Interbank FX, LLC

Account: 1348953 Name: . Currency: USD 2007 February 27, 23:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
196608672007.01.14 19:55balanceDeposit5 000.00
230492842007.02.11 23:00buy0.10eurusd1.30241.28731.30492007.02.13 08:021.30050.000.00-0.66-19.00
230495052007.02.11 23:01sell0.10usdchf1.24691.26201.24442007.02.13 10:141.24930.000.00-0.94-19.21
231216742007.02.12 08:26sell0.20usdchf1.24841.26201.24592007.02.13 10:141.24890.000.00-1.88-8.01
231244112007.02.12 08:33buy0.20eurusd1.30091.28731.30342007.02.13 08:021.30040.000.00-1.31-10.00
231389372007.02.12 09:22buy0.40eurusd1.29931.28721.30182007.02.13 08:021.30030.000.00-2.6240.00
231456042007.02.12 09:47sell0.40usdchf1.24991.26201.24742007.02.13 10:141.24890.000.00-3.7632.03
231469632007.02.12 09:50sell0.80usdchf1.25141.26201.24892007.02.13 10:141.24890.000.00-7.52160.14
231530302007.02.12 10:16buy0.80eurusd1.29771.28711.30022007.02.13 08:021.30020.000.00-5.24200.00
233554452007.02.13 08:02buy0.10eurusd1.30061.28551.30312007.02.13 12:131.30160.000.000.0010.00
233611762007.02.13 08:27buy0.20eurusd1.29911.28551.30162007.02.13 12:131.30160.000.000.0050.00
233927362007.02.13 10:14sell0.10usdchf1.24871.26381.24622007.02.13 13:031.24620.000.000.0020.06
234375632007.02.13 12:13buy0.10eurusd1.30171.28661.30422007.02.13 13:401.30420.000.000.0025.00
234560242007.02.13 13:03sell0.10usdchf1.24581.26091.24332007.02.14 00:331.24630.000.00-0.94-4.01
234749742007.02.13 13:41buy0.10eurusd1.30441.28931.30692007.02.13 20:571.30380.000.000.00-6.00
234836062007.02.13 13:59buy0.20eurusd1.30291.28931.30542007.02.13 20:571.30390.000.000.0020.00
234935922007.02.13 14:23sell0.20usdchf1.24731.26091.24482007.02.14 00:331.24640.000.00-1.8814.44
235100512007.02.13 15:14sell0.40usdchf1.24891.26101.24642007.02.14 00:331.24640.000.00-3.7680.23
235200332007.02.13 15:42buy0.40eurusd1.30141.28931.30392007.02.13 20:571.30390.000.000.00100.00
236051662007.02.13 20:58buy0.10eurusd1.30411.28901.30662007.02.14 07:101.30570.000.00-0.6616.00
236496102007.02.14 00:33sell0.10usdchf1.24601.26111.24352007.02.14 07:451.24350.000.000.0020.11
237022742007.02.14 05:34buy0.20eurusd1.30261.28901.30512007.02.14 07:091.30510.000.000.0050.00
237093982007.02.14 07:11buy0.10eurusd1.30581.29071.30832007.02.14 07:441.30830.000.000.0025.00
237166252007.02.14 07:44buy0.10eurusd1.30851.29341.31102007.02.14 15:001.31100.000.000.0025.00
237169942007.02.14 07:45sell0.10usdchf1.24311.25821.24062007.02.14 15:011.24060.000.000.0020.15
237641162007.02.14 15:00buy0.10eurusd1.31161.29651.31412007.02.14 15:071.31410.000.000.0025.00
237647602007.02.14 15:01sell0.10usdchf1.23981.25521.23762007.02.14 15:031.23760.000.000.0017.78
237656842007.02.14 15:03sell0.10usdchf1.23711.25221.23462007.02.15 02:031.23770.000.00-2.82-4.85
237695902007.02.14 15:07buy0.10eurusd1.31431.29921.31682007.02.15 14:001.31540.000.00-1.9711.00
237723322007.02.14 15:12sell0.20usdchf1.23871.25231.23622007.02.15 02:031.23770.000.00-5.6416.16
237797562007.02.14 15:59buy0.20eurusd1.31281.29921.31532007.02.15 14:001.31530.000.00-3.9350.00
237798782007.02.14 15:59sell0.40usdchf1.24021.25231.23772007.02.15 02:031.23770.000.00-11.2880.80
238147462007.02.15 02:04sell0.10usdchf1.23721.25231.23472007.02.15 11:381.23770.000.000.00-4.04
238436002007.02.15 09:35sell0.20usdchf1.23881.25241.23632007.02.15 11:381.23780.000.000.0016.16
238514032007.02.15 10:07sell0.40usdchf1.24041.25251.23792007.02.15 11:381.23790.000.000.0080.78
238575442007.02.15 11:38buy0.10usdchf1.23761.22251.24012007.02.15 14:401.23640.000.000.00-9.71
238686502007.02.15 14:00buy0.10eurusd1.31591.30081.31842007.02.15 14:161.31630.000.000.004.00
238702232007.02.15 14:02buy0.20eurusd1.31441.30081.31692007.02.15 14:151.31690.000.000.0050.00
238721962007.02.15 14:10buy0.20usdchf1.23571.22171.23782007.02.15 14:401.23660.000.000.0014.56
238751132007.02.15 14:16buy0.10eurusd1.31711.30201.31962007.02.16 16:061.31270.000.00-0.66-44.00
238776092007.02.15 14:21buy0.40usdchf1.23441.22201.23662007.02.15 14:401.23660.000.000.0071.16
238816552007.02.15 14:35buy0.20eurusd1.31551.30191.31802007.02.16 16:061.31270.000.00-1.31-56.00
238830582007.02.15 14:41sell0.10usdchf1.23631.25141.23382007.02.15 15:441.23380.000.000.0020.26
238961392007.02.15 15:44sell0.10usdchf1.23341.24851.23092007.02.15 19:481.23410.000.000.00-5.67
238970872007.02.15 15:46sell0.20usdchf1.23491.24851.23242007.02.15 19:481.23400.000.000.0014.59
238974962007.02.15 15:46buy0.40eurusd1.31391.30181.31642007.02.16 16:061.31260.000.00-2.62-52.00
238976872007.02.15 15:46sell0.40usdchf1.23651.24861.23402007.02.15 19:481.23400.000.000.0081.04
239213392007.02.15 19:48sell0.10usdchf1.23371.24881.23122007.02.16 13:301.23460.000.00-0.94-7.29
239633202007.02.16 08:11sell0.20usdchf1.23521.24881.23272007.02.16 13:301.23520.000.000.000.00
239645712007.02.16 08:20buy0.80eurusd1.31241.30181.31492007.02.16 16:061.31280.000.000.0032.00
239747142007.02.16 11:06sell0.40usdchf1.23731.24941.23482007.02.16 13:301.23480.000.000.0080.98
239863382007.02.16 13:30sell0.10usdchf1.23371.24881.23122007.02.16 16:351.23440.000.000.00-5.67
239893102007.02.16 13:44sell0.20usdchf1.23521.24881.23272007.02.16 16:351.23430.000.000.0014.58
239902722007.02.16 13:45buy1.60eurusd1.31031.30121.31282007.02.16 16:061.31280.000.000.00400.00
239923922007.02.16 13:49sell0.40usdchf1.23681.24891.23432007.02.16 16:351.23430.000.000.0081.02
240059792007.02.16 16:06buy0.10eurusd1.31301.29791.31552007.02.19 02:561.31550.000.00-0.6625.00
240093162007.02.16 16:35sell0.10usdchf1.23391.24901.23142007.02.20 13:231.23600.000.00-1.88-16.99
240439642007.02.19 02:56buy0.10eurusd1.31571.30061.31822007.02.19 17:331.31510.000.000.00-6.00
240619722007.02.19 07:27buy0.20eurusd1.31421.30061.31672007.02.19 17:311.31520.000.000.0020.00
240821902007.02.19 10:51buy0.40eurusd1.31271.30061.31522007.02.19 17:311.31520.000.000.00100.00
241031332007.02.19 17:33buy0.10eurusd1.31541.30031.31792007.02.20 02:291.31790.000.00-0.6625.00
241291612007.02.20 02:30buy0.10eurusd1.31861.30321.32082007.02.21 13:201.31480.000.00-0.66-38.00
241451392007.02.20 06:46buy0.20eurusd1.31711.30351.31962007.02.21 13:201.31490.000.00-1.31-44.00
241551072007.02.20 08:02buy0.40eurusd1.31551.30341.31802007.02.21 13:201.31500.000.00-2.62-20.00
241576952007.02.20 08:10sell0.20usdchf1.23541.24901.23292007.02.20 13:231.23610.000.000.00-11.33
241638682007.02.20 08:31sell0.40usdchf1.23691.24901.23442007.02.20 13:231.23600.000.000.0029.13
241645712007.02.20 08:33buy0.80eurusd1.31391.30331.31642007.02.21 13:201.31490.000.00-5.2480.00
241802322007.02.20 11:35sell0.80usdchf1.23851.24911.23602007.02.20 13:231.23600.000.000.00161.81
241880912007.02.20 13:23sell0.10usdchf1.23561.25071.23312007.02.21 07:291.23460.000.00-0.948.10
241930112007.02.20 14:39sell0.20usdchf1.23711.25071.23462007.02.21 07:291.23460.000.00-1.8840.50
242968052007.02.21 07:29sell0.10usdchf1.23411.24921.23162007.02.21 12:571.23780.000.000.00-29.89
243014912007.02.21 07:53sell0.20usdchf1.23561.24921.23312007.02.21 12:571.23790.000.000.00-37.16
243229452007.02.21 09:31sell0.40usdchf1.23711.24921.23462007.02.21 12:571.23780.000.000.00-22.62
243458422007.02.21 11:10sell0.80usdchf1.23871.24931.23622007.02.21 12:561.23800.000.000.0045.23
243514952007.02.21 11:37buy1.60eurusd1.31241.30331.31492007.02.21 13:201.31490.000.000.00400.00
243531432007.02.21 11:39sell1.60usdchf1.24051.24961.23802007.02.21 12:561.23800.000.000.00323.10
243678742007.02.21 12:57sell0.10usdchf1.23721.25231.23472007.02.21 15:101.23790.000.000.00-5.65
243737822007.02.21 13:21buy0.10eurusd1.31491.29981.31742007.02.21 15:101.31390.000.000.00-10.00
243774702007.02.21 13:31buy0.20eurusd1.31341.29981.31592007.02.21 15:101.31390.000.000.0010.00
243775102007.02.21 13:31sell0.20usdchf1.23881.25241.23632007.02.21 15:101.23780.000.000.0016.16
243836552007.02.21 13:40buy0.40eurusd1.31161.29951.31412007.02.21 15:101.31410.000.000.00100.00
243853142007.02.21 13:42sell0.40usdchf1.24031.25241.23782007.02.21 15:101.23780.000.000.0080.79
244046502007.02.21 15:10buy0.10eurusd1.31401.29891.31652007.02.22 15:311.31150.000.00-1.97-25.00
244046552007.02.21 15:10sell0.10usdchf1.23761.25271.23512007.02.22 16:241.23900.000.00-2.82-11.30
244090662007.02.21 15:31sell0.20usdchf1.23911.25271.23662007.02.22 16:231.23920.000.00-5.64-1.61
244093732007.02.21 15:32buy0.20eurusd1.31251.29891.31502007.02.22 15:311.31150.000.00-3.93-20.00
244850682007.02.22 07:34sell0.40usdchf1.24071.25281.23822007.02.22 16:221.23970.000.000.0032.27
244855562007.02.22 07:34buy0.40eurusd1.31081.29871.31332007.02.22 15:311.31150.000.000.0028.00
244882522007.02.22 07:39sell0.80usdchf1.24221.25281.23972007.02.22 16:211.23970.000.000.00161.33
244952502007.02.22 07:58buy0.80eurusd1.30911.29851.31162007.02.22 15:311.31160.000.000.00200.00
245453932007.02.22 15:31buy0.10eurusd1.31171.29661.31422007.02.22 16:271.31420.000.000.0025.00
245535522007.02.22 16:24sell0.10usdchf1.23841.25351.23592007.02.23 13:591.23740.000.00-0.948.08
245548582007.02.22 16:28buy0.10eurusd1.31401.29891.31652007.02.23 13:131.31350.000.00-0.66-5.00
245665892007.02.22 17:35buy0.20eurusd1.31251.29891.31502007.02.23 13:131.31350.000.00-1.3120.00
246198662007.02.23 06:51sell0.20usdchf1.23991.25351.23742007.02.23 13:591.23740.000.000.0040.41
246384762007.02.23 09:05buy0.40eurusd1.31101.29891.31352007.02.23 13:131.31350.000.000.00100.00
246708922007.02.23 13:13buy0.10eurusd1.31381.29871.31632007.02.23 14:381.31630.000.000.0025.00
246766762007.02.23 14:00sell0.10usdchf1.23711.25221.23462007.02.23 14:371.23460.000.000.0020.25
246849762007.02.23 14:37sell0.10usdchf1.23391.24931.23172007.02.23 15:171.23170.000.000.0017.86
246852872007.02.23 14:38buy0.10eurusd1.31631.30121.31882007.02.26 00:231.31880.000.00-0.6625.00
246952662007.02.23 15:17sell0.10usdchf1.23131.24641.22882007.02.26 09:591.23110.000.00-0.941.62
247064462007.02.23 16:05sell0.20usdchf1.23291.24651.23042007.02.26 00:231.23040.000.00-1.8840.64
248256012007.02.26 09:59sell0.10eurusd1.31681.33191.31432007.02.27 06:541.31710.000.000.59-3.00
248256762007.02.26 09:59buy0.10usdchf1.23121.21611.23372007.02.26 16:381.23220.000.000.008.12
248793142007.02.26 14:56buy0.20usdchf1.22971.21611.23222007.02.26 16:381.23220.000.000.0040.58
249017472007.02.26 16:38buy0.10usdchf1.23241.21731.23492007.02.27 17:121.21800.000.000.89-118.23
249276582007.02.26 19:25buy0.20usdchf1.23081.21721.23332007.02.27 17:121.21810.000.001.78-208.52
249308532007.02.26 19:48sell0.20eurusd1.31831.33191.31582007.02.27 06:541.31720.000.001.1822.00
249311962007.02.26 19:50buy0.40usdchf1.22911.21701.23162007.02.27 17:121.21800.000.003.56-364.53
249604392007.02.27 00:39sell0.40eurusd1.31981.33191.31732007.02.27 06:541.31730.000.000.00100.00
250080092007.02.27 06:55sell0.10eurusd1.31681.33191.31432007.02.27 23:201.32370.000.000.59-69.00
250293552007.02.27 08:08buy0.80usdchf1.22761.21701.23012007.02.27 17:121.21800.000.000.00-630.54
250302462007.02.27 08:09sell0.20eurusd1.31831.33191.31582007.02.27 23:201.32360.000.001.18-106.00
250320732007.02.27 08:12buy1.60usdchf1.22611.21701.22862007.02.27 17:121.21800.000.000.00-1 064.04
250348292007.02.27 08:17sell0.40eurusd1.31981.33191.31732007.02.27 23:191.32350.000.002.36-148.00
250360082007.02.27 08:19buy3.20usdchf1.22451.21691.22702007.02.27 17:121.21800.000.000.00-1 707.72
250651502007.02.27 10:20sell0.80eurusd1.32141.33201.31892007.02.27 23:191.32340.000.004.72-160.00
251459312007.02.27 17:12sell1.60eurusd1.32591.33501.32342007.02.27 23:191.32340.000.009.44400.00
251462132007.02.27 17:12sell0.10usdchf1.21791.23301.21542007.02.27 19:441.21690.000.000.008.22
251527822007.02.27 17:43sell0.20usdchf1.21941.23301.21692007.02.27 19:441.21690.000.000.0041.09
  0.00 0.00 -72.65 -239.27
Closed P/L: -311.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
251731672007.02.27 19:44sell0.10usdchf1.21631.23141.2138 1.21840.000.00-0.94-17.24
251841662007.02.27 20:21sell0.20usdchf1.21801.23161.2155 1.21840.000.00-1.88-6.57
252101392007.02.27 23:20sell0.10eurusd1.32341.33851.3209 1.32300.000.000.004.00
  0.00 0.00 -2.82 -19.81
 Floating P/L: -22.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -311.92 Floating P/L: -22.63 Margin: 400.00
Balance: 4 688.08 Equity: 4 665.45 Free Margin: 4 265.45