611952007.02.09 09:37buy6.40gbpusdm1.94870.00001.95182007.02.09 16:401.95000.000.000.0083.20
 10201RF1
229416372007.02.09 07:52buy3.20gbpusdm1.95050.00001.95372007.02.09 16:401.95010.000.000.00-12.80
 10201RF1
229351742007.02.09 07:32buy1.60gbpusdm1.95230.00001.95552007.02.09 16:401.95030.000.000.00-32.00
 10201RF1
229338392007.02.09 07:29buy0.80gbpusdm1.95420.00001.95732007.02.09 16:401.95040.000.000.00-30.40
 10201RF1
229330042007.02.09 07:28buy0.40gbpusdm1.95630.00001.95952007.02.09 16:401.95050.000.000.00-23.20
 10201RF1
229297622007.02.09 07:00buy0.20gbpusdm1.95810.00001.96132007.02.09 16:401.95040.000.000.00-15.40
 10201RF1
229129242007.02.09 04:07buy0.10gbpusdm1.95990.00001.96312007.02.09 16:401.95050.000.000.00-9.40
 10201RF1
230058142007.02.09 14:26sell0.20usdchfm1.25020.00001.24702007.02.11 23:251.24700.000.00-0.215.13
 10201RF1[tp]
229995732007.02.09 14:00sell0.10usdchfm1.24830.00001.24512007.02.11 23:261.24700.000.00-0.101.04
 10201RF1
230264182007.02.09 17:22buy0.10gbpusdm1.95100.00001.95422007.02.12 06:011.95420.000.00-0.013.20
 10201RF1[tp]
230512542007.02.11 23:03sell0.80usdjpym121.980.00121.662007.02.12 13:44121.660.000.000.0021.04
 10201RF1[tp]
229785862007.02.09 11:40sell0.40usdjpym121.580.00121.262007.02.12 13:44121.660.000.00-0.58-2.63
 10201RF1
229486592007.02.09 08:22sell0.20usdjpym121.390.00121.072007.02.12 13:44121.670.000.00-0.29-4.60
 10201RF1
229456032007.02.09 08:05sell0.10usdjpym121.200.00120.882007.02.12 13:45121.670.000.00-0.15-3.86
 10201RF1
232432462007.02.12 19:47sell0.20usdjpym121.830.00121.512007.02.13 01:58121.510.000.00-0.295.27
 10201RF1[tp]
231957632007.02.12 13:45sell0.10usdjpym121.640.00121.332007.02.13 01:58121.510.000.00-0.141.07
 10201RF1
232231652007.02.12 16:42buy0.20gbpusdm1.94690.00001.95012007.02.13 05:171.95010.000.00-0.026.40
 10201RF1[tp]
232185632007.02.12 16:05buy0.10gbpusdm1.94870.00001.95192007.02.13 05:171.95020.000.00-0.011.50
 10201RF1
231750742007.02.12 12:11buy1.60eurusdm1.29450.00001.29772007.02.13 07:111.29770.000.00-1.0551.20
 10201RF1[tp]
231561772007.02.12 10:18buy0.80eurusdm1.29630.00001.29952007.02.13 07:111.29770.000.00-0.5211.20
 10201RF1
231470092007.02.12 09:50buy0.40eurusdm1.29810.00001.30132007.02.13 07:111.29770.000.00-0.26-1.60
 10201RF1
231293512007.02.12 08:46buy0.20eurusdm1.30010.00001.30332007.02.13 07:111.29770.000.00-0.13-4.80
 10201RF1
230838452007.02.12 04:22buy0.10eurusdm1.30190.00001.30512007.02.13 07:111.29760.000.00-0.07-4.30
 10201RF1
231721372007.02.12 11:47sell1.60usdchfm1.25400.00001.25092007.02.13 07:131.25090.000.00-1.5039.65
 10201RF1[tp]
231548552007.02.12 10:17sell0.80usdchfm1.25230.00001.24912007.02.13 07:131.25100.000.00-0.758.31
 10201RF1
231458042007.02.12 09:47sell0.40usdchfm1.25050.00001.24732007.02.13 07:131.25100.000.00-0.38-1.60
 10201RF1
231256122007.02.12 08:36sell0.20usdchfm1.24870.00001.24552007.02.13 07:131.25070.000.00-0.19-3.20
 10201RF1
230653112007.02.12 00:40sell0.10usdchfm1.24690.00001.24372007.02.13 07:131.25090.000.00-0.09-3.20
 10201RF1
233747372007.02.13 09:30sell0.10gbpusdm1.94480.00001.94162007.02.13 09:441.94160.000.000.003.20
 10201RF1[tp]
233400232007.02.13 07:13buy0.10eurusdm1.29960.00001.30242007.02.13 13:121.30240.000.000.002.80
 10201RF1[tp]
234691582007.02.13 13:30sell0.40gbpusdm1.94500.00001.94212007.02.13 15:441.94210.000.000.0011.60
 10201RF1[tp]
234249482007.02.13 11:41sell0.20gbpusdm1.94270.00001.93972007.02.13 15:441.94210.000.000.001.20
 10201RF1
233819972007.02.13 09:44sell0.10gbpusdm1.94090.00001.93812007.02.13 15:451.94220.000.000.00-1.30
 10201RF1
235681472007.02.13 18:31buy0.20gbpusdm1.94370.00001.94692007.02.13 21:161.94690.000.000.006.40
 10201RF1[tp]
235509082007.02.13 17:21buy0.10gbpusdm1.94550.00001.94872007.02.13 21:161.94680.000.000.001.30
 10201RF1
236093732007.02.13 21:16buy0.10gbpusdm1.94720.00001.95042007.02.14 07:441.95040.000.00-0.013.20
 10201RF1[tp]
237090142007.02.14 07:10sell0.10usdchfm1.24490.00001.24172007.02.14 08:121.24170.000.000.002.58
 10201RF1[tp]
237360442007.02.14 09:24buy0.40usdjpym120.910.00121.232007.02.14 13:31121.230.000.000.0010.56
 10201RF1[tp]
236642672007.02.14 01:22buy0.20usdjpym121.100.00121.422007.02.14 13:31121.160.000.000.000.99
 10201RF1
236420772007.02.14 00:03buy0.10usdjpym121.280.00121.602007.02.14 13:31121.090.000.000.00-1.57
 10201RF1
237660222007.02.14 15:04buy0.80usdchfm1.23780.00001.24052007.02.14 16:001.24050.000.000.0017.41
 10201RF1[tp]
237653072007.02.14 15:02buy0.40usdchfm1.23940.00001.24262007.02.14 16:001.24050.000.000.003.55
 10201RF1
237571852007.02.14 13:36buy0.20usdchfm1.24230.00001.24542007.02.14 16:001.24040.000.000.00-3.06
 10201RF1
237553402007.02.14 13:09buy0.10usdchfm1.24400.00001.24712007.02.14 16:001.24030.000.000.00-2.98
 10201RF1
238414442007.02.15 09:30sell0.10gbpusdm1.96110.00001.95822007.02.15 09:351.95820.000.000.002.90
 10201RF1[tp]
238475132007.02.15 09:50sell0.20gbpusdm1.95940.00001.95622007.02.15 10:021.95620.000.000.006.40
 10201RF1[tp]
238436562007.02.15 09:35sell0.10gbpusdm1.95760.00001.95462007.02.15 10:021.95610.000.000.001.50
 10201RF1
238742432007.02.15 14:15sell0.80gbpusdm1.96100.00001.95782007.02.15 14:401.95780.000.000.0025.60
 10201RF1[tp]
238679672007.02.15 14:00sell0.40gbpusdm1.95910.00001.95592007.02.15 14:401.95790.000.000.004.80
 10201RF1
238518972007.02.15 10:10sell0.20gbpusdm1.95730.00001.95422007.02.15 14:401.95780.000.000.00-1.00
 10201RF1
238498352007.02.15 10:02sell0.10gbpusdm1.95560.00001.95242007.02.15 14:401.95770.000.000.00-2.10
 10201RF1
237750892007.02.14 15:20sell12.80eurusdm1.31480.00001.31172007.02.16 08:371.31170.000.0030.21396.80
 10201RF1[tp]
237662282007.02.14 15:04sell6.40eurusdm1.31310.00001.31002007.02.16 08:371.31170.000.0015.1189.60
 10201RF1
237647642007.02.14 15:01sell3.20eurusdm1.31140.00001.30822007.02.16 08:381.31230.000.007.55-28.80
 10201RF1
237246072007.02.14 08:12sell1.60eurusdm1.30950.00001.30632007.02.16 08:391.31220.000.003.77-43.20
 10201RF1
237151302007.02.14 07:42sell0.80eurusdm1.30760.00001.30462007.02.16 08:391.31230.000.001.89-37.60
 10201RF1
237127452007.02.14 07:31sell0.40eurusdm1.30600.00001.30302007.02.16 08:391.31230.000.000.95-25.20
 10201RF1
237082772007.02.14 07:07sell0.20eurusdm1.30440.00001.30122007.02.16 08:401.31220.000.000.47-15.60
 10201RF1
237004622007.02.14 05:02sell0.10eurusdm1.30260.00001.29942007.02.16 08:401.31230.000.000.24-9.70
 10201RF1
239224462007.02.15 19:59buy0.80usdchfm1.23340.00001.23662007.02.16 11:011.23660.000.000.7120.70
 10201RF1[tp]
238789452007.02.15 14:25buy0.40usdchfm1.23520.00001.23832007.02.16 11:011.23660.000.000.364.53
 10201RF1
238670292007.02.15 14:00buy0.20usdchfm1.23720.00001.24032007.02.16 11:011.23660.000.000.18-0.97
 10201RF1
238492652007.02.15 10:00buy0.10usdchfm1.23900.00001.24222007.02.16 11:011.23660.000.000.09-1.94
 10201RF1
239882602007.02.16 13:39buy0.40usdchfm1.23380.00001.23692007.02.16 13:491.23690.000.000.0010.03
 10201RF1[tp]
239798682007.02.16 11:56buy0.20usdchfm1.23550.00001.23872007.02.16 13:491.23690.000.000.002.26
 10201RF1
239759902007.02.16 11:13buy0.10usdchfm1.23730.00001.24052007.02.16 13:491.23710.000.000.00-0.16
 10201RF1
239613862007.02.16 07:55sell0.10gbpusdm1.95030.00001.94712007.02.16 14:121.94710.000.000.003.20
 10201RF1[tp]
240052592007.02.16 16:00buy0.10gbpusdm1.94990.00001.95312007.02.18 23:001.95310.000.00-0.013.20
 10201RF1[tp]
239846112007.02.16 13:13buy0.40usdjpym119.140.00119.462007.02.19 00:26119.460.000.000.5410.71
 10201RF1[tp]
239446212007.02.16 01:37buy0.20usdjpym119.330.00119.652007.02.19 08:32119.650.000.000.275.35
 10201RF1[tp]
239427092007.02.16 01:00buy0.10usdjpym119.520.00119.842007.02.20 06:44119.840.000.000.282.67
 10201RF1[tp]
240061872007.02.16 16:09buy0.20usdchfm1.23530.00001.23842007.02.20 11:351.23840.000.000.365.01
 10201RF1[tp]
239941882007.02.16 14:00buy0.10usdchfm1.23700.00001.24022007.02.20 11:351.23840.000.000.181.13
 10201RF1
241998722007.02.20 15:56sell3.20gbpusdm1.95740.00001.95422007.02.20 16:291.95420.000.000.00102.40
 10201RF1[tp]
241974772007.02.20 15:28sell1.60gbpusdm1.95540.00001.95222007.02.20 16:301.95410.000.000.0020.80
 10201RF1
241934362007.02.20 14:43sell0.80gbpusdm1.95360.00001.95042007.02.20 16:301.95410.000.000.00-4.00
 10201RF1
241868262007.02.20 13:11sell0.40gbpusdm1.95180.00001.94872007.02.20 16:301.95400.000.000.00-8.80
 10201RF1
241724912007.02.20 09:34sell0.20gbpusdm1.95010.00001.94692007.02.20 16:301.95390.000.000.00-7.60
 10201RF1
241656052007.02.20 08:35sell0.10gbpusdm1.94830.00001.94532007.02.20 16:301.95400.000.000.00-5.70
 10201RF1
242374542007.02.21 00:41sell0.20usdjpym120.150.00119.832007.02.21 03:51119.830.000.000.005.34
 10201RF1[tp]
242472972007.02.21 02:48sell0.40usdjpym120.480.00120.162007.02.21 03:51120.160.000.000.0010.68
 10201RF1[tp]
242204212007.02.20 21:01sell0.10usdjpym119.970.00119.652007.02.21 03:51119.810.000.00-0.141.34
 10201RF1
242553902007.02.21 03:51buy0.20gbpusdm1.95280.00001.95592007.02.21 07:151.95590.000.000.006.20
 10201RF1[tp]
242231052007.02.20 21:35buy0.10gbpusdm1.95540.00001.95862007.02.21 07:151.95590.000.00-0.010.50
 10201RF1
242967842007.02.21 07:29buy0.20usdchfm1.23470.00001.23792007.02.21 10:171.23790.000.000.005.17
 10201RF1[tp]
242504862007.02.21 03:00buy0.10usdchfm1.23650.00001.23972007.02.21 10:171.23780.000.000.001.05
 10201RF1
242959712007.02.21 07:25sell0.40eurusdm1.31560.00001.31252007.02.21 11:371.31250.000.000.0012.40
 10201RF1[tp]
240098212007.02.16 16:39sell0.20eurusdm1.31390.00001.31072007.02.21 11:371.31240.000.000.363.00
 10201RF1
239668672007.02.16 08:40sell0.10eurusdm1.31210.00001.30902007.02.21 11:371.31250.000.000.18-0.40
 10201RF1
243302852007.02.21 09:57buy1.60gbpusdm1.95060.00001.95382007.02.21 12:591.95380.000.000.0051.20
 10201RF1[tp]
243238872007.02.21 09:33buy0.80gbpusdm1.95250.00001.95572007.02.21 12:591.95380.000.000.0010.40
 10201RF1
243224092007.02.21 09:30buy0.40gbpusdm1.95430.00001.95752007.02.21 12:591.95370.000.000.00-2.40
 10201RF1
243183312007.02.21 09:03buy0.20gbpusdm1.95620.00001.95942007.02.21 12:591.95380.000.000.00-4.80
 10201RF1
243048002007.02.21 08:01buy0.10gbpusdm1.95810.00001.96132007.02.21 12:591.95390.000.000.00-4.20
 10201RF1
243835612007.02.21 13:39sell6.40usdjpym121.160.00120.842007.02.21 22:26120.840.000.00-27.46169.48
 10201RF1[tp]
243526202007.02.21 11:39sell3.20usdjpym120.950.00120.632007.02.21 22:26120.840.000.00-13.7329.13
 10201RF1
243401172007.02.21 10:43sell1.60usdjpym120.760.00120.442007.02.21 22:26120.850.000.00-6.86-11.92
 10201RF1
243075222007.02.21 08:05sell0.80usdjpym120.580.00120.272007.02.21 22:26120.840.000.00-3.43-17.21
 10201RF1
242733142007.02.21 05:26sell0.40usdjpym120.410.00120.092007.02.21 22:26120.850.000.00-1.72-14.56
 10201RF1
242708502007.02.21 05:22sell0.20usdjpym120.120.00119.802007.02.21 22:26120.840.000.00-0.86-11.92
 10201RF1
242604682007.02.21 04:02sell0.10usdjpym119.930.00119.612007.02.21 22:27120.850.000.00-0.43-7.61
 10201RF1
243682782007.02.21 12:58sell0.20eurusdm1.31400.00001.31082007.02.22 07:341.31080.000.000.356.40
 10201RF1[tp]
243521242007.02.21 11:38sell0.10eurusdm1.31220.00001.30912007.02.22 07:341.31080.000.000.181.40
 10201RF1
244507052007.02.21 23:34sell0.10gbpusdm1.95320.00001.95002007.02.22 07:401.95000.000.000.003.20
 10201RF1[tp]
  0.00 0.00 10.10 1 436.17
Closed P/L: 1 446.27
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
244277572007.02.21 18:22sell0.10usdchfm1.23750.00001.2343 1.24200.000.00-0.28-3.62
 10201RF1
244475832007.02.21 22:33sell0.10usdjpym120.790.00120.47 121.190.000.000.00-3.30
 10201RF1
244538532007.02.22 00:12sell0.20usdjpym120.980.00120.66 121.190.000.000.00-3.47
 10201RF1
244797672007.02.22 07:06sell0.20usdchfm1.23930.00001.2361 1.24200.000.000.00-4.35
 10201RF1
244853222007.02.22 07:34sell0.40usdchfm1.24120.00001.2380 1.24200.000.000.00-2.58
 10201RF1
244875432007.02.22 07:38sell0.40usdjpym121.170.00120.85 121.190.000.000.00-0.66
 10201RF1
244956062007.02.22 07:58sell0.80usdchfm1.24300.00001.2398 1.24200.000.000.006.44
 10201RF1
  0.00 0.00 -0.28 -11.54
 Floating P/L: -11.82
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 446.27 Floating P/L: -11.82 Margin: 220.00
Balance: 4 446.27 Equity: 4 434.45 Free Margin: 4 214.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 920.46 Gross Loss: 474.19 Total Net Profit: 1 446.27
Profit Factor: 4.05 Expected Payoff: 10.04  
Absolute Drawdown: 36.54 Maximal Drawdown: 145.23 (3.43%) Relative Drawdown: 3.43% (145.23)
 
Total Trades: 144 Short Positions (won %): 79 (63.29%) Long Positions (won %): 65 (67.69%)
Profit Trades (% of total): 94 (65.28%) Loss trades (% of total): 50 (34.72%)
Largest profit trade: 427.01 loss trade: -39.43
Average profit trade: 20.43 loss trade: -9.48
Maximum consecutive wins ($): 15 (93.08) consecutive losses ($): 6 (-145.23)
Maximal consecutive profit (count): 531.72 (2) consecutive loss (count): -145.23 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3