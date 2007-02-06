|Account: 1369592
|Name: EA-stoc for gbpUSD tf 1 hour
|Currency: USD
|2007 February 18, 23:02
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21826914
|2007.02.06 06:10
|balance
|Deposit
|5 000.00
|21827264
|2007.02.06 06:10
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9598
|1.9598
|1.9718
|2007.02.06 07:13
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|21848986
|2007.02.06 07:15
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9599
|1.9613
|1.9719
|2007.02.06 08:02
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|53548
|EASTOC
|21867683
|2007.02.06 08:02
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9625
|1.9650
|1.9505
|2007.02.06 09:52
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|21900716
|2007.02.06 09:53
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9651
|1.9676
|1.9531
|2007.02.06 10:21
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|21904279
|2007.02.06 10:21
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9672
|1.9666
|1.9553
|2007.02.06 11:03
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|21915951
|2007.02.06 11:03
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9662
|1.9687
|1.9542
|2007.02.06 11:37
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|21931780
|2007.02.06 11:37
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9683
|1.9708
|1.9563
|2007.02.06 13:20
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|21966220
|2007.02.06 13:20
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9705
|1.9686
|1.9586
|2007.02.06 14:17
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|21989908
|2007.02.06 14:49
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9694
|1.9691
|1.9574
|2007.02.06 15:37
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22116949
|2007.02.06 22:40
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9719
|1.9701
|1.9600
|2007.02.07 01:10
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|
|53548
|EASTOC
|22156265
|2007.02.07 01:10
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9691
|1.9697
|1.9811
|2007.02.07 06:01
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|53548
|EASTOC
|22236648
|2007.02.07 06:01
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9705
|1.9704
|1.9585
|2007.02.07 07:18
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22310455
|2007.02.07 12:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9716
|1.9715
|1.9597
|2007.02.07 14:29
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22499096
|2007.02.07 22:06
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9702
|1.9730
|1.9585
|2007.02.08 04:40
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22575270
|2007.02.08 04:40
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9725
|1.9689
|1.9607
|2007.02.08 07:40
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22624198
|2007.02.08 08:11
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9680
|1.9681
|1.9800
|2007.02.08 10:24
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22664267
|2007.02.08 12:19
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9617
|1.9592
|1.9737
|2007.02.08 12:48
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22676390
|2007.02.08 12:48
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9594
|1.9569
|1.9714
|2007.02.08 13:54
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22703221
|2007.02.08 13:55
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9574
|1.9586
|1.9694
|2007.02.08 14:17
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22713669
|2007.02.08 14:17
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9591
|1.9565
|1.9710
|2007.02.08 15:12
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22734206
|2007.02.08 15:12
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9569
|1.9544
|1.9689
|2007.02.08 15:36
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22744467
|2007.02.08 15:36
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9548
|1.9579
|1.9668
|2007.02.08 16:07
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22764518
|2007.02.08 16:25
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9576
|1.9577
|1.9696
|2007.02.08 17:03
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22861158
|2007.02.08 22:05
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9587
|1.9582
|1.9467
|2007.02.09 01:26
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22912620
|2007.02.09 04:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9590
|1.9549
|1.9470
|2007.02.09 07:32
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|
|53548
|EASTOC
|22934860
|2007.02.09 07:32
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9538
|1.9513
|1.9658
|2007.02.09 07:32
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22935917
|2007.02.09 07:32
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9515
|1.9518
|1.9635
|2007.02.09 07:44
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22939048
|2007.02.09 07:44
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9519
|1.9494
|1.9639
|2007.02.09 07:52
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22941707
|2007.02.09 07:52
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9498
|1.9498
|1.9618
|2007.02.09 07:58
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22943749
|2007.02.09 07:58
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9501
|1.9509
|1.9621
|2007.02.09 08:18
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22947881
|2007.02.09 08:19
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9513
|1.9488
|1.9633
|2007.02.09 08:42
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22951331
|2007.02.09 08:42
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9492
|1.9500
|1.9612
|2007.02.09 08:57
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22954336
|2007.02.09 08:57
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9504
|1.9479
|1.9624
|2007.02.09 09:37
|1.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22961291
|2007.02.09 09:37
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9483
|1.9458
|1.9603
|2007.02.09 09:49
|1.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22964434
|2007.02.09 09:49
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9462
|1.9462
|1.9582
|2007.02.09 10:30
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22971646
|2007.02.09 10:30
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9467
|1.9487
|1.9587
|2007.02.09 11:09
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22976037
|2007.02.09 11:09
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9490
|1.9465
|1.9610
|2007.02.09 11:56
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22980186
|2007.02.09 11:56
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9470
|1.9476
|1.9590
|2007.02.09 13:32
|1.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|22997200
|2007.02.09 13:50
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9472
|1.9473
|1.9591
|2007.02.09 14:23
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|23024854
|2007.02.09 17:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9504
|1.9529
|1.9384
|2007.02.11 23:08
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.00
|
|53548
|EASTOC[sl]
|23821703
|2007.02.15 05:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.86
|236.55
|235.80
|2007.02.15 05:39
|235.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|53548
|EASTOC[tp]
|23822881
|2007.02.15 05:40
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3134
|1.3083
|1.3158
|2007.02.15 14:09
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|53548
|EASTOC[tp]
|23872120
|2007.02.15 14:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9607
|1.9561
|1.9636
|2007.02.15 15:04
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|
|53548
|EASTOC[sl]
|
|0.00
|0.00
|0.04
|-125.70
|Closed P/L:
|-125.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23897466
|2007.02.15 15:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3142
|1.3083
|1.3158
|
|1.3153
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.10
|
|53548
|EASTOC
|
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.10
|
|Floating P/L:
|0.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-125.66
|Floating P/L:
|0.96
|Margin:
|2.50
|Balance:
|4 874.34
|Equity:
|4 875.30
|Free Margin:
|4 872.80
|
|Details:
|Gross Profit:
|282.90
|Gross Loss:
|408.56
|Total Net Profit:
|-125.66
|Profit Factor:
|0.69
|Expected Payoff:
|-2.92
|
|Absolute Drawdown:
|125.66
|Maximal Drawdown:
|150.66 (3.00%)
|Relative Drawdown:
|3.00% (150.66)
|
|Total Trades:
|43
|Short Positions (won %):
|16 (62.50%)
|Long Positions (won %):
|27 (59.26%)
|Profit Trades (% of total):
|26 (60.47%)
|Loss trades (% of total):
|17 (39.53%)
|Largest
|profit trade:
|52.00
|loss trade:
|-28.00
|Average
|profit trade:
|10.88
|loss trade:
|-24.03
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (65.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-51.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|89.00 (4)
|consecutive loss (count):
|-51.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1