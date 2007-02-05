Interbank FX, LLC

Account: 1368738 Name: Cost Avg -Common RSI v1 Currency: USD 2007 February 16, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
215023802007.02.05 13:02balanceDeposit10 000.00
215814992007.02.05 15:40buy0.20usdjpym120.32115.40125.402007.02.05 21:00120.380.000.000.001.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
215427952007.02.05 14:25buy0.10usdjpym120.57115.40125.402007.02.05 21:00120.380.000.000.00-1.58
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
216812762007.02.05 21:10sell0.10usdjpym120.35125.35115.352007.02.05 23:20120.190.000.00-0.151.33
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
215341342007.02.05 14:10buy0.10usdchfm1.24921.19921.29922007.02.06 05:301.24840.000.000.10-0.64
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
218095092007.02.06 04:52buy0.10gbpusdm1.96121.91122.01122007.02.06 08:051.96380.000.000.002.60
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
218214512007.02.06 05:51sell0.10usdchfm1.24851.29851.19852007.02.06 09:351.24710.000.000.001.12
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
218382592007.02.06 06:45buy0.10eurusdm1.29181.24181.34182007.02.06 09:551.29430.000.000.002.50
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
217170192007.02.05 23:25buy0.10usdjpym120.25115.25125.252007.02.06 16:05120.410.000.000.001.33
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
220111012007.02.06 16:10sell0.10usdjpym120.45125.45115.452007.02.06 18:15120.180.000.000.002.25
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
220408202007.02.06 18:22buy0.10usdjpym120.15115.15125.152007.02.07 00:30120.130.000.000.14-0.17
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
221194902007.02.06 22:50sell0.50gbpusdm1.97142.01891.91892007.02.07 00:351.97000.000.000.007.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-3
219502762007.02.06 12:25sell0.30gbpusdm1.96882.01891.91892007.02.07 00:351.97000.000.000.01-3.60
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
219059902007.02.06 10:40sell0.20gbpusdm1.96612.01891.91892007.02.07 00:351.97010.000.000.01-8.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
218721542007.02.06 08:10sell0.10gbpusdm1.96252.01891.91892007.02.07 00:351.97010.000.000.00-7.60
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
220265002007.02.06 17:17sell0.20eurusdm1.29651.34561.24562007.02.07 00:401.29750.000.000.12-2.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
219017772007.02.06 10:00sell0.10eurusdm1.29381.34561.24562007.02.07 00:401.29750.000.000.06-3.70
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
220296442007.02.06 17:30buy0.30usdchfm1.24101.19311.29312007.02.07 00:511.24020.000.000.30-1.94
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
218986902007.02.06 09:40buy0.10usdchfm1.24721.19311.29312007.02.07 00:511.24020.000.000.10-5.64
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
219495412007.02.06 12:20buy0.20usdchfm1.24421.19311.29312007.02.07 00:511.24020.000.000.20-6.45
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
221514962007.02.07 00:55buy0.10gbpusdm1.96981.91982.01982007.02.07 07:301.97120.000.000.001.40
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
221513412007.02.07 00:55buy0.10eurusdm1.29791.24791.34792007.02.07 13:401.29930.000.000.001.40
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
222608422007.02.07 07:40sell0.10gbpusdm1.97122.02121.92122007.02.07 15:001.96890.000.000.002.30
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
223763942007.02.07 15:20buy0.10gbpusdm1.97001.92002.02002007.02.07 22:071.97000.000.00-0.030.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
225003312007.02.07 22:13sell0.10gbpusdm1.96962.01961.91962007.02.08 01:261.97010.000.000.00-0.50
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
225480502007.02.08 01:36buy0.10gbpusdm1.97041.92042.02042007.02.08 03:251.97180.000.000.001.40
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
225656442007.02.08 03:30sell0.10gbpusdm1.97142.02141.92142007.02.08 06:551.97120.000.000.000.20
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
223385632007.02.07 13:45sell0.10eurusdm1.29921.35101.25102007.02.08 08:051.30040.000.000.18-1.20
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
225318082007.02.08 00:05sell0.20eurusdm1.30191.35101.25102007.02.08 08:051.30040.000.000.003.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
226279942007.02.08 08:26buy0.10eurusdm1.29991.24991.34992007.02.08 13:451.30060.000.000.000.70
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
226647582007.02.08 12:20sell0.50usdchfm1.24961.29671.19672007.02.08 15:251.24560.000.000.0016.06
 12411CostAvg-ComRSIv1-3
226287252007.02.08 08:30sell0.30usdchfm1.24661.29671.19672007.02.08 15:251.24560.000.000.002.41
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
226030292007.02.08 07:00sell0.20usdchfm1.24301.29671.19672007.02.08 15:251.24560.000.000.00-4.17
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
221620842007.02.07 01:25sell0.10usdchfm1.24001.29671.19672007.02.08 15:251.24570.000.00-0.31-4.58
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
226135722007.02.08 07:30sell0.50usdjpym121.12125.76115.762007.02.08 19:15121.060.000.000.002.48
 12411CostAvg-ComRSIv1-3
222964882007.02.07 10:20sell0.30usdjpym120.65125.76115.762007.02.08 19:15121.060.000.00-1.31-10.16
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
222431562007.02.07 06:30sell0.20usdjpym120.37125.76115.762007.02.08 19:15121.060.000.00-0.87-11.40
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
221512842007.02.07 00:55sell0.10usdjpym120.12125.76115.762007.02.08 19:15121.060.000.00-0.44-7.76
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
227439022007.02.08 15:35buy0.10usdchfm1.24641.19641.29642007.02.09 01:051.24650.000.000.100.08
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
227458242007.02.08 15:40sell0.20eurusdm1.30231.35131.25132007.02.09 01:151.30330.000.000.12-2.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
227031962007.02.08 13:55sell0.10eurusdm1.29941.35131.25132007.02.09 01:151.30330.000.000.06-3.90
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
228196302007.02.08 19:30buy0.10usdjpym121.06116.06126.062007.02.09 01:31121.310.000.000.142.06
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
228910392007.02.09 01:22buy0.10eurusdm1.30351.25351.35352007.02.09 02:451.30420.000.000.000.70
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
229052132007.02.09 02:50sell0.10eurusdm1.30411.35411.25412007.02.09 07:051.30360.000.000.000.50
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
228986442007.02.09 01:56sell0.10usdjpym121.31126.31116.312007.02.09 07:50121.140.000.000.001.40
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
229700282007.02.09 10:15sell0.20usdchfm1.25091.29941.19942007.02.09 13:251.24850.000.000.003.84
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
228918692007.02.09 01:25sell0.10usdchfm1.24651.29941.19942007.02.09 13:251.24840.000.000.00-1.52
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
229471742007.02.09 08:15buy0.50gbpusdm1.95221.90232.00232007.02.11 23:101.95230.000.00-0.060.50
 12411CostAvg-ComRSIv1-3
229699462007.02.09 10:15buy0.80gbpusdm1.94661.90232.00232007.02.11 23:101.95230.000.00-0.0945.60
 12411CostAvg-ComRSIv1-4
227392352007.02.08 15:25buy0.30gbpusdm1.95711.90232.00232007.02.11 23:101.95230.000.00-0.06-14.40
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
226810192007.02.08 13:00buy0.20gbpusdm1.96011.90232.00232007.02.11 23:101.95230.000.00-0.04-15.60
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
226201722007.02.08 07:55buy0.10gbpusdm1.96891.90232.00232007.02.11 23:101.95230.000.00-0.02-16.60
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
229472632007.02.09 08:15buy0.20eurusdm1.30141.25231.35232007.02.11 23:111.30150.000.00-0.130.20
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
229310462007.02.09 07:10buy0.10eurusdm1.30401.25231.35232007.02.11 23:111.30150.000.00-0.07-2.50
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
229441832007.02.09 08:00buy0.10usdjpym121.32116.32126.322007.02.11 23:11121.940.000.000.145.08
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
230532682007.02.11 23:15sell0.10usdjpym121.93126.93116.932007.02.12 06:20121.820.000.000.000.90
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
230952272007.02.12 06:25sell0.20gbpusdm1.95572.00481.90482007.02.12 08:301.95020.000.000.0011.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
230618622007.02.12 00:15sell0.10gbpusdm1.95302.00481.90482007.02.12 08:301.95020.000.000.002.80
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
230538222007.02.11 23:20sell0.10eurusdm1.30161.35161.25162007.02.12 09:351.29960.000.000.002.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
230962012007.02.12 06:30buy0.10usdjpym121.82116.82126.822007.02.12 09:46122.010.000.000.001.56
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
229940082007.02.09 13:35buy0.10usdchfm1.24841.19841.29842007.02.12 09:551.25090.000.000.102.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
231485032007.02.12 09:55sell0.10usdjpym122.03127.03117.032007.02.12 13:40121.760.000.000.002.22
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
232018822007.02.12 14:05buy0.10usdjpym121.70116.70126.702007.02.12 19:50121.850.000.000.001.23
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
232454662007.02.12 20:10sell0.10usdjpym121.85126.85116.852007.02.12 23:16121.800.000.00-0.140.41
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
231269342007.02.12 08:40buy0.10gbpusdm1.94991.89821.99822007.02.13 03:001.94870.000.00-0.01-1.20
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
231514692007.02.12 10:10buy0.20gbpusdm1.94731.89821.99822007.02.13 03:001.94870.000.00-0.022.80
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
231729392007.02.12 11:56sell0.20usdchfm1.25371.30271.20272007.02.13 06:551.25160.000.00-0.193.36
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
231493352007.02.12 10:00sell0.10usdchfm1.25061.30271.20272007.02.13 06:551.25160.000.00-0.09-0.80
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
231613552007.02.12 10:35buy0.20eurusdm1.29611.24741.34742007.02.13 07:201.29880.000.00-0.135.40
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
231446552007.02.12 09:41buy0.10eurusdm1.29991.24741.34742007.02.13 07:201.29880.000.00-0.07-1.10
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
232953602007.02.13 03:10sell0.10gbpusdm1.94821.99821.89822007.02.13 09:351.94320.000.000.005.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
233881442007.02.13 10:00buy0.10gbpusdm1.94291.89291.99292007.02.13 13:451.94470.000.000.001.80
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
234799162007.02.13 13:50buy0.30usdchfm1.24581.19801.29802007.02.13 15:201.24910.000.000.007.93
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
233973792007.02.13 10:25buy0.20usdchfm1.24921.19801.29802007.02.13 15:201.24910.000.000.00-0.16
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
233363332007.02.13 07:05buy0.10usdchfm1.25211.19801.29802007.02.13 15:201.24910.000.000.00-2.40
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
235139832007.02.13 15:25sell0.10usdchfm1.24871.29871.19872007.02.13 20:001.24760.000.000.000.88
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
234313042007.02.13 11:55buy0.30usdjpym121.32116.49126.492007.02.14 00:20121.310.000.000.41-0.25
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
232828292007.02.13 01:45buy0.20usdjpym121.58116.49126.492007.02.14 00:20121.310.000.000.27-4.45
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
232626292007.02.12 23:30buy0.10usdjpym121.83116.49126.492007.02.14 00:20121.310.000.000.14-4.29
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
236491602007.02.14 00:30sell0.10usdjpym121.29126.29116.292007.02.14 01:10121.150.000.000.001.16
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
236698582007.02.14 01:35buy0.10usdjpym121.13116.13126.132007.02.14 04:00121.260.000.000.001.07
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
236944912007.02.14 04:20sell0.10usdjpym121.23126.23116.232007.02.14 07:30121.150.000.000.000.66
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
237281312007.02.14 08:25buy0.20usdchfm1.24291.19451.29452007.02.14 11:501.24390.000.000.001.61
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
235921772007.02.13 20:07buy0.10usdchfm1.24771.19451.29452007.02.14 11:501.24390.000.000.09-3.05
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
237207762007.02.14 07:55buy0.10usdjpym121.17116.17126.172007.02.14 12:55121.180.000.000.000.08
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
237512102007.02.14 12:05sell0.10usdchfm1.24391.29391.19392007.02.14 13:561.24160.000.000.001.85
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
237552152007.02.14 13:05sell0.10usdjpym121.17126.17116.172007.02.14 15:10120.780.000.000.003.23
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
237771402007.02.14 15:30sell0.50eurusdm1.31401.35861.25862007.02.15 08:101.31210.000.000.899.50
 12411CostAvg-ComRSIv1-3
234417142007.02.13 12:25sell0.20eurusdm1.30161.35861.25862007.02.15 08:101.31210.000.000.47-21.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
237229322007.02.14 08:05sell0.30eurusdm1.30751.35861.25862007.02.15 08:101.31210.000.000.53-13.80
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
233479632007.02.13 07:40sell0.10eurusdm1.29881.35861.25862007.02.15 08:101.31210.000.000.24-13.30
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
238280652007.02.15 07:05sell1.30gbpusdm1.96572.01001.91002007.02.15 09:351.95830.000.000.0096.20
 12411CostAvg-ComRSIv1-5
237774632007.02.14 15:35sell0.80gbpusdm1.96192.01001.91002007.02.15 09:351.95810.000.000.1030.40
 12411CostAvg-ComRSIv1-4
237472572007.02.14 11:05sell0.50gbpusdm1.95502.01001.91002007.02.15 09:351.95810.000.000.06-15.50
 12411CostAvg-ComRSIv1-3
237281122007.02.14 08:25sell0.30gbpusdm1.95122.01001.91002007.02.15 09:351.95810.000.000.04-20.70
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
237116342007.02.14 07:20sell0.20gbpusdm1.94822.01001.91002007.02.15 09:351.95810.000.000.02-19.80
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
234798962007.02.13 13:50sell0.10gbpusdm1.94472.01001.91002007.02.15 09:351.95810.000.000.01-13.40
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
237771212007.02.14 15:30buy0.20usdchfm1.23811.18941.28942007.02.15 09:401.23940.000.000.532.10
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
237612832007.02.14 14:05buy0.10usdchfm1.24211.18941.28942007.02.15 09:401.23940.000.000.27-2.18
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
238122762007.02.15 01:40buy0.30usdjpym120.02115.23125.232007.02.15 09:40120.350.000.000.008.23
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
238028902007.02.15 00:20buy0.20usdjpym120.30115.23125.232007.02.15 09:40120.350.000.000.000.83
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
237770902007.02.14 15:30buy0.10usdjpym120.72115.23125.232007.02.15 09:40120.350.000.000.41-3.07
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
238474632007.02.15 09:50sell0.10usdchfm1.23771.28771.18772007.02.15 14:151.23610.000.000.001.29
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
238347262007.02.15 08:15buy0.10eurusdm1.31231.26231.36232007.02.15 14:201.31650.000.000.004.20
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
238606572007.02.15 12:30buy0.20gbpusdm1.95671.90772.00772007.02.15 14:201.96050.000.000.007.60
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
238474422007.02.15 09:50buy0.10gbpusdm1.95961.90772.00772007.02.15 14:201.96050.000.000.000.90
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
238463892007.02.15 09:45sell0.10usdjpym120.26125.26115.262007.02.15 14:20119.890.000.000.003.09
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
238806162007.02.15 14:30sell0.10gbpusdm1.95892.00891.90892007.02.15 21:301.95240.000.000.006.50
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
238999172007.02.15 15:50buy0.20usdjpym119.60114.51124.512007.02.16 00:00119.380.000.000.27-3.69
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
239244592007.02.15 20:26buy0.30usdjpym119.30114.51124.512007.02.16 00:00119.380.000.000.412.01
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
238804302007.02.15 14:30buy0.10usdjpym119.93114.51124.512007.02.16 00:00119.380.000.000.14-4.61
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
238804952007.02.15 14:30sell0.10eurusdm1.31561.36561.26562007.02.16 11:101.31160.000.000.064.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
238804602007.02.15 14:30buy0.10usdchfm1.23611.18611.28612007.02.16 11:101.23710.000.000.090.81
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
239419102007.02.16 00:45sell0.10usdjpym119.45124.45114.452007.02.16 11:55119.200.000.000.002.10
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
239761982007.02.16 11:15sell0.10usdchfm1.23691.28691.18692007.02.16 13:401.23390.000.000.002.43
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
239762382007.02.16 11:15buy0.10eurusdm1.31171.26171.36172007.02.16 16:151.31290.000.000.001.20
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
  0.00 0.00 3.10 68.42
Closed P/L: 71.52
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
240076972007.02.16 16:20sell0.10eurusdm1.31261.36261.2626 1.31410.000.000.06-1.50
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
239335182007.02.15 22:10buy0.10gbpusdm1.95191.90022.0002 1.94990.000.00-0.01-2.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
239656092007.02.16 08:30buy0.20gbpusdm1.94931.90022.0002 1.94990.000.00-0.021.20
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
240102982007.02.16 16:45buy0.10usdchfm1.23411.18411.2841 1.23410.000.000.090.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
239806042007.02.16 12:05buy0.10usdjpym119.26114.26124.26 119.310.000.000.140.42
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
  0.00 0.00 0.26 -1.88
 Floating P/L: -1.62
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 71.52 Floating P/L: -1.62 Margin: 15.00
Balance: 10 071.52 Equity: 10 069.90 Free Margin: 10 054.90
 
Details:
Graph
Gross Profit: 356.59 Gross Loss: 285.07 Total Net Profit: 71.52
Profit Factor: 1.25 Expected Payoff: 0.62  
Absolute Drawdown: 38.04 Maximal Drawdown: 69.27 (0.69%) Relative Drawdown: 0.69% (69.27)
 
Total Trades: 115 Short Positions (won %): 58 (60.34%) Long Positions (won %): 57 (61.40%)
Profit Trades (% of total): 70 (60.87%) Loss trades (% of total): 45 (39.13%)
Largest profit trade: 96.20 loss trade: -20.66
Average profit trade: 5.09 loss trade: -6.33
Maximum consecutive wins ($): 11 (32.08) consecutive losses ($): 8 (-38.13)
Maximal consecutive profit (count): 126.70 (2) consecutive loss (count): -69.27 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2