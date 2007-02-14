Interbank FX, LLC

Account: 1377850 Name: me Currency: USD 2007 February 22, 02:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
237919012007.02.14 21:21balanceDeposit50 000.00
237920642007.02.14 21:25sell0.01eurusd1.31280.00001.31332007.02.15 02:261.31330.000.000.18-0.50
237929902007.02.14 21:52sell0.01usdjpy120.760.00120.712007.02.14 22:20120.710.000.00-0.430.41
237939902007.02.14 22:15sell0.01usdcad1.16570.00001.16522007.02.15 01:521.16520.000.000.000.43
237950482007.02.14 22:45sell0.01gbpusd1.96270.00001.96332007.02.15 00:011.96330.000.000.00-0.60
237956902007.02.14 23:05buy0.01audusd0.78380.00000.78382007.02.15 04:590.78380.000.000.000.00
237960172007.02.14 23:15buy0.01usdjpy120.730.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-5.08
237961322007.02.14 23:20buy0.01usdchf1.23940.00001.23732007.02.15 08:011.23730.000.000.00-1.70
238007362007.02.15 00:05sell0.01gbpusd1.96240.00001.96322007.02.15 02:141.96320.000.000.00-0.80
238158332007.02.15 02:20buy0.01usdcad1.16520.00001.16472007.02.15 08:131.16470.000.000.00-0.43
238213512007.02.15 04:40sell0.01gbpusd1.96340.00001.96482007.02.15 07:341.96480.000.000.00-1.40
238223462007.02.15 05:16sell0.01audusd0.78370.00000.78402007.02.15 08:120.78400.000.000.00-0.30
238236582007.02.15 06:05buy0.01usdjpy120.070.00119.972007.02.15 08:00119.970.000.000.00-0.83
238239412007.02.15 06:16sell0.01eurusd1.31320.00001.31382007.02.15 07:101.31380.000.000.00-0.60
238321742007.02.15 07:55buy0.01eurusd1.31360.00001.31302007.02.15 08:271.31300.000.000.00-0.60
238351512007.02.15 08:20sell0.01usdchf1.23770.00001.23722007.02.15 08:291.23720.000.000.000.40
238354402007.02.15 08:25buy0.01gbpusd1.96390.00001.96442007.02.15 08:271.96440.000.000.000.50
238362152007.02.15 08:30buy0.01eurusd1.31390.00001.31372007.02.15 13:091.31370.000.000.00-0.20
238362942007.02.15 08:30sell0.01usdjpy119.960.00120.192007.02.15 10:43120.190.000.000.00-1.91
238363812007.02.15 08:30sell0.01usdcad1.16410.00001.16362007.02.15 08:381.16360.000.000.000.43
238394122007.02.15 08:55sell0.01gbpusd1.96640.00001.96592007.02.15 09:001.96590.000.000.000.50
238407572007.02.15 09:15sell0.01usdcad1.16510.00001.16572007.02.15 13:311.16570.000.000.00-0.51
238474772007.02.15 09:50sell0.01usdchf1.23770.00001.23852007.02.15 10:401.23850.000.000.00-0.65
238475332007.02.15 09:50buy0.01audusd0.78490.00000.78512007.02.15 11:160.78510.000.000.000.20
238531272007.02.15 10:30buy0.01gbpusd1.95720.00001.95772007.02.15 10:401.95770.000.000.000.50
238563602007.02.15 11:16buy0.01usdjpy120.130.00120.182007.02.15 11:19120.180.000.000.000.42
238568602007.02.15 11:25sell0.01audusd0.78460.00000.78502007.02.15 15:590.78500.000.000.00-0.40
238600152007.02.15 12:20buy0.01usdjpy120.110.00120.162007.02.15 13:20120.160.000.000.000.42
238606502007.02.15 12:30buy0.01gbpusd1.95670.00001.95722007.02.15 12:461.95720.000.000.000.50
238634582007.02.15 13:25sell0.01eurusd1.31350.00001.31302007.02.15 13:301.31300.000.000.000.50
238637992007.02.15 13:30sell0.01usdjpy120.110.00120.062007.02.15 13:37120.060.000.000.000.42
238654902007.02.15 13:45buy0.01usdcad1.16570.00001.16372007.02.16 00:211.16370.000.000.02-1.72
238804612007.02.15 14:30buy0.01usdchf1.23610.00001.23662007.02.15 14:401.23660.000.000.000.40
238804872007.02.15 14:30sell0.01eurusd1.31560.00001.31512007.02.15 14:361.31510.000.000.000.50
238806002007.02.15 14:30sell0.01gbpusd1.95890.00001.95842007.02.15 14:361.95840.000.000.000.50
238815352007.02.15 14:35buy0.01usdjpy119.930.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.00-2.84
238927232007.02.15 15:35buy0.01gbpusd1.95730.00001.95422007.02.15 17:031.95420.000.000.00-3.10
238999032007.02.15 15:50buy0.01usdchf1.23670.00001.23622007.02.15 16:571.23620.000.000.00-0.40
239073542007.02.15 16:20buy0.01audusd0.78490.00000.78492007.02.15 17:030.78490.000.000.000.00
239088832007.02.15 16:40buy0.01usdjpy119.460.00119.512007.02.15 16:50119.510.000.000.000.42
239136262007.02.15 17:15buy0.01usdjpy119.480.00119.532007.02.15 18:01119.530.000.000.000.42
239175992007.02.15 18:15buy0.01eurusd1.31320.00001.31372007.02.15 18:321.31370.000.000.000.50
239176632007.02.15 18:16buy0.01audusd0.78410.00000.78462007.02.15 19:470.78460.000.000.000.50
239201022007.02.15 19:32sell0.01gbpusd1.95310.00001.95352007.02.15 20:491.95350.000.000.00-0.40
239246542007.02.15 20:30sell0.01eurusd1.31460.00001.31412007.02.15 21:421.31410.000.000.000.50
239246912007.02.15 20:30sell0.01audusd0.78460.00000.78412007.02.15 22:460.78410.000.00-0.020.50
239247292007.02.15 20:30buy0.01usdchf1.23400.00001.23452007.02.15 21:431.23450.000.000.000.41
239322112007.02.15 21:50buy0.01eurusd1.31440.00001.31402007.02.16 02:481.31400.000.00-0.07-0.40
239324732007.02.15 21:55buy0.01usdjpy119.230.00119.282007.02.15 22:36119.280.000.000.140.42
239329202007.02.15 22:00sell0.01usdchf1.23410.00001.23402007.02.16 02:421.23400.000.00-0.090.08
239335172007.02.15 22:10buy0.01gbpusd1.95180.00001.95162007.02.16 00:201.95160.000.000.00-0.20
239352362007.02.15 22:45sell0.01usdjpy119.220.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.00-1.42
239357472007.02.15 22:57buy0.01audusd0.78420.00000.78442007.02.16 00:490.78440.000.000.000.20
239412882007.02.16 00:35sell0.01gbpusd1.95150.00001.95142007.02.16 01:251.95140.000.000.000.10
239424082007.02.16 00:55sell0.01usdcad1.16350.00001.16442007.02.16 10:261.16440.000.000.00-0.77
239424142007.02.16 00:55sell0.01audusd0.78410.00000.78412007.02.16 10:280.78410.000.000.000.00
239453452007.02.16 01:50buy0.01usdjpy119.410.00119.422007.02.16 04:40119.420.000.000.000.08
239488952007.02.16 02:55sell0.01gbpusd1.95240.00001.95192007.02.16 03:531.95190.000.000.000.50
239493542007.02.16 03:01sell0.01eurusd1.31370.00001.31362007.02.16 04:541.31360.000.000.000.10
239495102007.02.16 03:05buy0.01usdchf1.23410.00001.23422007.02.16 05:201.23420.000.000.000.08
239516222007.02.16 04:00buy0.01gbpusd1.95200.00001.95252007.02.16 04:101.95250.000.000.000.50
239532682007.02.16 04:40sell0.01gbpusd1.95270.00001.95272007.02.16 07:281.95270.000.000.000.00
239545042007.02.16 05:00sell0.01usdjpy119.430.00119.382007.02.16 05:24119.380.000.000.000.42
239553642007.02.16 05:30sell0.01usdchf1.23390.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.00-1.70
239555372007.02.16 05:34buy0.01eurusd1.31380.00001.31402007.02.16 07:401.31400.000.000.000.20
239562212007.02.16 06:00buy0.01usdjpy119.370.00119.392007.02.16 07:24119.390.000.000.000.17
239603052007.02.16 07:40sell0.01usdjpy119.340.00119.332007.02.16 08:07119.330.000.000.000.08
239611112007.02.16 07:50sell0.01eurusd1.31370.00001.31322007.02.16 08:131.31320.000.000.000.50
239656072007.02.16 08:30buy0.01eurusd1.31330.00001.31342007.02.16 09:181.31340.000.000.000.10
239673222007.02.16 08:45buy0.01gbpusd1.94910.00001.94962007.02.16 09:221.94960.000.000.000.50
239693232007.02.16 09:10sell0.01usdjpy119.450.00119.402007.02.16 09:28119.400.000.000.000.42
239731942007.02.16 10:46buy0.01gbpusd1.94890.00001.94882007.02.16 12:021.94880.000.000.00-0.10
239732222007.02.16 10:47buy0.01audusd0.78440.00000.78492007.02.16 12:350.78490.000.000.000.50
239739072007.02.16 11:00buy0.01eurusd1.31250.00001.31232007.02.16 11:511.31230.000.000.00-0.20
239744782007.02.16 11:05buy0.01usdcad1.16470.00001.16352007.02.16 13:451.16350.000.000.00-1.03
239808682007.02.16 12:10buy0.01usdjpy119.330.00119.132007.02.16 13:44119.130.000.000.00-1.68
239809122007.02.16 12:10buy0.01usdchf1.23590.00001.23642007.02.16 12:441.23640.000.000.000.40
239809252007.02.16 12:11sell0.01gbpusd1.94870.00001.94862007.02.16 12:441.94860.000.000.000.10
239809402007.02.16 12:11sell0.01eurusd1.31220.00001.31172007.02.16 12:441.31170.000.000.000.50
239827182007.02.16 12:50sell0.01audusd0.78470.00000.78462007.02.16 14:110.78460.000.000.000.10
239898272007.02.16 13:45sell0.01eurusd1.31110.00001.31062007.02.16 13:451.31060.000.000.000.50
239900242007.02.16 13:45buy0.01usdcad1.16400.00001.16452007.02.16 13:541.16450.000.000.000.43
239902892007.02.16 13:45buy0.01usdjpy119.270.00119.322007.02.16 13:54119.320.000.000.000.42
239905812007.02.16 13:45buy0.01usdchf1.23680.00001.23732007.02.16 13:491.23730.000.000.000.40
239941872007.02.16 14:00sell0.01usdcad1.16390.00001.16342007.02.16 14:541.16340.000.000.000.43
239979462007.02.16 14:35sell0.01usdjpy119.360.00119.312007.02.16 14:57119.310.000.000.000.42
240056522007.02.16 16:05sell0.01gbpusd1.94890.00001.94982007.02.16 16:551.94980.000.000.00-0.90
240076582007.02.16 16:20buy0.01usdjpy119.290.00119.302007.02.16 20:40119.300.000.000.000.08
240076712007.02.16 16:20buy0.01usdchf1.23591.22971.23402007.02.19 00:311.23400.000.000.09-1.54
240103882007.02.16 16:45sell0.01audusd0.78560.00000.78742007.02.19 07:270.78740.000.00-0.02-1.80
240109072007.02.16 16:55sell0.01usdcad1.16400.00001.16352007.02.16 17:081.16350.000.000.000.43
240113082007.02.16 17:00sell0.01eurusd1.31370.00001.31322007.02.16 17:021.31320.000.000.000.50
240125742007.02.16 17:25buy0.01usdcad1.16361.16131.16412007.02.19 00:451.16410.000.000.020.43
240131972007.02.16 17:45sell0.01gbpusd1.95000.00001.94992007.02.16 19:371.94990.000.000.000.10
240132462007.02.16 17:45sell0.01eurusd1.31350.00001.31462007.02.19 07:201.31460.000.000.06-1.10
240180772007.02.16 19:46buy0.01gbpusd1.95020.00001.95072007.02.18 23:001.95070.000.00-0.010.50
240270432007.02.18 23:45sell0.01gbpusd1.95300.00001.95252007.02.18 23:481.95250.000.000.000.50
240279332007.02.18 23:56sell0.01usdjpy119.340.00119.452007.02.19 00:50119.450.000.000.00-0.92
240327582007.02.19 00:41sell0.01usdchf1.23360.00001.23352007.02.19 03:051.23350.000.000.000.08
240342942007.02.19 00:55sell0.01usdcad1.16400.00001.16442007.02.19 13:541.16440.000.000.00-0.34
240457122007.02.19 03:10sell0.01gbpusd1.95450.00001.95402007.02.19 03:351.95400.000.000.000.50
240457592007.02.19 03:11buy0.01usdchf1.23381.23061.23392007.02.19 08:431.23390.000.000.000.08
240542942007.02.19 05:35buy0.01usdjpy119.430.00119.482007.02.19 05:51119.480.000.000.000.42
240543632007.02.19 05:37sell0.01gbpusd1.95420.00001.95372007.02.19 05:521.95370.000.000.000.50
240558422007.02.19 06:00buy0.01gbpusd1.95431.95201.95482007.02.19 06:181.95480.000.000.000.50
240578892007.02.19 06:30sell0.01gbpusd1.95460.00001.95452007.02.19 06:571.95450.000.000.000.10
240606612007.02.19 07:15buy0.01usdjpy119.360.00119.412007.02.19 07:20119.410.000.000.000.42
240630192007.02.19 07:35buy0.01audusd0.78800.00000.78632007.02.19 14:580.78630.000.000.00-1.70
240639202007.02.19 07:45buy0.01gbpusd1.95340.00001.95132007.02.19 09:491.95130.000.000.00-2.10
240639372007.02.19 07:45buy0.01eurusd1.31540.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.00-1.10
240654412007.02.19 08:11sell0.01usdjpy119.450.00119.512007.02.19 10:15119.510.000.000.00-0.50
240701252007.02.19 09:00sell0.01usdchf1.23380.00001.23332007.02.19 09:501.23330.000.000.000.41
240741002007.02.19 10:05sell0.01gbpusd1.95170.00001.95122007.02.19 10:181.95120.000.000.000.50
240741172007.02.19 10:05buy0.01usdchf1.23370.00001.23422007.02.19 10:501.23420.000.000.000.41
240810532007.02.19 10:40buy0.01usdjpy119.590.00119.642007.02.19 12:00119.640.000.000.000.42
240818402007.02.19 10:50buy0.01gbpusd1.94590.00001.94532007.02.19 12:551.94530.000.000.00-0.60
240839462007.02.19 11:10sell0.01usdchf1.23430.00001.23382007.02.19 13:581.23380.000.000.000.41
240885832007.02.19 12:41buy0.01usdjpy119.540.00119.592007.02.19 13:47119.590.000.000.000.42
240926772007.02.19 14:30sell0.01usdjpy119.590.00119.592007.02.19 19:14119.590.000.000.000.00
240932622007.02.19 14:46buy0.01usdcad1.16420.00001.16472007.02.19 15:361.16470.000.000.000.43
240946752007.02.19 15:25sell0.01audusd0.78610.00000.78642007.02.19 22:250.78640.000.00-0.02-0.30
240956802007.02.19 15:40buy0.01usdchf1.23430.00001.23312007.02.19 23:331.23310.000.000.09-0.97
240957402007.02.19 15:41sell0.01eurusd1.31390.00001.31662007.02.20 07:481.31660.000.000.06-2.70
240960852007.02.19 15:50sell0.01usdcad1.16440.00001.16392007.02.19 16:081.16390.000.000.000.43
240985522007.02.19 16:15buy0.01usdcad1.16430.00001.16482007.02.20 00:541.16480.000.000.020.43
241061892007.02.19 18:20sell0.01gbpusd1.95230.00001.95182007.02.19 18:531.95180.000.000.000.50
241083772007.02.19 19:40buy0.01usdjpy119.580.00119.592007.02.19 22:10119.590.000.000.140.08
241099172007.02.19 20:25sell0.01gbpusd1.95160.00001.95112007.02.19 21:071.95110.000.000.000.50
241133312007.02.19 22:45buy0.01audusd0.78660.00000.78652007.02.20 12:100.78650.000.000.00-0.10
241144982007.02.19 23:05sell0.01usdjpy119.580.00119.642007.02.20 02:28119.640.000.000.00-0.50
241147062007.02.19 23:10buy0.01gbpusd1.95100.00001.95102007.02.20 00:041.95100.000.000.000.00
241165682007.02.20 00:02sell0.01usdchf1.23290.00001.23282007.02.20 01:501.23280.000.000.000.08
241183282007.02.20 00:50buy0.01gbpusd1.95070.00001.95122007.02.20 01:261.95120.000.000.000.50
241205482007.02.20 01:23sell0.01usdcad1.16500.00001.16452007.02.20 03:111.16450.000.000.000.43
241226202007.02.20 01:40sell0.01gbpusd1.95110.00001.95292007.02.20 06:261.95290.000.000.00-1.80
241310642007.02.20 02:40buy0.01usdchf1.23200.00001.23252007.02.20 02:501.23250.000.000.000.41
241310932007.02.20 02:40buy0.01usdjpy119.630.00119.682007.02.20 03:57119.680.000.000.000.42
241332562007.02.20 03:25buy0.01usdcad1.16490.00001.16492007.02.20 07:441.16490.000.000.000.00
241336002007.02.20 03:37sell0.01usdchf1.23300.00001.23252007.02.20 05:511.23250.000.000.000.41
241358642007.02.20 04:21sell0.01usdjpy119.690.00119.832007.02.20 07:33119.830.000.000.00-1.17
241412932007.02.20 06:00buy0.01usdchf1.23280.00001.23332007.02.20 07:021.23330.000.000.000.41
241444442007.02.20 06:40buy0.01gbpusd1.95310.00001.95332007.02.20 07:181.95330.000.000.000.20
241521022007.02.20 07:51sell0.01usdcad1.16420.00001.16422007.02.20 10:351.16420.000.000.000.00
241574952007.02.20 08:10sell0.01usdjpy119.970.00119.922007.02.20 08:25119.920.000.000.000.42
241675422007.02.20 08:45buy0.01eurusd1.31440.00001.31492007.02.20 09:301.31490.000.000.000.50
241685532007.02.20 08:55sell0.01usdchf1.23600.00001.23602007.02.20 09:391.23600.000.000.000.00
241686012007.02.20 08:55buy0.01gbpusd1.94930.00001.94982007.02.20 09:301.94980.000.000.000.50
241718292007.02.20 09:30sell0.01usdjpy119.960.00120.142007.02.20 12:53120.140.000.000.00-1.50
241738252007.02.20 09:55sell0.01gbpusd1.95040.00001.94992007.02.20 10:031.94990.000.000.000.50
241759362007.02.20 10:30sell0.01usdchf1.23640.00001.23772007.02.20 12:531.23770.000.000.00-1.05
241766222007.02.20 10:45sell0.01eurusd1.31500.00001.31452007.02.20 11:011.31450.000.000.000.50
241800412007.02.20 11:35buy0.01eurusd1.31420.00001.31422007.02.20 12:051.31420.000.000.000.00
241841122007.02.20 12:20sell0.01audusd0.78610.00000.78602007.02.20 14:130.78600.000.000.000.10
241844982007.02.20 12:30sell0.01gbpusd1.94930.00001.95322007.02.21 03:511.95320.000.000.00-3.90
241859052007.02.20 13:00sell0.01usdcad1.16510.00001.16462007.02.20 13:241.16460.000.000.000.43
241882912007.02.20 13:25sell0.01usdcad1.16440.00001.16682007.02.20 15:371.16680.000.000.00-2.06
241893272007.02.20 13:40sell0.01eurusd1.31460.00001.31452007.02.20 13:581.31450.000.000.000.10
241894742007.02.20 13:45buy0.01usdchf1.23650.00001.23702007.02.20 14:381.23700.000.000.000.40
241938052007.02.20 14:45buy0.01audusd0.78620.00000.78632007.02.20 23:270.78630.000.000.010.10
241939982007.02.20 14:46sell0.01usdchf1.23660.00001.23642007.02.20 15:151.23640.000.000.000.16
241960882007.02.20 15:10sell0.01usdjpy120.200.00120.152007.02.20 15:28120.150.000.000.000.42
242013962007.02.20 16:05buy0.01usdchf1.23590.00001.23642007.02.20 16:301.23640.000.000.000.40
242023142007.02.20 16:15sell0.01eurusd1.31490.00001.31442007.02.20 16:281.31440.000.000.000.50
242042792007.02.20 16:30buy0.01usdjpy120.090.00120.142007.02.20 16:38120.140.000.000.000.42
242057102007.02.20 16:40buy0.01eurusd1.31380.00001.31402007.02.20 17:591.31400.000.000.000.20
242080442007.02.20 17:15sell0.01usdcad1.16890.00001.16972007.02.20 21:031.16970.000.000.00-0.68
242135022007.02.20 19:11buy0.01usdjpy120.040.00120.052007.02.20 22:06120.050.000.000.140.08
242142262007.02.20 19:20buy0.01eurusd1.31360.00001.31412007.02.20 21:041.31410.000.000.000.50
242142622007.02.20 19:20sell0.01usdchf1.23640.00001.23592007.02.20 21:261.23590.000.000.000.40
242216672007.02.20 21:15sell0.01eurusd1.31400.00001.31392007.02.21 02:571.31390.000.000.060.10
242227062007.02.20 21:30buy0.01usdchf1.23620.00001.23632007.02.21 03:001.23630.000.000.090.08
242227272007.02.20 21:31buy0.01usdcad1.17050.00001.17072007.02.20 22:111.17070.000.000.020.17
242257262007.02.20 22:15sell0.01usdjpy119.980.00120.262007.02.21 03:32120.260.000.000.00-2.33
242259542007.02.20 22:20sell0.01usdcad1.17040.00001.16992007.02.21 04:551.16990.000.000.000.43
242288322007.02.20 23:30buy0.01audusd0.78700.00000.78752007.02.20 23:530.78750.000.000.000.50
242344512007.02.21 00:10sell0.01audusd0.78720.00000.78722007.02.21 02:580.78720.000.000.000.00
242519932007.02.21 03:10buy0.01audusd0.78770.00000.78782007.02.21 06:490.78780.000.000.000.10
242523142007.02.21 03:15sell0.01usdchf1.23560.00001.23582007.02.21 07:161.23580.000.000.00-0.16
242523702007.02.21 03:15buy0.01eurusd1.31440.00001.31452007.02.21 05:411.31450.000.000.000.10
242599482007.02.21 04:00buy0.01gbpusd1.95380.00001.95362007.02.21 05:251.95360.000.000.00-0.20
242652502007.02.21 04:30buy0.01usdjpy119.880.00119.862007.02.21 04:38119.860.000.000.00-0.17
242663772007.02.21 04:40buy0.01usdjpy119.840.00119.802007.02.21 05:21119.800.000.000.00-0.33
242722872007.02.21 05:25buy0.01usdjpy120.170.00120.222007.02.21 05:25120.220.000.000.000.42
242753572007.02.21 05:31buy0.01usdcad1.17010.00001.17062007.02.21 05:541.17060.000.000.000.42
242766802007.02.21 05:35sell0.01gbpusd1.95380.00001.95332007.02.21 06:081.95330.000.000.000.50
242788662007.02.21 05:45sell0.01usdjpy120.250.00120.372007.02.21 06:29120.370.000.000.00-1.00
242796242007.02.21 05:50sell0.01eurusd1.31370.00001.31462007.02.21 08:221.31460.000.000.00-0.90
242832002007.02.21 06:15sell0.01usdcad1.17040.00001.17032007.02.21 08:081.17030.000.000.000.09
242845272007.02.21 06:25buy0.01gbpusd1.95290.00001.95342007.02.21 06:501.95340.000.000.000.50
242878012007.02.21 06:55sell0.01usdjpy120.370.00120.322007.02.21 07:15120.320.000.000.000.42
242992302007.02.21 07:40sell0.01gbpusd1.95550.00001.95572007.02.21 07:531.95570.000.000.00-0.20
242997462007.02.21 07:45buy0.01usdchf1.23550.00001.23602007.02.21 08:091.23600.000.000.000.40
242997862007.02.21 07:45sell0.01audusd0.78870.00000.78902007.02.21 13:380.78900.000.000.00-0.30
243023242007.02.21 07:55sell0.01gbpusd1.95520.00001.95642007.02.21 09:031.95640.000.000.00-1.20
243124972007.02.21 08:25sell0.01usdjpy120.490.00120.932007.02.21 15:08120.930.000.000.00-3.64
243221982007.02.21 09:30buy0.01usdcad1.17050.00001.16932007.02.21 12:371.16930.000.000.00-1.03
243269212007.02.21 09:40buy0.01eurusd1.31500.00001.31492007.02.21 10:591.31490.000.000.00-0.10
243351572007.02.21 10:15sell0.01usdchf1.23730.00001.23932007.02.21 11:491.23930.000.000.00-1.61
243379582007.02.21 10:30buy0.01gbpusd1.95030.00001.95012007.02.21 10:431.95010.000.000.00-0.20
243404342007.02.21 10:58buy0.01gbpusd1.95090.00001.95142007.02.21 11:001.95140.000.000.000.50
243504542007.02.21 11:25buy0.01eurusd1.31350.00001.31332007.02.21 12:081.31330.000.000.00-0.20
243555592007.02.21 11:50sell0.01usdchf1.23870.00001.23822007.02.21 12:521.23820.000.000.000.40
243651142007.02.21 12:40sell0.01gbpusd1.95250.00001.95362007.02.21 13:301.95360.000.000.00-1.10
243673682007.02.21 12:55sell0.01usdcad1.16860.00001.16812007.02.21 12:591.16810.000.000.000.43
243810552007.02.21 13:35sell0.01gbpusd1.95150.00001.95102007.02.21 13:381.95100.000.000.000.50
243810682007.02.21 13:35sell0.01eurusd1.31280.00001.31232007.02.21 13:381.31230.000.000.000.50
243811042007.02.21 13:35buy0.01usdchf1.23930.00001.23982007.02.21 13:381.23980.000.000.000.40
243862502007.02.21 13:45buy0.01audusd0.78960.00000.78962007.02.21 14:420.78960.000.000.000.00
243876202007.02.21 13:50buy0.01eurusd1.31230.00001.31242007.02.21 14:101.31240.000.000.000.10
243922512007.02.21 14:05sell0.01usdchf1.23980.00001.23932007.02.21 14:121.23930.000.000.000.40
243932122007.02.21 14:10buy0.01gbpusd1.95190.00001.95202007.02.21 15:101.95200.000.000.000.10
244069472007.02.21 15:20buy0.01usdchf1.23880.00001.23932007.02.21 15:321.23930.000.000.000.40
244069622007.02.21 15:20sell0.01eurusd1.31280.00001.31282007.02.21 16:241.31280.000.000.000.00
244137362007.02.21 16:00sell0.01audusd0.78950.00000.79052007.02.22 02:380.79050.000.00-0.07-1.00
244177522007.02.21 16:25sell0.01eurusd1.31240.00001.31332007.02.22 02:371.31330.000.000.18-0.90
244177812007.02.21 16:25sell0.01gbpusd1.95220.00001.95202007.02.21 17:101.95200.000.000.000.20
244203532007.02.21 16:51buy0.01usdjpy120.970.00120.912007.02.21 23:17120.910.000.000.41-0.50
244305582007.02.21 18:50buy0.01usdchf1.23830.00001.23832007.02.22 00:131.23830.000.000.270.00
244364952007.02.21 19:35sell0.01gbpusd1.95380.00001.95372007.02.21 21:311.95370.000.000.000.10
244447192007.02.21 21:41buy0.01gbpusd1.95400.00001.95332007.02.22 01:141.95330.000.00-0.03-0.70
244506412007.02.21 23:31sell0.01usdjpy120.890.00120.952007.02.22 00:42120.950.000.000.00-0.50
244597552007.02.22 01:35sell0.01gbpusd1.95320.00001.95272007.02.22 02:231.95270.000.000.000.50
237937422007.02.14 22:10sell0.02eurusd1.31340.00001.31332007.02.15 02:261.31330.000.000.000.20
237959182007.02.14 23:10sell0.02gbpusd1.96320.00001.96332007.02.15 00:011.96330.000.000.00-0.20
237971092007.02.14 23:50buy0.02usdjpy120.600.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-7.99
238031242007.02.15 00:25buy0.02audusd0.78310.00000.78382007.02.15 04:590.78380.000.000.001.40
238034402007.02.15 00:35sell0.02gbpusd1.96290.00001.96322007.02.15 02:141.96320.000.000.00-0.60
238083962007.02.15 01:25buy0.02usdchf1.23830.00001.23732007.02.15 08:011.23730.000.000.00-1.62
238205712007.02.15 04:10buy0.02usdcad1.16440.00001.16472007.02.15 08:131.16470.000.000.000.52
238221492007.02.15 05:10sell0.02gbpusd1.96400.00001.96482007.02.15 07:341.96480.000.000.00-1.60
238248082007.02.15 06:35sell0.02audusd0.78430.00000.78402007.02.15 08:120.78400.000.000.000.60
238248192007.02.15 06:35sell0.02eurusd1.31420.00001.31382007.02.15 07:101.31380.000.000.000.80
238264042007.02.15 06:50buy0.02usdjpy119.940.00119.972007.02.15 08:00119.970.000.000.000.50
238332852007.02.15 08:05buy0.02eurusd1.31270.00001.31302007.02.15 08:271.31300.000.000.000.60
238386952007.02.15 08:50sell0.02usdjpy120.190.00120.192007.02.15 10:43120.190.000.000.000.00
238414332007.02.15 09:30sell0.02usdcad1.16590.00001.16572007.02.15 13:311.16570.000.000.000.34
238436052007.02.15 09:35buy0.02eurusd1.31280.00001.31372007.02.15 13:091.31370.000.000.001.80
238482012007.02.15 09:55sell0.02usdchf1.23830.00001.23852007.02.15 10:401.23850.000.000.00-0.32
238524912007.02.15 10:20buy0.02audusd0.78440.00000.78512007.02.15 11:160.78510.000.000.001.40
238580032007.02.15 11:50sell0.02audusd0.78520.00000.78502007.02.15 15:590.78500.000.000.000.40
238723862007.02.15 14:10buy0.02usdcad1.16430.00001.16372007.02.16 00:211.16370.000.000.05-1.03
238905432007.02.15 15:30buy0.02usdjpy119.850.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.00-4.35
238998402007.02.15 15:50buy0.02gbpusd1.95440.00001.95422007.02.15 17:031.95420.000.000.00-0.40
239010792007.02.15 15:55buy0.02usdchf1.23610.00001.23622007.02.15 16:571.23620.000.000.000.16
239075802007.02.15 16:25buy0.02audusd0.78410.00000.78492007.02.15 17:030.78490.000.000.001.60
239210812007.02.15 19:45sell0.02gbpusd1.95370.00001.95352007.02.15 20:491.95350.000.000.000.40
239350572007.02.15 22:40buy0.02gbpusd1.95080.00001.95162007.02.16 00:201.95160.000.000.001.60
239369212007.02.15 23:17buy0.02eurusd1.31380.00001.31402007.02.16 02:481.31400.000.000.000.40
239370702007.02.15 23:20sell0.02usdchf1.23470.00001.23402007.02.16 02:421.23400.000.000.001.13
239373992007.02.15 23:25sell0.02usdjpy119.280.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.00-1.84
239378872007.02.15 23:36buy0.02audusd0.78370.00000.78442007.02.16 00:490.78440.000.000.001.40
239432612007.02.16 01:10sell0.02gbpusd1.95210.00001.95142007.02.16 01:251.95140.000.000.001.40
239444772007.02.16 01:35sell0.02audusd0.78480.00000.78412007.02.16 10:280.78410.000.000.001.40
239479582007.02.16 02:40buy0.02usdjpy119.350.00119.422007.02.16 04:40119.420.000.000.001.17
239498112007.02.16 03:08sell0.02usdcad1.16410.00001.16442007.02.16 10:261.16440.000.000.00-0.52
239524802007.02.16 04:15sell0.02eurusd1.31430.00001.31362007.02.16 04:541.31360.000.000.001.40
239529472007.02.16 04:30buy0.02usdchf1.23350.00001.23422007.02.16 05:201.23420.000.000.001.13
239565092007.02.16 06:10buy0.02eurusd1.31330.00001.31402007.02.16 07:401.31400.000.000.001.40
239578552007.02.16 06:49sell0.02usdchf1.23450.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.00-2.43
239583842007.02.16 07:00buy0.02usdjpy119.320.00119.392007.02.16 07:24119.390.000.000.001.17
239597052007.02.16 07:20sell0.02gbpusd1.95340.00001.95272007.02.16 07:281.95270.000.000.001.40
239610842007.02.16 07:50sell0.02usdjpy119.400.00119.332007.02.16 08:07119.330.000.000.001.17
239661592007.02.16 08:35buy0.02eurusd1.31270.00001.31342007.02.16 09:181.31340.000.000.001.40
239733342007.02.16 10:50buy0.02gbpusd1.94830.00001.94882007.02.16 12:021.94880.000.000.001.00
239746572007.02.16 11:05buy0.02eurusd1.31150.00001.31232007.02.16 11:511.31230.000.000.001.60
239774662007.02.16 11:35buy0.02usdcad1.16400.00001.16352007.02.16 13:451.16350.000.000.00-0.86
239811752007.02.16 12:20sell0.02gbpusd1.94930.00001.94862007.02.16 12:441.94860.000.000.001.40
239833602007.02.16 13:00buy0.02usdjpy119.240.00119.132007.02.16 13:44119.130.000.000.00-1.85
239848552007.02.16 13:15sell0.02audusd0.78530.00000.78462007.02.16 14:110.78460.000.000.001.40
240063892007.02.16 16:10sell0.02gbpusd1.94980.00001.94982007.02.16 16:551.94980.000.000.000.00
240090982007.02.16 16:35buy0.02usdchf1.23461.22971.23402007.02.19 00:311.23400.000.000.18-0.97
240091832007.02.16 16:35buy0.02usdjpy119.230.00119.302007.02.16 20:40119.300.000.000.001.17
240106892007.02.16 16:50sell0.02audusd0.78660.00000.78742007.02.19 07:270.78740.000.00-0.05-1.60
240164382007.02.16 19:12sell0.02gbpusd1.95060.00001.94992007.02.16 19:371.94990.000.000.001.40
240176962007.02.16 19:35sell0.02eurusd1.31400.00001.31462007.02.19 07:201.31460.000.000.12-1.20
240303022007.02.19 00:25sell0.02usdjpy119.440.00119.452007.02.19 00:50119.450.000.000.00-0.17
240382132007.02.19 01:45sell0.02usdchf1.23420.00001.23352007.02.19 03:051.23350.000.000.001.13
240585452007.02.19 06:36sell0.02gbpusd1.95520.00001.95452007.02.19 06:571.95450.000.000.001.40
240650042007.02.19 08:00buy0.02usdchf1.23320.00001.23392007.02.19 08:431.23390.000.000.001.13
240654182007.02.19 08:10buy0.02gbpusd1.95280.00001.95132007.02.19 09:491.95130.000.000.00-3.00
240665902007.02.19 08:15buy0.02eurusd1.31470.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.00-0.80
240666212007.02.19 08:15sell0.02usdjpy119.520.00119.512007.02.19 10:15119.510.000.000.000.17
240694682007.02.19 08:50buy0.02audusd0.78750.00000.78632007.02.19 14:580.78630.000.000.00-2.40
240774802007.02.19 10:25sell0.02usdcad1.16540.00001.16442007.02.19 13:541.16440.000.000.001.72
240827632007.02.19 10:55buy0.02gbpusd1.94530.00001.94532007.02.19 12:551.94530.000.000.000.00
240972402007.02.19 16:00buy0.02usdchf1.23350.00001.23312007.02.19 23:331.23310.000.000.18-0.65
240973842007.02.19 16:00sell0.02usdjpy119.670.00119.592007.02.19 19:14119.590.000.000.001.34
240999482007.02.19 16:30sell0.02eurusd1.31450.00001.31662007.02.20 07:481.31660.000.000.12-4.20
241027962007.02.19 17:30sell0.02audusd0.78670.00000.78642007.02.19 22:250.78640.000.00-0.050.60
241109952007.02.19 21:01buy0.02usdjpy119.520.00119.592007.02.19 22:10119.590.000.000.271.17
241150182007.02.19 23:20sell0.02usdjpy119.670.00119.642007.02.20 02:28119.640.000.000.000.50
241160472007.02.19 23:53buy0.02gbpusd1.95030.00001.95102007.02.20 00:041.95100.000.000.001.40
241185492007.02.20 00:55sell0.02usdchf1.23350.00001.23282007.02.20 01:501.23280.000.000.001.14
241252982007.02.20 02:05sell0.02gbpusd1.95330.00001.95292007.02.20 06:261.95290.000.000.000.80
241336382007.02.20 03:38buy0.02usdcad1.16420.00001.16492007.02.20 07:441.16490.000.000.001.20
241384902007.02.20 05:35sell0.02usdjpy119.750.00119.832007.02.20 07:33119.830.000.000.00-1.34
241460232007.02.20 06:50buy0.02gbpusd1.95260.00001.95332007.02.20 07:181.95330.000.000.001.40
241541382007.02.20 08:00buy0.02audusd0.78570.00000.78652007.02.20 12:100.78650.000.000.001.60
241637282007.02.20 08:30sell0.02usdcad1.16500.00001.16422007.02.20 10:351.16420.000.000.001.37
241699492007.02.20 09:10sell0.02usdchf1.23670.00001.23602007.02.20 09:391.23600.000.000.001.13
241755832007.02.20 10:25sell0.02usdjpy120.070.00120.142007.02.20 12:53120.140.000.000.00-1.17
241782762007.02.20 11:00sell0.02usdchf1.23710.00001.23772007.02.20 12:531.23770.000.000.00-0.97
241810862007.02.20 11:40buy0.02eurusd1.31340.00001.31422007.02.20 12:051.31420.000.000.001.60
241849192007.02.20 12:40sell0.02gbpusd1.95020.00001.95322007.02.21 03:511.95320.000.000.01-6.00
241875642007.02.20 13:21sell0.02audusd0.78670.00000.78602007.02.20 14:130.78600.000.000.001.40
241896672007.02.20 13:50sell0.02eurusd1.31520.00001.31452007.02.20 13:581.31450.000.000.001.40
241898182007.02.20 13:55sell0.02usdcad1.16550.00001.16682007.02.20 15:371.16680.000.000.00-2.23
241952322007.02.20 15:00sell0.02usdchf1.23710.00001.23642007.02.20 15:151.23640.000.000.001.13
241990382007.02.20 15:50buy0.02audusd0.78560.00000.78632007.02.20 23:270.78630.000.000.021.40
242086612007.02.20 17:30buy0.02eurusd1.31330.00001.31402007.02.20 17:591.31400.000.000.001.40
242091342007.02.20 17:40sell0.02usdcad1.16950.00001.16972007.02.20 21:031.16970.000.000.00-0.34
242151662007.02.20 19:40buy0.02usdjpy119.980.00120.052007.02.20 22:06120.050.000.000.271.17
242235692007.02.20 21:41buy0.02usdcad1.17000.00001.17072007.02.20 22:111.17070.000.000.051.20
242284712007.02.20 23:25sell0.02usdjpy120.050.00120.262007.02.21 03:32120.260.000.000.00-3.49
242323262007.02.20 23:55sell0.02eurusd1.31460.00001.31392007.02.21 02:571.31390.000.000.001.40
242390292007.02.21 00:50buy0.02usdchf1.23560.00001.23632007.02.21 03:001.23630.000.000.001.13
242455912007.02.21 02:20sell0.02audusd0.78790.00000.78722007.02.21 02:580.78720.000.000.001.40
242553632007.02.21 03:51buy0.02eurusd1.31380.00001.31452007.02.21 05:411.31450.000.000.001.40
242575762007.02.21 03:55buy0.02audusd0.78710.00000.78782007.02.21 06:490.78780.000.000.001.40
242576732007.02.21 03:55sell0.02usdchf1.23670.00001.23582007.02.21 07:161.23580.000.000.001.46
242634932007.02.21 04:15buy0.02gbpusd1.95270.00001.95362007.02.21 05:251.95360.000.000.001.80
242658592007.02.21 04:35buy0.02usdjpy119.780.00119.862007.02.21 04:38119.860.000.000.001.33
242694902007.02.21 05:20buy0.02usdjpy119.710.00119.802007.02.21 05:21119.800.000.000.001.50
242817632007.02.21 06:05sell0.02usdjpy120.370.00120.372007.02.21 06:29120.370.000.000.000.00
242886662007.02.21 07:01sell0.02eurusd1.31430.00001.31462007.02.21 08:221.31460.000.000.00-0.60
243005022007.02.21 07:50sell0.02usdcad1.17100.00001.17032007.02.21 08:081.17030.000.000.001.20
243005582007.02.21 07:50sell0.02gbpusd1.95650.00001.95572007.02.21 07:531.95570.000.000.001.60
243040642007.02.21 08:00sell0.02gbpusd1.95620.00001.95642007.02.21 09:031.95640.000.000.00-0.40
243070952007.02.21 08:05sell0.02audusd0.78920.00000.78902007.02.21 13:380.78900.000.000.000.40
243154542007.02.21 08:45sell0.02usdjpy120.570.00120.932007.02.21 15:08120.930.000.000.00-5.95
243268172007.02.21 09:40buy0.02usdcad1.16890.00001.16932007.02.21 12:371.16930.000.000.000.68
243317902007.02.21 10:00buy0.02eurusd1.31410.00001.31492007.02.21 10:591.31490.000.000.001.60
243389972007.02.21 10:35buy0.02gbpusd1.94930.00001.95012007.02.21 10:431.95010.000.000.001.60
243458182007.02.21 11:10sell0.02usdchf1.23840.00001.23932007.02.21 11:491.23930.000.000.00-1.45
243515272007.02.21 11:37buy0.02eurusd1.31240.00001.31332007.02.21 12:081.31330.000.000.001.80
243665552007.02.21 12:50sell0.02gbpusd1.95300.00001.95362007.02.21 13:301.95360.000.000.00-1.20
243895612007.02.21 13:55buy0.02eurusd1.31170.00001.31242007.02.21 14:101.31240.000.000.001.40
243896722007.02.21 13:55buy0.02audusd0.78890.00000.78962007.02.21 14:420.78960.000.000.001.40
243959582007.02.21 14:20buy0.02gbpusd1.95130.00001.95202007.02.21 15:101.95200.000.000.001.40
244162932007.02.21 16:15sell0.02eurusd1.31350.00001.31282007.02.21 16:241.31280.000.000.001.40
244182842007.02.21 16:30sell0.02gbpusd1.95270.00001.95202007.02.21 17:101.95200.000.000.001.40
244183462007.02.21 16:30sell0.02eurusd1.31310.00001.31332007.02.22 02:371.31330.000.000.35-0.40
244183802007.02.21 16:30sell0.02audusd0.79030.00000.79052007.02.22 02:380.79050.000.00-0.14-0.40
244283782007.02.21 18:25buy0.02usdjpy120.900.00120.912007.02.21 23:17120.910.000.000.810.17
244346382007.02.21 19:16buy0.02usdchf1.23750.00001.23832007.02.22 00:131.23830.000.000.531.29
244379422007.02.21 19:50sell0.02gbpusd1.95440.00001.95372007.02.21 21:311.95370.000.000.001.40
244515632007.02.21 23:52buy0.02gbpusd1.95330.00001.95332007.02.22 01:141.95330.000.000.000.00
244546682007.02.22 00:15sell0.02usdjpy121.050.00120.952007.02.22 00:42120.950.000.000.001.65
237984172007.02.14 23:55buy0.04usdjpy120.330.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-6.99
237994052007.02.15 00:00sell0.04gbpusd1.96430.00001.96332007.02.15 00:011.96330.000.000.004.00
238084372007.02.15 01:25sell0.04eurusd1.31420.00001.31332007.02.15 02:261.31330.000.000.003.60
238102572007.02.15 01:30sell0.04gbpusd1.96440.00001.96322007.02.15 02:141.96320.000.000.004.80
238214402007.02.15 04:45buy0.04usdcad1.16380.00001.16472007.02.15 08:131.16470.000.000.003.09
238252912007.02.15 06:45buy0.04usdchf1.23770.00001.23732007.02.15 08:011.23730.000.000.00-1.29
238270042007.02.15 06:55sell0.04gbpusd1.96650.00001.96482007.02.15 07:341.96480.000.000.006.80
238270242007.02.15 06:55sell0.04eurusd1.31460.00001.31382007.02.15 07:101.31380.000.000.003.20
238293982007.02.15 07:15buy0.04usdjpy119.880.00119.972007.02.15 08:00119.970.000.000.003.00
238321902007.02.15 07:55sell0.04audusd0.78480.00000.78402007.02.15 08:120.78400.000.000.003.20
238341802007.02.15 08:10buy0.04eurusd1.31210.00001.31302007.02.15 08:271.31300.000.000.003.60
238437622007.02.15 09:35sell0.04usdjpy120.330.00120.192007.02.15 10:43120.190.000.000.004.66
238450942007.02.15 09:40sell0.04usdcad1.16670.00001.16572007.02.15 13:311.16570.000.000.003.43
238510562007.02.15 10:05sell0.04usdchf1.23970.00001.23852007.02.15 10:401.23850.000.000.003.88
238721812007.02.15 14:10sell0.04audusd0.78580.00000.78502007.02.15 15:590.78500.000.000.003.20
238926312007.02.15 15:35buy0.04usdjpy119.630.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.00-1.34
239023572007.02.15 16:00buy0.04usdcad1.16330.00001.16372007.02.16 00:211.16370.000.000.091.37
239037432007.02.15 16:05buy0.04usdchf1.23520.00001.23622007.02.15 16:571.23620.000.000.003.24
239046262007.02.15 16:10buy0.04gbpusd1.95240.00001.95422007.02.15 17:031.95420.000.000.007.20
239227102007.02.15 20:00sell0.04gbpusd1.95430.00001.95352007.02.15 20:491.95350.000.000.003.20
239392032007.02.16 00:00sell0.04usdjpy119.380.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.00-0.34
239424342007.02.16 00:55buy0.04eurusd1.31320.00001.31402007.02.16 02:481.31400.000.000.003.20
239634302007.02.16 08:15sell0.04usdchf1.23510.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.00-2.91
239649642007.02.16 08:21sell0.04usdcad1.16460.00001.16442007.02.16 10:261.16440.000.000.000.69
239756112007.02.16 11:10buy0.04gbpusd1.94810.00001.94882007.02.16 12:021.94880.000.000.002.80
239781122007.02.16 11:40buy0.04usdcad1.16340.00001.16352007.02.16 13:451.16350.000.000.000.34
239840702007.02.16 13:05buy0.04usdjpy119.170.00119.132007.02.16 13:44119.130.000.000.00-1.34
240091292007.02.16 16:35sell0.04gbpusd1.95090.00001.94982007.02.16 16:551.94980.000.000.004.40
240098702007.02.16 16:40buy0.04usdchf1.23390.00001.23402007.02.19 00:311.23400.000.000.360.32
240270232007.02.18 23:44sell0.04audusd0.78710.00000.78742007.02.19 07:270.78740.000.000.00-1.20
240270322007.02.18 23:44sell0.04eurusd1.31500.00001.31462007.02.19 07:201.31460.000.000.001.60
240313392007.02.19 00:30sell0.04usdjpy119.570.00119.452007.02.19 00:50119.450.000.000.004.02
240666692007.02.19 08:15buy0.04gbpusd1.95140.00001.95132007.02.19 09:491.95130.000.000.00-0.40
240683612007.02.19 08:35sell0.04usdjpy119.600.00119.512007.02.19 10:15119.510.000.000.003.01
240691652007.02.19 08:46buy0.04eurusd1.31410.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.000.80
240712662007.02.19 09:20buy0.04audusd0.78680.00000.78632007.02.19 14:580.78630.000.000.00-2.00
240861862007.02.19 12:00buy0.04gbpusd1.94430.00001.94532007.02.19 12:551.94530.000.000.004.00
241023642007.02.19 17:27sell0.04eurusd1.31510.00001.31662007.02.20 07:481.31660.000.000.24-6.00
241027532007.02.19 17:30buy0.04usdchf1.23280.00001.23312007.02.19 23:331.23310.000.000.360.97
241083162007.02.19 19:35sell0.04audusd0.78720.00000.78642007.02.19 22:250.78640.000.00-0.103.20
241187592007.02.20 01:00sell0.04usdjpy119.730.00119.642007.02.20 02:28119.640.000.000.003.01
241262072007.02.20 02:10sell0.04gbpusd1.95410.00001.95292007.02.20 06:261.95290.000.000.004.80
241441522007.02.20 06:35sell0.04usdjpy119.810.00119.832007.02.20 07:33119.830.000.000.00-0.67
241771622007.02.20 10:50sell0.04usdjpy120.160.00120.142007.02.20 12:53120.140.000.000.000.67
241795802007.02.20 11:25sell0.04usdchf1.23770.00001.23772007.02.20 12:531.23770.000.000.000.00
241857062007.02.20 12:55sell0.04gbpusd1.95110.00001.95322007.02.21 03:511.95320.000.000.02-8.40
241908132007.02.20 14:10sell0.04usdcad1.16650.00001.16682007.02.20 15:371.16680.000.000.00-1.03
242104692007.02.20 18:05sell0.04usdcad1.17080.00001.16972007.02.20 21:031.16970.000.000.003.76
242372532007.02.21 00:40sell0.04usdjpy120.120.00120.262007.02.21 03:32120.260.000.000.00-4.66
242831792007.02.21 06:15sell0.04usdjpy120.480.00120.372007.02.21 06:29120.370.000.000.003.66
242949272007.02.21 07:20sell0.04eurusd1.31490.00001.31462007.02.21 08:221.31460.000.000.001.20
243072152007.02.21 08:05sell0.04gbpusd1.95760.00001.95642007.02.21 09:031.95640.000.000.004.80
243194462007.02.21 09:15sell0.04usdjpy120.650.00120.932007.02.21 15:08120.930.000.000.00-9.26
243497942007.02.21 11:20sell0.04usdchf1.23940.00001.23932007.02.21 11:491.23930.000.000.000.32
243557212007.02.21 11:50buy0.04usdcad1.16830.00001.16932007.02.21 12:371.16930.000.000.003.42
243689202007.02.21 13:00sell0.04gbpusd1.95400.00001.95362007.02.21 13:301.95360.000.000.001.60
243712792007.02.21 13:10sell0.04audusd0.78990.00000.78902007.02.21 13:380.78900.000.000.003.60
244275422007.02.21 18:20sell0.04eurusd1.31360.00001.31332007.02.22 02:371.31330.000.000.711.20
244353802007.02.21 19:20sell0.04audusd0.79090.00000.79052007.02.22 02:380.79050.000.00-0.291.60
244475932007.02.21 22:33buy0.04usdjpy120.820.00120.912007.02.21 23:17120.910.000.000.002.98
244535332007.02.22 00:10buy0.04gbpusd1.95230.00001.95332007.02.22 01:141.95330.000.000.004.00
238019762007.02.15 00:10buy0.08usdjpy120.230.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.00-7.33
238262252007.02.15 06:50buy0.08usdchf1.23570.00001.23732007.02.15 08:011.23730.000.000.0010.35
238946642007.02.15 15:40buy0.08usdjpy119.540.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.003.34
239226602007.02.15 20:00buy0.08usdcad1.16250.00001.16372007.02.16 00:211.16370.000.000.188.25
239399432007.02.16 00:10sell0.08usdjpy119.430.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.002.68
239667502007.02.16 08:40sell0.08usdcad1.16540.00001.16442007.02.16 10:261.16440.000.000.006.87
239678302007.02.16 08:50sell0.08usdchf1.23570.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.00-1.94
239872602007.02.16 13:35buy0.08usdjpy119.100.00119.132007.02.16 13:44119.130.000.000.002.01
239885022007.02.16 13:40buy0.08usdcad1.16230.00001.16352007.02.16 13:451.16350.000.000.008.25
240270392007.02.18 23:44buy0.08usdchf1.23270.00001.23402007.02.19 00:311.23400.000.000.008.43
240336092007.02.19 00:50sell0.08audusd0.78780.00000.78742007.02.19 07:270.78740.000.000.003.20
240457732007.02.19 03:12sell0.08eurusd1.31570.00001.31462007.02.19 07:201.31460.000.000.008.80
240690962007.02.19 08:45buy0.08gbpusd1.95080.00001.95132007.02.19 09:491.95130.000.000.004.00
240791242007.02.19 10:30buy0.08eurusd1.31320.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.008.80
240802162007.02.19 10:35buy0.08audusd0.78610.00000.78632007.02.19 14:580.78630.000.000.001.60
241054872007.02.19 18:05buy0.08usdchf1.23200.00001.23312007.02.19 23:331.23310.000.000.717.14
241055712007.02.19 18:05sell0.08eurusd1.31560.00001.31662007.02.20 07:481.31660.000.000.47-8.00
241449092007.02.20 06:45sell0.08usdjpy119.870.00119.832007.02.20 07:33119.830.000.000.002.67
241811592007.02.20 11:40sell0.08usdjpy120.260.00120.142007.02.20 12:53120.140.000.000.007.99
241811902007.02.20 11:40sell0.08usdchf1.23900.00001.23772007.02.20 12:531.23770.000.000.008.40
241871562007.02.20 13:15sell0.08gbpusd1.95200.00001.95322007.02.21 03:511.95320.000.000.03-9.60
241913332007.02.20 14:15sell0.08usdcad1.16720.00001.16682007.02.20 15:371.16680.000.000.002.74
242390462007.02.21 00:50sell0.08usdjpy120.180.00120.262007.02.21 03:32120.260.000.000.00-5.32
242958412007.02.21 07:25sell0.08eurusd1.31560.00001.31462007.02.21 08:221.31460.000.000.008.00
243316862007.02.21 10:00sell0.08usdjpy120.730.00120.932007.02.21 15:08120.930.000.000.00-13.23
243531782007.02.21 11:40sell0.08usdchf1.24070.00001.23932007.02.21 11:491.23930.000.000.009.04
243735342007.02.21 13:20sell0.08gbpusd1.95470.00001.95362007.02.21 13:301.95360.000.000.008.80
244344062007.02.21 19:15sell0.08eurusd1.31420.00001.31332007.02.22 02:371.31330.000.001.427.20
244446842007.02.21 21:40sell0.08audusd0.79150.00000.79052007.02.22 02:380.79050.000.00-0.588.00
238055842007.02.15 01:15buy0.16usdjpy120.110.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.001.33
238965282007.02.15 15:45buy0.16usdjpy119.450.00119.592007.02.15 15:46119.590.000.000.0018.73
239412412007.02.16 00:35sell0.16usdjpy119.500.00119.392007.02.16 01:29119.390.000.000.0014.74
239733242007.02.16 10:50sell0.16usdchf1.23630.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.003.88
239884372007.02.16 13:40buy0.16usdjpy119.020.00119.132007.02.16 13:44119.130.000.000.0014.77
240594852007.02.19 06:50sell0.16audusd0.78840.00000.78742007.02.19 07:270.78740.000.000.0016.00
240695092007.02.19 08:50buy0.16gbpusd1.95030.00001.95132007.02.19 09:491.95130.000.000.0016.00
240827622007.02.19 10:55buy0.16audusd0.78510.00000.78632007.02.19 14:580.78630.000.000.0019.20
241216682007.02.20 01:30sell0.16eurusd1.31620.00001.31662007.02.20 07:481.31660.000.000.00-6.40
241476412007.02.20 07:05sell0.16usdjpy119.930.00119.832007.02.20 07:33119.830.000.000.0013.35
241882982007.02.20 13:25sell0.16gbpusd1.95260.00001.95322007.02.21 03:511.95320.000.000.06-9.60
241919932007.02.20 14:25sell0.16usdcad1.16790.00001.16682007.02.20 15:371.16680.000.000.0015.08
242395902007.02.21 00:55sell0.16usdjpy120.240.00120.262007.02.21 03:32120.260.000.000.00-2.66
243406802007.02.21 10:58sell0.16usdjpy120.850.00120.932007.02.21 15:08120.930.000.000.00-10.58
238085322007.02.15 01:25buy0.32usdjpy119.920.00120.122007.02.15 02:23120.120.000.000.0053.28
239756602007.02.16 11:10sell0.32usdchf1.23720.00001.23602007.02.16 11:511.23600.000.000.0031.07
241252632007.02.20 02:05sell0.32eurusd1.31730.00001.31662007.02.20 07:481.31660.000.000.0022.40
241938112007.02.20 14:45sell0.32gbpusd1.95390.00001.95322007.02.21 03:511.95320.000.000.1322.40
242482652007.02.21 02:50sell0.32usdjpy120.420.00120.262007.02.21 03:32120.260.000.000.0042.57
243439412007.02.21 11:05sell0.32usdjpy120.930.00120.932007.02.21 15:08120.930.000.000.000.00
241307142007.02.20 02:35sell0.64eurusd1.31770.00001.31662007.02.20 07:481.31660.000.000.0070.40
241969482007.02.20 15:25sell0.64gbpusd1.95450.00001.95322007.02.21 03:511.95320.000.000.2683.20
243838172007.02.21 13:40sell0.64usdjpy121.100.00120.932007.02.21 15:08120.930.000.000.0089.97
  0.00 0.00 8.03 707.90
Closed P/L: 715.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
243862182007.02.21 13:45buy0.01usdcad1.16640.00001.1620 1.16120.000.000.07-4.48
243895252007.02.21 13:55buy0.02usdcad1.16580.00001.1620 1.16120.000.000.14-7.92
243908712007.02.21 14:00buy0.04usdcad1.16410.00001.1620 1.16120.000.000.27-9.99
243931222007.02.21 14:10buy0.08usdcad1.16320.00001.1620 1.16120.000.000.54-13.78
243993242007.02.21 14:45buy0.16usdcad1.16150.00001.1620 1.16120.000.001.08-4.13
244269212007.02.21 18:15buy0.32usdcad1.16030.00001.1620 1.16120.000.002.1624.80
244568732007.02.22 00:42sell0.01usdchf1.23790.00001.2374 1.23880.000.000.00-0.73
244626622007.02.22 02:35buy0.01gbpusd1.95290.00001.9534 1.95220.000.000.00-0.70
244637162007.02.22 02:46buy0.01audusd0.79070.00000.7912 0.79040.000.000.00-0.30
  0.00 0.00 4.26 -17.23
 Floating P/L: -12.97
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 715.93 Floating P/L: -12.97 Margin: 330.00
Balance: 50 715.93 Equity: 50 702.96 Free Margin: 50 372.96
 
Details:
Graph
Gross Profit: 982.54 Gross Loss: 266.61 Total Net Profit: 715.93
Profit Factor: 3.69 Expected Payoff: 1.56  
Absolute Drawdown: 13.05 Maximal Drawdown (%): 42.66 (0.08%)  
 
Total Trades: 460 Short Positions (won %): 256 (65.63%) Long Positions (won %): 204 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 321 (69.78%) Loss trades (% of total): 139 (30.22%)
Largest profit trade: 89.97 loss trade: -13.23
Average profit trade: 3.06 loss trade: -1.92
Maximum consecutive wins ($): 24 (17.49) consecutive losses ($): 5 (-37.38)
Maximal consecutive profit (count): 105.99 (2) consecutive loss (count): -37.38 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2