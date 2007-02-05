Interbank FX, LLC

Account: 1368735 Name: Cost Avg - RSI w-Trend 4 Currency: USD 2007 February 16, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
215009252007.02.05 12:59balanceDeposit10 000.00
215180452007.02.05 13:35buy0.01gbpusdm1.95580.00001.95632007.02.05 13:531.95630.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215340622007.02.05 14:10sell0.01eurusdm1.29270.00001.29222007.02.05 14:131.29220.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215813952007.02.05 15:40sell0.01gbpusdm1.95870.00001.95982007.02.05 15:591.95980.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215868422007.02.05 15:50sell0.02gbpusdm1.96110.00001.95982007.02.05 15:591.95980.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
215923862007.02.05 16:00sell0.01gbpusdm1.96000.00001.95952007.02.05 16:011.95950.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215061922007.02.05 13:10buy0.01usdjpym120.630.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215475002007.02.05 14:35buy0.08usdjpym120.420.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
215371132007.02.05 14:15buy0.02usdjpym120.560.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.00-0.25
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
215398802007.02.05 14:20buy0.04usdjpym120.480.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.00-0.23
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
215658102007.02.05 15:10buy0.16usdjpym120.360.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.000.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
215742352007.02.05 15:25buy0.32usdjpym120.300.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.002.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
216110332007.02.05 16:40sell0.01gbpusdm1.96020.00001.95972007.02.05 18:081.95970.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215370242007.02.05 14:15buy0.01usdchfm1.25000.00001.24912007.02.05 19:141.24910.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215539132007.02.05 14:50buy0.04usdchfm1.24880.00001.24912007.02.05 19:141.24910.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
215709832007.02.05 15:20buy0.08usdchfm1.24820.00001.24912007.02.05 19:141.24910.000.000.000.58
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
215451872007.02.05 14:30buy0.02usdchfm1.24930.00001.24912007.02.05 19:141.24910.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
216489842007.02.05 18:40buy0.01gbpusdm1.95930.00001.95942007.02.05 19:361.95940.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216559142007.02.05 19:15buy0.02gbpusdm1.95870.00001.95942007.02.05 19:361.95940.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
216449022007.02.05 18:20buy0.01usdjpym120.280.00120.332007.02.05 20:21120.330.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216812772007.02.05 21:10sell0.01usdjpym120.350.00120.302007.02.05 22:06120.300.000.00-0.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216839802007.02.05 21:31sell0.02gbpusdm1.96010.00001.95992007.02.05 23:351.95990.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
216960382007.02.05 22:15sell0.04gbpusdm1.96080.00001.95992007.02.05 23:351.95990.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
216676842007.02.05 20:00sell0.01gbpusdm1.95940.00001.95992007.02.05 23:351.95990.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216599632007.02.05 19:30sell0.01usdchfm1.24860.00001.24812007.02.05 23:531.24810.000.00-0.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216601862007.02.05 19:32buy0.01eurusdm1.29300.00001.29352007.02.06 00:321.29350.000.00-0.010.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
217471002007.02.06 00:45sell0.01eurusdm1.29330.00001.29282007.02.06 02:081.29280.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
217222282007.02.05 23:40buy0.04usdjpym120.130.00120.182007.02.06 02:12120.180.000.000.000.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
216959392007.02.05 22:15buy0.01usdjpym120.320.00120.182007.02.06 02:12120.180.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
217409502007.02.06 00:30buy0.08usdjpym120.070.00120.182007.02.06 02:12120.180.000.000.000.73
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
217120702007.02.05 23:10buy0.02usdjpym120.240.00120.182007.02.06 02:12120.180.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
217328322007.02.06 00:10sell0.01gbpusdm1.95980.00001.96062007.02.06 04:421.96060.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
217350992007.02.06 00:15sell0.02gbpusdm1.96070.00001.96062007.02.06 04:421.96060.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
217455962007.02.06 00:40sell0.04gbpusdm1.96160.00001.96062007.02.06 04:421.96060.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218139062007.02.06 05:25buy0.02gbpusdm1.96040.00001.96062007.02.06 07:061.96060.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
218095102007.02.06 04:52buy0.01gbpusdm1.96120.00001.96062007.02.06 07:061.96060.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218218492007.02.06 05:55buy0.04gbpusdm1.95970.00001.96062007.02.06 07:061.96060.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218141782007.02.06 05:25buy0.02eurusdm1.29230.00001.29262007.02.06 07:111.29260.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
217766442007.02.06 02:15buy0.01eurusdm1.29310.00001.29262007.02.06 07:111.29260.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218325992007.02.06 06:30buy0.04eurusdm1.29180.00001.29262007.02.06 07:111.29260.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218392572007.02.06 06:50sell0.01usdchfm1.24890.00001.24842007.02.06 07:361.24840.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218697682007.02.06 08:05buy0.02usdchfm1.24750.00001.24832007.02.06 08:251.24830.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
218645452007.02.06 07:55buy0.01usdchfm1.24840.00001.24832007.02.06 08:251.24830.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218565302007.02.06 07:36sell0.04gbpusdm1.96140.00001.96192007.02.06 09:091.96190.000.000.00-0.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218487112007.02.06 07:15sell0.01gbpusdm1.95970.00001.96192007.02.06 09:091.96190.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218525372007.02.06 07:25sell0.02gbpusdm1.96040.00001.96192007.02.06 09:091.96190.000.000.00-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
218697012007.02.06 08:05sell0.08gbpusdm1.96380.00001.96192007.02.06 09:091.96190.000.000.001.52
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
218826522007.02.06 08:35sell0.32usdjpym120.490.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.002.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
218252782007.02.06 06:05sell0.04usdjpym120.290.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.00-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218761292007.02.06 08:20sell0.16usdjpym120.430.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.000.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
217826262007.02.06 02:42sell0.01usdjpym120.180.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.00-0.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218014072007.02.06 04:05sell0.02usdjpym120.240.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.00-0.23
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
218463192007.02.06 07:10sell0.08usdjpym120.370.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
219503132007.02.06 12:25buy0.01usdjpym120.160.00120.162007.02.06 13:26120.160.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219618082007.02.06 13:05buy0.02usdjpym120.090.00120.162007.02.06 13:26120.160.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
219644202007.02.06 13:15buy0.16usdchfm1.24300.00001.24422007.02.06 13:381.24420.000.000.001.54
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
219455372007.02.06 12:10buy0.08usdchfm1.24400.00001.24422007.02.06 13:381.24420.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
219049132007.02.06 10:30buy0.01usdchfm1.24600.00001.24422007.02.06 13:381.24420.000.000.00-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219216202007.02.06 11:15buy0.04usdchfm1.24470.00001.24422007.02.06 13:381.24420.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
219169902007.02.06 11:05buy0.02usdchfm1.24540.00001.24422007.02.06 13:381.24420.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
219192312007.02.06 11:11sell0.02gbpusdm1.96620.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.00-0.46
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
219331562007.02.06 11:40sell0.08gbpusdm1.96820.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
219454152007.02.06 12:10sell0.16gbpusdm1.96900.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
219659082007.02.06 13:20sell0.32gbpusdm1.96970.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.003.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
219101212007.02.06 10:50sell0.01gbpusdm1.96560.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.00-0.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219213782007.02.06 11:15sell0.04gbpusdm1.96690.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.00-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
219694512007.02.06 13:30buy0.01usdjpym120.200.00120.252007.02.06 13:44120.250.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219000282007.02.06 09:50sell0.08eurusdm1.29470.00001.29422007.02.06 13:471.29420.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
218968502007.02.06 09:20sell0.04eurusdm1.29360.00001.29422007.02.06 13:471.29420.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218644762007.02.06 07:55sell0.01eurusdm1.29230.00001.29422007.02.06 13:471.29420.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218696412007.02.06 08:05sell0.02eurusdm1.29310.00001.29422007.02.06 13:471.29420.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
219456562007.02.06 12:10sell0.16eurusdm1.29530.00001.29422007.02.06 13:471.29420.000.000.001.76
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
219783852007.02.06 14:00buy0.01eurusdm1.29470.00001.29522007.02.06 14:331.29520.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219785172007.02.06 14:00sell0.01usdchfm1.24460.00001.24412007.02.06 14:351.24410.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219784252007.02.06 14:00sell0.01usdjpym120.260.00120.212007.02.06 14:48120.210.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219909622007.02.06 14:55sell0.01eurusdm1.29500.00001.29452007.02.06 15:051.29450.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219938412007.02.06 15:05sell0.01gbpusdm1.96860.00001.96812007.02.06 15:221.96810.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220016402007.02.06 15:40buy0.01usdjpym120.160.00120.212007.02.06 15:41120.210.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220149502007.02.06 16:25sell0.01usdjpym120.400.00120.352007.02.06 16:45120.350.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220464022007.02.06 18:35sell0.01gbpusdm1.97040.00001.97082007.02.06 23:291.97080.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220790652007.02.06 20:15sell0.02gbpusdm1.97100.00001.97082007.02.06 23:291.97080.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
221097072007.02.06 22:15sell0.04gbpusdm1.97160.00001.97082007.02.06 23:291.97080.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
220721582007.02.06 19:56buy0.02usdjpym120.070.00120.092007.02.07 00:13120.090.000.000.030.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
221174922007.02.06 22:43buy0.04usdjpym120.000.00120.092007.02.07 00:13120.090.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
220588402007.02.06 19:10buy0.01usdjpym120.140.00120.092007.02.07 00:13120.090.000.000.01-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221096692007.02.06 22:15sell0.16eurusdm1.29910.00001.29782007.02.07 00:291.29780.000.000.002.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
220125332007.02.06 16:15sell0.01eurusdm1.29540.00001.29782007.02.07 00:291.29780.000.000.01-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220419052007.02.06 18:25sell0.08eurusdm1.29850.00001.29782007.02.07 00:291.29780.000.000.050.56
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
220167132007.02.06 16:31sell0.02eurusdm1.29620.00001.29782007.02.07 00:291.29780.000.000.01-0.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
220242112007.02.06 17:05sell0.04eurusdm1.29680.00001.29782007.02.07 00:291.29780.000.000.02-0.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
220420512007.02.06 18:25buy0.64usdchfm1.23910.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.636.71
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
220404222007.02.06 18:20buy0.32usdchfm1.23990.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.321.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
220110662007.02.06 16:10buy0.02usdchfm1.24350.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.02-0.50
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
220269032007.02.06 17:20buy0.16usdchfm1.24090.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.16-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
219938652007.02.06 15:05buy0.01usdchfm1.24430.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.01-0.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220225192007.02.06 17:00buy0.08usdchfm1.24150.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.08-0.71
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
220176172007.02.06 16:35buy0.04usdchfm1.24280.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.04-0.77
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
221446212007.02.07 00:40buy0.04gbpusdm1.96980.00001.97022007.02.07 02:171.97020.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
221562242007.02.07 01:10buy0.08gbpusdm1.96920.00001.97022007.02.07 02:171.97020.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
221308012007.02.06 23:46buy0.01gbpusdm1.97110.00001.97022007.02.07 02:171.97020.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221400372007.02.07 00:27buy0.02gbpusdm1.97050.00001.97022007.02.07 02:171.97020.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
221513402007.02.07 00:55buy0.01eurusdm1.29790.00001.29842007.02.07 03:041.29840.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221919212007.02.07 03:11sell0.01eurusdm1.29830.00001.29782007.02.07 06:241.29780.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221825062007.02.07 02:32sell0.01gbpusdm1.96980.00001.96972007.02.07 06:271.96970.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221868982007.02.07 02:55sell0.02gbpusdm1.97040.00001.96972007.02.07 06:271.96970.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
222442932007.02.07 06:37buy0.01gbpusdm1.97000.00001.97052007.02.07 07:181.97050.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222495432007.02.07 07:05buy0.01eurusdm1.29800.00001.29852007.02.07 07:251.29850.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221620852007.02.07 01:25sell0.01usdchfm1.24000.00001.23992007.02.07 07:431.23990.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222421722007.02.07 06:25sell0.02usdchfm1.24060.00001.23992007.02.07 07:431.23990.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
222623192007.02.07 07:45sell0.02eurusdm1.29900.00001.29832007.02.07 07:531.29830.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
222609682007.02.07 07:41sell0.01eurusdm1.29830.00001.29832007.02.07 07:531.29830.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222681832007.02.07 08:10sell0.02gbpusdm1.97170.00001.97092007.02.07 08:221.97090.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
222655682007.02.07 07:55sell0.01gbpusdm1.97090.00001.97092007.02.07 08:221.97090.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222655512007.02.07 07:55buy0.01usdchfm1.24080.00001.24132007.02.07 08:521.24130.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222655822007.02.07 07:55sell0.01eurusdm1.29820.00001.29772007.02.07 08:541.29770.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222799322007.02.07 09:05sell0.01usdchfm1.24090.00001.24042007.02.07 09:281.24040.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222899212007.02.07 09:50buy0.04gbpusdm1.96890.00001.96982007.02.07 10:201.96980.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
222811362007.02.07 09:10buy0.01gbpusdm1.97020.00001.96982007.02.07 10:201.96980.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222875992007.02.07 09:40buy0.02gbpusdm1.96950.00001.96982007.02.07 10:201.96980.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
223006982007.02.07 10:40sell0.01eurusdm1.29960.00001.29912007.02.07 10:481.29910.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223019632007.02.07 10:50buy0.01usdchfm1.24010.00001.24062007.02.07 13:161.24060.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223294602007.02.07 13:25sell0.01usdchfm1.24000.00001.23952007.02.07 13:341.23950.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223006822007.02.07 10:40sell0.01gbpusdm1.97070.00001.97132007.02.07 14:061.97130.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223340252007.02.07 13:35sell0.04gbpusdm1.97240.00001.97132007.02.07 14:061.97130.000.000.000.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
223058182007.02.07 11:20sell0.02gbpusdm1.97130.00001.97132007.02.07 14:061.97130.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
222387812007.02.07 06:11sell0.08usdjpym120.330.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-1.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
222400762007.02.07 06:15sell0.16usdjpym120.390.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-1.86
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
222031222007.02.07 03:50sell0.02usdjpym120.190.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-0.56
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
222347592007.02.07 05:55sell0.04usdjpym120.250.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-0.93
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
221512832007.02.07 00:55sell0.01usdjpym120.120.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-0.34
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222771882007.02.07 08:55sell0.64usdjpym120.580.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.002.65
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
222933602007.02.07 10:05sell1.28usdjpym120.660.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.0013.81
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
222761742007.02.07 08:50sell0.32usdjpym120.500.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-0.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
223609942007.02.07 14:45buy0.01usdjpym120.570.00120.622007.02.07 14:59120.620.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223632862007.02.07 14:50buy0.08usdchfm1.23850.00001.23942007.02.07 15:081.23940.000.000.000.58
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
223406132007.02.07 13:50buy0.01usdchfm1.24020.00001.23942007.02.07 15:081.23940.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223591932007.02.07 14:40buy0.04usdchfm1.23910.00001.23942007.02.07 15:081.23940.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
223491232007.02.07 14:15buy0.02usdchfm1.23970.00001.23942007.02.07 15:081.23940.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
223706222007.02.07 15:05sell0.08eurusdm1.30080.00001.29992007.02.07 15:091.29990.000.000.000.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
223492072007.02.07 14:15sell0.02eurusdm1.29960.00001.29992007.02.07 15:091.29990.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
223406272007.02.07 13:50sell0.01eurusdm1.29890.00001.29992007.02.07 15:091.29990.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223567522007.02.07 14:35sell0.04eurusdm1.30020.00001.29992007.02.07 15:091.29990.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
223545302007.02.07 14:30buy0.01gbpusdm1.97130.00001.97022007.02.07 15:211.97020.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223677952007.02.07 15:00buy0.02gbpusdm1.96890.00001.97022007.02.07 15:211.97020.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
223793552007.02.07 15:25buy0.01gbpusdm1.97080.00001.97012007.02.07 15:591.97010.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223816032007.02.07 15:30buy0.02gbpusdm1.97030.00001.97012007.02.07 15:591.97010.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
223875282007.02.07 15:45buy0.04gbpusdm1.96900.00001.97012007.02.07 15:591.97010.000.000.000.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
223837702007.02.07 15:35sell0.01usdjpym120.700.00120.652007.02.07 15:59120.650.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224094332007.02.07 16:40buy0.01usdjpym120.610.00120.662007.02.07 16:56120.660.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223875602007.02.07 15:45sell0.01eurusdm1.30080.00001.30132007.02.07 18:031.30130.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223936662007.02.07 16:00sell0.02eurusdm1.30160.00001.30132007.02.07 18:031.30130.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
224035792007.02.07 16:25sell0.04eurusdm1.30220.00001.30132007.02.07 18:031.30130.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
224404512007.02.07 18:15sell0.01usdjpym120.720.00120.672007.02.07 19:50120.670.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224785452007.02.07 20:40buy0.01gbpusdm1.96920.00001.96972007.02.07 20:551.96970.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224592002007.02.07 19:35buy0.01eurusdm1.30110.00001.30162007.02.07 22:261.30160.000.00-0.020.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224255232007.02.07 17:25sell0.01usdchfm1.23960.00001.24062007.02.07 23:391.24060.000.00-0.03-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224529602007.02.07 19:15sell0.04usdchfm1.24160.00001.24062007.02.07 23:391.24060.000.00-0.120.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
224380342007.02.07 18:05sell0.02usdchfm1.24070.00001.24062007.02.07 23:391.24060.000.00-0.060.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225307732007.02.08 00:02buy0.01usdchfm1.24050.00001.24102007.02.08 00:391.24100.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224703982007.02.07 20:10buy0.01usdjpym120.670.00120.682007.02.08 01:03120.680.000.000.040.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225087192007.02.07 22:45buy0.02usdjpym120.610.00120.682007.02.08 01:03120.680.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225003302007.02.07 22:13sell0.01gbpusdm1.96960.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225148592007.02.07 23:10sell0.02gbpusdm1.97020.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225204032007.02.07 23:30sell0.04gbpusdm1.97070.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
225219912007.02.07 23:35sell0.08gbpusdm1.97120.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.000.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
225268282007.02.07 23:50sell0.02eurusdm1.30220.00001.30152007.02.08 01:141.30150.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225063702007.02.07 22:36sell0.01eurusdm1.30150.00001.30152007.02.08 01:141.30150.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225532362007.02.08 02:05buy0.02gbpusdm1.96980.00001.97052007.02.08 02:271.97050.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225480442007.02.08 01:36buy0.01gbpusdm1.97040.00001.97052007.02.08 02:271.97050.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225471772007.02.08 01:31buy0.01eurusdm1.30190.00001.30202007.02.08 03:351.30200.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225527702007.02.08 02:01buy0.02eurusdm1.30130.00001.30202007.02.08 03:351.30200.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225463502007.02.08 01:25sell0.01usdjpym120.690.00120.752007.02.08 04:41120.750.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225486122007.02.08 01:40sell0.02usdjpym120.760.00120.752007.02.08 04:41120.750.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225589232007.02.08 02:41sell0.04usdjpym120.850.00120.752007.02.08 04:41120.750.000.000.000.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
225767812007.02.08 04:50buy0.01usdjpym120.780.00120.832007.02.08 05:39120.830.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225760402007.02.08 04:45sell0.04gbpusdm1.97250.00001.97152007.02.08 06:501.97150.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
225627442007.02.08 03:16sell0.01gbpusdm1.97100.00001.97152007.02.08 06:501.97150.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225633882007.02.08 03:20sell0.02gbpusdm1.97160.00001.97152007.02.08 06:501.97150.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225750912007.02.08 04:39sell0.02eurusdm1.30220.00001.30152007.02.08 07:161.30150.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225674792007.02.08 03:47sell0.01eurusdm1.30170.00001.30152007.02.08 07:161.30150.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226175562007.02.08 07:45sell0.01usdjpym121.080.00121.092007.02.08 09:38121.090.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226238952007.02.08 08:10sell0.02usdjpym121.170.00121.092007.02.08 09:38121.090.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
226255182007.02.08 08:15buy0.04gbpusdm1.96770.00001.96782007.02.08 09:491.96780.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
226227182007.02.08 08:05buy0.01gbpusdm1.96900.00001.96782007.02.08 09:491.96780.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226238142007.02.08 08:10buy0.02gbpusdm1.96850.00001.96782007.02.08 09:491.96780.000.000.00-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
226332632007.02.08 08:45buy0.08gbpusdm1.96660.00001.96782007.02.08 09:491.96780.000.000.000.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
226445092007.02.08 09:55buy0.01usdjpym121.120.00121.172007.02.08 10:18121.170.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226482862007.02.08 10:45sell0.02gbpusdm1.96890.00001.96812007.02.08 11:071.96810.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
226465962007.02.08 10:25sell0.01gbpusdm1.96800.00001.96812007.02.08 11:071.96810.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226431622007.02.08 09:30buy0.01eurusdm1.29890.00001.29942007.02.08 11:461.29940.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226552462007.02.08 12:00sell0.01gbpusdm1.96750.00001.96702007.02.08 12:001.96700.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226542252007.02.08 11:55sell0.01eurusdm1.29920.00001.29872007.02.08 12:191.29870.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226810722007.02.08 13:00buy0.01eurusdm1.29860.00001.29912007.02.08 13:151.29910.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226355552007.02.08 08:50sell2.56usdchfm1.24860.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-12.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
226332112007.02.08 08:45sell1.28usdchfm1.24800.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-12.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
226069502007.02.08 07:10sell0.04usdchfm1.24470.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-1.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
225983602007.02.08 06:50sell0.02usdchfm1.24390.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-0.85
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225508002007.02.08 01:50sell0.01usdchfm1.24190.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-0.58
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226269012007.02.08 08:20sell0.32usdchfm1.24660.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-6.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
226086402007.02.08 07:15sell0.08usdchfm1.24530.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-2.50
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
226772862007.02.08 12:50sell20.48usdchfm1.25030.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00180.34
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-11[tp]
226311722007.02.08 08:40sell0.64usdchfm1.24710.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-10.76
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
226121172007.02.08 07:25sell0.16usdchfm1.24590.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-4.23
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
226573442007.02.08 12:05sell5.12usdchfm1.24900.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-8.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
226647842007.02.08 12:20sell10.24usdchfm1.24970.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.0040.99
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
226492432007.02.08 11:00sell0.02usdjpym121.200.00121.292007.02.08 13:35121.290.000.000.00-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
226773342007.02.08 12:50sell0.16usdjpym121.390.00121.292007.02.08 13:35121.290.000.000.001.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
226483272007.02.08 10:45sell0.01usdjpym121.140.00121.292007.02.08 13:35121.290.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226647462007.02.08 12:20sell0.04usdjpym121.260.00121.292007.02.08 13:35121.290.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
226695482007.02.08 12:30sell0.08usdjpym121.330.00121.292007.02.08 13:35121.290.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
227031872007.02.08 13:55buy0.02gbpusdm1.95740.00001.95882007.02.08 14:041.95880.000.000.000.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
226991292007.02.08 13:45buy0.01gbpusdm1.96020.00001.95882007.02.08 14:041.95880.000.000.00-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227084482007.02.08 14:05buy0.01gbpusdm1.95880.00001.95932007.02.08 14:111.95930.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227335962007.02.08 15:11buy0.08usdchfm1.24670.00001.24692007.02.08 15:361.24690.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
227083572007.02.08 14:05buy0.02usdchfm1.24820.00001.24692007.02.08 15:361.24690.000.000.00-0.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
227243602007.02.08 14:45buy0.04usdchfm1.24750.00001.24692007.02.08 15:361.24690.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
227033192007.02.08 13:55buy0.01usdchfm1.24990.00001.24692007.02.08 15:361.24690.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227392182007.02.08 15:25buy0.16usdchfm1.24560.00001.24692007.02.08 15:361.24690.000.000.001.67
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
227483272007.02.08 15:45buy0.01gbpusdm1.95730.00001.95782007.02.08 15:541.95780.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227208872007.02.08 14:35buy0.01usdjpym121.300.00121.192007.02.08 16:54121.190.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227330562007.02.08 15:10buy0.02usdjpym121.210.00121.192007.02.08 16:54121.190.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
227676522007.02.08 16:35buy0.08usdjpym121.100.00121.192007.02.08 16:54121.190.000.000.000.59
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
227527122007.02.08 15:55buy0.04usdjpym121.160.00121.192007.02.08 16:54121.190.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
227810932007.02.08 17:15sell0.02usdchfm1.24720.00001.24652007.02.08 17:461.24650.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
227761372007.02.08 17:00sell0.01usdchfm1.24670.00001.24652007.02.08 17:461.24650.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228038652007.02.08 18:35buy0.01gbpusdm1.95750.00001.95802007.02.08 19:211.95800.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228029852007.02.08 18:32sell0.01usdchfm1.24700.00001.24652007.02.08 19:431.24650.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228671922007.02.08 22:31buy0.02usdjpym121.000.00121.072007.02.08 22:57121.070.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
228227272007.02.08 19:41buy0.01usdjpym121.070.00121.072007.02.08 22:57121.070.000.000.010.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228757232007.02.08 23:35sell0.01usdjpym121.120.00121.072007.02.09 00:03121.070.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228551542007.02.08 21:40sell0.02gbpusdm1.95830.00001.95802007.02.09 00:081.95800.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
228197662007.02.08 19:30sell0.01gbpusdm1.95770.00001.95802007.02.09 00:081.95800.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228654162007.02.08 22:20sell0.04gbpusdm1.95880.00001.95802007.02.09 00:081.95800.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
228890292007.02.09 01:10buy0.02gbpusdm1.95770.00001.95842007.02.09 01:271.95840.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
228821432007.02.09 00:20buy0.01gbpusdm1.95830.00001.95842007.02.09 01:271.95840.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228341842007.02.08 20:22buy0.01usdchfm1.24630.00001.24682007.02.09 02:401.24680.000.000.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229143262007.02.09 04:15sell0.02gbpusdm1.95920.00001.95862007.02.09 05:081.95860.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229059532007.02.09 02:55sell0.01gbpusdm1.95890.00001.95862007.02.09 05:081.95860.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229228652007.02.09 05:30buy0.01gbpusdm1.95860.00001.95912007.02.09 05:431.95910.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229267152007.02.09 06:26sell0.01gbpusdm1.95950.00001.95902007.02.09 06:561.95900.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229087842007.02.09 03:15sell0.01usdchfm1.24730.00001.24722007.02.09 07:261.24720.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229315942007.02.09 07:15sell0.02usdchfm1.24790.00001.24722007.02.09 07:261.24720.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
227084372007.02.08 14:05sell0.04eurusdm1.30120.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.02-0.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
227122942007.02.08 14:15sell0.08eurusdm1.30210.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.05-0.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
227482812007.02.08 15:45sell0.16eurusdm1.30300.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.090.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
227526312007.02.08 15:55sell0.32eurusdm1.30350.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.191.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
227053132007.02.08 14:00sell0.02eurusdm1.30000.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.01-0.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
228404362007.02.08 20:45sell0.64eurusdm1.30410.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.387.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
227032522007.02.08 13:55sell0.01eurusdm1.29940.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.01-0.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228900932007.02.09 01:15sell0.02usdjpym121.200.00121.332007.02.09 07:42121.330.000.000.00-0.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229302792007.02.09 07:06sell0.08usdjpym121.370.00121.332007.02.09 07:42121.330.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
228881972007.02.09 01:05sell0.01usdjpym121.140.00121.332007.02.09 07:42121.330.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229326892007.02.09 07:25sell0.16usdjpym121.430.00121.332007.02.09 07:42121.330.000.000.001.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
228941702007.02.09 01:31sell0.04usdjpym121.320.00121.332007.02.09 07:42121.330.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
229441712007.02.09 08:00buy0.01usdjpym121.320.00121.322007.02.09 08:19121.320.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229472952007.02.09 08:15buy0.02usdjpym121.240.00121.322007.02.09 08:19121.320.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229472642007.02.09 08:15buy0.01eurusdm1.30140.00001.30152007.02.09 08:551.30150.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229494422007.02.09 08:30buy0.02eurusdm1.30080.00001.30152007.02.09 08:551.30150.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229488872007.02.09 08:25sell0.02usdchfm1.24910.00001.24832007.02.09 08:561.24830.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229472052007.02.09 08:15sell0.01usdchfm1.24830.00001.24832007.02.09 08:561.24830.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229578352007.02.09 09:20sell0.01usdjpym121.430.00121.382007.02.09 09:24121.380.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229471732007.02.09 08:15buy0.01gbpusdm1.95220.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.00-0.41
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229483232007.02.09 08:20buy0.02gbpusdm1.95130.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.00-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229605592007.02.09 09:35buy0.08gbpusdm1.94930.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.00-0.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
229625102007.02.09 09:40buy0.16gbpusdm1.94750.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.000.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
229650322007.02.09 09:50buy0.32gbpusdm1.94650.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.005.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
229500882007.02.09 08:35buy0.04gbpusdm1.95010.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.00-0.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
229681092007.02.09 10:05buy0.02eurusdm1.29980.00001.30002007.02.09 10:491.30000.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229691552007.02.09 10:10buy0.04eurusdm1.29910.00001.30002007.02.09 10:491.30000.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
229658462007.02.09 09:55buy0.01eurusdm1.30060.00001.30002007.02.09 10:491.30000.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229711782007.02.09 10:25sell0.01usdchfm1.25050.00001.25042007.02.09 11:011.25040.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229716492007.02.09 10:30sell0.02usdchfm1.25110.00001.25042007.02.09 11:011.25040.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229761112007.02.09 11:10sell0.01gbpusdm1.94860.00001.94812007.02.09 11:161.94810.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229806482007.02.09 12:00buy0.01eurusdm1.30040.00001.30092007.02.09 12:351.30090.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229818682007.02.09 12:05sell0.01usdjpym121.500.00121.452007.02.09 13:12121.450.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229924862007.02.09 13:30sell0.01gbpusdm1.94800.00001.94752007.02.09 13:401.94750.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229941452007.02.09 13:35sell0.01eurusdm1.30090.00001.30042007.02.09 13:481.30040.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229940432007.02.09 13:35buy0.01usdjpym121.460.00121.512007.02.09 14:01121.510.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229958992007.02.09 13:45buy0.01usdchfm1.24850.00001.24902007.02.09 14:041.24900.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230103512007.02.09 14:50buy0.04eurusdm1.29860.00001.29952007.02.09 15:031.29950.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
229997902007.02.09 14:00buy0.01eurusdm1.30000.00001.29952007.02.09 15:031.29950.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230052022007.02.09 14:25buy0.02eurusdm1.29930.00001.29952007.02.09 15:031.29950.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230096542007.02.09 14:45sell0.01usdchfm1.24980.00001.24982007.02.09 15:031.24980.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230103082007.02.09 14:50sell0.02usdchfm1.25060.00001.24982007.02.09 15:031.24980.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230114632007.02.09 15:00sell0.02usdjpym121.660.00121.582007.02.09 16:42121.580.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230108072007.02.09 14:55sell0.01usdjpym121.580.00121.582007.02.09 16:42121.580.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230252322007.02.09 17:05buy0.02usdjpym121.560.00121.632007.02.09 18:19121.630.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230241732007.02.09 16:50buy0.01usdjpym121.610.00121.632007.02.09 18:19121.630.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230242192007.02.09 16:50sell0.01eurusdm1.29970.00001.30022007.02.09 20:221.30020.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230397392007.02.09 19:15sell0.04eurusdm1.30110.00001.30022007.02.09 20:221.30020.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
230267392007.02.09 17:25sell0.02eurusdm1.30050.00001.30022007.02.09 20:221.30020.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230472592007.02.09 20:30buy0.01eurusdm1.30040.00001.30092007.02.11 23:001.30090.000.00-0.010.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230225612007.02.09 16:40sell0.04gbpusdm1.95010.00001.95232007.02.12 01:311.95230.000.000.00-0.88
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
230212932007.02.09 16:30sell0.02gbpusdm1.94850.00001.95232007.02.12 01:311.95230.000.000.00-0.76
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230267482007.02.09 17:25sell0.08gbpusdm1.95080.00001.95232007.02.12 01:311.95230.000.000.00-1.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
230555812007.02.11 23:35sell0.64gbpusdm1.95350.00001.95232007.02.12 01:311.95230.000.000.007.68
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
230527832007.02.11 23:10sell0.16gbpusdm1.95230.00001.95232007.02.12 01:311.95230.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
230543982007.02.11 23:25sell0.32gbpusdm1.95290.00001.95232007.02.12 01:311.95230.000.000.001.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
230151132007.02.09 15:25sell0.01gbpusdm1.94800.00001.95232007.02.12 01:311.95230.000.000.00-0.43
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230528332007.02.11 23:11buy0.08usdchfm1.24740.00001.24782007.02.12 01:311.24780.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
230553252007.02.11 23:30buy0.16usdchfm1.24680.00001.24782007.02.12 01:311.24780.000.000.001.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
230242112007.02.09 16:50buy0.01usdchfm1.24931.24441.24782007.02.12 01:311.24780.000.000.01-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230396982007.02.09 19:15buy0.04usdchfm1.24801.24441.24782007.02.12 01:311.24780.000.000.04-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
230246212007.02.09 16:55buy0.02usdchfm1.24871.24441.24782007.02.12 01:311.24780.000.000.02-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230721372007.02.12 01:45buy0.01gbpusdm1.95250.00001.95252007.02.12 01:591.95250.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230731192007.02.12 01:55buy0.02gbpusdm1.95170.00001.95252007.02.12 01:591.95250.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230571702007.02.11 23:46sell0.01eurusdm1.30160.00001.30112007.02.12 02:131.30110.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230737002007.02.12 02:00buy0.01gbpusdm1.95290.00001.95302007.02.12 04:161.95300.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230744992007.02.12 02:15buy0.02gbpusdm1.95230.00001.95302007.02.12 04:161.95300.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230718322007.02.12 01:41sell0.01usdchfm1.24760.00001.24712007.02.12 06:101.24710.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230352672007.02.09 18:46sell0.01usdjpym121.600.00121.782007.02.12 06:18121.780.000.00-0.01-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230528582007.02.11 23:11sell0.02usdjpym121.940.00121.782007.02.12 06:18121.780.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230843182007.02.12 04:28sell0.01gbpusdm1.95270.00001.95462007.02.12 06:331.95460.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230898022007.02.12 05:50sell0.02gbpusdm1.95340.00001.95462007.02.12 06:331.95460.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230933442007.02.12 06:15sell0.08gbpusdm1.95610.00001.95462007.02.12 06:331.95460.000.000.001.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
230915672007.02.12 06:05sell0.04gbpusdm1.95470.00001.95462007.02.12 06:331.95460.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
230972422007.02.12 06:35buy0.01usdjpym121.860.00121.912007.02.12 06:50121.910.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230802802007.02.12 03:56sell0.01eurusdm1.30180.00001.30232007.02.12 07:541.30230.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230915422007.02.12 06:05sell0.02eurusdm1.30240.00001.30232007.02.12 07:541.30230.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
231061522007.02.12 07:40sell0.04eurusdm1.30320.00001.30232007.02.12 07:541.30230.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
230965082007.02.12 06:31buy0.01usdchfm1.24750.00001.24742007.02.12 07:541.24740.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231015152007.02.12 07:05buy0.02usdchfm1.24660.00001.24742007.02.12 07:541.24740.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
231136092007.02.12 08:05sell0.02eurusdm1.30340.00001.30262007.02.12 08:091.30260.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
231100702007.02.12 07:55sell0.01eurusdm1.30240.00001.30262007.02.12 08:091.30260.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231175302007.02.12 08:15buy0.01usdjpym121.850.00121.862007.02.12 08:47121.860.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231211272007.02.12 08:25buy0.02usdjpym121.790.00121.862007.02.12 08:47121.860.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
231506102007.02.12 10:05sell0.01usdjpym121.990.00121.942007.02.12 10:14121.940.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231659382007.02.12 11:00buy0.01usdjpym121.860.00121.912007.02.12 11:04121.910.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231136562007.02.12 08:05buy0.01gbpusdm1.95320.00001.94672007.02.12 11:431.94670.000.000.00-0.65
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231575142007.02.12 10:20buy0.64gbpusdm1.94480.00001.94672007.02.12 11:431.94670.000.000.0012.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
231251342007.02.12 08:35buy0.08gbpusdm1.94930.00001.94672007.02.12 11:431.94670.000.000.00-2.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
231149922007.02.12 08:10buy0.02gbpusdm1.95210.00001.94672007.02.12 11:431.94670.000.000.00-1.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
231176782007.02.12 08:15buy0.04gbpusdm1.95040.00001.94672007.02.12 11:431.94670.000.000.00-1.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
231470042007.02.12 09:50buy0.32gbpusdm1.94650.00001.94672007.02.12 11:431.94670.000.000.000.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
231439012007.02.12 09:35buy0.16gbpusdm1.94710.00001.94672007.02.12 11:431.94670.000.000.00-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
231732722007.02.12 12:00sell0.01gbpusdm1.94620.00001.94572007.02.12 12:111.94570.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231399932007.02.12 09:25buy0.02eurusdm1.29970.00001.29562007.02.12 13:001.29560.000.000.00-0.82
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
231329562007.02.12 09:00buy0.01eurusdm1.30080.00001.29562007.02.12 13:001.29560.000.000.00-0.52
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231576032007.02.12 10:20buy0.08eurusdm1.29650.00001.29562007.02.12 13:001.29560.000.000.00-0.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
231484402007.02.12 09:55buy0.04eurusdm1.29840.00001.29562007.02.12 13:001.29560.000.000.00-1.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
231594022007.02.12 10:25buy0.16eurusdm1.29550.00001.29562007.02.12 13:001.29560.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
231760392007.02.12 12:15buy0.64eurusdm1.29440.00001.29562007.02.12 13:001.29560.000.000.007.68
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
231741982007.02.12 12:05buy0.32eurusdm1.29500.00001.29562007.02.12 13:001.29560.000.000.001.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
231194412007.02.12 08:20sell0.01usdchfm1.24740.00001.25292007.02.12 13:011.25290.000.000.00-0.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231675822007.02.12 11:10sell0.32usdchfm1.25350.00001.25292007.02.12 13:011.25290.000.000.001.53
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
231484802007.02.12 09:55sell0.08usdchfm1.25090.00001.25292007.02.12 13:011.25290.000.000.00-1.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
231212922007.02.12 08:25sell0.02usdchfm1.24830.00001.25292007.02.12 13:011.25290.000.000.00-0.73
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
231573972007.02.12 10:20sell0.16usdchfm1.25280.00001.25292007.02.12 13:011.25290.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
231402182007.02.12 09:25sell0.04usdchfm1.24930.00001.25292007.02.12 13:011.25290.000.000.00-1.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
231761112007.02.12 12:15sell0.64usdchfm1.25440.00001.25292007.02.12 13:011.25290.000.000.007.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
231843952007.02.12 13:05sell0.01gbpusdm1.94700.00001.94652007.02.12 13:101.94650.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232024022007.02.12 14:10buy0.01usdjpym121.680.00121.732007.02.12 14:57121.730.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231938762007.02.12 13:40buy0.01gbpusdm1.94700.00001.94702007.02.12 15:101.94700.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231991492007.02.12 13:55buy0.02gbpusdm1.94620.00001.94702007.02.12 15:101.94700.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
231939432007.02.12 13:40buy0.02usdchfm1.25270.00001.25292007.02.12 15:391.25290.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
231856762007.02.12 13:10buy0.01usdchfm1.25320.00001.25292007.02.12 15:391.25290.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232061872007.02.12 14:35buy0.04usdchfm1.25200.00001.25292007.02.12 15:391.25290.000.000.000.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
232113942007.02.12 15:15sell0.01usdjpym121.750.00121.742007.02.12 16:05121.740.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232147012007.02.12 15:40sell0.02usdjpym121.810.00121.742007.02.12 16:05121.740.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
232167842007.02.12 15:55sell0.01usdchfm1.25250.00001.25202007.02.12 16:051.25200.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232199552007.02.12 16:10sell0.04gbpusdm1.94820.00001.94722007.02.12 16:351.94720.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
232174382007.02.12 16:00sell0.02gbpusdm1.94730.00001.94722007.02.12 16:351.94720.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
232118672007.02.12 15:21sell0.01gbpusdm1.94680.00001.94722007.02.12 16:351.94720.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
231978942007.02.12 13:50sell0.01eurusdm1.29600.00001.29592007.02.12 18:581.29590.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232343482007.02.12 17:51sell0.02eurusdm1.29660.00001.29592007.02.12 18:581.29590.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
232358272007.02.12 18:03buy0.01usdchfm1.25260.00001.25312007.02.12 19:491.25310.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232347282007.02.12 17:55buy0.01gbpusdm1.94680.00001.94732007.02.12 20:461.94730.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232416482007.02.12 19:18buy0.01eurusdm1.29620.00001.29672007.02.12 21:241.29670.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232480842007.02.12 20:55sell0.01gbpusdm1.94700.00001.94702007.02.12 22:051.94700.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232508092007.02.12 21:15sell0.02gbpusdm1.94770.00001.94702007.02.12 22:051.94700.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
232460872007.02.12 20:25sell0.01usdjpym121.860.00121.852007.02.12 22:44121.850.000.00-0.010.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232566192007.02.12 22:07sell0.02usdjpym121.920.00121.852007.02.12 22:44121.850.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
232582102007.02.12 22:20buy0.01gbpusdm1.94730.00001.94692007.02.12 23:361.94690.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232594082007.02.12 22:37buy0.02gbpusdm1.94670.00001.94692007.02.12 23:361.94690.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
232612332007.02.12 23:03buy0.04gbpusdm1.94610.00001.94692007.02.12 23:361.94690.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
232530762007.02.12 21:37sell0.01eurusdm1.29630.00001.29582007.02.13 01:071.29580.000.000.010.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232459302007.02.12 20:20sell0.01usdchfm1.25300.00001.25282007.02.13 02:151.25280.000.00-0.010.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232621132007.02.12 23:21sell0.02usdchfm1.25340.00001.25282007.02.13 02:151.25280.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
232845442007.02.13 01:55buy0.01eurusdm1.29580.00001.29632007.02.13 02:351.29630.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232667372007.02.13 00:10buy0.04usdjpym121.640.00121.512007.02.13 06:19121.510.000.000.00-0.43
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
232641482007.02.12 23:50buy0.02usdjpym121.770.00121.512007.02.13 06:19121.510.000.000.00-0.43
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
232626282007.02.12 23:30buy0.01usdjpym121.830.00121.512007.02.13 06:19121.510.000.000.00-0.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232814872007.02.13 01:40buy0.08usdjpym121.570.00121.512007.02.13 06:19121.510.000.000.00-0.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
232858722007.02.13 02:00buy0.16usdjpym121.440.00121.512007.02.13 06:19121.510.000.000.000.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
232903002007.02.13 02:20buy0.32usdjpym121.380.00121.512007.02.13 06:19121.510.000.000.003.42
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
233301652007.02.13 06:35sell0.01usdjpym121.480.00121.432007.02.13 06:46121.430.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232644952007.02.12 23:56sell0.01gbpusdm1.94660.00001.94842007.02.13 07:081.94840.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
232904072007.02.13 02:20sell0.04gbpusdm1.94820.00001.94842007.02.13 07:081.94840.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
233135412007.02.13 05:15sell0.16gbpusdm1.94960.00001.94842007.02.13 07:081.94840.000.000.001.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
232941902007.02.13 03:00sell0.08gbpusdm1.94870.00001.94842007.02.13 07:081.94840.000.000.000.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
232675212007.02.13 00:15sell0.02gbpusdm1.94740.00001.94842007.02.13 07:081.94840.000.000.00-0.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
233363182007.02.13 07:05buy0.01usdjpym121.420.00121.472007.02.13 07:22121.470.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
233447882007.02.13 07:25buy0.02gbpusdm1.94880.00001.94952007.02.13 07:271.94950.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
233412782007.02.13 07:15buy0.01gbpusdm1.94940.00001.94952007.02.13 07:271.94950.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
233595782007.02.13 08:20sell0.01gbpusdm1.95000.00001.94952007.02.13 08:221.94950.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
233456662007.02.13 07:30sell0.16eurusdm1.29900.00001.29862007.02.13 08:271.29860.000.000.000.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
233337722007.02.13 06:55sell0.04eurusdm1.29730.00001.29862007.02.13 08:271.29860.000.000.00-0.52
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
233133472007.02.13 05:15sell0.02eurusdm1.29670.00001.29862007.02.13 08:271.29860.000.000.00-0.38
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
232950252007.02.13 03:07sell0.01eurusdm1.29600.00001.29862007.02.13 08:271.29860.000.000.00-0.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
233411762007.02.13 07:15sell0.08eurusdm1.29850.00001.29862007.02.13 08:271.29860.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
233537832007.02.13 08:00sell0.32eurusdm1.29980.00001.29862007.02.13 08:271.29860.000.000.003.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
233411202007.02.13 07:15buy0.08usdchfm1.25090.00001.25132007.02.13 08:291.25130.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
232975142007.02.13 03:22buy0.02usdchfm1.25260.00001.25132007.02.13 08:291.25130.000.000.00-0.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
233539662007.02.13 08:00buy0.16usdchfm1.25000.00001.25132007.02.13 08:291.25130.000.000.001.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
232917152007.02.13 02:30buy0.01usdchfm1.25310.00001.25132007.02.13 08:291.25130.000.000.00-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
233314532007.02.13 06:45buy0.04usdchfm1.25210.00001.25132007.02.13 08:291.25130.000.000.00-0.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
233899812007.02.13 10:05buy0.01usdchfm1.24980.00001.24922007.02.13 10:291.24920.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
233953972007.02.13 10:20buy0.02usdchfm1.24820.00001.24922007.02.13 10:291.24920.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
233954902007.02.13 10:20sell0.02eurusdm1.30090.00001.30002007.02.13 10:301.30000.000.000.000.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
233899512007.02.13 10:05sell0.01eurusdm1.29970.00001.30002007.02.13 10:301.30000.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
233954492007.02.13 10:20buy0.02usdjpym121.260.00121.352007.02.13 10:33121.350.000.000.000.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
233898062007.02.13 10:05buy0.01usdjpym121.370.00121.352007.02.13 10:33121.350.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
234013612007.02.13 10:41buy0.01gbpusdm1.94170.00001.94222007.02.13 10:531.94220.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
234186082007.02.13 11:25buy0.01gbpusdm1.94110.00001.94162007.02.13 11:291.94160.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
234026032007.02.13 10:45buy0.02usdchfm1.24890.00001.24682007.02.13 13:331.24680.000.000.00-0.34
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
233988482007.02.13 10:30buy0.01usdchfm1.24960.00001.24682007.02.13 13:331.24680.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
234269002007.02.13 11:45buy0.04usdchfm1.24790.00001.24682007.02.13 13:331.24680.000.000.00-0.35
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
234617012007.02.13 13:15buy0.16usdchfm1.24660.00001.24682007.02.13 13:331.24680.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
234682262007.02.13 13:30buy0.32usdchfm1.24550.00001.24682007.02.13 13:331.24680.000.000.003.34
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
234526282007.02.13 12:55buy0.08usdchfm1.24700.00001.24682007.02.13 13:331.24680.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
234679342007.02.13 13:30sell0.01gbpusdm1.94410.00001.94362007.02.13 13:331.94360.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
234799332007.02.13 13:50buy0.01usdchfm1.24580.00001.24632007.02.13 14:141.24630.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
234312422007.02.13 11:55sell0.01eurusdm1.30080.00001.30232007.02.13 14:231.30230.000.000.00-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
234656072007.02.13 13:25sell0.08eurusdm1.30250.00001.30232007.02.13 14:231.30230.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
234570032007.02.13 13:05sell0.04eurusdm1.30190.00001.30232007.02.13 14:231.30230.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
234384022007.02.13 12:15sell0.02eurusdm1.30140.00001.30232007.02.13 14:231.30230.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
234773272007.02.13 13:45sell0.16eurusdm1.30350.00001.30232007.02.13 14:231.30230.000.000.001.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
234876952007.02.13 14:10sell0.02gbpusdm1.94470.00001.94402007.02.13 14:231.94400.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
234839882007.02.13 14:00sell0.01gbpusdm1.94420.00001.94402007.02.13 14:231.94400.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
234471102007.02.13 12:40buy0.02usdjpym121.250.00121.262007.02.13 15:03121.260.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
234743122007.02.13 13:40buy0.04usdjpym121.160.00121.262007.02.13 15:03121.260.000.000.000.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
234312682007.02.13 11:55buy0.01usdjpym121.320.00121.262007.02.13 15:03121.260.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235141202007.02.13 15:25sell0.01usdjpym121.310.00121.262007.02.13 16:04121.260.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235250042007.02.13 15:57buy0.01eurusdm1.30140.00001.30192007.02.13 16:081.30190.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235175802007.02.13 15:35buy0.02gbpusdm1.94280.00001.94302007.02.13 16:081.94300.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
235123842007.02.13 15:20buy0.01gbpusdm1.94330.00001.94302007.02.13 16:081.94300.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235213232007.02.13 15:45buy0.04gbpusdm1.94220.00001.94302007.02.13 16:081.94300.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
235312942007.02.13 16:15buy0.01usdjpym121.270.00121.322007.02.13 16:34121.320.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235586662007.02.13 17:55sell0.01gbpusdm1.94480.00001.94432007.02.13 18:131.94430.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235733312007.02.13 18:50buy0.01gbpusdm1.94420.00001.94472007.02.13 19:271.94470.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235075992007.02.13 15:07sell0.02usdchfm1.24840.00001.24822007.02.13 19:331.24820.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
235125652007.02.13 15:20sell0.04usdchfm1.24910.00001.24822007.02.13 19:331.24820.000.000.000.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
235052272007.02.13 15:00sell0.01usdchfm1.24780.00001.24822007.02.13 19:331.24820.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
236087042007.02.13 21:15buy0.02usdjpym121.150.00121.222007.02.13 23:00121.220.000.000.030.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
235917672007.02.13 20:05buy0.01usdjpym121.220.00121.222007.02.13 23:00121.220.000.000.010.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
235917332007.02.13 20:05sell0.01gbpusdm1.94520.00001.94622007.02.13 23:451.94620.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
236338342007.02.13 23:25sell0.08gbpusdm1.94720.00001.94622007.02.13 23:451.94620.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
236011232007.02.13 20:45sell0.02gbpusdm1.94600.00001.94622007.02.13 23:451.94620.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
236044992007.02.13 20:55sell0.04gbpusdm1.94660.00001.94622007.02.13 23:451.94620.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
236428712007.02.14 00:06buy0.01gbpusdm1.94640.00001.94692007.02.14 00:381.94690.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
236389652007.02.13 23:45sell0.02usdjpym121.260.00121.242007.02.14 00:54121.240.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
236356572007.02.13 23:30sell0.01usdjpym121.210.00121.242007.02.14 00:54121.240.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
236481932007.02.14 00:27sell0.04usdjpym121.320.00121.242007.02.14 00:54121.240.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
236546612007.02.14 00:50sell0.01gbpusdm1.94680.00001.94632007.02.14 01:121.94630.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
236112172007.02.13 21:25buy0.01usdchfm1.24700.00001.24662007.02.14 01:131.24660.000.000.01-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
236502002007.02.14 00:35buy0.02usdchfm1.24640.00001.24662007.02.14 01:131.24660.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
236549562007.02.14 00:51buy0.04usdchfm1.24570.00001.24662007.02.14 01:131.24660.000.000.000.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
236713682007.02.14 01:40buy0.01usdjpym121.150.00121.202007.02.14 03:55121.200.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
236044432007.02.13 20:55sell0.04eurusdm1.30370.00001.30372007.02.14 04:441.30370.000.000.020.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
235963392007.02.13 20:25sell0.02eurusdm1.30330.00001.30372007.02.14 04:441.30370.000.000.01-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
235540082007.02.13 17:35sell0.01eurusdm1.30270.00001.30372007.02.14 04:441.30370.000.000.01-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
236972552007.02.14 04:40sell0.08eurusdm1.30480.00001.30372007.02.14 04:441.30370.000.000.000.88
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
236941422007.02.14 04:15sell0.02gbpusdm1.94740.00001.94732007.02.14 04:441.94730.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
236951672007.02.14 04:30sell0.04gbpusdm1.94820.00001.94732007.02.14 04:441.94730.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
236929462007.02.14 03:56sell0.01gbpusdm1.94680.00001.94732007.02.14 04:441.94730.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
236972812007.02.14 04:40buy0.02usdchfm1.24570.00001.24652007.02.14 04:441.24650.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
236934042007.02.14 04:00buy0.01usdchfm1.24660.00001.24652007.02.14 04:441.24650.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237027602007.02.14 05:43buy0.01eurusdm1.30320.00001.30372007.02.14 07:061.30370.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237020562007.02.14 05:31sell0.02usdjpym121.290.00121.222007.02.14 07:09121.220.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
236947852007.02.14 04:28sell0.01usdjpym121.240.00121.222007.02.14 07:09121.220.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237260132007.02.14 08:15buy0.02usdjpym121.140.00121.212007.02.14 08:35121.210.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237219952007.02.14 08:00buy0.01usdjpym121.210.00121.212007.02.14 08:35121.210.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237090902007.02.14 07:10sell0.04gbpusdm1.94880.00001.95102007.02.14 09:381.95100.000.000.00-0.88
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
237259612007.02.14 08:15sell0.32gbpusdm1.95250.00001.95102007.02.14 09:381.95100.000.000.004.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
237167672007.02.14 07:45sell0.08gbpusdm1.95040.00001.95102007.02.14 09:381.95100.000.000.00-0.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
237232582007.02.14 08:10sell0.16gbpusdm1.95170.00001.95102007.02.14 09:381.95100.000.000.001.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
237054222007.02.14 06:30sell0.02gbpusdm1.94700.00001.95102007.02.14 09:381.95100.000.000.00-0.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
236984192007.02.14 04:45sell0.01gbpusdm1.94650.00001.95102007.02.14 09:381.95100.000.000.00-0.45
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237349872007.02.14 09:15buy0.01usdjpym121.020.00121.042007.02.14 09:40121.040.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237371922007.02.14 09:30buy0.02usdjpym120.980.00121.042007.02.14 09:40121.040.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237329822007.02.14 09:00sell0.02eurusdm1.30960.00001.30892007.02.14 10:451.30890.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237317402007.02.14 08:50sell0.01eurusdm1.30890.00001.30892007.02.14 10:451.30890.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237261532007.02.14 08:15buy0.08usdchfm1.24240.00001.24392007.02.14 11:451.24390.000.000.000.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
236985622007.02.14 04:45buy0.01usdchfm1.24710.00001.24392007.02.14 11:451.24390.000.000.00-0.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237095012007.02.14 07:11buy0.02usdchfm1.24540.00001.24392007.02.14 11:451.24390.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237173232007.02.14 07:45buy0.04usdchfm1.24350.00001.24392007.02.14 11:451.24390.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
237501512007.02.14 11:55sell0.02gbpusdm1.95490.00001.95422007.02.14 13:021.95420.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237486812007.02.14 11:25sell0.01gbpusdm1.95420.00001.95422007.02.14 13:021.95420.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237518202007.02.14 12:15buy0.01eurusdm1.30840.00001.30892007.02.14 13:301.30890.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237557122007.02.14 13:15sell0.01usdjpym121.160.00121.112007.02.14 13:32121.110.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237751582007.02.14 15:20buy0.08usdchfm1.23750.00001.23932007.02.14 15:531.23930.000.000.001.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
237585962007.02.14 13:46buy0.01usdchfm1.24280.00001.23932007.02.14 15:531.23930.000.000.00-0.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237590122007.02.14 13:50buy0.02usdchfm1.24190.00001.23932007.02.14 15:531.23930.000.000.00-0.42
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237676202007.02.14 15:05buy0.04usdchfm1.23870.00001.23932007.02.14 15:531.23930.000.000.000.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
237765502007.02.14 15:25sell0.16eurusdm1.31400.00001.31302007.02.14 15:561.31300.000.000.001.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
237585822007.02.14 13:45sell0.01eurusdm1.30900.00001.31302007.02.14 15:561.31300.000.000.00-0.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237729772007.02.14 15:15sell0.08eurusdm1.31400.00001.31302007.02.14 15:561.31300.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
237603302007.02.14 14:00sell0.02eurusdm1.31010.00001.31302007.02.14 15:561.31300.000.000.00-0.58
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237669582007.02.14 15:05sell0.04eurusdm1.31300.00001.31302007.02.14 15:561.31300.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
237787542007.02.14 15:55buy0.01usdchfm1.23970.00001.24022007.02.14 15:591.24020.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237640252007.02.14 15:00sell0.08gbpusdm1.95760.00001.96102007.02.14 15:591.96100.000.000.00-2.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
237715012007.02.14 15:10sell0.16gbpusdm1.96200.00001.96102007.02.14 15:591.96100.000.000.001.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
237749752007.02.14 15:20sell0.32gbpusdm1.96340.00001.96102007.02.14 15:591.96100.000.000.007.68
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
237596412007.02.14 13:56sell0.04gbpusdm1.95670.00001.96102007.02.14 15:591.96100.000.000.00-1.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
237585892007.02.14 13:46sell0.01gbpusdm1.95560.00001.96102007.02.14 15:591.96100.000.000.00-0.54
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237589892007.02.14 13:50sell0.02gbpusdm1.95630.00001.96102007.02.14 15:591.96100.000.000.00-0.94
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237585932007.02.14 13:46buy0.01usdjpym121.090.00120.802007.02.14 16:03120.800.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237715752007.02.14 15:10buy0.04usdjpym120.770.00120.802007.02.14 16:03120.800.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
237748892007.02.14 15:20buy0.08usdjpym120.670.00120.802007.02.14 16:03120.800.000.000.000.86
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
237673802007.02.14 15:05buy0.02usdjpym120.840.00120.802007.02.14 16:03120.800.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237843122007.02.14 16:55sell0.01gbpusdm1.96200.00001.96152007.02.14 18:061.96150.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237869732007.02.14 18:20buy0.01gbpusdm1.96160.00001.96212007.02.14 20:391.96210.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237906112007.02.14 20:47buy0.02usdjpym120.720.00120.792007.02.14 21:42120.790.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237879192007.02.14 18:56buy0.01usdjpym120.780.00120.792007.02.14 21:42120.790.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237873922007.02.14 18:35buy0.01eurusdm1.31270.00001.31322007.02.14 22:051.31320.000.00-0.020.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237929892007.02.14 21:52sell0.01usdjpym120.760.00120.712007.02.14 22:20120.710.000.00-0.040.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237901642007.02.14 20:26sell0.01usdchfm1.23980.00001.23932007.02.14 23:341.23930.000.00-0.030.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237994342007.02.15 00:00sell0.04gbpusdm1.96430.00001.96312007.02.15 00:041.96310.000.000.000.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
237947372007.02.14 22:35sell0.02gbpusdm1.96310.00001.96312007.02.15 00:041.96310.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
237906772007.02.14 20:50sell0.01gbpusdm1.96210.00001.96312007.02.15 00:041.96310.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237943792007.02.14 22:25sell0.01eurusdm1.31330.00001.31342007.02.15 01:471.31340.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238085672007.02.15 01:25sell0.02eurusdm1.31420.00001.31342007.02.15 01:471.31340.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238102512007.02.15 01:30sell0.04gbpusdm1.96440.00001.96322007.02.15 02:141.96320.000.000.000.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238007522007.02.15 00:05sell0.01gbpusdm1.96230.00001.96322007.02.15 02:141.96320.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238034322007.02.15 00:35sell0.02gbpusdm1.96290.00001.96322007.02.15 02:141.96320.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238020142007.02.15 00:10buy0.08usdjpym120.230.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-0.73
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
237984462007.02.14 23:55buy0.04usdjpym120.330.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-0.70
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238056032007.02.15 01:15buy0.16usdjpym120.110.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
238084322007.02.15 01:25buy0.32usdjpym119.930.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.005.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
237960232007.02.14 23:15buy0.01usdjpym120.730.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-0.51
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
237971022007.02.14 23:50buy0.02usdjpym120.600.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-0.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238270972007.02.15 06:55sell0.04eurusdm1.31460.00001.31382007.02.15 07:101.31380.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238239332007.02.15 06:16sell0.01eurusdm1.31320.00001.31382007.02.15 07:101.31380.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238251562007.02.15 06:41sell0.02eurusdm1.31430.00001.31382007.02.15 07:101.31380.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238221502007.02.15 05:10sell0.02gbpusdm1.96400.00001.96482007.02.15 07:341.96480.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238213602007.02.15 04:40sell0.01gbpusdm1.96330.00001.96482007.02.15 07:341.96480.000.000.00-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238271062007.02.15 06:55sell0.04gbpusdm1.96640.00001.96482007.02.15 07:341.96480.000.000.000.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238263822007.02.15 06:50buy0.02usdjpym119.940.00119.972007.02.15 08:00119.970.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238236712007.02.15 06:05buy0.01usdjpym120.070.00119.972007.02.15 08:00119.970.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238294012007.02.15 07:15buy0.04usdjpym119.880.00119.972007.02.15 08:00119.970.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238019892007.02.15 00:10buy0.01usdchfm1.23940.00001.23742007.02.15 08:011.23740.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238262322007.02.15 06:50buy0.04usdchfm1.23570.00001.23742007.02.15 08:011.23740.000.000.000.55
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238086142007.02.15 01:25buy0.02usdchfm1.23820.00001.23742007.02.15 08:011.23740.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238354532007.02.15 08:25buy0.01gbpusdm1.96390.00001.96442007.02.15 08:271.96440.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238351432007.02.15 08:20sell0.01usdchfm1.23770.00001.23722007.02.15 08:291.23720.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238394032007.02.15 08:55sell0.01gbpusdm1.96630.00001.96582007.02.15 09:021.96580.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238482132007.02.15 09:55sell0.02usdchfm1.23820.00001.23852007.02.15 10:401.23850.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238474762007.02.15 09:50sell0.01usdchfm1.23760.00001.23852007.02.15 10:401.23850.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238510702007.02.15 10:05sell0.04usdchfm1.23970.00001.23852007.02.15 10:401.23850.000.000.000.39
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238531782007.02.15 10:30buy0.01gbpusdm1.95730.00001.95782007.02.15 10:401.95780.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238437642007.02.15 09:35sell0.04usdjpym120.330.00120.192007.02.15 10:43120.190.000.000.000.47
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238387112007.02.15 08:50sell0.02usdjpym120.190.00120.192007.02.15 10:43120.190.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238362892007.02.15 08:30sell0.01usdjpym119.970.00120.192007.02.15 10:43120.190.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238563692007.02.15 11:16buy0.01usdjpym120.130.00120.182007.02.15 11:19120.180.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238606582007.02.15 12:30buy0.01gbpusdm1.95670.00001.95722007.02.15 12:461.95720.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238435952007.02.15 09:35buy0.02eurusdm1.31280.00001.31372007.02.15 13:091.31370.000.000.000.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238362432007.02.15 08:30buy0.01eurusdm1.31390.00001.31372007.02.15 13:091.31370.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238600182007.02.15 12:20buy0.01usdjpym120.110.00120.162007.02.15 13:20120.160.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238634712007.02.15 13:25sell0.01eurusdm1.31350.00001.31302007.02.15 13:301.31300.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238637962007.02.15 13:30sell0.01usdjpym120.120.00120.072007.02.15 13:36120.070.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238805902007.02.15 14:30sell0.01eurusdm1.31550.00001.31502007.02.15 14:371.31500.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238806512007.02.15 14:30sell0.01gbpusdm1.95870.00001.95822007.02.15 14:371.95820.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238804792007.02.15 14:30buy0.01usdchfm1.23610.00001.23662007.02.15 14:401.23660.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238815362007.02.15 14:35buy0.01usdjpym119.930.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.00-0.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238926422007.02.15 15:35buy0.04usdjpym119.630.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238965482007.02.15 15:45buy0.16usdjpym119.450.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.001.87
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
238946822007.02.15 15:40buy0.08usdjpym119.540.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.000.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
238905652007.02.15 15:30buy0.02usdjpym119.850.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.00-0.43
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239088862007.02.15 16:40buy0.01usdjpym119.460.00119.512007.02.15 16:50119.510.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239010882007.02.15 15:55buy0.02usdchfm1.23610.00001.23622007.02.15 16:571.23620.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239037502007.02.15 16:05buy0.04usdchfm1.23520.00001.23622007.02.15 16:571.23620.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
238999062007.02.15 15:50buy0.01usdchfm1.23670.00001.23622007.02.15 16:571.23620.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
238998582007.02.15 15:50buy0.02gbpusdm1.95440.00001.95422007.02.15 17:031.95420.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
238927302007.02.15 15:35buy0.01gbpusdm1.95730.00001.95422007.02.15 17:031.95420.000.000.00-0.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239046622007.02.15 16:10buy0.04gbpusdm1.95250.00001.95422007.02.15 17:031.95420.000.000.000.68
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
239136312007.02.15 17:15buy0.01usdjpym119.480.00119.532007.02.15 18:01119.530.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239176122007.02.15 18:15buy0.01eurusdm1.31320.00001.31372007.02.15 18:321.31370.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239201112007.02.15 19:32sell0.01gbpusdm1.95310.00001.95342007.02.15 20:491.95340.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239210862007.02.15 19:45sell0.02gbpusdm1.95370.00001.95342007.02.15 20:491.95340.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239227672007.02.15 20:00sell0.04gbpusdm1.95420.00001.95342007.02.15 20:491.95340.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
239246642007.02.15 20:30sell0.01eurusdm1.31460.00001.31412007.02.15 21:421.31410.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239247282007.02.15 20:30buy0.01usdchfm1.23400.00001.23452007.02.15 21:431.23450.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239324832007.02.15 21:55buy0.01usdjpym119.230.00119.282007.02.15 22:36119.280.000.000.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239350662007.02.15 22:40buy0.02gbpusdm1.95080.00001.95172007.02.16 00:201.95170.000.000.000.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239335222007.02.15 22:10buy0.01gbpusdm1.95190.00001.95172007.02.16 00:201.95170.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239412602007.02.16 00:35sell0.01gbpusdm1.95150.00001.95142007.02.16 01:251.95140.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239432602007.02.16 01:10sell0.02gbpusdm1.95210.00001.95142007.02.16 01:251.95140.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239352432007.02.15 22:45sell0.01usdjpym119.220.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.00-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239412432007.02.16 00:35sell0.16usdjpym119.500.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.001.47
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
239399412007.02.16 00:10sell0.08usdjpym119.430.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.000.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
239374062007.02.15 23:25sell0.02usdjpym119.280.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239392112007.02.16 00:00sell0.04usdjpym119.380.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
239364102007.02.15 23:05sell0.02usdchfm1.23460.00001.23392007.02.16 02:481.23390.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239329342007.02.15 22:00sell0.01usdchfm1.23400.00001.23392007.02.16 02:481.23390.000.00-0.010.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239369142007.02.15 23:17buy0.02eurusdm1.31380.00001.31402007.02.16 02:481.31400.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239322082007.02.15 21:50buy0.01eurusdm1.31440.00001.31402007.02.16 02:481.31400.000.00-0.01-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239424462007.02.16 00:55buy0.04eurusdm1.31320.00001.31402007.02.16 02:481.31400.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
239489022007.02.16 02:55sell0.01gbpusdm1.95240.00001.95192007.02.16 03:531.95190.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239516272007.02.16 04:00buy0.01gbpusdm1.95200.00001.95252007.02.16 04:101.95250.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239471482007.02.16 02:27buy0.02usdjpym119.360.00119.432007.02.16 04:40119.430.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239453562007.02.16 01:50buy0.01usdjpym119.420.00119.432007.02.16 04:40119.430.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239524712007.02.16 04:15sell0.02eurusdm1.31430.00001.31362007.02.16 04:541.31360.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239493772007.02.16 03:01sell0.01eurusdm1.31370.00001.31362007.02.16 04:541.31360.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239545062007.02.16 05:00sell0.01usdjpym119.420.00119.412007.02.16 05:15119.410.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239547032007.02.16 05:05sell0.02usdjpym119.480.00119.412007.02.16 05:15119.410.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239495192007.02.16 03:05buy0.01usdchfm1.23410.00001.23422007.02.16 05:201.23420.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239529582007.02.16 04:30buy0.02usdchfm1.23350.00001.23422007.02.16 05:201.23420.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239532622007.02.16 04:40sell0.01gbpusdm1.95260.00001.95242007.02.16 06:591.95240.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239556242007.02.16 05:37sell0.02gbpusdm1.95300.00001.95242007.02.16 06:591.95240.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239562342007.02.16 06:00buy0.01usdjpym119.370.00119.392007.02.16 07:24119.390.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239583832007.02.16 07:00buy0.02usdjpym119.320.00119.392007.02.16 07:24119.390.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239555432007.02.16 05:34buy0.01eurusdm1.31380.00001.31402007.02.16 07:401.31400.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239565012007.02.16 06:10buy0.02eurusdm1.31330.00001.31402007.02.16 07:401.31400.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239610912007.02.16 07:50sell0.02usdjpym119.400.00119.332007.02.16 08:07119.330.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239603122007.02.16 07:40sell0.01usdjpym119.340.00119.332007.02.16 08:07119.330.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239611162007.02.16 07:50sell0.01eurusdm1.31370.00001.31322007.02.16 08:131.31320.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239661552007.02.16 08:35buy0.02eurusdm1.31270.00001.31342007.02.16 09:181.31340.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239656082007.02.16 08:30buy0.01eurusdm1.31330.00001.31342007.02.16 09:181.31340.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239673132007.02.16 08:45buy0.01gbpusdm1.94910.00001.94962007.02.16 09:221.94960.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239693172007.02.16 09:10sell0.01usdjpym119.450.00119.402007.02.16 09:28119.400.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239744692007.02.16 11:05buy0.02eurusdm1.31140.00001.31232007.02.16 11:511.31230.000.000.000.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239738972007.02.16 11:00buy0.01eurusdm1.31250.00001.31232007.02.16 11:511.31230.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239731472007.02.16 10:45sell0.16usdchfm1.23620.00001.23592007.02.16 11:511.23590.000.000.000.39
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
239756582007.02.16 11:10sell0.32usdchfm1.23710.00001.23592007.02.16 11:511.23590.000.000.003.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
239553702007.02.16 05:30sell0.01usdchfm1.23390.00001.23592007.02.16 11:511.23590.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239601842007.02.16 07:38sell0.04usdchfm1.23490.00001.23592007.02.16 11:511.23590.000.000.00-0.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
239667672007.02.16 08:40sell0.08usdchfm1.23550.00001.23592007.02.16 11:511.23590.000.000.00-0.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
239578632007.02.16 06:49sell0.02usdchfm1.23450.00001.23592007.02.16 11:511.23590.000.000.00-0.23
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239748212007.02.16 11:06buy0.04gbpusdm1.94790.00001.94872007.02.16 12:011.94870.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
239732042007.02.16 10:46buy0.01gbpusdm1.94890.00001.94872007.02.16 12:011.94870.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239733352007.02.16 10:50buy0.02gbpusdm1.94830.00001.94872007.02.16 12:011.94870.000.000.000.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239809482007.02.16 12:11sell0.01eurusdm1.31220.00001.31172007.02.16 12:441.31170.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239809292007.02.16 12:11sell0.01gbpusdm1.94870.00001.94852007.02.16 12:441.94850.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239811922007.02.16 12:20sell0.02gbpusdm1.94920.00001.94852007.02.16 12:441.94850.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239809132007.02.16 12:10buy0.01usdchfm1.23590.00001.23642007.02.16 12:441.23640.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239833842007.02.16 13:00buy0.02usdjpym119.240.00119.222007.02.16 13:26119.220.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
239840842007.02.16 13:05buy0.04usdjpym119.180.00119.222007.02.16 13:26119.220.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
239808722007.02.16 12:10buy0.01usdjpym119.340.00119.222007.02.16 13:26119.220.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239848972007.02.16 13:15buy0.08usdjpym119.120.00119.222007.02.16 13:26119.220.000.000.000.67
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
239898772007.02.16 13:45sell0.01eurusdm1.31080.00001.31032007.02.16 13:451.31030.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
239979522007.02.16 14:35sell0.01usdjpym119.360.00119.312007.02.16 14:57119.310.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240098652007.02.16 16:40sell0.04gbpusdm1.95080.00001.94972007.02.16 16:561.94970.000.000.000.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240056702007.02.16 16:05sell0.01gbpusdm1.94870.00001.94972007.02.16 16:561.94970.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240064032007.02.16 16:10sell0.02gbpusdm1.94970.00001.94972007.02.16 16:561.94970.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240113062007.02.16 17:00sell0.01eurusdm1.31370.00001.31322007.02.16 17:021.31320.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240132122007.02.16 17:45sell0.01gbpusdm1.94990.00001.94982007.02.16 19:391.94980.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240146302007.02.16 18:20sell0.02gbpusdm1.95050.00001.94982007.02.16 19:391.94980.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240076672007.02.16 16:20buy0.01usdjpym119.290.00119.302007.02.16 20:40119.300.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240091542007.02.16 16:35buy0.02usdjpym119.230.00119.302007.02.16 20:40119.300.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
  0.00 0.00 1.97 298.91
Closed P/L: 300.88
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
240132362007.02.16 17:45sell0.01eurusdm1.31350.00001.3133 1.31410.000.000.01-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
240176892007.02.16 19:35sell0.02eurusdm1.31400.00001.3133 1.31410.000.000.01-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1
240180762007.02.16 19:46buy0.01gbpusdm1.95020.00001.9507 1.94990.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
240076892007.02.16 16:20buy0.01usdchfm1.23590.00001.2350 1.23410.000.000.01-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
240091092007.02.16 16:35buy0.02usdchfm1.23460.00001.2350 1.23410.000.000.02-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1
240098952007.02.16 16:40buy0.04usdchfm1.23410.00001.2350 1.23410.000.000.040.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2
  0.00 0.00 0.09 -0.34
 Floating P/L: -0.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 300.88 Floating P/L: -0.25 Margin: 2.75
Balance: 10 300.88 Equity: 10 300.63 Free Margin: 10 297.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 425.29 Gross Loss: 124.41 Total Net Profit: 300.88
Profit Factor: 3.42 Expected Payoff: 0.46  
Absolute Drawdown: 0.43 Maximal Drawdown: 36.63 (0.36%) Relative Drawdown: 0.36% (36.63)
 
Total Trades: 648 Short Positions (won %): 344 (64.24%) Long Positions (won %): 304 (67.11%)
Profit Trades (% of total): 425 (65.59%) Loss trades (% of total): 223 (34.41%)
Largest profit trade: 180.34 loss trade: -12.30
Average profit trade: 1.00 loss trade: -0.56
Maximum consecutive wins ($): 25 (1.85) consecutive losses ($): 7 (-36.63)
Maximal consecutive profit (count): 180.34 (1) consecutive loss (count): -36.63 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2