Strategy Tester Report
R&&T_4H_1h_15 min signalen bar_1_NEW_2
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar (1 Lot = 100 000 EUR))
|Период
|4 Часа (H4) 2006.03.02 00:00 - 2007.02.09 20:00 (2006.03.02 - 2007.02.10)
|Модел
|Всички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал на всеки тик)
|Параметри
|TakeProfit=95; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalEMA=8; MaxTrades=20; Pips=15; SecureProfit=14; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=1; GBPUSDPipValue=1; USDCHFPipValue=1; USDJPYPipValue=0.9715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2016; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=25; mm=0; risk=20; AccountisNormal=0; Magic=13765485;
|Барове за тест
|2500
|Моделирани тикове
|453238
|Качество на моделиране
|90.00%
|Начален депозит
|1000.00
|Обща нетна печалба
|43667.16
|Груба печалба
|44817.79
|Груба загуба
|-1150.63
|Печеливш фактор
|38.95
|Очаквано възнаграждение
|124.76
|Абсолютна загуба
|0.00
|Максимално спадане на нивото %
|416.00 (1.11%)
|Relative drawdown
|1.11% (416.00)
|Общо сделки
|350
|Къси позиции (спечелени %)
|128 (75.00%)
|Дълги позиции (спечелени %)
|222 (76.58%)
|Печеливши сделки (% от всички)
|266 (76.00%)
|Загубени сделки (% от всички)
|84 (24.00%)
|Най-голяма
|Печеливша търговия
|4058.26
|Загубена търговия
|-76.79
|Средно
|Печеливша търговия
|168.49
|Загубена търговия
|-13.70
|Максимум
|Последователни печаливши сделки (печалбата в пари)
|29 (1843.07)
|Последователни загубени сделки (загубата в пари)
|9 (-416.00)
|Максимален
|Последователни печалби (брой спечелени сделки)
|8316.10 (6)
|Последователни загуби (брой загубени сделки)
|-416.00 (9)
|Средно
|Последователни печаливши сделки
|11
|Последователни загубени сделки
|4
|№
|Дата и час
|Тип
|Поръчка
|Лотове
|Цена
|Стоп
|Лимит
|Печалба
|Баланс
|1
|2006.03.03 09:30
|buy
|1
|0.01
|1.2021
|0.0000
|1.2116
|2
|2006.03.03 17:06
|buy
|2
|0.02
|1.2006
|0.0000
|1.2101
|3
|2006.03.07 02:46
|buy
|3
|0.03
|1.1988
|0.0000
|1.2083
|4
|2006.03.07 06:53
|buy
|4
|0.05
|1.1972
|0.0000
|1.2067
|5
|2006.03.07 06:57
|buy
|5
|0.08
|1.1954
|0.0000
|1.2049
|6
|2006.03.07 10:31
|buy
|6
|0.12
|1.1937
|0.0000
|1.2032
|7
|2006.03.07 11:31
|buy
|7
|0.18
|1.1920
|0.0000
|1.2015
|8
|2006.03.14 17:29
|t/p
|7
|0.18
|1.2015
|0.0000
|1.2015
|160.67
|1160.67
|9
|2006.03.14 17:29
|close
|6
|0.12
|1.2015
|0.0000
|1.2032
|86.71
|1247.38
|10
|2006.03.14 17:29
|close
|5
|0.08
|1.2014
|0.0000
|1.2049
|43.41
|1290.79
|11
|2006.03.14 17:29
|close
|4
|0.05
|1.2016
|0.0000
|1.2067
|19.13
|1309.92
|12
|2006.03.14 17:30
|close
|3
|0.03
|1.2017
|0.0000
|1.2083
|6.98
|1316.90
|13
|2006.03.14 17:30
|close
|2
|0.02
|1.2016
|0.0000
|1.2101
|0.52
|1317.42
|14
|2006.03.14 17:31
|close
|1
|0.01
|1.2017
|0.0000
|1.2116
|-1.14
|1316.28
|15
|2006.03.15 16:00
|buy
|8
|0.01
|1.2020
|0.0000
|1.2115
|16
|2006.03.16 15:39
|t/p
|8
|0.01
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|9.25
|1325.54
|17
|2006.03.17 07:46
|buy
|9
|0.01
|1.2171
|0.0000
|1.2266
|18
|2006.03.17 09:13
|buy
|10
|0.02
|1.2156
|0.0000
|1.2251
|19
|2006.03.21 02:27
|buy
|11
|0.03
|1.2139
|0.0000
|1.2234
|20
|2006.03.21 10:27
|buy
|12
|0.05
|1.2124
|0.0000
|1.2219
|21
|2006.03.21 16:45
|buy
|13
|0.08
|1.2109
|0.0000
|1.2204
|22
|2006.03.21 17:53
|buy
|14
|0.12
|1.2091
|0.0000
|1.2186
|23
|2006.03.22 12:03
|buy
|15
|0.18
|1.2073
|0.0000
|1.2168
|24
|2006.03.23 03:09
|buy
|16
|0.27
|1.2058
|0.0000
|1.2153
|25
|2006.03.30 18:05
|t/p
|16
|0.27
|1.2153
|0.0000
|1.2153
|241.00
|1566.54
|26
|2006.03.30 18:05
|close
|15
|0.18
|1.2154
|0.0000
|1.2168
|131.04
|1697.58
|27
|2006.03.30 18:05
|close
|14
|0.12
|1.2153
|0.0000
|1.2186
|63.58
|1761.15
|28
|2006.03.30 18:05
|close
|13
|0.08
|1.2152
|0.0000
|1.2204
|27.18
|1788.34
|29
|2006.03.30 18:05
|close
|12
|0.05
|1.2153
|0.0000
|1.2219
|9.99
|1798.33
|30
|2006.03.30 18:05
|close
|11
|0.03
|1.2152
|0.0000
|1.2234
|1.19
|1799.52
|31
|2006.03.30 18:05
|close
|10
|0.02
|1.2147
|0.0000
|1.2251
|-3.93
|1795.59
|32
|2006.03.30 18:06
|close
|9
|0.01
|1.2148
|0.0000
|1.2266
|-3.37
|1792.22
|33
|2006.03.31 08:00
|buy
|17
|0.01
|1.2157
|0.0000
|1.2252
|34
|2006.03.31 09:46
|buy
|18
|0.02
|1.2142
|0.0000
|1.2237
|35
|2006.03.31 11:24
|buy
|19
|0.03
|1.2127
|0.0000
|1.2222
|36
|2006.03.31 12:16
|buy
|20
|0.05
|1.2111
|0.0000
|1.2206
|37
|2006.03.31 13:03
|buy
|21
|0.08
|1.2096
|0.0000
|1.2191
|38
|2006.04.03 06:01
|buy
|22
|0.12
|1.2080
|0.0000
|1.2175
|39
|2006.04.03 07:34
|buy
|23
|0.18
|1.2065
|0.0000
|1.2160
|40
|2006.04.03 07:43
|buy
|24
|0.27
|1.2049
|0.0000
|1.2144
|41
|2006.04.03 21:42
|t/p
|24
|0.27
|1.2144
|0.0000
|1.2144
|256.50
|2048.72
|42
|2006.04.03 21:42
|close
|23
|0.18
|1.2144
|0.0000
|1.2160
|142.20
|2190.92
|43
|2006.04.03 21:42
|close
|22
|0.12
|1.2144
|0.0000
|1.2175
|76.80
|2267.72
|44
|2006.04.03 21:42
|close
|21
|0.08
|1.2147
|0.0000
|1.2191
|40.14
|2307.87
|45
|2006.04.03 21:43
|close
|20
|0.05
|1.2146
|0.0000
|1.2206
|17.09
|2324.96
|46
|2006.04.03 21:44
|close
|19
|0.03
|1.2147
|0.0000
|1.2222
|5.75
|2330.71
|47
|2006.04.03 21:44
|close
|18
|0.02
|1.2145
|0.0000
|1.2237
|0.44
|2331.15
|48
|2006.04.03 21:44
|close
|17
|0.01
|1.2146
|0.0000
|1.2252
|-1.18
|2329.97
|49
|2006.04.05 11:15
|buy
|25
|0.01
|1.2259
|0.0000
|1.2354
|50
|2006.04.06 15:47
|buy
|26
|0.02
|1.2241
|0.0000
|1.2336
|51
|2006.04.06 15:51
|buy
|27
|0.03
|1.2223
|0.0000
|1.2318
|52
|2006.04.06 17:01
|buy
|28
|0.05
|1.2208
|0.0000
|1.2303
|53
|2006.04.07 04:28
|buy
|29
|0.08
|1.2192
|0.0000
|1.2287
|54
|2006.04.07 10:16
|buy
|30
|0.12
|1.2175
|0.0000
|1.2270
|55
|2006.04.07 16:21
|buy
|31
|0.18
|1.2160
|0.0000
|1.2255
|56
|2006.04.07 17:05
|buy
|32
|0.27
|1.2142
|0.0000
|1.2237
|57
|2006.04.07 17:23
|buy
|33
|0.41
|1.2127
|0.0000
|1.2222
|58
|2006.04.17 14:42
|t/p
|33
|0.41
|1.2222
|0.0000
|1.2222
|362.60
|2692.57
|59
|2006.04.17 14:42
|close
|32
|0.27
|1.2222
|0.0000
|1.2237
|198.29
|2890.86
|60
|2006.04.17 14:42
|close
|31
|0.18
|1.2221
|0.0000
|1.2255
|97.99
|2988.85
|61
|2006.04.17 14:42
|close
|30
|0.12
|1.2224
|0.0000
|1.2270
|50.93
|3039.78
|62
|2006.04.17 14:42
|close
|29
|0.08
|1.2226
|0.0000
|1.2287
|21.95
|3061.73
|63
|2006.04.17 14:42
|close
|28
|0.05
|1.2223
|0.0000
|1.2303
|3.81
|3065.54
|64
|2006.04.17 14:42
|close
|27
|0.03
|1.2224
|0.0000
|1.2318
|-1.91
|3063.63
|65
|2006.04.17 14:42
|close
|26
|0.02
|1.2225
|0.0000
|1.2336
|-4.68
|3058.95
|66
|2006.04.17 14:42
|close
|25
|0.01
|1.2224
|0.0000
|1.2354
|-4.48
|3054.47
|67
|2006.04.18 02:30
|buy
|34
|0.01
|1.2255
|0.0000
|1.2350
|68
|2006.04.18 09:59
|buy
|35
|0.02
|1.2240
|0.0000
|1.2335
|69
|2006.04.18 23:50
|t/p
|35
|0.02
|1.2335
|0.0000
|1.2335
|19.00
|3073.47
|70
|2006.04.18 23:50
|close
|34
|0.01
|1.2336
|0.0000
|1.2350
|8.10
|3081.57
|71
|2006.04.19 14:00
|buy
|36
|0.01
|1.2345
|0.0000
|1.2440
|72
|2006.04.19 15:30
|buy
|37
|0.02
|1.2326
|0.0000
|1.2421
|73
|2006.04.19 15:35
|buy
|38
|0.03
|1.2309
|0.0000
|1.2404
|74
|2006.04.19 16:22
|buy
|39
|0.05
|1.2293
|0.0000
|1.2388
|75
|2006.04.19 21:05
|t/p
|39
|0.05
|1.2388
|0.0000
|1.2388
|47.50
|3129.07
|76
|2006.04.19 21:05
|close
|38
|0.03
|1.2388
|0.0000
|1.2404
|23.70
|3152.77
|77
|2006.04.19 21:08
|close
|37
|0.02
|1.2389
|0.0000
|1.2421
|12.60
|3165.37
|78
|2006.04.19 21:08
|close
|36
|0.01
|1.2390
|0.0000
|1.2440
|4.50
|3169.87
|79
|2006.04.26 06:45
|buy
|40
|0.01
|1.2424
|0.0000
|1.2519
|80
|2006.04.26 09:49
|buy
|41
|0.02
|1.2409
|0.0000
|1.2504
|81
|2006.04.26 15:44
|buy
|42
|0.03
|1.2392
|0.0000
|1.2487
|82
|2006.04.27 17:08
|t/p
|42
|0.03
|1.2487
|0.0000
|1.2487
|27.76
|3197.63
|83
|2006.04.27 17:08
|close
|41
|0.02
|1.2487
|0.0000
|1.2504
|15.11
|3212.74
|84
|2006.04.27 17:08
|close
|40
|0.01
|1.2488
|0.0000
|1.2519
|6.15
|3218.89
|85
|2006.04.28 06:31
|buy
|43
|0.01
|1.2528
|0.0000
|1.2623
|86
|2006.04.28 18:09
|t/p
|43
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2623
|9.50
|3228.39
|87
|2006.05.01 11:30
|buy
|44
|0.01
|1.2618
|0.0000
|1.2713
|88
|2006.05.01 18:42
|buy
|45
|0.02
|1.2603
|0.0000
|1.2698
|89
|2006.05.01 22:19
|buy
|46
|0.03
|1.2587
|0.0000
|1.2682
|90
|2006.05.01 22:41
|buy
|47
|0.05
|1.2570
|0.0000
|1.2665
|91
|2006.05.03 09:40
|t/p
|47
|0.05
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|46.68
|3275.07
|92
|2006.05.03 09:40
|close
|46
|0.03
|1.2666
|0.0000
|1.2682
|23.21
|3298.28
|93
|2006.05.03 09:42
|close
|45
|0.02
|1.2667
|0.0000
|1.2698
|12.47
|3310.75
|94
|2006.05.03 09:42
|close
|44
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2713
|4.64
|3315.39
|95
|2006.05.05 05:00
|buy
|48
|0.01
|1.2689
|0.0000
|1.2784
|96
|2006.05.08 11:38
|t/p
|48
|0.01
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|9.42
|3324.80
|97
|2006.05.11 00:30
|buy
|49
|0.01
|1.2790
|0.0000
|1.2885
|98
|2006.05.11 01:52
|buy
|50
|0.02
|1.2775
|0.0000
|1.2870
|99
|2006.05.11 02:34
|buy
|51
|0.03
|1.2759
|0.0000
|1.2854
|100
|2006.05.11 05:15
|buy
|52
|0.05
|1.2744
|0.0000
|1.2839
|101
|2006.05.11 06:27
|buy
|53
|0.08
|1.2729
|0.0000
|1.2824
|102
|2006.05.11 10:00
|buy
|54
|0.12
|1.2714
|0.0000
|1.2809
|103
|2006.05.11 10:34
|buy
|55
|0.18
|1.2698
|0.0000
|1.2793
|104
|2006.05.11 17:18
|t/p
|55
|0.18
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|171.00
|3495.80
|105
|2006.05.11 17:18
|close
|54
|0.12
|1.2793
|0.0000
|1.2809
|94.80
|3590.60
|106
|2006.05.11 17:18
|close
|53
|0.08
|1.2794
|0.0000
|1.2824
|52.00
|3642.60
|107
|2006.05.11 17:19
|close
|52
|0.05
|1.2795
|0.0000
|1.2839
|25.50
|3668.10
|108
|2006.05.11 17:20
|close
|51
|0.03
|1.2796
|0.0000
|1.2854
|11.10
|3679.20
|109
|2006.05.11 17:20
|close
|50
|0.02
|1.2795
|0.0000
|1.2870
|4.00
|3683.20
|110
|2006.05.11 17:20
|close
|49
|0.01
|1.2796
|0.0000
|1.2885
|0.60
|3683.80
|111
|2006.05.15 07:15
|buy
|56
|0.01
|1.2930
|0.0000
|1.3025
|112
|2006.05.15 09:35
|buy
|57
|0.02
|1.2915
|0.0000
|1.3010
|113
|2006.05.15 10:16
|buy
|58
|0.03
|1.2899
|0.0000
|1.2994
|114
|2006.05.15 10:49
|buy
|59
|0.05
|1.2884
|0.0000
|1.2979
|115
|2006.05.15 10:57
|buy
|60
|0.08
|1.2869
|0.0000
|1.2964
|116
|2006.05.15 11:27
|buy
|61
|0.12
|1.2854
|0.0000
|1.2949
|117
|2006.05.15 11:34
|buy
|62
|0.18
|1.2838
|0.0000
|1.2933
|118
|2006.05.15 15:24
|buy
|63
|0.27
|1.2823
|0.0000
|1.2918
|119
|2006.05.15 15:35
|buy
|64
|0.41
|1.2808
|0.0000
|1.2903
|120
|2006.05.15 19:35
|buy
|65
|0.62
|1.2793
|0.0000
|1.2888
|121
|2006.05.17 09:52
|t/p
|65
|0.62
|1.2888
|0.0000
|1.2888
|578.83
|4262.64
|122
|2006.05.17 09:52
|close
|64
|0.41
|1.2888
|0.0000
|1.2903
|321.28
|4583.91
|123
|2006.05.17 09:52
|close
|63
|0.27
|1.2887
|0.0000
|1.2918
|168.37
|4752.28
|124
|2006.05.17 09:53
|close
|62
|0.18
|1.2888
|0.0000
|1.2933
|87.05
|4839.33
|125
|2006.05.17 09:54
|close
|61
|0.12
|1.2889
|0.0000
|1.2949
|40.03
|4879.36
|126
|2006.05.17 09:55
|close
|60
|0.08
|1.2890
|0.0000
|1.2964
|15.49
|4894.85
|127
|2006.05.17 09:55
|close
|59
|0.05
|1.2891
|0.0000
|1.2979
|2.68
|4897.53
|128
|2006.05.17 09:55
|close
|58
|0.03
|1.2890
|0.0000
|1.2994
|-3.19
|4894.34
|129
|2006.05.17 09:56
|close
|57
|0.02
|1.2892
|0.0000
|1.3010
|-4.93
|4889.41
|130
|2006.05.17 09:56
|close
|56
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.3025
|-4.06
|4885.35
|131
|2006.05.18 05:00
|sell
|66
|0.01
|1.2742
|0.0000
|1.2647
|132
|2006.05.18 05:52
|sell
|67
|0.02
|1.2757
|0.0000
|1.2662
|133
|2006.05.18 09:51
|sell
|68
|0.03
|1.2773
|0.0000
|1.2678
|134
|2006.05.18 10:30
|sell
|69
|0.05
|1.2789
|0.0000
|1.2694
|135
|2006.05.18 17:50
|sell
|70
|0.08
|1.2804
|0.0000
|1.2709
|136
|2006.05.18 18:28
|sell
|71
|0.12
|1.2819
|0.0000
|1.2724
|137
|2006.05.18 21:49
|sell
|72
|0.18
|1.2834
|0.0000
|1.2739
|138
|2006.05.18 22:31
|sell
|73
|0.27
|1.2850
|0.0000
|1.2755
|139
|2006.05.19 02:25
|sell
|74
|0.41
|1.2865
|0.0000
|1.2770
|140
|2006.05.19 10:37
|t/p
|74
|0.41
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|389.50
|5274.85
|141
|2006.05.19 10:37
|close
|73
|0.27
|1.2770
|0.0000
|1.2755
|217.13
|5491.98
|142
|2006.05.19 10:38
|close
|72
|0.18
|1.2769
|0.0000
|1.2739
|117.76
|5609.74
|143
|2006.05.19 10:38
|close
|71
|0.12
|1.2768
|0.0000
|1.2724
|61.70
|5671.44
|144
|2006.05.19 10:40
|close
|70
|0.08
|1.2767
|0.0000
|1.2709
|29.94
|5701.38
|145
|2006.05.19 10:40
|close
|69
|0.05
|1.2768
|0.0000
|1.2694
|10.71
|5712.09
|146
|2006.05.19 10:40
|close
|68
|0.03
|1.2767
|0.0000
|1.2678
|1.93
|5714.01
|147
|2006.05.19 10:41
|close
|67
|0.02
|1.2768
|0.0000
|1.2662
|-2.12
|5711.90
|148
|2006.05.19 10:41
|close
|66
|0.01
|1.2767
|0.0000
|1.2647
|-2.46
|5709.44
|149
|2006.05.22 12:00
|sell
|75
|0.01
|1.2752
|0.0000
|1.2657
|150
|2006.05.22 14:20
|sell
|76
|0.02
|1.2767
|0.0000
|1.2672
|151
|2006.05.22 15:26
|sell
|77
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2687
|152
|2006.05.22 17:33
|sell
|78
|0.05
|1.2797
|0.0000
|1.2702
|153
|2006.05.22 18:17
|sell
|79
|0.08
|1.2813
|0.0000
|1.2718
|154
|2006.05.22 18:54
|sell
|80
|0.12
|1.2829
|0.0000
|1.2734
|155
|2006.05.22 19:32
|sell
|81
|0.18
|1.2844
|0.0000
|1.2749
|156
|2006.05.22 22:15
|sell
|82
|0.27
|1.2859
|0.0000
|1.2764
|157
|2006.05.22 23:26
|sell
|83
|0.41
|1.2874
|0.0000
|1.2779
|158
|2006.05.24 02:31
|t/p
|83
|0.41
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|392.94
|6102.38
|159
|2006.05.24 02:31
|close
|82
|0.27
|1.2779
|0.0000
|1.2764
|218.27
|6320.65
|160
|2006.05.24 02:32
|close
|81
|0.18
|1.2780
|0.0000
|1.2749
|116.71
|6437.36
|161
|2006.05.24 02:32
|close
|80
|0.12
|1.2778
|0.0000
|1.2734
|62.21
|6499.57
|162
|2006.05.24 02:33
|close
|79
|0.08
|1.2779
|0.0000
|1.2718
|27.87
|6527.44
|163
|2006.05.24 02:33
|close
|78
|0.05
|1.2777
|0.0000
|1.2702
|10.42
|6537.86
|164
|2006.05.24 02:33
|close
|77
|0.03
|1.2778
|0.0000
|1.2687
|1.45
|6539.32
|165
|2006.05.24 02:34
|close
|76
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2672
|-1.63
|6537.68
|166
|2006.05.24 02:34
|close
|75
|0.01
|1.2777
|0.0000
|1.2657
|-2.42
|6535.27
|167
|2006.05.25 09:30
|sell
|84
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2676
|168
|2006.05.25 10:24
|sell
|85
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2691
|169
|2006.05.25 21:59
|sell
|86
|0.03
|1.2801
|0.0000
|1.2706
|170
|2006.05.25 22:40
|sell
|87
|0.05
|1.2816
|0.0000
|1.2721
|171
|2006.05.26 18:33
|t/p
|87
|0.05
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|47.71
|6582.98
|172
|2006.05.26 18:33
|close
|86
|0.03
|1.2721
|0.0000
|1.2706
|24.13
|6607.10
|173
|2006.05.26 18:33
|close
|85
|0.02
|1.2720
|0.0000
|1.2691
|13.28
|6620.39
|174
|2006.05.26 18:33
|close
|84
|0.01
|1.2719
|0.0000
|1.2676
|5.24
|6625.63
|175
|2006.05.29 22:30
|sell
|88
|0.01
|1.2749
|0.0000
|1.2654
|176
|2006.05.30 04:37
|sell
|89
|0.02
|1.2764
|0.0000
|1.2669
|177
|2006.05.30 05:17
|sell
|90
|0.03
|1.2779
|0.0000
|1.2684
|178
|2006.05.30 05:54
|sell
|91
|0.05
|1.2794
|0.0000
|1.2699
|179
|2006.05.30 06:32
|sell
|92
|0.08
|1.2810
|0.0000
|1.2715
|180
|2006.05.30 09:14
|sell
|93
|0.12
|1.2825
|0.0000
|1.2730
|181
|2006.05.30 09:50
|sell
|94
|0.18
|1.2840
|0.0000
|1.2745
|182
|2006.05.30 10:30
|sell
|95
|0.27
|1.2855
|0.0000
|1.2760
|183
|2006.05.30 12:18
|sell
|96
|0.41
|1.2871
|0.0000
|1.2776
|184
|2006.05.30 18:27
|sell
|97
|0.62
|1.2886
|0.0000
|1.2791
|185
|2006.05.30 18:35
|sell
|98
|0.93
|1.2901
|0.0000
|1.2806
|186
|2006.06.01 01:48
|t/p
|98
|0.93
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|899.12
|7524.75
|187
|2006.06.01 01:48
|close
|97
|0.62
|1.2806
|0.0000
|1.2791
|506.42
|8031.17
|188
|2006.06.01 01:50
|close
|96
|0.41
|1.2805
|0.0000
|1.2776
|277.49
|8308.66
|189
|2006.06.01 01:52
|close
|95
|0.27
|1.2804
|0.0000
|1.2760
|142.24
|8450.89
|190
|2006.06.01 01:52
|close
|94
|0.18
|1.2803
|0.0000
|1.2745
|69.62
|8520.52
|191
|2006.06.01 01:54
|close
|93
|0.12
|1.2802
|0.0000
|1.2730
|29.62
|8550.13
|192
|2006.06.01 01:56
|close
|92
|0.08
|1.2801
|0.0000
|1.2715
|8.54
|8558.68
|193
|2006.06.01 01:57
|close
|91
|0.05
|1.2800
|0.0000
|1.2699
|-2.16
|8556.52
|194
|2006.06.01 01:59
|close
|90
|0.03
|1.2799
|0.0000
|1.2684
|-5.50
|8551.02
|195
|2006.06.01 02:00
|close
|89
|0.02
|1.2798
|0.0000
|1.2669
|-6.46
|8544.56
|196
|2006.06.01 02:00
|close
|88
|0.01
|1.2799
|0.0000
|1.2654
|-4.79
|8539.77
|197
|2006.06.01 18:00
|sell
|99
|0.01
|1.2797
|0.0000
|1.2702
|198
|2006.06.01 18:33
|sell
|100
|0.02
|1.2813
|0.0000
|1.2718
|199
|2006.06.02 12:34
|sell
|101
|0.03
|1.2829
|0.0000
|1.2734
|200
|2006.06.02 13:11
|sell
|102
|0.05
|1.2844
|0.0000
|1.2749
|201
|2006.06.02 13:16
|sell
|103
|0.08
|1.2859
|0.0000
|1.2764
|202
|2006.06.02 13:47
|sell
|104
|0.12
|1.2874
|0.0000
|1.2779
|203
|2006.06.02 13:54
|sell
|105
|0.18
|1.2890
|0.0000
|1.2795
|204
|2006.06.02 14:25
|sell
|106
|0.27
|1.2905
|0.0000
|1.2810
|205
|2006.06.02 14:32
|sell
|107
|0.41
|1.2920
|0.0000
|1.2825
|206
|2006.06.02 14:38
|sell
|108
|0.62
|1.2935
|0.0000
|1.2840
|207
|2006.06.05 10:16
|sell
|109
|0.93
|1.2951
|0.0000
|1.2856
|208
|2006.06.05 11:25
|sell
|110
|1.40
|1.2966
|0.0000
|1.2871
|209
|2006.06.06 13:53
|t/p
|110
|1.40
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|1335.88
|9875.65
|210
|2006.06.06 13:53
|close
|109
|0.93
|1.2871
|0.0000
|1.2856
|747.91
|10623.55
|211
|2006.06.06 13:53
|close
|108
|0.62
|1.2870
|0.0000
|1.2840
|408.21
|11031.76
|212
|2006.06.06 13:54
|close
|107
|0.41
|1.2869
|0.0000
|1.2825
|212.54
|11244.31
|213
|2006.06.06 13:54
|close
|106
|0.27
|1.2868
|0.0000
|1.2810
|102.17
|11346.47
|214
|2006.06.06 13:55
|close
|105
|0.18
|1.2867
|0.0000
|1.2795
|42.91
|11389.39
|215
|2006.06.06 13:56
|close
|104
|0.12
|1.2866
|0.0000
|1.2779
|10.61
|11399.99
|216
|2006.06.06 13:57
|close
|103
|0.08
|1.2865
|0.0000
|1.2764
|-4.13
|11395.87
|217
|2006.06.06 13:58
|close
|102
|0.05
|1.2864
|0.0000
|1.2749
|-9.58
|11386.29
|218
|2006.06.06 13:58
|close
|101
|0.03
|1.2863
|0.0000
|1.2734
|-9.95
|11376.34
|219
|2006.06.06 13:59
|close
|100
|0.02
|1.2862
|0.0000
|1.2718
|-9.55
|11366.79
|220
|2006.06.06 14:00
|close
|99
|0.01
|1.2861
|0.0000
|1.2702
|-6.27
|11360.52
|221
|2006.06.07 05:00
|sell
|111
|0.01
|1.2836
|0.0000
|1.2741
|222
|2006.06.08 13:15
|t/p
|111
|0.01
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|9.63
|11370.14
|223
|2006.06.09 10:30
|sell
|112
|0.01
|1.2652
|0.0000
|1.2557
|224
|2006.06.09 12:51
|sell
|113
|0.02
|1.2668
|0.0000
|1.2573
|225
|2006.06.12 15:37
|t/p
|113
|0.02
|1.2573
|0.0000
|1.2573
|19.08
|11389.23
|226
|2006.06.12 15:37
|close
|112
|0.01
|1.2573
|0.0000
|1.2557
|7.94
|11397.17
|227
|2006.06.15 03:59
|buy
|114
|0.01
|1.2598
|0.0000
|1.2693
|228
|2006.06.19 03:32
|buy
|115
|0.02
|1.2583
|0.0000
|1.2678
|229
|2006.06.19 15:30
|buy
|116
|0.03
|1.2568
|0.0000
|1.2663
|230
|2006.06.20 14:24
|buy
|117
|0.05
|1.2553
|0.0000
|1.2648
|231
|2006.06.21 17:19
|t/p
|117
|0.05
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|47.09
|11444.26
|232
|2006.06.21 17:19
|close
|116
|0.03
|1.2648
|0.0000
|1.2663
|23.51
|11467.77
|233
|2006.06.21 17:20
|close
|115
|0.02
|1.2649
|0.0000
|1.2678
|12.87
|11480.64
|234
|2006.06.21 17:20
|close
|114
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2693
|4.67
|11485.31
|235
|2006.06.22 10:15
|buy
|118
|0.01
|1.2655
|0.0000
|1.2750
|236
|2006.06.22 10:35
|buy
|119
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2735
|237
|2006.06.22 13:17
|buy
|120
|0.03
|1.2625
|0.0000
|1.2720
|238
|2006.06.22 13:54
|buy
|121
|0.05
|1.2610
|0.0000
|1.2705
|239
|2006.06.22 14:29
|buy
|122
|0.08
|1.2594
|0.0000
|1.2689
|240
|2006.06.22 14:40
|buy
|123
|0.12
|1.2579
|0.0000
|1.2674
|241
|2006.06.22 18:28
|buy
|124
|0.18
|1.2564
|0.0000
|1.2659
|242
|2006.06.23 12:31
|buy
|125
|0.27
|1.2549
|0.0000
|1.2644
|243
|2006.06.23 13:20
|buy
|126
|0.41
|1.2533
|0.0000
|1.2628
|244
|2006.06.23 13:56
|buy
|127
|0.62
|1.2517
|0.0000
|1.2612
|245
|2006.06.23 14:29
|buy
|128
|0.93
|1.2502
|0.0000
|1.2597
|246
|2006.06.23 14:37
|buy
|129
|1.40
|1.2487
|0.0000
|1.2582
|247
|2006.06.26 11:40
|t/p
|129
|1.40
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|1318.52
|12803.83
|248
|2006.06.26 11:40
|close
|128
|0.93
|1.2582
|0.0000
|1.2597
|736.37
|13540.20
|249
|2006.06.26 11:40
|close
|127
|0.62
|1.2581
|0.0000
|1.2612
|391.72
|13931.92
|250
|2006.06.26 11:41
|close
|126
|0.41
|1.2582
|0.0000
|1.2628
|197.54
|14129.46
|251
|2006.06.26 11:41
|close
|125
|0.27
|1.2580
|0.0000
|1.2644
|81.49
|14210.94
|252
|2006.06.26 11:42
|close
|124
|0.18
|1.2581
|0.0000
|1.2659
|27.65
|14238.59
|253
|2006.06.26 11:43
|close
|123
|0.12
|1.2580
|0.0000
|1.2674
|-0.77
|14237.82
|254
|2006.06.26 11:43
|close
|122
|0.08
|1.2579
|0.0000
|1.2689
|-13.31
|14224.51
|255
|2006.06.26 11:44
|close
|121
|0.05
|1.2580
|0.0000
|1.2705
|-15.82
|14208.69
|256
|2006.06.26 11:44
|close
|120
|0.03
|1.2578
|0.0000
|1.2720
|-14.59
|14194.10
|257
|2006.06.26 11:45
|close
|119
|0.02
|1.2579
|0.0000
|1.2735
|-12.53
|14181.57
|258
|2006.06.26 11:46
|close
|118
|0.01
|1.2578
|0.0000
|1.2750
|-7.86
|14173.71
|259
|2006.06.27 21:00
|buy
|130
|0.01
|1.2596
|0.0000
|1.2691
|260
|2006.06.27 22:32
|buy
|131
|0.02
|1.2581
|0.0000
|1.2676
|261
|2006.06.28 09:57
|buy
|132
|0.03
|1.2566
|0.0000
|1.2661
|262
|2006.06.28 14:35
|buy
|133
|0.05
|1.2551
|0.0000
|1.2646
|263
|2006.06.28 18:25
|buy
|134
|0.08
|1.2535
|0.0000
|1.2630
|264
|2006.06.28 18:40
|buy
|135
|0.12
|1.2520
|0.0000
|1.2615
|265
|2006.06.29 21:55
|t/p
|135
|0.12
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|111.05
|14284.76
|266
|2006.06.29 21:55
|close
|134
|0.08
|1.2615
|0.0000
|1.2630
|62.03
|14346.79
|267
|2006.06.29 21:56
|close
|133
|0.05
|1.2616
|0.0000
|1.2646
|31.27
|14378.06
|268
|2006.06.29 21:56
|close
|132
|0.03
|1.2617
|0.0000
|1.2661
|14.56
|14392.62
|269
|2006.06.29 21:56
|close
|131
|0.02
|1.2618
|0.0000
|1.2676
|6.74
|14399.36
|270
|2006.06.29 21:57
|close
|130
|0.01
|1.2619
|0.0000
|1.2691
|1.97
|14401.34
|271
|2006.07.03 11:00
|buy
|136
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2873
|272
|2006.07.05 10:34
|buy
|137
|0.02
|1.2763
|0.0000
|1.2858
|273
|2006.07.05 14:37
|buy
|138
|0.03
|1.2748
|0.0000
|1.2843
|274
|2006.07.05 17:52
|buy
|139
|0.05
|1.2733
|0.0000
|1.2828
|275
|2006.07.05 18:34
|buy
|140
|0.08
|1.2717
|0.0000
|1.2812
|276
|2006.07.07 13:46
|t/p
|140
|0.08
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|73.38
|14474.71
|277
|2006.07.07 13:46
|close
|139
|0.05
|1.2812
|0.0000
|1.2828
|37.86
|14512.57
|278
|2006.07.07 13:46
|close
|138
|0.03
|1.2813
|0.0000
|1.2843
|18.52
|14531.09
|279
|2006.07.07 13:47
|close
|137
|0.02
|1.2814
|0.0000
|1.2858
|9.54
|14540.63
|280
|2006.07.07 13:48
|close
|136
|0.01
|1.2815
|0.0000
|1.2873
|3.21
|14543.84
|281
|2006.07.10 02:01
|buy
|141
|0.01
|1.2819
|0.0000
|1.2914
|282
|2006.07.10 02:53
|buy
|142
|0.02
|1.2804
|0.0000
|1.2899
|283
|2006.07.10 07:38
|buy
|143
|0.03
|1.2789
|0.0000
|1.2884
|284
|2006.07.10 14:10
|buy
|144
|0.05
|1.2774
|0.0000
|1.2869
|285
|2006.07.10 14:50
|buy
|145
|0.08
|1.2758
|0.0000
|1.2853
|286
|2006.07.10 15:27
|buy
|146
|0.12
|1.2743
|0.0000
|1.2838
|287
|2006.07.10 15:37
|buy
|147
|0.18
|1.2728
|0.0000
|1.2823
|288
|2006.07.11 08:20
|buy
|148
|0.27
|1.2713
|0.0000
|1.2808
|289
|2006.07.12 14:35
|buy
|149
|0.41
|1.2697
|0.0000
|1.2792
|290
|2006.07.12 18:35
|buy
|150
|0.62
|1.2682
|0.0000
|1.2777
|291
|2006.07.14 10:25
|buy
|151
|0.93
|1.2667
|0.0000
|1.2762
|292
|2006.07.14 10:40
|buy
|152
|1.40
|1.2652
|0.0000
|1.2747
|293
|2006.07.14 18:31
|buy
|153
|2.10
|1.2636
|0.0000
|1.2731
|294
|2006.07.27 08:40
|t/p
|153
|2.10
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|1771.14
|16314.98
|295
|2006.07.27 08:40
|close
|152
|1.40
|1.2732
|0.0000
|1.2747
|970.76
|17285.74
|296
|2006.07.27 08:41
|close
|151
|0.93
|1.2733
|0.0000
|1.2762
|514.66
|17800.40
|297
|2006.07.27 08:41
|close
|150
|0.62
|1.2733
|0.0000
|1.2777
|229.77
|18030.17
|298
|2006.07.27 08:41
|close
|149
|0.41
|1.2736
|0.0000
|1.2792
|102.75
|18132.92
|299
|2006.07.27 08:41
|close
|148
|0.27
|1.2734
|0.0000
|1.2808
|16.85
|18149.77
|300
|2006.07.27 08:42
|close
|147
|0.18
|1.2735
|0.0000
|1.2823
|-15.44
|18134.32
|301
|2006.07.27 08:42
|close
|146
|0.12
|1.2733
|0.0000
|1.2838
|-30.70
|18103.63
|302
|2006.07.27 08:44
|close
|145
|0.08
|1.2734
|0.0000
|1.2853
|-31.66
|18071.96
|303
|2006.07.27 08:44
|close
|144
|0.05
|1.2735
|0.0000
|1.2869
|-27.29
|18044.67
|304
|2006.07.27 08:44
|close
|143
|0.03
|1.2733
|0.0000
|1.2884
|-21.47
|18023.20
|305
|2006.07.27 08:44
|close
|142
|0.02
|1.2734
|0.0000
|1.2899
|-17.12
|18006.08
|306
|2006.07.27 08:45
|close
|141
|0.01
|1.2735
|0.0000
|1.2914
|-9.96
|17996.13
|307
|2006.07.27 18:30
|buy
|154
|0.01
|1.2725
|0.0000
|1.2820
|308
|2006.07.27 20:59
|buy
|155
|0.02
|1.2710
|0.0000
|1.2805
|309
|2006.07.27 21:19
|buy
|156
|0.03
|1.2694
|0.0000
|1.2789
|310
|2006.07.28 13:58
|buy
|157
|0.05
|1.2678
|0.0000
|1.2773
|311
|2006.07.28 14:57
|buy
|158
|0.08
|1.2663
|0.0000
|1.2758
|312
|2006.07.28 17:22
|t/p
|158
|0.08
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|76.00
|18072.13
|313
|2006.07.28 17:22
|close
|157
|0.05
|1.2758
|0.0000
|1.2773
|40.00
|18112.13
|314
|2006.07.28 17:22
|close
|156
|0.03
|1.2757
|0.0000
|1.2789
|18.65
|18130.78
|315
|2006.07.28 17:22
|close
|155
|0.02
|1.2758
|0.0000
|1.2805
|9.44
|18140.22
|316
|2006.07.28 17:22
|close
|154
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|2.92
|18143.13
|317
|2006.07.31 10:45
|buy
|159
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2850
|318
|2006.08.01 07:53
|buy
|160
|0.02
|1.2739
|0.0000
|1.2834
|319
|2006.08.01 09:45
|buy
|161
|0.03
|1.2724
|0.0000
|1.2819
|320
|2006.08.01 20:08
|t/p
|161
|0.03
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|28.50
|18171.63
|321
|2006.08.01 20:08
|close
|160
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2834
|16.00
|18187.63
|322
|2006.08.01 20:08
|close
|159
|0.01
|1.2820
|0.0000
|1.2850
|6.42
|18194.05
|323
|2006.08.02 09:45
|buy
|162
|0.01
|1.2821
|0.0000
|1.2916
|324
|2006.08.02 11:34
|buy
|163
|0.02
|1.2806
|0.0000
|1.2901
|325
|2006.08.02 15:29
|buy
|164
|0.03
|1.2791
|0.0000
|1.2886
|326
|2006.08.03 03:23
|buy
|165
|0.05
|1.2775
|0.0000
|1.2870
|327
|2006.08.03 03:58
|buy
|166
|0.08
|1.2759
|0.0000
|1.2854
|328
|2006.08.04 15:31
|t/p
|166
|0.08
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|75.34
|18269.40
|329
|2006.08.04 15:31
|close
|165
|0.05
|1.2854
|0.0000
|1.2870
|39.09
|18308.49
|330
|2006.08.04 15:31
|close
|164
|0.03
|1.2852
|0.0000
|1.2886
|17.32
|18325.80
|331
|2006.08.04 15:31
|close
|163
|0.02
|1.2849
|0.0000
|1.2901
|7.94
|18333.75
|332
|2006.08.04 15:31
|close
|162
|0.01
|1.2855
|0.0000
|1.2916
|3.07
|18336.82
|333
|2006.08.07 07:17
|buy
|167
|0.01
|1.2878
|0.0000
|1.2973
|334
|2006.08.07 10:00
|buy
|168
|0.02
|1.2863
|0.0000
|1.2958
|335
|2006.08.07 20:15
|buy
|169
|0.03
|1.2848
|0.0000
|1.2943
|336
|2006.08.07 21:02
|buy
|170
|0.05
|1.2833
|0.0000
|1.2928
|337
|2006.08.08 01:10
|buy
|171
|0.08
|1.2816
|0.0000
|1.2911
|338
|2006.08.09 01:48
|buy
|172
|0.12
|1.2801
|0.0000
|1.2896
|339
|2006.08.09 01:49
|buy
|173
|0.18
|1.2784
|0.0000
|1.2879
|340
|2006.08.09 01:59
|buy
|174
|0.27
|1.2768
|0.0000
|1.2863
|341
|2006.08.09 11:07
|t/p
|174
|0.27
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|256.50
|18593.32
|342
|2006.08.09 11:07
|close
|173
|0.18
|1.2863
|0.0000
|1.2879
|142.20
|18735.52
|343
|2006.08.09 11:07
|close
|172
|0.12
|1.2862
|0.0000
|1.2896
|73.20
|18808.72
|344
|2006.08.09 11:07
|close
|171
|0.08
|1.2864
|0.0000
|1.2911
|37.74
|18846.46
|345
|2006.08.09 11:07
|close
|170
|0.05
|1.2863
|0.0000
|1.2928
|14.18
|18860.64
|346
|2006.08.09 11:07
|close
|169
|0.03
|1.2865
|0.0000
|1.2943
|4.61
|18865.25
|347
|2006.08.09 11:07
|close
|168
|0.02
|1.2866
|0.0000
|1.2958
|0.27
|18865.52
|348
|2006.08.09 11:07
|close
|167
|0.01
|1.2865
|0.0000
|1.2973
|-1.46
|18864.06
|349
|2006.08.10 03:15
|buy
|175
|0.01
|1.2868
|0.0000
|1.2963
|350
|2006.08.10 11:11
|buy
|176
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2946
|351
|2006.08.10 15:37
|buy
|177
|0.03
|1.2834
|0.0000
|1.2929
|352
|2006.08.10 17:02
|buy
|178
|0.05
|1.2816
|0.0000
|1.2911
|353
|2006.08.10 17:16
|buy
|179
|0.08
|1.2800
|0.0000
|1.2895
|354
|2006.08.10 17:25
|buy
|180
|0.12
|1.2785
|0.0000
|1.2880
|355
|2006.08.10 17:36
|buy
|181
|0.18
|1.2770
|0.0000
|1.2865
|356
|2006.08.10 18:17
|buy
|182
|0.27
|1.2755
|0.0000
|1.2850
|357
|2006.08.11 15:30
|buy
|183
|0.41
|1.2738
|0.0000
|1.2833
|358
|2006.08.11 15:33
|buy
|184
|0.62
|1.2723
|0.0000
|1.2818
|359
|2006.08.15 04:50
|buy
|185
|0.93
|1.2708
|0.0000
|1.2803
|360
|2006.08.16 15:30
|t/p
|185
|0.93
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|875.87
|19739.93
|361
|2006.08.16 15:30
|close
|184
|0.62
|1.2810
|0.0000
|1.2818
|524.15
|20264.08
|362
|2006.08.16 15:30
|close
|183
|0.41
|1.2809
|0.0000
|1.2833
|281.01
|20545.09
|363
|2006.08.16 15:30
|close
|182
|0.27
|1.2807
|0.0000
|1.2850
|131.54
|20676.64
|364
|2006.08.16 15:30
|close
|181
|0.18
|1.2812
|0.0000
|1.2865
|69.70
|20746.33
|365
|2006.08.16 15:30
|close
|180
|0.12
|1.2816
|0.0000
|1.2880
|33.26
|20779.60
|366
|2006.08.16 15:30
|close
|179
|0.08
|1.2821
|0.0000
|1.2895
|14.18
|20793.77
|367
|2006.08.16 15:30
|close
|178
|0.05
|1.2819
|0.0000
|1.2911
|-0.14
|20793.63
|368
|2006.08.16 15:30
|close
|177
|0.03
|1.2817
|0.0000
|1.2929
|-6.08
|20787.55
|369
|2006.08.16 15:30
|close
|176
|0.02
|1.2824
|0.0000
|1.2946
|-6.06
|20781.49
|370
|2006.08.16 15:30
|close
|175
|0.01
|1.2831
|0.0000
|1.2963
|-4.03
|20777.47
|371
|2006.08.17 18:15
|buy
|186
|0.01
|1.2868
|0.0000
|1.2963
|372
|2006.08.17 19:28
|buy
|187
|0.02
|1.2853
|0.0000
|1.2948
|373
|2006.08.17 20:07
|buy
|188
|0.03
|1.2837
|0.0000
|1.2932
|374
|2006.08.17 20:58
|buy
|189
|0.05
|1.2820
|0.0000
|1.2915
|375
|2006.08.18 14:28
|buy
|190
|0.08
|1.2805
|0.0000
|1.2900
|376
|2006.08.18 15:21
|buy
|191
|0.12
|1.2790
|0.0000
|1.2885
|377
|2006.08.21 09:56
|t/p
|191
|0.12
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|113.02
|20890.48
|378
|2006.08.21 09:56
|close
|190
|0.08
|1.2886
|0.0000
|1.2900
|64.14
|20954.63
|379
|2006.08.21 09:56
|close
|189
|0.05
|1.2888
|0.0000
|1.2915
|33.18
|20987.81
|380
|2006.08.21 09:57
|close
|188
|0.03
|1.2887
|0.0000
|1.2932
|14.51
|21002.31
|381
|2006.08.21 09:58
|close
|187
|0.02
|1.2886
|0.0000
|1.2948
|6.27
|21008.59
|382
|2006.08.21 09:58
|close
|186
|0.01
|1.2885
|0.0000
|1.2963
|1.54
|21010.12
|383
|2006.08.23 02:00
|sell
|192
|0.01
|1.2808
|0.0000
|1.2713
|384
|2006.08.23 10:27
|sell
|193
|0.02
|1.2823
|0.0000
|1.2728
|385
|2006.08.23 17:00
|sell
|194
|0.03
|1.2840
|0.0000
|1.2745
|386
|2006.08.25 17:07
|t/p
|194
|0.03
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|29.00
|21039.13
|387
|2006.08.25 17:07
|close
|193
|0.02
|1.2744
|0.0000
|1.2728
|16.14
|21055.26
|388
|2006.08.25 17:07
|close
|192
|0.01
|1.2746
|0.0000
|1.2713
|6.37
|21061.63
|389
|2006.08.28 03:16
|sell
|195
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2665
|390
|2006.08.28 04:47
|sell
|196
|0.02
|1.2775
|0.0000
|1.2680
|391
|2006.08.28 06:27
|sell
|197
|0.03
|1.2793
|0.0000
|1.2698
|392
|2006.08.28 10:26
|sell
|198
|0.05
|1.2809
|0.0000
|1.2714
|393
|2006.08.29 07:16
|sell
|199
|0.08
|1.2824
|0.0000
|1.2729
|394
|2006.08.30 03:26
|sell
|200
|0.12
|1.2840
|0.0000
|1.2745
|395
|2006.08.31 10:24
|sell
|201
|0.18
|1.2856
|0.0000
|1.2761
|396
|2006.08.31 15:35
|sell
|202
|0.27
|1.2874
|0.0000
|1.2779
|397
|2006.09.01 15:32
|t/p
|202
|0.27
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|257.63
|21319.26
|398
|2006.09.01 15:32
|close
|201
|0.18
|1.2779
|0.0000
|1.2761
|139.36
|21458.62
|399
|2006.09.01 15:32
|close
|200
|0.12
|1.2777
|0.0000
|1.2745
|77.62
|21536.24
|400
|2006.09.01 15:32
|close
|199
|0.08
|1.2778
|0.0000
|1.2729
|38.48
|21574.72
|401
|2006.09.01 15:32
|close
|198
|0.05
|1.2776
|0.0000
|1.2714
|17.76
|21592.48
|402
|2006.09.01 15:32
|close
|197
|0.03
|1.2773
|0.0000
|1.2698
|6.76
|21599.23
|403
|2006.09.01 15:32
|close
|196
|0.02
|1.2774
|0.0000
|1.2680
|0.70
|21599.94
|404
|2006.09.01 15:32
|close
|195
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2665
|-1.25
|21598.69
|405
|2006.09.05 01:31
|buy
|203
|0.01
|1.2861
|0.0000
|1.2956
|406
|2006.09.05 03:22
|buy
|204
|0.02
|1.2846
|0.0000
|1.2941
|407
|2006.09.05 10:25
|buy
|205
|0.03
|1.2831
|0.0000
|1.2926
|408
|2006.09.05 14:59
|buy
|206
|0.05
|1.2813
|0.0000
|1.2908
|409
|2006.09.06 14:28
|buy
|207
|0.08
|1.2797
|0.0000
|1.2892
|410
|2006.09.06 15:32
|buy
|208
|0.12
|1.2781
|0.0000
|1.2876
|411
|2006.09.07 13:36
|buy
|209
|0.18
|1.2765
|0.0000
|1.2860
|412
|2006.09.07 14:06
|buy
|210
|0.27
|1.2748
|0.0000
|1.2843
|413
|2006.09.07 14:12
|buy
|211
|0.41
|1.2733
|0.0000
|1.2828
|414
|2006.09.07 15:44
|buy
|212
|0.62
|1.2717
|0.0000
|1.2812
|415
|2006.09.08 10:36
|buy
|213
|0.93
|1.2701
|0.0000
|1.2796
|416
|2006.09.08 15:36
|buy
|214
|1.40
|1.2686
|0.0000
|1.2781
|417
|2006.09.08 15:44
|buy
|215
|2.10
|1.2670
|0.0000
|1.2765
|418
|2006.09.11 04:04
|buy
|216
|3.15
|1.2654
|0.0000
|1.2749
|419
|2006.09.14 17:59
|t/p
|216
|3.15
|1.2749
|0.0000
|1.2749
|2863.35
|24462.04
|420
|2006.09.14 17:59
|close
|215
|2.10
|1.2749
|0.0000
|1.2765
|1555.68
|26017.72
|421
|2006.09.14 17:59
|close
|214
|1.40
|1.2750
|0.0000
|1.2781
|827.12
|26844.84
|422
|2006.09.14 17:59
|close
|213
|0.93
|1.2749
|0.0000
|1.2796
|400.64
|27245.48
|423
|2006.09.14 17:59
|close
|212
|0.62
|1.2752
|0.0000
|1.2812
|181.41
|27426.89
|424
|2006.09.14 17:59
|close
|211
|0.41
|1.2751
|0.0000
|1.2828
|50.27
|27477.16
|425
|2006.09.14 17:59
|close
|210
|0.27
|1.2749
|0.0000
|1.2843
|-12.80
|27464.36
|426
|2006.09.14 18:00
|close
|209
|0.18
|1.2748
|0.0000
|1.2860
|-40.93
|27423.43
|427
|2006.09.14 18:00
|close
|208
|0.12
|1.2749
|0.0000
|1.2876
|-48.24
|27375.19
|428
|2006.09.14 18:00
|close
|207
|0.08
|1.2748
|0.0000
|1.2892
|-45.76
|27329.43
|429
|2006.09.14 18:00
|close
|206
|0.05
|1.2747
|0.0000
|1.2908
|-37.51
|27291.92
|430
|2006.09.14 18:00
|close
|205
|0.03
|1.2746
|0.0000
|1.2926
|-28.21
|27263.71
|431
|2006.09.14 18:01
|close
|204
|0.02
|1.2747
|0.0000
|1.2941
|-21.60
|27242.11
|432
|2006.09.14 18:01
|close
|203
|0.01
|1.2748
|0.0000
|1.2956
|-12.20
|27229.91
|433
|2006.09.15 10:30
|buy
|217
|0.01
|1.2719
|0.0000
|1.2814
|434
|2006.09.15 12:38
|buy
|218
|0.02
|1.2704
|0.0000
|1.2799
|435
|2006.09.15 12:57
|buy
|219
|0.03
|1.2689
|0.0000
|1.2784
|436
|2006.09.15 14:51
|buy
|220
|0.05
|1.2674
|0.0000
|1.2769
|437
|2006.09.15 16:32
|buy
|221
|0.08
|1.2657
|0.0000
|1.2752
|438
|2006.09.15 16:37
|buy
|222
|0.12
|1.2642
|0.0000
|1.2737
|439
|2006.09.21 13:35
|t/p
|222
|0.12
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|108.10
|27338.00
|440
|2006.09.21 13:35
|close
|221
|0.08
|1.2737
|0.0000
|1.2752
|60.06
|27398.07
|441
|2006.09.21 13:35
|close
|220
|0.05
|1.2736
|0.0000
|1.2769
|28.54
|27426.61
|442
|2006.09.21 13:35
|close
|219
|0.03
|1.2739
|0.0000
|1.2784
|13.52
|27440.13
|443
|2006.09.21 13:35
|close
|218
|0.02
|1.2741
|0.0000
|1.2799
|6.42
|27446.55
|444
|2006.09.21 13:35
|close
|217
|0.01
|1.2740
|0.0000
|1.2814
|1.61
|27448.16
|445
|2006.09.22 18:00
|buy
|223
|0.01
|1.2805
|0.0000
|1.2900
|446
|2006.09.22 21:45
|buy
|224
|0.02
|1.2790
|0.0000
|1.2885
|447
|2006.09.25 12:01
|buy
|225
|0.03
|1.2774
|0.0000
|1.2869
|448
|2006.09.25 17:00
|buy
|226
|0.05
|1.2757
|0.0000
|1.2852
|449
|2006.09.25 17:32
|buy
|227
|0.08
|1.2740
|0.0000
|1.2835
|450
|2006.09.26 11:47
|buy
|228
|0.12
|1.2724
|0.0000
|1.2819
|451
|2006.09.26 12:50
|buy
|229
|0.18
|1.2709
|0.0000
|1.2804
|452
|2006.09.26 14:05
|buy
|230
|0.27
|1.2693
|0.0000
|1.2788
|453
|2006.09.26 17:06
|buy
|231
|0.41
|1.2677
|0.0000
|1.2772
|454
|2006.09.29 11:06
|buy
|232
|0.62
|1.2661
|0.0000
|1.2756
|455
|2006.09.29 15:40
|buy
|233
|0.93
|1.2646
|0.0000
|1.2741
|456
|2006.10.02 16:53
|t/p
|233
|0.93
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|875.87
|28324.03
|457
|2006.10.02 16:53
|close
|232
|0.62
|1.2746
|0.0000
|1.2756
|521.92
|28845.95
|458
|2006.10.02 16:54
|close
|231
|0.41
|1.2745
|0.0000
|1.2772
|258.63
|29104.57
|459
|2006.10.02 16:54
|close
|230
|0.27
|1.2743
|0.0000
|1.2788
|121.72
|29226.29
|460
|2006.10.02 16:54
|close
|229
|0.18
|1.2744
|0.0000
|1.2804
|54.14
|29280.43
|461
|2006.10.02 16:55
|close
|228
|0.12
|1.2743
|0.0000
|1.2819
|16.90
|29297.33
|462
|2006.10.02 16:55
|close
|227
|0.08
|1.2742
|0.0000
|1.2835
|-2.99
|29294.34
|463
|2006.10.02 16:55
|close
|226
|0.05
|1.2744
|0.0000
|1.2852
|-9.37
|29284.97
|464
|2006.10.02 16:56
|close
|225
|0.03
|1.2743
|0.0000
|1.2869
|-11.02
|29273.95
|465
|2006.10.02 16:56
|close
|224
|0.02
|1.2742
|0.0000
|1.2885
|-10.91
|29263.03
|466
|2006.10.02 16:57
|close
|223
|0.01
|1.2741
|0.0000
|1.2900
|-7.06
|29255.98
|467
|2006.10.03 11:46
|buy
|234
|0.01
|1.2741
|0.0000
|1.2836
|468
|2006.10.03 15:33
|buy
|235
|0.02
|1.2726
|0.0000
|1.2821
|469
|2006.10.04 11:12
|buy
|236
|0.03
|1.2711
|0.0000
|1.2806
|470
|2006.10.04 11:46
|buy
|237
|0.05
|1.2695
|0.0000
|1.2790
|471
|2006.10.04 13:39
|buy
|238
|0.08
|1.2680
|0.0000
|1.2775
|472
|2006.10.06 15:15
|buy
|239
|0.12
|1.2664
|0.0000
|1.2759
|473
|2006.10.06 15:32
|buy
|240
|0.18
|1.2649
|0.0000
|1.2744
|474
|2006.10.06 15:32
|buy
|241
|0.27
|1.2634
|0.0000
|1.2729
|475
|2006.10.06 15:53
|buy
|242
|0.41
|1.2618
|0.0000
|1.2713
|476
|2006.10.06 15:58
|buy
|243
|0.62
|1.2603
|0.0000
|1.2698
|477
|2006.10.06 17:21
|buy
|244
|0.93
|1.2586
|0.0000
|1.2681
|478
|2006.10.10 11:22
|buy
|245
|1.40
|1.2571
|0.0000
|1.2666
|479
|2006.10.10 14:02
|buy
|246
|2.10
|1.2555
|0.0000
|1.2650
|480
|2006.10.10 14:17
|buy
|247
|3.15
|1.2537
|0.0000
|1.2632
|481
|2006.10.10 16:51
|buy
|248
|4.72
|1.2522
|0.0000
|1.2617
|482
|2006.10.19 20:09
|t/p
|248
|4.72
|1.2617
|0.0000
|1.2617
|4058.26
|33314.23
|483
|2006.10.19 20:09
|close
|247
|3.15
|1.2619
|0.0000
|1.2632
|2298.87
|35613.10
|484
|2006.10.19 20:09
|close
|246
|2.10
|1.2618
|0.0000
|1.2650
|1133.58
|36746.68
|485
|2006.10.19 20:09
|close
|245
|1.40
|1.2620
|0.0000
|1.2666
|559.72
|37306.40
|486
|2006.10.19 20:09
|close
|244
|0.93
|1.2621
|0.0000
|1.2681
|226.36
|37532.77
|487
|2006.10.19 20:09
|close
|243
|0.62
|1.2620
|0.0000
|1.2698
|39.31
|37572.07
|488
|2006.10.19 20:09
|close
|242
|0.41
|1.2623
|0.0000
|1.2713
|-23.21
|37548.87
|489
|2006.10.19 20:09
|close
|241
|0.27
|1.2622
|0.0000
|1.2729
|-61.18
|37487.69
|490
|2006.10.19 20:09
|close
|240
|0.18
|1.2617
|0.0000
|1.2744
|-76.79
|37410.90
|491
|2006.10.19 20:10
|close
|239
|0.12
|1.2616
|0.0000
|1.2759
|-70.39
|37340.51
|492
|2006.10.19 20:10
|close
|238
|0.08
|1.2615
|0.0000
|1.2775
|-63.15
|37277.35
|493
|2006.10.19 20:11
|close
|237
|0.05
|1.2614
|0.0000
|1.2790
|-47.47
|37229.88
|494
|2006.10.19 20:11
|close
|236
|0.03
|1.2612
|0.0000
|1.2806
|-33.88
|37196.00
|495
|2006.10.19 20:11
|close
|235
|0.02
|1.2613
|0.0000
|1.2821
|-25.55
|37170.45
|496
|2006.10.19 20:12
|close
|234
|0.01
|1.2612
|0.0000
|1.2836
|-14.38
|37156.07
|497
|2006.10.20 09:30
|buy
|249
|0.01
|1.2624
|0.0000
|1.2719
|498
|2006.10.20 12:58
|buy
|250
|0.02
|1.2609
|0.0000
|1.2704
|499
|2006.10.23 09:39
|buy
|251
|0.03
|1.2592
|0.0000
|1.2687
|500
|2006.10.23 12:09
|buy
|252
|0.05
|1.2574
|0.0000
|1.2669
|501
|2006.10.23 12:56
|buy
|253
|0.08
|1.2559
|0.0000
|1.2654
|502
|2006.10.23 15:48
|buy
|254
|0.12
|1.2544
|0.0000
|1.2639
|503
|2006.10.24 10:34
|buy
|255
|0.18
|1.2528
|0.0000
|1.2623
|504
|2006.10.26 04:51
|t/p
|255
|0.18
|1.2623
|0.0000
|1.2623
|165.10
|37321.17
|505
|2006.10.26 04:51
|close
|254
|0.12
|1.2623
|0.0000
|1.2639
|89.88
|37411.05
|506
|2006.10.26 04:51
|close
|253
|0.08
|1.2624
|0.0000
|1.2654
|48.72
|37459.77
|507
|2006.10.26 04:52
|close
|252
|0.05
|1.2623
|0.0000
|1.2669
|22.45
|37482.22
|508
|2006.10.26 04:52
|close
|251
|0.03
|1.2624
|0.0000
|1.2687
|8.37
|37490.59
|509
|2006.10.26 04:53
|close
|250
|0.02
|1.2623
|0.0000
|1.2704
|1.82
|37492.41
|510
|2006.10.26 04:53
|close
|249
|0.01
|1.2624
|0.0000
|1.2719
|-0.49
|37491.91
|511
|2006.10.27 09:30
|buy
|256
|0.01
|1.2688
|0.0000
|1.2783
|512
|2006.10.27 12:14
|buy
|257
|0.02
|1.2673
|0.0000
|1.2768
|513
|2006.10.31 17:25
|t/p
|257
|0.02
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|18.67
|37510.59
|514
|2006.10.31 17:25
|close
|256
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2783
|7.84
|37518.42
|515
|2006.11.01 08:30
|buy
|258
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2857
|516
|2006.11.01 10:34
|buy
|259
|0.02
|1.2747
|0.0000
|1.2842
|517
|2006.11.03 13:56
|buy
|260
|0.03
|1.2732
|0.0000
|1.2827
|518
|2006.11.03 14:27
|buy
|261
|0.05
|1.2716
|0.0000
|1.2811
|519
|2006.11.03 14:33
|buy
|262
|0.08
|1.2701
|0.0000
|1.2796
|520
|2006.11.03 16:56
|buy
|263
|0.12
|1.2686
|0.0000
|1.2781
|521
|2006.11.07 14:32
|t/p
|263
|0.12
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|112.03
|37630.45
|522
|2006.11.07 14:32
|close
|262
|0.08
|1.2781
|0.0000
|1.2796
|62.69
|37693.14
|523
|2006.11.07 14:33
|close
|261
|0.05
|1.2780
|0.0000
|1.2811
|31.18
|37724.32
|524
|2006.11.07 14:34
|close
|260
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2827
|14.51
|37738.83
|525
|2006.11.07 14:35
|close
|259
|0.02
|1.2781
|0.0000
|1.2842
|5.82
|37744.65
|526
|2006.11.07 14:35
|close
|258
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2857
|1.61
|37746.25
|527
|2006.11.10 16:45
|buy
|264
|0.01
|1.2870
|0.0000
|1.2965
|528
|2006.11.10 18:34
|buy
|265
|0.02
|1.2855
|0.0000
|1.2950
|529
|2006.11.13 13:50
|buy
|266
|0.03
|1.2839
|0.0000
|1.2934
|530
|2006.11.13 17:48
|buy
|267
|0.05
|1.2824
|0.0000
|1.2919
|531
|2006.11.13 18:30
|buy
|268
|0.08
|1.2809
|0.0000
|1.2904
|532
|2006.11.14 18:39
|buy
|269
|0.12
|1.2794
|0.0000
|1.2889
|533
|2006.11.15 14:37
|buy
|270
|0.18
|1.2778
|0.0000
|1.2873
|534
|2006.11.22 10:34
|t/p
|270
|0.18
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|160.67
|37906.92
|535
|2006.11.22 10:34
|close
|269
|0.12
|1.2873
|0.0000
|1.2889
|86.93
|37993.85
|536
|2006.11.22 10:35
|close
|268
|0.08
|1.2872
|0.0000
|1.2904
|44.50
|38038.35
|537
|2006.11.22 10:35
|close
|267
|0.05
|1.2873
|0.0000
|1.2919
|20.81
|38059.16
|538
|2006.11.22 10:36
|close
|266
|0.03
|1.2872
|0.0000
|1.2934
|7.69
|38066.84
|539
|2006.11.22 10:37
|close
|265
|0.02
|1.2874
|0.0000
|1.2950
|2.16
|38069.00
|540
|2006.11.22 10:37
|close
|264
|0.01
|1.2873
|0.0000
|1.2965
|-0.52
|38068.48
|541
|2006.11.23 05:00
|buy
|271
|0.01
|1.2931
|0.0000
|1.3026
|542
|2006.11.24 09:50
|t/p
|271
|0.01
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|9.42
|38077.90
|543
|2006.11.27 08:15
|buy
|272
|0.01
|1.3118
|0.0000
|1.3213
|544
|2006.11.27 16:56
|buy
|273
|0.02
|1.3103
|0.0000
|1.3198
|545
|2006.11.28 22:29
|t/p
|273
|0.02
|1.3198
|0.0000
|1.3198
|18.84
|38096.74
|546
|2006.11.28 22:29
|close
|272
|0.01
|1.3198
|0.0000
|1.3213
|7.92
|38104.65
|547
|2006.12.01 11:00
|buy
|274
|0.01
|1.3239
|0.0000
|1.3334
|548
|2006.12.01 12:53
|buy
|275
|0.02
|1.3224
|0.0000
|1.3319
|549
|2006.12.01 18:00
|t/p
|275
|0.02
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|19.00
|38123.65
|550
|2006.12.01 18:00
|close
|274
|0.01
|1.3319
|0.0000
|1.3334
|8.00
|38131.65
|551
|2006.12.04 06:15
|buy
|276
|0.01
|1.3333
|0.0000
|1.3428
|552
|2006.12.04 07:31
|buy
|277
|0.02
|1.3318
|0.0000
|1.3413
|553
|2006.12.04 10:57
|buy
|278
|0.03
|1.3302
|0.0000
|1.3397
|554
|2006.12.04 11:37
|buy
|279
|0.05
|1.3287
|0.0000
|1.3382
|555
|2006.12.06 10:34
|buy
|280
|0.08
|1.3272
|0.0000
|1.3367
|556
|2006.12.08 12:17
|buy
|281
|0.12
|1.3257
|0.0000
|1.3352
|557
|2006.12.08 16:51
|t/p
|281
|0.12
|1.3352
|0.0000
|1.3352
|114.00
|38245.65
|558
|2006.12.08 16:51
|close
|280
|0.08
|1.3352
|0.0000
|1.3367
|61.38
|38307.03
|559
|2006.12.08 16:52
|close
|279
|0.05
|1.3351
|0.0000
|1.3382
|29.54
|38336.57
|560
|2006.12.08 16:52
|close
|278
|0.03
|1.3352
|0.0000
|1.3397
|13.52
|38350.09
|561
|2006.12.08 16:52
|close
|277
|0.02
|1.3353
|0.0000
|1.3413
|6.02
|38356.11
|562
|2006.12.08 16:52
|close
|276
|0.01
|1.3352
|0.0000
|1.3428
|1.41
|38357.52
|563
|2006.12.11 16:00
|sell
|282
|0.01
|1.3194
|0.0000
|1.3099
|564
|2006.12.11 18:13
|sell
|283
|0.02
|1.3209
|0.0000
|1.3114
|565
|2006.12.11 18:47
|sell
|284
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3129
|566
|2006.12.11 18:58
|sell
|285
|0.05
|1.3239
|0.0000
|1.3144
|567
|2006.12.11 19:35
|sell
|286
|0.08
|1.3255
|0.0000
|1.3160
|568
|2006.12.12 22:00
|sell
|287
|0.12
|1.3270
|0.0000
|1.3175
|569
|2006.12.12 22:36
|sell
|288
|0.18
|1.3285
|0.0000
|1.3190
|570
|2006.12.14 14:24
|t/p
|288
|0.18
|1.3190
|0.0000
|1.3190
|174.02
|38531.54
|571
|2006.12.14 14:24
|close
|287
|0.12
|1.3190
|0.0000
|1.3175
|98.02
|38629.56
|572
|2006.12.14 14:25
|close
|286
|0.08
|1.3189
|0.0000
|1.3160
|54.48
|38684.04
|573
|2006.12.14 14:26
|close
|285
|0.05
|1.3188
|0.0000
|1.3144
|26.55
|38710.59
|574
|2006.12.14 14:26
|close
|284
|0.03
|1.3187
|0.0000
|1.3129
|11.73
|38722.32
|575
|2006.12.14 14:27
|close
|283
|0.02
|1.3186
|0.0000
|1.3114
|5.02
|38727.34
|576
|2006.12.14 14:28
|close
|282
|0.01
|1.3185
|0.0000
|1.3099
|1.11
|38728.45
|577
|2006.12.15 09:45
|sell
|289
|0.01
|1.3145
|0.0000
|1.3050
|578
|2006.12.15 13:59
|sell
|290
|0.02
|1.3160
|0.0000
|1.3065
|579
|2006.12.15 14:34
|sell
|291
|0.03
|1.3176
|0.0000
|1.3081
|580
|2006.12.15 18:34
|t/p
|291
|0.03
|1.3081
|0.0000
|1.3081
|28.50
|38756.95
|581
|2006.12.15 18:34
|close
|290
|0.02
|1.3081
|0.0000
|1.3065
|15.80
|38772.75
|582
|2006.12.15 18:35
|close
|289
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3050
|6.50
|38779.25
|583
|2006.12.18 05:00
|sell
|292
|0.01
|1.3093
|0.0000
|1.2998
|584
|2006.12.18 05:18
|sell
|293
|0.02
|1.3108
|0.0000
|1.3013
|585
|2006.12.19 09:20
|sell
|294
|0.03
|1.3123
|0.0000
|1.3028
|586
|2006.12.19 09:53
|sell
|295
|0.05
|1.3138
|0.0000
|1.3043
|587
|2006.12.19 10:28
|sell
|296
|0.08
|1.3154
|0.0000
|1.3059
|588
|2006.12.19 10:37
|sell
|297
|0.12
|1.3169
|0.0000
|1.3074
|589
|2006.12.19 17:57
|sell
|298
|0.18
|1.3184
|0.0000
|1.3089
|590
|2006.12.19 18:37
|sell
|299
|0.27
|1.3199
|0.0000
|1.3104
|591
|2006.12.20 01:50
|sell
|300
|0.41
|1.3215
|0.0000
|1.3120
|592
|2006.12.20 02:37
|sell
|301
|0.62
|1.3230
|0.0000
|1.3135
|593
|2006.12.22 18:28
|t/p
|301
|0.62
|1.3135
|0.0000
|1.3135
|599.42
|39378.66
|594
|2006.12.22 18:28
|close
|300
|0.41
|1.3135
|0.0000
|1.3120
|334.89
|39713.55
|595
|2006.12.22 18:28
|close
|299
|0.27
|1.3134
|0.0000
|1.3104
|181.17
|39894.72
|596
|2006.12.22 18:29
|close
|298
|0.18
|1.3133
|0.0000
|1.3089
|95.58
|39990.30
|597
|2006.12.22 18:29
|close
|297
|0.12
|1.3132
|0.0000
|1.3074
|46.92
|40037.22
|598
|2006.12.22 18:30
|close
|296
|0.08
|1.3131
|0.0000
|1.3059
|20.08
|40057.30
|599
|2006.12.22 18:30
|close
|295
|0.05
|1.3130
|0.0000
|1.3043
|5.05
|40062.35
|600
|2006.12.22 18:31
|close
|294
|0.03
|1.3129
|0.0000
|1.3028
|-1.17
|40061.18
|601
|2006.12.22 18:31
|close
|293
|0.02
|1.3128
|0.0000
|1.3013
|-3.50
|40057.69
|602
|2006.12.22 18:32
|close
|292
|0.01
|1.3127
|0.0000
|1.2998
|-3.15
|40054.54
|603
|2006.12.26 12:15
|sell
|302
|0.01
|1.3133
|0.0000
|1.3038
|604
|2006.12.27 07:53
|sell
|303
|0.02
|1.3148
|0.0000
|1.3053
|605
|2006.12.27 08:36
|sell
|304
|0.03
|1.3164
|0.0000
|1.3069
|606
|2006.12.28 15:26
|sell
|305
|0.05
|1.3179
|0.0000
|1.3084
|607
|2006.12.28 15:36
|sell
|306
|0.08
|1.3196
|0.0000
|1.3101
|608
|2007.01.02 01:14
|sell
|307
|0.12
|1.3212
|0.0000
|1.3117
|609
|2007.01.02 02:26
|sell
|308
|0.18
|1.3227
|0.0000
|1.3132
|610
|2007.01.02 09:24
|sell
|309
|0.27
|1.3242
|0.0000
|1.3147
|611
|2007.01.02 09:35
|sell
|310
|0.41
|1.3257
|0.0000
|1.3162
|612
|2007.01.02 10:29
|sell
|311
|0.62
|1.3275
|0.0000
|1.3180
|613
|2007.01.02 15:44
|sell
|312
|0.93
|1.3290
|0.0000
|1.3195
|614
|2007.01.03 17:08
|t/p
|312
|0.93
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|887.41
|40941.94
|615
|2007.01.03 17:08
|close
|311
|0.62
|1.3193
|0.0000
|1.3180
|511.00
|41452.95
|616
|2007.01.03 17:08
|close
|310
|0.41
|1.3194
|0.0000
|1.3162
|260.02
|41712.97
|617
|2007.01.03 17:08
|close
|309
|0.27
|1.3190
|0.0000
|1.3147
|141.53
|41854.50
|618
|2007.01.03 17:08
|close
|308
|0.18
|1.3191
|0.0000
|1.3132
|65.56
|41920.06
|619
|2007.01.03 17:08
|close
|307
|0.12
|1.3185
|0.0000
|1.3117
|32.90
|41952.96
|620
|2007.01.03 17:08
|close
|306
|0.08
|1.3187
|0.0000
|1.3101
|8.54
|41961.51
|621
|2007.01.03 17:08
|close
|305
|0.05
|1.3185
|0.0000
|1.3084
|-2.16
|41959.35
|622
|2007.01.03 17:09
|close
|304
|0.03
|1.3183
|0.0000
|1.3069
|-4.82
|41954.53
|623
|2007.01.03 17:09
|close
|303
|0.02
|1.3185
|0.0000
|1.3053
|-6.81
|41947.72
|624
|2007.01.03 17:09
|close
|302
|0.01
|1.3183
|0.0000
|1.3038
|-4.66
|41943.05
|625
|2007.01.04 05:30
|sell
|313
|0.01
|1.3173
|0.0000
|1.3078
|626
|2007.01.04 18:12
|t/p
|313
|0.01
|1.3078
|0.0000
|1.3078
|9.50
|41952.55
|627
|2007.01.05 09:30
|sell
|314
|0.01
|1.3084
|0.0000
|1.2989
|628
|2007.01.05 09:54
|sell
|315
|0.02
|1.3101
|0.0000
|1.3006
|629
|2007.01.05 15:33
|t/p
|315
|0.02
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|19.00
|41971.55
|630
|2007.01.05 15:33
|close
|314
|0.01
|1.3006
|0.0000
|1.2989
|7.80
|41979.35
|631
|2007.01.08 08:30
|sell
|316
|0.01
|1.3008
|0.0000
|1.2913
|632
|2007.01.08 10:54
|sell
|317
|0.02
|1.3025
|0.0000
|1.2930
|633
|2007.01.09 02:13
|sell
|318
|0.03
|1.3041
|0.0000
|1.2946
|634
|2007.01.10 17:13
|t/p
|318
|0.03
|1.2946
|0.0000
|1.2946
|28.63
|42007.98
|635
|2007.01.10 17:13
|close
|317
|0.02
|1.2946
|0.0000
|1.2930
|15.97
|42023.95
|636
|2007.01.10 17:13
|close
|316
|0.01
|1.2943
|0.0000
|1.2913
|6.58
|42030.53
|637
|2007.01.11 03:30
|sell
|319
|0.01
|1.2952
|0.0000
|1.2857
|638
|2007.01.11 09:56
|sell
|320
|0.02
|1.2967
|0.0000
|1.2872
|639
|2007.01.11 14:00
|sell
|321
|0.03
|1.2982
|0.0000
|1.2887
|640
|2007.01.11 14:11
|sell
|322
|0.05
|1.2997
|0.0000
|1.2902
|641
|2007.01.11 14:12
|sell
|323
|0.08
|1.3013
|0.0000
|1.2918
|642
|2007.01.11 16:20
|t/p
|323
|0.08
|1.2918
|0.0000
|1.2918
|76.00
|42106.53
|643
|2007.01.11 16:20
|close
|322
|0.05
|1.2918
|0.0000
|1.2902
|39.50
|42146.03
|644
|2007.01.11 16:20
|close
|321
|0.03
|1.2919
|0.0000
|1.2887
|18.90
|42164.93
|645
|2007.01.11 16:21
|close
|320
|0.02
|1.2916
|0.0000
|1.2872
|10.20
|42175.13
|646
|2007.01.11 16:21
|close
|319
|0.01
|1.2914
|0.0000
|1.2857
|3.80
|42178.93
|647
|2007.01.12 05:30
|sell
|324
|0.01
|1.2897
|0.0000
|1.2802
|648
|2007.01.12 09:06
|sell
|325
|0.02
|1.2914
|0.0000
|1.2819
|649
|2007.01.12 16:37
|sell
|326
|0.03
|1.2930
|0.0000
|1.2835
|650
|2007.01.15 09:42
|sell
|327
|0.05
|1.2947
|0.0000
|1.2852
|651
|2007.01.16 09:06
|sell
|328
|0.08
|1.2963
|0.0000
|1.2868
|652
|2007.01.16 12:20
|sell
|329
|0.12
|1.2979
|0.0000
|1.2884
|653
|2007.01.19 05:56
|sell
|330
|0.18
|1.2994
|0.0000
|1.2899
|654
|2007.01.23 12:09
|sell
|331
|0.27
|1.3012
|0.0000
|1.2917
|655
|2007.01.23 13:58
|sell
|332
|0.41
|1.3027
|0.0000
|1.2932
|656
|2007.01.23 15:12
|sell
|333
|0.62
|1.3042
|0.0000
|1.2947
|657
|2007.01.25 21:04
|t/p
|333
|0.62
|1.2947
|0.0000
|1.2947
|599.42
|42778.35
|658
|2007.01.25 21:04
|close
|332
|0.41
|1.2945
|0.0000
|1.2932
|343.09
|43121.44
|659
|2007.01.25 21:04
|close
|331
|0.27
|1.2947
|0.0000
|1.2917
|180.04
|43301.47
|660
|2007.01.25 21:04
|close
|330
|0.18
|1.2949
|0.0000
|1.2899
|85.54
|43387.01
|661
|2007.01.25 21:04
|close
|329
|0.12
|1.2950
|0.0000
|1.2884
|40.34
|43427.35
|662
|2007.01.25 21:04
|close
|328
|0.08
|1.2949
|0.0000
|1.2868
|14.90
|43442.25
|663
|2007.01.25 21:04
|close
|327
|0.05
|1.2950
|0.0000
|1.2852
|1.02
|43443.27
|664
|2007.01.25 21:05
|close
|326
|0.03
|1.2949
|0.0000
|1.2835
|-4.06
|43439.21
|665
|2007.01.25 21:06
|close
|325
|0.02
|1.2950
|0.0000
|1.2819
|-6.11
|43433.10
|666
|2007.01.25 21:06
|close
|324
|0.01
|1.2951
|0.0000
|1.2802
|-4.85
|43428.24
|667
|2007.01.26 19:30
|sell
|334
|0.01
|1.2915
|0.0000
|1.2820
|668
|2007.01.29 16:54
|sell
|335
|0.02
|1.2931
|0.0000
|1.2836
|669
|2007.01.29 19:00
|sell
|336
|0.03
|1.2946
|0.0000
|1.2851
|670
|2007.01.29 19:01
|sell
|337
|0.05
|1.2962
|0.0000
|1.2867
|671
|2007.01.30 14:54
|sell
|338
|0.08
|1.2979
|0.0000
|1.2884
|672
|2007.01.31 17:22
|sell
|339
|0.12
|1.2994
|0.0000
|1.2899
|673
|2007.01.31 17:44
|sell
|340
|0.18
|1.3011
|0.0000
|1.2916
|674
|2007.01.31 21:17
|sell
|341
|0.27
|1.3026
|0.0000
|1.2931
|675
|2007.02.01 17:00
|sell
|342
|0.41
|1.3042
|0.0000
|1.2947
|676
|2007.02.02 15:30
|sell
|343
|0.62
|1.3057
|0.0000
|1.2962
|677
|2007.02.02 18:51
|t/p
|343
|0.62
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|589.00
|44017.24
|678
|2007.02.02 18:51
|close
|342
|0.41
|1.2961
|0.0000
|1.2947
|333.82
|44351.07
|679
|2007.02.02 18:52
|close
|341
|0.27
|1.2962
|0.0000
|1.2931
|177.34
|44528.40
|680
|2007.02.02 18:52
|close
|340
|0.18
|1.2961
|0.0000
|1.2916
|93.02
|44621.43
|681
|2007.02.02 18:52
|close
|339
|0.12
|1.2963
|0.0000
|1.2899
|39.22
|44660.64
|682
|2007.02.02 18:53
|close
|338
|0.08
|1.2962
|0.0000
|1.2884
|15.28
|44675.92
|683
|2007.02.02 18:53
|close
|337
|0.05
|1.2963
|0.0000
|1.2867
|0.76
|44676.68
|684
|2007.02.02 18:54
|close
|336
|0.03
|1.2964
|0.0000
|1.2851
|-4.64
|44672.04
|685
|2007.02.02 18:54
|close
|335
|0.02
|1.2963
|0.0000
|1.2836
|-5.90
|44666.14
|686
|2007.02.02 18:54
|close
|334
|0.01
|1.2964
|0.0000
|1.2820
|-4.61
|44661.54
|687
|2007.02.06 02:00
|sell
|344
|0.01
|1.2929
|0.0000
|1.2834
|688
|2007.02.06 11:49
|sell
|345
|0.02
|1.2944
|0.0000
|1.2849
|689
|2007.02.06 18:25
|sell
|346
|0.03
|1.2960
|0.0000
|1.2865
|690
|2007.02.06 20:20
|sell
|347
|0.05
|1.2978
|0.0000
|1.2883
|691
|2007.02.07 12:22
|sell
|348
|0.08
|1.2995
|0.0000
|1.2900
|692
|2007.02.07 17:22
|sell
|349
|0.12
|1.3014
|0.0000
|1.2919
|693
|2007.02.08 16:17
|sell
|350
|0.18
|1.3029
|0.0000
|1.2934
|694
|2007.02.09 23:59
|close at stop
|350
|0.18
|1.3005
|0.0000
|1.2934
|43.96
|44705.49
|695
|2007.02.09 23:59
|close at stop
|349
|0.12
|1.3005
|0.0000
|1.2919
|12.82
|44718.31
|696
|2007.02.09 23:59
|close at stop
|348
|0.08
|1.3005
|0.0000
|1.2900
|-6.66
|44711.65
|697
|2007.02.09 23:59
|close at stop
|347
|0.05
|1.3005
|0.0000
|1.2883
|-12.45
|44699.20
|698
|2007.02.09 23:59
|close at stop
|346
|0.03
|1.3005
|0.0000
|1.2865
|-12.87
|44686.33
|699
|2007.02.09 23:59
|close at stop
|345
|0.02
|1.3005
|0.0000
|1.2849
|-11.78
|44674.55
|700
|2007.02.09 23:59
|close at stop
|344
|0.01
|1.3005
|0.0000
|1.2834
|-7.39
|44667.16