|EURUSD
|GBPUSD
|USDCHF
|USDJPY
|Net ProfitLoss
|30.31
|44.65
|188.78
|35.17
|Total Trades
|135
|206
|142
|165
|0.01
|65
|90
|54
|76
|0.01 Percent
|48.15%
|43.69%
|38.03%
|46.06%
|0.01 Wins
|43
|52
|30
|54
|0.01 Losses
|22
|38
|24
|22
|0.01 Win Percent
|66.15%
|57.78%
|55.56%
|71.05%
|0.01 Loss Percent
|33.85%
|42.22%
|44.44%
|28.95%
|0.01 ProfitLoss
|-1.09
|-3.65
|-2.60
|-1.74
|0.02
|32
|55
|33
|41
|0.02 Percent
|23.70%
|26.70%
|23.24%
|24.85%
|0.02 Wins
|23
|38
|18
|28
|0.02 Losses
|9
|17
|15
|13
|0.02 Win Percent
|71.88%
|69.09%
|54.55%
|68.29%
|0.02 Loss Percent
|28.13%
|30.91%
|45.45%
|31.71%
|0.02 ProfitLoss
|-0.56
|-1.90
|-2.62
|-0.54
|0.04
|17
|33
|20
|19
|0.04 Percent
|12.59%
|16.02%
|14.08%
|11.52%
|0.04 Wins
|11
|25
|11
|10
|0.04 Losses
|6
|8
|9
|9
|0.04 Win Percent
|64.71%
|75.76%
|55.00%
|52.63%
|0.04 Loss Percent
|35.29%
|24.24%
|45.00%
|47.37%
|0.04 ProfitLoss
|-0.28
|2.04
|-1.73
|-0.39
|0.08
|9
|13
|13
|13
|0.08 Percent
|6.67%
|6.31%
|9.15%
|7.88%
|0.08 Wins
|6
|7
|8
|8
|0.08 Losses
|3
|6
|5
|5
|0.08 Win Percent
|66.67%
|53.85%
|61.54%
|61.54%
|0.08 Loss Percent
|33.33%
|46.15%
|38.46%
|38.46%
|0.08 ProfitLoss
|2.00
|-1.44
|-0.82
|1.37
|0.16
|7
|7
|9
|9
|0.16 Percent
|5.19%
|3.40%
|6.34%
|5.45%
|0.16 Wins
|7
|6
|6
|8
|0.16 Losses
|0
|1
|3
|1
|0.16 Win Percent
|100.00%
|85.71%
|66.67%
|88.89%
|0.16 Loss Percent
|0.00%
|14.29%
|33.33%
|11.11%
|0.16 ProfitLoss
|8.16
|5.76
|1.80
|6.49
|0.32
|3
|6
|5
|5
|0.32 Percent
|2.22%
|2.91%
|3.52%
|3.03%
|0.32 Wins
|3
|6
|4
|4
|0.32 Losses
|0
|0
|1
|1
|0.32 Win Percent
|100.00%
|100.00%
|80.00%
|80.00%
|0.32 Loss Percent
|0.00%
|0.00%
|20.00%
|20.00%
|0.32 ProfitLoss
|7.36
|24.00
|2.61
|13.52
|0.64
|2
|2
|3
|1
|0.64 Percent
|1.48%
|0.97%
|2.11%
|0.61%
|0.64 Wins
|2
|2
|2
|1
|0.64 Losses
|0
|0
|1
|0
|0.64 Win Percent
|100.00%
|100.00%
|66.67%
|100.00%
|0.64 Loss Percent
|0.00%
|0.00%
|33.33%
|0.00%
|0.64 ProfitLoss
|14.72
|19.84
|3.61
|2.65
|1.28
|1
|1
|1.28 Percent
|0.70%
|0.61%
|1.28 Wins
|0
|1
|1.28 Losses
|1
|0
|1.28 Win Percent
|0.00%
|100.00%
|1.28 Loss Percent
|100.00%
|0.00%
|1.28 ProfitLoss
|-12.30
|13.81
|2.56
|1
|2.56 Percent
|0.70%
|2.56 Wins
|0
|2.56 Losses
|1
|2.56 Win Percent
|0.00%
|2.56 Loss Percent
|100.00%
|2.56 ProfitLoss
|-12.30
|5.12
|1
|5.12 Percent
|0.70%
|5.12 Wins
|0
|5.12 Losses
|1
|5.12 Win Percent
|0.00%
|5.12 Loss Percent
|100.00%
|5.12 ProfitLoss
|-8.20
|10.24
|1
|10.24 Percent
|0.70%
|10.24 Wins
|1
|10.24 Losses
|0
|10.24 Win Percent
|100.00%
|10.24 Loss Percent
|0.00%
|10.24 ProfitLoss
|40.99
|20.48
|1
|20.48 Percent
|0.70%
|20.48 Wins
|1
|20.48 Losses
|0
|20.48 Win Percent
|100.00%
|20.48 Loss Percent
|0.00%
|20.48 ProfitLoss
|180.34