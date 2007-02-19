|Account: 41691
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2007 February 27, 20:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2693293
|2007.02.19 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|1.3046
|1.3171
|2007.02.19 08:56
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|123987
|RF1
|2694414
|2007.02.19 08:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3138
|1.3047
|1.3154
|2007.02.19 08:56
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2694579
|2007.02.19 08:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3151
|1.3260
|1.3135
|2007.02.19 10:03
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2694926
|2007.02.19 10:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3131
|1.3240
|1.3115
|2007.02.20 08:04
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.20
|-38.00
|
|123987
|RF1
|2696445
|2007.02.19 18:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3149
|1.3240
|1.3133
|2007.02.20 08:03
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.20
|-22.00
|
|123987
|RF1
|2697854
|2007.02.20 02:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3167
|1.3240
|1.3151
|2007.02.20 08:03
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|123987
|RF1
|2698187
|2007.02.20 05:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3185
|1.3240
|1.3169
|2007.02.20 08:03
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2698654
|2007.02.20 08:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3168
|1.3277
|1.3152
|2007.02.20 09:10
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2699008
|2007.02.20 09:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3149
|1.3258
|1.3133
|2007.02.20 12:39
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2700082
|2007.02.20 12:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3129
|1.3238
|1.3113
|2007.02.20 18:16
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|123987
|RF1
|2700664
|2007.02.20 14:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3147
|1.3238
|1.3131
|2007.02.20 18:16
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2702080
|2007.02.20 18:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3130
|1.3239
|1.3114
|2007.02.21 12:17
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.20
|-2.00
|
|123987
|RF1
|2702881
|2007.02.21 00:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3148
|1.3239
|1.3132
|2007.02.21 12:17
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2706502
|2007.02.21 12:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3129
|1.3238
|1.3113
|2007.02.21 14:31
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|123987
|RF1
|2707127
|2007.02.21 14:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3147
|1.3238
|1.3131
|2007.02.21 14:31
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2707256
|2007.02.21 14:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3135
|1.3026
|1.3151
|2007.02.21 14:41
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|
|123987
|RF1
|2707503
|2007.02.21 14:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3116
|1.3025
|1.3132
|2007.02.21 14:41
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2707543
|2007.02.21 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3122
|1.3231
|1.3106
|2007.02.21 16:34
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|123987
|RF1
|2708128
|2007.02.21 16:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3141
|1.3232
|1.3125
|2007.02.21 16:34
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2708277
|2007.02.21 16:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3123
|1.3232
|1.3107
|2007.02.22 08:02
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.60
|-5.00
|
|123987
|RF1
|2709020
|2007.02.21 20:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3141
|1.3232
|1.3125
|2007.02.22 08:02
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.60
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2710705
|2007.02.22 08:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3124
|1.3233
|1.3108
|2007.02.22 08:38
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2710979
|2007.02.22 08:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3104
|1.3217
|1.3092
|2007.02.22 08:57
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2711226
|2007.02.22 08:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3088
|1.3197
|1.3072
|2007.02.22 10:55
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|123987
|RF1
|2711701
|2007.02.22 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3106
|1.3197
|1.3090
|2007.02.22 10:55
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2711903
|2007.02.22 10:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|1.3197
|1.3072
|2007.02.22 18:35
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|
|123987
|RF1
|2713363
|2007.02.22 13:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3103
|1.3194
|1.3087
|2007.02.22 18:35
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|
|123987
|RF1
|2714163
|2007.02.22 17:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3121
|1.3194
|1.3105
|2007.02.22 18:35
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|123987
|RF1
|2714376
|2007.02.22 17:27
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3136
|1.3194
|1.3123
|2007.02.22 18:35
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2715039
|2007.02.22 18:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3122
|1.3013
|1.3138
|2007.02.23 15:05
|1.3138
|0.00
|0.00
|-0.40
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2719344
|2007.02.23 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3141
|1.3032
|1.3157
|2007.02.23 15:26
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2719545
|2007.02.23 15:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|1.3047
|1.3172
|2007.02.23 15:53
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2719864
|2007.02.23 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3175
|1.3066
|1.3191
|2007.02.26 03:05
|1.3191
|0.00
|0.00
|-0.40
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2725743
|2007.02.26 03:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3195
|1.3086
|1.3211
|2007.02.26 15:41
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|
|123987
|RF1
|2727005
|2007.02.26 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3177
|1.3084
|1.3191
|2007.02.26 15:41
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|123987
|RF1
|2728235
|2007.02.26 12:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3161
|1.3085
|1.3174
|2007.02.26 15:41
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2728930
|2007.02.26 15:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3178
|1.3066
|1.3191
|2007.02.26 20:26
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|123987
|RF1
|2729524
|2007.02.26 17:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|1.3069
|1.3176
|2007.02.26 20:26
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2730238
|2007.02.26 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3178
|1.3069
|1.3194
|2007.02.26 23:51
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2730696
|2007.02.26 23:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3195
|1.3086
|1.3211
|2007.02.27 09:13
|1.3191
|0.00
|0.00
|-0.40
|-4.00
|
|123987
|RF1
|2731026
|2007.02.27 02:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3176
|1.3085
|1.3192
|2007.02.27 09:13
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2732277
|2007.02.27 09:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3194
|1.3080
|1.3205
|2007.02.27 09:18
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2732409
|2007.02.27 09:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3212
|1.3103
|1.3228
|2007.02.27 09:29
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|123987
|RF1
|2733135
|2007.02.27 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3212
|1.3103
|1.3228
|2007.02.27 14:05
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2733919
|2007.02.27 14:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3232
|1.3123
|1.3248
|2007.02.27 18:00
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1[tp]
|2693331
|2007.02.19 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9547
|1.9447
|1.9563
|2007.02.19 03:46
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2693549
|2007.02.19 00:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9531
|1.9431
|1.9547
|2007.02.19 03:46
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2693788
|2007.02.19 03:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9549
|1.9449
|1.9565
|2007.02.19 07:17
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2694057
|2007.02.19 06:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9537
|1.9433
|1.9549
|2007.02.19 07:17
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2694145
|2007.02.19 07:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9551
|1.9451
|1.9567
|2007.02.19 10:49
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2694376
|2007.02.19 08:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9535
|1.9435
|1.9551
|2007.02.19 10:49
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2694670
|2007.02.19 09:13
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9519
|1.9419
|1.9535
|2007.02.19 10:49
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2694850
|2007.02.19 09:50
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9503
|1.9403
|1.9519
|2007.02.19 10:49
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2695032
|2007.02.19 10:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9523
|1.9623
|1.9507
|2007.02.19 11:18
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2695121
|2007.02.19 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9502
|1.9602
|1.9486
|2007.02.19 11:18
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2695136
|2007.02.19 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9482
|1.9582
|1.9466
|2007.02.19 11:22
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2695202
|2007.02.19 11:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9462
|1.9562
|1.9446
|2007.02.19 11:24
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2695250
|2007.02.19 11:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9442
|1.9546
|1.9430
|2007.02.19 13:02
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2695411
|2007.02.19 11:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9458
|1.9558
|1.9442
|2007.02.19 13:02
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2696355
|2007.02.19 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|1.9519
|2007.02.19 18:27
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2696452
|2007.02.19 18:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9540
|2007.02.19 19:04
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2696682
|2007.02.19 19:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9559
|2007.02.20 03:00
|1.9522
|0.00
|0.00
|-0.19
|-14.70
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2696753
|2007.02.19 19:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9525
|0.0000
|1.9541
|2007.02.20 03:00
|1.9522
|0.00
|0.00
|-0.38
|-4.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2697559
|2007.02.20 00:40
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9506
|0.0000
|1.9522
|2007.02.20 03:00
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2697874
|2007.02.20 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9543
|2007.02.20 03:08
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2697930
|2007.02.20 03:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9563
|2007.02.20 08:42
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2698491
|2007.02.20 07:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9545
|2007.02.20 08:42
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2698782
|2007.02.20 08:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9552
|0.0000
|1.9568
|2007.02.20 10:37
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.10
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2698823
|2007.02.20 08:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9549
|2007.02.20 10:37
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2698918
|2007.02.20 09:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9515
|0.0000
|1.9531
|2007.02.20 10:37
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2699056
|2007.02.20 09:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9497
|0.0000
|1.9513
|2007.02.20 10:37
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2699575
|2007.02.20 10:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|1.9497
|2007.02.20 11:07
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2699685
|2007.02.20 11:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9490
|0.0000
|1.9474
|2007.02.20 17:29
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.10
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2700298
|2007.02.20 13:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9505
|0.0000
|1.9492
|2007.02.20 17:29
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.40
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2700501
|2007.02.20 14:11
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9523
|0.0000
|1.9507
|2007.02.20 17:28
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.30
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2701364
|2007.02.20 15:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9541
|0.0000
|1.9525
|2007.02.20 17:28
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2701575
|2007.02.20 16:28
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9560
|0.0000
|1.9544
|2007.02.20 17:28
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|89.60
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2702146
|2007.02.20 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9556
|0.0000
|1.9572
|2007.02.20 21:26
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2702261
|2007.02.20 19:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9541
|0.0000
|1.9554
|2007.02.20 21:26
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2702494
|2007.02.20 21:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9555
|0.0000
|1.9571
|2007.02.21 06:27
|1.9551
|0.00
|0.00
|-0.19
|-2.80
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2703633
|2007.02.21 04:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9540
|0.0000
|1.9552
|2007.02.21 06:27
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2704377
|2007.02.21 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9522
|2007.02.21 10:24
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2704650
|2007.02.21 08:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9556
|0.0000
|1.9540
|2007.02.21 10:24
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2705015
|2007.02.21 09:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9574
|0.0000
|1.9558
|2007.02.21 10:24
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2705561
|2007.02.21 10:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9528
|0.0000
|1.9512
|2007.02.21 10:34
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2705629
|2007.02.21 10:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|1.9492
|2007.02.21 11:14
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2706112
|2007.02.21 11:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|1.9473
|2007.02.21 14:30
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2706180
|2007.02.21 11:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9504
|0.0000
|1.9491
|2007.02.21 14:30
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.80
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2706754
|2007.02.21 13:04
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9522
|0.0000
|1.9506
|2007.02.21 14:30
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2707045
|2007.02.21 14:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9537
|0.0000
|1.9524
|2007.02.21 14:30
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|45.50
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2707661
|2007.02.21 14:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9496
|0.0000
|1.9480
|2007.02.22 08:15
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.08
|-14.70
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2707816
|2007.02.21 15:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9514
|0.0000
|1.9498
|2007.02.22 08:15
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.17
|-2.80
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2708383
|2007.02.21 17:13
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9532
|0.0000
|1.9516
|2007.02.22 08:15
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.25
|33.60
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2710756
|2007.02.22 08:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9512
|0.0000
|1.9492
|2007.02.22 08:51
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2711150
|2007.02.22 08:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|1.9469
|2007.02.22 09:37
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2713571
|2007.02.22 15:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9494
|0.0000
|1.9474
|2007.02.23 02:14
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.03
|-46.90
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2713806
|2007.02.22 16:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|1.9492
|2007.02.23 02:14
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.06
|-75.60
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2713860
|2007.02.22 16:27
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9525
|0.0000
|1.9507
|2007.02.23 02:14
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.08
|-77.70
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2714121
|2007.02.22 17:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9523
|2007.02.23 02:13
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.14
|-59.50
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2714230
|2007.02.22 17:21
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9561
|0.0000
|1.9541
|2007.02.23 02:13
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.22
|11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2714387
|2007.02.22 17:27
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9579
|0.0000
|1.9559
|2007.02.23 02:13
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.34
|168.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2716828
|2007.02.23 05:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9568
|1.9468
|1.9588
|2007.02.23 08:41
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2717477
|2007.02.23 08:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9592
|1.9489
|1.9609
|2007.02.23 12:14
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2717874
|2007.02.23 10:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9574
|1.9474
|1.9594
|2007.02.23 12:13
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2718301
|2007.02.23 10:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9556
|1.9456
|1.9576
|2007.02.23 12:13
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2718727
|2007.02.23 12:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9581
|1.9481
|1.9601
|2007.02.23 13:51
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2718928
|2007.02.23 13:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9608
|1.9506
|1.9626
|2007.02.23 14:13
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2719092
|2007.02.23 14:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9630
|1.9530
|1.9650
|2007.02.23 15:53
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2722032
|2007.02.23 18:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9652
|1.9552
|1.9672
|2007.02.26 00:03
|1.9654
|0.00
|0.00
|-0.19
|1.40
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2722356
|2007.02.23 20:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9634
|1.9534
|1.9654
|2007.02.26 00:03
|1.9654
|0.00
|0.00
|-0.38
|28.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2722740
|2007.02.26 00:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|1.9556
|1.9676
|2007.02.26 08:43
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2723938
|2007.02.26 01:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9641
|1.9538
|1.9658
|2007.02.26 08:43
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2726832
|2007.02.26 06:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9623
|1.9523
|1.9643
|2007.02.26 08:43
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2727319
|2007.02.26 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9554
|1.9674
|2007.02.26 10:53
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2727597
|2007.02.26 09:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9635
|1.9535
|1.9655
|2007.02.26 10:53
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2727736
|2007.02.26 10:04
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9617
|1.9517
|1.9637
|2007.02.26 10:53
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2727920
|2007.02.26 10:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9635
|1.9735
|1.9615
|2007.02.26 18:31
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2729785
|2007.02.26 18:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|1.9711
|1.9591
|2007.02.27 01:53
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.03
|-11.20
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2730188
|2007.02.26 20:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9629
|1.9729
|1.9609
|2007.02.27 01:53
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.06
|1.40
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2730364
|2007.02.26 20:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9648
|1.9748
|1.9628
|2007.02.27 01:53
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.08
|42.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2730975
|2007.02.27 01:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|1.9528
|1.9648
|2007.02.27 09:13
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2731877
|2007.02.27 08:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9608
|1.9508
|1.9628
|2007.02.27 09:13
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2732700
|2007.02.27 09:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9677
|1.9577
|1.9697
|2007.02.27 09:46
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.10
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2732846
|2007.02.27 09:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9659
|1.9559
|1.9679
|2007.02.27 09:46
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2733134
|2007.02.27 10:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9645
|1.9545
|1.9665
|2007.02.27 15:44
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2734710
|2007.02.27 15:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9669
|1.9569
|1.9689
|2007.02.27 16:37
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2734820
|2007.02.27 16:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9648
|1.9548
|1.9668
|2007.02.27 16:37
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2734975
|2007.02.27 16:10
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9629
|1.9529
|1.9649
|2007.02.27 16:37
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|2735134
|2007.02.27 16:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9746
|1.9626
|2007.02.27 19:58
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|2735571
|2007.02.27 17:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9664
|1.9764
|1.9644
|2007.02.27 19:58
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)[tp]
|
|0.00
|0.00
|0.81
|713.90
|Closed P/L:
|714.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2735613
|2007.02.27 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3247
|1.3356
|1.3231
|
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|123987
|RF1
|2736077
|2007.02.27 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9638
|1.9738
|1.9618
|
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|1
|10_point_4_multi MM (2891)
|
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|
|Floating P/L:
|2.70
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|714.71
|Floating P/L:
|2.70
|Margin:
|67.48
|Balance:
|2 589.43
|Equity:
|2 592.13
|Free Margin:
|2 524.65
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 649.48
|Gross Loss:
|934.77
|Total Net Profit:
|714.71
|Profit Factor:
|1.76
|Expected Payoff:
|5.50
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|259.39 (10.93%)
|Relative Drawdown:
|10.93% (259.39)
|
|Total Trades:
|130
|Short Positions (won %):
|63 (55.56%)
|Long Positions (won %):
|67 (68.66%)
|Profit Trades (% of total):
|81 (62.31%)
|Loss trades (% of total):
|49 (37.69%)
|Largest
|profit trade:
|168.34
|loss trade:
|-77.62
|Average
|profit trade:
|20.36
|loss trade:
|-19.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (177.43)
|consecutive losses ($):
|4 (-259.39)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|179.76 (2)
|consecutive loss (count):
|-259.39 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2