AUDUSDEURUSDGBPUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY
Total Trades 21 30 37 23 25 44
Total Closed Trades 21 30 37 23 25 44
Total Net Profit 17.28 25.21 34.30 28.77 41.96 80.07
Gross Profit 17.98 27.60 44.60 35.57 56.93 127.22
Gross Loss -0.70 -2.39 -10.30 -6.80 -14.97 -47.15
Total Net Pips 77 101 72 24 -3 -127
Gross Profit Pips 84 126 161 90 95 175
Gross Loss Pips -7 -25 -89 -66 -98 -302
Average Profit Trade 0.95 1.15 1.78 2.37 4.07 4.54
Average Loss Trade -0.35 -0.40 -0.86 -0.85 -1.36 -2.95
Largest Profit Trade 3.20 3.60 7.20 8.43 31.07 53.28
Largest Loss Trade -0.40 -0.60 -3.10 -1.70 -2.91 -7.99
Profit Factor 25.69 11.55 4.33 5.23 3.80 2.70
Expected Payoff 0.82 0.84 0.93 1.25 1.68 1.82
Total Short Positions Percent 52.38% 50.00% 64.86% 47.83% 48.00% 34.09%
Short Positions Win Percent 81.82% 86.67% 66.67% 72.73% 41.67% 66.67%
Short Positions Lose Percent 18.18% 13.33% 33.33% 27.27% 58.33% 33.33%
Total Long Positions Percent 47.62% 50.00% 35.14% 52.17% 52.00% 65.91%
Long Posistions Win Percent 100.00% 73.33% 69.23% 58.33% 69.23% 62.07%
Long Posistions Lose Percent 0.00% 26.67% 30.77% 41.67% 30.77% 37.93%
Total Short Positions 11 15 24 11 12 15
Total Short Positions Lost 2 2 8 3 7 5
Total Short Positions Won 9 13 16 8 5 10
Total Long Positions 10 15 13 12 13 29
Total Long Positions Lost 0 4 4 5 4 11
Total Long Positions Won 10 11 9 7 9 18
Profit Trades Percent 90.48% 80.00% 67.57% 65.22% 56.00% 63.64%
Loss Trades Percent 9.52% 20.00% 32.43% 34.78% 44.00% 36.36%
Total Profit Trades 19 24 25 15 14 28
Total Loss Trades 2 6 12 8 11 16
Maximum Consecutive Wins 13 8 7 5 4 10
Maximum Consecutive Profit 11.18 6.70 4.40 7.81 7.68 21.46
Maximum Consecutive Losses 1 1 3 2 3 3
Maximum Consecutive Loss -0.40 -0.60 -3.60 -2.68 -4.61 -4.87
Maximal Consecutive Profit 11.18 6.70 9.70 15.46 31.07 53.28
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 13 8 5 3 1 1
Maximal Consecutive Loss -0.40 -0.60 -3.60 -2.68 -4.61 -14.32
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 1 1 3 2 3 2
Average Consecutive Wins 6.33 3.43 3.57 2.50 2.33 2.80
Average Consecutive Losses 1.00 1.00 1.50 1.60 1.83 1.60
Net Swap -0.02 0.11 0.00 0.34 -0.09 -0.29
Gross Profit Swap 0.00 0.18 0.00 0.34 0.00 0.14
Gross Loss Swap -0.02 -0.07 0.00 0.00 -0.09 -0.43
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 2D 10H 56M 1D19H 42M 1D11H 48M 3D 19H 42M 2D 7H 56M 1D22H 47M
Average Trade Time 2H 48M 1H 27M 58M 3H 59M 2H 14M 1H 3M
Counted Trades 21 30 37 23 25 44
Uncounted Trades 2 1 1 1 3 2