|Account: 1377850
|Name: me
|Currency: USD
|2007 February 16, 18:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23791901
|2007.02.14 21:21
|balance
|Deposit
|50 000.00
|23792064
|2007.02.14 21:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3133
|2007.02.15 02:26
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.50
|23792990
|2007.02.14 21:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.76
|0.00
|120.71
|2007.02.14 22:20
|120.71
|0.00
|0.00
|-0.43
|0.41
|23793990
|2007.02.14 22:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1657
|0.0000
|1.1652
|2007.02.15 01:52
|1.1652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|23795048
|2007.02.14 22:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9633
|2007.02.15 00:01
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23795690
|2007.02.14 23:05
|buy
|0.01
|audusd
|0.7838
|0.0000
|0.7838
|2007.02.15 04:59
|0.7838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23796017
|2007.02.14 23:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.73
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|23796132
|2007.02.14 23:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2394
|0.0000
|1.2373
|2007.02.15 08:01
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|23800736
|2007.02.15 00:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9624
|0.0000
|1.9632
|2007.02.15 02:14
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|23815833
|2007.02.15 02:20
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1652
|0.0000
|1.1647
|2007.02.15 08:13
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|23821351
|2007.02.15 04:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|1.9648
|2007.02.15 07:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|23822346
|2007.02.15 05:16
|sell
|0.01
|audusd
|0.7837
|0.0000
|0.7840
|2007.02.15 08:12
|0.7840
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|23823658
|2007.02.15 06:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.07
|0.00
|119.97
|2007.02.15 08:00
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|23823941
|2007.02.15 06:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3138
|2007.02.15 07:10
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23832174
|2007.02.15 07:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 08:27
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23835151
|2007.02.15 08:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|1.2372
|2007.02.15 08:29
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23835440
|2007.02.15 08:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9644
|2007.02.15 08:27
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23836215
|2007.02.15 08:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 13:09
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23836294
|2007.02.15 08:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.96
|0.00
|120.19
|2007.02.15 10:43
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|23836381
|2007.02.15 08:30
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1641
|0.0000
|1.1636
|2007.02.15 08:38
|1.1636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|23839412
|2007.02.15 08:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9659
|2007.02.15 09:00
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23840757
|2007.02.15 09:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1651
|0.0000
|1.1657
|2007.02.15 13:31
|1.1657
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|23847477
|2007.02.15 09:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|1.2385
|2007.02.15 10:40
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|23847533
|2007.02.15 09:50
|buy
|0.01
|audusd
|0.7849
|0.0000
|0.7851
|2007.02.15 11:16
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23853127
|2007.02.15 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9572
|0.0000
|1.9577
|2007.02.15 10:40
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23856360
|2007.02.15 11:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.13
|0.00
|120.18
|2007.02.15 11:19
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23856860
|2007.02.15 11:25
|sell
|0.01
|audusd
|0.7846
|0.0000
|0.7850
|2007.02.15 15:59
|0.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23860015
|2007.02.15 12:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.11
|0.00
|120.16
|2007.02.15 13:20
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23860650
|2007.02.15 12:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9567
|0.0000
|1.9572
|2007.02.15 12:46
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23863458
|2007.02.15 13:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 13:30
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23863799
|2007.02.15 13:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.11
|0.00
|120.06
|2007.02.15 13:37
|120.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23865490
|2007.02.15 13:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1657
|0.0000
|1.1637
|2007.02.16 00:21
|1.1637
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.72
|23880461
|2007.02.15 14:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2361
|0.0000
|1.2366
|2007.02.15 14:40
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23880487
|2007.02.15 14:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3151
|2007.02.15 14:36
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23880600
|2007.02.15 14:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9589
|0.0000
|1.9584
|2007.02.15 14:36
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23881535
|2007.02.15 14:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.93
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|23892723
|2007.02.15 15:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|1.9542
|2007.02.15 17:03
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|23899903
|2007.02.15 15:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2367
|0.0000
|1.2362
|2007.02.15 16:57
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23907354
|2007.02.15 16:20
|buy
|0.01
|audusd
|0.7849
|0.0000
|0.7849
|2007.02.15 17:03
|0.7849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23908883
|2007.02.15 16:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.46
|0.00
|119.51
|2007.02.15 16:50
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23913626
|2007.02.15 17:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.48
|0.00
|119.53
|2007.02.15 18:01
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23917599
|2007.02.15 18:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 18:32
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23917663
|2007.02.15 18:16
|buy
|0.01
|audusd
|0.7841
|0.0000
|0.7846
|2007.02.15 19:47
|0.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23920102
|2007.02.15 19:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|0.0000
|1.9535
|2007.02.15 20:49
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23924654
|2007.02.15 20:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3141
|2007.02.15 21:42
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23924691
|2007.02.15 20:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7846
|0.0000
|0.7841
|2007.02.15 22:46
|0.7841
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.50
|23924729
|2007.02.15 20:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|1.2345
|2007.02.15 21:43
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|23932211
|2007.02.15 21:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 02:48
|1.3140
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.40
|23932473
|2007.02.15 21:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.23
|0.00
|119.28
|2007.02.15 22:36
|119.28
|0.00
|0.00
|0.14
|0.42
|23932920
|2007.02.15 22:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2341
|0.0000
|1.2340
|2007.02.16 02:42
|1.2340
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.08
|23933517
|2007.02.15 22:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9516
|2007.02.16 00:20
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23935236
|2007.02.15 22:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.22
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|23935747
|2007.02.15 22:57
|buy
|0.01
|audusd
|0.7842
|0.0000
|0.7844
|2007.02.16 00:49
|0.7844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23941288
|2007.02.16 00:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9515
|0.0000
|1.9514
|2007.02.16 01:25
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23942408
|2007.02.16 00:55
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1635
|0.0000
|1.1644
|2007.02.16 10:26
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|23942414
|2007.02.16 00:55
|sell
|0.01
|audusd
|0.7841
|0.0000
|0.7841
|2007.02.16 10:28
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23945345
|2007.02.16 01:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.41
|0.00
|119.42
|2007.02.16 04:40
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|23948895
|2007.02.16 02:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9519
|2007.02.16 03:53
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23949354
|2007.02.16 03:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3136
|2007.02.16 04:54
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23949510
|2007.02.16 03:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2341
|0.0000
|1.2342
|2007.02.16 05:20
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|23951622
|2007.02.16 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|1.9525
|2007.02.16 04:10
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23953268
|2007.02.16 04:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9527
|2007.02.16 07:28
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23954504
|2007.02.16 05:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.43
|0.00
|119.38
|2007.02.16 05:24
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23955364
|2007.02.16 05:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2339
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|23955537
|2007.02.16 05:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 07:40
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23956221
|2007.02.16 06:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.37
|0.00
|119.39
|2007.02.16 07:24
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|23960305
|2007.02.16 07:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.34
|0.00
|119.33
|2007.02.16 08:07
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|23961111
|2007.02.16 07:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3132
|2007.02.16 08:13
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23965607
|2007.02.16 08:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3134
|2007.02.16 09:18
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23967322
|2007.02.16 08:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|1.9496
|2007.02.16 09:22
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23969323
|2007.02.16 09:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.45
|0.00
|119.40
|2007.02.16 09:28
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23973194
|2007.02.16 10:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|1.9488
|2007.02.16 12:02
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|23973222
|2007.02.16 10:47
|buy
|0.01
|audusd
|0.7844
|0.0000
|0.7849
|2007.02.16 12:35
|0.7849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23973907
|2007.02.16 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3123
|2007.02.16 11:51
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23974478
|2007.02.16 11:05
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1647
|0.0000
|1.1635
|2007.02.16 13:45
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|23980868
|2007.02.16 12:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.33
|0.00
|119.13
|2007.02.16 13:44
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|23980912
|2007.02.16 12:10
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2359
|0.0000
|1.2364
|2007.02.16 12:44
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23980925
|2007.02.16 12:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|1.9486
|2007.02.16 12:44
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23980940
|2007.02.16 12:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3117
|2007.02.16 12:44
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23982718
|2007.02.16 12:50
|sell
|0.01
|audusd
|0.7847
|0.0000
|0.7846
|2007.02.16 14:11
|0.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23989827
|2007.02.16 13:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3111
|0.0000
|1.3106
|2007.02.16 13:45
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23990024
|2007.02.16 13:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1640
|0.0000
|1.1645
|2007.02.16 13:54
|1.1645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|23990289
|2007.02.16 13:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.27
|0.00
|119.32
|2007.02.16 13:54
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23990581
|2007.02.16 13:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2368
|0.0000
|1.2373
|2007.02.16 13:49
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23994187
|2007.02.16 14:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1639
|0.0000
|1.1634
|2007.02.16 14:54
|1.1634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|23997946
|2007.02.16 14:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.36
|0.00
|119.31
|2007.02.16 14:57
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24005652
|2007.02.16 16:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|1.9498
|2007.02.16 16:55
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|24010907
|2007.02.16 16:55
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1640
|0.0000
|1.1635
|2007.02.16 17:08
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|24011308
|2007.02.16 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3132
|2007.02.16 17:02
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23793742
|2007.02.14 22:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3133
|2007.02.15 02:26
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23795918
|2007.02.14 23:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9633
|2007.02.15 00:01
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23797109
|2007.02.14 23:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.60
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|23803124
|2007.02.15 00:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.7831
|0.0000
|0.7838
|2007.02.15 04:59
|0.7838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23803440
|2007.02.15 00:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9629
|0.0000
|1.9632
|2007.02.15 02:14
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23808396
|2007.02.15 01:25
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|1.2373
|2007.02.15 08:01
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|23820571
|2007.02.15 04:10
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1644
|0.0000
|1.1647
|2007.02.15 08:13
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|23822149
|2007.02.15 05:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9648
|2007.02.15 07:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23824808
|2007.02.15 06:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.7843
|0.0000
|0.7840
|2007.02.15 08:12
|0.7840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23824819
|2007.02.15 06:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3138
|2007.02.15 07:10
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23826404
|2007.02.15 06:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.94
|0.00
|119.97
|2007.02.15 08:00
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23833285
|2007.02.15 08:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 08:27
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23838695
|2007.02.15 08:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.19
|0.00
|120.19
|2007.02.15 10:43
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23841433
|2007.02.15 09:30
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1659
|0.0000
|1.1657
|2007.02.15 13:31
|1.1657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|23843605
|2007.02.15 09:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 13:09
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23848201
|2007.02.15 09:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|1.2385
|2007.02.15 10:40
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|23852491
|2007.02.15 10:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.7844
|0.0000
|0.7851
|2007.02.15 11:16
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23858003
|2007.02.15 11:50
|sell
|0.02
|audusd
|0.7852
|0.0000
|0.7850
|2007.02.15 15:59
|0.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23872386
|2007.02.15 14:10
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1643
|0.0000
|1.1637
|2007.02.16 00:21
|1.1637
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.03
|23890543
|2007.02.15 15:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.85
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|23899840
|2007.02.15 15:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9542
|2007.02.15 17:03
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23901079
|2007.02.15 15:55
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2361
|0.0000
|1.2362
|2007.02.15 16:57
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|23907580
|2007.02.15 16:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.7841
|0.0000
|0.7849
|2007.02.15 17:03
|0.7849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|23921081
|2007.02.15 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9537
|0.0000
|1.9535
|2007.02.15 20:49
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23935057
|2007.02.15 22:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|1.9516
|2007.02.16 00:20
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|23936921
|2007.02.15 23:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 02:48
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23937070
|2007.02.15 23:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2347
|0.0000
|1.2340
|2007.02.16 02:42
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|23937399
|2007.02.15 23:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.28
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|23937887
|2007.02.15 23:36
|buy
|0.02
|audusd
|0.7837
|0.0000
|0.7844
|2007.02.16 00:49
|0.7844
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23943261
|2007.02.16 01:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9521
|0.0000
|1.9514
|2007.02.16 01:25
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23944477
|2007.02.16 01:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.7848
|0.0000
|0.7841
|2007.02.16 10:28
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23947958
|2007.02.16 02:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.35
|0.00
|119.42
|2007.02.16 04:40
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|23949811
|2007.02.16 03:08
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1641
|0.0000
|1.1644
|2007.02.16 10:26
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|23952480
|2007.02.16 04:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3136
|2007.02.16 04:54
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23952947
|2007.02.16 04:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|1.2342
|2007.02.16 05:20
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|23956509
|2007.02.16 06:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 07:40
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23957855
|2007.02.16 06:49
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2345
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|23958384
|2007.02.16 07:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.32
|0.00
|119.39
|2007.02.16 07:24
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|23959705
|2007.02.16 07:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9527
|2007.02.16 07:28
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23961084
|2007.02.16 07:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.40
|0.00
|119.33
|2007.02.16 08:07
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|23966159
|2007.02.16 08:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3134
|2007.02.16 09:18
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23973334
|2007.02.16 10:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9483
|0.0000
|1.9488
|2007.02.16 12:02
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23974657
|2007.02.16 11:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3115
|0.0000
|1.3123
|2007.02.16 11:51
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|23977466
|2007.02.16 11:35
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1640
|0.0000
|1.1635
|2007.02.16 13:45
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|23981175
|2007.02.16 12:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9493
|0.0000
|1.9486
|2007.02.16 12:44
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23983360
|2007.02.16 13:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.24
|0.00
|119.13
|2007.02.16 13:44
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|23984855
|2007.02.16 13:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7853
|0.0000
|0.7846
|2007.02.16 14:11
|0.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24006389
|2007.02.16 16:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9498
|0.0000
|1.9498
|2007.02.16 16:55
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23798417
|2007.02.14 23:55
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.33
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.99
|23799405
|2007.02.15 00:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9633
|2007.02.15 00:01
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23808437
|2007.02.15 01:25
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3133
|2007.02.15 02:26
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|23810257
|2007.02.15 01:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9632
|2007.02.15 02:14
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|23821440
|2007.02.15 04:45
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1638
|0.0000
|1.1647
|2007.02.15 08:13
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|23825291
|2007.02.15 06:45
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|1.2373
|2007.02.15 08:01
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|23827004
|2007.02.15 06:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9648
|2007.02.15 07:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|23827024
|2007.02.15 06:55
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3138
|2007.02.15 07:10
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23829398
|2007.02.15 07:15
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.88
|0.00
|119.97
|2007.02.15 08:00
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|23832190
|2007.02.15 07:55
|sell
|0.04
|audusd
|0.7848
|0.0000
|0.7840
|2007.02.15 08:12
|0.7840
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23834180
|2007.02.15 08:10
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 08:27
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|23843762
|2007.02.15 09:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.33
|0.00
|120.19
|2007.02.15 10:43
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|23845094
|2007.02.15 09:40
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1667
|0.0000
|1.1657
|2007.02.15 13:31
|1.1657
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|23851056
|2007.02.15 10:05
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2397
|0.0000
|1.2385
|2007.02.15 10:40
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|23872181
|2007.02.15 14:10
|sell
|0.04
|audusd
|0.7858
|0.0000
|0.7850
|2007.02.15 15:59
|0.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23892631
|2007.02.15 15:35
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.63
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|23902357
|2007.02.15 16:00
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1633
|0.0000
|1.1637
|2007.02.16 00:21
|1.1637
|0.00
|0.00
|0.09
|1.37
|23903743
|2007.02.15 16:05
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2352
|0.0000
|1.2362
|2007.02.15 16:57
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|23904626
|2007.02.15 16:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9542
|2007.02.15 17:03
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|23922710
|2007.02.15 20:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9535
|2007.02.15 20:49
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23939203
|2007.02.16 00:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.38
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|23942434
|2007.02.16 00:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 02:48
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23963430
|2007.02.16 08:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2351
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|23964964
|2007.02.16 08:21
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1646
|0.0000
|1.1644
|2007.02.16 10:26
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|23975611
|2007.02.16 11:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9481
|0.0000
|1.9488
|2007.02.16 12:02
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|23978112
|2007.02.16 11:40
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1634
|0.0000
|1.1635
|2007.02.16 13:45
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|23984070
|2007.02.16 13:05
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.17
|0.00
|119.13
|2007.02.16 13:44
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|24009129
|2007.02.16 16:35
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9509
|0.0000
|1.9498
|2007.02.16 16:55
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|23801976
|2007.02.15 00:10
|buy
|0.08
|usdjpy
|120.23
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.33
|23826225
|2007.02.15 06:50
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2357
|0.0000
|1.2373
|2007.02.15 08:01
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|23894664
|2007.02.15 15:40
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.54
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|23922660
|2007.02.15 20:00
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1625
|0.0000
|1.1637
|2007.02.16 00:21
|1.1637
|0.00
|0.00
|0.18
|8.25
|23939943
|2007.02.16 00:10
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.43
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|23966750
|2007.02.16 08:40
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1654
|0.0000
|1.1644
|2007.02.16 10:26
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|23967830
|2007.02.16 08:50
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2357
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|23987260
|2007.02.16 13:35
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.10
|0.00
|119.13
|2007.02.16 13:44
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|23988502
|2007.02.16 13:40
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1623
|0.0000
|1.1635
|2007.02.16 13:45
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|23805584
|2007.02.15 01:15
|buy
|0.16
|usdjpy
|120.11
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|23896528
|2007.02.15 15:45
|buy
|0.16
|usdjpy
|119.45
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|18.73
|23941241
|2007.02.16 00:35
|sell
|0.16
|usdjpy
|119.50
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|14.74
|23973324
|2007.02.16 10:50
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2363
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|23988437
|2007.02.16 13:40
|buy
|0.16
|usdjpy
|119.02
|0.00
|119.13
|2007.02.16 13:44
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|14.77
|23808532
|2007.02.15 01:25
|buy
|0.32
|usdjpy
|119.92
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|53.28
|23975660
|2007.02.16 11:10
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|31.07
|0.00
|0.00
|0.05
|227.54
|Closed P/L:
|227.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24007658
|2007.02.16 16:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.29
|0.00
|119.30
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|24007671
|2007.02.16 16:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2359
|0.0000
|1.2349
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|24009098
|2007.02.16 16:35
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2346
|0.0000
|1.2349
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|24009183
|2007.02.16 16:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.23
|0.00
|119.30
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24009870
|2007.02.16 16:40
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2339
|0.0000
|1.2349
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|24010388
|2007.02.16 16:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7856
|0.0000
|0.7858
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|24010689
|2007.02.16 16:50
|sell
|0.02
|audusd
|0.7866
|0.0000
|0.7858
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|24012574
|2007.02.16 17:25
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1636
|0.0000
|1.1641
|1.1631
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|24013197
|2007.02.16 17:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9500
|0.0000
|1.9495
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|24013246
|2007.02.16 17:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3130
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.77
|Floating P/L:
|-7.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|227.59
|Floating P/L:
|-7.77
|Margin:
|80.00
|Balance:
|50 227.59
|Equity:
|50 219.82
|Free Margin:
|50 139.82
|Details:
|Gross Profit:
|309.90
|Gross Loss:
|82.31
|Total Net Profit:
|227.59
|Profit Factor:
|3.77
|Expected Payoff:
|1.26
|Absolute Drawdown:
|0.02
|Maximal Drawdown (%):
|27.39 (0.05%)
|Total Trades:
|180
|Short Positions (won %):
|88 (69.32%)
|Long Positions (won %):
|92 (69.57%)
|Profit Trades (% of total):
|125 (69.44%)
|Loss trades (% of total):
|55 (30.56%)
|Largest
|profit trade:
|53.28
|loss trade:
|-7.99
|Average
|profit trade:
|2.48
|loss trade:
|-1.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|24 (17.49)
|consecutive losses ($):
|5 (-9.18)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|53.28 (1)
|consecutive loss (count):
|-27.39 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2