EURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPY
Net ProfitLoss 30.31 44.65 188.78 35.17
Total Trades 135 206 142 165
0.01 65 90 54 76
0.01 Percent 48.15% 43.69% 38.03% 46.06%
0.01 Wins 43 52 30 54
0.01 Losses 22 38 24 22
0.01 Win Percent 66.15% 57.78% 55.56% 71.05%
0.01 Loss Percent 33.85% 42.22% 44.44% 28.95%
0.01 ProfitLoss -1.09 -3.65 -2.60 -1.74
0.02 32 55 33 41
0.02 Percent 23.70% 26.70% 23.24% 24.85%
0.02 Wins 23 38 18 28
0.02 Losses 9 17 15 13
0.02 Win Percent 71.88% 69.09% 54.55% 68.29%
0.02 Loss Percent 28.13% 30.91% 45.45% 31.71%
0.02 ProfitLoss -0.56 -1.90 -2.62 -0.54
0.04 17 33 20 19
0.04 Percent 12.59% 16.02% 14.08% 11.52%
0.04 Wins 11 25 11 10
0.04 Losses 6 8 9 9
0.04 Win Percent 64.71% 75.76% 55.00% 52.63%
0.04 Loss Percent 35.29% 24.24% 45.00% 47.37%
0.04 ProfitLoss -0.28 2.04 -1.73 -0.39
0.08 9 13 13 13
0.08 Percent 6.67% 6.31% 9.15% 7.88%
0.08 Wins 6 7 8 8
0.08 Losses 3 6 5 5
0.08 Win Percent 66.67% 53.85% 61.54% 61.54%
0.08 Loss Percent 33.33% 46.15% 38.46% 38.46%
0.08 ProfitLoss 2.00 -1.44 -0.82 1.37
0.16 7 7 9 9
0.16 Percent 5.19% 3.40% 6.34% 5.45%
0.16 Wins 7 6 6 8
0.16 Losses 0 1 3 1
0.16 Win Percent 100.00% 85.71% 66.67% 88.89%
0.16 Loss Percent 0.00% 14.29% 33.33% 11.11%
0.16 ProfitLoss 8.16 5.76 1.80 6.49
0.32 3 6 5 5
0.32 Percent 2.22% 2.91% 3.52% 3.03%
0.32 Wins 3 6 4 4
0.32 Losses 0 0 1 1
0.32 Win Percent 100.00% 100.00% 80.00% 80.00%
0.32 Loss Percent 0.00% 0.00% 20.00% 20.00%
0.32 ProfitLoss 7.36 24.00 2.61 13.52
0.64 2 2 3 1
0.64 Percent 1.48% 0.97% 2.11% 0.61%
0.64 Wins 2 2 2 1
0.64 Losses 0 0 1 0
0.64 Win Percent 100.00% 100.00% 66.67% 100.00%
0.64 Loss Percent 0.00% 0.00% 33.33% 0.00%
0.64 ProfitLoss 14.72 19.84 3.61 2.65
1.28 1 1
1.28 Percent 0.70% 0.61%
1.28 Wins 0 1
1.28 Losses 1 0
1.28 Win Percent 0.00% 100.00%
1.28 Loss Percent 100.00% 0.00%
1.28 ProfitLoss -12.30 13.81
2.56 1
2.56 Percent 0.70%
2.56 Wins 0
2.56 Losses 1
2.56 Win Percent 0.00%
2.56 Loss Percent 100.00%
2.56 ProfitLoss -12.30
5.12 1
5.12 Percent 0.70%
5.12 Wins 0
5.12 Losses 1
5.12 Win Percent 0.00%
5.12 Loss Percent 100.00%
5.12 ProfitLoss -8.20
10.24 1
10.24 Percent 0.70%
10.24 Wins 1
10.24 Losses 0
10.24 Win Percent 100.00%
10.24 Loss Percent 0.00%
10.24 ProfitLoss 40.99
20.48 1
20.48 Percent 0.70%
20.48 Wins 1
20.48 Losses 0
20.48 Win Percent 100.00%
20.48 Loss Percent 0.00%
20.48 ProfitLoss 180.34