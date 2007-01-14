Interbank FX, LLC
|Account: 1348953
|Name: .
|Currency: USD
|2007 February 27, 23:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19660867
|2007.01.14 19:55
|balance
|Deposit
|5 000.00
|23049284
|2007.02.11 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3024
|1.2873
|1.3049
|2007.02.13 08:02
|1.3005
|0.00
|0.00
|-0.66
|-19.00
|23049505
|2007.02.11 23:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2469
|1.2620
|1.2444
|2007.02.13 10:14
|1.2493
|0.00
|0.00
|-0.94
|-19.21
|23121674
|2007.02.12 08:26
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2484
|1.2620
|1.2459
|2007.02.13 10:14
|1.2489
|0.00
|0.00
|-1.88
|-8.01
|23124411
|2007.02.12 08:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3009
|1.2873
|1.3034
|2007.02.13 08:02
|1.3004
|0.00
|0.00
|-1.31
|-10.00
|23138937
|2007.02.12 09:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2993
|1.2872
|1.3018
|2007.02.13 08:02
|1.3003
|0.00
|0.00
|-2.62
|40.00
|23145604
|2007.02.12 09:47
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2499
|1.2620
|1.2474
|2007.02.13 10:14
|1.2489
|0.00
|0.00
|-3.76
|32.03
|23146963
|2007.02.12 09:50
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2514
|1.2620
|1.2489
|2007.02.13 10:14
|1.2489
|0.00
|0.00
|-7.52
|160.14
|23153030
|2007.02.12 10:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2977
|1.2871
|1.3002
|2007.02.13 08:02
|1.3002
|0.00
|0.00
|-5.24
|200.00
|23355445
|2007.02.13 08:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3006
|1.2855
|1.3031
|2007.02.13 12:13
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|23361176
|2007.02.13 08:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2991
|1.2855
|1.3016
|2007.02.13 12:13
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23392736
|2007.02.13 10:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2487
|1.2638
|1.2462
|2007.02.13 13:03
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|20.06
|23437563
|2007.02.13 12:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3017
|1.2866
|1.3042
|2007.02.13 13:40
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|23456024
|2007.02.13 13:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2458
|1.2609
|1.2433
|2007.02.14 00:33
|1.2463
|0.00
|0.00
|-0.94
|-4.01
|23474974
|2007.02.13 13:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3044
|1.2893
|1.3069
|2007.02.13 20:57
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|23483606
|2007.02.13 13:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3029
|1.2893
|1.3054
|2007.02.13 20:57
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|23493592
|2007.02.13 14:23
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2473
|1.2609
|1.2448
|2007.02.14 00:33
|1.2464
|0.00
|0.00
|-1.88
|14.44
|23510051
|2007.02.13 15:14
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2489
|1.2610
|1.2464
|2007.02.14 00:33
|1.2464
|0.00
|0.00
|-3.76
|80.23
|23520033
|2007.02.13 15:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3014
|1.2893
|1.3039
|2007.02.13 20:57
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|23605166
|2007.02.13 20:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3041
|1.2890
|1.3066
|2007.02.14 07:10
|1.3057
|0.00
|0.00
|-0.66
|16.00
|23649610
|2007.02.14 00:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2460
|1.2611
|1.2435
|2007.02.14 07:45
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|20.11
|23702274
|2007.02.14 05:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3026
|1.2890
|1.3051
|2007.02.14 07:09
|1.3051
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23709398
|2007.02.14 07:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3058
|1.2907
|1.3083
|2007.02.14 07:44
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|23716625
|2007.02.14 07:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3085
|1.2934
|1.3110
|2007.02.14 15:00
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|23716994
|2007.02.14 07:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2431
|1.2582
|1.2406
|2007.02.14 15:01
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|23764116
|2007.02.14 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3116
|1.2965
|1.3141
|2007.02.14 15:07
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|23764760
|2007.02.14 15:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2398
|1.2552
|1.2376
|2007.02.14 15:03
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|17.78
|23765684
|2007.02.14 15:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2371
|1.2522
|1.2346
|2007.02.15 02:03
|1.2377
|0.00
|0.00
|-2.82
|-4.85
|23769590
|2007.02.14 15:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3143
|1.2992
|1.3168
|2007.02.15 14:00
|1.3154
|0.00
|0.00
|-1.97
|11.00
|23772332
|2007.02.14 15:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2387
|1.2523
|1.2362
|2007.02.15 02:03
|1.2377
|0.00
|0.00
|-5.64
|16.16
|23779756
|2007.02.14 15:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3128
|1.2992
|1.3153
|2007.02.15 14:00
|1.3153
|0.00
|0.00
|-3.93
|50.00
|23779878
|2007.02.14 15:59
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2402
|1.2523
|1.2377
|2007.02.15 02:03
|1.2377
|0.00
|0.00
|-11.28
|80.80
|23814746
|2007.02.15 02:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2372
|1.2523
|1.2347
|2007.02.15 11:38
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.04
|23843600
|2007.02.15 09:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2388
|1.2524
|1.2363
|2007.02.15 11:38
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|23851403
|2007.02.15 10:07
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2404
|1.2525
|1.2379
|2007.02.15 11:38
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|80.78
|23857544
|2007.02.15 11:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2376
|1.2225
|1.2401
|2007.02.15 14:40
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.71
|23868650
|2007.02.15 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3159
|1.3008
|1.3184
|2007.02.15 14:16
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|23870223
|2007.02.15 14:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3144
|1.3008
|1.3169
|2007.02.15 14:15
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23872196
|2007.02.15 14:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2357
|1.2217
|1.2378
|2007.02.15 14:40
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|14.56
|23875113
|2007.02.15 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3171
|1.3020
|1.3196
|2007.02.16 16:06
|1.3127
|0.00
|0.00
|-0.66
|-44.00
|23877609
|2007.02.15 14:21
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2344
|1.2220
|1.2366
|2007.02.15 14:40
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|71.16
|23881655
|2007.02.15 14:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3155
|1.3019
|1.3180
|2007.02.16 16:06
|1.3127
|0.00
|0.00
|-1.31
|-56.00
|23883058
|2007.02.15 14:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2363
|1.2514
|1.2338
|2007.02.15 15:44
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|20.26
|23896139
|2007.02.15 15:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2334
|1.2485
|1.2309
|2007.02.15 19:48
|1.2341
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.67
|23897087
|2007.02.15 15:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2349
|1.2485
|1.2324
|2007.02.15 19:48
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|14.59
|23897496
|2007.02.15 15:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3139
|1.3018
|1.3164
|2007.02.16 16:06
|1.3126
|0.00
|0.00
|-2.62
|-52.00
|23897687
|2007.02.15 15:46
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2365
|1.2486
|1.2340
|2007.02.15 19:48
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|81.04
|23921339
|2007.02.15 19:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2337
|1.2488
|1.2312
|2007.02.16 13:30
|1.2346
|0.00
|0.00
|-0.94
|-7.29
|23963320
|2007.02.16 08:11
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2352
|1.2488
|1.2327
|2007.02.16 13:30
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23964571
|2007.02.16 08:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3124
|1.3018
|1.3149
|2007.02.16 16:06
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|23974714
|2007.02.16 11:06
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2373
|1.2494
|1.2348
|2007.02.16 13:30
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|80.98
|23986338
|2007.02.16 13:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2337
|1.2488
|1.2312
|2007.02.16 16:35
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.67
|23989310
|2007.02.16 13:44
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2352
|1.2488
|1.2327
|2007.02.16 16:35
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|14.58
|23990272
|2007.02.16 13:45
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3103
|1.3012
|1.3128
|2007.02.16 16:06
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|23992392
|2007.02.16 13:49
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2368
|1.2489
|1.2343
|2007.02.16 16:35
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|81.02
|24005979
|2007.02.16 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3130
|1.2979
|1.3155
|2007.02.19 02:56
|1.3155
|0.00
|0.00
|-0.66
|25.00
|24009316
|2007.02.16 16:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2339
|1.2490
|1.2314
|2007.02.20 13:23
|1.2360
|0.00
|0.00
|-1.88
|-16.99
|24043964
|2007.02.19 02:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|1.3006
|1.3182
|2007.02.19 17:33
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|24061972
|2007.02.19 07:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3142
|1.3006
|1.3167
|2007.02.19 17:31
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|24082190
|2007.02.19 10:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3127
|1.3006
|1.3152
|2007.02.19 17:31
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|24103133
|2007.02.19 17:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|1.3003
|1.3179
|2007.02.20 02:29
|1.3179
|0.00
|0.00
|-0.66
|25.00
|24129161
|2007.02.20 02:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3186
|1.3032
|1.3208
|2007.02.21 13:20
|1.3148
|0.00
|0.00
|-0.66
|-38.00
|24145139
|2007.02.20 06:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3171
|1.3035
|1.3196
|2007.02.21 13:20
|1.3149
|0.00
|0.00
|-1.31
|-44.00
|24155107
|2007.02.20 08:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3155
|1.3034
|1.3180
|2007.02.21 13:20
|1.3150
|0.00
|0.00
|-2.62
|-20.00
|24157695
|2007.02.20 08:10
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2354
|1.2490
|1.2329
|2007.02.20 13:23
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.33
|24163868
|2007.02.20 08:31
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2369
|1.2490
|1.2344
|2007.02.20 13:23
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|29.13
|24164571
|2007.02.20 08:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3139
|1.3033
|1.3164
|2007.02.21 13:20
|1.3149
|0.00
|0.00
|-5.24
|80.00
|24180232
|2007.02.20 11:35
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2385
|1.2491
|1.2360
|2007.02.20 13:23
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|161.81
|24188091
|2007.02.20 13:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2356
|1.2507
|1.2331
|2007.02.21 07:29
|1.2346
|0.00
|0.00
|-0.94
|8.10
|24193011
|2007.02.20 14:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2371
|1.2507
|1.2346
|2007.02.21 07:29
|1.2346
|0.00
|0.00
|-1.88
|40.50
|24296805
|2007.02.21 07:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2341
|1.2492
|1.2316
|2007.02.21 12:57
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.89
|24301491
|2007.02.21 07:53
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2356
|1.2492
|1.2331
|2007.02.21 12:57
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.16
|24322945
|2007.02.21 09:31
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2371
|1.2492
|1.2346
|2007.02.21 12:57
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.62
|24345842
|2007.02.21 11:10
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2387
|1.2493
|1.2362
|2007.02.21 12:56
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|45.23
|24351495
|2007.02.21 11:37
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3124
|1.3033
|1.3149
|2007.02.21 13:20
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|24353143
|2007.02.21 11:39
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2405
|1.2496
|1.2380
|2007.02.21 12:56
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|323.10
|24367874
|2007.02.21 12:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2372
|1.2523
|1.2347
|2007.02.21 15:10
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.65
|24373782
|2007.02.21 13:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3149
|1.2998
|1.3174
|2007.02.21 15:10
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|24377470
|2007.02.21 13:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3134
|1.2998
|1.3159
|2007.02.21 15:10
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24377510
|2007.02.21 13:31
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2388
|1.2524
|1.2363
|2007.02.21 15:10
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|24383655
|2007.02.21 13:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3116
|1.2995
|1.3141
|2007.02.21 15:10
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|24385314
|2007.02.21 13:42
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2403
|1.2524
|1.2378
|2007.02.21 15:10
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|80.79
|24404650
|2007.02.21 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3140
|1.2989
|1.3165
|2007.02.22 15:31
|1.3115
|0.00
|0.00
|-1.97
|-25.00
|24404655
|2007.02.21 15:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2376
|1.2527
|1.2351
|2007.02.22 16:24
|1.2390
|0.00
|0.00
|-2.82
|-11.30
|24409066
|2007.02.21 15:31
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2391
|1.2527
|1.2366
|2007.02.22 16:23
|1.2392
|0.00
|0.00
|-5.64
|-1.61
|24409373
|2007.02.21 15:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3125
|1.2989
|1.3150
|2007.02.22 15:31
|1.3115
|0.00
|0.00
|-3.93
|-20.00
|24485068
|2007.02.22 07:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2407
|1.2528
|1.2382
|2007.02.22 16:22
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|32.27
|24485556
|2007.02.22 07:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3108
|1.2987
|1.3133
|2007.02.22 15:31
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|24488252
|2007.02.22 07:39
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2422
|1.2528
|1.2397
|2007.02.22 16:21
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|161.33
|24495250
|2007.02.22 07:58
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3091
|1.2985
|1.3116
|2007.02.22 15:31
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|24545393
|2007.02.22 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3117
|1.2966
|1.3142
|2007.02.22 16:27
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24553552
|2007.02.22 16:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2384
|1.2535
|1.2359
|2007.02.23 13:59
|1.2374
|0.00
|0.00
|-0.94
|8.08
|24554858
|2007.02.22 16:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3140
|1.2989
|1.3165
|2007.02.23 13:13
|1.3135
|0.00
|0.00
|-0.66
|-5.00
|24566589
|2007.02.22 17:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3125
|1.2989
|1.3150
|2007.02.23 13:13
|1.3135
|0.00
|0.00
|-1.31
|20.00
|24619866
|2007.02.23 06:51
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2399
|1.2535
|1.2374
|2007.02.23 13:59
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.41
|24638476
|2007.02.23 09:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3110
|1.2989
|1.3135
|2007.02.23 13:13
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|24670892
|2007.02.23 13:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3138
|1.2987
|1.3163
|2007.02.23 14:38
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24676676
|2007.02.23 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2371
|1.2522
|1.2346
|2007.02.23 14:37
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|20.25
|24684976
|2007.02.23 14:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2339
|1.2493
|1.2317
|2007.02.23 15:17
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|17.86
|24685287
|2007.02.23 14:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3163
|1.3012
|1.3188
|2007.02.26 00:23
|1.3188
|0.00
|0.00
|-0.66
|25.00
|24695266
|2007.02.23 15:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2313
|1.2464
|1.2288
|2007.02.26 09:59
|1.2311
|0.00
|0.00
|-0.94
|1.62
|24706446
|2007.02.23 16:05
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2329
|1.2465
|1.2304
|2007.02.26 00:23
|1.2304
|0.00
|0.00
|-1.88
|40.64
|24825601
|2007.02.26 09:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3168
|1.3319
|1.3143
|2007.02.27 06:54
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.59
|-3.00
|24825676
|2007.02.26 09:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2312
|1.2161
|1.2337
|2007.02.26 16:38
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|8.12
|24879314
|2007.02.26 14:56
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2297
|1.2161
|1.2322
|2007.02.26 16:38
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|40.58
|24901747
|2007.02.26 16:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2324
|1.2173
|1.2349
|2007.02.27 17:12
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.89
|-118.23
|24927658
|2007.02.26 19:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2308
|1.2172
|1.2333
|2007.02.27 17:12
|1.2181
|0.00
|0.00
|1.78
|-208.52
|24930853
|2007.02.26 19:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3183
|1.3319
|1.3158
|2007.02.27 06:54
|1.3172
|0.00
|0.00
|1.18
|22.00
|24931196
|2007.02.26 19:50
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2291
|1.2170
|1.2316
|2007.02.27 17:12
|1.2180
|0.00
|0.00
|3.56
|-364.53
|24960439
|2007.02.27 00:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3198
|1.3319
|1.3173
|2007.02.27 06:54
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|25008009
|2007.02.27 06:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3168
|1.3319
|1.3143
|2007.02.27 23:20
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.59
|-69.00
|25029355
|2007.02.27 08:08
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2276
|1.2170
|1.2301
|2007.02.27 17:12
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|-630.54
|25030246
|2007.02.27 08:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3183
|1.3319
|1.3158
|2007.02.27 23:20
|1.3236
|0.00
|0.00
|1.18
|-106.00
|25032073
|2007.02.27 08:12
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2261
|1.2170
|1.2286
|2007.02.27 17:12
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 064.04
|25034829
|2007.02.27 08:17
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3198
|1.3319
|1.3173
|2007.02.27 23:19
|1.3235
|0.00
|0.00
|2.36
|-148.00
|25036008
|2007.02.27 08:19
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2245
|1.2169
|1.2270
|2007.02.27 17:12
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 707.72
|25065150
|2007.02.27 10:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3214
|1.3320
|1.3189
|2007.02.27 23:19
|1.3234
|0.00
|0.00
|4.72
|-160.00
|25145931
|2007.02.27 17:12
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3259
|1.3350
|1.3234
|2007.02.27 23:19
|1.3234
|0.00
|0.00
|9.44
|400.00
|25146213
|2007.02.27 17:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2179
|1.2330
|1.2154
|2007.02.27 19:44
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|25152782
|2007.02.27 17:43
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2194
|1.2330
|1.2169
|2007.02.27 19:44
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|41.09
|
|0.00
|0.00
|-72.65
|-239.27
|Closed P/L:
|-311.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|25173167
|2007.02.27 19:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2163
|1.2314
|1.2138
|
|1.2184
|0.00
|0.00
|-0.94
|-17.24
|25184166
|2007.02.27 20:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2180
|1.2316
|1.2155
|
|1.2184
|0.00
|0.00
|-1.88
|-6.57
|25210139
|2007.02.27 23:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3234
|1.3385
|1.3209
|
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|0.00
|0.00
|-2.82
|-19.81
|
|Floating P/L:
|-22.63
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-311.92
|Floating P/L:
|-22.63
|Margin:
|400.00
|Balance:
|4 688.08
|Equity:
|4 665.45
|Free Margin:
|4 265.45