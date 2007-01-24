|Account: 148341
|Name: me
|Currency: USD
|2007 February 15, 15:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4396258
|2007.01.24 06:37
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4396506
|2007.01.24 07:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9815
|1.9731
|1.9857
|2007.01.24 09:04
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.00
|4401995
|2007.01.24 11:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9762
|1.9678
|1.9804
|2007.01.24 15:00
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|4412591
|2007.01.24 22:37
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.13
|121.97
|120.71
|2007.01.25 02:58
|120.71
|0.00
|0.00
|-8.66
|69.59
|4414529
|2007.01.25 02:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.63
|119.79
|121.05
|2007.01.25 16:07
|121.05
|0.00
|0.00
|0.00
|69.39
|4415198
|2007.01.25 04:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2479
|1.2395
|1.2521
|2007.01.26 09:10
|1.2521
|0.00
|0.00
|1.20
|67.09
|4429297
|2007.01.25 19:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9708
|1.9792
|1.9666
|2007.01.25 20:04
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|4430741
|2007.01.25 20:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.07
|121.91
|120.65
|2007.01.29 07:45
|121.91
|0.00
|0.00
|-5.77
|-137.81
|4452747
|2007.01.26 19:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2537
|1.2621
|1.2495
|2007.01.31 16:07
|1.2495
|0.00
|0.00
|-6.46
|67.23
|4453918
|2007.01.26 22:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.02
|157.86
|156.60
|2007.01.29 18:01
|157.86
|0.00
|0.00
|-2.30
|-137.92
|4458464
|2007.01.29 07:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9586
|1.9670
|1.9544
|2007.01.30 08:40
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|4458981
|2007.01.29 07:46
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.88
|122.72
|121.46
|2007.01.31 06:55
|121.46
|0.00
|0.00
|-5.75
|69.16
|4469244
|2007.01.29 18:01
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.85
|158.69
|157.43
|2007.01.30 01:44
|157.43
|0.00
|0.00
|-2.30
|69.07
|4473346
|2007.01.30 01:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.45
|156.61
|157.87
|2007.01.30 04:41
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|69.01
|4476899
|2007.01.30 08:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.06
|158.90
|157.64
|2007.01.30 16:21
|157.64
|0.00
|0.00
|0.00
|69.05
|4486148
|2007.01.30 21:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.67
|158.51
|157.25
|2007.01.31 07:07
|157.25
|0.00
|0.00
|-2.30
|69.23
|4489697
|2007.01.31 07:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.30
|156.46
|157.72
|2007.01.31 16:18
|157.72
|0.00
|0.00
|0.00
|69.17
|4495217
|2007.01.31 13:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.52
|122.36
|121.10
|2007.01.31 16:58
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|69.38
|4509455
|2007.02.01 02:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.72
|121.56
|120.30
|2007.02.01 14:51
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|69.83
|4513671
|2007.02.01 09:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2433
|1.2349
|1.2475
|2007.02.02 15:15
|1.2475
|0.00
|0.00
|1.21
|67.33
|4518204
|2007.02.01 15:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.65
|155.81
|157.07
|2007.02.01 17:16
|157.07
|0.00
|0.00
|0.00
|69.66
|4522941
|2007.02.01 19:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.65
|121.49
|120.23
|2007.02.06 00:16
|120.23
|0.00
|0.00
|-8.70
|69.87
|4524292
|2007.02.01 20:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9680
|1.9596
|1.9722
|2007.02.02 14:29
|1.9722
|0.00
|0.00
|-0.20
|84.00
|4525124
|2007.02.01 22:31
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.23
|158.07
|156.81
|2007.02.02 18:02
|156.81
|0.00
|0.00
|-2.32
|69.43
|4526594
|2007.02.02 03:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.52
|236.68
|237.94
|2007.02.02 10:53
|237.94
|0.00
|0.00
|0.00
|69.45
|4535630
|2007.02.02 15:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2474
|1.2558
|1.2432
|2007.02.06 14:14
|1.2432
|0.00
|0.00
|-4.32
|67.58
|4540666
|2007.02.02 22:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2964
|1.2954
|1.2974
|2007.02.05 01:55
|1.2954
|0.00
|0.00
|-2.25
|-30.00
|4542121
|2007.02.05 00:05
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.95
|157.79
|156.53
|2007.02.05 02:08
|156.53
|0.00
|0.00
|0.00
|69.55
|4546858
|2007.02.05 09:16
|sell
|0.30
|eurjpy
|156.35
|157.19
|155.93
|2007.02.05 13:55
|155.93
|0.00
|0.00
|0.00
|104.44
|4548634
|2007.02.05 10:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2944
|1.2934
|1.2954
|2007.02.05 11:37
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4555836
|2007.02.05 18:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9597
|1.9681
|1.9555
|2007.02.06 12:37
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.00
|4558630
|2007.02.06 00:46
|buy
|0.30
|gbpjpy
|235.51
|234.67
|235.93
|2007.02.06 08:06
|235.93
|0.00
|0.00
|0.00
|104.71
|4558966
|2007.02.06 01:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.07
|119.23
|120.49
|2007.02.06 09:31
|120.49
|0.00
|0.00
|0.00
|69.72
|4560138
|2007.02.06 05:47
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.48
|156.32
|155.06
|2007.02.07 07:08
|156.32
|0.00
|0.00
|-2.33
|-139.58
|4566280
|2007.02.06 13:31
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.15
|119.31
|120.57
|2007.02.07 09:54
|120.57
|0.00
|0.00
|2.62
|104.50
|4573412
|2007.02.06 22:17
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2401
|1.2485
|1.2359
|2007.02.08 09:44
|1.2485
|0.00
|0.00
|-13.06
|-201.84
|4575481
|2007.02.07 03:16
|sell
|0.30
|gbpjpy
|236.73
|237.57
|236.31
|2007.02.07 08:48
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-209.23
|4578784
|2007.02.07 08:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2987
|1.2997
|1.2977
|2007.02.07 09:52
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4584484
|2007.02.07 15:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|156.69
|157.53
|156.27
|2007.02.08 07:47
|157.53
|0.00
|0.00
|-10.43
|-208.35
|4585707
|2007.02.07 16:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.72
|121.56
|120.30
|2007.02.09 11:09
|121.56
|0.00
|0.00
|-11.59
|-138.20
|4587200
|2007.02.07 17:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.66
|236.82
|238.08
|2007.02.08 03:27
|238.08
|0.00
|0.00
|9.45
|69.54
|4593224
|2007.02.08 07:48
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.49
|158.33
|157.07
|2007.02.09 06:48
|158.33
|0.00
|0.00
|-2.31
|-138.46
|4606533
|2007.02.08 19:34
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2471
|1.2555
|1.2429
|2007.02.14 09:10
|1.2429
|0.00
|0.00
|-8.65
|67.58
|4607280
|2007.02.08 21:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9578
|1.9662
|1.9536
|2007.02.09 08:32
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|4608339
|2007.02.08 23:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|237.06
|237.90
|236.64
|2007.02.09 07:06
|237.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.43
|4611457
|2007.02.09 07:01
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.29
|159.13
|157.87
|2007.02.09 08:43
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|69.24
|4613714
|2007.02.09 08:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|236.64
|235.80
|237.06
|2007.02.09 16:16
|237.06
|0.00
|0.00
|0.00
|69.05
|4618749
|2007.02.09 12:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.51
|122.35
|121.09
|2007.02.14 02:28
|121.09
|0.00
|0.00
|-8.63
|69.37
|4620878
|2007.02.09 14:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3003
|1.2993
|1.3013
|2007.02.09 15:04
|1.2993
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4621200
|2007.02.09 15:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2992
|1.2982
|1.3002
|2007.02.09 15:47
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4622069
|2007.02.09 16:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.08
|158.92
|157.66
|2007.02.11 23:32
|158.92
|0.00
|0.00
|-2.30
|-137.63
|4634471
|2007.02.12 09:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.67
|236.83
|238.09
|2007.02.12 14:44
|236.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.06
|4636137
|2007.02.12 10:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.52
|157.68
|158.94
|2007.02.12 14:46
|157.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.10
|4643289
|2007.02.12 15:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2957
|1.2947
|1.2967
|2007.02.12 17:06
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4645791
|2007.02.12 18:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9474
|1.9558
|1.9432
|2007.02.13 10:35
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|4646839
|2007.02.12 20:47
|buy
|0.20
|gbpjpy
|237.18
|236.34
|237.60
|2007.02.13 10:30
|236.34
|0.00
|0.00
|3.12
|-138.33
|4647242
|2007.02.12 21:35
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.99
|158.83
|157.57
|2007.02.13 02:38
|157.57
|0.00
|0.00
|-2.30
|69.06
|4653706
|2007.02.13 08:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.64
|158.48
|157.22
|2007.02.14 08:49
|158.48
|0.00
|0.00
|-2.31
|-138.65
|4657906
|2007.02.13 11:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|235.54
|234.70
|235.96
|2007.02.13 22:48
|235.96
|0.00
|0.00
|0.00
|69.32
|4666268
|2007.02.13 17:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9432
|1.9516
|1.9390
|2007.02.14 08:51
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|4666276
|2007.02.13 17:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3018
|1.3028
|1.3008
|2007.02.13 18:17
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4671949
|2007.02.14 03:34
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.16
|122.00
|120.74
|2007.02.14 16:16
|120.74
|0.00
|0.00
|0.00
|69.57
|4673484
|2007.02.14 06:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|236.01
|236.85
|235.59
|2007.02.14 12:06
|236.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.77
|4680211
|2007.02.14 12:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2443
|1.2527
|1.2401
|2007.02.14 16:02
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|67.76
|4686121
|2007.02.14 19:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2401
|1.2485
|1.2359
|2007.02.15 07:48
|1.2359
|0.00
|0.00
|-6.54
|67.97
|4687220
|2007.02.14 21:32
|buy
|0.20
|gbpjpy
|236.98
|236.14
|237.40
|2007.02.15 00:50
|236.14
|0.00
|0.00
|9.44
|-139.63
|4688207
|2007.02.14 23:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.76
|119.92
|121.18
|2007.02.15 02:24
|119.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.20
|4689599
|2007.02.15 01:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|236.40
|235.56
|236.82
|2007.02.15 02:19
|235.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.94
|4695794
|2007.02.15 08:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.87
|119.03
|120.29
|2007.02.15 10:31
|120.29
|0.00
|0.00
|0.00
|69.83
|4695801
|2007.02.15 08:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|235.57
|234.73
|235.99
|2007.02.15 09:44
|235.99
|0.00
|0.00
|0.00
|69.99
|4697050
|2007.02.15 09:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3138
|1.3148
|1.3128
|2007.02.15 10:31
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4699166
|2007.02.15 10:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2391
|1.2475
|1.2349
|2007.02.15 15:15
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|68.04
|4700830
|2007.02.15 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3133
|1.3143
|1.3123
|2007.02.15 14:30
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|0.00
|0.00
|-94.74
|-811.37
|Closed P/L:
|-906.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4701046
|2007.02.15 12:17
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.11
|120.95
|119.69
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|23.34
|4702206
|2007.02.15 13:46
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.75
|158.59
|157.33
|157.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.67
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|Floating P/L:
|11.67
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-906.11
|Floating P/L:
|11.67
|Margin:
|231.34
|Balance:
|4 093.89
|Equity:
|4 105.56
|Free Margin:
|3 874.22
|Details:
|Gross Profit:
|2 953.11
|Gross Loss:
|3 859.22
|Total Net Profit:
|-906.11
|Profit Factor:
|0.77
|Expected Payoff:
|-12.58
|Absolute Drawdown:
|1 215.40
|Maximal Drawdown:
|1 946.43 (33.96%)
|Relative Drawdown:
|33.96% (1 946.43)
|Total Trades:
|72
|Short Positions (won %):
|43 (62.79%)
|Long Positions (won %):
|29 (58.62%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (61.11%)
|Loss trades (% of total):
|28 (38.89%)
|Largest
|profit trade:
|107.12
|loss trade:
|-252.00
|Average
|profit trade:
|67.12
|loss trade:
|-137.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (827.10)
|consecutive losses ($):
|4 (-712.88)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|827.10 (12)
|consecutive loss (count):
|-712.88 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2