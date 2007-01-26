Alpari (UK) Ltd.

Account: 19089 Name: me Currency: USD 2007 February 15, 07:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
9021072007.01.26 10:00buy1.00usdjpy121.47121.50121.972007.01.26 12:52121.590.000.000.0098.69
9155982007.01.29 08:00buy1.00gbpjpy238.84237.64239.342007.01.29 08:04238.960.000.000.0098.35
9157212007.01.29 08:14buy1.00gbpjpy239.03237.83239.532007.01.29 23:59238.670.000.000.00-295.71
9236642007.01.29 23:59buy1.00gbpjpy238.6437237.83239.532007.01.30 00:26238.770.000.000.00103.75
9271842007.01.30 03:00buy1.00eurusd1.29681.28481.30182007.01.30 13:541.29780.000.000.00100.00
9288572007.01.30 13:54buy1.00gbpusd1.96631.95431.97132007.01.30 23:591.96250.000.000.00-380.00
9353802007.01.30 23:59buy1.00gbpusd1.9625381.95431.97132007.01.31 04:501.96330.000.000.0076.20
9375652007.01.31 05:05sell1.00usdjpy121.55121.79121.452007.01.31 06:55121.450.000.000.0082.34
9384842007.01.31 10:04sell1.00gbpjpy237.07238.27236.572007.01.31 16:58236.920.000.000.00124.01
9485582007.02.01 07:01buy1.00gbpusd1.96391.96151.96492007.02.01 08:411.96490.000.000.00100.00
9622122007.02.02 15:30buy1.00gbpjpy238.65237.45239.152007.02.02 15:59238.750.000.000.0082.48
9623102007.02.02 15:59buy1.00gbpjpy238.85237.65239.352007.02.02 23:59238.120.000.000.00-602.71
9658522007.02.02 23:59buy1.00gbpjpy238.0937237.65239.352007.02.05 02:01237.650.000.000.00-366.90
9710812007.02.05 12:05sell1.00gbpusd1.95721.96921.95222007.02.05 13:191.95630.000.000.0090.00
9714272007.02.05 14:00sell1.00gbpjpy236.06237.26235.562007.02.05 14:14235.950.000.000.0091.19
9715222007.02.05 14:18sell1.00gbpjpy235.89237.09235.392007.02.05 14:22235.780.000.000.0091.19
9715582007.02.05 14:25sell1.00gbpjpy235.69236.89235.192007.02.05 15:21235.580.000.000.0091.31
9721682007.02.05 17:02sell1.00usdjpy120.30121.50119.802007.02.05 23:59120.310.000.000.00-8.31
9789302007.02.05 23:59sell1.00usdjpy120.2923121.50119.802007.02.06 00:37120.180.000.000.0093.44
9904402007.02.07 03:01buy1.00eurusd1.29801.28601.30302007.02.07 08:431.29890.000.000.0090.00
9914232007.02.07 10:01buy1.00gbpjpy237.50236.30238.002007.02.07 10:54237.610.000.000.0091.18
9917042007.02.07 10:58buy1.00gbpjpy237.63236.43238.132007.02.07 11:22237.760.000.000.00107.73
9930532007.02.07 20:20buy1.00usdjpy120.78119.58121.282007.02.07 23:59120.600.000.000.00-149.25
9993912007.02.07 23:59buy1.00usdjpy120.5574119.58121.282007.02.08 01:25120.670.000.000.0093.31
10029772007.02.08 17:01sell1.00gbpusd1.95791.96991.95292007.02.08 19:181.95690.000.000.00100.00
10117572007.02.09 12:00sell1.00gbpjpy236.87238.07236.372007.02.09 12:13236.750.000.000.0098.76
10118162007.02.09 12:17sell1.00gbpjpy236.59237.79236.092007.02.09 23:59237.280.000.000.00-566.87
10163632007.02.09 23:59sell1.00gbpjpy237.2471237.79236.092007.02.12 00:00237.790.000.000.00-446.02
10206132007.02.12 08:06buy1.00gbpjpy238.55237.35239.052007.02.12 11:14237.350.000.000.00-984.33
10227292007.02.12 17:02sell1.00gbpjpy237.17238.37236.672007.02.12 18:43237.060.000.000.0090.32
10324582007.02.13 15:01sell1.00usdjpy121.22121.46121.122007.02.13 23:59121.230.000.000.00-8.25
10397012007.02.13 23:59sell1.00usdjpy121.2123121.46121.122007.02.14 02:22121.120.000.000.0076.21
10426272007.02.14 15:01buy1.00gbpusd1.95761.94561.96262007.02.14 16:001.95850.000.000.0090.00
  0.00 0.00 0.00 -1 647.89
Closed P/L: -1 647.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 647.89 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 659.01 Equity: 7 659.01 Free Margin: 7 659.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 160.46 Gross Loss: 3 808.35 Total Net Profit: -1 647.89
Profit Factor: 0.57 Expected Payoff: -49.94  
Absolute Drawdown: 1 896.17 Maximal Drawdown: 2 093.21 (22.02%) Relative Drawdown: 22.02% (2 093.21)
 
Total Trades: 33 Short Positions (won %): 15 (73.33%) Long Positions (won %): 18 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 23 (69.70%) Loss trades (% of total): 10 (30.30%)
Largest profit trade: 124.01 loss trade: -984.33
Average profit trade: 93.93 loss trade: -380.84
Maximum consecutive wins ($): 5 (465.03) consecutive losses ($): 3 (-1 997.22)
Maximal consecutive profit (count): 465.03 (5) consecutive loss (count): -1 997.22 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1