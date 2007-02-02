|Account: 1366986
|Name: radu bunea
|Currency: USD
|2007 February 22, 09:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21265215
|2007.02.02 14:13
|balance
|Deposit
|3 000.00
|21285950
|2007.02.02 15:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9649
|2007.02.04 23:20
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|21321566
|2007.02.05 00:03
|buy
|1.00
|usdjpym
|121.01
|120.77
|121.11
|2007.02.05 01:05
|120.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.87
|
|124
|FarhadCrab(4.5)-beta.mq4[sl]
|21321496
|2007.02.05 00:02
|buy
|1.00
|usdjpym
|121.00
|120.76
|121.10
|2007.02.05 01:08
|120.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.87
|
|124
|FarhadCrab(4.5)-beta.mq4[sl]
|21320989
|2007.02.04 23:56
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.94
|0.00
|120.62
|2007.02.05 07:51
|120.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|
|10201
|RF1[tp]
|21381785
|2007.02.05 07:55
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9665
|0.0000
|1.9633
|2007.02.05 09:16
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|10201
|RF1[tp]
|21318415
|2007.02.04 23:21
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9615
|2007.02.05 09:17
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|10201
|RF1
|21420538
|2007.02.05 09:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9592
|2007.02.05 09:51
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|
|10201
|RF1[tp]
|21431903
|2007.02.05 09:51
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9556
|2007.02.05 13:20
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|21491695
|2007.02.05 12:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.65
|0.00
|120.33
|2007.02.05 15:22
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|
|10201
|RF1[tp]
|21818262
|2007.02.06 05:41
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9597
|0.0000
|1.9629
|2007.02.06 08:02
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|10201
|RF1[tp]
|21740996
|2007.02.06 00:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9615
|0.0000
|1.9647
|2007.02.06 08:02
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|10201
|RF1
|21450577
|2007.02.05 10:45
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2507
|0.0000
|1.2475
|2007.02.06 08:03
|1.2475
|0.00
|0.00
|-0.42
|10.26
|
|10201
|RF1[tp]
|21415776
|2007.02.05 09:18
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2457
|2007.02.06 08:03
|1.2475
|0.00
|0.00
|-0.21
|2.24
|
|10201
|RF1
|21384222
|2007.02.05 08:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2438
|2007.02.06 08:03
|1.2476
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.48
|
|10201
|RF1
|21867862
|2007.02.06 08:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9634
|0.0000
|1.9665
|2007.02.06 10:13
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|
|10201
|RF1[tp]
|21539174
|2007.02.05 14:19
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2918
|0.0000
|1.2950
|2007.02.06 12:02
|1.2950
|0.00
|0.00
|-0.26
|12.80
|
|10201
|RF1[tp]
|21448470
|2007.02.05 10:41
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2936
|0.0000
|1.2968
|2007.02.06 12:02
|1.2949
|0.00
|0.00
|-0.13
|2.60
|
|10201
|RF1
|21384078
|2007.02.05 08:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2986
|2007.02.06 12:02
|1.2948
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.60
|
|10201
|RF1
|21868508
|2007.02.06 08:03
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2439
|2007.02.06 12:06
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|
|10201
|RF1[tp]
|21964843
|2007.02.06 13:16
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.07
|0.00
|120.39
|2007.02.06 15:45
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|
|10201
|RF1[tp]
|21800278
|2007.02.06 04:02
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.25
|0.00
|120.57
|2007.02.06 15:45
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|
|10201
|RF1
|22104166
|2007.02.06 21:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.45
|2007.02.07 08:45
|120.45
|0.00
|0.00
|0.14
|2.66
|
|10201
|RF1[tp]
|22258700
|2007.02.07 07:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2991
|0.0000
|1.3023
|2007.02.07 16:08
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|22427851
|2007.02.07 17:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2402
|0.0000
|1.2434
|2007.02.08 06:46
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.30
|2.57
|
|10201
|RF1[tp]
|22453317
|2007.02.07 19:16
|buy
|1.00
|usdjpym
|120.78
|119.58
|121.28
|2007.02.08 06:47
|120.93
|0.00
|0.00
|4.13
|12.40
|
|124
|FarhadCrab(4.5)-beta.mq4
|22541868
|2007.02.08 01:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.70
|0.00
|121.02
|2007.02.08 06:50
|121.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|
|10201
|RF1[tp]
|22453379
|2007.02.07 19:16
|buy
|1.00
|usdjpym
|120.79
|119.59
|121.29
|2007.02.08 07:13
|121.09
|0.00
|0.00
|4.13
|24.77
|
|124
|FarhadCrab(4.5)-beta.mq4
|22563621
|2007.02.08 03:21
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9689
|2007.02.08 07:31
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|10201
|RF1[tp]
|22236282
|2007.02.07 06:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9671
|2007.02.08 07:31
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.01
|1.40
|
|10201
|RF1
|22614071
|2007.02.08 07:31
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9685
|0.0000
|1.9653
|2007.02.08 12:04
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|22552763
|2007.02.08 02:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3011
|0.0000
|1.2979
|2007.02.08 12:20
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|22931217
|2007.02.09 07:10
|sell
|0.40
|usdjpym
|121.43
|0.00
|121.11
|2007.02.09 07:48
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|10.57
|
|10201
|RF1[tp]
|22891647
|2007.02.09 01:24
|sell
|0.20
|usdjpym
|121.25
|0.00
|120.93
|2007.02.09 07:48
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|
|10201
|RF1
|22767272
|2007.02.08 16:34
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.06
|0.00
|120.74
|2007.02.09 07:48
|121.12
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.50
|
|10201
|RF1
|22888082
|2007.02.09 01:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3034
|0.0000
|1.3002
|2007.02.09 08:04
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|22967452
|2007.02.09 10:03
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2511
|0.0000
|1.2479
|2007.02.09 13:29
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|20.51
|
|10201
|RF1[tp]
|22945220
|2007.02.09 08:04
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2493
|0.0000
|1.2461
|2007.02.09 13:29
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|
|10201
|RF1
|22916586
|2007.02.09 04:30
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2443
|2007.02.09 13:29
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|
|10201
|RF1
|22828481
|2007.02.08 20:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2425
|2007.02.09 13:29
|1.2481
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.92
|
|10201
|RF1
|23000611
|2007.02.09 14:04
|buy
|12.80
|gbpusdm
|1.9470
|0.0000
|1.9501
|2007.02.09 16:39
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|396.80
|
|10201
|RF1[tp]
|22961195
|2007.02.09 09:37
|buy
|6.40
|gbpusdm
|1.9487
|0.0000
|1.9518
|2007.02.09 16:40
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|83.20
|
|10201
|RF1
|22941637
|2007.02.09 07:52
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.9505
|0.0000
|1.9537
|2007.02.09 16:40
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|
|10201
|RF1
|22935174
|2007.02.09 07:32
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9523
|0.0000
|1.9555
|2007.02.09 16:40
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|
|10201
|RF1
|22933839
|2007.02.09 07:29
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9542
|0.0000
|1.9573
|2007.02.09 16:40
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.40
|
|10201
|RF1
|22933004
|2007.02.09 07:28
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9595
|2007.02.09 16:40
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|
|10201
|RF1
|22929762
|2007.02.09 07:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9581
|0.0000
|1.9613
|2007.02.09 16:40
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|
|10201
|RF1
|22912924
|2007.02.09 04:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9599
|0.0000
|1.9631
|2007.02.09 16:40
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|
|10201
|RF1
|23005814
|2007.02.09 14:26
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2502
|0.0000
|1.2470
|2007.02.11 23:25
|1.2470
|0.00
|0.00
|-0.21
|5.13
|
|10201
|RF1[tp]
|22999573
|2007.02.09 14:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2451
|2007.02.11 23:26
|1.2470
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.04
|
|10201
|RF1
|23026418
|2007.02.09 17:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9510
|0.0000
|1.9542
|2007.02.12 06:01
|1.9542
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|23051254
|2007.02.11 23:03
|sell
|0.80
|usdjpym
|121.98
|0.00
|121.66
|2007.02.12 13:44
|121.66
|0.00
|0.00
|0.00
|21.04
|
|10201
|RF1[tp]
|22978586
|2007.02.09 11:40
|sell
|0.40
|usdjpym
|121.58
|0.00
|121.26
|2007.02.12 13:44
|121.66
|0.00
|0.00
|-0.58
|-2.63
|
|10201
|RF1
|22948659
|2007.02.09 08:22
|sell
|0.20
|usdjpym
|121.39
|0.00
|121.07
|2007.02.12 13:44
|121.67
|0.00
|0.00
|-0.29
|-4.60
|
|10201
|RF1
|22945603
|2007.02.09 08:05
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.20
|0.00
|120.88
|2007.02.12 13:45
|121.67
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.86
|
|10201
|RF1
|23243246
|2007.02.12 19:47
|sell
|0.20
|usdjpym
|121.83
|0.00
|121.51
|2007.02.13 01:58
|121.51
|0.00
|0.00
|-0.29
|5.27
|
|10201
|RF1[tp]
|23195763
|2007.02.12 13:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.64
|0.00
|121.33
|2007.02.13 01:58
|121.51
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.07
|
|10201
|RF1
|23223165
|2007.02.12 16:42
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9469
|0.0000
|1.9501
|2007.02.13 05:17
|1.9501
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.40
|
|10201
|RF1[tp]
|23218563
|2007.02.12 16:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9487
|0.0000
|1.9519
|2007.02.13 05:17
|1.9502
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.50
|
|10201
|RF1
|23175074
|2007.02.12 12:11
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.2945
|0.0000
|1.2977
|2007.02.13 07:11
|1.2977
|0.00
|0.00
|-1.05
|51.20
|
|10201
|RF1[tp]
|23156177
|2007.02.12 10:18
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2995
|2007.02.13 07:11
|1.2977
|0.00
|0.00
|-0.52
|11.20
|
|10201
|RF1
|23147009
|2007.02.12 09:50
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2981
|0.0000
|1.3013
|2007.02.13 07:11
|1.2977
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.60
|
|10201
|RF1
|23129351
|2007.02.12 08:46
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3001
|0.0000
|1.3033
|2007.02.13 07:11
|1.2977
|0.00
|0.00
|-0.13
|-4.80
|
|10201
|RF1
|23083845
|2007.02.12 04:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3019
|0.0000
|1.3051
|2007.02.13 07:11
|1.2976
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.30
|
|10201
|RF1
|23172137
|2007.02.12 11:47
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2540
|0.0000
|1.2509
|2007.02.13 07:13
|1.2509
|0.00
|0.00
|-1.50
|39.65
|
|10201
|RF1[tp]
|23154855
|2007.02.12 10:17
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2523
|0.0000
|1.2491
|2007.02.13 07:13
|1.2510
|0.00
|0.00
|-0.75
|8.31
|
|10201
|RF1
|23145804
|2007.02.12 09:47
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2505
|0.0000
|1.2473
|2007.02.13 07:13
|1.2510
|0.00
|0.00
|-0.38
|-1.60
|
|10201
|RF1
|23125612
|2007.02.12 08:36
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2487
|0.0000
|1.2455
|2007.02.13 07:13
|1.2507
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.20
|
|10201
|RF1
|23065311
|2007.02.12 00:40
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2469
|0.0000
|1.2437
|2007.02.13 07:13
|1.2509
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.20
|
|10201
|RF1
|23374737
|2007.02.13 09:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9448
|0.0000
|1.9416
|2007.02.13 09:44
|1.9416
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|23340023
|2007.02.13 07:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.3024
|2007.02.13 13:12
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|10201
|RF1[tp]
|23469158
|2007.02.13 13:30
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9450
|0.0000
|1.9421
|2007.02.13 15:44
|1.9421
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|
|10201
|RF1[tp]
|23424948
|2007.02.13 11:41
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9427
|0.0000
|1.9397
|2007.02.13 15:44
|1.9421
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|10201
|RF1
|23381997
|2007.02.13 09:44
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9409
|0.0000
|1.9381
|2007.02.13 15:45
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|
|10201
|RF1
|23568147
|2007.02.13 18:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9437
|0.0000
|1.9469
|2007.02.13 21:16
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|10201
|RF1[tp]
|23550908
|2007.02.13 17:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9455
|0.0000
|1.9487
|2007.02.13 21:16
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|10201
|RF1
|23609373
|2007.02.13 21:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9472
|0.0000
|1.9504
|2007.02.14 07:44
|1.9504
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|23709014
|2007.02.14 07:10
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2449
|0.0000
|1.2417
|2007.02.14 08:12
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|
|10201
|RF1[tp]
|23736044
|2007.02.14 09:24
|buy
|0.40
|usdjpym
|120.91
|0.00
|121.23
|2007.02.14 13:31
|121.23
|0.00
|0.00
|0.00
|10.56
|
|10201
|RF1[tp]
|23664267
|2007.02.14 01:22
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.10
|0.00
|121.42
|2007.02.14 13:31
|121.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|
|10201
|RF1
|23642077
|2007.02.14 00:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.28
|0.00
|121.60
|2007.02.14 13:31
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|
|10201
|RF1
|23766022
|2007.02.14 15:04
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2378
|0.0000
|1.2405
|2007.02.14 16:00
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|17.41
|
|10201
|RF1[tp]
|23765307
|2007.02.14 15:02
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2394
|0.0000
|1.2426
|2007.02.14 16:00
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|
|10201
|RF1
|23757185
|2007.02.14 13:36
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2423
|0.0000
|1.2454
|2007.02.14 16:00
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|
|10201
|RF1
|23755340
|2007.02.14 13:09
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2471
|2007.02.14 16:00
|1.2403
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|
|10201
|RF1
|23841444
|2007.02.15 09:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9582
|2007.02.15 09:35
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|
|10201
|RF1[tp]
|23847513
|2007.02.15 09:50
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9562
|2007.02.15 10:02
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|10201
|RF1[tp]
|23843656
|2007.02.15 09:35
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9576
|0.0000
|1.9546
|2007.02.15 10:02
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|10201
|RF1
|23874243
|2007.02.15 14:15
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9610
|0.0000
|1.9578
|2007.02.15 14:40
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|
|10201
|RF1[tp]
|23867967
|2007.02.15 14:00
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9591
|0.0000
|1.9559
|2007.02.15 14:40
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|10201
|RF1
|23851897
|2007.02.15 10:10
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9542
|2007.02.15 14:40
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|10201
|RF1
|23849835
|2007.02.15 10:02
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9556
|0.0000
|1.9524
|2007.02.15 14:40
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|
|10201
|RF1
|23775089
|2007.02.14 15:20
|sell
|12.80
|eurusdm
|1.3148
|0.0000
|1.3117
|2007.02.16 08:37
|1.3117
|0.00
|0.00
|30.21
|396.80
|
|10201
|RF1[tp]
|23766228
|2007.02.14 15:04
|sell
|6.40
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3100
|2007.02.16 08:37
|1.3117
|0.00
|0.00
|15.11
|89.60
|
|10201
|RF1
|23764764
|2007.02.14 15:01
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3114
|0.0000
|1.3082
|2007.02.16 08:38
|1.3123
|0.00
|0.00
|7.55
|-28.80
|
|10201
|RF1
|23724607
|2007.02.14 08:12
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3063
|2007.02.16 08:39
|1.3122
|0.00
|0.00
|3.77
|-43.20
|
|10201
|RF1
|23715130
|2007.02.14 07:42
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3076
|0.0000
|1.3046
|2007.02.16 08:39
|1.3123
|0.00
|0.00
|1.89
|-37.60
|
|10201
|RF1
|23712745
|2007.02.14 07:31
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3060
|0.0000
|1.3030
|2007.02.16 08:39
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.95
|-25.20
|
|10201
|RF1
|23708277
|2007.02.14 07:07
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3044
|0.0000
|1.3012
|2007.02.16 08:40
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.47
|-15.60
|
|10201
|RF1
|23700462
|2007.02.14 05:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3026
|0.0000
|1.2994
|2007.02.16 08:40
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.24
|-9.70
|
|10201
|RF1
|23922446
|2007.02.15 19:59
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2334
|0.0000
|1.2366
|2007.02.16 11:01
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.71
|20.70
|
|10201
|RF1[tp]
|23878945
|2007.02.15 14:25
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2352
|0.0000
|1.2383
|2007.02.16 11:01
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.36
|4.53
|
|10201
|RF1
|23867029
|2007.02.15 14:00
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2372
|0.0000
|1.2403
|2007.02.16 11:01
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.97
|
|10201
|RF1
|23849265
|2007.02.15 10:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2390
|0.0000
|1.2422
|2007.02.16 11:01
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.94
|
|10201
|RF1
|23988260
|2007.02.16 13:39
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2338
|0.0000
|1.2369
|2007.02.16 13:49
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|10.03
|
|10201
|RF1[tp]
|23979868
|2007.02.16 11:56
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2355
|0.0000
|1.2387
|2007.02.16 13:49
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|
|10201
|RF1
|23975990
|2007.02.16 11:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2373
|0.0000
|1.2405
|2007.02.16 13:49
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|10201
|RF1
|23961386
|2007.02.16 07:55
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9503
|0.0000
|1.9471
|2007.02.16 14:12
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|24005259
|2007.02.16 16:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9499
|0.0000
|1.9531
|2007.02.18 23:00
|1.9531
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|23984611
|2007.02.16 13:13
|buy
|0.40
|usdjpym
|119.14
|0.00
|119.46
|2007.02.19 00:26
|119.46
|0.00
|0.00
|0.54
|10.71
|
|10201
|RF1[tp]
|23944621
|2007.02.16 01:37
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.33
|0.00
|119.65
|2007.02.19 08:32
|119.65
|0.00
|0.00
|0.27
|5.35
|
|10201
|RF1[tp]
|23942709
|2007.02.16 01:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.52
|0.00
|119.84
|2007.02.20 06:44
|119.84
|0.00
|0.00
|0.28
|2.67
|
|10201
|RF1[tp]
|24006187
|2007.02.16 16:09
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2353
|0.0000
|1.2384
|2007.02.20 11:35
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.36
|5.01
|
|10201
|RF1[tp]
|23994188
|2007.02.16 14:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2370
|0.0000
|1.2402
|2007.02.20 11:35
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.18
|1.13
|
|10201
|RF1
|24199872
|2007.02.20 15:56
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9542
|2007.02.20 16:29
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|
|10201
|RF1[tp]
|24197477
|2007.02.20 15:28
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9554
|0.0000
|1.9522
|2007.02.20 16:30
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|
|10201
|RF1
|24193436
|2007.02.20 14:43
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9536
|0.0000
|1.9504
|2007.02.20 16:30
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|10201
|RF1
|24186826
|2007.02.20 13:11
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9518
|0.0000
|1.9487
|2007.02.20 16:30
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|
|10201
|RF1
|24172491
|2007.02.20 09:34
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9501
|0.0000
|1.9469
|2007.02.20 16:30
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|
|10201
|RF1
|24165605
|2007.02.20 08:35
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9483
|0.0000
|1.9453
|2007.02.20 16:30
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|
|10201
|RF1
|24237454
|2007.02.21 00:41
|sell
|0.20
|usdjpym
|120.15
|0.00
|119.83
|2007.02.21 03:51
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|
|10201
|RF1[tp]
|24247297
|2007.02.21 02:48
|sell
|0.40
|usdjpym
|120.48
|0.00
|120.16
|2007.02.21 03:51
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|10.68
|
|10201
|RF1[tp]
|24220421
|2007.02.20 21:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.97
|0.00
|119.65
|2007.02.21 03:51
|119.81
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.34
|
|10201
|RF1
|24255390
|2007.02.21 03:51
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9528
|0.0000
|1.9559
|2007.02.21 07:15
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|
|10201
|RF1[tp]
|24223105
|2007.02.20 21:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9554
|0.0000
|1.9586
|2007.02.21 07:15
|1.9559
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|
|10201
|RF1
|24296784
|2007.02.21 07:29
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2347
|0.0000
|1.2379
|2007.02.21 10:17
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|
|10201
|RF1[tp]
|24250486
|2007.02.21 03:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2365
|0.0000
|1.2397
|2007.02.21 10:17
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|
|10201
|RF1
|24295971
|2007.02.21 07:25
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3125
|2007.02.21 11:37
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|
|10201
|RF1[tp]
|24009821
|2007.02.16 16:39
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3139
|0.0000
|1.3107
|2007.02.21 11:37
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.36
|3.00
|
|10201
|RF1
|23966867
|2007.02.16 08:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3121
|0.0000
|1.3090
|2007.02.21 11:37
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.40
|
|10201
|RF1
|24330285
|2007.02.21 09:57
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9506
|0.0000
|1.9538
|2007.02.21 12:59
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|
|10201
|RF1[tp]
|24323887
|2007.02.21 09:33
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9557
|2007.02.21 12:59
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|
|10201
|RF1
|24322409
|2007.02.21 09:30
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9543
|0.0000
|1.9575
|2007.02.21 12:59
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|
|10201
|RF1
|24318331
|2007.02.21 09:03
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9562
|0.0000
|1.9594
|2007.02.21 12:59
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|
|10201
|RF1
|24304800
|2007.02.21 08:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9581
|0.0000
|1.9613
|2007.02.21 12:59
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|
|10201
|RF1
|24383561
|2007.02.21 13:39
|sell
|6.40
|usdjpym
|121.16
|0.00
|120.84
|2007.02.21 22:26
|120.84
|0.00
|0.00
|-27.46
|169.48
|
|10201
|RF1[tp]
|24352620
|2007.02.21 11:39
|sell
|3.20
|usdjpym
|120.95
|0.00
|120.63
|2007.02.21 22:26
|120.84
|0.00
|0.00
|-13.73
|29.13
|
|10201
|RF1
|24340117
|2007.02.21 10:43
|sell
|1.60
|usdjpym
|120.76
|0.00
|120.44
|2007.02.21 22:26
|120.85
|0.00
|0.00
|-6.86
|-11.92
|
|10201
|RF1
|24307522
|2007.02.21 08:05
|sell
|0.80
|usdjpym
|120.58
|0.00
|120.27
|2007.02.21 22:26
|120.84
|0.00
|0.00
|-3.43
|-17.21
|
|10201
|RF1
|24273314
|2007.02.21 05:26
|sell
|0.40
|usdjpym
|120.41
|0.00
|120.09
|2007.02.21 22:26
|120.85
|0.00
|0.00
|-1.72
|-14.56
|
|10201
|RF1
|24270850
|2007.02.21 05:22
|sell
|0.20
|usdjpym
|120.12
|0.00
|119.80
|2007.02.21 22:26
|120.84
|0.00
|0.00
|-0.86
|-11.92
|
|10201
|RF1
|24260468
|2007.02.21 04:02
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.93
|0.00
|119.61
|2007.02.21 22:27
|120.85
|0.00
|0.00
|-0.43
|-7.61
|
|10201
|RF1
|24368278
|2007.02.21 12:58
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3140
|0.0000
|1.3108
|2007.02.22 07:34
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.35
|6.40
|
|10201
|RF1[tp]
|24352124
|2007.02.21 11:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3091
|2007.02.22 07:34
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.18
|1.40
|
|10201
|RF1
|24450705
|2007.02.21 23:34
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9532
|0.0000
|1.9500
|2007.02.22 07:40
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10201
|RF1[tp]
|
|0.00
|0.00
|10.10
|1 436.17
|Closed P/L:
|1 446.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24427757
|2007.02.21 18:22
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2375
|0.0000
|1.2343
|
|1.2420
|0.00
|0.00
|-0.28
|-3.62
|
|10201
|RF1
|24447583
|2007.02.21 22:33
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.79
|0.00
|120.47
|
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|
|10201
|RF1
|24453853
|2007.02.22 00:12
|sell
|0.20
|usdjpym
|120.98
|0.00
|120.66
|
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|
|10201
|RF1
|24479767
|2007.02.22 07:06
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2393
|0.0000
|1.2361
|
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|
|10201
|RF1
|24485322
|2007.02.22 07:34
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2412
|0.0000
|1.2380
|
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|
|10201
|RF1
|24487543
|2007.02.22 07:38
|sell
|0.40
|usdjpym
|121.17
|0.00
|120.85
|
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|
|10201
|RF1
|24495606
|2007.02.22 07:58
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2398
|
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|
|10201
|RF1
|
|0.00
|0.00
|-0.28
|-11.54
|
|Floating P/L:
|-11.82
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 446.27
|Floating P/L:
|-11.82
|Margin:
|220.00
|Balance:
|4 446.27
|Equity:
|4 434.45
|Free Margin:
|4 214.45
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 920.46
|Gross Loss:
|474.19
|Total Net Profit:
|1 446.27
|Profit Factor:
|4.05
|Expected Payoff:
|10.04
|
|Absolute Drawdown:
|36.54
|Maximal Drawdown:
|145.23 (3.43%)
|Relative Drawdown:
|3.43% (145.23)
|
|Total Trades:
|144
|Short Positions (won %):
|79 (63.29%)
|Long Positions (won %):
|65 (67.69%)
|Profit Trades (% of total):
|94 (65.28%)
|Loss trades (% of total):
|50 (34.72%)
|Largest
|profit trade:
|427.01
|loss trade:
|-39.43
|Average
|profit trade:
|20.43
|loss trade:
|-9.48
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (93.08)
|consecutive losses ($):
|6 (-145.23)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|531.72 (2)
|consecutive loss (count):
|-145.23 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3