Strategy Tester Report
R&&T_4H_1h_15 min signalen bar_1_NEW_2

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar (1 Lot = 100 000 EUR))
Период4 Часа (H4) 2006.03.02 00:00 - 2007.02.09 20:00 (2006.03.02 - 2007.02.10)
МоделВсички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал на всеки тик)
ПараметриTakeProfit=95; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=0; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalEMA=10; MaxTrades=20; Pips=15; SecureProfit=14; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=1; GBPUSDPipValue=1; USDCHFPipValue=1; USDJPYPipValue=0.9715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2016; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=25; mm=0; risk=20; AccountisNormal=0; Magic=13765485;
Барове за тест2500Моделирани тикове453238Качество на моделиране90.00%
Начален депозит1000.00
Обща нетна печалба29754.96Груба печалба30168.61Груба загуба-413.65
Печеливш фактор72.93Очаквано възнаграждение92.41
Абсолютна загуба0.00Максимално спадане на нивото %142.06 (0.80%)Relative drawdown0.80% (142.06)
Общо сделки322Къси позиции (спечелени %)124 (79.84%)Дълги позиции (спечелени %)198 (82.32%)
Печеливши сделки (% от всички)262 (81.37%)Загубени сделки (% от всички)60 (18.63%)
Най-голямаПечеливша търговия1891.68Загубена търговия-30.27
СредноПечеливша търговия115.15Загубена търговия-6.89
МаксимумПоследователни печаливши сделки (печалбата в пари)29 (1843.07)Последователни загубени сделки (загубата в пари)7 (-142.06)
МаксималенПоследователни печалби (брой спечелени сделки)4259.02 (17)Последователни загуби (брой загубени сделки)-142.06 (7)
СредноПоследователни печаливши сделки12Последователни загубени сделки3
Graph
Дата и часТипПоръчкаЛотовеЦенаСтопЛимитПечалбаБаланс
12006.03.03 09:30buy10.011.20210.00001.2116
22006.03.03 17:06buy20.021.20060.00001.2101
32006.03.07 02:46buy30.031.19880.00001.2083
42006.03.07 06:53buy40.051.19720.00001.2067
52006.03.07 06:57buy50.081.19540.00001.2049
62006.03.07 10:31buy60.121.19370.00001.2032
72006.03.07 11:31buy70.181.19200.00001.2015
82006.03.14 17:29t/p70.181.20150.00001.2015160.671160.67
92006.03.14 17:29close60.121.20150.00001.203286.711247.38
102006.03.14 17:29close50.081.20140.00001.204943.411290.79
112006.03.14 17:29close40.051.20160.00001.206719.131309.92
122006.03.14 17:30close30.031.20170.00001.20836.981316.90
132006.03.14 17:30close20.021.20160.00001.21010.521317.42
142006.03.14 17:31close10.011.20170.00001.2116-1.141316.28
152006.03.15 16:00buy80.011.20200.00001.2115
162006.03.16 15:39t/p80.011.21150.00001.21159.251325.54
172006.03.17 07:46buy90.011.21710.00001.2266
182006.03.17 09:13buy100.021.21560.00001.2251
192006.03.21 02:27buy110.031.21390.00001.2234
202006.03.21 10:27buy120.051.21240.00001.2219
212006.03.21 16:45buy130.081.21090.00001.2204
222006.03.21 17:53buy140.121.20910.00001.2186
232006.03.22 12:03buy150.181.20730.00001.2168
242006.03.23 03:09buy160.271.20580.00001.2153
252006.03.30 18:05t/p160.271.21530.00001.2153241.001566.54
262006.03.30 18:05close150.181.21540.00001.2168131.041697.58
272006.03.30 18:05close140.121.21530.00001.218663.581761.15
282006.03.30 18:05close130.081.21520.00001.220427.181788.34
292006.03.30 18:05close120.051.21530.00001.22199.991798.33
302006.03.30 18:05close110.031.21520.00001.22341.191799.52
312006.03.30 18:05close100.021.21470.00001.2251-3.931795.59
322006.03.30 18:06close90.011.21480.00001.2266-3.371792.22
332006.03.31 08:00buy170.011.21570.00001.2252
342006.03.31 09:46buy180.021.21420.00001.2237
352006.03.31 11:24buy190.031.21270.00001.2222
362006.03.31 12:16buy200.051.21110.00001.2206
372006.03.31 13:03buy210.081.20960.00001.2191
382006.04.03 06:01buy220.121.20800.00001.2175
392006.04.03 07:34buy230.181.20650.00001.2160
402006.04.03 07:43buy240.271.20490.00001.2144
412006.04.03 21:42t/p240.271.21440.00001.2144256.502048.72
422006.04.03 21:42close230.181.21440.00001.2160142.202190.92
432006.04.03 21:42close220.121.21440.00001.217576.802267.72
442006.04.03 21:42close210.081.21470.00001.219140.142307.87
452006.04.03 21:43close200.051.21460.00001.220617.092324.96
462006.04.03 21:44close190.031.21470.00001.22225.752330.71
472006.04.03 21:44close180.021.21450.00001.22370.442331.15
482006.04.03 21:44close170.011.21460.00001.2252-1.182329.97
492006.04.05 11:15buy250.011.22590.00001.2354
502006.04.06 15:47buy260.021.22410.00001.2336
512006.04.06 15:51buy270.031.22230.00001.2318
522006.04.06 17:01buy280.051.22080.00001.2303
532006.04.07 04:28buy290.081.21920.00001.2287
542006.04.07 10:16buy300.121.21750.00001.2270
552006.04.07 16:21buy310.181.21600.00001.2255
562006.04.07 17:05buy320.271.21420.00001.2237
572006.04.07 17:23buy330.411.21270.00001.2222
582006.04.17 14:42t/p330.411.22220.00001.2222362.602692.57
592006.04.17 14:42close320.271.22220.00001.2237198.292890.86
602006.04.17 14:42close310.181.22210.00001.225597.992988.85
612006.04.17 14:42close300.121.22240.00001.227050.933039.78
622006.04.17 14:42close290.081.22260.00001.228721.953061.73
632006.04.17 14:42close280.051.22230.00001.23033.813065.54
642006.04.17 14:42close270.031.22240.00001.2318-1.913063.63
652006.04.17 14:42close260.021.22250.00001.2336-4.683058.95
662006.04.17 14:42close250.011.22240.00001.2354-4.483054.47
672006.04.18 02:30buy340.011.22550.00001.2350
682006.04.18 09:59buy350.021.22400.00001.2335
692006.04.18 23:50t/p350.021.23350.00001.233519.003073.47
702006.04.18 23:50close340.011.23360.00001.23508.103081.57
712006.04.19 14:00buy360.011.23450.00001.2440
722006.04.19 15:30buy370.021.23260.00001.2421
732006.04.19 15:35buy380.031.23090.00001.2404
742006.04.19 16:22buy390.051.22930.00001.2388
752006.04.19 21:05t/p390.051.23880.00001.238847.503129.07
762006.04.19 21:05close380.031.23880.00001.240423.703152.77
772006.04.19 21:08close370.021.23890.00001.242112.603165.37
782006.04.19 21:08close360.011.23900.00001.24404.503169.87
792006.04.26 06:45buy400.011.24240.00001.2519
802006.04.26 09:49buy410.021.24090.00001.2504
812006.04.26 15:44buy420.031.23920.00001.2487
822006.04.27 17:08t/p420.031.24870.00001.248727.763197.63
832006.04.27 17:08close410.021.24870.00001.250415.113212.74
842006.04.27 17:08close400.011.24880.00001.25196.153218.89
852006.04.28 06:31buy430.011.25280.00001.2623
862006.04.28 18:09t/p430.011.26230.00001.26239.503228.39
872006.05.01 11:30buy440.011.26180.00001.2713
882006.05.01 18:42buy450.021.26030.00001.2698
892006.05.01 22:19buy460.031.25870.00001.2682
902006.05.01 22:41buy470.051.25700.00001.2665
912006.05.03 09:40t/p470.051.26650.00001.266546.683275.07
922006.05.03 09:40close460.031.26660.00001.268223.213298.28
932006.05.03 09:42close450.021.26670.00001.269812.473310.75
942006.05.03 09:42close440.011.26660.00001.27134.643315.39
952006.05.05 09:46buy480.011.26850.00001.2780
962006.05.08 11:34t/p480.011.27800.00001.27809.423324.80
972006.05.11 00:30buy490.011.27900.00001.2885
982006.05.11 01:52buy500.021.27750.00001.2870
992006.05.11 02:34buy510.031.27590.00001.2854
1002006.05.11 05:15buy520.051.27440.00001.2839
1012006.05.11 06:27buy530.081.27290.00001.2824
1022006.05.11 10:00buy540.121.27140.00001.2809
1032006.05.11 10:34buy550.181.26980.00001.2793
1042006.05.11 17:18t/p550.181.27930.00001.2793171.003495.80
1052006.05.11 17:18close540.121.27930.00001.280994.803590.60
1062006.05.11 17:18close530.081.27940.00001.282452.003642.60
1072006.05.11 17:19close520.051.27950.00001.283925.503668.10
1082006.05.11 17:20close510.031.27960.00001.285411.103679.20
1092006.05.11 17:20close500.021.27950.00001.28704.003683.20
1102006.05.11 17:20close490.011.27960.00001.28850.603683.80
1112006.05.15 07:15buy560.011.29300.00001.3025
1122006.05.15 09:35buy570.021.29150.00001.3010
1132006.05.15 10:16buy580.031.28990.00001.2994
1142006.05.15 10:49buy590.051.28840.00001.2979
1152006.05.15 10:57buy600.081.28690.00001.2964
1162006.05.15 11:27buy610.121.28540.00001.2949
1172006.05.15 11:34buy620.181.28380.00001.2933
1182006.05.15 15:24buy630.271.28230.00001.2918
1192006.05.15 15:35buy640.411.28080.00001.2903
1202006.05.15 19:35buy650.621.27930.00001.2888
1212006.05.17 09:52t/p650.621.28880.00001.2888578.834262.64
1222006.05.17 09:52close640.411.28880.00001.2903321.284583.91
1232006.05.17 09:52close630.271.28870.00001.2918168.374752.28
1242006.05.17 09:53close620.181.28880.00001.293387.054839.33
1252006.05.17 09:54close610.121.28890.00001.294940.034879.36
1262006.05.17 09:55close600.081.28900.00001.296415.494894.85
1272006.05.17 09:55close590.051.28910.00001.29792.684897.53
1282006.05.17 09:55close580.031.28900.00001.2994-3.194894.34
1292006.05.17 09:56close570.021.28920.00001.3010-4.934889.41
1302006.05.17 09:56close560.011.28910.00001.3025-4.064885.35
1312006.05.18 10:30sell660.011.27890.00001.2694
1322006.05.18 17:50sell670.021.28040.00001.2709
1332006.05.18 18:28sell680.031.28190.00001.2724
1342006.05.18 21:49sell690.051.28340.00001.2739
1352006.05.18 22:31sell700.081.28500.00001.2755
1362006.05.19 02:25sell710.121.28650.00001.2770
1372006.05.19 10:37t/p710.121.27700.00001.2770114.004999.35
1382006.05.19 10:37close700.081.27700.00001.275564.345063.68
1392006.05.19 10:38close690.051.27690.00001.273932.715096.39
1402006.05.19 10:38close680.031.27680.00001.272415.435111.82
1412006.05.19 10:40close670.021.27670.00001.27097.485119.30
1422006.05.19 10:40close660.011.27680.00001.26942.145121.45
1432006.05.22 12:00sell720.011.27520.00001.2657
1442006.05.22 14:20sell730.021.27670.00001.2672
1452006.05.22 15:26sell740.031.27820.00001.2687
1462006.05.22 17:33sell750.051.27970.00001.2702
1472006.05.22 18:17sell760.081.28130.00001.2718
1482006.05.22 18:54sell770.121.28290.00001.2734
1492006.05.22 19:32sell780.181.28440.00001.2749
1502006.05.22 22:15sell790.271.28590.00001.2764
1512006.05.22 23:26sell800.411.28740.00001.2779
1522006.05.24 02:31t/p800.411.27790.00001.2779392.945514.39
1532006.05.24 02:31close790.271.27790.00001.2764218.275732.66
1542006.05.24 02:32close780.181.27800.00001.2749116.715849.37
1552006.05.24 02:32close770.121.27780.00001.273462.215911.58
1562006.05.24 02:33close760.081.27790.00001.271827.875939.45
1572006.05.24 02:33close750.051.27770.00001.270210.425949.87
1582006.05.24 02:33close740.031.27780.00001.26871.455951.32
1592006.05.24 02:34close730.021.27760.00001.2672-1.635949.69
1602006.05.24 02:34close720.011.27770.00001.2657-2.425947.27
1612006.05.25 09:30sell810.011.27710.00001.2676
1622006.05.25 10:24sell820.021.27860.00001.2691
1632006.05.25 21:59sell830.031.28010.00001.2706
1642006.05.25 22:40sell840.051.28160.00001.2721
1652006.05.26 18:33t/p840.051.27210.00001.272147.715994.98
1662006.05.26 18:33close830.031.27210.00001.270624.136019.11
1672006.05.26 18:33close820.021.27200.00001.269113.286032.39
1682006.05.26 18:33close810.011.27190.00001.26765.246037.64
1692006.05.29 22:30sell850.011.27490.00001.2654
1702006.05.30 04:37sell860.021.27640.00001.2669
1712006.05.30 05:17sell870.031.27790.00001.2684
1722006.05.30 05:54sell880.051.27940.00001.2699
1732006.05.30 06:32sell890.081.28100.00001.2715
1742006.05.30 09:14sell900.121.28250.00001.2730
1752006.05.30 09:50sell910.181.28400.00001.2745
1762006.05.30 10:30sell920.271.28550.00001.2760
1772006.05.30 12:18sell930.411.28710.00001.2776
1782006.05.30 18:27sell940.621.28860.00001.2791
1792006.05.30 18:35sell950.931.29010.00001.2806
1802006.06.01 01:48t/p950.931.28060.00001.2806899.126936.76
1812006.06.01 01:48close940.621.28060.00001.2791506.427443.18
1822006.06.01 01:50close930.411.28050.00001.2776277.497720.66
1832006.06.01 01:52close920.271.28040.00001.2760142.247862.90
1842006.06.01 01:52close910.181.28030.00001.274569.627932.52
1852006.06.01 01:54close900.121.28020.00001.273029.627962.14
1862006.06.01 01:56close890.081.28010.00001.27158.547970.68
1872006.06.01 01:57close880.051.28000.00001.2699-2.167968.52
1882006.06.01 01:59close870.031.27990.00001.2684-5.507963.03
1892006.06.01 02:00close860.021.27980.00001.2669-6.467956.56
1902006.06.01 02:00close850.011.27990.00001.2654-4.797951.77
1912006.06.01 18:00sell960.011.27970.00001.2702
1922006.06.01 18:33sell970.021.28130.00001.2718
1932006.06.02 12:34sell980.031.28290.00001.2734
1942006.06.02 13:11sell990.051.28440.00001.2749
1952006.06.02 13:16sell1000.081.28590.00001.2764
1962006.06.02 13:47sell1010.121.28740.00001.2779
1972006.06.02 13:54sell1020.181.28900.00001.2795
1982006.06.02 14:25sell1030.271.29050.00001.2810
1992006.06.02 14:32sell1040.411.29200.00001.2825
2002006.06.02 14:38sell1050.621.29350.00001.2840
2012006.06.05 10:16sell1060.931.29510.00001.2856
2022006.06.05 11:25sell1071.401.29660.00001.2871
2032006.06.06 13:53t/p1071.401.28710.00001.28711335.889287.65
2042006.06.06 13:53close1060.931.28710.00001.2856747.9110035.56
2052006.06.06 13:53close1050.621.28700.00001.2840408.2110443.77
2062006.06.06 13:54close1040.411.28690.00001.2825212.5410656.31
2072006.06.06 13:54close1030.271.28680.00001.2810102.1710758.48
2082006.06.06 13:55close1020.181.28670.00001.279542.9110801.39
2092006.06.06 13:56close1010.121.28660.00001.277910.6110812.00
2102006.06.06 13:57close1000.081.28650.00001.2764-4.1310807.87
2112006.06.06 13:58close990.051.28640.00001.2749-9.5810798.29
2122006.06.06 13:58close980.031.28630.00001.2734-9.9510788.34
2132006.06.06 13:59close970.021.28620.00001.2718-9.5510778.80
2142006.06.06 14:00close960.011.28610.00001.2702-6.2710772.52
2152006.06.07 05:00sell1080.011.28360.00001.2741
2162006.06.08 13:15t/p1080.011.27410.00001.27419.6310782.15
2172006.06.09 10:30sell1090.011.26520.00001.2557
2182006.06.09 12:51sell1100.021.26680.00001.2573
2192006.06.12 15:37t/p1100.021.25730.00001.257319.0810801.23
2202006.06.12 15:37close1090.011.25730.00001.25577.9410809.17
2212006.06.15 03:59buy1110.011.25980.00001.2693
2222006.06.19 03:32buy1120.021.25830.00001.2678
2232006.06.19 15:30buy1130.031.25680.00001.2663
2242006.06.20 14:24buy1140.051.25530.00001.2648
2252006.06.21 17:19t/p1140.051.26480.00001.264847.0910856.26
2262006.06.21 17:19close1130.031.26480.00001.266323.5110879.77
2272006.06.21 17:20close1120.021.26490.00001.267812.8710892.64
2282006.06.21 17:20close1110.011.26480.00001.26934.6710897.32
2292006.06.22 10:15buy1150.011.26550.00001.2750
2302006.06.22 10:35buy1160.021.26400.00001.2735
2312006.06.22 13:17buy1170.031.26250.00001.2720
2322006.06.22 13:54buy1180.051.26100.00001.2705
2332006.06.22 14:29buy1190.081.25940.00001.2689
2342006.06.22 14:40buy1200.121.25790.00001.2674
2352006.06.22 18:28buy1210.181.25640.00001.2659
2362006.06.23 12:31buy1220.271.25490.00001.2644
2372006.06.23 13:20buy1230.411.25330.00001.2628
2382006.06.23 13:56buy1240.621.25170.00001.2612
2392006.06.23 14:29buy1250.931.25020.00001.2597
2402006.06.23 14:37buy1261.401.24870.00001.2582
2412006.06.26 11:40t/p1261.401.25820.00001.25821318.5212215.84
2422006.06.26 11:40close1250.931.25820.00001.2597736.3712952.21
2432006.06.26 11:40close1240.621.25810.00001.2612391.7213343.93
2442006.06.26 11:41close1230.411.25820.00001.2628197.5413541.46
2452006.06.26 11:41close1220.271.25800.00001.264481.4913622.95
2462006.06.26 11:42close1210.181.25810.00001.265927.6513650.60
2472006.06.26 11:43close1200.121.25800.00001.2674-0.7713649.83
2482006.06.26 11:43close1190.081.25790.00001.2689-13.3113636.52
2492006.06.26 11:44close1180.051.25800.00001.2705-15.8213620.70
2502006.06.26 11:44close1170.031.25780.00001.2720-14.5913606.11
2512006.06.26 11:45close1160.021.25790.00001.2735-12.5313593.58
2522006.06.26 11:46close1150.011.25780.00001.2750-7.8613585.71
2532006.06.27 21:00buy1270.011.25960.00001.2691
2542006.06.27 22:32buy1280.021.25810.00001.2676
2552006.06.28 09:57buy1290.031.25660.00001.2661
2562006.06.28 14:35buy1300.051.25510.00001.2646
2572006.06.28 18:25buy1310.081.25350.00001.2630
2582006.06.28 18:40buy1320.121.25200.00001.2615
2592006.06.29 21:55t/p1320.121.26150.00001.2615111.0513696.76
2602006.06.29 21:55close1310.081.26150.00001.263062.0313758.79
2612006.06.29 21:56close1300.051.26160.00001.264631.2713790.06
2622006.06.29 21:56close1290.031.26170.00001.266114.5613804.63
2632006.06.29 21:56close1280.021.26180.00001.26766.7413811.37
2642006.06.29 21:57close1270.011.26190.00001.26911.9713813.34
2652006.07.03 11:00buy1330.011.27780.00001.2873
2662006.07.05 10:34buy1340.021.27630.00001.2858
2672006.07.05 14:37buy1350.031.27480.00001.2843
2682006.07.05 17:52buy1360.051.27330.00001.2828
2692006.07.05 18:34buy1370.081.27170.00001.2812
2702006.07.07 13:46t/p1370.081.28120.00001.281273.3813886.72
2712006.07.07 13:46close1360.051.28120.00001.282837.8613924.58
2722006.07.07 13:46close1350.031.28130.00001.284318.5213943.09
2732006.07.07 13:47close1340.021.28140.00001.28589.5413952.64
2742006.07.07 13:48close1330.011.28150.00001.28733.2113955.85
2752006.07.10 12:30buy1380.011.27830.00001.2878
2762006.07.10 14:16buy1390.021.27680.00001.2863
2772006.07.10 14:54buy1400.031.27530.00001.2848
2782006.07.10 15:31buy1410.051.27370.00001.2832
2792006.07.11 08:12buy1420.081.27220.00001.2817
2802006.07.12 14:28buy1430.121.27070.00001.2802
2812006.07.12 14:38buy1440.181.26920.00001.2787
2822006.07.13 18:34buy1450.271.26760.00001.2771
2832006.07.14 10:30buy1460.411.26610.00001.2756
2842006.07.14 17:54buy1470.621.26460.00001.2741
2852006.07.14 18:37buy1480.931.26310.00001.2726
2862006.07.17 10:14buy1491.401.26150.00001.2710
2872006.07.17 10:46buy1502.101.26000.00001.2695
2882006.07.21 22:35t/p1502.101.26950.00001.26951891.6815847.53
2892006.07.21 22:35close1491.401.26950.00001.27101051.1216898.65
2902006.07.21 22:36close1480.931.26940.00001.2726532.5217431.16
2912006.07.21 22:36close1470.621.26950.00001.2741268.2117699.38
2922006.07.21 22:36close1460.411.26940.00001.2756111.7717811.14
2932006.07.21 22:37close1450.271.26950.00001.277133.5917844.73
2942006.07.21 22:37close1440.181.26940.00001.2787-12.6417832.09
2952006.07.21 22:37close1430.121.26950.00001.2802-25.2217806.87
2962006.07.21 22:38close1420.081.26940.00001.2817-30.2717776.60
2972006.07.21 22:38close1410.051.26950.00001.2832-26.3317750.27
2982006.07.21 22:38close1400.031.26940.00001.2848-20.9017729.37
2992006.07.21 22:40close1390.021.26950.00001.2863-16.7317712.64
3002006.07.21 22:40close1380.011.26940.00001.2878-9.9717702.67
3012006.07.24 04:00buy1510.011.26560.00001.2751
3022006.07.24 07:25buy1520.021.26410.00001.2736
3032006.07.24 11:25buy1530.031.26260.00001.2721
3042006.07.25 02:37buy1540.051.26110.00001.2706
3052006.07.25 18:27buy1550.081.25950.00001.2690
3062006.07.25 18:33buy1560.121.25800.00001.2675
3072006.07.26 09:14buy1570.181.25650.00001.2660
3082006.07.26 20:39t/p1570.181.26600.00001.2660171.0017873.67
3092006.07.26 20:39close1560.121.26600.00001.267595.0217968.69
3102006.07.26 20:39close1550.081.26600.00001.269051.3418020.03
3112006.07.26 20:39close1540.051.26630.00001.270625.5918045.62
3122006.07.26 20:40close1530.031.26620.00001.272110.3118055.93
3132006.07.26 20:40close1520.021.26630.00001.27364.0718060.00
3142006.07.26 20:41close1510.011.26620.00001.27510.4418060.44
3152006.07.27 18:30buy1580.011.27250.00001.2820
3162006.07.27 20:59buy1590.021.27100.00001.2805
3172006.07.27 21:19buy1600.031.26940.00001.2789
3182006.07.28 13:58buy1610.051.26780.00001.2773
3192006.07.28 14:57buy1620.081.26630.00001.2758
3202006.07.28 17:22t/p1620.081.27580.00001.275876.0018136.44
3212006.07.28 17:22close1610.051.27580.00001.277340.0018176.44
3222006.07.28 17:22close1600.031.27570.00001.278918.6518195.09
3232006.07.28 17:22close1590.021.27580.00001.28059.4418204.53
3242006.07.28 17:22close1580.011.27550.00001.28202.9218207.45
3252006.07.31 10:45buy1630.011.27550.00001.2850
3262006.08.01 07:53buy1640.021.27390.00001.2834
3272006.08.01 09:45buy1650.031.27240.00001.2819
3282006.08.01 20:08t/p1650.031.28190.00001.281928.5018235.95
3292006.08.01 20:08close1640.021.28190.00001.283416.0018251.95
3302006.08.01 20:08close1630.011.28200.00001.28506.4218258.36
3312006.08.02 09:45buy1660.011.28210.00001.2916
3322006.08.02 11:34buy1670.021.28060.00001.2901
3332006.08.02 15:29buy1680.031.27910.00001.2886
3342006.08.03 03:23buy1690.051.27750.00001.2870
3352006.08.03 03:58buy1700.081.27590.00001.2854
3362006.08.04 15:31t/p1700.081.28540.00001.285475.3418333.71
3372006.08.04 15:31close1690.051.28540.00001.287039.0918372.80
3382006.08.04 15:31close1680.031.28520.00001.288617.3218390.11
3392006.08.04 15:31close1670.021.28490.00001.29017.9418398.06
3402006.08.04 15:31close1660.011.28550.00001.29163.0718401.13
3412006.08.07 07:17buy1710.011.28780.00001.2973
3422006.08.07 10:00buy1720.021.28630.00001.2958
3432006.08.07 20:15buy1730.031.28480.00001.2943
3442006.08.07 21:02buy1740.051.28330.00001.2928
3452006.08.08 01:10buy1750.081.28160.00001.2911
3462006.08.09 01:48buy1760.121.28010.00001.2896
3472006.08.09 01:49buy1770.181.27840.00001.2879
3482006.08.09 01:59buy1780.271.27680.00001.2863
3492006.08.09 11:07t/p1780.271.28630.00001.2863256.5018657.63
3502006.08.09 11:07close1770.181.28630.00001.2879142.2018799.83
3512006.08.09 11:07close1760.121.28620.00001.289673.2018873.03
3522006.08.09 11:07close1750.081.28640.00001.291137.7418910.77
3532006.08.09 11:07close1740.051.28630.00001.292814.1818924.95
3542006.08.09 11:07close1730.031.28650.00001.29434.6118929.56
3552006.08.09 11:07close1720.021.28660.00001.29580.2718929.83
3562006.08.09 11:07close1710.011.28650.00001.2973-1.4618928.37
3572006.08.10 03:15buy1790.011.28680.00001.2963
3582006.08.10 11:11buy1800.021.28510.00001.2946
3592006.08.10 15:37buy1810.031.28340.00001.2929
3602006.08.10 17:02buy1820.051.28160.00001.2911
3612006.08.10 17:16buy1830.081.28000.00001.2895
3622006.08.10 17:25buy1840.121.27850.00001.2880
3632006.08.10 17:36buy1850.181.27700.00001.2865
3642006.08.10 18:17buy1860.271.27550.00001.2850
3652006.08.11 15:30buy1870.411.27380.00001.2833
3662006.08.11 15:33buy1880.621.27230.00001.2818
3672006.08.15 04:50buy1890.931.27080.00001.2803
3682006.08.16 15:30t/p1890.931.28030.00001.2803875.8719804.24
3692006.08.16 15:30close1880.621.28100.00001.2818524.1520328.39
3702006.08.16 15:30close1870.411.28090.00001.2833281.0120609.41
3712006.08.16 15:30close1860.271.28070.00001.2850131.5420740.95
3722006.08.16 15:30close1850.181.28120.00001.286569.7020810.65
3732006.08.16 15:30close1840.121.28160.00001.288033.2620843.91
3742006.08.16 15:30close1830.081.28210.00001.289514.1820858.09
3752006.08.16 15:30close1820.051.28190.00001.2911-0.1420857.95
3762006.08.16 15:30close1810.031.28170.00001.2929-6.0820851.86
3772006.08.16 15:30close1800.021.28240.00001.2946-6.0620845.81
3782006.08.16 15:30close1790.011.28310.00001.2963-4.0320841.78
3792006.08.17 18:15buy1900.011.28680.00001.2963
3802006.08.17 19:28buy1910.021.28530.00001.2948
3812006.08.17 20:07buy1920.031.28370.00001.2932
3822006.08.17 20:58buy1930.051.28200.00001.2915
3832006.08.18 14:28buy1940.081.28050.00001.2900
3842006.08.18 15:21buy1950.121.27900.00001.2885
3852006.08.21 09:56t/p1950.121.28850.00001.2885113.0220954.79
3862006.08.21 09:56close1940.081.28860.00001.290064.1421018.94
3872006.08.21 09:56close1930.051.28880.00001.291533.1821052.12
3882006.08.21 09:57close1920.031.28870.00001.293214.5121066.63
3892006.08.21 09:58close1910.021.28860.00001.29486.2721072.90
3902006.08.21 09:58close1900.011.28850.00001.29631.5421074.43
3912006.08.23 02:00sell1960.011.28080.00001.2713
3922006.08.23 10:27sell1970.021.28230.00001.2728
3932006.08.23 17:00sell1980.031.28400.00001.2745
3942006.08.25 17:07t/p1980.031.27450.00001.274529.0021103.44
3952006.08.25 17:07close1970.021.27440.00001.272816.1421119.57
3962006.08.25 17:07close1960.011.27460.00001.27136.3721125.94
3972006.08.28 03:16sell1990.011.27600.00001.2665
3982006.08.28 04:47sell2000.021.27750.00001.2680
3992006.08.28 06:27sell2010.031.27930.00001.2698
4002006.08.28 10:26sell2020.051.28090.00001.2714
4012006.08.29 07:16sell2030.081.28240.00001.2729
4022006.08.30 03:26sell2040.121.28400.00001.2745
4032006.08.31 10:24sell2050.181.28560.00001.2761
4042006.08.31 15:35sell2060.271.28740.00001.2779
4052006.09.01 15:32t/p2060.271.27790.00001.2779257.6321383.58
4062006.09.01 15:32close2050.181.27790.00001.2761139.3621522.93
4072006.09.01 15:32close2040.121.27770.00001.274577.6221600.55
4082006.09.01 15:32close2030.081.27780.00001.272938.4821639.03
4092006.09.01 15:32close2020.051.27760.00001.271417.7621656.79
4102006.09.01 15:32close2010.031.27730.00001.26986.7621663.54
4112006.09.01 15:32close2000.021.27740.00001.26800.7021664.25
4122006.09.01 15:32close1990.011.27750.00001.2665-1.2521663.00
4132006.09.01 19:00sell2070.011.28310.00001.2736
4142006.09.04 01:57sell2080.021.28460.00001.2751
4152006.09.04 04:16sell2090.031.28620.00001.2767
4162006.09.07 13:36t/p2090.031.27670.00001.276729.1321692.13
4172006.09.07 13:36close2080.021.27670.00001.275116.2221708.35
4182006.09.07 13:36close2070.011.27680.00001.27366.5521714.90
4192006.09.11 07:17sell2100.011.26750.00001.2580
4202006.09.11 08:37sell2110.021.26910.00001.2596
4212006.09.11 11:09sell2120.031.27060.00001.2611
4222006.09.11 12:45sell2130.051.27210.00001.2626
4232006.09.11 12:52sell2140.081.27370.00001.2642
4242006.09.15 16:37t/p2140.081.26420.00001.264278.0221792.92
4252006.09.15 16:37close2130.051.26420.00001.262640.7621833.68
4262006.09.15 16:37close2120.031.26430.00001.261119.6621853.33
4272006.09.15 16:37close2110.021.26440.00001.25969.9021863.24
4282006.09.15 16:37close2100.011.26450.00001.25803.2521866.49
4292006.09.18 07:00sell2150.011.26570.00001.2562
4302006.09.18 09:19sell2160.021.26720.00001.2577
4312006.09.18 16:00sell2170.031.26880.00001.2593
4322006.09.18 22:14sell2180.051.27030.00001.2608
4332006.09.19 05:25sell2190.081.27180.00001.2623
4342006.09.21 13:33sell2200.121.27330.00001.2638
4352006.09.21 19:02sell2210.181.27490.00001.2654
4362006.09.21 19:04sell2220.271.27660.00001.2671
4372006.09.21 19:15sell2230.411.27810.00001.2686
4382006.09.21 22:39sell2240.621.27960.00001.2701
4392006.09.22 10:21sell2250.931.28120.00001.2717
4402006.09.22 11:27sell2261.401.28280.00001.2733
4412006.09.26 11:14t/p2261.401.27330.00001.27331341.7623208.25
4422006.09.26 11:14close2250.931.27320.00001.2717751.8123960.06
4432006.09.26 11:14close2240.621.27340.00001.2701392.2124352.27
4442006.09.26 11:14close2230.411.27320.00001.2686206.0724558.34
4452006.09.26 11:15close2220.271.27330.00001.267192.5024650.84
4462006.09.26 11:16close2210.181.27340.00001.265429.2724680.11
4472006.09.26 11:16close2200.121.27360.00001.2638-2.0924678.02
4482006.09.26 11:17close2190.081.27350.00001.2623-11.2524666.77
4492006.09.26 11:17close2180.051.27320.00001.2608-12.8224653.95
4502006.09.26 11:18close2170.031.27310.00001.2593-11.8924642.06
4512006.09.26 11:19close2160.021.27320.00001.2577-11.3324630.73
4522006.09.26 11:19close2150.011.27330.00001.2562-7.2624623.47
4532006.09.27 03:00sell2270.011.26950.00001.2600
4542006.09.27 15:31sell2280.021.27110.00001.2616
4552006.09.28 03:30sell2290.031.27260.00001.2631
4562006.10.02 16:53sell2300.051.27460.00001.2651
4572006.10.03 09:33sell2310.081.27610.00001.2666
4582006.10.06 14:59t/p2310.081.26660.00001.266677.6824701.15
4592006.10.06 14:59close2300.051.26660.00001.265141.2624742.41
4602006.10.06 15:00close2290.031.26670.00001.263118.7124761.12
4612006.10.06 15:00close2280.021.26680.00001.26169.5224770.64
4622006.10.06 15:01close2270.011.26690.00001.26003.0624773.70
4632006.10.09 07:02sell2320.011.26020.00001.2507
4642006.10.11 21:31t/p2320.011.25070.00001.25079.5824783.29
4652006.10.18 12:23buy2330.011.25380.00001.2633
4662006.10.18 15:50buy2340.021.25230.00001.2618
4672006.10.18 16:20buy2350.031.25080.00001.2603
4682006.10.19 17:43t/p2350.031.26030.00001.260327.7624811.05
4692006.10.19 17:43close2340.021.26030.00001.261815.5124826.56
4702006.10.19 17:45close2330.011.26020.00001.26336.1524832.71
4712006.10.20 09:30buy2360.011.26240.00001.2719
4722006.10.20 12:58buy2370.021.26090.00001.2704
4732006.10.23 09:39buy2380.031.25920.00001.2687
4742006.10.23 12:09buy2390.051.25740.00001.2669
4752006.10.23 12:56buy2400.081.25590.00001.2654
4762006.10.23 15:48buy2410.121.25440.00001.2639
4772006.10.24 10:34buy2420.181.25280.00001.2623
4782006.10.26 04:51t/p2420.181.26230.00001.2623165.1024997.81
4792006.10.26 04:51close2410.121.26230.00001.263989.8825087.69
4802006.10.26 04:51close2400.081.26240.00001.265448.7225136.41
4812006.10.26 04:52close2390.051.26230.00001.266922.4525158.86
4822006.10.26 04:52close2380.031.26240.00001.26878.3725167.23
4832006.10.26 04:53close2370.021.26230.00001.27041.8225169.04
4842006.10.26 04:53close2360.011.26240.00001.2719-0.4925168.55
4852006.10.27 09:30buy2430.011.26880.00001.2783
4862006.10.27 12:14buy2440.021.26730.00001.2768
4872006.10.31 17:25t/p2440.021.27680.00001.276818.6725187.22
4882006.10.31 17:25close2430.011.27680.00001.27837.8425195.06
4892006.11.01 08:30buy2450.011.27620.00001.2857
4902006.11.01 10:34buy2460.021.27470.00001.2842
4912006.11.03 13:56buy2470.031.27320.00001.2827
4922006.11.03 14:27buy2480.051.27160.00001.2811
4932006.11.03 14:33buy2490.081.27010.00001.2796
4942006.11.03 16:56buy2500.121.26860.00001.2781
4952006.11.07 14:32t/p2500.121.27810.00001.2781112.0325307.09
4962006.11.07 14:32close2490.081.27810.00001.279662.6925369.78
4972006.11.07 14:33close2480.051.27800.00001.281131.1825400.96
4982006.11.07 14:34close2470.031.27820.00001.282714.5125415.47
4992006.11.07 14:35close2460.021.27810.00001.28425.8225421.28
5002006.11.07 14:35close2450.011.27830.00001.28571.6125422.89
5012006.11.10 16:45buy2510.011.28700.00001.2965
5022006.11.10 18:34buy2520.021.28550.00001.2950
5032006.11.13 13:50buy2530.031.28390.00001.2934
5042006.11.13 17:48buy2540.051.28240.00001.2919
5052006.11.13 18:30buy2550.081.28090.00001.2904
5062006.11.14 18:39buy2560.121.27940.00001.2889
5072006.11.15 14:37buy2570.181.27780.00001.2873
5082006.11.22 10:34t/p2570.181.28730.00001.2873160.6725583.56
5092006.11.22 10:34close2560.121.28730.00001.288986.9325670.49
5102006.11.22 10:35close2550.081.28720.00001.290444.5025714.98
5112006.11.22 10:35close2540.051.28730.00001.291920.8125735.79
5122006.11.22 10:36close2530.031.28720.00001.29347.6925743.48
5132006.11.22 10:37close2520.021.28740.00001.29502.1625745.64
5142006.11.22 10:37close2510.011.28730.00001.2965-0.5225745.12
5152006.11.23 05:00buy2580.011.29310.00001.3026
5162006.11.24 09:50t/p2580.011.30260.00001.30269.4225754.54
5172006.11.27 08:15buy2590.011.31180.00001.3213
5182006.11.27 16:56buy2600.021.31030.00001.3198
5192006.11.28 22:29t/p2600.021.31980.00001.319818.8425773.37
5202006.11.28 22:29close2590.011.31980.00001.32137.9225781.29
5212006.12.01 11:00buy2610.011.32390.00001.3334
5222006.12.01 12:53buy2620.021.32240.00001.3319
5232006.12.01 18:00t/p2620.021.33190.00001.331919.0025800.29
5242006.12.01 18:00close2610.011.33190.00001.33348.0025808.29
5252006.12.07 04:00sell2630.011.32910.00001.3196
5262006.12.07 06:24sell2640.021.33060.00001.3211
5272006.12.07 10:35sell2650.031.33210.00001.3226
5282006.12.08 14:35sell2660.051.33370.00001.3242
5292006.12.08 16:52sell2670.081.33530.00001.3258
5302006.12.08 17:58t/p2670.081.32580.00001.325876.0025884.29
5312006.12.08 17:58close2660.051.32580.00001.324239.5025923.79
5322006.12.08 18:00close2650.031.32570.00001.322619.3325943.12
5332006.12.08 18:00close2640.021.32580.00001.32119.6825952.80
5342006.12.08 18:00close2630.011.32570.00001.31963.4425956.24
5352006.12.11 16:00sell2680.011.31940.00001.3099
5362006.12.11 18:13sell2690.021.32090.00001.3114
5372006.12.11 18:47sell2700.031.32240.00001.3129
5382006.12.11 18:58sell2710.051.32390.00001.3144
5392006.12.11 19:35sell2720.081.32550.00001.3160
5402006.12.12 22:00sell2730.121.32700.00001.3175
5412006.12.12 22:36sell2740.181.32850.00001.3190
5422006.12.14 14:24t/p2740.181.31900.00001.3190174.0226130.27
5432006.12.14 14:24close2730.121.31900.00001.317598.0226228.28
5442006.12.14 14:25close2720.081.31890.00001.316054.4826282.76
5452006.12.14 14:26close2710.051.31880.00001.314426.5526309.31
5462006.12.14 14:26close2700.031.31870.00001.312911.7326321.04
5472006.12.14 14:27close2690.021.31860.00001.31145.0226326.06
5482006.12.14 14:28close2680.011.31850.00001.30991.1126327.17
5492006.12.15 09:45sell2750.011.31450.00001.3050
5502006.12.15 13:59sell2760.021.31600.00001.3065
5512006.12.15 14:34sell2770.031.31760.00001.3081
5522006.12.15 18:34t/p2770.031.30810.00001.308128.5026355.67
5532006.12.15 18:34close2760.021.30810.00001.306515.8026371.47
5542006.12.15 18:35close2750.011.30800.00001.30506.5026377.97
5552006.12.18 05:00sell2780.011.30930.00001.2998
5562006.12.18 05:18sell2790.021.31080.00001.3013
5572006.12.19 09:20sell2800.031.31230.00001.3028
5582006.12.19 09:53sell2810.051.31380.00001.3043
5592006.12.19 10:28sell2820.081.31540.00001.3059
5602006.12.19 10:37sell2830.121.31690.00001.3074
5612006.12.19 17:57sell2840.181.31840.00001.3089
5622006.12.19 18:37sell2850.271.31990.00001.3104
5632006.12.20 01:50sell2860.411.32150.00001.3120
5642006.12.20 02:37sell2870.621.32300.00001.3135
5652006.12.22 18:28t/p2870.621.31350.00001.3135599.4226977.39
5662006.12.22 18:28close2860.411.31350.00001.3120334.8927312.28
5672006.12.22 18:28close2850.271.31340.00001.3104181.1727493.45
5682006.12.22 18:29close2840.181.31330.00001.308995.5827589.03
5692006.12.22 18:29close2830.121.31320.00001.307446.9227635.95
5702006.12.22 18:30close2820.081.31310.00001.305920.0827656.03
5712006.12.22 18:30close2810.051.31300.00001.30435.0527661.08
5722006.12.22 18:31close2800.031.31290.00001.3028-1.1727659.91
5732006.12.22 18:31close2790.021.31280.00001.3013-3.5027656.41
5742006.12.22 18:32close2780.011.31270.00001.2998-3.1527653.26
5752006.12.26 12:15sell2880.011.31330.00001.3038
5762006.12.27 07:53sell2890.021.31480.00001.3053
5772006.12.27 08:36sell2900.031.31640.00001.3069
5782006.12.28 15:26sell2910.051.31790.00001.3084
5792006.12.28 15:36sell2920.081.31960.00001.3101
5802007.01.02 01:14sell2930.121.32120.00001.3117
5812007.01.02 02:26sell2940.181.32270.00001.3132
5822007.01.02 09:24sell2950.271.32420.00001.3147
5832007.01.02 09:35sell2960.411.32570.00001.3162
5842007.01.02 10:29sell2970.621.32750.00001.3180
5852007.01.02 15:44sell2980.931.32900.00001.3195
5862007.01.03 17:08t/p2980.931.31950.00001.3195887.4128540.67
5872007.01.03 17:08close2970.621.31930.00001.3180511.0029051.67
5882007.01.03 17:08close2960.411.31940.00001.3162260.0229311.70
5892007.01.03 17:08close2950.271.31900.00001.3147141.5329453.23
5902007.01.03 17:08close2940.181.31910.00001.313265.5629518.79
5912007.01.03 17:08close2930.121.31850.00001.311732.9029551.69
5922007.01.03 17:08close2920.081.31870.00001.31018.5429560.23
5932007.01.03 17:08close2910.051.31850.00001.3084-2.1629558.07
5942007.01.03 17:09close2900.031.31830.00001.3069-4.8229553.26
5952007.01.03 17:09close2890.021.31850.00001.3053-6.8129546.44
5962007.01.03 17:09close2880.011.31830.00001.3038-4.6629541.78
5972007.01.04 05:30sell2990.011.31730.00001.3078
5982007.01.04 18:12t/p2990.011.30780.00001.30789.5029551.28
5992007.01.05 09:30sell3000.011.30840.00001.2989
6002007.01.05 09:54sell3010.021.31010.00001.3006
6012007.01.05 15:33t/p3010.021.30060.00001.300619.0029570.28
6022007.01.05 15:33close3000.011.30060.00001.29897.8029578.08
6032007.01.08 08:30sell3020.011.30080.00001.2913
6042007.01.08 10:54sell3030.021.30250.00001.2930
6052007.01.09 02:13sell3040.031.30410.00001.2946
6062007.01.10 17:13t/p3040.031.29460.00001.294628.6329606.71
6072007.01.10 17:13close3030.021.29460.00001.293015.9729622.67
6082007.01.10 17:13close3020.011.29430.00001.29136.5829629.26
6092007.01.24 08:45buy3050.011.30190.00001.3114
6102007.01.24 10:04buy3060.021.30030.00001.3098
6112007.01.24 10:16buy3070.031.29880.00001.3083
6122007.01.24 17:17buy3080.051.29710.00001.3066
6132007.01.24 17:27buy3090.081.29560.00001.3051
6142007.01.25 21:13buy3100.121.29400.00001.3035
6152007.01.25 21:37buy3110.181.29250.00001.3020
6162007.01.26 10:10buy3120.271.29100.00001.3005
6172007.01.26 13:38buy3130.411.28940.00001.2989
6182007.01.31 17:21t/p3130.411.29890.00001.2989379.4130008.67
6192007.01.31 17:21close3120.271.29890.00001.3005206.6630215.33
6202007.01.31 17:21close3110.181.29890.00001.3020109.3030324.63
6212007.01.31 17:21close3100.121.29920.00001.303558.4630383.09
6222007.01.31 17:22close3090.081.29930.00001.305125.0130408.10
6232007.01.31 17:22close3080.051.29940.00001.30668.6330416.73
6242007.01.31 17:22close3070.031.29930.00001.3083-0.2230416.51
6252007.01.31 17:23close3060.021.29900.00001.3098-3.7530412.76
6262007.01.31 17:23close3050.011.29910.00001.3114-3.3730409.38
6272007.02.01 09:30buy3140.011.30180.00001.3113
6282007.02.02 16:03buy3150.021.30010.00001.3096
6292007.02.02 16:22buy3160.031.29860.00001.3081
6302007.02.02 17:02buy3170.051.29700.00001.3065
6312007.02.02 19:56buy3180.081.29550.00001.3050
6322007.02.05 05:17buy3190.121.29390.00001.3034
6332007.02.05 14:32buy3200.181.29240.00001.3019
6342007.02.07 18:03t/p3200.181.30190.00001.3019168.0530577.43
6352007.02.07 18:03close3190.121.30190.00001.303494.0330671.46
6362007.02.07 18:03close3180.081.30180.00001.305048.4330719.90
6372007.02.07 18:04close3170.051.30190.00001.306523.2730743.17
6382007.02.07 18:05close3160.031.30170.00001.30818.5630751.73
6392007.02.07 18:06close3150.021.30160.00001.30962.5130754.24
6402007.02.07 18:06close3140.011.30170.00001.3113-0.4330753.81
6412007.02.08 09:45buy3210.011.30080.00001.3103
6422007.02.08 10:36buy3220.021.29920.00001.3087
6432007.02.09 23:59close at stop3220.021.30020.00001.30871.8430755.64
6442007.02.09 23:59close at stop3210.011.30020.00001.3103-0.6830754.96