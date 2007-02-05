Interbank FX, LLC

Account: 1368735 Name: Cost Avg - RSI w-Trend 4 Currency: USD 2007 February 9, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
215009252007.02.05 12:59balanceDeposit10 000.00
215180452007.02.05 13:35buy0.01gbpusdm1.95580.00001.95632007.02.05 13:531.95630.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215340622007.02.05 14:10sell0.01eurusdm1.29270.00001.29222007.02.05 14:131.29220.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215813952007.02.05 15:40sell0.01gbpusdm1.95870.00001.95982007.02.05 15:591.95980.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215868422007.02.05 15:50sell0.02gbpusdm1.96110.00001.95982007.02.05 15:591.95980.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
215923862007.02.05 16:00sell0.01gbpusdm1.96000.00001.95952007.02.05 16:011.95950.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215061922007.02.05 13:10buy0.01usdjpym120.630.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215475002007.02.05 14:35buy0.08usdjpym120.420.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
215371132007.02.05 14:15buy0.02usdjpym120.560.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.00-0.25
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
215398802007.02.05 14:20buy0.04usdjpym120.480.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.00-0.23
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
215658102007.02.05 15:10buy0.16usdjpym120.360.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.000.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
215742352007.02.05 15:25buy0.32usdjpym120.300.00120.412007.02.05 16:04120.410.000.000.002.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
216110332007.02.05 16:40sell0.01gbpusdm1.96020.00001.95972007.02.05 18:081.95970.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215370242007.02.05 14:15buy0.01usdchfm1.25000.00001.24912007.02.05 19:141.24910.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
215539132007.02.05 14:50buy0.04usdchfm1.24880.00001.24912007.02.05 19:141.24910.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
215709832007.02.05 15:20buy0.08usdchfm1.24820.00001.24912007.02.05 19:141.24910.000.000.000.58
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
215451872007.02.05 14:30buy0.02usdchfm1.24930.00001.24912007.02.05 19:141.24910.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
216559142007.02.05 19:15buy0.02gbpusdm1.95870.00001.95942007.02.05 19:361.95940.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
216489842007.02.05 18:40buy0.01gbpusdm1.95930.00001.95942007.02.05 19:361.95940.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216449022007.02.05 18:20buy0.01usdjpym120.280.00120.332007.02.05 20:21120.330.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216812772007.02.05 21:10sell0.01usdjpym120.350.00120.302007.02.05 22:06120.300.000.00-0.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216839802007.02.05 21:31sell0.02gbpusdm1.96010.00001.95992007.02.05 23:351.95990.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
216960382007.02.05 22:15sell0.04gbpusdm1.96080.00001.95992007.02.05 23:351.95990.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
216676842007.02.05 20:00sell0.01gbpusdm1.95940.00001.95992007.02.05 23:351.95990.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216599632007.02.05 19:30sell0.01usdchfm1.24860.00001.24812007.02.05 23:531.24810.000.00-0.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216601862007.02.05 19:32buy0.01eurusdm1.29300.00001.29352007.02.06 00:321.29350.000.00-0.010.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
217471002007.02.06 00:45sell0.01eurusdm1.29330.00001.29282007.02.06 02:081.29280.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
216959392007.02.05 22:15buy0.01usdjpym120.320.00120.182007.02.06 02:12120.180.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
217409502007.02.06 00:30buy0.08usdjpym120.070.00120.182007.02.06 02:12120.180.000.000.000.73
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
217120702007.02.05 23:10buy0.02usdjpym120.240.00120.182007.02.06 02:12120.180.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
217222282007.02.05 23:40buy0.04usdjpym120.130.00120.182007.02.06 02:12120.180.000.000.000.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
217328322007.02.06 00:10sell0.01gbpusdm1.95980.00001.96062007.02.06 04:421.96060.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
217350992007.02.06 00:15sell0.02gbpusdm1.96070.00001.96062007.02.06 04:421.96060.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
217455962007.02.06 00:40sell0.04gbpusdm1.96160.00001.96062007.02.06 04:421.96060.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218218492007.02.06 05:55buy0.04gbpusdm1.95970.00001.96062007.02.06 07:061.96060.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218139062007.02.06 05:25buy0.02gbpusdm1.96040.00001.96062007.02.06 07:061.96060.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
218095102007.02.06 04:52buy0.01gbpusdm1.96120.00001.96062007.02.06 07:061.96060.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218141782007.02.06 05:25buy0.02eurusdm1.29230.00001.29262007.02.06 07:111.29260.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
217766442007.02.06 02:15buy0.01eurusdm1.29310.00001.29262007.02.06 07:111.29260.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218325992007.02.06 06:30buy0.04eurusdm1.29180.00001.29262007.02.06 07:111.29260.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218392572007.02.06 06:50sell0.01usdchfm1.24890.00001.24842007.02.06 07:361.24840.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218697682007.02.06 08:05buy0.02usdchfm1.24750.00001.24832007.02.06 08:251.24830.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
218645452007.02.06 07:55buy0.01usdchfm1.24840.00001.24832007.02.06 08:251.24830.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218697012007.02.06 08:05sell0.08gbpusdm1.96380.00001.96192007.02.06 09:091.96190.000.000.001.52
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
218565302007.02.06 07:36sell0.04gbpusdm1.96140.00001.96192007.02.06 09:091.96190.000.000.00-0.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218487112007.02.06 07:15sell0.01gbpusdm1.95970.00001.96192007.02.06 09:091.96190.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218525372007.02.06 07:25sell0.02gbpusdm1.96040.00001.96192007.02.06 09:091.96190.000.000.00-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
218252782007.02.06 06:05sell0.04usdjpym120.290.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.00-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218761292007.02.06 08:20sell0.16usdjpym120.430.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.000.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
217826262007.02.06 02:42sell0.01usdjpym120.180.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.00-0.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218014072007.02.06 04:05sell0.02usdjpym120.240.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.00-0.23
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
218463192007.02.06 07:10sell0.08usdjpym120.370.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
218826522007.02.06 08:35sell0.32usdjpym120.490.00120.382007.02.06 10:17120.380.000.000.002.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
219618082007.02.06 13:05buy0.02usdjpym120.090.00120.162007.02.06 13:26120.160.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
219503132007.02.06 12:25buy0.01usdjpym120.160.00120.162007.02.06 13:26120.160.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219455372007.02.06 12:10buy0.08usdchfm1.24400.00001.24422007.02.06 13:381.24420.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
219049132007.02.06 10:30buy0.01usdchfm1.24600.00001.24422007.02.06 13:381.24420.000.000.00-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219216202007.02.06 11:15buy0.04usdchfm1.24470.00001.24422007.02.06 13:381.24420.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
219169902007.02.06 11:05buy0.02usdchfm1.24540.00001.24422007.02.06 13:381.24420.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
219644202007.02.06 13:15buy0.16usdchfm1.24300.00001.24422007.02.06 13:381.24420.000.000.001.54
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
219213782007.02.06 11:15sell0.04gbpusdm1.96690.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.00-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
219192312007.02.06 11:11sell0.02gbpusdm1.96620.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.00-0.46
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
219331562007.02.06 11:40sell0.08gbpusdm1.96820.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
219454152007.02.06 12:10sell0.16gbpusdm1.96900.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
219659082007.02.06 13:20sell0.32gbpusdm1.96970.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.003.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
219101212007.02.06 10:50sell0.01gbpusdm1.96560.00001.96852007.02.06 13:431.96850.000.000.00-0.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219694512007.02.06 13:30buy0.01usdjpym120.200.00120.252007.02.06 13:44120.250.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218968502007.02.06 09:20sell0.04eurusdm1.29360.00001.29422007.02.06 13:471.29420.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
218644762007.02.06 07:55sell0.01eurusdm1.29230.00001.29422007.02.06 13:471.29420.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
218696412007.02.06 08:05sell0.02eurusdm1.29310.00001.29422007.02.06 13:471.29420.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
219456562007.02.06 12:10sell0.16eurusdm1.29530.00001.29422007.02.06 13:471.29420.000.000.001.76
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
219000282007.02.06 09:50sell0.08eurusdm1.29470.00001.29422007.02.06 13:471.29420.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
219783852007.02.06 14:00buy0.01eurusdm1.29470.00001.29522007.02.06 14:331.29520.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219785172007.02.06 14:00sell0.01usdchfm1.24460.00001.24412007.02.06 14:351.24410.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219784252007.02.06 14:00sell0.01usdjpym120.260.00120.212007.02.06 14:48120.210.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219909622007.02.06 14:55sell0.01eurusdm1.29500.00001.29452007.02.06 15:051.29450.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
219938412007.02.06 15:05sell0.01gbpusdm1.96860.00001.96812007.02.06 15:221.96810.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220016402007.02.06 15:40buy0.01usdjpym120.160.00120.212007.02.06 15:41120.210.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220149502007.02.06 16:25sell0.01usdjpym120.400.00120.352007.02.06 16:45120.350.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220464022007.02.06 18:35sell0.01gbpusdm1.97040.00001.97082007.02.06 23:291.97080.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220790652007.02.06 20:15sell0.02gbpusdm1.97100.00001.97082007.02.06 23:291.97080.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
221097072007.02.06 22:15sell0.04gbpusdm1.97160.00001.97082007.02.06 23:291.97080.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
220721582007.02.06 19:56buy0.02usdjpym120.070.00120.092007.02.07 00:13120.090.000.000.030.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
221174922007.02.06 22:43buy0.04usdjpym120.000.00120.092007.02.07 00:13120.090.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
220588402007.02.06 19:10buy0.01usdjpym120.140.00120.092007.02.07 00:13120.090.000.000.01-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221096692007.02.06 22:15sell0.16eurusdm1.29910.00001.29782007.02.07 00:291.29780.000.000.002.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
220125332007.02.06 16:15sell0.01eurusdm1.29540.00001.29782007.02.07 00:291.29780.000.000.01-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220419052007.02.06 18:25sell0.08eurusdm1.29850.00001.29782007.02.07 00:291.29780.000.000.050.56
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
220242112007.02.06 17:05sell0.04eurusdm1.29680.00001.29782007.02.07 00:291.29780.000.000.02-0.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
220167132007.02.06 16:31sell0.02eurusdm1.29620.00001.29782007.02.07 00:291.29780.000.000.01-0.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
220420512007.02.06 18:25buy0.64usdchfm1.23910.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.636.71
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
220404222007.02.06 18:20buy0.32usdchfm1.23990.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.321.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
220110662007.02.06 16:10buy0.02usdchfm1.24350.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.02-0.50
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
220269032007.02.06 17:20buy0.16usdchfm1.24090.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.16-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
219938652007.02.06 15:05buy0.01usdchfm1.24430.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.01-0.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
220225192007.02.06 17:00buy0.08usdchfm1.24150.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.08-0.71
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
220176172007.02.06 16:35buy0.04usdchfm1.24280.00001.24042007.02.07 00:481.24040.000.000.04-0.77
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
221446212007.02.07 00:40buy0.04gbpusdm1.96980.00001.97022007.02.07 02:171.97020.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
221562242007.02.07 01:10buy0.08gbpusdm1.96920.00001.97022007.02.07 02:171.97020.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
221308012007.02.06 23:46buy0.01gbpusdm1.97110.00001.97022007.02.07 02:171.97020.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221400372007.02.07 00:27buy0.02gbpusdm1.97050.00001.97022007.02.07 02:171.97020.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
221513402007.02.07 00:55buy0.01eurusdm1.29790.00001.29842007.02.07 03:041.29840.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221919212007.02.07 03:11sell0.01eurusdm1.29830.00001.29782007.02.07 06:241.29780.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221868982007.02.07 02:55sell0.02gbpusdm1.97040.00001.96972007.02.07 06:271.96970.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
221825062007.02.07 02:32sell0.01gbpusdm1.96980.00001.96972007.02.07 06:271.96970.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222442932007.02.07 06:37buy0.01gbpusdm1.97000.00001.97052007.02.07 07:181.97050.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222495432007.02.07 07:05buy0.01eurusdm1.29800.00001.29852007.02.07 07:251.29850.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
221620852007.02.07 01:25sell0.01usdchfm1.24000.00001.23992007.02.07 07:431.23990.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222421722007.02.07 06:25sell0.02usdchfm1.24060.00001.23992007.02.07 07:431.23990.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
222623192007.02.07 07:45sell0.02eurusdm1.29900.00001.29832007.02.07 07:531.29830.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
222609682007.02.07 07:41sell0.01eurusdm1.29830.00001.29832007.02.07 07:531.29830.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222655682007.02.07 07:55sell0.01gbpusdm1.97090.00001.97092007.02.07 08:221.97090.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222681832007.02.07 08:10sell0.02gbpusdm1.97170.00001.97092007.02.07 08:221.97090.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
222655512007.02.07 07:55buy0.01usdchfm1.24080.00001.24132007.02.07 08:521.24130.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222655822007.02.07 07:55sell0.01eurusdm1.29820.00001.29772007.02.07 08:541.29770.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222799322007.02.07 09:05sell0.01usdchfm1.24090.00001.24042007.02.07 09:281.24040.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222899212007.02.07 09:50buy0.04gbpusdm1.96890.00001.96982007.02.07 10:201.96980.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
222875992007.02.07 09:40buy0.02gbpusdm1.96950.00001.96982007.02.07 10:201.96980.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
222811362007.02.07 09:10buy0.01gbpusdm1.97020.00001.96982007.02.07 10:201.96980.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223006982007.02.07 10:40sell0.01eurusdm1.29960.00001.29912007.02.07 10:481.29910.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223019632007.02.07 10:50buy0.01usdchfm1.24010.00001.24062007.02.07 13:161.24060.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223294602007.02.07 13:25sell0.01usdchfm1.24000.00001.23952007.02.07 13:341.23950.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223058182007.02.07 11:20sell0.02gbpusdm1.97130.00001.97132007.02.07 14:061.97130.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
223340252007.02.07 13:35sell0.04gbpusdm1.97240.00001.97132007.02.07 14:061.97130.000.000.000.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
223006822007.02.07 10:40sell0.01gbpusdm1.97070.00001.97132007.02.07 14:061.97130.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222347592007.02.07 05:55sell0.04usdjpym120.250.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-0.93
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
222387812007.02.07 06:11sell0.08usdjpym120.330.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-1.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
222400762007.02.07 06:15sell0.16usdjpym120.390.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-1.86
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
222031222007.02.07 03:50sell0.02usdjpym120.190.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-0.56
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
221512832007.02.07 00:55sell0.01usdjpym120.120.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-0.34
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
222761742007.02.07 08:50sell0.32usdjpym120.500.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.00-0.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
222933602007.02.07 10:05sell1.28usdjpym120.660.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.0013.81
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
222771882007.02.07 08:55sell0.64usdjpym120.580.00120.532007.02.07 14:36120.530.000.000.002.65
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
223609942007.02.07 14:45buy0.01usdjpym120.570.00120.622007.02.07 14:59120.620.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223406132007.02.07 13:50buy0.01usdchfm1.24020.00001.23942007.02.07 15:081.23940.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223491232007.02.07 14:15buy0.02usdchfm1.23970.00001.23942007.02.07 15:081.23940.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
223632862007.02.07 14:50buy0.08usdchfm1.23850.00001.23942007.02.07 15:081.23940.000.000.000.58
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
223591932007.02.07 14:40buy0.04usdchfm1.23910.00001.23942007.02.07 15:081.23940.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
223406272007.02.07 13:50sell0.01eurusdm1.29890.00001.29992007.02.07 15:091.29990.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223492072007.02.07 14:15sell0.02eurusdm1.29960.00001.29992007.02.07 15:091.29990.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
223567522007.02.07 14:35sell0.04eurusdm1.30020.00001.29992007.02.07 15:091.29990.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
223706222007.02.07 15:05sell0.08eurusdm1.30080.00001.29992007.02.07 15:091.29990.000.000.000.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
223677952007.02.07 15:00buy0.02gbpusdm1.96890.00001.97022007.02.07 15:211.97020.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
223545302007.02.07 14:30buy0.01gbpusdm1.97130.00001.97022007.02.07 15:211.97020.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223793552007.02.07 15:25buy0.01gbpusdm1.97080.00001.97012007.02.07 15:591.97010.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223816032007.02.07 15:30buy0.02gbpusdm1.97030.00001.97012007.02.07 15:591.97010.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
223875282007.02.07 15:45buy0.04gbpusdm1.96900.00001.97012007.02.07 15:591.97010.000.000.000.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
223837702007.02.07 15:35sell0.01usdjpym120.700.00120.652007.02.07 15:59120.650.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224094332007.02.07 16:40buy0.01usdjpym120.610.00120.662007.02.07 16:56120.660.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223875602007.02.07 15:45sell0.01eurusdm1.30080.00001.30132007.02.07 18:031.30130.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
223936662007.02.07 16:00sell0.02eurusdm1.30160.00001.30132007.02.07 18:031.30130.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
224035792007.02.07 16:25sell0.04eurusdm1.30220.00001.30132007.02.07 18:031.30130.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
224404512007.02.07 18:15sell0.01usdjpym120.720.00120.672007.02.07 19:50120.670.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224785452007.02.07 20:40buy0.01gbpusdm1.96920.00001.96972007.02.07 20:551.96970.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224592002007.02.07 19:35buy0.01eurusdm1.30110.00001.30162007.02.07 22:261.30160.000.00-0.020.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224255232007.02.07 17:25sell0.01usdchfm1.23960.00001.24062007.02.07 23:391.24060.000.00-0.03-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224380342007.02.07 18:05sell0.02usdchfm1.24070.00001.24062007.02.07 23:391.24060.000.00-0.060.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
224529602007.02.07 19:15sell0.04usdchfm1.24160.00001.24062007.02.07 23:391.24060.000.00-0.120.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
225307732007.02.08 00:02buy0.01usdchfm1.24050.00001.24102007.02.08 00:391.24100.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
224703982007.02.07 20:10buy0.01usdjpym120.670.00120.682007.02.08 01:03120.680.000.000.040.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225087192007.02.07 22:45buy0.02usdjpym120.610.00120.682007.02.08 01:03120.680.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225148592007.02.07 23:10sell0.02gbpusdm1.97020.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225204032007.02.07 23:30sell0.04gbpusdm1.97070.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
225219912007.02.07 23:35sell0.08gbpusdm1.97120.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.000.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
225003302007.02.07 22:13sell0.01gbpusdm1.96960.00001.97032007.02.08 01:071.97030.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225063702007.02.07 22:36sell0.01eurusdm1.30150.00001.30152007.02.08 01:141.30150.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225268282007.02.07 23:50sell0.02eurusdm1.30220.00001.30152007.02.08 01:141.30150.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225532362007.02.08 02:05buy0.02gbpusdm1.96980.00001.97052007.02.08 02:271.97050.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225480442007.02.08 01:36buy0.01gbpusdm1.97040.00001.97052007.02.08 02:271.97050.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225527702007.02.08 02:01buy0.02eurusdm1.30130.00001.30202007.02.08 03:351.30200.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225471772007.02.08 01:31buy0.01eurusdm1.30190.00001.30202007.02.08 03:351.30200.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225463502007.02.08 01:25sell0.01usdjpym120.690.00120.752007.02.08 04:41120.750.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225486122007.02.08 01:40sell0.02usdjpym120.760.00120.752007.02.08 04:41120.750.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225589232007.02.08 02:41sell0.04usdjpym120.850.00120.752007.02.08 04:41120.750.000.000.000.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
225767812007.02.08 04:50buy0.01usdjpym120.780.00120.832007.02.08 05:39120.830.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225633882007.02.08 03:20sell0.02gbpusdm1.97160.00001.97152007.02.08 06:501.97150.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225760402007.02.08 04:45sell0.04gbpusdm1.97250.00001.97152007.02.08 06:501.97150.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
225627442007.02.08 03:16sell0.01gbpusdm1.97100.00001.97152007.02.08 06:501.97150.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
225750912007.02.08 04:39sell0.02eurusdm1.30220.00001.30152007.02.08 07:161.30150.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225674792007.02.08 03:47sell0.01eurusdm1.30170.00001.30152007.02.08 07:161.30150.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226238952007.02.08 08:10sell0.02usdjpym121.170.00121.092007.02.08 09:38121.090.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
226175562007.02.08 07:45sell0.01usdjpym121.080.00121.092007.02.08 09:38121.090.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226227182007.02.08 08:05buy0.01gbpusdm1.96900.00001.96782007.02.08 09:491.96780.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226238142007.02.08 08:10buy0.02gbpusdm1.96850.00001.96782007.02.08 09:491.96780.000.000.00-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
226332632007.02.08 08:45buy0.08gbpusdm1.96660.00001.96782007.02.08 09:491.96780.000.000.000.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
226255182007.02.08 08:15buy0.04gbpusdm1.96770.00001.96782007.02.08 09:491.96780.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
226445092007.02.08 09:55buy0.01usdjpym121.120.00121.172007.02.08 10:18121.170.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226465962007.02.08 10:25sell0.01gbpusdm1.96800.00001.96812007.02.08 11:071.96810.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226482862007.02.08 10:45sell0.02gbpusdm1.96890.00001.96812007.02.08 11:071.96810.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
226431622007.02.08 09:30buy0.01eurusdm1.29890.00001.29942007.02.08 11:461.29940.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226552462007.02.08 12:00sell0.01gbpusdm1.96750.00001.96702007.02.08 12:001.96700.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226542252007.02.08 11:55sell0.01eurusdm1.29920.00001.29872007.02.08 12:191.29870.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226810722007.02.08 13:00buy0.01eurusdm1.29860.00001.29912007.02.08 13:151.29910.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226355552007.02.08 08:50sell2.56usdchfm1.24860.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-12.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
226332112007.02.08 08:45sell1.28usdchfm1.24800.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-12.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
226069502007.02.08 07:10sell0.04usdchfm1.24470.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-1.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
225983602007.02.08 06:50sell0.02usdchfm1.24390.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-0.85
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
225508002007.02.08 01:50sell0.01usdchfm1.24190.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-0.58
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226086402007.02.08 07:15sell0.08usdchfm1.24530.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-2.50
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
226121172007.02.08 07:25sell0.16usdchfm1.24590.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-4.23
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
226772862007.02.08 12:50sell20.48usdchfm1.25030.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00180.34
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-11[tp]
226311722007.02.08 08:40sell0.64usdchfm1.24710.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-10.76
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
226269012007.02.08 08:20sell0.32usdchfm1.24660.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-6.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
226573442007.02.08 12:05sell5.12usdchfm1.24900.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.00-8.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
226647842007.02.08 12:20sell10.24usdchfm1.24970.00001.24922007.02.08 13:321.24920.000.000.0040.99
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
226492432007.02.08 11:00sell0.02usdjpym121.200.00121.292007.02.08 13:35121.290.000.000.00-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
226773342007.02.08 12:50sell0.16usdjpym121.390.00121.292007.02.08 13:35121.290.000.000.001.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
226483272007.02.08 10:45sell0.01usdjpym121.140.00121.292007.02.08 13:35121.290.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
226647462007.02.08 12:20sell0.04usdjpym121.260.00121.292007.02.08 13:35121.290.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
226695482007.02.08 12:30sell0.08usdjpym121.330.00121.292007.02.08 13:35121.290.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
226991292007.02.08 13:45buy0.01gbpusdm1.96020.00001.95882007.02.08 14:041.95880.000.000.00-0.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227031872007.02.08 13:55buy0.02gbpusdm1.95740.00001.95882007.02.08 14:041.95880.000.000.000.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
227084482007.02.08 14:05buy0.01gbpusdm1.95880.00001.95932007.02.08 14:111.95930.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227392182007.02.08 15:25buy0.16usdchfm1.24560.00001.24692007.02.08 15:361.24690.000.000.001.67
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
227083572007.02.08 14:05buy0.02usdchfm1.24820.00001.24692007.02.08 15:361.24690.000.000.00-0.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
227335962007.02.08 15:11buy0.08usdchfm1.24670.00001.24692007.02.08 15:361.24690.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
227243602007.02.08 14:45buy0.04usdchfm1.24750.00001.24692007.02.08 15:361.24690.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
227033192007.02.08 13:55buy0.01usdchfm1.24990.00001.24692007.02.08 15:361.24690.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227483272007.02.08 15:45buy0.01gbpusdm1.95730.00001.95782007.02.08 15:541.95780.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227208872007.02.08 14:35buy0.01usdjpym121.300.00121.192007.02.08 16:54121.190.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227330562007.02.08 15:10buy0.02usdjpym121.210.00121.192007.02.08 16:54121.190.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
227676522007.02.08 16:35buy0.08usdjpym121.100.00121.192007.02.08 16:54121.190.000.000.000.59
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
227527122007.02.08 15:55buy0.04usdjpym121.160.00121.192007.02.08 16:54121.190.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
227810932007.02.08 17:15sell0.02usdchfm1.24720.00001.24652007.02.08 17:461.24650.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
227761372007.02.08 17:00sell0.01usdchfm1.24670.00001.24652007.02.08 17:461.24650.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228038652007.02.08 18:35buy0.01gbpusdm1.95750.00001.95802007.02.08 19:211.95800.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228029852007.02.08 18:32sell0.01usdchfm1.24700.00001.24652007.02.08 19:431.24650.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228227272007.02.08 19:41buy0.01usdjpym121.070.00121.072007.02.08 22:57121.070.000.000.010.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228671922007.02.08 22:31buy0.02usdjpym121.000.00121.072007.02.08 22:57121.070.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
228757232007.02.08 23:35sell0.01usdjpym121.120.00121.072007.02.09 00:03121.070.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228197662007.02.08 19:30sell0.01gbpusdm1.95770.00001.95802007.02.09 00:081.95800.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228551542007.02.08 21:40sell0.02gbpusdm1.95830.00001.95802007.02.09 00:081.95800.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
228654162007.02.08 22:20sell0.04gbpusdm1.95880.00001.95802007.02.09 00:081.95800.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
228821432007.02.09 00:20buy0.01gbpusdm1.95830.00001.95842007.02.09 01:271.95840.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
228890292007.02.09 01:10buy0.02gbpusdm1.95770.00001.95842007.02.09 01:271.95840.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
228341842007.02.08 20:22buy0.01usdchfm1.24630.00001.24682007.02.09 02:401.24680.000.000.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229143262007.02.09 04:15sell0.02gbpusdm1.95920.00001.95862007.02.09 05:081.95860.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229059532007.02.09 02:55sell0.01gbpusdm1.95890.00001.95862007.02.09 05:081.95860.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229228652007.02.09 05:30buy0.01gbpusdm1.95860.00001.95912007.02.09 05:431.95910.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229267152007.02.09 06:26sell0.01gbpusdm1.95950.00001.95902007.02.09 06:561.95900.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229315942007.02.09 07:15sell0.02usdchfm1.24790.00001.24722007.02.09 07:261.24720.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229087842007.02.09 03:15sell0.01usdchfm1.24730.00001.24722007.02.09 07:261.24720.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227084372007.02.08 14:05sell0.04eurusdm1.30120.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.02-0.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
227122942007.02.08 14:15sell0.08eurusdm1.30210.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.05-0.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
227482812007.02.08 15:45sell0.16eurusdm1.30300.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.090.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
227032522007.02.08 13:55sell0.01eurusdm1.29940.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.01-0.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
227526312007.02.08 15:55sell0.32eurusdm1.30350.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.191.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
228404362007.02.08 20:45sell0.64eurusdm1.30410.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.387.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
227053132007.02.08 14:00sell0.02eurusdm1.30000.00001.30302007.02.09 07:281.30300.000.000.01-0.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229302792007.02.09 07:06sell0.08usdjpym121.370.00121.332007.02.09 07:42121.330.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
228881972007.02.09 01:05sell0.01usdjpym121.140.00121.332007.02.09 07:42121.330.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229326892007.02.09 07:25sell0.16usdjpym121.430.00121.332007.02.09 07:42121.330.000.000.001.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
228941702007.02.09 01:31sell0.04usdjpym121.320.00121.332007.02.09 07:42121.330.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
228900932007.02.09 01:15sell0.02usdjpym121.200.00121.332007.02.09 07:42121.330.000.000.00-0.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229472952007.02.09 08:15buy0.02usdjpym121.240.00121.322007.02.09 08:19121.320.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229441712007.02.09 08:00buy0.01usdjpym121.320.00121.322007.02.09 08:19121.320.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229472642007.02.09 08:15buy0.01eurusdm1.30140.00001.30152007.02.09 08:551.30150.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229494422007.02.09 08:30buy0.02eurusdm1.30080.00001.30152007.02.09 08:551.30150.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229488872007.02.09 08:25sell0.02usdchfm1.24910.00001.24832007.02.09 08:561.24830.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229472052007.02.09 08:15sell0.01usdchfm1.24830.00001.24832007.02.09 08:561.24830.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229578352007.02.09 09:20sell0.01usdjpym121.430.00121.382007.02.09 09:24121.380.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229500882007.02.09 08:35buy0.04gbpusdm1.95010.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.00-0.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
229471732007.02.09 08:15buy0.01gbpusdm1.95220.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.00-0.41
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229605592007.02.09 09:35buy0.08gbpusdm1.94930.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.00-0.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
229625102007.02.09 09:40buy0.16gbpusdm1.94750.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.000.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
229650322007.02.09 09:50buy0.32gbpusdm1.94650.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.005.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
229483232007.02.09 08:20buy0.02gbpusdm1.95130.00001.94812007.02.09 10:421.94810.000.000.00-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229681092007.02.09 10:05buy0.02eurusdm1.29980.00001.30002007.02.09 10:491.30000.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229691552007.02.09 10:10buy0.04eurusdm1.29910.00001.30002007.02.09 10:491.30000.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
229658462007.02.09 09:55buy0.01eurusdm1.30060.00001.30002007.02.09 10:491.30000.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229711782007.02.09 10:25sell0.01usdchfm1.25050.00001.25042007.02.09 11:011.25040.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229716492007.02.09 10:30sell0.02usdchfm1.25110.00001.25042007.02.09 11:011.25040.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
229761112007.02.09 11:10sell0.01gbpusdm1.94860.00001.94812007.02.09 11:161.94810.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229806482007.02.09 12:00buy0.01eurusdm1.30040.00001.30092007.02.09 12:351.30090.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229818682007.02.09 12:05sell0.01usdjpym121.500.00121.452007.02.09 13:12121.450.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229924862007.02.09 13:30sell0.01gbpusdm1.94800.00001.94752007.02.09 13:401.94750.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229941452007.02.09 13:35sell0.01eurusdm1.30090.00001.30042007.02.09 13:481.30040.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229940432007.02.09 13:35buy0.01usdjpym121.460.00121.512007.02.09 14:01121.510.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
229958992007.02.09 13:45buy0.01usdchfm1.24850.00001.24902007.02.09 14:041.24900.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230052022007.02.09 14:25buy0.02eurusdm1.29930.00001.29952007.02.09 15:031.29950.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230103512007.02.09 14:50buy0.04eurusdm1.29860.00001.29952007.02.09 15:031.29950.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
229997902007.02.09 14:00buy0.01eurusdm1.30000.00001.29952007.02.09 15:031.29950.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230096542007.02.09 14:45sell0.01usdchfm1.24980.00001.24982007.02.09 15:031.24980.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230103082007.02.09 14:50sell0.02usdchfm1.25060.00001.24982007.02.09 15:031.24980.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230108072007.02.09 14:55sell0.01usdjpym121.580.00121.582007.02.09 16:42121.580.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230114632007.02.09 15:00sell0.02usdjpym121.660.00121.582007.02.09 16:42121.580.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230252322007.02.09 17:05buy0.02usdjpym121.560.00121.632007.02.09 18:19121.630.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
230241732007.02.09 16:50buy0.01usdjpym121.610.00121.632007.02.09 18:19121.630.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230397392007.02.09 19:15sell0.04eurusdm1.30110.00001.30022007.02.09 20:221.30020.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
230242192007.02.09 16:50sell0.01eurusdm1.29970.00001.30022007.02.09 20:221.30020.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
230267392007.02.09 17:25sell0.02eurusdm1.30050.00001.30022007.02.09 20:221.30020.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
  0.00 0.00 1.94 221.89
Closed P/L: 223.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
230472592007.02.09 20:30buy0.01eurusdm1.30040.00001.3009 1.30040.000.00-0.010.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
230151132007.02.09 15:25sell0.01gbpusdm1.94800.00001.9496 1.95060.000.000.00-0.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
230212932007.02.09 16:30sell0.02gbpusdm1.94850.00001.9496 1.95060.000.000.00-0.42
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1
230225612007.02.09 16:40sell0.04gbpusdm1.95010.00001.9496 1.95060.000.000.00-0.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2
230267482007.02.09 17:25sell0.08gbpusdm1.95080.00001.9496 1.95060.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3
230242112007.02.09 16:50buy0.01usdchfm1.24930.00001.2489 1.24810.000.000.01-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
230246212007.02.09 16:55buy0.02usdchfm1.24870.00001.2489 1.24810.000.000.02-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1
230396982007.02.09 19:15buy0.04usdchfm1.24800.00001.2489 1.24810.000.000.040.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2
230352672007.02.09 18:46sell0.01usdjpym121.600.00121.55 121.700.000.00-0.01-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
  0.00 0.00 0.05 -0.97
 Floating P/L: -0.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 223.83 Floating P/L: -0.92 Margin: 6.00
Balance: 10 223.83 Equity: 10 222.91 Free Margin: 10 216.91
 
Details:
Graph
Gross Profit: 307.14 Gross Loss: 83.31 Total Net Profit: 223.83
Profit Factor: 3.69 Expected Payoff: 0.77  
Absolute Drawdown: 0.43 Maximal Drawdown: 34.20 (0.34%) Relative Drawdown: 0.34% (34.20)
 
Total Trades: 290 Short Positions (won %): 162 (62.35%) Long Positions (won %): 128 (67.19%)
Profit Trades (% of total): 187 (64.48%) Loss trades (% of total): 103 (35.52%)
Largest profit trade: 180.34 loss trade: -12.30
Average profit trade: 1.64 loss trade: -0.81
Maximum consecutive wins ($): 17 (1.32) consecutive losses ($): 7 (-34.20)
Maximal consecutive profit (count): 180.34 (1) consecutive loss (count): -34.20 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2