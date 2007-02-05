|Account: 1368735
|Name: Cost Avg - RSI w-Trend 4
|Currency: USD
|2007 February 16, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21500925
|2007.02.05 12:59
|balance
|Deposit
|10 000.00
|21518045
|2007.02.05 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9558
|0.0000
|1.9563
|2007.02.05 13:53
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21534062
|2007.02.05 14:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2927
|0.0000
|1.2922
|2007.02.05 14:13
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21581395
|2007.02.05 15:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9598
|2007.02.05 15:59
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21586842
|2007.02.05 15:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9598
|2007.02.05 15:59
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21592386
|2007.02.05 16:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9600
|0.0000
|1.9595
|2007.02.05 16:01
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21506192
|2007.02.05 13:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.63
|0.00
|120.41
|2007.02.05 16:04
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21547500
|2007.02.05 14:35
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.42
|0.00
|120.41
|2007.02.05 16:04
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21537113
|2007.02.05 14:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.56
|0.00
|120.41
|2007.02.05 16:04
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21539880
|2007.02.05 14:20
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.48
|0.00
|120.41
|2007.02.05 16:04
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21565810
|2007.02.05 15:10
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.36
|0.00
|120.41
|2007.02.05 16:04
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|21574235
|2007.02.05 15:25
|buy
|0.32
|usdjpym
|120.30
|0.00
|120.41
|2007.02.05 16:04
|120.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|21611033
|2007.02.05 16:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9602
|0.0000
|1.9597
|2007.02.05 18:08
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21537024
|2007.02.05 14:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2500
|0.0000
|1.2491
|2007.02.05 19:14
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21553913
|2007.02.05 14:50
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2488
|0.0000
|1.2491
|2007.02.05 19:14
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21570983
|2007.02.05 15:20
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2491
|2007.02.05 19:14
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21545187
|2007.02.05 14:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2493
|0.0000
|1.2491
|2007.02.05 19:14
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21648984
|2007.02.05 18:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9593
|0.0000
|1.9594
|2007.02.05 19:36
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21655914
|2007.02.05 19:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9594
|2007.02.05 19:36
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21644902
|2007.02.05 18:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.28
|0.00
|120.33
|2007.02.05 20:21
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21681277
|2007.02.05 21:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.35
|0.00
|120.30
|2007.02.05 22:06
|120.30
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21683980
|2007.02.05 21:31
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9601
|0.0000
|1.9599
|2007.02.05 23:35
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21696038
|2007.02.05 22:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9608
|0.0000
|1.9599
|2007.02.05 23:35
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21667684
|2007.02.05 20:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9599
|2007.02.05 23:35
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21659963
|2007.02.05 19:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2486
|0.0000
|1.2481
|2007.02.05 23:53
|1.2481
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21660186
|2007.02.05 19:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2930
|0.0000
|1.2935
|2007.02.06 00:32
|1.2935
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21747100
|2007.02.06 00:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2933
|0.0000
|1.2928
|2007.02.06 02:08
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21722228
|2007.02.05 23:40
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.18
|2007.02.06 02:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21695939
|2007.02.05 22:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.32
|0.00
|120.18
|2007.02.06 02:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21740950
|2007.02.06 00:30
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.07
|0.00
|120.18
|2007.02.06 02:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21712070
|2007.02.05 23:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.24
|0.00
|120.18
|2007.02.06 02:12
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21732832
|2007.02.06 00:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9598
|0.0000
|1.9606
|2007.02.06 04:42
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21735099
|2007.02.06 00:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9607
|0.0000
|1.9606
|2007.02.06 04:42
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21745596
|2007.02.06 00:40
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9616
|0.0000
|1.9606
|2007.02.06 04:42
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21813906
|2007.02.06 05:25
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9604
|0.0000
|1.9606
|2007.02.06 07:06
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21809510
|2007.02.06 04:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9612
|0.0000
|1.9606
|2007.02.06 07:06
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21821849
|2007.02.06 05:55
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9597
|0.0000
|1.9606
|2007.02.06 07:06
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21814178
|2007.02.06 05:25
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2923
|0.0000
|1.2926
|2007.02.06 07:11
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21776644
|2007.02.06 02:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2926
|2007.02.06 07:11
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21832599
|2007.02.06 06:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2918
|0.0000
|1.2926
|2007.02.06 07:11
|1.2926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21839257
|2007.02.06 06:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2484
|2007.02.06 07:36
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21869768
|2007.02.06 08:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2483
|2007.02.06 08:25
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21864545
|2007.02.06 07:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2484
|0.0000
|1.2483
|2007.02.06 08:25
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21856530
|2007.02.06 07:36
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9619
|2007.02.06 09:09
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21848711
|2007.02.06 07:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9597
|0.0000
|1.9619
|2007.02.06 09:09
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21852537
|2007.02.06 07:25
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9604
|0.0000
|1.9619
|2007.02.06 09:09
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21869701
|2007.02.06 08:05
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9619
|2007.02.06 09:09
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21882652
|2007.02.06 08:35
|sell
|0.32
|usdjpym
|120.49
|0.00
|120.38
|2007.02.06 10:17
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|21825278
|2007.02.06 06:05
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.29
|0.00
|120.38
|2007.02.06 10:17
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21876129
|2007.02.06 08:20
|sell
|0.16
|usdjpym
|120.43
|0.00
|120.38
|2007.02.06 10:17
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|21782626
|2007.02.06 02:42
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.18
|0.00
|120.38
|2007.02.06 10:17
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21801407
|2007.02.06 04:05
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.24
|0.00
|120.38
|2007.02.06 10:17
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21846319
|2007.02.06 07:10
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.37
|0.00
|120.38
|2007.02.06 10:17
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21950313
|2007.02.06 12:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.16
|0.00
|120.16
|2007.02.06 13:26
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21961808
|2007.02.06 13:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.09
|0.00
|120.16
|2007.02.06 13:26
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21964420
|2007.02.06 13:15
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2442
|2007.02.06 13:38
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|21945537
|2007.02.06 12:10
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2442
|2007.02.06 13:38
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21904913
|2007.02.06 10:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2460
|0.0000
|1.2442
|2007.02.06 13:38
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21921620
|2007.02.06 11:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2442
|2007.02.06 13:38
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21916990
|2007.02.06 11:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2442
|2007.02.06 13:38
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21919231
|2007.02.06 11:11
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9685
|2007.02.06 13:43
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21933156
|2007.02.06 11:40
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9682
|0.0000
|1.9685
|2007.02.06 13:43
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21945415
|2007.02.06 12:10
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9690
|0.0000
|1.9685
|2007.02.06 13:43
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|21965908
|2007.02.06 13:20
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9697
|0.0000
|1.9685
|2007.02.06 13:43
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|21910121
|2007.02.06 10:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9656
|0.0000
|1.9685
|2007.02.06 13:43
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21921378
|2007.02.06 11:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9685
|2007.02.06 13:43
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21969451
|2007.02.06 13:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.20
|0.00
|120.25
|2007.02.06 13:44
|120.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21900028
|2007.02.06 09:50
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2942
|2007.02.06 13:47
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|21896850
|2007.02.06 09:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2936
|0.0000
|1.2942
|2007.02.06 13:47
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|21864476
|2007.02.06 07:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2923
|0.0000
|1.2942
|2007.02.06 13:47
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21869641
|2007.02.06 08:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2931
|0.0000
|1.2942
|2007.02.06 13:47
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|21945656
|2007.02.06 12:10
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2953
|0.0000
|1.2942
|2007.02.06 13:47
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|21978385
|2007.02.06 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2952
|2007.02.06 14:33
|1.2952
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21978517
|2007.02.06 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2446
|0.0000
|1.2441
|2007.02.06 14:35
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21978425
|2007.02.06 14:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.26
|0.00
|120.21
|2007.02.06 14:48
|120.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21990962
|2007.02.06 14:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2945
|2007.02.06 15:05
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|21993841
|2007.02.06 15:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9686
|0.0000
|1.9681
|2007.02.06 15:22
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22001640
|2007.02.06 15:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.16
|0.00
|120.21
|2007.02.06 15:41
|120.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22014950
|2007.02.06 16:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.40
|0.00
|120.35
|2007.02.06 16:45
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22046402
|2007.02.06 18:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9708
|2007.02.06 23:29
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22079065
|2007.02.06 20:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9710
|0.0000
|1.9708
|2007.02.06 23:29
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22109707
|2007.02.06 22:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9716
|0.0000
|1.9708
|2007.02.06 23:29
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22072158
|2007.02.06 19:56
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.07
|0.00
|120.09
|2007.02.07 00:13
|120.09
|0.00
|0.00
|0.03
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22117492
|2007.02.06 22:43
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.00
|0.00
|120.09
|2007.02.07 00:13
|120.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22058840
|2007.02.06 19:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.14
|0.00
|120.09
|2007.02.07 00:13
|120.09
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22109669
|2007.02.06 22:15
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2991
|0.0000
|1.2978
|2007.02.07 00:29
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|22012533
|2007.02.06 16:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2978
|2007.02.07 00:29
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22041905
|2007.02.06 18:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2985
|0.0000
|1.2978
|2007.02.07 00:29
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.05
|0.56
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22016713
|2007.02.06 16:31
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2978
|2007.02.07 00:29
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22024211
|2007.02.06 17:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2968
|0.0000
|1.2978
|2007.02.07 00:29
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22042051
|2007.02.06 18:25
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2391
|0.0000
|1.2404
|2007.02.07 00:48
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.63
|6.71
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|22040422
|2007.02.06 18:20
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2404
|2007.02.07 00:48
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.32
|1.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|22011066
|2007.02.06 16:10
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2404
|2007.02.07 00:48
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.50
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22026903
|2007.02.06 17:20
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2404
|2007.02.07 00:48
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|21993865
|2007.02.06 15:05
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2404
|2007.02.07 00:48
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.31
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22022519
|2007.02.06 17:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2415
|0.0000
|1.2404
|2007.02.07 00:48
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.71
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22017617
|2007.02.06 16:35
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2404
|2007.02.07 00:48
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.77
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22144621
|2007.02.07 00:40
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9702
|2007.02.07 02:17
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22156224
|2007.02.07 01:10
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9692
|0.0000
|1.9702
|2007.02.07 02:17
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22130801
|2007.02.06 23:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9711
|0.0000
|1.9702
|2007.02.07 02:17
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22140037
|2007.02.07 00:27
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9705
|0.0000
|1.9702
|2007.02.07 02:17
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22151340
|2007.02.07 00:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2979
|0.0000
|1.2984
|2007.02.07 03:04
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22191921
|2007.02.07 03:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2983
|0.0000
|1.2978
|2007.02.07 06:24
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22182506
|2007.02.07 02:32
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9697
|2007.02.07 06:27
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22186898
|2007.02.07 02:55
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9697
|2007.02.07 06:27
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22244293
|2007.02.07 06:37
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9700
|0.0000
|1.9705
|2007.02.07 07:18
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22249543
|2007.02.07 07:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2980
|0.0000
|1.2985
|2007.02.07 07:25
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22162085
|2007.02.07 01:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2399
|2007.02.07 07:43
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22242172
|2007.02.07 06:25
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2399
|2007.02.07 07:43
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22262319
|2007.02.07 07:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2990
|0.0000
|1.2983
|2007.02.07 07:53
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22260968
|2007.02.07 07:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2983
|0.0000
|1.2983
|2007.02.07 07:53
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22268183
|2007.02.07 08:10
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9717
|0.0000
|1.9709
|2007.02.07 08:22
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22265568
|2007.02.07 07:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9709
|0.0000
|1.9709
|2007.02.07 08:22
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22265551
|2007.02.07 07:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2408
|0.0000
|1.2413
|2007.02.07 08:52
|1.2413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22265582
|2007.02.07 07:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2982
|0.0000
|1.2977
|2007.02.07 08:54
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22279932
|2007.02.07 09:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2404
|2007.02.07 09:28
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22289921
|2007.02.07 09:50
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9698
|2007.02.07 10:20
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22281136
|2007.02.07 09:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9702
|0.0000
|1.9698
|2007.02.07 10:20
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22287599
|2007.02.07 09:40
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9695
|0.0000
|1.9698
|2007.02.07 10:20
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22300698
|2007.02.07 10:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.2991
|2007.02.07 10:48
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22301963
|2007.02.07 10:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2401
|0.0000
|1.2406
|2007.02.07 13:16
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22329460
|2007.02.07 13:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2395
|2007.02.07 13:34
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22300682
|2007.02.07 10:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 14:06
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22334025
|2007.02.07 13:35
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9724
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 14:06
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22305818
|2007.02.07 11:20
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9713
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 14:06
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22238781
|2007.02.07 06:11
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.33
|0.00
|120.53
|2007.02.07 14:36
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22240076
|2007.02.07 06:15
|sell
|0.16
|usdjpym
|120.39
|0.00
|120.53
|2007.02.07 14:36
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|22203122
|2007.02.07 03:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.19
|0.00
|120.53
|2007.02.07 14:36
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22234759
|2007.02.07 05:55
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.25
|0.00
|120.53
|2007.02.07 14:36
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22151283
|2007.02.07 00:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.12
|0.00
|120.53
|2007.02.07 14:36
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22277188
|2007.02.07 08:55
|sell
|0.64
|usdjpym
|120.58
|0.00
|120.53
|2007.02.07 14:36
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|22293360
|2007.02.07 10:05
|sell
|1.28
|usdjpym
|120.66
|0.00
|120.53
|2007.02.07 14:36
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|13.81
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|22276174
|2007.02.07 08:50
|sell
|0.32
|usdjpym
|120.50
|0.00
|120.53
|2007.02.07 14:36
|120.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|22360994
|2007.02.07 14:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.57
|0.00
|120.62
|2007.02.07 14:59
|120.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22363286
|2007.02.07 14:50
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2394
|2007.02.07 15:08
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22340613
|2007.02.07 13:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2402
|0.0000
|1.2394
|2007.02.07 15:08
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22359193
|2007.02.07 14:40
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2391
|0.0000
|1.2394
|2007.02.07 15:08
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22349123
|2007.02.07 14:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2397
|0.0000
|1.2394
|2007.02.07 15:08
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22370622
|2007.02.07 15:05
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.2999
|2007.02.07 15:09
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22349207
|2007.02.07 14:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2996
|0.0000
|1.2999
|2007.02.07 15:09
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22340627
|2007.02.07 13:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2989
|0.0000
|1.2999
|2007.02.07 15:09
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22356752
|2007.02.07 14:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3002
|0.0000
|1.2999
|2007.02.07 15:09
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22354530
|2007.02.07 14:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9713
|0.0000
|1.9702
|2007.02.07 15:21
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22367795
|2007.02.07 15:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9702
|2007.02.07 15:21
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22379355
|2007.02.07 15:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9708
|0.0000
|1.9701
|2007.02.07 15:59
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22381603
|2007.02.07 15:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9701
|2007.02.07 15:59
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22387528
|2007.02.07 15:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9690
|0.0000
|1.9701
|2007.02.07 15:59
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22383770
|2007.02.07 15:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.70
|0.00
|120.65
|2007.02.07 15:59
|120.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22409433
|2007.02.07 16:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.61
|0.00
|120.66
|2007.02.07 16:56
|120.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22387560
|2007.02.07 15:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3013
|2007.02.07 18:03
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22393666
|2007.02.07 16:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3013
|2007.02.07 18:03
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22403579
|2007.02.07 16:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|1.3013
|2007.02.07 18:03
|1.3013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22440451
|2007.02.07 18:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.72
|0.00
|120.67
|2007.02.07 19:50
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22478545
|2007.02.07 20:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9692
|0.0000
|1.9697
|2007.02.07 20:55
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22459200
|2007.02.07 19:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3011
|0.0000
|1.3016
|2007.02.07 22:26
|1.3016
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22425523
|2007.02.07 17:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2396
|0.0000
|1.2406
|2007.02.07 23:39
|1.2406
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22452960
|2007.02.07 19:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2416
|0.0000
|1.2406
|2007.02.07 23:39
|1.2406
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22438034
|2007.02.07 18:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2406
|2007.02.07 23:39
|1.2406
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22530773
|2007.02.08 00:02
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2410
|2007.02.08 00:39
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22470398
|2007.02.07 20:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.67
|0.00
|120.68
|2007.02.08 01:03
|120.68
|0.00
|0.00
|0.04
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22508719
|2007.02.07 22:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.61
|0.00
|120.68
|2007.02.08 01:03
|120.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22500330
|2007.02.07 22:13
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9696
|0.0000
|1.9703
|2007.02.08 01:07
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22514859
|2007.02.07 23:10
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9702
|0.0000
|1.9703
|2007.02.08 01:07
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22520403
|2007.02.07 23:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9703
|2007.02.08 01:07
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22521991
|2007.02.07 23:35
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9712
|0.0000
|1.9703
|2007.02.08 01:07
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22526828
|2007.02.07 23:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|1.3015
|2007.02.08 01:14
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22506370
|2007.02.07 22:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3015
|0.0000
|1.3015
|2007.02.08 01:14
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22553236
|2007.02.08 02:05
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9705
|2007.02.08 02:27
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22548044
|2007.02.08 01:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9705
|2007.02.08 02:27
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22547177
|2007.02.08 01:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3019
|0.0000
|1.3020
|2007.02.08 03:35
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22552770
|2007.02.08 02:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3013
|0.0000
|1.3020
|2007.02.08 03:35
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22546350
|2007.02.08 01:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.69
|0.00
|120.75
|2007.02.08 04:41
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22548612
|2007.02.08 01:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.76
|0.00
|120.75
|2007.02.08 04:41
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22558923
|2007.02.08 02:41
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.85
|0.00
|120.75
|2007.02.08 04:41
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22576781
|2007.02.08 04:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.78
|0.00
|120.83
|2007.02.08 05:39
|120.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22576040
|2007.02.08 04:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9725
|0.0000
|1.9715
|2007.02.08 06:50
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22562744
|2007.02.08 03:16
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9710
|0.0000
|1.9715
|2007.02.08 06:50
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22563388
|2007.02.08 03:20
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9716
|0.0000
|1.9715
|2007.02.08 06:50
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22575091
|2007.02.08 04:39
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3022
|0.0000
|1.3015
|2007.02.08 07:16
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22567479
|2007.02.08 03:47
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.3015
|2007.02.08 07:16
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22617556
|2007.02.08 07:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.08
|0.00
|121.09
|2007.02.08 09:38
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22623895
|2007.02.08 08:10
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.17
|0.00
|121.09
|2007.02.08 09:38
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22625518
|2007.02.08 08:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9677
|0.0000
|1.9678
|2007.02.08 09:49
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22622718
|2007.02.08 08:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9690
|0.0000
|1.9678
|2007.02.08 09:49
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22623814
|2007.02.08 08:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9685
|0.0000
|1.9678
|2007.02.08 09:49
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22633263
|2007.02.08 08:45
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9678
|2007.02.08 09:49
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22644509
|2007.02.08 09:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.12
|0.00
|121.17
|2007.02.08 10:18
|121.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22648286
|2007.02.08 10:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9681
|2007.02.08 11:07
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22646596
|2007.02.08 10:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9680
|0.0000
|1.9681
|2007.02.08 11:07
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22643162
|2007.02.08 09:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2989
|0.0000
|1.2994
|2007.02.08 11:46
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22655246
|2007.02.08 12:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9675
|0.0000
|1.9670
|2007.02.08 12:00
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22654225
|2007.02.08 11:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2992
|0.0000
|1.2987
|2007.02.08 12:19
|1.2987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22681072
|2007.02.08 13:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2986
|0.0000
|1.2991
|2007.02.08 13:15
|1.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22635555
|2007.02.08 08:50
|sell
|2.56
|usdchfm
|1.2486
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
|22633211
|2007.02.08 08:45
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2480
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|22606950
|2007.02.08 07:10
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22598360
|2007.02.08 06:50
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2439
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22550800
|2007.02.08 01:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22626901
|2007.02.08 08:20
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|22608640
|2007.02.08 07:15
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2453
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22677286
|2007.02.08 12:50
|sell
|20.48
|usdchfm
|1.2503
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|180.34
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-11[tp]
|22631172
|2007.02.08 08:40
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.76
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|22612117
|2007.02.08 07:25
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.23
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|22657344
|2007.02.08 12:05
|sell
|5.12
|usdchfm
|1.2490
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
|22664784
|2007.02.08 12:20
|sell
|10.24
|usdchfm
|1.2497
|0.0000
|1.2492
|2007.02.08 13:32
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|40.99
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
|22649243
|2007.02.08 11:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.20
|0.00
|121.29
|2007.02.08 13:35
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22677334
|2007.02.08 12:50
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.39
|0.00
|121.29
|2007.02.08 13:35
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|22648327
|2007.02.08 10:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.14
|0.00
|121.29
|2007.02.08 13:35
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22664746
|2007.02.08 12:20
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.26
|0.00
|121.29
|2007.02.08 13:35
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22669548
|2007.02.08 12:30
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.33
|0.00
|121.29
|2007.02.08 13:35
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22703187
|2007.02.08 13:55
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9588
|2007.02.08 14:04
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22699129
|2007.02.08 13:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9602
|0.0000
|1.9588
|2007.02.08 14:04
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22708448
|2007.02.08 14:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9593
|2007.02.08 14:11
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22733596
|2007.02.08 15:11
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2467
|0.0000
|1.2469
|2007.02.08 15:36
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22708357
|2007.02.08 14:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2469
|2007.02.08 15:36
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22724360
|2007.02.08 14:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2469
|2007.02.08 15:36
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22703319
|2007.02.08 13:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2499
|0.0000
|1.2469
|2007.02.08 15:36
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22739218
|2007.02.08 15:25
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2456
|0.0000
|1.2469
|2007.02.08 15:36
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|22748327
|2007.02.08 15:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9578
|2007.02.08 15:54
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22720887
|2007.02.08 14:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.30
|0.00
|121.19
|2007.02.08 16:54
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22733056
|2007.02.08 15:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.21
|0.00
|121.19
|2007.02.08 16:54
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22767652
|2007.02.08 16:35
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.10
|0.00
|121.19
|2007.02.08 16:54
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22752712
|2007.02.08 15:55
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.16
|0.00
|121.19
|2007.02.08 16:54
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22781093
|2007.02.08 17:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2472
|0.0000
|1.2465
|2007.02.08 17:46
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22776137
|2007.02.08 17:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2467
|0.0000
|1.2465
|2007.02.08 17:46
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22803865
|2007.02.08 18:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9580
|2007.02.08 19:21
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22802985
|2007.02.08 18:32
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2465
|2007.02.08 19:43
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22867192
|2007.02.08 22:31
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.00
|0.00
|121.07
|2007.02.08 22:57
|121.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22822727
|2007.02.08 19:41
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.07
|0.00
|121.07
|2007.02.08 22:57
|121.07
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22875723
|2007.02.08 23:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.12
|0.00
|121.07
|2007.02.09 00:03
|121.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22855154
|2007.02.08 21:40
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9583
|0.0000
|1.9580
|2007.02.09 00:08
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22819766
|2007.02.08 19:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9580
|2007.02.09 00:08
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22865416
|2007.02.08 22:20
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9580
|2007.02.09 00:08
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22889029
|2007.02.09 01:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9584
|2007.02.09 01:27
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22882143
|2007.02.09 00:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9583
|0.0000
|1.9584
|2007.02.09 01:27
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22834184
|2007.02.08 20:22
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2468
|2007.02.09 02:40
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22914326
|2007.02.09 04:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9592
|0.0000
|1.9586
|2007.02.09 05:08
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22905953
|2007.02.09 02:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9589
|0.0000
|1.9586
|2007.02.09 05:08
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22922865
|2007.02.09 05:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9586
|0.0000
|1.9591
|2007.02.09 05:43
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22926715
|2007.02.09 06:26
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9595
|0.0000
|1.9590
|2007.02.09 06:56
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22908784
|2007.02.09 03:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2472
|2007.02.09 07:26
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22931594
|2007.02.09 07:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2472
|2007.02.09 07:26
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22708437
|2007.02.08 14:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3012
|0.0000
|1.3030
|2007.02.09 07:28
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22712294
|2007.02.08 14:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|1.3030
|2007.02.09 07:28
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22748281
|2007.02.08 15:45
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3030
|0.0000
|1.3030
|2007.02.09 07:28
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|22752631
|2007.02.08 15:55
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3035
|0.0000
|1.3030
|2007.02.09 07:28
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.19
|1.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|22705313
|2007.02.08 14:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.3030
|2007.02.09 07:28
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22840436
|2007.02.08 20:45
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3041
|0.0000
|1.3030
|2007.02.09 07:28
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.38
|7.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|22703252
|2007.02.08 13:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.3030
|2007.02.09 07:28
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22890093
|2007.02.09 01:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.20
|0.00
|121.33
|2007.02.09 07:42
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22930279
|2007.02.09 07:06
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.37
|0.00
|121.33
|2007.02.09 07:42
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22888197
|2007.02.09 01:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.14
|0.00
|121.33
|2007.02.09 07:42
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22932689
|2007.02.09 07:25
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.43
|0.00
|121.33
|2007.02.09 07:42
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|22894170
|2007.02.09 01:31
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.33
|2007.02.09 07:42
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22944171
|2007.02.09 08:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.32
|2007.02.09 08:19
|121.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22947295
|2007.02.09 08:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.24
|0.00
|121.32
|2007.02.09 08:19
|121.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22947264
|2007.02.09 08:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3015
|2007.02.09 08:55
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22949442
|2007.02.09 08:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3015
|2007.02.09 08:55
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22948887
|2007.02.09 08:25
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2491
|0.0000
|1.2483
|2007.02.09 08:56
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22947205
|2007.02.09 08:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2483
|2007.02.09 08:56
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22957835
|2007.02.09 09:20
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.43
|0.00
|121.38
|2007.02.09 09:24
|121.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22947173
|2007.02.09 08:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9522
|0.0000
|1.9481
|2007.02.09 10:42
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22948323
|2007.02.09 08:20
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9513
|0.0000
|1.9481
|2007.02.09 10:42
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22960559
|2007.02.09 09:35
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9493
|0.0000
|1.9481
|2007.02.09 10:42
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|22962510
|2007.02.09 09:40
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9475
|0.0000
|1.9481
|2007.02.09 10:42
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|22965032
|2007.02.09 09:50
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9465
|0.0000
|1.9481
|2007.02.09 10:42
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|22950088
|2007.02.09 08:35
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9501
|0.0000
|1.9481
|2007.02.09 10:42
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22968109
|2007.02.09 10:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.3000
|2007.02.09 10:49
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22969155
|2007.02.09 10:10
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2991
|0.0000
|1.3000
|2007.02.09 10:49
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22965846
|2007.02.09 09:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3006
|0.0000
|1.3000
|2007.02.09 10:49
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22971178
|2007.02.09 10:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2505
|0.0000
|1.2504
|2007.02.09 11:01
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22971649
|2007.02.09 10:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2511
|0.0000
|1.2504
|2007.02.09 11:01
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|22976111
|2007.02.09 11:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9486
|0.0000
|1.9481
|2007.02.09 11:16
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22980648
|2007.02.09 12:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3004
|0.0000
|1.3009
|2007.02.09 12:35
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22981868
|2007.02.09 12:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.50
|0.00
|121.45
|2007.02.09 13:12
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22992486
|2007.02.09 13:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9480
|0.0000
|1.9475
|2007.02.09 13:40
|1.9475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22994145
|2007.02.09 13:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.3004
|2007.02.09 13:48
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22994043
|2007.02.09 13:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.46
|0.00
|121.51
|2007.02.09 14:01
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|22995899
|2007.02.09 13:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2485
|0.0000
|1.2490
|2007.02.09 14:04
|1.2490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23010351
|2007.02.09 14:50
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2986
|0.0000
|1.2995
|2007.02.09 15:03
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|22999790
|2007.02.09 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3000
|0.0000
|1.2995
|2007.02.09 15:03
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23005202
|2007.02.09 14:25
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.2995
|2007.02.09 15:03
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23009654
|2007.02.09 14:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2498
|0.0000
|1.2498
|2007.02.09 15:03
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23010308
|2007.02.09 14:50
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2506
|0.0000
|1.2498
|2007.02.09 15:03
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23011463
|2007.02.09 15:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.66
|0.00
|121.58
|2007.02.09 16:42
|121.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23010807
|2007.02.09 14:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.58
|0.00
|121.58
|2007.02.09 16:42
|121.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23025232
|2007.02.09 17:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.56
|0.00
|121.63
|2007.02.09 18:19
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23024173
|2007.02.09 16:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.61
|0.00
|121.63
|2007.02.09 18:19
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23024219
|2007.02.09 16:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.3002
|2007.02.09 20:22
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23039739
|2007.02.09 19:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3011
|0.0000
|1.3002
|2007.02.09 20:22
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23026739
|2007.02.09 17:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|1.3002
|2007.02.09 20:22
|1.3002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23047259
|2007.02.09 20:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3004
|0.0000
|1.3009
|2007.02.11 23:00
|1.3009
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23022561
|2007.02.09 16:40
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9501
|0.0000
|1.9523
|2007.02.12 01:31
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23021293
|2007.02.09 16:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9485
|0.0000
|1.9523
|2007.02.12 01:31
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23026748
|2007.02.09 17:25
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9508
|0.0000
|1.9523
|2007.02.12 01:31
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23055581
|2007.02.11 23:35
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9535
|0.0000
|1.9523
|2007.02.12 01:31
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|23052783
|2007.02.11 23:10
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9523
|0.0000
|1.9523
|2007.02.12 01:31
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23054398
|2007.02.11 23:25
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9529
|0.0000
|1.9523
|2007.02.12 01:31
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23015113
|2007.02.09 15:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9480
|0.0000
|1.9523
|2007.02.12 01:31
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23052833
|2007.02.11 23:11
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2478
|2007.02.12 01:31
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23055325
|2007.02.11 23:30
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2478
|2007.02.12 01:31
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23024211
|2007.02.09 16:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2493
|1.2444
|1.2478
|2007.02.12 01:31
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23039698
|2007.02.09 19:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2480
|1.2444
|1.2478
|2007.02.12 01:31
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23024621
|2007.02.09 16:55
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2487
|1.2444
|1.2478
|2007.02.12 01:31
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23072137
|2007.02.12 01:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9525
|2007.02.12 01:59
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23073119
|2007.02.12 01:55
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9517
|0.0000
|1.9525
|2007.02.12 01:59
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23057170
|2007.02.11 23:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3016
|0.0000
|1.3011
|2007.02.12 02:13
|1.3011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23073700
|2007.02.12 02:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9529
|0.0000
|1.9530
|2007.02.12 04:16
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23074499
|2007.02.12 02:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9523
|0.0000
|1.9530
|2007.02.12 04:16
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23071832
|2007.02.12 01:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2476
|0.0000
|1.2471
|2007.02.12 06:10
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23035267
|2007.02.09 18:46
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.60
|0.00
|121.78
|2007.02.12 06:18
|121.78
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23052858
|2007.02.11 23:11
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.94
|0.00
|121.78
|2007.02.12 06:18
|121.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23084318
|2007.02.12 04:28
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9527
|0.0000
|1.9546
|2007.02.12 06:33
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23089802
|2007.02.12 05:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9534
|0.0000
|1.9546
|2007.02.12 06:33
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23093344
|2007.02.12 06:15
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9561
|0.0000
|1.9546
|2007.02.12 06:33
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23091567
|2007.02.12 06:05
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9547
|0.0000
|1.9546
|2007.02.12 06:33
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23097242
|2007.02.12 06:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.86
|0.00
|121.91
|2007.02.12 06:50
|121.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23080280
|2007.02.12 03:56
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3018
|0.0000
|1.3023
|2007.02.12 07:54
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23091542
|2007.02.12 06:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3023
|2007.02.12 07:54
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23106152
|2007.02.12 07:40
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3023
|2007.02.12 07:54
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23096508
|2007.02.12 06:31
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2474
|2007.02.12 07:54
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23101515
|2007.02.12 07:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2474
|2007.02.12 07:54
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23113609
|2007.02.12 08:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3034
|0.0000
|1.3026
|2007.02.12 08:09
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23110070
|2007.02.12 07:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3024
|0.0000
|1.3026
|2007.02.12 08:09
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23117530
|2007.02.12 08:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.85
|0.00
|121.86
|2007.02.12 08:47
|121.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23121127
|2007.02.12 08:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.79
|0.00
|121.86
|2007.02.12 08:47
|121.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23150610
|2007.02.12 10:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.99
|0.00
|121.94
|2007.02.12 10:14
|121.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23165938
|2007.02.12 11:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.86
|0.00
|121.91
|2007.02.12 11:04
|121.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23113656
|2007.02.12 08:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9532
|0.0000
|1.9467
|2007.02.12 11:43
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23157514
|2007.02.12 10:20
|buy
|0.64
|gbpusdm
|1.9448
|0.0000
|1.9467
|2007.02.12 11:43
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|23125134
|2007.02.12 08:35
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9493
|0.0000
|1.9467
|2007.02.12 11:43
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23114992
|2007.02.12 08:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9521
|0.0000
|1.9467
|2007.02.12 11:43
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23117678
|2007.02.12 08:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9504
|0.0000
|1.9467
|2007.02.12 11:43
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23147004
|2007.02.12 09:50
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9465
|0.0000
|1.9467
|2007.02.12 11:43
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23143901
|2007.02.12 09:35
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9471
|0.0000
|1.9467
|2007.02.12 11:43
|1.9467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23173272
|2007.02.12 12:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9462
|0.0000
|1.9457
|2007.02.12 12:11
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23139993
|2007.02.12 09:25
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.2956
|2007.02.12 13:00
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23132956
|2007.02.12 09:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.2956
|2007.02.12 13:00
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23157603
|2007.02.12 10:20
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2965
|0.0000
|1.2956
|2007.02.12 13:00
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23148440
|2007.02.12 09:55
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2984
|0.0000
|1.2956
|2007.02.12 13:00
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23159402
|2007.02.12 10:25
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.2955
|0.0000
|1.2956
|2007.02.12 13:00
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23176039
|2007.02.12 12:15
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.2944
|0.0000
|1.2956
|2007.02.12 13:00
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|23174198
|2007.02.12 12:05
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.2950
|0.0000
|1.2956
|2007.02.12 13:00
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23119441
|2007.02.12 08:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 13:01
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23167582
|2007.02.12 11:10
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2535
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 13:01
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23148480
|2007.02.12 09:55
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2509
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 13:01
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23121292
|2007.02.12 08:25
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 13:01
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23157397
|2007.02.12 10:20
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2528
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 13:01
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23140218
|2007.02.12 09:25
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2493
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 13:01
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23176111
|2007.02.12 12:15
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2544
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 13:01
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|23184395
|2007.02.12 13:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9470
|0.0000
|1.9465
|2007.02.12 13:10
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23202402
|2007.02.12 14:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.68
|0.00
|121.73
|2007.02.12 14:57
|121.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23193876
|2007.02.12 13:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9470
|0.0000
|1.9470
|2007.02.12 15:10
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23199149
|2007.02.12 13:55
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9462
|0.0000
|1.9470
|2007.02.12 15:10
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23193943
|2007.02.12 13:40
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2527
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 15:39
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23185676
|2007.02.12 13:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2532
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 15:39
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23206187
|2007.02.12 14:35
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2520
|0.0000
|1.2529
|2007.02.12 15:39
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23211394
|2007.02.12 15:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.75
|0.00
|121.74
|2007.02.12 16:05
|121.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23214701
|2007.02.12 15:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.81
|0.00
|121.74
|2007.02.12 16:05
|121.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23216784
|2007.02.12 15:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2525
|0.0000
|1.2520
|2007.02.12 16:05
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23219955
|2007.02.12 16:10
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9482
|0.0000
|1.9472
|2007.02.12 16:35
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23217438
|2007.02.12 16:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9473
|0.0000
|1.9472
|2007.02.12 16:35
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23211867
|2007.02.12 15:21
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9468
|0.0000
|1.9472
|2007.02.12 16:35
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23197894
|2007.02.12 13:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2960
|0.0000
|1.2959
|2007.02.12 18:58
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23234348
|2007.02.12 17:51
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2966
|0.0000
|1.2959
|2007.02.12 18:58
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23235827
|2007.02.12 18:03
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2526
|0.0000
|1.2531
|2007.02.12 19:49
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23234728
|2007.02.12 17:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9468
|0.0000
|1.9473
|2007.02.12 20:46
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23241648
|2007.02.12 19:18
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2962
|0.0000
|1.2967
|2007.02.12 21:24
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23248084
|2007.02.12 20:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9470
|0.0000
|1.9470
|2007.02.12 22:05
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23250809
|2007.02.12 21:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9477
|0.0000
|1.9470
|2007.02.12 22:05
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23246087
|2007.02.12 20:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.86
|0.00
|121.85
|2007.02.12 22:44
|121.85
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23256619
|2007.02.12 22:07
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.92
|0.00
|121.85
|2007.02.12 22:44
|121.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23258210
|2007.02.12 22:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9473
|0.0000
|1.9469
|2007.02.12 23:36
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23259408
|2007.02.12 22:37
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9467
|0.0000
|1.9469
|2007.02.12 23:36
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23261233
|2007.02.12 23:03
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9461
|0.0000
|1.9469
|2007.02.12 23:36
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23253076
|2007.02.12 21:37
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2963
|0.0000
|1.2958
|2007.02.13 01:07
|1.2958
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23245930
|2007.02.12 20:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2530
|0.0000
|1.2528
|2007.02.13 02:15
|1.2528
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23262113
|2007.02.12 23:21
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2534
|0.0000
|1.2528
|2007.02.13 02:15
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23284544
|2007.02.13 01:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2958
|0.0000
|1.2963
|2007.02.13 02:35
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23266737
|2007.02.13 00:10
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.64
|0.00
|121.51
|2007.02.13 06:19
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23264148
|2007.02.12 23:50
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.77
|0.00
|121.51
|2007.02.13 06:19
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23262628
|2007.02.12 23:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.83
|0.00
|121.51
|2007.02.13 06:19
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23281487
|2007.02.13 01:40
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.57
|0.00
|121.51
|2007.02.13 06:19
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23285872
|2007.02.13 02:00
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.44
|0.00
|121.51
|2007.02.13 06:19
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23290300
|2007.02.13 02:20
|buy
|0.32
|usdjpym
|121.38
|0.00
|121.51
|2007.02.13 06:19
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23330165
|2007.02.13 06:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.48
|0.00
|121.43
|2007.02.13 06:46
|121.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23264495
|2007.02.12 23:56
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9466
|0.0000
|1.9484
|2007.02.13 07:08
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23290407
|2007.02.13 02:20
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9482
|0.0000
|1.9484
|2007.02.13 07:08
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23313541
|2007.02.13 05:15
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9496
|0.0000
|1.9484
|2007.02.13 07:08
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23294190
|2007.02.13 03:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9487
|0.0000
|1.9484
|2007.02.13 07:08
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23267521
|2007.02.13 00:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9474
|0.0000
|1.9484
|2007.02.13 07:08
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23336318
|2007.02.13 07:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.42
|0.00
|121.47
|2007.02.13 07:22
|121.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23344788
|2007.02.13 07:25
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9488
|0.0000
|1.9495
|2007.02.13 07:27
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23341278
|2007.02.13 07:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9494
|0.0000
|1.9495
|2007.02.13 07:27
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23359578
|2007.02.13 08:20
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9500
|0.0000
|1.9495
|2007.02.13 08:22
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23345666
|2007.02.13 07:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2990
|0.0000
|1.2986
|2007.02.13 08:27
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23333772
|2007.02.13 06:55
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2973
|0.0000
|1.2986
|2007.02.13 08:27
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23313347
|2007.02.13 05:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2986
|2007.02.13 08:27
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23295025
|2007.02.13 03:07
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2960
|0.0000
|1.2986
|2007.02.13 08:27
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23341176
|2007.02.13 07:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2985
|0.0000
|1.2986
|2007.02.13 08:27
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23353783
|2007.02.13 08:00
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.2986
|2007.02.13 08:27
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23341120
|2007.02.13 07:15
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2509
|0.0000
|1.2513
|2007.02.13 08:29
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23297514
|2007.02.13 03:22
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2526
|0.0000
|1.2513
|2007.02.13 08:29
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23353966
|2007.02.13 08:00
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2500
|0.0000
|1.2513
|2007.02.13 08:29
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23291715
|2007.02.13 02:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2531
|0.0000
|1.2513
|2007.02.13 08:29
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23331453
|2007.02.13 06:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2521
|0.0000
|1.2513
|2007.02.13 08:29
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23389981
|2007.02.13 10:05
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2498
|0.0000
|1.2492
|2007.02.13 10:29
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23395397
|2007.02.13 10:20
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2492
|2007.02.13 10:29
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23395490
|2007.02.13 10:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3009
|0.0000
|1.3000
|2007.02.13 10:30
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23389951
|2007.02.13 10:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2997
|0.0000
|1.3000
|2007.02.13 10:30
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23395449
|2007.02.13 10:20
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.26
|0.00
|121.35
|2007.02.13 10:33
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23389806
|2007.02.13 10:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.37
|0.00
|121.35
|2007.02.13 10:33
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23401361
|2007.02.13 10:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9417
|0.0000
|1.9422
|2007.02.13 10:53
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23418608
|2007.02.13 11:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9411
|0.0000
|1.9416
|2007.02.13 11:29
|1.9416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23402603
|2007.02.13 10:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2468
|2007.02.13 13:33
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23398848
|2007.02.13 10:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2496
|0.0000
|1.2468
|2007.02.13 13:33
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23426900
|2007.02.13 11:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2479
|0.0000
|1.2468
|2007.02.13 13:33
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23461701
|2007.02.13 13:15
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2468
|2007.02.13 13:33
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23468226
|2007.02.13 13:30
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2468
|2007.02.13 13:33
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23452628
|2007.02.13 12:55
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2468
|2007.02.13 13:33
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23467934
|2007.02.13 13:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9441
|0.0000
|1.9436
|2007.02.13 13:33
|1.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23479933
|2007.02.13 13:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2458
|0.0000
|1.2463
|2007.02.13 14:14
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23431242
|2007.02.13 11:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3023
|2007.02.13 14:23
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23465607
|2007.02.13 13:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3025
|0.0000
|1.3023
|2007.02.13 14:23
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23457003
|2007.02.13 13:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3019
|0.0000
|1.3023
|2007.02.13 14:23
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23438402
|2007.02.13 12:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3023
|2007.02.13 14:23
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23477327
|2007.02.13 13:45
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3035
|0.0000
|1.3023
|2007.02.13 14:23
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23487695
|2007.02.13 14:10
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9447
|0.0000
|1.9440
|2007.02.13 14:23
|1.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23483988
|2007.02.13 14:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9442
|0.0000
|1.9440
|2007.02.13 14:23
|1.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23447110
|2007.02.13 12:40
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.25
|0.00
|121.26
|2007.02.13 15:03
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23474312
|2007.02.13 13:40
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.16
|0.00
|121.26
|2007.02.13 15:03
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23431268
|2007.02.13 11:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.26
|2007.02.13 15:03
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23514120
|2007.02.13 15:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.31
|0.00
|121.26
|2007.02.13 16:04
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23525004
|2007.02.13 15:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3019
|2007.02.13 16:08
|1.3019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23517580
|2007.02.13 15:35
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9428
|0.0000
|1.9430
|2007.02.13 16:08
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23512384
|2007.02.13 15:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9433
|0.0000
|1.9430
|2007.02.13 16:08
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23521323
|2007.02.13 15:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9422
|0.0000
|1.9430
|2007.02.13 16:08
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23531294
|2007.02.13 16:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.27
|0.00
|121.32
|2007.02.13 16:34
|121.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23558666
|2007.02.13 17:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9448
|0.0000
|1.9443
|2007.02.13 18:13
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23573331
|2007.02.13 18:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9442
|0.0000
|1.9447
|2007.02.13 19:27
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23507599
|2007.02.13 15:07
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2484
|0.0000
|1.2482
|2007.02.13 19:33
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23512565
|2007.02.13 15:20
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2491
|0.0000
|1.2482
|2007.02.13 19:33
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23505227
|2007.02.13 15:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2478
|0.0000
|1.2482
|2007.02.13 19:33
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23608704
|2007.02.13 21:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.15
|0.00
|121.22
|2007.02.13 23:00
|121.22
|0.00
|0.00
|0.03
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23591767
|2007.02.13 20:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.22
|0.00
|121.22
|2007.02.13 23:00
|121.22
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23591733
|2007.02.13 20:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9452
|0.0000
|1.9462
|2007.02.13 23:45
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23633834
|2007.02.13 23:25
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9472
|0.0000
|1.9462
|2007.02.13 23:45
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23601123
|2007.02.13 20:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9460
|0.0000
|1.9462
|2007.02.13 23:45
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23604499
|2007.02.13 20:55
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9466
|0.0000
|1.9462
|2007.02.13 23:45
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23642871
|2007.02.14 00:06
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9464
|0.0000
|1.9469
|2007.02.14 00:38
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23638965
|2007.02.13 23:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.26
|0.00
|121.24
|2007.02.14 00:54
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23635657
|2007.02.13 23:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.21
|0.00
|121.24
|2007.02.14 00:54
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23648193
|2007.02.14 00:27
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.24
|2007.02.14 00:54
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23654661
|2007.02.14 00:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9468
|0.0000
|1.9463
|2007.02.14 01:12
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23611217
|2007.02.13 21:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2466
|2007.02.14 01:13
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23650200
|2007.02.14 00:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2466
|2007.02.14 01:13
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23654956
|2007.02.14 00:51
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2466
|2007.02.14 01:13
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23671368
|2007.02.14 01:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.15
|0.00
|121.20
|2007.02.14 03:55
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23604443
|2007.02.13 20:55
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3037
|0.0000
|1.3037
|2007.02.14 04:44
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23596339
|2007.02.13 20:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3033
|0.0000
|1.3037
|2007.02.14 04:44
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23554008
|2007.02.13 17:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3027
|0.0000
|1.3037
|2007.02.14 04:44
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23697255
|2007.02.14 04:40
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3048
|0.0000
|1.3037
|2007.02.14 04:44
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23694142
|2007.02.14 04:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9474
|0.0000
|1.9473
|2007.02.14 04:44
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23695167
|2007.02.14 04:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9482
|0.0000
|1.9473
|2007.02.14 04:44
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23692946
|2007.02.14 03:56
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9468
|0.0000
|1.9473
|2007.02.14 04:44
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23697281
|2007.02.14 04:40
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2465
|2007.02.14 04:44
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23693404
|2007.02.14 04:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2465
|2007.02.14 04:44
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23702760
|2007.02.14 05:43
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3032
|0.0000
|1.3037
|2007.02.14 07:06
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23702056
|2007.02.14 05:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.29
|0.00
|121.22
|2007.02.14 07:09
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23694785
|2007.02.14 04:28
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.24
|0.00
|121.22
|2007.02.14 07:09
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23726013
|2007.02.14 08:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.14
|0.00
|121.21
|2007.02.14 08:35
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23721995
|2007.02.14 08:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.21
|0.00
|121.21
|2007.02.14 08:35
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23709090
|2007.02.14 07:10
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9488
|0.0000
|1.9510
|2007.02.14 09:38
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23725961
|2007.02.14 08:15
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9510
|2007.02.14 09:38
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23716767
|2007.02.14 07:45
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9504
|0.0000
|1.9510
|2007.02.14 09:38
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23723258
|2007.02.14 08:10
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9517
|0.0000
|1.9510
|2007.02.14 09:38
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23705422
|2007.02.14 06:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9470
|0.0000
|1.9510
|2007.02.14 09:38
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23698419
|2007.02.14 04:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9465
|0.0000
|1.9510
|2007.02.14 09:38
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23734987
|2007.02.14 09:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.02
|0.00
|121.04
|2007.02.14 09:40
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23737192
|2007.02.14 09:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.98
|0.00
|121.04
|2007.02.14 09:40
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23732982
|2007.02.14 09:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3089
|2007.02.14 10:45
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23731740
|2007.02.14 08:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3089
|0.0000
|1.3089
|2007.02.14 10:45
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23726153
|2007.02.14 08:15
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2424
|0.0000
|1.2439
|2007.02.14 11:45
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23698562
|2007.02.14 04:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2471
|0.0000
|1.2439
|2007.02.14 11:45
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23709501
|2007.02.14 07:11
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2439
|2007.02.14 11:45
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23717323
|2007.02.14 07:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2439
|2007.02.14 11:45
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23750151
|2007.02.14 11:55
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9549
|0.0000
|1.9542
|2007.02.14 13:02
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23748681
|2007.02.14 11:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9542
|0.0000
|1.9542
|2007.02.14 13:02
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23751820
|2007.02.14 12:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3084
|0.0000
|1.3089
|2007.02.14 13:30
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23755712
|2007.02.14 13:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.16
|0.00
|121.11
|2007.02.14 13:32
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23775158
|2007.02.14 15:20
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2375
|0.0000
|1.2393
|2007.02.14 15:53
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23758596
|2007.02.14 13:46
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2393
|2007.02.14 15:53
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23759012
|2007.02.14 13:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2393
|2007.02.14 15:53
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23767620
|2007.02.14 15:05
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2387
|0.0000
|1.2393
|2007.02.14 15:53
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23776550
|2007.02.14 15:25
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3140
|0.0000
|1.3130
|2007.02.14 15:56
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23758582
|2007.02.14 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3090
|0.0000
|1.3130
|2007.02.14 15:56
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23772977
|2007.02.14 15:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3140
|0.0000
|1.3130
|2007.02.14 15:56
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23760330
|2007.02.14 14:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3130
|2007.02.14 15:56
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23766958
|2007.02.14 15:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3130
|2007.02.14 15:56
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23778754
|2007.02.14 15:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2397
|0.0000
|1.2402
|2007.02.14 15:59
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23764025
|2007.02.14 15:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9576
|0.0000
|1.9610
|2007.02.14 15:59
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23771501
|2007.02.14 15:10
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9620
|0.0000
|1.9610
|2007.02.14 15:59
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23774975
|2007.02.14 15:20
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9634
|0.0000
|1.9610
|2007.02.14 15:59
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23759641
|2007.02.14 13:56
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9567
|0.0000
|1.9610
|2007.02.14 15:59
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23758589
|2007.02.14 13:46
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9556
|0.0000
|1.9610
|2007.02.14 15:59
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23758989
|2007.02.14 13:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9610
|2007.02.14 15:59
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23758593
|2007.02.14 13:46
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.09
|0.00
|120.80
|2007.02.14 16:03
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23771575
|2007.02.14 15:10
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.77
|0.00
|120.80
|2007.02.14 16:03
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23774889
|2007.02.14 15:20
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.67
|0.00
|120.80
|2007.02.14 16:03
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23767380
|2007.02.14 15:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.84
|0.00
|120.80
|2007.02.14 16:03
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23784312
|2007.02.14 16:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9620
|0.0000
|1.9615
|2007.02.14 18:06
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23786973
|2007.02.14 18:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9616
|0.0000
|1.9621
|2007.02.14 20:39
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23790611
|2007.02.14 20:47
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.72
|0.00
|120.79
|2007.02.14 21:42
|120.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23787919
|2007.02.14 18:56
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.78
|0.00
|120.79
|2007.02.14 21:42
|120.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23787392
|2007.02.14 18:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3127
|0.0000
|1.3132
|2007.02.14 22:05
|1.3132
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23792989
|2007.02.14 21:52
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.76
|0.00
|120.71
|2007.02.14 22:20
|120.71
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23790164
|2007.02.14 20:26
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2398
|0.0000
|1.2393
|2007.02.14 23:34
|1.2393
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23799434
|2007.02.15 00:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9643
|0.0000
|1.9631
|2007.02.15 00:04
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23794737
|2007.02.14 22:35
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9631
|0.0000
|1.9631
|2007.02.15 00:04
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23790677
|2007.02.14 20:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9621
|0.0000
|1.9631
|2007.02.15 00:04
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23794379
|2007.02.14 22:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3133
|0.0000
|1.3134
|2007.02.15 01:47
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23808567
|2007.02.15 01:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3142
|0.0000
|1.3134
|2007.02.15 01:47
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23810251
|2007.02.15 01:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9644
|0.0000
|1.9632
|2007.02.15 02:14
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23800752
|2007.02.15 00:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9632
|2007.02.15 02:14
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23803432
|2007.02.15 00:35
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9629
|0.0000
|1.9632
|2007.02.15 02:14
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23802014
|2007.02.15 00:10
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.23
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23798446
|2007.02.14 23:55
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.33
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23805603
|2007.02.15 01:15
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.11
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23808432
|2007.02.15 01:25
|buy
|0.32
|usdjpym
|119.93
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23796023
|2007.02.14 23:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.73
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23797102
|2007.02.14 23:50
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.60
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23827097
|2007.02.15 06:55
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3138
|2007.02.15 07:10
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23823933
|2007.02.15 06:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3138
|2007.02.15 07:10
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23825156
|2007.02.15 06:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3143
|0.0000
|1.3138
|2007.02.15 07:10
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23822150
|2007.02.15 05:10
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9648
|2007.02.15 07:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23821360
|2007.02.15 04:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9648
|2007.02.15 07:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23827106
|2007.02.15 06:55
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9648
|2007.02.15 07:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23826382
|2007.02.15 06:50
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.94
|0.00
|119.97
|2007.02.15 08:00
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23823671
|2007.02.15 06:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.07
|0.00
|119.97
|2007.02.15 08:00
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23829401
|2007.02.15 07:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.88
|0.00
|119.97
|2007.02.15 08:00
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23801989
|2007.02.15 00:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2394
|0.0000
|1.2374
|2007.02.15 08:01
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23826232
|2007.02.15 06:50
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2357
|0.0000
|1.2374
|2007.02.15 08:01
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23808614
|2007.02.15 01:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2382
|0.0000
|1.2374
|2007.02.15 08:01
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23835453
|2007.02.15 08:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9644
|2007.02.15 08:27
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23835143
|2007.02.15 08:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2377
|0.0000
|1.2372
|2007.02.15 08:29
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23839403
|2007.02.15 08:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9663
|0.0000
|1.9658
|2007.02.15 09:02
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23848213
|2007.02.15 09:55
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2382
|0.0000
|1.2385
|2007.02.15 10:40
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23847476
|2007.02.15 09:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2376
|0.0000
|1.2385
|2007.02.15 10:40
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23851070
|2007.02.15 10:05
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2397
|0.0000
|1.2385
|2007.02.15 10:40
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23853178
|2007.02.15 10:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9578
|2007.02.15 10:40
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23843764
|2007.02.15 09:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.33
|0.00
|120.19
|2007.02.15 10:43
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23838711
|2007.02.15 08:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.19
|0.00
|120.19
|2007.02.15 10:43
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23836289
|2007.02.15 08:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.97
|0.00
|120.19
|2007.02.15 10:43
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23856369
|2007.02.15 11:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.18
|2007.02.15 11:19
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23860658
|2007.02.15 12:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9567
|0.0000
|1.9572
|2007.02.15 12:46
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23843595
|2007.02.15 09:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3128
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 13:09
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23836243
|2007.02.15 08:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3139
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 13:09
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23860018
|2007.02.15 12:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.11
|0.00
|120.16
|2007.02.15 13:20
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23863471
|2007.02.15 13:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3135
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 13:30
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23863796
|2007.02.15 13:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.12
|0.00
|120.07
|2007.02.15 13:36
|120.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23880590
|2007.02.15 14:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3155
|0.0000
|1.3150
|2007.02.15 14:37
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23880651
|2007.02.15 14:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9582
|2007.02.15 14:37
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23880479
|2007.02.15 14:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2361
|0.0000
|1.2366
|2007.02.15 14:40
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23881536
|2007.02.15 14:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.93
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23892642
|2007.02.15 15:35
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.63
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23896548
|2007.02.15 15:45
|buy
|0.16
|usdjpym
|119.45
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23894682
|2007.02.15 15:40
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.54
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23890565
|2007.02.15 15:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.85
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23908886
|2007.02.15 16:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.46
|0.00
|119.51
|2007.02.15 16:50
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23901088
|2007.02.15 15:55
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2361
|0.0000
|1.2362
|2007.02.15 16:57
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23903750
|2007.02.15 16:05
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2352
|0.0000
|1.2362
|2007.02.15 16:57
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23899906
|2007.02.15 15:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2367
|0.0000
|1.2362
|2007.02.15 16:57
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23899858
|2007.02.15 15:50
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9544
|0.0000
|1.9542
|2007.02.15 17:03
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23892730
|2007.02.15 15:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9542
|2007.02.15 17:03
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23904662
|2007.02.15 16:10
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9542
|2007.02.15 17:03
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23913631
|2007.02.15 17:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.48
|0.00
|119.53
|2007.02.15 18:01
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23917612
|2007.02.15 18:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 18:32
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23920111
|2007.02.15 19:32
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9531
|0.0000
|1.9534
|2007.02.15 20:49
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23921086
|2007.02.15 19:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9537
|0.0000
|1.9534
|2007.02.15 20:49
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23922767
|2007.02.15 20:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9542
|0.0000
|1.9534
|2007.02.15 20:49
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23924664
|2007.02.15 20:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3141
|2007.02.15 21:42
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23924728
|2007.02.15 20:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2340
|0.0000
|1.2345
|2007.02.15 21:43
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23932483
|2007.02.15 21:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.23
|0.00
|119.28
|2007.02.15 22:36
|119.28
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23935066
|2007.02.15 22:40
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9508
|0.0000
|1.9517
|2007.02.16 00:20
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23933522
|2007.02.15 22:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9519
|0.0000
|1.9517
|2007.02.16 00:20
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23941260
|2007.02.16 00:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9515
|0.0000
|1.9514
|2007.02.16 01:25
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23943260
|2007.02.16 01:10
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9521
|0.0000
|1.9514
|2007.02.16 01:25
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23935243
|2007.02.15 22:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.22
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23941243
|2007.02.16 00:35
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.50
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23939941
|2007.02.16 00:10
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.43
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23937406
|2007.02.15 23:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.28
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23939211
|2007.02.16 00:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.38
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23936410
|2007.02.15 23:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2346
|0.0000
|1.2339
|2007.02.16 02:48
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23932934
|2007.02.15 22:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2340
|0.0000
|1.2339
|2007.02.16 02:48
|1.2339
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23936914
|2007.02.15 23:17
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 02:48
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23932208
|2007.02.15 21:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3144
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 02:48
|1.3140
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23942446
|2007.02.16 00:55
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 02:48
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23948902
|2007.02.16 02:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9524
|0.0000
|1.9519
|2007.02.16 03:53
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23951627
|2007.02.16 04:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9520
|0.0000
|1.9525
|2007.02.16 04:10
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23947148
|2007.02.16 02:27
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.43
|2007.02.16 04:40
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23945356
|2007.02.16 01:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.42
|0.00
|119.43
|2007.02.16 04:40
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23952471
|2007.02.16 04:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3143
|0.0000
|1.3136
|2007.02.16 04:54
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23949377
|2007.02.16 03:01
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3137
|0.0000
|1.3136
|2007.02.16 04:54
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23954506
|2007.02.16 05:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.42
|0.00
|119.41
|2007.02.16 05:15
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23954703
|2007.02.16 05:05
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.48
|0.00
|119.41
|2007.02.16 05:15
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23949519
|2007.02.16 03:05
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2341
|0.0000
|1.2342
|2007.02.16 05:20
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23952958
|2007.02.16 04:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2335
|0.0000
|1.2342
|2007.02.16 05:20
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23953262
|2007.02.16 04:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9526
|0.0000
|1.9524
|2007.02.16 06:59
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23955624
|2007.02.16 05:37
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9530
|0.0000
|1.9524
|2007.02.16 06:59
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23956234
|2007.02.16 06:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.37
|0.00
|119.39
|2007.02.16 07:24
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23958383
|2007.02.16 07:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.32
|0.00
|119.39
|2007.02.16 07:24
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23955543
|2007.02.16 05:34
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 07:40
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23956501
|2007.02.16 06:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3133
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 07:40
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23961091
|2007.02.16 07:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.40
|0.00
|119.33
|2007.02.16 08:07
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23960312
|2007.02.16 07:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.34
|0.00
|119.33
|2007.02.16 08:07
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23961116
|2007.02.16 07:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3137
|0.0000
|1.3132
|2007.02.16 08:13
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23966155
|2007.02.16 08:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3127
|0.0000
|1.3134
|2007.02.16 09:18
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23965608
|2007.02.16 08:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3133
|0.0000
|1.3134
|2007.02.16 09:18
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23967313
|2007.02.16 08:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9491
|0.0000
|1.9496
|2007.02.16 09:22
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23969317
|2007.02.16 09:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.45
|0.00
|119.40
|2007.02.16 09:28
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23974469
|2007.02.16 11:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3114
|0.0000
|1.3123
|2007.02.16 11:51
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23973897
|2007.02.16 11:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3125
|0.0000
|1.3123
|2007.02.16 11:51
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23973147
|2007.02.16 10:45
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2362
|0.0000
|1.2359
|2007.02.16 11:51
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|23975658
|2007.02.16 11:10
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2371
|0.0000
|1.2359
|2007.02.16 11:51
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|23955370
|2007.02.16 05:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2339
|0.0000
|1.2359
|2007.02.16 11:51
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23960184
|2007.02.16 07:38
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2349
|0.0000
|1.2359
|2007.02.16 11:51
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23966767
|2007.02.16 08:40
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2355
|0.0000
|1.2359
|2007.02.16 11:51
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23957863
|2007.02.16 06:49
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2345
|0.0000
|1.2359
|2007.02.16 11:51
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23974821
|2007.02.16 11:06
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9479
|0.0000
|1.9487
|2007.02.16 12:01
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23973204
|2007.02.16 10:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9489
|0.0000
|1.9487
|2007.02.16 12:01
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23973335
|2007.02.16 10:50
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9483
|0.0000
|1.9487
|2007.02.16 12:01
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23980948
|2007.02.16 12:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3117
|2007.02.16 12:44
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23980929
|2007.02.16 12:11
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9487
|0.0000
|1.9485
|2007.02.16 12:44
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23981192
|2007.02.16 12:20
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9492
|0.0000
|1.9485
|2007.02.16 12:44
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23980913
|2007.02.16 12:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2359
|0.0000
|1.2364
|2007.02.16 12:44
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23983384
|2007.02.16 13:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.24
|0.00
|119.22
|2007.02.16 13:26
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|23984084
|2007.02.16 13:05
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.18
|0.00
|119.22
|2007.02.16 13:26
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|23980872
|2007.02.16 12:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.34
|0.00
|119.22
|2007.02.16 13:26
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23984897
|2007.02.16 13:15
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.12
|0.00
|119.22
|2007.02.16 13:26
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|23989877
|2007.02.16 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3108
|0.0000
|1.3103
|2007.02.16 13:45
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|23997952
|2007.02.16 14:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.31
|2007.02.16 14:57
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24009865
|2007.02.16 16:40
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9508
|0.0000
|1.9497
|2007.02.16 16:56
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24005670
|2007.02.16 16:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9487
|0.0000
|1.9497
|2007.02.16 16:56
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24006403
|2007.02.16 16:10
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9497
|0.0000
|1.9497
|2007.02.16 16:56
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24011306
|2007.02.16 17:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3137
|0.0000
|1.3132
|2007.02.16 17:02
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24013212
|2007.02.16 17:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9499
|0.0000
|1.9498
|2007.02.16 19:39
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24014630
|2007.02.16 18:20
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9505
|0.0000
|1.9498
|2007.02.16 19:39
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24007667
|2007.02.16 16:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.29
|0.00
|119.30
|2007.02.16 20:40
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24009154
|2007.02.16 16:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.23
|0.00
|119.30
|2007.02.16 20:40
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|
|0.00
|0.00
|1.97
|298.91
|Closed P/L:
|300.88
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24013236
|2007.02.16 17:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3135
|0.0000
|1.3133
|
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24017689
|2007.02.16 19:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3140
|0.0000
|1.3133
|
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1
|24018076
|2007.02.16 19:46
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9502
|0.0000
|1.9507
|
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24007689
|2007.02.16 16:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2359
|0.0000
|1.2350
|
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24009109
|2007.02.16 16:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2346
|0.0000
|1.2350
|
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1
|24009895
|2007.02.16 16:40
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2341
|0.0000
|1.2350
|
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.04
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2
|
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.34
|
|Floating P/L:
|-0.25
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|300.88
|Floating P/L:
|-0.25
|Margin:
|2.75
|Balance:
|10 300.88
|Equity:
|10 300.63
|Free Margin:
|10 297.88
|
|Details:
|Gross Profit:
|425.29
|Gross Loss:
|124.41
|Total Net Profit:
|300.88
|Profit Factor:
|3.42
|Expected Payoff:
|0.46
|
|Absolute Drawdown:
|0.43
|Maximal Drawdown:
|36.63 (0.36%)
|Relative Drawdown:
|0.36% (36.63)
|
|Total Trades:
|648
|Short Positions (won %):
|344 (64.24%)
|Long Positions (won %):
|304 (67.11%)
|Profit Trades (% of total):
|425 (65.59%)
|Loss trades (% of total):
|223 (34.41%)
|Largest
|profit trade:
|180.34
|loss trade:
|-12.30
|Average
|profit trade:
|1.00
|loss trade:
|-0.56
|Maximum
|consecutive wins ($):
|25 (1.85)
|consecutive losses ($):
|7 (-36.63)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|180.34 (1)
|consecutive loss (count):
|-36.63 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2