|EURUSD
|GBPJPY
|GBPUSD
|USDJPY
|Total Trades
|2
|17
|6
|8
|Total Closed Trades
|2
|17
|6
|8
|Total Net Profit
|190.00
|-2,192.27
|76.20
|278.18
|Gross Profit
|190.00
|1,070.27
|456.20
|443.99
|Gross Loss
|0.00
|-3,262.54
|-380.00
|-165.81
|Total Net Pips
|19
|-266
|8
|33
|Gross Profit Pips
|19
|130
|46
|53
|Gross Loss Pips
|0
|-396
|-38
|-20
|Average Profit Trade
|95.00
|97.30
|91.24
|88.80
|Average Loss Trade
|0.00
|-543.76
|-380.00
|-55.27
|Largest Profit Trade
|100.00
|124.01
|100.00
|98.69
|Largest Loss Trade
|0.00
|-984.33
|-380.00
|-149.25
|Profit Factor
|0.00
|0.33
|1.20
|2.68
|Expected Payoff
|95.00
|-128.96
|12.70
|34.77
|Total Short Positions Percent
|0.00%
|47.06%
|33.33%
|62.50%
|Short Positions Win Percent
|0.00%
|75.00%
|100.00%
|60.00%
|Short Positions Lose Percent
|0.00%
|25.00%
|0.00%
|40.00%
|Total Long Positions Percent
|100.00%
|52.94%
|66.67%
|37.50%
|Long Posistions Win Percent
|100.00%
|55.56%
|75.00%
|66.67%
|Long Posistions Lose Percent
|0.00%
|44.44%
|25.00%
|33.33%
|Total Short Positions
|0
|8
|2
|5
|Total Short Positions Lost
|0
|2
|0
|2
|Total Short Positions Won
|0
|6
|2
|3
|Total Long Positions
|2
|9
|4
|3
|Total Long Positions Lost
|0
|4
|1
|1
|Total Long Positions Won
|2
|5
|3
|2
|Profit Trades Percent
|100.00%
|64.71%
|83.33%
|62.50%
|Loss Trades Percent
|0.00%
|35.29%
|16.67%
|37.50%
|Total Profit Trades
|2
|11
|5
|5
|Total Loss Trades
|0
|6
|1
|3
|Maximum Consecutive Wins
|2
|6
|5
|2
|Maximum Consecutive Profit
|190.00
|571.36
|456.20
|181.03
|Maximum Consecutive Losses
|0
|3
|1
|1
|Maximum Consecutive Loss
|0.00
|-1,997.22
|-380.00
|-149.25
|Maximal Consecutive Profit
|190.00
|571.36
|456.20
|181.03
|Maximal Consecutive Profit Count Of Wins
|2
|6
|5
|2
|Maximal Consecutive Loss
|0.00
|-1,997.22
|-380.00
|-149.25
|Maximal Consecutive Loss Count Of Losses
|0
|3
|1
|1
|Average Consecutive Wins
|2.00
|2.75
|5.00
|1.25
|Average Consecutive Losses
|0.00
|2.00
|1.00
|1.00
|Net Swap
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Swap
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Swap
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Net Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Taxes
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Net Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Profit Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Gross Loss Commission
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Total Trading Time
|16H 36M
|6D 4H 57M
|21H 6M
|1D4H 43M
|Average Trade Time
|8H 18M
|8H 45M
|3H 31M
|3H 35M
|Counted Trades
|2
|17
|6
|8
|Uncounted Trades
|0
|0
|0
|0