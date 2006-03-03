Strategy Tester Report
R&&T_4H_1h_15 min signalen bar_1_NEW_2
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar (1 Lot = 100 000 EUR))
|Период
|4 Часа (H4) 2006.03.02 00:00 - 2007.02.09 20:00 (2006.03.02 - 2007.02.10)
|Модел
|Всички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал на всеки тик)
|Параметри
|TakeProfit=95; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalEMA=10; MaxTrades=20; Pips=15; SecureProfit=14; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=1; GBPUSDPipValue=1; USDCHFPipValue=1; USDJPYPipValue=0.9715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2016; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=25; mm=0; risk=20; AccountisNormal=0; Magic=13765485;
|Барове за тест
|2500
|Моделирани тикове
|453238
|Качество на моделиране
|90.00%
|Начален депозит
|1000.00
|Обща нетна печалба
|29754.96
|Груба печалба
|30168.61
|Груба загуба
|-413.65
|Печеливш фактор
|72.93
|Очаквано възнаграждение
|92.41
|Абсолютна загуба
|0.00
|Максимално спадане на нивото %
|142.06 (0.80%)
|Relative drawdown
|0.80% (142.06)
|Общо сделки
|322
|Къси позиции (спечелени %)
|124 (79.84%)
|Дълги позиции (спечелени %)
|198 (82.32%)
|Печеливши сделки (% от всички)
|262 (81.37%)
|Загубени сделки (% от всички)
|60 (18.63%)
|Най-голяма
|Печеливша търговия
|1891.68
|Загубена търговия
|-30.27
|Средно
|Печеливша търговия
|115.15
|Загубена търговия
|-6.89
|Максимум
|Последователни печаливши сделки (печалбата в пари)
|29 (1843.07)
|Последователни загубени сделки (загубата в пари)
|7 (-142.06)
|Максимален
|Последователни печалби (брой спечелени сделки)
|4259.02 (17)
|Последователни загуби (брой загубени сделки)
|-142.06 (7)
|Средно
|Последователни печаливши сделки
|12
|Последователни загубени сделки
|3
|№
|Дата и час
|Тип
|Поръчка
|Лотове
|Цена
|Стоп
|Лимит
|Печалба
|Баланс
|1
|2006.03.03 09:30
|buy
|1
|0.01
|1.2021
|0.0000
|1.2116
|2
|2006.03.03 17:06
|buy
|2
|0.02
|1.2006
|0.0000
|1.2101
|3
|2006.03.07 02:46
|buy
|3
|0.03
|1.1988
|0.0000
|1.2083
|4
|2006.03.07 06:53
|buy
|4
|0.05
|1.1972
|0.0000
|1.2067
|5
|2006.03.07 06:57
|buy
|5
|0.08
|1.1954
|0.0000
|1.2049
|6
|2006.03.07 10:31
|buy
|6
|0.12
|1.1937
|0.0000
|1.2032
|7
|2006.03.07 11:31
|buy
|7
|0.18
|1.1920
|0.0000
|1.2015
|8
|2006.03.14 17:29
|t/p
|7
|0.18
|1.2015
|0.0000
|1.2015
|160.67
|1160.67
|9
|2006.03.14 17:29
|close
|6
|0.12
|1.2015
|0.0000
|1.2032
|86.71
|1247.38
|10
|2006.03.14 17:29
|close
|5
|0.08
|1.2014
|0.0000
|1.2049
|43.41
|1290.79
|11
|2006.03.14 17:29
|close
|4
|0.05
|1.2016
|0.0000
|1.2067
|19.13
|1309.92
|12
|2006.03.14 17:30
|close
|3
|0.03
|1.2017
|0.0000
|1.2083
|6.98
|1316.90
|13
|2006.03.14 17:30
|close
|2
|0.02
|1.2016
|0.0000
|1.2101
|0.52
|1317.42
|14
|2006.03.14 17:31
|close
|1
|0.01
|1.2017
|0.0000
|1.2116
|-1.14
|1316.28
|15
|2006.03.15 16:00
|buy
|8
|0.01
|1.2020
|0.0000
|1.2115
|16
|2006.03.16 15:39
|t/p
|8
|0.01
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|9.25
|1325.54
|17
|2006.03.17 07:46
|buy
|9
|0.01
|1.2171
|0.0000
|1.2266
|18
|2006.03.17 09:13
|buy
|10
|0.02
|1.2156
|0.0000
|1.2251
|19
|2006.03.21 02:27
|buy
|11
|0.03
|1.2139
|0.0000
|1.2234
|20
|2006.03.21 10:27
|buy
|12
|0.05
|1.2124
|0.0000
|1.2219
|21
|2006.03.21 16:45
|buy
|13
|0.08
|1.2109
|0.0000
|1.2204
|22
|2006.03.21 17:53
|buy
|14
|0.12
|1.2091
|0.0000
|1.2186
|23
|2006.03.22 12:03
|buy
|15
|0.18
|1.2073
|0.0000
|1.2168
|24
|2006.03.23 03:09
|buy
|16
|0.27
|1.2058
|0.0000
|1.2153
|25
|2006.03.30 18:05
|t/p
|16
|0.27
|1.2153
|0.0000
|1.2153
|241.00
|1566.54
|26
|2006.03.30 18:05
|close
|15
|0.18
|1.2154
|0.0000
|1.2168
|131.04
|1697.58
|27
|2006.03.30 18:05
|close
|14
|0.12
|1.2153
|0.0000
|1.2186
|63.58
|1761.15
|28
|2006.03.30 18:05
|close
|13
|0.08
|1.2152
|0.0000
|1.2204
|27.18
|1788.34
|29
|2006.03.30 18:05
|close
|12
|0.05
|1.2153
|0.0000
|1.2219
|9.99
|1798.33
|30
|2006.03.30 18:05
|close
|11
|0.03
|1.2152
|0.0000
|1.2234
|1.19
|1799.52
|31
|2006.03.30 18:05
|close
|10
|0.02
|1.2147
|0.0000
|1.2251
|-3.93
|1795.59
|32
|2006.03.30 18:06
|close
|9
|0.01
|1.2148
|0.0000
|1.2266
|-3.37
|1792.22
|33
|2006.03.31 08:00
|buy
|17
|0.01
|1.2157
|0.0000
|1.2252
|34
|2006.03.31 09:46
|buy
|18
|0.02
|1.2142
|0.0000
|1.2237
|35
|2006.03.31 11:24
|buy
|19
|0.03
|1.2127
|0.0000
|1.2222
|36
|2006.03.31 12:16
|buy
|20
|0.05
|1.2111
|0.0000
|1.2206
|37
|2006.03.31 13:03
|buy
|21
|0.08
|1.2096
|0.0000
|1.2191
|38
|2006.04.03 06:01
|buy
|22
|0.12
|1.2080
|0.0000
|1.2175
|39
|2006.04.03 07:34
|buy
|23
|0.18
|1.2065
|0.0000
|1.2160
|40
|2006.04.03 07:43
|buy
|24
|0.27
|1.2049
|0.0000
|1.2144
|41
|2006.04.03 21:42
|t/p
|24
|0.27
|1.2144
|0.0000
|1.2144
|256.50
|2048.72
|42
|2006.04.03 21:42
|close
|23
|0.18
|1.2144
|0.0000
|1.2160
|142.20
|2190.92
|43
|2006.04.03 21:42
|close
|22
|0.12
|1.2144
|0.0000
|1.2175
|76.80
|2267.72
|44
|2006.04.03 21:42
|close
|21
|0.08
|1.2147
|0.0000
|1.2191
|40.14
|2307.87
|45
|2006.04.03 21:43
|close
|20
|0.05
|1.2146
|0.0000
|1.2206
|17.09
|2324.96
|46
|2006.04.03 21:44
|close
|19
|0.03
|1.2147
|0.0000
|1.2222
|5.75
|2330.71
|47
|2006.04.03 21:44
|close
|18
|0.02
|1.2145
|0.0000
|1.2237
|0.44
|2331.15
|48
|2006.04.03 21:44
|close
|17
|0.01
|1.2146
|0.0000
|1.2252
|-1.18
|2329.97
|49
|2006.04.05 11:15
|buy
|25
|0.01
|1.2259
|0.0000
|1.2354
|50
|2006.04.06 15:47
|buy
|26
|0.02
|1.2241
|0.0000
|1.2336
|51
|2006.04.06 15:51
|buy
|27
|0.03
|1.2223
|0.0000
|1.2318
|52
|2006.04.06 17:01
|buy
|28
|0.05
|1.2208
|0.0000
|1.2303
|53
|2006.04.07 04:28
|buy
|29
|0.08
|1.2192
|0.0000
|1.2287
|54
|2006.04.07 10:16
|buy
|30
|0.12
|1.2175
|0.0000
|1.2270
|55
|2006.04.07 16:21
|buy
|31
|0.18
|1.2160
|0.0000
|1.2255
|56
|2006.04.07 17:05
|buy
|32
|0.27
|1.2142
|0.0000
|1.2237
|57
|2006.04.07 17:23
|buy
|33
|0.41
|1.2127
|0.0000
|1.2222
|58
|2006.04.17 14:42
|t/p
|33
|0.41
|1.2222
|0.0000
|1.2222
|362.60
|2692.57
|59
|2006.04.17 14:42
|close
|32
|0.27
|1.2222
|0.0000
|1.2237
|198.29
|2890.86
|60
|2006.04.17 14:42
|close
|31
|0.18
|1.2221
|0.0000
|1.2255
|97.99
|2988.85
|61
|2006.04.17 14:42
|close
|30
|0.12
|1.2224
|0.0000
|1.2270
|50.93
|3039.78
|62
|2006.04.17 14:42
|close
|29
|0.08
|1.2226
|0.0000
|1.2287
|21.95
|3061.73
|63
|2006.04.17 14:42
|close
|28
|0.05
|1.2223
|0.0000
|1.2303
|3.81
|3065.54
|64
|2006.04.17 14:42
|close
|27
|0.03
|1.2224
|0.0000
|1.2318
|-1.91
|3063.63
|65
|2006.04.17 14:42
|close
|26
|0.02
|1.2225
|0.0000
|1.2336
|-4.68
|3058.95
|66
|2006.04.17 14:42
|close
|25
|0.01
|1.2224
|0.0000
|1.2354
|-4.48
|3054.47
|67
|2006.04.18 02:30
|buy
|34
|0.01
|1.2255
|0.0000
|1.2350
|68
|2006.04.18 09:59
|buy
|35
|0.02
|1.2240
|0.0000
|1.2335
|69
|2006.04.18 23:50
|t/p
|35
|0.02
|1.2335
|0.0000
|1.2335
|19.00
|3073.47
|70
|2006.04.18 23:50
|close
|34
|0.01
|1.2336
|0.0000
|1.2350
|8.10
|3081.57
|71
|2006.04.19 14:00
|buy
|36
|0.01
|1.2345
|0.0000
|1.2440
|72
|2006.04.19 15:30
|buy
|37
|0.02
|1.2326
|0.0000
|1.2421
|73
|2006.04.19 15:35
|buy
|38
|0.03
|1.2309
|0.0000
|1.2404
|74
|2006.04.19 16:22
|buy
|39
|0.05
|1.2293
|0.0000
|1.2388
|75
|2006.04.19 21:05
|t/p
|39
|0.05
|1.2388
|0.0000
|1.2388
|47.50
|3129.07
|76
|2006.04.19 21:05
|close
|38
|0.03
|1.2388
|0.0000
|1.2404
|23.70
|3152.77
|77
|2006.04.19 21:08
|close
|37
|0.02
|1.2389
|0.0000
|1.2421
|12.60
|3165.37
|78
|2006.04.19 21:08
|close
|36
|0.01
|1.2390
|0.0000
|1.2440
|4.50
|3169.87
|79
|2006.04.26 06:45
|buy
|40
|0.01
|1.2424
|0.0000
|1.2519
|80
|2006.04.26 09:49
|buy
|41
|0.02
|1.2409
|0.0000
|1.2504
|81
|2006.04.26 15:44
|buy
|42
|0.03
|1.2392
|0.0000
|1.2487
|82
|2006.04.27 17:08
|t/p
|42
|0.03
|1.2487
|0.0000
|1.2487
|27.76
|3197.63
|83
|2006.04.27 17:08
|close
|41
|0.02
|1.2487
|0.0000
|1.2504
|15.11
|3212.74
|84
|2006.04.27 17:08
|close
|40
|0.01
|1.2488
|0.0000
|1.2519
|6.15
|3218.89
|85
|2006.04.28 06:31
|buy
|43
|0.01
|1.2528
|0.0000
|1.2623
|86
|2006.04.28 18:09
|t/p
|43
|0.01
|1.2623
|0.0000
|1.2623
|9.50
|3228.39
|87
|2006.05.01 11:30
|buy
|44
|0.01
|1.2618
|0.0000
|1.2713
|88
|2006.05.01 18:42
|buy
|45
|0.02
|1.2603
|0.0000
|1.2698
|89
|2006.05.01 22:19
|buy
|46
|0.03
|1.2587
|0.0000
|1.2682
|90
|2006.05.01 22:41
|buy
|47
|0.05
|1.2570
|0.0000
|1.2665
|91
|2006.05.03 09:40
|t/p
|47
|0.05
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|46.68
|3275.07
|92
|2006.05.03 09:40
|close
|46
|0.03
|1.2666
|0.0000
|1.2682
|23.21
|3298.28
|93
|2006.05.03 09:42
|close
|45
|0.02
|1.2667
|0.0000
|1.2698
|12.47
|3310.75
|94
|2006.05.03 09:42
|close
|44
|0.01
|1.2666
|0.0000
|1.2713
|4.64
|3315.39
|95
|2006.05.05 09:46
|buy
|48
|0.01
|1.2685
|0.0000
|1.2780
|96
|2006.05.08 11:34
|t/p
|48
|0.01
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|9.42
|3324.80
|97
|2006.05.11 00:30
|buy
|49
|0.01
|1.2790
|0.0000
|1.2885
|98
|2006.05.11 01:52
|buy
|50
|0.02
|1.2775
|0.0000
|1.2870
|99
|2006.05.11 02:34
|buy
|51
|0.03
|1.2759
|0.0000
|1.2854
|100
|2006.05.11 05:15
|buy
|52
|0.05
|1.2744
|0.0000
|1.2839
|101
|2006.05.11 06:27
|buy
|53
|0.08
|1.2729
|0.0000
|1.2824
|102
|2006.05.11 10:00
|buy
|54
|0.12
|1.2714
|0.0000
|1.2809
|103
|2006.05.11 10:34
|buy
|55
|0.18
|1.2698
|0.0000
|1.2793
|104
|2006.05.11 17:18
|t/p
|55
|0.18
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|171.00
|3495.80
|105
|2006.05.11 17:18
|close
|54
|0.12
|1.2793
|0.0000
|1.2809
|94.80
|3590.60
|106
|2006.05.11 17:18
|close
|53
|0.08
|1.2794
|0.0000
|1.2824
|52.00
|3642.60
|107
|2006.05.11 17:19
|close
|52
|0.05
|1.2795
|0.0000
|1.2839
|25.50
|3668.10
|108
|2006.05.11 17:20
|close
|51
|0.03
|1.2796
|0.0000
|1.2854
|11.10
|3679.20
|109
|2006.05.11 17:20
|close
|50
|0.02
|1.2795
|0.0000
|1.2870
|4.00
|3683.20
|110
|2006.05.11 17:20
|close
|49
|0.01
|1.2796
|0.0000
|1.2885
|0.60
|3683.80
|111
|2006.05.15 07:15
|buy
|56
|0.01
|1.2930
|0.0000
|1.3025
|112
|2006.05.15 09:35
|buy
|57
|0.02
|1.2915
|0.0000
|1.3010
|113
|2006.05.15 10:16
|buy
|58
|0.03
|1.2899
|0.0000
|1.2994
|114
|2006.05.15 10:49
|buy
|59
|0.05
|1.2884
|0.0000
|1.2979
|115
|2006.05.15 10:57
|buy
|60
|0.08
|1.2869
|0.0000
|1.2964
|116
|2006.05.15 11:27
|buy
|61
|0.12
|1.2854
|0.0000
|1.2949
|117
|2006.05.15 11:34
|buy
|62
|0.18
|1.2838
|0.0000
|1.2933
|118
|2006.05.15 15:24
|buy
|63
|0.27
|1.2823
|0.0000
|1.2918
|119
|2006.05.15 15:35
|buy
|64
|0.41
|1.2808
|0.0000
|1.2903
|120
|2006.05.15 19:35
|buy
|65
|0.62
|1.2793
|0.0000
|1.2888
|121
|2006.05.17 09:52
|t/p
|65
|0.62
|1.2888
|0.0000
|1.2888
|578.83
|4262.64
|122
|2006.05.17 09:52
|close
|64
|0.41
|1.2888
|0.0000
|1.2903
|321.28
|4583.91
|123
|2006.05.17 09:52
|close
|63
|0.27
|1.2887
|0.0000
|1.2918
|168.37
|4752.28
|124
|2006.05.17 09:53
|close
|62
|0.18
|1.2888
|0.0000
|1.2933
|87.05
|4839.33
|125
|2006.05.17 09:54
|close
|61
|0.12
|1.2889
|0.0000
|1.2949
|40.03
|4879.36
|126
|2006.05.17 09:55
|close
|60
|0.08
|1.2890
|0.0000
|1.2964
|15.49
|4894.85
|127
|2006.05.17 09:55
|close
|59
|0.05
|1.2891
|0.0000
|1.2979
|2.68
|4897.53
|128
|2006.05.17 09:55
|close
|58
|0.03
|1.2890
|0.0000
|1.2994
|-3.19
|4894.34
|129
|2006.05.17 09:56
|close
|57
|0.02
|1.2892
|0.0000
|1.3010
|-4.93
|4889.41
|130
|2006.05.17 09:56
|close
|56
|0.01
|1.2891
|0.0000
|1.3025
|-4.06
|4885.35
|131
|2006.05.18 10:30
|sell
|66
|0.01
|1.2789
|0.0000
|1.2694
|132
|2006.05.18 17:50
|sell
|67
|0.02
|1.2804
|0.0000
|1.2709
|133
|2006.05.18 18:28
|sell
|68
|0.03
|1.2819
|0.0000
|1.2724
|134
|2006.05.18 21:49
|sell
|69
|0.05
|1.2834
|0.0000
|1.2739
|135
|2006.05.18 22:31
|sell
|70
|0.08
|1.2850
|0.0000
|1.2755
|136
|2006.05.19 02:25
|sell
|71
|0.12
|1.2865
|0.0000
|1.2770
|137
|2006.05.19 10:37
|t/p
|71
|0.12
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|114.00
|4999.35
|138
|2006.05.19 10:37
|close
|70
|0.08
|1.2770
|0.0000
|1.2755
|64.34
|5063.68
|139
|2006.05.19 10:38
|close
|69
|0.05
|1.2769
|0.0000
|1.2739
|32.71
|5096.39
|140
|2006.05.19 10:38
|close
|68
|0.03
|1.2768
|0.0000
|1.2724
|15.43
|5111.82
|141
|2006.05.19 10:40
|close
|67
|0.02
|1.2767
|0.0000
|1.2709
|7.48
|5119.30
|142
|2006.05.19 10:40
|close
|66
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2694
|2.14
|5121.45
|143
|2006.05.22 12:00
|sell
|72
|0.01
|1.2752
|0.0000
|1.2657
|144
|2006.05.22 14:20
|sell
|73
|0.02
|1.2767
|0.0000
|1.2672
|145
|2006.05.22 15:26
|sell
|74
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2687
|146
|2006.05.22 17:33
|sell
|75
|0.05
|1.2797
|0.0000
|1.2702
|147
|2006.05.22 18:17
|sell
|76
|0.08
|1.2813
|0.0000
|1.2718
|148
|2006.05.22 18:54
|sell
|77
|0.12
|1.2829
|0.0000
|1.2734
|149
|2006.05.22 19:32
|sell
|78
|0.18
|1.2844
|0.0000
|1.2749
|150
|2006.05.22 22:15
|sell
|79
|0.27
|1.2859
|0.0000
|1.2764
|151
|2006.05.22 23:26
|sell
|80
|0.41
|1.2874
|0.0000
|1.2779
|152
|2006.05.24 02:31
|t/p
|80
|0.41
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|392.94
|5514.39
|153
|2006.05.24 02:31
|close
|79
|0.27
|1.2779
|0.0000
|1.2764
|218.27
|5732.66
|154
|2006.05.24 02:32
|close
|78
|0.18
|1.2780
|0.0000
|1.2749
|116.71
|5849.37
|155
|2006.05.24 02:32
|close
|77
|0.12
|1.2778
|0.0000
|1.2734
|62.21
|5911.58
|156
|2006.05.24 02:33
|close
|76
|0.08
|1.2779
|0.0000
|1.2718
|27.87
|5939.45
|157
|2006.05.24 02:33
|close
|75
|0.05
|1.2777
|0.0000
|1.2702
|10.42
|5949.87
|158
|2006.05.24 02:33
|close
|74
|0.03
|1.2778
|0.0000
|1.2687
|1.45
|5951.32
|159
|2006.05.24 02:34
|close
|73
|0.02
|1.2776
|0.0000
|1.2672
|-1.63
|5949.69
|160
|2006.05.24 02:34
|close
|72
|0.01
|1.2777
|0.0000
|1.2657
|-2.42
|5947.27
|161
|2006.05.25 09:30
|sell
|81
|0.01
|1.2771
|0.0000
|1.2676
|162
|2006.05.25 10:24
|sell
|82
|0.02
|1.2786
|0.0000
|1.2691
|163
|2006.05.25 21:59
|sell
|83
|0.03
|1.2801
|0.0000
|1.2706
|164
|2006.05.25 22:40
|sell
|84
|0.05
|1.2816
|0.0000
|1.2721
|165
|2006.05.26 18:33
|t/p
|84
|0.05
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|47.71
|5994.98
|166
|2006.05.26 18:33
|close
|83
|0.03
|1.2721
|0.0000
|1.2706
|24.13
|6019.11
|167
|2006.05.26 18:33
|close
|82
|0.02
|1.2720
|0.0000
|1.2691
|13.28
|6032.39
|168
|2006.05.26 18:33
|close
|81
|0.01
|1.2719
|0.0000
|1.2676
|5.24
|6037.64
|169
|2006.05.29 22:30
|sell
|85
|0.01
|1.2749
|0.0000
|1.2654
|170
|2006.05.30 04:37
|sell
|86
|0.02
|1.2764
|0.0000
|1.2669
|171
|2006.05.30 05:17
|sell
|87
|0.03
|1.2779
|0.0000
|1.2684
|172
|2006.05.30 05:54
|sell
|88
|0.05
|1.2794
|0.0000
|1.2699
|173
|2006.05.30 06:32
|sell
|89
|0.08
|1.2810
|0.0000
|1.2715
|174
|2006.05.30 09:14
|sell
|90
|0.12
|1.2825
|0.0000
|1.2730
|175
|2006.05.30 09:50
|sell
|91
|0.18
|1.2840
|0.0000
|1.2745
|176
|2006.05.30 10:30
|sell
|92
|0.27
|1.2855
|0.0000
|1.2760
|177
|2006.05.30 12:18
|sell
|93
|0.41
|1.2871
|0.0000
|1.2776
|178
|2006.05.30 18:27
|sell
|94
|0.62
|1.2886
|0.0000
|1.2791
|179
|2006.05.30 18:35
|sell
|95
|0.93
|1.2901
|0.0000
|1.2806
|180
|2006.06.01 01:48
|t/p
|95
|0.93
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|899.12
|6936.76
|181
|2006.06.01 01:48
|close
|94
|0.62
|1.2806
|0.0000
|1.2791
|506.42
|7443.18
|182
|2006.06.01 01:50
|close
|93
|0.41
|1.2805
|0.0000
|1.2776
|277.49
|7720.66
|183
|2006.06.01 01:52
|close
|92
|0.27
|1.2804
|0.0000
|1.2760
|142.24
|7862.90
|184
|2006.06.01 01:52
|close
|91
|0.18
|1.2803
|0.0000
|1.2745
|69.62
|7932.52
|185
|2006.06.01 01:54
|close
|90
|0.12
|1.2802
|0.0000
|1.2730
|29.62
|7962.14
|186
|2006.06.01 01:56
|close
|89
|0.08
|1.2801
|0.0000
|1.2715
|8.54
|7970.68
|187
|2006.06.01 01:57
|close
|88
|0.05
|1.2800
|0.0000
|1.2699
|-2.16
|7968.52
|188
|2006.06.01 01:59
|close
|87
|0.03
|1.2799
|0.0000
|1.2684
|-5.50
|7963.03
|189
|2006.06.01 02:00
|close
|86
|0.02
|1.2798
|0.0000
|1.2669
|-6.46
|7956.56
|190
|2006.06.01 02:00
|close
|85
|0.01
|1.2799
|0.0000
|1.2654
|-4.79
|7951.77
|191
|2006.06.01 18:00
|sell
|96
|0.01
|1.2797
|0.0000
|1.2702
|192
|2006.06.01 18:33
|sell
|97
|0.02
|1.2813
|0.0000
|1.2718
|193
|2006.06.02 12:34
|sell
|98
|0.03
|1.2829
|0.0000
|1.2734
|194
|2006.06.02 13:11
|sell
|99
|0.05
|1.2844
|0.0000
|1.2749
|195
|2006.06.02 13:16
|sell
|100
|0.08
|1.2859
|0.0000
|1.2764
|196
|2006.06.02 13:47
|sell
|101
|0.12
|1.2874
|0.0000
|1.2779
|197
|2006.06.02 13:54
|sell
|102
|0.18
|1.2890
|0.0000
|1.2795
|198
|2006.06.02 14:25
|sell
|103
|0.27
|1.2905
|0.0000
|1.2810
|199
|2006.06.02 14:32
|sell
|104
|0.41
|1.2920
|0.0000
|1.2825
|200
|2006.06.02 14:38
|sell
|105
|0.62
|1.2935
|0.0000
|1.2840
|201
|2006.06.05 10:16
|sell
|106
|0.93
|1.2951
|0.0000
|1.2856
|202
|2006.06.05 11:25
|sell
|107
|1.40
|1.2966
|0.0000
|1.2871
|203
|2006.06.06 13:53
|t/p
|107
|1.40
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|1335.88
|9287.65
|204
|2006.06.06 13:53
|close
|106
|0.93
|1.2871
|0.0000
|1.2856
|747.91
|10035.56
|205
|2006.06.06 13:53
|close
|105
|0.62
|1.2870
|0.0000
|1.2840
|408.21
|10443.77
|206
|2006.06.06 13:54
|close
|104
|0.41
|1.2869
|0.0000
|1.2825
|212.54
|10656.31
|207
|2006.06.06 13:54
|close
|103
|0.27
|1.2868
|0.0000
|1.2810
|102.17
|10758.48
|208
|2006.06.06 13:55
|close
|102
|0.18
|1.2867
|0.0000
|1.2795
|42.91
|10801.39
|209
|2006.06.06 13:56
|close
|101
|0.12
|1.2866
|0.0000
|1.2779
|10.61
|10812.00
|210
|2006.06.06 13:57
|close
|100
|0.08
|1.2865
|0.0000
|1.2764
|-4.13
|10807.87
|211
|2006.06.06 13:58
|close
|99
|0.05
|1.2864
|0.0000
|1.2749
|-9.58
|10798.29
|212
|2006.06.06 13:58
|close
|98
|0.03
|1.2863
|0.0000
|1.2734
|-9.95
|10788.34
|213
|2006.06.06 13:59
|close
|97
|0.02
|1.2862
|0.0000
|1.2718
|-9.55
|10778.80
|214
|2006.06.06 14:00
|close
|96
|0.01
|1.2861
|0.0000
|1.2702
|-6.27
|10772.52
|215
|2006.06.07 05:00
|sell
|108
|0.01
|1.2836
|0.0000
|1.2741
|216
|2006.06.08 13:15
|t/p
|108
|0.01
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|9.63
|10782.15
|217
|2006.06.09 10:30
|sell
|109
|0.01
|1.2652
|0.0000
|1.2557
|218
|2006.06.09 12:51
|sell
|110
|0.02
|1.2668
|0.0000
|1.2573
|219
|2006.06.12 15:37
|t/p
|110
|0.02
|1.2573
|0.0000
|1.2573
|19.08
|10801.23
|220
|2006.06.12 15:37
|close
|109
|0.01
|1.2573
|0.0000
|1.2557
|7.94
|10809.17
|221
|2006.06.15 03:59
|buy
|111
|0.01
|1.2598
|0.0000
|1.2693
|222
|2006.06.19 03:32
|buy
|112
|0.02
|1.2583
|0.0000
|1.2678
|223
|2006.06.19 15:30
|buy
|113
|0.03
|1.2568
|0.0000
|1.2663
|224
|2006.06.20 14:24
|buy
|114
|0.05
|1.2553
|0.0000
|1.2648
|225
|2006.06.21 17:19
|t/p
|114
|0.05
|1.2648
|0.0000
|1.2648
|47.09
|10856.26
|226
|2006.06.21 17:19
|close
|113
|0.03
|1.2648
|0.0000
|1.2663
|23.51
|10879.77
|227
|2006.06.21 17:20
|close
|112
|0.02
|1.2649
|0.0000
|1.2678
|12.87
|10892.64
|228
|2006.06.21 17:20
|close
|111
|0.01
|1.2648
|0.0000
|1.2693
|4.67
|10897.32
|229
|2006.06.22 10:15
|buy
|115
|0.01
|1.2655
|0.0000
|1.2750
|230
|2006.06.22 10:35
|buy
|116
|0.02
|1.2640
|0.0000
|1.2735
|231
|2006.06.22 13:17
|buy
|117
|0.03
|1.2625
|0.0000
|1.2720
|232
|2006.06.22 13:54
|buy
|118
|0.05
|1.2610
|0.0000
|1.2705
|233
|2006.06.22 14:29
|buy
|119
|0.08
|1.2594
|0.0000
|1.2689
|234
|2006.06.22 14:40
|buy
|120
|0.12
|1.2579
|0.0000
|1.2674
|235
|2006.06.22 18:28
|buy
|121
|0.18
|1.2564
|0.0000
|1.2659
|236
|2006.06.23 12:31
|buy
|122
|0.27
|1.2549
|0.0000
|1.2644
|237
|2006.06.23 13:20
|buy
|123
|0.41
|1.2533
|0.0000
|1.2628
|238
|2006.06.23 13:56
|buy
|124
|0.62
|1.2517
|0.0000
|1.2612
|239
|2006.06.23 14:29
|buy
|125
|0.93
|1.2502
|0.0000
|1.2597
|240
|2006.06.23 14:37
|buy
|126
|1.40
|1.2487
|0.0000
|1.2582
|241
|2006.06.26 11:40
|t/p
|126
|1.40
|1.2582
|0.0000
|1.2582
|1318.52
|12215.84
|242
|2006.06.26 11:40
|close
|125
|0.93
|1.2582
|0.0000
|1.2597
|736.37
|12952.21
|243
|2006.06.26 11:40
|close
|124
|0.62
|1.2581
|0.0000
|1.2612
|391.72
|13343.93
|244
|2006.06.26 11:41
|close
|123
|0.41
|1.2582
|0.0000
|1.2628
|197.54
|13541.46
|245
|2006.06.26 11:41
|close
|122
|0.27
|1.2580
|0.0000
|1.2644
|81.49
|13622.95
|246
|2006.06.26 11:42
|close
|121
|0.18
|1.2581
|0.0000
|1.2659
|27.65
|13650.60
|247
|2006.06.26 11:43
|close
|120
|0.12
|1.2580
|0.0000
|1.2674
|-0.77
|13649.83
|248
|2006.06.26 11:43
|close
|119
|0.08
|1.2579
|0.0000
|1.2689
|-13.31
|13636.52
|249
|2006.06.26 11:44
|close
|118
|0.05
|1.2580
|0.0000
|1.2705
|-15.82
|13620.70
|250
|2006.06.26 11:44
|close
|117
|0.03
|1.2578
|0.0000
|1.2720
|-14.59
|13606.11
|251
|2006.06.26 11:45
|close
|116
|0.02
|1.2579
|0.0000
|1.2735
|-12.53
|13593.58
|252
|2006.06.26 11:46
|close
|115
|0.01
|1.2578
|0.0000
|1.2750
|-7.86
|13585.71
|253
|2006.06.27 21:00
|buy
|127
|0.01
|1.2596
|0.0000
|1.2691
|254
|2006.06.27 22:32
|buy
|128
|0.02
|1.2581
|0.0000
|1.2676
|255
|2006.06.28 09:57
|buy
|129
|0.03
|1.2566
|0.0000
|1.2661
|256
|2006.06.28 14:35
|buy
|130
|0.05
|1.2551
|0.0000
|1.2646
|257
|2006.06.28 18:25
|buy
|131
|0.08
|1.2535
|0.0000
|1.2630
|258
|2006.06.28 18:40
|buy
|132
|0.12
|1.2520
|0.0000
|1.2615
|259
|2006.06.29 21:55
|t/p
|132
|0.12
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|111.05
|13696.76
|260
|2006.06.29 21:55
|close
|131
|0.08
|1.2615
|0.0000
|1.2630
|62.03
|13758.79
|261
|2006.06.29 21:56
|close
|130
|0.05
|1.2616
|0.0000
|1.2646
|31.27
|13790.06
|262
|2006.06.29 21:56
|close
|129
|0.03
|1.2617
|0.0000
|1.2661
|14.56
|13804.63
|263
|2006.06.29 21:56
|close
|128
|0.02
|1.2618
|0.0000
|1.2676
|6.74
|13811.37
|264
|2006.06.29 21:57
|close
|127
|0.01
|1.2619
|0.0000
|1.2691
|1.97
|13813.34
|265
|2006.07.03 11:00
|buy
|133
|0.01
|1.2778
|0.0000
|1.2873
|266
|2006.07.05 10:34
|buy
|134
|0.02
|1.2763
|0.0000
|1.2858
|267
|2006.07.05 14:37
|buy
|135
|0.03
|1.2748
|0.0000
|1.2843
|268
|2006.07.05 17:52
|buy
|136
|0.05
|1.2733
|0.0000
|1.2828
|269
|2006.07.05 18:34
|buy
|137
|0.08
|1.2717
|0.0000
|1.2812
|270
|2006.07.07 13:46
|t/p
|137
|0.08
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|73.38
|13886.72
|271
|2006.07.07 13:46
|close
|136
|0.05
|1.2812
|0.0000
|1.2828
|37.86
|13924.58
|272
|2006.07.07 13:46
|close
|135
|0.03
|1.2813
|0.0000
|1.2843
|18.52
|13943.09
|273
|2006.07.07 13:47
|close
|134
|0.02
|1.2814
|0.0000
|1.2858
|9.54
|13952.64
|274
|2006.07.07 13:48
|close
|133
|0.01
|1.2815
|0.0000
|1.2873
|3.21
|13955.85
|275
|2006.07.10 12:30
|buy
|138
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2878
|276
|2006.07.10 14:16
|buy
|139
|0.02
|1.2768
|0.0000
|1.2863
|277
|2006.07.10 14:54
|buy
|140
|0.03
|1.2753
|0.0000
|1.2848
|278
|2006.07.10 15:31
|buy
|141
|0.05
|1.2737
|0.0000
|1.2832
|279
|2006.07.11 08:12
|buy
|142
|0.08
|1.2722
|0.0000
|1.2817
|280
|2006.07.12 14:28
|buy
|143
|0.12
|1.2707
|0.0000
|1.2802
|281
|2006.07.12 14:38
|buy
|144
|0.18
|1.2692
|0.0000
|1.2787
|282
|2006.07.13 18:34
|buy
|145
|0.27
|1.2676
|0.0000
|1.2771
|283
|2006.07.14 10:30
|buy
|146
|0.41
|1.2661
|0.0000
|1.2756
|284
|2006.07.14 17:54
|buy
|147
|0.62
|1.2646
|0.0000
|1.2741
|285
|2006.07.14 18:37
|buy
|148
|0.93
|1.2631
|0.0000
|1.2726
|286
|2006.07.17 10:14
|buy
|149
|1.40
|1.2615
|0.0000
|1.2710
|287
|2006.07.17 10:46
|buy
|150
|2.10
|1.2600
|0.0000
|1.2695
|288
|2006.07.21 22:35
|t/p
|150
|2.10
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|1891.68
|15847.53
|289
|2006.07.21 22:35
|close
|149
|1.40
|1.2695
|0.0000
|1.2710
|1051.12
|16898.65
|290
|2006.07.21 22:36
|close
|148
|0.93
|1.2694
|0.0000
|1.2726
|532.52
|17431.16
|291
|2006.07.21 22:36
|close
|147
|0.62
|1.2695
|0.0000
|1.2741
|268.21
|17699.38
|292
|2006.07.21 22:36
|close
|146
|0.41
|1.2694
|0.0000
|1.2756
|111.77
|17811.14
|293
|2006.07.21 22:37
|close
|145
|0.27
|1.2695
|0.0000
|1.2771
|33.59
|17844.73
|294
|2006.07.21 22:37
|close
|144
|0.18
|1.2694
|0.0000
|1.2787
|-12.64
|17832.09
|295
|2006.07.21 22:37
|close
|143
|0.12
|1.2695
|0.0000
|1.2802
|-25.22
|17806.87
|296
|2006.07.21 22:38
|close
|142
|0.08
|1.2694
|0.0000
|1.2817
|-30.27
|17776.60
|297
|2006.07.21 22:38
|close
|141
|0.05
|1.2695
|0.0000
|1.2832
|-26.33
|17750.27
|298
|2006.07.21 22:38
|close
|140
|0.03
|1.2694
|0.0000
|1.2848
|-20.90
|17729.37
|299
|2006.07.21 22:40
|close
|139
|0.02
|1.2695
|0.0000
|1.2863
|-16.73
|17712.64
|300
|2006.07.21 22:40
|close
|138
|0.01
|1.2694
|0.0000
|1.2878
|-9.97
|17702.67
|301
|2006.07.24 04:00
|buy
|151
|0.01
|1.2656
|0.0000
|1.2751
|302
|2006.07.24 07:25
|buy
|152
|0.02
|1.2641
|0.0000
|1.2736
|303
|2006.07.24 11:25
|buy
|153
|0.03
|1.2626
|0.0000
|1.2721
|304
|2006.07.25 02:37
|buy
|154
|0.05
|1.2611
|0.0000
|1.2706
|305
|2006.07.25 18:27
|buy
|155
|0.08
|1.2595
|0.0000
|1.2690
|306
|2006.07.25 18:33
|buy
|156
|0.12
|1.2580
|0.0000
|1.2675
|307
|2006.07.26 09:14
|buy
|157
|0.18
|1.2565
|0.0000
|1.2660
|308
|2006.07.26 20:39
|t/p
|157
|0.18
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|171.00
|17873.67
|309
|2006.07.26 20:39
|close
|156
|0.12
|1.2660
|0.0000
|1.2675
|95.02
|17968.69
|310
|2006.07.26 20:39
|close
|155
|0.08
|1.2660
|0.0000
|1.2690
|51.34
|18020.03
|311
|2006.07.26 20:39
|close
|154
|0.05
|1.2663
|0.0000
|1.2706
|25.59
|18045.62
|312
|2006.07.26 20:40
|close
|153
|0.03
|1.2662
|0.0000
|1.2721
|10.31
|18055.93
|313
|2006.07.26 20:40
|close
|152
|0.02
|1.2663
|0.0000
|1.2736
|4.07
|18060.00
|314
|2006.07.26 20:41
|close
|151
|0.01
|1.2662
|0.0000
|1.2751
|0.44
|18060.44
|315
|2006.07.27 18:30
|buy
|158
|0.01
|1.2725
|0.0000
|1.2820
|316
|2006.07.27 20:59
|buy
|159
|0.02
|1.2710
|0.0000
|1.2805
|317
|2006.07.27 21:19
|buy
|160
|0.03
|1.2694
|0.0000
|1.2789
|318
|2006.07.28 13:58
|buy
|161
|0.05
|1.2678
|0.0000
|1.2773
|319
|2006.07.28 14:57
|buy
|162
|0.08
|1.2663
|0.0000
|1.2758
|320
|2006.07.28 17:22
|t/p
|162
|0.08
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|76.00
|18136.44
|321
|2006.07.28 17:22
|close
|161
|0.05
|1.2758
|0.0000
|1.2773
|40.00
|18176.44
|322
|2006.07.28 17:22
|close
|160
|0.03
|1.2757
|0.0000
|1.2789
|18.65
|18195.09
|323
|2006.07.28 17:22
|close
|159
|0.02
|1.2758
|0.0000
|1.2805
|9.44
|18204.53
|324
|2006.07.28 17:22
|close
|158
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2820
|2.92
|18207.45
|325
|2006.07.31 10:45
|buy
|163
|0.01
|1.2755
|0.0000
|1.2850
|326
|2006.08.01 07:53
|buy
|164
|0.02
|1.2739
|0.0000
|1.2834
|327
|2006.08.01 09:45
|buy
|165
|0.03
|1.2724
|0.0000
|1.2819
|328
|2006.08.01 20:08
|t/p
|165
|0.03
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|28.50
|18235.95
|329
|2006.08.01 20:08
|close
|164
|0.02
|1.2819
|0.0000
|1.2834
|16.00
|18251.95
|330
|2006.08.01 20:08
|close
|163
|0.01
|1.2820
|0.0000
|1.2850
|6.42
|18258.36
|331
|2006.08.02 09:45
|buy
|166
|0.01
|1.2821
|0.0000
|1.2916
|332
|2006.08.02 11:34
|buy
|167
|0.02
|1.2806
|0.0000
|1.2901
|333
|2006.08.02 15:29
|buy
|168
|0.03
|1.2791
|0.0000
|1.2886
|334
|2006.08.03 03:23
|buy
|169
|0.05
|1.2775
|0.0000
|1.2870
|335
|2006.08.03 03:58
|buy
|170
|0.08
|1.2759
|0.0000
|1.2854
|336
|2006.08.04 15:31
|t/p
|170
|0.08
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|75.34
|18333.71
|337
|2006.08.04 15:31
|close
|169
|0.05
|1.2854
|0.0000
|1.2870
|39.09
|18372.80
|338
|2006.08.04 15:31
|close
|168
|0.03
|1.2852
|0.0000
|1.2886
|17.32
|18390.11
|339
|2006.08.04 15:31
|close
|167
|0.02
|1.2849
|0.0000
|1.2901
|7.94
|18398.06
|340
|2006.08.04 15:31
|close
|166
|0.01
|1.2855
|0.0000
|1.2916
|3.07
|18401.13
|341
|2006.08.07 07:17
|buy
|171
|0.01
|1.2878
|0.0000
|1.2973
|342
|2006.08.07 10:00
|buy
|172
|0.02
|1.2863
|0.0000
|1.2958
|343
|2006.08.07 20:15
|buy
|173
|0.03
|1.2848
|0.0000
|1.2943
|344
|2006.08.07 21:02
|buy
|174
|0.05
|1.2833
|0.0000
|1.2928
|345
|2006.08.08 01:10
|buy
|175
|0.08
|1.2816
|0.0000
|1.2911
|346
|2006.08.09 01:48
|buy
|176
|0.12
|1.2801
|0.0000
|1.2896
|347
|2006.08.09 01:49
|buy
|177
|0.18
|1.2784
|0.0000
|1.2879
|348
|2006.08.09 01:59
|buy
|178
|0.27
|1.2768
|0.0000
|1.2863
|349
|2006.08.09 11:07
|t/p
|178
|0.27
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|256.50
|18657.63
|350
|2006.08.09 11:07
|close
|177
|0.18
|1.2863
|0.0000
|1.2879
|142.20
|18799.83
|351
|2006.08.09 11:07
|close
|176
|0.12
|1.2862
|0.0000
|1.2896
|73.20
|18873.03
|352
|2006.08.09 11:07
|close
|175
|0.08
|1.2864
|0.0000
|1.2911
|37.74
|18910.77
|353
|2006.08.09 11:07
|close
|174
|0.05
|1.2863
|0.0000
|1.2928
|14.18
|18924.95
|354
|2006.08.09 11:07
|close
|173
|0.03
|1.2865
|0.0000
|1.2943
|4.61
|18929.56
|355
|2006.08.09 11:07
|close
|172
|0.02
|1.2866
|0.0000
|1.2958
|0.27
|18929.83
|356
|2006.08.09 11:07
|close
|171
|0.01
|1.2865
|0.0000
|1.2973
|-1.46
|18928.37
|357
|2006.08.10 03:15
|buy
|179
|0.01
|1.2868
|0.0000
|1.2963
|358
|2006.08.10 11:11
|buy
|180
|0.02
|1.2851
|0.0000
|1.2946
|359
|2006.08.10 15:37
|buy
|181
|0.03
|1.2834
|0.0000
|1.2929
|360
|2006.08.10 17:02
|buy
|182
|0.05
|1.2816
|0.0000
|1.2911
|361
|2006.08.10 17:16
|buy
|183
|0.08
|1.2800
|0.0000
|1.2895
|362
|2006.08.10 17:25
|buy
|184
|0.12
|1.2785
|0.0000
|1.2880
|363
|2006.08.10 17:36
|buy
|185
|0.18
|1.2770
|0.0000
|1.2865
|364
|2006.08.10 18:17
|buy
|186
|0.27
|1.2755
|0.0000
|1.2850
|365
|2006.08.11 15:30
|buy
|187
|0.41
|1.2738
|0.0000
|1.2833
|366
|2006.08.11 15:33
|buy
|188
|0.62
|1.2723
|0.0000
|1.2818
|367
|2006.08.15 04:50
|buy
|189
|0.93
|1.2708
|0.0000
|1.2803
|368
|2006.08.16 15:30
|t/p
|189
|0.93
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|875.87
|19804.24
|369
|2006.08.16 15:30
|close
|188
|0.62
|1.2810
|0.0000
|1.2818
|524.15
|20328.39
|370
|2006.08.16 15:30
|close
|187
|0.41
|1.2809
|0.0000
|1.2833
|281.01
|20609.41
|371
|2006.08.16 15:30
|close
|186
|0.27
|1.2807
|0.0000
|1.2850
|131.54
|20740.95
|372
|2006.08.16 15:30
|close
|185
|0.18
|1.2812
|0.0000
|1.2865
|69.70
|20810.65
|373
|2006.08.16 15:30
|close
|184
|0.12
|1.2816
|0.0000
|1.2880
|33.26
|20843.91
|374
|2006.08.16 15:30
|close
|183
|0.08
|1.2821
|0.0000
|1.2895
|14.18
|20858.09
|375
|2006.08.16 15:30
|close
|182
|0.05
|1.2819
|0.0000
|1.2911
|-0.14
|20857.95
|376
|2006.08.16 15:30
|close
|181
|0.03
|1.2817
|0.0000
|1.2929
|-6.08
|20851.86
|377
|2006.08.16 15:30
|close
|180
|0.02
|1.2824
|0.0000
|1.2946
|-6.06
|20845.81
|378
|2006.08.16 15:30
|close
|179
|0.01
|1.2831
|0.0000
|1.2963
|-4.03
|20841.78
|379
|2006.08.17 18:15
|buy
|190
|0.01
|1.2868
|0.0000
|1.2963
|380
|2006.08.17 19:28
|buy
|191
|0.02
|1.2853
|0.0000
|1.2948
|381
|2006.08.17 20:07
|buy
|192
|0.03
|1.2837
|0.0000
|1.2932
|382
|2006.08.17 20:58
|buy
|193
|0.05
|1.2820
|0.0000
|1.2915
|383
|2006.08.18 14:28
|buy
|194
|0.08
|1.2805
|0.0000
|1.2900
|384
|2006.08.18 15:21
|buy
|195
|0.12
|1.2790
|0.0000
|1.2885
|385
|2006.08.21 09:56
|t/p
|195
|0.12
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|113.02
|20954.79
|386
|2006.08.21 09:56
|close
|194
|0.08
|1.2886
|0.0000
|1.2900
|64.14
|21018.94
|387
|2006.08.21 09:56
|close
|193
|0.05
|1.2888
|0.0000
|1.2915
|33.18
|21052.12
|388
|2006.08.21 09:57
|close
|192
|0.03
|1.2887
|0.0000
|1.2932
|14.51
|21066.63
|389
|2006.08.21 09:58
|close
|191
|0.02
|1.2886
|0.0000
|1.2948
|6.27
|21072.90
|390
|2006.08.21 09:58
|close
|190
|0.01
|1.2885
|0.0000
|1.2963
|1.54
|21074.43
|391
|2006.08.23 02:00
|sell
|196
|0.01
|1.2808
|0.0000
|1.2713
|392
|2006.08.23 10:27
|sell
|197
|0.02
|1.2823
|0.0000
|1.2728
|393
|2006.08.23 17:00
|sell
|198
|0.03
|1.2840
|0.0000
|1.2745
|394
|2006.08.25 17:07
|t/p
|198
|0.03
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|29.00
|21103.44
|395
|2006.08.25 17:07
|close
|197
|0.02
|1.2744
|0.0000
|1.2728
|16.14
|21119.57
|396
|2006.08.25 17:07
|close
|196
|0.01
|1.2746
|0.0000
|1.2713
|6.37
|21125.94
|397
|2006.08.28 03:16
|sell
|199
|0.01
|1.2760
|0.0000
|1.2665
|398
|2006.08.28 04:47
|sell
|200
|0.02
|1.2775
|0.0000
|1.2680
|399
|2006.08.28 06:27
|sell
|201
|0.03
|1.2793
|0.0000
|1.2698
|400
|2006.08.28 10:26
|sell
|202
|0.05
|1.2809
|0.0000
|1.2714
|401
|2006.08.29 07:16
|sell
|203
|0.08
|1.2824
|0.0000
|1.2729
|402
|2006.08.30 03:26
|sell
|204
|0.12
|1.2840
|0.0000
|1.2745
|403
|2006.08.31 10:24
|sell
|205
|0.18
|1.2856
|0.0000
|1.2761
|404
|2006.08.31 15:35
|sell
|206
|0.27
|1.2874
|0.0000
|1.2779
|405
|2006.09.01 15:32
|t/p
|206
|0.27
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|257.63
|21383.58
|406
|2006.09.01 15:32
|close
|205
|0.18
|1.2779
|0.0000
|1.2761
|139.36
|21522.93
|407
|2006.09.01 15:32
|close
|204
|0.12
|1.2777
|0.0000
|1.2745
|77.62
|21600.55
|408
|2006.09.01 15:32
|close
|203
|0.08
|1.2778
|0.0000
|1.2729
|38.48
|21639.03
|409
|2006.09.01 15:32
|close
|202
|0.05
|1.2776
|0.0000
|1.2714
|17.76
|21656.79
|410
|2006.09.01 15:32
|close
|201
|0.03
|1.2773
|0.0000
|1.2698
|6.76
|21663.54
|411
|2006.09.01 15:32
|close
|200
|0.02
|1.2774
|0.0000
|1.2680
|0.70
|21664.25
|412
|2006.09.01 15:32
|close
|199
|0.01
|1.2775
|0.0000
|1.2665
|-1.25
|21663.00
|413
|2006.09.01 19:00
|sell
|207
|0.01
|1.2831
|0.0000
|1.2736
|414
|2006.09.04 01:57
|sell
|208
|0.02
|1.2846
|0.0000
|1.2751
|415
|2006.09.04 04:16
|sell
|209
|0.03
|1.2862
|0.0000
|1.2767
|416
|2006.09.07 13:36
|t/p
|209
|0.03
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|29.13
|21692.13
|417
|2006.09.07 13:36
|close
|208
|0.02
|1.2767
|0.0000
|1.2751
|16.22
|21708.35
|418
|2006.09.07 13:36
|close
|207
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2736
|6.55
|21714.90
|419
|2006.09.11 07:17
|sell
|210
|0.01
|1.2675
|0.0000
|1.2580
|420
|2006.09.11 08:37
|sell
|211
|0.02
|1.2691
|0.0000
|1.2596
|421
|2006.09.11 11:09
|sell
|212
|0.03
|1.2706
|0.0000
|1.2611
|422
|2006.09.11 12:45
|sell
|213
|0.05
|1.2721
|0.0000
|1.2626
|423
|2006.09.11 12:52
|sell
|214
|0.08
|1.2737
|0.0000
|1.2642
|424
|2006.09.15 16:37
|t/p
|214
|0.08
|1.2642
|0.0000
|1.2642
|78.02
|21792.92
|425
|2006.09.15 16:37
|close
|213
|0.05
|1.2642
|0.0000
|1.2626
|40.76
|21833.68
|426
|2006.09.15 16:37
|close
|212
|0.03
|1.2643
|0.0000
|1.2611
|19.66
|21853.33
|427
|2006.09.15 16:37
|close
|211
|0.02
|1.2644
|0.0000
|1.2596
|9.90
|21863.24
|428
|2006.09.15 16:37
|close
|210
|0.01
|1.2645
|0.0000
|1.2580
|3.25
|21866.49
|429
|2006.09.18 07:00
|sell
|215
|0.01
|1.2657
|0.0000
|1.2562
|430
|2006.09.18 09:19
|sell
|216
|0.02
|1.2672
|0.0000
|1.2577
|431
|2006.09.18 16:00
|sell
|217
|0.03
|1.2688
|0.0000
|1.2593
|432
|2006.09.18 22:14
|sell
|218
|0.05
|1.2703
|0.0000
|1.2608
|433
|2006.09.19 05:25
|sell
|219
|0.08
|1.2718
|0.0000
|1.2623
|434
|2006.09.21 13:33
|sell
|220
|0.12
|1.2733
|0.0000
|1.2638
|435
|2006.09.21 19:02
|sell
|221
|0.18
|1.2749
|0.0000
|1.2654
|436
|2006.09.21 19:04
|sell
|222
|0.27
|1.2766
|0.0000
|1.2671
|437
|2006.09.21 19:15
|sell
|223
|0.41
|1.2781
|0.0000
|1.2686
|438
|2006.09.21 22:39
|sell
|224
|0.62
|1.2796
|0.0000
|1.2701
|439
|2006.09.22 10:21
|sell
|225
|0.93
|1.2812
|0.0000
|1.2717
|440
|2006.09.22 11:27
|sell
|226
|1.40
|1.2828
|0.0000
|1.2733
|441
|2006.09.26 11:14
|t/p
|226
|1.40
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|1341.76
|23208.25
|442
|2006.09.26 11:14
|close
|225
|0.93
|1.2732
|0.0000
|1.2717
|751.81
|23960.06
|443
|2006.09.26 11:14
|close
|224
|0.62
|1.2734
|0.0000
|1.2701
|392.21
|24352.27
|444
|2006.09.26 11:14
|close
|223
|0.41
|1.2732
|0.0000
|1.2686
|206.07
|24558.34
|445
|2006.09.26 11:15
|close
|222
|0.27
|1.2733
|0.0000
|1.2671
|92.50
|24650.84
|446
|2006.09.26 11:16
|close
|221
|0.18
|1.2734
|0.0000
|1.2654
|29.27
|24680.11
|447
|2006.09.26 11:16
|close
|220
|0.12
|1.2736
|0.0000
|1.2638
|-2.09
|24678.02
|448
|2006.09.26 11:17
|close
|219
|0.08
|1.2735
|0.0000
|1.2623
|-11.25
|24666.77
|449
|2006.09.26 11:17
|close
|218
|0.05
|1.2732
|0.0000
|1.2608
|-12.82
|24653.95
|450
|2006.09.26 11:18
|close
|217
|0.03
|1.2731
|0.0000
|1.2593
|-11.89
|24642.06
|451
|2006.09.26 11:19
|close
|216
|0.02
|1.2732
|0.0000
|1.2577
|-11.33
|24630.73
|452
|2006.09.26 11:19
|close
|215
|0.01
|1.2733
|0.0000
|1.2562
|-7.26
|24623.47
|453
|2006.09.27 03:00
|sell
|227
|0.01
|1.2695
|0.0000
|1.2600
|454
|2006.09.27 15:31
|sell
|228
|0.02
|1.2711
|0.0000
|1.2616
|455
|2006.09.28 03:30
|sell
|229
|0.03
|1.2726
|0.0000
|1.2631
|456
|2006.10.02 16:53
|sell
|230
|0.05
|1.2746
|0.0000
|1.2651
|457
|2006.10.03 09:33
|sell
|231
|0.08
|1.2761
|0.0000
|1.2666
|458
|2006.10.06 14:59
|t/p
|231
|0.08
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|77.68
|24701.15
|459
|2006.10.06 14:59
|close
|230
|0.05
|1.2666
|0.0000
|1.2651
|41.26
|24742.41
|460
|2006.10.06 15:00
|close
|229
|0.03
|1.2667
|0.0000
|1.2631
|18.71
|24761.12
|461
|2006.10.06 15:00
|close
|228
|0.02
|1.2668
|0.0000
|1.2616
|9.52
|24770.64
|462
|2006.10.06 15:01
|close
|227
|0.01
|1.2669
|0.0000
|1.2600
|3.06
|24773.70
|463
|2006.10.09 07:02
|sell
|232
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2507
|464
|2006.10.11 21:31
|t/p
|232
|0.01
|1.2507
|0.0000
|1.2507
|9.58
|24783.29
|465
|2006.10.18 12:23
|buy
|233
|0.01
|1.2538
|0.0000
|1.2633
|466
|2006.10.18 15:50
|buy
|234
|0.02
|1.2523
|0.0000
|1.2618
|467
|2006.10.18 16:20
|buy
|235
|0.03
|1.2508
|0.0000
|1.2603
|468
|2006.10.19 17:43
|t/p
|235
|0.03
|1.2603
|0.0000
|1.2603
|27.76
|24811.05
|469
|2006.10.19 17:43
|close
|234
|0.02
|1.2603
|0.0000
|1.2618
|15.51
|24826.56
|470
|2006.10.19 17:45
|close
|233
|0.01
|1.2602
|0.0000
|1.2633
|6.15
|24832.71
|471
|2006.10.20 09:30
|buy
|236
|0.01
|1.2624
|0.0000
|1.2719
|472
|2006.10.20 12:58
|buy
|237
|0.02
|1.2609
|0.0000
|1.2704
|473
|2006.10.23 09:39
|buy
|238
|0.03
|1.2592
|0.0000
|1.2687
|474
|2006.10.23 12:09
|buy
|239
|0.05
|1.2574
|0.0000
|1.2669
|475
|2006.10.23 12:56
|buy
|240
|0.08
|1.2559
|0.0000
|1.2654
|476
|2006.10.23 15:48
|buy
|241
|0.12
|1.2544
|0.0000
|1.2639
|477
|2006.10.24 10:34
|buy
|242
|0.18
|1.2528
|0.0000
|1.2623
|478
|2006.10.26 04:51
|t/p
|242
|0.18
|1.2623
|0.0000
|1.2623
|165.10
|24997.81
|479
|2006.10.26 04:51
|close
|241
|0.12
|1.2623
|0.0000
|1.2639
|89.88
|25087.69
|480
|2006.10.26 04:51
|close
|240
|0.08
|1.2624
|0.0000
|1.2654
|48.72
|25136.41
|481
|2006.10.26 04:52
|close
|239
|0.05
|1.2623
|0.0000
|1.2669
|22.45
|25158.86
|482
|2006.10.26 04:52
|close
|238
|0.03
|1.2624
|0.0000
|1.2687
|8.37
|25167.23
|483
|2006.10.26 04:53
|close
|237
|0.02
|1.2623
|0.0000
|1.2704
|1.82
|25169.04
|484
|2006.10.26 04:53
|close
|236
|0.01
|1.2624
|0.0000
|1.2719
|-0.49
|25168.55
|485
|2006.10.27 09:30
|buy
|243
|0.01
|1.2688
|0.0000
|1.2783
|486
|2006.10.27 12:14
|buy
|244
|0.02
|1.2673
|0.0000
|1.2768
|487
|2006.10.31 17:25
|t/p
|244
|0.02
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|18.67
|25187.22
|488
|2006.10.31 17:25
|close
|243
|0.01
|1.2768
|0.0000
|1.2783
|7.84
|25195.06
|489
|2006.11.01 08:30
|buy
|245
|0.01
|1.2762
|0.0000
|1.2857
|490
|2006.11.01 10:34
|buy
|246
|0.02
|1.2747
|0.0000
|1.2842
|491
|2006.11.03 13:56
|buy
|247
|0.03
|1.2732
|0.0000
|1.2827
|492
|2006.11.03 14:27
|buy
|248
|0.05
|1.2716
|0.0000
|1.2811
|493
|2006.11.03 14:33
|buy
|249
|0.08
|1.2701
|0.0000
|1.2796
|494
|2006.11.03 16:56
|buy
|250
|0.12
|1.2686
|0.0000
|1.2781
|495
|2006.11.07 14:32
|t/p
|250
|0.12
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|112.03
|25307.09
|496
|2006.11.07 14:32
|close
|249
|0.08
|1.2781
|0.0000
|1.2796
|62.69
|25369.78
|497
|2006.11.07 14:33
|close
|248
|0.05
|1.2780
|0.0000
|1.2811
|31.18
|25400.96
|498
|2006.11.07 14:34
|close
|247
|0.03
|1.2782
|0.0000
|1.2827
|14.51
|25415.47
|499
|2006.11.07 14:35
|close
|246
|0.02
|1.2781
|0.0000
|1.2842
|5.82
|25421.28
|500
|2006.11.07 14:35
|close
|245
|0.01
|1.2783
|0.0000
|1.2857
|1.61
|25422.89
|501
|2006.11.10 16:45
|buy
|251
|0.01
|1.2870
|0.0000
|1.2965
|502
|2006.11.10 18:34
|buy
|252
|0.02
|1.2855
|0.0000
|1.2950
|503
|2006.11.13 13:50
|buy
|253
|0.03
|1.2839
|0.0000
|1.2934
|504
|2006.11.13 17:48
|buy
|254
|0.05
|1.2824
|0.0000
|1.2919
|505
|2006.11.13 18:30
|buy
|255
|0.08
|1.2809
|0.0000
|1.2904
|506
|2006.11.14 18:39
|buy
|256
|0.12
|1.2794
|0.0000
|1.2889
|507
|2006.11.15 14:37
|buy
|257
|0.18
|1.2778
|0.0000
|1.2873
|508
|2006.11.22 10:34
|t/p
|257
|0.18
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|160.67
|25583.56
|509
|2006.11.22 10:34
|close
|256
|0.12
|1.2873
|0.0000
|1.2889
|86.93
|25670.49
|510
|2006.11.22 10:35
|close
|255
|0.08
|1.2872
|0.0000
|1.2904
|44.50
|25714.98
|511
|2006.11.22 10:35
|close
|254
|0.05
|1.2873
|0.0000
|1.2919
|20.81
|25735.79
|512
|2006.11.22 10:36
|close
|253
|0.03
|1.2872
|0.0000
|1.2934
|7.69
|25743.48
|513
|2006.11.22 10:37
|close
|252
|0.02
|1.2874
|0.0000
|1.2950
|2.16
|25745.64
|514
|2006.11.22 10:37
|close
|251
|0.01
|1.2873
|0.0000
|1.2965
|-0.52
|25745.12
|515
|2006.11.23 05:00
|buy
|258
|0.01
|1.2931
|0.0000
|1.3026
|516
|2006.11.24 09:50
|t/p
|258
|0.01
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|9.42
|25754.54
|517
|2006.11.27 08:15
|buy
|259
|0.01
|1.3118
|0.0000
|1.3213
|518
|2006.11.27 16:56
|buy
|260
|0.02
|1.3103
|0.0000
|1.3198
|519
|2006.11.28 22:29
|t/p
|260
|0.02
|1.3198
|0.0000
|1.3198
|18.84
|25773.37
|520
|2006.11.28 22:29
|close
|259
|0.01
|1.3198
|0.0000
|1.3213
|7.92
|25781.29
|521
|2006.12.01 11:00
|buy
|261
|0.01
|1.3239
|0.0000
|1.3334
|522
|2006.12.01 12:53
|buy
|262
|0.02
|1.3224
|0.0000
|1.3319
|523
|2006.12.01 18:00
|t/p
|262
|0.02
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|19.00
|25800.29
|524
|2006.12.01 18:00
|close
|261
|0.01
|1.3319
|0.0000
|1.3334
|8.00
|25808.29
|525
|2006.12.07 04:00
|sell
|263
|0.01
|1.3291
|0.0000
|1.3196
|526
|2006.12.07 06:24
|sell
|264
|0.02
|1.3306
|0.0000
|1.3211
|527
|2006.12.07 10:35
|sell
|265
|0.03
|1.3321
|0.0000
|1.3226
|528
|2006.12.08 14:35
|sell
|266
|0.05
|1.3337
|0.0000
|1.3242
|529
|2006.12.08 16:52
|sell
|267
|0.08
|1.3353
|0.0000
|1.3258
|530
|2006.12.08 17:58
|t/p
|267
|0.08
|1.3258
|0.0000
|1.3258
|76.00
|25884.29
|531
|2006.12.08 17:58
|close
|266
|0.05
|1.3258
|0.0000
|1.3242
|39.50
|25923.79
|532
|2006.12.08 18:00
|close
|265
|0.03
|1.3257
|0.0000
|1.3226
|19.33
|25943.12
|533
|2006.12.08 18:00
|close
|264
|0.02
|1.3258
|0.0000
|1.3211
|9.68
|25952.80
|534
|2006.12.08 18:00
|close
|263
|0.01
|1.3257
|0.0000
|1.3196
|3.44
|25956.24
|535
|2006.12.11 16:00
|sell
|268
|0.01
|1.3194
|0.0000
|1.3099
|536
|2006.12.11 18:13
|sell
|269
|0.02
|1.3209
|0.0000
|1.3114
|537
|2006.12.11 18:47
|sell
|270
|0.03
|1.3224
|0.0000
|1.3129
|538
|2006.12.11 18:58
|sell
|271
|0.05
|1.3239
|0.0000
|1.3144
|539
|2006.12.11 19:35
|sell
|272
|0.08
|1.3255
|0.0000
|1.3160
|540
|2006.12.12 22:00
|sell
|273
|0.12
|1.3270
|0.0000
|1.3175
|541
|2006.12.12 22:36
|sell
|274
|0.18
|1.3285
|0.0000
|1.3190
|542
|2006.12.14 14:24
|t/p
|274
|0.18
|1.3190
|0.0000
|1.3190
|174.02
|26130.27
|543
|2006.12.14 14:24
|close
|273
|0.12
|1.3190
|0.0000
|1.3175
|98.02
|26228.28
|544
|2006.12.14 14:25
|close
|272
|0.08
|1.3189
|0.0000
|1.3160
|54.48
|26282.76
|545
|2006.12.14 14:26
|close
|271
|0.05
|1.3188
|0.0000
|1.3144
|26.55
|26309.31
|546
|2006.12.14 14:26
|close
|270
|0.03
|1.3187
|0.0000
|1.3129
|11.73
|26321.04
|547
|2006.12.14 14:27
|close
|269
|0.02
|1.3186
|0.0000
|1.3114
|5.02
|26326.06
|548
|2006.12.14 14:28
|close
|268
|0.01
|1.3185
|0.0000
|1.3099
|1.11
|26327.17
|549
|2006.12.15 09:45
|sell
|275
|0.01
|1.3145
|0.0000
|1.3050
|550
|2006.12.15 13:59
|sell
|276
|0.02
|1.3160
|0.0000
|1.3065
|551
|2006.12.15 14:34
|sell
|277
|0.03
|1.3176
|0.0000
|1.3081
|552
|2006.12.15 18:34
|t/p
|277
|0.03
|1.3081
|0.0000
|1.3081
|28.50
|26355.67
|553
|2006.12.15 18:34
|close
|276
|0.02
|1.3081
|0.0000
|1.3065
|15.80
|26371.47
|554
|2006.12.15 18:35
|close
|275
|0.01
|1.3080
|0.0000
|1.3050
|6.50
|26377.97
|555
|2006.12.18 05:00
|sell
|278
|0.01
|1.3093
|0.0000
|1.2998
|556
|2006.12.18 05:18
|sell
|279
|0.02
|1.3108
|0.0000
|1.3013
|557
|2006.12.19 09:20
|sell
|280
|0.03
|1.3123
|0.0000
|1.3028
|558
|2006.12.19 09:53
|sell
|281
|0.05
|1.3138
|0.0000
|1.3043
|559
|2006.12.19 10:28
|sell
|282
|0.08
|1.3154
|0.0000
|1.3059
|560
|2006.12.19 10:37
|sell
|283
|0.12
|1.3169
|0.0000
|1.3074
|561
|2006.12.19 17:57
|sell
|284
|0.18
|1.3184
|0.0000
|1.3089
|562
|2006.12.19 18:37
|sell
|285
|0.27
|1.3199
|0.0000
|1.3104
|563
|2006.12.20 01:50
|sell
|286
|0.41
|1.3215
|0.0000
|1.3120
|564
|2006.12.20 02:37
|sell
|287
|0.62
|1.3230
|0.0000
|1.3135
|565
|2006.12.22 18:28
|t/p
|287
|0.62
|1.3135
|0.0000
|1.3135
|599.42
|26977.39
|566
|2006.12.22 18:28
|close
|286
|0.41
|1.3135
|0.0000
|1.3120
|334.89
|27312.28
|567
|2006.12.22 18:28
|close
|285
|0.27
|1.3134
|0.0000
|1.3104
|181.17
|27493.45
|568
|2006.12.22 18:29
|close
|284
|0.18
|1.3133
|0.0000
|1.3089
|95.58
|27589.03
|569
|2006.12.22 18:29
|close
|283
|0.12
|1.3132
|0.0000
|1.3074
|46.92
|27635.95
|570
|2006.12.22 18:30
|close
|282
|0.08
|1.3131
|0.0000
|1.3059
|20.08
|27656.03
|571
|2006.12.22 18:30
|close
|281
|0.05
|1.3130
|0.0000
|1.3043
|5.05
|27661.08
|572
|2006.12.22 18:31
|close
|280
|0.03
|1.3129
|0.0000
|1.3028
|-1.17
|27659.91
|573
|2006.12.22 18:31
|close
|279
|0.02
|1.3128
|0.0000
|1.3013
|-3.50
|27656.41
|574
|2006.12.22 18:32
|close
|278
|0.01
|1.3127
|0.0000
|1.2998
|-3.15
|27653.26
|575
|2006.12.26 12:15
|sell
|288
|0.01
|1.3133
|0.0000
|1.3038
|576
|2006.12.27 07:53
|sell
|289
|0.02
|1.3148
|0.0000
|1.3053
|577
|2006.12.27 08:36
|sell
|290
|0.03
|1.3164
|0.0000
|1.3069
|578
|2006.12.28 15:26
|sell
|291
|0.05
|1.3179
|0.0000
|1.3084
|579
|2006.12.28 15:36
|sell
|292
|0.08
|1.3196
|0.0000
|1.3101
|580
|2007.01.02 01:14
|sell
|293
|0.12
|1.3212
|0.0000
|1.3117
|581
|2007.01.02 02:26
|sell
|294
|0.18
|1.3227
|0.0000
|1.3132
|582
|2007.01.02 09:24
|sell
|295
|0.27
|1.3242
|0.0000
|1.3147
|583
|2007.01.02 09:35
|sell
|296
|0.41
|1.3257
|0.0000
|1.3162
|584
|2007.01.02 10:29
|sell
|297
|0.62
|1.3275
|0.0000
|1.3180
|585
|2007.01.02 15:44
|sell
|298
|0.93
|1.3290
|0.0000
|1.3195
|586
|2007.01.03 17:08
|t/p
|298
|0.93
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|887.41
|28540.67
|587
|2007.01.03 17:08
|close
|297
|0.62
|1.3193
|0.0000
|1.3180
|511.00
|29051.67
|588
|2007.01.03 17:08
|close
|296
|0.41
|1.3194
|0.0000
|1.3162
|260.02
|29311.70
|589
|2007.01.03 17:08
|close
|295
|0.27
|1.3190
|0.0000
|1.3147
|141.53
|29453.23
|590
|2007.01.03 17:08
|close
|294
|0.18
|1.3191
|0.0000
|1.3132
|65.56
|29518.79
|591
|2007.01.03 17:08
|close
|293
|0.12
|1.3185
|0.0000
|1.3117
|32.90
|29551.69
|592
|2007.01.03 17:08
|close
|292
|0.08
|1.3187
|0.0000
|1.3101
|8.54
|29560.23
|593
|2007.01.03 17:08
|close
|291
|0.05
|1.3185
|0.0000
|1.3084
|-2.16
|29558.07
|594
|2007.01.03 17:09
|close
|290
|0.03
|1.3183
|0.0000
|1.3069
|-4.82
|29553.26
|595
|2007.01.03 17:09
|close
|289
|0.02
|1.3185
|0.0000
|1.3053
|-6.81
|29546.44
|596
|2007.01.03 17:09
|close
|288
|0.01
|1.3183
|0.0000
|1.3038
|-4.66
|29541.78
|597
|2007.01.04 05:30
|sell
|299
|0.01
|1.3173
|0.0000
|1.3078
|598
|2007.01.04 18:12
|t/p
|299
|0.01
|1.3078
|0.0000
|1.3078
|9.50
|29551.28
|599
|2007.01.05 09:30
|sell
|300
|0.01
|1.3084
|0.0000
|1.2989
|600
|2007.01.05 09:54
|sell
|301
|0.02
|1.3101
|0.0000
|1.3006
|601
|2007.01.05 15:33
|t/p
|301
|0.02
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|19.00
|29570.28
|602
|2007.01.05 15:33
|close
|300
|0.01
|1.3006
|0.0000
|1.2989
|7.80
|29578.08
|603
|2007.01.08 08:30
|sell
|302
|0.01
|1.3008
|0.0000
|1.2913
|604
|2007.01.08 10:54
|sell
|303
|0.02
|1.3025
|0.0000
|1.2930
|605
|2007.01.09 02:13
|sell
|304
|0.03
|1.3041
|0.0000
|1.2946
|606
|2007.01.10 17:13
|t/p
|304
|0.03
|1.2946
|0.0000
|1.2946
|28.63
|29606.71
|607
|2007.01.10 17:13
|close
|303
|0.02
|1.2946
|0.0000
|1.2930
|15.97
|29622.67
|608
|2007.01.10 17:13
|close
|302
|0.01
|1.2943
|0.0000
|1.2913
|6.58
|29629.26
|609
|2007.01.24 08:45
|buy
|305
|0.01
|1.3019
|0.0000
|1.3114
|610
|2007.01.24 10:04
|buy
|306
|0.02
|1.3003
|0.0000
|1.3098
|611
|2007.01.24 10:16
|buy
|307
|0.03
|1.2988
|0.0000
|1.3083
|612
|2007.01.24 17:17
|buy
|308
|0.05
|1.2971
|0.0000
|1.3066
|613
|2007.01.24 17:27
|buy
|309
|0.08
|1.2956
|0.0000
|1.3051
|614
|2007.01.25 21:13
|buy
|310
|0.12
|1.2940
|0.0000
|1.3035
|615
|2007.01.25 21:37
|buy
|311
|0.18
|1.2925
|0.0000
|1.3020
|616
|2007.01.26 10:10
|buy
|312
|0.27
|1.2910
|0.0000
|1.3005
|617
|2007.01.26 13:38
|buy
|313
|0.41
|1.2894
|0.0000
|1.2989
|618
|2007.01.31 17:21
|t/p
|313
|0.41
|1.2989
|0.0000
|1.2989
|379.41
|30008.67
|619
|2007.01.31 17:21
|close
|312
|0.27
|1.2989
|0.0000
|1.3005
|206.66
|30215.33
|620
|2007.01.31 17:21
|close
|311
|0.18
|1.2989
|0.0000
|1.3020
|109.30
|30324.63
|621
|2007.01.31 17:21
|close
|310
|0.12
|1.2992
|0.0000
|1.3035
|58.46
|30383.09
|622
|2007.01.31 17:22
|close
|309
|0.08
|1.2993
|0.0000
|1.3051
|25.01
|30408.10
|623
|2007.01.31 17:22
|close
|308
|0.05
|1.2994
|0.0000
|1.3066
|8.63
|30416.73
|624
|2007.01.31 17:22
|close
|307
|0.03
|1.2993
|0.0000
|1.3083
|-0.22
|30416.51
|625
|2007.01.31 17:23
|close
|306
|0.02
|1.2990
|0.0000
|1.3098
|-3.75
|30412.76
|626
|2007.01.31 17:23
|close
|305
|0.01
|1.2991
|0.0000
|1.3114
|-3.37
|30409.38
|627
|2007.02.01 09:30
|buy
|314
|0.01
|1.3018
|0.0000
|1.3113
|628
|2007.02.02 16:03
|buy
|315
|0.02
|1.3001
|0.0000
|1.3096
|629
|2007.02.02 16:22
|buy
|316
|0.03
|1.2986
|0.0000
|1.3081
|630
|2007.02.02 17:02
|buy
|317
|0.05
|1.2970
|0.0000
|1.3065
|631
|2007.02.02 19:56
|buy
|318
|0.08
|1.2955
|0.0000
|1.3050
|632
|2007.02.05 05:17
|buy
|319
|0.12
|1.2939
|0.0000
|1.3034
|633
|2007.02.05 14:32
|buy
|320
|0.18
|1.2924
|0.0000
|1.3019
|634
|2007.02.07 18:03
|t/p
|320
|0.18
|1.3019
|0.0000
|1.3019
|168.05
|30577.43
|635
|2007.02.07 18:03
|close
|319
|0.12
|1.3019
|0.0000
|1.3034
|94.03
|30671.46
|636
|2007.02.07 18:03
|close
|318
|0.08
|1.3018
|0.0000
|1.3050
|48.43
|30719.90
|637
|2007.02.07 18:04
|close
|317
|0.05
|1.3019
|0.0000
|1.3065
|23.27
|30743.17
|638
|2007.02.07 18:05
|close
|316
|0.03
|1.3017
|0.0000
|1.3081
|8.56
|30751.73
|639
|2007.02.07 18:06
|close
|315
|0.02
|1.3016
|0.0000
|1.3096
|2.51
|30754.24
|640
|2007.02.07 18:06
|close
|314
|0.01
|1.3017
|0.0000
|1.3113
|-0.43
|30753.81
|641
|2007.02.08 09:45
|buy
|321
|0.01
|1.3008
|0.0000
|1.3103
|642
|2007.02.08 10:36
|buy
|322
|0.02
|1.2992
|0.0000
|1.3087
|643
|2007.02.09 23:59
|close at stop
|322
|0.02
|1.3002
|0.0000
|1.3087
|1.84
|30755.64
|644
|2007.02.09 23:59
|close at stop
|321
|0.01
|1.3002
|0.0000
|1.3103
|-0.68
|30754.96