Interbank FX, LLC

Account: 1380878 Name: COSTAVER_RSITRND4_5KMINI_02_18_07_M5_200LEV Currency: USD 2007 February 23, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
246714082007.02.23 13:15buy1.00gbpusdm1.96280.00001.96382007.02.23 14:221.96380.000.000.0010.00
246701452007.02.23 13:10buy1.00gbpusdm1.96170.00001.96272007.02.23 13:141.96270.000.000.0010.00
246689232007.02.23 13:05sell1.00usdcadm1.15940.00001.15842007.02.23 13:411.15840.000.000.008.63
246656452007.02.23 12:55buy1.00gbpusdm1.96030.00001.96132007.02.23 13:061.96130.000.000.0010.00
246627082007.02.23 12:45buy1.00gbpusdm1.95940.00001.96042007.02.23 12:511.96040.000.000.0010.00
246412402007.02.23 09:20buy1.70gbpusdm1.95650.00001.95862007.02.23 12:431.95860.000.000.0035.70
246289462007.02.23 07:45buy1.00gbpusdm1.95950.00001.95862007.02.23 12:431.95860.000.000.00-9.00
245936632007.02.23 00:20sell1.00eurjpym159.400.00159.302007.02.23 07:52159.300.000.000.008.24
245874752007.02.22 22:45sell1.00eurjpym159.540.00159.442007.02.23 00:18159.440.000.000.008.24
245783512007.02.22 20:00buy1.70gbpusdm1.95640.00001.95872007.02.23 07:411.95870.000.00-0.2039.10
245707202007.02.22 18:25buy1.00eurjpym159.510.00159.612007.02.22 22:10159.610.000.000.858.22
245638722007.02.22 17:20buy1.00gbpusdm1.95980.00001.95872007.02.23 07:411.95870.000.00-0.12-11.00
245555592007.02.22 16:30buy2.80usdchfm1.23760.00001.24072007.02.23 09:371.24070.000.002.4969.96
245539452007.02.22 16:25buy1.00eurjpym159.380.00159.482007.02.22 18:21159.480.000.000.008.24
245537892007.02.22 16:25buy1.00gbpusdm1.95730.00001.95832007.02.22 17:151.95830.000.000.0010.00
245523462007.02.22 16:20buy1.00gbpusdm1.95570.00001.95672007.02.22 16:221.95670.000.000.0010.00
245522322007.02.22 16:20buy1.70usdchfm1.24070.00001.24072007.02.23 09:371.24070.000.001.510.00
245520452007.02.22 16:20buy1.00audusdm0.79020.00000.79122007.02.23 14:380.79120.000.000.1210.00
245509292007.02.22 16:15buy1.00gbpusdm1.95400.00001.95502007.02.22 16:191.95500.000.000.0010.00
245460892007.02.22 15:35buy1.00gbpusdm1.95260.00001.95362007.02.22 16:131.95360.000.000.0010.00
245405662007.02.22 14:55buy1.00eurjpym159.190.00159.292007.02.22 16:21159.290.000.000.008.24
245309812007.02.22 13:10buy1.00eurjpym159.030.00159.132007.02.22 14:53159.130.000.000.008.24
245195532007.02.22 10:55sell1.00usdcadm1.16010.00001.15912007.02.23 13:001.15910.000.00-0.358.63
245154662007.02.22 10:00buy1.00usdchfm1.24390.00001.24072007.02.23 09:371.24070.000.000.89-25.79
245106982007.02.22 09:30buy1.00gbpusdm1.95180.00001.95282007.02.22 15:301.95280.000.000.0010.00
245035562007.02.22 08:40buy1.70audusdm0.78810.00000.79022007.02.22 16:190.79020.000.000.0035.70
245011032007.02.22 08:30sell1.00gbpjpym235.880.00235.782007.02.22 08:31235.780.000.000.008.26
244966002007.02.22 08:00sell1.70usdcadm1.16290.00001.16062007.02.22 10:501.16060.000.000.0033.70
244963132007.02.22 08:00buy2.80gbpusdm1.94760.00001.95082007.02.22 09:281.95080.000.000.0089.60
244916292007.02.22 07:45sell1.00eurusdm1.30920.00001.30822007.02.22 09:591.30820.000.000.0010.00
244913782007.02.22 07:45buy1.70eurjpym158.740.00158.972007.02.22 13:08158.970.000.000.0032.23
244861712007.02.22 07:35sell1.00eurusdm1.31040.00001.30942007.02.22 07:441.30940.000.000.0010.00
244859422007.02.22 07:35buy1.70gbpusdm1.95110.00001.95082007.02.22 09:281.95080.000.000.00-5.10
244857342007.02.22 07:35buy1.00usdchfm1.24240.00001.24342007.02.22 09:591.24340.000.000.008.04
244835222007.02.22 07:30buy1.00usdchfm1.23980.00001.24082007.02.22 07:341.24080.000.000.008.06
244557812007.02.22 00:25buy1.00eurjpym159.090.00158.972007.02.22 13:08158.970.000.000.00-9.90
244305402007.02.21 18:50sell2.80gbpjpym236.320.00236.002007.02.22 08:29236.000.000.00-22.2673.96
244274662007.02.21 18:20sell1.00usdcadm1.15950.00001.16062007.02.22 10:501.16060.000.00-1.05-9.48
244261142007.02.21 18:05buy1.00audusdm0.79110.00000.79022007.02.22 16:190.79020.000.000.35-9.00
244163212007.02.21 16:15buy1.00gbpusdm1.95380.00001.95082007.02.22 09:281.95080.000.00-0.35-30.00
244088162007.02.21 15:30buy1.00eurjpym158.980.00159.082007.02.22 00:21159.080.000.002.558.26
244060072007.02.21 15:15buy1.00usdchfm1.23850.00001.23952007.02.22 07:261.23950.000.002.678.07
244059092007.02.21 15:15sell1.00eurusdm1.31310.00001.31212007.02.22 07:321.31210.000.001.7710.00
243993272007.02.21 14:45sell1.00usdcadm1.16110.00001.16012007.02.21 18:191.16010.000.000.008.62
243922092007.02.21 14:05sell1.00usdcadm1.16330.00001.16232007.02.21 14:411.16230.000.000.008.60
243841162007.02.21 13:40buy1.70eurusdm1.31180.00001.31402007.02.21 15:101.31400.000.000.0037.40
243839932007.02.21 13:40buy1.70gbpusdm1.95080.00001.95312007.02.21 16:131.95310.000.000.0039.10
243836972007.02.21 13:40sell1.70usdchfm1.24020.00001.23802007.02.21 15:101.23800.000.000.0030.21
243811612007.02.21 13:35sell1.00usdcadm1.16490.00001.16392007.02.21 14:001.16390.000.000.008.59
243734542007.02.21 13:20buy1.00eurusdm1.31510.00001.31402007.02.21 15:101.31400.000.000.00-11.00
243689472007.02.21 13:00buy1.00gbpusdm1.95440.00001.95312007.02.21 16:131.95310.000.000.00-13.00
243688012007.02.21 13:00sell1.00usdchfm1.23700.00001.23802007.02.21 15:101.23800.000.000.00-8.08
243640642007.02.21 12:35sell1.70gbpjpym235.990.00236.002007.02.22 08:29236.000.000.00-13.51-1.40
243597772007.02.21 12:10buy1.00gbpusdm1.95280.00001.95382007.02.21 12:591.95380.000.000.0010.00
243533442007.02.21 11:40buy2.80eurusdm1.31210.00001.31452007.02.21 13:161.31450.000.000.0067.20
243518352007.02.21 11:37sell2.80usdchfm1.24090.00001.23752007.02.21 12:591.23750.000.000.0076.93
243496402007.02.21 11:20buy1.00eurchfm1.62750.00001.62852007.02.21 11:371.62850.000.000.008.07
243457932007.02.21 11:10sell1.00gbpjpym235.680.00236.002007.02.22 08:29236.000.000.00-7.95-26.41
243438762007.02.21 11:05buy1.00gbpusdm1.95140.00001.95242007.02.21 12:081.95240.000.000.0010.00
243424522007.02.21 11:01sell1.00usdcadm1.16790.00001.16692007.02.21 13:301.16690.000.000.008.57
243407362007.02.21 10:58buy1.00gbpjpym235.840.00235.942007.02.21 11:04235.940.000.000.008.27
243404292007.02.21 10:58buy1.00eurjpym158.900.00159.002007.02.21 15:28159.000.000.000.008.26
243351172007.02.21 10:15buy1.70gbpusdm1.94890.00001.95122007.02.21 11:001.95120.000.000.0039.10
243350772007.02.21 10:15buy2.80gbpjpym235.280.00235.612007.02.21 10:58235.610.000.000.0076.45
243268202007.02.21 09:40buy1.00gbpusdm1.95230.00001.95122007.02.21 11:001.95120.000.000.00-11.00
243250722007.02.21 09:35buy1.70gbpjpym235.590.00235.612007.02.21 10:58235.610.000.000.002.82
243249522007.02.21 09:35sell1.70usdchfm1.23720.00001.23752007.02.21 12:591.23750.000.000.00-4.12
243071692007.02.21 08:05buy1.00eurjpym158.610.00158.712007.02.21 10:43158.710.000.000.008.28
243071112007.02.21 08:05buy1.00gbpjpym236.040.00235.612007.02.21 10:58235.610.000.000.00-35.57
243041922007.02.21 08:00buy1.00eurjpym158.460.00158.562007.02.21 08:05158.560.000.000.008.29
243040482007.02.21 08:00buy1.00gbpjpym235.760.00235.862007.02.21 08:01235.860.000.000.008.29
242973712007.02.21 07:30buy1.00audusdm0.78980.00000.79082007.02.21 18:010.79080.000.000.0010.00
242971572007.02.21 07:30sell1.00usdchfm1.23380.00001.23752007.02.21 12:591.23750.000.000.00-29.90
242831912007.02.21 06:15buy1.00gbpjpym235.360.00235.462007.02.21 07:56235.460.000.000.008.30
242806242007.02.21 05:55buy1.70gbpjpym235.040.00235.272007.02.21 06:14235.270.000.000.0032.45
242749362007.02.21 05:30buy1.00gbpjpym235.380.00235.272007.02.21 06:14235.270.000.000.00-9.13
242748382007.02.21 05:30buy1.00eurjpym158.260.00158.362007.02.21 07:56158.360.000.000.008.31
242723112007.02.21 05:25buy1.00eurjpym157.930.00158.032007.02.21 05:25158.030.000.000.008.32
242722782007.02.21 05:25buy1.00gbpjpym234.850.00234.952007.02.21 05:25234.950.000.000.008.32
242575842007.02.21 03:55buy1.70eurjpym157.430.00157.842007.02.21 05:22157.840.000.000.0058.03
242552622007.02.21 03:51buy2.80gbpjpym234.050.00234.762007.02.21 05:23234.760.000.000.00165.36
242542292007.02.21 03:35buy1.70gbpjpym235.130.00234.762007.02.21 05:23234.760.000.000.00-52.32
242486362007.02.21 02:50buy1.00eurjpym158.260.00157.842007.02.21 05:22157.840.000.000.00-34.97
242482952007.02.21 02:50sell2.80usdjpym120.420.00120.162007.02.21 03:51120.160.000.000.0060.76
242482192007.02.21 02:50buy1.00gbpjpym235.590.00234.762007.02.21 05:23234.760.000.000.00-69.04
242415232007.02.21 01:05buy1.00gbpjpym235.350.00235.452007.02.21 02:48235.450.000.000.008.31
242403452007.02.21 01:01buy1.00eurjpym158.190.00158.292007.02.21 02:48158.290.000.000.008.30
242372262007.02.21 00:40buy1.00gbpjpym235.180.00235.282007.02.21 01:01235.280.000.000.008.31
242372142007.02.21 00:40buy1.00eurjpym158.000.00158.102007.02.21 01:01158.100.000.000.008.31
242331832007.02.21 00:00buy1.00audusdm0.78800.00000.78902007.02.21 07:290.78900.000.000.0010.00
242104672007.02.20 18:05sell2.80usdcadm1.17080.00001.16832007.02.21 10:581.16830.000.00-0.9859.92
242033202007.02.20 16:25buy1.00eurjpym157.850.00157.952007.02.21 00:38157.950.000.000.858.33
242027842007.02.20 16:20buy1.70gbpjpym234.780.00235.002007.02.21 00:37235.000.000.003.4931.14
242004252007.02.20 16:00buy1.00gbpjpym235.110.00235.002007.02.21 00:37235.000.000.002.06-9.16
241978682007.02.20 15:30sell1.00eurgbpm0.67160.00000.67062007.02.22 17:150.67060.000.001.9619.59
241978132007.02.20 15:30sell2.80gbpusdm1.95580.00001.95242007.02.21 09:331.95240.000.000.1195.20
241945822007.02.20 14:50buy1.00gbpjpym234.990.00235.092007.02.20 15:55235.090.000.000.008.33
241913312007.02.20 14:15sell1.70usdcadm1.16720.00001.16832007.02.21 10:581.16830.000.00-0.60-16.01
241906692007.02.20 14:05buy1.00gbpjpym234.800.00234.902007.02.20 14:45234.900.000.000.008.32
241892182007.02.20 13:35sell1.00usdchfm1.23550.00001.23452007.02.21 07:291.23450.000.00-0.948.10
241871492007.02.20 13:15sell1.70gbpusdm1.95200.00001.95242007.02.21 09:331.95240.000.000.07-6.80
241866152007.02.20 13:10buy1.00gbpjpym234.580.00234.682007.02.20 14:01234.680.000.000.008.33
241811042007.02.20 11:40buy1.00gbpjpym234.390.00234.492007.02.20 13:09234.490.000.000.008.33
241772002007.02.20 10:50sell1.70eurjpym158.050.00157.812007.02.20 16:20157.810.000.000.0033.99
241766512007.02.20 10:45buy1.00gbpjpym234.190.00234.292007.02.20 11:39234.290.000.000.008.32
241748712007.02.20 10:10buy1.70gbpjpym233.890.00234.102007.02.20 10:41234.100.000.000.0029.73
241732342007.02.20 09:40buy1.00gbpjpym234.200.00234.102007.02.20 10:41234.100.000.000.00-8.33
241654162007.02.20 08:35buy1.00eurchfm1.62650.00001.62752007.02.21 11:181.62750.000.000.518.07
241653462007.02.20 08:35sell1.70usdchfm1.23770.00001.23552007.02.20 13:301.23550.000.000.0030.27
241635482007.02.20 08:30sell1.00eurjpym157.670.00157.812007.02.20 16:20157.810.000.000.00-11.67
241626732007.02.20 08:25buy1.70gbpjpym233.850.00234.082007.02.20 09:39234.080.000.000.0032.60
241618952007.02.20 08:20sell1.70usdjpym120.020.00120.162007.02.21 03:51120.160.000.00-2.43-19.86
241618622007.02.20 08:20sell1.00gbpusdm1.94880.00001.95242007.02.21 09:331.95240.000.000.04-36.00
241591482007.02.20 08:15sell1.00eurjpym157.810.00157.712007.02.20 08:25157.710.000.000.008.34
241591252007.02.20 08:15sell1.00usdchfm1.23450.00001.23552007.02.20 13:301.23550.000.000.00-8.09
241566362007.02.20 08:05sell1.00gbpusdm1.95050.00001.94952007.02.20 08:151.94950.000.000.0010.00
241565602007.02.20 08:05buy1.70eurusdm1.31540.00001.31452007.02.21 13:161.31450.000.00-1.11-15.30
241541552007.02.20 08:00buy1.00usdchfm1.23430.00001.23532007.02.20 08:101.23530.000.000.008.10
241460052007.02.20 06:50buy1.00gbpjpym234.190.00234.082007.02.20 09:39234.080.000.000.00-9.17
241398022007.02.20 05:50sell1.00eurjpym157.890.00157.792007.02.20 08:10157.790.000.000.008.33
241351152007.02.20 04:05buy1.00eurjpym157.880.00157.982007.02.20 05:46157.980.000.000.008.35
241350942007.02.20 04:05buy1.00gbpjpym234.100.00234.202007.02.20 06:48234.200.000.000.008.33
241320702007.02.20 02:55buy0.10eurusdm1.31840.00001.31452007.02.21 13:161.31450.000.00-0.07-3.90
241315732007.02.20 02:50buy0.10eurchfm1.62510.00001.62612007.02.20 08:311.62610.000.000.000.81
241310502007.02.20 02:40buy0.20gbpjpym233.760.00233.972007.02.20 04:04233.970.000.000.003.51
241281672007.02.20 02:20buy0.10gbpjpym234.080.00233.972007.02.20 04:04233.970.000.000.00-0.92
241281622007.02.20 02:20buy0.10eurjpym157.750.00157.852007.02.20 04:03157.850.000.000.000.83
241253012007.02.20 02:05sell0.20gbpusdm1.95330.00001.95122007.02.20 08:021.95120.000.000.004.20
241252692007.02.20 02:05buy0.10eurusdm1.31750.00001.31852007.02.20 02:541.31850.000.000.001.00
241216622007.02.20 01:30buy0.10eurusdm1.31640.00001.31742007.02.20 02:001.31740.000.000.001.00
241215522007.02.20 01:30buy0.10gbpjpym233.800.00233.902007.02.20 02:16233.900.000.000.000.84
241206892007.02.20 01:25buy0.10eurjpym157.600.00157.702007.02.20 02:16157.700.000.000.000.84
241192872007.02.20 01:05sell0.10usdjpym119.690.00120.162007.02.21 03:51120.160.000.00-0.14-3.92
241180462007.02.20 00:40sell0.10gbpusdm1.94990.00001.95122007.02.20 08:021.95120.000.000.00-1.30
241076352007.02.19 19:10buy0.20gbpjpym233.460.00233.682007.02.20 01:27233.680.000.000.413.68
241054952007.02.19 18:05buy0.20usdchfm1.23200.00001.23402007.02.20 07:591.23400.000.000.183.24
241035752007.02.19 17:40sell0.20gbpusdm1.95220.00001.95022007.02.20 00:391.95020.000.000.014.00
241035352007.02.19 17:40buy0.10gbpjpym233.820.00233.682007.02.20 01:27233.680.000.000.21-1.17
241035292007.02.19 17:40buy0.10eurjpym157.460.00157.562007.02.20 01:23157.560.000.000.090.83
241028402007.02.19 17:31buy0.10eurusdm1.31540.00001.31642007.02.20 01:281.31640.000.00-0.071.00
241011862007.02.19 17:10buy0.10gbpjpym233.570.00233.672007.02.19 17:37233.670.000.000.000.83
240999702007.02.19 16:30sell0.10gbpusdm1.94910.00001.95022007.02.20 00:391.95020.000.000.00-1.10
240990292007.02.19 16:20buy0.10gbpusdm1.94920.00001.95022007.02.19 16:251.95020.000.000.001.00
240990222007.02.19 16:20buy0.10eurjpym157.320.00157.422007.02.19 17:40157.420.000.000.000.83
240985482007.02.19 16:15buy0.10gbpjpym233.360.00233.462007.02.19 17:09233.460.000.000.000.83
240967642007.02.19 15:55buy0.10gbpjpym233.060.00233.162007.02.19 16:13233.160.000.000.000.83
240966902007.02.19 15:55buy0.10eurjpym157.200.00157.302007.02.19 16:17157.300.000.000.000.84
240827942007.02.19 10:55buy0.10usdchfm1.23510.00001.23402007.02.20 07:591.23400.000.000.09-0.89
240818532007.02.19 10:50buy0.20audusdm0.78570.00000.78772007.02.20 23:550.78770.000.000.044.00
240810292007.02.19 10:40buy0.10eurjpym157.080.00157.182007.02.19 15:50157.180.000.000.000.83
240802182007.02.19 10:35buy0.50gbpusdm1.94430.00001.94892007.02.19 16:151.94890.000.000.0023.00
240774812007.02.19 10:25sell0.10eurjpym156.990.00156.892007.02.19 10:30156.890.000.000.000.83
240774372007.02.19 10:25buy0.30gbpjpym232.490.00232.892007.02.19 15:53232.890.000.000.0010.04
240757772007.02.19 10:20buy0.20gbpjpym232.880.00232.892007.02.19 15:53232.890.000.000.000.16
240756962007.02.19 10:20buy0.30gbpusdm1.94750.00001.94892007.02.19 16:151.94890.000.000.004.20
240729932007.02.19 09:50buy0.10usdjpym119.670.00119.772007.02.20 01:00119.770.000.000.140.83
240729392007.02.19 09:50sell0.20eurjpym157.320.00157.112007.02.19 10:20157.110.000.000.003.51
240706592007.02.19 09:05buy0.10eurusdm1.31420.00001.31522007.02.19 17:311.31520.000.000.001.00
240683522007.02.19 08:35buy0.10gbpjpym233.500.00232.892007.02.19 15:53232.890.000.000.00-5.10
240632532007.02.19 07:40buy0.20gbpjpym233.190.00233.392007.02.19 08:32233.390.000.000.003.34
240617382007.02.19 07:25buy0.20gbpusdm1.95320.00001.94892007.02.19 16:151.94890.000.000.00-8.60
240602552007.02.19 07:06buy0.10audusdm0.78870.00000.78772007.02.20 23:550.78770.000.000.02-1.00
240445572007.02.19 03:00buy0.10gbpusdm1.95640.00001.94892007.02.19 16:151.94890.000.000.00-7.50
240436862007.02.19 02:55buy0.10gbpjpym233.490.00233.392007.02.19 08:32233.390.000.000.00-0.84
240431402007.02.19 02:50buy0.10gbpusdm1.95470.00001.95572007.02.19 02:591.95570.000.000.001.00
240431362007.02.19 02:50buy0.10eurchfm1.62340.00001.62442007.02.20 02:461.62440.000.000.050.81
240342902007.02.19 00:55buy0.20gbpjpym233.160.00233.392007.02.19 02:54233.390.000.000.003.85
240319482007.02.19 00:34buy0.10usdjpym119.590.00119.692007.02.19 09:47119.690.000.000.000.84
240319252007.02.19 00:34sell0.10usdcadm1.16370.00001.16832007.02.21 10:581.16830.000.00-0.08-3.94
240319132007.02.19 00:34buy0.10gbpjpym233.560.00233.392007.02.19 02:54233.390.000.000.00-1.42
240300762007.02.19 00:23sell0.10eurjpym156.990.00157.112007.02.19 10:20157.110.000.000.00-1.01
240300132007.02.19 00:22buy0.10gbpjpym233.280.00233.382007.02.19 00:27233.380.000.000.000.83
240300042007.02.19 00:22sell0.10eurgbpm0.67300.00000.67202007.02.20 15:290.67200.000.000.051.95
240299952007.02.19 00:22buy0.10gbpusdm1.95340.00001.95442007.02.19 02:461.95440.000.000.001.00
240299892007.02.19 00:22buy0.10usdjpym119.420.00119.522007.02.19 00:28119.520.000.000.000.84
240297442007.02.19 00:18sell0.10eurusdm1.31470.00001.31372007.02.19 09:031.31370.000.000.001.00
240297262007.02.19 00:18buy0.10eurchfm1.62220.00001.62322007.02.19 02:461.62320.000.000.000.81
240297072007.02.19 00:18buy0.10audusdm0.78760.00000.78862007.02.19 07:010.78860.000.000.001.00
240296582007.02.19 00:17buy0.10usdchfm1.23360.00001.23462007.02.19 10:531.23460.000.000.000.81
240281212007.02.18 23:59balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -28.63 1 472.68
Closed P/L: 1 444.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
246883882007.02.23 14:50buy1.00audusdm0.79180.00000.7928 0.79190.000.000.121.00
243514092007.02.21 11:37buy1.00eurchfm1.62870.00001.6262 1.62320.000.002.53-44.62
245707032007.02.22 18:25buy1.70eurchfm1.62540.00001.6262 1.62320.000.001.72-30.34
247218182007.02.23 19:35buy2.80eurchfm1.62380.00001.6262 1.62320.000.001.41-13.63
245641922007.02.22 17:24sell1.00eurgbpm0.66980.00000.6688 0.67060.000.000.98-15.71
246303672007.02.23 07:56sell1.00eurjpym159.260.00159.16 159.360.000.00-1.12-8.26
245156002007.02.22 10:00sell1.00eurusdm1.30810.00001.3114 1.31660.000.001.18-85.00
245460952007.02.22 15:35sell1.70eurusdm1.31140.00001.3114 1.31660.000.002.00-88.40
246803352007.02.23 14:20sell2.80eurusdm1.31460.00001.3114 1.31660.000.001.65-56.00
245023012007.02.22 08:35sell1.00gbpjpym235.770.00237.25 237.690.000.00-5.30-158.64
245052652007.02.22 08:55sell1.70gbpjpym236.090.00237.25 237.690.000.00-9.02-224.74
245106352007.02.22 09:30sell2.80gbpjpym236.500.00237.25 237.690.000.00-14.84-275.30
245417632007.02.22 15:05sell4.60gbpjpym236.820.00237.25 237.690.000.00-24.38-330.66
245507902007.02.22 16:15sell7.70gbpjpym237.150.00237.25 237.690.000.00-40.82-343.55
245619992007.02.22 17:15sell12.90gbpjpym237.680.00237.25 237.690.000.00-68.38-10.66
246825172007.02.23 14:25sell21.50gbpjpym237.630.00237.25 237.690.000.00-56.98-106.59
246824752007.02.23 14:25buy1.00gbpusdm1.96410.00001.9651 1.96300.000.00-0.12-11.00
246750342007.02.23 13:45sell1.00usdcadm1.15760.00001.1566 1.15930.000.00-0.35-14.66
246459742007.02.23 09:40buy1.00usdchfm1.24050.00001.2371 1.23270.000.000.89-63.28
246774772007.02.23 14:05buy1.70usdchfm1.23740.00001.2371 1.23270.000.001.51-64.82
246882922007.02.23 14:50buy2.80usdchfm1.23370.00001.2371 1.23270.000.002.49-22.71
242575782007.02.21 03:55sell1.00usdjpym119.780.00120.90 121.030.000.00-7.15-103.28
242748902007.02.21 05:30sell1.70usdjpym120.350.00120.90 121.030.000.00-12.15-95.51
243194582007.02.21 09:15sell2.80usdjpym120.660.00120.90 121.030.000.00-20.01-85.60
243862162007.02.21 13:45sell4.60usdjpym121.070.00120.90 121.030.000.00-32.8915.20
245217292007.02.22 11:10sell7.70usdjpym121.380.00120.90 121.030.000.00-22.02222.67
  0.00 0.00 -299.05 -2 014.09
 Floating P/L: -2 313.14
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 444.05 Floating P/L: -2 313.14 Margin: 4 575.00
Balance: 6 444.05 Equity: 4 130.91 Free Margin: -444.09
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 065.94 Gross Loss: 621.89 Total Net Profit: 1 444.05
Profit Factor: 3.32 Expected Payoff: 8.07  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 104.01 (1.92%) Relative Drawdown: 1.92% (104.01)
 
Total Trades: 179 Short Positions (won %): 49 (65.31%) Long Positions (won %): 130 (77.69%)
Profit Trades (% of total): 133 (74.30%) Loss trades (% of total): 46 (25.70%)
Largest profit trade: 165.36 loss trade: -69.04
Average profit trade: 15.53 loss trade: -13.52
Maximum consecutive wins ($): 8 (10.39) consecutive losses ($): 3 (-50.28)
Maximal consecutive profit (count): 165.36 (1) consecutive loss (count): -104.01 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1