|Currency: USD
|2007 February 20, 10:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2062177299
|2007.02.12 16:43
|balance
|Wire Dep 2/12 - AL
|1 975.00
|2062177303
|2007.02.12 16:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2525
|1.2445
|1.2655
|2007.02.13 15:39
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.78
|-64.28
|2062177304
|2007.02.12 16:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2525
|1.2445
|1.2655
|2007.02.13 15:39
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.78
|-64.28
|2062177305
|2007.02.12 16:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2525
|1.2445
|1.2746
|2007.02.13 15:39
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.78
|-64.28
|2062177309
|2007.02.12 16:44
|balance
|Promo Bonus - AL
|59.25
|2062177313
|2007.02.12 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2959
|1.2875
|1.3001
|2007.02.13 10:00
|1.3001
|0.00
|0.00
|-0.72
|42.00
|2062177314
|2007.02.12 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2959
|1.2875
|1.3001
|2007.02.13 10:00
|1.3001
|0.00
|0.00
|-0.72
|42.00
|2062177317
|2007.02.12 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2959
|1.2990
|1.3030
|2007.02.13 10:25
|1.2990
|0.00
|0.00
|-0.72
|31.00
|2062177900
|2007.02.12 19:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9476
|1.9556
|1.9366
|2007.02.14 12:37
|1.9556
|0.00
|0.00
|-0.26
|-80.00
|2062177906
|2007.02.12 19:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9476
|1.9556
|1.9366
|2007.02.14 12:37
|1.9556
|0.00
|0.00
|-0.26
|-80.00
|2062177910
|2007.02.12 19:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9476
|1.9556
|1.9289
|2007.02.14 12:37
|1.9556
|0.00
|0.00
|-0.26
|-80.00
|2062178060
|2007.02.12 21:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.79
|122.63
|121.37
|2007.02.13 06:23
|121.37
|0.00
|0.00
|-1.45
|34.60
|2062178062
|2007.02.12 21:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.79
|122.63
|121.37
|2007.02.13 06:23
|121.37
|0.00
|0.00
|-1.45
|34.60
|2062178063
|2007.02.12 21:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.79
|121.47
|121.08
|2007.02.13 07:25
|121.47
|0.00
|0.00
|-1.45
|26.34
|2062178155
|2007.02.12 22:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.98
|158.78
|157.28
|2007.02.14 10:50
|158.78
|0.00
|0.00
|-2.53
|-65.96
|2062178159
|2007.02.12 22:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.98
|158.78
|157.28
|2007.02.14 09:57
|158.53
|0.00
|0.00
|-2.53
|-45.38
|2062178162
|2007.02.12 22:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.98
|158.78
|156.79
|2007.02.14 09:56
|158.53
|0.00
|0.00
|-2.53
|-45.38
|2062180275
|2007.02.13 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.71
|237.51
|235.81
|2007.02.13 11:48
|235.81
|0.00
|0.00
|0.00
|74.11
|2062180277
|2007.02.13 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.71
|237.51
|235.81
|2007.02.13 09:59
|237.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.93
|2062180279
|2007.02.13 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.71
|237.51
|235.18
|2007.02.13 09:59
|237.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.93
|2062181173
|2007.02.13 11:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.44
|122.28
|121.02
|2007.02.14 11:05
|121.02
|0.00
|0.00
|-1.45
|34.71
|2062181177
|2007.02.13 11:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.44
|122.28
|121.02
|2007.02.14 11:05
|121.02
|0.00
|0.00
|-1.45
|34.71
|2062181182
|2007.02.13 11:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|121.44
|121.13
|120.73
|2007.02.14 11:42
|121.13
|0.00
|0.00
|-1.45
|25.59
|2062181749
|2007.02.13 12:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|235.54
|234.74
|236.44
|2007.02.14 09:58
|236.44
|0.00
|0.00
|2.51
|74.27
|2062181751
|2007.02.13 12:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|235.54
|234.74
|236.44
|2007.02.14 09:58
|236.44
|0.00
|0.00
|2.51
|74.27
|2062181753
|2007.02.13 12:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|235.54
|236.27
|237.07
|2007.02.14 11:04
|236.27
|0.00
|0.00
|2.51
|60.30
|2062183948
|2007.02.13 17:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2492
|1.2572
|1.2362
|2007.02.14 23:15
|1.2401
|0.00
|0.00
|-1.02
|73.38
|2062183949
|2007.02.13 17:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2492
|1.2572
|1.2362
|2007.02.14 23:15
|1.2401
|0.00
|0.00
|-1.02
|73.38
|2062183950
|2007.02.13 17:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2492
|1.2572
|1.2271
|2007.02.14 23:15
|1.2401
|0.00
|0.00
|-1.02
|73.38
|2062184282
|2007.02.13 18:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3021
|1.3105
|1.2979
|2007.02.14 15:55
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.50
|-84.00
|2062184286
|2007.02.13 18:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3021
|1.3105
|1.2979
|2007.02.14 15:55
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.50
|-84.00
|2062184288
|2007.02.13 18:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3021
|1.3105
|1.2950
|2007.02.14 15:55
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.50
|-84.00
|2062188536
|2007.02.14 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.13
|120.29
|121.55
|2007.02.15 01:50
|120.26
|0.00
|0.00
|3.88
|-72.34
|2062188537
|2007.02.14 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.13
|120.29
|121.55
|2007.02.15 01:50
|120.26
|0.00
|0.00
|3.88
|-72.34
|2062188538
|2007.02.14 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.13
|120.29
|121.84
|2007.02.15 01:50
|120.26
|0.00
|0.00
|3.88
|-72.34
|2062190256
|2007.02.14 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.58
|159.38
|157.88
|2007.02.15 02:08
|157.88
|0.00
|0.00
|-3.69
|58.24
|2062193054
|2007.02.15 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|236.99
|237.79
|236.09
|2007.02.15 01:51
|236.09
|0.00
|0.00
|0.00
|74.81
|2062193369
|2007.02.15 01:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.31
|119.47
|120.73
|2007.02.15 17:37
|119.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.31
|2062193438
|2007.02.15 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.41
|235.61
|237.31
|2007.02.15 03:19
|235.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.49
|2062193440
|2007.02.15 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|236.41
|235.61
|237.31
|2007.02.15 02:04
|236.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.10
|2062195038
|2007.02.15 09:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|235.61
|234.79
|236.49
|2007.02.15 16:59
|234.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.37
|2062196848
|2007.02.15 14:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.75
|158.55
|157.05
|2007.02.15 17:59
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|58.58
|2062196850
|2007.02.15 14:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.75
|158.55
|157.05
|2007.02.15 17:59
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|58.58
|2062196854
|2007.02.15 14:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.75
|157.20
|156.56
|2007.02.15 22:33
|156.83
|0.00
|0.00
|0.00
|77.11
|2062201488
|2007.02.16 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.41
|118.57
|119.83
|2007.02.20 08:44
|119.83
|0.00
|0.00
|2.47
|35.05
|2062201491
|2007.02.16 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.41
|118.57
|119.83
|2007.02.20 08:44
|119.83
|0.00
|0.00
|2.47
|35.05
|2062201968
|2007.02.16 10:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|233.08
|232.28
|233.98
|2007.02.16 13:47
|232.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.92
|2062201976
|2007.02.16 10:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|233.08
|232.28
|233.98
|2007.02.16 10:02
|232.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.03
|2062201985
|2007.02.16 10:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|233.08
|232.28
|234.61
|2007.02.16 10:02
|232.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.03
|2062202859
|2007.02.16 12:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.77
|157.57
|156.07
|2007.02.20 03:00
|157.57
|0.00
|0.00
|-2.48
|-66.78
|2062202863
|2007.02.16 12:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.77
|157.57
|156.07
|2007.02.19 10:40
|157.34
|0.00
|0.00
|-1.26
|-47.63
|2062202866
|2007.02.16 12:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.77
|157.57
|155.58
|2007.02.19 10:40
|157.33
|0.00
|0.00
|-1.26
|-46.79
|2062207613
|2007.02.19 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|233.23
|232.43
|234.13
|2007.02.19 12:24
|232.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.93
|2062207616
|2007.02.19 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|233.23
|232.43
|234.13
|2007.02.19 12:19
|232.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.13
|2062207618
|2007.02.19 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|233.23
|232.43
|234.76
|2007.02.19 12:19
|232.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.29
|2062210870
|2007.02.20 02:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|233.46
|234.26
|232.56
|2007.02.20 08:47
|234.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.69
|2062210872
|2007.02.20 02:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|233.46
|234.26
|232.56
|2007.02.20 03:28
|233.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.05
|2062210874
|2007.02.20 02:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|233.46
|234.26
|231.93
|2007.02.20 03:28
|233.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.39
|0.00
|0.00
|-3.03
|-731.31
|Closed P/L:
|-734.34
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2062192814
|2007.02.14 21:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3123
|1.3207
|1.3081
|1.3144
|0.00
|0.00
|3.17
|-21.00
|2062192817
|2007.02.14 21:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3123
|1.3207
|1.3081
|1.3144
|0.00
|0.00
|3.17
|-21.00
|2062192819
|2007.02.14 21:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3123
|1.3207
|1.3052
|1.3144
|0.00
|0.00
|3.17
|-21.00
|2062194251
|2007.02.15 06:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2387
|1.2467
|1.2257
|1.2377
|0.00
|0.00
|-3.06
|8.08
|2062194253
|2007.02.15 06:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2387
|1.2467
|1.2257
|1.2377
|0.00
|0.00
|-3.06
|8.08
|2062194255
|2007.02.15 06:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2387
|1.2467
|1.2166
|1.2377
|0.00
|0.00
|-3.06
|8.08
|2062201494
|2007.02.16 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.41
|119.73
|120.12
|120.01
|0.00
|0.00
|2.47
|50.00
|2062210824
|2007.02.20 02:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|1.9430
|1.9620
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2062210828
|2007.02.20 02:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|1.9430
|1.9620
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2062210832
|2007.02.20 02:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|1.9430
|1.9697
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|0.00
|0.00
|2.80
|-51.76
|Floating P/L:
|-48.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 034.25
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-734.34
|Floating P/L:
|-48.96
|Margin:
|689.50
|Balance:
|1 299.91
|Equity:
|1 250.95
|Free Margin:
|561.46
|Details:
|Gross Profit:
|1 200.92
|Gross Loss:
|1 935.26
|Total Net Profit:
|-734.34
|Profit Factor:
|0.62
|Expected Payoff:
|-13.11
|Absolute Drawdown:
|683.44
|Maximal Drawdown:
|954.97 (42.51%)
|Relative Drawdown:
|42.51% (954.97)
|Total Trades:
|56
|Short Positions (won %):
|32 (46.88%)
|Long Positions (won %):
|24 (33.33%)
|Profit Trades (% of total):
|23 (41.07%)
|Loss trades (% of total):
|33 (58.93%)
|Largest
|profit trade:
|77.11
|loss trade:
|-83.50
|Average
|profit trade:
|52.21
|loss trade:
|-58.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (186.95)
|consecutive losses ($):
|11 (-510.97)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|217.08 (3)
|consecutive loss (count):
|-510.97 (11)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|4