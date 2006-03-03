Strategy Tester Report
R&&T_4H_1h_15 min signalen bar_1_NEW_2

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar (1 Lot = 100 000 EUR))
Период4 Часа (H4) 2006.03.02 00:00 - 2007.02.09 20:00 (2006.03.02 - 2007.02.10)
МоделВсички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал на всеки тик)
ПараметриTakeProfit=95; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalEMA=8; MaxTrades=20; Pips=15; SecureProfit=14; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=1; GBPUSDPipValue=1; USDCHFPipValue=1; USDJPYPipValue=0.9715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2016; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=25; mm=0; risk=20; AccountisNormal=0; Magic=13765485;
Барове за тест2500Моделирани тикове453238Качество на моделиране90.00%
Начален депозит1000.00
Обща нетна печалба43667.16Груба печалба44817.79Груба загуба-1150.63
Печеливш фактор38.95Очаквано възнаграждение124.76
Абсолютна загуба0.00Максимално спадане на нивото %416.00 (1.11%)Relative drawdown1.11% (416.00)
Общо сделки350Къси позиции (спечелени %)128 (75.00%)Дълги позиции (спечелени %)222 (76.58%)
Печеливши сделки (% от всички)266 (76.00%)Загубени сделки (% от всички)84 (24.00%)
Най-голямаПечеливша търговия4058.26Загубена търговия-76.79
СредноПечеливша търговия168.49Загубена търговия-13.70
МаксимумПоследователни печаливши сделки (печалбата в пари)29 (1843.07)Последователни загубени сделки (загубата в пари)9 (-416.00)
МаксималенПоследователни печалби (брой спечелени сделки)8316.10 (6)Последователни загуби (брой загубени сделки)-416.00 (9)
СредноПоследователни печаливши сделки11Последователни загубени сделки4
Graph
Дата и часТипПоръчкаЛотовеЦенаСтопЛимитПечалбаБаланс
12006.03.03 09:30buy10.011.20210.00001.2116
22006.03.03 17:06buy20.021.20060.00001.2101
32006.03.07 02:46buy30.031.19880.00001.2083
42006.03.07 06:53buy40.051.19720.00001.2067
52006.03.07 06:57buy50.081.19540.00001.2049
62006.03.07 10:31buy60.121.19370.00001.2032
72006.03.07 11:31buy70.181.19200.00001.2015
82006.03.14 17:29t/p70.181.20150.00001.2015160.671160.67
92006.03.14 17:29close60.121.20150.00001.203286.711247.38
102006.03.14 17:29close50.081.20140.00001.204943.411290.79
112006.03.14 17:29close40.051.20160.00001.206719.131309.92
122006.03.14 17:30close30.031.20170.00001.20836.981316.90
132006.03.14 17:30close20.021.20160.00001.21010.521317.42
142006.03.14 17:31close10.011.20170.00001.2116-1.141316.28
152006.03.15 16:00buy80.011.20200.00001.2115
162006.03.16 15:39t/p80.011.21150.00001.21159.251325.54
172006.03.17 07:46buy90.011.21710.00001.2266
182006.03.17 09:13buy100.021.21560.00001.2251
192006.03.21 02:27buy110.031.21390.00001.2234
202006.03.21 10:27buy120.051.21240.00001.2219
212006.03.21 16:45buy130.081.21090.00001.2204
222006.03.21 17:53buy140.121.20910.00001.2186
232006.03.22 12:03buy150.181.20730.00001.2168
242006.03.23 03:09buy160.271.20580.00001.2153
252006.03.30 18:05t/p160.271.21530.00001.2153241.001566.54
262006.03.30 18:05close150.181.21540.00001.2168131.041697.58
272006.03.30 18:05close140.121.21530.00001.218663.581761.15
282006.03.30 18:05close130.081.21520.00001.220427.181788.34
292006.03.30 18:05close120.051.21530.00001.22199.991798.33
302006.03.30 18:05close110.031.21520.00001.22341.191799.52
312006.03.30 18:05close100.021.21470.00001.2251-3.931795.59
322006.03.30 18:06close90.011.21480.00001.2266-3.371792.22
332006.03.31 08:00buy170.011.21570.00001.2252
342006.03.31 09:46buy180.021.21420.00001.2237
352006.03.31 11:24buy190.031.21270.00001.2222
362006.03.31 12:16buy200.051.21110.00001.2206
372006.03.31 13:03buy210.081.20960.00001.2191
382006.04.03 06:01buy220.121.20800.00001.2175
392006.04.03 07:34buy230.181.20650.00001.2160
402006.04.03 07:43buy240.271.20490.00001.2144
412006.04.03 21:42t/p240.271.21440.00001.2144256.502048.72
422006.04.03 21:42close230.181.21440.00001.2160142.202190.92
432006.04.03 21:42close220.121.21440.00001.217576.802267.72
442006.04.03 21:42close210.081.21470.00001.219140.142307.87
452006.04.03 21:43close200.051.21460.00001.220617.092324.96
462006.04.03 21:44close190.031.21470.00001.22225.752330.71
472006.04.03 21:44close180.021.21450.00001.22370.442331.15
482006.04.03 21:44close170.011.21460.00001.2252-1.182329.97
492006.04.05 11:15buy250.011.22590.00001.2354
502006.04.06 15:47buy260.021.22410.00001.2336
512006.04.06 15:51buy270.031.22230.00001.2318
522006.04.06 17:01buy280.051.22080.00001.2303
532006.04.07 04:28buy290.081.21920.00001.2287
542006.04.07 10:16buy300.121.21750.00001.2270
552006.04.07 16:21buy310.181.21600.00001.2255
562006.04.07 17:05buy320.271.21420.00001.2237
572006.04.07 17:23buy330.411.21270.00001.2222
582006.04.17 14:42t/p330.411.22220.00001.2222362.602692.57
592006.04.17 14:42close320.271.22220.00001.2237198.292890.86
602006.04.17 14:42close310.181.22210.00001.225597.992988.85
612006.04.17 14:42close300.121.22240.00001.227050.933039.78
622006.04.17 14:42close290.081.22260.00001.228721.953061.73
632006.04.17 14:42close280.051.22230.00001.23033.813065.54
642006.04.17 14:42close270.031.22240.00001.2318-1.913063.63
652006.04.17 14:42close260.021.22250.00001.2336-4.683058.95
662006.04.17 14:42close250.011.22240.00001.2354-4.483054.47
672006.04.18 02:30buy340.011.22550.00001.2350
682006.04.18 09:59buy350.021.22400.00001.2335
692006.04.18 23:50t/p350.021.23350.00001.233519.003073.47
702006.04.18 23:50close340.011.23360.00001.23508.103081.57
712006.04.19 14:00buy360.011.23450.00001.2440
722006.04.19 15:30buy370.021.23260.00001.2421
732006.04.19 15:35buy380.031.23090.00001.2404
742006.04.19 16:22buy390.051.22930.00001.2388
752006.04.19 21:05t/p390.051.23880.00001.238847.503129.07
762006.04.19 21:05close380.031.23880.00001.240423.703152.77
772006.04.19 21:08close370.021.23890.00001.242112.603165.37
782006.04.19 21:08close360.011.23900.00001.24404.503169.87
792006.04.26 06:45buy400.011.24240.00001.2519
802006.04.26 09:49buy410.021.24090.00001.2504
812006.04.26 15:44buy420.031.23920.00001.2487
822006.04.27 17:08t/p420.031.24870.00001.248727.763197.63
832006.04.27 17:08close410.021.24870.00001.250415.113212.74
842006.04.27 17:08close400.011.24880.00001.25196.153218.89
852006.04.28 06:31buy430.011.25280.00001.2623
862006.04.28 18:09t/p430.011.26230.00001.26239.503228.39
872006.05.01 11:30buy440.011.26180.00001.2713
882006.05.01 18:42buy450.021.26030.00001.2698
892006.05.01 22:19buy460.031.25870.00001.2682
902006.05.01 22:41buy470.051.25700.00001.2665
912006.05.03 09:40t/p470.051.26650.00001.266546.683275.07
922006.05.03 09:40close460.031.26660.00001.268223.213298.28
932006.05.03 09:42close450.021.26670.00001.269812.473310.75
942006.05.03 09:42close440.011.26660.00001.27134.643315.39
952006.05.05 05:00buy480.011.26890.00001.2784
962006.05.08 11:38t/p480.011.27840.00001.27849.423324.80
972006.05.11 00:30buy490.011.27900.00001.2885
982006.05.11 01:52buy500.021.27750.00001.2870
992006.05.11 02:34buy510.031.27590.00001.2854
1002006.05.11 05:15buy520.051.27440.00001.2839
1012006.05.11 06:27buy530.081.27290.00001.2824
1022006.05.11 10:00buy540.121.27140.00001.2809
1032006.05.11 10:34buy550.181.26980.00001.2793
1042006.05.11 17:18t/p550.181.27930.00001.2793171.003495.80
1052006.05.11 17:18close540.121.27930.00001.280994.803590.60
1062006.05.11 17:18close530.081.27940.00001.282452.003642.60
1072006.05.11 17:19close520.051.27950.00001.283925.503668.10
1082006.05.11 17:20close510.031.27960.00001.285411.103679.20
1092006.05.11 17:20close500.021.27950.00001.28704.003683.20
1102006.05.11 17:20close490.011.27960.00001.28850.603683.80
1112006.05.15 07:15buy560.011.29300.00001.3025
1122006.05.15 09:35buy570.021.29150.00001.3010
1132006.05.15 10:16buy580.031.28990.00001.2994
1142006.05.15 10:49buy590.051.28840.00001.2979
1152006.05.15 10:57buy600.081.28690.00001.2964
1162006.05.15 11:27buy610.121.28540.00001.2949
1172006.05.15 11:34buy620.181.28380.00001.2933
1182006.05.15 15:24buy630.271.28230.00001.2918
1192006.05.15 15:35buy640.411.28080.00001.2903
1202006.05.15 19:35buy650.621.27930.00001.2888
1212006.05.17 09:52t/p650.621.28880.00001.2888578.834262.64
1222006.05.17 09:52close640.411.28880.00001.2903321.284583.91
1232006.05.17 09:52close630.271.28870.00001.2918168.374752.28
1242006.05.17 09:53close620.181.28880.00001.293387.054839.33
1252006.05.17 09:54close610.121.28890.00001.294940.034879.36
1262006.05.17 09:55close600.081.28900.00001.296415.494894.85
1272006.05.17 09:55close590.051.28910.00001.29792.684897.53
1282006.05.17 09:55close580.031.28900.00001.2994-3.194894.34
1292006.05.17 09:56close570.021.28920.00001.3010-4.934889.41
1302006.05.17 09:56close560.011.28910.00001.3025-4.064885.35
1312006.05.18 05:00sell660.011.27420.00001.2647
1322006.05.18 05:52sell670.021.27570.00001.2662
1332006.05.18 09:51sell680.031.27730.00001.2678
1342006.05.18 10:30sell690.051.27890.00001.2694
1352006.05.18 17:50sell700.081.28040.00001.2709
1362006.05.18 18:28sell710.121.28190.00001.2724
1372006.05.18 21:49sell720.181.28340.00001.2739
1382006.05.18 22:31sell730.271.28500.00001.2755
1392006.05.19 02:25sell740.411.28650.00001.2770
1402006.05.19 10:37t/p740.411.27700.00001.2770389.505274.85
1412006.05.19 10:37close730.271.27700.00001.2755217.135491.98
1422006.05.19 10:38close720.181.27690.00001.2739117.765609.74
1432006.05.19 10:38close710.121.27680.00001.272461.705671.44
1442006.05.19 10:40close700.081.27670.00001.270929.945701.38
1452006.05.19 10:40close690.051.27680.00001.269410.715712.09
1462006.05.19 10:40close680.031.27670.00001.26781.935714.01
1472006.05.19 10:41close670.021.27680.00001.2662-2.125711.90
1482006.05.19 10:41close660.011.27670.00001.2647-2.465709.44
1492006.05.22 12:00sell750.011.27520.00001.2657
1502006.05.22 14:20sell760.021.27670.00001.2672
1512006.05.22 15:26sell770.031.27820.00001.2687
1522006.05.22 17:33sell780.051.27970.00001.2702
1532006.05.22 18:17sell790.081.28130.00001.2718
1542006.05.22 18:54sell800.121.28290.00001.2734
1552006.05.22 19:32sell810.181.28440.00001.2749
1562006.05.22 22:15sell820.271.28590.00001.2764
1572006.05.22 23:26sell830.411.28740.00001.2779
1582006.05.24 02:31t/p830.411.27790.00001.2779392.946102.38
1592006.05.24 02:31close820.271.27790.00001.2764218.276320.65
1602006.05.24 02:32close810.181.27800.00001.2749116.716437.36
1612006.05.24 02:32close800.121.27780.00001.273462.216499.57
1622006.05.24 02:33close790.081.27790.00001.271827.876527.44
1632006.05.24 02:33close780.051.27770.00001.270210.426537.86
1642006.05.24 02:33close770.031.27780.00001.26871.456539.32
1652006.05.24 02:34close760.021.27760.00001.2672-1.636537.68
1662006.05.24 02:34close750.011.27770.00001.2657-2.426535.27
1672006.05.25 09:30sell840.011.27710.00001.2676
1682006.05.25 10:24sell850.021.27860.00001.2691
1692006.05.25 21:59sell860.031.28010.00001.2706
1702006.05.25 22:40sell870.051.28160.00001.2721
1712006.05.26 18:33t/p870.051.27210.00001.272147.716582.98
1722006.05.26 18:33close860.031.27210.00001.270624.136607.10
1732006.05.26 18:33close850.021.27200.00001.269113.286620.39
1742006.05.26 18:33close840.011.27190.00001.26765.246625.63
1752006.05.29 22:30sell880.011.27490.00001.2654
1762006.05.30 04:37sell890.021.27640.00001.2669
1772006.05.30 05:17sell900.031.27790.00001.2684
1782006.05.30 05:54sell910.051.27940.00001.2699
1792006.05.30 06:32sell920.081.28100.00001.2715
1802006.05.30 09:14sell930.121.28250.00001.2730
1812006.05.30 09:50sell940.181.28400.00001.2745
1822006.05.30 10:30sell950.271.28550.00001.2760
1832006.05.30 12:18sell960.411.28710.00001.2776
1842006.05.30 18:27sell970.621.28860.00001.2791
1852006.05.30 18:35sell980.931.29010.00001.2806
1862006.06.01 01:48t/p980.931.28060.00001.2806899.127524.75
1872006.06.01 01:48close970.621.28060.00001.2791506.428031.17
1882006.06.01 01:50close960.411.28050.00001.2776277.498308.66
1892006.06.01 01:52close950.271.28040.00001.2760142.248450.89
1902006.06.01 01:52close940.181.28030.00001.274569.628520.52
1912006.06.01 01:54close930.121.28020.00001.273029.628550.13
1922006.06.01 01:56close920.081.28010.00001.27158.548558.68
1932006.06.01 01:57close910.051.28000.00001.2699-2.168556.52
1942006.06.01 01:59close900.031.27990.00001.2684-5.508551.02
1952006.06.01 02:00close890.021.27980.00001.2669-6.468544.56
1962006.06.01 02:00close880.011.27990.00001.2654-4.798539.77
1972006.06.01 18:00sell990.011.27970.00001.2702
1982006.06.01 18:33sell1000.021.28130.00001.2718
1992006.06.02 12:34sell1010.031.28290.00001.2734
2002006.06.02 13:11sell1020.051.28440.00001.2749
2012006.06.02 13:16sell1030.081.28590.00001.2764
2022006.06.02 13:47sell1040.121.28740.00001.2779
2032006.06.02 13:54sell1050.181.28900.00001.2795
2042006.06.02 14:25sell1060.271.29050.00001.2810
2052006.06.02 14:32sell1070.411.29200.00001.2825
2062006.06.02 14:38sell1080.621.29350.00001.2840
2072006.06.05 10:16sell1090.931.29510.00001.2856
2082006.06.05 11:25sell1101.401.29660.00001.2871
2092006.06.06 13:53t/p1101.401.28710.00001.28711335.889875.65
2102006.06.06 13:53close1090.931.28710.00001.2856747.9110623.55
2112006.06.06 13:53close1080.621.28700.00001.2840408.2111031.76
2122006.06.06 13:54close1070.411.28690.00001.2825212.5411244.31
2132006.06.06 13:54close1060.271.28680.00001.2810102.1711346.47
2142006.06.06 13:55close1050.181.28670.00001.279542.9111389.39
2152006.06.06 13:56close1040.121.28660.00001.277910.6111399.99
2162006.06.06 13:57close1030.081.28650.00001.2764-4.1311395.87
2172006.06.06 13:58close1020.051.28640.00001.2749-9.5811386.29
2182006.06.06 13:58close1010.031.28630.00001.2734-9.9511376.34
2192006.06.06 13:59close1000.021.28620.00001.2718-9.5511366.79
2202006.06.06 14:00close990.011.28610.00001.2702-6.2711360.52
2212006.06.07 05:00sell1110.011.28360.00001.2741
2222006.06.08 13:15t/p1110.011.27410.00001.27419.6311370.14
2232006.06.09 10:30sell1120.011.26520.00001.2557
2242006.06.09 12:51sell1130.021.26680.00001.2573
2252006.06.12 15:37t/p1130.021.25730.00001.257319.0811389.23
2262006.06.12 15:37close1120.011.25730.00001.25577.9411397.17
2272006.06.15 03:59buy1140.011.25980.00001.2693
2282006.06.19 03:32buy1150.021.25830.00001.2678
2292006.06.19 15:30buy1160.031.25680.00001.2663
2302006.06.20 14:24buy1170.051.25530.00001.2648
2312006.06.21 17:19t/p1170.051.26480.00001.264847.0911444.26
2322006.06.21 17:19close1160.031.26480.00001.266323.5111467.77
2332006.06.21 17:20close1150.021.26490.00001.267812.8711480.64
2342006.06.21 17:20close1140.011.26480.00001.26934.6711485.31
2352006.06.22 10:15buy1180.011.26550.00001.2750
2362006.06.22 10:35buy1190.021.26400.00001.2735
2372006.06.22 13:17buy1200.031.26250.00001.2720
2382006.06.22 13:54buy1210.051.26100.00001.2705
2392006.06.22 14:29buy1220.081.25940.00001.2689
2402006.06.22 14:40buy1230.121.25790.00001.2674
2412006.06.22 18:28buy1240.181.25640.00001.2659
2422006.06.23 12:31buy1250.271.25490.00001.2644
2432006.06.23 13:20buy1260.411.25330.00001.2628
2442006.06.23 13:56buy1270.621.25170.00001.2612
2452006.06.23 14:29buy1280.931.25020.00001.2597
2462006.06.23 14:37buy1291.401.24870.00001.2582
2472006.06.26 11:40t/p1291.401.25820.00001.25821318.5212803.83
2482006.06.26 11:40close1280.931.25820.00001.2597736.3713540.20
2492006.06.26 11:40close1270.621.25810.00001.2612391.7213931.92
2502006.06.26 11:41close1260.411.25820.00001.2628197.5414129.46
2512006.06.26 11:41close1250.271.25800.00001.264481.4914210.94
2522006.06.26 11:42close1240.181.25810.00001.265927.6514238.59
2532006.06.26 11:43close1230.121.25800.00001.2674-0.7714237.82
2542006.06.26 11:43close1220.081.25790.00001.2689-13.3114224.51
2552006.06.26 11:44close1210.051.25800.00001.2705-15.8214208.69
2562006.06.26 11:44close1200.031.25780.00001.2720-14.5914194.10
2572006.06.26 11:45close1190.021.25790.00001.2735-12.5314181.57
2582006.06.26 11:46close1180.011.25780.00001.2750-7.8614173.71
2592006.06.27 21:00buy1300.011.25960.00001.2691
2602006.06.27 22:32buy1310.021.25810.00001.2676
2612006.06.28 09:57buy1320.031.25660.00001.2661
2622006.06.28 14:35buy1330.051.25510.00001.2646
2632006.06.28 18:25buy1340.081.25350.00001.2630
2642006.06.28 18:40buy1350.121.25200.00001.2615
2652006.06.29 21:55t/p1350.121.26150.00001.2615111.0514284.76
2662006.06.29 21:55close1340.081.26150.00001.263062.0314346.79
2672006.06.29 21:56close1330.051.26160.00001.264631.2714378.06
2682006.06.29 21:56close1320.031.26170.00001.266114.5614392.62
2692006.06.29 21:56close1310.021.26180.00001.26766.7414399.36
2702006.06.29 21:57close1300.011.26190.00001.26911.9714401.34
2712006.07.03 11:00buy1360.011.27780.00001.2873
2722006.07.05 10:34buy1370.021.27630.00001.2858
2732006.07.05 14:37buy1380.031.27480.00001.2843
2742006.07.05 17:52buy1390.051.27330.00001.2828
2752006.07.05 18:34buy1400.081.27170.00001.2812
2762006.07.07 13:46t/p1400.081.28120.00001.281273.3814474.71
2772006.07.07 13:46close1390.051.28120.00001.282837.8614512.57
2782006.07.07 13:46close1380.031.28130.00001.284318.5214531.09
2792006.07.07 13:47close1370.021.28140.00001.28589.5414540.63
2802006.07.07 13:48close1360.011.28150.00001.28733.2114543.84
2812006.07.10 02:01buy1410.011.28190.00001.2914
2822006.07.10 02:53buy1420.021.28040.00001.2899
2832006.07.10 07:38buy1430.031.27890.00001.2884
2842006.07.10 14:10buy1440.051.27740.00001.2869
2852006.07.10 14:50buy1450.081.27580.00001.2853
2862006.07.10 15:27buy1460.121.27430.00001.2838
2872006.07.10 15:37buy1470.181.27280.00001.2823
2882006.07.11 08:20buy1480.271.27130.00001.2808
2892006.07.12 14:35buy1490.411.26970.00001.2792
2902006.07.12 18:35buy1500.621.26820.00001.2777
2912006.07.14 10:25buy1510.931.26670.00001.2762
2922006.07.14 10:40buy1521.401.26520.00001.2747
2932006.07.14 18:31buy1532.101.26360.00001.2731
2942006.07.27 08:40t/p1532.101.27310.00001.27311771.1416314.98
2952006.07.27 08:40close1521.401.27320.00001.2747970.7617285.74
2962006.07.27 08:41close1510.931.27330.00001.2762514.6617800.40
2972006.07.27 08:41close1500.621.27330.00001.2777229.7718030.17
2982006.07.27 08:41close1490.411.27360.00001.2792102.7518132.92
2992006.07.27 08:41close1480.271.27340.00001.280816.8518149.77
3002006.07.27 08:42close1470.181.27350.00001.2823-15.4418134.32
3012006.07.27 08:42close1460.121.27330.00001.2838-30.7018103.63
3022006.07.27 08:44close1450.081.27340.00001.2853-31.6618071.96
3032006.07.27 08:44close1440.051.27350.00001.2869-27.2918044.67
3042006.07.27 08:44close1430.031.27330.00001.2884-21.4718023.20
3052006.07.27 08:44close1420.021.27340.00001.2899-17.1218006.08
3062006.07.27 08:45close1410.011.27350.00001.2914-9.9617996.13
3072006.07.27 18:30buy1540.011.27250.00001.2820
3082006.07.27 20:59buy1550.021.27100.00001.2805
3092006.07.27 21:19buy1560.031.26940.00001.2789
3102006.07.28 13:58buy1570.051.26780.00001.2773
3112006.07.28 14:57buy1580.081.26630.00001.2758
3122006.07.28 17:22t/p1580.081.27580.00001.275876.0018072.13
3132006.07.28 17:22close1570.051.27580.00001.277340.0018112.13
3142006.07.28 17:22close1560.031.27570.00001.278918.6518130.78
3152006.07.28 17:22close1550.021.27580.00001.28059.4418140.22
3162006.07.28 17:22close1540.011.27550.00001.28202.9218143.13
3172006.07.31 10:45buy1590.011.27550.00001.2850
3182006.08.01 07:53buy1600.021.27390.00001.2834
3192006.08.01 09:45buy1610.031.27240.00001.2819
3202006.08.01 20:08t/p1610.031.28190.00001.281928.5018171.63
3212006.08.01 20:08close1600.021.28190.00001.283416.0018187.63
3222006.08.01 20:08close1590.011.28200.00001.28506.4218194.05
3232006.08.02 09:45buy1620.011.28210.00001.2916
3242006.08.02 11:34buy1630.021.28060.00001.2901
3252006.08.02 15:29buy1640.031.27910.00001.2886
3262006.08.03 03:23buy1650.051.27750.00001.2870
3272006.08.03 03:58buy1660.081.27590.00001.2854
3282006.08.04 15:31t/p1660.081.28540.00001.285475.3418269.40
3292006.08.04 15:31close1650.051.28540.00001.287039.0918308.49
3302006.08.04 15:31close1640.031.28520.00001.288617.3218325.80
3312006.08.04 15:31close1630.021.28490.00001.29017.9418333.75
3322006.08.04 15:31close1620.011.28550.00001.29163.0718336.82
3332006.08.07 07:17buy1670.011.28780.00001.2973
3342006.08.07 10:00buy1680.021.28630.00001.2958
3352006.08.07 20:15buy1690.031.28480.00001.2943
3362006.08.07 21:02buy1700.051.28330.00001.2928
3372006.08.08 01:10buy1710.081.28160.00001.2911
3382006.08.09 01:48buy1720.121.28010.00001.2896
3392006.08.09 01:49buy1730.181.27840.00001.2879
3402006.08.09 01:59buy1740.271.27680.00001.2863
3412006.08.09 11:07t/p1740.271.28630.00001.2863256.5018593.32
3422006.08.09 11:07close1730.181.28630.00001.2879142.2018735.52
3432006.08.09 11:07close1720.121.28620.00001.289673.2018808.72
3442006.08.09 11:07close1710.081.28640.00001.291137.7418846.46
3452006.08.09 11:07close1700.051.28630.00001.292814.1818860.64
3462006.08.09 11:07close1690.031.28650.00001.29434.6118865.25
3472006.08.09 11:07close1680.021.28660.00001.29580.2718865.52
3482006.08.09 11:07close1670.011.28650.00001.2973-1.4618864.06
3492006.08.10 03:15buy1750.011.28680.00001.2963
3502006.08.10 11:11buy1760.021.28510.00001.2946
3512006.08.10 15:37buy1770.031.28340.00001.2929
3522006.08.10 17:02buy1780.051.28160.00001.2911
3532006.08.10 17:16buy1790.081.28000.00001.2895
3542006.08.10 17:25buy1800.121.27850.00001.2880
3552006.08.10 17:36buy1810.181.27700.00001.2865
3562006.08.10 18:17buy1820.271.27550.00001.2850
3572006.08.11 15:30buy1830.411.27380.00001.2833
3582006.08.11 15:33buy1840.621.27230.00001.2818
3592006.08.15 04:50buy1850.931.27080.00001.2803
3602006.08.16 15:30t/p1850.931.28030.00001.2803875.8719739.93
3612006.08.16 15:30close1840.621.28100.00001.2818524.1520264.08
3622006.08.16 15:30close1830.411.28090.00001.2833281.0120545.09
3632006.08.16 15:30close1820.271.28070.00001.2850131.5420676.64
3642006.08.16 15:30close1810.181.28120.00001.286569.7020746.33
3652006.08.16 15:30close1800.121.28160.00001.288033.2620779.60
3662006.08.16 15:30close1790.081.28210.00001.289514.1820793.77
3672006.08.16 15:30close1780.051.28190.00001.2911-0.1420793.63
3682006.08.16 15:30close1770.031.28170.00001.2929-6.0820787.55
3692006.08.16 15:30close1760.021.28240.00001.2946-6.0620781.49
3702006.08.16 15:30close1750.011.28310.00001.2963-4.0320777.47
3712006.08.17 18:15buy1860.011.28680.00001.2963
3722006.08.17 19:28buy1870.021.28530.00001.2948
3732006.08.17 20:07buy1880.031.28370.00001.2932
3742006.08.17 20:58buy1890.051.28200.00001.2915
3752006.08.18 14:28buy1900.081.28050.00001.2900
3762006.08.18 15:21buy1910.121.27900.00001.2885
3772006.08.21 09:56t/p1910.121.28850.00001.2885113.0220890.48
3782006.08.21 09:56close1900.081.28860.00001.290064.1420954.63
3792006.08.21 09:56close1890.051.28880.00001.291533.1820987.81
3802006.08.21 09:57close1880.031.28870.00001.293214.5121002.31
3812006.08.21 09:58close1870.021.28860.00001.29486.2721008.59
3822006.08.21 09:58close1860.011.28850.00001.29631.5421010.12
3832006.08.23 02:00sell1920.011.28080.00001.2713
3842006.08.23 10:27sell1930.021.28230.00001.2728
3852006.08.23 17:00sell1940.031.28400.00001.2745
3862006.08.25 17:07t/p1940.031.27450.00001.274529.0021039.13
3872006.08.25 17:07close1930.021.27440.00001.272816.1421055.26
3882006.08.25 17:07close1920.011.27460.00001.27136.3721061.63
3892006.08.28 03:16sell1950.011.27600.00001.2665
3902006.08.28 04:47sell1960.021.27750.00001.2680
3912006.08.28 06:27sell1970.031.27930.00001.2698
3922006.08.28 10:26sell1980.051.28090.00001.2714
3932006.08.29 07:16sell1990.081.28240.00001.2729
3942006.08.30 03:26sell2000.121.28400.00001.2745
3952006.08.31 10:24sell2010.181.28560.00001.2761
3962006.08.31 15:35sell2020.271.28740.00001.2779
3972006.09.01 15:32t/p2020.271.27790.00001.2779257.6321319.26
3982006.09.01 15:32close2010.181.27790.00001.2761139.3621458.62
3992006.09.01 15:32close2000.121.27770.00001.274577.6221536.24
4002006.09.01 15:32close1990.081.27780.00001.272938.4821574.72
4012006.09.01 15:32close1980.051.27760.00001.271417.7621592.48
4022006.09.01 15:32close1970.031.27730.00001.26986.7621599.23
4032006.09.01 15:32close1960.021.27740.00001.26800.7021599.94
4042006.09.01 15:32close1950.011.27750.00001.2665-1.2521598.69
4052006.09.05 01:31buy2030.011.28610.00001.2956
4062006.09.05 03:22buy2040.021.28460.00001.2941
4072006.09.05 10:25buy2050.031.28310.00001.2926
4082006.09.05 14:59buy2060.051.28130.00001.2908
4092006.09.06 14:28buy2070.081.27970.00001.2892
4102006.09.06 15:32buy2080.121.27810.00001.2876
4112006.09.07 13:36buy2090.181.27650.00001.2860
4122006.09.07 14:06buy2100.271.27480.00001.2843
4132006.09.07 14:12buy2110.411.27330.00001.2828
4142006.09.07 15:44buy2120.621.27170.00001.2812
4152006.09.08 10:36buy2130.931.27010.00001.2796
4162006.09.08 15:36buy2141.401.26860.00001.2781
4172006.09.08 15:44buy2152.101.26700.00001.2765
4182006.09.11 04:04buy2163.151.26540.00001.2749
4192006.09.14 17:59t/p2163.151.27490.00001.27492863.3524462.04
4202006.09.14 17:59close2152.101.27490.00001.27651555.6826017.72
4212006.09.14 17:59close2141.401.27500.00001.2781827.1226844.84
4222006.09.14 17:59close2130.931.27490.00001.2796400.6427245.48
4232006.09.14 17:59close2120.621.27520.00001.2812181.4127426.89
4242006.09.14 17:59close2110.411.27510.00001.282850.2727477.16
4252006.09.14 17:59close2100.271.27490.00001.2843-12.8027464.36
4262006.09.14 18:00close2090.181.27480.00001.2860-40.9327423.43
4272006.09.14 18:00close2080.121.27490.00001.2876-48.2427375.19
4282006.09.14 18:00close2070.081.27480.00001.2892-45.7627329.43
4292006.09.14 18:00close2060.051.27470.00001.2908-37.5127291.92
4302006.09.14 18:00close2050.031.27460.00001.2926-28.2127263.71
4312006.09.14 18:01close2040.021.27470.00001.2941-21.6027242.11
4322006.09.14 18:01close2030.011.27480.00001.2956-12.2027229.91
4332006.09.15 10:30buy2170.011.27190.00001.2814
4342006.09.15 12:38buy2180.021.27040.00001.2799
4352006.09.15 12:57buy2190.031.26890.00001.2784
4362006.09.15 14:51buy2200.051.26740.00001.2769
4372006.09.15 16:32buy2210.081.26570.00001.2752
4382006.09.15 16:37buy2220.121.26420.00001.2737
4392006.09.21 13:35t/p2220.121.27370.00001.2737108.1027338.00
4402006.09.21 13:35close2210.081.27370.00001.275260.0627398.07
4412006.09.21 13:35close2200.051.27360.00001.276928.5427426.61
4422006.09.21 13:35close2190.031.27390.00001.278413.5227440.13
4432006.09.21 13:35close2180.021.27410.00001.27996.4227446.55
4442006.09.21 13:35close2170.011.27400.00001.28141.6127448.16
4452006.09.22 18:00buy2230.011.28050.00001.2900
4462006.09.22 21:45buy2240.021.27900.00001.2885
4472006.09.25 12:01buy2250.031.27740.00001.2869
4482006.09.25 17:00buy2260.051.27570.00001.2852
4492006.09.25 17:32buy2270.081.27400.00001.2835
4502006.09.26 11:47buy2280.121.27240.00001.2819
4512006.09.26 12:50buy2290.181.27090.00001.2804
4522006.09.26 14:05buy2300.271.26930.00001.2788
4532006.09.26 17:06buy2310.411.26770.00001.2772
4542006.09.29 11:06buy2320.621.26610.00001.2756
4552006.09.29 15:40buy2330.931.26460.00001.2741
4562006.10.02 16:53t/p2330.931.27410.00001.2741875.8728324.03
4572006.10.02 16:53close2320.621.27460.00001.2756521.9228845.95
4582006.10.02 16:54close2310.411.27450.00001.2772258.6329104.57
4592006.10.02 16:54close2300.271.27430.00001.2788121.7229226.29
4602006.10.02 16:54close2290.181.27440.00001.280454.1429280.43
4612006.10.02 16:55close2280.121.27430.00001.281916.9029297.33
4622006.10.02 16:55close2270.081.27420.00001.2835-2.9929294.34
4632006.10.02 16:55close2260.051.27440.00001.2852-9.3729284.97
4642006.10.02 16:56close2250.031.27430.00001.2869-11.0229273.95
4652006.10.02 16:56close2240.021.27420.00001.2885-10.9129263.03
4662006.10.02 16:57close2230.011.27410.00001.2900-7.0629255.98
4672006.10.03 11:46buy2340.011.27410.00001.2836
4682006.10.03 15:33buy2350.021.27260.00001.2821
4692006.10.04 11:12buy2360.031.27110.00001.2806
4702006.10.04 11:46buy2370.051.26950.00001.2790
4712006.10.04 13:39buy2380.081.26800.00001.2775
4722006.10.06 15:15buy2390.121.26640.00001.2759
4732006.10.06 15:32buy2400.181.26490.00001.2744
4742006.10.06 15:32buy2410.271.26340.00001.2729
4752006.10.06 15:53buy2420.411.26180.00001.2713
4762006.10.06 15:58buy2430.621.26030.00001.2698
4772006.10.06 17:21buy2440.931.25860.00001.2681
4782006.10.10 11:22buy2451.401.25710.00001.2666
4792006.10.10 14:02buy2462.101.25550.00001.2650
4802006.10.10 14:17buy2473.151.25370.00001.2632
4812006.10.10 16:51buy2484.721.25220.00001.2617
4822006.10.19 20:09t/p2484.721.26170.00001.26174058.2633314.23
4832006.10.19 20:09close2473.151.26190.00001.26322298.8735613.10
4842006.10.19 20:09close2462.101.26180.00001.26501133.5836746.68
4852006.10.19 20:09close2451.401.26200.00001.2666559.7237306.40
4862006.10.19 20:09close2440.931.26210.00001.2681226.3637532.77
4872006.10.19 20:09close2430.621.26200.00001.269839.3137572.07
4882006.10.19 20:09close2420.411.26230.00001.2713-23.2137548.87
4892006.10.19 20:09close2410.271.26220.00001.2729-61.1837487.69
4902006.10.19 20:09close2400.181.26170.00001.2744-76.7937410.90
4912006.10.19 20:10close2390.121.26160.00001.2759-70.3937340.51
4922006.10.19 20:10close2380.081.26150.00001.2775-63.1537277.35
4932006.10.19 20:11close2370.051.26140.00001.2790-47.4737229.88
4942006.10.19 20:11close2360.031.26120.00001.2806-33.8837196.00
4952006.10.19 20:11close2350.021.26130.00001.2821-25.5537170.45
4962006.10.19 20:12close2340.011.26120.00001.2836-14.3837156.07
4972006.10.20 09:30buy2490.011.26240.00001.2719
4982006.10.20 12:58buy2500.021.26090.00001.2704
4992006.10.23 09:39buy2510.031.25920.00001.2687
5002006.10.23 12:09buy2520.051.25740.00001.2669
5012006.10.23 12:56buy2530.081.25590.00001.2654
5022006.10.23 15:48buy2540.121.25440.00001.2639
5032006.10.24 10:34buy2550.181.25280.00001.2623
5042006.10.26 04:51t/p2550.181.26230.00001.2623165.1037321.17
5052006.10.26 04:51close2540.121.26230.00001.263989.8837411.05
5062006.10.26 04:51close2530.081.26240.00001.265448.7237459.77
5072006.10.26 04:52close2520.051.26230.00001.266922.4537482.22
5082006.10.26 04:52close2510.031.26240.00001.26878.3737490.59
5092006.10.26 04:53close2500.021.26230.00001.27041.8237492.41
5102006.10.26 04:53close2490.011.26240.00001.2719-0.4937491.91
5112006.10.27 09:30buy2560.011.26880.00001.2783
5122006.10.27 12:14buy2570.021.26730.00001.2768
5132006.10.31 17:25t/p2570.021.27680.00001.276818.6737510.59
5142006.10.31 17:25close2560.011.27680.00001.27837.8437518.42
5152006.11.01 08:30buy2580.011.27620.00001.2857
5162006.11.01 10:34buy2590.021.27470.00001.2842
5172006.11.03 13:56buy2600.031.27320.00001.2827
5182006.11.03 14:27buy2610.051.27160.00001.2811
5192006.11.03 14:33buy2620.081.27010.00001.2796
5202006.11.03 16:56buy2630.121.26860.00001.2781
5212006.11.07 14:32t/p2630.121.27810.00001.2781112.0337630.45
5222006.11.07 14:32close2620.081.27810.00001.279662.6937693.14
5232006.11.07 14:33close2610.051.27800.00001.281131.1837724.32
5242006.11.07 14:34close2600.031.27820.00001.282714.5137738.83
5252006.11.07 14:35close2590.021.27810.00001.28425.8237744.65
5262006.11.07 14:35close2580.011.27830.00001.28571.6137746.25
5272006.11.10 16:45buy2640.011.28700.00001.2965
5282006.11.10 18:34buy2650.021.28550.00001.2950
5292006.11.13 13:50buy2660.031.28390.00001.2934
5302006.11.13 17:48buy2670.051.28240.00001.2919
5312006.11.13 18:30buy2680.081.28090.00001.2904
5322006.11.14 18:39buy2690.121.27940.00001.2889
5332006.11.15 14:37buy2700.181.27780.00001.2873
5342006.11.22 10:34t/p2700.181.28730.00001.2873160.6737906.92
5352006.11.22 10:34close2690.121.28730.00001.288986.9337993.85
5362006.11.22 10:35close2680.081.28720.00001.290444.5038038.35
5372006.11.22 10:35close2670.051.28730.00001.291920.8138059.16
5382006.11.22 10:36close2660.031.28720.00001.29347.6938066.84
5392006.11.22 10:37close2650.021.28740.00001.29502.1638069.00
5402006.11.22 10:37close2640.011.28730.00001.2965-0.5238068.48
5412006.11.23 05:00buy2710.011.29310.00001.3026
5422006.11.24 09:50t/p2710.011.30260.00001.30269.4238077.90
5432006.11.27 08:15buy2720.011.31180.00001.3213
5442006.11.27 16:56buy2730.021.31030.00001.3198
5452006.11.28 22:29t/p2730.021.31980.00001.319818.8438096.74
5462006.11.28 22:29close2720.011.31980.00001.32137.9238104.65
5472006.12.01 11:00buy2740.011.32390.00001.3334
5482006.12.01 12:53buy2750.021.32240.00001.3319
5492006.12.01 18:00t/p2750.021.33190.00001.331919.0038123.65
5502006.12.01 18:00close2740.011.33190.00001.33348.0038131.65
5512006.12.04 06:15buy2760.011.33330.00001.3428
5522006.12.04 07:31buy2770.021.33180.00001.3413
5532006.12.04 10:57buy2780.031.33020.00001.3397
5542006.12.04 11:37buy2790.051.32870.00001.3382
5552006.12.06 10:34buy2800.081.32720.00001.3367
5562006.12.08 12:17buy2810.121.32570.00001.3352
5572006.12.08 16:51t/p2810.121.33520.00001.3352114.0038245.65
5582006.12.08 16:51close2800.081.33520.00001.336761.3838307.03
5592006.12.08 16:52close2790.051.33510.00001.338229.5438336.57
5602006.12.08 16:52close2780.031.33520.00001.339713.5238350.09
5612006.12.08 16:52close2770.021.33530.00001.34136.0238356.11
5622006.12.08 16:52close2760.011.33520.00001.34281.4138357.52
5632006.12.11 16:00sell2820.011.31940.00001.3099
5642006.12.11 18:13sell2830.021.32090.00001.3114
5652006.12.11 18:47sell2840.031.32240.00001.3129
5662006.12.11 18:58sell2850.051.32390.00001.3144
5672006.12.11 19:35sell2860.081.32550.00001.3160
5682006.12.12 22:00sell2870.121.32700.00001.3175
5692006.12.12 22:36sell2880.181.32850.00001.3190
5702006.12.14 14:24t/p2880.181.31900.00001.3190174.0238531.54
5712006.12.14 14:24close2870.121.31900.00001.317598.0238629.56
5722006.12.14 14:25close2860.081.31890.00001.316054.4838684.04
5732006.12.14 14:26close2850.051.31880.00001.314426.5538710.59
5742006.12.14 14:26close2840.031.31870.00001.312911.7338722.32
5752006.12.14 14:27close2830.021.31860.00001.31145.0238727.34
5762006.12.14 14:28close2820.011.31850.00001.30991.1138728.45
5772006.12.15 09:45sell2890.011.31450.00001.3050
5782006.12.15 13:59sell2900.021.31600.00001.3065
5792006.12.15 14:34sell2910.031.31760.00001.3081
5802006.12.15 18:34t/p2910.031.30810.00001.308128.5038756.95
5812006.12.15 18:34close2900.021.30810.00001.306515.8038772.75
5822006.12.15 18:35close2890.011.30800.00001.30506.5038779.25
5832006.12.18 05:00sell2920.011.30930.00001.2998
5842006.12.18 05:18sell2930.021.31080.00001.3013
5852006.12.19 09:20sell2940.031.31230.00001.3028
5862006.12.19 09:53sell2950.051.31380.00001.3043
5872006.12.19 10:28sell2960.081.31540.00001.3059
5882006.12.19 10:37sell2970.121.31690.00001.3074
5892006.12.19 17:57sell2980.181.31840.00001.3089
5902006.12.19 18:37sell2990.271.31990.00001.3104
5912006.12.20 01:50sell3000.411.32150.00001.3120
5922006.12.20 02:37sell3010.621.32300.00001.3135
5932006.12.22 18:28t/p3010.621.31350.00001.3135599.4239378.66
5942006.12.22 18:28close3000.411.31350.00001.3120334.8939713.55
5952006.12.22 18:28close2990.271.31340.00001.3104181.1739894.72
5962006.12.22 18:29close2980.181.31330.00001.308995.5839990.30
5972006.12.22 18:29close2970.121.31320.00001.307446.9240037.22
5982006.12.22 18:30close2960.081.31310.00001.305920.0840057.30
5992006.12.22 18:30close2950.051.31300.00001.30435.0540062.35
6002006.12.22 18:31close2940.031.31290.00001.3028-1.1740061.18
6012006.12.22 18:31close2930.021.31280.00001.3013-3.5040057.69
6022006.12.22 18:32close2920.011.31270.00001.2998-3.1540054.54
6032006.12.26 12:15sell3020.011.31330.00001.3038
6042006.12.27 07:53sell3030.021.31480.00001.3053
6052006.12.27 08:36sell3040.031.31640.00001.3069
6062006.12.28 15:26sell3050.051.31790.00001.3084
6072006.12.28 15:36sell3060.081.31960.00001.3101
6082007.01.02 01:14sell3070.121.32120.00001.3117
6092007.01.02 02:26sell3080.181.32270.00001.3132
6102007.01.02 09:24sell3090.271.32420.00001.3147
6112007.01.02 09:35sell3100.411.32570.00001.3162
6122007.01.02 10:29sell3110.621.32750.00001.3180
6132007.01.02 15:44sell3120.931.32900.00001.3195
6142007.01.03 17:08t/p3120.931.31950.00001.3195887.4140941.94
6152007.01.03 17:08close3110.621.31930.00001.3180511.0041452.95
6162007.01.03 17:08close3100.411.31940.00001.3162260.0241712.97
6172007.01.03 17:08close3090.271.31900.00001.3147141.5341854.50
6182007.01.03 17:08close3080.181.31910.00001.313265.5641920.06
6192007.01.03 17:08close3070.121.31850.00001.311732.9041952.96
6202007.01.03 17:08close3060.081.31870.00001.31018.5441961.51
6212007.01.03 17:08close3050.051.31850.00001.3084-2.1641959.35
6222007.01.03 17:09close3040.031.31830.00001.3069-4.8241954.53
6232007.01.03 17:09close3030.021.31850.00001.3053-6.8141947.72
6242007.01.03 17:09close3020.011.31830.00001.3038-4.6641943.05
6252007.01.04 05:30sell3130.011.31730.00001.3078
6262007.01.04 18:12t/p3130.011.30780.00001.30789.5041952.55
6272007.01.05 09:30sell3140.011.30840.00001.2989
6282007.01.05 09:54sell3150.021.31010.00001.3006
6292007.01.05 15:33t/p3150.021.30060.00001.300619.0041971.55
6302007.01.05 15:33close3140.011.30060.00001.29897.8041979.35
6312007.01.08 08:30sell3160.011.30080.00001.2913
6322007.01.08 10:54sell3170.021.30250.00001.2930
6332007.01.09 02:13sell3180.031.30410.00001.2946
6342007.01.10 17:13t/p3180.031.29460.00001.294628.6342007.98
6352007.01.10 17:13close3170.021.29460.00001.293015.9742023.95
6362007.01.10 17:13close3160.011.29430.00001.29136.5842030.53
6372007.01.11 03:30sell3190.011.29520.00001.2857
6382007.01.11 09:56sell3200.021.29670.00001.2872
6392007.01.11 14:00sell3210.031.29820.00001.2887
6402007.01.11 14:11sell3220.051.29970.00001.2902
6412007.01.11 14:12sell3230.081.30130.00001.2918
6422007.01.11 16:20t/p3230.081.29180.00001.291876.0042106.53
6432007.01.11 16:20close3220.051.29180.00001.290239.5042146.03
6442007.01.11 16:20close3210.031.29190.00001.288718.9042164.93
6452007.01.11 16:21close3200.021.29160.00001.287210.2042175.13
6462007.01.11 16:21close3190.011.29140.00001.28573.8042178.93
6472007.01.12 05:30sell3240.011.28970.00001.2802
6482007.01.12 09:06sell3250.021.29140.00001.2819
6492007.01.12 16:37sell3260.031.29300.00001.2835
6502007.01.15 09:42sell3270.051.29470.00001.2852
6512007.01.16 09:06sell3280.081.29630.00001.2868
6522007.01.16 12:20sell3290.121.29790.00001.2884
6532007.01.19 05:56sell3300.181.29940.00001.2899
6542007.01.23 12:09sell3310.271.30120.00001.2917
6552007.01.23 13:58sell3320.411.30270.00001.2932
6562007.01.23 15:12sell3330.621.30420.00001.2947
6572007.01.25 21:04t/p3330.621.29470.00001.2947599.4242778.35
6582007.01.25 21:04close3320.411.29450.00001.2932343.0943121.44
6592007.01.25 21:04close3310.271.29470.00001.2917180.0443301.47
6602007.01.25 21:04close3300.181.29490.00001.289985.5443387.01
6612007.01.25 21:04close3290.121.29500.00001.288440.3443427.35
6622007.01.25 21:04close3280.081.29490.00001.286814.9043442.25
6632007.01.25 21:04close3270.051.29500.00001.28521.0243443.27
6642007.01.25 21:05close3260.031.29490.00001.2835-4.0643439.21
6652007.01.25 21:06close3250.021.29500.00001.2819-6.1143433.10
6662007.01.25 21:06close3240.011.29510.00001.2802-4.8543428.24
6672007.01.26 19:30sell3340.011.29150.00001.2820
6682007.01.29 16:54sell3350.021.29310.00001.2836
6692007.01.29 19:00sell3360.031.29460.00001.2851
6702007.01.29 19:01sell3370.051.29620.00001.2867
6712007.01.30 14:54sell3380.081.29790.00001.2884
6722007.01.31 17:22sell3390.121.29940.00001.2899
6732007.01.31 17:44sell3400.181.30110.00001.2916
6742007.01.31 21:17sell3410.271.30260.00001.2931
6752007.02.01 17:00sell3420.411.30420.00001.2947
6762007.02.02 15:30sell3430.621.30570.00001.2962
6772007.02.02 18:51t/p3430.621.29620.00001.2962589.0044017.24
6782007.02.02 18:51close3420.411.29610.00001.2947333.8244351.07
6792007.02.02 18:52close3410.271.29620.00001.2931177.3444528.40
6802007.02.02 18:52close3400.181.29610.00001.291693.0244621.43
6812007.02.02 18:52close3390.121.29630.00001.289939.2244660.64
6822007.02.02 18:53close3380.081.29620.00001.288415.2844675.92
6832007.02.02 18:53close3370.051.29630.00001.28670.7644676.68
6842007.02.02 18:54close3360.031.29640.00001.2851-4.6444672.04
6852007.02.02 18:54close3350.021.29630.00001.2836-5.9044666.14
6862007.02.02 18:54close3340.011.29640.00001.2820-4.6144661.54
6872007.02.06 02:00sell3440.011.29290.00001.2834
6882007.02.06 11:49sell3450.021.29440.00001.2849
6892007.02.06 18:25sell3460.031.29600.00001.2865
6902007.02.06 20:20sell3470.051.29780.00001.2883
6912007.02.07 12:22sell3480.081.29950.00001.2900
6922007.02.07 17:22sell3490.121.30140.00001.2919
6932007.02.08 16:17sell3500.181.30290.00001.2934
6942007.02.09 23:59close at stop3500.181.30050.00001.293443.9644705.49
6952007.02.09 23:59close at stop3490.121.30050.00001.291912.8244718.31
6962007.02.09 23:59close at stop3480.081.30050.00001.2900-6.6644711.65
6972007.02.09 23:59close at stop3470.051.30050.00001.2883-12.4544699.20
6982007.02.09 23:59close at stop3460.031.30050.00001.2865-12.8744686.33
6992007.02.09 23:59close at stop3450.021.30050.00001.2849-11.7844674.55
7002007.02.09 23:59close at stop3440.011.30050.00001.2834-7.3944667.16