|Account: 1380878
|Name: COSTAVER_RSITRND4_5KMINI_02_18_07_M5_200LEV
|Currency: USD
|2007 February 23, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24671408
|2007.02.23 13:15
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9628
|0.0000
|1.9638
|2007.02.23 14:22
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24670145
|2007.02.23 13:10
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9617
|0.0000
|1.9627
|2007.02.23 13:14
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24668923
|2007.02.23 13:05
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1594
|0.0000
|1.1584
|2007.02.23 13:41
|1.1584
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|24665645
|2007.02.23 12:55
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9603
|0.0000
|1.9613
|2007.02.23 13:06
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24662708
|2007.02.23 12:45
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9604
|2007.02.23 12:51
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24641240
|2007.02.23 09:20
|buy
|1.70
|gbpusdm
|1.9565
|0.0000
|1.9586
|2007.02.23 12:43
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|35.70
|24628946
|2007.02.23 07:45
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9595
|0.0000
|1.9586
|2007.02.23 12:43
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|24593663
|2007.02.23 00:20
|sell
|1.00
|eurjpym
|159.40
|0.00
|159.30
|2007.02.23 07:52
|159.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|24587475
|2007.02.22 22:45
|sell
|1.00
|eurjpym
|159.54
|0.00
|159.44
|2007.02.23 00:18
|159.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|24578351
|2007.02.22 20:00
|buy
|1.70
|gbpusdm
|1.9564
|0.0000
|1.9587
|2007.02.23 07:41
|1.9587
|0.00
|0.00
|-0.20
|39.10
|24570720
|2007.02.22 18:25
|buy
|1.00
|eurjpym
|159.51
|0.00
|159.61
|2007.02.22 22:10
|159.61
|0.00
|0.00
|0.85
|8.22
|24563872
|2007.02.22 17:20
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9598
|0.0000
|1.9587
|2007.02.23 07:41
|1.9587
|0.00
|0.00
|-0.12
|-11.00
|24555559
|2007.02.22 16:30
|buy
|2.80
|usdchfm
|1.2376
|0.0000
|1.2407
|2007.02.23 09:37
|1.2407
|0.00
|0.00
|2.49
|69.96
|24553945
|2007.02.22 16:25
|buy
|1.00
|eurjpym
|159.38
|0.00
|159.48
|2007.02.22 18:21
|159.48
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|24553789
|2007.02.22 16:25
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9583
|2007.02.22 17:15
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24552346
|2007.02.22 16:20
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9557
|0.0000
|1.9567
|2007.02.22 16:22
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24552232
|2007.02.22 16:20
|buy
|1.70
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2407
|2007.02.23 09:37
|1.2407
|0.00
|0.00
|1.51
|0.00
|24552045
|2007.02.22 16:20
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7902
|0.0000
|0.7912
|2007.02.23 14:38
|0.7912
|0.00
|0.00
|0.12
|10.00
|24550929
|2007.02.22 16:15
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9540
|0.0000
|1.9550
|2007.02.22 16:19
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24546089
|2007.02.22 15:35
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9526
|0.0000
|1.9536
|2007.02.22 16:13
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24540566
|2007.02.22 14:55
|buy
|1.00
|eurjpym
|159.19
|0.00
|159.29
|2007.02.22 16:21
|159.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|24530981
|2007.02.22 13:10
|buy
|1.00
|eurjpym
|159.03
|0.00
|159.13
|2007.02.22 14:53
|159.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|24519553
|2007.02.22 10:55
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1601
|0.0000
|1.1591
|2007.02.23 13:00
|1.1591
|0.00
|0.00
|-0.35
|8.63
|24515466
|2007.02.22 10:00
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2439
|0.0000
|1.2407
|2007.02.23 09:37
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.89
|-25.79
|24510698
|2007.02.22 09:30
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|2007.02.22 15:30
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24503556
|2007.02.22 08:40
|buy
|1.70
|audusdm
|0.7881
|0.0000
|0.7902
|2007.02.22 16:19
|0.7902
|0.00
|0.00
|0.00
|35.70
|24501103
|2007.02.22 08:30
|sell
|1.00
|gbpjpym
|235.88
|0.00
|235.78
|2007.02.22 08:31
|235.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|24496600
|2007.02.22 08:00
|sell
|1.70
|usdcadm
|1.1629
|0.0000
|1.1606
|2007.02.22 10:50
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.00
|33.70
|24496313
|2007.02.22 08:00
|buy
|2.80
|gbpusdm
|1.9476
|0.0000
|1.9508
|2007.02.22 09:28
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|89.60
|24491629
|2007.02.22 07:45
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3092
|0.0000
|1.3082
|2007.02.22 09:59
|1.3082
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24491378
|2007.02.22 07:45
|buy
|1.70
|eurjpym
|158.74
|0.00
|158.97
|2007.02.22 13:08
|158.97
|0.00
|0.00
|0.00
|32.23
|24486171
|2007.02.22 07:35
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3104
|0.0000
|1.3094
|2007.02.22 07:44
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24485942
|2007.02.22 07:35
|buy
|1.70
|gbpusdm
|1.9511
|0.0000
|1.9508
|2007.02.22 09:28
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|24485734
|2007.02.22 07:35
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2424
|0.0000
|1.2434
|2007.02.22 09:59
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|24483522
|2007.02.22 07:30
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2398
|0.0000
|1.2408
|2007.02.22 07:34
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|24455781
|2007.02.22 00:25
|buy
|1.00
|eurjpym
|159.09
|0.00
|158.97
|2007.02.22 13:08
|158.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|24430540
|2007.02.21 18:50
|sell
|2.80
|gbpjpym
|236.32
|0.00
|236.00
|2007.02.22 08:29
|236.00
|0.00
|0.00
|-22.26
|73.96
|24427466
|2007.02.21 18:20
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1595
|0.0000
|1.1606
|2007.02.22 10:50
|1.1606
|0.00
|0.00
|-1.05
|-9.48
|24426114
|2007.02.21 18:05
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7911
|0.0000
|0.7902
|2007.02.22 16:19
|0.7902
|0.00
|0.00
|0.35
|-9.00
|24416321
|2007.02.21 16:15
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9538
|0.0000
|1.9508
|2007.02.22 09:28
|1.9508
|0.00
|0.00
|-0.35
|-30.00
|24408816
|2007.02.21 15:30
|buy
|1.00
|eurjpym
|158.98
|0.00
|159.08
|2007.02.22 00:21
|159.08
|0.00
|0.00
|2.55
|8.26
|24406007
|2007.02.21 15:15
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2395
|2007.02.22 07:26
|1.2395
|0.00
|0.00
|2.67
|8.07
|24405909
|2007.02.21 15:15
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3121
|2007.02.22 07:32
|1.3121
|0.00
|0.00
|1.77
|10.00
|24399327
|2007.02.21 14:45
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1611
|0.0000
|1.1601
|2007.02.21 18:19
|1.1601
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|24392209
|2007.02.21 14:05
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1633
|0.0000
|1.1623
|2007.02.21 14:41
|1.1623
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|24384116
|2007.02.21 13:40
|buy
|1.70
|eurusdm
|1.3118
|0.0000
|1.3140
|2007.02.21 15:10
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|37.40
|24383993
|2007.02.21 13:40
|buy
|1.70
|gbpusdm
|1.9508
|0.0000
|1.9531
|2007.02.21 16:13
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|24383697
|2007.02.21 13:40
|sell
|1.70
|usdchfm
|1.2402
|0.0000
|1.2380
|2007.02.21 15:10
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|30.21
|24381161
|2007.02.21 13:35
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1649
|0.0000
|1.1639
|2007.02.21 14:00
|1.1639
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|24373454
|2007.02.21 13:20
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3151
|0.0000
|1.3140
|2007.02.21 15:10
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|24368947
|2007.02.21 13:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9544
|0.0000
|1.9531
|2007.02.21 16:13
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|24368801
|2007.02.21 13:00
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2370
|0.0000
|1.2380
|2007.02.21 15:10
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.08
|24364064
|2007.02.21 12:35
|sell
|1.70
|gbpjpym
|235.99
|0.00
|236.00
|2007.02.22 08:29
|236.00
|0.00
|0.00
|-13.51
|-1.40
|24359777
|2007.02.21 12:10
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9528
|0.0000
|1.9538
|2007.02.21 12:59
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24353344
|2007.02.21 11:40
|buy
|2.80
|eurusdm
|1.3121
|0.0000
|1.3145
|2007.02.21 13:16
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|24351835
|2007.02.21 11:37
|sell
|2.80
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2375
|2007.02.21 12:59
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|76.93
|24349640
|2007.02.21 11:20
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.6275
|0.0000
|1.6285
|2007.02.21 11:37
|1.6285
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|24345793
|2007.02.21 11:10
|sell
|1.00
|gbpjpym
|235.68
|0.00
|236.00
|2007.02.22 08:29
|236.00
|0.00
|0.00
|-7.95
|-26.41
|24343876
|2007.02.21 11:05
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9514
|0.0000
|1.9524
|2007.02.21 12:08
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24342452
|2007.02.21 11:01
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1679
|0.0000
|1.1669
|2007.02.21 13:30
|1.1669
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|24340736
|2007.02.21 10:58
|buy
|1.00
|gbpjpym
|235.84
|0.00
|235.94
|2007.02.21 11:04
|235.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|24340429
|2007.02.21 10:58
|buy
|1.00
|eurjpym
|158.90
|0.00
|159.00
|2007.02.21 15:28
|159.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|24335117
|2007.02.21 10:15
|buy
|1.70
|gbpusdm
|1.9489
|0.0000
|1.9512
|2007.02.21 11:00
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|24335077
|2007.02.21 10:15
|buy
|2.80
|gbpjpym
|235.28
|0.00
|235.61
|2007.02.21 10:58
|235.61
|0.00
|0.00
|0.00
|76.45
|24326820
|2007.02.21 09:40
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9523
|0.0000
|1.9512
|2007.02.21 11:00
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|24325072
|2007.02.21 09:35
|buy
|1.70
|gbpjpym
|235.59
|0.00
|235.61
|2007.02.21 10:58
|235.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|24324952
|2007.02.21 09:35
|sell
|1.70
|usdchfm
|1.2372
|0.0000
|1.2375
|2007.02.21 12:59
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|24307169
|2007.02.21 08:05
|buy
|1.00
|eurjpym
|158.61
|0.00
|158.71
|2007.02.21 10:43
|158.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|24307111
|2007.02.21 08:05
|buy
|1.00
|gbpjpym
|236.04
|0.00
|235.61
|2007.02.21 10:58
|235.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.57
|24304192
|2007.02.21 08:00
|buy
|1.00
|eurjpym
|158.46
|0.00
|158.56
|2007.02.21 08:05
|158.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|24304048
|2007.02.21 08:00
|buy
|1.00
|gbpjpym
|235.76
|0.00
|235.86
|2007.02.21 08:01
|235.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|24297371
|2007.02.21 07:30
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7898
|0.0000
|0.7908
|2007.02.21 18:01
|0.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24297157
|2007.02.21 07:30
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2338
|0.0000
|1.2375
|2007.02.21 12:59
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.90
|24283191
|2007.02.21 06:15
|buy
|1.00
|gbpjpym
|235.36
|0.00
|235.46
|2007.02.21 07:56
|235.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|24280624
|2007.02.21 05:55
|buy
|1.70
|gbpjpym
|235.04
|0.00
|235.27
|2007.02.21 06:14
|235.27
|0.00
|0.00
|0.00
|32.45
|24274936
|2007.02.21 05:30
|buy
|1.00
|gbpjpym
|235.38
|0.00
|235.27
|2007.02.21 06:14
|235.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.13
|24274838
|2007.02.21 05:30
|buy
|1.00
|eurjpym
|158.26
|0.00
|158.36
|2007.02.21 07:56
|158.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|24272311
|2007.02.21 05:25
|buy
|1.00
|eurjpym
|157.93
|0.00
|158.03
|2007.02.21 05:25
|158.03
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|24272278
|2007.02.21 05:25
|buy
|1.00
|gbpjpym
|234.85
|0.00
|234.95
|2007.02.21 05:25
|234.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|24257584
|2007.02.21 03:55
|buy
|1.70
|eurjpym
|157.43
|0.00
|157.84
|2007.02.21 05:22
|157.84
|0.00
|0.00
|0.00
|58.03
|24255262
|2007.02.21 03:51
|buy
|2.80
|gbpjpym
|234.05
|0.00
|234.76
|2007.02.21 05:23
|234.76
|0.00
|0.00
|0.00
|165.36
|24254229
|2007.02.21 03:35
|buy
|1.70
|gbpjpym
|235.13
|0.00
|234.76
|2007.02.21 05:23
|234.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.32
|24248636
|2007.02.21 02:50
|buy
|1.00
|eurjpym
|158.26
|0.00
|157.84
|2007.02.21 05:22
|157.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.97
|24248295
|2007.02.21 02:50
|sell
|2.80
|usdjpym
|120.42
|0.00
|120.16
|2007.02.21 03:51
|120.16
|0.00
|0.00
|0.00
|60.76
|24248219
|2007.02.21 02:50
|buy
|1.00
|gbpjpym
|235.59
|0.00
|234.76
|2007.02.21 05:23
|234.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.04
|24241523
|2007.02.21 01:05
|buy
|1.00
|gbpjpym
|235.35
|0.00
|235.45
|2007.02.21 02:48
|235.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|24240345
|2007.02.21 01:01
|buy
|1.00
|eurjpym
|158.19
|0.00
|158.29
|2007.02.21 02:48
|158.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|24237226
|2007.02.21 00:40
|buy
|1.00
|gbpjpym
|235.18
|0.00
|235.28
|2007.02.21 01:01
|235.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|24237214
|2007.02.21 00:40
|buy
|1.00
|eurjpym
|158.00
|0.00
|158.10
|2007.02.21 01:01
|158.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|24233183
|2007.02.21 00:00
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7880
|0.0000
|0.7890
|2007.02.21 07:29
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24210467
|2007.02.20 18:05
|sell
|2.80
|usdcadm
|1.1708
|0.0000
|1.1683
|2007.02.21 10:58
|1.1683
|0.00
|0.00
|-0.98
|59.92
|24203320
|2007.02.20 16:25
|buy
|1.00
|eurjpym
|157.85
|0.00
|157.95
|2007.02.21 00:38
|157.95
|0.00
|0.00
|0.85
|8.33
|24202784
|2007.02.20 16:20
|buy
|1.70
|gbpjpym
|234.78
|0.00
|235.00
|2007.02.21 00:37
|235.00
|0.00
|0.00
|3.49
|31.14
|24200425
|2007.02.20 16:00
|buy
|1.00
|gbpjpym
|235.11
|0.00
|235.00
|2007.02.21 00:37
|235.00
|0.00
|0.00
|2.06
|-9.16
|24197868
|2007.02.20 15:30
|sell
|1.00
|eurgbpm
|0.6716
|0.0000
|0.6706
|2007.02.22 17:15
|0.6706
|0.00
|0.00
|1.96
|19.59
|24197813
|2007.02.20 15:30
|sell
|2.80
|gbpusdm
|1.9558
|0.0000
|1.9524
|2007.02.21 09:33
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.11
|95.20
|24194582
|2007.02.20 14:50
|buy
|1.00
|gbpjpym
|234.99
|0.00
|235.09
|2007.02.20 15:55
|235.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|24191331
|2007.02.20 14:15
|sell
|1.70
|usdcadm
|1.1672
|0.0000
|1.1683
|2007.02.21 10:58
|1.1683
|0.00
|0.00
|-0.60
|-16.01
|24190669
|2007.02.20 14:05
|buy
|1.00
|gbpjpym
|234.80
|0.00
|234.90
|2007.02.20 14:45
|234.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|24189218
|2007.02.20 13:35
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2355
|0.0000
|1.2345
|2007.02.21 07:29
|1.2345
|0.00
|0.00
|-0.94
|8.10
|24187149
|2007.02.20 13:15
|sell
|1.70
|gbpusdm
|1.9520
|0.0000
|1.9524
|2007.02.21 09:33
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.07
|-6.80
|24186615
|2007.02.20 13:10
|buy
|1.00
|gbpjpym
|234.58
|0.00
|234.68
|2007.02.20 14:01
|234.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|24181104
|2007.02.20 11:40
|buy
|1.00
|gbpjpym
|234.39
|0.00
|234.49
|2007.02.20 13:09
|234.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|24177200
|2007.02.20 10:50
|sell
|1.70
|eurjpym
|158.05
|0.00
|157.81
|2007.02.20 16:20
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|33.99
|24176651
|2007.02.20 10:45
|buy
|1.00
|gbpjpym
|234.19
|0.00
|234.29
|2007.02.20 11:39
|234.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|24174871
|2007.02.20 10:10
|buy
|1.70
|gbpjpym
|233.89
|0.00
|234.10
|2007.02.20 10:41
|234.10
|0.00
|0.00
|0.00
|29.73
|24173234
|2007.02.20 09:40
|buy
|1.00
|gbpjpym
|234.20
|0.00
|234.10
|2007.02.20 10:41
|234.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.33
|24165416
|2007.02.20 08:35
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.6265
|0.0000
|1.6275
|2007.02.21 11:18
|1.6275
|0.00
|0.00
|0.51
|8.07
|24165346
|2007.02.20 08:35
|sell
|1.70
|usdchfm
|1.2377
|0.0000
|1.2355
|2007.02.20 13:30
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|30.27
|24163548
|2007.02.20 08:30
|sell
|1.00
|eurjpym
|157.67
|0.00
|157.81
|2007.02.20 16:20
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.67
|24162673
|2007.02.20 08:25
|buy
|1.70
|gbpjpym
|233.85
|0.00
|234.08
|2007.02.20 09:39
|234.08
|0.00
|0.00
|0.00
|32.60
|24161895
|2007.02.20 08:20
|sell
|1.70
|usdjpym
|120.02
|0.00
|120.16
|2007.02.21 03:51
|120.16
|0.00
|0.00
|-2.43
|-19.86
|24161862
|2007.02.20 08:20
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9488
|0.0000
|1.9524
|2007.02.21 09:33
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.04
|-36.00
|24159148
|2007.02.20 08:15
|sell
|1.00
|eurjpym
|157.81
|0.00
|157.71
|2007.02.20 08:25
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|24159125
|2007.02.20 08:15
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2345
|0.0000
|1.2355
|2007.02.20 13:30
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.09
|24156636
|2007.02.20 08:05
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9505
|0.0000
|1.9495
|2007.02.20 08:15
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24156560
|2007.02.20 08:05
|buy
|1.70
|eurusdm
|1.3154
|0.0000
|1.3145
|2007.02.21 13:16
|1.3145
|0.00
|0.00
|-1.11
|-15.30
|24154155
|2007.02.20 08:00
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2343
|0.0000
|1.2353
|2007.02.20 08:10
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|24146005
|2007.02.20 06:50
|buy
|1.00
|gbpjpym
|234.19
|0.00
|234.08
|2007.02.20 09:39
|234.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.17
|24139802
|2007.02.20 05:50
|sell
|1.00
|eurjpym
|157.89
|0.00
|157.79
|2007.02.20 08:10
|157.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|24135115
|2007.02.20 04:05
|buy
|1.00
|eurjpym
|157.88
|0.00
|157.98
|2007.02.20 05:46
|157.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|24135094
|2007.02.20 04:05
|buy
|1.00
|gbpjpym
|234.10
|0.00
|234.20
|2007.02.20 06:48
|234.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|24132070
|2007.02.20 02:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3184
|0.0000
|1.3145
|2007.02.21 13:16
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.90
|24131573
|2007.02.20 02:50
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6251
|0.0000
|1.6261
|2007.02.20 08:31
|1.6261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|24131050
|2007.02.20 02:40
|buy
|0.20
|gbpjpym
|233.76
|0.00
|233.97
|2007.02.20 04:04
|233.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|24128167
|2007.02.20 02:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.08
|0.00
|233.97
|2007.02.20 04:04
|233.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|24128162
|2007.02.20 02:20
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.75
|0.00
|157.85
|2007.02.20 04:03
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|24125301
|2007.02.20 02:05
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9533
|0.0000
|1.9512
|2007.02.20 08:02
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|24125269
|2007.02.20 02:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3175
|0.0000
|1.3185
|2007.02.20 02:54
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24121662
|2007.02.20 01:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3174
|2007.02.20 02:00
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24121552
|2007.02.20 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.80
|0.00
|233.90
|2007.02.20 02:16
|233.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|24120689
|2007.02.20 01:25
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.60
|0.00
|157.70
|2007.02.20 02:16
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|24119287
|2007.02.20 01:05
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.69
|0.00
|120.16
|2007.02.21 03:51
|120.16
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.92
|24118046
|2007.02.20 00:40
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9499
|0.0000
|1.9512
|2007.02.20 08:02
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|24107635
|2007.02.19 19:10
|buy
|0.20
|gbpjpym
|233.46
|0.00
|233.68
|2007.02.20 01:27
|233.68
|0.00
|0.00
|0.41
|3.68
|24105495
|2007.02.19 18:05
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2320
|0.0000
|1.2340
|2007.02.20 07:59
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.18
|3.24
|24103575
|2007.02.19 17:40
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9522
|0.0000
|1.9502
|2007.02.20 00:39
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.01
|4.00
|24103535
|2007.02.19 17:40
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.82
|0.00
|233.68
|2007.02.20 01:27
|233.68
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.17
|24103529
|2007.02.19 17:40
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.46
|0.00
|157.56
|2007.02.20 01:23
|157.56
|0.00
|0.00
|0.09
|0.83
|24102840
|2007.02.19 17:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3154
|0.0000
|1.3164
|2007.02.20 01:28
|1.3164
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.00
|24101186
|2007.02.19 17:10
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.57
|0.00
|233.67
|2007.02.19 17:37
|233.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|24099970
|2007.02.19 16:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9491
|0.0000
|1.9502
|2007.02.20 00:39
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|24099029
|2007.02.19 16:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9492
|0.0000
|1.9502
|2007.02.19 16:25
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24099022
|2007.02.19 16:20
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.32
|0.00
|157.42
|2007.02.19 17:40
|157.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|24098548
|2007.02.19 16:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.36
|0.00
|233.46
|2007.02.19 17:09
|233.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|24096764
|2007.02.19 15:55
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.06
|0.00
|233.16
|2007.02.19 16:13
|233.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|24096690
|2007.02.19 15:55
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.20
|0.00
|157.30
|2007.02.19 16:17
|157.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|24082794
|2007.02.19 10:55
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2351
|0.0000
|1.2340
|2007.02.20 07:59
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.89
|24081853
|2007.02.19 10:50
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7857
|0.0000
|0.7877
|2007.02.20 23:55
|0.7877
|0.00
|0.00
|0.04
|4.00
|24081029
|2007.02.19 10:40
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.08
|0.00
|157.18
|2007.02.19 15:50
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|24080218
|2007.02.19 10:35
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.9443
|0.0000
|1.9489
|2007.02.19 16:15
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|24077481
|2007.02.19 10:25
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.99
|0.00
|156.89
|2007.02.19 10:30
|156.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|24077437
|2007.02.19 10:25
|buy
|0.30
|gbpjpym
|232.49
|0.00
|232.89
|2007.02.19 15:53
|232.89
|0.00
|0.00
|0.00
|10.04
|24075777
|2007.02.19 10:20
|buy
|0.20
|gbpjpym
|232.88
|0.00
|232.89
|2007.02.19 15:53
|232.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|24075696
|2007.02.19 10:20
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9475
|0.0000
|1.9489
|2007.02.19 16:15
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|24072993
|2007.02.19 09:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.67
|0.00
|119.77
|2007.02.20 01:00
|119.77
|0.00
|0.00
|0.14
|0.83
|24072939
|2007.02.19 09:50
|sell
|0.20
|eurjpym
|157.32
|0.00
|157.11
|2007.02.19 10:20
|157.11
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|24070659
|2007.02.19 09:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3142
|0.0000
|1.3152
|2007.02.19 17:31
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24068352
|2007.02.19 08:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.50
|0.00
|232.89
|2007.02.19 15:53
|232.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|24063253
|2007.02.19 07:40
|buy
|0.20
|gbpjpym
|233.19
|0.00
|233.39
|2007.02.19 08:32
|233.39
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|24061738
|2007.02.19 07:25
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9532
|0.0000
|1.9489
|2007.02.19 16:15
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|24060255
|2007.02.19 07:06
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7887
|0.0000
|0.7877
|2007.02.20 23:55
|0.7877
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.00
|24044557
|2007.02.19 03:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9564
|0.0000
|1.9489
|2007.02.19 16:15
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|24043686
|2007.02.19 02:55
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.49
|0.00
|233.39
|2007.02.19 08:32
|233.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|24043140
|2007.02.19 02:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9547
|0.0000
|1.9557
|2007.02.19 02:59
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24043136
|2007.02.19 02:50
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6234
|0.0000
|1.6244
|2007.02.20 02:46
|1.6244
|0.00
|0.00
|0.05
|0.81
|24034290
|2007.02.19 00:55
|buy
|0.20
|gbpjpym
|233.16
|0.00
|233.39
|2007.02.19 02:54
|233.39
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|24031948
|2007.02.19 00:34
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.59
|0.00
|119.69
|2007.02.19 09:47
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|24031925
|2007.02.19 00:34
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1637
|0.0000
|1.1683
|2007.02.21 10:58
|1.1683
|0.00
|0.00
|-0.08
|-3.94
|24031913
|2007.02.19 00:34
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.56
|0.00
|233.39
|2007.02.19 02:54
|233.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|24030076
|2007.02.19 00:23
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.99
|0.00
|157.11
|2007.02.19 10:20
|157.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|24030013
|2007.02.19 00:22
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.28
|0.00
|233.38
|2007.02.19 00:27
|233.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|24030004
|2007.02.19 00:22
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6730
|0.0000
|0.6720
|2007.02.20 15:29
|0.6720
|0.00
|0.00
|0.05
|1.95
|24029995
|2007.02.19 00:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9534
|0.0000
|1.9544
|2007.02.19 02:46
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24029989
|2007.02.19 00:22
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.42
|0.00
|119.52
|2007.02.19 00:28
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|24029744
|2007.02.19 00:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3137
|2007.02.19 09:03
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24029726
|2007.02.19 00:18
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6222
|0.0000
|1.6232
|2007.02.19 02:46
|1.6232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|24029707
|2007.02.19 00:18
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7876
|0.0000
|0.7886
|2007.02.19 07:01
|0.7886
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24029658
|2007.02.19 00:17
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2336
|0.0000
|1.2346
|2007.02.19 10:53
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|24028121
|2007.02.18 23:59
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|-28.63
|1 472.68
|Closed P/L:
|1 444.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24688388
|2007.02.23 14:50
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7918
|0.0000
|0.7928
|
|0.7919
|0.00
|0.00
|0.12
|1.00
|24351409
|2007.02.21 11:37
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.6287
|0.0000
|1.6262
|
|1.6232
|0.00
|0.00
|2.53
|-44.62
|24570703
|2007.02.22 18:25
|buy
|1.70
|eurchfm
|1.6254
|0.0000
|1.6262
|
|1.6232
|0.00
|0.00
|1.72
|-30.34
|24721818
|2007.02.23 19:35
|buy
|2.80
|eurchfm
|1.6238
|0.0000
|1.6262
|
|1.6232
|0.00
|0.00
|1.41
|-13.63
|24564192
|2007.02.22 17:24
|sell
|1.00
|eurgbpm
|0.6698
|0.0000
|0.6688
|
|0.6706
|0.00
|0.00
|0.98
|-15.71
|24630367
|2007.02.23 07:56
|sell
|1.00
|eurjpym
|159.26
|0.00
|159.16
|
|159.36
|0.00
|0.00
|-1.12
|-8.26
|24515600
|2007.02.22 10:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3081
|0.0000
|1.3114
|
|1.3166
|0.00
|0.00
|1.18
|-85.00
|24546095
|2007.02.22 15:35
|sell
|1.70
|eurusdm
|1.3114
|0.0000
|1.3114
|
|1.3166
|0.00
|0.00
|2.00
|-88.40
|24680335
|2007.02.23 14:20
|sell
|2.80
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3114
|
|1.3166
|0.00
|0.00
|1.65
|-56.00
|24502301
|2007.02.22 08:35
|sell
|1.00
|gbpjpym
|235.77
|0.00
|237.25
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-5.30
|-158.64
|24505265
|2007.02.22 08:55
|sell
|1.70
|gbpjpym
|236.09
|0.00
|237.25
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-9.02
|-224.74
|24510635
|2007.02.22 09:30
|sell
|2.80
|gbpjpym
|236.50
|0.00
|237.25
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-14.84
|-275.30
|24541763
|2007.02.22 15:05
|sell
|4.60
|gbpjpym
|236.82
|0.00
|237.25
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-24.38
|-330.66
|24550790
|2007.02.22 16:15
|sell
|7.70
|gbpjpym
|237.15
|0.00
|237.25
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-40.82
|-343.55
|24561999
|2007.02.22 17:15
|sell
|12.90
|gbpjpym
|237.68
|0.00
|237.25
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-68.38
|-10.66
|24682517
|2007.02.23 14:25
|sell
|21.50
|gbpjpym
|237.63
|0.00
|237.25
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-56.98
|-106.59
|24682475
|2007.02.23 14:25
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9651
|
|1.9630
|0.00
|0.00
|-0.12
|-11.00
|24675034
|2007.02.23 13:45
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1576
|0.0000
|1.1566
|
|1.1593
|0.00
|0.00
|-0.35
|-14.66
|24645974
|2007.02.23 09:40
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2371
|
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.89
|-63.28
|24677477
|2007.02.23 14:05
|buy
|1.70
|usdchfm
|1.2374
|0.0000
|1.2371
|
|1.2327
|0.00
|0.00
|1.51
|-64.82
|24688292
|2007.02.23 14:50
|buy
|2.80
|usdchfm
|1.2337
|0.0000
|1.2371
|
|1.2327
|0.00
|0.00
|2.49
|-22.71
|24257578
|2007.02.21 03:55
|sell
|1.00
|usdjpym
|119.78
|0.00
|120.90
|
|121.03
|0.00
|0.00
|-7.15
|-103.28
|24274890
|2007.02.21 05:30
|sell
|1.70
|usdjpym
|120.35
|0.00
|120.90
|
|121.03
|0.00
|0.00
|-12.15
|-95.51
|24319458
|2007.02.21 09:15
|sell
|2.80
|usdjpym
|120.66
|0.00
|120.90
|
|121.03
|0.00
|0.00
|-20.01
|-85.60
|24386216
|2007.02.21 13:45
|sell
|4.60
|usdjpym
|121.07
|0.00
|120.90
|
|121.03
|0.00
|0.00
|-32.89
|15.20
|24521729
|2007.02.22 11:10
|sell
|7.70
|usdjpym
|121.38
|0.00
|120.90
|
|121.03
|0.00
|0.00
|-22.02
|222.67
|
|0.00
|0.00
|-299.05
|-2 014.09
|
|Floating P/L:
|-2 313.14
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 444.05
|Floating P/L:
|-2 313.14
|Margin:
|4 575.00
|Balance:
|6 444.05
|Equity:
|4 130.91
|Free Margin:
|-444.09
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 065.94
|Gross Loss:
|621.89
|Total Net Profit:
|1 444.05
|Profit Factor:
|3.32
|Expected Payoff:
|8.07
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|104.01 (1.92%)
|Relative Drawdown:
|1.92% (104.01)
|
|Total Trades:
|179
|Short Positions (won %):
|49 (65.31%)
|Long Positions (won %):
|130 (77.69%)
|Profit Trades (% of total):
|133 (74.30%)
|Loss trades (% of total):
|46 (25.70%)
|Largest
|profit trade:
|165.36
|loss trade:
|-69.04
|Average
|profit trade:
|15.53
|loss trade:
|-13.52
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (10.39)
|consecutive losses ($):
|3 (-50.28)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|165.36 (1)
|consecutive loss (count):
|-104.01 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1