|Account: 1377850
|Name: me
|Currency: USD
|2007 February 22, 02:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23791901
|2007.02.14 21:21
|balance
|Deposit
|50 000.00
|23792064
|2007.02.14 21:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3133
|2007.02.15 02:26
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.50
|23792990
|2007.02.14 21:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.76
|0.00
|120.71
|2007.02.14 22:20
|120.71
|0.00
|0.00
|-0.43
|0.41
|23793990
|2007.02.14 22:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1657
|0.0000
|1.1652
|2007.02.15 01:52
|1.1652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|23795048
|2007.02.14 22:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9633
|2007.02.15 00:01
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23795690
|2007.02.14 23:05
|buy
|0.01
|audusd
|0.7838
|0.0000
|0.7838
|2007.02.15 04:59
|0.7838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23796017
|2007.02.14 23:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.73
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|23796132
|2007.02.14 23:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2394
|0.0000
|1.2373
|2007.02.15 08:01
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|23800736
|2007.02.15 00:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9624
|0.0000
|1.9632
|2007.02.15 02:14
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|23815833
|2007.02.15 02:20
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1652
|0.0000
|1.1647
|2007.02.15 08:13
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|23821351
|2007.02.15 04:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|1.9648
|2007.02.15 07:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|23822346
|2007.02.15 05:16
|sell
|0.01
|audusd
|0.7837
|0.0000
|0.7840
|2007.02.15 08:12
|0.7840
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|23823658
|2007.02.15 06:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.07
|0.00
|119.97
|2007.02.15 08:00
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|23823941
|2007.02.15 06:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3138
|2007.02.15 07:10
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23832174
|2007.02.15 07:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 08:27
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23835151
|2007.02.15 08:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|1.2372
|2007.02.15 08:29
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23835440
|2007.02.15 08:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9644
|2007.02.15 08:27
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23836215
|2007.02.15 08:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 13:09
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23836294
|2007.02.15 08:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.96
|0.00
|120.19
|2007.02.15 10:43
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|23836381
|2007.02.15 08:30
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1641
|0.0000
|1.1636
|2007.02.15 08:38
|1.1636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|23839412
|2007.02.15 08:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9659
|2007.02.15 09:00
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23840757
|2007.02.15 09:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1651
|0.0000
|1.1657
|2007.02.15 13:31
|1.1657
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|23847477
|2007.02.15 09:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|1.2385
|2007.02.15 10:40
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|23847533
|2007.02.15 09:50
|buy
|0.01
|audusd
|0.7849
|0.0000
|0.7851
|2007.02.15 11:16
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23853127
|2007.02.15 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9572
|0.0000
|1.9577
|2007.02.15 10:40
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23856360
|2007.02.15 11:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.13
|0.00
|120.18
|2007.02.15 11:19
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23856860
|2007.02.15 11:25
|sell
|0.01
|audusd
|0.7846
|0.0000
|0.7850
|2007.02.15 15:59
|0.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23860015
|2007.02.15 12:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.11
|0.00
|120.16
|2007.02.15 13:20
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23860650
|2007.02.15 12:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9567
|0.0000
|1.9572
|2007.02.15 12:46
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23863458
|2007.02.15 13:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 13:30
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23863799
|2007.02.15 13:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.11
|0.00
|120.06
|2007.02.15 13:37
|120.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23865490
|2007.02.15 13:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1657
|0.0000
|1.1637
|2007.02.16 00:21
|1.1637
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.72
|23880461
|2007.02.15 14:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2361
|0.0000
|1.2366
|2007.02.15 14:40
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23880487
|2007.02.15 14:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3151
|2007.02.15 14:36
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23880600
|2007.02.15 14:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9589
|0.0000
|1.9584
|2007.02.15 14:36
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23881535
|2007.02.15 14:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.93
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|23892723
|2007.02.15 15:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|1.9542
|2007.02.15 17:03
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|23899903
|2007.02.15 15:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2367
|0.0000
|1.2362
|2007.02.15 16:57
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23907354
|2007.02.15 16:20
|buy
|0.01
|audusd
|0.7849
|0.0000
|0.7849
|2007.02.15 17:03
|0.7849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23908883
|2007.02.15 16:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.46
|0.00
|119.51
|2007.02.15 16:50
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23913626
|2007.02.15 17:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.48
|0.00
|119.53
|2007.02.15 18:01
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23917599
|2007.02.15 18:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 18:32
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23917663
|2007.02.15 18:16
|buy
|0.01
|audusd
|0.7841
|0.0000
|0.7846
|2007.02.15 19:47
|0.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23920102
|2007.02.15 19:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|0.0000
|1.9535
|2007.02.15 20:49
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23924654
|2007.02.15 20:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3141
|2007.02.15 21:42
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23924691
|2007.02.15 20:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7846
|0.0000
|0.7841
|2007.02.15 22:46
|0.7841
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.50
|23924729
|2007.02.15 20:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|1.2345
|2007.02.15 21:43
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|23932211
|2007.02.15 21:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 02:48
|1.3140
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.40
|23932473
|2007.02.15 21:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.23
|0.00
|119.28
|2007.02.15 22:36
|119.28
|0.00
|0.00
|0.14
|0.42
|23932920
|2007.02.15 22:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2341
|0.0000
|1.2340
|2007.02.16 02:42
|1.2340
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.08
|23933517
|2007.02.15 22:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9516
|2007.02.16 00:20
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23935236
|2007.02.15 22:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.22
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|23935747
|2007.02.15 22:57
|buy
|0.01
|audusd
|0.7842
|0.0000
|0.7844
|2007.02.16 00:49
|0.7844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23941288
|2007.02.16 00:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9515
|0.0000
|1.9514
|2007.02.16 01:25
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23942408
|2007.02.16 00:55
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1635
|0.0000
|1.1644
|2007.02.16 10:26
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|23942414
|2007.02.16 00:55
|sell
|0.01
|audusd
|0.7841
|0.0000
|0.7841
|2007.02.16 10:28
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23945345
|2007.02.16 01:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.41
|0.00
|119.42
|2007.02.16 04:40
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|23948895
|2007.02.16 02:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9519
|2007.02.16 03:53
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23949354
|2007.02.16 03:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3136
|2007.02.16 04:54
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23949510
|2007.02.16 03:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2341
|0.0000
|1.2342
|2007.02.16 05:20
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|23951622
|2007.02.16 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|1.9525
|2007.02.16 04:10
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23953268
|2007.02.16 04:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9527
|2007.02.16 07:28
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23954504
|2007.02.16 05:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.43
|0.00
|119.38
|2007.02.16 05:24
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23955364
|2007.02.16 05:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2339
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|23955537
|2007.02.16 05:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 07:40
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23956221
|2007.02.16 06:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.37
|0.00
|119.39
|2007.02.16 07:24
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|23960305
|2007.02.16 07:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.34
|0.00
|119.33
|2007.02.16 08:07
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|23961111
|2007.02.16 07:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3132
|2007.02.16 08:13
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23965607
|2007.02.16 08:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3134
|2007.02.16 09:18
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23967322
|2007.02.16 08:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|1.9496
|2007.02.16 09:22
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23969323
|2007.02.16 09:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.45
|0.00
|119.40
|2007.02.16 09:28
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23973194
|2007.02.16 10:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|1.9488
|2007.02.16 12:02
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|23973222
|2007.02.16 10:47
|buy
|0.01
|audusd
|0.7844
|0.0000
|0.7849
|2007.02.16 12:35
|0.7849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23973907
|2007.02.16 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3123
|2007.02.16 11:51
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23974478
|2007.02.16 11:05
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1647
|0.0000
|1.1635
|2007.02.16 13:45
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|23980868
|2007.02.16 12:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.33
|0.00
|119.13
|2007.02.16 13:44
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|23980912
|2007.02.16 12:10
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2359
|0.0000
|1.2364
|2007.02.16 12:44
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23980925
|2007.02.16 12:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|1.9486
|2007.02.16 12:44
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23980940
|2007.02.16 12:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3117
|2007.02.16 12:44
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23982718
|2007.02.16 12:50
|sell
|0.01
|audusd
|0.7847
|0.0000
|0.7846
|2007.02.16 14:11
|0.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|23989827
|2007.02.16 13:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3111
|0.0000
|1.3106
|2007.02.16 13:45
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23990024
|2007.02.16 13:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1640
|0.0000
|1.1645
|2007.02.16 13:54
|1.1645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|23990289
|2007.02.16 13:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.27
|0.00
|119.32
|2007.02.16 13:54
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|23990581
|2007.02.16 13:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2368
|0.0000
|1.2373
|2007.02.16 13:49
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23994187
|2007.02.16 14:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1639
|0.0000
|1.1634
|2007.02.16 14:54
|1.1634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|23997946
|2007.02.16 14:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.36
|0.00
|119.31
|2007.02.16 14:57
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24005652
|2007.02.16 16:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|1.9498
|2007.02.16 16:55
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|24007658
|2007.02.16 16:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.29
|0.00
|119.30
|2007.02.16 20:40
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|24007671
|2007.02.16 16:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2359
|1.2297
|1.2340
|2007.02.19 00:31
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.54
|24010388
|2007.02.16 16:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7856
|0.0000
|0.7874
|2007.02.19 07:27
|0.7874
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.80
|24010907
|2007.02.16 16:55
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1640
|0.0000
|1.1635
|2007.02.16 17:08
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|24011308
|2007.02.16 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3132
|2007.02.16 17:02
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24012574
|2007.02.16 17:25
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1636
|1.1613
|1.1641
|2007.02.19 00:45
|1.1641
|0.00
|0.00
|0.02
|0.43
|24013197
|2007.02.16 17:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9500
|0.0000
|1.9499
|2007.02.16 19:37
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24013246
|2007.02.16 17:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3146
|2007.02.19 07:20
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.10
|24018077
|2007.02.16 19:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9502
|0.0000
|1.9507
|2007.02.18 23:00
|1.9507
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|24027043
|2007.02.18 23:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9530
|0.0000
|1.9525
|2007.02.18 23:48
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24027933
|2007.02.18 23:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.34
|0.00
|119.45
|2007.02.19 00:50
|119.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|24032758
|2007.02.19 00:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2336
|0.0000
|1.2335
|2007.02.19 03:05
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|24034294
|2007.02.19 00:55
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1640
|0.0000
|1.1644
|2007.02.19 13:54
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|24045712
|2007.02.19 03:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9540
|2007.02.19 03:35
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24045759
|2007.02.19 03:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2338
|1.2306
|1.2339
|2007.02.19 08:43
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|24054294
|2007.02.19 05:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.43
|0.00
|119.48
|2007.02.19 05:51
|119.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24054363
|2007.02.19 05:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9537
|2007.02.19 05:52
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24055842
|2007.02.19 06:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9543
|1.9520
|1.9548
|2007.02.19 06:18
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24057889
|2007.02.19 06:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9546
|0.0000
|1.9545
|2007.02.19 06:57
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24060661
|2007.02.19 07:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.36
|0.00
|119.41
|2007.02.19 07:20
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24063019
|2007.02.19 07:35
|buy
|0.01
|audusd
|0.7880
|0.0000
|0.7863
|2007.02.19 14:58
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|24063920
|2007.02.19 07:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9513
|2007.02.19 09:49
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|24063937
|2007.02.19 07:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|24065441
|2007.02.19 08:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.45
|0.00
|119.51
|2007.02.19 10:15
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|24070125
|2007.02.19 09:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2338
|0.0000
|1.2333
|2007.02.19 09:50
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|24074100
|2007.02.19 10:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9517
|0.0000
|1.9512
|2007.02.19 10:18
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24074117
|2007.02.19 10:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2337
|0.0000
|1.2342
|2007.02.19 10:50
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|24081053
|2007.02.19 10:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.59
|0.00
|119.64
|2007.02.19 12:00
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24081840
|2007.02.19 10:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9459
|0.0000
|1.9453
|2007.02.19 12:55
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|24083946
|2007.02.19 11:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2343
|0.0000
|1.2338
|2007.02.19 13:58
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|24088583
|2007.02.19 12:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.54
|0.00
|119.59
|2007.02.19 13:47
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24092677
|2007.02.19 14:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.59
|0.00
|119.59
|2007.02.19 19:14
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24093262
|2007.02.19 14:46
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1642
|0.0000
|1.1647
|2007.02.19 15:36
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|24094675
|2007.02.19 15:25
|sell
|0.01
|audusd
|0.7861
|0.0000
|0.7864
|2007.02.19 22:25
|0.7864
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.30
|24095680
|2007.02.19 15:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2343
|0.0000
|1.2331
|2007.02.19 23:33
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.97
|24095740
|2007.02.19 15:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3166
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.70
|24096085
|2007.02.19 15:50
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1644
|0.0000
|1.1639
|2007.02.19 16:08
|1.1639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|24098552
|2007.02.19 16:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1643
|0.0000
|1.1648
|2007.02.20 00:54
|1.1648
|0.00
|0.00
|0.02
|0.43
|24106189
|2007.02.19 18:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9523
|0.0000
|1.9518
|2007.02.19 18:53
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24108377
|2007.02.19 19:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.58
|0.00
|119.59
|2007.02.19 22:10
|119.59
|0.00
|0.00
|0.14
|0.08
|24109917
|2007.02.19 20:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9516
|0.0000
|1.9511
|2007.02.19 21:07
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24113331
|2007.02.19 22:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.7866
|0.0000
|0.7865
|2007.02.20 12:10
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24114498
|2007.02.19 23:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.58
|0.00
|119.64
|2007.02.20 02:28
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|24114706
|2007.02.19 23:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|1.9510
|2007.02.20 00:04
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24116568
|2007.02.20 00:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2329
|0.0000
|1.2328
|2007.02.20 01:50
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|24118328
|2007.02.20 00:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9507
|0.0000
|1.9512
|2007.02.20 01:26
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24120548
|2007.02.20 01:23
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1650
|0.0000
|1.1645
|2007.02.20 03:11
|1.1645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|24122620
|2007.02.20 01:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9511
|0.0000
|1.9529
|2007.02.20 06:26
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|24131064
|2007.02.20 02:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|1.2325
|2007.02.20 02:50
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|24131093
|2007.02.20 02:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.63
|0.00
|119.68
|2007.02.20 03:57
|119.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24133256
|2007.02.20 03:25
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1649
|0.0000
|1.1649
|2007.02.20 07:44
|1.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24133600
|2007.02.20 03:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2330
|0.0000
|1.2325
|2007.02.20 05:51
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|24135864
|2007.02.20 04:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.69
|0.00
|119.83
|2007.02.20 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|24141293
|2007.02.20 06:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|1.2333
|2007.02.20 07:02
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|24144444
|2007.02.20 06:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|0.0000
|1.9533
|2007.02.20 07:18
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24152102
|2007.02.20 07:51
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1642
|0.0000
|1.1642
|2007.02.20 10:35
|1.1642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24157495
|2007.02.20 08:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.97
|0.00
|119.92
|2007.02.20 08:25
|119.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24167542
|2007.02.20 08:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3149
|2007.02.20 09:30
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24168553
|2007.02.20 08:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2360
|0.0000
|1.2360
|2007.02.20 09:39
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24168601
|2007.02.20 08:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9493
|0.0000
|1.9498
|2007.02.20 09:30
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24171829
|2007.02.20 09:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.96
|0.00
|120.14
|2007.02.20 12:53
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|24173825
|2007.02.20 09:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9504
|0.0000
|1.9499
|2007.02.20 10:03
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24175936
|2007.02.20 10:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2364
|0.0000
|1.2377
|2007.02.20 12:53
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|24176622
|2007.02.20 10:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3145
|2007.02.20 11:01
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24180041
|2007.02.20 11:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|2007.02.20 12:05
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24184112
|2007.02.20 12:20
|sell
|0.01
|audusd
|0.7861
|0.0000
|0.7860
|2007.02.20 14:13
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24184498
|2007.02.20 12:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9493
|0.0000
|1.9532
|2007.02.21 03:51
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|24185905
|2007.02.20 13:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1651
|0.0000
|1.1646
|2007.02.20 13:24
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|24188291
|2007.02.20 13:25
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1644
|0.0000
|1.1668
|2007.02.20 15:37
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|24189327
|2007.02.20 13:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3145
|2007.02.20 13:58
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24189474
|2007.02.20 13:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2365
|0.0000
|1.2370
|2007.02.20 14:38
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24193805
|2007.02.20 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.7862
|0.0000
|0.7863
|2007.02.20 23:27
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.01
|0.10
|24193998
|2007.02.20 14:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2366
|0.0000
|1.2364
|2007.02.20 15:15
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|24196088
|2007.02.20 15:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.20
|0.00
|120.15
|2007.02.20 15:28
|120.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24201396
|2007.02.20 16:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2359
|0.0000
|1.2364
|2007.02.20 16:30
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24202314
|2007.02.20 16:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3144
|2007.02.20 16:28
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24204279
|2007.02.20 16:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.09
|0.00
|120.14
|2007.02.20 16:38
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24205710
|2007.02.20 16:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3140
|2007.02.20 17:59
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24208044
|2007.02.20 17:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1689
|0.0000
|1.1697
|2007.02.20 21:03
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|24213502
|2007.02.20 19:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.04
|0.00
|120.05
|2007.02.20 22:06
|120.05
|0.00
|0.00
|0.14
|0.08
|24214226
|2007.02.20 19:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3141
|2007.02.20 21:04
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24214262
|2007.02.20 19:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2364
|0.0000
|1.2359
|2007.02.20 21:26
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24221667
|2007.02.20 21:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3140
|0.0000
|1.3139
|2007.02.21 02:57
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.06
|0.10
|24222706
|2007.02.20 21:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2362
|0.0000
|1.2363
|2007.02.21 03:00
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.09
|0.08
|24222727
|2007.02.20 21:31
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1705
|0.0000
|1.1707
|2007.02.20 22:11
|1.1707
|0.00
|0.00
|0.02
|0.17
|24225726
|2007.02.20 22:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.98
|0.00
|120.26
|2007.02.21 03:32
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|24225954
|2007.02.20 22:20
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1704
|0.0000
|1.1699
|2007.02.21 04:55
|1.1699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|24228832
|2007.02.20 23:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7870
|0.0000
|0.7875
|2007.02.20 23:53
|0.7875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24234451
|2007.02.21 00:10
|sell
|0.01
|audusd
|0.7872
|0.0000
|0.7872
|2007.02.21 02:58
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24251993
|2007.02.21 03:10
|buy
|0.01
|audusd
|0.7877
|0.0000
|0.7878
|2007.02.21 06:49
|0.7878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24252314
|2007.02.21 03:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2356
|0.0000
|1.2358
|2007.02.21 07:16
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|24252370
|2007.02.21 03:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3145
|2007.02.21 05:41
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24259948
|2007.02.21 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 05:25
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|24265250
|2007.02.21 04:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.88
|0.00
|119.86
|2007.02.21 04:38
|119.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|24266377
|2007.02.21 04:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.84
|0.00
|119.80
|2007.02.21 05:21
|119.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|24272287
|2007.02.21 05:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.17
|0.00
|120.22
|2007.02.21 05:25
|120.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24275357
|2007.02.21 05:31
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1701
|0.0000
|1.1706
|2007.02.21 05:54
|1.1706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24276680
|2007.02.21 05:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9533
|2007.02.21 06:08
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24278866
|2007.02.21 05:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.25
|0.00
|120.37
|2007.02.21 06:29
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|24279624
|2007.02.21 05:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3146
|2007.02.21 08:22
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|24283200
|2007.02.21 06:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1704
|0.0000
|1.1703
|2007.02.21 08:08
|1.1703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|24284527
|2007.02.21 06:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9534
|2007.02.21 06:50
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24287801
|2007.02.21 06:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.37
|0.00
|120.32
|2007.02.21 07:15
|120.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|24299230
|2007.02.21 07:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9555
|0.0000
|1.9557
|2007.02.21 07:53
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|24299746
|2007.02.21 07:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2355
|0.0000
|1.2360
|2007.02.21 08:09
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24299786
|2007.02.21 07:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7887
|0.0000
|0.7890
|2007.02.21 13:38
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|24302324
|2007.02.21 07:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9552
|0.0000
|1.9564
|2007.02.21 09:03
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|24312497
|2007.02.21 08:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.49
|0.00
|120.93
|2007.02.21 15:08
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|24322198
|2007.02.21 09:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1705
|0.0000
|1.1693
|2007.02.21 12:37
|1.1693
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|24326921
|2007.02.21 09:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3149
|2007.02.21 10:59
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24335157
|2007.02.21 10:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2373
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 11:49
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|24337958
|2007.02.21 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|1.9501
|2007.02.21 10:43
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|24340434
|2007.02.21 10:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9509
|0.0000
|1.9514
|2007.02.21 11:00
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24350454
|2007.02.21 11:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3133
|2007.02.21 12:08
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|24355559
|2007.02.21 11:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2387
|0.0000
|1.2382
|2007.02.21 12:52
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24365114
|2007.02.21 12:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9525
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 13:30
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|24367368
|2007.02.21 12:55
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1686
|0.0000
|1.1681
|2007.02.21 12:59
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|24381055
|2007.02.21 13:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9515
|0.0000
|1.9510
|2007.02.21 13:38
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24381068
|2007.02.21 13:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3123
|2007.02.21 13:38
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24381104
|2007.02.21 13:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2398
|2007.02.21 13:38
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24386250
|2007.02.21 13:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.7896
|0.0000
|0.7896
|2007.02.21 14:42
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24387620
|2007.02.21 13:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3123
|0.0000
|1.3124
|2007.02.21 14:10
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24392251
|2007.02.21 14:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2398
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 14:12
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24393212
|2007.02.21 14:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|1.9520
|2007.02.21 15:10
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24406947
|2007.02.21 15:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2388
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 15:32
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24406962
|2007.02.21 15:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|2007.02.21 16:24
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24413736
|2007.02.21 16:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7895
|0.0000
|0.7905
|2007.02.22 02:38
|0.7905
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.00
|24417752
|2007.02.21 16:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3133
|2007.02.22 02:37
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.90
|24417781
|2007.02.21 16:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9522
|0.0000
|1.9520
|2007.02.21 17:10
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24420353
|2007.02.21 16:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.97
|0.00
|120.91
|2007.02.21 23:17
|120.91
|0.00
|0.00
|0.41
|-0.50
|24430558
|2007.02.21 18:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|1.2383
|2007.02.22 00:13
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|24436495
|2007.02.21 19:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9537
|2007.02.21 21:31
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24444719
|2007.02.21 21:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9540
|0.0000
|1.9533
|2007.02.22 01:14
|1.9533
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.70
|24450641
|2007.02.21 23:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.89
|0.00
|120.95
|2007.02.22 00:42
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|24459755
|2007.02.22 01:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9532
|0.0000
|1.9527
|2007.02.22 02:23
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23793742
|2007.02.14 22:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3133
|2007.02.15 02:26
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|23795918
|2007.02.14 23:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9633
|2007.02.15 00:01
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|23797109
|2007.02.14 23:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.60
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|23803124
|2007.02.15 00:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.7831
|0.0000
|0.7838
|2007.02.15 04:59
|0.7838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23803440
|2007.02.15 00:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9629
|0.0000
|1.9632
|2007.02.15 02:14
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23808396
|2007.02.15 01:25
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|1.2373
|2007.02.15 08:01
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|23820571
|2007.02.15 04:10
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1644
|0.0000
|1.1647
|2007.02.15 08:13
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|23822149
|2007.02.15 05:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9648
|2007.02.15 07:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|23824808
|2007.02.15 06:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.7843
|0.0000
|0.7840
|2007.02.15 08:12
|0.7840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23824819
|2007.02.15 06:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3138
|2007.02.15 07:10
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23826404
|2007.02.15 06:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.94
|0.00
|119.97
|2007.02.15 08:00
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|23833285
|2007.02.15 08:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 08:27
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|23838695
|2007.02.15 08:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.19
|0.00
|120.19
|2007.02.15 10:43
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23841433
|2007.02.15 09:30
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1659
|0.0000
|1.1657
|2007.02.15 13:31
|1.1657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|23843605
|2007.02.15 09:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3137
|2007.02.15 13:09
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|23848201
|2007.02.15 09:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|1.2385
|2007.02.15 10:40
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|23852491
|2007.02.15 10:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.7844
|0.0000
|0.7851
|2007.02.15 11:16
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23858003
|2007.02.15 11:50
|sell
|0.02
|audusd
|0.7852
|0.0000
|0.7850
|2007.02.15 15:59
|0.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23872386
|2007.02.15 14:10
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1643
|0.0000
|1.1637
|2007.02.16 00:21
|1.1637
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.03
|23890543
|2007.02.15 15:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.85
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|23899840
|2007.02.15 15:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9542
|2007.02.15 17:03
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|23901079
|2007.02.15 15:55
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2361
|0.0000
|1.2362
|2007.02.15 16:57
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|23907580
|2007.02.15 16:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.7841
|0.0000
|0.7849
|2007.02.15 17:03
|0.7849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|23921081
|2007.02.15 19:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9537
|0.0000
|1.9535
|2007.02.15 20:49
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23935057
|2007.02.15 22:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|1.9516
|2007.02.16 00:20
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|23936921
|2007.02.15 23:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 02:48
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|23937070
|2007.02.15 23:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2347
|0.0000
|1.2340
|2007.02.16 02:42
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|23937399
|2007.02.15 23:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.28
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|23937887
|2007.02.15 23:36
|buy
|0.02
|audusd
|0.7837
|0.0000
|0.7844
|2007.02.16 00:49
|0.7844
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23943261
|2007.02.16 01:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9521
|0.0000
|1.9514
|2007.02.16 01:25
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23944477
|2007.02.16 01:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.7848
|0.0000
|0.7841
|2007.02.16 10:28
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23947958
|2007.02.16 02:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.35
|0.00
|119.42
|2007.02.16 04:40
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|23949811
|2007.02.16 03:08
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1641
|0.0000
|1.1644
|2007.02.16 10:26
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|23952480
|2007.02.16 04:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3136
|2007.02.16 04:54
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23952947
|2007.02.16 04:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|1.2342
|2007.02.16 05:20
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|23956509
|2007.02.16 06:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 07:40
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23957855
|2007.02.16 06:49
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2345
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|23958384
|2007.02.16 07:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.32
|0.00
|119.39
|2007.02.16 07:24
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|23959705
|2007.02.16 07:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9527
|2007.02.16 07:28
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23961084
|2007.02.16 07:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.40
|0.00
|119.33
|2007.02.16 08:07
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|23966159
|2007.02.16 08:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3134
|2007.02.16 09:18
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23973334
|2007.02.16 10:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9483
|0.0000
|1.9488
|2007.02.16 12:02
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23974657
|2007.02.16 11:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3115
|0.0000
|1.3123
|2007.02.16 11:51
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|23977466
|2007.02.16 11:35
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1640
|0.0000
|1.1635
|2007.02.16 13:45
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|23981175
|2007.02.16 12:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9493
|0.0000
|1.9486
|2007.02.16 12:44
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|23983360
|2007.02.16 13:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.24
|0.00
|119.13
|2007.02.16 13:44
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|23984855
|2007.02.16 13:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7853
|0.0000
|0.7846
|2007.02.16 14:11
|0.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24006389
|2007.02.16 16:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9498
|0.0000
|1.9498
|2007.02.16 16:55
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24009098
|2007.02.16 16:35
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2346
|1.2297
|1.2340
|2007.02.19 00:31
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.97
|24009183
|2007.02.16 16:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.23
|0.00
|119.30
|2007.02.16 20:40
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|24010689
|2007.02.16 16:50
|sell
|0.02
|audusd
|0.7866
|0.0000
|0.7874
|2007.02.19 07:27
|0.7874
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.60
|24016438
|2007.02.16 19:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9506
|0.0000
|1.9499
|2007.02.16 19:37
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24017696
|2007.02.16 19:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3140
|0.0000
|1.3146
|2007.02.19 07:20
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.12
|-1.20
|24030302
|2007.02.19 00:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.44
|0.00
|119.45
|2007.02.19 00:50
|119.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|24038213
|2007.02.19 01:45
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2342
|0.0000
|1.2335
|2007.02.19 03:05
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|24058545
|2007.02.19 06:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9552
|0.0000
|1.9545
|2007.02.19 06:57
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24065004
|2007.02.19 08:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2332
|0.0000
|1.2339
|2007.02.19 08:43
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|24065418
|2007.02.19 08:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9528
|0.0000
|1.9513
|2007.02.19 09:49
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|24066590
|2007.02.19 08:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|24066621
|2007.02.19 08:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.52
|0.00
|119.51
|2007.02.19 10:15
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|24069468
|2007.02.19 08:50
|buy
|0.02
|audusd
|0.7875
|0.0000
|0.7863
|2007.02.19 14:58
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|24077480
|2007.02.19 10:25
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1654
|0.0000
|1.1644
|2007.02.19 13:54
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|24082763
|2007.02.19 10:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|1.9453
|2007.02.19 12:55
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24097240
|2007.02.19 16:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|1.2331
|2007.02.19 23:33
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.65
|24097384
|2007.02.19 16:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.67
|0.00
|119.59
|2007.02.19 19:14
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|24099948
|2007.02.19 16:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3166
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.12
|-4.20
|24102796
|2007.02.19 17:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7867
|0.0000
|0.7864
|2007.02.19 22:25
|0.7864
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.60
|24110995
|2007.02.19 21:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.52
|0.00
|119.59
|2007.02.19 22:10
|119.59
|0.00
|0.00
|0.27
|1.17
|24115018
|2007.02.19 23:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.67
|0.00
|119.64
|2007.02.20 02:28
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24116047
|2007.02.19 23:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|1.9510
|2007.02.20 00:04
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24118549
|2007.02.20 00:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|1.2328
|2007.02.20 01:50
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|24125298
|2007.02.20 02:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9529
|2007.02.20 06:26
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24133638
|2007.02.20 03:38
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1642
|0.0000
|1.1649
|2007.02.20 07:44
|1.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|24138490
|2007.02.20 05:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.75
|0.00
|119.83
|2007.02.20 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|24146023
|2007.02.20 06:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9533
|2007.02.20 07:18
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24154138
|2007.02.20 08:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7857
|0.0000
|0.7865
|2007.02.20 12:10
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24163728
|2007.02.20 08:30
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1650
|0.0000
|1.1642
|2007.02.20 10:35
|1.1642
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|24169949
|2007.02.20 09:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2367
|0.0000
|1.2360
|2007.02.20 09:39
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|24175583
|2007.02.20 10:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.07
|0.00
|120.14
|2007.02.20 12:53
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|24178276
|2007.02.20 11:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2371
|0.0000
|1.2377
|2007.02.20 12:53
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|24181086
|2007.02.20 11:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3142
|2007.02.20 12:05
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24184919
|2007.02.20 12:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9502
|0.0000
|1.9532
|2007.02.21 03:51
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.00
|24187564
|2007.02.20 13:21
|sell
|0.02
|audusd
|0.7867
|0.0000
|0.7860
|2007.02.20 14:13
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24189667
|2007.02.20 13:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3145
|2007.02.20 13:58
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24189818
|2007.02.20 13:55
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1655
|0.0000
|1.1668
|2007.02.20 15:37
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|24195232
|2007.02.20 15:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2371
|0.0000
|1.2364
|2007.02.20 15:15
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|24199038
|2007.02.20 15:50
|buy
|0.02
|audusd
|0.7856
|0.0000
|0.7863
|2007.02.20 23:27
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.02
|1.40
|24208661
|2007.02.20 17:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3140
|2007.02.20 17:59
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24209134
|2007.02.20 17:40
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1695
|0.0000
|1.1697
|2007.02.20 21:03
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|24215166
|2007.02.20 19:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.98
|0.00
|120.05
|2007.02.20 22:06
|120.05
|0.00
|0.00
|0.27
|1.17
|24223569
|2007.02.20 21:41
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1700
|0.0000
|1.1707
|2007.02.20 22:11
|1.1707
|0.00
|0.00
|0.05
|1.20
|24228471
|2007.02.20 23:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.05
|0.00
|120.26
|2007.02.21 03:32
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.49
|24232326
|2007.02.20 23:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3139
|2007.02.21 02:57
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24239029
|2007.02.21 00:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2356
|0.0000
|1.2363
|2007.02.21 03:00
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|24245591
|2007.02.21 02:20
|sell
|0.02
|audusd
|0.7879
|0.0000
|0.7872
|2007.02.21 02:58
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24255363
|2007.02.21 03:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3145
|2007.02.21 05:41
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24257576
|2007.02.21 03:55
|buy
|0.02
|audusd
|0.7871
|0.0000
|0.7878
|2007.02.21 06:49
|0.7878
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24257673
|2007.02.21 03:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2367
|0.0000
|1.2358
|2007.02.21 07:16
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|24263493
|2007.02.21 04:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 05:25
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24265859
|2007.02.21 04:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.78
|0.00
|119.86
|2007.02.21 04:38
|119.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|24269490
|2007.02.21 05:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.71
|0.00
|119.80
|2007.02.21 05:21
|119.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|24281763
|2007.02.21 06:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.37
|0.00
|120.37
|2007.02.21 06:29
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24288666
|2007.02.21 07:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3146
|2007.02.21 08:22
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|24300502
|2007.02.21 07:50
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1710
|0.0000
|1.1703
|2007.02.21 08:08
|1.1703
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|24300558
|2007.02.21 07:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9557
|2007.02.21 07:53
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24304064
|2007.02.21 08:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9562
|0.0000
|1.9564
|2007.02.21 09:03
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|24307095
|2007.02.21 08:05
|sell
|0.02
|audusd
|0.7892
|0.0000
|0.7890
|2007.02.21 13:38
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24315454
|2007.02.21 08:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.57
|0.00
|120.93
|2007.02.21 15:08
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.95
|24326817
|2007.02.21 09:40
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1689
|0.0000
|1.1693
|2007.02.21 12:37
|1.1693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|24331790
|2007.02.21 10:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3149
|2007.02.21 10:59
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24338997
|2007.02.21 10:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9493
|0.0000
|1.9501
|2007.02.21 10:43
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24345818
|2007.02.21 11:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2384
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 11:49
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|24351527
|2007.02.21 11:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3133
|2007.02.21 12:08
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24366555
|2007.02.21 12:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9530
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 13:30
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|24389561
|2007.02.21 13:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3124
|2007.02.21 14:10
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24389672
|2007.02.21 13:55
|buy
|0.02
|audusd
|0.7889
|0.0000
|0.7896
|2007.02.21 14:42
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24395958
|2007.02.21 14:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|1.9520
|2007.02.21 15:10
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24416293
|2007.02.21 16:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3128
|2007.02.21 16:24
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24418284
|2007.02.21 16:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9520
|2007.02.21 17:10
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24418346
|2007.02.21 16:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3133
|2007.02.22 02:37
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.35
|-0.40
|24418380
|2007.02.21 16:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7903
|0.0000
|0.7905
|2007.02.22 02:38
|0.7905
|0.00
|0.00
|-0.14
|-0.40
|24428378
|2007.02.21 18:25
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.90
|0.00
|120.91
|2007.02.21 23:17
|120.91
|0.00
|0.00
|0.81
|0.17
|24434638
|2007.02.21 19:16
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2375
|0.0000
|1.2383
|2007.02.22 00:13
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.53
|1.29
|24437942
|2007.02.21 19:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9537
|2007.02.21 21:31
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24451563
|2007.02.21 23:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9533
|2007.02.22 01:14
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24454668
|2007.02.22 00:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|121.05
|0.00
|120.95
|2007.02.22 00:42
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|23798417
|2007.02.14 23:55
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.33
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.99
|23799405
|2007.02.15 00:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9633
|2007.02.15 00:01
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23808437
|2007.02.15 01:25
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3133
|2007.02.15 02:26
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|23810257
|2007.02.15 01:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9632
|2007.02.15 02:14
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|23821440
|2007.02.15 04:45
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1638
|0.0000
|1.1647
|2007.02.15 08:13
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|23825291
|2007.02.15 06:45
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|1.2373
|2007.02.15 08:01
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|23827004
|2007.02.15 06:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9648
|2007.02.15 07:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|23827024
|2007.02.15 06:55
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3138
|2007.02.15 07:10
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23829398
|2007.02.15 07:15
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.88
|0.00
|119.97
|2007.02.15 08:00
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|23832190
|2007.02.15 07:55
|sell
|0.04
|audusd
|0.7848
|0.0000
|0.7840
|2007.02.15 08:12
|0.7840
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23834180
|2007.02.15 08:10
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|1.3130
|2007.02.15 08:27
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|23843762
|2007.02.15 09:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.33
|0.00
|120.19
|2007.02.15 10:43
|120.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|23845094
|2007.02.15 09:40
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1667
|0.0000
|1.1657
|2007.02.15 13:31
|1.1657
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|23851056
|2007.02.15 10:05
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2397
|0.0000
|1.2385
|2007.02.15 10:40
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|23872181
|2007.02.15 14:10
|sell
|0.04
|audusd
|0.7858
|0.0000
|0.7850
|2007.02.15 15:59
|0.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23892631
|2007.02.15 15:35
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.63
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|23902357
|2007.02.15 16:00
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1633
|0.0000
|1.1637
|2007.02.16 00:21
|1.1637
|0.00
|0.00
|0.09
|1.37
|23903743
|2007.02.15 16:05
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2352
|0.0000
|1.2362
|2007.02.15 16:57
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|23904626
|2007.02.15 16:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9542
|2007.02.15 17:03
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|23922710
|2007.02.15 20:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9535
|2007.02.15 20:49
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23939203
|2007.02.16 00:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.38
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|23942434
|2007.02.16 00:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3140
|2007.02.16 02:48
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23963430
|2007.02.16 08:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2351
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|23964964
|2007.02.16 08:21
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1646
|0.0000
|1.1644
|2007.02.16 10:26
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|23975611
|2007.02.16 11:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9481
|0.0000
|1.9488
|2007.02.16 12:02
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|23978112
|2007.02.16 11:40
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1634
|0.0000
|1.1635
|2007.02.16 13:45
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|23984070
|2007.02.16 13:05
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.17
|0.00
|119.13
|2007.02.16 13:44
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|24009129
|2007.02.16 16:35
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9509
|0.0000
|1.9498
|2007.02.16 16:55
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|24009870
|2007.02.16 16:40
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2339
|0.0000
|1.2340
|2007.02.19 00:31
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.36
|0.32
|24027023
|2007.02.18 23:44
|sell
|0.04
|audusd
|0.7871
|0.0000
|0.7874
|2007.02.19 07:27
|0.7874
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|24027032
|2007.02.18 23:44
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3146
|2007.02.19 07:20
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24031339
|2007.02.19 00:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.57
|0.00
|119.45
|2007.02.19 00:50
|119.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|24066669
|2007.02.19 08:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9514
|0.0000
|1.9513
|2007.02.19 09:49
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|24068361
|2007.02.19 08:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.60
|0.00
|119.51
|2007.02.19 10:15
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|24069165
|2007.02.19 08:46
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24071266
|2007.02.19 09:20
|buy
|0.04
|audusd
|0.7868
|0.0000
|0.7863
|2007.02.19 14:58
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|24086186
|2007.02.19 12:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9443
|0.0000
|1.9453
|2007.02.19 12:55
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24102364
|2007.02.19 17:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3166
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.24
|-6.00
|24102753
|2007.02.19 17:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|1.2331
|2007.02.19 23:33
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.36
|0.97
|24108316
|2007.02.19 19:35
|sell
|0.04
|audusd
|0.7872
|0.0000
|0.7864
|2007.02.19 22:25
|0.7864
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.20
|24118759
|2007.02.20 01:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.73
|0.00
|119.64
|2007.02.20 02:28
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|24126207
|2007.02.20 02:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9541
|0.0000
|1.9529
|2007.02.20 06:26
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|24144152
|2007.02.20 06:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.81
|0.00
|119.83
|2007.02.20 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|24177162
|2007.02.20 10:50
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.16
|0.00
|120.14
|2007.02.20 12:53
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|24179580
|2007.02.20 11:25
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|1.2377
|2007.02.20 12:53
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24185706
|2007.02.20 12:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9511
|0.0000
|1.9532
|2007.02.21 03:51
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.02
|-8.40
|24190813
|2007.02.20 14:10
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1665
|0.0000
|1.1668
|2007.02.20 15:37
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|24210469
|2007.02.20 18:05
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1708
|0.0000
|1.1697
|2007.02.20 21:03
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|24237253
|2007.02.21 00:40
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.12
|0.00
|120.26
|2007.02.21 03:32
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.66
|24283179
|2007.02.21 06:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.48
|0.00
|120.37
|2007.02.21 06:29
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|24294927
|2007.02.21 07:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3146
|2007.02.21 08:22
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|24307215
|2007.02.21 08:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9576
|0.0000
|1.9564
|2007.02.21 09:03
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|24319446
|2007.02.21 09:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.65
|0.00
|120.93
|2007.02.21 15:08
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.26
|24349794
|2007.02.21 11:20
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2394
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 11:49
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|24355721
|2007.02.21 11:50
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1683
|0.0000
|1.1693
|2007.02.21 12:37
|1.1693
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|24368920
|2007.02.21 13:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9540
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 13:30
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24371279
|2007.02.21 13:10
|sell
|0.04
|audusd
|0.7899
|0.0000
|0.7890
|2007.02.21 13:38
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24427542
|2007.02.21 18:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3133
|2007.02.22 02:37
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.71
|1.20
|24435380
|2007.02.21 19:20
|sell
|0.04
|audusd
|0.7909
|0.0000
|0.7905
|2007.02.22 02:38
|0.7905
|0.00
|0.00
|-0.29
|1.60
|24447593
|2007.02.21 22:33
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.82
|0.00
|120.91
|2007.02.21 23:17
|120.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|24453533
|2007.02.22 00:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9523
|0.0000
|1.9533
|2007.02.22 01:14
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23801976
|2007.02.15 00:10
|buy
|0.08
|usdjpy
|120.23
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.33
|23826225
|2007.02.15 06:50
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2357
|0.0000
|1.2373
|2007.02.15 08:01
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|10.35
|23894664
|2007.02.15 15:40
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.54
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|23922660
|2007.02.15 20:00
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1625
|0.0000
|1.1637
|2007.02.16 00:21
|1.1637
|0.00
|0.00
|0.18
|8.25
|23939943
|2007.02.16 00:10
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.43
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|23966750
|2007.02.16 08:40
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1654
|0.0000
|1.1644
|2007.02.16 10:26
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|23967830
|2007.02.16 08:50
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2357
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|23987260
|2007.02.16 13:35
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.10
|0.00
|119.13
|2007.02.16 13:44
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|23988502
|2007.02.16 13:40
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1623
|0.0000
|1.1635
|2007.02.16 13:45
|1.1635
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|24027039
|2007.02.18 23:44
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2327
|0.0000
|1.2340
|2007.02.19 00:31
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|24033609
|2007.02.19 00:50
|sell
|0.08
|audusd
|0.7878
|0.0000
|0.7874
|2007.02.19 07:27
|0.7874
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|24045773
|2007.02.19 03:12
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3146
|2007.02.19 07:20
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|24069096
|2007.02.19 08:45
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|1.9513
|2007.02.19 09:49
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24079124
|2007.02.19 10:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|24080216
|2007.02.19 10:35
|buy
|0.08
|audusd
|0.7861
|0.0000
|0.7863
|2007.02.19 14:58
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|24105487
|2007.02.19 18:05
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|1.2331
|2007.02.19 23:33
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.71
|7.14
|24105571
|2007.02.19 18:05
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3166
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.47
|-8.00
|24144909
|2007.02.20 06:45
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.87
|0.00
|119.83
|2007.02.20 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|24181159
|2007.02.20 11:40
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.26
|0.00
|120.14
|2007.02.20 12:53
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|24181190
|2007.02.20 11:40
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2377
|2007.02.20 12:53
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|24187156
|2007.02.20 13:15
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|1.9532
|2007.02.21 03:51
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.03
|-9.60
|24191333
|2007.02.20 14:15
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1672
|0.0000
|1.1668
|2007.02.20 15:37
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|24239046
|2007.02.21 00:50
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.18
|0.00
|120.26
|2007.02.21 03:32
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|24295841
|2007.02.21 07:25
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3146
|2007.02.21 08:22
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|24331686
|2007.02.21 10:00
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.73
|0.00
|120.93
|2007.02.21 15:08
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.23
|24353178
|2007.02.21 11:40
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2407
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 11:49
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|24373534
|2007.02.21 13:20
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 13:30
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|24434406
|2007.02.21 19:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3133
|2007.02.22 02:37
|1.3133
|0.00
|0.00
|1.42
|7.20
|24444684
|2007.02.21 21:40
|sell
|0.08
|audusd
|0.7915
|0.0000
|0.7905
|2007.02.22 02:38
|0.7905
|0.00
|0.00
|-0.58
|8.00
|23805584
|2007.02.15 01:15
|buy
|0.16
|usdjpy
|120.11
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|23896528
|2007.02.15 15:45
|buy
|0.16
|usdjpy
|119.45
|0.00
|119.59
|2007.02.15 15:46
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|18.73
|23941241
|2007.02.16 00:35
|sell
|0.16
|usdjpy
|119.50
|0.00
|119.39
|2007.02.16 01:29
|119.39
|0.00
|0.00
|0.00
|14.74
|23973324
|2007.02.16 10:50
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2363
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|23988437
|2007.02.16 13:40
|buy
|0.16
|usdjpy
|119.02
|0.00
|119.13
|2007.02.16 13:44
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|14.77
|24059485
|2007.02.19 06:50
|sell
|0.16
|audusd
|0.7884
|0.0000
|0.7874
|2007.02.19 07:27
|0.7874
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|24069509
|2007.02.19 08:50
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|1.9513
|2007.02.19 09:49
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|24082762
|2007.02.19 10:55
|buy
|0.16
|audusd
|0.7851
|0.0000
|0.7863
|2007.02.19 14:58
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|24121668
|2007.02.20 01:30
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3166
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|24147641
|2007.02.20 07:05
|sell
|0.16
|usdjpy
|119.93
|0.00
|119.83
|2007.02.20 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|13.35
|24188298
|2007.02.20 13:25
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9532
|2007.02.21 03:51
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.06
|-9.60
|24191993
|2007.02.20 14:25
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1679
|0.0000
|1.1668
|2007.02.20 15:37
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|24239590
|2007.02.21 00:55
|sell
|0.16
|usdjpy
|120.24
|0.00
|120.26
|2007.02.21 03:32
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|24340680
|2007.02.21 10:58
|sell
|0.16
|usdjpy
|120.85
|0.00
|120.93
|2007.02.21 15:08
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.58
|23808532
|2007.02.15 01:25
|buy
|0.32
|usdjpy
|119.92
|0.00
|120.12
|2007.02.15 02:23
|120.12
|0.00
|0.00
|0.00
|53.28
|23975660
|2007.02.16 11:10
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|1.2360
|2007.02.16 11:51
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|31.07
|24125263
|2007.02.20 02:05
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3166
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|24193811
|2007.02.20 14:45
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9532
|2007.02.21 03:51
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.13
|22.40
|24248265
|2007.02.21 02:50
|sell
|0.32
|usdjpy
|120.42
|0.00
|120.26
|2007.02.21 03:32
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|42.57
|24343941
|2007.02.21 11:05
|sell
|0.32
|usdjpy
|120.93
|0.00
|120.93
|2007.02.21 15:08
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24130714
|2007.02.20 02:35
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3166
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|70.40
|24196948
|2007.02.20 15:25
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9532
|2007.02.21 03:51
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.26
|83.20
|24383817
|2007.02.21 13:40
|sell
|0.64
|usdjpy
|121.10
|0.00
|120.93
|2007.02.21 15:08
|120.93
|0.00
|0.00
|0.00
|89.97
|0.00
|0.00
|8.03
|707.90
|Closed P/L:
|715.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24386218
|2007.02.21 13:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1664
|0.0000
|1.1620
|1.1612
|0.00
|0.00
|0.07
|-4.48
|24389525
|2007.02.21 13:55
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1658
|0.0000
|1.1620
|1.1612
|0.00
|0.00
|0.14
|-7.92
|24390871
|2007.02.21 14:00
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1641
|0.0000
|1.1620
|1.1612
|0.00
|0.00
|0.27
|-9.99
|24393122
|2007.02.21 14:10
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1632
|0.0000
|1.1620
|1.1612
|0.00
|0.00
|0.54
|-13.78
|24399324
|2007.02.21 14:45
|buy
|0.16
|usdcad
|1.1615
|0.0000
|1.1620
|1.1612
|0.00
|0.00
|1.08
|-4.13
|24426921
|2007.02.21 18:15
|buy
|0.32
|usdcad
|1.1603
|0.0000
|1.1620
|1.1612
|0.00
|0.00
|2.16
|24.80
|24456873
|2007.02.22 00:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2379
|0.0000
|1.2374
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|24462662
|2007.02.22 02:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9534
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|24463716
|2007.02.22 02:46
|buy
|0.01
|audusd
|0.7907
|0.0000
|0.7912
|0.7904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.00
|0.00
|4.26
|-17.23
|Floating P/L:
|-12.97
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|715.93
|Floating P/L:
|-12.97
|Margin:
|330.00
|Balance:
|50 715.93
|Equity:
|50 702.96
|Free Margin:
|50 372.96
|Details:
|Gross Profit:
|982.54
|Gross Loss:
|266.61
|Total Net Profit:
|715.93
|Profit Factor:
|3.69
|Expected Payoff:
|1.56
|Absolute Drawdown:
|13.05
|Maximal Drawdown (%):
|42.66 (0.08%)
|Total Trades:
|460
|Short Positions (won %):
|256 (65.63%)
|Long Positions (won %):
|204 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|321 (69.78%)
|Loss trades (% of total):
|139 (30.22%)
|Largest
|profit trade:
|89.97
|loss trade:
|-13.23
|Average
|profit trade:
|3.06
|loss trade:
|-1.92
|Maximum
|consecutive wins ($):
|24 (17.49)
|consecutive losses ($):
|5 (-37.38)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|105.99 (2)
|consecutive loss (count):
|-37.38 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2