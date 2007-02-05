Interbank FX, LLC

Account: 1368726 Name: Cost Averaging v4-Pyramid Currency: USD 2007 February 16, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
214974832007.02.05 12:49balanceDeposit10 000.00
215002132007.02.05 12:58buy0.10gbpusdm1.95780.00001.95662007.02.05 13:581.95660.000.000.00-1.20
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215002832007.02.05 12:58sell0.10usdjpym120.580.00120.482007.02.05 14:18120.480.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215003112007.02.05 12:58sell0.10usdchfm1.25100.00001.25002007.02.05 13:511.25000.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215004212007.02.05 12:58buy0.10eurusdm1.29280.00001.29382007.02.06 09:271.29380.000.00-0.071.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215136162007.02.05 13:25buy0.20gbpusdm1.95450.00001.95662007.02.05 13:581.95660.000.000.004.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
215269822007.02.05 13:55sell0.10usdchfm1.24950.00001.24852007.02.05 14:511.24850.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215298472007.02.05 14:00buy0.10gbpusdm1.95730.00001.95832007.02.05 15:221.95830.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215398812007.02.05 14:20sell0.10usdjpym120.450.00120.352007.02.05 14:52120.350.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215566552007.02.05 14:55buy0.10usdjpym120.430.00120.332007.02.06 06:04120.330.000.000.14-0.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215566842007.02.05 14:55sell0.10usdchfm1.24820.00001.24722007.02.06 08:031.24720.000.00-0.100.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215741692007.02.05 15:25buy0.10gbpusdm1.95870.00001.95972007.02.05 15:461.95970.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
215868412007.02.05 15:50buy0.10gbpusdm1.96180.00001.96072007.02.05 22:061.96070.000.00-0.01-1.10
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
216559052007.02.05 19:15buy0.20gbpusdm1.95870.00001.96072007.02.05 22:061.96070.000.00-0.024.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
216950322007.02.05 22:10buy0.10gbpusdm1.96110.00001.96212007.02.06 07:461.96210.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
217222272007.02.05 23:40buy0.20usdjpym120.130.00120.332007.02.06 06:04120.330.000.000.003.32
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
218252772007.02.06 06:05buy0.10usdjpym120.320.00120.422007.02.06 07:11120.420.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218488882007.02.06 07:15buy0.10usdjpym120.440.00120.332007.02.06 13:46120.330.000.000.00-0.91
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218627502007.02.06 07:50buy0.10gbpusdm1.96230.00001.96332007.02.06 08:031.96330.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218696532007.02.06 08:05buy0.10gbpusdm1.96420.00001.96522007.02.06 09:531.96520.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218697802007.02.06 08:05sell0.10usdchfm1.24700.00001.24602007.02.06 09:501.24600.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218981332007.02.06 09:30buy0.10eurusdm1.29410.00001.29512007.02.06 12:041.29510.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
218999652007.02.06 09:50sell0.10usdchfm1.24550.00001.24452007.02.06 11:161.24450.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219009592007.02.06 09:55buy0.10gbpusdm1.96520.00001.96622007.02.06 10:131.96620.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219037142007.02.06 10:15buy0.10gbpusdm1.96680.00001.96782007.02.06 11:371.96780.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219243692007.02.06 11:20buy0.10usdchfm1.24480.00001.24162007.02.07 19:151.24160.000.000.10-2.58
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219331572007.02.06 11:40buy0.10gbpusdm1.96870.00001.96972007.02.06 13:151.96970.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219430582007.02.06 12:05buy0.10eurusdm1.29540.00001.29642007.02.06 16:261.29640.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219542802007.02.06 12:37buy0.20usdjpym120.130.00120.332007.02.06 13:46120.330.000.000.003.32
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
219659092007.02.06 13:20buy0.10gbpusdm1.97020.00001.97122007.02.06 18:241.97120.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
219754412007.02.06 13:50buy0.10usdjpym120.340.00120.442007.02.06 15:59120.440.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
220075482007.02.06 16:00buy0.10usdjpym120.450.00120.342007.02.07 06:08120.340.000.000.14-0.91
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
220167252007.02.06 16:31buy0.10eurusdm1.29640.00001.29742007.02.06 18:201.29740.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
220225202007.02.06 17:00buy0.20usdchfm1.24150.00001.24162007.02.07 19:151.24160.000.000.200.16
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
220419112007.02.06 18:25buy0.10gbpusdm1.97200.00001.97132007.02.07 10:341.97130.000.00-0.01-0.70
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
220420182007.02.06 18:25buy0.10eurusdm1.29870.00001.29972007.02.07 10:221.29970.000.00-0.071.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
220420522007.02.06 18:25buy0.20usdjpym120.130.00120.342007.02.07 06:08120.340.000.000.283.49
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
222388042007.02.07 06:11buy0.10usdjpym120.370.00120.472007.02.07 08:45120.470.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
222761752007.02.07 08:50buy0.10usdjpym120.530.00120.632007.02.07 09:46120.630.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
222876002007.02.07 09:40buy0.20gbpusdm1.96950.00001.97132007.02.07 10:341.97130.000.000.003.60
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
222900562007.02.07 09:51buy0.10usdjpym120.640.00120.742007.02.07 15:09120.740.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
222981702007.02.07 10:25buy0.10eurusdm1.29980.00001.30082007.02.07 14:461.30080.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
223000972007.02.07 10:35buy0.10gbpusdm1.97150.00001.97252007.02.07 13:341.97250.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
223340262007.02.07 13:35buy0.10gbpusdm1.97310.00001.97132007.02.07 23:291.97130.000.00-0.03-1.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
223632532007.02.07 14:50buy0.10eurusdm1.30080.00001.30182007.02.07 16:031.30180.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
223632872007.02.07 14:50buy0.30usdchfm1.23850.00001.24162007.02.07 19:151.24160.000.000.007.49
 12324CostAvg-Pyramid-2[tp]
223677962007.02.07 15:00buy0.20gbpusdm1.96890.00001.97132007.02.07 23:291.97130.000.00-0.074.80
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
223727482007.02.07 15:10buy0.10usdjpym120.760.00120.862007.02.08 02:41120.860.000.000.410.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
223960642007.02.07 16:05buy0.10eurusdm1.30210.00001.30092007.02.08 13:351.30090.000.00-0.20-1.20
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
224529592007.02.07 19:15buy0.10usdchfm1.24200.00001.24302007.02.08 06:451.24300.000.000.300.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
225204062007.02.07 23:30buy0.10gbpusdm1.97120.00001.97222007.02.08 03:211.97220.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
225596702007.02.08 02:45buy0.10usdjpym120.870.00120.972007.02.08 06:47120.970.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
225645102007.02.08 03:25buy0.10gbpusdm1.97210.00001.95272007.02.11 23:181.95270.000.00-0.02-19.40
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
225983872007.02.08 06:50buy0.10usdchfm1.24430.00001.24532007.02.08 07:141.24530.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
225984062007.02.08 06:50buy0.10usdjpym121.010.00121.112007.02.08 06:54121.110.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226008292007.02.08 06:55buy0.10usdjpym121.130.00121.232007.02.08 08:12121.230.000.000.000.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226086432007.02.08 07:15buy0.10usdchfm1.24570.00001.24672007.02.08 08:161.24670.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226152192007.02.08 07:35buy0.20gbpusdm1.96810.00001.95272007.02.11 23:181.95270.000.00-0.04-30.80
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
226255292007.02.08 08:15buy0.10usdjpym121.210.00121.312007.02.08 12:22121.310.000.000.000.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226269022007.02.08 08:20buy0.10usdchfm1.24700.00001.24802007.02.08 08:431.24800.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226332382007.02.08 08:45buy0.10usdchfm1.24840.00001.24942007.02.08 12:061.24940.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226332642007.02.08 08:45buy0.20eurusdm1.29880.00001.30092007.02.08 13:351.30090.000.000.004.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
226600962007.02.08 12:10buy0.10usdchfm1.24970.00001.25072007.02.08 12:481.25070.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226601182007.02.08 12:10buy0.30gbpusdm1.96460.00001.95272007.02.11 23:181.95270.000.00-0.06-35.70
 12324CostAvg-Pyramid-2[tp]
226674372007.02.08 12:25buy0.10usdjpym121.340.00121.242007.02.09 01:24121.240.000.000.14-0.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226694672007.02.08 12:30buy0.50gbpusdm1.96140.00001.95272007.02.11 23:181.95270.000.00-0.12-43.50
 12324CostAvg-Pyramid-3[tp]
226772872007.02.08 12:50buy0.10usdchfm1.25080.00001.24972007.02.09 09:491.24970.000.000.10-0.88
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
226887582007.02.08 13:20buy0.80gbpusdm1.95850.00001.95272007.02.11 23:181.95270.000.00-0.18-46.40
 12324CostAvg-Pyramid-4[tp]
226970622007.02.08 13:40sell0.10eurusdm1.29930.00001.30042007.02.09 07:581.30040.000.000.06-1.10
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
227146192007.02.08 14:20sell0.20eurusdm1.30250.00001.30042007.02.09 07:581.30040.000.000.124.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
227186132007.02.08 14:30buy0.20usdchfm1.24770.00001.24972007.02.09 09:491.24970.000.000.203.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
228532532007.02.08 21:30buy0.20usdjpym121.040.00121.242007.02.09 01:24121.240.000.000.283.30
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
228919372007.02.09 01:25buy0.10usdjpym121.280.00121.382007.02.09 06:57121.380.000.000.000.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229296722007.02.09 07:00buy0.10usdjpym121.390.00121.492007.02.09 09:13121.490.000.000.000.83
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229339622007.02.09 07:30buy1.30gbpusdm1.95410.00001.95272007.02.11 23:181.95270.000.00-0.15-18.20
 12324CostAvg-Pyramid-5[tp]
229428782007.02.09 07:55buy2.10gbpusdm1.95020.00001.95272007.02.11 23:181.95270.000.00-0.2452.50
 12324CostAvg-Pyramid-6[tp]
229443632007.02.09 08:00sell0.10eurusdm1.30050.00001.29952007.02.09 10:081.29950.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229570572007.02.09 09:15buy0.10usdjpym121.520.00121.622007.02.09 12:00121.620.000.000.000.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229650142007.02.09 09:50buy0.10usdchfm1.24990.00001.25092007.02.09 10:021.25090.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229650512007.02.09 09:50buy3.60gbpusdm1.94640.00001.95272007.02.11 23:181.95270.000.00-0.41226.80
 12324CostAvg-Pyramid-7[tp]
229679652007.02.09 10:05buy0.10usdchfm1.25220.00001.25082007.02.09 14:501.25080.000.000.00-1.12
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229691532007.02.09 10:10sell0.10eurusdm1.29880.00001.29992007.02.12 09:211.29990.000.000.06-1.10
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229806952007.02.09 12:00buy0.10usdjpym121.650.00121.752007.02.11 23:00121.750.000.000.140.82
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
229900882007.02.09 13:20buy0.20usdchfm1.24860.00001.25082007.02.09 14:501.25080.000.000.003.52
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
230107782007.02.09 14:55sell0.10usdchfm1.25030.00001.24932007.02.09 16:341.24930.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
230217692007.02.09 16:35sell0.10usdchfm1.24900.00001.24802007.02.09 17:221.24800.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
230267752007.02.09 17:25sell0.10usdchfm1.24780.00001.24682007.02.11 23:261.24680.000.00-0.100.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
230520812007.02.11 23:06buy0.10usdjpym121.980.00121.872007.02.12 19:51121.870.000.000.00-0.90
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
230538342007.02.11 23:20buy0.10gbpusdm1.95320.00001.95422007.02.12 06:011.95420.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
230544522007.02.11 23:25sell0.20eurusdm1.30200.00001.29992007.02.12 09:211.29990.000.000.004.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
230553242007.02.11 23:30sell0.10usdchfm1.24640.00001.24962007.02.13 08:021.24960.000.00-0.09-2.56
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
230915812007.02.12 06:05buy0.10gbpusdm1.95500.00001.95602007.02.12 06:141.95600.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
230933372007.02.12 06:15buy0.10gbpusdm1.95640.00001.94942007.02.13 05:121.94940.000.00-0.01-7.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
231098092007.02.12 07:55buy0.20gbpusdm1.95230.00001.94942007.02.13 05:121.94940.000.00-0.02-5.80
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
231399232007.02.12 09:25buy0.30gbpusdm1.94910.00001.94942007.02.13 05:121.94940.000.00-0.030.90
 12324CostAvg-Pyramid-2[tp]
231399852007.02.12 09:25sell0.10eurusdm1.29940.00001.29842007.02.12 09:491.29840.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
231439712007.02.12 09:35sell0.20usdchfm1.24950.00001.24962007.02.13 08:021.24960.000.00-0.19-0.16
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
231484412007.02.12 09:55buy0.10eurusdm1.29840.00001.29742007.02.13 06:551.29740.000.00-0.07-1.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
231573992007.02.12 10:20sell0.30usdchfm1.25280.00001.24962007.02.13 08:021.24960.000.00-0.287.68
 12324CostAvg-Pyramid-2[tp]
231575172007.02.12 10:20buy0.50gbpusdm1.94480.00001.94942007.02.13 05:121.94940.000.00-0.0623.00
 12324CostAvg-Pyramid-3[tp]
231732642007.02.12 12:00buy0.20eurusdm1.29540.00001.29742007.02.13 06:551.29740.000.00-0.134.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
231957352007.02.12 13:45buy0.20usdjpym121.670.00121.872007.02.12 19:51121.870.000.000.003.28
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
233135582007.02.13 05:15buy0.10gbpusdm1.95020.00001.95122007.02.13 07:581.95120.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
233351592007.02.13 07:00sell0.10eurusdm1.29690.00001.29822007.02.13 08:291.29820.000.000.00-1.30
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
233538312007.02.13 08:00buy0.10gbpusdm1.95170.00001.94702007.02.13 21:401.94700.000.000.00-4.70
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
233568972007.02.13 08:05sell0.20eurusdm1.30030.00001.29822007.02.13 08:291.29820.000.000.004.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
233569762007.02.13 08:05sell0.10usdchfm1.24950.00001.24852007.02.13 10:151.24850.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
233625082007.02.13 08:30sell0.10eurusdm1.29830.00001.31072007.02.16 13:451.31070.000.000.30-12.40
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
233781822007.02.13 09:35buy0.20gbpusdm1.94320.00001.94702007.02.13 21:401.94700.000.000.007.60
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
233953922007.02.13 10:20sell0.10usdchfm1.24780.00001.24682007.02.13 12:531.24680.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
234268822007.02.13 11:45sell0.20eurusdm1.30140.00001.31072007.02.16 13:451.31070.000.000.59-18.60
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
234526292007.02.13 12:55sell0.10usdchfm1.24660.00001.24562007.02.13 13:301.24560.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
234720412007.02.13 13:35buy0.10usdchfm1.24680.00001.24782007.02.13 14:321.24780.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
234976922007.02.13 14:35buy0.10usdchfm1.24810.00001.24912007.02.13 15:151.24910.000.000.000.80
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
236128942007.02.13 21:40buy0.10gbpusdm1.94740.00001.94842007.02.14 04:381.94840.000.00-0.011.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
236972562007.02.14 04:40sell0.30eurusdm1.30480.00001.31072007.02.16 13:451.31070.000.000.71-17.70
 12324CostAvg-Pyramid-2[tp]
236972702007.02.14 04:40buy0.10gbpusdm1.94930.00001.94832007.02.14 07:091.94830.000.000.00-1.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
237024742007.02.14 05:35buy0.20gbpusdm1.94630.00001.94832007.02.14 07:091.94830.000.000.004.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
237110372007.02.14 07:15sell0.10gbpusdm1.94790.00001.94942007.02.14 10:301.94940.000.000.00-1.50
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
237167662007.02.14 07:45sell0.50eurusdm1.30820.00001.31072007.02.16 13:451.31070.000.001.19-12.50
 12324CostAvg-Pyramid-3[tp]
237232702007.02.14 08:10sell0.20gbpusdm1.95170.00001.94942007.02.14 10:301.94940.000.000.004.60
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
237424742007.02.14 10:35buy0.10gbpusdm1.95310.00001.95412007.02.14 10:371.95410.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
237441582007.02.14 10:40buy0.10gbpusdm1.95460.00001.95562007.02.14 10:401.95560.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
237452442007.02.14 10:45buy0.10gbpusdm1.95550.00001.95652007.02.14 13:311.95650.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
237570172007.02.14 13:35buy0.10gbpusdm1.95670.00001.95772007.02.14 13:561.95770.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
237602972007.02.14 14:00sell0.10gbpusdm1.95680.00001.96242007.02.15 09:301.96240.000.000.01-5.60
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
237669662007.02.14 15:05sell0.80eurusdm1.31300.00001.31072007.02.16 13:451.31070.000.001.8918.40
 12324CostAvg-Pyramid-4[tp]
237715032007.02.14 15:10sell0.20gbpusdm1.96200.00001.96242007.02.15 09:301.96240.000.000.02-0.80
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
238263152007.02.15 06:50sell0.30gbpusdm1.96660.00001.96242007.02.15 09:301.96240.000.000.0012.60
 12324CostAvg-Pyramid-2[tp]
238436322007.02.15 09:35sell0.10gbpusdm1.95770.00001.95672007.02.15 09:401.95670.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
238450972007.02.15 09:40sell0.10gbpusdm1.95630.00001.95532007.02.15 10:021.95530.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
238510342007.02.15 10:05sell0.10gbpusdm1.95540.00001.95752007.02.15 14:401.95750.000.000.00-2.10
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
238737672007.02.15 14:15sell0.20gbpusdm1.96010.00001.95752007.02.15 14:401.95750.000.000.005.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
238771852007.02.15 14:20sell1.30eurusdm1.31640.00001.31072007.02.16 13:451.31070.000.000.7774.10
 12324CostAvg-Pyramid-5[tp]
238836162007.02.15 14:45sell0.10gbpusdm1.95780.00001.95682007.02.15 15:011.95680.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
238867782007.02.15 15:05sell0.10gbpusdm1.95610.00001.95512007.02.15 15:171.95510.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
238887222007.02.15 15:20sell0.10gbpusdm1.95530.00001.95432007.02.15 15:461.95430.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
238998592007.02.15 15:50sell0.10gbpusdm1.95360.00001.95262007.02.15 16:091.95260.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
239046642007.02.15 16:10sell0.10gbpusdm1.95200.00001.95102007.02.15 21:591.95100.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
239329602007.02.15 22:00sell0.10gbpusdm1.95040.00001.95142007.02.16 07:491.95140.000.000.00-1.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
239597092007.02.16 07:20sell0.20gbpusdm1.95340.00001.95142007.02.16 07:491.95140.000.000.004.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
239610762007.02.16 07:50sell0.10gbpusdm1.95140.00001.95042007.02.16 08:001.95040.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
239627012007.02.16 08:05sell0.10gbpusdm1.94950.00001.94852007.02.16 08:171.94850.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
239644822007.02.16 08:20sell0.10gbpusdm1.94820.00001.94932007.02.16 13:441.94930.000.000.00-1.10
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
239884332007.02.16 13:40sell0.20gbpusdm1.95140.00001.94932007.02.16 13:441.94930.000.000.004.20
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
239899082007.02.16 13:45sell0.10gbpusdm1.94810.00001.94712007.02.16 14:121.94710.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
239959492007.02.16 14:15buy0.10gbpusdm1.94810.00001.94912007.02.16 14:531.94910.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
239997942007.02.16 14:55buy0.10gbpusdm1.94960.00001.95062007.02.16 16:101.95060.000.000.001.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
  0.00 0.00 5.36 275.32
Closed P/L: 280.68
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
239926222007.02.16 13:50sell0.10eurusdm1.30990.00001.3110 1.31410.000.000.06-4.20
 12324CostAvg-Pyramid-0
240085042007.02.16 16:30sell0.20eurusdm1.31300.00001.3110 1.31410.000.000.12-2.20
 12324CostAvg-Pyramid-1
240073142007.02.16 16:15sell0.10gbpusdm1.94980.00001.9488 1.95030.000.000.00-0.50
 12324CostAvg-Pyramid-0
235125662007.02.13 15:20buy0.10usdchfm1.24950.00001.2401 1.23410.000.000.54-12.48
 12324CostAvg-Pyramid-0
236502012007.02.14 00:35buy0.20usdchfm1.24640.00001.2401 1.23410.000.000.89-19.93
 12324CostAvg-Pyramid-1
237261522007.02.14 08:15buy0.30usdchfm1.24240.00001.2401 1.23410.000.001.34-20.18
 12324CostAvg-Pyramid-2
237675142007.02.14 15:05buy0.50usdchfm1.23850.00001.2401 1.23410.000.002.24-17.83
 12324CostAvg-Pyramid-3
238771062007.02.15 14:20buy0.80usdchfm1.23510.00001.2401 1.23410.000.001.42-6.48
 12324CostAvg-Pyramid-4
232441442007.02.12 19:55buy0.10usdjpym121.910.00119.88 119.310.000.000.97-21.79
 12324CostAvg-Pyramid-0
232814862007.02.13 01:40buy0.20usdjpym121.570.00119.88 119.310.000.001.62-37.88
 12324CostAvg-Pyramid-1
233954482007.02.13 10:20buy0.30usdjpym121.260.00119.88 119.310.000.002.45-49.03
 12324CostAvg-Pyramid-2
237371932007.02.14 09:30buy0.50usdjpym120.980.00119.88 119.310.000.003.39-69.99
 12324CostAvg-Pyramid-3
237748902007.02.14 15:20buy0.80usdjpym120.670.00119.88 119.310.000.005.40-91.19
 12324CostAvg-Pyramid-4
237984332007.02.14 23:55buy1.30usdjpym120.340.00119.88 119.310.000.003.52-112.23
 12324CostAvg-Pyramid-5
238084072007.02.15 01:25buy2.10usdjpym119.930.00119.88 119.310.000.005.68-109.13
 12324CostAvg-Pyramid-6
238926412007.02.15 15:35buy3.60usdjpym119.630.00119.88 119.310.000.009.72-96.56
 12324CostAvg-Pyramid-7
239234682007.02.15 20:05buy6.00usdjpym119.310.00119.88 119.310.000.0016.200.00
 12324CostAvg-Pyramid-8
  0.00 0.00 55.56 -671.60
 Floating P/L: -616.04
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 280.68 Floating P/L: -616.04 Margin: 430.00
Balance: 10 280.68 Equity: 9 664.64 Free Margin: 9 234.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 586.29 Gross Loss: 305.61 Total Net Profit: 280.68
Profit Factor: 1.92 Expected Payoff: 1.91  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 101.41 (0.99%) Relative Drawdown: 0.99% (101.41)
 
Total Trades: 147 Short Positions (won %): 51 (70.59%) Long Positions (won %): 96 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 108 (73.47%) Loss trades (% of total): 39 (26.53%)
Largest profit trade: 226.39 loss trade: -46.58
Average profit trade: 5.43 loss trade: -7.84
Maximum consecutive wins ($): 14 (17.70) consecutive losses ($): 4 (-58.41)
Maximal consecutive profit (count): 226.39 (1) consecutive loss (count): -100.69 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1