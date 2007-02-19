Interbank FX, LLC

Account: 1380886 Name: COSTAVER_RSIV1_5KMINI_02_18_07_M5_200LEV Currency: USD 2007 February 23, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
240286862007.02.19 00:02balanceDeposit5 000.00
240326992007.02.19 00:40sell0.10gbpjpym233.29238.29228.292007.02.19 07:35233.220.000.000.000.58
240327062007.02.19 00:40sell0.10eurjpym157.12162.12152.122007.02.19 07:10157.020.000.000.000.83
240327122007.02.19 00:40sell0.10usdjpym119.49124.49114.492007.02.19 07:10119.340.000.000.001.26
240451182007.02.19 03:05sell0.10gbpusdm1.95452.00451.90452007.02.19 07:301.95270.000.000.001.80
240452502007.02.19 03:05buy0.10eurgbpm0.67350.62350.72352007.02.19 08:180.67340.000.000.00-0.19
240457612007.02.19 03:11buy0.10usdchfm1.23381.18381.28382007.02.20 00:401.23330.000.000.09-0.41
240463302007.02.19 03:22sell0.10eurusdm1.31571.36571.26572007.02.19 07:271.31440.000.000.001.30
240606602007.02.19 07:15buy0.10eurjpym157.02152.02162.022007.02.19 16:05157.250.000.000.001.92
240606622007.02.19 07:15buy0.10usdjpym119.36114.36124.362007.02.19 08:20119.510.000.000.001.26
240612132007.02.19 07:20buy0.10usdcadm1.16431.11431.21432007.02.19 10:301.16520.000.000.000.77
240630132007.02.19 07:35buy0.10eurusdm1.31441.26441.36442007.02.19 16:351.31470.000.000.000.30
240630312007.02.19 07:35buy0.10gbpusdm1.95311.89841.99842007.02.19 15:351.94600.000.000.00-7.10
240632522007.02.19 07:40buy0.10gbpjpym233.19227.72237.722007.02.19 15:35232.780.000.000.00-3.43
240633152007.02.19 07:40buy0.10eurchfm1.62211.57211.67212007.02.20 00:401.62240.000.000.050.25
240673662007.02.19 08:25sell0.10usdjpym119.53124.53114.532007.02.19 10:35119.470.000.000.000.50
240684142007.02.19 08:35sell0.10eurgbpm0.67330.72330.62332007.02.19 15:550.67480.000.000.00-2.93
240717352007.02.19 09:35buy0.10audusdm0.78670.73670.83672007.02.19 15:000.78630.000.000.00-0.40
240802302007.02.19 10:35sell0.10usdcadm1.16481.21481.11482007.02.19 14:001.16410.000.000.000.60
240810272007.02.19 10:40buy0.20gbpusdm1.94611.89841.99842007.02.19 15:351.94600.000.000.00-0.20
240810562007.02.19 10:40buy0.10usdjpym119.59114.59124.592007.02.19 23:00119.640.000.000.140.42
240810872007.02.19 10:40buy0.20gbpjpym232.78227.72237.722007.02.19 15:35232.770.000.000.00-0.16
240885712007.02.19 12:40buy0.30gbpjpym232.53227.72237.722007.02.19 15:35232.770.000.000.006.02
240917382007.02.19 14:08buy0.10usdcadm1.16401.11401.21402007.02.20 00:551.16560.000.000.021.37
240941722007.02.19 15:11sell0.10audusdm0.78610.83610.73612007.02.19 22:300.78620.000.00-0.02-0.10
240956712007.02.19 15:40sell0.10gbpjpym232.72238.39228.392007.02.19 19:15233.350.000.000.00-5.27
240958102007.02.19 15:45sell0.10gbpusdm1.94592.00051.90052007.02.20 08:201.94950.000.000.00-3.60
240980262007.02.19 16:10sell0.10eurjpym157.20162.20152.202007.02.19 21:45157.270.000.000.00-0.59
241001992007.02.19 16:35sell0.20gbpjpym233.26238.39228.392007.02.19 19:15233.350.000.000.00-1.51
241002082007.02.19 16:35sell0.20gbpusdm1.94922.00051.90052007.02.20 08:201.94950.000.000.01-0.60
241002122007.02.19 16:35buy0.10eurgbpm0.67460.62290.72292007.02.21 03:570.67240.000.00-0.14-4.30
241004172007.02.19 16:40sell0.10eurusdm1.31481.36691.26692007.02.20 08:001.31620.000.000.06-1.40
241058912007.02.19 18:10sell0.30gbpjpym233.70238.39228.392007.02.19 19:15233.360.000.000.008.53
241060222007.02.19 18:15sell0.30gbpusdm1.95292.00051.90052007.02.20 08:201.94950.000.000.0110.20
241080562007.02.19 19:21buy0.10gbpjpym233.42228.42238.422007.02.20 02:20233.940.000.000.214.34
241117432007.02.19 21:50buy0.10eurjpym157.29152.29162.292007.02.20 01:30157.600.000.000.092.59
241131432007.02.19 22:35buy0.10audusdm0.78640.73640.83642007.02.20 02:050.78670.000.000.000.30
241145092007.02.19 23:05sell0.10usdjpym119.58125.00115.002007.02.20 16:20120.030.000.000.00-3.75
241181532007.02.20 00:45sell0.10usdchfm1.23331.28331.18332007.02.20 02:051.23220.000.000.000.89
241192922007.02.20 01:05sell0.10eurchfm1.62241.67431.57432007.02.20 13:151.62570.000.000.00-2.66
241193182007.02.20 01:05sell0.10usdcadm1.16511.21511.11512007.02.20 03:401.16410.000.000.000.86
241223702007.02.20 01:35sell0.10eurjpym157.55162.77152.772007.02.20 08:25157.740.000.000.00-1.59
241273132007.02.20 02:15buy0.10usdchfm1.23231.18231.28232007.02.20 08:051.23450.000.000.001.78
241273742007.02.20 02:15sell0.10audusdm0.78660.83660.73662007.02.20 06:250.78650.000.000.000.10
241286562007.02.20 02:25sell0.10gbpjpym233.76238.95228.952007.02.20 08:25233.850.000.000.00-0.75
241310812007.02.20 02:40sell0.20eurusdm1.31801.36691.26692007.02.20 08:001.31620.000.000.003.60
241335742007.02.20 03:36sell0.20eurchfm1.62521.67431.57432007.02.20 13:151.62570.000.000.00-0.81
241345812007.02.20 04:03buy0.10usdcadm1.16411.11411.21412007.02.20 14:151.16720.000.000.002.66
241408772007.02.20 05:55sell0.20eurjpym157.88162.77152.772007.02.20 08:25157.740.000.000.002.33
241460172007.02.20 06:50buy0.10audusdm0.78650.73650.83652007.02.21 00:000.78750.000.000.011.00
241465422007.02.20 06:55sell0.20gbpjpym234.05238.95228.952007.02.20 08:25233.850.000.000.003.33
241465512007.02.20 06:55sell0.20usdjpym119.85125.00115.002007.02.20 16:20120.030.000.000.00-3.00
241635522007.02.20 08:30buy0.10eurusdm1.31461.26461.36462007.02.20 13:361.31490.000.000.000.30
241635962007.02.20 08:30buy0.10gbpusdm1.94991.89991.99992007.02.20 12:551.95110.000.000.001.20
241653022007.02.20 08:35buy0.10gbpjpym233.95228.95238.952007.02.20 11:50234.410.000.000.003.82
241675122007.02.20 08:45buy0.10eurjpym157.74152.74162.742007.02.20 10:50158.050.000.000.002.58
241682352007.02.20 08:50sell0.10usdchfm1.23691.28691.18692007.02.20 13:251.23630.000.000.000.49
241777192007.02.20 10:55sell0.10eurjpym157.92162.92152.922007.02.20 16:30157.790.000.000.001.08
241826342007.02.20 11:55sell0.10gbpjpym234.37239.73229.732007.02.20 19:00234.610.000.000.00-2.00
241827222007.02.20 11:55sell0.30usdjpym120.23125.00115.002007.02.20 16:20120.020.000.000.005.25
241859452007.02.20 13:00sell0.10gbpusdm1.95072.00441.90442007.02.21 03:051.95520.000.000.00-4.50
241874402007.02.20 13:20buy0.10eurchfm1.62561.57561.67562007.02.21 03:511.62520.000.000.05-0.33
241893422007.02.20 13:40sell0.10eurusdm1.31461.36461.26462007.02.21 03:001.31370.000.000.060.90
241893742007.02.20 13:40buy0.10usdchfm1.23651.18651.28652007.02.21 03:051.23650.000.000.090.00
241898172007.02.20 13:55sell0.20gbpjpym234.62239.73229.732007.02.20 19:00234.610.000.000.000.17
241925282007.02.20 14:30sell0.10usdcadm1.16711.21941.11942007.02.21 09:401.16890.000.00-0.04-1.54
241952232007.02.20 15:00sell0.20gbpusdm1.95352.00441.90442007.02.21 03:051.95520.000.000.01-3.40
241982672007.02.20 15:35sell0.30gbpjpym234.93239.73229.732007.02.20 19:00234.610.000.000.007.99
242014082007.02.20 16:05sell0.30gbpusdm1.95622.00441.90442007.02.21 03:051.95520.000.000.013.00
242034142007.02.20 16:25buy0.10usdjpym120.09115.09125.092007.02.21 01:05120.250.000.000.141.33
242057382007.02.20 16:40buy0.10eurjpym157.87152.69162.692007.02.20 23:40157.830.000.000.09-0.34
242080262007.02.20 17:14buy0.20eurgbpm0.67200.62290.72292007.02.21 03:570.67240.000.00-0.141.56
242114402007.02.20 18:25sell0.20usdcadm1.17061.21941.11942007.02.21 09:401.16880.000.00-0.073.08
242133322007.02.20 19:05buy0.10gbpjpym234.64229.64239.642007.02.20 23:45234.810.000.000.211.42
242161492007.02.20 20:00buy0.20eurjpym157.60152.69162.692007.02.20 23:40157.830.000.000.173.83
242311352007.02.20 23:50sell0.10gbpjpym234.73240.07230.072007.02.21 03:55234.030.000.000.005.84
242311562007.02.20 23:50sell0.10eurjpym157.79162.99152.992007.02.21 04:00157.650.000.000.001.17
242339042007.02.21 00:05sell0.10audusdm0.78720.83950.73952007.02.22 07:400.79020.000.00-0.07-3.00
242423812007.02.21 01:10sell0.20eurjpym158.09162.99152.992007.02.21 04:00157.650.000.000.007.33
242423842007.02.21 01:10sell0.10usdjpym120.24125.24115.242007.02.21 03:55119.820.000.000.003.51
242423922007.02.21 01:10sell0.20gbpjpym235.24240.07230.072007.02.21 03:55234.030.000.000.0020.20
242519472007.02.21 03:10buy0.10eurusdm1.31391.26391.36392007.02.21 07:301.31620.000.000.002.30
242519572007.02.21 03:10buy0.10gbpusdm1.95531.90532.00532007.02.21 07:151.95560.000.000.000.30
242523152007.02.21 03:15sell0.10usdchfm1.23561.28561.18562007.02.21 07:201.23570.000.000.00-0.08
242577722007.02.21 03:55sell0.10eurchfm1.62481.67481.57482007.02.22 01:501.62650.000.00-0.20-1.37
242598292007.02.21 04:00buy0.10gbpjpym234.51229.23239.232007.02.21 08:05235.910.000.000.0011.62
242598652007.02.21 04:00buy0.10usdjpym120.00115.00125.002007.02.21 08:10120.560.000.000.004.64
242600312007.02.21 04:00sell0.10eurgbpm0.67220.72220.62222007.02.22 09:300.67150.000.000.151.36
242643872007.02.21 04:25buy0.20gbpjpym234.09229.23239.232007.02.21 08:05235.920.000.000.0030.36
242651472007.02.21 04:30buy0.10eurjpym157.57152.57162.572007.02.21 08:05158.550.000.000.008.13
242957772007.02.21 07:25sell0.10gbpusdm1.95572.00571.90572007.02.21 09:351.95140.000.000.004.30
242992772007.02.21 07:40buy0.10usdchfm1.23511.18511.28512007.02.21 10:001.23770.000.000.002.10
242993002007.02.21 07:40sell0.10eurusdm1.31541.36541.26542007.02.22 07:351.31090.000.000.184.50
243100882007.02.21 08:15sell0.10eurjpym158.55164.15154.152007.02.23 09:10159.250.000.00-0.45-5.76
243101492007.02.21 08:15sell0.10usdjpym120.54126.31116.312007.02.23 07:45121.390.000.00-0.57-7.00
243110532007.02.21 08:20sell0.10gbpjpym235.89240.89230.892007.02.21 10:15235.290.000.000.004.97
243292932007.02.21 09:50buy0.10usdcadm1.16931.11511.21512007.02.22 14:101.16240.000.000.07-5.94
243332352007.02.21 10:05sell0.10usdchfm1.23741.28911.18912007.02.21 18:251.23810.000.000.00-0.57
243369972007.02.21 10:25buy0.10gbpjpym235.36230.36240.362007.02.22 11:10236.710.000.000.6211.13
243370142007.02.21 10:25buy0.10gbpusdm1.95021.90022.00022007.02.21 13:251.95440.000.000.004.20
243496672007.02.21 11:20sell0.20usdjpym120.82126.31116.312007.02.23 07:45121.380.000.00-1.15-9.23
243741992007.02.21 13:25sell0.20eurjpym158.85164.15154.152007.02.23 09:10159.250.000.00-0.89-6.59
243862172007.02.21 13:45buy0.20usdcadm1.16641.11511.21512007.02.22 14:101.16240.000.000.14-6.88
243907192007.02.21 14:00sell0.20usdchfm1.24001.28911.18912007.02.21 18:251.23810.000.000.003.07
243983792007.02.21 14:40buy0.30usdcadm1.16291.11511.21512007.02.22 14:101.16240.000.000.20-1.29
244177912007.02.21 16:25sell0.10gbpusdm1.95222.00221.90222007.02.22 00:101.95230.000.000.01-0.10
244252062007.02.21 17:56sell0.20audusdm0.79060.83950.73952007.02.22 07:400.79020.000.00-0.140.80
244287022007.02.21 18:30buy0.10usdchfm1.23821.18821.28822007.02.22 00:151.23810.000.000.27-0.08
244557782007.02.22 00:25sell0.10usdchfm1.23811.29101.19102007.02.22 16:251.23910.000.000.00-0.81
244559902007.02.22 00:30buy0.10gbpusdm1.95251.90002.00002007.02.22 15:251.95160.000.000.00-0.90
244607772007.02.22 01:56buy0.10eurchfm1.62661.57661.67662007.02.22 12:451.62800.000.000.001.13
244931552007.02.22 07:50sell0.30usdjpym121.09126.31116.312007.02.23 07:45121.380.000.00-0.43-7.17
244979962007.02.22 08:10buy0.20gbpusdm1.94871.90002.00002007.02.22 15:251.95150.000.000.005.60
244980132007.02.22 08:10sell0.20usdchfm1.24241.29101.19102007.02.22 16:251.23910.000.000.005.33
244980212007.02.22 08:10buy0.10eurusdm1.30961.25961.35962007.02.22 15:401.31130.000.000.001.70
245049022007.02.22 08:51buy0.10audusdm0.78840.73840.83842007.02.22 16:300.79050.000.000.002.10
245166382007.02.22 10:10buy0.10eurgbpm0.67120.62120.72122007.02.22 13:050.67170.000.000.000.97
245306522007.02.22 13:05sell0.10eurchfm1.62851.67851.57852007.02.22 16:301.62620.000.000.001.86
245319022007.02.22 13:21sell0.10eurgbpm0.67160.72160.62162007.02.22 16:000.67150.000.000.000.20
245378582007.02.22 14:25sell0.10usdcadm1.16201.21201.11202007.02.23 07:251.16180.000.00-0.040.17
245398502007.02.22 14:50sell0.50usdjpym121.34126.31116.312007.02.23 07:45121.380.000.00-0.72-1.65
245427532007.02.22 15:15sell0.30eurjpym159.12164.15154.152007.02.23 09:10159.250.000.00-0.34-3.21
245475652007.02.22 15:45sell0.10gbpusdm1.95202.00491.90492007.02.23 06:551.95560.000.000.00-3.60
245475882007.02.22 15:45sell0.10eurusdm1.31081.36081.26082007.02.23 06:551.31130.000.000.06-0.50
245494812007.02.22 16:05buy0.10eurgbpm0.67150.62150.72152007.02.23 14:500.66990.000.00-0.07-3.14
245573702007.02.22 16:36sell0.10audusdm0.78980.83980.73982007.02.23 01:200.78850.000.00-0.021.30
245576592007.02.22 16:40sell0.20gbpusdm1.95642.00491.90492007.02.23 06:551.95560.000.000.011.60
245601002007.02.22 17:00buy0.10eurchfm1.62631.57631.67632007.02.23 03:001.62610.000.000.05-0.16
245601612007.02.22 17:00buy0.10usdchfm1.23841.18841.28842007.02.23 01:171.23850.000.000.090.08
245663212007.02.22 17:35sell0.50eurjpym159.40164.15154.152007.02.23 09:10159.260.000.00-0.565.76
245867622007.02.22 22:30sell0.80usdjpym121.59126.31116.312007.02.23 07:45121.380.000.000.0013.84
246002092007.02.23 01:26buy0.10audusdm0.78860.73860.83862007.02.23 07:050.78910.000.000.000.50
246008432007.02.23 01:37sell0.10usdchfm1.23851.28851.18852007.02.23 13:001.23850.000.000.000.00
246087942007.02.23 03:21sell0.10eurchfm1.62611.67611.57612007.02.23 08:151.62580.000.000.000.24
246217952007.02.23 07:00buy0.10gbpusdm1.95601.90602.00602007.02.23 07:401.95830.000.000.002.30
246226732007.02.23 07:05buy0.10eurusdm1.31211.26211.36212007.02.23 13:001.31290.000.000.000.80
246251642007.02.23 07:27sell0.10audusdm0.78920.83920.73922007.02.23 12:360.78900.000.000.000.20
246295832007.02.23 07:50sell0.10gbpusdm1.95822.00821.90822007.02.23 09:201.95650.000.000.001.70
246427332007.02.23 09:30buy0.10gbpusdm1.95761.90762.00762007.02.23 12:451.95900.000.000.001.40
246617052007.02.23 12:40buy0.10audusdm0.78920.73920.83922007.02.23 14:250.79080.000.000.001.60
  0.00 0.00 -2.69 156.01
Closed P/L: 153.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
246840012007.02.23 14:30sell0.10audusdm0.79040.84040.7404 0.79230.000.00-0.02-1.90
246339762007.02.23 08:25buy0.10eurchfm1.62561.57371.6737 1.62320.000.000.05-1.95
247005682007.02.23 15:35buy0.20eurchfm1.62271.57371.6737 1.62320.000.000.100.81
247047072007.02.23 16:00sell0.10eurgbpm0.67060.72060.6206 0.67060.000.000.050.00
246406042007.02.23 09:15buy0.10eurjpym159.28154.28164.28 159.320.000.000.090.33
246730002007.02.23 13:30sell0.10eurusdm1.31311.36541.2654 1.31660.000.000.06-3.50
246917512007.02.23 15:00sell0.20eurusdm1.31651.36541.2654 1.31660.000.000.12-0.20
245226442007.02.22 11:20sell0.10gbpjpym236.62242.38232.38 237.690.000.00-0.54-8.84
245475432007.02.22 15:45sell0.20gbpjpym236.91242.38232.38 237.690.000.00-1.06-12.89
245576342007.02.22 16:40sell0.30gbpjpym237.32242.38232.38 237.690.000.00-1.60-9.17
245663012007.02.22 17:35sell0.50gbpjpym237.76242.38232.38 237.690.000.00-2.662.89
246730712007.02.23 13:30sell0.10gbpusdm1.96132.01331.9133 1.96340.000.000.00-2.10
247187092007.02.23 18:41sell0.20gbpusdm1.96432.01331.9133 1.96340.000.000.011.80
246303552007.02.23 07:55buy0.10usdcadm1.16181.11011.2101 1.15890.000.000.02-2.50
246730902007.02.23 13:30buy0.20usdcadm1.15921.11011.2101 1.15890.000.000.05-0.52
246729892007.02.23 13:30buy0.10usdchfm1.23821.18491.2849 1.23270.000.000.09-4.46
246926192007.02.23 15:05buy0.20usdchfm1.23321.18491.2849 1.23270.000.000.18-0.81
246296002007.02.23 07:50buy0.10usdjpym121.41116.22126.22 121.000.000.000.14-3.39
246847502007.02.23 14:35buy0.20usdjpym121.12116.22126.22 121.000.000.000.27-1.98
  0.00 0.00 -4.65 -48.38
 Floating P/L: -53.03
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 153.32 Floating P/L: -53.03 Margin: 160.00
Balance: 5 153.32 Equity: 5 100.29 Free Margin: 4 940.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 283.38 Gross Loss: 130.06 Total Net Profit: 153.32
Profit Factor: 2.18 Expected Payoff: 1.10  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 39.72 (0.77%) Relative Drawdown: 0.77% (39.72)
 
Total Trades: 139 Short Positions (won %): 79 (58.23%) Long Positions (won %): 60 (73.33%)
Profit Trades (% of total): 90 (64.75%) Loss trades (% of total): 49 (35.25%)
Largest profit trade: 30.36 loss trade: -10.38
Average profit trade: 3.15 loss trade: -2.65
Maximum consecutive wins ($): 9 (14.67) consecutive losses ($): 4 (-27.92)
Maximal consecutive profit (count): 64.36 (7) consecutive loss (count): -27.92 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2