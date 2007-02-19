|Account: 1380886
|Name: COSTAVER_RSIV1_5KMINI_02_18_07_M5_200LEV
|Currency: USD
|2007 February 23, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24028686
|2007.02.19 00:02
|balance
|Deposit
|5 000.00
|24032699
|2007.02.19 00:40
|sell
|0.10
|gbpjpym
|233.29
|238.29
|228.29
|2007.02.19 07:35
|233.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|24032706
|2007.02.19 00:40
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.12
|162.12
|152.12
|2007.02.19 07:10
|157.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|24032712
|2007.02.19 00:40
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.49
|124.49
|114.49
|2007.02.19 07:10
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|24045118
|2007.02.19 03:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9545
|2.0045
|1.9045
|2007.02.19 07:30
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|24045250
|2007.02.19 03:05
|buy
|0.10
|eurgbpm
|0.6735
|0.6235
|0.7235
|2007.02.19 08:18
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|24045761
|2007.02.19 03:11
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2338
|1.1838
|1.2838
|2007.02.20 00:40
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.41
|24046330
|2007.02.19 03:22
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3157
|1.3657
|1.2657
|2007.02.19 07:27
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|24060660
|2007.02.19 07:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.02
|152.02
|162.02
|2007.02.19 16:05
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|24060662
|2007.02.19 07:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.36
|114.36
|124.36
|2007.02.19 08:20
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|24061213
|2007.02.19 07:20
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1643
|1.1143
|1.2143
|2007.02.19 10:30
|1.1652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|24063013
|2007.02.19 07:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3144
|1.2644
|1.3644
|2007.02.19 16:35
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24063031
|2007.02.19 07:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9531
|1.8984
|1.9984
|2007.02.19 15:35
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.10
|24063252
|2007.02.19 07:40
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.19
|227.72
|237.72
|2007.02.19 15:35
|232.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.43
|24063315
|2007.02.19 07:40
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6221
|1.5721
|1.6721
|2007.02.20 00:40
|1.6224
|0.00
|0.00
|0.05
|0.25
|24067366
|2007.02.19 08:25
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.53
|124.53
|114.53
|2007.02.19 10:35
|119.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24068414
|2007.02.19 08:35
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6733
|0.7233
|0.6233
|2007.02.19 15:55
|0.6748
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|24071735
|2007.02.19 09:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7867
|0.7367
|0.8367
|2007.02.19 15:00
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|24080230
|2007.02.19 10:35
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1648
|1.2148
|1.1148
|2007.02.19 14:00
|1.1641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|24081027
|2007.02.19 10:40
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9461
|1.8984
|1.9984
|2007.02.19 15:35
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|24081056
|2007.02.19 10:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.59
|114.59
|124.59
|2007.02.19 23:00
|119.64
|0.00
|0.00
|0.14
|0.42
|24081087
|2007.02.19 10:40
|buy
|0.20
|gbpjpym
|232.78
|227.72
|237.72
|2007.02.19 15:35
|232.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|24088571
|2007.02.19 12:40
|buy
|0.30
|gbpjpym
|232.53
|227.72
|237.72
|2007.02.19 15:35
|232.77
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|24091738
|2007.02.19 14:08
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1640
|1.1140
|1.2140
|2007.02.20 00:55
|1.1656
|0.00
|0.00
|0.02
|1.37
|24094172
|2007.02.19 15:11
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7861
|0.8361
|0.7361
|2007.02.19 22:30
|0.7862
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.10
|24095671
|2007.02.19 15:40
|sell
|0.10
|gbpjpym
|232.72
|238.39
|228.39
|2007.02.19 19:15
|233.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|24095810
|2007.02.19 15:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9459
|2.0005
|1.9005
|2007.02.20 08:20
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|24098026
|2007.02.19 16:10
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.20
|162.20
|152.20
|2007.02.19 21:45
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|24100199
|2007.02.19 16:35
|sell
|0.20
|gbpjpym
|233.26
|238.39
|228.39
|2007.02.19 19:15
|233.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|24100208
|2007.02.19 16:35
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9492
|2.0005
|1.9005
|2007.02.20 08:20
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.60
|24100212
|2007.02.19 16:35
|buy
|0.10
|eurgbpm
|0.6746
|0.6229
|0.7229
|2007.02.21 03:57
|0.6724
|0.00
|0.00
|-0.14
|-4.30
|24100417
|2007.02.19 16:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3148
|1.3669
|1.2669
|2007.02.20 08:00
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.40
|24105891
|2007.02.19 18:10
|sell
|0.30
|gbpjpym
|233.70
|238.39
|228.39
|2007.02.19 19:15
|233.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|24106022
|2007.02.19 18:15
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9529
|2.0005
|1.9005
|2007.02.20 08:20
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.01
|10.20
|24108056
|2007.02.19 19:21
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.42
|228.42
|238.42
|2007.02.20 02:20
|233.94
|0.00
|0.00
|0.21
|4.34
|24111743
|2007.02.19 21:50
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.29
|152.29
|162.29
|2007.02.20 01:30
|157.60
|0.00
|0.00
|0.09
|2.59
|24113143
|2007.02.19 22:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7864
|0.7364
|0.8364
|2007.02.20 02:05
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24114509
|2007.02.19 23:05
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.58
|125.00
|115.00
|2007.02.20 16:20
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|24118153
|2007.02.20 00:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2333
|1.2833
|1.1833
|2007.02.20 02:05
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|24119292
|2007.02.20 01:05
|sell
|0.10
|eurchfm
|1.6224
|1.6743
|1.5743
|2007.02.20 13:15
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|24119318
|2007.02.20 01:05
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1651
|1.2151
|1.1151
|2007.02.20 03:40
|1.1641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|24122370
|2007.02.20 01:35
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.55
|162.77
|152.77
|2007.02.20 08:25
|157.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|24127313
|2007.02.20 02:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2323
|1.1823
|1.2823
|2007.02.20 08:05
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|24127374
|2007.02.20 02:15
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7866
|0.8366
|0.7366
|2007.02.20 06:25
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|24128656
|2007.02.20 02:25
|sell
|0.10
|gbpjpym
|233.76
|238.95
|228.95
|2007.02.20 08:25
|233.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|24131081
|2007.02.20 02:40
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3180
|1.3669
|1.2669
|2007.02.20 08:00
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|24133574
|2007.02.20 03:36
|sell
|0.20
|eurchfm
|1.6252
|1.6743
|1.5743
|2007.02.20 13:15
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|24134581
|2007.02.20 04:03
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1641
|1.1141
|1.2141
|2007.02.20 14:15
|1.1672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|24140877
|2007.02.20 05:55
|sell
|0.20
|eurjpym
|157.88
|162.77
|152.77
|2007.02.20 08:25
|157.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|24146017
|2007.02.20 06:50
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7865
|0.7365
|0.8365
|2007.02.21 00:00
|0.7875
|0.00
|0.00
|0.01
|1.00
|24146542
|2007.02.20 06:55
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.05
|238.95
|228.95
|2007.02.20 08:25
|233.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|24146551
|2007.02.20 06:55
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.85
|125.00
|115.00
|2007.02.20 16:20
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|24163552
|2007.02.20 08:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3146
|1.2646
|1.3646
|2007.02.20 13:36
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24163596
|2007.02.20 08:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9499
|1.8999
|1.9999
|2007.02.20 12:55
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|24165302
|2007.02.20 08:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.95
|228.95
|238.95
|2007.02.20 11:50
|234.41
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|24167512
|2007.02.20 08:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.74
|152.74
|162.74
|2007.02.20 10:50
|158.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|24168235
|2007.02.20 08:50
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2369
|1.2869
|1.1869
|2007.02.20 13:25
|1.2363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|24177719
|2007.02.20 10:55
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.92
|162.92
|152.92
|2007.02.20 16:30
|157.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|24182634
|2007.02.20 11:55
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.37
|239.73
|229.73
|2007.02.20 19:00
|234.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|24182722
|2007.02.20 11:55
|sell
|0.30
|usdjpym
|120.23
|125.00
|115.00
|2007.02.20 16:20
|120.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.25
|24185945
|2007.02.20 13:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9507
|2.0044
|1.9044
|2007.02.21 03:05
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|24187440
|2007.02.20 13:20
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6256
|1.5756
|1.6756
|2007.02.21 03:51
|1.6252
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.33
|24189342
|2007.02.20 13:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3146
|1.3646
|1.2646
|2007.02.21 03:00
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.06
|0.90
|24189374
|2007.02.20 13:40
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2365
|1.1865
|1.2865
|2007.02.21 03:05
|1.2365
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|24189817
|2007.02.20 13:55
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.62
|239.73
|229.73
|2007.02.20 19:00
|234.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|24192528
|2007.02.20 14:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1671
|1.2194
|1.1194
|2007.02.21 09:40
|1.1689
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.54
|24195223
|2007.02.20 15:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9535
|2.0044
|1.9044
|2007.02.21 03:05
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.40
|24198267
|2007.02.20 15:35
|sell
|0.30
|gbpjpym
|234.93
|239.73
|229.73
|2007.02.20 19:00
|234.61
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|24201408
|2007.02.20 16:05
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9562
|2.0044
|1.9044
|2007.02.21 03:05
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.01
|3.00
|24203414
|2007.02.20 16:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.09
|115.09
|125.09
|2007.02.21 01:05
|120.25
|0.00
|0.00
|0.14
|1.33
|24205738
|2007.02.20 16:40
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.87
|152.69
|162.69
|2007.02.20 23:40
|157.83
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.34
|24208026
|2007.02.20 17:14
|buy
|0.20
|eurgbpm
|0.6720
|0.6229
|0.7229
|2007.02.21 03:57
|0.6724
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.56
|24211440
|2007.02.20 18:25
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1706
|1.2194
|1.1194
|2007.02.21 09:40
|1.1688
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.08
|24213332
|2007.02.20 19:05
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.64
|229.64
|239.64
|2007.02.20 23:45
|234.81
|0.00
|0.00
|0.21
|1.42
|24216149
|2007.02.20 20:00
|buy
|0.20
|eurjpym
|157.60
|152.69
|162.69
|2007.02.20 23:40
|157.83
|0.00
|0.00
|0.17
|3.83
|24231135
|2007.02.20 23:50
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.73
|240.07
|230.07
|2007.02.21 03:55
|234.03
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|24231156
|2007.02.20 23:50
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.79
|162.99
|152.99
|2007.02.21 04:00
|157.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|24233904
|2007.02.21 00:05
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7872
|0.8395
|0.7395
|2007.02.22 07:40
|0.7902
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.00
|24242381
|2007.02.21 01:10
|sell
|0.20
|eurjpym
|158.09
|162.99
|152.99
|2007.02.21 04:00
|157.65
|0.00
|0.00
|0.00
|7.33
|24242384
|2007.02.21 01:10
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.24
|125.24
|115.24
|2007.02.21 03:55
|119.82
|0.00
|0.00
|0.00
|3.51
|24242392
|2007.02.21 01:10
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.24
|240.07
|230.07
|2007.02.21 03:55
|234.03
|0.00
|0.00
|0.00
|20.20
|24251947
|2007.02.21 03:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3139
|1.2639
|1.3639
|2007.02.21 07:30
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|24251957
|2007.02.21 03:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9553
|1.9053
|2.0053
|2007.02.21 07:15
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24252315
|2007.02.21 03:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2356
|1.2856
|1.1856
|2007.02.21 07:20
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|24257772
|2007.02.21 03:55
|sell
|0.10
|eurchfm
|1.6248
|1.6748
|1.5748
|2007.02.22 01:50
|1.6265
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.37
|24259829
|2007.02.21 04:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.51
|229.23
|239.23
|2007.02.21 08:05
|235.91
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|24259865
|2007.02.21 04:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.00
|115.00
|125.00
|2007.02.21 08:10
|120.56
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|24260031
|2007.02.21 04:00
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6722
|0.7222
|0.6222
|2007.02.22 09:30
|0.6715
|0.00
|0.00
|0.15
|1.36
|24264387
|2007.02.21 04:25
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.09
|229.23
|239.23
|2007.02.21 08:05
|235.92
|0.00
|0.00
|0.00
|30.36
|24265147
|2007.02.21 04:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.57
|152.57
|162.57
|2007.02.21 08:05
|158.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|24295777
|2007.02.21 07:25
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9557
|2.0057
|1.9057
|2007.02.21 09:35
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|24299277
|2007.02.21 07:40
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2351
|1.1851
|1.2851
|2007.02.21 10:00
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|24299300
|2007.02.21 07:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3154
|1.3654
|1.2654
|2007.02.22 07:35
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.18
|4.50
|24310088
|2007.02.21 08:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|158.55
|164.15
|154.15
|2007.02.23 09:10
|159.25
|0.00
|0.00
|-0.45
|-5.76
|24310149
|2007.02.21 08:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.54
|126.31
|116.31
|2007.02.23 07:45
|121.39
|0.00
|0.00
|-0.57
|-7.00
|24311053
|2007.02.21 08:20
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.89
|240.89
|230.89
|2007.02.21 10:15
|235.29
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|24329293
|2007.02.21 09:50
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1693
|1.1151
|1.2151
|2007.02.22 14:10
|1.1624
|0.00
|0.00
|0.07
|-5.94
|24333235
|2007.02.21 10:05
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2374
|1.2891
|1.1891
|2007.02.21 18:25
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|24336997
|2007.02.21 10:25
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.36
|230.36
|240.36
|2007.02.22 11:10
|236.71
|0.00
|0.00
|0.62
|11.13
|24337014
|2007.02.21 10:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9502
|1.9002
|2.0002
|2007.02.21 13:25
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|24349667
|2007.02.21 11:20
|sell
|0.20
|usdjpym
|120.82
|126.31
|116.31
|2007.02.23 07:45
|121.38
|0.00
|0.00
|-1.15
|-9.23
|24374199
|2007.02.21 13:25
|sell
|0.20
|eurjpym
|158.85
|164.15
|154.15
|2007.02.23 09:10
|159.25
|0.00
|0.00
|-0.89
|-6.59
|24386217
|2007.02.21 13:45
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1664
|1.1151
|1.2151
|2007.02.22 14:10
|1.1624
|0.00
|0.00
|0.14
|-6.88
|24390719
|2007.02.21 14:00
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2400
|1.2891
|1.1891
|2007.02.21 18:25
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|24398379
|2007.02.21 14:40
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.1629
|1.1151
|1.2151
|2007.02.22 14:10
|1.1624
|0.00
|0.00
|0.20
|-1.29
|24417791
|2007.02.21 16:25
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9522
|2.0022
|1.9022
|2007.02.22 00:10
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.10
|24425206
|2007.02.21 17:56
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7906
|0.8395
|0.7395
|2007.02.22 07:40
|0.7902
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.80
|24428702
|2007.02.21 18:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2382
|1.1882
|1.2882
|2007.02.22 00:15
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.27
|-0.08
|24455778
|2007.02.22 00:25
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2381
|1.2910
|1.1910
|2007.02.22 16:25
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|24455990
|2007.02.22 00:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9525
|1.9000
|2.0000
|2007.02.22 15:25
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|24460777
|2007.02.22 01:56
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6266
|1.5766
|1.6766
|2007.02.22 12:45
|1.6280
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|24493155
|2007.02.22 07:50
|sell
|0.30
|usdjpym
|121.09
|126.31
|116.31
|2007.02.23 07:45
|121.38
|0.00
|0.00
|-0.43
|-7.17
|24497996
|2007.02.22 08:10
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9487
|1.9000
|2.0000
|2007.02.22 15:25
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|24498013
|2007.02.22 08:10
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2424
|1.2910
|1.1910
|2007.02.22 16:25
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|5.33
|24498021
|2007.02.22 08:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3096
|1.2596
|1.3596
|2007.02.22 15:40
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|24504902
|2007.02.22 08:51
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7884
|0.7384
|0.8384
|2007.02.22 16:30
|0.7905
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|24516638
|2007.02.22 10:10
|buy
|0.10
|eurgbpm
|0.6712
|0.6212
|0.7212
|2007.02.22 13:05
|0.6717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|24530652
|2007.02.22 13:05
|sell
|0.10
|eurchfm
|1.6285
|1.6785
|1.5785
|2007.02.22 16:30
|1.6262
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|24531902
|2007.02.22 13:21
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6716
|0.7216
|0.6216
|2007.02.22 16:00
|0.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24537858
|2007.02.22 14:25
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1620
|1.2120
|1.1120
|2007.02.23 07:25
|1.1618
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.17
|24539850
|2007.02.22 14:50
|sell
|0.50
|usdjpym
|121.34
|126.31
|116.31
|2007.02.23 07:45
|121.38
|0.00
|0.00
|-0.72
|-1.65
|24542753
|2007.02.22 15:15
|sell
|0.30
|eurjpym
|159.12
|164.15
|154.15
|2007.02.23 09:10
|159.25
|0.00
|0.00
|-0.34
|-3.21
|24547565
|2007.02.22 15:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9520
|2.0049
|1.9049
|2007.02.23 06:55
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|24547588
|2007.02.22 15:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3108
|1.3608
|1.2608
|2007.02.23 06:55
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.50
|24549481
|2007.02.22 16:05
|buy
|0.10
|eurgbpm
|0.6715
|0.6215
|0.7215
|2007.02.23 14:50
|0.6699
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.14
|24557370
|2007.02.22 16:36
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7898
|0.8398
|0.7398
|2007.02.23 01:20
|0.7885
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.30
|24557659
|2007.02.22 16:40
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9564
|2.0049
|1.9049
|2007.02.23 06:55
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.01
|1.60
|24560100
|2007.02.22 17:00
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6263
|1.5763
|1.6763
|2007.02.23 03:00
|1.6261
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.16
|24560161
|2007.02.22 17:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2384
|1.1884
|1.2884
|2007.02.23 01:17
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.09
|0.08
|24566321
|2007.02.22 17:35
|sell
|0.50
|eurjpym
|159.40
|164.15
|154.15
|2007.02.23 09:10
|159.26
|0.00
|0.00
|-0.56
|5.76
|24586762
|2007.02.22 22:30
|sell
|0.80
|usdjpym
|121.59
|126.31
|116.31
|2007.02.23 07:45
|121.38
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|24600209
|2007.02.23 01:26
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7886
|0.7386
|0.8386
|2007.02.23 07:05
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24600843
|2007.02.23 01:37
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2385
|1.2885
|1.1885
|2007.02.23 13:00
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24608794
|2007.02.23 03:21
|sell
|0.10
|eurchfm
|1.6261
|1.6761
|1.5761
|2007.02.23 08:15
|1.6258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|24621795
|2007.02.23 07:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9560
|1.9060
|2.0060
|2007.02.23 07:40
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|24622673
|2007.02.23 07:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3121
|1.2621
|1.3621
|2007.02.23 13:00
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24625164
|2007.02.23 07:27
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7892
|0.8392
|0.7392
|2007.02.23 12:36
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|24629583
|2007.02.23 07:50
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9582
|2.0082
|1.9082
|2007.02.23 09:20
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|24642733
|2007.02.23 09:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9576
|1.9076
|2.0076
|2007.02.23 12:45
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|24661705
|2007.02.23 12:40
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7892
|0.7392
|0.8392
|2007.02.23 14:25
|0.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|0.00
|0.00
|-2.69
|156.01
|Closed P/L:
|153.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24684001
|2007.02.23 14:30
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7904
|0.8404
|0.7404
|
|0.7923
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.90
|24633976
|2007.02.23 08:25
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6256
|1.5737
|1.6737
|
|1.6232
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.95
|24700568
|2007.02.23 15:35
|buy
|0.20
|eurchfm
|1.6227
|1.5737
|1.6737
|
|1.6232
|0.00
|0.00
|0.10
|0.81
|24704707
|2007.02.23 16:00
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6706
|0.7206
|0.6206
|
|0.6706
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|24640604
|2007.02.23 09:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|159.28
|154.28
|164.28
|
|159.32
|0.00
|0.00
|0.09
|0.33
|24673000
|2007.02.23 13:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3131
|1.3654
|1.2654
|
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.50
|24691751
|2007.02.23 15:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3165
|1.3654
|1.2654
|
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.20
|24522644
|2007.02.22 11:20
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.62
|242.38
|232.38
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-0.54
|-8.84
|24547543
|2007.02.22 15:45
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.91
|242.38
|232.38
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-1.06
|-12.89
|24557634
|2007.02.22 16:40
|sell
|0.30
|gbpjpym
|237.32
|242.38
|232.38
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-1.60
|-9.17
|24566301
|2007.02.22 17:35
|sell
|0.50
|gbpjpym
|237.76
|242.38
|232.38
|
|237.69
|0.00
|0.00
|-2.66
|2.89
|24673071
|2007.02.23 13:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9613
|2.0133
|1.9133
|
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|24718709
|2007.02.23 18:41
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9643
|2.0133
|1.9133
|
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.01
|1.80
|24630355
|2007.02.23 07:55
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1618
|1.1101
|1.2101
|
|1.1589
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.50
|24673090
|2007.02.23 13:30
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1592
|1.1101
|1.2101
|
|1.1589
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.52
|24672989
|2007.02.23 13:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2382
|1.1849
|1.2849
|
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.46
|24692619
|2007.02.23 15:05
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2332
|1.1849
|1.2849
|
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.81
|24629600
|2007.02.23 07:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.41
|116.22
|126.22
|
|121.00
|0.00
|0.00
|0.14
|-3.39
|24684750
|2007.02.23 14:35
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.12
|116.22
|126.22
|
|121.00
|0.00
|0.00
|0.27
|-1.98
|
|0.00
|0.00
|-4.65
|-48.38
|
|Floating P/L:
|-53.03
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|153.32
|Floating P/L:
|-53.03
|Margin:
|160.00
|Balance:
|5 153.32
|Equity:
|5 100.29
|Free Margin:
|4 940.29
|
|Details:
|Gross Profit:
|283.38
|Gross Loss:
|130.06
|Total Net Profit:
|153.32
|Profit Factor:
|2.18
|Expected Payoff:
|1.10
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|39.72 (0.77%)
|Relative Drawdown:
|0.77% (39.72)
|
|Total Trades:
|139
|Short Positions (won %):
|79 (58.23%)
|Long Positions (won %):
|60 (73.33%)
|Profit Trades (% of total):
|90 (64.75%)
|Loss trades (% of total):
|49 (35.25%)
|Largest
|profit trade:
|30.36
|loss trade:
|-10.38
|Average
|profit trade:
|3.15
|loss trade:
|-2.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (14.67)
|consecutive losses ($):
|4 (-27.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|64.36 (7)
|consecutive loss (count):
|-27.92 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2