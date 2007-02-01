|Account: 1380872
|Name: COSTAVEPYR_5KMINI_02_18_07_M5_200LEV
|Currency: USD
|2007 February 23, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24027889
|2007.02.18 23:55
|balance
|Deposit
|5 000.00
|24032700
|2007.02.19 00:40
|sell
|0.01
|gbpjpym
|233.29
|0.00
|233.24
|2007.02.19 00:50
|233.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24032768
|2007.02.19 00:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2335
|0.0000
|1.2333
|2007.02.19 07:13
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24032790
|2007.02.19 00:41
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6221
|0.0000
|1.6223
|2007.02.19 07:16
|1.6223
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24033140
|2007.02.19 00:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.46
|0.00
|119.41
|2007.02.19 00:52
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24033147
|2007.02.19 00:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.05
|0.00
|157.04
|2007.02.19 07:00
|157.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24034295
|2007.02.19 00:55
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1640
|0.0000
|1.1644
|2007.02.19 13:54
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24035338
|2007.02.19 01:05
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7874
|0.0000
|0.7873
|2007.02.19 07:28
|0.7873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24035593
|2007.02.19 01:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2340
|0.0000
|1.2333
|2007.02.19 07:13
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24036374
|2007.02.19 01:20
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7880
|0.0000
|0.7873
|2007.02.19 07:28
|0.7873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24038952
|2007.02.19 01:57
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6733
|0.0000
|0.6738
|2007.02.19 10:18
|0.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24038977
|2007.02.19 01:57
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6225
|0.0000
|1.6223
|2007.02.19 07:16
|1.6223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24045326
|2007.02.19 03:05
|sell
|0.02
|eurjpym
|157.11
|0.00
|157.04
|2007.02.19 07:00
|157.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24045713
|2007.02.19 03:10
|sell
|0.01
|gbpjpym
|233.37
|0.00
|233.32
|2007.02.19 03:41
|233.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24045724
|2007.02.19 03:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9545
|0.0000
|1.9540
|2007.02.19 03:35
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24047187
|2007.02.19 03:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3152
|0.0000
|1.3150
|2007.02.19 07:18
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24051161
|2007.02.19 04:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3150
|2007.02.19 07:18
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24054295
|2007.02.19 05:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.43
|0.00
|119.48
|2007.02.19 05:51
|119.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24054364
|2007.02.19 05:37
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9542
|0.0000
|1.9537
|2007.02.19 05:52
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24055844
|2007.02.19 06:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9543
|0.0000
|1.9548
|2007.02.19 06:18
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24057853
|2007.02.19 06:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|233.35
|0.00
|233.30
|2007.02.19 06:59
|233.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24057887
|2007.02.19 06:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9546
|0.0000
|1.9545
|2007.02.19 06:57
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24058471
|2007.02.19 06:35
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6231
|0.0000
|1.6223
|2007.02.19 07:16
|1.6223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24058537
|2007.02.19 06:36
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9552
|0.0000
|1.9545
|2007.02.19 06:57
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24060664
|2007.02.19 07:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.41
|2007.02.19 07:20
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24061017
|2007.02.19 07:20
|buy
|0.01
|gbpjpym
|233.35
|0.00
|233.30
|2007.02.19 07:55
|233.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24062640
|2007.02.19 07:30
|buy
|0.02
|gbpjpym
|233.20
|0.00
|233.30
|2007.02.19 07:55
|233.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24063024
|2007.02.19 07:35
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7881
|0.0000
|0.7861
|2007.02.19 14:57
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24063041
|2007.02.19 07:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2335
|0.0000
|1.2330
|2007.02.19 07:56
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24063906
|2007.02.19 07:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.09
|0.00
|157.14
|2007.02.19 07:55
|157.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24063918
|2007.02.19 07:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9534
|0.0000
|1.9517
|2007.02.19 09:49
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24063949
|2007.02.19 07:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3154
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24063981
|2007.02.19 07:45
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6223
|0.0000
|1.6215
|2007.02.19 12:57
|1.6215
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24064913
|2007.02.19 08:00
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6218
|0.0000
|1.6215
|2007.02.19 12:57
|1.6215
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24065210
|2007.02.19 08:05
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2335
|0.0000
|1.2340
|2007.02.19 08:47
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24065244
|2007.02.19 08:05
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.07
|0.00
|157.20
|2007.02.19 10:06
|157.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24065419
|2007.02.19 08:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9528
|0.0000
|1.9517
|2007.02.19 09:49
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24065445
|2007.02.19 08:11
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.45
|0.00
|119.51
|2007.02.19 10:15
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24066597
|2007.02.19 08:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24066626
|2007.02.19 08:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9513
|0.0000
|1.9517
|2007.02.19 09:49
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24066652
|2007.02.19 08:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.52
|0.00
|119.51
|2007.02.19 10:15
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24067356
|2007.02.19 08:25
|sell
|0.02
|eurjpym
|157.16
|0.00
|157.20
|2007.02.19 10:06
|157.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24068349
|2007.02.19 08:35
|sell
|0.04
|eurjpym
|157.23
|0.00
|157.20
|2007.02.19 10:06
|157.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24068360
|2007.02.19 08:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.60
|0.00
|119.51
|2007.02.19 10:15
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24068374
|2007.02.19 08:35
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7876
|0.0000
|0.7861
|2007.02.19 14:57
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24069086
|2007.02.19 08:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|233.30
|0.00
|233.42
|2007.02.19 10:15
|233.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24069162
|2007.02.19 08:46
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3141
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24069513
|2007.02.19 08:50
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9504
|0.0000
|1.9517
|2007.02.19 09:49
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24070131
|2007.02.19 09:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2338
|0.0000
|1.2333
|2007.02.19 09:50
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24070722
|2007.02.19 09:05
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7870
|0.0000
|0.7861
|2007.02.19 14:57
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24071938
|2007.02.19 09:40
|sell
|0.02
|gbpjpym
|233.37
|0.00
|233.42
|2007.02.19 10:15
|233.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24072938
|2007.02.19 09:50
|sell
|0.04
|gbpjpym
|233.56
|0.00
|233.42
|2007.02.19 10:15
|233.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24073281
|2007.02.19 09:55
|sell
|0.08
|eurjpym
|157.30
|0.00
|157.20
|2007.02.19 10:06
|157.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24074112
|2007.02.19 10:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9517
|0.0000
|1.9512
|2007.02.19 10:18
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24074121
|2007.02.19 10:05
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2337
|0.0000
|1.2342
|2007.02.19 10:50
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24075681
|2007.02.19 10:20
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6212
|0.0000
|1.6215
|2007.02.19 12:57
|1.6215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24077486
|2007.02.19 10:25
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1654
|0.0000
|1.1644
|2007.02.19 13:54
|1.1644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24077498
|2007.02.19 10:25
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7865
|0.0000
|0.7861
|2007.02.19 14:57
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24078865
|2007.02.19 10:30
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6206
|0.0000
|1.6215
|2007.02.19 12:57
|1.6215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24079128
|2007.02.19 10:30
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3143
|2007.02.19 15:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24081028
|2007.02.19 10:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.08
|0.00
|157.10
|2007.02.19 11:30
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24081052
|2007.02.19 10:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.59
|0.00
|119.64
|2007.02.19 12:00
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24081088
|2007.02.19 10:40
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.78
|0.00
|232.55
|2007.02.19 13:14
|232.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24081448
|2007.02.19 10:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|232.67
|0.00
|232.55
|2007.02.19 13:14
|232.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24081536
|2007.02.19 10:46
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6747
|0.0000
|0.6745
|2007.02.19 16:12
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24081842
|2007.02.19 10:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9459
|0.0000
|1.9453
|2007.02.19 12:55
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24081873
|2007.02.19 10:50
|buy
|0.16
|audusdm
|0.7856
|0.0000
|0.7861
|2007.02.19 14:57
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24082764
|2007.02.19 10:55
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9453
|0.0000
|1.9453
|2007.02.19 12:55
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24082779
|2007.02.19 10:55
|buy
|0.02
|eurjpym
|157.03
|0.00
|157.10
|2007.02.19 11:30
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24083947
|2007.02.19 11:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2343
|0.0000
|1.2338
|2007.02.19 13:58
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24084692
|2007.02.19 11:25
|buy
|0.32
|audusdm
|0.7850
|0.0000
|0.7861
|2007.02.19 14:57
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24085724
|2007.02.19 11:50
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6752
|0.0000
|0.6745
|2007.02.19 16:12
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24086190
|2007.02.19 12:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.13
|0.00
|157.08
|2007.02.19 12:17
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24086287
|2007.02.19 12:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9442
|0.0000
|1.9453
|2007.02.19 12:55
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24087613
|2007.02.19 12:20
|buy
|0.04
|gbpjpym
|232.50
|0.00
|232.55
|2007.02.19 13:14
|232.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24088091
|2007.02.19 12:30
|buy
|0.08
|gbpjpym
|232.43
|0.00
|232.55
|2007.02.19 13:14
|232.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24088579
|2007.02.19 12:41
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.54
|0.00
|119.59
|2007.02.19 13:47
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24088623
|2007.02.19 12:42
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.04
|0.00
|157.09
|2007.02.19 13:47
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24089849
|2007.02.19 13:15
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6214
|0.0000
|1.6209
|2007.02.19 15:57
|1.6209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24091274
|2007.02.19 13:55
|sell
|0.01
|gbpjpym
|232.64
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24091766
|2007.02.19 14:10
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.08
|0.00
|157.33
|2007.02.19 19:15
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24092676
|2007.02.19 14:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.59
|0.00
|119.60
|2007.02.19 16:41
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24093264
|2007.02.19 14:46
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1642
|0.0000
|1.1647
|2007.02.19 15:36
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24094676
|2007.02.19 15:25
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7861
|0.0000
|0.7864
|2007.02.19 22:25
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24094679
|2007.02.19 15:25
|sell
|0.02
|gbpjpym
|232.71
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24095071
|2007.02.19 15:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|157.14
|0.00
|157.33
|2007.02.19 19:15
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24095537
|2007.02.19 15:35
|sell
|0.04
|gbpjpym
|232.77
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24095678
|2007.02.19 15:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2343
|0.0000
|1.2330
|2007.02.19 22:58
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24095743
|2007.02.19 15:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3139
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.34
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24095991
|2007.02.19 15:50
|sell
|0.08
|gbpjpym
|232.85
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24096086
|2007.02.19 15:50
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1644
|0.0000
|1.1639
|2007.02.19 16:08
|1.1639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24096689
|2007.02.19 15:55
|sell
|0.16
|gbpjpym
|232.99
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24096746
|2007.02.19 15:55
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2337
|0.0000
|1.2330
|2007.02.19 22:58
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24097251
|2007.02.19 16:00
|sell
|0.04
|eurjpym
|157.25
|0.00
|157.33
|2007.02.19 19:15
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24097273
|2007.02.19 16:00
|sell
|0.32
|gbpjpym
|233.07
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.45
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24097495
|2007.02.19 16:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.68
|0.00
|119.60
|2007.02.19 16:41
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24097845
|2007.02.19 16:06
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6211
|0.0000
|1.6216
|2007.02.19 19:22
|1.6216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24098549
|2007.02.19 16:15
|sell
|0.64
|gbpjpym
|233.25
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24098559
|2007.02.19 16:15
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1644
|0.0000
|1.1645
|2007.02.19 23:04
|1.1645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24099101
|2007.02.19 16:23
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1638
|0.0000
|1.1645
|2007.02.19 23:04
|1.1645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24099458
|2007.02.19 16:25
|sell
|1.28
|gbpjpym
|233.29
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24099975
|2007.02.19 16:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3145
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.56
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24100195
|2007.02.19 16:35
|sell
|0.08
|eurjpym
|157.31
|0.00
|157.33
|2007.02.19 19:15
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24100209
|2007.02.19 16:35
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6745
|0.0000
|0.6746
|2007.02.20 05:46
|0.6746
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24101187
|2007.02.19 17:10
|sell
|2.56
|gbpjpym
|233.44
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.38
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
|24101829
|2007.02.19 17:15
|sell
|5.12
|gbpjpym
|233.51
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.79
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
|24101865
|2007.02.19 17:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2332
|0.0000
|1.2330
|2007.02.19 22:58
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24102067
|2007.02.19 17:20
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6739
|0.0000
|0.6746
|2007.02.20 05:46
|0.6746
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24102385
|2007.02.19 17:27
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3151
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.88
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24102730
|2007.02.19 17:30
|sell
|10.24
|gbpjpym
|233.60
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.56
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
|24102797
|2007.02.19 17:30
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7867
|0.0000
|0.7864
|2007.02.19 22:25
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24102876
|2007.02.19 17:31
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2327
|0.0000
|1.2330
|2007.02.19 22:58
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.07
|0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24103239
|2007.02.19 17:35
|sell
|0.16
|eurjpym
|157.38
|0.00
|157.33
|2007.02.19 19:15
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24103539
|2007.02.19 17:40
|sell
|20.48
|gbpjpym
|233.72
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|188.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-11[tp]
|24104051
|2007.02.19 17:50
|sell
|0.32
|eurjpym
|157.43
|0.00
|157.33
|2007.02.19 19:15
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24104430
|2007.02.19 17:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.68
|0.00
|119.63
|2007.02.19 18:22
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24105494
|2007.02.19 18:05
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2320
|0.0000
|1.2330
|2007.02.19 22:58
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.14
|1.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24105575
|2007.02.19 18:05
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24105890
|2007.02.19 18:10
|sell
|40.96
|gbpjpym
|233.70
|0.00
|233.61
|2007.02.19 18:22
|233.61
|0.00
|0.00
|0.00
|308.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-12[tp]
|24106190
|2007.02.19 18:20
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9523
|0.0000
|1.9518
|2007.02.19 18:53
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24108315
|2007.02.19 19:35
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7872
|0.0000
|0.7864
|2007.02.19 22:25
|0.7864
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24108378
|2007.02.19 19:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.59
|0.00
|119.60
|2007.02.19 22:13
|119.60
|0.00
|0.00
|0.01
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24108452
|2007.02.19 19:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|233.39
|0.00
|233.44
|2007.02.19 20:06
|233.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24109912
|2007.02.19 20:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9516
|0.0000
|1.9511
|2007.02.19 21:07
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24110999
|2007.02.19 21:01
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.53
|0.00
|119.60
|2007.02.19 22:13
|119.60
|0.00
|0.00
|0.03
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24111362
|2007.02.19 21:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|233.39
|0.00
|233.39
|2007.02.19 22:10
|233.39
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24111369
|2007.02.19 21:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.31
|0.00
|157.36
|2007.02.19 22:10
|157.36
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24111669
|2007.02.19 21:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|233.31
|0.00
|233.39
|2007.02.19 22:10
|233.39
|0.00
|0.00
|0.04
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24112996
|2007.02.19 22:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.34
|0.00
|157.85
|2007.02.20 07:48
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24113034
|2007.02.19 22:30
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6218
|0.0000
|1.6223
|2007.02.20 00:35
|1.6223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24113136
|2007.02.19 22:35
|sell
|0.01
|gbpjpym
|233.38
|0.00
|233.55
|2007.02.20 01:39
|233.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24113309
|2007.02.19 22:44
|sell
|0.02
|gbpjpym
|233.42
|0.00
|233.55
|2007.02.20 01:39
|233.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24113330
|2007.02.19 22:45
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7866
|0.0000
|0.7861
|2007.02.20 09:30
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24114508
|2007.02.19 23:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.58
|0.00
|119.64
|2007.02.20 02:28
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24114520
|2007.02.19 23:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2325
|0.0000
|1.2324
|2007.02.20 02:00
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24114704
|2007.02.19 23:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9510
|0.0000
|1.9510
|2007.02.20 00:04
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24114892
|2007.02.19 23:16
|sell
|0.02
|eurjpym
|157.41
|0.00
|157.85
|2007.02.20 07:48
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24115017
|2007.02.19 23:20
|sell
|0.04
|gbpjpym
|233.49
|0.00
|233.55
|2007.02.20 01:39
|233.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24115029
|2007.02.19 23:20
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1644
|0.0000
|1.1647
|2007.02.20 02:01
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24115030
|2007.02.19 23:20
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.67
|0.00
|119.64
|2007.02.20 02:28
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24115750
|2007.02.19 23:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2331
|0.0000
|1.2324
|2007.02.20 02:00
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24116049
|2007.02.19 23:53
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9503
|0.0000
|1.9510
|2007.02.20 00:04
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24118332
|2007.02.20 00:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9507
|0.0000
|1.9512
|2007.02.20 01:26
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24118530
|2007.02.20 00:55
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1656
|0.0000
|1.1647
|2007.02.20 02:01
|1.1647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24118753
|2007.02.20 01:00
|sell
|0.04
|eurjpym
|157.46
|0.00
|157.85
|2007.02.20 07:48
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24118782
|2007.02.20 01:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.73
|0.00
|119.64
|2007.02.20 02:28
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24120687
|2007.02.20 01:25
|sell
|0.08
|gbpjpym
|233.56
|0.00
|233.55
|2007.02.20 01:39
|233.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24121551
|2007.02.20 01:30
|sell
|0.16
|gbpjpym
|233.68
|0.00
|233.55
|2007.02.20 01:39
|233.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24121639
|2007.02.20 01:30
|sell
|0.08
|eurjpym
|157.60
|0.00
|157.85
|2007.02.20 07:48
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24121661
|2007.02.20 01:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3162
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24122619
|2007.02.20 01:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9511
|0.0000
|1.9529
|2007.02.20 06:26
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24122828
|2007.02.20 01:45
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6227
|0.0000
|1.6243
|2007.02.20 06:22
|1.6243
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24125268
|2007.02.20 02:05
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3172
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24125300
|2007.02.20 02:05
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9533
|0.0000
|1.9529
|2007.02.20 06:26
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24126211
|2007.02.20 02:10
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9541
|0.0000
|1.9529
|2007.02.20 06:26
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24128163
|2007.02.20 02:20
|sell
|0.16
|eurjpym
|157.68
|0.00
|157.85
|2007.02.20 07:48
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24128655
|2007.02.20 02:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|233.76
|0.00
|233.88
|2007.02.20 06:27
|233.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24129100
|2007.02.20 02:30
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3179
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24130813
|2007.02.20 02:36
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6233
|0.0000
|1.6243
|2007.02.20 06:22
|1.6243
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24131059
|2007.02.20 02:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2320
|0.0000
|1.2325
|2007.02.20 02:50
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24131097
|2007.02.20 02:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.63
|0.00
|119.68
|2007.02.20 03:57
|119.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24131572
|2007.02.20 02:50
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6247
|0.0000
|1.6243
|2007.02.20 06:22
|1.6243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24133257
|2007.02.20 03:25
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1649
|0.0000
|1.1649
|2007.02.20 07:44
|1.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24133313
|2007.02.20 03:28
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6254
|0.0000
|1.6243
|2007.02.20 06:22
|1.6243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24133597
|2007.02.20 03:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2329
|0.0000
|1.2324
|2007.02.20 05:53
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24133639
|2007.02.20 03:38
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1642
|0.0000
|1.1649
|2007.02.20 07:44
|1.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24134265
|2007.02.20 04:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|233.84
|0.00
|233.88
|2007.02.20 06:27
|233.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24135088
|2007.02.20 04:05
|sell
|0.04
|gbpjpym
|233.98
|0.00
|233.88
|2007.02.20 06:27
|233.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24135176
|2007.02.20 04:05
|sell
|0.32
|eurjpym
|157.86
|0.00
|157.85
|2007.02.20 07:48
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24135863
|2007.02.20 04:21
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.69
|0.00
|119.83
|2007.02.20 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24138489
|2007.02.20 05:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.75
|0.00
|119.83
|2007.02.20 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24139228
|2007.02.20 05:45
|sell
|0.64
|eurjpym
|157.92
|0.00
|157.85
|2007.02.20 07:48
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24139809
|2007.02.20 05:50
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6743
|0.0000
|0.6738
|2007.02.20 07:48
|0.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24140893
|2007.02.20 05:55
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3185
|0.0000
|1.3173
|2007.02.20 06:44
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24141295
|2007.02.20 06:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2328
|0.0000
|1.2333
|2007.02.20 07:02
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24141593
|2007.02.20 06:05
|sell
|0.08
|gbpjpym
|233.95
|0.00
|233.88
|2007.02.20 06:27
|233.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24143671
|2007.02.20 06:30
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6246
|0.0000
|1.6246
|2007.02.20 08:10
|1.6246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24144159
|2007.02.20 06:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.80
|0.00
|119.83
|2007.02.20 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24144439
|2007.02.20 06:40
|buy
|0.01
|gbpjpym
|233.99
|0.00
|234.04
|2007.02.20 06:46
|234.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24144442
|2007.02.20 06:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9531
|0.0000
|1.9533
|2007.02.20 07:18
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24144915
|2007.02.20 06:45
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.87
|0.00
|119.83
|2007.02.20 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24146029
|2007.02.20 06:50
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9526
|0.0000
|1.9533
|2007.02.20 07:18
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24146541
|2007.02.20 06:55
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.05
|0.00
|234.05
|2007.02.20 08:15
|234.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24146563
|2007.02.20 06:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3176
|0.0000
|1.3149
|2007.02.20 09:30
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24146864
|2007.02.20 07:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.12
|0.00
|234.05
|2007.02.20 08:15
|234.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24146925
|2007.02.20 07:00
|sell
|1.28
|eurjpym
|157.98
|0.00
|157.85
|2007.02.20 07:48
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24147642
|2007.02.20 07:05
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.93
|0.00
|119.83
|2007.02.20 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24147744
|2007.02.20 07:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3149
|2007.02.20 09:30
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24149237
|2007.02.20 07:20
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6239
|0.0000
|1.6246
|2007.02.20 08:10
|1.6246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24152103
|2007.02.20 07:51
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1642
|0.0000
|1.1642
|2007.02.20 10:35
|1.1642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24152654
|2007.02.20 07:55
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6743
|0.0000
|0.6730
|2007.02.21 09:33
|0.6730
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24154156
|2007.02.20 08:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3162
|0.0000
|1.3149
|2007.02.20 09:30
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24154339
|2007.02.20 08:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7858
|0.0000
|0.7861
|2007.02.20 09:30
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24156559
|2007.02.20 08:05
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3154
|0.0000
|1.3149
|2007.02.20 09:30
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24157496
|2007.02.20 08:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.97
|0.00
|119.92
|2007.02.20 08:25
|119.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24161906
|2007.02.20 08:20
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3149
|2007.02.20 09:30
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24163730
|2007.02.20 08:30
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1650
|0.0000
|1.1642
|2007.02.20 10:35
|1.1642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24165309
|2007.02.20 08:35
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3149
|2007.02.20 09:30
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24165362
|2007.02.20 08:35
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7853
|0.0000
|0.7861
|2007.02.20 09:30
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24168554
|2007.02.20 08:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2360
|0.0000
|1.2360
|2007.02.20 09:39
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24168597
|2007.02.20 08:55
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6250
|0.0000
|1.6262
|2007.02.20 13:05
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24168600
|2007.02.20 08:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9493
|0.0000
|1.9498
|2007.02.20 09:30
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24168919
|2007.02.20 09:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.77
|0.00
|157.82
|2007.02.20 09:39
|157.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24168961
|2007.02.20 09:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|233.92
|0.00
|233.93
|2007.02.20 09:23
|233.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24169951
|2007.02.20 09:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2367
|0.0000
|1.2360
|2007.02.20 09:39
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24169967
|2007.02.20 09:10
|buy
|0.02
|gbpjpym
|233.86
|0.00
|233.93
|2007.02.20 09:23
|233.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24170070
|2007.02.20 09:11
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6256
|0.0000
|1.6262
|2007.02.20 13:05
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24171841
|2007.02.20 09:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.95
|0.00
|120.14
|2007.02.20 12:53
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24173676
|2007.02.20 09:50
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.00
|0.00
|233.95
|2007.02.20 09:56
|233.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24173679
|2007.02.20 09:50
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.78
|0.00
|157.73
|2007.02.20 10:09
|157.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24173824
|2007.02.20 09:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9504
|0.0000
|1.9499
|2007.02.20 10:03
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24174958
|2007.02.20 10:12
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7861
|0.0000
|0.7856
|2007.02.20 10:57
|0.7856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24175587
|2007.02.20 10:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.07
|0.00
|120.14
|2007.02.20 12:53
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24175886
|2007.02.20 10:30
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6260
|0.0000
|1.6262
|2007.02.20 13:05
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24175937
|2007.02.20 10:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2364
|0.0000
|1.2377
|2007.02.20 12:53
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24176626
|2007.02.20 10:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3150
|0.0000
|1.3145
|2007.02.20 11:01
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24177163
|2007.02.20 10:50
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.16
|0.00
|120.14
|2007.02.20 12:53
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24177722
|2007.02.20 10:55
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.00
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24178254
|2007.02.20 11:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.94
|0.00
|157.89
|2007.02.20 11:25
|157.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24178311
|2007.02.20 11:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2370
|0.0000
|1.2377
|2007.02.20 12:53
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24178632
|2007.02.20 11:05
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7858
|0.0000
|0.7863
|2007.02.20 12:02
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24179581
|2007.02.20 11:25
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2376
|0.0000
|1.2377
|2007.02.20 12:53
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24180046
|2007.02.20 11:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3143
|0.0000
|1.3142
|2007.02.20 12:05
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24180065
|2007.02.20 11:35
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6266
|0.0000
|1.6262
|2007.02.20 13:05
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24180088
|2007.02.20 11:35
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.12
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24181106
|2007.02.20 11:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3134
|0.0000
|1.3142
|2007.02.20 12:05
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24181175
|2007.02.20 11:40
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2390
|0.0000
|1.2377
|2007.02.20 12:53
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24181220
|2007.02.20 11:40
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.26
|0.00
|120.14
|2007.02.20 12:53
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24181239
|2007.02.20 11:40
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6272
|0.0000
|1.6262
|2007.02.20 13:05
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24181789
|2007.02.20 11:45
|sell
|0.04
|gbpjpym
|234.39
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24182643
|2007.02.20 11:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.97
|0.00
|157.92
|2007.02.20 12:45
|157.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24184113
|2007.02.20 12:20
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7861
|0.0000
|0.7860
|2007.02.20 14:13
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24184500
|2007.02.20 12:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9493
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24184932
|2007.02.20 12:40
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9502
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24184942
|2007.02.20 12:40
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6737
|0.0000
|0.6730
|2007.02.21 09:33
|0.6730
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24185704
|2007.02.20 12:55
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9511
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24185909
|2007.02.20 13:00
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1651
|0.0000
|1.1646
|2007.02.20 13:24
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24186616
|2007.02.20 13:10
|sell
|0.08
|gbpjpym
|234.46
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24187158
|2007.02.20 13:15
|sell
|0.16
|gbpjpym
|234.60
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24187449
|2007.02.20 13:20
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9519
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24187563
|2007.02.20 13:21
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7867
|0.0000
|0.7860
|2007.02.20 14:13
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24188290
|2007.02.20 13:25
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1644
|0.0000
|1.1668
|2007.02.20 15:37
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24188301
|2007.02.20 13:25
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24189341
|2007.02.20 13:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3141
|2007.02.20 14:24
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24189473
|2007.02.20 13:45
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6259
|0.0000
|1.6254
|2007.02.21 05:39
|1.6254
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24189495
|2007.02.20 13:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2365
|0.0000
|1.2370
|2007.02.20 14:38
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24189687
|2007.02.20 13:50
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9530
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24189823
|2007.02.20 13:55
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1655
|0.0000
|1.1668
|2007.02.20 15:37
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24189831
|2007.02.20 13:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.97
|0.00
|157.92
|2007.02.20 15:31
|157.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24190670
|2007.02.20 14:05
|sell
|0.32
|gbpjpym
|234.69
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24190812
|2007.02.20 14:10
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1665
|0.0000
|1.1668
|2007.02.20 15:37
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24191329
|2007.02.20 14:15
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1672
|0.0000
|1.1668
|2007.02.20 15:37
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24191651
|2007.02.20 14:20
|sell
|0.64
|gbpjpym
|234.73
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.53
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24191806
|2007.02.20 14:24
|buy
|0.04
|eurgbpm
|0.6731
|0.0000
|0.6730
|2007.02.21 09:33
|0.6730
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24191992
|2007.02.20 14:25
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1679
|0.0000
|1.1668
|2007.02.20 15:37
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24193117
|2007.02.20 14:40
|sell
|1.28
|gbpjpym
|234.78
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24193803
|2007.02.20 14:45
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7862
|0.0000
|0.7863
|2007.02.20 23:27
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24193818
|2007.02.20 14:45
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9539
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24193865
|2007.02.20 14:45
|sell
|2.56
|gbpjpym
|234.86
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
|24194008
|2007.02.20 14:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2366
|0.0000
|1.2364
|2007.02.20 15:15
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24194117
|2007.02.20 14:47
|buy
|0.08
|eurgbpm
|0.6727
|0.0000
|0.6730
|2007.02.21 09:33
|0.6730
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.47
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24195202
|2007.02.20 15:00
|sell
|5.12
|gbpjpym
|234.94
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|21.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
|24195321
|2007.02.20 15:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2371
|0.0000
|1.2364
|2007.02.20 15:15
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24196097
|2007.02.20 15:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.20
|0.00
|120.15
|2007.02.20 15:29
|120.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24196364
|2007.02.20 15:15
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6253
|0.0000
|1.6254
|2007.02.21 05:39
|1.6254
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24196564
|2007.02.20 15:20
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6245
|0.0000
|1.6254
|2007.02.21 05:39
|1.6254
|0.00
|0.00
|0.02
|0.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24196952
|2007.02.20 15:25
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9545
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24197812
|2007.02.20 15:30
|sell
|10.24
|gbpjpym
|235.02
|0.00
|234.89
|2007.02.20 16:14
|234.89
|0.00
|0.00
|0.00
|110.86
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
|24197894
|2007.02.20 15:30
|sell
|2.56
|gbpusdm
|1.9559
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
|24197932
|2007.02.20 15:30
|buy
|0.16
|eurgbpm
|0.6720
|0.0000
|0.6730
|2007.02.21 09:33
|0.6730
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24198457
|2007.02.20 15:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.95
|0.00
|157.73
|2007.02.20 23:25
|157.73
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24199039
|2007.02.20 15:50
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7856
|0.0000
|0.7863
|2007.02.20 23:27
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24199618
|2007.02.20 15:55
|sell
|5.12
|gbpusdm
|1.9565
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|35.84
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
|24200411
|2007.02.20 16:00
|sell
|10.24
|gbpusdm
|1.9569
|0.0000
|1.9558
|2007.02.20 16:13
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|112.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
|24201394
|2007.02.20 16:05
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2359
|0.0000
|1.2364
|2007.02.20 16:30
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24202218
|2007.02.20 16:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|157.87
|0.00
|157.73
|2007.02.20 23:25
|157.73
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.23
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24202325
|2007.02.20 16:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3149
|0.0000
|1.3144
|2007.02.20 16:28
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24202799
|2007.02.20 16:20
|buy
|0.04
|eurjpym
|157.82
|0.00
|157.73
|2007.02.20 23:25
|157.73
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24204282
|2007.02.20 16:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.09
|0.00
|120.14
|2007.02.20 16:38
|120.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24205692
|2007.02.20 16:40
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.87
|0.00
|234.69
|2007.02.20 22:06
|234.69
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24205708
|2007.02.20 16:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3139
|0.0000
|1.3141
|2007.02.20 17:59
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24206080
|2007.02.20 16:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.80
|0.00
|234.69
|2007.02.20 22:06
|234.69
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24206531
|2007.02.20 16:50
|buy
|0.04
|gbpjpym
|234.77
|0.00
|234.69
|2007.02.20 22:06
|234.69
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24206554
|2007.02.20 16:50
|buy
|0.08
|eurjpym
|157.73
|0.00
|157.73
|2007.02.20 23:25
|157.73
|0.00
|0.00
|0.07
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24206916
|2007.02.20 16:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3134
|0.0000
|1.3141
|2007.02.20 17:59
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24208043
|2007.02.20 17:15
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1689
|0.0000
|1.1697
|2007.02.20 21:03
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24209135
|2007.02.20 17:40
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1695
|0.0000
|1.1697
|2007.02.20 21:03
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24210468
|2007.02.20 18:05
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1708
|0.0000
|1.1697
|2007.02.20 21:03
|1.1697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24212787
|2007.02.20 18:55
|buy
|0.08
|gbpjpym
|234.63
|0.00
|234.69
|2007.02.20 22:06
|234.69
|0.00
|0.00
|0.16
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24213342
|2007.02.20 19:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9543
|0.0000
|1.9548
|2007.02.20 20:23
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24213505
|2007.02.20 19:11
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.04
|0.00
|120.06
|2007.02.20 23:25
|120.06
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24214193
|2007.02.20 19:20
|buy
|0.16
|gbpjpym
|234.57
|0.00
|234.69
|2007.02.20 22:06
|234.69
|0.00
|0.00
|0.33
|1.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24214217
|2007.02.20 19:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3141
|2007.02.20 21:04
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24214265
|2007.02.20 19:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2364
|0.0000
|1.2359
|2007.02.20 21:26
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24214278
|2007.02.20 19:20
|buy
|0.16
|eurjpym
|157.68
|0.00
|157.73
|2007.02.20 23:25
|157.73
|0.00
|0.00
|0.14
|0.67
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24215169
|2007.02.20 19:40
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.99
|0.00
|120.06
|2007.02.20 23:25
|120.06
|0.00
|0.00
|0.03
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24215611
|2007.02.20 19:50
|buy
|0.32
|eurjpym
|157.63
|0.00
|157.73
|2007.02.20 23:25
|157.73
|0.00
|0.00
|0.27
|2.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24218564
|2007.02.20 20:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9545
|0.0000
|1.9545
|2007.02.20 22:26
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24221688
|2007.02.20 21:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3141
|0.0000
|1.3136
|2007.02.20 23:10
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24222153
|2007.02.20 21:21
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9553
|0.0000
|1.9545
|2007.02.20 22:26
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24222708
|2007.02.20 21:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2362
|0.0000
|1.2364
|2007.02.21 03:00
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24222726
|2007.02.20 21:31
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1705
|0.0000
|1.1707
|2007.02.20 22:11
|1.1707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24223571
|2007.02.20 21:41
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1700
|0.0000
|1.1707
|2007.02.20 22:11
|1.1707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24225706
|2007.02.20 22:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.54
|0.00
|235.26
|2007.02.21 03:00
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24225953
|2007.02.20 22:20
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1704
|0.0000
|1.1699
|2007.02.21 04:55
|1.1699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24226926
|2007.02.20 22:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9549
|0.0000
|1.9554
|2007.02.20 23:53
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24227024
|2007.02.20 22:55
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.61
|0.00
|235.26
|2007.02.21 03:00
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24227586
|2007.02.20 23:10
|sell
|0.04
|gbpjpym
|234.67
|0.00
|235.26
|2007.02.21 03:00
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24228834
|2007.02.20 23:30
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7870
|0.0000
|0.7875
|2007.02.20 23:53
|0.7875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24229243
|2007.02.20 23:35
|sell
|0.08
|gbpjpym
|234.73
|0.00
|235.26
|2007.02.21 03:00
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24229769
|2007.02.20 23:40
|sell
|0.16
|gbpjpym
|234.79
|0.00
|235.26
|2007.02.21 03:00
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24231252
|2007.02.20 23:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.04
|0.00
|119.99
|2007.02.21 00:07
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24232307
|2007.02.20 23:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.80
|0.00
|157.98
|2007.02.21 01:41
|157.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24234452
|2007.02.21 00:10
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7872
|0.0000
|0.7871
|2007.02.21 02:58
|0.7871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24235186
|2007.02.21 00:15
|sell
|0.32
|gbpjpym
|234.85
|0.00
|235.26
|2007.02.21 03:00
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.91
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24235218
|2007.02.21 00:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3143
|0.0000
|1.3142
|2007.02.21 02:54
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24235551
|2007.02.21 00:20
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9556
|0.0000
|1.9555
|2007.02.21 02:59
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24236514
|2007.02.21 00:35
|sell
|0.02
|eurjpym
|157.86
|0.00
|157.98
|2007.02.21 01:41
|157.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24237213
|2007.02.21 00:40
|sell
|0.04
|eurjpym
|157.95
|0.00
|157.98
|2007.02.21 01:41
|157.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24237223
|2007.02.21 00:40
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9562
|0.0000
|1.9555
|2007.02.21 02:59
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24237232
|2007.02.21 00:40
|sell
|0.64
|gbpjpym
|235.05
|0.00
|235.26
|2007.02.21 03:00
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24239028
|2007.02.21 00:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2357
|0.0000
|1.2364
|2007.02.21 03:00
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24239587
|2007.02.21 00:55
|sell
|1.28
|gbpjpym
|235.18
|0.00
|235.26
|2007.02.21 03:00
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.51
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24240344
|2007.02.21 01:01
|sell
|0.08
|eurjpym
|158.14
|0.00
|157.98
|2007.02.21 01:41
|157.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24241524
|2007.02.21 01:05
|sell
|2.56
|gbpjpym
|235.24
|0.00
|235.26
|2007.02.21 03:00
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
|24242404
|2007.02.21 01:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3149
|0.0000
|1.3142
|2007.02.21 02:54
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24243032
|2007.02.21 01:20
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.22
|0.00
|120.17
|2007.02.21 01:41
|120.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24245592
|2007.02.21 02:20
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7878
|0.0000
|0.7871
|2007.02.21 02:58
|0.7871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24246551
|2007.02.21 02:40
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.06
|0.00
|158.12
|2007.02.21 03:00
|158.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24246564
|2007.02.21 02:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.24
|0.00
|120.28
|2007.02.21 03:23
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24248220
|2007.02.21 02:50
|sell
|5.12
|gbpjpym
|235.47
|0.00
|235.26
|2007.02.21 03:00
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|89.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
|24248407
|2007.02.21 02:50
|sell
|0.02
|eurjpym
|158.23
|0.00
|158.12
|2007.02.21 03:00
|158.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24248496
|2007.02.21 02:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.38
|0.00
|120.28
|2007.02.21 03:23
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24251959
|2007.02.21 03:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9553
|0.0000
|1.9558
|2007.02.21 03:21
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24251992
|2007.02.21 03:10
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7877
|0.0000
|0.7878
|2007.02.21 06:49
|0.7878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24252316
|2007.02.21 03:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2356
|0.0000
|1.2358
|2007.02.21 07:16
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24252373
|2007.02.21 03:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3144
|0.0000
|1.3145
|2007.02.21 05:41
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24255355
|2007.02.21 03:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3145
|2007.02.21 05:41
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24257579
|2007.02.21 03:55
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7871
|0.0000
|0.7878
|2007.02.21 06:49
|0.7878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24257672
|2007.02.21 03:55
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2367
|0.0000
|1.2358
|2007.02.21 07:16
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24259963
|2007.02.21 04:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9539
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 05:25
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24263488
|2007.02.21 04:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9527
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 05:25
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24265148
|2007.02.21 04:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.57
|0.00
|157.46
|2007.02.21 05:21
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24265185
|2007.02.21 04:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.23
|0.00
|234.03
|2007.02.21 05:21
|234.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24265247
|2007.02.21 04:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.88
|0.00
|119.87
|2007.02.21 04:38
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24265855
|2007.02.21 04:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.79
|0.00
|119.87
|2007.02.21 04:38
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24265903
|2007.02.21 04:35
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.00
|0.00
|234.03
|2007.02.21 05:21
|234.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24265920
|2007.02.21 04:35
|buy
|0.02
|eurjpym
|157.45
|0.00
|157.46
|2007.02.21 05:21
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24266381
|2007.02.21 04:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.84
|0.00
|119.82
|2007.02.21 05:21
|119.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24269472
|2007.02.21 05:20
|buy
|0.04
|gbpjpym
|233.90
|0.00
|234.03
|2007.02.21 05:21
|234.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24269532
|2007.02.21 05:20
|buy
|0.04
|eurjpym
|157.35
|0.00
|157.46
|2007.02.21 05:21
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24269578
|2007.02.21 05:20
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.73
|0.00
|119.82
|2007.02.21 05:21
|119.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24272312
|2007.02.21 05:25
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.82
|0.00
|234.87
|2007.02.21 05:25
|234.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24272393
|2007.02.21 05:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.97
|0.00
|158.02
|2007.02.21 05:25
|158.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24275360
|2007.02.21 05:31
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1702
|0.0000
|1.1707
|2007.02.21 05:54
|1.1707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24276681
|2007.02.21 05:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9538
|0.0000
|1.9533
|2007.02.21 06:08
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24278885
|2007.02.21 05:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.25
|0.00
|120.37
|2007.02.21 06:29
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24278928
|2007.02.21 05:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.03
|0.00
|158.13
|2007.02.21 07:04
|158.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24279622
|2007.02.21 05:50
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6254
|0.0000
|1.6249
|2007.02.21 06:03
|1.6249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24279647
|2007.02.21 05:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3137
|0.0000
|1.3152
|2007.02.21 07:48
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24281767
|2007.02.21 06:05
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.37
|0.00
|120.37
|2007.02.21 06:29
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24281789
|2007.02.21 06:05
|sell
|0.02
|eurjpym
|158.15
|0.00
|158.13
|2007.02.21 07:04
|158.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24283169
|2007.02.21 06:15
|sell
|0.04
|eurjpym
|158.23
|0.00
|158.13
|2007.02.21 07:04
|158.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24283194
|2007.02.21 06:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.48
|0.00
|120.37
|2007.02.21 06:29
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24283201
|2007.02.21 06:15
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1704
|0.0000
|1.1703
|2007.02.21 08:08
|1.1703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24284533
|2007.02.21 06:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9529
|0.0000
|1.9534
|2007.02.21 06:50
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24287793
|2007.02.21 06:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.37
|0.00
|120.32
|2007.02.21 07:15
|120.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24288487
|2007.02.21 07:00
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6259
|0.0000
|1.6254
|2007.02.21 07:28
|1.6254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24288676
|2007.02.21 07:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3143
|0.0000
|1.3152
|2007.02.21 07:48
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24294917
|2007.02.21 07:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3149
|0.0000
|1.3152
|2007.02.21 07:48
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24295842
|2007.02.21 07:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3152
|2007.02.21 07:48
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24297226
|2007.02.21 07:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3162
|0.0000
|1.3152
|2007.02.21 07:48
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24299232
|2007.02.21 07:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9555
|0.0000
|1.9557
|2007.02.21 07:53
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24299260
|2007.02.21 07:40
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6253
|0.0000
|1.6258
|2007.02.21 08:08
|1.6258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24299754
|2007.02.21 07:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2355
|0.0000
|1.2360
|2007.02.21 08:09
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24299788
|2007.02.21 07:45
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7887
|0.0000
|0.7890
|2007.02.21 13:38
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24300508
|2007.02.21 07:50
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1710
|0.0000
|1.1703
|2007.02.21 08:08
|1.1703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24300563
|2007.02.21 07:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9565
|0.0000
|1.9557
|2007.02.21 07:53
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24302328
|2007.02.21 07:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9552
|0.0000
|1.9564
|2007.02.21 09:03
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24304118
|2007.02.21 08:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9562
|0.0000
|1.9564
|2007.02.21 09:03
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24307107
|2007.02.21 08:05
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7892
|0.0000
|0.7890
|2007.02.21 13:38
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24307214
|2007.02.21 08:05
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9576
|0.0000
|1.9564
|2007.02.21 09:03
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24311040
|2007.02.21 08:20
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.47
|0.00
|158.42
|2007.02.21 08:22
|158.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24311292
|2007.02.21 08:20
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6259
|0.0000
|1.6272
|2007.02.21 11:44
|1.6272
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24312498
|2007.02.21 08:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.49
|0.00
|120.94
|2007.02.21 15:08
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24312520
|2007.02.21 08:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.75
|0.00
|235.86
|2007.02.21 09:29
|235.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24313262
|2007.02.21 08:30
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.80
|0.00
|235.86
|2007.02.21 09:29
|235.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24314028
|2007.02.21 08:35
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.88
|0.00
|235.86
|2007.02.21 09:29
|235.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24314689
|2007.02.21 08:40
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6265
|0.0000
|1.6272
|2007.02.21 11:44
|1.6272
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24315456
|2007.02.21 08:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|120.57
|0.00
|120.94
|2007.02.21 15:08
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24316888
|2007.02.21 08:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.56
|0.00
|158.79
|2007.02.21 11:16
|158.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24319450
|2007.02.21 09:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.65
|0.00
|120.94
|2007.02.21 15:08
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24319484
|2007.02.21 09:15
|sell
|0.02
|eurjpym
|158.63
|0.00
|158.79
|2007.02.21 11:16
|158.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24319532
|2007.02.21 09:15
|sell
|0.08
|gbpjpym
|235.97
|0.00
|235.86
|2007.02.21 09:29
|235.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24322206
|2007.02.21 09:30
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1705
|0.0000
|1.1693
|2007.02.21 12:37
|1.1693
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24326815
|2007.02.21 09:40
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1688
|0.0000
|1.1693
|2007.02.21 12:37
|1.1693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24326922
|2007.02.21 09:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|2007.02.21 10:59
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24326983
|2007.02.21 09:40
|sell
|0.04
|eurjpym
|158.68
|0.00
|158.79
|2007.02.21 11:16
|158.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24331692
|2007.02.21 10:00
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.73
|0.00
|120.94
|2007.02.21 15:08
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24331876
|2007.02.21 10:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3142
|0.0000
|1.3150
|2007.02.21 10:59
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24335158
|2007.02.21 10:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2373
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 11:49
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24337963
|2007.02.21 10:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9503
|0.0000
|1.9501
|2007.02.21 10:43
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24338016
|2007.02.21 10:30
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6736
|0.0000
|0.6734
|2007.02.21 11:19
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24339000
|2007.02.21 10:35
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9493
|0.0000
|1.9501
|2007.02.21 10:43
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24339422
|2007.02.21 10:40
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6741
|0.0000
|0.6734
|2007.02.21 11:19
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24340558
|2007.02.21 10:58
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1683
|0.0000
|1.1693
|2007.02.21 12:37
|1.1693
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24340826
|2007.02.21 10:58
|sell
|0.16
|usdjpym
|120.85
|0.00
|120.94
|2007.02.21 15:08
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24340983
|2007.02.21 10:58
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9508
|0.0000
|1.9513
|2007.02.21 11:00
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24341011
|2007.02.21 10:58
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.83
|0.00
|235.88
|2007.02.21 11:03
|235.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24341094
|2007.02.21 10:58
|sell
|0.08
|eurjpym
|158.86
|0.00
|158.79
|2007.02.21 11:16
|158.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24343900
|2007.02.21 11:05
|sell
|0.16
|eurjpym
|158.92
|0.00
|158.79
|2007.02.21 11:16
|158.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24343939
|2007.02.21 11:05
|sell
|0.32
|usdjpym
|120.93
|0.00
|120.94
|2007.02.21 15:08
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24345792
|2007.02.21 11:10
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.68
|0.00
|235.76
|2007.02.21 11:50
|235.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24345806
|2007.02.21 11:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2384
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 11:49
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24345851
|2007.02.21 11:10
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6271
|0.0000
|1.6272
|2007.02.21 11:44
|1.6272
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24349798
|2007.02.21 11:20
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2394
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 11:49
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24350462
|2007.02.21 11:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3135
|0.0000
|1.3133
|2007.02.21 12:08
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24351407
|2007.02.21 11:37
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6285
|0.0000
|1.6272
|2007.02.21 11:44
|1.6272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24351863
|2007.02.21 11:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3125
|0.0000
|1.3133
|2007.02.21 12:08
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24353175
|2007.02.21 11:40
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 11:49
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24353251
|2007.02.21 11:40
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.87
|0.00
|235.76
|2007.02.21 11:50
|235.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24354239
|2007.02.21 11:45
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6271
|0.0000
|1.6266
|2007.02.21 11:49
|1.6266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24355557
|2007.02.21 11:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2387
|0.0000
|1.2382
|2007.02.21 12:52
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24355588
|2007.02.21 11:50
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6730
|0.0000
|0.6703
|2007.02.23 15:02
|0.6703
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.53
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24362057
|2007.02.21 12:20
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6725
|0.0000
|0.6703
|2007.02.23 15:02
|0.6703
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.87
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24365113
|2007.02.21 12:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 13:30
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24366558
|2007.02.21 12:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9530
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 13:30
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24367369
|2007.02.21 12:55
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1686
|0.0000
|1.1681
|2007.02.21 12:59
|1.1681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24367455
|2007.02.21 12:55
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.99
|0.00
|236.05
|2007.02.21 13:30
|236.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24368879
|2007.02.21 13:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9539
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 13:30
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24370216
|2007.02.21 13:05
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.08
|0.00
|236.05
|2007.02.21 13:30
|236.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24371280
|2007.02.21 13:10
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7899
|0.0000
|0.7890
|2007.02.21 13:38
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24372119
|2007.02.21 13:15
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.13
|0.00
|236.05
|2007.02.21 13:30
|236.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24373521
|2007.02.21 13:20
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9547
|0.0000
|1.9536
|2007.02.21 13:30
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24381057
|2007.02.21 13:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9515
|0.0000
|1.9510
|2007.02.21 13:38
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24381086
|2007.02.21 13:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3128
|0.0000
|1.3123
|2007.02.21 13:38
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24381127
|2007.02.21 13:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2393
|0.0000
|1.2398
|2007.02.21 13:38
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24383810
|2007.02.21 13:40
|sell
|0.64
|usdjpym
|121.12
|0.00
|120.94
|2007.02.21 15:08
|120.94
|0.00
|0.00
|0.00
|9.53
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24386230
|2007.02.21 13:45
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1664
|0.0000
|1.1620
|2007.02.22 07:54
|1.1620
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.38
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24386288
|2007.02.21 13:45
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7895
|0.0000
|0.7896
|2007.02.21 14:42
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24387589
|2007.02.21 13:50
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.13
|0.00
|236.08
|2007.02.21 13:57
|236.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24387615
|2007.02.21 13:50
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.81
|0.00
|158.76
|2007.02.21 14:52
|158.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24387728
|2007.02.21 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3123
|0.0000
|1.3123
|2007.02.21 14:10
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24389527
|2007.02.21 13:55
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1658
|0.0000
|1.1620
|2007.02.22 07:54
|1.1620
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.65
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24389588
|2007.02.21 13:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3123
|2007.02.21 14:10
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24389670
|2007.02.21 13:55
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7889
|0.0000
|0.7896
|2007.02.21 14:42
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24389912
|2007.02.21 13:56
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6271
|0.0000
|1.6266
|2007.02.21 14:17
|1.6266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24390873
|2007.02.21 14:00
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1641
|0.0000
|1.1620
|2007.02.22 07:54
|1.1620
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24392258
|2007.02.21 14:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2398
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 14:12
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24393123
|2007.02.21 14:10
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1632
|0.0000
|1.1620
|2007.02.22 07:54
|1.1620
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.83
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24393243
|2007.02.21 14:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9520
|0.0000
|1.9520
|2007.02.21 15:10
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24395959
|2007.02.21 14:20
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9513
|0.0000
|1.9520
|2007.02.21 15:10
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24397755
|2007.02.21 14:35
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6265
|0.0000
|1.6270
|2007.02.22 07:27
|1.6270
|0.00
|0.00
|0.02
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24399328
|2007.02.21 14:45
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1615
|0.0000
|1.1620
|2007.02.22 07:54
|1.1620
|0.00
|0.00
|0.11
|0.69
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24406949
|2007.02.21 15:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2393
|2007.02.21 15:32
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24406972
|2007.02.21 15:20
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|2007.02.21 16:24
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24409864
|2007.02.21 15:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.89
|0.00
|158.84
|2007.02.21 16:12
|158.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24413738
|2007.02.21 16:00
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7895
|0.0000
|0.7905
|2007.02.22 02:38
|0.7905
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24416373
|2007.02.21 16:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3135
|0.0000
|1.3128
|2007.02.21 16:24
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24417749
|2007.02.21 16:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3124
|0.0000
|1.3132
|2007.02.22 02:37
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24417783
|2007.02.21 16:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9522
|0.0000
|1.9520
|2007.02.21 17:10
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24418288
|2007.02.21 16:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9527
|0.0000
|1.9520
|2007.02.21 17:10
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24418351
|2007.02.21 16:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3132
|2007.02.22 02:37
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24418382
|2007.02.21 16:30
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7903
|0.0000
|0.7905
|2007.02.22 02:38
|0.7905
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24418806
|2007.02.21 16:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|158.81
|0.00
|158.86
|2007.02.21 18:39
|158.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24420352
|2007.02.21 16:51
|buy
|0.01
|usdjpym
|120.97
|0.00
|120.91
|2007.02.21 23:17
|120.91
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24426919
|2007.02.21 18:15
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.1603
|0.0000
|1.1620
|2007.02.22 07:54
|1.1620
|0.00
|0.00
|0.22
|4.68
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24427552
|2007.02.21 18:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3132
|2007.02.22 02:37
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.07
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24428380
|2007.02.21 18:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.90
|0.00
|120.91
|2007.02.21 23:17
|120.91
|0.00
|0.00
|0.08
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24430561
|2007.02.21 18:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2383
|0.0000
|1.2383
|2007.02.22 00:13
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24433086
|2007.02.21 19:05
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.25
|0.00
|236.20
|2007.02.21 22:29
|236.20
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24433110
|2007.02.21 19:05
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.85
|0.00
|158.83
|2007.02.21 20:56
|158.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24434400
|2007.02.21 19:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3141
|0.0000
|1.3132
|2007.02.22 02:37
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.14
|0.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24434632
|2007.02.21 19:16
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2375
|0.0000
|1.2383
|2007.02.22 00:13
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.05
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24435374
|2007.02.21 19:20
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7909
|0.0000
|0.7905
|2007.02.22 02:38
|0.7905
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24435830
|2007.02.21 19:25
|sell
|0.02
|eurjpym
|158.90
|0.00
|158.83
|2007.02.21 20:56
|158.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24436489
|2007.02.21 19:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9538
|0.0000
|1.9537
|2007.02.21 21:31
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24437947
|2007.02.21 19:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9544
|0.0000
|1.9537
|2007.02.21 21:31
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24444685
|2007.02.21 21:40
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7915
|0.0000
|0.7905
|2007.02.22 02:38
|0.7905
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24444726
|2007.02.21 21:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9540
|0.0000
|1.9533
|2007.02.22 01:14
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24446080
|2007.02.21 22:06
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.81
|0.00
|158.90
|2007.02.22 03:03
|158.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24447567
|2007.02.21 22:33
|buy
|0.04
|usdjpym
|120.82
|0.00
|120.91
|2007.02.21 23:17
|120.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24447947
|2007.02.21 22:40
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.28
|0.00
|236.29
|2007.02.21 23:57
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24448925
|2007.02.21 23:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.22
|0.00
|236.29
|2007.02.21 23:57
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24450031
|2007.02.21 23:20
|sell
|0.02
|eurjpym
|158.87
|0.00
|158.90
|2007.02.22 03:03
|158.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24450639
|2007.02.21 23:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|120.89
|0.00
|120.95
|2007.02.22 00:42
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24451569
|2007.02.21 23:52
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9533
|0.0000
|1.9533
|2007.02.22 01:14
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24453538
|2007.02.22 00:10
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9523
|0.0000
|1.9533
|2007.02.22 01:14
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24454681
|2007.02.22 00:15
|sell
|0.04
|eurjpym
|159.03
|0.00
|158.90
|2007.02.22 03:03
|158.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24455284
|2007.02.22 00:20
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.05
|0.00
|120.95
|2007.02.22 00:42
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24456877
|2007.02.22 00:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2379
|0.0000
|1.2415
|2007.02.22 09:05
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24459758
|2007.02.22 01:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9532
|0.0000
|1.9527
|2007.02.22 02:23
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24462658
|2007.02.22 02:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9529
|0.0000
|1.9534
|2007.02.22 03:54
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24463715
|2007.02.22 02:46
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7907
|0.0000
|0.7912
|2007.02.22 03:42
|0.7912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24464234
|2007.02.22 02:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24464974
|2007.02.22 03:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24465004
|2007.02.22 03:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2415
|2007.02.22 09:05
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24467433
|2007.02.22 04:05
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.29
|0.00
|236.29
|2007.02.22 05:15
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24467482
|2007.02.22 04:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9529
|0.0000
|1.9524
|2007.02.22 07:07
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24468299
|2007.02.22 04:15
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.36
|0.00
|236.29
|2007.02.22 05:15
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24470680
|2007.02.22 04:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.00
|0.00
|121.07
|2007.02.22 08:30
|121.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24470744
|2007.02.22 04:50
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7913
|0.0000
|0.7895
|2007.02.22 13:40
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24472883
|2007.02.22 05:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|158.90
|0.00
|158.95
|2007.02.22 06:15
|158.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24473665
|2007.02.22 05:35
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.33
|0.00
|236.38
|2007.02.22 06:15
|236.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24475881
|2007.02.22 06:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.31
|0.00
|236.29
|2007.02.22 07:15
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24475923
|2007.02.22 06:26
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.92
|0.00
|158.87
|2007.02.22 06:38
|158.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24477859
|2007.02.22 06:45
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.36
|0.00
|236.29
|2007.02.22 07:15
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24479705
|2007.02.22 07:05
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2392
|0.0000
|1.2415
|2007.02.22 09:05
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24482770
|2007.02.22 07:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.08
|0.00
|121.07
|2007.02.22 08:30
|121.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24482791
|2007.02.22 07:25
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.36
|0.00
|236.41
|2007.02.22 07:38
|236.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24485737
|2007.02.22 07:35
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2419
|0.0000
|1.2415
|2007.02.22 09:05
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24486088
|2007.02.22 07:35
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7907
|0.0000
|0.7895
|2007.02.22 13:40
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24486172
|2007.02.22 07:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3110
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24488440
|2007.02.22 07:40
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3103
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24491400
|2007.02.22 07:45
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24491449
|2007.02.22 07:45
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.17
|0.00
|121.07
|2007.02.22 08:30
|121.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24491538
|2007.02.22 07:45
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6273
|0.0000
|1.6268
|2007.02.22 09:00
|1.6268
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24491637
|2007.02.22 07:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.22
|0.00
|236.17
|2007.02.22 07:51
|236.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24491701
|2007.02.22 07:45
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7899
|0.0000
|0.7895
|2007.02.22 13:40
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24493143
|2007.02.22 07:50
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2415
|2007.02.22 09:05
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24496399
|2007.02.22 08:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.16
|0.00
|236.00
|2007.02.22 08:52
|236.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24496546
|2007.02.22 08:00
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2427
|0.0000
|1.2415
|2007.02.22 09:05
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24496619
|2007.02.22 08:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|158.71
|0.00
|158.68
|2007.02.22 08:46
|158.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24497995
|2007.02.22 08:10
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7893
|0.0000
|0.7895
|2007.02.22 13:40
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24498731
|2007.02.22 08:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9491
|0.0000
|1.9485
|2007.02.22 09:04
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24499691
|2007.02.22 08:20
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1623
|0.0000
|1.1622
|2007.02.22 10:11
|1.1622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24500234
|2007.02.22 08:25
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9483
|0.0000
|1.9485
|2007.02.22 09:04
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24501104
|2007.02.22 08:30
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.99
|0.00
|236.00
|2007.02.22 08:52
|236.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24501128
|2007.02.22 08:30
|buy
|0.16
|audusdm
|0.7883
|0.0000
|0.7895
|2007.02.22 13:40
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24501253
|2007.02.22 08:30
|buy
|0.02
|eurjpym
|158.59
|0.00
|158.68
|2007.02.22 08:46
|158.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24502303
|2007.02.22 08:35
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.88
|0.00
|236.00
|2007.02.22 08:52
|236.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24502317
|2007.02.22 08:35
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9475
|0.0000
|1.9485
|2007.02.22 09:04
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24503810
|2007.02.22 08:41
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1629
|0.0000
|1.1622
|2007.02.22 10:11
|1.1622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24504777
|2007.02.22 08:50
|buy
|0.01
|eurjpym
|158.69
|0.00
|158.74
|2007.02.22 09:04
|158.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24510602
|2007.02.22 09:30
|buy
|0.04
|eurgbpm
|0.6716
|0.0000
|0.6703
|2007.02.23 15:02
|0.6703
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24513460
|2007.02.22 09:50
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.35
|0.00
|236.35
|2007.02.22 09:59
|236.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24513494
|2007.02.22 09:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9507
|0.0000
|1.9502
|2007.02.22 09:56
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24513795
|2007.02.22 09:55
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.42
|0.00
|236.35
|2007.02.22 09:59
|236.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24514009
|2007.02.22 09:56
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6265
|0.0000
|1.6270
|2007.02.22 10:04
|1.6270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24515503
|2007.02.22 10:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9492
|0.0000
|1.9498
|2007.02.22 11:24
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24515561
|2007.02.22 10:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.29
|0.00
|236.56
|2007.02.22 11:25
|236.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24515612
|2007.02.22 10:00
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3083
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 12:20
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24516298
|2007.02.22 10:05
|buy
|0.01
|eurjpym
|158.66
|0.00
|158.71
|2007.02.22 10:40
|158.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24516302
|2007.02.22 10:05
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.37
|0.00
|236.56
|2007.02.22 11:25
|236.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24516322
|2007.02.22 10:05
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9498
|0.0000
|1.9498
|2007.02.22 11:24
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24517026
|2007.02.22 10:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2425
|0.0000
|1.2423
|2007.02.22 11:03
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24517470
|2007.02.22 10:25
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2423
|2007.02.22 11:03
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24517849
|2007.02.22 10:30
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1624
|0.0000
|1.1614
|2007.02.22 11:15
|1.1614
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24518034
|2007.02.22 10:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.25
|0.00
|121.29
|2007.02.22 11:45
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24518480
|2007.02.22 10:40
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1611
|0.0000
|1.1614
|2007.02.22 11:15
|1.1614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24519528
|2007.02.22 10:55
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.46
|0.00
|236.56
|2007.02.22 11:25
|236.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24519538
|2007.02.22 10:55
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.29
|2007.02.22 11:45
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24519583
|2007.02.22 10:55
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1605
|0.0000
|1.1614
|2007.02.22 11:15
|1.1614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24519891
|2007.02.22 11:00
|sell
|0.08
|gbpjpym
|236.56
|0.00
|236.56
|2007.02.22 11:25
|236.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24521051
|2007.02.22 11:05
|sell
|0.16
|gbpjpym
|236.72
|0.00
|236.56
|2007.02.22 11:25
|236.56
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24521061
|2007.02.22 11:05
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9509
|0.0000
|1.9498
|2007.02.22 11:24
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24521728
|2007.02.22 11:10
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.38
|0.00
|121.29
|2007.02.22 11:45
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24523151
|2007.02.22 11:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.45
|0.00
|236.52
|2007.02.22 12:58
|236.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24523196
|2007.02.22 11:25
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.81
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.54
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24524001
|2007.02.22 11:35
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.51
|0.00
|236.52
|2007.02.22 12:58
|236.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24524353
|2007.02.22 11:40
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.63
|0.00
|236.52
|2007.02.22 12:58
|236.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24527107
|2007.02.22 12:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 13:52
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24528278
|2007.02.22 12:45
|sell
|0.02
|eurjpym
|158.89
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.94
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24529291
|2007.02.22 12:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 13:52
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24530618
|2007.02.22 13:05
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1607
|0.0000
|1.1612
|2007.02.22 13:43
|1.1612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24530985
|2007.02.22 13:10
|sell
|0.04
|eurjpym
|158.98
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.58
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24531565
|2007.02.22 13:16
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6280
|0.0000
|1.6275
|2007.02.22 13:50
|1.6275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24532550
|2007.02.22 13:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3106
|0.0000
|1.3098
|2007.02.22 13:52
|1.3098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24533344
|2007.02.22 13:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2423
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24535012
|2007.02.22 13:50
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7891
|0.0000
|0.7891
|2007.02.22 15:32
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24535145
|2007.02.22 13:51
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1611
|0.0000
|1.1615
|2007.02.22 14:58
|1.1615
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24536495
|2007.02.22 14:05
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1618
|0.0000
|1.1615
|2007.02.22 14:58
|1.1615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24536965
|2007.02.22 14:10
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1624
|0.0000
|1.1615
|2007.02.22 14:58
|1.1615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24537255
|2007.02.22 14:15
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6275
|0.0000
|1.6280
|2007.02.22 15:07
|1.6280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24537866
|2007.02.22 14:25
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7898
|0.0000
|0.7891
|2007.02.22 15:32
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24538230
|2007.02.22 14:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2417
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.50
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24539184
|2007.02.22 14:40
|sell
|0.08
|eurjpym
|159.03
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.83
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24539851
|2007.02.22 14:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.34
|0.00
|121.33
|2007.02.22 16:21
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24540544
|2007.02.22 14:55
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.40
|0.00
|121.33
|2007.02.22 16:21
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24540596
|2007.02.22 14:55
|sell
|0.16
|eurjpym
|159.14
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-0.18
|-4.21
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24543229
|2007.02.22 15:20
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6277
|0.0000
|1.6272
|2007.02.22 16:22
|1.6272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24543272
|2007.02.22 15:20
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1617
|0.0000
|1.1615
|2007.02.22 16:59
|1.1615
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24546107
|2007.02.22 15:35
|sell
|0.32
|eurjpym
|159.19
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-0.36
|-7.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24547584
|2007.02.22 15:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3108
|0.0000
|1.3127
|2007.02.22 17:35
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24547873
|2007.02.22 15:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9521
|0.0000
|1.9574
|2007.02.22 17:36
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24549497
|2007.02.22 16:05
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9528
|0.0000
|1.9574
|2007.02.22 17:36
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24550807
|2007.02.22 16:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3127
|2007.02.22 17:35
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24552120
|2007.02.22 16:20
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1607
|0.0000
|1.1615
|2007.02.22 16:59
|1.1615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24552296
|2007.02.22 16:20
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.65
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24553790
|2007.02.22 16:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3127
|2007.02.22 17:35
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24554010
|2007.02.22 16:25
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24555584
|2007.02.22 16:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3139
|0.0000
|1.3127
|2007.02.22 17:35
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24555908
|2007.02.22 16:31
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2379
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.14
|0.90
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24557190
|2007.02.22 16:35
|sell
|0.64
|eurjpym
|159.33
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-0.72
|-6.85
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24557273
|2007.02.22 16:35
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9566
|0.0000
|1.9574
|2007.02.22 17:36
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24558021
|2007.02.22 16:42
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7897
|0.0000
|0.7892
|2007.02.22 17:49
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24558493
|2007.02.22 16:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.23
|0.00
|237.65
|2007.02.23 00:12
|237.65
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.35
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24559098
|2007.02.22 16:50
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.28
|0.00
|237.65
|2007.02.23 00:12
|237.65
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.61
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24560104
|2007.02.22 17:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.31
|0.00
|121.36
|2007.02.22 17:14
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24560153
|2007.02.22 17:00
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.33
|0.00
|237.65
|2007.02.23 00:12
|237.65
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24561266
|2007.02.22 17:10
|sell
|0.08
|gbpjpym
|237.45
|0.00
|237.65
|2007.02.23 00:12
|237.65
|0.00
|0.00
|-0.21
|-1.31
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24561367
|2007.02.22 17:10
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6265
|0.0000
|1.6260
|2007.02.23 02:46
|1.6260
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24561439
|2007.02.22 17:10
|buy
|0.08
|eurgbpm
|0.6710
|0.0000
|0.6703
|2007.02.23 15:02
|0.6703
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.10
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24561979
|2007.02.22 17:15
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9578
|0.0000
|1.9574
|2007.02.22 17:36
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24562105
|2007.02.22 17:15
|sell
|0.16
|gbpjpym
|237.68
|0.00
|237.65
|2007.02.23 00:12
|237.65
|0.00
|0.00
|-0.42
|0.39
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24562212
|2007.02.22 17:15
|sell
|1.28
|eurjpym
|159.39
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-1.43
|-7.38
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24563850
|2007.02.22 17:20
|sell
|0.32
|gbpjpym
|237.86
|0.00
|237.65
|2007.02.23 00:12
|237.65
|0.00
|0.00
|-0.85
|5.54
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24563934
|2007.02.22 17:20
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9593
|0.0000
|1.9574
|2007.02.22 17:36
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24564205
|2007.02.22 17:24
|buy
|0.16
|eurgbpm
|0.6703
|0.0000
|0.6703
|2007.02.23 15:02
|0.6703
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24564311
|2007.02.22 17:25
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6259
|0.0000
|1.6260
|2007.02.23 02:46
|1.6260
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24567909
|2007.02.22 17:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.39
|0.00
|121.49
|2007.02.22 23:37
|121.49
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24568680
|2007.02.22 17:55
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7895
|0.0000
|0.7896
|2007.02.23 07:41
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24570288
|2007.02.22 18:20
|sell
|2.56
|eurjpym
|159.44
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-2.87
|-4.21
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
|24571073
|2007.02.22 18:30
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6250
|0.0000
|1.6260
|2007.02.23 02:46
|1.6260
|0.00
|0.00
|0.02
|0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24571106
|2007.02.22 18:30
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2373
|0.0000
|1.2386
|2007.02.23 01:19
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.28
|3.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24571589
|2007.02.22 18:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3127
|2007.02.22 19:13
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24571769
|2007.02.22 18:40
|sell
|5.12
|eurjpym
|159.50
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-5.73
|16.86
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
|24572604
|2007.02.22 18:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.45
|0.00
|121.49
|2007.02.22 23:37
|121.49
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24572913
|2007.02.22 18:55
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1613
|0.0000
|1.1617
|2007.02.23 07:30
|1.1617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24576011
|2007.02.22 19:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9566
|2007.02.23 05:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24577810
|2007.02.22 19:55
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9566
|2007.02.23 05:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24578304
|2007.02.22 20:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.51
|0.00
|121.49
|2007.02.22 23:37
|121.49
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24580690
|2007.02.22 20:20
|sell
|10.24
|eurjpym
|159.59
|0.00
|159.46
|2007.02.23 00:13
|159.46
|0.00
|0.00
|-11.47
|109.59
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
|24580739
|2007.02.22 20:20
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9566
|2007.02.23 05:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24580759
|2007.02.22 20:20
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.59
|0.00
|121.49
|2007.02.22 23:37
|121.49
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24580769
|2007.02.22 20:20
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7889
|0.0000
|0.7896
|2007.02.23 07:41
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24582984
|2007.02.22 21:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3124
|0.0000
|1.3126
|2007.02.23 04:22
|1.3126
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24585234
|2007.02.22 21:55
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1620
|0.0000
|1.1617
|2007.02.23 07:30
|1.1617
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24590703
|2007.02.22 23:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.53
|0.00
|121.54
|2007.02.23 02:45
|121.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24593667
|2007.02.23 00:20
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.47
|0.00
|121.54
|2007.02.23 02:45
|121.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24594262
|2007.02.23 00:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.67
|0.00
|237.62
|2007.02.23 01:49
|237.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24594663
|2007.02.23 00:35
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.60
|0.00
|237.62
|2007.02.23 01:49
|237.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24594679
|2007.02.23 00:35
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9557
|0.0000
|1.9566
|2007.02.23 05:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24597543
|2007.02.23 01:06
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.53
|0.00
|237.62
|2007.02.23 01:49
|237.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24600023
|2007.02.23 01:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|159.42
|0.00
|159.47
|2007.02.23 02:46
|159.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24600842
|2007.02.23 01:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2391
|2007.02.23 07:27
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24602256
|2007.02.23 01:56
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.1625
|0.0000
|1.1617
|2007.02.23 07:30
|1.1617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24605627
|2007.02.23 02:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2392
|0.0000
|1.2391
|2007.02.23 07:27
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24606476
|2007.02.23 02:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3119
|0.0000
|1.3126
|2007.02.23 04:22
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24607952
|2007.02.23 03:10
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.51
|0.00
|159.46
|2007.02.23 04:20
|159.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24608475
|2007.02.23 03:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.66
|2007.02.23 04:20
|237.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24608714
|2007.02.23 03:20
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.56
|0.00
|121.51
|2007.02.23 04:19
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24610679
|2007.02.23 03:50
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6262
|0.0000
|1.6257
|2007.02.23 08:15
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24613344
|2007.02.23 04:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3123
|0.0000
|1.3118
|2007.02.23 06:51
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24613371
|2007.02.23 04:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.55
|0.00
|121.45
|2007.02.23 08:07
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24613395
|2007.02.23 04:35
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.72
|0.00
|237.74
|2007.02.23 07:27
|237.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24615546
|2007.02.23 05:20
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.67
|0.00
|237.74
|2007.02.23 07:27
|237.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24616577
|2007.02.23 05:46
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.49
|0.00
|121.45
|2007.02.23 08:07
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24617441
|2007.02.23 06:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|159.43
|0.00
|159.39
|2007.02.23 08:01
|159.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24620866
|2007.02.23 06:55
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2391
|2007.02.23 07:27
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24621794
|2007.02.23 07:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9560
|0.0000
|1.9565
|2007.02.23 07:08
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24622668
|2007.02.23 07:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3121
|0.0000
|1.3126
|2007.02.23 07:26
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24626915
|2007.02.23 07:35
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.69
|0.00
|237.64
|2007.02.23 07:53
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24627463
|2007.02.23 07:40
|buy
|0.02
|eurjpym
|159.37
|0.00
|159.39
|2007.02.23 08:01
|159.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24627496
|2007.02.23 07:40
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.41
|0.00
|121.45
|2007.02.23 08:07
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24629709
|2007.02.23 07:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3124
|0.0000
|1.3119
|2007.02.23 08:59
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24630229
|2007.02.23 07:55
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7892
|0.0000
|0.7887
|2007.02.23 12:16
|0.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24630236
|2007.02.23 07:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9583
|0.0000
|1.9578
|2007.02.23 09:02
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24630276
|2007.02.23 07:55
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.35
|0.00
|121.45
|2007.02.23 08:07
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24630366
|2007.02.23 07:56
|buy
|0.04
|eurjpym
|159.30
|0.00
|159.39
|2007.02.23 08:01
|159.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24631154
|2007.02.23 08:05
|buy
|0.01
|eurjpym
|159.40
|0.00
|159.36
|2007.02.23 09:23
|159.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24631164
|2007.02.23 08:05
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1620
|0.0000
|1.1587
|2007.02.23 15:36
|1.1587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24631845
|2007.02.23 08:11
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2394
|2007.02.23 09:05
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24633961
|2007.02.23 08:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.75
|0.00
|237.70
|2007.02.23 08:51
|237.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24635430
|2007.02.23 08:45
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6259
|0.0000
|1.6232
|2007.02.23 16:14
|1.6232
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24636243
|2007.02.23 08:55
|buy
|0.02
|eurjpym
|159.27
|0.00
|159.36
|2007.02.23 09:23
|159.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24637047
|2007.02.23 09:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.42
|0.00
|121.47
|2007.02.23 09:17
|121.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24641215
|2007.02.23 09:20
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.76
|0.00
|237.65
|2007.02.23 10:24
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24642732
|2007.02.23 09:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9576
|0.0000
|1.9564
|2007.02.23 09:45
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24642854
|2007.02.23 09:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2393
|0.0000
|1.2392
|2007.02.23 10:20
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24642991
|2007.02.23 09:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.47
|0.00
|121.42
|2007.02.23 09:44
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24644666
|2007.02.23 09:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2399
|0.0000
|1.2392
|2007.02.23 10:20
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24644694
|2007.02.23 09:35
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9551
|0.0000
|1.9564
|2007.02.23 09:45
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24644749
|2007.02.23 09:35
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.62
|0.00
|237.65
|2007.02.23 10:24
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24647024
|2007.02.23 09:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3117
|2007.02.23 12:51
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24647959
|2007.02.23 09:50
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1613
|0.0000
|1.1587
|2007.02.23 15:36
|1.1587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24649326
|2007.02.23 10:00
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.55
|0.00
|237.65
|2007.02.23 10:24
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24653556
|2007.02.23 10:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2395
|0.0000
|1.2400
|2007.02.23 12:17
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24653574
|2007.02.23 10:45
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1607
|0.0000
|1.1587
|2007.02.23 15:36
|1.1587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24655434
|2007.02.23 11:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|159.24
|0.00
|159.29
|2007.02.23 11:58
|159.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24657171
|2007.02.23 11:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9570
|2007.02.23 11:47
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24657483
|2007.02.23 11:40
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.62
|0.00
|237.91
|2007.02.23 13:56
|237.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24658574
|2007.02.23 11:55
|sell
|0.02
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.91
|2007.02.23 13:56
|237.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24659782
|2007.02.23 12:14
|buy
|0.32
|eurgbpm
|0.6698
|0.0000
|0.6703
|2007.02.23 15:02
|0.6703
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24660239
|2007.02.23 12:20
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3110
|0.0000
|1.3117
|2007.02.23 12:51
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24661321
|2007.02.23 12:35
|sell
|0.04
|gbpjpym
|237.79
|0.00
|237.91
|2007.02.23 13:56
|237.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24661336
|2007.02.23 12:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2395
|2007.02.23 12:51
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24661704
|2007.02.23 12:40
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7892
|0.0000
|0.7897
|2007.02.23 13:13
|0.7897
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24663557
|2007.02.23 12:50
|sell
|0.08
|gbpjpym
|237.86
|0.00
|237.91
|2007.02.23 13:56
|237.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24665787
|2007.02.23 12:56
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1601
|0.0000
|1.1587
|2007.02.23 15:36
|1.1587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24670123
|2007.02.23 13:10
|sell
|0.16
|gbpjpym
|237.97
|0.00
|237.91
|2007.02.23 13:56
|237.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24671402
|2007.02.23 13:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.34
|0.00
|159.29
|2007.02.23 13:42
|159.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24671466
|2007.02.23 13:15
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1590
|0.0000
|1.1587
|2007.02.23 15:36
|1.1587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24671471
|2007.02.23 13:15
|sell
|0.32
|gbpjpym
|238.03
|0.00
|237.91
|2007.02.23 13:56
|237.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24673960
|2007.02.23 13:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.39
|0.00
|121.10
|2007.02.23 15:03
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24673983
|2007.02.23 13:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24674002
|2007.02.23 13:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9630
|2007.02.23 15:07
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24674065
|2007.02.23 13:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3125
|0.0000
|1.3172
|2007.02.23 15:58
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24674541
|2007.02.23 13:40
|buy
|0.64
|eurgbpm
|0.6693
|0.0000
|0.6703
|2007.02.23 15:02
|0.6703
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24674551
|2007.02.23 13:40
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9630
|2007.02.23 15:07
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24675033
|2007.02.23 13:45
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.1581
|0.0000
|1.1587
|2007.02.23 15:36
|1.1587
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24675135
|2007.02.23 13:46
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.32
|0.00
|121.10
|2007.02.23 15:03
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24675611
|2007.02.23 13:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3133
|0.0000
|1.3172
|2007.02.23 15:58
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24675655
|2007.02.23 13:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2381
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24676695
|2007.02.23 14:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2375
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24676912
|2007.02.23 14:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.23
|0.00
|121.10
|2007.02.23 15:03
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24677503
|2007.02.23 14:05
|buy
|0.64
|usdcadm
|1.1575
|0.0000
|1.1587
|2007.02.23 15:36
|1.1587
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24679002
|2007.02.23 14:10
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9630
|2007.02.23 15:07
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24679039
|2007.02.23 14:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|159.28
|0.00
|159.29
|2007.02.23 14:27
|159.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24679062
|2007.02.23 14:10
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3172
|2007.02.23 15:58
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24680336
|2007.02.23 14:20
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3172
|2007.02.23 15:58
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24680552
|2007.02.23 14:20
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2362
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24680698
|2007.02.23 14:20
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9630
|2007.02.23 15:07
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24680842
|2007.02.23 14:20
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.15
|0.00
|121.10
|2007.02.23 15:03
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24682477
|2007.02.23 14:25
|buy
|0.02
|eurjpym
|159.22
|0.00
|159.29
|2007.02.23 14:27
|159.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24682609
|2007.02.23 14:25
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.04
|0.00
|121.10
|2007.02.23 15:03
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24683977
|2007.02.23 14:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.87
|0.00
|237.79
|2007.02.23 15:05
|237.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24684711
|2007.02.23 14:35
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2355
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24684764
|2007.02.23 14:35
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6253
|0.0000
|1.6232
|2007.02.23 16:14
|1.6232
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24686060
|2007.02.23 14:40
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6239
|0.0000
|1.6232
|2007.02.23 16:14
|1.6232
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24686073
|2007.02.23 14:40
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2339
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24686099
|2007.02.23 14:40
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.75
|0.00
|237.79
|2007.02.23 15:05
|237.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24686186
|2007.02.23 14:40
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3159
|0.0000
|1.3172
|2007.02.23 15:58
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24688285
|2007.02.23 14:50
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.70
|0.00
|237.79
|2007.02.23 15:05
|237.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24688331
|2007.02.23 14:50
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9630
|2007.02.23 15:07
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24690326
|2007.02.23 14:55
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3169
|0.0000
|1.3172
|2007.02.23 15:58
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24690353
|2007.02.23 14:55
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2324
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24690379
|2007.02.23 14:55
|buy
|0.32
|usdjpym
|120.98
|0.00
|121.10
|2007.02.23 15:03
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
|24696515
|2007.02.23 15:20
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2312
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24696574
|2007.02.23 15:20
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3178
|0.0000
|1.3172
|2007.02.23 15:58
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
|24696622
|2007.02.23 15:20
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6226
|0.0000
|1.6232
|2007.02.23 16:14
|1.6232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
|24698217
|2007.02.23 15:25
|buy
|0.16
|eurchfm
|1.6219
|0.0000
|1.6232
|2007.02.23 16:14
|1.6232
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
|24698262
|2007.02.23 15:25
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3185
|0.0000
|1.3172
|2007.02.23 15:58
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|16.64
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
|24698372
|2007.02.23 15:25
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2298
|0.0000
|1.2316
|2007.02.23 15:59
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|37.41
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
|24700504
|2007.02.23 15:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.45
|0.00
|159.40
|2007.02.23 15:58
|159.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24701127
|2007.02.23 15:40
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.75
|0.00
|237.71
|2007.02.23 16:04
|237.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24702047
|2007.02.23 15:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.70
|0.00
|237.71
|2007.02.23 16:04
|237.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24702849
|2007.02.23 15:50
|buy
|0.04
|gbpjpym
|237.62
|0.00
|237.71
|2007.02.23 16:04
|237.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
|24715348
|2007.02.23 17:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|237.65
|0.00
|237.60
|2007.02.23 19:35
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24716063
|2007.02.23 17:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9637
|2007.02.23 19:25
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24716150
|2007.02.23 17:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2321
|0.0000
|1.2322
|2007.02.23 19:12
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|24718381
|2007.02.23 18:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2315
|0.0000
|1.2322
|2007.02.23 19:12
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24718406
|2007.02.23 18:36
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9644
|0.0000
|1.9637
|2007.02.23 19:25
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
|24718683
|2007.02.23 18:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3168
|2007.02.23 19:32
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
|
|0.00
|0.00
|-22.27
|818.78
|Closed P/L:
|796.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24677634
|2007.02.23 14:05
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7901
|0.0000
|0.7910
|
|0.7923
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24682541
|2007.02.23 14:25
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7908
|0.0000
|0.7910
|
|0.7923
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1
|24688458
|2007.02.23 14:50
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7914
|0.0000
|0.7910
|
|0.7923
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.36
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-2
|24698443
|2007.02.23 15:25
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7919
|0.0000
|0.7910
|
|0.7923
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.32
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-3
|24721160
|2007.02.23 19:30
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6234
|0.0000
|1.6229
|
|1.6236
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24704706
|2007.02.23 16:00
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6706
|0.0000
|0.6701
|
|0.6706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24720749
|2007.02.23 19:21
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.35
|0.00
|159.30
|
|159.36
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.01
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24723618
|2007.02.23 20:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3169
|
|1.3164
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24722509
|2007.02.23 19:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|237.68
|0.00
|237.68
|
|237.58
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.08
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24726236
|2007.02.23 20:40
|buy
|0.02
|gbpjpym
|237.61
|0.00
|237.68
|
|237.58
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.05
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1
|24722445
|2007.02.23 19:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9636
|0.0000
|1.9636
|
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24724509
|2007.02.23 20:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9629
|0.0000
|1.9636
|
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1
|24703458
|2007.02.23 15:55
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1582
|0.0000
|1.1582
|
|1.1593
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24706348
|2007.02.23 16:05
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1589
|0.0000
|1.1582
|
|1.1593
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-1
|24726346
|2007.02.23 20:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2329
|0.0000
|1.2324
|
|1.2332
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|24725809
|2007.02.23 20:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.01
|0.00
|120.96
|
|121.03
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|
|12413
|CostAvg-RSI-Trend v4-0
|
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.60
|
|Floating P/L:
|-1.63
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|796.51
|Floating P/L:
|-1.63
|Margin:
|15.00
|Balance:
|5 796.51
|Equity:
|5 794.88
|Free Margin:
|5 779.88
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 240.11
|Gross Loss:
|443.60
|Total Net Profit:
|796.51
|Profit Factor:
|2.80
|Expected Payoff:
|1.07
|
|Absolute Drawdown:
|78.15
|Maximal Drawdown:
|88.40 (1.76%)
|Relative Drawdown:
|1.76% (88.40)
|
|Total Trades:
|743
|Short Positions (won %):
|434 (58.99%)
|Long Positions (won %):
|309 (67.96%)
|Profit Trades (% of total):
|466 (62.72%)
|Loss trades (% of total):
|277 (37.28%)
|Largest
|profit trade:
|308.13
|loss trade:
|-42.79
|Average
|profit trade:
|2.66
|loss trade:
|-1.60
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (0.79)
|consecutive losses ($):
|10 (-33.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|308.17 (2)
|consecutive loss (count):
|-88.40 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2