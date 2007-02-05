|Account: 1368738
|Name: Cost Avg -Common RSI v1
|Currency: USD
|2007 February 16, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21502380
|2007.02.05 13:02
|balance
|Deposit
|10 000.00
|21581499
|2007.02.05 15:40
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.32
|115.40
|125.40
|2007.02.05 21:00
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|21542795
|2007.02.05 14:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.57
|115.40
|125.40
|2007.02.05 21:00
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|21681276
|2007.02.05 21:10
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.35
|125.35
|115.35
|2007.02.05 23:20
|120.19
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.33
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|21534134
|2007.02.05 14:10
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2492
|1.1992
|1.2992
|2007.02.06 05:30
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.64
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|21809509
|2007.02.06 04:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9612
|1.9112
|2.0112
|2007.02.06 08:05
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|21821451
|2007.02.06 05:51
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2485
|1.2985
|1.1985
|2007.02.06 09:35
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|21838259
|2007.02.06 06:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2918
|1.2418
|1.3418
|2007.02.06 09:55
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|21717019
|2007.02.05 23:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.25
|115.25
|125.25
|2007.02.06 16:05
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22011101
|2007.02.06 16:10
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.45
|125.45
|115.45
|2007.02.06 18:15
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22040820
|2007.02.06 18:22
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.15
|115.15
|125.15
|2007.02.07 00:30
|120.13
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.17
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22119490
|2007.02.06 22:50
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9714
|2.0189
|1.9189
|2007.02.07 00:35
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-3
|21950276
|2007.02.06 12:25
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9688
|2.0189
|1.9189
|2007.02.07 00:35
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.60
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|21905990
|2007.02.06 10:40
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9661
|2.0189
|1.9189
|2007.02.07 00:35
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|21872154
|2007.02.06 08:10
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9625
|2.0189
|1.9189
|2007.02.07 00:35
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22026500
|2007.02.06 17:17
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2965
|1.3456
|1.2456
|2007.02.07 00:40
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|21901777
|2007.02.06 10:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2938
|1.3456
|1.2456
|2007.02.07 00:40
|1.2975
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.70
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22029644
|2007.02.06 17:30
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2410
|1.1931
|1.2931
|2007.02.07 00:51
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.30
|-1.94
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|21898690
|2007.02.06 09:40
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2472
|1.1931
|1.2931
|2007.02.07 00:51
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.10
|-5.64
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|21949541
|2007.02.06 12:20
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2442
|1.1931
|1.2931
|2007.02.07 00:51
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.20
|-6.45
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|22151496
|2007.02.07 00:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9698
|1.9198
|2.0198
|2007.02.07 07:30
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22151341
|2007.02.07 00:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2979
|1.2479
|1.3479
|2007.02.07 13:40
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22260842
|2007.02.07 07:40
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9712
|2.0212
|1.9212
|2007.02.07 15:00
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22376394
|2007.02.07 15:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9700
|1.9200
|2.0200
|2007.02.07 22:07
|1.9700
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22500331
|2007.02.07 22:13
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9696
|2.0196
|1.9196
|2007.02.08 01:26
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22548050
|2007.02.08 01:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9704
|1.9204
|2.0204
|2007.02.08 03:25
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22565644
|2007.02.08 03:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9714
|2.0214
|1.9214
|2007.02.08 06:55
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22338563
|2007.02.07 13:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2992
|1.3510
|1.2510
|2007.02.08 08:05
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.20
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22531808
|2007.02.08 00:05
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3019
|1.3510
|1.2510
|2007.02.08 08:05
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|22627994
|2007.02.08 08:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2999
|1.2499
|1.3499
|2007.02.08 13:45
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22664758
|2007.02.08 12:20
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2496
|1.2967
|1.1967
|2007.02.08 15:25
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-3
|22628725
|2007.02.08 08:30
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2466
|1.2967
|1.1967
|2007.02.08 15:25
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|22603029
|2007.02.08 07:00
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2430
|1.2967
|1.1967
|2007.02.08 15:25
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.17
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|22162084
|2007.02.07 01:25
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2400
|1.2967
|1.1967
|2007.02.08 15:25
|1.2457
|0.00
|0.00
|-0.31
|-4.58
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22613572
|2007.02.08 07:30
|sell
|0.50
|usdjpym
|121.12
|125.76
|115.76
|2007.02.08 19:15
|121.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-3
|22296488
|2007.02.07 10:20
|sell
|0.30
|usdjpym
|120.65
|125.76
|115.76
|2007.02.08 19:15
|121.06
|0.00
|0.00
|-1.31
|-10.16
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|22243156
|2007.02.07 06:30
|sell
|0.20
|usdjpym
|120.37
|125.76
|115.76
|2007.02.08 19:15
|121.06
|0.00
|0.00
|-0.87
|-11.40
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|22151284
|2007.02.07 00:55
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.12
|125.76
|115.76
|2007.02.08 19:15
|121.06
|0.00
|0.00
|-0.44
|-7.76
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22743902
|2007.02.08 15:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2464
|1.1964
|1.2964
|2007.02.09 01:05
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.10
|0.08
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22745824
|2007.02.08 15:40
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3023
|1.3513
|1.2513
|2007.02.09 01:15
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|22703196
|2007.02.08 13:55
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2994
|1.3513
|1.2513
|2007.02.09 01:15
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.90
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22819630
|2007.02.08 19:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.06
|116.06
|126.06
|2007.02.09 01:31
|121.31
|0.00
|0.00
|0.14
|2.06
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22891039
|2007.02.09 01:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3035
|1.2535
|1.3535
|2007.02.09 02:45
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22905213
|2007.02.09 02:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3041
|1.3541
|1.2541
|2007.02.09 07:05
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22898644
|2007.02.09 01:56
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.31
|126.31
|116.31
|2007.02.09 07:50
|121.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22970028
|2007.02.09 10:15
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2509
|1.2994
|1.1994
|2007.02.09 13:25
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|22891869
|2007.02.09 01:25
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2465
|1.2994
|1.1994
|2007.02.09 13:25
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22947174
|2007.02.09 08:15
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.9522
|1.9023
|2.0023
|2007.02.11 23:10
|1.9523
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.50
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-3
|22969946
|2007.02.09 10:15
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9466
|1.9023
|2.0023
|2007.02.11 23:10
|1.9523
|0.00
|0.00
|-0.09
|45.60
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-4
|22739235
|2007.02.08 15:25
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9571
|1.9023
|2.0023
|2007.02.11 23:10
|1.9523
|0.00
|0.00
|-0.06
|-14.40
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|22681019
|2007.02.08 13:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9601
|1.9023
|2.0023
|2007.02.11 23:10
|1.9523
|0.00
|0.00
|-0.04
|-15.60
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|22620172
|2007.02.08 07:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9689
|1.9023
|2.0023
|2007.02.11 23:10
|1.9523
|0.00
|0.00
|-0.02
|-16.60
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22947263
|2007.02.09 08:15
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3014
|1.2523
|1.3523
|2007.02.11 23:11
|1.3015
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.20
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|22931046
|2007.02.09 07:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3040
|1.2523
|1.3523
|2007.02.11 23:11
|1.3015
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.50
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22944183
|2007.02.09 08:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.32
|116.32
|126.32
|2007.02.11 23:11
|121.94
|0.00
|0.00
|0.14
|5.08
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23053268
|2007.02.11 23:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.93
|126.93
|116.93
|2007.02.12 06:20
|121.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23095227
|2007.02.12 06:25
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9557
|2.0048
|1.9048
|2007.02.12 08:30
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23061862
|2007.02.12 00:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9530
|2.0048
|1.9048
|2007.02.12 08:30
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23053822
|2007.02.11 23:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3016
|1.3516
|1.2516
|2007.02.12 09:35
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23096201
|2007.02.12 06:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.82
|116.82
|126.82
|2007.02.12 09:46
|122.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|22994008
|2007.02.09 13:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2484
|1.1984
|1.2984
|2007.02.12 09:55
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.10
|2.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23148503
|2007.02.12 09:55
|sell
|0.10
|usdjpym
|122.03
|127.03
|117.03
|2007.02.12 13:40
|121.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23201882
|2007.02.12 14:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.70
|116.70
|126.70
|2007.02.12 19:50
|121.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23245466
|2007.02.12 20:10
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.85
|126.85
|116.85
|2007.02.12 23:16
|121.80
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.41
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23126934
|2007.02.12 08:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9499
|1.8982
|1.9982
|2007.02.13 03:00
|1.9487
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.20
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23151469
|2007.02.12 10:10
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9473
|1.8982
|1.9982
|2007.02.13 03:00
|1.9487
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.80
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23172939
|2007.02.12 11:56
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2537
|1.3027
|1.2027
|2007.02.13 06:55
|1.2516
|0.00
|0.00
|-0.19
|3.36
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23149335
|2007.02.12 10:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2506
|1.3027
|1.2027
|2007.02.13 06:55
|1.2516
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.80
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23161355
|2007.02.12 10:35
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2961
|1.2474
|1.3474
|2007.02.13 07:20
|1.2988
|0.00
|0.00
|-0.13
|5.40
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23144655
|2007.02.12 09:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2999
|1.2474
|1.3474
|2007.02.13 07:20
|1.2988
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.10
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23295360
|2007.02.13 03:10
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9482
|1.9982
|1.8982
|2007.02.13 09:35
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23388144
|2007.02.13 10:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9429
|1.8929
|1.9929
|2007.02.13 13:45
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23479916
|2007.02.13 13:50
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2458
|1.1980
|1.2980
|2007.02.13 15:20
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|23397379
|2007.02.13 10:25
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2492
|1.1980
|1.2980
|2007.02.13 15:20
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23336333
|2007.02.13 07:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2521
|1.1980
|1.2980
|2007.02.13 15:20
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23513983
|2007.02.13 15:25
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2487
|1.2987
|1.1987
|2007.02.13 20:00
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23431304
|2007.02.13 11:55
|buy
|0.30
|usdjpym
|121.32
|116.49
|126.49
|2007.02.14 00:20
|121.31
|0.00
|0.00
|0.41
|-0.25
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|23282829
|2007.02.13 01:45
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.58
|116.49
|126.49
|2007.02.14 00:20
|121.31
|0.00
|0.00
|0.27
|-4.45
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23262629
|2007.02.12 23:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.83
|116.49
|126.49
|2007.02.14 00:20
|121.31
|0.00
|0.00
|0.14
|-4.29
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23649160
|2007.02.14 00:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.29
|126.29
|116.29
|2007.02.14 01:10
|121.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23669858
|2007.02.14 01:35
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.13
|116.13
|126.13
|2007.02.14 04:00
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23694491
|2007.02.14 04:20
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.23
|126.23
|116.23
|2007.02.14 07:30
|121.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23728131
|2007.02.14 08:25
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2429
|1.1945
|1.2945
|2007.02.14 11:50
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23592177
|2007.02.13 20:07
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2477
|1.1945
|1.2945
|2007.02.14 11:50
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.05
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23720776
|2007.02.14 07:55
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.17
|116.17
|126.17
|2007.02.14 12:55
|121.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23751210
|2007.02.14 12:05
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2439
|1.2939
|1.1939
|2007.02.14 13:56
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23755215
|2007.02.14 13:05
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.17
|126.17
|116.17
|2007.02.14 15:10
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23777140
|2007.02.14 15:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3140
|1.3586
|1.2586
|2007.02.15 08:10
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.89
|9.50
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-3
|23441714
|2007.02.13 12:25
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3016
|1.3586
|1.2586
|2007.02.15 08:10
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.47
|-21.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23722932
|2007.02.14 08:05
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3075
|1.3586
|1.2586
|2007.02.15 08:10
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.53
|-13.80
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|23347963
|2007.02.13 07:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2988
|1.3586
|1.2586
|2007.02.15 08:10
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.24
|-13.30
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23828065
|2007.02.15 07:05
|sell
|1.30
|gbpusdm
|1.9657
|2.0100
|1.9100
|2007.02.15 09:35
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|96.20
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-5
|23777463
|2007.02.14 15:35
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9619
|2.0100
|1.9100
|2007.02.15 09:35
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.10
|30.40
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-4
|23747257
|2007.02.14 11:05
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9550
|2.0100
|1.9100
|2007.02.15 09:35
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.06
|-15.50
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-3
|23728112
|2007.02.14 08:25
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9512
|2.0100
|1.9100
|2007.02.15 09:35
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.04
|-20.70
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|23711634
|2007.02.14 07:20
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9482
|2.0100
|1.9100
|2007.02.15 09:35
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.02
|-19.80
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23479896
|2007.02.13 13:50
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9447
|2.0100
|1.9100
|2007.02.15 09:35
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.01
|-13.40
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23777121
|2007.02.14 15:30
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2381
|1.1894
|1.2894
|2007.02.15 09:40
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.53
|2.10
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23761283
|2007.02.14 14:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2421
|1.1894
|1.2894
|2007.02.15 09:40
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.27
|-2.18
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23812276
|2007.02.15 01:40
|buy
|0.30
|usdjpym
|120.02
|115.23
|125.23
|2007.02.15 09:40
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|23802890
|2007.02.15 00:20
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.30
|115.23
|125.23
|2007.02.15 09:40
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23777090
|2007.02.14 15:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.72
|115.23
|125.23
|2007.02.15 09:40
|120.35
|0.00
|0.00
|0.41
|-3.07
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23847463
|2007.02.15 09:50
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2377
|1.2877
|1.1877
|2007.02.15 14:15
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23834726
|2007.02.15 08:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3123
|1.2623
|1.3623
|2007.02.15 14:20
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23860657
|2007.02.15 12:30
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9567
|1.9077
|2.0077
|2007.02.15 14:20
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23847442
|2007.02.15 09:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9596
|1.9077
|2.0077
|2007.02.15 14:20
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23846389
|2007.02.15 09:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.26
|125.26
|115.26
|2007.02.15 14:20
|119.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23880616
|2007.02.15 14:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9589
|2.0089
|1.9089
|2007.02.15 21:30
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23899917
|2007.02.15 15:50
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.60
|114.51
|124.51
|2007.02.16 00:00
|119.38
|0.00
|0.00
|0.27
|-3.69
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|23924459
|2007.02.15 20:26
|buy
|0.30
|usdjpym
|119.30
|114.51
|124.51
|2007.02.16 00:00
|119.38
|0.00
|0.00
|0.41
|2.01
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|23880430
|2007.02.15 14:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.93
|114.51
|124.51
|2007.02.16 00:00
|119.38
|0.00
|0.00
|0.14
|-4.61
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23880495
|2007.02.15 14:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3156
|1.3656
|1.2656
|2007.02.16 11:10
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.06
|4.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23880460
|2007.02.15 14:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2361
|1.1861
|1.2861
|2007.02.16 11:10
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.09
|0.81
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23941910
|2007.02.16 00:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.45
|124.45
|114.45
|2007.02.16 11:55
|119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23976198
|2007.02.16 11:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2369
|1.2869
|1.1869
|2007.02.16 13:40
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23976238
|2007.02.16 11:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3117
|1.2617
|1.3617
|2007.02.16 16:15
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|
|0.00
|0.00
|3.10
|68.42
|Closed P/L:
|71.52
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24007697
|2007.02.16 16:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3126
|1.3626
|1.2626
|
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.50
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23933518
|2007.02.15 22:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9519
|1.9002
|2.0002
|
|1.9499
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23965609
|2007.02.16 08:30
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9493
|1.9002
|2.0002
|
|1.9499
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.20
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|24010298
|2007.02.16 16:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2341
|1.1841
|1.2841
|
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|23980604
|2007.02.16 12:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.26
|114.26
|124.26
|
|119.31
|0.00
|0.00
|0.14
|0.42
|
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|
|0.00
|0.00
|0.26
|-1.88
|
|Floating P/L:
|-1.62
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|71.52
|Floating P/L:
|-1.62
|Margin:
|15.00
|Balance:
|10 071.52
|Equity:
|10 069.90
|Free Margin:
|10 054.90
|
|Details:
|Gross Profit:
|356.59
|Gross Loss:
|285.07
|Total Net Profit:
|71.52
|Profit Factor:
|1.25
|Expected Payoff:
|0.62
|
|Absolute Drawdown:
|38.04
|Maximal Drawdown:
|69.27 (0.69%)
|Relative Drawdown:
|0.69% (69.27)
|
|Total Trades:
|115
|Short Positions (won %):
|58 (60.34%)
|Long Positions (won %):
|57 (61.40%)
|Profit Trades (% of total):
|70 (60.87%)
|Loss trades (% of total):
|45 (39.13%)
|Largest
|profit trade:
|96.20
|loss trade:
|-20.66
|Average
|profit trade:
|5.09
|loss trade:
|-6.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (32.08)
|consecutive losses ($):
|8 (-38.13)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|126.70 (2)
|consecutive loss (count):
|-69.27 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2