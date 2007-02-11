Alpari Ltd

Account: 402915 Name: newstrader123 Currency: USD 2007 February 16, 08:42

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Summary:

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Details:

Gross Profit: 1 005.15 Gross Loss: 639.81 Total Net Profit: 365.34

Profit Factor: 1.57 Expected Payoff: 6.19

Absolute Drawdown: 186.56 Maximal Drawdown: 192.86 (3.85%) Relative Drawdown: 3.85% (192.86)

Total Trades: 59 Short Positions (won %): 32 (71.88%) Long Positions (won %): 27 (55.56%)

Profit Trades (% of total): 38 (64.41%) Loss trades (% of total): 21 (35.59%)

Largest profit trade: 117.60 loss trade: -63.00

Average profit trade: 26.45 loss trade: -30.47

Maximum consecutive wins ($): 12 (448.39) consecutive losses ($): 5 (-114.95)

Maximal consecutive profit (count): 448.39 (12) consecutive loss (count): -114.95 (5)