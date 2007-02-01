Interbank FX, LLC

Account: 1380872 Name: COSTAVEPYR_5KMINI_02_18_07_M5_200LEV Currency: USD 2007 February 23, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
240278892007.02.18 23:55balanceDeposit5 000.00
240327002007.02.19 00:40sell0.01gbpjpym233.290.00233.242007.02.19 00:50233.240.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240327682007.02.19 00:41sell0.01usdchfm1.23350.00001.23332007.02.19 07:131.23330.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240327902007.02.19 00:41sell0.01eurchfm1.62210.00001.62232007.02.19 07:161.62230.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240331402007.02.19 00:45sell0.01usdjpym119.460.00119.412007.02.19 00:52119.410.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240331472007.02.19 00:45sell0.01eurjpym157.050.00157.042007.02.19 07:00157.040.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240342952007.02.19 00:55sell0.01usdcadm1.16400.00001.16442007.02.19 13:541.16440.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240353382007.02.19 01:05sell0.01audusdm0.78740.00000.78732007.02.19 07:280.78730.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240355932007.02.19 01:10sell0.02usdchfm1.23400.00001.23332007.02.19 07:131.23330.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240363742007.02.19 01:20sell0.02audusdm0.78800.00000.78732007.02.19 07:280.78730.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240389522007.02.19 01:57buy0.01eurgbpm0.67330.00000.67382007.02.19 10:180.67380.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240389772007.02.19 01:57sell0.02eurchfm1.62250.00001.62232007.02.19 07:161.62230.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240453262007.02.19 03:05sell0.02eurjpym157.110.00157.042007.02.19 07:00157.040.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240457132007.02.19 03:10sell0.01gbpjpym233.370.00233.322007.02.19 03:41233.320.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240457242007.02.19 03:10sell0.01gbpusdm1.95450.00001.95402007.02.19 03:351.95400.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240471872007.02.19 03:35sell0.01eurusdm1.31520.00001.31502007.02.19 07:181.31500.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240511612007.02.19 04:30sell0.02eurusdm1.31570.00001.31502007.02.19 07:181.31500.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240542952007.02.19 05:35buy0.01usdjpym119.430.00119.482007.02.19 05:51119.480.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240543642007.02.19 05:37sell0.01gbpusdm1.95420.00001.95372007.02.19 05:521.95370.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240558442007.02.19 06:01buy0.01gbpusdm1.95430.00001.95482007.02.19 06:181.95480.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240578532007.02.19 06:30sell0.01gbpjpym233.350.00233.302007.02.19 06:59233.300.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240578872007.02.19 06:30sell0.01gbpusdm1.95460.00001.95452007.02.19 06:571.95450.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240584712007.02.19 06:35sell0.04eurchfm1.62310.00001.62232007.02.19 07:161.62230.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240585372007.02.19 06:36sell0.02gbpusdm1.95520.00001.95452007.02.19 06:571.95450.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240606642007.02.19 07:15buy0.01usdjpym119.360.00119.412007.02.19 07:20119.410.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240610172007.02.19 07:20buy0.01gbpjpym233.350.00233.302007.02.19 07:55233.300.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240626402007.02.19 07:30buy0.02gbpjpym233.200.00233.302007.02.19 07:55233.300.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240630242007.02.19 07:35buy0.01audusdm0.78810.00000.78612007.02.19 14:570.78610.000.000.00-0.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240630412007.02.19 07:35sell0.01usdchfm1.23350.00001.23302007.02.19 07:561.23300.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240639062007.02.19 07:45buy0.01eurjpym157.090.00157.142007.02.19 07:55157.140.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240639182007.02.19 07:45buy0.01gbpusdm1.95340.00001.95172007.02.19 09:491.95170.000.000.00-0.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240639492007.02.19 07:45buy0.01eurusdm1.31540.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240639812007.02.19 07:45buy0.01eurchfm1.62230.00001.62152007.02.19 12:571.62150.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240649132007.02.19 08:00buy0.02eurchfm1.62180.00001.62152007.02.19 12:571.62150.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240652102007.02.19 08:05buy0.01usdchfm1.23350.00001.23402007.02.19 08:471.23400.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240652442007.02.19 08:05sell0.01eurjpym157.070.00157.202007.02.19 10:06157.200.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240654192007.02.19 08:10buy0.02gbpusdm1.95280.00001.95172007.02.19 09:491.95170.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240654452007.02.19 08:11sell0.01usdjpym119.450.00119.512007.02.19 10:15119.510.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240665972007.02.19 08:15buy0.02eurusdm1.31470.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240666262007.02.19 08:15buy0.04gbpusdm1.95130.00001.95172007.02.19 09:491.95170.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240666522007.02.19 08:15sell0.02usdjpym119.520.00119.512007.02.19 10:15119.510.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240673562007.02.19 08:25sell0.02eurjpym157.160.00157.202007.02.19 10:06157.200.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240683492007.02.19 08:35sell0.04eurjpym157.230.00157.202007.02.19 10:06157.200.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240683602007.02.19 08:35sell0.04usdjpym119.600.00119.512007.02.19 10:15119.510.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240683742007.02.19 08:35buy0.02audusdm0.78760.00000.78612007.02.19 14:570.78610.000.000.00-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240690862007.02.19 08:45sell0.01gbpjpym233.300.00233.422007.02.19 10:15233.420.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240691622007.02.19 08:46buy0.04eurusdm1.31410.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.000.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240695132007.02.19 08:50buy0.08gbpusdm1.95040.00001.95172007.02.19 09:491.95170.000.000.001.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
240701312007.02.19 09:00sell0.01usdchfm1.23380.00001.23332007.02.19 09:501.23330.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240707222007.02.19 09:05buy0.04audusdm0.78700.00000.78612007.02.19 14:570.78610.000.000.00-0.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240719382007.02.19 09:40sell0.02gbpjpym233.370.00233.422007.02.19 10:15233.420.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240729382007.02.19 09:50sell0.04gbpjpym233.560.00233.422007.02.19 10:15233.420.000.000.000.47
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240732812007.02.19 09:55sell0.08eurjpym157.300.00157.202007.02.19 10:06157.200.000.000.000.67
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
240741122007.02.19 10:05sell0.01gbpusdm1.95170.00001.95122007.02.19 10:181.95120.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240741212007.02.19 10:05buy0.01usdchfm1.23370.00001.23422007.02.19 10:501.23420.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240756812007.02.19 10:20buy0.04eurchfm1.62120.00001.62152007.02.19 12:571.62150.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240774862007.02.19 10:25sell0.02usdcadm1.16540.00001.16442007.02.19 13:541.16440.000.000.000.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240774982007.02.19 10:25buy0.08audusdm0.78650.00000.78612007.02.19 14:570.78610.000.000.00-0.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
240788652007.02.19 10:30buy0.08eurchfm1.62060.00001.62152007.02.19 12:571.62150.000.000.000.58
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
240791282007.02.19 10:30buy0.08eurusdm1.31320.00001.31432007.02.19 15:321.31430.000.000.000.88
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
240810282007.02.19 10:40buy0.01eurjpym157.080.00157.102007.02.19 11:30157.100.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240810522007.02.19 10:40buy0.01usdjpym119.590.00119.642007.02.19 12:00119.640.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240810882007.02.19 10:40buy0.01gbpjpym232.780.00232.552007.02.19 13:14232.550.000.000.00-0.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240814482007.02.19 10:45buy0.02gbpjpym232.670.00232.552007.02.19 13:14232.550.000.000.00-0.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240815362007.02.19 10:46sell0.01eurgbpm0.67470.00000.67452007.02.19 16:120.67450.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240818422007.02.19 10:50buy0.01gbpusdm1.94590.00001.94532007.02.19 12:551.94530.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240818732007.02.19 10:50buy0.16audusdm0.78560.00000.78612007.02.19 14:570.78610.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
240827642007.02.19 10:55buy0.02gbpusdm1.94530.00001.94532007.02.19 12:551.94530.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240827792007.02.19 10:55buy0.02eurjpym157.030.00157.102007.02.19 11:30157.100.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240839472007.02.19 11:10sell0.01usdchfm1.23430.00001.23382007.02.19 13:581.23380.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240846922007.02.19 11:25buy0.32audusdm0.78500.00000.78612007.02.19 14:570.78610.000.000.003.52
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
240857242007.02.19 11:50sell0.02eurgbpm0.67520.00000.67452007.02.19 16:120.67450.000.000.000.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240861902007.02.19 12:00sell0.01eurjpym157.130.00157.082007.02.19 12:17157.080.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240862872007.02.19 12:00buy0.04gbpusdm1.94420.00001.94532007.02.19 12:551.94530.000.000.000.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240876132007.02.19 12:20buy0.04gbpjpym232.500.00232.552007.02.19 13:14232.550.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240880912007.02.19 12:30buy0.08gbpjpym232.430.00232.552007.02.19 13:14232.550.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
240885792007.02.19 12:41buy0.01usdjpym119.540.00119.592007.02.19 13:47119.590.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240886232007.02.19 12:42buy0.01eurjpym157.040.00157.092007.02.19 13:47157.090.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240898492007.02.19 13:15sell0.01eurchfm1.62140.00001.62092007.02.19 15:571.62090.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240912742007.02.19 13:55sell0.01gbpjpym232.640.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-0.81
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240917662007.02.19 14:10sell0.01eurjpym157.080.00157.332007.02.19 19:15157.330.000.000.00-0.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240926762007.02.19 14:30sell0.01usdjpym119.590.00119.602007.02.19 16:41119.600.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240932642007.02.19 14:46buy0.01usdcadm1.16420.00001.16472007.02.19 15:361.16470.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240946762007.02.19 15:25sell0.01audusdm0.78610.00000.78642007.02.19 22:250.78640.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240946792007.02.19 15:25sell0.02gbpjpym232.710.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-1.50
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240950712007.02.19 15:30sell0.02eurjpym157.140.00157.332007.02.19 19:15157.330.000.000.00-0.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240955372007.02.19 15:35sell0.04gbpjpym232.770.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-2.81
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240956782007.02.19 15:40buy0.01usdchfm1.23430.00001.23302007.02.19 22:581.23300.000.000.01-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240957432007.02.19 15:41sell0.01eurusdm1.31390.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.01-0.34
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240959912007.02.19 15:50sell0.08gbpjpym232.850.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-5.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
240960862007.02.19 15:50sell0.01usdcadm1.16440.00001.16392007.02.19 16:081.16390.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240966892007.02.19 15:55sell0.16gbpjpym232.990.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-8.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
240967462007.02.19 15:55buy0.02usdchfm1.23370.00001.23302007.02.19 22:581.23300.000.000.02-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240972512007.02.19 16:00sell0.04eurjpym157.250.00157.332007.02.19 19:15157.330.000.000.00-0.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
240972732007.02.19 16:00sell0.32gbpjpym233.070.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-14.45
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
240974952007.02.19 16:00sell0.02usdjpym119.680.00119.602007.02.19 16:41119.600.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240978452007.02.19 16:06buy0.01eurchfm1.62110.00001.62162007.02.19 19:221.62160.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240985492007.02.19 16:15sell0.64gbpjpym233.250.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-19.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
240985592007.02.19 16:15buy0.01usdcadm1.16440.00001.16452007.02.19 23:041.16450.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
240991012007.02.19 16:23buy0.02usdcadm1.16380.00001.16452007.02.19 23:041.16450.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
240994582007.02.19 16:25sell1.28gbpjpym233.290.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-34.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
240999752007.02.19 16:30sell0.02eurusdm1.31450.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.01-0.56
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241001952007.02.19 16:35sell0.08eurjpym157.310.00157.332007.02.19 19:15157.330.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241002092007.02.19 16:35buy0.01eurgbpm0.67450.00000.67462007.02.20 05:460.67460.000.00-0.010.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241011872007.02.19 17:10sell2.56gbpjpym233.440.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-36.38
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
241018292007.02.19 17:15sell5.12gbpjpym233.510.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-42.79
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
241018652007.02.19 17:15buy0.04usdchfm1.23320.00001.23302007.02.19 22:581.23300.000.000.04-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241020672007.02.19 17:20buy0.02eurgbpm0.67390.00000.67462007.02.20 05:460.67460.000.00-0.010.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241023852007.02.19 17:27sell0.04eurusdm1.31510.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.02-0.88
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241027302007.02.19 17:30sell10.24gbpjpym233.600.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00-8.56
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
241027972007.02.19 17:30sell0.02audusdm0.78670.00000.78642007.02.19 22:250.78640.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241028762007.02.19 17:31buy0.08usdchfm1.23270.00001.23302007.02.19 22:581.23300.000.000.070.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241032392007.02.19 17:35sell0.16eurjpym157.380.00157.332007.02.19 19:15157.330.000.000.000.67
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241035392007.02.19 17:40sell20.48gbpjpym233.720.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00188.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-11[tp]
241040512007.02.19 17:50sell0.32eurjpym157.430.00157.332007.02.19 19:15157.330.000.000.002.68
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
241044302007.02.19 17:56sell0.01usdjpym119.680.00119.632007.02.19 18:22119.630.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241054942007.02.19 18:05buy0.16usdchfm1.23200.00001.23302007.02.19 22:581.23300.000.000.141.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241055752007.02.19 18:05sell0.08eurusdm1.31560.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.05-1.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241058902007.02.19 18:10sell40.96gbpjpym233.700.00233.612007.02.19 18:22233.610.000.000.00308.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-12[tp]
241061902007.02.19 18:20sell0.01gbpusdm1.95230.00001.95182007.02.19 18:531.95180.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241083152007.02.19 19:35sell0.04audusdm0.78720.00000.78642007.02.19 22:250.78640.000.00-0.010.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241083782007.02.19 19:40buy0.01usdjpym119.590.00119.602007.02.19 22:13119.600.000.000.010.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241084522007.02.19 19:45buy0.01gbpjpym233.390.00233.442007.02.19 20:06233.440.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241099122007.02.19 20:25sell0.01gbpusdm1.95160.00001.95112007.02.19 21:071.95110.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241109992007.02.19 21:01buy0.02usdjpym119.530.00119.602007.02.19 22:13119.600.000.000.030.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241113622007.02.19 21:15buy0.01gbpjpym233.390.00233.392007.02.19 22:10233.390.000.000.020.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241113692007.02.19 21:15buy0.01eurjpym157.310.00157.362007.02.19 22:10157.360.000.000.010.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241116692007.02.19 21:45buy0.02gbpjpym233.310.00233.392007.02.19 22:10233.390.000.000.040.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241129962007.02.19 22:30sell0.01eurjpym157.340.00157.852007.02.20 07:48157.850.000.000.00-0.43
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241130342007.02.19 22:30buy0.01eurchfm1.62180.00001.62232007.02.20 00:351.62230.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241131362007.02.19 22:35sell0.01gbpjpym233.380.00233.552007.02.20 01:39233.550.000.000.00-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241133092007.02.19 22:44sell0.02gbpjpym233.420.00233.552007.02.20 01:39233.550.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241133302007.02.19 22:45buy0.01audusdm0.78660.00000.78612007.02.20 09:300.78610.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241145082007.02.19 23:05sell0.01usdjpym119.580.00119.642007.02.20 02:28119.640.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241145202007.02.19 23:05sell0.01usdchfm1.23250.00001.23242007.02.20 02:001.23240.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241147042007.02.19 23:10buy0.01gbpusdm1.95100.00001.95102007.02.20 00:041.95100.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241148922007.02.19 23:16sell0.02eurjpym157.410.00157.852007.02.20 07:48157.850.000.000.00-0.73
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241150172007.02.19 23:20sell0.04gbpjpym233.490.00233.552007.02.20 01:39233.550.000.000.00-0.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241150292007.02.19 23:20sell0.01usdcadm1.16440.00001.16472007.02.20 02:011.16470.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241150302007.02.19 23:20sell0.02usdjpym119.670.00119.642007.02.20 02:28119.640.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241157502007.02.19 23:40sell0.02usdchfm1.23310.00001.23242007.02.20 02:001.23240.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241160492007.02.19 23:53buy0.02gbpusdm1.95030.00001.95102007.02.20 00:041.95100.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241183322007.02.20 00:50buy0.01gbpusdm1.95070.00001.95122007.02.20 01:261.95120.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241185302007.02.20 00:55sell0.02usdcadm1.16560.00001.16472007.02.20 02:011.16470.000.000.000.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241187532007.02.20 01:00sell0.04eurjpym157.460.00157.852007.02.20 07:48157.850.000.000.00-1.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241187822007.02.20 01:00sell0.04usdjpym119.730.00119.642007.02.20 02:28119.640.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241206872007.02.20 01:25sell0.08gbpjpym233.560.00233.552007.02.20 01:39233.550.000.000.000.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241215512007.02.20 01:30sell0.16gbpjpym233.680.00233.552007.02.20 01:39233.550.000.000.001.73
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241216392007.02.20 01:30sell0.08eurjpym157.600.00157.852007.02.20 07:48157.850.000.000.00-1.67
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241216612007.02.20 01:30sell0.16eurusdm1.31620.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.00-1.76
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241226192007.02.20 01:40sell0.01gbpusdm1.95110.00001.95292007.02.20 06:261.95290.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241228282007.02.20 01:45sell0.01eurchfm1.62270.00001.62432007.02.20 06:221.62430.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241252682007.02.20 02:05sell0.32eurusdm1.31720.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.00-0.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
241253002007.02.20 02:05sell0.02gbpusdm1.95330.00001.95292007.02.20 06:261.95290.000.000.000.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241262112007.02.20 02:10sell0.04gbpusdm1.95410.00001.95292007.02.20 06:261.95290.000.000.000.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241281632007.02.20 02:20sell0.16eurjpym157.680.00157.852007.02.20 07:48157.850.000.000.00-2.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241286552007.02.20 02:25sell0.01gbpjpym233.760.00233.882007.02.20 06:27233.880.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241291002007.02.20 02:30sell0.64eurusdm1.31790.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.003.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
241308132007.02.20 02:36sell0.02eurchfm1.62330.00001.62432007.02.20 06:221.62430.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241310592007.02.20 02:40buy0.01usdchfm1.23200.00001.23252007.02.20 02:501.23250.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241310972007.02.20 02:40buy0.01usdjpym119.630.00119.682007.02.20 03:57119.680.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241315722007.02.20 02:50sell0.04eurchfm1.62470.00001.62432007.02.20 06:221.62430.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241332572007.02.20 03:25buy0.01usdcadm1.16490.00001.16492007.02.20 07:441.16490.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241333132007.02.20 03:28sell0.08eurchfm1.62540.00001.62432007.02.20 06:221.62430.000.000.000.71
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241335972007.02.20 03:37sell0.01usdchfm1.23290.00001.23242007.02.20 05:531.23240.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241336392007.02.20 03:38buy0.02usdcadm1.16420.00001.16492007.02.20 07:441.16490.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241342652007.02.20 04:00sell0.02gbpjpym233.840.00233.882007.02.20 06:27233.880.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241350882007.02.20 04:05sell0.04gbpjpym233.980.00233.882007.02.20 06:27233.880.000.000.000.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241351762007.02.20 04:05sell0.32eurjpym157.860.00157.852007.02.20 07:48157.850.000.000.000.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
241358632007.02.20 04:21sell0.01usdjpym119.690.00119.832007.02.20 07:33119.830.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241384892007.02.20 05:35sell0.02usdjpym119.750.00119.832007.02.20 07:33119.830.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241392282007.02.20 05:45sell0.64eurjpym157.920.00157.852007.02.20 07:48157.850.000.000.003.74
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
241398092007.02.20 05:50sell0.01eurgbpm0.67430.00000.67382007.02.20 07:480.67380.000.000.000.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241408932007.02.20 05:55sell1.28eurusdm1.31850.00001.31732007.02.20 06:441.31730.000.000.0015.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
241412952007.02.20 06:00buy0.01usdchfm1.23280.00001.23332007.02.20 07:021.23330.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241415932007.02.20 06:05sell0.08gbpjpym233.950.00233.882007.02.20 06:27233.880.000.000.000.47
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241436712007.02.20 06:30buy0.01eurchfm1.62460.00001.62462007.02.20 08:101.62460.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241441592007.02.20 06:35sell0.04usdjpym119.800.00119.832007.02.20 07:33119.830.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241444392007.02.20 06:40buy0.01gbpjpym233.990.00234.042007.02.20 06:46234.040.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241444422007.02.20 06:40buy0.01gbpusdm1.95310.00001.95332007.02.20 07:181.95330.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241449152007.02.20 06:45sell0.08usdjpym119.870.00119.832007.02.20 07:33119.830.000.000.000.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241460292007.02.20 06:50buy0.02gbpusdm1.95260.00001.95332007.02.20 07:181.95330.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241465412007.02.20 06:55sell0.01gbpjpym234.050.00234.052007.02.20 08:15234.050.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241465632007.02.20 06:55buy0.01eurusdm1.31760.00001.31492007.02.20 09:301.31490.000.000.00-0.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241468642007.02.20 07:00sell0.02gbpjpym234.120.00234.052007.02.20 08:15234.050.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241469252007.02.20 07:00sell1.28eurjpym157.980.00157.852007.02.20 07:48157.850.000.000.0013.88
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
241476422007.02.20 07:05sell0.16usdjpym119.930.00119.832007.02.20 07:33119.830.000.000.001.34
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241477442007.02.20 07:05buy0.02eurusdm1.31680.00001.31492007.02.20 09:301.31490.000.000.00-0.38
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241492372007.02.20 07:20buy0.02eurchfm1.62390.00001.62462007.02.20 08:101.62460.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241521032007.02.20 07:51sell0.01usdcadm1.16420.00001.16422007.02.20 10:351.16420.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241526542007.02.20 07:55buy0.01eurgbpm0.67430.00000.67302007.02.21 09:330.67300.000.00-0.01-0.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241541562007.02.20 08:00buy0.04eurusdm1.31620.00001.31492007.02.20 09:301.31490.000.000.00-0.52
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241543392007.02.20 08:00buy0.02audusdm0.78580.00000.78612007.02.20 09:300.78610.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241565592007.02.20 08:05buy0.08eurusdm1.31540.00001.31492007.02.20 09:301.31490.000.000.00-0.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241574962007.02.20 08:10sell0.01usdjpym119.970.00119.922007.02.20 08:25119.920.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241619062007.02.20 08:20buy0.16eurusdm1.31470.00001.31492007.02.20 09:301.31490.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241637302007.02.20 08:30sell0.02usdcadm1.16500.00001.16422007.02.20 10:351.16420.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241653092007.02.20 08:35buy0.32eurusdm1.31360.00001.31492007.02.20 09:301.31490.000.000.004.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
241653622007.02.20 08:35buy0.04audusdm0.78530.00000.78612007.02.20 09:300.78610.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241685542007.02.20 08:55sell0.01usdchfm1.23600.00001.23602007.02.20 09:391.23600.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241685972007.02.20 08:55sell0.01eurchfm1.62500.00001.62622007.02.20 13:051.62620.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241686002007.02.20 08:55buy0.01gbpusdm1.94930.00001.94982007.02.20 09:301.94980.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241689192007.02.20 09:00buy0.01eurjpym157.770.00157.822007.02.20 09:39157.820.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241689612007.02.20 09:00buy0.01gbpjpym233.920.00233.932007.02.20 09:23233.930.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241699512007.02.20 09:10sell0.02usdchfm1.23670.00001.23602007.02.20 09:391.23600.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241699672007.02.20 09:10buy0.02gbpjpym233.860.00233.932007.02.20 09:23233.930.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241700702007.02.20 09:11sell0.02eurchfm1.62560.00001.62622007.02.20 13:051.62620.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241718412007.02.20 09:30sell0.01usdjpym119.950.00120.142007.02.20 12:53120.140.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241736762007.02.20 09:50sell0.01gbpjpym234.000.00233.952007.02.20 09:56233.950.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241736792007.02.20 09:50sell0.01eurjpym157.780.00157.732007.02.20 10:09157.730.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241738242007.02.20 09:55sell0.01gbpusdm1.95040.00001.94992007.02.20 10:031.94990.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241749582007.02.20 10:12sell0.01audusdm0.78610.00000.78562007.02.20 10:570.78560.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241755872007.02.20 10:25sell0.02usdjpym120.070.00120.142007.02.20 12:53120.140.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241758862007.02.20 10:30sell0.04eurchfm1.62600.00001.62622007.02.20 13:051.62620.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241759372007.02.20 10:30sell0.01usdchfm1.23640.00001.23772007.02.20 12:531.23770.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241766262007.02.20 10:45sell0.01eurusdm1.31500.00001.31452007.02.20 11:011.31450.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241771632007.02.20 10:50sell0.04usdjpym120.160.00120.142007.02.20 12:53120.140.000.000.000.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241777222007.02.20 10:55sell0.01gbpjpym234.000.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.00-0.74
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241782542007.02.20 11:00sell0.01eurjpym157.940.00157.892007.02.20 11:25157.890.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241783112007.02.20 11:00sell0.02usdchfm1.23700.00001.23772007.02.20 12:531.23770.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241786322007.02.20 11:05buy0.01audusdm0.78580.00000.78632007.02.20 12:020.78630.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241795812007.02.20 11:25sell0.04usdchfm1.23760.00001.23772007.02.20 12:531.23770.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241800462007.02.20 11:35buy0.01eurusdm1.31430.00001.31422007.02.20 12:051.31420.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241800652007.02.20 11:35sell0.08eurchfm1.62660.00001.62622007.02.20 13:051.62620.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241800882007.02.20 11:35sell0.02gbpjpym234.120.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.00-1.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241811062007.02.20 11:40buy0.02eurusdm1.31340.00001.31422007.02.20 12:051.31420.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241811752007.02.20 11:40sell0.08usdchfm1.23900.00001.23772007.02.20 12:531.23770.000.000.000.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241812202007.02.20 11:40sell0.08usdjpym120.260.00120.142007.02.20 12:53120.140.000.000.000.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241812392007.02.20 11:40sell0.16eurchfm1.62720.00001.62622007.02.20 13:051.62620.000.000.001.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241817892007.02.20 11:45sell0.04gbpjpym234.390.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.00-1.67
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241826432007.02.20 11:55sell0.01eurjpym157.970.00157.922007.02.20 12:45157.920.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241841132007.02.20 12:20sell0.01audusdm0.78610.00000.78602007.02.20 14:130.78600.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241845002007.02.20 12:30sell0.01gbpusdm1.94930.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.00-0.65
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241849322007.02.20 12:40sell0.02gbpusdm1.95020.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.00-1.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241849422007.02.20 12:40buy0.02eurgbpm0.67370.00000.67302007.02.21 09:330.67300.000.00-0.01-0.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241857042007.02.20 12:55sell0.04gbpusdm1.95110.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.00-1.88
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241859092007.02.20 13:00sell0.01usdcadm1.16510.00001.16462007.02.20 13:241.16460.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241866162007.02.20 13:10sell0.08gbpjpym234.460.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.00-2.86
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241871582007.02.20 13:15sell0.16gbpjpym234.600.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.00-3.86
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241874492007.02.20 13:20sell0.08gbpusdm1.95190.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.00-3.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241875632007.02.20 13:21sell0.02audusdm0.78670.00000.78602007.02.20 14:130.78600.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241882902007.02.20 13:25sell0.01usdcadm1.16440.00001.16682007.02.20 15:371.16680.000.000.00-0.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241883012007.02.20 13:25sell0.16gbpusdm1.95250.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.00-5.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241893412007.02.20 13:40sell0.01eurusdm1.31460.00001.31412007.02.20 14:241.31410.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241894732007.02.20 13:45buy0.01eurchfm1.62590.00001.62542007.02.21 05:391.62540.000.000.01-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241894952007.02.20 13:45buy0.01usdchfm1.23650.00001.23702007.02.20 14:381.23700.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241896872007.02.20 13:50sell0.32gbpusdm1.95300.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.00-8.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
241898232007.02.20 13:55sell0.02usdcadm1.16550.00001.16682007.02.20 15:371.16680.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241898312007.02.20 13:55sell0.01eurjpym157.970.00157.922007.02.20 15:31157.920.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241906702007.02.20 14:05sell0.32gbpjpym234.690.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.00-5.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
241908122007.02.20 14:10sell0.04usdcadm1.16650.00001.16682007.02.20 15:371.16680.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241913292007.02.20 14:15sell0.08usdcadm1.16720.00001.16682007.02.20 15:371.16680.000.000.000.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241916512007.02.20 14:20sell0.64gbpjpym234.730.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.00-8.53
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
241918062007.02.20 14:24buy0.04eurgbpm0.67310.00000.67302007.02.21 09:330.67300.000.00-0.03-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241919922007.02.20 14:25sell0.16usdcadm1.16790.00001.16682007.02.20 15:371.16680.000.000.001.51
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241931172007.02.20 14:40sell1.28gbpjpym234.780.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.00-11.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
241938032007.02.20 14:45buy0.01audusdm0.78620.00000.78632007.02.20 23:270.78630.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241938182007.02.20 14:45sell0.64gbpusdm1.95390.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.00-12.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
241938652007.02.20 14:45sell2.56gbpjpym234.860.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.00-6.39
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
241940082007.02.20 14:46sell0.01usdchfm1.23660.00001.23642007.02.20 15:151.23640.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241941172007.02.20 14:47buy0.08eurgbpm0.67270.00000.67302007.02.21 09:330.67300.000.00-0.060.47
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
241952022007.02.20 15:00sell5.12gbpjpym234.940.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.0021.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
241953212007.02.20 15:00sell0.02usdchfm1.23710.00001.23642007.02.20 15:151.23640.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241960972007.02.20 15:10sell0.01usdjpym120.200.00120.152007.02.20 15:29120.150.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241963642007.02.20 15:15buy0.02eurchfm1.62530.00001.62542007.02.21 05:391.62540.000.000.010.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241965642007.02.20 15:20buy0.04eurchfm1.62450.00001.62542007.02.21 05:391.62540.000.000.020.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
241969522007.02.20 15:25sell1.28gbpusdm1.95450.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.00-16.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
241978122007.02.20 15:30sell10.24gbpjpym235.020.00234.892007.02.20 16:14234.890.000.000.00110.86
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
241978942007.02.20 15:30sell2.56gbpusdm1.95590.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.002.56
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
241979322007.02.20 15:30buy0.16eurgbpm0.67200.00000.67302007.02.21 09:330.67300.000.00-0.113.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
241984572007.02.20 15:40buy0.01eurjpym157.950.00157.732007.02.20 23:25157.730.000.000.01-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
241990392007.02.20 15:50buy0.02audusdm0.78560.00000.78632007.02.20 23:270.78630.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
241996182007.02.20 15:55sell5.12gbpusdm1.95650.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.0035.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
242004112007.02.20 16:00sell10.24gbpusdm1.95690.00001.95582007.02.20 16:131.95580.000.000.00112.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
242013942007.02.20 16:05buy0.01usdchfm1.23590.00001.23642007.02.20 16:301.23640.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242022182007.02.20 16:15buy0.02eurjpym157.870.00157.732007.02.20 23:25157.730.000.000.02-0.23
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242023252007.02.20 16:15sell0.01eurusdm1.31490.00001.31442007.02.20 16:281.31440.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242027992007.02.20 16:20buy0.04eurjpym157.820.00157.732007.02.20 23:25157.730.000.000.03-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
242042822007.02.20 16:30buy0.01usdjpym120.090.00120.142007.02.20 16:38120.140.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242056922007.02.20 16:40buy0.01gbpjpym234.870.00234.692007.02.20 22:06234.690.000.000.02-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242057082007.02.20 16:40buy0.01eurusdm1.31390.00001.31412007.02.20 17:591.31410.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242060802007.02.20 16:45buy0.02gbpjpym234.800.00234.692007.02.20 22:06234.690.000.000.04-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242065312007.02.20 16:50buy0.04gbpjpym234.770.00234.692007.02.20 22:06234.690.000.000.08-0.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
242065542007.02.20 16:50buy0.08eurjpym157.730.00157.732007.02.20 23:25157.730.000.000.070.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
242069162007.02.20 16:55buy0.02eurusdm1.31340.00001.31412007.02.20 17:591.31410.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242080432007.02.20 17:15sell0.01usdcadm1.16890.00001.16972007.02.20 21:031.16970.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242091352007.02.20 17:40sell0.02usdcadm1.16950.00001.16972007.02.20 21:031.16970.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242104682007.02.20 18:05sell0.04usdcadm1.17080.00001.16972007.02.20 21:031.16970.000.000.000.38
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
242127872007.02.20 18:55buy0.08gbpjpym234.630.00234.692007.02.20 22:06234.690.000.000.160.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
242133422007.02.20 19:05buy0.01gbpusdm1.95430.00001.95482007.02.20 20:231.95480.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242135052007.02.20 19:11buy0.01usdjpym120.040.00120.062007.02.20 23:25120.060.000.000.010.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242141932007.02.20 19:20buy0.16gbpjpym234.570.00234.692007.02.20 22:06234.690.000.000.331.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
242142172007.02.20 19:20buy0.01eurusdm1.31360.00001.31412007.02.20 21:041.31410.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242142652007.02.20 19:20sell0.01usdchfm1.23640.00001.23592007.02.20 21:261.23590.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242142782007.02.20 19:20buy0.16eurjpym157.680.00157.732007.02.20 23:25157.730.000.000.140.67
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
242151692007.02.20 19:40buy0.02usdjpym119.990.00120.062007.02.20 23:25120.060.000.000.030.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242156112007.02.20 19:50buy0.32eurjpym157.630.00157.732007.02.20 23:25157.730.000.000.272.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
242185642007.02.20 20:35sell0.01gbpusdm1.95450.00001.95452007.02.20 22:261.95450.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242216882007.02.20 21:15sell0.01eurusdm1.31410.00001.31362007.02.20 23:101.31360.000.000.010.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242221532007.02.20 21:21sell0.02gbpusdm1.95530.00001.95452007.02.20 22:261.95450.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242227082007.02.20 21:30buy0.01usdchfm1.23620.00001.23642007.02.21 03:001.23640.000.000.010.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242227262007.02.20 21:31buy0.01usdcadm1.17050.00001.17072007.02.20 22:111.17070.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242235712007.02.20 21:41buy0.02usdcadm1.17000.00001.17072007.02.20 22:111.17070.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242257062007.02.20 22:15sell0.01gbpjpym234.540.00235.262007.02.21 03:00235.260.000.000.00-0.59
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242259532007.02.20 22:20sell0.01usdcadm1.17040.00001.16992007.02.21 04:551.16990.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242269262007.02.20 22:51buy0.01gbpusdm1.95490.00001.95542007.02.20 23:531.95540.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242270242007.02.20 22:55sell0.02gbpjpym234.610.00235.262007.02.21 03:00235.260.000.000.00-1.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242275862007.02.20 23:10sell0.04gbpjpym234.670.00235.262007.02.21 03:00235.260.000.000.00-1.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
242288342007.02.20 23:30buy0.01audusdm0.78700.00000.78752007.02.20 23:530.78750.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242292432007.02.20 23:35sell0.08gbpjpym234.730.00235.262007.02.21 03:00235.260.000.000.00-3.52
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
242297692007.02.20 23:40sell0.16gbpjpym234.790.00235.262007.02.21 03:00235.260.000.000.00-6.25
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
242312522007.02.20 23:50sell0.01usdjpym120.040.00119.992007.02.21 00:07119.990.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242323072007.02.20 23:55sell0.01eurjpym157.800.00157.982007.02.21 01:41157.980.000.000.00-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242344522007.02.21 00:10sell0.01audusdm0.78720.00000.78712007.02.21 02:580.78710.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242351862007.02.21 00:15sell0.32gbpjpym234.850.00235.262007.02.21 03:00235.260.000.000.00-10.91
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
242352182007.02.21 00:15sell0.01eurusdm1.31430.00001.31422007.02.21 02:541.31420.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242355512007.02.21 00:20sell0.01gbpusdm1.95560.00001.95552007.02.21 02:591.95550.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242365142007.02.21 00:35sell0.02eurjpym157.860.00157.982007.02.21 01:41157.980.000.000.00-0.20
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242372132007.02.21 00:40sell0.04eurjpym157.950.00157.982007.02.21 01:41157.980.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
242372232007.02.21 00:40sell0.02gbpusdm1.95620.00001.95552007.02.21 02:591.95550.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242372322007.02.21 00:40sell0.64gbpjpym235.050.00235.262007.02.21 03:00235.260.000.000.00-11.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
242390282007.02.21 00:50buy0.02usdchfm1.23570.00001.23642007.02.21 03:001.23640.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242395872007.02.21 00:55sell1.28gbpjpym235.180.00235.262007.02.21 03:00235.260.000.000.00-8.51
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
242403442007.02.21 01:01sell0.08eurjpym158.140.00157.982007.02.21 01:41157.980.000.000.001.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
242415242007.02.21 01:05sell2.56gbpjpym235.240.00235.262007.02.21 03:00235.260.000.000.00-4.25
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
242424042007.02.21 01:10sell0.02eurusdm1.31490.00001.31422007.02.21 02:541.31420.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242430322007.02.21 01:20sell0.01usdjpym120.220.00120.172007.02.21 01:41120.170.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242455922007.02.21 02:20sell0.02audusdm0.78780.00000.78712007.02.21 02:580.78710.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242465512007.02.21 02:40sell0.01eurjpym158.060.00158.122007.02.21 03:00158.120.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242465642007.02.21 02:40sell0.01usdjpym120.240.00120.282007.02.21 03:23120.280.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242482202007.02.21 02:50sell5.12gbpjpym235.470.00235.262007.02.21 03:00235.260.000.000.0089.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
242484072007.02.21 02:50sell0.02eurjpym158.230.00158.122007.02.21 03:00158.120.000.000.000.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242484962007.02.21 02:50sell0.02usdjpym120.380.00120.282007.02.21 03:23120.280.000.000.000.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242519592007.02.21 03:10buy0.01gbpusdm1.95530.00001.95582007.02.21 03:211.95580.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242519922007.02.21 03:10buy0.01audusdm0.78770.00000.78782007.02.21 06:490.78780.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242523162007.02.21 03:15sell0.01usdchfm1.23560.00001.23582007.02.21 07:161.23580.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242523732007.02.21 03:15buy0.01eurusdm1.31440.00001.31452007.02.21 05:411.31450.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242553552007.02.21 03:51buy0.02eurusdm1.31380.00001.31452007.02.21 05:411.31450.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242575792007.02.21 03:55buy0.02audusdm0.78710.00000.78782007.02.21 06:490.78780.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242576722007.02.21 03:55sell0.02usdchfm1.23670.00001.23582007.02.21 07:161.23580.000.000.000.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242599632007.02.21 04:00buy0.01gbpusdm1.95390.00001.95362007.02.21 05:251.95360.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242634882007.02.21 04:15buy0.02gbpusdm1.95270.00001.95362007.02.21 05:251.95360.000.000.000.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242651482007.02.21 04:30buy0.01eurjpym157.570.00157.462007.02.21 05:21157.460.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242651852007.02.21 04:30buy0.01gbpjpym234.230.00234.032007.02.21 05:21234.030.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242652472007.02.21 04:30buy0.01usdjpym119.880.00119.872007.02.21 04:38119.870.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242658552007.02.21 04:35buy0.02usdjpym119.790.00119.872007.02.21 04:38119.870.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242659032007.02.21 04:35buy0.02gbpjpym234.000.00234.032007.02.21 05:21234.030.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242659202007.02.21 04:35buy0.02eurjpym157.450.00157.462007.02.21 05:21157.460.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242663812007.02.21 04:40buy0.01usdjpym119.840.00119.822007.02.21 05:21119.820.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242694722007.02.21 05:20buy0.04gbpjpym233.900.00234.032007.02.21 05:21234.030.000.000.000.43
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
242695322007.02.21 05:20buy0.04eurjpym157.350.00157.462007.02.21 05:21157.460.000.000.000.37
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
242695782007.02.21 05:20buy0.02usdjpym119.730.00119.822007.02.21 05:21119.820.000.000.000.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242723122007.02.21 05:25buy0.01gbpjpym234.820.00234.872007.02.21 05:25234.870.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242723932007.02.21 05:25buy0.01eurjpym157.970.00158.022007.02.21 05:25158.020.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242753602007.02.21 05:31buy0.01usdcadm1.17020.00001.17072007.02.21 05:541.17070.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242766812007.02.21 05:35sell0.01gbpusdm1.95380.00001.95332007.02.21 06:081.95330.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242788852007.02.21 05:45sell0.01usdjpym120.250.00120.372007.02.21 06:29120.370.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242789282007.02.21 05:45sell0.01eurjpym158.030.00158.132007.02.21 07:04158.130.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242796222007.02.21 05:50sell0.01eurchfm1.62540.00001.62492007.02.21 06:031.62490.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242796472007.02.21 05:50sell0.01eurusdm1.31370.00001.31522007.02.21 07:481.31520.000.000.00-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242817672007.02.21 06:05sell0.02usdjpym120.370.00120.372007.02.21 06:29120.370.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242817892007.02.21 06:05sell0.02eurjpym158.150.00158.132007.02.21 07:04158.130.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242831692007.02.21 06:15sell0.04eurjpym158.230.00158.132007.02.21 07:04158.130.000.000.000.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
242831942007.02.21 06:15sell0.04usdjpym120.480.00120.372007.02.21 06:29120.370.000.000.000.37
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
242832012007.02.21 06:15sell0.01usdcadm1.17040.00001.17032007.02.21 08:081.17030.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242845332007.02.21 06:25buy0.01gbpusdm1.95290.00001.95342007.02.21 06:501.95340.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242877932007.02.21 06:55sell0.01usdjpym120.370.00120.322007.02.21 07:15120.320.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242884872007.02.21 07:00sell0.01eurchfm1.62590.00001.62542007.02.21 07:281.62540.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242886762007.02.21 07:01sell0.02eurusdm1.31430.00001.31522007.02.21 07:481.31520.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
242949172007.02.21 07:20sell0.04eurusdm1.31490.00001.31522007.02.21 07:481.31520.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
242958422007.02.21 07:25sell0.08eurusdm1.31560.00001.31522007.02.21 07:481.31520.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
242972262007.02.21 07:30sell0.16eurusdm1.31620.00001.31522007.02.21 07:481.31520.000.000.001.60
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
242992322007.02.21 07:40sell0.01gbpusdm1.95550.00001.95572007.02.21 07:531.95570.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242992602007.02.21 07:40buy0.01eurchfm1.62530.00001.62582007.02.21 08:081.62580.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242997542007.02.21 07:45buy0.01usdchfm1.23550.00001.23602007.02.21 08:091.23600.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
242997882007.02.21 07:45sell0.01audusdm0.78870.00000.78902007.02.21 13:380.78900.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243005082007.02.21 07:50sell0.02usdcadm1.17100.00001.17032007.02.21 08:081.17030.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243005632007.02.21 07:50sell0.02gbpusdm1.95650.00001.95572007.02.21 07:531.95570.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243023282007.02.21 07:55sell0.01gbpusdm1.95520.00001.95642007.02.21 09:031.95640.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243041182007.02.21 08:00sell0.02gbpusdm1.95620.00001.95642007.02.21 09:031.95640.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243071072007.02.21 08:05sell0.02audusdm0.78920.00000.78902007.02.21 13:380.78900.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243072142007.02.21 08:05sell0.04gbpusdm1.95760.00001.95642007.02.21 09:031.95640.000.000.000.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243110402007.02.21 08:20sell0.01eurjpym158.470.00158.422007.02.21 08:22158.420.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243112922007.02.21 08:20sell0.01eurchfm1.62590.00001.62722007.02.21 11:441.62720.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243124982007.02.21 08:25sell0.01usdjpym120.490.00120.942007.02.21 15:08120.940.000.000.00-0.37
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243125202007.02.21 08:25sell0.01gbpjpym235.750.00235.862007.02.21 09:29235.860.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243132622007.02.21 08:30sell0.02gbpjpym235.800.00235.862007.02.21 09:29235.860.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243140282007.02.21 08:35sell0.04gbpjpym235.880.00235.862007.02.21 09:29235.860.000.000.000.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243146892007.02.21 08:40sell0.02eurchfm1.62650.00001.62722007.02.21 11:441.62720.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243154562007.02.21 08:45sell0.02usdjpym120.570.00120.942007.02.21 15:08120.940.000.000.00-0.61
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243168882007.02.21 08:55sell0.01eurjpym158.560.00158.792007.02.21 11:16158.790.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243194502007.02.21 09:15sell0.04usdjpym120.650.00120.942007.02.21 15:08120.940.000.000.00-0.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243194842007.02.21 09:15sell0.02eurjpym158.630.00158.792007.02.21 11:16158.790.000.000.00-0.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243195322007.02.21 09:15sell0.08gbpjpym235.970.00235.862007.02.21 09:29235.860.000.000.000.73
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
243222062007.02.21 09:30buy0.01usdcadm1.17050.00001.16932007.02.21 12:371.16930.000.000.00-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243268152007.02.21 09:40buy0.02usdcadm1.16880.00001.16932007.02.21 12:371.16930.000.000.000.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243269222007.02.21 09:40buy0.01eurusdm1.31500.00001.31502007.02.21 10:591.31500.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243269832007.02.21 09:40sell0.04eurjpym158.680.00158.792007.02.21 11:16158.790.000.000.00-0.37
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243316922007.02.21 10:00sell0.08usdjpym120.730.00120.942007.02.21 15:08120.940.000.000.00-1.39
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
243318762007.02.21 10:00buy0.02eurusdm1.31420.00001.31502007.02.21 10:591.31500.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243351582007.02.21 10:15sell0.01usdchfm1.23730.00001.23932007.02.21 11:491.23930.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243379632007.02.21 10:30buy0.01gbpusdm1.95030.00001.95012007.02.21 10:431.95010.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243380162007.02.21 10:30sell0.01eurgbpm0.67360.00000.67342007.02.21 11:190.67340.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243390002007.02.21 10:35buy0.02gbpusdm1.94930.00001.95012007.02.21 10:431.95010.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243394222007.02.21 10:40sell0.02eurgbpm0.67410.00000.67342007.02.21 11:190.67340.000.000.000.27
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243405582007.02.21 10:58buy0.04usdcadm1.16830.00001.16932007.02.21 12:371.16930.000.000.000.34
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243408262007.02.21 10:58sell0.16usdjpym120.850.00120.942007.02.21 15:08120.940.000.000.00-1.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
243409832007.02.21 10:58buy0.01gbpusdm1.95080.00001.95132007.02.21 11:001.95130.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243410112007.02.21 10:58buy0.01gbpjpym235.830.00235.882007.02.21 11:03235.880.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243410942007.02.21 10:58sell0.08eurjpym158.860.00158.792007.02.21 11:16158.790.000.000.000.47
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
243439002007.02.21 11:05sell0.16eurjpym158.920.00158.792007.02.21 11:16158.790.000.000.001.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
243439392007.02.21 11:05sell0.32usdjpym120.930.00120.942007.02.21 15:08120.940.000.000.00-0.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
243457922007.02.21 11:10sell0.01gbpjpym235.680.00235.762007.02.21 11:50235.760.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243458062007.02.21 11:10sell0.02usdchfm1.23840.00001.23932007.02.21 11:491.23930.000.000.00-0.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243458512007.02.21 11:10sell0.04eurchfm1.62710.00001.62722007.02.21 11:441.62720.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243497982007.02.21 11:20sell0.04usdchfm1.23940.00001.23932007.02.21 11:491.23930.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243504622007.02.21 11:25buy0.01eurusdm1.31350.00001.31332007.02.21 12:081.31330.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243514072007.02.21 11:37sell0.08eurchfm1.62850.00001.62722007.02.21 11:441.62720.000.000.000.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
243518632007.02.21 11:37buy0.02eurusdm1.31250.00001.31332007.02.21 12:081.31330.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243531752007.02.21 11:40sell0.08usdchfm1.24060.00001.23932007.02.21 11:491.23930.000.000.000.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
243532512007.02.21 11:40sell0.02gbpjpym235.870.00235.762007.02.21 11:50235.760.000.000.000.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243542392007.02.21 11:45sell0.01eurchfm1.62710.00001.62662007.02.21 11:491.62660.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243555572007.02.21 11:50sell0.01usdchfm1.23870.00001.23822007.02.21 12:521.23820.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243555882007.02.21 11:50buy0.01eurgbpm0.67300.00000.67032007.02.23 15:020.67030.000.00-0.03-0.53
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243620572007.02.21 12:20buy0.02eurgbpm0.67250.00000.67032007.02.23 15:020.67030.000.00-0.05-0.87
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243651132007.02.21 12:40sell0.01gbpusdm1.95250.00001.95362007.02.21 13:301.95360.000.000.00-0.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243665582007.02.21 12:50sell0.02gbpusdm1.95300.00001.95362007.02.21 13:301.95360.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243673692007.02.21 12:55sell0.01usdcadm1.16860.00001.16812007.02.21 12:591.16810.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243674552007.02.21 12:55sell0.01gbpjpym235.990.00236.052007.02.21 13:30236.050.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243688792007.02.21 13:00sell0.04gbpusdm1.95390.00001.95362007.02.21 13:301.95360.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243702162007.02.21 13:05sell0.02gbpjpym236.080.00236.052007.02.21 13:30236.050.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243712802007.02.21 13:10sell0.04audusdm0.78990.00000.78902007.02.21 13:380.78900.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243721192007.02.21 13:15sell0.04gbpjpym236.130.00236.052007.02.21 13:30236.050.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243735212007.02.21 13:20sell0.08gbpusdm1.95470.00001.95362007.02.21 13:301.95360.000.000.000.88
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
243810572007.02.21 13:35sell0.01gbpusdm1.95150.00001.95102007.02.21 13:381.95100.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243810862007.02.21 13:35sell0.01eurusdm1.31280.00001.31232007.02.21 13:381.31230.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243811272007.02.21 13:35buy0.01usdchfm1.23930.00001.23982007.02.21 13:381.23980.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243838102007.02.21 13:40sell0.64usdjpym121.120.00120.942007.02.21 15:08120.940.000.000.009.53
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
243862302007.02.21 13:45buy0.01usdcadm1.16640.00001.16202007.02.22 07:541.16200.000.000.01-0.38
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243862882007.02.21 13:45buy0.01audusdm0.78950.00000.78962007.02.21 14:420.78960.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243875892007.02.21 13:50sell0.01gbpjpym236.130.00236.082007.02.21 13:57236.080.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243876152007.02.21 13:50sell0.01eurjpym158.810.00158.762007.02.21 14:52158.760.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243877282007.02.21 13:50buy0.01eurusdm1.31230.00001.31232007.02.21 14:101.31230.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243895272007.02.21 13:55buy0.02usdcadm1.16580.00001.16202007.02.22 07:541.16200.000.000.01-0.65
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243895882007.02.21 13:55buy0.02eurusdm1.31160.00001.31232007.02.21 14:101.31230.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243896702007.02.21 13:55buy0.02audusdm0.78890.00000.78962007.02.21 14:420.78960.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243899122007.02.21 13:56sell0.01eurchfm1.62710.00001.62662007.02.21 14:171.62660.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243908732007.02.21 14:00buy0.04usdcadm1.16410.00001.16202007.02.22 07:541.16200.000.000.03-0.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
243922582007.02.21 14:05sell0.01usdchfm1.23980.00001.23932007.02.21 14:121.23930.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243931232007.02.21 14:10buy0.08usdcadm1.16320.00001.16202007.02.22 07:541.16200.000.000.05-0.83
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
243932432007.02.21 14:10buy0.01gbpusdm1.95200.00001.95202007.02.21 15:101.95200.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243959592007.02.21 14:20buy0.02gbpusdm1.95130.00001.95202007.02.21 15:101.95200.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
243977552007.02.21 14:35buy0.01eurchfm1.62650.00001.62702007.02.22 07:271.62700.000.000.020.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
243993282007.02.21 14:45buy0.16usdcadm1.16150.00001.16202007.02.22 07:541.16200.000.000.110.69
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
244069492007.02.21 15:20buy0.01usdchfm1.23880.00001.23932007.02.21 15:321.23930.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244069722007.02.21 15:20sell0.01eurusdm1.31280.00001.31282007.02.21 16:241.31280.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244098642007.02.21 15:35sell0.01eurjpym158.890.00158.842007.02.21 16:12158.840.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244137382007.02.21 16:00sell0.01audusdm0.78950.00000.79052007.02.22 02:380.79050.000.00-0.01-0.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244163732007.02.21 16:15sell0.02eurusdm1.31350.00001.31282007.02.21 16:241.31280.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244177492007.02.21 16:25sell0.01eurusdm1.31240.00001.31322007.02.22 02:371.31320.000.000.02-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244177832007.02.21 16:25sell0.01gbpusdm1.95220.00001.95202007.02.21 17:101.95200.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244182882007.02.21 16:30sell0.02gbpusdm1.95270.00001.95202007.02.21 17:101.95200.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244183512007.02.21 16:30sell0.02eurusdm1.31310.00001.31322007.02.22 02:371.31320.000.000.04-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244183822007.02.21 16:30sell0.02audusdm0.79030.00000.79052007.02.22 02:380.79050.000.00-0.01-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244188062007.02.21 16:35buy0.01eurjpym158.810.00158.862007.02.21 18:39158.860.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244203522007.02.21 16:51buy0.01usdjpym120.970.00120.912007.02.21 23:17120.910.000.000.04-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244269192007.02.21 18:15buy0.32usdcadm1.16030.00001.16202007.02.22 07:541.16200.000.000.224.68
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
244275522007.02.21 18:20sell0.04eurusdm1.31360.00001.31322007.02.22 02:371.31320.000.000.070.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244283802007.02.21 18:25buy0.02usdjpym120.900.00120.912007.02.21 23:17120.910.000.000.080.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244305612007.02.21 18:50buy0.01usdchfm1.23830.00001.23832007.02.22 00:131.23830.000.000.030.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244330862007.02.21 19:05sell0.01gbpjpym236.250.00236.202007.02.21 22:29236.200.000.00-0.080.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244331102007.02.21 19:05sell0.01eurjpym158.850.00158.832007.02.21 20:56158.830.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244344002007.02.21 19:15sell0.08eurusdm1.31410.00001.31322007.02.22 02:371.31320.000.000.140.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
244346322007.02.21 19:16buy0.02usdchfm1.23750.00001.23832007.02.22 00:131.23830.000.000.050.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244353742007.02.21 19:20sell0.04audusdm0.79090.00000.79052007.02.22 02:380.79050.000.00-0.030.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244358302007.02.21 19:25sell0.02eurjpym158.900.00158.832007.02.21 20:56158.830.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244364892007.02.21 19:35sell0.01gbpusdm1.95380.00001.95372007.02.21 21:311.95370.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244379472007.02.21 19:50sell0.02gbpusdm1.95440.00001.95372007.02.21 21:311.95370.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244446852007.02.21 21:40sell0.08audusdm0.79150.00000.79052007.02.22 02:380.79050.000.00-0.060.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
244447262007.02.21 21:41buy0.01gbpusdm1.95400.00001.95332007.02.22 01:141.95330.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244460802007.02.21 22:06sell0.01eurjpym158.810.00158.902007.02.22 03:03158.900.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244475672007.02.21 22:33buy0.04usdjpym120.820.00120.912007.02.21 23:17120.910.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244479472007.02.21 22:40buy0.01gbpjpym236.280.00236.292007.02.21 23:57236.290.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244489252007.02.21 23:00buy0.02gbpjpym236.220.00236.292007.02.21 23:57236.290.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244500312007.02.21 23:20sell0.02eurjpym158.870.00158.902007.02.22 03:03158.900.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244506392007.02.21 23:31sell0.01usdjpym120.890.00120.952007.02.22 00:42120.950.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244515692007.02.21 23:52buy0.02gbpusdm1.95330.00001.95332007.02.22 01:141.95330.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244535382007.02.22 00:10buy0.04gbpusdm1.95230.00001.95332007.02.22 01:141.95330.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244546812007.02.22 00:15sell0.04eurjpym159.030.00158.902007.02.22 03:03158.900.000.000.000.43
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244552842007.02.22 00:20sell0.02usdjpym121.050.00120.952007.02.22 00:42120.950.000.000.000.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244568772007.02.22 00:42sell0.01usdchfm1.23790.00001.24152007.02.22 09:051.24150.000.000.00-0.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244597582007.02.22 01:35sell0.01gbpusdm1.95320.00001.95272007.02.22 02:231.95270.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244626582007.02.22 02:35buy0.01gbpusdm1.95290.00001.95342007.02.22 03:541.95340.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244637152007.02.22 02:46buy0.01audusdm0.79070.00000.79122007.02.22 03:420.79120.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244642342007.02.22 02:55buy0.01eurusdm1.31360.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.00-0.38
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244649742007.02.22 03:05buy0.02eurusdm1.31300.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.00-0.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244650042007.02.22 03:05sell0.02usdchfm1.23850.00001.24152007.02.22 09:051.24150.000.000.00-0.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244674332007.02.22 04:05sell0.01gbpjpym236.290.00236.292007.02.22 05:15236.290.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244674822007.02.22 04:05sell0.01gbpusdm1.95290.00001.95242007.02.22 07:071.95240.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244682992007.02.22 04:15sell0.02gbpjpym236.360.00236.292007.02.22 05:15236.290.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244706802007.02.22 04:50sell0.01usdjpym121.000.00121.072007.02.22 08:30121.070.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244707442007.02.22 04:50buy0.01audusdm0.79130.00000.78952007.02.22 13:400.78950.000.000.00-0.18
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244728832007.02.22 05:20buy0.01eurjpym158.900.00158.952007.02.22 06:15158.950.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244736652007.02.22 05:35buy0.01gbpjpym236.330.00236.382007.02.22 06:15236.380.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244758812007.02.22 06:25sell0.01gbpjpym236.310.00236.292007.02.22 07:15236.290.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244759232007.02.22 06:26sell0.01eurjpym158.920.00158.872007.02.22 06:38158.870.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244778592007.02.22 06:45sell0.02gbpjpym236.360.00236.292007.02.22 07:15236.290.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244797052007.02.22 07:05sell0.04usdchfm1.23920.00001.24152007.02.22 09:051.24150.000.000.00-0.74
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244827702007.02.22 07:25sell0.02usdjpym121.080.00121.072007.02.22 08:30121.070.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244827912007.02.22 07:25buy0.01gbpjpym236.360.00236.412007.02.22 07:38236.410.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244857372007.02.22 07:35sell0.08usdchfm1.24190.00001.24152007.02.22 09:051.24150.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
244860882007.02.22 07:35buy0.02audusdm0.79070.00000.78952007.02.22 13:400.78950.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
244861722007.02.22 07:35buy0.04eurusdm1.31100.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.00-0.48
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244884402007.02.22 07:40buy0.08eurusdm1.31030.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.00-0.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
244914002007.02.22 07:45buy0.16eurusdm1.30960.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
244914492007.02.22 07:45sell0.04usdjpym121.170.00121.072007.02.22 08:30121.070.000.000.000.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244915382007.02.22 07:45sell0.01eurchfm1.62730.00001.62682007.02.22 09:001.62680.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244916372007.02.22 07:45sell0.01gbpjpym236.220.00236.172007.02.22 07:51236.170.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244917012007.02.22 07:45buy0.04audusdm0.78990.00000.78952007.02.22 13:400.78950.000.000.00-0.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
244931432007.02.22 07:50sell0.16usdchfm1.24200.00001.24152007.02.22 09:051.24150.000.000.000.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
244963992007.02.22 08:00buy0.01gbpjpym236.160.00236.002007.02.22 08:52236.000.000.000.00-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244965462007.02.22 08:00sell0.32usdchfm1.24270.00001.24152007.02.22 09:051.24150.000.000.003.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
244966192007.02.22 08:00buy0.01eurjpym158.710.00158.682007.02.22 08:46158.680.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244979952007.02.22 08:10buy0.08audusdm0.78930.00000.78952007.02.22 13:400.78950.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
244987312007.02.22 08:15buy0.01gbpusdm1.94910.00001.94852007.02.22 09:041.94850.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
244996912007.02.22 08:20sell0.01usdcadm1.16230.00001.16222007.02.22 10:111.16220.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245002342007.02.22 08:25buy0.02gbpusdm1.94830.00001.94852007.02.22 09:041.94850.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245011042007.02.22 08:30buy0.02gbpjpym235.990.00236.002007.02.22 08:52236.000.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245011282007.02.22 08:30buy0.16audusdm0.78830.00000.78952007.02.22 13:400.78950.000.000.001.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
245012532007.02.22 08:30buy0.02eurjpym158.590.00158.682007.02.22 08:46158.680.000.000.000.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245023032007.02.22 08:35buy0.04gbpjpym235.880.00236.002007.02.22 08:52236.000.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245023172007.02.22 08:35buy0.04gbpusdm1.94750.00001.94852007.02.22 09:041.94850.000.000.000.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245038102007.02.22 08:41sell0.02usdcadm1.16290.00001.16222007.02.22 10:111.16220.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245047772007.02.22 08:50buy0.01eurjpym158.690.00158.742007.02.22 09:04158.740.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245106022007.02.22 09:30buy0.04eurgbpm0.67160.00000.67032007.02.23 15:020.67030.000.00-0.03-1.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245134602007.02.22 09:50sell0.01gbpjpym236.350.00236.352007.02.22 09:59236.350.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245134942007.02.22 09:50sell0.01gbpusdm1.95070.00001.95022007.02.22 09:561.95020.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245137952007.02.22 09:55sell0.02gbpjpym236.420.00236.352007.02.22 09:59236.350.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245140092007.02.22 09:56buy0.01eurchfm1.62650.00001.62702007.02.22 10:041.62700.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245155032007.02.22 10:00sell0.01gbpusdm1.94920.00001.94982007.02.22 11:241.94980.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245155612007.02.22 10:00sell0.01gbpjpym236.290.00236.562007.02.22 11:25236.560.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245156122007.02.22 10:00buy0.32eurusdm1.30830.00001.30982007.02.22 12:201.30980.000.000.004.80
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
245162982007.02.22 10:05buy0.01eurjpym158.660.00158.712007.02.22 10:40158.710.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245163022007.02.22 10:05sell0.02gbpjpym236.370.00236.562007.02.22 11:25236.560.000.000.00-0.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245163222007.02.22 10:05sell0.02gbpusdm1.94980.00001.94982007.02.22 11:241.94980.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245170262007.02.22 10:15sell0.01usdchfm1.24250.00001.24232007.02.22 11:031.24230.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245174702007.02.22 10:25sell0.02usdchfm1.24300.00001.24232007.02.22 11:031.24230.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245178492007.02.22 10:30buy0.01usdcadm1.16240.00001.16142007.02.22 11:151.16140.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245180342007.02.22 10:35sell0.01usdjpym121.250.00121.292007.02.22 11:45121.290.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245184802007.02.22 10:40buy0.02usdcadm1.16110.00001.16142007.02.22 11:151.16140.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245195282007.02.22 10:55sell0.04gbpjpym236.460.00236.562007.02.22 11:25236.560.000.000.00-0.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245195382007.02.22 10:55sell0.02usdjpym121.320.00121.292007.02.22 11:45121.290.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245195832007.02.22 10:55buy0.04usdcadm1.16050.00001.16142007.02.22 11:151.16140.000.000.000.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245198912007.02.22 11:00sell0.08gbpjpym236.560.00236.562007.02.22 11:25236.560.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245210512007.02.22 11:05sell0.16gbpjpym236.720.00236.562007.02.22 11:25236.560.000.000.002.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
245210612007.02.22 11:05sell0.04gbpusdm1.95090.00001.94982007.02.22 11:241.94980.000.000.000.44
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245217282007.02.22 11:10sell0.04usdjpym121.380.00121.292007.02.22 11:45121.290.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245231512007.02.22 11:25sell0.01gbpjpym236.450.00236.522007.02.22 12:58236.520.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245231962007.02.22 11:25sell0.01eurjpym158.810.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-0.01-0.54
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245240012007.02.22 11:35sell0.02gbpjpym236.510.00236.522007.02.22 12:58236.520.000.000.00-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245243532007.02.22 11:40sell0.04gbpjpym236.630.00236.522007.02.22 12:58236.520.000.000.000.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245271072007.02.22 12:30sell0.01eurusdm1.30950.00001.30982007.02.22 13:521.30980.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245282782007.02.22 12:45sell0.02eurjpym158.890.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-0.02-0.94
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245292912007.02.22 12:55sell0.02eurusdm1.31010.00001.30982007.02.22 13:521.30980.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245306182007.02.22 13:05buy0.01usdcadm1.16070.00001.16122007.02.22 13:431.16120.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245309852007.02.22 13:10sell0.04eurjpym158.980.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-0.04-1.58
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245315652007.02.22 13:16sell0.01eurchfm1.62800.00001.62752007.02.22 13:501.62750.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245325502007.02.22 13:30sell0.04eurusdm1.31060.00001.30982007.02.22 13:521.30980.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245333442007.02.22 13:35buy0.01usdchfm1.24230.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.01-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245350122007.02.22 13:50sell0.01audusdm0.78910.00000.78912007.02.22 15:320.78910.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245351452007.02.22 13:51sell0.01usdcadm1.16110.00001.16152007.02.22 14:581.16150.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245364952007.02.22 14:05sell0.02usdcadm1.16180.00001.16152007.02.22 14:581.16150.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245369652007.02.22 14:10sell0.04usdcadm1.16240.00001.16152007.02.22 14:581.16150.000.000.000.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245372552007.02.22 14:15buy0.01eurchfm1.62750.00001.62802007.02.22 15:071.62800.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245378662007.02.22 14:25sell0.02audusdm0.78980.00000.78912007.02.22 15:320.78910.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245382302007.02.22 14:30buy0.02usdchfm1.24170.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.02-0.50
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245391842007.02.22 14:40sell0.08eurjpym159.030.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-0.09-2.83
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245398512007.02.22 14:50sell0.01usdjpym121.340.00121.332007.02.22 16:21121.330.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245405442007.02.22 14:55sell0.02usdjpym121.400.00121.332007.02.22 16:21121.330.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245405962007.02.22 14:55sell0.16eurjpym159.140.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-0.18-4.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
245432292007.02.22 15:20sell0.01eurchfm1.62770.00001.62722007.02.22 16:221.62720.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245432722007.02.22 15:20buy0.01usdcadm1.16170.00001.16152007.02.22 16:591.16150.000.000.00-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245461072007.02.22 15:35sell0.32eurjpym159.190.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-0.36-7.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
245475842007.02.22 15:45sell0.01eurusdm1.31080.00001.31272007.02.22 17:351.31270.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245478732007.02.22 15:50sell0.01gbpusdm1.95210.00001.95742007.02.22 17:361.95740.000.000.00-0.53
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245494972007.02.22 16:05sell0.02gbpusdm1.95280.00001.95742007.02.22 17:361.95740.000.000.00-0.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245508072007.02.22 16:15sell0.02eurusdm1.31160.00001.31272007.02.22 17:351.31270.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245521202007.02.22 16:20buy0.02usdcadm1.16070.00001.16152007.02.22 16:591.16150.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245522962007.02.22 16:20buy0.04usdchfm1.24060.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.04-0.65
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245537902007.02.22 16:25sell0.04eurusdm1.31310.00001.31272007.02.22 17:351.31270.000.000.000.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245540102007.02.22 16:25buy0.08usdchfm1.23880.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.07-0.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245555842007.02.22 16:30sell0.08eurusdm1.31390.00001.31272007.02.22 17:351.31270.000.000.000.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245559082007.02.22 16:31buy0.16usdchfm1.23790.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.140.90
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
245571902007.02.22 16:35sell0.64eurjpym159.330.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-0.72-6.85
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
245572732007.02.22 16:35sell0.04gbpusdm1.95660.00001.95742007.02.22 17:361.95740.000.000.00-0.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245580212007.02.22 16:42sell0.01audusdm0.78970.00000.78922007.02.22 17:490.78920.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245584932007.02.22 16:45sell0.01gbpjpym237.230.00237.652007.02.23 00:12237.650.000.00-0.03-0.35
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245590982007.02.22 16:50sell0.02gbpjpym237.280.00237.652007.02.23 00:12237.650.000.00-0.05-0.61
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245601042007.02.22 17:00buy0.01usdjpym121.310.00121.362007.02.22 17:14121.360.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245601532007.02.22 17:00sell0.04gbpjpym237.330.00237.652007.02.23 00:12237.650.000.00-0.11-1.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245612662007.02.22 17:10sell0.08gbpjpym237.450.00237.652007.02.23 00:12237.650.000.00-0.21-1.31
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245613672007.02.22 17:10buy0.01eurchfm1.62650.00001.62602007.02.23 02:461.62600.000.000.01-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245614392007.02.22 17:10buy0.08eurgbpm0.67100.00000.67032007.02.23 15:020.67030.000.00-0.06-1.10
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245619792007.02.22 17:15sell0.08gbpusdm1.95780.00001.95742007.02.22 17:361.95740.000.000.000.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245621052007.02.22 17:15sell0.16gbpjpym237.680.00237.652007.02.23 00:12237.650.000.00-0.420.39
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
245622122007.02.22 17:15sell1.28eurjpym159.390.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-1.43-7.38
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
245638502007.02.22 17:20sell0.32gbpjpym237.860.00237.652007.02.23 00:12237.650.000.00-0.855.54
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
245639342007.02.22 17:20sell0.16gbpusdm1.95930.00001.95742007.02.22 17:361.95740.000.000.003.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
245642052007.02.22 17:24buy0.16eurgbpm0.67030.00000.67032007.02.23 15:020.67030.000.00-0.110.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
245643112007.02.22 17:25buy0.02eurchfm1.62590.00001.62602007.02.23 02:461.62600.000.000.010.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245679092007.02.22 17:45sell0.01usdjpym121.390.00121.492007.02.22 23:37121.490.000.00-0.01-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245686802007.02.22 17:55buy0.01audusdm0.78950.00000.78962007.02.23 07:410.78960.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245702882007.02.22 18:20sell2.56eurjpym159.440.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-2.87-4.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
245710732007.02.22 18:30buy0.04eurchfm1.62500.00001.62602007.02.23 02:461.62600.000.000.020.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245711062007.02.22 18:30buy0.32usdchfm1.23730.00001.23862007.02.23 01:191.23860.000.000.283.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
245715892007.02.22 18:36sell0.01eurusdm1.31320.00001.31272007.02.22 19:131.31270.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245717692007.02.22 18:40sell5.12eurjpym159.500.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-5.7316.86
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-9[tp]
245726042007.02.22 18:50sell0.02usdjpym121.450.00121.492007.02.22 23:37121.490.000.00-0.03-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245729132007.02.22 18:55sell0.01usdcadm1.16130.00001.16172007.02.23 07:301.16170.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245760112007.02.22 19:35buy0.01gbpusdm1.95740.00001.95662007.02.23 05:531.95660.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245778102007.02.22 19:55buy0.02gbpusdm1.95680.00001.95662007.02.23 05:531.95660.000.000.00-0.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245783042007.02.22 20:00sell0.04usdjpym121.510.00121.492007.02.22 23:37121.490.000.00-0.060.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245806902007.02.22 20:20sell10.24eurjpym159.590.00159.462007.02.23 00:13159.460.000.00-11.47109.59
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-10[tp]
245807392007.02.22 20:20buy0.04gbpusdm1.95630.00001.95662007.02.23 05:531.95660.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
245807592007.02.22 20:20sell0.08usdjpym121.590.00121.492007.02.22 23:37121.490.000.00-0.110.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245807692007.02.22 20:20buy0.02audusdm0.78890.00000.78962007.02.23 07:410.78960.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245829842007.02.22 21:00buy0.01eurusdm1.31240.00001.31262007.02.23 04:221.31260.000.00-0.010.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245852342007.02.22 21:55sell0.02usdcadm1.16200.00001.16172007.02.23 07:301.16170.000.00-0.010.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245907032007.02.22 23:50buy0.01usdjpym121.530.00121.542007.02.23 02:45121.540.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245936672007.02.23 00:20buy0.02usdjpym121.470.00121.542007.02.23 02:45121.540.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245942622007.02.23 00:30buy0.01gbpjpym237.670.00237.622007.02.23 01:49237.620.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
245946632007.02.23 00:35buy0.02gbpjpym237.600.00237.622007.02.23 01:49237.620.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
245946792007.02.23 00:35buy0.08gbpusdm1.95570.00001.95662007.02.23 05:531.95660.000.000.000.72
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
245975432007.02.23 01:06buy0.04gbpjpym237.530.00237.622007.02.23 01:49237.620.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246000232007.02.23 01:25buy0.01eurjpym159.420.00159.472007.02.23 02:46159.470.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246008422007.02.23 01:37sell0.01usdchfm1.23850.00001.23912007.02.23 07:271.23910.000.000.00-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246022562007.02.23 01:56sell0.04usdcadm1.16250.00001.16172007.02.23 07:301.16170.000.000.000.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246056272007.02.23 02:45sell0.02usdchfm1.23920.00001.23912007.02.23 07:271.23910.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246064762007.02.23 02:51buy0.02eurusdm1.31190.00001.31262007.02.23 04:221.31260.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246079522007.02.23 03:10sell0.01eurjpym159.510.00159.462007.02.23 04:20159.460.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246084752007.02.23 03:15sell0.01gbpjpym237.710.00237.662007.02.23 04:20237.660.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246087142007.02.23 03:20sell0.01usdjpym121.560.00121.512007.02.23 04:19121.510.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246106792007.02.23 03:50sell0.01eurchfm1.62620.00001.62572007.02.23 08:151.62570.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246133442007.02.23 04:35sell0.01eurusdm1.31230.00001.31182007.02.23 06:511.31180.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246133712007.02.23 04:35buy0.01usdjpym121.550.00121.452007.02.23 08:07121.450.000.000.00-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246133952007.02.23 04:35buy0.01gbpjpym237.720.00237.742007.02.23 07:27237.740.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246155462007.02.23 05:20buy0.02gbpjpym237.670.00237.742007.02.23 07:27237.740.000.000.000.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246165772007.02.23 05:46buy0.02usdjpym121.490.00121.452007.02.23 08:07121.450.000.000.00-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246174412007.02.23 06:00buy0.01eurjpym159.430.00159.392007.02.23 08:01159.390.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246208662007.02.23 06:55sell0.04usdchfm1.24000.00001.23912007.02.23 07:271.23910.000.000.000.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246217942007.02.23 07:00buy0.01gbpusdm1.95600.00001.95652007.02.23 07:081.95650.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246226682007.02.23 07:05buy0.01eurusdm1.31210.00001.31262007.02.23 07:261.31260.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246269152007.02.23 07:35sell0.01gbpjpym237.690.00237.642007.02.23 07:53237.640.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246274632007.02.23 07:40buy0.02eurjpym159.370.00159.392007.02.23 08:01159.390.000.000.000.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246274962007.02.23 07:40buy0.04usdjpym121.410.00121.452007.02.23 08:07121.450.000.000.000.13
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246297092007.02.23 07:50sell0.01eurusdm1.31240.00001.31192007.02.23 08:591.31190.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246302292007.02.23 07:55sell0.01audusdm0.78920.00000.78872007.02.23 12:160.78870.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246302362007.02.23 07:55sell0.01gbpusdm1.95830.00001.95782007.02.23 09:021.95780.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246302762007.02.23 07:55buy0.08usdjpym121.350.00121.452007.02.23 08:07121.450.000.000.000.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246303662007.02.23 07:56buy0.04eurjpym159.300.00159.392007.02.23 08:01159.390.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246311542007.02.23 08:05buy0.01eurjpym159.400.00159.362007.02.23 09:23159.360.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246311642007.02.23 08:05buy0.01usdcadm1.16200.00001.15872007.02.23 15:361.15870.000.000.00-0.28
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246318452007.02.23 08:11buy0.01usdchfm1.23890.00001.23942007.02.23 09:051.23940.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246339612007.02.23 08:25sell0.01gbpjpym237.750.00237.702007.02.23 08:51237.700.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246354302007.02.23 08:45buy0.01eurchfm1.62590.00001.62322007.02.23 16:141.62320.000.000.00-0.21
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246362432007.02.23 08:55buy0.02eurjpym159.270.00159.362007.02.23 09:23159.360.000.000.000.15
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246370472007.02.23 09:00buy0.01usdjpym121.420.00121.472007.02.23 09:17121.470.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246412152007.02.23 09:20buy0.01gbpjpym237.760.00237.652007.02.23 10:24237.650.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246427322007.02.23 09:30buy0.01gbpusdm1.95760.00001.95642007.02.23 09:451.95640.000.000.00-0.12
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246428542007.02.23 09:30sell0.01usdchfm1.23930.00001.23922007.02.23 10:201.23920.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246429912007.02.23 09:30sell0.01usdjpym121.470.00121.422007.02.23 09:44121.420.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246446662007.02.23 09:35sell0.02usdchfm1.23990.00001.23922007.02.23 10:201.23920.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246446942007.02.23 09:35buy0.02gbpusdm1.95510.00001.95642007.02.23 09:451.95640.000.000.000.26
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246447492007.02.23 09:35buy0.02gbpjpym237.620.00237.652007.02.23 10:24237.650.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246470242007.02.23 09:45buy0.01eurusdm1.31160.00001.31172007.02.23 12:511.31170.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246479592007.02.23 09:50buy0.02usdcadm1.16130.00001.15872007.02.23 15:361.15870.000.000.00-0.45
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246493262007.02.23 10:00buy0.04gbpjpym237.550.00237.652007.02.23 10:24237.650.000.000.000.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246535562007.02.23 10:45buy0.01usdchfm1.23950.00001.24002007.02.23 12:171.24000.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246535742007.02.23 10:45buy0.04usdcadm1.16070.00001.15872007.02.23 15:361.15870.000.000.00-0.69
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246554342007.02.23 11:10buy0.01eurjpym159.240.00159.292007.02.23 11:58159.290.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246571712007.02.23 11:35sell0.01gbpusdm1.95750.00001.95702007.02.23 11:471.95700.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246574832007.02.23 11:40sell0.01gbpjpym237.620.00237.912007.02.23 13:56237.910.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246585742007.02.23 11:55sell0.02gbpjpym237.710.00237.912007.02.23 13:56237.910.000.000.00-0.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246597822007.02.23 12:14buy0.32eurgbpm0.66980.00000.67032007.02.23 15:020.67030.000.000.003.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
246602392007.02.23 12:20buy0.02eurusdm1.31100.00001.31172007.02.23 12:511.31170.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246613212007.02.23 12:35sell0.04gbpjpym237.790.00237.912007.02.23 13:56237.910.000.000.00-0.40
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246613362007.02.23 12:35sell0.01usdchfm1.24000.00001.23952007.02.23 12:511.23950.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246617042007.02.23 12:40buy0.01audusdm0.78920.00000.78972007.02.23 13:130.78970.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246635572007.02.23 12:50sell0.08gbpjpym237.860.00237.912007.02.23 13:56237.910.000.000.00-0.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246657872007.02.23 12:56buy0.08usdcadm1.16010.00001.15872007.02.23 15:361.15870.000.000.00-0.97
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246701232007.02.23 13:10sell0.16gbpjpym237.970.00237.912007.02.23 13:56237.910.000.000.000.79
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246714022007.02.23 13:15sell0.01eurjpym159.340.00159.292007.02.23 13:42159.290.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246714662007.02.23 13:15buy0.16usdcadm1.15900.00001.15872007.02.23 15:361.15870.000.000.00-0.41
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246714712007.02.23 13:15sell0.32gbpjpym238.030.00237.912007.02.23 13:56237.910.000.000.003.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
246739602007.02.23 13:35buy0.01usdjpym121.390.00121.102007.02.23 15:03121.100.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246739832007.02.23 13:35buy0.01usdchfm1.23890.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-0.59
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246740022007.02.23 13:35sell0.01gbpusdm1.96110.00001.96302007.02.23 15:071.96300.000.000.00-0.19
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246740652007.02.23 13:35sell0.01eurusdm1.31250.00001.31722007.02.23 15:581.31720.000.000.00-0.47
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246745412007.02.23 13:40buy0.64eurgbpm0.66930.00000.67032007.02.23 15:020.67030.000.000.0012.57
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
246745512007.02.23 13:40sell0.02gbpusdm1.96180.00001.96302007.02.23 15:071.96300.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246750332007.02.23 13:45buy0.32usdcadm1.15810.00001.15872007.02.23 15:361.15870.000.000.001.66
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
246751352007.02.23 13:46buy0.02usdjpym121.320.00121.102007.02.23 15:03121.100.000.000.00-0.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246756112007.02.23 13:50sell0.02eurusdm1.31330.00001.31722007.02.23 15:581.31720.000.000.00-0.78
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246756552007.02.23 13:50buy0.02usdchfm1.23810.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-1.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246766952007.02.23 14:00buy0.04usdchfm1.23750.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-1.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246769122007.02.23 14:00buy0.04usdjpym121.230.00121.102007.02.23 15:03121.100.000.000.00-0.43
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246775032007.02.23 14:05buy0.64usdcadm1.15750.00001.15872007.02.23 15:361.15870.000.000.006.63
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
246790022007.02.23 14:10sell0.04gbpusdm1.96240.00001.96302007.02.23 15:071.96300.000.000.00-0.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246790392007.02.23 14:10buy0.01eurjpym159.280.00159.292007.02.23 14:27159.290.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246790622007.02.23 14:10sell0.04eurusdm1.31380.00001.31722007.02.23 15:581.31720.000.000.00-1.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246803362007.02.23 14:20sell0.08eurusdm1.31460.00001.31722007.02.23 15:581.31720.000.000.00-2.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246805522007.02.23 14:20buy0.08usdchfm1.23620.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-2.99
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246806982007.02.23 14:20sell0.08gbpusdm1.96330.00001.96302007.02.23 15:071.96300.000.000.000.24
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246808422007.02.23 14:20buy0.08usdjpym121.150.00121.102007.02.23 15:03121.100.000.000.00-0.33
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246824772007.02.23 14:25buy0.02eurjpym159.220.00159.292007.02.23 14:27159.290.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246826092007.02.23 14:25buy0.16usdjpym121.040.00121.102007.02.23 15:03121.100.000.000.000.79
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246839772007.02.23 14:30buy0.01gbpjpym237.870.00237.792007.02.23 15:05237.790.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
246847112007.02.23 14:35buy0.16usdchfm1.23550.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-5.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246847642007.02.23 14:35buy0.02eurchfm1.62530.00001.62322007.02.23 16:141.62320.000.000.00-0.34
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246860602007.02.23 14:40buy0.04eurchfm1.62390.00001.62322007.02.23 16:141.62320.000.000.00-0.23
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246860732007.02.23 14:40buy0.32usdchfm1.23390.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-5.98
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
246860992007.02.23 14:40buy0.02gbpjpym237.750.00237.792007.02.23 15:05237.790.000.000.000.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
246861862007.02.23 14:40sell0.16eurusdm1.31590.00001.31722007.02.23 15:581.31720.000.000.00-2.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246882852007.02.23 14:50buy0.04gbpjpym237.700.00237.792007.02.23 15:05237.790.000.000.000.29
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
246883312007.02.23 14:50sell0.16gbpusdm1.96420.00001.96302007.02.23 15:071.96300.000.000.001.92
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246903262007.02.23 14:55sell0.32eurusdm1.31690.00001.31722007.02.23 15:581.31720.000.000.00-0.96
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
246903532007.02.23 14:55buy0.64usdchfm1.23240.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.00-4.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
246903792007.02.23 14:55buy0.32usdjpym120.980.00121.102007.02.23 15:03121.100.000.000.003.17
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-5[tp]
246965152007.02.23 15:20buy1.28usdchfm1.23120.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.004.16
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
246965742007.02.23 15:20sell0.64eurusdm1.31780.00001.31722007.02.23 15:581.31720.000.000.003.84
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-6[tp]
246966222007.02.23 15:20buy0.08eurchfm1.62260.00001.62322007.02.23 16:141.62320.000.000.000.39
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3[tp]
246982172007.02.23 15:25buy0.16eurchfm1.62190.00001.62322007.02.23 16:141.62320.000.000.001.69
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-4[tp]
246982622007.02.23 15:25sell1.28eurusdm1.31850.00001.31722007.02.23 15:581.31720.000.000.0016.64
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-7[tp]
246983722007.02.23 15:25buy2.56usdchfm1.22980.00001.23162007.02.23 15:591.23160.000.000.0037.41
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-8[tp]
247005042007.02.23 15:35sell0.01eurjpym159.450.00159.402007.02.23 15:58159.400.000.000.000.04
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247011272007.02.23 15:40buy0.01gbpjpym237.750.00237.712007.02.23 16:04237.710.000.000.00-0.03
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247020472007.02.23 15:45buy0.02gbpjpym237.700.00237.712007.02.23 16:04237.710.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247028492007.02.23 15:50buy0.04gbpjpym237.620.00237.712007.02.23 16:04237.710.000.000.000.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2[tp]
247153482007.02.23 17:45sell0.01gbpjpym237.650.00237.602007.02.23 19:35237.600.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247160632007.02.23 17:55sell0.01gbpusdm1.96380.00001.96372007.02.23 19:251.96370.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247161502007.02.23 17:55buy0.01usdchfm1.23210.00001.23222007.02.23 19:121.23220.000.000.000.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
247183812007.02.23 18:35buy0.02usdchfm1.23150.00001.23222007.02.23 19:121.23220.000.000.000.11
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247184062007.02.23 18:36sell0.02gbpusdm1.96440.00001.96372007.02.23 19:251.96370.000.000.000.14
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1[tp]
247186832007.02.23 18:40sell0.01eurusdm1.31730.00001.31682007.02.23 19:321.31680.000.000.000.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0[tp]
  0.00 0.00 -22.27 818.78
Closed P/L: 796.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
246776342007.02.23 14:05sell0.01audusdm0.79010.00000.7910 0.79230.000.000.00-0.22
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
246825412007.02.23 14:25sell0.02audusdm0.79080.00000.7910 0.79230.000.000.00-0.30
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1
246884582007.02.23 14:50sell0.04audusdm0.79140.00000.7910 0.79230.000.00-0.01-0.36
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-2
246984432007.02.23 15:25sell0.08audusdm0.79190.00000.7910 0.79230.000.00-0.02-0.32
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-3
247211602007.02.23 19:30sell0.01eurchfm1.62340.00001.6229 1.62360.000.00-0.01-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
247047062007.02.23 16:00sell0.01eurgbpm0.67060.00000.6701 0.67060.000.000.000.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
247207492007.02.23 19:21sell0.01eurjpym159.350.00159.30 159.360.000.00-0.01-0.01
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
247236182007.02.23 20:00buy0.01eurusdm1.31640.00001.3169 1.31640.000.00-0.010.00
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
247225092007.02.23 19:45buy0.01gbpjpym237.680.00237.68 237.580.000.000.02-0.08
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
247262362007.02.23 20:40buy0.02gbpjpym237.610.00237.68 237.580.000.000.04-0.05
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1
247224452007.02.23 19:45buy0.01gbpusdm1.96360.00001.9636 1.96300.000.000.00-0.06
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
247245092007.02.23 20:10buy0.02gbpusdm1.96290.00001.9636 1.96300.000.000.000.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1
247034582007.02.23 15:55sell0.01usdcadm1.15820.00001.1582 1.15930.000.000.00-0.09
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
247063482007.02.23 16:05sell0.02usdcadm1.15890.00001.1582 1.15930.000.00-0.01-0.07
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-1
247263462007.02.23 20:44sell0.01usdchfm1.23290.00001.2324 1.23320.000.00-0.01-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
247258092007.02.23 20:31sell0.01usdjpym121.010.00120.96 121.030.000.00-0.01-0.02
 12413CostAvg-RSI-Trend v4-0
  0.00 0.00 -0.03 -1.60
 Floating P/L: -1.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 796.51 Floating P/L: -1.63 Margin: 15.00
Balance: 5 796.51 Equity: 5 794.88 Free Margin: 5 779.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 240.11 Gross Loss: 443.60 Total Net Profit: 796.51
Profit Factor: 2.80 Expected Payoff: 1.07  
Absolute Drawdown: 78.15 Maximal Drawdown: 88.40 (1.76%) Relative Drawdown: 1.76% (88.40)
 
Total Trades: 743 Short Positions (won %): 434 (58.99%) Long Positions (won %): 309 (67.96%)
Profit Trades (% of total): 466 (62.72%) Loss trades (% of total): 277 (37.28%)
Largest profit trade: 308.13 loss trade: -42.79
Average profit trade: 2.66 loss trade: -1.60
Maximum consecutive wins ($): 15 (0.79) consecutive losses ($): 10 (-33.70)
Maximal consecutive profit (count): 308.17 (2) consecutive loss (count): -88.40 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2