|
|AUDUSD
|EURUSD
|GBPUSD
|USDCAD
|USDCHF
|USDJPY
|21
|30
|37
|23
|25
|44
|21
|30
|37
|23
|25
|44
|
|17.28
|25.21
|34.30
|28.77
|41.96
|80.07
|17.98
|27.60
|44.60
|35.57
|56.93
|127.22
|-0.70
|-2.39
|-10.30
|-6.80
|-14.97
|-47.15
|
|77
|101
|72
|24
|-3
|-127
|84
|126
|161
|90
|95
|175
|-7
|-25
|-89
|-66
|-98
|-302
|
|0.95
|1.15
|1.78
|2.37
|4.07
|4.54
|-0.35
|-0.40
|-0.86
|-0.85
|-1.36
|-2.95
|3.20
|3.60
|7.20
|8.43
|31.07
|53.28
|-0.40
|-0.60
|-3.10
|-1.70
|-2.91
|-7.99
|
|25.69
|11.55
|4.33
|5.23
|3.80
|2.70
|0.82
|0.84
|0.93
|1.25
|1.68
|1.82
|
|52.38%
|50.00%
|64.86%
|47.83%
|48.00%
|34.09%
|81.82%
|86.67%
|66.67%
|72.73%
|41.67%
|66.67%
|18.18%
|13.33%
|33.33%
|27.27%
|58.33%
|33.33%
|
|47.62%
|50.00%
|35.14%
|52.17%
|52.00%
|65.91%
|100.00%
|73.33%
|69.23%
|58.33%
|69.23%
|62.07%
|0.00%
|26.67%
|30.77%
|41.67%
|30.77%
|37.93%
|
|11
|15
|24
|11
|12
|15
|2
|2
|8
|3
|7
|5
|9
|13
|16
|8
|5
|10
|
|10
|15
|13
|12
|13
|29
|0
|4
|4
|5
|4
|11
|10
|11
|9
|7
|9
|18
|
|90.48%
|80.00%
|67.57%
|65.22%
|56.00%
|63.64%
|9.52%
|20.00%
|32.43%
|34.78%
|44.00%
|36.36%
|
|19
|24
|25
|15
|14
|28
|2
|6
|12
|8
|11
|16
|
|13
|8
|7
|5
|4
|10
|11.18
|6.70
|4.40
|7.81
|7.68
|21.46
|1
|1
|3
|2
|3
|3
|-0.40
|-0.60
|-3.60
|-2.68
|-4.61
|-4.87
|
|11.18
|6.70
|9.70
|15.46
|31.07
|53.28
|13
|8
|5
|3
|1
|1
|-0.40
|-0.60
|-3.60
|-2.68
|-4.61
|-14.32
|1
|1
|3
|2
|3
|2
|
|6.33
|3.43
|3.57
|2.50
|2.33
|2.80
|1.00
|1.00
|1.50
|1.60
|1.83
|1.60
|
|-0.02
|0.11
|0.00
|0.34
|-0.09
|-0.29
|0.00
|0.18
|0.00
|0.34
|0.00
|0.14
|-0.02
|-0.07
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.43
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|2D 10H 56M
|1D19H 42M
|1D11H 48M
|3D 19H 42M
|2D 7H 56M
|1D22H 47M
|2H 48M
|1H 27M
|58M
|3H 59M
|2H 14M
|1H 3M
|21
|30
|37
|23
|25
|44
|2
|1
|1
|1
|3
|2