|Account: 1368726
|Name: Cost Averaging v4-Pyramid
|Currency: USD
|2007 February 16, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21497483
|2007.02.05 12:49
|balance
|Deposit
|10 000.00
|21500213
|2007.02.05 12:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9578
|0.0000
|1.9566
|2007.02.05 13:58
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21500283
|2007.02.05 12:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.58
|0.00
|120.48
|2007.02.05 14:18
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21500311
|2007.02.05 12:58
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2500
|2007.02.05 13:51
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21500421
|2007.02.05 12:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2938
|2007.02.06 09:27
|1.2938
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21513616
|2007.02.05 13:25
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9545
|0.0000
|1.9566
|2007.02.05 13:58
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|21526982
|2007.02.05 13:55
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2485
|2007.02.05 14:51
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21529847
|2007.02.05 14:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9583
|2007.02.05 15:22
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21539881
|2007.02.05 14:20
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.45
|0.00
|120.35
|2007.02.05 14:52
|120.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21556655
|2007.02.05 14:55
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.43
|0.00
|120.33
|2007.02.06 06:04
|120.33
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21556684
|2007.02.05 14:55
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2472
|2007.02.06 08:03
|1.2472
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21574169
|2007.02.05 15:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9597
|2007.02.05 15:46
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21586841
|2007.02.05 15:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9607
|2007.02.05 22:06
|1.9607
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.10
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21655905
|2007.02.05 19:15
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9607
|2007.02.05 22:06
|1.9607
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|21695032
|2007.02.05 22:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9621
|2007.02.06 07:46
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21722227
|2007.02.05 23:40
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.33
|2007.02.06 06:04
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|21825277
|2007.02.06 06:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.32
|0.00
|120.42
|2007.02.06 07:11
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21848888
|2007.02.06 07:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.44
|0.00
|120.33
|2007.02.06 13:46
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21862750
|2007.02.06 07:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9633
|2007.02.06 08:03
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21869653
|2007.02.06 08:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9652
|2007.02.06 09:53
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21869780
|2007.02.06 08:05
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2460
|2007.02.06 09:50
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21898133
|2007.02.06 09:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2951
|2007.02.06 12:04
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21899965
|2007.02.06 09:50
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2455
|0.0000
|1.2445
|2007.02.06 11:16
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21900959
|2007.02.06 09:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9662
|2007.02.06 10:13
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21903714
|2007.02.06 10:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9668
|0.0000
|1.9678
|2007.02.06 11:37
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21924369
|2007.02.06 11:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2448
|0.0000
|1.2416
|2007.02.07 19:15
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.58
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21933157
|2007.02.06 11:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9687
|0.0000
|1.9697
|2007.02.06 13:15
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21943058
|2007.02.06 12:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2964
|2007.02.06 16:26
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21954280
|2007.02.06 12:37
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.33
|2007.02.06 13:46
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|21965909
|2007.02.06 13:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9702
|0.0000
|1.9712
|2007.02.06 18:24
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|21975441
|2007.02.06 13:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.34
|0.00
|120.44
|2007.02.06 15:59
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22007548
|2007.02.06 16:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.45
|0.00
|120.34
|2007.02.07 06:08
|120.34
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.91
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22016725
|2007.02.06 16:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2964
|0.0000
|1.2974
|2007.02.06 18:20
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22022520
|2007.02.06 17:00
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2415
|0.0000
|1.2416
|2007.02.07 19:15
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.20
|0.16
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22041911
|2007.02.06 18:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9720
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 10:34
|1.9713
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.70
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22042018
|2007.02.06 18:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2987
|0.0000
|1.2997
|2007.02.07 10:22
|1.2997
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22042052
|2007.02.06 18:25
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.13
|0.00
|120.34
|2007.02.07 06:08
|120.34
|0.00
|0.00
|0.28
|3.49
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22238804
|2007.02.07 06:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.37
|0.00
|120.47
|2007.02.07 08:45
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22276175
|2007.02.07 08:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.53
|0.00
|120.63
|2007.02.07 09:46
|120.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22287600
|2007.02.07 09:40
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9695
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 10:34
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22290056
|2007.02.07 09:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.64
|0.00
|120.74
|2007.02.07 15:09
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22298170
|2007.02.07 10:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2998
|0.0000
|1.3008
|2007.02.07 14:46
|1.3008
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22300097
|2007.02.07 10:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9715
|0.0000
|1.9725
|2007.02.07 13:34
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22334026
|2007.02.07 13:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9731
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 23:29
|1.9713
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22363253
|2007.02.07 14:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.3018
|2007.02.07 16:03
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22363287
|2007.02.07 14:50
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2416
|2007.02.07 19:15
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|22367796
|2007.02.07 15:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9713
|2007.02.07 23:29
|1.9713
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22372748
|2007.02.07 15:10
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.76
|0.00
|120.86
|2007.02.08 02:41
|120.86
|0.00
|0.00
|0.41
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22396064
|2007.02.07 16:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3021
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 13:35
|1.3009
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22452959
|2007.02.07 19:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2430
|2007.02.08 06:45
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.30
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22520406
|2007.02.07 23:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9712
|0.0000
|1.9722
|2007.02.08 03:21
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22559670
|2007.02.08 02:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.87
|0.00
|120.97
|2007.02.08 06:47
|120.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22564510
|2007.02.08 03:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9527
|2007.02.11 23:18
|1.9527
|0.00
|0.00
|-0.02
|-19.40
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22598387
|2007.02.08 06:50
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2453
|2007.02.08 07:14
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22598406
|2007.02.08 06:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.01
|0.00
|121.11
|2007.02.08 06:54
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22600829
|2007.02.08 06:55
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.13
|0.00
|121.23
|2007.02.08 08:12
|121.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22608643
|2007.02.08 07:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2467
|2007.02.08 08:16
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22615219
|2007.02.08 07:35
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9527
|2007.02.11 23:18
|1.9527
|0.00
|0.00
|-0.04
|-30.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22625529
|2007.02.08 08:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.21
|0.00
|121.31
|2007.02.08 12:22
|121.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22626902
|2007.02.08 08:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2480
|2007.02.08 08:43
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22633238
|2007.02.08 08:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2484
|0.0000
|1.2494
|2007.02.08 12:06
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22633264
|2007.02.08 08:45
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.3009
|2007.02.08 13:35
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22660096
|2007.02.08 12:10
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2497
|0.0000
|1.2507
|2007.02.08 12:48
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22660118
|2007.02.08 12:10
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9527
|2007.02.11 23:18
|1.9527
|0.00
|0.00
|-0.06
|-35.70
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|22667437
|2007.02.08 12:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.34
|0.00
|121.24
|2007.02.09 01:24
|121.24
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22669467
|2007.02.08 12:30
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9527
|2007.02.11 23:18
|1.9527
|0.00
|0.00
|-0.12
|-43.50
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-3[tp]
|22677287
|2007.02.08 12:50
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2508
|0.0000
|1.2497
|2007.02.09 09:49
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.88
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22688758
|2007.02.08 13:20
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9585
|0.0000
|1.9527
|2007.02.11 23:18
|1.9527
|0.00
|0.00
|-0.18
|-46.40
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-4[tp]
|22697062
|2007.02.08 13:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2993
|0.0000
|1.3004
|2007.02.09 07:58
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.10
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22714619
|2007.02.08 14:20
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3025
|0.0000
|1.3004
|2007.02.09 07:58
|1.3004
|0.00
|0.00
|0.12
|4.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22718613
|2007.02.08 14:30
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2497
|2007.02.09 09:49
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.20
|3.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22853253
|2007.02.08 21:30
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.04
|0.00
|121.24
|2007.02.09 01:24
|121.24
|0.00
|0.00
|0.28
|3.30
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|22891937
|2007.02.09 01:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.28
|0.00
|121.38
|2007.02.09 06:57
|121.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22929672
|2007.02.09 07:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.39
|0.00
|121.49
|2007.02.09 09:13
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22933962
|2007.02.09 07:30
|buy
|1.30
|gbpusdm
|1.9541
|0.0000
|1.9527
|2007.02.11 23:18
|1.9527
|0.00
|0.00
|-0.15
|-18.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-5[tp]
|22942878
|2007.02.09 07:55
|buy
|2.10
|gbpusdm
|1.9502
|0.0000
|1.9527
|2007.02.11 23:18
|1.9527
|0.00
|0.00
|-0.24
|52.50
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-6[tp]
|22944363
|2007.02.09 08:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3005
|0.0000
|1.2995
|2007.02.09 10:08
|1.2995
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22957057
|2007.02.09 09:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.52
|0.00
|121.62
|2007.02.09 12:00
|121.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22965014
|2007.02.09 09:50
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2499
|0.0000
|1.2509
|2007.02.09 10:02
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22965051
|2007.02.09 09:50
|buy
|3.60
|gbpusdm
|1.9464
|0.0000
|1.9527
|2007.02.11 23:18
|1.9527
|0.00
|0.00
|-0.41
|226.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-7[tp]
|22967965
|2007.02.09 10:05
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2522
|0.0000
|1.2508
|2007.02.09 14:50
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22969153
|2007.02.09 10:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2988
|0.0000
|1.2999
|2007.02.12 09:21
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.10
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22980695
|2007.02.09 12:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.65
|0.00
|121.75
|2007.02.11 23:00
|121.75
|0.00
|0.00
|0.14
|0.82
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|22990088
|2007.02.09 13:20
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2486
|0.0000
|1.2508
|2007.02.09 14:50
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23010778
|2007.02.09 14:55
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2503
|0.0000
|1.2493
|2007.02.09 16:34
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23021769
|2007.02.09 16:35
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2490
|0.0000
|1.2480
|2007.02.09 17:22
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23026775
|2007.02.09 17:25
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2478
|0.0000
|1.2468
|2007.02.11 23:26
|1.2468
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23052081
|2007.02.11 23:06
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.98
|0.00
|121.87
|2007.02.12 19:51
|121.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23053834
|2007.02.11 23:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9532
|0.0000
|1.9542
|2007.02.12 06:01
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23054452
|2007.02.11 23:25
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3020
|0.0000
|1.2999
|2007.02.12 09:21
|1.2999
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23055324
|2007.02.11 23:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2496
|2007.02.13 08:02
|1.2496
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.56
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23091581
|2007.02.12 06:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9550
|0.0000
|1.9560
|2007.02.12 06:14
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23093337
|2007.02.12 06:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9564
|0.0000
|1.9494
|2007.02.13 05:12
|1.9494
|0.00
|0.00
|-0.01
|-7.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23109809
|2007.02.12 07:55
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9523
|0.0000
|1.9494
|2007.02.13 05:12
|1.9494
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23139923
|2007.02.12 09:25
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9491
|0.0000
|1.9494
|2007.02.13 05:12
|1.9494
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.90
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|23139985
|2007.02.12 09:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2994
|0.0000
|1.2984
|2007.02.12 09:49
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23143971
|2007.02.12 09:35
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2496
|2007.02.13 08:02
|1.2496
|0.00
|0.00
|-0.19
|-0.16
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23148441
|2007.02.12 09:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2984
|0.0000
|1.2974
|2007.02.13 06:55
|1.2974
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23157399
|2007.02.12 10:20
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2528
|0.0000
|1.2496
|2007.02.13 08:02
|1.2496
|0.00
|0.00
|-0.28
|7.68
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|23157517
|2007.02.12 10:20
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.9448
|0.0000
|1.9494
|2007.02.13 05:12
|1.9494
|0.00
|0.00
|-0.06
|23.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-3[tp]
|23173264
|2007.02.12 12:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2954
|0.0000
|1.2974
|2007.02.13 06:55
|1.2974
|0.00
|0.00
|-0.13
|4.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23195735
|2007.02.12 13:45
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.67
|0.00
|121.87
|2007.02.12 19:51
|121.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23313558
|2007.02.13 05:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9502
|0.0000
|1.9512
|2007.02.13 07:58
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23335159
|2007.02.13 07:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2969
|0.0000
|1.2982
|2007.02.13 08:29
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23353831
|2007.02.13 08:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9517
|0.0000
|1.9470
|2007.02.13 21:40
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.70
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23356897
|2007.02.13 08:05
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3003
|0.0000
|1.2982
|2007.02.13 08:29
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23356976
|2007.02.13 08:05
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2485
|2007.02.13 10:15
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23362508
|2007.02.13 08:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2983
|0.0000
|1.3107
|2007.02.16 13:45
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.30
|-12.40
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23378182
|2007.02.13 09:35
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9432
|0.0000
|1.9470
|2007.02.13 21:40
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23395392
|2007.02.13 10:20
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2478
|0.0000
|1.2468
|2007.02.13 12:53
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23426882
|2007.02.13 11:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3014
|0.0000
|1.3107
|2007.02.16 13:45
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.59
|-18.60
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23452629
|2007.02.13 12:55
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2456
|2007.02.13 13:30
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23472041
|2007.02.13 13:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2478
|2007.02.13 14:32
|1.2478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23497692
|2007.02.13 14:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2481
|0.0000
|1.2491
|2007.02.13 15:15
|1.2491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23612894
|2007.02.13 21:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9474
|0.0000
|1.9484
|2007.02.14 04:38
|1.9484
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23697256
|2007.02.14 04:40
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3048
|0.0000
|1.3107
|2007.02.16 13:45
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.71
|-17.70
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|23697270
|2007.02.14 04:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9493
|0.0000
|1.9483
|2007.02.14 07:09
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23702474
|2007.02.14 05:35
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9463
|0.0000
|1.9483
|2007.02.14 07:09
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23711037
|2007.02.14 07:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9479
|0.0000
|1.9494
|2007.02.14 10:30
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23716766
|2007.02.14 07:45
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3082
|0.0000
|1.3107
|2007.02.16 13:45
|1.3107
|0.00
|0.00
|1.19
|-12.50
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-3[tp]
|23723270
|2007.02.14 08:10
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9517
|0.0000
|1.9494
|2007.02.14 10:30
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23742474
|2007.02.14 10:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9531
|0.0000
|1.9541
|2007.02.14 10:37
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23744158
|2007.02.14 10:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9546
|0.0000
|1.9556
|2007.02.14 10:40
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23745244
|2007.02.14 10:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9555
|0.0000
|1.9565
|2007.02.14 13:31
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23757017
|2007.02.14 13:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9567
|0.0000
|1.9577
|2007.02.14 13:56
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23760297
|2007.02.14 14:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9624
|2007.02.15 09:30
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.60
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23766966
|2007.02.14 15:05
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3107
|2007.02.16 13:45
|1.3107
|0.00
|0.00
|1.89
|18.40
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-4[tp]
|23771503
|2007.02.14 15:10
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9620
|0.0000
|1.9624
|2007.02.15 09:30
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23826315
|2007.02.15 06:50
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9624
|2007.02.15 09:30
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|23843632
|2007.02.15 09:35
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9567
|2007.02.15 09:40
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23845097
|2007.02.15 09:40
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9553
|2007.02.15 10:02
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23851034
|2007.02.15 10:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9554
|0.0000
|1.9575
|2007.02.15 14:40
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23873767
|2007.02.15 14:15
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9601
|0.0000
|1.9575
|2007.02.15 14:40
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23877185
|2007.02.15 14:20
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3107
|2007.02.16 13:45
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.77
|74.10
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-5[tp]
|23883616
|2007.02.15 14:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9578
|0.0000
|1.9568
|2007.02.15 15:01
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23886778
|2007.02.15 15:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9561
|0.0000
|1.9551
|2007.02.15 15:17
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23888722
|2007.02.15 15:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9553
|0.0000
|1.9543
|2007.02.15 15:46
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23899859
|2007.02.15 15:50
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9536
|0.0000
|1.9526
|2007.02.15 16:09
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23904664
|2007.02.15 16:10
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9520
|0.0000
|1.9510
|2007.02.15 21:59
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23932960
|2007.02.15 22:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9504
|0.0000
|1.9514
|2007.02.16 07:49
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23959709
|2007.02.16 07:20
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9534
|0.0000
|1.9514
|2007.02.16 07:49
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23961076
|2007.02.16 07:50
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9514
|0.0000
|1.9504
|2007.02.16 08:00
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23962701
|2007.02.16 08:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9495
|0.0000
|1.9485
|2007.02.16 08:17
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23964482
|2007.02.16 08:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9482
|0.0000
|1.9493
|2007.02.16 13:44
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23988433
|2007.02.16 13:40
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9514
|0.0000
|1.9493
|2007.02.16 13:44
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|23989908
|2007.02.16 13:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9481
|0.0000
|1.9471
|2007.02.16 14:12
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23995949
|2007.02.16 14:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9481
|0.0000
|1.9491
|2007.02.16 14:53
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|23999794
|2007.02.16 14:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9496
|0.0000
|1.9506
|2007.02.16 16:10
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|
|0.00
|0.00
|5.36
|275.32
|Closed P/L:
|280.68
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23992622
|2007.02.16 13:50
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3099
|0.0000
|1.3110
|
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|24008504
|2007.02.16 16:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3110
|
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.20
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1
|24007314
|2007.02.16 16:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9498
|0.0000
|1.9488
|
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|23512566
|2007.02.13 15:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2401
|
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.54
|-12.48
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|23650201
|2007.02.14 00:35
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2464
|0.0000
|1.2401
|
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.89
|-19.93
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1
|23726152
|2007.02.14 08:15
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2424
|0.0000
|1.2401
|
|1.2341
|0.00
|0.00
|1.34
|-20.18
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2
|23767514
|2007.02.14 15:05
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2401
|
|1.2341
|0.00
|0.00
|2.24
|-17.83
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-3
|23877106
|2007.02.15 14:20
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2351
|0.0000
|1.2401
|
|1.2341
|0.00
|0.00
|1.42
|-6.48
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-4
|23244144
|2007.02.12 19:55
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.91
|0.00
|119.88
|
|119.31
|0.00
|0.00
|0.97
|-21.79
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|23281486
|2007.02.13 01:40
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.57
|0.00
|119.88
|
|119.31
|0.00
|0.00
|1.62
|-37.88
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1
|23395448
|2007.02.13 10:20
|buy
|0.30
|usdjpym
|121.26
|0.00
|119.88
|
|119.31
|0.00
|0.00
|2.45
|-49.03
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2
|23737193
|2007.02.14 09:30
|buy
|0.50
|usdjpym
|120.98
|0.00
|119.88
|
|119.31
|0.00
|0.00
|3.39
|-69.99
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-3
|23774890
|2007.02.14 15:20
|buy
|0.80
|usdjpym
|120.67
|0.00
|119.88
|
|119.31
|0.00
|0.00
|5.40
|-91.19
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-4
|23798433
|2007.02.14 23:55
|buy
|1.30
|usdjpym
|120.34
|0.00
|119.88
|
|119.31
|0.00
|0.00
|3.52
|-112.23
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-5
|23808407
|2007.02.15 01:25
|buy
|2.10
|usdjpym
|119.93
|0.00
|119.88
|
|119.31
|0.00
|0.00
|5.68
|-109.13
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-6
|23892641
|2007.02.15 15:35
|buy
|3.60
|usdjpym
|119.63
|0.00
|119.88
|
|119.31
|0.00
|0.00
|9.72
|-96.56
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-7
|23923468
|2007.02.15 20:05
|buy
|6.00
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.88
|
|119.31
|0.00
|0.00
|16.20
|0.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-8
|
|0.00
|0.00
|55.56
|-671.60
|
|Floating P/L:
|-616.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|280.68
|Floating P/L:
|-616.04
|Margin:
|430.00
|Balance:
|10 280.68
|Equity:
|9 664.64
|Free Margin:
|9 234.64
|
|Details:
|Gross Profit:
|586.29
|Gross Loss:
|305.61
|Total Net Profit:
|280.68
|Profit Factor:
|1.92
|Expected Payoff:
|1.91
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|101.41 (0.99%)
|Relative Drawdown:
|0.99% (101.41)
|
|Total Trades:
|147
|Short Positions (won %):
|51 (70.59%)
|Long Positions (won %):
|96 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|108 (73.47%)
|Loss trades (% of total):
|39 (26.53%)
|Largest
|profit trade:
|226.39
|loss trade:
|-46.58
|Average
|profit trade:
|5.43
|loss trade:
|-7.84
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (17.70)
|consecutive losses ($):
|4 (-58.41)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|226.39 (1)
|consecutive loss (count):
|-100.69 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1