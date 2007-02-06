Interbank FX, LLC

Account: 1369592 Name: EA-stoc for gbpUSD tf 1 hour Currency: USD 2007 February 18, 23:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
218269142007.02.06 06:10balanceDeposit5 000.00
218272642007.02.06 06:10buy1.00gbpusdm1.95981.95981.97182007.02.06 07:131.95980.000.000.000.00
 53548EASTOC[sl]
218489862007.02.06 07:15buy1.00gbpusdm1.95991.96131.97192007.02.06 08:021.96240.000.000.0025.00
 53548EASTOC
218676832007.02.06 08:02sell1.00gbpusdm1.96251.96501.95052007.02.06 09:521.96500.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
219007162007.02.06 09:53sell1.00gbpusdm1.96511.96761.95312007.02.06 10:211.96760.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
219042792007.02.06 10:21sell1.00gbpusdm1.96721.96661.95532007.02.06 11:031.96660.000.000.006.00
 53548EASTOC[sl]
219159512007.02.06 11:03sell1.00gbpusdm1.96621.96871.95422007.02.06 11:371.96870.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
219317802007.02.06 11:37sell1.00gbpusdm1.96831.97081.95632007.02.06 13:201.97080.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
219662202007.02.06 13:20sell1.00gbpusdm1.97051.96861.95862007.02.06 14:171.96860.000.000.0019.00
 53548EASTOC[sl]
219899082007.02.06 14:49sell1.00gbpusdm1.96941.96911.95742007.02.06 15:371.96910.000.000.003.00
 53548EASTOC[sl]
221169492007.02.06 22:40sell1.00gbpusdm1.97191.97011.96002007.02.07 01:101.96920.000.000.0027.00
 53548EASTOC
221562652007.02.07 01:10buy1.00gbpusdm1.96911.96971.98112007.02.07 06:011.97050.000.000.0014.00
 53548EASTOC
222366482007.02.07 06:01sell1.00gbpusdm1.97051.97041.95852007.02.07 07:181.97040.000.000.001.00
 53548EASTOC[sl]
223104552007.02.07 12:00sell1.00gbpusdm1.97161.97151.95972007.02.07 14:291.97150.000.000.001.00
 53548EASTOC[sl]
224990962007.02.07 22:06sell1.00gbpusdm1.97021.97301.95852007.02.08 04:401.97300.000.000.00-28.00
 53548EASTOC[sl]
225752702007.02.08 04:40sell1.00gbpusdm1.97251.96891.96072007.02.08 07:401.96890.000.000.0036.00
 53548EASTOC[sl]
226241982007.02.08 08:11buy1.00gbpusdm1.96801.96811.98002007.02.08 10:241.96810.000.000.001.00
 53548EASTOC[sl]
226642672007.02.08 12:19buy1.00gbpusdm1.96171.95921.97372007.02.08 12:481.95920.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
226763902007.02.08 12:48buy1.00gbpusdm1.95941.95691.97142007.02.08 13:541.95690.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
227032212007.02.08 13:55buy1.00gbpusdm1.95741.95861.96942007.02.08 14:171.95860.000.000.0012.00
 53548EASTOC[sl]
227136692007.02.08 14:17buy1.00gbpusdm1.95911.95651.97102007.02.08 15:121.95650.000.000.00-26.00
 53548EASTOC[sl]
227342062007.02.08 15:12buy1.00gbpusdm1.95691.95441.96892007.02.08 15:361.95440.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
227444672007.02.08 15:36buy1.00gbpusdm1.95481.95791.96682007.02.08 16:071.95790.000.000.0031.00
 53548EASTOC[sl]
227645182007.02.08 16:25buy1.00gbpusdm1.95761.95771.96962007.02.08 17:031.95770.000.000.001.00
 53548EASTOC[sl]
228611582007.02.08 22:05sell1.00gbpusdm1.95871.95821.94672007.02.09 01:261.95820.000.000.005.00
 53548EASTOC[sl]
229126202007.02.09 04:00sell1.00gbpusdm1.95901.95491.94702007.02.09 07:321.95380.000.000.0052.00
 53548EASTOC
229348602007.02.09 07:32buy1.00gbpusdm1.95381.95131.96582007.02.09 07:321.95130.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
229359172007.02.09 07:32buy1.00gbpusdm1.95151.95181.96352007.02.09 07:441.95180.000.000.003.00
 53548EASTOC[sl]
229390482007.02.09 07:44buy1.00gbpusdm1.95191.94941.96392007.02.09 07:521.94940.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
229417072007.02.09 07:52buy1.00gbpusdm1.94981.94981.96182007.02.09 07:581.94980.000.000.000.00
 53548EASTOC[sl]
229437492007.02.09 07:58buy1.00gbpusdm1.95011.95091.96212007.02.09 08:181.95090.000.000.008.00
 53548EASTOC[sl]
229478812007.02.09 08:19buy1.00gbpusdm1.95131.94881.96332007.02.09 08:421.94880.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
229513312007.02.09 08:42buy1.00gbpusdm1.94921.95001.96122007.02.09 08:571.95000.000.000.008.00
 53548EASTOC[sl]
229543362007.02.09 08:57buy1.00gbpusdm1.95041.94791.96242007.02.09 09:371.94790.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
229612912007.02.09 09:37buy1.00gbpusdm1.94831.94581.96032007.02.09 09:491.94580.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
229644342007.02.09 09:49buy1.00gbpusdm1.94621.94621.95822007.02.09 10:301.94620.000.000.000.00
 53548EASTOC[sl]
229716462007.02.09 10:30buy1.00gbpusdm1.94671.94871.95872007.02.09 11:091.94870.000.000.0020.00
 53548EASTOC[sl]
229760372007.02.09 11:09buy1.00gbpusdm1.94901.94651.96102007.02.09 11:561.94650.000.000.00-25.00
 53548EASTOC[sl]
229801862007.02.09 11:56buy1.00gbpusdm1.94701.94761.95902007.02.09 13:321.94760.000.000.006.00
 53548EASTOC[sl]
229972002007.02.09 13:50buy1.00gbpusdm1.94721.94731.95912007.02.09 14:231.94730.000.000.001.00
 53548EASTOC[sl]
230248542007.02.09 17:00sell1.00gbpusdm1.95041.95291.93842007.02.11 23:081.95290.000.000.04-25.00
 53548EASTOC[sl]
238217032007.02.15 05:00sell0.10gbpjpym235.86236.55235.802007.02.15 05:39235.800.000.000.000.50
 53548EASTOC[tp]
238228812007.02.15 05:40buy0.10eurusdm1.31341.30831.31582007.02.15 14:091.31580.000.000.002.40
 53548EASTOC[tp]
238721202007.02.15 14:10buy0.10gbpusdm1.96071.95611.96362007.02.15 15:041.95610.000.000.00-4.60
 53548EASTOC[sl]
  0.00 0.00 0.04 -125.70
Closed P/L: -125.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
238974662007.02.15 15:46buy0.10eurusdm1.31421.30831.3158 1.31530.000.00-0.141.10
 53548EASTOC
  0.00 0.00 -0.14 1.10
 Floating P/L: 0.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -125.66 Floating P/L: 0.96 Margin: 2.50
Balance: 4 874.34 Equity: 4 875.30 Free Margin: 4 872.80
 
Details:
Graph
Gross Profit: 282.90 Gross Loss: 408.56 Total Net Profit: -125.66
Profit Factor: 0.69 Expected Payoff: -2.92  
Absolute Drawdown: 125.66 Maximal Drawdown: 150.66 (3.00%) Relative Drawdown: 3.00% (150.66)
 
Total Trades: 43 Short Positions (won %): 16 (62.50%) Long Positions (won %): 27 (59.26%)
Profit Trades (% of total): 26 (60.47%) Loss trades (% of total): 17 (39.53%)
Largest profit trade: 52.00 loss trade: -28.00
Average profit trade: 10.88 loss trade: -24.03
Maximum consecutive wins ($): 6 (65.00) consecutive losses ($): 2 (-51.00)
Maximal consecutive profit (count): 89.00 (4) consecutive loss (count): -51.00 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1