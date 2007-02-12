FXDD

Currency: USD 2007 February 20, 10:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20621772992007.02.12 16:43balanceWire Dep 2/12 - AL1 975.00
20621773032007.02.12 16:43buy0.10usdchf1.25251.24451.26552007.02.13 15:391.24450.000.000.78-64.28
20621773042007.02.12 16:43buy0.10usdchf1.25251.24451.26552007.02.13 15:391.24450.000.000.78-64.28
20621773052007.02.12 16:43buy0.10usdchf1.25251.24451.27462007.02.13 15:391.24450.000.000.78-64.28
20621773092007.02.12 16:44balancePromo Bonus - AL59.25
20621773132007.02.12 16:45buy0.10eurusd1.29591.28751.30012007.02.13 10:001.30010.000.00-0.7242.00
20621773142007.02.12 16:45buy0.10eurusd1.29591.28751.30012007.02.13 10:001.30010.000.00-0.7242.00
20621773172007.02.12 16:45buy0.10eurusd1.29591.29901.30302007.02.13 10:251.29900.000.00-0.7231.00
20621779002007.02.12 19:15sell0.10gbpusd1.94761.95561.93662007.02.14 12:371.95560.000.00-0.26-80.00
20621779062007.02.12 19:15sell0.10gbpusd1.94761.95561.93662007.02.14 12:371.95560.000.00-0.26-80.00
20621779102007.02.12 19:15sell0.10gbpusd1.94761.95561.92892007.02.14 12:371.95560.000.00-0.26-80.00
20621780602007.02.12 21:15sell0.10usdjpy121.79122.63121.372007.02.13 06:23121.370.000.00-1.4534.60
20621780622007.02.12 21:15sell0.10usdjpy121.79122.63121.372007.02.13 06:23121.370.000.00-1.4534.60
20621780632007.02.12 21:15sell0.10usdjpy121.79121.47121.082007.02.13 07:25121.470.000.00-1.4526.34
20621781552007.02.12 22:31sell0.10eurjpy157.98158.78157.282007.02.14 10:50158.780.000.00-2.53-65.96
20621781592007.02.12 22:31sell0.10eurjpy157.98158.78157.282007.02.14 09:57158.530.000.00-2.53-45.38
20621781622007.02.12 22:31sell0.10eurjpy157.98158.78156.792007.02.14 09:56158.530.000.00-2.53-45.38
20621802752007.02.13 09:30sell0.10gbpjpy236.71237.51235.812007.02.13 11:48235.810.000.000.0074.11
20621802772007.02.13 09:30sell0.10gbpjpy236.71237.51235.812007.02.13 09:59237.110.000.000.00-32.93
20621802792007.02.13 09:30sell0.10gbpjpy236.71237.51235.182007.02.13 09:59237.110.000.000.00-32.93
20621811732007.02.13 11:15sell0.10usdjpy121.44122.28121.022007.02.14 11:05121.020.000.00-1.4534.71
20621811772007.02.13 11:15sell0.10usdjpy121.44122.28121.022007.02.14 11:05121.020.000.00-1.4534.71
20621811822007.02.13 11:15sell0.10usdjpy121.44121.13120.732007.02.14 11:42121.130.000.00-1.4525.59
20621817492007.02.13 12:15buy0.10gbpjpy235.54234.74236.442007.02.14 09:58236.440.000.002.5174.27
20621817512007.02.13 12:15buy0.10gbpjpy235.54234.74236.442007.02.14 09:58236.440.000.002.5174.27
20621817532007.02.13 12:15buy0.10gbpjpy235.54236.27237.072007.02.14 11:04236.270.000.002.5160.30
20621839482007.02.13 17:15sell0.10usdchf1.24921.25721.23622007.02.14 23:151.24010.000.00-1.0273.38
20621839492007.02.13 17:15sell0.10usdchf1.24921.25721.23622007.02.14 23:151.24010.000.00-1.0273.38
20621839502007.02.13 17:15sell0.10usdchf1.24921.25721.22712007.02.14 23:151.24010.000.00-1.0273.38
20621842822007.02.13 18:15sell0.10eurusd1.30211.31051.29792007.02.14 15:551.31050.000.000.50-84.00
20621842862007.02.13 18:15sell0.10eurusd1.30211.31051.29792007.02.14 15:551.31050.000.000.50-84.00
20621842882007.02.13 18:15sell0.10eurusd1.30211.31051.29502007.02.14 15:551.31050.000.000.50-84.00
20621885362007.02.14 11:42buy0.10usdjpy121.13120.29121.552007.02.15 01:50120.260.000.003.88-72.34
20621885372007.02.14 11:42buy0.10usdjpy121.13120.29121.552007.02.15 01:50120.260.000.003.88-72.34
20621885382007.02.14 11:42buy0.10usdjpy121.13120.29121.842007.02.15 01:50120.260.000.003.88-72.34
20621902562007.02.14 16:00sell0.10eurjpy158.58159.38157.882007.02.15 02:08157.880.000.00-3.6958.24
20621930542007.02.15 00:00sell0.10gbpjpy236.99237.79236.092007.02.15 01:51236.090.000.000.0074.81
20621933692007.02.15 01:51buy0.10usdjpy120.31119.47120.732007.02.15 17:37119.470.000.000.00-70.31
20621934382007.02.15 02:00buy0.10gbpjpy236.41235.61237.312007.02.15 03:19235.600.000.000.00-67.49
20621934402007.02.15 02:00buy0.10gbpjpy236.41235.61237.312007.02.15 02:04236.000.000.000.00-34.10
20621950382007.02.15 09:45buy0.10gbpjpy235.61234.79236.492007.02.15 16:59234.790.000.000.00-68.37
20621968482007.02.15 14:45sell0.10eurjpy157.75158.55157.052007.02.15 17:59157.050.000.000.0058.58
20621968502007.02.15 14:45sell0.10eurjpy157.75158.55157.052007.02.15 17:59157.050.000.000.0058.58
20621968542007.02.15 14:45sell0.10eurjpy157.75157.20156.562007.02.15 22:33156.830.000.000.0077.11
20622014882007.02.16 07:30buy0.10usdjpy119.41118.57119.832007.02.20 08:44119.830.000.002.4735.05
20622014912007.02.16 07:30buy0.10usdjpy119.41118.57119.832007.02.20 08:44119.830.000.002.4735.05
20622019682007.02.16 10:00buy0.10gbpjpy233.08232.28233.982007.02.16 13:47232.270.000.000.00-67.92
20622019762007.02.16 10:00buy0.10gbpjpy233.08232.28233.982007.02.16 10:02232.650.000.000.00-36.03
20622019852007.02.16 10:00buy0.10gbpjpy233.08232.28234.612007.02.16 10:02232.650.000.000.00-36.03
20622028592007.02.16 12:16sell0.10eurjpy156.77157.57156.072007.02.20 03:00157.570.000.00-2.48-66.78
20622028632007.02.16 12:16sell0.10eurjpy156.77157.57156.072007.02.19 10:40157.340.000.00-1.26-47.63
20622028662007.02.16 12:16sell0.10eurjpy156.77157.57155.582007.02.19 10:40157.330.000.00-1.26-46.79
20622076132007.02.19 09:30buy0.10gbpjpy233.23232.43234.132007.02.19 12:24232.430.000.000.00-66.93
20622076162007.02.19 09:30buy0.10gbpjpy233.23232.43234.132007.02.19 12:19232.810.000.000.00-35.13
20622076182007.02.19 09:30buy0.10gbpjpy233.23232.43234.762007.02.19 12:19232.820.000.000.00-34.29
20622108702007.02.20 02:45sell0.10gbpjpy233.46234.26232.562007.02.20 08:47234.260.000.000.00-66.69
20622108722007.02.20 02:45sell0.10gbpjpy233.46234.26232.562007.02.20 03:28233.880.000.000.00-35.05
20622108742007.02.20 02:45sell0.10gbpjpy233.46234.26231.932007.02.20 03:28233.860.000.000.00-33.39
  0.00 0.00 -3.03 -731.31
Closed P/L: -734.34
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20621928142007.02.14 21:30sell0.10eurusd1.31231.32071.3081 1.31440.000.003.17-21.00
20621928172007.02.14 21:30sell0.10eurusd1.31231.32071.3081 1.31440.000.003.17-21.00
20621928192007.02.14 21:30sell0.10eurusd1.31231.32071.3052 1.31440.000.003.17-21.00
20621942512007.02.15 06:04sell0.10usdchf1.23871.24671.2257 1.23770.000.00-3.068.08
20621942532007.02.15 06:04sell0.10usdchf1.23871.24671.2257 1.23770.000.00-3.068.08
20621942552007.02.15 06:04sell0.10usdchf1.23871.24671.2166 1.23770.000.00-3.068.08
20622014942007.02.16 07:30buy0.10usdjpy119.41119.73120.12 120.010.000.002.4750.00
20622108242007.02.20 02:30buy0.10gbpusd1.95101.94301.9620 1.94890.000.000.00-21.00
20622108282007.02.20 02:30buy0.10gbpusd1.95101.94301.9620 1.94890.000.000.00-21.00
20622108322007.02.20 02:30buy0.10gbpusd1.95101.94301.9697 1.94890.000.000.00-21.00
  0.00 0.00 2.80 -51.76
 Floating P/L: -48.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 034.25 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -734.34 Floating P/L: -48.96 Margin: 689.50
Balance: 1 299.91 Equity: 1 250.95 Free Margin: 561.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 200.92 Gross Loss: 1 935.26 Total Net Profit: -734.34
Profit Factor: 0.62 Expected Payoff: -13.11  
Absolute Drawdown: 683.44 Maximal Drawdown: 954.97 (42.51%) Relative Drawdown: 42.51% (954.97)
 
Total Trades: 56 Short Positions (won %): 32 (46.88%) Long Positions (won %): 24 (33.33%)
Profit Trades (% of total): 23 (41.07%) Loss trades (% of total): 33 (58.93%)
Largest profit trade: 77.11 loss trade: -83.50
Average profit trade: 52.21 loss trade: -58.64
Maximum consecutive wins ($): 4 (186.95) consecutive losses ($): 11 (-510.97)
Maximal consecutive profit (count): 217.08 (3) consecutive loss (count): -510.97 (11)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 4