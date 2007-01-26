|Account: 19089
|Name: me
|Currency: USD
|2007 February 15, 07:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|902107
|2007.01.26 10:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|121.47
|121.50
|121.97
|2007.01.26 12:52
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|98.69
|915598
|2007.01.29 08:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.84
|237.64
|239.34
|2007.01.29 08:04
|238.96
|0.00
|0.00
|0.00
|98.35
|915721
|2007.01.29 08:14
|buy
|1.00
|gbpjpy
|239.03
|237.83
|239.53
|2007.01.29 23:59
|238.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.71
|923664
|2007.01.29 23:59
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.6437
|237.83
|239.53
|2007.01.30 00:26
|238.77
|0.00
|0.00
|0.00
|103.75
|927184
|2007.01.30 03:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2968
|1.2848
|1.3018
|2007.01.30 13:54
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|928857
|2007.01.30 13:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9663
|1.9543
|1.9713
|2007.01.30 23:59
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|-380.00
|935380
|2007.01.30 23:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.962538
|1.9543
|1.9713
|2007.01.31 04:50
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|76.20
|937565
|2007.01.31 05:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.55
|121.79
|121.45
|2007.01.31 06:55
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|82.34
|938484
|2007.01.31 10:04
|sell
|1.00
|gbpjpy
|237.07
|238.27
|236.57
|2007.01.31 16:58
|236.92
|0.00
|0.00
|0.00
|124.01
|948558
|2007.02.01 07:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9639
|1.9615
|1.9649
|2007.02.01 08:41
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|962212
|2007.02.02 15:30
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.65
|237.45
|239.15
|2007.02.02 15:59
|238.75
|0.00
|0.00
|0.00
|82.48
|962310
|2007.02.02 15:59
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.85
|237.65
|239.35
|2007.02.02 23:59
|238.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-602.71
|965852
|2007.02.02 23:59
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.0937
|237.65
|239.35
|2007.02.05 02:01
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.90
|971081
|2007.02.05 12:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9572
|1.9692
|1.9522
|2007.02.05 13:19
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|971427
|2007.02.05 14:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|236.06
|237.26
|235.56
|2007.02.05 14:14
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|91.19
|971522
|2007.02.05 14:18
|sell
|1.00
|gbpjpy
|235.89
|237.09
|235.39
|2007.02.05 14:22
|235.78
|0.00
|0.00
|0.00
|91.19
|971558
|2007.02.05 14:25
|sell
|1.00
|gbpjpy
|235.69
|236.89
|235.19
|2007.02.05 15:21
|235.58
|0.00
|0.00
|0.00
|91.31
|972168
|2007.02.05 17:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.30
|121.50
|119.80
|2007.02.05 23:59
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.31
|978930
|2007.02.05 23:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|120.2923
|121.50
|119.80
|2007.02.06 00:37
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|93.44
|990440
|2007.02.07 03:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2980
|1.2860
|1.3030
|2007.02.07 08:43
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|991423
|2007.02.07 10:01
|buy
|1.00
|gbpjpy
|237.50
|236.30
|238.00
|2007.02.07 10:54
|237.61
|0.00
|0.00
|0.00
|91.18
|991704
|2007.02.07 10:58
|buy
|1.00
|gbpjpy
|237.63
|236.43
|238.13
|2007.02.07 11:22
|237.76
|0.00
|0.00
|0.00
|107.73
|993053
|2007.02.07 20:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|120.78
|119.58
|121.28
|2007.02.07 23:59
|120.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.25
|999391
|2007.02.07 23:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|120.5574
|119.58
|121.28
|2007.02.08 01:25
|120.67
|0.00
|0.00
|0.00
|93.31
|1002977
|2007.02.08 17:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9579
|1.9699
|1.9529
|2007.02.08 19:18
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1011757
|2007.02.09 12:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|236.87
|238.07
|236.37
|2007.02.09 12:13
|236.75
|0.00
|0.00
|0.00
|98.76
|1011816
|2007.02.09 12:17
|sell
|1.00
|gbpjpy
|236.59
|237.79
|236.09
|2007.02.09 23:59
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-566.87
|1016363
|2007.02.09 23:59
|sell
|1.00
|gbpjpy
|237.2471
|237.79
|236.09
|2007.02.12 00:00
|237.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-446.02
|1020613
|2007.02.12 08:06
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.55
|237.35
|239.05
|2007.02.12 11:14
|237.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-984.33
|1022729
|2007.02.12 17:02
|sell
|1.00
|gbpjpy
|237.17
|238.37
|236.67
|2007.02.12 18:43
|237.06
|0.00
|0.00
|0.00
|90.32
|1032458
|2007.02.13 15:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.22
|121.46
|121.12
|2007.02.13 23:59
|121.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.25
|1039701
|2007.02.13 23:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|121.2123
|121.46
|121.12
|2007.02.14 02:22
|121.12
|0.00
|0.00
|0.00
|76.21
|1042627
|2007.02.14 15:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9576
|1.9456
|1.9626
|2007.02.14 16:00
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 647.89
|Closed P/L:
|-1 647.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 647.89
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|7 659.01
|Equity:
|7 659.01
|Free Margin:
|7 659.01
|Details:
|Gross Profit:
|2 160.46
|Gross Loss:
|3 808.35
|Total Net Profit:
|-1 647.89
|Profit Factor:
|0.57
|Expected Payoff:
|-49.94
|Absolute Drawdown:
|1 896.17
|Maximal Drawdown:
|2 093.21 (22.02%)
|Relative Drawdown:
|22.02% (2 093.21)
|Total Trades:
|33
|Short Positions (won %):
|15 (73.33%)
|Long Positions (won %):
|18 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|23 (69.70%)
|Loss trades (% of total):
|10 (30.30%)
|Largest
|profit trade:
|124.01
|loss trade:
|-984.33
|Average
|profit trade:
|93.93
|loss trade:
|-380.84
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (465.03)
|consecutive losses ($):
|3 (-1 997.22)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|465.03 (5)
|consecutive loss (count):
|-1 997.22 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1