EURUSDGBPJPYGBPUSDUSDJPY
Total Trades 2 17 6 8
Total Closed Trades 2 17 6 8
Total Net Profit 190.00 -2,192.27 76.20 278.18
Gross Profit 190.00 1,070.27 456.20 443.99
Gross Loss 0.00 -3,262.54 -380.00 -165.81
Total Net Pips 19 -266 8 33
Gross Profit Pips 19 130 46 53
Gross Loss Pips 0 -396 -38 -20
Average Profit Trade 95.00 97.30 91.24 88.80
Average Loss Trade 0.00 -543.76 -380.00 -55.27
Largest Profit Trade 100.00 124.01 100.00 98.69
Largest Loss Trade 0.00 -984.33 -380.00 -149.25
Profit Factor 0.00 0.33 1.20 2.68
Expected Payoff 95.00 -128.96 12.70 34.77
Total Short Positions Percent 0.00% 47.06% 33.33% 62.50%
Short Positions Win Percent 0.00% 75.00% 100.00% 60.00%
Short Positions Lose Percent 0.00% 25.00% 0.00% 40.00%
Total Long Positions Percent 100.00% 52.94% 66.67% 37.50%
Long Posistions Win Percent 100.00% 55.56% 75.00% 66.67%
Long Posistions Lose Percent 0.00% 44.44% 25.00% 33.33%
Total Short Positions 0 8 2 5
Total Short Positions Lost 0 2 0 2
Total Short Positions Won 0 6 2 3
Total Long Positions 2 9 4 3
Total Long Positions Lost 0 4 1 1
Total Long Positions Won 2 5 3 2
Profit Trades Percent 100.00% 64.71% 83.33% 62.50%
Loss Trades Percent 0.00% 35.29% 16.67% 37.50%
Total Profit Trades 2 11 5 5
Total Loss Trades 0 6 1 3
Maximum Consecutive Wins 2 6 5 2
Maximum Consecutive Profit 190.00 571.36 456.20 181.03
Maximum Consecutive Losses 0 3 1 1
Maximum Consecutive Loss 0.00 -1,997.22 -380.00 -149.25
Maximal Consecutive Profit 190.00 571.36 456.20 181.03
Maximal Consecutive Profit Count Of Wins 2 6 5 2
Maximal Consecutive Loss 0.00 -1,997.22 -380.00 -149.25
Maximal Consecutive Loss Count Of Losses 0 3 1 1
Average Consecutive Wins 2.00 2.75 5.00 1.25
Average Consecutive Losses 0.00 2.00 1.00 1.00
Net Swap 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Swap 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Swap 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Taxes 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Commission 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Profit Commission 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross Loss Commission 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Trading Time 16H 36M 6D 4H 57M 21H 6M 1D4H 43M
Average Trade Time 8H 18M 8H 45M 3H 31M 3H 35M
Counted Trades 2 17 6 8
Uncounted Trades 0 0 0 0