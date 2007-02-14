Interbank FX, LLC

Account: 1377850 Name: me Currency: USD 2007 February 16, 18:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
237919012007.02.14 21:21balanceDeposit50 000.00
237920642007.02.14 21:25sell0.01eurusd1.31280.00001.31332007.02.15 02:261.31330.000.000.18-0.50
237929902007.02.14 21:52sell0.01usdjpy120.760.00120.712007.02.14 22:20120.710.000.00-0.430.41
237939902007.02.14 22:15sell0.01usdcad1.16570.00001.16522007.02.15 01:521.16520.000.000.000.43
237950482007.02.14 22:45sell0.01gbpusd1.96270.00001.96332007.02.15 00:011.96330.000.000.00-0.60
237956902007.02.14 23:05buy0.01audusd0.78380.00000.78382007.02.15 04:590.78380.000.000.000.00
237960172007.02.14 23:15buy0.01usdjpy120.730.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-5.08
237961322007.02.14 23:20buy0.01usdchf1.23940.00001.23732007.02.15 08:011.23730.000.000.00-1.70
238007362007.02.15 00:05sell0.01gbpusd1.96240.00001.96322007.02.15 02:141.96320.000.000.00-0.80
238158332007.02.15 02:20buy0.01usdcad1.16520.00001.16472007.02.15 08:131.16470.000.000.00-0.43
238213512007.02.15 04:40sell0.01gbpusd1.96340.00001.96482007.02.15 07:341.96480.000.000.00-1.40
238223462007.02.15 05:16sell0.01audusd0.78370.00000.78402007.02.15 08:120.78400.000.000.00-0.30
238236582007.02.15 06:05buy0.01usdjpy120.070.00119.972007.02.15 08:00119.970.000.000.00-0.83
238239412007.02.15 06:16sell0.01eurusd1.31320.00001.31382007.02.15 07:101.31380.000.000.00-0.60
238321742007.02.15 07:55buy0.01eurusd1.31360.00001.31302007.02.15 08:271.31300.000.000.00-0.60
238351512007.02.15 08:20sell0.01usdchf1.23770.00001.23722007.02.15 08:291.23720.000.000.000.40
238354402007.02.15 08:25buy0.01gbpusd1.96390.00001.96442007.02.15 08:271.96440.000.000.000.50
238362152007.02.15 08:30buy0.01eurusd1.31390.00001.31372007.02.15 13:091.31370.000.000.00-0.20
238362942007.02.15 08:30sell0.01usdjpy119.960.00120.192007.02.15 10:43120.190.000.000.00-1.91
238363812007.02.15 08:30sell0.01usdcad1.16410.00001.16362007.02.15 08:381.16360.000.000.000.43
238394122007.02.15 08:55sell0.01gbpusd1.96640.00001.96592007.02.15 09:001.96590.000.000.000.50
238407572007.02.15 09:15sell0.01usdcad1.16510.00001.16572007.02.15 13:311.16570.000.000.00-0.51
238474772007.02.15 09:50sell0.01usdchf1.23770.00001.23852007.02.15 10:401.23850.000.000.00-0.65
238475332007.02.15 09:50buy0.01audusd0.78490.00000.78512007.02.15 11:160.78510.000.000.000.20
238531272007.02.15 10:30buy0.01gbpusd1.95720.00001.95772007.02.15 10:401.95770.000.000.000.50
238563602007.02.15 11:16buy0.01usdjpy120.130.00120.182007.02.15 11:19120.180.000.000.000.42
238568602007.02.15 11:25sell0.01audusd0.78460.00000.78502007.02.15 15:590.78500.000.000.00-0.40
238600152007.02.15 12:20buy0.01usdjpy120.110.00120.162007.02.15 13:20120.160.000.000.000.42
238606502007.02.15 12:30buy0.01gbpusd1.95670.00001.95722007.02.15 12:461.95720.000.000.000.50
238634582007.02.15 13:25sell0.01eurusd1.31350.00001.31302007.02.15 13:301.31300.000.000.000.50
238637992007.02.15 13:30sell0.01usdjpy120.110.00120.062007.02.15 13:37120.060.000.000.000.42
238654902007.02.15 13:45buy0.01usdcad1.16570.00001.16372007.02.16 00:211.16370.000.000.02-1.72
238804612007.02.15 14:30buy0.01usdchf1.23610.00001.23662007.02.15 14:401.23660.000.000.000.40
238804872007.02.15 14:30sell0.01eurusd1.31560.00001.31512007.02.15 14:361.31510.000.000.000.50
238806002007.02.15 14:30sell0.01gbpusd1.95890.00001.95842007.02.15 14:361.95840.000.000.000.50
238815352007.02.15 14:35buy0.01usdjpy119.930.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.00-2.84
238927232007.02.15 15:35buy0.01gbpusd1.95730.00001.95422007.02.15 17:031.95420.000.000.00-3.10
238999032007.02.15 15:50buy0.01usdchf1.23670.00001.23622007.02.15 16:571.23620.000.000.00-0.40
239073542007.02.15 16:20buy0.01audusd0.78490.00000.78492007.02.15 17:030.78490.000.000.000.00
239088832007.02.15 16:40buy0.01usdjpy119.460.00119.512007.02.15 16:50119.510.000.000.000.42
239136262007.02.15 17:15buy0.01usdjpy119.480.00119.532007.02.15 18:01119.530.000.000.000.42
239175992007.02.15 18:15buy0.01eurusd1.31320.00001.31372007.02.15 18:321.31370.000.000.000.50
239176632007.02.15 18:16buy0.01audusd0.78410.00000.78462007.02.15 19:470.78460.000.000.000.50
239201022007.02.15 19:32sell0.01gbpusd1.95310.00001.95352007.02.15 20:491.95350.000.000.00-0.40
239246542007.02.15 20:30sell0.01eurusd1.31460.00001.31412007.02.15 21:421.31410.000.000.000.50
239246912007.02.15 20:30sell0.01audusd0.78460.00000.78412007.02.15 22:460.78410.000.00-0.020.50
239247292007.02.15 20:30buy0.01usdchf1.23400.00001.23452007.02.15 21:431.23450.000.000.000.41
239322112007.02.15 21:50buy0.01eurusd1.31440.00001.31402007.02.16 02:481.31400.000.00-0.07-0.40
239324732007.02.15 21:55buy0.01usdjpy119.230.00119.282007.02.15 22:36119.280.000.000.140.42
239329202007.02.15 22:00sell0.01usdchf1.23410.00001.23402007.02.16 02:421.23400.000.00-0.090.08
239335172007.02.15 22:10buy0.01gbpusd1.95180.00001.95162007.02.16 00:201.95160.000.000.00-0.20
239352362007.02.15 22:45sell0.01usdjpy119.220.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.00-1.42
239357472007.02.15 22:57buy0.01audusd0.78420.00000.78442007.02.16 00:490.78440.000.000.000.20
239412882007.02.16 00:35sell0.01gbpusd1.95150.00001.95142007.02.16 01:251.95140.000.000.000.10
239424082007.02.16 00:55sell0.01usdcad1.16350.00001.16442007.02.16 10:261.16440.000.000.00-0.77
239424142007.02.16 00:55sell0.01audusd0.78410.00000.78412007.02.16 10:280.78410.000.000.000.00
239453452007.02.16 01:50buy0.01usdjpy119.410.00119.422007.02.16 04:40119.420.000.000.000.08
239488952007.02.16 02:55sell0.01gbpusd1.95240.00001.95192007.02.16 03:531.95190.000.000.000.50
239493542007.02.16 03:01sell0.01eurusd1.31370.00001.31362007.02.16 04:541.31360.000.000.000.10
239495102007.02.16 03:05buy0.01usdchf1.23410.00001.23422007.02.16 05:201.23420.000.000.000.08
239516222007.02.16 04:00buy0.01gbpusd1.95200.00001.95252007.02.16 04:101.95250.000.000.000.50
239532682007.02.16 04:40sell0.01gbpusd1.95270.00001.95272007.02.16 07:281.95270.000.000.000.00
239545042007.02.16 05:00sell0.01usdjpy119.430.00119.382007.02.16 05:24119.380.000.000.000.42
239553642007.02.16 05:30sell0.01usdchf1.23390.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.00-1.70
239555372007.02.16 05:34buy0.01eurusd1.31380.00001.31402007.02.16 07:401.31400.000.000.000.20
239562212007.02.16 06:00buy0.01usdjpy119.370.00119.392007.02.16 07:24119.390.000.000.000.17
239603052007.02.16 07:40sell0.01usdjpy119.340.00119.332007.02.16 08:07119.330.000.000.000.08
239611112007.02.16 07:50sell0.01eurusd1.31370.00001.31322007.02.16 08:131.31320.000.000.000.50
239656072007.02.16 08:30buy0.01eurusd1.31330.00001.31342007.02.16 09:181.31340.000.000.000.10
239673222007.02.16 08:45buy0.01gbpusd1.94910.00001.94962007.02.16 09:221.94960.000.000.000.50
239693232007.02.16 09:10sell0.01usdjpy119.450.00119.402007.02.16 09:28119.400.000.000.000.42
239731942007.02.16 10:46buy0.01gbpusd1.94890.00001.94882007.02.16 12:021.94880.000.000.00-0.10
239732222007.02.16 10:47buy0.01audusd0.78440.00000.78492007.02.16 12:350.78490.000.000.000.50
239739072007.02.16 11:00buy0.01eurusd1.31250.00001.31232007.02.16 11:511.31230.000.000.00-0.20
239744782007.02.16 11:05buy0.01usdcad1.16470.00001.16352007.02.16 13:451.16350.000.000.00-1.03
239808682007.02.16 12:10buy0.01usdjpy119.330.00119.132007.02.16 13:44119.130.000.000.00-1.68
239809122007.02.16 12:10buy0.01usdchf1.23590.00001.23642007.02.16 12:441.23640.000.000.000.40
239809252007.02.16 12:11sell0.01gbpusd1.94870.00001.94862007.02.16 12:441.94860.000.000.000.10
239809402007.02.16 12:11sell0.01eurusd1.31220.00001.31172007.02.16 12:441.31170.000.000.000.50
239827182007.02.16 12:50sell0.01audusd0.78470.00000.78462007.02.16 14:110.78460.000.000.000.10
239898272007.02.16 13:45sell0.01eurusd1.31110.00001.31062007.02.16 13:451.31060.000.000.000.50
239900242007.02.16 13:45buy0.01usdcad1.16400.00001.16452007.02.16 13:541.16450.000.000.000.43
239902892007.02.16 13:45buy0.01usdjpy119.270.00119.322007.02.16 13:54119.320.000.000.000.42
239905812007.02.16 13:45buy0.01usdchf1.23680.00001.23732007.02.16 13:491.23730.000.000.000.40
239941872007.02.16 14:00sell0.01usdcad1.16390.00001.16342007.02.16 14:541.16340.000.000.000.43
239979462007.02.16 14:35sell0.01usdjpy119.360.00119.312007.02.16 14:57119.310.000.000.000.42
240056522007.02.16 16:05sell0.01gbpusd1.94890.00001.94982007.02.16 16:551.94980.000.000.00-0.90
240109072007.02.16 16:55sell0.01usdcad1.16400.00001.16352007.02.16 17:081.16350.000.000.000.43
240113082007.02.16 17:00sell0.01eurusd1.31370.00001.31322007.02.16 17:021.31320.000.000.000.50
237937422007.02.14 22:10sell0.02eurusd1.31340.00001.31332007.02.15 02:261.31330.000.000.000.20
237959182007.02.14 23:10sell0.02gbpusd1.96320.00001.96332007.02.15 00:011.96330.000.000.00-0.20
237971092007.02.14 23:50buy0.02usdjpy120.600.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-7.99
238031242007.02.15 00:25buy0.02audusd0.78310.00000.78382007.02.15 04:590.78380.000.000.001.40
238034402007.02.15 00:35sell0.02gbpusd1.96290.00001.96322007.02.15 02:141.96320.000.000.00-0.60
238083962007.02.15 01:25buy0.02usdchf1.23830.00001.23732007.02.15 08:011.23730.000.000.00-1.62
238205712007.02.15 04:10buy0.02usdcad1.16440.00001.16472007.02.15 08:131.16470.000.000.000.52
238221492007.02.15 05:10sell0.02gbpusd1.96400.00001.96482007.02.15 07:341.96480.000.000.00-1.60
238248082007.02.15 06:35sell0.02audusd0.78430.00000.78402007.02.15 08:120.78400.000.000.000.60
238248192007.02.15 06:35sell0.02eurusd1.31420.00001.31382007.02.15 07:101.31380.000.000.000.80
238264042007.02.15 06:50buy0.02usdjpy119.940.00119.972007.02.15 08:00119.970.000.000.000.50
238332852007.02.15 08:05buy0.02eurusd1.31270.00001.31302007.02.15 08:271.31300.000.000.000.60
238386952007.02.15 08:50sell0.02usdjpy120.190.00120.192007.02.15 10:43120.190.000.000.000.00
238414332007.02.15 09:30sell0.02usdcad1.16590.00001.16572007.02.15 13:311.16570.000.000.000.34
238436052007.02.15 09:35buy0.02eurusd1.31280.00001.31372007.02.15 13:091.31370.000.000.001.80
238482012007.02.15 09:55sell0.02usdchf1.23830.00001.23852007.02.15 10:401.23850.000.000.00-0.32
238524912007.02.15 10:20buy0.02audusd0.78440.00000.78512007.02.15 11:160.78510.000.000.001.40
238580032007.02.15 11:50sell0.02audusd0.78520.00000.78502007.02.15 15:590.78500.000.000.000.40
238723862007.02.15 14:10buy0.02usdcad1.16430.00001.16372007.02.16 00:211.16370.000.000.05-1.03
238905432007.02.15 15:30buy0.02usdjpy119.850.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.00-4.35
238998402007.02.15 15:50buy0.02gbpusd1.95440.00001.95422007.02.15 17:031.95420.000.000.00-0.40
239010792007.02.15 15:55buy0.02usdchf1.23610.00001.23622007.02.15 16:571.23620.000.000.000.16
239075802007.02.15 16:25buy0.02audusd0.78410.00000.78492007.02.15 17:030.78490.000.000.001.60
239210812007.02.15 19:45sell0.02gbpusd1.95370.00001.95352007.02.15 20:491.95350.000.000.000.40
239350572007.02.15 22:40buy0.02gbpusd1.95080.00001.95162007.02.16 00:201.95160.000.000.001.60
239369212007.02.15 23:17buy0.02eurusd1.31380.00001.31402007.02.16 02:481.31400.000.000.000.40
239370702007.02.15 23:20sell0.02usdchf1.23470.00001.23402007.02.16 02:421.23400.000.000.001.13
239373992007.02.15 23:25sell0.02usdjpy119.280.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.00-1.84
239378872007.02.15 23:36buy0.02audusd0.78370.00000.78442007.02.16 00:490.78440.000.000.001.40
239432612007.02.16 01:10sell0.02gbpusd1.95210.00001.95142007.02.16 01:251.95140.000.000.001.40
239444772007.02.16 01:35sell0.02audusd0.78480.00000.78412007.02.16 10:280.78410.000.000.001.40
239479582007.02.16 02:40buy0.02usdjpy119.350.00119.422007.02.16 04:40119.420.000.000.001.17
239498112007.02.16 03:08sell0.02usdcad1.16410.00001.16442007.02.16 10:261.16440.000.000.00-0.52
239524802007.02.16 04:15sell0.02eurusd1.31430.00001.31362007.02.16 04:541.31360.000.000.001.40
239529472007.02.16 04:30buy0.02usdchf1.23350.00001.23422007.02.16 05:201.23420.000.000.001.13
239565092007.02.16 06:10buy0.02eurusd1.31330.00001.31402007.02.16 07:401.31400.000.000.001.40
239578552007.02.16 06:49sell0.02usdchf1.23450.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.00-2.43
239583842007.02.16 07:00buy0.02usdjpy119.320.00119.392007.02.16 07:24119.390.000.000.001.17
239597052007.02.16 07:20sell0.02gbpusd1.95340.00001.95272007.02.16 07:281.95270.000.000.001.40
239610842007.02.16 07:50sell0.02usdjpy119.400.00119.332007.02.16 08:07119.330.000.000.001.17
239661592007.02.16 08:35buy0.02eurusd1.31270.00001.31342007.02.16 09:181.31340.000.000.001.40
239733342007.02.16 10:50buy0.02gbpusd1.94830.00001.94882007.02.16 12:021.94880.000.000.001.00
239746572007.02.16 11:05buy0.02eurusd1.31150.00001.31232007.02.16 11:511.31230.000.000.001.60
239774662007.02.16 11:35buy0.02usdcad1.16400.00001.16352007.02.16 13:451.16350.000.000.00-0.86
239811752007.02.16 12:20sell0.02gbpusd1.94930.00001.94862007.02.16 12:441.94860.000.000.001.40
239833602007.02.16 13:00buy0.02usdjpy119.240.00119.132007.02.16 13:44119.130.000.000.00-1.85
239848552007.02.16 13:15sell0.02audusd0.78530.00000.78462007.02.16 14:110.78460.000.000.001.40
240063892007.02.16 16:10sell0.02gbpusd1.94980.00001.94982007.02.16 16:551.94980.000.000.000.00
237984172007.02.14 23:55buy0.04usdjpy120.330.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-6.99
237994052007.02.15 00:00sell0.04gbpusd1.96430.00001.96332007.02.15 00:011.96330.000.000.004.00
238084372007.02.15 01:25sell0.04eurusd1.31420.00001.31332007.02.15 02:261.31330.000.000.003.60
238102572007.02.15 01:30sell0.04gbpusd1.96440.00001.96322007.02.15 02:141.96320.000.000.004.80
238214402007.02.15 04:45buy0.04usdcad1.16380.00001.16472007.02.15 08:131.16470.000.000.003.09
238252912007.02.15 06:45buy0.04usdchf1.23770.00001.23732007.02.15 08:011.23730.000.000.00-1.29
238270042007.02.15 06:55sell0.04gbpusd1.96650.00001.96482007.02.15 07:341.96480.000.000.006.80
238270242007.02.15 06:55sell0.04eurusd1.31460.00001.31382007.02.15 07:101.31380.000.000.003.20
238293982007.02.15 07:15buy0.04usdjpy119.880.00119.972007.02.15 08:00119.970.000.000.003.00
238321902007.02.15 07:55sell0.04audusd0.78480.00000.78402007.02.15 08:120.78400.000.000.003.20
238341802007.02.15 08:10buy0.04eurusd1.31210.00001.31302007.02.15 08:271.31300.000.000.003.60
238437622007.02.15 09:35sell0.04usdjpy120.330.00120.192007.02.15 10:43120.190.000.000.004.66
238450942007.02.15 09:40sell0.04usdcad1.16670.00001.16572007.02.15 13:311.16570.000.000.003.43
238510562007.02.15 10:05sell0.04usdchf1.23970.00001.23852007.02.15 10:401.23850.000.000.003.88
238721812007.02.15 14:10sell0.04audusd0.78580.00000.78502007.02.15 15:590.78500.000.000.003.20
238926312007.02.15 15:35buy0.04usdjpy119.630.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.00-1.34
239023572007.02.15 16:00buy0.04usdcad1.16330.00001.16372007.02.16 00:211.16370.000.000.091.37
239037432007.02.15 16:05buy0.04usdchf1.23520.00001.23622007.02.15 16:571.23620.000.000.003.24
239046262007.02.15 16:10buy0.04gbpusd1.95240.00001.95422007.02.15 17:031.95420.000.000.007.20
239227102007.02.15 20:00sell0.04gbpusd1.95430.00001.95352007.02.15 20:491.95350.000.000.003.20
239392032007.02.16 00:00sell0.04usdjpy119.380.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.00-0.34
239424342007.02.16 00:55buy0.04eurusd1.31320.00001.31402007.02.16 02:481.31400.000.000.003.20
239634302007.02.16 08:15sell0.04usdchf1.23510.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.00-2.91
239649642007.02.16 08:21sell0.04usdcad1.16460.00001.16442007.02.16 10:261.16440.000.000.000.69
239756112007.02.16 11:10buy0.04gbpusd1.94810.00001.94882007.02.16 12:021.94880.000.000.002.80
239781122007.02.16 11:40buy0.04usdcad1.16340.00001.16352007.02.16 13:451.16350.000.000.000.34
239840702007.02.16 13:05buy0.04usdjpy119.170.00119.132007.02.16 13:44119.130.000.000.00-1.34
240091292007.02.16 16:35sell0.04gbpusd1.95090.00001.94982007.02.16 16:551.94980.000.000.004.40
238019762007.02.15 00:10buy0.08usdjpy120.230.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-7.33
238262252007.02.15 06:50buy0.08usdchf1.23570.00001.23732007.02.15 08:011.23730.000.000.0010.35
238946642007.02.15 15:40buy0.08usdjpy119.540.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.003.34
239226602007.02.15 20:00buy0.08usdcad1.16250.00001.16372007.02.16 00:211.16370.000.000.188.25
239399432007.02.16 00:10sell0.08usdjpy119.430.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.002.68
239667502007.02.16 08:40sell0.08usdcad1.16540.00001.16442007.02.16 10:261.16440.000.000.006.87
239678302007.02.16 08:50sell0.08usdchf1.23570.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.00-1.94
239872602007.02.16 13:35buy0.08usdjpy119.100.00119.132007.02.16 13:44119.130.000.000.002.01
239885022007.02.16 13:40buy0.08usdcad1.16230.00001.16352007.02.16 13:451.16350.000.000.008.25
238055842007.02.15 01:15buy0.16usdjpy120.110.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.001.33
238965282007.02.15 15:45buy0.16usdjpy119.450.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.0018.73
239412412007.02.16 00:35sell0.16usdjpy119.500.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.0014.74
239733242007.02.16 10:50sell0.16usdchf1.23630.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.003.88
239884372007.02.16 13:40buy0.16usdjpy119.020.00119.132007.02.16 13:44119.130.000.000.0014.77
238085322007.02.15 01:25buy0.32usdjpy119.920.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.0053.28
239756602007.02.16 11:10sell0.32usdchf1.23720.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.0031.07
  0.00 0.00 0.05 227.54
Closed P/L: 227.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
240076582007.02.16 16:20buy0.01usdjpy119.290.00119.30 119.260.000.000.00-0.25
240076712007.02.16 16:20buy0.01usdchf1.23590.00001.2349 1.23370.000.000.00-1.78
240090982007.02.16 16:35buy0.02usdchf1.23460.00001.2349 1.23370.000.000.00-1.46
240091832007.02.16 16:35buy0.02usdjpy119.230.00119.30 119.260.000.000.000.50
240098702007.02.16 16:40buy0.04usdchf1.23390.00001.2349 1.23370.000.000.00-0.65
240103882007.02.16 16:45sell0.01audusd0.78560.00000.7858 0.78720.000.000.00-1.60
240106892007.02.16 16:50sell0.02audusd0.78660.00000.7858 0.78720.000.000.00-1.20
240125742007.02.16 17:25buy0.01usdcad1.16360.00001.1641 1.16310.000.000.00-0.43
240131972007.02.16 17:45sell0.01gbpusd1.95000.00001.9495 1.95070.000.000.00-0.70
240132462007.02.16 17:45sell0.01eurusd1.31350.00001.3130 1.31370.000.000.00-0.20
  0.00 0.00 0.00 -7.77
 Floating P/L: -7.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 227.59 Floating P/L: -7.77 Margin: 80.00
Balance: 50 227.59 Equity: 50 219.82 Free Margin: 50 139.82
 
Details:
Graph
Gross Profit: 309.90 Gross Loss: 82.31 Total Net Profit: 227.59
Profit Factor: 3.77 Expected Payoff: 1.26  
Absolute Drawdown: 0.02 Maximal Drawdown (%): 27.39 (0.05%)  
 
Total Trades: 180 Short Positions (won %): 88 (69.32%) Long Positions (won %): 92 (69.57%)
Profit Trades (% of total): 125 (69.44%) Loss trades (% of total): 55 (30.56%)
Largest profit trade: 53.28 loss trade: -7.99
Average profit trade: 2.48 loss trade: -1.50
Maximum consecutive wins ($): 24 (17.49) consecutive losses ($): 5 (-9.18)
Maximal consecutive profit (count): 53.28 (1) consecutive loss (count): -27.39 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2